MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 3841.18
|Initial deposit
| 100000.00
|Gross profit
| 6866.67
|Interest earned
| -21.71
|Gross loss
| 3003.78
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 48
|Percentage profitable
| 70.8
|%
|Total number of pips
| 413
|Average pips per trade
| 8
|
|Number of winning trades
| 34
|Number of losing trades
| 14
|Average winning trade
| 201.96
|Average losing trade
| 214.56
|Average winning pips
| 21
|Average losing pips
| 22
|
|Return (4 days)
| 3.8
|%
|Maximum drawdown
| 0.9
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|302792
|2006.04.10 09:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2114
|1.2144
|1.2074
|2006.04.11 09:16
|1.2128
| 0.00
| 1.50
| -140.00
| -14
| 99861.50
|
|309588
|2006.04.11 09:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2127
|1.2097
|1.2167
|2006.04.11 10:24
|1.2139
| 0.00
| 0.00
| 120.00
| 12
| 99981.50
|
|309597
|2006.04.11 09:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2128
|1.2098
|1.2168
|2006.04.11 10:24
|1.2138
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 10
| 100081.50
|
|309889
|2006.04.11 10:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2139
|1.2169
|1.2099
|2006.04.11 15:20
|1.2099
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 100481.50
|
|309896
|2006.04.11 10:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|2006.04.11 15:32
|1.2098
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 100881.50
|
|311764
|2006.04.11 15:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|2006.04.11 17:06
|1.2139
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 100581.50
|*
|312877
|2006.04.11 17:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2133
|1.2163
|1.2093
|2006.04.12 02:54
|1.2163
| 0.00
| 1.50
| -300.00
| -30
| 100283.00
|*
|316510
|2006.04.12 10:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2148
|1.2118
|1.2188
|2006.04.12 15:30
|1.2118
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 99983.00
|*
|320283
|2006.04.12 17:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2114
|1.2084
|1.2154
|2006.04.13 12:34
|1.2120
| 0.00
|-10.50
| 60.00
| 6
| 100032.50
|
|325885
|2006.04.13 12:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2080
|2006.04.13 15:37
|1.2093
| 0.00
| 0.00
| 270.00
| 27
| 100302.50
|
|327056
|2006.04.13 15:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2093
|1.2063
|1.2133
|2006.04.13 16:30
|1.2089
| 0.00
| 0.00
| -40.00
| -4
| 100262.50
|
|327778
|2006.04.13 16:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|2006.04.13 17:25
|1.2082
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 100332.50
|
|327783
|2006.04.13 16:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|2006.04.13 17:25
|1.2082
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 100402.50
|
|328252
|2006.04.13 17:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|2006.04.14 22:00
|1.2111
| 0.00
| -3.50
| 290.00
| 29
| 100689.00
|
|328253
|2006.04.13 17:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|2006.04.14 22:00
|1.2111
| 0.00
| -3.50
| 290.00
| 29
| 100975.50
|
|302338
|2006.04.10 08:49
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7441
|1.7411
|1.7481
|2006.04.10 09:56
|1.7442
| 0.00
| 0.00
| 10.00
| 1
| 100985.50
|
|302758
|2006.04.10 09:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7442
|1.7472
|1.7402
|2006.04.10 12:45
|1.7472
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 100685.50
|
|304399
|2006.04.10 14:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7447
|1.7417
|1.7487
|2006.04.10 15:41
|1.7447
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 100685.50
|
|304808
|2006.04.10 15:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7447
|1.7477
|1.7407
|2006.04.10 18:54
|1.7407
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 101085.50
|
|309682
|2006.04.11 09:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7442
|1.7472
|1.7402
|2006.04.11 11:30
|1.7402
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 101485.50
|
|310613
|2006.04.11 12:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7429
|1.7459
|1.7389
|2006.04.11 15:20
|1.7427
| 0.00
| 0.00
| 20.00
| 2
| 101505.50
|
|311578
|2006.04.11 15:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7427
|1.7397
|1.7467
|2006.04.11 16:43
|1.7467
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 101905.50
|
|312871
|2006.04.11 17:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7481
|1.7511
|1.7441
|2006.04.11 21:36
|1.7471
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 10
| 102005.50
|
|314019
|2006.04.11 21:36
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7471
|1.7441
|1.7511
|2006.04.12 03:16
|1.7511
| 0.00
| 2.25
| 400.00
| 40
| 102407.75
|
|315973
|2006.04.12 09:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7499
|1.7529
|1.7459
|2006.04.12 10:25
|1.7529
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 102107.75
|
|316778
|2006.04.12 11:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7530
|1.7560
|1.7490
|2006.04.12 11:48
|1.7560
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 101807.75
|
|317063
|2006.04.12 12:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7553
|1.7523
|1.7593
|2006.04.12 15:03
|1.7523
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 101507.75
|
|317966
|2006.04.12 15:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7568
|1.7498
|2006.04.12 15:35
|1.7498
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 101907.75
|
|320313
|2006.04.12 17:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7512
|1.7482
|1.7552
|2006.04.12 18:30
|1.7511
| 0.00
| 0.00
| -10.00
| -1
| 101897.75
|
|320493
|2006.04.12 18:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7511
|1.7541
|1.7471
|2006.04.13 03:58
|1.7495
| 0.00
|-15.75
| 160.00
| 16
| 102042.00
|
|324049
|2006.04.13 03:58
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7495
|1.7465
|1.7535
|2006.04.13 08:36
|1.7535
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 102442.00
|
|324753
|2006.04.13 08:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7489
|1.7559
|2006.04.13 11:28
|1.7559
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 102842.00
|
|326772
|2006.04.13 15:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7524
|1.7554
|1.7484
|2006.04.13 18:23
|1.7511
| 0.00
| 0.00
| 130.00
| 13
| 102972.00
|
|328763
|2006.04.13 18:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7511
|1.7481
|1.7551
|2006.04.14 22:00
|1.7509
| 0.00
| 2.25
| -20.00
| -2
| 102954.25
|
|302714
|2006.04.10 09:50
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2996
|1.2966
|1.3036
|2006.04.10 18:07
|1.3036
| 0.00
| 0.00
| 306.84
| 40
| 103261.09
|
|309583
|2006.04.11 09:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3009
|1.3039
|1.2969
|2006.04.11 10:16
|1.2999
| 0.00
| 0.00
| 76.93
| 10
| 103338.02
|
|309852
|2006.04.11 10:16
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2999
|1.2969
|1.3039
|2006.04.11 15:20
|1.3039
| 0.00
| 0.00
| 306.77
| 40
| 103644.79
|
|311799
|2006.04.11 15:48
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3027
|1.2997
|1.3067
|2006.04.11 16:52
|1.2997
| 0.00
| 0.00
| -230.82
| -30
| 103413.97
|
|312829
|2006.04.11 17:41
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2995
|1.2965
|1.3035
|2006.04.11 18:38
|1.2998
| 0.00
| 0.00
| 23.08
| 3
| 103437.05
|
|313138
|2006.04.11 18:38
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2998
|1.3028
|1.2958
|2006.04.12 03:12
|1.2958
| 0.00
| -4.43
| 308.69
| 40
| 103741.31
|
|315944
|2006.04.12 09:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2970
|1.2940
|1.3010
|2006.04.12 12:12
|1.2940
| 0.00
| 0.00
| -231.84
| -30
| 103509.47
|
|317070
|2006.04.12 12:17
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2950
|1.2980
|1.2910
|2006.04.12 15:29
|1.2980
| 0.00
| 0.00
| -231.12
| -30
| 103278.35
|
|320332
|2006.04.12 17:58
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2994
|1.3024
|1.2954
|2006.04.12 20:42
|1.2988
| 0.00
| 0.00
| 46.20
| 6
| 103324.55
|
|322181
|2006.04.12 20:42
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2988
|1.2958
|1.3028
|2006.04.13 08:52
|1.2991
| 0.00
| 6.35
| 23.09
| 3
| 103353.99
|
|324762
|2006.04.13 08:52
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2991
|1.3021
|1.2951
|2006.04.13 15:30
|1.2980
| 0.00
| 0.00
| 84.75
| 11
| 103438.74
|
|326898
|2006.04.13 15:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2980
|1.2950
|1.3020
|2006.04.13 17:22
|1.3003
| 0.00
| 0.00
| 176.88
| 23
| 103615.62
|
|328220
|2006.04.13 17:22
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3003
|1.3033
|1.2963
|2006.04.13 19:59
|1.2978
| 0.00
| 0.00
| 192.63
| 25
| 103808.25
|
|329191
|2006.04.13 19:59
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.3018
|2006.04.14 22:00
|1.2982
| 0.00
| 2.12
| 30.81
| 4
| 103841.18
|