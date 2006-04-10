MTReport4 - 1.8


Net profit 3841.18Initial deposit 100000.00
Gross profit 6866.67Interest earned -21.71
Gross loss 3003.78Commission paid 0.00
 
Total number of trades 48Percentage profitable 70.8%
Total number of pips 413Average pips per trade 8
 
Number of winning trades 34Number of losing trades 14
Average winning trade 201.96Average losing trade 214.56
Average winning pips 21Average losing pips 22
 
Return (4 days) 3.8%Maximum drawdown 0.9%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
3027922006.04.10 09:59sell1.00eurusd1.21141.21441.20742006.04.11 09:161.2128 0.00 1.50 -140.00 -14 99861.50
3095882006.04.11 09:16buy1.00eurusd1.21271.20971.21672006.04.11 10:241.2139 0.00 0.00 120.00 12 99981.50
3095972006.04.11 09:16buy1.00eurusd1.21281.20981.21682006.04.11 10:241.2138 0.00 0.00 100.00 10 100081.50
3098892006.04.11 10:24sell1.00eurusd1.21391.21691.20992006.04.11 15:201.2099 0.00 0.00 400.00 40 100481.50
3098962006.04.11 10:24sell1.00eurusd1.21381.21681.20982006.04.11 15:321.2098 0.00 0.00 400.00 40 100881.50
3117642006.04.11 15:43sell1.00eurusd1.21091.21391.20692006.04.11 17:061.2139 0.00 0.00 -300.00 -30 100581.50*
3128772006.04.11 17:48sell1.00eurusd1.21331.21631.20932006.04.12 02:541.2163 0.00 1.50 -300.00 -30 100283.00*
3165102006.04.12 10:54buy1.00eurusd1.21481.21181.21882006.04.12 15:301.2118 0.00 0.00 -300.00 -30 99983.00*
3202832006.04.12 17:56buy1.00eurusd1.21141.20841.21542006.04.13 12:341.2120 0.00-10.50 60.00 6 100032.50
3258852006.04.13 12:34sell1.00eurusd1.21201.21501.20802006.04.13 15:371.2093 0.00 0.00 270.00 27 100302.50
3270562006.04.13 15:37buy1.00eurusd1.20931.20631.21332006.04.13 16:301.2089 0.00 0.00 -40.00 -4 100262.50
3277782006.04.13 16:30sell1.00eurusd1.20891.21191.20492006.04.13 17:251.2082 0.00 0.00 70.00 7 100332.50
3277832006.04.13 16:30sell1.00eurusd1.20891.21191.20492006.04.13 17:251.2082 0.00 0.00 70.00 7 100402.50
3282522006.04.13 17:25buy1.00eurusd1.20821.20521.21222006.04.14 22:001.2111 0.00 -3.50 290.00 29 100689.00
3282532006.04.13 17:25buy1.00eurusd1.20821.20521.21222006.04.14 22:001.2111 0.00 -3.50 290.00 29 100975.50
3023382006.04.10 08:49buy1.00gbpusd1.74411.74111.74812006.04.10 09:561.7442 0.00 0.00 10.00 1 100985.50
3027582006.04.10 09:56sell1.00gbpusd1.74421.74721.74022006.04.10 12:451.7472 0.00 0.00 -300.00 -30 100685.50
3043992006.04.10 14:42buy1.00gbpusd1.74471.74171.74872006.04.10 15:411.7447 0.00 0.00 0.00 0 100685.50
3048082006.04.10 15:41sell1.00gbpusd1.74471.74771.74072006.04.10 18:541.7407 0.00 0.00 400.00 40 101085.50
3096822006.04.11 09:35sell1.00gbpusd1.74421.74721.74022006.04.11 11:301.7402 0.00 0.00 400.00 40 101485.50
3106132006.04.11 12:16sell1.00gbpusd1.74291.74591.73892006.04.11 15:201.7427 0.00 0.00 20.00 2 101505.50
3115782006.04.11 15:20buy1.00gbpusd1.74271.73971.74672006.04.11 16:431.7467 0.00 0.00 400.00 40 101905.50
3128712006.04.11 17:48sell1.00gbpusd1.74811.75111.74412006.04.11 21:361.7471 0.00 0.00 100.00 10 102005.50
3140192006.04.11 21:36buy1.00gbpusd1.74711.74411.75112006.04.12 03:161.7511 0.00 2.25 400.00 40 102407.75
3159732006.04.12 09:35sell1.00gbpusd1.74991.75291.74592006.04.12 10:251.7529 0.00 0.00 -300.00 -30 102107.75
3167782006.04.12 11:44sell1.00gbpusd1.75301.75601.74902006.04.12 11:481.7560 0.00 0.00 -300.00 -30 101807.75
3170632006.04.12 12:17buy1.00gbpusd1.75531.75231.75932006.04.12 15:031.7523 0.00 0.00 -300.00 -30 101507.75
3179662006.04.12 15:18sell1.00gbpusd1.75381.75681.74982006.04.12 15:351.7498 0.00 0.00 400.00 40 101907.75
3203132006.04.12 17:57buy1.00gbpusd1.75121.74821.75522006.04.12 18:301.7511 0.00 0.00 -10.00 -1 101897.75
3204932006.04.12 18:30sell1.00gbpusd1.75111.75411.74712006.04.13 03:581.7495 0.00-15.75 160.00 16 102042.00
3240492006.04.13 03:58buy1.00gbpusd1.74951.74651.75352006.04.13 08:361.7535 0.00 0.00 400.00 40 102442.00
3247532006.04.13 08:52buy1.00gbpusd1.75191.74891.75592006.04.13 11:281.7559 0.00 0.00 400.00 40 102842.00
3267722006.04.13 15:09sell1.00gbpusd1.75241.75541.74842006.04.13 18:231.7511 0.00 0.00 130.00 13 102972.00
3287632006.04.13 18:23buy1.00gbpusd1.75111.74811.75512006.04.14 22:001.7509 0.00 2.25 -20.00 -2 102954.25
3027142006.04.10 09:50buy1.00usdchf1.29961.29661.30362006.04.10 18:071.3036 0.00 0.00 306.84 40 103261.09
3095832006.04.11 09:16sell1.00usdchf1.30091.30391.29692006.04.11 10:161.2999 0.00 0.00 76.93 10 103338.02
3098522006.04.11 10:16buy1.00usdchf1.29991.29691.30392006.04.11 15:201.3039 0.00 0.00 306.77 40 103644.79
3117992006.04.11 15:48buy1.00usdchf1.30271.29971.30672006.04.11 16:521.2997 0.00 0.00 -230.82 -30 103413.97
3128292006.04.11 17:41buy1.00usdchf1.29951.29651.30352006.04.11 18:381.2998 0.00 0.00 23.08 3 103437.05
3131382006.04.11 18:38sell1.00usdchf1.29981.30281.29582006.04.12 03:121.2958 0.00 -4.43 308.69 40 103741.31
3159442006.04.12 09:32buy1.00usdchf1.29701.29401.30102006.04.12 12:121.2940 0.00 0.00 -231.84 -30 103509.47
3170702006.04.12 12:17sell1.00usdchf1.29501.29801.29102006.04.12 15:291.2980 0.00 0.00 -231.12 -30 103278.35
3203322006.04.12 17:58sell1.00usdchf1.29941.30241.29542006.04.12 20:421.2988 0.00 0.00 46.20 6 103324.55
3221812006.04.12 20:42buy1.00usdchf1.29881.29581.30282006.04.13 08:521.2991 0.00 6.35 23.09 3 103353.99
3247622006.04.13 08:52sell1.00usdchf1.29911.30211.29512006.04.13 15:301.2980 0.00 0.00 84.75 11 103438.74
3268982006.04.13 15:30buy1.00usdchf1.29801.29501.30202006.04.13 17:221.3003 0.00 0.00 176.88 23 103615.62
3282202006.04.13 17:22sell1.00usdchf1.30031.30331.29632006.04.13 19:591.2978 0.00 0.00 192.63 25 103808.25
3291912006.04.13 19:59buy1.00usdchf1.29781.29481.30182006.04.14 22:001.2982 0.00 2.12 30.81 4 103841.18