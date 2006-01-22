FXDirectDealer

Account: 300885 Name: Binario v3 Currency: USD 2006 February 17, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
420042006.01.22 05:38balanceDeposit25 000.00
528822006.01.31 13:48buy5.00audusd0.75450.75200.84072006.02.01 21:330.75260.000.0011.25-950.00
528832006.01.30 15:27sell5.00audusd0.74820.75200.66252006.01.31 07:320.75200.000.00-26.25-1 900.00
572462006.02.01 11:25sell0.50eurusd1.21221.21201.12222006.02.03 21:591.20260.000.003.00480.00
575602006.02.01 10:00buy0.50usdchf1.28061.28201.37172006.02.03 21:591.29440.000.004.27533.07
579132006.02.01 17:59buy0.40gbpusd1.77951.77421.86442006.02.01 21:221.77420.000.000.00-212.00
579142006.02.02 07:49sell0.40gbpusd1.77171.77701.68622006.02.02 15:081.77700.000.000.00-212.00
588642006.02.03 15:57sell0.40audusd0.74960.75350.66402006.02.03 21:590.74890.000.000.0028.00
591452006.02.02 17:28buy0.40gbpusd1.77941.77491.86482006.02.03 15:301.77490.000.000.90-180.00
591742006.02.15 16:11buy0.40audusd0.74370.73970.82832006.02.15 18:330.73970.000.000.00-160.00
610982006.02.03 15:35sell0.40gbpusd1.77251.77671.68592006.02.03 21:591.76220.000.000.00412.00
611252006.02.03 16:16buy0.40usdcad1.14931.14461.23392006.02.03 21:321.14460.000.000.00-164.26
611262006.02.02 18:12sell0.40usdcad1.14241.14681.05682006.02.03 12:021.14680.000.00-0.61-153.47
628132006.02.06 00:03sell0.40usdcad1.14221.14661.05662006.02.06 13:121.14660.000.000.00-153.50
635642006.02.03 15:30buy0.40gbpusd1.78011.77491.86482006.02.03 15:321.77490.000.000.00-208.00
636062006.02.10 15:51buy0.40gbpusd1.75521.74991.83992006.02.10 17:311.74990.000.000.00-212.00
655882006.02.07 15:55buy0.40usdcad1.14911.14751.23662006.02.09 15:311.14750.000.001.04-55.77
677462006.02.09 16:52sell0.40usdcad1.14501.14901.05912006.02.10 13:191.14900.000.00-0.61-139.25
693572006.02.08 14:27buy0.40usdjpy118.43118.17127.112006.02.10 07:24118.170.000.004.05-88.01
693582006.02.07 11:32sell0.40usdjpy117.75118.20109.222006.02.07 21:59118.200.000.000.00-152.28
709462006.02.08 00:04sell0.40usdjpy117.73118.18109.192006.02.08 12:34118.180.000.000.00-152.31
740912006.02.10 17:21buy0.40usdcad1.15131.15351.24262006.02.17 14:031.15350.000.001.8276.29
751852006.02.10 02:37sell0.40eurusd1.19741.20141.11172006.02.10 15:551.20140.000.000.00-160.00
756322006.02.10 07:30sell0.40usdjpy117.94118.25109.242006.02.13 11:25118.250.000.00-2.37-104.86
757932006.02.10 08:03buy0.40usdchf1.29891.29441.38392006.02.10 15:541.29440.000.000.00-139.06
763652006.02.10 17:29sell0.40audusd0.74000.74110.65162006.02.14 21:530.74110.000.00-4.20-44.00
765632006.02.10 17:34sell0.40gbpusd1.74761.74521.65472006.02.15 16:001.74520.000.00-6.3096.00
769172006.02.10 17:28sell0.40eurusd1.19691.19551.10602006.02.15 17:191.19550.000.001.8056.00
771942006.02.15 16:08buy0.40gbpusd1.74751.74231.83222006.02.15 17:361.74230.000.000.00-208.00
792172006.02.16 15:22buy0.40usdjpy118.19117.73126.682006.02.16 18:28117.730.000.000.00-156.29
803852006.02.13 17:31sell0.40usdjpy117.75117.96108.972006.02.15 18:43117.960.000.00-4.77-71.21
865532006.02.15 20:23sell0.40audusd0.73710.74060.65122006.02.17 01:340.74060.000.00-8.40-140.00
891822006.02.17 01:50sell0.40usdjpy117.49117.95108.972006.02.17 03:09117.950.000.000.00-156.00
913072006.02.16 23:04sell0.40gbpusd1.73781.74201.65152006.02.17 17:201.74200.000.00-2.10-168.00
915672006.02.17 03:25sell0.40eurusd1.18871.19231.10292006.02.17 17:131.19230.000.000.00-144.00
936802006.02.17 19:27sell0.40eurusd1.18801.19241.10282006.02.17 20:061.19240.000.000.00-176.00
  0.00 0.00 -27.48 -5 078.91
Closed P/L: -5 106.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
916272006.02.17 10:03sell0.40audusd0.73650.74020.6507 0.73940.000.00-2.10-116.00
764002006.02.17 17:11sell0.40usdcad1.15121.15561.0656 1.15150.000.00-0.61-10.42
770202006.02.10 17:28buy0.40usdchf1.29931.30651.3959 1.31030.000.006.72335.80
907882006.02.17 03:46buy0.40usdjpy118.19117.83126.79 118.240.000.001.0216.91
  0.00 0.00 5.03 226.29
 Floating P/L: 231.32
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
914142006.02.16 23:38buy stop0.40audusd0.74260.73840.8272 0.7394Binario
572452006.01.31 22:28buy stop0.50eurusd1.19481.19051.2796 1.1934Binario
913062006.02.16 22:56buy stop0.40gbpusd1.74441.73921.8291 1.7418Binario
575612006.02.01 07:43sell stop0.50usdchf1.30411.30901.2188 1.3103Binario
916872006.02.17 03:11sell stop0.40usdjpy117.58118.07109.06 118.24Binario
929402006.02.17 14:04buy stop0.40usdcad1.15811.15341.2427 1.1515Binario
937712006.02.17 17:23sell stop0.40gbpusd1.73671.74201.6514 1.7415Binario
944362006.02.17 20:06sell stop0.40eurusd1.18811.19251.1029 1.1932Binario
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -5 106.39 Floating P/L: 231.32 Margin: 747.30
Balance: 19 893.61 Equity: 20 124.93 Free Margin: 19 146.31