FXDirectDealer
|Account: 300885
|Name: Binario v3
|Currency: USD
|2006 February 17, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42004
|2006.01.22 05:38
|balance
|Deposit
|25 000.00
|52882
|2006.01.31 13:48
|buy
|5.00
|audusd
|0.7545
|0.7520
|0.8407
|2006.02.01 21:33
|0.7526
|0.00
|0.00
|11.25
|-950.00
|52883
|2006.01.30 15:27
|sell
|5.00
|audusd
|0.7482
|0.7520
|0.6625
|2006.01.31 07:32
|0.7520
|0.00
|0.00
|-26.25
|-1 900.00
|57246
|2006.02.01 11:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2122
|1.2120
|1.1222
|2006.02.03 21:59
|1.2026
|0.00
|0.00
|3.00
|480.00
|57560
|2006.02.01 10:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2806
|1.2820
|1.3717
|2006.02.03 21:59
|1.2944
|0.00
|0.00
|4.27
|533.07
|57913
|2006.02.01 17:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7795
|1.7742
|1.8644
|2006.02.01 21:22
|1.7742
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.00
|57914
|2006.02.02 07:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7717
|1.7770
|1.6862
|2006.02.02 15:08
|1.7770
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.00
|58864
|2006.02.03 15:57
|sell
|0.40
|audusd
|0.7496
|0.7535
|0.6640
|2006.02.03 21:59
|0.7489
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|59145
|2006.02.02 17:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7794
|1.7749
|1.8648
|2006.02.03 15:30
|1.7749
|0.00
|0.00
|0.90
|-180.00
|59174
|2006.02.15 16:11
|buy
|0.40
|audusd
|0.7437
|0.7397
|0.8283
|2006.02.15 18:33
|0.7397
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|61098
|2006.02.03 15:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7725
|1.7767
|1.6859
|2006.02.03 21:59
|1.7622
|0.00
|0.00
|0.00
|412.00
|61125
|2006.02.03 16:16
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1493
|1.1446
|1.2339
|2006.02.03 21:32
|1.1446
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.26
|61126
|2006.02.02 18:12
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1424
|1.1468
|1.0568
|2006.02.03 12:02
|1.1468
|0.00
|0.00
|-0.61
|-153.47
|62813
|2006.02.06 00:03
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1422
|1.1466
|1.0566
|2006.02.06 13:12
|1.1466
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.50
|63564
|2006.02.03 15:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7801
|1.7749
|1.8648
|2006.02.03 15:32
|1.7749
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|63606
|2006.02.10 15:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7552
|1.7499
|1.8399
|2006.02.10 17:31
|1.7499
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.00
|65588
|2006.02.07 15:55
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1491
|1.1475
|1.2366
|2006.02.09 15:31
|1.1475
|0.00
|0.00
|1.04
|-55.77
|67746
|2006.02.09 16:52
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1450
|1.1490
|1.0591
|2006.02.10 13:19
|1.1490
|0.00
|0.00
|-0.61
|-139.25
|69357
|2006.02.08 14:27
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.43
|118.17
|127.11
|2006.02.10 07:24
|118.17
|0.00
|0.00
|4.05
|-88.01
|69358
|2006.02.07 11:32
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.75
|118.20
|109.22
|2006.02.07 21:59
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.28
|70946
|2006.02.08 00:04
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.73
|118.18
|109.19
|2006.02.08 12:34
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.31
|74091
|2006.02.10 17:21
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1513
|1.1535
|1.2426
|2006.02.17 14:03
|1.1535
|0.00
|0.00
|1.82
|76.29
|75185
|2006.02.10 02:37
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1974
|1.2014
|1.1117
|2006.02.10 15:55
|1.2014
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|75632
|2006.02.10 07:30
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.94
|118.25
|109.24
|2006.02.13 11:25
|118.25
|0.00
|0.00
|-2.37
|-104.86
|75793
|2006.02.10 08:03
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2989
|1.2944
|1.3839
|2006.02.10 15:54
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.06
|76365
|2006.02.10 17:29
|sell
|0.40
|audusd
|0.7400
|0.7411
|0.6516
|2006.02.14 21:53
|0.7411
|0.00
|0.00
|-4.20
|-44.00
|76563
|2006.02.10 17:34
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7476
|1.7452
|1.6547
|2006.02.15 16:00
|1.7452
|0.00
|0.00
|-6.30
|96.00
|76917
|2006.02.10 17:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1969
|1.1955
|1.1060
|2006.02.15 17:19
|1.1955
|0.00
|0.00
|1.80
|56.00
|77194
|2006.02.15 16:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7475
|1.7423
|1.8322
|2006.02.15 17:36
|1.7423
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|79217
|2006.02.16 15:22
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.19
|117.73
|126.68
|2006.02.16 18:28
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.29
|80385
|2006.02.13 17:31
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.75
|117.96
|108.97
|2006.02.15 18:43
|117.96
|0.00
|0.00
|-4.77
|-71.21
|86553
|2006.02.15 20:23
|sell
|0.40
|audusd
|0.7371
|0.7406
|0.6512
|2006.02.17 01:34
|0.7406
|0.00
|0.00
|-8.40
|-140.00
|89182
|2006.02.17 01:50
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.49
|117.95
|108.97
|2006.02.17 03:09
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|91307
|2006.02.16 23:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7378
|1.7420
|1.6515
|2006.02.17 17:20
|1.7420
|0.00
|0.00
|-2.10
|-168.00
|91567
|2006.02.17 03:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1887
|1.1923
|1.1029
|2006.02.17 17:13
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|93680
|2006.02.17 19:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1880
|1.1924
|1.1028
|2006.02.17 20:06
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|
|0.00
|0.00
|-27.48
|-5 078.91
|Closed P/L:
|-5 106.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|91627
|2006.02.17 10:03
|sell
|0.40
|audusd
|0.7365
|0.7402
|0.6507
|
|0.7394
|0.00
|0.00
|-2.10
|-116.00
|76400
|2006.02.17 17:11
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1512
|1.1556
|1.0656
|
|1.1515
|0.00
|0.00
|-0.61
|-10.42
|77020
|2006.02.10 17:28
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2993
|1.3065
|1.3959
|
|1.3103
|0.00
|0.00
|6.72
|335.80
|90788
|2006.02.17 03:46
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.19
|117.83
|126.79
|
|118.24
|0.00
|0.00
|1.02
|16.91
|
|0.00
|0.00
|5.03
|226.29
|
|Floating P/L:
|231.32
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|91414
|2006.02.16 23:38
|buy stop
|0.40
|audusd
|0.7426
|0.7384
|0.8272
|
|0.7394
|Binario
|57245
|2006.01.31 22:28
|buy stop
|0.50
|eurusd
|1.1948
|1.1905
|1.2796
|
|1.1934
|Binario
|91306
|2006.02.16 22:56
|buy stop
|0.40
|gbpusd
|1.7444
|1.7392
|1.8291
|
|1.7418
|Binario
|57561
|2006.02.01 07:43
|sell stop
|0.50
|usdchf
|1.3041
|1.3090
|1.2188
|
|1.3103
|Binario
|91687
|2006.02.17 03:11
|sell stop
|0.40
|usdjpy
|117.58
|118.07
|109.06
|
|118.24
|Binario
|92940
|2006.02.17 14:04
|buy stop
|0.40
|usdcad
|1.1581
|1.1534
|1.2427
|
|1.1515
|Binario
|93771
|2006.02.17 17:23
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.7367
|1.7420
|1.6514
|
|1.7415
|Binario
|94436
|2006.02.17 20:06
|sell stop
|0.40
|eurusd
|1.1881
|1.1925
|1.1029
|
|1.1932
|Binario
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-5 106.39
|Floating P/L:
|231.32
|Margin:
|747.30
|Balance:
|19 893.61
|Equity:
|20 124.93
|Free Margin:
|19 146.31