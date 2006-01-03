|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 01:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ProfitToTake=5; LossToPrevent=-15; Sell=0; Lots=0.1; Slippage=5; Level=5;
|Bars in test
|7529
|Ticks modelled
|186077
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|-2978.40
|Gross profit
|3393.20
|Gross loss
|-6371.60
|Profit factor
|0.53
|Expected payoff
|-1.88
|Absolute drawdown
|2978.40
|Maximal drawdown (%)
|2978.40 (99.3%)
|Total trades
|1588
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|1588 (39.61%)
|Profit trades (% of total)
|629 (39.61%)
|Loss trades (% of total)
|959 (60.39%)
|Largest
|profit trade
|13.60
|loss trade
|-20.40
|Average
|profit trade
|5.39
|loss trade
|-6.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|1 (13.60)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-81.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|13.60 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-81.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 01:00
|buy
|1
|0.10
|1.1848
|0.0000
|1.1948
|2
|2006.01.02 06:59
|close
|1
|0.10
|1.1832
|0.0000
|1.1948
|-16.00
|2984.00
|3
|2006.01.02 07:00
|buy
|2
|0.10
|1.1835
|0.0000
|1.1935
|4
|2006.01.02 09:00
|close
|2
|0.10
|1.1818
|0.0000
|1.1935
|-17.00
|2967.00
|5
|2006.01.02 09:01
|buy
|3
|0.10
|1.1820
|0.0000
|1.1920
|6
|2006.01.02 09:09
|buy
|4
|0.10
|1.1828
|0.0000
|1.1928
|7
|2006.01.02 09:09
|close
|3
|0.10
|1.1826
|0.0000
|1.1920
|6.00
|2973.00
|8
|2006.01.02 09:09
|close
|4
|0.10
|1.1826
|0.0000
|1.1928
|-2.00
|2971.00
|9
|2006.01.02 09:14
|buy
|5
|0.10
|1.1827
|0.0000
|1.1927
|10
|2006.01.02 09:49
|buy
|6
|0.10
|1.1836
|0.0000
|1.1936
|11
|2006.01.02 09:49
|close
|5
|0.10
|1.1834
|0.0000
|1.1927
|7.00
|2978.00
|12
|2006.01.02 09:49
|close
|6
|0.10
|1.1834
|0.0000
|1.1936
|-2.00
|2976.00
|13
|2006.01.02 09:49
|buy
|7
|0.10
|1.1838
|0.0000
|1.1938
|14
|2006.01.02 10:01
|buy
|8
|0.10
|1.1846
|0.0000
|1.1946
|15
|2006.01.02 10:01
|close
|7
|0.10
|1.1844
|0.0000
|1.1938
|6.00
|2982.00
|16
|2006.01.02 10:01
|close
|8
|0.10
|1.1844
|0.0000
|1.1946
|-2.00
|2980.00
|17
|2006.01.02 10:07
|buy
|9
|0.10
|1.1845
|0.0000
|1.1945
|18
|2006.01.02 10:17
|buy
|10
|0.10
|1.1852
|0.0000
|1.1952
|19
|2006.01.02 10:17
|close
|9
|0.10
|1.1850
|0.0000
|1.1945
|5.00
|2985.00
|20
|2006.01.02 10:17
|close
|10
|0.10
|1.1850
|0.0000
|1.1952
|-2.00
|2983.00
|21
|2006.01.02 10:17
|buy
|11
|0.10
|1.1854
|0.0000
|1.1954
|22
|2006.01.02 10:20
|buy
|12
|0.10
|1.1861
|0.0000
|1.1961
|23
|2006.01.02 10:20
|close
|11
|0.10
|1.1859
|0.0000
|1.1954
|5.00
|2988.00
|24
|2006.01.02 10:20
|close
|12
|0.10
|1.1859
|0.0000
|1.1961
|-2.00
|2986.00
|25
|2006.01.02 10:20
|buy
|13
|0.10
|1.1862
|0.0000
|1.1962
|26
|2006.01.02 10:45
|close
|13
|0.10
|1.1847
|0.0000
|1.1962
|-15.00
|2971.00
|27
|2006.01.02 10:45
|buy
|14
|0.10
|1.1848
|0.0000
|1.1948
|28
|2006.01.02 10:59
|buy
|15
|0.10
|1.1855
|0.0000
|1.1955
|29
|2006.01.02 10:59
|close
|14
|0.10
|1.1853
|0.0000
|1.1948
|5.00
|2976.00
|30
|2006.01.02 10:59
|close
|15
|0.10
|1.1853
|0.0000
|1.1955
|-2.00
|2974.00
|31
|2006.01.02 10:59
|buy
|16
|0.10
|1.1856
|0.0000
|1.1956
|32
|2006.01.02 12:33
|close
|16
|0.10
|1.1841
|0.0000
|1.1956
|-15.00
|2959.00
|33
|2006.01.02 12:33
|buy
|17
|0.10
|1.1842
|0.0000
|1.1942
|34
|2006.01.02 14:25
|close
|17
|0.10
|1.1827
|0.0000
|1.1942
|-15.00
|2944.00
|35
|2006.01.02 14:26
|buy
|18
|0.10
|1.1831
|0.0000
|1.1931
|36
|2006.01.02 18:25
|close
|18
|0.10
|1.1816
|0.0000
|1.1931
|-15.00
|2929.00
|37
|2006.01.02 18:25
|buy
|19
|0.10
|1.1816
|0.0000
|1.1916
|38
|2006.01.02 18:27
|close
|19
|0.10
|1.1801
|0.0000
|1.1916
|-15.00
|2914.00
|39
|2006.01.02 18:27
|buy
|20
|0.10
|1.1804
|0.0000
|1.1904
|40
|2006.01.02 18:28
|buy
|21
|0.10
|1.1812
|0.0000
|1.1912
|41
|2006.01.02 18:28
|close
|20
|0.10
|1.1810
|0.0000
|1.1904
|6.00
|2920.00
|42
|2006.01.02 18:28
|close
|21
|0.10
|1.1810
|0.0000
|1.1912
|-2.00
|2918.00
|43
|2006.01.02 18:28
|buy
|22
|0.10
|1.1814
|0.0000
|1.1914
|44
|2006.01.02 18:38
|buy
|23
|0.10
|1.1823
|0.0000
|1.1923
|45
|2006.01.02 18:38
|close
|22
|0.10
|1.1821
|0.0000
|1.1914
|7.00
|2925.00
|46
|2006.01.02 18:38
|close
|23
|0.10
|1.1821
|0.0000
|1.1923
|-2.00
|2923.00
|47
|2006.01.02 18:39
|buy
|24
|0.10
|1.1819
|0.0000
|1.1919
|48
|2006.01.02 19:43
|buy
|25
|0.10
|1.1826
|0.0000
|1.1926
|49
|2006.01.02 19:43
|close
|24
|0.10
|1.1824
|0.0000
|1.1919
|5.00
|2928.00
|50
|2006.01.02 19:43
|close
|25
|0.10
|1.1824
|0.0000
|1.1926
|-2.00
|2926.00
|51
|2006.01.02 19:43
|buy
|26
|0.10
|1.1824
|0.0000
|1.1924
|52
|2006.01.02 21:31
|buy
|27
|0.10
|1.1831
|0.0000
|1.1931
|53
|2006.01.02 21:31
|close
|26
|0.10
|1.1829
|0.0000
|1.1924
|5.00
|2931.00
|54
|2006.01.02 21:31
|close
|27
|0.10
|1.1829
|0.0000
|1.1931
|-2.00
|2929.00
|55
|2006.01.02 21:31
|buy
|28
|0.10
|1.1832
|0.0000
|1.1932
|56
|2006.01.03 00:05
|close
|28
|0.10
|1.1816
|0.0000
|1.1932
|-16.40
|2912.60
|57
|2006.01.03 00:06
|buy
|29
|0.10
|1.1820
|0.0000
|1.1920
|58
|2006.01.03 02:07
|buy
|30
|0.10
|1.1827
|0.0000
|1.1927
|59
|2006.01.03 02:07
|close
|29
|0.10
|1.1825
|0.0000
|1.1920
|5.00
|2917.60
|60
|2006.01.03 02:07
|close
|30
|0.10
|1.1825
|0.0000
|1.1927
|-2.00
|2915.60
|61
|2006.01.03 02:07
|buy
|31
|0.10
|1.1826
|0.0000
|1.1926
|62
|2006.01.03 02:12
|buy
|32
|0.10
|1.1833
|0.0000
|1.1933
|63
|2006.01.03 02:12
|close
|31
|0.10
|1.1831
|0.0000
|1.1926
|5.00
|2920.60
|64
|2006.01.03 02:12
|close
|32
|0.10
|1.1831
|0.0000
|1.1933
|-2.00
|2918.60
|65
|2006.01.03 02:12
|buy
|33
|0.10
|1.1834
|0.0000
|1.1934
|66
|2006.01.03 02:19
|buy
|34
|0.10
|1.1841
|0.0000
|1.1941
|67
|2006.01.03 02:19
|close
|33
|0.10
|1.1839
|0.0000
|1.1934
|5.00
|2923.60
|68
|2006.01.03 02:19
|close
|34
|0.10
|1.1839
|0.0000
|1.1941
|-2.00
|2921.60
|69
|2006.01.03 02:19
|buy
|35
|0.10
|1.1840
|0.0000
|1.1940
|70
|2006.01.03 03:52
|buy
|36
|0.10
|1.1849
|0.0000
|1.1949
|71
|2006.01.03 03:52
|close
|35
|0.10
|1.1847
|0.0000
|1.1940
|7.00
|2928.60
|72
|2006.01.03 03:52
|close
|36
|0.10
|1.1847
|0.0000
|1.1949
|-2.00
|2926.60
|73
|2006.01.03 03:53
|buy
|37
|0.10
|1.1850
|0.0000
|1.1950
|74
|2006.01.03 03:55
|buy
|38
|0.10
|1.1858
|0.0000
|1.1958
|75
|2006.01.03 03:55
|close
|37
|0.10
|1.1856
|0.0000
|1.1950
|6.00
|2932.60
|76
|2006.01.03 03:55
|close
|38
|0.10
|1.1856
|0.0000
|1.1958
|-2.00
|2930.60
|77
|2006.01.03 03:56
|buy
|39
|0.10
|1.1859
|0.0000
|1.1959
|78
|2006.01.03 03:59
|buy
|40
|0.10
|1.1866
|0.0000
|1.1966
|79
|2006.01.03 03:59
|close
|39
|0.10
|1.1864
|0.0000
|1.1959
|5.00
|2935.60
|80
|2006.01.03 03:59
|close
|40
|0.10
|1.1864
|0.0000
|1.1966
|-2.00
|2933.60
|81
|2006.01.03 03:59
|buy
|41
|0.10
|1.1864
|0.0000
|1.1964
|82
|2006.01.03 04:03
|buy
|42
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1971
|83
|2006.01.03 04:03
|close
|41
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.1964
|5.00
|2938.60
|84
|2006.01.03 04:03
|close
|42
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.1971
|-2.00
|2936.60
|85
|2006.01.03 04:03
|buy
|43
|0.10
|1.1873
|0.0000
|1.1973
|86
|2006.01.03 07:00
|buy
|44
|0.10
|1.1880
|0.0000
|1.1980
|87
|2006.01.03 07:00
|close
|43
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.1973
|5.00
|2941.60
|88
|2006.01.03 07:00
|close
|44
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.1980
|-2.00
|2939.60
|89
|2006.01.03 07:00
|buy
|45
|0.10
|1.1880
|0.0000
|1.1980
|90
|2006.01.03 07:03
|buy
|46
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1987
|91
|2006.01.03 07:03
|close
|45
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1980
|5.00
|2944.60
|92
|2006.01.03 07:03
|close
|46
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1987
|-2.00
|2942.60
|93
|2006.01.03 07:03
|buy
|47
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1988
|94
|2006.01.03 07:08
|buy
|48
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1995
|95
|2006.01.03 07:08
|close
|47
|0.10
|1.1893
|0.0000
|1.1988
|5.00
|2947.60
|96
|2006.01.03 07:08
|close
|48
|0.10
|1.1893
|0.0000
|1.1995
|-2.00
|2945.60
|97
|2006.01.03 07:08
|buy
|49
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1996
|98
|2006.01.03 07:28
|buy
|50
|0.10
|1.1903
|0.0000
|1.2003
|99
|2006.01.03 07:28
|close
|49
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.1996
|5.00
|2950.60
|100
|2006.01.03 07:28
|close
|50
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.2003
|-2.00
|2948.60
|101
|2006.01.03 07:28
|buy
|51
|0.10
|1.1905
|0.0000
|1.2005
|102
|2006.01.03 08:32
|close
|51
|0.10
|1.1890
|0.0000
|1.2005
|-15.00
|2933.60
|103
|2006.01.03 08:32
|buy
|52
|0.10
|1.1893
|0.0000
|1.1993
|104
|2006.01.03 08:44
|close
|52
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.1993
|-15.00
|2918.60
|105
|2006.01.03 08:44
|buy
|53
|0.10
|1.1879
|0.0000
|1.1979
|106
|2006.01.03 09:15
|buy
|54
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.1986
|107
|2006.01.03 09:15
|close
|53
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.1979
|5.00
|2923.60
|108
|2006.01.03 09:15
|close
|54
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.1986
|-2.00
|2921.60
|109
|2006.01.03 09:15
|buy
|55
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1988
|110
|2006.01.03 09:36
|close
|55
|0.10
|1.1872
|0.0000
|1.1988
|-16.00
|2905.60
|111
|2006.01.03 09:36
|buy
|56
|0.10
|1.1875
|0.0000
|1.1975
|112
|2006.01.03 09:54
|buy
|57
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1982
|113
|2006.01.03 09:54
|close
|56
|0.10
|1.1880
|0.0000
|1.1975
|5.00
|2910.60
|114
|2006.01.03 09:54
|close
|57
|0.10
|1.1880
|0.0000
|1.1982
|-2.00
|2908.60
|115
|2006.01.03 09:56
|buy
|58
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1983
|116
|2006.01.03 10:00
|buy
|59
|0.10
|1.1890
|0.0000
|1.1990
|117
|2006.01.03 10:00
|close
|58
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1983
|5.00
|2913.60
|118
|2006.01.03 10:00
|close
|59
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1990
|-2.00
|2911.60
|119
|2006.01.03 10:00
|buy
|60
|0.10
|1.1891
|0.0000
|1.1991
|120
|2006.01.03 10:02
|buy
|61
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1998
|121
|2006.01.03 10:02
|close
|60
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1991
|5.00
|2916.60
|122
|2006.01.03 10:02
|close
|61
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1998
|-2.00
|2914.60
|123
|2006.01.03 10:02
|buy
|62
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.1999
|124
|2006.01.03 10:17
|close
|62
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1999
|-16.00
|2898.60
|125
|2006.01.03 10:17
|buy
|63
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1983
|126
|2006.01.03 10:32
|buy
|64
|0.10
|1.1890
|0.0000
|1.1990
|127
|2006.01.03 10:32
|close
|63
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1983
|5.00
|2903.60
|128
|2006.01.03 10:32
|close
|64
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1990
|-2.00
|2901.60
|129
|2006.01.03 10:33
|buy
|65
|0.10
|1.1891
|0.0000
|1.1991
|130
|2006.01.03 10:54
|close
|65
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1991
|-15.00
|2886.60
|131
|2006.01.03 10:54
|buy
|66
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.1977
|132
|2006.01.03 10:59
|buy
|67
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1985
|133
|2006.01.03 10:59
|close
|66
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1977
|6.00
|2892.60
|134
|2006.01.03 10:59
|close
|67
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1985
|-2.00
|2890.60
|135
|2006.01.03 10:59
|buy
|68
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1985
|136
|2006.01.03 11:11
|close
|68
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.1985
|-16.00
|2874.60
|137
|2006.01.03 11:11
|buy
|69
|0.10
|1.1870
|0.0000
|1.1970
|138
|2006.01.03 11:27
|buy
|70
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.1978
|139
|2006.01.03 11:27
|close
|69
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1970
|6.00
|2880.60
|140
|2006.01.03 11:27
|close
|70
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1978
|-2.00
|2878.60
|141
|2006.01.03 11:28
|buy
|71
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.1977
|142
|2006.01.03 11:52
|buy
|72
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.1984
|143
|2006.01.03 11:52
|close
|71
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1977
|5.00
|2883.60
|144
|2006.01.03 11:52
|close
|72
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1984
|-2.00
|2881.60
|145
|2006.01.03 11:52
|buy
|73
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1985
|146
|2006.01.03 12:02
|buy
|74
|0.10
|1.1893
|0.0000
|1.1993
|147
|2006.01.03 12:02
|close
|73
|0.10
|1.1891
|0.0000
|1.1985
|6.00
|2887.60
|148
|2006.01.03 12:02
|close
|74
|0.10
|1.1891
|0.0000
|1.1993
|-2.00
|2885.60
|149
|2006.01.03 12:03
|buy
|75
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1995
|150
|2006.01.03 13:30
|close
|75
|0.10
|1.1880
|0.0000
|1.1995
|-15.00
|2870.60
|151
|2006.01.03 13:30
|buy
|76
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1981
|152
|2006.01.03 13:56
|buy
|77
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1988
|153
|2006.01.03 13:56
|close
|76
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.1981
|5.00
|2875.60
|154
|2006.01.03 13:56
|close
|77
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.1988
|-2.00
|2873.60
|155
|2006.01.03 13:56
|buy
|78
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1987
|156
|2006.01.03 14:24
|buy
|79
|0.10
|1.1894
|0.0000
|1.1994
|157
|2006.01.03 14:24
|close
|78
|0.10
|1.1892
|0.0000
|1.1987
|5.00
|2878.60
|158
|2006.01.03 14:24
|close
|79
|0.10
|1.1892
|0.0000
|1.1994
|-2.00
|2876.60
|159
|2006.01.03 14:24
|buy
|80
|0.10
|1.1893
|0.0000
|1.1993
|160
|2006.01.03 14:58
|close
|80
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.1993
|-15.00
|2861.60
|161
|2006.01.03 14:59
|buy
|81
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.1978
|162
|2006.01.03 15:57
|buy
|82
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1985
|163
|2006.01.03 15:57
|close
|81
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1978
|5.00
|2866.60
|164
|2006.01.03 15:57
|close
|82
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1985
|-2.00
|2864.60
|165
|2006.01.03 15:57
|buy
|83
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.1984
|166
|2006.01.03 16:23
|buy
|84
|0.10
|1.1891
|0.0000
|1.1991
|167
|2006.01.03 16:23
|close
|83
|0.10
|1.1889
|0.0000
|1.1984
|5.00
|2869.60
|168
|2006.01.03 16:23
|close
|84
|0.10
|1.1889
|0.0000
|1.1991
|-2.00
|2867.60
|169
|2006.01.03 16:23
|buy
|85
|0.10
|1.1890
|0.0000
|1.1990
|170
|2006.01.03 16:28
|buy
|86
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.1999
|171
|2006.01.03 16:28
|close
|85
|0.10
|1.1897
|0.0000
|1.1990
|7.00
|2874.60
|172
|2006.01.03 16:28
|close
|86
|0.10
|1.1897
|0.0000
|1.1999
|-2.00
|2872.60
|173
|2006.01.03 16:28
|buy
|87
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.2001
|174
|2006.01.03 16:30
|buy
|88
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.2009
|175
|2006.01.03 16:30
|close
|87
|0.10
|1.1907
|0.0000
|1.2001
|6.00
|2878.60
|176
|2006.01.03 16:30
|close
|88
|0.10
|1.1907
|0.0000
|1.2009
|-2.00
|2876.60
|177
|2006.01.03 16:31
|buy
|89
|0.10
|1.1911
|0.0000
|1.2011
|178
|2006.01.03 16:37
|buy
|90
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.2018
|179
|2006.01.03 16:37
|close
|89
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.2011
|5.00
|2881.60
|180
|2006.01.03 16:37
|close
|90
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.2018
|-2.00
|2879.60
|181
|2006.01.03 16:37
|buy
|91
|0.10
|1.1919
|0.0000
|1.2019
|182
|2006.01.03 16:41
|buy
|92
|0.10
|1.1926
|0.0000
|1.2026
|183
|2006.01.03 16:41
|close
|91
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.2019
|5.00
|2884.60
|184
|2006.01.03 16:41
|close
|92
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.2026
|-2.00
|2882.60
|185
|2006.01.03 16:41
|buy
|93
|0.10
|1.1928
|0.0000
|1.2028
|186
|2006.01.03 16:57
|buy
|94
|0.10
|1.1935
|0.0000
|1.2035
|187
|2006.01.03 16:57
|close
|93
|0.10
|1.1933
|0.0000
|1.2028
|5.00
|2887.60
|188
|2006.01.03 16:57
|close
|94
|0.10
|1.1933
|0.0000
|1.2035
|-2.00
|2885.60
|189
|2006.01.03 16:57
|buy
|95
|0.10
|1.1934
|0.0000
|1.2034
|190
|2006.01.03 17:00
|buy
|96
|0.10
|1.1941
|0.0000
|1.2041
|191
|2006.01.03 17:00
|close
|95
|0.10
|1.1939
|0.0000
|1.2034
|5.00
|2890.60
|192
|2006.01.03 17:00
|close
|96
|0.10
|1.1939
|0.0000
|1.2041
|-2.00
|2888.60
|193
|2006.01.03 17:00
|buy
|97
|0.10
|1.1944
|0.0000
|1.2044
|194
|2006.01.03 17:11
|buy
|98
|0.10
|1.1951
|0.0000
|1.2051
|195
|2006.01.03 17:11
|close
|97
|0.10
|1.1949
|0.0000
|1.2044
|5.00
|2893.60
|196
|2006.01.03 17:11
|close
|98
|0.10
|1.1949
|0.0000
|1.2051
|-2.00
|2891.60
|197
|2006.01.03 17:11
|buy
|99
|0.10
|1.1953
|0.0000
|1.2053
|198
|2006.01.03 17:16
|buy
|100
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.2061
|199
|2006.01.03 17:16
|close
|99
|0.10
|1.1959
|0.0000
|1.2053
|6.00
|2897.60
|200
|2006.01.03 17:16
|close
|100
|0.10
|1.1959
|0.0000
|1.2061
|-2.00
|2895.60
|201
|2006.01.03 17:17
|buy
|101
|0.10
|1.1962
|0.0000
|1.2062
|202
|2006.01.03 17:20
|close
|101
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.2062
|-15.00
|2880.60
|203
|2006.01.03 17:20
|buy
|102
|0.10
|1.1950
|0.0000
|1.2050
|204
|2006.01.03 17:23
|buy
|103
|0.10
|1.1957
|0.0000
|1.2057
|205
|2006.01.03 17:23
|close
|102
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.2050
|5.00
|2885.60
|206
|2006.01.03 17:23
|close
|103
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.2057
|-2.00
|2883.60
|207
|2006.01.03 17:23
|buy
|104
|0.10
|1.1958
|0.0000
|1.2058
|208
|2006.01.03 17:26
|buy
|105
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.2065
|209
|2006.01.03 17:26
|close
|104
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.2058
|5.00
|2888.60
|210
|2006.01.03 17:26
|close
|105
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.2065
|-2.00
|2886.60
|211
|2006.01.03 17:26
|buy
|106
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.2063
|212
|2006.01.03 17:42
|close
|106
|0.10
|1.1948
|0.0000
|1.2063
|-15.00
|2871.60
|213
|2006.01.03 17:42
|buy
|107
|0.10
|1.1951
|0.0000
|1.2051
|214
|2006.01.03 17:48
|buy
|108
|0.10
|1.1958
|0.0000
|1.2058
|215
|2006.01.03 17:48
|close
|107
|0.10
|1.1956
|0.0000
|1.2051
|5.00
|2876.60
|216
|2006.01.03 17:48
|close
|108
|0.10
|1.1956
|0.0000
|1.2058
|-2.00
|2874.60
|217
|2006.01.03 17:48
|buy
|109
|0.10
|1.1960
|0.0000
|1.2060
|218
|2006.01.03 17:51
|buy
|110
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.2068
|219
|2006.01.03 17:51
|close
|109
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.2060
|6.00
|2880.60
|220
|2006.01.03 17:51
|close
|110
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.2068
|-2.00
|2878.60
|221
|2006.01.03 17:51
|buy
|111
|0.10
|1.1969
|0.0000
|1.2069
|222
|2006.01.03 17:51
|buy
|112
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.2077
|223
|2006.01.03 17:51
|close
|111
|0.10
|1.1975
|0.0000
|1.2069
|6.00
|2884.60
|224
|2006.01.03 17:51
|close
|112
|0.10
|1.1975
|0.0000
|1.2077
|-2.00
|2882.60
|225
|2006.01.03 17:51
|buy
|113
|0.10
|1.1979
|0.0000
|1.2079
|226
|2006.01.03 18:08
|close
|113
|0.10
|1.1964
|0.0000
|1.2079
|-15.00
|2867.60
|227
|2006.01.03 18:08
|buy
|114
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.2065
|228
|2006.01.03 18:26
|buy
|115
|0.10
|1.1972
|0.0000
|1.2072
|229
|2006.01.03 18:26
|close
|114
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.2065
|5.00
|2872.60
|230
|2006.01.03 18:26
|close
|115
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.2072
|-2.00
|2870.60
|231
|2006.01.03 18:27
|buy
|116
|0.10
|1.1974
|0.0000
|1.2074
|232
|2006.01.03 18:27
|buy
|117
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.2081
|233
|2006.01.03 18:27
|close
|116
|0.10
|1.1979
|0.0000
|1.2074
|5.00
|2875.60
|234
|2006.01.03 18:27
|close
|117
|0.10
|1.1979
|0.0000
|1.2081
|-2.00
|2873.60
|235
|2006.01.03 18:27
|buy
|118
|0.10
|1.1980
|0.0000
|1.2080
|236
|2006.01.03 19:36
|close
|118
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.2080
|-15.00
|2858.60
|237
|2006.01.03 19:36
|buy
|119
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.2066
|238
|2006.01.03 19:37
|buy
|120
|0.10
|1.1973
|0.0000
|1.2073
|239
|2006.01.03 19:37
|close
|119
|0.10
|1.1971
|0.0000
|1.2066
|5.00
|2863.60
|240
|2006.01.03 19:37
|close
|120
|0.10
|1.1971
|0.0000
|1.2073
|-2.00
|2861.60
|241
|2006.01.03 19:37
|buy
|121
|0.10
|1.1974
|0.0000
|1.2074
|242
|2006.01.03 19:53
|buy
|122
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.2082
|243
|2006.01.03 19:53
|close
|121
|0.10
|1.1980
|0.0000
|1.2074
|6.00
|2867.60
|244
|2006.01.03 19:53
|close
|122
|0.10
|1.1980
|0.0000
|1.2082
|-2.00
|2865.60
|245
|2006.01.03 19:54
|buy
|123
|0.10
|1.1983
|0.0000
|1.2083
|246
|2006.01.03 21:01
|buy
|124
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.2090
|247
|2006.01.03 21:01
|close
|123
|0.10
|1.1988
|0.0000
|1.2083
|5.00
|2870.60
|248
|2006.01.03 21:01
|close
|124
|0.10
|1.1988
|0.0000
|1.2090
|-2.00
|2868.60
|249
|2006.01.03 21:01
|buy
|125
|0.10
|1.1991
|0.0000
|1.2091
|250
|2006.01.03 21:02
|buy
|126
|0.10
|1.1999
|0.0000
|1.2099
|251
|2006.01.03 21:02
|close
|125
|0.10
|1.1997
|0.0000
|1.2091
|6.00
|2874.60
|252
|2006.01.03 21:02
|close
|126
|0.10
|1.1997
|0.0000
|1.2099
|-2.00
|2872.60
|253
|2006.01.03 21:02
|buy
|127
|0.10
|1.2001
|0.0000
|1.2101
|254
|2006.01.03 21:04
|buy
|128
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.2109
|255
|2006.01.03 21:04
|close
|127
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.2101
|6.00
|2878.60
|256
|2006.01.03 21:04
|close
|128
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.2109
|-2.00
|2876.60
|257
|2006.01.03 21:04
|buy
|129
|0.10
|1.2008
|0.0000
|1.2108
|258
|2006.01.03 21:13
|close
|129
|0.10
|1.1993
|0.0000
|1.2108
|-15.00
|2861.60
|259
|2006.01.03 21:14
|buy
|130
|0.10
|1.1996
|0.0000
|1.2096
|260
|2006.01.03 21:17
|buy
|131
|0.10
|1.2003
|0.0000
|1.2103
|261
|2006.01.03 21:17
|close
|130
|0.10
|1.2001
|0.0000
|1.2096
|5.00
|2866.60
|262
|2006.01.03 21:17
|close
|131
|0.10
|1.2001
|0.0000
|1.2103
|-2.00
|2864.60
|263
|2006.01.03 21:18
|buy
|132
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.2106
|264
|2006.01.03 21:33
|buy
|133
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.2114
|265
|2006.01.03 21:33
|close
|132
|0.10
|1.2012
|0.0000
|1.2106
|6.00
|2870.60
|266
|2006.01.03 21:33
|close
|133
|0.10
|1.2012
|0.0000
|1.2114
|-2.00
|2868.60
|267
|2006.01.03 21:33
|buy
|134
|0.10
|1.2017
|0.0000
|1.2117
|268
|2006.01.03 21:34
|buy
|135
|0.10
|1.2024
|0.0000
|1.2124
|269
|2006.01.03 21:34
|close
|134
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2117
|5.00
|2873.60
|270
|2006.01.03 21:34
|close
|135
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2124
|-2.00
|2871.60
|271
|2006.01.03 21:34
|buy
|136
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.2125
|272
|2006.01.03 23:19
|close
|136
|0.10
|1.2010
|0.0000
|1.2125
|-15.00
|2856.60
|273
|2006.01.03 23:20
|buy
|137
|0.10
|1.2012
|0.0000
|1.2112
|274
|2006.01.03 23:36
|buy
|138
|0.10
|1.2020
|0.0000
|1.2120
|275
|2006.01.03 23:36
|close
|137
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2112
|6.00
|2862.60
|276
|2006.01.03 23:36
|close
|138
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2120
|-2.00
|2860.60
|277
|2006.01.03 23:37
|buy
|139
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2118
|278
|2006.01.04 01:30
|buy
|140
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.2125
|279
|2006.01.04 01:30
|close
|139
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.2118
|3.80
|2864.40
|280
|2006.01.04 01:30
|close
|140
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.2125
|-2.00
|2862.40
|281
|2006.01.04 01:30
|buy
|141
|0.10
|1.2026
|0.0000
|1.2126
|282
|2006.01.04 01:39
|buy
|142
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2133
|283
|2006.01.04 01:39
|close
|141
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.2126
|5.00
|2867.40
|284
|2006.01.04 01:39
|close
|142
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.2133
|-2.00
|2865.40
|285
|2006.01.04 01:39
|buy
|143
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2132
|286
|2006.01.04 02:20
|buy
|144
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2139
|287
|2006.01.04 02:20
|close
|143
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2132
|5.00
|2870.40
|288
|2006.01.04 02:20
|close
|144
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2139
|-2.00
|2868.40
|289
|2006.01.04 02:21
|buy
|145
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2138
|290
|2006.01.04 02:42
|buy
|146
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2145
|291
|2006.01.04 02:42
|close
|145
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2138
|5.00
|2873.40
|292
|2006.01.04 02:42
|close
|146
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2145
|-2.00
|2871.40
|293
|2006.01.04 02:42
|buy
|147
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2147
|294
|2006.01.04 03:00
|close
|147
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2147
|-15.00
|2856.40
|295
|2006.01.04 03:00
|buy
|148
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2133
|296
|2006.01.04 03:19
|buy
|149
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.2140
|297
|2006.01.04 03:19
|close
|148
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2133
|5.00
|2861.40
|298
|2006.01.04 03:19
|close
|149
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2140
|-2.00
|2859.40
|299
|2006.01.04 03:19
|buy
|150
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2138
|300
|2006.01.04 04:00
|buy
|151
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2145
|301
|2006.01.04 04:00
|close
|150
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2138
|5.00
|2864.40
|302
|2006.01.04 04:00
|close
|151
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2145
|-2.00
|2862.40
|303
|2006.01.04 04:00
|buy
|152
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2145
|304
|2006.01.04 04:05
|buy
|153
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2152
|305
|2006.01.04 04:05
|close
|152
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2145
|5.00
|2867.40
|306
|2006.01.04 04:05
|close
|153
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2152
|-2.00
|2865.40
|307
|2006.01.04 04:06
|buy
|154
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2153
|308
|2006.01.04 04:07
|buy
|155
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2161
|309
|2006.01.04 04:07
|close
|154
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2153
|6.00
|2871.40
|310
|2006.01.04 04:07
|close
|155
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2161
|-2.00
|2869.40
|311
|2006.01.04 04:07
|buy
|156
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2163
|312
|2006.01.04 04:07
|buy
|157
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2171
|313
|2006.01.04 04:07
|close
|156
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2163
|6.00
|2875.40
|314
|2006.01.04 04:07
|close
|157
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2171
|-2.00
|2873.40
|315
|2006.01.04 04:07
|buy
|158
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|316
|2006.01.04 04:11
|close
|158
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2170
|-16.00
|2857.40
|317
|2006.01.04 04:11
|buy
|159
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2155
|318
|2006.01.04 04:15
|buy
|160
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2162
|319
|2006.01.04 04:15
|close
|159
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2155
|5.00
|2862.40
|320
|2006.01.04 04:15
|close
|160
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2162
|-2.00
|2860.40
|321
|2006.01.04 04:15
|buy
|161
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2163
|322
|2006.01.04 04:26
|buy
|162
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|323
|2006.01.04 04:26
|close
|161
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2163
|5.00
|2865.40
|324
|2006.01.04 04:26
|close
|162
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2170
|-2.00
|2863.40
|325
|2006.01.04 04:26
|buy
|163
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2172
|326
|2006.01.04 05:12
|buy
|164
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|327
|2006.01.04 05:12
|close
|163
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2172
|6.00
|2869.40
|328
|2006.01.04 05:12
|close
|164
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2180
|-2.00
|2867.40
|329
|2006.01.04 05:12
|buy
|165
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|330
|2006.01.04 05:45
|close
|165
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2182
|-15.00
|2852.40
|331
|2006.01.04 05:45
|buy
|166
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2172
|332
|2006.01.04 06:18
|close
|166
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2172
|-16.00
|2836.40
|333
|2006.01.04 06:18
|buy
|167
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2159
|334
|2006.01.04 06:23
|buy
|168
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2167
|335
|2006.01.04 06:23
|close
|167
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2159
|6.00
|2842.40
|336
|2006.01.04 06:23
|close
|168
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2167
|-2.00
|2840.40
|337
|2006.01.04 06:23
|buy
|169
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2164
|338
|2006.01.04 07:49
|buy
|170
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|339
|2006.01.04 07:49
|close
|169
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2164
|7.00
|2847.40
|340
|2006.01.04 07:49
|close
|170
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2173
|-2.00
|2845.40
|341
|2006.01.04 07:49
|buy
|171
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2172
|342
|2006.01.04 08:40
|close
|171
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2172
|-16.00
|2829.40
|343
|2006.01.04 08:41
|buy
|172
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2157
|344
|2006.01.04 09:00
|close
|172
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2157
|-15.00
|2814.40
|345
|2006.01.04 09:01
|buy
|173
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2142
|346
|2006.01.04 09:39
|buy
|174
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.2149
|347
|2006.01.04 09:39
|close
|173
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2142
|5.00
|2819.40
|348
|2006.01.04 09:39
|close
|174
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2149
|-2.00
|2817.40
|349
|2006.01.04 09:40
|buy
|175
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2150
|350
|2006.01.04 09:43
|buy
|176
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2157
|351
|2006.01.04 09:43
|close
|175
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2150
|5.00
|2822.40
|352
|2006.01.04 09:43
|close
|176
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2157
|-2.00
|2820.40
|353
|2006.01.04 09:43
|buy
|177
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2158
|354
|2006.01.04 09:47
|buy
|178
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|355
|2006.01.04 09:47
|close
|177
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2158
|6.00
|2826.40
|356
|2006.01.04 09:47
|close
|178
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2166
|-2.00
|2824.40
|357
|2006.01.04 09:48
|buy
|179
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2165
|358
|2006.01.04 09:59
|close
|179
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2165
|-15.00
|2809.40
|359
|2006.01.04 09:59
|buy
|180
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2151
|360
|2006.01.04 11:10
|buy
|181
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2158
|361
|2006.01.04 11:10
|close
|180
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2151
|5.00
|2814.40
|362
|2006.01.04 11:10
|close
|181
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2158
|-2.00
|2812.40
|363
|2006.01.04 11:10
|buy
|182
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2156
|364
|2006.01.04 11:18
|buy
|183
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2163
|365
|2006.01.04 11:18
|close
|182
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2156
|5.00
|2817.40
|366
|2006.01.04 11:18
|close
|183
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2163
|-2.00
|2815.40
|367
|2006.01.04 11:18
|buy
|184
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2165
|368
|2006.01.04 11:20
|buy
|185
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2172
|369
|2006.01.04 11:20
|close
|184
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2165
|5.00
|2820.40
|370
|2006.01.04 11:20
|close
|185
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2172
|-2.00
|2818.40
|371
|2006.01.04 11:20
|buy
|186
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|372
|2006.01.04 11:20
|buy
|187
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|373
|2006.01.04 11:20
|close
|186
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2173
|6.00
|2824.40
|374
|2006.01.04 11:20
|close
|187
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2181
|-2.00
|2822.40
|375
|2006.01.04 11:20
|buy
|188
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|376
|2006.01.04 11:23
|close
|188
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2182
|-15.00
|2807.40
|377
|2006.01.04 11:23
|buy
|189
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|378
|2006.01.04 11:29
|buy
|190
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|379
|2006.01.04 11:29
|close
|189
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2170
|5.00
|2812.40
|380
|2006.01.04 11:29
|close
|190
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2177
|-2.00
|2810.40
|381
|2006.01.04 11:29
|buy
|191
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2176
|382
|2006.01.04 11:35
|buy
|192
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|383
|2006.01.04 11:35
|close
|191
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2176
|7.00
|2817.40
|384
|2006.01.04 11:35
|close
|192
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2185
|-2.00
|2815.40
|385
|2006.01.04 11:35
|buy
|193
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|386
|2006.01.04 11:36
|buy
|194
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|387
|2006.01.04 11:36
|close
|193
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2187
|6.00
|2821.40
|388
|2006.01.04 11:36
|close
|194
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|2819.40
|389
|2006.01.04 11:36
|buy
|195
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|390
|2006.01.04 11:39
|close
|195
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2196
|-15.00
|2804.40
|391
|2006.01.04 11:39
|buy
|196
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|392
|2006.01.04 11:41
|close
|196
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2184
|-16.00
|2788.40
|393
|2006.01.04 11:41
|buy
|197
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2168
|394
|2006.01.04 14:05
|buy
|198
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2176
|395
|2006.01.04 14:05
|close
|197
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2168
|6.00
|2794.40
|396
|2006.01.04 14:05
|close
|198
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2176
|-2.00
|2792.40
|397
|2006.01.04 14:05
|buy
|199
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2175
|398
|2006.01.04 14:27
|buy
|200
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|399
|2006.01.04 14:27
|close
|199
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2175
|5.00
|2797.40
|400
|2006.01.04 14:27
|close
|200
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2182
|-2.00
|2795.40
|401
|2006.01.04 14:27
|buy
|201
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2183
|402
|2006.01.04 14:33
|buy
|202
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|403
|2006.01.04 14:33
|close
|201
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2183
|5.00
|2800.40
|404
|2006.01.04 14:33
|close
|202
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2190
|-2.00
|2798.40
|405
|2006.01.04 14:33
|buy
|203
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|406
|2006.01.04 14:36
|buy
|204
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|407
|2006.01.04 14:36
|close
|203
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2189
|5.00
|2803.40
|408
|2006.01.04 14:36
|close
|204
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2196
|-2.00
|2801.40
|409
|2006.01.04 14:36
|buy
|205
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2198
|410
|2006.01.04 14:36
|buy
|206
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|411
|2006.01.04 14:36
|close
|205
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2198
|5.00
|2806.40
|412
|2006.01.04 14:36
|close
|206
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2205
|-2.00
|2804.40
|413
|2006.01.04 14:37
|buy
|207
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|414
|2006.01.04 14:38
|buy
|208
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2211
|415
|2006.01.04 14:38
|close
|207
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2204
|5.00
|2809.40
|416
|2006.01.04 14:38
|close
|208
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2211
|-2.00
|2807.40
|417
|2006.01.04 14:38
|buy
|209
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2212
|418
|2006.01.04 14:43
|close
|209
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2212
|-15.00
|2792.40
|419
|2006.01.04 14:43
|buy
|210
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2198
|420
|2006.01.04 14:45
|buy
|211
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|421
|2006.01.04 14:45
|close
|210
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2198
|5.00
|2797.40
|422
|2006.01.04 14:45
|close
|211
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2205
|-2.00
|2795.40
|423
|2006.01.04 14:45
|buy
|212
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|424
|2006.01.04 14:59
|close
|212
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2204
|-15.00
|2780.40
|425
|2006.01.04 14:59
|buy
|213
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|426
|2006.01.04 15:19
|close
|213
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2192
|-15.00
|2765.40
|427
|2006.01.04 15:19
|buy
|214
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|428
|2006.01.04 15:22
|buy
|215
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|429
|2006.01.04 15:22
|close
|214
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2177
|5.00
|2770.40
|430
|2006.01.04 15:22
|close
|215
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2184
|-2.00
|2768.40
|431
|2006.01.04 15:23
|buy
|216
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|432
|2006.01.04 15:37
|buy
|217
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|433
|2006.01.04 15:37
|close
|216
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2185
|5.00
|2773.40
|434
|2006.01.04 15:37
|close
|217
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2192
|-2.00
|2771.40
|435
|2006.01.04 15:37
|buy
|218
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|436
|2006.01.04 15:40
|buy
|219
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|437
|2006.01.04 15:40
|close
|218
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2193
|5.00
|2776.40
|438
|2006.01.04 15:40
|close
|219
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2200
|-2.00
|2774.40
|439
|2006.01.04 15:40
|buy
|220
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|440
|2006.01.04 15:42
|buy
|221
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|441
|2006.01.04 15:42
|close
|220
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2201
|5.00
|2779.40
|442
|2006.01.04 15:42
|close
|221
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2208
|-2.00
|2777.40
|443
|2006.01.04 15:42
|buy
|222
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|444
|2006.01.04 15:47
|close
|222
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2207
|-15.00
|2762.40
|445
|2006.01.04 15:47
|buy
|223
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|446
|2006.01.04 15:58
|buy
|224
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|447
|2006.01.04 15:58
|close
|223
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2195
|5.00
|2767.40
|448
|2006.01.04 15:58
|close
|224
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2202
|-2.00
|2765.40
|449
|2006.01.04 15:58
|buy
|225
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|450
|2006.01.04 16:03
|close
|225
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2203
|-16.00
|2749.40
|451
|2006.01.04 16:03
|buy
|226
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|452
|2006.01.04 16:08
|buy
|227
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|453
|2006.01.04 16:08
|close
|226
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2186
|5.00
|2754.40
|454
|2006.01.04 16:08
|close
|227
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2193
|-2.00
|2752.40
|455
|2006.01.04 16:09
|buy
|228
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|456
|2006.01.04 16:35
|buy
|229
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|457
|2006.01.04 16:35
|close
|228
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2190
|5.00
|2757.40
|458
|2006.01.04 16:35
|close
|229
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2197
|-2.00
|2755.40
|459
|2006.01.04 16:35
|buy
|230
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2198
|460
|2006.01.04 16:43
|close
|230
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2198
|-15.00
|2740.40
|461
|2006.01.04 16:43
|buy
|231
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|462
|2006.01.04 17:04
|buy
|232
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|463
|2006.01.04 17:04
|close
|231
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2184
|5.00
|2745.40
|464
|2006.01.04 17:04
|close
|232
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2191
|-2.00
|2743.40
|465
|2006.01.04 17:04
|buy
|233
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|466
|2006.01.04 17:13
|close
|233
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2192
|-15.00
|2728.40
|467
|2006.01.04 17:13
|buy
|234
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2178
|468
|2006.01.04 17:31
|buy
|235
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|469
|2006.01.04 17:31
|close
|234
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2178
|5.00
|2733.40
|470
|2006.01.04 17:31
|close
|235
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2185
|-2.00
|2731.40
|471
|2006.01.04 17:31
|buy
|236
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|472
|2006.01.04 17:33
|buy
|237
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|473
|2006.01.04 17:33
|close
|236
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2186
|5.00
|2736.40
|474
|2006.01.04 17:33
|close
|237
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2193
|-2.00
|2734.40
|475
|2006.01.04 17:33
|buy
|238
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|476
|2006.01.04 17:38
|close
|238
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2194
|-15.00
|2719.40
|477
|2006.01.04 17:38
|buy
|239
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|478
|2006.01.04 17:53
|buy
|240
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|479
|2006.01.04 17:53
|close
|239
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2180
|5.00
|2724.40
|480
|2006.01.04 17:53
|close
|240
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2187
|-2.00
|2722.40
|481
|2006.01.04 17:53
|buy
|241
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|482
|2006.01.04 17:56
|buy
|242
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|483
|2006.01.04 17:56
|close
|241
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2188
|5.00
|2727.40
|484
|2006.01.04 17:56
|close
|242
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|2725.40
|485
|2006.01.04 17:56
|buy
|243
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|486
|2006.01.04 18:25
|close
|243
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2196
|-15.00
|2710.40
|487
|2006.01.04 18:25
|buy
|244
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|488
|2006.01.04 18:54
|buy
|245
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|489
|2006.01.04 18:54
|close
|244
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2182
|6.00
|2716.40
|490
|2006.01.04 18:54
|close
|245
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2190
|-2.00
|2714.40
|491
|2006.01.04 18:55
|buy
|246
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|492
|2006.01.04 19:03
|buy
|247
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|493
|2006.01.04 19:03
|close
|246
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2189
|5.00
|2719.40
|494
|2006.01.04 19:03
|close
|247
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2196
|-2.00
|2717.40
|495
|2006.01.04 19:04
|buy
|248
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2198
|496
|2006.01.04 19:23
|buy
|249
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|497
|2006.01.04 19:23
|close
|248
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2198
|5.00
|2722.40
|498
|2006.01.04 19:23
|close
|249
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2205
|-2.00
|2720.40
|499
|2006.01.04 19:23
|buy
|250
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2206
|500
|2006.01.04 19:23
|buy
|251
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2214
|501
|2006.01.04 19:23
|close
|250
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2206
|6.00
|2726.40
|502
|2006.01.04 19:23
|close
|251
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2214
|-2.00
|2724.40
|503
|2006.01.04 19:23
|buy
|252
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2216
|504
|2006.01.04 19:29
|buy
|253
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2223
|505
|2006.01.04 19:29
|close
|252
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2216
|5.00
|2729.40
|506
|2006.01.04 19:29
|close
|253
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2223
|-2.00
|2727.40
|507
|2006.01.04 19:29
|buy
|254
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2224
|508
|2006.01.04 19:30
|buy
|255
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|509
|2006.01.04 19:30
|close
|254
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2224
|5.00
|2732.40
|510
|2006.01.04 19:30
|close
|255
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2231
|-2.00
|2730.40
|511
|2006.01.04 19:30
|buy
|256
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2230
|512
|2006.01.04 20:02
|buy
|257
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2237
|513
|2006.01.04 20:02
|close
|256
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2230
|5.00
|2735.40
|514
|2006.01.04 20:02
|close
|257
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2237
|-2.00
|2733.40
|515
|2006.01.04 20:02
|buy
|258
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2236
|516
|2006.01.04 20:04
|buy
|259
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2243
|517
|2006.01.04 20:04
|close
|258
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2236
|5.00
|2738.40
|518
|2006.01.04 20:04
|close
|259
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2243
|-2.00
|2736.40
|519
|2006.01.04 20:04
|buy
|260
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2244
|520
|2006.01.04 20:15
|close
|260
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2244
|-15.00
|2721.40
|521
|2006.01.04 20:15
|buy
|261
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2232
|522
|2006.01.04 21:54
|close
|261
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2232
|-15.00
|2706.40
|523
|2006.01.04 21:55
|buy
|262
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|524
|2006.01.04 21:59
|buy
|263
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2226
|525
|2006.01.04 21:59
|close
|262
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2218
|6.00
|2712.40
|526
|2006.01.04 21:59
|close
|263
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2226
|-2.00
|2710.40
|527
|2006.01.04 22:00
|buy
|264
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2225
|528
|2006.01.04 22:21
|buy
|265
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2233
|529
|2006.01.04 22:21
|close
|264
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2225
|6.00
|2716.40
|530
|2006.01.04 22:21
|close
|265
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2233
|-2.00
|2714.40
|531
|2006.01.04 22:22
|buy
|266
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2232
|532
|2006.01.04 23:52
|close
|266
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2232
|-15.00
|2699.40
|533
|2006.01.04 23:52
|buy
|267
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2222
|534
|2006.01.05 00:56
|close
|267
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2222
|-15.40
|2684.00
|535
|2006.01.05 00:56
|buy
|268
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|536
|2006.01.05 01:43
|buy
|269
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2217
|537
|2006.01.05 01:43
|close
|268
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2210
|5.00
|2689.00
|538
|2006.01.05 01:43
|close
|269
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2217
|-2.00
|2687.00
|539
|2006.01.05 01:43
|buy
|270
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2216
|540
|2006.01.05 03:05
|close
|270
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2216
|-16.00
|2671.00
|541
|2006.01.05 03:05
|buy
|271
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|542
|2006.01.05 03:30
|buy
|272
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|543
|2006.01.05 03:30
|close
|271
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2200
|5.00
|2676.00
|544
|2006.01.05 03:30
|close
|272
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2207
|-2.00
|2674.00
|545
|2006.01.05 03:30
|buy
|273
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|546
|2006.01.05 03:39
|buy
|274
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|547
|2006.01.05 03:39
|close
|273
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2208
|5.00
|2679.00
|548
|2006.01.05 03:39
|close
|274
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2215
|-2.00
|2677.00
|549
|2006.01.05 03:39
|buy
|275
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2214
|550
|2006.01.05 05:41
|close
|275
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2214
|-15.00
|2662.00
|551
|2006.01.05 05:42
|buy
|276
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2199
|552
|2006.01.05 06:08
|buy
|277
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|553
|2006.01.05 06:08
|close
|276
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2199
|6.00
|2668.00
|554
|2006.01.05 06:08
|close
|277
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2207
|-2.00
|2666.00
|555
|2006.01.05 06:09
|buy
|278
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|556
|2006.01.05 08:01
|buy
|279
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2212
|557
|2006.01.05 08:01
|close
|278
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2205
|5.00
|2671.00
|558
|2006.01.05 08:01
|close
|279
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2212
|-2.00
|2669.00
|559
|2006.01.05 08:01
|buy
|280
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|560
|2006.01.05 08:23
|close
|280
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2210
|-15.00
|2654.00
|561
|2006.01.05 08:23
|buy
|281
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|562
|2006.01.05 08:46
|buy
|282
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|563
|2006.01.05 08:46
|close
|281
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2196
|6.00
|2660.00
|564
|2006.01.05 08:46
|close
|282
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2204
|-2.00
|2658.00
|565
|2006.01.05 08:46
|buy
|283
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|566
|2006.01.05 09:05
|buy
|284
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|567
|2006.01.05 09:05
|close
|283
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2202
|5.00
|2663.00
|568
|2006.01.05 09:05
|close
|284
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2209
|-2.00
|2661.00
|569
|2006.01.05 09:05
|buy
|285
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|570
|2006.01.05 09:11
|close
|285
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2210
|-15.00
|2646.00
|571
|2006.01.05 09:11
|buy
|286
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2198
|572
|2006.01.05 09:47
|close
|286
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2198
|-15.00
|2631.00
|573
|2006.01.05 09:47
|buy
|287
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|574
|2006.01.05 09:52
|buy
|288
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|575
|2006.01.05 09:52
|close
|287
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2184
|5.00
|2636.00
|576
|2006.01.05 09:52
|close
|288
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2191
|-2.00
|2634.00
|577
|2006.01.05 09:52
|buy
|289
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|578
|2006.01.05 10:28
|buy
|290
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|579
|2006.01.05 10:28
|close
|289
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2193
|6.00
|2640.00
|580
|2006.01.05 10:28
|close
|290
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2201
|-2.00
|2638.00
|581
|2006.01.05 10:28
|buy
|291
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|582
|2006.01.05 10:55
|buy
|292
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|583
|2006.01.05 10:55
|close
|291
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2200
|5.00
|2643.00
|584
|2006.01.05 10:55
|close
|292
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2207
|-2.00
|2641.00
|585
|2006.01.05 10:55
|buy
|293
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|586
|2006.01.05 11:01
|close
|293
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2208
|-15.00
|2626.00
|587
|2006.01.05 11:01
|buy
|294
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|588
|2006.01.05 11:03
|buy
|295
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|589
|2006.01.05 11:03
|close
|294
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2196
|5.00
|2631.00
|590
|2006.01.05 11:03
|close
|295
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2203
|-2.00
|2629.00
|591
|2006.01.05 11:03
|buy
|296
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|592
|2006.01.05 12:40
|close
|296
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2204
|-16.00
|2613.00
|593
|2006.01.05 12:40
|buy
|297
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|594
|2006.01.05 13:03
|close
|297
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2188
|-15.00
|2598.00
|595
|2006.01.05 13:03
|buy
|298
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|596
|2006.01.05 13:18
|buy
|299
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|597
|2006.01.05 13:18
|close
|298
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2173
|5.00
|2603.00
|598
|2006.01.05 13:18
|close
|299
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2180
|-2.00
|2601.00
|599
|2006.01.05 13:18
|buy
|300
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|600
|2006.01.05 13:23
|buy
|301
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|601
|2006.01.05 13:23
|close
|300
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2181
|5.00
|2606.00
|602
|2006.01.05 13:23
|close
|301
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2188
|-2.00
|2604.00
|603
|2006.01.05 13:24
|buy
|302
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|604
|2006.01.05 14:50
|buy
|303
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|605
|2006.01.05 14:50
|close
|302
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2189
|6.00
|2610.00
|606
|2006.01.05 14:50
|close
|303
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2197
|-2.00
|2608.00
|607
|2006.01.05 14:50
|buy
|304
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2198
|608
|2006.01.05 15:33
|buy
|305
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2206
|609
|2006.01.05 15:33
|close
|304
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2198
|6.00
|2614.00
|610
|2006.01.05 15:33
|close
|305
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2206
|-2.00
|2612.00
|611
|2006.01.05 15:33
|buy
|306
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|612
|2006.01.05 15:36
|close
|306
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2208
|-16.00
|2596.00
|613
|2006.01.05 15:37
|buy
|307
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|614
|2006.01.05 15:43
|close
|307
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2191
|-15.00
|2581.00
|615
|2006.01.05 15:43
|buy
|308
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2179
|616
|2006.01.05 15:50
|buy
|309
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|617
|2006.01.05 15:50
|close
|308
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2179
|5.00
|2586.00
|618
|2006.01.05 15:50
|close
|309
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2186
|-2.00
|2584.00
|619
|2006.01.05 15:50
|buy
|310
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|620
|2006.01.05 16:18
|buy
|311
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|621
|2006.01.05 16:18
|close
|310
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2185
|6.00
|2590.00
|622
|2006.01.05 16:18
|close
|311
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2193
|-2.00
|2588.00
|623
|2006.01.05 16:19
|buy
|312
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|624
|2006.01.05 16:51
|close
|312
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2194
|-15.00
|2573.00
|625
|2006.01.05 16:52
|buy
|313
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|626
|2006.01.05 17:05
|buy
|314
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|627
|2006.01.05 17:05
|close
|313
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2182
|5.00
|2578.00
|628
|2006.01.05 17:05
|close
|314
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2189
|-2.00
|2576.00
|629
|2006.01.05 17:05
|buy
|315
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|630
|2006.01.05 17:10
|buy
|316
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|631
|2006.01.05 17:10
|close
|315
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2188
|5.00
|2581.00
|632
|2006.01.05 17:10
|close
|316
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|2579.00
|633
|2006.01.05 17:10
|buy
|317
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|634
|2006.01.05 17:28
|close
|317
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2196
|-16.00
|2563.00
|635
|2006.01.05 17:29
|buy
|318
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2183
|636
|2006.01.05 17:31
|buy
|319
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|637
|2006.01.05 17:31
|close
|318
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2183
|5.00
|2568.00
|638
|2006.01.05 17:31
|close
|319
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2190
|-2.00
|2566.00
|639
|2006.01.05 17:31
|buy
|320
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|640
|2006.01.05 18:09
|buy
|321
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|641
|2006.01.05 18:09
|close
|320
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2189
|5.00
|2571.00
|642
|2006.01.05 18:09
|close
|321
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2196
|-2.00
|2569.00
|643
|2006.01.05 18:10
|buy
|322
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2199
|644
|2006.01.05 18:11
|buy
|323
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2206
|645
|2006.01.05 18:11
|close
|322
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2199
|5.00
|2574.00
|646
|2006.01.05 18:11
|close
|323
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2206
|-2.00
|2572.00
|647
|2006.01.05 18:11
|buy
|324
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|648
|2006.01.05 18:16
|close
|324
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2205
|-16.00
|2556.00
|649
|2006.01.05 18:17
|buy
|325
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|650
|2006.01.05 18:19
|buy
|326
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|651
|2006.01.05 18:19
|close
|325
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2188
|6.00
|2562.00
|652
|2006.01.05 18:19
|close
|326
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2196
|-2.00
|2560.00
|653
|2006.01.05 18:20
|buy
|327
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|654
|2006.01.05 18:49
|buy
|328
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|655
|2006.01.05 18:49
|close
|327
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2195
|5.00
|2565.00
|656
|2006.01.05 18:49
|close
|328
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2202
|-2.00
|2563.00
|657
|2006.01.05 18:49
|buy
|329
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|658
|2006.01.05 19:33
|close
|329
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2201
|-15.00
|2548.00
|659
|2006.01.05 19:34
|buy
|330
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|660
|2006.01.05 19:37
|buy
|331
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|661
|2006.01.05 19:37
|close
|330
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2185
|7.00
|2555.00
|662
|2006.01.05 19:37
|close
|331
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2194
|-2.00
|2553.00
|663
|2006.01.05 19:37
|buy
|332
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|664
|2006.01.05 19:40
|buy
|333
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|665
|2006.01.05 19:40
|close
|332
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2193
|6.00
|2559.00
|666
|2006.01.05 19:40
|close
|333
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2201
|-2.00
|2557.00
|667
|2006.01.05 19:41
|buy
|334
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|668
|2006.01.05 21:31
|buy
|335
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2211
|669
|2006.01.05 21:31
|close
|334
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2204
|5.00
|2562.00
|670
|2006.01.05 21:31
|close
|335
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2211
|-2.00
|2560.00
|671
|2006.01.05 21:31
|buy
|336
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|672
|2006.01.06 00:43
|close
|336
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2210
|-15.40
|2544.60
|673
|2006.01.06 00:44
|buy
|337
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|674
|2006.01.06 01:02
|buy
|338
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|675
|2006.01.06 01:02
|close
|337
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2197
|6.00
|2550.60
|676
|2006.01.06 01:02
|close
|338
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2205
|-2.00
|2548.60
|677
|2006.01.06 01:02
|buy
|339
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|678
|2006.01.06 02:10
|buy
|340
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2212
|679
|2006.01.06 02:10
|close
|339
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2204
|6.00
|2554.60
|680
|2006.01.06 02:10
|close
|340
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2212
|-2.00
|2552.60
|681
|2006.01.06 02:10
|buy
|341
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|682
|2006.01.06 02:32
|buy
|342
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2219
|683
|2006.01.06 02:32
|close
|341
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2210
|7.00
|2559.60
|684
|2006.01.06 02:32
|close
|342
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2219
|-2.00
|2557.60
|685
|2006.01.06 02:32
|buy
|343
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2221
|686
|2006.01.06 02:58
|close
|343
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2221
|-15.00
|2542.60
|687
|2006.01.06 02:59
|buy
|344
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|688
|2006.01.06 03:33
|close
|344
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2209
|-15.00
|2527.60
|689
|2006.01.06 03:33
|buy
|345
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|690
|2006.01.06 11:15
|buy
|346
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|691
|2006.01.06 11:15
|close
|345
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2194
|5.00
|2532.60
|692
|2006.01.06 11:15
|close
|346
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2201
|-2.00
|2530.60
|693
|2006.01.06 11:16
|buy
|347
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|694
|2006.01.06 11:47
|close
|347
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2201
|-16.00
|2514.60
|695
|2006.01.06 11:48
|buy
|348
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|696
|2006.01.06 13:17
|buy
|349
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|697
|2006.01.06 13:17
|close
|348
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2188
|5.00
|2519.60
|698
|2006.01.06 13:17
|close
|349
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|2517.60
|699
|2006.01.06 13:17
|buy
|350
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|700
|2006.01.06 14:06
|buy
|351
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|701
|2006.01.06 14:06
|close
|350
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2194
|5.00
|2522.60
|702
|2006.01.06 14:06
|close
|351
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2201
|-2.00
|2520.60
|703
|2006.01.06 14:06
|buy
|352
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|704
|2006.01.06 15:29
|buy
|353
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2211
|705
|2006.01.06 15:29
|close
|352
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2202
|7.00
|2527.60
|706
|2006.01.06 15:29
|close
|353
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2211
|-2.00
|2525.60
|707
|2006.01.06 15:29
|buy
|354
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2221
|708
|2006.01.06 15:29
|buy
|355
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2230
|709
|2006.01.06 15:29
|close
|354
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2221
|7.00
|2532.60
|710
|2006.01.06 15:29
|close
|355
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2230
|-2.00
|2530.60
|711
|2006.01.06 15:30
|buy
|356
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|712
|2006.01.06 15:30
|buy
|357
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2238
|713
|2006.01.06 15:30
|close
|356
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2231
|5.00
|2535.60
|714
|2006.01.06 15:30
|close
|357
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2238
|-2.00
|2533.60
|715
|2006.01.06 15:30
|buy
|358
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2239
|716
|2006.01.06 15:30
|close
|358
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2239
|-15.00
|2518.60
|717
|2006.01.06 15:30
|buy
|359
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2224
|718
|2006.01.06 15:31
|buy
|360
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|719
|2006.01.06 15:31
|close
|359
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2224
|5.00
|2523.60
|720
|2006.01.06 15:31
|close
|360
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2231
|-2.00
|2521.60
|721
|2006.01.06 15:31
|buy
|361
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2232
|722
|2006.01.06 15:33
|close
|361
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2232
|-15.00
|2506.60
|723
|2006.01.06 15:33
|buy
|362
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|724
|2006.01.06 15:35
|close
|362
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2218
|-17.00
|2489.60
|725
|2006.01.06 15:35
|buy
|363
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|726
|2006.01.06 15:37
|buy
|364
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|727
|2006.01.06 15:37
|close
|363
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2200
|6.00
|2495.60
|728
|2006.01.06 15:37
|close
|364
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2208
|-2.00
|2493.60
|729
|2006.01.06 15:37
|buy
|365
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|730
|2006.01.06 15:38
|buy
|366
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2217
|731
|2006.01.06 15:38
|close
|365
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2210
|5.00
|2498.60
|732
|2006.01.06 15:38
|close
|366
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2217
|-2.00
|2496.60
|733
|2006.01.06 15:38
|buy
|367
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2219
|734
|2006.01.06 15:42
|close
|367
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2219
|-15.00
|2481.60
|735
|2006.01.06 15:42
|buy
|368
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|736
|2006.01.06 15:42
|buy
|369
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|737
|2006.01.06 15:42
|close
|368
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2207
|6.00
|2487.60
|738
|2006.01.06 15:42
|close
|369
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2215
|-2.00
|2485.60
|739
|2006.01.06 15:42
|buy
|370
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2216
|740
|2006.01.06 15:46
|buy
|371
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2223
|741
|2006.01.06 15:46
|close
|370
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2216
|5.00
|2490.60
|742
|2006.01.06 15:46
|close
|371
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2223
|-2.00
|2488.60
|743
|2006.01.06 15:46
|buy
|372
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2225
|744
|2006.01.06 15:47
|buy
|373
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2234
|745
|2006.01.06 15:47
|close
|372
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2225
|7.00
|2495.60
|746
|2006.01.06 15:47
|close
|373
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2234
|-2.00
|2493.60
|747
|2006.01.06 15:47
|buy
|374
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2237
|748
|2006.01.06 15:48
|buy
|375
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2248
|749
|2006.01.06 15:48
|close
|374
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2237
|9.00
|2502.60
|750
|2006.01.06 15:48
|close
|375
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2248
|-2.00
|2500.60
|751
|2006.01.06 15:49
|buy
|376
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2249
|752
|2006.01.06 15:49
|buy
|377
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2256
|753
|2006.01.06 15:49
|close
|376
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2249
|5.00
|2505.60
|754
|2006.01.06 15:49
|close
|377
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2256
|-2.00
|2503.60
|755
|2006.01.06 15:49
|buy
|378
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2254
|756
|2006.01.06 15:49
|close
|378
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2254
|-15.00
|2488.60
|757
|2006.01.06 15:49
|buy
|379
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2242
|758
|2006.01.06 15:49
|buy
|380
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2249
|759
|2006.01.06 15:49
|close
|379
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2242
|5.00
|2493.60
|760
|2006.01.06 15:49
|close
|380
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2249
|-2.00
|2491.60
|761
|2006.01.06 15:49
|buy
|381
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2250
|762
|2006.01.06 15:50
|buy
|382
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2257
|763
|2006.01.06 15:50
|close
|381
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2250
|5.00
|2496.60
|764
|2006.01.06 15:50
|close
|382
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2257
|-2.00
|2494.60
|765
|2006.01.06 15:50
|buy
|383
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2259
|766
|2006.01.06 15:51
|buy
|384
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.2266
|767
|2006.01.06 15:51
|close
|383
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2259
|5.00
|2499.60
|768
|2006.01.06 15:51
|close
|384
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2266
|-2.00
|2497.60
|769
|2006.01.06 15:51
|buy
|385
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2269
|770
|2006.01.06 15:54
|buy
|386
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2276
|771
|2006.01.06 15:54
|close
|385
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2269
|5.00
|2502.60
|772
|2006.01.06 15:54
|close
|386
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2276
|-2.00
|2500.60
|773
|2006.01.06 15:54
|buy
|387
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2277
|774
|2006.01.06 15:58
|close
|387
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2277
|-15.00
|2485.60
|775
|2006.01.06 15:59
|buy
|388
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.2266
|776
|2006.01.06 16:09
|close
|388
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2266
|-16.00
|2469.60
|777
|2006.01.06 16:09
|buy
|389
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2253
|778
|2006.01.06 16:40
|close
|389
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2253
|-16.00
|2453.60
|779
|2006.01.06 16:40
|buy
|390
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2237
|780
|2006.01.06 16:45
|buy
|391
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2244
|781
|2006.01.06 16:45
|close
|390
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2237
|5.00
|2458.60
|782
|2006.01.06 16:45
|close
|391
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2244
|-2.00
|2456.60
|783
|2006.01.06 16:45
|buy
|392
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2243
|784
|2006.01.06 16:50
|buy
|393
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2250
|785
|2006.01.06 16:50
|close
|392
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2243
|5.00
|2461.60
|786
|2006.01.06 16:50
|close
|393
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2250
|-2.00
|2459.60
|787
|2006.01.06 16:50
|buy
|394
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2251
|788
|2006.01.06 17:02
|buy
|395
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2258
|789
|2006.01.06 17:02
|close
|394
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2251
|5.00
|2464.60
|790
|2006.01.06 17:02
|close
|395
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2258
|-2.00
|2462.60
|791
|2006.01.06 17:02
|buy
|396
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2259
|792
|2006.01.06 17:12
|buy
|397
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.2266
|793
|2006.01.06 17:12
|close
|396
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2259
|5.00
|2467.60
|794
|2006.01.06 17:12
|close
|397
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2266
|-2.00
|2465.60
|795
|2006.01.06 17:13
|buy
|398
|0.10
|1.2167
|0.0000
|1.2267
|796
|2006.01.06 17:26
|close
|398
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2267
|-16.00
|2449.60
|797
|2006.01.06 17:26
|buy
|399
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2251
|798
|2006.01.06 18:11
|close
|399
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2251
|-18.00
|2431.60
|799
|2006.01.06 18:11
|buy
|400
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2232
|800
|2006.01.06 18:31
|buy
|401
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2241
|801
|2006.01.06 18:31
|close
|400
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2232
|7.00
|2438.60
|802
|2006.01.06 18:31
|close
|401
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2241
|-2.00
|2436.60
|803
|2006.01.06 18:31
|buy
|402
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2240
|804
|2006.01.06 18:49
|buy
|403
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2247
|805
|2006.01.06 18:49
|close
|402
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2240
|5.00
|2441.60
|806
|2006.01.06 18:49
|close
|403
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2247
|-2.00
|2439.60
|807
|2006.01.06 18:50
|buy
|404
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2246
|808
|2006.01.06 19:01
|buy
|405
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2254
|809
|2006.01.06 19:01
|close
|404
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2246
|6.00
|2445.60
|810
|2006.01.06 19:01
|close
|405
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2254
|-2.00
|2443.60
|811
|2006.01.06 19:01
|buy
|406
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2255
|812
|2006.01.06 19:09
|buy
|407
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2263
|813
|2006.01.06 19:09
|close
|406
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2255
|6.00
|2449.60
|814
|2006.01.06 19:09
|close
|407
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2263
|-2.00
|2447.60
|815
|2006.01.06 19:09
|buy
|408
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2264
|816
|2006.01.06 20:22
|close
|408
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2264
|-15.00
|2432.60
|817
|2006.01.06 20:22
|buy
|409
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2250
|818
|2006.01.06 20:43
|buy
|410
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2257
|819
|2006.01.06 20:43
|close
|409
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2250
|5.00
|2437.60
|820
|2006.01.06 20:43
|close
|410
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2257
|-2.00
|2435.60
|821
|2006.01.06 20:43
|buy
|411
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2256
|822
|2006.01.06 22:14
|buy
|412
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2263
|823
|2006.01.06 22:14
|close
|411
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2256
|5.00
|2440.60
|824
|2006.01.06 22:14
|close
|412
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2263
|-2.00
|2438.60
|825
|2006.01.06 22:14
|buy
|413
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2264
|826
|2006.01.09 01:00
|close
|413
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2264
|-20.40
|2418.20
|827
|2006.01.09 01:00
|buy
|414
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2247
|828
|2006.01.09 02:03
|close
|414
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2247
|-15.00
|2403.20
|829
|2006.01.09 02:03
|buy
|415
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2235
|830
|2006.01.09 02:55
|buy
|416
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2242
|831
|2006.01.09 02:55
|close
|415
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2235
|5.00
|2408.20
|832
|2006.01.09 02:55
|close
|416
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2242
|-2.00
|2406.20
|833
|2006.01.09 02:55
|buy
|417
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2243
|834
|2006.01.09 02:59
|buy
|418
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2251
|835
|2006.01.09 02:59
|close
|417
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2243
|6.00
|2412.20
|836
|2006.01.09 02:59
|close
|418
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2251
|-2.00
|2410.20
|837
|2006.01.09 03:00
|buy
|419
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2252
|838
|2006.01.09 05:21
|close
|419
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2252
|-15.00
|2395.20
|839
|2006.01.09 05:21
|buy
|420
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2240
|840
|2006.01.09 06:24
|buy
|421
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2247
|841
|2006.01.09 06:24
|close
|420
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2240
|5.00
|2400.20
|842
|2006.01.09 06:24
|close
|421
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2247
|-2.00
|2398.20
|843
|2006.01.09 06:24
|buy
|422
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2245
|844
|2006.01.09 08:51
|close
|422
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2245
|-15.00
|2383.20
|845
|2006.01.09 08:52
|buy
|423
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2230
|846
|2006.01.09 09:26
|close
|423
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2230
|-15.00
|2368.20
|847
|2006.01.09 09:26
|buy
|424
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|848
|2006.01.09 09:31
|buy
|425
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2222
|849
|2006.01.09 09:31
|close
|424
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2215
|5.00
|2373.20
|850
|2006.01.09 09:31
|close
|425
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2222
|-2.00
|2371.20
|851
|2006.01.09 09:32
|buy
|426
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2221
|852
|2006.01.09 09:48
|close
|426
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2221
|-15.00
|2356.20
|853
|2006.01.09 09:48
|buy
|427
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|854
|2006.01.09 10:15
|buy
|428
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2216
|855
|2006.01.09 10:15
|close
|427
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2209
|5.00
|2361.20
|856
|2006.01.09 10:15
|close
|428
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2216
|-2.00
|2359.20
|857
|2006.01.09 10:15
|buy
|429
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|858
|2006.01.09 10:35
|close
|429
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2215
|-16.00
|2343.20
|859
|2006.01.09 10:36
|buy
|430
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|860
|2006.01.09 10:56
|close
|430
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2200
|-15.00
|2328.20
|861
|2006.01.09 10:57
|buy
|431
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|862
|2006.01.09 11:13
|close
|431
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2187
|-15.00
|2313.20
|863
|2006.01.09 11:13
|buy
|432
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2175
|864
|2006.01.09 11:36
|buy
|433
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|865
|2006.01.09 11:36
|close
|432
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2175
|5.00
|2318.20
|866
|2006.01.09 11:36
|close
|433
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2182
|-2.00
|2316.20
|867
|2006.01.09 11:37
|buy
|434
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2183
|868
|2006.01.09 11:49
|buy
|435
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|869
|2006.01.09 11:49
|close
|434
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2183
|5.00
|2321.20
|870
|2006.01.09 11:49
|close
|435
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2190
|-2.00
|2319.20
|871
|2006.01.09 11:49
|buy
|436
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|872
|2006.01.09 12:16
|close
|436
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2191
|-15.00
|2304.20
|873
|2006.01.09 12:16
|buy
|437
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|874
|2006.01.09 12:22
|buy
|438
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|875
|2006.01.09 12:22
|close
|437
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2177
|5.00
|2309.20
|876
|2006.01.09 12:22
|close
|438
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2184
|-2.00
|2307.20
|877
|2006.01.09 12:23
|buy
|439
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|878
|2006.01.09 12:53
|buy
|440
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|879
|2006.01.09 12:53
|close
|439
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2185
|5.00
|2312.20
|880
|2006.01.09 12:53
|close
|440
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2192
|-2.00
|2310.20
|881
|2006.01.09 12:53
|buy
|441
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|882
|2006.01.09 13:06
|close
|441
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2193
|-16.00
|2294.20
|883
|2006.01.09 13:06
|buy
|442
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2178
|884
|2006.01.09 14:30
|buy
|443
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|885
|2006.01.09 14:30
|close
|442
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2178
|5.00
|2299.20
|886
|2006.01.09 14:30
|close
|443
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2185
|-2.00
|2297.20
|887
|2006.01.09 14:30
|buy
|444
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|888
|2006.01.09 14:39
|buy
|445
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|889
|2006.01.09 14:39
|close
|444
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2184
|6.00
|2303.20
|890
|2006.01.09 14:39
|close
|445
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2192
|-2.00
|2301.20
|891
|2006.01.09 14:39
|buy
|446
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|892
|2006.01.09 15:02
|close
|446
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2193
|-15.00
|2286.20
|893
|2006.01.09 15:02
|buy
|447
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|894
|2006.01.09 15:21
|buy
|448
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|895
|2006.01.09 15:21
|close
|447
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2181
|5.00
|2291.20
|896
|2006.01.09 15:21
|close
|448
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2188
|-2.00
|2289.20
|897
|2006.01.09 15:21
|buy
|449
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|898
|2006.01.09 17:00
|close
|449
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2186
|-15.00
|2274.20
|899
|2006.01.09 17:00
|buy
|450
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2171
|900
|2006.01.09 17:06
|buy
|451
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2178
|901
|2006.01.09 17:06
|close
|450
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2171
|5.00
|2279.20
|902
|2006.01.09 17:06
|close
|451
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2178
|-2.00
|2277.20
|903
|2006.01.09 17:07
|buy
|452
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|904
|2006.01.09 17:25
|buy
|453
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|905
|2006.01.09 17:25
|close
|452
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2177
|6.00
|2283.20
|906
|2006.01.09 17:25
|close
|453
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2185
|-2.00
|2281.20
|907
|2006.01.09 17:25
|buy
|454
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|908
|2006.01.09 17:32
|buy
|455
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|909
|2006.01.09 17:32
|close
|454
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2184
|5.00
|2286.20
|910
|2006.01.09 17:32
|close
|455
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2191
|-2.00
|2284.20
|911
|2006.01.09 17:32
|buy
|456
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|912
|2006.01.09 17:47
|close
|456
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2192
|-15.00
|2269.20
|913
|2006.01.09 17:47
|buy
|457
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|914
|2006.01.09 18:17
|close
|457
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2180
|-19.00
|2250.20
|915
|2006.01.09 18:17
|buy
|458
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2156
|916
|2006.01.09 18:20
|buy
|459
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2163
|917
|2006.01.09 18:20
|close
|458
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2156
|5.00
|2255.20
|918
|2006.01.09 18:20
|close
|459
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2163
|-2.00
|2253.20
|919
|2006.01.09 18:20
|buy
|460
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2164
|920
|2006.01.09 18:34
|buy
|461
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2171
|921
|2006.01.09 18:34
|close
|460
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2164
|5.00
|2258.20
|922
|2006.01.09 18:34
|close
|461
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2171
|-2.00
|2256.20
|923
|2006.01.09 18:35
|buy
|462
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|924
|2006.01.09 18:43
|close
|462
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2173
|-15.00
|2241.20
|925
|2006.01.09 18:44
|buy
|463
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2162
|926
|2006.01.09 18:45
|buy
|464
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2169
|927
|2006.01.09 18:45
|close
|463
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2162
|5.00
|2246.20
|928
|2006.01.09 18:45
|close
|464
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2169
|-2.00
|2244.20
|929
|2006.01.09 18:45
|buy
|465
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|930
|2006.01.09 19:33
|buy
|466
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|931
|2006.01.09 19:33
|close
|465
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2166
|5.00
|2249.20
|932
|2006.01.09 19:33
|close
|466
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2173
|-2.00
|2247.20
|933
|2006.01.09 19:33
|buy
|467
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2171
|934
|2006.01.09 19:37
|buy
|468
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2178
|935
|2006.01.09 19:37
|close
|467
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2171
|5.00
|2252.20
|936
|2006.01.09 19:37
|close
|468
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2178
|-2.00
|2250.20
|937
|2006.01.09 19:37
|buy
|469
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|938
|2006.01.09 19:37
|buy
|470
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|939
|2006.01.09 19:37
|close
|469
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2180
|6.00
|2256.20
|940
|2006.01.09 19:37
|close
|470
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2188
|-2.00
|2254.20
|941
|2006.01.09 19:38
|buy
|471
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|942
|2006.01.09 20:15
|close
|471
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2187
|-16.00
|2238.20
|943
|2006.01.09 20:16
|buy
|472
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2174
|944
|2006.01.09 20:21
|buy
|473
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|945
|2006.01.09 20:21
|close
|472
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2174
|5.00
|2243.20
|946
|2006.01.09 20:21
|close
|473
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2181
|-2.00
|2241.20
|947
|2006.01.09 20:22
|buy
|474
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|948
|2006.01.09 21:24
|buy
|475
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|949
|2006.01.09 21:24
|close
|474
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2180
|5.00
|2246.20
|950
|2006.01.09 21:24
|close
|475
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2187
|-2.00
|2244.20
|951
|2006.01.09 21:24
|buy
|476
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|952
|2006.01.09 21:46
|buy
|477
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|953
|2006.01.09 21:46
|close
|476
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2185
|5.00
|2249.20
|954
|2006.01.09 21:46
|close
|477
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2192
|-2.00
|2247.20
|955
|2006.01.09 21:46
|buy
|478
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|956
|2006.01.10 01:30
|close
|478
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2193
|-15.40
|2231.80
|957
|2006.01.10 01:31
|buy
|479
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|958
|2006.01.10 02:04
|close
|479
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2181
|-15.00
|2216.80
|959
|2006.01.10 02:05
|buy
|480
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2169
|960
|2006.01.10 03:10
|buy
|481
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2176
|961
|2006.01.10 03:10
|close
|480
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2169
|5.00
|2221.80
|962
|2006.01.10 03:10
|close
|481
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2176
|-2.00
|2219.80
|963
|2006.01.10 03:10
|buy
|482
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2178
|964
|2006.01.10 04:26
|close
|482
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2178
|-15.00
|2204.80
|965
|2006.01.10 04:26
|buy
|483
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2167
|966
|2006.01.10 04:31
|close
|483
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2167
|-17.00
|2187.80
|967
|2006.01.10 04:31
|buy
|484
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2150
|968
|2006.01.10 04:33
|buy
|485
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2158
|969
|2006.01.10 04:33
|close
|484
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2150
|6.00
|2193.80
|970
|2006.01.10 04:33
|close
|485
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2158
|-2.00
|2191.80
|971
|2006.01.10 04:34
|buy
|486
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2157
|972
|2006.01.10 04:38
|buy
|487
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2164
|973
|2006.01.10 04:38
|close
|486
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2157
|5.00
|2196.80
|974
|2006.01.10 04:38
|close
|487
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2164
|-2.00
|2194.80
|975
|2006.01.10 04:39
|buy
|488
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2163
|976
|2006.01.10 08:51
|close
|488
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2163
|-17.00
|2177.80
|977
|2006.01.10 08:52
|buy
|489
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.2149
|978
|2006.01.10 08:55
|buy
|490
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2156
|979
|2006.01.10 08:55
|close
|489
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2149
|5.00
|2182.80
|980
|2006.01.10 08:55
|close
|490
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2156
|-2.00
|2180.80
|981
|2006.01.10 08:55
|buy
|491
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2154
|982
|2006.01.10 09:04
|buy
|492
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2162
|983
|2006.01.10 09:04
|close
|491
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2154
|6.00
|2186.80
|984
|2006.01.10 09:04
|close
|492
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2162
|-2.00
|2184.80
|985
|2006.01.10 09:04
|buy
|493
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2161
|986
|2006.01.10 09:29
|close
|493
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2161
|-17.00
|2167.80
|987
|2006.01.10 09:31
|buy
|494
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2143
|988
|2006.01.10 09:51
|buy
|495
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2150
|989
|2006.01.10 09:51
|close
|494
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2143
|5.00
|2172.80
|990
|2006.01.10 09:51
|close
|495
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2150
|-2.00
|2170.80
|991
|2006.01.10 09:51
|buy
|496
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.2149
|992
|2006.01.10 09:58
|buy
|497
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2156
|993
|2006.01.10 09:58
|close
|496
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2149
|5.00
|2175.80
|994
|2006.01.10 09:58
|close
|497
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2156
|-2.00
|2173.80
|995
|2006.01.10 09:58
|buy
|498
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2157
|996
|2006.01.10 10:01
|buy
|499
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|997
|2006.01.10 10:01
|close
|498
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2157
|7.00
|2180.80
|998
|2006.01.10 10:01
|close
|499
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2166
|-2.00
|2178.80
|999
|2006.01.10 10:02
|buy
|500
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2167
|1000
|2006.01.10 10:10
|buy
|501
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2176
|1001
|2006.01.10 10:10
|close
|500
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2167
|7.00
|2185.80
|1002
|2006.01.10 10:10
|close
|501
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2176
|-2.00
|2183.80
|1003
|2006.01.10 10:11
|buy
|502
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2174
|1004
|2006.01.10 10:19
|buy
|503
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|1005
|2006.01.10 10:19
|close
|502
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2174
|5.00
|2188.80
|1006
|2006.01.10 10:19
|close
|503
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2181
|-2.00
|2186.80
|1007
|2006.01.10 10:19
|buy
|504
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|1008
|2006.01.10 10:36
|buy
|505
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|1009
|2006.01.10 10:36
|close
|504
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2180
|7.00
|2193.80
|1010
|2006.01.10 10:36
|close
|505
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2189
|-2.00
|2191.80
|1011
|2006.01.10 10:37
|buy
|506
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|1012
|2006.01.10 10:52
|close
|506
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2188
|-15.00
|2176.80
|1013
|2006.01.10 10:53
|buy
|507
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2174
|1014
|2006.01.10 11:45
|buy
|508
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|1015
|2006.01.10 11:45
|close
|507
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2174
|5.00
|2181.80
|1016
|2006.01.10 11:45
|close
|508
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2181
|-2.00
|2179.80
|1017
|2006.01.10 11:46
|buy
|509
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|1018
|2006.01.10 12:09
|buy
|510
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1019
|2006.01.10 12:09
|close
|509
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2180
|5.00
|2184.80
|1020
|2006.01.10 12:09
|close
|510
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2187
|-2.00
|2182.80
|1021
|2006.01.10 12:09
|buy
|511
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|1022
|2006.01.10 12:11
|buy
|512
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|1023
|2006.01.10 12:11
|close
|511
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2188
|5.00
|2187.80
|1024
|2006.01.10 12:11
|close
|512
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|2185.80
|1025
|2006.01.10 12:13
|buy
|513
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|1026
|2006.01.10 12:14
|buy
|514
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|1027
|2006.01.10 12:14
|close
|513
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2196
|5.00
|2190.80
|1028
|2006.01.10 12:14
|close
|514
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2203
|-2.00
|2188.80
|1029
|2006.01.10 12:14
|buy
|515
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1030
|2006.01.10 12:59
|buy
|516
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|1031
|2006.01.10 12:59
|close
|515
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2202
|5.00
|2193.80
|1032
|2006.01.10 12:59
|close
|516
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2209
|-2.00
|2191.80
|1033
|2006.01.10 12:59
|buy
|517
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|1034
|2006.01.10 13:08
|close
|517
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2208
|-16.00
|2175.80
|1035
|2006.01.10 13:08
|buy
|518
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|1036
|2006.01.10 13:12
|buy
|519
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|1037
|2006.01.10 13:12
|close
|518
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2193
|5.00
|2180.80
|1038
|2006.01.10 13:12
|close
|519
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2200
|-2.00
|2178.80
|1039
|2006.01.10 13:12
|buy
|520
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1040
|2006.01.10 13:23
|close
|520
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2202
|-15.00
|2163.80
|1041
|2006.01.10 13:23
|buy
|521
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1042
|2006.01.10 13:45
|buy
|522
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|1043
|2006.01.10 13:45
|close
|521
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2187
|5.00
|2168.80
|1044
|2006.01.10 13:45
|close
|522
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2194
|-2.00
|2166.80
|1045
|2006.01.10 13:45
|buy
|523
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|1046
|2006.01.10 14:22
|close
|523
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2193
|-15.00
|2151.80
|1047
|2006.01.10 14:22
|buy
|524
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2179
|1048
|2006.01.10 15:08
|close
|524
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2179
|-16.00
|2135.80
|1049
|2006.01.10 15:08
|buy
|525
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2167
|1050
|2006.01.10 15:32
|close
|525
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2167
|-15.00
|2120.80
|1051
|2006.01.10 15:32
|buy
|526
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2155
|1052
|2006.01.10 16:53
|buy
|527
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2162
|1053
|2006.01.10 16:53
|close
|526
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2155
|5.00
|2125.80
|1054
|2006.01.10 16:53
|close
|527
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2162
|-2.00
|2123.80
|1055
|2006.01.10 16:53
|buy
|528
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2161
|1056
|2006.01.10 16:59
|buy
|529
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2168
|1057
|2006.01.10 16:59
|close
|528
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2161
|5.00
|2128.80
|1058
|2006.01.10 16:59
|close
|529
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2168
|-2.00
|2126.80
|1059
|2006.01.10 16:59
|buy
|530
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2167
|1060
|2006.01.10 17:04
|buy
|531
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2174
|1061
|2006.01.10 17:04
|close
|530
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2167
|5.00
|2131.80
|1062
|2006.01.10 17:04
|close
|531
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2174
|-2.00
|2129.80
|1063
|2006.01.10 17:04
|buy
|532
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|1064
|2006.01.10 18:04
|buy
|533
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|1065
|2006.01.10 18:04
|close
|532
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2173
|5.00
|2134.80
|1066
|2006.01.10 18:04
|close
|533
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2180
|-2.00
|2132.80
|1067
|2006.01.10 18:04
|buy
|534
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|1068
|2006.01.10 18:37
|close
|534
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2181
|-16.00
|2116.80
|1069
|2006.01.10 18:38
|buy
|535
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2165
|1070
|2006.01.10 18:46
|buy
|536
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2172
|1071
|2006.01.10 18:46
|close
|535
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2165
|5.00
|2121.80
|1072
|2006.01.10 18:46
|close
|536
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2172
|-2.00
|2119.80
|1073
|2006.01.10 18:47
|buy
|537
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2171
|1074
|2006.01.10 21:12
|buy
|538
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2178
|1075
|2006.01.10 21:12
|close
|537
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2171
|5.00
|2124.80
|1076
|2006.01.10 21:12
|close
|538
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2178
|-2.00
|2122.80
|1077
|2006.01.10 21:12
|buy
|539
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2179
|1078
|2006.01.10 23:55
|close
|539
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2179
|-15.00
|2107.80
|1079
|2006.01.10 23:55
|buy
|540
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2165
|1080
|2006.01.11 04:36
|buy
|541
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2172
|1081
|2006.01.11 04:36
|close
|540
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2165
|3.80
|2111.60
|1082
|2006.01.11 04:36
|close
|541
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2172
|-2.00
|2109.60
|1083
|2006.01.11 04:36
|buy
|542
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2174
|1084
|2006.01.11 07:25
|close
|542
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2174
|-15.00
|2094.60
|1085
|2006.01.11 07:26
|buy
|543
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2160
|1086
|2006.01.11 07:29
|buy
|544
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2167
|1087
|2006.01.11 07:29
|close
|543
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2160
|5.00
|2099.60
|1088
|2006.01.11 07:29
|close
|544
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2167
|-2.00
|2097.60
|1089
|2006.01.11 07:29
|buy
|545
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|1090
|2006.01.11 08:22
|close
|545
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2166
|-16.00
|2081.60
|1091
|2006.01.11 08:22
|buy
|546
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2154
|1092
|2006.01.11 08:34
|buy
|547
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2161
|1093
|2006.01.11 08:34
|close
|546
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2154
|5.00
|2086.60
|1094
|2006.01.11 08:34
|close
|547
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2161
|-2.00
|2084.60
|1095
|2006.01.11 08:35
|buy
|548
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2163
|1096
|2006.01.11 10:41
|close
|548
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2163
|-16.00
|2068.60
|1097
|2006.01.11 10:41
|buy
|549
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2150
|1098
|2006.01.11 10:43
|buy
|550
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2157
|1099
|2006.01.11 10:43
|close
|549
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2150
|5.00
|2073.60
|1100
|2006.01.11 10:43
|close
|550
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2157
|-2.00
|2071.60
|1101
|2006.01.11 10:43
|buy
|551
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2158
|1102
|2006.01.11 12:33
|buy
|552
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2165
|1103
|2006.01.11 12:33
|close
|551
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2158
|5.00
|2076.60
|1104
|2006.01.11 12:33
|close
|552
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2165
|-2.00
|2074.60
|1105
|2006.01.11 12:33
|buy
|553
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|1106
|2006.01.11 12:47
|buy
|554
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|1107
|2006.01.11 12:47
|close
|553
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2166
|5.00
|2079.60
|1108
|2006.01.11 12:47
|close
|554
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2173
|-2.00
|2077.60
|1109
|2006.01.11 12:47
|buy
|555
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2174
|1110
|2006.01.11 13:00
|close
|555
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2174
|-15.00
|2062.60
|1111
|2006.01.11 13:00
|buy
|556
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2162
|1112
|2006.01.11 13:12
|buy
|557
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2169
|1113
|2006.01.11 13:12
|close
|556
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2162
|5.00
|2067.60
|1114
|2006.01.11 13:12
|close
|557
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2169
|-2.00
|2065.60
|1115
|2006.01.11 13:12
|buy
|558
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2168
|1116
|2006.01.11 13:32
|buy
|559
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2175
|1117
|2006.01.11 13:32
|close
|558
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2168
|5.00
|2070.60
|1118
|2006.01.11 13:32
|close
|559
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2175
|-2.00
|2068.60
|1119
|2006.01.11 13:32
|buy
|560
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2174
|1120
|2006.01.11 13:40
|buy
|561
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|1121
|2006.01.11 13:40
|close
|560
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2174
|5.00
|2073.60
|1122
|2006.01.11 13:40
|close
|561
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2181
|-2.00
|2071.60
|1123
|2006.01.11 13:40
|buy
|562
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|1124
|2006.01.11 14:20
|buy
|563
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|1125
|2006.01.11 14:20
|close
|562
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2182
|5.00
|2076.60
|1126
|2006.01.11 14:20
|close
|563
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2189
|-2.00
|2074.60
|1127
|2006.01.11 14:20
|buy
|564
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|1128
|2006.01.11 14:34
|buy
|565
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|1129
|2006.01.11 14:34
|close
|564
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2188
|5.00
|2079.60
|1130
|2006.01.11 14:34
|close
|565
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|2077.60
|1131
|2006.01.11 14:34
|buy
|566
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|1132
|2006.01.11 15:36
|close
|566
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2196
|-15.00
|2062.60
|1133
|2006.01.11 15:36
|buy
|567
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|1134
|2006.01.11 16:07
|buy
|568
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|1135
|2006.01.11 16:07
|close
|567
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2184
|6.00
|2068.60
|1136
|2006.01.11 16:07
|close
|568
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2192
|-2.00
|2066.60
|1137
|2006.01.11 16:07
|buy
|569
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|1138
|2006.01.11 16:15
|buy
|570
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|1139
|2006.01.11 16:15
|close
|569
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2193
|5.00
|2071.60
|1140
|2006.01.11 16:15
|close
|570
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2200
|-2.00
|2069.60
|1141
|2006.01.11 16:15
|buy
|571
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2199
|1142
|2006.01.11 16:26
|buy
|572
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2206
|1143
|2006.01.11 16:26
|close
|571
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2199
|5.00
|2074.60
|1144
|2006.01.11 16:26
|close
|572
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2206
|-2.00
|2072.60
|1145
|2006.01.11 16:26
|buy
|573
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|1146
|2006.01.11 16:36
|buy
|574
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2214
|1147
|2006.01.11 16:36
|close
|573
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2207
|5.00
|2077.60
|1148
|2006.01.11 16:36
|close
|574
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2214
|-2.00
|2075.60
|1149
|2006.01.11 16:36
|buy
|575
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|1150
|2006.01.11 17:17
|close
|575
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2215
|-15.00
|2060.60
|1151
|2006.01.11 17:17
|buy
|576
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|1152
|2006.01.11 17:38
|buy
|577
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|1153
|2006.01.11 17:38
|close
|576
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2201
|5.00
|2065.60
|1154
|2006.01.11 17:38
|close
|577
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2208
|-2.00
|2063.60
|1155
|2006.01.11 17:39
|buy
|578
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|1156
|2006.01.11 17:46
|buy
|579
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2214
|1157
|2006.01.11 17:46
|close
|578
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2207
|5.00
|2068.60
|1158
|2006.01.11 17:46
|close
|579
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2214
|-2.00
|2066.60
|1159
|2006.01.11 17:47
|buy
|580
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2213
|1160
|2006.01.11 17:58
|close
|580
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2213
|-15.00
|2051.60
|1161
|2006.01.11 17:58
|buy
|581
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2199
|1162
|2006.01.11 18:23
|buy
|582
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|1163
|2006.01.11 18:23
|close
|581
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2199
|8.00
|2059.60
|1164
|2006.01.11 18:23
|close
|582
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2209
|-2.00
|2057.60
|1165
|2006.01.11 18:23
|buy
|583
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|1166
|2006.01.11 18:29
|buy
|584
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|1167
|2006.01.11 18:29
|close
|583
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2210
|6.00
|2063.60
|1168
|2006.01.11 18:29
|close
|584
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2218
|-2.00
|2061.60
|1169
|2006.01.11 18:29
|buy
|585
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|1170
|2006.01.11 18:46
|buy
|586
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2225
|1171
|2006.01.11 18:46
|close
|585
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2215
|8.00
|2069.60
|1172
|2006.01.11 18:46
|close
|586
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2225
|-2.00
|2067.60
|1173
|2006.01.11 18:47
|buy
|587
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2224
|1174
|2006.01.11 18:56
|buy
|588
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2232
|1175
|2006.01.11 18:56
|close
|587
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2224
|6.00
|2073.60
|1176
|2006.01.11 18:56
|close
|588
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2232
|-2.00
|2071.60
|1177
|2006.01.11 18:56
|buy
|589
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2230
|1178
|2006.01.11 18:59
|buy
|590
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2237
|1179
|2006.01.11 18:59
|close
|589
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2230
|5.00
|2076.60
|1180
|2006.01.11 18:59
|close
|590
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2237
|-2.00
|2074.60
|1181
|2006.01.11 18:59
|buy
|591
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2238
|1182
|2006.01.11 20:25
|close
|591
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2238
|-15.00
|2059.60
|1183
|2006.01.11 20:26
|buy
|592
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2226
|1184
|2006.01.11 20:36
|buy
|593
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2233
|1185
|2006.01.11 20:36
|close
|592
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2226
|5.00
|2064.60
|1186
|2006.01.11 20:36
|close
|593
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2233
|-2.00
|2062.60
|1187
|2006.01.11 20:36
|buy
|594
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2232
|1188
|2006.01.12 00:31
|buy
|595
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2239
|1189
|2006.01.12 00:31
|close
|594
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2232
|4.60
|2067.20
|1190
|2006.01.12 00:31
|close
|595
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2239
|-2.00
|2065.20
|1191
|2006.01.12 00:31
|buy
|596
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2240
|1192
|2006.01.12 03:35
|buy
|597
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2248
|1193
|2006.01.12 03:35
|close
|596
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2240
|6.00
|2071.20
|1194
|2006.01.12 03:35
|close
|597
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2248
|-2.00
|2069.20
|1195
|2006.01.12 03:35
|buy
|598
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2246
|1196
|2006.01.12 03:42
|buy
|599
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2253
|1197
|2006.01.12 03:42
|close
|598
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2246
|5.00
|2074.20
|1198
|2006.01.12 03:42
|close
|599
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2253
|-2.00
|2072.20
|1199
|2006.01.12 03:42
|buy
|600
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2254
|1200
|2006.01.12 03:53
|buy
|601
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2261
|1201
|2006.01.12 03:53
|close
|600
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2254
|5.00
|2077.20
|1202
|2006.01.12 03:53
|close
|601
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2261
|-2.00
|2075.20
|1203
|2006.01.12 03:53
|buy
|602
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2260
|1204
|2006.01.12 03:59
|close
|602
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2260
|-15.00
|2060.20
|1205
|2006.01.12 03:59
|buy
|603
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2248
|1206
|2006.01.12 04:22
|buy
|604
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2255
|1207
|2006.01.12 04:22
|close
|603
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2248
|5.00
|2065.20
|1208
|2006.01.12 04:22
|close
|604
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2255
|-2.00
|2063.20
|1209
|2006.01.12 04:22
|buy
|605
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2254
|1210
|2006.01.12 06:49
|close
|605
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2254
|-15.00
|2048.20
|1211
|2006.01.12 06:50
|buy
|606
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2240
|1212
|2006.01.12 07:59
|buy
|607
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2247
|1213
|2006.01.12 07:59
|close
|606
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2240
|5.00
|2053.20
|1214
|2006.01.12 07:59
|close
|607
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2247
|-2.00
|2051.20
|1215
|2006.01.12 08:00
|buy
|608
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2246
|1216
|2006.01.12 08:16
|buy
|609
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2253
|1217
|2006.01.12 08:16
|close
|608
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2246
|5.00
|2056.20
|1218
|2006.01.12 08:16
|close
|609
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2253
|-2.00
|2054.20
|1219
|2006.01.12 08:16
|buy
|610
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2254
|1220
|2006.01.12 09:20
|close
|610
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2254
|-17.00
|2037.20
|1221
|2006.01.12 09:20
|buy
|611
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2238
|1222
|2006.01.12 09:33
|buy
|612
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2246
|1223
|2006.01.12 09:33
|close
|611
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2238
|6.00
|2043.20
|1224
|2006.01.12 09:33
|close
|612
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2246
|-2.00
|2041.20
|1225
|2006.01.12 09:34
|buy
|613
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2247
|1226
|2006.01.12 11:10
|buy
|614
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2255
|1227
|2006.01.12 11:10
|close
|613
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2247
|6.00
|2047.20
|1228
|2006.01.12 11:10
|close
|614
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2255
|-2.00
|2045.20
|1229
|2006.01.12 11:10
|buy
|615
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2257
|1230
|2006.01.12 11:27
|close
|615
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2257
|-15.00
|2030.20
|1231
|2006.01.12 11:27
|buy
|616
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2245
|1232
|2006.01.12 11:30
|buy
|617
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2252
|1233
|2006.01.12 11:30
|close
|616
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2245
|5.00
|2035.20
|1234
|2006.01.12 11:30
|close
|617
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2252
|-2.00
|2033.20
|1235
|2006.01.12 11:31
|buy
|618
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2254
|1236
|2006.01.12 12:04
|close
|618
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2254
|-16.00
|2017.20
|1237
|2006.01.12 12:04
|buy
|619
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2239
|1238
|2006.01.12 12:06
|buy
|620
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2246
|1239
|2006.01.12 12:06
|close
|619
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2239
|5.00
|2022.20
|1240
|2006.01.12 12:06
|close
|620
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2246
|-2.00
|2020.20
|1241
|2006.01.12 12:06
|buy
|621
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2244
|1242
|2006.01.12 12:15
|buy
|622
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2251
|1243
|2006.01.12 12:15
|close
|621
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2244
|5.00
|2025.20
|1244
|2006.01.12 12:15
|close
|622
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2251
|-2.00
|2023.20
|1245
|2006.01.12 12:15
|buy
|623
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2252
|1246
|2006.01.12 13:57
|close
|623
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2252
|-15.00
|2008.20
|1247
|2006.01.12 13:57
|buy
|624
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2240
|1248
|2006.01.12 14:13
|close
|624
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2240
|-16.00
|1992.20
|1249
|2006.01.12 14:13
|buy
|625
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2225
|1250
|2006.01.12 14:25
|buy
|626
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2232
|1251
|2006.01.12 14:25
|close
|625
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2225
|5.00
|1997.20
|1252
|2006.01.12 14:25
|close
|626
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2232
|-2.00
|1995.20
|1253
|2006.01.12 14:25
|buy
|627
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2233
|1254
|2006.01.12 15:14
|close
|627
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2233
|-16.00
|1979.20
|1255
|2006.01.12 15:15
|buy
|628
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2217
|1256
|2006.01.12 15:30
|close
|628
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2217
|-15.00
|1964.20
|1257
|2006.01.12 15:30
|buy
|629
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1258
|2006.01.12 15:32
|buy
|630
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|1259
|2006.01.12 15:32
|close
|629
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2202
|5.00
|1969.20
|1260
|2006.01.12 15:32
|close
|630
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2209
|-2.00
|1967.20
|1261
|2006.01.12 15:32
|buy
|631
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|1262
|2006.01.12 15:34
|buy
|632
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|1263
|2006.01.12 15:34
|close
|631
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2210
|6.00
|1973.20
|1264
|2006.01.12 15:34
|close
|632
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2218
|-2.00
|1971.20
|1265
|2006.01.12 15:34
|buy
|633
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2219
|1266
|2006.01.12 15:36
|buy
|634
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2226
|1267
|2006.01.12 15:36
|close
|633
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2219
|5.00
|1976.20
|1268
|2006.01.12 15:36
|close
|634
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2226
|-2.00
|1974.20
|1269
|2006.01.12 15:36
|buy
|635
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2227
|1270
|2006.01.12 15:38
|close
|635
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2227
|-15.00
|1959.20
|1271
|2006.01.12 15:38
|buy
|636
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2212
|1272
|2006.01.12 15:42
|buy
|637
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2219
|1273
|2006.01.12 15:42
|close
|636
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2212
|5.00
|1964.20
|1274
|2006.01.12 15:42
|close
|637
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2219
|-2.00
|1962.20
|1275
|2006.01.12 15:42
|buy
|638
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2221
|1276
|2006.01.12 15:55
|close
|638
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2221
|-15.00
|1947.20
|1277
|2006.01.12 15:55
|buy
|639
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|1278
|2006.01.12 15:55
|close
|639
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2207
|-16.00
|1931.20
|1279
|2006.01.12 15:55
|buy
|640
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|1280
|2006.01.12 15:59
|close
|640
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2192
|-15.00
|1916.20
|1281
|2006.01.12 16:00
|buy
|641
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|1282
|2006.01.12 16:01
|close
|641
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2180
|-16.00
|1900.20
|1283
|2006.01.12 16:01
|buy
|642
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2165
|1284
|2006.01.12 16:06
|close
|642
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2165
|-15.00
|1885.20
|1285
|2006.01.12 16:06
|buy
|643
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2151
|1286
|2006.01.12 16:08
|buy
|644
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2158
|1287
|2006.01.12 16:08
|close
|643
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2151
|5.00
|1890.20
|1288
|2006.01.12 16:08
|close
|644
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2158
|-2.00
|1888.20
|1289
|2006.01.12 16:08
|buy
|645
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2159
|1290
|2006.01.12 16:10
|buy
|646
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|1291
|2006.01.12 16:10
|close
|645
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2159
|5.00
|1893.20
|1292
|2006.01.12 16:10
|close
|646
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2166
|-2.00
|1891.20
|1293
|2006.01.12 16:11
|buy
|647
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2165
|1294
|2006.01.12 16:26
|close
|647
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2165
|-15.00
|1876.20
|1295
|2006.01.12 16:26
|buy
|648
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2151
|1296
|2006.01.12 16:28
|close
|648
|0.10
|1.2034
|0.0000
|1.2151
|-17.00
|1859.20
|1297
|2006.01.12 16:28
|buy
|649
|0.10
|1.2034
|0.0000
|1.2134
|1298
|2006.01.12 16:29
|close
|649
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2134
|-16.00
|1843.20
|1299
|2006.01.12 16:29
|buy
|650
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2118
|1300
|2006.01.12 16:30
|buy
|651
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.2125
|1301
|2006.01.12 16:30
|close
|650
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.2118
|5.00
|1848.20
|1302
|2006.01.12 16:30
|close
|651
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.2125
|-2.00
|1846.20
|1303
|2006.01.12 16:31
|buy
|652
|0.10
|1.2024
|0.0000
|1.2124
|1304
|2006.01.12 16:32
|buy
|653
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.2131
|1305
|2006.01.12 16:32
|close
|652
|0.10
|1.2029
|0.0000
|1.2124
|5.00
|1851.20
|1306
|2006.01.12 16:32
|close
|653
|0.10
|1.2029
|0.0000
|1.2131
|-2.00
|1849.20
|1307
|2006.01.12 16:32
|buy
|654
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2132
|1308
|2006.01.12 16:49
|buy
|655
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2139
|1309
|2006.01.12 16:49
|close
|654
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2132
|5.00
|1854.20
|1310
|2006.01.12 16:49
|close
|655
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2139
|-2.00
|1852.20
|1311
|2006.01.12 16:50
|buy
|656
|0.10
|1.2036
|0.0000
|1.2136
|1312
|2006.01.12 17:03
|close
|656
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.2136
|-15.00
|1837.20
|1313
|2006.01.12 17:03
|buy
|657
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2122
|1314
|2006.01.12 17:08
|close
|657
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.2122
|-15.00
|1822.20
|1315
|2006.01.12 17:09
|buy
|658
|0.10
|1.2010
|0.0000
|1.2110
|1316
|2006.01.12 17:10
|buy
|659
|0.10
|1.2017
|0.0000
|1.2117
|1317
|2006.01.12 17:10
|close
|658
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.2110
|5.00
|1827.20
|1318
|2006.01.12 17:10
|close
|659
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.2117
|-2.00
|1825.20
|1319
|2006.01.12 17:11
|buy
|660
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.2116
|1320
|2006.01.12 17:27
|buy
|661
|0.10
|1.2024
|0.0000
|1.2124
|1321
|2006.01.12 17:27
|close
|660
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2116
|6.00
|1831.20
|1322
|2006.01.12 17:27
|close
|661
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2124
|-2.00
|1829.20
|1323
|2006.01.12 17:27
|buy
|662
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.2125
|1324
|2006.01.12 17:39
|buy
|663
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2132
|1325
|2006.01.12 17:39
|close
|662
|0.10
|1.2030
|0.0000
|1.2125
|5.00
|1834.20
|1326
|2006.01.12 17:39
|close
|663
|0.10
|1.2030
|0.0000
|1.2132
|-2.00
|1832.20
|1327
|2006.01.12 17:39
|buy
|664
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2133
|1328
|2006.01.12 19:03
|buy
|665
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2141
|1329
|2006.01.12 19:03
|close
|664
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2133
|6.00
|1838.20
|1330
|2006.01.12 19:03
|close
|665
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2141
|-2.00
|1836.20
|1331
|2006.01.12 19:03
|buy
|666
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2142
|1332
|2006.01.12 19:23
|close
|666
|0.10
|1.2026
|0.0000
|1.2142
|-16.00
|1820.20
|1333
|2006.01.12 19:24
|buy
|667
|0.10
|1.2027
|0.0000
|1.2127
|1334
|2006.01.12 19:40
|buy
|668
|0.10
|1.2034
|0.0000
|1.2134
|1335
|2006.01.12 19:40
|close
|667
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2127
|5.00
|1825.20
|1336
|2006.01.12 19:40
|close
|668
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2134
|-2.00
|1823.20
|1337
|2006.01.12 19:41
|buy
|669
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2133
|1338
|2006.01.12 21:55
|buy
|670
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.2140
|1339
|2006.01.12 21:55
|close
|669
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2133
|5.00
|1828.20
|1340
|2006.01.12 21:55
|close
|670
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2140
|-2.00
|1826.20
|1341
|2006.01.12 21:55
|buy
|671
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2139
|1342
|2006.01.13 01:19
|buy
|672
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2146
|1343
|2006.01.13 01:19
|close
|671
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2139
|4.60
|1830.80
|1344
|2006.01.13 01:19
|close
|672
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2146
|-2.00
|1828.80
|1345
|2006.01.13 01:20
|buy
|673
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2145
|1346
|2006.01.13 01:20
|buy
|674
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2152
|1347
|2006.01.13 01:20
|close
|673
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2145
|5.00
|1833.80
|1348
|2006.01.13 01:20
|close
|674
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2152
|-2.00
|1831.80
|1349
|2006.01.13 01:20
|buy
|675
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2153
|1350
|2006.01.13 02:02
|close
|675
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2153
|-15.00
|1816.80
|1351
|2006.01.13 02:02
|buy
|676
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2139
|1352
|2006.01.13 02:30
|buy
|677
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2147
|1353
|2006.01.13 02:30
|close
|676
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2139
|6.00
|1822.80
|1354
|2006.01.13 02:30
|close
|677
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2147
|-2.00
|1820.80
|1355
|2006.01.13 02:30
|buy
|678
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2146
|1356
|2006.01.13 02:59
|close
|678
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.2146
|-15.00
|1805.80
|1357
|2006.01.13 03:00
|buy
|679
|0.10
|1.2034
|0.0000
|1.2134
|1358
|2006.01.13 03:11
|buy
|680
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2143
|1359
|2006.01.13 03:11
|close
|679
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2134
|7.00
|1812.80
|1360
|2006.01.13 03:11
|close
|680
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2143
|-2.00
|1810.80
|1361
|2006.01.13 03:13
|buy
|681
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2142
|1362
|2006.01.13 07:51
|buy
|682
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.2149
|1363
|2006.01.13 07:51
|close
|681
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2142
|5.00
|1815.80
|1364
|2006.01.13 07:51
|close
|682
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2149
|-2.00
|1813.80
|1365
|2006.01.13 07:52
|buy
|683
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2148
|1366
|2006.01.13 08:15
|buy
|684
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2156
|1367
|2006.01.13 08:15
|close
|683
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2148
|6.00
|1819.80
|1368
|2006.01.13 08:15
|close
|684
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2156
|-2.00
|1817.80
|1369
|2006.01.13 08:15
|buy
|685
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2157
|1370
|2006.01.13 09:01
|buy
|686
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2164
|1371
|2006.01.13 09:01
|close
|685
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2157
|5.00
|1822.80
|1372
|2006.01.13 09:01
|close
|686
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2164
|-2.00
|1820.80
|1373
|2006.01.13 09:01
|buy
|687
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|1374
|2006.01.13 09:31
|buy
|688
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|1375
|2006.01.13 09:31
|close
|687
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2166
|5.00
|1825.80
|1376
|2006.01.13 09:31
|close
|688
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2173
|-2.00
|1823.80
|1377
|2006.01.13 09:32
|buy
|689
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2172
|1378
|2006.01.13 09:41
|close
|689
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2172
|-17.00
|1806.80
|1379
|2006.01.13 09:41
|buy
|690
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2158
|1380
|2006.01.13 09:50
|buy
|691
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2165
|1381
|2006.01.13 09:50
|close
|690
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2158
|5.00
|1811.80
|1382
|2006.01.13 09:50
|close
|691
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2165
|-2.00
|1809.80
|1383
|2006.01.13 09:50
|buy
|692
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|1384
|2006.01.13 09:57
|buy
|693
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|1385
|2006.01.13 09:57
|close
|692
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2166
|5.00
|1814.80
|1386
|2006.01.13 09:57
|close
|693
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2173
|-2.00
|1812.80
|1387
|2006.01.13 09:58
|buy
|694
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2171
|1388
|2006.01.13 10:57
|close
|694
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2171
|-15.00
|1797.80
|1389
|2006.01.13 10:57
|buy
|695
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2159
|1390
|2006.01.13 11:01
|buy
|696
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2167
|1391
|2006.01.13 11:01
|close
|695
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2159
|6.00
|1803.80
|1392
|2006.01.13 11:01
|close
|696
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2167
|-2.00
|1801.80
|1393
|2006.01.13 11:01
|buy
|697
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2168
|1394
|2006.01.13 11:04
|buy
|698
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2175
|1395
|2006.01.13 11:04
|close
|697
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2168
|5.00
|1806.80
|1396
|2006.01.13 11:04
|close
|698
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2175
|-2.00
|1804.80
|1397
|2006.01.13 11:04
|buy
|699
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2176
|1398
|2006.01.13 11:39
|buy
|700
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2183
|1399
|2006.01.13 11:39
|close
|699
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2176
|5.00
|1809.80
|1400
|2006.01.13 11:39
|close
|700
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2183
|-2.00
|1807.80
|1401
|2006.01.13 11:39
|buy
|701
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|1402
|2006.01.13 11:58
|close
|701
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2184
|-15.00
|1792.80
|1403
|2006.01.13 11:59
|buy
|702
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|1404
|2006.01.13 12:10
|buy
|703
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|1405
|2006.01.13 12:10
|close
|702
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2170
|5.00
|1797.80
|1406
|2006.01.13 12:10
|close
|703
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2177
|-2.00
|1795.80
|1407
|2006.01.13 12:10
|buy
|704
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2175
|1408
|2006.01.13 12:29
|close
|704
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2175
|-15.00
|1780.80
|1409
|2006.01.13 12:29
|buy
|705
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2163
|1410
|2006.01.13 14:55
|close
|705
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2163
|-16.00
|1764.80
|1411
|2006.01.13 14:55
|buy
|706
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2148
|1412
|2006.01.13 15:31
|buy
|707
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2155
|1413
|2006.01.13 15:31
|close
|706
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2148
|5.00
|1769.80
|1414
|2006.01.13 15:31
|close
|707
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2155
|-2.00
|1767.80
|1415
|2006.01.13 15:31
|buy
|708
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2157
|1416
|2006.01.13 15:31
|buy
|709
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2164
|1417
|2006.01.13 15:31
|close
|708
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2157
|5.00
|1772.80
|1418
|2006.01.13 15:31
|close
|709
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2164
|-2.00
|1770.80
|1419
|2006.01.13 15:32
|buy
|710
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|1420
|2006.01.13 15:34
|buy
|711
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|1421
|2006.01.13 15:34
|close
|710
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2166
|5.00
|1775.80
|1422
|2006.01.13 15:34
|close
|711
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2173
|-2.00
|1773.80
|1423
|2006.01.13 15:34
|buy
|712
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2175
|1424
|2006.01.13 15:40
|buy
|713
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|1425
|2006.01.13 15:40
|close
|712
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2175
|5.00
|1778.80
|1426
|2006.01.13 15:40
|close
|713
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2182
|-2.00
|1776.80
|1427
|2006.01.13 15:40
|buy
|714
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|1428
|2006.01.13 15:44
|close
|714
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2184
|-15.00
|1761.80
|1429
|2006.01.13 15:44
|buy
|715
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|1430
|2006.01.13 15:45
|buy
|716
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|1431
|2006.01.13 15:45
|close
|715
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2170
|5.00
|1766.80
|1432
|2006.01.13 15:45
|close
|716
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2177
|-2.00
|1764.80
|1433
|2006.01.13 15:46
|buy
|717
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2176
|1434
|2006.01.13 15:54
|close
|717
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2176
|-15.00
|1749.80
|1435
|2006.01.13 15:54
|buy
|718
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2162
|1436
|2006.01.13 15:57
|buy
|719
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|1437
|2006.01.13 15:57
|close
|718
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2162
|6.00
|1755.80
|1438
|2006.01.13 15:57
|close
|719
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2170
|-2.00
|1753.80
|1439
|2006.01.13 15:57
|buy
|720
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2169
|1440
|2006.01.13 16:20
|close
|720
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2169
|-15.00
|1738.80
|1441
|2006.01.13 16:20
|buy
|721
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2154
|1442
|2006.01.13 16:42
|buy
|722
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2162
|1443
|2006.01.13 16:42
|close
|721
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2154
|6.00
|1744.80
|1444
|2006.01.13 16:42
|close
|722
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2162
|-2.00
|1742.80
|1445
|2006.01.13 16:42
|buy
|723
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2164
|1446
|2006.01.13 16:56
|close
|723
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.2164
|-15.00
|1727.80
|1447
|2006.01.13 16:56
|buy
|724
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2150
|1448
|2006.01.13 17:03
|buy
|725
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2157
|1449
|2006.01.13 17:03
|close
|724
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2150
|5.00
|1732.80
|1450
|2006.01.13 17:03
|close
|725
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2157
|-2.00
|1730.80
|1451
|2006.01.13 17:03
|buy
|726
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2158
|1452
|2006.01.13 17:37
|buy
|727
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2165
|1453
|2006.01.13 17:37
|close
|726
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2158
|5.00
|1735.80
|1454
|2006.01.13 17:37
|close
|727
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2165
|-2.00
|1733.80
|1455
|2006.01.13 17:37
|buy
|728
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|1456
|2006.01.13 17:40
|buy
|729
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|1457
|2006.01.13 17:40
|close
|728
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2166
|5.00
|1738.80
|1458
|2006.01.13 17:40
|close
|729
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2173
|-2.00
|1736.80
|1459
|2006.01.13 17:40
|buy
|730
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2171
|1460
|2006.01.13 17:43
|buy
|731
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2178
|1461
|2006.01.13 17:43
|close
|730
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2171
|5.00
|1741.80
|1462
|2006.01.13 17:43
|close
|731
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2178
|-2.00
|1739.80
|1463
|2006.01.13 17:43
|buy
|732
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2179
|1464
|2006.01.13 17:47
|buy
|733
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|1465
|2006.01.13 17:47
|close
|732
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2179
|5.00
|1744.80
|1466
|2006.01.13 17:47
|close
|733
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2186
|-2.00
|1742.80
|1467
|2006.01.13 17:47
|buy
|734
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1468
|2006.01.13 18:00
|close
|734
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2187
|-15.00
|1727.80
|1469
|2006.01.13 18:00
|buy
|735
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|1470
|2006.01.13 18:25
|buy
|736
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|1471
|2006.01.13 18:25
|close
|735
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2173
|6.00
|1733.80
|1472
|2006.01.13 18:25
|close
|736
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2181
|-2.00
|1731.80
|1473
|2006.01.13 18:25
|buy
|737
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1474
|2006.01.13 18:26
|buy
|738
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|1475
|2006.01.13 18:26
|close
|737
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2187
|8.00
|1739.80
|1476
|2006.01.13 18:26
|close
|738
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2197
|-2.00
|1737.80
|1477
|2006.01.13 18:27
|buy
|739
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|1478
|2006.01.13 18:32
|buy
|740
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1479
|2006.01.13 18:32
|close
|739
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2195
|5.00
|1742.80
|1480
|2006.01.13 18:32
|close
|740
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2202
|-2.00
|1740.80
|1481
|2006.01.13 18:32
|buy
|741
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|1482
|2006.01.13 18:41
|buy
|742
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|1483
|2006.01.13 18:41
|close
|741
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2201
|5.00
|1745.80
|1484
|2006.01.13 18:41
|close
|742
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2208
|-2.00
|1743.80
|1485
|2006.01.13 18:41
|buy
|743
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|1486
|2006.01.13 19:37
|buy
|744
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2220
|1487
|2006.01.13 19:37
|close
|743
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2209
|9.00
|1752.80
|1488
|2006.01.13 19:37
|close
|744
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2220
|-2.00
|1750.80
|1489
|2006.01.13 19:38
|buy
|745
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2234
|1490
|2006.01.13 19:49
|buy
|746
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2241
|1491
|2006.01.13 19:49
|close
|745
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2234
|5.00
|1755.80
|1492
|2006.01.13 19:49
|close
|746
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2241
|-2.00
|1753.80
|1493
|2006.01.13 19:49
|buy
|747
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2243
|1494
|2006.01.13 20:50
|close
|747
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2243
|-16.00
|1737.80
|1495
|2006.01.13 20:50
|buy
|748
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2228
|1496
|2006.01.13 21:53
|buy
|749
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2236
|1497
|2006.01.13 21:53
|close
|748
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2228
|6.00
|1743.80
|1498
|2006.01.13 21:53
|close
|749
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2236
|-2.00
|1741.80
|1499
|2006.01.13 21:53
|buy
|750
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2234
|1500
|2006.01.16 00:00
|buy
|751
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2250
|1501
|2006.01.16 00:00
|close
|750
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2234
|13.60
|1755.40
|1502
|2006.01.16 00:00
|close
|751
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2250
|-2.00
|1753.40
|1503
|2006.01.16 00:00
|buy
|752
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2250
|1504
|2006.01.16 00:45
|buy
|753
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2257
|1505
|2006.01.16 00:45
|close
|752
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2250
|5.00
|1758.40
|1506
|2006.01.16 00:45
|close
|753
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2257
|-2.00
|1756.40
|1507
|2006.01.16 00:46
|buy
|754
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2256
|1508
|2006.01.16 01:49
|buy
|755
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2263
|1509
|2006.01.16 01:49
|close
|754
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2256
|5.00
|1761.40
|1510
|2006.01.16 01:49
|close
|755
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2263
|-2.00
|1759.40
|1511
|2006.01.16 01:49
|buy
|756
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2265
|1512
|2006.01.16 01:50
|buy
|757
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2272
|1513
|2006.01.16 01:50
|close
|756
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2265
|5.00
|1764.40
|1514
|2006.01.16 01:50
|close
|757
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2272
|-2.00
|1762.40
|1515
|2006.01.16 01:50
|buy
|758
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2274
|1516
|2006.01.16 02:23
|close
|758
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2274
|-15.00
|1747.40
|1517
|2006.01.16 02:23
|buy
|759
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2262
|1518
|2006.01.16 02:34
|buy
|760
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2269
|1519
|2006.01.16 02:34
|close
|759
|0.10
|1.2167
|0.0000
|1.2262
|5.00
|1752.40
|1520
|2006.01.16 02:34
|close
|760
|0.10
|1.2167
|0.0000
|1.2269
|-2.00
|1750.40
|1521
|2006.01.16 02:35
|buy
|761
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2270
|1522
|2006.01.16 03:21
|close
|761
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2270
|-15.00
|1735.40
|1523
|2006.01.16 03:21
|buy
|762
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2256
|1524
|2006.01.16 06:21
|buy
|763
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2264
|1525
|2006.01.16 06:21
|close
|762
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2256
|6.00
|1741.40
|1526
|2006.01.16 06:21
|close
|763
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2264
|-2.00
|1739.40
|1527
|2006.01.16 06:21
|buy
|764
|0.10
|1.2167
|0.0000
|1.2267
|1528
|2006.01.16 06:51
|close
|764
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2267
|-15.00
|1724.40
|1529
|2006.01.16 06:51
|buy
|765
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2255
|1530
|2006.01.16 07:43
|close
|765
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2255
|-15.00
|1709.40
|1531
|2006.01.16 07:43
|buy
|766
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2241
|1532
|2006.01.16 09:12
|buy
|767
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2248
|1533
|2006.01.16 09:12
|close
|766
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2241
|5.00
|1714.40
|1534
|2006.01.16 09:12
|close
|767
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2248
|-2.00
|1712.40
|1535
|2006.01.16 09:12
|buy
|768
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2247
|1536
|2006.01.16 09:47
|buy
|769
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2254
|1537
|2006.01.16 09:47
|close
|768
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2247
|5.00
|1717.40
|1538
|2006.01.16 09:47
|close
|769
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2254
|-2.00
|1715.40
|1539
|2006.01.16 09:48
|buy
|770
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2253
|1540
|2006.01.16 10:28
|close
|770
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2253
|-15.00
|1700.40
|1541
|2006.01.16 10:28
|buy
|771
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2241
|1542
|2006.01.16 10:33
|buy
|772
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2248
|1543
|2006.01.16 10:33
|close
|771
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2241
|5.00
|1705.40
|1544
|2006.01.16 10:33
|close
|772
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2248
|-2.00
|1703.40
|1545
|2006.01.16 10:33
|buy
|773
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2249
|1546
|2006.01.16 12:14
|close
|773
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2249
|-15.00
|1688.40
|1547
|2006.01.16 12:14
|buy
|774
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2237
|1548
|2006.01.16 12:20
|buy
|775
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2244
|1549
|2006.01.16 12:20
|close
|774
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2237
|5.00
|1693.40
|1550
|2006.01.16 12:20
|close
|775
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2244
|-2.00
|1691.40
|1551
|2006.01.16 12:20
|buy
|776
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2243
|1552
|2006.01.16 14:02
|close
|776
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2243
|-16.00
|1675.40
|1553
|2006.01.16 14:03
|buy
|777
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2230
|1554
|2006.01.16 14:48
|buy
|778
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2237
|1555
|2006.01.16 14:48
|close
|777
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2230
|5.00
|1680.40
|1556
|2006.01.16 14:48
|close
|778
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2237
|-2.00
|1678.40
|1557
|2006.01.16 14:48
|buy
|779
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2236
|1558
|2006.01.16 15:06
|close
|779
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2236
|-15.00
|1663.40
|1559
|2006.01.16 15:06
|buy
|780
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2222
|1560
|2006.01.16 15:16
|close
|780
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2222
|-15.00
|1648.40
|1561
|2006.01.16 15:16
|buy
|781
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|1562
|2006.01.16 15:18
|buy
|782
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|1563
|2006.01.16 15:18
|close
|781
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2208
|5.00
|1653.40
|1564
|2006.01.16 15:18
|close
|782
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2215
|-2.00
|1651.40
|1565
|2006.01.16 15:18
|buy
|783
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2214
|1566
|2006.01.16 15:22
|buy
|784
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2221
|1567
|2006.01.16 15:22
|close
|783
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2214
|5.00
|1656.40
|1568
|2006.01.16 15:22
|close
|784
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2221
|-2.00
|1654.40
|1569
|2006.01.16 15:22
|buy
|785
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2220
|1570
|2006.01.16 17:34
|buy
|786
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2228
|1571
|2006.01.16 17:34
|close
|785
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2220
|6.00
|1660.40
|1572
|2006.01.16 17:34
|close
|786
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2228
|-2.00
|1658.40
|1573
|2006.01.16 17:35
|buy
|787
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2229
|1574
|2006.01.16 18:41
|close
|787
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2229
|-15.00
|1643.40
|1575
|2006.01.16 18:42
|buy
|788
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|1576
|2006.01.16 20:18
|buy
|789
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2222
|1577
|2006.01.16 20:18
|close
|788
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2215
|5.00
|1648.40
|1578
|2006.01.16 20:18
|close
|789
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2222
|-2.00
|1646.40
|1579
|2006.01.16 20:19
|buy
|790
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2221
|1580
|2006.01.16 23:59
|buy
|791
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2229
|1581
|2006.01.16 23:59
|close
|790
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2221
|6.00
|1652.40
|1582
|2006.01.16 23:59
|close
|791
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2229
|-2.00
|1650.40
|1583
|2006.01.17 00:00
|buy
|792
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2228
|1584
|2006.01.17 00:40
|close
|792
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2228
|-15.00
|1635.40
|1585
|2006.01.17 00:41
|buy
|793
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2213
|1586
|2006.01.17 01:42
|buy
|794
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2220
|1587
|2006.01.17 01:42
|close
|793
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2213
|5.00
|1640.40
|1588
|2006.01.17 01:42
|close
|794
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2220
|-2.00
|1638.40
|1589
|2006.01.17 01:42
|buy
|795
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2219
|1590
|2006.01.17 02:54
|close
|795
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2219
|-15.00
|1623.40
|1591
|2006.01.17 02:54
|buy
|796
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|1592
|2006.01.17 02:56
|close
|796
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2205
|-15.00
|1608.40
|1593
|2006.01.17 02:56
|buy
|797
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|1594
|2006.01.17 03:47
|buy
|798
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|1595
|2006.01.17 03:47
|close
|797
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2190
|5.00
|1613.40
|1596
|2006.01.17 03:47
|close
|798
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2197
|-2.00
|1611.40
|1597
|2006.01.17 03:47
|buy
|799
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|1598
|2006.01.17 04:02
|buy
|800
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1599
|2006.01.17 04:02
|close
|799
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2195
|5.00
|1616.40
|1600
|2006.01.17 04:02
|close
|800
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2202
|-2.00
|1614.40
|1601
|2006.01.17 04:03
|buy
|801
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|1602
|2006.01.17 04:31
|buy
|802
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|1603
|2006.01.17 04:31
|close
|801
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2203
|5.00
|1619.40
|1604
|2006.01.17 04:31
|close
|802
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2210
|-2.00
|1617.40
|1605
|2006.01.17 04:31
|buy
|803
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2211
|1606
|2006.01.17 07:02
|buy
|804
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|1607
|2006.01.17 07:02
|close
|803
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2211
|5.00
|1622.40
|1608
|2006.01.17 07:02
|close
|804
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2218
|-2.00
|1620.40
|1609
|2006.01.17 07:02
|buy
|805
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2216
|1610
|2006.01.17 07:44
|buy
|806
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2223
|1611
|2006.01.17 07:44
|close
|805
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2216
|5.00
|1625.40
|1612
|2006.01.17 07:44
|close
|806
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2223
|-2.00
|1623.40
|1613
|2006.01.17 07:44
|buy
|807
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2222
|1614
|2006.01.17 08:47
|buy
|808
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2230
|1615
|2006.01.17 08:47
|close
|807
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2222
|6.00
|1629.40
|1616
|2006.01.17 08:47
|close
|808
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2230
|-2.00
|1627.40
|1617
|2006.01.17 08:48
|buy
|809
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|1618
|2006.01.17 09:00
|close
|809
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2231
|-15.00
|1612.40
|1619
|2006.01.17 09:00
|buy
|810
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2216
|1620
|2006.01.17 09:07
|buy
|811
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2224
|1621
|2006.01.17 09:07
|close
|810
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2216
|6.00
|1618.40
|1622
|2006.01.17 09:07
|close
|811
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2224
|-2.00
|1616.40
|1623
|2006.01.17 09:08
|buy
|812
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2222
|1624
|2006.01.17 09:14
|buy
|813
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2229
|1625
|2006.01.17 09:14
|close
|812
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2222
|5.00
|1621.40
|1626
|2006.01.17 09:14
|close
|813
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2229
|-2.00
|1619.40
|1627
|2006.01.17 09:15
|buy
|814
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|1628
|2006.01.17 09:21
|buy
|815
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2238
|1629
|2006.01.17 09:21
|close
|814
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2231
|5.00
|1624.40
|1630
|2006.01.17 09:21
|close
|815
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2238
|-2.00
|1622.40
|1631
|2006.01.17 09:21
|buy
|816
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2239
|1632
|2006.01.17 10:27
|close
|816
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2239
|-15.00
|1607.40
|1633
|2006.01.17 10:27
|buy
|817
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2227
|1634
|2006.01.17 10:52
|buy
|818
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2234
|1635
|2006.01.17 10:52
|close
|817
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2227
|5.00
|1612.40
|1636
|2006.01.17 10:52
|close
|818
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2234
|-2.00
|1610.40
|1637
|2006.01.17 10:52
|buy
|819
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2233
|1638
|2006.01.17 11:23
|close
|819
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2233
|-15.00
|1595.40
|1639
|2006.01.17 11:23
|buy
|820
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2219
|1640
|2006.01.17 11:50
|close
|820
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2219
|-15.00
|1580.40
|1641
|2006.01.17 11:50
|buy
|821
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|1642
|2006.01.17 12:37
|buy
|822
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2211
|1643
|2006.01.17 12:37
|close
|821
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2204
|5.00
|1585.40
|1644
|2006.01.17 12:37
|close
|822
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2211
|-2.00
|1583.40
|1645
|2006.01.17 12:37
|buy
|823
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|1646
|2006.01.17 13:13
|close
|823
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2210
|-15.00
|1568.40
|1647
|2006.01.17 13:14
|buy
|824
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|1648
|2006.01.17 13:28
|close
|824
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2196
|-15.00
|1553.40
|1649
|2006.01.17 13:29
|buy
|825
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|1650
|2006.01.17 13:34
|buy
|826
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|1651
|2006.01.17 13:34
|close
|825
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2182
|5.00
|1558.40
|1652
|2006.01.17 13:34
|close
|826
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2189
|-2.00
|1556.40
|1653
|2006.01.17 13:36
|buy
|827
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1654
|2006.01.17 13:40
|close
|827
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2187
|-15.00
|1541.40
|1655
|2006.01.17 13:40
|buy
|828
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|1656
|2006.01.17 13:44
|close
|828
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2173
|-15.00
|1526.40
|1657
|2006.01.17 13:44
|buy
|829
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2161
|1658
|2006.01.17 13:49
|buy
|830
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2169
|1659
|2006.01.17 13:49
|close
|829
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2161
|6.00
|1532.40
|1660
|2006.01.17 13:49
|close
|830
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2169
|-2.00
|1530.40
|1661
|2006.01.17 13:49
|buy
|831
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|1662
|2006.01.17 14:33
|buy
|832
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|1663
|2006.01.17 14:33
|close
|831
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2170
|5.00
|1535.40
|1664
|2006.01.17 14:33
|close
|832
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2177
|-2.00
|1533.40
|1665
|2006.01.17 14:33
|buy
|833
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2178
|1666
|2006.01.17 14:33
|buy
|834
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|1667
|2006.01.17 14:33
|close
|833
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2178
|6.00
|1539.40
|1668
|2006.01.17 14:33
|close
|834
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2186
|-2.00
|1537.40
|1669
|2006.01.17 14:33
|buy
|835
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1670
|2006.01.17 15:18
|close
|835
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2187
|-15.00
|1522.40
|1671
|2006.01.17 15:18
|buy
|836
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|1672
|2006.01.17 15:31
|buy
|837
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|1673
|2006.01.17 15:31
|close
|836
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2173
|5.00
|1527.40
|1674
|2006.01.17 15:31
|close
|837
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2180
|-2.00
|1525.40
|1675
|2006.01.17 15:32
|buy
|838
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2179
|1676
|2006.01.17 15:37
|buy
|839
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|1677
|2006.01.17 15:37
|close
|838
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2179
|5.00
|1530.40
|1678
|2006.01.17 15:37
|close
|839
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2186
|-2.00
|1528.40
|1679
|2006.01.17 15:37
|buy
|840
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1680
|2006.01.17 15:48
|close
|840
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2187
|-15.00
|1513.40
|1681
|2006.01.17 15:48
|buy
|841
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|1682
|2006.01.17 16:15
|close
|841
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2173
|-15.00
|1498.40
|1683
|2006.01.17 16:15
|buy
|842
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2159
|1684
|2006.01.17 16:19
|buy
|843
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|1685
|2006.01.17 16:19
|close
|842
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2159
|5.00
|1503.40
|1686
|2006.01.17 16:19
|close
|843
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2166
|-2.00
|1501.40
|1687
|2006.01.17 16:19
|buy
|844
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2165
|1688
|2006.01.17 18:09
|buy
|845
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2176
|1689
|2006.01.17 18:09
|close
|844
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2165
|9.00
|1510.40
|1690
|2006.01.17 18:09
|close
|845
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2176
|-2.00
|1508.40
|1691
|2006.01.17 18:09
|buy
|846
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2174
|1692
|2006.01.17 18:11
|buy
|847
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2183
|1693
|2006.01.17 18:11
|close
|846
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2174
|7.00
|1515.40
|1694
|2006.01.17 18:11
|close
|847
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2183
|-2.00
|1513.40
|1695
|2006.01.17 18:11
|buy
|848
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|1696
|2006.01.17 18:38
|close
|848
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2181
|-15.00
|1498.40
|1697
|2006.01.17 18:38
|buy
|849
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|1698
|2006.01.17 19:01
|buy
|850
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2178
|1699
|2006.01.17 19:01
|close
|849
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2170
|6.00
|1504.40
|1700
|2006.01.17 19:01
|close
|850
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2178
|-2.00
|1502.40
|1701
|2006.01.17 19:02
|buy
|851
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2175
|1702
|2006.01.17 20:12
|buy
|852
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|1703
|2006.01.17 20:12
|close
|851
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2175
|5.00
|1507.40
|1704
|2006.01.17 20:12
|close
|852
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2182
|-2.00
|1505.40
|1705
|2006.01.17 20:13
|buy
|853
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|1706
|2006.01.17 20:39
|buy
|854
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|1707
|2006.01.17 20:39
|close
|853
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2181
|5.00
|1510.40
|1708
|2006.01.17 20:39
|close
|854
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2188
|-2.00
|1508.40
|1709
|2006.01.17 20:40
|buy
|855
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1710
|2006.01.17 21:30
|buy
|856
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|1711
|2006.01.17 21:30
|close
|855
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2187
|6.00
|1514.40
|1712
|2006.01.17 21:30
|close
|856
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|1512.40
|1713
|2006.01.17 21:30
|buy
|857
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|1714
|2006.01.17 22:24
|buy
|858
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|1715
|2006.01.17 22:24
|close
|857
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2196
|6.00
|1518.40
|1716
|2006.01.17 22:24
|close
|858
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2204
|-2.00
|1516.40
|1717
|2006.01.17 22:24
|buy
|859
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|1718
|2006.01.18 00:24
|buy
|860
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2212
|1719
|2006.01.18 00:24
|close
|859
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2205
|3.80
|1520.20
|1720
|2006.01.18 00:24
|close
|860
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2212
|-2.00
|1518.20
|1721
|2006.01.18 00:24
|buy
|861
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|1722
|2006.01.18 02:10
|close
|861
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2215
|-16.00
|1502.20
|1723
|2006.01.18 02:10
|buy
|862
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|1724
|2006.01.18 04:03
|close
|862
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2200
|-15.00
|1487.20
|1725
|2006.01.18 04:04
|buy
|863
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|1726
|2006.01.18 04:13
|buy
|864
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|1727
|2006.01.18 04:13
|close
|863
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2189
|6.00
|1493.20
|1728
|2006.01.18 04:13
|close
|864
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2197
|-2.00
|1491.20
|1729
|2006.01.18 04:13
|buy
|865
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|1730
|2006.01.18 04:16
|buy
|866
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|1731
|2006.01.18 04:16
|close
|865
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2196
|5.00
|1496.20
|1732
|2006.01.18 04:16
|close
|866
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2203
|-2.00
|1494.20
|1733
|2006.01.18 04:17
|buy
|867
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1734
|2006.01.18 06:18
|close
|867
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2202
|-15.00
|1479.20
|1735
|2006.01.18 06:18
|buy
|868
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|1736
|2006.01.18 06:52
|buy
|869
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|1737
|2006.01.18 06:52
|close
|868
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2188
|5.00
|1484.20
|1738
|2006.01.18 06:52
|close
|869
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|1482.20
|1739
|2006.01.18 06:52
|buy
|870
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|1740
|2006.01.18 08:00
|close
|870
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2196
|-15.00
|1467.20
|1741
|2006.01.18 08:00
|buy
|871
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|1742
|2006.01.18 08:14
|buy
|872
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|1743
|2006.01.18 08:14
|close
|871
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2182
|5.00
|1472.20
|1744
|2006.01.18 08:14
|close
|872
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2189
|-2.00
|1470.20
|1745
|2006.01.18 08:15
|buy
|873
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|1746
|2006.01.18 08:24
|close
|873
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2191
|-15.00
|1455.20
|1747
|2006.01.18 08:24
|buy
|874
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|1748
|2006.01.18 08:37
|buy
|875
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1749
|2006.01.18 08:37
|close
|874
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2180
|5.00
|1460.20
|1750
|2006.01.18 08:37
|close
|875
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2187
|-2.00
|1458.20
|1751
|2006.01.18 08:37
|buy
|876
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|1752
|2006.01.18 09:08
|buy
|877
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|1753
|2006.01.18 09:08
|close
|876
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2186
|5.00
|1463.20
|1754
|2006.01.18 09:08
|close
|877
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2193
|-2.00
|1461.20
|1755
|2006.01.18 09:09
|buy
|878
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|1756
|2006.01.18 09:47
|buy
|879
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|1757
|2006.01.18 09:47
|close
|878
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2194
|11.00
|1472.20
|1758
|2006.01.18 09:47
|close
|879
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2207
|-2.00
|1470.20
|1759
|2006.01.18 09:48
|buy
|880
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|1760
|2006.01.18 09:55
|buy
|881
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2212
|1761
|2006.01.18 09:55
|close
|880
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2205
|5.00
|1475.20
|1762
|2006.01.18 09:55
|close
|881
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2212
|-2.00
|1473.20
|1763
|2006.01.18 09:55
|buy
|882
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2213
|1764
|2006.01.18 10:00
|buy
|883
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2220
|1765
|2006.01.18 10:00
|close
|882
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2213
|5.00
|1478.20
|1766
|2006.01.18 10:00
|close
|883
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2220
|-2.00
|1476.20
|1767
|2006.01.18 10:00
|buy
|884
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2221
|1768
|2006.01.18 10:02
|buy
|885
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2228
|1769
|2006.01.18 10:02
|close
|884
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2221
|5.00
|1481.20
|1770
|2006.01.18 10:02
|close
|885
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2228
|-2.00
|1479.20
|1771
|2006.01.18 10:02
|buy
|886
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2229
|1772
|2006.01.18 10:49
|buy
|887
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2237
|1773
|2006.01.18 10:49
|close
|886
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2229
|6.00
|1485.20
|1774
|2006.01.18 10:49
|close
|887
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2237
|-2.00
|1483.20
|1775
|2006.01.18 10:50
|buy
|888
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2238
|1776
|2006.01.18 10:52
|buy
|889
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2246
|1777
|2006.01.18 10:52
|close
|888
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2238
|6.00
|1489.20
|1778
|2006.01.18 10:52
|close
|889
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2246
|-2.00
|1487.20
|1779
|2006.01.18 10:52
|buy
|890
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2244
|1780
|2006.01.18 11:06
|close
|890
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2244
|-15.00
|1472.20
|1781
|2006.01.18 11:06
|buy
|891
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2230
|1782
|2006.01.18 11:26
|close
|891
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2230
|-16.00
|1456.20
|1783
|2006.01.18 11:27
|buy
|892
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|1784
|2006.01.18 11:31
|buy
|893
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2222
|1785
|2006.01.18 11:31
|close
|892
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2215
|5.00
|1461.20
|1786
|2006.01.18 11:31
|close
|893
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2222
|-2.00
|1459.20
|1787
|2006.01.18 11:32
|buy
|894
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2221
|1788
|2006.01.18 11:46
|buy
|895
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2228
|1789
|2006.01.18 11:46
|close
|894
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2221
|5.00
|1464.20
|1790
|2006.01.18 11:46
|close
|895
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2228
|-2.00
|1462.20
|1791
|2006.01.18 11:47
|buy
|896
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2227
|1792
|2006.01.18 11:59
|close
|896
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2227
|-15.00
|1447.20
|1793
|2006.01.18 11:59
|buy
|897
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2212
|1794
|2006.01.18 12:10
|buy
|898
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2219
|1795
|2006.01.18 12:10
|close
|897
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2212
|5.00
|1452.20
|1796
|2006.01.18 12:10
|close
|898
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2219
|-2.00
|1450.20
|1797
|2006.01.18 12:10
|buy
|899
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|1798
|2006.01.18 12:25
|buy
|900
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2225
|1799
|2006.01.18 12:25
|close
|899
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2218
|5.00
|1455.20
|1800
|2006.01.18 12:25
|close
|900
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2225
|-2.00
|1453.20
|1801
|2006.01.18 12:25
|buy
|901
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2222
|1802
|2006.01.18 13:15
|buy
|902
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2229
|1803
|2006.01.18 13:15
|close
|901
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2222
|5.00
|1458.20
|1804
|2006.01.18 13:15
|close
|902
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2229
|-2.00
|1456.20
|1805
|2006.01.18 13:16
|buy
|903
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|1806
|2006.01.18 13:59
|close
|903
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2231
|-15.00
|1441.20
|1807
|2006.01.18 13:59
|buy
|904
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2219
|1808
|2006.01.18 14:28
|close
|904
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2219
|-15.00
|1426.20
|1809
|2006.01.18 14:29
|buy
|905
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|1810
|2006.01.18 14:31
|buy
|906
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2216
|1811
|2006.01.18 14:31
|close
|905
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2209
|5.00
|1431.20
|1812
|2006.01.18 14:31
|close
|906
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2216
|-2.00
|1429.20
|1813
|2006.01.18 14:31
|buy
|907
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2214
|1814
|2006.01.18 14:38
|buy
|908
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2221
|1815
|2006.01.18 14:38
|close
|907
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2214
|5.00
|1434.20
|1816
|2006.01.18 14:38
|close
|908
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2221
|-2.00
|1432.20
|1817
|2006.01.18 14:38
|buy
|909
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2220
|1818
|2006.01.18 15:09
|buy
|910
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2227
|1819
|2006.01.18 15:09
|close
|909
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2220
|5.00
|1437.20
|1820
|2006.01.18 15:09
|close
|910
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2227
|-2.00
|1435.20
|1821
|2006.01.18 15:10
|buy
|911
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2228
|1822
|2006.01.18 15:30
|buy
|912
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2235
|1823
|2006.01.18 15:30
|close
|911
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2228
|5.00
|1440.20
|1824
|2006.01.18 15:30
|close
|912
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2235
|-2.00
|1438.20
|1825
|2006.01.18 15:30
|buy
|913
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2237
|1826
|2006.01.18 15:45
|buy
|914
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2245
|1827
|2006.01.18 15:45
|close
|913
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2237
|6.00
|1444.20
|1828
|2006.01.18 15:45
|close
|914
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2245
|-2.00
|1442.20
|1829
|2006.01.18 15:45
|buy
|915
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2248
|1830
|2006.01.18 15:52
|close
|915
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2248
|-15.00
|1427.20
|1831
|2006.01.18 15:52
|buy
|916
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2234
|1832
|2006.01.18 16:00
|buy
|917
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2242
|1833
|2006.01.18 16:00
|close
|916
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2234
|6.00
|1433.20
|1834
|2006.01.18 16:00
|close
|917
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2242
|-2.00
|1431.20
|1835
|2006.01.18 16:00
|buy
|918
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2241
|1836
|2006.01.18 16:02
|close
|918
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2241
|-16.00
|1415.20
|1837
|2006.01.18 16:02
|buy
|919
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2226
|1838
|2006.01.18 16:17
|buy
|920
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2233
|1839
|2006.01.18 16:17
|close
|919
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2226
|5.00
|1420.20
|1840
|2006.01.18 16:17
|close
|920
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2233
|-2.00
|1418.20
|1841
|2006.01.18 16:18
|buy
|921
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2234
|1842
|2006.01.18 16:34
|buy
|922
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2242
|1843
|2006.01.18 16:34
|close
|921
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2234
|6.00
|1424.20
|1844
|2006.01.18 16:34
|close
|922
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2242
|-2.00
|1422.20
|1845
|2006.01.18 16:34
|buy
|923
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2244
|1846
|2006.01.18 16:34
|buy
|924
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2251
|1847
|2006.01.18 16:34
|close
|923
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2244
|5.00
|1427.20
|1848
|2006.01.18 16:34
|close
|924
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2251
|-2.00
|1425.20
|1849
|2006.01.18 16:35
|buy
|925
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2252
|1850
|2006.01.18 17:01
|close
|925
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2252
|-16.00
|1409.20
|1851
|2006.01.18 17:02
|buy
|926
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2237
|1852
|2006.01.18 17:02
|close
|926
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2237
|-15.00
|1394.20
|1853
|2006.01.18 17:03
|buy
|927
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2225
|1854
|2006.01.18 17:09
|buy
|928
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2233
|1855
|2006.01.18 17:09
|close
|927
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2225
|6.00
|1400.20
|1856
|2006.01.18 17:09
|close
|928
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2233
|-2.00
|1398.20
|1857
|2006.01.18 17:09
|buy
|929
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2232
|1858
|2006.01.18 17:12
|close
|929
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2232
|-15.00
|1383.20
|1859
|2006.01.18 17:12
|buy
|930
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|1860
|2006.01.18 17:14
|close
|930
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2218
|-17.00
|1366.20
|1861
|2006.01.18 17:14
|buy
|931
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1862
|2006.01.18 17:24
|buy
|932
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|1863
|2006.01.18 17:24
|close
|931
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2202
|5.00
|1371.20
|1864
|2006.01.18 17:24
|close
|932
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2209
|-2.00
|1369.20
|1865
|2006.01.18 17:24
|buy
|933
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|1866
|2006.01.18 18:19
|close
|933
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2210
|-15.00
|1354.20
|1867
|2006.01.18 18:19
|buy
|934
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|1868
|2006.01.18 18:23
|buy
|935
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|1869
|2006.01.18 18:23
|close
|934
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2196
|5.00
|1359.20
|1870
|2006.01.18 18:23
|close
|935
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2203
|-2.00
|1357.20
|1871
|2006.01.18 18:24
|buy
|936
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|1872
|2006.01.18 18:35
|close
|936
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2204
|-15.00
|1342.20
|1873
|2006.01.18 18:35
|buy
|937
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|1874
|2006.01.18 18:45
|close
|937
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2193
|-15.00
|1327.20
|1875
|2006.01.18 18:45
|buy
|938
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2179
|1876
|2006.01.18 18:51
|buy
|939
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|1877
|2006.01.18 18:51
|close
|938
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2179
|5.00
|1332.20
|1878
|2006.01.18 18:51
|close
|939
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2186
|-2.00
|1330.20
|1879
|2006.01.18 18:51
|buy
|940
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1880
|2006.01.18 19:08
|close
|940
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2187
|-17.00
|1313.20
|1881
|2006.01.18 19:08
|buy
|941
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2174
|1882
|2006.01.18 19:10
|buy
|942
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|1883
|2006.01.18 19:10
|close
|941
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2174
|5.00
|1318.20
|1884
|2006.01.18 19:10
|close
|942
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2181
|-2.00
|1316.20
|1885
|2006.01.18 19:11
|buy
|943
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|1886
|2006.01.18 19:55
|buy
|944
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1887
|2006.01.18 19:55
|close
|943
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2180
|5.00
|1321.20
|1888
|2006.01.18 19:55
|close
|944
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2187
|-2.00
|1319.20
|1889
|2006.01.18 19:55
|buy
|945
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|1890
|2006.01.18 20:30
|buy
|946
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|1891
|2006.01.18 20:30
|close
|945
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2186
|6.00
|1325.20
|1892
|2006.01.18 20:30
|close
|946
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2194
|-2.00
|1323.20
|1893
|2006.01.18 20:31
|buy
|947
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|1894
|2006.01.18 21:49
|buy
|948
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1895
|2006.01.18 21:49
|close
|947
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2195
|5.00
|1328.20
|1896
|2006.01.18 21:49
|close
|948
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2202
|-2.00
|1326.20
|1897
|2006.01.18 21:49
|buy
|949
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|1898
|2006.01.18 22:06
|buy
|950
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2212
|1899
|2006.01.18 22:06
|close
|949
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2205
|5.00
|1331.20
|1900
|2006.01.18 22:06
|close
|950
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2212
|-2.00
|1329.20
|1901
|2006.01.18 22:06
|buy
|951
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2211
|1902
|2006.01.18 23:52
|buy
|952
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|1903
|2006.01.18 23:52
|close
|951
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2211
|5.00
|1334.20
|1904
|2006.01.18 23:52
|close
|952
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2218
|-2.00
|1332.20
|1905
|2006.01.18 23:52
|buy
|953
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2217
|1906
|2006.01.19 01:03
|buy
|954
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2224
|1907
|2006.01.19 01:03
|close
|953
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2217
|4.60
|1336.80
|1908
|2006.01.19 01:03
|close
|954
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2224
|-2.00
|1334.80
|1909
|2006.01.19 01:04
|buy
|955
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2222
|1910
|2006.01.19 01:45
|close
|955
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2222
|-16.00
|1318.80
|1911
|2006.01.19 01:46
|buy
|956
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|1912
|2006.01.19 02:26
|close
|956
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2209
|-16.00
|1302.80
|1913
|2006.01.19 02:27
|buy
|957
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|1914
|2006.01.19 03:11
|buy
|958
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1915
|2006.01.19 03:11
|close
|957
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2194
|6.00
|1308.80
|1916
|2006.01.19 03:11
|close
|958
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2202
|-2.00
|1306.80
|1917
|2006.01.19 03:11
|buy
|959
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|1918
|2006.01.19 05:34
|close
|959
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2201
|-15.00
|1291.80
|1919
|2006.01.19 05:35
|buy
|960
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|1920
|2006.01.19 06:31
|buy
|961
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|1921
|2006.01.19 06:31
|close
|960
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2189
|5.00
|1296.80
|1922
|2006.01.19 06:31
|close
|961
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2196
|-2.00
|1294.80
|1923
|2006.01.19 06:31
|buy
|962
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|1924
|2006.01.19 08:23
|buy
|963
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1925
|2006.01.19 08:23
|close
|962
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2195
|5.00
|1299.80
|1926
|2006.01.19 08:23
|close
|963
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2202
|-2.00
|1297.80
|1927
|2006.01.19 08:23
|buy
|964
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|1928
|2006.01.19 08:25
|buy
|965
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|1929
|2006.01.19 08:25
|close
|964
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2200
|5.00
|1302.80
|1930
|2006.01.19 08:25
|close
|965
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2207
|-2.00
|1300.80
|1931
|2006.01.19 08:25
|buy
|966
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|1932
|2006.01.19 09:26
|close
|966
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2208
|-16.00
|1284.80
|1933
|2006.01.19 09:26
|buy
|967
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|1934
|2006.01.19 09:45
|close
|967
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2192
|-15.00
|1269.80
|1935
|2006.01.19 09:46
|buy
|968
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|1936
|2006.01.19 09:55
|buy
|969
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|1937
|2006.01.19 09:55
|close
|968
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2181
|6.00
|1275.80
|1938
|2006.01.19 09:55
|close
|969
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2189
|-2.00
|1273.80
|1939
|2006.01.19 09:56
|buy
|970
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|1940
|2006.01.19 10:34
|close
|970
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2190
|-15.00
|1258.80
|1941
|2006.01.19 10:34
|buy
|971
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2174
|1942
|2006.01.19 11:22
|buy
|972
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|1943
|2006.01.19 11:22
|close
|971
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2174
|5.00
|1263.80
|1944
|2006.01.19 11:22
|close
|972
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2181
|-2.00
|1261.80
|1945
|2006.01.19 11:23
|buy
|973
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|1946
|2006.01.19 13:37
|close
|973
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2182
|-15.00
|1246.80
|1947
|2006.01.19 13:37
|buy
|974
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|1948
|2006.01.19 14:01
|buy
|975
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|1949
|2006.01.19 14:01
|close
|974
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2170
|5.00
|1251.80
|1950
|2006.01.19 14:01
|close
|975
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2177
|-2.00
|1249.80
|1951
|2006.01.19 14:01
|buy
|976
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2176
|1952
|2006.01.19 14:54
|buy
|977
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2183
|1953
|2006.01.19 14:54
|close
|976
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2176
|5.00
|1254.80
|1954
|2006.01.19 14:54
|close
|977
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2183
|-2.00
|1252.80
|1955
|2006.01.19 14:54
|buy
|978
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|1956
|2006.01.19 15:32
|close
|978
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2182
|-15.00
|1237.80
|1957
|2006.01.19 15:32
|buy
|979
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2168
|1958
|2006.01.19 16:43
|buy
|980
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2176
|1959
|2006.01.19 16:43
|close
|979
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2168
|6.00
|1243.80
|1960
|2006.01.19 16:43
|close
|980
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2176
|-2.00
|1241.80
|1961
|2006.01.19 16:43
|buy
|981
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|1962
|2006.01.19 17:08
|buy
|982
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|1963
|2006.01.19 17:08
|close
|981
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2177
|6.00
|1247.80
|1964
|2006.01.19 17:08
|close
|982
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2185
|-2.00
|1245.80
|1965
|2006.01.19 17:08
|buy
|983
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|1966
|2006.01.19 17:09
|buy
|984
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|1967
|2006.01.19 17:09
|close
|983
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2187
|5.00
|1250.80
|1968
|2006.01.19 17:09
|close
|984
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2194
|-2.00
|1248.80
|1969
|2006.01.19 17:09
|buy
|985
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|1970
|2006.01.19 17:15
|close
|985
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2195
|-16.00
|1232.80
|1971
|2006.01.19 17:15
|buy
|986
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|1972
|2006.01.19 17:16
|buy
|987
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|1973
|2006.01.19 17:16
|close
|986
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2182
|6.00
|1238.80
|1974
|2006.01.19 17:16
|close
|987
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2190
|-2.00
|1236.80
|1975
|2006.01.19 17:17
|buy
|988
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|1976
|2006.01.19 17:33
|buy
|989
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|1977
|2006.01.19 17:33
|close
|988
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2192
|6.00
|1242.80
|1978
|2006.01.19 17:33
|close
|989
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2200
|-2.00
|1240.80
|1979
|2006.01.19 17:33
|buy
|990
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|1980
|2006.01.19 17:35
|buy
|991
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|1981
|2006.01.19 17:35
|close
|990
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2202
|5.00
|1245.80
|1982
|2006.01.19 17:35
|close
|991
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2209
|-2.00
|1243.80
|1983
|2006.01.19 17:35
|buy
|992
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|1984
|2006.01.19 17:42
|buy
|993
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2217
|1985
|2006.01.19 17:42
|close
|992
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2210
|5.00
|1248.80
|1986
|2006.01.19 17:42
|close
|993
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2217
|-2.00
|1246.80
|1987
|2006.01.19 17:42
|buy
|994
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|1988
|2006.01.19 18:20
|close
|994
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2218
|-16.00
|1230.80
|1989
|2006.01.19 18:20
|buy
|995
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|1990
|2006.01.19 18:23
|buy
|996
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2213
|1991
|2006.01.19 18:23
|close
|995
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2205
|6.00
|1236.80
|1992
|2006.01.19 18:23
|close
|996
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2213
|-2.00
|1234.80
|1993
|2006.01.19 18:23
|buy
|997
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2211
|1994
|2006.01.19 18:49
|close
|997
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2211
|-15.00
|1219.80
|1995
|2006.01.19 18:49
|buy
|998
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2199
|1996
|2006.01.19 18:51
|buy
|999
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|1997
|2006.01.19 18:51
|close
|998
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2199
|6.00
|1225.80
|1998
|2006.01.19 18:51
|close
|999
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2207
|-2.00
|1223.80
|1999
|2006.01.19 18:52
|buy
|1000
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2206
|2000
|2006.01.19 19:00
|buy
|1001
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2213
|2001
|2006.01.19 19:00
|close
|1000
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2206
|5.00
|1228.80
|2002
|2006.01.19 19:00
|close
|1001
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2213
|-2.00
|1226.80
|2003
|2006.01.19 19:00
|buy
|1002
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|2004
|2006.01.19 20:31
|close
|1002
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2215
|-15.00
|1211.80
|2005
|2006.01.19 20:31
|buy
|1003
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|2006
|2006.01.19 20:56
|close
|1003
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2201
|-17.00
|1194.80
|2007
|2006.01.19 20:56
|buy
|1004
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|2008
|2006.01.19 21:05
|buy
|1005
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|2009
|2006.01.19 21:05
|close
|1004
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2184
|5.00
|1199.80
|2010
|2006.01.19 21:05
|close
|1005
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2191
|-2.00
|1197.80
|2011
|2006.01.19 21:05
|buy
|1006
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|2012
|2006.01.19 21:50
|buy
|1007
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|2013
|2006.01.19 21:50
|close
|1006
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2190
|5.00
|1202.80
|2014
|2006.01.19 21:50
|close
|1007
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2197
|-2.00
|1200.80
|2015
|2006.01.19 21:50
|buy
|1008
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|2016
|2006.01.19 23:26
|buy
|1009
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|2017
|2006.01.19 23:26
|close
|1008
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2196
|5.00
|1205.80
|2018
|2006.01.19 23:26
|close
|1009
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2203
|-2.00
|1203.80
|2019
|2006.01.19 23:26
|buy
|1010
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|2020
|2006.01.20 00:36
|close
|1010
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2202
|-16.40
|1187.40
|2021
|2006.01.20 00:37
|buy
|1011
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|2022
|2006.01.20 01:01
|buy
|1012
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|2023
|2006.01.20 01:01
|close
|1011
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2189
|5.00
|1192.40
|2024
|2006.01.20 01:01
|close
|1012
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2196
|-2.00
|1190.40
|2025
|2006.01.20 01:02
|buy
|1013
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|2026
|2006.01.20 03:06
|close
|1013
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2194
|-15.00
|1175.40
|2027
|2006.01.20 03:06
|buy
|1014
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|2028
|2006.01.20 08:04
|close
|1014
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2182
|-15.00
|1160.40
|2029
|2006.01.20 08:04
|buy
|1015
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|2030
|2006.01.20 08:31
|buy
|1016
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|2031
|2006.01.20 08:31
|close
|1015
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2170
|5.00
|1165.40
|2032
|2006.01.20 08:31
|close
|1016
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2177
|-2.00
|1163.40
|2033
|2006.01.20 08:32
|buy
|1017
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2178
|2034
|2006.01.20 09:30
|buy
|1018
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|2035
|2006.01.20 09:30
|close
|1017
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2178
|7.00
|1170.40
|2036
|2006.01.20 09:30
|close
|1018
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2187
|-2.00
|1168.40
|2037
|2006.01.20 09:30
|buy
|1019
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|2038
|2006.01.20 10:04
|close
|1019
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2188
|-15.00
|1153.40
|2039
|2006.01.20 10:05
|buy
|1020
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2176
|2040
|2006.01.20 10:35
|close
|1020
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2176
|-15.00
|1138.40
|2041
|2006.01.20 10:35
|buy
|1021
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2162
|2042
|2006.01.20 10:37
|close
|1021
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2162
|-15.00
|1123.40
|2043
|2006.01.20 10:37
|buy
|1022
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2145
|2044
|2006.01.20 10:38
|buy
|1023
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2153
|2045
|2006.01.20 10:38
|close
|1022
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2145
|6.00
|1129.40
|2046
|2006.01.20 10:38
|close
|1023
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2153
|-2.00
|1127.40
|2047
|2006.01.20 10:39
|buy
|1024
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2155
|2048
|2006.01.20 10:40
|buy
|1025
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2162
|2049
|2006.01.20 10:40
|close
|1024
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2155
|5.00
|1132.40
|2050
|2006.01.20 10:40
|close
|1025
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2162
|-2.00
|1130.40
|2051
|2006.01.20 10:40
|buy
|1026
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2163
|2052
|2006.01.20 10:51
|buy
|1027
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2170
|2053
|2006.01.20 10:51
|close
|1026
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2163
|5.00
|1135.40
|2054
|2006.01.20 10:51
|close
|1027
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2170
|-2.00
|1133.40
|2055
|2006.01.20 10:51
|buy
|1028
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2171
|2056
|2006.01.20 11:00
|buy
|1029
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2179
|2057
|2006.01.20 11:00
|close
|1028
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2171
|6.00
|1139.40
|2058
|2006.01.20 11:00
|close
|1029
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2179
|-2.00
|1137.40
|2059
|2006.01.20 11:00
|buy
|1030
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|2060
|2006.01.20 11:01
|buy
|1031
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|2061
|2006.01.20 11:01
|close
|1030
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2181
|5.00
|1142.40
|2062
|2006.01.20 11:01
|close
|1031
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2188
|-2.00
|1140.40
|2063
|2006.01.20 11:01
|buy
|1032
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|2064
|2006.01.20 11:13
|buy
|1033
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|2065
|2006.01.20 11:13
|close
|1032
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2186
|5.00
|1145.40
|2066
|2006.01.20 11:13
|close
|1033
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2193
|-2.00
|1143.40
|2067
|2006.01.20 11:13
|buy
|1034
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|2068
|2006.01.20 11:24
|close
|1034
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2192
|-16.00
|1127.40
|2069
|2006.01.20 11:25
|buy
|1035
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2179
|2070
|2006.01.20 11:46
|buy
|1036
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|2071
|2006.01.20 11:46
|close
|1035
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2179
|5.00
|1132.40
|2072
|2006.01.20 11:46
|close
|1036
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2186
|-2.00
|1130.40
|2073
|2006.01.20 11:46
|buy
|1037
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|2074
|2006.01.20 12:52
|close
|1037
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2187
|-15.00
|1115.40
|2075
|2006.01.20 12:53
|buy
|1038
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2175
|2076
|2006.01.20 15:43
|buy
|1039
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|2077
|2006.01.20 15:43
|close
|1038
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2175
|5.00
|1120.40
|2078
|2006.01.20 15:43
|close
|1039
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2182
|-2.00
|1118.40
|2079
|2006.01.20 15:44
|buy
|1040
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|2080
|2006.01.20 15:54
|buy
|1041
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|2081
|2006.01.20 15:54
|close
|1040
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2184
|5.00
|1123.40
|2082
|2006.01.20 15:54
|close
|1041
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2191
|-2.00
|1121.40
|2083
|2006.01.20 15:55
|buy
|1042
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|2084
|2006.01.20 15:58
|buy
|1043
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2199
|2085
|2006.01.20 15:58
|close
|1042
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2192
|5.00
|1126.40
|2086
|2006.01.20 15:58
|close
|1043
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2199
|-2.00
|1124.40
|2087
|2006.01.20 15:58
|buy
|1044
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|2088
|2006.01.20 16:17
|buy
|1045
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|2089
|2006.01.20 16:17
|close
|1044
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2200
|5.00
|1129.40
|2090
|2006.01.20 16:17
|close
|1045
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2207
|-2.00
|1127.40
|2091
|2006.01.20 16:17
|buy
|1046
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|2092
|2006.01.20 16:40
|close
|1046
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2209
|-17.00
|1110.40
|2093
|2006.01.20 16:41
|buy
|1047
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|2094
|2006.01.20 17:01
|buy
|1048
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|2095
|2006.01.20 17:01
|close
|1047
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2195
|5.00
|1115.40
|2096
|2006.01.20 17:01
|close
|1048
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2202
|-2.00
|1113.40
|2097
|2006.01.20 17:01
|buy
|1049
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|2098
|2006.01.20 17:25
|close
|1049
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2203
|-15.00
|1098.40
|2099
|2006.01.20 17:25
|buy
|1050
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|2100
|2006.01.20 17:29
|buy
|1051
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|2101
|2006.01.20 17:29
|close
|1050
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2188
|5.00
|1103.40
|2102
|2006.01.20 17:29
|close
|1051
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|1101.40
|2103
|2006.01.20 17:29
|buy
|1052
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|2104
|2006.01.20 17:42
|close
|1052
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2194
|-15.00
|1086.40
|2105
|2006.01.20 17:42
|buy
|1053
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|2106
|2006.01.20 17:51
|buy
|1054
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|2107
|2006.01.20 17:51
|close
|1053
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2180
|5.00
|1091.40
|2108
|2006.01.20 17:51
|close
|1054
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2187
|-2.00
|1089.40
|2109
|2006.01.20 17:52
|buy
|1055
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|2110
|2006.01.20 17:59
|buy
|1056
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|2111
|2006.01.20 17:59
|close
|1055
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2186
|5.00
|1094.40
|2112
|2006.01.20 17:59
|close
|1056
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2193
|-2.00
|1092.40
|2113
|2006.01.20 17:59
|buy
|1057
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2194
|2114
|2006.01.20 18:09
|buy
|1058
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|2115
|2006.01.20 18:09
|close
|1057
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2194
|5.00
|1097.40
|2116
|2006.01.20 18:09
|close
|1058
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2201
|-2.00
|1095.40
|2117
|2006.01.20 18:09
|buy
|1059
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|2118
|2006.01.20 18:27
|close
|1059
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2202
|-15.00
|1080.40
|2119
|2006.01.20 18:28
|buy
|1060
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|2120
|2006.01.20 18:36
|buy
|1061
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|2121
|2006.01.20 18:36
|close
|1060
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2190
|5.00
|1085.40
|2122
|2006.01.20 18:36
|close
|1061
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2197
|-2.00
|1083.40
|2123
|2006.01.20 18:36
|buy
|1062
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2199
|2124
|2006.01.20 19:06
|buy
|1063
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2206
|2125
|2006.01.20 19:06
|close
|1062
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2199
|5.00
|1088.40
|2126
|2006.01.20 19:06
|close
|1063
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2206
|-2.00
|1086.40
|2127
|2006.01.20 19:06
|buy
|1064
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|2128
|2006.01.20 20:19
|buy
|1065
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|2129
|2006.01.20 20:19
|close
|1064
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2207
|6.00
|1092.40
|2130
|2006.01.20 20:19
|close
|1065
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2215
|-2.00
|1090.40
|2131
|2006.01.20 20:19
|buy
|1066
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|2132
|2006.01.20 20:40
|buy
|1067
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2219
|2133
|2006.01.20 20:40
|close
|1066
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2210
|7.00
|1097.40
|2134
|2006.01.20 20:40
|close
|1067
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2219
|-2.00
|1095.40
|2135
|2006.01.20 20:40
|buy
|1068
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|2136
|2006.01.20 20:49
|buy
|1069
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2226
|2137
|2006.01.20 20:49
|close
|1068
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2218
|6.00
|1101.40
|2138
|2006.01.20 20:49
|close
|1069
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2226
|-2.00
|1099.40
|2139
|2006.01.20 20:49
|buy
|1070
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2224
|2140
|2006.01.20 20:52
|buy
|1071
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|2141
|2006.01.20 20:52
|close
|1070
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2224
|5.00
|1104.40
|2142
|2006.01.20 20:52
|close
|1071
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2231
|-2.00
|1102.40
|2143
|2006.01.20 20:52
|buy
|1072
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2233
|2144
|2006.01.20 21:27
|buy
|1073
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2240
|2145
|2006.01.20 21:27
|close
|1072
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2233
|5.00
|1107.40
|2146
|2006.01.20 21:27
|close
|1073
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2240
|-2.00
|1105.40
|2147
|2006.01.20 21:27
|buy
|1074
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2238
|2148
|2006.01.23 01:10
|buy
|1075
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2248
|2149
|2006.01.23 01:10
|close
|1074
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2238
|7.60
|1113.00
|2150
|2006.01.23 01:10
|close
|1075
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2248
|-2.00
|1111.00
|2151
|2006.01.23 01:10
|buy
|1076
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2247
|2152
|2006.01.23 01:34
|buy
|1077
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2255
|2153
|2006.01.23 01:34
|close
|1076
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2247
|6.00
|1117.00
|2154
|2006.01.23 01:34
|close
|1077
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2255
|-2.00
|1115.00
|2155
|2006.01.23 01:34
|buy
|1078
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2258
|2156
|2006.01.23 01:56
|buy
|1079
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2265
|2157
|2006.01.23 01:56
|close
|1078
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2258
|5.00
|1120.00
|2158
|2006.01.23 01:56
|close
|1079
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2265
|-2.00
|1118.00
|2159
|2006.01.23 01:58
|buy
|1080
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.2266
|2160
|2006.01.23 02:04
|buy
|1081
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2274
|2161
|2006.01.23 02:04
|close
|1080
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2266
|6.00
|1124.00
|2162
|2006.01.23 02:04
|close
|1081
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2274
|-2.00
|1122.00
|2163
|2006.01.23 02:05
|buy
|1082
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2273
|2164
|2006.01.23 02:36
|buy
|1083
|0.10
|1.2181
|0.0000
|1.2281
|2165
|2006.01.23 02:36
|close
|1082
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2273
|6.00
|1128.00
|2166
|2006.01.23 02:36
|close
|1083
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2281
|-2.00
|1126.00
|2167
|2006.01.23 02:36
|buy
|1084
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2279
|2168
|2006.01.23 02:40
|buy
|1085
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2287
|2169
|2006.01.23 02:40
|close
|1084
|0.10
|1.2185
|0.0000
|1.2279
|6.00
|1132.00
|2170
|2006.01.23 02:40
|close
|1085
|0.10
|1.2185
|0.0000
|1.2287
|-2.00
|1130.00
|2171
|2006.01.23 02:40
|buy
|1086
|0.10
|1.2189
|0.0000
|1.2289
|2172
|2006.01.23 02:40
|buy
|1087
|0.10
|1.2198
|0.0000
|1.2298
|2173
|2006.01.23 02:40
|close
|1086
|0.10
|1.2196
|0.0000
|1.2289
|7.00
|1137.00
|2174
|2006.01.23 02:40
|close
|1087
|0.10
|1.2196
|0.0000
|1.2298
|-2.00
|1135.00
|2175
|2006.01.23 02:40
|buy
|1088
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2302
|2176
|2006.01.23 02:40
|buy
|1089
|0.10
|1.2209
|0.0000
|1.2309
|2177
|2006.01.23 02:40
|close
|1088
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2302
|5.00
|1140.00
|2178
|2006.01.23 02:40
|close
|1089
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2309
|-2.00
|1138.00
|2179
|2006.01.23 02:40
|buy
|1090
|0.10
|1.2212
|0.0000
|1.2312
|2180
|2006.01.23 02:42
|buy
|1091
|0.10
|1.2220
|0.0000
|1.2320
|2181
|2006.01.23 02:42
|close
|1090
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2312
|6.00
|1144.00
|2182
|2006.01.23 02:42
|close
|1091
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2320
|-2.00
|1142.00
|2183
|2006.01.23 02:42
|buy
|1092
|0.10
|1.2233
|0.0000
|1.2333
|2184
|2006.01.23 02:44
|buy
|1093
|0.10
|1.2241
|0.0000
|1.2341
|2185
|2006.01.23 02:44
|close
|1092
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2333
|6.00
|1148.00
|2186
|2006.01.23 02:44
|close
|1093
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2341
|-2.00
|1146.00
|2187
|2006.01.23 02:45
|buy
|1094
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.2343
|2188
|2006.01.23 02:45
|close
|1094
|0.10
|1.2228
|0.0000
|1.2343
|-15.00
|1131.00
|2189
|2006.01.23 02:46
|buy
|1095
|0.10
|1.2229
|0.0000
|1.2329
|2190
|2006.01.23 02:53
|close
|1095
|0.10
|1.2213
|0.0000
|1.2329
|-16.00
|1115.00
|2191
|2006.01.23 02:53
|buy
|1096
|0.10
|1.2216
|0.0000
|1.2316
|2192
|2006.01.23 02:53
|buy
|1097
|0.10
|1.2223
|0.0000
|1.2323
|2193
|2006.01.23 02:53
|close
|1096
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2316
|5.00
|1120.00
|2194
|2006.01.23 02:53
|close
|1097
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2323
|-2.00
|1118.00
|2195
|2006.01.23 02:54
|buy
|1098
|0.10
|1.2224
|0.0000
|1.2324
|2196
|2006.01.23 03:17
|buy
|1099
|0.10
|1.2231
|0.0000
|1.2331
|2197
|2006.01.23 03:17
|close
|1098
|0.10
|1.2229
|0.0000
|1.2324
|5.00
|1123.00
|2198
|2006.01.23 03:17
|close
|1099
|0.10
|1.2229
|0.0000
|1.2331
|-2.00
|1121.00
|2199
|2006.01.23 03:18
|buy
|1100
|0.10
|1.2232
|0.0000
|1.2332
|2200
|2006.01.23 03:57
|buy
|1101
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2339
|2201
|2006.01.23 03:57
|close
|1100
|0.10
|1.2237
|0.0000
|1.2332
|5.00
|1126.00
|2202
|2006.01.23 03:57
|close
|1101
|0.10
|1.2237
|0.0000
|1.2339
|-2.00
|1124.00
|2203
|2006.01.23 03:57
|buy
|1102
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2338
|2204
|2006.01.23 04:29
|buy
|1103
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2345
|2205
|2006.01.23 04:29
|close
|1102
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.2338
|5.00
|1129.00
|2206
|2006.01.23 04:29
|close
|1103
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.2345
|-2.00
|1127.00
|2207
|2006.01.23 04:29
|buy
|1104
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2346
|2208
|2006.01.23 05:54
|buy
|1105
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2354
|2209
|2006.01.23 05:54
|close
|1104
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2346
|6.00
|1133.00
|2210
|2006.01.23 05:54
|close
|1105
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2354
|-2.00
|1131.00
|2211
|2006.01.23 05:54
|buy
|1106
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2353
|2212
|2006.01.23 05:56
|buy
|1107
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2360
|2213
|2006.01.23 05:56
|close
|1106
|0.10
|1.2258
|0.0000
|1.2353
|5.00
|1136.00
|2214
|2006.01.23 05:56
|close
|1107
|0.10
|1.2258
|0.0000
|1.2360
|-2.00
|1134.00
|2215
|2006.01.23 05:56
|buy
|1108
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2359
|2216
|2006.01.23 06:02
|close
|1108
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.2359
|-16.00
|1118.00
|2217
|2006.01.23 06:03
|buy
|1109
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2345
|2218
|2006.01.23 07:34
|close
|1109
|0.10
|1.2230
|0.0000
|1.2345
|-15.00
|1103.00
|2219
|2006.01.23 07:35
|buy
|1110
|0.10
|1.2233
|0.0000
|1.2333
|2220
|2006.01.23 08:04
|buy
|1111
|0.10
|1.2240
|0.0000
|1.2340
|2221
|2006.01.23 08:04
|close
|1110
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2333
|5.00
|1108.00
|2222
|2006.01.23 08:04
|close
|1111
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2340
|-2.00
|1106.00
|2223
|2006.01.23 08:05
|buy
|1112
|0.10
|1.2241
|0.0000
|1.2341
|2224
|2006.01.23 08:06
|buy
|1113
|0.10
|1.2248
|0.0000
|1.2348
|2225
|2006.01.23 08:06
|close
|1112
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2341
|5.00
|1111.00
|2226
|2006.01.23 08:06
|close
|1113
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2348
|-2.00
|1109.00
|2227
|2006.01.23 08:07
|buy
|1114
|0.10
|1.2247
|0.0000
|1.2347
|2228
|2006.01.23 08:21
|buy
|1115
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2355
|2229
|2006.01.23 08:21
|close
|1114
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2347
|6.00
|1115.00
|2230
|2006.01.23 08:21
|close
|1115
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2355
|-2.00
|1113.00
|2231
|2006.01.23 08:21
|buy
|1116
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2354
|2232
|2006.01.23 08:39
|close
|1116
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2354
|-15.00
|1098.00
|2233
|2006.01.23 08:39
|buy
|1117
|0.10
|1.2240
|0.0000
|1.2340
|2234
|2006.01.23 09:09
|buy
|1118
|0.10
|1.2247
|0.0000
|1.2347
|2235
|2006.01.23 09:09
|close
|1117
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2340
|5.00
|1103.00
|2236
|2006.01.23 09:09
|close
|1118
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2347
|-2.00
|1101.00
|2237
|2006.01.23 09:10
|buy
|1119
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2350
|2238
|2006.01.23 09:31
|close
|1119
|0.10
|1.2235
|0.0000
|1.2350
|-15.00
|1086.00
|2239
|2006.01.23 09:31
|buy
|1120
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2338
|2240
|2006.01.23 09:41
|buy
|1121
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2345
|2241
|2006.01.23 09:41
|close
|1120
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.2338
|5.00
|1091.00
|2242
|2006.01.23 09:41
|close
|1121
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.2345
|-2.00
|1089.00
|2243
|2006.01.23 09:41
|buy
|1122
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2344
|2244
|2006.01.23 09:51
|buy
|1123
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2351
|2245
|2006.01.23 09:51
|close
|1122
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2344
|5.00
|1094.00
|2246
|2006.01.23 09:51
|close
|1123
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2351
|-2.00
|1092.00
|2247
|2006.01.23 09:51
|buy
|1124
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2350
|2248
|2006.01.23 10:00
|close
|1124
|0.10
|1.2235
|0.0000
|1.2350
|-15.00
|1077.00
|2249
|2006.01.23 10:00
|buy
|1125
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2339
|2250
|2006.01.23 10:00
|buy
|1126
|0.10
|1.2247
|0.0000
|1.2347
|2251
|2006.01.23 10:00
|close
|1125
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2339
|6.00
|1083.00
|2252
|2006.01.23 10:00
|close
|1126
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2347
|-2.00
|1081.00
|2253
|2006.01.23 10:00
|buy
|1127
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2346
|2254
|2006.01.23 10:59
|close
|1127
|0.10
|1.2231
|0.0000
|1.2346
|-15.00
|1066.00
|2255
|2006.01.23 10:59
|buy
|1128
|0.10
|1.2231
|0.0000
|1.2331
|2256
|2006.01.23 11:09
|buy
|1129
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2338
|2257
|2006.01.23 11:09
|close
|1128
|0.10
|1.2236
|0.0000
|1.2331
|5.00
|1071.00
|2258
|2006.01.23 11:09
|close
|1129
|0.10
|1.2236
|0.0000
|1.2338
|-2.00
|1069.00
|2259
|2006.01.23 11:09
|buy
|1130
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2339
|2260
|2006.01.23 11:32
|buy
|1131
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2346
|2261
|2006.01.23 11:32
|close
|1130
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2339
|5.00
|1074.00
|2262
|2006.01.23 11:32
|close
|1131
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2346
|-2.00
|1072.00
|2263
|2006.01.23 11:33
|buy
|1132
|0.10
|1.2248
|0.0000
|1.2348
|2264
|2006.01.23 11:36
|buy
|1133
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2355
|2265
|2006.01.23 11:36
|close
|1132
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2348
|5.00
|1077.00
|2266
|2006.01.23 11:36
|close
|1133
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2355
|-2.00
|1075.00
|2267
|2006.01.23 11:36
|buy
|1134
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2356
|2268
|2006.01.23 11:38
|buy
|1135
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2363
|2269
|2006.01.23 11:38
|close
|1134
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2356
|5.00
|1080.00
|2270
|2006.01.23 11:38
|close
|1135
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2363
|-2.00
|1078.00
|2271
|2006.01.23 11:39
|buy
|1136
|0.10
|1.2262
|0.0000
|1.2362
|2272
|2006.01.23 11:50
|buy
|1137
|0.10
|1.2269
|0.0000
|1.2369
|2273
|2006.01.23 11:50
|close
|1136
|0.10
|1.2267
|0.0000
|1.2362
|5.00
|1083.00
|2274
|2006.01.23 11:50
|close
|1137
|0.10
|1.2267
|0.0000
|1.2369
|-2.00
|1081.00
|2275
|2006.01.23 11:50
|buy
|1138
|0.10
|1.2267
|0.0000
|1.2367
|2276
|2006.01.23 12:37
|buy
|1139
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2374
|2277
|2006.01.23 12:37
|close
|1138
|0.10
|1.2272
|0.0000
|1.2367
|5.00
|1086.00
|2278
|2006.01.23 12:37
|close
|1139
|0.10
|1.2272
|0.0000
|1.2374
|-2.00
|1084.00
|2279
|2006.01.23 12:37
|buy
|1140
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2375
|2280
|2006.01.23 12:51
|buy
|1141
|0.10
|1.2282
|0.0000
|1.2382
|2281
|2006.01.23 12:51
|close
|1140
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2375
|5.00
|1089.00
|2282
|2006.01.23 12:51
|close
|1141
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2382
|-2.00
|1087.00
|2283
|2006.01.23 12:51
|buy
|1142
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2383
|2284
|2006.01.23 14:13
|close
|1142
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2383
|-15.00
|1072.00
|2285
|2006.01.23 14:13
|buy
|1143
|0.10
|1.2269
|0.0000
|1.2369
|2286
|2006.01.23 14:16
|buy
|1144
|0.10
|1.2276
|0.0000
|1.2376
|2287
|2006.01.23 14:16
|close
|1143
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2369
|5.00
|1077.00
|2288
|2006.01.23 14:16
|close
|1144
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2376
|-2.00
|1075.00
|2289
|2006.01.23 14:17
|buy
|1145
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2375
|2290
|2006.01.23 14:38
|buy
|1146
|0.10
|1.2282
|0.0000
|1.2382
|2291
|2006.01.23 14:38
|close
|1145
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2375
|5.00
|1080.00
|2292
|2006.01.23 14:38
|close
|1146
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2382
|-2.00
|1078.00
|2293
|2006.01.23 14:38
|buy
|1147
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2380
|2294
|2006.01.23 14:40
|buy
|1148
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2387
|2295
|2006.01.23 14:40
|close
|1147
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2380
|5.00
|1083.00
|2296
|2006.01.23 14:40
|close
|1148
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2387
|-2.00
|1081.00
|2297
|2006.01.23 14:40
|buy
|1149
|0.10
|1.2288
|0.0000
|1.2388
|2298
|2006.01.23 14:56
|buy
|1150
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2395
|2299
|2006.01.23 14:56
|close
|1149
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2388
|5.00
|1086.00
|2300
|2006.01.23 14:56
|close
|1150
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2395
|-2.00
|1084.00
|2301
|2006.01.23 14:56
|buy
|1151
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2394
|2302
|2006.01.23 15:14
|close
|1151
|0.10
|1.2277
|0.0000
|1.2394
|-17.00
|1067.00
|2303
|2006.01.23 15:14
|buy
|1152
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2380
|2304
|2006.01.23 15:29
|buy
|1153
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2387
|2305
|2006.01.23 15:29
|close
|1152
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2380
|5.00
|1072.00
|2306
|2006.01.23 15:29
|close
|1153
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2387
|-2.00
|1070.00
|2307
|2006.01.23 15:29
|buy
|1154
|0.10
|1.2288
|0.0000
|1.2388
|2308
|2006.01.23 15:56
|close
|1154
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2388
|-15.00
|1055.00
|2309
|2006.01.23 15:56
|buy
|1155
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2374
|2310
|2006.01.23 16:04
|buy
|1156
|0.10
|1.2282
|0.0000
|1.2382
|2311
|2006.01.23 16:04
|close
|1155
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2374
|6.00
|1061.00
|2312
|2006.01.23 16:04
|close
|1156
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2382
|-2.00
|1059.00
|2313
|2006.01.23 16:05
|buy
|1157
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.2381
|2314
|2006.01.23 17:09
|close
|1157
|0.10
|1.2266
|0.0000
|1.2381
|-15.00
|1044.00
|2315
|2006.01.23 17:09
|buy
|1158
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2370
|2316
|2006.01.23 17:12
|buy
|1159
|0.10
|1.2277
|0.0000
|1.2377
|2317
|2006.01.23 17:12
|close
|1158
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2370
|5.00
|1049.00
|2318
|2006.01.23 17:12
|close
|1159
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2377
|-2.00
|1047.00
|2319
|2006.01.23 17:12
|buy
|1160
|0.10
|1.2276
|0.0000
|1.2376
|2320
|2006.01.23 17:32
|buy
|1161
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2383
|2321
|2006.01.23 17:32
|close
|1160
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.2376
|5.00
|1052.00
|2322
|2006.01.23 17:32
|close
|1161
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.2383
|-2.00
|1050.00
|2323
|2006.01.23 17:32
|buy
|1162
|0.10
|1.2282
|0.0000
|1.2382
|2324
|2006.01.23 19:36
|buy
|1163
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2389
|2325
|2006.01.23 19:36
|close
|1162
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2382
|5.00
|1055.00
|2326
|2006.01.23 19:36
|close
|1163
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2389
|-2.00
|1053.00
|2327
|2006.01.23 19:39
|buy
|1164
|0.10
|1.2290
|0.0000
|1.2390
|2328
|2006.01.23 19:42
|buy
|1165
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2398
|2329
|2006.01.23 19:42
|close
|1164
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2390
|6.00
|1059.00
|2330
|2006.01.23 19:42
|close
|1165
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2398
|-2.00
|1057.00
|2331
|2006.01.23 19:42
|buy
|1166
|0.10
|1.2305
|0.0000
|1.2405
|2332
|2006.01.23 20:00
|close
|1166
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2405
|-18.00
|1039.00
|2333
|2006.01.23 20:00
|buy
|1167
|0.10
|1.2286
|0.0000
|1.2386
|2334
|2006.01.23 20:21
|buy
|1168
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2393
|2335
|2006.01.23 20:21
|close
|1167
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2386
|5.00
|1044.00
|2336
|2006.01.23 20:21
|close
|1168
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2393
|-2.00
|1042.00
|2337
|2006.01.23 20:21
|buy
|1169
|0.10
|1.2292
|0.0000
|1.2392
|2338
|2006.01.23 21:15
|buy
|1170
|0.10
|1.2300
|0.0000
|1.2400
|2339
|2006.01.23 21:15
|close
|1169
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2392
|6.00
|1048.00
|2340
|2006.01.23 21:15
|close
|1170
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2400
|-2.00
|1046.00
|2341
|2006.01.23 21:18
|buy
|1171
|0.10
|1.2302
|0.0000
|1.2402
|2342
|2006.01.23 23:03
|buy
|1172
|0.10
|1.2311
|0.0000
|1.2411
|2343
|2006.01.23 23:03
|close
|1171
|0.10
|1.2309
|0.0000
|1.2402
|7.00
|1053.00
|2344
|2006.01.23 23:03
|close
|1172
|0.10
|1.2309
|0.0000
|1.2411
|-2.00
|1051.00
|2345
|2006.01.23 23:04
|buy
|1173
|0.10
|1.2310
|0.0000
|1.2410
|2346
|2006.01.24 00:23
|close
|1173
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2410
|-17.40
|1033.60
|2347
|2006.01.24 00:25
|buy
|1174
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2396
|2348
|2006.01.24 01:02
|buy
|1175
|0.10
|1.2303
|0.0000
|1.2403
|2349
|2006.01.24 01:02
|close
|1174
|0.10
|1.2301
|0.0000
|1.2396
|5.00
|1038.60
|2350
|2006.01.24 01:02
|close
|1175
|0.10
|1.2301
|0.0000
|1.2403
|-2.00
|1036.60
|2351
|2006.01.24 01:02
|buy
|1176
|0.10
|1.2301
|0.0000
|1.2401
|2352
|2006.01.24 01:05
|buy
|1177
|0.10
|1.2308
|0.0000
|1.2408
|2353
|2006.01.24 01:05
|close
|1176
|0.10
|1.2306
|0.0000
|1.2401
|5.00
|1041.60
|2354
|2006.01.24 01:05
|close
|1177
|0.10
|1.2306
|0.0000
|1.2408
|-2.00
|1039.60
|2355
|2006.01.24 01:06
|buy
|1178
|0.10
|1.2307
|0.0000
|1.2407
|2356
|2006.01.24 01:37
|buy
|1179
|0.10
|1.2321
|0.0000
|1.2421
|2357
|2006.01.24 01:37
|close
|1178
|0.10
|1.2319
|0.0000
|1.2407
|12.00
|1051.60
|2358
|2006.01.24 01:37
|close
|1179
|0.10
|1.2319
|0.0000
|1.2421
|-2.00
|1049.60
|2359
|2006.01.24 01:38
|buy
|1180
|0.10
|1.2318
|0.0000
|1.2418
|2360
|2006.01.24 01:52
|close
|1180
|0.10
|1.2303
|0.0000
|1.2418
|-15.00
|1034.60
|2361
|2006.01.24 01:52
|buy
|1181
|0.10
|1.2306
|0.0000
|1.2406
|2362
|2006.01.24 02:04
|close
|1181
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2406
|-17.00
|1017.60
|2363
|2006.01.24 02:04
|buy
|1182
|0.10
|1.2290
|0.0000
|1.2390
|2364
|2006.01.24 02:10
|buy
|1183
|0.10
|1.2297
|0.0000
|1.2397
|2365
|2006.01.24 02:10
|close
|1182
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2390
|5.00
|1022.60
|2366
|2006.01.24 02:10
|close
|1183
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2397
|-2.00
|1020.60
|2367
|2006.01.24 02:12
|buy
|1184
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2396
|2368
|2006.01.24 04:42
|close
|1184
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.2396
|-15.00
|1005.60
|2369
|2006.01.24 04:42
|buy
|1185
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2385
|2370
|2006.01.24 07:22
|buy
|1186
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2393
|2371
|2006.01.24 07:22
|close
|1185
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2385
|6.00
|1011.60
|2372
|2006.01.24 07:22
|close
|1186
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2393
|-2.00
|1009.60
|2373
|2006.01.24 07:23
|buy
|1187
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2394
|2374
|2006.01.24 07:40
|buy
|1188
|0.10
|1.2302
|0.0000
|1.2402
|2375
|2006.01.24 07:40
|close
|1187
|0.10
|1.2300
|0.0000
|1.2394
|6.00
|1015.60
|2376
|2006.01.24 07:40
|close
|1188
|0.10
|1.2300
|0.0000
|1.2402
|-2.00
|1013.60
|2377
|2006.01.24 07:40
|buy
|1189
|0.10
|1.2303
|0.0000
|1.2403
|2378
|2006.01.24 07:49
|buy
|1190
|0.10
|1.2310
|0.0000
|1.2410
|2379
|2006.01.24 07:49
|close
|1189
|0.10
|1.2308
|0.0000
|1.2403
|5.00
|1018.60
|2380
|2006.01.24 07:49
|close
|1190
|0.10
|1.2308
|0.0000
|1.2410
|-2.00
|1016.60
|2381
|2006.01.24 07:49
|buy
|1191
|0.10
|1.2309
|0.0000
|1.2409
|2382
|2006.01.24 08:30
|close
|1191
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2409
|-15.00
|1001.60
|2383
|2006.01.24 08:30
|buy
|1192
|0.10
|1.2297
|0.0000
|1.2397
|2384
|2006.01.24 08:36
|buy
|1193
|0.10
|1.2304
|0.0000
|1.2404
|2385
|2006.01.24 08:36
|close
|1192
|0.10
|1.2302
|0.0000
|1.2397
|5.00
|1006.60
|2386
|2006.01.24 08:36
|close
|1193
|0.10
|1.2302
|0.0000
|1.2404
|-2.00
|1004.60
|2387
|2006.01.24 08:36
|buy
|1194
|0.10
|1.2303
|0.0000
|1.2403
|2388
|2006.01.24 09:03
|close
|1194
|0.10
|1.2288
|0.0000
|1.2403
|-15.00
|989.60
|2389
|2006.01.24 09:03
|buy
|1195
|0.10
|1.2288
|0.0000
|1.2388
|2390
|2006.01.24 09:33
|buy
|1196
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2396
|2391
|2006.01.24 09:33
|close
|1195
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2388
|6.00
|995.60
|2392
|2006.01.24 09:33
|close
|1196
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2396
|-2.00
|993.60
|2393
|2006.01.24 09:34
|buy
|1197
|0.10
|1.2297
|0.0000
|1.2397
|2394
|2006.01.24 10:10
|close
|1197
|0.10
|1.2282
|0.0000
|1.2397
|-15.00
|978.60
|2395
|2006.01.24 10:10
|buy
|1198
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2383
|2396
|2006.01.24 10:46
|close
|1198
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2383
|-15.00
|963.60
|2397
|2006.01.24 10:46
|buy
|1199
|0.10
|1.2269
|0.0000
|1.2369
|2398
|2006.01.24 11:22
|buy
|1200
|0.10
|1.2276
|0.0000
|1.2376
|2399
|2006.01.24 11:22
|close
|1199
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2369
|5.00
|968.60
|2400
|2006.01.24 11:22
|close
|1200
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2376
|-2.00
|966.60
|2401
|2006.01.24 11:23
|buy
|1201
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2375
|2402
|2006.01.24 12:00
|buy
|1202
|0.10
|1.2282
|0.0000
|1.2382
|2403
|2006.01.24 12:00
|close
|1201
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2375
|5.00
|971.60
|2404
|2006.01.24 12:00
|close
|1202
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2382
|-2.00
|969.60
|2405
|2006.01.24 12:00
|buy
|1203
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2383
|2406
|2006.01.24 12:43
|close
|1203
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2383
|-15.00
|954.60
|2407
|2006.01.24 12:43
|buy
|1204
|0.10
|1.2272
|0.0000
|1.2372
|2408
|2006.01.24 12:59
|buy
|1205
|0.10
|1.2279
|0.0000
|1.2379
|2409
|2006.01.24 12:59
|close
|1204
|0.10
|1.2277
|0.0000
|1.2372
|5.00
|959.60
|2410
|2006.01.24 12:59
|close
|1205
|0.10
|1.2277
|0.0000
|1.2379
|-2.00
|957.60
|2411
|2006.01.24 13:00
|buy
|1206
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2378
|2412
|2006.01.24 13:40
|close
|1206
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2378
|-15.00
|942.60
|2413
|2006.01.24 13:40
|buy
|1207
|0.10
|1.2267
|0.0000
|1.2367
|2414
|2006.01.24 14:04
|buy
|1208
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2374
|2415
|2006.01.24 14:04
|close
|1207
|0.10
|1.2272
|0.0000
|1.2367
|5.00
|947.60
|2416
|2006.01.24 14:04
|close
|1208
|0.10
|1.2272
|0.0000
|1.2374
|-2.00
|945.60
|2417
|2006.01.24 14:05
|buy
|1209
|0.10
|1.2272
|0.0000
|1.2372
|2418
|2006.01.24 14:15
|buy
|1210
|0.10
|1.2279
|0.0000
|1.2379
|2419
|2006.01.24 14:15
|close
|1209
|0.10
|1.2277
|0.0000
|1.2372
|5.00
|950.60
|2420
|2006.01.24 14:15
|close
|1210
|0.10
|1.2277
|0.0000
|1.2379
|-2.00
|948.60
|2421
|2006.01.24 14:15
|buy
|1211
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2378
|2422
|2006.01.24 14:26
|buy
|1212
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2387
|2423
|2006.01.24 14:26
|close
|1211
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2378
|7.00
|955.60
|2424
|2006.01.24 14:26
|close
|1212
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2387
|-2.00
|953.60
|2425
|2006.01.24 14:26
|buy
|1213
|0.10
|1.2286
|0.0000
|1.2386
|2426
|2006.01.24 15:02
|close
|1213
|0.10
|1.2271
|0.0000
|1.2386
|-15.00
|938.60
|2427
|2006.01.24 15:02
|buy
|1214
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2374
|2428
|2006.01.24 15:58
|close
|1214
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2374
|-15.00
|923.60
|2429
|2006.01.24 15:58
|buy
|1215
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2360
|2430
|2006.01.24 16:04
|buy
|1216
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2368
|2431
|2006.01.24 16:04
|close
|1215
|0.10
|1.2266
|0.0000
|1.2360
|6.00
|929.60
|2432
|2006.01.24 16:04
|close
|1216
|0.10
|1.2266
|0.0000
|1.2368
|-2.00
|927.60
|2433
|2006.01.24 16:04
|buy
|1217
|0.10
|1.2269
|0.0000
|1.2369
|2434
|2006.01.24 16:07
|buy
|1218
|0.10
|1.2276
|0.0000
|1.2376
|2435
|2006.01.24 16:07
|close
|1217
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2369
|5.00
|932.60
|2436
|2006.01.24 16:07
|close
|1218
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2376
|-2.00
|930.60
|2437
|2006.01.24 16:08
|buy
|1219
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2375
|2438
|2006.01.24 17:29
|buy
|1220
|0.10
|1.2282
|0.0000
|1.2382
|2439
|2006.01.24 17:29
|close
|1219
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2375
|5.00
|935.60
|2440
|2006.01.24 17:29
|close
|1220
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2382
|-2.00
|933.60
|2441
|2006.01.24 17:31
|buy
|1221
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2383
|2442
|2006.01.24 19:01
|buy
|1222
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2391
|2443
|2006.01.24 19:01
|close
|1221
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2383
|6.00
|939.60
|2444
|2006.01.24 19:01
|close
|1222
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2391
|-2.00
|937.60
|2445
|2006.01.24 19:01
|buy
|1223
|0.10
|1.2292
|0.0000
|1.2392
|2446
|2006.01.24 19:37
|buy
|1224
|0.10
|1.2299
|0.0000
|1.2399
|2447
|2006.01.24 19:37
|close
|1223
|0.10
|1.2297
|0.0000
|1.2392
|5.00
|942.60
|2448
|2006.01.24 19:37
|close
|1224
|0.10
|1.2297
|0.0000
|1.2399
|-2.00
|940.60
|2449
|2006.01.24 19:37
|buy
|1225
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2398
|2450
|2006.01.24 21:19
|close
|1225
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2398
|-15.00
|925.60
|2451
|2006.01.24 21:19
|buy
|1226
|0.10
|1.2286
|0.0000
|1.2386
|2452
|2006.01.24 21:21
|close
|1226
|0.10
|1.2271
|0.0000
|1.2386
|-15.00
|910.60
|2453
|2006.01.24 21:21
|buy
|1227
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2374
|2454
|2006.01.24 21:25
|close
|1227
|0.10
|1.2258
|0.0000
|1.2374
|-16.00
|894.60
|2455
|2006.01.24 21:25
|buy
|1228
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2361
|2456
|2006.01.24 21:26
|buy
|1229
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2368
|2457
|2006.01.24 21:26
|close
|1228
|0.10
|1.2266
|0.0000
|1.2361
|5.00
|899.60
|2458
|2006.01.24 21:26
|close
|1229
|0.10
|1.2266
|0.0000
|1.2368
|-2.00
|897.60
|2459
|2006.01.24 21:26
|buy
|1230
|0.10
|1.2269
|0.0000
|1.2369
|2460
|2006.01.24 21:31
|buy
|1231
|0.10
|1.2276
|0.0000
|1.2376
|2461
|2006.01.24 21:31
|close
|1230
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2369
|5.00
|902.60
|2462
|2006.01.24 21:31
|close
|1231
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2376
|-2.00
|900.60
|2463
|2006.01.24 21:31
|buy
|1232
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2375
|2464
|2006.01.24 21:47
|buy
|1233
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2383
|2465
|2006.01.24 21:47
|close
|1232
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.2375
|6.00
|906.60
|2466
|2006.01.24 21:47
|close
|1233
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.2383
|-2.00
|904.60
|2467
|2006.01.24 21:47
|buy
|1234
|0.10
|1.2284
|0.0000
|1.2384
|2468
|2006.01.24 22:02
|buy
|1235
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2391
|2469
|2006.01.24 22:02
|close
|1234
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2384
|5.00
|909.60
|2470
|2006.01.24 22:02
|close
|1235
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2391
|-2.00
|907.60
|2471
|2006.01.24 22:02
|buy
|1236
|0.10
|1.2290
|0.0000
|1.2390
|2472
|2006.01.25 00:10
|close
|1236
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2390
|-18.20
|889.40
|2473
|2006.01.25 00:10
|buy
|1237
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2374
|2474
|2006.01.25 02:14
|close
|1237
|0.10
|1.2258
|0.0000
|1.2374
|-16.00
|873.40
|2475
|2006.01.25 02:15
|buy
|1238
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2359
|2476
|2006.01.25 02:26
|buy
|1239
|0.10
|1.2267
|0.0000
|1.2367
|2477
|2006.01.25 02:26
|close
|1238
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2359
|6.00
|879.40
|2478
|2006.01.25 02:26
|close
|1239
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2367
|-2.00
|877.40
|2479
|2006.01.25 02:27
|buy
|1240
|0.10
|1.2266
|0.0000
|1.2366
|2480
|2006.01.25 02:56
|buy
|1241
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2375
|2481
|2006.01.25 02:56
|close
|1240
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2366
|7.00
|884.40
|2482
|2006.01.25 02:56
|close
|1241
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2375
|-2.00
|882.40
|2483
|2006.01.25 02:56
|buy
|1242
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2373
|2484
|2006.01.25 04:42
|close
|1242
|0.10
|1.2258
|0.0000
|1.2373
|-15.00
|867.40
|2485
|2006.01.25 04:42
|buy
|1243
|0.10
|1.2257
|0.0000
|1.2357
|2486
|2006.01.25 04:58
|buy
|1244
|0.10
|1.2264
|0.0000
|1.2364
|2487
|2006.01.25 04:58
|close
|1243
|0.10
|1.2262
|0.0000
|1.2357
|5.00
|872.40
|2488
|2006.01.25 04:58
|close
|1244
|0.10
|1.2262
|0.0000
|1.2364
|-2.00
|870.40
|2489
|2006.01.25 04:59
|buy
|1245
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2365
|2490
|2006.01.25 06:03
|buy
|1246
|0.10
|1.2272
|0.0000
|1.2372
|2491
|2006.01.25 06:03
|close
|1245
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2365
|5.00
|875.40
|2492
|2006.01.25 06:03
|close
|1246
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2372
|-2.00
|873.40
|2493
|2006.01.25 06:03
|buy
|1247
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2373
|2494
|2006.01.25 08:01
|buy
|1248
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2380
|2495
|2006.01.25 08:01
|close
|1247
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2373
|5.00
|878.40
|2496
|2006.01.25 08:01
|close
|1248
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2380
|-2.00
|876.40
|2497
|2006.01.25 08:01
|buy
|1249
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.2381
|2498
|2006.01.25 09:12
|close
|1249
|0.10
|1.2266
|0.0000
|1.2381
|-15.00
|861.40
|2499
|2006.01.25 09:13
|buy
|1250
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2370
|2500
|2006.01.25 09:37
|buy
|1251
|0.10
|1.2277
|0.0000
|1.2377
|2501
|2006.01.25 09:37
|close
|1250
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2370
|5.00
|866.40
|2502
|2006.01.25 09:37
|close
|1251
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2377
|-2.00
|864.40
|2503
|2006.01.25 09:37
|buy
|1252
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2378
|2504
|2006.01.25 10:31
|buy
|1253
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2387
|2505
|2006.01.25 10:31
|close
|1252
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2378
|7.00
|871.40
|2506
|2006.01.25 10:31
|close
|1253
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2387
|-2.00
|869.40
|2507
|2006.01.25 10:32
|buy
|1254
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2387
|2508
|2006.01.25 11:00
|buy
|1255
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2395
|2509
|2006.01.25 11:00
|close
|1254
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2387
|6.00
|875.40
|2510
|2006.01.25 11:00
|close
|1255
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2395
|-2.00
|873.40
|2511
|2006.01.25 11:00
|buy
|1256
|0.10
|1.2297
|0.0000
|1.2397
|2512
|2006.01.25 11:15
|buy
|1257
|0.10
|1.2307
|0.0000
|1.2407
|2513
|2006.01.25 11:15
|close
|1256
|0.10
|1.2305
|0.0000
|1.2397
|8.00
|881.40
|2514
|2006.01.25 11:15
|close
|1257
|0.10
|1.2305
|0.0000
|1.2407
|-2.00
|879.40
|2515
|2006.01.25 11:16
|buy
|1258
|0.10
|1.2309
|0.0000
|1.2409
|2516
|2006.01.25 11:18
|buy
|1259
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2416
|2517
|2006.01.25 11:18
|close
|1258
|0.10
|1.2314
|0.0000
|1.2409
|5.00
|884.40
|2518
|2006.01.25 11:18
|close
|1259
|0.10
|1.2314
|0.0000
|1.2416
|-2.00
|882.40
|2519
|2006.01.25 11:18
|buy
|1260
|0.10
|1.2317
|0.0000
|1.2417
|2520
|2006.01.25 12:43
|close
|1260
|0.10
|1.2302
|0.0000
|1.2417
|-15.00
|867.40
|2521
|2006.01.25 12:43
|buy
|1261
|0.10
|1.2302
|0.0000
|1.2402
|2522
|2006.01.25 13:54
|buy
|1262
|0.10
|1.2309
|0.0000
|1.2409
|2523
|2006.01.25 13:54
|close
|1261
|0.10
|1.2307
|0.0000
|1.2402
|5.00
|872.40
|2524
|2006.01.25 13:54
|close
|1262
|0.10
|1.2307
|0.0000
|1.2409
|-2.00
|870.40
|2525
|2006.01.25 13:55
|buy
|1263
|0.10
|1.2308
|0.0000
|1.2408
|2526
|2006.01.25 14:31
|close
|1263
|0.10
|1.2292
|0.0000
|1.2408
|-16.00
|854.40
|2527
|2006.01.25 14:31
|buy
|1264
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2395
|2528
|2006.01.25 14:37
|buy
|1265
|0.10
|1.2302
|0.0000
|1.2402
|2529
|2006.01.25 14:37
|close
|1264
|0.10
|1.2300
|0.0000
|1.2395
|5.00
|859.40
|2530
|2006.01.25 14:37
|close
|1265
|0.10
|1.2300
|0.0000
|1.2402
|-2.00
|857.40
|2531
|2006.01.25 14:37
|buy
|1266
|0.10
|1.2301
|0.0000
|1.2401
|2532
|2006.01.25 14:44
|buy
|1267
|0.10
|1.2309
|0.0000
|1.2409
|2533
|2006.01.25 14:44
|close
|1266
|0.10
|1.2307
|0.0000
|1.2401
|6.00
|863.40
|2534
|2006.01.25 14:44
|close
|1267
|0.10
|1.2307
|0.0000
|1.2409
|-2.00
|861.40
|2535
|2006.01.25 14:45
|buy
|1268
|0.10
|1.2310
|0.0000
|1.2410
|2536
|2006.01.25 15:09
|close
|1268
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2410
|-15.00
|846.40
|2537
|2006.01.25 15:09
|buy
|1269
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2396
|2538
|2006.01.25 15:32
|close
|1269
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.2396
|-15.00
|831.40
|2539
|2006.01.25 15:32
|buy
|1270
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2378
|2540
|2006.01.25 16:16
|close
|1270
|0.10
|1.2262
|0.0000
|1.2378
|-16.00
|815.40
|2541
|2006.01.25 16:16
|buy
|1271
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2363
|2542
|2006.01.25 16:19
|buy
|1272
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2370
|2543
|2006.01.25 16:19
|close
|1271
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2363
|5.00
|820.40
|2544
|2006.01.25 16:19
|close
|1272
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2370
|-2.00
|818.40
|2545
|2006.01.25 16:20
|buy
|1273
|0.10
|1.2269
|0.0000
|1.2369
|2546
|2006.01.25 16:30
|buy
|1274
|0.10
|1.2276
|0.0000
|1.2376
|2547
|2006.01.25 16:30
|close
|1273
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2369
|5.00
|823.40
|2548
|2006.01.25 16:30
|close
|1274
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2376
|-2.00
|821.40
|2549
|2006.01.25 16:30
|buy
|1275
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2375
|2550
|2006.01.25 16:50
|close
|1275
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2375
|-16.00
|805.40
|2551
|2006.01.25 16:51
|buy
|1276
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2360
|2552
|2006.01.25 17:03
|buy
|1277
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2368
|2553
|2006.01.25 17:03
|close
|1276
|0.10
|1.2266
|0.0000
|1.2360
|6.00
|811.40
|2554
|2006.01.25 17:03
|close
|1277
|0.10
|1.2266
|0.0000
|1.2368
|-2.00
|809.40
|2555
|2006.01.25 17:03
|buy
|1278
|0.10
|1.2269
|0.0000
|1.2369
|2556
|2006.01.25 17:14
|buy
|1279
|0.10
|1.2276
|0.0000
|1.2376
|2557
|2006.01.25 17:14
|close
|1278
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2369
|5.00
|814.40
|2558
|2006.01.25 17:14
|close
|1279
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2376
|-2.00
|812.40
|2559
|2006.01.25 17:14
|buy
|1280
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2375
|2560
|2006.01.25 17:40
|close
|1280
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2375
|-15.00
|797.40
|2561
|2006.01.25 17:41
|buy
|1281
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2363
|2562
|2006.01.25 17:49
|close
|1281
|0.10
|1.2248
|0.0000
|1.2363
|-15.00
|782.40
|2563
|2006.01.25 17:49
|buy
|1282
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2349
|2564
|2006.01.25 17:52
|buy
|1283
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2356
|2565
|2006.01.25 17:52
|close
|1282
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2349
|5.00
|787.40
|2566
|2006.01.25 17:52
|close
|1283
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2356
|-2.00
|785.40
|2567
|2006.01.25 17:52
|buy
|1284
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2355
|2568
|2006.01.25 17:58
|buy
|1285
|0.10
|1.2262
|0.0000
|1.2362
|2569
|2006.01.25 17:58
|close
|1284
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2355
|5.00
|790.40
|2570
|2006.01.25 17:58
|close
|1285
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2362
|-2.00
|788.40
|2571
|2006.01.25 17:58
|buy
|1286
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2363
|2572
|2006.01.25 18:10
|buy
|1287
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2370
|2573
|2006.01.25 18:10
|close
|1286
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2363
|5.00
|793.40
|2574
|2006.01.25 18:10
|close
|1287
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2370
|-2.00
|791.40
|2575
|2006.01.25 18:10
|buy
|1288
|0.10
|1.2271
|0.0000
|1.2371
|2576
|2006.01.25 18:41
|close
|1288
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2371
|-15.00
|776.40
|2577
|2006.01.25 18:41
|buy
|1289
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2356
|2578
|2006.01.25 19:16
|buy
|1290
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2363
|2579
|2006.01.25 19:16
|close
|1289
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2356
|5.00
|781.40
|2580
|2006.01.25 19:16
|close
|1290
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2363
|-2.00
|779.40
|2581
|2006.01.25 19:16
|buy
|1291
|0.10
|1.2264
|0.0000
|1.2364
|2582
|2006.01.25 19:23
|buy
|1292
|0.10
|1.2272
|0.0000
|1.2372
|2583
|2006.01.25 19:23
|close
|1291
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2364
|6.00
|785.40
|2584
|2006.01.25 19:23
|close
|1292
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2372
|-2.00
|783.40
|2585
|2006.01.25 19:23
|buy
|1293
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2370
|2586
|2006.01.25 19:26
|buy
|1294
|0.10
|1.2277
|0.0000
|1.2377
|2587
|2006.01.25 19:26
|close
|1293
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2370
|5.00
|788.40
|2588
|2006.01.25 19:26
|close
|1294
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2377
|-2.00
|786.40
|2589
|2006.01.25 19:26
|buy
|1295
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2380
|2590
|2006.01.25 20:10
|close
|1295
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2380
|-15.00
|771.40
|2591
|2006.01.25 20:11
|buy
|1296
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2368
|2592
|2006.01.25 20:29
|buy
|1297
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2375
|2593
|2006.01.25 20:29
|close
|1296
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2368
|5.00
|776.40
|2594
|2006.01.25 20:29
|close
|1297
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2375
|-2.00
|774.40
|2595
|2006.01.25 20:30
|buy
|1298
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2374
|2596
|2006.01.25 21:27
|close
|1298
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2374
|-15.00
|759.40
|2597
|2006.01.25 21:27
|buy
|1299
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2360
|2598
|2006.01.25 22:29
|close
|1299
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.2360
|-17.00
|742.40
|2599
|2006.01.25 22:29
|buy
|1300
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2344
|2600
|2006.01.26 02:28
|buy
|1301
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2352
|2601
|2006.01.26 02:28
|close
|1300
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2344
|5.60
|748.00
|2602
|2006.01.26 02:28
|close
|1301
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2352
|-2.00
|746.00
|2603
|2006.01.26 02:29
|buy
|1302
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2354
|2604
|2006.01.26 03:23
|buy
|1303
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2361
|2605
|2006.01.26 03:23
|close
|1302
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2354
|5.00
|751.00
|2606
|2006.01.26 03:23
|close
|1303
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2361
|-2.00
|749.00
|2607
|2006.01.26 03:23
|buy
|1304
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2360
|2608
|2006.01.26 06:00
|close
|1304
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2360
|-15.00
|734.00
|2609
|2006.01.26 06:00
|buy
|1305
|0.10
|1.2248
|0.0000
|1.2348
|2610
|2006.01.26 06:45
|buy
|1306
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2355
|2611
|2006.01.26 06:45
|close
|1305
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2348
|5.00
|739.00
|2612
|2006.01.26 06:45
|close
|1306
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2355
|-2.00
|737.00
|2613
|2006.01.26 06:45
|buy
|1307
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2353
|2614
|2006.01.26 09:51
|buy
|1308
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2361
|2615
|2006.01.26 09:51
|close
|1307
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2353
|6.00
|743.00
|2616
|2006.01.26 09:51
|close
|1308
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2361
|-2.00
|741.00
|2617
|2006.01.26 09:52
|buy
|1309
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2360
|2618
|2006.01.26 09:58
|buy
|1310
|0.10
|1.2267
|0.0000
|1.2367
|2619
|2006.01.26 09:58
|close
|1309
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2360
|5.00
|746.00
|2620
|2006.01.26 09:58
|close
|1310
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2367
|-2.00
|744.00
|2621
|2006.01.26 09:58
|buy
|1311
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2368
|2622
|2006.01.26 10:04
|close
|1311
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2368
|-15.00
|729.00
|2623
|2006.01.26 10:05
|buy
|1312
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2356
|2624
|2006.01.26 10:55
|close
|1312
|0.10
|1.2241
|0.0000
|1.2356
|-15.00
|714.00
|2625
|2006.01.26 10:56
|buy
|1313
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2344
|2626
|2006.01.26 11:12
|buy
|1314
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2352
|2627
|2006.01.26 11:12
|close
|1313
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2344
|6.00
|720.00
|2628
|2006.01.26 11:12
|close
|1314
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2352
|-2.00
|718.00
|2629
|2006.01.26 11:12
|buy
|1315
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2353
|2630
|2006.01.26 12:03
|buy
|1316
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2360
|2631
|2006.01.26 12:03
|close
|1315
|0.10
|1.2258
|0.0000
|1.2353
|5.00
|723.00
|2632
|2006.01.26 12:03
|close
|1316
|0.10
|1.2258
|0.0000
|1.2360
|-2.00
|721.00
|2633
|2006.01.26 12:03
|buy
|1317
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2361
|2634
|2006.01.26 12:35
|close
|1317
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2361
|-15.00
|706.00
|2635
|2006.01.26 12:35
|buy
|1318
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2349
|2636
|2006.01.26 13:35
|close
|1318
|0.10
|1.2234
|0.0000
|1.2349
|-15.00
|691.00
|2637
|2006.01.26 13:35
|buy
|1319
|0.10
|1.2235
|0.0000
|1.2335
|2638
|2006.01.26 13:56
|buy
|1320
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2344
|2639
|2006.01.26 13:56
|close
|1319
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2335
|7.00
|698.00
|2640
|2006.01.26 13:56
|close
|1320
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2344
|-2.00
|696.00
|2641
|2006.01.26 13:56
|buy
|1321
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.2343
|2642
|2006.01.26 13:58
|buy
|1322
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2350
|2643
|2006.01.26 13:58
|close
|1321
|0.10
|1.2248
|0.0000
|1.2343
|5.00
|701.00
|2644
|2006.01.26 13:58
|close
|1322
|0.10
|1.2248
|0.0000
|1.2350
|-2.00
|699.00
|2645
|2006.01.26 13:58
|buy
|1323
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2351
|2646
|2006.01.26 15:32
|close
|1323
|0.10
|1.2236
|0.0000
|1.2351
|-15.00
|684.00
|2647
|2006.01.26 15:32
|buy
|1324
|0.10
|1.2237
|0.0000
|1.2337
|2648
|2006.01.26 15:42
|buy
|1325
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2344
|2649
|2006.01.26 15:42
|close
|1324
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2337
|5.00
|689.00
|2650
|2006.01.26 15:42
|close
|1325
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2344
|-2.00
|687.00
|2651
|2006.01.26 15:42
|buy
|1326
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2346
|2652
|2006.01.26 15:45
|buy
|1327
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2353
|2653
|2006.01.26 15:45
|close
|1326
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2346
|5.00
|692.00
|2654
|2006.01.26 15:45
|close
|1327
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2353
|-2.00
|690.00
|2655
|2006.01.26 15:45
|buy
|1328
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2354
|2656
|2006.01.26 15:52
|buy
|1329
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2361
|2657
|2006.01.26 15:52
|close
|1328
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2354
|5.00
|695.00
|2658
|2006.01.26 15:52
|close
|1329
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2361
|-2.00
|693.00
|2659
|2006.01.26 15:52
|buy
|1330
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2360
|2660
|2006.01.26 16:21
|close
|1330
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2360
|-15.00
|678.00
|2661
|2006.01.26 16:22
|buy
|1331
|0.10
|1.2248
|0.0000
|1.2348
|2662
|2006.01.26 17:03
|buy
|1332
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2355
|2663
|2006.01.26 17:03
|close
|1331
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2348
|5.00
|683.00
|2664
|2006.01.26 17:03
|close
|1332
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2355
|-2.00
|681.00
|2665
|2006.01.26 17:03
|buy
|1333
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2354
|2666
|2006.01.26 17:41
|close
|1333
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2354
|-15.00
|666.00
|2667
|2006.01.26 17:41
|buy
|1334
|0.10
|1.2240
|0.0000
|1.2340
|2668
|2006.01.26 17:45
|buy
|1335
|0.10
|1.2247
|0.0000
|1.2347
|2669
|2006.01.26 17:45
|close
|1334
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2340
|5.00
|671.00
|2670
|2006.01.26 17:45
|close
|1335
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2347
|-2.00
|669.00
|2671
|2006.01.26 17:45
|buy
|1336
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2346
|2672
|2006.01.26 17:56
|buy
|1337
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2353
|2673
|2006.01.26 17:56
|close
|1336
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2346
|5.00
|674.00
|2674
|2006.01.26 17:56
|close
|1337
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2353
|-2.00
|672.00
|2675
|2006.01.26 17:56
|buy
|1338
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2354
|2676
|2006.01.26 18:13
|close
|1338
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2354
|-15.00
|657.00
|2677
|2006.01.26 18:13
|buy
|1339
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2342
|2678
|2006.01.26 18:27
|close
|1339
|0.10
|1.2226
|0.0000
|1.2342
|-16.00
|641.00
|2679
|2006.01.26 18:27
|buy
|1340
|0.10
|1.2227
|0.0000
|1.2327
|2680
|2006.01.26 18:28
|buy
|1341
|0.10
|1.2234
|0.0000
|1.2334
|2681
|2006.01.26 18:28
|close
|1340
|0.10
|1.2232
|0.0000
|1.2327
|5.00
|646.00
|2682
|2006.01.26 18:28
|close
|1341
|0.10
|1.2232
|0.0000
|1.2334
|-2.00
|644.00
|2683
|2006.01.26 18:28
|buy
|1342
|0.10
|1.2233
|0.0000
|1.2333
|2684
|2006.01.26 19:11
|buy
|1343
|0.10
|1.2240
|0.0000
|1.2340
|2685
|2006.01.26 19:11
|close
|1342
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2333
|5.00
|649.00
|2686
|2006.01.26 19:11
|close
|1343
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2340
|-2.00
|647.00
|2687
|2006.01.26 19:11
|buy
|1344
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2339
|2688
|2006.01.26 20:01
|close
|1344
|0.10
|1.2224
|0.0000
|1.2339
|-15.00
|632.00
|2689
|2006.01.26 20:01
|buy
|1345
|0.10
|1.2223
|0.0000
|1.2323
|2690
|2006.01.26 20:11
|close
|1345
|0.10
|1.2208
|0.0000
|1.2323
|-15.00
|617.00
|2691
|2006.01.26 20:12
|buy
|1346
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.2311
|2692
|2006.01.26 22:25
|buy
|1347
|0.10
|1.2219
|0.0000
|1.2319
|2693
|2006.01.26 22:25
|close
|1346
|0.10
|1.2217
|0.0000
|1.2311
|6.00
|623.00
|2694
|2006.01.26 22:25
|close
|1347
|0.10
|1.2217
|0.0000
|1.2319
|-2.00
|621.00
|2695
|2006.01.26 22:25
|buy
|1348
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2318
|2696
|2006.01.26 23:43
|close
|1348
|0.10
|1.2203
|0.0000
|1.2318
|-15.00
|606.00
|2697
|2006.01.26 23:43
|buy
|1349
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2307
|2698
|2006.01.27 01:16
|buy
|1350
|0.10
|1.2214
|0.0000
|1.2314
|2699
|2006.01.27 01:16
|close
|1349
|0.10
|1.2212
|0.0000
|1.2307
|4.60
|610.60
|2700
|2006.01.27 01:16
|close
|1350
|0.10
|1.2212
|0.0000
|1.2314
|-2.00
|608.60
|2701
|2006.01.27 01:16
|buy
|1351
|0.10
|1.2213
|0.0000
|1.2313
|2702
|2006.01.27 02:22
|buy
|1352
|0.10
|1.2220
|0.0000
|1.2320
|2703
|2006.01.27 02:22
|close
|1351
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2313
|5.00
|613.60
|2704
|2006.01.27 02:22
|close
|1352
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2320
|-2.00
|611.60
|2705
|2006.01.27 02:26
|buy
|1353
|0.10
|1.2219
|0.0000
|1.2319
|2706
|2006.01.27 02:49
|close
|1353
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2319
|-15.00
|596.60
|2707
|2006.01.27 02:49
|buy
|1354
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2307
|2708
|2006.01.27 04:23
|close
|1354
|0.10
|1.2192
|0.0000
|1.2307
|-15.00
|581.60
|2709
|2006.01.27 04:24
|buy
|1355
|0.10
|1.2195
|0.0000
|1.2295
|2710
|2006.01.27 04:40
|buy
|1356
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2302
|2711
|2006.01.27 04:40
|close
|1355
|0.10
|1.2200
|0.0000
|1.2295
|5.00
|586.60
|2712
|2006.01.27 04:40
|close
|1356
|0.10
|1.2200
|0.0000
|1.2302
|-2.00
|584.60
|2713
|2006.01.27 04:42
|buy
|1357
|0.10
|1.2201
|0.0000
|1.2301
|2714
|2006.01.27 04:49
|buy
|1358
|0.10
|1.2208
|0.0000
|1.2308
|2715
|2006.01.27 04:49
|close
|1357
|0.10
|1.2206
|0.0000
|1.2301
|5.00
|589.60
|2716
|2006.01.27 04:49
|close
|1358
|0.10
|1.2206
|0.0000
|1.2308
|-2.00
|587.60
|2717
|2006.01.27 04:49
|buy
|1359
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2307
|2718
|2006.01.27 05:15
|buy
|1360
|0.10
|1.2215
|0.0000
|1.2315
|2719
|2006.01.27 05:15
|close
|1359
|0.10
|1.2213
|0.0000
|1.2307
|6.00
|593.60
|2720
|2006.01.27 05:15
|close
|1360
|0.10
|1.2213
|0.0000
|1.2315
|-2.00
|591.60
|2721
|2006.01.27 05:17
|buy
|1361
|0.10
|1.2212
|0.0000
|1.2312
|2722
|2006.01.27 07:44
|close
|1361
|0.10
|1.2195
|0.0000
|1.2312
|-17.00
|574.60
|2723
|2006.01.27 07:45
|buy
|1362
|0.10
|1.2199
|0.0000
|1.2299
|2724
|2006.01.27 07:55
|buy
|1363
|0.10
|1.2206
|0.0000
|1.2306
|2725
|2006.01.27 07:55
|close
|1362
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2299
|5.00
|579.60
|2726
|2006.01.27 07:55
|close
|1363
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2306
|-2.00
|577.60
|2727
|2006.01.27 07:55
|buy
|1364
|0.10
|1.2205
|0.0000
|1.2305
|2728
|2006.01.27 08:31
|buy
|1365
|0.10
|1.2212
|0.0000
|1.2312
|2729
|2006.01.27 08:31
|close
|1364
|0.10
|1.2210
|0.0000
|1.2305
|5.00
|582.60
|2730
|2006.01.27 08:31
|close
|1365
|0.10
|1.2210
|0.0000
|1.2312
|-2.00
|580.60
|2731
|2006.01.27 08:32
|buy
|1366
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.2311
|2732
|2006.01.27 09:12
|close
|1366
|0.10
|1.2196
|0.0000
|1.2311
|-15.00
|565.60
|2733
|2006.01.27 09:12
|buy
|1367
|0.10
|1.2197
|0.0000
|1.2297
|2734
|2006.01.27 09:21
|buy
|1368
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2304
|2735
|2006.01.27 09:21
|close
|1367
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2297
|5.00
|570.60
|2736
|2006.01.27 09:21
|close
|1368
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2304
|-2.00
|568.60
|2737
|2006.01.27 09:21
|buy
|1369
|0.10
|1.2205
|0.0000
|1.2305
|2738
|2006.01.27 10:31
|buy
|1370
|0.10
|1.2212
|0.0000
|1.2312
|2739
|2006.01.27 10:31
|close
|1369
|0.10
|1.2210
|0.0000
|1.2305
|5.00
|573.60
|2740
|2006.01.27 10:31
|close
|1370
|0.10
|1.2210
|0.0000
|1.2312
|-2.00
|571.60
|2741
|2006.01.27 10:32
|buy
|1371
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.2311
|2742
|2006.01.27 11:04
|buy
|1372
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2318
|2743
|2006.01.27 11:04
|close
|1371
|0.10
|1.2216
|0.0000
|1.2311
|5.00
|576.60
|2744
|2006.01.27 11:04
|close
|1372
|0.10
|1.2216
|0.0000
|1.2318
|-2.00
|574.60
|2745
|2006.01.27 11:05
|buy
|1373
|0.10
|1.2217
|0.0000
|1.2317
|2746
|2006.01.27 11:14
|close
|1373
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2317
|-15.00
|559.60
|2747
|2006.01.27 11:14
|buy
|1374
|0.10
|1.2205
|0.0000
|1.2305
|2748
|2006.01.27 11:29
|buy
|1375
|0.10
|1.2213
|0.0000
|1.2313
|2749
|2006.01.27 11:29
|close
|1374
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.2305
|6.00
|565.60
|2750
|2006.01.27 11:29
|close
|1375
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.2313
|-2.00
|563.60
|2751
|2006.01.27 11:29
|buy
|1376
|0.10
|1.2215
|0.0000
|1.2315
|2752
|2006.01.27 12:46
|close
|1376
|0.10
|1.2200
|0.0000
|1.2315
|-15.00
|548.60
|2753
|2006.01.27 12:46
|buy
|1377
|0.10
|1.2201
|0.0000
|1.2301
|2754
|2006.01.27 12:53
|close
|1377
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.2301
|-15.00
|533.60
|2755
|2006.01.27 12:54
|buy
|1378
|0.10
|1.2190
|0.0000
|1.2290
|2756
|2006.01.27 13:09
|close
|1378
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2290
|-17.00
|516.60
|2757
|2006.01.27 13:09
|buy
|1379
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2272
|2758
|2006.01.27 13:11
|buy
|1380
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2279
|2759
|2006.01.27 13:11
|close
|1379
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2272
|5.00
|521.60
|2760
|2006.01.27 13:11
|close
|1380
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2279
|-2.00
|519.60
|2761
|2006.01.27 13:11
|buy
|1381
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2277
|2762
|2006.01.27 13:18
|buy
|1382
|0.10
|1.2184
|0.0000
|1.2284
|2763
|2006.01.27 13:18
|close
|1381
|0.10
|1.2182
|0.0000
|1.2277
|5.00
|524.60
|2764
|2006.01.27 13:18
|close
|1382
|0.10
|1.2182
|0.0000
|1.2284
|-2.00
|522.60
|2765
|2006.01.27 13:18
|buy
|1383
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.2286
|2766
|2006.01.27 14:00
|close
|1383
|0.10
|1.2171
|0.0000
|1.2286
|-15.00
|507.60
|2767
|2006.01.27 14:00
|buy
|1384
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2274
|2768
|2006.01.27 14:20
|buy
|1385
|0.10
|1.2181
|0.0000
|1.2281
|2769
|2006.01.27 14:20
|close
|1384
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2274
|5.00
|512.60
|2770
|2006.01.27 14:20
|close
|1385
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2281
|-2.00
|510.60
|2771
|2006.01.27 14:20
|buy
|1386
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.2280
|2772
|2006.01.27 14:28
|buy
|1387
|0.10
|1.2188
|0.0000
|1.2288
|2773
|2006.01.27 14:28
|close
|1386
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.2280
|6.00
|516.60
|2774
|2006.01.27 14:28
|close
|1387
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.2288
|-2.00
|514.60
|2775
|2006.01.27 14:28
|buy
|1388
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2287
|2776
|2006.01.27 15:13
|close
|1388
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2287
|-15.00
|499.60
|2777
|2006.01.27 15:14
|buy
|1389
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2274
|2778
|2006.01.27 15:30
|buy
|1390
|0.10
|1.2182
|0.0000
|1.2282
|2779
|2006.01.27 15:30
|close
|1389
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.2274
|6.00
|505.60
|2780
|2006.01.27 15:30
|close
|1390
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.2282
|-2.00
|503.60
|2781
|2006.01.27 15:30
|buy
|1391
|0.10
|1.2185
|0.0000
|1.2285
|2782
|2006.01.27 15:30
|buy
|1392
|0.10
|1.2194
|0.0000
|1.2294
|2783
|2006.01.27 15:30
|close
|1391
|0.10
|1.2192
|0.0000
|1.2285
|7.00
|510.60
|2784
|2006.01.27 15:30
|close
|1392
|0.10
|1.2192
|0.0000
|1.2294
|-2.00
|508.60
|2785
|2006.01.27 15:30
|buy
|1393
|0.10
|1.2197
|0.0000
|1.2297
|2786
|2006.01.27 15:30
|buy
|1394
|0.10
|1.2206
|0.0000
|1.2306
|2787
|2006.01.27 15:30
|close
|1393
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2297
|7.00
|515.60
|2788
|2006.01.27 15:30
|close
|1394
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2306
|-2.00
|513.60
|2789
|2006.01.27 15:30
|buy
|1395
|0.10
|1.2205
|0.0000
|1.2305
|2790
|2006.01.27 15:32
|buy
|1396
|0.10
|1.2212
|0.0000
|1.2312
|2791
|2006.01.27 15:32
|close
|1395
|0.10
|1.2210
|0.0000
|1.2305
|5.00
|518.60
|2792
|2006.01.27 15:32
|close
|1396
|0.10
|1.2210
|0.0000
|1.2312
|-2.00
|516.60
|2793
|2006.01.27 15:32
|buy
|1397
|0.10
|1.2213
|0.0000
|1.2313
|2794
|2006.01.27 15:32
|buy
|1398
|0.10
|1.2220
|0.0000
|1.2320
|2795
|2006.01.27 15:32
|close
|1397
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2313
|5.00
|521.60
|2796
|2006.01.27 15:32
|close
|1398
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2320
|-2.00
|519.60
|2797
|2006.01.27 15:32
|buy
|1399
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2321
|2798
|2006.01.27 15:35
|close
|1399
|0.10
|1.2205
|0.0000
|1.2321
|-16.00
|503.60
|2799
|2006.01.27 15:35
|buy
|1400
|0.10
|1.2206
|0.0000
|1.2306
|2800
|2006.01.27 15:37
|buy
|1401
|0.10
|1.2213
|0.0000
|1.2313
|2801
|2006.01.27 15:37
|close
|1400
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.2306
|5.00
|508.60
|2802
|2006.01.27 15:37
|close
|1401
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.2313
|-2.00
|506.60
|2803
|2006.01.27 15:37
|buy
|1402
|0.10
|1.2215
|0.0000
|1.2315
|2804
|2006.01.27 15:38
|buy
|1403
|0.10
|1.2223
|0.0000
|1.2323
|2805
|2006.01.27 15:38
|close
|1402
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2315
|6.00
|512.60
|2806
|2006.01.27 15:38
|close
|1403
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2323
|-2.00
|510.60
|2807
|2006.01.27 15:38
|buy
|1404
|0.10
|1.2226
|0.0000
|1.2326
|2808
|2006.01.27 15:41
|buy
|1405
|0.10
|1.2233
|0.0000
|1.2333
|2809
|2006.01.27 15:41
|close
|1404
|0.10
|1.2231
|0.0000
|1.2326
|5.00
|515.60
|2810
|2006.01.27 15:41
|close
|1405
|0.10
|1.2231
|0.0000
|1.2333
|-2.00
|513.60
|2811
|2006.01.27 15:42
|buy
|1406
|0.10
|1.2237
|0.0000
|1.2337
|2812
|2006.01.27 15:48
|close
|1406
|0.10
|1.2222
|0.0000
|1.2337
|-15.00
|498.60
|2813
|2006.01.27 15:48
|buy
|1407
|0.10
|1.2222
|0.0000
|1.2322
|2814
|2006.01.27 15:57
|buy
|1408
|0.10
|1.2231
|0.0000
|1.2331
|2815
|2006.01.27 15:57
|close
|1407
|0.10
|1.2229
|0.0000
|1.2322
|7.00
|505.60
|2816
|2006.01.27 15:57
|close
|1408
|0.10
|1.2229
|0.0000
|1.2331
|-2.00
|503.60
|2817
|2006.01.27 15:58
|buy
|1409
|0.10
|1.2230
|0.0000
|1.2330
|2818
|2006.01.27 16:03
|close
|1409
|0.10
|1.2215
|0.0000
|1.2330
|-15.00
|488.60
|2819
|2006.01.27 16:04
|buy
|1410
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2318
|2820
|2006.01.27 16:21
|buy
|1411
|0.10
|1.2225
|0.0000
|1.2325
|2821
|2006.01.27 16:21
|close
|1410
|0.10
|1.2223
|0.0000
|1.2318
|5.00
|493.60
|2822
|2006.01.27 16:21
|close
|1411
|0.10
|1.2223
|0.0000
|1.2325
|-2.00
|491.60
|2823
|2006.01.27 16:21
|buy
|1412
|0.10
|1.2224
|0.0000
|1.2324
|2824
|2006.01.27 17:02
|close
|1412
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2324
|-17.00
|474.60
|2825
|2006.01.27 17:02
|buy
|1413
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2307
|2826
|2006.01.27 17:05
|close
|1413
|0.10
|1.2192
|0.0000
|1.2307
|-15.00
|459.60
|2827
|2006.01.27 17:06
|buy
|1414
|0.10
|1.2195
|0.0000
|1.2295
|2828
|2006.01.27 17:09
|buy
|1415
|0.10
|1.2203
|0.0000
|1.2303
|2829
|2006.01.27 17:09
|close
|1414
|0.10
|1.2201
|0.0000
|1.2295
|6.00
|465.60
|2830
|2006.01.27 17:09
|close
|1415
|0.10
|1.2201
|0.0000
|1.2303
|-2.00
|463.60
|2831
|2006.01.27 17:09
|buy
|1416
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2304
|2832
|2006.01.27 17:18
|close
|1416
|0.10
|1.2188
|0.0000
|1.2304
|-16.00
|447.60
|2833
|2006.01.27 17:19
|buy
|1417
|0.10
|1.2191
|0.0000
|1.2291
|2834
|2006.01.27 17:20
|close
|1417
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2291
|-15.00
|432.60
|2835
|2006.01.27 17:20
|buy
|1418
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2277
|2836
|2006.01.27 17:45
|close
|1418
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2277
|-17.00
|415.60
|2837
|2006.01.27 17:45
|buy
|1419
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2258
|2838
|2006.01.27 17:52
|close
|1419
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2258
|-15.00
|400.60
|2839
|2006.01.27 17:52
|buy
|1420
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2244
|2840
|2006.01.27 17:56
|close
|1420
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2244
|-16.00
|384.60
|2841
|2006.01.27 17:57
|buy
|1421
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|2842
|2006.01.27 17:58
|buy
|1422
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2240
|2843
|2006.01.27 17:58
|close
|1421
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2231
|7.00
|391.60
|2844
|2006.01.27 17:58
|close
|1422
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2240
|-2.00
|389.60
|2845
|2006.01.27 17:59
|buy
|1423
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2239
|2846
|2006.01.27 18:12
|close
|1423
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2239
|-15.00
|374.60
|2847
|2006.01.27 18:12
|buy
|1424
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2223
|2848
|2006.01.27 18:19
|buy
|1425
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2230
|2849
|2006.01.27 18:19
|close
|1424
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2223
|5.00
|379.60
|2850
|2006.01.27 18:19
|close
|1425
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2230
|-2.00
|377.60
|2851
|2006.01.27 18:19
|buy
|1426
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|2852
|2006.01.27 18:31
|buy
|1427
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2238
|2853
|2006.01.27 18:31
|close
|1426
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2231
|5.00
|382.60
|2854
|2006.01.27 18:31
|close
|1427
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2238
|-2.00
|380.60
|2855
|2006.01.27 18:31
|buy
|1428
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2239
|2856
|2006.01.27 18:45
|close
|1428
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2239
|-15.00
|365.60
|2857
|2006.01.27 18:45
|buy
|1429
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2227
|2858
|2006.01.27 19:00
|buy
|1430
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2234
|2859
|2006.01.27 19:00
|close
|1429
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2227
|5.00
|370.60
|2860
|2006.01.27 19:00
|close
|1430
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2234
|-2.00
|368.60
|2861
|2006.01.27 19:01
|buy
|1431
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2233
|2862
|2006.01.27 19:26
|close
|1431
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2233
|-17.00
|351.60
|2863
|2006.01.27 19:27
|buy
|1432
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2217
|2864
|2006.01.27 19:45
|buy
|1433
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2224
|2865
|2006.01.27 19:45
|close
|1432
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2217
|5.00
|356.60
|2866
|2006.01.27 19:45
|close
|1433
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2224
|-2.00
|354.60
|2867
|2006.01.27 19:45
|buy
|1434
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2225
|2868
|2006.01.27 20:18
|close
|1434
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2225
|-15.00
|339.60
|2869
|2006.01.27 20:19
|buy
|1435
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|2870
|2006.01.27 20:30
|close
|1435
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2207
|-18.00
|321.60
|2871
|2006.01.27 20:30
|buy
|1436
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|2872
|2006.01.27 20:34
|buy
|1437
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|2873
|2006.01.27 20:34
|close
|1436
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2188
|5.00
|326.60
|2874
|2006.01.27 20:34
|close
|1437
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|324.60
|2875
|2006.01.27 20:34
|buy
|1438
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2198
|2876
|2006.01.27 21:12
|buy
|1439
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|2877
|2006.01.27 21:12
|close
|1438
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2198
|5.00
|329.60
|2878
|2006.01.27 21:12
|close
|1439
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2205
|-2.00
|327.60
|2879
|2006.01.27 21:12
|buy
|1440
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|2880
|2006.01.27 22:19
|buy
|1441
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2211
|2881
|2006.01.27 22:19
|close
|1440
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2204
|5.00
|332.60
|2882
|2006.01.27 22:19
|close
|1441
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2211
|-2.00
|330.60
|2883
|2006.01.27 22:19
|buy
|1442
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2212
|2884
|2006.01.30 02:11
|close
|1442
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2212
|-17.40
|313.20
|2885
|2006.01.30 02:12
|buy
|1443
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2198
|2886
|2006.01.30 02:52
|buy
|1444
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2205
|2887
|2006.01.30 02:52
|close
|1443
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2198
|5.00
|318.20
|2888
|2006.01.30 02:52
|close
|1444
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2205
|-2.00
|316.20
|2889
|2006.01.30 02:52
|buy
|1445
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|2890
|2006.01.30 02:54
|buy
|1446
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|2891
|2006.01.30 02:54
|close
|1445
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2201
|5.00
|321.20
|2892
|2006.01.30 02:54
|close
|1446
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2208
|-2.00
|319.20
|2893
|2006.01.30 02:54
|buy
|1447
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|2894
|2006.01.30 03:25
|close
|1447
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2207
|-16.00
|303.20
|2895
|2006.01.30 03:25
|buy
|1448
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|2896
|2006.01.30 03:30
|buy
|1449
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2198
|2897
|2006.01.30 03:30
|close
|1448
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2191
|5.00
|308.20
|2898
|2006.01.30 03:30
|close
|1449
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2198
|-2.00
|306.20
|2899
|2006.01.30 03:31
|buy
|1450
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|2900
|2006.01.30 08:08
|buy
|1451
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|2901
|2006.01.30 08:08
|close
|1450
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2197
|5.00
|311.20
|2902
|2006.01.30 08:08
|close
|1451
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2204
|-2.00
|309.20
|2903
|2006.01.30 08:08
|buy
|1452
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|2904
|2006.01.30 08:44
|buy
|1453
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|2905
|2006.01.30 08:44
|close
|1452
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2203
|5.00
|314.20
|2906
|2006.01.30 08:44
|close
|1453
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2210
|-2.00
|312.20
|2907
|2006.01.30 08:46
|buy
|1454
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2208
|2908
|2006.01.30 10:07
|buy
|1455
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2215
|2909
|2006.01.30 10:07
|close
|1454
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2208
|5.00
|317.20
|2910
|2006.01.30 10:07
|close
|1455
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2215
|-2.00
|315.20
|2911
|2006.01.30 10:08
|buy
|1456
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2214
|2912
|2006.01.30 10:22
|close
|1456
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2214
|-15.00
|300.20
|2913
|2006.01.30 10:22
|buy
|1457
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|2914
|2006.01.30 10:29
|close
|1457
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2200
|-15.00
|285.20
|2915
|2006.01.30 10:29
|buy
|1458
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|2916
|2006.01.30 11:44
|buy
|1459
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2195
|2917
|2006.01.30 11:44
|close
|1458
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2188
|5.00
|290.20
|2918
|2006.01.30 11:44
|close
|1459
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2195
|-2.00
|288.20
|2919
|2006.01.30 11:44
|buy
|1460
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|2920
|2006.01.30 12:38
|close
|1460
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2196
|-15.00
|273.20
|2921
|2006.01.30 12:38
|buy
|1461
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|2922
|2006.01.30 12:48
|buy
|1462
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|2923
|2006.01.30 12:48
|close
|1461
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2184
|5.00
|278.20
|2924
|2006.01.30 12:48
|close
|1462
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2191
|-2.00
|276.20
|2925
|2006.01.30 12:49
|buy
|1463
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|2926
|2006.01.30 14:53
|close
|1463
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2192
|-15.00
|261.20
|2927
|2006.01.30 14:53
|buy
|1464
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|2928
|2006.01.30 15:25
|close
|1464
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2180
|-15.00
|246.20
|2929
|2006.01.30 15:25
|buy
|1465
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|2930
|2006.01.30 15:29
|buy
|1466
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|2931
|2006.01.30 15:29
|close
|1465
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2166
|5.00
|251.20
|2932
|2006.01.30 15:29
|close
|1466
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2173
|-2.00
|249.20
|2933
|2006.01.30 15:29
|buy
|1467
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2172
|2934
|2006.01.30 15:34
|buy
|1468
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2179
|2935
|2006.01.30 15:34
|close
|1467
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2172
|5.00
|254.20
|2936
|2006.01.30 15:34
|close
|1468
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2179
|-2.00
|252.20
|2937
|2006.01.30 15:34
|buy
|1469
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2180
|2938
|2006.01.30 15:37
|buy
|1470
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|2939
|2006.01.30 15:37
|close
|1469
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2180
|5.00
|257.20
|2940
|2006.01.30 15:37
|close
|1470
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2187
|-2.00
|255.20
|2941
|2006.01.30 15:37
|buy
|1471
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|2942
|2006.01.30 15:43
|buy
|1472
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|2943
|2006.01.30 15:43
|close
|1471
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2189
|5.00
|260.20
|2944
|2006.01.30 15:43
|close
|1472
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2196
|-2.00
|258.20
|2945
|2006.01.30 15:44
|buy
|1473
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|2946
|2006.01.30 16:04
|close
|1473
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2191
|-15.00
|243.20
|2947
|2006.01.30 16:05
|buy
|1474
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|2948
|2006.01.30 16:11
|buy
|1475
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|2949
|2006.01.30 16:11
|close
|1474
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2177
|5.00
|248.20
|2950
|2006.01.30 16:11
|close
|1475
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2184
|-2.00
|246.20
|2951
|2006.01.30 16:14
|buy
|1476
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2183
|2952
|2006.01.30 16:14
|buy
|1477
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|2953
|2006.01.30 16:14
|close
|1476
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2183
|6.00
|252.20
|2954
|2006.01.30 16:14
|close
|1477
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2191
|-2.00
|250.20
|2955
|2006.01.30 16:14
|buy
|1478
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|2956
|2006.01.30 17:45
|buy
|1479
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|2957
|2006.01.30 17:45
|close
|1478
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2193
|6.00
|256.20
|2958
|2006.01.30 17:45
|close
|1479
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2201
|-2.00
|254.20
|2959
|2006.01.30 17:45
|buy
|1480
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2200
|2960
|2006.01.30 17:51
|close
|1480
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2200
|-15.00
|239.20
|2961
|2006.01.30 17:51
|buy
|1481
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2186
|2962
|2006.01.30 18:17
|buy
|1482
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2193
|2963
|2006.01.30 18:17
|close
|1481
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2186
|5.00
|244.20
|2964
|2006.01.30 18:17
|close
|1482
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2193
|-2.00
|242.20
|2965
|2006.01.30 18:18
|buy
|1483
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|2966
|2006.01.30 18:33
|buy
|1484
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2199
|2967
|2006.01.30 18:33
|close
|1483
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2192
|5.00
|247.20
|2968
|2006.01.30 18:33
|close
|1484
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2199
|-2.00
|245.20
|2969
|2006.01.30 18:33
|buy
|1485
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|2970
|2006.01.30 19:37
|close
|1485
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2196
|-15.00
|230.20
|2971
|2006.01.30 19:38
|buy
|1486
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|2972
|2006.01.30 19:55
|buy
|1487
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|2973
|2006.01.30 19:55
|close
|1486
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2184
|5.00
|235.20
|2974
|2006.01.30 19:55
|close
|1487
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2191
|-2.00
|233.20
|2975
|2006.01.30 19:55
|buy
|1488
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2192
|2976
|2006.01.30 20:46
|close
|1488
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2192
|-15.00
|218.20
|2977
|2006.01.30 20:46
|buy
|1489
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2177
|2978
|2006.01.30 21:14
|buy
|1490
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|2979
|2006.01.30 21:14
|close
|1489
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2177
|6.00
|224.20
|2980
|2006.01.30 21:14
|close
|1490
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2185
|-2.00
|222.20
|2981
|2006.01.30 21:15
|buy
|1491
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2184
|2982
|2006.01.30 23:08
|buy
|1492
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|2983
|2006.01.30 23:08
|close
|1491
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2184
|5.00
|227.20
|2984
|2006.01.30 23:08
|close
|1492
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2191
|-2.00
|225.20
|2985
|2006.01.30 23:09
|buy
|1493
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2190
|2986
|2006.01.31 03:53
|buy
|1494
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|2987
|2006.01.31 03:53
|close
|1493
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2190
|4.60
|229.80
|2988
|2006.01.31 03:53
|close
|1494
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2197
|-2.00
|227.80
|2989
|2006.01.31 03:53
|buy
|1495
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|2990
|2006.01.31 04:08
|buy
|1496
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|2991
|2006.01.31 04:08
|close
|1495
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2196
|5.00
|232.80
|2992
|2006.01.31 04:08
|close
|1496
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2203
|-2.00
|230.80
|2993
|2006.01.31 04:09
|buy
|1497
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|2994
|2006.01.31 07:09
|close
|1497
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2202
|-15.00
|215.80
|2995
|2006.01.31 07:09
|buy
|1498
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2191
|2996
|2006.01.31 07:35
|buy
|1499
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2198
|2997
|2006.01.31 07:35
|close
|1498
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2191
|5.00
|220.80
|2998
|2006.01.31 07:35
|close
|1499
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2198
|-2.00
|218.80
|2999
|2006.01.31 07:37
|buy
|1500
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|3000
|2006.01.31 09:46
|buy
|1501
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2206
|3001
|2006.01.31 09:46
|close
|1500
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2197
|7.00
|225.80
|3002
|2006.01.31 09:46
|close
|1501
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2206
|-2.00
|223.80
|3003
|2006.01.31 09:47
|buy
|1502
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2207
|3004
|2006.01.31 10:03
|buy
|1503
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2214
|3005
|2006.01.31 10:03
|close
|1502
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2207
|5.00
|228.80
|3006
|2006.01.31 10:03
|close
|1503
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2214
|-2.00
|226.80
|3007
|2006.01.31 10:03
|buy
|1504
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|3008
|2006.01.31 10:25
|close
|1504
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2218
|-15.00
|211.80
|3009
|2006.01.31 10:26
|buy
|1505
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2202
|3010
|2006.01.31 11:15
|buy
|1506
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|3011
|2006.01.31 11:15
|close
|1505
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2202
|5.00
|216.80
|3012
|2006.01.31 11:15
|close
|1506
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2209
|-2.00
|214.80
|3013
|2006.01.31 11:16
|buy
|1507
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|3014
|2006.01.31 14:07
|buy
|1508
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2217
|3015
|2006.01.31 14:07
|close
|1507
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2210
|5.00
|219.80
|3016
|2006.01.31 14:07
|close
|1508
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2217
|-2.00
|217.80
|3017
|2006.01.31 14:07
|buy
|1509
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|3018
|2006.01.31 14:23
|buy
|1510
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2225
|3019
|2006.01.31 14:23
|close
|1509
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2218
|5.00
|222.80
|3020
|2006.01.31 14:23
|close
|1510
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2225
|-2.00
|220.80
|3021
|2006.01.31 14:23
|buy
|1511
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2224
|3022
|2006.01.31 15:22
|close
|1511
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2224
|-15.00
|205.80
|3023
|2006.01.31 15:22
|buy
|1512
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|3024
|2006.01.31 15:34
|buy
|1513
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|3025
|2006.01.31 15:34
|close
|1512
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2210
|6.00
|211.80
|3026
|2006.01.31 15:34
|close
|1513
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2218
|-2.00
|209.80
|3027
|2006.01.31 15:35
|buy
|1514
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2217
|3028
|2006.01.31 16:46
|buy
|1515
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2225
|3029
|2006.01.31 16:46
|close
|1514
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2217
|6.00
|215.80
|3030
|2006.01.31 16:46
|close
|1515
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2225
|-2.00
|213.80
|3031
|2006.01.31 16:46
|buy
|1516
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2223
|3032
|2006.01.31 17:18
|buy
|1517
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2230
|3033
|2006.01.31 17:18
|close
|1516
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2223
|5.00
|218.80
|3034
|2006.01.31 17:18
|close
|1517
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2230
|-2.00
|216.80
|3035
|2006.01.31 17:18
|buy
|1518
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|3036
|2006.01.31 17:48
|buy
|1519
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2238
|3037
|2006.01.31 17:48
|close
|1518
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2231
|5.00
|221.80
|3038
|2006.01.31 17:48
|close
|1519
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2238
|-2.00
|219.80
|3039
|2006.01.31 17:49
|buy
|1520
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2239
|3040
|2006.01.31 18:25
|buy
|1521
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2246
|3041
|2006.01.31 18:25
|close
|1520
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2239
|5.00
|224.80
|3042
|2006.01.31 18:25
|close
|1521
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2246
|-2.00
|222.80
|3043
|2006.01.31 18:26
|buy
|1522
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2244
|3044
|2006.01.31 18:40
|buy
|1523
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2251
|3045
|2006.01.31 18:40
|close
|1522
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2244
|5.00
|227.80
|3046
|2006.01.31 18:40
|close
|1523
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2251
|-2.00
|225.80
|3047
|2006.01.31 18:41
|buy
|1524
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2250
|3048
|2006.01.31 18:54
|buy
|1525
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2258
|3049
|2006.01.31 18:54
|close
|1524
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2250
|6.00
|231.80
|3050
|2006.01.31 18:54
|close
|1525
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2258
|-2.00
|229.80
|3051
|2006.01.31 18:54
|buy
|1526
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2257
|3052
|2006.01.31 19:14
|buy
|1527
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2264
|3053
|2006.01.31 19:14
|close
|1526
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2257
|5.00
|234.80
|3054
|2006.01.31 19:14
|close
|1527
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2264
|-2.00
|232.80
|3055
|2006.01.31 19:14
|buy
|1528
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2269
|3056
|2006.01.31 19:17
|buy
|1529
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2277
|3057
|2006.01.31 19:17
|close
|1528
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2269
|6.00
|238.80
|3058
|2006.01.31 19:17
|close
|1529
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2277
|-2.00
|236.80
|3059
|2006.01.31 19:19
|buy
|1530
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.2280
|3060
|2006.01.31 19:41
|buy
|1531
|0.10
|1.2189
|0.0000
|1.2289
|3061
|2006.01.31 19:41
|close
|1530
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2280
|7.00
|243.80
|3062
|2006.01.31 19:41
|close
|1531
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2289
|-2.00
|241.80
|3063
|2006.01.31 19:41
|buy
|1532
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2287
|3064
|2006.01.31 19:56
|close
|1532
|0.10
|1.2171
|0.0000
|1.2287
|-16.00
|225.80
|3065
|2006.01.31 19:56
|buy
|1533
|0.10
|1.2171
|0.0000
|1.2271
|3066
|2006.01.31 20:01
|buy
|1534
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2278
|3067
|2006.01.31 20:01
|close
|1533
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2271
|5.00
|230.80
|3068
|2006.01.31 20:01
|close
|1534
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2278
|-2.00
|228.80
|3069
|2006.01.31 20:01
|buy
|1535
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2276
|3070
|2006.01.31 21:15
|close
|1535
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2276
|-17.00
|211.80
|3071
|2006.01.31 21:15
|buy
|1536
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2259
|3072
|2006.01.31 21:18
|buy
|1537
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.2266
|3073
|2006.01.31 21:18
|close
|1536
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2259
|5.00
|216.80
|3074
|2006.01.31 21:18
|close
|1537
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2266
|-2.00
|214.80
|3075
|2006.01.31 21:18
|buy
|1538
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2268
|3076
|2006.01.31 21:21
|close
|1538
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2268
|-15.00
|199.80
|3077
|2006.01.31 21:21
|buy
|1539
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2253
|3078
|2006.01.31 21:24
|close
|1539
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2253
|-15.00
|184.80
|3079
|2006.01.31 21:24
|buy
|1540
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2238
|3080
|2006.01.31 21:31
|close
|1540
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2238
|-15.00
|169.80
|3081
|2006.01.31 21:31
|buy
|1541
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2223
|3082
|2006.01.31 21:33
|buy
|1542
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2231
|3083
|2006.01.31 21:33
|close
|1541
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2223
|6.00
|175.80
|3084
|2006.01.31 21:33
|close
|1542
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2231
|-2.00
|173.80
|3085
|2006.01.31 21:33
|buy
|1543
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2233
|3086
|2006.01.31 21:46
|buy
|1544
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2240
|3087
|2006.01.31 21:46
|close
|1543
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2233
|5.00
|178.80
|3088
|2006.01.31 21:46
|close
|1544
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2240
|-2.00
|176.80
|3089
|2006.01.31 21:46
|buy
|1545
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2243
|3090
|2006.01.31 21:59
|buy
|1546
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2250
|3091
|2006.01.31 21:59
|close
|1545
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2243
|5.00
|181.80
|3092
|2006.01.31 21:59
|close
|1546
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2250
|-2.00
|179.80
|3093
|2006.01.31 21:59
|buy
|1547
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2251
|3094
|2006.01.31 22:00
|buy
|1548
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2258
|3095
|2006.01.31 22:00
|close
|1547
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2251
|5.00
|184.80
|3096
|2006.01.31 22:00
|close
|1548
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2258
|-2.00
|182.80
|3097
|2006.01.31 22:00
|buy
|1549
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2257
|3098
|2006.01.31 22:07
|buy
|1550
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2265
|3099
|2006.01.31 22:07
|close
|1549
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2257
|6.00
|188.80
|3100
|2006.01.31 22:07
|close
|1550
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2265
|-2.00
|186.80
|3101
|2006.01.31 22:07
|buy
|1551
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2262
|3102
|2006.01.31 22:29
|close
|1551
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2262
|-15.00
|171.80
|3103
|2006.01.31 22:30
|buy
|1552
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2248
|3104
|2006.01.31 22:49
|buy
|1553
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2256
|3105
|2006.01.31 22:49
|close
|1552
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2248
|6.00
|177.80
|3106
|2006.01.31 22:49
|close
|1553
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2256
|-2.00
|175.80
|3107
|2006.01.31 22:49
|buy
|1554
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2255
|3108
|2006.02.01 01:04
|close
|1554
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2255
|-16.20
|159.60
|3109
|2006.02.01 01:04
|buy
|1555
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2243
|3110
|2006.02.01 02:30
|buy
|1556
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2250
|3111
|2006.02.01 02:30
|close
|1555
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2243
|5.00
|164.60
|3112
|2006.02.01 02:30
|close
|1556
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2250
|-2.00
|162.60
|3113
|2006.02.01 02:31
|buy
|1557
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2249
|3114
|2006.02.01 04:08
|buy
|1558
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2257
|3115
|2006.02.01 04:08
|close
|1557
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2249
|6.00
|168.60
|3116
|2006.02.01 04:08
|close
|1558
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2257
|-2.00
|166.60
|3117
|2006.02.01 04:09
|buy
|1559
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2256
|3118
|2006.02.01 07:46
|buy
|1560
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2263
|3119
|2006.02.01 07:46
|close
|1559
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2256
|5.00
|171.60
|3120
|2006.02.01 07:46
|close
|1560
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2263
|-2.00
|169.60
|3121
|2006.02.01 07:46
|buy
|1561
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2262
|3122
|2006.02.01 09:12
|close
|1561
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2262
|-18.00
|151.60
|3123
|2006.02.01 09:12
|buy
|1562
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2247
|3124
|2006.02.01 09:24
|buy
|1563
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2255
|3125
|2006.02.01 09:24
|close
|1562
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2247
|6.00
|157.60
|3126
|2006.02.01 09:24
|close
|1563
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2255
|-2.00
|155.60
|3127
|2006.02.01 09:25
|buy
|1564
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2253
|3128
|2006.02.01 09:35
|buy
|1565
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2261
|3129
|2006.02.01 09:35
|close
|1564
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2253
|6.00
|161.60
|3130
|2006.02.01 09:35
|close
|1565
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2261
|-2.00
|159.60
|3131
|2006.02.01 09:35
|buy
|1566
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2259
|3132
|2006.02.01 09:53
|close
|1566
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2259
|-15.00
|144.60
|3133
|2006.02.01 09:54
|buy
|1567
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2244
|3134
|2006.02.01 10:42
|buy
|1568
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2251
|3135
|2006.02.01 10:42
|close
|1567
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2244
|5.00
|149.60
|3136
|2006.02.01 10:42
|close
|1568
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2251
|-2.00
|147.60
|3137
|2006.02.01 10:42
|buy
|1569
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2252
|3138
|2006.02.01 10:54
|close
|1569
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2252
|-15.00
|132.60
|3139
|2006.02.01 10:54
|buy
|1570
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2240
|3140
|2006.02.01 11:22
|close
|1570
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2240
|-16.00
|116.60
|3141
|2006.02.01 11:22
|buy
|1571
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2225
|3142
|2006.02.01 12:50
|close
|1571
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2225
|-16.00
|100.60
|3143
|2006.02.01 12:51
|buy
|1572
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2209
|3144
|2006.02.01 13:33
|close
|1572
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2209
|-15.00
|85.60
|3145
|2006.02.01 13:34
|buy
|1573
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|3146
|2006.02.01 13:58
|buy
|1574
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|3147
|2006.02.01 13:58
|close
|1573
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2197
|5.00
|90.60
|3148
|2006.02.01 13:58
|close
|1574
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2204
|-2.00
|88.60
|3149
|2006.02.01 13:59
|buy
|1575
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|3150
|2006.02.01 15:18
|close
|1575
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2203
|-15.00
|73.60
|3151
|2006.02.01 15:19
|buy
|1576
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2189
|3152
|2006.02.01 16:33
|buy
|1577
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|3153
|2006.02.01 16:33
|close
|1576
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2189
|6.00
|79.60
|3154
|2006.02.01 16:33
|close
|1577
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2197
|-2.00
|77.60
|3155
|2006.02.01 16:33
|buy
|1578
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|3156
|2006.02.01 17:02
|buy
|1579
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|3157
|2006.02.01 17:02
|close
|1578
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2196
|5.00
|82.60
|3158
|2006.02.01 17:02
|close
|1579
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2203
|-2.00
|80.60
|3159
|2006.02.01 17:02
|buy
|1580
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2204
|3160
|2006.02.01 17:09
|buy
|1581
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2211
|3161
|2006.02.01 17:09
|close
|1580
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2204
|5.00
|85.60
|3162
|2006.02.01 17:09
|close
|1581
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2211
|-2.00
|83.60
|3163
|2006.02.01 17:09
|buy
|1582
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2210
|3164
|2006.02.01 17:49
|close
|1582
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2210
|-15.00
|68.60
|3165
|2006.02.01 17:49
|buy
|1583
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2196
|3166
|2006.02.01 19:07
|close
|1583
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2196
|-15.00
|53.60
|3167
|2006.02.01 19:08
|buy
|1584
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2181
|3168
|2006.02.01 19:18
|close
|1584
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2181
|5.00
|58.60
|3169
|2006.02.01 19:18
|buy
|1585
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2187
|3170
|2006.02.01 19:35
|close
|1585
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2187
|-15.00
|43.60
|3171
|2006.02.01 19:35
|buy
|1586
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2173
|3172
|2006.02.01 19:41
|close
|1586
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2173
|8.00
|51.60
|3173
|2006.02.01 19:41
|buy
|1587
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2185
|3174
|2006.02.01 21:08
|close
|1587
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2185
|-15.00
|36.60
|3175
|2006.02.01 21:08
|buy
|1588
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2171
|3176
|2006.02.01 21:21
|close
|1588
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2171
|-15.00
|21.60