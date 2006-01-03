Strategy Tester Report
Ali2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 01:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersProfitToTake=5; LossToPrevent=-15; Sell=0; Lots=0.1; Slippage=5; Level=5;
Bars in test7529Ticks modelled186077Modelling quality90.00%
Initial deposit3000.00
Total net profit-2978.40Gross profit3393.20Gross loss-6371.60
Profit factor0.53Expected payoff-1.88
Absolute drawdown2978.40Maximal drawdown (%)2978.40 (99.3%)
Total trades1588Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)1588 (39.61%)
Profit trades (% of total)629 (39.61%)Loss trades (% of total)959 (60.39%)
Largestprofit trade13.60loss trade-20.40
Averageprofit trade5.39loss trade-6.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)1 (13.60)consecutive losses (loss in money)6 (-81.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)13.60 (1)consecutive loss (count of losses)-81.00 (6)
Averageconsecutive wins1consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 01:00buy10.101.18480.00001.1948
22006.01.02 06:59close10.101.18320.00001.1948-16.002984.00
32006.01.02 07:00buy20.101.18350.00001.1935
42006.01.02 09:00close20.101.18180.00001.1935-17.002967.00
52006.01.02 09:01buy30.101.18200.00001.1920
62006.01.02 09:09buy40.101.18280.00001.1928
72006.01.02 09:09close30.101.18260.00001.19206.002973.00
82006.01.02 09:09close40.101.18260.00001.1928-2.002971.00
92006.01.02 09:14buy50.101.18270.00001.1927
102006.01.02 09:49buy60.101.18360.00001.1936
112006.01.02 09:49close50.101.18340.00001.19277.002978.00
122006.01.02 09:49close60.101.18340.00001.1936-2.002976.00
132006.01.02 09:49buy70.101.18380.00001.1938
142006.01.02 10:01buy80.101.18460.00001.1946
152006.01.02 10:01close70.101.18440.00001.19386.002982.00
162006.01.02 10:01close80.101.18440.00001.1946-2.002980.00
172006.01.02 10:07buy90.101.18450.00001.1945
182006.01.02 10:17buy100.101.18520.00001.1952
192006.01.02 10:17close90.101.18500.00001.19455.002985.00
202006.01.02 10:17close100.101.18500.00001.1952-2.002983.00
212006.01.02 10:17buy110.101.18540.00001.1954
222006.01.02 10:20buy120.101.18610.00001.1961
232006.01.02 10:20close110.101.18590.00001.19545.002988.00
242006.01.02 10:20close120.101.18590.00001.1961-2.002986.00
252006.01.02 10:20buy130.101.18620.00001.1962
262006.01.02 10:45close130.101.18470.00001.1962-15.002971.00
272006.01.02 10:45buy140.101.18480.00001.1948
282006.01.02 10:59buy150.101.18550.00001.1955
292006.01.02 10:59close140.101.18530.00001.19485.002976.00
302006.01.02 10:59close150.101.18530.00001.1955-2.002974.00
312006.01.02 10:59buy160.101.18560.00001.1956
322006.01.02 12:33close160.101.18410.00001.1956-15.002959.00
332006.01.02 12:33buy170.101.18420.00001.1942
342006.01.02 14:25close170.101.18270.00001.1942-15.002944.00
352006.01.02 14:26buy180.101.18310.00001.1931
362006.01.02 18:25close180.101.18160.00001.1931-15.002929.00
372006.01.02 18:25buy190.101.18160.00001.1916
382006.01.02 18:27close190.101.18010.00001.1916-15.002914.00
392006.01.02 18:27buy200.101.18040.00001.1904
402006.01.02 18:28buy210.101.18120.00001.1912
412006.01.02 18:28close200.101.18100.00001.19046.002920.00
422006.01.02 18:28close210.101.18100.00001.1912-2.002918.00
432006.01.02 18:28buy220.101.18140.00001.1914
442006.01.02 18:38buy230.101.18230.00001.1923
452006.01.02 18:38close220.101.18210.00001.19147.002925.00
462006.01.02 18:38close230.101.18210.00001.1923-2.002923.00
472006.01.02 18:39buy240.101.18190.00001.1919
482006.01.02 19:43buy250.101.18260.00001.1926
492006.01.02 19:43close240.101.18240.00001.19195.002928.00
502006.01.02 19:43close250.101.18240.00001.1926-2.002926.00
512006.01.02 19:43buy260.101.18240.00001.1924
522006.01.02 21:31buy270.101.18310.00001.1931
532006.01.02 21:31close260.101.18290.00001.19245.002931.00
542006.01.02 21:31close270.101.18290.00001.1931-2.002929.00
552006.01.02 21:31buy280.101.18320.00001.1932
562006.01.03 00:05close280.101.18160.00001.1932-16.402912.60
572006.01.03 00:06buy290.101.18200.00001.1920
582006.01.03 02:07buy300.101.18270.00001.1927
592006.01.03 02:07close290.101.18250.00001.19205.002917.60
602006.01.03 02:07close300.101.18250.00001.1927-2.002915.60
612006.01.03 02:07buy310.101.18260.00001.1926
622006.01.03 02:12buy320.101.18330.00001.1933
632006.01.03 02:12close310.101.18310.00001.19265.002920.60
642006.01.03 02:12close320.101.18310.00001.1933-2.002918.60
652006.01.03 02:12buy330.101.18340.00001.1934
662006.01.03 02:19buy340.101.18410.00001.1941
672006.01.03 02:19close330.101.18390.00001.19345.002923.60
682006.01.03 02:19close340.101.18390.00001.1941-2.002921.60
692006.01.03 02:19buy350.101.18400.00001.1940
702006.01.03 03:52buy360.101.18490.00001.1949
712006.01.03 03:52close350.101.18470.00001.19407.002928.60
722006.01.03 03:52close360.101.18470.00001.1949-2.002926.60
732006.01.03 03:53buy370.101.18500.00001.1950
742006.01.03 03:55buy380.101.18580.00001.1958
752006.01.03 03:55close370.101.18560.00001.19506.002932.60
762006.01.03 03:55close380.101.18560.00001.1958-2.002930.60
772006.01.03 03:56buy390.101.18590.00001.1959
782006.01.03 03:59buy400.101.18660.00001.1966
792006.01.03 03:59close390.101.18640.00001.19595.002935.60
802006.01.03 03:59close400.101.18640.00001.1966-2.002933.60
812006.01.03 03:59buy410.101.18640.00001.1964
822006.01.03 04:03buy420.101.18710.00001.1971
832006.01.03 04:03close410.101.18690.00001.19645.002938.60
842006.01.03 04:03close420.101.18690.00001.1971-2.002936.60
852006.01.03 04:03buy430.101.18730.00001.1973
862006.01.03 07:00buy440.101.18800.00001.1980
872006.01.03 07:00close430.101.18780.00001.19735.002941.60
882006.01.03 07:00close440.101.18780.00001.1980-2.002939.60
892006.01.03 07:00buy450.101.18800.00001.1980
902006.01.03 07:03buy460.101.18870.00001.1987
912006.01.03 07:03close450.101.18850.00001.19805.002944.60
922006.01.03 07:03close460.101.18850.00001.1987-2.002942.60
932006.01.03 07:03buy470.101.18880.00001.1988
942006.01.03 07:08buy480.101.18950.00001.1995
952006.01.03 07:08close470.101.18930.00001.19885.002947.60
962006.01.03 07:08close480.101.18930.00001.1995-2.002945.60
972006.01.03 07:08buy490.101.18960.00001.1996
982006.01.03 07:28buy500.101.19030.00001.2003
992006.01.03 07:28close490.101.19010.00001.19965.002950.60
1002006.01.03 07:28close500.101.19010.00001.2003-2.002948.60
1012006.01.03 07:28buy510.101.19050.00001.2005
1022006.01.03 08:32close510.101.18900.00001.2005-15.002933.60
1032006.01.03 08:32buy520.101.18930.00001.1993
1042006.01.03 08:44close520.101.18780.00001.1993-15.002918.60
1052006.01.03 08:44buy530.101.18790.00001.1979
1062006.01.03 09:15buy540.101.18860.00001.1986
1072006.01.03 09:15close530.101.18840.00001.19795.002923.60
1082006.01.03 09:15close540.101.18840.00001.1986-2.002921.60
1092006.01.03 09:15buy550.101.18880.00001.1988
1102006.01.03 09:36close550.101.18720.00001.1988-16.002905.60
1112006.01.03 09:36buy560.101.18750.00001.1975
1122006.01.03 09:54buy570.101.18820.00001.1982
1132006.01.03 09:54close560.101.18800.00001.19755.002910.60
1142006.01.03 09:54close570.101.18800.00001.1982-2.002908.60
1152006.01.03 09:56buy580.101.18830.00001.1983
1162006.01.03 10:00buy590.101.18900.00001.1990
1172006.01.03 10:00close580.101.18880.00001.19835.002913.60
1182006.01.03 10:00close590.101.18880.00001.1990-2.002911.60
1192006.01.03 10:00buy600.101.18910.00001.1991
1202006.01.03 10:02buy610.101.18980.00001.1998
1212006.01.03 10:02close600.101.18960.00001.19915.002916.60
1222006.01.03 10:02close610.101.18960.00001.1998-2.002914.60
1232006.01.03 10:02buy620.101.18990.00001.1999
1242006.01.03 10:17close620.101.18830.00001.1999-16.002898.60
1252006.01.03 10:17buy630.101.18830.00001.1983
1262006.01.03 10:32buy640.101.18900.00001.1990
1272006.01.03 10:32close630.101.18880.00001.19835.002903.60
1282006.01.03 10:32close640.101.18880.00001.1990-2.002901.60
1292006.01.03 10:33buy650.101.18910.00001.1991
1302006.01.03 10:54close650.101.18760.00001.1991-15.002886.60
1312006.01.03 10:54buy660.101.18770.00001.1977
1322006.01.03 10:59buy670.101.18850.00001.1985
1332006.01.03 10:59close660.101.18830.00001.19776.002892.60
1342006.01.03 10:59close670.101.18830.00001.1985-2.002890.60
1352006.01.03 10:59buy680.101.18850.00001.1985
1362006.01.03 11:11close680.101.18690.00001.1985-16.002874.60
1372006.01.03 11:11buy690.101.18700.00001.1970
1382006.01.03 11:27buy700.101.18780.00001.1978
1392006.01.03 11:27close690.101.18760.00001.19706.002880.60
1402006.01.03 11:27close700.101.18760.00001.1978-2.002878.60
1412006.01.03 11:28buy710.101.18770.00001.1977
1422006.01.03 11:52buy720.101.18840.00001.1984
1432006.01.03 11:52close710.101.18820.00001.19775.002883.60
1442006.01.03 11:52close720.101.18820.00001.1984-2.002881.60
1452006.01.03 11:52buy730.101.18850.00001.1985
1462006.01.03 12:02buy740.101.18930.00001.1993
1472006.01.03 12:02close730.101.18910.00001.19856.002887.60
1482006.01.03 12:02close740.101.18910.00001.1993-2.002885.60
1492006.01.03 12:03buy750.101.18950.00001.1995
1502006.01.03 13:30close750.101.18800.00001.1995-15.002870.60
1512006.01.03 13:30buy760.101.18810.00001.1981
1522006.01.03 13:56buy770.101.18880.00001.1988
1532006.01.03 13:56close760.101.18860.00001.19815.002875.60
1542006.01.03 13:56close770.101.18860.00001.1988-2.002873.60
1552006.01.03 13:56buy780.101.18870.00001.1987
1562006.01.03 14:24buy790.101.18940.00001.1994
1572006.01.03 14:24close780.101.18920.00001.19875.002878.60
1582006.01.03 14:24close790.101.18920.00001.1994-2.002876.60
1592006.01.03 14:24buy800.101.18930.00001.1993
1602006.01.03 14:58close800.101.18780.00001.1993-15.002861.60
1612006.01.03 14:59buy810.101.18780.00001.1978
1622006.01.03 15:57buy820.101.18850.00001.1985
1632006.01.03 15:57close810.101.18830.00001.19785.002866.60
1642006.01.03 15:57close820.101.18830.00001.1985-2.002864.60
1652006.01.03 15:57buy830.101.18840.00001.1984
1662006.01.03 16:23buy840.101.18910.00001.1991
1672006.01.03 16:23close830.101.18890.00001.19845.002869.60
1682006.01.03 16:23close840.101.18890.00001.1991-2.002867.60
1692006.01.03 16:23buy850.101.18900.00001.1990
1702006.01.03 16:28buy860.101.18990.00001.1999
1712006.01.03 16:28close850.101.18970.00001.19907.002874.60
1722006.01.03 16:28close860.101.18970.00001.1999-2.002872.60
1732006.01.03 16:28buy870.101.19010.00001.2001
1742006.01.03 16:30buy880.101.19090.00001.2009
1752006.01.03 16:30close870.101.19070.00001.20016.002878.60
1762006.01.03 16:30close880.101.19070.00001.2009-2.002876.60
1772006.01.03 16:31buy890.101.19110.00001.2011
1782006.01.03 16:37buy900.101.19180.00001.2018
1792006.01.03 16:37close890.101.19160.00001.20115.002881.60
1802006.01.03 16:37close900.101.19160.00001.2018-2.002879.60
1812006.01.03 16:37buy910.101.19190.00001.2019
1822006.01.03 16:41buy920.101.19260.00001.2026
1832006.01.03 16:41close910.101.19240.00001.20195.002884.60
1842006.01.03 16:41close920.101.19240.00001.2026-2.002882.60
1852006.01.03 16:41buy930.101.19280.00001.2028
1862006.01.03 16:57buy940.101.19350.00001.2035
1872006.01.03 16:57close930.101.19330.00001.20285.002887.60
1882006.01.03 16:57close940.101.19330.00001.2035-2.002885.60
1892006.01.03 16:57buy950.101.19340.00001.2034
1902006.01.03 17:00buy960.101.19410.00001.2041
1912006.01.03 17:00close950.101.19390.00001.20345.002890.60
1922006.01.03 17:00close960.101.19390.00001.2041-2.002888.60
1932006.01.03 17:00buy970.101.19440.00001.2044
1942006.01.03 17:11buy980.101.19510.00001.2051
1952006.01.03 17:11close970.101.19490.00001.20445.002893.60
1962006.01.03 17:11close980.101.19490.00001.2051-2.002891.60
1972006.01.03 17:11buy990.101.19530.00001.2053
1982006.01.03 17:16buy1000.101.19610.00001.2061
1992006.01.03 17:16close990.101.19590.00001.20536.002897.60
2002006.01.03 17:16close1000.101.19590.00001.2061-2.002895.60
2012006.01.03 17:17buy1010.101.19620.00001.2062
2022006.01.03 17:20close1010.101.19470.00001.2062-15.002880.60
2032006.01.03 17:20buy1020.101.19500.00001.2050
2042006.01.03 17:23buy1030.101.19570.00001.2057
2052006.01.03 17:23close1020.101.19550.00001.20505.002885.60
2062006.01.03 17:23close1030.101.19550.00001.2057-2.002883.60
2072006.01.03 17:23buy1040.101.19580.00001.2058
2082006.01.03 17:26buy1050.101.19650.00001.2065
2092006.01.03 17:26close1040.101.19630.00001.20585.002888.60
2102006.01.03 17:26close1050.101.19630.00001.2065-2.002886.60
2112006.01.03 17:26buy1060.101.19630.00001.2063
2122006.01.03 17:42close1060.101.19480.00001.2063-15.002871.60
2132006.01.03 17:42buy1070.101.19510.00001.2051
2142006.01.03 17:48buy1080.101.19580.00001.2058
2152006.01.03 17:48close1070.101.19560.00001.20515.002876.60
2162006.01.03 17:48close1080.101.19560.00001.2058-2.002874.60
2172006.01.03 17:48buy1090.101.19600.00001.2060
2182006.01.03 17:51buy1100.101.19680.00001.2068
2192006.01.03 17:51close1090.101.19660.00001.20606.002880.60
2202006.01.03 17:51close1100.101.19660.00001.2068-2.002878.60
2212006.01.03 17:51buy1110.101.19690.00001.2069
2222006.01.03 17:51buy1120.101.19770.00001.2077
2232006.01.03 17:51close1110.101.19750.00001.20696.002884.60
2242006.01.03 17:51close1120.101.19750.00001.2077-2.002882.60
2252006.01.03 17:51buy1130.101.19790.00001.2079
2262006.01.03 18:08close1130.101.19640.00001.2079-15.002867.60
2272006.01.03 18:08buy1140.101.19650.00001.2065
2282006.01.03 18:26buy1150.101.19720.00001.2072
2292006.01.03 18:26close1140.101.19700.00001.20655.002872.60
2302006.01.03 18:26close1150.101.19700.00001.2072-2.002870.60
2312006.01.03 18:27buy1160.101.19740.00001.2074
2322006.01.03 18:27buy1170.101.19810.00001.2081
2332006.01.03 18:27close1160.101.19790.00001.20745.002875.60
2342006.01.03 18:27close1170.101.19790.00001.2081-2.002873.60
2352006.01.03 18:27buy1180.101.19800.00001.2080
2362006.01.03 19:36close1180.101.19650.00001.2080-15.002858.60
2372006.01.03 19:36buy1190.101.19660.00001.2066
2382006.01.03 19:37buy1200.101.19730.00001.2073
2392006.01.03 19:37close1190.101.19710.00001.20665.002863.60
2402006.01.03 19:37close1200.101.19710.00001.2073-2.002861.60
2412006.01.03 19:37buy1210.101.19740.00001.2074
2422006.01.03 19:53buy1220.101.19820.00001.2082
2432006.01.03 19:53close1210.101.19800.00001.20746.002867.60
2442006.01.03 19:53close1220.101.19800.00001.2082-2.002865.60
2452006.01.03 19:54buy1230.101.19830.00001.2083
2462006.01.03 21:01buy1240.101.19900.00001.2090
2472006.01.03 21:01close1230.101.19880.00001.20835.002870.60
2482006.01.03 21:01close1240.101.19880.00001.2090-2.002868.60
2492006.01.03 21:01buy1250.101.19910.00001.2091
2502006.01.03 21:02buy1260.101.19990.00001.2099
2512006.01.03 21:02close1250.101.19970.00001.20916.002874.60
2522006.01.03 21:02close1260.101.19970.00001.2099-2.002872.60
2532006.01.03 21:02buy1270.101.20010.00001.2101
2542006.01.03 21:04buy1280.101.20090.00001.2109
2552006.01.03 21:04close1270.101.20070.00001.21016.002878.60
2562006.01.03 21:04close1280.101.20070.00001.2109-2.002876.60
2572006.01.03 21:04buy1290.101.20080.00001.2108
2582006.01.03 21:13close1290.101.19930.00001.2108-15.002861.60
2592006.01.03 21:14buy1300.101.19960.00001.2096
2602006.01.03 21:17buy1310.101.20030.00001.2103
2612006.01.03 21:17close1300.101.20010.00001.20965.002866.60
2622006.01.03 21:17close1310.101.20010.00001.2103-2.002864.60
2632006.01.03 21:18buy1320.101.20060.00001.2106
2642006.01.03 21:33buy1330.101.20140.00001.2114
2652006.01.03 21:33close1320.101.20120.00001.21066.002870.60
2662006.01.03 21:33close1330.101.20120.00001.2114-2.002868.60
2672006.01.03 21:33buy1340.101.20170.00001.2117
2682006.01.03 21:34buy1350.101.20240.00001.2124
2692006.01.03 21:34close1340.101.20220.00001.21175.002873.60
2702006.01.03 21:34close1350.101.20220.00001.2124-2.002871.60
2712006.01.03 21:34buy1360.101.20250.00001.2125
2722006.01.03 23:19close1360.101.20100.00001.2125-15.002856.60
2732006.01.03 23:20buy1370.101.20120.00001.2112
2742006.01.03 23:36buy1380.101.20200.00001.2120
2752006.01.03 23:36close1370.101.20180.00001.21126.002862.60
2762006.01.03 23:36close1380.101.20180.00001.2120-2.002860.60
2772006.01.03 23:37buy1390.101.20180.00001.2118
2782006.01.04 01:30buy1400.101.20250.00001.2125
2792006.01.04 01:30close1390.101.20230.00001.21183.802864.40
2802006.01.04 01:30close1400.101.20230.00001.2125-2.002862.40
2812006.01.04 01:30buy1410.101.20260.00001.2126
2822006.01.04 01:39buy1420.101.20330.00001.2133
2832006.01.04 01:39close1410.101.20310.00001.21265.002867.40
2842006.01.04 01:39close1420.101.20310.00001.2133-2.002865.40
2852006.01.04 01:39buy1430.101.20320.00001.2132
2862006.01.04 02:20buy1440.101.20390.00001.2139
2872006.01.04 02:20close1430.101.20370.00001.21325.002870.40
2882006.01.04 02:20close1440.101.20370.00001.2139-2.002868.40
2892006.01.04 02:21buy1450.101.20380.00001.2138
2902006.01.04 02:42buy1460.101.20450.00001.2145
2912006.01.04 02:42close1450.101.20430.00001.21385.002873.40
2922006.01.04 02:42close1460.101.20430.00001.2145-2.002871.40
2932006.01.04 02:42buy1470.101.20470.00001.2147
2942006.01.04 03:00close1470.101.20320.00001.2147-15.002856.40
2952006.01.04 03:00buy1480.101.20330.00001.2133
2962006.01.04 03:19buy1490.101.20400.00001.2140
2972006.01.04 03:19close1480.101.20380.00001.21335.002861.40
2982006.01.04 03:19close1490.101.20380.00001.2140-2.002859.40
2992006.01.04 03:19buy1500.101.20380.00001.2138
3002006.01.04 04:00buy1510.101.20450.00001.2145
3012006.01.04 04:00close1500.101.20430.00001.21385.002864.40
3022006.01.04 04:00close1510.101.20430.00001.2145-2.002862.40
3032006.01.04 04:00buy1520.101.20450.00001.2145
3042006.01.04 04:05buy1530.101.20520.00001.2152
3052006.01.04 04:05close1520.101.20500.00001.21455.002867.40
3062006.01.04 04:05close1530.101.20500.00001.2152-2.002865.40
3072006.01.04 04:06buy1540.101.20530.00001.2153
3082006.01.04 04:07buy1550.101.20610.00001.2161
3092006.01.04 04:07close1540.101.20590.00001.21536.002871.40
3102006.01.04 04:07close1550.101.20590.00001.2161-2.002869.40
3112006.01.04 04:07buy1560.101.20630.00001.2163
3122006.01.04 04:07buy1570.101.20710.00001.2171
3132006.01.04 04:07close1560.101.20690.00001.21636.002875.40
3142006.01.04 04:07close1570.101.20690.00001.2171-2.002873.40
3152006.01.04 04:07buy1580.101.20700.00001.2170
3162006.01.04 04:11close1580.101.20540.00001.2170-16.002857.40
3172006.01.04 04:11buy1590.101.20550.00001.2155
3182006.01.04 04:15buy1600.101.20620.00001.2162
3192006.01.04 04:15close1590.101.20600.00001.21555.002862.40
3202006.01.04 04:15close1600.101.20600.00001.2162-2.002860.40
3212006.01.04 04:15buy1610.101.20630.00001.2163
3222006.01.04 04:26buy1620.101.20700.00001.2170
3232006.01.04 04:26close1610.101.20680.00001.21635.002865.40
3242006.01.04 04:26close1620.101.20680.00001.2170-2.002863.40
3252006.01.04 04:26buy1630.101.20720.00001.2172
3262006.01.04 05:12buy1640.101.20800.00001.2180
3272006.01.04 05:12close1630.101.20780.00001.21726.002869.40
3282006.01.04 05:12close1640.101.20780.00001.2180-2.002867.40
3292006.01.04 05:12buy1650.101.20820.00001.2182
3302006.01.04 05:45close1650.101.20670.00001.2182-15.002852.40
3312006.01.04 05:45buy1660.101.20720.00001.2172
3322006.01.04 06:18close1660.101.20560.00001.2172-16.002836.40
3332006.01.04 06:18buy1670.101.20590.00001.2159
3342006.01.04 06:23buy1680.101.20670.00001.2167
3352006.01.04 06:23close1670.101.20650.00001.21596.002842.40
3362006.01.04 06:23close1680.101.20650.00001.2167-2.002840.40
3372006.01.04 06:23buy1690.101.20640.00001.2164
3382006.01.04 07:49buy1700.101.20730.00001.2173
3392006.01.04 07:49close1690.101.20710.00001.21647.002847.40
3402006.01.04 07:49close1700.101.20710.00001.2173-2.002845.40
3412006.01.04 07:49buy1710.101.20720.00001.2172
3422006.01.04 08:40close1710.101.20560.00001.2172-16.002829.40
3432006.01.04 08:41buy1720.101.20570.00001.2157
3442006.01.04 09:00close1720.101.20420.00001.2157-15.002814.40
3452006.01.04 09:01buy1730.101.20420.00001.2142
3462006.01.04 09:39buy1740.101.20490.00001.2149
3472006.01.04 09:39close1730.101.20470.00001.21425.002819.40
3482006.01.04 09:39close1740.101.20470.00001.2149-2.002817.40
3492006.01.04 09:40buy1750.101.20500.00001.2150
3502006.01.04 09:43buy1760.101.20570.00001.2157
3512006.01.04 09:43close1750.101.20550.00001.21505.002822.40
3522006.01.04 09:43close1760.101.20550.00001.2157-2.002820.40
3532006.01.04 09:43buy1770.101.20580.00001.2158
3542006.01.04 09:47buy1780.101.20660.00001.2166
3552006.01.04 09:47close1770.101.20640.00001.21586.002826.40
3562006.01.04 09:47close1780.101.20640.00001.2166-2.002824.40
3572006.01.04 09:48buy1790.101.20650.00001.2165
3582006.01.04 09:59close1790.101.20500.00001.2165-15.002809.40
3592006.01.04 09:59buy1800.101.20510.00001.2151
3602006.01.04 11:10buy1810.101.20580.00001.2158
3612006.01.04 11:10close1800.101.20560.00001.21515.002814.40
3622006.01.04 11:10close1810.101.20560.00001.2158-2.002812.40
3632006.01.04 11:10buy1820.101.20560.00001.2156
3642006.01.04 11:18buy1830.101.20630.00001.2163
3652006.01.04 11:18close1820.101.20610.00001.21565.002817.40
3662006.01.04 11:18close1830.101.20610.00001.2163-2.002815.40
3672006.01.04 11:18buy1840.101.20650.00001.2165
3682006.01.04 11:20buy1850.101.20720.00001.2172
3692006.01.04 11:20close1840.101.20700.00001.21655.002820.40
3702006.01.04 11:20close1850.101.20700.00001.2172-2.002818.40
3712006.01.04 11:20buy1860.101.20730.00001.2173
3722006.01.04 11:20buy1870.101.20810.00001.2181
3732006.01.04 11:20close1860.101.20790.00001.21736.002824.40
3742006.01.04 11:20close1870.101.20790.00001.2181-2.002822.40
3752006.01.04 11:20buy1880.101.20820.00001.2182
3762006.01.04 11:23close1880.101.20670.00001.2182-15.002807.40
3772006.01.04 11:23buy1890.101.20700.00001.2170
3782006.01.04 11:29buy1900.101.20770.00001.2177
3792006.01.04 11:29close1890.101.20750.00001.21705.002812.40
3802006.01.04 11:29close1900.101.20750.00001.2177-2.002810.40
3812006.01.04 11:29buy1910.101.20760.00001.2176
3822006.01.04 11:35buy1920.101.20850.00001.2185
3832006.01.04 11:35close1910.101.20830.00001.21767.002817.40
3842006.01.04 11:35close1920.101.20830.00001.2185-2.002815.40
3852006.01.04 11:35buy1930.101.20870.00001.2187
3862006.01.04 11:36buy1940.101.20950.00001.2195
3872006.01.04 11:36close1930.101.20930.00001.21876.002821.40
3882006.01.04 11:36close1940.101.20930.00001.2195-2.002819.40
3892006.01.04 11:36buy1950.101.20960.00001.2196
3902006.01.04 11:39close1950.101.20810.00001.2196-15.002804.40
3912006.01.04 11:39buy1960.101.20840.00001.2184
3922006.01.04 11:41close1960.101.20680.00001.2184-16.002788.40
3932006.01.04 11:41buy1970.101.20680.00001.2168
3942006.01.04 14:05buy1980.101.20760.00001.2176
3952006.01.04 14:05close1970.101.20740.00001.21686.002794.40
3962006.01.04 14:05close1980.101.20740.00001.2176-2.002792.40
3972006.01.04 14:05buy1990.101.20750.00001.2175
3982006.01.04 14:27buy2000.101.20820.00001.2182
3992006.01.04 14:27close1990.101.20800.00001.21755.002797.40
4002006.01.04 14:27close2000.101.20800.00001.2182-2.002795.40
4012006.01.04 14:27buy2010.101.20830.00001.2183
4022006.01.04 14:33buy2020.101.20900.00001.2190
4032006.01.04 14:33close2010.101.20880.00001.21835.002800.40
4042006.01.04 14:33close2020.101.20880.00001.2190-2.002798.40
4052006.01.04 14:33buy2030.101.20890.00001.2189
4062006.01.04 14:36buy2040.101.20960.00001.2196
4072006.01.04 14:36close2030.101.20940.00001.21895.002803.40
4082006.01.04 14:36close2040.101.20940.00001.2196-2.002801.40
4092006.01.04 14:36buy2050.101.20980.00001.2198
4102006.01.04 14:36buy2060.101.21050.00001.2205
4112006.01.04 14:36close2050.101.21030.00001.21985.002806.40
4122006.01.04 14:36close2060.101.21030.00001.2205-2.002804.40
4132006.01.04 14:37buy2070.101.21040.00001.2204
4142006.01.04 14:38buy2080.101.21110.00001.2211
4152006.01.04 14:38close2070.101.21090.00001.22045.002809.40
4162006.01.04 14:38close2080.101.21090.00001.2211-2.002807.40
4172006.01.04 14:38buy2090.101.21120.00001.2212
4182006.01.04 14:43close2090.101.20970.00001.2212-15.002792.40
4192006.01.04 14:43buy2100.101.20980.00001.2198
4202006.01.04 14:45buy2110.101.21050.00001.2205
4212006.01.04 14:45close2100.101.21030.00001.21985.002797.40
4222006.01.04 14:45close2110.101.21030.00001.2205-2.002795.40
4232006.01.04 14:45buy2120.101.21040.00001.2204
4242006.01.04 14:59close2120.101.20890.00001.2204-15.002780.40
4252006.01.04 14:59buy2130.101.20920.00001.2192
4262006.01.04 15:19close2130.101.20770.00001.2192-15.002765.40
4272006.01.04 15:19buy2140.101.20770.00001.2177
4282006.01.04 15:22buy2150.101.20840.00001.2184
4292006.01.04 15:22close2140.101.20820.00001.21775.002770.40
4302006.01.04 15:22close2150.101.20820.00001.2184-2.002768.40
4312006.01.04 15:23buy2160.101.20850.00001.2185
4322006.01.04 15:37buy2170.101.20920.00001.2192
4332006.01.04 15:37close2160.101.20900.00001.21855.002773.40
4342006.01.04 15:37close2170.101.20900.00001.2192-2.002771.40
4352006.01.04 15:37buy2180.101.20930.00001.2193
4362006.01.04 15:40buy2190.101.21000.00001.2200
4372006.01.04 15:40close2180.101.20980.00001.21935.002776.40
4382006.01.04 15:40close2190.101.20980.00001.2200-2.002774.40
4392006.01.04 15:40buy2200.101.21010.00001.2201
4402006.01.04 15:42buy2210.101.21080.00001.2208
4412006.01.04 15:42close2200.101.21060.00001.22015.002779.40
4422006.01.04 15:42close2210.101.21060.00001.2208-2.002777.40
4432006.01.04 15:42buy2220.101.21070.00001.2207
4442006.01.04 15:47close2220.101.20920.00001.2207-15.002762.40
4452006.01.04 15:47buy2230.101.20950.00001.2195
4462006.01.04 15:58buy2240.101.21020.00001.2202
4472006.01.04 15:58close2230.101.21000.00001.21955.002767.40
4482006.01.04 15:58close2240.101.21000.00001.2202-2.002765.40
4492006.01.04 15:58buy2250.101.21030.00001.2203
4502006.01.04 16:03close2250.101.20870.00001.2203-16.002749.40
4512006.01.04 16:03buy2260.101.20860.00001.2186
4522006.01.04 16:08buy2270.101.20930.00001.2193
4532006.01.04 16:08close2260.101.20910.00001.21865.002754.40
4542006.01.04 16:08close2270.101.20910.00001.2193-2.002752.40
4552006.01.04 16:09buy2280.101.20900.00001.2190
4562006.01.04 16:35buy2290.101.20970.00001.2197
4572006.01.04 16:35close2280.101.20950.00001.21905.002757.40
4582006.01.04 16:35close2290.101.20950.00001.2197-2.002755.40
4592006.01.04 16:35buy2300.101.20980.00001.2198
4602006.01.04 16:43close2300.101.20830.00001.2198-15.002740.40
4612006.01.04 16:43buy2310.101.20840.00001.2184
4622006.01.04 17:04buy2320.101.20910.00001.2191
4632006.01.04 17:04close2310.101.20890.00001.21845.002745.40
4642006.01.04 17:04close2320.101.20890.00001.2191-2.002743.40
4652006.01.04 17:04buy2330.101.20920.00001.2192
4662006.01.04 17:13close2330.101.20770.00001.2192-15.002728.40
4672006.01.04 17:13buy2340.101.20780.00001.2178
4682006.01.04 17:31buy2350.101.20850.00001.2185
4692006.01.04 17:31close2340.101.20830.00001.21785.002733.40
4702006.01.04 17:31close2350.101.20830.00001.2185-2.002731.40
4712006.01.04 17:31buy2360.101.20860.00001.2186
4722006.01.04 17:33buy2370.101.20930.00001.2193
4732006.01.04 17:33close2360.101.20910.00001.21865.002736.40
4742006.01.04 17:33close2370.101.20910.00001.2193-2.002734.40
4752006.01.04 17:33buy2380.101.20940.00001.2194
4762006.01.04 17:38close2380.101.20790.00001.2194-15.002719.40
4772006.01.04 17:38buy2390.101.20800.00001.2180
4782006.01.04 17:53buy2400.101.20870.00001.2187
4792006.01.04 17:53close2390.101.20850.00001.21805.002724.40
4802006.01.04 17:53close2400.101.20850.00001.2187-2.002722.40
4812006.01.04 17:53buy2410.101.20880.00001.2188
4822006.01.04 17:56buy2420.101.20950.00001.2195
4832006.01.04 17:56close2410.101.20930.00001.21885.002727.40
4842006.01.04 17:56close2420.101.20930.00001.2195-2.002725.40
4852006.01.04 17:56buy2430.101.20960.00001.2196
4862006.01.04 18:25close2430.101.20810.00001.2196-15.002710.40
4872006.01.04 18:25buy2440.101.20820.00001.2182
4882006.01.04 18:54buy2450.101.20900.00001.2190
4892006.01.04 18:54close2440.101.20880.00001.21826.002716.40
4902006.01.04 18:54close2450.101.20880.00001.2190-2.002714.40
4912006.01.04 18:55buy2460.101.20890.00001.2189
4922006.01.04 19:03buy2470.101.20960.00001.2196
4932006.01.04 19:03close2460.101.20940.00001.21895.002719.40
4942006.01.04 19:03close2470.101.20940.00001.2196-2.002717.40
4952006.01.04 19:04buy2480.101.20980.00001.2198
4962006.01.04 19:23buy2490.101.21050.00001.2205
4972006.01.04 19:23close2480.101.21030.00001.21985.002722.40
4982006.01.04 19:23close2490.101.21030.00001.2205-2.002720.40
4992006.01.04 19:23buy2500.101.21060.00001.2206
5002006.01.04 19:23buy2510.101.21140.00001.2214
5012006.01.04 19:23close2500.101.21120.00001.22066.002726.40
5022006.01.04 19:23close2510.101.21120.00001.2214-2.002724.40
5032006.01.04 19:23buy2520.101.21160.00001.2216
5042006.01.04 19:29buy2530.101.21230.00001.2223
5052006.01.04 19:29close2520.101.21210.00001.22165.002729.40
5062006.01.04 19:29close2530.101.21210.00001.2223-2.002727.40
5072006.01.04 19:29buy2540.101.21240.00001.2224
5082006.01.04 19:30buy2550.101.21310.00001.2231
5092006.01.04 19:30close2540.101.21290.00001.22245.002732.40
5102006.01.04 19:30close2550.101.21290.00001.2231-2.002730.40
5112006.01.04 19:30buy2560.101.21300.00001.2230
5122006.01.04 20:02buy2570.101.21370.00001.2237
5132006.01.04 20:02close2560.101.21350.00001.22305.002735.40
5142006.01.04 20:02close2570.101.21350.00001.2237-2.002733.40
5152006.01.04 20:02buy2580.101.21360.00001.2236
5162006.01.04 20:04buy2590.101.21430.00001.2243
5172006.01.04 20:04close2580.101.21410.00001.22365.002738.40
5182006.01.04 20:04close2590.101.21410.00001.2243-2.002736.40
5192006.01.04 20:04buy2600.101.21440.00001.2244
5202006.01.04 20:15close2600.101.21290.00001.2244-15.002721.40
5212006.01.04 20:15buy2610.101.21320.00001.2232
5222006.01.04 21:54close2610.101.21170.00001.2232-15.002706.40
5232006.01.04 21:55buy2620.101.21180.00001.2218
5242006.01.04 21:59buy2630.101.21260.00001.2226
5252006.01.04 21:59close2620.101.21240.00001.22186.002712.40
5262006.01.04 21:59close2630.101.21240.00001.2226-2.002710.40
5272006.01.04 22:00buy2640.101.21250.00001.2225
5282006.01.04 22:21buy2650.101.21330.00001.2233
5292006.01.04 22:21close2640.101.21310.00001.22256.002716.40
5302006.01.04 22:21close2650.101.21310.00001.2233-2.002714.40
5312006.01.04 22:22buy2660.101.21320.00001.2232
5322006.01.04 23:52close2660.101.21170.00001.2232-15.002699.40
5332006.01.04 23:52buy2670.101.21220.00001.2222
5342006.01.05 00:56close2670.101.21070.00001.2222-15.402684.00
5352006.01.05 00:56buy2680.101.21100.00001.2210
5362006.01.05 01:43buy2690.101.21170.00001.2217
5372006.01.05 01:43close2680.101.21150.00001.22105.002689.00
5382006.01.05 01:43close2690.101.21150.00001.2217-2.002687.00
5392006.01.05 01:43buy2700.101.21160.00001.2216
5402006.01.05 03:05close2700.101.21000.00001.2216-16.002671.00
5412006.01.05 03:05buy2710.101.21000.00001.2200
5422006.01.05 03:30buy2720.101.21070.00001.2207
5432006.01.05 03:30close2710.101.21050.00001.22005.002676.00
5442006.01.05 03:30close2720.101.21050.00001.2207-2.002674.00
5452006.01.05 03:30buy2730.101.21080.00001.2208
5462006.01.05 03:39buy2740.101.21150.00001.2215
5472006.01.05 03:39close2730.101.21130.00001.22085.002679.00
5482006.01.05 03:39close2740.101.21130.00001.2215-2.002677.00
5492006.01.05 03:39buy2750.101.21140.00001.2214
5502006.01.05 05:41close2750.101.20990.00001.2214-15.002662.00
5512006.01.05 05:42buy2760.101.20990.00001.2199
5522006.01.05 06:08buy2770.101.21070.00001.2207
5532006.01.05 06:08close2760.101.21050.00001.21996.002668.00
5542006.01.05 06:08close2770.101.21050.00001.2207-2.002666.00
5552006.01.05 06:09buy2780.101.21050.00001.2205
5562006.01.05 08:01buy2790.101.21120.00001.2212
5572006.01.05 08:01close2780.101.21100.00001.22055.002671.00
5582006.01.05 08:01close2790.101.21100.00001.2212-2.002669.00
5592006.01.05 08:01buy2800.101.21100.00001.2210
5602006.01.05 08:23close2800.101.20950.00001.2210-15.002654.00
5612006.01.05 08:23buy2810.101.20960.00001.2196
5622006.01.05 08:46buy2820.101.21040.00001.2204
5632006.01.05 08:46close2810.101.21020.00001.21966.002660.00
5642006.01.05 08:46close2820.101.21020.00001.2204-2.002658.00
5652006.01.05 08:46buy2830.101.21020.00001.2202
5662006.01.05 09:05buy2840.101.21090.00001.2209
5672006.01.05 09:05close2830.101.21070.00001.22025.002663.00
5682006.01.05 09:05close2840.101.21070.00001.2209-2.002661.00
5692006.01.05 09:05buy2850.101.21100.00001.2210
5702006.01.05 09:11close2850.101.20950.00001.2210-15.002646.00
5712006.01.05 09:11buy2860.101.20980.00001.2198
5722006.01.05 09:47close2860.101.20830.00001.2198-15.002631.00
5732006.01.05 09:47buy2870.101.20840.00001.2184
5742006.01.05 09:52buy2880.101.20910.00001.2191
5752006.01.05 09:52close2870.101.20890.00001.21845.002636.00
5762006.01.05 09:52close2880.101.20890.00001.2191-2.002634.00
5772006.01.05 09:52buy2890.101.20930.00001.2193
5782006.01.05 10:28buy2900.101.21010.00001.2201
5792006.01.05 10:28close2890.101.20990.00001.21936.002640.00
5802006.01.05 10:28close2900.101.20990.00001.2201-2.002638.00
5812006.01.05 10:28buy2910.101.21000.00001.2200
5822006.01.05 10:55buy2920.101.21070.00001.2207
5832006.01.05 10:55close2910.101.21050.00001.22005.002643.00
5842006.01.05 10:55close2920.101.21050.00001.2207-2.002641.00
5852006.01.05 10:55buy2930.101.21080.00001.2208
5862006.01.05 11:01close2930.101.20930.00001.2208-15.002626.00
5872006.01.05 11:01buy2940.101.20960.00001.2196
5882006.01.05 11:03buy2950.101.21030.00001.2203
5892006.01.05 11:03close2940.101.21010.00001.21965.002631.00
5902006.01.05 11:03close2950.101.21010.00001.2203-2.002629.00
5912006.01.05 11:03buy2960.101.21040.00001.2204
5922006.01.05 12:40close2960.101.20880.00001.2204-16.002613.00
5932006.01.05 12:40buy2970.101.20880.00001.2188
5942006.01.05 13:03close2970.101.20730.00001.2188-15.002598.00
5952006.01.05 13:03buy2980.101.20730.00001.2173
5962006.01.05 13:18buy2990.101.20800.00001.2180
5972006.01.05 13:18close2980.101.20780.00001.21735.002603.00
5982006.01.05 13:18close2990.101.20780.00001.2180-2.002601.00
5992006.01.05 13:18buy3000.101.20810.00001.2181
6002006.01.05 13:23buy3010.101.20880.00001.2188
6012006.01.05 13:23close3000.101.20860.00001.21815.002606.00
6022006.01.05 13:23close3010.101.20860.00001.2188-2.002604.00
6032006.01.05 13:24buy3020.101.20890.00001.2189
6042006.01.05 14:50buy3030.101.20970.00001.2197
6052006.01.05 14:50close3020.101.20950.00001.21896.002610.00
6062006.01.05 14:50close3030.101.20950.00001.2197-2.002608.00
6072006.01.05 14:50buy3040.101.20980.00001.2198
6082006.01.05 15:33buy3050.101.21060.00001.2206
6092006.01.05 15:33close3040.101.21040.00001.21986.002614.00
6102006.01.05 15:33close3050.101.21040.00001.2206-2.002612.00
6112006.01.05 15:33buy3060.101.21080.00001.2208
6122006.01.05 15:36close3060.101.20920.00001.2208-16.002596.00
6132006.01.05 15:37buy3070.101.20910.00001.2191
6142006.01.05 15:43close3070.101.20760.00001.2191-15.002581.00
6152006.01.05 15:43buy3080.101.20790.00001.2179
6162006.01.05 15:50buy3090.101.20860.00001.2186
6172006.01.05 15:50close3080.101.20840.00001.21795.002586.00
6182006.01.05 15:50close3090.101.20840.00001.2186-2.002584.00
6192006.01.05 15:50buy3100.101.20850.00001.2185
6202006.01.05 16:18buy3110.101.20930.00001.2193
6212006.01.05 16:18close3100.101.20910.00001.21856.002590.00
6222006.01.05 16:18close3110.101.20910.00001.2193-2.002588.00
6232006.01.05 16:19buy3120.101.20940.00001.2194
6242006.01.05 16:51close3120.101.20790.00001.2194-15.002573.00
6252006.01.05 16:52buy3130.101.20820.00001.2182
6262006.01.05 17:05buy3140.101.20890.00001.2189
6272006.01.05 17:05close3130.101.20870.00001.21825.002578.00
6282006.01.05 17:05close3140.101.20870.00001.2189-2.002576.00
6292006.01.05 17:05buy3150.101.20880.00001.2188
6302006.01.05 17:10buy3160.101.20950.00001.2195
6312006.01.05 17:10close3150.101.20930.00001.21885.002581.00
6322006.01.05 17:10close3160.101.20930.00001.2195-2.002579.00
6332006.01.05 17:10buy3170.101.20960.00001.2196
6342006.01.05 17:28close3170.101.20800.00001.2196-16.002563.00
6352006.01.05 17:29buy3180.101.20830.00001.2183
6362006.01.05 17:31buy3190.101.20900.00001.2190
6372006.01.05 17:31close3180.101.20880.00001.21835.002568.00
6382006.01.05 17:31close3190.101.20880.00001.2190-2.002566.00
6392006.01.05 17:31buy3200.101.20890.00001.2189
6402006.01.05 18:09buy3210.101.20960.00001.2196
6412006.01.05 18:09close3200.101.20940.00001.21895.002571.00
6422006.01.05 18:09close3210.101.20940.00001.2196-2.002569.00
6432006.01.05 18:10buy3220.101.20990.00001.2199
6442006.01.05 18:11buy3230.101.21060.00001.2206
6452006.01.05 18:11close3220.101.21040.00001.21995.002574.00
6462006.01.05 18:11close3230.101.21040.00001.2206-2.002572.00
6472006.01.05 18:11buy3240.101.21050.00001.2205
6482006.01.05 18:16close3240.101.20890.00001.2205-16.002556.00
6492006.01.05 18:17buy3250.101.20880.00001.2188
6502006.01.05 18:19buy3260.101.20960.00001.2196
6512006.01.05 18:19close3250.101.20940.00001.21886.002562.00
6522006.01.05 18:19close3260.101.20940.00001.2196-2.002560.00
6532006.01.05 18:20buy3270.101.20950.00001.2195
6542006.01.05 18:49buy3280.101.21020.00001.2202
6552006.01.05 18:49close3270.101.21000.00001.21955.002565.00
6562006.01.05 18:49close3280.101.21000.00001.2202-2.002563.00
6572006.01.05 18:49buy3290.101.21010.00001.2201
6582006.01.05 19:33close3290.101.20860.00001.2201-15.002548.00
6592006.01.05 19:34buy3300.101.20850.00001.2185
6602006.01.05 19:37buy3310.101.20940.00001.2194
6612006.01.05 19:37close3300.101.20920.00001.21857.002555.00
6622006.01.05 19:37close3310.101.20920.00001.2194-2.002553.00
6632006.01.05 19:37buy3320.101.20930.00001.2193
6642006.01.05 19:40buy3330.101.21010.00001.2201
6652006.01.05 19:40close3320.101.20990.00001.21936.002559.00
6662006.01.05 19:40close3330.101.20990.00001.2201-2.002557.00
6672006.01.05 19:41buy3340.101.21040.00001.2204
6682006.01.05 21:31buy3350.101.21110.00001.2211
6692006.01.05 21:31close3340.101.21090.00001.22045.002562.00
6702006.01.05 21:31close3350.101.21090.00001.2211-2.002560.00
6712006.01.05 21:31buy3360.101.21100.00001.2210
6722006.01.06 00:43close3360.101.20950.00001.2210-15.402544.60
6732006.01.06 00:44buy3370.101.20970.00001.2197
6742006.01.06 01:02buy3380.101.21050.00001.2205
6752006.01.06 01:02close3370.101.21030.00001.21976.002550.60
6762006.01.06 01:02close3380.101.21030.00001.2205-2.002548.60
6772006.01.06 01:02buy3390.101.21040.00001.2204
6782006.01.06 02:10buy3400.101.21120.00001.2212
6792006.01.06 02:10close3390.101.21100.00001.22046.002554.60
6802006.01.06 02:10close3400.101.21100.00001.2212-2.002552.60
6812006.01.06 02:10buy3410.101.21100.00001.2210
6822006.01.06 02:32buy3420.101.21190.00001.2219
6832006.01.06 02:32close3410.101.21170.00001.22107.002559.60
6842006.01.06 02:32close3420.101.21170.00001.2219-2.002557.60
6852006.01.06 02:32buy3430.101.21210.00001.2221
6862006.01.06 02:58close3430.101.21060.00001.2221-15.002542.60
6872006.01.06 02:59buy3440.101.21090.00001.2209
6882006.01.06 03:33close3440.101.20940.00001.2209-15.002527.60
6892006.01.06 03:33buy3450.101.20940.00001.2194
6902006.01.06 11:15buy3460.101.21010.00001.2201
6912006.01.06 11:15close3450.101.20990.00001.21945.002532.60
6922006.01.06 11:15close3460.101.20990.00001.2201-2.002530.60
6932006.01.06 11:16buy3470.101.21010.00001.2201
6942006.01.06 11:47close3470.101.20850.00001.2201-16.002514.60
6952006.01.06 11:48buy3480.101.20880.00001.2188
6962006.01.06 13:17buy3490.101.20950.00001.2195
6972006.01.06 13:17close3480.101.20930.00001.21885.002519.60
6982006.01.06 13:17close3490.101.20930.00001.2195-2.002517.60
6992006.01.06 13:17buy3500.101.20940.00001.2194
7002006.01.06 14:06buy3510.101.21010.00001.2201
7012006.01.06 14:06close3500.101.20990.00001.21945.002522.60
7022006.01.06 14:06close3510.101.20990.00001.2201-2.002520.60
7032006.01.06 14:06buy3520.101.21020.00001.2202
7042006.01.06 15:29buy3530.101.21110.00001.2211
7052006.01.06 15:29close3520.101.21090.00001.22027.002527.60
7062006.01.06 15:29close3530.101.21090.00001.2211-2.002525.60
7072006.01.06 15:29buy3540.101.21210.00001.2221
7082006.01.06 15:29buy3550.101.21300.00001.2230
7092006.01.06 15:29close3540.101.21280.00001.22217.002532.60
7102006.01.06 15:29close3550.101.21280.00001.2230-2.002530.60
7112006.01.06 15:30buy3560.101.21310.00001.2231
7122006.01.06 15:30buy3570.101.21380.00001.2238
7132006.01.06 15:30close3560.101.21360.00001.22315.002535.60
7142006.01.06 15:30close3570.101.21360.00001.2238-2.002533.60
7152006.01.06 15:30buy3580.101.21390.00001.2239
7162006.01.06 15:30close3580.101.21240.00001.2239-15.002518.60
7172006.01.06 15:30buy3590.101.21240.00001.2224
7182006.01.06 15:31buy3600.101.21310.00001.2231
7192006.01.06 15:31close3590.101.21290.00001.22245.002523.60
7202006.01.06 15:31close3600.101.21290.00001.2231-2.002521.60
7212006.01.06 15:31buy3610.101.21320.00001.2232
7222006.01.06 15:33close3610.101.21170.00001.2232-15.002506.60
7232006.01.06 15:33buy3620.101.21180.00001.2218
7242006.01.06 15:35close3620.101.21010.00001.2218-17.002489.60
7252006.01.06 15:35buy3630.101.21000.00001.2200
7262006.01.06 15:37buy3640.101.21080.00001.2208
7272006.01.06 15:37close3630.101.21060.00001.22006.002495.60
7282006.01.06 15:37close3640.101.21060.00001.2208-2.002493.60
7292006.01.06 15:37buy3650.101.21100.00001.2210
7302006.01.06 15:38buy3660.101.21170.00001.2217
7312006.01.06 15:38close3650.101.21150.00001.22105.002498.60
7322006.01.06 15:38close3660.101.21150.00001.2217-2.002496.60
7332006.01.06 15:38buy3670.101.21190.00001.2219
7342006.01.06 15:42close3670.101.21040.00001.2219-15.002481.60
7352006.01.06 15:42buy3680.101.21070.00001.2207
7362006.01.06 15:42buy3690.101.21150.00001.2215
7372006.01.06 15:42close3680.101.21130.00001.22076.002487.60
7382006.01.06 15:42close3690.101.21130.00001.2215-2.002485.60
7392006.01.06 15:42buy3700.101.21160.00001.2216
7402006.01.06 15:46buy3710.101.21230.00001.2223
7412006.01.06 15:46close3700.101.21210.00001.22165.002490.60
7422006.01.06 15:46close3710.101.21210.00001.2223-2.002488.60
7432006.01.06 15:46buy3720.101.21250.00001.2225
7442006.01.06 15:47buy3730.101.21340.00001.2234
7452006.01.06 15:47close3720.101.21320.00001.22257.002495.60
7462006.01.06 15:47close3730.101.21320.00001.2234-2.002493.60
7472006.01.06 15:47buy3740.101.21370.00001.2237
7482006.01.06 15:48buy3750.101.21480.00001.2248
7492006.01.06 15:48close3740.101.21460.00001.22379.002502.60
7502006.01.06 15:48close3750.101.21460.00001.2248-2.002500.60
7512006.01.06 15:49buy3760.101.21490.00001.2249
7522006.01.06 15:49buy3770.101.21560.00001.2256
7532006.01.06 15:49close3760.101.21540.00001.22495.002505.60
7542006.01.06 15:49close3770.101.21540.00001.2256-2.002503.60
7552006.01.06 15:49buy3780.101.21540.00001.2254
7562006.01.06 15:49close3780.101.21390.00001.2254-15.002488.60
7572006.01.06 15:49buy3790.101.21420.00001.2242
7582006.01.06 15:49buy3800.101.21490.00001.2249
7592006.01.06 15:49close3790.101.21470.00001.22425.002493.60
7602006.01.06 15:49close3800.101.21470.00001.2249-2.002491.60
7612006.01.06 15:49buy3810.101.21500.00001.2250
7622006.01.06 15:50buy3820.101.21570.00001.2257
7632006.01.06 15:50close3810.101.21550.00001.22505.002496.60
7642006.01.06 15:50close3820.101.21550.00001.2257-2.002494.60
7652006.01.06 15:50buy3830.101.21590.00001.2259
7662006.01.06 15:51buy3840.101.21660.00001.2266
7672006.01.06 15:51close3830.101.21640.00001.22595.002499.60
7682006.01.06 15:51close3840.101.21640.00001.2266-2.002497.60
7692006.01.06 15:51buy3850.101.21690.00001.2269
7702006.01.06 15:54buy3860.101.21760.00001.2276
7712006.01.06 15:54close3850.101.21740.00001.22695.002502.60
7722006.01.06 15:54close3860.101.21740.00001.2276-2.002500.60
7732006.01.06 15:54buy3870.101.21770.00001.2277
7742006.01.06 15:58close3870.101.21620.00001.2277-15.002485.60
7752006.01.06 15:59buy3880.101.21660.00001.2266
7762006.01.06 16:09close3880.101.21500.00001.2266-16.002469.60
7772006.01.06 16:09buy3890.101.21530.00001.2253
7782006.01.06 16:40close3890.101.21370.00001.2253-16.002453.60
7792006.01.06 16:40buy3900.101.21370.00001.2237
7802006.01.06 16:45buy3910.101.21440.00001.2244
7812006.01.06 16:45close3900.101.21420.00001.22375.002458.60
7822006.01.06 16:45close3910.101.21420.00001.2244-2.002456.60
7832006.01.06 16:45buy3920.101.21430.00001.2243
7842006.01.06 16:50buy3930.101.21500.00001.2250
7852006.01.06 16:50close3920.101.21480.00001.22435.002461.60
7862006.01.06 16:50close3930.101.21480.00001.2250-2.002459.60
7872006.01.06 16:50buy3940.101.21510.00001.2251
7882006.01.06 17:02buy3950.101.21580.00001.2258
7892006.01.06 17:02close3940.101.21560.00001.22515.002464.60
7902006.01.06 17:02close3950.101.21560.00001.2258-2.002462.60
7912006.01.06 17:02buy3960.101.21590.00001.2259
7922006.01.06 17:12buy3970.101.21660.00001.2266
7932006.01.06 17:12close3960.101.21640.00001.22595.002467.60
7942006.01.06 17:12close3970.101.21640.00001.2266-2.002465.60
7952006.01.06 17:13buy3980.101.21670.00001.2267
7962006.01.06 17:26close3980.101.21510.00001.2267-16.002449.60
7972006.01.06 17:26buy3990.101.21510.00001.2251
7982006.01.06 18:11close3990.101.21330.00001.2251-18.002431.60
7992006.01.06 18:11buy4000.101.21320.00001.2232
8002006.01.06 18:31buy4010.101.21410.00001.2241
8012006.01.06 18:31close4000.101.21390.00001.22327.002438.60
8022006.01.06 18:31close4010.101.21390.00001.2241-2.002436.60
8032006.01.06 18:31buy4020.101.21400.00001.2240
8042006.01.06 18:49buy4030.101.21470.00001.2247
8052006.01.06 18:49close4020.101.21450.00001.22405.002441.60
8062006.01.06 18:49close4030.101.21450.00001.2247-2.002439.60
8072006.01.06 18:50buy4040.101.21460.00001.2246
8082006.01.06 19:01buy4050.101.21540.00001.2254
8092006.01.06 19:01close4040.101.21520.00001.22466.002445.60
8102006.01.06 19:01close4050.101.21520.00001.2254-2.002443.60
8112006.01.06 19:01buy4060.101.21550.00001.2255
8122006.01.06 19:09buy4070.101.21630.00001.2263
8132006.01.06 19:09close4060.101.21610.00001.22556.002449.60
8142006.01.06 19:09close4070.101.21610.00001.2263-2.002447.60
8152006.01.06 19:09buy4080.101.21640.00001.2264
8162006.01.06 20:22close4080.101.21490.00001.2264-15.002432.60
8172006.01.06 20:22buy4090.101.21500.00001.2250
8182006.01.06 20:43buy4100.101.21570.00001.2257
8192006.01.06 20:43close4090.101.21550.00001.22505.002437.60
8202006.01.06 20:43close4100.101.21550.00001.2257-2.002435.60
8212006.01.06 20:43buy4110.101.21560.00001.2256
8222006.01.06 22:14buy4120.101.21630.00001.2263
8232006.01.06 22:14close4110.101.21610.00001.22565.002440.60
8242006.01.06 22:14close4120.101.21610.00001.2263-2.002438.60
8252006.01.06 22:14buy4130.101.21640.00001.2264
8262006.01.09 01:00close4130.101.21440.00001.2264-20.402418.20
8272006.01.09 01:00buy4140.101.21470.00001.2247
8282006.01.09 02:03close4140.101.21320.00001.2247-15.002403.20
8292006.01.09 02:03buy4150.101.21350.00001.2235
8302006.01.09 02:55buy4160.101.21420.00001.2242
8312006.01.09 02:55close4150.101.21400.00001.22355.002408.20
8322006.01.09 02:55close4160.101.21400.00001.2242-2.002406.20
8332006.01.09 02:55buy4170.101.21430.00001.2243
8342006.01.09 02:59buy4180.101.21510.00001.2251
8352006.01.09 02:59close4170.101.21490.00001.22436.002412.20
8362006.01.09 02:59close4180.101.21490.00001.2251-2.002410.20
8372006.01.09 03:00buy4190.101.21520.00001.2252
8382006.01.09 05:21close4190.101.21370.00001.2252-15.002395.20
8392006.01.09 05:21buy4200.101.21400.00001.2240
8402006.01.09 06:24buy4210.101.21470.00001.2247
8412006.01.09 06:24close4200.101.21450.00001.22405.002400.20
8422006.01.09 06:24close4210.101.21450.00001.2247-2.002398.20
8432006.01.09 06:24buy4220.101.21450.00001.2245
8442006.01.09 08:51close4220.101.21300.00001.2245-15.002383.20
8452006.01.09 08:52buy4230.101.21300.00001.2230
8462006.01.09 09:26close4230.101.21150.00001.2230-15.002368.20
8472006.01.09 09:26buy4240.101.21150.00001.2215
8482006.01.09 09:31buy4250.101.21220.00001.2222
8492006.01.09 09:31close4240.101.21200.00001.22155.002373.20
8502006.01.09 09:31close4250.101.21200.00001.2222-2.002371.20
8512006.01.09 09:32buy4260.101.21210.00001.2221
8522006.01.09 09:48close4260.101.21060.00001.2221-15.002356.20
8532006.01.09 09:48buy4270.101.21090.00001.2209
8542006.01.09 10:15buy4280.101.21160.00001.2216
8552006.01.09 10:15close4270.101.21140.00001.22095.002361.20
8562006.01.09 10:15close4280.101.21140.00001.2216-2.002359.20
8572006.01.09 10:15buy4290.101.21150.00001.2215
8582006.01.09 10:35close4290.101.20990.00001.2215-16.002343.20
8592006.01.09 10:36buy4300.101.21000.00001.2200
8602006.01.09 10:56close4300.101.20850.00001.2200-15.002328.20
8612006.01.09 10:57buy4310.101.20870.00001.2187
8622006.01.09 11:13close4310.101.20720.00001.2187-15.002313.20
8632006.01.09 11:13buy4320.101.20750.00001.2175
8642006.01.09 11:36buy4330.101.20820.00001.2182
8652006.01.09 11:36close4320.101.20800.00001.21755.002318.20
8662006.01.09 11:36close4330.101.20800.00001.2182-2.002316.20
8672006.01.09 11:37buy4340.101.20830.00001.2183
8682006.01.09 11:49buy4350.101.20900.00001.2190
8692006.01.09 11:49close4340.101.20880.00001.21835.002321.20
8702006.01.09 11:49close4350.101.20880.00001.2190-2.002319.20
8712006.01.09 11:49buy4360.101.20910.00001.2191
8722006.01.09 12:16close4360.101.20760.00001.2191-15.002304.20
8732006.01.09 12:16buy4370.101.20770.00001.2177
8742006.01.09 12:22buy4380.101.20840.00001.2184
8752006.01.09 12:22close4370.101.20820.00001.21775.002309.20
8762006.01.09 12:22close4380.101.20820.00001.2184-2.002307.20
8772006.01.09 12:23buy4390.101.20850.00001.2185
8782006.01.09 12:53buy4400.101.20920.00001.2192
8792006.01.09 12:53close4390.101.20900.00001.21855.002312.20
8802006.01.09 12:53close4400.101.20900.00001.2192-2.002310.20
8812006.01.09 12:53buy4410.101.20930.00001.2193
8822006.01.09 13:06close4410.101.20770.00001.2193-16.002294.20
8832006.01.09 13:06buy4420.101.20780.00001.2178
8842006.01.09 14:30buy4430.101.20850.00001.2185
8852006.01.09 14:30close4420.101.20830.00001.21785.002299.20
8862006.01.09 14:30close4430.101.20830.00001.2185-2.002297.20
8872006.01.09 14:30buy4440.101.20840.00001.2184
8882006.01.09 14:39buy4450.101.20920.00001.2192
8892006.01.09 14:39close4440.101.20900.00001.21846.002303.20
8902006.01.09 14:39close4450.101.20900.00001.2192-2.002301.20
8912006.01.09 14:39buy4460.101.20930.00001.2193
8922006.01.09 15:02close4460.101.20780.00001.2193-15.002286.20
8932006.01.09 15:02buy4470.101.20810.00001.2181
8942006.01.09 15:21buy4480.101.20880.00001.2188
8952006.01.09 15:21close4470.101.20860.00001.21815.002291.20
8962006.01.09 15:21close4480.101.20860.00001.2188-2.002289.20
8972006.01.09 15:21buy4490.101.20860.00001.2186
8982006.01.09 17:00close4490.101.20710.00001.2186-15.002274.20
8992006.01.09 17:00buy4500.101.20710.00001.2171
9002006.01.09 17:06buy4510.101.20780.00001.2178
9012006.01.09 17:06close4500.101.20760.00001.21715.002279.20
9022006.01.09 17:06close4510.101.20760.00001.2178-2.002277.20
9032006.01.09 17:07buy4520.101.20770.00001.2177
9042006.01.09 17:25buy4530.101.20850.00001.2185
9052006.01.09 17:25close4520.101.20830.00001.21776.002283.20
9062006.01.09 17:25close4530.101.20830.00001.2185-2.002281.20
9072006.01.09 17:25buy4540.101.20840.00001.2184
9082006.01.09 17:32buy4550.101.20910.00001.2191
9092006.01.09 17:32close4540.101.20890.00001.21845.002286.20
9102006.01.09 17:32close4550.101.20890.00001.2191-2.002284.20
9112006.01.09 17:32buy4560.101.20920.00001.2192
9122006.01.09 17:47close4560.101.20770.00001.2192-15.002269.20
9132006.01.09 17:47buy4570.101.20800.00001.2180
9142006.01.09 18:17close4570.101.20610.00001.2180-19.002250.20
9152006.01.09 18:17buy4580.101.20560.00001.2156
9162006.01.09 18:20buy4590.101.20630.00001.2163
9172006.01.09 18:20close4580.101.20610.00001.21565.002255.20
9182006.01.09 18:20close4590.101.20610.00001.2163-2.002253.20
9192006.01.09 18:20buy4600.101.20640.00001.2164
9202006.01.09 18:34buy4610.101.20710.00001.2171
9212006.01.09 18:34close4600.101.20690.00001.21645.002258.20
9222006.01.09 18:34close4610.101.20690.00001.2171-2.002256.20
9232006.01.09 18:35buy4620.101.20730.00001.2173
9242006.01.09 18:43close4620.101.20580.00001.2173-15.002241.20
9252006.01.09 18:44buy4630.101.20620.00001.2162
9262006.01.09 18:45buy4640.101.20690.00001.2169
9272006.01.09 18:45close4630.101.20670.00001.21625.002246.20
9282006.01.09 18:45close4640.101.20670.00001.2169-2.002244.20
9292006.01.09 18:45buy4650.101.20660.00001.2166
9302006.01.09 19:33buy4660.101.20730.00001.2173
9312006.01.09 19:33close4650.101.20710.00001.21665.002249.20
9322006.01.09 19:33close4660.101.20710.00001.2173-2.002247.20
9332006.01.09 19:33buy4670.101.20710.00001.2171
9342006.01.09 19:37buy4680.101.20780.00001.2178
9352006.01.09 19:37close4670.101.20760.00001.21715.002252.20
9362006.01.09 19:37close4680.101.20760.00001.2178-2.002250.20
9372006.01.09 19:37buy4690.101.20800.00001.2180
9382006.01.09 19:37buy4700.101.20880.00001.2188
9392006.01.09 19:37close4690.101.20860.00001.21806.002256.20
9402006.01.09 19:37close4700.101.20860.00001.2188-2.002254.20
9412006.01.09 19:38buy4710.101.20870.00001.2187
9422006.01.09 20:15close4710.101.20710.00001.2187-16.002238.20
9432006.01.09 20:16buy4720.101.20740.00001.2174
9442006.01.09 20:21buy4730.101.20810.00001.2181
9452006.01.09 20:21close4720.101.20790.00001.21745.002243.20
9462006.01.09 20:21close4730.101.20790.00001.2181-2.002241.20
9472006.01.09 20:22buy4740.101.20800.00001.2180
9482006.01.09 21:24buy4750.101.20870.00001.2187
9492006.01.09 21:24close4740.101.20850.00001.21805.002246.20
9502006.01.09 21:24close4750.101.20850.00001.2187-2.002244.20
9512006.01.09 21:24buy4760.101.20850.00001.2185
9522006.01.09 21:46buy4770.101.20920.00001.2192
9532006.01.09 21:46close4760.101.20900.00001.21855.002249.20
9542006.01.09 21:46close4770.101.20900.00001.2192-2.002247.20
9552006.01.09 21:46buy4780.101.20930.00001.2193
9562006.01.10 01:30close4780.101.20780.00001.2193-15.402231.80
9572006.01.10 01:31buy4790.101.20810.00001.2181
9582006.01.10 02:04close4790.101.20660.00001.2181-15.002216.80
9592006.01.10 02:05buy4800.101.20690.00001.2169
9602006.01.10 03:10buy4810.101.20760.00001.2176
9612006.01.10 03:10close4800.101.20740.00001.21695.002221.80
9622006.01.10 03:10close4810.101.20740.00001.2176-2.002219.80
9632006.01.10 03:10buy4820.101.20780.00001.2178
9642006.01.10 04:26close4820.101.20630.00001.2178-15.002204.80
9652006.01.10 04:26buy4830.101.20670.00001.2167
9662006.01.10 04:31close4830.101.20500.00001.2167-17.002187.80
9672006.01.10 04:31buy4840.101.20500.00001.2150
9682006.01.10 04:33buy4850.101.20580.00001.2158
9692006.01.10 04:33close4840.101.20560.00001.21506.002193.80
9702006.01.10 04:33close4850.101.20560.00001.2158-2.002191.80
9712006.01.10 04:34buy4860.101.20570.00001.2157
9722006.01.10 04:38buy4870.101.20640.00001.2164
9732006.01.10 04:38close4860.101.20620.00001.21575.002196.80
9742006.01.10 04:38close4870.101.20620.00001.2164-2.002194.80
9752006.01.10 04:39buy4880.101.20630.00001.2163
9762006.01.10 08:51close4880.101.20460.00001.2163-17.002177.80
9772006.01.10 08:52buy4890.101.20490.00001.2149
9782006.01.10 08:55buy4900.101.20560.00001.2156
9792006.01.10 08:55close4890.101.20540.00001.21495.002182.80
9802006.01.10 08:55close4900.101.20540.00001.2156-2.002180.80
9812006.01.10 08:55buy4910.101.20540.00001.2154
9822006.01.10 09:04buy4920.101.20620.00001.2162
9832006.01.10 09:04close4910.101.20600.00001.21546.002186.80
9842006.01.10 09:04close4920.101.20600.00001.2162-2.002184.80
9852006.01.10 09:04buy4930.101.20610.00001.2161
9862006.01.10 09:29close4930.101.20440.00001.2161-17.002167.80
9872006.01.10 09:31buy4940.101.20430.00001.2143
9882006.01.10 09:51buy4950.101.20500.00001.2150
9892006.01.10 09:51close4940.101.20480.00001.21435.002172.80
9902006.01.10 09:51close4950.101.20480.00001.2150-2.002170.80
9912006.01.10 09:51buy4960.101.20490.00001.2149
9922006.01.10 09:58buy4970.101.20560.00001.2156
9932006.01.10 09:58close4960.101.20540.00001.21495.002175.80
9942006.01.10 09:58close4970.101.20540.00001.2156-2.002173.80
9952006.01.10 09:58buy4980.101.20570.00001.2157
9962006.01.10 10:01buy4990.101.20660.00001.2166
9972006.01.10 10:01close4980.101.20640.00001.21577.002180.80
9982006.01.10 10:01close4990.101.20640.00001.2166-2.002178.80
9992006.01.10 10:02buy5000.101.20670.00001.2167
10002006.01.10 10:10buy5010.101.20760.00001.2176
10012006.01.10 10:10close5000.101.20740.00001.21677.002185.80
10022006.01.10 10:10close5010.101.20740.00001.2176-2.002183.80
10032006.01.10 10:11buy5020.101.20740.00001.2174
10042006.01.10 10:19buy5030.101.20810.00001.2181
10052006.01.10 10:19close5020.101.20790.00001.21745.002188.80
10062006.01.10 10:19close5030.101.20790.00001.2181-2.002186.80
10072006.01.10 10:19buy5040.101.20800.00001.2180
10082006.01.10 10:36buy5050.101.20890.00001.2189
10092006.01.10 10:36close5040.101.20870.00001.21807.002193.80
10102006.01.10 10:36close5050.101.20870.00001.2189-2.002191.80
10112006.01.10 10:37buy5060.101.20880.00001.2188
10122006.01.10 10:52close5060.101.20730.00001.2188-15.002176.80
10132006.01.10 10:53buy5070.101.20740.00001.2174
10142006.01.10 11:45buy5080.101.20810.00001.2181
10152006.01.10 11:45close5070.101.20790.00001.21745.002181.80
10162006.01.10 11:45close5080.101.20790.00001.2181-2.002179.80
10172006.01.10 11:46buy5090.101.20800.00001.2180
10182006.01.10 12:09buy5100.101.20870.00001.2187
10192006.01.10 12:09close5090.101.20850.00001.21805.002184.80
10202006.01.10 12:09close5100.101.20850.00001.2187-2.002182.80
10212006.01.10 12:09buy5110.101.20880.00001.2188
10222006.01.10 12:11buy5120.101.20950.00001.2195
10232006.01.10 12:11close5110.101.20930.00001.21885.002187.80
10242006.01.10 12:11close5120.101.20930.00001.2195-2.002185.80
10252006.01.10 12:13buy5130.101.20960.00001.2196
10262006.01.10 12:14buy5140.101.21030.00001.2203
10272006.01.10 12:14close5130.101.21010.00001.21965.002190.80
10282006.01.10 12:14close5140.101.21010.00001.2203-2.002188.80
10292006.01.10 12:14buy5150.101.21020.00001.2202
10302006.01.10 12:59buy5160.101.21090.00001.2209
10312006.01.10 12:59close5150.101.21070.00001.22025.002193.80
10322006.01.10 12:59close5160.101.21070.00001.2209-2.002191.80
10332006.01.10 12:59buy5170.101.21080.00001.2208
10342006.01.10 13:08close5170.101.20920.00001.2208-16.002175.80
10352006.01.10 13:08buy5180.101.20930.00001.2193
10362006.01.10 13:12buy5190.101.21000.00001.2200
10372006.01.10 13:12close5180.101.20980.00001.21935.002180.80
10382006.01.10 13:12close5190.101.20980.00001.2200-2.002178.80
10392006.01.10 13:12buy5200.101.21020.00001.2202
10402006.01.10 13:23close5200.101.20870.00001.2202-15.002163.80
10412006.01.10 13:23buy5210.101.20870.00001.2187
10422006.01.10 13:45buy5220.101.20940.00001.2194
10432006.01.10 13:45close5210.101.20920.00001.21875.002168.80
10442006.01.10 13:45close5220.101.20920.00001.2194-2.002166.80
10452006.01.10 13:45buy5230.101.20930.00001.2193
10462006.01.10 14:22close5230.101.20780.00001.2193-15.002151.80
10472006.01.10 14:22buy5240.101.20790.00001.2179
10482006.01.10 15:08close5240.101.20630.00001.2179-16.002135.80
10492006.01.10 15:08buy5250.101.20670.00001.2167
10502006.01.10 15:32close5250.101.20520.00001.2167-15.002120.80
10512006.01.10 15:32buy5260.101.20550.00001.2155
10522006.01.10 16:53buy5270.101.20620.00001.2162
10532006.01.10 16:53close5260.101.20600.00001.21555.002125.80
10542006.01.10 16:53close5270.101.20600.00001.2162-2.002123.80
10552006.01.10 16:53buy5280.101.20610.00001.2161
10562006.01.10 16:59buy5290.101.20680.00001.2168
10572006.01.10 16:59close5280.101.20660.00001.21615.002128.80
10582006.01.10 16:59close5290.101.20660.00001.2168-2.002126.80
10592006.01.10 16:59buy5300.101.20670.00001.2167
10602006.01.10 17:04buy5310.101.20740.00001.2174
10612006.01.10 17:04close5300.101.20720.00001.21675.002131.80
10622006.01.10 17:04close5310.101.20720.00001.2174-2.002129.80
10632006.01.10 17:04buy5320.101.20730.00001.2173
10642006.01.10 18:04buy5330.101.20800.00001.2180
10652006.01.10 18:04close5320.101.20780.00001.21735.002134.80
10662006.01.10 18:04close5330.101.20780.00001.2180-2.002132.80
10672006.01.10 18:04buy5340.101.20810.00001.2181
10682006.01.10 18:37close5340.101.20650.00001.2181-16.002116.80
10692006.01.10 18:38buy5350.101.20650.00001.2165
10702006.01.10 18:46buy5360.101.20720.00001.2172
10712006.01.10 18:46close5350.101.20700.00001.21655.002121.80
10722006.01.10 18:46close5360.101.20700.00001.2172-2.002119.80
10732006.01.10 18:47buy5370.101.20710.00001.2171
10742006.01.10 21:12buy5380.101.20780.00001.2178
10752006.01.10 21:12close5370.101.20760.00001.21715.002124.80
10762006.01.10 21:12close5380.101.20760.00001.2178-2.002122.80
10772006.01.10 21:12buy5390.101.20790.00001.2179
10782006.01.10 23:55close5390.101.20640.00001.2179-15.002107.80
10792006.01.10 23:55buy5400.101.20650.00001.2165
10802006.01.11 04:36buy5410.101.20720.00001.2172
10812006.01.11 04:36close5400.101.20700.00001.21653.802111.60
10822006.01.11 04:36close5410.101.20700.00001.2172-2.002109.60
10832006.01.11 04:36buy5420.101.20740.00001.2174
10842006.01.11 07:25close5420.101.20590.00001.2174-15.002094.60
10852006.01.11 07:26buy5430.101.20600.00001.2160
10862006.01.11 07:29buy5440.101.20670.00001.2167
10872006.01.11 07:29close5430.101.20650.00001.21605.002099.60
10882006.01.11 07:29close5440.101.20650.00001.2167-2.002097.60
10892006.01.11 07:29buy5450.101.20660.00001.2166
10902006.01.11 08:22close5450.101.20500.00001.2166-16.002081.60
10912006.01.11 08:22buy5460.101.20540.00001.2154
10922006.01.11 08:34buy5470.101.20610.00001.2161
10932006.01.11 08:34close5460.101.20590.00001.21545.002086.60
10942006.01.11 08:34close5470.101.20590.00001.2161-2.002084.60
10952006.01.11 08:35buy5480.101.20630.00001.2163
10962006.01.11 10:41close5480.101.20470.00001.2163-16.002068.60
10972006.01.11 10:41buy5490.101.20500.00001.2150
10982006.01.11 10:43buy5500.101.20570.00001.2157
10992006.01.11 10:43close5490.101.20550.00001.21505.002073.60
11002006.01.11 10:43close5500.101.20550.00001.2157-2.002071.60
11012006.01.11 10:43buy5510.101.20580.00001.2158
11022006.01.11 12:33buy5520.101.20650.00001.2165
11032006.01.11 12:33close5510.101.20630.00001.21585.002076.60
11042006.01.11 12:33close5520.101.20630.00001.2165-2.002074.60
11052006.01.11 12:33buy5530.101.20660.00001.2166
11062006.01.11 12:47buy5540.101.20730.00001.2173
11072006.01.11 12:47close5530.101.20710.00001.21665.002079.60
11082006.01.11 12:47close5540.101.20710.00001.2173-2.002077.60
11092006.01.11 12:47buy5550.101.20740.00001.2174
11102006.01.11 13:00close5550.101.20590.00001.2174-15.002062.60
11112006.01.11 13:00buy5560.101.20620.00001.2162
11122006.01.11 13:12buy5570.101.20690.00001.2169
11132006.01.11 13:12close5560.101.20670.00001.21625.002067.60
11142006.01.11 13:12close5570.101.20670.00001.2169-2.002065.60
11152006.01.11 13:12buy5580.101.20680.00001.2168
11162006.01.11 13:32buy5590.101.20750.00001.2175
11172006.01.11 13:32close5580.101.20730.00001.21685.002070.60
11182006.01.11 13:32close5590.101.20730.00001.2175-2.002068.60
11192006.01.11 13:32buy5600.101.20740.00001.2174
11202006.01.11 13:40buy5610.101.20810.00001.2181
11212006.01.11 13:40close5600.101.20790.00001.21745.002073.60
11222006.01.11 13:40close5610.101.20790.00001.2181-2.002071.60
11232006.01.11 13:40buy5620.101.20820.00001.2182
11242006.01.11 14:20buy5630.101.20890.00001.2189
11252006.01.11 14:20close5620.101.20870.00001.21825.002076.60
11262006.01.11 14:20close5630.101.20870.00001.2189-2.002074.60
11272006.01.11 14:20buy5640.101.20880.00001.2188
11282006.01.11 14:34buy5650.101.20950.00001.2195
11292006.01.11 14:34close5640.101.20930.00001.21885.002079.60
11302006.01.11 14:34close5650.101.20930.00001.2195-2.002077.60
11312006.01.11 14:34buy5660.101.20960.00001.2196
11322006.01.11 15:36close5660.101.20810.00001.2196-15.002062.60
11332006.01.11 15:36buy5670.101.20840.00001.2184
11342006.01.11 16:07buy5680.101.20920.00001.2192
11352006.01.11 16:07close5670.101.20900.00001.21846.002068.60
11362006.01.11 16:07close5680.101.20900.00001.2192-2.002066.60
11372006.01.11 16:07buy5690.101.20930.00001.2193
11382006.01.11 16:15buy5700.101.21000.00001.2200
11392006.01.11 16:15close5690.101.20980.00001.21935.002071.60
11402006.01.11 16:15close5700.101.20980.00001.2200-2.002069.60
11412006.01.11 16:15buy5710.101.20990.00001.2199
11422006.01.11 16:26buy5720.101.21060.00001.2206
11432006.01.11 16:26close5710.101.21040.00001.21995.002074.60
11442006.01.11 16:26close5720.101.21040.00001.2206-2.002072.60
11452006.01.11 16:26buy5730.101.21070.00001.2207
11462006.01.11 16:36buy5740.101.21140.00001.2214
11472006.01.11 16:36close5730.101.21120.00001.22075.002077.60
11482006.01.11 16:36close5740.101.21120.00001.2214-2.002075.60
11492006.01.11 16:36buy5750.101.21150.00001.2215
11502006.01.11 17:17close5750.101.21000.00001.2215-15.002060.60
11512006.01.11 17:17buy5760.101.21010.00001.2201
11522006.01.11 17:38buy5770.101.21080.00001.2208
11532006.01.11 17:38close5760.101.21060.00001.22015.002065.60
11542006.01.11 17:38close5770.101.21060.00001.2208-2.002063.60
11552006.01.11 17:39buy5780.101.21070.00001.2207
11562006.01.11 17:46buy5790.101.21140.00001.2214
11572006.01.11 17:46close5780.101.21120.00001.22075.002068.60
11582006.01.11 17:46close5790.101.21120.00001.2214-2.002066.60
11592006.01.11 17:47buy5800.101.21130.00001.2213
11602006.01.11 17:58close5800.101.20980.00001.2213-15.002051.60
11612006.01.11 17:58buy5810.101.20990.00001.2199
11622006.01.11 18:23buy5820.101.21090.00001.2209
11632006.01.11 18:23close5810.101.21070.00001.21998.002059.60
11642006.01.11 18:23close5820.101.21070.00001.2209-2.002057.60
11652006.01.11 18:23buy5830.101.21100.00001.2210
11662006.01.11 18:29buy5840.101.21180.00001.2218
11672006.01.11 18:29close5830.101.21160.00001.22106.002063.60
11682006.01.11 18:29close5840.101.21160.00001.2218-2.002061.60
11692006.01.11 18:29buy5850.101.21150.00001.2215
11702006.01.11 18:46buy5860.101.21250.00001.2225
11712006.01.11 18:46close5850.101.21230.00001.22158.002069.60
11722006.01.11 18:46close5860.101.21230.00001.2225-2.002067.60
11732006.01.11 18:47buy5870.101.21240.00001.2224
11742006.01.11 18:56buy5880.101.21320.00001.2232
11752006.01.11 18:56close5870.101.21300.00001.22246.002073.60
11762006.01.11 18:56close5880.101.21300.00001.2232-2.002071.60
11772006.01.11 18:56buy5890.101.21300.00001.2230
11782006.01.11 18:59buy5900.101.21370.00001.2237
11792006.01.11 18:59close5890.101.21350.00001.22305.002076.60
11802006.01.11 18:59close5900.101.21350.00001.2237-2.002074.60
11812006.01.11 18:59buy5910.101.21380.00001.2238
11822006.01.11 20:25close5910.101.21230.00001.2238-15.002059.60
11832006.01.11 20:26buy5920.101.21260.00001.2226
11842006.01.11 20:36buy5930.101.21330.00001.2233
11852006.01.11 20:36close5920.101.21310.00001.22265.002064.60
11862006.01.11 20:36close5930.101.21310.00001.2233-2.002062.60
11872006.01.11 20:36buy5940.101.21320.00001.2232
11882006.01.12 00:31buy5950.101.21390.00001.2239
11892006.01.12 00:31close5940.101.21370.00001.22324.602067.20
11902006.01.12 00:31close5950.101.21370.00001.2239-2.002065.20
11912006.01.12 00:31buy5960.101.21400.00001.2240
11922006.01.12 03:35buy5970.101.21480.00001.2248
11932006.01.12 03:35close5960.101.21460.00001.22406.002071.20
11942006.01.12 03:35close5970.101.21460.00001.2248-2.002069.20
11952006.01.12 03:35buy5980.101.21460.00001.2246
11962006.01.12 03:42buy5990.101.21530.00001.2253
11972006.01.12 03:42close5980.101.21510.00001.22465.002074.20
11982006.01.12 03:42close5990.101.21510.00001.2253-2.002072.20
11992006.01.12 03:42buy6000.101.21540.00001.2254
12002006.01.12 03:53buy6010.101.21610.00001.2261
12012006.01.12 03:53close6000.101.21590.00001.22545.002077.20
12022006.01.12 03:53close6010.101.21590.00001.2261-2.002075.20
12032006.01.12 03:53buy6020.101.21600.00001.2260
12042006.01.12 03:59close6020.101.21450.00001.2260-15.002060.20
12052006.01.12 03:59buy6030.101.21480.00001.2248
12062006.01.12 04:22buy6040.101.21550.00001.2255
12072006.01.12 04:22close6030.101.21530.00001.22485.002065.20
12082006.01.12 04:22close6040.101.21530.00001.2255-2.002063.20
12092006.01.12 04:22buy6050.101.21540.00001.2254
12102006.01.12 06:49close6050.101.21390.00001.2254-15.002048.20
12112006.01.12 06:50buy6060.101.21400.00001.2240
12122006.01.12 07:59buy6070.101.21470.00001.2247
12132006.01.12 07:59close6060.101.21450.00001.22405.002053.20
12142006.01.12 07:59close6070.101.21450.00001.2247-2.002051.20
12152006.01.12 08:00buy6080.101.21460.00001.2246
12162006.01.12 08:16buy6090.101.21530.00001.2253
12172006.01.12 08:16close6080.101.21510.00001.22465.002056.20
12182006.01.12 08:16close6090.101.21510.00001.2253-2.002054.20
12192006.01.12 08:16buy6100.101.21540.00001.2254
12202006.01.12 09:20close6100.101.21370.00001.2254-17.002037.20
12212006.01.12 09:20buy6110.101.21380.00001.2238
12222006.01.12 09:33buy6120.101.21460.00001.2246
12232006.01.12 09:33close6110.101.21440.00001.22386.002043.20
12242006.01.12 09:33close6120.101.21440.00001.2246-2.002041.20
12252006.01.12 09:34buy6130.101.21470.00001.2247
12262006.01.12 11:10buy6140.101.21550.00001.2255
12272006.01.12 11:10close6130.101.21530.00001.22476.002047.20
12282006.01.12 11:10close6140.101.21530.00001.2255-2.002045.20
12292006.01.12 11:10buy6150.101.21570.00001.2257
12302006.01.12 11:27close6150.101.21420.00001.2257-15.002030.20
12312006.01.12 11:27buy6160.101.21450.00001.2245
12322006.01.12 11:30buy6170.101.21520.00001.2252
12332006.01.12 11:30close6160.101.21500.00001.22455.002035.20
12342006.01.12 11:30close6170.101.21500.00001.2252-2.002033.20
12352006.01.12 11:31buy6180.101.21540.00001.2254
12362006.01.12 12:04close6180.101.21380.00001.2254-16.002017.20
12372006.01.12 12:04buy6190.101.21390.00001.2239
12382006.01.12 12:06buy6200.101.21460.00001.2246
12392006.01.12 12:06close6190.101.21440.00001.22395.002022.20
12402006.01.12 12:06close6200.101.21440.00001.2246-2.002020.20
12412006.01.12 12:06buy6210.101.21440.00001.2244
12422006.01.12 12:15buy6220.101.21510.00001.2251
12432006.01.12 12:15close6210.101.21490.00001.22445.002025.20
12442006.01.12 12:15close6220.101.21490.00001.2251-2.002023.20
12452006.01.12 12:15buy6230.101.21520.00001.2252
12462006.01.12 13:57close6230.101.21370.00001.2252-15.002008.20
12472006.01.12 13:57buy6240.101.21400.00001.2240
12482006.01.12 14:13close6240.101.21240.00001.2240-16.001992.20
12492006.01.12 14:13buy6250.101.21250.00001.2225
12502006.01.12 14:25buy6260.101.21320.00001.2232
12512006.01.12 14:25close6250.101.21300.00001.22255.001997.20
12522006.01.12 14:25close6260.101.21300.00001.2232-2.001995.20
12532006.01.12 14:25buy6270.101.21330.00001.2233
12542006.01.12 15:14close6270.101.21170.00001.2233-16.001979.20
12552006.01.12 15:15buy6280.101.21170.00001.2217
12562006.01.12 15:30close6280.101.21020.00001.2217-15.001964.20
12572006.01.12 15:30buy6290.101.21020.00001.2202
12582006.01.12 15:32buy6300.101.21090.00001.2209
12592006.01.12 15:32close6290.101.21070.00001.22025.001969.20
12602006.01.12 15:32close6300.101.21070.00001.2209-2.001967.20
12612006.01.12 15:32buy6310.101.21100.00001.2210
12622006.01.12 15:34buy6320.101.21180.00001.2218
12632006.01.12 15:34close6310.101.21160.00001.22106.001973.20
12642006.01.12 15:34close6320.101.21160.00001.2218-2.001971.20
12652006.01.12 15:34buy6330.101.21190.00001.2219
12662006.01.12 15:36buy6340.101.21260.00001.2226
12672006.01.12 15:36close6330.101.21240.00001.22195.001976.20
12682006.01.12 15:36close6340.101.21240.00001.2226-2.001974.20
12692006.01.12 15:36buy6350.101.21270.00001.2227
12702006.01.12 15:38close6350.101.21120.00001.2227-15.001959.20
12712006.01.12 15:38buy6360.101.21120.00001.2212
12722006.01.12 15:42buy6370.101.21190.00001.2219
12732006.01.12 15:42close6360.101.21170.00001.22125.001964.20
12742006.01.12 15:42close6370.101.21170.00001.2219-2.001962.20
12752006.01.12 15:42buy6380.101.21210.00001.2221
12762006.01.12 15:55close6380.101.21060.00001.2221-15.001947.20
12772006.01.12 15:55buy6390.101.21070.00001.2207
12782006.01.12 15:55close6390.101.20910.00001.2207-16.001931.20
12792006.01.12 15:55buy6400.101.20920.00001.2192
12802006.01.12 15:59close6400.101.20770.00001.2192-15.001916.20
12812006.01.12 16:00buy6410.101.20800.00001.2180
12822006.01.12 16:01close6410.101.20640.00001.2180-16.001900.20
12832006.01.12 16:01buy6420.101.20650.00001.2165
12842006.01.12 16:06close6420.101.20500.00001.2165-15.001885.20
12852006.01.12 16:06buy6430.101.20510.00001.2151
12862006.01.12 16:08buy6440.101.20580.00001.2158
12872006.01.12 16:08close6430.101.20560.00001.21515.001890.20
12882006.01.12 16:08close6440.101.20560.00001.2158-2.001888.20
12892006.01.12 16:08buy6450.101.20590.00001.2159
12902006.01.12 16:10buy6460.101.20660.00001.2166
12912006.01.12 16:10close6450.101.20640.00001.21595.001893.20
12922006.01.12 16:10close6460.101.20640.00001.2166-2.001891.20
12932006.01.12 16:11buy6470.101.20650.00001.2165
12942006.01.12 16:26close6470.101.20500.00001.2165-15.001876.20
12952006.01.12 16:26buy6480.101.20510.00001.2151
12962006.01.12 16:28close6480.101.20340.00001.2151-17.001859.20
12972006.01.12 16:28buy6490.101.20340.00001.2134
12982006.01.12 16:29close6490.101.20180.00001.2134-16.001843.20
12992006.01.12 16:29buy6500.101.20180.00001.2118
13002006.01.12 16:30buy6510.101.20250.00001.2125
13012006.01.12 16:30close6500.101.20230.00001.21185.001848.20
13022006.01.12 16:30close6510.101.20230.00001.2125-2.001846.20
13032006.01.12 16:31buy6520.101.20240.00001.2124
13042006.01.12 16:32buy6530.101.20310.00001.2131
13052006.01.12 16:32close6520.101.20290.00001.21245.001851.20
13062006.01.12 16:32close6530.101.20290.00001.2131-2.001849.20
13072006.01.12 16:32buy6540.101.20320.00001.2132
13082006.01.12 16:49buy6550.101.20390.00001.2139
13092006.01.12 16:49close6540.101.20370.00001.21325.001854.20
13102006.01.12 16:49close6550.101.20370.00001.2139-2.001852.20
13112006.01.12 16:50buy6560.101.20360.00001.2136
13122006.01.12 17:03close6560.101.20210.00001.2136-15.001837.20
13132006.01.12 17:03buy6570.101.20220.00001.2122
13142006.01.12 17:08close6570.101.20070.00001.2122-15.001822.20
13152006.01.12 17:09buy6580.101.20100.00001.2110
13162006.01.12 17:10buy6590.101.20170.00001.2117
13172006.01.12 17:10close6580.101.20150.00001.21105.001827.20
13182006.01.12 17:10close6590.101.20150.00001.2117-2.001825.20
13192006.01.12 17:11buy6600.101.20160.00001.2116
13202006.01.12 17:27buy6610.101.20240.00001.2124
13212006.01.12 17:27close6600.101.20220.00001.21166.001831.20
13222006.01.12 17:27close6610.101.20220.00001.2124-2.001829.20
13232006.01.12 17:27buy6620.101.20250.00001.2125
13242006.01.12 17:39buy6630.101.20320.00001.2132
13252006.01.12 17:39close6620.101.20300.00001.21255.001834.20
13262006.01.12 17:39close6630.101.20300.00001.2132-2.001832.20
13272006.01.12 17:39buy6640.101.20330.00001.2133
13282006.01.12 19:03buy6650.101.20410.00001.2141
13292006.01.12 19:03close6640.101.20390.00001.21336.001838.20
13302006.01.12 19:03close6650.101.20390.00001.2141-2.001836.20
13312006.01.12 19:03buy6660.101.20420.00001.2142
13322006.01.12 19:23close6660.101.20260.00001.2142-16.001820.20
13332006.01.12 19:24buy6670.101.20270.00001.2127
13342006.01.12 19:40buy6680.101.20340.00001.2134
13352006.01.12 19:40close6670.101.20320.00001.21275.001825.20
13362006.01.12 19:40close6680.101.20320.00001.2134-2.001823.20
13372006.01.12 19:41buy6690.101.20330.00001.2133
13382006.01.12 21:55buy6700.101.20400.00001.2140
13392006.01.12 21:55close6690.101.20380.00001.21335.001828.20
13402006.01.12 21:55close6700.101.20380.00001.2140-2.001826.20
13412006.01.12 21:55buy6710.101.20390.00001.2139
13422006.01.13 01:19buy6720.101.20460.00001.2146
13432006.01.13 01:19close6710.101.20440.00001.21394.601830.80
13442006.01.13 01:19close6720.101.20440.00001.2146-2.001828.80
13452006.01.13 01:20buy6730.101.20450.00001.2145
13462006.01.13 01:20buy6740.101.20520.00001.2152
13472006.01.13 01:20close6730.101.20500.00001.21455.001833.80
13482006.01.13 01:20close6740.101.20500.00001.2152-2.001831.80
13492006.01.13 01:20buy6750.101.20530.00001.2153
13502006.01.13 02:02close6750.101.20380.00001.2153-15.001816.80
13512006.01.13 02:02buy6760.101.20390.00001.2139
13522006.01.13 02:30buy6770.101.20470.00001.2147
13532006.01.13 02:30close6760.101.20450.00001.21396.001822.80
13542006.01.13 02:30close6770.101.20450.00001.2147-2.001820.80
13552006.01.13 02:30buy6780.101.20460.00001.2146
13562006.01.13 02:59close6780.101.20310.00001.2146-15.001805.80
13572006.01.13 03:00buy6790.101.20340.00001.2134
13582006.01.13 03:11buy6800.101.20430.00001.2143
13592006.01.13 03:11close6790.101.20410.00001.21347.001812.80
13602006.01.13 03:11close6800.101.20410.00001.2143-2.001810.80
13612006.01.13 03:13buy6810.101.20420.00001.2142
13622006.01.13 07:51buy6820.101.20490.00001.2149
13632006.01.13 07:51close6810.101.20470.00001.21425.001815.80
13642006.01.13 07:51close6820.101.20470.00001.2149-2.001813.80
13652006.01.13 07:52buy6830.101.20480.00001.2148
13662006.01.13 08:15buy6840.101.20560.00001.2156
13672006.01.13 08:15close6830.101.20540.00001.21486.001819.80
13682006.01.13 08:15close6840.101.20540.00001.2156-2.001817.80
13692006.01.13 08:15buy6850.101.20570.00001.2157
13702006.01.13 09:01buy6860.101.20640.00001.2164
13712006.01.13 09:01close6850.101.20620.00001.21575.001822.80
13722006.01.13 09:01close6860.101.20620.00001.2164-2.001820.80
13732006.01.13 09:01buy6870.101.20660.00001.2166
13742006.01.13 09:31buy6880.101.20730.00001.2173
13752006.01.13 09:31close6870.101.20710.00001.21665.001825.80
13762006.01.13 09:31close6880.101.20710.00001.2173-2.001823.80
13772006.01.13 09:32buy6890.101.20720.00001.2172
13782006.01.13 09:41close6890.101.20550.00001.2172-17.001806.80
13792006.01.13 09:41buy6900.101.20580.00001.2158
13802006.01.13 09:50buy6910.101.20650.00001.2165
13812006.01.13 09:50close6900.101.20630.00001.21585.001811.80
13822006.01.13 09:50close6910.101.20630.00001.2165-2.001809.80
13832006.01.13 09:50buy6920.101.20660.00001.2166
13842006.01.13 09:57buy6930.101.20730.00001.2173
13852006.01.13 09:57close6920.101.20710.00001.21665.001814.80
13862006.01.13 09:57close6930.101.20710.00001.2173-2.001812.80
13872006.01.13 09:58buy6940.101.20710.00001.2171
13882006.01.13 10:57close6940.101.20560.00001.2171-15.001797.80
13892006.01.13 10:57buy6950.101.20590.00001.2159
13902006.01.13 11:01buy6960.101.20670.00001.2167
13912006.01.13 11:01close6950.101.20650.00001.21596.001803.80
13922006.01.13 11:01close6960.101.20650.00001.2167-2.001801.80
13932006.01.13 11:01buy6970.101.20680.00001.2168
13942006.01.13 11:04buy6980.101.20750.00001.2175
13952006.01.13 11:04close6970.101.20730.00001.21685.001806.80
13962006.01.13 11:04close6980.101.20730.00001.2175-2.001804.80
13972006.01.13 11:04buy6990.101.20760.00001.2176
13982006.01.13 11:39buy7000.101.20830.00001.2183
13992006.01.13 11:39close6990.101.20810.00001.21765.001809.80
14002006.01.13 11:39close7000.101.20810.00001.2183-2.001807.80
14012006.01.13 11:39buy7010.101.20840.00001.2184
14022006.01.13 11:58close7010.101.20690.00001.2184-15.001792.80
14032006.01.13 11:59buy7020.101.20700.00001.2170
14042006.01.13 12:10buy7030.101.20770.00001.2177
14052006.01.13 12:10close7020.101.20750.00001.21705.001797.80
14062006.01.13 12:10close7030.101.20750.00001.2177-2.001795.80
14072006.01.13 12:10buy7040.101.20750.00001.2175
14082006.01.13 12:29close7040.101.20600.00001.2175-15.001780.80
14092006.01.13 12:29buy7050.101.20630.00001.2163
14102006.01.13 14:55close7050.101.20470.00001.2163-16.001764.80
14112006.01.13 14:55buy7060.101.20480.00001.2148
14122006.01.13 15:31buy7070.101.20550.00001.2155
14132006.01.13 15:31close7060.101.20530.00001.21485.001769.80
14142006.01.13 15:31close7070.101.20530.00001.2155-2.001767.80
14152006.01.13 15:31buy7080.101.20570.00001.2157
14162006.01.13 15:31buy7090.101.20640.00001.2164
14172006.01.13 15:31close7080.101.20620.00001.21575.001772.80
14182006.01.13 15:31close7090.101.20620.00001.2164-2.001770.80
14192006.01.13 15:32buy7100.101.20660.00001.2166
14202006.01.13 15:34buy7110.101.20730.00001.2173
14212006.01.13 15:34close7100.101.20710.00001.21665.001775.80
14222006.01.13 15:34close7110.101.20710.00001.2173-2.001773.80
14232006.01.13 15:34buy7120.101.20750.00001.2175
14242006.01.13 15:40buy7130.101.20820.00001.2182
14252006.01.13 15:40close7120.101.20800.00001.21755.001778.80
14262006.01.13 15:40close7130.101.20800.00001.2182-2.001776.80
14272006.01.13 15:40buy7140.101.20840.00001.2184
14282006.01.13 15:44close7140.101.20690.00001.2184-15.001761.80
14292006.01.13 15:44buy7150.101.20700.00001.2170
14302006.01.13 15:45buy7160.101.20770.00001.2177
14312006.01.13 15:45close7150.101.20750.00001.21705.001766.80
14322006.01.13 15:45close7160.101.20750.00001.2177-2.001764.80
14332006.01.13 15:46buy7170.101.20760.00001.2176
14342006.01.13 15:54close7170.101.20610.00001.2176-15.001749.80
14352006.01.13 15:54buy7180.101.20620.00001.2162
14362006.01.13 15:57buy7190.101.20700.00001.2170
14372006.01.13 15:57close7180.101.20680.00001.21626.001755.80
14382006.01.13 15:57close7190.101.20680.00001.2170-2.001753.80
14392006.01.13 15:57buy7200.101.20690.00001.2169
14402006.01.13 16:20close7200.101.20540.00001.2169-15.001738.80
14412006.01.13 16:20buy7210.101.20540.00001.2154
14422006.01.13 16:42buy7220.101.20620.00001.2162
14432006.01.13 16:42close7210.101.20600.00001.21546.001744.80
14442006.01.13 16:42close7220.101.20600.00001.2162-2.001742.80
14452006.01.13 16:42buy7230.101.20640.00001.2164
14462006.01.13 16:56close7230.101.20490.00001.2164-15.001727.80
14472006.01.13 16:56buy7240.101.20500.00001.2150
14482006.01.13 17:03buy7250.101.20570.00001.2157
14492006.01.13 17:03close7240.101.20550.00001.21505.001732.80
14502006.01.13 17:03close7250.101.20550.00001.2157-2.001730.80
14512006.01.13 17:03buy7260.101.20580.00001.2158
14522006.01.13 17:37buy7270.101.20650.00001.2165
14532006.01.13 17:37close7260.101.20630.00001.21585.001735.80
14542006.01.13 17:37close7270.101.20630.00001.2165-2.001733.80
14552006.01.13 17:37buy7280.101.20660.00001.2166
14562006.01.13 17:40buy7290.101.20730.00001.2173
14572006.01.13 17:40close7280.101.20710.00001.21665.001738.80
14582006.01.13 17:40close7290.101.20710.00001.2173-2.001736.80
14592006.01.13 17:40buy7300.101.20710.00001.2171
14602006.01.13 17:43buy7310.101.20780.00001.2178
14612006.01.13 17:43close7300.101.20760.00001.21715.001741.80
14622006.01.13 17:43close7310.101.20760.00001.2178-2.001739.80
14632006.01.13 17:43buy7320.101.20790.00001.2179
14642006.01.13 17:47buy7330.101.20860.00001.2186
14652006.01.13 17:47close7320.101.20840.00001.21795.001744.80
14662006.01.13 17:47close7330.101.20840.00001.2186-2.001742.80
14672006.01.13 17:47buy7340.101.20870.00001.2187
14682006.01.13 18:00close7340.101.20720.00001.2187-15.001727.80
14692006.01.13 18:00buy7350.101.20730.00001.2173
14702006.01.13 18:25buy7360.101.20810.00001.2181
14712006.01.13 18:25close7350.101.20790.00001.21736.001733.80
14722006.01.13 18:25close7360.101.20790.00001.2181-2.001731.80
14732006.01.13 18:25buy7370.101.20870.00001.2187
14742006.01.13 18:26buy7380.101.20970.00001.2197
14752006.01.13 18:26close7370.101.20950.00001.21878.001739.80
14762006.01.13 18:26close7380.101.20950.00001.2197-2.001737.80
14772006.01.13 18:27buy7390.101.20950.00001.2195
14782006.01.13 18:32buy7400.101.21020.00001.2202
14792006.01.13 18:32close7390.101.21000.00001.21955.001742.80
14802006.01.13 18:32close7400.101.21000.00001.2202-2.001740.80
14812006.01.13 18:32buy7410.101.21010.00001.2201
14822006.01.13 18:41buy7420.101.21080.00001.2208
14832006.01.13 18:41close7410.101.21060.00001.22015.001745.80
14842006.01.13 18:41close7420.101.21060.00001.2208-2.001743.80
14852006.01.13 18:41buy7430.101.21090.00001.2209
14862006.01.13 19:37buy7440.101.21200.00001.2220
14872006.01.13 19:37close7430.101.21180.00001.22099.001752.80
14882006.01.13 19:37close7440.101.21180.00001.2220-2.001750.80
14892006.01.13 19:38buy7450.101.21340.00001.2234
14902006.01.13 19:49buy7460.101.21410.00001.2241
14912006.01.13 19:49close7450.101.21390.00001.22345.001755.80
14922006.01.13 19:49close7460.101.21390.00001.2241-2.001753.80
14932006.01.13 19:49buy7470.101.21430.00001.2243
14942006.01.13 20:50close7470.101.21270.00001.2243-16.001737.80
14952006.01.13 20:50buy7480.101.21280.00001.2228
14962006.01.13 21:53buy7490.101.21360.00001.2236
14972006.01.13 21:53close7480.101.21340.00001.22286.001743.80
14982006.01.13 21:53close7490.101.21340.00001.2236-2.001741.80
14992006.01.13 21:53buy7500.101.21340.00001.2234
15002006.01.16 00:00buy7510.101.21500.00001.2250
15012006.01.16 00:00close7500.101.21480.00001.223413.601755.40
15022006.01.16 00:00close7510.101.21480.00001.2250-2.001753.40
15032006.01.16 00:00buy7520.101.21500.00001.2250
15042006.01.16 00:45buy7530.101.21570.00001.2257
15052006.01.16 00:45close7520.101.21550.00001.22505.001758.40
15062006.01.16 00:45close7530.101.21550.00001.2257-2.001756.40
15072006.01.16 00:46buy7540.101.21560.00001.2256
15082006.01.16 01:49buy7550.101.21630.00001.2263
15092006.01.16 01:49close7540.101.21610.00001.22565.001761.40
15102006.01.16 01:49close7550.101.21610.00001.2263-2.001759.40
15112006.01.16 01:49buy7560.101.21650.00001.2265
15122006.01.16 01:50buy7570.101.21720.00001.2272
15132006.01.16 01:50close7560.101.21700.00001.22655.001764.40
15142006.01.16 01:50close7570.101.21700.00001.2272-2.001762.40
15152006.01.16 01:50buy7580.101.21740.00001.2274
15162006.01.16 02:23close7580.101.21590.00001.2274-15.001747.40
15172006.01.16 02:23buy7590.101.21620.00001.2262
15182006.01.16 02:34buy7600.101.21690.00001.2269
15192006.01.16 02:34close7590.101.21670.00001.22625.001752.40
15202006.01.16 02:34close7600.101.21670.00001.2269-2.001750.40
15212006.01.16 02:35buy7610.101.21700.00001.2270
15222006.01.16 03:21close7610.101.21550.00001.2270-15.001735.40
15232006.01.16 03:21buy7620.101.21560.00001.2256
15242006.01.16 06:21buy7630.101.21640.00001.2264
15252006.01.16 06:21close7620.101.21620.00001.22566.001741.40
15262006.01.16 06:21close7630.101.21620.00001.2264-2.001739.40
15272006.01.16 06:21buy7640.101.21670.00001.2267
15282006.01.16 06:51close7640.101.21520.00001.2267-15.001724.40
15292006.01.16 06:51buy7650.101.21550.00001.2255
15302006.01.16 07:43close7650.101.21400.00001.2255-15.001709.40
15312006.01.16 07:43buy7660.101.21410.00001.2241
15322006.01.16 09:12buy7670.101.21480.00001.2248
15332006.01.16 09:12close7660.101.21460.00001.22415.001714.40
15342006.01.16 09:12close7670.101.21460.00001.2248-2.001712.40
15352006.01.16 09:12buy7680.101.21470.00001.2247
15362006.01.16 09:47buy7690.101.21540.00001.2254
15372006.01.16 09:47close7680.101.21520.00001.22475.001717.40
15382006.01.16 09:47close7690.101.21520.00001.2254-2.001715.40
15392006.01.16 09:48buy7700.101.21530.00001.2253
15402006.01.16 10:28close7700.101.21380.00001.2253-15.001700.40
15412006.01.16 10:28buy7710.101.21410.00001.2241
15422006.01.16 10:33buy7720.101.21480.00001.2248
15432006.01.16 10:33close7710.101.21460.00001.22415.001705.40
15442006.01.16 10:33close7720.101.21460.00001.2248-2.001703.40
15452006.01.16 10:33buy7730.101.21490.00001.2249
15462006.01.16 12:14close7730.101.21340.00001.2249-15.001688.40
15472006.01.16 12:14buy7740.101.21370.00001.2237
15482006.01.16 12:20buy7750.101.21440.00001.2244
15492006.01.16 12:20close7740.101.21420.00001.22375.001693.40
15502006.01.16 12:20close7750.101.21420.00001.2244-2.001691.40
15512006.01.16 12:20buy7760.101.21430.00001.2243
15522006.01.16 14:02close7760.101.21270.00001.2243-16.001675.40
15532006.01.16 14:03buy7770.101.21300.00001.2230
15542006.01.16 14:48buy7780.101.21370.00001.2237
15552006.01.16 14:48close7770.101.21350.00001.22305.001680.40
15562006.01.16 14:48close7780.101.21350.00001.2237-2.001678.40
15572006.01.16 14:48buy7790.101.21360.00001.2236
15582006.01.16 15:06close7790.101.21210.00001.2236-15.001663.40
15592006.01.16 15:06buy7800.101.21220.00001.2222
15602006.01.16 15:16close7800.101.21070.00001.2222-15.001648.40
15612006.01.16 15:16buy7810.101.21080.00001.2208
15622006.01.16 15:18buy7820.101.21150.00001.2215
15632006.01.16 15:18close7810.101.21130.00001.22085.001653.40
15642006.01.16 15:18close7820.101.21130.00001.2215-2.001651.40
15652006.01.16 15:18buy7830.101.21140.00001.2214
15662006.01.16 15:22buy7840.101.21210.00001.2221
15672006.01.16 15:22close7830.101.21190.00001.22145.001656.40
15682006.01.16 15:22close7840.101.21190.00001.2221-2.001654.40
15692006.01.16 15:22buy7850.101.21200.00001.2220
15702006.01.16 17:34buy7860.101.21280.00001.2228
15712006.01.16 17:34close7850.101.21260.00001.22206.001660.40
15722006.01.16 17:34close7860.101.21260.00001.2228-2.001658.40
15732006.01.16 17:35buy7870.101.21290.00001.2229
15742006.01.16 18:41close7870.101.21140.00001.2229-15.001643.40
15752006.01.16 18:42buy7880.101.21150.00001.2215
15762006.01.16 20:18buy7890.101.21220.00001.2222
15772006.01.16 20:18close7880.101.21200.00001.22155.001648.40
15782006.01.16 20:18close7890.101.21200.00001.2222-2.001646.40
15792006.01.16 20:19buy7900.101.21210.00001.2221
15802006.01.16 23:59buy7910.101.21290.00001.2229
15812006.01.16 23:59close7900.101.21270.00001.22216.001652.40
15822006.01.16 23:59close7910.101.21270.00001.2229-2.001650.40
15832006.01.17 00:00buy7920.101.21280.00001.2228
15842006.01.17 00:40close7920.101.21130.00001.2228-15.001635.40
15852006.01.17 00:41buy7930.101.21130.00001.2213
15862006.01.17 01:42buy7940.101.21200.00001.2220
15872006.01.17 01:42close7930.101.21180.00001.22135.001640.40
15882006.01.17 01:42close7940.101.21180.00001.2220-2.001638.40
15892006.01.17 01:42buy7950.101.21190.00001.2219
15902006.01.17 02:54close7950.101.21040.00001.2219-15.001623.40
15912006.01.17 02:54buy7960.101.21050.00001.2205
15922006.01.17 02:56close7960.101.20900.00001.2205-15.001608.40
15932006.01.17 02:56buy7970.101.20900.00001.2190
15942006.01.17 03:47buy7980.101.20970.00001.2197
15952006.01.17 03:47close7970.101.20950.00001.21905.001613.40
15962006.01.17 03:47close7980.101.20950.00001.2197-2.001611.40
15972006.01.17 03:47buy7990.101.20950.00001.2195
15982006.01.17 04:02buy8000.101.21020.00001.2202
15992006.01.17 04:02close7990.101.21000.00001.21955.001616.40
16002006.01.17 04:02close8000.101.21000.00001.2202-2.001614.40
16012006.01.17 04:03buy8010.101.21030.00001.2203
16022006.01.17 04:31buy8020.101.21100.00001.2210
16032006.01.17 04:31close8010.101.21080.00001.22035.001619.40
16042006.01.17 04:31close8020.101.21080.00001.2210-2.001617.40
16052006.01.17 04:31buy8030.101.21110.00001.2211
16062006.01.17 07:02buy8040.101.21180.00001.2218
16072006.01.17 07:02close8030.101.21160.00001.22115.001622.40
16082006.01.17 07:02close8040.101.21160.00001.2218-2.001620.40
16092006.01.17 07:02buy8050.101.21160.00001.2216
16102006.01.17 07:44buy8060.101.21230.00001.2223
16112006.01.17 07:44close8050.101.21210.00001.22165.001625.40
16122006.01.17 07:44close8060.101.21210.00001.2223-2.001623.40
16132006.01.17 07:44buy8070.101.21220.00001.2222
16142006.01.17 08:47buy8080.101.21300.00001.2230
16152006.01.17 08:47close8070.101.21280.00001.22226.001629.40
16162006.01.17 08:47close8080.101.21280.00001.2230-2.001627.40
16172006.01.17 08:48buy8090.101.21310.00001.2231
16182006.01.17 09:00close8090.101.21160.00001.2231-15.001612.40
16192006.01.17 09:00buy8100.101.21160.00001.2216
16202006.01.17 09:07buy8110.101.21240.00001.2224
16212006.01.17 09:07close8100.101.21220.00001.22166.001618.40
16222006.01.17 09:07close8110.101.21220.00001.2224-2.001616.40
16232006.01.17 09:08buy8120.101.21220.00001.2222
16242006.01.17 09:14buy8130.101.21290.00001.2229
16252006.01.17 09:14close8120.101.21270.00001.22225.001621.40
16262006.01.17 09:14close8130.101.21270.00001.2229-2.001619.40
16272006.01.17 09:15buy8140.101.21310.00001.2231
16282006.01.17 09:21buy8150.101.21380.00001.2238
16292006.01.17 09:21close8140.101.21360.00001.22315.001624.40
16302006.01.17 09:21close8150.101.21360.00001.2238-2.001622.40
16312006.01.17 09:21buy8160.101.21390.00001.2239
16322006.01.17 10:27close8160.101.21240.00001.2239-15.001607.40
16332006.01.17 10:27buy8170.101.21270.00001.2227
16342006.01.17 10:52buy8180.101.21340.00001.2234
16352006.01.17 10:52close8170.101.21320.00001.22275.001612.40
16362006.01.17 10:52close8180.101.21320.00001.2234-2.001610.40
16372006.01.17 10:52buy8190.101.21330.00001.2233
16382006.01.17 11:23close8190.101.21180.00001.2233-15.001595.40
16392006.01.17 11:23buy8200.101.21190.00001.2219
16402006.01.17 11:50close8200.101.21040.00001.2219-15.001580.40
16412006.01.17 11:50buy8210.101.21040.00001.2204
16422006.01.17 12:37buy8220.101.21110.00001.2211
16432006.01.17 12:37close8210.101.21090.00001.22045.001585.40
16442006.01.17 12:37close8220.101.21090.00001.2211-2.001583.40
16452006.01.17 12:37buy8230.101.21100.00001.2210
16462006.01.17 13:13close8230.101.20950.00001.2210-15.001568.40
16472006.01.17 13:14buy8240.101.20960.00001.2196
16482006.01.17 13:28close8240.101.20810.00001.2196-15.001553.40
16492006.01.17 13:29buy8250.101.20820.00001.2182
16502006.01.17 13:34buy8260.101.20890.00001.2189
16512006.01.17 13:34close8250.101.20870.00001.21825.001558.40
16522006.01.17 13:34close8260.101.20870.00001.2189-2.001556.40
16532006.01.17 13:36buy8270.101.20870.00001.2187
16542006.01.17 13:40close8270.101.20720.00001.2187-15.001541.40
16552006.01.17 13:40buy8280.101.20730.00001.2173
16562006.01.17 13:44close8280.101.20580.00001.2173-15.001526.40
16572006.01.17 13:44buy8290.101.20610.00001.2161
16582006.01.17 13:49buy8300.101.20690.00001.2169
16592006.01.17 13:49close8290.101.20670.00001.21616.001532.40
16602006.01.17 13:49close8300.101.20670.00001.2169-2.001530.40
16612006.01.17 13:49buy8310.101.20700.00001.2170
16622006.01.17 14:33buy8320.101.20770.00001.2177
16632006.01.17 14:33close8310.101.20750.00001.21705.001535.40
16642006.01.17 14:33close8320.101.20750.00001.2177-2.001533.40
16652006.01.17 14:33buy8330.101.20780.00001.2178
16662006.01.17 14:33buy8340.101.20860.00001.2186
16672006.01.17 14:33close8330.101.20840.00001.21786.001539.40
16682006.01.17 14:33close8340.101.20840.00001.2186-2.001537.40
16692006.01.17 14:33buy8350.101.20870.00001.2187
16702006.01.17 15:18close8350.101.20720.00001.2187-15.001522.40
16712006.01.17 15:18buy8360.101.20730.00001.2173
16722006.01.17 15:31buy8370.101.20800.00001.2180
16732006.01.17 15:31close8360.101.20780.00001.21735.001527.40
16742006.01.17 15:31close8370.101.20780.00001.2180-2.001525.40
16752006.01.17 15:32buy8380.101.20790.00001.2179
16762006.01.17 15:37buy8390.101.20860.00001.2186
16772006.01.17 15:37close8380.101.20840.00001.21795.001530.40
16782006.01.17 15:37close8390.101.20840.00001.2186-2.001528.40
16792006.01.17 15:37buy8400.101.20870.00001.2187
16802006.01.17 15:48close8400.101.20720.00001.2187-15.001513.40
16812006.01.17 15:48buy8410.101.20730.00001.2173
16822006.01.17 16:15close8410.101.20580.00001.2173-15.001498.40
16832006.01.17 16:15buy8420.101.20590.00001.2159
16842006.01.17 16:19buy8430.101.20660.00001.2166
16852006.01.17 16:19close8420.101.20640.00001.21595.001503.40
16862006.01.17 16:19close8430.101.20640.00001.2166-2.001501.40
16872006.01.17 16:19buy8440.101.20650.00001.2165
16882006.01.17 18:09buy8450.101.20760.00001.2176
16892006.01.17 18:09close8440.101.20740.00001.21659.001510.40
16902006.01.17 18:09close8450.101.20740.00001.2176-2.001508.40
16912006.01.17 18:09buy8460.101.20740.00001.2174
16922006.01.17 18:11buy8470.101.20830.00001.2183
16932006.01.17 18:11close8460.101.20810.00001.21747.001515.40
16942006.01.17 18:11close8470.101.20810.00001.2183-2.001513.40
16952006.01.17 18:11buy8480.101.20810.00001.2181
16962006.01.17 18:38close8480.101.20660.00001.2181-15.001498.40
16972006.01.17 18:38buy8490.101.20700.00001.2170
16982006.01.17 19:01buy8500.101.20780.00001.2178
16992006.01.17 19:01close8490.101.20760.00001.21706.001504.40
17002006.01.17 19:01close8500.101.20760.00001.2178-2.001502.40
17012006.01.17 19:02buy8510.101.20750.00001.2175
17022006.01.17 20:12buy8520.101.20820.00001.2182
17032006.01.17 20:12close8510.101.20800.00001.21755.001507.40
17042006.01.17 20:12close8520.101.20800.00001.2182-2.001505.40
17052006.01.17 20:13buy8530.101.20810.00001.2181
17062006.01.17 20:39buy8540.101.20880.00001.2188
17072006.01.17 20:39close8530.101.20860.00001.21815.001510.40
17082006.01.17 20:39close8540.101.20860.00001.2188-2.001508.40
17092006.01.17 20:40buy8550.101.20870.00001.2187
17102006.01.17 21:30buy8560.101.20950.00001.2195
17112006.01.17 21:30close8550.101.20930.00001.21876.001514.40
17122006.01.17 21:30close8560.101.20930.00001.2195-2.001512.40
17132006.01.17 21:30buy8570.101.20960.00001.2196
17142006.01.17 22:24buy8580.101.21040.00001.2204
17152006.01.17 22:24close8570.101.21020.00001.21966.001518.40
17162006.01.17 22:24close8580.101.21020.00001.2204-2.001516.40
17172006.01.17 22:24buy8590.101.21050.00001.2205
17182006.01.18 00:24buy8600.101.21120.00001.2212
17192006.01.18 00:24close8590.101.21100.00001.22053.801520.20
17202006.01.18 00:24close8600.101.21100.00001.2212-2.001518.20
17212006.01.18 00:24buy8610.101.21150.00001.2215
17222006.01.18 02:10close8610.101.20990.00001.2215-16.001502.20
17232006.01.18 02:10buy8620.101.21000.00001.2200
17242006.01.18 04:03close8620.101.20850.00001.2200-15.001487.20
17252006.01.18 04:04buy8630.101.20890.00001.2189
17262006.01.18 04:13buy8640.101.20970.00001.2197
17272006.01.18 04:13close8630.101.20950.00001.21896.001493.20
17282006.01.18 04:13close8640.101.20950.00001.2197-2.001491.20
17292006.01.18 04:13buy8650.101.20960.00001.2196
17302006.01.18 04:16buy8660.101.21030.00001.2203
17312006.01.18 04:16close8650.101.21010.00001.21965.001496.20
17322006.01.18 04:16close8660.101.21010.00001.2203-2.001494.20
17332006.01.18 04:17buy8670.101.21020.00001.2202
17342006.01.18 06:18close8670.101.20870.00001.2202-15.001479.20
17352006.01.18 06:18buy8680.101.20880.00001.2188
17362006.01.18 06:52buy8690.101.20950.00001.2195
17372006.01.18 06:52close8680.101.20930.00001.21885.001484.20
17382006.01.18 06:52close8690.101.20930.00001.2195-2.001482.20
17392006.01.18 06:52buy8700.101.20960.00001.2196
17402006.01.18 08:00close8700.101.20810.00001.2196-15.001467.20
17412006.01.18 08:00buy8710.101.20820.00001.2182
17422006.01.18 08:14buy8720.101.20890.00001.2189
17432006.01.18 08:14close8710.101.20870.00001.21825.001472.20
17442006.01.18 08:14close8720.101.20870.00001.2189-2.001470.20
17452006.01.18 08:15buy8730.101.20910.00001.2191
17462006.01.18 08:24close8730.101.20760.00001.2191-15.001455.20
17472006.01.18 08:24buy8740.101.20800.00001.2180
17482006.01.18 08:37buy8750.101.20870.00001.2187
17492006.01.18 08:37close8740.101.20850.00001.21805.001460.20
17502006.01.18 08:37close8750.101.20850.00001.2187-2.001458.20
17512006.01.18 08:37buy8760.101.20860.00001.2186
17522006.01.18 09:08buy8770.101.20930.00001.2193
17532006.01.18 09:08close8760.101.20910.00001.21865.001463.20
17542006.01.18 09:08close8770.101.20910.00001.2193-2.001461.20
17552006.01.18 09:09buy8780.101.20940.00001.2194
17562006.01.18 09:47buy8790.101.21070.00001.2207
17572006.01.18 09:47close8780.101.21050.00001.219411.001472.20
17582006.01.18 09:47close8790.101.21050.00001.2207-2.001470.20
17592006.01.18 09:48buy8800.101.21050.00001.2205
17602006.01.18 09:55buy8810.101.21120.00001.2212
17612006.01.18 09:55close8800.101.21100.00001.22055.001475.20
17622006.01.18 09:55close8810.101.21100.00001.2212-2.001473.20
17632006.01.18 09:55buy8820.101.21130.00001.2213
17642006.01.18 10:00buy8830.101.21200.00001.2220
17652006.01.18 10:00close8820.101.21180.00001.22135.001478.20
17662006.01.18 10:00close8830.101.21180.00001.2220-2.001476.20
17672006.01.18 10:00buy8840.101.21210.00001.2221
17682006.01.18 10:02buy8850.101.21280.00001.2228
17692006.01.18 10:02close8840.101.21260.00001.22215.001481.20
17702006.01.18 10:02close8850.101.21260.00001.2228-2.001479.20
17712006.01.18 10:02buy8860.101.21290.00001.2229
17722006.01.18 10:49buy8870.101.21370.00001.2237
17732006.01.18 10:49close8860.101.21350.00001.22296.001485.20
17742006.01.18 10:49close8870.101.21350.00001.2237-2.001483.20
17752006.01.18 10:50buy8880.101.21380.00001.2238
17762006.01.18 10:52buy8890.101.21460.00001.2246
17772006.01.18 10:52close8880.101.21440.00001.22386.001489.20
17782006.01.18 10:52close8890.101.21440.00001.2246-2.001487.20
17792006.01.18 10:52buy8900.101.21440.00001.2244
17802006.01.18 11:06close8900.101.21290.00001.2244-15.001472.20
17812006.01.18 11:06buy8910.101.21300.00001.2230
17822006.01.18 11:26close8910.101.21140.00001.2230-16.001456.20
17832006.01.18 11:27buy8920.101.21150.00001.2215
17842006.01.18 11:31buy8930.101.21220.00001.2222
17852006.01.18 11:31close8920.101.21200.00001.22155.001461.20
17862006.01.18 11:31close8930.101.21200.00001.2222-2.001459.20
17872006.01.18 11:32buy8940.101.21210.00001.2221
17882006.01.18 11:46buy8950.101.21280.00001.2228
17892006.01.18 11:46close8940.101.21260.00001.22215.001464.20
17902006.01.18 11:46close8950.101.21260.00001.2228-2.001462.20
17912006.01.18 11:47buy8960.101.21270.00001.2227
17922006.01.18 11:59close8960.101.21120.00001.2227-15.001447.20
17932006.01.18 11:59buy8970.101.21120.00001.2212
17942006.01.18 12:10buy8980.101.21190.00001.2219
17952006.01.18 12:10close8970.101.21170.00001.22125.001452.20
17962006.01.18 12:10close8980.101.21170.00001.2219-2.001450.20
17972006.01.18 12:10buy8990.101.21180.00001.2218
17982006.01.18 12:25buy9000.101.21250.00001.2225
17992006.01.18 12:25close8990.101.21230.00001.22185.001455.20
18002006.01.18 12:25close9000.101.21230.00001.2225-2.001453.20
18012006.01.18 12:25buy9010.101.21220.00001.2222
18022006.01.18 13:15buy9020.101.21290.00001.2229
18032006.01.18 13:15close9010.101.21270.00001.22225.001458.20
18042006.01.18 13:15close9020.101.21270.00001.2229-2.001456.20
18052006.01.18 13:16buy9030.101.21310.00001.2231
18062006.01.18 13:59close9030.101.21160.00001.2231-15.001441.20
18072006.01.18 13:59buy9040.101.21190.00001.2219
18082006.01.18 14:28close9040.101.21040.00001.2219-15.001426.20
18092006.01.18 14:29buy9050.101.21090.00001.2209
18102006.01.18 14:31buy9060.101.21160.00001.2216
18112006.01.18 14:31close9050.101.21140.00001.22095.001431.20
18122006.01.18 14:31close9060.101.21140.00001.2216-2.001429.20
18132006.01.18 14:31buy9070.101.21140.00001.2214
18142006.01.18 14:38buy9080.101.21210.00001.2221
18152006.01.18 14:38close9070.101.21190.00001.22145.001434.20
18162006.01.18 14:38close9080.101.21190.00001.2221-2.001432.20
18172006.01.18 14:38buy9090.101.21200.00001.2220
18182006.01.18 15:09buy9100.101.21270.00001.2227
18192006.01.18 15:09close9090.101.21250.00001.22205.001437.20
18202006.01.18 15:09close9100.101.21250.00001.2227-2.001435.20
18212006.01.18 15:10buy9110.101.21280.00001.2228
18222006.01.18 15:30buy9120.101.21350.00001.2235
18232006.01.18 15:30close9110.101.21330.00001.22285.001440.20
18242006.01.18 15:30close9120.101.21330.00001.2235-2.001438.20
18252006.01.18 15:30buy9130.101.21370.00001.2237
18262006.01.18 15:45buy9140.101.21450.00001.2245
18272006.01.18 15:45close9130.101.21430.00001.22376.001444.20
18282006.01.18 15:45close9140.101.21430.00001.2245-2.001442.20
18292006.01.18 15:45buy9150.101.21480.00001.2248
18302006.01.18 15:52close9150.101.21330.00001.2248-15.001427.20
18312006.01.18 15:52buy9160.101.21340.00001.2234
18322006.01.18 16:00buy9170.101.21420.00001.2242
18332006.01.18 16:00close9160.101.21400.00001.22346.001433.20
18342006.01.18 16:00close9170.101.21400.00001.2242-2.001431.20
18352006.01.18 16:00buy9180.101.21410.00001.2241
18362006.01.18 16:02close9180.101.21250.00001.2241-16.001415.20
18372006.01.18 16:02buy9190.101.21260.00001.2226
18382006.01.18 16:17buy9200.101.21330.00001.2233
18392006.01.18 16:17close9190.101.21310.00001.22265.001420.20
18402006.01.18 16:17close9200.101.21310.00001.2233-2.001418.20
18412006.01.18 16:18buy9210.101.21340.00001.2234
18422006.01.18 16:34buy9220.101.21420.00001.2242
18432006.01.18 16:34close9210.101.21400.00001.22346.001424.20
18442006.01.18 16:34close9220.101.21400.00001.2242-2.001422.20
18452006.01.18 16:34buy9230.101.21440.00001.2244
18462006.01.18 16:34buy9240.101.21510.00001.2251
18472006.01.18 16:34close9230.101.21490.00001.22445.001427.20
18482006.01.18 16:34close9240.101.21490.00001.2251-2.001425.20
18492006.01.18 16:35buy9250.101.21520.00001.2252
18502006.01.18 17:01close9250.101.21360.00001.2252-16.001409.20
18512006.01.18 17:02buy9260.101.21370.00001.2237
18522006.01.18 17:02close9260.101.21220.00001.2237-15.001394.20
18532006.01.18 17:03buy9270.101.21250.00001.2225
18542006.01.18 17:09buy9280.101.21330.00001.2233
18552006.01.18 17:09close9270.101.21310.00001.22256.001400.20
18562006.01.18 17:09close9280.101.21310.00001.2233-2.001398.20
18572006.01.18 17:09buy9290.101.21320.00001.2232
18582006.01.18 17:12close9290.101.21170.00001.2232-15.001383.20
18592006.01.18 17:12buy9300.101.21180.00001.2218
18602006.01.18 17:14close9300.101.21010.00001.2218-17.001366.20
18612006.01.18 17:14buy9310.101.21020.00001.2202
18622006.01.18 17:24buy9320.101.21090.00001.2209
18632006.01.18 17:24close9310.101.21070.00001.22025.001371.20
18642006.01.18 17:24close9320.101.21070.00001.2209-2.001369.20
18652006.01.18 17:24buy9330.101.21100.00001.2210
18662006.01.18 18:19close9330.101.20950.00001.2210-15.001354.20
18672006.01.18 18:19buy9340.101.20960.00001.2196
18682006.01.18 18:23buy9350.101.21030.00001.2203
18692006.01.18 18:23close9340.101.21010.00001.21965.001359.20
18702006.01.18 18:23close9350.101.21010.00001.2203-2.001357.20
18712006.01.18 18:24buy9360.101.21040.00001.2204
18722006.01.18 18:35close9360.101.20890.00001.2204-15.001342.20
18732006.01.18 18:35buy9370.101.20930.00001.2193
18742006.01.18 18:45close9370.101.20780.00001.2193-15.001327.20
18752006.01.18 18:45buy9380.101.20790.00001.2179
18762006.01.18 18:51buy9390.101.20860.00001.2186
18772006.01.18 18:51close9380.101.20840.00001.21795.001332.20
18782006.01.18 18:51close9390.101.20840.00001.2186-2.001330.20
18792006.01.18 18:51buy9400.101.20870.00001.2187
18802006.01.18 19:08close9400.101.20700.00001.2187-17.001313.20
18812006.01.18 19:08buy9410.101.20740.00001.2174
18822006.01.18 19:10buy9420.101.20810.00001.2181
18832006.01.18 19:10close9410.101.20790.00001.21745.001318.20
18842006.01.18 19:10close9420.101.20790.00001.2181-2.001316.20
18852006.01.18 19:11buy9430.101.20800.00001.2180
18862006.01.18 19:55buy9440.101.20870.00001.2187
18872006.01.18 19:55close9430.101.20850.00001.21805.001321.20
18882006.01.18 19:55close9440.101.20850.00001.2187-2.001319.20
18892006.01.18 19:55buy9450.101.20860.00001.2186
18902006.01.18 20:30buy9460.101.20940.00001.2194
18912006.01.18 20:30close9450.101.20920.00001.21866.001325.20
18922006.01.18 20:30close9460.101.20920.00001.2194-2.001323.20
18932006.01.18 20:31buy9470.101.20950.00001.2195
18942006.01.18 21:49buy9480.101.21020.00001.2202
18952006.01.18 21:49close9470.101.21000.00001.21955.001328.20
18962006.01.18 21:49close9480.101.21000.00001.2202-2.001326.20
18972006.01.18 21:49buy9490.101.21050.00001.2205
18982006.01.18 22:06buy9500.101.21120.00001.2212
18992006.01.18 22:06close9490.101.21100.00001.22055.001331.20
19002006.01.18 22:06close9500.101.21100.00001.2212-2.001329.20
19012006.01.18 22:06buy9510.101.21110.00001.2211
19022006.01.18 23:52buy9520.101.21180.00001.2218
19032006.01.18 23:52close9510.101.21160.00001.22115.001334.20
19042006.01.18 23:52close9520.101.21160.00001.2218-2.001332.20
19052006.01.18 23:52buy9530.101.21170.00001.2217
19062006.01.19 01:03buy9540.101.21240.00001.2224
19072006.01.19 01:03close9530.101.21220.00001.22174.601336.80
19082006.01.19 01:03close9540.101.21220.00001.2224-2.001334.80
19092006.01.19 01:04buy9550.101.21220.00001.2222
19102006.01.19 01:45close9550.101.21060.00001.2222-16.001318.80
19112006.01.19 01:46buy9560.101.21090.00001.2209
19122006.01.19 02:26close9560.101.20930.00001.2209-16.001302.80
19132006.01.19 02:27buy9570.101.20940.00001.2194
19142006.01.19 03:11buy9580.101.21020.00001.2202
19152006.01.19 03:11close9570.101.21000.00001.21946.001308.80
19162006.01.19 03:11close9580.101.21000.00001.2202-2.001306.80
19172006.01.19 03:11buy9590.101.21010.00001.2201
19182006.01.19 05:34close9590.101.20860.00001.2201-15.001291.80
19192006.01.19 05:35buy9600.101.20890.00001.2189
19202006.01.19 06:31buy9610.101.20960.00001.2196
19212006.01.19 06:31close9600.101.20940.00001.21895.001296.80
19222006.01.19 06:31close9610.101.20940.00001.2196-2.001294.80
19232006.01.19 06:31buy9620.101.20950.00001.2195
19242006.01.19 08:23buy9630.101.21020.00001.2202
19252006.01.19 08:23close9620.101.21000.00001.21955.001299.80
19262006.01.19 08:23close9630.101.21000.00001.2202-2.001297.80
19272006.01.19 08:23buy9640.101.21000.00001.2200
19282006.01.19 08:25buy9650.101.21070.00001.2207
19292006.01.19 08:25close9640.101.21050.00001.22005.001302.80
19302006.01.19 08:25close9650.101.21050.00001.2207-2.001300.80
19312006.01.19 08:25buy9660.101.21080.00001.2208
19322006.01.19 09:26close9660.101.20920.00001.2208-16.001284.80
19332006.01.19 09:26buy9670.101.20920.00001.2192
19342006.01.19 09:45close9670.101.20770.00001.2192-15.001269.80
19352006.01.19 09:46buy9680.101.20810.00001.2181
19362006.01.19 09:55buy9690.101.20890.00001.2189
19372006.01.19 09:55close9680.101.20870.00001.21816.001275.80
19382006.01.19 09:55close9690.101.20870.00001.2189-2.001273.80
19392006.01.19 09:56buy9700.101.20900.00001.2190
19402006.01.19 10:34close9700.101.20750.00001.2190-15.001258.80
19412006.01.19 10:34buy9710.101.20740.00001.2174
19422006.01.19 11:22buy9720.101.20810.00001.2181
19432006.01.19 11:22close9710.101.20790.00001.21745.001263.80
19442006.01.19 11:22close9720.101.20790.00001.2181-2.001261.80
19452006.01.19 11:23buy9730.101.20820.00001.2182
19462006.01.19 13:37close9730.101.20670.00001.2182-15.001246.80
19472006.01.19 13:37buy9740.101.20700.00001.2170
19482006.01.19 14:01buy9750.101.20770.00001.2177
19492006.01.19 14:01close9740.101.20750.00001.21705.001251.80
19502006.01.19 14:01close9750.101.20750.00001.2177-2.001249.80
19512006.01.19 14:01buy9760.101.20760.00001.2176
19522006.01.19 14:54buy9770.101.20830.00001.2183
19532006.01.19 14:54close9760.101.20810.00001.21765.001254.80
19542006.01.19 14:54close9770.101.20810.00001.2183-2.001252.80
19552006.01.19 14:54buy9780.101.20820.00001.2182
19562006.01.19 15:32close9780.101.20670.00001.2182-15.001237.80
19572006.01.19 15:32buy9790.101.20680.00001.2168
19582006.01.19 16:43buy9800.101.20760.00001.2176
19592006.01.19 16:43close9790.101.20740.00001.21686.001243.80
19602006.01.19 16:43close9800.101.20740.00001.2176-2.001241.80
19612006.01.19 16:43buy9810.101.20770.00001.2177
19622006.01.19 17:08buy9820.101.20850.00001.2185
19632006.01.19 17:08close9810.101.20830.00001.21776.001247.80
19642006.01.19 17:08close9820.101.20830.00001.2185-2.001245.80
19652006.01.19 17:08buy9830.101.20870.00001.2187
19662006.01.19 17:09buy9840.101.20940.00001.2194
19672006.01.19 17:09close9830.101.20920.00001.21875.001250.80
19682006.01.19 17:09close9840.101.20920.00001.2194-2.001248.80
19692006.01.19 17:09buy9850.101.20950.00001.2195
19702006.01.19 17:15close9850.101.20790.00001.2195-16.001232.80
19712006.01.19 17:15buy9860.101.20820.00001.2182
19722006.01.19 17:16buy9870.101.20900.00001.2190
19732006.01.19 17:16close9860.101.20880.00001.21826.001238.80
19742006.01.19 17:16close9870.101.20880.00001.2190-2.001236.80
19752006.01.19 17:17buy9880.101.20920.00001.2192
19762006.01.19 17:33buy9890.101.21000.00001.2200
19772006.01.19 17:33close9880.101.20980.00001.21926.001242.80
19782006.01.19 17:33close9890.101.20980.00001.2200-2.001240.80
19792006.01.19 17:33buy9900.101.21020.00001.2202
19802006.01.19 17:35buy9910.101.21090.00001.2209
19812006.01.19 17:35close9900.101.21070.00001.22025.001245.80
19822006.01.19 17:35close9910.101.21070.00001.2209-2.001243.80
19832006.01.19 17:35buy9920.101.21100.00001.2210
19842006.01.19 17:42buy9930.101.21170.00001.2217
19852006.01.19 17:42close9920.101.21150.00001.22105.001248.80
19862006.01.19 17:42close9930.101.21150.00001.2217-2.001246.80
19872006.01.19 17:42buy9940.101.21180.00001.2218
19882006.01.19 18:20close9940.101.21020.00001.2218-16.001230.80
19892006.01.19 18:20buy9950.101.21050.00001.2205
19902006.01.19 18:23buy9960.101.21130.00001.2213
19912006.01.19 18:23close9950.101.21110.00001.22056.001236.80
19922006.01.19 18:23close9960.101.21110.00001.2213-2.001234.80
19932006.01.19 18:23buy9970.101.21110.00001.2211
19942006.01.19 18:49close9970.101.20960.00001.2211-15.001219.80
19952006.01.19 18:49buy9980.101.20990.00001.2199
19962006.01.19 18:51buy9990.101.21070.00001.2207
19972006.01.19 18:51close9980.101.21050.00001.21996.001225.80
19982006.01.19 18:51close9990.101.21050.00001.2207-2.001223.80
19992006.01.19 18:52buy10000.101.21060.00001.2206
20002006.01.19 19:00buy10010.101.21130.00001.2213
20012006.01.19 19:00close10000.101.21110.00001.22065.001228.80
20022006.01.19 19:00close10010.101.21110.00001.2213-2.001226.80
20032006.01.19 19:00buy10020.101.21150.00001.2215
20042006.01.19 20:31close10020.101.21000.00001.2215-15.001211.80
20052006.01.19 20:31buy10030.101.21010.00001.2201
20062006.01.19 20:56close10030.101.20840.00001.2201-17.001194.80
20072006.01.19 20:56buy10040.101.20840.00001.2184
20082006.01.19 21:05buy10050.101.20910.00001.2191
20092006.01.19 21:05close10040.101.20890.00001.21845.001199.80
20102006.01.19 21:05close10050.101.20890.00001.2191-2.001197.80
20112006.01.19 21:05buy10060.101.20900.00001.2190
20122006.01.19 21:50buy10070.101.20970.00001.2197
20132006.01.19 21:50close10060.101.20950.00001.21905.001202.80
20142006.01.19 21:50close10070.101.20950.00001.2197-2.001200.80
20152006.01.19 21:50buy10080.101.20960.00001.2196
20162006.01.19 23:26buy10090.101.21030.00001.2203
20172006.01.19 23:26close10080.101.21010.00001.21965.001205.80
20182006.01.19 23:26close10090.101.21010.00001.2203-2.001203.80
20192006.01.19 23:26buy10100.101.21020.00001.2202
20202006.01.20 00:36close10100.101.20860.00001.2202-16.401187.40
20212006.01.20 00:37buy10110.101.20890.00001.2189
20222006.01.20 01:01buy10120.101.20960.00001.2196
20232006.01.20 01:01close10110.101.20940.00001.21895.001192.40
20242006.01.20 01:01close10120.101.20940.00001.2196-2.001190.40
20252006.01.20 01:02buy10130.101.20940.00001.2194
20262006.01.20 03:06close10130.101.20790.00001.2194-15.001175.40
20272006.01.20 03:06buy10140.101.20820.00001.2182
20282006.01.20 08:04close10140.101.20670.00001.2182-15.001160.40
20292006.01.20 08:04buy10150.101.20700.00001.2170
20302006.01.20 08:31buy10160.101.20770.00001.2177
20312006.01.20 08:31close10150.101.20750.00001.21705.001165.40
20322006.01.20 08:31close10160.101.20750.00001.2177-2.001163.40
20332006.01.20 08:32buy10170.101.20780.00001.2178
20342006.01.20 09:30buy10180.101.20870.00001.2187
20352006.01.20 09:30close10170.101.20850.00001.21787.001170.40
20362006.01.20 09:30close10180.101.20850.00001.2187-2.001168.40
20372006.01.20 09:30buy10190.101.20880.00001.2188
20382006.01.20 10:04close10190.101.20730.00001.2188-15.001153.40
20392006.01.20 10:05buy10200.101.20760.00001.2176
20402006.01.20 10:35close10200.101.20610.00001.2176-15.001138.40
20412006.01.20 10:35buy10210.101.20620.00001.2162
20422006.01.20 10:37close10210.101.20470.00001.2162-15.001123.40
20432006.01.20 10:37buy10220.101.20450.00001.2145
20442006.01.20 10:38buy10230.101.20530.00001.2153
20452006.01.20 10:38close10220.101.20510.00001.21456.001129.40
20462006.01.20 10:38close10230.101.20510.00001.2153-2.001127.40
20472006.01.20 10:39buy10240.101.20550.00001.2155
20482006.01.20 10:40buy10250.101.20620.00001.2162
20492006.01.20 10:40close10240.101.20600.00001.21555.001132.40
20502006.01.20 10:40close10250.101.20600.00001.2162-2.001130.40
20512006.01.20 10:40buy10260.101.20630.00001.2163
20522006.01.20 10:51buy10270.101.20700.00001.2170
20532006.01.20 10:51close10260.101.20680.00001.21635.001135.40
20542006.01.20 10:51close10270.101.20680.00001.2170-2.001133.40
20552006.01.20 10:51buy10280.101.20710.00001.2171
20562006.01.20 11:00buy10290.101.20790.00001.2179
20572006.01.20 11:00close10280.101.20770.00001.21716.001139.40
20582006.01.20 11:00close10290.101.20770.00001.2179-2.001137.40
20592006.01.20 11:00buy10300.101.20810.00001.2181
20602006.01.20 11:01buy10310.101.20880.00001.2188
20612006.01.20 11:01close10300.101.20860.00001.21815.001142.40
20622006.01.20 11:01close10310.101.20860.00001.2188-2.001140.40
20632006.01.20 11:01buy10320.101.20860.00001.2186
20642006.01.20 11:13buy10330.101.20930.00001.2193
20652006.01.20 11:13close10320.101.20910.00001.21865.001145.40
20662006.01.20 11:13close10330.101.20910.00001.2193-2.001143.40
20672006.01.20 11:13buy10340.101.20920.00001.2192
20682006.01.20 11:24close10340.101.20760.00001.2192-16.001127.40
20692006.01.20 11:25buy10350.101.20790.00001.2179
20702006.01.20 11:46buy10360.101.20860.00001.2186
20712006.01.20 11:46close10350.101.20840.00001.21795.001132.40
20722006.01.20 11:46close10360.101.20840.00001.2186-2.001130.40
20732006.01.20 11:46buy10370.101.20870.00001.2187
20742006.01.20 12:52close10370.101.20720.00001.2187-15.001115.40
20752006.01.20 12:53buy10380.101.20750.00001.2175
20762006.01.20 15:43buy10390.101.20820.00001.2182
20772006.01.20 15:43close10380.101.20800.00001.21755.001120.40
20782006.01.20 15:43close10390.101.20800.00001.2182-2.001118.40
20792006.01.20 15:44buy10400.101.20840.00001.2184
20802006.01.20 15:54buy10410.101.20910.00001.2191
20812006.01.20 15:54close10400.101.20890.00001.21845.001123.40
20822006.01.20 15:54close10410.101.20890.00001.2191-2.001121.40
20832006.01.20 15:55buy10420.101.20920.00001.2192
20842006.01.20 15:58buy10430.101.20990.00001.2199
20852006.01.20 15:58close10420.101.20970.00001.21925.001126.40
20862006.01.20 15:58close10430.101.20970.00001.2199-2.001124.40
20872006.01.20 15:58buy10440.101.21000.00001.2200
20882006.01.20 16:17buy10450.101.21070.00001.2207
20892006.01.20 16:17close10440.101.21050.00001.22005.001129.40
20902006.01.20 16:17close10450.101.21050.00001.2207-2.001127.40
20912006.01.20 16:17buy10460.101.21090.00001.2209
20922006.01.20 16:40close10460.101.20920.00001.2209-17.001110.40
20932006.01.20 16:41buy10470.101.20950.00001.2195
20942006.01.20 17:01buy10480.101.21020.00001.2202
20952006.01.20 17:01close10470.101.21000.00001.21955.001115.40
20962006.01.20 17:01close10480.101.21000.00001.2202-2.001113.40
20972006.01.20 17:01buy10490.101.21030.00001.2203
20982006.01.20 17:25close10490.101.20880.00001.2203-15.001098.40
20992006.01.20 17:25buy10500.101.20880.00001.2188
21002006.01.20 17:29buy10510.101.20950.00001.2195
21012006.01.20 17:29close10500.101.20930.00001.21885.001103.40
21022006.01.20 17:29close10510.101.20930.00001.2195-2.001101.40
21032006.01.20 17:29buy10520.101.20940.00001.2194
21042006.01.20 17:42close10520.101.20790.00001.2194-15.001086.40
21052006.01.20 17:42buy10530.101.20800.00001.2180
21062006.01.20 17:51buy10540.101.20870.00001.2187
21072006.01.20 17:51close10530.101.20850.00001.21805.001091.40
21082006.01.20 17:51close10540.101.20850.00001.2187-2.001089.40
21092006.01.20 17:52buy10550.101.20860.00001.2186
21102006.01.20 17:59buy10560.101.20930.00001.2193
21112006.01.20 17:59close10550.101.20910.00001.21865.001094.40
21122006.01.20 17:59close10560.101.20910.00001.2193-2.001092.40
21132006.01.20 17:59buy10570.101.20940.00001.2194
21142006.01.20 18:09buy10580.101.21010.00001.2201
21152006.01.20 18:09close10570.101.20990.00001.21945.001097.40
21162006.01.20 18:09close10580.101.20990.00001.2201-2.001095.40
21172006.01.20 18:09buy10590.101.21020.00001.2202
21182006.01.20 18:27close10590.101.20870.00001.2202-15.001080.40
21192006.01.20 18:28buy10600.101.20900.00001.2190
21202006.01.20 18:36buy10610.101.20970.00001.2197
21212006.01.20 18:36close10600.101.20950.00001.21905.001085.40
21222006.01.20 18:36close10610.101.20950.00001.2197-2.001083.40
21232006.01.20 18:36buy10620.101.20990.00001.2199
21242006.01.20 19:06buy10630.101.21060.00001.2206
21252006.01.20 19:06close10620.101.21040.00001.21995.001088.40
21262006.01.20 19:06close10630.101.21040.00001.2206-2.001086.40
21272006.01.20 19:06buy10640.101.21070.00001.2207
21282006.01.20 20:19buy10650.101.21150.00001.2215
21292006.01.20 20:19close10640.101.21130.00001.22076.001092.40
21302006.01.20 20:19close10650.101.21130.00001.2215-2.001090.40
21312006.01.20 20:19buy10660.101.21100.00001.2210
21322006.01.20 20:40buy10670.101.21190.00001.2219
21332006.01.20 20:40close10660.101.21170.00001.22107.001097.40
21342006.01.20 20:40close10670.101.21170.00001.2219-2.001095.40
21352006.01.20 20:40buy10680.101.21180.00001.2218
21362006.01.20 20:49buy10690.101.21260.00001.2226
21372006.01.20 20:49close10680.101.21240.00001.22186.001101.40
21382006.01.20 20:49close10690.101.21240.00001.2226-2.001099.40
21392006.01.20 20:49buy10700.101.21240.00001.2224
21402006.01.20 20:52buy10710.101.21310.00001.2231
21412006.01.20 20:52close10700.101.21290.00001.22245.001104.40
21422006.01.20 20:52close10710.101.21290.00001.2231-2.001102.40
21432006.01.20 20:52buy10720.101.21330.00001.2233
21442006.01.20 21:27buy10730.101.21400.00001.2240
21452006.01.20 21:27close10720.101.21380.00001.22335.001107.40
21462006.01.20 21:27close10730.101.21380.00001.2240-2.001105.40
21472006.01.20 21:27buy10740.101.21380.00001.2238
21482006.01.23 01:10buy10750.101.21480.00001.2248
21492006.01.23 01:10close10740.101.21460.00001.22387.601113.00
21502006.01.23 01:10close10750.101.21460.00001.2248-2.001111.00
21512006.01.23 01:10buy10760.101.21470.00001.2247
21522006.01.23 01:34buy10770.101.21550.00001.2255
21532006.01.23 01:34close10760.101.21530.00001.22476.001117.00
21542006.01.23 01:34close10770.101.21530.00001.2255-2.001115.00
21552006.01.23 01:34buy10780.101.21580.00001.2258
21562006.01.23 01:56buy10790.101.21650.00001.2265
21572006.01.23 01:56close10780.101.21630.00001.22585.001120.00
21582006.01.23 01:56close10790.101.21630.00001.2265-2.001118.00
21592006.01.23 01:58buy10800.101.21660.00001.2266
21602006.01.23 02:04buy10810.101.21740.00001.2274
21612006.01.23 02:04close10800.101.21720.00001.22666.001124.00
21622006.01.23 02:04close10810.101.21720.00001.2274-2.001122.00
21632006.01.23 02:05buy10820.101.21730.00001.2273
21642006.01.23 02:36buy10830.101.21810.00001.2281
21652006.01.23 02:36close10820.101.21790.00001.22736.001128.00
21662006.01.23 02:36close10830.101.21790.00001.2281-2.001126.00
21672006.01.23 02:36buy10840.101.21790.00001.2279
21682006.01.23 02:40buy10850.101.21870.00001.2287
21692006.01.23 02:40close10840.101.21850.00001.22796.001132.00
21702006.01.23 02:40close10850.101.21850.00001.2287-2.001130.00
21712006.01.23 02:40buy10860.101.21890.00001.2289
21722006.01.23 02:40buy10870.101.21980.00001.2298
21732006.01.23 02:40close10860.101.21960.00001.22897.001137.00
21742006.01.23 02:40close10870.101.21960.00001.2298-2.001135.00
21752006.01.23 02:40buy10880.101.22020.00001.2302
21762006.01.23 02:40buy10890.101.22090.00001.2309
21772006.01.23 02:40close10880.101.22070.00001.23025.001140.00
21782006.01.23 02:40close10890.101.22070.00001.2309-2.001138.00
21792006.01.23 02:40buy10900.101.22120.00001.2312
21802006.01.23 02:42buy10910.101.22200.00001.2320
21812006.01.23 02:42close10900.101.22180.00001.23126.001144.00
21822006.01.23 02:42close10910.101.22180.00001.2320-2.001142.00
21832006.01.23 02:42buy10920.101.22330.00001.2333
21842006.01.23 02:44buy10930.101.22410.00001.2341
21852006.01.23 02:44close10920.101.22390.00001.23336.001148.00
21862006.01.23 02:44close10930.101.22390.00001.2341-2.001146.00
21872006.01.23 02:45buy10940.101.22430.00001.2343
21882006.01.23 02:45close10940.101.22280.00001.2343-15.001131.00
21892006.01.23 02:46buy10950.101.22290.00001.2329
21902006.01.23 02:53close10950.101.22130.00001.2329-16.001115.00
21912006.01.23 02:53buy10960.101.22160.00001.2316
21922006.01.23 02:53buy10970.101.22230.00001.2323
21932006.01.23 02:53close10960.101.22210.00001.23165.001120.00
21942006.01.23 02:53close10970.101.22210.00001.2323-2.001118.00
21952006.01.23 02:54buy10980.101.22240.00001.2324
21962006.01.23 03:17buy10990.101.22310.00001.2331
21972006.01.23 03:17close10980.101.22290.00001.23245.001123.00
21982006.01.23 03:17close10990.101.22290.00001.2331-2.001121.00
21992006.01.23 03:18buy11000.101.22320.00001.2332
22002006.01.23 03:57buy11010.101.22390.00001.2339
22012006.01.23 03:57close11000.101.22370.00001.23325.001126.00
22022006.01.23 03:57close11010.101.22370.00001.2339-2.001124.00
22032006.01.23 03:57buy11020.101.22380.00001.2338
22042006.01.23 04:29buy11030.101.22450.00001.2345
22052006.01.23 04:29close11020.101.22430.00001.23385.001129.00
22062006.01.23 04:29close11030.101.22430.00001.2345-2.001127.00
22072006.01.23 04:29buy11040.101.22460.00001.2346
22082006.01.23 05:54buy11050.101.22540.00001.2354
22092006.01.23 05:54close11040.101.22520.00001.23466.001133.00
22102006.01.23 05:54close11050.101.22520.00001.2354-2.001131.00
22112006.01.23 05:54buy11060.101.22530.00001.2353
22122006.01.23 05:56buy11070.101.22600.00001.2360
22132006.01.23 05:56close11060.101.22580.00001.23535.001136.00
22142006.01.23 05:56close11070.101.22580.00001.2360-2.001134.00
22152006.01.23 05:56buy11080.101.22590.00001.2359
22162006.01.23 06:02close11080.101.22430.00001.2359-16.001118.00
22172006.01.23 06:03buy11090.101.22450.00001.2345
22182006.01.23 07:34close11090.101.22300.00001.2345-15.001103.00
22192006.01.23 07:35buy11100.101.22330.00001.2333
22202006.01.23 08:04buy11110.101.22400.00001.2340
22212006.01.23 08:04close11100.101.22380.00001.23335.001108.00
22222006.01.23 08:04close11110.101.22380.00001.2340-2.001106.00
22232006.01.23 08:05buy11120.101.22410.00001.2341
22242006.01.23 08:06buy11130.101.22480.00001.2348
22252006.01.23 08:06close11120.101.22460.00001.23415.001111.00
22262006.01.23 08:06close11130.101.22460.00001.2348-2.001109.00
22272006.01.23 08:07buy11140.101.22470.00001.2347
22282006.01.23 08:21buy11150.101.22550.00001.2355
22292006.01.23 08:21close11140.101.22530.00001.23476.001115.00
22302006.01.23 08:21close11150.101.22530.00001.2355-2.001113.00
22312006.01.23 08:21buy11160.101.22540.00001.2354
22322006.01.23 08:39close11160.101.22390.00001.2354-15.001098.00
22332006.01.23 08:39buy11170.101.22400.00001.2340
22342006.01.23 09:09buy11180.101.22470.00001.2347
22352006.01.23 09:09close11170.101.22450.00001.23405.001103.00
22362006.01.23 09:09close11180.101.22450.00001.2347-2.001101.00
22372006.01.23 09:10buy11190.101.22500.00001.2350
22382006.01.23 09:31close11190.101.22350.00001.2350-15.001086.00
22392006.01.23 09:31buy11200.101.22380.00001.2338
22402006.01.23 09:41buy11210.101.22450.00001.2345
22412006.01.23 09:41close11200.101.22430.00001.23385.001091.00
22422006.01.23 09:41close11210.101.22430.00001.2345-2.001089.00
22432006.01.23 09:41buy11220.101.22440.00001.2344
22442006.01.23 09:51buy11230.101.22510.00001.2351
22452006.01.23 09:51close11220.101.22490.00001.23445.001094.00
22462006.01.23 09:51close11230.101.22490.00001.2351-2.001092.00
22472006.01.23 09:51buy11240.101.22500.00001.2350
22482006.01.23 10:00close11240.101.22350.00001.2350-15.001077.00
22492006.01.23 10:00buy11250.101.22390.00001.2339
22502006.01.23 10:00buy11260.101.22470.00001.2347
22512006.01.23 10:00close11250.101.22450.00001.23396.001083.00
22522006.01.23 10:00close11260.101.22450.00001.2347-2.001081.00
22532006.01.23 10:00buy11270.101.22460.00001.2346
22542006.01.23 10:59close11270.101.22310.00001.2346-15.001066.00
22552006.01.23 10:59buy11280.101.22310.00001.2331
22562006.01.23 11:09buy11290.101.22380.00001.2338
22572006.01.23 11:09close11280.101.22360.00001.23315.001071.00
22582006.01.23 11:09close11290.101.22360.00001.2338-2.001069.00
22592006.01.23 11:09buy11300.101.22390.00001.2339
22602006.01.23 11:32buy11310.101.22460.00001.2346
22612006.01.23 11:32close11300.101.22440.00001.23395.001074.00
22622006.01.23 11:32close11310.101.22440.00001.2346-2.001072.00
22632006.01.23 11:33buy11320.101.22480.00001.2348
22642006.01.23 11:36buy11330.101.22550.00001.2355
22652006.01.23 11:36close11320.101.22530.00001.23485.001077.00
22662006.01.23 11:36close11330.101.22530.00001.2355-2.001075.00
22672006.01.23 11:36buy11340.101.22560.00001.2356
22682006.01.23 11:38buy11350.101.22630.00001.2363
22692006.01.23 11:38close11340.101.22610.00001.23565.001080.00
22702006.01.23 11:38close11350.101.22610.00001.2363-2.001078.00
22712006.01.23 11:39buy11360.101.22620.00001.2362
22722006.01.23 11:50buy11370.101.22690.00001.2369
22732006.01.23 11:50close11360.101.22670.00001.23625.001083.00
22742006.01.23 11:50close11370.101.22670.00001.2369-2.001081.00
22752006.01.23 11:50buy11380.101.22670.00001.2367
22762006.01.23 12:37buy11390.101.22740.00001.2374
22772006.01.23 12:37close11380.101.22720.00001.23675.001086.00
22782006.01.23 12:37close11390.101.22720.00001.2374-2.001084.00
22792006.01.23 12:37buy11400.101.22750.00001.2375
22802006.01.23 12:51buy11410.101.22820.00001.2382
22812006.01.23 12:51close11400.101.22800.00001.23755.001089.00
22822006.01.23 12:51close11410.101.22800.00001.2382-2.001087.00
22832006.01.23 12:51buy11420.101.22830.00001.2383
22842006.01.23 14:13close11420.101.22680.00001.2383-15.001072.00
22852006.01.23 14:13buy11430.101.22690.00001.2369
22862006.01.23 14:16buy11440.101.22760.00001.2376
22872006.01.23 14:16close11430.101.22740.00001.23695.001077.00
22882006.01.23 14:16close11440.101.22740.00001.2376-2.001075.00
22892006.01.23 14:17buy11450.101.22750.00001.2375
22902006.01.23 14:38buy11460.101.22820.00001.2382
22912006.01.23 14:38close11450.101.22800.00001.23755.001080.00
22922006.01.23 14:38close11460.101.22800.00001.2382-2.001078.00
22932006.01.23 14:38buy11470.101.22800.00001.2380
22942006.01.23 14:40buy11480.101.22870.00001.2387
22952006.01.23 14:40close11470.101.22850.00001.23805.001083.00
22962006.01.23 14:40close11480.101.22850.00001.2387-2.001081.00
22972006.01.23 14:40buy11490.101.22880.00001.2388
22982006.01.23 14:56buy11500.101.22950.00001.2395
22992006.01.23 14:56close11490.101.22930.00001.23885.001086.00
23002006.01.23 14:56close11500.101.22930.00001.2395-2.001084.00
23012006.01.23 14:56buy11510.101.22940.00001.2394
23022006.01.23 15:14close11510.101.22770.00001.2394-17.001067.00
23032006.01.23 15:14buy11520.101.22800.00001.2380
23042006.01.23 15:29buy11530.101.22870.00001.2387
23052006.01.23 15:29close11520.101.22850.00001.23805.001072.00
23062006.01.23 15:29close11530.101.22850.00001.2387-2.001070.00
23072006.01.23 15:29buy11540.101.22880.00001.2388
23082006.01.23 15:56close11540.101.22730.00001.2388-15.001055.00
23092006.01.23 15:56buy11550.101.22740.00001.2374
23102006.01.23 16:04buy11560.101.22820.00001.2382
23112006.01.23 16:04close11550.101.22800.00001.23746.001061.00
23122006.01.23 16:04close11560.101.22800.00001.2382-2.001059.00
23132006.01.23 16:05buy11570.101.22810.00001.2381
23142006.01.23 17:09close11570.101.22660.00001.2381-15.001044.00
23152006.01.23 17:09buy11580.101.22700.00001.2370
23162006.01.23 17:12buy11590.101.22770.00001.2377
23172006.01.23 17:12close11580.101.22750.00001.23705.001049.00
23182006.01.23 17:12close11590.101.22750.00001.2377-2.001047.00
23192006.01.23 17:12buy11600.101.22760.00001.2376
23202006.01.23 17:32buy11610.101.22830.00001.2383
23212006.01.23 17:32close11600.101.22810.00001.23765.001052.00
23222006.01.23 17:32close11610.101.22810.00001.2383-2.001050.00
23232006.01.23 17:32buy11620.101.22820.00001.2382
23242006.01.23 19:36buy11630.101.22890.00001.2389
23252006.01.23 19:36close11620.101.22870.00001.23825.001055.00
23262006.01.23 19:36close11630.101.22870.00001.2389-2.001053.00
23272006.01.23 19:39buy11640.101.22900.00001.2390
23282006.01.23 19:42buy11650.101.22980.00001.2398
23292006.01.23 19:42close11640.101.22960.00001.23906.001059.00
23302006.01.23 19:42close11650.101.22960.00001.2398-2.001057.00
23312006.01.23 19:42buy11660.101.23050.00001.2405
23322006.01.23 20:00close11660.101.22870.00001.2405-18.001039.00
23332006.01.23 20:00buy11670.101.22860.00001.2386
23342006.01.23 20:21buy11680.101.22930.00001.2393
23352006.01.23 20:21close11670.101.22910.00001.23865.001044.00
23362006.01.23 20:21close11680.101.22910.00001.2393-2.001042.00
23372006.01.23 20:21buy11690.101.22920.00001.2392
23382006.01.23 21:15buy11700.101.23000.00001.2400
23392006.01.23 21:15close11690.101.22980.00001.23926.001048.00
23402006.01.23 21:15close11700.101.22980.00001.2400-2.001046.00
23412006.01.23 21:18buy11710.101.23020.00001.2402
23422006.01.23 23:03buy11720.101.23110.00001.2411
23432006.01.23 23:03close11710.101.23090.00001.24027.001053.00
23442006.01.23 23:03close11720.101.23090.00001.2411-2.001051.00
23452006.01.23 23:04buy11730.101.23100.00001.2410
23462006.01.24 00:23close11730.101.22930.00001.2410-17.401033.60
23472006.01.24 00:25buy11740.101.22960.00001.2396
23482006.01.24 01:02buy11750.101.23030.00001.2403
23492006.01.24 01:02close11740.101.23010.00001.23965.001038.60
23502006.01.24 01:02close11750.101.23010.00001.2403-2.001036.60
23512006.01.24 01:02buy11760.101.23010.00001.2401
23522006.01.24 01:05buy11770.101.23080.00001.2408
23532006.01.24 01:05close11760.101.23060.00001.24015.001041.60
23542006.01.24 01:05close11770.101.23060.00001.2408-2.001039.60
23552006.01.24 01:06buy11780.101.23070.00001.2407
23562006.01.24 01:37buy11790.101.23210.00001.2421
23572006.01.24 01:37close11780.101.23190.00001.240712.001051.60
23582006.01.24 01:37close11790.101.23190.00001.2421-2.001049.60
23592006.01.24 01:38buy11800.101.23180.00001.2418
23602006.01.24 01:52close11800.101.23030.00001.2418-15.001034.60
23612006.01.24 01:52buy11810.101.23060.00001.2406
23622006.01.24 02:04close11810.101.22890.00001.2406-17.001017.60
23632006.01.24 02:04buy11820.101.22900.00001.2390
23642006.01.24 02:10buy11830.101.22970.00001.2397
23652006.01.24 02:10close11820.101.22950.00001.23905.001022.60
23662006.01.24 02:10close11830.101.22950.00001.2397-2.001020.60
23672006.01.24 02:12buy11840.101.22960.00001.2396
23682006.01.24 04:42close11840.101.22810.00001.2396-15.001005.60
23692006.01.24 04:42buy11850.101.22850.00001.2385
23702006.01.24 07:22buy11860.101.22930.00001.2393
23712006.01.24 07:22close11850.101.22910.00001.23856.001011.60
23722006.01.24 07:22close11860.101.22910.00001.2393-2.001009.60
23732006.01.24 07:23buy11870.101.22940.00001.2394
23742006.01.24 07:40buy11880.101.23020.00001.2402
23752006.01.24 07:40close11870.101.23000.00001.23946.001015.60
23762006.01.24 07:40close11880.101.23000.00001.2402-2.001013.60
23772006.01.24 07:40buy11890.101.23030.00001.2403
23782006.01.24 07:49buy11900.101.23100.00001.2410
23792006.01.24 07:49close11890.101.23080.00001.24035.001018.60
23802006.01.24 07:49close11900.101.23080.00001.2410-2.001016.60
23812006.01.24 07:49buy11910.101.23090.00001.2409
23822006.01.24 08:30close11910.101.22940.00001.2409-15.001001.60
23832006.01.24 08:30buy11920.101.22970.00001.2397
23842006.01.24 08:36buy11930.101.23040.00001.2404
23852006.01.24 08:36close11920.101.23020.00001.23975.001006.60
23862006.01.24 08:36close11930.101.23020.00001.2404-2.001004.60
23872006.01.24 08:36buy11940.101.23030.00001.2403
23882006.01.24 09:03close11940.101.22880.00001.2403-15.00989.60
23892006.01.24 09:03buy11950.101.22880.00001.2388
23902006.01.24 09:33buy11960.101.22960.00001.2396
23912006.01.24 09:33close11950.101.22940.00001.23886.00995.60
23922006.01.24 09:33close11960.101.22940.00001.2396-2.00993.60
23932006.01.24 09:34buy11970.101.22970.00001.2397
23942006.01.24 10:10close11970.101.22820.00001.2397-15.00978.60
23952006.01.24 10:10buy11980.101.22830.00001.2383
23962006.01.24 10:46close11980.101.22680.00001.2383-15.00963.60
23972006.01.24 10:46buy11990.101.22690.00001.2369
23982006.01.24 11:22buy12000.101.22760.00001.2376
23992006.01.24 11:22close11990.101.22740.00001.23695.00968.60
24002006.01.24 11:22close12000.101.22740.00001.2376-2.00966.60
24012006.01.24 11:23buy12010.101.22750.00001.2375
24022006.01.24 12:00buy12020.101.22820.00001.2382
24032006.01.24 12:00close12010.101.22800.00001.23755.00971.60
24042006.01.24 12:00close12020.101.22800.00001.2382-2.00969.60
24052006.01.24 12:00buy12030.101.22830.00001.2383
24062006.01.24 12:43close12030.101.22680.00001.2383-15.00954.60
24072006.01.24 12:43buy12040.101.22720.00001.2372
24082006.01.24 12:59buy12050.101.22790.00001.2379
24092006.01.24 12:59close12040.101.22770.00001.23725.00959.60
24102006.01.24 12:59close12050.101.22770.00001.2379-2.00957.60
24112006.01.24 13:00buy12060.101.22780.00001.2378
24122006.01.24 13:40close12060.101.22630.00001.2378-15.00942.60
24132006.01.24 13:40buy12070.101.22670.00001.2367
24142006.01.24 14:04buy12080.101.22740.00001.2374
24152006.01.24 14:04close12070.101.22720.00001.23675.00947.60
24162006.01.24 14:04close12080.101.22720.00001.2374-2.00945.60
24172006.01.24 14:05buy12090.101.22720.00001.2372
24182006.01.24 14:15buy12100.101.22790.00001.2379
24192006.01.24 14:15close12090.101.22770.00001.23725.00950.60
24202006.01.24 14:15close12100.101.22770.00001.2379-2.00948.60
24212006.01.24 14:15buy12110.101.22780.00001.2378
24222006.01.24 14:26buy12120.101.22870.00001.2387
24232006.01.24 14:26close12110.101.22850.00001.23787.00955.60
24242006.01.24 14:26close12120.101.22850.00001.2387-2.00953.60
24252006.01.24 14:26buy12130.101.22860.00001.2386
24262006.01.24 15:02close12130.101.22710.00001.2386-15.00938.60
24272006.01.24 15:02buy12140.101.22740.00001.2374
24282006.01.24 15:58close12140.101.22590.00001.2374-15.00923.60
24292006.01.24 15:58buy12150.101.22600.00001.2360
24302006.01.24 16:04buy12160.101.22680.00001.2368
24312006.01.24 16:04close12150.101.22660.00001.23606.00929.60
24322006.01.24 16:04close12160.101.22660.00001.2368-2.00927.60
24332006.01.24 16:04buy12170.101.22690.00001.2369
24342006.01.24 16:07buy12180.101.22760.00001.2376
24352006.01.24 16:07close12170.101.22740.00001.23695.00932.60
24362006.01.24 16:07close12180.101.22740.00001.2376-2.00930.60
24372006.01.24 16:08buy12190.101.22750.00001.2375
24382006.01.24 17:29buy12200.101.22820.00001.2382
24392006.01.24 17:29close12190.101.22800.00001.23755.00935.60
24402006.01.24 17:29close12200.101.22800.00001.2382-2.00933.60
24412006.01.24 17:31buy12210.101.22830.00001.2383
24422006.01.24 19:01buy12220.101.22910.00001.2391
24432006.01.24 19:01close12210.101.22890.00001.23836.00939.60
24442006.01.24 19:01close12220.101.22890.00001.2391-2.00937.60
24452006.01.24 19:01buy12230.101.22920.00001.2392
24462006.01.24 19:37buy12240.101.22990.00001.2399
24472006.01.24 19:37close12230.101.22970.00001.23925.00942.60
24482006.01.24 19:37close12240.101.22970.00001.2399-2.00940.60
24492006.01.24 19:37buy12250.101.22980.00001.2398
24502006.01.24 21:19close12250.101.22830.00001.2398-15.00925.60
24512006.01.24 21:19buy12260.101.22860.00001.2386
24522006.01.24 21:21close12260.101.22710.00001.2386-15.00910.60
24532006.01.24 21:21buy12270.101.22740.00001.2374
24542006.01.24 21:25close12270.101.22580.00001.2374-16.00894.60
24552006.01.24 21:25buy12280.101.22610.00001.2361
24562006.01.24 21:26buy12290.101.22680.00001.2368
24572006.01.24 21:26close12280.101.22660.00001.23615.00899.60
24582006.01.24 21:26close12290.101.22660.00001.2368-2.00897.60
24592006.01.24 21:26buy12300.101.22690.00001.2369
24602006.01.24 21:31buy12310.101.22760.00001.2376
24612006.01.24 21:31close12300.101.22740.00001.23695.00902.60
24622006.01.24 21:31close12310.101.22740.00001.2376-2.00900.60
24632006.01.24 21:31buy12320.101.22750.00001.2375
24642006.01.24 21:47buy12330.101.22830.00001.2383
24652006.01.24 21:47close12320.101.22810.00001.23756.00906.60
24662006.01.24 21:47close12330.101.22810.00001.2383-2.00904.60
24672006.01.24 21:47buy12340.101.22840.00001.2384
24682006.01.24 22:02buy12350.101.22910.00001.2391
24692006.01.24 22:02close12340.101.22890.00001.23845.00909.60
24702006.01.24 22:02close12350.101.22890.00001.2391-2.00907.60
24712006.01.24 22:02buy12360.101.22900.00001.2390
24722006.01.25 00:10close12360.101.22730.00001.2390-18.20889.40
24732006.01.25 00:10buy12370.101.22740.00001.2374
24742006.01.25 02:14close12370.101.22580.00001.2374-16.00873.40
24752006.01.25 02:15buy12380.101.22590.00001.2359
24762006.01.25 02:26buy12390.101.22670.00001.2367
24772006.01.25 02:26close12380.101.22650.00001.23596.00879.40
24782006.01.25 02:26close12390.101.22650.00001.2367-2.00877.40
24792006.01.25 02:27buy12400.101.22660.00001.2366
24802006.01.25 02:56buy12410.101.22750.00001.2375
24812006.01.25 02:56close12400.101.22730.00001.23667.00884.40
24822006.01.25 02:56close12410.101.22730.00001.2375-2.00882.40
24832006.01.25 02:56buy12420.101.22730.00001.2373
24842006.01.25 04:42close12420.101.22580.00001.2373-15.00867.40
24852006.01.25 04:42buy12430.101.22570.00001.2357
24862006.01.25 04:58buy12440.101.22640.00001.2364
24872006.01.25 04:58close12430.101.22620.00001.23575.00872.40
24882006.01.25 04:58close12440.101.22620.00001.2364-2.00870.40
24892006.01.25 04:59buy12450.101.22650.00001.2365
24902006.01.25 06:03buy12460.101.22720.00001.2372
24912006.01.25 06:03close12450.101.22700.00001.23655.00875.40
24922006.01.25 06:03close12460.101.22700.00001.2372-2.00873.40
24932006.01.25 06:03buy12470.101.22730.00001.2373
24942006.01.25 08:01buy12480.101.22800.00001.2380
24952006.01.25 08:01close12470.101.22780.00001.23735.00878.40
24962006.01.25 08:01close12480.101.22780.00001.2380-2.00876.40
24972006.01.25 08:01buy12490.101.22810.00001.2381
24982006.01.25 09:12close12490.101.22660.00001.2381-15.00861.40
24992006.01.25 09:13buy12500.101.22700.00001.2370
25002006.01.25 09:37buy12510.101.22770.00001.2377
25012006.01.25 09:37close12500.101.22750.00001.23705.00866.40
25022006.01.25 09:37close12510.101.22750.00001.2377-2.00864.40
25032006.01.25 09:37buy12520.101.22780.00001.2378
25042006.01.25 10:31buy12530.101.22870.00001.2387
25052006.01.25 10:31close12520.101.22850.00001.23787.00871.40
25062006.01.25 10:31close12530.101.22850.00001.2387-2.00869.40
25072006.01.25 10:32buy12540.101.22870.00001.2387
25082006.01.25 11:00buy12550.101.22950.00001.2395
25092006.01.25 11:00close12540.101.22930.00001.23876.00875.40
25102006.01.25 11:00close12550.101.22930.00001.2395-2.00873.40
25112006.01.25 11:00buy12560.101.22970.00001.2397
25122006.01.25 11:15buy12570.101.23070.00001.2407
25132006.01.25 11:15close12560.101.23050.00001.23978.00881.40
25142006.01.25 11:15close12570.101.23050.00001.2407-2.00879.40
25152006.01.25 11:16buy12580.101.23090.00001.2409
25162006.01.25 11:18buy12590.101.23160.00001.2416
25172006.01.25 11:18close12580.101.23140.00001.24095.00884.40
25182006.01.25 11:18close12590.101.23140.00001.2416-2.00882.40
25192006.01.25 11:18buy12600.101.23170.00001.2417
25202006.01.25 12:43close12600.101.23020.00001.2417-15.00867.40
25212006.01.25 12:43buy12610.101.23020.00001.2402
25222006.01.25 13:54buy12620.101.23090.00001.2409
25232006.01.25 13:54close12610.101.23070.00001.24025.00872.40
25242006.01.25 13:54close12620.101.23070.00001.2409-2.00870.40
25252006.01.25 13:55buy12630.101.23080.00001.2408
25262006.01.25 14:31close12630.101.22920.00001.2408-16.00854.40
25272006.01.25 14:31buy12640.101.22950.00001.2395
25282006.01.25 14:37buy12650.101.23020.00001.2402
25292006.01.25 14:37close12640.101.23000.00001.23955.00859.40
25302006.01.25 14:37close12650.101.23000.00001.2402-2.00857.40
25312006.01.25 14:37buy12660.101.23010.00001.2401
25322006.01.25 14:44buy12670.101.23090.00001.2409
25332006.01.25 14:44close12660.101.23070.00001.24016.00863.40
25342006.01.25 14:44close12670.101.23070.00001.2409-2.00861.40
25352006.01.25 14:45buy12680.101.23100.00001.2410
25362006.01.25 15:09close12680.101.22950.00001.2410-15.00846.40
25372006.01.25 15:09buy12690.101.22960.00001.2396
25382006.01.25 15:32close12690.101.22810.00001.2396-15.00831.40
25392006.01.25 15:32buy12700.101.22780.00001.2378
25402006.01.25 16:16close12700.101.22620.00001.2378-16.00815.40
25412006.01.25 16:16buy12710.101.22630.00001.2363
25422006.01.25 16:19buy12720.101.22700.00001.2370
25432006.01.25 16:19close12710.101.22680.00001.23635.00820.40
25442006.01.25 16:19close12720.101.22680.00001.2370-2.00818.40
25452006.01.25 16:20buy12730.101.22690.00001.2369
25462006.01.25 16:30buy12740.101.22760.00001.2376
25472006.01.25 16:30close12730.101.22740.00001.23695.00823.40
25482006.01.25 16:30close12740.101.22740.00001.2376-2.00821.40
25492006.01.25 16:30buy12750.101.22750.00001.2375
25502006.01.25 16:50close12750.101.22590.00001.2375-16.00805.40
25512006.01.25 16:51buy12760.101.22600.00001.2360
25522006.01.25 17:03buy12770.101.22680.00001.2368
25532006.01.25 17:03close12760.101.22660.00001.23606.00811.40
25542006.01.25 17:03close12770.101.22660.00001.2368-2.00809.40
25552006.01.25 17:03buy12780.101.22690.00001.2369
25562006.01.25 17:14buy12790.101.22760.00001.2376
25572006.01.25 17:14close12780.101.22740.00001.23695.00814.40
25582006.01.25 17:14close12790.101.22740.00001.2376-2.00812.40
25592006.01.25 17:14buy12800.101.22750.00001.2375
25602006.01.25 17:40close12800.101.22600.00001.2375-15.00797.40
25612006.01.25 17:41buy12810.101.22630.00001.2363
25622006.01.25 17:49close12810.101.22480.00001.2363-15.00782.40
25632006.01.25 17:49buy12820.101.22490.00001.2349
25642006.01.25 17:52buy12830.101.22560.00001.2356
25652006.01.25 17:52close12820.101.22540.00001.23495.00787.40
25662006.01.25 17:52close12830.101.22540.00001.2356-2.00785.40
25672006.01.25 17:52buy12840.101.22550.00001.2355
25682006.01.25 17:58buy12850.101.22620.00001.2362
25692006.01.25 17:58close12840.101.22600.00001.23555.00790.40
25702006.01.25 17:58close12850.101.22600.00001.2362-2.00788.40
25712006.01.25 17:58buy12860.101.22630.00001.2363
25722006.01.25 18:10buy12870.101.22700.00001.2370
25732006.01.25 18:10close12860.101.22680.00001.23635.00793.40
25742006.01.25 18:10close12870.101.22680.00001.2370-2.00791.40
25752006.01.25 18:10buy12880.101.22710.00001.2371
25762006.01.25 18:41close12880.101.22560.00001.2371-15.00776.40
25772006.01.25 18:41buy12890.101.22560.00001.2356
25782006.01.25 19:16buy12900.101.22630.00001.2363
25792006.01.25 19:16close12890.101.22610.00001.23565.00781.40
25802006.01.25 19:16close12900.101.22610.00001.2363-2.00779.40
25812006.01.25 19:16buy12910.101.22640.00001.2364
25822006.01.25 19:23buy12920.101.22720.00001.2372
25832006.01.25 19:23close12910.101.22700.00001.23646.00785.40
25842006.01.25 19:23close12920.101.22700.00001.2372-2.00783.40
25852006.01.25 19:23buy12930.101.22700.00001.2370
25862006.01.25 19:26buy12940.101.22770.00001.2377
25872006.01.25 19:26close12930.101.22750.00001.23705.00788.40
25882006.01.25 19:26close12940.101.22750.00001.2377-2.00786.40
25892006.01.25 19:26buy12950.101.22800.00001.2380
25902006.01.25 20:10close12950.101.22650.00001.2380-15.00771.40
25912006.01.25 20:11buy12960.101.22680.00001.2368
25922006.01.25 20:29buy12970.101.22750.00001.2375
25932006.01.25 20:29close12960.101.22730.00001.23685.00776.40
25942006.01.25 20:29close12970.101.22730.00001.2375-2.00774.40
25952006.01.25 20:30buy12980.101.22740.00001.2374
25962006.01.25 21:27close12980.101.22590.00001.2374-15.00759.40
25972006.01.25 21:27buy12990.101.22600.00001.2360
25982006.01.25 22:29close12990.101.22430.00001.2360-17.00742.40
25992006.01.25 22:29buy13000.101.22440.00001.2344
26002006.01.26 02:28buy13010.101.22520.00001.2352
26012006.01.26 02:28close13000.101.22500.00001.23445.60748.00
26022006.01.26 02:28close13010.101.22500.00001.2352-2.00746.00
26032006.01.26 02:29buy13020.101.22540.00001.2354
26042006.01.26 03:23buy13030.101.22610.00001.2361
26052006.01.26 03:23close13020.101.22590.00001.23545.00751.00
26062006.01.26 03:23close13030.101.22590.00001.2361-2.00749.00
26072006.01.26 03:23buy13040.101.22600.00001.2360
26082006.01.26 06:00close13040.101.22450.00001.2360-15.00734.00
26092006.01.26 06:00buy13050.101.22480.00001.2348
26102006.01.26 06:45buy13060.101.22550.00001.2355
26112006.01.26 06:45close13050.101.22530.00001.23485.00739.00
26122006.01.26 06:45close13060.101.22530.00001.2355-2.00737.00
26132006.01.26 06:45buy13070.101.22530.00001.2353
26142006.01.26 09:51buy13080.101.22610.00001.2361
26152006.01.26 09:51close13070.101.22590.00001.23536.00743.00
26162006.01.26 09:51close13080.101.22590.00001.2361-2.00741.00
26172006.01.26 09:52buy13090.101.22600.00001.2360
26182006.01.26 09:58buy13100.101.22670.00001.2367
26192006.01.26 09:58close13090.101.22650.00001.23605.00746.00
26202006.01.26 09:58close13100.101.22650.00001.2367-2.00744.00
26212006.01.26 09:58buy13110.101.22680.00001.2368
26222006.01.26 10:04close13110.101.22530.00001.2368-15.00729.00
26232006.01.26 10:05buy13120.101.22560.00001.2356
26242006.01.26 10:55close13120.101.22410.00001.2356-15.00714.00
26252006.01.26 10:56buy13130.101.22440.00001.2344
26262006.01.26 11:12buy13140.101.22520.00001.2352
26272006.01.26 11:12close13130.101.22500.00001.23446.00720.00
26282006.01.26 11:12close13140.101.22500.00001.2352-2.00718.00
26292006.01.26 11:12buy13150.101.22530.00001.2353
26302006.01.26 12:03buy13160.101.22600.00001.2360
26312006.01.26 12:03close13150.101.22580.00001.23535.00723.00
26322006.01.26 12:03close13160.101.22580.00001.2360-2.00721.00
26332006.01.26 12:03buy13170.101.22610.00001.2361
26342006.01.26 12:35close13170.101.22460.00001.2361-15.00706.00
26352006.01.26 12:35buy13180.101.22490.00001.2349
26362006.01.26 13:35close13180.101.22340.00001.2349-15.00691.00
26372006.01.26 13:35buy13190.101.22350.00001.2335
26382006.01.26 13:56buy13200.101.22440.00001.2344
26392006.01.26 13:56close13190.101.22420.00001.23357.00698.00
26402006.01.26 13:56close13200.101.22420.00001.2344-2.00696.00
26412006.01.26 13:56buy13210.101.22430.00001.2343
26422006.01.26 13:58buy13220.101.22500.00001.2350
26432006.01.26 13:58close13210.101.22480.00001.23435.00701.00
26442006.01.26 13:58close13220.101.22480.00001.2350-2.00699.00
26452006.01.26 13:58buy13230.101.22510.00001.2351
26462006.01.26 15:32close13230.101.22360.00001.2351-15.00684.00
26472006.01.26 15:32buy13240.101.22370.00001.2337
26482006.01.26 15:42buy13250.101.22440.00001.2344
26492006.01.26 15:42close13240.101.22420.00001.23375.00689.00
26502006.01.26 15:42close13250.101.22420.00001.2344-2.00687.00
26512006.01.26 15:42buy13260.101.22460.00001.2346
26522006.01.26 15:45buy13270.101.22530.00001.2353
26532006.01.26 15:45close13260.101.22510.00001.23465.00692.00
26542006.01.26 15:45close13270.101.22510.00001.2353-2.00690.00
26552006.01.26 15:45buy13280.101.22540.00001.2354
26562006.01.26 15:52buy13290.101.22610.00001.2361
26572006.01.26 15:52close13280.101.22590.00001.23545.00695.00
26582006.01.26 15:52close13290.101.22590.00001.2361-2.00693.00
26592006.01.26 15:52buy13300.101.22600.00001.2360
26602006.01.26 16:21close13300.101.22450.00001.2360-15.00678.00
26612006.01.26 16:22buy13310.101.22480.00001.2348
26622006.01.26 17:03buy13320.101.22550.00001.2355
26632006.01.26 17:03close13310.101.22530.00001.23485.00683.00
26642006.01.26 17:03close13320.101.22530.00001.2355-2.00681.00
26652006.01.26 17:03buy13330.101.22540.00001.2354
26662006.01.26 17:41close13330.101.22390.00001.2354-15.00666.00
26672006.01.26 17:41buy13340.101.22400.00001.2340
26682006.01.26 17:45buy13350.101.22470.00001.2347
26692006.01.26 17:45close13340.101.22450.00001.23405.00671.00
26702006.01.26 17:45close13350.101.22450.00001.2347-2.00669.00
26712006.01.26 17:45buy13360.101.22460.00001.2346
26722006.01.26 17:56buy13370.101.22530.00001.2353
26732006.01.26 17:56close13360.101.22510.00001.23465.00674.00
26742006.01.26 17:56close13370.101.22510.00001.2353-2.00672.00
26752006.01.26 17:56buy13380.101.22540.00001.2354
26762006.01.26 18:13close13380.101.22390.00001.2354-15.00657.00
26772006.01.26 18:13buy13390.101.22420.00001.2342
26782006.01.26 18:27close13390.101.22260.00001.2342-16.00641.00
26792006.01.26 18:27buy13400.101.22270.00001.2327
26802006.01.26 18:28buy13410.101.22340.00001.2334
26812006.01.26 18:28close13400.101.22320.00001.23275.00646.00
26822006.01.26 18:28close13410.101.22320.00001.2334-2.00644.00
26832006.01.26 18:28buy13420.101.22330.00001.2333
26842006.01.26 19:11buy13430.101.22400.00001.2340
26852006.01.26 19:11close13420.101.22380.00001.23335.00649.00
26862006.01.26 19:11close13430.101.22380.00001.2340-2.00647.00
26872006.01.26 19:11buy13440.101.22390.00001.2339
26882006.01.26 20:01close13440.101.22240.00001.2339-15.00632.00
26892006.01.26 20:01buy13450.101.22230.00001.2323
26902006.01.26 20:11close13450.101.22080.00001.2323-15.00617.00
26912006.01.26 20:12buy13460.101.22110.00001.2311
26922006.01.26 22:25buy13470.101.22190.00001.2319
26932006.01.26 22:25close13460.101.22170.00001.23116.00623.00
26942006.01.26 22:25close13470.101.22170.00001.2319-2.00621.00
26952006.01.26 22:25buy13480.101.22180.00001.2318
26962006.01.26 23:43close13480.101.22030.00001.2318-15.00606.00
26972006.01.26 23:43buy13490.101.22070.00001.2307
26982006.01.27 01:16buy13500.101.22140.00001.2314
26992006.01.27 01:16close13490.101.22120.00001.23074.60610.60
27002006.01.27 01:16close13500.101.22120.00001.2314-2.00608.60
27012006.01.27 01:16buy13510.101.22130.00001.2313
27022006.01.27 02:22buy13520.101.22200.00001.2320
27032006.01.27 02:22close13510.101.22180.00001.23135.00613.60
27042006.01.27 02:22close13520.101.22180.00001.2320-2.00611.60
27052006.01.27 02:26buy13530.101.22190.00001.2319
27062006.01.27 02:49close13530.101.22040.00001.2319-15.00596.60
27072006.01.27 02:49buy13540.101.22070.00001.2307
27082006.01.27 04:23close13540.101.21920.00001.2307-15.00581.60
27092006.01.27 04:24buy13550.101.21950.00001.2295
27102006.01.27 04:40buy13560.101.22020.00001.2302
27112006.01.27 04:40close13550.101.22000.00001.22955.00586.60
27122006.01.27 04:40close13560.101.22000.00001.2302-2.00584.60
27132006.01.27 04:42buy13570.101.22010.00001.2301
27142006.01.27 04:49buy13580.101.22080.00001.2308
27152006.01.27 04:49close13570.101.22060.00001.23015.00589.60
27162006.01.27 04:49close13580.101.22060.00001.2308-2.00587.60
27172006.01.27 04:49buy13590.101.22070.00001.2307
27182006.01.27 05:15buy13600.101.22150.00001.2315
27192006.01.27 05:15close13590.101.22130.00001.23076.00593.60
27202006.01.27 05:15close13600.101.22130.00001.2315-2.00591.60
27212006.01.27 05:17buy13610.101.22120.00001.2312
27222006.01.27 07:44close13610.101.21950.00001.2312-17.00574.60
27232006.01.27 07:45buy13620.101.21990.00001.2299
27242006.01.27 07:55buy13630.101.22060.00001.2306
27252006.01.27 07:55close13620.101.22040.00001.22995.00579.60
27262006.01.27 07:55close13630.101.22040.00001.2306-2.00577.60
27272006.01.27 07:55buy13640.101.22050.00001.2305
27282006.01.27 08:31buy13650.101.22120.00001.2312
27292006.01.27 08:31close13640.101.22100.00001.23055.00582.60
27302006.01.27 08:31close13650.101.22100.00001.2312-2.00580.60
27312006.01.27 08:32buy13660.101.22110.00001.2311
27322006.01.27 09:12close13660.101.21960.00001.2311-15.00565.60
27332006.01.27 09:12buy13670.101.21970.00001.2297
27342006.01.27 09:21buy13680.101.22040.00001.2304
27352006.01.27 09:21close13670.101.22020.00001.22975.00570.60
27362006.01.27 09:21close13680.101.22020.00001.2304-2.00568.60
27372006.01.27 09:21buy13690.101.22050.00001.2305
27382006.01.27 10:31buy13700.101.22120.00001.2312
27392006.01.27 10:31close13690.101.22100.00001.23055.00573.60
27402006.01.27 10:31close13700.101.22100.00001.2312-2.00571.60
27412006.01.27 10:32buy13710.101.22110.00001.2311
27422006.01.27 11:04buy13720.101.22180.00001.2318
27432006.01.27 11:04close13710.101.22160.00001.23115.00576.60
27442006.01.27 11:04close13720.101.22160.00001.2318-2.00574.60
27452006.01.27 11:05buy13730.101.22170.00001.2317
27462006.01.27 11:14close13730.101.22020.00001.2317-15.00559.60
27472006.01.27 11:14buy13740.101.22050.00001.2305
27482006.01.27 11:29buy13750.101.22130.00001.2313
27492006.01.27 11:29close13740.101.22110.00001.23056.00565.60
27502006.01.27 11:29close13750.101.22110.00001.2313-2.00563.60
27512006.01.27 11:29buy13760.101.22150.00001.2315
27522006.01.27 12:46close13760.101.22000.00001.2315-15.00548.60
27532006.01.27 12:46buy13770.101.22010.00001.2301
27542006.01.27 12:53close13770.101.21860.00001.2301-15.00533.60
27552006.01.27 12:54buy13780.101.21900.00001.2290
27562006.01.27 13:09close13780.101.21730.00001.2290-17.00516.60
27572006.01.27 13:09buy13790.101.21720.00001.2272
27582006.01.27 13:11buy13800.101.21790.00001.2279
27592006.01.27 13:11close13790.101.21770.00001.22725.00521.60
27602006.01.27 13:11close13800.101.21770.00001.2279-2.00519.60
27612006.01.27 13:11buy13810.101.21770.00001.2277
27622006.01.27 13:18buy13820.101.21840.00001.2284
27632006.01.27 13:18close13810.101.21820.00001.22775.00524.60
27642006.01.27 13:18close13820.101.21820.00001.2284-2.00522.60
27652006.01.27 13:18buy13830.101.21860.00001.2286
27662006.01.27 14:00close13830.101.21710.00001.2286-15.00507.60
27672006.01.27 14:00buy13840.101.21740.00001.2274
27682006.01.27 14:20buy13850.101.21810.00001.2281
27692006.01.27 14:20close13840.101.21790.00001.22745.00512.60
27702006.01.27 14:20close13850.101.21790.00001.2281-2.00510.60
27712006.01.27 14:20buy13860.101.21800.00001.2280
27722006.01.27 14:28buy13870.101.21880.00001.2288
27732006.01.27 14:28close13860.101.21860.00001.22806.00516.60
27742006.01.27 14:28close13870.101.21860.00001.2288-2.00514.60
27752006.01.27 14:28buy13880.101.21870.00001.2287
27762006.01.27 15:13close13880.101.21720.00001.2287-15.00499.60
27772006.01.27 15:14buy13890.101.21740.00001.2274
27782006.01.27 15:30buy13900.101.21820.00001.2282
27792006.01.27 15:30close13890.101.21800.00001.22746.00505.60
27802006.01.27 15:30close13900.101.21800.00001.2282-2.00503.60
27812006.01.27 15:30buy13910.101.21850.00001.2285
27822006.01.27 15:30buy13920.101.21940.00001.2294
27832006.01.27 15:30close13910.101.21920.00001.22857.00510.60
27842006.01.27 15:30close13920.101.21920.00001.2294-2.00508.60
27852006.01.27 15:30buy13930.101.21970.00001.2297
27862006.01.27 15:30buy13940.101.22060.00001.2306
27872006.01.27 15:30close13930.101.22040.00001.22977.00515.60
27882006.01.27 15:30close13940.101.22040.00001.2306-2.00513.60
27892006.01.27 15:30buy13950.101.22050.00001.2305
27902006.01.27 15:32buy13960.101.22120.00001.2312
27912006.01.27 15:32close13950.101.22100.00001.23055.00518.60
27922006.01.27 15:32close13960.101.22100.00001.2312-2.00516.60
27932006.01.27 15:32buy13970.101.22130.00001.2313
27942006.01.27 15:32buy13980.101.22200.00001.2320
27952006.01.27 15:32close13970.101.22180.00001.23135.00521.60
27962006.01.27 15:32close13980.101.22180.00001.2320-2.00519.60
27972006.01.27 15:32buy13990.101.22210.00001.2321
27982006.01.27 15:35close13990.101.22050.00001.2321-16.00503.60
27992006.01.27 15:35buy14000.101.22060.00001.2306
28002006.01.27 15:37buy14010.101.22130.00001.2313
28012006.01.27 15:37close14000.101.22110.00001.23065.00508.60
28022006.01.27 15:37close14010.101.22110.00001.2313-2.00506.60
28032006.01.27 15:37buy14020.101.22150.00001.2315
28042006.01.27 15:38buy14030.101.22230.00001.2323
28052006.01.27 15:38close14020.101.22210.00001.23156.00512.60
28062006.01.27 15:38close14030.101.22210.00001.2323-2.00510.60
28072006.01.27 15:38buy14040.101.22260.00001.2326
28082006.01.27 15:41buy14050.101.22330.00001.2333
28092006.01.27 15:41close14040.101.22310.00001.23265.00515.60
28102006.01.27 15:41close14050.101.22310.00001.2333-2.00513.60
28112006.01.27 15:42buy14060.101.22370.00001.2337
28122006.01.27 15:48close14060.101.22220.00001.2337-15.00498.60
28132006.01.27 15:48buy14070.101.22220.00001.2322
28142006.01.27 15:57buy14080.101.22310.00001.2331
28152006.01.27 15:57close14070.101.22290.00001.23227.00505.60
28162006.01.27 15:57close14080.101.22290.00001.2331-2.00503.60
28172006.01.27 15:58buy14090.101.22300.00001.2330
28182006.01.27 16:03close14090.101.22150.00001.2330-15.00488.60
28192006.01.27 16:04buy14100.101.22180.00001.2318
28202006.01.27 16:21buy14110.101.22250.00001.2325
28212006.01.27 16:21close14100.101.22230.00001.23185.00493.60
28222006.01.27 16:21close14110.101.22230.00001.2325-2.00491.60
28232006.01.27 16:21buy14120.101.22240.00001.2324
28242006.01.27 17:02close14120.101.22070.00001.2324-17.00474.60
28252006.01.27 17:02buy14130.101.22070.00001.2307
28262006.01.27 17:05close14130.101.21920.00001.2307-15.00459.60
28272006.01.27 17:06buy14140.101.21950.00001.2295
28282006.01.27 17:09buy14150.101.22030.00001.2303
28292006.01.27 17:09close14140.101.22010.00001.22956.00465.60
28302006.01.27 17:09close14150.101.22010.00001.2303-2.00463.60
28312006.01.27 17:09buy14160.101.22040.00001.2304
28322006.01.27 17:18close14160.101.21880.00001.2304-16.00447.60
28332006.01.27 17:19buy14170.101.21910.00001.2291
28342006.01.27 17:20close14170.101.21760.00001.2291-15.00432.60
28352006.01.27 17:20buy14180.101.21770.00001.2277
28362006.01.27 17:45close14180.101.21600.00001.2277-17.00415.60
28372006.01.27 17:45buy14190.101.21580.00001.2258
28382006.01.27 17:52close14190.101.21430.00001.2258-15.00400.60
28392006.01.27 17:52buy14200.101.21440.00001.2244
28402006.01.27 17:56close14200.101.21280.00001.2244-16.00384.60
28412006.01.27 17:57buy14210.101.21310.00001.2231
28422006.01.27 17:58buy14220.101.21400.00001.2240
28432006.01.27 17:58close14210.101.21380.00001.22317.00391.60
28442006.01.27 17:58close14220.101.21380.00001.2240-2.00389.60
28452006.01.27 17:59buy14230.101.21390.00001.2239
28462006.01.27 18:12close14230.101.21240.00001.2239-15.00374.60
28472006.01.27 18:12buy14240.101.21230.00001.2223
28482006.01.27 18:19buy14250.101.21300.00001.2230
28492006.01.27 18:19close14240.101.21280.00001.22235.00379.60
28502006.01.27 18:19close14250.101.21280.00001.2230-2.00377.60
28512006.01.27 18:19buy14260.101.21310.00001.2231
28522006.01.27 18:31buy14270.101.21380.00001.2238
28532006.01.27 18:31close14260.101.21360.00001.22315.00382.60
28542006.01.27 18:31close14270.101.21360.00001.2238-2.00380.60
28552006.01.27 18:31buy14280.101.21390.00001.2239
28562006.01.27 18:45close14280.101.21240.00001.2239-15.00365.60
28572006.01.27 18:45buy14290.101.21270.00001.2227
28582006.01.27 19:00buy14300.101.21340.00001.2234
28592006.01.27 19:00close14290.101.21320.00001.22275.00370.60
28602006.01.27 19:00close14300.101.21320.00001.2234-2.00368.60
28612006.01.27 19:01buy14310.101.21330.00001.2233
28622006.01.27 19:26close14310.101.21160.00001.2233-17.00351.60
28632006.01.27 19:27buy14320.101.21170.00001.2217
28642006.01.27 19:45buy14330.101.21240.00001.2224
28652006.01.27 19:45close14320.101.21220.00001.22175.00356.60
28662006.01.27 19:45close14330.101.21220.00001.2224-2.00354.60
28672006.01.27 19:45buy14340.101.21250.00001.2225
28682006.01.27 20:18close14340.101.21100.00001.2225-15.00339.60
28692006.01.27 20:19buy14350.101.21070.00001.2207
28702006.01.27 20:30close14350.101.20890.00001.2207-18.00321.60
28712006.01.27 20:30buy14360.101.20880.00001.2188
28722006.01.27 20:34buy14370.101.20950.00001.2195
28732006.01.27 20:34close14360.101.20930.00001.21885.00326.60
28742006.01.27 20:34close14370.101.20930.00001.2195-2.00324.60
28752006.01.27 20:34buy14380.101.20980.00001.2198
28762006.01.27 21:12buy14390.101.21050.00001.2205
28772006.01.27 21:12close14380.101.21030.00001.21985.00329.60
28782006.01.27 21:12close14390.101.21030.00001.2205-2.00327.60
28792006.01.27 21:12buy14400.101.21040.00001.2204
28802006.01.27 22:19buy14410.101.21110.00001.2211
28812006.01.27 22:19close14400.101.21090.00001.22045.00332.60
28822006.01.27 22:19close14410.101.21090.00001.2211-2.00330.60
28832006.01.27 22:19buy14420.101.21120.00001.2212
28842006.01.30 02:11close14420.101.20950.00001.2212-17.40313.20
28852006.01.30 02:12buy14430.101.20980.00001.2198
28862006.01.30 02:52buy14440.101.21050.00001.2205
28872006.01.30 02:52close14430.101.21030.00001.21985.00318.20
28882006.01.30 02:52close14440.101.21030.00001.2205-2.00316.20
28892006.01.30 02:52buy14450.101.21010.00001.2201
28902006.01.30 02:54buy14460.101.21080.00001.2208
28912006.01.30 02:54close14450.101.21060.00001.22015.00321.20
28922006.01.30 02:54close14460.101.21060.00001.2208-2.00319.20
28932006.01.30 02:54buy14470.101.21070.00001.2207
28942006.01.30 03:25close14470.101.20910.00001.2207-16.00303.20
28952006.01.30 03:25buy14480.101.20910.00001.2191
28962006.01.30 03:30buy14490.101.20980.00001.2198
28972006.01.30 03:30close14480.101.20960.00001.21915.00308.20
28982006.01.30 03:30close14490.101.20960.00001.2198-2.00306.20
28992006.01.30 03:31buy14500.101.20970.00001.2197
29002006.01.30 08:08buy14510.101.21040.00001.2204
29012006.01.30 08:08close14500.101.21020.00001.21975.00311.20
29022006.01.30 08:08close14510.101.21020.00001.2204-2.00309.20
29032006.01.30 08:08buy14520.101.21030.00001.2203
29042006.01.30 08:44buy14530.101.21100.00001.2210
29052006.01.30 08:44close14520.101.21080.00001.22035.00314.20
29062006.01.30 08:44close14530.101.21080.00001.2210-2.00312.20
29072006.01.30 08:46buy14540.101.21080.00001.2208
29082006.01.30 10:07buy14550.101.21150.00001.2215
29092006.01.30 10:07close14540.101.21130.00001.22085.00317.20
29102006.01.30 10:07close14550.101.21130.00001.2215-2.00315.20
29112006.01.30 10:08buy14560.101.21140.00001.2214
29122006.01.30 10:22close14560.101.20990.00001.2214-15.00300.20
29132006.01.30 10:22buy14570.101.21000.00001.2200
29142006.01.30 10:29close14570.101.20850.00001.2200-15.00285.20
29152006.01.30 10:29buy14580.101.20880.00001.2188
29162006.01.30 11:44buy14590.101.20950.00001.2195
29172006.01.30 11:44close14580.101.20930.00001.21885.00290.20
29182006.01.30 11:44close14590.101.20930.00001.2195-2.00288.20
29192006.01.30 11:44buy14600.101.20960.00001.2196
29202006.01.30 12:38close14600.101.20810.00001.2196-15.00273.20
29212006.01.30 12:38buy14610.101.20840.00001.2184
29222006.01.30 12:48buy14620.101.20910.00001.2191
29232006.01.30 12:48close14610.101.20890.00001.21845.00278.20
29242006.01.30 12:48close14620.101.20890.00001.2191-2.00276.20
29252006.01.30 12:49buy14630.101.20920.00001.2192
29262006.01.30 14:53close14630.101.20770.00001.2192-15.00261.20
29272006.01.30 14:53buy14640.101.20800.00001.2180
29282006.01.30 15:25close14640.101.20650.00001.2180-15.00246.20
29292006.01.30 15:25buy14650.101.20660.00001.2166
29302006.01.30 15:29buy14660.101.20730.00001.2173
29312006.01.30 15:29close14650.101.20710.00001.21665.00251.20
29322006.01.30 15:29close14660.101.20710.00001.2173-2.00249.20
29332006.01.30 15:29buy14670.101.20720.00001.2172
29342006.01.30 15:34buy14680.101.20790.00001.2179
29352006.01.30 15:34close14670.101.20770.00001.21725.00254.20
29362006.01.30 15:34close14680.101.20770.00001.2179-2.00252.20
29372006.01.30 15:34buy14690.101.20800.00001.2180
29382006.01.30 15:37buy14700.101.20870.00001.2187
29392006.01.30 15:37close14690.101.20850.00001.21805.00257.20
29402006.01.30 15:37close14700.101.20850.00001.2187-2.00255.20
29412006.01.30 15:37buy14710.101.20890.00001.2189
29422006.01.30 15:43buy14720.101.20960.00001.2196
29432006.01.30 15:43close14710.101.20940.00001.21895.00260.20
29442006.01.30 15:43close14720.101.20940.00001.2196-2.00258.20
29452006.01.30 15:44buy14730.101.20910.00001.2191
29462006.01.30 16:04close14730.101.20760.00001.2191-15.00243.20
29472006.01.30 16:05buy14740.101.20770.00001.2177
29482006.01.30 16:11buy14750.101.20840.00001.2184
29492006.01.30 16:11close14740.101.20820.00001.21775.00248.20
29502006.01.30 16:11close14750.101.20820.00001.2184-2.00246.20
29512006.01.30 16:14buy14760.101.20830.00001.2183
29522006.01.30 16:14buy14770.101.20910.00001.2191
29532006.01.30 16:14close14760.101.20890.00001.21836.00252.20
29542006.01.30 16:14close14770.101.20890.00001.2191-2.00250.20
29552006.01.30 16:14buy14780.101.20930.00001.2193
29562006.01.30 17:45buy14790.101.21010.00001.2201
29572006.01.30 17:45close14780.101.20990.00001.21936.00256.20
29582006.01.30 17:45close14790.101.20990.00001.2201-2.00254.20
29592006.01.30 17:45buy14800.101.21000.00001.2200
29602006.01.30 17:51close14800.101.20850.00001.2200-15.00239.20
29612006.01.30 17:51buy14810.101.20860.00001.2186
29622006.01.30 18:17buy14820.101.20930.00001.2193
29632006.01.30 18:17close14810.101.20910.00001.21865.00244.20
29642006.01.30 18:17close14820.101.20910.00001.2193-2.00242.20
29652006.01.30 18:18buy14830.101.20920.00001.2192
29662006.01.30 18:33buy14840.101.20990.00001.2199
29672006.01.30 18:33close14830.101.20970.00001.21925.00247.20
29682006.01.30 18:33close14840.101.20970.00001.2199-2.00245.20
29692006.01.30 18:33buy14850.101.20960.00001.2196
29702006.01.30 19:37close14850.101.20810.00001.2196-15.00230.20
29712006.01.30 19:38buy14860.101.20840.00001.2184
29722006.01.30 19:55buy14870.101.20910.00001.2191
29732006.01.30 19:55close14860.101.20890.00001.21845.00235.20
29742006.01.30 19:55close14870.101.20890.00001.2191-2.00233.20
29752006.01.30 19:55buy14880.101.20920.00001.2192
29762006.01.30 20:46close14880.101.20770.00001.2192-15.00218.20
29772006.01.30 20:46buy14890.101.20770.00001.2177
29782006.01.30 21:14buy14900.101.20850.00001.2185
29792006.01.30 21:14close14890.101.20830.00001.21776.00224.20
29802006.01.30 21:14close14900.101.20830.00001.2185-2.00222.20
29812006.01.30 21:15buy14910.101.20840.00001.2184
29822006.01.30 23:08buy14920.101.20910.00001.2191
29832006.01.30 23:08close14910.101.20890.00001.21845.00227.20
29842006.01.30 23:08close14920.101.20890.00001.2191-2.00225.20
29852006.01.30 23:09buy14930.101.20900.00001.2190
29862006.01.31 03:53buy14940.101.20970.00001.2197
29872006.01.31 03:53close14930.101.20950.00001.21904.60229.80
29882006.01.31 03:53close14940.101.20950.00001.2197-2.00227.80
29892006.01.31 03:53buy14950.101.20960.00001.2196
29902006.01.31 04:08buy14960.101.21030.00001.2203
29912006.01.31 04:08close14950.101.21010.00001.21965.00232.80
29922006.01.31 04:08close14960.101.21010.00001.2203-2.00230.80
29932006.01.31 04:09buy14970.101.21020.00001.2202
29942006.01.31 07:09close14970.101.20870.00001.2202-15.00215.80
29952006.01.31 07:09buy14980.101.20910.00001.2191
29962006.01.31 07:35buy14990.101.20980.00001.2198
29972006.01.31 07:35close14980.101.20960.00001.21915.00220.80
29982006.01.31 07:35close14990.101.20960.00001.2198-2.00218.80
29992006.01.31 07:37buy15000.101.20970.00001.2197
30002006.01.31 09:46buy15010.101.21060.00001.2206
30012006.01.31 09:46close15000.101.21040.00001.21977.00225.80
30022006.01.31 09:46close15010.101.21040.00001.2206-2.00223.80
30032006.01.31 09:47buy15020.101.21070.00001.2207
30042006.01.31 10:03buy15030.101.21140.00001.2214
30052006.01.31 10:03close15020.101.21120.00001.22075.00228.80
30062006.01.31 10:03close15030.101.21120.00001.2214-2.00226.80
30072006.01.31 10:03buy15040.101.21180.00001.2218
30082006.01.31 10:25close15040.101.21030.00001.2218-15.00211.80
30092006.01.31 10:26buy15050.101.21020.00001.2202
30102006.01.31 11:15buy15060.101.21090.00001.2209
30112006.01.31 11:15close15050.101.21070.00001.22025.00216.80
30122006.01.31 11:15close15060.101.21070.00001.2209-2.00214.80
30132006.01.31 11:16buy15070.101.21100.00001.2210
30142006.01.31 14:07buy15080.101.21170.00001.2217
30152006.01.31 14:07close15070.101.21150.00001.22105.00219.80
30162006.01.31 14:07close15080.101.21150.00001.2217-2.00217.80
30172006.01.31 14:07buy15090.101.21180.00001.2218
30182006.01.31 14:23buy15100.101.21250.00001.2225
30192006.01.31 14:23close15090.101.21230.00001.22185.00222.80
30202006.01.31 14:23close15100.101.21230.00001.2225-2.00220.80
30212006.01.31 14:23buy15110.101.21240.00001.2224
30222006.01.31 15:22close15110.101.21090.00001.2224-15.00205.80
30232006.01.31 15:22buy15120.101.21100.00001.2210
30242006.01.31 15:34buy15130.101.21180.00001.2218
30252006.01.31 15:34close15120.101.21160.00001.22106.00211.80
30262006.01.31 15:34close15130.101.21160.00001.2218-2.00209.80
30272006.01.31 15:35buy15140.101.21170.00001.2217
30282006.01.31 16:46buy15150.101.21250.00001.2225
30292006.01.31 16:46close15140.101.21230.00001.22176.00215.80
30302006.01.31 16:46close15150.101.21230.00001.2225-2.00213.80
30312006.01.31 16:46buy15160.101.21230.00001.2223
30322006.01.31 17:18buy15170.101.21300.00001.2230
30332006.01.31 17:18close15160.101.21280.00001.22235.00218.80
30342006.01.31 17:18close15170.101.21280.00001.2230-2.00216.80
30352006.01.31 17:18buy15180.101.21310.00001.2231
30362006.01.31 17:48buy15190.101.21380.00001.2238
30372006.01.31 17:48close15180.101.21360.00001.22315.00221.80
30382006.01.31 17:48close15190.101.21360.00001.2238-2.00219.80
30392006.01.31 17:49buy15200.101.21390.00001.2239
30402006.01.31 18:25buy15210.101.21460.00001.2246
30412006.01.31 18:25close15200.101.21440.00001.22395.00224.80
30422006.01.31 18:25close15210.101.21440.00001.2246-2.00222.80
30432006.01.31 18:26buy15220.101.21440.00001.2244
30442006.01.31 18:40buy15230.101.21510.00001.2251
30452006.01.31 18:40close15220.101.21490.00001.22445.00227.80
30462006.01.31 18:40close15230.101.21490.00001.2251-2.00225.80
30472006.01.31 18:41buy15240.101.21500.00001.2250
30482006.01.31 18:54buy15250.101.21580.00001.2258
30492006.01.31 18:54close15240.101.21560.00001.22506.00231.80
30502006.01.31 18:54close15250.101.21560.00001.2258-2.00229.80
30512006.01.31 18:54buy15260.101.21570.00001.2257
30522006.01.31 19:14buy15270.101.21640.00001.2264
30532006.01.31 19:14close15260.101.21620.00001.22575.00234.80
30542006.01.31 19:14close15270.101.21620.00001.2264-2.00232.80
30552006.01.31 19:14buy15280.101.21690.00001.2269
30562006.01.31 19:17buy15290.101.21770.00001.2277
30572006.01.31 19:17close15280.101.21750.00001.22696.00238.80
30582006.01.31 19:17close15290.101.21750.00001.2277-2.00236.80
30592006.01.31 19:19buy15300.101.21800.00001.2280
30602006.01.31 19:41buy15310.101.21890.00001.2289
30612006.01.31 19:41close15300.101.21870.00001.22807.00243.80
30622006.01.31 19:41close15310.101.21870.00001.2289-2.00241.80
30632006.01.31 19:41buy15320.101.21870.00001.2287
30642006.01.31 19:56close15320.101.21710.00001.2287-16.00225.80
30652006.01.31 19:56buy15330.101.21710.00001.2271
30662006.01.31 20:01buy15340.101.21780.00001.2278
30672006.01.31 20:01close15330.101.21760.00001.22715.00230.80
30682006.01.31 20:01close15340.101.21760.00001.2278-2.00228.80
30692006.01.31 20:01buy15350.101.21760.00001.2276
30702006.01.31 21:15close15350.101.21590.00001.2276-17.00211.80
30712006.01.31 21:15buy15360.101.21590.00001.2259
30722006.01.31 21:18buy15370.101.21660.00001.2266
30732006.01.31 21:18close15360.101.21640.00001.22595.00216.80
30742006.01.31 21:18close15370.101.21640.00001.2266-2.00214.80
30752006.01.31 21:18buy15380.101.21680.00001.2268
30762006.01.31 21:21close15380.101.21530.00001.2268-15.00199.80
30772006.01.31 21:21buy15390.101.21530.00001.2253
30782006.01.31 21:24close15390.101.21380.00001.2253-15.00184.80
30792006.01.31 21:24buy15400.101.21380.00001.2238
30802006.01.31 21:31close15400.101.21230.00001.2238-15.00169.80
30812006.01.31 21:31buy15410.101.21230.00001.2223
30822006.01.31 21:33buy15420.101.21310.00001.2231
30832006.01.31 21:33close15410.101.21290.00001.22236.00175.80
30842006.01.31 21:33close15420.101.21290.00001.2231-2.00173.80
30852006.01.31 21:33buy15430.101.21330.00001.2233
30862006.01.31 21:46buy15440.101.21400.00001.2240
30872006.01.31 21:46close15430.101.21380.00001.22335.00178.80
30882006.01.31 21:46close15440.101.21380.00001.2240-2.00176.80
30892006.01.31 21:46buy15450.101.21430.00001.2243
30902006.01.31 21:59buy15460.101.21500.00001.2250
30912006.01.31 21:59close15450.101.21480.00001.22435.00181.80
30922006.01.31 21:59close15460.101.21480.00001.2250-2.00179.80
30932006.01.31 21:59buy15470.101.21510.00001.2251
30942006.01.31 22:00buy15480.101.21580.00001.2258
30952006.01.31 22:00close15470.101.21560.00001.22515.00184.80
30962006.01.31 22:00close15480.101.21560.00001.2258-2.00182.80
30972006.01.31 22:00buy15490.101.21570.00001.2257
30982006.01.31 22:07buy15500.101.21650.00001.2265
30992006.01.31 22:07close15490.101.21630.00001.22576.00188.80
31002006.01.31 22:07close15500.101.21630.00001.2265-2.00186.80
31012006.01.31 22:07buy15510.101.21620.00001.2262
31022006.01.31 22:29close15510.101.21470.00001.2262-15.00171.80
31032006.01.31 22:30buy15520.101.21480.00001.2248
31042006.01.31 22:49buy15530.101.21560.00001.2256
31052006.01.31 22:49close15520.101.21540.00001.22486.00177.80
31062006.01.31 22:49close15530.101.21540.00001.2256-2.00175.80
31072006.01.31 22:49buy15540.101.21550.00001.2255
31082006.02.01 01:04close15540.101.21400.00001.2255-16.20159.60
31092006.02.01 01:04buy15550.101.21430.00001.2243
31102006.02.01 02:30buy15560.101.21500.00001.2250
31112006.02.01 02:30close15550.101.21480.00001.22435.00164.60
31122006.02.01 02:30close15560.101.21480.00001.2250-2.00162.60
31132006.02.01 02:31buy15570.101.21490.00001.2249
31142006.02.01 04:08buy15580.101.21570.00001.2257
31152006.02.01 04:08close15570.101.21550.00001.22496.00168.60
31162006.02.01 04:08close15580.101.21550.00001.2257-2.00166.60
31172006.02.01 04:09buy15590.101.21560.00001.2256
31182006.02.01 07:46buy15600.101.21630.00001.2263
31192006.02.01 07:46close15590.101.21610.00001.22565.00171.60
31202006.02.01 07:46close15600.101.21610.00001.2263-2.00169.60
31212006.02.01 07:46buy15610.101.21620.00001.2262
31222006.02.01 09:12close15610.101.21440.00001.2262-18.00151.60
31232006.02.01 09:12buy15620.101.21470.00001.2247
31242006.02.01 09:24buy15630.101.21550.00001.2255
31252006.02.01 09:24close15620.101.21530.00001.22476.00157.60
31262006.02.01 09:24close15630.101.21530.00001.2255-2.00155.60
31272006.02.01 09:25buy15640.101.21530.00001.2253
31282006.02.01 09:35buy15650.101.21610.00001.2261
31292006.02.01 09:35close15640.101.21590.00001.22536.00161.60
31302006.02.01 09:35close15650.101.21590.00001.2261-2.00159.60
31312006.02.01 09:35buy15660.101.21590.00001.2259
31322006.02.01 09:53close15660.101.21440.00001.2259-15.00144.60
31332006.02.01 09:54buy15670.101.21440.00001.2244
31342006.02.01 10:42buy15680.101.21510.00001.2251
31352006.02.01 10:42close15670.101.21490.00001.22445.00149.60
31362006.02.01 10:42close15680.101.21490.00001.2251-2.00147.60
31372006.02.01 10:42buy15690.101.21520.00001.2252
31382006.02.01 10:54close15690.101.21370.00001.2252-15.00132.60
31392006.02.01 10:54buy15700.101.21400.00001.2240
31402006.02.01 11:22close15700.101.21240.00001.2240-16.00116.60
31412006.02.01 11:22buy15710.101.21250.00001.2225
31422006.02.01 12:50close15710.101.21090.00001.2225-16.00100.60
31432006.02.01 12:51buy15720.101.21090.00001.2209
31442006.02.01 13:33close15720.101.20940.00001.2209-15.0085.60
31452006.02.01 13:34buy15730.101.20970.00001.2197
31462006.02.01 13:58buy15740.101.21040.00001.2204
31472006.02.01 13:58close15730.101.21020.00001.21975.0090.60
31482006.02.01 13:58close15740.101.21020.00001.2204-2.0088.60
31492006.02.01 13:59buy15750.101.21030.00001.2203
31502006.02.01 15:18close15750.101.20880.00001.2203-15.0073.60
31512006.02.01 15:19buy15760.101.20890.00001.2189
31522006.02.01 16:33buy15770.101.20970.00001.2197
31532006.02.01 16:33close15760.101.20950.00001.21896.0079.60
31542006.02.01 16:33close15770.101.20950.00001.2197-2.0077.60
31552006.02.01 16:33buy15780.101.20960.00001.2196
31562006.02.01 17:02buy15790.101.21030.00001.2203
31572006.02.01 17:02close15780.101.21010.00001.21965.0082.60
31582006.02.01 17:02close15790.101.21010.00001.2203-2.0080.60
31592006.02.01 17:02buy15800.101.21040.00001.2204
31602006.02.01 17:09buy15810.101.21110.00001.2211
31612006.02.01 17:09close15800.101.21090.00001.22045.0085.60
31622006.02.01 17:09close15810.101.21090.00001.2211-2.0083.60
31632006.02.01 17:09buy15820.101.21100.00001.2210
31642006.02.01 17:49close15820.101.20950.00001.2210-15.0068.60
31652006.02.01 17:49buy15830.101.20960.00001.2196
31662006.02.01 19:07close15830.101.20810.00001.2196-15.0053.60
31672006.02.01 19:08buy15840.101.20810.00001.2181
31682006.02.01 19:18close15840.101.20860.00001.21815.0058.60
31692006.02.01 19:18buy15850.101.20870.00001.2187
31702006.02.01 19:35close15850.101.20720.00001.2187-15.0043.60
31712006.02.01 19:35buy15860.101.20730.00001.2173
31722006.02.01 19:41close15860.101.20810.00001.21738.0051.60
31732006.02.01 19:41buy15870.101.20850.00001.2185
31742006.02.01 21:08close15870.101.20700.00001.2185-15.0036.60
31752006.02.01 21:08buy15880.101.20710.00001.2171
31762006.02.01 21:21close15880.101.20560.00001.2171-15.0021.60