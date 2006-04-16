|Account: 401691
|Name: Graham Kozlyk
|Currency: USD
|2006 April 28, 17:41
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|332429
|2006.04.16 23:05
|balance
|Deposit
|50 000.00
|332447
|2006.04.17 00:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2122
|1.2070
|1.2132
|2006.04.17 02:24
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|332448
|2006.04.17 00:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2120
|1.2172
|1.2110
|2006.04.17 04:04
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-520.00
|332449
|2006.04.17 01:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2127
|1.2107
|1.2179
|2006.04.17 04:07
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|332450
|2006.04.17 00:05
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.2115
|1.2137
|1.2063
|2006.04.18 00:02
|1.2247
|cancelled
|343454
|2006.04.18 00:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7699
|1.7648
|1.7709
|2006.04.18 00:19
|1.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|343433
|2006.04.18 00:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.83
|118.32
|117.72
|2006.04.18 01:04
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|93.44
|343465
|2006.04.18 00:06
|sell
|1.00
|gbpjpy
|208.47
|209.05
|208.38
|2006.04.18 01:04
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|76.48
|343458
|2006.04.18 00:06
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1454
|1.1403
|1.1464
|2006.04.18 01:14
|1.1464
|0.00
|0.00
|0.00
|87.23
|343431
|2006.04.18 00:01
|buy
|6.00
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.86
|2006.04.18 02:29
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|343456
|2006.04.18 00:06
|buy
|1.00
|audusd
|0.7369
|0.7316
|0.7377
|2006.04.18 02:55
|0.7377
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|343466
|2006.04.18 00:06
|buy
|1.00
|gbpjpy
|208.56
|208.00
|208.67
|2006.04.18 03:07
|208.67
|0.00
|0.00
|0.00
|93.37
|343462
|2006.04.18 00:06
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.36
|143.83
|144.45
|2006.04.18 03:09
|144.45
|0.00
|0.00
|0.00
|76.38
|343503
|2006.04.18 00:43
|sell
|1.10
|gbpusd
|1.7700
|1.7720
|1.7650
|2006.04.18 03:10
|1.7720
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|343401
|2006.04.18 00:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2250
|1.2202
|1.2262
|2006.04.18 03:14
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|343498
|2006.04.18 01:03
|sell
|1.10
|usdjpy
|117.73
|117.93
|117.23
|2006.04.18 03:14
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.55
|343450
|2006.04.18 00:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2797
|1.2847
|1.2786
|2006.04.18 03:20
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|86.03
|343438
|2006.04.18 00:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.85
|117.34
|117.94
|2006.04.18 03:24
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|76.31
|343461
|2006.04.18 00:06
|sell
|1.00
|eurjpy
|144.32
|144.82
|144.20
|2006.04.18 09:53
|144.20
|0.00
|0.00
|0.00
|101.85
|343459
|2006.04.18 00:06
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6921
|0.6973
|0.6911
|2006.04.18 09:59
|0.6911
|0.00
|0.00
|0.00
|177.17
|343404
|2006.04.18 00:00
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2248
|1.2300
|1.2240
|2006.04.18 09:59
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|343470
|2006.04.18 00:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2258
|1.2238
|1.2308
|2006.04.18 09:59
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|343451
|2006.04.18 00:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2799
|1.2748
|1.2809
|2006.04.18 09:59
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|78.07
|343506
|2006.04.18 03:07
|buy
|1.10
|gbpusd
|1.7713
|1.7693
|1.7763
|2006.04.18 11:04
|1.7693
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|343463
|2006.04.18 00:06
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5677
|1.5730
|1.5668
|2006.04.18 11:43
|1.5668
|0.00
|0.00
|0.00
|70.30
|343453
|2006.04.18 00:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7697
|1.7747
|1.7686
|2006.04.18 12:03
|1.7686
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|343471
|2006.04.18 09:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2245
|1.2265
|1.2195
|2006.04.18 12:28
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|343457
|2006.04.18 00:06
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1450
|1.1503
|1.1442
|2006.04.18 14:55
|1.1442
|0.00
|0.00
|0.00
|69.92
|343499
|2006.04.18 02:26
|buy
|1.10
|usdjpy
|117.86
|117.66
|118.36
|2006.04.18 15:52
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.98
|348776
|2006.04.18 15:52
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2291
|0.0000
|1.2293
|2006.04.18 17:09
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.00
|349476
|2006.04.18 16:26
|buy stop
|1.50
|eurusd
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|2006.04.18 20:47
|1.2286
|cancelled
|343455
|2006.04.18 00:06
|sell
|1.00
|audusd
|0.7365
|0.7416
|0.7355
|2006.04.18 21:27
|0.7416
|0.00
|0.00
|0.00
|-510.00
|352420
|2006.04.18 23:55
|sell
|1.50
|gbpjpy
|208.84
|209.34
|208.74
|2006.04.19 00:18
|208.74
|0.00
|0.00
|-14.41
|128.12
|343460
|2006.04.18 00:06
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6925
|0.6873
|0.6935
|2006.04.19 00:18
|0.6926
|0.00
|0.00
|-15.60
|17.83
|352405
|2006.04.18 23:54
|sell
|1.50
|usdjpy
|117.15
|117.65
|117.05
|2006.04.19 00:19
|117.05
|0.00
|0.00
|-8.97
|128.15
|352403
|2006.04.18 23:54
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2350
|1.2300
|1.2360
|2006.04.19 00:25
|1.2360
|0.00
|0.00
|-5.25
|150.00
|352563
|2006.04.19 00:21
|sell
|1.10
|eurjpy
|144.56
|144.76
|144.06
|2006.04.19 00:26
|144.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.94
|352542
|2006.04.19 00:16
|sell
|1.10
|gbpjpy
|208.69
|208.99
|208.09
|2006.04.19 00:33
|208.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-281.74
|352540
|2006.04.19 00:32
|buy
|1.10
|gbpjpy
|208.96
|208.66
|209.56
|2006.04.19 00:57
|208.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-282.00
|352417
|2006.04.18 23:55
|buy
|1.50
|eurjpy
|144.66
|144.16
|144.76
|2006.04.19 01:07
|144.76
|0.00
|0.00
|3.20
|128.10
|352559
|2006.04.19 00:26
|buy
|1.10
|eurjpy
|144.76
|144.56
|145.26
|2006.04.19 01:50
|144.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.08
|352516
|2006.04.19 00:33
|buy
|1.10
|usdjpy
|117.16
|116.96
|117.66
|2006.04.19 01:50
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.10
|352421
|2006.04.18 23:55
|buy
|1.50
|gbpjpy
|208.91
|208.41
|209.01
|2006.04.19 01:51
|208.41
|0.00
|0.00
|9.93
|-641.52
|352416
|2006.04.18 23:55
|sell
|1.50
|eurjpy
|144.62
|145.12
|144.52
|2006.04.19 01:53
|144.52
|0.00
|0.00
|-8.33
|128.33
|353262
|2006.04.19 02:24
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2608
|2.2558
|2.2618
|2006.04.19 02:35
|2.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|78.83
|352530
|2006.04.19 00:25
|sell
|1.10
|usdchf
|1.2674
|1.2694
|1.2624
|2006.04.19 02:39
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.31
|352569
|2006.04.19 01:43
|buy
|1.10
|usdcad
|1.1415
|1.1395
|1.1465
|2006.04.19 03:34
|1.1395
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.07
|352536
|2006.04.19 00:12
|buy
|1.00
|audusd
|0.7428
|0.7378
|0.7438
|2006.04.19 03:56
|0.7438
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|352419
|2006.04.18 23:55
|buy
|1.50
|eurchf
|1.5668
|1.5618
|1.5678
|2006.04.19 03:58
|1.5678
|0.00
|0.00
|1.77
|118.26
|352410
|2006.04.18 23:55
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.7828
|1.7878
|1.7817
|2006.04.19 05:21
|1.7817
|0.00
|0.00
|-7.88
|165.00
|352413
|2006.04.18 23:55
|sell
|1.50
|usdcad
|1.1402
|1.1452
|1.1392
|2006.04.19 09:00
|1.1392
|0.00
|0.00
|-2.30
|131.67
|352493
|2006.04.19 00:21
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2359
|1.2339
|1.2409
|2006.04.19 09:04
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|352528
|2006.04.19 04:38
|buy
|1.10
|usdchf
|1.2695
|1.2675
|1.2745
|2006.04.19 09:49
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.57
|352499
|2006.04.19 04:39
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2347
|1.2367
|1.2297
|2006.04.19 10:26
|1.2367
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|353261
|2006.04.19 02:24
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2598
|2.2648
|2.2588
|2006.04.19 11:16
|2.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|-393.89
|352412
|2006.04.18 23:55
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.7834
|1.7784
|1.7844
|2006.04.19 11:22
|1.7844
|0.00
|0.00
|3.38
|150.00
|352642
|2006.04.19 00:20
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6927
|0.6977
|0.6917
|2006.04.19 12:40
|0.6917
|0.00
|0.00
|0.00
|178.78
|352404
|2006.04.18 23:54
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2348
|1.2398
|1.2336
|2006.04.19 14:08
|1.2336
|0.00
|0.00
|2.25
|180.00
|352518
|2006.04.19 00:19
|sell
|1.10
|usdjpy
|117.04
|117.24
|116.54
|2006.04.19 15:30
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.65
|352406
|2006.04.18 23:54
|buy
|1.50
|usdjpy
|117.16
|116.66
|117.26
|2006.04.19 15:30
|117.26
|0.00
|0.00
|3.84
|127.92
|352576
|2006.04.19 03:12
|sell
|1.10
|usdcad
|1.1397
|1.1417
|1.1347
|2006.04.19 16:23
|1.1417
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.70
|352415
|2006.04.18 23:55
|buy
|1.50
|usdcad
|1.1406
|1.1356
|1.1416
|2006.04.19 18:48
|1.1356
|0.00
|0.00
|0.99
|-660.44
|352535
|2006.04.19 00:12
|sell
|6.00
|audusd
|0.7424
|0.7474
|0.7414
|2006.04.19 20:26
|0.7474
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 000.00
|363900
|2006.04.20 00:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7925
|1.7975
|1.7915
|2006.04.20 01:21
|1.7915
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|363897
|2006.04.20 00:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.26
|116.76
|117.36
|2006.04.20 01:45
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|85.21
|363911
|2006.04.20 00:04
|buy
|1.00
|eurjpy
|145.17
|144.67
|145.27
|2006.04.20 01:46
|145.27
|0.00
|0.00
|0.00
|85.15
|363916
|2006.04.20 00:04
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2712
|2.2762
|2.2702
|2006.04.20 02:03
|2.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|78.91
|363918
|2006.04.20 00:05
|sell
|5.00
|gbpchf
|2.2712
|2.2762
|2.2702
|2006.04.20 02:03
|2.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|394.54
|363902
|2006.04.20 00:03
|sell
|1.00
|audusd
|0.7466
|0.7516
|0.7456
|2006.04.20 03:06
|0.7456
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|363894
|2006.04.20 00:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2379
|1.2429
|1.2369
|2006.04.20 03:14
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|363915
|2006.04.20 00:04
|sell
|1.00
|gbpjpy
|210.19
|210.69
|210.04
|2006.04.20 03:15
|210.04
|0.00
|0.00
|0.00
|127.79
|363899
|2006.04.20 00:03
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2673
|1.2623
|1.2683
|2006.04.20 03:18
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|78.85
|363910
|2006.04.20 00:04
|sell
|1.00
|eurjpy
|145.13
|145.63
|145.03
|2006.04.20 03:25
|145.03
|0.00
|0.00
|0.00
|85.17
|363905
|2006.04.20 00:03
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1356
|1.1306
|1.1366
|2006.04.20 04:11
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|87.98
|363901
|2006.04.20 00:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7928
|1.7878
|1.7938
|2006.04.20 06:20
|1.7878
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|363914
|2006.04.20 00:04
|buy
|6.00
|gbpjpy
|210.28
|209.78
|210.43
|2006.04.20 09:07
|210.43
|0.00
|0.00
|0.00
|764.91
|363896
|2006.04.20 00:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.74
|117.14
|2006.04.20 09:42
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-424.66
|363898
|2006.04.20 00:03
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2670
|1.2720
|1.2660
|2006.04.20 09:48
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-393.08
|363917
|2006.04.20 00:04
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2722
|2.2672
|2.2732
|2006.04.20 09:49
|2.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|78.62
|343464
|2006.04.18 00:06
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5681
|1.5630
|1.5692
|2006.04.20 09:49
|1.5692
|0.00
|0.00
|4.73
|86.48
|363895
|2006.04.20 00:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2381
|1.2331
|1.2391
|2006.04.20 09:52
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|363913
|2006.04.20 00:04
|buy
|6.00
|eurchf
|1.5689
|1.5639
|1.5699
|2006.04.20 09:56
|1.5699
|0.00
|0.00
|0.00
|471.41
|363908
|2006.04.20 00:03
|buy
|6.00
|eurgbp
|0.6909
|0.6859
|0.6919
|2006.04.20 11:42
|0.6919
|0.00
|0.00
|0.00
|1 070.52
|352418
|2006.04.18 23:55
|sell
|1.50
|eurchf
|1.5664
|1.5714
|1.5654
|2006.04.20 12:21
|1.5714
|0.00
|0.00
|-21.30
|-589.53
|363903
|2006.04.20 00:03
|buy
|1.00
|audusd
|0.7470
|0.7420
|0.7480
|2006.04.20 13:43
|0.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|363912
|2006.04.20 00:04
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5684
|1.5734
|1.5674
|2006.04.20 13:58
|1.5734
|0.00
|0.00
|0.00
|-391.69
|363904
|2006.04.20 00:03
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1352
|1.1402
|1.1342
|2006.04.20 17:19
|1.1402
|0.00
|0.00
|0.00
|-438.52
|372550
|2006.04.21 00:09
|sell
|1.00
|audusd
|0.7381
|0.7431
|0.7371
|2006.04.21 00:45
|0.7371
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|372522
|2006.04.21 00:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2317
|1.2367
|1.2307
|2006.04.21 01:35
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|372538
|2006.04.21 00:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2781
|1.2731
|1.2791
|2006.04.21 01:35
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|78.18
|372543
|2006.04.21 00:08
|sell
|1.00
|eurjpy
|144.64
|145.14
|144.52
|2006.04.21 02:05
|144.52
|0.00
|0.00
|0.00
|102.19
|372557
|2006.04.21 00:09
|sell
|1.00
|audjpy
|86.69
|0.00
|0.00
|2006.04.21 02:21
|86.60
|0.00
|0.00
|0.00
|76.63
|372539
|2006.04.21 00:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7787
|1.7837
|1.7777
|2006.04.21 02:25
|1.7777
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|372554
|2006.04.21 00:09
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1396
|1.1346
|1.1406
|2006.04.21 02:34
|1.1406
|0.00
|0.00
|0.00
|87.67
|372549
|2006.04.21 00:08
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2734
|2.2684
|2.2744
|2006.04.21 02:44
|2.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|78.14
|372526
|2006.04.21 00:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.46
|116.96
|117.56
|2006.04.21 02:50
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|85.06
|372548
|2006.04.21 00:08
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2724
|2.2774
|2.2714
|2006.04.21 02:51
|2.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|-389.99
|372542
|2006.04.21 00:08
|buy
|1.00
|gbpjpy
|208.98
|208.48
|209.13
|2006.04.21 03:32
|209.13
|0.00
|0.00
|0.00
|127.58
|372558
|2006.04.21 00:09
|buy
|1.00
|audjpy
|86.75
|86.25
|86.85
|2006.04.21 03:48
|86.85
|0.00
|0.00
|0.00
|85.02
|372541
|2006.04.21 00:08
|sell
|1.00
|gbpjpy
|208.89
|209.39
|208.74
|2006.04.21 04:12
|209.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-424.84
|372555
|2006.04.21 00:09
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6925
|0.6975
|0.6915
|2006.04.21 09:10
|0.6915
|0.00
|0.00
|0.00
|177.82
|372523
|2006.04.21 00:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2319
|1.2269
|1.2329
|2006.04.21 09:43
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|372509
|2006.04.21 00:04
|buy
|5.00
|eurusd
|1.2318
|1.2268
|1.2328
|2006.04.21 09:43
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 500.00
|372545
|2006.04.21 00:08
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5740
|1.5790
|1.5730
|2006.04.21 09:45
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|78.03
|372553
|2006.04.21 00:09
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1392
|1.1442
|1.1382
|2006.04.21 11:03
|1.1382
|0.00
|0.00
|0.00
|87.86
|372496
|2006.04.21 00:04
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.7789
|1.7739
|1.7799
|2006.04.21 11:05
|1.7799
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|372540
|2006.04.21 00:08
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7790
|1.7740
|1.7800
|2006.04.21 11:05
|1.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|372532
|2006.04.21 00:07
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2778
|1.2828
|1.2768
|2006.04.21 11:07
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|78.32
|372498
|2006.04.21 00:04
|sell
|5.00
|usdchf
|1.2778
|1.2828
|1.2768
|2006.04.21 11:07
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|391.60
|372544
|2006.04.21 00:08
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.66
|144.16
|144.79
|2006.04.21 11:07
|144.79
|0.00
|0.00
|0.00
|110.66
|372551
|2006.04.21 00:09
|buy
|1.00
|audusd
|0.7385
|0.7335
|0.7395
|2006.04.21 11:07
|0.7395
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|372497
|2006.04.21 00:04
|sell
|5.00
|usdjpy
|117.46
|117.96
|117.36
|2006.04.21 11:46
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|426.04
|372525
|2006.04.21 00:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.44
|117.94
|117.34
|2006.04.21 11:46
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|85.22
|372547
|2006.04.21 00:08
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5744
|1.5694
|1.5754
|2006.04.21 11:54
|1.5754
|0.00
|0.00
|0.00
|78.23
|381258
|2006.04.24 00:13
|sell
|30.00
|audusd
|0.7460
|0.0000
|0.0000
|2006.04.24 00:13
|0.7465
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 500.00
|381253
|2006.04.24 00:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7862
|1.7812
|1.7872
|2006.04.24 00:41
|1.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381269
|2006.04.24 00:14
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.03
|142.53
|143.15
|2006.04.24 01:00
|143.15
|0.00
|0.00
|0.00
|103.69
|381248
|2006.04.24 00:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.66
|115.26
|115.76
|2006.04.24 01:00
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|86.39
|381274
|2006.04.24 00:15
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.62
|206.12
|206.77
|2006.04.24 01:00
|206.77
|0.00
|0.00
|0.00
|129.58
|381247
|2006.04.24 00:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.65
|116.15
|115.55
|2006.04.24 01:10
|115.55
|0.00
|0.00
|0.00
|86.54
|381273
|2006.04.24 00:14
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.53
|207.03
|206.38
|2006.04.24 01:11
|206.38
|0.00
|0.00
|0.00
|129.89
|381261
|2006.04.24 00:13
|buy
|1.00
|audusd
|0.7465
|0.7415
|0.7475
|2006.04.24 01:20
|0.7475
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381246
|2006.04.24 00:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2368
|1.2318
|1.2378
|2006.04.24 01:23
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381267
|2006.04.24 00:14
|buy
|30.00
|eurusd
|1.2369
|1.2319
|1.2379
|2006.04.24 01:28
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|381572
|2006.04.24 01:06
|buy
|6.00
|gbpjpy
|206.63
|206.13
|206.78
|2006.04.24 01:36
|206.78
|0.00
|0.00
|0.00
|777.74
|381283
|2006.04.24 00:15
|buy
|1.00
|audjpy
|86.39
|85.89
|86.49
|2006.04.24 01:36
|86.49
|0.00
|0.00
|0.00
|86.41
|381245
|2006.04.24 00:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2367
|1.2417
|1.2357
|2006.04.24 03:30
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381263
|2006.04.24 00:14
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1358
|1.1308
|1.1368
|2006.04.24 03:38
|1.1368
|0.00
|0.00
|0.00
|87.97
|381268
|2006.04.24 00:14
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.99
|143.49
|142.87
|2006.04.24 03:59
|142.87
|0.00
|0.00
|0.00
|103.78
|381250
|2006.04.24 00:12
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2722
|1.2672
|1.2732
|2006.04.24 05:25
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|78.54
|381260
|2006.04.24 00:13
|sell
|1.00
|audusd
|0.7461
|0.7511
|0.7451
|2006.04.24 07:28
|0.7451
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381281
|2006.04.24 00:15
|sell
|1.00
|audjpy
|86.29
|86.79
|86.19
|2006.04.24 09:00
|86.19
|0.00
|0.00
|0.00
|86.47
|381249
|2006.04.24 00:12
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2719
|1.2769
|1.2709
|2006.04.24 09:39
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|78.68
|381251
|2006.04.24 00:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7859
|1.7909
|1.7849
|2006.04.24 10:40
|1.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|381262
|2006.04.24 00:14
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1354
|1.1404
|1.1344
|2006.04.24 11:15
|1.1344
|0.00
|0.00
|0.00
|88.15
|381264
|2006.04.24 00:14
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6923
|0.6973
|0.6913
|2006.04.24 11:30
|0.6913
|0.00
|0.00
|0.00
|179.25
|381270
|2006.04.24 00:14
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5728
|1.5778
|1.5718
|2006.04.24 12:07
|1.5718
|0.00
|0.00
|0.00
|78.78
|381265
|2006.04.24 00:14
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6927
|0.6877
|0.6937
|2006.04.24 17:46
|0.6937
|0.00
|0.00
|0.00
|177.94
|372556
|2006.04.21 00:09
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6928
|0.6878
|0.6938
|2006.04.24 17:46
|0.6938
|0.00
|0.00
|-15.59
|177.94
|390711
|2006.04.25 00:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.64
|114.14
|114.74
|2006.04.25 00:47
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|87.15
|390706
|2006.04.25 00:00
|sell
|6.00
|gbpusd
|1.7876
|1.7926
|1.7866
|2006.04.25 00:48
|1.7866
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|390729
|2006.04.25 00:01
|buy
|1.00
|eurjpy
|142.02
|141.52
|142.14
|2006.04.25 00:50
|142.14
|0.00
|0.00
|0.00
|104.57
|390737
|2006.04.25 00:01
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2673
|2.2723
|2.2658
|2006.04.25 00:51
|2.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|94.59
|390742
|2006.04.25 00:02
|buy
|1.00
|audjpy
|85.34
|84.84
|85.44
|2006.04.25 02:28
|85.44
|0.00
|0.00
|0.00
|87.21
|390715
|2006.04.25 00:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2683
|1.2633
|1.2693
|2006.04.25 02:44
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|78.78
|390698
|2006.04.25 00:00
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2387
|1.2437
|1.2377
|2006.04.25 02:46
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|390734
|2006.04.25 00:01
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.92
|205.42
|204.77
|2006.04.25 02:53
|204.77
|0.00
|0.00
|0.00
|130.78
|390727
|2006.04.25 00:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.98
|142.48
|141.86
|2006.04.25 03:06
|141.86
|0.00
|0.00
|0.00
|104.72
|390710
|2006.04.25 00:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.62
|115.12
|114.52
|2006.04.25 03:08
|114.52
|0.00
|0.00
|0.00
|87.32
|390735
|2006.04.25 00:01
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.03
|204.53
|205.18
|2006.04.25 03:10
|204.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-436.79
|390740
|2006.04.25 00:02
|sell
|1.00
|audjpy
|85.28
|85.78
|85.18
|2006.04.25 03:14
|85.18
|0.00
|0.00
|0.00
|87.37
|390723
|2006.04.25 00:01
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1372
|1.1422
|1.1362
|2006.04.25 04:03
|1.1362
|0.00
|0.00
|0.00
|88.01
|390721
|2006.04.25 00:01
|buy
|1.00
|audusd
|0.7444
|0.7394
|0.7453
|2006.04.25 05:01
|0.7453
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|390738
|2006.04.25 00:02
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2683
|2.2633
|2.2693
|2006.04.25 08:40
|2.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|78.74
|390733
|2006.04.25 00:01
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5713
|1.5663
|1.5723
|2006.04.25 09:34
|1.5723
|0.00
|0.00
|0.00
|78.73
|390700
|2006.04.25 00:00
|buy
|6.00
|eurusd
|1.2388
|1.2338
|1.2398
|2006.04.25 10:44
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|352644
|2006.04.19 00:20
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6930
|0.6880
|0.6940
|2006.04.25 11:02
|0.6940
|0.00
|0.00
|-93.85
|178.70
|390726
|2006.04.25 00:01
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6931
|0.6881
|0.6941
|2006.04.25 11:02
|0.6941
|0.00
|0.00
|0.00
|178.68
|390724
|2006.04.25 00:01
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1376
|1.1326
|1.1386
|2006.04.25 11:58
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|87.83
|390709
|2006.04.25 00:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7880
|1.7830
|1.7890
|2006.04.25 13:03
|1.7830
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|390714
|2006.04.25 00:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2680
|1.2730
|1.2670
|2006.04.25 15:09
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|78.93
|381272
|2006.04.24 00:14
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5732
|1.5682
|1.5742
|2006.04.25 17:21
|1.5742
|0.00
|0.00
|1.18
|78.62
|363907
|2006.04.20 00:03
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6905
|0.6955
|0.6895
|2006.04.25 22:06
|0.6955
|0.00
|0.00
|20.06
|-894.15
|390730
|2006.04.25 00:01
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5709
|1.5759
|1.5699
|2006.04.25 22:10
|1.5759
|0.00
|0.00
|0.00
|-394.42
|399800
|2006.04.26 00:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.85
|114.35
|114.95
|2006.04.26 01:16
|114.95
|0.00
|0.00
|0.00
|86.99
|399816
|2006.04.26 00:04
|buy
|1.00
|eurjpy
|142.75
|142.25
|142.87
|2006.04.26 01:16
|142.87
|0.00
|0.00
|0.00
|104.38
|399819
|2006.04.26 00:04
|buy
|6.00
|gbpjpy
|205.38
|204.88
|205.53
|2006.04.26 02:30
|205.53
|0.00
|0.00
|0.00
|782.41
|399807
|2006.04.26 00:03
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.7881
|1.7831
|1.7891
|2006.04.26 03:39
|1.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|399824
|2006.04.26 00:04
|buy
|1.00
|audjpy
|85.70
|85.20
|85.80
|2006.04.26 04:30
|85.80
|0.00
|0.00
|0.00
|87.02
|399808
|2006.04.26 00:03
|sell
|1.00
|audusd
|0.7458
|0.7508
|0.7448
|2006.04.26 04:39
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|399823
|2006.04.26 00:04
|sell
|1.00
|audjpy
|85.64
|86.14
|85.54
|2006.04.26 04:39
|85.54
|0.00
|0.00
|0.00
|87.03
|399805
|2006.04.26 00:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7878
|1.7928
|1.7868
|2006.04.26 04:40
|1.7868
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|399796
|2006.04.26 00:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2429
|1.2479
|1.2419
|2006.04.26 06:45
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|399820
|2006.04.26 00:04
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.29
|205.79
|205.14
|2006.04.26 06:51
|205.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-434.30
|399804
|2006.04.26 00:02
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2682
|1.2632
|1.2692
|2006.04.26 06:57
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|78.79
|399809
|2006.04.26 00:03
|buy
|1.00
|audusd
|0.7462
|0.7412
|0.7472
|2006.04.26 07:02
|0.7472
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|399822
|2006.04.26 00:04
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2676
|2.2626
|2.2686
|2006.04.26 09:13
|2.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|78.75
|399811
|2006.04.26 00:03
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1317
|1.1267
|1.1327
|2006.04.26 10:41
|1.1327
|0.00
|0.00
|0.00
|88.28
|399821
|2006.04.26 00:04
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2665
|2.2715
|2.2655
|2006.04.26 10:46
|2.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|78.69
|399803
|2006.04.26 00:02
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2679
|1.2729
|1.2669
|2006.04.26 11:40
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-392.80
|399818
|2006.04.26 00:04
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5762
|1.5712
|1.5772
|2006.04.26 11:53
|1.5772
|0.00
|0.00
|0.00
|78.63
|399799
|2006.04.26 00:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.83
|115.33
|114.73
|2006.04.26 13:46
|115.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-433.54
|399810
|2006.04.26 00:03
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1312
|1.1362
|1.1302
|2006.04.26 15:58
|1.1302
|0.00
|0.00
|0.00
|88.49
|390718
|2006.04.25 00:01
|sell
|1.00
|audusd
|0.7440
|0.7490
|0.7430
|2006.04.26 16:02
|0.7490
|0.00
|0.00
|-1.72
|-500.00
|399813
|2006.04.26 00:04
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6956
|0.6906
|0.6966
|2006.04.26 16:50
|0.6966
|0.00
|0.00
|0.00
|178.59
|399842
|2006.04.26 00:12
|sell
|5.00
|eurchf
|1.5758
|1.5808
|1.5748
|2006.04.26 19:14
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 971.45
|399817
|2006.04.26 00:04
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5758
|1.5808
|1.5748
|2006.04.26 19:14
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-394.29
|399798
|2006.04.26 00:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2430
|1.2380
|0.0000
|2006.04.26 19:43
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|390725
|2006.04.25 00:01
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6927
|0.6977
|0.6917
|2006.04.26 20:40
|0.6977
|0.00
|0.00
|6.00
|-892.30
|410196
|2006.04.27 00:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.74
|114.24
|114.84
|2006.04.27 00:39
|114.84
|0.00
|0.00
|0.00
|87.08
|410165
|2006.04.27 00:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7845
|1.7895
|1.7835
|2006.04.27 00:45
|1.7835
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410161
|2006.04.27 00:00
|sell
|6.00
|usdchf
|1.2702
|1.2752
|1.2692
|2006.04.27 03:51
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|472.74
|410166
|2006.04.27 00:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7848
|1.7798
|1.7858
|2006.04.27 04:00
|1.7858
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410181
|2006.04.27 00:01
|buy
|1.00
|eurjpy
|142.85
|142.35
|142.97
|2006.04.27 04:00
|142.97
|0.00
|0.00
|0.00
|104.57
|410194
|2006.04.27 00:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2453
|1.2403
|1.2463
|2006.04.27 04:09
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410188
|2006.04.27 00:02
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2669
|2.2719
|2.2659
|2006.04.27 04:09
|2.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|78.83
|410191
|2006.04.27 00:02
|sell
|1.00
|audjpy
|86.35
|86.85
|86.25
|2006.04.27 08:35
|86.25
|0.00
|0.00
|0.00
|87.23
|410167
|2006.04.27 00:01
|sell
|6.00
|audusd
|0.7531
|0.7581
|0.7521
|2006.04.27 08:35
|0.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|410193
|2006.04.27 00:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2451
|1.2501
|1.2441
|2006.04.27 09:29
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410164
|2006.04.27 00:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2705
|1.2655
|1.2715
|2006.04.27 10:28
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|78.65
|410189
|2006.04.27 00:02
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2679
|2.2629
|2.2689
|2006.04.27 10:30
|2.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|78.63
|410180
|2006.04.27 00:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.81
|143.31
|142.69
|2006.04.27 10:43
|142.69
|0.00
|0.00
|0.00
|104.58
|410184
|2006.04.27 00:02
|sell
|6.00
|gbpjpy
|204.66
|205.16
|204.51
|2006.04.27 10:58
|204.51
|0.00
|0.00
|0.00
|784.25
|399814
|2006.04.26 00:04
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.72
|143.22
|142.60
|2006.04.27 12:33
|142.60
|0.00
|0.00
|-37.21
|104.64
|410195
|2006.04.27 00:03
|sell
|6.00
|usdjpy
|114.72
|115.22
|114.62
|2006.04.27 12:43
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|523.47
|410178
|2006.04.27 00:01
|sell
|6.00
|eurgbp
|0.6977
|0.7027
|0.6967
|2006.04.27 12:56
|0.6967
|0.00
|0.00
|0.00
|1 071.78
|410185
|2006.04.27 00:02
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.74
|204.24
|204.89
|2006.04.27 13:02
|204.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-436.84
|410192
|2006.04.27 00:02
|buy
|1.00
|audjpy
|86.41
|85.91
|86.51
|2006.04.27 13:02
|85.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-437.14
|410182
|2006.04.27 00:01
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5818
|1.5868
|1.5807
|2006.04.27 13:22
|1.5807
|0.00
|0.00
|0.00
|86.56
|410174
|2006.04.27 00:01
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1278
|1.1228
|1.1288
|2006.04.27 13:38
|1.1288
|0.00
|0.00
|0.00
|88.59
|410171
|2006.04.27 00:01
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1274
|1.1324
|1.1264
|2006.04.27 17:00
|1.1264
|0.00
|0.00
|0.00
|88.78
|410170
|2006.04.27 00:01
|buy
|1.00
|audusd
|0.7535
|0.7485
|0.7545
|2006.04.27 17:11
|0.7545
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|421237
|2006.04.28 00:01
|buy
|1.00
|eurjpy
|142.96
|142.46
|143.08
|2006.04.28 00:29
|143.08
|0.00
|0.00
|0.00
|105.12
|421238
|2006.04.28 00:02
|buy
|6.00
|gbpjpy
|205.52
|205.02
|205.67
|2006.04.28 01:21
|205.67
|0.00
|0.00
|0.00
|788.02
|421243
|2006.04.28 00:02
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5783
|1.5733
|1.5793
|2006.04.28 01:31
|1.5793
|0.00
|0.00
|0.00
|79.33
|421209
|2006.04.28 00:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2532
|1.2482
|1.2542
|2006.04.28 02:58
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|421214
|2006.04.28 00:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.15
|113.65
|114.25
|2006.04.28 03:08
|114.25
|0.00
|0.00
|0.00
|87.53
|421233
|2006.04.28 00:01
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1230
|1.1180
|1.1240
|2006.04.28 03:55
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.00
|88.95
|421240
|2006.04.28 00:02
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.43
|205.93
|205.28
|2006.04.28 04:00
|205.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-437.33
|421224
|2006.04.28 00:01
|sell
|1.00
|audusd
|0.7560
|0.7610
|0.7550
|2006.04.28 04:40
|0.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|421222
|2006.04.28 00:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8015
|1.8065
|1.8005
|2006.04.28 04:58
|1.8005
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|421246
|2006.04.28 00:02
|sell
|1.00
|audjpy
|86.29
|86.79
|86.19
|2006.04.28 08:59
|86.19
|0.00
|0.00
|0.00
|87.53
|421223
|2006.04.28 00:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8018
|1.7968
|1.8028
|2006.04.28 09:27
|1.8028
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|421216
|2006.04.28 00:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2595
|1.2645
|1.2585
|2006.04.28 09:28
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|79.48
|421219
|2006.04.28 00:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2599
|1.2549
|1.2609
|2006.04.28 09:46
|1.2609
|0.00
|0.00
|0.00
|79.31
|410183
|2006.04.27 00:02
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5822
|1.5772
|1.5832
|2006.04.28 10:50
|1.5772
|0.00
|0.00
|4.95
|-397.83
|421236
|2006.04.28 00:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.92
|143.42
|142.80
|2006.04.28 10:51
|143.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-437.48
|421241
|2006.04.28 00:02
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5779
|1.5829
|1.5769
|2006.04.28 11:00
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|79.56
|421234
|2006.04.28 00:01
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6953
|0.7003
|0.6943
|2006.04.28 12:46
|0.6943
|0.00
|0.00
|0.00
|180.87
|399812
|2006.04.26 00:03
|sell
|6.00
|eurgbp
|0.6952
|0.7002
|0.6942
|2006.04.28 12:49
|0.6942
|0.00
|0.00
|144.58
|1 085.28
|410179
|2006.04.27 00:01
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6981
|0.6931
|0.6991
|2006.04.28 14:43
|0.6931
|0.00
|0.00
|-11.22
|-903.75
|421247
|2006.04.28 00:02
|buy
|6.00
|audjpy
|86.35
|85.85
|86.45
|2006.04.28 15:29
|86.45
|0.00
|0.00
|0.00
|524.84
|421231
|2006.04.28 00:01
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1226
|1.1276
|1.1216
|2006.04.28 16:25
|1.1216
|0.00
|0.00
|0.00
|89.16
|421212
|2006.04.28 00:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.12
|114.62
|114.02
|2006.04.28 16:51
|114.02
|0.00
|0.00
|0.00
|87.70
|421208
|2006.04.28 00:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2529
|1.2579
|1.2519
|2006.04.28 16:52
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|421228
|2006.04.28 00:01
|buy
|1.00
|audusd
|0.7564
|0.7514
|0.7574
|2006.04.28 17:38
|0.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|-36.77
|3 301.65
|Closed P/L:
|3 264.88
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|421235
|2006.04.28 00:01
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6957
|0.6907
|0.6967
|0.6935
|0.00
|0.00
|0.00
|-398.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-398.99
|Floating P/L:
|-398.99
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 264.88
|Floating P/L:
|-398.99
|Margin:
|626.50
|Balance:
|53 264.88
|Equity:
|52 865.89
|Free Margin:
|52 239.39
|Details:
|Gross Profit:
|33 152.45
|Gross Loss:
|29 887.57
|Total Net Profit:
|3 264.88
|Profit Factor:
|1.11
|Expected Payoff:
|14.01
|Absolute Drawdown:
|7 653.43
|Maximal Drawdown (%):
|8 873.21 (17.3%)
|Total Trades:
|233
|Short Positions (won %):
|116 (70.69%)
|Long Positions (won %):
|117 (80.34%)
|Profit Trades (% of total):
|176 (75.54%)
|Loss trades (% of total):
|57 (24.46%)
|Largest
|profit trade:
|3 000.00
|loss trade:
|-3 000.00
|Average
|profit trade:
|188.37
|loss trade:
|-524.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (5 335.68)
|consecutive losses ($):
|4 (-1 007.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 335.68 (18)
|consecutive loss (count):
|-3 852.15 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2