FXDirectDealer

Account: 401691 Name: Graham Kozlyk Currency: USD 2006 April 28, 17:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3324292006.04.16 23:05balanceDeposit50 000.00
3324472006.04.17 00:04buy1.00eurusd1.21221.20701.21322006.04.17 02:241.21320.000.000.00100.00
3324482006.04.17 00:04sell1.00eurusd1.21201.21721.21102006.04.17 04:041.21720.000.000.00-520.00
3324492006.04.17 01:16buy1.00eurusd1.21271.21071.21792006.04.17 04:071.21790.000.000.00520.00
3324502006.04.17 00:05sell stop1.00eurusd1.21151.21371.20632006.04.18 00:021.2247cancelled
3434542006.04.18 00:05buy1.00gbpusd1.76991.76481.77092006.04.18 00:191.77090.000.000.00100.00
3434332006.04.18 00:01sell1.00usdjpy117.83118.32117.722006.04.18 01:04117.720.000.000.0093.44
3434652006.04.18 00:06sell1.00gbpjpy208.47209.05208.382006.04.18 01:04208.380.000.000.0076.48
3434582006.04.18 00:06buy1.00usdcad1.14541.14031.14642006.04.18 01:141.14640.000.000.0087.23
3434312006.04.18 00:01buy6.00usdjpy117.850.00117.862006.04.18 02:29117.850.000.000.000.00
3434562006.04.18 00:06buy1.00audusd0.73690.73160.73772006.04.18 02:550.73770.000.000.0080.00
3434662006.04.18 00:06buy1.00gbpjpy208.56208.00208.672006.04.18 03:07208.670.000.000.0093.37
3434622006.04.18 00:06buy1.00eurjpy144.36143.83144.452006.04.18 03:09144.450.000.000.0076.38
3435032006.04.18 00:43sell1.10gbpusd1.77001.77201.76502006.04.18 03:101.77200.000.000.00-220.00
3434012006.04.18 00:00buy1.00eurusd1.22501.22021.22622006.04.18 03:141.22620.000.000.00120.00
3434982006.04.18 01:03sell1.10usdjpy117.73117.93117.232006.04.18 03:14117.930.000.000.00-186.55
3434502006.04.18 00:05sell1.00usdchf1.27971.28471.27862006.04.18 03:201.27860.000.000.0086.03
3434382006.04.18 00:01buy1.00usdjpy117.85117.34117.942006.04.18 03:24117.940.000.000.0076.31
3434612006.04.18 00:06sell1.00eurjpy144.32144.82144.202006.04.18 09:53144.200.000.000.00101.85
3434592006.04.18 00:06sell1.00eurgbp0.69210.69730.69112006.04.18 09:590.69110.000.000.00177.17
3434042006.04.18 00:00sell6.00eurusd1.22481.23001.22402006.04.18 09:591.22400.000.000.00480.00
3434702006.04.18 00:18buy1.00eurusd1.22581.22381.23082006.04.18 09:591.22380.000.000.00-200.00
3434512006.04.18 00:05buy1.00usdchf1.27991.27481.28092006.04.18 09:591.28090.000.000.0078.07
3435062006.04.18 03:07buy1.10gbpusd1.77131.76931.77632006.04.18 11:041.76930.000.000.00-220.00
3434632006.04.18 00:06sell1.00eurchf1.56771.57301.56682006.04.18 11:431.56680.000.000.0070.30
3434532006.04.18 00:05sell1.00gbpusd1.76971.77471.76862006.04.18 12:031.76860.000.000.00110.00
3434712006.04.18 09:51sell1.00eurusd1.22451.22651.21952006.04.18 12:281.22650.000.000.00-200.00
3434572006.04.18 00:06sell1.00usdcad1.14501.15031.14422006.04.18 14:551.14420.000.000.0069.92
3434992006.04.18 02:26buy1.10usdjpy117.86117.66118.362006.04.18 15:52117.660.000.000.00-186.98
3487762006.04.18 15:52buy1.10eurusd1.22910.00001.22932006.04.18 17:091.22800.000.000.00-121.00
3494762006.04.18 16:26buy stop1.50eurusd1.23070.00000.00002006.04.18 20:471.2286cancelled
3434552006.04.18 00:06sell1.00audusd0.73650.74160.73552006.04.18 21:270.74160.000.000.00-510.00
3524202006.04.18 23:55sell1.50gbpjpy208.84209.34208.742006.04.19 00:18208.740.000.00-14.41128.12
3434602006.04.18 00:06buy1.00eurgbp0.69250.68730.69352006.04.19 00:180.69260.000.00-15.6017.83
3524052006.04.18 23:54sell1.50usdjpy117.15117.65117.052006.04.19 00:19117.050.000.00-8.97128.15
3524032006.04.18 23:54buy1.50eurusd1.23501.23001.23602006.04.19 00:251.23600.000.00-5.25150.00
3525632006.04.19 00:21sell1.10eurjpy144.56144.76144.062006.04.19 00:26144.760.000.000.00-187.94
3525422006.04.19 00:16sell1.10gbpjpy208.69208.99208.092006.04.19 00:33208.990.000.000.00-281.74
3525402006.04.19 00:32buy1.10gbpjpy208.96208.66209.562006.04.19 00:57208.660.000.000.00-282.00
3524172006.04.18 23:55buy1.50eurjpy144.66144.16144.762006.04.19 01:07144.760.000.003.20128.10
3525592006.04.19 00:26buy1.10eurjpy144.76144.56145.262006.04.19 01:50144.560.000.000.00-188.08
3525162006.04.19 00:33buy1.10usdjpy117.16116.96117.662006.04.19 01:50116.960.000.000.00-188.10
3524212006.04.18 23:55buy1.50gbpjpy208.91208.41209.012006.04.19 01:51208.410.000.009.93-641.52
3524162006.04.18 23:55sell1.50eurjpy144.62145.12144.522006.04.19 01:53144.520.000.00-8.33128.33
3532622006.04.19 02:24buy1.00gbpchf2.26082.25582.26182006.04.19 02:352.26180.000.000.0078.83
3525302006.04.19 00:25sell1.10usdchf1.26741.26941.26242006.04.19 02:391.26940.000.000.00-173.31
3525692006.04.19 01:43buy1.10usdcad1.14151.13951.14652006.04.19 03:341.13950.000.000.00-193.07
3525362006.04.19 00:12buy1.00audusd0.74280.73780.74382006.04.19 03:560.74380.000.000.00100.00
3524192006.04.18 23:55buy1.50eurchf1.56681.56181.56782006.04.19 03:581.56780.000.001.77118.26
3524102006.04.18 23:55sell1.50gbpusd1.78281.78781.78172006.04.19 05:211.78170.000.00-7.88165.00
3524132006.04.18 23:55sell1.50usdcad1.14021.14521.13922006.04.19 09:001.13920.000.00-2.30131.67
3524932006.04.19 00:21buy1.10eurusd1.23591.23391.24092006.04.19 09:041.23390.000.000.00-220.00
3525282006.04.19 04:38buy1.10usdchf1.26951.26751.27452006.04.19 09:491.26750.000.000.00-173.57
3524992006.04.19 04:39sell1.10eurusd1.23471.23671.22972006.04.19 10:261.23670.000.000.00-220.00
3532612006.04.19 02:24sell1.00gbpchf2.25982.26482.25882006.04.19 11:162.26480.000.000.00-393.89
3524122006.04.18 23:55buy1.50gbpusd1.78341.77841.78442006.04.19 11:221.78440.000.003.38150.00
3526422006.04.19 00:20sell1.00eurgbp0.69270.69770.69172006.04.19 12:400.69170.000.000.00178.78
3524042006.04.18 23:54sell1.50eurusd1.23481.23981.23362006.04.19 14:081.23360.000.002.25180.00
3525182006.04.19 00:19sell1.10usdjpy117.04117.24116.542006.04.19 15:30117.240.000.000.00-187.65
3524062006.04.18 23:54buy1.50usdjpy117.16116.66117.262006.04.19 15:30117.260.000.003.84127.92
3525762006.04.19 03:12sell1.10usdcad1.13971.14171.13472006.04.19 16:231.14170.000.000.00-192.70
3524152006.04.18 23:55buy1.50usdcad1.14061.13561.14162006.04.19 18:481.13560.000.000.99-660.44
3525352006.04.19 00:12sell6.00audusd0.74240.74740.74142006.04.19 20:260.74740.000.000.00-3 000.00
3639002006.04.20 00:03sell1.00gbpusd1.79251.79751.79152006.04.20 01:211.79150.000.000.00100.00
3638972006.04.20 00:03buy1.00usdjpy117.26116.76117.362006.04.20 01:45117.360.000.000.0085.21
3639112006.04.20 00:04buy1.00eurjpy145.17144.67145.272006.04.20 01:46145.270.000.000.0085.15
3639162006.04.20 00:04sell1.00gbpchf2.27122.27622.27022006.04.20 02:032.27020.000.000.0078.91
3639182006.04.20 00:05sell5.00gbpchf2.27122.27622.27022006.04.20 02:032.27020.000.000.00394.54
3639022006.04.20 00:03sell1.00audusd0.74660.75160.74562006.04.20 03:060.74560.000.000.00100.00
3638942006.04.20 00:03sell1.00eurusd1.23791.24291.23692006.04.20 03:141.23690.000.000.00100.00
3639152006.04.20 00:04sell1.00gbpjpy210.19210.69210.042006.04.20 03:15210.040.000.000.00127.79
3638992006.04.20 00:03buy1.00usdchf1.26731.26231.26832006.04.20 03:181.26830.000.000.0078.85
3639102006.04.20 00:04sell1.00eurjpy145.13145.63145.032006.04.20 03:25145.030.000.000.0085.17
3639052006.04.20 00:03buy1.00usdcad1.13561.13061.13662006.04.20 04:111.13660.000.000.0087.98
3639012006.04.20 00:03buy1.00gbpusd1.79281.78781.79382006.04.20 06:201.78780.000.000.00-500.00
3639142006.04.20 00:04buy6.00gbpjpy210.28209.78210.432006.04.20 09:07210.430.000.000.00764.91
3638962006.04.20 00:03sell1.00usdjpy117.24117.74117.142006.04.20 09:42117.740.000.000.00-424.66
3638982006.04.20 00:03sell1.00usdchf1.26701.27201.26602006.04.20 09:481.27200.000.000.00-393.08
3639172006.04.20 00:04buy1.00gbpchf2.27222.26722.27322006.04.20 09:492.27320.000.000.0078.62
3434642006.04.18 00:06buy1.00eurchf1.56811.56301.56922006.04.20 09:491.56920.000.004.7386.48
3638952006.04.20 00:03buy1.00eurusd1.23811.23311.23912006.04.20 09:521.23310.000.000.00-500.00
3639132006.04.20 00:04buy6.00eurchf1.56891.56391.56992006.04.20 09:561.56990.000.000.00471.41
3639082006.04.20 00:03buy6.00eurgbp0.69090.68590.69192006.04.20 11:420.69190.000.000.001 070.52
3524182006.04.18 23:55sell1.50eurchf1.56641.57141.56542006.04.20 12:211.57140.000.00-21.30-589.53
3639032006.04.20 00:03buy1.00audusd0.74700.74200.74802006.04.20 13:430.74200.000.000.00-500.00
3639122006.04.20 00:04sell1.00eurchf1.56841.57341.56742006.04.20 13:581.57340.000.000.00-391.69
3639042006.04.20 00:03sell1.00usdcad1.13521.14021.13422006.04.20 17:191.14020.000.000.00-438.52
3725502006.04.21 00:09sell1.00audusd0.73810.74310.73712006.04.21 00:450.73710.000.000.00100.00
3725222006.04.21 00:07sell1.00eurusd1.23171.23671.23072006.04.21 01:351.23070.000.000.00100.00
3725382006.04.21 00:07buy1.00usdchf1.27811.27311.27912006.04.21 01:351.27910.000.000.0078.18
3725432006.04.21 00:08sell1.00eurjpy144.64145.14144.522006.04.21 02:05144.520.000.000.00102.19
3725572006.04.21 00:09sell1.00audjpy86.690.000.002006.04.21 02:2186.600.000.000.0076.63
3725392006.04.21 00:08sell1.00gbpusd1.77871.78371.77772006.04.21 02:251.77770.000.000.00100.00
3725542006.04.21 00:09buy1.00usdcad1.13961.13461.14062006.04.21 02:341.14060.000.000.0087.67
3725492006.04.21 00:08buy1.00gbpchf2.27342.26842.27442006.04.21 02:442.27440.000.000.0078.14
3725262006.04.21 00:07buy1.00usdjpy117.46116.96117.562006.04.21 02:50117.560.000.000.0085.06
3725482006.04.21 00:08sell1.00gbpchf2.27242.27742.27142006.04.21 02:512.27740.000.000.00-389.99
3725422006.04.21 00:08buy1.00gbpjpy208.98208.48209.132006.04.21 03:32209.130.000.000.00127.58
3725582006.04.21 00:09buy1.00audjpy86.7586.2586.852006.04.21 03:4886.850.000.000.0085.02
3725412006.04.21 00:08sell1.00gbpjpy208.89209.39208.742006.04.21 04:12209.390.000.000.00-424.84
3725552006.04.21 00:09sell1.00eurgbp0.69250.69750.69152006.04.21 09:100.69150.000.000.00177.82
3725232006.04.21 00:07buy1.00eurusd1.23191.22691.23292006.04.21 09:431.22690.000.000.00-500.00
3725092006.04.21 00:04buy5.00eurusd1.23181.22681.23282006.04.21 09:431.22680.000.000.00-2 500.00
3725452006.04.21 00:08sell1.00eurchf1.57401.57901.57302006.04.21 09:451.57300.000.000.0078.03
3725532006.04.21 00:09sell1.00usdcad1.13921.14421.13822006.04.21 11:031.13820.000.000.0087.86
3724962006.04.21 00:04buy5.00gbpusd1.77891.77391.77992006.04.21 11:051.77990.000.000.00500.00
3725402006.04.21 00:08buy1.00gbpusd1.77901.77401.78002006.04.21 11:051.78000.000.000.00100.00
3725322006.04.21 00:07sell1.00usdchf1.27781.28281.27682006.04.21 11:071.27680.000.000.0078.32
3724982006.04.21 00:04sell5.00usdchf1.27781.28281.27682006.04.21 11:071.27680.000.000.00391.60
3725442006.04.21 00:08buy1.00eurjpy144.66144.16144.792006.04.21 11:07144.790.000.000.00110.66
3725512006.04.21 00:09buy1.00audusd0.73850.73350.73952006.04.21 11:070.73950.000.000.00100.00
3724972006.04.21 00:04sell5.00usdjpy117.46117.96117.362006.04.21 11:46117.360.000.000.00426.04
3725252006.04.21 00:07sell1.00usdjpy117.44117.94117.342006.04.21 11:46117.340.000.000.0085.22
3725472006.04.21 00:08buy1.00eurchf1.57441.56941.57542006.04.21 11:541.57540.000.000.0078.23
3812582006.04.24 00:13sell30.00audusd0.74600.00000.00002006.04.24 00:130.74650.000.000.00-1 500.00
3812532006.04.24 00:12buy1.00gbpusd1.78621.78121.78722006.04.24 00:411.78720.000.000.00100.00
3812692006.04.24 00:14buy1.00eurjpy143.03142.53143.152006.04.24 01:00143.150.000.000.00103.69
3812482006.04.24 00:12buy1.00usdjpy115.66115.26115.762006.04.24 01:00115.760.000.000.0086.39
3812742006.04.24 00:15buy1.00gbpjpy206.62206.12206.772006.04.24 01:00206.770.000.000.00129.58
3812472006.04.24 00:12sell1.00usdjpy115.65116.15115.552006.04.24 01:10115.550.000.000.0086.54
3812732006.04.24 00:14sell1.00gbpjpy206.53207.03206.382006.04.24 01:11206.380.000.000.00129.89
3812612006.04.24 00:13buy1.00audusd0.74650.74150.74752006.04.24 01:200.74750.000.000.00100.00
3812462006.04.24 00:12buy1.00eurusd1.23681.23181.23782006.04.24 01:231.23780.000.000.00100.00
3812672006.04.24 00:14buy30.00eurusd1.23691.23191.23792006.04.24 01:281.23790.000.000.003 000.00
3815722006.04.24 01:06buy6.00gbpjpy206.63206.13206.782006.04.24 01:36206.780.000.000.00777.74
3812832006.04.24 00:15buy1.00audjpy86.3985.8986.492006.04.24 01:3686.490.000.000.0086.41
3812452006.04.24 00:12sell1.00eurusd1.23671.24171.23572006.04.24 03:301.23570.000.000.00100.00
3812632006.04.24 00:14buy1.00usdcad1.13581.13081.13682006.04.24 03:381.13680.000.000.0087.97
3812682006.04.24 00:14sell1.00eurjpy142.99143.49142.872006.04.24 03:59142.870.000.000.00103.78
3812502006.04.24 00:12buy1.00usdchf1.27221.26721.27322006.04.24 05:251.27320.000.000.0078.54
3812602006.04.24 00:13sell1.00audusd0.74610.75110.74512006.04.24 07:280.74510.000.000.00100.00
3812812006.04.24 00:15sell1.00audjpy86.2986.7986.192006.04.24 09:0086.190.000.000.0086.47
3812492006.04.24 00:12sell1.00usdchf1.27191.27691.27092006.04.24 09:391.27090.000.000.0078.68
3812512006.04.24 00:12sell1.00gbpusd1.78591.79091.78492006.04.24 10:401.79090.000.000.00-500.00
3812622006.04.24 00:14sell1.00usdcad1.13541.14041.13442006.04.24 11:151.13440.000.000.0088.15
3812642006.04.24 00:14sell1.00eurgbp0.69230.69730.69132006.04.24 11:300.69130.000.000.00179.25
3812702006.04.24 00:14sell1.00eurchf1.57281.57781.57182006.04.24 12:071.57180.000.000.0078.78
3812652006.04.24 00:14buy1.00eurgbp0.69270.68770.69372006.04.24 17:460.69370.000.000.00177.94
3725562006.04.21 00:09buy1.00eurgbp0.69280.68780.69382006.04.24 17:460.69380.000.00-15.59177.94
3907112006.04.25 00:01buy1.00usdjpy114.64114.14114.742006.04.25 00:47114.740.000.000.0087.15
3907062006.04.25 00:00sell6.00gbpusd1.78761.79261.78662006.04.25 00:481.78660.000.000.00600.00
3907292006.04.25 00:01buy1.00eurjpy142.02141.52142.142006.04.25 00:50142.140.000.000.00104.57
3907372006.04.25 00:01sell1.00gbpchf2.26732.27232.26582006.04.25 00:512.26610.000.000.0094.59
3907422006.04.25 00:02buy1.00audjpy85.3484.8485.442006.04.25 02:2885.440.000.000.0087.21
3907152006.04.25 00:01buy1.00usdchf1.26831.26331.26932006.04.25 02:441.26930.000.000.0078.78
3906982006.04.25 00:00sell6.00eurusd1.23871.24371.23772006.04.25 02:461.23770.000.000.00600.00
3907342006.04.25 00:01sell1.00gbpjpy204.92205.42204.772006.04.25 02:53204.770.000.000.00130.78
3907272006.04.25 00:01sell1.00eurjpy141.98142.48141.862006.04.25 03:06141.860.000.000.00104.72
3907102006.04.25 00:00sell1.00usdjpy114.62115.12114.522006.04.25 03:08114.520.000.000.0087.32
3907352006.04.25 00:01buy1.00gbpjpy205.03204.53205.182006.04.25 03:10204.530.000.000.00-436.79
3907402006.04.25 00:02sell1.00audjpy85.2885.7885.182006.04.25 03:1485.180.000.000.0087.37
3907232006.04.25 00:01sell1.00usdcad1.13721.14221.13622006.04.25 04:031.13620.000.000.0088.01
3907212006.04.25 00:01buy1.00audusd0.74440.73940.74532006.04.25 05:010.74530.000.000.0090.00
3907382006.04.25 00:02buy1.00gbpchf2.26832.26332.26932006.04.25 08:402.26930.000.000.0078.74
3907332006.04.25 00:01buy1.00eurchf1.57131.56631.57232006.04.25 09:341.57230.000.000.0078.73
3907002006.04.25 00:00buy6.00eurusd1.23881.23381.23982006.04.25 10:441.23980.000.000.00600.00
3526442006.04.19 00:20buy1.00eurgbp0.69300.68800.69402006.04.25 11:020.69400.000.00-93.85178.70
3907262006.04.25 00:01buy1.00eurgbp0.69310.68810.69412006.04.25 11:020.69410.000.000.00178.68
3907242006.04.25 00:01buy1.00usdcad1.13761.13261.13862006.04.25 11:581.13860.000.000.0087.83
3907092006.04.25 00:00buy1.00gbpusd1.78801.78301.78902006.04.25 13:031.78300.000.000.00-500.00
3907142006.04.25 00:01sell1.00usdchf1.26801.27301.26702006.04.25 15:091.26700.000.000.0078.93
3812722006.04.24 00:14buy1.00eurchf1.57321.56821.57422006.04.25 17:211.57420.000.001.1878.62
3639072006.04.20 00:03sell1.00eurgbp0.69050.69550.68952006.04.25 22:060.69550.000.0020.06-894.15
3907302006.04.25 00:01sell1.00eurchf1.57091.57591.56992006.04.25 22:101.57590.000.000.00-394.42
3998002006.04.26 00:02buy1.00usdjpy114.85114.35114.952006.04.26 01:16114.950.000.000.0086.99
3998162006.04.26 00:04buy1.00eurjpy142.75142.25142.872006.04.26 01:16142.870.000.000.00104.38
3998192006.04.26 00:04buy6.00gbpjpy205.38204.88205.532006.04.26 02:30205.530.000.000.00782.41
3998072006.04.26 00:03buy6.00gbpusd1.78811.78311.78912006.04.26 03:391.78910.000.000.00600.00
3998242006.04.26 00:04buy1.00audjpy85.7085.2085.802006.04.26 04:3085.800.000.000.0087.02
3998082006.04.26 00:03sell1.00audusd0.74580.75080.74482006.04.26 04:390.74480.000.000.00100.00
3998232006.04.26 00:04sell1.00audjpy85.6486.1485.542006.04.26 04:3985.540.000.000.0087.03
3998052006.04.26 00:03sell1.00gbpusd1.78781.79281.78682006.04.26 04:401.78680.000.000.00100.00
3997962006.04.26 00:02sell1.00eurusd1.24291.24791.24192006.04.26 06:451.24190.000.000.00100.00
3998202006.04.26 00:04sell1.00gbpjpy205.29205.79205.142006.04.26 06:51205.790.000.000.00-434.30
3998042006.04.26 00:02buy1.00usdchf1.26821.26321.26922006.04.26 06:571.26920.000.000.0078.79
3998092006.04.26 00:03buy1.00audusd0.74620.74120.74722006.04.26 07:020.74720.000.000.00100.00
3998222006.04.26 00:04buy1.00gbpchf2.26762.26262.26862006.04.26 09:132.26860.000.000.0078.75
3998112006.04.26 00:03buy1.00usdcad1.13171.12671.13272006.04.26 10:411.13270.000.000.0088.28
3998212006.04.26 00:04sell1.00gbpchf2.26652.27152.26552006.04.26 10:462.26550.000.000.0078.69
3998032006.04.26 00:02sell1.00usdchf1.26791.27291.26692006.04.26 11:401.27290.000.000.00-392.80
3998182006.04.26 00:04buy1.00eurchf1.57621.57121.57722006.04.26 11:531.57720.000.000.0078.63
3997992006.04.26 00:02sell1.00usdjpy114.83115.33114.732006.04.26 13:46115.330.000.000.00-433.54
3998102006.04.26 00:03sell1.00usdcad1.13121.13621.13022006.04.26 15:581.13020.000.000.0088.49
3907182006.04.25 00:01sell1.00audusd0.74400.74900.74302006.04.26 16:020.74900.000.00-1.72-500.00
3998132006.04.26 00:04buy1.00eurgbp0.69560.69060.69662006.04.26 16:500.69660.000.000.00178.59
3998422006.04.26 00:12sell5.00eurchf1.57581.58081.57482006.04.26 19:141.58080.000.000.00-1 971.45
3998172006.04.26 00:04sell1.00eurchf1.57581.58081.57482006.04.26 19:141.58080.000.000.00-394.29
3997982006.04.26 00:02buy1.00eurusd1.24301.23800.00002006.04.26 19:431.24620.000.000.00320.00
3907252006.04.25 00:01sell1.00eurgbp0.69270.69770.69172006.04.26 20:400.69770.000.006.00-892.30
4101962006.04.27 00:03buy1.00usdjpy114.74114.24114.842006.04.27 00:39114.840.000.000.0087.08
4101652006.04.27 00:01sell1.00gbpusd1.78451.78951.78352006.04.27 00:451.78350.000.000.00100.00
4101612006.04.27 00:00sell6.00usdchf1.27021.27521.26922006.04.27 03:511.26920.000.000.00472.74
4101662006.04.27 00:01buy1.00gbpusd1.78481.77981.78582006.04.27 04:001.78580.000.000.00100.00
4101812006.04.27 00:01buy1.00eurjpy142.85142.35142.972006.04.27 04:00142.970.000.000.00104.57
4101942006.04.27 00:02buy1.00eurusd1.24531.24031.24632006.04.27 04:091.24630.000.000.00100.00
4101882006.04.27 00:02sell1.00gbpchf2.26692.27192.26592006.04.27 04:092.26590.000.000.0078.83
4101912006.04.27 00:02sell1.00audjpy86.3586.8586.252006.04.27 08:3586.250.000.000.0087.23
4101672006.04.27 00:01sell6.00audusd0.75310.75810.75212006.04.27 08:350.75210.000.000.00600.00
4101932006.04.27 00:02sell1.00eurusd1.24511.25011.24412006.04.27 09:291.24410.000.000.00100.00
4101642006.04.27 00:01buy1.00usdchf1.27051.26551.27152006.04.27 10:281.27150.000.000.0078.65
4101892006.04.27 00:02buy1.00gbpchf2.26792.26292.26892006.04.27 10:302.26890.000.000.0078.63
4101802006.04.27 00:01sell1.00eurjpy142.81143.31142.692006.04.27 10:43142.690.000.000.00104.58
4101842006.04.27 00:02sell6.00gbpjpy204.66205.16204.512006.04.27 10:58204.510.000.000.00784.25
3998142006.04.26 00:04sell1.00eurjpy142.72143.22142.602006.04.27 12:33142.600.000.00-37.21104.64
4101952006.04.27 00:03sell6.00usdjpy114.72115.22114.622006.04.27 12:43114.620.000.000.00523.47
4101782006.04.27 00:01sell6.00eurgbp0.69770.70270.69672006.04.27 12:560.69670.000.000.001 071.78
4101852006.04.27 00:02buy1.00gbpjpy204.74204.24204.892006.04.27 13:02204.240.000.000.00-436.84
4101922006.04.27 00:02buy1.00audjpy86.4185.9186.512006.04.27 13:0285.910.000.000.00-437.14
4101822006.04.27 00:01sell1.00eurchf1.58181.58681.58072006.04.27 13:221.58070.000.000.0086.56
4101742006.04.27 00:01buy1.00usdcad1.12781.12281.12882006.04.27 13:381.12880.000.000.0088.59
4101712006.04.27 00:01sell1.00usdcad1.12741.13241.12642006.04.27 17:001.12640.000.000.0088.78
4101702006.04.27 00:01buy1.00audusd0.75350.74850.75452006.04.27 17:110.75450.000.000.00100.00
4212372006.04.28 00:01buy1.00eurjpy142.96142.46143.082006.04.28 00:29143.080.000.000.00105.12
4212382006.04.28 00:02buy6.00gbpjpy205.52205.02205.672006.04.28 01:21205.670.000.000.00788.02
4212432006.04.28 00:02buy1.00eurchf1.57831.57331.57932006.04.28 01:311.57930.000.000.0079.33
4212092006.04.28 00:01buy1.00eurusd1.25321.24821.25422006.04.28 02:581.25420.000.000.00100.00
4212142006.04.28 00:01buy1.00usdjpy114.15113.65114.252006.04.28 03:08114.250.000.000.0087.53
4212332006.04.28 00:01buy1.00usdcad1.12301.11801.12402006.04.28 03:551.12400.000.000.0088.95
4212402006.04.28 00:02sell1.00gbpjpy205.43205.93205.282006.04.28 04:00205.930.000.000.00-437.33
4212242006.04.28 00:01sell1.00audusd0.75600.76100.75502006.04.28 04:400.75500.000.000.00100.00
4212222006.04.28 00:01sell1.00gbpusd1.80151.80651.80052006.04.28 04:581.80050.000.000.00100.00
4212462006.04.28 00:02sell1.00audjpy86.2986.7986.192006.04.28 08:5986.190.000.000.0087.53
4212232006.04.28 00:01buy1.00gbpusd1.80181.79681.80282006.04.28 09:271.80280.000.000.00100.00
4212162006.04.28 00:01sell1.00usdchf1.25951.26451.25852006.04.28 09:281.25850.000.000.0079.48
4212192006.04.28 00:01buy1.00usdchf1.25991.25491.26092006.04.28 09:461.26090.000.000.0079.31
4101832006.04.27 00:02buy1.00eurchf1.58221.57721.58322006.04.28 10:501.57720.000.004.95-397.83
4212362006.04.28 00:01sell1.00eurjpy142.92143.42142.802006.04.28 10:51143.420.000.000.00-437.48
4212412006.04.28 00:02sell1.00eurchf1.57791.58291.57692006.04.28 11:001.57690.000.000.0079.56
4212342006.04.28 00:01sell1.00eurgbp0.69530.70030.69432006.04.28 12:460.69430.000.000.00180.87
3998122006.04.26 00:03sell6.00eurgbp0.69520.70020.69422006.04.28 12:490.69420.000.00144.581 085.28
4101792006.04.27 00:01buy1.00eurgbp0.69810.69310.69912006.04.28 14:430.69310.000.00-11.22-903.75
4212472006.04.28 00:02buy6.00audjpy86.3585.8586.452006.04.28 15:2986.450.000.000.00524.84
4212312006.04.28 00:01sell1.00usdcad1.12261.12761.12162006.04.28 16:251.12160.000.000.0089.16
4212122006.04.28 00:01sell1.00usdjpy114.12114.62114.022006.04.28 16:51114.020.000.000.0087.70
4212082006.04.28 00:00sell1.00eurusd1.25291.25791.25192006.04.28 16:521.25790.000.000.00-500.00
4212282006.04.28 00:01buy1.00audusd0.75640.75140.75742006.04.28 17:380.75740.000.000.00100.00
  0.00 0.00 -36.77 3 301.65
Closed P/L: 3 264.88
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
4212352006.04.28 00:01buy1.00eurgbp0.69570.69070.6967 0.69350.000.000.00-398.99
  0.00 0.00 0.00 -398.99
 Floating P/L: -398.99
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 264.88 Floating P/L: -398.99 Margin: 626.50
Balance: 53 264.88 Equity: 52 865.89 Free Margin: 52 239.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 33 152.45 Gross Loss: 29 887.57 Total Net Profit: 3 264.88
Profit Factor: 1.11 Expected Payoff: 14.01  
Absolute Drawdown: 7 653.43 Maximal Drawdown (%): 8 873.21 (17.3%)  
 
Total Trades: 233 Short Positions (won %): 116 (70.69%) Long Positions (won %): 117 (80.34%)
Profit Trades (% of total): 176 (75.54%) Loss trades (% of total): 57 (24.46%)
Largest profit trade: 3 000.00 loss trade: -3 000.00
Average profit trade: 188.37 loss trade: -524.34
Maximum consecutive wins ($): 18 (5 335.68) consecutive losses ($): 4 (-1 007.46)
Maximal consecutive profit (count): 5 335.68 (18) consecutive loss (count): -3 852.15 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2