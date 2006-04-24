|Account: 402931
|Name: Graham Kozlyk
|Currency: USD
|2006 April 28, 16:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|381596
|2006.04.24 01:12
|balance
|Deposit
|500 000.00
|381815
|2006.04.24 01:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7871
|1.7921
|1.7861
|2006.04.24 02:14
|1.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381861
|2006.04.24 01:47
|buy
|31.00
|gbpjpy
|206.82
|206.34
|206.97
|2006.04.24 02:24
|206.97
|0.00
|0.00
|0.00
|4 013.12
|381850
|2006.04.24 01:46
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.20
|142.70
|143.32
|2006.04.24 02:26
|143.32
|0.00
|0.00
|0.00
|103.59
|381826
|2006.04.24 01:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.79
|115.29
|115.89
|2006.04.24 02:36
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|86.29
|381821
|2006.04.24 01:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2371
|1.2421
|1.2361
|2006.04.24 03:27
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381813
|2006.04.24 01:44
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2718
|1.2668
|1.2728
|2006.04.24 03:31
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|78.57
|381836
|2006.04.24 01:45
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1356
|1.1306
|1.1366
|2006.04.24 03:36
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|87.98
|381848
|2006.04.24 01:46
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.17
|143.67
|143.05
|2006.04.24 03:53
|143.05
|0.00
|0.00
|0.00
|103.66
|381853
|2006.04.24 01:46
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.80
|207.30
|206.65
|2006.04.24 03:59
|206.65
|0.00
|0.00
|0.00
|129.60
|381825
|2006.04.24 01:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|116.27
|115.67
|2006.04.24 03:59
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|86.45
|381871
|2006.04.24 01:47
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2732
|2.2682
|2.2742
|2006.04.24 04:37
|2.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|78.58
|381874
|2006.04.24 01:47
|sell
|1.00
|audjpy
|86.29
|86.79
|86.19
|2006.04.24 09:00
|86.19
|0.00
|0.00
|0.00
|86.47
|381817
|2006.04.24 01:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7874
|1.7824
|1.7884
|2006.04.24 09:38
|1.7884
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381812
|2006.04.24 01:44
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2715
|1.2765
|1.2705
|2006.04.24 09:44
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|78.71
|381823
|2006.04.24 01:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2373
|1.2323
|1.2383
|2006.04.24 09:45
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381869
|2006.04.24 01:47
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2720
|2.2770
|2.2710
|2006.04.24 09:47
|2.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|78.78
|381831
|2006.04.24 01:45
|buy
|1.00
|audusd
|0.7460
|0.7410
|0.7470
|2006.04.24 09:50
|0.7470
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381837
|2006.04.24 01:46
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6922
|0.6972
|0.6912
|2006.04.24 11:30
|0.6912
|0.00
|0.00
|0.00
|179.25
|381843
|2006.04.24 01:46
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5729
|1.5779
|1.5719
|2006.04.24 12:01
|1.5719
|0.00
|0.00
|0.00
|78.76
|381876
|2006.04.24 01:47
|buy
|1.00
|audjpy
|86.37
|85.87
|86.47
|2006.04.24 13:42
|85.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-434.75
|381829
|2006.04.24 01:45
|sell
|1.00
|audusd
|0.7456
|0.7506
|0.7446
|2006.04.24 16:17
|0.7446
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|381834
|2006.04.24 01:45
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1352
|1.1402
|1.1342
|2006.04.24 17:00
|1.1402
|0.00
|0.00
|0.00
|-438.52
|381839
|2006.04.24 01:46
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6926
|0.6876
|0.6936
|2006.04.24 17:45
|0.6936
|0.00
|0.00
|0.00
|177.99
|390995
|2006.04.25 01:46
|buy
|1.00
|audjpy
|85.25
|84.75
|85.35
|2006.04.25 02:24
|85.35
|0.00
|0.00
|0.00
|87.22
|390978
|2006.04.25 01:45
|buy
|1.00
|audusd
|0.7438
|0.7388
|0.7448
|2006.04.25 02:26
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|390972
|2006.04.25 01:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.62
|114.12
|114.72
|2006.04.25 02:39
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|87.17
|390975
|2006.04.25 01:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7866
|1.7916
|1.7856
|2006.04.25 02:45
|1.7856
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|390988
|2006.04.25 01:45
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.93
|142.43
|141.81
|2006.04.25 03:07
|141.81
|0.00
|0.00
|0.00
|104.76
|390971
|2006.04.25 01:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.60
|115.10
|114.50
|2006.04.25 03:10
|114.50
|0.00
|0.00
|0.00
|87.35
|390990
|2006.04.25 01:46
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.75
|205.25
|204.60
|2006.04.25 03:10
|204.60
|0.00
|0.00
|0.00
|131.02
|390974
|2006.04.25 01:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2687
|1.2637
|1.2697
|2006.04.25 03:16
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|78.76
|390991
|2006.04.25 01:46
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.84
|204.34
|204.99
|2006.04.25 03:21
|204.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-436.91
|390989
|2006.04.25 01:45
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.96
|141.46
|142.08
|2006.04.25 04:01
|141.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-437.41
|390969
|2006.04.25 01:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2384
|1.2434
|1.2374
|2006.04.25 04:16
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|390997
|2006.04.25 01:46
|buy
|1.00
|audnzd
|1.1837
|1.1787
|1.1847
|2006.04.25 04:46
|1.1847
|0.00
|0.00
|0.00
|62.86
|390993
|2006.04.25 01:46
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2673
|2.2623
|2.2683
|2006.04.25 06:17
|2.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|78.70
|390976
|2006.04.25 01:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7869
|1.7819
|1.7879
|2006.04.25 09:03
|1.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|390987
|2006.04.25 01:45
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5713
|1.5663
|1.5723
|2006.04.25 09:34
|1.5723
|0.00
|0.00
|0.00
|78.73
|390970
|2006.04.25 01:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2387
|1.2337
|1.2397
|2006.04.25 10:44
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|390996
|2006.04.25 01:46
|sell
|1.00
|audnzd
|1.1826
|1.1876
|1.1816
|2006.04.25 10:49
|1.1876
|0.00
|0.00
|0.00
|-314.10
|390980
|2006.04.25 01:45
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1375
|1.1325
|1.1385
|2006.04.25 11:58
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.00
|87.83
|390992
|2006.04.25 01:46
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2663
|2.2713
|2.2653
|2006.04.25 12:36
|2.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|78.80
|390984
|2006.04.25 01:45
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6934
|0.6884
|0.6944
|2006.04.25 13:04
|0.6944
|0.00
|0.00
|0.00
|178.26
|390973
|2006.04.25 01:44
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2684
|1.2734
|1.2674
|2006.04.25 15:09
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|78.90
|390979
|2006.04.25 01:45
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1371
|1.1421
|1.1361
|2006.04.25 16:01
|1.1361
|0.00
|0.00
|0.00
|88.02
|390994
|2006.04.25 01:46
|sell
|1.00
|audjpy
|85.19
|85.69
|85.09
|2006.04.25 16:27
|85.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-436.45
|390977
|2006.04.25 01:45
|sell
|1.00
|audusd
|0.7434
|0.7484
|0.7424
|2006.04.25 16:30
|0.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|381846
|2006.04.24 01:46
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5734
|1.5684
|1.5744
|2006.04.25 17:21
|1.5744
|0.00
|0.00
|1.18
|78.62
|390985
|2006.04.25 01:45
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5709
|1.5759
|1.5699
|2006.04.25 22:10
|1.5759
|0.00
|0.00
|0.00
|-394.42
|399973
|2006.04.26 01:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.96
|115.46
|114.86
|2006.04.26 02:34
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|87.06
|399985
|2006.04.26 01:47
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.84
|143.34
|142.72
|2006.04.26 02:43
|142.72
|0.00
|0.00
|0.00
|104.46
|399987
|2006.04.26 01:47
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.41
|205.91
|205.26
|2006.04.26 02:45
|205.26
|0.00
|0.00
|0.00
|130.62
|399970
|2006.04.26 01:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7877
|1.7827
|1.7887
|2006.04.26 03:38
|1.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|399989
|2006.04.26 01:48
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2672
|2.2622
|2.2682
|2006.04.26 03:55
|2.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|78.88
|399976
|2006.04.26 01:46
|buy
|1.00
|audusd
|0.7450
|0.7400
|0.7460
|2006.04.26 04:30
|0.7460
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|399991
|2006.04.26 01:48
|buy
|1.00
|audjpy
|85.66
|85.16
|85.76
|2006.04.26 04:30
|85.76
|0.00
|0.00
|0.00
|87.02
|399990
|2006.04.26 01:48
|sell
|1.00
|audjpy
|85.60
|86.10
|85.50
|2006.04.26 04:42
|85.50
|0.00
|0.00
|0.00
|87.02
|399975
|2006.04.26 01:46
|sell
|1.00
|audusd
|0.7446
|0.7496
|0.7436
|2006.04.26 04:52
|0.7436
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|399974
|2006.04.26 01:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.98
|114.48
|115.08
|2006.04.26 06:51
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|86.90
|399986
|2006.04.26 01:47
|buy
|6.00
|gbpjpy
|205.50
|205.00
|205.65
|2006.04.26 06:51
|205.65
|0.00
|0.00
|0.00
|782.07
|399971
|2006.04.26 01:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2427
|1.2477
|1.2417
|2006.04.26 06:51
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|399968
|2006.04.26 01:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2683
|1.2633
|1.2693
|2006.04.26 07:05
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|78.78
|399984
|2006.04.26 01:47
|buy
|6.00
|eurjpy
|142.88
|142.38
|143.00
|2006.04.26 08:27
|143.00
|0.00
|0.00
|0.00
|625.16
|399969
|2006.04.26 01:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7874
|1.7924
|1.7864
|2006.04.26 09:32
|1.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|399983
|2006.04.26 01:47
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5760
|1.5710
|1.5770
|2006.04.26 10:33
|1.5770
|0.00
|0.00
|0.00
|78.68
|399978
|2006.04.26 01:46
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1317
|1.1267
|1.1327
|2006.04.26 10:41
|1.1327
|0.00
|0.00
|0.00
|88.28
|399988
|2006.04.26 01:48
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2662
|2.2712
|2.2652
|2006.04.26 10:47
|2.2652
|0.00
|0.00
|0.00
|78.68
|399967
|2006.04.26 01:45
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2679
|1.2729
|1.2669
|2006.04.26 11:40
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-392.80
|399977
|2006.04.26 01:46
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1313
|1.1363
|1.1303
|2006.04.26 15:58
|1.1303
|0.00
|0.00
|0.00
|88.47
|399972
|2006.04.26 01:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2429
|1.2379
|1.2439
|2006.04.26 16:04
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|399981
|2006.04.26 01:46
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6955
|0.6905
|0.6965
|2006.04.26 16:05
|0.6965
|0.00
|0.00
|0.00
|178.62
|399982
|2006.04.26 01:47
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5756
|1.5806
|1.5746
|2006.04.26 19:14
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|-394.29
|390983
|2006.04.25 01:45
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6930
|0.6980
|0.6920
|2006.04.26 20:58
|0.6980
|0.00
|0.00
|6.00
|-891.65
|410392
|2006.04.27 01:45
|sell
|6.00
|usdchf
|1.2702
|1.2752
|1.2692
|2006.04.27 03:51
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|472.74
|410416
|2006.04.27 01:46
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2673
|2.2723
|2.2662
|2006.04.27 04:09
|2.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|86.70
|410400
|2006.04.27 01:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2454
|1.2403
|1.2464
|2006.04.27 04:09
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410401
|2006.04.27 01:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.77
|115.27
|114.67
|2006.04.27 08:29
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|87.21
|410418
|2006.04.27 01:46
|sell
|1.00
|audjpy
|86.34
|86.84
|86.24
|2006.04.27 08:35
|86.24
|0.00
|0.00
|0.00
|87.23
|410412
|2006.04.27 01:46
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.89
|143.39
|142.77
|2006.04.27 09:00
|142.77
|0.00
|0.00
|0.00
|104.67
|410414
|2006.04.27 01:46
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.80
|205.30
|204.65
|2006.04.27 09:04
|204.65
|0.00
|0.00
|0.00
|130.83
|410399
|2006.04.27 01:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2453
|1.2503
|1.2443
|2006.04.27 09:26
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410393
|2006.04.27 01:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2704
|1.2654
|1.2714
|2006.04.27 10:27
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|78.65
|410417
|2006.04.27 01:46
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2683
|2.2633
|2.2693
|2006.04.27 10:38
|2.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|78.64
|410394
|2006.04.27 01:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7848
|1.7898
|1.7838
|2006.04.27 10:53
|1.7838
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410413
|2006.04.27 01:46
|buy
|1.00
|eurjpy
|142.93
|142.43
|143.05
|2006.04.27 13:00
|142.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-436.57
|410415
|2006.04.27 01:46
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.89
|204.39
|205.04
|2006.04.27 13:01
|204.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-436.53
|410404
|2006.04.27 01:45
|sell
|1.00
|audusd
|0.7524
|0.7574
|0.7514
|2006.04.27 13:02
|0.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410419
|2006.04.27 01:46
|buy
|1.00
|audjpy
|86.41
|85.91
|86.51
|2006.04.27 13:02
|85.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-437.14
|410403
|2006.04.27 01:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.79
|114.29
|114.89
|2006.04.27 13:21
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-437.52
|410407
|2006.04.27 01:46
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1278
|1.1228
|1.1288
|2006.04.27 13:38
|1.1288
|0.00
|0.00
|0.00
|88.59
|410408
|2006.04.27 01:46
|sell
|6.00
|eurgbp
|0.6974
|0.7024
|0.6964
|2006.04.27 14:39
|0.6964
|0.00
|0.00
|0.00
|1 070.40
|410397
|2006.04.27 01:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7854
|1.7804
|1.7864
|2006.04.27 15:57
|1.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410406
|2006.04.27 01:46
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1274
|1.1324
|1.1264
|2006.04.27 17:00
|1.1264
|0.00
|0.00
|0.00
|88.78
|410405
|2006.04.27 01:46
|buy
|1.00
|audusd
|0.7528
|0.7478
|0.7538
|2006.04.27 17:07
|0.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410410
|2006.04.27 01:46
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5815
|1.5865
|1.5805
|2006.04.27 17:10
|1.5805
|0.00
|0.00
|0.00
|79.03
|421531
|2006.04.28 01:47
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2602
|1.2652
|1.2592
|2006.04.28 02:57
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.00
|79.42
|421554
|2006.04.28 01:48
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2699
|2.2749
|2.2689
|2006.04.28 02:58
|2.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|79.42
|421536
|2006.04.28 01:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2535
|1.2485
|1.2545
|2006.04.28 02:58
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|421550
|2006.04.28 01:48
|buy
|6.00
|eurjpy
|143.04
|142.54
|143.16
|2006.04.28 03:08
|143.16
|0.00
|0.00
|0.00
|630.26
|421539
|2006.04.28 01:48
|buy
|6.00
|usdjpy
|114.17
|113.67
|114.27
|2006.04.28 03:10
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|525.07
|421552
|2006.04.28 01:48
|buy
|6.00
|gbpjpy
|205.59
|205.09
|205.74
|2006.04.28 03:54
|205.74
|0.00
|0.00
|0.00
|787.61
|421548
|2006.04.28 01:48
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5792
|1.5842
|1.5782
|2006.04.28 04:21
|1.5782
|0.00
|0.00
|0.00
|79.42
|421535
|2006.04.28 01:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2533
|1.2583
|1.2523
|2006.04.28 04:59
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|421533
|2006.04.28 01:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8014
|1.8064
|1.8004
|2006.04.28 05:13
|1.8004
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|421553
|2006.04.28 01:48
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.50
|206.00
|205.35
|2006.04.28 07:05
|206.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-436.98
|421557
|2006.04.28 01:49
|sell
|1.00
|audjpy
|86.25
|86.75
|86.15
|2006.04.28 09:08
|86.15
|0.00
|0.00
|0.00
|87.58
|421540
|2006.04.28 01:48
|sell
|1.00
|audusd
|0.7553
|0.7603
|0.7543
|2006.04.28 09:16
|0.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|421534
|2006.04.28 01:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8017
|1.7967
|1.8027
|2006.04.28 09:27
|1.8027
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|410411
|2006.04.27 01:46
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5819
|1.5769
|1.5829
|2006.04.28 10:51
|1.5769
|0.00
|0.00
|4.95
|-397.93
|421555
|2006.04.28 01:48
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2709
|2.2659
|2.2719
|2006.04.28 10:51
|2.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|-397.99
|421532
|2006.04.28 01:47
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2605
|1.2555
|1.2615
|2006.04.28 11:01
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|-398.25
|421551
|2006.04.28 01:48
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.00
|143.50
|142.88
|2006.04.28 11:07
|143.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-437.14
|421549
|2006.04.28 01:48
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5796
|1.5746
|1.5806
|2006.04.28 11:47
|1.5746
|0.00
|0.00
|0.00
|-398.72
|421537
|2006.04.28 01:47
|sell
|6.00
|usdjpy
|114.15
|114.65
|114.05
|2006.04.28 11:57
|114.05
|0.00
|0.00
|0.00
|526.09
|421546
|2006.04.28 01:48
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6954
|0.7004
|0.6944
|2006.04.28 12:46
|0.6944
|0.00
|0.00
|0.00
|180.84
|399979
|2006.04.26 01:46
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6950
|0.7000
|0.6940
|2006.04.28 12:51
|0.6940
|0.00
|0.00
|24.09
|180.95
|421544
|2006.04.28 01:48
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1239
|1.1189
|1.1249
|2006.04.28 15:19
|1.1249
|0.00
|0.00
|0.00
|88.90
|421556
|2006.04.28 01:48
|buy
|6.00
|audjpy
|86.34
|85.84
|86.44
|2006.04.28 15:29
|86.44
|0.00
|0.00
|0.00
|524.84
|421542
|2006.04.28 01:48
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1235
|1.1285
|1.1225
|2006.04.28 15:39
|1.1225
|0.00
|0.00
|0.00
|89.09
|421541
|2006.04.28 01:48
|buy
|1.00
|audusd
|0.7557
|0.7507
|0.7567
|2006.04.28 16:06
|0.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|36.22
|9 422.39
|Closed P/L:
|9 458.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|410409
|2006.04.27 01:46
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6978
|0.6928
|0.6988
|0.6943
|0.00
|0.00
|-11.22
|-633.11
|421547
|2006.04.28 01:48
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6958
|0.6908
|0.6968
|0.6943
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.33
|0.00
|0.00
|-11.22
|-904.44
|Floating P/L:
|-915.66
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|9 458.61
|Floating P/L:
|-915.66
|Margin:
|1 249.35
|Balance:
|509 458.61
|Equity:
|508 542.95
|Free Margin:
|507 293.60
|Details:
|Gross Profit:
|18 733.73
|Gross Loss:
|9 275.12
|Total Net Profit:
|9 458.61
|Profit Factor:
|2.02
|Expected Payoff:
|78.82
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|2 174.48 (0.4%)
|Total Trades:
|120
|Short Positions (won %):
|61 (83.61%)
|Long Positions (won %):
|59 (81.36%)
|Profit Trades (% of total):
|99 (82.50%)
|Loss trades (% of total):
|21 (17.50%)
|Largest
|profit trade:
|4 013.12
|loss trade:
|-885.65
|Average
|profit trade:
|189.23
|loss trade:
|-441.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (5 769.81)
|consecutive losses ($):
|5 (-2 025.08)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 769.81 (19)
|consecutive loss (count):
|-2 025.08 (5)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|2