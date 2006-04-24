FXDirectDealer

Account: 402931 Name: Graham Kozlyk Currency: USD 2006 April 28, 16:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3815962006.04.24 01:12balanceDeposit500 000.00
3818152006.04.24 01:45sell1.00gbpusd1.78711.79211.78612006.04.24 02:141.78610.000.000.00100.00
3818612006.04.24 01:47buy31.00gbpjpy206.82206.34206.972006.04.24 02:24206.970.000.000.004 013.12
3818502006.04.24 01:46buy1.00eurjpy143.20142.70143.322006.04.24 02:26143.320.000.000.00103.59
3818262006.04.24 01:45buy1.00usdjpy115.79115.29115.892006.04.24 02:36115.890.000.000.0086.29
3818212006.04.24 01:45sell1.00eurusd1.23711.24211.23612006.04.24 03:271.23610.000.000.00100.00
3818132006.04.24 01:44buy1.00usdchf1.27181.26681.27282006.04.24 03:311.27280.000.000.0078.57
3818362006.04.24 01:45buy1.00usdcad1.13561.13061.13662006.04.24 03:361.13660.000.000.0087.98
3818482006.04.24 01:46sell1.00eurjpy143.17143.67143.052006.04.24 03:53143.050.000.000.00103.66
3818532006.04.24 01:46sell1.00gbpjpy206.80207.30206.652006.04.24 03:59206.650.000.000.00129.60
3818252006.04.24 01:45sell1.00usdjpy115.77116.27115.672006.04.24 03:59115.670.000.000.0086.45
3818712006.04.24 01:47buy1.00gbpchf2.27322.26822.27422006.04.24 04:372.27420.000.000.0078.58
3818742006.04.24 01:47sell1.00audjpy86.2986.7986.192006.04.24 09:0086.190.000.000.0086.47
3818172006.04.24 01:45buy1.00gbpusd1.78741.78241.78842006.04.24 09:381.78840.000.000.00100.00
3818122006.04.24 01:44sell1.00usdchf1.27151.27651.27052006.04.24 09:441.27050.000.000.0078.71
3818232006.04.24 01:45buy1.00eurusd1.23731.23231.23832006.04.24 09:451.23830.000.000.00100.00
3818692006.04.24 01:47sell1.00gbpchf2.27202.27702.27102006.04.24 09:472.27100.000.000.0078.78
3818312006.04.24 01:45buy1.00audusd0.74600.74100.74702006.04.24 09:500.74700.000.000.00100.00
3818372006.04.24 01:46sell1.00eurgbp0.69220.69720.69122006.04.24 11:300.69120.000.000.00179.25
3818432006.04.24 01:46sell1.00eurchf1.57291.57791.57192006.04.24 12:011.57190.000.000.0078.76
3818762006.04.24 01:47buy1.00audjpy86.3785.8786.472006.04.24 13:4285.870.000.000.00-434.75
3818292006.04.24 01:45sell1.00audusd0.74560.75060.74462006.04.24 16:170.74460.000.000.00100.00
3818342006.04.24 01:45sell1.00usdcad1.13521.14021.13422006.04.24 17:001.14020.000.000.00-438.52
3818392006.04.24 01:46buy1.00eurgbp0.69260.68760.69362006.04.24 17:450.69360.000.000.00177.99
3909952006.04.25 01:46buy1.00audjpy85.2584.7585.352006.04.25 02:2485.350.000.000.0087.22
3909782006.04.25 01:45buy1.00audusd0.74380.73880.74482006.04.25 02:260.74480.000.000.00100.00
3909722006.04.25 01:44buy1.00usdjpy114.62114.12114.722006.04.25 02:39114.720.000.000.0087.17
3909752006.04.25 01:45sell1.00gbpusd1.78661.79161.78562006.04.25 02:451.78560.000.000.00100.00
3909882006.04.25 01:45sell1.00eurjpy141.93142.43141.812006.04.25 03:07141.810.000.000.00104.76
3909712006.04.25 01:44sell1.00usdjpy114.60115.10114.502006.04.25 03:10114.500.000.000.0087.35
3909902006.04.25 01:46sell1.00gbpjpy204.75205.25204.602006.04.25 03:10204.600.000.000.00131.02
3909742006.04.25 01:45buy1.00usdchf1.26871.26371.26972006.04.25 03:161.26970.000.000.0078.76
3909912006.04.25 01:46buy1.00gbpjpy204.84204.34204.992006.04.25 03:21204.340.000.000.00-436.91
3909892006.04.25 01:45buy1.00eurjpy141.96141.46142.082006.04.25 04:01141.460.000.000.00-437.41
3909692006.04.25 01:44sell1.00eurusd1.23841.24341.23742006.04.25 04:161.23740.000.000.00100.00
3909972006.04.25 01:46buy1.00audnzd1.18371.17871.18472006.04.25 04:461.18470.000.000.0062.86
3909932006.04.25 01:46buy1.00gbpchf2.26732.26232.26832006.04.25 06:172.26830.000.000.0078.70
3909762006.04.25 01:45buy1.00gbpusd1.78691.78191.78792006.04.25 09:031.78790.000.000.00100.00
3909872006.04.25 01:45buy1.00eurchf1.57131.56631.57232006.04.25 09:341.57230.000.000.0078.73
3909702006.04.25 01:44buy1.00eurusd1.23871.23371.23972006.04.25 10:441.23970.000.000.00100.00
3909962006.04.25 01:46sell1.00audnzd1.18261.18761.18162006.04.25 10:491.18760.000.000.00-314.10
3909802006.04.25 01:45buy1.00usdcad1.13751.13251.13852006.04.25 11:581.13850.000.000.0087.83
3909922006.04.25 01:46sell1.00gbpchf2.26632.27132.26532006.04.25 12:362.26530.000.000.0078.80
3909842006.04.25 01:45buy1.00eurgbp0.69340.68840.69442006.04.25 13:040.69440.000.000.00178.26
3909732006.04.25 01:44sell1.00usdchf1.26841.27341.26742006.04.25 15:091.26740.000.000.0078.90
3909792006.04.25 01:45sell1.00usdcad1.13711.14211.13612006.04.25 16:011.13610.000.000.0088.02
3909942006.04.25 01:46sell1.00audjpy85.1985.6985.092006.04.25 16:2785.690.000.000.00-436.45
3909772006.04.25 01:45sell1.00audusd0.74340.74840.74242006.04.25 16:300.74840.000.000.00-500.00
3818462006.04.24 01:46buy1.00eurchf1.57341.56841.57442006.04.25 17:211.57440.000.001.1878.62
3909852006.04.25 01:45sell1.00eurchf1.57091.57591.56992006.04.25 22:101.57590.000.000.00-394.42
3999732006.04.26 01:46sell1.00usdjpy114.96115.46114.862006.04.26 02:34114.860.000.000.0087.06
3999852006.04.26 01:47sell1.00eurjpy142.84143.34142.722006.04.26 02:43142.720.000.000.00104.46
3999872006.04.26 01:47sell1.00gbpjpy205.41205.91205.262006.04.26 02:45205.260.000.000.00130.62
3999702006.04.26 01:46buy1.00gbpusd1.78771.78271.78872006.04.26 03:381.78870.000.000.00100.00
3999892006.04.26 01:48buy1.00gbpchf2.26722.26222.26822006.04.26 03:552.26820.000.000.0078.88
3999762006.04.26 01:46buy1.00audusd0.74500.74000.74602006.04.26 04:300.74600.000.000.00100.00
3999912006.04.26 01:48buy1.00audjpy85.6685.1685.762006.04.26 04:3085.760.000.000.0087.02
3999902006.04.26 01:48sell1.00audjpy85.6086.1085.502006.04.26 04:4285.500.000.000.0087.02
3999752006.04.26 01:46sell1.00audusd0.74460.74960.74362006.04.26 04:520.74360.000.000.00100.00
3999742006.04.26 01:46buy1.00usdjpy114.98114.48115.082006.04.26 06:51115.080.000.000.0086.90
3999862006.04.26 01:47buy6.00gbpjpy205.50205.00205.652006.04.26 06:51205.650.000.000.00782.07
3999712006.04.26 01:46sell1.00eurusd1.24271.24771.24172006.04.26 06:511.24170.000.000.00100.00
3999682006.04.26 01:45buy1.00usdchf1.26831.26331.26932006.04.26 07:051.26930.000.000.0078.78
3999842006.04.26 01:47buy6.00eurjpy142.88142.38143.002006.04.26 08:27143.000.000.000.00625.16
3999692006.04.26 01:45sell1.00gbpusd1.78741.79241.78642006.04.26 09:321.78640.000.000.00100.00
3999832006.04.26 01:47buy1.00eurchf1.57601.57101.57702006.04.26 10:331.57700.000.000.0078.68
3999782006.04.26 01:46buy1.00usdcad1.13171.12671.13272006.04.26 10:411.13270.000.000.0088.28
3999882006.04.26 01:48sell1.00gbpchf2.26622.27122.26522006.04.26 10:472.26520.000.000.0078.68
3999672006.04.26 01:45sell1.00usdchf1.26791.27291.26692006.04.26 11:401.27290.000.000.00-392.80
3999772006.04.26 01:46sell1.00usdcad1.13131.13631.13032006.04.26 15:581.13030.000.000.0088.47
3999722006.04.26 01:46buy1.00eurusd1.24291.23791.24392006.04.26 16:041.24390.000.000.00100.00
3999812006.04.26 01:46buy1.00eurgbp0.69550.69050.69652006.04.26 16:050.69650.000.000.00178.62
3999822006.04.26 01:47sell1.00eurchf1.57561.58061.57462006.04.26 19:141.58060.000.000.00-394.29
3909832006.04.25 01:45sell1.00eurgbp0.69300.69800.69202006.04.26 20:580.69800.000.006.00-891.65
4103922006.04.27 01:45sell6.00usdchf1.27021.27521.26922006.04.27 03:511.26920.000.000.00472.74
4104162006.04.27 01:46sell1.00gbpchf2.26732.27232.26622006.04.27 04:092.26620.000.000.0086.70
4104002006.04.27 01:45buy1.00eurusd1.24541.24031.24642006.04.27 04:091.24640.000.000.00100.00
4104012006.04.27 01:45sell1.00usdjpy114.77115.27114.672006.04.27 08:29114.670.000.000.0087.21
4104182006.04.27 01:46sell1.00audjpy86.3486.8486.242006.04.27 08:3586.240.000.000.0087.23
4104122006.04.27 01:46sell1.00eurjpy142.89143.39142.772006.04.27 09:00142.770.000.000.00104.67
4104142006.04.27 01:46sell1.00gbpjpy204.80205.30204.652006.04.27 09:04204.650.000.000.00130.83
4103992006.04.27 01:45sell1.00eurusd1.24531.25031.24432006.04.27 09:261.24430.000.000.00100.00
4103932006.04.27 01:45buy1.00usdchf1.27041.26541.27142006.04.27 10:271.27140.000.000.0078.65
4104172006.04.27 01:46buy1.00gbpchf2.26832.26332.26932006.04.27 10:382.26930.000.000.0078.64
4103942006.04.27 01:45sell1.00gbpusd1.78481.78981.78382006.04.27 10:531.78380.000.000.00100.00
4104132006.04.27 01:46buy1.00eurjpy142.93142.43143.052006.04.27 13:00142.430.000.000.00-436.57
4104152006.04.27 01:46buy1.00gbpjpy204.89204.39205.042006.04.27 13:01204.390.000.000.00-436.53
4104042006.04.27 01:45sell1.00audusd0.75240.75740.75142006.04.27 13:020.75140.000.000.00100.00
4104192006.04.27 01:46buy1.00audjpy86.4185.9186.512006.04.27 13:0285.910.000.000.00-437.14
4104032006.04.27 01:45buy1.00usdjpy114.79114.29114.892006.04.27 13:21114.290.000.000.00-437.52
4104072006.04.27 01:46buy1.00usdcad1.12781.12281.12882006.04.27 13:381.12880.000.000.0088.59
4104082006.04.27 01:46sell6.00eurgbp0.69740.70240.69642006.04.27 14:390.69640.000.000.001 070.40
4103972006.04.27 01:45buy1.00gbpusd1.78541.78041.78642006.04.27 15:571.78640.000.000.00100.00
4104062006.04.27 01:46sell1.00usdcad1.12741.13241.12642006.04.27 17:001.12640.000.000.0088.78
4104052006.04.27 01:46buy1.00audusd0.75280.74780.75382006.04.27 17:070.75380.000.000.00100.00
4104102006.04.27 01:46sell1.00eurchf1.58151.58651.58052006.04.27 17:101.58050.000.000.0079.03
4215312006.04.28 01:47sell1.00usdchf1.26021.26521.25922006.04.28 02:571.25920.000.000.0079.42
4215542006.04.28 01:48sell1.00gbpchf2.26992.27492.26892006.04.28 02:582.26890.000.000.0079.42
4215362006.04.28 01:47buy1.00eurusd1.25351.24851.25452006.04.28 02:581.25450.000.000.00100.00
4215502006.04.28 01:48buy6.00eurjpy143.04142.54143.162006.04.28 03:08143.160.000.000.00630.26
4215392006.04.28 01:48buy6.00usdjpy114.17113.67114.272006.04.28 03:10114.270.000.000.00525.07
4215522006.04.28 01:48buy6.00gbpjpy205.59205.09205.742006.04.28 03:54205.740.000.000.00787.61
4215482006.04.28 01:48sell1.00eurchf1.57921.58421.57822006.04.28 04:211.57820.000.000.0079.42
4215352006.04.28 01:47sell1.00eurusd1.25331.25831.25232006.04.28 04:591.25230.000.000.00100.00
4215332006.04.28 01:47sell1.00gbpusd1.80141.80641.80042006.04.28 05:131.80040.000.000.00100.00
4215532006.04.28 01:48sell1.00gbpjpy205.50206.00205.352006.04.28 07:05206.000.000.000.00-436.98
4215572006.04.28 01:49sell1.00audjpy86.2586.7586.152006.04.28 09:0886.150.000.000.0087.58
4215402006.04.28 01:48sell1.00audusd0.75530.76030.75432006.04.28 09:160.75430.000.000.00100.00
4215342006.04.28 01:47buy1.00gbpusd1.80171.79671.80272006.04.28 09:271.80270.000.000.00100.00
4104112006.04.27 01:46buy1.00eurchf1.58191.57691.58292006.04.28 10:511.57690.000.004.95-397.93
4215552006.04.28 01:48buy1.00gbpchf2.27092.26592.27192006.04.28 10:512.26590.000.000.00-397.99
4215322006.04.28 01:47buy1.00usdchf1.26051.25551.26152006.04.28 11:011.25550.000.000.00-398.25
4215512006.04.28 01:48sell1.00eurjpy143.00143.50142.882006.04.28 11:07143.500.000.000.00-437.14
4215492006.04.28 01:48buy1.00eurchf1.57961.57461.58062006.04.28 11:471.57460.000.000.00-398.72
4215372006.04.28 01:47sell6.00usdjpy114.15114.65114.052006.04.28 11:57114.050.000.000.00526.09
4215462006.04.28 01:48sell1.00eurgbp0.69540.70040.69442006.04.28 12:460.69440.000.000.00180.84
3999792006.04.26 01:46sell1.00eurgbp0.69500.70000.69402006.04.28 12:510.69400.000.0024.09180.95
4215442006.04.28 01:48buy1.00usdcad1.12391.11891.12492006.04.28 15:191.12490.000.000.0088.90
4215562006.04.28 01:48buy6.00audjpy86.3485.8486.442006.04.28 15:2986.440.000.000.00524.84
4215422006.04.28 01:48sell1.00usdcad1.12351.12851.12252006.04.28 15:391.12250.000.000.0089.09
4215412006.04.28 01:48buy1.00audusd0.75570.75070.75672006.04.28 16:060.75670.000.000.00100.00
  0.00 0.00 36.22 9 422.39
Closed P/L: 9 458.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
4104092006.04.27 01:46buy1.00eurgbp0.69780.69280.6988 0.69430.000.00-11.22-633.11
4215472006.04.28 01:48buy1.00eurgbp0.69580.69080.6968 0.69430.000.000.00-271.33
  0.00 0.00 -11.22 -904.44
 Floating P/L: -915.66
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 458.61 Floating P/L: -915.66 Margin: 1 249.35
Balance: 509 458.61 Equity: 508 542.95 Free Margin: 507 293.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 18 733.73 Gross Loss: 9 275.12 Total Net Profit: 9 458.61
Profit Factor: 2.02 Expected Payoff: 78.82  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 2 174.48 (0.4%)  
 
Total Trades: 120 Short Positions (won %): 61 (83.61%) Long Positions (won %): 59 (81.36%)
Profit Trades (% of total): 99 (82.50%) Loss trades (% of total): 21 (17.50%)
Largest profit trade: 4 013.12 loss trade: -885.65
Average profit trade: 189.23 loss trade: -441.67
Maximum consecutive wins ($): 19 (5 769.81) consecutive losses ($): 5 (-2 025.08)
Maximal consecutive profit (count): 5 769.81 (19) consecutive loss (count): -2 025.08 (5)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2