Strategy Tester Report
Freedom pip10p3
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.03.16 00:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.16 - 2009.03.25)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameterspip_LotIncrease=true; pip_Buy=true; pip_Sell=true; pip_smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; pip_SmallestLotSize=1; pip_MaxLotSize=2; pip_LotSize=0.1; pip_LotIncrement=0.1; pip_Multiplier=2; pip_ProfitTarget=7; pip_TrendProfitTarget=5; pip_SafetyLevelPercentage=40; pip_SafetyProfitTargetPercent=25; pip_OpenOnTick=1; pip_Spacing=8; pip_TrendSpacing=8; pip_CounterTrendMultiplier=2; pip_CloseDelay=0; pip_OrdersToClose=1; pip_MinimumOrdersToCloseLosing=1; pip_MaxMarginPercentage=40; pip_TrendTimeFrame=60; pip_TrendPeriods=150; pip_CeaseTrading=false; pip_RightSideLabel=false; pip_LossManagement="What to do if things are going wrong"; pip_AllowRecovery=true; pip_MaxLoss=20; pip_ExitAllTrades=false; pip_StopTrading=true; pip_PlaceRecoveryOrders=false; pip_MaxRecoveryOrders=1; pip_RecoveryTakeProfit=5; pip_RecoveryStopLoss=20; pip_RecoveryLotMultiplier=1; pip_RecReverse=true; ten_points_tree="Adjustments 10p3"; Magic=772188; TakeProfit=7; Lots=0.1; InitialStop=60; TrailingStop=50; MaxTrades=3; Multiplier=3; Pips=3; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=2; risk=0.01; ReverseSignal=true; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test1167Ticks modelled130276Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit3750.47Gross profit6203.11Gross loss-2452.64
Profit factor2.53Expected payoff6.04
Absolute drawdown87.00Maximal drawdown2731.40 (66.46%)Relative drawdown66.46% (2731.40)
Total trades621Short positions (won %)1 (100.00%)Long positions (won %)620 (84.84%)
Profit trades (% of total)527 (84.86%)Loss trades (% of total)94 (15.14%)
Largestprofit trade102.00loss trade-92.80
Averageprofit trade11.77loss trade-26.09
Maximumconsecutive wins (profit in money)35 (146.90)consecutive losses (loss in money)6 (-134.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)412.20 (22)consecutive loss (count of losses)-134.70 (6)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.03.16 00:00buy10.201.28830.00000.0000
22009.03.16 00:23buy20.301.28730.00000.0000
32009.03.16 01:08close20.301.28850.00000.00003.601003.60
42009.03.16 01:10buy30.201.28920.00000.0000
52009.03.16 01:13buy40.301.29010.00000.0000
62009.03.16 01:13close10.201.29010.00000.00003.601007.20
72009.03.16 01:27buy50.301.29100.00000.0000
82009.03.16 01:27close30.201.29100.00000.00003.601010.80
92009.03.16 01:50close40.301.29130.00000.00003.601014.40
102009.03.16 01:50buy60.201.29180.00000.0000
112009.03.16 02:50buy70.401.29010.00000.0000
122009.03.16 03:26buy80.501.28930.00000.0000
132009.03.16 04:11buy90.601.28840.00000.0000
142009.03.16 04:34close90.601.29000.00000.00009.601024.00
152009.03.16 04:37close80.501.29040.00000.00005.501029.50
162009.03.16 05:36buy100.501.28930.00000.0000
172009.03.16 05:58close100.501.29040.00000.00005.501035.00
182009.03.16 06:11close70.401.29100.00000.00003.601038.60
192009.03.16 06:40close50.301.29220.00000.00003.601042.20
202009.03.16 06:40buy110.201.29270.00000.0000
212009.03.16 07:01buy120.301.29360.00000.0000
222009.03.16 07:01close60.201.29360.00000.00003.601045.80
232009.03.16 07:14buy130.301.29450.00000.0000
242009.03.16 07:14close110.201.29450.00000.00003.601049.40
252009.03.16 07:29buy140.401.29270.00000.0000
262009.03.16 07:36close140.401.29360.00000.00003.601053.00
272009.03.16 07:46close120.301.29480.00000.00003.601056.60
282009.03.16 07:47buy150.201.29540.00000.0000
292009.03.16 08:05close130.301.29570.00000.00003.601060.20
302009.03.16 08:05buy160.201.29630.00000.0000
312009.03.16 08:07buy170.301.29720.00000.0000
322009.03.16 08:14close150.201.29720.00000.00003.601063.80
332009.03.16 08:25buy180.301.29800.00000.0000
342009.03.16 08:57close160.201.29810.00000.00003.601067.40
352009.03.16 08:57close170.301.29840.00000.00003.601071.00
362009.03.16 08:58buy190.201.29890.00000.0000
372009.03.16 09:08buy200.401.29720.00000.0000
382009.03.16 09:16buy210.501.29630.00000.0000
392009.03.16 09:24buy220.601.29550.00000.0000
402009.03.16 09:35close220.601.29710.00000.00009.601080.60
412009.03.16 09:48close210.501.29750.00000.00006.001086.60
422009.03.16 09:54close200.401.29810.00000.00003.601090.20
432009.03.16 09:55buy230.401.29720.00000.0000
442009.03.16 10:01close230.401.29810.00000.00003.601093.80
452009.03.16 10:02close180.301.29920.00000.00003.601097.40
462009.03.16 10:02buy240.201.29970.00000.0000
472009.03.16 10:02buy250.301.30060.00000.0000
482009.03.16 10:02close190.201.30070.00000.00003.601101.00
492009.03.16 10:03buy260.301.30150.00000.0000
502009.03.16 10:05close240.201.30150.00000.00003.601104.60
512009.03.16 10:06close250.301.30180.00000.00003.601108.20
522009.03.16 10:07buy270.201.30230.00000.0000
532009.03.16 10:08close260.301.30270.00000.00003.601111.80
542009.03.16 10:09buy280.201.30320.00000.0000
552009.03.16 10:14buy290.401.30150.00000.0000
562009.03.16 10:20close290.401.30240.00000.00003.601115.40
572009.03.16 10:38buy300.301.30400.00000.0000
582009.03.16 10:41close270.201.30410.00000.00003.601119.00
592009.03.16 11:23buy310.401.30230.00000.0000
602009.03.16 11:41close310.401.30320.00000.00003.601122.60
612009.03.16 12:12buy320.301.30490.00000.0000
622009.03.16 12:12close280.201.30500.00000.00003.601126.20
632009.03.16 12:12close300.301.30520.00000.00003.601129.80
642009.03.16 12:12buy330.201.30570.00000.0000
652009.03.16 12:15close320.301.30620.00000.00003.901133.70
662009.03.16 12:20buy340.201.30660.00000.0000
672009.03.16 12:30buy350.401.30490.00000.0000
682009.03.16 12:38close350.401.30580.00000.00003.601137.30
692009.03.16 12:47buy360.401.30490.00000.0000
702009.03.16 12:48buy370.501.30400.00000.0000
712009.03.16 13:01close370.501.30520.00000.00006.001143.30
722009.03.16 13:03close360.401.30580.00000.00003.601146.90
732009.03.16 13:08buy380.401.30490.00000.0000
742009.03.16 13:12buy390.501.30400.00000.0000
752009.03.16 13:23buy400.601.30320.00000.0000
762009.03.16 13:50buy410.701.30230.00000.0000
772009.03.16 14:10buy420.801.30150.00000.0000
782009.03.16 14:13buy430.901.30060.00000.0000
792009.03.16 14:17buy441.001.29970.00000.0000
802009.03.16 14:30buy451.101.29890.00000.0000
812009.03.16 14:34close340.201.30080.00000.0000-11.601135.30
822009.03.16 14:34close451.101.30080.00000.000020.901156.20
832009.03.16 14:41close330.201.30130.00000.0000-8.801147.40
842009.03.16 14:41close441.001.30130.00000.000016.001163.40
852009.03.16 15:47buy460.801.29970.00000.0000
862009.03.16 15:49buy470.901.29890.00000.0000
872009.03.16 16:05buy481.001.29790.00000.0000
882009.03.16 16:17close380.401.30040.00000.0000-18.001145.40
892009.03.16 16:17close481.001.30040.00000.000025.001170.40
902009.03.16 16:34close470.901.30130.00000.000021.601192.00
912009.03.16 16:36close460.801.30170.00000.000016.001208.00
922009.03.16 16:39close430.901.30220.00000.000014.401222.40
932009.03.16 16:51close420.801.30260.00000.00008.801231.20
942009.03.16 17:02buy490.501.30150.00000.0000
952009.03.16 17:04close490.501.30260.00000.00005.501236.70
962009.03.16 17:05buy500.501.30150.00000.0000
972009.03.16 17:13buy510.601.30060.00000.0000
982009.03.16 17:27close510.601.30220.00000.00009.601246.30
992009.03.16 17:46buy520.601.30060.00000.0000
1002009.03.16 17:52buy530.701.29950.00000.0000
1012009.03.16 18:05buy540.801.29860.00000.0000
1022009.03.16 19:00buy550.101.29811.29121.2988
1032009.03.16 19:01t/p550.101.29881.29121.29880.701247.00
1042009.03.16 19:17buy560.901.29770.00000.0000
1052009.03.16 19:24buy571.001.29690.00000.0000
1062009.03.16 19:41buy581.101.29600.00000.0000
1072009.03.17 01:08close390.501.29900.00000.0000-25.071221.92
1082009.03.17 01:08close581.101.29900.00000.000032.841254.76
1092009.03.17 01:20close400.601.29980.00000.0000-20.491234.27
1102009.03.17 01:20close571.001.29980.00000.000028.851263.12
1112009.03.17 01:20close560.901.29990.00000.000019.661282.78
1122009.03.17 01:22close540.801.30030.00000.000013.481296.26
1132009.03.17 01:23close530.701.30080.00000.00008.991305.26
1142009.03.17 01:53buy590.501.29970.00000.0000
1152009.03.17 03:00close590.501.30090.00000.00006.001311.26
1162009.03.17 03:40buy600.501.29970.00000.0000
1172009.03.17 04:13close600.501.30090.00000.00006.001317.26
1182009.03.17 04:15close520.601.30130.00000.00004.111321.37
1192009.03.17 04:50close500.501.30230.00000.00003.921325.29
1202009.03.17 05:05buy610.301.30150.00000.0000
1212009.03.17 05:15close610.301.30270.00000.00003.601328.89
1222009.03.17 05:22buy620.201.30320.00000.0000
1232009.03.17 05:22close410.701.30310.00000.00005.491334.39
1242009.03.17 05:35buy630.301.30230.00000.0000
1252009.03.17 05:35buy640.401.30140.00000.0000
1262009.03.17 05:39buy650.501.30050.00000.0000
1272009.03.17 05:40buy660.601.29960.00000.0000
1282009.03.17 05:40buy670.701.29880.00000.0000
1292009.03.17 05:44close620.201.30060.00000.0000-5.201329.19
1302009.03.17 05:44close670.701.30060.00000.000012.601341.79
1312009.03.17 05:56buy680.601.29880.00000.0000
1322009.03.17 06:07buy690.701.29780.00000.0000
1332009.03.17 06:09buy700.801.29700.00000.0000
1342009.03.17 06:16close630.301.29910.00000.0000-9.601332.19
1352009.03.17 06:16close700.801.29910.00000.000016.801348.99
1362009.03.17 06:16close690.701.29940.00000.000011.201360.19
1372009.03.17 06:17close680.601.30000.00000.00007.201367.39
1382009.03.17 06:20close660.601.30040.00000.00004.801372.19
1392009.03.17 06:21close650.501.30120.00000.00003.501375.69
1402009.03.17 06:25buy710.301.30050.00000.0000
1412009.03.17 06:34buy720.401.29960.00000.0000
1422009.03.17 06:35buy730.501.29880.00000.0000
1432009.03.17 06:37buy740.601.29790.00000.0000
1442009.03.17 06:50buy750.701.29700.00000.0000
1452009.03.17 06:50buy760.801.29600.00000.0000
1462009.03.17 06:59close640.401.29840.00000.0000-12.001363.69
1472009.03.17 06:59close760.801.29840.00000.000019.201382.89
1482009.03.17 06:59close750.701.29860.00000.000011.201394.09
1492009.03.17 07:11close740.601.29910.00000.00007.201401.29
1502009.03.17 07:15buy770.501.29790.00000.0000
1512009.03.17 07:24close770.501.29910.00000.00006.001407.29
1522009.03.17 07:25close730.501.29950.00000.00003.501410.79
1532009.03.17 07:26buy780.401.29880.00000.0000
1542009.03.17 07:30close780.401.29970.00000.00003.601414.39
1552009.03.17 07:31close720.401.30050.00000.00003.601417.99
1562009.03.17 07:33buy790.201.30140.00000.0000
1572009.03.17 07:44buy800.401.29950.00000.0000
1582009.03.17 07:55buy810.501.29860.00000.0000
1592009.03.17 08:16close810.501.29980.00000.00006.001423.99
1602009.03.17 08:26buy820.501.29850.00000.0000
1612009.03.17 08:38buy830.601.29760.00000.0000
1622009.03.17 10:00close830.601.29940.00000.000010.801434.79
1632009.03.17 10:00close820.501.29980.00000.00006.501441.29
1642009.03.17 10:00close800.401.30040.00000.00003.601444.89
1652009.03.17 10:04buy840.401.29960.00000.0000
1662009.03.17 10:09close840.401.30050.00000.00003.601448.49
1672009.03.17 10:16close710.301.30180.00000.00003.901452.39
1682009.03.17 10:16buy850.201.30220.00000.0000
1692009.03.17 10:58buy860.401.30040.00000.0000
1702009.03.17 11:04buy870.501.29950.00000.0000
1712009.03.17 11:13buy880.601.29860.00000.0000
1722009.03.17 11:35buy890.701.29760.00000.0000
1732009.03.17 12:06buy900.801.29680.00000.0000
1742009.03.17 12:15buy910.901.29590.00000.0000
1752009.03.17 12:18buy921.001.29510.00000.0000
1762009.03.17 12:19buy931.101.29420.00000.0000
1772009.03.17 12:30close850.201.29600.00000.0000-12.401439.99
1782009.03.17 12:30close931.101.29600.00000.000019.801459.79
1792009.03.17 12:30close790.201.29680.00000.0000-9.201450.59
1802009.03.17 12:30close921.001.29680.00000.000017.001467.59
1812009.03.17 13:09buy940.801.29510.00000.0000
1822009.03.17 13:18buy950.901.29420.00000.0000
1832009.03.17 13:46buy961.001.29340.00000.0000
1842009.03.17 14:02close860.401.29590.00000.0000-18.001449.59
1852009.03.17 14:02close961.001.29590.00000.000025.001474.59
1862009.03.17 14:24close870.501.29660.00000.0000-14.501460.09
1872009.03.17 14:24close950.901.29660.00000.000021.601481.69
1882009.03.17 14:24close940.801.29700.00000.000015.201496.89
1892009.03.17 14:34buy970.601.29510.00000.0000
1902009.03.17 14:45close970.601.29670.00000.00009.601506.49
1912009.03.17 14:49close910.901.29710.00000.000010.801517.29
1922009.03.17 14:52close900.801.29750.00000.00005.601522.89
1932009.03.17 14:55close890.701.29810.00000.00003.501526.39
1942009.03.17 14:57buy980.301.29770.00000.0000
1952009.03.17 15:13buy990.401.29690.00000.0000
1962009.03.17 15:16buy1000.501.29600.00000.0000
1972009.03.17 15:28close1000.501.29720.00000.00006.001532.39
1982009.03.17 15:33buy1010.501.29600.00000.0000
1992009.03.17 15:35buy1020.601.29520.00000.0000
2002009.03.17 15:58close1020.601.29690.00000.000010.201542.59
2012009.03.17 15:59close1010.501.29720.00000.00006.001548.59
2022009.03.17 16:01close990.401.29780.00000.00003.601552.19
2032009.03.17 16:07buy1030.401.29670.00000.0000
2042009.03.17 16:15close1030.401.29760.00000.00003.601555.79
2052009.03.17 16:26close980.301.29890.00000.00003.601559.39
2062009.03.17 16:32buy1040.301.29770.00000.0000
2072009.03.17 16:38close1040.301.29890.00000.00003.601562.99
2082009.03.17 16:38buy1050.201.29950.00000.0000
2092009.03.17 16:39close880.601.29920.00000.00003.601566.59
2102009.03.17 16:46buy1060.201.30030.00000.0000
2112009.03.17 17:16buy1070.301.30120.00000.0000
2122009.03.17 17:33close1050.201.30130.00000.00003.601570.19
2132009.03.17 17:50buy1080.401.29950.00000.0000
2142009.03.17 17:55buy1090.501.29850.00000.0000
2152009.03.17 18:12close1090.501.29970.00000.00006.001576.19
2162009.03.17 18:49close1080.401.30040.00000.00003.601579.79
2172009.03.17 19:09buy1100.301.30200.00000.0000
2182009.03.17 20:01close1060.201.30210.00000.00003.601583.39
2192009.03.17 22:18close1070.301.30250.00000.00003.901587.29
2202009.03.17 22:19buy1110.201.30290.00000.0000
2212009.03.17 22:37close1100.301.30340.00000.00004.201591.49
2222009.03.17 22:37buy1120.201.30380.00000.0000
2232009.03.18 00:47buy1130.401.30200.00000.0000
2242009.03.18 00:53buy1140.501.30120.00000.0000
2252009.03.18 01:04close1140.501.30240.00000.00006.001597.49
2262009.03.18 01:10buy1150.501.30110.00000.0000
2272009.03.18 01:33close1150.501.30230.00000.00006.001603.49
2282009.03.18 01:36close1130.401.30290.00000.00003.601607.09
2292009.03.18 03:29buy1160.301.30470.00000.0000
2302009.03.18 03:40close1110.201.30470.00000.00003.571610.66
2312009.03.18 03:41buy1170.301.30560.00000.0000
2322009.03.18 03:41close1120.201.30560.00000.00003.571614.23
2332009.03.18 04:03buy1180.401.30380.00000.0000
2342009.03.18 04:37buy1190.501.30290.00000.0000
2352009.03.18 05:32close1190.501.30410.00000.00006.001620.23
2362009.03.18 05:36close1180.401.30470.00000.00003.601623.83
2372009.03.18 06:38close1160.301.30590.00000.00003.601627.43
2382009.03.18 06:38buy1200.201.30640.00000.0000
2392009.03.18 06:44buy1210.401.30470.00000.0000
2402009.03.18 06:54buy1220.501.30380.00000.0000
2412009.03.18 06:55buy1230.601.30300.00000.0000
2422009.03.18 07:14buy1240.701.30210.00000.0000
2432009.03.18 07:47buy1250.801.30130.00000.0000
2442009.03.18 07:49buy1260.901.30040.00000.0000
2452009.03.18 08:00buy1270.101.30111.29421.3018
2462009.03.18 08:07t/p1270.101.30181.29421.30180.701628.13
2472009.03.18 09:01buy1281.001.29950.00000.0000
2482009.03.18 09:18close1200.201.30140.00000.0000-10.001618.13
2492009.03.18 09:18close1281.001.30140.00000.000019.001637.13
2502009.03.18 09:35close1170.301.30230.00000.0000-9.901627.23
2512009.03.18 09:35close1260.901.30230.00000.000017.101644.33
2522009.03.18 09:51close1250.801.30290.00000.000012.801657.13
2532009.03.18 09:54close1240.701.30330.00000.00008.401665.53
2542009.03.18 09:57close1230.601.30370.00000.00004.201669.73
2552009.03.18 10:03close1220.501.30450.00000.00003.501673.23
2562009.03.18 10:06buy1290.301.30380.00000.0000
2572009.03.18 10:30close1290.301.30500.00000.00003.601676.83
2582009.03.18 10:32buy1300.201.30560.00000.0000
2592009.03.18 10:33close1210.401.30560.00000.00003.601680.43
2602009.03.18 10:58buy1310.301.30470.00000.0000
2612009.03.18 11:06buy1320.401.30370.00000.0000
2622009.03.18 12:07buy1330.501.30290.00000.0000
2632009.03.18 12:12close1330.501.30410.00000.00006.001686.43
2642009.03.18 12:13close1320.401.30460.00000.00003.601690.03
2652009.03.18 12:20close1310.301.30590.00000.00003.601693.63
2662009.03.18 12:25buy1340.201.30640.00000.0000
2672009.03.18 12:25buy1350.301.30730.00000.0000
2682009.03.18 12:26close1300.201.30750.00000.00003.801697.43
2692009.03.18 12:26buy1360.301.30810.00000.0000
2702009.03.18 12:27close1340.201.30820.00000.00003.601701.03
2712009.03.18 12:27close1350.301.30850.00000.00003.601704.63
2722009.03.18 12:30buy1370.201.30900.00000.0000
2732009.03.18 12:31close1360.301.30930.00000.00003.601708.23
2742009.03.18 12:31buy1380.201.30980.00000.0000
2752009.03.18 12:31buy1390.301.31070.00000.0000
2762009.03.18 12:31close1370.201.31080.00000.00003.601711.83
2772009.03.18 12:31buy1400.301.31160.00000.0000
2782009.03.18 12:33close1380.201.31160.00000.00003.601715.43
2792009.03.18 12:36close1390.301.31190.00000.00003.601719.03
2802009.03.18 12:36buy1410.201.31240.00000.0000
2812009.03.18 12:38buy1420.401.31060.00000.0000
2822009.03.18 12:40buy1430.501.30970.00000.0000
2832009.03.18 12:41close1430.501.31090.00000.00006.001725.03
2842009.03.18 12:46close1420.401.31150.00000.00003.601728.63
2852009.03.18 12:48close1400.301.31280.00000.00003.601732.23
2862009.03.18 12:48buy1440.201.31330.00000.0000
2872009.03.18 12:49buy1450.301.31410.00000.0000
2882009.03.18 12:49close1410.201.31420.00000.00003.601735.83
2892009.03.18 12:56buy1460.401.31240.00000.0000
2902009.03.18 13:06buy1470.501.31160.00000.0000
2912009.03.18 13:14close1470.501.31270.00000.00005.501741.33
2922009.03.18 13:23close1460.401.31330.00000.00003.601744.93
2932009.03.18 13:38buy1480.401.31240.00000.0000
2942009.03.18 13:40buy1490.501.31160.00000.0000
2952009.03.18 13:47close1490.501.31270.00000.00005.501750.43
2962009.03.18 13:51close1480.401.31330.00000.00003.601754.03
2972009.03.18 14:15buy1500.301.31500.00000.0000
2982009.03.18 14:15close1440.201.31520.00000.00003.801757.83
2992009.03.18 14:15close1450.301.31530.00000.00003.601761.43
3002009.03.18 14:15buy1510.201.31580.00000.0000
3012009.03.18 14:28buy1520.401.31410.00000.0000
3022009.03.18 14:32buy1530.501.31330.00000.0000
3032009.03.18 14:34buy1540.601.31240.00000.0000
3042009.03.18 14:38buy1550.701.31160.00000.0000
3052009.03.18 14:48close1510.201.31340.00000.0000-4.801756.63
3062009.03.18 14:48close1550.701.31340.00000.000012.601769.23
3072009.03.18 14:48close1540.601.31360.00000.00007.201776.43
3082009.03.18 15:20buy1560.501.31240.00000.0000
3092009.03.18 15:25buy1570.601.31150.00000.0000
3102009.03.18 15:27buy1580.701.31060.00000.0000
3112009.03.18 15:39buy1590.801.30970.00000.0000
3122009.03.18 16:05close1500.301.31180.00000.0000-9.601766.83
3132009.03.18 16:05close1590.801.31180.00000.000016.801783.63
3142009.03.18 16:19close1580.701.31220.00000.000011.201794.83
3152009.03.18 16:46close1570.601.31270.00000.00007.201802.03
3162009.03.18 17:36close1560.501.31310.00000.00003.501805.53
3172009.03.18 17:59buy1600.401.31240.00000.0000
3182009.03.18 18:00buy1610.501.31150.00000.0000
3192009.03.18 18:02buy1620.601.31060.00000.0000
3202009.03.18 18:17close1620.601.31230.00000.000010.201815.73
3212009.03.18 18:17close1610.501.31290.00000.00007.001822.73
3222009.03.18 18:17close1600.401.31330.00000.00003.601826.33
3232009.03.18 18:17close1530.501.31430.00000.00005.001831.33
3242009.03.18 18:17buy1630.201.31510.00000.0000
3252009.03.18 18:17close1520.401.31530.00000.00004.801836.13
3262009.03.18 18:17buy1640.201.31610.00000.0000
3272009.03.18 18:17close1630.201.31690.00000.00003.601839.73
3282009.03.18 18:17buy1650.201.31750.00000.0000
3292009.03.18 18:17close1640.201.31790.00000.00003.601843.33
3302009.03.18 18:17buy1660.201.31850.00000.0000
3312009.03.18 18:17close1650.201.31930.00000.00003.601846.93
3322009.03.18 18:17buy1670.201.31980.00000.0000
3332009.03.18 18:17close1660.201.32030.00000.00003.601850.53
3342009.03.18 18:17buy1680.201.32080.00000.0000
3352009.03.18 18:17close1670.201.32160.00000.00003.601854.13
3362009.03.18 18:17buy1690.201.32170.00000.0000
3372009.03.18 18:17buy1700.401.31990.00000.0000
3382009.03.18 18:17close1700.401.32090.00000.00004.001858.13
3392009.03.18 18:17buy1710.301.32270.00000.0000
3402009.03.18 18:17close1680.201.32270.00000.00003.801861.93
3412009.03.18 18:17close1690.201.32350.00000.00003.601865.53
3422009.03.18 18:17buy1720.201.32400.00000.0000
3432009.03.18 18:17close1710.301.32400.00000.00003.901869.43
3442009.03.18 18:17buy1730.201.32500.00000.0000
3452009.03.18 18:17close1720.201.32580.00000.00003.601873.03
3462009.03.18 18:17buy1740.201.32630.00000.0000
3472009.03.18 18:17close1730.201.32680.00000.00003.601876.63
3482009.03.18 18:17buy1750.201.32730.00000.0000
3492009.03.18 18:17close1740.201.32810.00000.00003.601880.23
3502009.03.18 18:17buy1760.201.32820.00000.0000
3512009.03.18 18:17buy1770.401.32640.00000.0000
3522009.03.18 18:17close1770.401.32750.00000.00004.401884.63
3532009.03.18 18:17buy1780.301.32920.00000.0000
3542009.03.18 18:17close1750.201.32930.00000.00004.001888.63
3552009.03.18 18:17buy1790.301.33000.00000.0000
3562009.03.18 18:17close1760.201.33000.00000.00003.601892.23
3572009.03.18 18:17close1780.301.33060.00000.00004.201896.43
3582009.03.18 18:17buy1800.201.33100.00000.0000
3592009.03.18 18:17close1790.301.33130.00000.00003.901900.33
3602009.03.18 18:17buy1810.201.33210.00000.0000
3612009.03.18 18:17close1800.201.33290.00000.00003.801904.13
3622009.03.18 18:17buy1820.201.33330.00000.0000
3632009.03.18 18:17close1810.201.33390.00000.00003.601907.73
3642009.03.18 18:17buy1830.201.33440.00000.0000
3652009.03.18 18:18buy1840.401.33240.00000.0000
3662009.03.18 18:18buy1850.501.33160.00000.0000
3672009.03.18 18:19buy1860.601.33070.00000.0000
3682009.03.18 18:19buy1870.701.32980.00000.0000
3692009.03.18 18:19buy1880.801.32890.00000.0000
3702009.03.18 18:19buy1890.901.32800.00000.0000
3712009.03.18 18:19buy1901.001.32720.00000.0000
3722009.03.18 18:19buy1911.101.32620.00000.0000
3732009.03.18 18:19buy1921.201.32530.00000.0000
3742009.03.18 18:19close1830.201.32710.00000.0000-14.601893.13
3752009.03.18 18:19close1921.201.32710.00000.000021.601914.73
3762009.03.18 18:20close1820.201.32790.00000.0000-10.801903.93
3772009.03.18 18:20close1911.101.32790.00000.000018.701922.63
3782009.03.18 18:20close1840.401.32920.00000.0000-12.801909.83
3792009.03.18 18:20close1901.001.32920.00000.000020.001929.83
3802009.03.18 18:20close1890.901.32970.00000.000015.301945.13
3812009.03.18 18:20close1880.801.33010.00000.00009.601954.73
3822009.03.18 18:20close1870.701.33050.00000.00004.901959.63
3832009.03.18 18:20close1860.601.33140.00000.00004.201963.83
3842009.03.18 18:20buy1930.201.33250.00000.0000
3852009.03.18 18:20close1850.501.33240.00000.00004.001967.83
3862009.03.18 18:20buy1940.301.33170.00000.0000
3872009.03.18 18:20buy1950.401.33080.00000.0000
3882009.03.18 18:20close1950.401.33260.00000.00007.201975.03
3892009.03.18 18:21buy1960.401.33080.00000.0000
3902009.03.18 18:21buy1970.501.32990.00000.0000
3912009.03.18 18:21close1970.501.33140.00000.00007.501982.53
3922009.03.18 18:22close1960.401.33170.00000.00003.601986.13
3932009.03.18 18:22close1940.301.33290.00000.00003.601989.73
3942009.03.18 18:22buy1980.201.33340.00000.0000
3952009.03.18 18:22buy1990.301.33420.00000.0000
3962009.03.18 18:23buy2000.501.33170.00000.0000
3972009.03.18 18:23buy2010.601.33080.00000.0000
3982009.03.18 18:24buy2020.701.32990.00000.0000
3992009.03.18 18:24buy2030.801.32910.00000.0000
4002009.03.18 18:25buy2040.901.32820.00000.0000
4012009.03.18 18:25close1990.301.33030.00000.0000-11.701978.03
4022009.03.18 18:25close2040.901.33030.00000.000018.901996.93
4032009.03.18 18:25close1980.201.33070.00000.0000-5.401991.53
4042009.03.18 18:25close2030.801.33070.00000.000012.802004.33
4052009.03.18 18:25close2020.701.33110.00000.00008.402012.73
4062009.03.18 18:25close2010.601.33150.00000.00004.202016.93
4072009.03.18 18:25buy2050.401.33080.00000.0000
4082009.03.18 18:26buy2060.501.32990.00000.0000
4092009.03.18 18:26close2060.501.33110.00000.00006.002022.93
4102009.03.18 18:26close2050.401.33170.00000.00003.602026.53
4112009.03.18 18:26close2000.501.33240.00000.00003.502030.03
4122009.03.18 18:26buy2070.201.33340.00000.0000
4132009.03.18 18:27buy2080.401.33170.00000.0000
4142009.03.18 18:27buy2090.501.33080.00000.0000
4152009.03.18 18:29close2090.501.33200.00000.00006.002036.03
4162009.03.18 18:29close2080.401.33260.00000.00003.602039.63
4172009.03.18 18:30buy2100.301.33420.00000.0000
4182009.03.18 18:30close1930.201.33430.00000.00003.602043.23
4192009.03.18 18:30buy2110.301.33510.00000.0000
4202009.03.18 18:30close2070.201.33520.00000.00003.602046.83
4212009.03.18 18:30close2100.301.33540.00000.00003.602050.43
4222009.03.18 18:30buy2120.201.33590.00000.0000
4232009.03.18 18:31close2110.301.33640.00000.00003.902054.33
4242009.03.18 18:31buy2130.201.33680.00000.0000
4252009.03.18 18:31buy2140.301.33770.00000.0000
4262009.03.18 18:31close2120.201.33770.00000.00003.602057.93
4272009.03.18 18:31buy2150.301.33850.00000.0000
4282009.03.18 18:31close2130.201.33860.00000.00003.602061.53
4292009.03.18 18:31close2140.301.33890.00000.00003.602065.13
4302009.03.18 18:31buy2160.201.33940.00000.0000
4312009.03.18 18:32close2150.301.33970.00000.00003.602068.73
4322009.03.18 18:32buy2170.201.34020.00000.0000
4332009.03.18 18:33buy2180.301.34110.00000.0000
4342009.03.18 18:33close2160.201.34120.00000.00003.602072.33
4352009.03.18 18:33buy2190.301.34200.00000.0000
4362009.03.18 18:33close2170.201.34200.00000.00003.602075.93
4372009.03.18 18:33close2180.301.34230.00000.00003.602079.53
4382009.03.18 18:33buy2200.201.34290.00000.0000
4392009.03.18 18:33close2190.301.34320.00000.00003.602083.13
4402009.03.18 18:34buy2210.301.34200.00000.0000
4412009.03.18 18:34buy2220.401.34120.00000.0000
4422009.03.18 18:34buy2230.501.34030.00000.0000
4432009.03.18 18:34buy2240.601.33950.00000.0000
4442009.03.18 18:34buy2250.701.33860.00000.0000
4452009.03.18 18:35buy2260.801.33780.00000.0000
4462009.03.18 18:35buy2270.901.33690.00000.0000
4472009.03.18 18:35close2200.201.33870.00000.0000-8.402074.73
4482009.03.18 18:35close2270.901.33870.00000.000016.202090.93
4492009.03.18 18:35close2210.301.33960.00000.0000-7.202083.73
4502009.03.18 18:35close2260.801.33960.00000.000014.402098.13
4512009.03.18 18:35close2250.701.33980.00000.00008.402106.53
4522009.03.18 18:35close2240.601.34020.00000.00004.202110.73
4532009.03.18 18:35buy2280.401.33950.00000.0000
4542009.03.18 18:35close2280.401.34040.00000.00003.602114.33
4552009.03.18 18:36close2230.501.34100.00000.00003.502117.83
4562009.03.18 18:36buy2290.301.34030.00000.0000
4572009.03.18 18:36buy2300.401.33950.00000.0000
4582009.03.18 18:36buy2310.501.33860.00000.0000
4592009.03.18 18:37buy2320.601.33780.00000.0000
4602009.03.18 18:41buy2330.701.33690.00000.0000
4612009.03.18 18:42close2330.701.33890.00000.000014.002131.83
4622009.03.18 18:42close2320.601.33940.00000.00009.602141.43
4632009.03.18 18:43close2310.501.33980.00000.00006.002147.43
4642009.03.18 18:44close2300.401.34040.00000.00003.602151.03
4652009.03.18 18:45close2290.301.34150.00000.00003.602154.63
4662009.03.18 18:46buy2340.201.34200.00000.0000
4672009.03.18 18:46close2220.401.34210.00000.00003.602158.23
4682009.03.18 18:46buy2350.201.34290.00000.0000
4692009.03.18 18:46buy2360.401.34120.00000.0000
4702009.03.18 18:48buy2370.501.34030.00000.0000
4712009.03.18 18:48close2370.501.34150.00000.00006.002164.23
4722009.03.18 18:48close2360.401.34210.00000.00003.602167.83
4732009.03.18 18:51buy2380.301.34380.00000.0000
4742009.03.18 18:52buy2390.501.34120.00000.0000
4752009.03.18 18:55buy2400.601.34030.00000.0000
4762009.03.18 18:59close2400.601.34190.00000.00009.602177.43
4772009.03.18 18:59close2390.501.34230.00000.00005.502182.93
4782009.03.18 19:03close2340.201.34380.00000.00003.602186.53
4792009.03.18 19:03buy2410.301.34460.00000.0000
4802009.03.18 19:06close2350.201.34470.00000.00003.602190.13
4812009.03.18 19:07close2380.301.34500.00000.00003.602193.73
4822009.03.18 19:07buy2420.201.34560.00000.0000
4832009.03.18 19:07close2410.301.34590.00000.00003.902197.63
4842009.03.18 19:07buy2430.201.34640.00000.0000
4852009.03.18 19:08buy2440.301.34730.00000.0000
4862009.03.18 19:08close2420.201.34740.00000.00003.602201.23
4872009.03.18 19:08buy2450.301.34810.00000.0000
4882009.03.18 19:08close2430.201.34820.00000.00003.602204.83
4892009.03.18 19:08close2440.301.34850.00000.00003.602208.43
4902009.03.18 19:08buy2460.201.34900.00000.0000
4912009.03.18 19:09buy2470.401.34720.00000.0000
4922009.03.18 19:11close2470.401.34810.00000.00003.602212.03
4932009.03.18 19:12buy2480.401.34730.00000.0000
4942009.03.18 19:12close2480.401.34820.00000.00003.602215.63
4952009.03.18 19:15buy2490.401.34730.00000.0000
4962009.03.18 19:16buy2500.501.34640.00000.0000
4972009.03.18 19:17close2500.501.34760.00000.00006.002221.63
4982009.03.18 19:19buy2510.501.34640.00000.0000
4992009.03.18 19:26buy2520.601.34560.00000.0000
5002009.03.18 19:26buy2530.701.34470.00000.0000
5012009.03.18 19:31buy2540.801.34390.00000.0000
5022009.03.18 19:35buy2550.901.34300.00000.0000
5032009.03.18 19:40close2460.201.34480.00000.0000-8.402213.23
5042009.03.18 19:40close2550.901.34480.00000.000016.202229.43
5052009.03.18 19:44close2450.301.34570.00000.0000-7.202222.23
5062009.03.18 19:44close2540.801.34570.00000.000014.402236.63
5072009.03.18 19:44close2530.701.34600.00000.00009.102245.73
5082009.03.18 19:48close2520.601.34630.00000.00004.202249.93
5092009.03.18 19:48close2510.501.34710.00000.00003.502253.43
5102009.03.18 19:56buy2560.201.34810.00000.0000
5112009.03.18 19:56close2490.401.34820.00000.00003.602257.03
5122009.03.18 19:58buy2570.201.34910.00000.0000
5132009.03.18 20:18buy2580.401.34730.00000.0000
5142009.03.18 20:19close2580.401.34820.00000.00003.602260.63
5152009.03.18 20:25buy2590.401.34730.00000.0000
5162009.03.18 20:31buy2600.501.34640.00000.0000
5172009.03.18 20:37close2600.501.34760.00000.00006.002266.63
5182009.03.18 20:38close2590.401.34820.00000.00003.602270.23
5192009.03.18 20:40buy2610.401.34730.00000.0000
5202009.03.18 20:43close2610.401.34820.00000.00003.602273.83
5212009.03.18 21:00buy2620.401.34720.00000.0000
5222009.03.18 21:00close2620.401.34820.00000.00004.002277.83
5232009.03.18 21:14close2560.201.35000.00000.00003.802281.63
5242009.03.18 21:14buy2630.201.35010.00000.0000
5252009.03.18 21:14buy2640.301.35100.00000.0000
5262009.03.18 21:14close2570.201.35100.00000.00003.802285.43
5272009.03.18 21:23buy2650.301.35200.00000.0000
5282009.03.18 21:23close2630.201.35190.00000.00003.602289.03
5292009.03.18 21:24close2640.301.35220.00000.00003.602292.63
5302009.03.18 21:24buy2660.201.35280.00000.0000
5312009.03.18 21:24close2650.301.35320.00000.00003.602296.23
5322009.03.18 21:28buy2670.301.35200.00000.0000
5332009.03.18 21:29buy2680.401.35100.00000.0000
5342009.03.18 21:30close2680.401.35190.00000.00003.602299.83
5352009.03.18 21:59buy2690.401.35110.00000.0000
5362009.03.18 22:01buy2700.501.35020.00000.0000
5372009.03.18 22:12buy2710.601.34940.00000.0000
5382009.03.18 22:37buy2720.701.34850.00000.0000
5392009.03.19 00:11buy2730.801.34770.00000.0000
5402009.03.19 00:12buy2740.901.34670.00000.0000
5412009.03.19 00:19buy2751.001.34590.00000.0000
5422009.03.19 00:27buy2761.101.34500.00000.0000
5432009.03.19 00:29buy2771.201.34410.00000.0000
5442009.03.19 01:04close2660.201.34590.00000.0000-13.892285.94
5452009.03.19 01:04close2771.201.34590.00000.000021.602307.54
5462009.03.19 01:05close2670.301.34710.00000.0000-14.832292.70
5472009.03.19 01:05close2761.101.34710.00000.000023.102315.80
5482009.03.19 01:22buy2780.901.34500.00000.0000
5492009.03.19 01:33buy2791.001.34410.00000.0000
5502009.03.19 01:37buy2801.101.34330.00000.0000
5512009.03.19 02:30buy2811.201.34240.00000.0000
5522009.03.19 03:48close2690.401.34510.00000.0000-24.182291.62
5532009.03.19 03:48close2811.201.34510.00000.000032.402324.02
5542009.03.19 05:00buy2820.101.34551.33861.3462
5552009.03.19 05:00close2700.501.34600.00000.0000-21.232302.80
5562009.03.19 05:00close2801.101.34600.00000.000029.702332.50
5572009.03.19 05:01t/p2820.101.34621.33861.34620.702333.20
5582009.03.19 05:01close2791.001.34660.00000.000025.002358.20
5592009.03.19 05:10close2780.901.34720.00000.000019.802378.00
5602009.03.19 05:11close2751.001.34750.00000.000016.002394.00
5612009.03.19 05:29close2740.901.34790.00000.000010.802404.80
5622009.03.19 05:31close2730.801.34840.00000.00005.602410.40
5632009.03.19 05:34buy2830.401.34770.00000.0000
5642009.03.19 05:36buy2840.501.34680.00000.0000
5652009.03.19 05:41buy2850.601.34590.00000.0000
5662009.03.19 05:52buy2860.701.34490.00000.0000
5672009.03.19 06:02buy2870.801.34400.00000.0000
5682009.03.19 06:57buy2880.901.34320.00000.0000
5692009.03.19 06:59buy2891.001.34230.00000.0000
5702009.03.19 07:21close2710.601.34550.00000.0000-23.672386.73
5712009.03.19 07:21close2891.001.34550.00000.000032.002418.73
5722009.03.19 07:21close2880.901.34570.00000.000022.502441.23
5732009.03.19 07:41close2870.801.34620.00000.000017.602458.83
5742009.03.19 07:42close2860.701.34660.00000.000011.902470.73
5752009.03.19 07:42close2850.601.34710.00000.00007.202477.93
5762009.03.19 07:42close2840.501.34750.00000.00003.502481.43
5772009.03.19 07:48close2830.401.34860.00000.00003.602485.03
5782009.03.19 07:51buy2900.301.34770.00000.0000
5792009.03.19 08:00close2900.301.34890.00000.00003.602488.63
5802009.03.19 08:00buy2910.201.34940.00000.0000
5812009.03.19 08:00close2720.701.34910.00000.00003.892492.51
5822009.03.19 08:03buy2920.201.35020.00000.0000
5832009.03.19 08:04buy2930.301.35110.00000.0000
5842009.03.19 08:43buy2940.501.34850.00000.0000
5852009.03.19 08:53buy2950.601.34770.00000.0000
5862009.03.19 09:14buy2960.701.34680.00000.0000
5872009.03.19 09:14buy2970.801.34590.00000.0000
5882009.03.19 09:27close2930.301.34800.00000.0000-9.302483.21
5892009.03.19 09:27close2970.801.34800.00000.000016.802500.01
5902009.03.19 09:27close2960.701.34840.00000.000011.202511.21
5912009.03.19 10:00close2950.601.34880.00000.00006.602517.81
5922009.03.19 10:03close2940.501.34930.00000.00004.002521.81
5932009.03.19 10:13buy2980.301.35110.00000.0000
5942009.03.19 10:13close2910.201.35120.00000.00003.602525.41
5952009.03.19 10:14buy2990.301.35200.00000.0000
5962009.03.19 10:15close2920.201.35200.00000.00003.602529.01
5972009.03.19 10:26buy3000.401.35020.00000.0000
5982009.03.19 10:29close3000.401.35110.00000.00003.602532.61
5992009.03.19 10:38buy3010.401.35020.00000.0000
6002009.03.19 10:42close3010.401.35110.00000.00003.602536.21
6012009.03.19 10:52buy3020.401.35020.00000.0000
6022009.03.19 10:55close3020.401.35110.00000.00003.602539.81
6032009.03.19 11:00buy3030.401.35020.00000.0000
6042009.03.19 11:14buy3040.501.34940.00000.0000
6052009.03.19 11:28close3040.501.35050.00000.00005.502545.31
6062009.03.19 11:29close3030.401.35110.00000.00003.602548.91
6072009.03.19 11:39close2980.301.35240.00000.00003.902552.81
6082009.03.19 11:40buy3050.201.35280.00000.0000
6092009.03.19 11:41close2990.301.35320.00000.00003.602556.41
6102009.03.19 11:41buy3060.201.35380.00000.0000
6112009.03.19 11:41buy3070.301.35460.00000.0000
6122009.03.19 11:41close3050.201.35460.00000.00003.602560.01
6132009.03.19 11:43buy3080.301.35560.00000.0000
6142009.03.19 11:43close3060.201.35570.00000.00003.802563.81
6152009.03.19 11:43close3070.301.35580.00000.00003.602567.41
6162009.03.19 11:43buy3090.201.35640.00000.0000
6172009.03.19 11:44close3080.301.35680.00000.00003.602571.01
6182009.03.19 11:44buy3100.201.35730.00000.0000
6192009.03.19 11:44buy3110.301.35810.00000.0000
6202009.03.19 11:50close3090.201.35820.00000.00003.602574.61
6212009.03.19 11:50buy3120.301.35900.00000.0000
6222009.03.19 11:50close3100.201.35920.00000.00003.802578.41
6232009.03.19 11:50close3110.301.35930.00000.00003.602582.01
6242009.03.19 11:50buy3130.201.35990.00000.0000
6252009.03.19 11:50close3120.301.36030.00000.00003.902585.91
6262009.03.19 11:50buy3140.201.36070.00000.0000
6272009.03.19 11:53buy3150.301.36160.00000.0000
6282009.03.19 11:53close3130.201.36170.00000.00003.602589.51
6292009.03.19 11:53buy3160.301.36240.00000.0000
6302009.03.19 11:54close3140.201.36250.00000.00003.602593.11
6312009.03.19 11:56buy3170.401.36070.00000.0000
6322009.03.19 11:59close3170.401.36160.00000.00003.602596.71
6332009.03.19 12:00close3150.301.36280.00000.00003.602600.31
6342009.03.19 12:00buy3180.201.36330.00000.0000
6352009.03.19 12:04buy3190.401.36160.00000.0000
6362009.03.19 12:08buy3200.501.36060.00000.0000
6372009.03.19 12:10close3200.501.36180.00000.00006.002606.31
6382009.03.19 12:13close3190.401.36250.00000.00003.602609.91
6392009.03.19 12:14close3160.301.36370.00000.00003.902613.81
6402009.03.19 12:14buy3210.201.36420.00000.0000
6412009.03.19 12:14buy3220.301.36520.00000.0000
6422009.03.19 12:14close3180.201.36510.00000.00003.602617.41
6432009.03.19 12:15buy3230.301.36610.00000.0000
6442009.03.19 12:17close3210.201.36610.00000.00003.802621.21
6452009.03.19 12:17close3220.301.36640.00000.00003.602624.81
6462009.03.19 12:17buy3240.201.36700.00000.0000
6472009.03.19 12:18close3230.301.36740.00000.00003.902628.71
6482009.03.19 12:18buy3250.201.36790.00000.0000
6492009.03.19 12:19buy3260.301.36870.00000.0000
6502009.03.19 12:22buy3270.501.36610.00000.0000
6512009.03.19 12:24buy3280.601.36520.00000.0000
6522009.03.19 12:30buy3290.701.36430.00000.0000
6532009.03.19 12:31buy3300.801.36350.00000.0000
6542009.03.19 12:37buy3310.901.36260.00000.0000
6552009.03.19 12:45close3260.301.36480.00000.0000-11.702617.01
6562009.03.19 12:45close3310.901.36480.00000.000019.802636.81
6572009.03.19 12:47close3250.201.36510.00000.0000-5.602631.21
6582009.03.19 12:47close3300.801.36510.00000.000012.802644.01
6592009.03.19 12:48close3290.701.36550.00000.00008.402652.41
6602009.03.19 12:49buy3320.501.36430.00000.0000
6612009.03.19 12:51buy3330.601.36350.00000.0000
6622009.03.19 13:04close3330.601.36510.00000.00009.602662.01
6632009.03.19 13:05close3320.501.36550.00000.00006.002668.01
6642009.03.19 13:05close3280.601.36600.00000.00004.802672.81
6652009.03.19 13:12close3270.501.36680.00000.00003.502676.31
6662009.03.19 13:13buy3340.201.36790.00000.0000
6672009.03.19 13:14buy3350.301.36870.00000.0000
6682009.03.19 13:22buy3360.501.36610.00000.0000
6692009.03.19 13:24close3360.501.36730.00000.00006.002682.31
6702009.03.19 13:30close3240.201.36880.00000.00003.602685.91
6712009.03.19 13:30buy3370.301.36960.00000.0000
6722009.03.19 13:33buy3380.501.36700.00000.0000
6732009.03.19 13:36buy3390.601.36610.00000.0000
6742009.03.19 13:44buy3400.701.36520.00000.0000
6752009.03.19 13:48buy3410.801.36430.00000.0000
6762009.03.19 13:51buy3420.901.36350.00000.0000
6772009.03.19 14:17close3370.301.36570.00000.0000-11.702674.21
6782009.03.19 14:17close3420.901.36570.00000.000019.802694.01
6792009.03.19 14:19close3350.301.36620.00000.0000-7.502686.51
6802009.03.19 14:19close3410.801.36620.00000.000015.202701.71
6812009.03.19 14:22close3400.701.36640.00000.00008.402710.11
6822009.03.19 14:23close3390.601.36700.00000.00005.402715.51
6832009.03.19 14:26buy3430.401.36610.00000.0000
6842009.03.19 14:29close3430.401.36700.00000.00003.602719.11
6852009.03.19 14:29close3380.501.36770.00000.00003.502722.61
6862009.03.19 14:33buy3440.201.36870.00000.0000
6872009.03.19 14:34buy3450.301.36960.00000.0000
6882009.03.19 14:34close3340.201.36980.00000.00003.802726.41
6892009.03.19 14:34buy3460.301.37040.00000.0000
6902009.03.19 14:34close3440.201.37060.00000.00003.802730.21
6912009.03.19 14:36buy3470.401.36870.00000.0000
6922009.03.19 14:36buy3480.501.36790.00000.0000
6932009.03.19 14:39close3480.501.36900.00000.00005.502735.71
6942009.03.19 14:39close3470.401.36960.00000.00003.602739.31
6952009.03.19 14:41close3450.301.37080.00000.00003.602742.91
6962009.03.19 14:42buy3490.301.36960.00000.0000
6972009.03.19 14:43buy3500.401.36870.00000.0000
6982009.03.19 14:44buy3510.501.36790.00000.0000
6992009.03.19 14:45buy3520.601.36700.00000.0000
7002009.03.19 14:54close3520.601.36860.00000.00009.602752.51
7012009.03.19 14:55close3510.501.36900.00000.00005.502758.01
7022009.03.19 14:57close3500.401.36960.00000.00003.602761.61
7032009.03.19 14:59close3490.301.37080.00000.00003.602765.21
7042009.03.19 14:59buy3530.201.37130.00000.0000
7052009.03.19 15:01close3460.301.37160.00000.00003.602768.81
7062009.03.19 15:03buy3540.301.37040.00000.0000
7072009.03.19 15:05buy3550.401.36960.00000.0000
7082009.03.19 15:07buy3560.501.36870.00000.0000
7092009.03.19 15:09close3560.501.36990.00000.00006.002774.81
7102009.03.19 15:10close3550.401.37050.00000.00003.602778.41
7112009.03.19 15:15close3540.301.37160.00000.00003.602782.01
7122009.03.19 15:15buy3570.201.37230.00000.0000
7132009.03.19 15:15buy3580.301.37320.00000.0000
7142009.03.19 15:16close3530.201.37310.00000.00003.602785.61
7152009.03.19 15:30buy3590.401.37150.00000.0000
7162009.03.19 15:32buy3600.501.37050.00000.0000
7172009.03.19 15:38close3600.501.37170.00000.00006.002791.61
7182009.03.19 15:39close3590.401.37240.00000.00003.602795.21
7192009.03.19 16:04buy3610.401.37150.00000.0000
7202009.03.19 16:05buy3620.501.37060.00000.0000
7212009.03.19 16:11buy3630.601.36980.00000.0000
7222009.03.19 16:11buy3640.701.36880.00000.0000
7232009.03.19 16:15buy3650.801.36800.00000.0000
7242009.03.19 16:15buy3660.901.36710.00000.0000
7252009.03.19 16:32close3580.301.36930.00000.0000-11.702783.51
7262009.03.19 16:32close3660.901.36930.00000.000019.802803.31
7272009.03.19 16:32close3570.201.36960.00000.0000-5.402797.91
7282009.03.19 16:32close3650.801.36960.00000.000012.802810.71
7292009.03.19 16:33close3640.701.37000.00000.00008.402819.11
7302009.03.19 16:34close3630.601.37050.00000.00004.202823.31
7312009.03.19 16:36buy3670.401.36970.00000.0000
7322009.03.19 16:47close3670.401.37060.00000.00003.602826.91
7332009.03.19 16:51buy3680.401.36980.00000.0000
7342009.03.19 17:03buy3690.501.36880.00000.0000
7352009.03.19 17:22close3690.501.37000.00000.00006.002832.91
7362009.03.19 17:31buy3700.501.36890.00000.0000
7372009.03.19 17:43buy3710.601.36810.00000.0000
7382009.03.19 17:46buy3720.701.36720.00000.0000
7392009.03.19 17:57buy3730.801.36630.00000.0000
7402009.03.19 17:57buy3740.901.36550.00000.0000
7412009.03.19 17:57buy3751.001.36460.00000.0000
7422009.03.19 18:00buy3761.101.36380.00000.0000
7432009.03.19 18:13close3610.401.36640.00000.0000-20.402812.51
7442009.03.19 18:13close3761.101.36640.00000.000028.602841.11
7452009.03.19 18:17close3620.501.36720.00000.0000-17.002824.11
7462009.03.19 18:17close3751.001.36720.00000.000026.002850.11
7472009.03.19 18:17close3680.401.36740.00000.0000-9.602840.51
7482009.03.19 18:17close3740.901.36740.00000.000017.102857.61
7492009.03.19 18:17close3730.801.36750.00000.00009.602867.21
7502009.03.19 18:18close3720.701.36800.00000.00005.602872.81
7512009.03.19 18:20buy3770.401.36710.00000.0000
7522009.03.19 18:44buy3780.501.36620.00000.0000
7532009.03.19 18:45buy3790.601.36530.00000.0000
7542009.03.19 18:48buy3800.701.36440.00000.0000
7552009.03.19 19:03close3800.701.36650.00000.000014.702887.51
7562009.03.19 19:04close3790.601.36700.00000.000010.202897.71
7572009.03.19 19:09close3780.501.36740.00000.00006.002903.71
7582009.03.19 19:24buy3810.501.36620.00000.0000
7592009.03.19 19:36close3810.501.36740.00000.00006.002909.71
7602009.03.19 19:42close3770.401.36800.00000.00003.602913.31
7612009.03.19 19:46buy3820.401.36720.00000.0000
7622009.03.19 20:00buy3830.101.36731.36041.3680
7632009.03.19 20:00buy3840.301.36691.36031.3676
7642009.03.19 20:02buy3850.901.36651.36021.3672
7652009.03.19 20:15buy3860.501.36630.00000.0000
7662009.03.19 20:17buy3870.601.36550.00000.0000
7672009.03.19 21:55close3870.601.36710.00000.00009.602922.91
7682009.03.19 21:55t/p3850.901.36721.36021.36726.302929.21
7692009.03.19 21:55close3840.301.36721.36031.36760.902930.11
7702009.03.19 21:55close3830.101.36711.36041.3680-0.202929.91
7712009.03.19 22:31close3860.501.36750.00000.00006.002935.91
7722009.03.19 22:46buy3880.501.36630.00000.0000
7732009.03.19 22:57buy3890.601.36550.00000.0000
7742009.03.20 00:05close3890.601.36710.00000.00009.512945.42
7752009.03.20 00:22buy3900.601.36520.00000.0000
7762009.03.20 01:20buy3910.701.36430.00000.0000
7772009.03.20 01:23buy3920.801.36320.00000.0000
7782009.03.20 01:59buy3930.901.36210.00000.0000
7792009.03.20 02:49close3700.501.36510.00000.0000-19.072926.35
7802009.03.20 02:49close3930.901.36510.00000.000027.002953.35
7812009.03.20 02:50close3920.801.36550.00000.000018.402971.75
7822009.03.20 03:12close3910.701.36610.00000.000012.602984.35
7832009.03.20 03:12close3900.601.36650.00000.00007.802992.15
7842009.03.20 03:13close3880.501.36720.00000.00004.422996.57
7852009.03.20 03:57buy3940.401.36630.00000.0000
7862009.03.20 03:59buy3950.501.36550.00000.0000
7872009.03.20 04:52close3950.501.36670.00000.00006.003002.57
7882009.03.20 05:02buy3960.501.36550.00000.0000
7892009.03.20 05:50buy3970.601.36460.00000.0000
7902009.03.20 06:39buy3980.701.36380.00000.0000
7912009.03.20 07:03close3980.701.36580.00000.000014.003016.57
7922009.03.20 07:05close3970.601.36620.00000.00009.603026.17
7932009.03.20 07:06close3960.501.36670.00000.00006.003032.17
7942009.03.20 07:10close3940.401.36720.00000.00003.603035.77
7952009.03.20 07:14buy3990.401.36630.00000.0000
7962009.03.20 07:26buy4000.501.36550.00000.0000
7972009.03.20 07:35close4000.501.36670.00000.00006.003041.77
7982009.03.20 07:35close3990.401.36720.00000.00003.603045.37
7992009.03.20 07:36close3820.401.36820.00000.00003.943049.31
8002009.03.20 07:36buy4010.201.36890.00000.0000
8012009.03.20 07:36close3710.601.36890.00000.00004.713054.02
8022009.03.20 07:39buy4020.201.36980.00000.0000
8032009.03.20 07:44buy4030.301.37060.00000.0000
8042009.03.20 07:44close4010.201.37070.00000.00003.603057.62
8052009.03.20 07:45buy4040.301.37150.00000.0000
8062009.03.20 07:45close4020.201.37160.00000.00003.603061.22
8072009.03.20 07:48close4030.301.37180.00000.00003.603064.82
8082009.03.20 07:49buy4050.201.37230.00000.0000
8092009.03.20 08:03buy4060.401.37060.00000.0000
8102009.03.20 08:05buy4070.501.36970.00000.0000
8112009.03.20 08:09buy4080.601.36880.00000.0000
8122009.03.20 08:11buy4090.701.36800.00000.0000
8132009.03.20 08:21close4050.201.36990.00000.0000-4.803060.02
8142009.03.20 08:21close4090.701.36990.00000.000013.303073.32
8152009.03.20 08:21close4080.601.37010.00000.00007.803081.12
8162009.03.20 08:21close4070.501.37060.00000.00004.503085.62
8172009.03.20 08:22buy4100.401.36980.00000.0000
8182009.03.20 08:25buy4110.501.36890.00000.0000
8192009.03.20 08:43buy4120.601.36800.00000.0000
8202009.03.20 08:44buy4130.701.36710.00000.0000
8212009.03.20 09:42close4130.701.36920.00000.000014.703100.32
8222009.03.20 09:43close4120.601.36960.00000.00009.603109.92
8232009.03.20 09:43close4110.501.37010.00000.00006.003115.92
8242009.03.20 09:45buy4140.501.36890.00000.0000
8252009.03.20 09:59buy4150.601.36810.00000.0000
8262009.03.20 10:01buy4160.701.36720.00000.0000
8272009.03.20 10:12buy4170.801.36630.00000.0000
8282009.03.20 10:12buy4180.901.36550.00000.0000
8292009.03.20 10:14buy4191.001.36460.00000.0000
8302009.03.20 10:21buy4201.101.36380.00000.0000
8312009.03.20 10:31buy4211.201.36290.00000.0000
8322009.03.20 10:34buy4221.301.36200.00000.0000
8332009.03.20 10:34buy4231.401.36110.00000.0000
8342009.03.20 10:36buy4241.501.36010.00000.0000
8352009.03.20 10:36buy4251.601.35930.00000.0000
8362009.03.20 10:36buy4261.701.35840.00000.0000
8372009.03.20 10:36buy4271.801.35750.00000.0000
8382009.03.20 10:43buy4281.901.35660.00000.0000
8392009.03.20 10:46buy4292.001.35580.00000.0000
8402009.03.20 10:48buy4302.001.35490.00000.0000
8412009.03.20 10:59close4040.301.35740.00000.0000-42.303073.62
8422009.03.20 10:59close4302.001.35740.00000.000050.003123.62
8432009.03.20 11:13close4060.401.35860.00000.0000-48.003075.62
8442009.03.20 11:13close4292.001.35860.00000.000056.003131.62
8452009.03.20 11:13close4100.401.35930.00000.0000-42.003089.62
8462009.03.20 11:13close4281.901.35930.00000.000051.303140.92
8472009.03.20 11:15close4140.501.36030.00000.0000-43.003097.92
8482009.03.20 11:15close4271.801.36030.00000.000050.403148.32
8492009.03.20 11:20buy4311.401.35750.00000.0000
8502009.03.20 11:22buy4321.501.35660.00000.0000
8512009.03.20 11:48buy4331.601.35580.00000.0000
8522009.03.20 12:07close4150.601.35950.00000.0000-51.603096.72
8532009.03.20 12:07close4331.601.35950.00000.000059.203155.92
8542009.03.20 12:27close4160.701.36030.00000.0000-48.303107.62
8552009.03.20 12:27close4321.501.36030.00000.000055.503163.12
8562009.03.20 12:31close4170.801.36110.00000.0000-41.603121.52
8572009.03.20 12:31close4311.401.36110.00000.000050.403171.92
8582009.03.20 12:31close4180.901.36120.00000.0000-38.703133.22
8592009.03.20 12:31close4261.701.36120.00000.000047.603180.82
8602009.03.20 12:31close4191.001.36170.00000.0000-29.003151.82
8612009.03.20 12:31close4251.601.36170.00000.000038.403190.22
8622009.03.20 12:31close4241.501.36180.00000.000025.503215.72
8632009.03.20 12:41buy4340.601.36020.00000.0000
8642009.03.20 12:45buy4350.701.35940.00000.0000
8652009.03.20 13:00buy4360.801.35850.00000.0000
8662009.03.20 13:00buy4370.901.35770.00000.0000
8672009.03.20 13:03buy4381.001.35680.00000.0000
8682009.03.20 13:07buy4391.101.35600.00000.0000
8692009.03.20 13:10buy4401.201.35500.00000.0000
8702009.03.20 13:12buy4411.301.35400.00000.0000
8712009.03.20 13:43close4411.301.35870.00000.000061.103276.82
8722009.03.20 13:44close4401.201.35930.00000.000051.603328.42
8732009.03.20 13:45close4391.101.35980.00000.000041.803370.22
8742009.03.20 13:46close4381.001.36020.00000.000034.003404.22
8752009.03.20 13:46close4370.901.36060.00000.000026.103430.32
8762009.03.20 13:49close4360.801.36100.00000.000020.003450.32
8772009.03.20 13:50close4350.701.36150.00000.000014.703465.02
8782009.03.20 13:51close4340.601.36190.00000.000010.203475.22
8792009.03.20 13:51close4231.401.36190.00000.000011.203486.42
8802009.03.20 13:52close4221.301.36270.00000.00009.103495.52
8812009.03.20 13:52close4211.201.36320.00000.00003.603499.12
8822009.03.20 13:53buy4420.301.36290.00000.0000
8832009.03.20 13:59buy4430.401.36200.00000.0000
8842009.03.20 14:02buy4440.501.36110.00000.0000
8852009.03.20 14:09close4440.501.36240.00000.00006.503505.62
8862009.03.20 14:11close4430.401.36290.00000.00003.603509.22
8872009.03.20 14:13close4420.301.36410.00000.00003.603512.82
8882009.03.20 14:14buy4450.201.36460.00000.0000
8892009.03.20 14:14close4201.101.36460.00000.00008.803521.62
8902009.03.20 14:18buy4460.301.36370.00000.0000
8912009.03.20 14:20buy4470.401.36280.00000.0000
8922009.03.20 14:23close4470.401.36370.00000.00003.603525.22
8932009.03.20 14:30buy4480.401.36280.00000.0000
8942009.03.20 14:32buy4490.501.36200.00000.0000
8952009.03.20 14:32close4490.501.36320.00000.00006.003531.22
8962009.03.20 14:35buy4500.501.36200.00000.0000
8972009.03.20 14:36buy4510.601.36110.00000.0000
8982009.03.20 14:42buy4520.701.36020.00000.0000
8992009.03.20 14:42buy4530.801.35940.00000.0000
9002009.03.20 14:43buy4540.901.35850.00000.0000
9012009.03.20 14:45buy4551.001.35770.00000.0000
9022009.03.20 14:49close4450.201.35950.00000.0000-10.203521.02
9032009.03.20 14:49close4551.001.35950.00000.000018.003539.02
9042009.03.20 15:02buy4560.901.35770.00000.0000
9052009.03.20 15:03buy4571.001.35680.00000.0000
9062009.03.20 15:03buy4581.101.35590.00000.0000
9072009.03.20 15:22buy4591.201.35490.00000.0000
9082009.03.20 15:24buy4601.301.35400.00000.0000
9092009.03.20 15:24buy4611.401.35310.00000.0000
9102009.03.20 15:40buy4621.501.35220.00000.0000
9112009.03.20 15:49close4460.301.35460.00000.0000-27.303511.72
9122009.03.20 15:49close4621.501.35460.00000.000036.003547.72
9132009.03.20 15:53close4480.401.35570.00000.0000-28.403519.32
9142009.03.20 15:53close4611.401.35570.00000.000036.403555.72
9152009.03.20 16:04close4500.501.35670.00000.0000-26.503529.22
9162009.03.20 16:04close4601.301.35670.00000.000035.103564.32
9172009.03.20 16:04close4510.601.35740.00000.0000-22.203542.12
9182009.03.20 16:04close4591.201.35740.00000.000030.003572.12
9192009.03.20 16:05close4581.101.35790.00000.000022.003594.12
9202009.03.20 16:09close4571.001.35850.00000.000017.003611.12
9212009.03.20 16:10close4560.901.35890.00000.000010.803621.92
9222009.03.20 16:10close4540.901.35920.00000.00006.303628.22
9232009.03.20 16:10close4530.801.35990.00000.00004.003632.22
9242009.03.20 16:11buy4630.301.35940.00000.0000
9252009.03.20 16:14buy4640.401.35840.00000.0000
9262009.03.20 16:20close4640.401.35930.00000.00003.603635.82
9272009.03.20 16:23buy4650.401.35850.00000.0000
9282009.03.20 16:27buy4660.501.35770.00000.0000
9292009.03.20 16:36buy4670.601.35680.00000.0000
9302009.03.20 16:43buy4680.701.35600.00000.0000
9312009.03.20 16:48buy4690.801.35510.00000.0000
9322009.03.20 16:59close4690.801.35750.00000.000019.203655.02
9332009.03.20 17:28buy4700.801.35510.00000.0000
9342009.03.20 17:59close4700.801.35750.00000.000019.203674.22
9352009.03.20 17:59close4680.701.35790.00000.000013.303687.52
9362009.03.20 18:14buy4710.701.35600.00000.0000
9372009.03.20 18:37buy4720.801.35500.00000.0000
9382009.03.22 22:00close4720.801.36390.00000.000071.203758.72
9392009.03.22 22:00close4710.701.36360.00000.000053.203811.92
9402009.03.22 22:00close4670.601.36370.00000.000041.403853.32
9412009.03.22 22:00close4660.501.36340.00000.000028.503881.82
9422009.03.22 22:00close4650.401.36350.00000.000020.003901.82
9432009.03.22 22:00close4520.701.36350.00000.000023.103924.92
9442009.03.22 22:00buy4730.201.36330.00000.0000
9452009.03.22 22:00close4630.301.36320.00000.000011.403936.32
9462009.03.22 22:04buy4740.201.36420.00000.0000
9472009.03.22 22:17buy4750.401.36240.00000.0000
9482009.03.22 22:19close4750.401.36330.00000.00003.603939.92
9492009.03.22 22:25buy4760.301.36510.00000.0000
9502009.03.22 22:26close4730.201.36510.00000.00003.603943.52
9512009.03.22 22:27buy4770.301.36600.00000.0000
9522009.03.22 22:27close4740.201.36600.00000.00003.603947.12
9532009.03.22 22:28close4760.301.36630.00000.00003.603950.72
9542009.03.22 22:28buy4780.201.36680.00000.0000
9552009.03.22 22:28close4770.301.36720.00000.00003.603954.32
9562009.03.22 22:35buy4790.301.36600.00000.0000
9572009.03.22 22:41buy4800.401.36510.00000.0000
9582009.03.22 23:04buy4810.501.36420.00000.0000
9592009.03.22 23:08buy4820.601.36340.00000.0000
9602009.03.22 23:19buy4830.701.36250.00000.0000
9612009.03.22 23:42close4780.201.36430.00000.0000-5.003949.32
9622009.03.22 23:42close4830.701.36430.00000.000012.603961.92
9632009.03.22 23:42close4820.601.36460.00000.00007.203969.12
9642009.03.22 23:48buy4840.501.36340.00000.0000
9652009.03.23 00:13buy4850.601.36190.00000.0000
9662009.03.23 00:39close4850.601.36380.00000.000011.403980.52
9672009.03.23 00:58buy4860.601.36250.00000.0000
9682009.03.23 01:15close4860.601.36410.00000.00009.603990.12
9692009.03.23 01:21close4840.501.36470.00000.00006.423996.55
9702009.03.23 01:22close4810.501.36500.00000.00003.924000.47
9712009.03.23 01:25close4800.401.36600.00000.00003.544004.01
9722009.03.23 01:28buy4870.201.36680.00000.0000
9732009.03.23 01:55buy4880.401.36500.00000.0000
9742009.03.23 02:02close4880.401.36590.00000.00003.604007.61
9752009.03.23 02:35close4790.301.36720.00000.00003.564011.17
9762009.03.23 02:35buy4890.201.36770.00000.0000
9772009.03.23 02:41buy4900.401.36600.00000.0000
9782009.03.23 03:18buy4910.501.36510.00000.0000
9792009.03.23 03:33close4910.501.36630.00000.00006.004017.17
9802009.03.23 03:39close4900.401.36690.00000.00003.604020.77
9812009.03.23 03:52buy4920.301.36860.00000.0000
9822009.03.23 04:38buy4930.501.36600.00000.0000
9832009.03.23 04:44buy4940.601.36510.00000.0000
9842009.03.23 05:12close4940.601.36670.00000.00009.604030.37
9852009.03.23 05:41close4930.501.36720.00000.00006.004036.37
9862009.03.23 05:57buy4950.501.36600.00000.0000
9872009.03.23 06:29close4950.501.36720.00000.00006.004042.37
9882009.03.23 06:34close4870.201.36860.00000.00003.604045.97
9892009.03.23 06:34buy4960.301.36950.00000.0000
9902009.03.23 06:35close4890.201.36950.00000.00003.604049.57
9912009.03.23 06:36close4920.301.36980.00000.00003.604053.17
9922009.03.23 06:38buy4970.301.36860.00000.0000
9932009.03.23 07:16close4970.301.36980.00000.00003.604056.77
9942009.03.23 07:16buy4980.201.37030.00000.0000
9952009.03.23 07:20close4960.301.37070.00000.00003.604060.37
9962009.03.23 07:23buy4990.201.37120.00000.0000
9972009.03.23 07:28buy5000.301.37210.00000.0000
9982009.03.23 07:28close4980.201.37210.00000.00003.604063.97
9992009.03.23 07:30buy5010.301.37290.00000.0000
10002009.03.23 07:31close4990.201.37300.00000.00003.604067.57
10012009.03.23 07:31close5000.301.37330.00000.00003.604071.17
10022009.03.23 07:35buy5020.301.37180.00000.0000
10032009.03.23 07:40buy5030.401.37090.00000.0000
10042009.03.23 07:52close5030.401.37180.00000.00003.604074.77
10052009.03.23 07:59buy5040.401.37090.00000.0000
10062009.03.23 08:09buy5050.501.37010.00000.0000
10072009.03.23 08:18buy5060.601.36920.00000.0000
10082009.03.23 08:19buy5070.701.36830.00000.0000
10092009.03.23 08:49buy5080.801.36750.00000.0000
10102009.03.23 08:51buy5090.901.36650.00000.0000
10112009.03.23 08:53buy5101.001.36570.00000.0000
10122009.03.23 08:54buy5111.101.36480.00000.0000
10132009.03.23 08:56buy5121.201.36400.00000.0000
10142009.03.23 09:00buy5131.301.36300.00000.0000
10152009.03.23 09:11close5010.301.36540.00000.0000-22.504052.27
10162009.03.23 09:11close5131.301.36540.00000.000031.204083.47
10172009.03.23 09:14buy5141.201.36310.00000.0000
10182009.03.23 09:39close5020.301.36540.00000.0000-19.204064.27
10192009.03.23 09:39close5141.201.36540.00000.000027.604091.87
10202009.03.23 10:27close5040.401.36620.00000.0000-18.804073.07
10212009.03.23 10:27close5121.201.36620.00000.000026.404099.47
10222009.03.23 10:30close5050.501.36690.00000.0000-16.004083.47
10232009.03.23 10:30close5111.101.36690.00000.000023.104106.57
10242009.03.23 10:30close5101.001.36730.00000.000016.004122.57
10252009.03.23 10:37buy5150.601.36570.00000.0000
10262009.03.23 10:56buy5160.701.36480.00000.0000
10272009.03.23 10:58buy5170.801.36400.00000.0000
10282009.03.23 11:00buy5180.101.36431.35741.3650
10292009.03.23 11:17t/p5180.101.36501.35741.36500.704123.27
10302009.03.23 11:53buy5190.901.36310.00000.0000
10312009.03.23 12:02buy5201.001.36220.00000.0000
10322009.03.23 12:18buy5211.101.36140.00000.0000
10332009.03.23 12:18buy5221.201.36050.00000.0000
10342009.03.23 12:18buy5231.301.35970.00000.0000
10352009.03.23 12:20buy5241.401.35880.00000.0000
10362009.03.23 12:21buy5251.501.35790.00000.0000
10372009.03.23 13:08buy5261.601.35700.00000.0000
10382009.03.23 13:09buy5271.701.35610.00000.0000
10392009.03.23 13:11buy5281.801.35530.00000.0000
10402009.03.23 13:29buy5291.901.35440.00000.0000
10412009.03.23 13:48buy5302.001.35360.00000.0000
10422009.03.23 13:49buy5312.001.35270.00000.0000
10432009.03.23 13:49buy5322.001.35180.00000.0000
10442009.03.23 13:53buy5332.001.35090.00000.0000
10452009.03.23 13:54buy5342.001.35000.00000.0000
10462009.03.23 13:54buy5352.001.34910.00000.0000
10472009.03.23 14:12close5060.601.35410.00000.0000-90.604032.67
10482009.03.23 14:12close5352.001.35410.00000.0000100.004132.67
10492009.03.23 14:17close5070.701.35510.00000.0000-92.404040.27
10502009.03.23 14:17close5342.001.35510.00000.0000102.004142.27
10512009.03.23 15:05close5080.801.35590.00000.0000-92.804049.47
10522009.03.23 15:05close5332.001.35590.00000.0000100.004149.47
10532009.03.23 15:57close5090.901.35680.00000.0000-87.304062.17
10542009.03.23 15:57close5322.001.35680.00000.0000100.004162.17
10552009.03.23 15:57close5150.601.35670.00000.0000-54.004108.17
10562009.03.23 15:57close5312.001.35670.00000.000080.004188.17
10572009.03.23 15:57close5160.701.35680.00000.0000-56.004132.17
10582009.03.23 15:57close5302.001.35680.00000.000064.004196.17
10592009.03.23 16:53close5170.801.35760.00000.0000-51.204144.97
10602009.03.23 16:53close5291.901.35760.00000.000060.804205.77
10612009.03.23 16:56close5190.901.35820.00000.0000-44.104161.67
10622009.03.23 16:56close5281.801.35820.00000.000052.204213.87
10632009.03.23 16:56close5201.001.35870.00000.0000-35.004178.87
10642009.03.23 16:56close5271.701.35870.00000.000044.204223.07
10652009.03.23 16:56close5261.601.35910.00000.000033.604256.67
10662009.03.23 17:07close5251.501.35950.00000.000024.004280.67
10672009.03.23 17:09close5241.401.36000.00000.000016.804297.47
10682009.03.23 17:10close5231.301.36050.00000.000010.404307.87
10692009.03.23 17:11close5221.201.36080.00000.00003.604311.47
10702009.03.23 17:16buy5360.301.36050.00000.0000
10712009.03.23 17:21close5360.301.36170.00000.00003.604315.07
10722009.03.23 17:21buy5370.201.36220.00000.0000
10732009.03.23 17:21close5211.101.36190.00000.00005.504320.57
10742009.03.23 17:23buy5380.201.36310.00000.0000
10752009.03.23 17:49buy5390.301.36400.00000.0000
10762009.03.23 17:49close5370.201.36400.00000.00003.604324.17
10772009.03.23 17:59buy5400.401.36220.00000.0000
10782009.03.23 18:07buy5410.501.36140.00000.0000
10792009.03.23 18:12buy5420.601.36050.00000.0000
10802009.03.23 18:26close5420.601.36210.00000.00009.604333.77
10812009.03.23 18:31close5410.501.36250.00000.00005.504339.27
10822009.03.23 18:34buy5430.501.36140.00000.0000
10832009.03.23 18:50close5430.501.36260.00000.00006.004345.27
10842009.03.23 18:55close5400.401.36310.00000.00003.604348.87
10852009.03.23 19:43buy5440.301.36480.00000.0000
10862009.03.23 19:46close5380.201.36490.00000.00003.604352.47
10872009.03.23 19:46close5390.301.36520.00000.00003.604356.07
10882009.03.23 19:46buy5450.201.36570.00000.0000
10892009.03.23 20:00sell5460.101.36481.37171.3641
10902009.03.23 20:07t/p5460.101.36411.37171.36410.704356.77
10912009.03.23 20:07buy5470.401.36390.00000.0000
10922009.03.23 20:59buy5480.501.36300.00000.0000
10932009.03.23 21:40buy5490.601.36200.00000.0000
10942009.03.23 23:25close5490.601.36370.00000.000010.204366.97
10952009.03.23 23:43buy5500.601.36210.00000.0000
10962009.03.24 00:18close5500.601.36390.00000.000010.714377.68
10972009.03.24 00:18close5480.501.36420.00000.00005.924383.60
10982009.03.24 00:31close5470.401.36490.00000.00003.944387.54
10992009.03.24 00:37close5440.301.36600.00000.00003.564391.10
11002009.03.24 00:38buy5510.201.36650.00000.0000
11012009.03.24 00:51buy5520.301.36740.00000.0000
11022009.03.24 02:17close5450.201.36750.00000.00003.574394.67
11032009.03.24 02:32buy5530.401.36570.00000.0000
11042009.03.24 02:57close5530.401.36660.00000.00003.604398.27
11052009.03.24 03:59buy5540.401.36570.00000.0000
11062009.03.24 04:00buy5550.501.36470.00000.0000
11072009.03.24 04:06close5550.501.36590.00000.00006.004404.27
11082009.03.24 04:51buy5560.501.36480.00000.0000
11092009.03.24 04:52buy5570.601.36400.00000.0000
11102009.03.24 05:26close5570.601.36560.00000.00009.604413.87
11112009.03.24 05:41close5560.501.36600.00000.00006.004419.87
11122009.03.24 05:41close5540.401.36660.00000.00003.604423.47
11132009.03.24 06:20buy5580.401.36570.00000.0000
11142009.03.24 06:30close5580.401.36660.00000.00003.604427.07
11152009.03.24 06:41buy5590.401.36570.00000.0000
11162009.03.24 06:42buy5600.501.36480.00000.0000
11172009.03.24 06:54buy5610.601.36400.00000.0000
11182009.03.24 06:54buy5620.701.36310.00000.0000
11192009.03.24 07:22buy5630.801.36220.00000.0000
11202009.03.24 07:25buy5640.901.36140.00000.0000
11212009.03.24 07:29buy5651.001.36050.00000.0000
11222009.03.24 07:43buy5661.101.35970.00000.0000
11232009.03.24 08:00buy5670.101.36041.35351.3611
11242009.03.24 08:02t/p5670.101.36111.35351.36110.704427.77
11252009.03.24 08:10buy5681.201.35870.00000.0000
11262009.03.24 08:11buy5691.301.35780.00000.0000
11272009.03.24 08:16buy5701.401.35690.00000.0000
11282009.03.24 08:29close5520.301.35920.00000.0000-24.604403.17
11292009.03.24 08:29close5701.401.35920.00000.000032.204435.37
11302009.03.24 08:37close5510.201.35950.00000.0000-14.004421.37
11312009.03.24 08:37close5691.301.35950.00000.000022.104443.47
11322009.03.24 09:02close5590.401.36090.00000.0000-19.204424.27
11332009.03.24 09:02close5681.201.36090.00000.000026.404450.67
11342009.03.24 09:32close5600.501.36180.00000.0000-15.004435.67
11352009.03.24 09:32close5661.101.36180.00000.000023.104458.77
11362009.03.24 09:36close5651.001.36210.00000.000016.004474.77
11372009.03.24 09:47buy5710.601.36050.00000.0000
11382009.03.24 09:53buy5720.701.35970.00000.0000
11392009.03.24 09:56buy5730.801.35880.00000.0000
11402009.03.24 09:57buy5740.901.35800.00000.0000
11412009.03.24 10:01buy5751.001.35710.00000.0000
11422009.03.24 10:04buy5761.101.35620.00000.0000
11432009.03.24 10:07buy5771.201.35540.00000.0000
11442009.03.24 10:32buy5781.301.35450.00000.0000
11452009.03.24 10:36buy5791.401.35360.00000.0000
11462009.03.24 10:42buy5801.501.35270.00000.0000
11472009.03.24 12:18close5610.601.35630.00000.0000-46.204428.57
11482009.03.24 12:18close5801.501.35630.00000.000054.004482.57
11492009.03.24 12:46buy5811.401.35270.00000.0000
11502009.03.24 12:59buy5821.501.35190.00000.0000
11512009.03.24 13:10buy5831.601.35100.00000.0000
11522009.03.24 13:17buy5841.701.35010.00000.0000
11532009.03.24 13:17buy5851.801.34930.00000.0000
11542009.03.24 13:19buy5861.901.34840.00000.0000
11552009.03.24 13:43close5620.701.35270.00000.0000-72.804409.77
11562009.03.24 13:43close5861.901.35270.00000.000081.704491.47
11572009.03.24 13:44close5630.801.35360.00000.0000-68.804422.67
11582009.03.24 13:44close5851.801.35360.00000.000077.404500.07
11592009.03.24 13:50close5640.901.35430.00000.0000-63.904436.17
11602009.03.24 13:50close5841.701.35430.00000.000071.404507.57
11612009.03.24 13:50close5710.601.35420.00000.0000-37.804469.77
11622009.03.24 13:50close5831.601.35420.00000.000051.204520.97
11632009.03.24 14:01close5720.701.35470.00000.0000-35.004485.97
11642009.03.24 14:01close5821.501.35470.00000.000042.004527.97
11652009.03.24 14:03close5730.801.35530.00000.0000-28.004499.97
11662009.03.24 14:03close5811.401.35530.00000.000036.404536.37
11672009.03.24 14:03close5791.401.35570.00000.000029.404565.77
11682009.03.24 14:03close5781.301.35610.00000.000020.804586.57
11692009.03.24 14:09close5771.201.35660.00000.000014.404600.97
11702009.03.24 14:13buy5870.501.35540.00000.0000
11712009.03.24 14:19buy5880.601.35450.00000.0000
11722009.03.24 14:41close5880.601.35610.00000.00009.604610.57
11732009.03.24 14:41close5870.501.35660.00000.00006.004616.57
11742009.03.24 14:41close5761.101.35700.00000.00008.804625.37
11752009.03.24 14:43close5751.001.35750.00000.00004.004629.37
11762009.03.24 14:44buy5890.301.35710.00000.0000
11772009.03.24 14:45buy5900.401.35620.00000.0000
11782009.03.24 14:51close5900.401.35720.00000.00004.004633.37
11792009.03.24 14:53buy5910.401.35620.00000.0000
11802009.03.24 14:54buy5920.501.35540.00000.0000
11812009.03.24 14:57buy5930.601.35450.00000.0000
11822009.03.24 15:00buy5940.701.35370.00000.0000
11832009.03.24 15:13buy5950.801.35280.00000.0000
11842009.03.24 15:44close5950.801.35530.00000.000020.004653.37
11852009.03.24 15:45close5940.701.35570.00000.000014.004667.37
11862009.03.24 15:47close5930.601.35610.00000.00009.604676.97
11872009.03.24 15:50buy5960.601.35440.00000.0000
11882009.03.24 15:52buy5970.701.35360.00000.0000
11892009.03.24 15:54buy5980.801.35270.00000.0000
11902009.03.24 15:54buy5990.901.35190.00000.0000
11912009.03.24 16:13close5990.901.35480.00000.000026.104703.07
11922009.03.24 16:14close5980.801.35520.00000.000020.004723.07
11932009.03.24 16:22close5970.701.35570.00000.000014.704737.77
11942009.03.24 16:22close5960.601.35600.00000.00009.604747.37
11952009.03.24 16:23close5920.501.35660.00000.00006.004753.37
11962009.03.24 16:30close5910.401.35710.00000.00003.604756.97
11972009.03.24 16:32buy6000.401.35620.00000.0000
11982009.03.24 16:37buy6010.501.35540.00000.0000
11992009.03.24 16:41buy6020.601.35450.00000.0000
12002009.03.24 16:54close6020.601.35610.00000.00009.604766.57
12012009.03.24 16:59close6010.501.35660.00000.00006.004772.57
12022009.03.24 17:00close6000.401.35710.00000.00003.604776.17
12032009.03.24 17:11buy6030.401.35620.00000.0000
12042009.03.24 17:27buy6040.501.35540.00000.0000
12052009.03.24 17:28buy6050.601.35450.00000.0000
12062009.03.24 17:29buy6060.701.35370.00000.0000
12072009.03.24 17:31buy6070.801.35280.00000.0000
12082009.03.24 17:33buy6080.901.35200.00000.0000
12092009.03.24 17:33buy6091.001.35090.00000.0000
12102009.03.24 17:41buy6101.101.34990.00000.0000
12112009.03.24 17:57buy6111.201.34900.00000.0000
12122009.03.24 18:44close5740.901.35330.00000.0000-42.304733.87
12132009.03.24 18:44close6111.201.35330.00000.000051.604785.47
12142009.03.24 18:44close6101.101.35340.00000.000038.504823.97
12152009.03.24 18:44close5890.301.35330.00000.0000-11.404812.57
12162009.03.24 18:44close6091.001.35330.00000.000024.004836.57
12172009.03.24 19:02buy6120.801.35100.00000.0000
12182009.03.24 19:10buy6130.901.35010.00000.0000
12192009.03.24 19:11buy6141.001.34930.00000.0000
12202009.03.24 19:31buy6151.101.34840.00000.0000
12212009.03.24 19:32buy6161.201.34760.00000.0000
12222009.03.24 19:32buy6171.301.34670.00000.0000
12232009.03.24 19:32buy6181.401.34590.00000.0000
12242009.03.24 19:37buy6191.501.34490.00000.0000
12252009.03.24 19:45buy6201.601.34400.00000.0000
12262009.03.24 20:16close6030.401.34680.00000.0000-37.604798.97
12272009.03.24 20:16close6201.601.34680.00000.000044.804843.77
12282009.03.24 22:29close6040.501.34790.00000.0000-37.504806.27
12292009.03.24 22:29close6191.501.34790.00000.000045.004851.27
12302009.03.24 22:46close6050.601.34900.00000.0000-33.004818.27
12312009.03.24 22:46close6181.401.34900.00000.000043.404861.67
12322009.03.24 23:00close6060.701.34950.00000.0000-29.404832.27
12332009.03.24 23:00close6171.301.34950.00000.000036.404868.67
12342009.03.24 23:41buy6210.901.34670.00000.0000
12352009.03.24 23:59close at stop6210.901.34800.00000.000011.704880.37
12362009.03.24 23:59close at stop6161.201.34800.00000.00004.804885.17
12372009.03.24 23:59close at stop6151.101.34800.00000.0000-4.404880.77
12382009.03.24 23:59close at stop6141.001.34800.00000.0000-13.004867.77
12392009.03.24 23:59close at stop6130.901.34800.00000.0000-18.904848.87
12402009.03.24 23:59close at stop6120.801.34800.00000.0000-24.004824.87
12412009.03.24 23:59close at stop6080.901.34800.00000.0000-36.004788.87
12422009.03.24 23:59close at stop6070.801.34800.00000.0000-38.404750.47