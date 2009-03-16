Strategy Tester Report
Freedom pip10p3
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.03.16 00:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.16 - 2009.03.25)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|pip_LotIncrease=true;
pip_Buy=true; pip_Sell=true; pip_smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2";
pip_SmallestLotSize=1; pip_MaxLotSize=2; pip_LotSize=0.1;
pip_LotIncrement=0.1; pip_Multiplier=2; pip_ProfitTarget=7;
pip_TrendProfitTarget=5; pip_SafetyLevelPercentage=40;
pip_SafetyProfitTargetPercent=25; pip_OpenOnTick=1; pip_Spacing=8;
pip_TrendSpacing=8; pip_CounterTrendMultiplier=2; pip_CloseDelay=0;
pip_OrdersToClose=1; pip_MinimumOrdersToCloseLosing=1;
pip_MaxMarginPercentage=40; pip_TrendTimeFrame=60;
pip_TrendPeriods=150; pip_CeaseTrading=false; pip_RightSideLabel=false;
pip_LossManagement="What to do if things are going wrong";
pip_AllowRecovery=true; pip_MaxLoss=20; pip_ExitAllTrades=false;
pip_StopTrading=true; pip_PlaceRecoveryOrders=false;
pip_MaxRecoveryOrders=1; pip_RecoveryTakeProfit=5;
pip_RecoveryStopLoss=20; pip_RecoveryLotMultiplier=1;
pip_RecReverse=true; ten_points_tree="Adjustments 10p3"; Magic=772188;
TakeProfit=7; Lots=0.1; InitialStop=60; TrailingStop=50; MaxTrades=3;
Multiplier=3; Pips=3; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=2; risk=0.01; ReverseSignal=true; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26;
Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|1167
|Ticks modelled
|130276
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|3750.47
|Gross profit
|6203.11
|Gross loss
|-2452.64
|Profit factor
|2.53
|Expected payoff
|6.04
|Absolute drawdown
|87.00
|Maximal drawdown
|2731.40 (66.46%)
|Relative drawdown
|66.46% (2731.40)
|Total trades
|621
|Short positions (won %)
|1 (100.00%)
|Long positions (won %)
|620 (84.84%)
|Profit trades (% of total)
|527 (84.86%)
|Loss trades (% of total)
|94 (15.14%)
|Largest
|profit trade
|102.00
|loss trade
|-92.80
|Average
|profit trade
|11.77
|loss trade
|-26.09
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|35 (146.90)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-134.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|412.20 (22)
|consecutive loss (count of losses)
|-134.70 (6)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.03.16 00:00
|buy
|1
|0.20
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.03.16 00:23
|buy
|2
|0.30
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|3
|2009.03.16 01:08
|close
|2
|0.30
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1003.60
|4
|2009.03.16 01:10
|buy
|3
|0.20
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|5
|2009.03.16 01:13
|buy
|4
|0.30
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|6
|2009.03.16 01:13
|close
|1
|0.20
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1007.20
|7
|2009.03.16 01:27
|buy
|5
|0.30
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|8
|2009.03.16 01:27
|close
|3
|0.20
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1010.80
|9
|2009.03.16 01:50
|close
|4
|0.30
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1014.40
|10
|2009.03.16 01:50
|buy
|6
|0.20
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|11
|2009.03.16 02:50
|buy
|7
|0.40
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|12
|2009.03.16 03:26
|buy
|8
|0.50
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|13
|2009.03.16 04:11
|buy
|9
|0.60
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|14
|2009.03.16 04:34
|close
|9
|0.60
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1024.00
|15
|2009.03.16 04:37
|close
|8
|0.50
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|5.50
|1029.50
|16
|2009.03.16 05:36
|buy
|10
|0.50
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|17
|2009.03.16 05:58
|close
|10
|0.50
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|5.50
|1035.00
|18
|2009.03.16 06:11
|close
|7
|0.40
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1038.60
|19
|2009.03.16 06:40
|close
|5
|0.30
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1042.20
|20
|2009.03.16 06:40
|buy
|11
|0.20
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|21
|2009.03.16 07:01
|buy
|12
|0.30
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|22
|2009.03.16 07:01
|close
|6
|0.20
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1045.80
|23
|2009.03.16 07:14
|buy
|13
|0.30
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|24
|2009.03.16 07:14
|close
|11
|0.20
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1049.40
|25
|2009.03.16 07:29
|buy
|14
|0.40
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|26
|2009.03.16 07:36
|close
|14
|0.40
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1053.00
|27
|2009.03.16 07:46
|close
|12
|0.30
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1056.60
|28
|2009.03.16 07:47
|buy
|15
|0.20
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|29
|2009.03.16 08:05
|close
|13
|0.30
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1060.20
|30
|2009.03.16 08:05
|buy
|16
|0.20
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|31
|2009.03.16 08:07
|buy
|17
|0.30
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|32
|2009.03.16 08:14
|close
|15
|0.20
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1063.80
|33
|2009.03.16 08:25
|buy
|18
|0.30
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|34
|2009.03.16 08:57
|close
|16
|0.20
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1067.40
|35
|2009.03.16 08:57
|close
|17
|0.30
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1071.00
|36
|2009.03.16 08:58
|buy
|19
|0.20
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|37
|2009.03.16 09:08
|buy
|20
|0.40
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|38
|2009.03.16 09:16
|buy
|21
|0.50
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|39
|2009.03.16 09:24
|buy
|22
|0.60
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|40
|2009.03.16 09:35
|close
|22
|0.60
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1080.60
|41
|2009.03.16 09:48
|close
|21
|0.50
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1086.60
|42
|2009.03.16 09:54
|close
|20
|0.40
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1090.20
|43
|2009.03.16 09:55
|buy
|23
|0.40
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|44
|2009.03.16 10:01
|close
|23
|0.40
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1093.80
|45
|2009.03.16 10:02
|close
|18
|0.30
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1097.40
|46
|2009.03.16 10:02
|buy
|24
|0.20
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|47
|2009.03.16 10:02
|buy
|25
|0.30
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|48
|2009.03.16 10:02
|close
|19
|0.20
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1101.00
|49
|2009.03.16 10:03
|buy
|26
|0.30
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|50
|2009.03.16 10:05
|close
|24
|0.20
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1104.60
|51
|2009.03.16 10:06
|close
|25
|0.30
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1108.20
|52
|2009.03.16 10:07
|buy
|27
|0.20
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|53
|2009.03.16 10:08
|close
|26
|0.30
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1111.80
|54
|2009.03.16 10:09
|buy
|28
|0.20
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|55
|2009.03.16 10:14
|buy
|29
|0.40
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|56
|2009.03.16 10:20
|close
|29
|0.40
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1115.40
|57
|2009.03.16 10:38
|buy
|30
|0.30
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|58
|2009.03.16 10:41
|close
|27
|0.20
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1119.00
|59
|2009.03.16 11:23
|buy
|31
|0.40
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|60
|2009.03.16 11:41
|close
|31
|0.40
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1122.60
|61
|2009.03.16 12:12
|buy
|32
|0.30
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|62
|2009.03.16 12:12
|close
|28
|0.20
|1.3050
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1126.20
|63
|2009.03.16 12:12
|close
|30
|0.30
|1.3052
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1129.80
|64
|2009.03.16 12:12
|buy
|33
|0.20
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|65
|2009.03.16 12:15
|close
|32
|0.30
|1.3062
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1133.70
|66
|2009.03.16 12:20
|buy
|34
|0.20
|1.3066
|0.0000
|0.0000
|67
|2009.03.16 12:30
|buy
|35
|0.40
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|68
|2009.03.16 12:38
|close
|35
|0.40
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1137.30
|69
|2009.03.16 12:47
|buy
|36
|0.40
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|70
|2009.03.16 12:48
|buy
|37
|0.50
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|71
|2009.03.16 13:01
|close
|37
|0.50
|1.3052
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1143.30
|72
|2009.03.16 13:03
|close
|36
|0.40
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1146.90
|73
|2009.03.16 13:08
|buy
|38
|0.40
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|74
|2009.03.16 13:12
|buy
|39
|0.50
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|75
|2009.03.16 13:23
|buy
|40
|0.60
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|76
|2009.03.16 13:50
|buy
|41
|0.70
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|77
|2009.03.16 14:10
|buy
|42
|0.80
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|78
|2009.03.16 14:13
|buy
|43
|0.90
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|79
|2009.03.16 14:17
|buy
|44
|1.00
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|80
|2009.03.16 14:30
|buy
|45
|1.10
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|81
|2009.03.16 14:34
|close
|34
|0.20
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|-11.60
|1135.30
|82
|2009.03.16 14:34
|close
|45
|1.10
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|20.90
|1156.20
|83
|2009.03.16 14:41
|close
|33
|0.20
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|-8.80
|1147.40
|84
|2009.03.16 14:41
|close
|44
|1.00
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1163.40
|85
|2009.03.16 15:47
|buy
|46
|0.80
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|86
|2009.03.16 15:49
|buy
|47
|0.90
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|87
|2009.03.16 16:05
|buy
|48
|1.00
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|88
|2009.03.16 16:17
|close
|38
|0.40
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|1145.40
|89
|2009.03.16 16:17
|close
|48
|1.00
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|25.00
|1170.40
|90
|2009.03.16 16:34
|close
|47
|0.90
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|21.60
|1192.00
|91
|2009.03.16 16:36
|close
|46
|0.80
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1208.00
|92
|2009.03.16 16:39
|close
|43
|0.90
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|14.40
|1222.40
|93
|2009.03.16 16:51
|close
|42
|0.80
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|8.80
|1231.20
|94
|2009.03.16 17:02
|buy
|49
|0.50
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|95
|2009.03.16 17:04
|close
|49
|0.50
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|5.50
|1236.70
|96
|2009.03.16 17:05
|buy
|50
|0.50
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|97
|2009.03.16 17:13
|buy
|51
|0.60
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|98
|2009.03.16 17:27
|close
|51
|0.60
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1246.30
|99
|2009.03.16 17:46
|buy
|52
|0.60
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|100
|2009.03.16 17:52
|buy
|53
|0.70
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|101
|2009.03.16 18:05
|buy
|54
|0.80
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|102
|2009.03.16 19:00
|buy
|55
|0.10
|1.2981
|1.2912
|1.2988
|103
|2009.03.16 19:01
|t/p
|55
|0.10
|1.2988
|1.2912
|1.2988
|0.70
|1247.00
|104
|2009.03.16 19:17
|buy
|56
|0.90
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|105
|2009.03.16 19:24
|buy
|57
|1.00
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|106
|2009.03.16 19:41
|buy
|58
|1.10
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|107
|2009.03.17 01:08
|close
|39
|0.50
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|-25.07
|1221.92
|108
|2009.03.17 01:08
|close
|58
|1.10
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|32.84
|1254.76
|109
|2009.03.17 01:20
|close
|40
|0.60
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|-20.49
|1234.27
|110
|2009.03.17 01:20
|close
|57
|1.00
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|28.85
|1263.12
|111
|2009.03.17 01:20
|close
|56
|0.90
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|19.66
|1282.78
|112
|2009.03.17 01:22
|close
|54
|0.80
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|13.48
|1296.26
|113
|2009.03.17 01:23
|close
|53
|0.70
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|8.99
|1305.26
|114
|2009.03.17 01:53
|buy
|59
|0.50
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|115
|2009.03.17 03:00
|close
|59
|0.50
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1311.26
|116
|2009.03.17 03:40
|buy
|60
|0.50
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|117
|2009.03.17 04:13
|close
|60
|0.50
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1317.26
|118
|2009.03.17 04:15
|close
|52
|0.60
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|4.11
|1321.37
|119
|2009.03.17 04:50
|close
|50
|0.50
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|3.92
|1325.29
|120
|2009.03.17 05:05
|buy
|61
|0.30
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|121
|2009.03.17 05:15
|close
|61
|0.30
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1328.89
|122
|2009.03.17 05:22
|buy
|62
|0.20
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|123
|2009.03.17 05:22
|close
|41
|0.70
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|5.49
|1334.39
|124
|2009.03.17 05:35
|buy
|63
|0.30
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|125
|2009.03.17 05:35
|buy
|64
|0.40
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|126
|2009.03.17 05:39
|buy
|65
|0.50
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|127
|2009.03.17 05:40
|buy
|66
|0.60
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|128
|2009.03.17 05:40
|buy
|67
|0.70
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|129
|2009.03.17 05:44
|close
|62
|0.20
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|1329.19
|130
|2009.03.17 05:44
|close
|67
|0.70
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|12.60
|1341.79
|131
|2009.03.17 05:56
|buy
|68
|0.60
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|132
|2009.03.17 06:07
|buy
|69
|0.70
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|133
|2009.03.17 06:09
|buy
|70
|0.80
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|134
|2009.03.17 06:16
|close
|63
|0.30
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|1332.19
|135
|2009.03.17 06:16
|close
|70
|0.80
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|16.80
|1348.99
|136
|2009.03.17 06:16
|close
|69
|0.70
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|11.20
|1360.19
|137
|2009.03.17 06:17
|close
|68
|0.60
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1367.39
|138
|2009.03.17 06:20
|close
|66
|0.60
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|4.80
|1372.19
|139
|2009.03.17 06:21
|close
|65
|0.50
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1375.69
|140
|2009.03.17 06:25
|buy
|71
|0.30
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|141
|2009.03.17 06:34
|buy
|72
|0.40
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|142
|2009.03.17 06:35
|buy
|73
|0.50
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|143
|2009.03.17 06:37
|buy
|74
|0.60
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|144
|2009.03.17 06:50
|buy
|75
|0.70
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|145
|2009.03.17 06:50
|buy
|76
|0.80
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|146
|2009.03.17 06:59
|close
|64
|0.40
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|1363.69
|147
|2009.03.17 06:59
|close
|76
|0.80
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|19.20
|1382.89
|148
|2009.03.17 06:59
|close
|75
|0.70
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|11.20
|1394.09
|149
|2009.03.17 07:11
|close
|74
|0.60
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1401.29
|150
|2009.03.17 07:15
|buy
|77
|0.50
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|151
|2009.03.17 07:24
|close
|77
|0.50
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1407.29
|152
|2009.03.17 07:25
|close
|73
|0.50
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1410.79
|153
|2009.03.17 07:26
|buy
|78
|0.40
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|154
|2009.03.17 07:30
|close
|78
|0.40
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1414.39
|155
|2009.03.17 07:31
|close
|72
|0.40
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1417.99
|156
|2009.03.17 07:33
|buy
|79
|0.20
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|157
|2009.03.17 07:44
|buy
|80
|0.40
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|158
|2009.03.17 07:55
|buy
|81
|0.50
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|159
|2009.03.17 08:16
|close
|81
|0.50
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1423.99
|160
|2009.03.17 08:26
|buy
|82
|0.50
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|161
|2009.03.17 08:38
|buy
|83
|0.60
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|162
|2009.03.17 10:00
|close
|83
|0.60
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|10.80
|1434.79
|163
|2009.03.17 10:00
|close
|82
|0.50
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|6.50
|1441.29
|164
|2009.03.17 10:00
|close
|80
|0.40
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1444.89
|165
|2009.03.17 10:04
|buy
|84
|0.40
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|166
|2009.03.17 10:09
|close
|84
|0.40
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1448.49
|167
|2009.03.17 10:16
|close
|71
|0.30
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1452.39
|168
|2009.03.17 10:16
|buy
|85
|0.20
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|169
|2009.03.17 10:58
|buy
|86
|0.40
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|170
|2009.03.17 11:04
|buy
|87
|0.50
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|171
|2009.03.17 11:13
|buy
|88
|0.60
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|172
|2009.03.17 11:35
|buy
|89
|0.70
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|173
|2009.03.17 12:06
|buy
|90
|0.80
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|174
|2009.03.17 12:15
|buy
|91
|0.90
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|175
|2009.03.17 12:18
|buy
|92
|1.00
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|176
|2009.03.17 12:19
|buy
|93
|1.10
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|177
|2009.03.17 12:30
|close
|85
|0.20
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|-12.40
|1439.99
|178
|2009.03.17 12:30
|close
|93
|1.10
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|19.80
|1459.79
|179
|2009.03.17 12:30
|close
|79
|0.20
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|-9.20
|1450.59
|180
|2009.03.17 12:30
|close
|92
|1.00
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|17.00
|1467.59
|181
|2009.03.17 13:09
|buy
|94
|0.80
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|182
|2009.03.17 13:18
|buy
|95
|0.90
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|183
|2009.03.17 13:46
|buy
|96
|1.00
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|184
|2009.03.17 14:02
|close
|86
|0.40
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|1449.59
|185
|2009.03.17 14:02
|close
|96
|1.00
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|25.00
|1474.59
|186
|2009.03.17 14:24
|close
|87
|0.50
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|-14.50
|1460.09
|187
|2009.03.17 14:24
|close
|95
|0.90
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|21.60
|1481.69
|188
|2009.03.17 14:24
|close
|94
|0.80
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|15.20
|1496.89
|189
|2009.03.17 14:34
|buy
|97
|0.60
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|190
|2009.03.17 14:45
|close
|97
|0.60
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1506.49
|191
|2009.03.17 14:49
|close
|91
|0.90
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|10.80
|1517.29
|192
|2009.03.17 14:52
|close
|90
|0.80
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|5.60
|1522.89
|193
|2009.03.17 14:55
|close
|89
|0.70
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1526.39
|194
|2009.03.17 14:57
|buy
|98
|0.30
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|195
|2009.03.17 15:13
|buy
|99
|0.40
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|196
|2009.03.17 15:16
|buy
|100
|0.50
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|197
|2009.03.17 15:28
|close
|100
|0.50
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1532.39
|198
|2009.03.17 15:33
|buy
|101
|0.50
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|199
|2009.03.17 15:35
|buy
|102
|0.60
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|200
|2009.03.17 15:58
|close
|102
|0.60
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|10.20
|1542.59
|201
|2009.03.17 15:59
|close
|101
|0.50
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1548.59
|202
|2009.03.17 16:01
|close
|99
|0.40
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1552.19
|203
|2009.03.17 16:07
|buy
|103
|0.40
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|204
|2009.03.17 16:15
|close
|103
|0.40
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1555.79
|205
|2009.03.17 16:26
|close
|98
|0.30
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1559.39
|206
|2009.03.17 16:32
|buy
|104
|0.30
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|207
|2009.03.17 16:38
|close
|104
|0.30
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1562.99
|208
|2009.03.17 16:38
|buy
|105
|0.20
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|209
|2009.03.17 16:39
|close
|88
|0.60
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1566.59
|210
|2009.03.17 16:46
|buy
|106
|0.20
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|211
|2009.03.17 17:16
|buy
|107
|0.30
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|212
|2009.03.17 17:33
|close
|105
|0.20
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1570.19
|213
|2009.03.17 17:50
|buy
|108
|0.40
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|214
|2009.03.17 17:55
|buy
|109
|0.50
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|215
|2009.03.17 18:12
|close
|109
|0.50
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1576.19
|216
|2009.03.17 18:49
|close
|108
|0.40
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1579.79
|217
|2009.03.17 19:09
|buy
|110
|0.30
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|218
|2009.03.17 20:01
|close
|106
|0.20
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1583.39
|219
|2009.03.17 22:18
|close
|107
|0.30
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1587.29
|220
|2009.03.17 22:19
|buy
|111
|0.20
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|221
|2009.03.17 22:37
|close
|110
|0.30
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1591.49
|222
|2009.03.17 22:37
|buy
|112
|0.20
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|223
|2009.03.18 00:47
|buy
|113
|0.40
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|224
|2009.03.18 00:53
|buy
|114
|0.50
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|225
|2009.03.18 01:04
|close
|114
|0.50
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1597.49
|226
|2009.03.18 01:10
|buy
|115
|0.50
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|227
|2009.03.18 01:33
|close
|115
|0.50
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1603.49
|228
|2009.03.18 01:36
|close
|113
|0.40
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1607.09
|229
|2009.03.18 03:29
|buy
|116
|0.30
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|230
|2009.03.18 03:40
|close
|111
|0.20
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|3.57
|1610.66
|231
|2009.03.18 03:41
|buy
|117
|0.30
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|232
|2009.03.18 03:41
|close
|112
|0.20
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|3.57
|1614.23
|233
|2009.03.18 04:03
|buy
|118
|0.40
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|234
|2009.03.18 04:37
|buy
|119
|0.50
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|235
|2009.03.18 05:32
|close
|119
|0.50
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1620.23
|236
|2009.03.18 05:36
|close
|118
|0.40
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1623.83
|237
|2009.03.18 06:38
|close
|116
|0.30
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1627.43
|238
|2009.03.18 06:38
|buy
|120
|0.20
|1.3064
|0.0000
|0.0000
|239
|2009.03.18 06:44
|buy
|121
|0.40
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|240
|2009.03.18 06:54
|buy
|122
|0.50
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|241
|2009.03.18 06:55
|buy
|123
|0.60
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|242
|2009.03.18 07:14
|buy
|124
|0.70
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|243
|2009.03.18 07:47
|buy
|125
|0.80
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|244
|2009.03.18 07:49
|buy
|126
|0.90
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|245
|2009.03.18 08:00
|buy
|127
|0.10
|1.3011
|1.2942
|1.3018
|246
|2009.03.18 08:07
|t/p
|127
|0.10
|1.3018
|1.2942
|1.3018
|0.70
|1628.13
|247
|2009.03.18 09:01
|buy
|128
|1.00
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|248
|2009.03.18 09:18
|close
|120
|0.20
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|1618.13
|249
|2009.03.18 09:18
|close
|128
|1.00
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|19.00
|1637.13
|250
|2009.03.18 09:35
|close
|117
|0.30
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|-9.90
|1627.23
|251
|2009.03.18 09:35
|close
|126
|0.90
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|17.10
|1644.33
|252
|2009.03.18 09:51
|close
|125
|0.80
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|12.80
|1657.13
|253
|2009.03.18 09:54
|close
|124
|0.70
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|8.40
|1665.53
|254
|2009.03.18 09:57
|close
|123
|0.60
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1669.73
|255
|2009.03.18 10:03
|close
|122
|0.50
|1.3045
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1673.23
|256
|2009.03.18 10:06
|buy
|129
|0.30
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|257
|2009.03.18 10:30
|close
|129
|0.30
|1.3050
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1676.83
|258
|2009.03.18 10:32
|buy
|130
|0.20
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|259
|2009.03.18 10:33
|close
|121
|0.40
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1680.43
|260
|2009.03.18 10:58
|buy
|131
|0.30
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|261
|2009.03.18 11:06
|buy
|132
|0.40
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|262
|2009.03.18 12:07
|buy
|133
|0.50
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|263
|2009.03.18 12:12
|close
|133
|0.50
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1686.43
|264
|2009.03.18 12:13
|close
|132
|0.40
|1.3046
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1690.03
|265
|2009.03.18 12:20
|close
|131
|0.30
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1693.63
|266
|2009.03.18 12:25
|buy
|134
|0.20
|1.3064
|0.0000
|0.0000
|267
|2009.03.18 12:25
|buy
|135
|0.30
|1.3073
|0.0000
|0.0000
|268
|2009.03.18 12:26
|close
|130
|0.20
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|3.80
|1697.43
|269
|2009.03.18 12:26
|buy
|136
|0.30
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|270
|2009.03.18 12:27
|close
|134
|0.20
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1701.03
|271
|2009.03.18 12:27
|close
|135
|0.30
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1704.63
|272
|2009.03.18 12:30
|buy
|137
|0.20
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|273
|2009.03.18 12:31
|close
|136
|0.30
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1708.23
|274
|2009.03.18 12:31
|buy
|138
|0.20
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|275
|2009.03.18 12:31
|buy
|139
|0.30
|1.3107
|0.0000
|0.0000
|276
|2009.03.18 12:31
|close
|137
|0.20
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1711.83
|277
|2009.03.18 12:31
|buy
|140
|0.30
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|278
|2009.03.18 12:33
|close
|138
|0.20
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1715.43
|279
|2009.03.18 12:36
|close
|139
|0.30
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1719.03
|280
|2009.03.18 12:36
|buy
|141
|0.20
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|281
|2009.03.18 12:38
|buy
|142
|0.40
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|282
|2009.03.18 12:40
|buy
|143
|0.50
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|283
|2009.03.18 12:41
|close
|143
|0.50
|1.3109
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1725.03
|284
|2009.03.18 12:46
|close
|142
|0.40
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1728.63
|285
|2009.03.18 12:48
|close
|140
|0.30
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1732.23
|286
|2009.03.18 12:48
|buy
|144
|0.20
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|287
|2009.03.18 12:49
|buy
|145
|0.30
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|288
|2009.03.18 12:49
|close
|141
|0.20
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1735.83
|289
|2009.03.18 12:56
|buy
|146
|0.40
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|290
|2009.03.18 13:06
|buy
|147
|0.50
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|291
|2009.03.18 13:14
|close
|147
|0.50
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|5.50
|1741.33
|292
|2009.03.18 13:23
|close
|146
|0.40
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1744.93
|293
|2009.03.18 13:38
|buy
|148
|0.40
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|294
|2009.03.18 13:40
|buy
|149
|0.50
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|295
|2009.03.18 13:47
|close
|149
|0.50
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|5.50
|1750.43
|296
|2009.03.18 13:51
|close
|148
|0.40
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1754.03
|297
|2009.03.18 14:15
|buy
|150
|0.30
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|298
|2009.03.18 14:15
|close
|144
|0.20
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|3.80
|1757.83
|299
|2009.03.18 14:15
|close
|145
|0.30
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1761.43
|300
|2009.03.18 14:15
|buy
|151
|0.20
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|301
|2009.03.18 14:28
|buy
|152
|0.40
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|302
|2009.03.18 14:32
|buy
|153
|0.50
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|303
|2009.03.18 14:34
|buy
|154
|0.60
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|304
|2009.03.18 14:38
|buy
|155
|0.70
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|305
|2009.03.18 14:48
|close
|151
|0.20
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|1756.63
|306
|2009.03.18 14:48
|close
|155
|0.70
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|12.60
|1769.23
|307
|2009.03.18 14:48
|close
|154
|0.60
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1776.43
|308
|2009.03.18 15:20
|buy
|156
|0.50
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|309
|2009.03.18 15:25
|buy
|157
|0.60
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|310
|2009.03.18 15:27
|buy
|158
|0.70
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|311
|2009.03.18 15:39
|buy
|159
|0.80
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|312
|2009.03.18 16:05
|close
|150
|0.30
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|1766.83
|313
|2009.03.18 16:05
|close
|159
|0.80
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|16.80
|1783.63
|314
|2009.03.18 16:19
|close
|158
|0.70
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|11.20
|1794.83
|315
|2009.03.18 16:46
|close
|157
|0.60
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1802.03
|316
|2009.03.18 17:36
|close
|156
|0.50
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1805.53
|317
|2009.03.18 17:59
|buy
|160
|0.40
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|318
|2009.03.18 18:00
|buy
|161
|0.50
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|319
|2009.03.18 18:02
|buy
|162
|0.60
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|320
|2009.03.18 18:17
|close
|162
|0.60
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|10.20
|1815.73
|321
|2009.03.18 18:17
|close
|161
|0.50
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|7.00
|1822.73
|322
|2009.03.18 18:17
|close
|160
|0.40
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1826.33
|323
|2009.03.18 18:17
|close
|153
|0.50
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1831.33
|324
|2009.03.18 18:17
|buy
|163
|0.20
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|325
|2009.03.18 18:17
|close
|152
|0.40
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|4.80
|1836.13
|326
|2009.03.18 18:17
|buy
|164
|0.20
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|327
|2009.03.18 18:17
|close
|163
|0.20
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1839.73
|328
|2009.03.18 18:17
|buy
|165
|0.20
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|329
|2009.03.18 18:17
|close
|164
|0.20
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1843.33
|330
|2009.03.18 18:17
|buy
|166
|0.20
|1.3185
|0.0000
|0.0000
|331
|2009.03.18 18:17
|close
|165
|0.20
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1846.93
|332
|2009.03.18 18:17
|buy
|167
|0.20
|1.3198
|0.0000
|0.0000
|333
|2009.03.18 18:17
|close
|166
|0.20
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1850.53
|334
|2009.03.18 18:17
|buy
|168
|0.20
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|335
|2009.03.18 18:17
|close
|167
|0.20
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1854.13
|336
|2009.03.18 18:17
|buy
|169
|0.20
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|337
|2009.03.18 18:17
|buy
|170
|0.40
|1.3199
|0.0000
|0.0000
|338
|2009.03.18 18:17
|close
|170
|0.40
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1858.13
|339
|2009.03.18 18:17
|buy
|171
|0.30
|1.3227
|0.0000
|0.0000
|340
|2009.03.18 18:17
|close
|168
|0.20
|1.3227
|0.0000
|0.0000
|3.80
|1861.93
|341
|2009.03.18 18:17
|close
|169
|0.20
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1865.53
|342
|2009.03.18 18:17
|buy
|172
|0.20
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|343
|2009.03.18 18:17
|close
|171
|0.30
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1869.43
|344
|2009.03.18 18:17
|buy
|173
|0.20
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|345
|2009.03.18 18:17
|close
|172
|0.20
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1873.03
|346
|2009.03.18 18:17
|buy
|174
|0.20
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|347
|2009.03.18 18:17
|close
|173
|0.20
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1876.63
|348
|2009.03.18 18:17
|buy
|175
|0.20
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|349
|2009.03.18 18:17
|close
|174
|0.20
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1880.23
|350
|2009.03.18 18:17
|buy
|176
|0.20
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|351
|2009.03.18 18:17
|buy
|177
|0.40
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|352
|2009.03.18 18:17
|close
|177
|0.40
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|4.40
|1884.63
|353
|2009.03.18 18:17
|buy
|178
|0.30
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|354
|2009.03.18 18:17
|close
|175
|0.20
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1888.63
|355
|2009.03.18 18:17
|buy
|179
|0.30
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|356
|2009.03.18 18:17
|close
|176
|0.20
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1892.23
|357
|2009.03.18 18:17
|close
|178
|0.30
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1896.43
|358
|2009.03.18 18:17
|buy
|180
|0.20
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|359
|2009.03.18 18:17
|close
|179
|0.30
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1900.33
|360
|2009.03.18 18:17
|buy
|181
|0.20
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|361
|2009.03.18 18:17
|close
|180
|0.20
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|3.80
|1904.13
|362
|2009.03.18 18:17
|buy
|182
|0.20
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|363
|2009.03.18 18:17
|close
|181
|0.20
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1907.73
|364
|2009.03.18 18:17
|buy
|183
|0.20
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|365
|2009.03.18 18:18
|buy
|184
|0.40
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|366
|2009.03.18 18:18
|buy
|185
|0.50
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|367
|2009.03.18 18:19
|buy
|186
|0.60
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|368
|2009.03.18 18:19
|buy
|187
|0.70
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|369
|2009.03.18 18:19
|buy
|188
|0.80
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|370
|2009.03.18 18:19
|buy
|189
|0.90
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|371
|2009.03.18 18:19
|buy
|190
|1.00
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|372
|2009.03.18 18:19
|buy
|191
|1.10
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|373
|2009.03.18 18:19
|buy
|192
|1.20
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|374
|2009.03.18 18:19
|close
|183
|0.20
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|-14.60
|1893.13
|375
|2009.03.18 18:19
|close
|192
|1.20
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|21.60
|1914.73
|376
|2009.03.18 18:20
|close
|182
|0.20
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|-10.80
|1903.93
|377
|2009.03.18 18:20
|close
|191
|1.10
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|18.70
|1922.63
|378
|2009.03.18 18:20
|close
|184
|0.40
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|-12.80
|1909.83
|379
|2009.03.18 18:20
|close
|190
|1.00
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1929.83
|380
|2009.03.18 18:20
|close
|189
|0.90
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|15.30
|1945.13
|381
|2009.03.18 18:20
|close
|188
|0.80
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1954.73
|382
|2009.03.18 18:20
|close
|187
|0.70
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|4.90
|1959.63
|383
|2009.03.18 18:20
|close
|186
|0.60
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1963.83
|384
|2009.03.18 18:20
|buy
|193
|0.20
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|385
|2009.03.18 18:20
|close
|185
|0.50
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1967.83
|386
|2009.03.18 18:20
|buy
|194
|0.30
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|387
|2009.03.18 18:20
|buy
|195
|0.40
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|388
|2009.03.18 18:20
|close
|195
|0.40
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1975.03
|389
|2009.03.18 18:21
|buy
|196
|0.40
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|390
|2009.03.18 18:21
|buy
|197
|0.50
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|391
|2009.03.18 18:21
|close
|197
|0.50
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|7.50
|1982.53
|392
|2009.03.18 18:22
|close
|196
|0.40
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1986.13
|393
|2009.03.18 18:22
|close
|194
|0.30
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1989.73
|394
|2009.03.18 18:22
|buy
|198
|0.20
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|395
|2009.03.18 18:22
|buy
|199
|0.30
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|396
|2009.03.18 18:23
|buy
|200
|0.50
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|397
|2009.03.18 18:23
|buy
|201
|0.60
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|398
|2009.03.18 18:24
|buy
|202
|0.70
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|399
|2009.03.18 18:24
|buy
|203
|0.80
|1.3291
|0.0000
|0.0000
|400
|2009.03.18 18:25
|buy
|204
|0.90
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|401
|2009.03.18 18:25
|close
|199
|0.30
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|1978.03
|402
|2009.03.18 18:25
|close
|204
|0.90
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|18.90
|1996.93
|403
|2009.03.18 18:25
|close
|198
|0.20
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|1991.53
|404
|2009.03.18 18:25
|close
|203
|0.80
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|12.80
|2004.33
|405
|2009.03.18 18:25
|close
|202
|0.70
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|8.40
|2012.73
|406
|2009.03.18 18:25
|close
|201
|0.60
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2016.93
|407
|2009.03.18 18:25
|buy
|205
|0.40
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|408
|2009.03.18 18:26
|buy
|206
|0.50
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|409
|2009.03.18 18:26
|close
|206
|0.50
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2022.93
|410
|2009.03.18 18:26
|close
|205
|0.40
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2026.53
|411
|2009.03.18 18:26
|close
|200
|0.50
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2030.03
|412
|2009.03.18 18:26
|buy
|207
|0.20
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|413
|2009.03.18 18:27
|buy
|208
|0.40
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|414
|2009.03.18 18:27
|buy
|209
|0.50
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|415
|2009.03.18 18:29
|close
|209
|0.50
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2036.03
|416
|2009.03.18 18:29
|close
|208
|0.40
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2039.63
|417
|2009.03.18 18:30
|buy
|210
|0.30
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|418
|2009.03.18 18:30
|close
|193
|0.20
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2043.23
|419
|2009.03.18 18:30
|buy
|211
|0.30
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|420
|2009.03.18 18:30
|close
|207
|0.20
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2046.83
|421
|2009.03.18 18:30
|close
|210
|0.30
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2050.43
|422
|2009.03.18 18:30
|buy
|212
|0.20
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|423
|2009.03.18 18:31
|close
|211
|0.30
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2054.33
|424
|2009.03.18 18:31
|buy
|213
|0.20
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|425
|2009.03.18 18:31
|buy
|214
|0.30
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|426
|2009.03.18 18:31
|close
|212
|0.20
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2057.93
|427
|2009.03.18 18:31
|buy
|215
|0.30
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|428
|2009.03.18 18:31
|close
|213
|0.20
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2061.53
|429
|2009.03.18 18:31
|close
|214
|0.30
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2065.13
|430
|2009.03.18 18:31
|buy
|216
|0.20
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|431
|2009.03.18 18:32
|close
|215
|0.30
|1.3397
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2068.73
|432
|2009.03.18 18:32
|buy
|217
|0.20
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|433
|2009.03.18 18:33
|buy
|218
|0.30
|1.3411
|0.0000
|0.0000
|434
|2009.03.18 18:33
|close
|216
|0.20
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2072.33
|435
|2009.03.18 18:33
|buy
|219
|0.30
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|436
|2009.03.18 18:33
|close
|217
|0.20
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2075.93
|437
|2009.03.18 18:33
|close
|218
|0.30
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2079.53
|438
|2009.03.18 18:33
|buy
|220
|0.20
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|439
|2009.03.18 18:33
|close
|219
|0.30
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2083.13
|440
|2009.03.18 18:34
|buy
|221
|0.30
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|441
|2009.03.18 18:34
|buy
|222
|0.40
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|442
|2009.03.18 18:34
|buy
|223
|0.50
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|443
|2009.03.18 18:34
|buy
|224
|0.60
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|444
|2009.03.18 18:34
|buy
|225
|0.70
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|445
|2009.03.18 18:35
|buy
|226
|0.80
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|446
|2009.03.18 18:35
|buy
|227
|0.90
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|447
|2009.03.18 18:35
|close
|220
|0.20
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|2074.73
|448
|2009.03.18 18:35
|close
|227
|0.90
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|16.20
|2090.93
|449
|2009.03.18 18:35
|close
|221
|0.30
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|2083.73
|450
|2009.03.18 18:35
|close
|226
|0.80
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|14.40
|2098.13
|451
|2009.03.18 18:35
|close
|225
|0.70
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|8.40
|2106.53
|452
|2009.03.18 18:35
|close
|224
|0.60
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2110.73
|453
|2009.03.18 18:35
|buy
|228
|0.40
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|454
|2009.03.18 18:35
|close
|228
|0.40
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2114.33
|455
|2009.03.18 18:36
|close
|223
|0.50
|1.3410
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2117.83
|456
|2009.03.18 18:36
|buy
|229
|0.30
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|457
|2009.03.18 18:36
|buy
|230
|0.40
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|458
|2009.03.18 18:36
|buy
|231
|0.50
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|459
|2009.03.18 18:37
|buy
|232
|0.60
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|460
|2009.03.18 18:41
|buy
|233
|0.70
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|461
|2009.03.18 18:42
|close
|233
|0.70
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|14.00
|2131.83
|462
|2009.03.18 18:42
|close
|232
|0.60
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2141.43
|463
|2009.03.18 18:43
|close
|231
|0.50
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2147.43
|464
|2009.03.18 18:44
|close
|230
|0.40
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2151.03
|465
|2009.03.18 18:45
|close
|229
|0.30
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2154.63
|466
|2009.03.18 18:46
|buy
|234
|0.20
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|467
|2009.03.18 18:46
|close
|222
|0.40
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2158.23
|468
|2009.03.18 18:46
|buy
|235
|0.20
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|469
|2009.03.18 18:46
|buy
|236
|0.40
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|470
|2009.03.18 18:48
|buy
|237
|0.50
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|471
|2009.03.18 18:48
|close
|237
|0.50
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2164.23
|472
|2009.03.18 18:48
|close
|236
|0.40
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2167.83
|473
|2009.03.18 18:51
|buy
|238
|0.30
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|474
|2009.03.18 18:52
|buy
|239
|0.50
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|475
|2009.03.18 18:55
|buy
|240
|0.60
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|476
|2009.03.18 18:59
|close
|240
|0.60
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2177.43
|477
|2009.03.18 18:59
|close
|239
|0.50
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|5.50
|2182.93
|478
|2009.03.18 19:03
|close
|234
|0.20
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2186.53
|479
|2009.03.18 19:03
|buy
|241
|0.30
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|480
|2009.03.18 19:06
|close
|235
|0.20
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2190.13
|481
|2009.03.18 19:07
|close
|238
|0.30
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2193.73
|482
|2009.03.18 19:07
|buy
|242
|0.20
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|483
|2009.03.18 19:07
|close
|241
|0.30
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2197.63
|484
|2009.03.18 19:07
|buy
|243
|0.20
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|485
|2009.03.18 19:08
|buy
|244
|0.30
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|486
|2009.03.18 19:08
|close
|242
|0.20
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2201.23
|487
|2009.03.18 19:08
|buy
|245
|0.30
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|488
|2009.03.18 19:08
|close
|243
|0.20
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2204.83
|489
|2009.03.18 19:08
|close
|244
|0.30
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2208.43
|490
|2009.03.18 19:08
|buy
|246
|0.20
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|491
|2009.03.18 19:09
|buy
|247
|0.40
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|492
|2009.03.18 19:11
|close
|247
|0.40
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2212.03
|493
|2009.03.18 19:12
|buy
|248
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|494
|2009.03.18 19:12
|close
|248
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2215.63
|495
|2009.03.18 19:15
|buy
|249
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|496
|2009.03.18 19:16
|buy
|250
|0.50
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|497
|2009.03.18 19:17
|close
|250
|0.50
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2221.63
|498
|2009.03.18 19:19
|buy
|251
|0.50
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|499
|2009.03.18 19:26
|buy
|252
|0.60
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|500
|2009.03.18 19:26
|buy
|253
|0.70
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|501
|2009.03.18 19:31
|buy
|254
|0.80
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|502
|2009.03.18 19:35
|buy
|255
|0.90
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|503
|2009.03.18 19:40
|close
|246
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|2213.23
|504
|2009.03.18 19:40
|close
|255
|0.90
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|16.20
|2229.43
|505
|2009.03.18 19:44
|close
|245
|0.30
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|2222.23
|506
|2009.03.18 19:44
|close
|254
|0.80
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|14.40
|2236.63
|507
|2009.03.18 19:44
|close
|253
|0.70
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|9.10
|2245.73
|508
|2009.03.18 19:48
|close
|252
|0.60
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2249.93
|509
|2009.03.18 19:48
|close
|251
|0.50
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2253.43
|510
|2009.03.18 19:56
|buy
|256
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|511
|2009.03.18 19:56
|close
|249
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2257.03
|512
|2009.03.18 19:58
|buy
|257
|0.20
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|513
|2009.03.18 20:18
|buy
|258
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|514
|2009.03.18 20:19
|close
|258
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2260.63
|515
|2009.03.18 20:25
|buy
|259
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|516
|2009.03.18 20:31
|buy
|260
|0.50
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|517
|2009.03.18 20:37
|close
|260
|0.50
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2266.63
|518
|2009.03.18 20:38
|close
|259
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2270.23
|519
|2009.03.18 20:40
|buy
|261
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|520
|2009.03.18 20:43
|close
|261
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2273.83
|521
|2009.03.18 21:00
|buy
|262
|0.40
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|522
|2009.03.18 21:00
|close
|262
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2277.83
|523
|2009.03.18 21:14
|close
|256
|0.20
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2281.63
|524
|2009.03.18 21:14
|buy
|263
|0.20
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|525
|2009.03.18 21:14
|buy
|264
|0.30
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|526
|2009.03.18 21:14
|close
|257
|0.20
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2285.43
|527
|2009.03.18 21:23
|buy
|265
|0.30
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|528
|2009.03.18 21:23
|close
|263
|0.20
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2289.03
|529
|2009.03.18 21:24
|close
|264
|0.30
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2292.63
|530
|2009.03.18 21:24
|buy
|266
|0.20
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|531
|2009.03.18 21:24
|close
|265
|0.30
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2296.23
|532
|2009.03.18 21:28
|buy
|267
|0.30
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|533
|2009.03.18 21:29
|buy
|268
|0.40
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|534
|2009.03.18 21:30
|close
|268
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2299.83
|535
|2009.03.18 21:59
|buy
|269
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|536
|2009.03.18 22:01
|buy
|270
|0.50
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|537
|2009.03.18 22:12
|buy
|271
|0.60
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|538
|2009.03.18 22:37
|buy
|272
|0.70
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|539
|2009.03.19 00:11
|buy
|273
|0.80
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|540
|2009.03.19 00:12
|buy
|274
|0.90
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|541
|2009.03.19 00:19
|buy
|275
|1.00
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|542
|2009.03.19 00:27
|buy
|276
|1.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|543
|2009.03.19 00:29
|buy
|277
|1.20
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|544
|2009.03.19 01:04
|close
|266
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|-13.89
|2285.94
|545
|2009.03.19 01:04
|close
|277
|1.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|21.60
|2307.54
|546
|2009.03.19 01:05
|close
|267
|0.30
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|-14.83
|2292.70
|547
|2009.03.19 01:05
|close
|276
|1.10
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|23.10
|2315.80
|548
|2009.03.19 01:22
|buy
|278
|0.90
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|549
|2009.03.19 01:33
|buy
|279
|1.00
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|550
|2009.03.19 01:37
|buy
|280
|1.10
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|551
|2009.03.19 02:30
|buy
|281
|1.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|552
|2009.03.19 03:48
|close
|269
|0.40
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-24.18
|2291.62
|553
|2009.03.19 03:48
|close
|281
|1.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|32.40
|2324.02
|554
|2009.03.19 05:00
|buy
|282
|0.10
|1.3455
|1.3386
|1.3462
|555
|2009.03.19 05:00
|close
|270
|0.50
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|-21.23
|2302.80
|556
|2009.03.19 05:00
|close
|280
|1.10
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|29.70
|2332.50
|557
|2009.03.19 05:01
|t/p
|282
|0.10
|1.3462
|1.3386
|1.3462
|0.70
|2333.20
|558
|2009.03.19 05:01
|close
|279
|1.00
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|25.00
|2358.20
|559
|2009.03.19 05:10
|close
|278
|0.90
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|19.80
|2378.00
|560
|2009.03.19 05:11
|close
|275
|1.00
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|16.00
|2394.00
|561
|2009.03.19 05:29
|close
|274
|0.90
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|10.80
|2404.80
|562
|2009.03.19 05:31
|close
|273
|0.80
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|5.60
|2410.40
|563
|2009.03.19 05:34
|buy
|283
|0.40
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|564
|2009.03.19 05:36
|buy
|284
|0.50
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|565
|2009.03.19 05:41
|buy
|285
|0.60
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|566
|2009.03.19 05:52
|buy
|286
|0.70
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|567
|2009.03.19 06:02
|buy
|287
|0.80
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|568
|2009.03.19 06:57
|buy
|288
|0.90
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|569
|2009.03.19 06:59
|buy
|289
|1.00
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|570
|2009.03.19 07:21
|close
|271
|0.60
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-23.67
|2386.73
|571
|2009.03.19 07:21
|close
|289
|1.00
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|32.00
|2418.73
|572
|2009.03.19 07:21
|close
|288
|0.90
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|22.50
|2441.23
|573
|2009.03.19 07:41
|close
|287
|0.80
|1.3462
|0.0000
|0.0000
|17.60
|2458.83
|574
|2009.03.19 07:42
|close
|286
|0.70
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|11.90
|2470.73
|575
|2009.03.19 07:42
|close
|285
|0.60
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|7.20
|2477.93
|576
|2009.03.19 07:42
|close
|284
|0.50
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2481.43
|577
|2009.03.19 07:48
|close
|283
|0.40
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2485.03
|578
|2009.03.19 07:51
|buy
|290
|0.30
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|579
|2009.03.19 08:00
|close
|290
|0.30
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2488.63
|580
|2009.03.19 08:00
|buy
|291
|0.20
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|581
|2009.03.19 08:00
|close
|272
|0.70
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|3.89
|2492.51
|582
|2009.03.19 08:03
|buy
|292
|0.20
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|583
|2009.03.19 08:04
|buy
|293
|0.30
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|584
|2009.03.19 08:43
|buy
|294
|0.50
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|585
|2009.03.19 08:53
|buy
|295
|0.60
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|586
|2009.03.19 09:14
|buy
|296
|0.70
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|587
|2009.03.19 09:14
|buy
|297
|0.80
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|588
|2009.03.19 09:27
|close
|293
|0.30
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-9.30
|2483.21
|589
|2009.03.19 09:27
|close
|297
|0.80
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|16.80
|2500.01
|590
|2009.03.19 09:27
|close
|296
|0.70
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|11.20
|2511.21
|591
|2009.03.19 10:00
|close
|295
|0.60
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|6.60
|2517.81
|592
|2009.03.19 10:03
|close
|294
|0.50
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2521.81
|593
|2009.03.19 10:13
|buy
|298
|0.30
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|594
|2009.03.19 10:13
|close
|291
|0.20
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2525.41
|595
|2009.03.19 10:14
|buy
|299
|0.30
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|596
|2009.03.19 10:15
|close
|292
|0.20
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2529.01
|597
|2009.03.19 10:26
|buy
|300
|0.40
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|598
|2009.03.19 10:29
|close
|300
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2532.61
|599
|2009.03.19 10:38
|buy
|301
|0.40
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|600
|2009.03.19 10:42
|close
|301
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2536.21
|601
|2009.03.19 10:52
|buy
|302
|0.40
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|602
|2009.03.19 10:55
|close
|302
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2539.81
|603
|2009.03.19 11:00
|buy
|303
|0.40
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|604
|2009.03.19 11:14
|buy
|304
|0.50
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|605
|2009.03.19 11:28
|close
|304
|0.50
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|5.50
|2545.31
|606
|2009.03.19 11:29
|close
|303
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2548.91
|607
|2009.03.19 11:39
|close
|298
|0.30
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2552.81
|608
|2009.03.19 11:40
|buy
|305
|0.20
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|609
|2009.03.19 11:41
|close
|299
|0.30
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2556.41
|610
|2009.03.19 11:41
|buy
|306
|0.20
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|611
|2009.03.19 11:41
|buy
|307
|0.30
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|612
|2009.03.19 11:41
|close
|305
|0.20
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2560.01
|613
|2009.03.19 11:43
|buy
|308
|0.30
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|614
|2009.03.19 11:43
|close
|306
|0.20
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2563.81
|615
|2009.03.19 11:43
|close
|307
|0.30
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2567.41
|616
|2009.03.19 11:43
|buy
|309
|0.20
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|617
|2009.03.19 11:44
|close
|308
|0.30
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2571.01
|618
|2009.03.19 11:44
|buy
|310
|0.20
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|619
|2009.03.19 11:44
|buy
|311
|0.30
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|620
|2009.03.19 11:50
|close
|309
|0.20
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2574.61
|621
|2009.03.19 11:50
|buy
|312
|0.30
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|622
|2009.03.19 11:50
|close
|310
|0.20
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2578.41
|623
|2009.03.19 11:50
|close
|311
|0.30
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2582.01
|624
|2009.03.19 11:50
|buy
|313
|0.20
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|625
|2009.03.19 11:50
|close
|312
|0.30
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2585.91
|626
|2009.03.19 11:50
|buy
|314
|0.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|627
|2009.03.19 11:53
|buy
|315
|0.30
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|628
|2009.03.19 11:53
|close
|313
|0.20
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2589.51
|629
|2009.03.19 11:53
|buy
|316
|0.30
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|630
|2009.03.19 11:54
|close
|314
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2593.11
|631
|2009.03.19 11:56
|buy
|317
|0.40
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|632
|2009.03.19 11:59
|close
|317
|0.40
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2596.71
|633
|2009.03.19 12:00
|close
|315
|0.30
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2600.31
|634
|2009.03.19 12:00
|buy
|318
|0.20
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|635
|2009.03.19 12:04
|buy
|319
|0.40
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|636
|2009.03.19 12:08
|buy
|320
|0.50
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|637
|2009.03.19 12:10
|close
|320
|0.50
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2606.31
|638
|2009.03.19 12:13
|close
|319
|0.40
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2609.91
|639
|2009.03.19 12:14
|close
|316
|0.30
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2613.81
|640
|2009.03.19 12:14
|buy
|321
|0.20
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|641
|2009.03.19 12:14
|buy
|322
|0.30
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|642
|2009.03.19 12:14
|close
|318
|0.20
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2617.41
|643
|2009.03.19 12:15
|buy
|323
|0.30
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|644
|2009.03.19 12:17
|close
|321
|0.20
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2621.21
|645
|2009.03.19 12:17
|close
|322
|0.30
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2624.81
|646
|2009.03.19 12:17
|buy
|324
|0.20
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|647
|2009.03.19 12:18
|close
|323
|0.30
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2628.71
|648
|2009.03.19 12:18
|buy
|325
|0.20
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|649
|2009.03.19 12:19
|buy
|326
|0.30
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|650
|2009.03.19 12:22
|buy
|327
|0.50
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|651
|2009.03.19 12:24
|buy
|328
|0.60
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|652
|2009.03.19 12:30
|buy
|329
|0.70
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|653
|2009.03.19 12:31
|buy
|330
|0.80
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|654
|2009.03.19 12:37
|buy
|331
|0.90
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|655
|2009.03.19 12:45
|close
|326
|0.30
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|2617.01
|656
|2009.03.19 12:45
|close
|331
|0.90
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|19.80
|2636.81
|657
|2009.03.19 12:47
|close
|325
|0.20
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|2631.21
|658
|2009.03.19 12:47
|close
|330
|0.80
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|12.80
|2644.01
|659
|2009.03.19 12:48
|close
|329
|0.70
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|8.40
|2652.41
|660
|2009.03.19 12:49
|buy
|332
|0.50
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|661
|2009.03.19 12:51
|buy
|333
|0.60
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|662
|2009.03.19 13:04
|close
|333
|0.60
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2662.01
|663
|2009.03.19 13:05
|close
|332
|0.50
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2668.01
|664
|2009.03.19 13:05
|close
|328
|0.60
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|4.80
|2672.81
|665
|2009.03.19 13:12
|close
|327
|0.50
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2676.31
|666
|2009.03.19 13:13
|buy
|334
|0.20
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|667
|2009.03.19 13:14
|buy
|335
|0.30
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|668
|2009.03.19 13:22
|buy
|336
|0.50
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|669
|2009.03.19 13:24
|close
|336
|0.50
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2682.31
|670
|2009.03.19 13:30
|close
|324
|0.20
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2685.91
|671
|2009.03.19 13:30
|buy
|337
|0.30
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|672
|2009.03.19 13:33
|buy
|338
|0.50
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|673
|2009.03.19 13:36
|buy
|339
|0.60
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|674
|2009.03.19 13:44
|buy
|340
|0.70
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|675
|2009.03.19 13:48
|buy
|341
|0.80
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|676
|2009.03.19 13:51
|buy
|342
|0.90
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|677
|2009.03.19 14:17
|close
|337
|0.30
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|2674.21
|678
|2009.03.19 14:17
|close
|342
|0.90
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|19.80
|2694.01
|679
|2009.03.19 14:19
|close
|335
|0.30
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|-7.50
|2686.51
|680
|2009.03.19 14:19
|close
|341
|0.80
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|15.20
|2701.71
|681
|2009.03.19 14:22
|close
|340
|0.70
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|8.40
|2710.11
|682
|2009.03.19 14:23
|close
|339
|0.60
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|5.40
|2715.51
|683
|2009.03.19 14:26
|buy
|343
|0.40
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|684
|2009.03.19 14:29
|close
|343
|0.40
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2719.11
|685
|2009.03.19 14:29
|close
|338
|0.50
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2722.61
|686
|2009.03.19 14:33
|buy
|344
|0.20
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|687
|2009.03.19 14:34
|buy
|345
|0.30
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|688
|2009.03.19 14:34
|close
|334
|0.20
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2726.41
|689
|2009.03.19 14:34
|buy
|346
|0.30
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|690
|2009.03.19 14:34
|close
|344
|0.20
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2730.21
|691
|2009.03.19 14:36
|buy
|347
|0.40
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|692
|2009.03.19 14:36
|buy
|348
|0.50
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|693
|2009.03.19 14:39
|close
|348
|0.50
|1.3690
|0.0000
|0.0000
|5.50
|2735.71
|694
|2009.03.19 14:39
|close
|347
|0.40
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2739.31
|695
|2009.03.19 14:41
|close
|345
|0.30
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2742.91
|696
|2009.03.19 14:42
|buy
|349
|0.30
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|697
|2009.03.19 14:43
|buy
|350
|0.40
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|698
|2009.03.19 14:44
|buy
|351
|0.50
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|699
|2009.03.19 14:45
|buy
|352
|0.60
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|700
|2009.03.19 14:54
|close
|352
|0.60
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2752.51
|701
|2009.03.19 14:55
|close
|351
|0.50
|1.3690
|0.0000
|0.0000
|5.50
|2758.01
|702
|2009.03.19 14:57
|close
|350
|0.40
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2761.61
|703
|2009.03.19 14:59
|close
|349
|0.30
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2765.21
|704
|2009.03.19 14:59
|buy
|353
|0.20
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|705
|2009.03.19 15:01
|close
|346
|0.30
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2768.81
|706
|2009.03.19 15:03
|buy
|354
|0.30
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|707
|2009.03.19 15:05
|buy
|355
|0.40
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|708
|2009.03.19 15:07
|buy
|356
|0.50
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|709
|2009.03.19 15:09
|close
|356
|0.50
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2774.81
|710
|2009.03.19 15:10
|close
|355
|0.40
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2778.41
|711
|2009.03.19 15:15
|close
|354
|0.30
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2782.01
|712
|2009.03.19 15:15
|buy
|357
|0.20
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|713
|2009.03.19 15:15
|buy
|358
|0.30
|1.3732
|0.0000
|0.0000
|714
|2009.03.19 15:16
|close
|353
|0.20
|1.3731
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2785.61
|715
|2009.03.19 15:30
|buy
|359
|0.40
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|716
|2009.03.19 15:32
|buy
|360
|0.50
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|717
|2009.03.19 15:38
|close
|360
|0.50
|1.3717
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2791.61
|718
|2009.03.19 15:39
|close
|359
|0.40
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2795.21
|719
|2009.03.19 16:04
|buy
|361
|0.40
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|720
|2009.03.19 16:05
|buy
|362
|0.50
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|721
|2009.03.19 16:11
|buy
|363
|0.60
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|722
|2009.03.19 16:11
|buy
|364
|0.70
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|723
|2009.03.19 16:15
|buy
|365
|0.80
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|724
|2009.03.19 16:15
|buy
|366
|0.90
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|725
|2009.03.19 16:32
|close
|358
|0.30
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|2783.51
|726
|2009.03.19 16:32
|close
|366
|0.90
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|19.80
|2803.31
|727
|2009.03.19 16:32
|close
|357
|0.20
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|2797.91
|728
|2009.03.19 16:32
|close
|365
|0.80
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|12.80
|2810.71
|729
|2009.03.19 16:33
|close
|364
|0.70
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|8.40
|2819.11
|730
|2009.03.19 16:34
|close
|363
|0.60
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2823.31
|731
|2009.03.19 16:36
|buy
|367
|0.40
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|732
|2009.03.19 16:47
|close
|367
|0.40
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2826.91
|733
|2009.03.19 16:51
|buy
|368
|0.40
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|734
|2009.03.19 17:03
|buy
|369
|0.50
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|735
|2009.03.19 17:22
|close
|369
|0.50
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2832.91
|736
|2009.03.19 17:31
|buy
|370
|0.50
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|737
|2009.03.19 17:43
|buy
|371
|0.60
|1.3681
|0.0000
|0.0000
|738
|2009.03.19 17:46
|buy
|372
|0.70
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|739
|2009.03.19 17:57
|buy
|373
|0.80
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|740
|2009.03.19 17:57
|buy
|374
|0.90
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|741
|2009.03.19 17:57
|buy
|375
|1.00
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|742
|2009.03.19 18:00
|buy
|376
|1.10
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|743
|2009.03.19 18:13
|close
|361
|0.40
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|-20.40
|2812.51
|744
|2009.03.19 18:13
|close
|376
|1.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|28.60
|2841.11
|745
|2009.03.19 18:17
|close
|362
|0.50
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|2824.11
|746
|2009.03.19 18:17
|close
|375
|1.00
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2850.11
|747
|2009.03.19 18:17
|close
|368
|0.40
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|2840.51
|748
|2009.03.19 18:17
|close
|374
|0.90
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|17.10
|2857.61
|749
|2009.03.19 18:17
|close
|373
|0.80
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2867.21
|750
|2009.03.19 18:18
|close
|372
|0.70
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|5.60
|2872.81
|751
|2009.03.19 18:20
|buy
|377
|0.40
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|752
|2009.03.19 18:44
|buy
|378
|0.50
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|753
|2009.03.19 18:45
|buy
|379
|0.60
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|754
|2009.03.19 18:48
|buy
|380
|0.70
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|755
|2009.03.19 19:03
|close
|380
|0.70
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|14.70
|2887.51
|756
|2009.03.19 19:04
|close
|379
|0.60
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|10.20
|2897.71
|757
|2009.03.19 19:09
|close
|378
|0.50
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2903.71
|758
|2009.03.19 19:24
|buy
|381
|0.50
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|759
|2009.03.19 19:36
|close
|381
|0.50
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2909.71
|760
|2009.03.19 19:42
|close
|377
|0.40
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2913.31
|761
|2009.03.19 19:46
|buy
|382
|0.40
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|762
|2009.03.19 20:00
|buy
|383
|0.10
|1.3673
|1.3604
|1.3680
|763
|2009.03.19 20:00
|buy
|384
|0.30
|1.3669
|1.3603
|1.3676
|764
|2009.03.19 20:02
|buy
|385
|0.90
|1.3665
|1.3602
|1.3672
|765
|2009.03.19 20:15
|buy
|386
|0.50
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|766
|2009.03.19 20:17
|buy
|387
|0.60
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|767
|2009.03.19 21:55
|close
|387
|0.60
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2922.91
|768
|2009.03.19 21:55
|t/p
|385
|0.90
|1.3672
|1.3602
|1.3672
|6.30
|2929.21
|769
|2009.03.19 21:55
|close
|384
|0.30
|1.3672
|1.3603
|1.3676
|0.90
|2930.11
|770
|2009.03.19 21:55
|close
|383
|0.10
|1.3671
|1.3604
|1.3680
|-0.20
|2929.91
|771
|2009.03.19 22:31
|close
|386
|0.50
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2935.91
|772
|2009.03.19 22:46
|buy
|388
|0.50
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|773
|2009.03.19 22:57
|buy
|389
|0.60
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|774
|2009.03.20 00:05
|close
|389
|0.60
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|9.51
|2945.42
|775
|2009.03.20 00:22
|buy
|390
|0.60
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|776
|2009.03.20 01:20
|buy
|391
|0.70
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|777
|2009.03.20 01:23
|buy
|392
|0.80
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|778
|2009.03.20 01:59
|buy
|393
|0.90
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|779
|2009.03.20 02:49
|close
|370
|0.50
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|-19.07
|2926.35
|780
|2009.03.20 02:49
|close
|393
|0.90
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|27.00
|2953.35
|781
|2009.03.20 02:50
|close
|392
|0.80
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|18.40
|2971.75
|782
|2009.03.20 03:12
|close
|391
|0.70
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|12.60
|2984.35
|783
|2009.03.20 03:12
|close
|390
|0.60
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|7.80
|2992.15
|784
|2009.03.20 03:13
|close
|388
|0.50
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|4.42
|2996.57
|785
|2009.03.20 03:57
|buy
|394
|0.40
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|786
|2009.03.20 03:59
|buy
|395
|0.50
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|787
|2009.03.20 04:52
|close
|395
|0.50
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3002.57
|788
|2009.03.20 05:02
|buy
|396
|0.50
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|789
|2009.03.20 05:50
|buy
|397
|0.60
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|790
|2009.03.20 06:39
|buy
|398
|0.70
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|791
|2009.03.20 07:03
|close
|398
|0.70
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|14.00
|3016.57
|792
|2009.03.20 07:05
|close
|397
|0.60
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|9.60
|3026.17
|793
|2009.03.20 07:06
|close
|396
|0.50
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3032.17
|794
|2009.03.20 07:10
|close
|394
|0.40
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3035.77
|795
|2009.03.20 07:14
|buy
|399
|0.40
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|796
|2009.03.20 07:26
|buy
|400
|0.50
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|797
|2009.03.20 07:35
|close
|400
|0.50
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3041.77
|798
|2009.03.20 07:35
|close
|399
|0.40
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3045.37
|799
|2009.03.20 07:36
|close
|382
|0.40
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|3.94
|3049.31
|800
|2009.03.20 07:36
|buy
|401
|0.20
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|801
|2009.03.20 07:36
|close
|371
|0.60
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|4.71
|3054.02
|802
|2009.03.20 07:39
|buy
|402
|0.20
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|803
|2009.03.20 07:44
|buy
|403
|0.30
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|804
|2009.03.20 07:44
|close
|401
|0.20
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3057.62
|805
|2009.03.20 07:45
|buy
|404
|0.30
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|806
|2009.03.20 07:45
|close
|402
|0.20
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3061.22
|807
|2009.03.20 07:48
|close
|403
|0.30
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3064.82
|808
|2009.03.20 07:49
|buy
|405
|0.20
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|809
|2009.03.20 08:03
|buy
|406
|0.40
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|810
|2009.03.20 08:05
|buy
|407
|0.50
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|811
|2009.03.20 08:09
|buy
|408
|0.60
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|812
|2009.03.20 08:11
|buy
|409
|0.70
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|813
|2009.03.20 08:21
|close
|405
|0.20
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|3060.02
|814
|2009.03.20 08:21
|close
|409
|0.70
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|13.30
|3073.32
|815
|2009.03.20 08:21
|close
|408
|0.60
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|7.80
|3081.12
|816
|2009.03.20 08:21
|close
|407
|0.50
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|4.50
|3085.62
|817
|2009.03.20 08:22
|buy
|410
|0.40
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|818
|2009.03.20 08:25
|buy
|411
|0.50
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|819
|2009.03.20 08:43
|buy
|412
|0.60
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|820
|2009.03.20 08:44
|buy
|413
|0.70
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|821
|2009.03.20 09:42
|close
|413
|0.70
|1.3692
|0.0000
|0.0000
|14.70
|3100.32
|822
|2009.03.20 09:43
|close
|412
|0.60
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|9.60
|3109.92
|823
|2009.03.20 09:43
|close
|411
|0.50
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3115.92
|824
|2009.03.20 09:45
|buy
|414
|0.50
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|825
|2009.03.20 09:59
|buy
|415
|0.60
|1.3681
|0.0000
|0.0000
|826
|2009.03.20 10:01
|buy
|416
|0.70
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|827
|2009.03.20 10:12
|buy
|417
|0.80
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|828
|2009.03.20 10:12
|buy
|418
|0.90
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|829
|2009.03.20 10:14
|buy
|419
|1.00
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|830
|2009.03.20 10:21
|buy
|420
|1.10
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|831
|2009.03.20 10:31
|buy
|421
|1.20
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|832
|2009.03.20 10:34
|buy
|422
|1.30
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|833
|2009.03.20 10:34
|buy
|423
|1.40
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|834
|2009.03.20 10:36
|buy
|424
|1.50
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|835
|2009.03.20 10:36
|buy
|425
|1.60
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|836
|2009.03.20 10:36
|buy
|426
|1.70
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|837
|2009.03.20 10:36
|buy
|427
|1.80
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|838
|2009.03.20 10:43
|buy
|428
|1.90
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|839
|2009.03.20 10:46
|buy
|429
|2.00
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|840
|2009.03.20 10:48
|buy
|430
|2.00
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|841
|2009.03.20 10:59
|close
|404
|0.30
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|-42.30
|3073.62
|842
|2009.03.20 10:59
|close
|430
|2.00
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|50.00
|3123.62
|843
|2009.03.20 11:13
|close
|406
|0.40
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|3075.62
|844
|2009.03.20 11:13
|close
|429
|2.00
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|56.00
|3131.62
|845
|2009.03.20 11:13
|close
|410
|0.40
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|3089.62
|846
|2009.03.20 11:13
|close
|428
|1.90
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|51.30
|3140.92
|847
|2009.03.20 11:15
|close
|414
|0.50
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|3097.92
|848
|2009.03.20 11:15
|close
|427
|1.80
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|50.40
|3148.32
|849
|2009.03.20 11:20
|buy
|431
|1.40
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|850
|2009.03.20 11:22
|buy
|432
|1.50
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|851
|2009.03.20 11:48
|buy
|433
|1.60
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|852
|2009.03.20 12:07
|close
|415
|0.60
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-51.60
|3096.72
|853
|2009.03.20 12:07
|close
|433
|1.60
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|59.20
|3155.92
|854
|2009.03.20 12:27
|close
|416
|0.70
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|-48.30
|3107.62
|855
|2009.03.20 12:27
|close
|432
|1.50
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|55.50
|3163.12
|856
|2009.03.20 12:31
|close
|417
|0.80
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|-41.60
|3121.52
|857
|2009.03.20 12:31
|close
|431
|1.40
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|50.40
|3171.92
|858
|2009.03.20 12:31
|close
|418
|0.90
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|-38.70
|3133.22
|859
|2009.03.20 12:31
|close
|426
|1.70
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|47.60
|3180.82
|860
|2009.03.20 12:31
|close
|419
|1.00
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|3151.82
|861
|2009.03.20 12:31
|close
|425
|1.60
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|38.40
|3190.22
|862
|2009.03.20 12:31
|close
|424
|1.50
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|25.50
|3215.72
|863
|2009.03.20 12:41
|buy
|434
|0.60
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|864
|2009.03.20 12:45
|buy
|435
|0.70
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|865
|2009.03.20 13:00
|buy
|436
|0.80
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|866
|2009.03.20 13:00
|buy
|437
|0.90
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|867
|2009.03.20 13:03
|buy
|438
|1.00
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|868
|2009.03.20 13:07
|buy
|439
|1.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|869
|2009.03.20 13:10
|buy
|440
|1.20
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|870
|2009.03.20 13:12
|buy
|441
|1.30
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|871
|2009.03.20 13:43
|close
|441
|1.30
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|61.10
|3276.82
|872
|2009.03.20 13:44
|close
|440
|1.20
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|51.60
|3328.42
|873
|2009.03.20 13:45
|close
|439
|1.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|41.80
|3370.22
|874
|2009.03.20 13:46
|close
|438
|1.00
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|34.00
|3404.22
|875
|2009.03.20 13:46
|close
|437
|0.90
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|26.10
|3430.32
|876
|2009.03.20 13:49
|close
|436
|0.80
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3450.32
|877
|2009.03.20 13:50
|close
|435
|0.70
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|14.70
|3465.02
|878
|2009.03.20 13:51
|close
|434
|0.60
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|10.20
|3475.22
|879
|2009.03.20 13:51
|close
|423
|1.40
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|11.20
|3486.42
|880
|2009.03.20 13:52
|close
|422
|1.30
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|9.10
|3495.52
|881
|2009.03.20 13:52
|close
|421
|1.20
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3499.12
|882
|2009.03.20 13:53
|buy
|442
|0.30
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|883
|2009.03.20 13:59
|buy
|443
|0.40
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|884
|2009.03.20 14:02
|buy
|444
|0.50
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|885
|2009.03.20 14:09
|close
|444
|0.50
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|6.50
|3505.62
|886
|2009.03.20 14:11
|close
|443
|0.40
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3509.22
|887
|2009.03.20 14:13
|close
|442
|0.30
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3512.82
|888
|2009.03.20 14:14
|buy
|445
|0.20
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|889
|2009.03.20 14:14
|close
|420
|1.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|8.80
|3521.62
|890
|2009.03.20 14:18
|buy
|446
|0.30
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|891
|2009.03.20 14:20
|buy
|447
|0.40
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|892
|2009.03.20 14:23
|close
|447
|0.40
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3525.22
|893
|2009.03.20 14:30
|buy
|448
|0.40
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|894
|2009.03.20 14:32
|buy
|449
|0.50
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|895
|2009.03.20 14:32
|close
|449
|0.50
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3531.22
|896
|2009.03.20 14:35
|buy
|450
|0.50
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|897
|2009.03.20 14:36
|buy
|451
|0.60
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|898
|2009.03.20 14:42
|buy
|452
|0.70
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|899
|2009.03.20 14:42
|buy
|453
|0.80
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|900
|2009.03.20 14:43
|buy
|454
|0.90
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|901
|2009.03.20 14:45
|buy
|455
|1.00
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|902
|2009.03.20 14:49
|close
|445
|0.20
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-10.20
|3521.02
|903
|2009.03.20 14:49
|close
|455
|1.00
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|18.00
|3539.02
|904
|2009.03.20 15:02
|buy
|456
|0.90
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|905
|2009.03.20 15:03
|buy
|457
|1.00
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|906
|2009.03.20 15:03
|buy
|458
|1.10
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|907
|2009.03.20 15:22
|buy
|459
|1.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|908
|2009.03.20 15:24
|buy
|460
|1.30
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|909
|2009.03.20 15:24
|buy
|461
|1.40
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|910
|2009.03.20 15:40
|buy
|462
|1.50
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|911
|2009.03.20 15:49
|close
|446
|0.30
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|-27.30
|3511.72
|912
|2009.03.20 15:49
|close
|462
|1.50
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|36.00
|3547.72
|913
|2009.03.20 15:53
|close
|448
|0.40
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|-28.40
|3519.32
|914
|2009.03.20 15:53
|close
|461
|1.40
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|36.40
|3555.72
|915
|2009.03.20 16:04
|close
|450
|0.50
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|-26.50
|3529.22
|916
|2009.03.20 16:04
|close
|460
|1.30
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|35.10
|3564.32
|917
|2009.03.20 16:04
|close
|451
|0.60
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|-22.20
|3542.12
|918
|2009.03.20 16:04
|close
|459
|1.20
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|30.00
|3572.12
|919
|2009.03.20 16:05
|close
|458
|1.10
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|22.00
|3594.12
|920
|2009.03.20 16:09
|close
|457
|1.00
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|17.00
|3611.12
|921
|2009.03.20 16:10
|close
|456
|0.90
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|10.80
|3621.92
|922
|2009.03.20 16:10
|close
|454
|0.90
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|6.30
|3628.22
|923
|2009.03.20 16:10
|close
|453
|0.80
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|4.00
|3632.22
|924
|2009.03.20 16:11
|buy
|463
|0.30
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|925
|2009.03.20 16:14
|buy
|464
|0.40
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|926
|2009.03.20 16:20
|close
|464
|0.40
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3635.82
|927
|2009.03.20 16:23
|buy
|465
|0.40
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|928
|2009.03.20 16:27
|buy
|466
|0.50
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|929
|2009.03.20 16:36
|buy
|467
|0.60
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|930
|2009.03.20 16:43
|buy
|468
|0.70
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|931
|2009.03.20 16:48
|buy
|469
|0.80
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|932
|2009.03.20 16:59
|close
|469
|0.80
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|19.20
|3655.02
|933
|2009.03.20 17:28
|buy
|470
|0.80
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|934
|2009.03.20 17:59
|close
|470
|0.80
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|19.20
|3674.22
|935
|2009.03.20 17:59
|close
|468
|0.70
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|13.30
|3687.52
|936
|2009.03.20 18:14
|buy
|471
|0.70
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|937
|2009.03.20 18:37
|buy
|472
|0.80
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|938
|2009.03.22 22:00
|close
|472
|0.80
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|71.20
|3758.72
|939
|2009.03.22 22:00
|close
|471
|0.70
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|53.20
|3811.92
|940
|2009.03.22 22:00
|close
|467
|0.60
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|41.40
|3853.32
|941
|2009.03.22 22:00
|close
|466
|0.50
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|28.50
|3881.82
|942
|2009.03.22 22:00
|close
|465
|0.40
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3901.82
|943
|2009.03.22 22:00
|close
|452
|0.70
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|23.10
|3924.92
|944
|2009.03.22 22:00
|buy
|473
|0.20
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|945
|2009.03.22 22:00
|close
|463
|0.30
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|11.40
|3936.32
|946
|2009.03.22 22:04
|buy
|474
|0.20
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|947
|2009.03.22 22:17
|buy
|475
|0.40
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|948
|2009.03.22 22:19
|close
|475
|0.40
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3939.92
|949
|2009.03.22 22:25
|buy
|476
|0.30
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|950
|2009.03.22 22:26
|close
|473
|0.20
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3943.52
|951
|2009.03.22 22:27
|buy
|477
|0.30
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|952
|2009.03.22 22:27
|close
|474
|0.20
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3947.12
|953
|2009.03.22 22:28
|close
|476
|0.30
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3950.72
|954
|2009.03.22 22:28
|buy
|478
|0.20
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|955
|2009.03.22 22:28
|close
|477
|0.30
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3954.32
|956
|2009.03.22 22:35
|buy
|479
|0.30
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|957
|2009.03.22 22:41
|buy
|480
|0.40
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|958
|2009.03.22 23:04
|buy
|481
|0.50
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|959
|2009.03.22 23:08
|buy
|482
|0.60
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|960
|2009.03.22 23:19
|buy
|483
|0.70
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|961
|2009.03.22 23:42
|close
|478
|0.20
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|3949.32
|962
|2009.03.22 23:42
|close
|483
|0.70
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|12.60
|3961.92
|963
|2009.03.22 23:42
|close
|482
|0.60
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|7.20
|3969.12
|964
|2009.03.22 23:48
|buy
|484
|0.50
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|965
|2009.03.23 00:13
|buy
|485
|0.60
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|966
|2009.03.23 00:39
|close
|485
|0.60
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|11.40
|3980.52
|967
|2009.03.23 00:58
|buy
|486
|0.60
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|968
|2009.03.23 01:15
|close
|486
|0.60
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|9.60
|3990.12
|969
|2009.03.23 01:21
|close
|484
|0.50
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|6.42
|3996.55
|970
|2009.03.23 01:22
|close
|481
|0.50
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|3.92
|4000.47
|971
|2009.03.23 01:25
|close
|480
|0.40
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|3.54
|4004.01
|972
|2009.03.23 01:28
|buy
|487
|0.20
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|973
|2009.03.23 01:55
|buy
|488
|0.40
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|974
|2009.03.23 02:02
|close
|488
|0.40
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4007.61
|975
|2009.03.23 02:35
|close
|479
|0.30
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|3.56
|4011.17
|976
|2009.03.23 02:35
|buy
|489
|0.20
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|977
|2009.03.23 02:41
|buy
|490
|0.40
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|978
|2009.03.23 03:18
|buy
|491
|0.50
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|979
|2009.03.23 03:33
|close
|491
|0.50
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4017.17
|980
|2009.03.23 03:39
|close
|490
|0.40
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4020.77
|981
|2009.03.23 03:52
|buy
|492
|0.30
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|982
|2009.03.23 04:38
|buy
|493
|0.50
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|983
|2009.03.23 04:44
|buy
|494
|0.60
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|984
|2009.03.23 05:12
|close
|494
|0.60
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4030.37
|985
|2009.03.23 05:41
|close
|493
|0.50
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4036.37
|986
|2009.03.23 05:57
|buy
|495
|0.50
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|987
|2009.03.23 06:29
|close
|495
|0.50
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4042.37
|988
|2009.03.23 06:34
|close
|487
|0.20
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4045.97
|989
|2009.03.23 06:34
|buy
|496
|0.30
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|990
|2009.03.23 06:35
|close
|489
|0.20
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4049.57
|991
|2009.03.23 06:36
|close
|492
|0.30
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4053.17
|992
|2009.03.23 06:38
|buy
|497
|0.30
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|993
|2009.03.23 07:16
|close
|497
|0.30
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4056.77
|994
|2009.03.23 07:16
|buy
|498
|0.20
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|995
|2009.03.23 07:20
|close
|496
|0.30
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4060.37
|996
|2009.03.23 07:23
|buy
|499
|0.20
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|997
|2009.03.23 07:28
|buy
|500
|0.30
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|998
|2009.03.23 07:28
|close
|498
|0.20
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4063.97
|999
|2009.03.23 07:30
|buy
|501
|0.30
|1.3729
|0.0000
|0.0000
|1000
|2009.03.23 07:31
|close
|499
|0.20
|1.3730
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4067.57
|1001
|2009.03.23 07:31
|close
|500
|0.30
|1.3733
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4071.17
|1002
|2009.03.23 07:35
|buy
|502
|0.30
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|1003
|2009.03.23 07:40
|buy
|503
|0.40
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|1004
|2009.03.23 07:52
|close
|503
|0.40
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4074.77
|1005
|2009.03.23 07:59
|buy
|504
|0.40
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|1006
|2009.03.23 08:09
|buy
|505
|0.50
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|1007
|2009.03.23 08:18
|buy
|506
|0.60
|1.3692
|0.0000
|0.0000
|1008
|2009.03.23 08:19
|buy
|507
|0.70
|1.3683
|0.0000
|0.0000
|1009
|2009.03.23 08:49
|buy
|508
|0.80
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|1010
|2009.03.23 08:51
|buy
|509
|0.90
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|1011
|2009.03.23 08:53
|buy
|510
|1.00
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1012
|2009.03.23 08:54
|buy
|511
|1.10
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1013
|2009.03.23 08:56
|buy
|512
|1.20
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1014
|2009.03.23 09:00
|buy
|513
|1.30
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|1015
|2009.03.23 09:11
|close
|501
|0.30
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|4052.27
|1016
|2009.03.23 09:11
|close
|513
|1.30
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|31.20
|4083.47
|1017
|2009.03.23 09:14
|buy
|514
|1.20
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|1018
|2009.03.23 09:39
|close
|502
|0.30
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|4064.27
|1019
|2009.03.23 09:39
|close
|514
|1.20
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|27.60
|4091.87
|1020
|2009.03.23 10:27
|close
|504
|0.40
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|-18.80
|4073.07
|1021
|2009.03.23 10:27
|close
|512
|1.20
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|26.40
|4099.47
|1022
|2009.03.23 10:30
|close
|505
|0.50
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|4083.47
|1023
|2009.03.23 10:30
|close
|511
|1.10
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|23.10
|4106.57
|1024
|2009.03.23 10:30
|close
|510
|1.00
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|16.00
|4122.57
|1025
|2009.03.23 10:37
|buy
|515
|0.60
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1026
|2009.03.23 10:56
|buy
|516
|0.70
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1027
|2009.03.23 10:58
|buy
|517
|0.80
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1028
|2009.03.23 11:00
|buy
|518
|0.10
|1.3643
|1.3574
|1.3650
|1029
|2009.03.23 11:17
|t/p
|518
|0.10
|1.3650
|1.3574
|1.3650
|0.70
|4123.27
|1030
|2009.03.23 11:53
|buy
|519
|0.90
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|1031
|2009.03.23 12:02
|buy
|520
|1.00
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|1032
|2009.03.23 12:18
|buy
|521
|1.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1033
|2009.03.23 12:18
|buy
|522
|1.20
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1034
|2009.03.23 12:18
|buy
|523
|1.30
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1035
|2009.03.23 12:20
|buy
|524
|1.40
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|1036
|2009.03.23 12:21
|buy
|525
|1.50
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|1037
|2009.03.23 13:08
|buy
|526
|1.60
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|1038
|2009.03.23 13:09
|buy
|527
|1.70
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|1039
|2009.03.23 13:11
|buy
|528
|1.80
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|1040
|2009.03.23 13:29
|buy
|529
|1.90
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|1041
|2009.03.23 13:48
|buy
|530
|2.00
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1042
|2009.03.23 13:49
|buy
|531
|2.00
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1043
|2009.03.23 13:49
|buy
|532
|2.00
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|1044
|2009.03.23 13:53
|buy
|533
|2.00
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|1045
|2009.03.23 13:54
|buy
|534
|2.00
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|1046
|2009.03.23 13:54
|buy
|535
|2.00
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|1047
|2009.03.23 14:12
|close
|506
|0.60
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|-90.60
|4032.67
|1048
|2009.03.23 14:12
|close
|535
|2.00
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|100.00
|4132.67
|1049
|2009.03.23 14:17
|close
|507
|0.70
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|-92.40
|4040.27
|1050
|2009.03.23 14:17
|close
|534
|2.00
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|102.00
|4142.27
|1051
|2009.03.23 15:05
|close
|508
|0.80
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|-92.80
|4049.47
|1052
|2009.03.23 15:05
|close
|533
|2.00
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|100.00
|4149.47
|1053
|2009.03.23 15:57
|close
|509
|0.90
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|-87.30
|4062.17
|1054
|2009.03.23 15:57
|close
|532
|2.00
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|100.00
|4162.17
|1055
|2009.03.23 15:57
|close
|515
|0.60
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|4108.17
|1056
|2009.03.23 15:57
|close
|531
|2.00
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|80.00
|4188.17
|1057
|2009.03.23 15:57
|close
|516
|0.70
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|4132.17
|1058
|2009.03.23 15:57
|close
|530
|2.00
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|64.00
|4196.17
|1059
|2009.03.23 16:53
|close
|517
|0.80
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|-51.20
|4144.97
|1060
|2009.03.23 16:53
|close
|529
|1.90
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|60.80
|4205.77
|1061
|2009.03.23 16:56
|close
|519
|0.90
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|-44.10
|4161.67
|1062
|2009.03.23 16:56
|close
|528
|1.80
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|52.20
|4213.87
|1063
|2009.03.23 16:56
|close
|520
|1.00
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|4178.87
|1064
|2009.03.23 16:56
|close
|527
|1.70
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|44.20
|4223.07
|1065
|2009.03.23 16:56
|close
|526
|1.60
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|33.60
|4256.67
|1066
|2009.03.23 17:07
|close
|525
|1.50
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|24.00
|4280.67
|1067
|2009.03.23 17:09
|close
|524
|1.40
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|16.80
|4297.47
|1068
|2009.03.23 17:10
|close
|523
|1.30
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|10.40
|4307.87
|1069
|2009.03.23 17:11
|close
|522
|1.20
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4311.47
|1070
|2009.03.23 17:16
|buy
|536
|0.30
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1071
|2009.03.23 17:21
|close
|536
|0.30
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4315.07
|1072
|2009.03.23 17:21
|buy
|537
|0.20
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|1073
|2009.03.23 17:21
|close
|521
|1.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|5.50
|4320.57
|1074
|2009.03.23 17:23
|buy
|538
|0.20
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|1075
|2009.03.23 17:49
|buy
|539
|0.30
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1076
|2009.03.23 17:49
|close
|537
|0.20
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4324.17
|1077
|2009.03.23 17:59
|buy
|540
|0.40
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|1078
|2009.03.23 18:07
|buy
|541
|0.50
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1079
|2009.03.23 18:12
|buy
|542
|0.60
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1080
|2009.03.23 18:26
|close
|542
|0.60
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4333.77
|1081
|2009.03.23 18:31
|close
|541
|0.50
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|5.50
|4339.27
|1082
|2009.03.23 18:34
|buy
|543
|0.50
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1083
|2009.03.23 18:50
|close
|543
|0.50
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4345.27
|1084
|2009.03.23 18:55
|close
|540
|0.40
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4348.87
|1085
|2009.03.23 19:43
|buy
|544
|0.30
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1086
|2009.03.23 19:46
|close
|538
|0.20
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4352.47
|1087
|2009.03.23 19:46
|close
|539
|0.30
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4356.07
|1088
|2009.03.23 19:46
|buy
|545
|0.20
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1089
|2009.03.23 20:00
|sell
|546
|0.10
|1.3648
|1.3717
|1.3641
|1090
|2009.03.23 20:07
|t/p
|546
|0.10
|1.3641
|1.3717
|1.3641
|0.70
|4356.77
|1091
|2009.03.23 20:07
|buy
|547
|0.40
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|1092
|2009.03.23 20:59
|buy
|548
|0.50
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|1093
|2009.03.23 21:40
|buy
|549
|0.60
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1094
|2009.03.23 23:25
|close
|549
|0.60
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|10.20
|4366.97
|1095
|2009.03.23 23:43
|buy
|550
|0.60
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|1096
|2009.03.24 00:18
|close
|550
|0.60
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|10.71
|4377.68
|1097
|2009.03.24 00:18
|close
|548
|0.50
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|5.92
|4383.60
|1098
|2009.03.24 00:31
|close
|547
|0.40
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|3.94
|4387.54
|1099
|2009.03.24 00:37
|close
|544
|0.30
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|3.56
|4391.10
|1100
|2009.03.24 00:38
|buy
|551
|0.20
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|1101
|2009.03.24 00:51
|buy
|552
|0.30
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|1102
|2009.03.24 02:17
|close
|545
|0.20
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|3.57
|4394.67
|1103
|2009.03.24 02:32
|buy
|553
|0.40
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1104
|2009.03.24 02:57
|close
|553
|0.40
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4398.27
|1105
|2009.03.24 03:59
|buy
|554
|0.40
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1106
|2009.03.24 04:00
|buy
|555
|0.50
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|1107
|2009.03.24 04:06
|close
|555
|0.50
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4404.27
|1108
|2009.03.24 04:51
|buy
|556
|0.50
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1109
|2009.03.24 04:52
|buy
|557
|0.60
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1110
|2009.03.24 05:26
|close
|557
|0.60
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4413.87
|1111
|2009.03.24 05:41
|close
|556
|0.50
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4419.87
|1112
|2009.03.24 05:41
|close
|554
|0.40
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4423.47
|1113
|2009.03.24 06:20
|buy
|558
|0.40
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1114
|2009.03.24 06:30
|close
|558
|0.40
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4427.07
|1115
|2009.03.24 06:41
|buy
|559
|0.40
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1116
|2009.03.24 06:42
|buy
|560
|0.50
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1117
|2009.03.24 06:54
|buy
|561
|0.60
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1118
|2009.03.24 06:54
|buy
|562
|0.70
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|1119
|2009.03.24 07:22
|buy
|563
|0.80
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|1120
|2009.03.24 07:25
|buy
|564
|0.90
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1121
|2009.03.24 07:29
|buy
|565
|1.00
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1122
|2009.03.24 07:43
|buy
|566
|1.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1123
|2009.03.24 08:00
|buy
|567
|0.10
|1.3604
|1.3535
|1.3611
|1124
|2009.03.24 08:02
|t/p
|567
|0.10
|1.3611
|1.3535
|1.3611
|0.70
|4427.77
|1125
|2009.03.24 08:10
|buy
|568
|1.20
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|1126
|2009.03.24 08:11
|buy
|569
|1.30
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|1127
|2009.03.24 08:16
|buy
|570
|1.40
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|1128
|2009.03.24 08:29
|close
|552
|0.30
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-24.60
|4403.17
|1129
|2009.03.24 08:29
|close
|570
|1.40
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|32.20
|4435.37
|1130
|2009.03.24 08:37
|close
|551
|0.20
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|4421.37
|1131
|2009.03.24 08:37
|close
|569
|1.30
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|22.10
|4443.47
|1132
|2009.03.24 09:02
|close
|559
|0.40
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|4424.27
|1133
|2009.03.24 09:02
|close
|568
|1.20
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|26.40
|4450.67
|1134
|2009.03.24 09:32
|close
|560
|0.50
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|4435.67
|1135
|2009.03.24 09:32
|close
|566
|1.10
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|23.10
|4458.77
|1136
|2009.03.24 09:36
|close
|565
|1.00
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|16.00
|4474.77
|1137
|2009.03.24 09:47
|buy
|571
|0.60
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1138
|2009.03.24 09:53
|buy
|572
|0.70
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1139
|2009.03.24 09:56
|buy
|573
|0.80
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|1140
|2009.03.24 09:57
|buy
|574
|0.90
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1141
|2009.03.24 10:01
|buy
|575
|1.00
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|1142
|2009.03.24 10:04
|buy
|576
|1.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1143
|2009.03.24 10:07
|buy
|577
|1.20
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1144
|2009.03.24 10:32
|buy
|578
|1.30
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1145
|2009.03.24 10:36
|buy
|579
|1.40
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1146
|2009.03.24 10:42
|buy
|580
|1.50
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1147
|2009.03.24 12:18
|close
|561
|0.60
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|-46.20
|4428.57
|1148
|2009.03.24 12:18
|close
|580
|1.50
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|54.00
|4482.57
|1149
|2009.03.24 12:46
|buy
|581
|1.40
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1150
|2009.03.24 12:59
|buy
|582
|1.50
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|1151
|2009.03.24 13:10
|buy
|583
|1.60
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|1152
|2009.03.24 13:17
|buy
|584
|1.70
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|1153
|2009.03.24 13:17
|buy
|585
|1.80
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|1154
|2009.03.24 13:19
|buy
|586
|1.90
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|1155
|2009.03.24 13:43
|close
|562
|0.70
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|-72.80
|4409.77
|1156
|2009.03.24 13:43
|close
|586
|1.90
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|81.70
|4491.47
|1157
|2009.03.24 13:44
|close
|563
|0.80
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|-68.80
|4422.67
|1158
|2009.03.24 13:44
|close
|585
|1.80
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|77.40
|4500.07
|1159
|2009.03.24 13:50
|close
|564
|0.90
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|-63.90
|4436.17
|1160
|2009.03.24 13:50
|close
|584
|1.70
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|71.40
|4507.57
|1161
|2009.03.24 13:50
|close
|571
|0.60
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-37.80
|4469.77
|1162
|2009.03.24 13:50
|close
|583
|1.60
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|51.20
|4520.97
|1163
|2009.03.24 14:01
|close
|572
|0.70
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|4485.97
|1164
|2009.03.24 14:01
|close
|582
|1.50
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|42.00
|4527.97
|1165
|2009.03.24 14:03
|close
|573
|0.80
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|4499.97
|1166
|2009.03.24 14:03
|close
|581
|1.40
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|36.40
|4536.37
|1167
|2009.03.24 14:03
|close
|579
|1.40
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|29.40
|4565.77
|1168
|2009.03.24 14:03
|close
|578
|1.30
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|20.80
|4586.57
|1169
|2009.03.24 14:09
|close
|577
|1.20
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|14.40
|4600.97
|1170
|2009.03.24 14:13
|buy
|587
|0.50
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1171
|2009.03.24 14:19
|buy
|588
|0.60
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1172
|2009.03.24 14:41
|close
|588
|0.60
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4610.57
|1173
|2009.03.24 14:41
|close
|587
|0.50
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4616.57
|1174
|2009.03.24 14:41
|close
|576
|1.10
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|8.80
|4625.37
|1175
|2009.03.24 14:43
|close
|575
|1.00
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|4.00
|4629.37
|1176
|2009.03.24 14:44
|buy
|589
|0.30
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|1177
|2009.03.24 14:45
|buy
|590
|0.40
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1178
|2009.03.24 14:51
|close
|590
|0.40
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|4.00
|4633.37
|1179
|2009.03.24 14:53
|buy
|591
|0.40
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1180
|2009.03.24 14:54
|buy
|592
|0.50
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1181
|2009.03.24 14:57
|buy
|593
|0.60
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1182
|2009.03.24 15:00
|buy
|594
|0.70
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|1183
|2009.03.24 15:13
|buy
|595
|0.80
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|1184
|2009.03.24 15:44
|close
|595
|0.80
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|20.00
|4653.37
|1185
|2009.03.24 15:45
|close
|594
|0.70
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|14.00
|4667.37
|1186
|2009.03.24 15:47
|close
|593
|0.60
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4676.97
|1187
|2009.03.24 15:50
|buy
|596
|0.60
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|1188
|2009.03.24 15:52
|buy
|597
|0.70
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1189
|2009.03.24 15:54
|buy
|598
|0.80
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1190
|2009.03.24 15:54
|buy
|599
|0.90
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|1191
|2009.03.24 16:13
|close
|599
|0.90
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|26.10
|4703.07
|1192
|2009.03.24 16:14
|close
|598
|0.80
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|20.00
|4723.07
|1193
|2009.03.24 16:22
|close
|597
|0.70
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|14.70
|4737.77
|1194
|2009.03.24 16:22
|close
|596
|0.60
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4747.37
|1195
|2009.03.24 16:23
|close
|592
|0.50
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4753.37
|1196
|2009.03.24 16:30
|close
|591
|0.40
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4756.97
|1197
|2009.03.24 16:32
|buy
|600
|0.40
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1198
|2009.03.24 16:37
|buy
|601
|0.50
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1199
|2009.03.24 16:41
|buy
|602
|0.60
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1200
|2009.03.24 16:54
|close
|602
|0.60
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4766.57
|1201
|2009.03.24 16:59
|close
|601
|0.50
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4772.57
|1202
|2009.03.24 17:00
|close
|600
|0.40
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4776.17
|1203
|2009.03.24 17:11
|buy
|603
|0.40
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1204
|2009.03.24 17:27
|buy
|604
|0.50
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1205
|2009.03.24 17:28
|buy
|605
|0.60
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1206
|2009.03.24 17:29
|buy
|606
|0.70
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|1207
|2009.03.24 17:31
|buy
|607
|0.80
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|1208
|2009.03.24 17:33
|buy
|608
|0.90
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|1209
|2009.03.24 17:33
|buy
|609
|1.00
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|1210
|2009.03.24 17:41
|buy
|610
|1.10
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|1211
|2009.03.24 17:57
|buy
|611
|1.20
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|1212
|2009.03.24 18:44
|close
|574
|0.90
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|-42.30
|4733.87
|1213
|2009.03.24 18:44
|close
|611
|1.20
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|51.60
|4785.47
|1214
|2009.03.24 18:44
|close
|610
|1.10
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|38.50
|4823.97
|1215
|2009.03.24 18:44
|close
|589
|0.30
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|-11.40
|4812.57
|1216
|2009.03.24 18:44
|close
|609
|1.00
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|24.00
|4836.57
|1217
|2009.03.24 19:02
|buy
|612
|0.80
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|1218
|2009.03.24 19:10
|buy
|613
|0.90
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|1219
|2009.03.24 19:11
|buy
|614
|1.00
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|1220
|2009.03.24 19:31
|buy
|615
|1.10
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|1221
|2009.03.24 19:32
|buy
|616
|1.20
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|1222
|2009.03.24 19:32
|buy
|617
|1.30
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|1223
|2009.03.24 19:32
|buy
|618
|1.40
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|1224
|2009.03.24 19:37
|buy
|619
|1.50
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|1225
|2009.03.24 19:45
|buy
|620
|1.60
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|1226
|2009.03.24 20:16
|close
|603
|0.40
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|-37.60
|4798.97
|1227
|2009.03.24 20:16
|close
|620
|1.60
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|44.80
|4843.77
|1228
|2009.03.24 22:29
|close
|604
|0.50
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|-37.50
|4806.27
|1229
|2009.03.24 22:29
|close
|619
|1.50
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|45.00
|4851.27
|1230
|2009.03.24 22:46
|close
|605
|0.60
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|4818.27
|1231
|2009.03.24 22:46
|close
|618
|1.40
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|43.40
|4861.67
|1232
|2009.03.24 23:00
|close
|606
|0.70
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|-29.40
|4832.27
|1233
|2009.03.24 23:00
|close
|617
|1.30
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|36.40
|4868.67
|1234
|2009.03.24 23:41
|buy
|621
|0.90
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|1235
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|621
|0.90
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|11.70
|4880.37
|1236
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|616
|1.20
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|4.80
|4885.17
|1237
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|615
|1.10
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|4880.77
|1238
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|614
|1.00
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|4867.77
|1239
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|613
|0.90
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|4848.87
|1240
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|612
|0.80
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|4824.87
|1241
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|608
|0.90
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|4788.87
|1242
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|607
|0.80
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|4750.47