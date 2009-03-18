Strategy Tester Report
PipMaker v9-2XpMa
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)
|Symbol
|USDCHFm (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.03.15 22:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.15 - 2009.03.25)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|LotIncrease=true;
Buy=true;
Sell=true;
smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; SmallestLotSize=1; MaxLotSize=1; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; ProfitTarget=0.001; TrendProfitTarget=1; SafetyLevelPercentage=1; SafetyProfitTargetPercent=1; OpenOnTick=1; Spacing=8; TrendSpacing=8; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=0; OrdersToClose=1; MinimumOrdersToCloseLosing=1; MaxMarginPercentage=15; TrendTimeFrame=15; TrendPeriods=1200; Use_xpMA=true;
MA_Period=10; MA_Type=5; MA_Applied=0; T3MA_VolumeFactor=0.8; JMA_Phase=0; Step_Period=1; Reverse_xpMA=false;
Alert_On=false;
Arrows_On=true;
Slippage=3; CeaseTrading=false;
RightSideLabel=true;
|Bars in test
|1170
|Ticks modelled
|146075
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|469.44
|Gross profit
|1001.62
|Gross loss
|-532.17
|Profit factor
|1.88
|Expected payoff
|0.94
|Absolute drawdown
|58.91
|Maximal drawdown
|379.22 (26.66%)
|Relative drawdown
|26.66% (379.22)
|Total trades
|499
|Short positions (won %)
|499 (74.15%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|370 (74.15%)
|Loss trades (% of total)
|129 (25.85%)
|Largest
|profit trade
|34.80
|loss trade
|-13.34
|Average
|profit trade
|2.71
|loss trade
|-4.13
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (25.32)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-13.34)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|111.49 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-13.34 (1)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.03.18 12:19
|sell
|1
|0.10
|1.1716
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.03.18 12:20
|sell
|2
|0.20
|1.1707
|0.0000
|0.0000
|3
|2009.03.18 12:20
|close
|1
|0.10
|1.1711
|0.0000
|0.0000
|0.43
|1000.43
|4
|2009.03.18 12:20
|sell
|3
|0.20
|1.1699
|0.0000
|0.0000
|5
|2009.03.18 12:20
|close
|2
|0.20
|1.1702
|0.0000
|0.0000
|0.85
|1001.28
|6
|2009.03.18 12:21
|sell
|4
|0.20
|1.1707
|0.0000
|0.0000
|7
|2009.03.18 12:22
|close
|4
|0.20
|1.1703
|0.0000
|0.0000
|0.68
|1001.96
|8
|2009.03.18 12:23
|sell
|5
|0.20
|1.1707
|0.0000
|0.0000
|9
|2009.03.18 12:26
|close
|5
|0.20
|1.1703
|0.0000
|0.0000
|0.68
|1002.64
|10
|2009.03.18 12:31
|sell
|6
|0.20
|1.1690
|0.0000
|0.0000
|11
|2009.03.18 12:31
|close
|3
|0.20
|1.1694
|0.0000
|0.0000
|0.86
|1003.50
|12
|2009.03.18 12:31
|sell
|7
|0.20
|1.1682
|0.0000
|0.0000
|13
|2009.03.18 12:31
|close
|6
|0.20
|1.1685
|0.0000
|0.0000
|0.86
|1004.36
|14
|2009.03.18 12:31
|sell
|8
|0.20
|1.1673
|0.0000
|0.0000
|15
|2009.03.18 12:31
|close
|7
|0.20
|1.1676
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1005.39
|16
|2009.03.18 12:33
|sell
|9
|0.20
|1.1682
|0.0000
|0.0000
|17
|2009.03.18 12:33
|sell
|10
|0.30
|1.1692
|0.0000
|0.0000
|18
|2009.03.18 12:33
|sell
|11
|0.40
|1.1702
|0.0000
|0.0000
|19
|2009.03.18 12:33
|sell
|12
|0.50
|1.1711
|0.0000
|0.0000
|20
|2009.03.18 12:34
|close
|8
|0.20
|1.1700
|0.0000
|0.0000
|-4.62
|1000.77
|21
|2009.03.18 12:34
|close
|12
|0.50
|1.1700
|0.0000
|0.0000
|4.70
|1005.47
|22
|2009.03.18 12:35
|close
|9
|0.20
|1.1695
|0.0000
|0.0000
|-2.22
|1003.25
|23
|2009.03.18 12:35
|close
|11
|0.40
|1.1695
|0.0000
|0.0000
|2.39
|1005.64
|24
|2009.03.18 12:35
|sell
|13
|0.20
|1.1683
|0.0000
|0.0000
|25
|2009.03.18 12:35
|close
|10
|0.30
|1.1686
|0.0000
|0.0000
|1.54
|1007.18
|26
|2009.03.18 12:38
|sell
|14
|0.20
|1.1691
|0.0000
|0.0000
|27
|2009.03.18 12:42
|close
|14
|0.20
|1.1687
|0.0000
|0.0000
|0.68
|1007.86
|28
|2009.03.18 12:43
|sell
|15
|0.20
|1.1691
|0.0000
|0.0000
|29
|2009.03.18 12:47
|close
|15
|0.20
|1.1687
|0.0000
|0.0000
|0.68
|1008.54
|30
|2009.03.18 12:47
|sell
|16
|0.20
|1.1674
|0.0000
|0.0000
|31
|2009.03.18 12:47
|close
|13
|0.20
|1.1677
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1009.57
|32
|2009.03.18 12:49
|sell
|17
|0.20
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|33
|2009.03.18 12:49
|close
|16
|0.20
|1.1668
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1010.60
|34
|2009.03.18 12:49
|sell
|18
|0.20
|1.1657
|0.0000
|0.0000
|35
|2009.03.18 12:49
|close
|17
|0.20
|1.1660
|0.0000
|0.0000
|0.86
|1011.46
|36
|2009.03.18 12:51
|sell
|19
|0.20
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|37
|2009.03.18 12:57
|sell
|20
|0.30
|1.1674
|0.0000
|0.0000
|38
|2009.03.18 12:59
|sell
|21
|0.40
|1.1683
|0.0000
|0.0000
|39
|2009.03.18 13:26
|close
|18
|0.20
|1.1674
|0.0000
|0.0000
|-2.91
|1008.55
|40
|2009.03.18 13:26
|close
|21
|0.40
|1.1674
|0.0000
|0.0000
|3.08
|1011.63
|41
|2009.03.18 13:27
|close
|19
|0.20
|1.1670
|0.0000
|0.0000
|-0.86
|1010.77
|42
|2009.03.18 13:27
|close
|20
|0.30
|1.1670
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1011.80
|43
|2009.03.18 13:27
|sell
|22
|0.10
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|44
|2009.03.18 13:33
|sell
|23
|0.20
|1.1674
|0.0000
|0.0000
|45
|2009.03.18 13:39
|sell
|24
|0.30
|1.1683
|0.0000
|0.0000
|46
|2009.03.18 13:47
|close
|22
|0.10
|1.1678
|0.0000
|0.0000
|-1.11
|1010.69
|47
|2009.03.18 13:47
|close
|24
|0.30
|1.1678
|0.0000
|0.0000
|1.28
|1011.97
|48
|2009.03.18 13:56
|sell
|25
|0.20
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|49
|2009.03.18 13:56
|close
|23
|0.20
|1.1668
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1013.00
|50
|2009.03.18 14:08
|sell
|26
|0.20
|1.1656
|0.0000
|0.0000
|51
|2009.03.18 14:08
|close
|25
|0.20
|1.1659
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1014.03
|52
|2009.03.18 14:08
|sell
|27
|0.20
|1.1646
|0.0000
|0.0000
|53
|2009.03.18 14:08
|close
|26
|0.20
|1.1651
|0.0000
|0.0000
|0.86
|1014.89
|54
|2009.03.18 14:10
|sell
|28
|0.20
|1.1638
|0.0000
|0.0000
|55
|2009.03.18 14:10
|close
|27
|0.20
|1.1640
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1015.92
|56
|2009.03.18 14:12
|sell
|29
|0.20
|1.1629
|0.0000
|0.0000
|57
|2009.03.18 14:12
|close
|28
|0.20
|1.1632
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1016.95
|58
|2009.03.18 14:14
|sell
|30
|0.20
|1.1638
|0.0000
|0.0000
|59
|2009.03.18 14:15
|close
|30
|0.20
|1.1632
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1017.98
|60
|2009.03.18 14:28
|sell
|31
|0.20
|1.1638
|0.0000
|0.0000
|61
|2009.03.18 14:30
|sell
|32
|0.30
|1.1646
|0.0000
|0.0000
|62
|2009.03.18 14:32
|sell
|33
|0.40
|1.1655
|0.0000
|0.0000
|63
|2009.03.18 14:37
|sell
|34
|0.50
|1.1664
|0.0000
|0.0000
|64
|2009.03.18 14:48
|close
|29
|0.20
|1.1653
|0.0000
|0.0000
|-4.12
|1013.86
|65
|2009.03.18 14:48
|close
|34
|0.50
|1.1653
|0.0000
|0.0000
|4.72
|1018.58
|66
|2009.03.18 15:16
|sell
|35
|0.40
|1.1664
|0.0000
|0.0000
|67
|2009.03.18 15:26
|sell
|36
|0.50
|1.1673
|0.0000
|0.0000
|68
|2009.03.18 15:51
|sell
|37
|0.60
|1.1682
|0.0000
|0.0000
|69
|2009.03.18 15:59
|close
|31
|0.20
|1.1670
|0.0000
|0.0000
|-5.48
|1013.10
|70
|2009.03.18 15:59
|close
|37
|0.60
|1.1670
|0.0000
|0.0000
|6.17
|1019.27
|71
|2009.03.18 16:13
|close
|32
|0.30
|1.1661
|0.0000
|0.0000
|-3.86
|1015.41
|72
|2009.03.18 16:13
|close
|36
|0.50
|1.1661
|0.0000
|0.0000
|5.15
|1020.56
|73
|2009.03.18 16:19
|close
|35
|0.40
|1.1659
|0.0000
|0.0000
|1.72
|1022.28
|74
|2009.03.18 16:21
|sell
|38
|0.20
|1.1664
|0.0000
|0.0000
|75
|2009.03.18 16:28
|close
|38
|0.20
|1.1659
|0.0000
|0.0000
|0.86
|1023.14
|76
|2009.03.18 16:30
|sell
|39
|0.20
|1.1666
|0.0000
|0.0000
|77
|2009.03.18 16:36
|sell
|40
|0.30
|1.1675
|0.0000
|0.0000
|78
|2009.03.18 16:42
|close
|40
|0.30
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|2.57
|1025.71
|79
|2009.03.18 16:47
|close
|39
|0.20
|1.1660
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1026.74
|80
|2009.03.18 16:48
|sell
|41
|0.20
|1.1664
|0.0000
|0.0000
|81
|2009.03.18 17:08
|close
|41
|0.20
|1.1658
|0.0000
|0.0000
|1.03
|1027.77
|82
|2009.03.18 17:16
|sell
|42
|0.20
|1.1646
|0.0000
|0.0000
|83
|2009.03.18 17:16
|close
|42
|0.20
|1.1651
|0.0000
|0.0000
|-0.86
|1026.91
|84
|2009.03.18 17:16
|close
|33
|0.40
|1.1651
|0.0000
|0.0000
|1.37
|1028.28
|85
|2009.03.18 17:16
|sell
|43
|0.10
|1.1648
|0.0000
|0.0000
|86
|2009.03.18 17:35
|sell
|44
|0.20
|1.1640
|0.0000
|0.0000
|87
|2009.03.18 17:35
|close
|43
|0.10
|1.1643
|0.0000
|0.0000
|0.43
|1028.71
|88
|2009.03.18 17:38
|sell
|45
|0.20
|1.1630
|0.0000
|0.0000
|89
|2009.03.18 17:38
|close
|44
|0.20
|1.1635
|0.0000
|0.0000
|0.86
|1029.57
|90
|2009.03.18 17:45
|sell
|46
|0.20
|1.1639
|0.0000
|0.0000
|91
|2009.03.18 17:54
|sell
|47
|0.30
|1.1647
|0.0000
|0.0000
|92
|2009.03.18 17:59
|sell
|48
|0.40
|1.1656
|0.0000
|0.0000
|93
|2009.03.18 18:00
|sell
|49
|0.50
|1.1664
|0.0000
|0.0000
|94
|2009.03.18 18:17
|close
|45
|0.20
|1.1654
|0.0000
|0.0000
|-4.12
|1025.45
|95
|2009.03.18 18:17
|close
|49
|0.50
|1.1654
|0.0000
|0.0000
|4.29
|1029.74
|96
|2009.03.18 18:17
|close
|46
|0.20
|1.1648
|0.0000
|0.0000
|-1.55
|1028.19
|97
|2009.03.18 18:17
|close
|48
|0.40
|1.1648
|0.0000
|0.0000
|2.75
|1030.94
|98
|2009.03.18 18:17
|sell
|50
|0.20
|1.1637
|0.0000
|0.0000
|99
|2009.03.18 18:17
|close
|47
|0.30
|1.1638
|0.0000
|0.0000
|2.32
|1033.26
|100
|2009.03.18 18:17
|sell
|51
|0.20
|1.1628
|0.0000
|0.0000
|101
|2009.03.18 18:17
|close
|50
|0.20
|1.1628
|0.0000
|0.0000
|1.55
|1034.81
|102
|2009.03.18 18:17
|sell
|52
|0.20
|1.1618
|0.0000
|0.0000
|103
|2009.03.18 18:17
|close
|51
|0.20
|1.1619
|0.0000
|0.0000
|1.55
|1036.36
|104
|2009.03.18 18:17
|sell
|53
|0.20
|1.1608
|0.0000
|0.0000
|105
|2009.03.18 18:17
|close
|52
|0.20
|1.1609
|0.0000
|0.0000
|1.55
|1037.91
|106
|2009.03.18 18:17
|sell
|54
|0.20
|1.1599
|0.0000
|0.0000
|107
|2009.03.18 18:17
|close
|53
|0.20
|1.1599
|0.0000
|0.0000
|1.55
|1039.46
|108
|2009.03.18 18:17
|sell
|55
|0.20
|1.1589
|0.0000
|0.0000
|109
|2009.03.18 18:17
|close
|54
|0.20
|1.1594
|0.0000
|0.0000
|0.86
|1040.32
|110
|2009.03.18 18:17
|sell
|56
|0.20
|1.1598
|0.0000
|0.0000
|111
|2009.03.18 18:17
|sell
|57
|0.30
|1.1606
|0.0000
|0.0000
|112
|2009.03.18 18:17
|close
|55
|0.20
|1.1598
|0.0000
|0.0000
|-1.55
|1038.77
|113
|2009.03.18 18:17
|close
|57
|0.30
|1.1598
|0.0000
|0.0000
|2.07
|1040.84
|114
|2009.03.18 18:17
|sell
|58
|0.20
|1.1588
|0.0000
|0.0000
|115
|2009.03.18 18:17
|close
|56
|0.20
|1.1588
|0.0000
|0.0000
|1.73
|1042.57
|116
|2009.03.18 18:17
|sell
|59
|0.20
|1.1578
|0.0000
|0.0000
|117
|2009.03.18 18:17
|close
|58
|0.20
|1.1579
|0.0000
|0.0000
|1.55
|1044.12
|118
|2009.03.18 18:17
|sell
|60
|0.20
|1.1568
|0.0000
|0.0000
|119
|2009.03.18 18:17
|close
|59
|0.20
|1.1569
|0.0000
|0.0000
|1.56
|1045.68
|120
|2009.03.18 18:17
|sell
|61
|0.20
|1.1559
|0.0000
|0.0000
|121
|2009.03.18 18:17
|close
|60
|0.20
|1.1560
|0.0000
|0.0000
|1.38
|1047.06
|122
|2009.03.18 18:17
|sell
|62
|0.20
|1.1549
|0.0000
|0.0000
|123
|2009.03.18 18:17
|close
|61
|0.20
|1.1550
|0.0000
|0.0000
|1.56
|1048.62
|124
|2009.03.18 18:17
|sell
|63
|0.20
|1.1539
|0.0000
|0.0000
|125
|2009.03.18 18:17
|close
|62
|0.20
|1.1540
|0.0000
|0.0000
|1.56
|1050.18
|126
|2009.03.18 18:17
|sell
|64
|0.20
|1.1547
|0.0000
|0.0000
|127
|2009.03.18 18:17
|close
|64
|0.20
|1.1540
|0.0000
|0.0000
|1.21
|1051.39
|128
|2009.03.18 18:17
|sell
|65
|0.20
|1.1528
|0.0000
|0.0000
|129
|2009.03.18 18:17
|close
|63
|0.20
|1.1528
|0.0000
|0.0000
|1.91
|1053.30
|130
|2009.03.18 18:17
|sell
|66
|0.20
|1.1520
|0.0000
|0.0000
|131
|2009.03.18 18:17
|close
|65
|0.20
|1.1520
|0.0000
|0.0000
|1.39
|1054.69
|132
|2009.03.18 18:17
|sell
|67
|0.20
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|133
|2009.03.18 18:17
|close
|66
|0.20
|1.1507
|0.0000
|0.0000
|2.26
|1056.95
|134
|2009.03.18 18:17
|sell
|68
|0.20
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|135
|2009.03.18 18:17
|close
|67
|0.20
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|1.57
|1058.52
|136
|2009.03.18 18:17
|sell
|69
|0.20
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|137
|2009.03.18 18:17
|close
|68
|0.20
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|2.09
|1060.61
|138
|2009.03.18 18:17
|sell
|70
|0.20
|1.1479
|0.0000
|0.0000
|139
|2009.03.18 18:17
|close
|69
|0.20
|1.1479
|0.0000
|0.0000
|1.39
|1062.00
|140
|2009.03.18 18:17
|sell
|71
|0.20
|1.1467
|0.0000
|0.0000
|141
|2009.03.18 18:17
|close
|70
|0.20
|1.1467
|0.0000
|0.0000
|2.09
|1064.09
|142
|2009.03.18 18:17
|sell
|72
|0.20
|1.1459
|0.0000
|0.0000
|143
|2009.03.18 18:17
|sell
|73
|0.30
|1.1477
|0.0000
|0.0000
|144
|2009.03.18 18:17
|sell
|74
|0.40
|1.1485
|0.0000
|0.0000
|145
|2009.03.18 18:17
|sell
|75
|0.50
|1.1494
|0.0000
|0.0000
|146
|2009.03.18 18:17
|close
|72
|0.20
|1.1483
|0.0000
|0.0000
|-4.18
|1059.91
|147
|2009.03.18 18:17
|close
|75
|0.50
|1.1483
|0.0000
|0.0000
|4.79
|1064.70
|148
|2009.03.18 18:17
|sell
|76
|0.40
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|149
|2009.03.18 18:17
|sell
|77
|0.50
|1.1504
|0.0000
|0.0000
|150
|2009.03.18 18:17
|sell
|78
|0.60
|1.1514
|0.0000
|0.0000
|151
|2009.03.18 18:17
|sell
|79
|0.70
|1.1523
|0.0000
|0.0000
|152
|2009.03.18 18:17
|close
|79
|0.70
|1.1466
|0.0000
|0.0000
|34.80
|1099.50
|153
|2009.03.18 18:18
|close
|78
|0.60
|1.1462
|0.0000
|0.0000
|27.22
|1126.72
|154
|2009.03.18 18:18
|close
|77
|0.50
|1.1461
|0.0000
|0.0000
|18.76
|1145.48
|155
|2009.03.18 18:18
|close
|76
|0.40
|1.1462
|0.0000
|0.0000
|11.52
|1157.00
|156
|2009.03.18 18:18
|close
|74
|0.40
|1.1461
|0.0000
|0.0000
|8.38
|1165.38
|157
|2009.03.18 18:18
|close
|73
|0.30
|1.1462
|0.0000
|0.0000
|3.93
|1169.31
|158
|2009.03.18 18:18
|sell
|80
|0.20
|1.1457
|0.0000
|0.0000
|159
|2009.03.18 18:18
|close
|71
|0.20
|1.1460
|0.0000
|0.0000
|1.22
|1170.53
|160
|2009.03.18 18:18
|sell
|81
|0.20
|1.1448
|0.0000
|0.0000
|161
|2009.03.18 18:18
|close
|80
|0.20
|1.1452
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1171.40
|162
|2009.03.18 18:18
|sell
|82
|0.20
|1.1457
|0.0000
|0.0000
|163
|2009.03.18 18:18
|sell
|83
|0.30
|1.1465
|0.0000
|0.0000
|164
|2009.03.18 18:18
|sell
|84
|0.40
|1.1474
|0.0000
|0.0000
|165
|2009.03.18 18:18
|sell
|85
|0.50
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|166
|2009.03.18 18:18
|sell
|86
|0.60
|1.1491
|0.0000
|0.0000
|167
|2009.03.18 18:18
|sell
|87
|0.70
|1.1500
|0.0000
|0.0000
|168
|2009.03.18 18:19
|sell
|88
|0.80
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|169
|2009.03.18 18:21
|close
|81
|0.20
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|-8.18
|1163.22
|170
|2009.03.18 18:21
|close
|88
|0.80
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|9.05
|1172.27
|171
|2009.03.18 18:21
|sell
|89
|0.70
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|172
|2009.03.18 18:21
|sell
|90
|0.80
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|173
|2009.03.18 18:22
|close
|82
|0.20
|1.1504
|0.0000
|0.0000
|-8.17
|1164.10
|174
|2009.03.18 18:22
|close
|90
|0.80
|1.1504
|0.0000
|0.0000
|9.04
|1173.14
|175
|2009.03.18 18:22
|close
|83
|0.30
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|-7.83
|1165.31
|176
|2009.03.18 18:22
|close
|89
|0.70
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|7.92
|1173.23
|177
|2009.03.18 18:23
|close
|84
|0.40
|1.1490
|0.0000
|0.0000
|-5.57
|1167.66
|178
|2009.03.18 18:23
|close
|87
|0.70
|1.1490
|0.0000
|0.0000
|6.09
|1173.75
|179
|2009.03.18 18:23
|sell
|91
|0.30
|1.1500
|0.0000
|0.0000
|180
|2009.03.18 18:23
|sell
|92
|0.40
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|181
|2009.03.18 18:23
|sell
|93
|0.50
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|182
|2009.03.18 18:24
|sell
|94
|0.60
|1.1525
|0.0000
|0.0000
|183
|2009.03.18 18:26
|close
|85
|0.50
|1.1505
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|1163.75
|184
|2009.03.18 18:26
|close
|94
|0.60
|1.1505
|0.0000
|0.0000
|10.43
|1174.18
|185
|2009.03.18 18:26
|close
|93
|0.50
|1.1504
|0.0000
|0.0000
|5.65
|1179.83
|186
|2009.03.18 18:26
|close
|92
|0.40
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|3.13
|1182.96
|187
|2009.03.18 18:26
|close
|91
|0.30
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|1.30
|1184.26
|188
|2009.03.18 18:26
|sell
|95
|0.20
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|189
|2009.03.18 18:26
|close
|86
|0.60
|1.1485
|0.0000
|0.0000
|3.13
|1187.39
|190
|2009.03.18 18:26
|sell
|96
|0.20
|1.1474
|0.0000
|0.0000
|191
|2009.03.18 18:26
|close
|95
|0.20
|1.1477
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1188.26
|192
|2009.03.18 18:26
|sell
|97
|0.20
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|193
|2009.03.18 18:27
|close
|97
|0.20
|1.1478
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1188.96
|194
|2009.03.18 18:27
|sell
|98
|0.20
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|195
|2009.03.18 18:27
|sell
|99
|0.30
|1.1491
|0.0000
|0.0000
|196
|2009.03.18 18:27
|sell
|100
|0.40
|1.1500
|0.0000
|0.0000
|197
|2009.03.18 18:29
|close
|96
|0.20
|1.1491
|0.0000
|0.0000
|-2.96
|1186.00
|198
|2009.03.18 18:29
|close
|100
|0.40
|1.1491
|0.0000
|0.0000
|3.13
|1189.13
|199
|2009.03.18 18:29
|close
|98
|0.20
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|-0.87
|1188.26
|200
|2009.03.18 18:29
|close
|99
|0.30
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|1.04
|1189.30
|201
|2009.03.18 18:29
|sell
|101
|0.10
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|202
|2009.03.18 18:29
|sell
|102
|0.20
|1.1474
|0.0000
|0.0000
|203
|2009.03.18 18:29
|close
|101
|0.10
|1.1477
|0.0000
|0.0000
|0.44
|1189.74
|204
|2009.03.18 18:30
|sell
|103
|0.20
|1.1465
|0.0000
|0.0000
|205
|2009.03.18 18:30
|close
|102
|0.20
|1.1469
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1190.61
|206
|2009.03.18 18:30
|sell
|104
|0.20
|1.1474
|0.0000
|0.0000
|207
|2009.03.18 18:30
|sell
|105
|0.30
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|208
|2009.03.18 18:31
|close
|103
|0.20
|1.1475
|0.0000
|0.0000
|-1.74
|1188.87
|209
|2009.03.18 18:31
|close
|105
|0.30
|1.1475
|0.0000
|0.0000
|1.83
|1190.70
|210
|2009.03.18 18:31
|sell
|106
|0.20
|1.1465
|0.0000
|0.0000
|211
|2009.03.18 18:31
|close
|104
|0.20
|1.1468
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1191.75
|212
|2009.03.18 18:31
|sell
|107
|0.20
|1.1457
|0.0000
|0.0000
|213
|2009.03.18 18:31
|close
|106
|0.20
|1.1461
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1192.45
|214
|2009.03.18 18:31
|sell
|108
|0.20
|1.1448
|0.0000
|0.0000
|215
|2009.03.18 18:31
|close
|107
|0.20
|1.1451
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1193.50
|216
|2009.03.18 18:32
|sell
|109
|0.20
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|217
|2009.03.18 18:32
|close
|108
|0.20
|1.1443
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1194.37
|218
|2009.03.18 18:32
|sell
|110
|0.20
|1.1431
|0.0000
|0.0000
|219
|2009.03.18 18:32
|close
|109
|0.20
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1195.24
|220
|2009.03.18 18:32
|sell
|111
|0.20
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|221
|2009.03.18 18:32
|close
|110
|0.20
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1196.29
|222
|2009.03.18 18:33
|sell
|112
|0.20
|1.1414
|0.0000
|0.0000
|223
|2009.03.18 18:33
|close
|111
|0.20
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1196.99
|224
|2009.03.18 18:33
|sell
|113
|0.20
|1.1405
|0.0000
|0.0000
|225
|2009.03.18 18:33
|close
|112
|0.20
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1198.04
|226
|2009.03.18 18:33
|sell
|114
|0.20
|1.1397
|0.0000
|0.0000
|227
|2009.03.18 18:33
|close
|113
|0.20
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1198.92
|228
|2009.03.18 18:33
|sell
|115
|0.20
|1.1388
|0.0000
|0.0000
|229
|2009.03.18 18:33
|close
|114
|0.20
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1199.97
|230
|2009.03.18 18:33
|sell
|116
|0.20
|1.1380
|0.0000
|0.0000
|231
|2009.03.18 18:33
|close
|115
|0.20
|1.1383
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1200.85
|232
|2009.03.18 18:33
|sell
|117
|0.20
|1.1388
|0.0000
|0.0000
|233
|2009.03.18 18:34
|sell
|118
|0.30
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|234
|2009.03.18 18:34
|sell
|119
|0.40
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|235
|2009.03.18 18:34
|sell
|120
|0.50
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|236
|2009.03.18 18:34
|sell
|121
|0.60
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|237
|2009.03.18 18:34
|sell
|122
|0.70
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|238
|2009.03.18 18:34
|sell
|123
|0.80
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|239
|2009.03.18 18:35
|close
|116
|0.20
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|-9.62
|1191.23
|240
|2009.03.18 18:35
|close
|123
|0.80
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|9.79
|1201.02
|241
|2009.03.18 18:35
|close
|117
|0.20
|1.1429
|0.0000
|0.0000
|-7.17
|1193.85
|242
|2009.03.18 18:35
|close
|122
|0.70
|1.1429
|0.0000
|0.0000
|7.35
|1201.20
|243
|2009.03.18 18:36
|close
|118
|0.30
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|-4.46
|1196.74
|244
|2009.03.18 18:36
|close
|121
|0.60
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|4.73
|1201.47
|245
|2009.03.18 18:36
|sell
|124
|0.30
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|246
|2009.03.18 18:36
|sell
|125
|0.40
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|247
|2009.03.18 18:36
|sell
|126
|0.50
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|248
|2009.03.18 18:41
|sell
|127
|0.60
|1.1458
|0.0000
|0.0000
|249
|2009.03.18 18:41
|sell
|128
|0.70
|1.1466
|0.0000
|0.0000
|250
|2009.03.18 18:43
|close
|119
|0.40
|1.1447
|0.0000
|0.0000
|-11.18
|1190.29
|251
|2009.03.18 18:43
|close
|128
|0.70
|1.1447
|0.0000
|0.0000
|11.62
|1201.91
|252
|2009.03.18 18:44
|close
|120
|0.50
|1.1442
|0.0000
|0.0000
|-8.30
|1193.61
|253
|2009.03.18 18:44
|close
|127
|0.60
|1.1442
|0.0000
|0.0000
|8.39
|1202.00
|254
|2009.03.18 18:44
|close
|124
|0.30
|1.1442
|0.0000
|0.0000
|-2.62
|1199.38
|255
|2009.03.18 18:44
|close
|126
|0.50
|1.1442
|0.0000
|0.0000
|3.06
|1202.44
|256
|2009.03.18 18:45
|sell
|129
|0.20
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|257
|2009.03.18 18:45
|close
|129
|0.20
|1.1437
|0.0000
|0.0000
|-0.87
|1201.57
|258
|2009.03.18 18:45
|close
|125
|0.40
|1.1437
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1202.97
|259
|2009.03.18 18:45
|sell
|130
|0.10
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|260
|2009.03.18 18:46
|sell
|131
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|261
|2009.03.18 18:46
|close
|130
|0.10
|1.1427
|0.0000
|0.0000
|0.53
|1203.50
|262
|2009.03.18 18:46
|sell
|132
|0.20
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|263
|2009.03.18 18:46
|close
|131
|0.20
|1.1419
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1204.38
|264
|2009.03.18 18:47
|sell
|133
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|265
|2009.03.18 18:48
|close
|133
|0.20
|1.1420
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1205.08
|266
|2009.03.18 18:50
|sell
|134
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|267
|2009.03.18 18:51
|close
|134
|0.20
|1.1420
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1205.78
|268
|2009.03.18 18:51
|sell
|135
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|269
|2009.03.18 18:52
|sell
|136
|0.30
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|270
|2009.03.18 18:55
|sell
|137
|0.40
|1.1442
|0.0000
|0.0000
|271
|2009.03.18 18:57
|close
|132
|0.20
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|-2.97
|1202.81
|272
|2009.03.18 18:57
|close
|137
|0.40
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|3.15
|1205.96
|273
|2009.03.18 18:59
|sell
|138
|0.30
|1.1442
|0.0000
|0.0000
|274
|2009.03.18 19:02
|close
|135
|0.20
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|-1.75
|1204.21
|275
|2009.03.18 19:02
|close
|138
|0.30
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1206.31
|276
|2009.03.18 19:03
|sell
|139
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|277
|2009.03.18 19:03
|close
|139
|0.20
|1.1429
|0.0000
|0.0000
|-0.87
|1205.44
|278
|2009.03.18 19:03
|close
|136
|0.30
|1.1429
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1206.49
|279
|2009.03.18 19:03
|sell
|140
|0.10
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|280
|2009.03.18 19:03
|sell
|141
|0.20
|1.1417
|0.0000
|0.0000
|281
|2009.03.18 19:03
|close
|140
|0.10
|1.1420
|0.0000
|0.0000
|0.44
|1206.93
|282
|2009.03.18 19:06
|sell
|142
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|283
|2009.03.18 19:06
|close
|141
|0.20
|1.1412
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1207.81
|284
|2009.03.18 19:08
|sell
|143
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|285
|2009.03.18 19:08
|close
|142
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1208.69
|286
|2009.03.18 19:08
|sell
|144
|0.20
|1.1390
|0.0000
|0.0000
|287
|2009.03.18 19:08
|close
|143
|0.20
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1209.57
|288
|2009.03.18 19:08
|sell
|145
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|289
|2009.03.18 19:08
|close
|144
|0.20
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1210.45
|290
|2009.03.18 19:08
|sell
|146
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|291
|2009.03.18 19:09
|sell
|147
|0.30
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|292
|2009.03.18 19:11
|close
|145
|0.20
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|-1.76
|1208.69
|293
|2009.03.18 19:11
|close
|147
|0.30
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1.84
|1210.53
|294
|2009.03.18 19:11
|sell
|148
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|295
|2009.03.18 19:11
|close
|146
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1211.41
|296
|2009.03.18 19:12
|sell
|149
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|297
|2009.03.18 19:12
|sell
|150
|0.30
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|298
|2009.03.18 19:12
|close
|148
|0.20
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|-1.76
|1209.65
|299
|2009.03.18 19:12
|close
|150
|0.30
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1.84
|1211.49
|300
|2009.03.18 19:12
|sell
|151
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|301
|2009.03.18 19:12
|close
|149
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1212.37
|302
|2009.03.18 19:13
|sell
|152
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|303
|2009.03.18 19:15
|sell
|153
|0.30
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|304
|2009.03.18 19:16
|sell
|154
|0.40
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|305
|2009.03.18 19:23
|close
|151
|0.20
|1.1397
|0.0000
|0.0000
|-2.81
|1209.56
|306
|2009.03.18 19:23
|close
|154
|0.40
|1.1397
|0.0000
|0.0000
|3.16
|1212.72
|307
|2009.03.18 19:23
|close
|152
|0.20
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|-0.88
|1211.84
|308
|2009.03.18 19:23
|close
|153
|0.30
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1212.89
|309
|2009.03.18 19:23
|sell
|155
|0.10
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|310
|2009.03.18 19:25
|sell
|156
|0.20
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|311
|2009.03.18 19:26
|sell
|157
|0.30
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|312
|2009.03.18 19:28
|sell
|158
|0.40
|1.1417
|0.0000
|0.0000
|313
|2009.03.18 19:31
|sell
|159
|0.50
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|314
|2009.03.18 19:35
|sell
|160
|0.60
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|315
|2009.03.18 19:35
|sell
|161
|0.70
|1.1442
|0.0000
|0.0000
|316
|2009.03.18 19:37
|close
|155
|0.10
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|-3.85
|1209.04
|317
|2009.03.18 19:37
|close
|161
|0.70
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|4.29
|1213.33
|318
|2009.03.18 19:38
|close
|156
|0.20
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|-4.38
|1208.95
|319
|2009.03.18 19:38
|close
|160
|0.60
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|4.73
|1213.68
|320
|2009.03.18 19:40
|close
|157
|0.30
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|-2.63
|1211.05
|321
|2009.03.18 19:40
|close
|159
|0.50
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|3.07
|1214.12
|322
|2009.03.18 19:48
|sell
|162
|0.20
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|323
|2009.03.18 19:48
|close
|158
|0.40
|1.1411
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1216.22
|324
|2009.03.18 19:58
|sell
|163
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|325
|2009.03.18 19:58
|close
|162
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1217.27
|326
|2009.03.18 20:02
|sell
|164
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|327
|2009.03.18 20:05
|close
|164
|0.20
|1.1403
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1217.97
|328
|2009.03.18 20:12
|sell
|165
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|329
|2009.03.18 20:13
|sell
|166
|0.30
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|330
|2009.03.18 20:15
|sell
|167
|0.40
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|331
|2009.03.18 20:18
|sell
|168
|0.50
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|332
|2009.03.18 20:19
|close
|163
|0.20
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|1213.77
|333
|2009.03.18 20:19
|close
|168
|0.50
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|4.81
|1218.58
|334
|2009.03.18 20:19
|close
|165
|0.20
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|-1.93
|1216.65
|335
|2009.03.18 20:19
|close
|167
|0.40
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|2.45
|1219.10
|336
|2009.03.18 20:19
|sell
|169
|0.20
|1.1430
|0.0000
|0.0000
|337
|2009.03.18 20:36
|close
|169
|0.20
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|1.23
|1220.33
|338
|2009.03.18 20:37
|sell
|170
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|339
|2009.03.18 20:45
|close
|170
|0.20
|1.1420
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1221.03
|340
|2009.03.18 20:47
|sell
|171
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|341
|2009.03.18 20:47
|close
|166
|0.30
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|1.58
|1222.61
|342
|2009.03.18 20:54
|sell
|172
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|343
|2009.03.18 20:54
|close
|171
|0.20
|1.1403
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1223.31
|344
|2009.03.18 20:58
|sell
|173
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|345
|2009.03.18 21:02
|sell
|174
|0.30
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|346
|2009.03.18 21:05
|close
|172
|0.20
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|-1.58
|1221.73
|347
|2009.03.18 21:05
|close
|174
|0.30
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1223.83
|348
|2009.03.18 21:14
|sell
|175
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|349
|2009.03.18 21:14
|close
|173
|0.20
|1.1403
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1224.53
|350
|2009.03.18 21:14
|sell
|176
|0.20
|1.1390
|0.0000
|0.0000
|351
|2009.03.18 21:14
|close
|175
|0.20
|1.1392
|0.0000
|0.0000
|1.23
|1225.76
|352
|2009.03.18 21:15
|sell
|177
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|353
|2009.03.18 21:16
|close
|177
|0.20
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1227.16
|354
|2009.03.18 21:16
|sell
|178
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|355
|2009.03.18 21:24
|close
|178
|0.20
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1228.04
|356
|2009.03.18 21:24
|sell
|179
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|357
|2009.03.18 21:24
|close
|176
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1229.09
|358
|2009.03.18 21:44
|sell
|180
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|359
|2009.03.18 21:46
|close
|180
|0.20
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1229.79
|360
|2009.03.18 21:59
|sell
|181
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|361
|2009.03.18 22:05
|sell
|182
|0.30
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|362
|2009.03.18 22:07
|sell
|183
|0.40
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|363
|2009.03.18 22:08
|sell
|184
|0.50
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|364
|2009.03.18 22:17
|close
|179
|0.20
|1.1405
|0.0000
|0.0000
|-4.21
|1225.58
|365
|2009.03.18 22:17
|close
|184
|0.50
|1.1405
|0.0000
|0.0000
|4.38
|1229.96
|366
|2009.03.18 22:30
|close
|181
|0.20
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|-1.93
|1228.03
|367
|2009.03.18 22:30
|close
|183
|0.40
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|2.11
|1230.14
|368
|2009.03.18 22:37
|sell
|185
|0.20
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|369
|2009.03.18 22:43
|close
|185
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1230.84
|370
|2009.03.18 22:48
|sell
|186
|0.20
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|371
|2009.03.18 22:58
|close
|186
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1231.54
|372
|2009.03.18 23:04
|sell
|187
|0.20
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|373
|2009.03.18 23:12
|close
|187
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1232.24
|374
|2009.03.18 23:17
|sell
|188
|0.20
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|375
|2009.03.18 23:35
|close
|188
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1232.94
|376
|2009.03.18 23:39
|sell
|189
|0.20
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|377
|2009.03.18 23:51
|sell
|190
|0.30
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|378
|2009.03.19 00:06
|close
|190
|0.30
|1.1404
|0.0000
|0.0000
|2.57
|1235.51
|379
|2009.03.19 00:11
|sell
|191
|0.30
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|380
|2009.03.19 00:13
|sell
|192
|0.40
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|381
|2009.03.19 00:27
|sell
|193
|0.50
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|382
|2009.03.19 01:00
|close
|182
|0.30
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|-5.57
|1229.93
|383
|2009.03.19 01:00
|close
|193
|0.50
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|6.13
|1236.06
|384
|2009.03.19 01:01
|close
|189
|0.20
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|-1.97
|1234.10
|385
|2009.03.19 01:01
|close
|192
|0.40
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|2.45
|1236.55
|386
|2009.03.19 01:03
|sell
|194
|0.20
|1.1405
|0.0000
|0.0000
|387
|2009.03.19 01:03
|close
|191
|0.30
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|1.31
|1237.86
|388
|2009.03.19 01:13
|sell
|195
|0.20
|1.1414
|0.0000
|0.0000
|389
|2009.03.19 01:20
|sell
|196
|0.30
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|390
|2009.03.19 01:31
|sell
|197
|0.40
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|391
|2009.03.19 02:13
|close
|194
|0.20
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|-2.98
|1234.88
|392
|2009.03.19 02:13
|close
|197
|0.40
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1238.38
|393
|2009.03.19 02:24
|sell
|198
|0.30
|1.1431
|0.0000
|0.0000
|394
|2009.03.19 02:39
|sell
|199
|0.40
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|395
|2009.03.19 03:12
|sell
|200
|0.50
|1.1450
|0.0000
|0.0000
|396
|2009.03.19 03:45
|close
|195
|0.20
|1.1439
|0.0000
|0.0000
|-4.37
|1234.01
|397
|2009.03.19 03:45
|close
|200
|0.50
|1.1439
|0.0000
|0.0000
|4.81
|1238.82
|398
|2009.03.19 03:48
|close
|196
|0.30
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|-2.62
|1236.20
|399
|2009.03.19 03:48
|close
|199
|0.40
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|2.80
|1239.00
|400
|2009.03.19 04:04
|sell
|201
|0.20
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|401
|2009.03.19 04:14
|sell
|202
|0.30
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|402
|2009.03.19 04:57
|close
|202
|0.30
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|2.36
|1241.36
|403
|2009.03.19 05:01
|close
|201
|0.20
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1242.41
|404
|2009.03.19 05:24
|sell
|203
|0.20
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|405
|2009.03.19 05:24
|close
|203
|0.20
|1.1427
|0.0000
|0.0000
|-0.88
|1241.53
|406
|2009.03.19 05:24
|close
|198
|0.30
|1.1427
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1242.58
|407
|2009.03.19 05:24
|sell
|204
|0.10
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|408
|2009.03.19 05:32
|sell
|205
|0.20
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|409
|2009.03.19 05:33
|close
|204
|0.10
|1.1419
|0.0000
|0.0000
|0.35
|1242.93
|410
|2009.03.19 05:34
|sell
|206
|0.20
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|411
|2009.03.19 05:36
|sell
|207
|0.30
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|412
|2009.03.19 05:41
|sell
|208
|0.40
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|413
|2009.03.19 05:46
|close
|205
|0.20
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|-2.97
|1239.96
|414
|2009.03.19 05:46
|close
|208
|0.40
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|3.15
|1243.11
|415
|2009.03.19 05:52
|sell
|209
|0.30
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|416
|2009.03.19 06:02
|sell
|210
|0.40
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|417
|2009.03.19 06:18
|close
|206
|0.20
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|-2.97
|1240.14
|418
|2009.03.19 06:18
|close
|210
|0.40
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|3.15
|1243.29
|419
|2009.03.19 06:19
|sell
|211
|0.30
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|420
|2009.03.19 06:24
|close
|211
|0.30
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|2.36
|1245.65
|421
|2009.03.19 06:24
|close
|209
|0.30
|1.1436
|0.0000
|0.0000
|1.31
|1246.96
|422
|2009.03.19 06:31
|sell
|212
|0.20
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|423
|2009.03.19 06:42
|close
|212
|0.20
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1248.01
|424
|2009.03.19 06:44
|sell
|213
|0.20
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|425
|2009.03.19 06:50
|close
|213
|0.20
|1.1436
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1248.88
|426
|2009.03.19 06:55
|sell
|214
|0.20
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|427
|2009.03.19 07:04
|close
|214
|0.20
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1249.93
|428
|2009.03.19 07:09
|sell
|215
|0.20
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|429
|2009.03.19 07:12
|sell
|216
|0.30
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|430
|2009.03.19 07:20
|close
|216
|0.30
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|2.36
|1252.29
|431
|2009.03.19 07:20
|close
|215
|0.20
|1.1436
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1253.16
|432
|2009.03.19 07:34
|sell
|217
|0.20
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|433
|2009.03.19 07:39
|close
|217
|0.20
|1.1436
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1254.03
|434
|2009.03.19 07:43
|sell
|218
|0.20
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|435
|2009.03.19 07:43
|close
|218
|0.20
|1.1428
|0.0000
|0.0000
|-0.88
|1253.15
|436
|2009.03.19 07:43
|close
|207
|0.30
|1.1428
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1254.20
|437
|2009.03.19 07:43
|sell
|219
|0.10
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|438
|2009.03.19 07:47
|sell
|220
|0.20
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|439
|2009.03.19 07:47
|close
|219
|0.10
|1.1419
|0.0000
|0.0000
|0.44
|1254.64
|440
|2009.03.19 07:48
|sell
|221
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|441
|2009.03.19 07:48
|close
|220
|0.20
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1255.69
|442
|2009.03.19 07:57
|sell
|222
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|443
|2009.03.19 07:57
|close
|221
|0.20
|1.1403
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1256.39
|444
|2009.03.19 08:01
|sell
|223
|0.20
|1.1390
|0.0000
|0.0000
|445
|2009.03.19 08:01
|close
|222
|0.20
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1257.27
|446
|2009.03.19 08:03
|sell
|224
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|447
|2009.03.19 08:03
|close
|223
|0.20
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1258.15
|448
|2009.03.19 08:04
|sell
|225
|0.20
|1.1372
|0.0000
|0.0000
|449
|2009.03.19 08:04
|close
|224
|0.20
|1.1376
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1259.03
|450
|2009.03.19 08:09
|sell
|226
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|451
|2009.03.19 08:13
|sell
|227
|0.30
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|452
|2009.03.19 08:24
|sell
|228
|0.40
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|453
|2009.03.19 08:25
|sell
|229
|0.50
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|454
|2009.03.19 09:11
|close
|225
|0.20
|1.1396
|0.0000
|0.0000
|-4.21
|1254.82
|455
|2009.03.19 09:11
|close
|229
|0.50
|1.1396
|0.0000
|0.0000
|4.39
|1259.21
|456
|2009.03.19 09:13
|sell
|230
|0.40
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|457
|2009.03.19 09:14
|sell
|231
|0.50
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|458
|2009.03.19 09:15
|sell
|232
|0.60
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|459
|2009.03.19 09:27
|close
|226
|0.20
|1.1413
|0.0000
|0.0000
|-5.61
|1253.60
|460
|2009.03.19 09:27
|close
|232
|0.60
|1.1413
|0.0000
|0.0000
|5.78
|1259.38
|461
|2009.03.19 09:38
|sell
|233
|0.50
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|462
|2009.03.19 09:59
|close
|227
|0.30
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|-5.52
|1253.86
|463
|2009.03.19 09:59
|close
|233
|0.50
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|6.13
|1259.99
|464
|2009.03.19 10:03
|close
|228
|0.40
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|-3.16
|1256.83
|465
|2009.03.19 10:03
|close
|231
|0.50
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|3.94
|1260.77
|466
|2009.03.19 10:03
|sell
|234
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|467
|2009.03.19 10:03
|close
|230
|0.40
|1.1401
|0.0000
|0.0000
|2.11
|1262.88
|468
|2009.03.19 10:10
|sell
|235
|0.20
|1.1390
|0.0000
|0.0000
|469
|2009.03.19 10:10
|close
|234
|0.20
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1263.76
|470
|2009.03.19 10:11
|sell
|236
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|471
|2009.03.19 10:11
|close
|235
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1264.81
|472
|2009.03.19 10:22
|sell
|237
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|473
|2009.03.19 10:30
|close
|237
|0.20
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1265.51
|474
|2009.03.19 10:37
|sell
|238
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|475
|2009.03.19 10:46
|close
|238
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1266.39
|476
|2009.03.19 11:00
|sell
|239
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|477
|2009.03.19 11:04
|close
|239
|0.20
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1267.09
|478
|2009.03.19 11:06
|sell
|240
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|479
|2009.03.19 11:19
|sell
|241
|0.30
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|480
|2009.03.19 11:28
|close
|236
|0.20
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|-1.76
|1265.33
|481
|2009.03.19 11:28
|close
|241
|0.30
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1.84
|1267.17
|482
|2009.03.19 11:30
|sell
|242
|0.20
|1.1380
|0.0000
|0.0000
|483
|2009.03.19 11:30
|close
|240
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1268.05
|484
|2009.03.19 11:40
|sell
|243
|0.20
|1.1371
|0.0000
|0.0000
|485
|2009.03.19 11:40
|close
|242
|0.20
|1.1374
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1269.11
|486
|2009.03.19 11:41
|sell
|244
|0.20
|1.1362
|0.0000
|0.0000
|487
|2009.03.19 11:41
|close
|243
|0.20
|1.1365
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1270.17
|488
|2009.03.19 11:41
|sell
|245
|0.20
|1.1354
|0.0000
|0.0000
|489
|2009.03.19 11:41
|close
|244
|0.20
|1.1357
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1271.05
|490
|2009.03.19 11:42
|sell
|246
|0.20
|1.1345
|0.0000
|0.0000
|491
|2009.03.19 11:42
|close
|245
|0.20
|1.1347
|0.0000
|0.0000
|1.23
|1272.28
|492
|2009.03.19 11:43
|sell
|247
|0.20
|1.1337
|0.0000
|0.0000
|493
|2009.03.19 11:43
|close
|246
|0.20
|1.1340
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1273.16
|494
|2009.03.19 11:44
|sell
|248
|0.20
|1.1328
|0.0000
|0.0000
|495
|2009.03.19 11:44
|close
|247
|0.20
|1.1332
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1274.04
|496
|2009.03.19 11:44
|sell
|249
|0.20
|1.1320
|0.0000
|0.0000
|497
|2009.03.19 11:44
|close
|248
|0.20
|1.1322
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1275.10
|498
|2009.03.19 11:44
|sell
|250
|0.20
|1.1311
|0.0000
|0.0000
|499
|2009.03.19 11:44
|close
|249
|0.20
|1.1314
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1276.16
|500
|2009.03.19 11:45
|sell
|251
|0.20
|1.1302
|0.0000
|0.0000
|501
|2009.03.19 11:45
|sell
|252
|0.30
|1.1320
|0.0000
|0.0000
|502
|2009.03.19 11:46
|sell
|253
|0.40
|1.1328
|0.0000
|0.0000
|503
|2009.03.19 11:50
|close
|251
|0.20
|1.1318
|0.0000
|0.0000
|-2.83
|1273.33
|504
|2009.03.19 11:50
|close
|253
|0.40
|1.1318
|0.0000
|0.0000
|3.53
|1276.86
|505
|2009.03.19 11:50
|close
|252
|0.30
|1.1315
|0.0000
|0.0000
|1.33
|1278.19
|506
|2009.03.19 11:50
|sell
|254
|0.20
|1.1301
|0.0000
|0.0000
|507
|2009.03.19 11:50
|close
|250
|0.20
|1.1303
|0.0000
|0.0000
|1.42
|1279.61
|508
|2009.03.19 11:51
|sell
|255
|0.20
|1.1293
|0.0000
|0.0000
|509
|2009.03.19 11:51
|close
|254
|0.20
|1.1296
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1280.50
|510
|2009.03.19 11:52
|sell
|256
|0.20
|1.1301
|0.0000
|0.0000
|511
|2009.03.19 11:53
|close
|256
|0.20
|1.1297
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1281.21
|512
|2009.03.19 11:58
|sell
|257
|0.20
|1.1301
|0.0000
|0.0000
|513
|2009.03.19 12:01
|close
|257
|0.20
|1.1297
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1281.92
|514
|2009.03.19 12:02
|sell
|258
|0.20
|1.1301
|0.0000
|0.0000
|515
|2009.03.19 12:07
|sell
|259
|0.30
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|516
|2009.03.19 12:12
|close
|255
|0.20
|1.1303
|0.0000
|0.0000
|-1.77
|1280.15
|517
|2009.03.19 12:12
|close
|259
|0.30
|1.1303
|0.0000
|0.0000
|1.86
|1282.01
|518
|2009.03.19 12:14
|sell
|260
|0.20
|1.1293
|0.0000
|0.0000
|519
|2009.03.19 12:14
|close
|258
|0.20
|1.1296
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1282.90
|520
|2009.03.19 12:14
|sell
|261
|0.20
|1.1284
|0.0000
|0.0000
|521
|2009.03.19 12:14
|close
|260
|0.20
|1.1287
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1283.96
|522
|2009.03.19 12:15
|sell
|262
|0.20
|1.1276
|0.0000
|0.0000
|523
|2009.03.19 12:15
|close
|261
|0.20
|1.1278
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1285.02
|524
|2009.03.19 12:17
|sell
|263
|0.20
|1.1284
|0.0000
|0.0000
|525
|2009.03.19 12:17
|close
|263
|0.20
|1.1280
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1285.73
|526
|2009.03.19 12:17
|sell
|264
|0.20
|1.1267
|0.0000
|0.0000
|527
|2009.03.19 12:17
|close
|262
|0.20
|1.1270
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1286.79
|528
|2009.03.19 12:18
|sell
|265
|0.20
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|529
|2009.03.19 12:18
|close
|264
|0.20
|1.1262
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1287.68
|530
|2009.03.19 12:19
|sell
|266
|0.20
|1.1248
|0.0000
|0.0000
|531
|2009.03.19 12:19
|close
|265
|0.20
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1289.28
|532
|2009.03.19 12:19
|sell
|267
|0.20
|1.1257
|0.0000
|0.0000
|533
|2009.03.19 12:19
|sell
|268
|0.30
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|534
|2009.03.19 12:23
|sell
|269
|0.40
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|535
|2009.03.19 12:30
|sell
|270
|0.50
|1.1283
|0.0000
|0.0000
|536
|2009.03.19 12:30
|sell
|271
|0.60
|1.1292
|0.0000
|0.0000
|537
|2009.03.19 12:45
|close
|266
|0.20
|1.1280
|0.0000
|0.0000
|-5.67
|1283.61
|538
|2009.03.19 12:45
|close
|271
|0.60
|1.1280
|0.0000
|0.0000
|6.38
|1289.99
|539
|2009.03.19 12:45
|close
|267
|0.20
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|-3.19
|1286.80
|540
|2009.03.19 12:45
|close
|270
|0.50
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|3.55
|1290.35
|541
|2009.03.19 12:45
|close
|268
|0.30
|1.1271
|0.0000
|0.0000
|-1.33
|1289.02
|542
|2009.03.19 12:45
|close
|269
|0.40
|1.1271
|0.0000
|0.0000
|1.42
|1290.44
|543
|2009.03.19 12:45
|sell
|272
|0.10
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|544
|2009.03.19 12:48
|sell
|273
|0.20
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|545
|2009.03.19 12:48
|close
|272
|0.10
|1.1262
|0.0000
|0.0000
|0.36
|1290.80
|546
|2009.03.19 12:48
|sell
|274
|0.20
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|547
|2009.03.19 12:51
|sell
|275
|0.30
|1.1276
|0.0000
|0.0000
|548
|2009.03.19 13:05
|close
|273
|0.20
|1.1268
|0.0000
|0.0000
|-1.77
|1289.03
|549
|2009.03.19 13:05
|close
|275
|0.30
|1.1268
|0.0000
|0.0000
|2.13
|1291.16
|550
|2009.03.19 13:11
|sell
|276
|0.20
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|551
|2009.03.19 13:11
|close
|274
|0.20
|1.1262
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1291.87
|552
|2009.03.19 13:13
|sell
|277
|0.20
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|553
|2009.03.19 13:13
|close
|276
|0.20
|1.1252
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1292.94
|554
|2009.03.19 13:18
|sell
|278
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|555
|2009.03.19 13:18
|close
|277
|0.20
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1294.01
|556
|2009.03.19 13:20
|sell
|279
|0.20
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|557
|2009.03.19 13:24
|close
|279
|0.20
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1295.08
|558
|2009.03.19 13:27
|sell
|280
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|559
|2009.03.19 13:27
|close
|278
|0.20
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1295.97
|560
|2009.03.19 13:30
|sell
|281
|0.20
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|561
|2009.03.19 13:30
|close
|280
|0.20
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1296.86
|562
|2009.03.19 13:32
|sell
|282
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|563
|2009.03.19 13:33
|sell
|283
|0.30
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|564
|2009.03.19 13:39
|sell
|284
|0.40
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|565
|2009.03.19 13:44
|sell
|285
|0.50
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|566
|2009.03.19 13:48
|sell
|286
|0.60
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|567
|2009.03.19 13:51
|sell
|287
|0.70
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|568
|2009.03.19 13:58
|close
|281
|0.20
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|-7.10
|1289.76
|569
|2009.03.19 13:58
|close
|287
|0.70
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|7.46
|1297.22
|570
|2009.03.19 14:07
|sell
|288
|0.60
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|571
|2009.03.19 14:08
|sell
|289
|0.70
|1.1283
|0.0000
|0.0000
|572
|2009.03.19 14:12
|close
|282
|0.20
|1.1269
|0.0000
|0.0000
|-6.57
|1290.65
|573
|2009.03.19 14:12
|close
|289
|0.70
|1.1269
|0.0000
|0.0000
|8.70
|1299.35
|574
|2009.03.19 14:17
|close
|283
|0.30
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|-6.13
|1293.22
|575
|2009.03.19 14:17
|close
|288
|0.60
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|6.39
|1299.61
|576
|2009.03.19 14:18
|close
|284
|0.40
|1.1259
|0.0000
|0.0000
|-3.55
|1296.06
|577
|2009.03.19 14:18
|close
|286
|0.60
|1.1259
|0.0000
|0.0000
|3.73
|1299.79
|578
|2009.03.19 14:23
|sell
|290
|0.20
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|579
|2009.03.19 14:23
|close
|290
|0.20
|1.1254
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1298.90
|580
|2009.03.19 14:23
|close
|285
|0.50
|1.1254
|0.0000
|0.0000
|1.78
|1300.68
|581
|2009.03.19 14:23
|sell
|291
|0.10
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|582
|2009.03.19 14:26
|sell
|292
|0.20
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|583
|2009.03.19 14:26
|close
|291
|0.10
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|0.53
|1301.21
|584
|2009.03.19 14:28
|sell
|293
|0.20
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|585
|2009.03.19 14:29
|close
|293
|0.20
|1.1245
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1302.10
|586
|2009.03.19 14:29
|sell
|294
|0.20
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|587
|2009.03.19 14:29
|close
|292
|0.20
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1302.99
|588
|2009.03.19 14:33
|sell
|295
|0.20
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|589
|2009.03.19 14:33
|close
|294
|0.20
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1303.88
|590
|2009.03.19 14:33
|sell
|296
|0.20
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|591
|2009.03.19 14:34
|close
|296
|0.20
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1304.77
|592
|2009.03.19 14:34
|sell
|297
|0.20
|1.1216
|0.0000
|0.0000
|593
|2009.03.19 14:34
|close
|295
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1305.84
|594
|2009.03.19 14:34
|sell
|298
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|595
|2009.03.19 14:35
|sell
|299
|0.30
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|596
|2009.03.19 14:37
|sell
|300
|0.40
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|597
|2009.03.19 14:39
|close
|297
|0.20
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|-3.03
|1302.81
|598
|2009.03.19 14:39
|close
|300
|0.40
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1306.01
|599
|2009.03.19 14:39
|close
|298
|0.20
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1305.12
|600
|2009.03.19 14:39
|close
|299
|0.30
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1306.19
|601
|2009.03.19 14:39
|sell
|301
|0.10
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|602
|2009.03.19 14:41
|sell
|302
|0.20
|1.1216
|0.0000
|0.0000
|603
|2009.03.19 14:41
|close
|301
|0.10
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|0.53
|1306.72
|604
|2009.03.19 14:42
|sell
|303
|0.20
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|605
|2009.03.19 14:42
|sell
|304
|0.30
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|606
|2009.03.19 14:44
|sell
|305
|0.40
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|607
|2009.03.19 14:45
|sell
|306
|0.50
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|608
|2009.03.19 14:51
|close
|302
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|-4.27
|1302.45
|609
|2009.03.19 14:51
|close
|306
|0.50
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|4.45
|1306.90
|610
|2009.03.19 14:54
|close
|303
|0.20
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|1305.30
|611
|2009.03.19 14:54
|close
|305
|0.40
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|2.85
|1308.15
|612
|2009.03.19 14:56
|sell
|307
|0.20
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|613
|2009.03.19 14:56
|close
|307
|0.20
|1.1229
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1307.26
|614
|2009.03.19 14:56
|close
|304
|0.30
|1.1229
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1308.33
|615
|2009.03.19 14:56
|sell
|308
|0.10
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|616
|2009.03.19 14:57
|sell
|309
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|617
|2009.03.19 14:58
|close
|308
|0.10
|1.1221
|0.0000
|0.0000
|0.45
|1308.78
|618
|2009.03.19 14:59
|sell
|310
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|619
|2009.03.19 14:59
|close
|309
|0.20
|1.1212
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1309.85
|620
|2009.03.19 15:00
|sell
|311
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|621
|2009.03.19 15:01
|close
|311
|0.20
|1.1213
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1310.74
|622
|2009.03.19 15:03
|sell
|312
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|623
|2009.03.19 15:05
|sell
|313
|0.30
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|624
|2009.03.19 15:09
|close
|310
|0.20
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|-1.78
|1308.96
|625
|2009.03.19 15:09
|close
|313
|0.30
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|1.87
|1310.83
|626
|2009.03.19 15:11
|sell
|314
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|627
|2009.03.19 15:11
|close
|312
|0.20
|1.1213
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1311.72
|628
|2009.03.19 15:15
|sell
|315
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|629
|2009.03.19 15:15
|close
|314
|0.20
|1.1203
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1312.79
|630
|2009.03.19 15:15
|sell
|316
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|631
|2009.03.19 15:15
|close
|315
|0.20
|1.1195
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1313.68
|632
|2009.03.19 15:16
|sell
|317
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|633
|2009.03.19 15:16
|close
|316
|0.20
|1.1186
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1314.75
|634
|2009.03.19 15:17
|sell
|318
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|635
|2009.03.19 15:18
|sell
|319
|0.30
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|636
|2009.03.19 15:18
|close
|317
|0.20
|1.1193
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|1312.96
|637
|2009.03.19 15:18
|close
|319
|0.30
|1.1193
|0.0000
|0.0000
|1.88
|1314.84
|638
|2009.03.19 15:19
|sell
|320
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|639
|2009.03.19 15:24
|close
|320
|0.20
|1.1196
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1315.55
|640
|2009.03.19 15:24
|sell
|321
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|641
|2009.03.19 15:31
|sell
|322
|0.30
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|642
|2009.03.19 15:34
|sell
|323
|0.40
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|643
|2009.03.19 15:36
|close
|318
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|-3.03
|1312.52
|644
|2009.03.19 15:36
|close
|323
|0.40
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|3.21
|1315.73
|645
|2009.03.19 15:38
|close
|321
|0.20
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1314.84
|646
|2009.03.19 15:38
|close
|322
|0.30
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1315.91
|647
|2009.03.19 15:38
|sell
|324
|0.10
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|648
|2009.03.19 15:45
|sell
|325
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|649
|2009.03.19 15:45
|close
|324
|0.10
|1.1195
|0.0000
|0.0000
|0.45
|1316.36
|650
|2009.03.19 15:45
|sell
|326
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|651
|2009.03.19 15:45
|close
|325
|0.20
|1.1187
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1317.25
|652
|2009.03.19 15:46
|sell
|327
|0.20
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|653
|2009.03.19 15:46
|close
|326
|0.20
|1.1177
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1318.32
|654
|2009.03.19 15:46
|sell
|328
|0.20
|1.1165
|0.0000
|0.0000
|655
|2009.03.19 15:46
|close
|327
|0.20
|1.1167
|0.0000
|0.0000
|1.43
|1319.75
|656
|2009.03.19 15:46
|sell
|329
|0.20
|1.1174
|0.0000
|0.0000
|657
|2009.03.19 15:50
|close
|329
|0.20
|1.1168
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1320.82
|658
|2009.03.19 15:52
|sell
|330
|0.20
|1.1174
|0.0000
|0.0000
|659
|2009.03.19 15:53
|sell
|331
|0.30
|1.1182
|0.0000
|0.0000
|660
|2009.03.19 15:56
|close
|328
|0.20
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|1319.03
|661
|2009.03.19 15:56
|close
|331
|0.30
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|1.88
|1320.91
|662
|2009.03.19 15:57
|sell
|332
|0.20
|1.1165
|0.0000
|0.0000
|663
|2009.03.19 15:57
|close
|330
|0.20
|1.1169
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1321.81
|664
|2009.03.19 15:58
|sell
|333
|0.20
|1.1174
|0.0000
|0.0000
|665
|2009.03.19 15:59
|sell
|334
|0.30
|1.1182
|0.0000
|0.0000
|666
|2009.03.19 16:01
|sell
|335
|0.40
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|667
|2009.03.19 16:01
|sell
|336
|0.50
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|668
|2009.03.19 16:05
|sell
|337
|0.60
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|669
|2009.03.19 16:13
|sell
|338
|0.70
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|670
|2009.03.19 16:15
|sell
|339
|0.80
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|671
|2009.03.19 16:17
|sell
|340
|0.90
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|672
|2009.03.19 16:19
|close
|332
|0.20
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|-10.16
|1311.65
|673
|2009.03.19 16:19
|close
|340
|0.90
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|10.43
|1322.08
|674
|2009.03.19 16:33
|close
|333
|0.20
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|-7.31
|1314.77
|675
|2009.03.19 16:33
|close
|339
|0.80
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|7.85
|1322.62
|676
|2009.03.19 17:00
|sell
|341
|0.60
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|677
|2009.03.19 17:00
|sell
|342
|0.70
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|678
|2009.03.19 17:02
|sell
|343
|0.80
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|679
|2009.03.19 17:24
|close
|334
|0.30
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|-12.02
|1310.60
|680
|2009.03.19 17:24
|close
|343
|0.80
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|12.11
|1322.71
|681
|2009.03.19 17:24
|close
|335
|0.40
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|-9.63
|1313.08
|682
|2009.03.19 17:24
|close
|342
|0.70
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|10.61
|1323.69
|683
|2009.03.19 17:24
|close
|336
|0.50
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|-6.24
|1317.45
|684
|2009.03.19 17:24
|close
|341
|0.60
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|6.42
|1323.87
|685
|2009.03.19 17:24
|close
|338
|0.70
|1.1211
|0.0000
|0.0000
|4.37
|1328.24
|686
|2009.03.19 17:24
|sell
|344
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|687
|2009.03.19 17:24
|close
|344
|0.20
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1327.35
|688
|2009.03.19 17:24
|close
|337
|0.60
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|2.14
|1329.49
|689
|2009.03.19 17:24
|sell
|345
|0.10
|1.1202
|0.0000
|0.0000
|690
|2009.03.19 17:24
|sell
|346
|0.20
|1.1212
|0.0000
|0.0000
|691
|2009.03.19 17:25
|close
|345
|0.10
|1.1208
|0.0000
|0.0000
|-0.54
|1328.95
|692
|2009.03.19 17:25
|close
|346
|0.20
|1.1208
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1329.66
|693
|2009.03.19 17:25
|sell
|347
|0.10
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|694
|2009.03.19 17:25
|sell
|348
|0.20
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|695
|2009.03.19 17:26
|sell
|349
|0.30
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|696
|2009.03.19 17:29
|close
|347
|0.10
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|-1.07
|1328.59
|697
|2009.03.19 17:29
|close
|349
|0.30
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|1.34
|1329.93
|698
|2009.03.19 17:30
|sell
|350
|0.20
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|699
|2009.03.19 17:31
|close
|348
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1330.82
|700
|2009.03.19 17:31
|sell
|351
|0.20
|1.1197
|0.0000
|0.0000
|701
|2009.03.19 17:31
|close
|350
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1331.71
|702
|2009.03.19 17:32
|sell
|352
|0.20
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|703
|2009.03.19 17:34
|close
|352
|0.20
|1.1201
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1332.42
|704
|2009.03.19 17:43
|sell
|353
|0.20
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|705
|2009.03.19 17:43
|sell
|354
|0.30
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|706
|2009.03.19 17:43
|sell
|355
|0.40
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|707
|2009.03.19 17:55
|sell
|356
|0.50
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|708
|2009.03.19 17:57
|sell
|357
|0.60
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|709
|2009.03.19 17:59
|sell
|358
|0.70
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|710
|2009.03.19 18:02
|close
|351
|0.20
|1.1237
|0.0000
|0.0000
|-7.12
|1325.30
|711
|2009.03.19 18:02
|close
|358
|0.70
|1.1237
|0.0000
|0.0000
|7.48
|1332.78
|712
|2009.03.19 18:06
|sell
|359
|0.60
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|713
|2009.03.19 18:17
|close
|353
|0.20
|1.1237
|0.0000
|0.0000
|-5.70
|1327.08
|714
|2009.03.19 18:17
|close
|359
|0.60
|1.1237
|0.0000
|0.0000
|6.41
|1333.49
|715
|2009.03.19 18:44
|sell
|360
|0.50
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|716
|2009.03.19 18:47
|sell
|361
|0.60
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|717
|2009.03.19 19:05
|close
|354
|0.30
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|-7.74
|1325.75
|718
|2009.03.19 19:05
|close
|361
|0.60
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1333.75
|719
|2009.03.19 19:18
|close
|355
|0.40
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|-4.98
|1328.77
|720
|2009.03.19 19:18
|close
|360
|0.50
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|5.78
|1334.55
|721
|2009.03.19 19:19
|close
|357
|0.60
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|2.14
|1336.69
|722
|2009.03.19 19:20
|sell
|362
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|723
|2009.03.19 19:27
|sell
|363
|0.30
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|724
|2009.03.19 19:31
|close
|363
|0.30
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1339.09
|725
|2009.03.19 19:32
|close
|362
|0.20
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1339.80
|726
|2009.03.19 19:35
|sell
|364
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|727
|2009.03.19 19:42
|close
|364
|0.20
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1340.51
|728
|2009.03.19 19:47
|sell
|365
|0.20
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|729
|2009.03.19 19:47
|close
|356
|0.50
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|2.67
|1343.18
|730
|2009.03.19 19:56
|sell
|366
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|731
|2009.03.19 20:12
|sell
|367
|0.30
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|732
|2009.03.19 20:16
|sell
|368
|0.40
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|733
|2009.03.19 20:36
|close
|365
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|-3.02
|1340.16
|734
|2009.03.19 20:36
|close
|368
|0.40
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1343.36
|735
|2009.03.19 21:14
|close
|367
|0.30
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1344.43
|736
|2009.03.19 21:14
|sell
|369
|0.20
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|737
|2009.03.19 21:14
|close
|366
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|1.25
|1345.68
|738
|2009.03.19 21:14
|sell
|370
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|739
|2009.03.19 21:15
|close
|370
|0.20
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1346.75
|740
|2009.03.19 21:16
|sell
|371
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|741
|2009.03.19 21:37
|sell
|372
|0.30
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|742
|2009.03.19 21:52
|close
|369
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|1345.15
|743
|2009.03.19 21:52
|close
|372
|0.30
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|2.14
|1347.29
|744
|2009.03.19 21:53
|sell
|373
|0.20
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|745
|2009.03.19 21:53
|close
|371
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|1.25
|1348.54
|746
|2009.03.19 21:57
|sell
|374
|0.20
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|747
|2009.03.19 22:56
|sell
|375
|0.30
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|748
|2009.03.19 23:10
|close
|373
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|-1.78
|1346.76
|749
|2009.03.19 23:10
|close
|375
|0.30
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|2.14
|1348.90
|750
|2009.03.19 23:18
|sell
|376
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|751
|2009.03.19 23:28
|close
|376
|0.20
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1349.79
|752
|2009.03.19 23:56
|sell
|377
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|753
|2009.03.19 23:59
|close
|377
|0.20
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1350.68
|754
|2009.03.20 00:22
|sell
|378
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|755
|2009.03.20 00:29
|close
|378
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1351.75
|756
|2009.03.20 01:06
|sell
|379
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|757
|2009.03.20 01:23
|sell
|380
|0.30
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|758
|2009.03.20 02:20
|close
|374
|0.20
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|-1.85
|1349.89
|759
|2009.03.20 02:20
|close
|380
|0.30
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|2.14
|1352.03
|760
|2009.03.20 02:36
|sell
|381
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|761
|2009.03.20 02:36
|close
|379
|0.20
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1352.92
|762
|2009.03.20 03:10
|sell
|382
|0.20
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|763
|2009.03.20 03:11
|close
|381
|0.20
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1353.99
|764
|2009.03.20 03:13
|sell
|383
|0.20
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|765
|2009.03.20 03:13
|close
|382
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1354.88
|766
|2009.03.20 03:59
|sell
|384
|0.20
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|767
|2009.03.20 04:01
|close
|384
|0.20
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1355.59
|768
|2009.03.20 04:22
|sell
|385
|0.20
|1.1206
|0.0000
|0.0000
|769
|2009.03.20 04:22
|close
|383
|0.20
|1.1210
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1356.48
|770
|2009.03.20 04:31
|sell
|386
|0.20
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|771
|2009.03.20 04:59
|sell
|387
|0.30
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|772
|2009.03.20 06:09
|sell
|388
|0.40
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|773
|2009.03.20 06:34
|sell
|389
|0.50
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|774
|2009.03.20 06:44
|sell
|390
|0.60
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|775
|2009.03.20 07:00
|close
|385
|0.20
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|-5.69
|1350.79
|776
|2009.03.20 07:00
|close
|390
|0.60
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|5.87
|1356.66
|777
|2009.03.20 07:05
|close
|386
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|-3.03
|1353.63
|778
|2009.03.20 07:05
|close
|389
|0.50
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|3.56
|1357.19
|779
|2009.03.20 07:06
|close
|387
|0.30
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|-1.34
|1355.85
|780
|2009.03.20 07:06
|close
|388
|0.40
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|1.43
|1357.28
|781
|2009.03.20 07:06
|sell
|391
|0.10
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|782
|2009.03.20 07:10
|sell
|392
|0.20
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|783
|2009.03.20 07:10
|close
|391
|0.10
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|0.36
|1357.64
|784
|2009.03.20 07:10
|sell
|393
|0.20
|1.1206
|0.0000
|0.0000
|785
|2009.03.20 07:10
|close
|392
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1358.71
|786
|2009.03.20 07:11
|sell
|394
|0.20
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|787
|2009.03.20 07:15
|sell
|395
|0.30
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|788
|2009.03.20 07:17
|close
|395
|0.30
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|2.41
|1361.12
|789
|2009.03.20 07:22
|close
|394
|0.20
|1.1210
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1362.01
|790
|2009.03.20 07:25
|sell
|396
|0.20
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|791
|2009.03.20 07:35
|close
|396
|0.20
|1.1210
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1362.90
|792
|2009.03.20 07:36
|sell
|397
|0.20
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|793
|2009.03.20 07:36
|close
|393
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1363.97
|794
|2009.03.20 07:39
|sell
|398
|0.20
|1.1189
|0.0000
|0.0000
|795
|2009.03.20 07:39
|close
|397
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1365.04
|796
|2009.03.20 07:40
|sell
|399
|0.20
|1.1180
|0.0000
|0.0000
|797
|2009.03.20 07:40
|close
|398
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1366.11
|798
|2009.03.20 07:40
|sell
|400
|0.20
|1.1189
|0.0000
|0.0000
|799
|2009.03.20 07:43
|close
|400
|0.20
|1.1184
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1367.00
|800
|2009.03.20 07:45
|sell
|401
|0.20
|1.1171
|0.0000
|0.0000
|801
|2009.03.20 07:45
|close
|399
|0.20
|1.1174
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1368.07
|802
|2009.03.20 07:50
|sell
|402
|0.20
|1.1180
|0.0000
|0.0000
|803
|2009.03.20 07:52
|sell
|403
|0.30
|1.1189
|0.0000
|0.0000
|804
|2009.03.20 07:53
|close
|403
|0.30
|1.1180
|0.0000
|0.0000
|2.42
|1370.49
|805
|2009.03.20 08:02
|sell
|404
|0.30
|1.1189
|0.0000
|0.0000
|806
|2009.03.20 08:10
|sell
|405
|0.40
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|807
|2009.03.20 08:20
|close
|401
|0.20
|1.1188
|0.0000
|0.0000
|-3.04
|1367.45
|808
|2009.03.20 08:20
|close
|405
|0.40
|1.1188
|0.0000
|0.0000
|3.58
|1371.03
|809
|2009.03.20 08:21
|close
|402
|0.20
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1370.14
|810
|2009.03.20 08:21
|close
|404
|0.30
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1371.21
|811
|2009.03.20 08:21
|sell
|406
|0.10
|1.1182
|0.0000
|0.0000
|812
|2009.03.20 08:24
|sell
|407
|0.20
|1.1191
|0.0000
|0.0000
|813
|2009.03.20 08:28
|close
|407
|0.20
|1.1186
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1372.10
|814
|2009.03.20 08:34
|sell
|408
|0.20
|1.1191
|0.0000
|0.0000
|815
|2009.03.20 08:39
|close
|406
|0.10
|1.1187
|0.0000
|0.0000
|-0.45
|1371.65
|816
|2009.03.20 08:39
|close
|408
|0.20
|1.1187
|0.0000
|0.0000
|0.72
|1372.37
|817
|2009.03.20 08:39
|sell
|409
|0.10
|1.1184
|0.0000
|0.0000
|818
|2009.03.20 08:43
|sell
|410
|0.20
|1.1193
|0.0000
|0.0000
|819
|2009.03.20 08:44
|sell
|411
|0.30
|1.1201
|0.0000
|0.0000
|820
|2009.03.20 08:51
|sell
|412
|0.40
|1.1210
|0.0000
|0.0000
|821
|2009.03.20 08:55
|close
|409
|0.10
|1.1204
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|1370.58
|822
|2009.03.20 08:55
|close
|412
|0.40
|1.1204
|0.0000
|0.0000
|2.14
|1372.72
|823
|2009.03.20 09:02
|sell
|413
|0.30
|1.1210
|0.0000
|0.0000
|824
|2009.03.20 09:08
|close
|410
|0.20
|1.1203
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|1370.93
|825
|2009.03.20 09:08
|close
|413
|0.30
|1.1203
|0.0000
|0.0000
|1.87
|1372.80
|826
|2009.03.20 09:14
|sell
|414
|0.20
|1.1193
|0.0000
|0.0000
|827
|2009.03.20 09:14
|close
|411
|0.30
|1.1196
|0.0000
|0.0000
|1.34
|1374.14
|828
|2009.03.20 09:28
|sell
|415
|0.20
|1.1203
|0.0000
|0.0000
|829
|2009.03.20 09:41
|close
|415
|0.20
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1375.03
|830
|2009.03.20 09:43
|sell
|416
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|831
|2009.03.20 09:43
|close
|414
|0.20
|1.1188
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1375.92
|832
|2009.03.20 09:49
|sell
|417
|0.20
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|833
|2009.03.20 09:49
|close
|416
|0.20
|1.1179
|0.0000
|0.0000
|0.72
|1376.64
|834
|2009.03.20 09:49
|sell
|418
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|835
|2009.03.20 10:01
|sell
|419
|0.30
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|836
|2009.03.20 10:03
|close
|417
|0.20
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|1374.85
|837
|2009.03.20 10:03
|close
|419
|0.30
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|1.88
|1376.73
|838
|2009.03.20 10:12
|sell
|420
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|839
|2009.03.20 10:15
|sell
|421
|0.30
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|840
|2009.03.20 10:19
|sell
|422
|0.40
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|841
|2009.03.20 10:29
|sell
|423
|0.50
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|842
|2009.03.20 10:32
|sell
|424
|0.60
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|843
|2009.03.20 10:34
|sell
|425
|0.70
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|844
|2009.03.20 10:36
|sell
|426
|0.80
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|845
|2009.03.20 10:36
|sell
|427
|0.90
|1.1252
|0.0000
|0.0000
|846
|2009.03.20 11:13
|close
|418
|0.20
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|-9.97
|1366.76
|847
|2009.03.20 11:13
|close
|427
|0.90
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|10.41
|1377.17
|848
|2009.03.20 11:13
|close
|420
|0.20
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|-6.95
|1370.22
|849
|2009.03.20 11:13
|close
|426
|0.80
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|8.55
|1378.77
|850
|2009.03.20 11:15
|close
|421
|0.30
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|-6.41
|1372.36
|851
|2009.03.20 11:15
|close
|425
|0.70
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|6.86
|1379.22
|852
|2009.03.20 11:15
|close
|422
|0.40
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|-3.57
|1375.65
|853
|2009.03.20 11:15
|close
|424
|0.60
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|3.74
|1379.39
|854
|2009.03.20 11:16
|sell
|428
|0.20
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|855
|2009.03.20 11:17
|sell
|429
|0.30
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|856
|2009.03.20 11:20
|sell
|430
|0.40
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|857
|2009.03.20 11:22
|sell
|431
|0.50
|1.1253
|0.0000
|0.0000
|858
|2009.03.20 11:26
|close
|431
|0.50
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|8.01
|1387.40
|859
|2009.03.20 11:38
|sell
|432
|0.50
|1.1253
|0.0000
|0.0000
|860
|2009.03.20 11:49
|sell
|433
|0.60
|1.1261
|0.0000
|0.0000
|861
|2009.03.20 11:51
|sell
|434
|0.70
|1.1270
|0.0000
|0.0000
|862
|2009.03.20 12:02
|close
|423
|0.50
|1.1248
|0.0000
|0.0000
|-13.34
|1374.06
|863
|2009.03.20 12:02
|close
|434
|0.70
|1.1248
|0.0000
|0.0000
|13.69
|1387.75
|864
|2009.03.20 12:02
|close
|428
|0.20
|1.1247
|0.0000
|0.0000
|-3.73
|1384.02
|865
|2009.03.20 12:02
|close
|433
|0.60
|1.1247
|0.0000
|0.0000
|7.47
|1391.49
|866
|2009.03.20 12:02
|close
|429
|0.30
|1.1246
|0.0000
|0.0000
|-2.67
|1388.82
|867
|2009.03.20 12:02
|close
|432
|0.50
|1.1246
|0.0000
|0.0000
|3.11
|1391.93
|868
|2009.03.20 14:00
|sell
|435
|0.20
|1.1202
|0.0000
|0.0000
|869
|2009.03.20 14:00
|close
|430
|0.40
|1.1207
|0.0000
|0.0000
|13.21
|1405.14
|870
|2009.03.20 14:01
|sell
|436
|0.20
|1.1194
|0.0000
|0.0000
|871
|2009.03.20 14:01
|close
|435
|0.20
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1405.85
|872
|2009.03.20 14:01
|sell
|437
|0.20
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|873
|2009.03.20 14:01
|close
|436
|0.20
|1.1187
|0.0000
|0.0000
|1.25
|1407.10
|874
|2009.03.20 14:02
|sell
|438
|0.20
|1.1194
|0.0000
|0.0000
|875
|2009.03.20 14:03
|sell
|439
|0.30
|1.1202
|0.0000
|0.0000
|876
|2009.03.20 14:13
|close
|437
|0.20
|1.1195
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|1405.31
|877
|2009.03.20 14:13
|close
|439
|0.30
|1.1195
|0.0000
|0.0000
|1.88
|1407.19
|878
|2009.03.20 14:14
|sell
|440
|0.20
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|879
|2009.03.20 14:14
|close
|438
|0.20
|1.1187
|0.0000
|0.0000
|1.25
|1408.44
|880
|2009.03.20 14:18
|sell
|441
|0.20
|1.1195
|0.0000
|0.0000
|881
|2009.03.20 14:19
|sell
|442
|0.30
|1.1203
|0.0000
|0.0000
|882
|2009.03.20 14:32
|sell
|443
|0.40
|1.1212
|0.0000
|0.0000
|883
|2009.03.20 14:36
|sell
|444
|0.50
|1.1220
|0.0000
|0.0000
|884
|2009.03.20 14:42
|sell
|445
|0.60
|1.1229
|0.0000
|0.0000
|885
|2009.03.20 14:42
|sell
|446
|0.70
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|886
|2009.03.20 14:45
|sell
|447
|0.80
|1.1246
|0.0000
|0.0000
|887
|2009.03.20 14:54
|close
|440
|0.20
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|-8.55
|1399.89
|888
|2009.03.20 14:54
|close
|447
|0.80
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|9.26
|1409.15
|889
|2009.03.20 15:03
|sell
|448
|0.70
|1.1246
|0.0000
|0.0000
|890
|2009.03.20 15:24
|sell
|449
|0.80
|1.1255
|0.0000
|0.0000
|891
|2009.03.20 15:24
|sell
|450
|0.90
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|892
|2009.03.20 15:53
|close
|441
|0.20
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|-9.78
|1399.37
|893
|2009.03.20 15:53
|close
|450
|0.90
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|10.40
|1409.77
|894
|2009.03.20 16:04
|close
|442
|0.30
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|-9.88
|1399.89
|895
|2009.03.20 16:04
|close
|449
|0.80
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|10.68
|1410.57
|896
|2009.03.20 16:09
|close
|443
|0.40
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|-7.48
|1403.09
|897
|2009.03.20 16:09
|close
|448
|0.70
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|8.10
|1411.19
|898
|2009.03.20 16:09
|close
|444
|0.50
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|-4.45
|1406.74
|899
|2009.03.20 16:09
|close
|446
|0.70
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|4.99
|1411.73
|900
|2009.03.23 04:44
|sell
|451
|0.20
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|901
|2009.03.23 04:50
|close
|451
|0.20
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1412.62
|902
|2009.03.23 06:01
|sell
|452
|0.20
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|903
|2009.03.23 06:12
|close
|452
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1413.69
|904
|2009.03.23 06:21
|sell
|453
|0.20
|1.1220
|0.0000
|0.0000
|905
|2009.03.23 06:21
|close
|453
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1412.80
|906
|2009.03.23 06:21
|close
|445
|0.60
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|1.92
|1414.73
|907
|2009.03.23 06:21
|sell
|454
|0.10
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|908
|2009.03.23 06:33
|sell
|455
|0.20
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|909
|2009.03.23 06:33
|close
|454
|0.10
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|0.36
|1415.09
|910
|2009.03.23 06:35
|sell
|456
|0.20
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|911
|2009.03.23 06:36
|close
|455
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1415.98
|912
|2009.03.23 06:39
|sell
|457
|0.20
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|913
|2009.03.23 06:48
|close
|457
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1416.87
|914
|2009.03.23 07:01
|sell
|458
|0.20
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|915
|2009.03.23 07:18
|close
|458
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1417.76
|916
|2009.03.23 07:20
|sell
|459
|0.20
|1.1197
|0.0000
|0.0000
|917
|2009.03.23 07:20
|close
|456
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1418.65
|918
|2009.03.23 07:23
|sell
|460
|0.20
|1.1188
|0.0000
|0.0000
|919
|2009.03.23 07:23
|close
|459
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1419.54
|920
|2009.03.23 07:25
|sell
|461
|0.20
|1.1197
|0.0000
|0.0000
|921
|2009.03.23 07:28
|close
|461
|0.20
|1.1191
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1420.61
|922
|2009.03.23 07:30
|sell
|462
|0.20
|1.1179
|0.0000
|0.0000
|923
|2009.03.23 07:30
|close
|460
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1421.50
|924
|2009.03.23 07:31
|sell
|463
|0.20
|1.1170
|0.0000
|0.0000
|925
|2009.03.23 07:31
|close
|462
|0.20
|1.1173
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1422.57
|926
|2009.03.23 07:33
|sell
|464
|0.20
|1.1179
|0.0000
|0.0000
|927
|2009.03.23 07:35
|sell
|465
|0.30
|1.1187
|0.0000
|0.0000
|928
|2009.03.23 07:40
|sell
|466
|0.40
|1.1196
|0.0000
|0.0000
|929
|2009.03.23 07:57
|sell
|467
|0.50
|1.1204
|0.0000
|0.0000
|930
|2009.03.23 08:09
|sell
|468
|0.60
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|931
|2009.03.23 08:11
|close
|463
|0.20
|1.1202
|0.0000
|0.0000
|-5.71
|1416.86
|932
|2009.03.23 08:11
|close
|468
|0.60
|1.1202
|0.0000
|0.0000
|6.43
|1423.29
|933
|2009.03.23 08:51
|sell
|469
|0.50
|1.1213
|0.0000
|0.0000
|934
|2009.03.23 08:53
|sell
|470
|0.60
|1.1221
|0.0000
|0.0000
|935
|2009.03.23 08:54
|sell
|471
|0.70
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|936
|2009.03.23 09:00
|sell
|472
|0.80
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|937
|2009.03.23 09:00
|sell
|473
|0.90
|1.1247
|0.0000
|0.0000
|938
|2009.03.23 09:03
|close
|464
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|-9.79
|1413.50
|939
|2009.03.23 09:03
|close
|473
|0.90
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|10.41
|1423.91
|940
|2009.03.23 09:13
|sell
|474
|0.80
|1.1248
|0.0000
|0.0000
|941
|2009.03.23 10:28
|close
|465
|0.30
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|-11.75
|1412.16
|942
|2009.03.23 10:28
|close
|474
|0.80
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|12.11
|1424.27
|943
|2009.03.23 17:37
|close
|466
|0.40
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|-9.98
|1414.29
|944
|2009.03.23 17:37
|close
|472
|0.80
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|10.69
|1424.98
|945
|2009.03.23 17:38
|close
|467
|0.50
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|-6.69
|1418.29
|946
|2009.03.23 17:38
|close
|471
|0.70
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|6.86
|1425.15
|947
|2009.03.23 17:38
|close
|470
|0.60
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|2.14
|1427.29
|948
|2009.03.23 18:00
|sell
|475
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|949
|2009.03.23 18:36
|sell
|476
|0.30
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|950
|2009.03.23 19:04
|sell
|477
|0.40
|1.1251
|0.0000
|0.0000
|951
|2009.03.23 19:38
|close
|477
|0.40
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|6.77
|1434.06
|952
|2009.03.23 20:37
|sell
|478
|0.40
|1.1251
|0.0000
|0.0000
|953
|2009.03.24 00:37
|close
|478
|0.40
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|6.63
|1440.68
|954
|2009.03.24 00:39
|close
|476
|0.30
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1444.59
|955
|2009.03.24 01:28
|sell
|479
|0.30
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|956
|2009.03.24 02:36
|close
|479
|0.30
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|4.01
|1448.60
|957
|2009.03.24 02:39
|close
|475
|0.20
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|1.89
|1450.48
|958
|2009.03.24 02:41
|sell
|480
|0.20
|1.1221
|0.0000
|0.0000
|959
|2009.03.24 02:54
|sell
|481
|0.30
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|960
|2009.03.24 04:13
|sell
|482
|0.40
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|961
|2009.03.24 04:37
|close
|482
|0.40
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|4.99
|1455.47
|962
|2009.03.24 04:38
|close
|481
|0.30
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|2.41
|1457.88
|963
|2009.03.24 04:54
|sell
|483
|0.30
|1.1237
|0.0000
|0.0000
|964
|2009.03.24 05:29
|close
|483
|0.30
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|3.21
|1461.09
|965
|2009.03.24 05:38
|close
|480
|0.20
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1461.80
|966
|2009.03.24 05:54
|sell
|484
|0.20
|1.1221
|0.0000
|0.0000
|967
|2009.03.24 06:03
|close
|484
|0.20
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1462.51
|968
|2009.03.24 06:19
|sell
|485
|0.20
|1.1221
|0.0000
|0.0000
|969
|2009.03.24 06:28
|sell
|486
|0.30
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|970
|2009.03.24 06:38
|sell
|487
|0.40
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|971
|2009.03.24 07:26
|sell
|488
|0.50
|1.1247
|0.0000
|0.0000
|972
|2009.03.24 07:29
|sell
|489
|0.60
|1.1256
|0.0000
|0.0000
|973
|2009.03.24 07:38
|sell
|490
|0.70
|1.1264
|0.0000
|0.0000
|974
|2009.03.24 08:28
|close
|469
|0.50
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|-13.08
|1449.43
|975
|2009.03.24 08:28
|close
|490
|0.70
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|13.70
|1463.13
|976
|2009.03.24 08:28
|close
|485
|0.20
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|-3.91
|1459.22
|977
|2009.03.24 08:28
|close
|489
|0.60
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|6.94
|1466.16
|978
|2009.03.24 08:35
|close
|486
|0.30
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|-2.67
|1463.49
|979
|2009.03.24 08:35
|close
|488
|0.50
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|3.11
|1466.60
|980
|2009.03.24 08:36
|sell
|491
|0.20
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|981
|2009.03.24 08:36
|close
|491
|0.20
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1465.71
|982
|2009.03.24 08:36
|close
|487
|0.40
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|1.42
|1467.13
|983
|2009.03.24 08:36
|sell
|492
|0.10
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|984
|2009.03.24 08:37
|sell
|493
|0.20
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|985
|2009.03.24 08:37
|close
|492
|0.10
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|0.45
|1467.58
|986
|2009.03.24 08:51
|sell
|494
|0.20
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|987
|2009.03.24 08:53
|sell
|495
|0.30
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|988
|2009.03.24 09:02
|close
|493
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|-2.14
|1465.44
|989
|2009.03.24 09:02
|close
|495
|0.30
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1467.84
|990
|2009.03.24 09:12
|sell
|496
|0.20
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|991
|2009.03.24 09:12
|close
|494
|0.20
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1468.73
|992
|2009.03.24 09:17
|sell
|497
|0.20
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|993
|2009.03.24 09:26
|sell
|498
|0.30
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|994
|2009.03.24 09:36
|sell
|499
|0.40
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|995
|2009.03.24 14:36
|close
|496
|0.20
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|-3.03
|1465.70
|996
|2009.03.24 14:36
|close
|499
|0.40
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|3.56
|1469.26
|997
|2009.03.24 14:37
|close
|497
|0.20
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1468.37
|998
|2009.03.24 14:37
|close
|498
|0.30
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1469.44