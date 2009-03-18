Strategy Tester Report
PipMaker v9-2XpMa
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)

SymbolUSDCHFm (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2009.03.15 22:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.15 - 2009.03.25)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLotIncrease=true; Buy=true; Sell=true; smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; SmallestLotSize=1; MaxLotSize=1; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; ProfitTarget=0.001; TrendProfitTarget=1; SafetyLevelPercentage=1; SafetyProfitTargetPercent=1; OpenOnTick=1; Spacing=8; TrendSpacing=8; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=0; OrdersToClose=1; MinimumOrdersToCloseLosing=1; MaxMarginPercentage=15; TrendTimeFrame=15; TrendPeriods=1200; Use_xpMA=true; MA_Period=10; MA_Type=5; MA_Applied=0; T3MA_VolumeFactor=0.8; JMA_Phase=0; Step_Period=1; Reverse_xpMA=false; Alert_On=false; Arrows_On=true; Slippage=3; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true;
Bars in test1170Ticks modelled146075Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit1000.00
Total net profit469.44Gross profit1001.62Gross loss-532.17
Profit factor1.88Expected payoff0.94
Absolute drawdown58.91Maximal drawdown379.22 (26.66%)Relative drawdown26.66% (379.22)
Total trades499Short positions (won %)499 (74.15%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)370 (74.15%)Loss trades (% of total)129 (25.85%)
Largestprofit trade34.80loss trade-13.34
Averageprofit trade2.71loss trade-4.13
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (25.32)consecutive losses (loss in money)1 (-13.34)
Maximalconsecutive profit (count of wins)111.49 (9)consecutive loss (count of losses)-13.34 (1)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.03.18 12:19sell10.101.17160.00000.0000
22009.03.18 12:20sell20.201.17070.00000.0000
32009.03.18 12:20close10.101.17110.00000.00000.431000.43
42009.03.18 12:20sell30.201.16990.00000.0000
52009.03.18 12:20close20.201.17020.00000.00000.851001.28
62009.03.18 12:21sell40.201.17070.00000.0000
72009.03.18 12:22close40.201.17030.00000.00000.681001.96
82009.03.18 12:23sell50.201.17070.00000.0000
92009.03.18 12:26close50.201.17030.00000.00000.681002.64
102009.03.18 12:31sell60.201.16900.00000.0000
112009.03.18 12:31close30.201.16940.00000.00000.861003.50
122009.03.18 12:31sell70.201.16820.00000.0000
132009.03.18 12:31close60.201.16850.00000.00000.861004.36
142009.03.18 12:31sell80.201.16730.00000.0000
152009.03.18 12:31close70.201.16760.00000.00001.031005.39
162009.03.18 12:33sell90.201.16820.00000.0000
172009.03.18 12:33sell100.301.16920.00000.0000
182009.03.18 12:33sell110.401.17020.00000.0000
192009.03.18 12:33sell120.501.17110.00000.0000
202009.03.18 12:34close80.201.17000.00000.0000-4.621000.77
212009.03.18 12:34close120.501.17000.00000.00004.701005.47
222009.03.18 12:35close90.201.16950.00000.0000-2.221003.25
232009.03.18 12:35close110.401.16950.00000.00002.391005.64
242009.03.18 12:35sell130.201.16830.00000.0000
252009.03.18 12:35close100.301.16860.00000.00001.541007.18
262009.03.18 12:38sell140.201.16910.00000.0000
272009.03.18 12:42close140.201.16870.00000.00000.681007.86
282009.03.18 12:43sell150.201.16910.00000.0000
292009.03.18 12:47close150.201.16870.00000.00000.681008.54
302009.03.18 12:47sell160.201.16740.00000.0000
312009.03.18 12:47close130.201.16770.00000.00001.031009.57
322009.03.18 12:49sell170.201.16650.00000.0000
332009.03.18 12:49close160.201.16680.00000.00001.031010.60
342009.03.18 12:49sell180.201.16570.00000.0000
352009.03.18 12:49close170.201.16600.00000.00000.861011.46
362009.03.18 12:51sell190.201.16650.00000.0000
372009.03.18 12:57sell200.301.16740.00000.0000
382009.03.18 12:59sell210.401.16830.00000.0000
392009.03.18 13:26close180.201.16740.00000.0000-2.911008.55
402009.03.18 13:26close210.401.16740.00000.00003.081011.63
412009.03.18 13:27close190.201.16700.00000.0000-0.861010.77
422009.03.18 13:27close200.301.16700.00000.00001.031011.80
432009.03.18 13:27sell220.101.16650.00000.0000
442009.03.18 13:33sell230.201.16740.00000.0000
452009.03.18 13:39sell240.301.16830.00000.0000
462009.03.18 13:47close220.101.16780.00000.0000-1.111010.69
472009.03.18 13:47close240.301.16780.00000.00001.281011.97
482009.03.18 13:56sell250.201.16650.00000.0000
492009.03.18 13:56close230.201.16680.00000.00001.031013.00
502009.03.18 14:08sell260.201.16560.00000.0000
512009.03.18 14:08close250.201.16590.00000.00001.031014.03
522009.03.18 14:08sell270.201.16460.00000.0000
532009.03.18 14:08close260.201.16510.00000.00000.861014.89
542009.03.18 14:10sell280.201.16380.00000.0000
552009.03.18 14:10close270.201.16400.00000.00001.031015.92
562009.03.18 14:12sell290.201.16290.00000.0000
572009.03.18 14:12close280.201.16320.00000.00001.031016.95
582009.03.18 14:14sell300.201.16380.00000.0000
592009.03.18 14:15close300.201.16320.00000.00001.031017.98
602009.03.18 14:28sell310.201.16380.00000.0000
612009.03.18 14:30sell320.301.16460.00000.0000
622009.03.18 14:32sell330.401.16550.00000.0000
632009.03.18 14:37sell340.501.16640.00000.0000
642009.03.18 14:48close290.201.16530.00000.0000-4.121013.86
652009.03.18 14:48close340.501.16530.00000.00004.721018.58
662009.03.18 15:16sell350.401.16640.00000.0000
672009.03.18 15:26sell360.501.16730.00000.0000
682009.03.18 15:51sell370.601.16820.00000.0000
692009.03.18 15:59close310.201.16700.00000.0000-5.481013.10
702009.03.18 15:59close370.601.16700.00000.00006.171019.27
712009.03.18 16:13close320.301.16610.00000.0000-3.861015.41
722009.03.18 16:13close360.501.16610.00000.00005.151020.56
732009.03.18 16:19close350.401.16590.00000.00001.721022.28
742009.03.18 16:21sell380.201.16640.00000.0000
752009.03.18 16:28close380.201.16590.00000.00000.861023.14
762009.03.18 16:30sell390.201.16660.00000.0000
772009.03.18 16:36sell400.301.16750.00000.0000
782009.03.18 16:42close400.301.16650.00000.00002.571025.71
792009.03.18 16:47close390.201.16600.00000.00001.031026.74
802009.03.18 16:48sell410.201.16640.00000.0000
812009.03.18 17:08close410.201.16580.00000.00001.031027.77
822009.03.18 17:16sell420.201.16460.00000.0000
832009.03.18 17:16close420.201.16510.00000.0000-0.861026.91
842009.03.18 17:16close330.401.16510.00000.00001.371028.28
852009.03.18 17:16sell430.101.16480.00000.0000
862009.03.18 17:35sell440.201.16400.00000.0000
872009.03.18 17:35close430.101.16430.00000.00000.431028.71
882009.03.18 17:38sell450.201.16300.00000.0000
892009.03.18 17:38close440.201.16350.00000.00000.861029.57
902009.03.18 17:45sell460.201.16390.00000.0000
912009.03.18 17:54sell470.301.16470.00000.0000
922009.03.18 17:59sell480.401.16560.00000.0000
932009.03.18 18:00sell490.501.16640.00000.0000
942009.03.18 18:17close450.201.16540.00000.0000-4.121025.45
952009.03.18 18:17close490.501.16540.00000.00004.291029.74
962009.03.18 18:17close460.201.16480.00000.0000-1.551028.19
972009.03.18 18:17close480.401.16480.00000.00002.751030.94
982009.03.18 18:17sell500.201.16370.00000.0000
992009.03.18 18:17close470.301.16380.00000.00002.321033.26
1002009.03.18 18:17sell510.201.16280.00000.0000
1012009.03.18 18:17close500.201.16280.00000.00001.551034.81
1022009.03.18 18:17sell520.201.16180.00000.0000
1032009.03.18 18:17close510.201.16190.00000.00001.551036.36
1042009.03.18 18:17sell530.201.16080.00000.0000
1052009.03.18 18:17close520.201.16090.00000.00001.551037.91
1062009.03.18 18:17sell540.201.15990.00000.0000
1072009.03.18 18:17close530.201.15990.00000.00001.551039.46
1082009.03.18 18:17sell550.201.15890.00000.0000
1092009.03.18 18:17close540.201.15940.00000.00000.861040.32
1102009.03.18 18:17sell560.201.15980.00000.0000
1112009.03.18 18:17sell570.301.16060.00000.0000
1122009.03.18 18:17close550.201.15980.00000.0000-1.551038.77
1132009.03.18 18:17close570.301.15980.00000.00002.071040.84
1142009.03.18 18:17sell580.201.15880.00000.0000
1152009.03.18 18:17close560.201.15880.00000.00001.731042.57
1162009.03.18 18:17sell590.201.15780.00000.0000
1172009.03.18 18:17close580.201.15790.00000.00001.551044.12
1182009.03.18 18:17sell600.201.15680.00000.0000
1192009.03.18 18:17close590.201.15690.00000.00001.561045.68
1202009.03.18 18:17sell610.201.15590.00000.0000
1212009.03.18 18:17close600.201.15600.00000.00001.381047.06
1222009.03.18 18:17sell620.201.15490.00000.0000
1232009.03.18 18:17close610.201.15500.00000.00001.561048.62
1242009.03.18 18:17sell630.201.15390.00000.0000
1252009.03.18 18:17close620.201.15400.00000.00001.561050.18
1262009.03.18 18:17sell640.201.15470.00000.0000
1272009.03.18 18:17close640.201.15400.00000.00001.211051.39
1282009.03.18 18:17sell650.201.15280.00000.0000
1292009.03.18 18:17close630.201.15280.00000.00001.911053.30
1302009.03.18 18:17sell660.201.15200.00000.0000
1312009.03.18 18:17close650.201.15200.00000.00001.391054.69
1322009.03.18 18:17sell670.201.15080.00000.0000
1332009.03.18 18:17close660.201.15070.00000.00002.261056.95
1342009.03.18 18:17sell680.201.14990.00000.0000
1352009.03.18 18:17close670.201.14990.00000.00001.571058.52
1362009.03.18 18:17sell690.201.14870.00000.0000
1372009.03.18 18:17close680.201.14870.00000.00002.091060.61
1382009.03.18 18:17sell700.201.14790.00000.0000
1392009.03.18 18:17close690.201.14790.00000.00001.391062.00
1402009.03.18 18:17sell710.201.14670.00000.0000
1412009.03.18 18:17close700.201.14670.00000.00002.091064.09
1422009.03.18 18:17sell720.201.14590.00000.0000
1432009.03.18 18:17sell730.301.14770.00000.0000
1442009.03.18 18:17sell740.401.14850.00000.0000
1452009.03.18 18:17sell750.501.14940.00000.0000
1462009.03.18 18:17close720.201.14830.00000.0000-4.181059.91
1472009.03.18 18:17close750.501.14830.00000.00004.791064.70
1482009.03.18 18:17sell760.401.14950.00000.0000
1492009.03.18 18:17sell770.501.15040.00000.0000
1502009.03.18 18:17sell780.601.15140.00000.0000
1512009.03.18 18:17sell790.701.15230.00000.0000
1522009.03.18 18:17close790.701.14660.00000.000034.801099.50
1532009.03.18 18:18close780.601.14620.00000.000027.221126.72
1542009.03.18 18:18close770.501.14610.00000.000018.761145.48
1552009.03.18 18:18close760.401.14620.00000.000011.521157.00
1562009.03.18 18:18close740.401.14610.00000.00008.381165.38
1572009.03.18 18:18close730.301.14620.00000.00003.931169.31
1582009.03.18 18:18sell800.201.14570.00000.0000
1592009.03.18 18:18close710.201.14600.00000.00001.221170.53
1602009.03.18 18:18sell810.201.14480.00000.0000
1612009.03.18 18:18close800.201.14520.00000.00000.871171.40
1622009.03.18 18:18sell820.201.14570.00000.0000
1632009.03.18 18:18sell830.301.14650.00000.0000
1642009.03.18 18:18sell840.401.14740.00000.0000
1652009.03.18 18:18sell850.501.14820.00000.0000
1662009.03.18 18:18sell860.601.14910.00000.0000
1672009.03.18 18:18sell870.701.15000.00000.0000
1682009.03.18 18:19sell880.801.15080.00000.0000
1692009.03.18 18:21close810.201.14950.00000.0000-8.181163.22
1702009.03.18 18:21close880.801.14950.00000.00009.051172.27
1712009.03.18 18:21sell890.701.15080.00000.0000
1722009.03.18 18:21sell900.801.15170.00000.0000
1732009.03.18 18:22close820.201.15040.00000.0000-8.171164.10
1742009.03.18 18:22close900.801.15040.00000.00009.041173.14
1752009.03.18 18:22close830.301.14950.00000.0000-7.831165.31
1762009.03.18 18:22close890.701.14950.00000.00007.921173.23
1772009.03.18 18:23close840.401.14900.00000.0000-5.571167.66
1782009.03.18 18:23close870.701.14900.00000.00006.091173.75
1792009.03.18 18:23sell910.301.15000.00000.0000
1802009.03.18 18:23sell920.401.15080.00000.0000
1812009.03.18 18:23sell930.501.15170.00000.0000
1822009.03.18 18:24sell940.601.15250.00000.0000
1832009.03.18 18:26close850.501.15050.00000.0000-10.001163.75
1842009.03.18 18:26close940.601.15050.00000.000010.431174.18
1852009.03.18 18:26close930.501.15040.00000.00005.651179.83
1862009.03.18 18:26close920.401.14990.00000.00003.131182.96
1872009.03.18 18:26close910.301.14950.00000.00001.301184.26
1882009.03.18 18:26sell950.201.14820.00000.0000
1892009.03.18 18:26close860.601.14850.00000.00003.131187.39
1902009.03.18 18:26sell960.201.14740.00000.0000
1912009.03.18 18:26close950.201.14770.00000.00000.871188.26
1922009.03.18 18:26sell970.201.14820.00000.0000
1932009.03.18 18:27close970.201.14780.00000.00000.701188.96
1942009.03.18 18:27sell980.201.14820.00000.0000
1952009.03.18 18:27sell990.301.14910.00000.0000
1962009.03.18 18:27sell1000.401.15000.00000.0000
1972009.03.18 18:29close960.201.14910.00000.0000-2.961186.00
1982009.03.18 18:29close1000.401.14910.00000.00003.131189.13
1992009.03.18 18:29close980.201.14870.00000.0000-0.871188.26
2002009.03.18 18:29close990.301.14870.00000.00001.041189.30
2012009.03.18 18:29sell1010.101.14820.00000.0000
2022009.03.18 18:29sell1020.201.14740.00000.0000
2032009.03.18 18:29close1010.101.14770.00000.00000.441189.74
2042009.03.18 18:30sell1030.201.14650.00000.0000
2052009.03.18 18:30close1020.201.14690.00000.00000.871190.61
2062009.03.18 18:30sell1040.201.14740.00000.0000
2072009.03.18 18:30sell1050.301.14820.00000.0000
2082009.03.18 18:31close1030.201.14750.00000.0000-1.741188.87
2092009.03.18 18:31close1050.301.14750.00000.00001.831190.70
2102009.03.18 18:31sell1060.201.14650.00000.0000
2112009.03.18 18:31close1040.201.14680.00000.00001.051191.75
2122009.03.18 18:31sell1070.201.14570.00000.0000
2132009.03.18 18:31close1060.201.14610.00000.00000.701192.45
2142009.03.18 18:31sell1080.201.14480.00000.0000
2152009.03.18 18:31close1070.201.14510.00000.00001.051193.50
2162009.03.18 18:32sell1090.201.14400.00000.0000
2172009.03.18 18:32close1080.201.14430.00000.00000.871194.37
2182009.03.18 18:32sell1100.201.14310.00000.0000
2192009.03.18 18:32close1090.201.14350.00000.00000.871195.24
2202009.03.18 18:32sell1110.201.14220.00000.0000
2212009.03.18 18:32close1100.201.14250.00000.00001.051196.29
2222009.03.18 18:33sell1120.201.14140.00000.0000
2232009.03.18 18:33close1110.201.14180.00000.00000.701196.99
2242009.03.18 18:33sell1130.201.14050.00000.0000
2252009.03.18 18:33close1120.201.14080.00000.00001.051198.04
2262009.03.18 18:33sell1140.201.13970.00000.0000
2272009.03.18 18:33close1130.201.14000.00000.00000.881198.92
2282009.03.18 18:33sell1150.201.13880.00000.0000
2292009.03.18 18:33close1140.201.13910.00000.00001.051199.97
2302009.03.18 18:33sell1160.201.13800.00000.0000
2312009.03.18 18:33close1150.201.13830.00000.00000.881200.85
2322009.03.18 18:33sell1170.201.13880.00000.0000
2332009.03.18 18:34sell1180.301.14060.00000.0000
2342009.03.18 18:34sell1190.401.14150.00000.0000
2352009.03.18 18:34sell1200.501.14230.00000.0000
2362009.03.18 18:34sell1210.601.14320.00000.0000
2372009.03.18 18:34sell1220.701.14410.00000.0000
2382009.03.18 18:34sell1230.801.14490.00000.0000
2392009.03.18 18:35close1160.201.14350.00000.0000-9.621191.23
2402009.03.18 18:35close1230.801.14350.00000.00009.791201.02
2412009.03.18 18:35close1170.201.14290.00000.0000-7.171193.85
2422009.03.18 18:35close1220.701.14290.00000.00007.351201.20
2432009.03.18 18:36close1180.301.14230.00000.0000-4.461196.74
2442009.03.18 18:36close1210.601.14230.00000.00004.731201.47
2452009.03.18 18:36sell1240.301.14320.00000.0000
2462009.03.18 18:36sell1250.401.14410.00000.0000
2472009.03.18 18:36sell1260.501.14490.00000.0000
2482009.03.18 18:41sell1270.601.14580.00000.0000
2492009.03.18 18:41sell1280.701.14660.00000.0000
2502009.03.18 18:43close1190.401.14470.00000.0000-11.181190.29
2512009.03.18 18:43close1280.701.14470.00000.000011.621201.91
2522009.03.18 18:44close1200.501.14420.00000.0000-8.301193.61
2532009.03.18 18:44close1270.601.14420.00000.00008.391202.00
2542009.03.18 18:44close1240.301.14420.00000.0000-2.621199.38
2552009.03.18 18:44close1260.501.14420.00000.00003.061202.44
2562009.03.18 18:45sell1290.201.14320.00000.0000
2572009.03.18 18:45close1290.201.14370.00000.0000-0.871201.57
2582009.03.18 18:45close1250.401.14370.00000.00001.401202.97
2592009.03.18 18:45sell1300.101.14330.00000.0000
2602009.03.18 18:46sell1310.201.14240.00000.0000
2612009.03.18 18:46close1300.101.14270.00000.00000.531203.50
2622009.03.18 18:46sell1320.201.14160.00000.0000
2632009.03.18 18:46close1310.201.14190.00000.00000.881204.38
2642009.03.18 18:47sell1330.201.14240.00000.0000
2652009.03.18 18:48close1330.201.14200.00000.00000.701205.08
2662009.03.18 18:50sell1340.201.14240.00000.0000
2672009.03.18 18:51close1340.201.14200.00000.00000.701205.78
2682009.03.18 18:51sell1350.201.14240.00000.0000
2692009.03.18 18:52sell1360.301.14330.00000.0000
2702009.03.18 18:55sell1370.401.14420.00000.0000
2712009.03.18 18:57close1320.201.14330.00000.0000-2.971202.81
2722009.03.18 18:57close1370.401.14330.00000.00003.151205.96
2732009.03.18 18:59sell1380.301.14420.00000.0000
2742009.03.18 19:02close1350.201.14340.00000.0000-1.751204.21
2752009.03.18 19:02close1380.301.14340.00000.00002.101206.31
2762009.03.18 19:03sell1390.201.14240.00000.0000
2772009.03.18 19:03close1390.201.14290.00000.0000-0.871205.44
2782009.03.18 19:03close1360.301.14290.00000.00001.051206.49
2792009.03.18 19:03sell1400.101.14250.00000.0000
2802009.03.18 19:03sell1410.201.14170.00000.0000
2812009.03.18 19:03close1400.101.14200.00000.00000.441206.93
2822009.03.18 19:06sell1420.201.14070.00000.0000
2832009.03.18 19:06close1410.201.14120.00000.00000.881207.81
2842009.03.18 19:08sell1430.201.13990.00000.0000
2852009.03.18 19:08close1420.201.14020.00000.00000.881208.69
2862009.03.18 19:08sell1440.201.13900.00000.0000
2872009.03.18 19:08close1430.201.13940.00000.00000.881209.57
2882009.03.18 19:08sell1450.201.13810.00000.0000
2892009.03.18 19:08close1440.201.13850.00000.00000.881210.45
2902009.03.18 19:08sell1460.201.13890.00000.0000
2912009.03.18 19:09sell1470.301.13980.00000.0000
2922009.03.18 19:11close1450.201.13910.00000.0000-1.761208.69
2932009.03.18 19:11close1470.301.13910.00000.00001.841210.53
2942009.03.18 19:11sell1480.201.13810.00000.0000
2952009.03.18 19:11close1460.201.13840.00000.00000.881211.41
2962009.03.18 19:12sell1490.201.13890.00000.0000
2972009.03.18 19:12sell1500.301.13980.00000.0000
2982009.03.18 19:12close1480.201.13910.00000.0000-1.761209.65
2992009.03.18 19:12close1500.301.13910.00000.00001.841211.49
3002009.03.18 19:12sell1510.201.13810.00000.0000
3012009.03.18 19:12close1490.201.13840.00000.00000.881212.37
3022009.03.18 19:13sell1520.201.13890.00000.0000
3032009.03.18 19:15sell1530.301.13980.00000.0000
3042009.03.18 19:16sell1540.401.14060.00000.0000
3052009.03.18 19:23close1510.201.13970.00000.0000-2.811209.56
3062009.03.18 19:23close1540.401.13970.00000.00003.161212.72
3072009.03.18 19:23close1520.201.13940.00000.0000-0.881211.84
3082009.03.18 19:23close1530.301.13940.00000.00001.051212.89
3092009.03.18 19:23sell1550.101.13910.00000.0000
3102009.03.18 19:25sell1560.201.14000.00000.0000
3112009.03.18 19:26sell1570.301.14080.00000.0000
3122009.03.18 19:28sell1580.401.14170.00000.0000
3132009.03.18 19:31sell1590.501.14250.00000.0000
3142009.03.18 19:35sell1600.601.14340.00000.0000
3152009.03.18 19:35sell1610.701.14420.00000.0000
3162009.03.18 19:37close1550.101.14350.00000.0000-3.851209.04
3172009.03.18 19:37close1610.701.14350.00000.00004.291213.33
3182009.03.18 19:38close1560.201.14250.00000.0000-4.381208.95
3192009.03.18 19:38close1600.601.14250.00000.00004.731213.68
3202009.03.18 19:40close1570.301.14180.00000.0000-2.631211.05
3212009.03.18 19:40close1590.501.14180.00000.00003.071214.12
3222009.03.18 19:48sell1620.201.14080.00000.0000
3232009.03.18 19:48close1580.401.14110.00000.00002.101216.22
3242009.03.18 19:58sell1630.201.13990.00000.0000
3252009.03.18 19:58close1620.201.14020.00000.00001.051217.27
3262009.03.18 20:02sell1640.201.14070.00000.0000
3272009.03.18 20:05close1640.201.14030.00000.00000.701217.97
3282009.03.18 20:12sell1650.201.14070.00000.0000
3292009.03.18 20:13sell1660.301.14160.00000.0000
3302009.03.18 20:15sell1670.401.14250.00000.0000
3312009.03.18 20:18sell1680.501.14340.00000.0000
3322009.03.18 20:19close1630.201.14230.00000.0000-4.201213.77
3332009.03.18 20:19close1680.501.14230.00000.00004.811218.58
3342009.03.18 20:19close1650.201.14180.00000.0000-1.931216.65
3352009.03.18 20:19close1670.401.14180.00000.00002.451219.10
3362009.03.18 20:19sell1690.201.14300.00000.0000
3372009.03.18 20:36close1690.201.14230.00000.00001.231220.33
3382009.03.18 20:37sell1700.201.14240.00000.0000
3392009.03.18 20:45close1700.201.14200.00000.00000.701221.03
3402009.03.18 20:47sell1710.201.14070.00000.0000
3412009.03.18 20:47close1660.301.14100.00000.00001.581222.61
3422009.03.18 20:54sell1720.201.13990.00000.0000
3432009.03.18 20:54close1710.201.14030.00000.00000.701223.31
3442009.03.18 20:58sell1730.201.14070.00000.0000
3452009.03.18 21:02sell1740.301.14160.00000.0000
3462009.03.18 21:05close1720.201.14080.00000.0000-1.581221.73
3472009.03.18 21:05close1740.301.14080.00000.00002.101223.83
3482009.03.18 21:14sell1750.201.13990.00000.0000
3492009.03.18 21:14close1730.201.14030.00000.00000.701224.53
3502009.03.18 21:14sell1760.201.13900.00000.0000
3512009.03.18 21:14close1750.201.13920.00000.00001.231225.76
3522009.03.18 21:15sell1770.201.13990.00000.0000
3532009.03.18 21:16close1770.201.13910.00000.00001.401227.16
3542009.03.18 21:16sell1780.201.13990.00000.0000
3552009.03.18 21:24close1780.201.13940.00000.00000.881228.04
3562009.03.18 21:24sell1790.201.13810.00000.0000
3572009.03.18 21:24close1760.201.13840.00000.00001.051229.09
3582009.03.18 21:44sell1800.201.13890.00000.0000
3592009.03.18 21:46close1800.201.13850.00000.00000.701229.79
3602009.03.18 21:59sell1810.201.13890.00000.0000
3612009.03.18 22:05sell1820.301.13980.00000.0000
3622009.03.18 22:07sell1830.401.14060.00000.0000
3632009.03.18 22:08sell1840.501.14150.00000.0000
3642009.03.18 22:17close1790.201.14050.00000.0000-4.211225.58
3652009.03.18 22:17close1840.501.14050.00000.00004.381229.96
3662009.03.18 22:30close1810.201.14000.00000.0000-1.931228.03
3672009.03.18 22:30close1830.401.14000.00000.00002.111230.14
3682009.03.18 22:37sell1850.201.14060.00000.0000
3692009.03.18 22:43close1850.201.14020.00000.00000.701230.84
3702009.03.18 22:48sell1860.201.14060.00000.0000
3712009.03.18 22:58close1860.201.14020.00000.00000.701231.54
3722009.03.18 23:04sell1870.201.14060.00000.0000
3732009.03.18 23:12close1870.201.14020.00000.00000.701232.24
3742009.03.18 23:17sell1880.201.14060.00000.0000
3752009.03.18 23:35close1880.201.14020.00000.00000.701232.94
3762009.03.18 23:39sell1890.201.14060.00000.0000
3772009.03.18 23:51sell1900.301.14150.00000.0000
3782009.03.19 00:06close1900.301.14040.00000.00002.571235.51
3792009.03.19 00:11sell1910.301.14150.00000.0000
3802009.03.19 00:13sell1920.401.14230.00000.0000
3812009.03.19 00:27sell1930.501.14320.00000.0000
3822009.03.19 01:00close1820.301.14180.00000.0000-5.571229.93
3832009.03.19 01:00close1930.501.14180.00000.00006.131236.06
3842009.03.19 01:01close1890.201.14160.00000.0000-1.971234.10
3852009.03.19 01:01close1920.401.14160.00000.00002.451236.55
3862009.03.19 01:03sell1940.201.14050.00000.0000
3872009.03.19 01:03close1910.301.14100.00000.00001.311237.86
3882009.03.19 01:13sell1950.201.14140.00000.0000
3892009.03.19 01:20sell1960.301.14220.00000.0000
3902009.03.19 01:31sell1970.401.14320.00000.0000
3912009.03.19 02:13close1940.201.14220.00000.0000-2.981234.88
3922009.03.19 02:13close1970.401.14220.00000.00003.501238.38
3932009.03.19 02:24sell1980.301.14310.00000.0000
3942009.03.19 02:39sell1990.401.14400.00000.0000
3952009.03.19 03:12sell2000.501.14500.00000.0000
3962009.03.19 03:45close1950.201.14390.00000.0000-4.371234.01
3972009.03.19 03:45close2000.501.14390.00000.00004.811238.82
3982009.03.19 03:48close1960.301.14320.00000.0000-2.621236.20
3992009.03.19 03:48close1990.401.14320.00000.00002.801239.00
4002009.03.19 04:04sell2010.201.14400.00000.0000
4012009.03.19 04:14sell2020.301.14490.00000.0000
4022009.03.19 04:57close2020.301.14400.00000.00002.361241.36
4032009.03.19 05:01close2010.201.14340.00000.00001.051242.41
4042009.03.19 05:24sell2030.201.14220.00000.0000
4052009.03.19 05:24close2030.201.14270.00000.0000-0.881241.53
4062009.03.19 05:24close1980.301.14270.00000.00001.051242.58
4072009.03.19 05:24sell2040.101.14230.00000.0000
4082009.03.19 05:32sell2050.201.14150.00000.0000
4092009.03.19 05:33close2040.101.14190.00000.00000.351242.93
4102009.03.19 05:34sell2060.201.14230.00000.0000
4112009.03.19 05:36sell2070.301.14320.00000.0000
4122009.03.19 05:41sell2080.401.14410.00000.0000
4132009.03.19 05:46close2050.201.14320.00000.0000-2.971239.96
4142009.03.19 05:46close2080.401.14320.00000.00003.151243.11
4152009.03.19 05:52sell2090.301.14410.00000.0000
4162009.03.19 06:02sell2100.401.14490.00000.0000
4172009.03.19 06:18close2060.201.14400.00000.0000-2.971240.14
4182009.03.19 06:18close2100.401.14400.00000.00003.151243.29
4192009.03.19 06:19sell2110.301.14490.00000.0000
4202009.03.19 06:24close2110.301.14400.00000.00002.361245.65
4212009.03.19 06:24close2090.301.14360.00000.00001.311246.96
4222009.03.19 06:31sell2120.201.14410.00000.0000
4232009.03.19 06:42close2120.201.14350.00000.00001.051248.01
4242009.03.19 06:44sell2130.201.14410.00000.0000
4252009.03.19 06:50close2130.201.14360.00000.00000.871248.88
4262009.03.19 06:55sell2140.201.14410.00000.0000
4272009.03.19 07:04close2140.201.14350.00000.00001.051249.93
4282009.03.19 07:09sell2150.201.14410.00000.0000
4292009.03.19 07:12sell2160.301.14490.00000.0000
4302009.03.19 07:20close2160.301.14400.00000.00002.361252.29
4312009.03.19 07:20close2150.201.14360.00000.00000.871253.16
4322009.03.19 07:34sell2170.201.14410.00000.0000
4332009.03.19 07:39close2170.201.14360.00000.00000.871254.03
4342009.03.19 07:43sell2180.201.14230.00000.0000
4352009.03.19 07:43close2180.201.14280.00000.0000-0.881253.15
4362009.03.19 07:43close2070.301.14280.00000.00001.051254.20
4372009.03.19 07:43sell2190.101.14240.00000.0000
4382009.03.19 07:47sell2200.201.14160.00000.0000
4392009.03.19 07:47close2190.101.14190.00000.00000.441254.64
4402009.03.19 07:48sell2210.201.14070.00000.0000
4412009.03.19 07:48close2200.201.14100.00000.00001.051255.69
4422009.03.19 07:57sell2220.201.13990.00000.0000
4432009.03.19 07:57close2210.201.14030.00000.00000.701256.39
4442009.03.19 08:01sell2230.201.13900.00000.0000
4452009.03.19 08:01close2220.201.13940.00000.00000.881257.27
4462009.03.19 08:03sell2240.201.13810.00000.0000
4472009.03.19 08:03close2230.201.13850.00000.00000.881258.15
4482009.03.19 08:04sell2250.201.13720.00000.0000
4492009.03.19 08:04close2240.201.13760.00000.00000.881259.03
4502009.03.19 08:09sell2260.201.13810.00000.0000
4512009.03.19 08:13sell2270.301.13890.00000.0000
4522009.03.19 08:24sell2280.401.13980.00000.0000
4532009.03.19 08:25sell2290.501.14060.00000.0000
4542009.03.19 09:11close2250.201.13960.00000.0000-4.211254.82
4552009.03.19 09:11close2290.501.13960.00000.00004.391259.21
4562009.03.19 09:13sell2300.401.14070.00000.0000
4572009.03.19 09:14sell2310.501.14160.00000.0000
4582009.03.19 09:15sell2320.601.14240.00000.0000
4592009.03.19 09:27close2260.201.14130.00000.0000-5.611253.60
4602009.03.19 09:27close2320.601.14130.00000.00005.781259.38
4612009.03.19 09:38sell2330.501.14240.00000.0000
4622009.03.19 09:59close2270.301.14100.00000.0000-5.521253.86
4632009.03.19 09:59close2330.501.14100.00000.00006.131259.99
4642009.03.19 10:03close2280.401.14070.00000.0000-3.161256.83
4652009.03.19 10:03close2310.501.14070.00000.00003.941260.77
4662009.03.19 10:03sell2340.201.13990.00000.0000
4672009.03.19 10:03close2300.401.14010.00000.00002.111262.88
4682009.03.19 10:10sell2350.201.13900.00000.0000
4692009.03.19 10:10close2340.201.13940.00000.00000.881263.76
4702009.03.19 10:11sell2360.201.13810.00000.0000
4712009.03.19 10:11close2350.201.13840.00000.00001.051264.81
4722009.03.19 10:22sell2370.201.13890.00000.0000
4732009.03.19 10:30close2370.201.13850.00000.00000.701265.51
4742009.03.19 10:37sell2380.201.13890.00000.0000
4752009.03.19 10:46close2380.201.13840.00000.00000.881266.39
4762009.03.19 11:00sell2390.201.13890.00000.0000
4772009.03.19 11:04close2390.201.13850.00000.00000.701267.09
4782009.03.19 11:06sell2400.201.13890.00000.0000
4792009.03.19 11:19sell2410.301.13980.00000.0000
4802009.03.19 11:28close2360.201.13910.00000.0000-1.761265.33
4812009.03.19 11:28close2410.301.13910.00000.00001.841267.17
4822009.03.19 11:30sell2420.201.13800.00000.0000
4832009.03.19 11:30close2400.201.13840.00000.00000.881268.05
4842009.03.19 11:40sell2430.201.13710.00000.0000
4852009.03.19 11:40close2420.201.13740.00000.00001.061269.11
4862009.03.19 11:41sell2440.201.13620.00000.0000
4872009.03.19 11:41close2430.201.13650.00000.00001.061270.17
4882009.03.19 11:41sell2450.201.13540.00000.0000
4892009.03.19 11:41close2440.201.13570.00000.00000.881271.05
4902009.03.19 11:42sell2460.201.13450.00000.0000
4912009.03.19 11:42close2450.201.13470.00000.00001.231272.28
4922009.03.19 11:43sell2470.201.13370.00000.0000
4932009.03.19 11:43close2460.201.13400.00000.00000.881273.16
4942009.03.19 11:44sell2480.201.13280.00000.0000
4952009.03.19 11:44close2470.201.13320.00000.00000.881274.04
4962009.03.19 11:44sell2490.201.13200.00000.0000
4972009.03.19 11:44close2480.201.13220.00000.00001.061275.10
4982009.03.19 11:44sell2500.201.13110.00000.0000
4992009.03.19 11:44close2490.201.13140.00000.00001.061276.16
5002009.03.19 11:45sell2510.201.13020.00000.0000
5012009.03.19 11:45sell2520.301.13200.00000.0000
5022009.03.19 11:46sell2530.401.13280.00000.0000
5032009.03.19 11:50close2510.201.13180.00000.0000-2.831273.33
5042009.03.19 11:50close2530.401.13180.00000.00003.531276.86
5052009.03.19 11:50close2520.301.13150.00000.00001.331278.19
5062009.03.19 11:50sell2540.201.13010.00000.0000
5072009.03.19 11:50close2500.201.13030.00000.00001.421279.61
5082009.03.19 11:51sell2550.201.12930.00000.0000
5092009.03.19 11:51close2540.201.12960.00000.00000.891280.50
5102009.03.19 11:52sell2560.201.13010.00000.0000
5112009.03.19 11:53close2560.201.12970.00000.00000.711281.21
5122009.03.19 11:58sell2570.201.13010.00000.0000
5132009.03.19 12:01close2570.201.12970.00000.00000.711281.92
5142009.03.19 12:02sell2580.201.13010.00000.0000
5152009.03.19 12:07sell2590.301.13100.00000.0000
5162009.03.19 12:12close2550.201.13030.00000.0000-1.771280.15
5172009.03.19 12:12close2590.301.13030.00000.00001.861282.01
5182009.03.19 12:14sell2600.201.12930.00000.0000
5192009.03.19 12:14close2580.201.12960.00000.00000.891282.90
5202009.03.19 12:14sell2610.201.12840.00000.0000
5212009.03.19 12:14close2600.201.12870.00000.00001.061283.96
5222009.03.19 12:15sell2620.201.12760.00000.0000
5232009.03.19 12:15close2610.201.12780.00000.00001.061285.02
5242009.03.19 12:17sell2630.201.12840.00000.0000
5252009.03.19 12:17close2630.201.12800.00000.00000.711285.73
5262009.03.19 12:17sell2640.201.12670.00000.0000
5272009.03.19 12:17close2620.201.12700.00000.00001.061286.79
5282009.03.19 12:18sell2650.201.12580.00000.0000
5292009.03.19 12:18close2640.201.12620.00000.00000.891287.68
5302009.03.19 12:19sell2660.201.12480.00000.0000
5312009.03.19 12:19close2650.201.12490.00000.00001.601289.28
5322009.03.19 12:19sell2670.201.12570.00000.0000
5332009.03.19 12:19sell2680.301.12660.00000.0000
5342009.03.19 12:23sell2690.401.12750.00000.0000
5352009.03.19 12:30sell2700.501.12830.00000.0000
5362009.03.19 12:30sell2710.601.12920.00000.0000
5372009.03.19 12:45close2660.201.12800.00000.0000-5.671283.61
5382009.03.19 12:45close2710.601.12800.00000.00006.381289.99
5392009.03.19 12:45close2670.201.12750.00000.0000-3.191286.80
5402009.03.19 12:45close2700.501.12750.00000.00003.551290.35
5412009.03.19 12:45close2680.301.12710.00000.0000-1.331289.02
5422009.03.19 12:45close2690.401.12710.00000.00001.421290.44
5432009.03.19 12:45sell2720.101.12660.00000.0000
5442009.03.19 12:48sell2730.201.12580.00000.0000
5452009.03.19 12:48close2720.101.12620.00000.00000.361290.80
5462009.03.19 12:48sell2740.201.12660.00000.0000
5472009.03.19 12:51sell2750.301.12760.00000.0000
5482009.03.19 13:05close2730.201.12680.00000.0000-1.771289.03
5492009.03.19 13:05close2750.301.12680.00000.00002.131291.16
5502009.03.19 13:11sell2760.201.12580.00000.0000
5512009.03.19 13:11close2740.201.12620.00000.00000.711291.87
5522009.03.19 13:13sell2770.201.12490.00000.0000
5532009.03.19 13:13close2760.201.12520.00000.00001.071292.94
5542009.03.19 13:18sell2780.201.12400.00000.0000
5552009.03.19 13:18close2770.201.12430.00000.00001.071294.01
5562009.03.19 13:20sell2790.201.12490.00000.0000
5572009.03.19 13:24close2790.201.12430.00000.00001.071295.08
5582009.03.19 13:27sell2800.201.12320.00000.0000
5592009.03.19 13:27close2780.201.12350.00000.00000.891295.97
5602009.03.19 13:30sell2810.201.12230.00000.0000
5612009.03.19 13:30close2800.201.12270.00000.00000.891296.86
5622009.03.19 13:32sell2820.201.12320.00000.0000
5632009.03.19 13:33sell2830.301.12400.00000.0000
5642009.03.19 13:39sell2840.401.12490.00000.0000
5652009.03.19 13:44sell2850.501.12580.00000.0000
5662009.03.19 13:48sell2860.601.12660.00000.0000
5672009.03.19 13:51sell2870.701.12750.00000.0000
5682009.03.19 13:58close2810.201.12630.00000.0000-7.101289.76
5692009.03.19 13:58close2870.701.12630.00000.00007.461297.22
5702009.03.19 14:07sell2880.601.12750.00000.0000
5712009.03.19 14:08sell2890.701.12830.00000.0000
5722009.03.19 14:12close2820.201.12690.00000.0000-6.571290.65
5732009.03.19 14:12close2890.701.12690.00000.00008.701299.35
5742009.03.19 14:17close2830.301.12630.00000.0000-6.131293.22
5752009.03.19 14:17close2880.601.12630.00000.00006.391299.61
5762009.03.19 14:18close2840.401.12590.00000.0000-3.551296.06
5772009.03.19 14:18close2860.601.12590.00000.00003.731299.79
5782009.03.19 14:23sell2900.201.12490.00000.0000
5792009.03.19 14:23close2900.201.12540.00000.0000-0.891298.90
5802009.03.19 14:23close2850.501.12540.00000.00001.781300.68
5812009.03.19 14:23sell2910.101.12500.00000.0000
5822009.03.19 14:26sell2920.201.12410.00000.0000
5832009.03.19 14:26close2910.101.12440.00000.00000.531301.21
5842009.03.19 14:28sell2930.201.12500.00000.0000
5852009.03.19 14:29close2930.201.12450.00000.00000.891302.10
5862009.03.19 14:29sell2940.201.12330.00000.0000
5872009.03.19 14:29close2920.201.12360.00000.00000.891302.99
5882009.03.19 14:33sell2950.201.12240.00000.0000
5892009.03.19 14:33close2940.201.12280.00000.00000.891303.88
5902009.03.19 14:33sell2960.201.12330.00000.0000
5912009.03.19 14:34close2960.201.12280.00000.00000.891304.77
5922009.03.19 14:34sell2970.201.12160.00000.0000
5932009.03.19 14:34close2950.201.12180.00000.00001.071305.84
5942009.03.19 14:34sell2980.201.12250.00000.0000
5952009.03.19 14:35sell2990.301.12340.00000.0000
5962009.03.19 14:37sell3000.401.12420.00000.0000
5972009.03.19 14:39close2970.201.12330.00000.0000-3.031302.81
5982009.03.19 14:39close3000.401.12330.00000.00003.201306.01
5992009.03.19 14:39close2980.201.12300.00000.0000-0.891305.12
6002009.03.19 14:39close2990.301.12300.00000.00001.071306.19
6012009.03.19 14:39sell3010.101.12250.00000.0000
6022009.03.19 14:41sell3020.201.12160.00000.0000
6032009.03.19 14:41close3010.101.12190.00000.00000.531306.72
6042009.03.19 14:42sell3030.201.12240.00000.0000
6052009.03.19 14:42sell3040.301.12330.00000.0000
6062009.03.19 14:44sell3050.401.12410.00000.0000
6072009.03.19 14:45sell3060.501.12500.00000.0000
6082009.03.19 14:51close3020.201.12400.00000.0000-4.271302.45
6092009.03.19 14:51close3060.501.12400.00000.00004.451306.90
6102009.03.19 14:54close3030.201.12330.00000.0000-1.601305.30
6112009.03.19 14:54close3050.401.12330.00000.00002.851308.15
6122009.03.19 14:56sell3070.201.12240.00000.0000
6132009.03.19 14:56close3070.201.12290.00000.0000-0.891307.26
6142009.03.19 14:56close3040.301.12290.00000.00001.071308.33
6152009.03.19 14:56sell3080.101.12260.00000.0000
6162009.03.19 14:57sell3090.201.12180.00000.0000
6172009.03.19 14:58close3080.101.12210.00000.00000.451308.78
6182009.03.19 14:59sell3100.201.12090.00000.0000
6192009.03.19 14:59close3090.201.12120.00000.00001.071309.85
6202009.03.19 15:00sell3110.201.12180.00000.0000
6212009.03.19 15:01close3110.201.12130.00000.00000.891310.74
6222009.03.19 15:03sell3120.201.12180.00000.0000
6232009.03.19 15:05sell3130.301.12260.00000.0000
6242009.03.19 15:09close3100.201.12190.00000.0000-1.781308.96
6252009.03.19 15:09close3130.301.12190.00000.00001.871310.83
6262009.03.19 15:11sell3140.201.12090.00000.0000
6272009.03.19 15:11close3120.201.12130.00000.00000.891311.72
6282009.03.19 15:15sell3150.201.12000.00000.0000
6292009.03.19 15:15close3140.201.12030.00000.00001.071312.79
6302009.03.19 15:15sell3160.201.11920.00000.0000
6312009.03.19 15:15close3150.201.11950.00000.00000.891313.68
6322009.03.19 15:16sell3170.201.11830.00000.0000
6332009.03.19 15:16close3160.201.11860.00000.00001.071314.75
6342009.03.19 15:17sell3180.201.11920.00000.0000
6352009.03.19 15:18sell3190.301.12000.00000.0000
6362009.03.19 15:18close3170.201.11930.00000.0000-1.791312.96
6372009.03.19 15:18close3190.301.11930.00000.00001.881314.84
6382009.03.19 15:19sell3200.201.12000.00000.0000
6392009.03.19 15:24close3200.201.11960.00000.00000.711315.55
6402009.03.19 15:24sell3210.201.12000.00000.0000
6412009.03.19 15:31sell3220.301.12090.00000.0000
6422009.03.19 15:34sell3230.401.12180.00000.0000
6432009.03.19 15:36close3180.201.12090.00000.0000-3.031312.52
6442009.03.19 15:36close3230.401.12090.00000.00003.211315.73
6452009.03.19 15:38close3210.201.12050.00000.0000-0.891314.84
6462009.03.19 15:38close3220.301.12050.00000.00001.071315.91
6472009.03.19 15:38sell3240.101.12000.00000.0000
6482009.03.19 15:45sell3250.201.11920.00000.0000
6492009.03.19 15:45close3240.101.11950.00000.00000.451316.36
6502009.03.19 15:45sell3260.201.11830.00000.0000
6512009.03.19 15:45close3250.201.11870.00000.00000.891317.25
6522009.03.19 15:46sell3270.201.11750.00000.0000
6532009.03.19 15:46close3260.201.11770.00000.00001.071318.32
6542009.03.19 15:46sell3280.201.11650.00000.0000
6552009.03.19 15:46close3270.201.11670.00000.00001.431319.75
6562009.03.19 15:46sell3290.201.11740.00000.0000
6572009.03.19 15:50close3290.201.11680.00000.00001.071320.82
6582009.03.19 15:52sell3300.201.11740.00000.0000
6592009.03.19 15:53sell3310.301.11820.00000.0000
6602009.03.19 15:56close3280.201.11750.00000.0000-1.791319.03
6612009.03.19 15:56close3310.301.11750.00000.00001.881320.91
6622009.03.19 15:57sell3320.201.11650.00000.0000
6632009.03.19 15:57close3300.201.11690.00000.00000.901321.81
6642009.03.19 15:58sell3330.201.11740.00000.0000
6652009.03.19 15:59sell3340.301.11820.00000.0000
6662009.03.19 16:01sell3350.401.11920.00000.0000
6672009.03.19 16:01sell3360.501.12000.00000.0000
6682009.03.19 16:05sell3370.601.12090.00000.0000
6692009.03.19 16:13sell3380.701.12180.00000.0000
6702009.03.19 16:15sell3390.801.12260.00000.0000
6712009.03.19 16:17sell3400.901.12350.00000.0000
6722009.03.19 16:19close3320.201.12220.00000.0000-10.161311.65
6732009.03.19 16:19close3400.901.12220.00000.000010.431322.08
6742009.03.19 16:33close3330.201.12150.00000.0000-7.311314.77
6752009.03.19 16:33close3390.801.12150.00000.00007.851322.62
6762009.03.19 17:00sell3410.601.12260.00000.0000
6772009.03.19 17:00sell3420.701.12360.00000.0000
6782009.03.19 17:02sell3430.801.12440.00000.0000
6792009.03.19 17:24close3340.301.12270.00000.0000-12.021310.60
6802009.03.19 17:24close3430.801.12270.00000.000012.111322.71
6812009.03.19 17:24close3350.401.12190.00000.0000-9.631313.08
6822009.03.19 17:24close3420.701.12190.00000.000010.611323.69
6832009.03.19 17:24close3360.501.12140.00000.0000-6.241317.45
6842009.03.19 17:24close3410.601.12140.00000.00006.421323.87
6852009.03.19 17:24close3380.701.12110.00000.00004.371328.24
6862009.03.19 17:24sell3440.201.12000.00000.0000
6872009.03.19 17:24close3440.201.12050.00000.0000-0.891327.35
6882009.03.19 17:24close3370.601.12050.00000.00002.141329.49
6892009.03.19 17:24sell3450.101.12020.00000.0000
6902009.03.19 17:24sell3460.201.12120.00000.0000
6912009.03.19 17:25close3450.101.12080.00000.0000-0.541328.95
6922009.03.19 17:25close3460.201.12080.00000.00000.711329.66
6932009.03.19 17:25sell3470.101.12050.00000.0000
6942009.03.19 17:25sell3480.201.12140.00000.0000
6952009.03.19 17:26sell3490.301.12220.00000.0000
6962009.03.19 17:29close3470.101.12170.00000.0000-1.071328.59
6972009.03.19 17:29close3490.301.12170.00000.00001.341329.93
6982009.03.19 17:30sell3500.201.12050.00000.0000
6992009.03.19 17:31close3480.201.12090.00000.00000.891330.82
7002009.03.19 17:31sell3510.201.11970.00000.0000
7012009.03.19 17:31close3500.201.12000.00000.00000.891331.71
7022009.03.19 17:32sell3520.201.12050.00000.0000
7032009.03.19 17:34close3520.201.12010.00000.00000.711332.42
7042009.03.19 17:43sell3530.201.12050.00000.0000
7052009.03.19 17:43sell3540.301.12140.00000.0000
7062009.03.19 17:43sell3550.401.12220.00000.0000
7072009.03.19 17:55sell3560.501.12320.00000.0000
7082009.03.19 17:57sell3570.601.12400.00000.0000
7092009.03.19 17:59sell3580.701.12490.00000.0000
7102009.03.19 18:02close3510.201.12370.00000.0000-7.121325.30
7112009.03.19 18:02close3580.701.12370.00000.00007.481332.78
7122009.03.19 18:06sell3590.601.12490.00000.0000
7132009.03.19 18:17close3530.201.12370.00000.0000-5.701327.08
7142009.03.19 18:17close3590.601.12370.00000.00006.411333.49
7152009.03.19 18:44sell3600.501.12490.00000.0000
7162009.03.19 18:47sell3610.601.12580.00000.0000
7172009.03.19 19:05close3540.301.12430.00000.0000-7.741325.75
7182009.03.19 19:05close3610.601.12430.00000.00008.001333.75
7192009.03.19 19:18close3550.401.12360.00000.0000-4.981328.77
7202009.03.19 19:18close3600.501.12360.00000.00005.781334.55
7212009.03.19 19:19close3570.601.12360.00000.00002.141336.69
7222009.03.19 19:20sell3620.201.12400.00000.0000
7232009.03.19 19:27sell3630.301.12490.00000.0000
7242009.03.19 19:31close3630.301.12400.00000.00002.401339.09
7252009.03.19 19:32close3620.201.12360.00000.00000.711339.80
7262009.03.19 19:35sell3640.201.12400.00000.0000
7272009.03.19 19:42close3640.201.12360.00000.00000.711340.51
7282009.03.19 19:47sell3650.201.12230.00000.0000
7292009.03.19 19:47close3560.501.12260.00000.00002.671343.18
7302009.03.19 19:56sell3660.201.12320.00000.0000
7312009.03.19 20:12sell3670.301.12400.00000.0000
7322009.03.19 20:16sell3680.401.12490.00000.0000
7332009.03.19 20:36close3650.201.12400.00000.0000-3.021340.16
7342009.03.19 20:36close3680.401.12400.00000.00003.201343.36
7352009.03.19 21:14close3670.301.12360.00000.00001.071344.43
7362009.03.19 21:14sell3690.201.12230.00000.0000
7372009.03.19 21:14close3660.201.12250.00000.00001.251345.68
7382009.03.19 21:14sell3700.201.12320.00000.0000
7392009.03.19 21:15close3700.201.12260.00000.00001.071346.75
7402009.03.19 21:16sell3710.201.12320.00000.0000
7412009.03.19 21:37sell3720.301.12400.00000.0000
7422009.03.19 21:52close3690.201.12320.00000.0000-1.601345.15
7432009.03.19 21:52close3720.301.12320.00000.00002.141347.29
7442009.03.19 21:53sell3730.201.12220.00000.0000
7452009.03.19 21:53close3710.201.12250.00000.00001.251348.54
7462009.03.19 21:57sell3740.201.12310.00000.0000
7472009.03.19 22:56sell3750.301.12400.00000.0000
7482009.03.19 23:10close3730.201.12320.00000.0000-1.781346.76
7492009.03.19 23:10close3750.301.12320.00000.00002.141348.90
7502009.03.19 23:18sell3760.201.12400.00000.0000
7512009.03.19 23:28close3760.201.12350.00000.00000.891349.79
7522009.03.19 23:56sell3770.201.12400.00000.0000
7532009.03.19 23:59close3770.201.12350.00000.00000.891350.68
7542009.03.20 00:22sell3780.201.12400.00000.0000
7552009.03.20 00:29close3780.201.12340.00000.00001.071351.75
7562009.03.20 01:06sell3790.201.12400.00000.0000
7572009.03.20 01:23sell3800.301.12490.00000.0000
7582009.03.20 02:20close3740.201.12410.00000.0000-1.851349.89
7592009.03.20 02:20close3800.301.12410.00000.00002.141352.03
7602009.03.20 02:36sell3810.201.12320.00000.0000
7612009.03.20 02:36close3790.201.12350.00000.00000.891352.92
7622009.03.20 03:10sell3820.201.12230.00000.0000
7632009.03.20 03:11close3810.201.12260.00000.00001.071353.99
7642009.03.20 03:13sell3830.201.12150.00000.0000
7652009.03.20 03:13close3820.201.12180.00000.00000.891354.88
7662009.03.20 03:59sell3840.201.12230.00000.0000
7672009.03.20 04:01close3840.201.12190.00000.00000.711355.59
7682009.03.20 04:22sell3850.201.12060.00000.0000
7692009.03.20 04:22close3830.201.12100.00000.00000.891356.48
7702009.03.20 04:31sell3860.201.12150.00000.0000
7712009.03.20 04:59sell3870.301.12230.00000.0000
7722009.03.20 06:09sell3880.401.12320.00000.0000
7732009.03.20 06:34sell3890.501.12400.00000.0000
7742009.03.20 06:44sell3900.601.12490.00000.0000
7752009.03.20 07:00close3850.201.12380.00000.0000-5.691350.79
7762009.03.20 07:00close3900.601.12380.00000.00005.871356.66
7772009.03.20 07:05close3860.201.12320.00000.0000-3.031353.63
7782009.03.20 07:05close3890.501.12320.00000.00003.561357.19
7792009.03.20 07:06close3870.301.12280.00000.0000-1.341355.85
7802009.03.20 07:06close3880.401.12280.00000.00001.431357.28
7812009.03.20 07:06sell3910.101.12230.00000.0000
7822009.03.20 07:10sell3920.201.12150.00000.0000
7832009.03.20 07:10close3910.101.12190.00000.00000.361357.64
7842009.03.20 07:10sell3930.201.12060.00000.0000
7852009.03.20 07:10close3920.201.12090.00000.00001.071358.71
7862009.03.20 07:11sell3940.201.12150.00000.0000
7872009.03.20 07:15sell3950.301.12230.00000.0000
7882009.03.20 07:17close3950.301.12140.00000.00002.411361.12
7892009.03.20 07:22close3940.201.12100.00000.00000.891362.01
7902009.03.20 07:25sell3960.201.12150.00000.0000
7912009.03.20 07:35close3960.201.12100.00000.00000.891362.90
7922009.03.20 07:36sell3970.201.11980.00000.0000
7932009.03.20 07:36close3930.201.12000.00000.00001.071363.97
7942009.03.20 07:39sell3980.201.11890.00000.0000
7952009.03.20 07:39close3970.201.11920.00000.00001.071365.04
7962009.03.20 07:40sell3990.201.11800.00000.0000
7972009.03.20 07:40close3980.201.11830.00000.00001.071366.11
7982009.03.20 07:40sell4000.201.11890.00000.0000
7992009.03.20 07:43close4000.201.11840.00000.00000.891367.00
8002009.03.20 07:45sell4010.201.11710.00000.0000
8012009.03.20 07:45close3990.201.11740.00000.00001.071368.07
8022009.03.20 07:50sell4020.201.11800.00000.0000
8032009.03.20 07:52sell4030.301.11890.00000.0000
8042009.03.20 07:53close4030.301.11800.00000.00002.421370.49
8052009.03.20 08:02sell4040.301.11890.00000.0000
8062009.03.20 08:10sell4050.401.11980.00000.0000
8072009.03.20 08:20close4010.201.11880.00000.0000-3.041367.45
8082009.03.20 08:20close4050.401.11880.00000.00003.581371.03
8092009.03.20 08:21close4020.201.11850.00000.0000-0.891370.14
8102009.03.20 08:21close4040.301.11850.00000.00001.071371.21
8112009.03.20 08:21sell4060.101.11820.00000.0000
8122009.03.20 08:24sell4070.201.11910.00000.0000
8132009.03.20 08:28close4070.201.11860.00000.00000.891372.10
8142009.03.20 08:34sell4080.201.11910.00000.0000
8152009.03.20 08:39close4060.101.11870.00000.0000-0.451371.65
8162009.03.20 08:39close4080.201.11870.00000.00000.721372.37
8172009.03.20 08:39sell4090.101.11840.00000.0000
8182009.03.20 08:43sell4100.201.11930.00000.0000
8192009.03.20 08:44sell4110.301.12010.00000.0000
8202009.03.20 08:51sell4120.401.12100.00000.0000
8212009.03.20 08:55close4090.101.12040.00000.0000-1.791370.58
8222009.03.20 08:55close4120.401.12040.00000.00002.141372.72
8232009.03.20 09:02sell4130.301.12100.00000.0000
8242009.03.20 09:08close4100.201.12030.00000.0000-1.791370.93
8252009.03.20 09:08close4130.301.12030.00000.00001.871372.80
8262009.03.20 09:14sell4140.201.11930.00000.0000
8272009.03.20 09:14close4110.301.11960.00000.00001.341374.14
8282009.03.20 09:28sell4150.201.12030.00000.0000
8292009.03.20 09:41close4150.201.11980.00000.00000.891375.03
8302009.03.20 09:43sell4160.201.11830.00000.0000
8312009.03.20 09:43close4140.201.11880.00000.00000.891375.92
8322009.03.20 09:49sell4170.201.11750.00000.0000
8332009.03.20 09:49close4160.201.11790.00000.00000.721376.64
8342009.03.20 09:49sell4180.201.11830.00000.0000
8352009.03.20 10:01sell4190.301.11920.00000.0000
8362009.03.20 10:03close4170.201.11850.00000.0000-1.791374.85
8372009.03.20 10:03close4190.301.11850.00000.00001.881376.73
8382009.03.20 10:12sell4200.201.11920.00000.0000
8392009.03.20 10:15sell4210.301.12000.00000.0000
8402009.03.20 10:19sell4220.401.12090.00000.0000
8412009.03.20 10:29sell4230.501.12180.00000.0000
8422009.03.20 10:32sell4240.601.12260.00000.0000
8432009.03.20 10:34sell4250.701.12350.00000.0000
8442009.03.20 10:36sell4260.801.12430.00000.0000
8452009.03.20 10:36sell4270.901.12520.00000.0000
8462009.03.20 11:13close4180.201.12390.00000.0000-9.971366.76
8472009.03.20 11:13close4270.901.12390.00000.000010.411377.17
8482009.03.20 11:13close4200.201.12310.00000.0000-6.951370.22
8492009.03.20 11:13close4260.801.12310.00000.00008.551378.77
8502009.03.20 11:15close4210.301.12240.00000.0000-6.411372.36
8512009.03.20 11:15close4250.701.12240.00000.00006.861379.22
8522009.03.20 11:15close4220.401.12190.00000.0000-3.571375.65
8532009.03.20 11:15close4240.601.12190.00000.00003.741379.39
8542009.03.20 11:16sell4280.201.12260.00000.0000
8552009.03.20 11:17sell4290.301.12360.00000.0000
8562009.03.20 11:20sell4300.401.12440.00000.0000
8572009.03.20 11:22sell4310.501.12530.00000.0000
8582009.03.20 11:26close4310.501.12350.00000.00008.011387.40
8592009.03.20 11:38sell4320.501.12530.00000.0000
8602009.03.20 11:49sell4330.601.12610.00000.0000
8612009.03.20 11:51sell4340.701.12700.00000.0000
8622009.03.20 12:02close4230.501.12480.00000.0000-13.341374.06
8632009.03.20 12:02close4340.701.12480.00000.000013.691387.75
8642009.03.20 12:02close4280.201.12470.00000.0000-3.731384.02
8652009.03.20 12:02close4330.601.12470.00000.00007.471391.49
8662009.03.20 12:02close4290.301.12460.00000.0000-2.671388.82
8672009.03.20 12:02close4320.501.12460.00000.00003.111391.93
8682009.03.20 14:00sell4350.201.12020.00000.0000
8692009.03.20 14:00close4300.401.12070.00000.000013.211405.14
8702009.03.20 14:01sell4360.201.11940.00000.0000
8712009.03.20 14:01close4350.201.11980.00000.00000.711405.85
8722009.03.20 14:01sell4370.201.11850.00000.0000
8732009.03.20 14:01close4360.201.11870.00000.00001.251407.10
8742009.03.20 14:02sell4380.201.11940.00000.0000
8752009.03.20 14:03sell4390.301.12020.00000.0000
8762009.03.20 14:13close4370.201.11950.00000.0000-1.791405.31
8772009.03.20 14:13close4390.301.11950.00000.00001.881407.19
8782009.03.20 14:14sell4400.201.11850.00000.0000
8792009.03.20 14:14close4380.201.11870.00000.00001.251408.44
8802009.03.20 14:18sell4410.201.11950.00000.0000
8812009.03.20 14:19sell4420.301.12030.00000.0000
8822009.03.20 14:32sell4430.401.12120.00000.0000
8832009.03.20 14:36sell4440.501.12200.00000.0000
8842009.03.20 14:42sell4450.601.12290.00000.0000
8852009.03.20 14:42sell4460.701.12380.00000.0000
8862009.03.20 14:45sell4470.801.12460.00000.0000
8872009.03.20 14:54close4400.201.12330.00000.0000-8.551399.89
8882009.03.20 14:54close4470.801.12330.00000.00009.261409.15
8892009.03.20 15:03sell4480.701.12460.00000.0000
8902009.03.20 15:24sell4490.801.12550.00000.0000
8912009.03.20 15:24sell4500.901.12630.00000.0000
8922009.03.20 15:53close4410.201.12500.00000.0000-9.781399.37
8932009.03.20 15:53close4500.901.12500.00000.000010.401409.77
8942009.03.20 16:04close4420.301.12400.00000.0000-9.881399.89
8952009.03.20 16:04close4490.801.12400.00000.000010.681410.57
8962009.03.20 16:09close4430.401.12330.00000.0000-7.481403.09
8972009.03.20 16:09close4480.701.12330.00000.00008.101411.19
8982009.03.20 16:09close4440.501.12300.00000.0000-4.451406.74
8992009.03.20 16:09close4460.701.12300.00000.00004.991411.73
9002009.03.23 04:44sell4510.201.12380.00000.0000
9012009.03.23 04:50close4510.201.12330.00000.00000.891412.62
9022009.03.23 06:01sell4520.201.12380.00000.0000
9032009.03.23 06:12close4520.201.12320.00000.00001.071413.69
9042009.03.23 06:21sell4530.201.12200.00000.0000
9052009.03.23 06:21close4530.201.12250.00000.0000-0.891412.80
9062009.03.23 06:21close4450.601.12250.00000.00001.921414.73
9072009.03.23 06:21sell4540.101.12220.00000.0000
9082009.03.23 06:33sell4550.201.12140.00000.0000
9092009.03.23 06:33close4540.101.12180.00000.00000.361415.09
9102009.03.23 06:35sell4560.201.12050.00000.0000
9112009.03.23 06:36close4550.201.12090.00000.00000.891415.98
9122009.03.23 06:39sell4570.201.12140.00000.0000
9132009.03.23 06:48close4570.201.12090.00000.00000.891416.87
9142009.03.23 07:01sell4580.201.12140.00000.0000
9152009.03.23 07:18close4580.201.12090.00000.00000.891417.76
9162009.03.23 07:20sell4590.201.11970.00000.0000
9172009.03.23 07:20close4560.201.12000.00000.00000.891418.65
9182009.03.23 07:23sell4600.201.11880.00000.0000
9192009.03.23 07:23close4590.201.11920.00000.00000.891419.54
9202009.03.23 07:25sell4610.201.11970.00000.0000
9212009.03.23 07:28close4610.201.11910.00000.00001.071420.61
9222009.03.23 07:30sell4620.201.11790.00000.0000
9232009.03.23 07:30close4600.201.11830.00000.00000.891421.50
9242009.03.23 07:31sell4630.201.11700.00000.0000
9252009.03.23 07:31close4620.201.11730.00000.00001.071422.57
9262009.03.23 07:33sell4640.201.11790.00000.0000
9272009.03.23 07:35sell4650.301.11870.00000.0000
9282009.03.23 07:40sell4660.401.11960.00000.0000
9292009.03.23 07:57sell4670.501.12040.00000.0000
9302009.03.23 08:09sell4680.601.12140.00000.0000
9312009.03.23 08:11close4630.201.12020.00000.0000-5.711416.86
9322009.03.23 08:11close4680.601.12020.00000.00006.431423.29
9332009.03.23 08:51sell4690.501.12130.00000.0000
9342009.03.23 08:53sell4700.601.12210.00000.0000
9352009.03.23 08:54sell4710.701.12300.00000.0000
9362009.03.23 09:00sell4720.801.12390.00000.0000
9372009.03.23 09:00sell4730.901.12470.00000.0000
9382009.03.23 09:03close4640.201.12340.00000.0000-9.791413.50
9392009.03.23 09:03close4730.901.12340.00000.000010.411423.91
9402009.03.23 09:13sell4740.801.12480.00000.0000
9412009.03.23 10:28close4650.301.12310.00000.0000-11.751412.16
9422009.03.23 10:28close4740.801.12310.00000.000012.111424.27
9432009.03.23 17:37close4660.401.12240.00000.0000-9.981414.29
9442009.03.23 17:37close4720.801.12240.00000.000010.691424.98
9452009.03.23 17:38close4670.501.12190.00000.0000-6.691418.29
9462009.03.23 17:38close4710.701.12190.00000.00006.861425.15
9472009.03.23 17:38close4700.601.12170.00000.00002.141427.29
9482009.03.23 18:00sell4750.201.12340.00000.0000
9492009.03.23 18:36sell4760.301.12420.00000.0000
9502009.03.23 19:04sell4770.401.12510.00000.0000
9512009.03.23 19:38close4770.401.12320.00000.00006.771434.06
9522009.03.23 20:37sell4780.401.12510.00000.0000
9532009.03.24 00:37close4780.401.12320.00000.00006.631440.68
9542009.03.24 00:39close4760.301.12270.00000.00003.901444.59
9552009.03.24 01:28sell4790.301.12420.00000.0000
9562009.03.24 02:36close4790.301.12270.00000.00004.011448.60
9572009.03.24 02:39close4750.201.12230.00000.00001.891450.48
9582009.03.24 02:41sell4800.201.12210.00000.0000
9592009.03.24 02:54sell4810.301.12310.00000.0000
9602009.03.24 04:13sell4820.401.12400.00000.0000
9612009.03.24 04:37close4820.401.12260.00000.00004.991455.47
9622009.03.24 04:38close4810.301.12220.00000.00002.411457.88
9632009.03.24 04:54sell4830.301.12370.00000.0000
9642009.03.24 05:29close4830.301.12250.00000.00003.211461.09
9652009.03.24 05:38close4800.201.12170.00000.00000.711461.80
9662009.03.24 05:54sell4840.201.12210.00000.0000
9672009.03.24 06:03close4840.201.12170.00000.00000.711462.51
9682009.03.24 06:19sell4850.201.12210.00000.0000
9692009.03.24 06:28sell4860.301.12300.00000.0000
9702009.03.24 06:38sell4870.401.12390.00000.0000
9712009.03.24 07:26sell4880.501.12470.00000.0000
9722009.03.24 07:29sell4890.601.12560.00000.0000
9732009.03.24 07:38sell4900.701.12640.00000.0000
9742009.03.24 08:28close4690.501.12420.00000.0000-13.081449.43
9752009.03.24 08:28close4900.701.12420.00000.000013.701463.13
9762009.03.24 08:28close4850.201.12430.00000.0000-3.911459.22
9772009.03.24 08:28close4890.601.12430.00000.00006.941466.16
9782009.03.24 08:35close4860.301.12400.00000.0000-2.671463.49
9792009.03.24 08:35close4880.501.12400.00000.00003.111466.60
9802009.03.24 08:36sell4910.201.12300.00000.0000
9812009.03.24 08:36close4910.201.12350.00000.0000-0.891465.71
9822009.03.24 08:36close4870.401.12350.00000.00001.421467.13
9832009.03.24 08:36sell4920.101.12310.00000.0000
9842009.03.24 08:37sell4930.201.12220.00000.0000
9852009.03.24 08:37close4920.101.12260.00000.00000.451467.58
9862009.03.24 08:51sell4940.201.12310.00000.0000
9872009.03.24 08:53sell4950.301.12430.00000.0000
9882009.03.24 09:02close4930.201.12340.00000.0000-2.141465.44
9892009.03.24 09:02close4950.301.12340.00000.00002.401467.84
9902009.03.24 09:12sell4960.201.12220.00000.0000
9912009.03.24 09:12close4940.201.12260.00000.00000.891468.73
9922009.03.24 09:17sell4970.201.12310.00000.0000
9932009.03.24 09:26sell4980.301.12400.00000.0000
9942009.03.24 09:36sell4990.401.12490.00000.0000
9952009.03.24 14:36close4960.201.12390.00000.0000-3.031465.70
9962009.03.24 14:36close4990.401.12390.00000.00003.561469.26
9972009.03.24 14:37close4970.201.12360.00000.0000-0.891468.37
9982009.03.24 14:37close4980.301.12360.00000.00001.071469.44