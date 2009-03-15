Strategy Tester Report
PipMaker v9-2XpMa
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)
|Symbol
|USDCHFm (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.03.15 22:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.15 - 2009.03.25)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|LotIncrease=true;
Buy=true;
Sell=true;
smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; SmallestLotSize=1; MaxLotSize=1; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; ProfitTarget=0.001; TrendProfitTarget=1; SafetyLevelPercentage=1; SafetyProfitTargetPercent=1; OpenOnTick=1; Spacing=8; TrendSpacing=8; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=0; OrdersToClose=1; MinimumOrdersToCloseLosing=1; MaxMarginPercentage=15; TrendTimeFrame=15; TrendPeriods=150; Use_xpMA=false;
MA_Period=10; MA_Type=5; MA_Applied=0; T3MA_VolumeFactor=0.8; JMA_Phase=0; Step_Period=1; Reverse_xpMA=false;
Alert_On=false;
Arrows_On=true;
Slippage=3; CeaseTrading=false;
RightSideLabel=true;
|Bars in test
|1170
|Ticks modelled
|146075
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|723.86
|Gross profit
|2048.32
|Gross loss
|-1324.46
|Profit factor
|1.55
|Expected payoff
|1.47
|Absolute drawdown
|166.46
|Maximal drawdown
|608.59 (28.53%)
|Relative drawdown
|28.53% (608.59)
|Total trades
|492
|Short positions (won %)
|448 (72.77%)
|Long positions (won %)
|44 (65.91%)
|Profit trades (% of total)
|355 (72.15%)
|Loss trades (% of total)
|137 (27.85%)
|Largest
|profit trade
|181.70
|loss trade
|-181.64
|Average
|profit trade
|5.77
|loss trade
|-9.67
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (5.76)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-320.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|837.66 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-320.80 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.03.15 22:00
|buy
|1
|0.10
|1.1873
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.03.15 22:13
|buy
|2
|0.20
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|3
|2009.03.15 22:13
|close
|1
|0.10
|1.1877
|0.0000
|0.0000
|0.34
|1000.34
|4
|2009.03.15 22:17
|buy
|3
|0.20
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|5
|2009.03.15 22:17
|close
|2
|0.20
|1.1888
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1000.84
|6
|2009.03.15 22:18
|buy
|4
|0.20
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|7
|2009.03.15 22:19
|close
|4
|0.20
|1.1886
|0.0000
|0.0000
|0.17
|1001.01
|8
|2009.03.15 22:39
|buy
|5
|0.20
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|9
|2009.03.15 22:39
|close
|3
|0.20
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|1.34
|1002.35
|10
|2009.03.15 22:40
|buy
|6
|0.20
|1.1911
|0.0000
|0.0000
|11
|2009.03.15 22:40
|close
|5
|0.20
|1.1908
|0.0000
|0.0000
|0.84
|1003.19
|12
|2009.03.15 22:40
|buy
|7
|0.20
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|13
|2009.03.15 22:41
|close
|7
|0.20
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|0.17
|1003.36
|14
|2009.03.15 22:41
|buy
|8
|0.20
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|15
|2009.03.15 22:42
|close
|8
|0.20
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|0.17
|1003.53
|16
|2009.03.15 22:45
|buy
|9
|0.20
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|17
|2009.03.15 22:46
|close
|9
|0.20
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|0.17
|1003.70
|18
|2009.03.15 23:06
|buy
|10
|0.20
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|19
|2009.03.15 23:08
|close
|10
|0.20
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|0.34
|1004.04
|20
|2009.03.15 23:25
|buy
|11
|0.20
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|21
|2009.03.15 23:32
|close
|11
|0.20
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|0.17
|1004.21
|22
|2009.03.15 23:48
|buy
|12
|0.20
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|23
|2009.03.15 23:54
|buy
|13
|0.30
|1.1894
|0.0000
|0.0000
|24
|2009.03.16 00:23
|close
|13
|0.30
|1.1899
|0.0000
|0.0000
|1.23
|1005.44
|25
|2009.03.16 00:23
|close
|12
|0.20
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|0.15
|1005.59
|26
|2009.03.16 00:24
|buy
|14
|0.20
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|27
|2009.03.16 00:30
|close
|14
|0.20
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|0.17
|1005.76
|28
|2009.03.16 01:03
|buy
|15
|0.20
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|29
|2009.03.16 01:13
|buy
|16
|0.30
|1.1891
|0.0000
|0.0000
|30
|2009.03.16 01:23
|buy
|17
|0.40
|1.1883
|0.0000
|0.0000
|31
|2009.03.16 01:27
|buy
|18
|0.50
|1.1874
|0.0000
|0.0000
|32
|2009.03.16 01:34
|close
|6
|0.20
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|1001.36
|33
|2009.03.16 01:34
|close
|18
|0.50
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|4.63
|1005.99
|34
|2009.03.16 01:56
|buy
|19
|0.40
|1.1874
|0.0000
|0.0000
|35
|2009.03.16 02:07
|close
|19
|0.40
|1.1884
|0.0000
|0.0000
|3.37
|1009.36
|36
|2009.03.16 02:32
|close
|17
|0.40
|1.1889
|0.0000
|0.0000
|2.02
|1011.38
|37
|2009.03.16 02:50
|close
|16
|0.30
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1011.88
|38
|2009.03.16 03:42
|buy
|20
|0.20
|1.1910
|0.0000
|0.0000
|39
|2009.03.16 03:42
|close
|15
|0.20
|1.1905
|0.0000
|0.0000
|0.67
|1012.55
|40
|2009.03.16 03:45
|buy
|21
|0.20
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|41
|2009.03.16 03:45
|close
|21
|0.20
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|0.17
|1012.72
|42
|2009.03.16 03:46
|buy
|22
|0.20
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|43
|2009.03.16 04:05
|close
|22
|0.20
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|0.17
|1012.89
|44
|2009.03.16 04:21
|buy
|23
|0.20
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|45
|2009.03.16 04:21
|close
|23
|0.20
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|0.17
|1013.06
|46
|2009.03.16 04:21
|buy
|24
|0.20
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|47
|2009.03.16 04:31
|buy
|25
|0.30
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|48
|2009.03.16 04:34
|sell
|26
|0.10
|1.1884
|0.0000
|0.0000
|49
|2009.03.16 04:43
|sell
|27
|0.20
|1.1875
|0.0000
|0.0000
|50
|2009.03.16 06:58
|sell
|28
|0.30
|1.1866
|0.0000
|0.0000
|51
|2009.03.16 07:20
|sell
|29
|0.40
|1.1858
|0.0000
|0.0000
|52
|2009.03.16 08:56
|sell
|30
|0.50
|1.1849
|0.0000
|0.0000
|53
|2009.03.16 08:57
|sell
|31
|0.60
|1.1840
|0.0000
|0.0000
|54
|2009.03.16 08:57
|sell
|32
|0.70
|1.1830
|0.0000
|0.0000
|55
|2009.03.16 10:07
|sell
|33
|0.80
|1.1821
|0.0000
|0.0000
|56
|2009.03.17 00:13
|buy
|34
|0.40
|1.1869
|0.0000
|0.0000
|57
|2009.03.17 08:26
|buy
|35
|0.50
|1.1861
|0.0000
|0.0000
|58
|2009.03.17 17:52
|buy
|36
|0.60
|1.1847
|0.0000
|0.0000
|59
|2009.03.17 22:40
|close
|20
|0.20
|1.1800
|0.0000
|0.0000
|-18.66
|994.40
|60
|2009.03.17 22:40
|close
|30
|0.50
|1.1804
|0.0000
|0.0000
|18.88
|1013.28
|61
|2009.03.17 22:40
|close
|24
|0.20
|1.1801
|0.0000
|0.0000
|-17.14
|996.14
|62
|2009.03.17 22:40
|close
|29
|0.40
|1.1805
|0.0000
|0.0000
|17.82
|1013.96
|63
|2009.03.17 22:40
|sell
|37
|0.70
|1.1802
|0.0000
|0.0000
|64
|2009.03.18 03:41
|close
|25
|0.30
|1.1777
|0.0000
|0.0000
|-29.61
|984.35
|65
|2009.03.18 03:41
|close
|31
|0.60
|1.1781
|0.0000
|0.0000
|29.62
|1013.96
|66
|2009.03.18 03:41
|close
|26
|0.10
|1.1780
|0.0000
|0.0000
|8.76
|1022.72
|67
|2009.03.18 03:41
|close
|27
|0.20
|1.1781
|0.0000
|0.0000
|15.82
|1038.54
|68
|2009.03.18 03:41
|sell
|38
|0.50
|1.1776
|0.0000
|0.0000
|69
|2009.03.18 09:33
|sell
|39
|0.60
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|70
|2009.03.18 09:33
|close
|34
|0.40
|1.1766
|0.0000
|0.0000
|-35.06
|1003.48
|71
|2009.03.18 09:33
|close
|32
|0.70
|1.1770
|0.0000
|0.0000
|35.18
|1038.65
|72
|2009.03.18 09:33
|close
|28
|0.30
|1.1771
|0.0000
|0.0000
|23.99
|1062.65
|73
|2009.03.18 10:14
|sell
|40
|0.50
|1.1759
|0.0000
|0.0000
|74
|2009.03.18 10:30
|sell
|41
|0.60
|1.1750
|0.0000
|0.0000
|75
|2009.03.18 10:34
|close
|35
|0.50
|1.1741
|0.0000
|0.0000
|-51.15
|1011.50
|76
|2009.03.18 10:34
|close
|33
|0.80
|1.1745
|0.0000
|0.0000
|51.19
|1062.69
|77
|2009.03.18 10:34
|sell
|42
|0.60
|1.1742
|0.0000
|0.0000
|78
|2009.03.18 18:17
|close
|36
|0.60
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|-181.64
|881.05
|79
|2009.03.18 18:17
|close
|37
|0.70
|1.1503
|0.0000
|0.0000
|181.70
|1062.75
|80
|2009.03.18 18:17
|close
|38
|0.50
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|120.45
|1183.20
|81
|2009.03.18 18:17
|close
|39
|0.60
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|141.97
|1325.17
|82
|2009.03.18 18:17
|close
|40
|0.50
|1.1491
|0.0000
|0.0000
|116.61
|1441.78
|83
|2009.03.18 18:17
|close
|41
|0.60
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|137.37
|1579.15
|84
|2009.03.18 18:17
|sell
|43
|0.20
|1.1479
|0.0000
|0.0000
|85
|2009.03.18 18:17
|close
|42
|0.60
|1.1479
|0.0000
|0.0000
|137.47
|1716.62
|86
|2009.03.18 18:17
|sell
|44
|0.20
|1.1467
|0.0000
|0.0000
|87
|2009.03.18 18:17
|close
|43
|0.20
|1.1467
|0.0000
|0.0000
|2.09
|1718.71
|88
|2009.03.18 18:17
|sell
|45
|0.20
|1.1459
|0.0000
|0.0000
|89
|2009.03.18 18:17
|sell
|46
|0.30
|1.1477
|0.0000
|0.0000
|90
|2009.03.18 18:17
|sell
|47
|0.40
|1.1485
|0.0000
|0.0000
|91
|2009.03.18 18:17
|sell
|48
|0.50
|1.1494
|0.0000
|0.0000
|92
|2009.03.18 18:17
|close
|45
|0.20
|1.1483
|0.0000
|0.0000
|-4.18
|1714.53
|93
|2009.03.18 18:17
|close
|48
|0.50
|1.1483
|0.0000
|0.0000
|4.79
|1719.32
|94
|2009.03.18 18:17
|sell
|49
|0.40
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|95
|2009.03.18 18:17
|sell
|50
|0.50
|1.1504
|0.0000
|0.0000
|96
|2009.03.18 18:17
|sell
|51
|0.60
|1.1514
|0.0000
|0.0000
|97
|2009.03.18 18:17
|sell
|52
|0.70
|1.1523
|0.0000
|0.0000
|98
|2009.03.18 18:17
|close
|52
|0.70
|1.1466
|0.0000
|0.0000
|34.80
|1754.12
|99
|2009.03.18 18:18
|close
|51
|0.60
|1.1462
|0.0000
|0.0000
|27.22
|1781.34
|100
|2009.03.18 18:18
|close
|50
|0.50
|1.1461
|0.0000
|0.0000
|18.76
|1800.10
|101
|2009.03.18 18:18
|close
|49
|0.40
|1.1462
|0.0000
|0.0000
|11.52
|1811.62
|102
|2009.03.18 18:18
|close
|47
|0.40
|1.1461
|0.0000
|0.0000
|8.38
|1820.00
|103
|2009.03.18 18:18
|close
|46
|0.30
|1.1462
|0.0000
|0.0000
|3.93
|1823.93
|104
|2009.03.18 18:18
|sell
|53
|0.20
|1.1457
|0.0000
|0.0000
|105
|2009.03.18 18:18
|close
|44
|0.20
|1.1460
|0.0000
|0.0000
|1.22
|1825.15
|106
|2009.03.18 18:18
|sell
|54
|0.20
|1.1448
|0.0000
|0.0000
|107
|2009.03.18 18:18
|close
|53
|0.20
|1.1452
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1826.02
|108
|2009.03.18 18:18
|sell
|55
|0.20
|1.1457
|0.0000
|0.0000
|109
|2009.03.18 18:18
|sell
|56
|0.30
|1.1465
|0.0000
|0.0000
|110
|2009.03.18 18:18
|sell
|57
|0.40
|1.1474
|0.0000
|0.0000
|111
|2009.03.18 18:18
|sell
|58
|0.50
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|112
|2009.03.18 18:18
|sell
|59
|0.60
|1.1491
|0.0000
|0.0000
|113
|2009.03.18 18:18
|sell
|60
|0.70
|1.1500
|0.0000
|0.0000
|114
|2009.03.18 18:19
|sell
|61
|0.80
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|115
|2009.03.18 18:19
|sell
|62
|0.90
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|116
|2009.03.18 18:19
|sell
|63
|1.00
|1.1525
|0.0000
|0.0000
|117
|2009.03.18 18:20
|close
|54
|0.20
|1.1512
|0.0000
|0.0000
|-11.12
|1814.90
|118
|2009.03.18 18:20
|close
|63
|1.00
|1.1512
|0.0000
|0.0000
|11.29
|1826.19
|119
|2009.03.18 18:20
|close
|55
|0.20
|1.1506
|0.0000
|0.0000
|-8.52
|1817.67
|120
|2009.03.18 18:20
|close
|62
|0.90
|1.1506
|0.0000
|0.0000
|8.60
|1826.27
|121
|2009.03.18 18:21
|close
|56
|0.30
|1.1496
|0.0000
|0.0000
|-8.09
|1818.18
|122
|2009.03.18 18:21
|close
|61
|0.80
|1.1496
|0.0000
|0.0000
|8.35
|1826.53
|123
|2009.03.18 18:21
|sell
|64
|0.50
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|124
|2009.03.18 18:21
|sell
|65
|0.60
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|125
|2009.03.18 18:22
|close
|57
|0.40
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|-8.70
|1817.83
|126
|2009.03.18 18:22
|close
|65
|0.60
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|9.39
|1827.22
|127
|2009.03.18 18:22
|close
|64
|0.50
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|5.65
|1832.87
|128
|2009.03.18 18:22
|close
|58
|0.50
|1.1492
|0.0000
|0.0000
|-4.35
|1828.52
|129
|2009.03.18 18:22
|close
|60
|0.70
|1.1492
|0.0000
|0.0000
|4.87
|1833.39
|130
|2009.03.18 18:23
|sell
|66
|0.20
|1.1500
|0.0000
|0.0000
|131
|2009.03.18 18:23
|sell
|67
|0.30
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|132
|2009.03.18 18:23
|sell
|68
|0.40
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|133
|2009.03.18 18:24
|sell
|69
|0.50
|1.1525
|0.0000
|0.0000
|134
|2009.03.18 18:25
|close
|69
|0.50
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|7.39
|1840.78
|135
|2009.03.18 18:26
|close
|68
|0.40
|1.1504
|0.0000
|0.0000
|4.52
|1845.30
|136
|2009.03.18 18:26
|close
|67
|0.30
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|2.35
|1847.65
|137
|2009.03.18 18:26
|close
|66
|0.20
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1848.52
|138
|2009.03.18 18:26
|sell
|70
|0.20
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|139
|2009.03.18 18:26
|close
|59
|0.60
|1.1485
|0.0000
|0.0000
|3.13
|1851.65
|140
|2009.03.18 18:26
|sell
|71
|0.20
|1.1474
|0.0000
|0.0000
|141
|2009.03.18 18:26
|close
|70
|0.20
|1.1477
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1852.52
|142
|2009.03.18 18:26
|sell
|72
|0.20
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|143
|2009.03.18 18:27
|close
|72
|0.20
|1.1478
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1853.22
|144
|2009.03.18 18:27
|sell
|73
|0.20
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|145
|2009.03.18 18:27
|sell
|74
|0.30
|1.1491
|0.0000
|0.0000
|146
|2009.03.18 18:27
|sell
|75
|0.40
|1.1500
|0.0000
|0.0000
|147
|2009.03.18 18:29
|close
|71
|0.20
|1.1491
|0.0000
|0.0000
|-2.96
|1850.26
|148
|2009.03.18 18:29
|close
|75
|0.40
|1.1491
|0.0000
|0.0000
|3.13
|1853.39
|149
|2009.03.18 18:29
|close
|73
|0.20
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|-0.87
|1852.52
|150
|2009.03.18 18:29
|close
|74
|0.30
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|1.04
|1853.56
|151
|2009.03.18 18:29
|sell
|76
|0.10
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|152
|2009.03.18 18:29
|sell
|77
|0.20
|1.1474
|0.0000
|0.0000
|153
|2009.03.18 18:29
|close
|76
|0.10
|1.1477
|0.0000
|0.0000
|0.44
|1854.00
|154
|2009.03.18 18:30
|sell
|78
|0.20
|1.1465
|0.0000
|0.0000
|155
|2009.03.18 18:30
|close
|77
|0.20
|1.1469
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1854.87
|156
|2009.03.18 18:30
|sell
|79
|0.20
|1.1474
|0.0000
|0.0000
|157
|2009.03.18 18:30
|sell
|80
|0.30
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|158
|2009.03.18 18:31
|close
|78
|0.20
|1.1475
|0.0000
|0.0000
|-1.74
|1853.13
|159
|2009.03.18 18:31
|close
|80
|0.30
|1.1475
|0.0000
|0.0000
|1.83
|1854.96
|160
|2009.03.18 18:31
|sell
|81
|0.20
|1.1465
|0.0000
|0.0000
|161
|2009.03.18 18:31
|close
|79
|0.20
|1.1468
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1856.01
|162
|2009.03.18 18:31
|sell
|82
|0.20
|1.1457
|0.0000
|0.0000
|163
|2009.03.18 18:31
|close
|81
|0.20
|1.1461
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1856.71
|164
|2009.03.18 18:31
|sell
|83
|0.20
|1.1448
|0.0000
|0.0000
|165
|2009.03.18 18:31
|close
|82
|0.20
|1.1451
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1857.76
|166
|2009.03.18 18:32
|sell
|84
|0.20
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|167
|2009.03.18 18:32
|close
|83
|0.20
|1.1443
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1858.63
|168
|2009.03.18 18:32
|sell
|85
|0.20
|1.1431
|0.0000
|0.0000
|169
|2009.03.18 18:32
|close
|84
|0.20
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1859.50
|170
|2009.03.18 18:32
|sell
|86
|0.20
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|171
|2009.03.18 18:32
|close
|85
|0.20
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1860.55
|172
|2009.03.18 18:33
|sell
|87
|0.20
|1.1414
|0.0000
|0.0000
|173
|2009.03.18 18:33
|close
|86
|0.20
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1861.25
|174
|2009.03.18 18:33
|sell
|88
|0.20
|1.1405
|0.0000
|0.0000
|175
|2009.03.18 18:33
|close
|87
|0.20
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1862.30
|176
|2009.03.18 18:33
|sell
|89
|0.20
|1.1397
|0.0000
|0.0000
|177
|2009.03.18 18:33
|close
|88
|0.20
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1863.18
|178
|2009.03.18 18:33
|sell
|90
|0.20
|1.1388
|0.0000
|0.0000
|179
|2009.03.18 18:33
|close
|89
|0.20
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1864.23
|180
|2009.03.18 18:33
|sell
|91
|0.20
|1.1380
|0.0000
|0.0000
|181
|2009.03.18 18:33
|close
|90
|0.20
|1.1383
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1865.11
|182
|2009.03.18 18:33
|sell
|92
|0.20
|1.1388
|0.0000
|0.0000
|183
|2009.03.18 18:34
|sell
|93
|0.30
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|184
|2009.03.18 18:34
|sell
|94
|0.40
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|185
|2009.03.18 18:34
|sell
|95
|0.50
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|186
|2009.03.18 18:34
|sell
|96
|0.60
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|187
|2009.03.18 18:34
|sell
|97
|0.70
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|188
|2009.03.18 18:34
|sell
|98
|0.80
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|189
|2009.03.18 18:35
|sell
|99
|0.90
|1.1458
|0.0000
|0.0000
|190
|2009.03.18 18:35
|close
|91
|0.20
|1.1443
|0.0000
|0.0000
|-11.01
|1854.10
|191
|2009.03.18 18:35
|close
|99
|0.90
|1.1443
|0.0000
|0.0000
|11.80
|1865.90
|192
|2009.03.18 18:35
|close
|92
|0.20
|1.1436
|0.0000
|0.0000
|-8.39
|1857.51
|193
|2009.03.18 18:35
|close
|98
|0.80
|1.1436
|0.0000
|0.0000
|9.09
|1866.60
|194
|2009.03.18 18:35
|close
|93
|0.30
|1.1430
|0.0000
|0.0000
|-6.30
|1860.30
|195
|2009.03.18 18:35
|close
|97
|0.70
|1.1430
|0.0000
|0.0000
|6.74
|1867.04
|196
|2009.03.18 18:36
|close
|94
|0.40
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|1863.54
|197
|2009.03.18 18:36
|close
|96
|0.60
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|3.68
|1867.22
|198
|2009.03.18 18:36
|sell
|100
|0.20
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|199
|2009.03.18 18:36
|sell
|101
|0.30
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|200
|2009.03.18 18:36
|sell
|102
|0.40
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|201
|2009.03.18 18:41
|sell
|103
|0.50
|1.1458
|0.0000
|0.0000
|202
|2009.03.18 18:41
|sell
|104
|0.60
|1.1466
|0.0000
|0.0000
|203
|2009.03.18 18:44
|close
|95
|0.50
|1.1446
|0.0000
|0.0000
|-10.05
|1857.17
|204
|2009.03.18 18:44
|close
|104
|0.60
|1.1446
|0.0000
|0.0000
|10.48
|1867.65
|205
|2009.03.18 18:44
|close
|100
|0.20
|1.1447
|0.0000
|0.0000
|-2.62
|1865.03
|206
|2009.03.18 18:44
|close
|103
|0.50
|1.1447
|0.0000
|0.0000
|4.80
|1869.83
|207
|2009.03.18 18:44
|close
|102
|0.40
|1.1445
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1871.23
|208
|2009.03.18 18:45
|sell
|105
|0.20
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|209
|2009.03.18 18:45
|close
|105
|0.20
|1.1437
|0.0000
|0.0000
|-0.87
|1870.36
|210
|2009.03.18 18:45
|close
|101
|0.30
|1.1437
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1871.41
|211
|2009.03.18 18:45
|sell
|106
|0.10
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|212
|2009.03.18 18:46
|sell
|107
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|213
|2009.03.18 18:46
|close
|106
|0.10
|1.1427
|0.0000
|0.0000
|0.53
|1871.94
|214
|2009.03.18 18:46
|sell
|108
|0.20
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|215
|2009.03.18 18:46
|close
|107
|0.20
|1.1419
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1872.82
|216
|2009.03.18 18:47
|sell
|109
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|217
|2009.03.18 18:48
|close
|109
|0.20
|1.1420
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1873.52
|218
|2009.03.18 18:50
|sell
|110
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|219
|2009.03.18 18:51
|close
|110
|0.20
|1.1420
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1874.22
|220
|2009.03.18 18:51
|sell
|111
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|221
|2009.03.18 18:52
|sell
|112
|0.30
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|222
|2009.03.18 18:55
|sell
|113
|0.40
|1.1442
|0.0000
|0.0000
|223
|2009.03.18 18:57
|close
|108
|0.20
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|-2.97
|1871.25
|224
|2009.03.18 18:57
|close
|113
|0.40
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|3.15
|1874.40
|225
|2009.03.18 18:59
|sell
|114
|0.30
|1.1442
|0.0000
|0.0000
|226
|2009.03.18 19:02
|close
|111
|0.20
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|-1.75
|1872.65
|227
|2009.03.18 19:02
|close
|114
|0.30
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1874.75
|228
|2009.03.18 19:03
|sell
|115
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|229
|2009.03.18 19:03
|close
|115
|0.20
|1.1429
|0.0000
|0.0000
|-0.87
|1873.88
|230
|2009.03.18 19:03
|close
|112
|0.30
|1.1429
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1874.93
|231
|2009.03.18 19:03
|sell
|116
|0.10
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|232
|2009.03.18 19:03
|sell
|117
|0.20
|1.1417
|0.0000
|0.0000
|233
|2009.03.18 19:03
|close
|116
|0.10
|1.1420
|0.0000
|0.0000
|0.44
|1875.37
|234
|2009.03.18 19:06
|sell
|118
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|235
|2009.03.18 19:06
|close
|117
|0.20
|1.1412
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1876.25
|236
|2009.03.18 19:08
|sell
|119
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|237
|2009.03.18 19:08
|close
|118
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1877.13
|238
|2009.03.18 19:08
|sell
|120
|0.20
|1.1390
|0.0000
|0.0000
|239
|2009.03.18 19:08
|close
|119
|0.20
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1878.01
|240
|2009.03.18 19:08
|sell
|121
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|241
|2009.03.18 19:08
|close
|120
|0.20
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1878.89
|242
|2009.03.18 19:08
|sell
|122
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|243
|2009.03.18 19:09
|sell
|123
|0.30
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|244
|2009.03.18 19:11
|close
|121
|0.20
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|-1.76
|1877.13
|245
|2009.03.18 19:11
|close
|123
|0.30
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1.84
|1878.97
|246
|2009.03.18 19:11
|sell
|124
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|247
|2009.03.18 19:11
|close
|122
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1879.85
|248
|2009.03.18 19:12
|sell
|125
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|249
|2009.03.18 19:12
|sell
|126
|0.30
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|250
|2009.03.18 19:12
|close
|124
|0.20
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|-1.76
|1878.09
|251
|2009.03.18 19:12
|close
|126
|0.30
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1.84
|1879.93
|252
|2009.03.18 19:12
|sell
|127
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|253
|2009.03.18 19:12
|close
|125
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1880.81
|254
|2009.03.18 19:13
|sell
|128
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|255
|2009.03.18 19:15
|sell
|129
|0.30
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|256
|2009.03.18 19:16
|sell
|130
|0.40
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|257
|2009.03.18 19:23
|close
|127
|0.20
|1.1397
|0.0000
|0.0000
|-2.81
|1878.00
|258
|2009.03.18 19:23
|close
|130
|0.40
|1.1397
|0.0000
|0.0000
|3.16
|1881.16
|259
|2009.03.18 19:23
|close
|128
|0.20
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|-0.88
|1880.28
|260
|2009.03.18 19:23
|close
|129
|0.30
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1881.33
|261
|2009.03.18 19:23
|sell
|131
|0.10
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|262
|2009.03.18 19:25
|sell
|132
|0.20
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|263
|2009.03.18 19:26
|sell
|133
|0.30
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|264
|2009.03.18 19:28
|sell
|134
|0.40
|1.1417
|0.0000
|0.0000
|265
|2009.03.18 19:31
|sell
|135
|0.50
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|266
|2009.03.18 19:35
|sell
|136
|0.60
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|267
|2009.03.18 19:35
|sell
|137
|0.70
|1.1442
|0.0000
|0.0000
|268
|2009.03.18 19:37
|close
|131
|0.10
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|-3.85
|1877.48
|269
|2009.03.18 19:37
|close
|137
|0.70
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|4.29
|1881.77
|270
|2009.03.18 19:38
|close
|132
|0.20
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|-4.38
|1877.39
|271
|2009.03.18 19:38
|close
|136
|0.60
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|4.73
|1882.12
|272
|2009.03.18 19:40
|close
|133
|0.30
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|-2.63
|1879.49
|273
|2009.03.18 19:40
|close
|135
|0.50
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|3.07
|1882.56
|274
|2009.03.18 19:48
|sell
|138
|0.20
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|275
|2009.03.18 19:48
|close
|134
|0.40
|1.1411
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1884.66
|276
|2009.03.18 19:58
|sell
|139
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|277
|2009.03.18 19:58
|close
|138
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1885.71
|278
|2009.03.18 20:02
|sell
|140
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|279
|2009.03.18 20:05
|close
|140
|0.20
|1.1403
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1886.41
|280
|2009.03.18 20:12
|sell
|141
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|281
|2009.03.18 20:13
|sell
|142
|0.30
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|282
|2009.03.18 20:15
|sell
|143
|0.40
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|283
|2009.03.18 20:18
|sell
|144
|0.50
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|284
|2009.03.18 20:19
|close
|139
|0.20
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|1882.21
|285
|2009.03.18 20:19
|close
|144
|0.50
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|4.81
|1887.02
|286
|2009.03.18 20:19
|close
|141
|0.20
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|-1.93
|1885.09
|287
|2009.03.18 20:19
|close
|143
|0.40
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|2.45
|1887.54
|288
|2009.03.18 20:19
|sell
|145
|0.20
|1.1430
|0.0000
|0.0000
|289
|2009.03.18 20:36
|close
|145
|0.20
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|1.23
|1888.77
|290
|2009.03.18 20:37
|sell
|146
|0.20
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|291
|2009.03.18 20:45
|close
|146
|0.20
|1.1420
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1889.47
|292
|2009.03.18 20:47
|sell
|147
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|293
|2009.03.18 20:47
|close
|142
|0.30
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|1.58
|1891.05
|294
|2009.03.18 20:54
|sell
|148
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|295
|2009.03.18 20:54
|close
|147
|0.20
|1.1403
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1891.75
|296
|2009.03.18 20:58
|sell
|149
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|297
|2009.03.18 21:02
|sell
|150
|0.30
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|298
|2009.03.18 21:05
|close
|148
|0.20
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|-1.58
|1890.17
|299
|2009.03.18 21:05
|close
|150
|0.30
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1892.27
|300
|2009.03.18 21:14
|sell
|151
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|301
|2009.03.18 21:14
|close
|149
|0.20
|1.1403
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1892.97
|302
|2009.03.18 21:14
|sell
|152
|0.20
|1.1390
|0.0000
|0.0000
|303
|2009.03.18 21:14
|close
|151
|0.20
|1.1392
|0.0000
|0.0000
|1.23
|1894.20
|304
|2009.03.18 21:15
|sell
|153
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|305
|2009.03.18 21:16
|close
|153
|0.20
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1895.60
|306
|2009.03.18 21:16
|sell
|154
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|307
|2009.03.18 21:24
|close
|154
|0.20
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1896.48
|308
|2009.03.18 21:24
|sell
|155
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|309
|2009.03.18 21:24
|close
|152
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1897.53
|310
|2009.03.18 21:44
|sell
|156
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|311
|2009.03.18 21:46
|close
|156
|0.20
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1898.23
|312
|2009.03.18 21:59
|sell
|157
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|313
|2009.03.18 22:05
|sell
|158
|0.30
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|314
|2009.03.18 22:07
|sell
|159
|0.40
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|315
|2009.03.18 22:08
|sell
|160
|0.50
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|316
|2009.03.18 22:17
|close
|155
|0.20
|1.1405
|0.0000
|0.0000
|-4.21
|1894.02
|317
|2009.03.18 22:17
|close
|160
|0.50
|1.1405
|0.0000
|0.0000
|4.38
|1898.40
|318
|2009.03.18 22:30
|close
|157
|0.20
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|-1.93
|1896.47
|319
|2009.03.18 22:30
|close
|159
|0.40
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|2.11
|1898.58
|320
|2009.03.18 22:37
|sell
|161
|0.20
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|321
|2009.03.18 22:43
|close
|161
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1899.28
|322
|2009.03.18 22:48
|sell
|162
|0.20
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|323
|2009.03.18 22:58
|close
|162
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1899.98
|324
|2009.03.18 23:04
|sell
|163
|0.20
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|325
|2009.03.18 23:12
|close
|163
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1900.68
|326
|2009.03.18 23:17
|sell
|164
|0.20
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|327
|2009.03.18 23:35
|close
|164
|0.20
|1.1402
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1901.38
|328
|2009.03.18 23:39
|sell
|165
|0.20
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|329
|2009.03.18 23:51
|sell
|166
|0.30
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|330
|2009.03.19 00:06
|close
|166
|0.30
|1.1404
|0.0000
|0.0000
|2.57
|1903.95
|331
|2009.03.19 00:11
|sell
|167
|0.30
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|332
|2009.03.19 00:13
|sell
|168
|0.40
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|333
|2009.03.19 00:27
|sell
|169
|0.50
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|334
|2009.03.19 01:00
|close
|158
|0.30
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|-5.57
|1898.37
|335
|2009.03.19 01:00
|close
|169
|0.50
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|6.13
|1904.50
|336
|2009.03.19 01:01
|close
|165
|0.20
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|-1.97
|1902.54
|337
|2009.03.19 01:01
|close
|168
|0.40
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|2.45
|1904.99
|338
|2009.03.19 01:03
|sell
|170
|0.20
|1.1405
|0.0000
|0.0000
|339
|2009.03.19 01:03
|close
|167
|0.30
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|1.31
|1906.30
|340
|2009.03.19 01:13
|sell
|171
|0.20
|1.1414
|0.0000
|0.0000
|341
|2009.03.19 01:20
|sell
|172
|0.30
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|342
|2009.03.19 01:31
|sell
|173
|0.40
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|343
|2009.03.19 02:13
|close
|170
|0.20
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|-2.98
|1903.32
|344
|2009.03.19 02:13
|close
|173
|0.40
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1906.82
|345
|2009.03.19 02:24
|sell
|174
|0.30
|1.1431
|0.0000
|0.0000
|346
|2009.03.19 02:39
|sell
|175
|0.40
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|347
|2009.03.19 03:12
|sell
|176
|0.50
|1.1450
|0.0000
|0.0000
|348
|2009.03.19 03:45
|close
|171
|0.20
|1.1439
|0.0000
|0.0000
|-4.37
|1902.45
|349
|2009.03.19 03:45
|close
|176
|0.50
|1.1439
|0.0000
|0.0000
|4.81
|1907.26
|350
|2009.03.19 03:48
|close
|172
|0.30
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|-2.62
|1904.64
|351
|2009.03.19 03:48
|close
|175
|0.40
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|2.80
|1907.44
|352
|2009.03.19 04:04
|sell
|177
|0.20
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|353
|2009.03.19 04:14
|sell
|178
|0.30
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|354
|2009.03.19 04:57
|close
|178
|0.30
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|2.36
|1909.80
|355
|2009.03.19 05:01
|close
|177
|0.20
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1910.85
|356
|2009.03.19 05:24
|sell
|179
|0.20
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|357
|2009.03.19 05:24
|close
|179
|0.20
|1.1427
|0.0000
|0.0000
|-0.88
|1909.97
|358
|2009.03.19 05:24
|close
|174
|0.30
|1.1427
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1911.02
|359
|2009.03.19 05:24
|sell
|180
|0.10
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|360
|2009.03.19 05:32
|sell
|181
|0.20
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|361
|2009.03.19 05:33
|close
|180
|0.10
|1.1419
|0.0000
|0.0000
|0.35
|1911.37
|362
|2009.03.19 05:34
|sell
|182
|0.20
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|363
|2009.03.19 05:36
|sell
|183
|0.30
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|364
|2009.03.19 05:41
|sell
|184
|0.40
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|365
|2009.03.19 05:46
|close
|181
|0.20
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|-2.97
|1908.40
|366
|2009.03.19 05:46
|close
|184
|0.40
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|3.15
|1911.55
|367
|2009.03.19 05:52
|sell
|185
|0.30
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|368
|2009.03.19 06:02
|sell
|186
|0.40
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|369
|2009.03.19 06:18
|close
|182
|0.20
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|-2.97
|1908.58
|370
|2009.03.19 06:18
|close
|186
|0.40
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|3.15
|1911.73
|371
|2009.03.19 06:19
|sell
|187
|0.30
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|372
|2009.03.19 06:24
|close
|187
|0.30
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|2.36
|1914.09
|373
|2009.03.19 06:24
|close
|185
|0.30
|1.1436
|0.0000
|0.0000
|1.31
|1915.40
|374
|2009.03.19 06:31
|sell
|188
|0.20
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|375
|2009.03.19 06:42
|close
|188
|0.20
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1916.45
|376
|2009.03.19 06:44
|sell
|189
|0.20
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|377
|2009.03.19 06:50
|close
|189
|0.20
|1.1436
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1917.32
|378
|2009.03.19 06:55
|sell
|190
|0.20
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|379
|2009.03.19 07:04
|close
|190
|0.20
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1918.37
|380
|2009.03.19 07:09
|sell
|191
|0.20
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|381
|2009.03.19 07:12
|sell
|192
|0.30
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|382
|2009.03.19 07:20
|close
|192
|0.30
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|2.36
|1920.73
|383
|2009.03.19 07:20
|close
|191
|0.20
|1.1436
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1921.60
|384
|2009.03.19 07:34
|sell
|193
|0.20
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|385
|2009.03.19 07:39
|close
|193
|0.20
|1.1436
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1922.47
|386
|2009.03.19 07:43
|sell
|194
|0.20
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|387
|2009.03.19 07:43
|close
|194
|0.20
|1.1428
|0.0000
|0.0000
|-0.88
|1921.59
|388
|2009.03.19 07:43
|close
|183
|0.30
|1.1428
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1922.64
|389
|2009.03.19 07:43
|sell
|195
|0.10
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|390
|2009.03.19 07:47
|sell
|196
|0.20
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|391
|2009.03.19 07:47
|close
|195
|0.10
|1.1419
|0.0000
|0.0000
|0.44
|1923.08
|392
|2009.03.19 07:48
|sell
|197
|0.20
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|393
|2009.03.19 07:48
|close
|196
|0.20
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1924.13
|394
|2009.03.19 07:57
|sell
|198
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|395
|2009.03.19 07:57
|close
|197
|0.20
|1.1403
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1924.83
|396
|2009.03.19 08:01
|sell
|199
|0.20
|1.1390
|0.0000
|0.0000
|397
|2009.03.19 08:01
|close
|198
|0.20
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1925.71
|398
|2009.03.19 08:03
|sell
|200
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|399
|2009.03.19 08:03
|close
|199
|0.20
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1926.59
|400
|2009.03.19 08:04
|sell
|201
|0.20
|1.1372
|0.0000
|0.0000
|401
|2009.03.19 08:04
|close
|200
|0.20
|1.1376
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1927.47
|402
|2009.03.19 08:09
|sell
|202
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|403
|2009.03.19 08:13
|sell
|203
|0.30
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|404
|2009.03.19 08:24
|sell
|204
|0.40
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|405
|2009.03.19 08:25
|sell
|205
|0.50
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|406
|2009.03.19 09:11
|close
|201
|0.20
|1.1396
|0.0000
|0.0000
|-4.21
|1923.26
|407
|2009.03.19 09:11
|close
|205
|0.50
|1.1396
|0.0000
|0.0000
|4.39
|1927.65
|408
|2009.03.19 09:13
|sell
|206
|0.40
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|409
|2009.03.19 09:14
|sell
|207
|0.50
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|410
|2009.03.19 09:15
|sell
|208
|0.60
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|411
|2009.03.19 09:27
|close
|202
|0.20
|1.1413
|0.0000
|0.0000
|-5.61
|1922.04
|412
|2009.03.19 09:27
|close
|208
|0.60
|1.1413
|0.0000
|0.0000
|5.78
|1927.82
|413
|2009.03.19 09:38
|sell
|209
|0.50
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|414
|2009.03.19 09:59
|close
|203
|0.30
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|-5.52
|1922.30
|415
|2009.03.19 09:59
|close
|209
|0.50
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|6.13
|1928.43
|416
|2009.03.19 10:03
|close
|204
|0.40
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|-3.16
|1925.27
|417
|2009.03.19 10:03
|close
|207
|0.50
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|3.94
|1929.21
|418
|2009.03.19 10:03
|sell
|210
|0.20
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|419
|2009.03.19 10:03
|close
|206
|0.40
|1.1401
|0.0000
|0.0000
|2.11
|1931.32
|420
|2009.03.19 10:10
|sell
|211
|0.20
|1.1390
|0.0000
|0.0000
|421
|2009.03.19 10:10
|close
|210
|0.20
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1932.20
|422
|2009.03.19 10:11
|sell
|212
|0.20
|1.1381
|0.0000
|0.0000
|423
|2009.03.19 10:11
|close
|211
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1933.25
|424
|2009.03.19 10:22
|sell
|213
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|425
|2009.03.19 10:30
|close
|213
|0.20
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1933.95
|426
|2009.03.19 10:37
|sell
|214
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|427
|2009.03.19 10:46
|close
|214
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1934.83
|428
|2009.03.19 11:00
|sell
|215
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|429
|2009.03.19 11:04
|close
|215
|0.20
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1935.53
|430
|2009.03.19 11:06
|sell
|216
|0.20
|1.1389
|0.0000
|0.0000
|431
|2009.03.19 11:19
|sell
|217
|0.30
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|432
|2009.03.19 11:28
|close
|212
|0.20
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|-1.76
|1933.77
|433
|2009.03.19 11:28
|close
|217
|0.30
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1.84
|1935.61
|434
|2009.03.19 11:30
|sell
|218
|0.20
|1.1380
|0.0000
|0.0000
|435
|2009.03.19 11:30
|close
|216
|0.20
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1936.49
|436
|2009.03.19 11:40
|sell
|219
|0.20
|1.1371
|0.0000
|0.0000
|437
|2009.03.19 11:40
|close
|218
|0.20
|1.1374
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1937.55
|438
|2009.03.19 11:41
|sell
|220
|0.20
|1.1362
|0.0000
|0.0000
|439
|2009.03.19 11:41
|close
|219
|0.20
|1.1365
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1938.61
|440
|2009.03.19 11:41
|sell
|221
|0.20
|1.1354
|0.0000
|0.0000
|441
|2009.03.19 11:41
|close
|220
|0.20
|1.1357
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1939.49
|442
|2009.03.19 11:42
|sell
|222
|0.20
|1.1345
|0.0000
|0.0000
|443
|2009.03.19 11:42
|close
|221
|0.20
|1.1347
|0.0000
|0.0000
|1.23
|1940.72
|444
|2009.03.19 11:43
|sell
|223
|0.20
|1.1337
|0.0000
|0.0000
|445
|2009.03.19 11:43
|close
|222
|0.20
|1.1340
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1941.60
|446
|2009.03.19 11:44
|sell
|224
|0.20
|1.1328
|0.0000
|0.0000
|447
|2009.03.19 11:44
|close
|223
|0.20
|1.1332
|0.0000
|0.0000
|0.88
|1942.48
|448
|2009.03.19 11:44
|sell
|225
|0.20
|1.1320
|0.0000
|0.0000
|449
|2009.03.19 11:44
|close
|224
|0.20
|1.1322
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1943.54
|450
|2009.03.19 11:44
|sell
|226
|0.20
|1.1311
|0.0000
|0.0000
|451
|2009.03.19 11:44
|close
|225
|0.20
|1.1314
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1944.60
|452
|2009.03.19 11:45
|sell
|227
|0.20
|1.1302
|0.0000
|0.0000
|453
|2009.03.19 11:45
|sell
|228
|0.30
|1.1320
|0.0000
|0.0000
|454
|2009.03.19 11:46
|sell
|229
|0.40
|1.1328
|0.0000
|0.0000
|455
|2009.03.19 11:50
|close
|227
|0.20
|1.1318
|0.0000
|0.0000
|-2.83
|1941.77
|456
|2009.03.19 11:50
|close
|229
|0.40
|1.1318
|0.0000
|0.0000
|3.53
|1945.30
|457
|2009.03.19 11:50
|close
|228
|0.30
|1.1315
|0.0000
|0.0000
|1.33
|1946.63
|458
|2009.03.19 11:50
|sell
|230
|0.20
|1.1301
|0.0000
|0.0000
|459
|2009.03.19 11:50
|close
|226
|0.20
|1.1303
|0.0000
|0.0000
|1.42
|1948.05
|460
|2009.03.19 11:51
|sell
|231
|0.20
|1.1293
|0.0000
|0.0000
|461
|2009.03.19 11:51
|close
|230
|0.20
|1.1296
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1948.94
|462
|2009.03.19 11:52
|sell
|232
|0.20
|1.1301
|0.0000
|0.0000
|463
|2009.03.19 11:53
|close
|232
|0.20
|1.1297
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1949.65
|464
|2009.03.19 11:58
|sell
|233
|0.20
|1.1301
|0.0000
|0.0000
|465
|2009.03.19 12:01
|close
|233
|0.20
|1.1297
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1950.36
|466
|2009.03.19 12:02
|sell
|234
|0.20
|1.1301
|0.0000
|0.0000
|467
|2009.03.19 12:07
|sell
|235
|0.30
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|468
|2009.03.19 12:12
|close
|231
|0.20
|1.1303
|0.0000
|0.0000
|-1.77
|1948.59
|469
|2009.03.19 12:12
|close
|235
|0.30
|1.1303
|0.0000
|0.0000
|1.86
|1950.45
|470
|2009.03.19 12:14
|sell
|236
|0.20
|1.1293
|0.0000
|0.0000
|471
|2009.03.19 12:14
|close
|234
|0.20
|1.1296
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1951.34
|472
|2009.03.19 12:14
|sell
|237
|0.20
|1.1284
|0.0000
|0.0000
|473
|2009.03.19 12:14
|close
|236
|0.20
|1.1287
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1952.40
|474
|2009.03.19 12:15
|sell
|238
|0.20
|1.1276
|0.0000
|0.0000
|475
|2009.03.19 12:15
|close
|237
|0.20
|1.1278
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1953.46
|476
|2009.03.19 12:17
|sell
|239
|0.20
|1.1284
|0.0000
|0.0000
|477
|2009.03.19 12:17
|close
|239
|0.20
|1.1280
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1954.17
|478
|2009.03.19 12:17
|sell
|240
|0.20
|1.1267
|0.0000
|0.0000
|479
|2009.03.19 12:17
|close
|238
|0.20
|1.1270
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1955.23
|480
|2009.03.19 12:18
|sell
|241
|0.20
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|481
|2009.03.19 12:18
|close
|240
|0.20
|1.1262
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1956.12
|482
|2009.03.19 12:19
|sell
|242
|0.20
|1.1248
|0.0000
|0.0000
|483
|2009.03.19 12:19
|close
|241
|0.20
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1957.72
|484
|2009.03.19 12:19
|sell
|243
|0.20
|1.1257
|0.0000
|0.0000
|485
|2009.03.19 12:19
|sell
|244
|0.30
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|486
|2009.03.19 12:23
|sell
|245
|0.40
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|487
|2009.03.19 12:30
|sell
|246
|0.50
|1.1283
|0.0000
|0.0000
|488
|2009.03.19 12:30
|sell
|247
|0.60
|1.1292
|0.0000
|0.0000
|489
|2009.03.19 12:45
|close
|242
|0.20
|1.1280
|0.0000
|0.0000
|-5.67
|1952.05
|490
|2009.03.19 12:45
|close
|247
|0.60
|1.1280
|0.0000
|0.0000
|6.38
|1958.43
|491
|2009.03.19 12:45
|close
|243
|0.20
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|-3.19
|1955.24
|492
|2009.03.19 12:45
|close
|246
|0.50
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|3.55
|1958.79
|493
|2009.03.19 12:45
|close
|244
|0.30
|1.1271
|0.0000
|0.0000
|-1.33
|1957.46
|494
|2009.03.19 12:45
|close
|245
|0.40
|1.1271
|0.0000
|0.0000
|1.42
|1958.88
|495
|2009.03.19 12:45
|sell
|248
|0.10
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|496
|2009.03.19 12:48
|sell
|249
|0.20
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|497
|2009.03.19 12:48
|close
|248
|0.10
|1.1262
|0.0000
|0.0000
|0.36
|1959.24
|498
|2009.03.19 12:48
|sell
|250
|0.20
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|499
|2009.03.19 12:51
|sell
|251
|0.30
|1.1276
|0.0000
|0.0000
|500
|2009.03.19 13:05
|close
|249
|0.20
|1.1268
|0.0000
|0.0000
|-1.77
|1957.47
|501
|2009.03.19 13:05
|close
|251
|0.30
|1.1268
|0.0000
|0.0000
|2.13
|1959.60
|502
|2009.03.19 13:11
|sell
|252
|0.20
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|503
|2009.03.19 13:11
|close
|250
|0.20
|1.1262
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1960.31
|504
|2009.03.19 13:13
|sell
|253
|0.20
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|505
|2009.03.19 13:13
|close
|252
|0.20
|1.1252
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1961.38
|506
|2009.03.19 13:18
|sell
|254
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|507
|2009.03.19 13:18
|close
|253
|0.20
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1962.45
|508
|2009.03.19 13:20
|sell
|255
|0.20
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|509
|2009.03.19 13:24
|close
|255
|0.20
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1963.52
|510
|2009.03.19 13:27
|sell
|256
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|511
|2009.03.19 13:27
|close
|254
|0.20
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1964.41
|512
|2009.03.19 13:30
|sell
|257
|0.20
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|513
|2009.03.19 13:30
|close
|256
|0.20
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1965.30
|514
|2009.03.19 13:32
|sell
|258
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|515
|2009.03.19 13:33
|sell
|259
|0.30
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|516
|2009.03.19 13:39
|sell
|260
|0.40
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|517
|2009.03.19 13:44
|sell
|261
|0.50
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|518
|2009.03.19 13:48
|sell
|262
|0.60
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|519
|2009.03.19 13:51
|sell
|263
|0.70
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|520
|2009.03.19 13:58
|close
|257
|0.20
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|-7.10
|1958.20
|521
|2009.03.19 13:58
|close
|263
|0.70
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|7.46
|1965.66
|522
|2009.03.19 14:07
|sell
|264
|0.60
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|523
|2009.03.19 14:08
|sell
|265
|0.70
|1.1283
|0.0000
|0.0000
|524
|2009.03.19 14:12
|close
|258
|0.20
|1.1269
|0.0000
|0.0000
|-6.57
|1959.09
|525
|2009.03.19 14:12
|close
|265
|0.70
|1.1269
|0.0000
|0.0000
|8.70
|1967.79
|526
|2009.03.19 14:17
|close
|259
|0.30
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|-6.13
|1961.66
|527
|2009.03.19 14:17
|close
|264
|0.60
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|6.39
|1968.05
|528
|2009.03.19 14:18
|close
|260
|0.40
|1.1259
|0.0000
|0.0000
|-3.55
|1964.50
|529
|2009.03.19 14:18
|close
|262
|0.60
|1.1259
|0.0000
|0.0000
|3.73
|1968.23
|530
|2009.03.19 14:23
|sell
|266
|0.20
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|531
|2009.03.19 14:23
|close
|266
|0.20
|1.1254
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1967.34
|532
|2009.03.19 14:23
|close
|261
|0.50
|1.1254
|0.0000
|0.0000
|1.78
|1969.12
|533
|2009.03.19 14:23
|sell
|267
|0.10
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|534
|2009.03.19 14:26
|sell
|268
|0.20
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|535
|2009.03.19 14:26
|close
|267
|0.10
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|0.53
|1969.65
|536
|2009.03.19 14:28
|sell
|269
|0.20
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|537
|2009.03.19 14:29
|close
|269
|0.20
|1.1245
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1970.54
|538
|2009.03.19 14:29
|sell
|270
|0.20
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|539
|2009.03.19 14:29
|close
|268
|0.20
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1971.43
|540
|2009.03.19 14:33
|sell
|271
|0.20
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|541
|2009.03.19 14:33
|close
|270
|0.20
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1972.32
|542
|2009.03.19 14:33
|sell
|272
|0.20
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|543
|2009.03.19 14:34
|close
|272
|0.20
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1973.21
|544
|2009.03.19 14:34
|sell
|273
|0.20
|1.1216
|0.0000
|0.0000
|545
|2009.03.19 14:34
|close
|271
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1974.28
|546
|2009.03.19 14:34
|sell
|274
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|547
|2009.03.19 14:35
|sell
|275
|0.30
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|548
|2009.03.19 14:37
|sell
|276
|0.40
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|549
|2009.03.19 14:39
|close
|273
|0.20
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|-3.03
|1971.25
|550
|2009.03.19 14:39
|close
|276
|0.40
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1974.45
|551
|2009.03.19 14:39
|close
|274
|0.20
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1973.56
|552
|2009.03.19 14:39
|close
|275
|0.30
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1974.63
|553
|2009.03.19 14:39
|sell
|277
|0.10
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|554
|2009.03.19 14:41
|sell
|278
|0.20
|1.1216
|0.0000
|0.0000
|555
|2009.03.19 14:41
|close
|277
|0.10
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|0.53
|1975.16
|556
|2009.03.19 14:42
|sell
|279
|0.20
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|557
|2009.03.19 14:42
|sell
|280
|0.30
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|558
|2009.03.19 14:44
|sell
|281
|0.40
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|559
|2009.03.19 14:45
|sell
|282
|0.50
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|560
|2009.03.19 14:51
|close
|278
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|-4.27
|1970.89
|561
|2009.03.19 14:51
|close
|282
|0.50
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|4.45
|1975.34
|562
|2009.03.19 14:54
|close
|279
|0.20
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|1973.74
|563
|2009.03.19 14:54
|close
|281
|0.40
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|2.85
|1976.59
|564
|2009.03.19 14:56
|sell
|283
|0.20
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|565
|2009.03.19 14:56
|close
|283
|0.20
|1.1229
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1975.70
|566
|2009.03.19 14:56
|close
|280
|0.30
|1.1229
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1976.77
|567
|2009.03.19 14:56
|sell
|284
|0.10
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|568
|2009.03.19 14:57
|sell
|285
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|569
|2009.03.19 14:58
|close
|284
|0.10
|1.1221
|0.0000
|0.0000
|0.45
|1977.22
|570
|2009.03.19 14:59
|sell
|286
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|571
|2009.03.19 14:59
|close
|285
|0.20
|1.1212
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1978.29
|572
|2009.03.19 15:00
|sell
|287
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|573
|2009.03.19 15:01
|close
|287
|0.20
|1.1213
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1979.18
|574
|2009.03.19 15:03
|sell
|288
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|575
|2009.03.19 15:05
|sell
|289
|0.30
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|576
|2009.03.19 15:09
|close
|286
|0.20
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|-1.78
|1977.40
|577
|2009.03.19 15:09
|close
|289
|0.30
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|1.87
|1979.27
|578
|2009.03.19 15:11
|sell
|290
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|579
|2009.03.19 15:11
|close
|288
|0.20
|1.1213
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1980.16
|580
|2009.03.19 15:15
|sell
|291
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|581
|2009.03.19 15:15
|close
|290
|0.20
|1.1203
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1981.23
|582
|2009.03.19 15:15
|sell
|292
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|583
|2009.03.19 15:15
|close
|291
|0.20
|1.1195
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1982.12
|584
|2009.03.19 15:16
|sell
|293
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|585
|2009.03.19 15:16
|close
|292
|0.20
|1.1186
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1983.19
|586
|2009.03.19 15:17
|sell
|294
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|587
|2009.03.19 15:18
|sell
|295
|0.30
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|588
|2009.03.19 15:18
|close
|293
|0.20
|1.1193
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|1981.40
|589
|2009.03.19 15:18
|close
|295
|0.30
|1.1193
|0.0000
|0.0000
|1.88
|1983.28
|590
|2009.03.19 15:19
|sell
|296
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|591
|2009.03.19 15:24
|close
|296
|0.20
|1.1196
|0.0000
|0.0000
|0.71
|1983.99
|592
|2009.03.19 15:24
|sell
|297
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|593
|2009.03.19 15:31
|sell
|298
|0.30
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|594
|2009.03.19 15:34
|sell
|299
|0.40
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|595
|2009.03.19 15:36
|close
|294
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|-3.03
|1980.96
|596
|2009.03.19 15:36
|close
|299
|0.40
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|3.21
|1984.17
|597
|2009.03.19 15:38
|close
|297
|0.20
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|1983.28
|598
|2009.03.19 15:38
|close
|298
|0.30
|1.1205
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1984.35
|599
|2009.03.19 15:38
|sell
|300
|0.10
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|600
|2009.03.19 15:45
|sell
|301
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|601
|2009.03.19 15:45
|close
|300
|0.10
|1.1195
|0.0000
|0.0000
|0.45
|1984.80
|602
|2009.03.19 15:45
|sell
|302
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|603
|2009.03.19 15:45
|close
|301
|0.20
|1.1187
|0.0000
|0.0000
|0.89
|1985.69
|604
|2009.03.19 15:46
|sell
|303
|0.20
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|605
|2009.03.19 15:46
|close
|302
|0.20
|1.1177
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1986.76
|606
|2009.03.19 15:46
|sell
|304
|0.20
|1.1165
|0.0000
|0.0000
|607
|2009.03.19 15:46
|close
|303
|0.20
|1.1167
|0.0000
|0.0000
|1.43
|1988.19
|608
|2009.03.19 15:46
|sell
|305
|0.20
|1.1174
|0.0000
|0.0000
|609
|2009.03.19 15:50
|close
|305
|0.20
|1.1168
|0.0000
|0.0000
|1.07
|1989.26
|610
|2009.03.19 15:52
|sell
|306
|0.20
|1.1174
|0.0000
|0.0000
|611
|2009.03.19 15:53
|sell
|307
|0.30
|1.1182
|0.0000
|0.0000
|612
|2009.03.19 15:56
|close
|304
|0.20
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|1987.47
|613
|2009.03.19 15:56
|close
|307
|0.30
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|1.88
|1989.35
|614
|2009.03.19 15:57
|sell
|308
|0.20
|1.1165
|0.0000
|0.0000
|615
|2009.03.19 15:57
|close
|306
|0.20
|1.1169
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1990.25
|616
|2009.03.19 15:58
|sell
|309
|0.20
|1.1174
|0.0000
|0.0000
|617
|2009.03.19 15:59
|sell
|310
|0.30
|1.1182
|0.0000
|0.0000
|618
|2009.03.19 16:01
|sell
|311
|0.40
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|619
|2009.03.19 16:01
|sell
|312
|0.50
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|620
|2009.03.19 16:05
|sell
|313
|0.60
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|621
|2009.03.19 16:13
|sell
|314
|0.70
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|622
|2009.03.19 16:15
|sell
|315
|0.80
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|623
|2009.03.19 16:17
|sell
|316
|0.90
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|624
|2009.03.19 16:19
|close
|308
|0.20
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|-10.16
|1980.09
|625
|2009.03.19 16:19
|close
|316
|0.90
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|10.43
|1990.52
|626
|2009.03.19 16:33
|close
|309
|0.20
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|-7.31
|1983.21
|627
|2009.03.19 16:33
|close
|315
|0.80
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|7.85
|1991.06
|628
|2009.03.19 17:00
|sell
|317
|0.60
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|629
|2009.03.19 17:00
|sell
|318
|0.70
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|630
|2009.03.19 17:02
|sell
|319
|0.80
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|631
|2009.03.19 17:05
|sell
|320
|0.90
|1.1253
|0.0000
|0.0000
|632
|2009.03.19 17:09
|sell
|321
|1.00
|1.1261
|0.0000
|0.0000
|633
|2009.03.19 17:22
|close
|310
|0.30
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|-15.75
|1975.31
|634
|2009.03.19 17:22
|close
|321
|1.00
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|17.79
|1993.10
|635
|2009.03.19 17:24
|close
|311
|0.40
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|-14.95
|1978.15
|636
|2009.03.19 17:24
|close
|320
|0.90
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|15.22
|1993.37
|637
|2009.03.19 17:24
|close
|312
|0.50
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|-12.02
|1981.35
|638
|2009.03.19 17:24
|close
|319
|0.80
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|12.11
|1993.46
|639
|2009.03.19 17:24
|close
|313
|0.60
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|-7.48
|1985.98
|640
|2009.03.19 17:24
|close
|318
|0.70
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|8.11
|1994.09
|641
|2009.03.19 17:24
|close
|317
|0.60
|1.1221
|0.0000
|0.0000
|2.67
|1996.76
|642
|2009.03.19 17:24
|sell
|322
|0.20
|1.1207
|0.0000
|0.0000
|643
|2009.03.19 17:24
|close
|314
|0.70
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|5.62
|2002.38
|644
|2009.03.19 17:26
|sell
|323
|0.20
|1.1216
|0.0000
|0.0000
|645
|2009.03.19 17:29
|close
|323
|0.20
|1.1211
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2003.27
|646
|2009.03.19 17:31
|sell
|324
|0.20
|1.1199
|0.0000
|0.0000
|647
|2009.03.19 17:31
|close
|322
|0.20
|1.1202
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2004.16
|648
|2009.03.19 17:43
|sell
|325
|0.20
|1.1208
|0.0000
|0.0000
|649
|2009.03.19 17:43
|sell
|326
|0.30
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|650
|2009.03.19 17:46
|sell
|327
|0.40
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|651
|2009.03.19 17:56
|sell
|328
|0.50
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|652
|2009.03.19 17:57
|sell
|329
|0.60
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|653
|2009.03.19 18:00
|sell
|330
|0.70
|1.1251
|0.0000
|0.0000
|654
|2009.03.19 18:01
|close
|324
|0.20
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|-7.12
|1997.04
|655
|2009.03.19 18:01
|close
|330
|0.70
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|7.47
|2004.51
|656
|2009.03.19 18:08
|sell
|331
|0.60
|1.1251
|0.0000
|0.0000
|657
|2009.03.19 18:17
|close
|325
|0.20
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|-5.69
|1998.82
|658
|2009.03.19 18:17
|close
|331
|0.60
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|5.87
|2004.69
|659
|2009.03.19 18:17
|close
|326
|0.30
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|-4.27
|2000.42
|660
|2009.03.19 18:17
|close
|329
|0.60
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|4.81
|2005.23
|661
|2009.03.19 18:26
|sell
|332
|0.30
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|662
|2009.03.19 18:44
|sell
|333
|0.40
|1.1251
|0.0000
|0.0000
|663
|2009.03.19 18:48
|sell
|334
|0.50
|1.1260
|0.0000
|0.0000
|664
|2009.03.19 19:05
|close
|327
|0.40
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|-6.76
|1998.47
|665
|2009.03.19 19:05
|close
|334
|0.50
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|7.11
|2005.58
|666
|2009.03.19 19:05
|close
|333
|0.40
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|3.20
|2008.78
|667
|2009.03.19 19:09
|close
|332
|0.30
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2009.85
|668
|2009.03.19 19:20
|sell
|335
|0.20
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|669
|2009.03.19 19:31
|close
|335
|0.20
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2010.56
|670
|2009.03.19 19:38
|sell
|336
|0.20
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|671
|2009.03.19 19:42
|close
|336
|0.20
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2011.27
|672
|2009.03.19 19:46
|sell
|337
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|673
|2009.03.19 19:47
|close
|328
|0.50
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|2.67
|2013.94
|674
|2009.03.19 19:56
|sell
|338
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|675
|2009.03.19 20:15
|sell
|339
|0.30
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|676
|2009.03.19 20:28
|sell
|340
|0.40
|1.1252
|0.0000
|0.0000
|677
|2009.03.19 20:36
|close
|337
|0.20
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|-3.02
|2010.92
|678
|2009.03.19 20:36
|close
|340
|0.40
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|3.56
|2014.48
|679
|2009.03.19 20:36
|close
|338
|0.20
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|2013.59
|680
|2009.03.19 20:36
|close
|339
|0.30
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2014.66
|681
|2009.03.19 20:36
|sell
|341
|0.10
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|682
|2009.03.19 20:46
|sell
|342
|0.20
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|683
|2009.03.19 20:46
|close
|342
|0.20
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2015.37
|684
|2009.03.19 21:14
|sell
|343
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|685
|2009.03.19 21:14
|close
|341
|0.10
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|0.62
|2015.99
|686
|2009.03.19 21:15
|sell
|344
|0.20
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|687
|2009.03.19 21:15
|close
|344
|0.20
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|1.25
|2017.24
|688
|2009.03.19 21:24
|sell
|345
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|689
|2009.03.19 21:38
|sell
|346
|0.30
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|690
|2009.03.19 21:52
|close
|343
|0.20
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|-1.78
|2015.46
|691
|2009.03.19 21:52
|close
|346
|0.30
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|1.87
|2017.33
|692
|2009.03.19 21:53
|sell
|347
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|693
|2009.03.19 21:53
|close
|345
|0.20
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2018.40
|694
|2009.03.19 22:05
|sell
|348
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|695
|2009.03.19 22:49
|close
|348
|0.20
|1.1229
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2019.29
|696
|2009.03.19 22:52
|sell
|349
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|697
|2009.03.19 23:06
|sell
|350
|0.30
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|698
|2009.03.19 23:10
|close
|347
|0.20
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|-1.78
|2017.51
|699
|2009.03.19 23:10
|close
|350
|0.30
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|1.87
|2019.38
|700
|2009.03.19 23:18
|sell
|351
|0.20
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|701
|2009.03.19 23:21
|close
|351
|0.20
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2020.09
|702
|2009.03.20 00:05
|sell
|352
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|703
|2009.03.20 00:05
|close
|349
|0.20
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2021.08
|704
|2009.03.20 00:20
|sell
|353
|0.20
|1.1237
|0.0000
|0.0000
|705
|2009.03.20 01:21
|sell
|354
|0.30
|1.1245
|0.0000
|0.0000
|706
|2009.03.20 01:23
|sell
|355
|0.40
|1.1254
|0.0000
|0.0000
|707
|2009.03.20 01:32
|close
|352
|0.20
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|-3.38
|2017.70
|708
|2009.03.20 01:32
|close
|355
|0.40
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|3.56
|2021.26
|709
|2009.03.20 02:20
|close
|354
|0.30
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2022.33
|710
|2009.03.20 02:30
|sell
|356
|0.20
|1.1245
|0.0000
|0.0000
|711
|2009.03.20 02:34
|close
|356
|0.20
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2023.04
|712
|2009.03.20 02:38
|sell
|357
|0.20
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|713
|2009.03.20 02:38
|close
|353
|0.20
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2023.93
|714
|2009.03.20 03:12
|sell
|358
|0.20
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|715
|2009.03.20 03:12
|close
|357
|0.20
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2024.82
|716
|2009.03.20 03:24
|sell
|359
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|717
|2009.03.20 03:24
|close
|358
|0.20
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2025.71
|718
|2009.03.20 03:48
|sell
|360
|0.20
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|719
|2009.03.20 03:54
|close
|360
|0.20
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2026.60
|720
|2009.03.20 03:59
|sell
|361
|0.20
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|721
|2009.03.20 04:04
|close
|361
|0.20
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2027.49
|722
|2009.03.20 04:39
|sell
|362
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|723
|2009.03.20 04:43
|close
|362
|0.20
|1.1213
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2028.38
|724
|2009.03.20 04:48
|sell
|363
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|725
|2009.03.20 04:51
|close
|363
|0.20
|1.1213
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2029.27
|726
|2009.03.20 04:52
|sell
|364
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|727
|2009.03.20 05:04
|sell
|365
|0.30
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|728
|2009.03.20 05:09
|close
|359
|0.20
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|-1.78
|2027.49
|729
|2009.03.20 05:09
|close
|365
|0.30
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|1.87
|2029.36
|730
|2009.03.20 05:35
|sell
|366
|0.20
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|731
|2009.03.20 06:02
|close
|366
|0.20
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2030.07
|732
|2009.03.20 06:03
|sell
|367
|0.20
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|733
|2009.03.20 06:09
|sell
|368
|0.30
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|734
|2009.03.20 06:39
|sell
|369
|0.40
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|735
|2009.03.20 07:05
|close
|364
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|-2.85
|2027.22
|736
|2009.03.20 07:05
|close
|369
|0.40
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|3.20
|2030.42
|737
|2009.03.20 07:06
|close
|367
|0.20
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|2029.53
|738
|2009.03.20 07:06
|close
|368
|0.30
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2030.60
|739
|2009.03.20 07:06
|sell
|370
|0.10
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|740
|2009.03.20 07:10
|sell
|371
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|741
|2009.03.20 07:10
|close
|370
|0.10
|1.1221
|0.0000
|0.0000
|0.45
|2031.05
|742
|2009.03.20 07:10
|sell
|372
|0.20
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|743
|2009.03.20 07:10
|close
|371
|0.20
|1.1212
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2032.12
|744
|2009.03.20 07:11
|sell
|373
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|745
|2009.03.20 07:12
|close
|373
|0.20
|1.1213
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2033.01
|746
|2009.03.20 07:13
|sell
|374
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|747
|2009.03.20 07:20
|close
|374
|0.20
|1.1213
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2033.90
|748
|2009.03.20 07:31
|sell
|375
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|749
|2009.03.20 07:35
|close
|375
|0.20
|1.1213
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2034.79
|750
|2009.03.20 07:36
|sell
|376
|0.20
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|751
|2009.03.20 07:36
|close
|372
|0.20
|1.1204
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2035.68
|752
|2009.03.20 07:38
|sell
|377
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|753
|2009.03.20 07:39
|close
|376
|0.20
|1.1195
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2036.57
|754
|2009.03.20 07:39
|sell
|378
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|755
|2009.03.20 07:39
|close
|377
|0.20
|1.1186
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2037.64
|756
|2009.03.20 07:44
|sell
|379
|0.20
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|757
|2009.03.20 07:44
|close
|378
|0.20
|1.1179
|0.0000
|0.0000
|0.72
|2038.36
|758
|2009.03.20 07:50
|sell
|380
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|759
|2009.03.20 07:53
|close
|380
|0.20
|1.1179
|0.0000
|0.0000
|0.72
|2039.08
|760
|2009.03.20 08:00
|sell
|381
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|761
|2009.03.20 08:03
|sell
|382
|0.30
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|762
|2009.03.20 08:10
|sell
|383
|0.40
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|763
|2009.03.20 08:18
|close
|379
|0.20
|1.1191
|0.0000
|0.0000
|-2.86
|2036.22
|764
|2009.03.20 08:18
|close
|383
|0.40
|1.1191
|0.0000
|0.0000
|3.22
|2039.44
|765
|2009.03.20 08:20
|close
|381
|0.20
|1.1188
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|2038.55
|766
|2009.03.20 08:20
|close
|382
|0.30
|1.1188
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2039.62
|767
|2009.03.20 08:20
|sell
|384
|0.10
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|768
|2009.03.20 08:21
|sell
|385
|0.20
|1.1177
|0.0000
|0.0000
|769
|2009.03.20 08:21
|close
|384
|0.10
|1.1179
|0.0000
|0.0000
|0.54
|2040.16
|770
|2009.03.20 08:23
|sell
|386
|0.20
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|771
|2009.03.20 08:25
|sell
|387
|0.30
|1.1195
|0.0000
|0.0000
|772
|2009.03.20 08:28
|close
|385
|0.20
|1.1186
|0.0000
|0.0000
|-1.61
|2038.55
|773
|2009.03.20 08:28
|close
|387
|0.30
|1.1186
|0.0000
|0.0000
|2.41
|2040.96
|774
|2009.03.20 08:43
|sell
|388
|0.20
|1.1194
|0.0000
|0.0000
|775
|2009.03.20 08:44
|sell
|389
|0.30
|1.1202
|0.0000
|0.0000
|776
|2009.03.20 08:51
|sell
|390
|0.40
|1.1211
|0.0000
|0.0000
|777
|2009.03.20 09:09
|close
|386
|0.20
|1.1202
|0.0000
|0.0000
|-3.04
|2037.92
|778
|2009.03.20 09:09
|close
|390
|0.40
|1.1202
|0.0000
|0.0000
|3.21
|2041.13
|779
|2009.03.20 09:13
|close
|389
|0.30
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2042.20
|780
|2009.03.20 09:28
|sell
|391
|0.20
|1.1203
|0.0000
|0.0000
|781
|2009.03.20 09:41
|close
|391
|0.20
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2043.09
|782
|2009.03.20 09:43
|sell
|392
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|783
|2009.03.20 09:43
|close
|388
|0.20
|1.1188
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2044.16
|784
|2009.03.20 09:49
|sell
|393
|0.20
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|785
|2009.03.20 09:49
|close
|392
|0.20
|1.1179
|0.0000
|0.0000
|0.72
|2044.88
|786
|2009.03.20 09:49
|sell
|394
|0.20
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|787
|2009.03.20 10:01
|sell
|395
|0.30
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|788
|2009.03.20 10:03
|close
|393
|0.20
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|2043.09
|789
|2009.03.20 10:03
|close
|395
|0.30
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|1.88
|2044.97
|790
|2009.03.20 10:12
|sell
|396
|0.20
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|791
|2009.03.20 10:15
|sell
|397
|0.30
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|792
|2009.03.20 10:19
|sell
|398
|0.40
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|793
|2009.03.20 10:29
|sell
|399
|0.50
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|794
|2009.03.20 10:32
|sell
|400
|0.60
|1.1226
|0.0000
|0.0000
|795
|2009.03.20 10:34
|sell
|401
|0.70
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|796
|2009.03.20 10:36
|sell
|402
|0.80
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|797
|2009.03.20 10:36
|sell
|403
|0.90
|1.1252
|0.0000
|0.0000
|798
|2009.03.20 10:43
|sell
|404
|1.00
|1.1261
|0.0000
|0.0000
|799
|2009.03.20 10:47
|sell
|405
|1.00
|1.1270
|0.0000
|0.0000
|800
|2009.03.20 10:58
|close
|394
|0.20
|1.1255
|0.0000
|0.0000
|-12.79
|2032.18
|801
|2009.03.20 10:58
|close
|405
|1.00
|1.1255
|0.0000
|0.0000
|13.33
|2045.51
|802
|2009.03.20 11:01
|close
|396
|0.20
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|-10.13
|2035.38
|803
|2009.03.20 11:01
|close
|404
|1.00
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|10.67
|2046.05
|804
|2009.03.20 11:13
|close
|397
|0.30
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|-10.14
|2035.91
|805
|2009.03.20 11:13
|close
|403
|0.90
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|11.21
|2047.12
|806
|2009.03.20 11:13
|close
|398
|0.40
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|-7.84
|2039.28
|807
|2009.03.20 11:13
|close
|402
|0.80
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|8.55
|2047.83
|808
|2009.03.20 11:14
|close
|399
|0.50
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|-4.01
|2043.82
|809
|2009.03.20 11:14
|close
|401
|0.70
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|4.99
|2048.81
|810
|2009.03.20 11:15
|sell
|406
|0.20
|1.1218
|0.0000
|0.0000
|811
|2009.03.20 11:15
|close
|406
|0.20
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|2047.92
|812
|2009.03.20 11:15
|close
|400
|0.60
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|1.60
|2049.52
|813
|2009.03.20 11:15
|sell
|407
|0.10
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|814
|2009.03.20 11:17
|sell
|408
|0.20
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|815
|2009.03.20 11:17
|sell
|409
|0.30
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|816
|2009.03.20 11:20
|sell
|410
|0.40
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|817
|2009.03.20 11:22
|sell
|411
|0.50
|1.1253
|0.0000
|0.0000
|818
|2009.03.20 11:23
|close
|407
|0.10
|1.1247
|0.0000
|0.0000
|-2.49
|2047.03
|819
|2009.03.20 11:23
|close
|411
|0.50
|1.1247
|0.0000
|0.0000
|2.67
|2049.70
|820
|2009.03.20 11:26
|close
|408
|0.20
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|-1.96
|2047.74
|821
|2009.03.20 11:26
|close
|410
|0.40
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|2.14
|2049.88
|822
|2009.03.20 11:31
|sell
|412
|0.20
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|823
|2009.03.20 11:38
|sell
|413
|0.30
|1.1253
|0.0000
|0.0000
|824
|2009.03.20 11:49
|sell
|414
|0.40
|1.1261
|0.0000
|0.0000
|825
|2009.03.20 11:51
|sell
|415
|0.50
|1.1270
|0.0000
|0.0000
|826
|2009.03.20 12:00
|close
|409
|0.30
|1.1257
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|2044.28
|827
|2009.03.20 12:00
|close
|415
|0.50
|1.1257
|0.0000
|0.0000
|5.77
|2050.05
|828
|2009.03.20 12:00
|close
|412
|0.20
|1.1255
|0.0000
|0.0000
|-1.95
|2048.10
|829
|2009.03.20 12:00
|close
|414
|0.40
|1.1255
|0.0000
|0.0000
|2.13
|2050.23
|830
|2009.03.20 12:02
|sell
|416
|0.20
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|831
|2009.03.20 12:02
|close
|413
|0.30
|1.1247
|0.0000
|0.0000
|1.60
|2051.83
|832
|2009.03.20 12:07
|sell
|417
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|833
|2009.03.20 12:07
|close
|416
|0.20
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2052.72
|834
|2009.03.20 12:11
|sell
|418
|0.20
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|835
|2009.03.20 12:13
|close
|418
|0.20
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2053.43
|836
|2009.03.20 12:16
|sell
|419
|0.20
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|837
|2009.03.20 12:19
|sell
|420
|0.30
|1.1253
|0.0000
|0.0000
|838
|2009.03.20 12:20
|close
|417
|0.20
|1.1245
|0.0000
|0.0000
|-1.96
|2051.47
|839
|2009.03.20 12:20
|close
|420
|0.30
|1.1245
|0.0000
|0.0000
|2.13
|2053.60
|840
|2009.03.20 12:23
|sell
|421
|0.20
|1.1235
|0.0000
|0.0000
|841
|2009.03.20 12:23
|close
|419
|0.20
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2054.31
|842
|2009.03.20 12:24
|sell
|422
|0.20
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|843
|2009.03.20 12:26
|close
|422
|0.20
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2055.02
|844
|2009.03.20 12:27
|sell
|423
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|845
|2009.03.20 12:27
|close
|421
|0.20
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2055.91
|846
|2009.03.20 12:38
|sell
|424
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|847
|2009.03.20 12:42
|sell
|425
|0.30
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|848
|2009.03.20 13:00
|sell
|426
|0.40
|1.1251
|0.0000
|0.0000
|849
|2009.03.20 13:01
|sell
|427
|0.50
|1.1260
|0.0000
|0.0000
|850
|2009.03.20 13:08
|sell
|428
|0.60
|1.1269
|0.0000
|0.0000
|851
|2009.03.20 13:10
|sell
|429
|0.70
|1.1278
|0.0000
|0.0000
|852
|2009.03.20 13:12
|sell
|430
|0.80
|1.1286
|0.0000
|0.0000
|853
|2009.03.20 13:17
|close
|423
|0.20
|1.1273
|0.0000
|0.0000
|-8.52
|2047.39
|854
|2009.03.20 13:17
|close
|430
|0.80
|1.1273
|0.0000
|0.0000
|9.23
|2056.62
|855
|2009.03.20 13:17
|close
|424
|0.20
|1.1268
|0.0000
|0.0000
|-6.03
|2050.59
|856
|2009.03.20 13:17
|close
|429
|0.70
|1.1268
|0.0000
|0.0000
|6.21
|2056.80
|857
|2009.03.20 13:23
|close
|425
|0.30
|1.1259
|0.0000
|0.0000
|-4.53
|2052.27
|858
|2009.03.20 13:23
|close
|428
|0.60
|1.1259
|0.0000
|0.0000
|5.33
|2057.60
|859
|2009.03.20 13:30
|close
|427
|0.50
|1.1255
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2059.82
|860
|2009.03.20 13:38
|sell
|431
|0.20
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|861
|2009.03.20 13:38
|close
|426
|0.40
|1.1245
|0.0000
|0.0000
|2.13
|2061.95
|862
|2009.03.20 13:44
|sell
|432
|0.20
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|863
|2009.03.20 13:44
|close
|431
|0.20
|1.1237
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2062.84
|864
|2009.03.20 13:44
|sell
|433
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|865
|2009.03.20 13:45
|close
|432
|0.20
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2063.91
|866
|2009.03.20 13:46
|sell
|434
|0.20
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|867
|2009.03.20 13:46
|close
|433
|0.20
|1.1220
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2064.80
|868
|2009.03.20 13:51
|sell
|435
|0.20
|1.1208
|0.0000
|0.0000
|869
|2009.03.20 13:51
|close
|434
|0.20
|1.1212
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2065.69
|870
|2009.03.20 13:52
|sell
|436
|0.20
|1.1199
|0.0000
|0.0000
|871
|2009.03.20 13:52
|close
|435
|0.20
|1.1203
|0.0000
|0.0000
|0.89
|2066.58
|872
|2009.03.20 13:53
|sell
|437
|0.20
|1.1207
|0.0000
|0.0000
|873
|2009.03.20 13:54
|close
|437
|0.20
|1.1203
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2067.29
|874
|2009.03.20 13:56
|sell
|438
|0.20
|1.1207
|0.0000
|0.0000
|875
|2009.03.20 13:56
|close
|438
|0.20
|1.1203
|0.0000
|0.0000
|0.71
|2068.00
|876
|2009.03.20 14:01
|sell
|439
|0.20
|1.1189
|0.0000
|0.0000
|877
|2009.03.20 14:01
|close
|436
|0.20
|1.1191
|0.0000
|0.0000
|1.43
|2069.43
|878
|2009.03.20 14:01
|sell
|440
|0.20
|1.1179
|0.0000
|0.0000
|879
|2009.03.20 14:02
|sell
|441
|0.30
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|880
|2009.03.20 14:05
|sell
|442
|0.40
|1.1206
|0.0000
|0.0000
|881
|2009.03.20 14:13
|close
|440
|0.20
|1.1196
|0.0000
|0.0000
|-3.04
|2066.39
|882
|2009.03.20 14:13
|close
|442
|0.40
|1.1196
|0.0000
|0.0000
|3.57
|2069.96
|883
|2009.03.20 14:13
|close
|439
|0.20
|1.1194
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|2069.07
|884
|2009.03.20 14:13
|close
|441
|0.30
|1.1194
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2070.14
|885
|2009.03.20 14:14
|sell
|443
|0.10
|1.1189
|0.0000
|0.0000
|886
|2009.03.20 14:18
|sell
|444
|0.20
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|887
|2009.03.20 14:19
|sell
|445
|0.30
|1.1206
|0.0000
|0.0000
|888
|2009.03.20 14:34
|sell
|446
|0.40
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|889
|2009.03.20 14:36
|sell
|447
|0.50
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|890
|2009.03.20 14:42
|sell
|448
|0.60
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|891
|2009.03.20 14:43
|sell
|449
|0.70
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|892
|2009.03.20 14:54
|close
|443
|0.10
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|-3.92
|2066.22
|893
|2009.03.20 14:54
|close
|449
|0.70
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|4.36
|2070.58
|894
|2009.03.20 15:02
|sell
|450
|0.60
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|895
|2009.03.20 15:04
|sell
|451
|0.70
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|896
|2009.03.20 15:24
|sell
|452
|0.80
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|897
|2009.03.20 15:39
|sell
|453
|0.90
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|898
|2009.03.20 15:40
|sell
|454
|1.00
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|899
|2009.03.20 15:44
|close
|444
|0.20
|1.1262
|0.0000
|0.0000
|-11.37
|2059.21
|900
|2009.03.20 15:44
|close
|454
|1.00
|1.1262
|0.0000
|0.0000
|11.54
|2070.75
|901
|2009.03.20 15:53
|close
|445
|0.30
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|-11.73
|2059.02
|902
|2009.03.20 15:53
|close
|453
|0.90
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|12.80
|2071.82
|903
|2009.03.20 15:59
|close
|446
|0.40
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|-9.96
|2061.86
|904
|2009.03.20 15:59
|close
|452
|0.80
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|10.67
|2072.53
|905
|2009.03.20 16:04
|close
|447
|0.50
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|-6.67
|2065.86
|906
|2009.03.20 16:04
|close
|451
|0.70
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|6.85
|2072.71
|907
|2009.03.20 16:09
|close
|450
|0.60
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|2.14
|2074.85
|908
|2009.03.20 16:10
|sell
|455
|0.20
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|909
|2009.03.20 16:10
|close
|455
|0.20
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|2073.96
|910
|2009.03.20 16:10
|close
|448
|0.60
|1.1228
|0.0000
|0.0000
|2.14
|2076.10
|911
|2009.03.20 16:10
|sell
|456
|0.10
|1.1224
|0.0000
|0.0000
|912
|2009.03.20 16:10
|sell
|457
|0.20
|1.1216
|0.0000
|0.0000
|913
|2009.03.20 16:10
|close
|456
|0.10
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|0.45
|2076.55
|914
|2009.03.20 16:12
|sell
|458
|0.20
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|915
|2009.03.20 16:23
|sell
|459
|0.30
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|916
|2009.03.20 16:32
|sell
|460
|0.40
|1.1242
|0.0000
|0.0000
|917
|2009.03.20 16:36
|sell
|461
|0.50
|1.1251
|0.0000
|0.0000
|918
|2009.03.20 16:42
|sell
|462
|0.60
|1.1260
|0.0000
|0.0000
|919
|2009.03.20 16:49
|sell
|463
|0.70
|1.1268
|0.0000
|0.0000
|920
|2009.03.20 16:56
|close
|457
|0.20
|1.1256
|0.0000
|0.0000
|-7.11
|2069.44
|921
|2009.03.20 16:56
|close
|463
|0.70
|1.1256
|0.0000
|0.0000
|7.46
|2076.90
|922
|2009.03.20 16:57
|sell
|464
|0.60
|1.1268
|0.0000
|0.0000
|923
|2009.03.20 16:57
|buy
|465
|0.10
|1.1280
|0.0000
|0.0000
|924
|2009.03.20 17:15
|buy
|466
|0.20
|1.1288
|0.0000
|0.0000
|925
|2009.03.20 17:48
|buy
|467
|0.30
|1.1298
|0.0000
|0.0000
|926
|2009.03.22 22:23
|close
|467
|0.30
|1.1229
|0.0000
|0.0000
|-18.43
|2058.47
|927
|2009.03.22 22:23
|close
|464
|0.60
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|18.69
|2077.16
|928
|2009.03.22 22:23
|close
|466
|0.20
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|-10.33
|2066.83
|929
|2009.03.22 22:23
|close
|462
|0.60
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|13.89
|2080.72
|930
|2009.03.22 22:24
|close
|465
|0.10
|1.1229
|0.0000
|0.0000
|-4.54
|2076.18
|931
|2009.03.22 22:24
|close
|461
|0.50
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|8.01
|2084.19
|932
|2009.03.22 22:24
|close
|460
|0.40
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|3.56
|2087.75
|933
|2009.03.22 22:26
|close
|458
|0.20
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|-0.89
|2086.86
|934
|2009.03.22 22:26
|close
|459
|0.30
|1.1230
|0.0000
|0.0000
|1.07
|2087.93
|935
|2009.03.22 22:26
|sell
|468
|0.10
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|936
|2009.03.22 22:27
|sell
|469
|0.20
|1.1219
|0.0000
|0.0000
|937
|2009.03.22 22:27
|close
|468
|0.10
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|0.36
|2088.29
|938
|2009.03.22 22:37
|sell
|470
|0.20
|1.1227
|0.0000
|0.0000
|939
|2009.03.22 22:44
|sell
|471
|0.30
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|940
|2009.03.22 23:05
|sell
|472
|0.40
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|941
|2009.03.22 23:19
|sell
|473
|0.50
|1.1253
|0.0000
|0.0000
|942
|2009.03.22 23:23
|buy
|474
|0.10
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|943
|2009.03.23 00:13
|buy
|475
|0.20
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|944
|2009.03.23 01:15
|buy
|476
|0.30
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|945
|2009.03.23 01:24
|close
|475
|0.20
|1.1236
|0.0000
|0.0000
|-5.34
|2082.95
|946
|2009.03.23 01:24
|close
|473
|0.50
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|5.60
|2088.55
|947
|2009.03.23 01:25
|close
|474
|0.10
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|-2.24
|2086.31
|948
|2009.03.23 01:25
|close
|472
|0.40
|1.1237
|0.0000
|0.0000
|2.35
|2088.66
|949
|2009.03.23 03:33
|buy
|477
|0.20
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|950
|2009.03.23 06:34
|sell
|478
|0.40
|1.1210
|0.0000
|0.0000
|951
|2009.03.23 07:20
|sell
|479
|0.50
|1.1201
|0.0000
|0.0000
|952
|2009.03.23 07:23
|sell
|480
|0.60
|1.1193
|0.0000
|0.0000
|953
|2009.03.23 07:28
|sell
|481
|0.70
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|954
|2009.03.23 07:31
|sell
|482
|0.80
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|955
|2009.03.23 09:13
|buy
|483
|0.30
|1.1258
|0.0000
|0.0000
|956
|2009.03.23 09:13
|buy
|484
|0.40
|1.1266
|0.0000
|0.0000
|957
|2009.03.23 09:14
|buy
|485
|0.50
|1.1275
|0.0000
|0.0000
|958
|2009.03.23 12:02
|buy
|486
|0.60
|1.1284
|0.0000
|0.0000
|959
|2009.03.23 13:18
|buy
|487
|0.70
|1.1292
|0.0000
|0.0000
|960
|2009.03.23 13:19
|buy
|488
|0.80
|1.1301
|0.0000
|0.0000
|961
|2009.03.23 13:27
|buy
|489
|0.90
|1.1309
|0.0000
|0.0000
|962
|2009.03.23 13:28
|buy
|490
|1.00
|1.1318
|0.0000
|0.0000
|963
|2009.03.23 13:36
|buy
|491
|1.00
|1.1326
|0.0000
|0.0000
|964
|2009.03.23 20:19
|sell
|492
|0.90
|1.1244
|0.0000
|0.0000
|965
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|492
|0.90
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|-52.84
|2035.82
|966
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|491
|1.00
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|-17.79
|2018.03
|967
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|490
|1.00
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|-10.71
|2007.32
|968
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|489
|0.90
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|-2.48
|2004.84
|969
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|488
|0.80
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|3.46
|2008.30
|970
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|487
|0.70
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|8.60
|2016.90
|971
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|486
|0.60
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|11.62
|2028.52
|972
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|485
|0.50
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|13.66
|2042.18
|973
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|484
|0.40
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|14.11
|2056.29
|974
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|483
|0.30
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|12.71
|2069.00
|975
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|482
|0.80
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|-95.78
|1973.22
|976
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|481
|0.70
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|-78.85
|1894.37
|977
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|480
|0.60
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|-62.29
|1832.08
|978
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|479
|0.50
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|-48.37
|1783.71
|979
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|478
|0.40
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|-35.51
|1748.20
|980
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|477
|0.20
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|11.48
|1759.68
|981
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|476
|0.30
|1.1306
|0.0000
|0.0000
|15.09
|1774.77
|982
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|471
|0.30
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|-19.85
|1754.92
|983
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|470
|0.20
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|-14.82
|1740.10
|984
|2009.03.24 23:54
|close at stop
|469
|0.20
|1.1310
|0.0000
|0.0000
|-16.23
|1723.86