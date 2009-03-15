Strategy Tester Report
PipMaker v9-2XpMa
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)

SymbolUSDCHFm (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2009.03.15 22:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.15 - 2009.03.25)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLotIncrease=true; Buy=true; Sell=true; smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; SmallestLotSize=1; MaxLotSize=1; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; ProfitTarget=0.001; TrendProfitTarget=1; SafetyLevelPercentage=1; SafetyProfitTargetPercent=1; OpenOnTick=1; Spacing=8; TrendSpacing=8; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=0; OrdersToClose=1; MinimumOrdersToCloseLosing=1; MaxMarginPercentage=15; TrendTimeFrame=15; TrendPeriods=150; Use_xpMA=false; MA_Period=10; MA_Type=5; MA_Applied=0; T3MA_VolumeFactor=0.8; JMA_Phase=0; Step_Period=1; Reverse_xpMA=false; Alert_On=false; Arrows_On=true; Slippage=3; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true;
Bars in test1170Ticks modelled146075Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit1000.00
Total net profit723.86Gross profit2048.32Gross loss-1324.46
Profit factor1.55Expected payoff1.47
Absolute drawdown166.46Maximal drawdown608.59 (28.53%)Relative drawdown28.53% (608.59)
Total trades492Short positions (won %)448 (72.77%)Long positions (won %)44 (65.91%)
Profit trades (% of total)355 (72.15%)Loss trades (% of total)137 (27.85%)
Largestprofit trade181.70loss trade-181.64
Averageprofit trade5.77loss trade-9.67
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (5.76)consecutive losses (loss in money)5 (-320.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)837.66 (7)consecutive loss (count of losses)-320.80 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.03.15 22:00buy10.101.18730.00000.0000
22009.03.15 22:13buy20.201.18850.00000.0000
32009.03.15 22:13close10.101.18770.00000.00000.341000.34
42009.03.15 22:17buy30.201.18930.00000.0000
52009.03.15 22:17close20.201.18880.00000.00000.501000.84
62009.03.15 22:18buy40.201.18850.00000.0000
72009.03.15 22:19close40.201.18860.00000.00000.171001.01
82009.03.15 22:39buy50.201.19030.00000.0000
92009.03.15 22:39close30.201.19010.00000.00001.341002.35
102009.03.15 22:40buy60.201.19110.00000.0000
112009.03.15 22:40close50.201.19080.00000.00000.841003.19
122009.03.15 22:40buy70.201.19030.00000.0000
132009.03.15 22:41close70.201.19040.00000.00000.171003.36
142009.03.15 22:41buy80.201.19030.00000.0000
152009.03.15 22:42close80.201.19040.00000.00000.171003.53
162009.03.15 22:45buy90.201.19030.00000.0000
172009.03.15 22:46close90.201.19040.00000.00000.171003.70
182009.03.15 23:06buy100.201.19020.00000.0000
192009.03.15 23:08close100.201.19040.00000.00000.341004.04
202009.03.15 23:25buy110.201.19030.00000.0000
212009.03.15 23:32close110.201.19040.00000.00000.171004.21
222009.03.15 23:48buy120.201.19030.00000.0000
232009.03.15 23:54buy130.301.18940.00000.0000
242009.03.16 00:23close130.301.18990.00000.00001.231005.44
252009.03.16 00:23close120.201.19040.00000.00000.151005.59
262009.03.16 00:24buy140.201.19030.00000.0000
272009.03.16 00:30close140.201.19040.00000.00000.171005.76
282009.03.16 01:03buy150.201.19010.00000.0000
292009.03.16 01:13buy160.301.18910.00000.0000
302009.03.16 01:23buy170.401.18830.00000.0000
312009.03.16 01:27buy180.501.18740.00000.0000
322009.03.16 01:34close60.201.18850.00000.0000-4.401001.36
332009.03.16 01:34close180.501.18850.00000.00004.631005.99
342009.03.16 01:56buy190.401.18740.00000.0000
352009.03.16 02:07close190.401.18840.00000.00003.371009.36
362009.03.16 02:32close170.401.18890.00000.00002.021011.38
372009.03.16 02:50close160.301.18930.00000.00000.501011.88
382009.03.16 03:42buy200.201.19100.00000.0000
392009.03.16 03:42close150.201.19050.00000.00000.671012.55
402009.03.16 03:45buy210.201.19010.00000.0000
412009.03.16 03:45close210.201.19020.00000.00000.171012.72
422009.03.16 03:46buy220.201.19020.00000.0000
432009.03.16 04:05close220.201.19030.00000.00000.171012.89
442009.03.16 04:21buy230.201.19020.00000.0000
452009.03.16 04:21close230.201.19030.00000.00000.171013.06
462009.03.16 04:21buy240.201.19020.00000.0000
472009.03.16 04:31buy250.301.18930.00000.0000
482009.03.16 04:34sell260.101.18840.00000.0000
492009.03.16 04:43sell270.201.18750.00000.0000
502009.03.16 06:58sell280.301.18660.00000.0000
512009.03.16 07:20sell290.401.18580.00000.0000
522009.03.16 08:56sell300.501.18490.00000.0000
532009.03.16 08:57sell310.601.18400.00000.0000
542009.03.16 08:57sell320.701.18300.00000.0000
552009.03.16 10:07sell330.801.18210.00000.0000
562009.03.17 00:13buy340.401.18690.00000.0000
572009.03.17 08:26buy350.501.18610.00000.0000
582009.03.17 17:52buy360.601.18470.00000.0000
592009.03.17 22:40close200.201.18000.00000.0000-18.66994.40
602009.03.17 22:40close300.501.18040.00000.000018.881013.28
612009.03.17 22:40close240.201.18010.00000.0000-17.14996.14
622009.03.17 22:40close290.401.18050.00000.000017.821013.96
632009.03.17 22:40sell370.701.18020.00000.0000
642009.03.18 03:41close250.301.17770.00000.0000-29.61984.35
652009.03.18 03:41close310.601.17810.00000.000029.621013.96
662009.03.18 03:41close260.101.17800.00000.00008.761022.72
672009.03.18 03:41close270.201.17810.00000.000015.821038.54
682009.03.18 03:41sell380.501.17760.00000.0000
692009.03.18 09:33sell390.601.17670.00000.0000
702009.03.18 09:33close340.401.17660.00000.0000-35.061003.48
712009.03.18 09:33close320.701.17700.00000.000035.181038.65
722009.03.18 09:33close280.301.17710.00000.000023.991062.65
732009.03.18 10:14sell400.501.17590.00000.0000
742009.03.18 10:30sell410.601.17500.00000.0000
752009.03.18 10:34close350.501.17410.00000.0000-51.151011.50
762009.03.18 10:34close330.801.17450.00000.000051.191062.69
772009.03.18 10:34sell420.601.17420.00000.0000
782009.03.18 18:17close360.601.14990.00000.0000-181.64881.05
792009.03.18 18:17close370.701.15030.00000.0000181.701062.75
802009.03.18 18:17close380.501.14990.00000.0000120.451183.20
812009.03.18 18:17close390.601.14950.00000.0000141.971325.17
822009.03.18 18:17close400.501.14910.00000.0000116.611441.78
832009.03.18 18:17close410.601.14870.00000.0000137.371579.15
842009.03.18 18:17sell430.201.14790.00000.0000
852009.03.18 18:17close420.601.14790.00000.0000137.471716.62
862009.03.18 18:17sell440.201.14670.00000.0000
872009.03.18 18:17close430.201.14670.00000.00002.091718.71
882009.03.18 18:17sell450.201.14590.00000.0000
892009.03.18 18:17sell460.301.14770.00000.0000
902009.03.18 18:17sell470.401.14850.00000.0000
912009.03.18 18:17sell480.501.14940.00000.0000
922009.03.18 18:17close450.201.14830.00000.0000-4.181714.53
932009.03.18 18:17close480.501.14830.00000.00004.791719.32
942009.03.18 18:17sell490.401.14950.00000.0000
952009.03.18 18:17sell500.501.15040.00000.0000
962009.03.18 18:17sell510.601.15140.00000.0000
972009.03.18 18:17sell520.701.15230.00000.0000
982009.03.18 18:17close520.701.14660.00000.000034.801754.12
992009.03.18 18:18close510.601.14620.00000.000027.221781.34
1002009.03.18 18:18close500.501.14610.00000.000018.761800.10
1012009.03.18 18:18close490.401.14620.00000.000011.521811.62
1022009.03.18 18:18close470.401.14610.00000.00008.381820.00
1032009.03.18 18:18close460.301.14620.00000.00003.931823.93
1042009.03.18 18:18sell530.201.14570.00000.0000
1052009.03.18 18:18close440.201.14600.00000.00001.221825.15
1062009.03.18 18:18sell540.201.14480.00000.0000
1072009.03.18 18:18close530.201.14520.00000.00000.871826.02
1082009.03.18 18:18sell550.201.14570.00000.0000
1092009.03.18 18:18sell560.301.14650.00000.0000
1102009.03.18 18:18sell570.401.14740.00000.0000
1112009.03.18 18:18sell580.501.14820.00000.0000
1122009.03.18 18:18sell590.601.14910.00000.0000
1132009.03.18 18:18sell600.701.15000.00000.0000
1142009.03.18 18:19sell610.801.15080.00000.0000
1152009.03.18 18:19sell620.901.15170.00000.0000
1162009.03.18 18:19sell631.001.15250.00000.0000
1172009.03.18 18:20close540.201.15120.00000.0000-11.121814.90
1182009.03.18 18:20close631.001.15120.00000.000011.291826.19
1192009.03.18 18:20close550.201.15060.00000.0000-8.521817.67
1202009.03.18 18:20close620.901.15060.00000.00008.601826.27
1212009.03.18 18:21close560.301.14960.00000.0000-8.091818.18
1222009.03.18 18:21close610.801.14960.00000.00008.351826.53
1232009.03.18 18:21sell640.501.15080.00000.0000
1242009.03.18 18:21sell650.601.15170.00000.0000
1252009.03.18 18:22close570.401.14990.00000.0000-8.701817.83
1262009.03.18 18:22close650.601.14990.00000.00009.391827.22
1272009.03.18 18:22close640.501.14950.00000.00005.651832.87
1282009.03.18 18:22close580.501.14920.00000.0000-4.351828.52
1292009.03.18 18:22close600.701.14920.00000.00004.871833.39
1302009.03.18 18:23sell660.201.15000.00000.0000
1312009.03.18 18:23sell670.301.15080.00000.0000
1322009.03.18 18:23sell680.401.15170.00000.0000
1332009.03.18 18:24sell690.501.15250.00000.0000
1342009.03.18 18:25close690.501.15080.00000.00007.391840.78
1352009.03.18 18:26close680.401.15040.00000.00004.521845.30
1362009.03.18 18:26close670.301.14990.00000.00002.351847.65
1372009.03.18 18:26close660.201.14950.00000.00000.871848.52
1382009.03.18 18:26sell700.201.14820.00000.0000
1392009.03.18 18:26close590.601.14850.00000.00003.131851.65
1402009.03.18 18:26sell710.201.14740.00000.0000
1412009.03.18 18:26close700.201.14770.00000.00000.871852.52
1422009.03.18 18:26sell720.201.14820.00000.0000
1432009.03.18 18:27close720.201.14780.00000.00000.701853.22
1442009.03.18 18:27sell730.201.14820.00000.0000
1452009.03.18 18:27sell740.301.14910.00000.0000
1462009.03.18 18:27sell750.401.15000.00000.0000
1472009.03.18 18:29close710.201.14910.00000.0000-2.961850.26
1482009.03.18 18:29close750.401.14910.00000.00003.131853.39
1492009.03.18 18:29close730.201.14870.00000.0000-0.871852.52
1502009.03.18 18:29close740.301.14870.00000.00001.041853.56
1512009.03.18 18:29sell760.101.14820.00000.0000
1522009.03.18 18:29sell770.201.14740.00000.0000
1532009.03.18 18:29close760.101.14770.00000.00000.441854.00
1542009.03.18 18:30sell780.201.14650.00000.0000
1552009.03.18 18:30close770.201.14690.00000.00000.871854.87
1562009.03.18 18:30sell790.201.14740.00000.0000
1572009.03.18 18:30sell800.301.14820.00000.0000
1582009.03.18 18:31close780.201.14750.00000.0000-1.741853.13
1592009.03.18 18:31close800.301.14750.00000.00001.831854.96
1602009.03.18 18:31sell810.201.14650.00000.0000
1612009.03.18 18:31close790.201.14680.00000.00001.051856.01
1622009.03.18 18:31sell820.201.14570.00000.0000
1632009.03.18 18:31close810.201.14610.00000.00000.701856.71
1642009.03.18 18:31sell830.201.14480.00000.0000
1652009.03.18 18:31close820.201.14510.00000.00001.051857.76
1662009.03.18 18:32sell840.201.14400.00000.0000
1672009.03.18 18:32close830.201.14430.00000.00000.871858.63
1682009.03.18 18:32sell850.201.14310.00000.0000
1692009.03.18 18:32close840.201.14350.00000.00000.871859.50
1702009.03.18 18:32sell860.201.14220.00000.0000
1712009.03.18 18:32close850.201.14250.00000.00001.051860.55
1722009.03.18 18:33sell870.201.14140.00000.0000
1732009.03.18 18:33close860.201.14180.00000.00000.701861.25
1742009.03.18 18:33sell880.201.14050.00000.0000
1752009.03.18 18:33close870.201.14080.00000.00001.051862.30
1762009.03.18 18:33sell890.201.13970.00000.0000
1772009.03.18 18:33close880.201.14000.00000.00000.881863.18
1782009.03.18 18:33sell900.201.13880.00000.0000
1792009.03.18 18:33close890.201.13910.00000.00001.051864.23
1802009.03.18 18:33sell910.201.13800.00000.0000
1812009.03.18 18:33close900.201.13830.00000.00000.881865.11
1822009.03.18 18:33sell920.201.13880.00000.0000
1832009.03.18 18:34sell930.301.14060.00000.0000
1842009.03.18 18:34sell940.401.14150.00000.0000
1852009.03.18 18:34sell950.501.14230.00000.0000
1862009.03.18 18:34sell960.601.14320.00000.0000
1872009.03.18 18:34sell970.701.14410.00000.0000
1882009.03.18 18:34sell980.801.14490.00000.0000
1892009.03.18 18:35sell990.901.14580.00000.0000
1902009.03.18 18:35close910.201.14430.00000.0000-11.011854.10
1912009.03.18 18:35close990.901.14430.00000.000011.801865.90
1922009.03.18 18:35close920.201.14360.00000.0000-8.391857.51
1932009.03.18 18:35close980.801.14360.00000.00009.091866.60
1942009.03.18 18:35close930.301.14300.00000.0000-6.301860.30
1952009.03.18 18:35close970.701.14300.00000.00006.741867.04
1962009.03.18 18:36close940.401.14250.00000.0000-3.501863.54
1972009.03.18 18:36close960.601.14250.00000.00003.681867.22
1982009.03.18 18:36sell1000.201.14320.00000.0000
1992009.03.18 18:36sell1010.301.14410.00000.0000
2002009.03.18 18:36sell1020.401.14490.00000.0000
2012009.03.18 18:41sell1030.501.14580.00000.0000
2022009.03.18 18:41sell1040.601.14660.00000.0000
2032009.03.18 18:44close950.501.14460.00000.0000-10.051857.17
2042009.03.18 18:44close1040.601.14460.00000.000010.481867.65
2052009.03.18 18:44close1000.201.14470.00000.0000-2.621865.03
2062009.03.18 18:44close1030.501.14470.00000.00004.801869.83
2072009.03.18 18:44close1020.401.14450.00000.00001.401871.23
2082009.03.18 18:45sell1050.201.14320.00000.0000
2092009.03.18 18:45close1050.201.14370.00000.0000-0.871870.36
2102009.03.18 18:45close1010.301.14370.00000.00001.051871.41
2112009.03.18 18:45sell1060.101.14330.00000.0000
2122009.03.18 18:46sell1070.201.14240.00000.0000
2132009.03.18 18:46close1060.101.14270.00000.00000.531871.94
2142009.03.18 18:46sell1080.201.14160.00000.0000
2152009.03.18 18:46close1070.201.14190.00000.00000.881872.82
2162009.03.18 18:47sell1090.201.14240.00000.0000
2172009.03.18 18:48close1090.201.14200.00000.00000.701873.52
2182009.03.18 18:50sell1100.201.14240.00000.0000
2192009.03.18 18:51close1100.201.14200.00000.00000.701874.22
2202009.03.18 18:51sell1110.201.14240.00000.0000
2212009.03.18 18:52sell1120.301.14330.00000.0000
2222009.03.18 18:55sell1130.401.14420.00000.0000
2232009.03.18 18:57close1080.201.14330.00000.0000-2.971871.25
2242009.03.18 18:57close1130.401.14330.00000.00003.151874.40
2252009.03.18 18:59sell1140.301.14420.00000.0000
2262009.03.18 19:02close1110.201.14340.00000.0000-1.751872.65
2272009.03.18 19:02close1140.301.14340.00000.00002.101874.75
2282009.03.18 19:03sell1150.201.14240.00000.0000
2292009.03.18 19:03close1150.201.14290.00000.0000-0.871873.88
2302009.03.18 19:03close1120.301.14290.00000.00001.051874.93
2312009.03.18 19:03sell1160.101.14250.00000.0000
2322009.03.18 19:03sell1170.201.14170.00000.0000
2332009.03.18 19:03close1160.101.14200.00000.00000.441875.37
2342009.03.18 19:06sell1180.201.14070.00000.0000
2352009.03.18 19:06close1170.201.14120.00000.00000.881876.25
2362009.03.18 19:08sell1190.201.13990.00000.0000
2372009.03.18 19:08close1180.201.14020.00000.00000.881877.13
2382009.03.18 19:08sell1200.201.13900.00000.0000
2392009.03.18 19:08close1190.201.13940.00000.00000.881878.01
2402009.03.18 19:08sell1210.201.13810.00000.0000
2412009.03.18 19:08close1200.201.13850.00000.00000.881878.89
2422009.03.18 19:08sell1220.201.13890.00000.0000
2432009.03.18 19:09sell1230.301.13980.00000.0000
2442009.03.18 19:11close1210.201.13910.00000.0000-1.761877.13
2452009.03.18 19:11close1230.301.13910.00000.00001.841878.97
2462009.03.18 19:11sell1240.201.13810.00000.0000
2472009.03.18 19:11close1220.201.13840.00000.00000.881879.85
2482009.03.18 19:12sell1250.201.13890.00000.0000
2492009.03.18 19:12sell1260.301.13980.00000.0000
2502009.03.18 19:12close1240.201.13910.00000.0000-1.761878.09
2512009.03.18 19:12close1260.301.13910.00000.00001.841879.93
2522009.03.18 19:12sell1270.201.13810.00000.0000
2532009.03.18 19:12close1250.201.13840.00000.00000.881880.81
2542009.03.18 19:13sell1280.201.13890.00000.0000
2552009.03.18 19:15sell1290.301.13980.00000.0000
2562009.03.18 19:16sell1300.401.14060.00000.0000
2572009.03.18 19:23close1270.201.13970.00000.0000-2.811878.00
2582009.03.18 19:23close1300.401.13970.00000.00003.161881.16
2592009.03.18 19:23close1280.201.13940.00000.0000-0.881880.28
2602009.03.18 19:23close1290.301.13940.00000.00001.051881.33
2612009.03.18 19:23sell1310.101.13910.00000.0000
2622009.03.18 19:25sell1320.201.14000.00000.0000
2632009.03.18 19:26sell1330.301.14080.00000.0000
2642009.03.18 19:28sell1340.401.14170.00000.0000
2652009.03.18 19:31sell1350.501.14250.00000.0000
2662009.03.18 19:35sell1360.601.14340.00000.0000
2672009.03.18 19:35sell1370.701.14420.00000.0000
2682009.03.18 19:37close1310.101.14350.00000.0000-3.851877.48
2692009.03.18 19:37close1370.701.14350.00000.00004.291881.77
2702009.03.18 19:38close1320.201.14250.00000.0000-4.381877.39
2712009.03.18 19:38close1360.601.14250.00000.00004.731882.12
2722009.03.18 19:40close1330.301.14180.00000.0000-2.631879.49
2732009.03.18 19:40close1350.501.14180.00000.00003.071882.56
2742009.03.18 19:48sell1380.201.14080.00000.0000
2752009.03.18 19:48close1340.401.14110.00000.00002.101884.66
2762009.03.18 19:58sell1390.201.13990.00000.0000
2772009.03.18 19:58close1380.201.14020.00000.00001.051885.71
2782009.03.18 20:02sell1400.201.14070.00000.0000
2792009.03.18 20:05close1400.201.14030.00000.00000.701886.41
2802009.03.18 20:12sell1410.201.14070.00000.0000
2812009.03.18 20:13sell1420.301.14160.00000.0000
2822009.03.18 20:15sell1430.401.14250.00000.0000
2832009.03.18 20:18sell1440.501.14340.00000.0000
2842009.03.18 20:19close1390.201.14230.00000.0000-4.201882.21
2852009.03.18 20:19close1440.501.14230.00000.00004.811887.02
2862009.03.18 20:19close1410.201.14180.00000.0000-1.931885.09
2872009.03.18 20:19close1430.401.14180.00000.00002.451887.54
2882009.03.18 20:19sell1450.201.14300.00000.0000
2892009.03.18 20:36close1450.201.14230.00000.00001.231888.77
2902009.03.18 20:37sell1460.201.14240.00000.0000
2912009.03.18 20:45close1460.201.14200.00000.00000.701889.47
2922009.03.18 20:47sell1470.201.14070.00000.0000
2932009.03.18 20:47close1420.301.14100.00000.00001.581891.05
2942009.03.18 20:54sell1480.201.13990.00000.0000
2952009.03.18 20:54close1470.201.14030.00000.00000.701891.75
2962009.03.18 20:58sell1490.201.14070.00000.0000
2972009.03.18 21:02sell1500.301.14160.00000.0000
2982009.03.18 21:05close1480.201.14080.00000.0000-1.581890.17
2992009.03.18 21:05close1500.301.14080.00000.00002.101892.27
3002009.03.18 21:14sell1510.201.13990.00000.0000
3012009.03.18 21:14close1490.201.14030.00000.00000.701892.97
3022009.03.18 21:14sell1520.201.13900.00000.0000
3032009.03.18 21:14close1510.201.13920.00000.00001.231894.20
3042009.03.18 21:15sell1530.201.13990.00000.0000
3052009.03.18 21:16close1530.201.13910.00000.00001.401895.60
3062009.03.18 21:16sell1540.201.13990.00000.0000
3072009.03.18 21:24close1540.201.13940.00000.00000.881896.48
3082009.03.18 21:24sell1550.201.13810.00000.0000
3092009.03.18 21:24close1520.201.13840.00000.00001.051897.53
3102009.03.18 21:44sell1560.201.13890.00000.0000
3112009.03.18 21:46close1560.201.13850.00000.00000.701898.23
3122009.03.18 21:59sell1570.201.13890.00000.0000
3132009.03.18 22:05sell1580.301.13980.00000.0000
3142009.03.18 22:07sell1590.401.14060.00000.0000
3152009.03.18 22:08sell1600.501.14150.00000.0000
3162009.03.18 22:17close1550.201.14050.00000.0000-4.211894.02
3172009.03.18 22:17close1600.501.14050.00000.00004.381898.40
3182009.03.18 22:30close1570.201.14000.00000.0000-1.931896.47
3192009.03.18 22:30close1590.401.14000.00000.00002.111898.58
3202009.03.18 22:37sell1610.201.14060.00000.0000
3212009.03.18 22:43close1610.201.14020.00000.00000.701899.28
3222009.03.18 22:48sell1620.201.14060.00000.0000
3232009.03.18 22:58close1620.201.14020.00000.00000.701899.98
3242009.03.18 23:04sell1630.201.14060.00000.0000
3252009.03.18 23:12close1630.201.14020.00000.00000.701900.68
3262009.03.18 23:17sell1640.201.14060.00000.0000
3272009.03.18 23:35close1640.201.14020.00000.00000.701901.38
3282009.03.18 23:39sell1650.201.14060.00000.0000
3292009.03.18 23:51sell1660.301.14150.00000.0000
3302009.03.19 00:06close1660.301.14040.00000.00002.571903.95
3312009.03.19 00:11sell1670.301.14150.00000.0000
3322009.03.19 00:13sell1680.401.14230.00000.0000
3332009.03.19 00:27sell1690.501.14320.00000.0000
3342009.03.19 01:00close1580.301.14180.00000.0000-5.571898.37
3352009.03.19 01:00close1690.501.14180.00000.00006.131904.50
3362009.03.19 01:01close1650.201.14160.00000.0000-1.971902.54
3372009.03.19 01:01close1680.401.14160.00000.00002.451904.99
3382009.03.19 01:03sell1700.201.14050.00000.0000
3392009.03.19 01:03close1670.301.14100.00000.00001.311906.30
3402009.03.19 01:13sell1710.201.14140.00000.0000
3412009.03.19 01:20sell1720.301.14220.00000.0000
3422009.03.19 01:31sell1730.401.14320.00000.0000
3432009.03.19 02:13close1700.201.14220.00000.0000-2.981903.32
3442009.03.19 02:13close1730.401.14220.00000.00003.501906.82
3452009.03.19 02:24sell1740.301.14310.00000.0000
3462009.03.19 02:39sell1750.401.14400.00000.0000
3472009.03.19 03:12sell1760.501.14500.00000.0000
3482009.03.19 03:45close1710.201.14390.00000.0000-4.371902.45
3492009.03.19 03:45close1760.501.14390.00000.00004.811907.26
3502009.03.19 03:48close1720.301.14320.00000.0000-2.621904.64
3512009.03.19 03:48close1750.401.14320.00000.00002.801907.44
3522009.03.19 04:04sell1770.201.14400.00000.0000
3532009.03.19 04:14sell1780.301.14490.00000.0000
3542009.03.19 04:57close1780.301.14400.00000.00002.361909.80
3552009.03.19 05:01close1770.201.14340.00000.00001.051910.85
3562009.03.19 05:24sell1790.201.14220.00000.0000
3572009.03.19 05:24close1790.201.14270.00000.0000-0.881909.97
3582009.03.19 05:24close1740.301.14270.00000.00001.051911.02
3592009.03.19 05:24sell1800.101.14230.00000.0000
3602009.03.19 05:32sell1810.201.14150.00000.0000
3612009.03.19 05:33close1800.101.14190.00000.00000.351911.37
3622009.03.19 05:34sell1820.201.14230.00000.0000
3632009.03.19 05:36sell1830.301.14320.00000.0000
3642009.03.19 05:41sell1840.401.14410.00000.0000
3652009.03.19 05:46close1810.201.14320.00000.0000-2.971908.40
3662009.03.19 05:46close1840.401.14320.00000.00003.151911.55
3672009.03.19 05:52sell1850.301.14410.00000.0000
3682009.03.19 06:02sell1860.401.14490.00000.0000
3692009.03.19 06:18close1820.201.14400.00000.0000-2.971908.58
3702009.03.19 06:18close1860.401.14400.00000.00003.151911.73
3712009.03.19 06:19sell1870.301.14490.00000.0000
3722009.03.19 06:24close1870.301.14400.00000.00002.361914.09
3732009.03.19 06:24close1850.301.14360.00000.00001.311915.40
3742009.03.19 06:31sell1880.201.14410.00000.0000
3752009.03.19 06:42close1880.201.14350.00000.00001.051916.45
3762009.03.19 06:44sell1890.201.14410.00000.0000
3772009.03.19 06:50close1890.201.14360.00000.00000.871917.32
3782009.03.19 06:55sell1900.201.14410.00000.0000
3792009.03.19 07:04close1900.201.14350.00000.00001.051918.37
3802009.03.19 07:09sell1910.201.14410.00000.0000
3812009.03.19 07:12sell1920.301.14490.00000.0000
3822009.03.19 07:20close1920.301.14400.00000.00002.361920.73
3832009.03.19 07:20close1910.201.14360.00000.00000.871921.60
3842009.03.19 07:34sell1930.201.14410.00000.0000
3852009.03.19 07:39close1930.201.14360.00000.00000.871922.47
3862009.03.19 07:43sell1940.201.14230.00000.0000
3872009.03.19 07:43close1940.201.14280.00000.0000-0.881921.59
3882009.03.19 07:43close1830.301.14280.00000.00001.051922.64
3892009.03.19 07:43sell1950.101.14240.00000.0000
3902009.03.19 07:47sell1960.201.14160.00000.0000
3912009.03.19 07:47close1950.101.14190.00000.00000.441923.08
3922009.03.19 07:48sell1970.201.14070.00000.0000
3932009.03.19 07:48close1960.201.14100.00000.00001.051924.13
3942009.03.19 07:57sell1980.201.13990.00000.0000
3952009.03.19 07:57close1970.201.14030.00000.00000.701924.83
3962009.03.19 08:01sell1990.201.13900.00000.0000
3972009.03.19 08:01close1980.201.13940.00000.00000.881925.71
3982009.03.19 08:03sell2000.201.13810.00000.0000
3992009.03.19 08:03close1990.201.13850.00000.00000.881926.59
4002009.03.19 08:04sell2010.201.13720.00000.0000
4012009.03.19 08:04close2000.201.13760.00000.00000.881927.47
4022009.03.19 08:09sell2020.201.13810.00000.0000
4032009.03.19 08:13sell2030.301.13890.00000.0000
4042009.03.19 08:24sell2040.401.13980.00000.0000
4052009.03.19 08:25sell2050.501.14060.00000.0000
4062009.03.19 09:11close2010.201.13960.00000.0000-4.211923.26
4072009.03.19 09:11close2050.501.13960.00000.00004.391927.65
4082009.03.19 09:13sell2060.401.14070.00000.0000
4092009.03.19 09:14sell2070.501.14160.00000.0000
4102009.03.19 09:15sell2080.601.14240.00000.0000
4112009.03.19 09:27close2020.201.14130.00000.0000-5.611922.04
4122009.03.19 09:27close2080.601.14130.00000.00005.781927.82
4132009.03.19 09:38sell2090.501.14240.00000.0000
4142009.03.19 09:59close2030.301.14100.00000.0000-5.521922.30
4152009.03.19 09:59close2090.501.14100.00000.00006.131928.43
4162009.03.19 10:03close2040.401.14070.00000.0000-3.161925.27
4172009.03.19 10:03close2070.501.14070.00000.00003.941929.21
4182009.03.19 10:03sell2100.201.13990.00000.0000
4192009.03.19 10:03close2060.401.14010.00000.00002.111931.32
4202009.03.19 10:10sell2110.201.13900.00000.0000
4212009.03.19 10:10close2100.201.13940.00000.00000.881932.20
4222009.03.19 10:11sell2120.201.13810.00000.0000
4232009.03.19 10:11close2110.201.13840.00000.00001.051933.25
4242009.03.19 10:22sell2130.201.13890.00000.0000
4252009.03.19 10:30close2130.201.13850.00000.00000.701933.95
4262009.03.19 10:37sell2140.201.13890.00000.0000
4272009.03.19 10:46close2140.201.13840.00000.00000.881934.83
4282009.03.19 11:00sell2150.201.13890.00000.0000
4292009.03.19 11:04close2150.201.13850.00000.00000.701935.53
4302009.03.19 11:06sell2160.201.13890.00000.0000
4312009.03.19 11:19sell2170.301.13980.00000.0000
4322009.03.19 11:28close2120.201.13910.00000.0000-1.761933.77
4332009.03.19 11:28close2170.301.13910.00000.00001.841935.61
4342009.03.19 11:30sell2180.201.13800.00000.0000
4352009.03.19 11:30close2160.201.13840.00000.00000.881936.49
4362009.03.19 11:40sell2190.201.13710.00000.0000
4372009.03.19 11:40close2180.201.13740.00000.00001.061937.55
4382009.03.19 11:41sell2200.201.13620.00000.0000
4392009.03.19 11:41close2190.201.13650.00000.00001.061938.61
4402009.03.19 11:41sell2210.201.13540.00000.0000
4412009.03.19 11:41close2200.201.13570.00000.00000.881939.49
4422009.03.19 11:42sell2220.201.13450.00000.0000
4432009.03.19 11:42close2210.201.13470.00000.00001.231940.72
4442009.03.19 11:43sell2230.201.13370.00000.0000
4452009.03.19 11:43close2220.201.13400.00000.00000.881941.60
4462009.03.19 11:44sell2240.201.13280.00000.0000
4472009.03.19 11:44close2230.201.13320.00000.00000.881942.48
4482009.03.19 11:44sell2250.201.13200.00000.0000
4492009.03.19 11:44close2240.201.13220.00000.00001.061943.54
4502009.03.19 11:44sell2260.201.13110.00000.0000
4512009.03.19 11:44close2250.201.13140.00000.00001.061944.60
4522009.03.19 11:45sell2270.201.13020.00000.0000
4532009.03.19 11:45sell2280.301.13200.00000.0000
4542009.03.19 11:46sell2290.401.13280.00000.0000
4552009.03.19 11:50close2270.201.13180.00000.0000-2.831941.77
4562009.03.19 11:50close2290.401.13180.00000.00003.531945.30
4572009.03.19 11:50close2280.301.13150.00000.00001.331946.63
4582009.03.19 11:50sell2300.201.13010.00000.0000
4592009.03.19 11:50close2260.201.13030.00000.00001.421948.05
4602009.03.19 11:51sell2310.201.12930.00000.0000
4612009.03.19 11:51close2300.201.12960.00000.00000.891948.94
4622009.03.19 11:52sell2320.201.13010.00000.0000
4632009.03.19 11:53close2320.201.12970.00000.00000.711949.65
4642009.03.19 11:58sell2330.201.13010.00000.0000
4652009.03.19 12:01close2330.201.12970.00000.00000.711950.36
4662009.03.19 12:02sell2340.201.13010.00000.0000
4672009.03.19 12:07sell2350.301.13100.00000.0000
4682009.03.19 12:12close2310.201.13030.00000.0000-1.771948.59
4692009.03.19 12:12close2350.301.13030.00000.00001.861950.45
4702009.03.19 12:14sell2360.201.12930.00000.0000
4712009.03.19 12:14close2340.201.12960.00000.00000.891951.34
4722009.03.19 12:14sell2370.201.12840.00000.0000
4732009.03.19 12:14close2360.201.12870.00000.00001.061952.40
4742009.03.19 12:15sell2380.201.12760.00000.0000
4752009.03.19 12:15close2370.201.12780.00000.00001.061953.46
4762009.03.19 12:17sell2390.201.12840.00000.0000
4772009.03.19 12:17close2390.201.12800.00000.00000.711954.17
4782009.03.19 12:17sell2400.201.12670.00000.0000
4792009.03.19 12:17close2380.201.12700.00000.00001.061955.23
4802009.03.19 12:18sell2410.201.12580.00000.0000
4812009.03.19 12:18close2400.201.12620.00000.00000.891956.12
4822009.03.19 12:19sell2420.201.12480.00000.0000
4832009.03.19 12:19close2410.201.12490.00000.00001.601957.72
4842009.03.19 12:19sell2430.201.12570.00000.0000
4852009.03.19 12:19sell2440.301.12660.00000.0000
4862009.03.19 12:23sell2450.401.12750.00000.0000
4872009.03.19 12:30sell2460.501.12830.00000.0000
4882009.03.19 12:30sell2470.601.12920.00000.0000
4892009.03.19 12:45close2420.201.12800.00000.0000-5.671952.05
4902009.03.19 12:45close2470.601.12800.00000.00006.381958.43
4912009.03.19 12:45close2430.201.12750.00000.0000-3.191955.24
4922009.03.19 12:45close2460.501.12750.00000.00003.551958.79
4932009.03.19 12:45close2440.301.12710.00000.0000-1.331957.46
4942009.03.19 12:45close2450.401.12710.00000.00001.421958.88
4952009.03.19 12:45sell2480.101.12660.00000.0000
4962009.03.19 12:48sell2490.201.12580.00000.0000
4972009.03.19 12:48close2480.101.12620.00000.00000.361959.24
4982009.03.19 12:48sell2500.201.12660.00000.0000
4992009.03.19 12:51sell2510.301.12760.00000.0000
5002009.03.19 13:05close2490.201.12680.00000.0000-1.771957.47
5012009.03.19 13:05close2510.301.12680.00000.00002.131959.60
5022009.03.19 13:11sell2520.201.12580.00000.0000
5032009.03.19 13:11close2500.201.12620.00000.00000.711960.31
5042009.03.19 13:13sell2530.201.12490.00000.0000
5052009.03.19 13:13close2520.201.12520.00000.00001.071961.38
5062009.03.19 13:18sell2540.201.12400.00000.0000
5072009.03.19 13:18close2530.201.12430.00000.00001.071962.45
5082009.03.19 13:20sell2550.201.12490.00000.0000
5092009.03.19 13:24close2550.201.12430.00000.00001.071963.52
5102009.03.19 13:27sell2560.201.12320.00000.0000
5112009.03.19 13:27close2540.201.12350.00000.00000.891964.41
5122009.03.19 13:30sell2570.201.12230.00000.0000
5132009.03.19 13:30close2560.201.12270.00000.00000.891965.30
5142009.03.19 13:32sell2580.201.12320.00000.0000
5152009.03.19 13:33sell2590.301.12400.00000.0000
5162009.03.19 13:39sell2600.401.12490.00000.0000
5172009.03.19 13:44sell2610.501.12580.00000.0000
5182009.03.19 13:48sell2620.601.12660.00000.0000
5192009.03.19 13:51sell2630.701.12750.00000.0000
5202009.03.19 13:58close2570.201.12630.00000.0000-7.101958.20
5212009.03.19 13:58close2630.701.12630.00000.00007.461965.66
5222009.03.19 14:07sell2640.601.12750.00000.0000
5232009.03.19 14:08sell2650.701.12830.00000.0000
5242009.03.19 14:12close2580.201.12690.00000.0000-6.571959.09
5252009.03.19 14:12close2650.701.12690.00000.00008.701967.79
5262009.03.19 14:17close2590.301.12630.00000.0000-6.131961.66
5272009.03.19 14:17close2640.601.12630.00000.00006.391968.05
5282009.03.19 14:18close2600.401.12590.00000.0000-3.551964.50
5292009.03.19 14:18close2620.601.12590.00000.00003.731968.23
5302009.03.19 14:23sell2660.201.12490.00000.0000
5312009.03.19 14:23close2660.201.12540.00000.0000-0.891967.34
5322009.03.19 14:23close2610.501.12540.00000.00001.781969.12
5332009.03.19 14:23sell2670.101.12500.00000.0000
5342009.03.19 14:26sell2680.201.12410.00000.0000
5352009.03.19 14:26close2670.101.12440.00000.00000.531969.65
5362009.03.19 14:28sell2690.201.12500.00000.0000
5372009.03.19 14:29close2690.201.12450.00000.00000.891970.54
5382009.03.19 14:29sell2700.201.12330.00000.0000
5392009.03.19 14:29close2680.201.12360.00000.00000.891971.43
5402009.03.19 14:33sell2710.201.12240.00000.0000
5412009.03.19 14:33close2700.201.12280.00000.00000.891972.32
5422009.03.19 14:33sell2720.201.12330.00000.0000
5432009.03.19 14:34close2720.201.12280.00000.00000.891973.21
5442009.03.19 14:34sell2730.201.12160.00000.0000
5452009.03.19 14:34close2710.201.12180.00000.00001.071974.28
5462009.03.19 14:34sell2740.201.12250.00000.0000
5472009.03.19 14:35sell2750.301.12340.00000.0000
5482009.03.19 14:37sell2760.401.12420.00000.0000
5492009.03.19 14:39close2730.201.12330.00000.0000-3.031971.25
5502009.03.19 14:39close2760.401.12330.00000.00003.201974.45
5512009.03.19 14:39close2740.201.12300.00000.0000-0.891973.56
5522009.03.19 14:39close2750.301.12300.00000.00001.071974.63
5532009.03.19 14:39sell2770.101.12250.00000.0000
5542009.03.19 14:41sell2780.201.12160.00000.0000
5552009.03.19 14:41close2770.101.12190.00000.00000.531975.16
5562009.03.19 14:42sell2790.201.12240.00000.0000
5572009.03.19 14:42sell2800.301.12330.00000.0000
5582009.03.19 14:44sell2810.401.12410.00000.0000
5592009.03.19 14:45sell2820.501.12500.00000.0000
5602009.03.19 14:51close2780.201.12400.00000.0000-4.271970.89
5612009.03.19 14:51close2820.501.12400.00000.00004.451975.34
5622009.03.19 14:54close2790.201.12330.00000.0000-1.601973.74
5632009.03.19 14:54close2810.401.12330.00000.00002.851976.59
5642009.03.19 14:56sell2830.201.12240.00000.0000
5652009.03.19 14:56close2830.201.12290.00000.0000-0.891975.70
5662009.03.19 14:56close2800.301.12290.00000.00001.071976.77
5672009.03.19 14:56sell2840.101.12260.00000.0000
5682009.03.19 14:57sell2850.201.12180.00000.0000
5692009.03.19 14:58close2840.101.12210.00000.00000.451977.22
5702009.03.19 14:59sell2860.201.12090.00000.0000
5712009.03.19 14:59close2850.201.12120.00000.00001.071978.29
5722009.03.19 15:00sell2870.201.12180.00000.0000
5732009.03.19 15:01close2870.201.12130.00000.00000.891979.18
5742009.03.19 15:03sell2880.201.12180.00000.0000
5752009.03.19 15:05sell2890.301.12260.00000.0000
5762009.03.19 15:09close2860.201.12190.00000.0000-1.781977.40
5772009.03.19 15:09close2890.301.12190.00000.00001.871979.27
5782009.03.19 15:11sell2900.201.12090.00000.0000
5792009.03.19 15:11close2880.201.12130.00000.00000.891980.16
5802009.03.19 15:15sell2910.201.12000.00000.0000
5812009.03.19 15:15close2900.201.12030.00000.00001.071981.23
5822009.03.19 15:15sell2920.201.11920.00000.0000
5832009.03.19 15:15close2910.201.11950.00000.00000.891982.12
5842009.03.19 15:16sell2930.201.11830.00000.0000
5852009.03.19 15:16close2920.201.11860.00000.00001.071983.19
5862009.03.19 15:17sell2940.201.11920.00000.0000
5872009.03.19 15:18sell2950.301.12000.00000.0000
5882009.03.19 15:18close2930.201.11930.00000.0000-1.791981.40
5892009.03.19 15:18close2950.301.11930.00000.00001.881983.28
5902009.03.19 15:19sell2960.201.12000.00000.0000
5912009.03.19 15:24close2960.201.11960.00000.00000.711983.99
5922009.03.19 15:24sell2970.201.12000.00000.0000
5932009.03.19 15:31sell2980.301.12090.00000.0000
5942009.03.19 15:34sell2990.401.12180.00000.0000
5952009.03.19 15:36close2940.201.12090.00000.0000-3.031980.96
5962009.03.19 15:36close2990.401.12090.00000.00003.211984.17
5972009.03.19 15:38close2970.201.12050.00000.0000-0.891983.28
5982009.03.19 15:38close2980.301.12050.00000.00001.071984.35
5992009.03.19 15:38sell3000.101.12000.00000.0000
6002009.03.19 15:45sell3010.201.11920.00000.0000
6012009.03.19 15:45close3000.101.11950.00000.00000.451984.80
6022009.03.19 15:45sell3020.201.11830.00000.0000
6032009.03.19 15:45close3010.201.11870.00000.00000.891985.69
6042009.03.19 15:46sell3030.201.11750.00000.0000
6052009.03.19 15:46close3020.201.11770.00000.00001.071986.76
6062009.03.19 15:46sell3040.201.11650.00000.0000
6072009.03.19 15:46close3030.201.11670.00000.00001.431988.19
6082009.03.19 15:46sell3050.201.11740.00000.0000
6092009.03.19 15:50close3050.201.11680.00000.00001.071989.26
6102009.03.19 15:52sell3060.201.11740.00000.0000
6112009.03.19 15:53sell3070.301.11820.00000.0000
6122009.03.19 15:56close3040.201.11750.00000.0000-1.791987.47
6132009.03.19 15:56close3070.301.11750.00000.00001.881989.35
6142009.03.19 15:57sell3080.201.11650.00000.0000
6152009.03.19 15:57close3060.201.11690.00000.00000.901990.25
6162009.03.19 15:58sell3090.201.11740.00000.0000
6172009.03.19 15:59sell3100.301.11820.00000.0000
6182009.03.19 16:01sell3110.401.11920.00000.0000
6192009.03.19 16:01sell3120.501.12000.00000.0000
6202009.03.19 16:05sell3130.601.12090.00000.0000
6212009.03.19 16:13sell3140.701.12180.00000.0000
6222009.03.19 16:15sell3150.801.12260.00000.0000
6232009.03.19 16:17sell3160.901.12350.00000.0000
6242009.03.19 16:19close3080.201.12220.00000.0000-10.161980.09
6252009.03.19 16:19close3160.901.12220.00000.000010.431990.52
6262009.03.19 16:33close3090.201.12150.00000.0000-7.311983.21
6272009.03.19 16:33close3150.801.12150.00000.00007.851991.06
6282009.03.19 17:00sell3170.601.12260.00000.0000
6292009.03.19 17:00sell3180.701.12360.00000.0000
6302009.03.19 17:02sell3190.801.12440.00000.0000
6312009.03.19 17:05sell3200.901.12530.00000.0000
6322009.03.19 17:09sell3211.001.12610.00000.0000
6332009.03.19 17:22close3100.301.12410.00000.0000-15.751975.31
6342009.03.19 17:22close3211.001.12410.00000.000017.791993.10
6352009.03.19 17:24close3110.401.12340.00000.0000-14.951978.15
6362009.03.19 17:24close3200.901.12340.00000.000015.221993.37
6372009.03.19 17:24close3120.501.12270.00000.0000-12.021981.35
6382009.03.19 17:24close3190.801.12270.00000.000012.111993.46
6392009.03.19 17:24close3130.601.12230.00000.0000-7.481985.98
6402009.03.19 17:24close3180.701.12230.00000.00008.111994.09
6412009.03.19 17:24close3170.601.12210.00000.00002.671996.76
6422009.03.19 17:24sell3220.201.12070.00000.0000
6432009.03.19 17:24close3140.701.12090.00000.00005.622002.38
6442009.03.19 17:26sell3230.201.12160.00000.0000
6452009.03.19 17:29close3230.201.12110.00000.00000.892003.27
6462009.03.19 17:31sell3240.201.11990.00000.0000
6472009.03.19 17:31close3220.201.12020.00000.00000.892004.16
6482009.03.19 17:43sell3250.201.12080.00000.0000
6492009.03.19 17:43sell3260.301.12170.00000.0000
6502009.03.19 17:46sell3270.401.12250.00000.0000
6512009.03.19 17:56sell3280.501.12340.00000.0000
6522009.03.19 17:57sell3290.601.12420.00000.0000
6532009.03.19 18:00sell3300.701.12510.00000.0000
6542009.03.19 18:01close3240.201.12390.00000.0000-7.121997.04
6552009.03.19 18:01close3300.701.12390.00000.00007.472004.51
6562009.03.19 18:08sell3310.601.12510.00000.0000
6572009.03.19 18:17close3250.201.12400.00000.0000-5.691998.82
6582009.03.19 18:17close3310.601.12400.00000.00005.872004.69
6592009.03.19 18:17close3260.301.12330.00000.0000-4.272000.42
6602009.03.19 18:17close3290.601.12330.00000.00004.812005.23
6612009.03.19 18:26sell3320.301.12420.00000.0000
6622009.03.19 18:44sell3330.401.12510.00000.0000
6632009.03.19 18:48sell3340.501.12600.00000.0000
6642009.03.19 19:05close3270.401.12440.00000.0000-6.761998.47
6652009.03.19 19:05close3340.501.12440.00000.00007.112005.58
6662009.03.19 19:05close3330.401.12420.00000.00003.202008.78
6672009.03.19 19:09close3320.301.12380.00000.00001.072009.85
6682009.03.19 19:20sell3350.201.12420.00000.0000
6692009.03.19 19:31close3350.201.12380.00000.00000.712010.56
6702009.03.19 19:38sell3360.201.12420.00000.0000
6712009.03.19 19:42close3360.201.12380.00000.00000.712011.27
6722009.03.19 19:46sell3370.201.12250.00000.0000
6732009.03.19 19:47close3280.501.12280.00000.00002.672013.94
6742009.03.19 19:56sell3380.201.12340.00000.0000
6752009.03.19 20:15sell3390.301.12430.00000.0000
6762009.03.19 20:28sell3400.401.12520.00000.0000
6772009.03.19 20:36close3370.201.12420.00000.0000-3.022010.92
6782009.03.19 20:36close3400.401.12420.00000.00003.562014.48
6792009.03.19 20:36close3380.201.12390.00000.0000-0.892013.59
6802009.03.19 20:36close3390.301.12390.00000.00001.072014.66
6812009.03.19 20:36sell3410.101.12340.00000.0000
6822009.03.19 20:46sell3420.201.12420.00000.0000
6832009.03.19 20:46close3420.201.12380.00000.00000.712015.37
6842009.03.19 21:14sell3430.201.12250.00000.0000
6852009.03.19 21:14close3410.101.12270.00000.00000.622015.99
6862009.03.19 21:15sell3440.201.12350.00000.0000
6872009.03.19 21:15close3440.201.12280.00000.00001.252017.24
6882009.03.19 21:24sell3450.201.12340.00000.0000
6892009.03.19 21:38sell3460.301.12420.00000.0000
6902009.03.19 21:52close3430.201.12350.00000.0000-1.782015.46
6912009.03.19 21:52close3460.301.12350.00000.00001.872017.33
6922009.03.19 21:53sell3470.201.12250.00000.0000
6932009.03.19 21:53close3450.201.12280.00000.00001.072018.40
6942009.03.19 22:05sell3480.201.12340.00000.0000
6952009.03.19 22:49close3480.201.12290.00000.00000.892019.29
6962009.03.19 22:52sell3490.201.12340.00000.0000
6972009.03.19 23:06sell3500.301.12420.00000.0000
6982009.03.19 23:10close3470.201.12350.00000.0000-1.782017.51
6992009.03.19 23:10close3500.301.12350.00000.00001.872019.38
7002009.03.19 23:18sell3510.201.12420.00000.0000
7012009.03.19 23:21close3510.201.12380.00000.00000.712020.09
7022009.03.20 00:05sell3520.201.12250.00000.0000
7032009.03.20 00:05close3490.201.12280.00000.00001.002021.08
7042009.03.20 00:20sell3530.201.12370.00000.0000
7052009.03.20 01:21sell3540.301.12450.00000.0000
7062009.03.20 01:23sell3550.401.12540.00000.0000
7072009.03.20 01:32close3520.201.12440.00000.0000-3.382017.70
7082009.03.20 01:32close3550.401.12440.00000.00003.562021.26
7092009.03.20 02:20close3540.301.12410.00000.00001.072022.33
7102009.03.20 02:30sell3560.201.12450.00000.0000
7112009.03.20 02:34close3560.201.12410.00000.00000.712023.04
7122009.03.20 02:38sell3570.201.12270.00000.0000
7132009.03.20 02:38close3530.201.12320.00000.00000.892023.93
7142009.03.20 03:12sell3580.201.12190.00000.0000
7152009.03.20 03:12close3570.201.12220.00000.00000.892024.82
7162009.03.20 03:24sell3590.201.12090.00000.0000
7172009.03.20 03:24close3580.201.12140.00000.00000.892025.71
7182009.03.20 03:48sell3600.201.12190.00000.0000
7192009.03.20 03:54close3600.201.12140.00000.00000.892026.60
7202009.03.20 03:59sell3610.201.12190.00000.0000
7212009.03.20 04:04close3610.201.12140.00000.00000.892027.49
7222009.03.20 04:39sell3620.201.12180.00000.0000
7232009.03.20 04:43close3620.201.12130.00000.00000.892028.38
7242009.03.20 04:48sell3630.201.12180.00000.0000
7252009.03.20 04:51close3630.201.12130.00000.00000.892029.27
7262009.03.20 04:52sell3640.201.12180.00000.0000
7272009.03.20 05:04sell3650.301.12260.00000.0000
7282009.03.20 05:09close3590.201.12190.00000.0000-1.782027.49
7292009.03.20 05:09close3650.301.12190.00000.00001.872029.36
7302009.03.20 05:35sell3660.201.12260.00000.0000
7312009.03.20 06:02close3660.201.12220.00000.00000.712030.07
7322009.03.20 06:03sell3670.201.12260.00000.0000
7332009.03.20 06:09sell3680.301.12350.00000.0000
7342009.03.20 06:39sell3690.401.12430.00000.0000
7352009.03.20 07:05close3640.201.12340.00000.0000-2.852027.22
7362009.03.20 07:05close3690.401.12340.00000.00003.202030.42
7372009.03.20 07:06close3670.201.12310.00000.0000-0.892029.53
7382009.03.20 07:06close3680.301.12310.00000.00001.072030.60
7392009.03.20 07:06sell3700.101.12260.00000.0000
7402009.03.20 07:10sell3710.201.12180.00000.0000
7412009.03.20 07:10close3700.101.12210.00000.00000.452031.05
7422009.03.20 07:10sell3720.201.12090.00000.0000
7432009.03.20 07:10close3710.201.12120.00000.00001.072032.12
7442009.03.20 07:11sell3730.201.12180.00000.0000
7452009.03.20 07:12close3730.201.12130.00000.00000.892033.01
7462009.03.20 07:13sell3740.201.12180.00000.0000
7472009.03.20 07:20close3740.201.12130.00000.00000.892033.90
7482009.03.20 07:31sell3750.201.12180.00000.0000
7492009.03.20 07:35close3750.201.12130.00000.00000.892034.79
7502009.03.20 07:36sell3760.201.12000.00000.0000
7512009.03.20 07:36close3720.201.12040.00000.00000.892035.68
7522009.03.20 07:38sell3770.201.11920.00000.0000
7532009.03.20 07:39close3760.201.11950.00000.00000.892036.57
7542009.03.20 07:39sell3780.201.11830.00000.0000
7552009.03.20 07:39close3770.201.11860.00000.00001.072037.64
7562009.03.20 07:44sell3790.201.11750.00000.0000
7572009.03.20 07:44close3780.201.11790.00000.00000.722038.36
7582009.03.20 07:50sell3800.201.11830.00000.0000
7592009.03.20 07:53close3800.201.11790.00000.00000.722039.08
7602009.03.20 08:00sell3810.201.11830.00000.0000
7612009.03.20 08:03sell3820.301.11920.00000.0000
7622009.03.20 08:10sell3830.401.12000.00000.0000
7632009.03.20 08:18close3790.201.11910.00000.0000-2.862036.22
7642009.03.20 08:18close3830.401.11910.00000.00003.222039.44
7652009.03.20 08:20close3810.201.11880.00000.0000-0.892038.55
7662009.03.20 08:20close3820.301.11880.00000.00001.072039.62
7672009.03.20 08:20sell3840.101.11850.00000.0000
7682009.03.20 08:21sell3850.201.11770.00000.0000
7692009.03.20 08:21close3840.101.11790.00000.00000.542040.16
7702009.03.20 08:23sell3860.201.11850.00000.0000
7712009.03.20 08:25sell3870.301.11950.00000.0000
7722009.03.20 08:28close3850.201.11860.00000.0000-1.612038.55
7732009.03.20 08:28close3870.301.11860.00000.00002.412040.96
7742009.03.20 08:43sell3880.201.11940.00000.0000
7752009.03.20 08:44sell3890.301.12020.00000.0000
7762009.03.20 08:51sell3900.401.12110.00000.0000
7772009.03.20 09:09close3860.201.12020.00000.0000-3.042037.92
7782009.03.20 09:09close3900.401.12020.00000.00003.212041.13
7792009.03.20 09:13close3890.301.11980.00000.00001.072042.20
7802009.03.20 09:28sell3910.201.12030.00000.0000
7812009.03.20 09:41close3910.201.11980.00000.00000.892043.09
7822009.03.20 09:43sell3920.201.11830.00000.0000
7832009.03.20 09:43close3880.201.11880.00000.00001.072044.16
7842009.03.20 09:49sell3930.201.11750.00000.0000
7852009.03.20 09:49close3920.201.11790.00000.00000.722044.88
7862009.03.20 09:49sell3940.201.11830.00000.0000
7872009.03.20 10:01sell3950.301.11920.00000.0000
7882009.03.20 10:03close3930.201.11850.00000.0000-1.792043.09
7892009.03.20 10:03close3950.301.11850.00000.00001.882044.97
7902009.03.20 10:12sell3960.201.11920.00000.0000
7912009.03.20 10:15sell3970.301.12000.00000.0000
7922009.03.20 10:19sell3980.401.12090.00000.0000
7932009.03.20 10:29sell3990.501.12180.00000.0000
7942009.03.20 10:32sell4000.601.12260.00000.0000
7952009.03.20 10:34sell4010.701.12350.00000.0000
7962009.03.20 10:36sell4020.801.12430.00000.0000
7972009.03.20 10:36sell4030.901.12520.00000.0000
7982009.03.20 10:43sell4041.001.12610.00000.0000
7992009.03.20 10:47sell4051.001.12700.00000.0000
8002009.03.20 10:58close3940.201.12550.00000.0000-12.792032.18
8012009.03.20 10:58close4051.001.12550.00000.000013.332045.51
8022009.03.20 11:01close3960.201.12490.00000.0000-10.132035.38
8032009.03.20 11:01close4041.001.12490.00000.000010.672046.05
8042009.03.20 11:13close3970.301.12380.00000.0000-10.142035.91
8052009.03.20 11:13close4030.901.12380.00000.000011.212047.12
8062009.03.20 11:13close3980.401.12310.00000.0000-7.842039.28
8072009.03.20 11:13close4020.801.12310.00000.00008.552047.83
8082009.03.20 11:14close3990.501.12270.00000.0000-4.012043.82
8092009.03.20 11:14close4010.701.12270.00000.00004.992048.81
8102009.03.20 11:15sell4060.201.12180.00000.0000
8112009.03.20 11:15close4060.201.12230.00000.0000-0.892047.92
8122009.03.20 11:15close4000.601.12230.00000.00001.602049.52
8132009.03.20 11:15sell4070.101.12190.00000.0000
8142009.03.20 11:17sell4080.201.12270.00000.0000
8152009.03.20 11:17sell4090.301.12360.00000.0000
8162009.03.20 11:20sell4100.401.12440.00000.0000
8172009.03.20 11:22sell4110.501.12530.00000.0000
8182009.03.20 11:23close4070.101.12470.00000.0000-2.492047.03
8192009.03.20 11:23close4110.501.12470.00000.00002.672049.70
8202009.03.20 11:26close4080.201.12380.00000.0000-1.962047.74
8212009.03.20 11:26close4100.401.12380.00000.00002.142049.88
8222009.03.20 11:31sell4120.201.12440.00000.0000
8232009.03.20 11:38sell4130.301.12530.00000.0000
8242009.03.20 11:49sell4140.401.12610.00000.0000
8252009.03.20 11:51sell4150.501.12700.00000.0000
8262009.03.20 12:00close4090.301.12570.00000.0000-5.602044.28
8272009.03.20 12:00close4150.501.12570.00000.00005.772050.05
8282009.03.20 12:00close4120.201.12550.00000.0000-1.952048.10
8292009.03.20 12:00close4140.401.12550.00000.00002.132050.23
8302009.03.20 12:02sell4160.201.12440.00000.0000
8312009.03.20 12:02close4130.301.12470.00000.00001.602051.83
8322009.03.20 12:07sell4170.201.12340.00000.0000
8332009.03.20 12:07close4160.201.12390.00000.00000.892052.72
8342009.03.20 12:11sell4180.201.12420.00000.0000
8352009.03.20 12:13close4180.201.12380.00000.00000.712053.43
8362009.03.20 12:16sell4190.201.12430.00000.0000
8372009.03.20 12:19sell4200.301.12530.00000.0000
8382009.03.20 12:20close4170.201.12450.00000.0000-1.962051.47
8392009.03.20 12:20close4200.301.12450.00000.00002.132053.60
8402009.03.20 12:23sell4210.201.12350.00000.0000
8412009.03.20 12:23close4190.201.12390.00000.00000.712054.31
8422009.03.20 12:24sell4220.201.12430.00000.0000
8432009.03.20 12:26close4220.201.12390.00000.00000.712055.02
8442009.03.20 12:27sell4230.201.12250.00000.0000
8452009.03.20 12:27close4210.201.12300.00000.00000.892055.91
8462009.03.20 12:38sell4240.201.12340.00000.0000
8472009.03.20 12:42sell4250.301.12420.00000.0000
8482009.03.20 13:00sell4260.401.12510.00000.0000
8492009.03.20 13:01sell4270.501.12600.00000.0000
8502009.03.20 13:08sell4280.601.12690.00000.0000
8512009.03.20 13:10sell4290.701.12780.00000.0000
8522009.03.20 13:12sell4300.801.12860.00000.0000
8532009.03.20 13:17close4230.201.12730.00000.0000-8.522047.39
8542009.03.20 13:17close4300.801.12730.00000.00009.232056.62
8552009.03.20 13:17close4240.201.12680.00000.0000-6.032050.59
8562009.03.20 13:17close4290.701.12680.00000.00006.212056.80
8572009.03.20 13:23close4250.301.12590.00000.0000-4.532052.27
8582009.03.20 13:23close4280.601.12590.00000.00005.332057.60
8592009.03.20 13:30close4270.501.12550.00000.00002.222059.82
8602009.03.20 13:38sell4310.201.12420.00000.0000
8612009.03.20 13:38close4260.401.12450.00000.00002.132061.95
8622009.03.20 13:44sell4320.201.12340.00000.0000
8632009.03.20 13:44close4310.201.12370.00000.00000.892062.84
8642009.03.20 13:44sell4330.201.12250.00000.0000
8652009.03.20 13:45close4320.201.12280.00000.00001.072063.91
8662009.03.20 13:46sell4340.201.12170.00000.0000
8672009.03.20 13:46close4330.201.12200.00000.00000.892064.80
8682009.03.20 13:51sell4350.201.12080.00000.0000
8692009.03.20 13:51close4340.201.12120.00000.00000.892065.69
8702009.03.20 13:52sell4360.201.11990.00000.0000
8712009.03.20 13:52close4350.201.12030.00000.00000.892066.58
8722009.03.20 13:53sell4370.201.12070.00000.0000
8732009.03.20 13:54close4370.201.12030.00000.00000.712067.29
8742009.03.20 13:56sell4380.201.12070.00000.0000
8752009.03.20 13:56close4380.201.12030.00000.00000.712068.00
8762009.03.20 14:01sell4390.201.11890.00000.0000
8772009.03.20 14:01close4360.201.11910.00000.00001.432069.43
8782009.03.20 14:01sell4400.201.11790.00000.0000
8792009.03.20 14:02sell4410.301.11980.00000.0000
8802009.03.20 14:05sell4420.401.12060.00000.0000
8812009.03.20 14:13close4400.201.11960.00000.0000-3.042066.39
8822009.03.20 14:13close4420.401.11960.00000.00003.572069.96
8832009.03.20 14:13close4390.201.11940.00000.0000-0.892069.07
8842009.03.20 14:13close4410.301.11940.00000.00001.072070.14
8852009.03.20 14:14sell4430.101.11890.00000.0000
8862009.03.20 14:18sell4440.201.11980.00000.0000
8872009.03.20 14:19sell4450.301.12060.00000.0000
8882009.03.20 14:34sell4460.401.12150.00000.0000
8892009.03.20 14:36sell4470.501.12230.00000.0000
8902009.03.20 14:42sell4480.601.12320.00000.0000
8912009.03.20 14:43sell4490.701.12400.00000.0000
8922009.03.20 14:54close4430.101.12330.00000.0000-3.922066.22
8932009.03.20 14:54close4490.701.12330.00000.00004.362070.58
8942009.03.20 15:02sell4500.601.12400.00000.0000
8952009.03.20 15:04sell4510.701.12490.00000.0000
8962009.03.20 15:24sell4520.801.12580.00000.0000
8972009.03.20 15:39sell4530.901.12660.00000.0000
8982009.03.20 15:40sell4541.001.12750.00000.0000
8992009.03.20 15:44close4440.201.12620.00000.0000-11.372059.21
9002009.03.20 15:44close4541.001.12620.00000.000011.542070.75
9012009.03.20 15:53close4450.301.12500.00000.0000-11.732059.02
9022009.03.20 15:53close4530.901.12500.00000.000012.802071.82
9032009.03.20 15:59close4460.401.12430.00000.0000-9.962061.86
9042009.03.20 15:59close4520.801.12430.00000.000010.672072.53
9052009.03.20 16:04close4470.501.12380.00000.0000-6.672065.86
9062009.03.20 16:04close4510.701.12380.00000.00006.852072.71
9072009.03.20 16:09close4500.601.12360.00000.00002.142074.85
9082009.03.20 16:10sell4550.201.12230.00000.0000
9092009.03.20 16:10close4550.201.12280.00000.0000-0.892073.96
9102009.03.20 16:10close4480.601.12280.00000.00002.142076.10
9112009.03.20 16:10sell4560.101.12240.00000.0000
9122009.03.20 16:10sell4570.201.12160.00000.0000
9132009.03.20 16:10close4560.101.12190.00000.00000.452076.55
9142009.03.20 16:12sell4580.201.12250.00000.0000
9152009.03.20 16:23sell4590.301.12340.00000.0000
9162009.03.20 16:32sell4600.401.12420.00000.0000
9172009.03.20 16:36sell4610.501.12510.00000.0000
9182009.03.20 16:42sell4620.601.12600.00000.0000
9192009.03.20 16:49sell4630.701.12680.00000.0000
9202009.03.20 16:56close4570.201.12560.00000.0000-7.112069.44
9212009.03.20 16:56close4630.701.12560.00000.00007.462076.90
9222009.03.20 16:57sell4640.601.12680.00000.0000
9232009.03.20 16:57buy4650.101.12800.00000.0000
9242009.03.20 17:15buy4660.201.12880.00000.0000
9252009.03.20 17:48buy4670.301.12980.00000.0000
9262009.03.22 22:23close4670.301.12290.00000.0000-18.432058.47
9272009.03.22 22:23close4640.601.12330.00000.000018.692077.16
9282009.03.22 22:23close4660.201.12300.00000.0000-10.332066.83
9292009.03.22 22:23close4620.601.12340.00000.000013.892080.72
9302009.03.22 22:24close4650.101.12290.00000.0000-4.542076.18
9312009.03.22 22:24close4610.501.12330.00000.00008.012084.19
9322009.03.22 22:24close4600.401.12320.00000.00003.562087.75
9332009.03.22 22:26close4580.201.12300.00000.0000-0.892086.86
9342009.03.22 22:26close4590.301.12300.00000.00001.072087.93
9352009.03.22 22:26sell4680.101.12270.00000.0000
9362009.03.22 22:27sell4690.201.12190.00000.0000
9372009.03.22 22:27close4680.101.12230.00000.00000.362088.29
9382009.03.22 22:37sell4700.201.12270.00000.0000
9392009.03.22 22:44sell4710.301.12360.00000.0000
9402009.03.22 23:05sell4720.401.12440.00000.0000
9412009.03.22 23:19sell4730.501.12530.00000.0000
9422009.03.22 23:23buy4740.101.12580.00000.0000
9432009.03.23 00:13buy4750.201.12660.00000.0000
9442009.03.23 01:15buy4760.301.12490.00000.0000
9452009.03.23 01:24close4750.201.12360.00000.0000-5.342082.95
9462009.03.23 01:24close4730.501.12400.00000.00005.602088.55
9472009.03.23 01:25close4740.101.12330.00000.0000-2.242086.31
9482009.03.23 01:25close4720.401.12370.00000.00002.352088.66
9492009.03.23 03:33buy4770.201.12410.00000.0000
9502009.03.23 06:34sell4780.401.12100.00000.0000
9512009.03.23 07:20sell4790.501.12010.00000.0000
9522009.03.23 07:23sell4800.601.11930.00000.0000
9532009.03.23 07:28sell4810.701.11830.00000.0000
9542009.03.23 07:31sell4820.801.11750.00000.0000
9552009.03.23 09:13buy4830.301.12580.00000.0000
9562009.03.23 09:13buy4840.401.12660.00000.0000
9572009.03.23 09:14buy4850.501.12750.00000.0000
9582009.03.23 12:02buy4860.601.12840.00000.0000
9592009.03.23 13:18buy4870.701.12920.00000.0000
9602009.03.23 13:19buy4880.801.13010.00000.0000
9612009.03.23 13:27buy4890.901.13090.00000.0000
9622009.03.23 13:28buy4901.001.13180.00000.0000
9632009.03.23 13:36buy4911.001.13260.00000.0000
9642009.03.23 20:19sell4920.901.12440.00000.0000
9652009.03.24 23:54close at stop4920.901.13100.00000.0000-52.842035.82
9662009.03.24 23:54close at stop4911.001.13060.00000.0000-17.792018.03
9672009.03.24 23:54close at stop4901.001.13060.00000.0000-10.712007.32
9682009.03.24 23:54close at stop4890.901.13060.00000.0000-2.482004.84
9692009.03.24 23:54close at stop4880.801.13060.00000.00003.462008.30
9702009.03.24 23:54close at stop4870.701.13060.00000.00008.602016.90
9712009.03.24 23:54close at stop4860.601.13060.00000.000011.622028.52
9722009.03.24 23:54close at stop4850.501.13060.00000.000013.662042.18
9732009.03.24 23:54close at stop4840.401.13060.00000.000014.112056.29
9742009.03.24 23:54close at stop4830.301.13060.00000.000012.712069.00
9752009.03.24 23:54close at stop4820.801.13100.00000.0000-95.781973.22
9762009.03.24 23:54close at stop4810.701.13100.00000.0000-78.851894.37
9772009.03.24 23:54close at stop4800.601.13100.00000.0000-62.291832.08
9782009.03.24 23:54close at stop4790.501.13100.00000.0000-48.371783.71
9792009.03.24 23:54close at stop4780.401.13100.00000.0000-35.511748.20
9802009.03.24 23:54close at stop4770.201.13060.00000.000011.481759.68
9812009.03.24 23:54close at stop4760.301.13060.00000.000015.091774.77
9822009.03.24 23:54close at stop4710.301.13100.00000.0000-19.851754.92
9832009.03.24 23:54close at stop4700.201.13100.00000.0000-14.821740.10
9842009.03.24 23:54close at stop4690.201.13100.00000.0000-16.231723.86