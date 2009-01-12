Strategy Tester Report
GoldWarrior03a
AlpariUK-Demo (Build 220)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2009.01.02 06:00 - 2009.04.23 23:45 (2009.01.01 - 2009.04.24)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=300; Lots=0.01; StopLoss=200; TakeProfit=200; TrailingStop=75; BreakevenPips=75; Trace=false; per=21; drawShift=14; useMA=0; maPeriod=34; d=10; Price=0; Length=100; PctFilter=2; porog=300; test=1; imps=30; impb=30; k1=3; k2=6; UseHourTrade=true; FromHourTrade=8; ToHourTrade=19;
Bars in test8581Ticks modelled2878595Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors187
Initial deposit10000.00
Total net profit115.60Gross profit295.72Gross loss-180.12
Profit factor1.64Expected payoff5.03
Absolute drawdown5.00Maximal drawdown69.89 (0.69%)Relative drawdown0.69% (69.89)
Total trades23Short positions (won %)13 (61.54%)Long positions (won %)10 (60.00%)
Profit trades (% of total)14 (60.87%)Loss trades (% of total)9 (39.13%)
Largestprofit trade38.55loss trade-20.11
Averageprofit trade21.12loss trade-20.01
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (99.90)consecutive losses (loss in money)3 (-60.09)
Maximalconsecutive profit (count of wins)99.90 (6)consecutive loss (count of losses)-60.09 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.02 16:45sell10.011.394501.414501.37450
22009.01.05 09:21modify10.011.394501.386961.35196
32009.01.05 09:21modify10.011.394501.386901.35190
42009.01.05 09:21modify10.011.394501.386781.35178
52009.01.05 09:22modify10.011.394501.386261.35126
62009.01.05 09:22modify10.011.394501.385731.35073
72009.01.05 09:22modify10.011.394501.385461.35046
82009.01.05 09:22modify10.011.394501.384931.34993
92009.01.05 09:22modify10.011.394501.384541.34954
102009.01.05 09:22modify10.011.394501.383881.34888
112009.01.05 09:25modify10.011.394501.383791.34879
122009.01.05 09:25modify10.011.394501.383381.34838
132009.01.05 09:26modify10.011.394501.383281.34828
142009.01.05 09:26modify10.011.394501.382301.34730
152009.01.05 09:26modify10.011.394501.382051.34705
162009.01.05 09:26modify10.011.394501.381561.34656
172009.01.05 09:26modify10.011.394501.381201.34620
182009.01.05 09:26modify10.011.394501.380581.34558
192009.01.05 09:27modify10.011.394501.380511.34551
202009.01.05 09:27modify10.011.394501.380251.34525
212009.01.05 09:27modify10.011.394501.379981.34498
222009.01.05 09:27modify10.011.394501.379681.34468
232009.01.05 09:27modify10.011.394501.379181.34418
242009.01.05 09:28modify10.011.394501.378381.34338
252009.01.05 09:28modify10.011.394501.378281.34328
262009.01.05 09:29modify10.011.394501.375781.34078
272009.01.05 09:39modify10.011.394501.374581.33958
282009.01.05 09:39modify10.011.394501.374571.33957
292009.01.05 09:39modify10.011.394501.374551.33955
302009.01.05 09:39modify10.011.394501.374381.33938
312009.01.05 09:50modify10.011.394501.374211.33921
322009.01.05 09:50modify10.011.394501.373981.33898
332009.01.05 10:33modify10.011.394501.373841.33884
342009.01.05 10:33modify10.011.394501.373581.33858
352009.01.05 10:35modify10.011.394501.373531.33853
362009.01.05 10:35modify10.011.394501.373491.33849
372009.01.05 10:35modify10.011.394501.373391.33839
382009.01.05 10:35modify10.011.394501.373281.33828
392009.01.05 12:55modify10.011.394501.373181.33818
402009.01.05 12:56modify10.011.394501.372981.33798
412009.01.05 12:56modify10.011.394501.372751.33775
422009.01.05 12:56modify10.011.394501.372511.33751
432009.01.05 12:56modify10.011.394501.372391.33739
442009.01.05 12:56modify10.011.394501.372151.33715
452009.01.05 12:56modify10.011.394501.371981.33698
462009.01.05 12:56modify10.011.394501.371681.33668
472009.01.05 12:57modify10.011.394501.370181.33518
482009.01.05 12:57modify10.011.394501.370081.33508
492009.01.05 13:16modify10.011.394501.369721.33472
502009.01.05 13:16modify10.011.394501.369351.33435
512009.01.05 13:16modify10.011.394501.369171.33417
522009.01.05 13:16modify10.011.394501.368811.33381
532009.01.05 13:16modify10.011.394501.368541.33354
542009.01.05 13:16modify10.011.394501.368081.33308
552009.01.05 13:17modify10.011.394501.367881.33288
562009.01.05 13:17modify10.011.394501.367731.33273
572009.01.05 13:17modify10.011.394501.367481.33248
582009.01.05 13:18modify10.011.394501.367311.33231
592009.01.05 13:18modify10.011.394501.367041.33204
602009.01.05 13:18modify10.011.394501.367021.33202
612009.01.05 13:18modify10.011.394501.366981.33198
622009.01.05 13:29modify10.011.394501.366711.33171
632009.01.05 13:29modify10.011.394501.366441.33144
642009.01.05 13:29modify10.011.394501.365981.33098
652009.01.05 13:30modify10.011.394501.365881.33088
662009.01.05 13:30modify10.011.394501.365851.33085
672009.01.05 13:30modify10.011.394501.365761.33076
682009.01.05 13:30modify10.011.394501.365581.33058
692009.01.05 13:38modify10.011.394501.365521.33052
702009.01.05 13:38modify10.011.394501.365491.33049
712009.01.05 13:38modify10.011.394501.365361.33036
722009.01.05 13:38modify10.011.394501.365241.33024
732009.01.05 13:38modify10.011.394501.365181.33018
742009.01.05 13:38modify10.011.394501.365031.33003
752009.01.05 13:38modify10.011.394501.364881.32988
762009.01.05 13:48modify10.011.394501.364841.32984
772009.01.05 13:48modify10.011.394501.364711.32971
782009.01.05 13:48modify10.011.394501.364481.32948
792009.01.05 13:50modify10.011.394501.364431.32943
802009.01.05 13:50modify10.011.394501.364241.32924
812009.01.05 13:50modify10.011.394501.363881.32888
822009.01.05 13:53modify10.011.394501.363841.32884
832009.01.05 13:53modify10.011.394501.363711.32871
842009.01.05 13:53modify10.011.394501.363481.32848
852009.01.05 13:59modify10.011.394501.363381.32838
862009.01.05 14:00modify10.011.394501.363321.32832
872009.01.05 14:00modify10.011.394501.363151.32815
882009.01.05 14:00modify10.011.394501.363081.32808
892009.01.05 15:46s/l10.011.363081.363081.3280831.4110031.41
902009.01.05 18:45buy20.011.355981.335981.37598
912009.01.06 12:13s/l20.011.335981.335981.37598-19.9910011.42
922009.01.07 12:45sell30.011.363301.383301.34330
932009.01.09 16:31modify30.011.363301.355581.32058
942009.01.09 16:32modify30.011.363301.355531.32053
952009.01.09 16:32modify30.011.363301.355451.32045
962009.01.09 16:32modify30.011.363301.355351.32035
972009.01.09 16:32modify30.011.363301.355241.32024
982009.01.09 16:32modify30.011.363301.355131.32013
992009.01.09 16:32modify30.011.363301.355121.32012
1002009.01.09 16:32modify30.011.363301.354991.31999
1012009.01.09 16:32modify30.011.363301.354851.31985
1022009.01.09 16:32modify30.011.363301.354721.31972
1032009.01.09 16:32modify30.011.363301.354581.31958
1042009.01.09 18:29modify30.011.363301.354451.31945
1052009.01.09 18:29modify30.011.363301.354291.31929
1062009.01.09 18:29modify30.011.363301.354141.31914
1072009.01.09 18:29modify30.011.363301.353981.31898
1082009.01.09 18:41modify30.011.363301.353851.31885
1092009.01.09 18:41modify30.011.363301.353711.31871
1102009.01.09 18:41modify30.011.363301.353581.31858
1112009.01.09 18:41modify30.011.363301.353491.31849
1122009.01.09 18:41modify30.011.363301.353351.31835
1132009.01.09 18:41modify30.011.363301.353211.31821
1142009.01.09 18:41modify30.011.363301.353071.31807
1152009.01.09 18:41modify30.011.363301.352921.31792
1162009.01.09 18:41modify30.011.363301.352781.31778
1172009.01.09 18:46modify30.011.363301.352741.31774
1182009.01.09 18:46modify30.011.363301.352641.31764
1192009.01.09 18:46modify30.011.363301.352531.31753
1202009.01.09 18:46modify30.011.363301.352421.31742
1212009.01.09 18:46modify30.011.363301.352351.31735
1222009.01.09 18:46modify30.011.363301.352161.31716
1232009.01.09 18:46modify30.011.363301.351981.31698
1242009.01.09 19:34modify30.011.363301.351971.31697
1252009.01.09 19:34modify30.011.363301.351961.31696
1262009.01.09 19:34modify30.011.363301.351881.31688
1272009.01.09 19:36modify30.011.363301.351781.31678
1282009.01.09 19:36modify30.011.363301.351581.31658
1292009.01.09 19:36modify30.011.363301.351551.31655
1302009.01.09 19:36modify30.011.363301.351411.31641
1312009.01.09 19:36modify30.011.363301.351281.31628
1322009.01.09 19:36modify30.011.363301.351131.31613
1332009.01.09 19:36modify30.011.363301.350881.31588
1342009.01.12 08:00modify30.011.363301.349181.31418
1352009.01.12 08:00modify30.011.363301.349151.31415
1362009.01.12 08:00modify30.011.363301.349111.31411
1372009.01.12 08:00modify30.011.363301.349101.31410
1382009.01.12 08:00modify30.011.363301.349081.31408
1392009.01.12 08:23modify30.011.363301.348911.31391
1402009.01.12 08:23modify30.011.363301.348701.31370
1412009.01.12 08:23modify30.011.363301.348481.31348
1422009.01.12 08:30modify30.011.363301.348471.31347
1432009.01.12 08:30modify30.011.363301.348361.31336
1442009.01.12 08:30modify30.011.363301.348181.31318
1452009.01.12 08:31modify30.011.363301.348081.31308
1462009.01.12 08:31modify30.011.363301.348061.31306
1472009.01.12 08:31modify30.011.363301.348031.31303
1482009.01.12 08:31modify30.011.363301.347981.31298
1492009.01.12 08:32modify30.011.363301.347941.31294
1502009.01.12 08:32modify30.011.363301.347861.31286
1512009.01.12 08:32modify30.011.363301.347781.31278
1522009.01.12 08:32modify30.011.363301.347681.31268
1532009.01.12 08:32modify30.011.363301.347581.31258
1542009.01.12 08:32modify30.011.363301.347481.31248
1552009.01.12 08:32modify30.011.363301.347381.31238
1562009.01.12 08:33modify30.011.363301.347321.31232
1572009.01.12 08:33modify30.011.363301.347251.31225
1582009.01.12 08:33modify30.011.363301.347181.31218
1592009.01.12 08:36modify30.011.363301.347171.31217
1602009.01.12 08:36modify30.011.363301.347121.31212
1612009.01.12 08:36modify30.011.363301.347001.31200
1622009.01.12 08:36modify30.011.363301.346881.31188
1632009.01.12 08:37modify30.011.363301.346791.31179
1642009.01.12 08:37modify30.011.363301.346551.31155
1652009.01.12 08:37modify30.011.363301.346371.31137
1662009.01.12 08:37modify30.011.363301.346191.31119
1672009.01.12 08:37modify30.011.363301.346011.31101
1682009.01.12 08:37modify30.011.363301.345891.31089
1692009.01.12 08:37modify30.011.363301.345581.31058
1702009.01.12 08:37modify30.011.363301.345281.31028
1712009.01.12 09:09modify30.011.363301.345241.31024
1722009.01.12 09:09modify30.011.363301.345131.31013
1732009.01.12 09:09modify30.011.363301.345021.31002
1742009.01.12 09:09modify30.011.363301.344991.30999
1752009.01.12 09:09modify30.011.363301.344881.30988
1762009.01.12 09:09modify30.011.363301.344771.30977
1772009.01.12 09:09modify30.011.363301.344661.30966
1782009.01.12 09:09modify30.011.363301.344551.30955
1792009.01.12 09:09modify30.011.363301.344441.30944
1802009.01.12 09:09modify30.011.363301.344361.30936
1812009.01.12 09:09modify30.011.363301.344221.30922
1822009.01.12 09:09modify30.011.363301.344091.30909
1832009.01.12 09:09modify30.011.363301.343951.30895
1842009.01.12 09:09modify30.011.363301.343821.30882
1852009.01.12 09:09modify30.011.363301.343681.30868
1862009.01.12 09:10modify30.011.363301.343671.30867
1872009.01.12 09:10modify30.011.363301.343601.30860
1882009.01.12 09:10modify30.011.363301.343521.30852
1892009.01.12 09:10modify30.011.363301.343451.30845
1902009.01.12 09:10modify30.011.363301.343381.30838
1912009.01.12 09:18modify30.011.363301.342981.30798
1922009.01.12 09:18modify30.011.363301.342961.30796
1932009.01.12 09:18modify30.011.363301.342931.30793
1942009.01.12 09:18modify30.011.363301.342911.30791
1952009.01.12 09:18modify30.011.363301.342891.30789
1962009.01.12 09:18modify30.011.363301.342881.30788
1972009.01.12 09:19modify30.011.363301.342781.30778
1982009.01.12 09:20modify30.011.363301.342721.30772
1992009.01.12 09:20modify30.011.363301.342661.30766
2002009.01.12 09:20modify30.011.363301.342591.30759
2012009.01.12 09:20modify30.011.363301.342511.30751
2022009.01.12 09:20modify30.011.363301.342441.30744
2032009.01.12 09:20modify30.011.363301.342351.30735
2042009.01.12 09:20modify30.011.363301.342261.30726
2052009.01.12 09:20modify30.011.363301.342171.30717
2062009.01.12 09:20modify30.011.363301.342081.30708
2072009.01.12 09:21modify30.011.363301.342031.30703
2082009.01.12 09:21modify30.011.363301.341971.30697
2092009.01.12 09:21modify30.011.363301.341911.30691
2102009.01.12 09:21modify30.011.363301.341841.30684
2112009.01.12 09:21modify30.011.363301.341781.30678
2122009.01.12 09:27modify30.011.363301.341681.30668
2132009.01.12 09:28modify30.011.363301.341481.30648
2142009.01.12 09:29modify30.011.363301.341471.30647
2152009.01.12 09:29modify30.011.363301.341431.30643
2162009.01.12 09:29modify30.011.363301.341401.30640
2172009.01.12 09:29modify30.011.363301.341341.30634
2182009.01.12 09:29modify30.011.363301.341281.30628
2192009.01.12 09:30modify30.011.363301.341261.30626
2202009.01.12 09:30modify30.011.363301.341171.30617
2212009.01.12 09:30modify30.011.363301.341081.30608
2222009.01.12 09:31modify30.011.363301.341001.30600
2232009.01.12 09:31modify30.011.363301.340821.30582
2242009.01.12 09:31modify30.011.363301.340651.30565
2252009.01.12 09:31modify30.011.363301.340471.30547
2262009.01.12 09:31modify30.011.363301.340291.30529
2272009.01.12 09:31modify30.011.363301.340271.30527
2282009.01.12 09:31modify30.011.363301.340221.30522
2292009.01.12 09:31modify30.011.363301.340181.30518
2302009.01.12 11:39s/l30.011.340181.340181.3051823.0510034.47
2312009.01.13 15:45buy40.011.320981.300981.34098
2322009.01.20 01:38s/l40.011.300981.300981.34098-19.9210014.54
2332009.01.23 11:00buy50.011.279081.259081.29908
2342009.01.23 19:19modify50.011.279081.286701.32170
2352009.01.23 19:23modify50.011.279081.286711.32171
2362009.01.23 19:23modify50.011.279081.286751.32175
2372009.01.23 19:23modify50.011.279081.286771.32177
2382009.01.23 19:23modify50.011.279081.286801.32180
2392009.01.23 19:24modify50.011.279081.286871.32187
2402009.01.23 19:24modify50.011.279081.286931.32193
2412009.01.23 19:24modify50.011.279081.287041.32204
2422009.01.23 19:24modify50.011.279081.287201.32220
2432009.01.23 19:25modify50.011.279081.287221.32222
2442009.01.23 19:25modify50.011.279081.287251.32225
2452009.01.23 19:25modify50.011.279081.287301.32230
2462009.01.23 19:26modify50.011.279081.287331.32233
2472009.01.23 19:26modify50.011.279081.287371.32237
2482009.01.23 19:26modify50.011.279081.287421.32242
2492009.01.23 19:26modify50.011.279081.287461.32246
2502009.01.23 19:26modify50.011.279081.287471.32247
2512009.01.23 19:26modify50.011.279081.287511.32251
2522009.01.23 19:26modify50.011.279081.287561.32256
2532009.01.23 19:26modify50.011.279081.287601.32260
2542009.01.23 19:27modify50.011.279081.287631.32263
2552009.01.23 19:27modify50.011.279081.287761.32276
2562009.01.23 19:27modify50.011.279081.287891.32289
2572009.01.23 19:27modify50.011.279081.288011.32301
2582009.01.23 19:27modify50.011.279081.288141.32314
2592009.01.23 19:27modify50.011.279081.288271.32327
2602009.01.23 19:27modify50.011.279081.288331.32333
2612009.01.23 19:27modify50.011.279081.288431.32343
2622009.01.23 19:27modify50.011.279081.288531.32353
2632009.01.23 19:27modify50.011.279081.288641.32364
2642009.01.23 19:27modify50.011.279081.288741.32374
2652009.01.23 19:27modify50.011.279081.288791.32379
2662009.01.23 19:27modify50.011.279081.288891.32389
2672009.01.23 19:27modify50.011.279081.288991.32399
2682009.01.23 19:27modify50.011.279081.289101.32410
2692009.01.23 19:27modify50.011.279081.289201.32420
2702009.01.23 19:28modify50.011.279081.289291.32429
2712009.01.23 19:28modify50.011.279081.289431.32443
2722009.01.23 19:28modify50.011.279081.289461.32446
2732009.01.23 19:28modify50.011.279081.289501.32450
2742009.01.23 19:30modify50.011.279081.289521.32452
2752009.01.23 19:30modify50.011.279081.289611.32461
2762009.01.23 19:30modify50.011.279081.289701.32470
2772009.01.23 19:31modify50.011.279081.289771.32477
2782009.01.23 19:31modify50.011.279081.289791.32479
2792009.01.23 19:31modify50.011.279081.289871.32487
2802009.01.23 19:31modify50.011.279081.289941.32494
2812009.01.23 19:31modify50.011.279081.289991.32499
2822009.01.23 19:31modify50.011.279081.290101.32510
2832009.01.23 19:33modify50.011.279081.290201.32520
2842009.01.23 19:33modify50.011.279081.290341.32534
2852009.01.23 19:33modify50.011.279081.290481.32548
2862009.01.23 19:33modify50.011.279081.290611.32561
2872009.01.23 19:33modify50.011.279081.290751.32575
2882009.01.23 19:33modify50.011.279081.290861.32586
2892009.01.23 19:33modify50.011.279081.290961.32596
2902009.01.23 19:33modify50.011.279081.291071.32607
2912009.01.23 19:33modify50.011.279081.291181.32618
2922009.01.23 19:33modify50.011.279081.291291.32629
2932009.01.23 19:33modify50.011.279081.291401.32640
2942009.01.23 19:44modify50.011.279081.291501.32650
2952009.01.23 19:45modify50.011.279081.291551.32655
2962009.01.23 19:45modify50.011.279081.291591.32659
2972009.01.23 19:45modify50.011.279081.291641.32664
2982009.01.23 19:45modify50.011.279081.291651.32665
2992009.01.23 19:45modify50.011.279081.291681.32668
3002009.01.23 19:45modify50.011.279081.291721.32672
3012009.01.23 19:45modify50.011.279081.291751.32675
3022009.01.23 19:45modify50.011.279081.291771.32677
3032009.01.23 19:45modify50.011.279081.291801.32680
3042009.01.23 19:50modify50.011.279081.291891.32689
3052009.01.23 19:50modify50.011.279081.292051.32705
3062009.01.23 19:50modify50.011.279081.292091.32709
3072009.01.23 19:50modify50.011.279081.292241.32724
3082009.01.23 19:50modify50.011.279081.292401.32740
3092009.01.23 19:51modify50.011.279081.292411.32741
3102009.01.23 19:51modify50.011.279081.292511.32751
3112009.01.23 19:51modify50.011.279081.292591.32759
3122009.01.23 19:51modify50.011.279081.292671.32767
3132009.01.23 19:51modify50.011.279081.292751.32775
3142009.01.23 19:51modify50.011.279081.292841.32784
3152009.01.23 19:51modify50.011.279081.292921.32792
3162009.01.23 19:51modify50.011.279081.293001.32800
3172009.01.23 19:52modify50.011.279081.293031.32803
3182009.01.23 19:52modify50.011.279081.293101.32810
3192009.01.23 19:53modify50.011.279081.293221.32822
3202009.01.23 19:53modify50.011.279081.293341.32834
3212009.01.23 19:53modify50.011.279081.293461.32846
3222009.01.23 19:53modify50.011.279081.293491.32849
3232009.01.23 19:53modify50.011.279081.293581.32858
3242009.01.23 19:53modify50.011.279081.293681.32868
3252009.01.23 19:53modify50.011.279081.293761.32876
3262009.01.23 19:53modify50.011.279081.293831.32883
3272009.01.23 19:53modify50.011.279081.293901.32890
3282009.01.23 19:59modify50.011.279081.293931.32893
3292009.01.23 19:59modify50.011.279081.294091.32909
3302009.01.23 19:59modify50.011.279081.294251.32925
3312009.01.23 19:59modify50.011.279081.294291.32929
3322009.01.23 19:59modify50.011.279081.294441.32944
3332009.01.23 19:59modify50.011.279081.294601.32960
3342009.01.26 00:00s/l50.011.294601.294601.3296015.5310030.08
3352009.01.26 15:30sell60.011.312901.332901.29290
3362009.01.29 18:01modify60.011.312901.305281.27028
3372009.01.29 18:01modify60.011.312901.305271.27027
3382009.01.29 18:01modify60.011.312901.305251.27025
3392009.01.29 18:01modify60.011.312901.305241.27024
3402009.01.29 18:01modify60.011.312901.305231.27023
3412009.01.29 18:01modify60.011.312901.305211.27021
3422009.01.29 18:01modify60.011.312901.305201.27020
3432009.01.29 18:01modify60.011.312901.305191.27019
3442009.01.29 18:01modify60.011.312901.305171.27017
3452009.01.29 18:01modify60.011.312901.305161.27016
3462009.01.29 18:01modify60.011.312901.305151.27015
3472009.01.29 18:01modify60.011.312901.305131.27013
3482009.01.29 18:01modify60.011.312901.305121.27012
3492009.01.29 18:01modify60.011.312901.305111.27011
3502009.01.29 18:01modify60.011.312901.305091.27009
3512009.01.29 18:01modify60.011.312901.305081.27008
3522009.01.29 18:01modify60.011.312901.305071.27007
3532009.01.29 18:01modify60.011.312901.305051.27005
3542009.01.29 18:01modify60.011.312901.305041.27004
3552009.01.29 18:01modify60.011.312901.305031.27003
3562009.01.29 18:01modify60.011.312901.305011.27001
3572009.01.29 18:01modify60.011.312901.305001.27000
3582009.01.29 18:01modify60.011.312901.304991.26999
3592009.01.29 18:01modify60.011.312901.304971.26997
3602009.01.29 18:01modify60.011.312901.304961.26996
3612009.01.29 18:01modify60.011.312901.304951.26995
3622009.01.29 18:01modify60.011.312901.304931.26993
3632009.01.29 18:01modify60.011.312901.304921.26992
3642009.01.29 18:01modify60.011.312901.304911.26991
3652009.01.29 18:01modify60.011.312901.304891.26989
3662009.01.29 18:01modify60.011.312901.304881.26988
3672009.01.29 18:01modify60.011.312901.304861.26986
3682009.01.29 18:01modify60.011.312901.304851.26985
3692009.01.29 18:01modify60.011.312901.304841.26984
3702009.01.29 18:01modify60.011.312901.304831.26983
3712009.01.29 18:01modify60.011.312901.304811.26981
3722009.01.29 18:01modify60.011.312901.304801.26980
3732009.01.29 18:01modify60.011.312901.304791.26979
3742009.01.29 18:01modify60.011.312901.304771.26977
3752009.01.29 18:01modify60.011.312901.304761.26976
3762009.01.29 18:01modify60.011.312901.304751.26975
3772009.01.29 18:01modify60.011.312901.304731.26973
3782009.01.29 18:01modify60.011.312901.304721.26972
3792009.01.29 18:01modify60.011.312901.304711.26971
3802009.01.29 18:01modify60.011.312901.304701.26970
3812009.01.29 18:01modify60.011.312901.304681.26968
3822009.01.29 18:01modify60.011.312901.304671.26967
3832009.01.29 18:01modify60.011.312901.304661.26966
3842009.01.29 18:01modify60.011.312901.304641.26964
3852009.01.29 18:01modify60.011.312901.304631.26963
3862009.01.29 18:01modify60.011.312901.304621.26962
3872009.01.29 18:01modify60.011.312901.304611.26961
3882009.01.29 18:01modify60.011.312901.304591.26959
3892009.01.29 18:01modify60.011.312901.304581.26958
3902009.01.29 18:01modify60.011.312901.304571.26957
3912009.01.29 18:01modify60.011.312901.304551.26955
3922009.01.29 18:01modify60.011.312901.304531.26953
3932009.01.29 18:01modify60.011.312901.304521.26952
3942009.01.29 18:01modify60.011.312901.304501.26950
3952009.01.29 18:01modify60.011.312901.304491.26949
3962009.01.29 18:01modify60.011.312901.304471.26947
3972009.01.29 18:01modify60.011.312901.304451.26945
3982009.01.29 18:01modify60.011.312901.304441.26944
3992009.01.29 18:01modify60.011.312901.304421.26942
4002009.01.29 18:01modify60.011.312901.304411.26941
4012009.01.29 18:01modify60.011.312901.304391.26939
4022009.01.29 18:01modify60.011.312901.304371.26937
4032009.01.29 18:01modify60.011.312901.304361.26936
4042009.01.29 18:01modify60.011.312901.304341.26934
4052009.01.29 18:01modify60.011.312901.304331.26933
4062009.01.29 18:01modify60.011.312901.304311.26931
4072009.01.29 18:01modify60.011.312901.304291.26929
4082009.01.29 18:01modify60.011.312901.304281.26928
4092009.01.29 18:01modify60.011.312901.304261.26926
4102009.01.29 18:01modify60.011.312901.304241.26924
4112009.01.29 18:01modify60.011.312901.304231.26923
4122009.01.29 18:01modify60.011.312901.304211.26921
4132009.01.29 18:01modify60.011.312901.304201.26920
4142009.01.29 18:01modify60.011.312901.304181.26918
4152009.01.29 18:03modify60.011.312901.304171.26917
4162009.01.29 18:03modify60.011.312901.304161.26916
4172009.01.29 18:03modify60.011.312901.304141.26914
4182009.01.29 18:03modify60.011.312901.304131.26913
4192009.01.29 18:03modify60.011.312901.304111.26911
4202009.01.29 18:03modify60.011.312901.304101.26910
4212009.01.29 18:03modify60.011.312901.304081.26908
4222009.01.29 18:03modify60.011.312901.304071.26907
4232009.01.29 18:03modify60.011.312901.304051.26905
4242009.01.29 18:03modify60.011.312901.304041.26904
4252009.01.29 18:03modify60.011.312901.304021.26902
4262009.01.29 18:03modify60.011.312901.304001.26900
4272009.01.29 18:03modify60.011.312901.303991.26899
4282009.01.29 18:03modify60.011.312901.303971.26897
4292009.01.29 18:03modify60.011.312901.303961.26896
4302009.01.29 18:03modify60.011.312901.303941.26894
4312009.01.29 18:03modify60.011.312901.303931.26893
4322009.01.29 18:03modify60.011.312901.303911.26891
4332009.01.29 18:03modify60.011.312901.303901.26890
4342009.01.29 18:03modify60.011.312901.303881.26888
4352009.01.29 18:04modify60.011.312901.303871.26887
4362009.01.29 18:04modify60.011.312901.303851.26885
4372009.01.29 18:04modify60.011.312901.303841.26884
4382009.01.29 18:04modify60.011.312901.303821.26882
4392009.01.29 18:04modify60.011.312901.303801.26880
4402009.01.29 18:04modify60.011.312901.303781.26878
4412009.01.29 18:04modify60.011.312901.303761.26876
4422009.01.29 18:04modify60.011.312901.303751.26875
4432009.01.29 18:04modify60.011.312901.303731.26873
4442009.01.29 18:04modify60.011.312901.303711.26871
4452009.01.29 18:04modify60.011.312901.303691.26869
4462009.01.29 18:04modify60.011.312901.303671.26867
4472009.01.29 18:04modify60.011.312901.303651.26865
4482009.01.29 18:04modify60.011.312901.303641.26864
4492009.01.29 18:04modify60.011.312901.303621.26862
4502009.01.29 18:04modify60.011.312901.303601.26860
4512009.01.29 18:04modify60.011.312901.303581.26858
4522009.01.29 18:04modify60.011.312901.303561.26856
4532009.01.29 18:04modify60.011.312901.303541.26854
4542009.01.29 18:04modify60.011.312901.303531.26853
4552009.01.29 18:04modify60.011.312901.303511.26851
4562009.01.29 18:04modify60.011.312901.303491.26849
4572009.01.29 18:04modify60.011.312901.303481.26848
4582009.01.29 18:04modify60.011.312901.303461.26846
4592009.01.29 18:04modify60.011.312901.303441.26844
4602009.01.29 18:04modify60.011.312901.303411.26841
4612009.01.29 18:04modify60.011.312901.303391.26839
4622009.01.29 18:04modify60.011.312901.303371.26837
4632009.01.29 18:04modify60.011.312901.303351.26835
4642009.01.29 18:04modify60.011.312901.303321.26832
4652009.01.29 18:04modify60.011.312901.303301.26830
4662009.01.29 18:04modify60.011.312901.303281.26828
4672009.01.29 18:04modify60.011.312901.303251.26825
4682009.01.29 18:04modify60.011.312901.303231.26823
4692009.01.29 18:04modify60.011.312901.303211.26821
4702009.01.29 18:04modify60.011.312901.303191.26819
4712009.01.29 18:04modify60.011.312901.303161.26816
4722009.01.29 18:04modify60.011.312901.303141.26814
4732009.01.29 18:04modify60.011.312901.303121.26812
4742009.01.29 18:04modify60.011.312901.303091.26809
4752009.01.29 18:04modify60.011.312901.303071.26807
4762009.01.29 18:04modify60.011.312901.303051.26805
4772009.01.29 18:04modify60.011.312901.303031.26803
4782009.01.29 18:04modify60.011.312901.303001.26800
4792009.01.29 18:04modify60.011.312901.302981.26798
4802009.01.29 18:09modify60.011.312901.302961.26796
4812009.01.29 18:09modify60.011.312901.302941.26794
4822009.01.29 18:09modify60.011.312901.302911.26791
4832009.01.29 18:09modify60.011.312901.302891.26789
4842009.01.29 18:09modify60.011.312901.302871.26787
4852009.01.29 18:09modify60.011.312901.302841.26784
4862009.01.29 18:09modify60.011.312901.302821.26782
4872009.01.29 18:09modify60.011.312901.302801.26780
4882009.01.29 18:09modify60.011.312901.302771.26777
4892009.01.29 18:09modify60.011.312901.302751.26775
4902009.01.29 18:09modify60.011.312901.302731.26773
4912009.01.29 18:09modify60.011.312901.302701.26770
4922009.01.29 18:09modify60.011.312901.302681.26768
4932009.01.29 18:09modify60.011.312901.302661.26766
4942009.01.29 18:09modify60.011.312901.302631.26763
4952009.01.29 18:09modify60.011.312901.302611.26761
4962009.01.29 18:09modify60.011.312901.302591.26759
4972009.01.29 18:09modify60.011.312901.302571.26757
4982009.01.29 18:09modify60.011.312901.302541.26754
4992009.01.29 18:09modify60.011.312901.302521.26752
5002009.01.29 18:09modify60.011.312901.302501.26750
5012009.01.29 18:09modify60.011.312901.302471.26747
5022009.01.29 18:09modify60.011.312901.302451.26745
5032009.01.29 18:09modify60.011.312901.302431.26743
5042009.01.29 18:09modify60.011.312901.302401.26740
5052009.01.29 18:10modify60.011.312901.302381.26738
5062009.01.29 18:10modify60.011.312901.302361.26736
5072009.01.29 18:10modify60.011.312901.302341.26734
5082009.01.29 18:10modify60.011.312901.302311.26731
5092009.01.29 18:10modify60.011.312901.302291.26729
5102009.01.29 18:10modify60.011.312901.302271.26727
5112009.01.29 18:10modify60.011.312901.302251.26725
5122009.01.29 18:10modify60.011.312901.302221.26722
5132009.01.29 18:10modify60.011.312901.302201.26720
5142009.01.29 18:10modify60.011.312901.302181.26718
5152009.01.29 18:10modify60.011.312901.302161.26716
5162009.01.29 18:10modify60.011.312901.302141.26714
5172009.01.29 18:10modify60.011.312901.302111.26711
5182009.01.29 18:10modify60.011.312901.302091.26709
5192009.01.29 18:10modify60.011.312901.302071.26707
5202009.01.29 18:10modify60.011.312901.302051.26705
5212009.01.29 18:10modify60.011.312901.302031.26703
5222009.01.29 18:10modify60.011.312901.302001.26700
5232009.01.29 18:10modify60.011.312901.301981.26698
5242009.01.29 18:10modify60.011.312901.301961.26696
5252009.01.29 18:10modify60.011.312901.301941.26694
5262009.01.29 18:10modify60.011.312901.301911.26691
5272009.01.29 18:10modify60.011.312901.301891.26689
5282009.01.29 18:10modify60.011.312901.301871.26687
5292009.01.29 18:10modify60.011.312901.301851.26685
5302009.01.29 18:10modify60.011.312901.301831.26683
5312009.01.29 18:10modify60.011.312901.301811.26681
5322009.01.29 18:10modify60.011.312901.301791.26679
5332009.01.29 18:10modify60.011.312901.301771.26677
5342009.01.29 18:10modify60.011.312901.301751.26675
5352009.01.29 18:10modify60.011.312901.301721.26672
5362009.01.29 18:10modify60.011.312901.301701.26670
5372009.01.29 18:10modify60.011.312901.301681.26668
5382009.01.29 18:10modify60.011.312901.301661.26666
5392009.01.29 18:10modify60.011.312901.301641.26664
5402009.01.29 18:10modify60.011.312901.301621.26662
5412009.01.29 18:10modify60.011.312901.301601.26660
5422009.01.29 18:10modify60.011.312901.301581.26658
5432009.01.29 18:10modify60.011.312901.301551.26655
5442009.01.29 18:10modify60.011.312901.301531.26653
5452009.01.29 18:10modify60.011.312901.301511.26651
5462009.01.29 18:10modify60.011.312901.301491.26649
5472009.01.29 18:10modify60.011.312901.301461.26646
5482009.01.29 18:10modify60.011.312901.301431.26643
5492009.01.29 18:10modify60.011.312901.301411.26641
5502009.01.29 18:10modify60.011.312901.301381.26638
5512009.01.29 18:10modify60.011.312901.301351.26635
5522009.01.29 18:10modify60.011.312901.301331.26633
5532009.01.29 18:10modify60.011.312901.301301.26630
5542009.01.29 18:10modify60.011.312901.301271.26627
5552009.01.29 18:10modify60.011.312901.301251.26625
5562009.01.29 18:10modify60.011.312901.301221.26622
5572009.01.29 18:10modify60.011.312901.301191.26619
5582009.01.29 18:10modify60.011.312901.301171.26617
5592009.01.29 18:10modify60.011.312901.301141.26614
5602009.01.29 18:10modify60.011.312901.301111.26611
5612009.01.29 18:10modify60.011.312901.301091.26609
5622009.01.29 18:10modify60.011.312901.301061.26606
5632009.01.29 18:10modify60.011.312901.301031.26603
5642009.01.29 18:10modify60.011.312901.301011.26601
5652009.01.29 18:10modify60.011.312901.300981.26598
5662009.01.30 08:00modify60.011.312901.298881.26388
5672009.01.30 08:00modify60.011.312901.298871.26387
5682009.01.30 08:00modify60.011.312901.298861.26386
5692009.01.30 08:00modify60.011.312901.298851.26385
5702009.01.30 08:00modify60.011.312901.298841.26384
5712009.01.30 08:00modify60.011.312901.298831.26383
5722009.01.30 08:00modify60.011.312901.298821.26382
5732009.01.30 08:00modify60.011.312901.298811.26381
5742009.01.30 08:00modify60.011.312901.298801.26380
5752009.01.30 08:00modify60.011.312901.298791.26379
5762009.01.30 08:00modify60.011.312901.298781.26378
5772009.01.30 08:01modify60.011.312901.298681.26368
5782009.01.30 08:01modify60.011.312901.298661.26366
5792009.01.30 08:01modify60.011.312901.298641.26364
5802009.01.30 08:01modify60.011.312901.298621.26362
5812009.01.30 08:01modify60.011.312901.298601.26360
5822009.01.30 08:01modify60.011.312901.298581.26358
5832009.01.30 08:01modify60.011.312901.298561.26356
5842009.01.30 08:01modify60.011.312901.298541.26354
5852009.01.30 08:01modify60.011.312901.298521.26352
5862009.01.30 08:01modify60.011.312901.298501.26350
5872009.01.30 08:01modify60.011.312901.298491.26349
5882009.01.30 08:01modify60.011.312901.298481.26348
5892009.01.30 08:02modify60.011.312901.298471.26347
5902009.01.30 08:02modify60.011.312901.298461.26346
5912009.01.30 08:02modify60.011.312901.298451.26345
5922009.01.30 08:02modify60.011.312901.298441.26344
5932009.01.30 08:02modify60.011.312901.298431.26343
5942009.01.30 08:02modify60.011.312901.298421.26342
5952009.01.30 08:02modify60.011.312901.298411.26341
5962009.01.30 08:02modify60.011.312901.298401.26340
5972009.01.30 08:02modify60.011.312901.298391.26339
5982009.01.30 08:02modify60.011.312901.298381.26338
5992009.01.30 08:03modify60.011.312901.298371.26337
6002009.01.30 08:03modify60.011.312901.298361.26336
6012009.01.30 08:03modify60.011.312901.298351.26335
6022009.01.30 08:03modify60.011.312901.298341.26334
6032009.01.30 08:03modify60.011.312901.298331.26333
6042009.01.30 08:03modify60.011.312901.298321.26332
6052009.01.30 08:03modify60.011.312901.298311.26331
6062009.01.30 08:03modify60.011.312901.298301.26330
6072009.01.30 08:03modify60.011.312901.298291.26329
6082009.01.30 08:03modify60.011.312901.298281.26328
6092009.01.30 08:03modify60.011.312901.298271.26327
6102009.01.30 08:03modify60.011.312901.298261.26326
6112009.01.30 08:03modify60.011.312901.298251.26325
6122009.01.30 08:03modify60.011.312901.298241.26324
6132009.01.30 08:03modify60.011.312901.298231.26323
6142009.01.30 08:03modify60.011.312901.298221.26322
6152009.01.30 08:03modify60.011.312901.298211.26321
6162009.01.30 08:03modify60.011.312901.298201.26320
6172009.01.30 08:03modify60.011.312901.298191.26319
6182009.01.30 08:03modify60.011.312901.298181.26318
6192009.01.30 08:05modify60.011.312901.298161.26316
6202009.01.30 08:05modify60.011.312901.298151.26315
6212009.01.30 08:05modify60.011.312901.298131.26313
6222009.01.30 08:05modify60.011.312901.298121.26312
6232009.01.30 08:05modify60.011.312901.298101.26310
6242009.01.30 08:05modify60.011.312901.298081.26308
6252009.01.30 08:05modify60.011.312901.298071.26307
6262009.01.30 08:05modify60.011.312901.298051.26305
6272009.01.30 08:05modify60.011.312901.298041.26304
6282009.01.30 08:05modify60.011.312901.298021.26302
6292009.01.30 08:05modify60.011.312901.298011.26301
6302009.01.30 08:05modify60.011.312901.297991.26299
6312009.01.30 08:05modify60.011.312901.297981.26298
6322009.01.30 08:05modify60.011.312901.297961.26296
6332009.01.30 08:05modify60.011.312901.297951.26295
6342009.01.30 08:05modify60.011.312901.297931.26293
6352009.01.30 08:05modify60.011.312901.297911.26291
6362009.01.30 08:05modify60.011.312901.297901.26290
6372009.01.30 08:05modify60.011.312901.297881.26288
6382009.01.30 08:05modify60.011.312901.297861.26286
6392009.01.30 08:05modify60.011.312901.297841.26284
6402009.01.30 08:05modify60.011.312901.297821.26282
6412009.01.30 08:05modify60.011.312901.297801.26280
6422009.01.30 08:06modify60.011.312901.297781.26278
6432009.01.30 08:07modify60.011.312901.297771.26277
6442009.01.30 08:07modify60.011.312901.297761.26276
6452009.01.30 08:07modify60.011.312901.297751.26275
6462009.01.30 08:07modify60.011.312901.297741.26274
6472009.01.30 08:07modify60.011.312901.297731.26273
6482009.01.30 08:07modify60.011.312901.297721.26272
6492009.01.30 08:07modify60.011.312901.297711.26271
6502009.01.30 08:07modify60.011.312901.297701.26270
6512009.01.30 08:07modify60.011.312901.297691.26269
6522009.01.30 08:07modify60.011.312901.297681.26268
6532009.01.30 08:07modify60.011.312901.297671.26267
6542009.01.30 08:07modify60.011.312901.297661.26266
6552009.01.30 08:07modify60.011.312901.297641.26264
6562009.01.30 08:07modify60.011.312901.297631.26263
6572009.01.30 08:07modify60.011.312901.297621.26262
6582009.01.30 08:07modify60.011.312901.297611.26261
6592009.01.30 08:07modify60.011.312901.297601.26260
6602009.01.30 08:07modify60.011.312901.297591.26259
6612009.01.30 08:07modify60.011.312901.297581.26258
6622009.01.30 08:08modify60.011.312901.297571.26257
6632009.01.30 08:08modify60.011.312901.297561.26256
6642009.01.30 08:08modify60.011.312901.297551.26255
6652009.01.30 08:08modify60.011.312901.297541.26254
6662009.01.30 08:08modify60.011.312901.297531.26253
6672009.01.30 08:08modify60.011.312901.297521.26252
6682009.01.30 08:08modify60.011.312901.297511.26251
6692009.01.30 08:08modify60.011.312901.297501.26250
6702009.01.30 08:08modify60.011.312901.297491.26249
6712009.01.30 08:08modify60.011.312901.297481.26248
6722009.01.30 08:08modify60.011.312901.297471.26247
6732009.01.30 08:08modify60.011.312901.297461.26246
6742009.01.30 08:08modify60.011.312901.297451.26245
6752009.01.30 08:08modify60.011.312901.297441.26244
6762009.01.30 08:08modify60.011.312901.297431.26243
6772009.01.30 08:08modify60.011.312901.297421.26242
6782009.01.30 08:08modify60.011.312901.297411.26241
6792009.01.30 08:08modify60.011.312901.297401.26240
6802009.01.30 08:08modify60.011.312901.297391.26239
6812009.01.30 08:08modify60.011.312901.297381.26238
6822009.01.30 08:08modify60.011.312901.297371.26237
6832009.01.30 08:08modify60.011.312901.297361.26236
6842009.01.30 08:08modify60.011.312901.297351.26235
6852009.01.30 08:08modify60.011.312901.297341.26234
6862009.01.30 08:08modify60.011.312901.297331.26233
6872009.01.30 08:08modify60.011.312901.297321.26232
6882009.01.30 08:08modify60.011.312901.297311.26231
6892009.01.30 08:08modify60.011.312901.297301.26230
6902009.01.30 08:08modify60.011.312901.297291.26229
6912009.01.30 08:08modify60.011.312901.297281.26228
6922009.01.30 08:08modify60.011.312901.297271.26227
6932009.01.30 08:08modify60.011.312901.297261.26226
6942009.01.30 08:08modify60.011.312901.297241.26224
6952009.01.30 08:08modify60.011.312901.297231.26223
6962009.01.30 08:08modify60.011.312901.297221.26222
6972009.01.30 08:08modify60.011.312901.297211.26221
6982009.01.30 08:08modify60.011.312901.297201.26220
6992009.01.30 08:08modify60.011.312901.297191.26219
7002009.01.30 08:08modify60.011.312901.297171.26217
7012009.01.30 08:08modify60.011.312901.297161.26216
7022009.01.30 08:08modify60.011.312901.297151.26215
7032009.01.30 08:08modify60.011.312901.297141.26214
7042009.01.30 08:08modify60.011.312901.297131.26213
7052009.01.30 08:08modify60.011.312901.297121.26212
7062009.01.30 08:08modify60.011.312901.297101.26210
7072009.01.30 08:08modify60.011.312901.297091.26209
7082009.01.30 08:08modify60.011.312901.297081.26208
7092009.01.30 08:09modify60.011.312901.297071.26207
7102009.01.30 08:09modify60.011.312901.297061.26206
7112009.01.30 08:09modify60.011.312901.297051.26205
7122009.01.30 08:09modify60.011.312901.297041.26204
7132009.01.30 08:09modify60.011.312901.297031.26203
7142009.01.30 08:09modify60.011.312901.297021.26202
7152009.01.30 08:09modify60.011.312901.297011.26201
7162009.01.30 08:09modify60.011.312901.297001.26200
7172009.01.30 08:09modify60.011.312901.296991.26199
7182009.01.30 08:09modify60.011.312901.296981.26198
7192009.01.30 08:09modify60.011.312901.296971.26197
7202009.01.30 08:09modify60.011.312901.296961.26196
7212009.01.30 08:09modify60.011.312901.296951.26195
7222009.01.30 08:09modify60.011.312901.296941.26194
7232009.01.30 08:09modify60.011.312901.296931.26193
7242009.01.30 08:09modify60.011.312901.296921.26192
7252009.01.30 08:09modify60.011.312901.296911.26191
7262009.01.30 08:09modify60.011.312901.296901.26190
7272009.01.30 08:09modify60.011.312901.296891.26189
7282009.01.30 08:09modify60.011.312901.296881.26188
7292009.01.30 08:09modify60.011.312901.296871.26187
7302009.01.30 08:09modify60.011.312901.296861.26186
7312009.01.30 08:09modify60.011.312901.296851.26185
7322009.01.30 08:09modify60.011.312901.296841.26184
7332009.01.30 08:09modify60.011.312901.296831.26183
7342009.01.30 08:09modify60.011.312901.296821.26182
7352009.01.30 08:09modify60.011.312901.296811.26181
7362009.01.30 08:09modify60.011.312901.296801.26180
7372009.01.30 08:09modify60.011.312901.296791.26179
7382009.01.30 08:09modify60.011.312901.296781.26178
7392009.01.30 08:09modify60.011.312901.296771.26177
7402009.01.30 08:09modify60.011.312901.296761.26176
7412009.01.30 08:09modify60.011.312901.296751.26175
7422009.01.30 08:09modify60.011.312901.296741.26174
7432009.01.30 08:09modify60.011.312901.296731.26173
7442009.01.30 08:09modify60.011.312901.296721.26172
7452009.01.30 08:09modify60.011.312901.296711.26171
7462009.01.30 08:09modify60.011.312901.296701.26170
7472009.01.30 08:09modify60.011.312901.296691.26169
7482009.01.30 08:09modify60.011.312901.296681.26168
7492009.01.30 08:10modify60.011.312901.296671.26167
7502009.01.30 08:10modify60.011.312901.296661.26166
7512009.01.30 08:10modify60.011.312901.296651.26165
7522009.01.30 08:10modify60.011.312901.296641.26164
7532009.01.30 08:10modify60.011.312901.296631.26163
7542009.01.30 08:10modify60.011.312901.296621.26162
7552009.01.30 08:10modify60.011.312901.296611.26161
7562009.01.30 08:10modify60.011.312901.296601.26160
7572009.01.30 08:10modify60.011.312901.296591.26159
7582009.01.30 08:10modify60.011.312901.296581.26158
7592009.01.30 08:11modify60.011.312901.296571.26157
7602009.01.30 08:11modify60.011.312901.296551.26155
7612009.01.30 08:11modify60.011.312901.296541.26154
7622009.01.30 08:11modify60.011.312901.296521.26152
7632009.01.30 08:11modify60.011.312901.296511.26151
7642009.01.30 08:11modify60.011.312901.296491.26149
7652009.01.30 08:11modify60.011.312901.296481.26148
7662009.01.30 08:11modify60.011.312901.296461.26146
7672009.01.30 08:11modify60.011.312901.296451.26145
7682009.01.30 08:11modify60.011.312901.296441.26144
7692009.01.30 08:11modify60.011.312901.296421.26142
7702009.01.30 08:11modify60.011.312901.296411.26141
7712009.01.30 08:11modify60.011.312901.296391.26139
7722009.01.30 08:11modify60.011.312901.296381.26138
7732009.01.30 08:11modify60.011.312901.296361.26136
7742009.01.30 08:11modify60.011.312901.296351.26135
7752009.01.30 08:11modify60.011.312901.296331.26133
7762009.01.30 08:11modify60.011.312901.296321.26132
7772009.01.30 08:11modify60.011.312901.296311.26131
7782009.01.30 08:11modify60.011.312901.296301.26130
7792009.01.30 08:11modify60.011.312901.296291.26129
7802009.01.30 08:11modify60.011.312901.296281.26128
7812009.01.30 08:24modify60.011.312901.296271.26127
7822009.01.30 08:24modify60.011.312901.296261.26126
7832009.01.30 08:24modify60.011.312901.296241.26124
7842009.01.30 08:24modify60.011.312901.296231.26123
7852009.01.30 08:24modify60.011.312901.296221.26122
7862009.01.30 08:24modify60.011.312901.296211.26121
7872009.01.30 08:24modify60.011.312901.296201.26120
7882009.01.30 08:24modify60.011.312901.296191.26119
7892009.01.30 08:24modify60.011.312901.296181.26118
7902009.01.30 08:24modify60.011.312901.296171.26117
7912009.01.30 08:24modify60.011.312901.296151.26115
7922009.01.30 08:24modify60.011.312901.296141.26114
7932009.01.30 08:24modify60.011.312901.296131.26113
7942009.01.30 08:24modify60.011.312901.296121.26112
7952009.01.30 08:24modify60.011.312901.296101.26110
7962009.01.30 08:24modify60.011.312901.296091.26109
7972009.01.30 08:24modify60.011.312901.296071.26107
7982009.01.30 08:24modify60.011.312901.296061.26106
7992009.01.30 08:24modify60.011.312901.296041.26104
8002009.01.30 08:24modify60.011.312901.296031.26103
8012009.01.30 08:24modify60.011.312901.296011.26101
8022009.01.30 08:24modify60.011.312901.296001.26100
8032009.01.30 08:24modify60.011.312901.295981.26098
8042009.01.30 08:28modify60.011.312901.295951.26095
8052009.01.30 08:28modify60.011.312901.295931.26093
8062009.01.30 08:28modify60.011.312901.295901.26090
8072009.01.30 08:28modify60.011.312901.295871.26087
8082009.01.30 08:28modify60.011.312901.295841.26084
8092009.01.30 08:28modify60.011.312901.295821.26082
8102009.01.30 08:28modify60.011.312901.295791.26079
8112009.01.30 08:28modify60.011.312901.295761.26076
8122009.01.30 08:28modify60.011.312901.295731.26073
8132009.01.30 08:28modify60.011.312901.295711.26071
8142009.01.30 08:28modify60.011.312901.295681.26068
8152009.01.30 08:29modify60.011.312901.295661.26066
8162009.01.30 08:29modify60.011.312901.295641.26064
8172009.01.30 08:29modify60.011.312901.295611.26061
8182009.01.30 08:29modify60.011.312901.295591.26059
8192009.01.30 08:29modify60.011.312901.295571.26057
8202009.01.30 08:29modify60.011.312901.295541.26054
8212009.01.30 08:29modify60.011.312901.295521.26052
8222009.01.30 08:29modify60.011.312901.295501.26050
8232009.01.30 08:29modify60.011.312901.295481.26048
8242009.01.30 08:29modify60.011.312901.295461.26046
8252009.01.30 08:29modify60.011.312901.295431.26043
8262009.01.30 08:29modify60.011.312901.295411.26041
8272009.01.30 08:29modify60.011.312901.295391.26039
8282009.01.30 08:29modify60.011.312901.295371.26037
8292009.01.30 08:29modify60.011.312901.295351.26035
8302009.01.30 08:29modify60.011.312901.295321.26032
8312009.01.30 08:29modify60.011.312901.295301.26030
8322009.01.30 08:29modify60.011.312901.295281.26028
8332009.01.30 08:29modify60.011.312901.295261.26026
8342009.01.30 08:29modify60.011.312901.295231.26023
8352009.01.30 08:29modify60.011.312901.295211.26021
8362009.01.30 08:29modify60.011.312901.295191.26019
8372009.01.30 08:29modify60.011.312901.295181.26018
8382009.01.30 08:29modify60.011.312901.295151.26015
8392009.01.30 08:29modify60.011.312901.295131.26013
8402009.01.30 08:29modify60.011.312901.295101.26010
8412009.01.30 08:29modify60.011.312901.295071.26007
8422009.01.30 08:29modify60.011.312901.295041.26004
8432009.01.30 08:29modify60.011.312901.295011.26001
8442009.01.30 08:29modify60.011.312901.294991.25999
8452009.01.30 08:29modify60.011.312901.294961.25996
8462009.01.30 08:29modify60.011.312901.294931.25993
8472009.01.30 08:29modify60.011.312901.294901.25990
8482009.01.30 08:29modify60.011.312901.294871.25987
8492009.01.30 08:29modify60.011.312901.294851.25985
8502009.01.30 08:29modify60.011.312901.294821.25982
8512009.01.30 08:29modify60.011.312901.294791.25979
8522009.01.30 08:29modify60.011.312901.294761.25976
8532009.01.30 08:29modify60.011.312901.294741.25974
8542009.01.30 08:29modify60.011.312901.294711.25971
8552009.01.30 08:29modify60.011.312901.294681.25968
8562009.01.30 08:30modify60.011.312901.294671.25967
8572009.01.30 08:30modify60.011.312901.294661.25966
8582009.01.30 08:30modify60.011.312901.294651.25965
8592009.01.30 08:30modify60.011.312901.294641.25964
8602009.01.30 08:30modify60.011.312901.294631.25963
8612009.01.30 08:30modify60.011.312901.294621.25962
8622009.01.30 08:30modify60.011.312901.294611.25961
8632009.01.30 08:30modify60.011.312901.294601.25960
8642009.01.30 08:30modify60.011.312901.294591.25959
8652009.01.30 08:30modify60.011.312901.294581.25958
8662009.01.30 09:22modify60.011.312901.294571.25957
8672009.01.30 09:22modify60.011.312901.294551.25955
8682009.01.30 09:22modify60.011.312901.294531.25953
8692009.01.30 09:22modify60.011.312901.294511.25951
8702009.01.30 09:22modify60.011.312901.294491.25949
8712009.01.30 09:22modify60.011.312901.294471.25947
8722009.01.30 09:22modify60.011.312901.294451.25945
8732009.01.30 09:22modify60.011.312901.294431.25943
8742009.01.30 09:22modify60.011.312901.294411.25941
8752009.01.30 09:22modify60.011.312901.294401.25940
8762009.01.30 09:22modify60.011.312901.294381.25938
8772009.01.30 09:22modify60.011.312901.294361.25936
8782009.01.30 09:22modify60.011.312901.294341.25934
8792009.01.30 09:22modify60.011.312901.294321.25932
8802009.01.30 09:22modify60.011.312901.294301.25930
8812009.01.30 09:22modify60.011.312901.294281.25928
8822009.01.30 09:23modify60.011.312901.294271.25927
8832009.01.30 09:23modify60.011.312901.294251.25925
8842009.01.30 09:23modify60.011.312901.294231.25923
8852009.01.30 09:23modify60.011.312901.294211.25921
8862009.01.30 09:23modify60.011.312901.294191.25919
8872009.01.30 09:23modify60.011.312901.294171.25917
8882009.01.30 09:23modify60.011.312901.294151.25915
8892009.01.30 09:23modify60.011.312901.294131.25913
8902009.01.30 09:23modify60.011.312901.294121.25912
8912009.01.30 09:23modify60.011.312901.294111.25911
8922009.01.30 09:23modify60.011.312901.294101.25910
8932009.01.30 09:23modify60.011.312901.294091.25909
8942009.01.30 09:23modify60.011.312901.294081.25908
8952009.01.30 09:58modify60.011.312901.294051.25905
8962009.01.30 09:58modify60.011.312901.294011.25901
8972009.01.30 09:58modify60.011.312901.293981.25898
8982009.01.30 09:58modify60.011.312901.293941.25894
8992009.01.30 09:58modify60.011.312901.293911.25891
9002009.01.30 09:58modify60.011.312901.293871.25887
9012009.01.30 09:58modify60.011.312901.293861.25886
9022009.01.30 09:58modify60.011.312901.293851.25885
9032009.01.30 09:58modify60.011.312901.293841.25884
9042009.01.30 09:58modify60.011.312901.293831.25883
9052009.01.30 09:58modify60.011.312901.293821.25882
9062009.01.30 09:58modify60.011.312901.293811.25881
9072009.01.30 09:58modify60.011.312901.293801.25880
9082009.01.30 09:58modify60.011.312901.293791.25879
9092009.01.30 09:58modify60.011.312901.293781.25878
9102009.01.30 10:08modify60.011.312901.293771.25877
9112009.01.30 10:08modify60.011.312901.293761.25876
9122009.01.30 10:08modify60.011.312901.293741.25874
9132009.01.30 10:08modify60.011.312901.293731.25873
9142009.01.30 10:08modify60.011.312901.293711.25871
9152009.01.30 10:08modify60.011.312901.293701.25870
9162009.01.30 10:08modify60.011.312901.293681.25868
9172009.01.30 10:08modify60.011.312901.293671.25867
9182009.01.30 10:08modify60.011.312901.293651.25865
9192009.01.30 10:08modify60.011.312901.293641.25864
9202009.01.30 10:08modify60.011.312901.293631.25863
9212009.01.30 10:08modify60.011.312901.293611.25861
9222009.01.30 10:08modify60.011.312901.293601.25860
9232009.01.30 10:08modify60.011.312901.293581.25858
9242009.01.30 10:08modify60.011.312901.293571.25857
9252009.01.30 10:08modify60.011.312901.293561.25856
9262009.01.30 10:08modify60.011.312901.293541.25854
9272009.01.30 10:08modify60.011.312901.293531.25853
9282009.01.30 10:08modify60.011.312901.293511.25851
9292009.01.30 10:08modify60.011.312901.293501.25850
9302009.01.30 10:08modify60.011.312901.293481.25848
9312009.01.30 10:08modify60.011.312901.293471.25847
9322009.01.30 10:08modify60.011.312901.293451.25845
9332009.01.30 10:08modify60.011.312901.293441.25844
9342009.01.30 10:08modify60.011.312901.293421.25842
9352009.01.30 10:08modify60.011.312901.293411.25841
9362009.01.30 10:08modify60.011.312901.293401.25840
9372009.01.30 10:08modify60.011.312901.293381.25838
9382009.01.30 10:08modify60.011.312901.293361.25836
9392009.01.30 10:08modify60.011.312901.293341.25834
9402009.01.30 10:08modify60.011.312901.293321.25832
9412009.01.30 10:08modify60.011.312901.293301.25830
9422009.01.30 10:08modify60.011.312901.293291.25829
9432009.01.30 10:08modify60.011.312901.293271.25827
9442009.01.30 10:08modify60.011.312901.293251.25825
9452009.01.30 10:08modify60.011.312901.293231.25823
9462009.01.30 10:08modify60.011.312901.293211.25821
9472009.01.30 10:08modify60.011.312901.293191.25819
9482009.01.30 10:08modify60.011.312901.293171.25817
9492009.01.30 10:08modify60.011.312901.293151.25815
9502009.01.30 10:08modify60.011.312901.293141.25814
9512009.01.30 10:08modify60.011.312901.293121.25812
9522009.01.30 10:08modify60.011.312901.293101.25810
9532009.01.30 10:08modify60.011.312901.293081.25808
9542009.01.30 10:40modify60.011.312901.293071.25807
9552009.01.30 10:40modify60.011.312901.293061.25806
9562009.01.30 10:40modify60.011.312901.293041.25804
9572009.01.30 10:40modify60.011.312901.293031.25803
9582009.01.30 10:40modify60.011.312901.293021.25802
9592009.01.30 10:40modify60.011.312901.293011.25801
9602009.01.30 10:40modify60.011.312901.293001.25800
9612009.01.30 10:40modify60.011.312901.292991.25799
9622009.01.30 10:40modify60.011.312901.292981.25798
9632009.01.30 10:42modify60.011.312901.292781.25778
9642009.01.30 10:42modify60.011.312901.292771.25777
9652009.01.30 10:42modify60.011.312901.292751.25775
9662009.01.30 10:42modify60.011.312901.292741.25774
9672009.01.30 10:42modify60.011.312901.292731.25773
9682009.01.30 10:42modify60.011.312901.292721.25772
9692009.01.30 10:42modify60.011.312901.292701.25770
9702009.01.30 10:42modify60.011.312901.292691.25769
9712009.01.30 10:42modify60.011.312901.292681.25768
9722009.01.30 10:42modify60.011.312901.292671.25767
9732009.01.30 10:42modify60.011.312901.292651.25765
9742009.01.30 10:42modify60.011.312901.292641.25764
9752009.01.30 10:42modify60.011.312901.292631.25763
9762009.01.30 10:42modify60.011.312901.292621.25762
9772009.01.30 10:42modify60.011.312901.292601.25760
9782009.01.30 10:42modify60.011.312901.292591.25759
9792009.01.30 10:42modify60.011.312901.292581.25758
9802009.01.30 10:42modify60.011.312901.292571.25757
9812009.01.30 10:42modify60.011.312901.292551.25755
9822009.01.30 10:42modify60.011.312901.292541.25754
9832009.01.30 10:42modify60.011.312901.292531.25753
9842009.01.30 10:42modify60.011.312901.292521.25752
9852009.01.30 10:42modify60.011.312901.292511.25751
9862009.01.30 10:42modify60.011.312901.292501.25750
9872009.01.30 10:42modify60.011.312901.292491.25749
9882009.01.30 10:42modify60.011.312901.292481.25748
9892009.01.30 10:43modify60.011.312901.292471.25747
9902009.01.30 10:43modify60.011.312901.292431.25743
9912009.01.30 10:43modify60.011.312901.292401.25740
9922009.01.30 10:43modify60.011.312901.292361.25736
9932009.01.30 10:43modify60.011.312901.292331.25733
9942009.01.30 10:43modify60.011.312901.292321.25732
9952009.01.30 10:43modify60.011.312901.292281.25728
9962009.01.30 10:43modify60.011.312901.292251.25725
9972009.01.30 10:43modify60.011.312901.292211.25721
9982009.01.30 10:43modify60.011.312901.292181.25718
9992009.01.30 10:43modify60.011.312901.292141.25714
10002009.01.30 10:43modify60.011.312901.292111.25711
10012009.01.30 10:43modify60.011.312901.292071.25707
10022009.01.30 10:43modify60.011.312901.292041.25704
10032009.01.30 10:43modify60.011.312901.292001.25700
10042009.01.30 10:43modify60.011.312901.291971.25697
10052009.01.30 10:43modify60.011.312901.291931.25693
10062009.01.30 10:43modify60.011.312901.291901.25690
10072009.01.30 10:43modify60.011.312901.291861.25686
10082009.01.30 10:43modify60.011.312901.291831.25683
10092009.01.30 10:43modify60.011.312901.291781.25678
10102009.01.30 10:43modify60.011.312901.291741.25674
10112009.01.30 10:43modify60.011.312901.291701.25670
10122009.01.30 10:43modify60.011.312901.291651.25665
10132009.01.30 10:43modify60.011.312901.291611.25661
10142009.01.30 10:43modify60.011.312901.291571.25657
10152009.01.30 10:43modify60.011.312901.291531.25653
10162009.01.30 10:43modify60.011.312901.291481.25648
10172009.01.30 10:43modify60.011.312901.291441.25644
10182009.01.30 10:43modify60.011.312901.291401.25640
10192009.01.30 10:43modify60.011.312901.291351.25635
10202009.01.30 10:43modify60.011.312901.291311.25631
10212009.01.30 10:43modify60.011.312901.291271.25627
10222009.01.30 10:43modify60.011.312901.291221.25622
10232009.01.30 10:43modify60.011.312901.291181.25618
10242009.01.30 10:44modify60.011.312901.291161.25616
10252009.01.30 10:44modify60.011.312901.291131.25613
10262009.01.30 10:44modify60.011.312901.291111.25611
10272009.01.30 10:44modify60.011.312901.291081.25608
10282009.01.30 10:44modify60.011.312901.291061.25606
10292009.01.30 10:44modify60.011.312901.291031.25603
10302009.01.30 10:44modify60.011.312901.291021.25602
10312009.01.30 10:44modify60.011.312901.291011.25601
10322009.01.30 10:44modify60.011.312901.291001.25600
10332009.01.30 10:44modify60.011.312901.290991.25599
10342009.01.30 10:44modify60.011.312901.290981.25598
10352009.01.30 12:49modify60.011.312901.290971.25597
10362009.01.30 12:49modify60.011.312901.290941.25594
10372009.01.30 12:49modify60.011.312901.290911.25591
10382009.01.30 12:49modify60.011.312901.290871.25587
10392009.01.30 12:49modify60.011.312901.290841.25584
10402009.01.30 12:49modify60.011.312901.290811.25581
10412009.01.30 12:49modify60.011.312901.290781.25578
10422009.01.30 12:52modify60.011.312901.290771.25577
10432009.01.30 12:52modify60.011.312901.290751.25575
10442009.01.30 12:52modify60.011.312901.290721.25572
10452009.01.30 12:52modify60.011.312901.290701.25570
10462009.01.30 12:52modify60.011.312901.290671.25567
10472009.01.30 12:52modify60.011.312901.290651.25565
10482009.01.30 12:52modify60.011.312901.290621.25562
10492009.01.30 12:52modify60.011.312901.290601.25560
10502009.01.30 12:52modify60.011.312901.290571.25557
10512009.01.30 12:52modify60.011.312901.290551.25555
10522009.01.30 12:52modify60.011.312901.290521.25552
10532009.01.30 12:52modify60.011.312901.290501.25550
10542009.01.30 12:52modify60.011.312901.290471.25547
10552009.01.30 12:52modify60.011.312901.290441.25544
10562009.01.30 12:52modify60.011.312901.290401.25540
10572009.01.30 12:52modify60.011.312901.290371.25537
10582009.01.30 12:52modify60.011.312901.290341.25534
10592009.01.30 12:52modify60.011.312901.290311.25531
10602009.01.30 12:52modify60.011.312901.290271.25527
10612009.01.30 12:52modify60.011.312901.290241.25524
10622009.01.30 12:52modify60.011.312901.290211.25521
10632009.01.30 12:52modify60.011.312901.290181.25518
10642009.01.30 12:52modify60.011.312901.290141.25514
10652009.01.30 12:52modify60.011.312901.290111.25511
10662009.01.30 12:52modify60.011.312901.290081.25508
10672009.01.30 12:54modify60.011.312901.290061.25506
10682009.01.30 12:54modify60.011.312901.290041.25504
10692009.01.30 12:54modify60.011.312901.290011.25501
10702009.01.30 12:54modify60.011.312901.289991.25499
10712009.01.30 12:54modify60.011.312901.289961.25496
10722009.01.30 12:54modify60.011.312901.289941.25494
10732009.01.30 12:54modify60.011.312901.289911.25491
10742009.01.30 12:54modify60.011.312901.289891.25489
10752009.01.30 12:54modify60.011.312901.289871.25487
10762009.01.30 12:54modify60.011.312901.289851.25485
10772009.01.30 12:54modify60.011.312901.289821.25482
10782009.01.30 12:54modify60.011.312901.289801.25480
10792009.01.30 12:54modify60.011.312901.289781.25478
10802009.01.30 12:54modify60.011.312901.289761.25476
10812009.01.30 12:54modify60.011.312901.289731.25473
10822009.01.30 12:54modify60.011.312901.289711.25471
10832009.01.30 12:54modify60.011.312901.289691.25469
10842009.01.30 12:54modify60.011.312901.289671.25467
10852009.01.30 12:54modify60.011.312901.289641.25464
10862009.01.30 12:54modify60.011.312901.289621.25462
10872009.01.30 12:54modify60.011.312901.289611.25461
10882009.01.30 12:54modify60.011.312901.289581.25458
10892009.01.30 12:54modify60.011.312901.289551.25455
10902009.01.30 12:54modify60.011.312901.289521.25452
10912009.01.30 12:54modify60.011.312901.289491.25449
10922009.01.30 12:54modify60.011.312901.289461.25446
10932009.01.30 12:54modify60.011.312901.289421.25442
10942009.01.30 12:54modify60.011.312901.289391.25439
10952009.01.30 12:54modify60.011.312901.289361.25436
10962009.01.30 12:54modify60.011.312901.289331.25433
10972009.01.30 12:54modify60.011.312901.289301.25430
10982009.01.30 12:54modify60.011.312901.289271.25427
10992009.01.30 12:54modify60.011.312901.289241.25424
11002009.01.30 12:54modify60.011.312901.289211.25421
11012009.01.30 12:54modify60.011.312901.289181.25418
11022009.01.30 13:00modify60.011.312901.289161.25416
11032009.01.30 13:00modify60.011.312901.289141.25414
11042009.01.30 13:00modify60.011.312901.289121.25412
11052009.01.30 13:00modify60.011.312901.289101.25410
11062009.01.30 13:00modify60.011.312901.289081.25408
11072009.01.30 13:01modify60.011.312901.289071.25407
11082009.01.30 13:01modify60.011.312901.289061.25406
11092009.01.30 13:01modify60.011.312901.289051.25405
11102009.01.30 13:01modify60.011.312901.289041.25404
11112009.01.30 13:01modify60.011.312901.289021.25402
11122009.01.30 13:01modify60.011.312901.289011.25401
11132009.01.30 13:01modify60.011.312901.289001.25400
11142009.01.30 13:01modify60.011.312901.288981.25398
11152009.01.30 13:01modify60.011.312901.288971.25397
11162009.01.30 13:01modify60.011.312901.288961.25396
11172009.01.30 13:01modify60.011.312901.288951.25395
11182009.01.30 13:01modify60.011.312901.288941.25394
11192009.01.30 13:01modify60.011.312901.288931.25393
11202009.01.30 13:01modify60.011.312901.288921.25392
11212009.01.30 13:01modify60.011.312901.288911.25391
11222009.01.30 13:01modify60.011.312901.288891.25389
11232009.01.30 13:01modify60.011.312901.288881.25388
11242009.01.30 13:01modify60.011.312901.288871.25387
11252009.01.30 13:01modify60.011.312901.288861.25386
11262009.01.30 13:01modify60.011.312901.288851.25385
11272009.01.30 13:01modify60.011.312901.288841.25384
11282009.01.30 13:01modify60.011.312901.288821.25382
11292009.01.30 13:01modify60.011.312901.288811.25381
11302009.01.30 13:01modify60.011.312901.288801.25380
11312009.01.30 13:01modify60.011.312901.288781.25378
11322009.01.30 13:01modify60.011.312901.288771.25377
11332009.01.30 13:01modify60.011.312901.288751.25375
11342009.01.30 13:01modify60.011.312901.288741.25374
11352009.01.30 13:01modify60.011.312901.288721.25372
11362009.01.30 13:01modify60.011.312901.288711.25371
11372009.01.30 13:01modify60.011.312901.288691.25369
11382009.01.30 13:01modify60.011.312901.288681.25368
11392009.01.30 13:03modify60.011.312901.288661.25366
11402009.01.30 13:03modify60.011.312901.288631.25363
11412009.01.30 13:03modify60.011.312901.288611.25361
11422009.01.30 13:03modify60.011.312901.288581.25358
11432009.01.30 13:03modify60.011.312901.288561.25356
11442009.01.30 13:03modify60.011.312901.288531.25353
11452009.01.30 13:03modify60.011.312901.288511.25351
11462009.01.30 13:03modify60.011.312901.288481.25348
11472009.01.30 13:03modify60.011.312901.288461.25346
11482009.01.30 13:03modify60.011.312901.288431.25343
11492009.01.30 13:03modify60.011.312901.288421.25342
11502009.01.30 13:03modify60.011.312901.288411.25341
11512009.01.30 13:03modify60.011.312901.288401.25340
11522009.01.30 13:03modify60.011.312901.288391.25339
11532009.01.30 13:03modify60.011.312901.288381.25338
11542009.01.30 13:05modify60.011.312901.288371.25337
11552009.01.30 13:05modify60.011.312901.288361.25336
11562009.01.30 13:05modify60.011.312901.288351.25335
11572009.01.30 13:05modify60.011.312901.288341.25334
11582009.01.30 13:05modify60.011.312901.288331.25333
11592009.01.30 13:05modify60.011.312901.288321.25332
11602009.01.30 13:05modify60.011.312901.288311.25331
11612009.01.30 13:05modify60.011.312901.288301.25330
11622009.01.30 13:05modify60.011.312901.288291.25329
11632009.01.30 13:05modify60.011.312901.288281.25328
11642009.01.30 14:06modify60.011.312901.288251.25325
11652009.01.30 14:06modify60.011.312901.288221.25322
11662009.01.30 14:06modify60.011.312901.288181.25318
11672009.01.30 14:06modify60.011.312901.288151.25315
11682009.01.30 14:06modify60.011.312901.288121.25312
11692009.01.30 14:06modify60.011.312901.288091.25309
11702009.01.30 14:06modify60.011.312901.288061.25306
11712009.01.30 14:06modify60.011.312901.288031.25303
11722009.01.30 14:06modify60.011.312901.287991.25299
11732009.01.30 14:06modify60.011.312901.287961.25296
11742009.01.30 14:06modify60.011.312901.287931.25293
11752009.01.30 14:06modify60.011.312901.287921.25292
11762009.01.30 14:06modify60.011.312901.287911.25291
11772009.01.30 14:06modify60.011.312901.287901.25290
11782009.01.30 14:06modify60.011.312901.287891.25289
11792009.01.30 14:06modify60.011.312901.287881.25288
11802009.01.30 15:16s/l60.011.287881.287881.2528824.9410055.01
11812009.01.30 17:00buy70.011.281781.261781.30178
11822009.02.03 16:07modify70.011.281781.289301.32430
11832009.02.03 16:07modify70.011.281781.289341.32434
11842009.02.03 16:07modify70.011.281781.289371.32437
11852009.02.03 16:07modify70.011.281781.289411.32441
11862009.02.03 16:07modify70.011.281781.289441.32444
11872009.02.03 16:07modify70.011.281781.289481.32448
11882009.02.03 16:07modify70.011.281781.289521.32452
11892009.02.03 16:07modify70.011.281781.289551.32455
11902009.02.03 16:07modify70.011.281781.289591.32459
11912009.02.03 16:07modify70.011.281781.289631.32463
11922009.02.03 16:07modify70.011.281781.289661.32466
11932009.02.03 16:07modify70.011.281781.289701.32470
11942009.02.03 16:08modify70.011.281781.289711.32471
11952009.02.03 16:08modify70.011.281781.289721.32472
11962009.02.03 16:08modify70.011.281781.289731.32473
11972009.02.03 16:08modify70.011.281781.289741.32474
11982009.02.03 16:08modify70.011.281781.289751.32475
11992009.02.03 16:08modify70.011.281781.289761.32476
12002009.02.03 16:08modify70.011.281781.289771.32477
12012009.02.03 16:08modify70.011.281781.289781.32478
12022009.02.03 16:08modify70.011.281781.289791.32479
12032009.02.03 16:08modify70.011.281781.289801.32480
12042009.02.03 16:08modify70.011.281781.289811.32481
12052009.02.03 16:08modify70.011.281781.289821.32482
12062009.02.03 16:08modify70.011.281781.289831.32483
12072009.02.03 16:08modify70.011.281781.289841.32484
12082009.02.03 16:08modify70.011.281781.289851.32485
12092009.02.03 16:08modify70.011.281781.289861.32486
12102009.02.03 16:08modify70.011.281781.289871.32487
12112009.02.03 16:08modify70.011.281781.289881.32488
12122009.02.03 16:08modify70.011.281781.289891.32489
12132009.02.03 16:08modify70.011.281781.289901.32490
12142009.02.03 16:09modify70.011.281781.289921.32492
12152009.02.03 16:09modify70.011.281781.289951.32495
12162009.02.03 16:09modify70.011.281781.289981.32498
12172009.02.03 16:09modify70.011.281781.290011.32501
12182009.02.03 16:09modify70.011.281781.290041.32504
12192009.02.03 16:09modify70.011.281781.290071.32507
12202009.02.03 16:09modify70.011.281781.290091.32509
12212009.02.03 16:09modify70.011.281781.290121.32512
12222009.02.03 16:09modify70.011.281781.290151.32515
12232009.02.03 16:09modify70.011.281781.290181.32518
12242009.02.03 16:09modify70.011.281781.290211.32521
12252009.02.03 16:09modify70.011.281781.290231.32523
12262009.02.03 16:09modify70.011.281781.290261.32526
12272009.02.03 16:09modify70.011.281781.290291.32529
12282009.02.03 16:09modify70.011.281781.290311.32531
12292009.02.03 16:09modify70.011.281781.290331.32533
12302009.02.03 16:09modify70.011.281781.290351.32535
12312009.02.03 16:09modify70.011.281781.290381.32538
12322009.02.03 16:09modify70.011.281781.290401.32540
12332009.02.03 16:09modify70.011.281781.290421.32542
12342009.02.03 16:09modify70.011.281781.290441.32544
12352009.02.03 16:09modify70.011.281781.290471.32547
12362009.02.03 16:09modify70.011.281781.290491.32549
12372009.02.03 16:09modify70.011.281781.290511.32551
12382009.02.03 16:09modify70.011.281781.290541.32554
12392009.02.03 16:09modify70.011.281781.290561.32556
12402009.02.03 16:09modify70.011.281781.290581.32558
12412009.02.03 16:09modify70.011.281781.290601.32560
12422009.02.03 16:09modify70.011.281781.290631.32563
12432009.02.03 16:09modify70.011.281781.290651.32565
12442009.02.03 16:09modify70.011.281781.290661.32566
12452009.02.03 16:09modify70.011.281781.290681.32568
12462009.02.03 16:09modify70.011.281781.290701.32570
12472009.02.03 16:09modify70.011.281781.290721.32572
12482009.02.03 16:09modify70.011.281781.290741.32574
12492009.02.03 16:09modify70.011.281781.290771.32577
12502009.02.03 16:09modify70.011.281781.290791.32579
12512009.02.03 16:09modify70.011.281781.290811.32581
12522009.02.03 16:09modify70.011.281781.290831.32583
12532009.02.03 16:09modify70.011.281781.290851.32585
12542009.02.03 16:09modify70.011.281781.290871.32587
12552009.02.03 16:09modify70.011.281781.290891.32589
12562009.02.03 16:09modify70.011.281781.290911.32591
12572009.02.03 16:09modify70.011.281781.290941.32594
12582009.02.03 16:09modify70.011.281781.290961.32596
12592009.02.03 16:09modify70.011.281781.290981.32598
12602009.02.03 16:09modify70.011.281781.291001.32600
12612009.02.03 16:11modify70.011.281781.291011.32601
12622009.02.03 16:11modify70.011.281781.291021.32602
12632009.02.03 16:11modify70.011.281781.291031.32603
12642009.02.03 16:11modify70.011.281781.291041.32604
12652009.02.03 16:11modify70.011.281781.291051.32605
12662009.02.03 16:11modify70.011.281781.291061.32606
12672009.02.03 16:11modify70.011.281781.291071.32607
12682009.02.03 16:11modify70.011.281781.291081.32608
12692009.02.03 16:11modify70.011.281781.291091.32609
12702009.02.03 16:11modify70.011.281781.291101.32610
12712009.02.03 16:11modify70.011.281781.291111.32611
12722009.02.03 16:11modify70.011.281781.291121.32612
12732009.02.03 16:11modify70.011.281781.291131.32613
12742009.02.03 16:11modify70.011.281781.291141.32614
12752009.02.03 16:11modify70.011.281781.291151.32615
12762009.02.03 16:11modify70.011.281781.291161.32616
12772009.02.03 16:11modify70.011.281781.291171.32617
12782009.02.03 16:11modify70.011.281781.291181.32618
12792009.02.03 16:11modify70.011.281781.291191.32619
12802009.02.03 16:11modify70.011.281781.291201.32620
12812009.02.03 16:12modify70.011.281781.291401.32640
12822009.02.03 16:12modify70.011.281781.291411.32641
12832009.02.03 16:12modify70.011.281781.291421.32642
12842009.02.03 16:12modify70.011.281781.291431.32643
12852009.02.03 16:12modify70.011.281781.291441.32644
12862009.02.03 16:12modify70.011.281781.291451.32645
12872009.02.03 16:12modify70.011.281781.291461.32646
12882009.02.03 16:12modify70.011.281781.291471.32647
12892009.02.03 16:12modify70.011.281781.291481.32648
12902009.02.03 16:12modify70.011.281781.291491.32649
12912009.02.03 16:12modify70.011.281781.291501.32650
12922009.02.03 16:13modify70.011.281781.291511.32651
12932009.02.03 16:13modify70.011.281781.291521.32652
12942009.02.03 16:13modify70.011.281781.291531.32653
12952009.02.03 16:13modify70.011.281781.291551.32655
12962009.02.03 16:13modify70.011.281781.291561.32656
12972009.02.03 16:13modify70.011.281781.291571.32657
12982009.02.03 16:13modify70.011.281781.291591.32659
12992009.02.03 16:13modify70.011.281781.291601.32660
13002009.02.03 16:13modify70.011.281781.291611.32661
13012009.02.03 16:13modify70.011.281781.291621.32662
13022009.02.03 16:13modify70.011.281781.291641.32664
13032009.02.03 16:13modify70.011.281781.291651.32665
13042009.02.03 16:13modify70.011.281781.291661.32666
13052009.02.03 16:13modify70.011.281781.291681.32668
13062009.02.03 16:13modify70.011.281781.291691.32669
13072009.02.03 16:13modify70.011.281781.291701.32670
13082009.02.03 16:13modify70.011.281781.291721.32672
13092009.02.03 16:13modify70.011.281781.291731.32673
13102009.02.03 16:13modify70.011.281781.291741.32674
13112009.02.03 16:13modify70.011.281781.291751.32675
13122009.02.03 16:13modify70.011.281781.291771.32677
13132009.02.03 16:13modify70.011.281781.291781.32678
13142009.02.03 16:13modify70.011.281781.291791.32679
13152009.02.03 16:13modify70.011.281781.291811.32681
13162009.02.03 16:13modify70.011.281781.291821.32682
13172009.02.03 16:13modify70.011.281781.291831.32683
13182009.02.03 16:13modify70.011.281781.291851.32685
13192009.02.03 16:13modify70.011.281781.291861.32686
13202009.02.03 16:13modify70.011.281781.291871.32687
13212009.02.03 16:13modify70.011.281781.291891.32689
13222009.02.03 16:13modify70.011.281781.291901.32690
13232009.02.03 16:14modify70.011.281781.291911.32691
13242009.02.03 16:14modify70.011.281781.291931.32693
13252009.02.03 16:14modify70.011.281781.291961.32696
13262009.02.03 16:14modify70.011.281781.291981.32698
13272009.02.03 16:14modify70.011.281781.292001.32700
13282009.02.03 16:14modify70.011.281781.292031.32703
13292009.02.03 16:14modify70.011.281781.292051.32705
13302009.02.03 16:14modify70.011.281781.292071.32707
13312009.02.03 16:14modify70.011.281781.292101.32710
13322009.02.03 16:14modify70.011.281781.292121.32712
13332009.02.03 16:14modify70.011.281781.292131.32713
13342009.02.03 16:14modify70.011.281781.292141.32714
13352009.02.03 16:14modify70.011.281781.292151.32715
13362009.02.03 16:14modify70.011.281781.292161.32716
13372009.02.03 16:14modify70.011.281781.292171.32717
13382009.02.03 16:14modify70.011.281781.292181.32718
13392009.02.03 16:14modify70.011.281781.292191.32719
13402009.02.03 16:14modify70.011.281781.292201.32720
13412009.02.03 17:12modify70.011.281781.292231.32723
13422009.02.03 17:12modify70.011.281781.292251.32725
13432009.02.03 17:12modify70.011.281781.292281.32728
13442009.02.03 17:12modify70.011.281781.292301.32730
13452009.02.03 17:12modify70.011.281781.292331.32733
13462009.02.03 17:12modify70.011.281781.292351.32735
13472009.02.03 17:12modify70.011.281781.292361.32736
13482009.02.03 17:12modify70.011.281781.292371.32737
13492009.02.03 17:12modify70.011.281781.292381.32738
13502009.02.03 17:12modify70.011.281781.292391.32739
13512009.02.03 17:12modify70.011.281781.292401.32740
13522009.02.03 17:13modify70.011.281781.292421.32742
13532009.02.03 17:13modify70.011.281781.292451.32745
13542009.02.03 17:13modify70.011.281781.292471.32747
13552009.02.03 17:13modify70.011.281781.292501.32750
13562009.02.03 17:13modify70.011.281781.292521.32752
13572009.02.03 17:13modify70.011.281781.292551.32755
13582009.02.03 17:13modify70.011.281781.292571.32757
13592009.02.03 17:13modify70.011.281781.292601.32760
13602009.02.03 17:13modify70.011.281781.292621.32762
13612009.02.03 17:13modify70.011.281781.292651.32765
13622009.02.03 17:13modify70.011.281781.292681.32768
13632009.02.03 17:13modify70.011.281781.292701.32770
13642009.02.03 17:13modify70.011.281781.292731.32773
13652009.02.03 17:13modify70.011.281781.292751.32775
13662009.02.03 17:13modify70.011.281781.292781.32778
13672009.02.03 17:13modify70.011.281781.292801.32780
13682009.02.03 17:13modify70.011.281781.292831.32783
13692009.02.03 17:13modify70.011.281781.292851.32785
13702009.02.03 17:13modify70.011.281781.292881.32788
13712009.02.03 17:13modify70.011.281781.292901.32790
13722009.02.03 17:13modify70.011.281781.292931.32793
13732009.02.03 17:13modify70.011.281781.292951.32795
13742009.02.03 17:13modify70.011.281781.292981.32798
13752009.02.03 17:13modify70.011.281781.293001.32800
13762009.02.03 17:15modify70.011.281781.293031.32803
13772009.02.03 17:15modify70.011.281781.293051.32805
13782009.02.03 17:15modify70.011.281781.293081.32808
13792009.02.03 17:15modify70.011.281781.293101.32810
13802009.02.03 17:15modify70.011.281781.293131.32813
13812009.02.03 17:15modify70.011.281781.293151.32815
13822009.02.03 17:15modify70.011.281781.293181.32818
13832009.02.03 17:15modify70.011.281781.293201.32820
13842009.02.03 17:15modify70.011.281781.293231.32823
13852009.02.03 17:15modify70.011.281781.293251.32825
13862009.02.03 17:15modify70.011.281781.293281.32828
13872009.02.03 17:15modify70.011.281781.293291.32829
13882009.02.03 17:15modify70.011.281781.293311.32831
13892009.02.03 17:15modify70.011.281781.293331.32833
13902009.02.03 17:15modify70.011.281781.293351.32835
13912009.02.03 17:15modify70.011.281781.293371.32837
13922009.02.03 17:15modify70.011.281781.293391.32839
13932009.02.03 17:15modify70.011.281781.293411.32841
13942009.02.03 17:15modify70.011.281781.293431.32843
13952009.02.03 17:15modify70.011.281781.293451.32845
13962009.02.03 17:15modify70.011.281781.293471.32847
13972009.02.03 17:15modify70.011.281781.293491.32849
13982009.02.03 17:15modify70.011.281781.293511.32851
13992009.02.03 17:15modify70.011.281781.293531.32853
14002009.02.03 17:15modify70.011.281781.293551.32855
14012009.02.03 17:15modify70.011.281781.293571.32857
14022009.02.03 17:15modify70.011.281781.293591.32859
14032009.02.03 17:15modify70.011.281781.293611.32861
14042009.02.03 17:15modify70.011.281781.293631.32863
14052009.02.03 17:15modify70.011.281781.293651.32865
14062009.02.03 17:15modify70.011.281781.293671.32867
14072009.02.03 17:15modify70.011.281781.293691.32869
14082009.02.03 17:15modify70.011.281781.293711.32871
14092009.02.03 17:15modify70.011.281781.293731.32873
14102009.02.03 17:15modify70.011.281781.293751.32875
14112009.02.03 17:15modify70.011.281781.293771.32877
14122009.02.03 17:15modify70.011.281781.293791.32879
14132009.02.03 17:15modify70.011.281781.293811.32881
14142009.02.03 17:15modify70.011.281781.293841.32884
14152009.02.03 17:15modify70.011.281781.293861.32886
14162009.02.03 17:15modify70.011.281781.293881.32888
14172009.02.03 17:15modify70.011.281781.293901.32890
14182009.02.03 17:15modify70.011.281781.293921.32892
14192009.02.03 17:15modify70.011.281781.293941.32894
14202009.02.03 17:15modify70.011.281781.293961.32896
14212009.02.03 17:15modify70.011.281781.293981.32898
14222009.02.03 17:15modify70.011.281781.294001.32900
14232009.02.03 17:15modify70.011.281781.294021.32902
14242009.02.03 17:15modify70.011.281781.294041.32904
14252009.02.03 17:15modify70.011.281781.294061.32906
14262009.02.03 17:15modify70.011.281781.294081.32908
14272009.02.03 17:15modify70.011.281781.294101.32910
14282009.02.03 17:16modify70.011.281781.294131.32913
14292009.02.03 17:16modify70.011.281781.294151.32915
14302009.02.03 17:16modify70.011.281781.294181.32918
14312009.02.03 17:16modify70.011.281781.294201.32920
14322009.02.03 17:16modify70.011.281781.294231.32923
14332009.02.03 17:16modify70.011.281781.294251.32925
14342009.02.03 17:16modify70.011.281781.294261.32926
14352009.02.03 17:16modify70.011.281781.294271.32927
14362009.02.03 17:16modify70.011.281781.294281.32928
14372009.02.03 17:16modify70.011.281781.294291.32929
14382009.02.03 17:16modify70.011.281781.294301.32930
14392009.02.03 17:20modify70.011.281781.294311.32931
14402009.02.03 17:20modify70.011.281781.294331.32933
14412009.02.03 17:20modify70.011.281781.294341.32934
14422009.02.03 17:20modify70.011.281781.294361.32936
14432009.02.03 17:20modify70.011.281781.294371.32937
14442009.02.03 17:20modify70.011.281781.294381.32938
14452009.02.03 17:20modify70.011.281781.294391.32939
14462009.02.03 17:20modify70.011.281781.294401.32940
14472009.02.03 17:20modify70.011.281781.294411.32941
14482009.02.03 17:20modify70.011.281781.294421.32942
14492009.02.03 17:20modify70.011.281781.294441.32944
14502009.02.03 17:20modify70.011.281781.294451.32945
14512009.02.03 17:20modify70.011.281781.294461.32946
14522009.02.03 17:20modify70.011.281781.294471.32947
14532009.02.03 17:20modify70.011.281781.294481.32948
14542009.02.03 17:20modify70.011.281781.294491.32949
14552009.02.03 17:20modify70.011.281781.294511.32951
14562009.02.03 17:20modify70.011.281781.294521.32952
14572009.02.03 17:20modify70.011.281781.294531.32953
14582009.02.03 17:20modify70.011.281781.294541.32954
14592009.02.03 17:20modify70.011.281781.294551.32955
14602009.02.03 17:20modify70.011.281781.294561.32956
14612009.02.03 17:20modify70.011.281781.294571.32957
14622009.02.03 17:20modify70.011.281781.294581.32958
14632009.02.03 17:20modify70.011.281781.294591.32959
14642009.02.03 17:20modify70.011.281781.294601.32960
14652009.02.03 17:20modify70.011.281781.294611.32961
14662009.02.03 17:20modify70.011.281781.294621.32962
14672009.02.03 17:20modify70.011.281781.294631.32963
14682009.02.03 17:20modify70.011.281781.294651.32965
14692009.02.03 17:20modify70.011.281781.294661.32966
14702009.02.03 17:20modify70.011.281781.294671.32967
14712009.02.03 17:20modify70.011.281781.294681.32968
14722009.02.03 17:20modify70.011.281781.294691.32969
14732009.02.03 17:20modify70.011.281781.294701.32970
14742009.02.03 17:23modify70.011.281781.294721.32972
14752009.02.03 17:23modify70.011.281781.294751.32975
14762009.02.03 17:23modify70.011.281781.294781.32978
14772009.02.03 17:23modify70.011.281781.294811.32981
14782009.02.03 17:23modify70.011.281781.294841.32984
14792009.02.03 17:23modify70.011.281781.294851.32985
14802009.02.03 17:23modify70.011.281781.294871.32987
14812009.02.03 17:23modify70.011.281781.294901.32990
14822009.02.03 17:23modify70.011.281781.294921.32992
14832009.02.03 17:23modify70.011.281781.294941.32994
14842009.02.03 17:23modify70.011.281781.294971.32997
14852009.02.03 17:23modify70.011.281781.294991.32999
14862009.02.03 17:23modify70.011.281781.295011.33001
14872009.02.03 17:23modify70.011.281781.295031.33003
14882009.02.03 17:23modify70.011.281781.295061.33006
14892009.02.03 17:23modify70.011.281781.295081.33008
14902009.02.03 17:23modify70.011.281781.295101.33010
14912009.02.03 17:23modify70.011.281781.295131.33013
14922009.02.03 17:23modify70.011.281781.295151.33015
14932009.02.03 17:23modify70.011.281781.295171.33017
14942009.02.03 17:23modify70.011.281781.295201.33020
14952009.02.03 17:23modify70.011.281781.295221.33022
14962009.02.03 17:23modify70.011.281781.295241.33024
14972009.02.03 17:23modify70.011.281781.295261.33026
14982009.02.03 17:23modify70.011.281781.295281.33028
14992009.02.03 17:23modify70.011.281781.295311.33031
15002009.02.03 17:23modify70.011.281781.295331.33033
15012009.02.03 17:23modify70.011.281781.295361.33036
15022009.02.03 17:23modify70.011.281781.295381.33038
15032009.02.03 17:23modify70.011.281781.295411.33041
15042009.02.03 17:23modify70.011.281781.295431.33043
15052009.02.03 17:23modify70.011.281781.295451.33045
15062009.02.03 17:23modify70.011.281781.295481.33048
15072009.02.03 17:23modify70.011.281781.295501.33050
15082009.02.03 17:23modify70.011.281781.295531.33053
15092009.02.03 17:23modify70.011.281781.295551.33055
15102009.02.03 17:23modify70.011.281781.295581.33058
15112009.02.03 17:23modify70.011.281781.295601.33060
15122009.02.03 17:24modify70.011.281781.295611.33061
15132009.02.03 17:24modify70.011.281781.295631.33063
15142009.02.03 17:24modify70.011.281781.295641.33064
15152009.02.03 17:24modify70.011.281781.295661.33066
15162009.02.03 17:24modify70.011.281781.295681.33068
15172009.02.03 17:24modify70.011.281781.295691.33069
15182009.02.03 17:24modify70.011.281781.295711.33071
15192009.02.03 17:24modify70.011.281781.295721.33072
15202009.02.03 17:24modify70.011.281781.295741.33074
15212009.02.03 17:24modify70.011.281781.295751.33075
15222009.02.03 17:24modify70.011.281781.295771.33077
15232009.02.03 17:24modify70.011.281781.295791.33079
15242009.02.03 17:24modify70.011.281781.295801.33080
15252009.02.03 17:24modify70.011.281781.295821.33082
15262009.02.03 17:24modify70.011.281781.295831.33083
15272009.02.03 17:24modify70.011.281781.295851.33085
15282009.02.03 17:24modify70.011.281781.295861.33086
15292009.02.03 17:24modify70.011.281781.295871.33087
15302009.02.03 17:24modify70.011.281781.295881.33088
15312009.02.03 17:24modify70.011.281781.295891.33089
15322009.02.03 17:24modify70.011.281781.295901.33090
15332009.02.03 18:38s/l70.011.295901.295901.3309014.1410069.15
15342009.02.04 12:30buy80.011.287381.267381.30738
15352009.02.09 14:19modify80.011.287381.294911.32991
15362009.02.09 14:19modify80.011.287381.294931.32993
15372009.02.09 14:19modify80.011.287381.294981.32998
15382009.02.09 14:19modify80.011.287381.295021.33002
15392009.02.09 14:19modify80.011.287381.295061.33006
15402009.02.09 14:19modify80.011.287381.295101.33010
15412009.02.09 14:20modify80.011.287381.295111.33011
15422009.02.09 14:20modify80.011.287381.295121.33012
15432009.02.09 14:20modify80.011.287381.295131.33013
15442009.02.09 14:20modify80.011.287381.295141.33014
15452009.02.09 14:20modify80.011.287381.295151.33015
15462009.02.09 14:20modify80.011.287381.295161.33016
15472009.02.09 14:20modify80.011.287381.295171.33017
15482009.02.09 14:20modify80.011.287381.295181.33018
15492009.02.09 14:20modify80.011.287381.295191.33019
15502009.02.09 14:20modify80.011.287381.295201.33020
15512009.02.09 14:27modify80.011.287381.295211.33021
15522009.02.09 14:27modify80.011.287381.295251.33025
15532009.02.09 14:27modify80.011.287381.295261.33026
15542009.02.09 14:27modify80.011.287381.295311.33031
15552009.02.09 14:27modify80.011.287381.295361.33036
15562009.02.09 14:27modify80.011.287381.295411.33041
15572009.02.09 14:27modify80.011.287381.295451.33045
15582009.02.09 14:27modify80.011.287381.295501.33050
15592009.02.09 15:00modify80.011.287381.295551.33055
15602009.02.09 15:00modify80.011.287381.295581.33058
15612009.02.09 15:00modify80.011.287381.295621.33062
15622009.02.09 15:00modify80.011.287381.295671.33067
15632009.02.09 15:00modify80.011.287381.295711.33071
15642009.02.09 15:00modify80.011.287381.295751.33075
15652009.02.09 15:00modify80.011.287381.295791.33079
15662009.02.09 15:00modify80.011.287381.295831.33083
15672009.02.09 15:00modify80.011.287381.295881.33088
15682009.02.09 15:00modify80.011.287381.295921.33092
15692009.02.09 15:00modify80.011.287381.295971.33097
15702009.02.09 15:00modify80.011.287381.296011.33101
15712009.02.09 15:00modify80.011.287381.296061.33106
15722009.02.09 15:00modify80.011.287381.296101.33110
15732009.02.09 15:02modify80.011.287381.296111.33111
15742009.02.09 15:02modify80.011.287381.296121.33112
15752009.02.09 15:02modify80.011.287381.296131.33113
15762009.02.09 15:02modify80.011.287381.296161.33116
15772009.02.09 15:02modify80.011.287381.296201.33120
15782009.02.09 15:02modify80.011.287381.296241.33124
15792009.02.09 15:02modify80.011.287381.296281.33128
15802009.02.09 15:02modify80.011.287381.296321.33132
15812009.02.09 15:02modify80.011.287381.296351.33135
15822009.02.09 15:02modify80.011.287381.296381.33138
15832009.02.09 15:02modify80.011.287381.296411.33141
15842009.02.09 15:02modify80.011.287381.296451.33145
15852009.02.09 15:02modify80.011.287381.296481.33148
15862009.02.09 15:02modify80.011.287381.296511.33151
15872009.02.09 15:02modify80.011.287381.296521.33152
15882009.02.09 15:02modify80.011.287381.296561.33156
15892009.02.09 15:02modify80.011.287381.296591.33159
15902009.02.09 15:02modify80.011.287381.296631.33163
15912009.02.09 15:02modify80.011.287381.296661.33166
15922009.02.09 15:02modify80.011.287381.296701.33170
15932009.02.09 15:04modify80.011.287381.296711.33171
15942009.02.09 15:04modify80.011.287381.296721.33172
15952009.02.09 15:04modify80.011.287381.296731.33173
15962009.02.09 15:04modify80.011.287381.296741.33174
15972009.02.09 15:04modify80.011.287381.296781.33178
15982009.02.09 15:04modify80.011.287381.296831.33183
15992009.02.09 15:04modify80.011.287381.296871.33187
16002009.02.09 15:04modify80.011.287381.296921.33192
16012009.02.09 15:04modify80.011.287381.296951.33195
16022009.02.09 15:04modify80.011.287381.296981.33198
16032009.02.09 15:04modify80.011.287381.297011.33201
16042009.02.09 15:04modify80.011.287381.297051.33205
16052009.02.09 15:04modify80.011.287381.297081.33208
16062009.02.09 15:04modify80.011.287381.297111.33211
16072009.02.09 15:04modify80.011.287381.297121.33212
16082009.02.09 15:04modify80.011.287381.297161.33216
16092009.02.09 15:04modify80.011.287381.297191.33219
16102009.02.09 15:04modify80.011.287381.297231.33223
16112009.02.09 15:04modify80.011.287381.297261.33226
16122009.02.09 15:04modify80.011.287381.297301.33230
16132009.02.09 15:06modify80.011.287381.297321.33232
16142009.02.09 15:06modify80.011.287381.297351.33235
16152009.02.09 15:06modify80.011.287381.297371.33237
16162009.02.09 15:06modify80.011.287381.297401.33240
16172009.02.09 15:07modify80.011.287381.297411.33241
16182009.02.09 15:07modify80.011.287381.297431.33243
16192009.02.09 15:07modify80.011.287381.297441.33244
16202009.02.09 15:07modify80.011.287381.297461.33246
16212009.02.09 15:07modify80.011.287381.297481.33248
16222009.02.09 15:07modify80.011.287381.297501.33250
16232009.02.09 15:08modify80.011.287381.297531.33253
16242009.02.09 15:08modify80.011.287381.297571.33257
16252009.02.09 15:08modify80.011.287381.297621.33262
16262009.02.09 15:08modify80.011.287381.297661.33266
16272009.02.09 15:08modify80.011.287381.297671.33267
16282009.02.09 15:08modify80.011.287381.297681.33268
16292009.02.09 15:08modify80.011.287381.297691.33269
16302009.02.09 15:08modify80.011.287381.297701.33270
16312009.02.09 15:15modify80.011.287381.297721.33272
16322009.02.09 15:15modify80.011.287381.297751.33275
16332009.02.09 15:15modify80.011.287381.297791.33279
16342009.02.09 15:15modify80.011.287381.297821.33282
16352009.02.09 15:15modify80.011.287381.297861.33286
16362009.02.09 15:15modify80.011.287381.297881.33288
16372009.02.09 15:15modify80.011.287381.297911.33291
16382009.02.09 15:15modify80.011.287381.297941.33294
16392009.02.09 15:15modify80.011.287381.297961.33296
16402009.02.09 15:15modify80.011.287381.297991.33299
16412009.02.09 15:15modify80.011.287381.298021.33302
16422009.02.09 15:15modify80.011.287381.298051.33305
16432009.02.09 15:15modify80.011.287381.298081.33308
16442009.02.09 15:15modify80.011.287381.298101.33310
16452009.02.09 15:15modify80.011.287381.298131.33313
16462009.02.09 15:15modify80.011.287381.298161.33316
16472009.02.09 15:15modify80.011.287381.298181.33318
16482009.02.09 15:15modify80.011.287381.298211.33321
16492009.02.09 15:15modify80.011.287381.298241.33324
16502009.02.09 15:15modify80.011.287381.298271.33327
16512009.02.09 15:15modify80.011.287381.298301.33330
16522009.02.09 15:16modify80.011.287381.298311.33331
16532009.02.09 15:16modify80.011.287381.298341.33334
16542009.02.09 15:16modify80.011.287381.298371.33337
16552009.02.09 15:16modify80.011.287381.298411.33341
16562009.02.09 15:16modify80.011.287381.298441.33344
16572009.02.09 15:16modify80.011.287381.298471.33347
16582009.02.09 15:16modify80.011.287381.298501.33350
16592009.02.09 15:17modify80.011.287381.298511.33351
16602009.02.09 15:17modify80.011.287381.298531.33353
16612009.02.09 15:17modify80.011.287381.298541.33354
16622009.02.09 15:17modify80.011.287381.298561.33356
16632009.02.09 15:17modify80.011.287381.298571.33357
16642009.02.09 15:17modify80.011.287381.298591.33359
16652009.02.09 15:17modify80.011.287381.298601.33360
16662009.02.09 15:17modify80.011.287381.298621.33362
16672009.02.09 15:17modify80.011.287381.298631.33363
16682009.02.09 15:17modify80.011.287381.298651.33365
16692009.02.09 15:17modify80.011.287381.298671.33367
16702009.02.09 15:17modify80.011.287381.298681.33368
16712009.02.09 15:18modify80.011.287381.298701.33370
16722009.02.09 15:20modify80.011.287381.298731.33373
16732009.02.09 15:20modify80.011.287381.298781.33378
16742009.02.09 15:20modify80.011.287381.298791.33379
16752009.02.09 15:20modify80.011.287381.298821.33382
16762009.02.09 15:20modify80.011.287381.298851.33385
16772009.02.09 15:20modify80.011.287381.298891.33389
16782009.02.09 15:20modify80.011.287381.298921.33392
16792009.02.09 15:20modify80.011.287381.298951.33395
16802009.02.09 15:20modify80.011.287381.298991.33399
16812009.02.09 15:20modify80.011.287381.299021.33402
16822009.02.09 15:20modify80.011.287381.299061.33406
16832009.02.09 15:20modify80.011.287381.299091.33409
16842009.02.09 15:20modify80.011.287381.299121.33412
16852009.02.09 15:20modify80.011.287381.299161.33416
16862009.02.09 15:20modify80.011.287381.299191.33419
16872009.02.09 15:20modify80.011.287381.299221.33422
16882009.02.09 15:20modify80.011.287381.299261.33426
16892009.02.09 15:20modify80.011.287381.299291.33429
16902009.02.09 15:20modify80.011.287381.299331.33433
16912009.02.09 15:20modify80.011.287381.299361.33436
16922009.02.09 15:20modify80.011.287381.299391.33439
16932009.02.09 15:20modify80.011.287381.299431.33443
16942009.02.09 15:20modify80.011.287381.299461.33446
16952009.02.09 15:20modify80.011.287381.299501.33450
16962009.02.09 15:20modify80.011.287381.299531.33453
16972009.02.09 15:20modify80.011.287381.299571.33457
16982009.02.09 15:20modify80.011.287381.299601.33460
16992009.02.09 15:21modify80.011.287381.299701.33470
17002009.02.09 15:23modify80.011.287381.299741.33474
17012009.02.09 15:23modify80.011.287381.299791.33479
17022009.02.09 15:23modify80.011.287381.299841.33484
17032009.02.09 15:23modify80.011.287381.299891.33489
17042009.02.09 15:23modify80.011.287381.299921.33492
17052009.02.09 15:23modify80.011.287381.299971.33497
17062009.02.09 15:23modify80.011.287381.300031.33503
17072009.02.09 15:23modify80.011.287381.300081.33508
17082009.02.09 15:23modify80.011.287381.300141.33514
17092009.02.09 15:23modify80.011.287381.300191.33519
17102009.02.09 15:23modify80.011.287381.300251.33525
17112009.02.09 15:23modify80.011.287381.300301.33530
17122009.02.09 15:24modify80.011.287381.300341.33534
17132009.02.09 15:24modify80.011.287381.300421.33542
17142009.02.09 15:24modify80.011.287381.300501.33550
17152009.02.09 15:24modify80.011.287381.300581.33558
17162009.02.09 15:24modify80.011.287381.300661.33566
17172009.02.09 15:24modify80.011.287381.300741.33574
17182009.02.09 15:24modify80.011.287381.300821.33582
17192009.02.09 15:24modify80.011.287381.300831.33583
17202009.02.09 15:24modify80.011.287381.300851.33585
17212009.02.09 15:24modify80.011.287381.300861.33586
17222009.02.09 15:24modify80.011.287381.300881.33588
17232009.02.09 15:24modify80.011.287381.300901.33590
17242009.02.09 15:29modify80.011.287381.300921.33592
17252009.02.09 15:29modify80.011.287381.300961.33596
17262009.02.09 15:29modify80.011.287381.301001.33600
17272009.02.09 15:30modify80.011.287381.301021.33602
17282009.02.09 15:30modify80.011.287381.301031.33603
17292009.02.09 15:30modify80.011.287381.301051.33605
17302009.02.09 15:30modify80.011.287381.301061.33606
17312009.02.09 15:30modify80.011.287381.301071.33607
17322009.02.09 15:30modify80.011.287381.301081.33608
17332009.02.09 15:30modify80.011.287381.301091.33609
17342009.02.09 15:30modify80.011.287381.301101.33610
17352009.02.09 15:33modify80.011.287381.301151.33615
17362009.02.09 15:33modify80.011.287381.301181.33618
17372009.02.09 15:33modify80.011.287381.301261.33626
17382009.02.09 15:33modify80.011.287381.301331.33633
17392009.02.09 15:33modify80.011.287381.301401.33640
17402009.02.09 15:33modify80.011.287381.301471.33647
17412009.02.09 15:33modify80.011.287381.301511.33651
17422009.02.09 15:33modify80.011.287381.301581.33658
17432009.02.09 15:33modify80.011.287381.301651.33665
17442009.02.09 15:33modify80.011.287381.301731.33673
17452009.02.09 15:33modify80.011.287381.301801.33680
17462009.02.09 20:14s/l80.011.301801.301801.3368014.4810083.63
17472009.02.10 16:30sell90.011.301701.321701.28170
17482009.02.11 18:13modify90.011.301701.294141.25914
17492009.02.11 18:13modify90.011.301701.294081.25908
17502009.02.11 18:14modify90.011.301701.293981.25898
17512009.02.11 18:14modify90.011.301701.293931.25893
17522009.02.11 18:14modify90.011.301701.293901.25890
17532009.02.11 18:14modify90.011.301701.293831.25883
17542009.02.11 18:14modify90.011.301701.293771.25877
17552009.02.11 18:14modify90.011.301701.293681.25868
17562009.02.11 18:15modify90.011.301701.293621.25862
17572009.02.11 18:15modify90.011.301701.293561.25856
17582009.02.11 18:15modify90.011.301701.293531.25853
17592009.02.11 18:15modify90.011.301701.293461.25846
17602009.02.11 18:15modify90.011.301701.293381.25838
17612009.02.11 18:16modify90.011.301701.293371.25837
17622009.02.11 18:16modify90.011.301701.293331.25833
17632009.02.11 18:16modify90.011.301701.293281.25828
17642009.02.11 18:52modify90.011.301701.293181.25818
17652009.02.11 18:54modify90.011.301701.293071.25807
17662009.02.11 18:54modify90.011.301701.292961.25796
17672009.02.11 18:54modify90.011.301701.292781.25778
17682009.02.11 18:55modify90.011.301701.292771.25777
17692009.02.11 18:55modify90.011.301701.292681.25768
17702009.02.11 18:56modify90.011.301701.292581.25758
17712009.02.11 19:07modify90.011.301701.292511.25751
17722009.02.11 19:07modify90.011.301701.292351.25735
17732009.02.11 19:07modify90.011.301701.292271.25727
17742009.02.11 19:07modify90.011.301701.292081.25708
17752009.02.11 19:07modify90.011.301701.291881.25688
17762009.02.11 19:08modify90.011.301701.291781.25678
17772009.02.11 19:08modify90.011.301701.291671.25667
17782009.02.11 19:08modify90.011.301701.291551.25655
17792009.02.11 19:08modify90.011.301701.291441.25644
17802009.02.11 19:08modify90.011.301701.291421.25642
17812009.02.11 19:08modify90.011.301701.291381.25638
17822009.02.11 19:44modify90.011.301701.291321.25632
17832009.02.11 19:44modify90.011.301701.291281.25628
17842009.02.11 19:45modify90.011.301701.291221.25622
17852009.02.11 19:45modify90.011.301701.291081.25608
17862009.02.11 19:48modify90.011.301701.291001.25600
17872009.02.11 19:48modify90.011.301701.290881.25588
17882009.02.11 20:55s/l90.011.290881.290881.2558810.8110094.43
17892009.02.12 16:00buy100.011.273681.253681.29368
17902009.02.13 04:51t/p100.011.293681.253681.2936820.0110114.45
17912009.02.13 13:00buy110.011.285681.265681.30568
17922009.02.17 03:12s/l110.011.265681.265681.30568-19.9810094.47
17932009.02.17 15:15buy120.011.259981.239981.27998
17942009.02.19 15:13modify120.011.259981.267521.30252
17952009.02.19 15:13modify120.011.259981.267571.30257
17962009.02.19 15:13modify120.011.259981.267611.30261
17972009.02.19 15:13modify120.011.259981.267651.30265
17982009.02.19 15:13modify120.011.259981.267701.30270
17992009.02.19 15:13modify120.011.259981.267751.30275
18002009.02.19 15:13modify120.011.259981.267801.30280
18012009.02.19 15:42modify120.011.259981.267811.30281
18022009.02.19 15:42modify120.011.259981.267931.30293
18032009.02.19 15:42modify120.011.259981.268051.30305
18042009.02.19 15:42modify120.011.259981.268091.30309
18052009.02.19 15:42modify120.011.259981.268241.30324
18062009.02.19 15:42modify120.011.259981.268401.30340
18072009.02.19 16:30s/l120.011.268401.268401.303408.4610102.93
18082009.02.23 14:15buy130.011.279781.259781.29978
18092009.03.02 00:31s/l130.011.259781.259781.29978-19.9210083.01
18102009.03.02 15:15sell140.011.261001.281001.24100
18112009.03.10 13:39s/l140.011.281001.281001.24100-20.1110062.90
18122009.03.11 13:15sell150.011.275401.295401.25540
18132009.03.12 08:59buy160.031.275361.255361.29536
18142009.03.13 08:21modify160.031.275361.282901.31790
18152009.03.13 08:25modify160.031.275361.282951.31795
18162009.03.13 08:25modify160.031.275361.283041.31804
18172009.03.13 08:25modify160.031.275361.283131.31813
18182009.03.13 08:25modify160.031.275361.283221.31822
18192009.03.13 08:25modify160.031.275361.283311.31831
18202009.03.13 08:25modify160.031.275361.283401.31840
18212009.03.13 08:28modify160.031.275361.283501.31850
18222009.03.13 08:30modify160.031.275361.283611.31861
18232009.03.13 08:30modify160.031.275361.283731.31873
18242009.03.13 08:30modify160.031.275361.283851.31885
18252009.03.13 08:30modify160.031.275361.283971.31897
18262009.03.13 08:30modify160.031.275361.284081.31908
18272009.03.13 08:30modify160.031.275361.284201.31920
18282009.03.13 08:35modify160.031.275361.284241.31924
18292009.03.13 08:35modify160.031.275361.284291.31929
18302009.03.13 08:35modify160.031.275361.284401.31940
18312009.03.13 09:02modify160.031.275361.284441.31944
18322009.03.13 09:02modify160.031.275361.284491.31949
18332009.03.13 09:02modify160.031.275361.284601.31960
18342009.03.13 09:03modify160.031.275361.284631.31963
18352009.03.13 09:03modify160.031.275361.284641.31964
18362009.03.13 09:03modify160.031.275361.284701.31970
18372009.03.13 09:03modify160.031.275361.284761.31976
18382009.03.13 09:03modify160.031.275361.284811.31981
18392009.03.13 09:03modify160.031.275361.284901.31990
18402009.03.13 09:07modify160.031.275361.284941.31994
18412009.03.13 09:07modify160.031.275361.285001.32000
18422009.03.13 09:14modify160.031.275361.285011.32001
18432009.03.13 09:14modify160.031.275361.285121.32012
18442009.03.13 09:14modify160.031.275361.285141.32014
18452009.03.13 09:14modify160.031.275361.285221.32022
18462009.03.13 09:14modify160.031.275361.285311.32031
18472009.03.13 09:14modify160.031.275361.285331.32033
18482009.03.13 09:14modify160.031.275361.285421.32042
18492009.03.13 09:14modify160.031.275361.285501.32050
18502009.03.13 09:15modify160.031.275361.285571.32057
18512009.03.13 09:15modify160.031.275361.285631.32063
18522009.03.13 09:15modify160.031.275361.285741.32074
18532009.03.13 09:15modify160.031.275361.285901.32090
18542009.03.13 09:16modify160.031.275361.285971.32097
18552009.03.13 09:16modify160.031.275361.285981.32098
18562009.03.13 09:16modify160.031.275361.286031.32103
18572009.03.13 09:16modify160.031.275361.286091.32109
18582009.03.13 09:16modify160.031.275361.286141.32114
18592009.03.13 09:16modify160.031.275361.286191.32119
18602009.03.13 09:16modify160.031.275361.286251.32125
18612009.03.13 09:16modify160.031.275361.286301.32130
18622009.03.13 09:17modify160.031.275361.286451.32145
18632009.03.13 09:17modify160.031.275361.286551.32155
18642009.03.13 09:17modify160.031.275361.286731.32173
18652009.03.13 09:17modify160.031.275361.286821.32182
18662009.03.13 09:17modify160.031.275361.287001.32200
18672009.03.13 09:18modify160.031.275361.287041.32204
18682009.03.13 09:18modify160.031.275361.287091.32209
18692009.03.13 09:18modify160.031.275361.287131.32213
18702009.03.13 09:18modify160.031.275361.287201.32220
18712009.03.13 09:19modify160.031.275361.287211.32221
18722009.03.13 09:19modify160.031.275361.287301.32230
18732009.03.13 09:20modify160.031.275361.287361.32236
18742009.03.13 09:20modify160.031.275361.287421.32242
18752009.03.13 09:20modify160.031.275361.287481.32248
18762009.03.13 09:20modify160.031.275361.287491.32249
18772009.03.13 09:20modify160.031.275361.287521.32252
18782009.03.13 09:20modify160.031.275361.287561.32256
18792009.03.13 09:20modify160.031.275361.287591.32259
18802009.03.13 09:20modify160.031.275361.287631.32263
18812009.03.13 09:20modify160.031.275361.287661.32266
18822009.03.13 09:20modify160.031.275361.287701.32270
18832009.03.13 09:22s/l150.011.295401.295401.25540-20.0610042.84
18842009.03.13 09:22modify160.031.275361.287781.32278
18852009.03.13 09:22modify160.031.275361.287951.32295
18862009.03.13 09:22modify160.031.275361.288131.32313
18872009.03.13 09:22modify160.031.275361.288161.32316
18882009.03.13 09:22modify160.031.275361.288201.32320
18892009.03.13 11:28s/l160.031.288201.288201.3232038.5510081.39
18902009.03.16 11:30sell170.011.301901.321901.28190
18912009.03.18 19:18s/l170.011.321901.321901.28190-20.0310061.37
18922009.03.19 15:00sell180.011.364101.384101.34410
18932009.03.23 14:54modify180.011.364101.356581.32158
18942009.03.23 14:54modify180.011.364101.356281.32128
18952009.03.23 14:55modify180.011.364101.356261.32126
18962009.03.23 14:55modify180.011.364101.356221.32122
18972009.03.23 14:55modify180.011.364101.356181.32118
18982009.03.23 16:05s/l180.011.356181.356181.321187.8910069.26
18992009.03.25 12:00sell190.011.351501.371501.33150
19002009.03.27 12:35modify190.011.351501.343981.30898
19012009.03.27 12:41modify190.011.351501.343941.30894
19022009.03.27 12:41modify190.011.351501.343821.30882
19032009.03.27 12:41modify190.011.351501.343731.30873
19042009.03.27 12:41modify190.011.351501.343541.30854
19052009.03.27 12:41modify190.011.351501.343481.30848
19062009.03.27 12:41modify190.011.351501.343331.30833
19072009.03.27 12:41modify190.011.351501.343181.30818
19082009.03.27 12:42modify190.011.351501.343041.30804
19092009.03.27 12:42modify190.011.351501.342981.30798
19102009.03.27 12:42modify190.011.351501.342831.30783
19112009.03.27 12:42modify190.011.351501.342681.30768
19122009.03.27 12:46modify190.011.351501.342621.30762
19132009.03.27 12:46modify190.011.351501.342551.30755
19142009.03.27 12:46modify190.011.351501.342481.30748
19152009.03.27 12:47modify190.011.351501.342421.30742
19162009.03.27 12:47modify190.011.351501.342391.30739
19172009.03.27 12:47modify190.011.351501.342331.30733
19182009.03.27 12:47modify190.011.351501.342281.30728
19192009.03.27 12:51modify190.011.351501.342081.30708
19202009.03.27 12:52modify190.011.351501.342031.30703
19212009.03.27 12:52modify190.011.351501.341841.30684
19222009.03.27 12:52modify190.011.351501.341781.30678
19232009.03.27 12:52modify190.011.351501.341631.30663
19242009.03.27 12:52modify190.011.351501.341481.30648
19252009.03.27 12:54modify190.011.351501.341291.30629
19262009.03.27 12:54modify190.011.351501.341081.30608
19272009.03.27 12:56modify190.011.351501.341061.30606
19282009.03.27 12:56modify190.011.351501.341001.30600
19292009.03.27 12:56modify190.011.351501.340881.30588
19302009.03.27 12:57modify190.011.351501.340811.30581
19312009.03.27 12:57modify190.011.351501.340751.30575
19322009.03.27 12:57modify190.011.351501.340681.30568
19332009.03.27 12:57modify190.011.351501.340611.30561
19342009.03.27 12:57modify190.011.351501.340551.30555
19352009.03.27 12:57modify190.011.351501.340481.30548
19362009.03.27 12:57modify190.011.351501.340471.30547
19372009.03.27 12:57modify190.011.351501.340411.30541
19382009.03.27 12:57modify190.011.351501.340351.30535
19392009.03.27 12:57modify190.011.351501.340291.30529
19402009.03.27 12:57modify190.011.351501.340241.30524
19412009.03.27 12:57modify190.011.351501.340181.30518
19422009.03.27 12:57modify190.011.351501.340111.30511
19432009.03.27 12:57modify190.011.351501.340031.30503
19442009.03.27 12:57modify190.011.351501.339951.30495
19452009.03.27 12:57modify190.011.351501.339861.30486
19462009.03.27 12:57modify190.011.351501.339781.30478
19472009.03.27 12:58modify190.011.351501.339381.30438
19482009.03.27 12:58modify190.011.351501.339111.30411
19492009.03.27 12:58modify190.011.351501.338851.30385
19502009.03.27 12:58modify190.011.351501.338581.30358
19512009.03.27 12:58modify190.011.351501.338381.30338
19522009.03.27 12:58modify190.011.351501.338181.30318
19532009.03.27 12:58modify190.011.351501.337981.30298
19542009.03.27 12:58modify190.011.351501.337931.30293
19552009.03.27 12:58modify190.011.351501.337681.30268
19562009.03.27 12:58modify190.011.351501.337431.30243
19572009.03.27 12:58modify190.011.351501.337181.30218
19582009.03.27 14:12modify190.011.351501.337111.30211
19592009.03.27 14:12modify190.011.351501.336961.30196
19602009.03.27 14:12modify190.011.351501.336871.30187
19612009.03.27 14:12modify190.011.351501.336621.30162
19622009.03.27 14:12modify190.011.351501.336381.30138
19632009.03.27 14:13modify190.011.351501.336211.30121
19642009.03.27 14:13modify190.011.351501.336001.30100
19652009.03.27 14:13modify190.011.351501.335771.30077
19662009.03.27 14:13modify190.011.351501.335381.30038
19672009.03.27 15:02modify190.011.351501.335251.30025
19682009.03.27 15:02modify190.011.351501.335111.30011
19692009.03.27 15:02modify190.011.351501.335061.30006
19702009.03.27 15:02modify190.011.351501.334841.29984
19712009.03.27 15:02modify190.011.351501.334611.29961
19722009.03.27 15:02modify190.011.351501.334381.29938
19732009.03.27 15:03modify190.011.351501.334281.29928
19742009.03.27 15:10modify190.011.351501.334081.29908
19752009.03.27 17:30modify190.011.351501.334031.29903
19762009.03.27 17:30modify190.011.351501.333931.29893
19772009.03.27 17:30modify190.011.351501.333711.29871
19782009.03.27 17:30modify190.011.351501.333481.29848
19792009.03.27 17:31modify190.011.351501.333371.29837
19802009.03.27 17:31modify190.011.351501.333341.29834
19812009.03.27 17:31modify190.011.351501.333281.29828
19822009.03.30 08:00modify190.011.351501.327181.29218
19832009.03.30 08:01modify190.011.351501.327131.29213
19842009.03.30 08:01modify190.011.351501.326981.29198
19852009.03.30 09:21modify190.011.351501.326931.29193
19862009.03.30 09:21modify190.011.351501.326581.29158
19872009.03.30 09:23modify190.011.351501.326081.29108
19882009.03.30 09:23modify190.011.351501.325681.29068
19892009.03.30 09:24modify190.011.351501.325081.29008
19902009.03.30 09:24modify190.011.351501.325031.29003
19912009.03.30 09:24modify190.011.351501.324981.28998
19922009.03.30 09:41modify190.011.351501.324881.28988
19932009.03.30 09:42modify190.011.351501.324481.28948
19942009.03.30 09:42modify190.011.351501.324231.28923
19952009.03.30 09:42modify190.011.351501.324181.28918
19962009.03.30 11:20modify190.011.351501.324121.28912
19972009.03.30 11:20modify190.011.351501.324081.28908
19982009.03.30 11:22modify190.011.351501.324031.28903
19992009.03.30 11:22modify190.011.351501.323941.28894
20002009.03.30 11:22modify190.011.351501.323781.28878
20012009.03.30 12:53modify190.011.351501.323711.28871
20022009.03.30 12:53modify190.011.351501.323591.28859
20032009.03.30 12:53modify190.011.351501.323381.28838
20042009.03.30 15:23modify190.011.351501.323231.28823
20052009.03.30 15:23modify190.011.351501.323081.28808
20062009.03.30 15:27modify190.011.351501.323021.28802
20072009.03.30 15:27modify190.011.351501.322861.28786
20082009.03.30 15:27modify190.011.351501.322581.28758
20092009.03.30 15:28modify190.011.351501.322521.28752
20102009.03.30 15:28modify190.011.351501.322361.28736
20112009.03.30 15:28modify190.011.351501.322201.28720
20122009.03.30 15:28modify190.011.351501.322161.28716
20132009.03.30 15:28modify190.011.351501.322081.28708
20142009.03.30 15:31modify190.011.351501.322021.28702
20152009.03.30 15:31modify190.011.351501.321881.28688
20162009.03.30 15:44modify190.011.351501.321721.28672
20172009.03.30 15:44modify190.011.351501.321481.28648
20182009.03.30 15:45modify190.011.351501.321451.28645
20192009.03.30 15:45modify190.011.351501.321391.28639
20202009.03.30 15:45modify190.011.351501.321341.28634
20212009.03.30 15:45modify190.011.351501.321281.28628
20222009.03.30 15:45modify190.011.351501.321241.28624
20232009.03.30 15:45modify190.011.351501.321171.28617
20242009.03.30 15:45modify190.011.351501.321091.28609
20252009.03.30 15:45modify190.011.351501.321021.28602
20262009.03.30 15:45modify190.011.351501.320951.28595
20272009.03.30 15:45modify190.011.351501.320881.28588
20282009.03.30 15:49modify190.011.351501.320781.28578
20292009.03.30 15:50modify190.011.351501.320681.28568
20302009.03.30 15:50modify190.011.351501.320621.28562
20312009.03.30 15:50modify190.011.351501.320561.28556
20322009.03.30 15:50modify190.011.351501.320491.28549
20332009.03.30 15:50modify190.011.351501.320431.28543
20342009.03.30 15:50modify190.011.351501.320411.28541
20352009.03.30 15:50modify190.011.351501.320381.28538
20362009.03.30 15:53modify190.011.351501.320361.28536
20372009.03.30 15:53modify190.011.351501.320241.28524
20382009.03.30 15:53modify190.011.351501.320181.28518
20392009.03.30 15:53modify190.011.351501.320031.28503
20402009.03.30 15:53modify190.011.351501.319881.28488
20412009.03.30 15:54modify190.011.351501.319781.28478
20422009.03.30 15:56modify190.011.351501.319681.28468
20432009.03.30 15:56modify190.011.351501.319641.28464
20442009.03.30 15:56modify190.011.351501.319611.28461
20452009.03.30 15:56modify190.011.351501.319571.28457
20462009.03.30 15:56modify190.011.351501.319541.28454
20472009.03.30 15:56modify190.011.351501.319481.28448
20482009.03.30 16:32modify190.011.351501.319451.28445
20492009.03.30 16:32modify190.011.351501.319421.28442
20502009.03.30 16:32modify190.011.351501.319281.28428
20512009.03.30 16:32modify190.011.351501.319131.28413
20522009.03.30 16:32modify190.011.351501.318981.28398
20532009.03.30 18:00modify190.011.351501.318881.28388
20542009.03.30 21:12s/l190.011.318881.318881.2838832.5510101.81
20552009.03.31 12:30sell200.011.330701.350701.31070
20562009.04.02 18:30s/l200.011.350701.350701.31070-20.0610081.75
20572009.04.02 19:15sell210.011.348701.368701.32870
20582009.04.07 10:39modify210.011.348701.341191.30619
20592009.04.07 10:39modify210.011.348701.341171.30617
20602009.04.07 10:39modify210.011.348701.341151.30615
20612009.04.07 10:39modify210.011.348701.341141.30614
20622009.04.07 10:39modify210.011.348701.341121.30612
20632009.04.07 10:39modify210.011.348701.341111.30611
20642009.04.07 10:39modify210.011.348701.341091.30609
20652009.04.07 10:39modify210.011.348701.341081.30608
20662009.04.07 10:39modify210.011.348701.341061.30606
20672009.04.07 10:39modify210.011.348701.341051.30605
20682009.04.07 10:39modify210.011.348701.341031.30603
20692009.04.07 10:39modify210.011.348701.341011.30601
20702009.04.07 10:39modify210.011.348701.340991.30599
20712009.04.07 10:39modify210.011.348701.340971.30597
20722009.04.07 10:39modify210.011.348701.340951.30595
20732009.04.07 10:39modify210.011.348701.340931.30593
20742009.04.07 10:39modify210.011.348701.340911.30591
20752009.04.07 10:39modify210.011.348701.340891.30589
20762009.04.07 10:39modify210.011.348701.340871.30587
20772009.04.07 10:39modify210.011.348701.340851.30585
20782009.04.07 10:39modify210.011.348701.340831.30583
20792009.04.07 10:40modify210.011.348701.340771.30577
20802009.04.07 10:40modify210.011.348701.340731.30573
20812009.04.07 10:40modify210.011.348701.340701.30570
20822009.04.07 10:40modify210.011.348701.340661.30566
20832009.04.07 10:40modify210.011.348701.340631.30563
20842009.04.07 10:40modify210.011.348701.340611.30561
20852009.04.07 10:40modify210.011.348701.340581.30558
20862009.04.07 10:40modify210.011.348701.340541.30554
20872009.04.07 10:40modify210.011.348701.340511.30551
20882009.04.07 10:40modify210.011.348701.340481.30548
20892009.04.07 10:40modify210.011.348701.340441.30544
20902009.04.07 10:40modify210.011.348701.340411.30541
20912009.04.07 10:40modify210.011.348701.340401.30540
20922009.04.07 10:40modify210.011.348701.340351.30535
20932009.04.07 10:40modify210.011.348701.340311.30531
20942009.04.07 10:40modify210.011.348701.340271.30527
20952009.04.07 10:40modify210.011.348701.340231.30523
20962009.04.07 10:40modify210.011.348701.340181.30518
20972009.04.07 10:40modify210.011.348701.340141.30514
20982009.04.07 10:40modify210.011.348701.340101.30510
20992009.04.07 10:51modify210.011.348701.340091.30509
21002009.04.07 10:51modify210.011.348701.340071.30507
21012009.04.07 10:51modify210.011.348701.340061.30506
21022009.04.07 10:51modify210.011.348701.340041.30504
21032009.04.07 11:00modify210.011.348701.340031.30503
21042009.04.07 11:00modify210.011.348701.340011.30501
21052009.04.07 11:00modify210.011.348701.339981.30498
21062009.04.07 11:00modify210.011.348701.339961.30496
21072009.04.07 11:00modify210.011.348701.339931.30493
21082009.04.07 11:00modify210.011.348701.339911.30491
21092009.04.07 11:00modify210.011.348701.339881.30488
21102009.04.07 11:00modify210.011.348701.339861.30486
21112009.04.07 11:00modify210.011.348701.339831.30483
21122009.04.07 11:01modify210.011.348701.339811.30481
21132009.04.07 11:01modify210.011.348701.339791.30479
21142009.04.07 11:01modify210.011.348701.339761.30476
21152009.04.07 11:01modify210.011.348701.339741.30474
21162009.04.07 11:01modify210.011.348701.339721.30472
21172009.04.07 11:01modify210.011.348701.339701.30470
21182009.04.07 11:01modify210.011.348701.339681.30468
21192009.04.07 11:01modify210.011.348701.339661.30466
21202009.04.07 11:01modify210.011.348701.339641.30464
21212009.04.07 11:01modify210.011.348701.339621.30462
21222009.04.07 11:01modify210.011.348701.339601.30460
21232009.04.07 11:01modify210.011.348701.339581.30458
21242009.04.07 11:01modify210.011.348701.339561.30456
21252009.04.07 11:01modify210.011.348701.339541.30454
21262009.04.07 11:01modify210.011.348701.339531.30453
21272009.04.07 11:01modify210.011.348701.339501.30450
21282009.04.07 11:01modify210.011.348701.339481.30448
21292009.04.07 11:01modify210.011.348701.339451.30445
21302009.04.07 11:01modify210.011.348701.339431.30443
21312009.04.07 11:01modify210.011.348701.339401.30440
21322009.04.07 11:01modify210.011.348701.339381.30438
21332009.04.07 11:01modify210.011.348701.339351.30435
21342009.04.07 11:01modify210.011.348701.339331.30433
21352009.04.07 11:01modify210.011.348701.339301.30430
21362009.04.07 11:02modify210.011.348701.339291.30429
21372009.04.07 11:02modify210.011.348701.339271.30427
21382009.04.07 11:02modify210.011.348701.339261.30426
21392009.04.07 11:02modify210.011.348701.339251.30425
21402009.04.07 11:02modify210.011.348701.339231.30423
21412009.04.07 11:02modify210.011.348701.339221.30422
21422009.04.07 11:02modify210.011.348701.339201.30420
21432009.04.07 11:02modify210.011.348701.339191.30419
21442009.04.07 11:02modify210.011.348701.339161.30416
21452009.04.07 11:02modify210.011.348701.339101.30410
21462009.04.07 11:02modify210.011.348701.339041.30404
21472009.04.07 11:02modify210.011.348701.338991.30399
21482009.04.07 11:02modify210.011.348701.338931.30393
21492009.04.07 11:02modify210.011.348701.338881.30388
21502009.04.07 11:02modify210.011.348701.338821.30382
21512009.04.07 11:02modify210.011.348701.338781.30378
21522009.04.07 11:02modify210.011.348701.338721.30372
21532009.04.07 11:02modify210.011.348701.338671.30367
21542009.04.07 11:02modify210.011.348701.338611.30361
21552009.04.07 11:02modify210.011.348701.338561.30356
21562009.04.07 11:02modify210.011.348701.338501.30350
21572009.04.07 11:02modify210.011.348701.338451.30345
21582009.04.07 11:02modify210.011.348701.338391.30339
21592009.04.07 11:02modify210.011.348701.338341.30334
21602009.04.07 11:02modify210.011.348701.338281.30328
21612009.04.07 11:02modify210.011.348701.338251.30325
21622009.04.07 11:02modify210.011.348701.338181.30318
21632009.04.07 11:02modify210.011.348701.338111.30311
21642009.04.07 11:02modify210.011.348701.338041.30304
21652009.04.07 11:02modify210.011.348701.337971.30297
21662009.04.07 11:02modify210.011.348701.337901.30290
21672009.04.07 11:02modify210.011.348701.337831.30283
21682009.04.07 11:02modify210.011.348701.337761.30276
21692009.04.07 11:02modify210.011.348701.337691.30269
21702009.04.07 11:02modify210.011.348701.337621.30262
21712009.04.07 11:02modify210.011.348701.337551.30255
21722009.04.07 11:03modify210.011.348701.337531.30253
21732009.04.07 11:03modify210.011.348701.337491.30249
21742009.04.07 11:03modify210.011.348701.337461.30246
21752009.04.07 11:03modify210.011.348701.337421.30242
21762009.04.07 11:03modify210.011.348701.337381.30238
21772009.04.07 11:03modify210.011.348701.337341.30234
21782009.04.07 11:03modify210.011.348701.337301.30230
21792009.04.07 11:03modify210.011.348701.337261.30226
21802009.04.07 11:03modify210.011.348701.337221.30222
21812009.04.07 11:03modify210.011.348701.337171.30217
21822009.04.07 11:03modify210.011.348701.337121.30212
21832009.04.07 11:03modify210.011.348701.337071.30207
21842009.04.07 11:03modify210.011.348701.337021.30202
21852009.04.07 11:03modify210.011.348701.336971.30197
21862009.04.07 11:03modify210.011.348701.336921.30192
21872009.04.07 11:03modify210.011.348701.336871.30187
21882009.04.07 11:03modify210.011.348701.336821.30182
21892009.04.07 11:04modify210.011.348701.336781.30178
21902009.04.07 11:04modify210.011.348701.336731.30173
21912009.04.07 11:04modify210.011.348701.336691.30169
21922009.04.07 11:04modify210.011.348701.336651.30165
21932009.04.07 11:04modify210.011.348701.336611.30161
21942009.04.07 11:04modify210.011.348701.336561.30156
21952009.04.07 11:04modify210.011.348701.336511.30151
21962009.04.07 11:04modify210.011.348701.336461.30146
21972009.04.07 11:04modify210.011.348701.336411.30141
21982009.04.07 11:04modify210.011.348701.336371.30137
21992009.04.07 11:04modify210.011.348701.336321.30132
22002009.04.07 11:04modify210.011.348701.336271.30127
22012009.04.07 11:04modify210.011.348701.336221.30122
22022009.04.07 11:04modify210.011.348701.336171.30117
22032009.04.07 11:04modify210.011.348701.336131.30113
22042009.04.07 11:04modify210.011.348701.336081.30108
22052009.04.07 11:04modify210.011.348701.336031.30103
22062009.04.07 11:06modify210.011.348701.336001.30100
22072009.04.07 11:06modify210.011.348701.335951.30095
22082009.04.07 11:06modify210.011.348701.335901.30090
22092009.04.07 11:06modify210.011.348701.335861.30086
22102009.04.07 11:06modify210.011.348701.335811.30081
22112009.04.07 11:06modify210.011.348701.335771.30077
22122009.04.07 11:06modify210.011.348701.335721.30072
22132009.04.07 11:06modify210.011.348701.335711.30071
22142009.04.07 11:06modify210.011.348701.335691.30069
22152009.04.07 11:06modify210.011.348701.335671.30067
22162009.04.07 11:06modify210.011.348701.335651.30065
22172009.04.07 11:06modify210.011.348701.335641.30064
22182009.04.07 11:06modify210.011.348701.335621.30062
22192009.04.07 11:15modify210.011.348701.335601.30060
22202009.04.07 11:15modify210.011.348701.335561.30056
22212009.04.07 11:15modify210.011.348701.335511.30051
22222009.04.07 11:15modify210.011.348701.335471.30047
22232009.04.07 11:15modify210.011.348701.335431.30043
22242009.04.07 11:15modify210.011.348701.335391.30039
22252009.04.07 11:15modify210.011.348701.335351.30035
22262009.04.07 11:15modify210.011.348701.335311.30031
22272009.04.07 11:15modify210.011.348701.335271.30027
22282009.04.07 11:15modify210.011.348701.335231.30023
22292009.04.07 11:15modify210.011.348701.335191.30019
22302009.04.07 11:15modify210.011.348701.335141.30014
22312009.04.07 11:15modify210.011.348701.335101.30010
22322009.04.07 11:15modify210.011.348701.335061.30006
22332009.04.07 11:15modify210.011.348701.335031.30003
22342009.04.07 11:15modify210.011.348701.334971.29997
22352009.04.07 11:15modify210.011.348701.334921.29992
22362009.04.07 11:15modify210.011.348701.334871.29987
22372009.04.07 11:15modify210.011.348701.334821.29982
22382009.04.07 11:15modify210.011.348701.334771.29977
22392009.04.07 11:15modify210.011.348701.334721.29972
22402009.04.07 11:15modify210.011.348701.334661.29966
22412009.04.07 11:15modify210.011.348701.334611.29961
22422009.04.07 11:15modify210.011.348701.334561.29956
22432009.04.07 11:16modify210.011.348701.334531.29953
22442009.04.07 11:16modify210.011.348701.334491.29949
22452009.04.07 11:16modify210.011.348701.334451.29945
22462009.04.07 11:16modify210.011.348701.334401.29940
22472009.04.07 11:16modify210.011.348701.334351.29935
22482009.04.07 11:16modify210.011.348701.334301.29930
22492009.04.07 11:16modify210.011.348701.334251.29925
22502009.04.07 11:16modify210.011.348701.334201.29920
22512009.04.07 11:16modify210.011.348701.334151.29915
22522009.04.07 11:16modify210.011.348701.334101.29910
22532009.04.07 11:16modify210.011.348701.334051.29905
22542009.04.07 11:27modify210.011.348701.334011.29901
22552009.04.07 11:27modify210.011.348701.333921.29892
22562009.04.07 11:44modify210.011.348701.333891.29889
22572009.04.07 11:44modify210.011.348701.333861.29886
22582009.04.07 11:44modify210.011.348701.333841.29884
22592009.04.07 11:44modify210.011.348701.333811.29881
22602009.04.07 12:06modify210.011.348701.333801.29880
22612009.04.07 12:06modify210.011.348701.333791.29879
22622009.04.07 12:06modify210.011.348701.333781.29878
22632009.04.07 12:06modify210.011.348701.333771.29877
22642009.04.07 12:06modify210.011.348701.333761.29876
22652009.04.07 12:06modify210.011.348701.333751.29875
22662009.04.07 12:06modify210.011.348701.333741.29874
22672009.04.07 12:06modify210.011.348701.333731.29873
22682009.04.07 12:06modify210.011.348701.333701.29870
22692009.04.07 12:06modify210.011.348701.333661.29866
22702009.04.07 12:06modify210.011.348701.333631.29863
22712009.04.07 12:06modify210.011.348701.333591.29859
22722009.04.07 12:06modify210.011.348701.333561.29856
22732009.04.07 12:06modify210.011.348701.333531.29853
22742009.04.07 12:06modify210.011.348701.333501.29850
22752009.04.07 12:06modify210.011.348701.333471.29847
22762009.04.07 12:06modify210.011.348701.333431.29843
22772009.04.07 12:06modify210.011.348701.333401.29840
22782009.04.07 12:06modify210.011.348701.333371.29837
22792009.04.07 12:06modify210.011.348701.333351.29835
22802009.04.07 12:06modify210.011.348701.333311.29831
22812009.04.07 12:06modify210.011.348701.333261.29826
22822009.04.07 12:06modify210.011.348701.333221.29822
22832009.04.07 12:06modify210.011.348701.333171.29817
22842009.04.07 12:06modify210.011.348701.333131.29813
22852009.04.07 12:06modify210.011.348701.333081.29808
22862009.04.07 12:14modify210.011.348701.333071.29807
22872009.04.07 12:14modify210.011.348701.332991.29799
22882009.04.07 12:14modify210.011.348701.332921.29792
22892009.04.07 12:14modify210.011.348701.332841.29784
22902009.04.07 12:14modify210.011.348701.332761.29776
22912009.04.07 12:14modify210.011.348701.332691.29769
22922009.04.07 12:14modify210.011.348701.332611.29761
22932009.04.07 12:14modify210.011.348701.332601.29760
22942009.04.07 12:14modify210.011.348701.332571.29757
22952009.04.07 12:14modify210.011.348701.332551.29755
22962009.04.07 12:14modify210.011.348701.332521.29752
22972009.04.07 12:14modify210.011.348701.332501.29750
22982009.04.07 12:18modify210.011.348701.332481.29748
22992009.04.07 12:18modify210.011.348701.332451.29745
23002009.04.07 12:18modify210.011.348701.332421.29742
23012009.04.07 12:18modify210.011.348701.332401.29740
23022009.04.07 12:18modify210.011.348701.332371.29737
23032009.04.07 12:55modify210.011.348701.332331.29733
23042009.04.07 12:55modify210.011.348701.332271.29727
23052009.04.07 12:55modify210.011.348701.332201.29720
23062009.04.07 12:55modify210.011.348701.332161.29716
23072009.04.07 12:55modify210.011.348701.332071.29707
23082009.04.07 12:55modify210.011.348701.331981.29698
23092009.04.07 12:55modify210.011.348701.331881.29688
23102009.04.07 12:55modify210.011.348701.331791.29679
23112009.04.07 12:55modify210.011.348701.331691.29669
23122009.04.07 12:55modify210.011.348701.331601.29660
23132009.04.07 12:56modify210.011.348701.331591.29659
23142009.04.07 12:56modify210.011.348701.331571.29657
23152009.04.07 12:56modify210.011.348701.331551.29655
23162009.04.07 12:56modify210.011.348701.331521.29652
23172009.04.07 12:56modify210.011.348701.331491.29649
23182009.04.07 12:56modify210.011.348701.331471.29647
23192009.04.07 12:56modify210.011.348701.331441.29644
23202009.04.07 12:56modify210.011.348701.331421.29642
23212009.04.07 12:56modify210.011.348701.331391.29639
23222009.04.07 12:56modify210.011.348701.331361.29636
23232009.04.07 12:56modify210.011.348701.331341.29634
23242009.04.07 12:56modify210.011.348701.331311.29631
23252009.04.07 12:56modify210.011.348701.331281.29628
23262009.04.07 12:56modify210.011.348701.331261.29626
23272009.04.07 12:56modify210.011.348701.331231.29623
23282009.04.07 12:56modify210.011.348701.331211.29621
23292009.04.07 12:56modify210.011.348701.331181.29618
23302009.04.07 12:56modify210.011.348701.331161.29616
23312009.04.07 12:56modify210.011.348701.331121.29612
23322009.04.07 12:56modify210.011.348701.331091.29609
23332009.04.07 12:56modify210.011.348701.331061.29606
23342009.04.07 12:56modify210.011.348701.331021.29602
23352009.04.07 12:56modify210.011.348701.330991.29599
23362009.04.07 12:56modify210.011.348701.330961.29596
23372009.04.07 12:56modify210.011.348701.330931.29593
23382009.04.07 12:56modify210.011.348701.330891.29589
23392009.04.07 12:56modify210.011.348701.330861.29586
23402009.04.07 12:56modify210.011.348701.330831.29583
23412009.04.07 12:56modify210.011.348701.330791.29579
23422009.04.07 12:56modify210.011.348701.330761.29576
23432009.04.07 12:56modify210.011.348701.330731.29573
23442009.04.07 12:56modify210.011.348701.330701.29570
23452009.04.07 12:56modify210.011.348701.330661.29566
23462009.04.07 12:56modify210.011.348701.330631.29563
23472009.04.07 12:57modify210.011.348701.330601.29560
23482009.04.07 12:57modify210.011.348701.330591.29559
23492009.04.07 13:17modify210.011.348701.330581.29558
23502009.04.07 13:17modify210.011.348701.330541.29554
23512009.04.07 13:17modify210.011.348701.330501.29550
23522009.04.07 13:17modify210.011.348701.330461.29546
23532009.04.07 13:17modify210.011.348701.330421.29542
23542009.04.07 13:17modify210.011.348701.330381.29538
23552009.04.07 13:17modify210.011.348701.330341.29534
23562009.04.07 13:17modify210.011.348701.330301.29530
23572009.04.07 13:17modify210.011.348701.330261.29526
23582009.04.08 08:00modify210.011.348701.325591.29059
23592009.04.08 08:00modify210.011.348701.325551.29055
23602009.04.08 08:01modify210.011.348701.325531.29053
23612009.04.08 08:01modify210.011.348701.325521.29052
23622009.04.08 08:01modify210.011.348701.325511.29051
23632009.04.08 08:01modify210.011.348701.325491.29049
23642009.04.08 08:16modify210.011.348701.325481.29048
23652009.04.08 08:16modify210.011.348701.325421.29042
23662009.04.08 08:16modify210.011.348701.325351.29035
23672009.04.08 08:16modify210.011.348701.325281.29028
23682009.04.08 08:16modify210.011.348701.325201.29020
23692009.04.08 08:16modify210.011.348701.325131.29013
23702009.04.08 08:17modify210.011.348701.325061.29006
23712009.04.08 08:17modify210.011.348701.324991.28999
23722009.04.08 08:17modify210.011.348701.324921.28992
23732009.04.08 08:17modify210.011.348701.324851.28985
23742009.04.08 08:17modify210.011.348701.324781.28978
23752009.04.08 08:17modify210.011.348701.324771.28977
23762009.04.08 08:17modify210.011.348701.324751.28975
23772009.04.08 08:17modify210.011.348701.324731.28973
23782009.04.08 08:18modify210.011.348701.324701.28970
23792009.04.08 08:18modify210.011.348701.324691.28969
23802009.04.08 08:18modify210.011.348701.324641.28964
23812009.04.08 08:18modify210.011.348701.324601.28960
23822009.04.08 08:18modify210.011.348701.324561.28956
23832009.04.08 08:18modify210.011.348701.324521.28952
23842009.04.08 08:18modify210.011.348701.324471.28947
23852009.04.08 08:18modify210.011.348701.324431.28943
23862009.04.08 08:19modify210.011.348701.324421.28942
23872009.04.08 08:19modify210.011.348701.324401.28940
23882009.04.08 08:19modify210.011.348701.324391.28939
23892009.04.08 08:35modify210.011.348701.324361.28936
23902009.04.08 08:35modify210.011.348701.324331.28933
23912009.04.08 08:35modify210.011.348701.324311.28931
23922009.04.08 08:35modify210.011.348701.324281.28928
23932009.04.08 08:35modify210.011.348701.324241.28924
23942009.04.08 08:35modify210.011.348701.324211.28921
23952009.04.08 08:35modify210.011.348701.324171.28917
23962009.04.08 08:35modify210.011.348701.324131.28913
23972009.04.08 08:35modify210.011.348701.324101.28910
23982009.04.08 08:35modify210.011.348701.324061.28906
23992009.04.08 08:35modify210.011.348701.324031.28903
24002009.04.08 08:35modify210.011.348701.323991.28899
24012009.04.08 08:43modify210.011.348701.323951.28895
24022009.04.08 08:43modify210.011.348701.323911.28891
24032009.04.08 08:43modify210.011.348701.323861.28886
24042009.04.08 08:43modify210.011.348701.323811.28881
24052009.04.08 08:43modify210.011.348701.323761.28876
24062009.04.08 08:43modify210.011.348701.323711.28871
24072009.04.08 08:43modify210.011.348701.323661.28866
24082009.04.08 08:43modify210.011.348701.323611.28861
24092009.04.08 08:43modify210.011.348701.323601.28860
24102009.04.08 08:43modify210.011.348701.323531.28853
24112009.04.08 08:43modify210.011.348701.323471.28847
24122009.04.08 08:43modify210.011.348701.323411.28841
24132009.04.08 08:43modify210.011.348701.323351.28835
24142009.04.08 08:43modify210.011.348701.323281.28828
24152009.04.08 08:43modify210.011.348701.323221.28822
24162009.04.08 08:43modify210.011.348701.323161.28816
24172009.04.08 08:44modify210.011.348701.323121.28812
24182009.04.08 08:44modify210.011.348701.323111.28811
24192009.04.08 08:44modify210.011.348701.323101.28810
24202009.04.08 08:44modify210.011.348701.323091.28809
24212009.04.08 08:44modify210.011.348701.323081.28808
24222009.04.08 08:44modify210.011.348701.323071.28807
24232009.04.08 08:44modify210.011.348701.323061.28806
24242009.04.08 08:44modify210.011.348701.323051.28805
24252009.04.08 08:44modify210.011.348701.323041.28804
24262009.04.08 08:44modify210.011.348701.323021.28802
24272009.04.08 08:44modify210.011.348701.323011.28801
24282009.04.08 08:44modify210.011.348701.322991.28799
24292009.04.08 08:46modify210.011.348701.322981.28798
24302009.04.08 08:46modify210.011.348701.322941.28794
24312009.04.08 08:46modify210.011.348701.322911.28791
24322009.04.08 08:46modify210.011.348701.322871.28787
24332009.04.08 08:46modify210.011.348701.322841.28784
24342009.04.08 08:46modify210.011.348701.322801.28780
24352009.04.08 08:46modify210.011.348701.322771.28777
24362009.04.08 08:46modify210.011.348701.322731.28773
24372009.04.08 08:46modify210.011.348701.322701.28770
24382009.04.08 08:46modify210.011.348701.322651.28765
24392009.04.08 08:46modify210.011.348701.322611.28761
24402009.04.08 08:46modify210.011.348701.322561.28756
24412009.04.08 08:46modify210.011.348701.322521.28752
24422009.04.08 08:46modify210.011.348701.322471.28747
24432009.04.08 08:46modify210.011.348701.322431.28743
24442009.04.08 08:46modify210.011.348701.322381.28738
24452009.04.08 08:46modify210.011.348701.322341.28734
24462009.04.08 11:44s/l210.011.322341.322341.2873426.3010108.06
24472009.04.08 13:30sell220.011.324231.344231.30423
24482009.04.17 08:03modify220.011.324231.316711.28171
24492009.04.17 08:04modify220.011.324231.316701.28170
24502009.04.17 08:04modify220.011.324231.316691.28169
24512009.04.17 08:04modify220.011.324231.316681.28168
24522009.04.17 08:04modify220.011.324231.316671.28167
24532009.04.17 08:04modify220.011.324231.316651.28165
24542009.04.17 08:04modify220.011.324231.316621.28162
24552009.04.17 08:04modify220.011.324231.316591.28159
24562009.04.17 08:04modify220.011.324231.316561.28156
24572009.04.17 08:04modify220.011.324231.316531.28153
24582009.04.17 08:04modify220.011.324231.316491.28149
24592009.04.17 08:04modify220.011.324231.316461.28146
24602009.04.17 08:04modify220.011.324231.316421.28142
24612009.04.17 08:05modify220.011.324231.316411.28141
24622009.04.17 08:05modify220.011.324231.316391.28139
24632009.04.17 08:05modify220.011.324231.316381.28138
24642009.04.17 08:05modify220.011.324231.316361.28136
24652009.04.17 08:05modify220.011.324231.316331.28133
24662009.04.17 08:05modify220.011.324231.316311.28131
24672009.04.17 08:05modify220.011.324231.316281.28128
24682009.04.17 08:05modify220.011.324231.316261.28126
24692009.04.17 08:05modify220.011.324231.316231.28123
24702009.04.17 08:05modify220.011.324231.316211.28121
24712009.04.17 08:05modify220.011.324231.316181.28118
24722009.04.17 08:05modify220.011.324231.316151.28115
24732009.04.17 08:05modify220.011.324231.316121.28112
24742009.04.17 08:06modify220.011.324231.316101.28110
24752009.04.17 08:06modify220.011.324231.316091.28109
24762009.04.17 08:06modify220.011.324231.316021.28102
24772009.04.17 08:06modify220.011.324231.315941.28094
24782009.04.17 08:06modify220.011.324231.315871.28087
24792009.04.17 08:07modify220.011.324231.315841.28084
24802009.04.17 08:07modify220.011.324231.315761.28076
24812009.04.17 08:08modify220.011.324231.315721.28072
24822009.04.17 08:08modify220.011.324231.315661.28066
24832009.04.17 08:08modify220.011.324231.315601.28060
24842009.04.17 08:08modify220.011.324231.315541.28054
24852009.04.17 08:09modify220.011.324231.315511.28051
24862009.04.17 08:09modify220.011.324231.315501.28050
24872009.04.17 08:09modify220.011.324231.315481.28048
24882009.04.17 08:09modify220.011.324231.315461.28046
24892009.04.17 08:09modify220.011.324231.315441.28044
24902009.04.17 10:16modify220.011.324231.315431.28043
24912009.04.17 10:16modify220.011.324231.315371.28037
24922009.04.17 10:16modify220.011.324231.315301.28030
24932009.04.17 10:16modify220.011.324231.315241.28024
24942009.04.17 10:19modify220.011.324231.315221.28022
24952009.04.17 10:19modify220.011.324231.315201.28020
24962009.04.17 10:19modify220.011.324231.315171.28017
24972009.04.17 10:19modify220.011.324231.315151.28015
24982009.04.17 10:19modify220.011.324231.315131.28013
24992009.04.17 10:19modify220.011.324231.315111.28011
25002009.04.17 10:19modify220.011.324231.315081.28008
25012009.04.17 10:19modify220.011.324231.315061.28006
25022009.04.17 10:19modify220.011.324231.315031.28003
25032009.04.17 10:19modify220.011.324231.315011.28001
25042009.04.17 10:19modify220.011.324231.314981.27998
25052009.04.17 10:19modify220.011.324231.314961.27996
25062009.04.17 10:19modify220.011.324231.314931.27993
25072009.04.17 10:23modify220.011.324231.314911.27991
25082009.04.17 10:23modify220.011.324231.314891.27989
25092009.04.17 10:23modify220.011.324231.314861.27986
25102009.04.17 10:23modify220.011.324231.314841.27984
25112009.04.17 10:23modify220.011.324231.314811.27981
25122009.04.17 10:23modify220.011.324231.314791.27979
25132009.04.17 10:23modify220.011.324231.314761.27976
25142009.04.17 10:23modify220.011.324231.314741.27974
25152009.04.17 10:24modify220.011.324231.314731.27973
25162009.04.17 10:24modify220.011.324231.314721.27972
25172009.04.17 10:24modify220.011.324231.314711.27971
25182009.04.17 10:24modify220.011.324231.314701.27970
25192009.04.17 10:24modify220.011.324231.314691.27969
25202009.04.17 10:24modify220.011.324231.314681.27968
25212009.04.17 10:24modify220.011.324231.314671.27967
25222009.04.17 10:24modify220.011.324231.314661.27966
25232009.04.17 10:24modify220.011.324231.314651.27965
25242009.04.17 10:24modify220.011.324231.314641.27964
25252009.04.17 10:24modify220.011.324231.314631.27963
25262009.04.17 10:24modify220.011.324231.314611.27961
25272009.04.17 10:24modify220.011.324231.314601.27960
25282009.04.17 10:24modify220.011.324231.314591.27959
25292009.04.17 10:24modify220.011.324231.314581.27958
25302009.04.17 10:24modify220.011.324231.314561.27956
25312009.04.17 10:24modify220.011.324231.314551.27955
25322009.04.17 10:24modify220.011.324231.314541.27954
25332009.04.17 10:24modify220.011.324231.314531.27953
25342009.04.17 10:24modify220.011.324231.314511.27951
25352009.04.17 10:24modify220.011.324231.314501.27950
25362009.04.17 10:24modify220.011.324231.314451.27945
25372009.04.17 10:24modify220.011.324231.314401.27940
25382009.04.17 10:24modify220.011.324231.314361.27936
25392009.04.17 10:24modify220.011.324231.314311.27931
25402009.04.17 10:24modify220.011.324231.314261.27926
25412009.04.17 10:24modify220.011.324231.314211.27921
25422009.04.17 10:24modify220.011.324231.314171.27917
25432009.04.17 10:24modify220.011.324231.314121.27912
25442009.04.17 10:24modify220.011.324231.314071.27907
25452009.04.17 10:24modify220.011.324231.314021.27902
25462009.04.17 10:24modify220.011.324231.313971.27897
25472009.04.17 10:24modify220.011.324231.313931.27893
25482009.04.17 10:24modify220.011.324231.313881.27888
25492009.04.17 10:24modify220.011.324231.313831.27883
25502009.04.17 10:24modify220.011.324231.313781.27878
25512009.04.17 10:24modify220.011.324231.313741.27874
25522009.04.17 10:24modify220.011.324231.313681.27868
25532009.04.17 10:24modify220.011.324231.313621.27862
25542009.04.17 10:24modify220.011.324231.313561.27856
25552009.04.17 10:24modify220.011.324231.313501.27850
25562009.04.17 10:24modify220.011.324231.313441.27844
25572009.04.17 10:24modify220.011.324231.313381.27838
25582009.04.17 10:24modify220.011.324231.313321.27832
25592009.04.17 10:24modify220.011.324231.313261.27826
25602009.04.17 10:24modify220.011.324231.313201.27820
25612009.04.17 10:36modify220.011.324231.313181.27818
25622009.04.17 12:44modify220.011.324231.313171.27817
25632009.04.17 12:44modify220.011.324231.313131.27813
25642009.04.17 12:44modify220.011.324231.313081.27808
25652009.04.17 12:44modify220.011.324231.313041.27804
25662009.04.17 13:17modify220.011.324231.313011.27801
25672009.04.17 13:17modify220.011.324231.312981.27798
25682009.04.17 13:17modify220.011.324231.312951.27795
25692009.04.17 13:17modify220.011.324231.312931.27793
25702009.04.17 13:17modify220.011.324231.312901.27790
25712009.04.17 13:17modify220.011.324231.312871.27787
25722009.04.17 13:17modify220.011.324231.312851.27785
25732009.04.17 13:17modify220.011.324231.312821.27782
25742009.04.17 13:17modify220.011.324231.312791.27779
25752009.04.17 13:17modify220.011.324231.312771.27777
25762009.04.17 13:17modify220.011.324231.312741.27774
25772009.04.17 13:17modify220.011.324231.312711.27771
25782009.04.17 13:17modify220.011.324231.312671.27767
25792009.04.17 13:17modify220.011.324231.312641.27764
25802009.04.17 13:17modify220.011.324231.312601.27760
25812009.04.17 13:17modify220.011.324231.312571.27757
25822009.04.17 13:17modify220.011.324231.312531.27753
25832009.04.17 13:17modify220.011.324231.312491.27749
25842009.04.17 13:17modify220.011.324231.312461.27746
25852009.04.17 13:17modify220.011.324231.312421.27742
25862009.04.17 13:20modify220.011.324231.312411.27741
25872009.04.17 13:20modify220.011.324231.312361.27736
25882009.04.17 13:20modify220.011.324231.312301.27730
25892009.04.17 13:20modify220.011.324231.312251.27725
25902009.04.17 13:21modify220.011.324231.312211.27721
25912009.04.17 13:21modify220.011.324231.312151.27715
25922009.04.17 13:21modify220.011.324231.312091.27709
25932009.04.17 13:21modify220.011.324231.312031.27703
25942009.04.17 13:21modify220.011.324231.311971.27697
25952009.04.17 13:21modify220.011.324231.311911.27691
25962009.04.17 13:21modify220.011.324231.311851.27685
25972009.04.17 13:21modify220.011.324231.311791.27679
25982009.04.17 13:21modify220.011.324231.311781.27678
25992009.04.17 13:21modify220.011.324231.311761.27676
26002009.04.17 13:21modify220.011.324231.311741.27674
26012009.04.17 13:21modify220.011.324231.311731.27673
26022009.04.17 13:21modify220.011.324231.311711.27671
26032009.04.17 13:25modify220.011.324231.311701.27670
26042009.04.17 13:25modify220.011.324231.311661.27666
26052009.04.17 13:25modify220.011.324231.311611.27661
26062009.04.17 13:25modify220.011.324231.311551.27655
26072009.04.17 13:25modify220.011.324231.311501.27650
26082009.04.17 13:25modify220.011.324231.311451.27645
26092009.04.17 13:26modify220.011.324231.311441.27644
26102009.04.17 13:26modify220.011.324231.311421.27642
26112009.04.17 13:26modify220.011.324231.311411.27641
26122009.04.17 13:26modify220.011.324231.311391.27639
26132009.04.17 13:26modify220.011.324231.311371.27637
26142009.04.17 13:26modify220.011.324231.311351.27635
26152009.04.17 13:26modify220.011.324231.311331.27633
26162009.04.17 13:26modify220.011.324231.311311.27631
26172009.04.17 13:26modify220.011.324231.311301.27630
26182009.04.17 13:26modify220.011.324231.311281.27628
26192009.04.17 13:26modify220.011.324231.311251.27625
26202009.04.17 13:26modify220.011.324231.311231.27623
26212009.04.17 13:26modify220.011.324231.311201.27620
26222009.04.17 13:26modify220.011.324231.311181.27618
26232009.04.17 15:08modify220.011.324231.311161.27616
26242009.04.17 15:08modify220.011.324231.311121.27612
26252009.04.17 15:09modify220.011.324231.311111.27611
26262009.04.17 15:09modify220.011.324231.311081.27608
26272009.04.17 15:09modify220.011.324231.311051.27605
26282009.04.17 15:09modify220.011.324231.311021.27602
26292009.04.17 15:09modify220.011.324231.310991.27599
26302009.04.17 15:09modify220.011.324231.310951.27595
26312009.04.17 15:09modify220.011.324231.310921.27592
26322009.04.17 15:09modify220.011.324231.310881.27588
26332009.04.17 15:09modify220.011.324231.310841.27584
26342009.04.17 15:09modify220.011.324231.310811.27581
26352009.04.17 15:09modify220.011.324231.310771.27577
26362009.04.17 15:09modify220.011.324231.310741.27574
26372009.04.17 15:09modify220.011.324231.310701.27570
26382009.04.17 15:10modify220.011.324231.310691.27569
26392009.04.17 15:10modify220.011.324231.310681.27568
26402009.04.17 15:10modify220.011.324231.310671.27567
26412009.04.17 15:10modify220.011.324231.310661.27566
26422009.04.17 15:10modify220.011.324231.310651.27565
26432009.04.17 15:10modify220.011.324231.310641.27564
26442009.04.17 17:14modify220.011.324231.310631.27563
26452009.04.17 17:14modify220.011.324231.310611.27561
26462009.04.17 17:15modify220.011.324231.310581.27558
26472009.04.17 17:15modify220.011.324231.310551.27555
26482009.04.17 17:15modify220.011.324231.310511.27551
26492009.04.17 17:15modify220.011.324231.310481.27548
26502009.04.17 17:15modify220.011.324231.310451.27545
26512009.04.17 17:15modify220.011.324231.310421.27542
26522009.04.17 17:19modify220.011.324231.310411.27541
26532009.04.17 17:20modify220.011.324231.310401.27540
26542009.04.17 17:20modify220.011.324231.310381.27538
26552009.04.17 17:20modify220.011.324231.310361.27536
26562009.04.17 17:20modify220.011.324231.310341.27534
26572009.04.17 17:20modify220.011.324231.310321.27532
26582009.04.17 17:20modify220.011.324231.310291.27529
26592009.04.17 17:20modify220.011.324231.310271.27527
26602009.04.17 17:22modify220.011.324231.310261.27526
26612009.04.20 08:00modify220.011.324231.307461.27246
26622009.04.20 08:00modify220.011.324231.307441.27244
26632009.04.20 08:00modify220.011.324231.307431.27243
26642009.04.20 08:00modify220.011.324231.307411.27241
26652009.04.20 08:00modify220.011.324231.307401.27240
26662009.04.20 08:00modify220.011.324231.307381.27238
26672009.04.20 08:03modify220.011.324231.307331.27233
26682009.04.20 08:03modify220.011.324231.307271.27227
26692009.04.20 08:03modify220.011.324231.307231.27223
26702009.04.20 08:03modify220.011.324231.307181.27218
26712009.04.20 08:03modify220.011.324231.307131.27213
26722009.04.20 08:03modify220.011.324231.307081.27208
26732009.04.20 08:03modify220.011.324231.307021.27202
26742009.04.20 08:03modify220.011.324231.306951.27195
26752009.04.20 08:03modify220.011.324231.306891.27189
26762009.04.20 08:03modify220.011.324231.306831.27183
26772009.04.20 08:04modify220.011.324231.306811.27181
26782009.04.20 08:04modify220.011.324231.306791.27179
26792009.04.20 08:04modify220.011.324231.306761.27176
26802009.04.20 08:04modify220.011.324231.306741.27174
26812009.04.20 08:04modify220.011.324231.306721.27172
26822009.04.20 08:05modify220.011.324231.306711.27171
26832009.04.20 08:05modify220.011.324231.306701.27170
26842009.04.20 08:05modify220.011.324231.306691.27169
26852009.04.20 08:05modify220.011.324231.306661.27166
26862009.04.20 08:05modify220.011.324231.306631.27163
26872009.04.20 08:05modify220.011.324231.306601.27160
26882009.04.20 08:05modify220.011.324231.306571.27157
26892009.04.20 08:05modify220.011.324231.306561.27156
26902009.04.20 08:05modify220.011.324231.306521.27152
26912009.04.20 08:05modify220.011.324231.306481.27148
26922009.04.20 08:05modify220.011.324231.306441.27144
26932009.04.20 08:05modify220.011.324231.306411.27141
26942009.04.20 08:05modify220.011.324231.306371.27137
26952009.04.20 08:05modify220.011.324231.306361.27136
26962009.04.20 08:05modify220.011.324231.306321.27132
26972009.04.20 08:05modify220.011.324231.306281.27128
26982009.04.20 08:05modify220.011.324231.306241.27124
26992009.04.20 08:05modify220.011.324231.306201.27120
27002009.04.20 08:05modify220.011.324231.306161.27116
27012009.04.20 08:05modify220.011.324231.306121.27112
27022009.04.20 08:06modify220.011.324231.306091.27109
27032009.04.20 08:06modify220.011.324231.306071.27107
27042009.04.20 08:06modify220.011.324231.306061.27106
27052009.04.20 08:06modify220.011.324231.306031.27103
27062009.04.20 08:06modify220.011.324231.306001.27100
27072009.04.20 08:06modify220.011.324231.305971.27097
27082009.04.20 08:06modify220.011.324231.305951.27095
27092009.04.20 08:06modify220.011.324231.305921.27092
27102009.04.20 08:36modify220.011.324231.305911.27091
27112009.04.20 08:36modify220.011.324231.305871.27087
27122009.04.20 08:36modify220.011.324231.305861.27086
27132009.04.20 08:36modify220.011.324231.305821.27082
27142009.04.20 08:36modify220.011.324231.305791.27079
27152009.04.20 08:36modify220.011.324231.305751.27075
27162009.04.20 08:36modify220.011.324231.305721.27072
27172009.04.20 08:36modify220.011.324231.305681.27068
27182009.04.20 08:36modify220.011.324231.305651.27065
27192009.04.20 08:36modify220.011.324231.305611.27061
27202009.04.20 08:36modify220.011.324231.305571.27057
27212009.04.20 08:36modify220.011.324231.305531.27053
27222009.04.20 08:36modify220.011.324231.305481.27048
27232009.04.20 08:36modify220.011.324231.305441.27044
27242009.04.20 08:37modify220.011.324231.305351.27035
27252009.04.20 08:37modify220.011.324231.305341.27034
27262009.04.20 08:37modify220.011.324231.305331.27033
27272009.04.20 08:37modify220.011.324231.305311.27031
27282009.04.20 08:37modify220.011.324231.305301.27030
27292009.04.20 08:37modify220.011.324231.305291.27029
27302009.04.20 08:37modify220.011.324231.305271.27027
27312009.04.20 08:37modify220.011.324231.305251.27025
27322009.04.20 08:37modify220.011.324231.305231.27023
27332009.04.20 08:39modify220.011.324231.305221.27022
27342009.04.20 08:39modify220.011.324231.305211.27021
27352009.04.20 08:39modify220.011.324231.305181.27018
27362009.04.20 08:39modify220.011.324231.305161.27016
27372009.04.20 08:39modify220.011.324231.305141.27014
27382009.04.20 08:39modify220.011.324231.305111.27011
27392009.04.20 08:39modify220.011.324231.305091.27009
27402009.04.20 08:39modify220.011.324231.305061.27006
27412009.04.20 08:39modify220.011.324231.305031.27003
27422009.04.20 10:24modify220.011.324231.305021.27002
27432009.04.20 10:24modify220.011.324231.304981.26998
27442009.04.20 10:24modify220.011.324231.304931.26993
27452009.04.20 10:54modify220.011.324231.304911.26991
27462009.04.20 10:54modify220.011.324231.304861.26986
27472009.04.20 10:55modify220.011.324231.304851.26985
27482009.04.20 10:55modify220.011.324231.304791.26979
27492009.04.20 10:55modify220.011.324231.304731.26973
27502009.04.20 10:55modify220.011.324231.304671.26967
27512009.04.20 10:55modify220.011.324231.304611.26961
27522009.04.20 10:55modify220.011.324231.304541.26954
27532009.04.20 10:55modify220.011.324231.304471.26947
27542009.04.20 10:55modify220.011.324231.304401.26940
27552009.04.20 10:55modify220.011.324231.304331.26933
27562009.04.20 10:55modify220.011.324231.304261.26926
27572009.04.20 10:55modify220.011.324231.304191.26919
27582009.04.20 10:55modify220.011.324231.304181.26918
27592009.04.20 10:55modify220.011.324231.304101.26910
27602009.04.20 10:55modify220.011.324231.304021.26902
27612009.04.20 10:55modify220.011.324231.303951.26895
27622009.04.20 10:55modify220.011.324231.303871.26887
27632009.04.20 10:55modify220.011.324231.303791.26879
27642009.04.20 10:55modify220.011.324231.303721.26872
27652009.04.20 10:55modify220.011.324231.303641.26864
27662009.04.20 10:58modify220.011.324231.303621.26862
27672009.04.20 10:58modify220.011.324231.303581.26858
27682009.04.20 10:58modify220.011.324231.303531.26853
27692009.04.20 10:58modify220.011.324231.303491.26849
27702009.04.20 10:59modify220.011.324231.303481.26848
27712009.04.20 10:59modify220.011.324231.303471.26847
27722009.04.20 11:28modify220.011.324231.303431.26843
27732009.04.20 11:28modify220.011.324231.303331.26833
27742009.04.20 11:28modify220.011.324231.303231.26823
27752009.04.20 11:29modify220.011.324231.303211.26821
27762009.04.20 11:29modify220.011.324231.303171.26817
27772009.04.20 11:29modify220.011.324231.303131.26813
27782009.04.20 11:29modify220.011.324231.303081.26808
27792009.04.20 11:29modify220.011.324231.303041.26804
27802009.04.20 11:29modify220.011.324231.302991.26799
27812009.04.20 11:30modify220.011.324231.302981.26798
27822009.04.20 11:30modify220.011.324231.302971.26797
27832009.04.20 11:30modify220.011.324231.302961.26796
27842009.04.20 11:30modify220.011.324231.302951.26795
27852009.04.20 11:30modify220.011.324231.302941.26794
27862009.04.20 11:30modify220.011.324231.302931.26793
27872009.04.20 11:33modify220.011.324231.302921.26792
27882009.04.20 11:33modify220.011.324231.302891.26789
27892009.04.20 11:33modify220.011.324231.302881.26788
27902009.04.20 11:33modify220.011.324231.302871.26787
27912009.04.20 12:02modify220.011.324231.302841.26784
27922009.04.20 12:04modify220.011.324231.302821.26782
27932009.04.20 12:04modify220.011.324231.302771.26777
27942009.04.20 12:04modify220.011.324231.302721.26772
27952009.04.20 12:04modify220.011.324231.302661.26766
27962009.04.20 12:04modify220.011.324231.302591.26759
27972009.04.20 12:04modify220.011.324231.302531.26753
27982009.04.20 12:04modify220.011.324231.302471.26747
27992009.04.20 12:05modify220.011.324231.302441.26744
28002009.04.20 12:05modify220.011.324231.302411.26741
28012009.04.20 12:05modify220.011.324231.302381.26738
28022009.04.20 12:05modify220.011.324231.302351.26735
28032009.04.20 12:05modify220.011.324231.302311.26731
28042009.04.20 12:05modify220.011.324231.302281.26728
28052009.04.20 12:06modify220.011.324231.302241.26724
28062009.04.20 12:06modify220.011.324231.302231.26723
28072009.04.20 12:06modify220.011.324231.302221.26722
28082009.04.20 15:46modify220.011.324231.302201.26720
28092009.04.20 15:46modify220.011.324231.302161.26716
28102009.04.20 15:46modify220.011.324231.302091.26709
28112009.04.20 15:46modify220.011.324231.302021.26702
28122009.04.20 15:46modify220.011.324231.301951.26695
28132009.04.20 15:46modify220.011.324231.301881.26688
28142009.04.20 15:46modify220.011.324231.301811.26681
28152009.04.20 15:46modify220.011.324231.301741.26674
28162009.04.20 15:46modify220.011.324231.301671.26667
28172009.04.20 15:46modify220.011.324231.301601.26660
28182009.04.20 15:46modify220.011.324231.301531.26653
28192009.04.20 15:46modify220.011.324231.301461.26646
28202009.04.20 15:46modify220.011.324231.301451.26645
28212009.04.20 15:46modify220.011.324231.301361.26636
28222009.04.20 15:46modify220.011.324231.301271.26627
28232009.04.20 15:46modify220.011.324231.301191.26619
28242009.04.20 15:46modify220.011.324231.301101.26610
28252009.04.20 15:46modify220.011.324231.301011.26601
28262009.04.20 15:46modify220.011.324231.300931.26593
28272009.04.20 15:46modify220.011.324231.300841.26584
28282009.04.20 15:46modify220.011.324231.300751.26575
28292009.04.20 15:46modify220.011.324231.300661.26566
28302009.04.20 15:46modify220.011.324231.300581.26558
28312009.04.20 15:46modify220.011.324231.300491.26549
28322009.04.20 15:47modify220.011.324231.300391.26539
28332009.04.20 15:47modify220.011.324231.300381.26538
28342009.04.20 15:47modify220.011.324231.300371.26537
28352009.04.20 15:47modify220.011.324231.300361.26536
28362009.04.20 15:47modify220.011.324231.300351.26535
28372009.04.20 15:47modify220.011.324231.300341.26534
28382009.04.20 15:47modify220.011.324231.300331.26533
28392009.04.20 15:47modify220.011.324231.300321.26532
28402009.04.20 15:47modify220.011.324231.300291.26529
28412009.04.20 15:47modify220.011.324231.300261.26526
28422009.04.20 15:47modify220.011.324231.300231.26523
28432009.04.20 15:47modify220.011.324231.300201.26520
28442009.04.20 15:53modify220.011.324231.300171.26517
28452009.04.20 15:53modify220.011.324231.300131.26513
28462009.04.20 15:53modify220.011.324231.300091.26509
28472009.04.20 15:53modify220.011.324231.300061.26506
28482009.04.20 15:53modify220.011.324231.300021.26502
28492009.04.20 15:53modify220.011.324231.300011.26501
28502009.04.20 15:53modify220.011.324231.300001.26500
28512009.04.20 15:53modify220.011.324231.299991.26499
28522009.04.20 15:53modify220.011.324231.299981.26498
28532009.04.20 15:54modify220.011.324231.299941.26494
28542009.04.20 15:54modify220.011.324231.299881.26488
28552009.04.20 15:54modify220.011.324231.299831.26483
28562009.04.20 15:54modify220.011.324231.299781.26478
28572009.04.20 15:54modify220.011.324231.299731.26473
28582009.04.20 15:55modify220.011.324231.299701.26470
28592009.04.20 15:55modify220.011.324231.299651.26465
28602009.04.20 15:55modify220.011.324231.299601.26460
28612009.04.20 15:55modify220.011.324231.299551.26455
28622009.04.20 15:55modify220.011.324231.299511.26451
28632009.04.20 15:55modify220.011.324231.299461.26446
28642009.04.20 15:55modify220.011.324231.299411.26441
28652009.04.20 15:55modify220.011.324231.299391.26439
28662009.04.20 15:55modify220.011.324231.299371.26437
28672009.04.20 15:55modify220.011.324231.299361.26436
28682009.04.20 15:55modify220.011.324231.299341.26434
28692009.04.20 16:00modify220.011.324231.299321.26432
28702009.04.20 16:00modify220.011.324231.299311.26431
28712009.04.20 16:00modify220.011.324231.299261.26426
28722009.04.20 16:00modify220.011.324231.299211.26421
28732009.04.20 16:00modify220.011.324231.299151.26415
28742009.04.20 16:00modify220.011.324231.299101.26410
28752009.04.20 16:00modify220.011.324231.299051.26405
28762009.04.20 16:00modify220.011.324231.299001.26400
28772009.04.20 16:00modify220.011.324231.298951.26395
28782009.04.20 16:01modify220.011.324231.298931.26393
28792009.04.20 16:01modify220.011.324231.298901.26390
28802009.04.20 16:01modify220.011.324231.298861.26386
28812009.04.20 16:01modify220.011.324231.298831.26383
28822009.04.20 16:01modify220.011.324231.298801.26380
28832009.04.20 16:01modify220.011.324231.298771.26377
28842009.04.20 16:01modify220.011.324231.298731.26373
28852009.04.20 16:01modify220.011.324231.298701.26370
28862009.04.20 16:01modify220.011.324231.298661.26366
28872009.04.20 16:01modify220.011.324231.298621.26362
28882009.04.20 16:01modify220.011.324231.298581.26358
28892009.04.20 16:01modify220.011.324231.298541.26354
28902009.04.20 16:01modify220.011.324231.298491.26349
28912009.04.20 16:01modify220.011.324231.298451.26345
28922009.04.20 16:01modify220.011.324231.298411.26341
28932009.04.20 16:01modify220.011.324231.298371.26337
28942009.04.20 16:01modify220.011.324231.298331.26333
28952009.04.20 16:01modify220.011.324231.298291.26329
28962009.04.20 16:01modify220.011.324231.298251.26325
28972009.04.20 16:02modify220.011.324231.298241.26324
28982009.04.20 16:02modify220.011.324231.298231.26323
28992009.04.20 16:02modify220.011.324231.298211.26321
29002009.04.20 16:02modify220.011.324231.298201.26320
29012009.04.20 16:10modify220.011.324231.298191.26319
29022009.04.20 16:10modify220.011.324231.298131.26313
29032009.04.20 16:10modify220.011.324231.298061.26306
29042009.04.20 16:10modify220.011.324231.298001.26300
29052009.04.20 16:10modify220.011.324231.297931.26293
29062009.04.20 16:10modify220.011.324231.297871.26287
29072009.04.20 16:10modify220.011.324231.297861.26286
29082009.04.20 16:10modify220.011.324231.297781.26278
29092009.04.20 16:10modify220.011.324231.297701.26270
29102009.04.20 16:10modify220.011.324231.297611.26261
29112009.04.20 16:10modify220.011.324231.297531.26253
29122009.04.20 16:10modify220.011.324231.297451.26245
29132009.04.20 16:10modify220.011.324231.297371.26237
29142009.04.20 16:10modify220.011.324231.297291.26229
29152009.04.20 16:11modify220.011.324231.297251.26225
29162009.04.20 16:11modify220.011.324231.297181.26218
29172009.04.20 16:11modify220.011.324231.297121.26212
29182009.04.20 16:11modify220.011.324231.297061.26206
29192009.04.20 16:11modify220.011.324231.296991.26199
29202009.04.20 16:11modify220.011.324231.296911.26191
29212009.04.20 16:11modify220.011.324231.296841.26184
29222009.04.20 16:11modify220.011.324231.296761.26176
29232009.04.20 16:11modify220.011.324231.296681.26168
29242009.04.20 16:11modify220.011.324231.296601.26160
29252009.04.20 16:11modify220.011.324231.296531.26153
29262009.04.20 16:11modify220.011.324231.296451.26145
29272009.04.21 10:49s/l220.011.296451.296451.2614527.6010135.65
29282009.04.21 11:30sell230.011.295781.315781.27578
29292009.04.23 22:05s/l230.011.315781.315781.27578-20.0610115.60