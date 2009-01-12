Strategy Tester Report
GoldWarrior03a
AlpariUK-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2009.01.02 06:00 - 2009.04.23 23:45 (2009.01.01 - 2009.04.24)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=300; Lots=0.01; StopLoss=200; TakeProfit=200; TrailingStop=75; BreakevenPips=75; Trace=false;
per=21; drawShift=14; useMA=0; maPeriod=34; d=10; Price=0; Length=100; PctFilter=2; porog=300; test=1; imps=30; impb=30; k1=3; k2=6; UseHourTrade=true;
FromHourTrade=8; ToHourTrade=19;
|Bars in test
|8581
|Ticks modelled
|2878595
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|187
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|115.60
|Gross profit
|295.72
|Gross loss
|-180.12
|Profit factor
|1.64
|Expected payoff
|5.03
|Absolute drawdown
|5.00
|Maximal drawdown
|69.89 (0.69%)
|Relative drawdown
|0.69% (69.89)
|Total trades
|23
|Short positions (won %)
|13 (61.54%)
|Long positions (won %)
|10 (60.00%)
|Profit trades (% of total)
|14 (60.87%)
|Loss trades (% of total)
|9 (39.13%)
|Largest
|profit trade
|38.55
|loss trade
|-20.11
|Average
|profit trade
|21.12
|loss trade
|-20.01
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (99.90)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-60.09)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|99.90 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-60.09 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.02 16:45
|sell
|1
|0.01
|1.39450
|1.41450
|1.37450
|2
|2009.01.05 09:21
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38696
|1.35196
|3
|2009.01.05 09:21
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38690
|1.35190
|4
|2009.01.05 09:21
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38678
|1.35178
|5
|2009.01.05 09:22
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38626
|1.35126
|6
|2009.01.05 09:22
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38573
|1.35073
|7
|2009.01.05 09:22
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38546
|1.35046
|8
|2009.01.05 09:22
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38493
|1.34993
|9
|2009.01.05 09:22
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38454
|1.34954
|10
|2009.01.05 09:22
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38388
|1.34888
|11
|2009.01.05 09:25
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38379
|1.34879
|12
|2009.01.05 09:25
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38338
|1.34838
|13
|2009.01.05 09:26
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38328
|1.34828
|14
|2009.01.05 09:26
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38230
|1.34730
|15
|2009.01.05 09:26
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38205
|1.34705
|16
|2009.01.05 09:26
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38156
|1.34656
|17
|2009.01.05 09:26
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38120
|1.34620
|18
|2009.01.05 09:26
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38058
|1.34558
|19
|2009.01.05 09:27
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38051
|1.34551
|20
|2009.01.05 09:27
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.38025
|1.34525
|21
|2009.01.05 09:27
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37998
|1.34498
|22
|2009.01.05 09:27
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37968
|1.34468
|23
|2009.01.05 09:27
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37918
|1.34418
|24
|2009.01.05 09:28
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37838
|1.34338
|25
|2009.01.05 09:28
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37828
|1.34328
|26
|2009.01.05 09:29
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37578
|1.34078
|27
|2009.01.05 09:39
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37458
|1.33958
|28
|2009.01.05 09:39
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37457
|1.33957
|29
|2009.01.05 09:39
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37455
|1.33955
|30
|2009.01.05 09:39
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37438
|1.33938
|31
|2009.01.05 09:50
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37421
|1.33921
|32
|2009.01.05 09:50
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37398
|1.33898
|33
|2009.01.05 10:33
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37384
|1.33884
|34
|2009.01.05 10:33
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37358
|1.33858
|35
|2009.01.05 10:35
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37353
|1.33853
|36
|2009.01.05 10:35
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37349
|1.33849
|37
|2009.01.05 10:35
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37339
|1.33839
|38
|2009.01.05 10:35
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37328
|1.33828
|39
|2009.01.05 12:55
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37318
|1.33818
|40
|2009.01.05 12:56
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37298
|1.33798
|41
|2009.01.05 12:56
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37275
|1.33775
|42
|2009.01.05 12:56
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37251
|1.33751
|43
|2009.01.05 12:56
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37239
|1.33739
|44
|2009.01.05 12:56
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37215
|1.33715
|45
|2009.01.05 12:56
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37198
|1.33698
|46
|2009.01.05 12:56
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37168
|1.33668
|47
|2009.01.05 12:57
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37018
|1.33518
|48
|2009.01.05 12:57
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.37008
|1.33508
|49
|2009.01.05 13:16
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36972
|1.33472
|50
|2009.01.05 13:16
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36935
|1.33435
|51
|2009.01.05 13:16
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36917
|1.33417
|52
|2009.01.05 13:16
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36881
|1.33381
|53
|2009.01.05 13:16
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36854
|1.33354
|54
|2009.01.05 13:16
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36808
|1.33308
|55
|2009.01.05 13:17
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36788
|1.33288
|56
|2009.01.05 13:17
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36773
|1.33273
|57
|2009.01.05 13:17
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36748
|1.33248
|58
|2009.01.05 13:18
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36731
|1.33231
|59
|2009.01.05 13:18
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36704
|1.33204
|60
|2009.01.05 13:18
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36702
|1.33202
|61
|2009.01.05 13:18
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36698
|1.33198
|62
|2009.01.05 13:29
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36671
|1.33171
|63
|2009.01.05 13:29
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36644
|1.33144
|64
|2009.01.05 13:29
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36598
|1.33098
|65
|2009.01.05 13:30
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36588
|1.33088
|66
|2009.01.05 13:30
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36585
|1.33085
|67
|2009.01.05 13:30
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36576
|1.33076
|68
|2009.01.05 13:30
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36558
|1.33058
|69
|2009.01.05 13:38
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36552
|1.33052
|70
|2009.01.05 13:38
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36549
|1.33049
|71
|2009.01.05 13:38
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36536
|1.33036
|72
|2009.01.05 13:38
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36524
|1.33024
|73
|2009.01.05 13:38
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36518
|1.33018
|74
|2009.01.05 13:38
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36503
|1.33003
|75
|2009.01.05 13:38
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36488
|1.32988
|76
|2009.01.05 13:48
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36484
|1.32984
|77
|2009.01.05 13:48
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36471
|1.32971
|78
|2009.01.05 13:48
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36448
|1.32948
|79
|2009.01.05 13:50
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36443
|1.32943
|80
|2009.01.05 13:50
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36424
|1.32924
|81
|2009.01.05 13:50
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36388
|1.32888
|82
|2009.01.05 13:53
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36384
|1.32884
|83
|2009.01.05 13:53
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36371
|1.32871
|84
|2009.01.05 13:53
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36348
|1.32848
|85
|2009.01.05 13:59
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36338
|1.32838
|86
|2009.01.05 14:00
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36332
|1.32832
|87
|2009.01.05 14:00
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36315
|1.32815
|88
|2009.01.05 14:00
|modify
|1
|0.01
|1.39450
|1.36308
|1.32808
|89
|2009.01.05 15:46
|s/l
|1
|0.01
|1.36308
|1.36308
|1.32808
|31.41
|10031.41
|90
|2009.01.05 18:45
|buy
|2
|0.01
|1.35598
|1.33598
|1.37598
|91
|2009.01.06 12:13
|s/l
|2
|0.01
|1.33598
|1.33598
|1.37598
|-19.99
|10011.42
|92
|2009.01.07 12:45
|sell
|3
|0.01
|1.36330
|1.38330
|1.34330
|93
|2009.01.09 16:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35558
|1.32058
|94
|2009.01.09 16:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35553
|1.32053
|95
|2009.01.09 16:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35545
|1.32045
|96
|2009.01.09 16:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35535
|1.32035
|97
|2009.01.09 16:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35524
|1.32024
|98
|2009.01.09 16:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35513
|1.32013
|99
|2009.01.09 16:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35512
|1.32012
|100
|2009.01.09 16:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35499
|1.31999
|101
|2009.01.09 16:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35485
|1.31985
|102
|2009.01.09 16:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35472
|1.31972
|103
|2009.01.09 16:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35458
|1.31958
|104
|2009.01.09 18:29
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35445
|1.31945
|105
|2009.01.09 18:29
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35429
|1.31929
|106
|2009.01.09 18:29
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35414
|1.31914
|107
|2009.01.09 18:29
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35398
|1.31898
|108
|2009.01.09 18:41
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35385
|1.31885
|109
|2009.01.09 18:41
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35371
|1.31871
|110
|2009.01.09 18:41
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35358
|1.31858
|111
|2009.01.09 18:41
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35349
|1.31849
|112
|2009.01.09 18:41
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35335
|1.31835
|113
|2009.01.09 18:41
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35321
|1.31821
|114
|2009.01.09 18:41
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35307
|1.31807
|115
|2009.01.09 18:41
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35292
|1.31792
|116
|2009.01.09 18:41
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35278
|1.31778
|117
|2009.01.09 18:46
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35274
|1.31774
|118
|2009.01.09 18:46
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35264
|1.31764
|119
|2009.01.09 18:46
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35253
|1.31753
|120
|2009.01.09 18:46
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35242
|1.31742
|121
|2009.01.09 18:46
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35235
|1.31735
|122
|2009.01.09 18:46
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35216
|1.31716
|123
|2009.01.09 18:46
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35198
|1.31698
|124
|2009.01.09 19:34
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35197
|1.31697
|125
|2009.01.09 19:34
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35196
|1.31696
|126
|2009.01.09 19:34
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35188
|1.31688
|127
|2009.01.09 19:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35178
|1.31678
|128
|2009.01.09 19:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35158
|1.31658
|129
|2009.01.09 19:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35155
|1.31655
|130
|2009.01.09 19:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35141
|1.31641
|131
|2009.01.09 19:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35128
|1.31628
|132
|2009.01.09 19:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35113
|1.31613
|133
|2009.01.09 19:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.35088
|1.31588
|134
|2009.01.12 08:00
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34918
|1.31418
|135
|2009.01.12 08:00
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34915
|1.31415
|136
|2009.01.12 08:00
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34911
|1.31411
|137
|2009.01.12 08:00
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34910
|1.31410
|138
|2009.01.12 08:00
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34908
|1.31408
|139
|2009.01.12 08:23
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34891
|1.31391
|140
|2009.01.12 08:23
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34870
|1.31370
|141
|2009.01.12 08:23
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34848
|1.31348
|142
|2009.01.12 08:30
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34847
|1.31347
|143
|2009.01.12 08:30
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34836
|1.31336
|144
|2009.01.12 08:30
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34818
|1.31318
|145
|2009.01.12 08:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34808
|1.31308
|146
|2009.01.12 08:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34806
|1.31306
|147
|2009.01.12 08:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34803
|1.31303
|148
|2009.01.12 08:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34798
|1.31298
|149
|2009.01.12 08:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34794
|1.31294
|150
|2009.01.12 08:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34786
|1.31286
|151
|2009.01.12 08:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34778
|1.31278
|152
|2009.01.12 08:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34768
|1.31268
|153
|2009.01.12 08:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34758
|1.31258
|154
|2009.01.12 08:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34748
|1.31248
|155
|2009.01.12 08:32
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34738
|1.31238
|156
|2009.01.12 08:33
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34732
|1.31232
|157
|2009.01.12 08:33
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34725
|1.31225
|158
|2009.01.12 08:33
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34718
|1.31218
|159
|2009.01.12 08:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34717
|1.31217
|160
|2009.01.12 08:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34712
|1.31212
|161
|2009.01.12 08:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34700
|1.31200
|162
|2009.01.12 08:36
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34688
|1.31188
|163
|2009.01.12 08:37
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34679
|1.31179
|164
|2009.01.12 08:37
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34655
|1.31155
|165
|2009.01.12 08:37
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34637
|1.31137
|166
|2009.01.12 08:37
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34619
|1.31119
|167
|2009.01.12 08:37
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34601
|1.31101
|168
|2009.01.12 08:37
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34589
|1.31089
|169
|2009.01.12 08:37
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34558
|1.31058
|170
|2009.01.12 08:37
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34528
|1.31028
|171
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34524
|1.31024
|172
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34513
|1.31013
|173
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34502
|1.31002
|174
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34499
|1.30999
|175
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34488
|1.30988
|176
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34477
|1.30977
|177
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34466
|1.30966
|178
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34455
|1.30955
|179
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34444
|1.30944
|180
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34436
|1.30936
|181
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34422
|1.30922
|182
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34409
|1.30909
|183
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34395
|1.30895
|184
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34382
|1.30882
|185
|2009.01.12 09:09
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34368
|1.30868
|186
|2009.01.12 09:10
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34367
|1.30867
|187
|2009.01.12 09:10
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34360
|1.30860
|188
|2009.01.12 09:10
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34352
|1.30852
|189
|2009.01.12 09:10
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34345
|1.30845
|190
|2009.01.12 09:10
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34338
|1.30838
|191
|2009.01.12 09:18
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34298
|1.30798
|192
|2009.01.12 09:18
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34296
|1.30796
|193
|2009.01.12 09:18
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34293
|1.30793
|194
|2009.01.12 09:18
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34291
|1.30791
|195
|2009.01.12 09:18
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34289
|1.30789
|196
|2009.01.12 09:18
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34288
|1.30788
|197
|2009.01.12 09:19
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34278
|1.30778
|198
|2009.01.12 09:20
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34272
|1.30772
|199
|2009.01.12 09:20
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34266
|1.30766
|200
|2009.01.12 09:20
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34259
|1.30759
|201
|2009.01.12 09:20
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34251
|1.30751
|202
|2009.01.12 09:20
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34244
|1.30744
|203
|2009.01.12 09:20
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34235
|1.30735
|204
|2009.01.12 09:20
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34226
|1.30726
|205
|2009.01.12 09:20
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34217
|1.30717
|206
|2009.01.12 09:20
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34208
|1.30708
|207
|2009.01.12 09:21
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34203
|1.30703
|208
|2009.01.12 09:21
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34197
|1.30697
|209
|2009.01.12 09:21
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34191
|1.30691
|210
|2009.01.12 09:21
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34184
|1.30684
|211
|2009.01.12 09:21
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34178
|1.30678
|212
|2009.01.12 09:27
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34168
|1.30668
|213
|2009.01.12 09:28
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34148
|1.30648
|214
|2009.01.12 09:29
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34147
|1.30647
|215
|2009.01.12 09:29
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34143
|1.30643
|216
|2009.01.12 09:29
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34140
|1.30640
|217
|2009.01.12 09:29
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34134
|1.30634
|218
|2009.01.12 09:29
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34128
|1.30628
|219
|2009.01.12 09:30
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34126
|1.30626
|220
|2009.01.12 09:30
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34117
|1.30617
|221
|2009.01.12 09:30
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34108
|1.30608
|222
|2009.01.12 09:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34100
|1.30600
|223
|2009.01.12 09:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34082
|1.30582
|224
|2009.01.12 09:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34065
|1.30565
|225
|2009.01.12 09:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34047
|1.30547
|226
|2009.01.12 09:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34029
|1.30529
|227
|2009.01.12 09:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34027
|1.30527
|228
|2009.01.12 09:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34022
|1.30522
|229
|2009.01.12 09:31
|modify
|3
|0.01
|1.36330
|1.34018
|1.30518
|230
|2009.01.12 11:39
|s/l
|3
|0.01
|1.34018
|1.34018
|1.30518
|23.05
|10034.47
|231
|2009.01.13 15:45
|buy
|4
|0.01
|1.32098
|1.30098
|1.34098
|232
|2009.01.20 01:38
|s/l
|4
|0.01
|1.30098
|1.30098
|1.34098
|-19.92
|10014.54
|233
|2009.01.23 11:00
|buy
|5
|0.01
|1.27908
|1.25908
|1.29908
|234
|2009.01.23 19:19
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28670
|1.32170
|235
|2009.01.23 19:23
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28671
|1.32171
|236
|2009.01.23 19:23
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28675
|1.32175
|237
|2009.01.23 19:23
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28677
|1.32177
|238
|2009.01.23 19:23
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28680
|1.32180
|239
|2009.01.23 19:24
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28687
|1.32187
|240
|2009.01.23 19:24
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28693
|1.32193
|241
|2009.01.23 19:24
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28704
|1.32204
|242
|2009.01.23 19:24
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28720
|1.32220
|243
|2009.01.23 19:25
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28722
|1.32222
|244
|2009.01.23 19:25
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28725
|1.32225
|245
|2009.01.23 19:25
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28730
|1.32230
|246
|2009.01.23 19:26
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28733
|1.32233
|247
|2009.01.23 19:26
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28737
|1.32237
|248
|2009.01.23 19:26
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28742
|1.32242
|249
|2009.01.23 19:26
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28746
|1.32246
|250
|2009.01.23 19:26
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28747
|1.32247
|251
|2009.01.23 19:26
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28751
|1.32251
|252
|2009.01.23 19:26
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28756
|1.32256
|253
|2009.01.23 19:26
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28760
|1.32260
|254
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28763
|1.32263
|255
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28776
|1.32276
|256
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28789
|1.32289
|257
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28801
|1.32301
|258
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28814
|1.32314
|259
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28827
|1.32327
|260
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28833
|1.32333
|261
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28843
|1.32343
|262
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28853
|1.32353
|263
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28864
|1.32364
|264
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28874
|1.32374
|265
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28879
|1.32379
|266
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28889
|1.32389
|267
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28899
|1.32399
|268
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28910
|1.32410
|269
|2009.01.23 19:27
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28920
|1.32420
|270
|2009.01.23 19:28
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28929
|1.32429
|271
|2009.01.23 19:28
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28943
|1.32443
|272
|2009.01.23 19:28
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28946
|1.32446
|273
|2009.01.23 19:28
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28950
|1.32450
|274
|2009.01.23 19:30
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28952
|1.32452
|275
|2009.01.23 19:30
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28961
|1.32461
|276
|2009.01.23 19:30
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28970
|1.32470
|277
|2009.01.23 19:31
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28977
|1.32477
|278
|2009.01.23 19:31
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28979
|1.32479
|279
|2009.01.23 19:31
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28987
|1.32487
|280
|2009.01.23 19:31
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28994
|1.32494
|281
|2009.01.23 19:31
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.28999
|1.32499
|282
|2009.01.23 19:31
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29010
|1.32510
|283
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29020
|1.32520
|284
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29034
|1.32534
|285
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29048
|1.32548
|286
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29061
|1.32561
|287
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29075
|1.32575
|288
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29086
|1.32586
|289
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29096
|1.32596
|290
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29107
|1.32607
|291
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29118
|1.32618
|292
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29129
|1.32629
|293
|2009.01.23 19:33
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29140
|1.32640
|294
|2009.01.23 19:44
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29150
|1.32650
|295
|2009.01.23 19:45
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29155
|1.32655
|296
|2009.01.23 19:45
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29159
|1.32659
|297
|2009.01.23 19:45
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29164
|1.32664
|298
|2009.01.23 19:45
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29165
|1.32665
|299
|2009.01.23 19:45
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29168
|1.32668
|300
|2009.01.23 19:45
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29172
|1.32672
|301
|2009.01.23 19:45
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29175
|1.32675
|302
|2009.01.23 19:45
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29177
|1.32677
|303
|2009.01.23 19:45
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29180
|1.32680
|304
|2009.01.23 19:50
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29189
|1.32689
|305
|2009.01.23 19:50
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29205
|1.32705
|306
|2009.01.23 19:50
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29209
|1.32709
|307
|2009.01.23 19:50
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29224
|1.32724
|308
|2009.01.23 19:50
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29240
|1.32740
|309
|2009.01.23 19:51
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29241
|1.32741
|310
|2009.01.23 19:51
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29251
|1.32751
|311
|2009.01.23 19:51
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29259
|1.32759
|312
|2009.01.23 19:51
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29267
|1.32767
|313
|2009.01.23 19:51
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29275
|1.32775
|314
|2009.01.23 19:51
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29284
|1.32784
|315
|2009.01.23 19:51
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29292
|1.32792
|316
|2009.01.23 19:51
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29300
|1.32800
|317
|2009.01.23 19:52
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29303
|1.32803
|318
|2009.01.23 19:52
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29310
|1.32810
|319
|2009.01.23 19:53
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29322
|1.32822
|320
|2009.01.23 19:53
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29334
|1.32834
|321
|2009.01.23 19:53
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29346
|1.32846
|322
|2009.01.23 19:53
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29349
|1.32849
|323
|2009.01.23 19:53
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29358
|1.32858
|324
|2009.01.23 19:53
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29368
|1.32868
|325
|2009.01.23 19:53
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29376
|1.32876
|326
|2009.01.23 19:53
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29383
|1.32883
|327
|2009.01.23 19:53
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29390
|1.32890
|328
|2009.01.23 19:59
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29393
|1.32893
|329
|2009.01.23 19:59
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29409
|1.32909
|330
|2009.01.23 19:59
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29425
|1.32925
|331
|2009.01.23 19:59
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29429
|1.32929
|332
|2009.01.23 19:59
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29444
|1.32944
|333
|2009.01.23 19:59
|modify
|5
|0.01
|1.27908
|1.29460
|1.32960
|334
|2009.01.26 00:00
|s/l
|5
|0.01
|1.29460
|1.29460
|1.32960
|15.53
|10030.08
|335
|2009.01.26 15:30
|sell
|6
|0.01
|1.31290
|1.33290
|1.29290
|336
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30528
|1.27028
|337
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30527
|1.27027
|338
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30525
|1.27025
|339
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30524
|1.27024
|340
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30523
|1.27023
|341
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30521
|1.27021
|342
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30520
|1.27020
|343
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30519
|1.27019
|344
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30517
|1.27017
|345
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30516
|1.27016
|346
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30515
|1.27015
|347
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30513
|1.27013
|348
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30512
|1.27012
|349
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30511
|1.27011
|350
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30509
|1.27009
|351
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30508
|1.27008
|352
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30507
|1.27007
|353
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30505
|1.27005
|354
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30504
|1.27004
|355
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30503
|1.27003
|356
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30501
|1.27001
|357
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30500
|1.27000
|358
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30499
|1.26999
|359
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30497
|1.26997
|360
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30496
|1.26996
|361
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30495
|1.26995
|362
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30493
|1.26993
|363
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30492
|1.26992
|364
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30491
|1.26991
|365
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30489
|1.26989
|366
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30488
|1.26988
|367
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30486
|1.26986
|368
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30485
|1.26985
|369
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30484
|1.26984
|370
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30483
|1.26983
|371
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30481
|1.26981
|372
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30480
|1.26980
|373
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30479
|1.26979
|374
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30477
|1.26977
|375
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30476
|1.26976
|376
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30475
|1.26975
|377
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30473
|1.26973
|378
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30472
|1.26972
|379
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30471
|1.26971
|380
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30470
|1.26970
|381
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30468
|1.26968
|382
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30467
|1.26967
|383
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30466
|1.26966
|384
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30464
|1.26964
|385
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30463
|1.26963
|386
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30462
|1.26962
|387
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30461
|1.26961
|388
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30459
|1.26959
|389
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30458
|1.26958
|390
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30457
|1.26957
|391
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30455
|1.26955
|392
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30453
|1.26953
|393
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30452
|1.26952
|394
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30450
|1.26950
|395
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30449
|1.26949
|396
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30447
|1.26947
|397
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30445
|1.26945
|398
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30444
|1.26944
|399
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30442
|1.26942
|400
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30441
|1.26941
|401
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30439
|1.26939
|402
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30437
|1.26937
|403
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30436
|1.26936
|404
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30434
|1.26934
|405
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30433
|1.26933
|406
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30431
|1.26931
|407
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30429
|1.26929
|408
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30428
|1.26928
|409
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30426
|1.26926
|410
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30424
|1.26924
|411
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30423
|1.26923
|412
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30421
|1.26921
|413
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30420
|1.26920
|414
|2009.01.29 18:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30418
|1.26918
|415
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30417
|1.26917
|416
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30416
|1.26916
|417
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30414
|1.26914
|418
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30413
|1.26913
|419
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30411
|1.26911
|420
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30410
|1.26910
|421
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30408
|1.26908
|422
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30407
|1.26907
|423
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30405
|1.26905
|424
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30404
|1.26904
|425
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30402
|1.26902
|426
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30400
|1.26900
|427
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30399
|1.26899
|428
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30397
|1.26897
|429
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30396
|1.26896
|430
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30394
|1.26894
|431
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30393
|1.26893
|432
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30391
|1.26891
|433
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30390
|1.26890
|434
|2009.01.29 18:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30388
|1.26888
|435
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30387
|1.26887
|436
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30385
|1.26885
|437
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30384
|1.26884
|438
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30382
|1.26882
|439
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30380
|1.26880
|440
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30378
|1.26878
|441
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30376
|1.26876
|442
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30375
|1.26875
|443
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30373
|1.26873
|444
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30371
|1.26871
|445
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30369
|1.26869
|446
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30367
|1.26867
|447
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30365
|1.26865
|448
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30364
|1.26864
|449
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30362
|1.26862
|450
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30360
|1.26860
|451
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30358
|1.26858
|452
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30356
|1.26856
|453
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30354
|1.26854
|454
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30353
|1.26853
|455
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30351
|1.26851
|456
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30349
|1.26849
|457
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30348
|1.26848
|458
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30346
|1.26846
|459
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30344
|1.26844
|460
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30341
|1.26841
|461
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30339
|1.26839
|462
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30337
|1.26837
|463
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30335
|1.26835
|464
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30332
|1.26832
|465
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30330
|1.26830
|466
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30328
|1.26828
|467
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30325
|1.26825
|468
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30323
|1.26823
|469
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30321
|1.26821
|470
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30319
|1.26819
|471
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30316
|1.26816
|472
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30314
|1.26814
|473
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30312
|1.26812
|474
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30309
|1.26809
|475
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30307
|1.26807
|476
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30305
|1.26805
|477
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30303
|1.26803
|478
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30300
|1.26800
|479
|2009.01.29 18:04
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30298
|1.26798
|480
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30296
|1.26796
|481
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30294
|1.26794
|482
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30291
|1.26791
|483
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30289
|1.26789
|484
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30287
|1.26787
|485
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30284
|1.26784
|486
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30282
|1.26782
|487
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30280
|1.26780
|488
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30277
|1.26777
|489
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30275
|1.26775
|490
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30273
|1.26773
|491
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30270
|1.26770
|492
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30268
|1.26768
|493
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30266
|1.26766
|494
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30263
|1.26763
|495
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30261
|1.26761
|496
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30259
|1.26759
|497
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30257
|1.26757
|498
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30254
|1.26754
|499
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30252
|1.26752
|500
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30250
|1.26750
|501
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30247
|1.26747
|502
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30245
|1.26745
|503
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30243
|1.26743
|504
|2009.01.29 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30240
|1.26740
|505
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30238
|1.26738
|506
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30236
|1.26736
|507
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30234
|1.26734
|508
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30231
|1.26731
|509
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30229
|1.26729
|510
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30227
|1.26727
|511
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30225
|1.26725
|512
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30222
|1.26722
|513
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30220
|1.26720
|514
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30218
|1.26718
|515
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30216
|1.26716
|516
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30214
|1.26714
|517
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30211
|1.26711
|518
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30209
|1.26709
|519
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30207
|1.26707
|520
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30205
|1.26705
|521
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30203
|1.26703
|522
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30200
|1.26700
|523
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30198
|1.26698
|524
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30196
|1.26696
|525
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30194
|1.26694
|526
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30191
|1.26691
|527
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30189
|1.26689
|528
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30187
|1.26687
|529
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30185
|1.26685
|530
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30183
|1.26683
|531
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30181
|1.26681
|532
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30179
|1.26679
|533
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30177
|1.26677
|534
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30175
|1.26675
|535
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30172
|1.26672
|536
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30170
|1.26670
|537
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30168
|1.26668
|538
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30166
|1.26666
|539
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30164
|1.26664
|540
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30162
|1.26662
|541
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30160
|1.26660
|542
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30158
|1.26658
|543
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30155
|1.26655
|544
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30153
|1.26653
|545
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30151
|1.26651
|546
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30149
|1.26649
|547
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30146
|1.26646
|548
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30143
|1.26643
|549
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30141
|1.26641
|550
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30138
|1.26638
|551
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30135
|1.26635
|552
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30133
|1.26633
|553
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30130
|1.26630
|554
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30127
|1.26627
|555
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30125
|1.26625
|556
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30122
|1.26622
|557
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30119
|1.26619
|558
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30117
|1.26617
|559
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30114
|1.26614
|560
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30111
|1.26611
|561
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30109
|1.26609
|562
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30106
|1.26606
|563
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30103
|1.26603
|564
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30101
|1.26601
|565
|2009.01.29 18:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.30098
|1.26598
|566
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29888
|1.26388
|567
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29887
|1.26387
|568
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29886
|1.26386
|569
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29885
|1.26385
|570
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29884
|1.26384
|571
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29883
|1.26383
|572
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29882
|1.26382
|573
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29881
|1.26381
|574
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29880
|1.26380
|575
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29879
|1.26379
|576
|2009.01.30 08:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29878
|1.26378
|577
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29868
|1.26368
|578
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29866
|1.26366
|579
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29864
|1.26364
|580
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29862
|1.26362
|581
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29860
|1.26360
|582
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29858
|1.26358
|583
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29856
|1.26356
|584
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29854
|1.26354
|585
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29852
|1.26352
|586
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29850
|1.26350
|587
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29849
|1.26349
|588
|2009.01.30 08:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29848
|1.26348
|589
|2009.01.30 08:02
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29847
|1.26347
|590
|2009.01.30 08:02
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29846
|1.26346
|591
|2009.01.30 08:02
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29845
|1.26345
|592
|2009.01.30 08:02
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29844
|1.26344
|593
|2009.01.30 08:02
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29843
|1.26343
|594
|2009.01.30 08:02
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29842
|1.26342
|595
|2009.01.30 08:02
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29841
|1.26341
|596
|2009.01.30 08:02
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29840
|1.26340
|597
|2009.01.30 08:02
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29839
|1.26339
|598
|2009.01.30 08:02
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29838
|1.26338
|599
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29837
|1.26337
|600
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29836
|1.26336
|601
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29835
|1.26335
|602
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29834
|1.26334
|603
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29833
|1.26333
|604
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29832
|1.26332
|605
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29831
|1.26331
|606
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29830
|1.26330
|607
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29829
|1.26329
|608
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29828
|1.26328
|609
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29827
|1.26327
|610
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29826
|1.26326
|611
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29825
|1.26325
|612
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29824
|1.26324
|613
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29823
|1.26323
|614
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29822
|1.26322
|615
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29821
|1.26321
|616
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29820
|1.26320
|617
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29819
|1.26319
|618
|2009.01.30 08:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29818
|1.26318
|619
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29816
|1.26316
|620
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29815
|1.26315
|621
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29813
|1.26313
|622
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29812
|1.26312
|623
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29810
|1.26310
|624
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29808
|1.26308
|625
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29807
|1.26307
|626
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29805
|1.26305
|627
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29804
|1.26304
|628
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29802
|1.26302
|629
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29801
|1.26301
|630
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29799
|1.26299
|631
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29798
|1.26298
|632
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29796
|1.26296
|633
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29795
|1.26295
|634
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29793
|1.26293
|635
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29791
|1.26291
|636
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29790
|1.26290
|637
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29788
|1.26288
|638
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29786
|1.26286
|639
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29784
|1.26284
|640
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29782
|1.26282
|641
|2009.01.30 08:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29780
|1.26280
|642
|2009.01.30 08:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29778
|1.26278
|643
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29777
|1.26277
|644
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29776
|1.26276
|645
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29775
|1.26275
|646
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29774
|1.26274
|647
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29773
|1.26273
|648
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29772
|1.26272
|649
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29771
|1.26271
|650
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29770
|1.26270
|651
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29769
|1.26269
|652
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29768
|1.26268
|653
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29767
|1.26267
|654
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29766
|1.26266
|655
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29764
|1.26264
|656
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29763
|1.26263
|657
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29762
|1.26262
|658
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29761
|1.26261
|659
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29760
|1.26260
|660
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29759
|1.26259
|661
|2009.01.30 08:07
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29758
|1.26258
|662
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29757
|1.26257
|663
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29756
|1.26256
|664
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29755
|1.26255
|665
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29754
|1.26254
|666
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29753
|1.26253
|667
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29752
|1.26252
|668
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29751
|1.26251
|669
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29750
|1.26250
|670
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29749
|1.26249
|671
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29748
|1.26248
|672
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29747
|1.26247
|673
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29746
|1.26246
|674
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29745
|1.26245
|675
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29744
|1.26244
|676
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29743
|1.26243
|677
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29742
|1.26242
|678
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29741
|1.26241
|679
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29740
|1.26240
|680
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29739
|1.26239
|681
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29738
|1.26238
|682
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29737
|1.26237
|683
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29736
|1.26236
|684
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29735
|1.26235
|685
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29734
|1.26234
|686
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29733
|1.26233
|687
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29732
|1.26232
|688
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29731
|1.26231
|689
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29730
|1.26230
|690
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29729
|1.26229
|691
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29728
|1.26228
|692
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29727
|1.26227
|693
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29726
|1.26226
|694
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29724
|1.26224
|695
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29723
|1.26223
|696
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29722
|1.26222
|697
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29721
|1.26221
|698
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29720
|1.26220
|699
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29719
|1.26219
|700
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29717
|1.26217
|701
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29716
|1.26216
|702
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29715
|1.26215
|703
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29714
|1.26214
|704
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29713
|1.26213
|705
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29712
|1.26212
|706
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29710
|1.26210
|707
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29709
|1.26209
|708
|2009.01.30 08:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29708
|1.26208
|709
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29707
|1.26207
|710
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29706
|1.26206
|711
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29705
|1.26205
|712
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29704
|1.26204
|713
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29703
|1.26203
|714
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29702
|1.26202
|715
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29701
|1.26201
|716
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29700
|1.26200
|717
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29699
|1.26199
|718
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29698
|1.26198
|719
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29697
|1.26197
|720
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29696
|1.26196
|721
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29695
|1.26195
|722
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29694
|1.26194
|723
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29693
|1.26193
|724
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29692
|1.26192
|725
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29691
|1.26191
|726
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29690
|1.26190
|727
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29689
|1.26189
|728
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29688
|1.26188
|729
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29687
|1.26187
|730
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29686
|1.26186
|731
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29685
|1.26185
|732
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29684
|1.26184
|733
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29683
|1.26183
|734
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29682
|1.26182
|735
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29681
|1.26181
|736
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29680
|1.26180
|737
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29679
|1.26179
|738
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29678
|1.26178
|739
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29677
|1.26177
|740
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29676
|1.26176
|741
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29675
|1.26175
|742
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29674
|1.26174
|743
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29673
|1.26173
|744
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29672
|1.26172
|745
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29671
|1.26171
|746
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29670
|1.26170
|747
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29669
|1.26169
|748
|2009.01.30 08:09
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29668
|1.26168
|749
|2009.01.30 08:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29667
|1.26167
|750
|2009.01.30 08:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29666
|1.26166
|751
|2009.01.30 08:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29665
|1.26165
|752
|2009.01.30 08:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29664
|1.26164
|753
|2009.01.30 08:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29663
|1.26163
|754
|2009.01.30 08:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29662
|1.26162
|755
|2009.01.30 08:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29661
|1.26161
|756
|2009.01.30 08:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29660
|1.26160
|757
|2009.01.30 08:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29659
|1.26159
|758
|2009.01.30 08:10
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29658
|1.26158
|759
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29657
|1.26157
|760
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29655
|1.26155
|761
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29654
|1.26154
|762
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29652
|1.26152
|763
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29651
|1.26151
|764
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29649
|1.26149
|765
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29648
|1.26148
|766
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29646
|1.26146
|767
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29645
|1.26145
|768
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29644
|1.26144
|769
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29642
|1.26142
|770
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29641
|1.26141
|771
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29639
|1.26139
|772
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29638
|1.26138
|773
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29636
|1.26136
|774
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29635
|1.26135
|775
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29633
|1.26133
|776
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29632
|1.26132
|777
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29631
|1.26131
|778
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29630
|1.26130
|779
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29629
|1.26129
|780
|2009.01.30 08:11
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29628
|1.26128
|781
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29627
|1.26127
|782
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29626
|1.26126
|783
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29624
|1.26124
|784
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29623
|1.26123
|785
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29622
|1.26122
|786
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29621
|1.26121
|787
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29620
|1.26120
|788
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29619
|1.26119
|789
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29618
|1.26118
|790
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29617
|1.26117
|791
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29615
|1.26115
|792
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29614
|1.26114
|793
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29613
|1.26113
|794
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29612
|1.26112
|795
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29610
|1.26110
|796
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29609
|1.26109
|797
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29607
|1.26107
|798
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29606
|1.26106
|799
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29604
|1.26104
|800
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29603
|1.26103
|801
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29601
|1.26101
|802
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29600
|1.26100
|803
|2009.01.30 08:24
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29598
|1.26098
|804
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29595
|1.26095
|805
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29593
|1.26093
|806
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29590
|1.26090
|807
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29587
|1.26087
|808
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29584
|1.26084
|809
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29582
|1.26082
|810
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29579
|1.26079
|811
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29576
|1.26076
|812
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29573
|1.26073
|813
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29571
|1.26071
|814
|2009.01.30 08:28
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29568
|1.26068
|815
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29566
|1.26066
|816
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29564
|1.26064
|817
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29561
|1.26061
|818
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29559
|1.26059
|819
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29557
|1.26057
|820
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29554
|1.26054
|821
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29552
|1.26052
|822
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29550
|1.26050
|823
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29548
|1.26048
|824
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29546
|1.26046
|825
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29543
|1.26043
|826
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29541
|1.26041
|827
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29539
|1.26039
|828
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29537
|1.26037
|829
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29535
|1.26035
|830
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29532
|1.26032
|831
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29530
|1.26030
|832
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29528
|1.26028
|833
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29526
|1.26026
|834
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29523
|1.26023
|835
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29521
|1.26021
|836
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29519
|1.26019
|837
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29518
|1.26018
|838
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29515
|1.26015
|839
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29513
|1.26013
|840
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29510
|1.26010
|841
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29507
|1.26007
|842
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29504
|1.26004
|843
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29501
|1.26001
|844
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29499
|1.25999
|845
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29496
|1.25996
|846
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29493
|1.25993
|847
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29490
|1.25990
|848
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29487
|1.25987
|849
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29485
|1.25985
|850
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29482
|1.25982
|851
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29479
|1.25979
|852
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29476
|1.25976
|853
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29474
|1.25974
|854
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29471
|1.25971
|855
|2009.01.30 08:29
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29468
|1.25968
|856
|2009.01.30 08:30
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29467
|1.25967
|857
|2009.01.30 08:30
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29466
|1.25966
|858
|2009.01.30 08:30
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29465
|1.25965
|859
|2009.01.30 08:30
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29464
|1.25964
|860
|2009.01.30 08:30
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29463
|1.25963
|861
|2009.01.30 08:30
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29462
|1.25962
|862
|2009.01.30 08:30
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29461
|1.25961
|863
|2009.01.30 08:30
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29460
|1.25960
|864
|2009.01.30 08:30
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29459
|1.25959
|865
|2009.01.30 08:30
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29458
|1.25958
|866
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29457
|1.25957
|867
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29455
|1.25955
|868
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29453
|1.25953
|869
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29451
|1.25951
|870
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29449
|1.25949
|871
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29447
|1.25947
|872
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29445
|1.25945
|873
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29443
|1.25943
|874
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29441
|1.25941
|875
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29440
|1.25940
|876
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29438
|1.25938
|877
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29436
|1.25936
|878
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29434
|1.25934
|879
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29432
|1.25932
|880
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29430
|1.25930
|881
|2009.01.30 09:22
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29428
|1.25928
|882
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29427
|1.25927
|883
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29425
|1.25925
|884
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29423
|1.25923
|885
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29421
|1.25921
|886
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29419
|1.25919
|887
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29417
|1.25917
|888
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29415
|1.25915
|889
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29413
|1.25913
|890
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29412
|1.25912
|891
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29411
|1.25911
|892
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29410
|1.25910
|893
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29409
|1.25909
|894
|2009.01.30 09:23
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29408
|1.25908
|895
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29405
|1.25905
|896
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29401
|1.25901
|897
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29398
|1.25898
|898
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29394
|1.25894
|899
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29391
|1.25891
|900
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29387
|1.25887
|901
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29386
|1.25886
|902
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29385
|1.25885
|903
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29384
|1.25884
|904
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29383
|1.25883
|905
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29382
|1.25882
|906
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29381
|1.25881
|907
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29380
|1.25880
|908
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29379
|1.25879
|909
|2009.01.30 09:58
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29378
|1.25878
|910
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29377
|1.25877
|911
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29376
|1.25876
|912
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29374
|1.25874
|913
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29373
|1.25873
|914
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29371
|1.25871
|915
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29370
|1.25870
|916
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29368
|1.25868
|917
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29367
|1.25867
|918
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29365
|1.25865
|919
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29364
|1.25864
|920
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29363
|1.25863
|921
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29361
|1.25861
|922
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29360
|1.25860
|923
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29358
|1.25858
|924
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29357
|1.25857
|925
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29356
|1.25856
|926
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29354
|1.25854
|927
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29353
|1.25853
|928
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29351
|1.25851
|929
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29350
|1.25850
|930
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29348
|1.25848
|931
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29347
|1.25847
|932
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29345
|1.25845
|933
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29344
|1.25844
|934
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29342
|1.25842
|935
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29341
|1.25841
|936
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29340
|1.25840
|937
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29338
|1.25838
|938
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29336
|1.25836
|939
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29334
|1.25834
|940
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29332
|1.25832
|941
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29330
|1.25830
|942
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29329
|1.25829
|943
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29327
|1.25827
|944
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29325
|1.25825
|945
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29323
|1.25823
|946
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29321
|1.25821
|947
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29319
|1.25819
|948
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29317
|1.25817
|949
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29315
|1.25815
|950
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29314
|1.25814
|951
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29312
|1.25812
|952
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29310
|1.25810
|953
|2009.01.30 10:08
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29308
|1.25808
|954
|2009.01.30 10:40
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29307
|1.25807
|955
|2009.01.30 10:40
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29306
|1.25806
|956
|2009.01.30 10:40
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29304
|1.25804
|957
|2009.01.30 10:40
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29303
|1.25803
|958
|2009.01.30 10:40
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29302
|1.25802
|959
|2009.01.30 10:40
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29301
|1.25801
|960
|2009.01.30 10:40
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29300
|1.25800
|961
|2009.01.30 10:40
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29299
|1.25799
|962
|2009.01.30 10:40
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29298
|1.25798
|963
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29278
|1.25778
|964
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29277
|1.25777
|965
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29275
|1.25775
|966
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29274
|1.25774
|967
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29273
|1.25773
|968
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29272
|1.25772
|969
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29270
|1.25770
|970
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29269
|1.25769
|971
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29268
|1.25768
|972
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29267
|1.25767
|973
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29265
|1.25765
|974
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29264
|1.25764
|975
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29263
|1.25763
|976
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29262
|1.25762
|977
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29260
|1.25760
|978
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29259
|1.25759
|979
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29258
|1.25758
|980
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29257
|1.25757
|981
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29255
|1.25755
|982
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29254
|1.25754
|983
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29253
|1.25753
|984
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29252
|1.25752
|985
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29251
|1.25751
|986
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29250
|1.25750
|987
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29249
|1.25749
|988
|2009.01.30 10:42
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29248
|1.25748
|989
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29247
|1.25747
|990
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29243
|1.25743
|991
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29240
|1.25740
|992
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29236
|1.25736
|993
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29233
|1.25733
|994
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29232
|1.25732
|995
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29228
|1.25728
|996
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29225
|1.25725
|997
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29221
|1.25721
|998
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29218
|1.25718
|999
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29214
|1.25714
|1000
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29211
|1.25711
|1001
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29207
|1.25707
|1002
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29204
|1.25704
|1003
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29200
|1.25700
|1004
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29197
|1.25697
|1005
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29193
|1.25693
|1006
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29190
|1.25690
|1007
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29186
|1.25686
|1008
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29183
|1.25683
|1009
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29178
|1.25678
|1010
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29174
|1.25674
|1011
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29170
|1.25670
|1012
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29165
|1.25665
|1013
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29161
|1.25661
|1014
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29157
|1.25657
|1015
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29153
|1.25653
|1016
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29148
|1.25648
|1017
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29144
|1.25644
|1018
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29140
|1.25640
|1019
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29135
|1.25635
|1020
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29131
|1.25631
|1021
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29127
|1.25627
|1022
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29122
|1.25622
|1023
|2009.01.30 10:43
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29118
|1.25618
|1024
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29116
|1.25616
|1025
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29113
|1.25613
|1026
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29111
|1.25611
|1027
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29108
|1.25608
|1028
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29106
|1.25606
|1029
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29103
|1.25603
|1030
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29102
|1.25602
|1031
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29101
|1.25601
|1032
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29100
|1.25600
|1033
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29099
|1.25599
|1034
|2009.01.30 10:44
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29098
|1.25598
|1035
|2009.01.30 12:49
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29097
|1.25597
|1036
|2009.01.30 12:49
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29094
|1.25594
|1037
|2009.01.30 12:49
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29091
|1.25591
|1038
|2009.01.30 12:49
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29087
|1.25587
|1039
|2009.01.30 12:49
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29084
|1.25584
|1040
|2009.01.30 12:49
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29081
|1.25581
|1041
|2009.01.30 12:49
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29078
|1.25578
|1042
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29077
|1.25577
|1043
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29075
|1.25575
|1044
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29072
|1.25572
|1045
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29070
|1.25570
|1046
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29067
|1.25567
|1047
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29065
|1.25565
|1048
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29062
|1.25562
|1049
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29060
|1.25560
|1050
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29057
|1.25557
|1051
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29055
|1.25555
|1052
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29052
|1.25552
|1053
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29050
|1.25550
|1054
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29047
|1.25547
|1055
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29044
|1.25544
|1056
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29040
|1.25540
|1057
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29037
|1.25537
|1058
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29034
|1.25534
|1059
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29031
|1.25531
|1060
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29027
|1.25527
|1061
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29024
|1.25524
|1062
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29021
|1.25521
|1063
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29018
|1.25518
|1064
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29014
|1.25514
|1065
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29011
|1.25511
|1066
|2009.01.30 12:52
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29008
|1.25508
|1067
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29006
|1.25506
|1068
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29004
|1.25504
|1069
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.29001
|1.25501
|1070
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28999
|1.25499
|1071
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28996
|1.25496
|1072
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28994
|1.25494
|1073
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28991
|1.25491
|1074
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28989
|1.25489
|1075
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28987
|1.25487
|1076
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28985
|1.25485
|1077
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28982
|1.25482
|1078
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28980
|1.25480
|1079
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28978
|1.25478
|1080
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28976
|1.25476
|1081
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28973
|1.25473
|1082
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28971
|1.25471
|1083
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28969
|1.25469
|1084
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28967
|1.25467
|1085
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28964
|1.25464
|1086
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28962
|1.25462
|1087
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28961
|1.25461
|1088
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28958
|1.25458
|1089
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28955
|1.25455
|1090
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28952
|1.25452
|1091
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28949
|1.25449
|1092
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28946
|1.25446
|1093
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28942
|1.25442
|1094
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28939
|1.25439
|1095
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28936
|1.25436
|1096
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28933
|1.25433
|1097
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28930
|1.25430
|1098
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28927
|1.25427
|1099
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28924
|1.25424
|1100
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28921
|1.25421
|1101
|2009.01.30 12:54
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28918
|1.25418
|1102
|2009.01.30 13:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28916
|1.25416
|1103
|2009.01.30 13:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28914
|1.25414
|1104
|2009.01.30 13:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28912
|1.25412
|1105
|2009.01.30 13:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28910
|1.25410
|1106
|2009.01.30 13:00
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28908
|1.25408
|1107
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28907
|1.25407
|1108
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28906
|1.25406
|1109
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28905
|1.25405
|1110
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28904
|1.25404
|1111
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28902
|1.25402
|1112
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28901
|1.25401
|1113
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28900
|1.25400
|1114
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28898
|1.25398
|1115
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28897
|1.25397
|1116
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28896
|1.25396
|1117
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28895
|1.25395
|1118
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28894
|1.25394
|1119
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28893
|1.25393
|1120
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28892
|1.25392
|1121
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28891
|1.25391
|1122
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28889
|1.25389
|1123
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28888
|1.25388
|1124
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28887
|1.25387
|1125
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28886
|1.25386
|1126
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28885
|1.25385
|1127
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28884
|1.25384
|1128
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28882
|1.25382
|1129
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28881
|1.25381
|1130
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28880
|1.25380
|1131
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28878
|1.25378
|1132
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28877
|1.25377
|1133
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28875
|1.25375
|1134
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28874
|1.25374
|1135
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28872
|1.25372
|1136
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28871
|1.25371
|1137
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28869
|1.25369
|1138
|2009.01.30 13:01
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28868
|1.25368
|1139
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28866
|1.25366
|1140
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28863
|1.25363
|1141
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28861
|1.25361
|1142
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28858
|1.25358
|1143
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28856
|1.25356
|1144
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28853
|1.25353
|1145
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28851
|1.25351
|1146
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28848
|1.25348
|1147
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28846
|1.25346
|1148
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28843
|1.25343
|1149
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28842
|1.25342
|1150
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28841
|1.25341
|1151
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28840
|1.25340
|1152
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28839
|1.25339
|1153
|2009.01.30 13:03
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28838
|1.25338
|1154
|2009.01.30 13:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28837
|1.25337
|1155
|2009.01.30 13:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28836
|1.25336
|1156
|2009.01.30 13:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28835
|1.25335
|1157
|2009.01.30 13:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28834
|1.25334
|1158
|2009.01.30 13:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28833
|1.25333
|1159
|2009.01.30 13:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28832
|1.25332
|1160
|2009.01.30 13:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28831
|1.25331
|1161
|2009.01.30 13:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28830
|1.25330
|1162
|2009.01.30 13:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28829
|1.25329
|1163
|2009.01.30 13:05
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28828
|1.25328
|1164
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28825
|1.25325
|1165
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28822
|1.25322
|1166
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28818
|1.25318
|1167
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28815
|1.25315
|1168
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28812
|1.25312
|1169
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28809
|1.25309
|1170
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28806
|1.25306
|1171
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28803
|1.25303
|1172
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28799
|1.25299
|1173
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28796
|1.25296
|1174
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28793
|1.25293
|1175
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28792
|1.25292
|1176
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28791
|1.25291
|1177
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28790
|1.25290
|1178
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28789
|1.25289
|1179
|2009.01.30 14:06
|modify
|6
|0.01
|1.31290
|1.28788
|1.25288
|1180
|2009.01.30 15:16
|s/l
|6
|0.01
|1.28788
|1.28788
|1.25288
|24.94
|10055.01
|1181
|2009.01.30 17:00
|buy
|7
|0.01
|1.28178
|1.26178
|1.30178
|1182
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28930
|1.32430
|1183
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28934
|1.32434
|1184
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28937
|1.32437
|1185
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28941
|1.32441
|1186
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28944
|1.32444
|1187
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28948
|1.32448
|1188
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28952
|1.32452
|1189
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28955
|1.32455
|1190
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28959
|1.32459
|1191
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28963
|1.32463
|1192
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28966
|1.32466
|1193
|2009.02.03 16:07
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28970
|1.32470
|1194
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28971
|1.32471
|1195
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28972
|1.32472
|1196
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28973
|1.32473
|1197
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28974
|1.32474
|1198
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28975
|1.32475
|1199
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28976
|1.32476
|1200
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28977
|1.32477
|1201
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28978
|1.32478
|1202
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28979
|1.32479
|1203
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28980
|1.32480
|1204
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28981
|1.32481
|1205
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28982
|1.32482
|1206
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28983
|1.32483
|1207
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28984
|1.32484
|1208
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28985
|1.32485
|1209
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28986
|1.32486
|1210
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28987
|1.32487
|1211
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28988
|1.32488
|1212
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28989
|1.32489
|1213
|2009.02.03 16:08
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28990
|1.32490
|1214
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28992
|1.32492
|1215
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28995
|1.32495
|1216
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.28998
|1.32498
|1217
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29001
|1.32501
|1218
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29004
|1.32504
|1219
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29007
|1.32507
|1220
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29009
|1.32509
|1221
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29012
|1.32512
|1222
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29015
|1.32515
|1223
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29018
|1.32518
|1224
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29021
|1.32521
|1225
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29023
|1.32523
|1226
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29026
|1.32526
|1227
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29029
|1.32529
|1228
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29031
|1.32531
|1229
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29033
|1.32533
|1230
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29035
|1.32535
|1231
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29038
|1.32538
|1232
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29040
|1.32540
|1233
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29042
|1.32542
|1234
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29044
|1.32544
|1235
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29047
|1.32547
|1236
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29049
|1.32549
|1237
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29051
|1.32551
|1238
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29054
|1.32554
|1239
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29056
|1.32556
|1240
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29058
|1.32558
|1241
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29060
|1.32560
|1242
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29063
|1.32563
|1243
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29065
|1.32565
|1244
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29066
|1.32566
|1245
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29068
|1.32568
|1246
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29070
|1.32570
|1247
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29072
|1.32572
|1248
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29074
|1.32574
|1249
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29077
|1.32577
|1250
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29079
|1.32579
|1251
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29081
|1.32581
|1252
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29083
|1.32583
|1253
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29085
|1.32585
|1254
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29087
|1.32587
|1255
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29089
|1.32589
|1256
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29091
|1.32591
|1257
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29094
|1.32594
|1258
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29096
|1.32596
|1259
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29098
|1.32598
|1260
|2009.02.03 16:09
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29100
|1.32600
|1261
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29101
|1.32601
|1262
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29102
|1.32602
|1263
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29103
|1.32603
|1264
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29104
|1.32604
|1265
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29105
|1.32605
|1266
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29106
|1.32606
|1267
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29107
|1.32607
|1268
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29108
|1.32608
|1269
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29109
|1.32609
|1270
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29110
|1.32610
|1271
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29111
|1.32611
|1272
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29112
|1.32612
|1273
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29113
|1.32613
|1274
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29114
|1.32614
|1275
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29115
|1.32615
|1276
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29116
|1.32616
|1277
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29117
|1.32617
|1278
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29118
|1.32618
|1279
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29119
|1.32619
|1280
|2009.02.03 16:11
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29120
|1.32620
|1281
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29140
|1.32640
|1282
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29141
|1.32641
|1283
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29142
|1.32642
|1284
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29143
|1.32643
|1285
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29144
|1.32644
|1286
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29145
|1.32645
|1287
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29146
|1.32646
|1288
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29147
|1.32647
|1289
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29148
|1.32648
|1290
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29149
|1.32649
|1291
|2009.02.03 16:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29150
|1.32650
|1292
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29151
|1.32651
|1293
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29152
|1.32652
|1294
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29153
|1.32653
|1295
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29155
|1.32655
|1296
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29156
|1.32656
|1297
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29157
|1.32657
|1298
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29159
|1.32659
|1299
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29160
|1.32660
|1300
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29161
|1.32661
|1301
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29162
|1.32662
|1302
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29164
|1.32664
|1303
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29165
|1.32665
|1304
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29166
|1.32666
|1305
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29168
|1.32668
|1306
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29169
|1.32669
|1307
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29170
|1.32670
|1308
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29172
|1.32672
|1309
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29173
|1.32673
|1310
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29174
|1.32674
|1311
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29175
|1.32675
|1312
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29177
|1.32677
|1313
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29178
|1.32678
|1314
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29179
|1.32679
|1315
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29181
|1.32681
|1316
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29182
|1.32682
|1317
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29183
|1.32683
|1318
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29185
|1.32685
|1319
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29186
|1.32686
|1320
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29187
|1.32687
|1321
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29189
|1.32689
|1322
|2009.02.03 16:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29190
|1.32690
|1323
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29191
|1.32691
|1324
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29193
|1.32693
|1325
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29196
|1.32696
|1326
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29198
|1.32698
|1327
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29200
|1.32700
|1328
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29203
|1.32703
|1329
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29205
|1.32705
|1330
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29207
|1.32707
|1331
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29210
|1.32710
|1332
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29212
|1.32712
|1333
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29213
|1.32713
|1334
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29214
|1.32714
|1335
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29215
|1.32715
|1336
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29216
|1.32716
|1337
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29217
|1.32717
|1338
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29218
|1.32718
|1339
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29219
|1.32719
|1340
|2009.02.03 16:14
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29220
|1.32720
|1341
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29223
|1.32723
|1342
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29225
|1.32725
|1343
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29228
|1.32728
|1344
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29230
|1.32730
|1345
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29233
|1.32733
|1346
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29235
|1.32735
|1347
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29236
|1.32736
|1348
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29237
|1.32737
|1349
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29238
|1.32738
|1350
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29239
|1.32739
|1351
|2009.02.03 17:12
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29240
|1.32740
|1352
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29242
|1.32742
|1353
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29245
|1.32745
|1354
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29247
|1.32747
|1355
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29250
|1.32750
|1356
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29252
|1.32752
|1357
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29255
|1.32755
|1358
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29257
|1.32757
|1359
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29260
|1.32760
|1360
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29262
|1.32762
|1361
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29265
|1.32765
|1362
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29268
|1.32768
|1363
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29270
|1.32770
|1364
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29273
|1.32773
|1365
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29275
|1.32775
|1366
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29278
|1.32778
|1367
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29280
|1.32780
|1368
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29283
|1.32783
|1369
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29285
|1.32785
|1370
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29288
|1.32788
|1371
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29290
|1.32790
|1372
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29293
|1.32793
|1373
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29295
|1.32795
|1374
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29298
|1.32798
|1375
|2009.02.03 17:13
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29300
|1.32800
|1376
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29303
|1.32803
|1377
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29305
|1.32805
|1378
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29308
|1.32808
|1379
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29310
|1.32810
|1380
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29313
|1.32813
|1381
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29315
|1.32815
|1382
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29318
|1.32818
|1383
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29320
|1.32820
|1384
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29323
|1.32823
|1385
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29325
|1.32825
|1386
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29328
|1.32828
|1387
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29329
|1.32829
|1388
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29331
|1.32831
|1389
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29333
|1.32833
|1390
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29335
|1.32835
|1391
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29337
|1.32837
|1392
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29339
|1.32839
|1393
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29341
|1.32841
|1394
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29343
|1.32843
|1395
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29345
|1.32845
|1396
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29347
|1.32847
|1397
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29349
|1.32849
|1398
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29351
|1.32851
|1399
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29353
|1.32853
|1400
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29355
|1.32855
|1401
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29357
|1.32857
|1402
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29359
|1.32859
|1403
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29361
|1.32861
|1404
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29363
|1.32863
|1405
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29365
|1.32865
|1406
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29367
|1.32867
|1407
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29369
|1.32869
|1408
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29371
|1.32871
|1409
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29373
|1.32873
|1410
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29375
|1.32875
|1411
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29377
|1.32877
|1412
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29379
|1.32879
|1413
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29381
|1.32881
|1414
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29384
|1.32884
|1415
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29386
|1.32886
|1416
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29388
|1.32888
|1417
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29390
|1.32890
|1418
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29392
|1.32892
|1419
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29394
|1.32894
|1420
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29396
|1.32896
|1421
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29398
|1.32898
|1422
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29400
|1.32900
|1423
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29402
|1.32902
|1424
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29404
|1.32904
|1425
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29406
|1.32906
|1426
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29408
|1.32908
|1427
|2009.02.03 17:15
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29410
|1.32910
|1428
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29413
|1.32913
|1429
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29415
|1.32915
|1430
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29418
|1.32918
|1431
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29420
|1.32920
|1432
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29423
|1.32923
|1433
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29425
|1.32925
|1434
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29426
|1.32926
|1435
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29427
|1.32927
|1436
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29428
|1.32928
|1437
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29429
|1.32929
|1438
|2009.02.03 17:16
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29430
|1.32930
|1439
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29431
|1.32931
|1440
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29433
|1.32933
|1441
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29434
|1.32934
|1442
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29436
|1.32936
|1443
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29437
|1.32937
|1444
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29438
|1.32938
|1445
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29439
|1.32939
|1446
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29440
|1.32940
|1447
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29441
|1.32941
|1448
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29442
|1.32942
|1449
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29444
|1.32944
|1450
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29445
|1.32945
|1451
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29446
|1.32946
|1452
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29447
|1.32947
|1453
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29448
|1.32948
|1454
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29449
|1.32949
|1455
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29451
|1.32951
|1456
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29452
|1.32952
|1457
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29453
|1.32953
|1458
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29454
|1.32954
|1459
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29455
|1.32955
|1460
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29456
|1.32956
|1461
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29457
|1.32957
|1462
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29458
|1.32958
|1463
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29459
|1.32959
|1464
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29460
|1.32960
|1465
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29461
|1.32961
|1466
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29462
|1.32962
|1467
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29463
|1.32963
|1468
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29465
|1.32965
|1469
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29466
|1.32966
|1470
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29467
|1.32967
|1471
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29468
|1.32968
|1472
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29469
|1.32969
|1473
|2009.02.03 17:20
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29470
|1.32970
|1474
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29472
|1.32972
|1475
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29475
|1.32975
|1476
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29478
|1.32978
|1477
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29481
|1.32981
|1478
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29484
|1.32984
|1479
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29485
|1.32985
|1480
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29487
|1.32987
|1481
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29490
|1.32990
|1482
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29492
|1.32992
|1483
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29494
|1.32994
|1484
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29497
|1.32997
|1485
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29499
|1.32999
|1486
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29501
|1.33001
|1487
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29503
|1.33003
|1488
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29506
|1.33006
|1489
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29508
|1.33008
|1490
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29510
|1.33010
|1491
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29513
|1.33013
|1492
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29515
|1.33015
|1493
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29517
|1.33017
|1494
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29520
|1.33020
|1495
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29522
|1.33022
|1496
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29524
|1.33024
|1497
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29526
|1.33026
|1498
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29528
|1.33028
|1499
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29531
|1.33031
|1500
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29533
|1.33033
|1501
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29536
|1.33036
|1502
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29538
|1.33038
|1503
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29541
|1.33041
|1504
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29543
|1.33043
|1505
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29545
|1.33045
|1506
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29548
|1.33048
|1507
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29550
|1.33050
|1508
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29553
|1.33053
|1509
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29555
|1.33055
|1510
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29558
|1.33058
|1511
|2009.02.03 17:23
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29560
|1.33060
|1512
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29561
|1.33061
|1513
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29563
|1.33063
|1514
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29564
|1.33064
|1515
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29566
|1.33066
|1516
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29568
|1.33068
|1517
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29569
|1.33069
|1518
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29571
|1.33071
|1519
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29572
|1.33072
|1520
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29574
|1.33074
|1521
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29575
|1.33075
|1522
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29577
|1.33077
|1523
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29579
|1.33079
|1524
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29580
|1.33080
|1525
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29582
|1.33082
|1526
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29583
|1.33083
|1527
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29585
|1.33085
|1528
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29586
|1.33086
|1529
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29587
|1.33087
|1530
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29588
|1.33088
|1531
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29589
|1.33089
|1532
|2009.02.03 17:24
|modify
|7
|0.01
|1.28178
|1.29590
|1.33090
|1533
|2009.02.03 18:38
|s/l
|7
|0.01
|1.29590
|1.29590
|1.33090
|14.14
|10069.15
|1534
|2009.02.04 12:30
|buy
|8
|0.01
|1.28738
|1.26738
|1.30738
|1535
|2009.02.09 14:19
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29491
|1.32991
|1536
|2009.02.09 14:19
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29493
|1.32993
|1537
|2009.02.09 14:19
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29498
|1.32998
|1538
|2009.02.09 14:19
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29502
|1.33002
|1539
|2009.02.09 14:19
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29506
|1.33006
|1540
|2009.02.09 14:19
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29510
|1.33010
|1541
|2009.02.09 14:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29511
|1.33011
|1542
|2009.02.09 14:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29512
|1.33012
|1543
|2009.02.09 14:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29513
|1.33013
|1544
|2009.02.09 14:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29514
|1.33014
|1545
|2009.02.09 14:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29515
|1.33015
|1546
|2009.02.09 14:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29516
|1.33016
|1547
|2009.02.09 14:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29517
|1.33017
|1548
|2009.02.09 14:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29518
|1.33018
|1549
|2009.02.09 14:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29519
|1.33019
|1550
|2009.02.09 14:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29520
|1.33020
|1551
|2009.02.09 14:27
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29521
|1.33021
|1552
|2009.02.09 14:27
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29525
|1.33025
|1553
|2009.02.09 14:27
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29526
|1.33026
|1554
|2009.02.09 14:27
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29531
|1.33031
|1555
|2009.02.09 14:27
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29536
|1.33036
|1556
|2009.02.09 14:27
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29541
|1.33041
|1557
|2009.02.09 14:27
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29545
|1.33045
|1558
|2009.02.09 14:27
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29550
|1.33050
|1559
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29555
|1.33055
|1560
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29558
|1.33058
|1561
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29562
|1.33062
|1562
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29567
|1.33067
|1563
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29571
|1.33071
|1564
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29575
|1.33075
|1565
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29579
|1.33079
|1566
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29583
|1.33083
|1567
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29588
|1.33088
|1568
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29592
|1.33092
|1569
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29597
|1.33097
|1570
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29601
|1.33101
|1571
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29606
|1.33106
|1572
|2009.02.09 15:00
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29610
|1.33110
|1573
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29611
|1.33111
|1574
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29612
|1.33112
|1575
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29613
|1.33113
|1576
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29616
|1.33116
|1577
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29620
|1.33120
|1578
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29624
|1.33124
|1579
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29628
|1.33128
|1580
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29632
|1.33132
|1581
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29635
|1.33135
|1582
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29638
|1.33138
|1583
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29641
|1.33141
|1584
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29645
|1.33145
|1585
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29648
|1.33148
|1586
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29651
|1.33151
|1587
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29652
|1.33152
|1588
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29656
|1.33156
|1589
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29659
|1.33159
|1590
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29663
|1.33163
|1591
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29666
|1.33166
|1592
|2009.02.09 15:02
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29670
|1.33170
|1593
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29671
|1.33171
|1594
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29672
|1.33172
|1595
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29673
|1.33173
|1596
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29674
|1.33174
|1597
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29678
|1.33178
|1598
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29683
|1.33183
|1599
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29687
|1.33187
|1600
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29692
|1.33192
|1601
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29695
|1.33195
|1602
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29698
|1.33198
|1603
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29701
|1.33201
|1604
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29705
|1.33205
|1605
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29708
|1.33208
|1606
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29711
|1.33211
|1607
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29712
|1.33212
|1608
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29716
|1.33216
|1609
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29719
|1.33219
|1610
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29723
|1.33223
|1611
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29726
|1.33226
|1612
|2009.02.09 15:04
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29730
|1.33230
|1613
|2009.02.09 15:06
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29732
|1.33232
|1614
|2009.02.09 15:06
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29735
|1.33235
|1615
|2009.02.09 15:06
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29737
|1.33237
|1616
|2009.02.09 15:06
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29740
|1.33240
|1617
|2009.02.09 15:07
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29741
|1.33241
|1618
|2009.02.09 15:07
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29743
|1.33243
|1619
|2009.02.09 15:07
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29744
|1.33244
|1620
|2009.02.09 15:07
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29746
|1.33246
|1621
|2009.02.09 15:07
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29748
|1.33248
|1622
|2009.02.09 15:07
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29750
|1.33250
|1623
|2009.02.09 15:08
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29753
|1.33253
|1624
|2009.02.09 15:08
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29757
|1.33257
|1625
|2009.02.09 15:08
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29762
|1.33262
|1626
|2009.02.09 15:08
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29766
|1.33266
|1627
|2009.02.09 15:08
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29767
|1.33267
|1628
|2009.02.09 15:08
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29768
|1.33268
|1629
|2009.02.09 15:08
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29769
|1.33269
|1630
|2009.02.09 15:08
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29770
|1.33270
|1631
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29772
|1.33272
|1632
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29775
|1.33275
|1633
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29779
|1.33279
|1634
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29782
|1.33282
|1635
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29786
|1.33286
|1636
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29788
|1.33288
|1637
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29791
|1.33291
|1638
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29794
|1.33294
|1639
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29796
|1.33296
|1640
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29799
|1.33299
|1641
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29802
|1.33302
|1642
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29805
|1.33305
|1643
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29808
|1.33308
|1644
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29810
|1.33310
|1645
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29813
|1.33313
|1646
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29816
|1.33316
|1647
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29818
|1.33318
|1648
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29821
|1.33321
|1649
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29824
|1.33324
|1650
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29827
|1.33327
|1651
|2009.02.09 15:15
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29830
|1.33330
|1652
|2009.02.09 15:16
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29831
|1.33331
|1653
|2009.02.09 15:16
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29834
|1.33334
|1654
|2009.02.09 15:16
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29837
|1.33337
|1655
|2009.02.09 15:16
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29841
|1.33341
|1656
|2009.02.09 15:16
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29844
|1.33344
|1657
|2009.02.09 15:16
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29847
|1.33347
|1658
|2009.02.09 15:16
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29850
|1.33350
|1659
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29851
|1.33351
|1660
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29853
|1.33353
|1661
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29854
|1.33354
|1662
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29856
|1.33356
|1663
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29857
|1.33357
|1664
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29859
|1.33359
|1665
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29860
|1.33360
|1666
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29862
|1.33362
|1667
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29863
|1.33363
|1668
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29865
|1.33365
|1669
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29867
|1.33367
|1670
|2009.02.09 15:17
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29868
|1.33368
|1671
|2009.02.09 15:18
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29870
|1.33370
|1672
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29873
|1.33373
|1673
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29878
|1.33378
|1674
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29879
|1.33379
|1675
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29882
|1.33382
|1676
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29885
|1.33385
|1677
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29889
|1.33389
|1678
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29892
|1.33392
|1679
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29895
|1.33395
|1680
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29899
|1.33399
|1681
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29902
|1.33402
|1682
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29906
|1.33406
|1683
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29909
|1.33409
|1684
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29912
|1.33412
|1685
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29916
|1.33416
|1686
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29919
|1.33419
|1687
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29922
|1.33422
|1688
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29926
|1.33426
|1689
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29929
|1.33429
|1690
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29933
|1.33433
|1691
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29936
|1.33436
|1692
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29939
|1.33439
|1693
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29943
|1.33443
|1694
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29946
|1.33446
|1695
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29950
|1.33450
|1696
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29953
|1.33453
|1697
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29957
|1.33457
|1698
|2009.02.09 15:20
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29960
|1.33460
|1699
|2009.02.09 15:21
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29970
|1.33470
|1700
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29974
|1.33474
|1701
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29979
|1.33479
|1702
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29984
|1.33484
|1703
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29989
|1.33489
|1704
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29992
|1.33492
|1705
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.29997
|1.33497
|1706
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30003
|1.33503
|1707
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30008
|1.33508
|1708
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30014
|1.33514
|1709
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30019
|1.33519
|1710
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30025
|1.33525
|1711
|2009.02.09 15:23
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30030
|1.33530
|1712
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30034
|1.33534
|1713
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30042
|1.33542
|1714
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30050
|1.33550
|1715
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30058
|1.33558
|1716
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30066
|1.33566
|1717
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30074
|1.33574
|1718
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30082
|1.33582
|1719
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30083
|1.33583
|1720
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30085
|1.33585
|1721
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30086
|1.33586
|1722
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30088
|1.33588
|1723
|2009.02.09 15:24
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30090
|1.33590
|1724
|2009.02.09 15:29
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30092
|1.33592
|1725
|2009.02.09 15:29
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30096
|1.33596
|1726
|2009.02.09 15:29
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30100
|1.33600
|1727
|2009.02.09 15:30
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30102
|1.33602
|1728
|2009.02.09 15:30
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30103
|1.33603
|1729
|2009.02.09 15:30
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30105
|1.33605
|1730
|2009.02.09 15:30
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30106
|1.33606
|1731
|2009.02.09 15:30
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30107
|1.33607
|1732
|2009.02.09 15:30
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30108
|1.33608
|1733
|2009.02.09 15:30
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30109
|1.33609
|1734
|2009.02.09 15:30
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30110
|1.33610
|1735
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30115
|1.33615
|1736
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30118
|1.33618
|1737
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30126
|1.33626
|1738
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30133
|1.33633
|1739
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30140
|1.33640
|1740
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30147
|1.33647
|1741
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30151
|1.33651
|1742
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30158
|1.33658
|1743
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30165
|1.33665
|1744
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30173
|1.33673
|1745
|2009.02.09 15:33
|modify
|8
|0.01
|1.28738
|1.30180
|1.33680
|1746
|2009.02.09 20:14
|s/l
|8
|0.01
|1.30180
|1.30180
|1.33680
|14.48
|10083.63
|1747
|2009.02.10 16:30
|sell
|9
|0.01
|1.30170
|1.32170
|1.28170
|1748
|2009.02.11 18:13
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29414
|1.25914
|1749
|2009.02.11 18:13
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29408
|1.25908
|1750
|2009.02.11 18:14
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29398
|1.25898
|1751
|2009.02.11 18:14
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29393
|1.25893
|1752
|2009.02.11 18:14
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29390
|1.25890
|1753
|2009.02.11 18:14
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29383
|1.25883
|1754
|2009.02.11 18:14
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29377
|1.25877
|1755
|2009.02.11 18:14
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29368
|1.25868
|1756
|2009.02.11 18:15
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29362
|1.25862
|1757
|2009.02.11 18:15
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29356
|1.25856
|1758
|2009.02.11 18:15
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29353
|1.25853
|1759
|2009.02.11 18:15
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29346
|1.25846
|1760
|2009.02.11 18:15
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29338
|1.25838
|1761
|2009.02.11 18:16
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29337
|1.25837
|1762
|2009.02.11 18:16
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29333
|1.25833
|1763
|2009.02.11 18:16
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29328
|1.25828
|1764
|2009.02.11 18:52
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29318
|1.25818
|1765
|2009.02.11 18:54
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29307
|1.25807
|1766
|2009.02.11 18:54
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29296
|1.25796
|1767
|2009.02.11 18:54
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29278
|1.25778
|1768
|2009.02.11 18:55
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29277
|1.25777
|1769
|2009.02.11 18:55
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29268
|1.25768
|1770
|2009.02.11 18:56
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29258
|1.25758
|1771
|2009.02.11 19:07
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29251
|1.25751
|1772
|2009.02.11 19:07
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29235
|1.25735
|1773
|2009.02.11 19:07
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29227
|1.25727
|1774
|2009.02.11 19:07
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29208
|1.25708
|1775
|2009.02.11 19:07
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29188
|1.25688
|1776
|2009.02.11 19:08
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29178
|1.25678
|1777
|2009.02.11 19:08
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29167
|1.25667
|1778
|2009.02.11 19:08
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29155
|1.25655
|1779
|2009.02.11 19:08
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29144
|1.25644
|1780
|2009.02.11 19:08
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29142
|1.25642
|1781
|2009.02.11 19:08
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29138
|1.25638
|1782
|2009.02.11 19:44
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29132
|1.25632
|1783
|2009.02.11 19:44
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29128
|1.25628
|1784
|2009.02.11 19:45
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29122
|1.25622
|1785
|2009.02.11 19:45
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29108
|1.25608
|1786
|2009.02.11 19:48
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29100
|1.25600
|1787
|2009.02.11 19:48
|modify
|9
|0.01
|1.30170
|1.29088
|1.25588
|1788
|2009.02.11 20:55
|s/l
|9
|0.01
|1.29088
|1.29088
|1.25588
|10.81
|10094.43
|1789
|2009.02.12 16:00
|buy
|10
|0.01
|1.27368
|1.25368
|1.29368
|1790
|2009.02.13 04:51
|t/p
|10
|0.01
|1.29368
|1.25368
|1.29368
|20.01
|10114.45
|1791
|2009.02.13 13:00
|buy
|11
|0.01
|1.28568
|1.26568
|1.30568
|1792
|2009.02.17 03:12
|s/l
|11
|0.01
|1.26568
|1.26568
|1.30568
|-19.98
|10094.47
|1793
|2009.02.17 15:15
|buy
|12
|0.01
|1.25998
|1.23998
|1.27998
|1794
|2009.02.19 15:13
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26752
|1.30252
|1795
|2009.02.19 15:13
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26757
|1.30257
|1796
|2009.02.19 15:13
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26761
|1.30261
|1797
|2009.02.19 15:13
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26765
|1.30265
|1798
|2009.02.19 15:13
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26770
|1.30270
|1799
|2009.02.19 15:13
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26775
|1.30275
|1800
|2009.02.19 15:13
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26780
|1.30280
|1801
|2009.02.19 15:42
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26781
|1.30281
|1802
|2009.02.19 15:42
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26793
|1.30293
|1803
|2009.02.19 15:42
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26805
|1.30305
|1804
|2009.02.19 15:42
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26809
|1.30309
|1805
|2009.02.19 15:42
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26824
|1.30324
|1806
|2009.02.19 15:42
|modify
|12
|0.01
|1.25998
|1.26840
|1.30340
|1807
|2009.02.19 16:30
|s/l
|12
|0.01
|1.26840
|1.26840
|1.30340
|8.46
|10102.93
|1808
|2009.02.23 14:15
|buy
|13
|0.01
|1.27978
|1.25978
|1.29978
|1809
|2009.03.02 00:31
|s/l
|13
|0.01
|1.25978
|1.25978
|1.29978
|-19.92
|10083.01
|1810
|2009.03.02 15:15
|sell
|14
|0.01
|1.26100
|1.28100
|1.24100
|1811
|2009.03.10 13:39
|s/l
|14
|0.01
|1.28100
|1.28100
|1.24100
|-20.11
|10062.90
|1812
|2009.03.11 13:15
|sell
|15
|0.01
|1.27540
|1.29540
|1.25540
|1813
|2009.03.12 08:59
|buy
|16
|0.03
|1.27536
|1.25536
|1.29536
|1814
|2009.03.13 08:21
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28290
|1.31790
|1815
|2009.03.13 08:25
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28295
|1.31795
|1816
|2009.03.13 08:25
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28304
|1.31804
|1817
|2009.03.13 08:25
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28313
|1.31813
|1818
|2009.03.13 08:25
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28322
|1.31822
|1819
|2009.03.13 08:25
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28331
|1.31831
|1820
|2009.03.13 08:25
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28340
|1.31840
|1821
|2009.03.13 08:28
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28350
|1.31850
|1822
|2009.03.13 08:30
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28361
|1.31861
|1823
|2009.03.13 08:30
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28373
|1.31873
|1824
|2009.03.13 08:30
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28385
|1.31885
|1825
|2009.03.13 08:30
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28397
|1.31897
|1826
|2009.03.13 08:30
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28408
|1.31908
|1827
|2009.03.13 08:30
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28420
|1.31920
|1828
|2009.03.13 08:35
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28424
|1.31924
|1829
|2009.03.13 08:35
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28429
|1.31929
|1830
|2009.03.13 08:35
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28440
|1.31940
|1831
|2009.03.13 09:02
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28444
|1.31944
|1832
|2009.03.13 09:02
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28449
|1.31949
|1833
|2009.03.13 09:02
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28460
|1.31960
|1834
|2009.03.13 09:03
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28463
|1.31963
|1835
|2009.03.13 09:03
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28464
|1.31964
|1836
|2009.03.13 09:03
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28470
|1.31970
|1837
|2009.03.13 09:03
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28476
|1.31976
|1838
|2009.03.13 09:03
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28481
|1.31981
|1839
|2009.03.13 09:03
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28490
|1.31990
|1840
|2009.03.13 09:07
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28494
|1.31994
|1841
|2009.03.13 09:07
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28500
|1.32000
|1842
|2009.03.13 09:14
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28501
|1.32001
|1843
|2009.03.13 09:14
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28512
|1.32012
|1844
|2009.03.13 09:14
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28514
|1.32014
|1845
|2009.03.13 09:14
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28522
|1.32022
|1846
|2009.03.13 09:14
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28531
|1.32031
|1847
|2009.03.13 09:14
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28533
|1.32033
|1848
|2009.03.13 09:14
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28542
|1.32042
|1849
|2009.03.13 09:14
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28550
|1.32050
|1850
|2009.03.13 09:15
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28557
|1.32057
|1851
|2009.03.13 09:15
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28563
|1.32063
|1852
|2009.03.13 09:15
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28574
|1.32074
|1853
|2009.03.13 09:15
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28590
|1.32090
|1854
|2009.03.13 09:16
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28597
|1.32097
|1855
|2009.03.13 09:16
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28598
|1.32098
|1856
|2009.03.13 09:16
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28603
|1.32103
|1857
|2009.03.13 09:16
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28609
|1.32109
|1858
|2009.03.13 09:16
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28614
|1.32114
|1859
|2009.03.13 09:16
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28619
|1.32119
|1860
|2009.03.13 09:16
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28625
|1.32125
|1861
|2009.03.13 09:16
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28630
|1.32130
|1862
|2009.03.13 09:17
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28645
|1.32145
|1863
|2009.03.13 09:17
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28655
|1.32155
|1864
|2009.03.13 09:17
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28673
|1.32173
|1865
|2009.03.13 09:17
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28682
|1.32182
|1866
|2009.03.13 09:17
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28700
|1.32200
|1867
|2009.03.13 09:18
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28704
|1.32204
|1868
|2009.03.13 09:18
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28709
|1.32209
|1869
|2009.03.13 09:18
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28713
|1.32213
|1870
|2009.03.13 09:18
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28720
|1.32220
|1871
|2009.03.13 09:19
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28721
|1.32221
|1872
|2009.03.13 09:19
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28730
|1.32230
|1873
|2009.03.13 09:20
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28736
|1.32236
|1874
|2009.03.13 09:20
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28742
|1.32242
|1875
|2009.03.13 09:20
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28748
|1.32248
|1876
|2009.03.13 09:20
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28749
|1.32249
|1877
|2009.03.13 09:20
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28752
|1.32252
|1878
|2009.03.13 09:20
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28756
|1.32256
|1879
|2009.03.13 09:20
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28759
|1.32259
|1880
|2009.03.13 09:20
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28763
|1.32263
|1881
|2009.03.13 09:20
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28766
|1.32266
|1882
|2009.03.13 09:20
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28770
|1.32270
|1883
|2009.03.13 09:22
|s/l
|15
|0.01
|1.29540
|1.29540
|1.25540
|-20.06
|10042.84
|1884
|2009.03.13 09:22
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28778
|1.32278
|1885
|2009.03.13 09:22
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28795
|1.32295
|1886
|2009.03.13 09:22
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28813
|1.32313
|1887
|2009.03.13 09:22
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28816
|1.32316
|1888
|2009.03.13 09:22
|modify
|16
|0.03
|1.27536
|1.28820
|1.32320
|1889
|2009.03.13 11:28
|s/l
|16
|0.03
|1.28820
|1.28820
|1.32320
|38.55
|10081.39
|1890
|2009.03.16 11:30
|sell
|17
|0.01
|1.30190
|1.32190
|1.28190
|1891
|2009.03.18 19:18
|s/l
|17
|0.01
|1.32190
|1.32190
|1.28190
|-20.03
|10061.37
|1892
|2009.03.19 15:00
|sell
|18
|0.01
|1.36410
|1.38410
|1.34410
|1893
|2009.03.23 14:54
|modify
|18
|0.01
|1.36410
|1.35658
|1.32158
|1894
|2009.03.23 14:54
|modify
|18
|0.01
|1.36410
|1.35628
|1.32128
|1895
|2009.03.23 14:55
|modify
|18
|0.01
|1.36410
|1.35626
|1.32126
|1896
|2009.03.23 14:55
|modify
|18
|0.01
|1.36410
|1.35622
|1.32122
|1897
|2009.03.23 14:55
|modify
|18
|0.01
|1.36410
|1.35618
|1.32118
|1898
|2009.03.23 16:05
|s/l
|18
|0.01
|1.35618
|1.35618
|1.32118
|7.89
|10069.26
|1899
|2009.03.25 12:00
|sell
|19
|0.01
|1.35150
|1.37150
|1.33150
|1900
|2009.03.27 12:35
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34398
|1.30898
|1901
|2009.03.27 12:41
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34394
|1.30894
|1902
|2009.03.27 12:41
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34382
|1.30882
|1903
|2009.03.27 12:41
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34373
|1.30873
|1904
|2009.03.27 12:41
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34354
|1.30854
|1905
|2009.03.27 12:41
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34348
|1.30848
|1906
|2009.03.27 12:41
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34333
|1.30833
|1907
|2009.03.27 12:41
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34318
|1.30818
|1908
|2009.03.27 12:42
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34304
|1.30804
|1909
|2009.03.27 12:42
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34298
|1.30798
|1910
|2009.03.27 12:42
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34283
|1.30783
|1911
|2009.03.27 12:42
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34268
|1.30768
|1912
|2009.03.27 12:46
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34262
|1.30762
|1913
|2009.03.27 12:46
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34255
|1.30755
|1914
|2009.03.27 12:46
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34248
|1.30748
|1915
|2009.03.27 12:47
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34242
|1.30742
|1916
|2009.03.27 12:47
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34239
|1.30739
|1917
|2009.03.27 12:47
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34233
|1.30733
|1918
|2009.03.27 12:47
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34228
|1.30728
|1919
|2009.03.27 12:51
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34208
|1.30708
|1920
|2009.03.27 12:52
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34203
|1.30703
|1921
|2009.03.27 12:52
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34184
|1.30684
|1922
|2009.03.27 12:52
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34178
|1.30678
|1923
|2009.03.27 12:52
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34163
|1.30663
|1924
|2009.03.27 12:52
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34148
|1.30648
|1925
|2009.03.27 12:54
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34129
|1.30629
|1926
|2009.03.27 12:54
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34108
|1.30608
|1927
|2009.03.27 12:56
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34106
|1.30606
|1928
|2009.03.27 12:56
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34100
|1.30600
|1929
|2009.03.27 12:56
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34088
|1.30588
|1930
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34081
|1.30581
|1931
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34075
|1.30575
|1932
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34068
|1.30568
|1933
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34061
|1.30561
|1934
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34055
|1.30555
|1935
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34048
|1.30548
|1936
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34047
|1.30547
|1937
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34041
|1.30541
|1938
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34035
|1.30535
|1939
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34029
|1.30529
|1940
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34024
|1.30524
|1941
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34018
|1.30518
|1942
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34011
|1.30511
|1943
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.34003
|1.30503
|1944
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33995
|1.30495
|1945
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33986
|1.30486
|1946
|2009.03.27 12:57
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33978
|1.30478
|1947
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33938
|1.30438
|1948
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33911
|1.30411
|1949
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33885
|1.30385
|1950
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33858
|1.30358
|1951
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33838
|1.30338
|1952
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33818
|1.30318
|1953
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33798
|1.30298
|1954
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33793
|1.30293
|1955
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33768
|1.30268
|1956
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33743
|1.30243
|1957
|2009.03.27 12:58
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33718
|1.30218
|1958
|2009.03.27 14:12
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33711
|1.30211
|1959
|2009.03.27 14:12
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33696
|1.30196
|1960
|2009.03.27 14:12
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33687
|1.30187
|1961
|2009.03.27 14:12
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33662
|1.30162
|1962
|2009.03.27 14:12
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33638
|1.30138
|1963
|2009.03.27 14:13
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33621
|1.30121
|1964
|2009.03.27 14:13
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33600
|1.30100
|1965
|2009.03.27 14:13
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33577
|1.30077
|1966
|2009.03.27 14:13
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33538
|1.30038
|1967
|2009.03.27 15:02
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33525
|1.30025
|1968
|2009.03.27 15:02
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33511
|1.30011
|1969
|2009.03.27 15:02
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33506
|1.30006
|1970
|2009.03.27 15:02
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33484
|1.29984
|1971
|2009.03.27 15:02
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33461
|1.29961
|1972
|2009.03.27 15:02
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33438
|1.29938
|1973
|2009.03.27 15:03
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33428
|1.29928
|1974
|2009.03.27 15:10
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33408
|1.29908
|1975
|2009.03.27 17:30
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33403
|1.29903
|1976
|2009.03.27 17:30
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33393
|1.29893
|1977
|2009.03.27 17:30
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33371
|1.29871
|1978
|2009.03.27 17:30
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33348
|1.29848
|1979
|2009.03.27 17:31
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33337
|1.29837
|1980
|2009.03.27 17:31
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33334
|1.29834
|1981
|2009.03.27 17:31
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.33328
|1.29828
|1982
|2009.03.30 08:00
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32718
|1.29218
|1983
|2009.03.30 08:01
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32713
|1.29213
|1984
|2009.03.30 08:01
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32698
|1.29198
|1985
|2009.03.30 09:21
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32693
|1.29193
|1986
|2009.03.30 09:21
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32658
|1.29158
|1987
|2009.03.30 09:23
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32608
|1.29108
|1988
|2009.03.30 09:23
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32568
|1.29068
|1989
|2009.03.30 09:24
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32508
|1.29008
|1990
|2009.03.30 09:24
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32503
|1.29003
|1991
|2009.03.30 09:24
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32498
|1.28998
|1992
|2009.03.30 09:41
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32488
|1.28988
|1993
|2009.03.30 09:42
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32448
|1.28948
|1994
|2009.03.30 09:42
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32423
|1.28923
|1995
|2009.03.30 09:42
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32418
|1.28918
|1996
|2009.03.30 11:20
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32412
|1.28912
|1997
|2009.03.30 11:20
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32408
|1.28908
|1998
|2009.03.30 11:22
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32403
|1.28903
|1999
|2009.03.30 11:22
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32394
|1.28894
|2000
|2009.03.30 11:22
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32378
|1.28878
|2001
|2009.03.30 12:53
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32371
|1.28871
|2002
|2009.03.30 12:53
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32359
|1.28859
|2003
|2009.03.30 12:53
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32338
|1.28838
|2004
|2009.03.30 15:23
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32323
|1.28823
|2005
|2009.03.30 15:23
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32308
|1.28808
|2006
|2009.03.30 15:27
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32302
|1.28802
|2007
|2009.03.30 15:27
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32286
|1.28786
|2008
|2009.03.30 15:27
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32258
|1.28758
|2009
|2009.03.30 15:28
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32252
|1.28752
|2010
|2009.03.30 15:28
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32236
|1.28736
|2011
|2009.03.30 15:28
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32220
|1.28720
|2012
|2009.03.30 15:28
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32216
|1.28716
|2013
|2009.03.30 15:28
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32208
|1.28708
|2014
|2009.03.30 15:31
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32202
|1.28702
|2015
|2009.03.30 15:31
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32188
|1.28688
|2016
|2009.03.30 15:44
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32172
|1.28672
|2017
|2009.03.30 15:44
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32148
|1.28648
|2018
|2009.03.30 15:45
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32145
|1.28645
|2019
|2009.03.30 15:45
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32139
|1.28639
|2020
|2009.03.30 15:45
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32134
|1.28634
|2021
|2009.03.30 15:45
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32128
|1.28628
|2022
|2009.03.30 15:45
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32124
|1.28624
|2023
|2009.03.30 15:45
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32117
|1.28617
|2024
|2009.03.30 15:45
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32109
|1.28609
|2025
|2009.03.30 15:45
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32102
|1.28602
|2026
|2009.03.30 15:45
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32095
|1.28595
|2027
|2009.03.30 15:45
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32088
|1.28588
|2028
|2009.03.30 15:49
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32078
|1.28578
|2029
|2009.03.30 15:50
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32068
|1.28568
|2030
|2009.03.30 15:50
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32062
|1.28562
|2031
|2009.03.30 15:50
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32056
|1.28556
|2032
|2009.03.30 15:50
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32049
|1.28549
|2033
|2009.03.30 15:50
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32043
|1.28543
|2034
|2009.03.30 15:50
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32041
|1.28541
|2035
|2009.03.30 15:50
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32038
|1.28538
|2036
|2009.03.30 15:53
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32036
|1.28536
|2037
|2009.03.30 15:53
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32024
|1.28524
|2038
|2009.03.30 15:53
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32018
|1.28518
|2039
|2009.03.30 15:53
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.32003
|1.28503
|2040
|2009.03.30 15:53
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31988
|1.28488
|2041
|2009.03.30 15:54
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31978
|1.28478
|2042
|2009.03.30 15:56
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31968
|1.28468
|2043
|2009.03.30 15:56
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31964
|1.28464
|2044
|2009.03.30 15:56
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31961
|1.28461
|2045
|2009.03.30 15:56
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31957
|1.28457
|2046
|2009.03.30 15:56
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31954
|1.28454
|2047
|2009.03.30 15:56
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31948
|1.28448
|2048
|2009.03.30 16:32
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31945
|1.28445
|2049
|2009.03.30 16:32
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31942
|1.28442
|2050
|2009.03.30 16:32
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31928
|1.28428
|2051
|2009.03.30 16:32
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31913
|1.28413
|2052
|2009.03.30 16:32
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31898
|1.28398
|2053
|2009.03.30 18:00
|modify
|19
|0.01
|1.35150
|1.31888
|1.28388
|2054
|2009.03.30 21:12
|s/l
|19
|0.01
|1.31888
|1.31888
|1.28388
|32.55
|10101.81
|2055
|2009.03.31 12:30
|sell
|20
|0.01
|1.33070
|1.35070
|1.31070
|2056
|2009.04.02 18:30
|s/l
|20
|0.01
|1.35070
|1.35070
|1.31070
|-20.06
|10081.75
|2057
|2009.04.02 19:15
|sell
|21
|0.01
|1.34870
|1.36870
|1.32870
|2058
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34119
|1.30619
|2059
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34117
|1.30617
|2060
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34115
|1.30615
|2061
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34114
|1.30614
|2062
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34112
|1.30612
|2063
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34111
|1.30611
|2064
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34109
|1.30609
|2065
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34108
|1.30608
|2066
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34106
|1.30606
|2067
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34105
|1.30605
|2068
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34103
|1.30603
|2069
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34101
|1.30601
|2070
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34099
|1.30599
|2071
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34097
|1.30597
|2072
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34095
|1.30595
|2073
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34093
|1.30593
|2074
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34091
|1.30591
|2075
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34089
|1.30589
|2076
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34087
|1.30587
|2077
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34085
|1.30585
|2078
|2009.04.07 10:39
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34083
|1.30583
|2079
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34077
|1.30577
|2080
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34073
|1.30573
|2081
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34070
|1.30570
|2082
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34066
|1.30566
|2083
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34063
|1.30563
|2084
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34061
|1.30561
|2085
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34058
|1.30558
|2086
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34054
|1.30554
|2087
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34051
|1.30551
|2088
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34048
|1.30548
|2089
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34044
|1.30544
|2090
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34041
|1.30541
|2091
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34040
|1.30540
|2092
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34035
|1.30535
|2093
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34031
|1.30531
|2094
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34027
|1.30527
|2095
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34023
|1.30523
|2096
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34018
|1.30518
|2097
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34014
|1.30514
|2098
|2009.04.07 10:40
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34010
|1.30510
|2099
|2009.04.07 10:51
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34009
|1.30509
|2100
|2009.04.07 10:51
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34007
|1.30507
|2101
|2009.04.07 10:51
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34006
|1.30506
|2102
|2009.04.07 10:51
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34004
|1.30504
|2103
|2009.04.07 11:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34003
|1.30503
|2104
|2009.04.07 11:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.34001
|1.30501
|2105
|2009.04.07 11:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33998
|1.30498
|2106
|2009.04.07 11:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33996
|1.30496
|2107
|2009.04.07 11:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33993
|1.30493
|2108
|2009.04.07 11:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33991
|1.30491
|2109
|2009.04.07 11:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33988
|1.30488
|2110
|2009.04.07 11:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33986
|1.30486
|2111
|2009.04.07 11:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33983
|1.30483
|2112
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33981
|1.30481
|2113
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33979
|1.30479
|2114
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33976
|1.30476
|2115
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33974
|1.30474
|2116
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33972
|1.30472
|2117
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33970
|1.30470
|2118
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33968
|1.30468
|2119
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33966
|1.30466
|2120
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33964
|1.30464
|2121
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33962
|1.30462
|2122
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33960
|1.30460
|2123
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33958
|1.30458
|2124
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33956
|1.30456
|2125
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33954
|1.30454
|2126
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33953
|1.30453
|2127
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33950
|1.30450
|2128
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33948
|1.30448
|2129
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33945
|1.30445
|2130
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33943
|1.30443
|2131
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33940
|1.30440
|2132
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33938
|1.30438
|2133
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33935
|1.30435
|2134
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33933
|1.30433
|2135
|2009.04.07 11:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33930
|1.30430
|2136
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33929
|1.30429
|2137
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33927
|1.30427
|2138
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33926
|1.30426
|2139
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33925
|1.30425
|2140
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33923
|1.30423
|2141
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33922
|1.30422
|2142
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33920
|1.30420
|2143
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33919
|1.30419
|2144
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33916
|1.30416
|2145
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33910
|1.30410
|2146
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33904
|1.30404
|2147
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33899
|1.30399
|2148
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33893
|1.30393
|2149
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33888
|1.30388
|2150
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33882
|1.30382
|2151
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33878
|1.30378
|2152
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33872
|1.30372
|2153
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33867
|1.30367
|2154
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33861
|1.30361
|2155
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33856
|1.30356
|2156
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33850
|1.30350
|2157
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33845
|1.30345
|2158
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33839
|1.30339
|2159
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33834
|1.30334
|2160
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33828
|1.30328
|2161
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33825
|1.30325
|2162
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33818
|1.30318
|2163
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33811
|1.30311
|2164
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33804
|1.30304
|2165
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33797
|1.30297
|2166
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33790
|1.30290
|2167
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33783
|1.30283
|2168
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33776
|1.30276
|2169
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33769
|1.30269
|2170
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33762
|1.30262
|2171
|2009.04.07 11:02
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33755
|1.30255
|2172
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33753
|1.30253
|2173
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33749
|1.30249
|2174
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33746
|1.30246
|2175
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33742
|1.30242
|2176
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33738
|1.30238
|2177
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33734
|1.30234
|2178
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33730
|1.30230
|2179
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33726
|1.30226
|2180
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33722
|1.30222
|2181
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33717
|1.30217
|2182
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33712
|1.30212
|2183
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33707
|1.30207
|2184
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33702
|1.30202
|2185
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33697
|1.30197
|2186
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33692
|1.30192
|2187
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33687
|1.30187
|2188
|2009.04.07 11:03
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33682
|1.30182
|2189
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33678
|1.30178
|2190
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33673
|1.30173
|2191
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33669
|1.30169
|2192
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33665
|1.30165
|2193
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33661
|1.30161
|2194
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33656
|1.30156
|2195
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33651
|1.30151
|2196
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33646
|1.30146
|2197
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33641
|1.30141
|2198
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33637
|1.30137
|2199
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33632
|1.30132
|2200
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33627
|1.30127
|2201
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33622
|1.30122
|2202
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33617
|1.30117
|2203
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33613
|1.30113
|2204
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33608
|1.30108
|2205
|2009.04.07 11:04
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33603
|1.30103
|2206
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33600
|1.30100
|2207
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33595
|1.30095
|2208
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33590
|1.30090
|2209
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33586
|1.30086
|2210
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33581
|1.30081
|2211
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33577
|1.30077
|2212
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33572
|1.30072
|2213
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33571
|1.30071
|2214
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33569
|1.30069
|2215
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33567
|1.30067
|2216
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33565
|1.30065
|2217
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33564
|1.30064
|2218
|2009.04.07 11:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33562
|1.30062
|2219
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33560
|1.30060
|2220
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33556
|1.30056
|2221
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33551
|1.30051
|2222
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33547
|1.30047
|2223
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33543
|1.30043
|2224
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33539
|1.30039
|2225
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33535
|1.30035
|2226
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33531
|1.30031
|2227
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33527
|1.30027
|2228
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33523
|1.30023
|2229
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33519
|1.30019
|2230
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33514
|1.30014
|2231
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33510
|1.30010
|2232
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33506
|1.30006
|2233
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33503
|1.30003
|2234
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33497
|1.29997
|2235
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33492
|1.29992
|2236
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33487
|1.29987
|2237
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33482
|1.29982
|2238
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33477
|1.29977
|2239
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33472
|1.29972
|2240
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33466
|1.29966
|2241
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33461
|1.29961
|2242
|2009.04.07 11:15
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33456
|1.29956
|2243
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33453
|1.29953
|2244
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33449
|1.29949
|2245
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33445
|1.29945
|2246
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33440
|1.29940
|2247
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33435
|1.29935
|2248
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33430
|1.29930
|2249
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33425
|1.29925
|2250
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33420
|1.29920
|2251
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33415
|1.29915
|2252
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33410
|1.29910
|2253
|2009.04.07 11:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33405
|1.29905
|2254
|2009.04.07 11:27
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33401
|1.29901
|2255
|2009.04.07 11:27
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33392
|1.29892
|2256
|2009.04.07 11:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33389
|1.29889
|2257
|2009.04.07 11:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33386
|1.29886
|2258
|2009.04.07 11:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33384
|1.29884
|2259
|2009.04.07 11:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33381
|1.29881
|2260
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33380
|1.29880
|2261
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33379
|1.29879
|2262
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33378
|1.29878
|2263
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33377
|1.29877
|2264
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33376
|1.29876
|2265
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33375
|1.29875
|2266
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33374
|1.29874
|2267
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33373
|1.29873
|2268
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33370
|1.29870
|2269
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33366
|1.29866
|2270
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33363
|1.29863
|2271
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33359
|1.29859
|2272
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33356
|1.29856
|2273
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33353
|1.29853
|2274
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33350
|1.29850
|2275
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33347
|1.29847
|2276
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33343
|1.29843
|2277
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33340
|1.29840
|2278
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33337
|1.29837
|2279
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33335
|1.29835
|2280
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33331
|1.29831
|2281
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33326
|1.29826
|2282
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33322
|1.29822
|2283
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33317
|1.29817
|2284
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33313
|1.29813
|2285
|2009.04.07 12:06
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33308
|1.29808
|2286
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33307
|1.29807
|2287
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33299
|1.29799
|2288
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33292
|1.29792
|2289
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33284
|1.29784
|2290
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33276
|1.29776
|2291
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33269
|1.29769
|2292
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33261
|1.29761
|2293
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33260
|1.29760
|2294
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33257
|1.29757
|2295
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33255
|1.29755
|2296
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33252
|1.29752
|2297
|2009.04.07 12:14
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33250
|1.29750
|2298
|2009.04.07 12:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33248
|1.29748
|2299
|2009.04.07 12:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33245
|1.29745
|2300
|2009.04.07 12:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33242
|1.29742
|2301
|2009.04.07 12:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33240
|1.29740
|2302
|2009.04.07 12:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33237
|1.29737
|2303
|2009.04.07 12:55
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33233
|1.29733
|2304
|2009.04.07 12:55
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33227
|1.29727
|2305
|2009.04.07 12:55
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33220
|1.29720
|2306
|2009.04.07 12:55
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33216
|1.29716
|2307
|2009.04.07 12:55
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33207
|1.29707
|2308
|2009.04.07 12:55
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33198
|1.29698
|2309
|2009.04.07 12:55
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33188
|1.29688
|2310
|2009.04.07 12:55
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33179
|1.29679
|2311
|2009.04.07 12:55
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33169
|1.29669
|2312
|2009.04.07 12:55
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33160
|1.29660
|2313
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33159
|1.29659
|2314
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33157
|1.29657
|2315
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33155
|1.29655
|2316
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33152
|1.29652
|2317
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33149
|1.29649
|2318
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33147
|1.29647
|2319
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33144
|1.29644
|2320
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33142
|1.29642
|2321
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33139
|1.29639
|2322
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33136
|1.29636
|2323
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33134
|1.29634
|2324
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33131
|1.29631
|2325
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33128
|1.29628
|2326
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33126
|1.29626
|2327
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33123
|1.29623
|2328
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33121
|1.29621
|2329
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33118
|1.29618
|2330
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33116
|1.29616
|2331
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33112
|1.29612
|2332
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33109
|1.29609
|2333
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33106
|1.29606
|2334
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33102
|1.29602
|2335
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33099
|1.29599
|2336
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33096
|1.29596
|2337
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33093
|1.29593
|2338
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33089
|1.29589
|2339
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33086
|1.29586
|2340
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33083
|1.29583
|2341
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33079
|1.29579
|2342
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33076
|1.29576
|2343
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33073
|1.29573
|2344
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33070
|1.29570
|2345
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33066
|1.29566
|2346
|2009.04.07 12:56
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33063
|1.29563
|2347
|2009.04.07 12:57
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33060
|1.29560
|2348
|2009.04.07 12:57
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33059
|1.29559
|2349
|2009.04.07 13:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33058
|1.29558
|2350
|2009.04.07 13:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33054
|1.29554
|2351
|2009.04.07 13:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33050
|1.29550
|2352
|2009.04.07 13:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33046
|1.29546
|2353
|2009.04.07 13:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33042
|1.29542
|2354
|2009.04.07 13:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33038
|1.29538
|2355
|2009.04.07 13:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33034
|1.29534
|2356
|2009.04.07 13:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33030
|1.29530
|2357
|2009.04.07 13:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.33026
|1.29526
|2358
|2009.04.08 08:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32559
|1.29059
|2359
|2009.04.08 08:00
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32555
|1.29055
|2360
|2009.04.08 08:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32553
|1.29053
|2361
|2009.04.08 08:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32552
|1.29052
|2362
|2009.04.08 08:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32551
|1.29051
|2363
|2009.04.08 08:01
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32549
|1.29049
|2364
|2009.04.08 08:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32548
|1.29048
|2365
|2009.04.08 08:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32542
|1.29042
|2366
|2009.04.08 08:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32535
|1.29035
|2367
|2009.04.08 08:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32528
|1.29028
|2368
|2009.04.08 08:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32520
|1.29020
|2369
|2009.04.08 08:16
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32513
|1.29013
|2370
|2009.04.08 08:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32506
|1.29006
|2371
|2009.04.08 08:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32499
|1.28999
|2372
|2009.04.08 08:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32492
|1.28992
|2373
|2009.04.08 08:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32485
|1.28985
|2374
|2009.04.08 08:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32478
|1.28978
|2375
|2009.04.08 08:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32477
|1.28977
|2376
|2009.04.08 08:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32475
|1.28975
|2377
|2009.04.08 08:17
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32473
|1.28973
|2378
|2009.04.08 08:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32470
|1.28970
|2379
|2009.04.08 08:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32469
|1.28969
|2380
|2009.04.08 08:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32464
|1.28964
|2381
|2009.04.08 08:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32460
|1.28960
|2382
|2009.04.08 08:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32456
|1.28956
|2383
|2009.04.08 08:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32452
|1.28952
|2384
|2009.04.08 08:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32447
|1.28947
|2385
|2009.04.08 08:18
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32443
|1.28943
|2386
|2009.04.08 08:19
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32442
|1.28942
|2387
|2009.04.08 08:19
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32440
|1.28940
|2388
|2009.04.08 08:19
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32439
|1.28939
|2389
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32436
|1.28936
|2390
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32433
|1.28933
|2391
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32431
|1.28931
|2392
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32428
|1.28928
|2393
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32424
|1.28924
|2394
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32421
|1.28921
|2395
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32417
|1.28917
|2396
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32413
|1.28913
|2397
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32410
|1.28910
|2398
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32406
|1.28906
|2399
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32403
|1.28903
|2400
|2009.04.08 08:35
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32399
|1.28899
|2401
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32395
|1.28895
|2402
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32391
|1.28891
|2403
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32386
|1.28886
|2404
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32381
|1.28881
|2405
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32376
|1.28876
|2406
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32371
|1.28871
|2407
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32366
|1.28866
|2408
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32361
|1.28861
|2409
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32360
|1.28860
|2410
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32353
|1.28853
|2411
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32347
|1.28847
|2412
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32341
|1.28841
|2413
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32335
|1.28835
|2414
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32328
|1.28828
|2415
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32322
|1.28822
|2416
|2009.04.08 08:43
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32316
|1.28816
|2417
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32312
|1.28812
|2418
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32311
|1.28811
|2419
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32310
|1.28810
|2420
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32309
|1.28809
|2421
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32308
|1.28808
|2422
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32307
|1.28807
|2423
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32306
|1.28806
|2424
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32305
|1.28805
|2425
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32304
|1.28804
|2426
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32302
|1.28802
|2427
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32301
|1.28801
|2428
|2009.04.08 08:44
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32299
|1.28799
|2429
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32298
|1.28798
|2430
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32294
|1.28794
|2431
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32291
|1.28791
|2432
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32287
|1.28787
|2433
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32284
|1.28784
|2434
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32280
|1.28780
|2435
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32277
|1.28777
|2436
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32273
|1.28773
|2437
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32270
|1.28770
|2438
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32265
|1.28765
|2439
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32261
|1.28761
|2440
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32256
|1.28756
|2441
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32252
|1.28752
|2442
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32247
|1.28747
|2443
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32243
|1.28743
|2444
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32238
|1.28738
|2445
|2009.04.08 08:46
|modify
|21
|0.01
|1.34870
|1.32234
|1.28734
|2446
|2009.04.08 11:44
|s/l
|21
|0.01
|1.32234
|1.32234
|1.28734
|26.30
|10108.06
|2447
|2009.04.08 13:30
|sell
|22
|0.01
|1.32423
|1.34423
|1.30423
|2448
|2009.04.17 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31671
|1.28171
|2449
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31670
|1.28170
|2450
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31669
|1.28169
|2451
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31668
|1.28168
|2452
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31667
|1.28167
|2453
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31665
|1.28165
|2454
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31662
|1.28162
|2455
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31659
|1.28159
|2456
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31656
|1.28156
|2457
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31653
|1.28153
|2458
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31649
|1.28149
|2459
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31646
|1.28146
|2460
|2009.04.17 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31642
|1.28142
|2461
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31641
|1.28141
|2462
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31639
|1.28139
|2463
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31638
|1.28138
|2464
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31636
|1.28136
|2465
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31633
|1.28133
|2466
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31631
|1.28131
|2467
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31628
|1.28128
|2468
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31626
|1.28126
|2469
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31623
|1.28123
|2470
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31621
|1.28121
|2471
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31618
|1.28118
|2472
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31615
|1.28115
|2473
|2009.04.17 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31612
|1.28112
|2474
|2009.04.17 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31610
|1.28110
|2475
|2009.04.17 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31609
|1.28109
|2476
|2009.04.17 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31602
|1.28102
|2477
|2009.04.17 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31594
|1.28094
|2478
|2009.04.17 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31587
|1.28087
|2479
|2009.04.17 08:07
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31584
|1.28084
|2480
|2009.04.17 08:07
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31576
|1.28076
|2481
|2009.04.17 08:08
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31572
|1.28072
|2482
|2009.04.17 08:08
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31566
|1.28066
|2483
|2009.04.17 08:08
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31560
|1.28060
|2484
|2009.04.17 08:08
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31554
|1.28054
|2485
|2009.04.17 08:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31551
|1.28051
|2486
|2009.04.17 08:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31550
|1.28050
|2487
|2009.04.17 08:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31548
|1.28048
|2488
|2009.04.17 08:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31546
|1.28046
|2489
|2009.04.17 08:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31544
|1.28044
|2490
|2009.04.17 10:16
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31543
|1.28043
|2491
|2009.04.17 10:16
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31537
|1.28037
|2492
|2009.04.17 10:16
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31530
|1.28030
|2493
|2009.04.17 10:16
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31524
|1.28024
|2494
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31522
|1.28022
|2495
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31520
|1.28020
|2496
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31517
|1.28017
|2497
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31515
|1.28015
|2498
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31513
|1.28013
|2499
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31511
|1.28011
|2500
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31508
|1.28008
|2501
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31506
|1.28006
|2502
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31503
|1.28003
|2503
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31501
|1.28001
|2504
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31498
|1.27998
|2505
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31496
|1.27996
|2506
|2009.04.17 10:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31493
|1.27993
|2507
|2009.04.17 10:23
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31491
|1.27991
|2508
|2009.04.17 10:23
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31489
|1.27989
|2509
|2009.04.17 10:23
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31486
|1.27986
|2510
|2009.04.17 10:23
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31484
|1.27984
|2511
|2009.04.17 10:23
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31481
|1.27981
|2512
|2009.04.17 10:23
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31479
|1.27979
|2513
|2009.04.17 10:23
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31476
|1.27976
|2514
|2009.04.17 10:23
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31474
|1.27974
|2515
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31473
|1.27973
|2516
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31472
|1.27972
|2517
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31471
|1.27971
|2518
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31470
|1.27970
|2519
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31469
|1.27969
|2520
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31468
|1.27968
|2521
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31467
|1.27967
|2522
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31466
|1.27966
|2523
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31465
|1.27965
|2524
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31464
|1.27964
|2525
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31463
|1.27963
|2526
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31461
|1.27961
|2527
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31460
|1.27960
|2528
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31459
|1.27959
|2529
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31458
|1.27958
|2530
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31456
|1.27956
|2531
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31455
|1.27955
|2532
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31454
|1.27954
|2533
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31453
|1.27953
|2534
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31451
|1.27951
|2535
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31450
|1.27950
|2536
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31445
|1.27945
|2537
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31440
|1.27940
|2538
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31436
|1.27936
|2539
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31431
|1.27931
|2540
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31426
|1.27926
|2541
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31421
|1.27921
|2542
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31417
|1.27917
|2543
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31412
|1.27912
|2544
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31407
|1.27907
|2545
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31402
|1.27902
|2546
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31397
|1.27897
|2547
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31393
|1.27893
|2548
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31388
|1.27888
|2549
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31383
|1.27883
|2550
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31378
|1.27878
|2551
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31374
|1.27874
|2552
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31368
|1.27868
|2553
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31362
|1.27862
|2554
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31356
|1.27856
|2555
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31350
|1.27850
|2556
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31344
|1.27844
|2557
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31338
|1.27838
|2558
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31332
|1.27832
|2559
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31326
|1.27826
|2560
|2009.04.17 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31320
|1.27820
|2561
|2009.04.17 10:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31318
|1.27818
|2562
|2009.04.17 12:44
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31317
|1.27817
|2563
|2009.04.17 12:44
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31313
|1.27813
|2564
|2009.04.17 12:44
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31308
|1.27808
|2565
|2009.04.17 12:44
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31304
|1.27804
|2566
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31301
|1.27801
|2567
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31298
|1.27798
|2568
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31295
|1.27795
|2569
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31293
|1.27793
|2570
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31290
|1.27790
|2571
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31287
|1.27787
|2572
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31285
|1.27785
|2573
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31282
|1.27782
|2574
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31279
|1.27779
|2575
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31277
|1.27777
|2576
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31274
|1.27774
|2577
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31271
|1.27771
|2578
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31267
|1.27767
|2579
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31264
|1.27764
|2580
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31260
|1.27760
|2581
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31257
|1.27757
|2582
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31253
|1.27753
|2583
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31249
|1.27749
|2584
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31246
|1.27746
|2585
|2009.04.17 13:17
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31242
|1.27742
|2586
|2009.04.17 13:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31241
|1.27741
|2587
|2009.04.17 13:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31236
|1.27736
|2588
|2009.04.17 13:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31230
|1.27730
|2589
|2009.04.17 13:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31225
|1.27725
|2590
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31221
|1.27721
|2591
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31215
|1.27715
|2592
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31209
|1.27709
|2593
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31203
|1.27703
|2594
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31197
|1.27697
|2595
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31191
|1.27691
|2596
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31185
|1.27685
|2597
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31179
|1.27679
|2598
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31178
|1.27678
|2599
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31176
|1.27676
|2600
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31174
|1.27674
|2601
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31173
|1.27673
|2602
|2009.04.17 13:21
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31171
|1.27671
|2603
|2009.04.17 13:25
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31170
|1.27670
|2604
|2009.04.17 13:25
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31166
|1.27666
|2605
|2009.04.17 13:25
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31161
|1.27661
|2606
|2009.04.17 13:25
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31155
|1.27655
|2607
|2009.04.17 13:25
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31150
|1.27650
|2608
|2009.04.17 13:25
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31145
|1.27645
|2609
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31144
|1.27644
|2610
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31142
|1.27642
|2611
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31141
|1.27641
|2612
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31139
|1.27639
|2613
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31137
|1.27637
|2614
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31135
|1.27635
|2615
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31133
|1.27633
|2616
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31131
|1.27631
|2617
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31130
|1.27630
|2618
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31128
|1.27628
|2619
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31125
|1.27625
|2620
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31123
|1.27623
|2621
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31120
|1.27620
|2622
|2009.04.17 13:26
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31118
|1.27618
|2623
|2009.04.17 15:08
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31116
|1.27616
|2624
|2009.04.17 15:08
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31112
|1.27612
|2625
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31111
|1.27611
|2626
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31108
|1.27608
|2627
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31105
|1.27605
|2628
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31102
|1.27602
|2629
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31099
|1.27599
|2630
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31095
|1.27595
|2631
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31092
|1.27592
|2632
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31088
|1.27588
|2633
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31084
|1.27584
|2634
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31081
|1.27581
|2635
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31077
|1.27577
|2636
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31074
|1.27574
|2637
|2009.04.17 15:09
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31070
|1.27570
|2638
|2009.04.17 15:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31069
|1.27569
|2639
|2009.04.17 15:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31068
|1.27568
|2640
|2009.04.17 15:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31067
|1.27567
|2641
|2009.04.17 15:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31066
|1.27566
|2642
|2009.04.17 15:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31065
|1.27565
|2643
|2009.04.17 15:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31064
|1.27564
|2644
|2009.04.17 17:14
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31063
|1.27563
|2645
|2009.04.17 17:14
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31061
|1.27561
|2646
|2009.04.17 17:15
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31058
|1.27558
|2647
|2009.04.17 17:15
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31055
|1.27555
|2648
|2009.04.17 17:15
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31051
|1.27551
|2649
|2009.04.17 17:15
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31048
|1.27548
|2650
|2009.04.17 17:15
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31045
|1.27545
|2651
|2009.04.17 17:15
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31042
|1.27542
|2652
|2009.04.17 17:19
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31041
|1.27541
|2653
|2009.04.17 17:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31040
|1.27540
|2654
|2009.04.17 17:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31038
|1.27538
|2655
|2009.04.17 17:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31036
|1.27536
|2656
|2009.04.17 17:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31034
|1.27534
|2657
|2009.04.17 17:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31032
|1.27532
|2658
|2009.04.17 17:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31029
|1.27529
|2659
|2009.04.17 17:20
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31027
|1.27527
|2660
|2009.04.17 17:22
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.31026
|1.27526
|2661
|2009.04.20 08:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30746
|1.27246
|2662
|2009.04.20 08:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30744
|1.27244
|2663
|2009.04.20 08:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30743
|1.27243
|2664
|2009.04.20 08:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30741
|1.27241
|2665
|2009.04.20 08:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30740
|1.27240
|2666
|2009.04.20 08:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30738
|1.27238
|2667
|2009.04.20 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30733
|1.27233
|2668
|2009.04.20 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30727
|1.27227
|2669
|2009.04.20 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30723
|1.27223
|2670
|2009.04.20 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30718
|1.27218
|2671
|2009.04.20 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30713
|1.27213
|2672
|2009.04.20 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30708
|1.27208
|2673
|2009.04.20 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30702
|1.27202
|2674
|2009.04.20 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30695
|1.27195
|2675
|2009.04.20 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30689
|1.27189
|2676
|2009.04.20 08:03
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30683
|1.27183
|2677
|2009.04.20 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30681
|1.27181
|2678
|2009.04.20 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30679
|1.27179
|2679
|2009.04.20 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30676
|1.27176
|2680
|2009.04.20 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30674
|1.27174
|2681
|2009.04.20 08:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30672
|1.27172
|2682
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30671
|1.27171
|2683
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30670
|1.27170
|2684
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30669
|1.27169
|2685
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30666
|1.27166
|2686
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30663
|1.27163
|2687
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30660
|1.27160
|2688
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30657
|1.27157
|2689
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30656
|1.27156
|2690
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30652
|1.27152
|2691
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30648
|1.27148
|2692
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30644
|1.27144
|2693
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30641
|1.27141
|2694
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30637
|1.27137
|2695
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30636
|1.27136
|2696
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30632
|1.27132
|2697
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30628
|1.27128
|2698
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30624
|1.27124
|2699
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30620
|1.27120
|2700
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30616
|1.27116
|2701
|2009.04.20 08:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30612
|1.27112
|2702
|2009.04.20 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30609
|1.27109
|2703
|2009.04.20 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30607
|1.27107
|2704
|2009.04.20 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30606
|1.27106
|2705
|2009.04.20 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30603
|1.27103
|2706
|2009.04.20 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30600
|1.27100
|2707
|2009.04.20 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30597
|1.27097
|2708
|2009.04.20 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30595
|1.27095
|2709
|2009.04.20 08:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30592
|1.27092
|2710
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30591
|1.27091
|2711
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30587
|1.27087
|2712
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30586
|1.27086
|2713
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30582
|1.27082
|2714
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30579
|1.27079
|2715
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30575
|1.27075
|2716
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30572
|1.27072
|2717
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30568
|1.27068
|2718
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30565
|1.27065
|2719
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30561
|1.27061
|2720
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30557
|1.27057
|2721
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30553
|1.27053
|2722
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30548
|1.27048
|2723
|2009.04.20 08:36
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30544
|1.27044
|2724
|2009.04.20 08:37
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30535
|1.27035
|2725
|2009.04.20 08:37
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30534
|1.27034
|2726
|2009.04.20 08:37
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30533
|1.27033
|2727
|2009.04.20 08:37
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30531
|1.27031
|2728
|2009.04.20 08:37
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30530
|1.27030
|2729
|2009.04.20 08:37
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30529
|1.27029
|2730
|2009.04.20 08:37
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30527
|1.27027
|2731
|2009.04.20 08:37
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30525
|1.27025
|2732
|2009.04.20 08:37
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30523
|1.27023
|2733
|2009.04.20 08:39
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30522
|1.27022
|2734
|2009.04.20 08:39
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30521
|1.27021
|2735
|2009.04.20 08:39
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30518
|1.27018
|2736
|2009.04.20 08:39
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30516
|1.27016
|2737
|2009.04.20 08:39
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30514
|1.27014
|2738
|2009.04.20 08:39
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30511
|1.27011
|2739
|2009.04.20 08:39
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30509
|1.27009
|2740
|2009.04.20 08:39
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30506
|1.27006
|2741
|2009.04.20 08:39
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30503
|1.27003
|2742
|2009.04.20 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30502
|1.27002
|2743
|2009.04.20 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30498
|1.26998
|2744
|2009.04.20 10:24
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30493
|1.26993
|2745
|2009.04.20 10:54
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30491
|1.26991
|2746
|2009.04.20 10:54
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30486
|1.26986
|2747
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30485
|1.26985
|2748
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30479
|1.26979
|2749
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30473
|1.26973
|2750
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30467
|1.26967
|2751
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30461
|1.26961
|2752
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30454
|1.26954
|2753
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30447
|1.26947
|2754
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30440
|1.26940
|2755
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30433
|1.26933
|2756
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30426
|1.26926
|2757
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30419
|1.26919
|2758
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30418
|1.26918
|2759
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30410
|1.26910
|2760
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30402
|1.26902
|2761
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30395
|1.26895
|2762
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30387
|1.26887
|2763
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30379
|1.26879
|2764
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30372
|1.26872
|2765
|2009.04.20 10:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30364
|1.26864
|2766
|2009.04.20 10:58
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30362
|1.26862
|2767
|2009.04.20 10:58
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30358
|1.26858
|2768
|2009.04.20 10:58
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30353
|1.26853
|2769
|2009.04.20 10:58
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30349
|1.26849
|2770
|2009.04.20 10:59
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30348
|1.26848
|2771
|2009.04.20 10:59
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30347
|1.26847
|2772
|2009.04.20 11:28
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30343
|1.26843
|2773
|2009.04.20 11:28
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30333
|1.26833
|2774
|2009.04.20 11:28
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30323
|1.26823
|2775
|2009.04.20 11:29
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30321
|1.26821
|2776
|2009.04.20 11:29
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30317
|1.26817
|2777
|2009.04.20 11:29
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30313
|1.26813
|2778
|2009.04.20 11:29
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30308
|1.26808
|2779
|2009.04.20 11:29
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30304
|1.26804
|2780
|2009.04.20 11:29
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30299
|1.26799
|2781
|2009.04.20 11:30
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30298
|1.26798
|2782
|2009.04.20 11:30
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30297
|1.26797
|2783
|2009.04.20 11:30
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30296
|1.26796
|2784
|2009.04.20 11:30
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30295
|1.26795
|2785
|2009.04.20 11:30
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30294
|1.26794
|2786
|2009.04.20 11:30
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30293
|1.26793
|2787
|2009.04.20 11:33
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30292
|1.26792
|2788
|2009.04.20 11:33
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30289
|1.26789
|2789
|2009.04.20 11:33
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30288
|1.26788
|2790
|2009.04.20 11:33
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30287
|1.26787
|2791
|2009.04.20 12:02
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30284
|1.26784
|2792
|2009.04.20 12:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30282
|1.26782
|2793
|2009.04.20 12:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30277
|1.26777
|2794
|2009.04.20 12:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30272
|1.26772
|2795
|2009.04.20 12:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30266
|1.26766
|2796
|2009.04.20 12:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30259
|1.26759
|2797
|2009.04.20 12:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30253
|1.26753
|2798
|2009.04.20 12:04
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30247
|1.26747
|2799
|2009.04.20 12:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30244
|1.26744
|2800
|2009.04.20 12:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30241
|1.26741
|2801
|2009.04.20 12:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30238
|1.26738
|2802
|2009.04.20 12:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30235
|1.26735
|2803
|2009.04.20 12:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30231
|1.26731
|2804
|2009.04.20 12:05
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30228
|1.26728
|2805
|2009.04.20 12:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30224
|1.26724
|2806
|2009.04.20 12:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30223
|1.26723
|2807
|2009.04.20 12:06
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30222
|1.26722
|2808
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30220
|1.26720
|2809
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30216
|1.26716
|2810
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30209
|1.26709
|2811
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30202
|1.26702
|2812
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30195
|1.26695
|2813
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30188
|1.26688
|2814
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30181
|1.26681
|2815
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30174
|1.26674
|2816
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30167
|1.26667
|2817
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30160
|1.26660
|2818
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30153
|1.26653
|2819
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30146
|1.26646
|2820
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30145
|1.26645
|2821
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30136
|1.26636
|2822
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30127
|1.26627
|2823
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30119
|1.26619
|2824
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30110
|1.26610
|2825
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30101
|1.26601
|2826
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30093
|1.26593
|2827
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30084
|1.26584
|2828
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30075
|1.26575
|2829
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30066
|1.26566
|2830
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30058
|1.26558
|2831
|2009.04.20 15:46
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30049
|1.26549
|2832
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30039
|1.26539
|2833
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30038
|1.26538
|2834
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30037
|1.26537
|2835
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30036
|1.26536
|2836
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30035
|1.26535
|2837
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30034
|1.26534
|2838
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30033
|1.26533
|2839
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30032
|1.26532
|2840
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30029
|1.26529
|2841
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30026
|1.26526
|2842
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30023
|1.26523
|2843
|2009.04.20 15:47
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30020
|1.26520
|2844
|2009.04.20 15:53
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30017
|1.26517
|2845
|2009.04.20 15:53
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30013
|1.26513
|2846
|2009.04.20 15:53
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30009
|1.26509
|2847
|2009.04.20 15:53
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30006
|1.26506
|2848
|2009.04.20 15:53
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30002
|1.26502
|2849
|2009.04.20 15:53
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30001
|1.26501
|2850
|2009.04.20 15:53
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.30000
|1.26500
|2851
|2009.04.20 15:53
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29999
|1.26499
|2852
|2009.04.20 15:53
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29998
|1.26498
|2853
|2009.04.20 15:54
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29994
|1.26494
|2854
|2009.04.20 15:54
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29988
|1.26488
|2855
|2009.04.20 15:54
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29983
|1.26483
|2856
|2009.04.20 15:54
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29978
|1.26478
|2857
|2009.04.20 15:54
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29973
|1.26473
|2858
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29970
|1.26470
|2859
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29965
|1.26465
|2860
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29960
|1.26460
|2861
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29955
|1.26455
|2862
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29951
|1.26451
|2863
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29946
|1.26446
|2864
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29941
|1.26441
|2865
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29939
|1.26439
|2866
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29937
|1.26437
|2867
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29936
|1.26436
|2868
|2009.04.20 15:55
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29934
|1.26434
|2869
|2009.04.20 16:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29932
|1.26432
|2870
|2009.04.20 16:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29931
|1.26431
|2871
|2009.04.20 16:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29926
|1.26426
|2872
|2009.04.20 16:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29921
|1.26421
|2873
|2009.04.20 16:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29915
|1.26415
|2874
|2009.04.20 16:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29910
|1.26410
|2875
|2009.04.20 16:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29905
|1.26405
|2876
|2009.04.20 16:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29900
|1.26400
|2877
|2009.04.20 16:00
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29895
|1.26395
|2878
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29893
|1.26393
|2879
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29890
|1.26390
|2880
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29886
|1.26386
|2881
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29883
|1.26383
|2882
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29880
|1.26380
|2883
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29877
|1.26377
|2884
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29873
|1.26373
|2885
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29870
|1.26370
|2886
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29866
|1.26366
|2887
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29862
|1.26362
|2888
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29858
|1.26358
|2889
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29854
|1.26354
|2890
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29849
|1.26349
|2891
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29845
|1.26345
|2892
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29841
|1.26341
|2893
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29837
|1.26337
|2894
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29833
|1.26333
|2895
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29829
|1.26329
|2896
|2009.04.20 16:01
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29825
|1.26325
|2897
|2009.04.20 16:02
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29824
|1.26324
|2898
|2009.04.20 16:02
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29823
|1.26323
|2899
|2009.04.20 16:02
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29821
|1.26321
|2900
|2009.04.20 16:02
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29820
|1.26320
|2901
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29819
|1.26319
|2902
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29813
|1.26313
|2903
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29806
|1.26306
|2904
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29800
|1.26300
|2905
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29793
|1.26293
|2906
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29787
|1.26287
|2907
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29786
|1.26286
|2908
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29778
|1.26278
|2909
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29770
|1.26270
|2910
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29761
|1.26261
|2911
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29753
|1.26253
|2912
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29745
|1.26245
|2913
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29737
|1.26237
|2914
|2009.04.20 16:10
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29729
|1.26229
|2915
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29725
|1.26225
|2916
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29718
|1.26218
|2917
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29712
|1.26212
|2918
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29706
|1.26206
|2919
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29699
|1.26199
|2920
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29691
|1.26191
|2921
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29684
|1.26184
|2922
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29676
|1.26176
|2923
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29668
|1.26168
|2924
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29660
|1.26160
|2925
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29653
|1.26153
|2926
|2009.04.20 16:11
|modify
|22
|0.01
|1.32423
|1.29645
|1.26145
|2927
|2009.04.21 10:49
|s/l
|22
|0.01
|1.29645
|1.29645
|1.26145
|27.60
|10135.65
|2928
|2009.04.21 11:30
|sell
|23
|0.01
|1.29578
|1.31578
|1.27578
|2929
|2009.04.23 22:05
|s/l
|23
|0.01
|1.31578
|1.31578
|1.27578
|-20.06
|10115.60