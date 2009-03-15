Strategy Tester Report
Freedom pip10p3+
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.03.15 22:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.15 - 2009.03.25)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameterspip_LotIncrease=true; pip_Buy=true; pip_Sell=true; pip_smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; pip_SmallestLotSize=1; pip_MaxLotSize=2; pip_LotSize=0.1; pip_LotIncrement=0.1; pip_Multiplier=2; pip_ProfitTarget=7; pip_TrendProfitTarget=5; pip_SafetyLevelPercentage=40; pip_SafetyProfitTargetPercent=25; pip_OpenOnTick=1; pip_Spacing=8; pip_TrendSpacing=8; pip_CounterTrendMultiplier=2; pip_CloseDelay=0; pip_OrdersToClose=1; pip_MinimumOrdersToCloseLosing=1; pip_MaxMarginPercentage=40; pip_TrendTimeFrame=60; pip_TrendPeriods=150; pip_CeaseTrading=false; pip_RightSideLabel=false; pip_LossManagement="What to do if things are going wrong"; pip_AllowRecovery=true; pip_MaxLoss=20; pip_ExitAllTrades=false; pip_StopTrading=true; pip_PlaceRecoveryOrders=false; pip_MaxRecoveryOrders=1; pip_RecoveryTakeProfit=5; pip_RecoveryStopLoss=20; pip_RecoveryLotMultiplier=1; pip_RecReverse=true; ten_points_tree="Adjustments 10p3"; Magic=772188; TakeProfit=7; Lots=0.1; InitialStop=60; TrailingStop=50; MaxTrades=3; Multiplier=3; Pips=3; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=2; risk=0.01; ReverseSignal=true; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test1170Ticks modelled131479Modelling quality89.76%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit3943.62Gross profit6412.00Gross loss-2468.37
Profit factor2.60Expected payoff6.39
Absolute drawdown82.80Maximal drawdown2731.40 (63.48%)Relative drawdown63.48% (2731.40)
Total trades617Short positions (won %)1 (100.00%)Long positions (won %)616 (85.06%)
Profit trades (% of total)525 (85.09%)Loss trades (% of total)92 (14.91%)
Largestprofit trade102.00loss trade-92.80
Averageprofit trade12.21loss trade-26.83
Maximumconsecutive wins (profit in money)41 (196.35)consecutive losses (loss in money)6 (-134.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)412.20 (22)consecutive loss (count of losses)-134.70 (6)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.03.15 22:00buy10.201.28890.00000.0000
22009.03.15 22:08buy20.301.28800.00000.0000
32009.03.15 22:17buy30.401.28720.00000.0000
42009.03.15 22:18buy40.501.28630.00000.0000
52009.03.15 22:38buy50.601.28540.00000.0000
62009.03.15 22:39buy60.701.28450.00000.0000
72009.03.15 22:40buy70.801.28360.00000.0000
82009.03.15 23:05close10.201.28540.00000.0000-7.00993.00
92009.03.15 23:05close70.801.28540.00000.000014.401007.40
102009.03.15 23:06close60.701.28610.00000.000011.201018.60
112009.03.15 23:19close50.601.28670.00000.00007.801026.40
122009.03.15 23:20close40.501.28700.00000.00003.501029.90
132009.03.15 23:33buy80.401.28620.00000.0000
142009.03.15 23:48close80.401.28710.00000.00003.601033.50
152009.03.15 23:55close30.401.28810.00000.00003.601037.10
162009.03.16 00:00buy90.201.28890.00000.0000
172009.03.16 00:23buy100.401.28720.00000.0000
182009.03.16 01:03close100.401.28830.00000.00004.401041.50
192009.03.16 01:11close20.301.28920.00000.00003.561045.05
202009.03.16 01:11buy110.201.28970.00000.0000
212009.03.16 01:23buy120.301.29060.00000.0000
222009.03.16 01:27close90.201.29070.00000.00003.601048.65
232009.03.16 01:50buy130.301.29150.00000.0000
242009.03.16 01:50close110.201.29160.00000.00003.801052.45
252009.03.16 01:55close120.301.29180.00000.00003.601056.05
262009.03.16 01:56buy140.201.29230.00000.0000
272009.03.16 02:33buy150.401.29060.00000.0000
282009.03.16 02:52buy160.501.28960.00000.0000
292009.03.16 04:07buy170.601.28880.00000.0000
302009.03.16 04:37close170.601.29040.00000.00009.601065.65
312009.03.16 04:39close160.501.29080.00000.00006.001071.65
322009.03.16 05:02buy180.501.28950.00000.0000
332009.03.16 06:11close180.501.29080.00000.00006.501078.15
342009.03.16 06:38close150.401.29150.00000.00003.601081.75
352009.03.16 06:40close130.301.29280.00000.00003.901085.65
362009.03.16 06:40buy190.201.29320.00000.0000
372009.03.16 07:02buy200.301.29400.00000.0000
382009.03.16 07:14close140.201.29410.00000.00003.601089.25
392009.03.16 07:46buy210.301.29490.00000.0000
402009.03.16 07:47close190.201.29500.00000.00003.601092.85
412009.03.16 07:47close200.301.29520.00000.00003.601096.45
422009.03.16 07:52buy220.201.29570.00000.0000
432009.03.16 08:05close210.301.29610.00000.00003.601100.05
442009.03.16 08:05buy230.201.29670.00000.0000
452009.03.16 08:24buy240.301.29760.00000.0000
462009.03.16 08:24close220.201.29750.00000.00003.601103.65
472009.03.16 08:57buy250.301.29850.00000.0000
482009.03.16 08:57close230.201.29850.00000.00003.601107.25
492009.03.16 09:16buy260.401.29670.00000.0000
502009.03.16 09:22buy270.501.29570.00000.0000
512009.03.16 09:35close270.501.29700.00000.00006.501113.75
522009.03.16 09:54close260.401.29760.00000.00003.601117.35
532009.03.16 10:02close240.301.29880.00000.00003.601120.95
542009.03.16 10:02buy280.201.29940.00000.0000
552009.03.16 10:02close250.301.29970.00000.00003.601124.55
562009.03.16 10:02buy290.201.30020.00000.0000
572009.03.16 10:02buy300.301.30110.00000.0000
582009.03.16 10:03close280.201.30120.00000.00003.601128.15
592009.03.16 10:05buy310.301.30190.00000.0000
602009.03.16 10:06close290.201.30200.00000.00003.601131.75
612009.03.16 10:07close300.301.30230.00000.00003.601135.35
622009.03.16 10:08buy320.201.30280.00000.0000
632009.03.16 10:09close310.301.30310.00000.00003.601138.95
642009.03.16 10:10buy330.201.30370.00000.0000
652009.03.16 10:14buy340.401.30190.00000.0000
662009.03.16 10:21close340.401.30280.00000.00003.601142.55
672009.03.16 10:27buy350.401.30180.00000.0000
682009.03.16 10:33close350.401.30270.00000.00003.601146.15
692009.03.16 10:48buy360.301.30460.00000.0000
702009.03.16 10:49close320.201.30460.00000.00003.601149.75
712009.03.16 11:13buy370.401.30290.00000.0000
722009.03.16 11:35buy380.501.30200.00000.0000
732009.03.16 11:41close380.501.30320.00000.00006.001155.75
742009.03.16 11:43close370.401.30380.00000.00003.601159.35
752009.03.16 11:50buy390.401.30290.00000.0000
762009.03.16 12:07close390.401.30380.00000.00003.601162.95
772009.03.16 12:12buy400.301.30550.00000.0000
782009.03.16 12:12close330.201.30550.00000.00003.601166.55
792009.03.16 12:13close360.301.30580.00000.00003.601170.15
802009.03.16 12:15buy410.201.30640.00000.0000
812009.03.16 12:21close400.301.30670.00000.00003.601173.75
822009.03.16 12:22buy420.201.30730.00000.0000
832009.03.16 12:27buy430.401.30560.00000.0000
842009.03.16 12:30buy440.501.30470.00000.0000
852009.03.16 12:39close440.501.30590.00000.00006.001179.75
862009.03.16 12:47buy450.501.30470.00000.0000
872009.03.16 12:50buy460.601.30380.00000.0000
882009.03.16 13:01close460.601.30540.00000.00009.601189.35
892009.03.16 13:16buy470.601.30380.00000.0000
902009.03.16 13:24buy480.701.30300.00000.0000
912009.03.16 13:50buy490.801.30200.00000.0000
922009.03.16 14:11buy500.901.30120.00000.0000
932009.03.16 14:13buy511.001.30030.00000.0000
942009.03.16 14:29buy521.101.29940.00000.0000
952009.03.16 14:30buy531.201.29850.00000.0000
962009.03.16 14:32close420.201.30030.00000.0000-14.001175.35
972009.03.16 14:32close531.201.30030.00000.000021.601196.95
982009.03.16 14:39close410.201.30110.00000.0000-10.601186.35
992009.03.16 14:39close521.101.30110.00000.000018.701205.05
1002009.03.16 15:29close430.401.30240.00000.0000-12.801192.25
1012009.03.16 15:29close511.001.30240.00000.000021.001213.25
1022009.03.16 15:47buy540.701.30030.00000.0000
1032009.03.16 15:47buy550.801.29940.00000.0000
1042009.03.16 15:49buy560.901.29850.00000.0000
1052009.03.16 16:07buy571.001.29760.00000.0000
1062009.03.16 16:17close450.501.30050.00000.0000-21.001192.25
1072009.03.16 16:17close571.001.30050.00000.000029.001221.25
1082009.03.16 16:22close560.901.30100.00000.000022.501243.75
1092009.03.16 16:36close550.801.30150.00000.000016.801260.55
1102009.03.16 16:39close540.701.30200.00000.000011.901272.45
1112009.03.16 16:51close500.901.30240.00000.000010.801283.25
1122009.03.16 16:53close490.801.30280.00000.00006.401289.65
1132009.03.16 16:56buy580.401.30200.00000.0000
1142009.03.16 17:07buy590.501.30120.00000.0000
1152009.03.16 17:48buy600.601.30030.00000.0000
1162009.03.16 17:52buy610.701.29950.00000.0000
1172009.03.16 18:05buy620.801.29860.00000.0000
1182009.03.16 19:00buy630.101.29811.29121.2988
1192009.03.16 19:01t/p630.101.29881.29121.29880.701290.35
1202009.03.16 19:17buy640.901.29770.00000.0000
1212009.03.16 19:24buy651.001.29690.00000.0000
1222009.03.16 19:41buy661.101.29600.00000.0000
1232009.03.17 01:08close470.601.29920.00000.0000-27.691262.66
1242009.03.17 01:08close661.101.29920.00000.000035.041297.70
1252009.03.17 01:20close651.001.29980.00000.000028.851326.55
1262009.03.17 01:22close640.901.30020.00000.000022.361348.91
1272009.03.17 01:23close620.801.30070.00000.000016.681365.59
1282009.03.17 01:23close610.701.30110.00000.000011.091376.69
1292009.03.17 01:54buy670.601.29950.00000.0000
1302009.03.17 04:14close670.601.30110.00000.00009.601386.29
1312009.03.17 04:15close600.601.30150.00000.00007.111393.40
1322009.03.17 04:37close590.501.30200.00000.00003.921397.32
1332009.03.17 05:08buy680.401.30120.00000.0000
1342009.03.17 05:15close680.401.30210.00000.00003.601400.92
1352009.03.17 05:22close580.401.30290.00000.00003.541404.46
1362009.03.17 05:35buy690.301.30200.00000.0000
1372009.03.17 05:35buy700.401.30120.00000.0000
1382009.03.17 05:39buy710.501.30030.00000.0000
1392009.03.17 05:40buy720.601.29950.00000.0000
1402009.03.17 05:40buy730.701.29860.00000.0000
1412009.03.17 05:44close730.701.30070.00000.000014.701419.16
1422009.03.17 05:57buy740.701.29850.00000.0000
1432009.03.17 06:07buy750.801.29760.00000.0000
1442009.03.17 06:20close750.801.30020.00000.000020.801439.96
1452009.03.17 06:20close740.701.30060.00000.000014.701454.66
1462009.03.17 06:21close720.601.30110.00000.00009.601464.26
1472009.03.17 06:22close710.501.30150.00000.00006.001470.26
1482009.03.17 06:31buy760.501.30030.00000.0000
1492009.03.17 06:35buy770.601.29950.00000.0000
1502009.03.17 06:36buy780.701.29860.00000.0000
1512009.03.17 06:49buy790.801.29770.00000.0000
1522009.03.17 06:50buy800.901.29690.00000.0000
1532009.03.17 06:50buy811.001.29600.00000.0000
1542009.03.17 07:25close811.001.29940.00000.000034.001504.26
1552009.03.17 07:25close800.901.29980.00000.000026.101530.36
1562009.03.17 07:31close790.801.30020.00000.000020.001550.36
1572009.03.17 07:33close780.701.30070.00000.000014.701565.06
1582009.03.17 07:33close770.601.30110.00000.00009.601574.66
1592009.03.17 07:44buy820.601.29950.00000.0000
1602009.03.17 07:55buy830.701.29860.00000.0000
1612009.03.17 08:38buy840.801.29770.00000.0000
1622009.03.17 08:45buy850.901.29690.00000.0000
1632009.03.17 10:00close850.901.29980.00000.000026.101600.76
1642009.03.17 10:00close840.801.30020.00000.000020.001620.76
1652009.03.17 10:02close830.701.30070.00000.000014.701635.46
1662009.03.17 10:11close820.601.30110.00000.00009.601645.06
1672009.03.17 10:12close760.501.30150.00000.00006.001651.06
1682009.03.17 10:16close700.401.30210.00000.00003.601654.66
1692009.03.17 10:28buy860.401.30120.00000.0000
1702009.03.17 10:58buy870.501.30030.00000.0000
1712009.03.17 11:04buy880.601.29950.00000.0000
1722009.03.17 11:13buy890.701.29860.00000.0000
1732009.03.17 11:35buy900.801.29760.00000.0000
1742009.03.17 12:06buy910.901.29680.00000.0000
1752009.03.17 12:15buy921.001.29590.00000.0000
1762009.03.17 12:18buy931.101.29510.00000.0000
1772009.03.17 12:19buy941.201.29420.00000.0000
1782009.03.17 13:46buy951.301.29340.00000.0000
1792009.03.17 14:49close480.701.29720.00000.0000-40.701613.96
1802009.03.17 14:49close951.301.29720.00000.000049.401663.36
1812009.03.17 14:49close690.301.29710.00000.0000-14.701648.66
1822009.03.17 14:49close941.201.29710.00000.000034.801683.46
1832009.03.17 14:49close860.401.29720.00000.0000-16.001667.46
1842009.03.17 14:49close931.101.29720.00000.000023.101690.56
1852009.03.17 14:55close870.501.29790.00000.0000-12.001678.56
1862009.03.17 14:55close921.001.29790.00000.000020.001698.56
1872009.03.17 14:55close910.901.29800.00000.000010.801709.36
1882009.03.17 15:13buy960.501.29680.00000.0000
1892009.03.17 15:33buy970.601.29590.00000.0000
1902009.03.17 15:36buy980.701.29500.00000.0000
1912009.03.17 15:59close980.701.29710.00000.000014.701724.06
1922009.03.17 15:59close970.601.29750.00000.00009.601733.66
1932009.03.17 16:16close960.501.29800.00000.00006.001739.66
1942009.03.17 16:20close900.801.29840.00000.00006.401746.06
1952009.03.17 16:32buy990.401.29770.00000.0000
1962009.03.17 16:37close990.401.29860.00000.00003.601749.66
1972009.03.17 16:38close890.701.29910.00000.00003.501753.16
1982009.03.17 16:46buy1000.201.30030.00000.0000
1992009.03.17 16:46close880.601.30010.00000.00003.601756.76
2002009.03.17 16:47buy1010.301.29950.00000.0000
2012009.03.17 17:16close1010.301.30090.00000.00004.201760.96
2022009.03.17 17:16buy1020.201.30120.00000.0000
2032009.03.17 17:50buy1030.401.29950.00000.0000
2042009.03.17 17:55buy1040.501.29850.00000.0000
2052009.03.17 18:12close1040.501.29970.00000.00006.001766.96
2062009.03.17 18:49close1030.401.30040.00000.00003.601770.56
2072009.03.17 19:09buy1050.301.30200.00000.0000
2082009.03.17 20:01close1000.201.30210.00000.00003.601774.16
2092009.03.17 22:19buy1060.301.30290.00000.0000
2102009.03.17 22:37close1020.201.30310.00000.00003.801777.96
2112009.03.17 22:37close1050.301.30340.00000.00004.201782.16
2122009.03.17 22:37buy1070.201.30380.00000.0000
2132009.03.17 22:37close1060.301.30410.00000.00003.601785.76
2142009.03.17 23:08buy1080.301.30300.00000.0000
2152009.03.18 00:47buy1090.401.30210.00000.0000
2162009.03.18 00:53buy1100.501.30120.00000.0000
2172009.03.18 01:04close1100.501.30240.00000.00006.001791.76
2182009.03.18 01:10buy1110.501.30110.00000.0000
2192009.03.18 01:33close1110.501.30230.00000.00006.001797.76
2202009.03.18 02:03close1090.401.30300.00000.00003.601801.36
2212009.03.18 02:47close1080.301.30420.00000.00003.561804.91
2222009.03.18 03:29buy1120.201.30470.00000.0000
2232009.03.18 03:41buy1130.301.30560.00000.0000
2242009.03.18 03:41close1070.201.30560.00000.00003.571808.48
2252009.03.18 04:03buy1140.401.30380.00000.0000
2262009.03.18 04:37buy1150.501.30290.00000.0000
2272009.03.18 05:32close1150.501.30410.00000.00006.001814.48
2282009.03.18 05:36close1140.401.30470.00000.00003.601818.08
2292009.03.18 06:38buy1160.301.30640.00000.0000
2302009.03.18 06:39close1120.201.30650.00000.00003.601821.68
2312009.03.18 06:44buy1170.401.30470.00000.0000
2322009.03.18 06:54buy1180.501.30380.00000.0000
2332009.03.18 06:55buy1190.601.30300.00000.0000
2342009.03.18 07:14buy1200.701.30210.00000.0000
2352009.03.18 07:47buy1210.801.30130.00000.0000
2362009.03.18 07:49buy1220.901.30040.00000.0000
2372009.03.18 08:00buy1230.101.30111.29421.3018
2382009.03.18 08:07t/p1230.101.30181.29421.30180.701822.38
2392009.03.18 09:01buy1241.001.29950.00000.0000
2402009.03.18 09:27close1160.301.30170.00000.0000-14.101808.28
2412009.03.18 09:27close1241.001.30170.00000.000022.001830.28
2422009.03.18 09:35close1130.301.30230.00000.0000-9.901820.38
2432009.03.18 09:35close1220.901.30230.00000.000017.101837.48
2442009.03.18 09:51close1210.801.30290.00000.000012.801850.28
2452009.03.18 09:54close1200.701.30330.00000.00008.401858.68
2462009.03.18 09:57close1190.601.30370.00000.00004.201862.88
2472009.03.18 10:03close1180.501.30450.00000.00003.501866.38
2482009.03.18 10:06buy1250.301.30380.00000.0000
2492009.03.18 10:30close1250.301.30500.00000.00003.601869.98
2502009.03.18 10:32buy1260.201.30560.00000.0000
2512009.03.18 10:33close1170.401.30560.00000.00003.601873.58
2522009.03.18 10:58buy1270.301.30470.00000.0000
2532009.03.18 11:06buy1280.401.30370.00000.0000
2542009.03.18 12:07buy1290.501.30290.00000.0000
2552009.03.18 12:12close1290.501.30410.00000.00006.001879.58
2562009.03.18 12:13close1280.401.30460.00000.00003.601883.18
2572009.03.18 12:20close1270.301.30590.00000.00003.601886.78
2582009.03.18 12:25buy1300.201.30640.00000.0000
2592009.03.18 12:25buy1310.301.30730.00000.0000
2602009.03.18 12:26close1260.201.30750.00000.00003.801890.58
2612009.03.18 12:26buy1320.301.30810.00000.0000
2622009.03.18 12:27close1300.201.30820.00000.00003.601894.18
2632009.03.18 12:27close1310.301.30850.00000.00003.601897.78
2642009.03.18 12:30buy1330.201.30900.00000.0000
2652009.03.18 12:31close1320.301.30930.00000.00003.601901.38
2662009.03.18 12:31buy1340.201.30980.00000.0000
2672009.03.18 12:31buy1350.301.31070.00000.0000
2682009.03.18 12:31close1330.201.31080.00000.00003.601904.98
2692009.03.18 12:31buy1360.301.31160.00000.0000
2702009.03.18 12:33close1340.201.31160.00000.00003.601908.58
2712009.03.18 12:36close1350.301.31190.00000.00003.601912.18
2722009.03.18 12:36buy1370.201.31240.00000.0000
2732009.03.18 12:38buy1380.401.31060.00000.0000
2742009.03.18 12:40buy1390.501.30970.00000.0000
2752009.03.18 12:41close1390.501.31090.00000.00006.001918.18
2762009.03.18 12:46close1380.401.31150.00000.00003.601921.78
2772009.03.18 12:48close1360.301.31280.00000.00003.601925.38
2782009.03.18 12:48buy1400.201.31330.00000.0000
2792009.03.18 12:49buy1410.301.31410.00000.0000
2802009.03.18 12:49close1370.201.31420.00000.00003.601928.98
2812009.03.18 12:56buy1420.401.31240.00000.0000
2822009.03.18 13:06buy1430.501.31160.00000.0000
2832009.03.18 13:14close1430.501.31270.00000.00005.501934.48
2842009.03.18 13:23close1420.401.31330.00000.00003.601938.08
2852009.03.18 13:38buy1440.401.31240.00000.0000
2862009.03.18 13:40buy1450.501.31160.00000.0000
2872009.03.18 13:47close1450.501.31270.00000.00005.501943.58
2882009.03.18 13:51close1440.401.31330.00000.00003.601947.18
2892009.03.18 14:15buy1460.301.31500.00000.0000
2902009.03.18 14:15close1400.201.31520.00000.00003.801950.98
2912009.03.18 14:15close1410.301.31530.00000.00003.601954.58
2922009.03.18 14:15buy1470.201.31580.00000.0000
2932009.03.18 14:28buy1480.401.31410.00000.0000
2942009.03.18 14:32buy1490.501.31330.00000.0000
2952009.03.18 14:34buy1500.601.31240.00000.0000
2962009.03.18 14:38buy1510.701.31160.00000.0000
2972009.03.18 14:48close1470.201.31340.00000.0000-4.801949.78
2982009.03.18 14:48close1510.701.31340.00000.000012.601962.38
2992009.03.18 14:48close1500.601.31360.00000.00007.201969.58
3002009.03.18 15:20buy1520.501.31240.00000.0000
3012009.03.18 15:25buy1530.601.31150.00000.0000
3022009.03.18 15:27buy1540.701.31060.00000.0000
3032009.03.18 15:39buy1550.801.30970.00000.0000
3042009.03.18 16:05close1460.301.31180.00000.0000-9.601959.98
3052009.03.18 16:05close1550.801.31180.00000.000016.801976.78
3062009.03.18 16:19close1540.701.31220.00000.000011.201987.98
3072009.03.18 16:46close1530.601.31270.00000.00007.201995.18
3082009.03.18 17:36close1520.501.31310.00000.00003.501998.68
3092009.03.18 17:59buy1560.401.31240.00000.0000
3102009.03.18 18:00buy1570.501.31150.00000.0000
3112009.03.18 18:02buy1580.601.31060.00000.0000
3122009.03.18 18:17close1580.601.31230.00000.000010.202008.88
3132009.03.18 18:17close1570.501.31290.00000.00007.002015.88
3142009.03.18 18:17close1560.401.31330.00000.00003.602019.48
3152009.03.18 18:17close1490.501.31430.00000.00005.002024.48
3162009.03.18 18:17buy1590.201.31510.00000.0000
3172009.03.18 18:17close1480.401.31530.00000.00004.802029.28
3182009.03.18 18:17buy1600.201.31610.00000.0000
3192009.03.18 18:17close1590.201.31690.00000.00003.602032.88
3202009.03.18 18:17buy1610.201.31750.00000.0000
3212009.03.18 18:17close1600.201.31790.00000.00003.602036.48
3222009.03.18 18:17buy1620.201.31850.00000.0000
3232009.03.18 18:17close1610.201.31930.00000.00003.602040.08
3242009.03.18 18:17buy1630.201.31980.00000.0000
3252009.03.18 18:17close1620.201.32030.00000.00003.602043.68
3262009.03.18 18:17buy1640.201.32080.00000.0000
3272009.03.18 18:17close1630.201.32160.00000.00003.602047.28
3282009.03.18 18:17buy1650.201.32170.00000.0000
3292009.03.18 18:17buy1660.401.31990.00000.0000
3302009.03.18 18:17close1660.401.32090.00000.00004.002051.28
3312009.03.18 18:17buy1670.301.32270.00000.0000
3322009.03.18 18:17close1640.201.32270.00000.00003.802055.08
3332009.03.18 18:17close1650.201.32350.00000.00003.602058.68
3342009.03.18 18:17buy1680.201.32400.00000.0000
3352009.03.18 18:17close1670.301.32400.00000.00003.902062.58
3362009.03.18 18:17buy1690.201.32500.00000.0000
3372009.03.18 18:17close1680.201.32580.00000.00003.602066.18
3382009.03.18 18:17buy1700.201.32630.00000.0000
3392009.03.18 18:17close1690.201.32680.00000.00003.602069.78
3402009.03.18 18:17buy1710.201.32730.00000.0000
3412009.03.18 18:17close1700.201.32810.00000.00003.602073.38
3422009.03.18 18:17buy1720.201.32820.00000.0000
3432009.03.18 18:17buy1730.401.32640.00000.0000
3442009.03.18 18:17close1730.401.32750.00000.00004.402077.78
3452009.03.18 18:17buy1740.301.32920.00000.0000
3462009.03.18 18:17close1710.201.32930.00000.00004.002081.78
3472009.03.18 18:17buy1750.301.33000.00000.0000
3482009.03.18 18:17close1720.201.33000.00000.00003.602085.38
3492009.03.18 18:17close1740.301.33060.00000.00004.202089.58
3502009.03.18 18:17buy1760.201.33100.00000.0000
3512009.03.18 18:17close1750.301.33130.00000.00003.902093.48
3522009.03.18 18:17buy1770.201.33210.00000.0000
3532009.03.18 18:17close1760.201.33290.00000.00003.802097.28
3542009.03.18 18:17buy1780.201.33330.00000.0000
3552009.03.18 18:17close1770.201.33390.00000.00003.602100.88
3562009.03.18 18:17buy1790.201.33440.00000.0000
3572009.03.18 18:18buy1800.401.33240.00000.0000
3582009.03.18 18:18buy1810.501.33160.00000.0000
3592009.03.18 18:19buy1820.601.33070.00000.0000
3602009.03.18 18:19buy1830.701.32980.00000.0000
3612009.03.18 18:19buy1840.801.32890.00000.0000
3622009.03.18 18:19buy1850.901.32800.00000.0000
3632009.03.18 18:19buy1861.001.32720.00000.0000
3642009.03.18 18:19buy1871.101.32620.00000.0000
3652009.03.18 18:19buy1881.201.32530.00000.0000
3662009.03.18 18:19close1790.201.32710.00000.0000-14.602086.28
3672009.03.18 18:19close1881.201.32710.00000.000021.602107.88
3682009.03.18 18:20close1780.201.32790.00000.0000-10.802097.08
3692009.03.18 18:20close1871.101.32790.00000.000018.702115.78
3702009.03.18 18:20close1800.401.32920.00000.0000-12.802102.98
3712009.03.18 18:20close1861.001.32920.00000.000020.002122.98
3722009.03.18 18:20close1850.901.32970.00000.000015.302138.28
3732009.03.18 18:20close1840.801.33010.00000.00009.602147.88
3742009.03.18 18:20close1830.701.33050.00000.00004.902152.78
3752009.03.18 18:20close1820.601.33140.00000.00004.202156.98
3762009.03.18 18:20buy1890.201.33250.00000.0000
3772009.03.18 18:20close1810.501.33240.00000.00004.002160.98
3782009.03.18 18:20buy1900.301.33170.00000.0000
3792009.03.18 18:20buy1910.401.33080.00000.0000
3802009.03.18 18:20close1910.401.33260.00000.00007.202168.18
3812009.03.18 18:21buy1920.401.33080.00000.0000
3822009.03.18 18:21buy1930.501.32990.00000.0000
3832009.03.18 18:21close1930.501.33140.00000.00007.502175.68
3842009.03.18 18:22close1920.401.33170.00000.00003.602179.28
3852009.03.18 18:22close1900.301.33290.00000.00003.602182.88
3862009.03.18 18:22buy1940.201.33340.00000.0000
3872009.03.18 18:22buy1950.301.33420.00000.0000
3882009.03.18 18:23buy1960.501.33170.00000.0000
3892009.03.18 18:23buy1970.601.33080.00000.0000
3902009.03.18 18:24buy1980.701.32990.00000.0000
3912009.03.18 18:24buy1990.801.32910.00000.0000
3922009.03.18 18:25buy2000.901.32820.00000.0000
3932009.03.18 18:25close1950.301.33030.00000.0000-11.702171.18
3942009.03.18 18:25close2000.901.33030.00000.000018.902190.08
3952009.03.18 18:25close1940.201.33070.00000.0000-5.402184.68
3962009.03.18 18:25close1990.801.33070.00000.000012.802197.48
3972009.03.18 18:25close1980.701.33110.00000.00008.402205.88
3982009.03.18 18:25close1970.601.33150.00000.00004.202210.08
3992009.03.18 18:25buy2010.401.33080.00000.0000
4002009.03.18 18:26buy2020.501.32990.00000.0000
4012009.03.18 18:26close2020.501.33110.00000.00006.002216.08
4022009.03.18 18:26close2010.401.33170.00000.00003.602219.68
4032009.03.18 18:26close1960.501.33240.00000.00003.502223.18
4042009.03.18 18:26buy2030.201.33340.00000.0000
4052009.03.18 18:27buy2040.401.33170.00000.0000
4062009.03.18 18:27buy2050.501.33080.00000.0000
4072009.03.18 18:29close2050.501.33200.00000.00006.002229.18
4082009.03.18 18:29close2040.401.33260.00000.00003.602232.78
4092009.03.18 18:30buy2060.301.33420.00000.0000
4102009.03.18 18:30close1890.201.33430.00000.00003.602236.38
4112009.03.18 18:30buy2070.301.33510.00000.0000
4122009.03.18 18:30close2030.201.33520.00000.00003.602239.98
4132009.03.18 18:30close2060.301.33540.00000.00003.602243.58
4142009.03.18 18:30buy2080.201.33590.00000.0000
4152009.03.18 18:31close2070.301.33640.00000.00003.902247.48
4162009.03.18 18:31buy2090.201.33680.00000.0000
4172009.03.18 18:31buy2100.301.33770.00000.0000
4182009.03.18 18:31close2080.201.33770.00000.00003.602251.08
4192009.03.18 18:31buy2110.301.33850.00000.0000
4202009.03.18 18:31close2090.201.33860.00000.00003.602254.68
4212009.03.18 18:31close2100.301.33890.00000.00003.602258.28
4222009.03.18 18:31buy2120.201.33940.00000.0000
4232009.03.18 18:32close2110.301.33970.00000.00003.602261.88
4242009.03.18 18:32buy2130.201.34020.00000.0000
4252009.03.18 18:33buy2140.301.34110.00000.0000
4262009.03.18 18:33close2120.201.34120.00000.00003.602265.48
4272009.03.18 18:33buy2150.301.34200.00000.0000
4282009.03.18 18:33close2130.201.34200.00000.00003.602269.08
4292009.03.18 18:33close2140.301.34230.00000.00003.602272.68
4302009.03.18 18:33buy2160.201.34290.00000.0000
4312009.03.18 18:33close2150.301.34320.00000.00003.602276.28
4322009.03.18 18:34buy2170.301.34200.00000.0000
4332009.03.18 18:34buy2180.401.34120.00000.0000
4342009.03.18 18:34buy2190.501.34030.00000.0000
4352009.03.18 18:34buy2200.601.33950.00000.0000
4362009.03.18 18:34buy2210.701.33860.00000.0000
4372009.03.18 18:35buy2220.801.33780.00000.0000
4382009.03.18 18:35buy2230.901.33690.00000.0000
4392009.03.18 18:35close2160.201.33870.00000.0000-8.402267.88
4402009.03.18 18:35close2230.901.33870.00000.000016.202284.08
4412009.03.18 18:35close2170.301.33960.00000.0000-7.202276.88
4422009.03.18 18:35close2220.801.33960.00000.000014.402291.28
4432009.03.18 18:35close2210.701.33980.00000.00008.402299.68
4442009.03.18 18:35close2200.601.34020.00000.00004.202303.88
4452009.03.18 18:35buy2240.401.33950.00000.0000
4462009.03.18 18:35close2240.401.34040.00000.00003.602307.48
4472009.03.18 18:36close2190.501.34100.00000.00003.502310.98
4482009.03.18 18:36buy2250.301.34030.00000.0000
4492009.03.18 18:36buy2260.401.33950.00000.0000
4502009.03.18 18:36buy2270.501.33860.00000.0000
4512009.03.18 18:37buy2280.601.33780.00000.0000
4522009.03.18 18:41buy2290.701.33690.00000.0000
4532009.03.18 18:42close2290.701.33890.00000.000014.002324.98
4542009.03.18 18:42close2280.601.33940.00000.00009.602334.58
4552009.03.18 18:43close2270.501.33980.00000.00006.002340.58
4562009.03.18 18:44close2260.401.34040.00000.00003.602344.18
4572009.03.18 18:45close2250.301.34150.00000.00003.602347.78
4582009.03.18 18:46buy2300.201.34200.00000.0000
4592009.03.18 18:46close2180.401.34210.00000.00003.602351.38
4602009.03.18 18:46buy2310.201.34290.00000.0000
4612009.03.18 18:46buy2320.401.34120.00000.0000
4622009.03.18 18:48buy2330.501.34030.00000.0000
4632009.03.18 18:48close2330.501.34150.00000.00006.002357.38
4642009.03.18 18:48close2320.401.34210.00000.00003.602360.98
4652009.03.18 18:51buy2340.301.34380.00000.0000
4662009.03.18 18:52buy2350.501.34120.00000.0000
4672009.03.18 18:55buy2360.601.34030.00000.0000
4682009.03.18 18:59close2360.601.34190.00000.00009.602370.58
4692009.03.18 18:59close2350.501.34230.00000.00005.502376.08
4702009.03.18 19:03close2300.201.34380.00000.00003.602379.68
4712009.03.18 19:03buy2370.301.34460.00000.0000
4722009.03.18 19:06close2310.201.34470.00000.00003.602383.28
4732009.03.18 19:07close2340.301.34500.00000.00003.602386.88
4742009.03.18 19:07buy2380.201.34560.00000.0000
4752009.03.18 19:07close2370.301.34590.00000.00003.902390.78
4762009.03.18 19:07buy2390.201.34640.00000.0000
4772009.03.18 19:08buy2400.301.34730.00000.0000
4782009.03.18 19:08close2380.201.34740.00000.00003.602394.38
4792009.03.18 19:08buy2410.301.34810.00000.0000
4802009.03.18 19:08close2390.201.34820.00000.00003.602397.98
4812009.03.18 19:08close2400.301.34850.00000.00003.602401.58
4822009.03.18 19:08buy2420.201.34900.00000.0000
4832009.03.18 19:09buy2430.401.34720.00000.0000
4842009.03.18 19:11close2430.401.34810.00000.00003.602405.18
4852009.03.18 19:12buy2440.401.34730.00000.0000
4862009.03.18 19:12close2440.401.34820.00000.00003.602408.78
4872009.03.18 19:15buy2450.401.34730.00000.0000
4882009.03.18 19:16buy2460.501.34640.00000.0000
4892009.03.18 19:17close2460.501.34760.00000.00006.002414.78
4902009.03.18 19:19buy2470.501.34640.00000.0000
4912009.03.18 19:26buy2480.601.34560.00000.0000
4922009.03.18 19:26buy2490.701.34470.00000.0000
4932009.03.18 19:31buy2500.801.34390.00000.0000
4942009.03.18 19:35buy2510.901.34300.00000.0000
4952009.03.18 19:40close2420.201.34480.00000.0000-8.402406.38
4962009.03.18 19:40close2510.901.34480.00000.000016.202422.58
4972009.03.18 19:44close2410.301.34570.00000.0000-7.202415.38
4982009.03.18 19:44close2500.801.34570.00000.000014.402429.78
4992009.03.18 19:44close2490.701.34600.00000.00009.102438.88
5002009.03.18 19:48close2480.601.34630.00000.00004.202443.08
5012009.03.18 19:48close2470.501.34710.00000.00003.502446.58
5022009.03.18 19:56buy2520.201.34810.00000.0000
5032009.03.18 19:56close2450.401.34820.00000.00003.602450.18
5042009.03.18 19:58buy2530.201.34910.00000.0000
5052009.03.18 20:18buy2540.401.34730.00000.0000
5062009.03.18 20:19close2540.401.34820.00000.00003.602453.78
5072009.03.18 20:25buy2550.401.34730.00000.0000
5082009.03.18 20:31buy2560.501.34640.00000.0000
5092009.03.18 20:37close2560.501.34760.00000.00006.002459.78
5102009.03.18 20:38close2550.401.34820.00000.00003.602463.38
5112009.03.18 20:40buy2570.401.34730.00000.0000
5122009.03.18 20:43close2570.401.34820.00000.00003.602466.98
5132009.03.18 21:00buy2580.401.34720.00000.0000
5142009.03.18 21:00close2580.401.34820.00000.00004.002470.98
5152009.03.18 21:14close2520.201.35000.00000.00003.802474.78
5162009.03.18 21:14buy2590.201.35010.00000.0000
5172009.03.18 21:14buy2600.301.35100.00000.0000
5182009.03.18 21:14close2530.201.35100.00000.00003.802478.58
5192009.03.18 21:23buy2610.301.35200.00000.0000
5202009.03.18 21:23close2590.201.35190.00000.00003.602482.18
5212009.03.18 21:24close2600.301.35220.00000.00003.602485.78
5222009.03.18 21:24buy2620.201.35280.00000.0000
5232009.03.18 21:24close2610.301.35320.00000.00003.602489.38
5242009.03.18 21:28buy2630.301.35200.00000.0000
5252009.03.18 21:29buy2640.401.35100.00000.0000
5262009.03.18 21:30close2640.401.35190.00000.00003.602492.98
5272009.03.18 21:59buy2650.401.35110.00000.0000
5282009.03.18 22:01buy2660.501.35020.00000.0000
5292009.03.18 22:12buy2670.601.34940.00000.0000
5302009.03.18 22:37buy2680.701.34850.00000.0000
5312009.03.19 00:11buy2690.801.34770.00000.0000
5322009.03.19 00:12buy2700.901.34670.00000.0000
5332009.03.19 00:19buy2711.001.34590.00000.0000
5342009.03.19 00:27buy2721.101.34500.00000.0000
5352009.03.19 00:29buy2731.201.34410.00000.0000
5362009.03.19 01:04close2620.201.34590.00000.0000-13.892479.09
5372009.03.19 01:04close2731.201.34590.00000.000021.602500.69
5382009.03.19 01:05close2630.301.34710.00000.0000-14.832485.86
5392009.03.19 01:05close2721.101.34710.00000.000023.102508.96
5402009.03.19 01:22buy2740.901.34500.00000.0000
5412009.03.19 01:33buy2751.001.34410.00000.0000
5422009.03.19 01:37buy2761.101.34330.00000.0000
5432009.03.19 02:30buy2771.201.34240.00000.0000
5442009.03.19 03:48close2650.401.34510.00000.0000-24.182484.78
5452009.03.19 03:48close2771.201.34510.00000.000032.402517.18
5462009.03.19 05:00buy2780.101.34551.33861.3462
5472009.03.19 05:00close2660.501.34600.00000.0000-21.232495.95
5482009.03.19 05:00close2761.101.34600.00000.000029.702525.65
5492009.03.19 05:01t/p2780.101.34621.33861.34620.702526.35
5502009.03.19 05:01close2751.001.34660.00000.000025.002551.35
5512009.03.19 05:10close2740.901.34720.00000.000019.802571.15
5522009.03.19 05:11close2711.001.34750.00000.000016.002587.15
5532009.03.19 05:29close2700.901.34790.00000.000010.802597.95
5542009.03.19 05:31close2690.801.34840.00000.00005.602603.55
5552009.03.19 05:34buy2790.401.34770.00000.0000
5562009.03.19 05:36buy2800.501.34680.00000.0000
5572009.03.19 05:41buy2810.601.34590.00000.0000
5582009.03.19 05:52buy2820.701.34490.00000.0000
5592009.03.19 06:02buy2830.801.34400.00000.0000
5602009.03.19 06:57buy2840.901.34320.00000.0000
5612009.03.19 06:59buy2851.001.34230.00000.0000
5622009.03.19 07:21close2670.601.34550.00000.0000-23.672579.88
5632009.03.19 07:21close2851.001.34550.00000.000032.002611.88
5642009.03.19 07:21close2840.901.34570.00000.000022.502634.38
5652009.03.19 07:41close2830.801.34620.00000.000017.602651.98
5662009.03.19 07:42close2820.701.34660.00000.000011.902663.88
5672009.03.19 07:42close2810.601.34710.00000.00007.202671.08
5682009.03.19 07:42close2800.501.34750.00000.00003.502674.58
5692009.03.19 07:48close2790.401.34860.00000.00003.602678.18
5702009.03.19 07:51buy2860.301.34770.00000.0000
5712009.03.19 08:00close2860.301.34890.00000.00003.602681.78
5722009.03.19 08:00buy2870.201.34940.00000.0000
5732009.03.19 08:00close2680.701.34910.00000.00003.892685.67
5742009.03.19 08:03buy2880.201.35020.00000.0000
5752009.03.19 08:04buy2890.301.35110.00000.0000
5762009.03.19 08:43buy2900.501.34850.00000.0000
5772009.03.19 08:53buy2910.601.34770.00000.0000
5782009.03.19 09:14buy2920.701.34680.00000.0000
5792009.03.19 09:14buy2930.801.34590.00000.0000
5802009.03.19 09:27close2890.301.34800.00000.0000-9.302676.37
5812009.03.19 09:27close2930.801.34800.00000.000016.802693.17
5822009.03.19 09:27close2920.701.34840.00000.000011.202704.37
5832009.03.19 10:00close2910.601.34880.00000.00006.602710.97
5842009.03.19 10:03close2900.501.34930.00000.00004.002714.97
5852009.03.19 10:13buy2940.301.35110.00000.0000
5862009.03.19 10:13close2870.201.35120.00000.00003.602718.57
5872009.03.19 10:14buy2950.301.35200.00000.0000
5882009.03.19 10:15close2880.201.35200.00000.00003.602722.17
5892009.03.19 10:26buy2960.401.35020.00000.0000
5902009.03.19 10:29close2960.401.35110.00000.00003.602725.77
5912009.03.19 10:38buy2970.401.35020.00000.0000
5922009.03.19 10:42close2970.401.35110.00000.00003.602729.37
5932009.03.19 10:52buy2980.401.35020.00000.0000
5942009.03.19 10:55close2980.401.35110.00000.00003.602732.97
5952009.03.19 11:00buy2990.401.35020.00000.0000
5962009.03.19 11:14buy3000.501.34940.00000.0000
5972009.03.19 11:28close3000.501.35050.00000.00005.502738.47
5982009.03.19 11:29close2990.401.35110.00000.00003.602742.07
5992009.03.19 11:39close2940.301.35240.00000.00003.902745.97
6002009.03.19 11:40buy3010.201.35280.00000.0000
6012009.03.19 11:41close2950.301.35320.00000.00003.602749.57
6022009.03.19 11:41buy3020.201.35380.00000.0000
6032009.03.19 11:41buy3030.301.35460.00000.0000
6042009.03.19 11:41close3010.201.35460.00000.00003.602753.17
6052009.03.19 11:43buy3040.301.35560.00000.0000
6062009.03.19 11:43close3020.201.35570.00000.00003.802756.97
6072009.03.19 11:43close3030.301.35580.00000.00003.602760.57
6082009.03.19 11:43buy3050.201.35640.00000.0000
6092009.03.19 11:44close3040.301.35680.00000.00003.602764.17
6102009.03.19 11:44buy3060.201.35730.00000.0000
6112009.03.19 11:44buy3070.301.35810.00000.0000
6122009.03.19 11:50close3050.201.35820.00000.00003.602767.77
6132009.03.19 11:50buy3080.301.35900.00000.0000
6142009.03.19 11:50close3060.201.35920.00000.00003.802771.57
6152009.03.19 11:50close3070.301.35930.00000.00003.602775.17
6162009.03.19 11:50buy3090.201.35990.00000.0000
6172009.03.19 11:50close3080.301.36030.00000.00003.902779.07
6182009.03.19 11:50buy3100.201.36070.00000.0000
6192009.03.19 11:53buy3110.301.36160.00000.0000
6202009.03.19 11:53close3090.201.36170.00000.00003.602782.67
6212009.03.19 11:53buy3120.301.36240.00000.0000
6222009.03.19 11:54close3100.201.36250.00000.00003.602786.27
6232009.03.19 11:56buy3130.401.36070.00000.0000
6242009.03.19 11:59close3130.401.36160.00000.00003.602789.87
6252009.03.19 12:00close3110.301.36280.00000.00003.602793.47
6262009.03.19 12:00buy3140.201.36330.00000.0000
6272009.03.19 12:04buy3150.401.36160.00000.0000
6282009.03.19 12:08buy3160.501.36060.00000.0000
6292009.03.19 12:10close3160.501.36180.00000.00006.002799.47
6302009.03.19 12:13close3150.401.36250.00000.00003.602803.07
6312009.03.19 12:14close3120.301.36370.00000.00003.902806.97
6322009.03.19 12:14buy3170.201.36420.00000.0000
6332009.03.19 12:14buy3180.301.36520.00000.0000
6342009.03.19 12:14close3140.201.36510.00000.00003.602810.57
6352009.03.19 12:15buy3190.301.36610.00000.0000
6362009.03.19 12:17close3170.201.36610.00000.00003.802814.37
6372009.03.19 12:17close3180.301.36640.00000.00003.602817.97
6382009.03.19 12:17buy3200.201.36700.00000.0000
6392009.03.19 12:18close3190.301.36740.00000.00003.902821.87
6402009.03.19 12:18buy3210.201.36790.00000.0000
6412009.03.19 12:19buy3220.301.36870.00000.0000
6422009.03.19 12:22buy3230.501.36610.00000.0000
6432009.03.19 12:24buy3240.601.36520.00000.0000
6442009.03.19 12:30buy3250.701.36430.00000.0000
6452009.03.19 12:31buy3260.801.36350.00000.0000
6462009.03.19 12:37buy3270.901.36260.00000.0000
6472009.03.19 12:45close3220.301.36480.00000.0000-11.702810.17
6482009.03.19 12:45close3270.901.36480.00000.000019.802829.97
6492009.03.19 12:47close3210.201.36510.00000.0000-5.602824.37
6502009.03.19 12:47close3260.801.36510.00000.000012.802837.17
6512009.03.19 12:48close3250.701.36550.00000.00008.402845.57
6522009.03.19 12:49buy3280.501.36430.00000.0000
6532009.03.19 12:51buy3290.601.36350.00000.0000
6542009.03.19 13:04close3290.601.36510.00000.00009.602855.17
6552009.03.19 13:05close3280.501.36550.00000.00006.002861.17
6562009.03.19 13:05close3240.601.36600.00000.00004.802865.97
6572009.03.19 13:12close3230.501.36680.00000.00003.502869.47
6582009.03.19 13:13buy3300.201.36790.00000.0000
6592009.03.19 13:14buy3310.301.36870.00000.0000
6602009.03.19 13:22buy3320.501.36610.00000.0000
6612009.03.19 13:24close3320.501.36730.00000.00006.002875.47
6622009.03.19 13:30close3200.201.36880.00000.00003.602879.07
6632009.03.19 13:30buy3330.301.36960.00000.0000
6642009.03.19 13:33buy3340.501.36700.00000.0000
6652009.03.19 13:36buy3350.601.36610.00000.0000
6662009.03.19 13:44buy3360.701.36520.00000.0000
6672009.03.19 13:48buy3370.801.36430.00000.0000
6682009.03.19 13:51buy3380.901.36350.00000.0000
6692009.03.19 14:17close3330.301.36570.00000.0000-11.702867.37
6702009.03.19 14:17close3380.901.36570.00000.000019.802887.17
6712009.03.19 14:19close3310.301.36620.00000.0000-7.502879.67
6722009.03.19 14:19close3370.801.36620.00000.000015.202894.87
6732009.03.19 14:22close3360.701.36640.00000.00008.402903.27
6742009.03.19 14:23close3350.601.36700.00000.00005.402908.67
6752009.03.19 14:26buy3390.401.36610.00000.0000
6762009.03.19 14:29close3390.401.36700.00000.00003.602912.27
6772009.03.19 14:29close3340.501.36770.00000.00003.502915.77
6782009.03.19 14:33buy3400.201.36870.00000.0000
6792009.03.19 14:34buy3410.301.36960.00000.0000
6802009.03.19 14:34close3300.201.36980.00000.00003.802919.57
6812009.03.19 14:34buy3420.301.37040.00000.0000
6822009.03.19 14:34close3400.201.37060.00000.00003.802923.37
6832009.03.19 14:36buy3430.401.36870.00000.0000
6842009.03.19 14:36buy3440.501.36790.00000.0000
6852009.03.19 14:39close3440.501.36900.00000.00005.502928.87
6862009.03.19 14:39close3430.401.36960.00000.00003.602932.47
6872009.03.19 14:41close3410.301.37080.00000.00003.602936.07
6882009.03.19 14:42buy3450.301.36960.00000.0000
6892009.03.19 14:43buy3460.401.36870.00000.0000
6902009.03.19 14:44buy3470.501.36790.00000.0000
6912009.03.19 14:45buy3480.601.36700.00000.0000
6922009.03.19 14:54close3480.601.36860.00000.00009.602945.67
6932009.03.19 14:55close3470.501.36900.00000.00005.502951.17
6942009.03.19 14:57close3460.401.36960.00000.00003.602954.77
6952009.03.19 14:59close3450.301.37080.00000.00003.602958.37
6962009.03.19 14:59buy3490.201.37130.00000.0000
6972009.03.19 15:01close3420.301.37160.00000.00003.602961.97
6982009.03.19 15:03buy3500.301.37040.00000.0000
6992009.03.19 15:05buy3510.401.36960.00000.0000
7002009.03.19 15:07buy3520.501.36870.00000.0000
7012009.03.19 15:09close3520.501.36990.00000.00006.002967.97
7022009.03.19 15:10close3510.401.37050.00000.00003.602971.57
7032009.03.19 15:15close3500.301.37160.00000.00003.602975.17
7042009.03.19 15:15buy3530.201.37230.00000.0000
7052009.03.19 15:15buy3540.301.37320.00000.0000
7062009.03.19 15:16close3490.201.37310.00000.00003.602978.77
7072009.03.19 15:30buy3550.401.37150.00000.0000
7082009.03.19 15:32buy3560.501.37050.00000.0000
7092009.03.19 15:38close3560.501.37170.00000.00006.002984.77
7102009.03.19 15:39close3550.401.37240.00000.00003.602988.37
7112009.03.19 16:04buy3570.401.37150.00000.0000
7122009.03.19 16:05buy3580.501.37060.00000.0000
7132009.03.19 16:11buy3590.601.36980.00000.0000
7142009.03.19 16:11buy3600.701.36880.00000.0000
7152009.03.19 16:15buy3610.801.36800.00000.0000
7162009.03.19 16:15buy3620.901.36710.00000.0000
7172009.03.19 16:32close3540.301.36930.00000.0000-11.702976.67
7182009.03.19 16:32close3620.901.36930.00000.000019.802996.47
7192009.03.19 16:32close3530.201.36960.00000.0000-5.402991.07
7202009.03.19 16:32close3610.801.36960.00000.000012.803003.87
7212009.03.19 16:33close3600.701.37000.00000.00008.403012.27
7222009.03.19 16:34close3590.601.37050.00000.00004.203016.47
7232009.03.19 16:36buy3630.401.36970.00000.0000
7242009.03.19 16:47close3630.401.37060.00000.00003.603020.07
7252009.03.19 16:51buy3640.401.36980.00000.0000
7262009.03.19 17:03buy3650.501.36880.00000.0000
7272009.03.19 17:22close3650.501.37000.00000.00006.003026.07
7282009.03.19 17:31buy3660.501.36890.00000.0000
7292009.03.19 17:43buy3670.601.36810.00000.0000
7302009.03.19 17:46buy3680.701.36720.00000.0000
7312009.03.19 17:57buy3690.801.36630.00000.0000
7322009.03.19 17:57buy3700.901.36550.00000.0000
7332009.03.19 17:57buy3711.001.36460.00000.0000
7342009.03.19 18:00buy3721.101.36380.00000.0000
7352009.03.19 18:13close3570.401.36640.00000.0000-20.403005.67
7362009.03.19 18:13close3721.101.36640.00000.000028.603034.27
7372009.03.19 18:17close3580.501.36720.00000.0000-17.003017.27
7382009.03.19 18:17close3711.001.36720.00000.000026.003043.27
7392009.03.19 18:17close3640.401.36740.00000.0000-9.603033.67
7402009.03.19 18:17close3700.901.36740.00000.000017.103050.77
7412009.03.19 18:17close3690.801.36750.00000.00009.603060.37
7422009.03.19 18:18close3680.701.36800.00000.00005.603065.97
7432009.03.19 18:20buy3730.401.36710.00000.0000
7442009.03.19 18:44buy3740.501.36620.00000.0000
7452009.03.19 18:45buy3750.601.36530.00000.0000
7462009.03.19 18:48buy3760.701.36440.00000.0000
7472009.03.19 19:03close3760.701.36650.00000.000014.703080.67
7482009.03.19 19:04close3750.601.36700.00000.000010.203090.87
7492009.03.19 19:09close3740.501.36740.00000.00006.003096.87
7502009.03.19 19:24buy3770.501.36620.00000.0000
7512009.03.19 19:36close3770.501.36740.00000.00006.003102.87
7522009.03.19 19:42close3730.401.36800.00000.00003.603106.47
7532009.03.19 19:46buy3780.401.36720.00000.0000
7542009.03.19 20:00buy3790.101.36731.36041.3680
7552009.03.19 20:00buy3800.301.36691.36031.3676
7562009.03.19 20:02buy3810.901.36651.36021.3672
7572009.03.19 20:15buy3820.501.36630.00000.0000
7582009.03.19 20:17buy3830.601.36550.00000.0000
7592009.03.19 21:55close3830.601.36710.00000.00009.603116.07
7602009.03.19 21:55t/p3810.901.36721.36021.36726.303122.37
7612009.03.19 21:55close3800.301.36721.36031.36760.903123.27
7622009.03.19 21:55close3790.101.36711.36041.3680-0.203123.07
7632009.03.19 22:31close3820.501.36750.00000.00006.003129.07
7642009.03.19 22:46buy3840.501.36630.00000.0000
7652009.03.19 22:57buy3850.601.36550.00000.0000
7662009.03.20 00:05close3850.601.36710.00000.00009.513138.58
7672009.03.20 00:22buy3860.601.36520.00000.0000
7682009.03.20 01:20buy3870.701.36430.00000.0000
7692009.03.20 01:23buy3880.801.36320.00000.0000
7702009.03.20 01:59buy3890.901.36210.00000.0000
7712009.03.20 02:49close3660.501.36510.00000.0000-19.073119.50
7722009.03.20 02:49close3890.901.36510.00000.000027.003146.50
7732009.03.20 02:50close3880.801.36550.00000.000018.403164.90
7742009.03.20 03:12close3870.701.36610.00000.000012.603177.50
7752009.03.20 03:12close3860.601.36650.00000.00007.803185.30
7762009.03.20 03:13close3840.501.36720.00000.00004.423189.73
7772009.03.20 03:57buy3900.401.36630.00000.0000
7782009.03.20 03:59buy3910.501.36550.00000.0000
7792009.03.20 04:52close3910.501.36670.00000.00006.003195.73
7802009.03.20 05:02buy3920.501.36550.00000.0000
7812009.03.20 05:50buy3930.601.36460.00000.0000
7822009.03.20 06:39buy3940.701.36380.00000.0000
7832009.03.20 07:03close3940.701.36580.00000.000014.003209.73
7842009.03.20 07:05close3930.601.36620.00000.00009.603219.33
7852009.03.20 07:06close3920.501.36670.00000.00006.003225.33
7862009.03.20 07:10close3900.401.36720.00000.00003.603228.93
7872009.03.20 07:14buy3950.401.36630.00000.0000
7882009.03.20 07:26buy3960.501.36550.00000.0000
7892009.03.20 07:35close3960.501.36670.00000.00006.003234.93
7902009.03.20 07:35close3950.401.36720.00000.00003.603238.53
7912009.03.20 07:36close3780.401.36820.00000.00003.943242.47
7922009.03.20 07:36buy3970.201.36890.00000.0000
7932009.03.20 07:36close3670.601.36890.00000.00004.713247.18
7942009.03.20 07:39buy3980.201.36980.00000.0000
7952009.03.20 07:44buy3990.301.37060.00000.0000
7962009.03.20 07:44close3970.201.37070.00000.00003.603250.78
7972009.03.20 07:45buy4000.301.37150.00000.0000
7982009.03.20 07:45close3980.201.37160.00000.00003.603254.38
7992009.03.20 07:48close3990.301.37180.00000.00003.603257.98
8002009.03.20 07:49buy4010.201.37230.00000.0000
8012009.03.20 08:03buy4020.401.37060.00000.0000
8022009.03.20 08:05buy4030.501.36970.00000.0000
8032009.03.20 08:09buy4040.601.36880.00000.0000
8042009.03.20 08:11buy4050.701.36800.00000.0000
8052009.03.20 08:21close4010.201.36990.00000.0000-4.803253.18
8062009.03.20 08:21close4050.701.36990.00000.000013.303266.48
8072009.03.20 08:21close4040.601.37010.00000.00007.803274.28
8082009.03.20 08:21close4030.501.37060.00000.00004.503278.78
8092009.03.20 08:22buy4060.401.36980.00000.0000
8102009.03.20 08:25buy4070.501.36890.00000.0000
8112009.03.20 08:43buy4080.601.36800.00000.0000
8122009.03.20 08:44buy4090.701.36710.00000.0000
8132009.03.20 09:42close4090.701.36920.00000.000014.703293.48
8142009.03.20 09:43close4080.601.36960.00000.00009.603303.08
8152009.03.20 09:43close4070.501.37010.00000.00006.003309.08
8162009.03.20 09:45buy4100.501.36890.00000.0000
8172009.03.20 09:59buy4110.601.36810.00000.0000
8182009.03.20 10:01buy4120.701.36720.00000.0000
8192009.03.20 10:12buy4130.801.36630.00000.0000
8202009.03.20 10:12buy4140.901.36550.00000.0000
8212009.03.20 10:14buy4151.001.36460.00000.0000
8222009.03.20 10:21buy4161.101.36380.00000.0000
8232009.03.20 10:31buy4171.201.36290.00000.0000
8242009.03.20 10:34buy4181.301.36200.00000.0000
8252009.03.20 10:34buy4191.401.36110.00000.0000
8262009.03.20 10:36buy4201.501.36010.00000.0000
8272009.03.20 10:36buy4211.601.35930.00000.0000
8282009.03.20 10:36buy4221.701.35840.00000.0000
8292009.03.20 10:36buy4231.801.35750.00000.0000
8302009.03.20 10:43buy4241.901.35660.00000.0000
8312009.03.20 10:46buy4252.001.35580.00000.0000
8322009.03.20 10:48buy4262.001.35490.00000.0000
8332009.03.20 10:59close4000.301.35740.00000.0000-42.303266.78
8342009.03.20 10:59close4262.001.35740.00000.000050.003316.78
8352009.03.20 11:13close4020.401.35860.00000.0000-48.003268.78
8362009.03.20 11:13close4252.001.35860.00000.000056.003324.78
8372009.03.20 11:13close4060.401.35930.00000.0000-42.003282.78
8382009.03.20 11:13close4241.901.35930.00000.000051.303334.08
8392009.03.20 11:15close4100.501.36030.00000.0000-43.003291.08
8402009.03.20 11:15close4231.801.36030.00000.000050.403341.48
8412009.03.20 11:20buy4271.401.35750.00000.0000
8422009.03.20 11:22buy4281.501.35660.00000.0000
8432009.03.20 11:48buy4291.601.35580.00000.0000
8442009.03.20 12:07close4110.601.35950.00000.0000-51.603289.88
8452009.03.20 12:07close4291.601.35950.00000.000059.203349.08
8462009.03.20 12:27close4120.701.36030.00000.0000-48.303300.78
8472009.03.20 12:27close4281.501.36030.00000.000055.503356.28
8482009.03.20 12:31close4130.801.36110.00000.0000-41.603314.68
8492009.03.20 12:31close4271.401.36110.00000.000050.403365.08
8502009.03.20 12:31close4140.901.36120.00000.0000-38.703326.38
8512009.03.20 12:31close4221.701.36120.00000.000047.603373.98
8522009.03.20 12:31close4151.001.36170.00000.0000-29.003344.98
8532009.03.20 12:31close4211.601.36170.00000.000038.403383.38
8542009.03.20 12:31close4201.501.36180.00000.000025.503408.88
8552009.03.20 12:41buy4300.601.36020.00000.0000
8562009.03.20 12:45buy4310.701.35940.00000.0000
8572009.03.20 13:00buy4320.801.35850.00000.0000
8582009.03.20 13:00buy4330.901.35770.00000.0000
8592009.03.20 13:03buy4341.001.35680.00000.0000
8602009.03.20 13:07buy4351.101.35600.00000.0000
8612009.03.20 13:10buy4361.201.35500.00000.0000
8622009.03.20 13:12buy4371.301.35400.00000.0000
8632009.03.20 13:43close4371.301.35870.00000.000061.103469.98
8642009.03.20 13:44close4361.201.35930.00000.000051.603521.58
8652009.03.20 13:45close4351.101.35980.00000.000041.803563.38
8662009.03.20 13:46close4341.001.36020.00000.000034.003597.38
8672009.03.20 13:46close4330.901.36060.00000.000026.103623.48
8682009.03.20 13:49close4320.801.36100.00000.000020.003643.48
8692009.03.20 13:50close4310.701.36150.00000.000014.703658.18
8702009.03.20 13:51close4300.601.36190.00000.000010.203668.38
8712009.03.20 13:51close4191.401.36190.00000.000011.203679.58
8722009.03.20 13:52close4181.301.36270.00000.00009.103688.68
8732009.03.20 13:52close4171.201.36320.00000.00003.603692.28
8742009.03.20 13:53buy4380.301.36290.00000.0000
8752009.03.20 13:59buy4390.401.36200.00000.0000
8762009.03.20 14:02buy4400.501.36110.00000.0000
8772009.03.20 14:09close4400.501.36240.00000.00006.503698.78
8782009.03.20 14:11close4390.401.36290.00000.00003.603702.38
8792009.03.20 14:13close4380.301.36410.00000.00003.603705.98
8802009.03.20 14:14buy4410.201.36460.00000.0000
8812009.03.20 14:14close4161.101.36460.00000.00008.803714.78
8822009.03.20 14:18buy4420.301.36370.00000.0000
8832009.03.20 14:20buy4430.401.36280.00000.0000
8842009.03.20 14:23close4430.401.36370.00000.00003.603718.38
8852009.03.20 14:30buy4440.401.36280.00000.0000
8862009.03.20 14:32buy4450.501.36200.00000.0000
8872009.03.20 14:32close4450.501.36320.00000.00006.003724.38
8882009.03.20 14:35buy4460.501.36200.00000.0000
8892009.03.20 14:36buy4470.601.36110.00000.0000
8902009.03.20 14:42buy4480.701.36020.00000.0000
8912009.03.20 14:42buy4490.801.35940.00000.0000
8922009.03.20 14:43buy4500.901.35850.00000.0000
8932009.03.20 14:45buy4511.001.35770.00000.0000
8942009.03.20 14:49close4410.201.35950.00000.0000-10.203714.18
8952009.03.20 14:49close4511.001.35950.00000.000018.003732.18
8962009.03.20 15:02buy4520.901.35770.00000.0000
8972009.03.20 15:03buy4531.001.35680.00000.0000
8982009.03.20 15:03buy4541.101.35590.00000.0000
8992009.03.20 15:22buy4551.201.35490.00000.0000
9002009.03.20 15:24buy4561.301.35400.00000.0000
9012009.03.20 15:24buy4571.401.35310.00000.0000
9022009.03.20 15:40buy4581.501.35220.00000.0000
9032009.03.20 15:49close4420.301.35460.00000.0000-27.303704.88
9042009.03.20 15:49close4581.501.35460.00000.000036.003740.88
9052009.03.20 15:53close4440.401.35570.00000.0000-28.403712.48
9062009.03.20 15:53close4571.401.35570.00000.000036.403748.88
9072009.03.20 16:04close4460.501.35670.00000.0000-26.503722.38
9082009.03.20 16:04close4561.301.35670.00000.000035.103757.48
9092009.03.20 16:04close4470.601.35740.00000.0000-22.203735.28
9102009.03.20 16:04close4551.201.35740.00000.000030.003765.28
9112009.03.20 16:05close4541.101.35790.00000.000022.003787.28
9122009.03.20 16:09close4531.001.35850.00000.000017.003804.28
9132009.03.20 16:10close4520.901.35890.00000.000010.803815.08
9142009.03.20 16:10close4500.901.35920.00000.00006.303821.38
9152009.03.20 16:10close4490.801.35990.00000.00004.003825.38
9162009.03.20 16:11buy4590.301.35940.00000.0000
9172009.03.20 16:14buy4600.401.35840.00000.0000
9182009.03.20 16:20close4600.401.35930.00000.00003.603828.98
9192009.03.20 16:23buy4610.401.35850.00000.0000
9202009.03.20 16:27buy4620.501.35770.00000.0000
9212009.03.20 16:36buy4630.601.35680.00000.0000
9222009.03.20 16:43buy4640.701.35600.00000.0000
9232009.03.20 16:48buy4650.801.35510.00000.0000
9242009.03.20 16:59close4650.801.35750.00000.000019.203848.18
9252009.03.20 17:28buy4660.801.35510.00000.0000
9262009.03.20 17:59close4660.801.35750.00000.000019.203867.38
9272009.03.20 17:59close4640.701.35790.00000.000013.303880.68
9282009.03.20 18:14buy4670.701.35600.00000.0000
9292009.03.20 18:37buy4680.801.35500.00000.0000
9302009.03.22 22:00close4680.801.36390.00000.000071.203951.88
9312009.03.22 22:00close4670.701.36360.00000.000053.204005.08
9322009.03.22 22:00close4630.601.36370.00000.000041.404046.48
9332009.03.22 22:00close4620.501.36340.00000.000028.504074.98
9342009.03.22 22:00close4610.401.36350.00000.000020.004094.98
9352009.03.22 22:00close4480.701.36350.00000.000023.104118.08
9362009.03.22 22:00buy4690.201.36330.00000.0000
9372009.03.22 22:00close4590.301.36320.00000.000011.404129.48
9382009.03.22 22:04buy4700.201.36420.00000.0000
9392009.03.22 22:17buy4710.401.36240.00000.0000
9402009.03.22 22:19close4710.401.36330.00000.00003.604133.08
9412009.03.22 22:25buy4720.301.36510.00000.0000
9422009.03.22 22:26close4690.201.36510.00000.00003.604136.68
9432009.03.22 22:27buy4730.301.36600.00000.0000
9442009.03.22 22:27close4700.201.36600.00000.00003.604140.28
9452009.03.22 22:28close4720.301.36630.00000.00003.604143.88
9462009.03.22 22:28buy4740.201.36680.00000.0000
9472009.03.22 22:28close4730.301.36720.00000.00003.604147.48
9482009.03.22 22:35buy4750.301.36600.00000.0000
9492009.03.22 22:41buy4760.401.36510.00000.0000
9502009.03.22 23:04buy4770.501.36420.00000.0000
9512009.03.22 23:08buy4780.601.36340.00000.0000
9522009.03.22 23:19buy4790.701.36250.00000.0000
9532009.03.22 23:42close4740.201.36430.00000.0000-5.004142.48
9542009.03.22 23:42close4790.701.36430.00000.000012.604155.08
9552009.03.22 23:42close4780.601.36460.00000.00007.204162.28
9562009.03.22 23:48buy4800.501.36340.00000.0000
9572009.03.23 00:13buy4810.601.36190.00000.0000
9582009.03.23 00:39close4810.601.36380.00000.000011.404173.68
9592009.03.23 00:58buy4820.601.36250.00000.0000
9602009.03.23 01:15close4820.601.36410.00000.00009.604183.28
9612009.03.23 01:21close4800.501.36470.00000.00006.424189.70
9622009.03.23 01:22close4770.501.36500.00000.00003.924193.63
9632009.03.23 01:25close4760.401.36600.00000.00003.544197.17
9642009.03.23 01:28buy4830.201.36680.00000.0000
9652009.03.23 01:55buy4840.401.36500.00000.0000
9662009.03.23 02:02close4840.401.36590.00000.00003.604200.77
9672009.03.23 02:35close4750.301.36720.00000.00003.564204.32
9682009.03.23 02:35buy4850.201.36770.00000.0000
9692009.03.23 02:41buy4860.401.36600.00000.0000
9702009.03.23 03:18buy4870.501.36510.00000.0000
9712009.03.23 03:33close4870.501.36630.00000.00006.004210.32
9722009.03.23 03:39close4860.401.36690.00000.00003.604213.92
9732009.03.23 03:52buy4880.301.36860.00000.0000
9742009.03.23 04:38buy4890.501.36600.00000.0000
9752009.03.23 04:44buy4900.601.36510.00000.0000
9762009.03.23 05:12close4900.601.36670.00000.00009.604223.52
9772009.03.23 05:41close4890.501.36720.00000.00006.004229.52
9782009.03.23 05:57buy4910.501.36600.00000.0000
9792009.03.23 06:29close4910.501.36720.00000.00006.004235.52
9802009.03.23 06:34close4830.201.36860.00000.00003.604239.12
9812009.03.23 06:34buy4920.301.36950.00000.0000
9822009.03.23 06:35close4850.201.36950.00000.00003.604242.72
9832009.03.23 06:36close4880.301.36980.00000.00003.604246.32
9842009.03.23 06:38buy4930.301.36860.00000.0000
9852009.03.23 07:16close4930.301.36980.00000.00003.604249.92
9862009.03.23 07:16buy4940.201.37030.00000.0000
9872009.03.23 07:20close4920.301.37070.00000.00003.604253.52
9882009.03.23 07:23buy4950.201.37120.00000.0000
9892009.03.23 07:28buy4960.301.37210.00000.0000
9902009.03.23 07:28close4940.201.37210.00000.00003.604257.12
9912009.03.23 07:30buy4970.301.37290.00000.0000
9922009.03.23 07:31close4950.201.37300.00000.00003.604260.72
9932009.03.23 07:31close4960.301.37330.00000.00003.604264.32
9942009.03.23 07:35buy4980.301.37180.00000.0000
9952009.03.23 07:40buy4990.401.37090.00000.0000
9962009.03.23 07:52close4990.401.37180.00000.00003.604267.92
9972009.03.23 07:59buy5000.401.37090.00000.0000
9982009.03.23 08:09buy5010.501.37010.00000.0000
9992009.03.23 08:18buy5020.601.36920.00000.0000
10002009.03.23 08:19buy5030.701.36830.00000.0000
10012009.03.23 08:49buy5040.801.36750.00000.0000
10022009.03.23 08:51buy5050.901.36650.00000.0000
10032009.03.23 08:53buy5061.001.36570.00000.0000
10042009.03.23 08:54buy5071.101.36480.00000.0000
10052009.03.23 08:56buy5081.201.36400.00000.0000
10062009.03.23 09:00buy5091.301.36300.00000.0000
10072009.03.23 09:11close4970.301.36540.00000.0000-22.504245.42
10082009.03.23 09:11close5091.301.36540.00000.000031.204276.62
10092009.03.23 09:14buy5101.201.36310.00000.0000
10102009.03.23 09:39close4980.301.36540.00000.0000-19.204257.42
10112009.03.23 09:39close5101.201.36540.00000.000027.604285.02
10122009.03.23 10:27close5000.401.36620.00000.0000-18.804266.22
10132009.03.23 10:27close5081.201.36620.00000.000026.404292.62
10142009.03.23 10:30close5010.501.36690.00000.0000-16.004276.62
10152009.03.23 10:30close5071.101.36690.00000.000023.104299.72
10162009.03.23 10:30close5061.001.36730.00000.000016.004315.72
10172009.03.23 10:37buy5110.601.36570.00000.0000
10182009.03.23 10:56buy5120.701.36480.00000.0000
10192009.03.23 10:58buy5130.801.36400.00000.0000
10202009.03.23 11:00buy5140.101.36431.35741.3650
10212009.03.23 11:17t/p5140.101.36501.35741.36500.704316.42
10222009.03.23 11:53buy5150.901.36310.00000.0000
10232009.03.23 12:02buy5161.001.36220.00000.0000
10242009.03.23 12:18buy5171.101.36140.00000.0000
10252009.03.23 12:18buy5181.201.36050.00000.0000
10262009.03.23 12:18buy5191.301.35970.00000.0000
10272009.03.23 12:20buy5201.401.35880.00000.0000
10282009.03.23 12:21buy5211.501.35790.00000.0000
10292009.03.23 13:08buy5221.601.35700.00000.0000
10302009.03.23 13:09buy5231.701.35610.00000.0000
10312009.03.23 13:11buy5241.801.35530.00000.0000
10322009.03.23 13:29buy5251.901.35440.00000.0000
10332009.03.23 13:48buy5262.001.35360.00000.0000
10342009.03.23 13:49buy5272.001.35270.00000.0000
10352009.03.23 13:49buy5282.001.35180.00000.0000
10362009.03.23 13:53buy5292.001.35090.00000.0000
10372009.03.23 13:54buy5302.001.35000.00000.0000
10382009.03.23 13:54buy5312.001.34910.00000.0000
10392009.03.23 14:12close5020.601.35410.00000.0000-90.604225.82
10402009.03.23 14:12close5312.001.35410.00000.0000100.004325.82
10412009.03.23 14:17close5030.701.35510.00000.0000-92.404233.42
10422009.03.23 14:17close5302.001.35510.00000.0000102.004335.42
10432009.03.23 15:05close5040.801.35590.00000.0000-92.804242.62
10442009.03.23 15:05close5292.001.35590.00000.0000100.004342.62
10452009.03.23 15:57close5050.901.35680.00000.0000-87.304255.32
10462009.03.23 15:57close5282.001.35680.00000.0000100.004355.32
10472009.03.23 15:57close5110.601.35670.00000.0000-54.004301.32
10482009.03.23 15:57close5272.001.35670.00000.000080.004381.32
10492009.03.23 15:57close5120.701.35680.00000.0000-56.004325.32
10502009.03.23 15:57close5262.001.35680.00000.000064.004389.32
10512009.03.23 16:53close5130.801.35760.00000.0000-51.204338.12
10522009.03.23 16:53close5251.901.35760.00000.000060.804398.92
10532009.03.23 16:56close5150.901.35820.00000.0000-44.104354.82
10542009.03.23 16:56close5241.801.35820.00000.000052.204407.02
10552009.03.23 16:56close5161.001.35870.00000.0000-35.004372.02
10562009.03.23 16:56close5231.701.35870.00000.000044.204416.22
10572009.03.23 16:56close5221.601.35910.00000.000033.604449.82
10582009.03.23 17:07close5211.501.35950.00000.000024.004473.82
10592009.03.23 17:09close5201.401.36000.00000.000016.804490.62
10602009.03.23 17:10close5191.301.36050.00000.000010.404501.02
10612009.03.23 17:11close5181.201.36080.00000.00003.604504.62
10622009.03.23 17:16buy5320.301.36050.00000.0000
10632009.03.23 17:21close5320.301.36170.00000.00003.604508.22
10642009.03.23 17:21buy5330.201.36220.00000.0000
10652009.03.23 17:21close5171.101.36190.00000.00005.504513.72
10662009.03.23 17:23buy5340.201.36310.00000.0000
10672009.03.23 17:49buy5350.301.36400.00000.0000
10682009.03.23 17:49close5330.201.36400.00000.00003.604517.32
10692009.03.23 17:59buy5360.401.36220.00000.0000
10702009.03.23 18:07buy5370.501.36140.00000.0000
10712009.03.23 18:12buy5380.601.36050.00000.0000
10722009.03.23 18:26close5380.601.36210.00000.00009.604526.92
10732009.03.23 18:31close5370.501.36250.00000.00005.504532.42
10742009.03.23 18:34buy5390.501.36140.00000.0000
10752009.03.23 18:50close5390.501.36260.00000.00006.004538.42
10762009.03.23 18:55close5360.401.36310.00000.00003.604542.02
10772009.03.23 19:43buy5400.301.36480.00000.0000
10782009.03.23 19:46close5340.201.36490.00000.00003.604545.62
10792009.03.23 19:46close5350.301.36520.00000.00003.604549.22
10802009.03.23 19:46buy5410.201.36570.00000.0000
10812009.03.23 20:00sell5420.101.36481.37171.3641
10822009.03.23 20:07t/p5420.101.36411.37171.36410.704549.92
10832009.03.23 20:07buy5430.401.36390.00000.0000
10842009.03.23 20:59buy5440.501.36300.00000.0000
10852009.03.23 21:40buy5450.601.36200.00000.0000
10862009.03.23 23:25close5450.601.36370.00000.000010.204560.12
10872009.03.23 23:43buy5460.601.36210.00000.0000
10882009.03.24 00:18close5460.601.36390.00000.000010.714570.83
10892009.03.24 00:18close5440.501.36420.00000.00005.924576.76
10902009.03.24 00:31close5430.401.36490.00000.00003.944580.70
10912009.03.24 00:37close5400.301.36600.00000.00003.564584.25
10922009.03.24 00:38buy5470.201.36650.00000.0000
10932009.03.24 00:51buy5480.301.36740.00000.0000
10942009.03.24 02:17close5410.201.36750.00000.00003.574587.82
10952009.03.24 02:32buy5490.401.36570.00000.0000
10962009.03.24 02:57close5490.401.36660.00000.00003.604591.42
10972009.03.24 03:59buy5500.401.36570.00000.0000
10982009.03.24 04:00buy5510.501.36470.00000.0000
10992009.03.24 04:06close5510.501.36590.00000.00006.004597.42
11002009.03.24 04:51buy5520.501.36480.00000.0000
11012009.03.24 04:52buy5530.601.36400.00000.0000
11022009.03.24 05:26close5530.601.36560.00000.00009.604607.02
11032009.03.24 05:41close5520.501.36600.00000.00006.004613.02
11042009.03.24 05:41close5500.401.36660.00000.00003.604616.62
11052009.03.24 06:20buy5540.401.36570.00000.0000
11062009.03.24 06:30close5540.401.36660.00000.00003.604620.22
11072009.03.24 06:41buy5550.401.36570.00000.0000
11082009.03.24 06:42buy5560.501.36480.00000.0000
11092009.03.24 06:54buy5570.601.36400.00000.0000
11102009.03.24 06:54buy5580.701.36310.00000.0000
11112009.03.24 07:22buy5590.801.36220.00000.0000
11122009.03.24 07:25buy5600.901.36140.00000.0000
11132009.03.24 07:29buy5611.001.36050.00000.0000
11142009.03.24 07:43buy5621.101.35970.00000.0000
11152009.03.24 08:00buy5630.101.36041.35351.3611
11162009.03.24 08:02t/p5630.101.36111.35351.36110.704620.92
11172009.03.24 08:10buy5641.201.35870.00000.0000
11182009.03.24 08:11buy5651.301.35780.00000.0000
11192009.03.24 08:16buy5661.401.35690.00000.0000
11202009.03.24 08:29close5480.301.35920.00000.0000-24.604596.32
11212009.03.24 08:29close5661.401.35920.00000.000032.204628.52
11222009.03.24 08:37close5470.201.35950.00000.0000-14.004614.52
11232009.03.24 08:37close5651.301.35950.00000.000022.104636.62
11242009.03.24 09:02close5550.401.36090.00000.0000-19.204617.42
11252009.03.24 09:02close5641.201.36090.00000.000026.404643.82
11262009.03.24 09:32close5560.501.36180.00000.0000-15.004628.82
11272009.03.24 09:32close5621.101.36180.00000.000023.104651.92
11282009.03.24 09:36close5611.001.36210.00000.000016.004667.92
11292009.03.24 09:47buy5670.601.36050.00000.0000
11302009.03.24 09:53buy5680.701.35970.00000.0000
11312009.03.24 09:56buy5690.801.35880.00000.0000
11322009.03.24 09:57buy5700.901.35800.00000.0000
11332009.03.24 10:01buy5711.001.35710.00000.0000
11342009.03.24 10:04buy5721.101.35620.00000.0000
11352009.03.24 10:07buy5731.201.35540.00000.0000
11362009.03.24 10:32buy5741.301.35450.00000.0000
11372009.03.24 10:36buy5751.401.35360.00000.0000
11382009.03.24 10:42buy5761.501.35270.00000.0000
11392009.03.24 12:18close5570.601.35630.00000.0000-46.204621.72
11402009.03.24 12:18close5761.501.35630.00000.000054.004675.72
11412009.03.24 12:46buy5771.401.35270.00000.0000
11422009.03.24 12:59buy5781.501.35190.00000.0000
11432009.03.24 13:10buy5791.601.35100.00000.0000
11442009.03.24 13:17buy5801.701.35010.00000.0000
11452009.03.24 13:17buy5811.801.34930.00000.0000
11462009.03.24 13:19buy5821.901.34840.00000.0000
11472009.03.24 13:43close5580.701.35270.00000.0000-72.804602.92
11482009.03.24 13:43close5821.901.35270.00000.000081.704684.62
11492009.03.24 13:44close5590.801.35360.00000.0000-68.804615.82
11502009.03.24 13:44close5811.801.35360.00000.000077.404693.22
11512009.03.24 13:50close5600.901.35430.00000.0000-63.904629.32
11522009.03.24 13:50close5801.701.35430.00000.000071.404700.72
11532009.03.24 13:50close5670.601.35420.00000.0000-37.804662.92
11542009.03.24 13:50close5791.601.35420.00000.000051.204714.12
11552009.03.24 14:01close5680.701.35470.00000.0000-35.004679.12
11562009.03.24 14:01close5781.501.35470.00000.000042.004721.12
11572009.03.24 14:03close5690.801.35530.00000.0000-28.004693.12
11582009.03.24 14:03close5771.401.35530.00000.000036.404729.52
11592009.03.24 14:03close5751.401.35570.00000.000029.404758.92
11602009.03.24 14:03close5741.301.35610.00000.000020.804779.72
11612009.03.24 14:09close5731.201.35660.00000.000014.404794.12
11622009.03.24 14:13buy5830.501.35540.00000.0000
11632009.03.24 14:19buy5840.601.35450.00000.0000
11642009.03.24 14:41close5840.601.35610.00000.00009.604803.72
11652009.03.24 14:41close5830.501.35660.00000.00006.004809.72
11662009.03.24 14:41close5721.101.35700.00000.00008.804818.52
11672009.03.24 14:43close5711.001.35750.00000.00004.004822.52
11682009.03.24 14:44buy5850.301.35710.00000.0000
11692009.03.24 14:45buy5860.401.35620.00000.0000
11702009.03.24 14:51close5860.401.35720.00000.00004.004826.52
11712009.03.24 14:53buy5870.401.35620.00000.0000
11722009.03.24 14:54buy5880.501.35540.00000.0000
11732009.03.24 14:57buy5890.601.35450.00000.0000
11742009.03.24 15:00buy5900.701.35370.00000.0000
11752009.03.24 15:13buy5910.801.35280.00000.0000
11762009.03.24 15:44close5910.801.35530.00000.000020.004846.52
11772009.03.24 15:45close5900.701.35570.00000.000014.004860.52
11782009.03.24 15:47close5890.601.35610.00000.00009.604870.12
11792009.03.24 15:50buy5920.601.35440.00000.0000
11802009.03.24 15:52buy5930.701.35360.00000.0000
11812009.03.24 15:54buy5940.801.35270.00000.0000
11822009.03.24 15:54buy5950.901.35190.00000.0000
11832009.03.24 16:13close5950.901.35480.00000.000026.104896.22
11842009.03.24 16:14close5940.801.35520.00000.000020.004916.22
11852009.03.24 16:22close5930.701.35570.00000.000014.704930.92
11862009.03.24 16:22close5920.601.35600.00000.00009.604940.52
11872009.03.24 16:23close5880.501.35660.00000.00006.004946.52
11882009.03.24 16:30close5870.401.35710.00000.00003.604950.12
11892009.03.24 16:32buy5960.401.35620.00000.0000
11902009.03.24 16:37buy5970.501.35540.00000.0000
11912009.03.24 16:41buy5980.601.35450.00000.0000
11922009.03.24 16:54close5980.601.35610.00000.00009.604959.72
11932009.03.24 16:59close5970.501.35660.00000.00006.004965.72
11942009.03.24 17:00close5960.401.35710.00000.00003.604969.32
11952009.03.24 17:11buy5990.401.35620.00000.0000
11962009.03.24 17:27buy6000.501.35540.00000.0000
11972009.03.24 17:28buy6010.601.35450.00000.0000
11982009.03.24 17:29buy6020.701.35370.00000.0000
11992009.03.24 17:31buy6030.801.35280.00000.0000
12002009.03.24 17:33buy6040.901.35200.00000.0000
12012009.03.24 17:33buy6051.001.35090.00000.0000
12022009.03.24 17:41buy6061.101.34990.00000.0000
12032009.03.24 17:57buy6071.201.34900.00000.0000
12042009.03.24 18:44close5700.901.35330.00000.0000-42.304927.02
12052009.03.24 18:44close6071.201.35330.00000.000051.604978.62
12062009.03.24 18:44close6061.101.35340.00000.000038.505017.12
12072009.03.24 18:44close5850.301.35330.00000.0000-11.405005.72
12082009.03.24 18:44close6051.001.35330.00000.000024.005029.72
12092009.03.24 19:02buy6080.801.35100.00000.0000
12102009.03.24 19:10buy6090.901.35010.00000.0000
12112009.03.24 19:11buy6101.001.34930.00000.0000
12122009.03.24 19:31buy6111.101.34840.00000.0000
12132009.03.24 19:32buy6121.201.34760.00000.0000
12142009.03.24 19:32buy6131.301.34670.00000.0000
12152009.03.24 19:32buy6141.401.34590.00000.0000
12162009.03.24 19:37buy6151.501.34490.00000.0000
12172009.03.24 19:45buy6161.601.34400.00000.0000
12182009.03.24 20:16close5990.401.34680.00000.0000-37.604992.12
12192009.03.24 20:16close6161.601.34680.00000.000044.805036.92
12202009.03.24 22:29close6000.501.34790.00000.0000-37.504999.42
12212009.03.24 22:29close6151.501.34790.00000.000045.005044.42
12222009.03.24 22:46close6010.601.34900.00000.0000-33.005011.42
12232009.03.24 22:46close6141.401.34900.00000.000043.405054.82
12242009.03.24 23:00close6020.701.34950.00000.0000-29.405025.42
12252009.03.24 23:00close6131.301.34950.00000.000036.405061.82
12262009.03.24 23:41buy6170.901.34670.00000.0000
12272009.03.24 23:59close at stop6170.901.34800.00000.000011.705073.52
12282009.03.24 23:59close at stop6121.201.34800.00000.00004.805078.32
12292009.03.24 23:59close at stop6111.101.34800.00000.0000-4.405073.92
12302009.03.24 23:59close at stop6101.001.34800.00000.0000-13.005060.92
12312009.03.24 23:59close at stop6090.901.34800.00000.0000-18.905042.02
12322009.03.24 23:59close at stop6080.801.34800.00000.0000-24.005018.02
12332009.03.24 23:59close at stop6040.901.34800.00000.0000-36.004982.02
12342009.03.24 23:59close at stop6030.801.34800.00000.0000-38.404943.63