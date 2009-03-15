Strategy Tester Report
Freedom pip10p3+
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.03.15 22:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.15 - 2009.03.25)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|pip_LotIncrease=true;
pip_Buy=true;
pip_Sell=true;
pip_smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; pip_SmallestLotSize=1; pip_MaxLotSize=2; pip_LotSize=0.1; pip_LotIncrement=0.1; pip_Multiplier=2; pip_ProfitTarget=7; pip_TrendProfitTarget=5; pip_SafetyLevelPercentage=40; pip_SafetyProfitTargetPercent=25; pip_OpenOnTick=1; pip_Spacing=8; pip_TrendSpacing=8; pip_CounterTrendMultiplier=2; pip_CloseDelay=0; pip_OrdersToClose=1; pip_MinimumOrdersToCloseLosing=1; pip_MaxMarginPercentage=40; pip_TrendTimeFrame=60; pip_TrendPeriods=150; pip_CeaseTrading=false;
pip_RightSideLabel=false;
pip_LossManagement="What to do if things are going wrong"; pip_AllowRecovery=true;
pip_MaxLoss=20; pip_ExitAllTrades=false;
pip_StopTrading=true;
pip_PlaceRecoveryOrders=false;
pip_MaxRecoveryOrders=1; pip_RecoveryTakeProfit=5; pip_RecoveryStopLoss=20; pip_RecoveryLotMultiplier=1; pip_RecReverse=true;
ten_points_tree="Adjustments 10p3"; Magic=772188; TakeProfit=7; Lots=0.1; InitialStop=60; TrailingStop=50; MaxTrades=3; Multiplier=3; Pips=3; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=2; risk=0.01; ReverseSignal=true;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|1170
|Ticks modelled
|131479
|Modelling quality
|89.76%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|3943.62
|Gross profit
|6412.00
|Gross loss
|-2468.37
|Profit factor
|2.60
|Expected payoff
|6.39
|Absolute drawdown
|82.80
|Maximal drawdown
|2731.40 (63.48%)
|Relative drawdown
|63.48% (2731.40)
|Total trades
|617
|Short positions (won %)
|1 (100.00%)
|Long positions (won %)
|616 (85.06%)
|Profit trades (% of total)
|525 (85.09%)
|Loss trades (% of total)
|92 (14.91%)
|Largest
|profit trade
|102.00
|loss trade
|-92.80
|Average
|profit trade
|12.21
|loss trade
|-26.83
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|41 (196.35)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-134.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|412.20 (22)
|consecutive loss (count of losses)
|-134.70 (6)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.03.15 22:00
|buy
|1
|0.20
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.03.15 22:08
|buy
|2
|0.30
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|3
|2009.03.15 22:17
|buy
|3
|0.40
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|4
|2009.03.15 22:18
|buy
|4
|0.50
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|5
|2009.03.15 22:38
|buy
|5
|0.60
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|6
|2009.03.15 22:39
|buy
|6
|0.70
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|7
|2009.03.15 22:40
|buy
|7
|0.80
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|8
|2009.03.15 23:05
|close
|1
|0.20
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|993.00
|9
|2009.03.15 23:05
|close
|7
|0.80
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|14.40
|1007.40
|10
|2009.03.15 23:06
|close
|6
|0.70
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|11.20
|1018.60
|11
|2009.03.15 23:19
|close
|5
|0.60
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|7.80
|1026.40
|12
|2009.03.15 23:20
|close
|4
|0.50
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1029.90
|13
|2009.03.15 23:33
|buy
|8
|0.40
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|14
|2009.03.15 23:48
|close
|8
|0.40
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1033.50
|15
|2009.03.15 23:55
|close
|3
|0.40
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1037.10
|16
|2009.03.16 00:00
|buy
|9
|0.20
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|17
|2009.03.16 00:23
|buy
|10
|0.40
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|18
|2009.03.16 01:03
|close
|10
|0.40
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|4.40
|1041.50
|19
|2009.03.16 01:11
|close
|2
|0.30
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|3.56
|1045.05
|20
|2009.03.16 01:11
|buy
|11
|0.20
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|21
|2009.03.16 01:23
|buy
|12
|0.30
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|22
|2009.03.16 01:27
|close
|9
|0.20
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1048.65
|23
|2009.03.16 01:50
|buy
|13
|0.30
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|24
|2009.03.16 01:50
|close
|11
|0.20
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|3.80
|1052.45
|25
|2009.03.16 01:55
|close
|12
|0.30
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1056.05
|26
|2009.03.16 01:56
|buy
|14
|0.20
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|27
|2009.03.16 02:33
|buy
|15
|0.40
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|28
|2009.03.16 02:52
|buy
|16
|0.50
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|29
|2009.03.16 04:07
|buy
|17
|0.60
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|30
|2009.03.16 04:37
|close
|17
|0.60
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1065.65
|31
|2009.03.16 04:39
|close
|16
|0.50
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1071.65
|32
|2009.03.16 05:02
|buy
|18
|0.50
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|33
|2009.03.16 06:11
|close
|18
|0.50
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|6.50
|1078.15
|34
|2009.03.16 06:38
|close
|15
|0.40
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1081.75
|35
|2009.03.16 06:40
|close
|13
|0.30
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1085.65
|36
|2009.03.16 06:40
|buy
|19
|0.20
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|37
|2009.03.16 07:02
|buy
|20
|0.30
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|38
|2009.03.16 07:14
|close
|14
|0.20
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1089.25
|39
|2009.03.16 07:46
|buy
|21
|0.30
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|40
|2009.03.16 07:47
|close
|19
|0.20
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1092.85
|41
|2009.03.16 07:47
|close
|20
|0.30
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1096.45
|42
|2009.03.16 07:52
|buy
|22
|0.20
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|43
|2009.03.16 08:05
|close
|21
|0.30
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1100.05
|44
|2009.03.16 08:05
|buy
|23
|0.20
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|45
|2009.03.16 08:24
|buy
|24
|0.30
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|46
|2009.03.16 08:24
|close
|22
|0.20
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1103.65
|47
|2009.03.16 08:57
|buy
|25
|0.30
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|48
|2009.03.16 08:57
|close
|23
|0.20
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1107.25
|49
|2009.03.16 09:16
|buy
|26
|0.40
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|50
|2009.03.16 09:22
|buy
|27
|0.50
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|51
|2009.03.16 09:35
|close
|27
|0.50
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|6.50
|1113.75
|52
|2009.03.16 09:54
|close
|26
|0.40
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1117.35
|53
|2009.03.16 10:02
|close
|24
|0.30
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1120.95
|54
|2009.03.16 10:02
|buy
|28
|0.20
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|55
|2009.03.16 10:02
|close
|25
|0.30
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1124.55
|56
|2009.03.16 10:02
|buy
|29
|0.20
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|57
|2009.03.16 10:02
|buy
|30
|0.30
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|58
|2009.03.16 10:03
|close
|28
|0.20
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1128.15
|59
|2009.03.16 10:05
|buy
|31
|0.30
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|60
|2009.03.16 10:06
|close
|29
|0.20
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1131.75
|61
|2009.03.16 10:07
|close
|30
|0.30
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1135.35
|62
|2009.03.16 10:08
|buy
|32
|0.20
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|63
|2009.03.16 10:09
|close
|31
|0.30
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1138.95
|64
|2009.03.16 10:10
|buy
|33
|0.20
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|65
|2009.03.16 10:14
|buy
|34
|0.40
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|66
|2009.03.16 10:21
|close
|34
|0.40
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1142.55
|67
|2009.03.16 10:27
|buy
|35
|0.40
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|68
|2009.03.16 10:33
|close
|35
|0.40
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1146.15
|69
|2009.03.16 10:48
|buy
|36
|0.30
|1.3046
|0.0000
|0.0000
|70
|2009.03.16 10:49
|close
|32
|0.20
|1.3046
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1149.75
|71
|2009.03.16 11:13
|buy
|37
|0.40
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|72
|2009.03.16 11:35
|buy
|38
|0.50
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|73
|2009.03.16 11:41
|close
|38
|0.50
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1155.75
|74
|2009.03.16 11:43
|close
|37
|0.40
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1159.35
|75
|2009.03.16 11:50
|buy
|39
|0.40
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|76
|2009.03.16 12:07
|close
|39
|0.40
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1162.95
|77
|2009.03.16 12:12
|buy
|40
|0.30
|1.3055
|0.0000
|0.0000
|78
|2009.03.16 12:12
|close
|33
|0.20
|1.3055
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1166.55
|79
|2009.03.16 12:13
|close
|36
|0.30
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1170.15
|80
|2009.03.16 12:15
|buy
|41
|0.20
|1.3064
|0.0000
|0.0000
|81
|2009.03.16 12:21
|close
|40
|0.30
|1.3067
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1173.75
|82
|2009.03.16 12:22
|buy
|42
|0.20
|1.3073
|0.0000
|0.0000
|83
|2009.03.16 12:27
|buy
|43
|0.40
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|84
|2009.03.16 12:30
|buy
|44
|0.50
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|85
|2009.03.16 12:39
|close
|44
|0.50
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1179.75
|86
|2009.03.16 12:47
|buy
|45
|0.50
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|87
|2009.03.16 12:50
|buy
|46
|0.60
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|88
|2009.03.16 13:01
|close
|46
|0.60
|1.3054
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1189.35
|89
|2009.03.16 13:16
|buy
|47
|0.60
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|90
|2009.03.16 13:24
|buy
|48
|0.70
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|91
|2009.03.16 13:50
|buy
|49
|0.80
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|92
|2009.03.16 14:11
|buy
|50
|0.90
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|93
|2009.03.16 14:13
|buy
|51
|1.00
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|94
|2009.03.16 14:29
|buy
|52
|1.10
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|95
|2009.03.16 14:30
|buy
|53
|1.20
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|96
|2009.03.16 14:32
|close
|42
|0.20
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|1175.35
|97
|2009.03.16 14:32
|close
|53
|1.20
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|21.60
|1196.95
|98
|2009.03.16 14:39
|close
|41
|0.20
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|-10.60
|1186.35
|99
|2009.03.16 14:39
|close
|52
|1.10
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|18.70
|1205.05
|100
|2009.03.16 15:29
|close
|43
|0.40
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|-12.80
|1192.25
|101
|2009.03.16 15:29
|close
|51
|1.00
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1213.25
|102
|2009.03.16 15:47
|buy
|54
|0.70
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|103
|2009.03.16 15:47
|buy
|55
|0.80
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|104
|2009.03.16 15:49
|buy
|56
|0.90
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|105
|2009.03.16 16:07
|buy
|57
|1.00
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|106
|2009.03.16 16:17
|close
|45
|0.50
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|1192.25
|107
|2009.03.16 16:17
|close
|57
|1.00
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|29.00
|1221.25
|108
|2009.03.16 16:22
|close
|56
|0.90
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|22.50
|1243.75
|109
|2009.03.16 16:36
|close
|55
|0.80
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|16.80
|1260.55
|110
|2009.03.16 16:39
|close
|54
|0.70
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|11.90
|1272.45
|111
|2009.03.16 16:51
|close
|50
|0.90
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|10.80
|1283.25
|112
|2009.03.16 16:53
|close
|49
|0.80
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|6.40
|1289.65
|113
|2009.03.16 16:56
|buy
|58
|0.40
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|114
|2009.03.16 17:07
|buy
|59
|0.50
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|115
|2009.03.16 17:48
|buy
|60
|0.60
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|116
|2009.03.16 17:52
|buy
|61
|0.70
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|117
|2009.03.16 18:05
|buy
|62
|0.80
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|118
|2009.03.16 19:00
|buy
|63
|0.10
|1.2981
|1.2912
|1.2988
|119
|2009.03.16 19:01
|t/p
|63
|0.10
|1.2988
|1.2912
|1.2988
|0.70
|1290.35
|120
|2009.03.16 19:17
|buy
|64
|0.90
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|121
|2009.03.16 19:24
|buy
|65
|1.00
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|122
|2009.03.16 19:41
|buy
|66
|1.10
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|123
|2009.03.17 01:08
|close
|47
|0.60
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|-27.69
|1262.66
|124
|2009.03.17 01:08
|close
|66
|1.10
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|35.04
|1297.70
|125
|2009.03.17 01:20
|close
|65
|1.00
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|28.85
|1326.55
|126
|2009.03.17 01:22
|close
|64
|0.90
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|22.36
|1348.91
|127
|2009.03.17 01:23
|close
|62
|0.80
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|16.68
|1365.59
|128
|2009.03.17 01:23
|close
|61
|0.70
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|11.09
|1376.69
|129
|2009.03.17 01:54
|buy
|67
|0.60
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|130
|2009.03.17 04:14
|close
|67
|0.60
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1386.29
|131
|2009.03.17 04:15
|close
|60
|0.60
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|7.11
|1393.40
|132
|2009.03.17 04:37
|close
|59
|0.50
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|3.92
|1397.32
|133
|2009.03.17 05:08
|buy
|68
|0.40
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|134
|2009.03.17 05:15
|close
|68
|0.40
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1400.92
|135
|2009.03.17 05:22
|close
|58
|0.40
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|3.54
|1404.46
|136
|2009.03.17 05:35
|buy
|69
|0.30
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|137
|2009.03.17 05:35
|buy
|70
|0.40
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|138
|2009.03.17 05:39
|buy
|71
|0.50
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|139
|2009.03.17 05:40
|buy
|72
|0.60
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|140
|2009.03.17 05:40
|buy
|73
|0.70
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|141
|2009.03.17 05:44
|close
|73
|0.70
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|14.70
|1419.16
|142
|2009.03.17 05:57
|buy
|74
|0.70
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|143
|2009.03.17 06:07
|buy
|75
|0.80
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|144
|2009.03.17 06:20
|close
|75
|0.80
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|20.80
|1439.96
|145
|2009.03.17 06:20
|close
|74
|0.70
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|14.70
|1454.66
|146
|2009.03.17 06:21
|close
|72
|0.60
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1464.26
|147
|2009.03.17 06:22
|close
|71
|0.50
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1470.26
|148
|2009.03.17 06:31
|buy
|76
|0.50
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|149
|2009.03.17 06:35
|buy
|77
|0.60
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|150
|2009.03.17 06:36
|buy
|78
|0.70
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|151
|2009.03.17 06:49
|buy
|79
|0.80
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|152
|2009.03.17 06:50
|buy
|80
|0.90
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|153
|2009.03.17 06:50
|buy
|81
|1.00
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|154
|2009.03.17 07:25
|close
|81
|1.00
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|34.00
|1504.26
|155
|2009.03.17 07:25
|close
|80
|0.90
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|26.10
|1530.36
|156
|2009.03.17 07:31
|close
|79
|0.80
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1550.36
|157
|2009.03.17 07:33
|close
|78
|0.70
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|14.70
|1565.06
|158
|2009.03.17 07:33
|close
|77
|0.60
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1574.66
|159
|2009.03.17 07:44
|buy
|82
|0.60
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|160
|2009.03.17 07:55
|buy
|83
|0.70
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|161
|2009.03.17 08:38
|buy
|84
|0.80
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|162
|2009.03.17 08:45
|buy
|85
|0.90
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|163
|2009.03.17 10:00
|close
|85
|0.90
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|26.10
|1600.76
|164
|2009.03.17 10:00
|close
|84
|0.80
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1620.76
|165
|2009.03.17 10:02
|close
|83
|0.70
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|14.70
|1635.46
|166
|2009.03.17 10:11
|close
|82
|0.60
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1645.06
|167
|2009.03.17 10:12
|close
|76
|0.50
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1651.06
|168
|2009.03.17 10:16
|close
|70
|0.40
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1654.66
|169
|2009.03.17 10:28
|buy
|86
|0.40
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|170
|2009.03.17 10:58
|buy
|87
|0.50
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|171
|2009.03.17 11:04
|buy
|88
|0.60
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|172
|2009.03.17 11:13
|buy
|89
|0.70
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|173
|2009.03.17 11:35
|buy
|90
|0.80
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|174
|2009.03.17 12:06
|buy
|91
|0.90
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|175
|2009.03.17 12:15
|buy
|92
|1.00
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|176
|2009.03.17 12:18
|buy
|93
|1.10
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|177
|2009.03.17 12:19
|buy
|94
|1.20
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|178
|2009.03.17 13:46
|buy
|95
|1.30
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|179
|2009.03.17 14:49
|close
|48
|0.70
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|-40.70
|1613.96
|180
|2009.03.17 14:49
|close
|95
|1.30
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|49.40
|1663.36
|181
|2009.03.17 14:49
|close
|69
|0.30
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|-14.70
|1648.66
|182
|2009.03.17 14:49
|close
|94
|1.20
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|34.80
|1683.46
|183
|2009.03.17 14:49
|close
|86
|0.40
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|1667.46
|184
|2009.03.17 14:49
|close
|93
|1.10
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|23.10
|1690.56
|185
|2009.03.17 14:55
|close
|87
|0.50
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|1678.56
|186
|2009.03.17 14:55
|close
|92
|1.00
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1698.56
|187
|2009.03.17 14:55
|close
|91
|0.90
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|10.80
|1709.36
|188
|2009.03.17 15:13
|buy
|96
|0.50
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|189
|2009.03.17 15:33
|buy
|97
|0.60
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|190
|2009.03.17 15:36
|buy
|98
|0.70
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|191
|2009.03.17 15:59
|close
|98
|0.70
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|14.70
|1724.06
|192
|2009.03.17 15:59
|close
|97
|0.60
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1733.66
|193
|2009.03.17 16:16
|close
|96
|0.50
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1739.66
|194
|2009.03.17 16:20
|close
|90
|0.80
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|6.40
|1746.06
|195
|2009.03.17 16:32
|buy
|99
|0.40
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|196
|2009.03.17 16:37
|close
|99
|0.40
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1749.66
|197
|2009.03.17 16:38
|close
|89
|0.70
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1753.16
|198
|2009.03.17 16:46
|buy
|100
|0.20
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|199
|2009.03.17 16:46
|close
|88
|0.60
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1756.76
|200
|2009.03.17 16:47
|buy
|101
|0.30
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|201
|2009.03.17 17:16
|close
|101
|0.30
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1760.96
|202
|2009.03.17 17:16
|buy
|102
|0.20
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|203
|2009.03.17 17:50
|buy
|103
|0.40
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|204
|2009.03.17 17:55
|buy
|104
|0.50
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|205
|2009.03.17 18:12
|close
|104
|0.50
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1766.96
|206
|2009.03.17 18:49
|close
|103
|0.40
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1770.56
|207
|2009.03.17 19:09
|buy
|105
|0.30
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|208
|2009.03.17 20:01
|close
|100
|0.20
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1774.16
|209
|2009.03.17 22:19
|buy
|106
|0.30
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|210
|2009.03.17 22:37
|close
|102
|0.20
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|3.80
|1777.96
|211
|2009.03.17 22:37
|close
|105
|0.30
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1782.16
|212
|2009.03.17 22:37
|buy
|107
|0.20
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|213
|2009.03.17 22:37
|close
|106
|0.30
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1785.76
|214
|2009.03.17 23:08
|buy
|108
|0.30
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|215
|2009.03.18 00:47
|buy
|109
|0.40
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|216
|2009.03.18 00:53
|buy
|110
|0.50
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|217
|2009.03.18 01:04
|close
|110
|0.50
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1791.76
|218
|2009.03.18 01:10
|buy
|111
|0.50
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|219
|2009.03.18 01:33
|close
|111
|0.50
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1797.76
|220
|2009.03.18 02:03
|close
|109
|0.40
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1801.36
|221
|2009.03.18 02:47
|close
|108
|0.30
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|3.56
|1804.91
|222
|2009.03.18 03:29
|buy
|112
|0.20
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|223
|2009.03.18 03:41
|buy
|113
|0.30
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|224
|2009.03.18 03:41
|close
|107
|0.20
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|3.57
|1808.48
|225
|2009.03.18 04:03
|buy
|114
|0.40
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|226
|2009.03.18 04:37
|buy
|115
|0.50
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|227
|2009.03.18 05:32
|close
|115
|0.50
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1814.48
|228
|2009.03.18 05:36
|close
|114
|0.40
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1818.08
|229
|2009.03.18 06:38
|buy
|116
|0.30
|1.3064
|0.0000
|0.0000
|230
|2009.03.18 06:39
|close
|112
|0.20
|1.3065
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1821.68
|231
|2009.03.18 06:44
|buy
|117
|0.40
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|232
|2009.03.18 06:54
|buy
|118
|0.50
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|233
|2009.03.18 06:55
|buy
|119
|0.60
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|234
|2009.03.18 07:14
|buy
|120
|0.70
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|235
|2009.03.18 07:47
|buy
|121
|0.80
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|236
|2009.03.18 07:49
|buy
|122
|0.90
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|237
|2009.03.18 08:00
|buy
|123
|0.10
|1.3011
|1.2942
|1.3018
|238
|2009.03.18 08:07
|t/p
|123
|0.10
|1.3018
|1.2942
|1.3018
|0.70
|1822.38
|239
|2009.03.18 09:01
|buy
|124
|1.00
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|240
|2009.03.18 09:27
|close
|116
|0.30
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|-14.10
|1808.28
|241
|2009.03.18 09:27
|close
|124
|1.00
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1830.28
|242
|2009.03.18 09:35
|close
|113
|0.30
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|-9.90
|1820.38
|243
|2009.03.18 09:35
|close
|122
|0.90
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|17.10
|1837.48
|244
|2009.03.18 09:51
|close
|121
|0.80
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|12.80
|1850.28
|245
|2009.03.18 09:54
|close
|120
|0.70
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|8.40
|1858.68
|246
|2009.03.18 09:57
|close
|119
|0.60
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1862.88
|247
|2009.03.18 10:03
|close
|118
|0.50
|1.3045
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1866.38
|248
|2009.03.18 10:06
|buy
|125
|0.30
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|249
|2009.03.18 10:30
|close
|125
|0.30
|1.3050
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1869.98
|250
|2009.03.18 10:32
|buy
|126
|0.20
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|251
|2009.03.18 10:33
|close
|117
|0.40
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1873.58
|252
|2009.03.18 10:58
|buy
|127
|0.30
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|253
|2009.03.18 11:06
|buy
|128
|0.40
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|254
|2009.03.18 12:07
|buy
|129
|0.50
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|255
|2009.03.18 12:12
|close
|129
|0.50
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1879.58
|256
|2009.03.18 12:13
|close
|128
|0.40
|1.3046
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1883.18
|257
|2009.03.18 12:20
|close
|127
|0.30
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1886.78
|258
|2009.03.18 12:25
|buy
|130
|0.20
|1.3064
|0.0000
|0.0000
|259
|2009.03.18 12:25
|buy
|131
|0.30
|1.3073
|0.0000
|0.0000
|260
|2009.03.18 12:26
|close
|126
|0.20
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|3.80
|1890.58
|261
|2009.03.18 12:26
|buy
|132
|0.30
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|262
|2009.03.18 12:27
|close
|130
|0.20
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1894.18
|263
|2009.03.18 12:27
|close
|131
|0.30
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1897.78
|264
|2009.03.18 12:30
|buy
|133
|0.20
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|265
|2009.03.18 12:31
|close
|132
|0.30
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1901.38
|266
|2009.03.18 12:31
|buy
|134
|0.20
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|267
|2009.03.18 12:31
|buy
|135
|0.30
|1.3107
|0.0000
|0.0000
|268
|2009.03.18 12:31
|close
|133
|0.20
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1904.98
|269
|2009.03.18 12:31
|buy
|136
|0.30
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|270
|2009.03.18 12:33
|close
|134
|0.20
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1908.58
|271
|2009.03.18 12:36
|close
|135
|0.30
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1912.18
|272
|2009.03.18 12:36
|buy
|137
|0.20
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|273
|2009.03.18 12:38
|buy
|138
|0.40
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|274
|2009.03.18 12:40
|buy
|139
|0.50
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|275
|2009.03.18 12:41
|close
|139
|0.50
|1.3109
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1918.18
|276
|2009.03.18 12:46
|close
|138
|0.40
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1921.78
|277
|2009.03.18 12:48
|close
|136
|0.30
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1925.38
|278
|2009.03.18 12:48
|buy
|140
|0.20
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|279
|2009.03.18 12:49
|buy
|141
|0.30
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|280
|2009.03.18 12:49
|close
|137
|0.20
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1928.98
|281
|2009.03.18 12:56
|buy
|142
|0.40
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|282
|2009.03.18 13:06
|buy
|143
|0.50
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|283
|2009.03.18 13:14
|close
|143
|0.50
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|5.50
|1934.48
|284
|2009.03.18 13:23
|close
|142
|0.40
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1938.08
|285
|2009.03.18 13:38
|buy
|144
|0.40
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|286
|2009.03.18 13:40
|buy
|145
|0.50
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|287
|2009.03.18 13:47
|close
|145
|0.50
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|5.50
|1943.58
|288
|2009.03.18 13:51
|close
|144
|0.40
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1947.18
|289
|2009.03.18 14:15
|buy
|146
|0.30
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|290
|2009.03.18 14:15
|close
|140
|0.20
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|3.80
|1950.98
|291
|2009.03.18 14:15
|close
|141
|0.30
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1954.58
|292
|2009.03.18 14:15
|buy
|147
|0.20
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|293
|2009.03.18 14:28
|buy
|148
|0.40
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|294
|2009.03.18 14:32
|buy
|149
|0.50
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|295
|2009.03.18 14:34
|buy
|150
|0.60
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|296
|2009.03.18 14:38
|buy
|151
|0.70
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|297
|2009.03.18 14:48
|close
|147
|0.20
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|1949.78
|298
|2009.03.18 14:48
|close
|151
|0.70
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|12.60
|1962.38
|299
|2009.03.18 14:48
|close
|150
|0.60
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1969.58
|300
|2009.03.18 15:20
|buy
|152
|0.50
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|301
|2009.03.18 15:25
|buy
|153
|0.60
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|302
|2009.03.18 15:27
|buy
|154
|0.70
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|303
|2009.03.18 15:39
|buy
|155
|0.80
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|304
|2009.03.18 16:05
|close
|146
|0.30
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|1959.98
|305
|2009.03.18 16:05
|close
|155
|0.80
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|16.80
|1976.78
|306
|2009.03.18 16:19
|close
|154
|0.70
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|11.20
|1987.98
|307
|2009.03.18 16:46
|close
|153
|0.60
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1995.18
|308
|2009.03.18 17:36
|close
|152
|0.50
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1998.68
|309
|2009.03.18 17:59
|buy
|156
|0.40
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|310
|2009.03.18 18:00
|buy
|157
|0.50
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|311
|2009.03.18 18:02
|buy
|158
|0.60
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|312
|2009.03.18 18:17
|close
|158
|0.60
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|10.20
|2008.88
|313
|2009.03.18 18:17
|close
|157
|0.50
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|7.00
|2015.88
|314
|2009.03.18 18:17
|close
|156
|0.40
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2019.48
|315
|2009.03.18 18:17
|close
|149
|0.50
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|5.00
|2024.48
|316
|2009.03.18 18:17
|buy
|159
|0.20
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|317
|2009.03.18 18:17
|close
|148
|0.40
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|4.80
|2029.28
|318
|2009.03.18 18:17
|buy
|160
|0.20
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|319
|2009.03.18 18:17
|close
|159
|0.20
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2032.88
|320
|2009.03.18 18:17
|buy
|161
|0.20
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|321
|2009.03.18 18:17
|close
|160
|0.20
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2036.48
|322
|2009.03.18 18:17
|buy
|162
|0.20
|1.3185
|0.0000
|0.0000
|323
|2009.03.18 18:17
|close
|161
|0.20
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2040.08
|324
|2009.03.18 18:17
|buy
|163
|0.20
|1.3198
|0.0000
|0.0000
|325
|2009.03.18 18:17
|close
|162
|0.20
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2043.68
|326
|2009.03.18 18:17
|buy
|164
|0.20
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|327
|2009.03.18 18:17
|close
|163
|0.20
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2047.28
|328
|2009.03.18 18:17
|buy
|165
|0.20
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|329
|2009.03.18 18:17
|buy
|166
|0.40
|1.3199
|0.0000
|0.0000
|330
|2009.03.18 18:17
|close
|166
|0.40
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2051.28
|331
|2009.03.18 18:17
|buy
|167
|0.30
|1.3227
|0.0000
|0.0000
|332
|2009.03.18 18:17
|close
|164
|0.20
|1.3227
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2055.08
|333
|2009.03.18 18:17
|close
|165
|0.20
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2058.68
|334
|2009.03.18 18:17
|buy
|168
|0.20
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|335
|2009.03.18 18:17
|close
|167
|0.30
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2062.58
|336
|2009.03.18 18:17
|buy
|169
|0.20
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|337
|2009.03.18 18:17
|close
|168
|0.20
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2066.18
|338
|2009.03.18 18:17
|buy
|170
|0.20
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|339
|2009.03.18 18:17
|close
|169
|0.20
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2069.78
|340
|2009.03.18 18:17
|buy
|171
|0.20
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|341
|2009.03.18 18:17
|close
|170
|0.20
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2073.38
|342
|2009.03.18 18:17
|buy
|172
|0.20
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|343
|2009.03.18 18:17
|buy
|173
|0.40
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|344
|2009.03.18 18:17
|close
|173
|0.40
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|4.40
|2077.78
|345
|2009.03.18 18:17
|buy
|174
|0.30
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|346
|2009.03.18 18:17
|close
|171
|0.20
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2081.78
|347
|2009.03.18 18:17
|buy
|175
|0.30
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|348
|2009.03.18 18:17
|close
|172
|0.20
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2085.38
|349
|2009.03.18 18:17
|close
|174
|0.30
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2089.58
|350
|2009.03.18 18:17
|buy
|176
|0.20
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|351
|2009.03.18 18:17
|close
|175
|0.30
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2093.48
|352
|2009.03.18 18:17
|buy
|177
|0.20
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|353
|2009.03.18 18:17
|close
|176
|0.20
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2097.28
|354
|2009.03.18 18:17
|buy
|178
|0.20
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|355
|2009.03.18 18:17
|close
|177
|0.20
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2100.88
|356
|2009.03.18 18:17
|buy
|179
|0.20
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|357
|2009.03.18 18:18
|buy
|180
|0.40
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|358
|2009.03.18 18:18
|buy
|181
|0.50
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|359
|2009.03.18 18:19
|buy
|182
|0.60
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|360
|2009.03.18 18:19
|buy
|183
|0.70
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|361
|2009.03.18 18:19
|buy
|184
|0.80
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|362
|2009.03.18 18:19
|buy
|185
|0.90
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|363
|2009.03.18 18:19
|buy
|186
|1.00
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|364
|2009.03.18 18:19
|buy
|187
|1.10
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|365
|2009.03.18 18:19
|buy
|188
|1.20
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|366
|2009.03.18 18:19
|close
|179
|0.20
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|-14.60
|2086.28
|367
|2009.03.18 18:19
|close
|188
|1.20
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|21.60
|2107.88
|368
|2009.03.18 18:20
|close
|178
|0.20
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|-10.80
|2097.08
|369
|2009.03.18 18:20
|close
|187
|1.10
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|18.70
|2115.78
|370
|2009.03.18 18:20
|close
|180
|0.40
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|-12.80
|2102.98
|371
|2009.03.18 18:20
|close
|186
|1.00
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2122.98
|372
|2009.03.18 18:20
|close
|185
|0.90
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|15.30
|2138.28
|373
|2009.03.18 18:20
|close
|184
|0.80
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2147.88
|374
|2009.03.18 18:20
|close
|183
|0.70
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|4.90
|2152.78
|375
|2009.03.18 18:20
|close
|182
|0.60
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2156.98
|376
|2009.03.18 18:20
|buy
|189
|0.20
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|377
|2009.03.18 18:20
|close
|181
|0.50
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2160.98
|378
|2009.03.18 18:20
|buy
|190
|0.30
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|379
|2009.03.18 18:20
|buy
|191
|0.40
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|380
|2009.03.18 18:20
|close
|191
|0.40
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|7.20
|2168.18
|381
|2009.03.18 18:21
|buy
|192
|0.40
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|382
|2009.03.18 18:21
|buy
|193
|0.50
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|383
|2009.03.18 18:21
|close
|193
|0.50
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|7.50
|2175.68
|384
|2009.03.18 18:22
|close
|192
|0.40
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2179.28
|385
|2009.03.18 18:22
|close
|190
|0.30
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2182.88
|386
|2009.03.18 18:22
|buy
|194
|0.20
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|387
|2009.03.18 18:22
|buy
|195
|0.30
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|388
|2009.03.18 18:23
|buy
|196
|0.50
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|389
|2009.03.18 18:23
|buy
|197
|0.60
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|390
|2009.03.18 18:24
|buy
|198
|0.70
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|391
|2009.03.18 18:24
|buy
|199
|0.80
|1.3291
|0.0000
|0.0000
|392
|2009.03.18 18:25
|buy
|200
|0.90
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|393
|2009.03.18 18:25
|close
|195
|0.30
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|2171.18
|394
|2009.03.18 18:25
|close
|200
|0.90
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|18.90
|2190.08
|395
|2009.03.18 18:25
|close
|194
|0.20
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|2184.68
|396
|2009.03.18 18:25
|close
|199
|0.80
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|12.80
|2197.48
|397
|2009.03.18 18:25
|close
|198
|0.70
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|8.40
|2205.88
|398
|2009.03.18 18:25
|close
|197
|0.60
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2210.08
|399
|2009.03.18 18:25
|buy
|201
|0.40
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|400
|2009.03.18 18:26
|buy
|202
|0.50
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|401
|2009.03.18 18:26
|close
|202
|0.50
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2216.08
|402
|2009.03.18 18:26
|close
|201
|0.40
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2219.68
|403
|2009.03.18 18:26
|close
|196
|0.50
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2223.18
|404
|2009.03.18 18:26
|buy
|203
|0.20
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|405
|2009.03.18 18:27
|buy
|204
|0.40
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|406
|2009.03.18 18:27
|buy
|205
|0.50
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|407
|2009.03.18 18:29
|close
|205
|0.50
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2229.18
|408
|2009.03.18 18:29
|close
|204
|0.40
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2232.78
|409
|2009.03.18 18:30
|buy
|206
|0.30
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|410
|2009.03.18 18:30
|close
|189
|0.20
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2236.38
|411
|2009.03.18 18:30
|buy
|207
|0.30
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|412
|2009.03.18 18:30
|close
|203
|0.20
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2239.98
|413
|2009.03.18 18:30
|close
|206
|0.30
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2243.58
|414
|2009.03.18 18:30
|buy
|208
|0.20
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|415
|2009.03.18 18:31
|close
|207
|0.30
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2247.48
|416
|2009.03.18 18:31
|buy
|209
|0.20
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|417
|2009.03.18 18:31
|buy
|210
|0.30
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|418
|2009.03.18 18:31
|close
|208
|0.20
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2251.08
|419
|2009.03.18 18:31
|buy
|211
|0.30
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|420
|2009.03.18 18:31
|close
|209
|0.20
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2254.68
|421
|2009.03.18 18:31
|close
|210
|0.30
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2258.28
|422
|2009.03.18 18:31
|buy
|212
|0.20
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|423
|2009.03.18 18:32
|close
|211
|0.30
|1.3397
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2261.88
|424
|2009.03.18 18:32
|buy
|213
|0.20
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|425
|2009.03.18 18:33
|buy
|214
|0.30
|1.3411
|0.0000
|0.0000
|426
|2009.03.18 18:33
|close
|212
|0.20
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2265.48
|427
|2009.03.18 18:33
|buy
|215
|0.30
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|428
|2009.03.18 18:33
|close
|213
|0.20
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2269.08
|429
|2009.03.18 18:33
|close
|214
|0.30
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2272.68
|430
|2009.03.18 18:33
|buy
|216
|0.20
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|431
|2009.03.18 18:33
|close
|215
|0.30
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2276.28
|432
|2009.03.18 18:34
|buy
|217
|0.30
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|433
|2009.03.18 18:34
|buy
|218
|0.40
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|434
|2009.03.18 18:34
|buy
|219
|0.50
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|435
|2009.03.18 18:34
|buy
|220
|0.60
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|436
|2009.03.18 18:34
|buy
|221
|0.70
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|437
|2009.03.18 18:35
|buy
|222
|0.80
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|438
|2009.03.18 18:35
|buy
|223
|0.90
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|439
|2009.03.18 18:35
|close
|216
|0.20
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|2267.88
|440
|2009.03.18 18:35
|close
|223
|0.90
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|16.20
|2284.08
|441
|2009.03.18 18:35
|close
|217
|0.30
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|2276.88
|442
|2009.03.18 18:35
|close
|222
|0.80
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|14.40
|2291.28
|443
|2009.03.18 18:35
|close
|221
|0.70
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|8.40
|2299.68
|444
|2009.03.18 18:35
|close
|220
|0.60
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2303.88
|445
|2009.03.18 18:35
|buy
|224
|0.40
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|446
|2009.03.18 18:35
|close
|224
|0.40
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2307.48
|447
|2009.03.18 18:36
|close
|219
|0.50
|1.3410
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2310.98
|448
|2009.03.18 18:36
|buy
|225
|0.30
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|449
|2009.03.18 18:36
|buy
|226
|0.40
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|450
|2009.03.18 18:36
|buy
|227
|0.50
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|451
|2009.03.18 18:37
|buy
|228
|0.60
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|452
|2009.03.18 18:41
|buy
|229
|0.70
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|453
|2009.03.18 18:42
|close
|229
|0.70
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|14.00
|2324.98
|454
|2009.03.18 18:42
|close
|228
|0.60
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2334.58
|455
|2009.03.18 18:43
|close
|227
|0.50
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2340.58
|456
|2009.03.18 18:44
|close
|226
|0.40
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2344.18
|457
|2009.03.18 18:45
|close
|225
|0.30
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2347.78
|458
|2009.03.18 18:46
|buy
|230
|0.20
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|459
|2009.03.18 18:46
|close
|218
|0.40
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2351.38
|460
|2009.03.18 18:46
|buy
|231
|0.20
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|461
|2009.03.18 18:46
|buy
|232
|0.40
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|462
|2009.03.18 18:48
|buy
|233
|0.50
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|463
|2009.03.18 18:48
|close
|233
|0.50
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2357.38
|464
|2009.03.18 18:48
|close
|232
|0.40
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2360.98
|465
|2009.03.18 18:51
|buy
|234
|0.30
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|466
|2009.03.18 18:52
|buy
|235
|0.50
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|467
|2009.03.18 18:55
|buy
|236
|0.60
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|468
|2009.03.18 18:59
|close
|236
|0.60
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2370.58
|469
|2009.03.18 18:59
|close
|235
|0.50
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|5.50
|2376.08
|470
|2009.03.18 19:03
|close
|230
|0.20
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2379.68
|471
|2009.03.18 19:03
|buy
|237
|0.30
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|472
|2009.03.18 19:06
|close
|231
|0.20
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2383.28
|473
|2009.03.18 19:07
|close
|234
|0.30
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2386.88
|474
|2009.03.18 19:07
|buy
|238
|0.20
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|475
|2009.03.18 19:07
|close
|237
|0.30
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2390.78
|476
|2009.03.18 19:07
|buy
|239
|0.20
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|477
|2009.03.18 19:08
|buy
|240
|0.30
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|478
|2009.03.18 19:08
|close
|238
|0.20
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2394.38
|479
|2009.03.18 19:08
|buy
|241
|0.30
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|480
|2009.03.18 19:08
|close
|239
|0.20
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2397.98
|481
|2009.03.18 19:08
|close
|240
|0.30
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2401.58
|482
|2009.03.18 19:08
|buy
|242
|0.20
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|483
|2009.03.18 19:09
|buy
|243
|0.40
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|484
|2009.03.18 19:11
|close
|243
|0.40
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2405.18
|485
|2009.03.18 19:12
|buy
|244
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|486
|2009.03.18 19:12
|close
|244
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2408.78
|487
|2009.03.18 19:15
|buy
|245
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|488
|2009.03.18 19:16
|buy
|246
|0.50
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|489
|2009.03.18 19:17
|close
|246
|0.50
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2414.78
|490
|2009.03.18 19:19
|buy
|247
|0.50
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|491
|2009.03.18 19:26
|buy
|248
|0.60
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|492
|2009.03.18 19:26
|buy
|249
|0.70
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|493
|2009.03.18 19:31
|buy
|250
|0.80
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|494
|2009.03.18 19:35
|buy
|251
|0.90
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|495
|2009.03.18 19:40
|close
|242
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|2406.38
|496
|2009.03.18 19:40
|close
|251
|0.90
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|16.20
|2422.58
|497
|2009.03.18 19:44
|close
|241
|0.30
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|2415.38
|498
|2009.03.18 19:44
|close
|250
|0.80
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|14.40
|2429.78
|499
|2009.03.18 19:44
|close
|249
|0.70
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|9.10
|2438.88
|500
|2009.03.18 19:48
|close
|248
|0.60
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2443.08
|501
|2009.03.18 19:48
|close
|247
|0.50
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2446.58
|502
|2009.03.18 19:56
|buy
|252
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|503
|2009.03.18 19:56
|close
|245
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2450.18
|504
|2009.03.18 19:58
|buy
|253
|0.20
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|505
|2009.03.18 20:18
|buy
|254
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|506
|2009.03.18 20:19
|close
|254
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2453.78
|507
|2009.03.18 20:25
|buy
|255
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|508
|2009.03.18 20:31
|buy
|256
|0.50
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|509
|2009.03.18 20:37
|close
|256
|0.50
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2459.78
|510
|2009.03.18 20:38
|close
|255
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2463.38
|511
|2009.03.18 20:40
|buy
|257
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|512
|2009.03.18 20:43
|close
|257
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2466.98
|513
|2009.03.18 21:00
|buy
|258
|0.40
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|514
|2009.03.18 21:00
|close
|258
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2470.98
|515
|2009.03.18 21:14
|close
|252
|0.20
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2474.78
|516
|2009.03.18 21:14
|buy
|259
|0.20
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|517
|2009.03.18 21:14
|buy
|260
|0.30
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|518
|2009.03.18 21:14
|close
|253
|0.20
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2478.58
|519
|2009.03.18 21:23
|buy
|261
|0.30
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|520
|2009.03.18 21:23
|close
|259
|0.20
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2482.18
|521
|2009.03.18 21:24
|close
|260
|0.30
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2485.78
|522
|2009.03.18 21:24
|buy
|262
|0.20
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|523
|2009.03.18 21:24
|close
|261
|0.30
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2489.38
|524
|2009.03.18 21:28
|buy
|263
|0.30
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|525
|2009.03.18 21:29
|buy
|264
|0.40
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|526
|2009.03.18 21:30
|close
|264
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2492.98
|527
|2009.03.18 21:59
|buy
|265
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|528
|2009.03.18 22:01
|buy
|266
|0.50
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|529
|2009.03.18 22:12
|buy
|267
|0.60
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|530
|2009.03.18 22:37
|buy
|268
|0.70
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|531
|2009.03.19 00:11
|buy
|269
|0.80
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|532
|2009.03.19 00:12
|buy
|270
|0.90
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|533
|2009.03.19 00:19
|buy
|271
|1.00
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|534
|2009.03.19 00:27
|buy
|272
|1.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|535
|2009.03.19 00:29
|buy
|273
|1.20
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|536
|2009.03.19 01:04
|close
|262
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|-13.89
|2479.09
|537
|2009.03.19 01:04
|close
|273
|1.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|21.60
|2500.69
|538
|2009.03.19 01:05
|close
|263
|0.30
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|-14.83
|2485.86
|539
|2009.03.19 01:05
|close
|272
|1.10
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|23.10
|2508.96
|540
|2009.03.19 01:22
|buy
|274
|0.90
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|541
|2009.03.19 01:33
|buy
|275
|1.00
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|542
|2009.03.19 01:37
|buy
|276
|1.10
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|543
|2009.03.19 02:30
|buy
|277
|1.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|544
|2009.03.19 03:48
|close
|265
|0.40
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-24.18
|2484.78
|545
|2009.03.19 03:48
|close
|277
|1.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|32.40
|2517.18
|546
|2009.03.19 05:00
|buy
|278
|0.10
|1.3455
|1.3386
|1.3462
|547
|2009.03.19 05:00
|close
|266
|0.50
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|-21.23
|2495.95
|548
|2009.03.19 05:00
|close
|276
|1.10
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|29.70
|2525.65
|549
|2009.03.19 05:01
|t/p
|278
|0.10
|1.3462
|1.3386
|1.3462
|0.70
|2526.35
|550
|2009.03.19 05:01
|close
|275
|1.00
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|25.00
|2551.35
|551
|2009.03.19 05:10
|close
|274
|0.90
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|19.80
|2571.15
|552
|2009.03.19 05:11
|close
|271
|1.00
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|16.00
|2587.15
|553
|2009.03.19 05:29
|close
|270
|0.90
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|10.80
|2597.95
|554
|2009.03.19 05:31
|close
|269
|0.80
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|5.60
|2603.55
|555
|2009.03.19 05:34
|buy
|279
|0.40
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|556
|2009.03.19 05:36
|buy
|280
|0.50
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|557
|2009.03.19 05:41
|buy
|281
|0.60
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|558
|2009.03.19 05:52
|buy
|282
|0.70
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|559
|2009.03.19 06:02
|buy
|283
|0.80
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|560
|2009.03.19 06:57
|buy
|284
|0.90
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|561
|2009.03.19 06:59
|buy
|285
|1.00
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|562
|2009.03.19 07:21
|close
|267
|0.60
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-23.67
|2579.88
|563
|2009.03.19 07:21
|close
|285
|1.00
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|32.00
|2611.88
|564
|2009.03.19 07:21
|close
|284
|0.90
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|22.50
|2634.38
|565
|2009.03.19 07:41
|close
|283
|0.80
|1.3462
|0.0000
|0.0000
|17.60
|2651.98
|566
|2009.03.19 07:42
|close
|282
|0.70
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|11.90
|2663.88
|567
|2009.03.19 07:42
|close
|281
|0.60
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|7.20
|2671.08
|568
|2009.03.19 07:42
|close
|280
|0.50
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2674.58
|569
|2009.03.19 07:48
|close
|279
|0.40
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2678.18
|570
|2009.03.19 07:51
|buy
|286
|0.30
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|571
|2009.03.19 08:00
|close
|286
|0.30
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2681.78
|572
|2009.03.19 08:00
|buy
|287
|0.20
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|573
|2009.03.19 08:00
|close
|268
|0.70
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|3.89
|2685.67
|574
|2009.03.19 08:03
|buy
|288
|0.20
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|575
|2009.03.19 08:04
|buy
|289
|0.30
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|576
|2009.03.19 08:43
|buy
|290
|0.50
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|577
|2009.03.19 08:53
|buy
|291
|0.60
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|578
|2009.03.19 09:14
|buy
|292
|0.70
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|579
|2009.03.19 09:14
|buy
|293
|0.80
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|580
|2009.03.19 09:27
|close
|289
|0.30
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-9.30
|2676.37
|581
|2009.03.19 09:27
|close
|293
|0.80
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|16.80
|2693.17
|582
|2009.03.19 09:27
|close
|292
|0.70
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|11.20
|2704.37
|583
|2009.03.19 10:00
|close
|291
|0.60
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|6.60
|2710.97
|584
|2009.03.19 10:03
|close
|290
|0.50
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2714.97
|585
|2009.03.19 10:13
|buy
|294
|0.30
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|586
|2009.03.19 10:13
|close
|287
|0.20
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2718.57
|587
|2009.03.19 10:14
|buy
|295
|0.30
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|588
|2009.03.19 10:15
|close
|288
|0.20
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2722.17
|589
|2009.03.19 10:26
|buy
|296
|0.40
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|590
|2009.03.19 10:29
|close
|296
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2725.77
|591
|2009.03.19 10:38
|buy
|297
|0.40
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|592
|2009.03.19 10:42
|close
|297
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2729.37
|593
|2009.03.19 10:52
|buy
|298
|0.40
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|594
|2009.03.19 10:55
|close
|298
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2732.97
|595
|2009.03.19 11:00
|buy
|299
|0.40
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|596
|2009.03.19 11:14
|buy
|300
|0.50
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|597
|2009.03.19 11:28
|close
|300
|0.50
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|5.50
|2738.47
|598
|2009.03.19 11:29
|close
|299
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2742.07
|599
|2009.03.19 11:39
|close
|294
|0.30
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2745.97
|600
|2009.03.19 11:40
|buy
|301
|0.20
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|601
|2009.03.19 11:41
|close
|295
|0.30
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2749.57
|602
|2009.03.19 11:41
|buy
|302
|0.20
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|603
|2009.03.19 11:41
|buy
|303
|0.30
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|604
|2009.03.19 11:41
|close
|301
|0.20
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2753.17
|605
|2009.03.19 11:43
|buy
|304
|0.30
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|606
|2009.03.19 11:43
|close
|302
|0.20
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2756.97
|607
|2009.03.19 11:43
|close
|303
|0.30
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2760.57
|608
|2009.03.19 11:43
|buy
|305
|0.20
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|609
|2009.03.19 11:44
|close
|304
|0.30
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2764.17
|610
|2009.03.19 11:44
|buy
|306
|0.20
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|611
|2009.03.19 11:44
|buy
|307
|0.30
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|612
|2009.03.19 11:50
|close
|305
|0.20
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2767.77
|613
|2009.03.19 11:50
|buy
|308
|0.30
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|614
|2009.03.19 11:50
|close
|306
|0.20
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2771.57
|615
|2009.03.19 11:50
|close
|307
|0.30
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2775.17
|616
|2009.03.19 11:50
|buy
|309
|0.20
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|617
|2009.03.19 11:50
|close
|308
|0.30
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2779.07
|618
|2009.03.19 11:50
|buy
|310
|0.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|619
|2009.03.19 11:53
|buy
|311
|0.30
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|620
|2009.03.19 11:53
|close
|309
|0.20
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2782.67
|621
|2009.03.19 11:53
|buy
|312
|0.30
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|622
|2009.03.19 11:54
|close
|310
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2786.27
|623
|2009.03.19 11:56
|buy
|313
|0.40
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|624
|2009.03.19 11:59
|close
|313
|0.40
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2789.87
|625
|2009.03.19 12:00
|close
|311
|0.30
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2793.47
|626
|2009.03.19 12:00
|buy
|314
|0.20
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|627
|2009.03.19 12:04
|buy
|315
|0.40
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|628
|2009.03.19 12:08
|buy
|316
|0.50
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|629
|2009.03.19 12:10
|close
|316
|0.50
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2799.47
|630
|2009.03.19 12:13
|close
|315
|0.40
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2803.07
|631
|2009.03.19 12:14
|close
|312
|0.30
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2806.97
|632
|2009.03.19 12:14
|buy
|317
|0.20
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|633
|2009.03.19 12:14
|buy
|318
|0.30
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|634
|2009.03.19 12:14
|close
|314
|0.20
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2810.57
|635
|2009.03.19 12:15
|buy
|319
|0.30
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|636
|2009.03.19 12:17
|close
|317
|0.20
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2814.37
|637
|2009.03.19 12:17
|close
|318
|0.30
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2817.97
|638
|2009.03.19 12:17
|buy
|320
|0.20
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|639
|2009.03.19 12:18
|close
|319
|0.30
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2821.87
|640
|2009.03.19 12:18
|buy
|321
|0.20
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|641
|2009.03.19 12:19
|buy
|322
|0.30
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|642
|2009.03.19 12:22
|buy
|323
|0.50
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|643
|2009.03.19 12:24
|buy
|324
|0.60
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|644
|2009.03.19 12:30
|buy
|325
|0.70
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|645
|2009.03.19 12:31
|buy
|326
|0.80
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|646
|2009.03.19 12:37
|buy
|327
|0.90
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|647
|2009.03.19 12:45
|close
|322
|0.30
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|2810.17
|648
|2009.03.19 12:45
|close
|327
|0.90
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|19.80
|2829.97
|649
|2009.03.19 12:47
|close
|321
|0.20
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|2824.37
|650
|2009.03.19 12:47
|close
|326
|0.80
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|12.80
|2837.17
|651
|2009.03.19 12:48
|close
|325
|0.70
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|8.40
|2845.57
|652
|2009.03.19 12:49
|buy
|328
|0.50
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|653
|2009.03.19 12:51
|buy
|329
|0.60
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|654
|2009.03.19 13:04
|close
|329
|0.60
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2855.17
|655
|2009.03.19 13:05
|close
|328
|0.50
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2861.17
|656
|2009.03.19 13:05
|close
|324
|0.60
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|4.80
|2865.97
|657
|2009.03.19 13:12
|close
|323
|0.50
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2869.47
|658
|2009.03.19 13:13
|buy
|330
|0.20
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|659
|2009.03.19 13:14
|buy
|331
|0.30
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|660
|2009.03.19 13:22
|buy
|332
|0.50
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|661
|2009.03.19 13:24
|close
|332
|0.50
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2875.47
|662
|2009.03.19 13:30
|close
|320
|0.20
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2879.07
|663
|2009.03.19 13:30
|buy
|333
|0.30
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|664
|2009.03.19 13:33
|buy
|334
|0.50
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|665
|2009.03.19 13:36
|buy
|335
|0.60
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|666
|2009.03.19 13:44
|buy
|336
|0.70
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|667
|2009.03.19 13:48
|buy
|337
|0.80
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|668
|2009.03.19 13:51
|buy
|338
|0.90
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|669
|2009.03.19 14:17
|close
|333
|0.30
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|2867.37
|670
|2009.03.19 14:17
|close
|338
|0.90
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|19.80
|2887.17
|671
|2009.03.19 14:19
|close
|331
|0.30
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|-7.50
|2879.67
|672
|2009.03.19 14:19
|close
|337
|0.80
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|15.20
|2894.87
|673
|2009.03.19 14:22
|close
|336
|0.70
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|8.40
|2903.27
|674
|2009.03.19 14:23
|close
|335
|0.60
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|5.40
|2908.67
|675
|2009.03.19 14:26
|buy
|339
|0.40
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|676
|2009.03.19 14:29
|close
|339
|0.40
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2912.27
|677
|2009.03.19 14:29
|close
|334
|0.50
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|3.50
|2915.77
|678
|2009.03.19 14:33
|buy
|340
|0.20
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|679
|2009.03.19 14:34
|buy
|341
|0.30
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|680
|2009.03.19 14:34
|close
|330
|0.20
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2919.57
|681
|2009.03.19 14:34
|buy
|342
|0.30
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|682
|2009.03.19 14:34
|close
|340
|0.20
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|3.80
|2923.37
|683
|2009.03.19 14:36
|buy
|343
|0.40
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|684
|2009.03.19 14:36
|buy
|344
|0.50
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|685
|2009.03.19 14:39
|close
|344
|0.50
|1.3690
|0.0000
|0.0000
|5.50
|2928.87
|686
|2009.03.19 14:39
|close
|343
|0.40
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2932.47
|687
|2009.03.19 14:41
|close
|341
|0.30
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2936.07
|688
|2009.03.19 14:42
|buy
|345
|0.30
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|689
|2009.03.19 14:43
|buy
|346
|0.40
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|690
|2009.03.19 14:44
|buy
|347
|0.50
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|691
|2009.03.19 14:45
|buy
|348
|0.60
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|692
|2009.03.19 14:54
|close
|348
|0.60
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2945.67
|693
|2009.03.19 14:55
|close
|347
|0.50
|1.3690
|0.0000
|0.0000
|5.50
|2951.17
|694
|2009.03.19 14:57
|close
|346
|0.40
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2954.77
|695
|2009.03.19 14:59
|close
|345
|0.30
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2958.37
|696
|2009.03.19 14:59
|buy
|349
|0.20
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|697
|2009.03.19 15:01
|close
|342
|0.30
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2961.97
|698
|2009.03.19 15:03
|buy
|350
|0.30
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|699
|2009.03.19 15:05
|buy
|351
|0.40
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|700
|2009.03.19 15:07
|buy
|352
|0.50
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|701
|2009.03.19 15:09
|close
|352
|0.50
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2967.97
|702
|2009.03.19 15:10
|close
|351
|0.40
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2971.57
|703
|2009.03.19 15:15
|close
|350
|0.30
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2975.17
|704
|2009.03.19 15:15
|buy
|353
|0.20
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|705
|2009.03.19 15:15
|buy
|354
|0.30
|1.3732
|0.0000
|0.0000
|706
|2009.03.19 15:16
|close
|349
|0.20
|1.3731
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2978.77
|707
|2009.03.19 15:30
|buy
|355
|0.40
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|708
|2009.03.19 15:32
|buy
|356
|0.50
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|709
|2009.03.19 15:38
|close
|356
|0.50
|1.3717
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2984.77
|710
|2009.03.19 15:39
|close
|355
|0.40
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2988.37
|711
|2009.03.19 16:04
|buy
|357
|0.40
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|712
|2009.03.19 16:05
|buy
|358
|0.50
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|713
|2009.03.19 16:11
|buy
|359
|0.60
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|714
|2009.03.19 16:11
|buy
|360
|0.70
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|715
|2009.03.19 16:15
|buy
|361
|0.80
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|716
|2009.03.19 16:15
|buy
|362
|0.90
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|717
|2009.03.19 16:32
|close
|354
|0.30
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|2976.67
|718
|2009.03.19 16:32
|close
|362
|0.90
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|19.80
|2996.47
|719
|2009.03.19 16:32
|close
|353
|0.20
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|2991.07
|720
|2009.03.19 16:32
|close
|361
|0.80
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|12.80
|3003.87
|721
|2009.03.19 16:33
|close
|360
|0.70
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|8.40
|3012.27
|722
|2009.03.19 16:34
|close
|359
|0.60
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|4.20
|3016.47
|723
|2009.03.19 16:36
|buy
|363
|0.40
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|724
|2009.03.19 16:47
|close
|363
|0.40
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3020.07
|725
|2009.03.19 16:51
|buy
|364
|0.40
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|726
|2009.03.19 17:03
|buy
|365
|0.50
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|727
|2009.03.19 17:22
|close
|365
|0.50
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3026.07
|728
|2009.03.19 17:31
|buy
|366
|0.50
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|729
|2009.03.19 17:43
|buy
|367
|0.60
|1.3681
|0.0000
|0.0000
|730
|2009.03.19 17:46
|buy
|368
|0.70
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|731
|2009.03.19 17:57
|buy
|369
|0.80
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|732
|2009.03.19 17:57
|buy
|370
|0.90
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|733
|2009.03.19 17:57
|buy
|371
|1.00
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|734
|2009.03.19 18:00
|buy
|372
|1.10
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|735
|2009.03.19 18:13
|close
|357
|0.40
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|-20.40
|3005.67
|736
|2009.03.19 18:13
|close
|372
|1.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|28.60
|3034.27
|737
|2009.03.19 18:17
|close
|358
|0.50
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|3017.27
|738
|2009.03.19 18:17
|close
|371
|1.00
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3043.27
|739
|2009.03.19 18:17
|close
|364
|0.40
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|3033.67
|740
|2009.03.19 18:17
|close
|370
|0.90
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|17.10
|3050.77
|741
|2009.03.19 18:17
|close
|369
|0.80
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|9.60
|3060.37
|742
|2009.03.19 18:18
|close
|368
|0.70
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|5.60
|3065.97
|743
|2009.03.19 18:20
|buy
|373
|0.40
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|744
|2009.03.19 18:44
|buy
|374
|0.50
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|745
|2009.03.19 18:45
|buy
|375
|0.60
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|746
|2009.03.19 18:48
|buy
|376
|0.70
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|747
|2009.03.19 19:03
|close
|376
|0.70
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|14.70
|3080.67
|748
|2009.03.19 19:04
|close
|375
|0.60
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|10.20
|3090.87
|749
|2009.03.19 19:09
|close
|374
|0.50
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3096.87
|750
|2009.03.19 19:24
|buy
|377
|0.50
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|751
|2009.03.19 19:36
|close
|377
|0.50
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3102.87
|752
|2009.03.19 19:42
|close
|373
|0.40
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3106.47
|753
|2009.03.19 19:46
|buy
|378
|0.40
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|754
|2009.03.19 20:00
|buy
|379
|0.10
|1.3673
|1.3604
|1.3680
|755
|2009.03.19 20:00
|buy
|380
|0.30
|1.3669
|1.3603
|1.3676
|756
|2009.03.19 20:02
|buy
|381
|0.90
|1.3665
|1.3602
|1.3672
|757
|2009.03.19 20:15
|buy
|382
|0.50
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|758
|2009.03.19 20:17
|buy
|383
|0.60
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|759
|2009.03.19 21:55
|close
|383
|0.60
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|9.60
|3116.07
|760
|2009.03.19 21:55
|t/p
|381
|0.90
|1.3672
|1.3602
|1.3672
|6.30
|3122.37
|761
|2009.03.19 21:55
|close
|380
|0.30
|1.3672
|1.3603
|1.3676
|0.90
|3123.27
|762
|2009.03.19 21:55
|close
|379
|0.10
|1.3671
|1.3604
|1.3680
|-0.20
|3123.07
|763
|2009.03.19 22:31
|close
|382
|0.50
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3129.07
|764
|2009.03.19 22:46
|buy
|384
|0.50
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|765
|2009.03.19 22:57
|buy
|385
|0.60
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|766
|2009.03.20 00:05
|close
|385
|0.60
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|9.51
|3138.58
|767
|2009.03.20 00:22
|buy
|386
|0.60
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|768
|2009.03.20 01:20
|buy
|387
|0.70
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|769
|2009.03.20 01:23
|buy
|388
|0.80
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|770
|2009.03.20 01:59
|buy
|389
|0.90
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|771
|2009.03.20 02:49
|close
|366
|0.50
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|-19.07
|3119.50
|772
|2009.03.20 02:49
|close
|389
|0.90
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|27.00
|3146.50
|773
|2009.03.20 02:50
|close
|388
|0.80
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|18.40
|3164.90
|774
|2009.03.20 03:12
|close
|387
|0.70
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|12.60
|3177.50
|775
|2009.03.20 03:12
|close
|386
|0.60
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|7.80
|3185.30
|776
|2009.03.20 03:13
|close
|384
|0.50
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|4.42
|3189.73
|777
|2009.03.20 03:57
|buy
|390
|0.40
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|778
|2009.03.20 03:59
|buy
|391
|0.50
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|779
|2009.03.20 04:52
|close
|391
|0.50
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3195.73
|780
|2009.03.20 05:02
|buy
|392
|0.50
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|781
|2009.03.20 05:50
|buy
|393
|0.60
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|782
|2009.03.20 06:39
|buy
|394
|0.70
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|783
|2009.03.20 07:03
|close
|394
|0.70
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|14.00
|3209.73
|784
|2009.03.20 07:05
|close
|393
|0.60
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|9.60
|3219.33
|785
|2009.03.20 07:06
|close
|392
|0.50
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3225.33
|786
|2009.03.20 07:10
|close
|390
|0.40
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3228.93
|787
|2009.03.20 07:14
|buy
|395
|0.40
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|788
|2009.03.20 07:26
|buy
|396
|0.50
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|789
|2009.03.20 07:35
|close
|396
|0.50
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3234.93
|790
|2009.03.20 07:35
|close
|395
|0.40
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3238.53
|791
|2009.03.20 07:36
|close
|378
|0.40
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|3.94
|3242.47
|792
|2009.03.20 07:36
|buy
|397
|0.20
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|793
|2009.03.20 07:36
|close
|367
|0.60
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|4.71
|3247.18
|794
|2009.03.20 07:39
|buy
|398
|0.20
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|795
|2009.03.20 07:44
|buy
|399
|0.30
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|796
|2009.03.20 07:44
|close
|397
|0.20
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3250.78
|797
|2009.03.20 07:45
|buy
|400
|0.30
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|798
|2009.03.20 07:45
|close
|398
|0.20
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3254.38
|799
|2009.03.20 07:48
|close
|399
|0.30
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3257.98
|800
|2009.03.20 07:49
|buy
|401
|0.20
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|801
|2009.03.20 08:03
|buy
|402
|0.40
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|802
|2009.03.20 08:05
|buy
|403
|0.50
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|803
|2009.03.20 08:09
|buy
|404
|0.60
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|804
|2009.03.20 08:11
|buy
|405
|0.70
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|805
|2009.03.20 08:21
|close
|401
|0.20
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|3253.18
|806
|2009.03.20 08:21
|close
|405
|0.70
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|13.30
|3266.48
|807
|2009.03.20 08:21
|close
|404
|0.60
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|7.80
|3274.28
|808
|2009.03.20 08:21
|close
|403
|0.50
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|4.50
|3278.78
|809
|2009.03.20 08:22
|buy
|406
|0.40
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|810
|2009.03.20 08:25
|buy
|407
|0.50
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|811
|2009.03.20 08:43
|buy
|408
|0.60
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|812
|2009.03.20 08:44
|buy
|409
|0.70
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|813
|2009.03.20 09:42
|close
|409
|0.70
|1.3692
|0.0000
|0.0000
|14.70
|3293.48
|814
|2009.03.20 09:43
|close
|408
|0.60
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|9.60
|3303.08
|815
|2009.03.20 09:43
|close
|407
|0.50
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3309.08
|816
|2009.03.20 09:45
|buy
|410
|0.50
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|817
|2009.03.20 09:59
|buy
|411
|0.60
|1.3681
|0.0000
|0.0000
|818
|2009.03.20 10:01
|buy
|412
|0.70
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|819
|2009.03.20 10:12
|buy
|413
|0.80
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|820
|2009.03.20 10:12
|buy
|414
|0.90
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|821
|2009.03.20 10:14
|buy
|415
|1.00
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|822
|2009.03.20 10:21
|buy
|416
|1.10
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|823
|2009.03.20 10:31
|buy
|417
|1.20
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|824
|2009.03.20 10:34
|buy
|418
|1.30
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|825
|2009.03.20 10:34
|buy
|419
|1.40
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|826
|2009.03.20 10:36
|buy
|420
|1.50
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|827
|2009.03.20 10:36
|buy
|421
|1.60
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|828
|2009.03.20 10:36
|buy
|422
|1.70
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|829
|2009.03.20 10:36
|buy
|423
|1.80
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|830
|2009.03.20 10:43
|buy
|424
|1.90
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|831
|2009.03.20 10:46
|buy
|425
|2.00
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|832
|2009.03.20 10:48
|buy
|426
|2.00
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|833
|2009.03.20 10:59
|close
|400
|0.30
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|-42.30
|3266.78
|834
|2009.03.20 10:59
|close
|426
|2.00
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|50.00
|3316.78
|835
|2009.03.20 11:13
|close
|402
|0.40
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|3268.78
|836
|2009.03.20 11:13
|close
|425
|2.00
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|56.00
|3324.78
|837
|2009.03.20 11:13
|close
|406
|0.40
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|3282.78
|838
|2009.03.20 11:13
|close
|424
|1.90
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|51.30
|3334.08
|839
|2009.03.20 11:15
|close
|410
|0.50
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|3291.08
|840
|2009.03.20 11:15
|close
|423
|1.80
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|50.40
|3341.48
|841
|2009.03.20 11:20
|buy
|427
|1.40
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|842
|2009.03.20 11:22
|buy
|428
|1.50
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|843
|2009.03.20 11:48
|buy
|429
|1.60
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|844
|2009.03.20 12:07
|close
|411
|0.60
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-51.60
|3289.88
|845
|2009.03.20 12:07
|close
|429
|1.60
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|59.20
|3349.08
|846
|2009.03.20 12:27
|close
|412
|0.70
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|-48.30
|3300.78
|847
|2009.03.20 12:27
|close
|428
|1.50
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|55.50
|3356.28
|848
|2009.03.20 12:31
|close
|413
|0.80
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|-41.60
|3314.68
|849
|2009.03.20 12:31
|close
|427
|1.40
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|50.40
|3365.08
|850
|2009.03.20 12:31
|close
|414
|0.90
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|-38.70
|3326.38
|851
|2009.03.20 12:31
|close
|422
|1.70
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|47.60
|3373.98
|852
|2009.03.20 12:31
|close
|415
|1.00
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|3344.98
|853
|2009.03.20 12:31
|close
|421
|1.60
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|38.40
|3383.38
|854
|2009.03.20 12:31
|close
|420
|1.50
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|25.50
|3408.88
|855
|2009.03.20 12:41
|buy
|430
|0.60
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|856
|2009.03.20 12:45
|buy
|431
|0.70
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|857
|2009.03.20 13:00
|buy
|432
|0.80
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|858
|2009.03.20 13:00
|buy
|433
|0.90
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|859
|2009.03.20 13:03
|buy
|434
|1.00
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|860
|2009.03.20 13:07
|buy
|435
|1.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|861
|2009.03.20 13:10
|buy
|436
|1.20
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|862
|2009.03.20 13:12
|buy
|437
|1.30
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|863
|2009.03.20 13:43
|close
|437
|1.30
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|61.10
|3469.98
|864
|2009.03.20 13:44
|close
|436
|1.20
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|51.60
|3521.58
|865
|2009.03.20 13:45
|close
|435
|1.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|41.80
|3563.38
|866
|2009.03.20 13:46
|close
|434
|1.00
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|34.00
|3597.38
|867
|2009.03.20 13:46
|close
|433
|0.90
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|26.10
|3623.48
|868
|2009.03.20 13:49
|close
|432
|0.80
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3643.48
|869
|2009.03.20 13:50
|close
|431
|0.70
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|14.70
|3658.18
|870
|2009.03.20 13:51
|close
|430
|0.60
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|10.20
|3668.38
|871
|2009.03.20 13:51
|close
|419
|1.40
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|11.20
|3679.58
|872
|2009.03.20 13:52
|close
|418
|1.30
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|9.10
|3688.68
|873
|2009.03.20 13:52
|close
|417
|1.20
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3692.28
|874
|2009.03.20 13:53
|buy
|438
|0.30
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|875
|2009.03.20 13:59
|buy
|439
|0.40
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|876
|2009.03.20 14:02
|buy
|440
|0.50
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|877
|2009.03.20 14:09
|close
|440
|0.50
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|6.50
|3698.78
|878
|2009.03.20 14:11
|close
|439
|0.40
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3702.38
|879
|2009.03.20 14:13
|close
|438
|0.30
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3705.98
|880
|2009.03.20 14:14
|buy
|441
|0.20
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|881
|2009.03.20 14:14
|close
|416
|1.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|8.80
|3714.78
|882
|2009.03.20 14:18
|buy
|442
|0.30
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|883
|2009.03.20 14:20
|buy
|443
|0.40
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|884
|2009.03.20 14:23
|close
|443
|0.40
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3718.38
|885
|2009.03.20 14:30
|buy
|444
|0.40
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|886
|2009.03.20 14:32
|buy
|445
|0.50
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|887
|2009.03.20 14:32
|close
|445
|0.50
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3724.38
|888
|2009.03.20 14:35
|buy
|446
|0.50
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|889
|2009.03.20 14:36
|buy
|447
|0.60
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|890
|2009.03.20 14:42
|buy
|448
|0.70
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|891
|2009.03.20 14:42
|buy
|449
|0.80
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|892
|2009.03.20 14:43
|buy
|450
|0.90
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|893
|2009.03.20 14:45
|buy
|451
|1.00
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|894
|2009.03.20 14:49
|close
|441
|0.20
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-10.20
|3714.18
|895
|2009.03.20 14:49
|close
|451
|1.00
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|18.00
|3732.18
|896
|2009.03.20 15:02
|buy
|452
|0.90
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|897
|2009.03.20 15:03
|buy
|453
|1.00
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|898
|2009.03.20 15:03
|buy
|454
|1.10
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|899
|2009.03.20 15:22
|buy
|455
|1.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|900
|2009.03.20 15:24
|buy
|456
|1.30
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|901
|2009.03.20 15:24
|buy
|457
|1.40
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|902
|2009.03.20 15:40
|buy
|458
|1.50
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|903
|2009.03.20 15:49
|close
|442
|0.30
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|-27.30
|3704.88
|904
|2009.03.20 15:49
|close
|458
|1.50
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|36.00
|3740.88
|905
|2009.03.20 15:53
|close
|444
|0.40
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|-28.40
|3712.48
|906
|2009.03.20 15:53
|close
|457
|1.40
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|36.40
|3748.88
|907
|2009.03.20 16:04
|close
|446
|0.50
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|-26.50
|3722.38
|908
|2009.03.20 16:04
|close
|456
|1.30
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|35.10
|3757.48
|909
|2009.03.20 16:04
|close
|447
|0.60
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|-22.20
|3735.28
|910
|2009.03.20 16:04
|close
|455
|1.20
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|30.00
|3765.28
|911
|2009.03.20 16:05
|close
|454
|1.10
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|22.00
|3787.28
|912
|2009.03.20 16:09
|close
|453
|1.00
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|17.00
|3804.28
|913
|2009.03.20 16:10
|close
|452
|0.90
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|10.80
|3815.08
|914
|2009.03.20 16:10
|close
|450
|0.90
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|6.30
|3821.38
|915
|2009.03.20 16:10
|close
|449
|0.80
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|4.00
|3825.38
|916
|2009.03.20 16:11
|buy
|459
|0.30
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|917
|2009.03.20 16:14
|buy
|460
|0.40
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|918
|2009.03.20 16:20
|close
|460
|0.40
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|3.60
|3828.98
|919
|2009.03.20 16:23
|buy
|461
|0.40
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|920
|2009.03.20 16:27
|buy
|462
|0.50
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|921
|2009.03.20 16:36
|buy
|463
|0.60
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|922
|2009.03.20 16:43
|buy
|464
|0.70
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|923
|2009.03.20 16:48
|buy
|465
|0.80
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|924
|2009.03.20 16:59
|close
|465
|0.80
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|19.20
|3848.18
|925
|2009.03.20 17:28
|buy
|466
|0.80
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|926
|2009.03.20 17:59
|close
|466
|0.80
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|19.20
|3867.38
|927
|2009.03.20 17:59
|close
|464
|0.70
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|13.30
|3880.68
|928
|2009.03.20 18:14
|buy
|467
|0.70
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|929
|2009.03.20 18:37
|buy
|468
|0.80
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|930
|2009.03.22 22:00
|close
|468
|0.80
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|71.20
|3951.88
|931
|2009.03.22 22:00
|close
|467
|0.70
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|53.20
|4005.08
|932
|2009.03.22 22:00
|close
|463
|0.60
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|41.40
|4046.48
|933
|2009.03.22 22:00
|close
|462
|0.50
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|28.50
|4074.98
|934
|2009.03.22 22:00
|close
|461
|0.40
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|20.00
|4094.98
|935
|2009.03.22 22:00
|close
|448
|0.70
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|23.10
|4118.08
|936
|2009.03.22 22:00
|buy
|469
|0.20
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|937
|2009.03.22 22:00
|close
|459
|0.30
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|11.40
|4129.48
|938
|2009.03.22 22:04
|buy
|470
|0.20
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|939
|2009.03.22 22:17
|buy
|471
|0.40
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|940
|2009.03.22 22:19
|close
|471
|0.40
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4133.08
|941
|2009.03.22 22:25
|buy
|472
|0.30
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|942
|2009.03.22 22:26
|close
|469
|0.20
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4136.68
|943
|2009.03.22 22:27
|buy
|473
|0.30
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|944
|2009.03.22 22:27
|close
|470
|0.20
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4140.28
|945
|2009.03.22 22:28
|close
|472
|0.30
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4143.88
|946
|2009.03.22 22:28
|buy
|474
|0.20
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|947
|2009.03.22 22:28
|close
|473
|0.30
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4147.48
|948
|2009.03.22 22:35
|buy
|475
|0.30
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|949
|2009.03.22 22:41
|buy
|476
|0.40
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|950
|2009.03.22 23:04
|buy
|477
|0.50
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|951
|2009.03.22 23:08
|buy
|478
|0.60
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|952
|2009.03.22 23:19
|buy
|479
|0.70
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|953
|2009.03.22 23:42
|close
|474
|0.20
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|4142.48
|954
|2009.03.22 23:42
|close
|479
|0.70
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|12.60
|4155.08
|955
|2009.03.22 23:42
|close
|478
|0.60
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|7.20
|4162.28
|956
|2009.03.22 23:48
|buy
|480
|0.50
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|957
|2009.03.23 00:13
|buy
|481
|0.60
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|958
|2009.03.23 00:39
|close
|481
|0.60
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|11.40
|4173.68
|959
|2009.03.23 00:58
|buy
|482
|0.60
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|960
|2009.03.23 01:15
|close
|482
|0.60
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4183.28
|961
|2009.03.23 01:21
|close
|480
|0.50
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|6.42
|4189.70
|962
|2009.03.23 01:22
|close
|477
|0.50
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|3.92
|4193.63
|963
|2009.03.23 01:25
|close
|476
|0.40
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|3.54
|4197.17
|964
|2009.03.23 01:28
|buy
|483
|0.20
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|965
|2009.03.23 01:55
|buy
|484
|0.40
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|966
|2009.03.23 02:02
|close
|484
|0.40
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4200.77
|967
|2009.03.23 02:35
|close
|475
|0.30
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|3.56
|4204.32
|968
|2009.03.23 02:35
|buy
|485
|0.20
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|969
|2009.03.23 02:41
|buy
|486
|0.40
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|970
|2009.03.23 03:18
|buy
|487
|0.50
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|971
|2009.03.23 03:33
|close
|487
|0.50
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4210.32
|972
|2009.03.23 03:39
|close
|486
|0.40
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4213.92
|973
|2009.03.23 03:52
|buy
|488
|0.30
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|974
|2009.03.23 04:38
|buy
|489
|0.50
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|975
|2009.03.23 04:44
|buy
|490
|0.60
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|976
|2009.03.23 05:12
|close
|490
|0.60
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4223.52
|977
|2009.03.23 05:41
|close
|489
|0.50
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4229.52
|978
|2009.03.23 05:57
|buy
|491
|0.50
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|979
|2009.03.23 06:29
|close
|491
|0.50
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4235.52
|980
|2009.03.23 06:34
|close
|483
|0.20
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4239.12
|981
|2009.03.23 06:34
|buy
|492
|0.30
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|982
|2009.03.23 06:35
|close
|485
|0.20
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4242.72
|983
|2009.03.23 06:36
|close
|488
|0.30
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4246.32
|984
|2009.03.23 06:38
|buy
|493
|0.30
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|985
|2009.03.23 07:16
|close
|493
|0.30
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4249.92
|986
|2009.03.23 07:16
|buy
|494
|0.20
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|987
|2009.03.23 07:20
|close
|492
|0.30
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4253.52
|988
|2009.03.23 07:23
|buy
|495
|0.20
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|989
|2009.03.23 07:28
|buy
|496
|0.30
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|990
|2009.03.23 07:28
|close
|494
|0.20
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4257.12
|991
|2009.03.23 07:30
|buy
|497
|0.30
|1.3729
|0.0000
|0.0000
|992
|2009.03.23 07:31
|close
|495
|0.20
|1.3730
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4260.72
|993
|2009.03.23 07:31
|close
|496
|0.30
|1.3733
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4264.32
|994
|2009.03.23 07:35
|buy
|498
|0.30
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|995
|2009.03.23 07:40
|buy
|499
|0.40
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|996
|2009.03.23 07:52
|close
|499
|0.40
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4267.92
|997
|2009.03.23 07:59
|buy
|500
|0.40
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|998
|2009.03.23 08:09
|buy
|501
|0.50
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|999
|2009.03.23 08:18
|buy
|502
|0.60
|1.3692
|0.0000
|0.0000
|1000
|2009.03.23 08:19
|buy
|503
|0.70
|1.3683
|0.0000
|0.0000
|1001
|2009.03.23 08:49
|buy
|504
|0.80
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|1002
|2009.03.23 08:51
|buy
|505
|0.90
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|1003
|2009.03.23 08:53
|buy
|506
|1.00
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1004
|2009.03.23 08:54
|buy
|507
|1.10
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1005
|2009.03.23 08:56
|buy
|508
|1.20
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1006
|2009.03.23 09:00
|buy
|509
|1.30
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|1007
|2009.03.23 09:11
|close
|497
|0.30
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|4245.42
|1008
|2009.03.23 09:11
|close
|509
|1.30
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|31.20
|4276.62
|1009
|2009.03.23 09:14
|buy
|510
|1.20
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|1010
|2009.03.23 09:39
|close
|498
|0.30
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|4257.42
|1011
|2009.03.23 09:39
|close
|510
|1.20
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|27.60
|4285.02
|1012
|2009.03.23 10:27
|close
|500
|0.40
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|-18.80
|4266.22
|1013
|2009.03.23 10:27
|close
|508
|1.20
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|26.40
|4292.62
|1014
|2009.03.23 10:30
|close
|501
|0.50
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|4276.62
|1015
|2009.03.23 10:30
|close
|507
|1.10
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|23.10
|4299.72
|1016
|2009.03.23 10:30
|close
|506
|1.00
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|16.00
|4315.72
|1017
|2009.03.23 10:37
|buy
|511
|0.60
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1018
|2009.03.23 10:56
|buy
|512
|0.70
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1019
|2009.03.23 10:58
|buy
|513
|0.80
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1020
|2009.03.23 11:00
|buy
|514
|0.10
|1.3643
|1.3574
|1.3650
|1021
|2009.03.23 11:17
|t/p
|514
|0.10
|1.3650
|1.3574
|1.3650
|0.70
|4316.42
|1022
|2009.03.23 11:53
|buy
|515
|0.90
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|1023
|2009.03.23 12:02
|buy
|516
|1.00
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|1024
|2009.03.23 12:18
|buy
|517
|1.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1025
|2009.03.23 12:18
|buy
|518
|1.20
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1026
|2009.03.23 12:18
|buy
|519
|1.30
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1027
|2009.03.23 12:20
|buy
|520
|1.40
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|1028
|2009.03.23 12:21
|buy
|521
|1.50
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|1029
|2009.03.23 13:08
|buy
|522
|1.60
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|1030
|2009.03.23 13:09
|buy
|523
|1.70
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|1031
|2009.03.23 13:11
|buy
|524
|1.80
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|1032
|2009.03.23 13:29
|buy
|525
|1.90
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|1033
|2009.03.23 13:48
|buy
|526
|2.00
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1034
|2009.03.23 13:49
|buy
|527
|2.00
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1035
|2009.03.23 13:49
|buy
|528
|2.00
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|1036
|2009.03.23 13:53
|buy
|529
|2.00
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|1037
|2009.03.23 13:54
|buy
|530
|2.00
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|1038
|2009.03.23 13:54
|buy
|531
|2.00
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|1039
|2009.03.23 14:12
|close
|502
|0.60
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|-90.60
|4225.82
|1040
|2009.03.23 14:12
|close
|531
|2.00
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|100.00
|4325.82
|1041
|2009.03.23 14:17
|close
|503
|0.70
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|-92.40
|4233.42
|1042
|2009.03.23 14:17
|close
|530
|2.00
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|102.00
|4335.42
|1043
|2009.03.23 15:05
|close
|504
|0.80
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|-92.80
|4242.62
|1044
|2009.03.23 15:05
|close
|529
|2.00
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|100.00
|4342.62
|1045
|2009.03.23 15:57
|close
|505
|0.90
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|-87.30
|4255.32
|1046
|2009.03.23 15:57
|close
|528
|2.00
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|100.00
|4355.32
|1047
|2009.03.23 15:57
|close
|511
|0.60
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|4301.32
|1048
|2009.03.23 15:57
|close
|527
|2.00
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|80.00
|4381.32
|1049
|2009.03.23 15:57
|close
|512
|0.70
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|4325.32
|1050
|2009.03.23 15:57
|close
|526
|2.00
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|64.00
|4389.32
|1051
|2009.03.23 16:53
|close
|513
|0.80
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|-51.20
|4338.12
|1052
|2009.03.23 16:53
|close
|525
|1.90
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|60.80
|4398.92
|1053
|2009.03.23 16:56
|close
|515
|0.90
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|-44.10
|4354.82
|1054
|2009.03.23 16:56
|close
|524
|1.80
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|52.20
|4407.02
|1055
|2009.03.23 16:56
|close
|516
|1.00
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|4372.02
|1056
|2009.03.23 16:56
|close
|523
|1.70
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|44.20
|4416.22
|1057
|2009.03.23 16:56
|close
|522
|1.60
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|33.60
|4449.82
|1058
|2009.03.23 17:07
|close
|521
|1.50
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|24.00
|4473.82
|1059
|2009.03.23 17:09
|close
|520
|1.40
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|16.80
|4490.62
|1060
|2009.03.23 17:10
|close
|519
|1.30
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|10.40
|4501.02
|1061
|2009.03.23 17:11
|close
|518
|1.20
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4504.62
|1062
|2009.03.23 17:16
|buy
|532
|0.30
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1063
|2009.03.23 17:21
|close
|532
|0.30
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4508.22
|1064
|2009.03.23 17:21
|buy
|533
|0.20
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|1065
|2009.03.23 17:21
|close
|517
|1.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|5.50
|4513.72
|1066
|2009.03.23 17:23
|buy
|534
|0.20
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|1067
|2009.03.23 17:49
|buy
|535
|0.30
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1068
|2009.03.23 17:49
|close
|533
|0.20
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4517.32
|1069
|2009.03.23 17:59
|buy
|536
|0.40
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|1070
|2009.03.23 18:07
|buy
|537
|0.50
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1071
|2009.03.23 18:12
|buy
|538
|0.60
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1072
|2009.03.23 18:26
|close
|538
|0.60
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4526.92
|1073
|2009.03.23 18:31
|close
|537
|0.50
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|5.50
|4532.42
|1074
|2009.03.23 18:34
|buy
|539
|0.50
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1075
|2009.03.23 18:50
|close
|539
|0.50
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4538.42
|1076
|2009.03.23 18:55
|close
|536
|0.40
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4542.02
|1077
|2009.03.23 19:43
|buy
|540
|0.30
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1078
|2009.03.23 19:46
|close
|534
|0.20
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4545.62
|1079
|2009.03.23 19:46
|close
|535
|0.30
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4549.22
|1080
|2009.03.23 19:46
|buy
|541
|0.20
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1081
|2009.03.23 20:00
|sell
|542
|0.10
|1.3648
|1.3717
|1.3641
|1082
|2009.03.23 20:07
|t/p
|542
|0.10
|1.3641
|1.3717
|1.3641
|0.70
|4549.92
|1083
|2009.03.23 20:07
|buy
|543
|0.40
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|1084
|2009.03.23 20:59
|buy
|544
|0.50
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|1085
|2009.03.23 21:40
|buy
|545
|0.60
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1086
|2009.03.23 23:25
|close
|545
|0.60
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|10.20
|4560.12
|1087
|2009.03.23 23:43
|buy
|546
|0.60
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|1088
|2009.03.24 00:18
|close
|546
|0.60
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|10.71
|4570.83
|1089
|2009.03.24 00:18
|close
|544
|0.50
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|5.92
|4576.76
|1090
|2009.03.24 00:31
|close
|543
|0.40
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|3.94
|4580.70
|1091
|2009.03.24 00:37
|close
|540
|0.30
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|3.56
|4584.25
|1092
|2009.03.24 00:38
|buy
|547
|0.20
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|1093
|2009.03.24 00:51
|buy
|548
|0.30
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|1094
|2009.03.24 02:17
|close
|541
|0.20
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|3.57
|4587.82
|1095
|2009.03.24 02:32
|buy
|549
|0.40
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1096
|2009.03.24 02:57
|close
|549
|0.40
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4591.42
|1097
|2009.03.24 03:59
|buy
|550
|0.40
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1098
|2009.03.24 04:00
|buy
|551
|0.50
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|1099
|2009.03.24 04:06
|close
|551
|0.50
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4597.42
|1100
|2009.03.24 04:51
|buy
|552
|0.50
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1101
|2009.03.24 04:52
|buy
|553
|0.60
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1102
|2009.03.24 05:26
|close
|553
|0.60
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4607.02
|1103
|2009.03.24 05:41
|close
|552
|0.50
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4613.02
|1104
|2009.03.24 05:41
|close
|550
|0.40
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4616.62
|1105
|2009.03.24 06:20
|buy
|554
|0.40
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1106
|2009.03.24 06:30
|close
|554
|0.40
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4620.22
|1107
|2009.03.24 06:41
|buy
|555
|0.40
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1108
|2009.03.24 06:42
|buy
|556
|0.50
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1109
|2009.03.24 06:54
|buy
|557
|0.60
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1110
|2009.03.24 06:54
|buy
|558
|0.70
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|1111
|2009.03.24 07:22
|buy
|559
|0.80
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|1112
|2009.03.24 07:25
|buy
|560
|0.90
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1113
|2009.03.24 07:29
|buy
|561
|1.00
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1114
|2009.03.24 07:43
|buy
|562
|1.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1115
|2009.03.24 08:00
|buy
|563
|0.10
|1.3604
|1.3535
|1.3611
|1116
|2009.03.24 08:02
|t/p
|563
|0.10
|1.3611
|1.3535
|1.3611
|0.70
|4620.92
|1117
|2009.03.24 08:10
|buy
|564
|1.20
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|1118
|2009.03.24 08:11
|buy
|565
|1.30
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|1119
|2009.03.24 08:16
|buy
|566
|1.40
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|1120
|2009.03.24 08:29
|close
|548
|0.30
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-24.60
|4596.32
|1121
|2009.03.24 08:29
|close
|566
|1.40
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|32.20
|4628.52
|1122
|2009.03.24 08:37
|close
|547
|0.20
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|4614.52
|1123
|2009.03.24 08:37
|close
|565
|1.30
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|22.10
|4636.62
|1124
|2009.03.24 09:02
|close
|555
|0.40
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|4617.42
|1125
|2009.03.24 09:02
|close
|564
|1.20
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|26.40
|4643.82
|1126
|2009.03.24 09:32
|close
|556
|0.50
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|4628.82
|1127
|2009.03.24 09:32
|close
|562
|1.10
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|23.10
|4651.92
|1128
|2009.03.24 09:36
|close
|561
|1.00
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|16.00
|4667.92
|1129
|2009.03.24 09:47
|buy
|567
|0.60
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1130
|2009.03.24 09:53
|buy
|568
|0.70
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1131
|2009.03.24 09:56
|buy
|569
|0.80
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|1132
|2009.03.24 09:57
|buy
|570
|0.90
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1133
|2009.03.24 10:01
|buy
|571
|1.00
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|1134
|2009.03.24 10:04
|buy
|572
|1.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1135
|2009.03.24 10:07
|buy
|573
|1.20
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1136
|2009.03.24 10:32
|buy
|574
|1.30
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1137
|2009.03.24 10:36
|buy
|575
|1.40
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1138
|2009.03.24 10:42
|buy
|576
|1.50
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1139
|2009.03.24 12:18
|close
|557
|0.60
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|-46.20
|4621.72
|1140
|2009.03.24 12:18
|close
|576
|1.50
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|54.00
|4675.72
|1141
|2009.03.24 12:46
|buy
|577
|1.40
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1142
|2009.03.24 12:59
|buy
|578
|1.50
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|1143
|2009.03.24 13:10
|buy
|579
|1.60
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|1144
|2009.03.24 13:17
|buy
|580
|1.70
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|1145
|2009.03.24 13:17
|buy
|581
|1.80
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|1146
|2009.03.24 13:19
|buy
|582
|1.90
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|1147
|2009.03.24 13:43
|close
|558
|0.70
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|-72.80
|4602.92
|1148
|2009.03.24 13:43
|close
|582
|1.90
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|81.70
|4684.62
|1149
|2009.03.24 13:44
|close
|559
|0.80
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|-68.80
|4615.82
|1150
|2009.03.24 13:44
|close
|581
|1.80
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|77.40
|4693.22
|1151
|2009.03.24 13:50
|close
|560
|0.90
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|-63.90
|4629.32
|1152
|2009.03.24 13:50
|close
|580
|1.70
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|71.40
|4700.72
|1153
|2009.03.24 13:50
|close
|567
|0.60
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-37.80
|4662.92
|1154
|2009.03.24 13:50
|close
|579
|1.60
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|51.20
|4714.12
|1155
|2009.03.24 14:01
|close
|568
|0.70
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|4679.12
|1156
|2009.03.24 14:01
|close
|578
|1.50
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|42.00
|4721.12
|1157
|2009.03.24 14:03
|close
|569
|0.80
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|4693.12
|1158
|2009.03.24 14:03
|close
|577
|1.40
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|36.40
|4729.52
|1159
|2009.03.24 14:03
|close
|575
|1.40
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|29.40
|4758.92
|1160
|2009.03.24 14:03
|close
|574
|1.30
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|20.80
|4779.72
|1161
|2009.03.24 14:09
|close
|573
|1.20
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|14.40
|4794.12
|1162
|2009.03.24 14:13
|buy
|583
|0.50
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1163
|2009.03.24 14:19
|buy
|584
|0.60
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1164
|2009.03.24 14:41
|close
|584
|0.60
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4803.72
|1165
|2009.03.24 14:41
|close
|583
|0.50
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4809.72
|1166
|2009.03.24 14:41
|close
|572
|1.10
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|8.80
|4818.52
|1167
|2009.03.24 14:43
|close
|571
|1.00
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|4.00
|4822.52
|1168
|2009.03.24 14:44
|buy
|585
|0.30
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|1169
|2009.03.24 14:45
|buy
|586
|0.40
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1170
|2009.03.24 14:51
|close
|586
|0.40
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|4.00
|4826.52
|1171
|2009.03.24 14:53
|buy
|587
|0.40
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1172
|2009.03.24 14:54
|buy
|588
|0.50
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1173
|2009.03.24 14:57
|buy
|589
|0.60
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1174
|2009.03.24 15:00
|buy
|590
|0.70
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|1175
|2009.03.24 15:13
|buy
|591
|0.80
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|1176
|2009.03.24 15:44
|close
|591
|0.80
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|20.00
|4846.52
|1177
|2009.03.24 15:45
|close
|590
|0.70
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|14.00
|4860.52
|1178
|2009.03.24 15:47
|close
|589
|0.60
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4870.12
|1179
|2009.03.24 15:50
|buy
|592
|0.60
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|1180
|2009.03.24 15:52
|buy
|593
|0.70
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1181
|2009.03.24 15:54
|buy
|594
|0.80
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1182
|2009.03.24 15:54
|buy
|595
|0.90
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|1183
|2009.03.24 16:13
|close
|595
|0.90
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|26.10
|4896.22
|1184
|2009.03.24 16:14
|close
|594
|0.80
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|20.00
|4916.22
|1185
|2009.03.24 16:22
|close
|593
|0.70
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|14.70
|4930.92
|1186
|2009.03.24 16:22
|close
|592
|0.60
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4940.52
|1187
|2009.03.24 16:23
|close
|588
|0.50
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4946.52
|1188
|2009.03.24 16:30
|close
|587
|0.40
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4950.12
|1189
|2009.03.24 16:32
|buy
|596
|0.40
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1190
|2009.03.24 16:37
|buy
|597
|0.50
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1191
|2009.03.24 16:41
|buy
|598
|0.60
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1192
|2009.03.24 16:54
|close
|598
|0.60
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4959.72
|1193
|2009.03.24 16:59
|close
|597
|0.50
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|6.00
|4965.72
|1194
|2009.03.24 17:00
|close
|596
|0.40
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4969.32
|1195
|2009.03.24 17:11
|buy
|599
|0.40
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1196
|2009.03.24 17:27
|buy
|600
|0.50
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1197
|2009.03.24 17:28
|buy
|601
|0.60
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1198
|2009.03.24 17:29
|buy
|602
|0.70
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|1199
|2009.03.24 17:31
|buy
|603
|0.80
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|1200
|2009.03.24 17:33
|buy
|604
|0.90
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|1201
|2009.03.24 17:33
|buy
|605
|1.00
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|1202
|2009.03.24 17:41
|buy
|606
|1.10
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|1203
|2009.03.24 17:57
|buy
|607
|1.20
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|1204
|2009.03.24 18:44
|close
|570
|0.90
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|-42.30
|4927.02
|1205
|2009.03.24 18:44
|close
|607
|1.20
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|51.60
|4978.62
|1206
|2009.03.24 18:44
|close
|606
|1.10
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|38.50
|5017.12
|1207
|2009.03.24 18:44
|close
|585
|0.30
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|-11.40
|5005.72
|1208
|2009.03.24 18:44
|close
|605
|1.00
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|24.00
|5029.72
|1209
|2009.03.24 19:02
|buy
|608
|0.80
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|1210
|2009.03.24 19:10
|buy
|609
|0.90
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|1211
|2009.03.24 19:11
|buy
|610
|1.00
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|1212
|2009.03.24 19:31
|buy
|611
|1.10
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|1213
|2009.03.24 19:32
|buy
|612
|1.20
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|1214
|2009.03.24 19:32
|buy
|613
|1.30
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|1215
|2009.03.24 19:32
|buy
|614
|1.40
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|1216
|2009.03.24 19:37
|buy
|615
|1.50
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|1217
|2009.03.24 19:45
|buy
|616
|1.60
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|1218
|2009.03.24 20:16
|close
|599
|0.40
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|-37.60
|4992.12
|1219
|2009.03.24 20:16
|close
|616
|1.60
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|44.80
|5036.92
|1220
|2009.03.24 22:29
|close
|600
|0.50
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|-37.50
|4999.42
|1221
|2009.03.24 22:29
|close
|615
|1.50
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|45.00
|5044.42
|1222
|2009.03.24 22:46
|close
|601
|0.60
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|5011.42
|1223
|2009.03.24 22:46
|close
|614
|1.40
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|43.40
|5054.82
|1224
|2009.03.24 23:00
|close
|602
|0.70
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|-29.40
|5025.42
|1225
|2009.03.24 23:00
|close
|613
|1.30
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|36.40
|5061.82
|1226
|2009.03.24 23:41
|buy
|617
|0.90
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|1227
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|617
|0.90
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|11.70
|5073.52
|1228
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|612
|1.20
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|4.80
|5078.32
|1229
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|611
|1.10
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|5073.92
|1230
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|610
|1.00
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|5060.92
|1231
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|609
|0.90
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|5042.02
|1232
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|608
|0.80
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|5018.02
|1233
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|604
|0.90
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|4982.02
|1234
|2009.03.24 23:59
|close at stop
|603
|0.80
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|4943.63