Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.1
AlpariUK-Micro (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2009.01.12 00:00 - 2009.01.21 20:00 (2009.01.12 - 2009.01.22)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|InitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=2500; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
UseMM=true;
LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=0.5; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.38; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=false;
AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=0.8; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=16; BELevel=12; slippage=5;
|Bars in test
|1049
|Ticks modelled
|217301
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|2500.00
|Total net profit
|-994.12
|Gross profit
|705.82
|Gross loss
|-1699.94
|Profit factor
|0.42
|Expected payoff
|-10.36
|Absolute drawdown
|994.12
|Maximal drawdown
|1511.37 (50.09%)
|Relative drawdown
|50.09% (1511.37)
|Total trades
|96
|Short positions (won %)
|86 (73.26%)
|Long positions (won %)
|10 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|63 (65.63%)
|Loss trades (% of total)
|33 (34.38%)
|Largest
|profit trade
|120.00
|loss trade
|-266.53
|Average
|profit trade
|11.20
|loss trade
|-51.51
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (67.92)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-1505.45)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|164.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-1505.45 (10)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.12 00:00
|sell limit
|1
|0.01
|1.34750
|0.00000
|1.34350
|2
|2009.01.12 00:00
|sell stop
|2
|0.01
|1.34550
|0.00000
|1.34150
|3
|2009.01.12 00:00
|sell
|2
|0.01
|1.34550
|0.00000
|1.34150
|4
|2009.01.12 00:00
|delete
|1
|0.01
|1.34750
|0.00000
|1.34350
|5
|2009.01.12 00:07
|t/p
|2
|0.01
|1.34150
|0.00000
|1.34150
|4.00
|2504.00
|6
|2009.01.12 00:07
|sell stop
|3
|0.01
|1.33950
|0.00000
|1.33550
|7
|2009.01.12 00:08
|sell limit
|4
|0.01
|1.34350
|0.00000
|1.33950
|8
|2009.01.12 00:45
|sell
|4
|0.01
|1.34350
|0.00000
|1.33950
|9
|2009.01.12 00:45
|delete
|3
|0.01
|1.33950
|0.00000
|1.33550
|10
|2009.01.12 01:25
|sell limit
|5
|0.02
|1.34550
|0.00000
|1.34150
|11
|2009.01.12 01:28
|t/p
|4
|0.01
|1.33950
|0.00000
|1.33950
|4.00
|2508.00
|12
|2009.01.12 01:28
|delete
|5
|0.02
|1.34550
|0.00000
|1.34150
|13
|2009.01.12 01:28
|sell stop
|6
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|14
|2009.01.12 01:28
|sell limit
|7
|0.01
|1.33950
|0.00000
|1.33550
|15
|2009.01.12 01:30
|sell
|7
|0.01
|1.33950
|0.00000
|1.33550
|16
|2009.01.12 01:30
|delete
|6
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|17
|2009.01.12 02:10
|sell limit
|8
|0.02
|1.34150
|0.00000
|1.33750
|18
|2009.01.12 02:18
|sell
|8
|0.02
|1.34150
|0.00000
|1.33750
|19
|2009.01.12 02:18
|modify
|7
|0.01
|1.33950
|0.00000
|1.33750
|20
|2009.01.12 02:58
|sell limit
|9
|0.03
|1.34350
|0.00000
|1.33950
|21
|2009.01.12 05:22
|t/p
|7
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|2.00
|2510.00
|22
|2009.01.12 05:22
|t/p
|8
|0.02
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|8.00
|2518.00
|23
|2009.01.12 05:22
|delete
|9
|0.03
|1.34350
|0.00000
|1.33950
|24
|2009.01.12 05:22
|sell stop
|10
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|25
|2009.01.12 05:23
|sell limit
|11
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|26
|2009.01.12 05:23
|sell
|11
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|27
|2009.01.12 05:23
|delete
|10
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|28
|2009.01.12 06:03
|sell limit
|12
|0.02
|1.34150
|0.00000
|1.33750
|29
|2009.01.12 06:04
|modify
|12
|0.02
|1.33950
|0.00000
|1.33550
|30
|2009.01.12 06:18
|sell
|12
|0.02
|1.33950
|0.00000
|1.33550
|31
|2009.01.12 06:18
|modify
|11
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33550
|32
|2009.01.12 06:58
|sell limit
|13
|0.03
|1.34350
|0.00000
|1.33950
|33
|2009.01.12 07:22
|modify
|13
|0.03
|1.34150
|0.00000
|1.33750
|34
|2009.01.12 07:44
|sell
|13
|0.03
|1.34150
|0.00000
|1.33750
|35
|2009.01.12 07:44
|modify
|11
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|36
|2009.01.12 07:44
|modify
|12
|0.02
|1.33950
|0.00000
|1.33750
|37
|2009.01.12 08:24
|sell limit
|14
|0.04
|1.34350
|0.00000
|1.33950
|38
|2009.01.12 09:09
|t/p
|11
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|0.00
|2518.00
|39
|2009.01.12 09:09
|t/p
|12
|0.02
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|4.00
|2522.00
|40
|2009.01.12 09:09
|t/p
|13
|0.03
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|12.00
|2534.00
|41
|2009.01.12 09:09
|delete
|14
|0.04
|1.34350
|0.00000
|1.33950
|42
|2009.01.12 09:09
|sell stop
|15
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|43
|2009.01.12 09:09
|sell limit
|16
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|44
|2009.01.12 09:17
|sell
|15
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|45
|2009.01.12 09:17
|delete
|16
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|46
|2009.01.12 09:57
|sell limit
|17
|0.02
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|47
|2009.01.12 10:25
|sell
|17
|0.02
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|48
|2009.01.12 10:25
|modify
|15
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33350
|49
|2009.01.12 11:05
|sell limit
|18
|0.03
|1.33950
|0.00000
|1.33550
|50
|2009.01.12 11:38
|sell
|18
|0.03
|1.33950
|0.00000
|1.33550
|51
|2009.01.12 11:38
|modify
|15
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33550
|52
|2009.01.12 11:38
|modify
|17
|0.02
|1.33750
|0.00000
|1.33550
|53
|2009.01.12 12:18
|sell limit
|19
|0.04
|1.34150
|0.00000
|1.33750
|54
|2009.01.12 12:41
|sell
|19
|0.04
|1.34150
|0.00000
|1.33750
|55
|2009.01.12 12:41
|modify
|15
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33750
|56
|2009.01.12 12:41
|modify
|17
|0.02
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|57
|2009.01.12 12:41
|modify
|18
|0.03
|1.33950
|0.00000
|1.33750
|58
|2009.01.12 13:21
|sell limit
|20
|0.06
|1.34550
|0.00000
|1.33750
|59
|2009.01.12 14:43
|t/p
|15
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|-2.00
|2532.00
|60
|2009.01.12 14:43
|t/p
|17
|0.02
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|0.00
|2532.00
|61
|2009.01.12 14:43
|t/p
|18
|0.03
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|6.00
|2538.00
|62
|2009.01.12 14:43
|t/p
|19
|0.04
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|16.00
|2554.00
|63
|2009.01.12 14:43
|delete
|20
|0.06
|1.34550
|0.00000
|1.33750
|64
|2009.01.12 14:43
|sell stop
|21
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|65
|2009.01.12 14:43
|sell limit
|22
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|66
|2009.01.12 14:43
|sell
|22
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|67
|2009.01.12 14:43
|delete
|21
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|68
|2009.01.12 15:23
|sell limit
|23
|0.02
|1.34150
|0.00000
|1.33750
|69
|2009.01.12 15:30
|sell
|23
|0.02
|1.34150
|0.00000
|1.33750
|70
|2009.01.12 15:30
|modify
|22
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|71
|2009.01.12 16:03
|t/p
|22
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|0.00
|2554.00
|72
|2009.01.12 16:03
|t/p
|23
|0.02
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|8.00
|2562.00
|73
|2009.01.12 16:03
|sell limit
|24
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|74
|2009.01.12 16:03
|sell stop
|25
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|75
|2009.01.12 16:05
|sell
|25
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|76
|2009.01.12 16:05
|delete
|24
|0.01
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|77
|2009.01.12 16:11
|t/p
|25
|0.01
|1.33150
|0.00000
|1.33150
|4.00
|2566.00
|78
|2009.01.12 16:11
|sell limit
|26
|0.01
|1.33150
|0.00000
|1.32750
|79
|2009.01.12 16:11
|sell stop
|27
|0.01
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|80
|2009.01.12 16:11
|sell
|26
|0.01
|1.33150
|0.00000
|1.32750
|81
|2009.01.12 16:11
|delete
|27
|0.01
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|82
|2009.01.12 16:52
|sell limit
|28
|0.02
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|83
|2009.01.12 16:52
|sell
|28
|0.02
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|84
|2009.01.12 16:52
|modify
|26
|0.01
|1.33150
|0.00000
|1.33150
|85
|2009.01.12 17:32
|sell limit
|29
|0.03
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|86
|2009.01.12 18:07
|sell
|29
|0.03
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|87
|2009.01.12 18:07
|modify
|26
|0.01
|1.33150
|0.00000
|1.33350
|88
|2009.01.12 18:07
|modify
|28
|0.02
|1.33550
|0.00000
|1.33350
|89
|2009.01.12 18:47
|sell limit
|30
|0.04
|1.33950
|0.00000
|1.33550
|90
|2009.01.12 18:50
|sell
|30
|0.04
|1.33950
|0.00000
|1.33550
|91
|2009.01.12 18:50
|modify
|26
|0.01
|1.33150
|0.00000
|1.33550
|92
|2009.01.12 18:50
|modify
|28
|0.02
|1.33550
|0.00000
|1.33550
|93
|2009.01.12 18:50
|modify
|29
|0.03
|1.33750
|0.00000
|1.33550
|94
|2009.01.12 19:30
|sell limit
|31
|0.06
|1.34350
|0.00000
|1.33550
|95
|2009.01.13 00:47
|t/p
|26
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33550
|-4.01
|2561.99
|96
|2009.01.13 00:47
|t/p
|28
|0.02
|1.33550
|0.00000
|1.33550
|-0.03
|2561.96
|97
|2009.01.13 00:47
|t/p
|29
|0.03
|1.33550
|0.00000
|1.33550
|5.96
|2567.92
|98
|2009.01.13 00:47
|t/p
|30
|0.04
|1.33550
|0.00000
|1.33550
|15.94
|2583.86
|99
|2009.01.13 00:47
|delete
|31
|0.06
|1.34350
|0.00000
|1.33550
|100
|2009.01.13 00:47
|sell stop
|32
|0.01
|1.33350
|0.00000
|1.32950
|101
|2009.01.13 00:47
|sell limit
|33
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|102
|2009.01.13 00:55
|sell
|33
|0.01
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|103
|2009.01.13 00:55
|delete
|32
|0.01
|1.33350
|0.00000
|1.32950
|104
|2009.01.13 01:35
|sell limit
|34
|0.02
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|105
|2009.01.13 01:59
|t/p
|33
|0.01
|1.33150
|0.00000
|1.33150
|4.00
|2587.86
|106
|2009.01.13 01:59
|delete
|34
|0.02
|1.33750
|0.00000
|1.33350
|107
|2009.01.13 01:59
|sell stop
|35
|0.01
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|108
|2009.01.13 01:59
|sell limit
|36
|0.01
|1.33150
|0.00000
|1.32750
|109
|2009.01.13 02:01
|sell
|36
|0.01
|1.33150
|0.00000
|1.32750
|110
|2009.01.13 02:01
|delete
|35
|0.01
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|111
|2009.01.13 02:42
|sell limit
|37
|0.02
|1.33350
|0.00000
|1.32950
|112
|2009.01.13 02:56
|sell
|37
|0.02
|1.33350
|0.00000
|1.32950
|113
|2009.01.13 02:56
|modify
|36
|0.01
|1.33150
|0.00000
|1.32950
|114
|2009.01.13 03:36
|sell limit
|38
|0.03
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|115
|2009.01.13 06:42
|t/p
|36
|0.01
|1.32950
|0.00000
|1.32950
|2.00
|2589.86
|116
|2009.01.13 06:42
|t/p
|37
|0.02
|1.32950
|0.00000
|1.32950
|8.00
|2597.86
|117
|2009.01.13 06:42
|delete
|38
|0.03
|1.33550
|0.00000
|1.33150
|118
|2009.01.13 06:42
|sell stop
|39
|0.01
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|119
|2009.01.13 06:42
|sell limit
|40
|0.01
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|120
|2009.01.13 06:42
|sell
|39
|0.01
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|121
|2009.01.13 06:42
|delete
|40
|0.01
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|122
|2009.01.13 07:22
|sell limit
|41
|0.02
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|123
|2009.01.13 08:08
|t/p
|39
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|4.00
|2601.86
|124
|2009.01.13 08:08
|delete
|41
|0.02
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|125
|2009.01.13 08:08
|sell stop
|42
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|126
|2009.01.13 08:08
|sell limit
|43
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|127
|2009.01.13 08:09
|sell
|43
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|128
|2009.01.13 08:09
|delete
|42
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|129
|2009.01.13 08:49
|sell limit
|44
|0.02
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|130
|2009.01.13 08:49
|modify
|44
|0.02
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|131
|2009.01.13 09:01
|sell
|44
|0.02
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|132
|2009.01.13 09:01
|modify
|43
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|133
|2009.01.13 09:41
|sell limit
|45
|0.03
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|134
|2009.01.13 10:43
|sell
|45
|0.03
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|135
|2009.01.13 10:43
|modify
|43
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32550
|136
|2009.01.13 10:43
|modify
|44
|0.02
|1.32750
|0.00000
|1.32550
|137
|2009.01.13 11:23
|sell limit
|46
|0.04
|1.33150
|0.00000
|1.32750
|138
|2009.01.13 11:27
|sell
|46
|0.04
|1.33150
|0.00000
|1.32750
|139
|2009.01.13 11:27
|modify
|43
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32750
|140
|2009.01.13 11:27
|modify
|44
|0.02
|1.32750
|0.00000
|1.32750
|141
|2009.01.13 11:27
|modify
|45
|0.03
|1.32950
|0.00000
|1.32750
|142
|2009.01.13 12:07
|sell limit
|47
|0.06
|1.33550
|0.00000
|1.32750
|143
|2009.01.13 13:32
|t/p
|43
|0.01
|1.32750
|0.00000
|1.32750
|-4.00
|2597.86
|144
|2009.01.13 13:32
|t/p
|44
|0.02
|1.32750
|0.00000
|1.32750
|0.00
|2597.86
|145
|2009.01.13 13:32
|t/p
|45
|0.03
|1.32750
|0.00000
|1.32750
|6.00
|2603.86
|146
|2009.01.13 13:32
|t/p
|46
|0.04
|1.32750
|0.00000
|1.32750
|16.00
|2619.86
|147
|2009.01.13 13:32
|delete
|47
|0.06
|1.33550
|0.00000
|1.32750
|148
|2009.01.13 13:32
|sell stop
|48
|0.01
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|149
|2009.01.13 13:32
|sell limit
|49
|0.01
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|150
|2009.01.13 13:32
|sell
|49
|0.01
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|151
|2009.01.13 13:32
|delete
|48
|0.01
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|152
|2009.01.13 14:13
|sell limit
|50
|0.02
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|153
|2009.01.13 14:19
|t/p
|49
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|4.00
|2623.86
|154
|2009.01.13 14:19
|delete
|50
|0.02
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|155
|2009.01.13 14:19
|sell stop
|51
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|156
|2009.01.13 14:20
|sell limit
|52
|0.01
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|157
|2009.01.13 14:23
|sell
|52
|0.01
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|158
|2009.01.13 14:23
|delete
|51
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|159
|2009.01.13 14:52
|t/p
|52
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.32150
|4.00
|2627.86
|160
|2009.01.13 14:52
|sell limit
|53
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|161
|2009.01.13 14:52
|sell stop
|54
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|162
|2009.01.13 14:53
|sell
|53
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|163
|2009.01.13 14:53
|delete
|54
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|164
|2009.01.13 15:33
|sell limit
|55
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|165
|2009.01.13 15:53
|sell
|55
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|166
|2009.01.13 15:53
|modify
|53
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31950
|167
|2009.01.13 16:33
|sell limit
|56
|0.03
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|168
|2009.01.13 16:42
|t/p
|53
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|2.00
|2629.86
|169
|2009.01.13 16:42
|t/p
|55
|0.02
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|8.00
|2637.86
|170
|2009.01.13 16:42
|delete
|56
|0.03
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|171
|2009.01.13 16:42
|sell stop
|57
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|172
|2009.01.13 16:42
|sell limit
|58
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|173
|2009.01.13 16:42
|sell
|58
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|174
|2009.01.13 16:42
|delete
|57
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|175
|2009.01.13 17:22
|sell limit
|59
|0.02
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|176
|2009.01.13 17:40
|sell
|59
|0.02
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|177
|2009.01.13 17:40
|modify
|58
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31750
|178
|2009.01.13 18:08
|t/p
|58
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31750
|2.00
|2639.86
|179
|2009.01.13 18:08
|t/p
|59
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31750
|8.00
|2647.86
|180
|2009.01.13 18:08
|sell limit
|60
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|181
|2009.01.13 18:08
|sell stop
|61
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|182
|2009.01.13 18:08
|sell
|60
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|183
|2009.01.13 18:08
|delete
|61
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|184
|2009.01.13 18:49
|sell limit
|62
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|185
|2009.01.13 18:54
|modify
|62
|0.02
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|186
|2009.01.13 19:05
|sell
|62
|0.02
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|187
|2009.01.13 19:05
|modify
|60
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31750
|188
|2009.01.13 19:45
|sell limit
|63
|0.03
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|189
|2009.01.13 19:57
|t/p
|60
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31750
|0.00
|2647.86
|190
|2009.01.13 19:57
|t/p
|62
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31750
|8.00
|2655.86
|191
|2009.01.13 19:57
|delete
|63
|0.03
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|192
|2009.01.13 19:57
|sell stop
|64
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|193
|2009.01.13 19:57
|sell limit
|65
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|194
|2009.01.13 19:58
|sell
|65
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|195
|2009.01.13 19:58
|delete
|64
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|196
|2009.01.13 20:38
|sell limit
|66
|0.02
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|197
|2009.01.13 20:41
|sell
|66
|0.02
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|198
|2009.01.13 20:41
|modify
|65
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31550
|199
|2009.01.13 21:21
|sell limit
|67
|0.03
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|200
|2009.01.14 01:16
|sell
|67
|0.03
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|201
|2009.01.14 01:16
|modify
|65
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31750
|202
|2009.01.14 01:16
|modify
|66
|0.02
|1.31950
|0.00000
|1.31750
|203
|2009.01.14 01:56
|sell limit
|68
|0.04
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|204
|2009.01.14 02:03
|sell
|68
|0.04
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|205
|2009.01.14 02:03
|modify
|65
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31950
|206
|2009.01.14 02:03
|modify
|66
|0.02
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|207
|2009.01.14 02:03
|modify
|67
|0.03
|1.32150
|0.00000
|1.31950
|208
|2009.01.14 02:43
|sell limit
|69
|0.06
|1.32750
|0.00000
|1.31950
|209
|2009.01.14 04:00
|sell
|69
|0.06
|1.32750
|0.00000
|1.31950
|210
|2009.01.14 04:40
|sell limit
|70
|0.08
|1.33150
|0.00000
|1.32350
|211
|2009.01.14 08:47
|sell
|70
|0.08
|1.33150
|0.00000
|1.32350
|212
|2009.01.14 08:47
|modify
|65
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.32350
|213
|2009.01.14 08:47
|modify
|66
|0.02
|1.31950
|0.00000
|1.32350
|214
|2009.01.14 08:47
|modify
|67
|0.03
|1.32150
|0.00000
|1.32350
|215
|2009.01.14 08:47
|modify
|68
|0.04
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|216
|2009.01.14 08:47
|modify
|69
|0.06
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|217
|2009.01.14 09:27
|sell limit
|71
|0.11
|1.33550
|0.00000
|1.32750
|218
|2009.01.14 09:44
|t/p
|65
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|-6.01
|2649.85
|219
|2009.01.14 09:44
|t/p
|66
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|-8.03
|2641.82
|220
|2009.01.14 09:44
|t/p
|67
|0.03
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|-6.00
|2635.82
|221
|2009.01.14 09:44
|t/p
|68
|0.04
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|0.00
|2635.82
|222
|2009.01.14 09:44
|t/p
|69
|0.06
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|24.00
|2659.82
|223
|2009.01.14 09:44
|t/p
|70
|0.08
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|64.00
|2723.82
|224
|2009.01.14 09:44
|delete
|71
|0.11
|1.33550
|0.00000
|1.32750
|225
|2009.01.14 09:44
|sell stop
|72
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|226
|2009.01.14 09:44
|sell limit
|73
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|227
|2009.01.14 09:44
|sell
|73
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|228
|2009.01.14 09:44
|delete
|72
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|229
|2009.01.14 10:24
|sell limit
|74
|0.02
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|230
|2009.01.14 10:25
|modify
|74
|0.02
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|231
|2009.01.14 10:38
|t/p
|73
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|4.00
|2727.82
|232
|2009.01.14 10:38
|delete
|74
|0.02
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|233
|2009.01.14 10:38
|sell stop
|75
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|234
|2009.01.14 10:38
|sell limit
|76
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|235
|2009.01.14 10:38
|sell
|76
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|236
|2009.01.14 10:38
|delete
|75
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|237
|2009.01.14 11:18
|sell limit
|77
|0.02
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|238
|2009.01.14 11:34
|sell
|77
|0.02
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|239
|2009.01.14 11:34
|modify
|76
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.32150
|240
|2009.01.14 12:14
|sell limit
|78
|0.03
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|241
|2009.01.14 13:17
|t/p
|76
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.32150
|-2.00
|2725.82
|242
|2009.01.14 13:17
|t/p
|77
|0.02
|1.32150
|0.00000
|1.32150
|8.00
|2733.82
|243
|2009.01.14 13:17
|delete
|78
|0.03
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|244
|2009.01.14 13:17
|sell stop
|79
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|245
|2009.01.14 13:17
|sell limit
|80
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|246
|2009.01.14 13:18
|sell
|80
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|247
|2009.01.14 13:18
|delete
|79
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|248
|2009.01.14 13:58
|sell limit
|81
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|249
|2009.01.14 14:08
|t/p
|80
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31750
|4.00
|2737.82
|250
|2009.01.14 14:08
|delete
|81
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|251
|2009.01.14 14:08
|sell stop
|82
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|252
|2009.01.14 14:09
|sell limit
|83
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|253
|2009.01.14 14:11
|sell
|83
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|254
|2009.01.14 14:11
|delete
|82
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|255
|2009.01.14 14:37
|t/p
|83
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.31350
|4.00
|2741.82
|256
|2009.01.14 14:37
|sell limit
|84
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|257
|2009.01.14 14:37
|sell stop
|85
|0.01
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|258
|2009.01.14 14:37
|sell
|84
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|259
|2009.01.14 14:37
|delete
|85
|0.01
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|260
|2009.01.14 14:59
|t/p
|84
|0.01
|1.30950
|0.00000
|1.30950
|4.00
|2745.82
|261
|2009.01.14 14:59
|sell limit
|86
|0.01
|1.30950
|0.00000
|1.30550
|262
|2009.01.14 14:59
|sell stop
|87
|0.01
|1.30750
|0.00000
|1.30350
|263
|2009.01.14 14:59
|sell
|86
|0.01
|1.30950
|0.00000
|1.30550
|264
|2009.01.14 14:59
|delete
|87
|0.01
|1.30750
|0.00000
|1.30350
|265
|2009.01.14 15:39
|sell limit
|88
|0.02
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|266
|2009.01.14 15:40
|modify
|88
|0.02
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|267
|2009.01.14 15:54
|modify
|88
|0.02
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|268
|2009.01.14 15:59
|sell
|88
|0.02
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|269
|2009.01.14 15:59
|modify
|86
|0.01
|1.30950
|0.00000
|1.30750
|270
|2009.01.14 16:39
|sell limit
|89
|0.03
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|271
|2009.01.14 17:09
|modify
|89
|0.03
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|272
|2009.01.14 17:11
|sell
|89
|0.03
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|273
|2009.01.14 17:11
|modify
|86
|0.01
|1.30950
|0.00000
|1.31150
|274
|2009.01.14 17:11
|modify
|88
|0.02
|1.31150
|0.00000
|1.31150
|275
|2009.01.14 17:51
|sell limit
|90
|0.04
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|276
|2009.01.14 17:54
|modify
|90
|0.04
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|277
|2009.01.14 18:25
|modify
|90
|0.04
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|278
|2009.01.14 18:57
|sell
|90
|0.04
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|279
|2009.01.14 18:57
|modify
|86
|0.01
|1.30950
|0.00000
|1.31350
|280
|2009.01.14 18:57
|modify
|88
|0.02
|1.31150
|0.00000
|1.31350
|281
|2009.01.14 18:57
|modify
|89
|0.03
|1.31550
|0.00000
|1.31350
|282
|2009.01.14 19:37
|sell limit
|91
|0.06
|1.32150
|0.00000
|1.31350
|283
|2009.01.14 21:08
|t/p
|86
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.31350
|-4.00
|2741.82
|284
|2009.01.14 21:08
|t/p
|88
|0.02
|1.31350
|0.00000
|1.31350
|-4.00
|2737.82
|285
|2009.01.14 21:08
|t/p
|89
|0.03
|1.31350
|0.00000
|1.31350
|6.00
|2743.82
|286
|2009.01.14 21:08
|t/p
|90
|0.04
|1.31350
|0.00000
|1.31350
|16.00
|2759.82
|287
|2009.01.14 21:08
|delete
|91
|0.06
|1.32150
|0.00000
|1.31350
|288
|2009.01.14 21:08
|sell stop
|92
|0.01
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|289
|2009.01.14 21:22
|sell limit
|93
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|290
|2009.01.14 21:25
|sell
|93
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|291
|2009.01.14 21:25
|delete
|92
|0.01
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|292
|2009.01.14 22:05
|sell limit
|94
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|293
|2009.01.14 22:30
|sell
|94
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|294
|2009.01.14 22:30
|modify
|93
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31350
|295
|2009.01.14 23:10
|sell limit
|95
|0.03
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|296
|2009.01.15 00:52
|sell
|95
|0.03
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|297
|2009.01.15 00:52
|modify
|93
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|298
|2009.01.15 00:52
|modify
|94
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31550
|299
|2009.01.15 01:32
|sell limit
|96
|0.04
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|300
|2009.01.15 02:02
|t/p
|93
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|-0.04
|2759.78
|301
|2009.01.15 02:02
|t/p
|94
|0.02
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|3.92
|2763.69
|302
|2009.01.15 02:02
|t/p
|95
|0.03
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|12.00
|2775.69
|303
|2009.01.15 02:02
|delete
|96
|0.04
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|304
|2009.01.15 02:02
|sell stop
|97
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|305
|2009.01.15 02:02
|sell limit
|98
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|306
|2009.01.15 02:03
|sell
|98
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|307
|2009.01.15 02:03
|delete
|97
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|308
|2009.01.15 02:43
|sell limit
|99
|0.02
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|309
|2009.01.15 02:51
|modify
|99
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|310
|2009.01.15 03:07
|sell
|99
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|311
|2009.01.15 03:07
|modify
|98
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31350
|312
|2009.01.15 03:47
|sell limit
|100
|0.03
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|313
|2009.01.15 07:19
|sell
|100
|0.03
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|314
|2009.01.15 07:19
|modify
|98
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|315
|2009.01.15 07:19
|modify
|99
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31550
|316
|2009.01.15 07:59
|sell limit
|101
|0.04
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|317
|2009.01.15 08:11
|t/p
|98
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|0.00
|2775.69
|318
|2009.01.15 08:11
|t/p
|99
|0.02
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|4.00
|2779.69
|319
|2009.01.15 08:11
|t/p
|100
|0.03
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|12.00
|2791.69
|320
|2009.01.15 08:11
|delete
|101
|0.04
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|321
|2009.01.15 08:11
|sell stop
|102
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|322
|2009.01.15 08:11
|sell limit
|103
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|323
|2009.01.15 08:12
|sell
|103
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|324
|2009.01.15 08:12
|delete
|102
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|325
|2009.01.15 08:52
|sell limit
|104
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|326
|2009.01.15 09:14
|sell
|104
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|327
|2009.01.15 09:14
|modify
|103
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31350
|328
|2009.01.15 09:54
|sell limit
|105
|0.03
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|329
|2009.01.15 10:27
|sell
|105
|0.03
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|330
|2009.01.15 10:27
|modify
|103
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|331
|2009.01.15 10:27
|modify
|104
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31550
|332
|2009.01.15 10:53
|t/p
|103
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|0.00
|2791.69
|333
|2009.01.15 10:53
|t/p
|104
|0.02
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|4.00
|2795.69
|334
|2009.01.15 10:53
|t/p
|105
|0.03
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|12.00
|2807.69
|335
|2009.01.15 10:53
|sell limit
|106
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|336
|2009.01.15 10:53
|sell stop
|107
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|337
|2009.01.15 10:53
|sell
|106
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|338
|2009.01.15 10:53
|delete
|107
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|339
|2009.01.15 11:33
|sell limit
|108
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|340
|2009.01.15 12:07
|sell
|108
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|341
|2009.01.15 12:07
|modify
|106
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31350
|342
|2009.01.15 12:47
|sell limit
|109
|0.03
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|343
|2009.01.15 13:03
|sell
|109
|0.03
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|344
|2009.01.15 13:03
|modify
|106
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|345
|2009.01.15 13:03
|modify
|108
|0.02
|1.31750
|0.00000
|1.31550
|346
|2009.01.15 13:36
|t/p
|106
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|0.00
|2807.69
|347
|2009.01.15 13:36
|t/p
|108
|0.02
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|4.00
|2811.69
|348
|2009.01.15 13:36
|t/p
|109
|0.03
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|12.00
|2823.69
|349
|2009.01.15 13:36
|sell limit
|110
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|350
|2009.01.15 13:36
|sell stop
|111
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|351
|2009.01.15 13:40
|sell
|110
|0.01
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|352
|2009.01.15 13:40
|delete
|111
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|353
|2009.01.15 13:52
|t/p
|110
|0.01
|1.31150
|0.00000
|1.31150
|4.00
|2827.69
|354
|2009.01.15 13:52
|sell stop
|112
|0.01
|1.30950
|0.00000
|1.30550
|355
|2009.01.15 13:52
|sell limit
|113
|0.01
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|356
|2009.01.15 13:54
|sell
|112
|0.01
|1.30950
|0.00000
|1.30550
|357
|2009.01.15 13:54
|delete
|113
|0.01
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|358
|2009.01.15 14:34
|sell limit
|114
|0.02
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|359
|2009.01.15 14:37
|modify
|114
|0.02
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|360
|2009.01.15 14:37
|sell
|114
|0.02
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|361
|2009.01.15 14:37
|modify
|112
|0.01
|1.30950
|0.00000
|1.30750
|362
|2009.01.15 15:17
|sell limit
|115
|0.03
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|363
|2009.01.15 15:19
|modify
|115
|0.03
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|364
|2009.01.15 15:20
|modify
|115
|0.03
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|365
|2009.01.15 15:21
|sell
|115
|0.03
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|366
|2009.01.15 15:21
|modify
|112
|0.01
|1.30950
|0.00000
|1.31350
|367
|2009.01.15 15:21
|modify
|114
|0.02
|1.31150
|0.00000
|1.31350
|368
|2009.01.15 15:32
|t/p
|112
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.31350
|-4.00
|2823.69
|369
|2009.01.15 15:32
|t/p
|114
|0.02
|1.31350
|0.00000
|1.31350
|-4.00
|2819.69
|370
|2009.01.15 15:32
|t/p
|115
|0.03
|1.31350
|0.00000
|1.31350
|12.00
|2831.69
|371
|2009.01.15 15:32
|sell limit
|116
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|372
|2009.01.15 15:32
|sell stop
|117
|0.01
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|373
|2009.01.15 15:33
|sell
|117
|0.01
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|374
|2009.01.15 15:33
|delete
|116
|0.01
|1.31350
|0.00000
|1.30950
|375
|2009.01.15 15:59
|t/p
|117
|0.01
|1.30750
|0.00000
|1.30750
|4.00
|2835.69
|376
|2009.01.15 15:59
|sell limit
|118
|0.01
|1.30750
|0.00000
|1.30350
|377
|2009.01.15 15:59
|sell stop
|119
|0.01
|1.30550
|0.00000
|1.30150
|378
|2009.01.15 15:59
|sell
|119
|0.01
|1.30550
|0.00000
|1.30150
|379
|2009.01.15 15:59
|delete
|118
|0.01
|1.30750
|0.00000
|1.30350
|380
|2009.01.15 16:39
|sell limit
|120
|0.02
|1.30750
|0.00000
|1.30350
|381
|2009.01.15 17:02
|sell
|120
|0.02
|1.30750
|0.00000
|1.30350
|382
|2009.01.15 17:02
|modify
|119
|0.01
|1.30550
|0.00000
|1.30350
|383
|2009.01.15 17:42
|sell limit
|121
|0.03
|1.30950
|0.00000
|1.30550
|384
|2009.01.15 17:51
|sell
|121
|0.03
|1.30950
|0.00000
|1.30550
|385
|2009.01.15 17:51
|modify
|119
|0.01
|1.30550
|0.00000
|1.30550
|386
|2009.01.15 17:51
|modify
|120
|0.02
|1.30750
|0.00000
|1.30550
|387
|2009.01.15 18:31
|sell limit
|122
|0.04
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|388
|2009.01.15 19:54
|sell
|122
|0.04
|1.31150
|0.00000
|1.30750
|389
|2009.01.15 19:54
|modify
|119
|0.01
|1.30550
|0.00000
|1.30750
|390
|2009.01.15 19:54
|modify
|120
|0.02
|1.30750
|0.00000
|1.30750
|391
|2009.01.15 19:54
|modify
|121
|0.03
|1.30950
|0.00000
|1.30750
|392
|2009.01.15 20:34
|sell limit
|123
|0.06
|1.31950
|0.00000
|1.31150
|393
|2009.01.15 21:25
|modify
|123
|0.06
|1.31550
|0.00000
|1.30750
|394
|2009.01.15 21:59
|sell
|123
|0.06
|1.31550
|0.00000
|1.30750
|395
|2009.01.15 22:39
|sell limit
|124
|0.08
|1.31950
|0.00000
|1.31150
|396
|2009.01.16 02:40
|sell
|124
|0.08
|1.31950
|0.00000
|1.31150
|397
|2009.01.16 02:40
|modify
|119
|0.01
|1.30550
|0.00000
|1.31150
|398
|2009.01.16 02:40
|modify
|120
|0.02
|1.30750
|0.00000
|1.31150
|399
|2009.01.16 02:41
|modify
|121
|0.03
|1.30950
|0.00000
|1.31150
|400
|2009.01.16 02:41
|modify
|122
|0.04
|1.31150
|0.00000
|1.31150
|401
|2009.01.16 02:41
|modify
|123
|0.06
|1.31550
|0.00000
|1.31150
|402
|2009.01.16 03:20
|sell limit
|125
|0.11
|1.32350
|0.00000
|1.31550
|403
|2009.01.16 04:31
|sell
|125
|0.11
|1.32350
|0.00000
|1.31550
|404
|2009.01.16 04:31
|modify
|119
|0.01
|1.30550
|0.00000
|1.31550
|405
|2009.01.16 04:31
|modify
|120
|0.02
|1.30750
|0.00000
|1.31550
|406
|2009.01.16 04:31
|modify
|121
|0.03
|1.30950
|0.00000
|1.31550
|407
|2009.01.16 04:31
|modify
|122
|0.04
|1.31150
|0.00000
|1.31550
|408
|2009.01.16 04:31
|modify
|123
|0.06
|1.31550
|0.00000
|1.31550
|409
|2009.01.16 04:31
|modify
|124
|0.08
|1.31950
|0.00000
|1.31550
|410
|2009.01.16 05:11
|sell limit
|126
|0.15
|1.32750
|0.00000
|1.31950
|411
|2009.01.16 07:31
|sell
|126
|0.15
|1.32750
|0.00000
|1.31950
|412
|2009.01.16 07:31
|modify
|119
|0.01
|1.30550
|0.00000
|1.31950
|413
|2009.01.16 07:31
|modify
|120
|0.02
|1.30750
|0.00000
|1.31950
|414
|2009.01.16 07:31
|modify
|121
|0.03
|1.30950
|0.00000
|1.31950
|415
|2009.01.16 07:31
|modify
|122
|0.04
|1.31150
|0.00000
|1.31950
|416
|2009.01.16 07:31
|modify
|123
|0.06
|1.31550
|0.00000
|1.31950
|417
|2009.01.16 07:31
|modify
|124
|0.08
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|418
|2009.01.16 07:31
|modify
|125
|0.11
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|419
|2009.01.16 08:11
|sell limit
|127
|0.21
|1.33550
|0.00000
|1.31950
|420
|2009.01.16 09:13
|t/p
|119
|0.01
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|-14.01
|2821.68
|421
|2009.01.16 09:13
|t/p
|120
|0.02
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|-24.03
|2797.65
|422
|2009.01.16 09:13
|t/p
|121
|0.03
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|-30.04
|2767.61
|423
|2009.01.16 09:13
|t/p
|122
|0.04
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|-32.06
|2735.55
|424
|2009.01.16 09:13
|t/p
|123
|0.06
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|-24.08
|2711.47
|425
|2009.01.16 09:13
|t/p
|124
|0.08
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|0.00
|2711.47
|426
|2009.01.16 09:13
|t/p
|125
|0.11
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|44.00
|2755.47
|427
|2009.01.16 09:13
|t/p
|126
|0.15
|1.31950
|0.00000
|1.31950
|120.00
|2875.47
|428
|2009.01.16 09:13
|delete
|127
|0.21
|1.33550
|0.00000
|1.31950
|429
|2009.01.16 09:13
|sell stop
|128
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|430
|2009.01.16 09:14
|sell limit
|129
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|431
|2009.01.16 09:28
|sell
|129
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|432
|2009.01.16 09:28
|delete
|128
|0.01
|1.31750
|0.00000
|1.31350
|433
|2009.01.16 10:08
|sell limit
|130
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|434
|2009.01.16 10:36
|sell
|130
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|435
|2009.01.16 10:36
|modify
|129
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31950
|436
|2009.01.16 11:16
|sell limit
|131
|0.03
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|437
|2009.01.16 11:24
|sell
|131
|0.03
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|438
|2009.01.16 11:24
|modify
|129
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.32150
|439
|2009.01.16 11:24
|modify
|130
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.32150
|440
|2009.01.16 12:04
|sell limit
|132
|0.04
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|441
|2009.01.16 12:12
|sell
|132
|0.04
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|442
|2009.01.16 12:12
|modify
|129
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.32350
|443
|2009.01.16 12:12
|modify
|130
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|444
|2009.01.16 12:12
|modify
|131
|0.03
|1.32550
|0.00000
|1.32350
|445
|2009.01.16 12:52
|sell limit
|133
|0.06
|1.33550
|0.00000
|1.32750
|446
|2009.01.16 12:54
|modify
|133
|0.06
|1.33150
|0.00000
|1.32350
|447
|2009.01.16 14:44
|sell
|133
|0.06
|1.33150
|0.00000
|1.32350
|448
|2009.01.16 15:24
|sell limit
|134
|0.08
|1.33550
|0.00000
|1.32750
|449
|2009.01.16 16:11
|t/p
|129
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|-2.00
|2873.47
|450
|2009.01.16 16:11
|t/p
|130
|0.02
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|0.00
|2873.47
|451
|2009.01.16 16:11
|t/p
|131
|0.03
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|6.00
|2879.47
|452
|2009.01.16 16:11
|t/p
|132
|0.04
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|16.00
|2895.47
|453
|2009.01.16 16:11
|t/p
|133
|0.06
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|48.00
|2943.47
|454
|2009.01.16 16:11
|delete
|134
|0.08
|1.33550
|0.00000
|1.32750
|455
|2009.01.16 16:11
|sell stop
|135
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|456
|2009.01.16 16:11
|sell limit
|136
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|457
|2009.01.16 16:12
|sell
|136
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.31950
|458
|2009.01.16 16:12
|delete
|135
|0.01
|1.32150
|0.00000
|1.31750
|459
|2009.01.16 16:52
|sell limit
|137
|0.02
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|460
|2009.01.16 16:53
|modify
|137
|0.02
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|461
|2009.01.16 17:09
|sell
|137
|0.02
|1.32550
|0.00000
|1.32150
|462
|2009.01.16 17:09
|modify
|136
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32150
|463
|2009.01.16 17:49
|sell limit
|138
|0.03
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|464
|2009.01.16 20:35
|sell
|138
|0.03
|1.32750
|0.00000
|1.32350
|465
|2009.01.16 20:35
|modify
|136
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32350
|466
|2009.01.16 20:35
|modify
|137
|0.02
|1.32550
|0.00000
|1.32350
|467
|2009.01.16 21:16
|sell limit
|139
|0.04
|1.33150
|0.00000
|1.32750
|468
|2009.01.16 21:22
|modify
|139
|0.04
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|469
|2009.01.16 22:05
|sell
|139
|0.04
|1.32950
|0.00000
|1.32550
|470
|2009.01.16 22:05
|modify
|136
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32550
|471
|2009.01.16 22:05
|modify
|137
|0.02
|1.32550
|0.00000
|1.32550
|472
|2009.01.16 22:05
|modify
|138
|0.03
|1.32750
|0.00000
|1.32550
|473
|2009.01.16 22:45
|sell limit
|140
|0.06
|1.33350
|0.00000
|1.32550
|474
|2009.01.19 00:01
|sell
|140
|0.06
|1.33350
|0.00000
|1.32550
|475
|2009.01.19 00:41
|sell limit
|141
|0.08
|1.34150
|0.00000
|1.33350
|476
|2009.01.19 00:48
|modify
|141
|0.08
|1.33750
|0.00000
|1.32950
|477
|2009.01.19 01:10
|sell
|141
|0.08
|1.33750
|0.00000
|1.32950
|478
|2009.01.19 01:10
|modify
|136
|0.01
|1.32350
|0.00000
|1.32950
|479
|2009.01.19 01:10
|modify
|137
|0.02
|1.32550
|0.00000
|1.32950
|480
|2009.01.19 01:10
|modify
|138
|0.03
|1.32750
|0.00000
|1.32950
|481
|2009.01.19 01:10
|modify
|139
|0.04
|1.32950
|0.00000
|1.32950
|482
|2009.01.19 01:10
|modify
|140
|0.06
|1.33350
|0.00000
|1.32950
|483
|2009.01.19 01:50
|sell limit
|142
|0.11
|1.34150
|0.00000
|1.33350
|484
|2009.01.19 08:21
|t/p
|136
|0.01
|1.32950
|0.00000
|1.32950
|-6.01
|2937.45
|485
|2009.01.19 08:21
|t/p
|137
|0.02
|1.32950
|0.00000
|1.32950
|-8.03
|2929.43
|486
|2009.01.19 08:21
|t/p
|138
|0.03
|1.32950
|0.00000
|1.32950
|-6.04
|2923.38
|487
|2009.01.19 08:21
|t/p
|139
|0.04
|1.32950
|0.00000
|1.32950
|-0.06
|2923.33
|488
|2009.01.19 08:21
|t/p
|140
|0.06
|1.32950
|0.00000
|1.32950
|24.00
|2947.33
|489
|2009.01.19 08:21
|t/p
|141
|0.08
|1.32950
|0.00000
|1.32950
|64.00
|3011.33
|490
|2009.01.19 08:21
|delete
|142
|0.11
|1.34150
|0.00000
|1.33350
|491
|2009.01.19 08:21
|buy stop
|143
|0.01
|1.33068
|0.00000
|1.33468
|492
|2009.01.19 08:21
|buy limit
|144
|0.01
|1.32768
|0.00000
|1.33168
|493
|2009.01.19 08:29
|buy
|143
|0.01
|1.33068
|0.00000
|1.33468
|494
|2009.01.19 08:29
|delete
|144
|0.01
|1.32768
|0.00000
|1.33168
|495
|2009.01.19 09:09
|buy limit
|145
|0.02
|1.32668
|0.00000
|1.33068
|496
|2009.01.19 09:10
|modify
|145
|0.02
|1.32868
|0.00000
|1.33268
|497
|2009.01.19 09:32
|buy
|145
|0.02
|1.32868
|0.00000
|1.33268
|498
|2009.01.19 09:32
|modify
|143
|0.01
|1.33068
|0.00000
|1.33268
|499
|2009.01.19 10:12
|buy limit
|146
|0.03
|1.32668
|0.00000
|1.33068
|500
|2009.01.19 10:40
|buy
|146
|0.03
|1.32668
|0.00000
|1.33068
|501
|2009.01.19 10:40
|modify
|143
|0.01
|1.33068
|0.00000
|1.33068
|502
|2009.01.19 10:40
|modify
|145
|0.02
|1.32868
|0.00000
|1.33068
|503
|2009.01.19 11:20
|buy limit
|147
|0.04
|1.32468
|0.00000
|1.32868
|504
|2009.01.19 12:14
|buy
|147
|0.04
|1.32468
|0.00000
|1.32868
|505
|2009.01.19 12:14
|modify
|143
|0.01
|1.33068
|0.00000
|1.32868
|506
|2009.01.19 12:14
|modify
|145
|0.02
|1.32868
|0.00000
|1.32868
|507
|2009.01.19 12:14
|modify
|146
|0.03
|1.32668
|0.00000
|1.32868
|508
|2009.01.19 12:54
|buy limit
|148
|0.06
|1.32068
|0.00000
|1.32868
|509
|2009.01.19 13:52
|buy
|148
|0.06
|1.32068
|0.00000
|1.32868
|510
|2009.01.19 14:32
|buy limit
|149
|0.08
|1.31668
|0.00000
|1.32468
|511
|2009.01.19 15:17
|buy
|149
|0.08
|1.31668
|0.00000
|1.32468
|512
|2009.01.19 15:17
|modify
|143
|0.01
|1.33068
|0.00000
|1.32468
|513
|2009.01.19 15:17
|modify
|145
|0.02
|1.32868
|0.00000
|1.32468
|514
|2009.01.19 15:17
|modify
|146
|0.03
|1.32668
|0.00000
|1.32468
|515
|2009.01.19 15:17
|modify
|147
|0.04
|1.32468
|0.00000
|1.32468
|516
|2009.01.19 15:17
|modify
|148
|0.06
|1.32068
|0.00000
|1.32468
|517
|2009.01.19 15:57
|buy limit
|150
|0.11
|1.30868
|0.00000
|1.31668
|518
|2009.01.19 16:26
|modify
|150
|0.11
|1.31268
|0.00000
|1.32068
|519
|2009.01.19 17:07
|buy
|150
|0.11
|1.31268
|0.00000
|1.32068
|520
|2009.01.19 17:07
|modify
|143
|0.01
|1.33068
|0.00000
|1.32068
|521
|2009.01.19 17:07
|modify
|145
|0.02
|1.32868
|0.00000
|1.32068
|522
|2009.01.19 17:07
|modify
|146
|0.03
|1.32668
|0.00000
|1.32068
|523
|2009.01.19 17:07
|modify
|147
|0.04
|1.32468
|0.00000
|1.32068
|524
|2009.01.19 17:08
|modify
|148
|0.06
|1.32068
|0.00000
|1.32068
|525
|2009.01.19 17:08
|modify
|149
|0.08
|1.31668
|0.00000
|1.32068
|526
|2009.01.19 17:47
|buy limit
|151
|0.15
|1.30868
|0.00000
|1.31668
|527
|2009.01.19 22:56
|buy
|151
|0.15
|1.30868
|0.00000
|1.31668
|528
|2009.01.19 22:56
|modify
|143
|0.01
|1.33068
|0.00000
|1.31668
|529
|2009.01.19 22:56
|modify
|145
|0.02
|1.32868
|0.00000
|1.31668
|530
|2009.01.19 22:56
|modify
|146
|0.03
|1.32668
|0.00000
|1.31668
|531
|2009.01.19 22:56
|modify
|147
|0.04
|1.32468
|0.00000
|1.31668
|532
|2009.01.19 22:56
|modify
|148
|0.06
|1.32068
|0.00000
|1.31668
|533
|2009.01.19 22:56
|modify
|149
|0.08
|1.31668
|0.00000
|1.31668
|534
|2009.01.19 22:56
|modify
|150
|0.11
|1.31268
|0.00000
|1.31668
|535
|2009.01.19 23:36
|buy limit
|152
|0.21
|1.30068
|0.00000
|1.31668
|536
|2009.01.20 01:53
|buy
|152
|0.21
|1.30068
|0.00000
|1.31668
|537
|2009.01.20 02:33
|buy limit
|153
|0.29
|1.29268
|0.00000
|1.30868
|538
|2009.01.20 09:05
|buy
|153
|0.29
|1.29268
|0.00000
|1.30868
|539
|2009.01.20 09:05
|modify
|143
|0.01
|1.33068
|0.00000
|1.30868
|540
|2009.01.20 09:05
|modify
|145
|0.02
|1.32868
|0.00000
|1.30868
|541
|2009.01.20 09:05
|modify
|146
|0.03
|1.32668
|0.00000
|1.30868
|542
|2009.01.20 09:05
|modify
|147
|0.04
|1.32468
|0.00000
|1.30868
|543
|2009.01.20 09:05
|modify
|148
|0.06
|1.32068
|0.00000
|1.30868
|544
|2009.01.20 09:05
|modify
|149
|0.08
|1.31668
|0.00000
|1.30868
|545
|2009.01.20 09:05
|modify
|150
|0.11
|1.31268
|0.00000
|1.30868
|546
|2009.01.20 09:05
|modify
|151
|0.15
|1.30868
|0.00000
|1.30868
|547
|2009.01.20 09:05
|modify
|152
|0.21
|1.30068
|0.00000
|1.30868
|548
|2009.01.20 09:45
|buy limit
|154
|0.40
|1.28468
|0.00000
|1.30068
|549
|2009.01.20 15:04
|delete
|154
|0.40
|1.28468
|0.00000
|1.30068
|550
|2009.01.20 15:04
|close
|153
|0.29
|1.29090
|0.00000
|1.30868
|-51.62
|2959.71
|551
|2009.01.20 15:04
|close
|152
|0.21
|1.29090
|0.00000
|1.30868
|-205.38
|2754.33
|552
|2009.01.20 15:04
|close
|151
|0.15
|1.29090
|0.00000
|1.30868
|-266.53
|2487.79
|553
|2009.01.20 15:04
|close
|150
|0.11
|1.29090
|0.00000
|1.30868
|-239.46
|2248.33
|554
|2009.01.20 15:04
|close
|149
|0.08
|1.29090
|0.00000
|1.30868
|-206.15
|2042.18
|555
|2009.01.20 15:04
|close
|148
|0.06
|1.29090
|0.00000
|1.30868
|-178.61
|1863.57
|556
|2009.01.20 15:04
|close
|147
|0.04
|1.29090
|0.00000
|1.30868
|-135.08
|1728.49
|557
|2009.01.20 15:04
|close
|146
|0.03
|1.29090
|0.00000
|1.30868
|-107.31
|1621.19
|558
|2009.01.20 15:04
|close
|145
|0.02
|1.29090
|0.00000
|1.30868
|-75.54
|1545.65
|559
|2009.01.20 15:04
|close
|143
|0.01
|1.29090
|0.00000
|1.30868
|-39.77
|1505.88