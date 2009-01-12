Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.0
AlpariUK-Micro (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2009.01.12 00:00 - 2009.01.21 20:00 (2009.01.12 - 2009.01.22)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersInitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=2500; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; UseMM=true; LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=0.5; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.38; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=false; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=0.8; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=16; BELevel=12; slippage=5;
Bars in test1049Ticks modelled217301Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit2500.00
Total net profit55.04Gross profit1794.14Gross loss-1739.10
Profit factor1.03Expected payoff0.51
Absolute drawdown1371.88Maximal drawdown1889.13 (62.61%)Relative drawdown62.61% (1889.13)
Total trades107Short positions (won %)95 (69.47%)Long positions (won %)12 (25.00%)
Profit trades (% of total)69 (64.49%)Loss trades (% of total)38 (35.51%)
Largestprofit trade640.00loss trade-239.46
Averageprofit trade26.00loss trade-45.77
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (67.92)consecutive losses (loss in money)6 (-258.72)
Maximalconsecutive profit (count of wins)640.00 (1)consecutive loss (count of losses)-770.53 (5)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.12 00:00sell limit10.011.347500.000001.34350
22009.01.12 00:00sell stop20.011.345500.000001.34150
32009.01.12 00:00sell20.011.345500.000001.34150
42009.01.12 00:00delete10.011.347500.000001.34350
52009.01.12 00:07t/p20.011.341500.000001.341504.002504.00
62009.01.12 00:07sell stop30.011.339500.000001.33550
72009.01.12 00:08sell limit40.011.343500.000001.33950
82009.01.12 00:45sell40.011.343500.000001.33950
92009.01.12 00:45delete30.011.339500.000001.33550
102009.01.12 01:25sell limit50.021.345500.000001.34150
112009.01.12 01:28t/p40.011.339500.000001.339504.002508.00
122009.01.12 01:28delete50.021.345500.000001.34150
132009.01.12 01:28sell stop60.011.337500.000001.33350
142009.01.12 01:28sell limit70.011.339500.000001.33550
152009.01.12 01:30sell70.011.339500.000001.33550
162009.01.12 01:30delete60.011.337500.000001.33350
172009.01.12 02:10sell limit80.021.341500.000001.33750
182009.01.12 02:18sell80.021.341500.000001.33750
192009.01.12 02:18modify70.011.339500.000001.33750
202009.01.12 02:58sell limit90.031.343500.000001.33950
212009.01.12 05:22t/p70.011.337500.000001.337502.002510.00
222009.01.12 05:22t/p80.021.337500.000001.337508.002518.00
232009.01.12 05:22delete90.031.343500.000001.33950
242009.01.12 05:22sell stop100.011.335500.000001.33150
252009.01.12 05:23sell limit110.011.337500.000001.33350
262009.01.12 05:23sell110.011.337500.000001.33350
272009.01.12 05:23delete100.011.335500.000001.33150
282009.01.12 06:03sell limit120.021.341500.000001.33750
292009.01.12 06:04modify120.021.339500.000001.33550
302009.01.12 06:18sell120.021.339500.000001.33550
312009.01.12 06:18modify110.011.337500.000001.33550
322009.01.12 06:58sell limit130.031.343500.000001.33950
332009.01.12 07:22modify130.031.341500.000001.33750
342009.01.12 07:44sell130.031.341500.000001.33750
352009.01.12 07:44modify110.011.337500.000001.33750
362009.01.12 07:44modify120.021.339500.000001.33750
372009.01.12 08:24sell limit140.041.343500.000001.33950
382009.01.12 09:09t/p110.011.337500.000001.337500.002518.00
392009.01.12 09:09t/p120.021.337500.000001.337504.002522.00
402009.01.12 09:09t/p130.031.337500.000001.3375012.002534.00
412009.01.12 09:09delete140.041.343500.000001.33950
422009.01.12 09:09sell stop150.011.335500.000001.33150
432009.01.12 09:09sell limit160.011.337500.000001.33350
442009.01.12 09:17sell150.011.335500.000001.33150
452009.01.12 09:17delete160.011.337500.000001.33350
462009.01.12 09:57sell limit170.021.337500.000001.33350
472009.01.12 10:25sell170.021.337500.000001.33350
482009.01.12 10:25modify150.011.335500.000001.33350
492009.01.12 11:05sell limit180.031.339500.000001.33550
502009.01.12 11:38sell180.031.339500.000001.33550
512009.01.12 11:38modify150.011.335500.000001.33550
522009.01.12 11:38modify170.021.337500.000001.33550
532009.01.12 12:18sell limit190.041.341500.000001.33750
542009.01.12 12:41sell190.041.341500.000001.33750
552009.01.12 12:41modify150.011.335500.000001.33750
562009.01.12 12:41modify170.021.337500.000001.33750
572009.01.12 12:41modify180.031.339500.000001.33750
582009.01.12 13:21sell limit200.061.345500.000001.33750
592009.01.12 14:43t/p150.011.337500.000001.33750-2.002532.00
602009.01.12 14:43t/p170.021.337500.000001.337500.002532.00
612009.01.12 14:43t/p180.031.337500.000001.337506.002538.00
622009.01.12 14:43t/p190.041.337500.000001.3375016.002554.00
632009.01.12 14:43delete200.061.345500.000001.33750
642009.01.12 14:43sell stop210.011.335500.000001.33150
652009.01.12 14:43sell limit220.011.337500.000001.33350
662009.01.12 14:43sell220.011.337500.000001.33350
672009.01.12 14:43delete210.011.335500.000001.33150
682009.01.12 15:23sell limit230.021.341500.000001.33750
692009.01.12 15:30sell230.021.341500.000001.33750
702009.01.12 15:30modify220.011.337500.000001.33750
712009.01.12 16:03t/p220.011.337500.000001.337500.002554.00
722009.01.12 16:03t/p230.021.337500.000001.337508.002562.00
732009.01.12 16:03sell limit240.011.337500.000001.33350
742009.01.12 16:03sell stop250.011.335500.000001.33150
752009.01.12 16:05sell250.011.335500.000001.33150
762009.01.12 16:05delete240.011.337500.000001.33350
772009.01.12 16:11t/p250.011.331500.000001.331504.002566.00
782009.01.12 16:11sell limit260.011.331500.000001.32750
792009.01.12 16:11sell stop270.011.329500.000001.32550
802009.01.12 16:11sell260.011.331500.000001.32750
812009.01.12 16:11delete270.011.329500.000001.32550
822009.01.12 16:52sell limit280.021.335500.000001.33150
832009.01.12 16:52sell280.021.335500.000001.33150
842009.01.12 16:52modify260.011.331500.000001.33150
852009.01.12 17:32sell limit290.031.337500.000001.33350
862009.01.12 18:07sell290.031.337500.000001.33350
872009.01.12 18:07modify260.011.331500.000001.33350
882009.01.12 18:07modify280.021.335500.000001.33350
892009.01.12 18:47sell limit300.041.339500.000001.33550
902009.01.12 18:50sell300.041.339500.000001.33550
912009.01.12 18:50modify260.011.331500.000001.33550
922009.01.12 18:50modify280.021.335500.000001.33550
932009.01.12 18:50modify290.031.337500.000001.33550
942009.01.12 19:30sell limit310.061.343500.000001.33550
952009.01.13 00:47t/p260.011.335500.000001.33550-4.012561.99
962009.01.13 00:47t/p280.021.335500.000001.33550-0.032561.96
972009.01.13 00:47t/p290.031.335500.000001.335505.962567.92
982009.01.13 00:47t/p300.041.335500.000001.3355015.942583.86
992009.01.13 00:47delete310.061.343500.000001.33550
1002009.01.13 00:47sell stop320.011.333500.000001.32950
1012009.01.13 00:47sell limit330.011.335500.000001.33150
1022009.01.13 00:55sell330.011.335500.000001.33150
1032009.01.13 00:55delete320.011.333500.000001.32950
1042009.01.13 01:35sell limit340.021.337500.000001.33350
1052009.01.13 01:59t/p330.011.331500.000001.331504.002587.86
1062009.01.13 01:59delete340.021.337500.000001.33350
1072009.01.13 01:59sell stop350.011.329500.000001.32550
1082009.01.13 01:59sell limit360.011.331500.000001.32750
1092009.01.13 02:01sell360.011.331500.000001.32750
1102009.01.13 02:01delete350.011.329500.000001.32550
1112009.01.13 02:42sell limit370.021.333500.000001.32950
1122009.01.13 02:56sell370.021.333500.000001.32950
1132009.01.13 02:56modify360.011.331500.000001.32950
1142009.01.13 03:36sell limit380.031.335500.000001.33150
1152009.01.13 06:42t/p360.011.329500.000001.329502.002589.86
1162009.01.13 06:42t/p370.021.329500.000001.329508.002597.86
1172009.01.13 06:42delete380.031.335500.000001.33150
1182009.01.13 06:42sell stop390.011.327500.000001.32350
1192009.01.13 06:42sell limit400.011.329500.000001.32550
1202009.01.13 06:42sell390.011.327500.000001.32350
1212009.01.13 06:42delete400.011.329500.000001.32550
1222009.01.13 07:22sell limit410.021.329500.000001.32550
1232009.01.13 08:08t/p390.011.323500.000001.323504.002601.86
1242009.01.13 08:08delete410.021.329500.000001.32550
1252009.01.13 08:08sell stop420.011.321500.000001.31750
1262009.01.13 08:08sell limit430.011.323500.000001.31950
1272009.01.13 08:09sell430.011.323500.000001.31950
1282009.01.13 08:09delete420.011.321500.000001.31750
1292009.01.13 08:49sell limit440.021.329500.000001.32550
1302009.01.13 08:49modify440.021.327500.000001.32350
1312009.01.13 09:01sell440.021.327500.000001.32350
1322009.01.13 09:01modify430.011.323500.000001.32350
1332009.01.13 09:41sell limit450.031.329500.000001.32550
1342009.01.13 10:43sell450.031.329500.000001.32550
1352009.01.13 10:43modify430.011.323500.000001.32550
1362009.01.13 10:43modify440.021.327500.000001.32550
1372009.01.13 11:23sell limit460.041.331500.000001.32750
1382009.01.13 11:27sell460.041.331500.000001.32750
1392009.01.13 11:27modify430.011.323500.000001.32750
1402009.01.13 11:27modify440.021.327500.000001.32750
1412009.01.13 11:27modify450.031.329500.000001.32750
1422009.01.13 12:07sell limit470.061.335500.000001.32750
1432009.01.13 13:32t/p430.011.327500.000001.32750-4.002597.86
1442009.01.13 13:32t/p440.021.327500.000001.327500.002597.86
1452009.01.13 13:32t/p450.031.327500.000001.327506.002603.86
1462009.01.13 13:32t/p460.041.327500.000001.3275016.002619.86
1472009.01.13 13:32delete470.061.335500.000001.32750
1482009.01.13 13:32sell stop480.011.325500.000001.32150
1492009.01.13 13:32sell limit490.011.327500.000001.32350
1502009.01.13 13:32sell490.011.327500.000001.32350
1512009.01.13 13:32delete480.011.325500.000001.32150
1522009.01.13 14:13sell limit500.021.329500.000001.32550
1532009.01.13 14:19t/p490.011.323500.000001.323504.002623.86
1542009.01.13 14:19delete500.021.329500.000001.32550
1552009.01.13 14:19sell stop510.011.321500.000001.31750
1562009.01.13 14:20sell limit520.011.325500.000001.32150
1572009.01.13 14:23sell520.011.325500.000001.32150
1582009.01.13 14:23delete510.011.321500.000001.31750
1592009.01.13 14:52t/p520.011.321500.000001.321504.002627.86
1602009.01.13 14:52sell limit530.011.321500.000001.31750
1612009.01.13 14:52sell stop540.011.319500.000001.31550
1622009.01.13 14:53sell530.011.321500.000001.31750
1632009.01.13 14:53delete540.011.319500.000001.31550
1642009.01.13 15:33sell limit550.021.323500.000001.31950
1652009.01.13 15:53sell550.021.323500.000001.31950
1662009.01.13 15:53modify530.011.321500.000001.31950
1672009.01.13 16:33sell limit560.031.325500.000001.32150
1682009.01.13 16:42t/p530.011.319500.000001.319502.002629.86
1692009.01.13 16:42t/p550.021.319500.000001.319508.002637.86
1702009.01.13 16:42delete560.031.325500.000001.32150
1712009.01.13 16:42sell stop570.011.317500.000001.31350
1722009.01.13 16:42sell limit580.011.319500.000001.31550
1732009.01.13 16:42sell580.011.319500.000001.31550
1742009.01.13 16:42delete570.011.317500.000001.31350
1752009.01.13 17:22sell limit590.021.321500.000001.31750
1762009.01.13 17:40sell590.021.321500.000001.31750
1772009.01.13 17:40modify580.011.319500.000001.31750
1782009.01.13 18:08t/p580.011.317500.000001.317502.002639.86
1792009.01.13 18:08t/p590.021.317500.000001.317508.002647.86
1802009.01.13 18:08sell limit600.011.317500.000001.31350
1812009.01.13 18:08sell stop610.011.315500.000001.31150
1822009.01.13 18:08sell600.011.317500.000001.31350
1832009.01.13 18:08delete610.011.315500.000001.31150
1842009.01.13 18:49sell limit620.021.323500.000001.31950
1852009.01.13 18:54modify620.021.321500.000001.31750
1862009.01.13 19:05sell620.021.321500.000001.31750
1872009.01.13 19:05modify600.011.317500.000001.31750
1882009.01.13 19:45sell limit630.031.323500.000001.31950
1892009.01.13 19:57t/p600.011.317500.000001.317500.002647.86
1902009.01.13 19:57t/p620.021.317500.000001.317508.002655.86
1912009.01.13 19:57delete630.031.323500.000001.31950
1922009.01.13 19:57sell stop640.011.315500.000001.31150
1932009.01.13 19:57sell limit650.011.317500.000001.31350
1942009.01.13 19:58sell650.011.317500.000001.31350
1952009.01.13 19:58delete640.011.315500.000001.31150
1962009.01.13 20:38sell limit660.021.319500.000001.31550
1972009.01.13 20:41sell660.021.319500.000001.31550
1982009.01.13 20:41modify650.011.317500.000001.31550
1992009.01.13 21:21sell limit670.031.321500.000001.31750
2002009.01.14 01:16sell670.031.321500.000001.31750
2012009.01.14 01:16modify650.011.317500.000001.31750
2022009.01.14 01:16modify660.021.319500.000001.31750
2032009.01.14 01:56sell limit680.041.323500.000001.31950
2042009.01.14 02:03sell680.041.323500.000001.31950
2052009.01.14 02:03modify650.011.317500.000001.31950
2062009.01.14 02:03modify660.021.319500.000001.31950
2072009.01.14 02:03modify670.031.321500.000001.31950
2082009.01.14 02:43sell limit690.061.327500.000001.31950
2092009.01.14 04:00sell690.061.327500.000001.31950
2102009.01.14 04:40sell limit700.081.331500.000001.32350
2112009.01.14 08:47sell700.081.331500.000001.32350
2122009.01.14 08:47modify650.011.317500.000001.32350
2132009.01.14 08:47modify660.021.319500.000001.32350
2142009.01.14 08:47modify670.031.321500.000001.32350
2152009.01.14 08:47modify680.041.323500.000001.32350
2162009.01.14 08:47modify690.061.327500.000001.32350
2172009.01.14 09:27sell limit710.111.335500.000001.32750
2182009.01.14 09:44t/p650.011.323500.000001.32350-6.012649.85
2192009.01.14 09:44t/p660.021.323500.000001.32350-8.032641.82
2202009.01.14 09:44t/p670.031.323500.000001.32350-6.002635.82
2212009.01.14 09:44t/p680.041.323500.000001.323500.002635.82
2222009.01.14 09:44t/p690.061.323500.000001.3235024.002659.82
2232009.01.14 09:44t/p700.081.323500.000001.3235064.002723.82
2242009.01.14 09:44delete710.111.335500.000001.32750
2252009.01.14 09:44sell stop720.011.321500.000001.31750
2262009.01.14 09:44sell limit730.011.323500.000001.31950
2272009.01.14 09:44sell730.011.323500.000001.31950
2282009.01.14 09:44delete720.011.321500.000001.31750
2292009.01.14 10:24sell limit740.021.327500.000001.32350
2302009.01.14 10:25modify740.021.325500.000001.32150
2312009.01.14 10:38t/p730.011.319500.000001.319504.002727.82
2322009.01.14 10:38delete740.021.325500.000001.32150
2332009.01.14 10:38sell stop750.011.317500.000001.31350
2342009.01.14 10:38sell limit760.011.319500.000001.31550
2352009.01.14 10:38sell760.011.319500.000001.31550
2362009.01.14 10:38delete750.011.317500.000001.31350
2372009.01.14 11:18sell limit770.021.325500.000001.32150
2382009.01.14 11:34sell770.021.325500.000001.32150
2392009.01.14 11:34modify760.011.319500.000001.32150
2402009.01.14 12:14sell limit780.031.327500.000001.32350
2412009.01.14 13:17t/p760.011.321500.000001.32150-2.002725.82
2422009.01.14 13:17t/p770.021.321500.000001.321508.002733.82
2432009.01.14 13:17delete780.031.327500.000001.32350
2442009.01.14 13:17sell stop790.011.319500.000001.31550
2452009.01.14 13:17sell limit800.011.321500.000001.31750
2462009.01.14 13:18sell800.011.321500.000001.31750
2472009.01.14 13:18delete790.011.319500.000001.31550
2482009.01.14 13:58sell limit810.021.323500.000001.31950
2492009.01.14 14:08t/p800.011.317500.000001.317504.002737.82
2502009.01.14 14:08delete810.021.323500.000001.31950
2512009.01.14 14:08sell stop820.011.315500.000001.31150
2522009.01.14 14:09sell limit830.011.317500.000001.31350
2532009.01.14 14:11sell830.011.317500.000001.31350
2542009.01.14 14:11delete820.011.315500.000001.31150
2552009.01.14 14:37t/p830.011.313500.000001.313504.002741.82
2562009.01.14 14:37sell limit840.011.313500.000001.30950
2572009.01.14 14:37sell stop850.011.311500.000001.30750
2582009.01.14 14:37sell840.011.313500.000001.30950
2592009.01.14 14:37delete850.011.311500.000001.30750
2602009.01.14 14:59t/p840.011.309500.000001.309504.002745.82
2612009.01.14 14:59sell limit860.011.309500.000001.30550
2622009.01.14 14:59sell stop870.011.307500.000001.30350
2632009.01.14 14:59sell860.011.309500.000001.30550
2642009.01.14 14:59delete870.011.307500.000001.30350
2652009.01.14 15:39sell limit880.021.315500.000001.31150
2662009.01.14 15:40modify880.021.313500.000001.30950
2672009.01.14 15:54modify880.021.311500.000001.30750
2682009.01.14 15:59sell880.021.311500.000001.30750
2692009.01.14 15:59modify860.011.309500.000001.30750
2702009.01.14 16:39sell limit890.031.317500.000001.31350
2712009.01.14 17:09modify890.031.315500.000001.31150
2722009.01.14 17:11sell890.031.315500.000001.31150
2732009.01.14 17:11modify860.011.309500.000001.31150
2742009.01.14 17:11modify880.021.311500.000001.31150
2752009.01.14 17:51sell limit900.041.321500.000001.31750
2762009.01.14 17:54modify900.041.319500.000001.31550
2772009.01.14 18:25modify900.041.317500.000001.31350
2782009.01.14 18:57sell900.041.317500.000001.31350
2792009.01.14 18:57modify860.011.309500.000001.31350
2802009.01.14 18:57modify880.021.311500.000001.31350
2812009.01.14 18:57modify890.031.315500.000001.31350
2822009.01.14 19:37sell limit910.061.321500.000001.31350
2832009.01.14 21:08t/p860.011.313500.000001.31350-4.002741.82
2842009.01.14 21:08t/p880.021.313500.000001.31350-4.002737.82
2852009.01.14 21:08t/p890.031.313500.000001.313506.002743.82
2862009.01.14 21:08t/p900.041.313500.000001.3135016.002759.82
2872009.01.14 21:08delete910.061.321500.000001.31350
2882009.01.14 21:08sell stop920.011.311500.000001.30750
2892009.01.14 21:22sell limit930.011.315500.000001.31150
2902009.01.14 21:25sell930.011.315500.000001.31150
2912009.01.14 21:25delete920.011.311500.000001.30750
2922009.01.14 22:05sell limit940.021.317500.000001.31350
2932009.01.14 22:30sell940.021.317500.000001.31350
2942009.01.14 22:30modify930.011.315500.000001.31350
2952009.01.14 23:10sell limit950.031.319500.000001.31550
2962009.01.15 00:52sell950.031.319500.000001.31550
2972009.01.15 00:52modify930.011.315500.000001.31550
2982009.01.15 00:52modify940.021.317500.000001.31550
2992009.01.15 01:32sell limit960.041.321500.000001.31750
3002009.01.15 02:02t/p930.011.315500.000001.31550-0.042759.78
3012009.01.15 02:02t/p940.021.315500.000001.315503.922763.69
3022009.01.15 02:02t/p950.031.315500.000001.3155012.002775.69
3032009.01.15 02:02delete960.041.321500.000001.31750
3042009.01.15 02:02sell stop970.011.313500.000001.30950
3052009.01.15 02:02sell limit980.011.315500.000001.31150
3062009.01.15 02:03sell980.011.315500.000001.31150
3072009.01.15 02:03delete970.011.313500.000001.30950
3082009.01.15 02:43sell limit990.021.319500.000001.31550
3092009.01.15 02:51modify990.021.317500.000001.31350
3102009.01.15 03:07sell990.021.317500.000001.31350
3112009.01.15 03:07modify980.011.315500.000001.31350
3122009.01.15 03:47sell limit1000.031.319500.000001.31550
3132009.01.15 07:19sell1000.031.319500.000001.31550
3142009.01.15 07:19modify980.011.315500.000001.31550
3152009.01.15 07:19modify990.021.317500.000001.31550
3162009.01.15 07:59sell limit1010.041.321500.000001.31750
3172009.01.15 08:11t/p980.011.315500.000001.315500.002775.69
3182009.01.15 08:11t/p990.021.315500.000001.315504.002779.69
3192009.01.15 08:11t/p1000.031.315500.000001.3155012.002791.69
3202009.01.15 08:11delete1010.041.321500.000001.31750
3212009.01.15 08:11sell stop1020.011.313500.000001.30950
3222009.01.15 08:11sell limit1030.011.315500.000001.31150
3232009.01.15 08:12sell1030.011.315500.000001.31150
3242009.01.15 08:12delete1020.011.313500.000001.30950
3252009.01.15 08:52sell limit1040.021.317500.000001.31350
3262009.01.15 09:14sell1040.021.317500.000001.31350
3272009.01.15 09:14modify1030.011.315500.000001.31350
3282009.01.15 09:54sell limit1050.031.319500.000001.31550
3292009.01.15 10:27sell1050.031.319500.000001.31550
3302009.01.15 10:27modify1030.011.315500.000001.31550
3312009.01.15 10:27modify1040.021.317500.000001.31550
3322009.01.15 10:53t/p1030.011.315500.000001.315500.002791.69
3332009.01.15 10:53t/p1040.021.315500.000001.315504.002795.69
3342009.01.15 10:53t/p1050.031.315500.000001.3155012.002807.69
3352009.01.15 10:53sell limit1060.011.315500.000001.31150
3362009.01.15 10:53sell stop1070.011.313500.000001.30950
3372009.01.15 10:53sell1060.011.315500.000001.31150
3382009.01.15 10:53delete1070.011.313500.000001.30950
3392009.01.15 11:33sell limit1080.021.317500.000001.31350
3402009.01.15 12:07sell1080.021.317500.000001.31350
3412009.01.15 12:07modify1060.011.315500.000001.31350
3422009.01.15 12:47sell limit1090.031.319500.000001.31550
3432009.01.15 13:03sell1090.031.319500.000001.31550
3442009.01.15 13:03modify1060.011.315500.000001.31550
3452009.01.15 13:03modify1080.021.317500.000001.31550
3462009.01.15 13:36t/p1060.011.315500.000001.315500.002807.69
3472009.01.15 13:36t/p1080.021.315500.000001.315504.002811.69
3482009.01.15 13:36t/p1090.031.315500.000001.3155012.002823.69
3492009.01.15 13:36sell limit1100.011.315500.000001.31150
3502009.01.15 13:36sell stop1110.011.313500.000001.30950
3512009.01.15 13:40sell1100.011.315500.000001.31150
3522009.01.15 13:40delete1110.011.313500.000001.30950
3532009.01.15 13:52t/p1100.011.311500.000001.311504.002827.69
3542009.01.15 13:52sell stop1120.011.309500.000001.30550
3552009.01.15 13:52sell limit1130.011.311500.000001.30750
3562009.01.15 13:54sell1120.011.309500.000001.30550
3572009.01.15 13:54delete1130.011.311500.000001.30750
3582009.01.15 14:34sell limit1140.021.313500.000001.30950
3592009.01.15 14:37modify1140.021.311500.000001.30750
3602009.01.15 14:37sell1140.021.311500.000001.30750
3612009.01.15 14:37modify1120.011.309500.000001.30750
3622009.01.15 15:17sell limit1150.031.321500.000001.31750
3632009.01.15 15:19modify1150.031.319500.000001.31550
3642009.01.15 15:20modify1150.031.317500.000001.31350
3652009.01.15 15:21sell1150.031.317500.000001.31350
3662009.01.15 15:21modify1120.011.309500.000001.31350
3672009.01.15 15:21modify1140.021.311500.000001.31350
3682009.01.15 15:32t/p1120.011.313500.000001.31350-4.002823.69
3692009.01.15 15:32t/p1140.021.313500.000001.31350-4.002819.69
3702009.01.15 15:32t/p1150.031.313500.000001.3135012.002831.69
3712009.01.15 15:32sell limit1160.011.313500.000001.30950
3722009.01.15 15:32sell stop1170.011.311500.000001.30750
3732009.01.15 15:33sell1170.011.311500.000001.30750
3742009.01.15 15:33delete1160.011.313500.000001.30950
3752009.01.15 15:59t/p1170.011.307500.000001.307504.002835.69
3762009.01.15 15:59sell limit1180.011.307500.000001.30350
3772009.01.15 15:59sell stop1190.011.305500.000001.30150
3782009.01.15 15:59sell1190.011.305500.000001.30150
3792009.01.15 15:59delete1180.011.307500.000001.30350
3802009.01.15 16:39sell limit1200.021.307500.000001.30350
3812009.01.15 17:02sell1200.021.307500.000001.30350
3822009.01.15 17:02modify1190.011.305500.000001.30350
3832009.01.15 17:42sell limit1210.031.309500.000001.30550
3842009.01.15 17:51sell1210.031.309500.000001.30550
3852009.01.15 17:51modify1190.011.305500.000001.30550
3862009.01.15 17:51modify1200.021.307500.000001.30550
3872009.01.15 18:31sell limit1220.041.311500.000001.30750
3882009.01.15 19:54sell1220.041.311500.000001.30750
3892009.01.15 19:54modify1190.011.305500.000001.30750
3902009.01.15 19:54modify1200.021.307500.000001.30750
3912009.01.15 19:54modify1210.031.309500.000001.30750
3922009.01.15 20:34sell limit1230.061.319500.000001.31150
3932009.01.15 21:25modify1230.061.315500.000001.30750
3942009.01.15 21:59sell1230.061.315500.000001.30750
3952009.01.15 22:39sell limit1240.081.319500.000001.31150
3962009.01.16 02:40sell1240.081.319500.000001.31150
3972009.01.16 02:40modify1190.011.305500.000001.31150
3982009.01.16 02:40modify1200.021.307500.000001.31150
3992009.01.16 02:41modify1210.031.309500.000001.31150
4002009.01.16 02:41modify1220.041.311500.000001.31150
4012009.01.16 02:41modify1230.061.315500.000001.31150
4022009.01.16 03:20sell limit1250.111.323500.000001.31550
4032009.01.16 04:31sell1250.111.323500.000001.31550
4042009.01.16 04:31modify1190.011.305500.000001.31550
4052009.01.16 04:31modify1200.021.307500.000001.31550
4062009.01.16 04:31modify1210.031.309500.000001.31550
4072009.01.16 04:31modify1220.041.311500.000001.31550
4082009.01.16 04:31modify1230.061.315500.000001.31550
4092009.01.16 04:31modify1240.081.319500.000001.31550
4102009.01.16 05:11sell limit1260.151.327500.000001.31950
4112009.01.16 07:31sell1260.151.327500.000001.31950
4122009.01.16 07:31modify1190.011.305500.000001.31950
4132009.01.16 07:31modify1200.021.307500.000001.31950
4142009.01.16 07:31modify1210.031.309500.000001.31950
4152009.01.16 07:31modify1220.041.311500.000001.31950
4162009.01.16 07:31modify1230.061.315500.000001.31950
4172009.01.16 07:31modify1240.081.319500.000001.31950
4182009.01.16 07:31modify1250.111.323500.000001.31950
4192009.01.16 08:11sell limit1270.211.335500.000001.31950
4202009.01.16 09:13t/p1190.011.319500.000001.31950-14.012821.68
4212009.01.16 09:13t/p1200.021.319500.000001.31950-24.032797.65
4222009.01.16 09:13t/p1210.031.319500.000001.31950-30.042767.61
4232009.01.16 09:13t/p1220.041.319500.000001.31950-32.062735.55
4242009.01.16 09:13t/p1230.061.319500.000001.31950-24.082711.47
4252009.01.16 09:13t/p1240.081.319500.000001.319500.002711.47
4262009.01.16 09:13t/p1250.111.319500.000001.3195044.002755.47
4272009.01.16 09:13t/p1260.151.319500.000001.31950120.002875.47
4282009.01.16 09:13delete1270.211.335500.000001.31950
4292009.01.16 09:13sell stop1280.011.317500.000001.31350
4302009.01.16 09:14sell limit1290.011.321500.000001.31750
4312009.01.16 09:28sell1290.011.321500.000001.31750
4322009.01.16 09:28delete1280.011.317500.000001.31350
4332009.01.16 10:08sell limit1300.021.323500.000001.31950
4342009.01.16 10:36sell1300.021.323500.000001.31950
4352009.01.16 10:36modify1290.011.321500.000001.31950
4362009.01.16 11:16sell limit1310.031.325500.000001.32150
4372009.01.16 11:24sell1310.031.325500.000001.32150
4382009.01.16 11:24modify1290.011.321500.000001.32150
4392009.01.16 11:24modify1300.021.323500.000001.32150
4402009.01.16 12:04sell limit1320.041.327500.000001.32350
4412009.01.16 12:12sell1320.041.327500.000001.32350
4422009.01.16 12:12modify1290.011.321500.000001.32350
4432009.01.16 12:12modify1300.021.323500.000001.32350
4442009.01.16 12:12modify1310.031.325500.000001.32350
4452009.01.16 12:52sell limit1330.061.335500.000001.32750
4462009.01.16 12:54modify1330.061.331500.000001.32350
4472009.01.16 14:44sell1330.061.331500.000001.32350
4482009.01.16 15:24sell limit1340.081.335500.000001.32750
4492009.01.16 16:11t/p1290.011.323500.000001.32350-2.002873.47
4502009.01.16 16:11t/p1300.021.323500.000001.323500.002873.47
4512009.01.16 16:11t/p1310.031.323500.000001.323506.002879.47
4522009.01.16 16:11t/p1320.041.323500.000001.3235016.002895.47
4532009.01.16 16:11t/p1330.061.323500.000001.3235048.002943.47
4542009.01.16 16:11delete1340.081.335500.000001.32750
4552009.01.16 16:11sell stop1350.011.321500.000001.31750
4562009.01.16 16:11sell limit1360.011.323500.000001.31950
4572009.01.16 16:12sell1360.011.323500.000001.31950
4582009.01.16 16:12delete1350.011.321500.000001.31750
4592009.01.16 16:52sell limit1370.021.327500.000001.32350
4602009.01.16 16:53modify1370.021.325500.000001.32150
4612009.01.16 17:09sell1370.021.325500.000001.32150
4622009.01.16 17:09modify1360.011.323500.000001.32150
4632009.01.16 17:49sell limit1380.031.327500.000001.32350
4642009.01.16 20:35sell1380.031.327500.000001.32350
4652009.01.16 20:35modify1360.011.323500.000001.32350
4662009.01.16 20:35modify1370.021.325500.000001.32350
4672009.01.16 21:16sell limit1390.041.331500.000001.32750
4682009.01.16 21:22modify1390.041.329500.000001.32550
4692009.01.16 22:05sell1390.041.329500.000001.32550
4702009.01.16 22:05modify1360.011.323500.000001.32550
4712009.01.16 22:05modify1370.021.325500.000001.32550
4722009.01.16 22:05modify1380.031.327500.000001.32550
4732009.01.16 22:45sell limit1400.061.333500.000001.32550
4742009.01.19 00:01sell1400.061.333500.000001.32550
4752009.01.19 00:41sell limit1410.081.341500.000001.33350
4762009.01.19 00:48modify1410.081.337500.000001.32950
4772009.01.19 01:10sell1410.081.337500.000001.32950
4782009.01.19 01:10modify1360.011.323500.000001.32950
4792009.01.19 01:10modify1370.021.325500.000001.32950
4802009.01.19 01:10modify1380.031.327500.000001.32950
4812009.01.19 01:10modify1390.041.329500.000001.32950
4822009.01.19 01:10modify1400.061.333500.000001.32950
4832009.01.19 01:50sell limit1420.111.341500.000001.33350
4842009.01.19 08:21t/p1360.011.329500.000001.32950-6.012937.45
4852009.01.19 08:21t/p1370.021.329500.000001.32950-8.032929.43
4862009.01.19 08:21t/p1380.031.329500.000001.32950-6.042923.38
4872009.01.19 08:21t/p1390.041.329500.000001.32950-0.062923.33
4882009.01.19 08:21t/p1400.061.329500.000001.3295024.002947.33
4892009.01.19 08:21t/p1410.081.329500.000001.3295064.003011.33
4902009.01.19 08:21delete1420.111.341500.000001.33350
4912009.01.19 08:21buy stop1430.011.330680.000001.33468
4922009.01.19 08:21buy limit1440.011.327680.000001.33168
4932009.01.19 08:29buy1430.011.330680.000001.33468
4942009.01.19 08:29delete1440.011.327680.000001.33168
4952009.01.19 09:09buy limit1450.021.326680.000001.33068
4962009.01.19 09:10modify1450.021.328680.000001.33268
4972009.01.19 09:32buy1450.021.328680.000001.33268
4982009.01.19 09:32modify1430.011.330680.000001.33268
4992009.01.19 10:12buy limit1460.031.326680.000001.33068
5002009.01.19 10:40buy1460.031.326680.000001.33068
5012009.01.19 10:40modify1430.011.330680.000001.33068
5022009.01.19 10:40modify1450.021.328680.000001.33068
5032009.01.19 11:20buy limit1470.041.324680.000001.32868
5042009.01.19 12:14buy1470.041.324680.000001.32868
5052009.01.19 12:14modify1430.011.330680.000001.32868
5062009.01.19 12:14modify1450.021.328680.000001.32868
5072009.01.19 12:14modify1460.031.326680.000001.32868
5082009.01.19 12:54buy limit1480.061.320680.000001.32868
5092009.01.19 13:52buy1480.061.320680.000001.32868
5102009.01.19 14:32buy limit1490.081.316680.000001.32468
5112009.01.19 15:17buy1490.081.316680.000001.32468
5122009.01.19 15:17modify1430.011.330680.000001.32468
5132009.01.19 15:17modify1450.021.328680.000001.32468
5142009.01.19 15:17modify1460.031.326680.000001.32468
5152009.01.19 15:17modify1470.041.324680.000001.32468
5162009.01.19 15:17modify1480.061.320680.000001.32468
5172009.01.19 15:57buy limit1500.111.308680.000001.31668
5182009.01.19 16:26modify1500.111.312680.000001.32068
5192009.01.19 17:07buy1500.111.312680.000001.32068
5202009.01.19 17:07modify1430.011.330680.000001.32068
5212009.01.19 17:07modify1450.021.328680.000001.32068
5222009.01.19 17:07modify1460.031.326680.000001.32068
5232009.01.19 17:07modify1470.041.324680.000001.32068
5242009.01.19 17:08modify1480.061.320680.000001.32068
5252009.01.19 17:08modify1490.081.316680.000001.32068
5262009.01.19 17:47buy limit1510.151.308680.000001.31668
5272009.01.19 22:56buy1510.151.308680.000001.31668
5282009.01.19 22:56modify1430.011.330680.000001.31668
5292009.01.19 22:56modify1450.021.328680.000001.31668
5302009.01.19 22:56modify1460.031.326680.000001.31668
5312009.01.19 22:56modify1470.041.324680.000001.31668
5322009.01.19 22:56modify1480.061.320680.000001.31668
5332009.01.19 22:56modify1490.081.316680.000001.31668
5342009.01.19 22:56modify1500.111.312680.000001.31668
5352009.01.19 23:36buy limit1520.211.300680.000001.31668
5362009.01.20 01:53buy1520.211.300680.000001.31668
5372009.01.20 02:33buy limit1530.291.292680.000001.30868
5382009.01.20 09:05buy1530.291.292680.000001.30868
5392009.01.20 09:05modify1430.011.330680.000001.30868
5402009.01.20 09:05modify1450.021.328680.000001.30868
5412009.01.20 09:05modify1460.031.326680.000001.30868
5422009.01.20 09:05modify1470.041.324680.000001.30868
5432009.01.20 09:05modify1480.061.320680.000001.30868
5442009.01.20 09:05modify1490.081.316680.000001.30868
5452009.01.20 09:05modify1500.111.312680.000001.30868
5462009.01.20 09:05modify1510.151.308680.000001.30868
5472009.01.20 09:05modify1520.211.300680.000001.30868
5482009.01.20 09:45buy limit1540.401.284680.000001.30068
5492009.01.20 15:04close1430.011.290900.000001.30868-39.772971.56
5502009.01.20 15:04close1460.031.290900.000001.30868-107.312864.25
5512009.01.20 15:04close1480.061.290900.000001.30868-178.612685.64
5522009.01.20 15:04close1500.111.290900.000001.30868-239.462446.18
5532009.01.20 15:04close1520.211.290900.000001.30868-205.382240.80
5542009.01.21 00:16buy1540.401.284680.000001.30068
5552009.01.21 04:14t/p1540.401.300680.000001.30068640.002880.80
5562009.01.21 04:14buy limit1550.401.288680.000001.29668
5572009.01.21 09:18buy1550.401.288680.000001.29668
5582009.01.21 09:18modify1450.021.328680.000001.29668
5592009.01.21 09:18modify1470.041.324680.000001.29668
5602009.01.21 09:18modify1490.081.316680.000001.29668
5612009.01.21 09:18modify1510.151.308680.000001.29668
5622009.01.21 09:18modify1530.291.292680.000001.29668
5632009.01.21 09:58buy limit1560.551.284680.000001.29268
5642009.01.21 15:33t/p1450.021.296680.000001.29668-63.962816.84
5652009.01.21 15:33t/p1470.041.296680.000001.29668-111.912704.93
5662009.01.21 15:33t/p1490.081.296680.000001.29668-159.822545.11
5672009.01.21 15:33t/p1510.151.296680.000001.29668-179.672365.44
5682009.01.21 15:33t/p1530.291.296680.000001.29668116.322481.76
5692009.01.21 15:33t/p1550.401.296680.000001.29668320.002801.76
5702009.01.21 15:33delete1560.551.284680.000001.29268
5712009.01.21 15:33sell limit1570.011.297500.000001.29350
5722009.01.21 15:33sell stop1580.011.295500.000001.29150
5732009.01.21 15:35sell1580.011.295500.000001.29150
5742009.01.21 15:35delete1570.011.297500.000001.29350
5752009.01.21 16:09t/p1580.011.291500.000001.291504.002805.76
5762009.01.21 16:09sell stop1590.011.289500.000001.28550
5772009.01.21 16:10sell limit1600.011.293500.000001.28950
5782009.01.21 16:14sell1600.011.293500.000001.28950
5792009.01.21 16:14delete1590.011.289500.000001.28550
5802009.01.21 16:29t/p1600.011.289500.000001.289504.002809.76
5812009.01.21 16:29sell stop1610.011.287500.000001.28350
5822009.01.21 16:30sell limit1620.011.291500.000001.28750
5832009.01.21 16:59sell1610.011.287500.000001.28350
5842009.01.21 16:59delete1620.011.291500.000001.28750
5852009.01.21 17:39sell limit1630.021.291500.000001.28750
5862009.01.21 17:49modify1630.021.289500.000001.28550
5872009.01.21 18:06t/p1610.011.283500.000001.283504.002813.76
5882009.01.21 18:06delete1630.021.289500.000001.28550
5892009.01.21 18:06sell stop1640.011.281500.000001.27750
5902009.01.21 18:06sell limit1650.011.283500.000001.27950
5912009.01.21 18:06sell1650.011.283500.000001.27950
5922009.01.21 18:06delete1640.011.281500.000001.27750
5932009.01.21 18:46sell limit1660.021.287500.000001.28350
5942009.01.21 18:46modify1660.021.285500.000001.28150
5952009.01.21 18:47sell1660.021.285500.000001.28150
5962009.01.21 18:47modify1650.011.283500.000001.28150
5972009.01.21 19:27sell limit1670.031.287500.000001.28350
5982009.01.21 19:40sell1670.031.287500.000001.28350
5992009.01.21 19:40modify1650.011.283500.000001.28350
6002009.01.21 19:40modify1660.021.285500.000001.28350
6012009.01.21 20:20sell limit1680.041.289500.000001.28550
6022009.01.21 20:33sell1680.041.289500.000001.28550
6032009.01.21 20:33modify1650.011.283500.000001.28550
6042009.01.21 20:33modify1660.021.285500.000001.28550
6052009.01.21 20:33modify1670.031.287500.000001.28550
6062009.01.21 21:13sell limit1690.061.297500.000001.28950
6072009.01.21 21:21sell1690.061.297500.000001.28950
6082009.01.21 21:21modify1650.011.283500.000001.28950
6092009.01.21 21:21modify1660.021.285500.000001.28950
6102009.01.21 21:21modify1670.031.287500.000001.28950
6112009.01.21 21:21modify1680.041.289500.000001.28950
6122009.01.21 22:01sell limit1700.081.305500.000001.29750
6132009.01.21 22:13sell1700.081.305500.000001.29750
6142009.01.21 22:13modify1650.011.283500.000001.29750
6152009.01.21 22:13modify1660.021.285500.000001.29750
6162009.01.21 22:13modify1670.031.287500.000001.29750
6172009.01.21 22:13modify1680.041.289500.000001.29750
6182009.01.21 22:13modify1690.061.297500.000001.29750
6192009.01.21 22:53sell limit1710.111.309500.000001.30150
6202009.01.21 23:59close at stop1700.081.306780.000001.29750-10.242803.52
6212009.01.21 23:59close at stop1690.061.306780.000001.29750-55.682747.84
6222009.01.21 23:59close at stop1680.041.306780.000001.29750-69.122678.72
6232009.01.21 23:59close at stop1670.031.306780.000001.29750-57.842620.88
6242009.01.21 23:59close at stop1660.021.306780.000001.29750-42.562578.32
6252009.01.21 23:59close at stop1650.011.306780.000001.29750-23.282555.04