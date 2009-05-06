ODL Securities

Account: 889114117 Name: erkan Currency: USD 2009 May 7, 09:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
255072282009.05.06 16:50sell0.10eurusd1.33071.33971.32772009.05.06 17:411.32770.000.000.0030.00
255077172009.05.06 17:00buy0.10eurusd1.33031.31981.33382009.05.06 18:371.33380.000.000.0035.00
255437312009.05.07 06:24buy0.10eurgbp0.87650.87350.87752009.05.07 06:300.87750.000.000.0015.11
255437882009.05.07 06:25sell0.10gbpjpy149.43150.48149.082009.05.07 07:02149.080.000.000.0035.46
255439122009.05.07 06:27sell0.10eurjpy131.03132.21130.642009.05.07 09:24132.210.000.000.00-118.84
255441722009.05.07 06:31buy0.10eurgbp0.87740.87450.87842009.05.07 07:120.87840.000.000.0015.10
255442722009.05.07 06:33sell0.10gbpusd1.51211.51851.51002009.05.07 07:131.51000.000.000.0021.00
255455232009.05.07 07:00sell0.10gbpjpy149.28150.20148.972009.05.07 07:14148.970.000.000.0031.42
255455302009.05.07 07:00buy0.10eurgbp0.87800.87500.87902009.05.07 07:130.87900.000.000.0015.10
255479302009.05.07 07:30sell0.10usdchf1.13941.14441.13792009.05.07 07:351.13790.000.000.0013.18
255479342009.05.07 07:30buy0.10eurgbp0.87940.87600.88052009.05.07 09:070.88050.000.000.0016.61
255504082009.05.07 08:00buy0.10eurusd1.32561.31731.32842009.05.07 08:391.32840.000.000.0028.00
255504102009.05.07 08:00buy0.10eurgbp0.87820.87460.87942009.05.07 08:290.87940.000.000.0018.11
255504322009.05.07 08:00sell0.10gbpjpy149.33150.26149.052009.05.07 09:23150.260.000.000.00-93.65
255504372009.05.07 08:00sell0.10eurjpy131.16132.22130.812009.05.07 09:24132.220.000.000.00-106.77
255504662009.05.07 08:00sell0.10usdchf1.14081.14611.13902009.05.07 08:251.13900.000.000.0015.80
255523832009.05.07 08:30buy0.10gbpusd1.50931.50251.51162009.05.07 08:511.51160.000.000.0023.00
255524022009.05.07 08:30sell0.10gbpjpy149.27150.20148.962009.05.07 09:23150.200.000.000.00-93.68
255538372009.05.07 08:45sell0.10eurjpy131.33132.11131.072009.05.07 09:22132.110.000.000.00-78.59
255544882009.05.07 08:55sell0.10usdjpy98.9499.1798.862009.05.07 09:0299.170.000.000.00-23.19
255545482009.05.07 08:56sell0.10eurjpy131.49132.11131.282009.05.07 09:22132.110.000.000.00-62.47
  0.00 0.00 0.00 -264.30
Closed P/L: -264.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
255549632009.05.07 09:00sell0.10eurjpy131.63132.25131.42 132.060.000.000.00-43.34
255434152009.05.07 06:19sell0.10eurusd1.32761.33721.3244 1.33090.000.000.00-33.00
255550102009.05.07 09:00sell0.10eurusd1.32951.33861.3265 1.33090.000.000.00-14.00
255549602009.05.07 09:00sell0.10gbpjpy149.67150.64149.35 150.100.000.000.00-43.34
255479542009.05.07 07:30sell0.10gbpusd1.50811.51491.5058 1.51260.000.000.00-45.00
255438792009.05.07 06:27sell0.10usdchf1.13811.14301.1365 1.13840.000.000.00-2.64
255440512009.05.07 06:30sell0.10usdchf1.13791.14251.1364 1.13840.000.000.00-4.39
255550162009.05.07 09:00sell0.10usdchf1.13821.14371.1364 1.13840.000.000.00-1.76
255556632009.05.07 09:05sell0.10usdjpy99.1499.3899.06 99.230.000.000.00-9.07
255561742009.05.07 09:10sell0.10usdjpy99.1699.4099.08 99.230.000.000.00-7.05
255566902009.05.07 09:15sell0.10usdjpy99.1499.3899.06 99.230.000.000.00-9.07
255570402009.05.07 09:20sell0.10usdjpy99.1599.3899.07 99.230.000.000.00-8.06
255574222009.05.07 09:25sell0.10usdjpy99.2299.4699.14 99.230.000.000.00-1.01
  0.00 0.00 0.00 -221.73
 Floating P/L: -221.73
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -264.30 Floating P/L: -221.73 Margin: 1 500.68
Balance: 99 735.70 Equity: 99 513.97 Free Margin: 98 013.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 312.89 Gross Loss: 577.19 Total Net Profit: -264.30
Profit Factor: 0.54 Expected Payoff: -12.59  
Absolute Drawdown: 264.30 Maximal Drawdown: 560.58 (0.56%) Relative Drawdown: 0.56% (560.58)
 
Total Trades: 21 Short Positions (won %): 13 (46.15%) Long Positions (won %): 8 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 14 (66.67%) Loss trades (% of total): 7 (33.33%)
Largest profit trade: 35.46 loss trade: -118.84
Average profit trade: 22.35 loss trade: -82.46
Maximum consecutive wins ($): 13 (296.28) consecutive losses ($): 6 (-554.00)
Maximal consecutive profit (count): 296.28 (13) consecutive loss (count): -554.00 (6)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 4