|Account: 889114117
|Name: erkan
|Currency: USD
|2009 May 7, 09:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25507228
|2009.05.06 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3307
|1.3397
|1.3277
|2009.05.06 17:41
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|25507717
|2009.05.06 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3303
|1.3198
|1.3338
|2009.05.06 18:37
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|25543731
|2009.05.07 06:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8765
|0.8735
|0.8775
|2009.05.07 06:30
|0.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|15.11
|25543788
|2009.05.07 06:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|149.43
|150.48
|149.08
|2009.05.07 07:02
|149.08
|0.00
|0.00
|0.00
|35.46
|25543912
|2009.05.07 06:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|131.03
|132.21
|130.64
|2009.05.07 09:24
|132.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.84
|25544172
|2009.05.07 06:31
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8774
|0.8745
|0.8784
|2009.05.07 07:12
|0.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|25544272
|2009.05.07 06:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5121
|1.5185
|1.5100
|2009.05.07 07:13
|1.5100
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|25545523
|2009.05.07 07:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|149.28
|150.20
|148.97
|2009.05.07 07:14
|148.97
|0.00
|0.00
|0.00
|31.42
|25545530
|2009.05.07 07:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8780
|0.8750
|0.8790
|2009.05.07 07:13
|0.8790
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|25547930
|2009.05.07 07:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1394
|1.1444
|1.1379
|2009.05.07 07:35
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|13.18
|25547934
|2009.05.07 07:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8794
|0.8760
|0.8805
|2009.05.07 09:07
|0.8805
|0.00
|0.00
|0.00
|16.61
|25550408
|2009.05.07 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3256
|1.3173
|1.3284
|2009.05.07 08:39
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|25550410
|2009.05.07 08:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8782
|0.8746
|0.8794
|2009.05.07 08:29
|0.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|18.11
|25550432
|2009.05.07 08:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|149.33
|150.26
|149.05
|2009.05.07 09:23
|150.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.65
|25550437
|2009.05.07 08:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|131.16
|132.22
|130.81
|2009.05.07 09:24
|132.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.77
|25550466
|2009.05.07 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1408
|1.1461
|1.1390
|2009.05.07 08:25
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|25552383
|2009.05.07 08:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5093
|1.5025
|1.5116
|2009.05.07 08:51
|1.5116
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|25552402
|2009.05.07 08:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|149.27
|150.20
|148.96
|2009.05.07 09:23
|150.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.68
|25553837
|2009.05.07 08:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|131.33
|132.11
|131.07
|2009.05.07 09:22
|132.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.59
|25554488
|2009.05.07 08:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|98.94
|99.17
|98.86
|2009.05.07 09:02
|99.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.19
|25554548
|2009.05.07 08:56
|sell
|0.10
|eurjpy
|131.49
|132.11
|131.28
|2009.05.07 09:22
|132.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.30
|Closed P/L:
|-264.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25554963
|2009.05.07 09:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|131.63
|132.25
|131.42
|132.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.34
|25543415
|2009.05.07 06:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3276
|1.3372
|1.3244
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|25555010
|2009.05.07 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3295
|1.3386
|1.3265
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|25554960
|2009.05.07 09:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|149.67
|150.64
|149.35
|150.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.34
|25547954
|2009.05.07 07:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5081
|1.5149
|1.5058
|1.5126
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|25543879
|2009.05.07 06:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1381
|1.1430
|1.1365
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|25544051
|2009.05.07 06:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1379
|1.1425
|1.1364
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.39
|25555016
|2009.05.07 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1382
|1.1437
|1.1364
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|25555663
|2009.05.07 09:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.14
|99.38
|99.06
|99.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.07
|25556174
|2009.05.07 09:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.16
|99.40
|99.08
|99.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.05
|25556690
|2009.05.07 09:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.14
|99.38
|99.06
|99.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.07
|25557040
|2009.05.07 09:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.15
|99.38
|99.07
|99.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.06
|25557422
|2009.05.07 09:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.22
|99.46
|99.14
|99.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-221.73
|Floating P/L:
|-221.73
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-264.30
|Floating P/L:
|-221.73
|Margin:
|1 500.68
|Balance:
|99 735.70
|Equity:
|99 513.97
|Free Margin:
|98 013.30
|Details:
|Gross Profit:
|312.89
|Gross Loss:
|577.19
|Total Net Profit:
|-264.30
|Profit Factor:
|0.54
|Expected Payoff:
|-12.59
|Absolute Drawdown:
|264.30
|Maximal Drawdown:
|560.58 (0.56%)
|Relative Drawdown:
|0.56% (560.58)
|Total Trades:
|21
|Short Positions (won %):
|13 (46.15%)
|Long Positions (won %):
|8 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|14 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|7 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|35.46
|loss trade:
|-118.84
|Average
|profit trade:
|22.35
|loss trade:
|-82.46
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (296.28)
|consecutive losses ($):
|6 (-554.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|296.28 (13)
|consecutive loss (count):
|-554.00 (6)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|4