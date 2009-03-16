Strategy Tester Report
PipMakerV9-1_LM
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)
|Symbol
|USDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.03.16 00:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.16 - 2009.03.25)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|LotIncrease=true;
Buy=true;
Sell=true;
smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; SmallestLotSize=2; MaxLotSize=1; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=0.001; TrendProfitTarget=1; SafetyLevelPercentage=1; SafetyProfitTargetPercent=1; OpenOnTick=0; Spacing=8; TrendSpacing=8; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=0; OrdersToClose=1; MinimumOrdersToCloseLosing=1; MaxMarginPercentage=15; TrendTimeFrame=15; TrendPeriods=150; CeaseTrading=false;
RightSideLabel=true;
LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=true;
MaxLoss=30; ExitAllTrades=true;
StopTrading=true;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=true;
|Bars in test
|1167
|Ticks modelled
|109592
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|78.21
|Gross profit
|109.84
|Gross loss
|-31.62
|Profit factor
|3.47
|Expected payoff
|0.67
|Absolute drawdown
|3.37
|Maximal drawdown
|28.45 (17.05%)
|Relative drawdown
|17.05% (28.45)
|Total trades
|117
|Short positions (won %)
|46 (71.74%)
|Long positions (won %)
|71 (92.96%)
|Profit trades (% of total)
|99 (84.62%)
|Loss trades (% of total)
|18 (15.38%)
|Largest
|profit trade
|10.03
|loss trade
|-9.00
|Average
|profit trade
|1.11
|loss trade
|-1.76
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (53.73)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-9.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|53.73 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-9.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.03.16 00:00
|buy
|1
|0.01
|98.11
|0.00
|0.00
|2
|2009.03.16 01:00
|buy
|2
|0.02
|98.40
|0.00
|0.00
|3
|2009.03.16 01:00
|close
|1
|0.01
|98.38
|0.00
|0.00
|0.27
|100.27
|4
|2009.03.16 02:14
|buy
|3
|0.02
|98.31
|0.00
|0.00
|5
|2009.03.16 02:36
|close
|3
|0.02
|98.33
|0.00
|0.00
|0.04
|100.31
|6
|2009.03.16 03:00
|buy
|4
|0.02
|98.29
|0.00
|0.00
|7
|2009.03.16 03:05
|close
|4
|0.02
|98.32
|0.00
|0.00
|0.06
|100.37
|8
|2009.03.16 04:00
|buy
|5
|0.02
|98.25
|0.00
|0.00
|9
|2009.03.16 05:38
|buy
|6
|0.03
|98.16
|0.00
|0.00
|10
|2009.03.16 07:09
|close
|6
|0.03
|98.26
|0.00
|0.00
|0.31
|100.68
|11
|2009.03.16 07:20
|buy
|7
|0.03
|98.16
|0.00
|0.00
|12
|2009.03.16 07:50
|close
|7
|0.03
|98.26
|0.00
|0.00
|0.31
|100.99
|13
|2009.03.16 07:50
|close
|5
|0.02
|98.30
|0.00
|0.00
|0.10
|101.09
|14
|2009.03.16 08:00
|buy
|8
|0.02
|98.29
|0.00
|0.00
|15
|2009.03.16 08:03
|close
|8
|0.02
|98.32
|0.00
|0.00
|0.06
|101.15
|16
|2009.03.16 09:00
|buy
|9
|0.02
|98.12
|0.00
|0.00
|17
|2009.03.16 09:57
|close
|9
|0.02
|98.24
|0.00
|0.00
|0.24
|101.39
|18
|2009.03.16 10:00
|buy
|10
|0.02
|98.31
|0.00
|0.00
|19
|2009.03.16 10:40
|close
|10
|0.02
|98.33
|0.00
|0.00
|0.04
|101.43
|20
|2009.03.16 11:00
|buy
|11
|0.02
|98.31
|0.00
|0.00
|21
|2009.03.16 11:07
|close
|11
|0.02
|98.33
|0.00
|0.00
|0.04
|101.47
|22
|2009.03.16 12:00
|buy
|12
|0.02
|98.58
|0.00
|0.00
|23
|2009.03.16 12:00
|close
|2
|0.02
|98.56
|0.00
|0.00
|0.32
|101.79
|24
|2009.03.16 13:00
|buy
|13
|0.02
|98.45
|0.00
|0.00
|25
|2009.03.16 13:14
|close
|13
|0.02
|98.49
|0.00
|0.00
|0.08
|101.87
|26
|2009.03.16 14:00
|buy
|14
|0.02
|98.43
|0.00
|0.00
|27
|2009.03.16 14:00
|close
|14
|0.02
|98.48
|0.00
|0.00
|0.10
|101.97
|28
|2009.03.16 15:00
|buy
|15
|0.02
|98.13
|0.00
|0.00
|29
|2009.03.16 16:07
|sell
|16
|0.01
|98.11
|0.00
|0.00
|30
|2009.03.16 16:50
|close
|16
|0.01
|98.35
|0.00
|0.00
|-0.24
|101.73
|31
|2009.03.16 16:50
|close
|15
|0.02
|98.32
|0.00
|0.00
|0.39
|102.12
|32
|2009.03.16 17:00
|buy
|17
|0.02
|98.35
|0.00
|0.00
|33
|2009.03.16 18:00
|buy
|18
|0.03
|98.25
|0.00
|0.00
|34
|2009.03.16 19:53
|sell
|19
|0.01
|98.16
|0.00
|0.00
|35
|2009.03.16 21:16
|sell
|20
|0.02
|98.07
|0.00
|0.00
|36
|2009.03.17 06:02
|buy
|21
|0.04
|98.67
|0.00
|0.00
|37
|2009.03.17 06:03
|close
|20
|0.02
|98.72
|0.00
|0.00
|-1.33
|100.79
|38
|2009.03.17 06:03
|close
|18
|0.03
|98.69
|0.00
|0.00
|1.33
|102.13
|39
|2009.03.17 06:03
|close
|19
|0.01
|98.71
|0.00
|0.00
|-0.56
|101.57
|40
|2009.03.17 06:03
|close
|17
|0.02
|98.68
|0.00
|0.00
|0.67
|102.23
|41
|2009.03.17 06:03
|close
|12
|0.02
|98.69
|0.00
|0.00
|0.22
|102.45
|42
|2009.03.17 07:00
|buy
|22
|0.02
|98.77
|0.00
|0.00
|43
|2009.03.17 07:00
|close
|21
|0.04
|98.75
|0.00
|0.00
|0.32
|102.77
|44
|2009.03.17 08:00
|buy
|23
|0.02
|98.68
|0.00
|0.00
|45
|2009.03.17 09:00
|buy
|24
|0.03
|98.47
|0.00
|0.00
|46
|2009.03.17 09:14
|close
|24
|0.03
|98.60
|0.00
|0.00
|0.40
|103.17
|47
|2009.03.17 10:04
|buy
|25
|0.03
|98.60
|0.00
|0.00
|48
|2009.03.17 10:09
|close
|25
|0.03
|98.66
|0.00
|0.00
|0.18
|103.35
|49
|2009.03.17 11:31
|close
|23
|0.02
|98.70
|0.00
|0.00
|0.04
|103.39
|50
|2009.03.17 12:05
|buy
|26
|0.02
|98.68
|0.00
|0.00
|51
|2009.03.17 12:07
|close
|26
|0.02
|98.70
|0.00
|0.00
|0.04
|103.43
|52
|2009.03.17 13:00
|buy
|27
|0.02
|98.89
|0.00
|0.00
|53
|2009.03.17 13:00
|close
|22
|0.02
|98.88
|0.00
|0.00
|0.22
|103.65
|54
|2009.03.17 14:12
|buy
|28
|0.02
|98.80
|0.00
|0.00
|55
|2009.03.17 15:11
|close
|28
|0.02
|98.82
|0.00
|0.00
|0.04
|103.69
|56
|2009.03.17 15:14
|buy
|29
|0.02
|98.80
|0.00
|0.00
|57
|2009.03.17 15:32
|close
|29
|0.02
|98.82
|0.00
|0.00
|0.04
|103.73
|58
|2009.03.17 16:01
|buy
|30
|0.02
|98.80
|0.00
|0.00
|59
|2009.03.17 16:17
|close
|30
|0.02
|98.82
|0.00
|0.00
|0.04
|103.77
|60
|2009.03.17 17:00
|buy
|31
|0.02
|98.63
|0.00
|0.00
|61
|2009.03.17 18:56
|buy
|32
|0.03
|98.51
|0.00
|0.00
|62
|2009.03.17 22:40
|close
|27
|0.02
|98.67
|0.00
|0.00
|-0.45
|103.32
|63
|2009.03.17 22:40
|close
|32
|0.03
|98.67
|0.00
|0.00
|0.49
|103.81
|64
|2009.03.17 22:53
|buy
|33
|0.02
|98.71
|0.00
|0.00
|65
|2009.03.17 22:53
|close
|31
|0.02
|98.69
|0.00
|0.00
|0.12
|103.93
|66
|2009.03.17 23:01
|buy
|34
|0.02
|98.80
|0.00
|0.00
|67
|2009.03.17 23:01
|close
|33
|0.02
|98.78
|0.00
|0.00
|0.14
|104.07
|68
|2009.03.18 00:13
|buy
|35
|0.02
|98.71
|0.00
|0.00
|69
|2009.03.18 00:13
|close
|35
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|0.04
|104.11
|70
|2009.03.18 01:04
|buy
|36
|0.02
|98.71
|0.00
|0.00
|71
|2009.03.18 02:00
|sell
|37
|0.01
|98.44
|0.00
|0.00
|72
|2009.03.18 03:01
|buy
|38
|0.03
|98.52
|0.00
|0.00
|73
|2009.03.18 05:37
|close
|37
|0.01
|98.63
|0.00
|0.00
|-0.19
|103.92
|74
|2009.03.18 05:37
|close
|38
|0.03
|98.60
|0.00
|0.00
|0.24
|104.16
|75
|2009.03.18 05:37
|buy
|39
|0.03
|98.62
|0.00
|0.00
|76
|2009.03.18 06:00
|sell
|40
|0.01
|98.50
|0.00
|0.00
|77
|2009.03.18 07:29
|close
|40
|0.01
|98.73
|0.00
|0.00
|-0.23
|103.93
|78
|2009.03.18 07:29
|close
|39
|0.03
|98.70
|0.00
|0.00
|0.24
|104.17
|79
|2009.03.18 07:30
|close
|36
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|0.04
|104.21
|80
|2009.03.18 07:34
|buy
|41
|0.02
|98.71
|0.00
|0.00
|81
|2009.03.18 08:00
|buy
|42
|0.03
|98.56
|0.00
|0.00
|82
|2009.03.18 08:16
|close
|42
|0.03
|98.66
|0.00
|0.00
|0.30
|104.51
|83
|2009.03.18 08:58
|close
|41
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|0.04
|104.55
|84
|2009.03.18 09:00
|buy
|43
|0.02
|98.71
|0.00
|0.00
|85
|2009.03.18 09:02
|close
|43
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|0.04
|104.59
|86
|2009.03.18 10:00
|buy
|44
|0.02
|98.66
|0.00
|0.00
|87
|2009.03.18 12:09
|sell
|45
|0.01
|98.56
|0.00
|0.00
|88
|2009.03.18 13:00
|sell
|46
|0.02
|98.33
|0.00
|0.00
|89
|2009.03.18 14:00
|sell
|47
|0.03
|98.23
|0.00
|0.00
|90
|2009.03.18 15:00
|sell
|48
|0.04
|98.03
|0.00
|0.00
|91
|2009.03.18 16:13
|sell
|49
|0.05
|97.94
|0.00
|0.00
|92
|2009.03.18 17:14
|sell
|50
|0.06
|97.85
|0.00
|0.00
|93
|2009.03.18 18:17
|sell
|51
|0.07
|97.73
|0.00
|0.00
|94
|2009.03.18 18:17
|close
|34
|0.02
|97.30
|0.00
|0.00
|-3.08
|101.51
|95
|2009.03.18 18:17
|close
|50
|0.06
|97.33
|0.00
|0.00
|3.21
|104.72
|96
|2009.03.18 18:17
|close
|44
|0.02
|97.27
|0.00
|0.00
|-2.86
|101.86
|97
|2009.03.18 18:17
|close
|49
|0.05
|97.30
|0.00
|0.00
|3.29
|105.15
|98
|2009.03.18 18:17
|close
|45
|0.01
|97.27
|0.00
|0.00
|1.33
|106.48
|99
|2009.03.18 18:17
|close
|46
|0.02
|97.24
|0.00
|0.00
|2.24
|108.72
|100
|2009.03.18 18:17
|close
|47
|0.03
|97.21
|0.00
|0.00
|3.15
|111.87
|101
|2009.03.18 18:17
|close
|48
|0.04
|97.22
|0.00
|0.00
|3.33
|115.20
|102
|2009.03.18 19:00
|sell
|52
|0.02
|96.31
|0.00
|0.00
|103
|2009.03.18 19:00
|close
|51
|0.07
|96.35
|0.00
|0.00
|10.03
|125.23
|104
|2009.03.18 20:00
|sell
|53
|0.02
|96.16
|0.00
|0.00
|105
|2009.03.18 20:00
|close
|52
|0.02
|96.20
|0.00
|0.00
|0.23
|125.46
|106
|2009.03.18 21:00
|sell
|54
|0.02
|96.26
|0.00
|0.00
|107
|2009.03.18 21:09
|close
|54
|0.02
|96.21
|0.00
|0.00
|0.10
|125.56
|108
|2009.03.18 22:00
|sell
|55
|0.02
|96.04
|0.00
|0.00
|109
|2009.03.18 22:01
|close
|53
|0.02
|96.08
|0.00
|0.00
|0.17
|125.73
|110
|2009.03.18 23:00
|sell
|56
|0.02
|96.18
|0.00
|0.00
|111
|2009.03.19 00:00
|sell
|57
|0.03
|96.41
|0.00
|0.00
|112
|2009.03.19 01:43
|close
|55
|0.02
|96.25
|0.00
|0.00
|-0.46
|125.27
|113
|2009.03.19 01:43
|close
|57
|0.03
|96.25
|0.00
|0.00
|0.50
|125.77
|114
|2009.03.19 01:43
|sell
|58
|0.02
|96.27
|0.00
|0.00
|115
|2009.03.19 02:04
|close
|58
|0.02
|96.22
|0.00
|0.00
|0.10
|125.87
|116
|2009.03.19 02:07
|sell
|59
|0.02
|96.10
|0.00
|0.00
|117
|2009.03.19 02:07
|close
|56
|0.02
|96.14
|0.00
|0.00
|0.06
|125.93
|118
|2009.03.19 03:00
|sell
|60
|0.02
|96.01
|0.00
|0.00
|119
|2009.03.19 03:00
|close
|59
|0.02
|96.03
|0.00
|0.00
|0.15
|126.08
|120
|2009.03.19 04:46
|sell
|61
|0.02
|96.10
|0.00
|0.00
|121
|2009.03.19 04:47
|close
|61
|0.02
|96.05
|0.00
|0.00
|0.10
|126.18
|122
|2009.03.19 05:06
|sell
|62
|0.02
|95.92
|0.00
|0.00
|123
|2009.03.19 05:07
|close
|60
|0.02
|95.94
|0.00
|0.00
|0.15
|126.33
|124
|2009.03.19 06:00
|sell
|63
|0.02
|95.38
|0.00
|0.00
|125
|2009.03.19 06:00
|close
|62
|0.02
|95.40
|0.00
|0.00
|1.09
|127.42
|126
|2009.03.19 07:00
|sell
|64
|0.02
|95.57
|0.00
|0.00
|127
|2009.03.19 07:54
|close
|64
|0.02
|95.47
|0.00
|0.00
|0.21
|127.63
|128
|2009.03.19 08:00
|sell
|65
|0.02
|95.47
|0.00
|0.00
|129
|2009.03.19 09:00
|sell
|66
|0.03
|95.65
|0.00
|0.00
|130
|2009.03.19 10:00
|sell
|67
|0.04
|95.81
|0.00
|0.00
|131
|2009.03.19 10:28
|close
|63
|0.02
|95.66
|0.00
|0.00
|-0.59
|127.04
|132
|2009.03.19 10:28
|close
|67
|0.04
|95.66
|0.00
|0.00
|0.63
|127.67
|133
|2009.03.19 10:32
|close
|65
|0.02
|95.57
|0.00
|0.00
|-0.21
|127.46
|134
|2009.03.19 10:32
|close
|66
|0.03
|95.57
|0.00
|0.00
|0.25
|127.71
|135
|2009.03.19 11:00
|sell
|68
|0.01
|95.54
|0.00
|0.00
|136
|2009.03.19 12:00
|sell
|69
|0.02
|94.75
|0.00
|0.00
|137
|2009.03.19 12:00
|close
|68
|0.01
|94.76
|0.00
|0.00
|0.82
|128.53
|138
|2009.03.19 13:00
|sell
|70
|0.02
|94.86
|0.00
|0.00
|139
|2009.03.19 13:11
|close
|70
|0.02
|94.80
|0.00
|0.00
|0.13
|128.66
|140
|2009.03.19 14:12
|sell
|71
|0.02
|94.66
|0.00
|0.00
|141
|2009.03.19 14:12
|close
|69
|0.02
|94.67
|0.00
|0.00
|0.17
|128.83
|142
|2009.03.19 15:00
|sell
|72
|0.02
|93.96
|0.00
|0.00
|143
|2009.03.19 15:00
|close
|71
|0.02
|94.00
|0.00
|0.00
|1.40
|130.23
|144
|2009.03.19 16:00
|sell
|73
|0.02
|93.84
|0.00
|0.00
|145
|2009.03.19 16:00
|close
|72
|0.02
|93.88
|0.00
|0.00
|0.17
|130.40
|146
|2009.03.19 17:00
|sell
|74
|0.02
|93.95
|0.00
|0.00
|147
|2009.03.19 18:00
|sell
|75
|0.03
|94.53
|0.00
|0.00
|148
|2009.03.19 20:18
|sell
|76
|0.04
|94.62
|0.00
|0.00
|149
|2009.03.20 00:21
|sell
|77
|0.05
|94.72
|0.00
|0.00
|150
|2009.03.20 01:10
|sell
|78
|0.06
|94.81
|0.00
|0.00
|151
|2009.03.20 03:14
|close
|73
|0.02
|94.56
|0.00
|0.00
|-1.53
|128.87
|152
|2009.03.20 03:14
|close
|78
|0.06
|94.56
|0.00
|0.00
|1.59
|130.46
|153
|2009.03.20 03:17
|close
|74
|0.02
|94.49
|0.00
|0.00
|-1.15
|129.32
|154
|2009.03.20 03:17
|close
|77
|0.05
|94.49
|0.00
|0.00
|1.22
|130.54
|155
|2009.03.20 03:18
|close
|76
|0.04
|94.50
|0.00
|0.00
|0.50
|131.04
|156
|2009.03.20 04:16
|sell
|79
|0.02
|94.62
|0.00
|0.00
|157
|2009.03.20 04:43
|close
|79
|0.02
|94.56
|0.00
|0.00
|0.13
|131.17
|158
|2009.03.20 05:07
|sell
|80
|0.02
|94.62
|0.00
|0.00
|159
|2009.03.20 05:38
|close
|80
|0.02
|94.57
|0.00
|0.00
|0.11
|131.28
|160
|2009.03.20 06:03
|sell
|81
|0.02
|94.63
|0.00
|0.00
|161
|2009.03.20 07:06
|close
|81
|0.02
|94.58
|0.00
|0.00
|0.11
|131.39
|162
|2009.03.20 07:14
|sell
|82
|0.02
|94.62
|0.00
|0.00
|163
|2009.03.20 07:39
|close
|82
|0.02
|94.57
|0.00
|0.00
|0.11
|131.50
|164
|2009.03.20 08:00
|sell
|83
|0.02
|94.22
|0.00
|0.00
|165
|2009.03.20 08:00
|close
|75
|0.03
|94.26
|0.00
|0.00
|0.85
|132.35
|166
|2009.03.20 09:00
|sell
|84
|0.02
|94.58
|0.00
|0.00
|167
|2009.03.20 10:03
|sell
|85
|0.03
|94.67
|0.00
|0.00
|168
|2009.03.20 11:00
|buy
|86
|0.01
|95.37
|0.00
|0.00
|169
|2009.03.20 12:00
|buy
|87
|0.02
|95.56
|0.00
|0.00
|170
|2009.03.20 13:00
|buy
|88
|0.03
|95.65
|0.00
|0.00
|171
|2009.03.20 14:13
|buy
|89
|0.04
|95.27
|0.00
|0.00
|172
|2009.03.20 15:02
|buy
|90
|0.05
|95.74
|0.00
|0.00
|173
|2009.03.20 16:00
|buy
|91
|0.06
|96.21
|0.00
|0.00
|174
|2009.03.23 02:01
|buy
|92
|0.07
|96.30
|0.00
|0.00
|175
|2009.03.23 02:16
|close
|83
|0.02
|96.39
|0.00
|0.00
|-4.51
|127.84
|176
|2009.03.23 02:16
|close
|89
|0.04
|96.36
|0.00
|0.00
|4.51
|132.35
|177
|2009.03.23 02:44
|close
|84
|0.02
|96.57
|0.00
|0.00
|-4.13
|128.23
|178
|2009.03.23 02:44
|close
|90
|0.05
|96.54
|0.00
|0.00
|4.13
|132.36
|179
|2009.03.23 03:01
|buy
|93
|0.06
|96.41
|0.00
|0.00
|180
|2009.03.23 09:20
|buy
|94
|0.07
|96.50
|0.00
|0.00
|181
|2009.03.23 11:03
|buy
|95
|0.08
|96.59
|0.00
|0.00
|182
|2009.03.24 00:50
|close
|85
|0.03
|97.59
|0.00
|0.00
|-9.00
|123.36
|183
|2009.03.24 00:50
|close
|92
|0.07
|97.56
|0.00
|0.00
|9.03
|132.39
|184
|2009.03.24 00:50
|close
|86
|0.01
|97.55
|0.00
|0.00
|2.23
|134.62
|185
|2009.03.24 00:50
|close
|91
|0.06
|97.55
|0.00
|0.00
|8.22
|142.84
|186
|2009.03.24 00:50
|close
|87
|0.02
|97.54
|0.00
|0.00
|4.05
|146.89
|187
|2009.03.24 00:50
|close
|95
|0.08
|97.54
|0.00
|0.00
|7.78
|154.67
|188
|2009.03.24 00:50
|close
|88
|0.03
|97.55
|0.00
|0.00
|5.83
|160.50
|189
|2009.03.24 00:50
|close
|94
|0.07
|97.55
|0.00
|0.00
|7.52
|168.01
|190
|2009.03.24 00:50
|buy
|96
|0.02
|97.57
|0.00
|0.00
|191
|2009.03.24 00:50
|close
|93
|0.06
|97.55
|0.00
|0.00
|7.00
|175.01
|192
|2009.03.24 01:09
|buy
|97
|0.02
|97.66
|0.00
|0.00
|193
|2009.03.24 01:09
|close
|96
|0.02
|97.62
|0.00
|0.00
|0.10
|175.11
|194
|2009.03.24 02:00
|buy
|98
|0.02
|97.85
|0.00
|0.00
|195
|2009.03.24 02:00
|close
|97
|0.02
|97.83
|0.00
|0.00
|0.35
|175.46
|196
|2009.03.24 03:07
|buy
|99
|0.02
|97.76
|0.00
|0.00
|197
|2009.03.24 03:29
|close
|99
|0.02
|97.78
|0.00
|0.00
|0.04
|175.50
|198
|2009.03.24 04:01
|buy
|100
|0.02
|97.76
|0.00
|0.00
|199
|2009.03.24 04:05
|close
|100
|0.02
|97.78
|0.00
|0.00
|0.04
|175.54
|200
|2009.03.24 05:11
|buy
|101
|0.02
|97.94
|0.00
|0.00
|201
|2009.03.24 05:11
|close
|98
|0.02
|97.90
|0.00
|0.00
|0.10
|175.64
|202
|2009.03.24 06:00
|buy
|102
|0.02
|98.33
|0.00
|0.00
|203
|2009.03.24 06:00
|close
|101
|0.02
|98.29
|0.00
|0.00
|0.71
|176.35
|204
|2009.03.24 07:00
|buy
|103
|0.02
|98.11
|0.00
|0.00
|205
|2009.03.24 07:05
|close
|103
|0.02
|98.20
|0.00
|0.00
|0.18
|176.53
|206
|2009.03.24 08:01
|buy
|104
|0.02
|98.24
|0.00
|0.00
|207
|2009.03.24 08:06
|close
|104
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|0.04
|176.57
|208
|2009.03.24 09:00
|buy
|105
|0.02
|98.23
|0.00
|0.00
|209
|2009.03.24 09:05
|close
|105
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|0.06
|176.63
|210
|2009.03.24 10:00
|buy
|106
|0.02
|98.05
|0.00
|0.00
|211
|2009.03.24 10:16
|close
|106
|0.02
|98.18
|0.00
|0.00
|0.26
|176.89
|212
|2009.03.24 11:00
|buy
|107
|0.02
|98.23
|0.00
|0.00
|213
|2009.03.24 11:02
|close
|107
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|0.06
|176.95
|214
|2009.03.24 12:26
|buy
|108
|0.02
|98.24
|0.00
|0.00
|215
|2009.03.24 13:28
|close
|108
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|0.04
|176.99
|216
|2009.03.24 14:12
|buy
|109
|0.02
|98.42
|0.00
|0.00
|217
|2009.03.24 14:12
|close
|102
|0.02
|98.38
|0.00
|0.00
|0.10
|177.09
|218
|2009.03.24 15:00
|buy
|110
|0.02
|98.00
|0.00
|0.00
|219
|2009.03.24 16:00
|buy
|111
|0.03
|97.89
|0.00
|0.00
|220
|2009.03.24 17:26
|close
|109
|0.02
|98.11
|0.00
|0.00
|-0.63
|176.46
|221
|2009.03.24 17:26
|close
|111
|0.03
|98.11
|0.00
|0.00
|0.67
|177.13
|222
|2009.03.24 17:26
|buy
|112
|0.02
|98.13
|0.00
|0.00
|223
|2009.03.24 17:26
|close
|110
|0.02
|98.11
|0.00
|0.00
|0.22
|177.35
|224
|2009.03.24 18:03
|buy
|113
|0.02
|98.21
|0.00
|0.00
|225
|2009.03.24 18:03
|close
|112
|0.02
|98.17
|0.00
|0.00
|0.08
|177.43
|226
|2009.03.24 19:00
|buy
|114
|0.02
|97.89
|0.00
|0.00
|227
|2009.03.24 20:00
|buy
|115
|0.03
|97.80
|0.00
|0.00
|228
|2009.03.24 22:05
|close
|113
|0.02
|97.97
|0.00
|0.00
|-0.49
|176.94
|229
|2009.03.24 22:05
|close
|115
|0.03
|97.97
|0.00
|0.00
|0.52
|177.46
|230
|2009.03.24 22:05
|buy
|116
|0.02
|97.99
|0.00
|0.00
|231
|2009.03.24 22:05
|close
|114
|0.02
|97.98
|0.00
|0.00
|0.18
|177.64
|232
|2009.03.24 23:00
|buy
|117
|0.02
|98.15
|0.00
|0.00
|233
|2009.03.24 23:00
|close
|116
|0.02
|98.11
|0.00
|0.00
|0.24
|177.88
|234
|2009.03.24 23:52
|close at stop
|117
|0.02
|98.31
|0.00
|0.00
|0.33
|178.21