Strategy Tester Report
PipMakerV9-1_LM
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)

SymbolUSDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2009.03.16 00:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.16 - 2009.03.25)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLotIncrease=true; Buy=true; Sell=true; smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; SmallestLotSize=2; MaxLotSize=1; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=0.001; TrendProfitTarget=1; SafetyLevelPercentage=1; SafetyProfitTargetPercent=1; OpenOnTick=0; Spacing=8; TrendSpacing=8; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=0; OrdersToClose=1; MinimumOrdersToCloseLosing=1; MaxMarginPercentage=15; TrendTimeFrame=15; TrendPeriods=150; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=true; MaxLoss=30; ExitAllTrades=true; StopTrading=true; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=true;
Bars in test1167Ticks modelled109592Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit100.00
Total net profit78.21Gross profit109.84Gross loss-31.62
Profit factor3.47Expected payoff0.67
Absolute drawdown3.37Maximal drawdown28.45 (17.05%)Relative drawdown17.05% (28.45)
Total trades117Short positions (won %)46 (71.74%)Long positions (won %)71 (92.96%)
Profit trades (% of total)99 (84.62%)Loss trades (% of total)18 (15.38%)
Largestprofit trade10.03loss trade-9.00
Averageprofit trade1.11loss trade-1.76
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (53.73)consecutive losses (loss in money)1 (-9.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)53.73 (21)consecutive loss (count of losses)-9.00 (1)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.03.16 00:00buy10.0198.110.000.00
22009.03.16 01:00buy20.0298.400.000.00
32009.03.16 01:00close10.0198.380.000.000.27100.27
42009.03.16 02:14buy30.0298.310.000.00
52009.03.16 02:36close30.0298.330.000.000.04100.31
62009.03.16 03:00buy40.0298.290.000.00
72009.03.16 03:05close40.0298.320.000.000.06100.37
82009.03.16 04:00buy50.0298.250.000.00
92009.03.16 05:38buy60.0398.160.000.00
102009.03.16 07:09close60.0398.260.000.000.31100.68
112009.03.16 07:20buy70.0398.160.000.00
122009.03.16 07:50close70.0398.260.000.000.31100.99
132009.03.16 07:50close50.0298.300.000.000.10101.09
142009.03.16 08:00buy80.0298.290.000.00
152009.03.16 08:03close80.0298.320.000.000.06101.15
162009.03.16 09:00buy90.0298.120.000.00
172009.03.16 09:57close90.0298.240.000.000.24101.39
182009.03.16 10:00buy100.0298.310.000.00
192009.03.16 10:40close100.0298.330.000.000.04101.43
202009.03.16 11:00buy110.0298.310.000.00
212009.03.16 11:07close110.0298.330.000.000.04101.47
222009.03.16 12:00buy120.0298.580.000.00
232009.03.16 12:00close20.0298.560.000.000.32101.79
242009.03.16 13:00buy130.0298.450.000.00
252009.03.16 13:14close130.0298.490.000.000.08101.87
262009.03.16 14:00buy140.0298.430.000.00
272009.03.16 14:00close140.0298.480.000.000.10101.97
282009.03.16 15:00buy150.0298.130.000.00
292009.03.16 16:07sell160.0198.110.000.00
302009.03.16 16:50close160.0198.350.000.00-0.24101.73
312009.03.16 16:50close150.0298.320.000.000.39102.12
322009.03.16 17:00buy170.0298.350.000.00
332009.03.16 18:00buy180.0398.250.000.00
342009.03.16 19:53sell190.0198.160.000.00
352009.03.16 21:16sell200.0298.070.000.00
362009.03.17 06:02buy210.0498.670.000.00
372009.03.17 06:03close200.0298.720.000.00-1.33100.79
382009.03.17 06:03close180.0398.690.000.001.33102.13
392009.03.17 06:03close190.0198.710.000.00-0.56101.57
402009.03.17 06:03close170.0298.680.000.000.67102.23
412009.03.17 06:03close120.0298.690.000.000.22102.45
422009.03.17 07:00buy220.0298.770.000.00
432009.03.17 07:00close210.0498.750.000.000.32102.77
442009.03.17 08:00buy230.0298.680.000.00
452009.03.17 09:00buy240.0398.470.000.00
462009.03.17 09:14close240.0398.600.000.000.40103.17
472009.03.17 10:04buy250.0398.600.000.00
482009.03.17 10:09close250.0398.660.000.000.18103.35
492009.03.17 11:31close230.0298.700.000.000.04103.39
502009.03.17 12:05buy260.0298.680.000.00
512009.03.17 12:07close260.0298.700.000.000.04103.43
522009.03.17 13:00buy270.0298.890.000.00
532009.03.17 13:00close220.0298.880.000.000.22103.65
542009.03.17 14:12buy280.0298.800.000.00
552009.03.17 15:11close280.0298.820.000.000.04103.69
562009.03.17 15:14buy290.0298.800.000.00
572009.03.17 15:32close290.0298.820.000.000.04103.73
582009.03.17 16:01buy300.0298.800.000.00
592009.03.17 16:17close300.0298.820.000.000.04103.77
602009.03.17 17:00buy310.0298.630.000.00
612009.03.17 18:56buy320.0398.510.000.00
622009.03.17 22:40close270.0298.670.000.00-0.45103.32
632009.03.17 22:40close320.0398.670.000.000.49103.81
642009.03.17 22:53buy330.0298.710.000.00
652009.03.17 22:53close310.0298.690.000.000.12103.93
662009.03.17 23:01buy340.0298.800.000.00
672009.03.17 23:01close330.0298.780.000.000.14104.07
682009.03.18 00:13buy350.0298.710.000.00
692009.03.18 00:13close350.0298.730.000.000.04104.11
702009.03.18 01:04buy360.0298.710.000.00
712009.03.18 02:00sell370.0198.440.000.00
722009.03.18 03:01buy380.0398.520.000.00
732009.03.18 05:37close370.0198.630.000.00-0.19103.92
742009.03.18 05:37close380.0398.600.000.000.24104.16
752009.03.18 05:37buy390.0398.620.000.00
762009.03.18 06:00sell400.0198.500.000.00
772009.03.18 07:29close400.0198.730.000.00-0.23103.93
782009.03.18 07:29close390.0398.700.000.000.24104.17
792009.03.18 07:30close360.0298.730.000.000.04104.21
802009.03.18 07:34buy410.0298.710.000.00
812009.03.18 08:00buy420.0398.560.000.00
822009.03.18 08:16close420.0398.660.000.000.30104.51
832009.03.18 08:58close410.0298.730.000.000.04104.55
842009.03.18 09:00buy430.0298.710.000.00
852009.03.18 09:02close430.0298.730.000.000.04104.59
862009.03.18 10:00buy440.0298.660.000.00
872009.03.18 12:09sell450.0198.560.000.00
882009.03.18 13:00sell460.0298.330.000.00
892009.03.18 14:00sell470.0398.230.000.00
902009.03.18 15:00sell480.0498.030.000.00
912009.03.18 16:13sell490.0597.940.000.00
922009.03.18 17:14sell500.0697.850.000.00
932009.03.18 18:17sell510.0797.730.000.00
942009.03.18 18:17close340.0297.300.000.00-3.08101.51
952009.03.18 18:17close500.0697.330.000.003.21104.72
962009.03.18 18:17close440.0297.270.000.00-2.86101.86
972009.03.18 18:17close490.0597.300.000.003.29105.15
982009.03.18 18:17close450.0197.270.000.001.33106.48
992009.03.18 18:17close460.0297.240.000.002.24108.72
1002009.03.18 18:17close470.0397.210.000.003.15111.87
1012009.03.18 18:17close480.0497.220.000.003.33115.20
1022009.03.18 19:00sell520.0296.310.000.00
1032009.03.18 19:00close510.0796.350.000.0010.03125.23
1042009.03.18 20:00sell530.0296.160.000.00
1052009.03.18 20:00close520.0296.200.000.000.23125.46
1062009.03.18 21:00sell540.0296.260.000.00
1072009.03.18 21:09close540.0296.210.000.000.10125.56
1082009.03.18 22:00sell550.0296.040.000.00
1092009.03.18 22:01close530.0296.080.000.000.17125.73
1102009.03.18 23:00sell560.0296.180.000.00
1112009.03.19 00:00sell570.0396.410.000.00
1122009.03.19 01:43close550.0296.250.000.00-0.46125.27
1132009.03.19 01:43close570.0396.250.000.000.50125.77
1142009.03.19 01:43sell580.0296.270.000.00
1152009.03.19 02:04close580.0296.220.000.000.10125.87
1162009.03.19 02:07sell590.0296.100.000.00
1172009.03.19 02:07close560.0296.140.000.000.06125.93
1182009.03.19 03:00sell600.0296.010.000.00
1192009.03.19 03:00close590.0296.030.000.000.15126.08
1202009.03.19 04:46sell610.0296.100.000.00
1212009.03.19 04:47close610.0296.050.000.000.10126.18
1222009.03.19 05:06sell620.0295.920.000.00
1232009.03.19 05:07close600.0295.940.000.000.15126.33
1242009.03.19 06:00sell630.0295.380.000.00
1252009.03.19 06:00close620.0295.400.000.001.09127.42
1262009.03.19 07:00sell640.0295.570.000.00
1272009.03.19 07:54close640.0295.470.000.000.21127.63
1282009.03.19 08:00sell650.0295.470.000.00
1292009.03.19 09:00sell660.0395.650.000.00
1302009.03.19 10:00sell670.0495.810.000.00
1312009.03.19 10:28close630.0295.660.000.00-0.59127.04
1322009.03.19 10:28close670.0495.660.000.000.63127.67
1332009.03.19 10:32close650.0295.570.000.00-0.21127.46
1342009.03.19 10:32close660.0395.570.000.000.25127.71
1352009.03.19 11:00sell680.0195.540.000.00
1362009.03.19 12:00sell690.0294.750.000.00
1372009.03.19 12:00close680.0194.760.000.000.82128.53
1382009.03.19 13:00sell700.0294.860.000.00
1392009.03.19 13:11close700.0294.800.000.000.13128.66
1402009.03.19 14:12sell710.0294.660.000.00
1412009.03.19 14:12close690.0294.670.000.000.17128.83
1422009.03.19 15:00sell720.0293.960.000.00
1432009.03.19 15:00close710.0294.000.000.001.40130.23
1442009.03.19 16:00sell730.0293.840.000.00
1452009.03.19 16:00close720.0293.880.000.000.17130.40
1462009.03.19 17:00sell740.0293.950.000.00
1472009.03.19 18:00sell750.0394.530.000.00
1482009.03.19 20:18sell760.0494.620.000.00
1492009.03.20 00:21sell770.0594.720.000.00
1502009.03.20 01:10sell780.0694.810.000.00
1512009.03.20 03:14close730.0294.560.000.00-1.53128.87
1522009.03.20 03:14close780.0694.560.000.001.59130.46
1532009.03.20 03:17close740.0294.490.000.00-1.15129.32
1542009.03.20 03:17close770.0594.490.000.001.22130.54
1552009.03.20 03:18close760.0494.500.000.000.50131.04
1562009.03.20 04:16sell790.0294.620.000.00
1572009.03.20 04:43close790.0294.560.000.000.13131.17
1582009.03.20 05:07sell800.0294.620.000.00
1592009.03.20 05:38close800.0294.570.000.000.11131.28
1602009.03.20 06:03sell810.0294.630.000.00
1612009.03.20 07:06close810.0294.580.000.000.11131.39
1622009.03.20 07:14sell820.0294.620.000.00
1632009.03.20 07:39close820.0294.570.000.000.11131.50
1642009.03.20 08:00sell830.0294.220.000.00
1652009.03.20 08:00close750.0394.260.000.000.85132.35
1662009.03.20 09:00sell840.0294.580.000.00
1672009.03.20 10:03sell850.0394.670.000.00
1682009.03.20 11:00buy860.0195.370.000.00
1692009.03.20 12:00buy870.0295.560.000.00
1702009.03.20 13:00buy880.0395.650.000.00
1712009.03.20 14:13buy890.0495.270.000.00
1722009.03.20 15:02buy900.0595.740.000.00
1732009.03.20 16:00buy910.0696.210.000.00
1742009.03.23 02:01buy920.0796.300.000.00
1752009.03.23 02:16close830.0296.390.000.00-4.51127.84
1762009.03.23 02:16close890.0496.360.000.004.51132.35
1772009.03.23 02:44close840.0296.570.000.00-4.13128.23
1782009.03.23 02:44close900.0596.540.000.004.13132.36
1792009.03.23 03:01buy930.0696.410.000.00
1802009.03.23 09:20buy940.0796.500.000.00
1812009.03.23 11:03buy950.0896.590.000.00
1822009.03.24 00:50close850.0397.590.000.00-9.00123.36
1832009.03.24 00:50close920.0797.560.000.009.03132.39
1842009.03.24 00:50close860.0197.550.000.002.23134.62
1852009.03.24 00:50close910.0697.550.000.008.22142.84
1862009.03.24 00:50close870.0297.540.000.004.05146.89
1872009.03.24 00:50close950.0897.540.000.007.78154.67
1882009.03.24 00:50close880.0397.550.000.005.83160.50
1892009.03.24 00:50close940.0797.550.000.007.52168.01
1902009.03.24 00:50buy960.0297.570.000.00
1912009.03.24 00:50close930.0697.550.000.007.00175.01
1922009.03.24 01:09buy970.0297.660.000.00
1932009.03.24 01:09close960.0297.620.000.000.10175.11
1942009.03.24 02:00buy980.0297.850.000.00
1952009.03.24 02:00close970.0297.830.000.000.35175.46
1962009.03.24 03:07buy990.0297.760.000.00
1972009.03.24 03:29close990.0297.780.000.000.04175.50
1982009.03.24 04:01buy1000.0297.760.000.00
1992009.03.24 04:05close1000.0297.780.000.000.04175.54
2002009.03.24 05:11buy1010.0297.940.000.00
2012009.03.24 05:11close980.0297.900.000.000.10175.64
2022009.03.24 06:00buy1020.0298.330.000.00
2032009.03.24 06:00close1010.0298.290.000.000.71176.35
2042009.03.24 07:00buy1030.0298.110.000.00
2052009.03.24 07:05close1030.0298.200.000.000.18176.53
2062009.03.24 08:01buy1040.0298.240.000.00
2072009.03.24 08:06close1040.0298.260.000.000.04176.57
2082009.03.24 09:00buy1050.0298.230.000.00
2092009.03.24 09:05close1050.0298.260.000.000.06176.63
2102009.03.24 10:00buy1060.0298.050.000.00
2112009.03.24 10:16close1060.0298.180.000.000.26176.89
2122009.03.24 11:00buy1070.0298.230.000.00
2132009.03.24 11:02close1070.0298.260.000.000.06176.95
2142009.03.24 12:26buy1080.0298.240.000.00
2152009.03.24 13:28close1080.0298.260.000.000.04176.99
2162009.03.24 14:12buy1090.0298.420.000.00
2172009.03.24 14:12close1020.0298.380.000.000.10177.09
2182009.03.24 15:00buy1100.0298.000.000.00
2192009.03.24 16:00buy1110.0397.890.000.00
2202009.03.24 17:26close1090.0298.110.000.00-0.63176.46
2212009.03.24 17:26close1110.0398.110.000.000.67177.13
2222009.03.24 17:26buy1120.0298.130.000.00
2232009.03.24 17:26close1100.0298.110.000.000.22177.35
2242009.03.24 18:03buy1130.0298.210.000.00
2252009.03.24 18:03close1120.0298.170.000.000.08177.43
2262009.03.24 19:00buy1140.0297.890.000.00
2272009.03.24 20:00buy1150.0397.800.000.00
2282009.03.24 22:05close1130.0297.970.000.00-0.49176.94
2292009.03.24 22:05close1150.0397.970.000.000.52177.46
2302009.03.24 22:05buy1160.0297.990.000.00
2312009.03.24 22:05close1140.0297.980.000.000.18177.64
2322009.03.24 23:00buy1170.0298.150.000.00
2332009.03.24 23:00close1160.0298.110.000.000.24177.88
2342009.03.24 23:52close at stop1170.0298.310.000.000.33178.21