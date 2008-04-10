Strategy Tester Report
The Mac D Reverse TSU EA
Masterforex-Demo (Build 223)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2008.04.09 00:00 - 2009.04.10 13:00 (2008.04.09 - 2009.12.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersS1a="---------------- Entry Settings"; MACDFast=11; MACDSlow=12; MACDSMA=11; S1b="---------------- Filter Settings"; Use0Level=true; UseMinLevel=false; MinUp=-0.0003; MinDown=0.0003; UseM1SMA=true; SMATF=1; SMAPeriod=100; UseZigZag=true; ZigZagTF=0; ExtDepth=33; ExtDeviation=5; ExtBackstep=3; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false; RiskPercent=1; Martingale=false; Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=0; TakeProfit=0; HideSL=false; HideTP=false; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=1; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false; HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=false;
Bars in test7179Ticks modelled4895494Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors13
Initial deposit10000.00
Total net profit-762.58Gross profit7370.46Gross loss-8133.04
Profit factor0.91Expected payoff-6.69
Absolute drawdown1386.22Maximal drawdown3042.44 (26.10%)Relative drawdown26.10% (3042.44)
Total trades114Short positions (won %)57 (75.44%)Long positions (won %)57 (54.39%)
Profit trades (% of total)74 (64.91%)Loss trades (% of total)40 (35.09%)
Largestprofit trade272.10loss trade-1128.64
Averageprofit trade99.60loss trade-203.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (1270.80)consecutive losses (loss in money)3 (-1131.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1270.80 (8)consecutive loss (count of losses)-1131.30 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.04.10 01:12sell10.101.58250.00000.0000
22008.04.14 07:35close10.101.57200.00000.0000102.4810102.48
32008.04.14 07:35buy20.101.57190.00000.0000
42008.04.14 20:00close20.101.58150.00000.000096.0010198.48
52008.04.14 20:00sell30.101.58160.00000.0000
62008.04.16 02:11close30.101.57880.00000.000025.4810223.96
72008.04.16 02:11buy40.101.57870.00000.0000
82008.04.16 21:00close40.101.59570.00000.0000170.0010393.96
92008.04.16 21:00sell50.101.59560.00000.0000
102008.04.18 21:01close50.101.57730.00000.0000177.9610571.92
112008.04.18 21:01buy60.101.57740.00000.0000
122008.04.23 00:24close60.101.59870.00000.0000210.3010782.22
132008.04.23 01:06sell70.101.59890.00000.0000
142008.04.24 09:00close70.101.58540.00000.0000131.2210913.44
152008.04.24 09:00buy80.101.58550.00000.0000
162008.05.01 08:02close80.101.56310.00000.0000-230.3010683.14
172008.05.01 08:02sell90.101.56320.00000.0000
182008.05.01 22:00close90.101.54600.00000.0000172.0010855.14
192008.05.01 22:00buy100.101.54590.00000.0000
202008.05.05 14:00close100.101.54600.00000.0000-0.8010854.34
212008.05.05 14:00sell110.101.54590.00000.0000
222008.05.07 21:00close110.101.53970.00000.000059.4810913.82
232008.05.07 21:00buy120.101.53980.00000.0000
242008.05.09 15:00close120.101.54570.00000.000055.4010969.22
252008.05.09 15:00sell130.101.54560.00000.0000
262008.05.12 13:00close130.101.54420.00000.000012.7410981.96
272008.05.12 13:00buy140.101.54430.00000.0000
282008.05.13 02:00close140.101.55340.00000.000090.1011072.06
292008.05.13 02:00sell150.101.55330.00000.0000
302008.05.14 14:00close150.101.54300.00000.0000101.7411173.80
312008.05.14 14:00buy160.101.54310.00000.0000
322008.05.15 14:01close160.101.54970.00000.000063.3011237.10
332008.05.15 14:01sell170.101.54990.00000.0000
342008.05.23 00:00close170.101.57350.00000.0000-246.0810991.02
352008.05.23 00:00buy180.101.57340.00000.0000
362008.06.03 00:00close180.101.55380.00000.0000-204.1010786.92
372008.06.03 00:02sell190.101.55350.00000.0000
382008.06.04 03:00close190.101.54510.00000.000082.7410869.66
392008.06.04 03:00buy200.101.54520.00000.0000
402008.06.06 01:00close200.101.55820.00000.0000126.4010996.06
412008.06.06 01:01sell210.101.55830.00000.0000
422008.06.10 08:00close210.101.56080.00000.0000-27.5210968.54
432008.06.10 08:00buy220.101.56090.00000.0000
442008.06.16 19:00close220.101.54720.00000.0000-142.4010826.14
452008.06.16 19:00sell230.101.54710.00000.0000
462008.06.18 19:02close230.101.55030.00000.0000-34.5210791.62
472008.06.18 19:02buy240.101.55040.00000.0000
482008.06.19 08:00close240.101.55630.00000.000056.3010847.92
492008.06.19 08:00sell250.101.55610.00000.0000
502008.06.23 20:00close250.101.55140.00000.000044.4810892.40
512008.06.23 20:00buy260.101.55130.00000.0000
522008.06.24 22:00close260.101.55750.00000.000061.1010953.50
532008.06.24 22:00sell270.101.55760.00000.0000
542008.07.01 07:00close270.101.57560.00000.0000-188.8210764.68
552008.07.01 07:00buy280.101.57570.00000.0000
562008.07.02 13:00close280.101.57960.00000.000038.1010802.78
572008.07.02 13:00sell290.101.57970.00000.0000
582008.07.04 00:00close290.101.57060.00000.000085.9610888.74
592008.07.04 00:01buy300.101.57050.00000.0000
602008.07.08 03:42close300.101.57210.00000.000014.2010902.94
612008.07.08 03:42sell310.101.57200.00000.0000
622008.07.17 01:40close310.101.58230.00000.0000-116.8610786.08
632008.07.17 01:40buy320.101.58220.00000.0000
642008.07.21 16:00close320.101.58450.00000.000021.2010807.28
652008.07.21 16:00sell330.101.58460.00000.0000
662008.07.23 01:00close330.101.57880.00000.000055.4810862.76
672008.07.23 01:02buy340.101.57890.00000.0000
682008.07.25 17:00close340.101.56940.00000.0000-98.6010764.16
692008.07.25 17:00sell350.101.56930.00000.0000
702008.07.30 00:00close350.101.55890.00000.0000100.2210864.38
712008.07.30 00:00buy360.101.55900.00000.0000
722008.07.31 15:15close360.101.56110.00000.000018.3010882.68
732008.07.31 15:15sell370.101.56090.00000.0000
742008.08.01 10:00close370.101.55680.00000.000039.7410922.42
752008.08.01 10:00buy380.101.55670.00000.0000
762008.08.04 11:55close380.101.55850.00000.000017.1010939.52
772008.08.04 11:55sell390.101.55840.00000.0000
782008.08.05 18:00close390.101.54870.00000.000095.7411035.26
792008.08.05 18:00buy400.101.54860.00000.0000
802008.08.13 13:00close400.101.49210.00000.0000-572.2010463.06
812008.08.13 13:00sell410.101.49190.00000.0000
822008.08.15 06:00close410.101.47830.00000.0000130.9610594.02
832008.08.15 06:00buy420.101.47840.00000.0000
842008.08.20 05:00close420.101.47640.00000.0000-22.7010571.32
852008.08.20 05:01sell430.101.47630.00000.0000
862008.08.25 11:00close430.101.47430.00000.000013.7010585.02
872008.08.25 11:00buy440.101.47440.00000.0000
882008.08.27 17:00close440.101.47220.00000.0000-23.8010561.22
892008.08.27 17:00sell450.101.47210.00000.0000
902008.09.01 01:01close450.101.47090.00000.00005.7010566.92
912008.09.01 01:01buy460.101.47080.00000.0000
922008.09.04 14:00close460.101.44700.00000.0000-242.5010324.42
932008.09.04 14:00sell470.101.44710.00000.0000
942008.09.05 04:00close470.101.42690.00000.0000200.7410525.16
952008.09.05 04:00buy480.101.42700.00000.0000
962008.09.08 11:00close480.101.43080.00000.000037.1010562.26
972008.09.08 11:00sell490.101.43070.00000.0000
982008.09.09 01:29close490.101.41290.00000.0000176.7410739.00
992008.09.09 01:30buy500.101.41280.00000.0000
1002008.09.15 11:00close500.101.43090.00000.0000175.6010914.60
1012008.09.15 11:00sell510.101.43080.00000.0000
1022008.09.17 03:00close510.101.41700.00000.0000135.4811050.08
1032008.09.17 03:00buy520.101.41720.00000.0000
1042008.09.18 06:00close520.101.43390.00000.0000164.3011214.38
1052008.09.18 06:00sell530.101.43400.00000.0000
1062008.09.19 10:00close530.101.42300.00000.0000108.7411323.12
1072008.09.19 10:00buy540.101.42290.00000.0000
1082008.09.22 09:00close540.101.45020.00000.0000272.1011595.22
1092008.09.22 09:00sell550.101.45030.00000.0000
1102008.09.25 03:00close550.101.46540.00000.0000-157.3011437.92
1112008.09.25 03:00buy560.101.46530.00000.0000
1122008.09.25 12:00close560.101.47070.00000.000054.0011491.92
1132008.09.25 12:00sell570.101.47080.00000.0000
1142008.09.26 02:00close570.101.46440.00000.000062.7411554.66
1152008.09.26 02:00buy580.101.46430.00000.0000
1162008.10.07 21:00close580.101.35830.00000.0000-1068.1010486.56
1172008.10.07 21:00sell590.101.35840.00000.0000
1182008.10.10 11:00close590.101.36110.00000.0000-33.3010453.26
1192008.10.10 11:00buy600.101.36130.00000.0000
1202008.10.13 14:00close600.101.35840.00000.0000-29.9010423.36
1212008.10.13 14:00sell610.101.35850.00000.0000
1222008.10.16 05:00close610.101.34970.00000.000081.7010505.06
1232008.10.16 05:00buy620.101.34990.00000.0000
1242008.10.20 12:00close620.101.34810.00000.0000-19.8010485.26
1252008.10.20 12:00sell630.101.34820.00000.0000
1262008.10.20 23:00close630.101.33310.00000.0000151.0010636.26
1272008.10.20 23:00buy640.101.33330.00000.0000
1282008.10.24 04:00close640.101.28490.00000.0000-489.4010146.86
1292008.10.24 04:00sell650.101.28480.00000.0000
1302008.10.24 16:00close650.101.26620.00000.0000186.0010332.86
1312008.10.24 16:00buy660.101.26630.00000.0000
1322008.10.29 04:00close660.101.27170.00000.000051.3010384.16
1332008.10.29 04:00sell670.101.27160.00000.0000
1342008.10.31 06:00close670.101.28530.00000.0000-142.0410242.12
1352008.10.31 06:00buy680.101.28550.00000.0000
1362008.11.04 23:37close680.101.29830.00000.0000126.2010368.32
1372008.11.04 23:37sell690.101.29840.00000.0000
1382008.11.07 05:00close690.101.27220.00000.0000255.7010624.02
1392008.11.07 05:00buy700.101.27240.00000.0000
1402008.11.10 09:00close700.101.28310.00000.0000106.1010730.12
1412008.11.10 09:00sell710.101.28320.00000.0000
1422008.11.11 06:00close710.101.27450.00000.000085.7410815.86
1432008.11.11 06:00buy720.101.27460.00000.0000
1442008.11.14 04:00close720.101.27420.00000.0000-8.5010807.36
1452008.11.14 04:00sell730.101.27390.00000.0000
1462008.11.19 02:00close730.101.26370.00000.000098.2210905.58
1472008.11.19 02:00buy740.101.26330.00000.0000
1482008.11.21 17:00close740.101.25670.00000.0000-69.6010835.98
1492008.11.21 17:00sell750.101.25660.00000.0000
1502008.11.28 21:00close750.101.26970.00000.0000-139.8210696.16
1512008.11.28 21:01buy760.101.26980.00000.0000
1522008.12.02 22:01close760.101.26930.00000.0000-6.8010689.36
1532008.12.02 22:01sell770.101.26940.00000.0000
1542008.12.04 15:01close770.101.26320.00000.000056.9610746.32
1552008.12.04 15:01buy780.101.26310.00000.0000
1562008.12.05 00:01close780.101.27760.00000.0000144.1010890.42
1572008.12.05 00:02sell790.101.27770.00000.0000
1582008.12.19 22:00close790.101.38880.00000.0000-1128.649761.78
1592008.12.19 22:00buy800.101.38870.00000.0000
1602008.12.26 18:00close800.101.40520.00000.0000158.709920.48
1612008.12.26 18:00sell810.101.40550.00000.0000
1622008.12.30 03:00close810.101.40620.00000.0000-9.529910.96
1632008.12.30 03:00buy820.101.40640.00000.0000
1642009.01.07 21:00close820.101.36490.00000.0000-422.209488.76
1652009.01.07 21:00sell830.101.36480.00000.0000
1662009.01.12 05:01close830.101.34240.00000.0000217.709706.46
1672009.01.12 06:48buy840.101.33980.00000.0000
1682009.01.16 18:00close840.101.32510.00000.0000-152.409554.06
1692009.01.16 18:00sell850.101.32520.00000.0000
1702009.01.20 05:01close850.101.30310.00000.0000218.489772.54
1712009.01.20 05:01buy860.101.30300.00000.0000
1722009.01.22 03:00close860.101.29790.00000.0000-54.609717.94
1732009.01.22 03:00sell870.101.29770.00000.0000
1742009.01.23 18:16close870.101.28330.00000.0000142.749860.68
1752009.01.23 18:16buy880.101.28340.00000.0000
1762009.01.26 03:00close880.101.28770.00000.000042.109902.78
1772009.01.26 03:00sell890.101.28780.00000.0000
1782009.01.29 08:00close890.101.31150.00000.0000-243.309659.48
1792009.01.29 08:00buy900.101.31140.00000.0000
1802009.02.03 09:00close900.101.28250.00000.0000-291.709367.78
1812009.02.03 09:00sell910.101.28240.00000.0000
1822009.02.05 05:32close910.101.28300.00000.0000-11.049356.74
1832009.02.05 05:32buy920.101.28310.00000.0000
1842009.02.09 05:00close920.101.29160.00000.000083.209439.94
1852009.02.09 05:00sell930.101.29170.00000.0000
1862009.02.10 09:00close930.101.28740.00000.000041.749481.68
1872009.02.10 09:00buy940.101.28730.00000.0000
1882009.02.19 19:00close940.101.26730.00000.0000-209.909271.78
1892009.02.19 19:00sell950.101.26750.00000.0000
1902009.02.20 18:00close950.101.26140.00000.000059.749331.52
1912009.02.20 18:00buy960.101.26150.00000.0000
1922009.02.23 03:01close960.101.27880.00000.0000172.109503.62
1932009.02.23 03:01sell970.101.27870.00000.0000
1942009.02.26 01:01close970.101.27230.00000.000057.709561.32
1952009.02.26 01:01buy980.101.27210.00000.0000
1962009.03.03 13:00close980.101.26320.00000.0000-91.709469.62
1972009.03.03 13:00sell990.101.26310.00000.0000
1982009.03.03 23:00close990.101.25850.00000.000046.009515.62
1992009.03.03 23:00buy1000.101.25840.00000.0000
2002009.03.05 03:00close1000.101.26030.00000.000015.409531.02
2012009.03.05 03:00sell1010.101.26050.00000.0000
2022009.03.05 19:00close1010.101.25670.00000.000038.009569.02
2032009.03.05 19:00buy1020.101.25710.00000.0000
2042009.03.06 15:00close1020.101.26610.00000.000089.109658.12
2052009.03.06 15:00sell1030.101.26620.00000.0000
2062009.03.09 17:00close1030.101.26320.00000.000028.749686.86
2072009.03.09 17:00buy1040.101.26300.00000.0000
2082009.03.10 13:00close1040.101.26960.00000.000065.109751.96
2092009.03.10 13:00sell1050.101.26970.00000.0000
2102009.03.23 20:00close1050.101.36200.00000.0000-939.388812.58
2112009.03.23 20:00buy1060.101.36150.00000.0000
2122009.03.26 17:00close1060.101.35450.00000.0000-74.508738.08
2132009.03.26 17:00sell1070.101.35460.00000.0000
2142009.03.27 21:00close1070.101.33030.00000.0000241.748979.82
2152009.03.27 21:00buy1080.101.33040.00000.0000
2162009.03.31 18:00close1080.101.32810.00000.0000-24.808955.02
2172009.03.31 18:00sell1090.101.32780.00000.0000
2182009.04.01 12:00close1090.101.32020.00000.000074.749029.76
2192009.04.01 12:00buy1100.101.32030.00000.0000
2202009.04.02 22:00close1100.101.34430.00000.0000237.309267.06
2212009.04.02 22:00sell1110.101.34440.00000.0000
2222009.04.07 00:00close1110.101.34160.00000.000024.229291.28
2232009.04.07 00:00buy1120.101.34170.00000.0000
2242009.04.09 14:00close1120.101.32780.00000.0000-142.609148.68
2252009.04.09 14:00sell1130.101.32760.00000.0000
2262009.04.10 01:22close1130.101.31650.00000.0000109.749258.42
2272009.04.10 01:22buy1140.101.31660.00000.0000
2282009.04.10 13:23close at stop1140.101.31450.00000.0000-21.009237.42