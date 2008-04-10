Strategy Tester Report
The Mac D Reverse TSU EA
Masterforex-Demo (Build 223)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.04.09 00:00 - 2009.04.10 13:00 (2008.04.09 - 2009.12.20)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|S1a="---------------- Entry Settings"; MACDFast=11; MACDSlow=12; MACDSMA=11; S1b="---------------- Filter Settings"; Use0Level=true;
UseMinLevel=false;
MinUp=-0.0003; MinDown=0.0003; UseM1SMA=true;
SMATF=1; SMAPeriod=100; UseZigZag=true;
ZigZagTF=0; ExtDepth=33; ExtDeviation=5; ExtBackstep=3; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false;
RiskPercent=1; Martingale=false;
Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=0; TakeProfit=0; HideSL=false;
HideTP=false;
TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=1; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false;
HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=false;
|Bars in test
|7179
|Ticks modelled
|4895494
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|13
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-762.58
|Gross profit
|7370.46
|Gross loss
|-8133.04
|Profit factor
|0.91
|Expected payoff
|-6.69
|Absolute drawdown
|1386.22
|Maximal drawdown
|3042.44 (26.10%)
|Relative drawdown
|26.10% (3042.44)
|Total trades
|114
|Short positions (won %)
|57 (75.44%)
|Long positions (won %)
|57 (54.39%)
|Profit trades (% of total)
|74 (64.91%)
|Loss trades (% of total)
|40 (35.09%)
|Largest
|profit trade
|272.10
|loss trade
|-1128.64
|Average
|profit trade
|99.60
|loss trade
|-203.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (1270.80)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1131.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1270.80 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-1131.30 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.04.10 01:12
|sell
|1
|0.10
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.04.14 07:35
|close
|1
|0.10
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|102.48
|10102.48
|3
|2008.04.14 07:35
|buy
|2
|0.10
|1.5719
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.04.14 20:00
|close
|2
|0.10
|1.5815
|0.0000
|0.0000
|96.00
|10198.48
|5
|2008.04.14 20:00
|sell
|3
|0.10
|1.5816
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.04.16 02:11
|close
|3
|0.10
|1.5788
|0.0000
|0.0000
|25.48
|10223.96
|7
|2008.04.16 02:11
|buy
|4
|0.10
|1.5787
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.04.16 21:00
|close
|4
|0.10
|1.5957
|0.0000
|0.0000
|170.00
|10393.96
|9
|2008.04.16 21:00
|sell
|5
|0.10
|1.5956
|0.0000
|0.0000
|10
|2008.04.18 21:01
|close
|5
|0.10
|1.5773
|0.0000
|0.0000
|177.96
|10571.92
|11
|2008.04.18 21:01
|buy
|6
|0.10
|1.5774
|0.0000
|0.0000
|12
|2008.04.23 00:24
|close
|6
|0.10
|1.5987
|0.0000
|0.0000
|210.30
|10782.22
|13
|2008.04.23 01:06
|sell
|7
|0.10
|1.5989
|0.0000
|0.0000
|14
|2008.04.24 09:00
|close
|7
|0.10
|1.5854
|0.0000
|0.0000
|131.22
|10913.44
|15
|2008.04.24 09:00
|buy
|8
|0.10
|1.5855
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.05.01 08:02
|close
|8
|0.10
|1.5631
|0.0000
|0.0000
|-230.30
|10683.14
|17
|2008.05.01 08:02
|sell
|9
|0.10
|1.5632
|0.0000
|0.0000
|18
|2008.05.01 22:00
|close
|9
|0.10
|1.5460
|0.0000
|0.0000
|172.00
|10855.14
|19
|2008.05.01 22:00
|buy
|10
|0.10
|1.5459
|0.0000
|0.0000
|20
|2008.05.05 14:00
|close
|10
|0.10
|1.5460
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10854.34
|21
|2008.05.05 14:00
|sell
|11
|0.10
|1.5459
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.05.07 21:00
|close
|11
|0.10
|1.5397
|0.0000
|0.0000
|59.48
|10913.82
|23
|2008.05.07 21:00
|buy
|12
|0.10
|1.5398
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.05.09 15:00
|close
|12
|0.10
|1.5457
|0.0000
|0.0000
|55.40
|10969.22
|25
|2008.05.09 15:00
|sell
|13
|0.10
|1.5456
|0.0000
|0.0000
|26
|2008.05.12 13:00
|close
|13
|0.10
|1.5442
|0.0000
|0.0000
|12.74
|10981.96
|27
|2008.05.12 13:00
|buy
|14
|0.10
|1.5443
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.05.13 02:00
|close
|14
|0.10
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|90.10
|11072.06
|29
|2008.05.13 02:00
|sell
|15
|0.10
|1.5533
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.05.14 14:00
|close
|15
|0.10
|1.5430
|0.0000
|0.0000
|101.74
|11173.80
|31
|2008.05.14 14:00
|buy
|16
|0.10
|1.5431
|0.0000
|0.0000
|32
|2008.05.15 14:01
|close
|16
|0.10
|1.5497
|0.0000
|0.0000
|63.30
|11237.10
|33
|2008.05.15 14:01
|sell
|17
|0.10
|1.5499
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.05.23 00:00
|close
|17
|0.10
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|-246.08
|10991.02
|35
|2008.05.23 00:00
|buy
|18
|0.10
|1.5734
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.06.03 00:00
|close
|18
|0.10
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|-204.10
|10786.92
|37
|2008.06.03 00:02
|sell
|19
|0.10
|1.5535
|0.0000
|0.0000
|38
|2008.06.04 03:00
|close
|19
|0.10
|1.5451
|0.0000
|0.0000
|82.74
|10869.66
|39
|2008.06.04 03:00
|buy
|20
|0.10
|1.5452
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.06.06 01:00
|close
|20
|0.10
|1.5582
|0.0000
|0.0000
|126.40
|10996.06
|41
|2008.06.06 01:01
|sell
|21
|0.10
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|42
|2008.06.10 08:00
|close
|21
|0.10
|1.5608
|0.0000
|0.0000
|-27.52
|10968.54
|43
|2008.06.10 08:00
|buy
|22
|0.10
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|44
|2008.06.16 19:00
|close
|22
|0.10
|1.5472
|0.0000
|0.0000
|-142.40
|10826.14
|45
|2008.06.16 19:00
|sell
|23
|0.10
|1.5471
|0.0000
|0.0000
|46
|2008.06.18 19:02
|close
|23
|0.10
|1.5503
|0.0000
|0.0000
|-34.52
|10791.62
|47
|2008.06.18 19:02
|buy
|24
|0.10
|1.5504
|0.0000
|0.0000
|48
|2008.06.19 08:00
|close
|24
|0.10
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|56.30
|10847.92
|49
|2008.06.19 08:00
|sell
|25
|0.10
|1.5561
|0.0000
|0.0000
|50
|2008.06.23 20:00
|close
|25
|0.10
|1.5514
|0.0000
|0.0000
|44.48
|10892.40
|51
|2008.06.23 20:00
|buy
|26
|0.10
|1.5513
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.06.24 22:00
|close
|26
|0.10
|1.5575
|0.0000
|0.0000
|61.10
|10953.50
|53
|2008.06.24 22:00
|sell
|27
|0.10
|1.5576
|0.0000
|0.0000
|54
|2008.07.01 07:00
|close
|27
|0.10
|1.5756
|0.0000
|0.0000
|-188.82
|10764.68
|55
|2008.07.01 07:00
|buy
|28
|0.10
|1.5757
|0.0000
|0.0000
|56
|2008.07.02 13:00
|close
|28
|0.10
|1.5796
|0.0000
|0.0000
|38.10
|10802.78
|57
|2008.07.02 13:00
|sell
|29
|0.10
|1.5797
|0.0000
|0.0000
|58
|2008.07.04 00:00
|close
|29
|0.10
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|85.96
|10888.74
|59
|2008.07.04 00:01
|buy
|30
|0.10
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|60
|2008.07.08 03:42
|close
|30
|0.10
|1.5721
|0.0000
|0.0000
|14.20
|10902.94
|61
|2008.07.08 03:42
|sell
|31
|0.10
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|62
|2008.07.17 01:40
|close
|31
|0.10
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|-116.86
|10786.08
|63
|2008.07.17 01:40
|buy
|32
|0.10
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.07.21 16:00
|close
|32
|0.10
|1.5845
|0.0000
|0.0000
|21.20
|10807.28
|65
|2008.07.21 16:00
|sell
|33
|0.10
|1.5846
|0.0000
|0.0000
|66
|2008.07.23 01:00
|close
|33
|0.10
|1.5788
|0.0000
|0.0000
|55.48
|10862.76
|67
|2008.07.23 01:02
|buy
|34
|0.10
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|68
|2008.07.25 17:00
|close
|34
|0.10
|1.5694
|0.0000
|0.0000
|-98.60
|10764.16
|69
|2008.07.25 17:00
|sell
|35
|0.10
|1.5693
|0.0000
|0.0000
|70
|2008.07.30 00:00
|close
|35
|0.10
|1.5589
|0.0000
|0.0000
|100.22
|10864.38
|71
|2008.07.30 00:00
|buy
|36
|0.10
|1.5590
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.07.31 15:15
|close
|36
|0.10
|1.5611
|0.0000
|0.0000
|18.30
|10882.68
|73
|2008.07.31 15:15
|sell
|37
|0.10
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.08.01 10:00
|close
|37
|0.10
|1.5568
|0.0000
|0.0000
|39.74
|10922.42
|75
|2008.08.01 10:00
|buy
|38
|0.10
|1.5567
|0.0000
|0.0000
|76
|2008.08.04 11:55
|close
|38
|0.10
|1.5585
|0.0000
|0.0000
|17.10
|10939.52
|77
|2008.08.04 11:55
|sell
|39
|0.10
|1.5584
|0.0000
|0.0000
|78
|2008.08.05 18:00
|close
|39
|0.10
|1.5487
|0.0000
|0.0000
|95.74
|11035.26
|79
|2008.08.05 18:00
|buy
|40
|0.10
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|80
|2008.08.13 13:00
|close
|40
|0.10
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|-572.20
|10463.06
|81
|2008.08.13 13:00
|sell
|41
|0.10
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|82
|2008.08.15 06:00
|close
|41
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|130.96
|10594.02
|83
|2008.08.15 06:00
|buy
|42
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|84
|2008.08.20 05:00
|close
|42
|0.10
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|-22.70
|10571.32
|85
|2008.08.20 05:01
|sell
|43
|0.10
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|86
|2008.08.25 11:00
|close
|43
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|13.70
|10585.02
|87
|2008.08.25 11:00
|buy
|44
|0.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|88
|2008.08.27 17:00
|close
|44
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-23.80
|10561.22
|89
|2008.08.27 17:00
|sell
|45
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.09.01 01:01
|close
|45
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|5.70
|10566.92
|91
|2008.09.01 01:01
|buy
|46
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|92
|2008.09.04 14:00
|close
|46
|0.10
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|-242.50
|10324.42
|93
|2008.09.04 14:00
|sell
|47
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|94
|2008.09.05 04:00
|close
|47
|0.10
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|200.74
|10525.16
|95
|2008.09.05 04:00
|buy
|48
|0.10
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|96
|2008.09.08 11:00
|close
|48
|0.10
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|37.10
|10562.26
|97
|2008.09.08 11:00
|sell
|49
|0.10
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|98
|2008.09.09 01:29
|close
|49
|0.10
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|176.74
|10739.00
|99
|2008.09.09 01:30
|buy
|50
|0.10
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.09.15 11:00
|close
|50
|0.10
|1.4309
|0.0000
|0.0000
|175.60
|10914.60
|101
|2008.09.15 11:00
|sell
|51
|0.10
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|102
|2008.09.17 03:00
|close
|51
|0.10
|1.4170
|0.0000
|0.0000
|135.48
|11050.08
|103
|2008.09.17 03:00
|buy
|52
|0.10
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|104
|2008.09.18 06:00
|close
|52
|0.10
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|164.30
|11214.38
|105
|2008.09.18 06:00
|sell
|53
|0.10
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|106
|2008.09.19 10:00
|close
|53
|0.10
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|108.74
|11323.12
|107
|2008.09.19 10:00
|buy
|54
|0.10
|1.4229
|0.0000
|0.0000
|108
|2008.09.22 09:00
|close
|54
|0.10
|1.4502
|0.0000
|0.0000
|272.10
|11595.22
|109
|2008.09.22 09:00
|sell
|55
|0.10
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|110
|2008.09.25 03:00
|close
|55
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|-157.30
|11437.92
|111
|2008.09.25 03:00
|buy
|56
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|112
|2008.09.25 12:00
|close
|56
|0.10
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|54.00
|11491.92
|113
|2008.09.25 12:00
|sell
|57
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|114
|2008.09.26 02:00
|close
|57
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|62.74
|11554.66
|115
|2008.09.26 02:00
|buy
|58
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|116
|2008.10.07 21:00
|close
|58
|0.10
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|-1068.10
|10486.56
|117
|2008.10.07 21:00
|sell
|59
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|118
|2008.10.10 11:00
|close
|59
|0.10
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|-33.30
|10453.26
|119
|2008.10.10 11:00
|buy
|60
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|120
|2008.10.13 14:00
|close
|60
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|-29.90
|10423.36
|121
|2008.10.13 14:00
|sell
|61
|0.10
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|122
|2008.10.16 05:00
|close
|61
|0.10
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|81.70
|10505.06
|123
|2008.10.16 05:00
|buy
|62
|0.10
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|124
|2008.10.20 12:00
|close
|62
|0.10
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|-19.80
|10485.26
|125
|2008.10.20 12:00
|sell
|63
|0.10
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|126
|2008.10.20 23:00
|close
|63
|0.10
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|151.00
|10636.26
|127
|2008.10.20 23:00
|buy
|64
|0.10
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|128
|2008.10.24 04:00
|close
|64
|0.10
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|-489.40
|10146.86
|129
|2008.10.24 04:00
|sell
|65
|0.10
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.10.24 16:00
|close
|65
|0.10
|1.2662
|0.0000
|0.0000
|186.00
|10332.86
|131
|2008.10.24 16:00
|buy
|66
|0.10
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|132
|2008.10.29 04:00
|close
|66
|0.10
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|51.30
|10384.16
|133
|2008.10.29 04:00
|sell
|67
|0.10
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.10.31 06:00
|close
|67
|0.10
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|-142.04
|10242.12
|135
|2008.10.31 06:00
|buy
|68
|0.10
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|136
|2008.11.04 23:37
|close
|68
|0.10
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|126.20
|10368.32
|137
|2008.11.04 23:37
|sell
|69
|0.10
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|138
|2008.11.07 05:00
|close
|69
|0.10
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|255.70
|10624.02
|139
|2008.11.07 05:00
|buy
|70
|0.10
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|140
|2008.11.10 09:00
|close
|70
|0.10
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|106.10
|10730.12
|141
|2008.11.10 09:00
|sell
|71
|0.10
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|142
|2008.11.11 06:00
|close
|71
|0.10
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|85.74
|10815.86
|143
|2008.11.11 06:00
|buy
|72
|0.10
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|144
|2008.11.14 04:00
|close
|72
|0.10
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|-8.50
|10807.36
|145
|2008.11.14 04:00
|sell
|73
|0.10
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|146
|2008.11.19 02:00
|close
|73
|0.10
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|98.22
|10905.58
|147
|2008.11.19 02:00
|buy
|74
|0.10
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|148
|2008.11.21 17:00
|close
|74
|0.10
|1.2567
|0.0000
|0.0000
|-69.60
|10835.98
|149
|2008.11.21 17:00
|sell
|75
|0.10
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|150
|2008.11.28 21:00
|close
|75
|0.10
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|-139.82
|10696.16
|151
|2008.11.28 21:01
|buy
|76
|0.10
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|152
|2008.12.02 22:01
|close
|76
|0.10
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|-6.80
|10689.36
|153
|2008.12.02 22:01
|sell
|77
|0.10
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|154
|2008.12.04 15:01
|close
|77
|0.10
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|56.96
|10746.32
|155
|2008.12.04 15:01
|buy
|78
|0.10
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|156
|2008.12.05 00:01
|close
|78
|0.10
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|144.10
|10890.42
|157
|2008.12.05 00:02
|sell
|79
|0.10
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.12.19 22:00
|close
|79
|0.10
|1.3888
|0.0000
|0.0000
|-1128.64
|9761.78
|159
|2008.12.19 22:00
|buy
|80
|0.10
|1.3887
|0.0000
|0.0000
|160
|2008.12.26 18:00
|close
|80
|0.10
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|158.70
|9920.48
|161
|2008.12.26 18:00
|sell
|81
|0.10
|1.4055
|0.0000
|0.0000
|162
|2008.12.30 03:00
|close
|81
|0.10
|1.4062
|0.0000
|0.0000
|-9.52
|9910.96
|163
|2008.12.30 03:00
|buy
|82
|0.10
|1.4064
|0.0000
|0.0000
|164
|2009.01.07 21:00
|close
|82
|0.10
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|-422.20
|9488.76
|165
|2009.01.07 21:00
|sell
|83
|0.10
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|166
|2009.01.12 05:01
|close
|83
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|217.70
|9706.46
|167
|2009.01.12 06:48
|buy
|84
|0.10
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|168
|2009.01.16 18:00
|close
|84
|0.10
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|-152.40
|9554.06
|169
|2009.01.16 18:00
|sell
|85
|0.10
|1.3252
|0.0000
|0.0000
|170
|2009.01.20 05:01
|close
|85
|0.10
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|218.48
|9772.54
|171
|2009.01.20 05:01
|buy
|86
|0.10
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|172
|2009.01.22 03:00
|close
|86
|0.10
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|-54.60
|9717.94
|173
|2009.01.22 03:00
|sell
|87
|0.10
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|174
|2009.01.23 18:16
|close
|87
|0.10
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|142.74
|9860.68
|175
|2009.01.23 18:16
|buy
|88
|0.10
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|176
|2009.01.26 03:00
|close
|88
|0.10
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|42.10
|9902.78
|177
|2009.01.26 03:00
|sell
|89
|0.10
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|178
|2009.01.29 08:00
|close
|89
|0.10
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|-243.30
|9659.48
|179
|2009.01.29 08:00
|buy
|90
|0.10
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|180
|2009.02.03 09:00
|close
|90
|0.10
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|-291.70
|9367.78
|181
|2009.02.03 09:00
|sell
|91
|0.10
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|182
|2009.02.05 05:32
|close
|91
|0.10
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|-11.04
|9356.74
|183
|2009.02.05 05:32
|buy
|92
|0.10
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|184
|2009.02.09 05:00
|close
|92
|0.10
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|83.20
|9439.94
|185
|2009.02.09 05:00
|sell
|93
|0.10
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|186
|2009.02.10 09:00
|close
|93
|0.10
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|41.74
|9481.68
|187
|2009.02.10 09:00
|buy
|94
|0.10
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|188
|2009.02.19 19:00
|close
|94
|0.10
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|-209.90
|9271.78
|189
|2009.02.19 19:00
|sell
|95
|0.10
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|190
|2009.02.20 18:00
|close
|95
|0.10
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|59.74
|9331.52
|191
|2009.02.20 18:00
|buy
|96
|0.10
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|192
|2009.02.23 03:01
|close
|96
|0.10
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|172.10
|9503.62
|193
|2009.02.23 03:01
|sell
|97
|0.10
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|194
|2009.02.26 01:01
|close
|97
|0.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|57.70
|9561.32
|195
|2009.02.26 01:01
|buy
|98
|0.10
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|196
|2009.03.03 13:00
|close
|98
|0.10
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|-91.70
|9469.62
|197
|2009.03.03 13:00
|sell
|99
|0.10
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|198
|2009.03.03 23:00
|close
|99
|0.10
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|46.00
|9515.62
|199
|2009.03.03 23:00
|buy
|100
|0.10
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|200
|2009.03.05 03:00
|close
|100
|0.10
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|15.40
|9531.02
|201
|2009.03.05 03:00
|sell
|101
|0.10
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|202
|2009.03.05 19:00
|close
|101
|0.10
|1.2567
|0.0000
|0.0000
|38.00
|9569.02
|203
|2009.03.05 19:00
|buy
|102
|0.10
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|204
|2009.03.06 15:00
|close
|102
|0.10
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|89.10
|9658.12
|205
|2009.03.06 15:00
|sell
|103
|0.10
|1.2662
|0.0000
|0.0000
|206
|2009.03.09 17:00
|close
|103
|0.10
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|28.74
|9686.86
|207
|2009.03.09 17:00
|buy
|104
|0.10
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|208
|2009.03.10 13:00
|close
|104
|0.10
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|65.10
|9751.96
|209
|2009.03.10 13:00
|sell
|105
|0.10
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|210
|2009.03.23 20:00
|close
|105
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|-939.38
|8812.58
|211
|2009.03.23 20:00
|buy
|106
|0.10
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|212
|2009.03.26 17:00
|close
|106
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-74.50
|8738.08
|213
|2009.03.26 17:00
|sell
|107
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|214
|2009.03.27 21:00
|close
|107
|0.10
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|241.74
|8979.82
|215
|2009.03.27 21:00
|buy
|108
|0.10
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|216
|2009.03.31 18:00
|close
|108
|0.10
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|-24.80
|8955.02
|217
|2009.03.31 18:00
|sell
|109
|0.10
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|218
|2009.04.01 12:00
|close
|109
|0.10
|1.3202
|0.0000
|0.0000
|74.74
|9029.76
|219
|2009.04.01 12:00
|buy
|110
|0.10
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|220
|2009.04.02 22:00
|close
|110
|0.10
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|237.30
|9267.06
|221
|2009.04.02 22:00
|sell
|111
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|222
|2009.04.07 00:00
|close
|111
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|24.22
|9291.28
|223
|2009.04.07 00:00
|buy
|112
|0.10
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|224
|2009.04.09 14:00
|close
|112
|0.10
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|-142.60
|9148.68
|225
|2009.04.09 14:00
|sell
|113
|0.10
|1.3276
|0.0000
|0.0000
|226
|2009.04.10 01:22
|close
|113
|0.10
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|109.74
|9258.42
|227
|2009.04.10 01:22
|buy
|114
|0.10
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|228
|2009.04.10 13:23
|close at stop
|114
|0.10
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9237.42