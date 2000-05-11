Strategy Tester Report
ADX RSI & ATR Strategy EA
Masterforex-Demo (Build 223)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2000.04.08 00:00 - 2009.04.09 00:00 (2000.04.08 - 2009.12.20)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|S1a="---------------- Entry Settings"; EntryADXTF=0; ADXPeriod=14; ADXLevel=20; EntryRSITF=0; FastRSIPeriod=5; SlowRSIPeriod=21; RSILevel1=30; RSILevel2=70; TradeWeakSignal=true;
S1b="---------------- Exit Settings"; UseRSIForClose=true;
CloseRSITF=0; CloseRSIPeriod=21; RSILevel3=30; RSILevel4=70; S1c="---------------- Filter Settings"; UseStochFilter=false;
KPeriod=30; DPeriod=10; Slowing=10; UseOsMAFilter=false;
FastEMA=12; SlowEMA=26; MACDSMA=9; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; WeakLots=0.05; RiskMM=false;
RiskPercent=1; Martingale=false;
Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; UseATRForSL=true;
ATRPeriod=14; ATRFactor=2; StopLoss=0; TakeProfit=0; HideSL=false;
HideTP=false;
TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=100; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false;
HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=false;
|Bars in test
|51417
|Ticks modelled
|28657953
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|6
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1147.60
|Gross profit
|7444.32
|Gross loss
|-6296.72
|Profit factor
|1.18
|Expected payoff
|6.34
|Absolute drawdown
|940.02
|Maximal drawdown
|1158.09 (11.33%)
|Relative drawdown
|11.33% (1158.09)
|Total trades
|181
|Short positions (won %)
|101 (26.73%)
|Long positions (won %)
|80 (26.25%)
|Profit trades (% of total)
|48 (26.52%)
|Loss trades (% of total)
|133 (73.48%)
|Largest
|profit trade
|446.74
|loss trade
|-222.03
|Average
|profit trade
|155.09
|loss trade
|-47.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (812.87)
|consecutive losses (loss in money)
|14 (-665.21)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|812.87 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-665.21 (14)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.05.11 11:00
|sell
|1
|0.05
|165.24
|166.23
|0.00
|2
|2000.05.11 16:00
|close
|1
|0.05
|163.12
|166.23
|0.00
|106.24
|10106.24
|3
|2000.06.22 16:00
|sell
|2
|0.05
|157.81
|158.81
|0.00
|4
|2000.06.26 12:43
|s/l
|2
|0.05
|158.81
|158.81
|0.00
|-53.64
|10052.60
|5
|2000.07.17 02:00
|sell
|3
|0.05
|161.28
|162.39
|0.00
|6
|2000.07.17 08:23
|s/l
|3
|0.05
|162.39
|162.39
|0.00
|-55.62
|9996.98
|7
|2000.07.18 21:00
|sell
|4
|0.05
|161.83
|162.73
|0.00
|8
|2000.07.20 18:01
|s/l
|4
|0.05
|162.73
|162.73
|0.00
|-52.16
|9944.82
|9
|2000.08.31 19:00
|sell
|5
|0.05
|154.77
|155.44
|0.00
|10
|2000.09.07 19:00
|close
|5
|0.05
|151.23
|155.44
|0.00
|165.03
|10109.85
|11
|2000.09.14 13:00
|sell
|6
|0.05
|151.47
|152.32
|0.00
|12
|2000.09.20 07:00
|buy
|7
|0.05
|150.63
|149.99
|0.00
|13
|2000.09.20 08:07
|s/l
|7
|0.05
|149.99
|149.99
|0.00
|-32.08
|10077.77
|14
|2000.09.21 19:08
|s/l
|6
|0.05
|152.32
|152.32
|0.00
|-54.95
|10022.82
|15
|2000.09.22 18:02
|buy
|8
|0.05
|156.97
|152.54
|0.00
|16
|2000.09.22 18:02
|s/l
|8
|0.05
|152.54
|152.54
|0.00
|-222.03
|9800.79
|17
|2000.09.22 18:02
|buy
|9
|0.05
|152.61
|148.18
|0.00
|18
|2000.09.29 21:01
|close
|9
|0.05
|159.47
|148.18
|0.00
|347.30
|10148.09
|19
|2001.01.03 08:01
|sell
|10
|0.05
|172.20
|172.96
|0.00
|20
|2001.01.03 10:00
|sell
|11
|0.05
|172.01
|172.72
|0.00
|21
|2001.01.03 14:12
|s/l
|11
|0.05
|172.72
|172.72
|0.00
|-35.58
|10112.51
|22
|2001.01.03 14:15
|s/l
|10
|0.05
|172.96
|172.96
|0.00
|-38.09
|10074.42
|23
|2001.01.05 21:00
|buy
|12
|0.05
|174.88
|173.66
|0.00
|24
|2001.01.08 18:37
|s/l
|12
|0.05
|173.66
|173.66
|0.00
|-60.65
|10013.77
|25
|2001.01.23 21:00
|buy
|13
|0.05
|172.34
|171.21
|0.00
|26
|2001.01.24 00:31
|s/l
|13
|0.05
|171.21
|171.21
|0.00
|-56.14
|9957.62
|27
|2001.01.24 05:01
|buy
|14
|0.05
|171.61
|170.61
|0.00
|28
|2001.01.25 12:38
|s/l
|14
|0.05
|170.61
|170.61
|0.00
|-48.63
|9908.99
|29
|2001.02.21 19:01
|sell
|15
|0.05
|167.61
|168.70
|0.00
|30
|2001.02.22 17:15
|s/l
|15
|0.05
|168.70
|168.70
|0.00
|-59.92
|9849.08
|31
|2001.03.05 13:00
|buy
|16
|0.05
|175.41
|174.38
|0.00
|32
|2001.03.06 02:02
|s/l
|16
|0.05
|174.38
|174.38
|0.00
|-51.12
|9797.95
|33
|2001.03.19 12:00
|buy
|17
|0.05
|176.06
|175.02
|0.00
|34
|2001.03.19 13:15
|s/l
|17
|0.05
|175.02
|175.02
|0.00
|-52.13
|9745.82
|35
|2001.03.19 21:00
|buy
|18
|0.05
|174.99
|173.64
|0.00
|36
|2001.03.28 12:26
|s/l
|18
|0.05
|173.64
|173.64
|0.00
|-63.19
|9682.63
|37
|2001.04.27 20:00
|buy
|19
|0.05
|177.98
|176.86
|0.00
|38
|2001.04.28 00:00
|buy
|20
|0.05
|178.14
|177.03
|0.00
|39
|2001.04.30 11:39
|s/l
|20
|0.05
|177.03
|177.03
|0.00
|-55.14
|9627.49
|40
|2001.04.30 11:50
|s/l
|19
|0.05
|176.86
|176.86
|0.00
|-55.64
|9571.84
|41
|2001.05.11 11:00
|sell
|21
|0.05
|174.26
|174.71
|0.00
|42
|2001.05.14 13:20
|s/l
|21
|0.05
|174.71
|174.71
|0.00
|-24.32
|9547.53
|43
|2001.06.12 08:00
|buy
|22
|0.05
|167.54
|166.92
|0.00
|44
|2001.06.12 09:25
|s/l
|22
|0.05
|166.92
|166.92
|0.00
|-31.07
|9516.46
|45
|2001.06.22 08:00
|buy
|23
|0.05
|176.04
|175.37
|0.00
|46
|2001.06.22 14:03
|s/l
|23
|0.05
|175.37
|175.37
|0.00
|-33.58
|9482.88
|47
|2001.07.04 16:00
|buy
|24
|0.05
|174.80
|174.02
|0.00
|48
|2001.07.09 02:01
|sell
|25
|0.05
|177.43
|178.50
|0.00
|49
|2001.07.11 23:00
|close
|25
|0.05
|175.21
|178.50
|0.00
|107.71
|9590.59
|50
|2001.07.12 19:42
|s/l
|24
|0.05
|174.02
|174.02
|0.00
|-34.14
|9556.45
|51
|2001.07.26 16:00
|sell
|26
|0.05
|176.71
|177.54
|0.00
|52
|2001.07.30 05:27
|s/l
|26
|0.05
|177.54
|177.54
|0.00
|-45.12
|9511.33
|53
|2001.07.31 10:00
|buy
|27
|0.05
|178.42
|177.90
|0.00
|54
|2001.07.31 10:18
|s/l
|27
|0.05
|177.90
|177.90
|0.00
|-26.06
|9485.27
|55
|2001.07.31 10:18
|buy
|28
|0.05
|177.97
|177.45
|0.00
|56
|2001.08.02 15:15
|s/l
|28
|0.05
|177.45
|177.45
|0.00
|-24.07
|9461.20
|57
|2001.08.16 08:00
|sell
|29
|0.05
|172.86
|173.89
|0.00
|58
|2001.08.16 23:34
|s/l
|29
|0.05
|173.89
|173.89
|0.00
|-51.61
|9409.59
|59
|2001.08.24 16:00
|sell
|30
|0.05
|173.27
|173.98
|0.00
|60
|2001.08.28 16:34
|s/l
|30
|0.05
|173.98
|173.98
|0.00
|-39.11
|9370.48
|61
|2001.09.06 18:00
|buy
|31
|0.05
|176.08
|174.96
|0.00
|62
|2001.09.11 17:45
|s/l
|31
|0.05
|174.96
|174.96
|0.00
|-54.64
|9315.84
|63
|2001.10.24 19:00
|buy
|32
|0.05
|175.27
|174.53
|0.00
|64
|2001.10.30 02:00
|close
|32
|0.05
|177.38
|174.53
|0.00
|108.74
|9424.58
|65
|2001.10.30 11:00
|buy
|33
|0.05
|177.44
|176.91
|0.00
|66
|2001.10.30 15:33
|s/l
|33
|0.05
|176.91
|176.91
|0.00
|-26.56
|9398.02
|67
|2001.11.13 00:01
|buy
|34
|0.05
|175.34
|174.61
|0.00
|68
|2001.11.19 11:00
|sell
|35
|0.05
|175.17
|175.74
|0.00
|69
|2001.11.19 12:27
|s/l
|35
|0.05
|175.74
|175.74
|0.00
|-28.56
|9369.46
|70
|2001.11.19 17:39
|s/l
|34
|0.05
|174.61
|174.61
|0.00
|-33.61
|9335.85
|71
|2002.01.01 00:00
|sell
|36
|0.05
|190.97
|192.00
|0.00
|72
|2002.01.02 05:16
|s/l
|36
|0.05
|192.00
|192.00
|0.00
|-53.39
|9282.46
|73
|2002.01.29 16:00
|sell
|37
|0.05
|187.94
|188.96
|0.00
|74
|2002.01.29 19:50
|s/l
|37
|0.05
|188.96
|188.96
|0.00
|-51.11
|9231.35
|75
|2002.02.06 08:00
|sell
|38
|0.05
|189.23
|190.18
|0.00
|76
|2002.02.08 13:47
|s/l
|38
|0.05
|190.18
|190.18
|0.00
|-54.67
|9176.68
|77
|2002.02.11 08:01
|sell
|39
|0.05
|190.95
|191.57
|0.00
|78
|2002.02.19 22:40
|s/l
|39
|0.05
|191.57
|191.57
|0.00
|-45.19
|9131.49
|79
|2002.03.05 07:00
|sell
|40
|0.05
|188.25
|189.01
|0.00
|80
|2002.03.07 02:00
|close
|40
|0.05
|186.21
|189.01
|0.00
|95.16
|9226.65
|81
|2002.03.21 16:00
|sell
|41
|0.05
|188.23
|189.01
|0.00
|82
|2002.03.22 07:07
|s/l
|41
|0.05
|189.01
|189.01
|0.00
|-40.86
|9185.79
|83
|2002.04.12 10:00
|sell
|42
|0.05
|189.81
|190.55
|0.00
|84
|2002.04.16 04:00
|sell
|43
|0.05
|189.37
|190.03
|0.00
|85
|2002.04.26 12:00
|buy
|44
|0.05
|186.95
|186.33
|0.00
|86
|2002.04.26 16:31
|s/l
|44
|0.05
|186.33
|186.33
|0.00
|-31.08
|9154.71
|87
|2002.05.06 13:00
|sell
|45
|0.05
|186.67
|187.21
|0.00
|88
|2002.05.07 11:36
|s/l
|45
|0.05
|187.21
|187.21
|0.00
|-28.83
|9125.88
|89
|2002.05.20 02:00
|close
|43
|0.05
|183.89
|190.03
|0.00
|214.59
|9340.48
|90
|2002.05.20 02:00
|close
|42
|0.05
|183.89
|190.55
|0.00
|233.11
|9573.59
|91
|2002.06.07 07:00
|sell
|46
|0.05
|181.60
|182.26
|0.00
|92
|2002.06.10 03:18
|s/l
|46
|0.05
|182.26
|182.26
|0.00
|-34.84
|9538.75
|93
|2002.07.02 18:00
|sell
|47
|0.05
|183.96
|184.70
|0.00
|94
|2002.07.03 11:00
|sell
|48
|0.05
|183.53
|184.17
|0.00
|95
|2002.07.04 19:00
|buy
|49
|0.05
|183.22
|182.51
|0.00
|96
|2002.07.05 14:29
|s/l
|49
|0.05
|182.51
|182.51
|0.00
|-35.09
|9503.66
|97
|2002.07.11 15:00
|close
|48
|0.05
|181.04
|184.17
|0.00
|107.12
|9610.77
|98
|2002.07.11 15:00
|close
|47
|0.05
|181.04
|184.70
|0.00
|126.90
|9737.68
|99
|2002.07.26 03:00
|sell
|50
|0.05
|184.35
|185.22
|0.00
|100
|2002.07.26 04:48
|s/l
|50
|0.05
|185.22
|185.22
|0.00
|-43.60
|9694.08
|101
|2002.08.09 12:00
|buy
|51
|0.05
|185.52
|184.65
|0.00
|102
|2002.08.09 12:58
|s/l
|51
|0.05
|184.65
|184.65
|0.00
|-43.61
|9650.47
|103
|2002.08.09 12:58
|buy
|52
|0.05
|184.69
|183.82
|0.00
|104
|2002.08.09 15:32
|s/l
|52
|0.05
|183.82
|183.82
|0.00
|-43.61
|9606.86
|105
|2002.09.05 08:00
|sell
|53
|0.05
|184.56
|185.19
|0.00
|106
|2002.09.05 15:47
|s/l
|53
|0.05
|185.19
|185.19
|0.00
|-31.57
|9575.29
|107
|2002.10.11 10:08
|sell
|54
|0.05
|193.72
|194.31
|0.00
|108
|2002.10.11 13:50
|s/l
|54
|0.05
|194.31
|194.31
|0.00
|-29.56
|9545.73
|109
|2002.10.18 12:00
|buy
|55
|0.05
|193.84
|193.11
|0.00
|110
|2002.10.21 11:20
|s/l
|55
|0.05
|193.11
|193.11
|0.00
|-36.09
|9509.63
|111
|2002.12.16 02:00
|buy
|56
|0.05
|191.98
|190.86
|0.00
|112
|2002.12.17 09:00
|buy
|57
|0.05
|192.66
|191.89
|0.00
|113
|2002.12.23 13:26
|s/l
|57
|0.05
|191.89
|191.89
|0.00
|-35.61
|9474.02
|114
|2002.12.30 10:00
|sell
|58
|0.05
|191.49
|192.12
|0.00
|115
|2002.12.30 15:23
|s/l
|56
|0.05
|190.86
|190.86
|0.00
|-49.18
|9424.84
|116
|2002.12.30 20:00
|close
|58
|0.05
|190.14
|192.12
|0.00
|67.65
|9492.49
|117
|2003.01.01 08:00
|sell
|59
|0.05
|191.23
|191.90
|0.00
|118
|2003.01.03 17:01
|s/l
|59
|0.05
|191.90
|191.90
|0.00
|-40.64
|9451.85
|119
|2003.01.07 15:00
|sell
|60
|0.05
|192.04
|192.82
|0.00
|120
|2003.01.07 16:59
|s/l
|60
|0.05
|192.82
|192.82
|0.00
|-39.09
|9412.76
|121
|2003.03.28 09:00
|sell
|61
|0.05
|187.93
|188.69
|0.00
|122
|2003.03.28 17:34
|s/l
|61
|0.05
|188.69
|188.69
|0.00
|-38.08
|9374.68
|123
|2003.04.07 09:00
|sell
|62
|0.05
|187.87
|188.62
|0.00
|124
|2003.04.09 01:01
|sell
|63
|0.05
|186.07
|187.00
|0.00
|125
|2003.04.09 16:55
|s/l
|63
|0.05
|187.00
|187.00
|0.00
|-46.61
|9328.07
|126
|2003.04.11 12:02
|s/l
|62
|0.05
|188.62
|188.62
|0.00
|-48.17
|9279.90
|127
|2003.04.18 18:00
|buy
|64
|0.05
|188.35
|187.95
|0.00
|128
|2003.04.18 22:00
|buy
|65
|0.05
|188.27
|187.84
|0.00
|129
|2003.04.21 01:01
|s/l
|64
|0.05
|187.95
|187.95
|0.00
|-19.55
|9260.35
|130
|2003.04.21 01:29
|s/l
|65
|0.05
|187.84
|187.84
|0.00
|-21.05
|9239.29
|131
|2003.04.23 13:00
|buy
|66
|0.05
|189.53
|188.81
|0.00
|132
|2003.04.24 00:00
|close
|66
|0.05
|191.04
|188.81
|0.00
|77.17
|9316.46
|133
|2003.04.30 10:00
|buy
|67
|0.05
|190.88
|190.08
|0.00
|134
|2003.04.30 10:31
|s/l
|67
|0.05
|190.08
|190.08
|0.00
|-40.10
|9276.36
|135
|2003.04.30 10:31
|buy
|68
|0.05
|190.14
|189.34
|0.00
|136
|2003.05.01 10:45
|s/l
|68
|0.05
|189.34
|189.34
|0.00
|-38.60
|9237.76
|137
|2003.06.04 19:00
|sell
|69
|0.05
|193.71
|194.69
|0.00
|138
|2003.06.05 14:25
|s/l
|69
|0.05
|194.69
|194.69
|0.00
|-54.40
|9183.37
|139
|2003.06.09 12:00
|sell
|70
|0.05
|195.23
|196.53
|0.00
|140
|2003.06.10 00:00
|buy
|71
|0.05
|194.60
|193.12
|0.00
|141
|2003.06.11 15:13
|s/l
|70
|0.05
|196.53
|196.53
|0.00
|-68.68
|9114.68
|142
|2003.06.16 16:00
|close
|71
|0.05
|198.05
|193.12
|0.00
|175.89
|9290.57
|143
|2003.07.09 02:00
|buy
|72
|0.05
|193.49
|192.53
|0.00
|144
|2003.07.09 10:34
|s/l
|72
|0.05
|192.53
|192.53
|0.00
|-48.11
|9242.46
|145
|2003.08.19 15:00
|sell
|73
|0.05
|189.32
|190.11
|0.00
|146
|2003.08.20 00:00
|close
|73
|0.05
|187.99
|190.11
|0.00
|64.88
|9307.35
|147
|2003.09.10 16:00
|buy
|74
|0.05
|186.09
|185.32
|0.00
|148
|2003.09.12 22:00
|close
|74
|0.05
|188.15
|185.32
|0.00
|105.24
|9412.58
|149
|2003.09.15 08:00
|sell
|75
|0.05
|188.19
|188.85
|0.00
|150
|2003.09.15 10:46
|s/l
|75
|0.05
|188.85
|188.85
|0.00
|-33.07
|9379.51
|151
|2003.09.24 19:00
|sell
|76
|0.05
|184.80
|185.85
|0.00
|152
|2003.09.25 09:48
|s/l
|76
|0.05
|185.85
|185.85
|0.00
|-57.92
|9321.60
|153
|2003.09.30 19:00
|sell
|77
|0.05
|185.31
|186.68
|0.00
|154
|2003.10.08 00:00
|close
|77
|0.05
|182.90
|186.68
|0.00
|106.65
|9428.25
|155
|2003.12.19 09:00
|buy
|78
|0.05
|190.78
|190.12
|0.00
|156
|2003.12.19 14:40
|s/l
|78
|0.05
|190.12
|190.12
|0.00
|-33.08
|9395.17
|157
|2003.12.31 00:00
|sell
|79
|0.05
|190.00
|190.73
|0.00
|158
|2003.12.31 10:21
|s/l
|79
|0.05
|190.73
|190.73
|0.00
|-36.58
|9358.59
|159
|2004.01.05 15:00
|buy
|80
|0.05
|191.56
|190.67
|0.00
|160
|2004.01.06 17:00
|close
|80
|0.05
|193.59
|190.67
|0.00
|102.25
|9460.83
|161
|2004.01.26 02:00
|sell
|81
|0.05
|194.63
|196.05
|0.00
|162
|2004.01.27 13:00
|close
|81
|0.05
|191.53
|196.05
|0.00
|153.58
|9614.42
|163
|2004.01.30 17:00
|sell
|82
|0.05
|191.99
|193.09
|0.00
|164
|2004.01.30 19:10
|s/l
|82
|0.05
|193.09
|193.09
|0.00
|-55.12
|9559.30
|165
|2005.01.18 05:00
|sell
|83
|0.05
|190.31
|190.98
|0.00
|166
|2005.01.18 09:22
|s/l
|83
|0.05
|190.98
|190.98
|0.00
|-33.57
|9525.73
|167
|2005.02.15 22:00
|buy
|84
|0.05
|198.03
|197.17
|0.00
|168
|2005.02.25 00:00
|close
|84
|0.05
|201.26
|197.17
|0.00
|167.85
|9693.58
|169
|2005.03.16 00:00
|buy
|85
|0.05
|200.10
|199.33
|0.00
|170
|2005.03.21 17:43
|s/l
|85
|0.05
|199.33
|199.33
|0.00
|-36.11
|9657.47
|171
|2005.04.14 10:00
|sell
|86
|0.05
|203.37
|204.01
|0.00
|172
|2005.04.15 11:02
|s/l
|86
|0.05
|204.01
|204.01
|0.00
|-33.84
|9623.63
|173
|2005.04.18 04:00
|buy
|87
|0.05
|203.82
|203.08
|0.00
|174
|2005.04.22 00:00
|buy
|88
|0.05
|204.22
|203.28
|0.00
|175
|2005.04.22 11:13
|s/l
|88
|0.05
|203.28
|203.28
|0.00
|-47.12
|9576.51
|176
|2005.04.22 11:58
|s/l
|87
|0.05
|203.08
|203.08
|0.00
|-34.11
|9542.40
|177
|2005.05.19 11:00
|sell
|89
|0.05
|197.14
|197.74
|0.00
|178
|2005.05.19 15:32
|s/l
|89
|0.05
|197.74
|197.74
|0.00
|-30.07
|9512.33
|179
|2005.05.20 20:00
|buy
|90
|0.05
|197.68
|197.09
|0.00
|180
|2005.05.23 16:08
|s/l
|90
|0.05
|197.09
|197.09
|0.00
|-29.07
|9483.26
|181
|2005.05.24 18:00
|sell
|91
|0.05
|196.66
|197.25
|0.00
|182
|2005.05.25 17:13
|s/l
|91
|0.05
|197.25
|197.25
|0.00
|-31.34
|9451.92
|183
|2005.05.26 01:01
|sell
|92
|0.05
|197.18
|197.77
|0.00
|184
|2005.05.26 05:35
|s/l
|92
|0.05
|197.77
|197.77
|0.00
|-29.56
|9422.36
|185
|2005.06.06 14:00
|buy
|93
|0.05
|195.11
|194.52
|0.00
|186
|2005.06.06 16:04
|s/l
|93
|0.05
|194.52
|194.52
|0.00
|-29.57
|9392.79
|187
|2005.06.22 14:00
|buy
|94
|0.05
|198.37
|197.60
|0.00
|188
|2005.06.23 09:01
|s/l
|94
|0.05
|197.60
|197.60
|0.00
|-37.10
|9355.69
|189
|2005.06.29 10:00
|sell
|95
|0.05
|199.82
|200.43
|0.00
|190
|2005.06.29 11:44
|s/l
|95
|0.05
|200.43
|200.43
|0.00
|-30.57
|9325.12
|191
|2005.06.29 14:00
|sell
|96
|0.05
|199.66
|200.45
|0.00
|192
|2005.06.30 16:00
|close
|96
|0.05
|198.43
|200.45
|0.00
|56.33
|9381.46
|193
|2005.07.22 23:00
|buy
|97
|0.05
|193.55
|192.39
|0.00
|194
|2005.07.27 08:00
|sell
|98
|0.05
|195.73
|196.36
|0.00
|195
|2005.07.27 22:27
|s/l
|98
|0.05
|196.36
|196.36
|0.00
|-31.57
|9349.89
|196
|2005.07.28 21:00
|close
|97
|0.05
|197.04
|192.39
|0.00
|177.90
|9527.78
|197
|2005.07.29 12:00
|buy
|99
|0.05
|196.94
|196.31
|0.00
|198
|2005.08.01 02:00
|close
|99
|0.05
|197.82
|196.31
|0.00
|44.61
|9572.39
|199
|2005.08.19 15:00
|sell
|100
|0.05
|198.36
|198.98
|0.00
|200
|2005.08.22 14:00
|close
|100
|0.05
|197.39
|198.98
|0.00
|46.84
|9619.24
|201
|2005.08.26 07:00
|sell
|101
|0.05
|198.39
|199.05
|0.00
|202
|2005.08.29 03:26
|s/l
|101
|0.05
|199.05
|199.05
|0.00
|-34.84
|9584.40
|203
|2005.09.02 14:00
|buy
|102
|0.05
|201.54
|200.87
|0.00
|204
|2005.09.12 10:02
|s/l
|102
|0.05
|200.87
|200.87
|0.00
|-29.61
|9554.79
|205
|2005.09.26 02:00
|sell
|103
|0.05
|199.24
|200.06
|0.00
|206
|2005.09.27 04:07
|s/l
|103
|0.05
|200.06
|200.06
|0.00
|-42.87
|9511.93
|207
|2005.10.25 17:00
|sell
|104
|0.05
|204.96
|205.70
|0.00
|208
|2005.10.26 16:07
|s/l
|104
|0.05
|205.70
|205.70
|0.00
|-38.85
|9473.08
|209
|2005.10.27 07:00
|sell
|105
|0.05
|205.94
|206.60
|0.00
|210
|2005.10.31 14:22
|s/l
|105
|0.05
|206.60
|206.60
|0.00
|-36.61
|9436.47
|211
|2005.12.29 13:00
|buy
|106
|0.05
|203.03
|202.24
|0.00
|212
|2005.12.30 05:36
|s/l
|106
|0.05
|202.24
|202.24
|0.00
|-39.09
|9397.38
|213
|2006.01.20 12:00
|buy
|107
|0.05
|202.82
|202.15
|0.00
|214
|2006.01.25 20:00
|close
|107
|0.05
|206.72
|202.15
|0.00
|196.96
|9594.34
|215
|2006.02.09 16:00
|buy
|108
|0.05
|206.36
|205.66
|0.00
|216
|2006.02.10 09:27
|s/l
|108
|0.05
|205.66
|205.66
|0.00
|-34.58
|9559.75
|217
|2006.02.20 02:00
|buy
|109
|0.05
|205.88
|204.99
|0.00
|218
|2006.02.21 18:00
|close
|109
|0.05
|207.20
|204.99
|0.00
|66.65
|9626.40
|219
|2006.04.27 19:00
|sell
|110
|0.05
|205.41
|206.30
|0.00
|220
|2006.04.28 10:52
|s/l
|110
|0.05
|206.30
|206.30
|0.00
|-46.37
|9580.04
|221
|2006.05.06 00:00
|buy
|111
|0.05
|209.39
|208.41
|0.00
|222
|2006.05.08 01:02
|s/l
|111
|0.05
|208.41
|208.41
|0.00
|-48.62
|9531.41
|223
|2006.05.12 21:00
|sell
|112
|0.05
|208.41
|209.44
|0.00
|224
|2006.05.18 13:56
|s/l
|112
|0.05
|209.44
|209.44
|0.00
|-62.21
|9469.20
|225
|2006.05.23 03:00
|buy
|113
|0.05
|210.53
|209.61
|0.00
|226
|2006.05.23 07:49
|s/l
|113
|0.05
|209.61
|209.61
|0.00
|-46.11
|9423.09
|227
|2006.05.29 02:00
|sell
|114
|0.05
|209.08
|209.90
|0.00
|228
|2006.05.29 22:00
|sell
|115
|0.05
|208.99
|209.53
|0.00
|229
|2006.05.30 02:56
|s/l
|115
|0.05
|209.53
|209.53
|0.00
|-28.83
|9394.26
|230
|2006.05.30 11:34
|s/l
|114
|0.05
|209.90
|209.90
|0.00
|-42.86
|9351.41
|231
|2006.08.01 02:00
|sell
|116
|0.05
|213.92
|214.59
|0.00
|232
|2006.08.01 15:39
|s/l
|116
|0.05
|214.59
|214.59
|0.00
|-33.57
|9317.84
|233
|2006.08.02 02:00
|sell
|117
|0.05
|214.95
|215.71
|0.00
|234
|2006.08.03 14:01
|s/l
|117
|0.05
|215.71
|215.71
|0.00
|-43.38
|9274.46
|235
|2006.08.14 13:00
|buy
|118
|0.05
|220.05
|219.48
|0.00
|236
|2006.08.16 02:30
|s/l
|118
|0.05
|219.48
|219.48
|0.00
|-27.59
|9246.88
|237
|2006.09.18 04:00
|sell
|119
|0.05
|221.49
|222.52
|0.00
|238
|2006.09.22 12:00
|sell
|120
|0.05
|221.68
|222.33
|0.00
|239
|2006.09.25 12:00
|buy
|121
|0.05
|221.70
|221.16
|0.00
|240
|2006.09.25 18:19
|s/l
|121
|0.05
|221.16
|221.16
|0.00
|-27.07
|9219.81
|241
|2006.09.26 21:24
|s/l
|120
|0.05
|222.33
|222.33
|0.00
|-36.11
|9183.70
|242
|2006.10.03 12:35
|s/l
|119
|0.05
|222.52
|222.52
|0.00
|-78.10
|9105.60
|243
|2006.10.04 06:00
|buy
|122
|0.05
|222.43
|222.00
|0.00
|244
|2006.10.04 13:32
|s/l
|122
|0.05
|222.00
|222.00
|0.00
|-21.55
|9084.05
|245
|2006.10.16 23:00
|buy
|123
|0.05
|221.70
|221.05
|0.00
|246
|2006.10.23 02:00
|close
|123
|0.05
|223.30
|221.05
|0.00
|83.68
|9167.72
|247
|2006.10.25 17:00
|sell
|124
|0.05
|223.50
|223.93
|0.00
|248
|2006.10.26 11:22
|s/l
|124
|0.05
|223.93
|223.93
|0.00
|-26.85
|9140.88
|249
|2006.11.15 12:00
|sell
|125
|0.05
|223.03
|223.51
|0.00
|250
|2006.11.20 04:52
|s/l
|125
|0.05
|223.51
|223.51
|0.00
|-32.88
|9108.00
|251
|2006.11.29 06:00
|buy
|126
|0.05
|226.05
|225.40
|0.00
|252
|2006.12.01 12:00
|close
|126
|0.05
|228.44
|225.40
|0.00
|121.79
|9229.79
|253
|2006.12.21 12:00
|sell
|127
|0.05
|232.29
|232.78
|0.00
|254
|2006.12.22 11:58
|s/l
|127
|0.05
|232.78
|232.78
|0.00
|-26.33
|9203.46
|255
|2007.01.15 04:00
|buy
|128
|0.05
|235.47
|234.66
|0.00
|256
|2007.01.15 14:00
|close
|128
|0.05
|236.62
|234.66
|0.00
|57.64
|9261.10
|257
|2007.01.19 12:00
|buy
|129
|0.05
|239.26
|238.75
|0.00
|258
|2007.01.22 17:00
|close
|129
|0.05
|240.07
|238.75
|0.00
|41.10
|9302.20
|259
|2007.01.29 23:00
|sell
|130
|0.05
|238.62
|239.28
|0.00
|260
|2007.01.30 09:15
|s/l
|130
|0.05
|239.28
|239.28
|0.00
|-34.85
|9267.35
|261
|2007.02.09 10:00
|sell
|131
|0.05
|236.59
|237.22
|0.00
|262
|2007.02.09 17:16
|s/l
|131
|0.05
|237.22
|237.22
|0.00
|-31.57
|9235.78
|263
|2007.02.21 08:00
|buy
|132
|0.05
|235.01
|233.92
|0.00
|264
|2007.02.23 02:00
|close
|132
|0.05
|237.66
|233.92
|0.00
|134.82
|9370.60
|265
|2007.03.16 00:00
|sell
|133
|0.05
|227.45
|228.45
|0.00
|266
|2007.03.19 10:58
|s/l
|133
|0.05
|228.45
|228.45
|0.00
|-51.88
|9318.72
|267
|2007.03.22 01:00
|sell
|134
|0.05
|231.02
|231.95
|0.00
|268
|2007.03.22 11:31
|s/l
|134
|0.05
|231.95
|231.95
|0.00
|-46.61
|9272.11
|269
|2007.05.11 23:00
|sell
|135
|0.05
|238.02
|238.88
|0.00
|270
|2007.05.15 18:43
|s/l
|135
|0.05
|238.88
|238.88
|0.00
|-46.62
|9225.49
|271
|2007.08.15 22:00
|sell
|136
|0.05
|233.06
|234.95
|0.00
|272
|2007.08.16 08:00
|close
|136
|0.05
|230.47
|234.95
|0.00
|124.51
|9350.01
|273
|2007.08.20 17:00
|sell
|137
|0.05
|227.87
|229.62
|0.00
|274
|2007.08.22 16:35
|s/l
|137
|0.05
|229.62
|229.62
|0.00
|-91.24
|9258.77
|275
|2007.08.28 16:00
|sell
|138
|0.05
|231.82
|233.07
|0.00
|276
|2007.08.29 02:00
|close
|138
|0.05
|228.77
|233.07
|0.00
|151.10
|9409.87
|277
|2007.09.19 03:00
|sell
|139
|0.05
|232.84
|234.39
|0.00
|278
|2007.09.27 18:57
|s/l
|139
|0.05
|234.39
|234.39
|0.00
|-95.33
|9314.54
|279
|2007.09.28 07:00
|buy
|140
|0.05
|233.32
|232.40
|0.00
|280
|2007.09.28 08:47
|s/l
|140
|0.05
|232.40
|232.40
|0.00
|-46.12
|9268.42
|281
|2007.10.03 04:00
|buy
|141
|0.05
|236.21
|235.49
|0.00
|282
|2007.10.08 09:00
|sell
|142
|0.05
|238.98
|239.52
|0.00
|283
|2007.10.08 14:44
|s/l
|142
|0.05
|239.52
|239.52
|0.00
|-27.06
|9241.36
|284
|2007.10.19 03:49
|s/l
|141
|0.05
|235.49
|235.49
|0.00
|-27.16
|9214.19
|285
|2007.10.19 17:00
|sell
|143
|0.05
|236.17
|237.45
|0.00
|286
|2007.10.22 04:00
|close
|143
|0.05
|233.26
|237.45
|0.00
|144.08
|9358.28
|287
|2007.11.05 02:00
|sell
|144
|0.05
|239.17
|240.67
|0.00
|288
|2007.11.12 10:00
|close
|144
|0.05
|230.01
|240.67
|0.00
|446.74
|9805.02
|289
|2007.11.14 15:00
|buy
|145
|0.05
|229.72
|228.02
|0.00
|290
|2007.11.14 23:44
|s/l
|145
|0.05
|228.02
|228.02
|0.00
|-85.22
|9719.80
|291
|2007.12.27 21:00
|buy
|146
|0.05
|226.93
|225.85
|0.00
|292
|2007.12.28 07:10
|s/l
|146
|0.05
|225.85
|225.85
|0.00
|-53.64
|9666.16
|293
|2007.12.31 17:00
|sell
|147
|0.05
|223.29
|224.30
|0.00
|294
|2008.01.03 06:00
|close
|147
|0.05
|217.28
|224.30
|0.00
|292.39
|9958.55
|295
|2008.01.15 16:00
|sell
|148
|0.05
|210.37
|211.65
|0.00
|296
|2008.01.16 04:00
|close
|148
|0.05
|209.26
|211.65
|0.00
|53.87
|10012.43
|297
|2008.02.12 13:00
|buy
|149
|0.05
|208.64
|207.85
|0.00
|298
|2008.02.14 12:00
|close
|149
|0.05
|213.14
|207.85
|0.00
|227.58
|10240.00
|299
|2008.02.27 11:00
|sell
|150
|0.05
|212.10
|212.95
|0.00
|300
|2008.02.29 18:00
|close
|150
|0.05
|207.19
|212.95
|0.00
|239.03
|10479.03
|301
|2008.03.12 16:00
|buy
|151
|0.05
|206.68
|205.67
|0.00
|302
|2008.03.12 23:40
|s/l
|151
|0.05
|205.67
|205.67
|0.00
|-50.63
|10428.40
|303
|2008.03.13 16:00
|sell
|152
|0.05
|203.86
|205.59
|0.00
|304
|2008.03.17 10:00
|close
|152
|0.05
|196.38
|205.59
|0.00
|371.37
|10799.77
|305
|2008.03.25 09:00
|buy
|153
|0.05
|200.03
|199.04
|0.00
|306
|2008.03.25 16:02
|s/l
|153
|0.05
|199.04
|199.04
|0.00
|-49.63
|10750.14
|307
|2008.03.31 05:00
|sell
|154
|0.05
|199.30
|200.76
|0.00
|308
|2008.03.31 07:00
|sell
|155
|0.05
|199.20
|200.61
|0.00
|309
|2008.04.01 17:00
|s/l
|155
|0.05
|200.61
|200.61
|0.00
|-72.44
|10677.71
|310
|2008.04.01 17:05
|s/l
|154
|0.05
|200.76
|200.76
|0.00
|-74.95
|10602.76
|311
|2008.04.11 01:00
|sell
|156
|0.05
|200.68
|202.20
|0.00
|312
|2008.04.14 02:00
|buy
|157
|0.05
|199.23
|197.88
|0.00
|313
|2008.04.17 13:20
|s/l
|156
|0.05
|202.20
|202.20
|0.00
|-86.77
|10515.99
|314
|2008.04.17 16:00
|close
|157
|0.05
|202.43
|197.88
|0.00
|162.89
|10678.88
|315
|2008.05.26 22:00
|sell
|158
|0.05
|204.88
|205.37
|0.00
|316
|2008.05.27 08:35
|s/l
|158
|0.05
|205.37
|205.37
|0.00
|-26.33
|10652.56
|317
|2008.06.02 07:00
|buy
|159
|0.05
|208.05
|207.22
|0.00
|318
|2008.06.02 10:05
|s/l
|159
|0.05
|207.22
|207.22
|0.00
|-41.61
|10610.95
|319
|2008.06.18 13:00
|sell
|160
|0.05
|211.08
|211.69
|0.00
|320
|2008.06.19 11:30
|s/l
|160
|0.05
|211.69
|211.69
|0.00
|-35.87
|10575.08
|321
|2008.07.07 15:00
|buy
|161
|0.05
|211.75
|211.06
|0.00
|322
|2008.07.07 20:01
|s/l
|161
|0.05
|211.06
|211.06
|0.00
|-34.59
|10540.49
|323
|2008.07.09 22:00
|sell
|162
|0.05
|211.64
|212.35
|0.00
|324
|2008.07.15 19:00
|close
|162
|0.05
|210.09
|212.35
|0.00
|67.10
|10607.59
|325
|2008.08.15 10:00
|sell
|163
|0.05
|204.68
|205.61
|0.00
|326
|2008.08.15 14:13
|s/l
|163
|0.05
|205.61
|205.61
|0.00
|-46.61
|10560.98
|327
|2008.08.22 15:00
|buy
|164
|0.05
|203.86
|202.92
|0.00
|328
|2008.08.25 03:13
|s/l
|164
|0.05
|202.92
|202.92
|0.00
|-46.62
|10514.35
|329
|2008.08.26 12:00
|sell
|165
|0.05
|201.79
|202.64
|0.00
|330
|2008.08.29 13:00
|close
|165
|0.05
|199.27
|202.64
|0.00
|117.47
|10631.83
|331
|2008.09.22 02:00
|sell
|166
|0.05
|195.51
|197.63
|0.00
|332
|2008.09.26 12:00
|close
|166
|0.05
|194.17
|197.63
|0.00
|56.57
|10688.40
|333
|2008.11.06 12:00
|sell
|167
|0.05
|156.00
|157.91
|0.00
|334
|2008.11.07 04:00
|close
|167
|0.05
|151.18
|157.91
|0.00
|239.76
|10928.16
|335
|2008.11.11 05:00
|buy
|168
|0.05
|153.22
|151.21
|0.00
|336
|2008.11.11 16:58
|s/l
|168
|0.05
|151.21
|151.21
|0.00
|-100.74
|10827.42
|337
|2008.12.08 01:00
|sell
|169
|0.05
|136.46
|138.35
|0.00
|338
|2008.12.08 09:27
|s/l
|169
|0.05
|138.35
|138.35
|0.00
|-94.71
|10732.71
|339
|2008.12.18 12:00
|buy
|170
|0.05
|136.74
|135.10
|0.00
|340
|2008.12.18 15:00
|sell
|171
|0.05
|135.74
|137.72
|0.00
|341
|2008.12.18 16:37
|s/l
|170
|0.05
|135.10
|135.10
|0.00
|-82.20
|10650.51
|342
|2008.12.22 12:00
|buy
|172
|0.05
|133.67
|132.56
|0.00
|343
|2008.12.22 12:36
|s/l
|172
|0.05
|132.56
|132.56
|0.00
|-55.63
|10594.88
|344
|2008.12.22 12:36
|buy
|173
|0.05
|132.63
|131.52
|0.00
|345
|2008.12.29 17:20
|s/l
|173
|0.05
|131.52
|131.52
|0.00
|-52.15
|10542.73
|346
|2009.01.06 10:00
|buy
|174
|0.05
|136.79
|135.68
|0.00
|347
|2009.01.06 11:05
|s/l
|171
|0.05
|137.72
|137.72
|0.00
|-129.23
|10413.50
|348
|2009.01.06 21:00
|close
|174
|0.05
|139.69
|135.68
|0.00
|145.35
|10558.85
|349
|2009.01.08 17:00
|sell
|175
|0.05
|139.08
|140.75
|0.00
|350
|2009.01.12 20:00
|close
|175
|0.05
|132.55
|140.75
|0.00
|323.69
|10882.54
|351
|2009.01.16 22:00
|buy
|176
|0.05
|133.60
|131.89
|0.00
|352
|2009.01.19 15:07
|s/l
|176
|0.05
|131.89
|131.89
|0.00
|-85.21
|10797.32
|353
|2009.01.22 21:00
|sell
|177
|0.05
|123.39
|125.33
|0.00
|354
|2009.01.22 23:00
|sell
|178
|0.05
|123.16
|125.09
|0.00
|355
|2009.01.26 17:35
|s/l
|178
|0.05
|125.09
|125.09
|0.00
|-100.24
|10697.08
|356
|2009.01.27 04:52
|s/l
|177
|0.05
|125.33
|125.33
|0.00
|-102.52
|10594.57
|357
|2009.02.12 16:00
|buy
|179
|0.05
|128.47
|127.28
|0.00
|358
|2009.02.16 08:00
|buy
|180
|0.05
|130.57
|129.41
|0.00
|359
|2009.02.19 17:00
|close
|180
|0.05
|135.64
|129.41
|0.00
|256.59
|10851.16
|360
|2009.02.19 17:00
|close
|179
|0.05
|135.64
|127.28
|0.00
|362.85
|11214.00
|361
|2009.03.19 03:00
|sell
|181
|0.05
|137.25
|138.54
|0.00
|362
|2009.03.20 17:22
|s/l
|181
|0.05
|138.54
|138.54
|0.00
|-66.41
|11147.60