Interbank FX, LLC
|Account: 2271575
|Name: raymond
|Currency: USD
|2009 April 7, 12:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|143364535
|2009.02.25 15:17
|balance
|Deposit
|100 000.00
|145521703
|2009.03.23 01:58
|sell
|4.00
|eurgbp
|0.9413
|0.9452
|0.9388
|2009.03.23 06:17
|0.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|1 455.50
|145522143
|2009.03.23 02:02
|sell
|3.90
|eurgbp
|0.9417
|0.9456
|0.9392
|2009.03.23 02:10
|0.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|282.94
|145526744
|2009.03.23 02:54
|sell
|3.91
|eurgbp
|0.9418
|0.9457
|0.9393
|2009.03.23 06:16
|0.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|1 421.67
|146176714
|2009.03.29 23:00
|buy
|4.13
|eurchf
|1.5199
|1.5160
|1.5224
|2009.03.29 23:07
|1.5206
|0.00
|0.00
|0.00
|252.36
|146176747
|2009.03.29 23:00
|buy
|4.04
|eurgbp
|0.9285
|0.9246
|0.9310
|2009.03.29 23:08
|0.9290
|0.00
|0.00
|0.00
|288.65
|146177462
|2009.03.29 23:08
|sell
|4.07
|eurchf
|1.5211
|1.5250
|1.5186
|2009.03.29 23:24
|1.5202
|0.00
|0.00
|0.00
|319.88
|146178465
|2009.03.29 23:28
|buy
|4.16
|eurchf
|1.5198
|1.5159
|1.5223
|2009.03.29 23:45
|1.5196
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.62
|146179357
|2009.03.29 23:35
|buy
|4.06
|eurchf
|1.5193
|1.5154
|1.5218
|2009.03.29 23:45
|1.5198
|0.00
|0.00
|0.00
|177.20
|146179437
|2009.03.29 23:35
|buy
|3.98
|eurgbp
|0.9286
|0.9247
|0.9311
|2009.03.29 23:51
|0.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|340.67
|146180473
|2009.03.29 23:45
|buy
|4.09
|eurchf
|1.5199
|1.5160
|1.5224
|2009.03.30 01:51
|1.5203
|0.00
|0.00
|0.00
|142.74
|146182438
|2009.03.30 00:04
|buy
|4.08
|eurchf
|1.5188
|1.5149
|1.5213
|2009.03.30 00:17
|1.5196
|0.00
|0.00
|0.00
|284.94
|146191192
|2009.03.30 01:51
|sell
|4.20
|eurchf
|1.5203
|1.5242
|1.5178
|2009.03.30 02:54
|1.5200
|0.00
|0.00
|0.00
|109.99
|146191483
|2009.03.30 01:56
|sell
|4.11
|eurgbp
|0.9299
|0.9338
|0.9274
|2009.03.30 04:54
|0.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|146191586
|2009.03.30 01:58
|sell
|4.01
|eurchf
|1.5205
|1.5244
|1.5180
|2009.03.30 02:58
|1.5200
|0.00
|0.00
|0.00
|174.96
|146196780
|2009.03.30 03:19
|sell
|4.11
|eurgbp
|0.9303
|0.9342
|0.9278
|2009.03.30 04:34
|0.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|175.32
|146201727
|2009.03.30 04:11
|buy
|3.95
|eurchf
|1.5194
|1.5155
|1.5219
|2009.03.30 04:40
|1.5166
|0.00
|0.00
|0.00
|-965.43
|146204442
|2009.03.30 04:21
|buy
|3.89
|eurchf
|1.5191
|1.5152
|1.5216
|2009.03.30 04:40
|1.5160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 052.64
|146320975
|2009.03.30 15:35
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9277
|0.0000
|0.9327
|2009.04.03 06:00
|0.9135
|0.00
|0.00
|-1.20
|-208.54
|146347098
|2009.03.30 21:13
|sell
|4.13
|eurchf
|1.5159
|1.5198
|1.5134
|2009.03.31 06:00
|1.5163
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.07
|146348440
|2009.03.30 21:57
|sell
|4.04
|eurchf
|1.5163
|1.5202
|1.5138
|2009.03.31 05:58
|1.5167
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.87
|146351525
|2009.03.30 22:28
|sell
|3.92
|eurchf
|1.5173
|1.5212
|1.5148
|2009.03.31 00:34
|1.5170
|0.00
|0.00
|0.00
|102.23
|146354085
|2009.03.30 23:35
|sell
|3.83
|eurgbp
|0.9256
|0.9295
|0.9231
|2009.03.31 00:12
|0.9251
|0.00
|0.00
|0.00
|273.18
|146359061
|2009.03.31 00:29
|buy
|3.86
|eurgbp
|0.9244
|0.9205
|0.9269
|2009.03.31 01:00
|0.9250
|0.00
|0.00
|0.00
|330.61
|146368403
|2009.03.31 01:52
|sell
|3.92
|eurgbp
|0.9252
|0.9291
|0.9227
|2009.03.31 06:19
|0.9256
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.63
|146368827
|2009.03.31 01:53
|sell
|3.84
|eurgbp
|0.9256
|0.9295
|0.9231
|2009.03.31 02:11
|0.9251
|0.00
|0.00
|0.00
|274.91
|146372017
|2009.03.31 02:20
|sell
|3.85
|eurgbp
|0.9256
|0.9295
|0.9231
|2009.03.31 04:39
|0.9251
|0.00
|0.00
|0.00
|275.51
|146373314
|2009.03.31 02:50
|sell
|3.75
|eurgbp
|0.9260
|0.9299
|0.9235
|2009.03.31 03:34
|0.9255
|0.00
|0.00
|0.00
|268.87
|146376059
|2009.03.31 03:33
|sell
|3.64
|eurchf
|1.5183
|1.5222
|1.5158
|2009.03.31 04:20
|1.5176
|0.00
|0.00
|0.00
|222.37
|146479288
|2009.03.31 23:52
|sell
|4.18
|eurchf
|1.5100
|1.5139
|1.5075
|2009.04.01 00:02
|1.5088
|0.00
|0.00
|0.00
|440.73
|146502820
|2009.04.01 01:48
|sell
|4.20
|eurchf
|1.5093
|1.5132
|1.5068
|2009.04.01 02:06
|1.5086
|0.00
|0.00
|0.00
|257.51
|146505251
|2009.04.01 02:14
|buy
|4.21
|eurchf
|1.5077
|1.5038
|1.5102
|2009.04.01 02:18
|1.5084
|0.00
|0.00
|0.00
|258.08
|146506223
|2009.04.01 02:26
|sell
|4.22
|eurgbp
|0.9238
|0.9277
|0.9213
|2009.04.01 05:20
|0.9237
|0.00
|0.00
|0.00
|60.27
|146506487
|2009.04.01 02:30
|sell
|4.12
|eurgbp
|0.9241
|0.9280
|0.9216
|2009.04.01 03:28
|0.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|294.81
|146506779
|2009.04.01 02:33
|sell
|4.01
|eurchf
|1.5096
|1.5135
|1.5071
|2009.04.01 03:45
|1.5096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|146507775
|2009.04.01 02:48
|sell
|3.93
|eurchf
|1.5100
|1.5139
|1.5075
|2009.04.01 03:45
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|240.79
|146599913
|2009.04.01 22:17
|sell
|4.24
|eurchf
|1.5177
|1.5216
|1.5152
|2009.04.01 23:21
|1.5173
|0.00
|0.00
|0.00
|147.99
|146600805
|2009.04.01 22:45
|sell
|4.15
|eurgbp
|0.9156
|0.9195
|0.9131
|2009.04.02 00:52
|0.9153
|0.00
|0.00
|0.00
|180.34
|146601060
|2009.04.01 22:49
|sell
|4.05
|eurchf
|1.5180
|1.5219
|1.5155
|2009.04.01 23:21
|1.5173
|0.00
|0.00
|0.00
|247.38
|146605847
|2009.04.02 00:26
|sell
|4.15
|eurgbp
|0.9159
|0.9198
|0.9134
|2009.04.02 00:51
|0.9154
|0.00
|0.00
|0.00
|300.52
|146610938
|2009.04.02 01:46
|sell
|4.27
|eurchf
|1.5178
|1.5217
|1.5153
|2009.04.02 06:04
|1.5182
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.38
|146613248
|2009.04.02 02:27
|sell
|4.18
|eurchf
|1.5178
|1.5217
|1.5153
|2009.04.02 06:04
|1.5179
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.57
|146613671
|2009.04.02 02:30
|sell
|4.08
|eurgbp
|0.9160
|0.9199
|0.9135
|2009.04.02 03:11
|0.9155
|0.00
|0.00
|0.00
|295.94
|146614970
|2009.04.02 02:42
|sell
|3.99
|eurgbp
|0.9164
|0.9203
|0.9139
|2009.04.02 02:54
|0.9159
|0.00
|0.00
|0.00
|289.32
|146615450
|2009.04.02 02:52
|sell
|3.91
|eurchf
|1.5180
|1.5219
|1.5155
|2009.04.02 06:04
|1.5176
|0.00
|0.00
|0.00
|136.83
|146741773
|2009.04.02 18:49
|buy
|4.29
|eurgbp
|0.9143
|0.9104
|0.9168
|2009.04.02 22:31
|0.9142
|0.00
|0.00
|-8.58
|-63.16
|146742003
|2009.04.02 18:54
|buy
|4.19
|eurgbp
|0.9138
|0.9099
|0.9163
|2009.04.02 19:17
|0.9146
|0.00
|0.00
|0.00
|493.12
|146742176
|2009.04.02 18:55
|sell
|4.10
|eurchf
|1.5276
|1.5315
|1.5251
|2009.04.02 19:56
|1.5273
|0.00
|0.00
|0.00
|108.23
|146742258
|2009.04.02 18:56
|sell
|4.01
|eurchf
|1.5280
|1.5319
|1.5255
|2009.04.02 19:56
|1.5276
|0.00
|0.00
|0.00
|141.13
|146744309
|2009.04.02 19:27
|buy
|4.04
|eurgbp
|0.9142
|0.9103
|0.9167
|2009.04.02 22:33
|0.9142
|0.00
|0.00
|-8.08
|0.00
|146755025
|2009.04.02 22:38
|sell
|4.32
|eurchf
|1.5270
|1.5309
|1.5245
|2009.04.02 22:48
|1.5261
|0.00
|0.00
|0.00
|343.10
|146758015
|2009.04.02 23:19
|sell
|4.33
|eurchf
|1.5272
|1.5311
|1.5247
|2009.04.03 00:45
|1.5268
|0.00
|0.00
|0.00
|152.60
|146759741
|2009.04.02 23:38
|sell
|4.23
|eurchf
|1.5275
|1.5314
|1.5250
|2009.04.03 00:44
|1.5272
|0.00
|0.00
|0.00
|111.79
|146776957
|2009.04.03 01:13
|buy
|4.34
|eurchf
|1.5263
|1.5224
|1.5288
|2009.04.03 02:57
|1.5266
|0.00
|0.00
|0.00
|114.70
|146780201
|2009.04.03 01:49
|buy
|4.24
|eurchf
|1.5258
|1.5219
|1.5283
|2009.04.03 02:55
|1.5261
|0.00
|0.00
|0.00
|112.09
|146781919
|2009.04.03 01:59
|sell
|4.15
|eurgbp
|0.9140
|0.9179
|0.9115
|2009.04.03 02:57
|0.9131
|0.00
|0.00
|0.00
|550.24
|146788287
|2009.04.03 02:55
|sell
|4.20
|eurchf
|1.5263
|1.5302
|1.5238
|2009.04.03 03:11
|1.5254
|0.00
|0.00
|0.00
|332.80
|146788594
|2009.04.03 02:57
|sell
|4.19
|eurchf
|1.5267
|1.5306
|1.5242
|2009.04.03 03:04
|1.5258
|0.00
|0.00
|0.00
|332.10
|146788715
|2009.04.03 02:57
|buy
|4.19
|eurgbp
|0.9129
|0.9090
|0.9154
|2009.04.03 04:04
|0.9132
|0.00
|0.00
|0.00
|185.05
|146793123
|2009.04.03 03:58
|sell
|4.31
|eurchf
|1.5263
|1.5302
|1.5238
|2009.04.03 04:45
|1.5258
|0.00
|0.00
|0.00
|189.63
|146794916
|2009.04.03 04:35
|sell
|4.33
|eurgbp
|0.9140
|0.9179
|0.9115
|2009.04.03 05:11
|0.9131
|0.00
|0.00
|0.00
|572.43
|146873579
|2009.04.03 16:03
|sell
|2.00
|audusd
|0.7102
|0.0000
|0.7070
|2009.04.06 15:25
|0.7099
|0.00
|0.00
|-15.36
|60.00
|146894408
|2009.04.05 22:09
|sell
|4.34
|eurchf
|1.5266
|1.5305
|1.5241
|2009.04.05 23:15
|1.5263
|0.00
|0.00
|0.00
|115.45
|146898509
|2009.04.05 23:00
|buy
|4.25
|eurgbp
|0.9090
|0.9051
|0.9115
|2009.04.05 23:05
|0.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|442.36
|146900321
|2009.04.05 23:25
|buy
|4.36
|eurgbp
|0.9090
|0.9051
|0.9115
|2009.04.05 23:58
|0.9098
|0.00
|0.00
|0.00
|519.12
|146900328
|2009.04.05 23:26
|sell
|4.27
|eurchf
|1.5267
|1.5306
|1.5242
|2009.04.06 00:35
|1.5263
|0.00
|0.00
|0.00
|151.38
|146900493
|2009.04.05 23:31
|buy
|4.19
|eurgbp
|0.9090
|0.9051
|0.9115
|2009.04.05 23:58
|0.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|436.52
|146900839
|2009.04.05 23:37
|sell
|4.09
|eurchf
|1.5267
|1.5306
|1.5242
|2009.04.06 00:41
|1.5264
|0.00
|0.00
|0.00
|108.74
|146903475
|2009.04.06 00:04
|sell
|4.20
|eurchf
|1.5271
|1.5310
|1.5246
|2009.04.06 00:35
|1.5262
|0.00
|0.00
|0.00
|335.02
|146906487
|2009.04.06 00:56
|sell
|4.42
|eurchf
|1.5271
|1.5310
|1.5246
|2009.04.06 01:57
|1.5264
|0.00
|0.00
|0.00
|274.76
|146907479
|2009.04.06 01:02
|sell
|4.32
|eurgbp
|0.9102
|0.9141
|0.9077
|2009.04.06 01:22
|0.9094
|0.00
|0.00
|0.00
|515.74
|146910311
|2009.04.06 01:24
|buy
|4.33
|eurgbp
|0.9090
|0.9051
|0.9115
|2009.04.06 04:04
|0.9092
|0.00
|0.00
|0.00
|129.20
|146913680
|2009.04.06 01:42
|buy
|4.23
|eurgbp
|0.9087
|0.9048
|0.9112
|2009.04.06 03:24
|0.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|189.52
|146915088
|2009.04.06 01:58
|buy
|4.27
|eurchf
|1.5262
|1.5223
|1.5287
|2009.04.06 02:12
|1.5270
|0.00
|0.00
|0.00
|303.35
|146915620
|2009.04.06 02:04
|buy
|4.14
|eurgbp
|0.9082
|0.9043
|0.9107
|2009.04.06 03:05
|0.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|185.38
|146918423
|2009.04.06 02:46
|buy
|4.18
|eurchf
|1.5264
|1.5225
|1.5289
|2009.04.06 03:49
|1.5268
|0.00
|0.00
|0.00
|148.63
|146918677
|2009.04.06 02:52
|buy
|4.07
|eurchf
|1.5260
|1.5221
|1.5285
|2009.04.06 03:49
|1.5269
|0.00
|0.00
|0.00
|325.63
|146924063
|2009.04.06 03:58
|sell
|4.40
|eurchf
|1.5273
|1.5312
|1.5248
|2009.04.06 07:56
|1.5274
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.99
|146927522
|2009.04.06 04:40
|sell
|4.39
|eurchf
|1.5277
|1.5316
|1.5252
|2009.04.06 05:44
|1.5274
|0.00
|0.00
|0.00
|116.88
|147020062
|2009.04.06 19:01
|buy
|4.61
|eurchf
|1.5230
|1.5191
|1.5255
|2009.04.06 19:24
|1.5238
|0.00
|0.00
|0.00
|324.34
|147021162
|2009.04.06 19:31
|sell
|4.62
|eurchf
|1.5242
|1.5281
|1.5217
|2009.04.06 21:19
|1.5239
|0.00
|0.00
|-28.00
|121.93
|147022893
|2009.04.06 20:01
|sell
|4.52
|eurchf
|1.5246
|1.5285
|1.5221
|2009.04.06 21:12
|1.5243
|0.00
|0.00
|-27.39
|119.30
|147023871
|2009.04.06 20:32
|buy
|4.45
|eurgbp
|0.9092
|0.9053
|0.9117
|2009.04.06 22:58
|0.9094
|0.00
|0.00
|-7.16
|131.13
|147027991
|2009.04.06 21:45
|buy
|4.52
|eurchf
|1.5229
|1.5190
|1.5254
|2009.04.06 22:37
|1.5237
|0.00
|0.00
|0.00
|317.89
|147037093
|2009.04.06 23:34
|sell
|4.65
|eurgbp
|0.9099
|0.9138
|0.9074
|2009.04.06 23:35
|0.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|546.06
|147038970
|2009.04.06 23:35
|buy
|4.58
|eurchf
|1.5225
|1.5186
|1.5250
|2009.04.06 23:55
|1.5196
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 166.62
|147047474
|2009.04.07 00:19
|sell
|4.62
|eurgbp
|0.9102
|0.9141
|0.9077
|2009.04.07 00:23
|0.9094
|0.00
|0.00
|0.00
|543.13
|147054494
|2009.04.07 02:00
|sell
|4.65
|eurchf
|1.5190
|1.5229
|1.5165
|2009.04.07 02:09
|1.5190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|147054865
|2009.04.07 02:04
|sell
|4.55
|eurgbp
|0.9098
|0.9137
|0.9073
|2009.04.07 07:35
|0.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|1 676.68
|147056149
|2009.04.07 02:26
|sell
|4.54
|eurgbp
|0.9102
|0.9141
|0.9077
|2009.04.07 03:42
|0.9099
|0.00
|0.00
|0.00
|200.09
|147058194
|2009.04.07 03:20
|buy
|4.44
|eurchf
|1.5180
|1.5141
|1.5205
|2009.04.07 03:46
|1.5188
|0.00
|0.00
|0.00
|312.65
|
|0.00
|0.00
|-95.77
|18 451.38
|Closed P/L:
|18 355.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|18 355.61
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|118 355.61
|Equity:
|118 355.61
|Free Margin:
|118 355.61