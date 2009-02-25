Interbank FX, LLC

Account: 2271575 Name: raymond Currency: USD 2009 April 7, 12:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1433645352009.02.25 15:17balanceDeposit100 000.00
1455217032009.03.23 01:58sell4.00eurgbp0.94130.94520.93882009.03.23 06:170.93880.000.000.001 455.50
1455221432009.03.23 02:02sell3.90eurgbp0.94170.94560.93922009.03.23 02:100.94120.000.000.00282.94
1455267442009.03.23 02:54sell3.91eurgbp0.94180.94570.93932009.03.23 06:160.93930.000.000.001 421.67
1461767142009.03.29 23:00buy4.13eurchf1.51991.51601.52242009.03.29 23:071.52060.000.000.00252.36
1461767472009.03.29 23:00buy4.04eurgbp0.92850.92460.93102009.03.29 23:080.92900.000.000.00288.65
1461774622009.03.29 23:08sell4.07eurchf1.52111.52501.51862009.03.29 23:241.52020.000.000.00319.88
1461784652009.03.29 23:28buy4.16eurchf1.51981.51591.52232009.03.29 23:451.51960.000.000.00-72.62
1461793572009.03.29 23:35buy4.06eurchf1.51931.51541.52182009.03.29 23:451.51980.000.000.00177.20
1461794372009.03.29 23:35buy3.98eurgbp0.92860.92470.93112009.03.29 23:510.92920.000.000.00340.67
1461804732009.03.29 23:45buy4.09eurchf1.51991.51601.52242009.03.30 01:511.52030.000.000.00142.74
1461824382009.03.30 00:04buy4.08eurchf1.51881.51491.52132009.03.30 00:171.51960.000.000.00284.94
1461911922009.03.30 01:51sell4.20eurchf1.52031.52421.51782009.03.30 02:541.52000.000.000.00109.99
1461914832009.03.30 01:56sell4.11eurgbp0.92990.93380.92742009.03.30 04:540.92990.000.000.000.00
1461915862009.03.30 01:58sell4.01eurchf1.52051.52441.51802009.03.30 02:581.52000.000.000.00174.96
1461967802009.03.30 03:19sell4.11eurgbp0.93030.93420.92782009.03.30 04:340.93000.000.000.00175.32
1462017272009.03.30 04:11buy3.95eurchf1.51941.51551.52192009.03.30 04:401.51660.000.000.00-965.43
1462044422009.03.30 04:21buy3.89eurchf1.51911.51521.52162009.03.30 04:401.51600.000.000.00-1 052.64
1463209752009.03.30 15:35buy0.10eurgbp0.92770.00000.93272009.04.03 06:000.91350.000.00-1.20-208.54
1463470982009.03.30 21:13sell4.13eurchf1.51591.51981.51342009.03.31 06:001.51630.000.000.00-144.07
1463484402009.03.30 21:57sell4.04eurchf1.51631.52021.51382009.03.31 05:581.51670.000.000.00-140.87
1463515252009.03.30 22:28sell3.92eurchf1.51731.52121.51482009.03.31 00:341.51700.000.000.00102.23
1463540852009.03.30 23:35sell3.83eurgbp0.92560.92950.92312009.03.31 00:120.92510.000.000.00273.18
1463590612009.03.31 00:29buy3.86eurgbp0.92440.92050.92692009.03.31 01:000.92500.000.000.00330.61
1463684032009.03.31 01:52sell3.92eurgbp0.92520.92910.92272009.03.31 06:190.92560.000.000.00-224.63
1463688272009.03.31 01:53sell3.84eurgbp0.92560.92950.92312009.03.31 02:110.92510.000.000.00274.91
1463720172009.03.31 02:20sell3.85eurgbp0.92560.92950.92312009.03.31 04:390.92510.000.000.00275.51
1463733142009.03.31 02:50sell3.75eurgbp0.92600.92990.92352009.03.31 03:340.92550.000.000.00268.87
1463760592009.03.31 03:33sell3.64eurchf1.51831.52221.51582009.03.31 04:201.51760.000.000.00222.37
1464792882009.03.31 23:52sell4.18eurchf1.51001.51391.50752009.04.01 00:021.50880.000.000.00440.73
1465028202009.04.01 01:48sell4.20eurchf1.50931.51321.50682009.04.01 02:061.50860.000.000.00257.51
1465052512009.04.01 02:14buy4.21eurchf1.50771.50381.51022009.04.01 02:181.50840.000.000.00258.08
1465062232009.04.01 02:26sell4.22eurgbp0.92380.92770.92132009.04.01 05:200.92370.000.000.0060.27
1465064872009.04.01 02:30sell4.12eurgbp0.92410.92800.92162009.04.01 03:280.92360.000.000.00294.81
1465067792009.04.01 02:33sell4.01eurchf1.50961.51351.50712009.04.01 03:451.50960.000.000.000.00
1465077752009.04.01 02:48sell3.93eurchf1.51001.51391.50752009.04.01 03:451.50930.000.000.00240.79
1465999132009.04.01 22:17sell4.24eurchf1.51771.52161.51522009.04.01 23:211.51730.000.000.00147.99
1466008052009.04.01 22:45sell4.15eurgbp0.91560.91950.91312009.04.02 00:520.91530.000.000.00180.34
1466010602009.04.01 22:49sell4.05eurchf1.51801.52191.51552009.04.01 23:211.51730.000.000.00247.38
1466058472009.04.02 00:26sell4.15eurgbp0.91590.91980.91342009.04.02 00:510.91540.000.000.00300.52
1466109382009.04.02 01:46sell4.27eurchf1.51781.52171.51532009.04.02 06:041.51820.000.000.00-149.38
1466132482009.04.02 02:27sell4.18eurchf1.51781.52171.51532009.04.02 06:041.51790.000.000.00-36.57
1466136712009.04.02 02:30sell4.08eurgbp0.91600.91990.91352009.04.02 03:110.91550.000.000.00295.94
1466149702009.04.02 02:42sell3.99eurgbp0.91640.92030.91392009.04.02 02:540.91590.000.000.00289.32
1466154502009.04.02 02:52sell3.91eurchf1.51801.52191.51552009.04.02 06:041.51760.000.000.00136.83
1467417732009.04.02 18:49buy4.29eurgbp0.91430.91040.91682009.04.02 22:310.91420.000.00-8.58-63.16
1467420032009.04.02 18:54buy4.19eurgbp0.91380.90990.91632009.04.02 19:170.91460.000.000.00493.12
1467421762009.04.02 18:55sell4.10eurchf1.52761.53151.52512009.04.02 19:561.52730.000.000.00108.23
1467422582009.04.02 18:56sell4.01eurchf1.52801.53191.52552009.04.02 19:561.52760.000.000.00141.13
1467443092009.04.02 19:27buy4.04eurgbp0.91420.91030.91672009.04.02 22:330.91420.000.00-8.080.00
1467550252009.04.02 22:38sell4.32eurchf1.52701.53091.52452009.04.02 22:481.52610.000.000.00343.10
1467580152009.04.02 23:19sell4.33eurchf1.52721.53111.52472009.04.03 00:451.52680.000.000.00152.60
1467597412009.04.02 23:38sell4.23eurchf1.52751.53141.52502009.04.03 00:441.52720.000.000.00111.79
1467769572009.04.03 01:13buy4.34eurchf1.52631.52241.52882009.04.03 02:571.52660.000.000.00114.70
1467802012009.04.03 01:49buy4.24eurchf1.52581.52191.52832009.04.03 02:551.52610.000.000.00112.09
1467819192009.04.03 01:59sell4.15eurgbp0.91400.91790.91152009.04.03 02:570.91310.000.000.00550.24
1467882872009.04.03 02:55sell4.20eurchf1.52631.53021.52382009.04.03 03:111.52540.000.000.00332.80
1467885942009.04.03 02:57sell4.19eurchf1.52671.53061.52422009.04.03 03:041.52580.000.000.00332.10
1467887152009.04.03 02:57buy4.19eurgbp0.91290.90900.91542009.04.03 04:040.91320.000.000.00185.05
1467931232009.04.03 03:58sell4.31eurchf1.52631.53021.52382009.04.03 04:451.52580.000.000.00189.63
1467949162009.04.03 04:35sell4.33eurgbp0.91400.91790.91152009.04.03 05:110.91310.000.000.00572.43
1468735792009.04.03 16:03sell2.00audusd0.71020.00000.70702009.04.06 15:250.70990.000.00-15.3660.00
1468944082009.04.05 22:09sell4.34eurchf1.52661.53051.52412009.04.05 23:151.52630.000.000.00115.45
1468985092009.04.05 23:00buy4.25eurgbp0.90900.90510.91152009.04.05 23:050.90970.000.000.00442.36
1469003212009.04.05 23:25buy4.36eurgbp0.90900.90510.91152009.04.05 23:580.90980.000.000.00519.12
1469003282009.04.05 23:26sell4.27eurchf1.52671.53061.52422009.04.06 00:351.52630.000.000.00151.38
1469004932009.04.05 23:31buy4.19eurgbp0.90900.90510.91152009.04.05 23:580.90970.000.000.00436.52
1469008392009.04.05 23:37sell4.09eurchf1.52671.53061.52422009.04.06 00:411.52640.000.000.00108.74
1469034752009.04.06 00:04sell4.20eurchf1.52711.53101.52462009.04.06 00:351.52620.000.000.00335.02
1469064872009.04.06 00:56sell4.42eurchf1.52711.53101.52462009.04.06 01:571.52640.000.000.00274.76
1469074792009.04.06 01:02sell4.32eurgbp0.91020.91410.90772009.04.06 01:220.90940.000.000.00515.74
1469103112009.04.06 01:24buy4.33eurgbp0.90900.90510.91152009.04.06 04:040.90920.000.000.00129.20
1469136802009.04.06 01:42buy4.23eurgbp0.90870.90480.91122009.04.06 03:240.90900.000.000.00189.52
1469150882009.04.06 01:58buy4.27eurchf1.52621.52231.52872009.04.06 02:121.52700.000.000.00303.35
1469156202009.04.06 02:04buy4.14eurgbp0.90820.90430.91072009.04.06 03:050.90850.000.000.00185.38
1469184232009.04.06 02:46buy4.18eurchf1.52641.52251.52892009.04.06 03:491.52680.000.000.00148.63
1469186772009.04.06 02:52buy4.07eurchf1.52601.52211.52852009.04.06 03:491.52690.000.000.00325.63
1469240632009.04.06 03:58sell4.40eurchf1.52731.53121.52482009.04.06 07:561.52740.000.000.00-38.99
1469275222009.04.06 04:40sell4.39eurchf1.52771.53161.52522009.04.06 05:441.52740.000.000.00116.88
1470200622009.04.06 19:01buy4.61eurchf1.52301.51911.52552009.04.06 19:241.52380.000.000.00324.34
1470211622009.04.06 19:31sell4.62eurchf1.52421.52811.52172009.04.06 21:191.52390.000.00-28.00121.93
1470228932009.04.06 20:01sell4.52eurchf1.52461.52851.52212009.04.06 21:121.52430.000.00-27.39119.30
1470238712009.04.06 20:32buy4.45eurgbp0.90920.90530.91172009.04.06 22:580.90940.000.00-7.16131.13
1470279912009.04.06 21:45buy4.52eurchf1.52291.51901.52542009.04.06 22:371.52370.000.000.00317.89
1470370932009.04.06 23:34sell4.65eurgbp0.90990.91380.90742009.04.06 23:350.90910.000.000.00546.06
1470389702009.04.06 23:35buy4.58eurchf1.52251.51861.52502009.04.06 23:551.51960.000.000.00-1 166.62
1470474742009.04.07 00:19sell4.62eurgbp0.91020.91410.90772009.04.07 00:230.90940.000.000.00543.13
1470544942009.04.07 02:00sell4.65eurchf1.51901.52291.51652009.04.07 02:091.51900.000.000.000.00
1470548652009.04.07 02:04sell4.55eurgbp0.90980.91370.90732009.04.07 07:350.90730.000.000.001 676.68
1470561492009.04.07 02:26sell4.54eurgbp0.91020.91410.90772009.04.07 03:420.90990.000.000.00200.09
1470581942009.04.07 03:20buy4.44eurchf1.51801.51411.52052009.04.07 03:461.51880.000.000.00312.65
  0.00 0.00 -95.77 18 451.38
Closed P/L: 18 355.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 18 355.61 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 118 355.61 Equity: 118 355.61 Free Margin: 118 355.61