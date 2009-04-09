Tadawulfx

Account: 99931995 Name: Wromek Currency: USD 2009 April 9, 09:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7788502009.04.09 03:33buy0.10eurgbp0.90150.89980.90402009.04.09 08:020.90130.000.000.00-2.95
 371443THUNDER4WD_1 EURGBP
7787442009.04.09 03:04buy0.10eurgbp0.90150.89980.90402009.04.09 03:330.90200.000.000.007.33
 371443THUNDER4WD_1 EURGBP
7784532009.04.09 01:59sell0.10eurgbp0.90240.90410.89992009.04.09 02:130.90200.000.000.005.88
 3714431THUNDER4WD_2 EURGBP
7782132009.04.09 01:00buy0.10eurgbp0.90170.90000.90422009.04.09 01:180.90210.000.000.005.88
 371443THUNDER4WD_1 EURGBP
7779702009.04.09 00:02buy0.10eurgbp0.90170.90000.90422009.04.09 00:140.90210.000.000.005.88
 3714432THUNDER4WD_3 EURGBP
7774982009.04.08 22:47sell0.10eurgbp0.90210.90380.89962009.04.09 00:020.90160.000.000.007.36
 3714432THUNDER4WD_3 EURGBP
7771562009.04.08 22:10sell0.10eurgbp0.90230.90400.89982009.04.08 22:310.90180.000.000.007.36
 371443THUNDER4WD_1 EURGBP
7770262009.04.08 21:30buy0.10eurgbp0.90140.89970.90392009.04.08 21:460.90190.000.000.007.34
 3714432THUNDER4WD_3 EURGBP
7768632009.04.08 20:55buy0.10eurgbp0.90100.89930.90352009.04.08 21:070.90140.000.000.005.87
 3714431THUNDER4WD_2 EURGBP
7766012009.04.08 20:16buy0.10eurgbp0.90280.90110.90532009.04.08 20:460.90110.000.000.00-24.97
 371443THUNDER4WD_1 EURGBP[sl]
7763422009.04.08 19:22balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 0.00 24.98
Closed P/L: 24.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 24.98 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 024.98 Equity: 1 024.98 Free Margin: 1 024.98