Tadawulfx
|Account: 99931995
|Name: Wromek
|Currency: USD
|2009 April 9, 09:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|778850
|2009.04.09 03:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9015
|0.8998
|0.9040
|2009.04.09 08:02
|0.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|
|371443
|THUNDER4WD_1 EURGBP
|778744
|2009.04.09 03:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9015
|0.8998
|0.9040
|2009.04.09 03:33
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|7.33
|
|371443
|THUNDER4WD_1 EURGBP
|778453
|2009.04.09 01:59
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9024
|0.9041
|0.8999
|2009.04.09 02:13
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|
|3714431
|THUNDER4WD_2 EURGBP
|778213
|2009.04.09 01:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9017
|0.9000
|0.9042
|2009.04.09 01:18
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|
|371443
|THUNDER4WD_1 EURGBP
|777970
|2009.04.09 00:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9017
|0.9000
|0.9042
|2009.04.09 00:14
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|
|3714432
|THUNDER4WD_3 EURGBP
|777498
|2009.04.08 22:47
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9021
|0.9038
|0.8996
|2009.04.09 00:02
|0.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|
|3714432
|THUNDER4WD_3 EURGBP
|777156
|2009.04.08 22:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9023
|0.9040
|0.8998
|2009.04.08 22:31
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|
|371443
|THUNDER4WD_1 EURGBP
|777026
|2009.04.08 21:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9014
|0.8997
|0.9039
|2009.04.08 21:46
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|
|3714432
|THUNDER4WD_3 EURGBP
|776863
|2009.04.08 20:55
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9010
|0.8993
|0.9035
|2009.04.08 21:07
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|
|3714431
|THUNDER4WD_2 EURGBP
|776601
|2009.04.08 20:16
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9028
|0.9011
|0.9053
|2009.04.08 20:46
|0.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.97
|
|371443
|THUNDER4WD_1 EURGBP[sl]
|776342
|2009.04.08 19:22
|balance
|Deposit
|1 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|24.98
|Closed P/L:
|24.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|24.98
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 024.98
|Equity:
|1 024.98
|Free Margin:
|1 024.98