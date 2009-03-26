|Account: xxxxx
|Name: Willems Ludo
|Currency: EUR
|2009 March 27, 21:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10823579
|2009.03.26 22:20
|buy
|0.26
|eurgbp
|0.93541
|0.91900
|0.94090
|2009.03.26 22:27
|0.93586
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|124644336
|FapTurboScalper
|10823542
|2009.03.26 22:20
|buy
|0.71
|eurgbp
|0.93563
|0.93171
|0.93813
|2009.03.26 22:26
|0.93592
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|888888888
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10823409
|2009.03.26 22:12
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.93536
|0.93131
|0.93773
|2009.03.26 22:17
|0.93554
|0.00
|0.00
|0.00
|13.47
|
|888888888
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10822905
|2009.03.26 21:47
|buy
|0.69
|eurchf
|1.52399
|1.52007
|1.52649
|2009.03.26 21:59
|1.52462
|0.00
|0.00
|0.00
|28.51
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10821544
|2009.03.26 20:49
|buy
|0.66
|eurgbp
|0.93562
|0.93170
|0.93637
|2009.03.26 21:44
|0.93609
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|
|888888888
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10822304
|2009.03.26 21:12
|buy
|0.51
|eurchf
|1.52389
|1.51997
|1.52639
|2009.03.26 21:14
|1.52433
|0.00
|0.00
|0.00
|14.72
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10821869
|2009.03.26 21:04
|buy
|0.51
|eurchf
|1.52397
|1.52005
|1.52647
|2009.03.26 21:05
|1.52439
|0.00
|0.00
|0.00
|14.05
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10790265
|2009.03.26 00:36
|buy
|0.32
|eurchf
|1.52245
|1.50630
|1.52780
|2009.03.26 00:58
|1.52296
|0.00
|0.00
|0.00
|10.72
|
|1246443436
|FapTurboScalper
|10789318
|2009.03.26 00:30
|sell
|0.32
|eurchf
|1.52302
|1.53930
|1.51770
|2009.03.26 00:36
|1.52249
|0.00
|0.00
|0.00
|11.14
|
|1246443436
|FapTurboScalper
|10783553
|2009.03.25 20:45
|sell
|0.64
|eurchf
|1.52168
|1.52574
|1.51932
|2009.03.26 00:00
|1.52270
|0.00
|0.00
|-3.67
|-42.87
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10788333
|2009.03.25 23:31
|sell
|0.43
|eurgbp
|0.93396
|0.95010
|0.92910
|2009.03.25 23:36
|0.93383
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|
|124644336
|FapTurboScalper
|10786785
|2009.03.25 22:53
|buy
|0.45
|eurgbp
|0.93348
|0.92956
|0.93598
|2009.03.25 23:31
|0.93403
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|
|888888888
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10783921
|2009.03.25 21:00
|sell
|0.25
|eurchf
|1.52230
|1.53810
|1.51700
|2009.03.25 23:16
|1.52283
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|
|1246443436
|FapTurboScalper
|10784594
|2009.03.25 21:47
|buy
|0.45
|eurgbp
|0.93370
|0.92978
|0.93620
|2009.03.25 22:46
|0.93444
|0.00
|0.00
|0.00
|35.64
|
|888888888
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10785354
|2009.03.25 22:00
|buy
|0.33
|eurgbp
|0.93336
|0.91780
|0.93770
|2009.03.25 22:46
|0.93373
|0.00
|0.00
|0.00
|13.08
|
|124644336
|FapTurboScalper
|10746814
|2009.03.25 00:55
|sell
|0.65
|eurgbp
|0.91728
|0.92120
|0.91478
|2009.03.25 01:01
|0.91733
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|
|888888888
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10746464
|2009.03.25 00:35
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.91662
|0.90020
|0.92210
|2009.03.25 00:55
|0.91713
|0.00
|0.00
|0.00
|27.80
|
|124644336
|FapTurboScalper
|10746353
|2009.03.25 00:30
|buy
|0.63
|eurchf
|1.52339
|1.51947
|1.52589
|2009.03.25 00:36
|1.52378
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10745255
|2009.03.24 23:42
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.91649
|0.90000
|0.92150
|2009.03.25 00:26
|0.91705
|0.00
|0.00
|0.13
|36.64
|
|124644336
|FapTurboScalper
|10745309
|2009.03.24 23:42
|buy
|0.47
|eurgbp
|0.91637
|0.91245
|0.91887
|2009.03.24 23:43
|0.91678
|0.00
|0.00
|0.00
|21.02
|
|888888888
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10744477
|2009.03.24 23:26
|sell
|0.24
|eurchf
|1.52409
|1.53910
|1.51880
|2009.03.24 23:36
|1.52374
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|
|1246443436
|FapTurboScalper
|10744827
|2009.03.24 23:31
|sell
|0.54
|eurchf
|1.52442
|1.52834
|1.52192
|2009.03.24 23:32
|1.52396
|0.00
|0.00
|0.00
|16.30
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10744249
|2009.03.24 23:25
|sell
|0.49
|eurchf
|1.52478
|1.52870
|1.52228
|2009.03.24 23:27
|1.52411
|0.00
|0.00
|0.00
|21.54
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10744293
|2009.03.24 23:25
|sell
|0.19
|eurchf
|1.52478
|1.54150
|1.51900
|2009.03.24 23:25
|1.52425
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|
|1246443436
|FapTurboScalper
|10742846
|2009.03.24 22:44
|buy
|0.46
|eurgbp
|0.91688
|0.91296
|0.91938
|2009.03.24 23:25
|0.91692
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|
|888888888
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10742470
|2009.03.24 22:34
|sell
|0.58
|eurchf
|1.52385
|1.52777
|1.52135
|2009.03.24 22:45
|1.52345
|0.00
|0.00
|0.00
|15.23
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10742066
|2009.03.24 21:57
|sell
|0.57
|eurchf
|1.52402
|1.52794
|1.52152
|2009.03.24 22:24
|1.52353
|0.00
|0.00
|0.00
|18.33
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10739953
|2009.03.24 20:27
|buy
|0.56
|eurgbp
|0.91709
|0.91302
|0.91944
|2009.03.24 20:59
|0.91736
|0.00
|0.00
|0.00
|16.48
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10696064
|2009.03.23 20:14
|buy
|0.51
|eurgbp
|0.93620
|0.93228
|0.93870
|2009.03.24 01:31
|0.93228
|0.00
|0.00
|0.11
|-214.44
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP[sl]
|10699898
|2009.03.23 22:38
|buy
|0.51
|eurgbp
|0.93546
|0.91990
|0.94130
|2009.03.23 23:15
|0.93582
|0.00
|0.00
|0.00
|19.62
|
|124644336
|FapTurboScalper
|10699233
|2009.03.23 22:32
|sell
|0.52
|eurgbp
|0.93605
|0.95120
|0.93200
|2009.03.23 22:37
|0.93555
|0.00
|0.00
|0.00
|27.79
|
|124644336
|FapTurboScalper
|10697984
|2009.03.23 22:12
|buy
|0.49
|eurgbp
|0.93538
|0.91990
|0.94090
|2009.03.23 22:31
|0.93569
|0.00
|0.00
|0.00
|16.23
|
|124644336
|FapTurboScalper
|10697353
|2009.03.23 21:15
|sell
|0.13
|eurchf
|1.53409
|1.53801
|1.53159
|2009.03.23 22:02
|1.53365
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10695826
|2009.03.23 20:00
|sell
|0.68
|eurchf
|1.53143
|1.53535
|1.52893
|2009.03.23 20:55
|1.53461
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.91
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10665820
|2009.03.23 04:46
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.94165
|0.94557
|0.93915
|2009.03.23 05:53
|0.94165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10664420
|2009.03.23 03:02
|sell
|0.01
|eurchf
|1.53511
|1.53903
|1.53261
|2009.03.23 05:00
|1.53478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10664119
|2009.03.23 02:47
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.94143
|0.94535
|0.93893
|2009.03.23 04:17
|0.94111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10663171
|2009.03.23 01:53
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.94079
|0.93687
|0.94329
|2009.03.23 02:47
|0.94143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10598893
|2009.03.19 19:41
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.94097
|0.94489
|0.94039
|2009.03.20 01:00
|0.94250
|0.00
|0.00
|-0.21
|-81.17
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10603711
|2009.03.19 22:15
|buy
|0.29
|eurchf
|1.53527
|1.53135
|1.53777
|2009.03.19 22:39
|1.53564
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10602735
|2009.03.19 21:43
|buy
|0.29
|eurchf
|1.53544
|1.53152
|1.53794
|2009.03.19 22:06
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10602019
|2009.03.19 21:20
|buy
|0.29
|eurchf
|1.53556
|1.53164
|1.53806
|2009.03.19 21:28
|1.53625
|0.00
|0.00
|0.00
|13.03
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10601297
|2009.03.19 21:02
|buy
|0.29
|eurchf
|1.53550
|1.53158
|1.53800
|2009.03.19 21:14
|1.53604
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10597345
|2009.03.19 18:51
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.94057
|0.93665
|0.94307
|2009.03.19 19:18
|0.94104
|0.00
|0.00
|0.00
|24.97
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10597388
|2009.03.19 18:52
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.94018
|0.00000
|0.94100
|2009.03.19 19:17
|0.94045
|0.00
|0.00
|0.00
|14.35
|10596798
|2009.03.19 18:38
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.94126
|0.94518
|0.93876
|2009.03.19 18:50
|0.94087
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10532127
|2009.03.19 00:51
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.94416
|0.94024
|0.94666
|2009.03.19 01:00
|0.94407
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.77
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10528160
|2009.03.19 00:04
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.94421
|0.94029
|0.94671
|2009.03.19 00:31
|0.94482
|0.00
|0.00
|0.00
|32.28
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10523460
|2009.03.18 22:45
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.94428
|0.94036
|0.94678
|2009.03.18 23:58
|0.94466
|0.00
|0.00
|0.00
|20.11
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10521364
|2009.03.18 22:23
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.94358
|0.92690
|0.94910
|2009.03.18 22:24
|0.94375
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|
|12464385
|FapTurboScalper
|10519634
|2009.03.18 22:15
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.94567
|0.94959
|0.94317
|2009.03.18 22:15
|0.94515
|0.00
|0.00
|0.00
|27.51
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10517068
|2009.03.18 21:37
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.94531
|0.94923
|0.94281
|2009.03.18 21:57
|0.94490
|0.00
|0.00
|0.00
|21.70
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10515820
|2009.03.18 21:10
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.94521
|0.94913
|0.94271
|2009.03.18 21:35
|0.94559
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.09
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10465391
|2009.03.18 10:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.17940
|0.00000
|0.00000
|2009.03.18 10:24
|1.17976
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|10430655
|2009.03.17 22:27
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.92633
|0.91030
|0.93160
|2009.03.17 22:37
|0.92658
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|
|12464385
|FapTurboScalper
|10428913
|2009.03.17 22:21
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.92644
|0.92252
|0.92894
|2009.03.17 22:36
|0.92691
|0.00
|0.00
|0.00
|25.35
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10427686
|2009.03.17 21:44
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.92702
|0.93120
|0.92478
|2009.03.17 22:15
|0.92661
|0.00
|0.00
|0.00
|22.12
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10426291
|2009.03.17 20:58
|sell
|0.31
|eurgbp
|0.92690
|0.93082
|0.92440
|2009.03.17 21:08
|0.92634
|0.00
|0.00
|0.00
|18.74
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10426473
|2009.03.17 21:00
|sell
|0.27
|eurchf
|1.53875
|1.54286
|1.53644
|2009.03.17 21:05
|1.53884
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10424871
|2009.03.17 20:00
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.92707
|0.93099
|0.92457
|2009.03.17 20:07
|0.92644
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10361090
|2009.03.16 23:27
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.92202
|0.90690
|0.92780
|2009.03.16 23:40
|0.92204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|
|12464385
|FapTurboScalper
|10359965
|2009.03.16 22:53
|buy
|0.29
|eurgbp
|0.92161
|0.90560
|0.92670
|2009.03.16 23:06
|0.92214
|0.00
|0.00
|0.00
|16.67
|
|12464385
|FapTurboScalper
|10359988
|2009.03.16 22:53
|buy
|0.27
|eurgbp
|0.92162
|0.91770
|0.92412
|2009.03.16 22:59
|0.92193
|0.00
|0.00
|0.00
|9.08
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10355848
|2009.03.16 22:30
|sell
|0.13
|eurgbp
|0.92276
|0.93820
|0.91790
|2009.03.16 22:36
|0.92215
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|
|12464385
|FapTurboScalper
|10352704
|2009.03.16 21:46
|sell
|0.22
|eurgbp
|0.92229
|0.92621
|0.91979
|2009.03.16 22:36
|0.92215
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10352082
|2009.03.16 21:34
|buy
|0.22
|eurgbp
|0.92160
|0.91768
|0.92410
|2009.03.16 21:45
|0.92219
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10350021
|2009.03.16 20:23
|buy
|0.43
|eurgbp
|0.92133
|0.91741
|0.92383
|2009.03.16 20:34
|0.92161
|0.00
|0.00
|0.00
|13.06
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10292583
|2009.03.16 00:38
|buy
|0.43
|eurgbp
|0.92261
|0.91869
|0.92511
|2009.03.16 00:43
|0.92324
|0.00
|0.00
|0.00
|29.34
|
|777444777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10234412
|2009.03.12 23:44
|buy
|0.01
|eurchf
|1.53149
|1.52757
|1.53399
|2009.03.12 23:45
|1.53156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|777759
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10233915
|2009.03.12 23:33
|sell
|0.01
|eurchf
|1.53301
|1.53693
|1.53051
|2009.03.12 23:38
|1.53235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|
|777759
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10233353
|2009.03.12 23:21
|sell
|0.01
|eurchf
|1.53267
|1.53681
|1.53039
|2009.03.12 23:38
|1.53252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|777759
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10232637
|2009.03.12 23:10
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.92612
|0.92220
|0.92862
|2009.03.12 23:15
|0.92665
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|
|xxxxx
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10232268
|2009.03.12 23:08
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.92583
|0.92191
|0.92833
|2009.03.12 23:11
|0.92633
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10232583
|2009.03.12 23:09
|sell
|0.01
|eurchf
|1.53205
|1.53615
|1.52973
|2009.03.12 23:11
|1.53286
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|
|35030
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10232433
|2009.03.12 23:08
|sell
|0.01
|eurchf
|1.53208
|1.53600
|1.52958
|2009.03.12 23:09
|1.53260
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|
|35030
|Your_Lucky_v2b EURCHF
|10230963
|2009.03.12 23:02
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.92722
|0.93114
|0.92472
|2009.03.12 23:03
|0.92587
|0.00
|0.00
|0.00
|29.16
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10230043
|2009.03.12 22:59
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.92580
|0.91030
|0.93170
|2009.03.12 23:01
|0.92651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|
|12464385
|FapTurboScalper
|10228689
|2009.03.12 22:57
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.92605
|0.92213
|0.92855
|2009.03.12 23:01
|0.92644
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10225143
|2009.03.12 22:08
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.92705
|0.93097
|0.92455
|2009.03.12 22:19
|0.92667
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10224138
|2009.03.12 21:43
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.92644
|0.93036
|0.92394
|2009.03.12 21:56
|0.92600
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10222011
|2009.03.12 21:01
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.92645
|0.93037
|0.92395
|2009.03.12 21:17
|0.92594
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10221930
|2009.03.12 21:00
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.92631
|0.93023
|0.92381
|2009.03.12 21:04
|0.92608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10195644
|2009.03.12 14:22
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.93043
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 14:25
|0.93033
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|10195301
|2009.03.12 14:20
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.93020
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 14:21
|0.93009
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|10193795
|2009.03.12 14:15
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.93048
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 14:17
|0.92987
|0.00
|0.00
|0.00
|32.80
|10089827
|2009.03.11 08:59
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.91984
|0.93209
|0.91650
|2009.03.12 14:11
|0.93209
|0.00
|0.00
|-0.16
|-131.43
|
|
|[sl]
|10095257
|2009.03.11 10:32
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92177
|0.93209
|0.92020
|2009.03.12 14:11
|0.93209
|0.00
|0.00
|-0.16
|-110.72
|
|
|[sl]
|10183453
|2009.03.12 13:06
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.92770
|0.93000
|0.92712
|2009.03.12 13:52
|0.92753
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|10178542
|2009.03.12 11:50
|buy limit
|0.50
|eurgbp
|0.92800
|0.00000
|0.92950
|2009.03.12 11:50
|0.92917
|cancelled
|10173461
|2009.03.12 10:16
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.92723
|0.92981
|0.92621
|2009.03.12 11:00
|0.92687
|0.00
|0.00
|0.00
|19.42
|10155517
|2009.03.12 04:53
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92533
|0.92939
|0.92297
|2009.03.12 05:16
|0.92469
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10155610
|2009.03.12 04:55
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92547
|0.92939
|0.92297
|2009.03.12 05:16
|0.92497
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10154996
|2009.03.12 04:41
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92534
|0.92940
|0.92298
|2009.03.12 04:42
|0.92484
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10153537
|2009.03.12 04:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92435
|0.92031
|0.92673
|2009.03.12 04:33
|0.92488
|0.00
|0.00
|0.00
|5.73
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10153759
|2009.03.12 04:23
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92419
|0.92027
|0.92669
|2009.03.12 04:32
|0.92470
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10152059
|2009.03.12 03:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92431
|0.92039
|0.92681
|2009.03.12 04:32
|0.92466
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10151419
|2009.03.12 03:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92549
|0.92941
|0.92299
|2009.03.12 03:18
|0.92499
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10151524
|2009.03.12 03:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92553
|0.92945
|0.92303
|2009.03.12 03:18
|0.92507
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10148217
|2009.03.12 01:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92510
|0.92118
|0.92760
|2009.03.12 02:55
|0.92540
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10150814
|2009.03.12 02:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92456
|0.92064
|0.92706
|2009.03.12 02:46
|0.92507
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10145920
|2009.03.12 01:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92523
|0.92131
|0.92773
|2009.03.12 02:31
|0.92554
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10149652
|2009.03.12 02:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92482
|0.92090
|0.92732
|2009.03.12 02:28
|0.92539
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10142246
|2009.03.12 00:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92527
|0.92135
|0.92777
|2009.03.12 01:19
|0.92561
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10139908
|2009.03.11 23:37
|sell
|0.50
|eurchf
|1.48098
|1.49720
|1.47530
|2009.03.11 23:59
|1.48057
|0.00
|0.00
|0.00
|13.85
|
|9
|lw44EURCHF
|10140219
|2009.03.11 23:46
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.92605
|0.93010
|0.92368
|2009.03.11 23:49
|0.92557
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|
|35029
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|10134407
|2009.03.11 22:02
|buy
|0.50
|eurchf
|1.47999
|1.46370
|1.48580
|2009.03.11 22:28
|1.48056
|0.00
|0.00
|0.00
|19.25
|
|9
|lw44EURCHF
|10131464
|2009.03.11 20:38
|sell
|0.50
|eurchf
|1.48140
|0.00000
|1.48040
|2009.03.11 21:18
|1.48085
|0.00
|0.00
|0.00
|18.57
|9251588
|2009.02.23 02:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.490
|140.750
|134.450
|2009.03.11 16:58
|134.450
|0.00
|0.00
|-0.46
|0.32
|
|2009
|Expert Advisor Template[tp]
|9251413
|2009.02.23 02:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.494
|140.750
|134.450
|2009.03.11 16:58
|134.450
|0.00
|0.00
|-0.46
|0.35
|
|2009
|Expert Advisor Template[tp]
|10100114
|2009.03.11 12:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.47764
|1.48100
|1.47550
|2009.03.11 16:16
|1.48100
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.69
|
|
|[sl]
|10114080
|2009.03.11 15:16
|sell
|0.50
|usdchf
|1.15798
|1.15780
|0.00000
|2009.03.11 15:37
|1.15714
|0.00
|0.00
|0.00
|28.37
|10109274
|2009.03.11 14:12
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.92547
|0.00000
|0.92626
|2009.03.11 14:41
|0.92626
|0.00
|0.00
|0.00
|42.64
|
|
|[tp]
|10094262
|2009.03.11 10:15
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|135.160
|0.000
|135.610
|2009.03.11 10:19
|135.285
|cancelled
|10092340
|2009.03.11 09:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|135.189
|134.907
|0.000
|2009.03.11 09:55
|134.907
|0.00
|0.00
|0.00
|22.65
|
|
|[sl]
|10058301
|2009.03.10 20:50
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.92179
|0.93730
|0.91660
|2009.03.11 08:55
|0.92135
|0.00
|0.00
|-0.27
|23.88
|
|1246433654
|EURGBP
|9251880
|2009.02.23 02:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.688
|140.750
|134.238
|2009.03.11 07:14
|134.686
|0.00
|0.00
|-0.46
|0.02
|
|2009
|Expert Advisor Template
|9259818
|2009.02.23 05:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.866
|140.750
|134.416
|2009.03.11 07:01
|134.833
|0.00
|0.00
|-0.46
|0.27
|
|2009
|Expert Advisor Template
|
|0.00
|0.00
|-6.07
|514.41
|Closed P/L:
|508.34
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|508.34
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 722.61
|Equity:
|1 797.61
|Free Margin:
|1 797.61