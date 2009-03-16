Strategy Tester Report
PipMakerV9-1_LM
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.03.16 00:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.16 - 2009.03.25)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|LotIncrease=true;
Buy=true;
Sell=true;
smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; SmallestLotSize=2; MaxLotSize=1; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=0.001; TrendProfitTarget=1; SafetyLevelPercentage=1; SafetyProfitTargetPercent=1; OpenOnTick=0; Spacing=8; TrendSpacing=8; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=0; OrdersToClose=1; MinimumOrdersToCloseLosing=1; MaxMarginPercentage=15; TrendTimeFrame=15; TrendPeriods=150; CeaseTrading=false;
RightSideLabel=true;
LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=true;
MaxLoss=30; ExitAllTrades=true;
StopTrading=true;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=true;
|Bars in test
|1167
|Ticks modelled
|160499
|Modelling quality
|50.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|48.56
|Gross profit
|120.03
|Gross loss
|-71.47
|Profit factor
|1.68
|Expected payoff
|0.42
|Absolute drawdown
|14.68
|Maximal drawdown
|55.80 (38.21%)
|Relative drawdown
|38.21% (55.80)
|Total trades
|116
|Short positions (won %)
|40 (62.50%)
|Long positions (won %)
|76 (88.16%)
|Profit trades (% of total)
|92 (79.31%)
|Loss trades (% of total)
|24 (20.69%)
|Largest
|profit trade
|6.59
|loss trade
|-12.51
|Average
|profit trade
|1.30
|loss trade
|-2.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (22.85)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-20.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|29.69 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-20.69 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.03.16 00:00
|buy
|1
|0.01
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.03.16 01:01
|buy
|2
|0.02
|1.3967
|0.0000
|0.0000
|3
|2009.03.16 01:01
|close
|1
|0.01
|1.3962
|0.0000
|0.0000
|0.03
|100.03
|4
|2009.03.16 02:00
|buy
|3
|0.02
|1.4013
|0.0000
|0.0000
|5
|2009.03.16 02:00
|close
|2
|0.02
|1.4010
|0.0000
|0.0000
|0.86
|100.89
|6
|2009.03.16 03:00
|buy
|4
|0.02
|1.4029
|0.0000
|0.0000
|7
|2009.03.16 03:00
|close
|3
|0.02
|1.4024
|0.0000
|0.0000
|0.22
|101.11
|8
|2009.03.16 04:09
|buy
|5
|0.02
|1.4021
|0.0000
|0.0000
|9
|2009.03.16 04:22
|close
|5
|0.02
|1.4022
|0.0000
|0.0000
|0.02
|101.13
|10
|2009.03.16 05:39
|buy
|6
|0.02
|1.4021
|0.0000
|0.0000
|11
|2009.03.16 05:54
|close
|6
|0.02
|1.4022
|0.0000
|0.0000
|0.02
|101.15
|12
|2009.03.16 06:07
|buy
|7
|0.02
|1.4038
|0.0000
|0.0000
|13
|2009.03.16 06:07
|close
|4
|0.02
|1.4033
|0.0000
|0.0000
|0.08
|101.23
|14
|2009.03.16 07:00
|buy
|8
|0.02
|1.4056
|0.0000
|0.0000
|15
|2009.03.16 07:00
|close
|7
|0.02
|1.4053
|0.0000
|0.0000
|0.30
|101.53
|16
|2009.03.16 08:00
|buy
|9
|0.02
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|17
|2009.03.16 08:00
|close
|8
|0.02
|1.4093
|0.0000
|0.0000
|0.74
|102.27
|18
|2009.03.16 09:00
|buy
|10
|0.02
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|19
|2009.03.16 09:00
|close
|9
|0.02
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|1.16
|103.43
|20
|2009.03.16 10:00
|buy
|11
|0.02
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|21
|2009.03.16 10:00
|close
|10
|0.02
|1.4163
|0.0000
|0.0000
|0.12
|103.55
|22
|2009.03.16 11:00
|buy
|12
|0.02
|1.4211
|0.0000
|0.0000
|23
|2009.03.16 11:00
|close
|11
|0.02
|1.4208
|0.0000
|0.0000
|0.84
|104.39
|24
|2009.03.16 12:00
|buy
|13
|0.02
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|25
|2009.03.16 12:05
|close
|13
|0.02
|1.4194
|0.0000
|0.0000
|0.20
|104.59
|26
|2009.03.16 13:00
|buy
|14
|0.02
|1.4179
|0.0000
|0.0000
|27
|2009.03.16 13:00
|close
|14
|0.02
|1.4192
|0.0000
|0.0000
|0.26
|104.85
|28
|2009.03.16 14:00
|buy
|15
|0.02
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|29
|2009.03.16 15:00
|buy
|16
|0.03
|1.4087
|0.0000
|0.0000
|30
|2009.03.16 16:00
|buy
|17
|0.04
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|31
|2009.03.16 16:51
|close
|12
|0.02
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|-1.74
|103.11
|32
|2009.03.16 16:51
|close
|17
|0.04
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|1.80
|104.91
|33
|2009.03.16 16:51
|close
|16
|0.03
|1.4123
|0.0000
|0.0000
|1.08
|105.99
|34
|2009.03.16 17:00
|buy
|18
|0.02
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|35
|2009.03.16 17:00
|close
|15
|0.02
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|0.06
|106.05
|36
|2009.03.16 18:00
|buy
|19
|0.02
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|37
|2009.03.16 19:34
|buy
|20
|0.03
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|38
|2009.03.16 20:00
|buy
|21
|0.04
|1.4057
|0.0000
|0.0000
|39
|2009.03.16 22:24
|close
|18
|0.02
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|-0.98
|105.07
|40
|2009.03.16 22:24
|close
|21
|0.04
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|1.04
|106.11
|41
|2009.03.16 22:24
|close
|20
|0.03
|1.4084
|0.0000
|0.0000
|0.24
|106.35
|42
|2009.03.16 22:38
|buy
|22
|0.02
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|43
|2009.03.16 23:09
|buy
|23
|0.03
|1.4067
|0.0000
|0.0000
|44
|2009.03.16 23:24
|close
|23
|0.03
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|0.18
|106.53
|45
|2009.03.16 23:27
|close
|22
|0.02
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|0.02
|106.55
|46
|2009.03.17 00:00
|buy
|24
|0.02
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|47
|2009.03.17 00:39
|close
|24
|0.02
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|0.02
|106.57
|48
|2009.03.17 01:06
|buy
|25
|0.02
|1.4093
|0.0000
|0.0000
|49
|2009.03.17 01:06
|close
|19
|0.02
|1.4090
|0.0000
|0.0000
|0.10
|106.67
|50
|2009.03.17 02:00
|buy
|26
|0.02
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|51
|2009.03.17 02:00
|close
|25
|0.02
|1.4099
|0.0000
|0.0000
|0.12
|106.79
|52
|2009.03.17 03:00
|buy
|27
|0.02
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|53
|2009.03.17 03:00
|close
|26
|0.02
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|0.06
|106.85
|54
|2009.03.17 04:00
|buy
|28
|0.02
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|55
|2009.03.17 04:00
|close
|27
|0.02
|1.4121
|0.0000
|0.0000
|0.22
|107.07
|56
|2009.03.17 05:10
|buy
|29
|0.02
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|57
|2009.03.17 05:13
|close
|29
|0.02
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|0.08
|107.15
|58
|2009.03.17 06:00
|buy
|30
|0.02
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|59
|2009.03.17 06:03
|close
|30
|0.02
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|0.22
|107.37
|60
|2009.03.17 07:00
|sell
|31
|0.01
|1.4046
|0.0000
|0.0000
|61
|2009.03.17 08:00
|sell
|32
|0.02
|1.4038
|0.0000
|0.0000
|62
|2009.03.17 09:00
|sell
|33
|0.03
|1.4055
|0.0000
|0.0000
|63
|2009.03.17 10:01
|sell
|34
|0.04
|1.4063
|0.0000
|0.0000
|64
|2009.03.17 11:00
|buy
|35
|0.02
|1.4082
|0.0000
|0.0000
|65
|2009.03.17 12:00
|sell
|36
|0.05
|1.4023
|0.0000
|0.0000
|66
|2009.03.17 12:09
|close
|28
|0.02
|1.3993
|0.0000
|0.0000
|-2.62
|104.75
|67
|2009.03.17 12:09
|close
|34
|0.04
|1.3997
|0.0000
|0.0000
|2.64
|107.39
|68
|2009.03.17 12:09
|close
|35
|0.02
|1.3988
|0.0000
|0.0000
|-1.88
|105.51
|69
|2009.03.17 12:09
|close
|33
|0.03
|1.3992
|0.0000
|0.0000
|1.89
|107.40
|70
|2009.03.17 12:09
|close
|31
|0.01
|1.3991
|0.0000
|0.0000
|0.55
|107.95
|71
|2009.03.17 12:09
|close
|32
|0.02
|1.3990
|0.0000
|0.0000
|0.96
|108.91
|72
|2009.03.17 13:00
|sell
|37
|0.02
|1.3987
|0.0000
|0.0000
|73
|2009.03.17 13:00
|close
|36
|0.05
|1.3990
|0.0000
|0.0000
|1.65
|110.56
|74
|2009.03.17 14:00
|sell
|38
|0.02
|1.3996
|0.0000
|0.0000
|75
|2009.03.17 15:00
|sell
|39
|0.03
|1.4008
|0.0000
|0.0000
|76
|2009.03.17 15:20
|close
|37
|0.02
|1.3999
|0.0000
|0.0000
|-0.24
|110.32
|77
|2009.03.17 15:20
|close
|39
|0.03
|1.3999
|0.0000
|0.0000
|0.27
|110.59
|78
|2009.03.17 16:00
|sell
|40
|0.02
|1.4014
|0.0000
|0.0000
|79
|2009.03.17 16:09
|close
|40
|0.02
|1.4005
|0.0000
|0.0000
|0.18
|110.77
|80
|2009.03.17 17:00
|sell
|41
|0.02
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|81
|2009.03.17 18:07
|sell
|42
|0.03
|1.4035
|0.0000
|0.0000
|82
|2009.03.17 19:04
|sell
|43
|0.04
|1.4043
|0.0000
|0.0000
|83
|2009.03.17 20:07
|sell
|44
|0.05
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|84
|2009.03.17 22:39
|sell
|45
|0.06
|1.4061
|0.0000
|0.0000
|85
|2009.03.17 23:24
|sell
|46
|0.07
|1.4069
|0.0000
|0.0000
|86
|2009.03.17 23:55
|close
|38
|0.02
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|-1.12
|109.65
|87
|2009.03.17 23:55
|close
|46
|0.07
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|1.19
|110.84
|88
|2009.03.17 23:55
|close
|41
|0.02
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|-0.52
|110.32
|89
|2009.03.17 23:55
|close
|45
|0.06
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|0.54
|110.86
|90
|2009.03.18 00:06
|sell
|47
|0.04
|1.4061
|0.0000
|0.0000
|91
|2009.03.18 00:49
|close
|42
|0.03
|1.4049
|0.0000
|0.0000
|-0.43
|110.43
|92
|2009.03.18 00:49
|close
|47
|0.04
|1.4049
|0.0000
|0.0000
|0.48
|110.91
|93
|2009.03.18 00:49
|close
|44
|0.05
|1.4047
|0.0000
|0.0000
|0.24
|111.14
|94
|2009.03.18 01:01
|sell
|48
|0.02
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|95
|2009.03.18 01:06
|close
|48
|0.02
|1.4047
|0.0000
|0.0000
|0.10
|111.24
|96
|2009.03.18 02:04
|sell
|49
|0.02
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|97
|2009.03.18 03:22
|close
|49
|0.02
|1.4047
|0.0000
|0.0000
|0.10
|111.34
|98
|2009.03.18 03:30
|sell
|50
|0.02
|1.4035
|0.0000
|0.0000
|99
|2009.03.18 03:31
|close
|43
|0.04
|1.4038
|0.0000
|0.0000
|0.19
|111.53
|100
|2009.03.18 04:00
|sell
|51
|0.02
|1.4043
|0.0000
|0.0000
|101
|2009.03.18 04:09
|close
|51
|0.02
|1.4039
|0.0000
|0.0000
|0.08
|111.61
|102
|2009.03.18 05:10
|sell
|52
|0.02
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|103
|2009.03.18 05:10
|close
|50
|0.02
|1.4030
|0.0000
|0.0000
|0.10
|111.71
|104
|2009.03.18 06:00
|sell
|53
|0.02
|1.4047
|0.0000
|0.0000
|105
|2009.03.18 06:58
|close
|53
|0.02
|1.4036
|0.0000
|0.0000
|0.22
|111.93
|106
|2009.03.18 07:04
|sell
|54
|0.02
|1.4035
|0.0000
|0.0000
|107
|2009.03.18 07:19
|close
|54
|0.02
|1.4030
|0.0000
|0.0000
|0.10
|112.03
|108
|2009.03.18 08:00
|sell
|55
|0.02
|1.3968
|0.0000
|0.0000
|109
|2009.03.18 08:00
|close
|52
|0.02
|1.3973
|0.0000
|0.0000
|1.06
|113.09
|110
|2009.03.18 09:00
|sell
|56
|0.02
|1.3926
|0.0000
|0.0000
|111
|2009.03.18 09:00
|close
|55
|0.02
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|0.78
|113.87
|112
|2009.03.18 10:00
|sell
|57
|0.02
|1.3913
|0.0000
|0.0000
|113
|2009.03.18 10:00
|close
|56
|0.02
|1.3918
|0.0000
|0.0000
|0.16
|114.03
|114
|2009.03.18 11:00
|sell
|58
|0.02
|1.3880
|0.0000
|0.0000
|115
|2009.03.18 11:00
|close
|57
|0.02
|1.3883
|0.0000
|0.0000
|0.60
|114.63
|116
|2009.03.18 12:08
|sell
|59
|0.02
|1.3888
|0.0000
|0.0000
|117
|2009.03.18 13:00
|sell
|60
|0.03
|1.3978
|0.0000
|0.0000
|118
|2009.03.18 14:07
|sell
|61
|0.04
|1.3986
|0.0000
|0.0000
|119
|2009.03.18 15:47
|sell
|62
|0.05
|1.3995
|0.0000
|0.0000
|120
|2009.03.18 18:00
|close
|58
|0.02
|1.3962
|0.0000
|0.0000
|-1.64
|112.99
|121
|2009.03.18 18:00
|close
|62
|0.05
|1.3962
|0.0000
|0.0000
|1.65
|114.64
|122
|2009.03.18 18:04
|close
|59
|0.02
|1.3953
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|113.34
|123
|2009.03.18 18:04
|close
|61
|0.04
|1.3953
|0.0000
|0.0000
|1.32
|114.66
|124
|2009.03.18 18:04
|sell
|63
|0.02
|1.3950
|0.0000
|0.0000
|125
|2009.03.18 18:04
|close
|60
|0.03
|1.3953
|0.0000
|0.0000
|0.75
|115.41
|126
|2009.03.18 19:00
|buy
|64
|0.01
|1.4219
|0.0000
|0.0000
|127
|2009.03.18 20:00
|buy
|65
|0.02
|1.4277
|0.0000
|0.0000
|128
|2009.03.18 21:09
|buy
|66
|0.03
|1.4286
|0.0000
|0.0000
|129
|2009.03.18 22:00
|buy
|67
|0.04
|1.4300
|0.0000
|0.0000
|130
|2009.03.18 23:07
|buy
|68
|0.05
|1.4309
|0.0000
|0.0000
|131
|2009.03.19 02:00
|buy
|69
|0.06
|1.4210
|0.0000
|0.0000
|132
|2009.03.19 03:00
|buy
|70
|0.07
|1.4191
|0.0000
|0.0000
|133
|2009.03.19 06:01
|buy
|71
|0.08
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|134
|2009.03.19 07:52
|close
|63
|0.02
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|-6.36
|109.05
|135
|2009.03.19 07:52
|close
|71
|0.08
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|6.40
|115.45
|136
|2009.03.19 07:52
|close
|70
|0.07
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|5.11
|120.56
|137
|2009.03.19 07:52
|close
|69
|0.06
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|3.30
|123.86
|138
|2009.03.19 07:52
|close
|64
|0.01
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|0.44
|124.31
|139
|2009.03.19 07:52
|buy
|72
|0.05
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|140
|2009.03.19 08:04
|close
|72
|0.05
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|0.85
|125.16
|141
|2009.03.19 08:06
|close
|65
|0.02
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|0.25
|125.41
|142
|2009.03.19 08:08
|close
|66
|0.03
|1.4294
|0.0000
|0.0000
|0.22
|125.63
|143
|2009.03.19 08:13
|buy
|73
|0.03
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|144
|2009.03.19 08:21
|close
|73
|0.03
|1.4296
|0.0000
|0.0000
|0.18
|125.81
|145
|2009.03.19 08:21
|close
|67
|0.04
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|0.02
|125.83
|146
|2009.03.19 09:00
|buy
|74
|0.02
|1.4292
|0.0000
|0.0000
|147
|2009.03.19 10:06
|close
|74
|0.02
|1.4297
|0.0000
|0.0000
|0.10
|125.93
|148
|2009.03.19 10:06
|buy
|75
|0.02
|1.4300
|0.0000
|0.0000
|149
|2009.03.19 10:09
|close
|75
|0.02
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|0.02
|125.95
|150
|2009.03.19 11:00
|buy
|76
|0.02
|1.4343
|0.0000
|0.0000
|151
|2009.03.19 11:00
|close
|68
|0.05
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|1.42
|127.37
|152
|2009.03.19 12:00
|buy
|77
|0.02
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|153
|2009.03.19 12:00
|close
|76
|0.02
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|2.30
|129.67
|154
|2009.03.19 13:00
|buy
|78
|0.02
|1.4502
|0.0000
|0.0000
|155
|2009.03.19 13:00
|close
|77
|0.02
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|0.72
|130.39
|156
|2009.03.19 14:00
|buy
|79
|0.02
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|157
|2009.03.19 14:00
|close
|79
|0.02
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|0.04
|130.43
|158
|2009.03.19 15:00
|buy
|80
|0.02
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|159
|2009.03.19 15:00
|close
|78
|0.02
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|1.24
|131.67
|160
|2009.03.19 16:00
|buy
|81
|0.02
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|161
|2009.03.19 16:00
|close
|80
|0.02
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|0.24
|131.91
|162
|2009.03.19 17:00
|buy
|82
|0.02
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|163
|2009.03.19 18:00
|buy
|83
|0.03
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|164
|2009.03.19 19:00
|buy
|84
|0.04
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|165
|2009.03.19 20:07
|buy
|85
|0.05
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|166
|2009.03.19 23:16
|buy
|86
|0.06
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|167
|2009.03.20 01:09
|buy
|87
|0.07
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|168
|2009.03.20 02:00
|buy
|88
|0.08
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|169
|2009.03.20 02:54
|close
|81
|0.02
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-1.94
|129.96
|170
|2009.03.20 02:54
|close
|88
|0.08
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|2.00
|131.96
|171
|2009.03.20 03:12
|close
|82
|0.02
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|130.96
|172
|2009.03.20 03:12
|close
|87
|0.07
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|1.05
|132.01
|173
|2009.03.20 04:05
|buy
|89
|0.05
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|174
|2009.03.20 05:00
|buy
|90
|0.06
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|175
|2009.03.20 06:00
|buy
|91
|0.07
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|176
|2009.03.20 07:04
|close
|83
|0.03
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|130.42
|177
|2009.03.20 07:04
|close
|91
|0.07
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1.68
|132.10
|178
|2009.03.20 07:08
|close
|90
|0.06
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|1.14
|133.24
|179
|2009.03.20 07:22
|close
|89
|0.05
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|0.45
|133.69
|180
|2009.03.20 07:24
|close
|86
|0.06
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|0.29
|133.97
|181
|2009.03.20 07:24
|close
|85
|0.05
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|0.04
|134.01
|182
|2009.03.20 07:28
|buy
|92
|0.02
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|183
|2009.03.20 07:28
|close
|92
|0.02
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|0.02
|134.03
|184
|2009.03.20 08:00
|buy
|93
|0.02
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|185
|2009.03.20 08:00
|close
|84
|0.04
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|2.63
|136.67
|186
|2009.03.20 09:00
|buy
|94
|0.02
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|187
|2009.03.20 10:01
|buy
|95
|0.03
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|188
|2009.03.20 11:00
|buy
|96
|0.04
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|189
|2009.03.20 12:00
|sell
|97
|0.01
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|190
|2009.03.20 13:00
|buy
|98
|0.05
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|191
|2009.03.20 13:51
|close
|93
|0.02
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|-2.24
|134.43
|192
|2009.03.20 13:51
|close
|98
|0.05
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|2.30
|136.73
|193
|2009.03.20 14:03
|close
|97
|0.01
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|-0.82
|135.91
|194
|2009.03.20 14:03
|close
|96
|0.04
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|0.84
|136.75
|195
|2009.03.20 14:03
|buy
|99
|0.03
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|196
|2009.03.20 15:00
|sell
|100
|0.01
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|197
|2009.03.20 16:04
|buy
|101
|0.04
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|198
|2009.03.20 16:09
|close
|94
|0.02
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|-1.46
|135.29
|199
|2009.03.20 16:09
|close
|101
|0.04
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|1.52
|136.81
|200
|2009.03.20 17:00
|buy
|102
|0.03
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|201
|2009.03.20 18:00
|buy
|103
|0.04
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|202
|2009.03.20 19:00
|sell
|104
|0.02
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|203
|2009.03.22 22:15
|sell
|105
|0.03
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|204
|2009.03.22 22:24
|close
|100
|0.01
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|-0.62
|136.19
|205
|2009.03.22 22:24
|close
|103
|0.04
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|0.64
|136.83
|206
|2009.03.22 23:08
|buy
|106
|0.04
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|207
|2009.03.23 00:24
|sell
|107
|0.03
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|208
|2009.03.23 01:08
|close
|104
|0.02
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-1.63
|135.20
|209
|2009.03.23 01:08
|close
|106
|0.04
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|1.63
|136.83
|210
|2009.03.23 04:42
|sell
|108
|0.03
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|211
|2009.03.23 06:16
|buy
|109
|0.04
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|212
|2009.03.23 07:00
|buy
|110
|0.05
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|213
|2009.03.23 08:00
|buy
|111
|0.06
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|214
|2009.03.23 11:20
|buy
|112
|0.07
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|215
|2009.03.23 12:02
|buy
|113
|0.08
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|216
|2009.03.23 13:54
|sell
|114
|0.04
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|217
|2009.03.23 14:52
|sell
|115
|0.05
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|218
|2009.03.24 00:35
|buy
|116
|0.09
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|219
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|116
|0.09
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|5.94
|142.77
|220
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|115
|0.05
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-12.51
|130.26
|221
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|114
|0.04
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-8.17
|122.09
|222
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|113
|0.08
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|5.90
|127.99
|223
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|112
|0.07
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|5.80
|133.79
|224
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|111
|0.06
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|5.45
|139.24
|225
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|110
|0.05
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|6.59
|145.83
|226
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|109
|0.04
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|5.95
|151.78
|227
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|108
|0.03
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-6.40
|145.38
|228
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|107
|0.03
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|138.38
|229
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|105
|0.03
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-7.25
|131.14
|230
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|102
|0.03
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|6.47
|137.60
|231
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|99
|0.03
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|6.23
|143.83
|232
|2009.03.24 23:58
|close at stop
|95
|0.03
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|4.73
|148.56