Strategy Tester Report
PipMakerV9-1_LM
InterbankFX-Demo Accounts (Build 221)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.03.16 00:00 - 2009.03.24 23:00 (2009.03.16 - 2009.03.25)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLotIncrease=true; Buy=true; Sell=true; smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; SmallestLotSize=2; MaxLotSize=1; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=0.001; TrendProfitTarget=1; SafetyLevelPercentage=1; SafetyProfitTargetPercent=1; OpenOnTick=0; Spacing=8; TrendSpacing=8; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=0; OrdersToClose=1; MinimumOrdersToCloseLosing=1; MaxMarginPercentage=15; TrendTimeFrame=15; TrendPeriods=150; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=true; MaxLoss=30; ExitAllTrades=true; StopTrading=true; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=true;
Bars in test1167Ticks modelled160499Modelling quality50.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit100.00
Total net profit48.56Gross profit120.03Gross loss-71.47
Profit factor1.68Expected payoff0.42
Absolute drawdown14.68Maximal drawdown55.80 (38.21%)Relative drawdown38.21% (55.80)
Total trades116Short positions (won %)40 (62.50%)Long positions (won %)76 (88.16%)
Profit trades (% of total)92 (79.31%)Loss trades (% of total)24 (20.69%)
Largestprofit trade6.59loss trade-12.51
Averageprofit trade1.30loss trade-2.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (22.85)consecutive losses (loss in money)3 (-20.64)
Maximalconsecutive profit (count of wins)29.69 (5)consecutive loss (count of losses)-20.69 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.03.16 00:00buy10.011.39590.00000.0000
22009.03.16 01:01buy20.021.39670.00000.0000
32009.03.16 01:01close10.011.39620.00000.00000.03100.03
42009.03.16 02:00buy30.021.40130.00000.0000
52009.03.16 02:00close20.021.40100.00000.00000.86100.89
62009.03.16 03:00buy40.021.40290.00000.0000
72009.03.16 03:00close30.021.40240.00000.00000.22101.11
82009.03.16 04:09buy50.021.40210.00000.0000
92009.03.16 04:22close50.021.40220.00000.00000.02101.13
102009.03.16 05:39buy60.021.40210.00000.0000
112009.03.16 05:54close60.021.40220.00000.00000.02101.15
122009.03.16 06:07buy70.021.40380.00000.0000
132009.03.16 06:07close40.021.40330.00000.00000.08101.23
142009.03.16 07:00buy80.021.40560.00000.0000
152009.03.16 07:00close70.021.40530.00000.00000.30101.53
162009.03.16 08:00buy90.021.40960.00000.0000
172009.03.16 08:00close80.021.40930.00000.00000.74102.27
182009.03.16 09:00buy100.021.41570.00000.0000
192009.03.16 09:00close90.021.41540.00000.00001.16103.43
202009.03.16 10:00buy110.021.41660.00000.0000
212009.03.16 10:00close100.021.41630.00000.00000.12103.55
222009.03.16 11:00buy120.021.42110.00000.0000
232009.03.16 11:00close110.021.42080.00000.00000.84104.39
242009.03.16 12:00buy130.021.41840.00000.0000
252009.03.16 12:05close130.021.41940.00000.00000.20104.59
262009.03.16 13:00buy140.021.41790.00000.0000
272009.03.16 13:00close140.021.41920.00000.00000.26104.85
282009.03.16 14:00buy150.021.41240.00000.0000
292009.03.16 15:00buy160.031.40870.00000.0000
302009.03.16 16:00buy170.041.40790.00000.0000
312009.03.16 16:51close120.021.41240.00000.0000-1.74103.11
322009.03.16 16:51close170.041.41240.00000.00001.80104.91
332009.03.16 16:51close160.031.41230.00000.00001.08105.99
342009.03.16 17:00buy180.021.41320.00000.0000
352009.03.16 17:00close150.021.41270.00000.00000.06106.05
362009.03.16 18:00buy190.021.40850.00000.0000
372009.03.16 19:34buy200.031.40760.00000.0000
382009.03.16 20:00buy210.041.40570.00000.0000
392009.03.16 22:24close180.021.40830.00000.0000-0.98105.07
402009.03.16 22:24close210.041.40830.00000.00001.04106.11
412009.03.16 22:24close200.031.40840.00000.00000.24106.35
422009.03.16 22:38buy220.021.40760.00000.0000
432009.03.16 23:09buy230.031.40670.00000.0000
442009.03.16 23:24close230.031.40730.00000.00000.18106.53
452009.03.16 23:27close220.021.40770.00000.00000.02106.55
462009.03.17 00:00buy240.021.40760.00000.0000
472009.03.17 00:39close240.021.40770.00000.00000.02106.57
482009.03.17 01:06buy250.021.40930.00000.0000
492009.03.17 01:06close190.021.40900.00000.00000.10106.67
502009.03.17 02:00buy260.021.41020.00000.0000
512009.03.17 02:00close250.021.40990.00000.00000.12106.79
522009.03.17 03:00buy270.021.41100.00000.0000
532009.03.17 03:00close260.021.41050.00000.00000.06106.85
542009.03.17 04:00buy280.021.41240.00000.0000
552009.03.17 04:00close270.021.41210.00000.00000.22107.07
562009.03.17 05:10buy290.021.41150.00000.0000
572009.03.17 05:13close290.021.41190.00000.00000.08107.15
582009.03.17 06:00buy300.021.40960.00000.0000
592009.03.17 06:03close300.021.41070.00000.00000.22107.37
602009.03.17 07:00sell310.011.40460.00000.0000
612009.03.17 08:00sell320.021.40380.00000.0000
622009.03.17 09:00sell330.031.40550.00000.0000
632009.03.17 10:01sell340.041.40630.00000.0000
642009.03.17 11:00buy350.021.40820.00000.0000
652009.03.17 12:00sell360.051.40230.00000.0000
662009.03.17 12:09close280.021.39930.00000.0000-2.62104.75
672009.03.17 12:09close340.041.39970.00000.00002.64107.39
682009.03.17 12:09close350.021.39880.00000.0000-1.88105.51
692009.03.17 12:09close330.031.39920.00000.00001.89107.40
702009.03.17 12:09close310.011.39910.00000.00000.55107.95
712009.03.17 12:09close320.021.39900.00000.00000.96108.91
722009.03.17 13:00sell370.021.39870.00000.0000
732009.03.17 13:00close360.051.39900.00000.00001.65110.56
742009.03.17 14:00sell380.021.39960.00000.0000
752009.03.17 15:00sell390.031.40080.00000.0000
762009.03.17 15:20close370.021.39990.00000.0000-0.24110.32
772009.03.17 15:20close390.031.39990.00000.00000.27110.59
782009.03.17 16:00sell400.021.40140.00000.0000
792009.03.17 16:09close400.021.40050.00000.00000.18110.77
802009.03.17 17:00sell410.021.40260.00000.0000
812009.03.17 18:07sell420.031.40350.00000.0000
822009.03.17 19:04sell430.041.40430.00000.0000
832009.03.17 20:07sell440.051.40520.00000.0000
842009.03.17 22:39sell450.061.40610.00000.0000
852009.03.17 23:24sell460.071.40690.00000.0000
862009.03.17 23:55close380.021.40520.00000.0000-1.12109.65
872009.03.17 23:55close460.071.40520.00000.00001.19110.84
882009.03.17 23:55close410.021.40520.00000.0000-0.52110.32
892009.03.17 23:55close450.061.40520.00000.00000.54110.86
902009.03.18 00:06sell470.041.40610.00000.0000
912009.03.18 00:49close420.031.40490.00000.0000-0.43110.43
922009.03.18 00:49close470.041.40490.00000.00000.48110.91
932009.03.18 00:49close440.051.40470.00000.00000.24111.14
942009.03.18 01:01sell480.021.40520.00000.0000
952009.03.18 01:06close480.021.40470.00000.00000.10111.24
962009.03.18 02:04sell490.021.40520.00000.0000
972009.03.18 03:22close490.021.40470.00000.00000.10111.34
982009.03.18 03:30sell500.021.40350.00000.0000
992009.03.18 03:31close430.041.40380.00000.00000.19111.53
1002009.03.18 04:00sell510.021.40430.00000.0000
1012009.03.18 04:09close510.021.40390.00000.00000.08111.61
1022009.03.18 05:10sell520.021.40260.00000.0000
1032009.03.18 05:10close500.021.40300.00000.00000.10111.71
1042009.03.18 06:00sell530.021.40470.00000.0000
1052009.03.18 06:58close530.021.40360.00000.00000.22111.93
1062009.03.18 07:04sell540.021.40350.00000.0000
1072009.03.18 07:19close540.021.40300.00000.00000.10112.03
1082009.03.18 08:00sell550.021.39680.00000.0000
1092009.03.18 08:00close520.021.39730.00000.00001.06113.09
1102009.03.18 09:00sell560.021.39260.00000.0000
1112009.03.18 09:00close550.021.39290.00000.00000.78113.87
1122009.03.18 10:00sell570.021.39130.00000.0000
1132009.03.18 10:00close560.021.39180.00000.00000.16114.03
1142009.03.18 11:00sell580.021.38800.00000.0000
1152009.03.18 11:00close570.021.38830.00000.00000.60114.63
1162009.03.18 12:08sell590.021.38880.00000.0000
1172009.03.18 13:00sell600.031.39780.00000.0000
1182009.03.18 14:07sell610.041.39860.00000.0000
1192009.03.18 15:47sell620.051.39950.00000.0000
1202009.03.18 18:00close580.021.39620.00000.0000-1.64112.99
1212009.03.18 18:00close620.051.39620.00000.00001.65114.64
1222009.03.18 18:04close590.021.39530.00000.0000-1.30113.34
1232009.03.18 18:04close610.041.39530.00000.00001.32114.66
1242009.03.18 18:04sell630.021.39500.00000.0000
1252009.03.18 18:04close600.031.39530.00000.00000.75115.41
1262009.03.18 19:00buy640.011.42190.00000.0000
1272009.03.18 20:00buy650.021.42770.00000.0000
1282009.03.18 21:09buy660.031.42860.00000.0000
1292009.03.18 22:00buy670.041.43000.00000.0000
1302009.03.18 23:07buy680.051.43090.00000.0000
1312009.03.19 02:00buy690.061.42100.00000.0000
1322009.03.19 03:00buy700.071.41910.00000.0000
1332009.03.19 06:01buy710.081.41830.00000.0000
1342009.03.19 07:52close630.021.42670.00000.0000-6.36109.05
1352009.03.19 07:52close710.081.42630.00000.00006.40115.45
1362009.03.19 07:52close700.071.42640.00000.00005.11120.56
1372009.03.19 07:52close690.061.42650.00000.00003.30123.86
1382009.03.19 07:52close640.011.42640.00000.00000.44124.31
1392009.03.19 07:52buy720.051.42680.00000.0000
1402009.03.19 08:04close720.051.42850.00000.00000.85125.16
1412009.03.19 08:06close650.021.42900.00000.00000.25125.41
1422009.03.19 08:08close660.031.42940.00000.00000.22125.63
1432009.03.19 08:13buy730.031.42900.00000.0000
1442009.03.19 08:21close730.031.42960.00000.00000.18125.81
1452009.03.19 08:21close670.041.43010.00000.00000.02125.83
1462009.03.19 09:00buy740.021.42920.00000.0000
1472009.03.19 10:06close740.021.42970.00000.00000.10125.93
1482009.03.19 10:06buy750.021.43000.00000.0000
1492009.03.19 10:09close750.021.43010.00000.00000.02125.95
1502009.03.19 11:00buy760.021.43430.00000.0000
1512009.03.19 11:00close680.051.43380.00000.00001.42127.37
1522009.03.19 12:00buy770.021.44630.00000.0000
1532009.03.19 12:00close760.021.44580.00000.00002.30129.67
1542009.03.19 13:00buy780.021.45020.00000.0000
1552009.03.19 13:00close770.021.44990.00000.00000.72130.39
1562009.03.19 14:00buy790.021.44910.00000.0000
1572009.03.19 14:00close790.021.44930.00000.00000.04130.43
1582009.03.19 15:00buy800.021.45690.00000.0000
1592009.03.19 15:00close780.021.45640.00000.00001.24131.67
1602009.03.19 16:00buy810.021.45840.00000.0000
1612009.03.19 16:00close800.021.45810.00000.00000.24131.91
1622009.03.19 17:00buy820.021.45510.00000.0000
1632009.03.19 18:00buy830.031.45270.00000.0000
1642009.03.19 19:00buy840.041.45110.00000.0000
1652009.03.19 20:07buy850.051.45030.00000.0000
1662009.03.19 23:16buy860.061.44940.00000.0000
1672009.03.20 01:09buy870.071.44860.00000.0000
1682009.03.20 02:00buy880.081.44620.00000.0000
1692009.03.20 02:54close810.021.44870.00000.0000-1.94129.96
1702009.03.20 02:54close880.081.44870.00000.00002.00131.96
1712009.03.20 03:12close820.021.45010.00000.0000-1.00130.96
1722009.03.20 03:12close870.071.45010.00000.00001.05132.01
1732009.03.20 04:05buy890.051.44860.00000.0000
1742009.03.20 05:00buy900.061.44660.00000.0000
1752009.03.20 06:00buy910.071.44500.00000.0000
1762009.03.20 07:04close830.031.44740.00000.0000-1.60130.42
1772009.03.20 07:04close910.071.44740.00000.00001.68132.10
1782009.03.20 07:08close900.061.44850.00000.00001.14133.24
1792009.03.20 07:22close890.051.44950.00000.00000.45133.69
1802009.03.20 07:24close860.061.44990.00000.00000.29133.97
1812009.03.20 07:24close850.051.45040.00000.00000.04134.01
1822009.03.20 07:28buy920.021.45030.00000.0000
1832009.03.20 07:28close920.021.45040.00000.00000.02134.03
1842009.03.20 08:00buy930.021.45820.00000.0000
1852009.03.20 08:00close840.041.45770.00000.00002.63136.67
1862009.03.20 09:00buy940.021.45500.00000.0000
1872009.03.20 10:01buy950.031.45410.00000.0000
1882009.03.20 11:00buy960.041.44670.00000.0000
1892009.03.20 12:00sell970.011.44100.00000.0000
1902009.03.20 13:00buy980.051.44240.00000.0000
1912009.03.20 13:51close930.021.44700.00000.0000-2.24134.43
1922009.03.20 13:51close980.051.44700.00000.00002.30136.73
1932009.03.20 14:03close970.011.44920.00000.0000-0.82135.91
1942009.03.20 14:03close960.041.44880.00000.00000.84136.75
1952009.03.20 14:03buy990.031.44910.00000.0000
1962009.03.20 15:00sell1000.011.44290.00000.0000
1972009.03.20 16:04buy1010.041.44390.00000.0000
1982009.03.20 16:09close940.021.44770.00000.0000-1.46135.29
1992009.03.20 16:09close1010.041.44770.00000.00001.52136.81
2002009.03.20 17:00buy1020.031.44830.00000.0000
2012009.03.20 18:00buy1030.041.44710.00000.0000
2022009.03.20 19:00sell1040.021.44380.00000.0000
2032009.03.22 22:15sell1050.031.44620.00000.0000
2042009.03.22 22:24close1000.011.44910.00000.0000-0.62136.19
2052009.03.22 22:24close1030.041.44870.00000.00000.64136.83
2062009.03.22 23:08buy1060.041.44740.00000.0000
2072009.03.23 00:24sell1070.031.44700.00000.0000
2082009.03.23 01:08close1040.021.45190.00000.0000-1.63135.20
2092009.03.23 01:08close1060.041.45150.00000.00001.63136.83
2102009.03.23 04:42sell1080.031.44900.00000.0000
2112009.03.23 06:16buy1090.041.45500.00000.0000
2122009.03.23 07:00buy1100.051.45670.00000.0000
2132009.03.23 08:00buy1110.061.46080.00000.0000
2142009.03.23 11:20buy1120.071.46160.00000.0000
2152009.03.23 12:02buy1130.081.46250.00000.0000
2162009.03.23 13:54sell1140.041.44990.00000.0000
2172009.03.23 14:52sell1150.051.44530.00000.0000
2182009.03.24 00:35buy1160.091.46330.00000.0000
2192009.03.24 23:58close at stop1160.091.46990.00000.00005.94142.77
2202009.03.24 23:58close at stop1150.051.47030.00000.0000-12.51130.26
2212009.03.24 23:58close at stop1140.041.47030.00000.0000-8.17122.09
2222009.03.24 23:58close at stop1130.081.46990.00000.00005.90127.99
2232009.03.24 23:58close at stop1120.071.46990.00000.00005.80133.79
2242009.03.24 23:58close at stop1110.061.46990.00000.00005.45139.24
2252009.03.24 23:58close at stop1100.051.46990.00000.00006.59145.83
2262009.03.24 23:58close at stop1090.041.46990.00000.00005.95151.78
2272009.03.24 23:58close at stop1080.031.47030.00000.0000-6.40145.38
2282009.03.24 23:58close at stop1070.031.47030.00000.0000-7.00138.38
2292009.03.24 23:58close at stop1050.031.47030.00000.0000-7.25131.14
2302009.03.24 23:58close at stop1020.031.46990.00000.00006.47137.60
2312009.03.24 23:58close at stop990.031.46990.00000.00006.23143.83
2322009.03.24 23:58close at stop950.031.46990.00000.00004.73148.56