MTReport4 - 1.8


Net profit 529.63Initial deposit 3000.00
Gross profit 884.62Interest earned -1.25
Gross loss 353.74Commission paid 0.00
 
Total number of trades 229Percentage profitable 79.5%
Total number of pips 2833Average pips per trade 12
 
Number of winning trades 182Number of losing trades 47
Average winning trade 4.86Average losing trade 7.53
Average winning pips 29Average losing pips 52
 
Return (14 days) 17.7%Maximum drawdown 2.1%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
40587642009.03.17 00:06sell0.10eurusd1.29710.00000.00002009.03.17 15:191.2938 0.00 0.00 33.00 33 3033.00
40587662009.03.17 00:06buy0.10eurusd1.29730.00000.00002009.03.17 04:221.3003 0.00 0.00 30.00 30 3063.00
40587682009.03.17 00:06sell0.10eurusd1.29710.00000.00002009.03.17 15:191.2941 0.00 0.00 30.00 30 3093.00
40592392009.03.17 00:23sell0.10eurusd1.29641.29640.00002009.03.17 16:461.2938 0.00 0.00 26.00 26 3119.00
40594112009.03.17 00:30buy0.10eurusd1.29800.00000.00002009.03.17 04:231.3008 0.00 0.00 28.00 28 3147.00
40612142009.03.17 01:36sell0.10nzdusd0.52930.00000.52822009.03.17 03:440.5309 0.00 0.00 -16.00 -16 3131.00
40640032009.03.17 03:13sell0.10usdchf1.18600.00001.18182009.03.17 03:441.1855 0.00 0.00 4.22 5 3135.22
40671042009.03.17 04:22buy0.10eurusd1.30060.00000.00002009.03.17 20:391.3012 0.00 0.00 6.00 6 3141.22
40671852009.03.17 04:23buy0.10eurusd1.30120.00000.00002009.03.17 20:421.3003 0.00 0.00 -9.00 -9 3132.22
40671912009.03.17 04:23buy0.10eurusd1.30120.00000.00002009.03.17 20:431.3004 0.00 0.00 -8.00 -8 3124.22
40672362009.03.17 04:23buy0.10eurusd1.30110.00000.00002009.03.17 20:421.3003 0.00 0.00 -8.00 -8 3116.22
40673942009.03.17 04:25buy0.10eurusd1.30110.00000.00002009.03.17 20:431.3006 0.00 0.00 -5.00 -5 3111.22
40675452009.03.17 04:28sell0.10eurusd1.30080.00000.00002009.03.17 09:081.2975 0.00 0.00 33.00 33 3144.22
40733592009.03.17 07:50buy0.10eurusd1.30250.00000.00002009.03.17 20:421.3003 0.00 0.00 -22.00 -22 3122.22
40775342009.03.17 09:08sell0.10eurusd1.29720.00000.00002009.03.17 15:191.2938 0.00 0.00 34.00 34 3156.22
40984452009.03.17 15:23buy0.10eurusd1.29510.00000.00002009.03.17 17:551.2983 0.00 0.00 32.00 32 3188.22
40985172009.03.17 15:24buy0.10eurusd1.29551.29550.00002009.03.17 19:231.2984 0.00 0.00 29.00 29 3217.22
40985612009.03.17 15:25buy0.10eurusd1.29560.00000.00002009.03.17 19:261.2988 0.00 0.00 32.00 32 3249.22
41045472009.03.17 16:57buy0.10eurusd1.29490.00000.00002009.03.17 17:551.2981 0.00 0.00 32.00 32 3281.22
41084842009.03.17 18:07buy0.10eurusd1.29790.00000.00002009.03.17 20:331.3013 0.00 0.00 34.00 34 3315.22
41087532009.03.17 18:14sell0.10eurusd1.29690.00000.00002009.03.17 20:431.3007 0.00 0.00 -38.00 -38 3277.22
41149672009.03.17 20:14buy0.10eurusd1.30030.00000.00002009.03.17 20:371.3011 0.00 0.00 8.00 8 3285.22
41150502009.03.17 20:15buy0.10eurusd1.30060.00000.00002009.03.17 20:381.3011 0.00 0.00 5.00 5 3290.22
41165192009.03.17 20:34buy0.10eurusd1.30180.00000.00002009.03.17 20:421.3003 0.00 0.00 -15.00 -15 3275.22
43156552009.03.19 14:26buy0.01eurusd1.34970.00000.00002009.03.19 14:411.3532 0.00 0.00 3.50 35 3278.72
43159912009.03.19 14:30buy0.01eurusd1.35150.00000.00002009.03.19 14:411.3546 0.00 0.00 3.10 31 3281.82
43160902009.03.19 14:31buy0.01eurusd1.35190.00000.00002009.03.19 14:431.3551 0.00 0.00 3.20 32 3285.02
43162142009.03.19 14:34sell0.01eurusd1.35040.00000.00002009.03.19 14:521.3600 0.00 0.00 -9.60 -96 3275.42
43167472009.03.19 14:39buy0.01eurusd1.35161.35180.00002009.03.19 14:431.3551 0.00 0.00 3.50 35 3278.92
43169762009.03.19 14:40buy0.01eurusd1.35230.00000.00002009.03.19 14:431.3561 0.00 0.00 3.80 38 3282.72
43172502009.03.19 14:41buy0.01eurusd1.35340.00000.00002009.03.19 14:431.3562 0.00 0.00 2.80 28 3285.52
43176982009.03.19 14:42buy0.01eurusd1.35470.00000.00002009.03.19 14:441.3578 0.00 0.00 3.10 31 3288.62
43179612009.03.19 14:43buy0.01eurusd1.35530.00000.00002009.03.19 14:501.3582 0.00 0.00 2.90 29 3291.52
43183292009.03.19 14:44buy0.01eurusd1.35650.00000.00002009.03.19 14:501.3605 0.00 0.00 4.00 40 3295.52
43190732009.03.19 14:45buy0.01eurusd1.35750.00000.00002009.03.19 14:511.3600 0.00 0.00 2.50 25 3298.02
43196632009.03.19 14:50buy0.01eurusd1.35820.00000.00002009.03.19 14:511.3611 0.00 0.00 2.90 29 3300.92
43202342009.03.19 14:51buy0.01eurusd1.36030.00000.00002009.03.19 14:521.3603 0.00 0.00 0.00 0 3300.92
43215352009.03.19 14:57sell0.01eurusd1.36060.00000.00002009.03.20 13:431.3567 0.00 -0.03 3.90 39 3304.79
43230202009.03.19 15:04sell0.01eurusd1.36120.00000.00002009.03.20 13:431.3569 0.00 -0.03 4.30 43 3309.06
43230612009.03.19 15:05sell0.01eurusd1.36140.00000.00002009.03.20 13:431.3567 0.00 -0.03 4.70 47 3313.73
43234302009.03.19 15:09sell0.01eurusd1.36060.00000.00002009.03.20 13:431.3566 0.00 -0.03 4.00 40 3317.70
43237132009.03.19 15:12buy0.01eurusd1.36210.00000.00002009.03.19 15:151.3644 0.00 0.00 2.30 23 3320.00
43245422009.03.19 15:16buy0.01eurusd1.36560.00000.00002009.03.19 16:271.3683 0.00 0.00 2.70 27 3322.70
43265672009.03.19 15:24sell0.01eurusd1.36580.00000.00002009.03.19 15:381.3626 0.00 0.00 3.20 32 3325.90
43269362009.03.19 15:27buy0.01eurusd1.36620.00000.00002009.03.19 17:341.3703 0.00 0.00 4.10 41 3330.00
43273192009.03.19 15:30sell0.01eurusd1.36470.00000.00002009.03.20 05:001.3617 0.00 -0.03 3.00 30 3332.97
43275142009.03.19 15:31sell0.01eurusd1.36360.00000.00002009.03.20 13:351.3608 0.00 -0.03 2.80 28 3335.74
43276832009.03.19 15:32sell0.01eurusd1.36350.00000.00002009.03.20 13:421.3588 0.00 -0.03 4.70 47 3340.41
43285292009.03.19 15:39sell0.01eurusd1.36250.00000.00002009.03.20 13:421.3591 0.00 -0.03 3.40 34 3343.78
43337672009.03.19 16:34sell0.01eurusd1.36741.36680.00002009.03.19 16:511.3639 0.00 0.00 3.50 35 3347.28
43357802009.03.19 16:52sell0.01eurusd1.36321.36170.00002009.03.20 13:421.3588 0.00 -0.03 4.40 44 3351.65
43420432009.03.19 17:41buy0.01eurusd1.37020.00000.00002009.03.19 18:151.3728 0.00 0.00 2.60 26 3354.25
43463172009.03.19 18:16buy0.01eurusd1.37350.00000.00002009.03.24 20:261.3568 0.00 0.00 -16.70 -167 3337.55
43792692009.03.20 05:00sell0.01eurusd1.36160.00000.00002009.03.20 13:421.3589 0.00 0.00 2.70 27 3340.25
44282472009.03.20 13:41sell0.01eurusd1.35850.00000.00002009.03.20 13:481.3556 0.00 0.00 2.90 29 3343.15
44292902009.03.20 13:48sell0.01eurusd1.35560.00000.00002009.03.20 18:401.3524 0.00 0.00 3.20 32 3346.35
44295722009.03.20 13:49sell0.01eurusd1.35411.35430.00002009.03.23 16:531.3507 0.00 -0.03 3.40 34 3349.72
44307132009.03.20 13:59buy0.01eurusd1.35740.00000.00002009.03.20 14:151.3603 0.00 0.00 2.90 29 3352.62
44309762009.03.20 14:00buy0.01eurusd1.35770.00000.00002009.03.20 14:151.3606 0.00 0.00 2.90 29 3355.52
44310542009.03.20 14:01buy0.01eurusd1.35780.00000.00002009.03.20 14:151.3610 0.00 0.00 3.20 32 3358.72
44311892009.03.20 14:02buy0.01eurusd1.35810.00000.00002009.03.20 15:311.3616 0.00 0.00 3.50 35 3362.22
44316602009.03.20 14:11buy0.01eurusd1.35830.00000.00002009.03.20 15:311.3617 0.00 0.00 3.40 34 3365.62
44317102009.03.20 14:12buy0.01eurusd1.35820.00000.00002009.03.20 15:311.3616 0.00 0.00 3.40 34 3369.02
44325302009.03.20 14:16buy0.01eurusd1.36090.00000.00002009.03.20 17:141.3647 0.00 0.00 3.80 38 3372.82
44332382009.03.20 14:22sell0.01eurusd1.35640.00000.00002009.03.20 18:241.3529 0.00 0.00 3.50 35 3376.32
44335462009.03.20 14:25buy0.01eurusd1.35800.00000.00002009.03.20 15:301.3608 0.00 0.00 2.80 28 3379.12
44336002009.03.20 14:26buy0.01eurusd1.35870.00000.00002009.03.20 15:311.3618 0.00 0.00 3.10 31 3382.22
44388622009.03.20 15:31buy0.01eurusd1.36180.00000.00002009.03.20 17:141.3646 0.00 0.00 2.80 28 3385.02
44390452009.03.20 15:32buy0.01eurusd1.36150.00000.00002009.03.20 17:141.3645 0.00 0.00 3.00 30 3388.02
44401372009.03.20 15:49sell0.01eurusd1.35941.35910.00002009.03.20 16:071.3563 0.00 0.00 3.10 31 3391.12
44428102009.03.20 16:13sell0.01eurusd1.35440.00000.00002009.03.23 16:501.3517 0.00 -0.03 2.70 27 3393.79
44433982009.03.20 16:18buy0.01eurusd1.35600.00000.00002009.03.20 16:441.3594 0.00 0.00 3.40 34 3397.19
44435552009.03.20 16:21buy0.01eurusd1.35690.00000.00002009.03.20 16:451.3598 0.00 0.00 2.90 29 3400.09
44451552009.03.20 16:45buy0.01eurusd1.36000.00000.00002009.03.20 16:521.3636 0.00 0.00 3.60 36 3403.69
44453262009.03.20 16:46buy0.01eurusd1.36050.00000.00002009.03.20 16:521.3636 0.00 0.00 3.10 31 3406.79
44461412009.03.20 16:53buy0.01eurusd1.36340.00000.00002009.03.23 04:251.3660 0.00 0.00 2.60 26 3409.39
44463292009.03.20 16:56sell0.01eurusd1.36221.36220.00002009.03.20 17:431.3590 0.00 0.00 3.20 32 3412.59
44480372009.03.20 17:14buy0.01eurusd1.36480.00000.00002009.03.23 05:351.3676 0.00 0.00 2.80 28 3415.39
44488792009.03.20 17:24buy0.01eurusd1.36410.00000.00002009.03.23 05:341.3670 0.00 0.00 2.90 29 3418.29
44489342009.03.20 17:25buy0.01eurusd1.36440.00000.00002009.03.23 05:351.3670 0.00 0.00 2.60 26 3420.89
44507152009.03.20 17:43sell0.01eurusd1.35830.00000.00002009.03.20 18:041.3562 0.00 0.00 2.10 21 3422.99
44534252009.03.20 18:13sell0.01eurusd1.35530.00000.00002009.03.20 18:241.3529 0.00 0.00 2.40 24 3425.39
44549012009.03.20 18:25sell0.01eurusd1.35340.00000.00002009.03.23 16:541.3499 0.00 -0.03 3.50 35 3428.86
44557702009.03.20 18:35buy0.01eurusd1.35461.35460.00002009.03.20 19:041.3576 0.00 0.00 3.00 30 3431.86
44563182009.03.20 18:41sell0.01eurusd1.35200.00000.00002009.03.23 16:541.3492 0.00 -0.03 2.80 28 3434.63
44593692009.03.20 19:11buy0.01eurusd1.35991.36260.00002009.03.23 02:021.3655 0.00 0.00 5.60 56 3440.23
44794502009.03.23 02:04sell0.01eurusd1.36410.00000.00002009.03.23 03:111.3615 0.00 0.00 2.60 26 3442.83
44830972009.03.23 03:11sell0.01eurusd1.36151.36120.00002009.03.23 15:211.3580 0.00 0.00 3.50 35 3446.33
44874192009.03.23 04:26buy0.01eurusd1.36591.36600.00002009.03.23 09:341.3691 0.00 0.00 3.20 32 3449.53
44913052009.03.23 05:35buy0.01eurusd1.36720.00000.00002009.03.23 10:161.3703 0.00 0.00 3.10 31 3452.63
44913962009.03.23 05:36buy0.01eurusd1.36750.00000.00002009.03.23 10:201.3706 0.00 0.00 3.10 31 3455.73
44916152009.03.23 05:41sell0.01eurusd1.36610.00000.00002009.03.23 12:001.3633 0.00 0.00 2.80 28 3458.53
45015052009.03.23 09:35buy0.01eurusd1.36920.00000.00002009.03.23 10:291.3724 0.00 0.00 3.20 32 3461.73
45036072009.03.23 10:17buy0.01eurusd1.37050.00000.00002009.03.23 10:321.3735 0.00 0.00 3.00 30 3464.73
45040142009.03.23 10:22buy0.01eurusd1.37090.00000.00002009.03.27 16:121.3292 0.00 0.01 -41.70 -417 3423.04
45048782009.03.23 10:29buy0.01eurusd1.37260.00000.00002009.03.24 20:261.3568 0.00 0.00 -15.80 -158 3407.24
45058322009.03.23 10:35sell0.01eurusd1.37200.00000.00002009.03.23 11:181.3689 0.00 0.00 3.10 31 3410.34
45093952009.03.23 11:20sell0.01eurusd1.36820.00000.00002009.03.23 11:541.3650 0.00 0.00 3.20 32 3413.54
45123052009.03.23 11:55sell0.01eurusd1.36471.36520.00002009.03.23 12:371.3652 0.00 0.00 -0.50 -5 3413.04
45137612009.03.23 12:04buy0.01eurusd1.36441.36460.00002009.03.24 05:181.3677 0.00 0.00 3.30 33 3416.34
45176272009.03.23 12:56buy0.01eurusd1.36490.00000.00002009.03.24 05:181.3676 0.00 0.00 2.70 27 3419.04
45276142009.03.23 15:22sell0.01eurusd1.35821.35780.00002009.03.23 16:111.3550 0.00 0.00 3.20 32 3422.24
45329402009.03.23 16:12sell0.01eurusd1.35491.35430.00002009.03.23 16:531.3508 0.00 0.00 4.10 41 3426.34
45367212009.03.23 16:50sell0.01eurusd1.35150.00000.00002009.03.24 16:191.3486 0.00 -0.02 2.90 29 3429.22
45377912009.03.23 16:54sell0.01eurusd1.34950.00000.00002009.03.24 22:321.3464 0.00 -0.02 3.10 31 3432.30
45395322009.03.23 17:02buy0.01eurusd1.35200.00000.00002009.03.23 17:171.3549 0.00 0.00 2.90 29 3435.20
45412772009.03.23 17:18buy0.01eurusd1.35540.00000.00002009.03.23 19:551.3581 0.00 0.00 2.70 27 3437.90
45414952009.03.23 17:21sell0.01eurusd1.35411.35400.00002009.03.24 16:101.3510 0.00 -0.02 3.10 31 3440.98
45417642009.03.23 17:25sell0.01eurusd1.35330.00000.00002009.03.24 16:161.3503 0.00 -0.02 3.00 30 3443.96
45520152009.03.23 19:56buy0.01eurusd1.35820.00000.00002009.03.23 20:131.3612 0.00 0.00 3.00 30 3446.96
45540212009.03.23 20:14buy0.01eurusd1.36130.00000.00002009.03.23 20:501.3644 0.00 0.00 3.10 31 3450.06
45569332009.03.23 20:55sell0.01eurusd1.36290.00000.00002009.03.24 10:471.3599 0.00 -0.02 3.00 30 3453.04
45876592009.03.24 05:19buy0.01eurusd1.36790.00000.00002009.03.24 20:261.3568 0.00 0.00 -11.10 -111 3441.94
45884232009.03.24 05:33sell0.01eurusd1.36530.00000.00002009.03.24 10:081.3628 0.00 0.00 2.50 25 3444.44
46015172009.03.24 10:08sell0.01eurusd1.36241.36160.00002009.03.24 11:101.3583 0.00 0.00 4.10 41 3448.54
46053602009.03.24 10:50buy0.01eurusd1.36080.00000.00002009.03.26 15:571.3636 0.00 0.01 2.80 28 3451.35
46080772009.03.24 11:11sell0.01eurusd1.35801.35820.00002009.03.24 13:081.3554 0.00 0.00 2.60 26 3453.95
46188762009.03.24 13:09sell0.01eurusd1.35491.35490.00002009.03.24 15:591.3523 0.00 0.00 2.60 26 3456.55
46336482009.03.24 16:16buy0.01eurusd1.35070.00000.00002009.03.24 16:501.3537 0.00 0.00 3.00 30 3459.55
46366342009.03.24 16:35buy0.01eurusd1.35111.35130.00002009.03.24 17:011.3540 0.00 0.00 2.90 29 3462.45
46379752009.03.24 16:42buy0.01eurusd1.35230.00000.00002009.03.24 17:031.3555 0.00 0.00 3.20 32 3465.65
46401212009.03.24 16:51buy0.01eurusd1.35451.35430.00002009.03.24 17:421.3572 0.00 0.00 2.70 27 3468.35
46402932009.03.24 16:52buy0.01eurusd1.35421.35440.00002009.03.24 17:431.3577 0.00 0.00 3.50 35 3471.85
46428722009.03.24 17:03buy0.01eurusd1.35570.00000.00002009.03.24 17:431.3580 0.00 0.00 2.30 23 3474.15
46439742009.03.24 17:09buy0.01eurusd1.35600.00000.00002009.03.24 20:261.3568 0.00 0.00 0.80 8 3474.95
46515462009.03.24 17:43buy0.01eurusd1.35780.00000.00002009.03.24 22:321.3461 0.00 0.00 -11.70 -117 3463.25
46524102009.03.24 17:46sell0.01eurusd1.35600.00000.00002009.03.24 18:211.3532 0.00 0.00 2.80 28 3466.05
46528042009.03.24 17:51buy0.01eurusd1.35740.00000.00002009.03.24 20:261.3568 0.00 0.00 -0.60 -6 3465.45
46556892009.03.24 18:24buy0.01eurusd1.35400.00000.00002009.03.24 19:301.3570 0.00 0.00 3.00 30 3468.45
46622252009.03.24 19:31buy0.01eurusd1.35711.35700.00002009.03.25 20:191.3603 0.00 0.00 3.20 32 3471.65
46767582009.03.24 22:34sell0.01eurusd1.34570.00000.00002009.03.25 11:331.3428 0.00 -0.02 2.90 29 3474.53
46768732009.03.24 22:35sell0.01eurusd1.34551.34520.00002009.03.25 11:351.3422 0.00 -0.02 3.30 33 3477.81
46773022009.03.24 22:39sell0.01eurusd1.34510.00000.00002009.03.25 11:361.3424 0.00 -0.02 2.70 27 3480.49
46777462009.03.24 22:45sell0.01eurusd1.34421.34380.00002009.03.27 13:131.3415 0.00 -0.11 2.70 27 3483.08
46780302009.03.24 22:46sell0.01eurusd1.34350.00000.00002009.03.27 13:141.3405 0.00 -0.11 3.00 30 3485.97
46797732009.03.24 23:02buy0.01eurusd1.34590.00000.00002009.03.25 01:431.3483 0.00 0.00 2.40 24 3488.37
46799002009.03.24 23:06buy0.01eurusd1.34590.00000.00002009.03.25 01:461.3489 0.00 0.00 3.00 30 3491.37
46861592009.03.25 01:44buy0.01eurusd1.34860.00000.00002009.03.25 13:391.3518 0.00 0.00 3.20 32 3494.57
46866332009.03.25 01:51buy0.01eurusd1.34930.00000.00002009.03.25 13:421.3524 0.00 0.00 3.10 31 3497.67
47209382009.03.25 11:34sell0.01eurusd1.34240.00000.00002009.03.27 13:141.3382 0.00 -0.09 4.20 42 3501.78
47215252009.03.25 11:39buy0.01eurusd1.34340.00000.00002009.03.25 12:071.3464 0.00 0.00 3.00 30 3504.78
47215952009.03.25 11:40buy0.01eurusd1.34350.00000.00002009.03.25 12:071.3465 0.00 0.00 3.00 30 3507.78
47249752009.03.25 12:13sell0.01eurusd1.34631.34620.00002009.03.27 13:121.3431 0.00 -0.09 3.20 32 3510.89
47252462009.03.25 12:16sell0.01eurusd1.34561.34520.00002009.03.27 13:131.3414 0.00 -0.09 4.20 42 3515.00
47314412009.03.25 13:41buy0.01eurusd1.35171.35210.00002009.03.25 19:281.3552 0.00 0.00 3.50 35 3518.50
47319052009.03.25 13:44buy0.01eurusd1.35300.00000.00002009.03.25 19:341.3560 0.00 0.00 3.00 30 3521.50
47734252009.03.25 19:37buy0.01eurusd1.35691.35700.00002009.03.25 20:191.3603 0.00 0.00 3.40 34 3524.90
47738382009.03.25 19:49sell0.01eurusd1.35480.00000.00002009.03.26 21:531.3514 0.00 -0.07 3.40 34 3528.23
47778532009.03.25 20:25sell0.01eurusd1.35900.00000.00002009.03.25 21:461.3563 0.00 0.00 2.70 27 3530.93
47780482009.03.25 20:28sell0.01eurusd1.35790.00000.00002009.03.26 05:491.3551 0.00 -0.07 2.80 28 3533.66
47845662009.03.25 21:47sell0.01eurusd1.35620.00000.00002009.03.26 17:191.3539 0.00 -0.07 2.30 23 3535.89
48058512009.03.26 05:53buy0.01eurusd1.35600.00000.00002009.03.26 08:561.3589 0.00 0.00 2.90 29 3538.79
48129802009.03.26 08:57buy0.01eurusd1.35901.35910.00002009.03.26 15:311.3591 0.00 0.00 0.10 1 3538.89
48397592009.03.26 15:33sell0.01eurusd1.35930.00000.00002009.03.26 16:481.3570 0.00 0.00 2.30 23 3541.19
48425402009.03.26 16:01sell0.01eurusd1.36241.36240.00002009.03.26 16:301.3590 0.00 0.00 3.40 34 3544.59
48461232009.03.26 16:48sell0.01eurusd1.35631.35640.00002009.03.26 17:191.3539 0.00 0.00 2.40 24 3546.99
48483852009.03.26 17:03sell0.01eurusd1.35440.00000.00002009.03.26 21:531.3515 0.00 0.00 2.90 29 3549.89
48510462009.03.26 17:26buy0.01eurusd1.35460.00000.00002009.03.26 19:271.3575 0.00 0.00 2.90 29 3552.79
48511312009.03.26 17:27buy0.01eurusd1.35500.00000.00002009.03.27 07:481.3576 0.00 0.00 2.60 26 3555.39
48594702009.03.26 19:32sell0.01eurusd1.35550.00000.00002009.03.26 21:531.3514 0.00 0.00 4.10 41 3559.49
48702792009.03.26 21:57buy0.01eurusd1.35230.00000.00002009.03.27 03:311.3558 0.00 0.00 3.50 35 3562.99
48711362009.03.26 22:06sell0.01eurusd1.35181.35130.00002009.03.27 12:321.3486 0.00 -0.02 3.20 32 3566.17
48712542009.03.26 22:11buy0.01eurusd1.35220.00000.00002009.03.27 03:311.3558 0.00 0.00 3.60 36 3569.77
48831252009.03.27 03:31buy0.01eurusd1.35601.35560.00002009.03.27 09:011.3586 0.00 0.00 2.60 26 3572.37
48831272009.03.27 03:31buy0.01eurusd1.35600.00000.00002009.03.27 09:061.3589 0.00 0.00 2.90 29 3575.27
48938622009.03.27 07:50buy0.01eurusd1.35830.00000.00002009.03.27 16:121.3292 0.00 0.00 -29.10 -291 3546.17*
48964202009.03.27 09:02buy0.01eurusd1.35880.00000.00002009.03.27 16:121.3292 0.00 0.00 -29.60 -296 3516.57*
48972392009.03.27 09:16sell0.01eurusd1.35820.00000.00002009.03.27 10:291.3551 0.00 0.00 3.10 31 3519.67*
49018832009.03.27 10:30sell0.01eurusd1.35550.00000.00002009.03.27 12:181.3526 0.00 0.00 2.90 29 3522.57*
49084452009.03.27 12:19sell0.01eurusd1.35260.00000.00002009.03.27 12:301.3488 0.00 0.00 3.80 38 3526.37*
49105172009.03.27 12:32sell0.01eurusd1.34840.00000.00002009.03.27 13:031.3457 0.00 0.00 2.70 27 3529.07*
49109152009.03.27 12:37buy0.01eurusd1.34920.00000.00002009.03.27 16:131.3294 0.00 0.00 -19.80 -198 3509.27*
49146522009.03.27 13:11sell0.01eurusd1.34320.00000.00002009.03.27 13:141.3405 0.00 0.00 2.70 27 3511.97*
49151402009.03.27 13:13sell0.01eurusd1.34260.00000.00002009.03.27 13:141.3382 0.00 0.00 4.40 44 3516.37*
49156222009.03.27 13:14sell0.01eurusd1.34040.00000.00002009.03.27 14:341.3371 0.00 0.00 3.30 33 3519.67*
49163352009.03.27 13:15sell0.01eurusd1.33850.00000.00002009.03.27 14:421.3354 0.00 0.00 3.10 31 3522.77*
49187072009.03.27 13:33buy0.01eurusd1.34260.00000.00002009.03.27 16:121.3292 0.00 0.00 -13.40 -134 3509.37*
49191222009.03.27 13:42sell0.01eurusd1.34200.00000.00002009.03.27 14:081.3388 0.00 0.00 3.20 32 3512.57*
49192012009.03.27 13:43sell0.01eurusd1.34180.00000.00002009.03.27 14:081.3388 0.00 0.00 3.00 30 3515.57*
49195622009.03.27 13:50sell0.01eurusd1.34111.34090.00002009.03.27 14:321.3379 0.00 0.00 3.20 32 3518.77*
49211812009.03.27 14:09sell0.01eurusd1.33840.00000.00002009.03.27 14:421.3355 0.00 0.00 2.90 29 3521.67*
49213492009.03.27 14:12buy0.01eurusd1.34000.00000.00002009.03.27 16:121.3292 0.00 0.00 -10.80 -108 3510.87*
49225322009.03.27 14:33sell0.01eurusd1.33781.33790.00002009.03.27 14:471.3351 0.00 0.00 2.70 27 3513.57*
49226922009.03.27 14:34sell0.01eurusd1.33711.33680.00002009.03.27 14:551.3343 0.00 0.00 2.80 28 3516.37*
49244572009.03.27 14:43sell0.01eurusd1.33560.00000.00002009.03.27 14:571.3327 0.00 0.00 2.90 29 3519.27*
49245692009.03.27 14:44sell0.01eurusd1.33540.00000.00002009.03.27 14:571.3328 0.00 0.00 2.60 26 3521.87*
49278062009.03.27 14:59sell0.01eurusd1.33060.00000.00002009.03.27 16:121.3293 0.00 0.00 1.30 13 3523.17*
49284752009.03.27 15:02buy0.01eurusd1.33160.00000.00002009.03.27 16:131.3292 0.00 0.00 -2.40 -24 3520.77*
49292192009.03.27 15:07buy0.01eurusd1.33280.00000.00002009.03.27 16:121.3291 0.00 0.00 -3.70 -37 3517.07*
49296822009.03.27 15:14buy0.01eurusd1.33300.00000.00002009.03.27 16:121.3292 0.00 0.00 -3.80 -38 3513.27*
49735602009.03.30 03:51sell0.01eurusd1.32700.00000.00002009.03.30 03:531.3271 0.00 0.00 -0.10 -1 3513.17*
49742022009.03.30 03:59sell0.01eurusd1.32650.00000.00002009.03.30 04:011.3266 0.00 0.00 -0.10 -1 3513.07*
49743852009.03.30 04:01sell0.01eurusd1.32640.00000.00002009.03.30 04:011.3265 0.00 0.00 -0.10 -1 3512.97*
49749202009.03.30 04:10sell0.01eurusd1.32520.00000.00002009.03.30 04:101.3257 0.00 0.00 -0.50 -5 3512.47*
49752062009.03.30 04:16buy0.01eurusd1.32610.00000.00002009.03.30 04:161.3258 0.00 0.00 -0.30 -3 3512.17*
49752712009.03.30 04:20buy0.01eurusd1.32630.00000.00002009.03.30 04:211.3259 0.00 0.00 -0.40 -4 3511.77*
49756912009.03.30 04:30sell0.01eurusd1.32530.00000.00002009.03.30 04:301.3256 0.00 0.00 -0.30 -3 3511.47*
49766372009.03.30 04:47buy0.01eurusd1.32660.00000.00002009.03.30 04:481.3263 0.00 0.00 -0.30 -3 3511.17*
49770092009.03.30 04:56sell0.01eurusd1.32580.00000.00002009.03.30 04:561.3261 0.00 0.00 -0.30 -3 3510.87*
49770772009.03.30 04:58buy0.01eurusd1.32650.00000.00002009.03.30 04:581.3261 0.00 0.00 -0.40 -4 3510.47*
49863352009.03.30 07:26sell0.01eurusd1.32200.00000.00002009.03.30 07:261.3222 0.00 0.00 -0.20 -2 3510.27*
49873372009.03.30 07:31sell0.01eurusd1.32150.00000.00002009.03.30 07:311.3217 0.00 0.00 -0.20 -2 3510.07*
49883092009.03.30 07:45buy0.01eurusd1.32370.00000.00002009.03.30 07:451.3238 0.00 0.00 0.10 1 3510.17*
49884032009.03.30 07:46buy0.01eurusd1.32390.00000.00002009.03.30 07:461.3239 0.00 0.00 0.00 0 3510.17*
49884482009.03.30 07:47buy0.01eurusd1.32420.00000.00002009.03.30 07:471.3238 0.00 0.00 -0.40 -4 3509.77*
49887062009.03.30 07:52buy0.01eurusd1.32390.00000.00002009.03.30 07:521.3235 0.00 0.00 -0.40 -4 3509.37*
49936542009.03.30 08:53sell0.01eurusd1.31860.00000.00002009.03.30 08:531.3188 0.00 0.00 -0.20 -2 3509.17*
49939932009.03.30 08:57sell0.01eurusd1.31950.00000.00002009.03.30 08:571.3197 0.00 0.00 -0.20 -2 3508.97*
50226782009.03.30 14:27buy0.01eurusd1.31970.00000.00002009.03.30 14:271.3195 0.00 0.00 -0.20 -2 3508.77*
50364672009.03.30 16:42sell0.01eurusd1.31630.00000.00002009.03.30 16:421.3163 0.00 0.00 0.00 0 3508.77*
50386912009.03.30 16:55sell0.01eurusd1.31250.00000.00002009.03.30 16:551.3130 0.00 0.00 -0.50 -5 3508.27*
50728142009.03.31 01:03buy0.01gbpjpy139.370.00141.522009.03.31 01:05139.07 0.00 0.00 -3.08 -30 3505.19*
50728482009.03.31 01:04sell0.01gbpusd1.42650.00001.42202009.03.31 01:051.4265 0.00 0.00 0.00 0 3505.19*
50728502009.03.31 01:04sell0.01usdchf1.14910.00001.14642009.03.31 01:051.1500 0.00 0.00 -0.78 -9 3504.41*
50728532009.03.31 01:04buy0.01audjpy66.570.0068.332009.03.31 01:0566.42 0.00 0.00 -1.54 -15 3502.87*
50728552009.03.31 01:04buy0.01audjpy66.570.0068.332009.03.31 01:0566.42 0.00 0.00 -1.54 -15 3501.33*
50852382009.03.31 04:54buy0.01eurusd1.32380.00000.00002009.03.31 06:341.3267 0.00 0.00 2.90 29 3504.23
50909592009.03.31 06:33buy0.01eurusd1.32611.32620.00002009.03.31 11:031.3289 0.00 0.00 2.80 28 3507.03
50911342009.03.31 06:33buy0.01eurusd1.32650.00000.00002009.03.31 11:091.3293 0.00 0.00 2.80 28 3509.83
50911392009.03.31 06:33buy0.01eurusd1.32650.00000.00002009.03.31 11:091.3291 0.00 0.00 2.60 26 3512.43
50911432009.03.31 06:33buy0.01eurusd1.32650.00000.00002009.03.31 11:091.3291 0.00 0.00 2.60 26 3515.03
50912972009.03.31 06:34buy0.01eurusd1.32690.00000.00002009.03.31 11:091.3293 0.00 0.00 2.40 24 3517.43
50914792009.03.31 06:35buy0.01eurusd1.32720.00000.00002009.03.31 11:101.3289 0.00 0.00 1.70 17 3519.13
50915822009.03.31 06:36buy0.01eurusd1.32740.00000.00002009.03.31 11:091.3293 0.00 0.00 1.90 19 3521.03
50916922009.03.31 06:37buy0.01eurusd1.32710.00000.00002009.03.31 11:101.3289 0.00 0.00 1.80 18 3522.83
50928352009.03.31 06:49sell0.01eurusd1.32650.00000.00002009.03.31 07:381.3235 0.00 0.00 3.00 30 3525.83
50959202009.03.31 07:46buy0.01eurusd1.32420.00000.00002009.03.31 10:501.3276 0.00 0.00 3.40 34 3529.23
51087752009.03.31 10:52buy0.01eurusd1.32810.00000.00002009.03.31 11:101.3289 0.00 0.00 0.80 8 3530.03
51104662009.03.31 11:04buy0.01eurusd1.32930.00000.00002009.03.31 11:101.3289 0.00 0.00 -0.40 -4 3529.63