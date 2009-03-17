MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 529.63
|Initial deposit
| 3000.00
|Gross profit
| 884.62
|Interest earned
| -1.25
|Gross loss
| 353.74
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 229
|Percentage profitable
| 79.5
|%
|Total number of pips
| 2833
|Average pips per trade
| 12
|
|Number of winning trades
| 182
|Number of losing trades
| 47
|Average winning trade
| 4.86
|Average losing trade
| 7.53
|Average winning pips
| 29
|Average losing pips
| 52
|
|Return (14 days)
| 17.7
|%
|Maximum drawdown
| 2.1
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|4058764
|2009.03.17 00:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 15:19
|1.2938
| 0.00
| 0.00
| 33.00
| 33
| 3033.00
|
|4058766
|2009.03.17 00:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2973
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 04:22
|1.3003
| 0.00
| 0.00
| 30.00
| 30
| 3063.00
|
|4058768
|2009.03.17 00:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 15:19
|1.2941
| 0.00
| 0.00
| 30.00
| 30
| 3093.00
|
|4059239
|2009.03.17 00:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2964
|1.2964
|0.0000
|2009.03.17 16:46
|1.2938
| 0.00
| 0.00
| 26.00
| 26
| 3119.00
|
|4059411
|2009.03.17 00:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 04:23
|1.3008
| 0.00
| 0.00
| 28.00
| 28
| 3147.00
|
|4061214
|2009.03.17 01:36
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.5293
|0.0000
|0.5282
|2009.03.17 03:44
|0.5309
| 0.00
| 0.00
| -16.00
| -16
| 3131.00
|
|4064003
|2009.03.17 03:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1860
|0.0000
|1.1818
|2009.03.17 03:44
|1.1855
| 0.00
| 0.00
| 4.22
| 5
| 3135.22
|
|4067104
|2009.03.17 04:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:39
|1.3012
| 0.00
| 0.00
| 6.00
| 6
| 3141.22
|
|4067185
|2009.03.17 04:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:42
|1.3003
| 0.00
| 0.00
| -9.00
| -9
| 3132.22
|
|4067191
|2009.03.17 04:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:43
|1.3004
| 0.00
| 0.00
| -8.00
| -8
| 3124.22
|
|4067236
|2009.03.17 04:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:42
|1.3003
| 0.00
| 0.00
| -8.00
| -8
| 3116.22
|
|4067394
|2009.03.17 04:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:43
|1.3006
| 0.00
| 0.00
| -5.00
| -5
| 3111.22
|
|4067545
|2009.03.17 04:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 09:08
|1.2975
| 0.00
| 0.00
| 33.00
| 33
| 3144.22
|
|4073359
|2009.03.17 07:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:42
|1.3003
| 0.00
| 0.00
| -22.00
| -22
| 3122.22
|
|4077534
|2009.03.17 09:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 15:19
|1.2938
| 0.00
| 0.00
| 34.00
| 34
| 3156.22
|
|4098445
|2009.03.17 15:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 17:55
|1.2983
| 0.00
| 0.00
| 32.00
| 32
| 3188.22
|
|4098517
|2009.03.17 15:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2955
|1.2955
|0.0000
|2009.03.17 19:23
|1.2984
| 0.00
| 0.00
| 29.00
| 29
| 3217.22
|
|4098561
|2009.03.17 15:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 19:26
|1.2988
| 0.00
| 0.00
| 32.00
| 32
| 3249.22
|
|4104547
|2009.03.17 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 17:55
|1.2981
| 0.00
| 0.00
| 32.00
| 32
| 3281.22
|
|4108484
|2009.03.17 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:33
|1.3013
| 0.00
| 0.00
| 34.00
| 34
| 3315.22
|
|4108753
|2009.03.17 18:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:43
|1.3007
| 0.00
| 0.00
| -38.00
| -38
| 3277.22
|
|4114967
|2009.03.17 20:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:37
|1.3011
| 0.00
| 0.00
| 8.00
| 8
| 3285.22
|
|4115050
|2009.03.17 20:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:38
|1.3011
| 0.00
| 0.00
| 5.00
| 5
| 3290.22
|
|4116519
|2009.03.17 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|2009.03.17 20:42
|1.3003
| 0.00
| 0.00
| -15.00
| -15
| 3275.22
|
|4315655
|2009.03.19 14:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:41
|1.3532
| 0.00
| 0.00
| 3.50
| 35
| 3278.72
|
|4315991
|2009.03.19 14:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:41
|1.3546
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3281.82
|
|4316090
|2009.03.19 14:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:43
|1.3551
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3285.02
|
|4316214
|2009.03.19 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:52
|1.3600
| 0.00
| 0.00
| -9.60
| -96
| 3275.42
|
|4316747
|2009.03.19 14:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3516
|1.3518
|0.0000
|2009.03.19 14:43
|1.3551
| 0.00
| 0.00
| 3.50
| 35
| 3278.92
|
|4316976
|2009.03.19 14:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:43
|1.3561
| 0.00
| 0.00
| 3.80
| 38
| 3282.72
|
|4317250
|2009.03.19 14:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:43
|1.3562
| 0.00
| 0.00
| 2.80
| 28
| 3285.52
|
|4317698
|2009.03.19 14:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:44
|1.3578
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3288.62
|
|4317961
|2009.03.19 14:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:50
|1.3582
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3291.52
|
|4318329
|2009.03.19 14:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:50
|1.3605
| 0.00
| 0.00
| 4.00
| 40
| 3295.52
|
|4319073
|2009.03.19 14:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:51
|1.3600
| 0.00
| 0.00
| 2.50
| 25
| 3298.02
|
|4319663
|2009.03.19 14:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:51
|1.3611
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3300.92
|
|4320234
|2009.03.19 14:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 14:52
|1.3603
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 3300.92
|
|4321535
|2009.03.19 14:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 13:43
|1.3567
| 0.00
| -0.03
| 3.90
| 39
| 3304.79
|
|4323020
|2009.03.19 15:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 13:43
|1.3569
| 0.00
| -0.03
| 4.30
| 43
| 3309.06
|
|4323061
|2009.03.19 15:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 13:43
|1.3567
| 0.00
| -0.03
| 4.70
| 47
| 3313.73
|
|4323430
|2009.03.19 15:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 13:43
|1.3566
| 0.00
| -0.03
| 4.00
| 40
| 3317.70
|
|4323713
|2009.03.19 15:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 15:15
|1.3644
| 0.00
| 0.00
| 2.30
| 23
| 3320.00
|
|4324542
|2009.03.19 15:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 16:27
|1.3683
| 0.00
| 0.00
| 2.70
| 27
| 3322.70
|
|4326567
|2009.03.19 15:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 15:38
|1.3626
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3325.90
|
|4326936
|2009.03.19 15:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 17:34
|1.3703
| 0.00
| 0.00
| 4.10
| 41
| 3330.00
|
|4327319
|2009.03.19 15:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 05:00
|1.3617
| 0.00
| -0.03
| 3.00
| 30
| 3332.97
|
|4327514
|2009.03.19 15:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 13:35
|1.3608
| 0.00
| -0.03
| 2.80
| 28
| 3335.74
|
|4327683
|2009.03.19 15:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 13:42
|1.3588
| 0.00
| -0.03
| 4.70
| 47
| 3340.41
|
|4328529
|2009.03.19 15:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 13:42
|1.3591
| 0.00
| -0.03
| 3.40
| 34
| 3343.78
|
|4333767
|2009.03.19 16:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3674
|1.3668
|0.0000
|2009.03.19 16:51
|1.3639
| 0.00
| 0.00
| 3.50
| 35
| 3347.28
|
|4335780
|2009.03.19 16:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3632
|1.3617
|0.0000
|2009.03.20 13:42
|1.3588
| 0.00
| -0.03
| 4.40
| 44
| 3351.65
|
|4342043
|2009.03.19 17:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3702
|0.0000
|0.0000
|2009.03.19 18:15
|1.3728
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3354.25
|
|4346317
|2009.03.19 18:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 20:26
|1.3568
| 0.00
| 0.00
| -16.70
| -167
| 3337.55
|
|4379269
|2009.03.20 05:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 13:42
|1.3589
| 0.00
| 0.00
| 2.70
| 27
| 3340.25
|
|4428247
|2009.03.20 13:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 13:48
|1.3556
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3343.15
|
|4429290
|2009.03.20 13:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 18:40
|1.3524
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3346.35
|
|4429572
|2009.03.20 13:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3541
|1.3543
|0.0000
|2009.03.23 16:53
|1.3507
| 0.00
| -0.03
| 3.40
| 34
| 3349.72
|
|4430713
|2009.03.20 13:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 14:15
|1.3603
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3352.62
|
|4430976
|2009.03.20 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 14:15
|1.3606
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3355.52
|
|4431054
|2009.03.20 14:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 14:15
|1.3610
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3358.72
|
|4431189
|2009.03.20 14:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 15:31
|1.3616
| 0.00
| 0.00
| 3.50
| 35
| 3362.22
|
|4431660
|2009.03.20 14:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 15:31
|1.3617
| 0.00
| 0.00
| 3.40
| 34
| 3365.62
|
|4431710
|2009.03.20 14:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 15:31
|1.3616
| 0.00
| 0.00
| 3.40
| 34
| 3369.02
|
|4432530
|2009.03.20 14:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 17:14
|1.3647
| 0.00
| 0.00
| 3.80
| 38
| 3372.82
|
|4433238
|2009.03.20 14:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 18:24
|1.3529
| 0.00
| 0.00
| 3.50
| 35
| 3376.32
|
|4433546
|2009.03.20 14:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 15:30
|1.3608
| 0.00
| 0.00
| 2.80
| 28
| 3379.12
|
|4433600
|2009.03.20 14:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 15:31
|1.3618
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3382.22
|
|4438862
|2009.03.20 15:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 17:14
|1.3646
| 0.00
| 0.00
| 2.80
| 28
| 3385.02
|
|4439045
|2009.03.20 15:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 17:14
|1.3645
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3388.02
|
|4440137
|2009.03.20 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3594
|1.3591
|0.0000
|2009.03.20 16:07
|1.3563
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3391.12
|
|4442810
|2009.03.20 16:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 16:50
|1.3517
| 0.00
| -0.03
| 2.70
| 27
| 3393.79
|
|4443398
|2009.03.20 16:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 16:44
|1.3594
| 0.00
| 0.00
| 3.40
| 34
| 3397.19
|
|4443555
|2009.03.20 16:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 16:45
|1.3598
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3400.09
|
|4445155
|2009.03.20 16:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 16:52
|1.3636
| 0.00
| 0.00
| 3.60
| 36
| 3403.69
|
|4445326
|2009.03.20 16:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 16:52
|1.3636
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3406.79
|
|4446141
|2009.03.20 16:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 04:25
|1.3660
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3409.39
|
|4446329
|2009.03.20 16:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3622
|1.3622
|0.0000
|2009.03.20 17:43
|1.3590
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3412.59
|
|4448037
|2009.03.20 17:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 05:35
|1.3676
| 0.00
| 0.00
| 2.80
| 28
| 3415.39
|
|4448879
|2009.03.20 17:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 05:34
|1.3670
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3418.29
|
|4448934
|2009.03.20 17:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 05:35
|1.3670
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3420.89
|
|4450715
|2009.03.20 17:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 18:04
|1.3562
| 0.00
| 0.00
| 2.10
| 21
| 3422.99
|
|4453425
|2009.03.20 18:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|2009.03.20 18:24
|1.3529
| 0.00
| 0.00
| 2.40
| 24
| 3425.39
|
|4454901
|2009.03.20 18:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 16:54
|1.3499
| 0.00
| -0.03
| 3.50
| 35
| 3428.86
|
|4455770
|2009.03.20 18:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3546
|1.3546
|0.0000
|2009.03.20 19:04
|1.3576
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3431.86
|
|4456318
|2009.03.20 18:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 16:54
|1.3492
| 0.00
| -0.03
| 2.80
| 28
| 3434.63
|
|4459369
|2009.03.20 19:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3599
|1.3626
|0.0000
|2009.03.23 02:02
|1.3655
| 0.00
| 0.00
| 5.60
| 56
| 3440.23
|
|4479450
|2009.03.23 02:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 03:11
|1.3615
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3442.83
|
|4483097
|2009.03.23 03:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3615
|1.3612
|0.0000
|2009.03.23 15:21
|1.3580
| 0.00
| 0.00
| 3.50
| 35
| 3446.33
|
|4487419
|2009.03.23 04:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3659
|1.3660
|0.0000
|2009.03.23 09:34
|1.3691
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3449.53
|
|4491305
|2009.03.23 05:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 10:16
|1.3703
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3452.63
|
|4491396
|2009.03.23 05:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 10:20
|1.3706
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3455.73
|
|4491615
|2009.03.23 05:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 12:00
|1.3633
| 0.00
| 0.00
| 2.80
| 28
| 3458.53
|
|4501505
|2009.03.23 09:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3692
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 10:29
|1.3724
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3461.73
|
|4503607
|2009.03.23 10:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 10:32
|1.3735
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3464.73
|
|4504014
|2009.03.23 10:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 16:12
|1.3292
| 0.00
| 0.01
| -41.70
| -417
| 3423.04
|
|4504878
|2009.03.23 10:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 20:26
|1.3568
| 0.00
| 0.00
| -15.80
| -158
| 3407.24
|
|4505832
|2009.03.23 10:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 11:18
|1.3689
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3410.34
|
|4509395
|2009.03.23 11:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 11:54
|1.3650
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3413.54
|
|4512305
|2009.03.23 11:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3647
|1.3652
|0.0000
|2009.03.23 12:37
|1.3652
| 0.00
| 0.00
| -0.50
| -5
| 3413.04
|
|4513761
|2009.03.23 12:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3644
|1.3646
|0.0000
|2009.03.24 05:18
|1.3677
| 0.00
| 0.00
| 3.30
| 33
| 3416.34
|
|4517627
|2009.03.23 12:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 05:18
|1.3676
| 0.00
| 0.00
| 2.70
| 27
| 3419.04
|
|4527614
|2009.03.23 15:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3582
|1.3578
|0.0000
|2009.03.23 16:11
|1.3550
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3422.24
|
|4532940
|2009.03.23 16:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3549
|1.3543
|0.0000
|2009.03.23 16:53
|1.3508
| 0.00
| 0.00
| 4.10
| 41
| 3426.34
|
|4536721
|2009.03.23 16:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 16:19
|1.3486
| 0.00
| -0.02
| 2.90
| 29
| 3429.22
|
|4537791
|2009.03.23 16:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 22:32
|1.3464
| 0.00
| -0.02
| 3.10
| 31
| 3432.30
|
|4539532
|2009.03.23 17:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 17:17
|1.3549
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3435.20
|
|4541277
|2009.03.23 17:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 19:55
|1.3581
| 0.00
| 0.00
| 2.70
| 27
| 3437.90
|
|4541495
|2009.03.23 17:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3541
|1.3540
|0.0000
|2009.03.24 16:10
|1.3510
| 0.00
| -0.02
| 3.10
| 31
| 3440.98
|
|4541764
|2009.03.23 17:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 16:16
|1.3503
| 0.00
| -0.02
| 3.00
| 30
| 3443.96
|
|4552015
|2009.03.23 19:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 20:13
|1.3612
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3446.96
|
|4554021
|2009.03.23 20:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|2009.03.23 20:50
|1.3644
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3450.06
|
|4556933
|2009.03.23 20:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 10:47
|1.3599
| 0.00
| -0.02
| 3.00
| 30
| 3453.04
|
|4587659
|2009.03.24 05:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 20:26
|1.3568
| 0.00
| 0.00
| -11.10
| -111
| 3441.94
|
|4588423
|2009.03.24 05:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 10:08
|1.3628
| 0.00
| 0.00
| 2.50
| 25
| 3444.44
|
|4601517
|2009.03.24 10:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3624
|1.3616
|0.0000
|2009.03.24 11:10
|1.3583
| 0.00
| 0.00
| 4.10
| 41
| 3448.54
|
|4605360
|2009.03.24 10:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|2009.03.26 15:57
|1.3636
| 0.00
| 0.01
| 2.80
| 28
| 3451.35
|
|4608077
|2009.03.24 11:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3580
|1.3582
|0.0000
|2009.03.24 13:08
|1.3554
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3453.95
|
|4618876
|2009.03.24 13:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3549
|1.3549
|0.0000
|2009.03.24 15:59
|1.3523
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3456.55
|
|4633648
|2009.03.24 16:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 16:50
|1.3537
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3459.55
|
|4636634
|2009.03.24 16:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3511
|1.3513
|0.0000
|2009.03.24 17:01
|1.3540
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3462.45
|
|4637975
|2009.03.24 16:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 17:03
|1.3555
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3465.65
|
|4640121
|2009.03.24 16:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3545
|1.3543
|0.0000
|2009.03.24 17:42
|1.3572
| 0.00
| 0.00
| 2.70
| 27
| 3468.35
|
|4640293
|2009.03.24 16:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3542
|1.3544
|0.0000
|2009.03.24 17:43
|1.3577
| 0.00
| 0.00
| 3.50
| 35
| 3471.85
|
|4642872
|2009.03.24 17:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 17:43
|1.3580
| 0.00
| 0.00
| 2.30
| 23
| 3474.15
|
|4643974
|2009.03.24 17:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 20:26
|1.3568
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 8
| 3474.95
|
|4651546
|2009.03.24 17:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 22:32
|1.3461
| 0.00
| 0.00
| -11.70
| -117
| 3463.25
|
|4652410
|2009.03.24 17:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 18:21
|1.3532
| 0.00
| 0.00
| 2.80
| 28
| 3466.05
|
|4652804
|2009.03.24 17:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 20:26
|1.3568
| 0.00
| 0.00
| -0.60
| -6
| 3465.45
|
|4655689
|2009.03.24 18:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|2009.03.24 19:30
|1.3570
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3468.45
|
|4662225
|2009.03.24 19:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3571
|1.3570
|0.0000
|2009.03.25 20:19
|1.3603
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3471.65
|
|4676758
|2009.03.24 22:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2009.03.25 11:33
|1.3428
| 0.00
| -0.02
| 2.90
| 29
| 3474.53
|
|4676873
|2009.03.24 22:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3455
|1.3452
|0.0000
|2009.03.25 11:35
|1.3422
| 0.00
| -0.02
| 3.30
| 33
| 3477.81
|
|4677302
|2009.03.24 22:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2009.03.25 11:36
|1.3424
| 0.00
| -0.02
| 2.70
| 27
| 3480.49
|
|4677746
|2009.03.24 22:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3442
|1.3438
|0.0000
|2009.03.27 13:13
|1.3415
| 0.00
| -0.11
| 2.70
| 27
| 3483.08
|
|4678030
|2009.03.24 22:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 13:14
|1.3405
| 0.00
| -0.11
| 3.00
| 30
| 3485.97
|
|4679773
|2009.03.24 23:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|2009.03.25 01:43
|1.3483
| 0.00
| 0.00
| 2.40
| 24
| 3488.37
|
|4679900
|2009.03.24 23:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|2009.03.25 01:46
|1.3489
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3491.37
|
|4686159
|2009.03.25 01:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|2009.03.25 13:39
|1.3518
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3494.57
|
|4686633
|2009.03.25 01:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|2009.03.25 13:42
|1.3524
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3497.67
|
|4720938
|2009.03.25 11:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 13:14
|1.3382
| 0.00
| -0.09
| 4.20
| 42
| 3501.78
|
|4721525
|2009.03.25 11:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2009.03.25 12:07
|1.3464
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3504.78
|
|4721595
|2009.03.25 11:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|2009.03.25 12:07
|1.3465
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3507.78
|
|4724975
|2009.03.25 12:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3463
|1.3462
|0.0000
|2009.03.27 13:12
|1.3431
| 0.00
| -0.09
| 3.20
| 32
| 3510.89
|
|4725246
|2009.03.25 12:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3456
|1.3452
|0.0000
|2009.03.27 13:13
|1.3414
| 0.00
| -0.09
| 4.20
| 42
| 3515.00
|
|4731441
|2009.03.25 13:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3517
|1.3521
|0.0000
|2009.03.25 19:28
|1.3552
| 0.00
| 0.00
| 3.50
| 35
| 3518.50
|
|4731905
|2009.03.25 13:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|2009.03.25 19:34
|1.3560
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3521.50
|
|4773425
|2009.03.25 19:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3569
|1.3570
|0.0000
|2009.03.25 20:19
|1.3603
| 0.00
| 0.00
| 3.40
| 34
| 3524.90
|
|4773838
|2009.03.25 19:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|2009.03.26 21:53
|1.3514
| 0.00
| -0.07
| 3.40
| 34
| 3528.23
|
|4777853
|2009.03.25 20:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|2009.03.25 21:46
|1.3563
| 0.00
| 0.00
| 2.70
| 27
| 3530.93
|
|4778048
|2009.03.25 20:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|2009.03.26 05:49
|1.3551
| 0.00
| -0.07
| 2.80
| 28
| 3533.66
|
|4784566
|2009.03.25 21:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|2009.03.26 17:19
|1.3539
| 0.00
| -0.07
| 2.30
| 23
| 3535.89
|
|4805851
|2009.03.26 05:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|2009.03.26 08:56
|1.3589
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3538.79
|
|4812980
|2009.03.26 08:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3590
|1.3591
|0.0000
|2009.03.26 15:31
|1.3591
| 0.00
| 0.00
| 0.10
| 1
| 3538.89
|
|4839759
|2009.03.26 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|2009.03.26 16:48
|1.3570
| 0.00
| 0.00
| 2.30
| 23
| 3541.19
|
|4842540
|2009.03.26 16:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3624
|1.3624
|0.0000
|2009.03.26 16:30
|1.3590
| 0.00
| 0.00
| 3.40
| 34
| 3544.59
|
|4846123
|2009.03.26 16:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3563
|1.3564
|0.0000
|2009.03.26 17:19
|1.3539
| 0.00
| 0.00
| 2.40
| 24
| 3546.99
|
|4848385
|2009.03.26 17:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|2009.03.26 21:53
|1.3515
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3549.89
|
|4851046
|2009.03.26 17:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|2009.03.26 19:27
|1.3575
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3552.79
|
|4851131
|2009.03.26 17:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 07:48
|1.3576
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3555.39
|
|4859470
|2009.03.26 19:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|2009.03.26 21:53
|1.3514
| 0.00
| 0.00
| 4.10
| 41
| 3559.49
|
|4870279
|2009.03.26 21:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 03:31
|1.3558
| 0.00
| 0.00
| 3.50
| 35
| 3562.99
|
|4871136
|2009.03.26 22:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3518
|1.3513
|0.0000
|2009.03.27 12:32
|1.3486
| 0.00
| -0.02
| 3.20
| 32
| 3566.17
|
|4871254
|2009.03.26 22:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 03:31
|1.3558
| 0.00
| 0.00
| 3.60
| 36
| 3569.77
|
|4883125
|2009.03.27 03:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3560
|1.3556
|0.0000
|2009.03.27 09:01
|1.3586
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3572.37
|
|4883127
|2009.03.27 03:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 09:06
|1.3589
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3575.27
|
|4893862
|2009.03.27 07:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 16:12
|1.3292
| 0.00
| 0.00
| -29.10
| -291
| 3546.17
|*
|4896420
|2009.03.27 09:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 16:12
|1.3292
| 0.00
| 0.00
| -29.60
| -296
| 3516.57
|*
|4897239
|2009.03.27 09:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 10:29
|1.3551
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3519.67
|*
|4901883
|2009.03.27 10:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 12:18
|1.3526
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3522.57
|*
|4908445
|2009.03.27 12:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 12:30
|1.3488
| 0.00
| 0.00
| 3.80
| 38
| 3526.37
|*
|4910517
|2009.03.27 12:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 13:03
|1.3457
| 0.00
| 0.00
| 2.70
| 27
| 3529.07
|*
|4910915
|2009.03.27 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 16:13
|1.3294
| 0.00
| 0.00
| -19.80
| -198
| 3509.27
|*
|4914652
|2009.03.27 13:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 13:14
|1.3405
| 0.00
| 0.00
| 2.70
| 27
| 3511.97
|*
|4915140
|2009.03.27 13:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 13:14
|1.3382
| 0.00
| 0.00
| 4.40
| 44
| 3516.37
|*
|4915622
|2009.03.27 13:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 14:34
|1.3371
| 0.00
| 0.00
| 3.30
| 33
| 3519.67
|*
|4916335
|2009.03.27 13:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 14:42
|1.3354
| 0.00
| 0.00
| 3.10
| 31
| 3522.77
|*
|4918707
|2009.03.27 13:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 16:12
|1.3292
| 0.00
| 0.00
| -13.40
| -134
| 3509.37
|*
|4919122
|2009.03.27 13:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 14:08
|1.3388
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3512.57
|*
|4919201
|2009.03.27 13:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 14:08
|1.3388
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3515.57
|*
|4919562
|2009.03.27 13:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3411
|1.3409
|0.0000
|2009.03.27 14:32
|1.3379
| 0.00
| 0.00
| 3.20
| 32
| 3518.77
|*
|4921181
|2009.03.27 14:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 14:42
|1.3355
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3521.67
|*
|4921349
|2009.03.27 14:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 16:12
|1.3292
| 0.00
| 0.00
| -10.80
| -108
| 3510.87
|*
|4922532
|2009.03.27 14:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3378
|1.3379
|0.0000
|2009.03.27 14:47
|1.3351
| 0.00
| 0.00
| 2.70
| 27
| 3513.57
|*
|4922692
|2009.03.27 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3371
|1.3368
|0.0000
|2009.03.27 14:55
|1.3343
| 0.00
| 0.00
| 2.80
| 28
| 3516.37
|*
|4924457
|2009.03.27 14:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 14:57
|1.3327
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3519.27
|*
|4924569
|2009.03.27 14:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 14:57
|1.3328
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3521.87
|*
|4927806
|2009.03.27 14:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 16:12
|1.3293
| 0.00
| 0.00
| 1.30
| 13
| 3523.17
|*
|4928475
|2009.03.27 15:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 16:13
|1.3292
| 0.00
| 0.00
| -2.40
| -24
| 3520.77
|*
|4929219
|2009.03.27 15:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 16:12
|1.3291
| 0.00
| 0.00
| -3.70
| -37
| 3517.07
|*
|4929682
|2009.03.27 15:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|2009.03.27 16:12
|1.3292
| 0.00
| 0.00
| -3.80
| -38
| 3513.27
|*
|4973560
|2009.03.30 03:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 03:53
|1.3271
| 0.00
| 0.00
| -0.10
| -1
| 3513.17
|*
|4974202
|2009.03.30 03:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 04:01
|1.3266
| 0.00
| 0.00
| -0.10
| -1
| 3513.07
|*
|4974385
|2009.03.30 04:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 04:01
|1.3265
| 0.00
| 0.00
| -0.10
| -1
| 3512.97
|*
|4974920
|2009.03.30 04:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 04:10
|1.3257
| 0.00
| 0.00
| -0.50
| -5
| 3512.47
|*
|4975206
|2009.03.30 04:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 04:16
|1.3258
| 0.00
| 0.00
| -0.30
| -3
| 3512.17
|*
|4975271
|2009.03.30 04:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 04:21
|1.3259
| 0.00
| 0.00
| -0.40
| -4
| 3511.77
|*
|4975691
|2009.03.30 04:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 04:30
|1.3256
| 0.00
| 0.00
| -0.30
| -3
| 3511.47
|*
|4976637
|2009.03.30 04:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3266
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 04:48
|1.3263
| 0.00
| 0.00
| -0.30
| -3
| 3511.17
|*
|4977009
|2009.03.30 04:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 04:56
|1.3261
| 0.00
| 0.00
| -0.30
| -3
| 3510.87
|*
|4977077
|2009.03.30 04:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 04:58
|1.3261
| 0.00
| 0.00
| -0.40
| -4
| 3510.47
|*
|4986335
|2009.03.30 07:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 07:26
|1.3222
| 0.00
| 0.00
| -0.20
| -2
| 3510.27
|*
|4987337
|2009.03.30 07:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 07:31
|1.3217
| 0.00
| 0.00
| -0.20
| -2
| 3510.07
|*
|4988309
|2009.03.30 07:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 07:45
|1.3238
| 0.00
| 0.00
| 0.10
| 1
| 3510.17
|*
|4988403
|2009.03.30 07:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 07:46
|1.3239
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 3510.17
|*
|4988448
|2009.03.30 07:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 07:47
|1.3238
| 0.00
| 0.00
| -0.40
| -4
| 3509.77
|*
|4988706
|2009.03.30 07:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 07:52
|1.3235
| 0.00
| 0.00
| -0.40
| -4
| 3509.37
|*
|4993654
|2009.03.30 08:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 08:53
|1.3188
| 0.00
| 0.00
| -0.20
| -2
| 3509.17
|*
|4993993
|2009.03.30 08:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 08:57
|1.3197
| 0.00
| 0.00
| -0.20
| -2
| 3508.97
|*
|5022678
|2009.03.30 14:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 14:27
|1.3195
| 0.00
| 0.00
| -0.20
| -2
| 3508.77
|*
|5036467
|2009.03.30 16:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 16:42
|1.3163
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 3508.77
|*
|5038691
|2009.03.30 16:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|2009.03.30 16:55
|1.3130
| 0.00
| 0.00
| -0.50
| -5
| 3508.27
|*
|5072814
|2009.03.31 01:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.37
|0.00
|141.52
|2009.03.31 01:05
|139.07
| 0.00
| 0.00
| -3.08
| -30
| 3505.19
|*
|5072848
|2009.03.31 01:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4265
|0.0000
|1.4220
|2009.03.31 01:05
|1.4265
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 3505.19
|*
|5072850
|2009.03.31 01:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1491
|0.0000
|1.1464
|2009.03.31 01:05
|1.1500
| 0.00
| 0.00
| -0.78
| -9
| 3504.41
|*
|5072853
|2009.03.31 01:04
|buy
|0.01
|audjpy
|66.57
|0.00
|68.33
|2009.03.31 01:05
|66.42
| 0.00
| 0.00
| -1.54
| -15
| 3502.87
|*
|5072855
|2009.03.31 01:04
|buy
|0.01
|audjpy
|66.57
|0.00
|68.33
|2009.03.31 01:05
|66.42
| 0.00
| 0.00
| -1.54
| -15
| 3501.33
|*
|5085238
|2009.03.31 04:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3238
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 06:34
|1.3267
| 0.00
| 0.00
| 2.90
| 29
| 3504.23
|
|5090959
|2009.03.31 06:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3261
|1.3262
|0.0000
|2009.03.31 11:03
|1.3289
| 0.00
| 0.00
| 2.80
| 28
| 3507.03
|
|5091134
|2009.03.31 06:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 11:09
|1.3293
| 0.00
| 0.00
| 2.80
| 28
| 3509.83
|
|5091139
|2009.03.31 06:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 11:09
|1.3291
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3512.43
|
|5091143
|2009.03.31 06:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 11:09
|1.3291
| 0.00
| 0.00
| 2.60
| 26
| 3515.03
|
|5091297
|2009.03.31 06:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 11:09
|1.3293
| 0.00
| 0.00
| 2.40
| 24
| 3517.43
|
|5091479
|2009.03.31 06:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 11:10
|1.3289
| 0.00
| 0.00
| 1.70
| 17
| 3519.13
|
|5091582
|2009.03.31 06:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 11:09
|1.3293
| 0.00
| 0.00
| 1.90
| 19
| 3521.03
|
|5091692
|2009.03.31 06:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 11:10
|1.3289
| 0.00
| 0.00
| 1.80
| 18
| 3522.83
|
|5092835
|2009.03.31 06:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 07:38
|1.3235
| 0.00
| 0.00
| 3.00
| 30
| 3525.83
|
|5095920
|2009.03.31 07:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 10:50
|1.3276
| 0.00
| 0.00
| 3.40
| 34
| 3529.23
|
|5108775
|2009.03.31 10:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 11:10
|1.3289
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 8
| 3530.03
|
|5110466
|2009.03.31 11:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|2009.03.31 11:10
|1.3289
| 0.00
| 0.00
| -0.40
| -4
| 3529.63
|