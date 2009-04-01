Beaverhead Financial Inc.

Account: 4603441 Name: Funyoo Currency: USD 2009 April 2, 00:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
72210582009.04.01 01:16balanceDeposit100 000.00
72404692009.04.01 12:47buy1.00eurusd1.32080.00000.00002009.04.01 12:501.32120.000.000.0040.00
72406282009.04.01 12:51sell1.00eurusd1.32080.00000.00002009.04.01 13:521.32490.000.000.00-410.00
72407202009.04.01 12:52buy1.00eurusd1.32170.00000.00002009.04.01 13:031.32270.000.000.00100.00
72408982009.04.01 12:55buy1.00eurusd1.32190.00000.00002009.04.01 13:031.32250.000.000.0060.00
72410112009.04.01 12:56buy1.00eurusd1.32240.00000.00002009.04.01 13:041.32320.000.000.0080.00
72410872009.04.01 12:58buy1.00eurusd1.32200.00000.00002009.04.01 13:041.32310.000.000.00110.00
72411212009.04.01 12:58sell1.00eurusd1.32160.00000.00002009.04.01 13:521.32500.000.000.00-340.00
72413242009.04.01 13:01buy1.00eurusd1.32250.00000.00002009.04.01 13:051.32330.000.000.0080.00
72414482009.04.01 13:03sell1.00eurusd1.32260.00000.00002009.04.01 13:521.32500.000.000.00-240.00
72414962009.04.01 13:04sell1.00eurusd1.32320.00000.00002009.04.01 13:151.32310.000.000.0010.00
72415592009.04.01 13:05sell1.00eurusd1.32320.00000.00002009.04.01 13:151.32310.000.000.0010.00
72417862009.04.01 13:09buy1.00eurusd1.32350.00000.00002009.04.01 13:521.32460.000.000.00110.00
72423552009.04.01 13:19buy1.00eurusd1.32320.00000.00002009.04.01 13:521.32470.000.000.00150.00
72425352009.04.01 13:22buy1.00eurusd1.32360.00000.00002009.04.01 13:521.32480.000.000.00120.00
72425562009.04.01 13:23buy1.00eurusd1.32340.00000.00002009.04.01 13:521.32480.000.000.00140.00
72430432009.04.01 13:33buy1.00eurusd1.32380.00000.00002009.04.01 13:521.32490.000.000.00110.00
72430732009.04.01 13:34buy1.00eurusd1.32370.00000.00002009.04.01 13:511.32510.000.000.00140.00
72433032009.04.01 13:38buy1.00eurusd1.32460.00000.00002009.04.01 13:511.32510.000.000.0050.00
72433952009.04.01 13:39buy1.00eurusd1.32450.00000.00002009.04.01 13:501.32450.000.000.000.00
72434282009.04.01 13:40buy1.00eurusd1.32400.00000.00002009.04.01 13:501.32450.000.000.0050.00
72435362009.04.01 13:43buy1.00eurusd1.32370.00000.00002009.04.01 13:491.32380.000.000.0010.00
72436002009.04.01 13:46buy1.00eurusd1.32350.00000.00002009.04.01 13:491.32380.000.000.0030.00
72436772009.04.01 13:48buy1.00eurusd1.32350.00000.00002009.04.01 13:491.32360.000.000.0010.00
72438842009.04.01 13:53buy1.00eurusd1.32470.00000.00002009.04.01 13:551.32490.000.000.0020.00
72438972009.04.01 13:54buy1.00eurusd1.32450.00000.00002009.04.01 13:551.32500.000.000.0050.00
72440342009.04.01 13:57buy1.00eurusd1.32470.00000.00002009.04.01 13:571.32470.000.000.000.00
72440532009.04.01 13:57sell1.00eurusd1.32510.00000.00002009.04.01 15:441.32700.000.000.00-190.00
72441152009.04.01 13:58buy1.00eurusd1.32550.00000.00002009.04.01 15:441.32680.000.000.00130.00
72441772009.04.01 13:59buy1.00eurusd1.32590.00000.00002009.04.01 15:441.32670.000.000.0080.00
72441992009.04.01 13:59buy1.00eurusd1.32580.00000.00002009.04.01 15:451.32660.000.000.0080.00
72492902009.04.01 15:48sell1.00eurusd1.32580.00000.00002009.04.01 15:481.32570.000.000.0010.00
72494302009.04.01 15:51buy1.00eurusd1.32600.00000.00002009.04.01 15:541.32690.000.000.0090.00
72495162009.04.01 15:53buy1.00eurusd1.32660.00000.00002009.04.01 15:541.32680.000.000.0020.00
72495342009.04.01 15:53buy1.00eurusd1.32630.00000.00002009.04.01 15:541.32640.000.000.0010.00
72495942009.04.01 15:55buy1.00eurusd1.32640.00000.00002009.04.01 15:571.32640.000.000.000.00
72505612009.04.01 16:16buy1.00eurusd1.32640.00000.00002009.04.01 16:201.32650.000.000.0010.00
72505702009.04.01 16:17sell1.00eurusd1.32630.00000.00002009.04.01 16:201.32580.000.000.0050.00
72506592009.04.01 16:18sell1.00eurusd1.32630.00000.00002009.04.01 16:201.32590.000.000.0040.00
72508052009.04.01 16:20buy1.00eurusd1.32600.00000.00002009.04.01 16:221.32610.000.000.0010.00
72508332009.04.01 16:21buy1.00eurusd1.32580.00000.00002009.04.01 16:211.32580.000.000.000.00
72508642009.04.01 16:21sell1.00eurusd1.32590.00000.00002009.04.01 16:231.32560.000.000.0030.00
72508882009.04.01 16:22sell1.00eurusd1.32610.00000.00002009.04.01 16:231.32600.000.000.0010.00
72509452009.04.01 16:23buy1.00eurusd1.32540.00000.00002009.04.01 16:241.32580.000.000.0040.00
72509562009.04.01 16:23sell1.00eurusd1.32560.00000.00002009.04.01 16:341.32480.000.000.0080.00
72509672009.04.01 16:23sell1.00eurusd1.32580.00000.00002009.04.01 16:341.32510.000.000.0070.00
72509922009.04.01 16:24sell1.00eurusd1.32580.00000.00002009.04.01 16:341.32520.000.000.0060.00
72510312009.04.01 16:25sell1.00eurusd1.32580.00000.00002009.04.01 16:341.32510.000.000.0070.00
72510552009.04.01 16:26sell1.00eurusd1.32620.00000.00002009.04.01 16:271.32610.000.000.0010.00
72511172009.04.01 16:27sell1.00eurusd1.32580.00000.00002009.04.01 16:281.32560.000.000.0020.00
72514782009.04.01 16:35sell1.00eurusd1.32510.00000.00002009.04.01 16:361.32480.000.000.0030.00
72514872009.04.01 16:35sell1.00eurusd1.32540.00000.00002009.04.01 16:361.32500.000.000.0040.00
72515402009.04.01 16:37sell1.00eurusd1.32480.00000.00002009.04.01 17:321.32450.000.000.0030.00
72515552009.04.01 16:37sell1.00eurusd1.32500.00000.00002009.04.01 17:321.32450.000.000.0050.00
72515902009.04.01 16:38sell1.00eurusd1.32510.00000.00002009.04.01 17:281.32500.000.000.0010.00
72516742009.04.01 16:40sell1.00eurusd1.32460.00000.00002009.04.01 17:321.32450.000.000.0010.00
72517982009.04.01 16:45sell1.00eurusd1.32450.00000.00002009.04.01 17:461.32410.000.000.0040.00
72518242009.04.01 16:47sell1.00eurusd1.32450.00000.00002009.04.01 17:461.32400.000.000.0050.00
72518712009.04.01 16:48sell1.00eurusd1.32400.00000.00002009.04.01 17:471.32390.000.000.0010.00
72520032009.04.01 16:51sell1.00eurusd1.32480.00000.00002009.04.01 17:321.32450.000.000.0030.00
72520802009.04.01 16:53sell1.00eurusd1.32530.00000.00002009.04.01 16:541.32520.000.000.0010.00
72521282009.04.01 16:55buy1.00eurusd1.32510.00000.00002009.04.01 16:551.32520.000.000.0010.00
72521602009.04.01 16:55sell1.00eurusd1.32560.00000.00002009.04.01 16:571.32550.000.000.0010.00
72521742009.04.01 16:56buy1.00eurusd1.32600.00000.00002009.04.01 17:011.32610.000.000.0010.00
72521972009.04.01 16:56buy1.00eurusd1.32590.00000.00002009.04.01 17:011.32610.000.000.0020.00
72522222009.04.01 16:57buy1.00eurusd1.32560.00000.00002009.04.01 17:001.32560.000.000.000.00
72522662009.04.01 16:58sell1.00eurusd1.32550.00000.00002009.04.01 17:281.32510.000.000.0040.00
72525962009.04.01 17:02buy1.00eurusd1.32570.00000.00002009.04.01 17:031.32580.000.000.0010.00
72526402009.04.01 17:03sell1.00eurusd1.32610.00000.00002009.04.01 17:051.32570.000.000.0040.00
72527092009.04.01 17:04sell1.00eurusd1.32620.00000.00002009.04.01 17:051.32630.000.000.00-10.00
72527652009.04.01 17:05buy1.00eurusd1.32570.00000.00002009.04.01 17:061.32590.000.000.0020.00
72528132009.04.01 17:06buy1.00eurusd1.32590.00000.00002009.04.01 17:071.32610.000.000.0020.00
72530572009.04.01 17:13buy1.00eurusd1.32590.00000.00002009.04.01 17:401.32600.000.000.0010.00
72533802009.04.01 17:30sell1.00eurusd1.32530.00000.00002009.04.01 17:311.32520.000.000.0010.00
72533942009.04.01 17:31buy1.00eurusd1.32500.00000.00002009.04.01 17:351.32510.000.000.0010.00
72534142009.04.01 17:31buy1.00eurusd1.32510.00000.00002009.04.01 17:361.32520.000.000.0010.00
72534632009.04.01 17:32buy1.00eurusd1.32480.00000.00002009.04.01 17:321.32490.000.000.0010.00
72534742009.04.01 17:32sell1.00eurusd1.32470.00000.00002009.04.01 17:331.32460.000.000.0010.00
72535062009.04.01 17:33sell1.00eurusd1.32480.00000.00002009.04.01 17:461.32450.000.000.0030.00
72535462009.04.01 17:34sell1.00eurusd1.32470.00000.00002009.04.01 17:461.32390.000.000.0080.00
72535592009.04.01 17:35sell1.00eurusd1.32520.00000.00002009.04.01 17:431.32510.000.000.0010.00
72535812009.04.01 17:36sell1.00eurusd1.32510.00000.00002009.04.01 17:431.32500.000.000.0010.00
72535932009.04.01 17:36sell1.00eurusd1.32530.00000.00002009.04.01 17:431.32520.000.000.0010.00
72536582009.04.01 17:38sell1.00eurusd1.32540.00000.00002009.04.01 17:431.32520.000.000.0020.00
72536732009.04.01 17:38sell1.00eurusd1.32550.00000.00002009.04.01 17:381.32550.000.000.000.00
72537612009.04.01 17:40sell1.00eurusd1.32590.00000.00002009.04.01 17:411.32570.000.000.0020.00
72537822009.04.01 17:40sell1.00eurusd1.32600.00000.00002009.04.01 17:401.32590.000.000.0010.00
72539072009.04.01 17:44buy1.00eurusd1.32490.00000.00002009.04.01 17:451.32500.000.000.0010.00
72539502009.04.01 17:45sell1.00eurusd1.32480.00000.00002009.04.01 17:461.32420.000.000.0060.00
72540272009.04.01 17:47buy1.00eurusd1.32420.00000.00002009.04.01 17:521.32420.000.000.000.00
72540872009.04.01 17:47sell1.00eurusd1.32320.00000.00002009.04.01 17:571.32290.000.000.0030.00
72541012009.04.01 17:48sell1.00eurusd1.32310.00000.00002009.04.01 17:571.32290.000.000.0020.00
72541182009.04.01 17:48buy1.00eurusd1.32340.00000.00002009.04.01 17:481.32350.000.000.0010.00
72541382009.04.01 17:48sell1.00eurusd1.32360.00000.00002009.04.01 17:571.32340.000.000.0020.00
72541502009.04.01 17:49sell1.00eurusd1.32370.00000.00002009.04.01 17:561.32360.000.000.0010.00
72541622009.04.01 17:49sell1.00eurusd1.32400.00000.00002009.04.01 17:561.32380.000.000.0020.00
72541732009.04.01 17:49sell1.00eurusd1.32420.00000.00002009.04.01 17:551.32390.000.000.0030.00
72541802009.04.01 17:50sell1.00eurusd1.32400.00000.00002009.04.01 17:561.32340.000.000.0060.00
72542542009.04.01 17:52sell1.00eurusd1.32450.00000.00002009.04.01 17:551.32440.000.000.0010.00
72542922009.04.01 17:52sell1.00eurusd1.32440.00000.00002009.04.01 17:551.32420.000.000.0020.00
72544022009.04.01 17:55sell1.00eurusd1.32410.00000.00002009.04.01 17:551.32390.000.000.0020.00
72544372009.04.01 17:56sell1.00eurusd1.32350.00000.00002009.04.01 17:571.32320.000.000.0030.00
72544762009.04.01 17:57sell1.00eurusd1.32260.00000.00002009.04.01 17:581.32240.000.000.0020.00
72545232009.04.01 17:58sell1.00eurusd1.32260.00000.00002009.04.01 17:581.32240.000.000.0020.00
72545452009.04.01 17:58sell2.00eurusd1.32240.00000.00002009.04.01 17:591.32220.000.000.0040.00
72545642009.04.01 17:59sell2.00eurusd1.32200.00000.00002009.04.01 18:181.32190.000.000.0020.00
72545992009.04.01 17:59sell2.00eurusd1.32210.00000.00002009.04.01 18:171.32210.000.000.000.00
72546152009.04.01 17:59sell2.00eurusd1.32230.00000.00002009.04.01 18:171.32210.000.000.0040.00
72546202009.04.01 17:59sell2.00eurusd1.32250.00000.00002009.04.01 18:171.32240.000.000.0020.00
72546552009.04.01 18:00sell2.00eurusd1.32280.00000.00002009.04.01 18:171.32260.000.000.0040.00
72547132009.04.01 18:00sell2.00eurusd1.32300.00000.00002009.04.01 18:171.32260.000.000.0080.00
72547432009.04.01 18:01sell2.00eurusd1.32310.00000.00002009.04.01 18:151.32310.000.000.000.00
72547622009.04.01 18:01sell2.00eurusd1.32340.00000.00002009.04.01 18:151.32320.000.000.0040.00
72547992009.04.01 18:02buy2.00eurusd1.32390.00000.00002009.04.01 18:021.32400.000.000.0020.00
72548182009.04.01 18:02buy2.00eurusd1.32420.00000.00002009.04.01 18:041.32430.000.000.0020.00
72548392009.04.01 18:03sell2.00eurusd1.32350.00000.00002009.04.01 18:151.32320.000.000.0060.00
72548752009.04.01 18:04sell2.00eurusd1.32410.00000.00002009.04.01 18:141.32330.000.000.00160.00
72548842009.04.01 18:04buy2.00eurusd1.32430.00000.00002009.04.01 18:061.32430.000.000.000.00
72550202009.04.01 18:09buy2.00eurusd1.32420.00000.00002009.04.01 18:111.32440.000.000.0040.00
72551762009.04.01 18:14sell2.00eurusd1.32310.00000.00002009.04.01 18:171.32280.000.000.0060.00
72551892009.04.01 18:15sell2.00eurusd1.32280.00000.00002009.04.01 18:171.32270.000.000.0020.00
72552252009.04.01 18:16buy2.00eurusd1.32310.00000.00002009.04.01 23:461.32360.000.000.00100.00
72553362009.04.01 18:17buy2.00eurusd1.32190.00000.00002009.04.01 18:181.32210.000.000.0040.00
72553872009.04.01 18:18sell2.00eurusd1.32220.00000.00002009.04.01 18:221.32210.000.000.0020.00
72554092009.04.01 18:18sell2.00eurusd1.32260.00000.00002009.04.01 18:191.32260.000.000.000.00
72554272009.04.01 18:18sell2.00eurusd1.32250.00000.00002009.04.01 18:201.32220.000.000.0060.00
72554532009.04.01 18:19sell2.00eurusd1.32260.00000.00002009.04.01 18:201.32240.000.000.0040.00
72554772009.04.01 18:20sell2.00eurusd1.32210.00000.00002009.04.01 18:221.32200.000.000.0020.00
72554822009.04.01 18:20sell2.00eurusd1.32240.00000.00002009.04.01 18:221.32200.000.000.0080.00
72554852009.04.01 18:20sell2.00eurusd1.32250.00000.00002009.04.01 18:211.32240.000.000.0020.00
72555282009.04.01 18:22sell2.00eurusd1.32200.00000.00002009.04.01 18:231.32190.000.000.0020.00
72565792009.04.01 18:52sell2.00eurusd1.32160.00000.00002009.04.01 19:061.32110.000.000.00100.00
72565852009.04.01 18:52sell2.00eurusd1.32170.00000.00002009.04.01 19:051.32130.000.000.0080.00
72566182009.04.01 18:55sell2.00eurusd1.32200.00000.00002009.04.01 19:041.32170.000.000.0060.00
72566292009.04.01 18:55sell2.00eurusd1.32210.00000.00002009.04.01 18:571.32190.000.000.0040.00
72566662009.04.01 18:57sell2.00eurusd1.32180.00000.00002009.04.01 19:041.32140.000.000.0080.00
72567082009.04.01 18:59sell2.00eurusd1.32180.00000.00002009.04.01 19:051.32130.000.000.00100.00
72568722009.04.01 19:02sell2.00eurusd1.32210.00000.00002009.04.01 19:041.32190.000.000.0040.00
72571772009.04.01 19:15sell2.00eurusd1.32230.00000.00002009.04.01 19:261.32160.000.000.00140.00
72572292009.04.01 19:18sell2.00eurusd1.32230.00000.00002009.04.01 19:261.32160.000.000.00140.00
72573022009.04.01 19:23sell2.00eurusd1.32210.00000.00002009.04.01 19:261.32160.000.000.00100.00
  0.00 0.00 0.00 4 280.00
Closed P/L: 4 280.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
72504242009.04.01 16:13buy1.00eurusd1.32750.00000.0000 1.32320.000.00-27.00-430.00
72504512009.04.01 16:13buy1.00eurusd1.32750.00000.0000 1.32320.000.00-27.00-430.00
72504622009.04.01 16:14buy1.00eurusd1.32750.00000.0000 1.32320.000.00-27.00-430.00
72504992009.04.01 16:15buy1.00eurusd1.32690.00000.0000 1.32320.000.00-27.00-370.00
72505222009.04.01 16:16buy1.00eurusd1.32670.00000.0000 1.32320.000.00-27.00-350.00
72507962009.04.01 16:20buy1.00eurusd1.32620.00000.0000 1.32320.000.00-27.00-300.00
72530312009.04.01 17:12buy1.00eurusd1.32610.00000.0000 1.32320.000.00-27.00-290.00
72538232009.04.01 17:41buy1.00eurusd1.32590.00000.0000 1.32320.000.00-27.00-270.00
72538362009.04.01 17:42buy1.00eurusd1.32580.00000.0000 1.32320.000.00-27.00-260.00
72538682009.04.01 17:43buy1.00eurusd1.32500.00000.0000 1.32320.000.00-27.00-180.00
72549542009.04.01 18:06buy2.00eurusd1.32470.00000.0000 1.32320.000.00-54.00-300.00
72550752009.04.01 18:11buy2.00eurusd1.32420.00000.0000 1.32320.000.00-54.00-200.00
72551022009.04.01 18:12buy2.00eurusd1.32410.00000.0000 1.32320.000.00-54.00-180.00
72551312009.04.01 18:13buy2.00eurusd1.32360.00000.0000 1.32320.000.00-54.00-80.00
72555502009.04.01 18:23sell2.00eurusd1.32170.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-340.00
72556142009.04.01 18:24sell2.00eurusd1.32120.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-440.00
72556392009.04.01 18:25sell2.00eurusd1.32180.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-320.00
72556492009.04.01 18:25sell2.00eurusd1.32150.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-380.00
72556782009.04.01 18:26sell2.00eurusd1.32100.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-480.00
72556922009.04.01 18:26sell2.00eurusd1.32140.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-400.00
72557152009.04.01 18:26sell2.00eurusd1.32140.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-400.00
72557262009.04.01 18:27sell2.00eurusd1.32130.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-420.00
72558312009.04.01 18:30sell2.00eurusd1.32180.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-320.00
72558842009.04.01 18:31sell2.00eurusd1.32090.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-500.00
72559662009.04.01 18:33sell2.00eurusd1.32160.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-360.00
72559832009.04.01 18:33sell2.00eurusd1.32180.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-320.00
72561642009.04.01 18:37sell2.00eurusd1.32080.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-520.00
72562732009.04.01 18:41sell2.00eurusd1.32200.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-280.00
72562872009.04.01 18:41sell2.00eurusd1.32200.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-280.00
72563092009.04.01 18:42sell2.00eurusd1.32230.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-220.00
72563882009.04.01 18:45sell2.00eurusd1.32200.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-280.00
72564102009.04.01 18:46sell2.00eurusd1.32190.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-300.00
72564552009.04.01 18:48sell2.00eurusd1.32030.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-620.00
72564962009.04.01 18:49sell2.00eurusd1.32060.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-560.00
72565502009.04.01 18:50sell2.00eurusd1.32070.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-540.00
72565562009.04.01 18:51sell2.00eurusd1.32100.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-480.00
72565712009.04.01 18:51sell2.00eurusd1.32130.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-420.00
72569972009.04.01 19:06sell2.00eurusd1.32120.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-440.00
72570702009.04.01 19:09sell2.00eurusd1.32130.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-420.00
72570802009.04.01 19:09sell2.00eurusd1.32150.00000.0000 1.32340.000.00-75.60-380.00
  0.00 0.00 -2 451.60 -14 490.00
 Floating P/L: -16 941.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 280.00 Floating P/L: -16 941.60 Margin: 34 383.48
Balance: 104 280.00 Equity: 87 338.40 Free Margin: 52 954.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 470.00 Gross Loss: 1 190.00 Total Net Profit: 4 280.00
Profit Factor: 4.60 Expected Payoff: 30.57  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 730.00 (0.72%) Relative Drawdown: 0.72% (730.00)
 
Total Trades: 140 Short Positions (won %): 88 (94.32%) Long Positions (won %): 52 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 135 (96.43%) Loss trades (% of total): 5 (3.57%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -410.00
Average profit trade: 40.52 loss trade: -238.00
Maximum consecutive wins ($): 81 (2 930.00) consecutive losses ($): 1 (-410.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 930.00 (81) consecutive loss (count): -410.00 (1)
Average consecutive wins: 23 consecutive losses: 1