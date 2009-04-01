Beaverhead Financial Inc.
|Account: 4603441
|Name: Funyoo
|Currency: USD
|2009 April 2, 00:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7221058
|2009.04.01 01:16
|balance
|Deposit
|100 000.00
|7240469
|2009.04.01 12:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 12:50
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7240628
|2009.04.01 12:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:52
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|-410.00
|7240720
|2009.04.01 12:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:03
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|7240898
|2009.04.01 12:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:03
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7241011
|2009.04.01 12:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:04
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7241087
|2009.04.01 12:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:04
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|7241121
|2009.04.01 12:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:52
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.00
|7241324
|2009.04.01 13:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:05
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7241448
|2009.04.01 13:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:52
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|7241496
|2009.04.01 13:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:15
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7241559
|2009.04.01 13:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:15
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7241786
|2009.04.01 13:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:52
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|7242355
|2009.04.01 13:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:52
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|7242535
|2009.04.01 13:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:52
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|7242556
|2009.04.01 13:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:52
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|7243043
|2009.04.01 13:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3238
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:52
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|7243073
|2009.04.01 13:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:51
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|7243303
|2009.04.01 13:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:51
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|7243395
|2009.04.01 13:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:50
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7243428
|2009.04.01 13:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:50
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|7243536
|2009.04.01 13:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:49
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7243600
|2009.04.01 13:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:49
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|7243677
|2009.04.01 13:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:49
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7243884
|2009.04.01 13:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:55
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7243897
|2009.04.01 13:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:55
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|7244034
|2009.04.01 13:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 13:57
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7244053
|2009.04.01 13:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 15:44
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|7244115
|2009.04.01 13:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 15:44
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|7244177
|2009.04.01 13:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 15:44
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7244199
|2009.04.01 13:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 15:45
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7249290
|2009.04.01 15:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 15:48
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7249430
|2009.04.01 15:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 15:54
|1.3269
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|7249516
|2009.04.01 15:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3266
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 15:54
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7249534
|2009.04.01 15:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 15:54
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7249594
|2009.04.01 15:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 15:57
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7250561
|2009.04.01 16:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:20
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7250570
|2009.04.01 16:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:20
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|7250659
|2009.04.01 16:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:20
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7250805
|2009.04.01 16:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:22
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7250833
|2009.04.01 16:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:21
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7250864
|2009.04.01 16:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:23
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|7250888
|2009.04.01 16:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:23
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7250945
|2009.04.01 16:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:24
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7250956
|2009.04.01 16:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:34
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7250967
|2009.04.01 16:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:34
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|7250992
|2009.04.01 16:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:34
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7251031
|2009.04.01 16:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:34
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|7251055
|2009.04.01 16:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:27
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7251117
|2009.04.01 16:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:28
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7251478
|2009.04.01 16:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:36
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|7251487
|2009.04.01 16:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:36
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7251540
|2009.04.01 16:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:32
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|7251555
|2009.04.01 16:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:32
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|7251590
|2009.04.01 16:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:28
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7251674
|2009.04.01 16:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:32
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7251798
|2009.04.01 16:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:46
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7251824
|2009.04.01 16:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:46
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|7251871
|2009.04.01 16:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:47
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7252003
|2009.04.01 16:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:32
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|7252080
|2009.04.01 16:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:54
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7252128
|2009.04.01 16:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:55
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7252160
|2009.04.01 16:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 16:57
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7252174
|2009.04.01 16:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:01
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7252197
|2009.04.01 16:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:01
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7252222
|2009.04.01 16:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:00
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7252266
|2009.04.01 16:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:28
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7252596
|2009.04.01 17:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:03
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7252640
|2009.04.01 17:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:05
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7252709
|2009.04.01 17:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:05
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7252765
|2009.04.01 17:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:06
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7252813
|2009.04.01 17:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:07
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7253057
|2009.04.01 17:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:40
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253380
|2009.04.01 17:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:31
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253394
|2009.04.01 17:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:35
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253414
|2009.04.01 17:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:36
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253463
|2009.04.01 17:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:32
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253474
|2009.04.01 17:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:33
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253506
|2009.04.01 17:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:46
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|7253546
|2009.04.01 17:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:46
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7253559
|2009.04.01 17:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:43
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253581
|2009.04.01 17:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:43
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253593
|2009.04.01 17:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:43
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253658
|2009.04.01 17:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:43
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7253673
|2009.04.01 17:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:38
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7253761
|2009.04.01 17:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:41
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7253782
|2009.04.01 17:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:40
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253907
|2009.04.01 17:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3249
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:45
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7253950
|2009.04.01 17:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:46
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7254027
|2009.04.01 17:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:52
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7254087
|2009.04.01 17:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:57
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|7254101
|2009.04.01 17:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:57
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254118
|2009.04.01 17:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:48
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7254138
|2009.04.01 17:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:57
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254150
|2009.04.01 17:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:56
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7254162
|2009.04.01 17:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:56
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254173
|2009.04.01 17:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:55
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|7254180
|2009.04.01 17:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:56
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7254254
|2009.04.01 17:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:55
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7254292
|2009.04.01 17:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3244
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:55
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254402
|2009.04.01 17:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:55
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254437
|2009.04.01 17:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:57
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|7254476
|2009.04.01 17:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:58
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254523
|2009.04.01 17:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:58
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254545
|2009.04.01 17:58
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 17:59
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7254564
|2009.04.01 17:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:18
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254599
|2009.04.01 17:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:17
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7254615
|2009.04.01 17:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:17
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7254620
|2009.04.01 17:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:17
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254655
|2009.04.01 18:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:17
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7254713
|2009.04.01 18:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:17
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7254743
|2009.04.01 18:01
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:15
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7254762
|2009.04.01 18:01
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:15
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7254799
|2009.04.01 18:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:02
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254818
|2009.04.01 18:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:04
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7254839
|2009.04.01 18:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:15
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7254875
|2009.04.01 18:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:14
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|7254884
|2009.04.01 18:04
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3243
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:06
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7255020
|2009.04.01 18:09
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:11
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7255176
|2009.04.01 18:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:17
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7255189
|2009.04.01 18:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:17
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7255225
|2009.04.01 18:16
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 23:46
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|7255336
|2009.04.01 18:17
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:18
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7255387
|2009.04.01 18:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:22
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7255409
|2009.04.01 18:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:19
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7255427
|2009.04.01 18:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:20
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7255453
|2009.04.01 18:19
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:20
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7255477
|2009.04.01 18:20
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:22
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7255482
|2009.04.01 18:20
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:22
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7255485
|2009.04.01 18:20
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:21
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7255528
|2009.04.01 18:22
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:23
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7256579
|2009.04.01 18:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 19:06
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|7256585
|2009.04.01 18:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 19:05
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7256618
|2009.04.01 18:55
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 19:04
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7256629
|2009.04.01 18:55
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 18:57
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7256666
|2009.04.01 18:57
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 19:04
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7256708
|2009.04.01 18:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 19:05
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|7256872
|2009.04.01 19:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 19:04
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7257177
|2009.04.01 19:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 19:26
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|7257229
|2009.04.01 19:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 19:26
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|7257302
|2009.04.01 19:23
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|2009.04.01 19:26
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|4 280.00
|Closed P/L:
|4 280.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7250424
|2009.04.01 16:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-27.00
|-430.00
|7250451
|2009.04.01 16:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-27.00
|-430.00
|7250462
|2009.04.01 16:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-27.00
|-430.00
|7250499
|2009.04.01 16:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-27.00
|-370.00
|7250522
|2009.04.01 16:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3267
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-27.00
|-350.00
|7250796
|2009.04.01 16:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-27.00
|-300.00
|7253031
|2009.04.01 17:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-27.00
|-290.00
|7253823
|2009.04.01 17:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-27.00
|-270.00
|7253836
|2009.04.01 17:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-27.00
|-260.00
|7253868
|2009.04.01 17:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-27.00
|-180.00
|7254954
|2009.04.01 18:06
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-54.00
|-300.00
|7255075
|2009.04.01 18:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-54.00
|-200.00
|7255102
|2009.04.01 18:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-54.00
|-180.00
|7255131
|2009.04.01 18:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|-54.00
|-80.00
|7255550
|2009.04.01 18:23
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-340.00
|7255614
|2009.04.01 18:24
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3212
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-440.00
|7255639
|2009.04.01 18:25
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-320.00
|7255649
|2009.04.01 18:25
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-380.00
|7255678
|2009.04.01 18:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-480.00
|7255692
|2009.04.01 18:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-400.00
|7255715
|2009.04.01 18:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-400.00
|7255726
|2009.04.01 18:27
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-420.00
|7255831
|2009.04.01 18:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-320.00
|7255884
|2009.04.01 18:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-500.00
|7255966
|2009.04.01 18:33
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-360.00
|7255983
|2009.04.01 18:33
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-320.00
|7256164
|2009.04.01 18:37
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-520.00
|7256273
|2009.04.01 18:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-280.00
|7256287
|2009.04.01 18:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-280.00
|7256309
|2009.04.01 18:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-220.00
|7256388
|2009.04.01 18:45
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-280.00
|7256410
|2009.04.01 18:46
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-300.00
|7256455
|2009.04.01 18:48
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-620.00
|7256496
|2009.04.01 18:49
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-560.00
|7256550
|2009.04.01 18:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3207
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-540.00
|7256556
|2009.04.01 18:51
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-480.00
|7256571
|2009.04.01 18:51
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-420.00
|7256997
|2009.04.01 19:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3212
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-440.00
|7257070
|2009.04.01 19:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-420.00
|7257080
|2009.04.01 19:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|
|1.3234
|0.00
|0.00
|-75.60
|-380.00
|
|0.00
|0.00
|-2 451.60
|-14 490.00
|
|Floating P/L:
|-16 941.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 280.00
|Floating P/L:
|-16 941.60
|Margin:
|34 383.48
|Balance:
|104 280.00
|Equity:
|87 338.40
|Free Margin:
|52 954.92
|
|Details:
|Gross Profit:
|5 470.00
|Gross Loss:
|1 190.00
|Total Net Profit:
|4 280.00
|Profit Factor:
|4.60
|Expected Payoff:
|30.57
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|730.00 (0.72%)
|Relative Drawdown:
|0.72% (730.00)
|
|Total Trades:
|140
|Short Positions (won %):
|88 (94.32%)
|Long Positions (won %):
|52 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|135 (96.43%)
|Loss trades (% of total):
|5 (3.57%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-410.00
|Average
|profit trade:
|40.52
|loss trade:
|-238.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|81 (2 930.00)
|consecutive losses ($):
|1 (-410.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 930.00 (81)
|consecutive loss (count):
|-410.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|23
|consecutive losses:
|1