|Account: 717587
|Name: Devisscher
|Currency: USD
|2009 April 9, 17:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44177253
|2009.04.03 15:09
|balance
|Deposit
|10 000.00
|44178008
|2009.04.03 15:13
|buy
|0.28
|gbpusd
|1.47878
|1.47860
|0.00000
|2009.04.03 17:08
|1.47860
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|44178269
|2009.04.03 15:14
|sell
|0.08
|eurusd
|1.33847
|1.34110
|0.00000
|2009.04.03 15:26
|1.34110
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.04
|44183925
|2009.04.03 15:41
|sell
|0.12
|eurusd
|1.34066
|1.34210
|0.00000
|2009.04.03 15:44
|1.34210
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.28
|44188945
|2009.04.03 16:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.33962
|1.34170
|0.00000
|2009.04.03 16:11
|1.34170
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.60
|44189325
|2009.04.03 16:02
|sell
|0.04
|eurjpy
|133.863
|134.030
|0.000
|2009.04.03 16:16
|134.030
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.69
|44196709
|2009.04.03 16:41
|buy
|0.08
|eurjpy
|134.044
|133.860
|0.000
|2009.04.03 16:44
|133.860
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.76
|44196792
|2009.04.03 16:42
|buy
|0.25
|eurusd
|1.34238
|1.34130
|0.00000
|2009.04.03 16:45
|1.34130
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|44199272
|2009.04.03 16:52
|buy
|0.36
|eurusd
|1.34212
|1.34324
|1.34700
|2009.04.03 19:08
|1.34324
|0.00
|0.00
|0.00
|40.32
|44204544
|2009.04.03 17:25
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.47912
|1.48170
|0.00000
|2009.04.03 17:37
|1.48170
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.56
|44205103
|2009.04.03 17:29
|buy
|0.15
|gbpjpy
|147.807
|0.000
|0.000
|2009.04.03 17:31
|147.816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|44205193
|2009.04.03 17:29
|buy
|0.15
|eurjpy
|134.108
|134.270
|134.660
|2009.04.03 18:53
|134.270
|0.00
|0.00
|0.00
|24.32
|44313540
|2009.04.06 08:03
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.49217
|1.49321
|0.00000
|2009.04.06 08:40
|1.49321
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|44325780
|2009.04.06 09:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.49358
|1.49097
|0.00000
|2009.04.06 09:13
|1.49097
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.10
|44337011
|2009.04.06 09:56
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.49255
|1.49066
|0.00000
|2009.04.06 09:59
|1.49066
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.02
|44344909
|2009.04.06 10:34
|buy
|0.24
|gbpusd
|1.49288
|1.49137
|0.00000
|2009.04.06 10:59
|1.49137
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.24
|44351513
|2009.04.06 11:05
|buy
|0.35
|gbpusd
|1.49253
|0.00000
|0.00000
|2009.04.06 11:05
|1.49217
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|44351735
|2009.04.06 11:06
|buy
|0.35
|gbpusd
|1.49262
|1.49013
|0.00000
|2009.04.06 11:20
|1.49013
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.15
|44353830
|2009.04.06 11:20
|sell
|0.77
|gbpusd
|1.49058
|0.00000
|0.00000
|2009.04.06 11:20
|1.49046
|0.00
|0.00
|0.00
|9.24
|44357889
|2009.04.06 11:44
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.49113
|1.49092
|1.48650
|2009.04.06 12:55
|1.49092
|0.00
|0.00
|0.00
|8.82
|44377770
|2009.04.06 13:39
|buy
|0.48
|gbpusd
|1.49270
|1.49046
|1.49750
|2009.04.06 14:11
|1.49046
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.52
|44400963
|2009.04.06 15:28
|sell
|0.56
|gbpusd
|1.48373
|1.48169
|1.47800
|2009.04.06 17:01
|1.47800
|0.00
|0.00
|0.00
|320.88
|44540524
|2009.04.07 08:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.33722
|1.33600
|0.00000
|2009.04.07 09:28
|1.33600
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.60
|44541393
|2009.04.07 08:21
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.46892
|1.47037
|1.47700
|2009.04.07 09:21
|1.47037
|0.00
|0.00
|0.00
|13.05
|44550377
|2009.04.07 09:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.459
|134.259
|0.000
|2009.04.07 09:14
|134.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.93
|44554205
|2009.04.07 09:36
|sell
|0.36
|eurusd
|1.33626
|1.33730
|0.00000
|2009.04.07 11:02
|1.33103
|0.00
|0.00
|0.00
|188.28
|44554348
|2009.04.07 09:37
|sell
|0.18
|eurjpy
|134.247
|134.357
|0.000
|2009.04.07 10:00
|134.357
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.68
|44558983
|2009.04.07 10:09
|sell
|0.24
|eurjpy
|134.231
|134.358
|133.610
|2009.04.07 10:50
|133.610
|0.00
|0.00
|0.00
|148.66
|44565557
|2009.04.07 10:50
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.46953
|1.47150
|1.46400
|2009.04.07 11:15
|1.46400
|0.00
|0.00
|0.00
|49.77
|44580898
|2009.04.07 11:55
|sell
|0.07
|eurusd
|1.32636
|1.32764
|0.00000
|2009.04.07 11:58
|1.32764
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.96
|44582349
|2009.04.07 12:01
|sell
|0.14
|eurusd
|1.32698
|1.32810
|0.00000
|2009.04.07 13:51
|1.32574
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|44598251
|2009.04.07 13:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.46377
|1.46202
|0.00000
|2009.04.07 13:42
|1.46202
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.50
|44601203
|2009.04.07 13:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.46432
|1.46191
|0.00000
|2009.04.07 14:59
|1.47072
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|44603522
|2009.04.07 14:01
|buy
|0.08
|eurusd
|1.32655
|1.32530
|0.00000
|2009.04.07 14:13
|1.32530
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|44605860
|2009.04.07 14:21
|buy
|0.16
|eurusd
|1.32594
|1.32470
|0.00000
|2009.04.07 15:50
|1.32470
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.84
|44605874
|2009.04.07 14:21
|buy
|0.07
|eurjpy
|132.843
|132.684
|0.000
|2009.04.07 14:56
|133.258
|0.00
|0.00
|0.00
|28.95
|44621109
|2009.04.07 15:50
|buy
|0.07
|eurjpy
|132.913
|0.000
|0.000
|2009.04.07 15:51
|132.788
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.73
|44624346
|2009.04.07 16:06
|sell
|0.27
|eurusd
|1.32530
|1.32662
|0.00000
|2009.04.07 16:13
|1.32662
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.64
|44625423
|2009.04.07 16:13
|sell
|0.16
|eurjpy
|132.918
|133.114
|0.000
|2009.04.07 16:16
|133.114
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.25
|44632238
|2009.04.07 16:48
|buy
|0.24
|eurjpy
|133.522
|133.340
|0.000
|2009.04.07 16:56
|133.340
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.46
|44633984
|2009.04.07 17:00
|buy
|0.36
|eurjpy
|133.455
|133.281
|133.870
|2009.04.07 17:27
|133.281
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.35
|44639409
|2009.04.07 17:32
|buy
|0.45
|eurjpy
|133.449
|133.253
|133.870
|2009.04.07 17:47
|133.870
|0.00
|0.00
|0.00
|187.96
|44741302
|2009.04.08 08:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|131.617
|131.640
|130.850
|2009.04.08 09:48
|131.586
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|44744731
|2009.04.08 08:31
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.46552
|1.46762
|0.00000
|2009.04.08 08:57
|1.46762
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.10
|44752300
|2009.04.08 09:09
|sell
|0.09
|eurusd
|1.31701
|1.31830
|0.00000
|2009.04.08 09:19
|1.31830
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.61
|44754503
|2009.04.08 09:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31774
|1.31670
|0.00000
|2009.04.08 10:35
|1.31766
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|44753901
|2009.04.08 09:19
|buy
|0.09
|eurusd
|1.31774
|0.00000
|0.00000
|2009.04.08 09:22
|1.31815
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|44757244
|2009.04.08 09:44
|buy
|0.00
|eurjpy
|131.586
|0.000
|0.000
|2009.04.08 09:48
|131.586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|44757897
|2009.04.08 09:44
|buy
|0.10
|eurjpy
|131.586
|131.397
|0.000
|2009.04.08 10:00
|131.397
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.96
|44760209
|2009.04.08 10:05
|buy
|0.22
|eurjpy
|131.526
|131.352
|0.000
|2009.04.08 10:12
|131.352
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.43
|44761102
|2009.04.08 10:13
|sell
|0.22
|gbpusd
|1.46490
|1.46706
|0.00000
|2009.04.08 11:00
|1.46706
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.52
|44769593
|2009.04.08 11:18
|buy
|0.36
|gbpusd
|1.46596
|1.46467
|1.47080
|2009.04.08 12:38
|1.47080
|0.00
|0.00
|0.00
|174.24
|44770021
|2009.04.08 11:21
|buy
|0.33
|eurjpy
|131.887
|131.725
|0.000
|2009.04.08 12:00
|131.725
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.59
|44770117
|2009.04.08 11:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.32094
|1.32410
|0.00000
|2009.04.08 16:04
|1.32410
|0.00
|0.00
|0.00
|63.20
|44776694
|2009.04.08 12:10
|buy
|0.01
|eurjpy
|131.714
|131.583
|0.000
|2009.04.08 12:42
|132.332
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|44776748
|2009.04.08 12:10
|buy
|0.47
|eurjpy
|131.720
|131.583
|0.000
|2009.04.08 12:41
|132.408
|0.00
|0.00
|0.00
|323.33
|44790650
|2009.04.08 13:48
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.46897
|1.47016
|1.46440
|2009.04.08 14:08
|1.47016
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.28
|44800195
|2009.04.08 14:45
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.47307
|1.47154
|1.47700
|2009.04.08 15:10
|1.47154
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.78
|44800435
|2009.04.08 14:46
|buy
|0.11
|eurusd
|1.32482
|1.32411
|0.00000
|2009.04.08 16:04
|1.32411
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.81
|44816338
|2009.04.08 16:19
|sell
|0.22
|gbpjpy
|146.766
|0.000
|0.000
|2009.04.08 16:19
|146.814
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.54
|44816455
|2009.04.08 16:19
|sell
|0.22
|eurusd
|1.32366
|1.32490
|0.00000
|2009.04.08 17:05
|1.32490
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.28
|44820876
|2009.04.08 16:39
|sell
|0.39
|gbpusd
|1.46571
|1.46761
|0.00000
|2009.04.08 16:45
|1.46761
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.10
|44822512
|2009.04.08 16:50
|sell
|0.56
|gbpusd
|1.46613
|1.46773
|0.00000
|2009.04.08 17:15
|1.46773
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.60
|44828293
|2009.04.08 17:25
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.46648
|1.46877
|0.00000
|2009.04.08 17:40
|1.46877
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.30
|44834418
|2009.04.08 17:59
|buy
|0.48
|eurjpy
|132.827
|132.746
|0.000
|2009.04.08 18:08
|132.746
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.90
|44837766
|2009.04.08 18:23
|buy
|0.65
|eurjpy
|132.654
|132.471
|133.080
|2009.04.08 19:04
|132.471
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.37
|44925636
|2009.04.09 08:02
|buy
|0.36
|eurusd
|1.32715
|1.32630
|0.00000
|2009.04.09 11:25
|1.33316
|0.00
|0.00
|0.00
|216.36
|44926221
|2009.04.09 08:04
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.47288
|1.47166
|0.00000
|2009.04.09 08:14
|1.47166
|0.00
|0.00
|0.00
|-109.80
|44928921
|2009.04.09 08:18
|buy
|1.05
|gbpusd
|1.47297
|1.47122
|1.47850
|2009.04.09 09:17
|1.47122
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.75
|44947837
|2009.04.09 09:41
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.47148
|1.47101
|1.46450
|2009.04.09 10:48
|1.46450
|0.00
|0.00
|0.00
|893.44
|44966837
|2009.04.09 11:08
|sell
|0.78
|eurjpy
|133.064
|133.235
|0.000
|2009.04.09 11:18
|133.235
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.38
|44978439
|2009.04.09 11:55
|sell
|0.12
|eurusd
|1.32933
|1.33040
|0.00000
|2009.04.09 17:27
|1.31543
|0.00
|0.00
|0.00
|166.80
|44984735
|2009.04.09 12:37
|sell
|0.98
|eurjpy
|132.968
|133.088
|0.000
|2009.04.09 14:02
|133.088
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.20
|45008089
|2009.04.09 14:21
|buy
|0.26
|eurusd
|1.32773
|1.32610
|0.00000
|2009.04.09 15:01
|1.32610
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.38
|45024739
|2009.04.09 15:17
|sell
|0.39
|eurusd
|1.32620
|0.00000
|0.00000
|2009.04.09 15:18
|1.32608
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|45026453
|2009.04.09 15:25
|sell
|0.39
|eurusd
|1.32567
|1.32690
|0.00000
|2009.04.09 15:51
|1.32690
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.97
|45028013
|2009.04.09 15:33
|sell
|1.20
|eurjpy
|132.974
|133.100
|0.000
|2009.04.09 15:50
|133.100
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.67
|45050246
|2009.04.09 17:07
|sell
|0.56
|usdcad
|1.22505
|0.00000
|0.00000
|2009.04.09 17:07
|1.22526
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|45050400
|2009.04.09 17:08
|sell
|0.56
|eurusd
|1.32036
|1.32200
|0.00000
|2009.04.09 17:27
|1.31605
|0.00
|0.00
|0.00
|241.36
|0.00
|0.00
|0.00
|853.09
|Closed P/L:
|853.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|853.09
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 853.09
|Equity:
|10 853.09
|Free Margin:
|10 853.09
|Details:
|Gross Profit:
|3 263.35
|Gross Loss:
|2 410.26
|Total Net Profit:
|853.09
|Profit Factor:
|1.35
|Expected Payoff:
|10.94
|Absolute Drawdown:
|440.75
|Maximal Drawdown:
|813.64 (7.64%)
|Relative Drawdown:
|7.64% (813.64)
|Total Trades:
|78
|Short Positions (won %):
|36 (33.33%)
|Long Positions (won %):
|42 (33.33%)
|Profit Trades (% of total):
|26 (33.33%)
|Loss trades (% of total):
|52 (66.67%)
|Largest
|profit trade:
|893.44
|loss trade:
|-183.75
|Average
|profit trade:
|125.51
|loss trade:
|-46.35
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (503.75)
|consecutive losses ($):
|9 (-813.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|893.44 (1)
|consecutive loss (count):
|-813.64 (9)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3