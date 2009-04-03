Alpari (UK) Ltd.

Account: 717587 Name: Devisscher Currency: USD 2009 April 9, 17:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
441772532009.04.03 15:09balanceDeposit10 000.00
441780082009.04.03 15:13buy0.28gbpusd1.478781.478600.000002009.04.03 17:081.478600.000.000.00-5.04
441782692009.04.03 15:14sell0.08eurusd1.338471.341100.000002009.04.03 15:261.341100.000.000.00-21.04
441839252009.04.03 15:41sell0.12eurusd1.340661.342100.000002009.04.03 15:441.342100.000.000.00-17.28
441889452009.04.03 16:01sell0.20eurusd1.339621.341700.000002009.04.03 16:111.341700.000.000.00-41.60
441893252009.04.03 16:02sell0.04eurjpy133.863134.0300.0002009.04.03 16:16134.0300.000.000.00-6.69
441967092009.04.03 16:41buy0.08eurjpy134.044133.8600.0002009.04.03 16:44133.8600.000.000.00-14.76
441967922009.04.03 16:42buy0.25eurusd1.342381.341300.000002009.04.03 16:451.341300.000.000.00-27.00
441992722009.04.03 16:52buy0.36eurusd1.342121.343241.347002009.04.03 19:081.343240.000.000.0040.32
442045442009.04.03 17:25sell0.32gbpusd1.479121.481700.000002009.04.03 17:371.481700.000.000.00-82.56
442051032009.04.03 17:29buy0.15gbpjpy147.8070.0000.0002009.04.03 17:31147.8160.000.000.001.35
442051932009.04.03 17:29buy0.15eurjpy134.108134.270134.6602009.04.03 18:53134.2700.000.000.0024.32
443135402009.04.06 08:03sell0.05gbpusd1.492171.493210.000002009.04.06 08:401.493210.000.000.00-5.20
443257802009.04.06 09:01buy0.10gbpusd1.493581.490970.000002009.04.06 09:131.490970.000.000.00-26.10
443370112009.04.06 09:56buy0.18gbpusd1.492551.490660.000002009.04.06 09:591.490660.000.000.00-34.02
443449092009.04.06 10:34buy0.24gbpusd1.492881.491370.000002009.04.06 10:591.491370.000.000.00-36.24
443515132009.04.06 11:05buy0.35gbpusd1.492530.000000.000002009.04.06 11:051.492170.000.000.00-12.60
443517352009.04.06 11:06buy0.35gbpusd1.492621.490130.000002009.04.06 11:201.490130.000.000.00-87.15
443538302009.04.06 11:20sell0.77gbpusd1.490580.000000.000002009.04.06 11:201.490460.000.000.009.24
443578892009.04.06 11:44sell0.42gbpusd1.491131.490921.486502009.04.06 12:551.490920.000.000.008.82
443777702009.04.06 13:39buy0.48gbpusd1.492701.490461.497502009.04.06 14:111.490460.000.000.00-107.52
444009632009.04.06 15:28sell0.56gbpusd1.483731.481691.478002009.04.06 17:011.478000.000.000.00320.88
445405242009.04.07 08:15buy0.30eurusd1.337221.336000.000002009.04.07 09:281.336000.000.000.00-36.60
445413932009.04.07 08:21buy0.09gbpusd1.468921.470371.477002009.04.07 09:211.470370.000.000.0013.05
445503772009.04.07 09:13buy0.10eurjpy134.459134.2590.0002009.04.07 09:14134.2590.000.000.00-19.93
445542052009.04.07 09:36sell0.36eurusd1.336261.337300.000002009.04.07 11:021.331030.000.000.00188.28
445543482009.04.07 09:37sell0.18eurjpy134.247134.3570.0002009.04.07 10:00134.3570.000.000.00-19.68
445589832009.04.07 10:09sell0.24eurjpy134.231134.358133.6102009.04.07 10:50133.6100.000.000.00148.66
445655572009.04.07 10:50sell0.09gbpusd1.469531.471501.464002009.04.07 11:151.464000.000.000.0049.77
445808982009.04.07 11:55sell0.07eurusd1.326361.327640.000002009.04.07 11:581.327640.000.000.00-8.96
445823492009.04.07 12:01sell0.14eurusd1.326981.328100.000002009.04.07 13:511.325740.000.000.0017.36
445982512009.04.07 13:33buy0.10gbpusd1.463771.462020.000002009.04.07 13:421.462020.000.000.00-17.50
446012032009.04.07 13:48buy0.20gbpusd1.464321.461910.000002009.04.07 14:591.470720.000.000.00128.00
446035222009.04.07 14:01buy0.08eurusd1.326551.325300.000002009.04.07 14:131.325300.000.000.00-10.00
446058602009.04.07 14:21buy0.16eurusd1.325941.324700.000002009.04.07 15:501.324700.000.000.00-19.84
446058742009.04.07 14:21buy0.07eurjpy132.843132.6840.0002009.04.07 14:56133.2580.000.000.0028.95
446211092009.04.07 15:50buy0.07eurjpy132.9130.0000.0002009.04.07 15:51132.7880.000.000.00-8.73
446243462009.04.07 16:06sell0.27eurusd1.325301.326620.000002009.04.07 16:131.326620.000.000.00-35.64
446254232009.04.07 16:13sell0.16eurjpy132.918133.1140.0002009.04.07 16:16133.1140.000.000.00-31.25
446322382009.04.07 16:48buy0.24eurjpy133.522133.3400.0002009.04.07 16:56133.3400.000.000.00-43.46
446339842009.04.07 17:00buy0.36eurjpy133.455133.281133.8702009.04.07 17:27133.2810.000.000.00-62.35
446394092009.04.07 17:32buy0.45eurjpy133.449133.253133.8702009.04.07 17:47133.8700.000.000.00187.96
447413022009.04.08 08:12sell0.10eurjpy131.617131.640130.8502009.04.08 09:48131.5860.000.000.003.11
447447312009.04.08 08:31sell0.11gbpusd1.465521.467620.000002009.04.08 08:571.467620.000.000.00-23.10
447523002009.04.08 09:09sell0.09eurusd1.317011.318300.000002009.04.08 09:191.318300.000.000.00-11.61
447545032009.04.08 09:19buy0.20eurusd1.317741.316700.000002009.04.08 10:351.317660.000.000.00-1.60
447539012009.04.08 09:19buy0.09eurusd1.317740.000000.000002009.04.08 09:221.318150.000.000.003.69
447572442009.04.08 09:44buy0.00eurjpy131.5860.0000.0002009.04.08 09:48131.5860.000.000.000.00
447578972009.04.08 09:44buy0.10eurjpy131.586131.3970.0002009.04.08 10:00131.3970.000.000.00-18.96
447602092009.04.08 10:05buy0.22eurjpy131.526131.3520.0002009.04.08 10:12131.3520.000.000.00-38.43
447611022009.04.08 10:13sell0.22gbpusd1.464901.467060.000002009.04.08 11:001.467060.000.000.00-47.52
447695932009.04.08 11:18buy0.36gbpusd1.465961.464671.470802009.04.08 12:381.470800.000.000.00174.24
447700212009.04.08 11:21buy0.33eurjpy131.887131.7250.0002009.04.08 12:00131.7250.000.000.00-53.59
447701172009.04.08 11:22buy0.20eurusd1.320941.324100.000002009.04.08 16:041.324100.000.000.0063.20
447766942009.04.08 12:10buy0.01eurjpy131.714131.5830.0002009.04.08 12:42132.3320.000.000.006.18
447767482009.04.08 12:10buy0.47eurjpy131.720131.5830.0002009.04.08 12:41132.4080.000.000.00323.33
447906502009.04.08 13:48sell0.12gbpusd1.468971.470161.464402009.04.08 14:081.470160.000.000.00-14.28
448001952009.04.08 14:45buy0.26gbpusd1.473071.471541.477002009.04.08 15:101.471540.000.000.00-39.78
448004352009.04.08 14:46buy0.11eurusd1.324821.324110.000002009.04.08 16:041.324110.000.000.00-7.81
448163382009.04.08 16:19sell0.22gbpjpy146.7660.0000.0002009.04.08 16:19146.8140.000.000.00-10.54
448164552009.04.08 16:19sell0.22eurusd1.323661.324900.000002009.04.08 17:051.324900.000.000.00-27.28
448208762009.04.08 16:39sell0.39gbpusd1.465711.467610.000002009.04.08 16:451.467610.000.000.00-74.10
448225122009.04.08 16:50sell0.56gbpusd1.466131.467730.000002009.04.08 17:151.467730.000.000.00-89.60
448282932009.04.08 17:25sell0.70gbpusd1.466481.468770.000002009.04.08 17:401.468770.000.000.00-160.30
448344182009.04.08 17:59buy0.48eurjpy132.827132.7460.0002009.04.08 18:08132.7460.000.000.00-38.90
448377662009.04.08 18:23buy0.65eurjpy132.654132.471133.0802009.04.08 19:04132.4710.000.000.00-119.37
449256362009.04.09 08:02buy0.36eurusd1.327151.326300.000002009.04.09 11:251.333160.000.000.00216.36
449262212009.04.09 08:04buy0.90gbpusd1.472881.471660.000002009.04.09 08:141.471660.000.000.00-109.80
449289212009.04.09 08:18buy1.05gbpusd1.472971.471221.478502009.04.09 09:171.471220.000.000.00-183.75
449478372009.04.09 09:41sell1.28gbpusd1.471481.471011.464502009.04.09 10:481.464500.000.000.00893.44
449668372009.04.09 11:08sell0.78eurjpy133.064133.2350.0002009.04.09 11:18133.2350.000.000.00-133.38
449784392009.04.09 11:55sell0.12eurusd1.329331.330400.000002009.04.09 17:271.315430.000.000.00166.80
449847352009.04.09 12:37sell0.98eurjpy132.968133.0880.0002009.04.09 14:02133.0880.000.000.00-117.20
450080892009.04.09 14:21buy0.26eurusd1.327731.326100.000002009.04.09 15:011.326100.000.000.00-42.38
450247392009.04.09 15:17sell0.39eurusd1.326200.000000.000002009.04.09 15:181.326080.000.000.004.68
450264532009.04.09 15:25sell0.39eurusd1.325671.326900.000002009.04.09 15:511.326900.000.000.00-47.97
450280132009.04.09 15:33sell1.20eurjpy132.974133.1000.0002009.04.09 15:50133.1000.000.000.00-150.67
450502462009.04.09 17:07sell0.56usdcad1.225050.000000.000002009.04.09 17:071.225260.000.000.00-9.60
450504002009.04.09 17:08sell0.56eurusd1.320361.322000.000002009.04.09 17:271.316050.000.000.00241.36
  0.00 0.00 0.00 853.09
Closed P/L: 853.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 853.09 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 853.09 Equity: 10 853.09 Free Margin: 10 853.09
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 263.35 Gross Loss: 2 410.26 Total Net Profit: 853.09
Profit Factor: 1.35 Expected Payoff: 10.94  
Absolute Drawdown: 440.75 Maximal Drawdown: 813.64 (7.64%) Relative Drawdown: 7.64% (813.64)
 
Total Trades: 78 Short Positions (won %): 36 (33.33%) Long Positions (won %): 42 (33.33%)
Profit Trades (% of total): 26 (33.33%) Loss trades (% of total): 52 (66.67%)
Largest profit trade: 893.44 loss trade: -183.75
Average profit trade: 125.51 loss trade: -46.35
Maximum consecutive wins ($): 3 (503.75) consecutive losses ($): 9 (-813.64)
Maximal consecutive profit (count): 893.44 (1) consecutive loss (count): -813.64 (9)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3