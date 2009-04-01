Alpari (UK) Ltd.

Account: 698461 Name: Easy-E-Z Currency: USD 2009 April 1, 11:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
436154082009.04.01 01:59buy0.09eurjpy131.6880.000131.0882009.04.01 03:25131.0880.000.000.00-54.44
 101110EURJPY-15min[tp]
436323932009.04.01 03:30buy0.09eurjpy131.0880.000130.7882009.04.01 11:49130.7880.000.000.00-27.27
 101110EURJPY-15min[tp]
435525932009.03.31 20:52buy0.08gbpusd1.436300.000001.433102009.04.01 03:331.433100.000.000.04-25.60
 101114GBPUSD-1h[tp]
436323802009.04.01 03:36buy0.09usdjpy99.0880.00098.9182009.04.01 08:4198.9180.000.000.00-15.47
 101118USDJPY-15min[tp]
435672042009.03.31 18:54buy0.09usdjpy99.3580.00099.1882009.04.01 01:5099.1880.000.000.05-15.43
 101118USDJPY-15min[tp]
436148582009.04.01 01:55buy0.09usdjpy99.3580.00099.1882009.04.01 03:2599.1880.000.000.00-15.43
 101118USDJPY-15min[tp]
435300902009.03.31 14:28buy limit0.08gbpusd1.426300.000001.435302009.03.31 14:391.43178cancelled
 101114cancelled
435300922009.03.31 14:28buy stop0.08usdjpy98.6780.00099.0182009.03.31 15:0398.409cancelled
 101118cancelled
435300962009.03.31 14:28buy stop0.08eurjpy131.4880.000132.0882009.03.31 15:02131.080cancelled
 101110cancelled
435301052009.03.31 14:28buy limit0.08eurusd1.329680.000001.333682009.03.31 14:391.33260cancelled
 101111cancelled
435479952009.03.31 16:23buy limit0.15gbpusd1.427200.000001.431802009.03.31 16:591.43447cancelled
 101114cancelled
435498252009.03.31 16:38buy limit0.15usdjpy98.0680.00098.4082009.03.31 16:5898.609cancelled
 101118cancelled
435517722009.03.31 16:56buy limit0.15eurjpy130.4880.000131.0882009.03.31 17:12131.423cancelled
 101110cancelled
435525592009.03.31 16:58buy limit0.08usdjpy98.4080.00098.7482009.03.31 17:0498.760cancelled
 101118cancelled
435556332009.03.31 17:12buy stop0.09eurjpy131.7880.000132.3882009.03.31 17:12131.461cancelled
 101110cancelled
435596622009.03.31 17:41buy limit0.11usdjpy98.6780.00099.0182009.03.31 18:5299.213cancelled
 101118cancelled
435613952009.03.31 17:54sell stop0.09gbpusd1.427800.000001.423202009.03.31 17:541.43047cancelled
 101114cancelled
435672052009.03.31 18:52buy limit0.09usdjpy99.0880.00099.4282009.03.31 18:5499.356cancelled
 101118cancelled
436030212009.03.31 23:47buy limit0.18eurjpy130.7880.000131.3882009.04.01 01:54131.727cancelled
 101110cancelled
436044832009.03.31 23:51buy limit0.25usdjpy98.6780.00099.0182009.04.01 01:5099.196cancelled
 101118cancelled
436148652009.04.01 01:50buy limit0.09usdjpy99.0880.00099.4282009.04.01 01:5599.365cancelled
 101118cancelled
436153952009.04.01 01:54buy stop0.09eurjpy132.0880.000132.6882009.04.01 01:59131.691cancelled
 101110cancelled
436323782009.04.01 03:25buy stop0.09usdjpy99.3580.00099.6982009.04.01 03:3699.087cancelled
 101118cancelled
436323872009.04.01 03:25buy stop0.09eurjpy131.4880.000132.0882009.04.01 03:30131.074cancelled
 101110cancelled
436335732009.04.01 03:33buy stop0.09gbpusd1.436300.000001.445302009.04.01 03:461.43286cancelled
 101114cancelled
436335752009.04.01 03:33buy limit0.09gbpusd1.430800.000001.439802009.04.01 03:461.43252cancelled
 101114cancelled
436336072009.04.01 03:33sell stop0.09gbpusd1.430100.000001.425502009.04.01 03:461.43256cancelled
 101114cancelled
436384882009.04.01 04:26sell limit0.13gbpusd1.434700.000001.430102009.04.01 07:171.42747cancelled
 101114cancelled
436480552009.04.01 06:21buy limit0.25usdjpy98.4080.00098.7482009.04.01 08:4198.935cancelled
 101118cancelled
436493532009.04.01 06:46buy limit0.25eurjpy129.8880.000130.4882009.04.01 11:49130.818cancelled
 101110cancelled
436511932009.04.01 07:17sell stop0.09gbpusd1.426000.000001.417002009.04.01 08:081.43050cancelled
 101114cancelled
436577502009.04.01 08:07buy stop0.09gbpusd1.431800.000001.440802009.04.01 08:081.43100cancelled
 101114cancelled
436577572009.04.01 08:07buy limit0.09gbpusd1.426300.000001.435302009.04.01 08:081.43080cancelled
 101114cancelled
436614532009.04.01 08:41buy stop0.09usdjpy99.1880.00099.5282009.04.01 09:1898.749cancelled
 101118cancelled
436640842009.04.01 09:05sell limit0.09usdjpy98.8900.00098.5502009.04.01 09:1898.718cancelled
 101118cancelled
436640912009.04.01 09:05sell stop0.09usdjpy98.5500.00098.2102009.04.01 09:1898.718cancelled
 101118cancelled
436716782009.04.01 09:58buy limit0.13usdjpy98.5780.00098.9182009.04.01 11:5299.113cancelled
 101118cancelled
436900732009.04.01 11:52buy stop0.09usdjpy99.3580.00099.6982009.04.01 11:5599.085cancelled
 101118cancelled
435300972009.03.31 15:03buy0.08usdjpy98.4080.00098.5782009.03.31 16:5898.5780.000.000.0013.80
 101118USDJPY-15min[tp]
435300822009.03.31 14:39buy0.08gbpusd1.431800.000001.434102009.03.31 16:581.434100.000.000.0018.40
 101114GBPUSD-1h[tp]
435526102009.03.31 17:54buy0.08gbpusd1.430800.000001.433102009.04.01 03:331.433100.000.000.0418.40
 101114GBPUSD-1h[tp]
435712792009.03.31 19:58buy0.13usdjpy99.0180.00099.1882009.04.01 01:5099.1880.000.000.0722.28
 101118USDJPY-15min[tp]
436374112009.04.01 04:41buy0.13usdjpy98.7480.00098.9182009.04.01 08:4198.9180.000.000.0022.34
 101118USDJPY-15min[tp]
435300992009.03.31 15:02buy0.08eurjpy131.0880.000131.3882009.03.31 17:12131.3880.000.000.0024.24
 101110EURJPY-15min[tp]
435556692009.03.31 17:12buy0.09eurjpy131.3880.000131.6882009.04.01 01:54131.6880.000.00-0.0927.20
 101110EURJPY-15min[tp]
435525512009.03.31 17:01buy0.08usdjpy98.8480.00099.1882009.03.31 18:5299.1880.000.000.0027.42
 101118USDJPY-15min[tp]
436614722009.04.01 09:18buy0.09usdjpy98.7480.00099.0882009.04.01 11:5299.0880.000.000.0030.88
 101118USDJPY-15min[tp]
435413152009.03.31 15:58buy0.11usdjpy98.2380.00098.5782009.03.31 16:5898.5780.000.000.0037.94
 101118USDJPY-15min[tp]
436365222009.04.01 04:24buy0.13eurjpy130.4880.000130.7882009.04.01 11:49130.7880.000.000.0039.40
 101110EURJPY-15min[tp]
436338662009.04.01 03:46sell0.09gbpusd1.432400.000001.427802009.04.01 07:171.427800.000.000.0041.40
 101114GBPUSD-15min[tp]
436256012009.04.01 02:56buy0.13usdjpy98.8480.00099.1882009.04.01 03:2599.1880.000.000.0044.56
 101118USDJPY-15min[tp]
435377782009.03.31 15:43buy0.11gbpusd1.429500.000001.434102009.03.31 16:581.434100.000.000.0050.60
 101114GBPUSD-1h[tp]
435659692009.04.01 02:57buy0.11gbpusd1.428500.000001.433102009.04.01 03:331.433100.000.000.0050.60
 101114GBPUSD-1h[tp]
435783962009.03.31 23:10buy0.18usdjpy98.8480.00099.1882009.04.01 01:5099.1880.000.000.0961.70
 101118USDJPY-15min[tp]
436429132009.04.01 05:41buy0.18usdjpy98.5780.00098.9182009.04.01 08:4198.9180.000.000.0061.87
 101118USDJPY-15min[tp]
435412022009.03.31 16:11buy0.11eurjpy130.7880.000131.3882009.03.31 17:12131.3880.000.000.0066.68
 101110EURJPY-15min[tp]
435610822009.03.31 23:07buy0.13eurjpy131.0880.000131.6882009.04.01 01:54131.6880.000.00-0.1378.58
 101110EURJPY-15min[tp]
436260852009.04.01 02:54buy0.13eurjpy130.4880.000131.0882009.04.01 03:25131.0880.000.000.0078.63
 101110EURJPY-15min[tp]
436418802009.04.01 06:06buy0.18eurjpy130.1880.000130.7882009.04.01 11:49130.7880.000.000.00109.10
 101110EURJPY-15min[tp]
430261572009.03.26 18:06balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 0.07 772.38
Closed P/L: 772.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
435301012009.03.31 14:39buy0.08eurusd1.332680.000001.32668 1.322870.000.000.09-78.48
 101111EURUSD-15min
435378322009.03.31 15:24buy0.11eurusd1.330680.000001.32668 1.322870.000.000.12-85.91
 101111EURUSD-15min
435451712009.03.31 16:49buy0.15eurusd1.328680.000001.32668 1.322870.000.000.17-87.15
 101111EURUSD-15min
435583422009.03.31 17:44buy0.21eurusd1.326680.000001.32668 1.322870.000.000.23-80.01
 101111EURUSD-15min
435646392009.04.01 02:04buy0.29eurusd1.322680.000001.32668 1.322870.000.000.005.51
 101111EURUSD-15min
436264782009.04.01 02:54buy0.41eurusd1.318680.000001.32668 1.322870.000.000.00171.79
 101111EURUSD-15min
436512662009.04.01 08:08sell0.09gbpusd1.430500.000001.43510 1.439800.000.000.00-83.70
 101114GBPUSD-1h
436620162009.04.01 09:04sell0.13gbpusd1.432800.000001.43510 1.439800.000.000.00-91.00
 101114GBPUSD-1h
436700072009.04.01 09:58sell0.18gbpusd1.435100.000001.43510 1.439800.000.000.00-84.60
 101114GBPUSD-1h
436789612009.04.01 11:49sell0.25gbpusd1.439700.000001.43510 1.439800.000.000.00-2.50
 101114GBPUSD-1h
436901032009.04.01 11:55buy0.09usdjpy99.0880.00099.428 99.0950.000.000.000.64
 101118USDJPY-15min
  0.00 0.00 0.61 -415.41
 Floating P/L: -414.80
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
436337002009.04.01 03:35buy limit0.57eurusd1.314680.000001.32268 1.32305EURUSD-15min
 101111EURUSD-15min
436894002009.04.01 11:49buy stop0.09eurjpy131.1880.000131.788 131.134EURJPY-15min
 101110EURJPY-15min
436894052009.04.01 11:49buy limit0.09eurjpy130.7880.000131.388 131.134EURJPY-15min
 101110EURJPY-15min
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 772.45 Floating P/L: -414.80 Margin: 535.68
Balance: 10 772.45 Equity: 10 357.65 Free Margin: 9 821.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 926.00 Gross Loss: 153.55 Total Net Profit: 772.45
Profit Factor: 6.03 Expected Payoff: 28.61  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 69.87 (0.67%) Relative Drawdown: 0.67% (69.87)
 
Total Trades: 27 Short Positions (won %): 1 (100.00%) Long Positions (won %): 26 (76.92%)
Profit Trades (% of total): 21 (77.78%) Loss trades (% of total): 6 (22.22%)
Largest profit trade: 109.10 loss trade: -54.44
Average profit trade: 44.10 loss trade: -25.59
Maximum consecutive wins ($): 7 (239.08) consecutive losses ($): 2 (-69.87)
Maximal consecutive profit (count): 239.08 (7) consecutive loss (count): -69.87 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2