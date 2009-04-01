|Account: 698461
|Name: Easy-E-Z
|Currency: USD
|2009 April 1, 11:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|43615408
|2009.04.01 01:59
|buy
|0.09
|eurjpy
|131.688
|0.000
|131.088
|2009.04.01 03:25
|131.088
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.44
|101110
|EURJPY-15min[tp]
|43632393
|2009.04.01 03:30
|buy
|0.09
|eurjpy
|131.088
|0.000
|130.788
|2009.04.01 11:49
|130.788
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.27
|101110
|EURJPY-15min[tp]
|43552593
|2009.03.31 20:52
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.43630
|0.00000
|1.43310
|2009.04.01 03:33
|1.43310
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.60
|101114
|GBPUSD-1h[tp]
|43632380
|2009.04.01 03:36
|buy
|0.09
|usdjpy
|99.088
|0.000
|98.918
|2009.04.01 08:41
|98.918
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.47
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43567204
|2009.03.31 18:54
|buy
|0.09
|usdjpy
|99.358
|0.000
|99.188
|2009.04.01 01:50
|99.188
|0.00
|0.00
|0.05
|-15.43
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43614858
|2009.04.01 01:55
|buy
|0.09
|usdjpy
|99.358
|0.000
|99.188
|2009.04.01 03:25
|99.188
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.43
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43530090
|2009.03.31 14:28
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|1.42630
|0.00000
|1.43530
|2009.03.31 14:39
|1.43178
|cancelled
|101114
|cancelled
|43530092
|2009.03.31 14:28
|buy stop
|0.08
|usdjpy
|98.678
|0.000
|99.018
|2009.03.31 15:03
|98.409
|cancelled
|101118
|cancelled
|43530096
|2009.03.31 14:28
|buy stop
|0.08
|eurjpy
|131.488
|0.000
|132.088
|2009.03.31 15:02
|131.080
|cancelled
|101110
|cancelled
|43530105
|2009.03.31 14:28
|buy limit
|0.08
|eurusd
|1.32968
|0.00000
|1.33368
|2009.03.31 14:39
|1.33260
|cancelled
|101111
|cancelled
|43547995
|2009.03.31 16:23
|buy limit
|0.15
|gbpusd
|1.42720
|0.00000
|1.43180
|2009.03.31 16:59
|1.43447
|cancelled
|101114
|cancelled
|43549825
|2009.03.31 16:38
|buy limit
|0.15
|usdjpy
|98.068
|0.000
|98.408
|2009.03.31 16:58
|98.609
|cancelled
|101118
|cancelled
|43551772
|2009.03.31 16:56
|buy limit
|0.15
|eurjpy
|130.488
|0.000
|131.088
|2009.03.31 17:12
|131.423
|cancelled
|101110
|cancelled
|43552559
|2009.03.31 16:58
|buy limit
|0.08
|usdjpy
|98.408
|0.000
|98.748
|2009.03.31 17:04
|98.760
|cancelled
|101118
|cancelled
|43555633
|2009.03.31 17:12
|buy stop
|0.09
|eurjpy
|131.788
|0.000
|132.388
|2009.03.31 17:12
|131.461
|cancelled
|101110
|cancelled
|43559662
|2009.03.31 17:41
|buy limit
|0.11
|usdjpy
|98.678
|0.000
|99.018
|2009.03.31 18:52
|99.213
|cancelled
|101118
|cancelled
|43561395
|2009.03.31 17:54
|sell stop
|0.09
|gbpusd
|1.42780
|0.00000
|1.42320
|2009.03.31 17:54
|1.43047
|cancelled
|101114
|cancelled
|43567205
|2009.03.31 18:52
|buy limit
|0.09
|usdjpy
|99.088
|0.000
|99.428
|2009.03.31 18:54
|99.356
|cancelled
|101118
|cancelled
|43603021
|2009.03.31 23:47
|buy limit
|0.18
|eurjpy
|130.788
|0.000
|131.388
|2009.04.01 01:54
|131.727
|cancelled
|101110
|cancelled
|43604483
|2009.03.31 23:51
|buy limit
|0.25
|usdjpy
|98.678
|0.000
|99.018
|2009.04.01 01:50
|99.196
|cancelled
|101118
|cancelled
|43614865
|2009.04.01 01:50
|buy limit
|0.09
|usdjpy
|99.088
|0.000
|99.428
|2009.04.01 01:55
|99.365
|cancelled
|101118
|cancelled
|43615395
|2009.04.01 01:54
|buy stop
|0.09
|eurjpy
|132.088
|0.000
|132.688
|2009.04.01 01:59
|131.691
|cancelled
|101110
|cancelled
|43632378
|2009.04.01 03:25
|buy stop
|0.09
|usdjpy
|99.358
|0.000
|99.698
|2009.04.01 03:36
|99.087
|cancelled
|101118
|cancelled
|43632387
|2009.04.01 03:25
|buy stop
|0.09
|eurjpy
|131.488
|0.000
|132.088
|2009.04.01 03:30
|131.074
|cancelled
|101110
|cancelled
|43633573
|2009.04.01 03:33
|buy stop
|0.09
|gbpusd
|1.43630
|0.00000
|1.44530
|2009.04.01 03:46
|1.43286
|cancelled
|101114
|cancelled
|43633575
|2009.04.01 03:33
|buy limit
|0.09
|gbpusd
|1.43080
|0.00000
|1.43980
|2009.04.01 03:46
|1.43252
|cancelled
|101114
|cancelled
|43633607
|2009.04.01 03:33
|sell stop
|0.09
|gbpusd
|1.43010
|0.00000
|1.42550
|2009.04.01 03:46
|1.43256
|cancelled
|101114
|cancelled
|43638488
|2009.04.01 04:26
|sell limit
|0.13
|gbpusd
|1.43470
|0.00000
|1.43010
|2009.04.01 07:17
|1.42747
|cancelled
|101114
|cancelled
|43648055
|2009.04.01 06:21
|buy limit
|0.25
|usdjpy
|98.408
|0.000
|98.748
|2009.04.01 08:41
|98.935
|cancelled
|101118
|cancelled
|43649353
|2009.04.01 06:46
|buy limit
|0.25
|eurjpy
|129.888
|0.000
|130.488
|2009.04.01 11:49
|130.818
|cancelled
|101110
|cancelled
|43651193
|2009.04.01 07:17
|sell stop
|0.09
|gbpusd
|1.42600
|0.00000
|1.41700
|2009.04.01 08:08
|1.43050
|cancelled
|101114
|cancelled
|43657750
|2009.04.01 08:07
|buy stop
|0.09
|gbpusd
|1.43180
|0.00000
|1.44080
|2009.04.01 08:08
|1.43100
|cancelled
|101114
|cancelled
|43657757
|2009.04.01 08:07
|buy limit
|0.09
|gbpusd
|1.42630
|0.00000
|1.43530
|2009.04.01 08:08
|1.43080
|cancelled
|101114
|cancelled
|43661453
|2009.04.01 08:41
|buy stop
|0.09
|usdjpy
|99.188
|0.000
|99.528
|2009.04.01 09:18
|98.749
|cancelled
|101118
|cancelled
|43664084
|2009.04.01 09:05
|sell limit
|0.09
|usdjpy
|98.890
|0.000
|98.550
|2009.04.01 09:18
|98.718
|cancelled
|101118
|cancelled
|43664091
|2009.04.01 09:05
|sell stop
|0.09
|usdjpy
|98.550
|0.000
|98.210
|2009.04.01 09:18
|98.718
|cancelled
|101118
|cancelled
|43671678
|2009.04.01 09:58
|buy limit
|0.13
|usdjpy
|98.578
|0.000
|98.918
|2009.04.01 11:52
|99.113
|cancelled
|101118
|cancelled
|43690073
|2009.04.01 11:52
|buy stop
|0.09
|usdjpy
|99.358
|0.000
|99.698
|2009.04.01 11:55
|99.085
|cancelled
|101118
|cancelled
|43530097
|2009.03.31 15:03
|buy
|0.08
|usdjpy
|98.408
|0.000
|98.578
|2009.03.31 16:58
|98.578
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43530082
|2009.03.31 14:39
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.43180
|0.00000
|1.43410
|2009.03.31 16:58
|1.43410
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|101114
|GBPUSD-1h[tp]
|43552610
|2009.03.31 17:54
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.43080
|0.00000
|1.43310
|2009.04.01 03:33
|1.43310
|0.00
|0.00
|0.04
|18.40
|101114
|GBPUSD-1h[tp]
|43571279
|2009.03.31 19:58
|buy
|0.13
|usdjpy
|99.018
|0.000
|99.188
|2009.04.01 01:50
|99.188
|0.00
|0.00
|0.07
|22.28
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43637411
|2009.04.01 04:41
|buy
|0.13
|usdjpy
|98.748
|0.000
|98.918
|2009.04.01 08:41
|98.918
|0.00
|0.00
|0.00
|22.34
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43530099
|2009.03.31 15:02
|buy
|0.08
|eurjpy
|131.088
|0.000
|131.388
|2009.03.31 17:12
|131.388
|0.00
|0.00
|0.00
|24.24
|101110
|EURJPY-15min[tp]
|43555669
|2009.03.31 17:12
|buy
|0.09
|eurjpy
|131.388
|0.000
|131.688
|2009.04.01 01:54
|131.688
|0.00
|0.00
|-0.09
|27.20
|101110
|EURJPY-15min[tp]
|43552551
|2009.03.31 17:01
|buy
|0.08
|usdjpy
|98.848
|0.000
|99.188
|2009.03.31 18:52
|99.188
|0.00
|0.00
|0.00
|27.42
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43661472
|2009.04.01 09:18
|buy
|0.09
|usdjpy
|98.748
|0.000
|99.088
|2009.04.01 11:52
|99.088
|0.00
|0.00
|0.00
|30.88
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43541315
|2009.03.31 15:58
|buy
|0.11
|usdjpy
|98.238
|0.000
|98.578
|2009.03.31 16:58
|98.578
|0.00
|0.00
|0.00
|37.94
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43636522
|2009.04.01 04:24
|buy
|0.13
|eurjpy
|130.488
|0.000
|130.788
|2009.04.01 11:49
|130.788
|0.00
|0.00
|0.00
|39.40
|101110
|EURJPY-15min[tp]
|43633866
|2009.04.01 03:46
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.43240
|0.00000
|1.42780
|2009.04.01 07:17
|1.42780
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|101114
|GBPUSD-15min[tp]
|43625601
|2009.04.01 02:56
|buy
|0.13
|usdjpy
|98.848
|0.000
|99.188
|2009.04.01 03:25
|99.188
|0.00
|0.00
|0.00
|44.56
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43537778
|2009.03.31 15:43
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.42950
|0.00000
|1.43410
|2009.03.31 16:58
|1.43410
|0.00
|0.00
|0.00
|50.60
|101114
|GBPUSD-1h[tp]
|43565969
|2009.04.01 02:57
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.42850
|0.00000
|1.43310
|2009.04.01 03:33
|1.43310
|0.00
|0.00
|0.00
|50.60
|101114
|GBPUSD-1h[tp]
|43578396
|2009.03.31 23:10
|buy
|0.18
|usdjpy
|98.848
|0.000
|99.188
|2009.04.01 01:50
|99.188
|0.00
|0.00
|0.09
|61.70
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43642913
|2009.04.01 05:41
|buy
|0.18
|usdjpy
|98.578
|0.000
|98.918
|2009.04.01 08:41
|98.918
|0.00
|0.00
|0.00
|61.87
|101118
|USDJPY-15min[tp]
|43541202
|2009.03.31 16:11
|buy
|0.11
|eurjpy
|130.788
|0.000
|131.388
|2009.03.31 17:12
|131.388
|0.00
|0.00
|0.00
|66.68
|101110
|EURJPY-15min[tp]
|43561082
|2009.03.31 23:07
|buy
|0.13
|eurjpy
|131.088
|0.000
|131.688
|2009.04.01 01:54
|131.688
|0.00
|0.00
|-0.13
|78.58
|101110
|EURJPY-15min[tp]
|43626085
|2009.04.01 02:54
|buy
|0.13
|eurjpy
|130.488
|0.000
|131.088
|2009.04.01 03:25
|131.088
|0.00
|0.00
|0.00
|78.63
|101110
|EURJPY-15min[tp]
|43641880
|2009.04.01 06:06
|buy
|0.18
|eurjpy
|130.188
|0.000
|130.788
|2009.04.01 11:49
|130.788
|0.00
|0.00
|0.00
|109.10
|101110
|EURJPY-15min[tp]
|43026157
|2009.03.26 18:06
|balance
|Deposit
|10 000.00
|0.00
|0.00
|0.07
|772.38
|Closed P/L:
|772.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|43530101
|2009.03.31 14:39
|buy
|0.08
|eurusd
|1.33268
|0.00000
|1.32668
|1.32287
|0.00
|0.00
|0.09
|-78.48
|101111
|EURUSD-15min
|43537832
|2009.03.31 15:24
|buy
|0.11
|eurusd
|1.33068
|0.00000
|1.32668
|1.32287
|0.00
|0.00
|0.12
|-85.91
|101111
|EURUSD-15min
|43545171
|2009.03.31 16:49
|buy
|0.15
|eurusd
|1.32868
|0.00000
|1.32668
|1.32287
|0.00
|0.00
|0.17
|-87.15
|101111
|EURUSD-15min
|43558342
|2009.03.31 17:44
|buy
|0.21
|eurusd
|1.32668
|0.00000
|1.32668
|1.32287
|0.00
|0.00
|0.23
|-80.01
|101111
|EURUSD-15min
|43564639
|2009.04.01 02:04
|buy
|0.29
|eurusd
|1.32268
|0.00000
|1.32668
|1.32287
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|101111
|EURUSD-15min
|43626478
|2009.04.01 02:54
|buy
|0.41
|eurusd
|1.31868
|0.00000
|1.32668
|1.32287
|0.00
|0.00
|0.00
|171.79
|101111
|EURUSD-15min
|43651266
|2009.04.01 08:08
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.43050
|0.00000
|1.43510
|1.43980
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.70
|101114
|GBPUSD-1h
|43662016
|2009.04.01 09:04
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.43280
|0.00000
|1.43510
|1.43980
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|101114
|GBPUSD-1h
|43670007
|2009.04.01 09:58
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.43510
|0.00000
|1.43510
|1.43980
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.60
|101114
|GBPUSD-1h
|43678961
|2009.04.01 11:49
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.43970
|0.00000
|1.43510
|1.43980
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|101114
|GBPUSD-1h
|43690103
|2009.04.01 11:55
|buy
|0.09
|usdjpy
|99.088
|0.000
|99.428
|99.095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|101118
|USDJPY-15min
|0.00
|0.00
|0.61
|-415.41
|Floating P/L:
|-414.80
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|43633700
|2009.04.01 03:35
|buy limit
|0.57
|eurusd
|1.31468
|0.00000
|1.32268
|1.32305
|EURUSD-15min
|101111
|EURUSD-15min
|43689400
|2009.04.01 11:49
|buy stop
|0.09
|eurjpy
|131.188
|0.000
|131.788
|131.134
|EURJPY-15min
|101110
|EURJPY-15min
|43689405
|2009.04.01 11:49
|buy limit
|0.09
|eurjpy
|130.788
|0.000
|131.388
|131.134
|EURJPY-15min
|101110
|EURJPY-15min
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|772.45
|Floating P/L:
|-414.80
|Margin:
|535.68
|Balance:
|10 772.45
|Equity:
|10 357.65
|Free Margin:
|9 821.97
|Details:
|Gross Profit:
|926.00
|Gross Loss:
|153.55
|Total Net Profit:
|772.45
|Profit Factor:
|6.03
|Expected Payoff:
|28.61
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|69.87 (0.67%)
|Relative Drawdown:
|0.67% (69.87)
|Total Trades:
|27
|Short Positions (won %):
|1 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|26 (76.92%)
|Profit Trades (% of total):
|21 (77.78%)
|Loss trades (% of total):
|6 (22.22%)
|Largest
|profit trade:
|109.10
|loss trade:
|-54.44
|Average
|profit trade:
|44.10
|loss trade:
|-25.59
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (239.08)
|consecutive losses ($):
|2 (-69.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|239.08 (7)
|consecutive loss (count):
|-69.87 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2