InstaTrade Corporation

Account: 160582 Name: Your Lucky EURGBP rdb v1a Currency: USD 2009 February 27, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
39749032008.12.27 23:53balanceDeposit10 000.00
41574782009.01.06 00:55sell8.00eurgbp0.92780.93230.00002009.01.06 01:560.92740.000.000.0047.09
41574962009.01.06 00:55sell7.10eurgbp0.92780.93230.00002009.01.06 01:560.92740.000.000.0041.79
41585412009.01.06 02:00buy8.07eurgbp0.92660.92210.00002009.01.06 02:070.92730.000.000.0082.95
41585452009.01.06 02:00buy7.15eurgbp0.92650.92200.00002009.01.06 02:070.92730.000.000.0084.00
41587872009.01.06 02:08sell8.20eurgbp0.92730.93180.00002009.01.06 02:120.92660.000.000.0084.39
41588012009.01.06 02:09sell7.28eurgbp0.92730.93180.00002009.01.06 02:120.92660.000.000.0074.92
41588422009.01.06 02:12buy8.33eurgbp0.92660.92210.00002009.01.06 02:190.92740.000.000.0097.85
41588962009.01.06 02:16buy7.40eurgbp0.92660.92210.00002009.01.06 02:190.92740.000.000.0086.93
41591562009.01.06 02:28sell8.48eurgbp0.92780.93230.00002009.01.06 02:360.92740.000.000.0049.81
41591622009.01.06 02:29sell7.53eurgbp0.92780.93230.00002009.01.06 02:390.92700.000.000.0088.48
41594132009.01.06 02:45buy8.59eurgbp0.92650.92200.00002009.01.06 04:040.92690.000.000.0050.39
41594242009.01.06 02:45buy7.63eurgbp0.92650.92200.00002009.01.06 04:040.92690.000.000.0044.75
41606972009.01.06 04:20buy8.67eurgbp0.92660.92210.00002009.01.06 04:340.92730.000.000.0088.97
41607912009.01.06 04:30sell7.77eurgbp0.92700.93150.00002009.01.06 06:490.92660.000.000.0045.41
41608542009.01.06 04:34sell7.81eurgbp0.92760.93210.00002009.01.06 06:440.92700.000.000.0068.41
41983042009.01.06 22:00buy8.83eurgbp0.90400.89950.00002009.01.06 22:140.90480.000.000.00105.60
41983262009.01.06 22:00buy7.83eurgbp0.90390.89940.00002009.01.06 22:080.90460.000.000.0081.85
42007592009.01.07 00:00sell8.98eurgbp0.90710.91160.00002009.01.07 00:060.90670.000.000.0053.63
42008042009.01.07 00:00sell7.97eurgbp0.90710.91160.00002009.01.07 00:260.90620.000.000.00106.92
42009942009.01.07 00:09sell8.11eurgbp0.90730.91180.00002009.01.07 00:260.90640.000.000.00108.79
42015432009.01.07 00:32sell9.19eurgbp0.90710.91160.00002009.01.07 00:390.90650.000.000.0082.11
42015472009.01.07 00:32sell8.17eurgbp0.90710.91160.00002009.01.07 00:410.90620.000.000.00109.55
42022972009.01.07 01:00sell9.35eurgbp0.90620.91070.00002009.01.07 01:030.90550.000.000.0097.67
42023022009.01.07 01:00sell8.30eurgbp0.90620.91070.00002009.01.07 01:030.90550.000.000.0086.70
42023762009.01.07 01:05sell9.50eurgbp0.90610.91060.00002009.01.07 01:330.90550.000.000.0085.03
42023802009.01.07 01:05sell8.43eurgbp0.90610.91060.00002009.01.07 02:210.90580.000.000.0037.69
42027572009.01.07 01:33buy8.72eurgbp0.90540.90090.00002009.01.07 01:380.90610.000.000.0090.95
42029162009.01.07 01:39buy8.73eurgbp0.90600.90150.00002009.01.07 02:360.90670.000.000.0091.02
42037132009.01.07 02:31sell8.74eurgbp0.90620.91070.00002009.01.07 02:520.90540.000.000.00104.21
42038022009.01.07 02:36sell8.72eurgbp0.90660.91110.00002009.01.07 02:440.90580.000.000.00104.06
42041632009.01.07 02:48buy8.95eurgbp0.90550.90100.00002009.01.07 04:000.90590.000.000.0053.27
42042462009.01.07 02:53buy8.91eurgbp0.90550.90100.00002009.01.07 04:130.90570.000.000.0026.52
42059392009.01.07 04:18sell9.97eurgbp0.90600.91050.00002009.01.07 04:470.90540.000.000.0089.05
42059582009.01.07 04:19sell8.86eurgbp0.90600.91050.00002009.01.07 07:520.90610.000.000.00-13.21
42064442009.01.07 04:57sell9.04eurgbp0.90610.91060.00002009.01.07 07:540.90600.000.000.0013.48
42375902009.01.07 22:01buy10.04eurgbp0.89970.89520.00002009.01.07 22:140.90050.000.000.00121.33
42380262009.01.07 22:14sell9.05eurgbp0.90050.90500.00002009.01.08 06:000.90340.000.00-18.45-395.17
42380362009.01.07 22:14sell9.12eurgbp0.90050.90500.00002009.01.08 06:000.90350.000.00-18.59-411.96
42787272009.01.08 22:00buy9.46eurgbp0.90140.89690.00002009.01.09 06:010.89870.000.006.47-387.78
42787392009.01.08 22:00buy8.39eurgbp0.90150.89690.00002009.01.09 06:000.89890.000.005.74-331.15
43499802009.01.13 00:00sell8.90eurgbp0.90200.90650.00002009.01.13 01:260.90180.000.000.0026.39
43500902009.01.13 00:02sell7.89eurgbp0.90200.90650.00002009.01.13 01:270.90170.000.000.0035.09
43510592009.01.13 01:36buy8.95eurgbp0.90160.89710.00002009.01.13 02:260.90230.000.000.0092.51
43510622009.01.13 01:36buy7.93eurgbp0.90150.89700.00002009.01.13 02:240.90220.000.000.0081.98
43519832009.01.13 02:24sell8.11eurgbp0.90210.90660.00002009.01.13 05:350.90210.000.000.000.00
43520262009.01.13 02:26sell8.16eurgbp0.90210.90670.00002009.01.13 06:070.90220.000.000.00-12.05
43538932009.01.13 05:41sell8.16eurgbp0.90220.90670.00002009.01.13 06:430.90190.000.000.0036.15
43833622009.01.13 22:00sell9.11eurgbp0.90900.91360.00002009.01.13 22:230.90830.000.000.0092.51
43835462009.01.13 22:10sell8.10eurgbp0.90910.91360.00002009.01.13 22:230.90830.000.000.0094.01
43838502009.01.13 22:28sell9.25eurgbp0.90910.91360.00002009.01.14 00:080.90870.000.00-6.0453.68
43838532009.01.13 22:29sell8.25eurgbp0.90910.91360.00002009.01.14 00:090.90870.000.00-5.3847.88
43858062009.01.14 00:08buy8.46eurgbp0.90870.90420.00002009.01.14 00:190.90950.000.000.0098.11
43859002009.01.14 00:09buy8.41eurgbp0.90870.90420.00002009.01.14 00:190.90950.000.000.0097.54
43860992009.01.14 00:19buy9.48eurgbp0.90920.90470.00002009.01.14 01:570.90950.000.000.0041.27
43861042009.01.14 00:20buy8.44eurgbp0.90910.90460.00002009.01.14 01:570.90940.000.000.0036.74
43876472009.01.14 02:06sell9.55eurgbp0.90980.91430.00002009.01.14 03:090.90950.000.000.0041.72
43876492009.01.14 02:06sell8.48eurgbp0.90980.91430.00002009.01.14 03:090.90950.000.000.0037.05
43889802009.01.14 03:09buy8.71eurgbp0.90950.90500.00002009.01.14 05:150.90980.000.000.0038.11
43889842009.01.14 03:09buy8.64eurgbp0.90950.90500.00002009.01.14 05:150.90970.000.000.0025.21
43912712009.01.14 05:15sell8.75eurgbp0.90980.91430.00002009.01.14 09:190.91020.000.000.00-51.03
43912732009.01.14 05:15sell8.67eurgbp0.90970.91440.00002009.01.14 06:300.91240.000.000.00-340.60
44260392009.01.14 22:04buy9.35eurgbp0.90220.89770.00002009.01.14 22:320.90290.000.000.0095.41
44260492009.01.14 22:04buy8.29eurgbp0.90200.89750.00002009.01.14 22:270.90270.000.000.0084.60
44268302009.01.14 22:27sell8.49eurgbp0.90270.90720.00002009.01.15 00:070.90240.000.00-16.7337.22
44269462009.01.14 22:32sell8.54eurgbp0.90280.90730.00002009.01.15 00:070.90250.000.00-16.8337.43
44296852009.01.15 00:07buy8.62eurgbp0.90250.89800.00002009.01.15 01:070.90280.000.000.0037.73
44297052009.01.15 00:07buy8.55eurgbp0.90250.89790.00002009.01.15 01:100.90280.000.000.0037.42
44311612009.01.15 01:16buy9.58eurgbp0.90240.89790.00002009.01.15 01:320.90300.000.000.0083.84
44311682009.01.15 01:17buy8.52eurgbp0.90240.89790.00002009.01.15 01:330.90320.000.000.0099.42
44313232009.01.15 01:32sell8.80eurgbp0.90290.90740.00002009.01.15 03:030.90260.000.000.0038.47
44313722009.01.15 01:33sell8.71eurgbp0.90330.90780.00002009.01.15 01:350.90270.000.000.0076.33
44315282009.01.15 01:41sell8.82eurgbp0.90280.90730.00002009.01.15 04:310.90260.000.000.0025.77
44343832009.01.15 03:03buy8.91eurgbp0.90260.89810.00002009.01.15 03:130.90330.000.000.0090.82
44345682009.01.15 03:13sell8.86eurgbp0.90330.90780.00002009.01.15 04:280.90300.000.000.0038.80
44359032009.01.15 04:28buy8.99eurgbp0.90280.89830.00002009.01.15 08:280.90250.000.000.00-39.41
44359992009.01.15 04:31buy8.93eurgbp0.90260.89810.00002009.01.15 08:040.90250.000.000.00-13.03
44953412009.01.15 22:02buy9.90eurgbp0.89810.89360.00002009.01.16 03:530.89360.000.006.50-657.55
44953472009.01.15 22:02buy8.80eurgbp0.89790.89340.00002009.01.16 03:530.89340.000.005.78-584.69
45924792009.01.19 23:03sell8.92eurgbp0.90680.91130.00002009.01.19 23:340.90620.000.000.0077.39
45925122009.01.19 23:06sell7.93eurgbp0.90680.91130.00002009.01.19 23:340.90610.000.000.0080.27
45929712009.01.19 23:34buy8.21eurgbp0.90620.90170.00002009.01.20 00:060.90700.000.005.3294.61
45929962009.01.19 23:34buy8.13eurgbp0.90610.90160.00002009.01.20 00:030.90680.000.005.2782.02
45937132009.01.20 00:03sell8.31eurgbp0.90670.91120.00002009.01.20 00:120.91120.000.000.00-537.70
45937722009.01.20 00:06sell8.24eurgbp0.90710.91160.00002009.01.20 02:290.91160.000.000.00-531.46
45944482009.01.20 00:35sell7.78eurgbp0.90790.91240.00002009.01.20 01:450.90760.000.000.0033.68
45954502009.01.20 01:45buy7.88eurgbp0.90760.90310.00002009.01.20 02:130.90830.000.000.0079.42
45959332009.01.20 02:13sell7.84eurgbp0.90820.91270.00002009.01.20 04:000.91270.000.000.00-503.94
46375032009.01.20 22:02sell8.03eurgbp0.92630.93080.00002009.01.20 22:220.92580.000.000.0055.91
46375102009.01.20 22:02sell7.17eurgbp0.92630.93080.00002009.01.20 22:220.92580.000.000.0049.93
46387012009.01.20 22:24sell8.11eurgbp0.92630.93080.00002009.01.20 22:270.92560.000.000.0079.16
46407932009.01.20 22:57sell8.18eurgbp0.92630.93080.00002009.01.20 22:590.92560.000.000.0079.72
46408012009.01.20 22:58sell7.31eurgbp0.92630.93080.00002009.01.20 22:590.92560.000.000.0071.23
46412512009.01.20 23:04sell8.30eurgbp0.92620.93070.00002009.01.20 23:060.92560.000.000.0069.24
46412572009.01.20 23:04sell7.41eurgbp0.92620.93070.00002009.01.20 23:060.92540.000.000.0082.43
46417302009.01.20 23:13sell8.42eurgbp0.92620.93070.00002009.01.21 00:050.93070.000.00-5.30-524.20
46417432009.01.20 23:13sell7.52eurgbp0.92620.93070.00002009.01.21 00:050.93070.000.00-4.74-468.17
46445452009.01.21 00:17sell7.62eurgbp0.92800.93250.00002009.01.21 00:560.92740.000.000.0063.39
46445992009.01.21 00:18sell6.81eurgbp0.92790.93250.00002009.01.21 01:160.92710.000.000.0075.55
46462932009.01.21 01:01buy7.02eurgbp0.92720.92270.00002009.01.21 01:260.92800.000.000.0077.90
46464522009.01.21 01:16buy6.98eurgbp0.92720.92270.00002009.01.21 01:260.92790.000.000.0067.78
46474112009.01.21 02:02buy7.84eurgbp0.92870.92420.00002009.01.21 02:520.92930.000.000.0065.31
46474222009.01.21 02:03buy7.01eurgbp0.92890.92420.00002009.01.21 05:140.92900.000.000.009.80
46489972009.01.21 02:52sell7.20eurgbp0.92920.93370.00002009.01.21 02:590.92850.000.000.0069.94
46493202009.01.21 03:02sell7.18eurgbp0.92830.93280.00002009.01.21 03:530.92760.000.000.0069.93
46499312009.01.21 03:53buy7.17eurgbp0.92770.92320.00002009.01.21 05:030.92800.000.000.0030.05
46519302009.01.21 05:03sell7.26eurgbp0.92830.93280.00002009.01.21 08:120.92830.000.000.000.00
46521882009.01.21 05:14sell7.21eurgbp0.92900.93350.00002009.01.21 05:170.92830.000.000.0070.75
46524472009.01.21 05:18sell7.32eurgbp0.92830.93280.00002009.01.21 08:120.92820.000.000.0010.24
46999232009.01.21 23:30sell8.10eurgbp0.93340.93790.00002009.01.21 23:320.93270.000.000.0079.54
46999332009.01.21 23:30sell7.22eurgbp0.93350.93800.00002009.01.21 23:320.93280.000.000.0070.90
47002292009.01.21 23:33sell8.22eurgbp0.93320.93770.00002009.01.22 00:340.93290.000.00-15.5434.47
47003242009.01.21 23:34sell7.32eurgbp0.93320.93770.00002009.01.22 00:340.93280.000.00-13.8340.94
47029242009.01.22 00:36sell8.26eurgbp0.93240.93700.00002009.01.22 01:260.93700.000.000.00-527.53
47029332009.01.22 00:36sell7.34eurgbp0.93250.93700.00002009.01.22 01:260.93700.000.000.00-458.59
47056912009.01.22 01:26sell7.47eurgbp0.93650.94100.00002009.01.22 01:290.93600.000.000.0051.94
47056992009.01.22 01:26sell6.66eurgbp0.93640.94090.00002009.01.22 02:210.93570.000.000.0064.68
47060332009.01.22 01:41sell6.80eurgbp0.93620.94070.00002009.01.22 02:210.93540.000.000.0075.50
47084382009.01.22 03:01sell7.63eurgbp0.93450.93900.00002009.01.22 03:200.93390.000.000.0063.58
47084392009.01.22 03:01sell6.79eurgbp0.93440.93900.00002009.01.22 03:200.93350.000.000.0084.84
47087292009.01.22 03:20buy7.03eurgbp0.93370.92920.00002009.01.22 03:420.93440.000.000.0068.29
47087472009.01.22 03:20buy6.95eurgbp0.93340.92890.00002009.01.22 03:210.93410.000.000.0067.48
47088962009.01.22 03:24buy7.05eurgbp0.93390.92940.00002009.01.22 03:430.93460.000.000.0068.50
47092572009.01.22 03:42sell7.17eurgbp0.93450.93900.00002009.01.22 03:500.93380.000.000.0069.91
47092822009.01.22 03:43sell7.12eurgbp0.93460.93910.00002009.01.22 03:500.93390.000.000.0069.42
47096032009.01.22 03:50buy7.28eurgbp0.93380.92930.00002009.01.22 03:510.93460.000.000.0081.04
47096162009.01.22 03:50buy7.21eurgbp0.93360.92910.00002009.01.22 03:500.93430.000.000.0070.25
47096932009.01.22 03:51buy8.14eurgbp0.93460.93010.00002009.01.22 06:130.93480.000.000.0022.68
47096952009.01.22 03:51buy7.25eurgbp0.93460.93010.00002009.01.22 06:130.93470.000.000.0010.10
47458452009.01.22 22:00sell8.17eurgbp0.93800.94250.00002009.01.22 22:040.93740.000.000.0068.03
47458542009.01.22 22:00sell7.27eurgbp0.93800.94250.00002009.01.22 22:040.93720.000.000.0080.75
47462302009.01.22 22:13buy8.29eurgbp0.93660.93210.00002009.01.22 23:020.93720.000.000.0069.04
47462362009.01.22 22:13buy7.37eurgbp0.93650.93200.00002009.01.22 22:470.93720.000.000.0071.70
47470132009.01.22 22:48buy7.45eurgbp0.93680.93230.00002009.01.22 23:200.93760.000.000.0082.60
47473752009.01.22 23:03sell7.66eurgbp0.93730.94180.00002009.01.23 00:040.93700.000.00-4.7931.91
47477352009.01.22 23:20sell7.61eurgbp0.93750.94200.00002009.01.23 00:540.93710.000.00-4.7642.27
47483072009.01.23 00:08sell7.67eurgbp0.93730.94180.00002009.01.23 01:110.93700.000.000.0031.96
47489672009.01.23 00:55sell7.68eurgbp0.93730.94180.00002009.01.23 02:000.93700.000.000.0031.99
47492642009.01.23 01:21sell7.71eurgbp0.93720.94170.00002009.01.23 04:080.94170.000.000.00-478.31
47496772009.01.23 02:00buy7.78eurgbp0.93700.93250.00002009.01.23 02:260.93760.000.000.0064.74
47500152009.01.23 02:26sell7.73eurgbp0.93770.94220.00002009.01.23 06:350.94060.000.000.00-308.46
48413712009.01.26 23:02buy7.99eurgbp0.94300.93850.00002009.01.27 00:110.94360.000.005.0367.07
48413812009.01.26 23:02buy7.11eurgbp0.94310.93860.00002009.01.27 00:110.94340.000.004.4829.84
48426562009.01.27 00:11sell7.34eurgbp0.94360.94810.00002009.01.27 00:230.94290.000.000.0072.12
48426772009.01.27 00:11sell7.28eurgbp0.94340.94790.00002009.01.27 00:230.94260.000.000.0081.79
48432802009.01.27 00:23buy7.42eurgbp0.94270.93820.00002009.01.27 00:430.94360.000.000.0093.53
48433252009.01.27 00:24buy7.38eurgbp0.94280.93830.00002009.01.27 00:430.94360.000.000.0082.68
48439042009.01.27 00:43sell8.34eurgbp0.94380.94830.00002009.01.27 00:440.94310.000.000.0081.86
48439132009.01.27 00:43sell7.41eurgbp0.94390.94840.00002009.01.27 00:440.94310.000.000.0083.12
48441552009.01.27 00:57buy8.47eurgbp0.94290.93840.00002009.01.27 01:010.94340.000.000.0059.25
48441682009.01.27 00:59buy7.53eurgbp0.94290.93840.00002009.01.27 01:040.94380.000.000.0094.82
48443472009.01.27 01:04sell7.77eurgbp0.94340.94790.00002009.01.27 02:230.94310.000.000.0032.55
48443712009.01.27 01:04sell7.71eurgbp0.94360.94810.00002009.01.27 02:050.94330.000.000.0032.33
48456512009.01.27 02:08sell7.71eurgbp0.94390.94840.00002009.01.27 02:200.94320.000.000.0075.36
48466232009.01.27 03:01buy8.71eurgbp0.94310.93860.00002009.01.27 03:400.94370.000.000.0072.82
48466492009.01.27 03:03buy7.74eurgbp0.94310.93860.00002009.01.27 03:560.94390.000.000.0086.33
48472872009.01.27 03:40sell7.99eurgbp0.94360.94810.00002009.01.27 04:190.94290.000.000.0078.13
48474462009.01.27 03:56sell7.93eurgbp0.94380.94830.00002009.01.27 03:590.94310.000.000.0077.51
48476052009.01.27 04:03sell8.03eurgbp0.94340.94790.00002009.01.27 04:190.94260.000.000.0089.79
48476912009.01.27 04:19buy8.18eurgbp0.94260.93810.00002009.01.27 04:260.94340.000.000.0091.38
48477142009.01.27 04:19buy8.12eurgbp0.94260.93810.00002009.01.27 04:260.94340.000.000.0090.71
48477772009.01.27 04:26sell9.18eurgbp0.94340.94790.00002009.01.27 04:270.94280.000.000.0077.00
48477802009.01.27 04:26sell8.17eurgbp0.94330.94780.00002009.01.27 04:270.94250.000.000.0091.40
48477952009.01.27 04:27buy8.43eurgbp0.94270.93820.00002009.01.27 04:530.94350.000.000.0094.54
48478252009.01.27 04:27buy8.37eurgbp0.94260.93810.00002009.01.27 04:320.94330.000.000.0081.88
48479442009.01.27 04:32sell8.54eurgbp0.94320.94770.00002009.01.27 05:050.94240.000.000.0096.05
48487312009.01.27 04:53sell8.47eurgbp0.94350.94800.00002009.01.27 05:050.94280.000.000.0083.30
48493922009.01.27 05:05buy8.68eurgbp0.94260.93810.00002009.01.27 05:120.94350.000.000.00109.62
48494032009.01.27 05:05buy8.61eurgbp0.94240.93790.00002009.01.27 05:120.94350.000.000.00132.89
48496222009.01.27 05:12sell9.79eurgbp0.94340.94790.00002009.01.27 05:130.94280.000.000.0082.46
48496282009.01.27 05:12sell8.71eurgbp0.94330.94780.00002009.01.27 05:140.94240.000.000.00110.10
48496892009.01.27 05:14buy9.00eurgbp0.94260.93810.00002009.01.27 07:060.93970.000.000.00-366.99
48496972009.01.27 05:14buy8.91eurgbp0.94230.93780.00002009.01.27 06:000.94300.000.000.0087.44
48857162009.01.27 22:00sell9.72eurgbp0.93100.93550.00002009.01.28 00:410.93070.000.00-6.2141.36
48857182009.01.27 22:00sell8.64eurgbp0.93100.93550.00002009.01.28 00:410.93080.000.00-5.5224.51
48888442009.01.28 00:41buy8.86eurgbp0.93070.92620.00002009.01.28 01:000.93140.000.000.0087.77
48888502009.01.28 00:41buy8.79eurgbp0.93080.92630.00002009.01.28 01:000.93160.000.000.0099.49
48891392009.01.28 01:00sell8.96eurgbp0.93130.93580.00002009.01.28 01:400.93060.000.000.0089.10
48891662009.01.28 01:00sell8.90eurgbp0.93150.93600.00002009.01.28 01:160.93080.000.000.0088.41
48896382009.01.28 01:16sell8.99eurgbp0.93120.93580.00002009.01.28 01:410.93040.000.000.00102.21
48902152009.01.28 01:40buy9.16eurgbp0.93070.92620.00002009.01.28 01:590.93150.000.000.00103.93
48902682009.01.28 01:41buy9.11eurgbp0.93060.92610.00002009.01.28 01:530.93130.000.000.0090.47
48905342009.01.28 01:54sell9.30eurgbp0.93130.93580.00002009.01.28 02:540.93080.000.000.0065.88
48905952009.01.28 01:59sell9.25eurgbp0.93140.93590.00002009.01.28 02:210.93070.000.000.0092.03
48910932009.01.28 02:21buy9.43eurgbp0.93090.92640.00002009.01.28 02:300.93160.000.000.0093.73
48912272009.01.28 02:30sell9.35eurgbp0.93180.93630.00002009.01.28 02:420.93110.000.000.0092.86
48916732009.01.28 02:42buy9.57eurgbp0.93090.92640.00002009.01.28 02:560.93170.000.000.00108.34
48920602009.01.28 02:54buy9.48eurgbp0.93070.92620.00002009.01.28 02:550.93140.000.000.0093.89
48922012009.01.28 02:55sell9.70eurgbp0.93150.93600.00002009.01.28 04:380.93130.000.000.0027.59
48922352009.01.28 02:57sell9.65eurgbp0.93150.93600.00002009.01.28 04:390.93120.000.000.0041.17
48940222009.01.28 04:38buy9.76eurgbp0.93130.92680.00002009.01.28 05:010.93210.000.000.00111.03
48940292009.01.28 04:39buy9.68eurgbp0.93120.92670.00002009.01.28 04:570.93190.000.000.0096.35
48943012009.01.28 05:00sell9.87eurgbp0.93170.93620.00002009.01.28 06:000.93130.000.000.0056.13
48943242009.01.28 05:01sell9.81eurgbp0.93200.93650.00002009.01.28 05:070.93130.000.000.0097.69
48944032009.01.28 05:07buy10.02eurgbp0.93140.92690.00002009.01.28 07:050.92860.000.000.00-400.42
49304412009.01.28 22:16sell10.75eurgbp0.92370.92820.00002009.01.28 23:400.92340.000.000.0045.95
49304482009.01.28 22:16sell9.58eurgbp0.92380.92830.00002009.01.28 23:400.92350.000.000.0040.96
49326512009.01.29 00:06buy10.82eurgbp0.92380.91930.00002009.01.29 01:100.92410.000.000.0046.22
49326542009.01.29 00:06buy9.61eurgbp0.92370.91920.00002009.01.29 01:100.92400.000.000.0041.05
49342782009.01.29 01:10sell9.74eurgbp0.92400.92850.00002009.01.29 06:220.92680.000.000.00-385.62
49342882009.01.29 01:10sell9.80eurgbp0.92410.92860.00002009.01.29 01:320.92340.000.000.0097.77
49347972009.01.29 01:34sell9.89eurgbp0.92400.92850.00002009.01.29 06:220.92680.000.000.00-391.57
49791212009.01.30 00:00buy10.35eurgbp0.90630.90150.00002009.01.30 01:220.90660.000.000.0044.27
49792452009.01.30 00:03buy9.19eurgbp0.90590.90140.00002009.01.30 01:040.90630.000.000.0052.45
49801482009.01.30 01:04sell9.32eurgbp0.90630.91080.00002009.01.30 01:120.90560.000.000.0093.16
49804992009.01.30 01:17sell9.35eurgbp0.90580.91040.00002009.01.30 08:060.90610.000.000.00-39.97
49806442009.01.30 01:22sell9.42eurgbp0.90660.91110.00002009.01.30 01:260.90590.000.000.0094.15
49808652009.01.30 01:30sell9.58eurgbp0.90580.91030.00002009.01.30 08:060.90590.000.000.00-13.66
50723882009.02.02 23:00sell10.53eurgbp0.89970.90420.00002009.02.03 00:080.89940.000.00-6.7345.03
50723922009.02.02 23:00sell9.38eurgbp0.89980.90430.00002009.02.03 00:060.89950.000.00-5.9940.13
50736702009.02.03 00:08buy10.59eurgbp0.89950.89490.00002009.02.03 00:150.90020.000.000.00105.63
50738352009.02.03 00:15sell9.59eurgbp0.90020.90470.00002009.02.03 03:130.90470.000.000.00-614.23
50739462009.02.03 00:26sell9.64eurgbp0.90020.90470.00002009.02.03 03:130.90470.000.000.00-617.43
50771972009.02.03 03:13sell9.69eurgbp0.90420.90870.00002009.02.03 03:170.90360.000.000.0082.80
50772032009.02.03 03:13sell8.65eurgbp0.90410.90860.00002009.02.03 03:180.90330.000.000.0098.58
50773362009.02.03 03:18sell9.84eurgbp0.90290.90740.00002009.02.03 03:520.90220.000.000.0098.04
50773392009.02.03 03:18sell8.76eurgbp0.90300.90750.00002009.02.03 03:500.90230.000.000.0087.24
50784192009.02.03 04:00sell9.98eurgbp0.90230.90680.00002009.02.03 06:030.90530.000.000.00-426.65
50784552009.02.03 04:00sell8.89eurgbp0.90240.90690.00002009.02.03 06:030.90540.000.000.00-380.10
51274622009.02.03 22:20buy9.34eurgbp0.90200.89750.00002009.02.04 01:120.90200.000.006.050.00
51274682009.02.03 22:20buy8.31eurgbp0.90180.89730.00002009.02.03 23:250.90210.000.000.0036.04
51296552009.02.04 00:01sell8.41eurgbp0.90210.90660.00002009.02.04 00:420.90140.000.000.0085.02
51303552009.02.04 00:42buy8.34eurgbp0.90130.89680.00002009.02.04 00:460.90200.000.000.0084.18
51305392009.02.04 00:46buy8.38eurgbp0.90110.89660.00002009.02.04 00:490.90180.000.000.0084.66
51306822009.02.04 00:56sell8.60eurgbp0.90200.90650.00002009.02.04 01:570.90150.000.000.0062.08
51309362009.02.04 01:12sell8.63eurgbp0.90200.90650.00002009.02.04 02:320.90170.000.000.0037.33
51318202009.02.04 02:04sell8.69eurgbp0.90190.90640.00002009.02.04 02:530.90110.000.000.00100.12
51325582009.02.04 02:32buy8.80eurgbp0.90140.89690.00002009.02.04 03:200.90220.000.000.00101.34
51331252009.02.04 02:53buy8.75eurgbp0.90120.89670.00002009.02.04 03:090.90190.000.000.0088.11
51338762009.02.04 03:09sell8.93eurgbp0.90180.90630.00002009.02.04 06:010.90460.000.000.00-359.73
51340762009.02.04 03:20sell8.88eurgbp0.90210.90660.00002009.02.04 08:540.90490.000.000.00-358.44
51788242009.02.04 22:00sell9.31eurgbp0.88890.89340.00002009.02.04 23:010.88860.000.000.0040.40
51789542009.02.04 22:05sell8.31eurgbp0.88900.89350.00002009.02.04 23:050.88860.000.000.0048.07
51802072009.02.04 23:25sell9.38eurgbp0.88860.89320.00002009.02.05 00:520.88830.000.00-18.3640.68
51802082009.02.04 23:25sell8.38eurgbp0.88870.89320.00002009.02.05 00:520.88840.000.00-16.4036.35
51816562009.02.05 00:52buy9.42eurgbp0.88830.88380.00002009.02.05 01:160.88900.000.000.0095.22
51816912009.02.05 00:53buy8.38eurgbp0.88820.88370.00002009.02.05 01:160.88890.000.000.0084.72
51821942009.02.05 01:16sell8.56eurgbp0.88870.89320.00002009.02.05 02:250.88840.000.000.0037.08
51822132009.02.05 01:16sell8.61eurgbp0.88890.89340.00002009.02.05 02:200.88860.000.000.0037.29
51833942009.02.05 02:25buy9.62eurgbp0.88830.88380.00002009.02.05 03:050.88900.000.000.0097.01
51834092009.02.05 02:25buy8.57eurgbp0.88820.88370.00002009.02.05 03:020.88860.000.000.0049.37
51848912009.02.05 03:02sell8.71eurgbp0.88860.89310.00002009.02.05 06:380.88860.000.000.000.00
51852342009.02.05 03:05sell8.74eurgbp0.88910.89360.00002009.02.05 04:290.88880.000.000.0037.84
51874252009.02.05 04:29sell8.82eurgbp0.88870.89320.00002009.02.05 07:060.88850.000.000.0025.49
52446892009.02.05 22:00buy9.79eurgbp0.87450.87000.00002009.02.05 22:110.87520.000.000.00100.18
52447032009.02.05 22:00buy8.72eurgbp0.87440.86990.00002009.02.05 22:110.87510.000.000.0089.25
52468692009.02.05 22:59buy9.94eurgbp0.87450.87000.00002009.02.05 23:430.87510.000.000.0087.18
52468722009.02.05 22:59buy8.86eurgbp0.87450.87000.00002009.02.05 23:540.87530.000.000.00103.63
52483182009.02.06 00:01buy10.09eurgbp0.87550.87100.00002009.02.06 04:010.87510.000.000.00-58.98
52483272009.02.06 00:01buy9.01eurgbp0.87560.87110.00002009.02.06 04:010.87530.000.000.00-39.50
52525742009.02.06 04:01sell9.09eurgbp0.87530.87980.00002009.02.06 05:040.87500.000.000.0039.81
52525822009.02.06 04:01sell9.03eurgbp0.87530.87980.00002009.02.06 04:540.87460.000.000.0092.36
54070292009.02.09 23:31sell10.12eurgbp0.87310.87760.00002009.02.10 00:080.87240.000.00-6.79105.66
54070722009.02.09 23:31sell9.02eurgbp0.87320.87770.00002009.02.10 00:040.87250.000.00-6.0594.14
54083312009.02.10 00:13sell10.27eurgbp0.87280.87730.00002009.02.10 01:240.87250.000.000.0045.95
54084132009.02.10 00:16sell9.14eurgbp0.87300.87750.00002009.02.10 01:240.87260.000.000.0054.53
54101212009.02.10 01:26sell10.35eurgbp0.87310.87760.00002009.02.10 01:420.87240.000.000.00107.97
54101242009.02.10 01:26sell9.22eurgbp0.87320.87770.00002009.02.10 01:420.87240.000.000.00109.92
54105592009.02.10 01:42buy10.52eurgbp0.87230.86780.00002009.02.10 01:480.87300.000.000.00109.44
54115012009.02.10 01:54sell10.61eurgbp0.87310.87760.00002009.02.10 01:580.87240.000.000.00110.36
54115122009.02.10 01:54sell9.47eurgbp0.87310.87760.00002009.02.10 01:580.87240.000.000.0098.51
54117782009.02.10 01:58buy10.78eurgbp0.87230.86780.00002009.02.10 02:030.87300.000.000.00112.17
54118032009.02.10 01:58buy9.60eurgbp0.87210.86760.00002009.02.10 02:000.87280.000.000.0099.80
54123252009.02.10 02:03sell9.83eurgbp0.87300.87750.00002009.02.10 02:150.87220.000.000.00116.83
54129562009.02.10 02:15buy10.01eurgbp0.87230.86780.00002009.02.10 03:050.86780.000.000.00-665.86
54130072009.02.10 02:15buy9.96eurgbp0.87220.86770.00002009.02.10 03:050.86770.000.000.00-662.58
55039482009.02.11 00:01buy9.98eurgbp0.88810.88360.00002009.02.11 00:340.88880.000.000.00101.45
55039702009.02.11 00:01buy8.88eurgbp0.88800.88350.00002009.02.11 00:340.88870.000.000.0090.25
55050262009.02.11 00:34sell9.08eurgbp0.88860.89310.00002009.02.11 00:460.88760.000.000.00132.02
55050702009.02.11 00:34sell9.13eurgbp0.88870.89320.00002009.02.11 00:400.88800.000.000.0092.95
55052292009.02.11 00:40buy9.34eurgbp0.88790.88340.00002009.02.11 02:240.88820.000.000.0040.70
55054372009.02.11 00:46buy9.27eurgbp0.88770.88320.00002009.02.11 02:190.88800.000.000.0040.42
55090652009.02.11 02:19sell9.39eurgbp0.88800.89250.00002009.02.11 03:220.88770.000.000.0040.81
55092882009.02.11 02:24sell9.33eurgbp0.88820.89270.00002009.02.11 03:220.88740.000.000.00108.13
55125082009.02.11 03:22buy9.50eurgbp0.88770.88320.00002009.02.11 04:490.88800.000.000.0041.32
55125432009.02.11 03:22buy9.45eurgbp0.88760.88310.00002009.02.11 04:100.88820.000.000.0082.27
55141132009.02.11 04:14buy9.56eurgbp0.88800.88350.00002009.02.11 05:210.88830.000.000.0041.56
55150742009.02.11 04:49sell9.61eurgbp0.88800.89250.00002009.02.11 07:270.89090.000.000.00-404.05
55163582009.02.11 05:21sell9.55eurgbp0.88830.89280.00002009.02.11 06:400.88800.000.000.0041.60
55630792009.02.11 23:00buy10.34eurgbp0.89640.89190.00002009.02.11 23:530.89700.000.000.0089.25
55630962009.02.11 23:00buy9.24eurgbp0.89640.89190.00002009.02.12 00:380.89670.000.0017.9639.82
55638022009.02.12 00:01buy9.44eurgbp0.89640.89190.00002009.02.12 01:040.89670.000.000.0040.67
55645492009.02.12 00:38sell9.51eurgbp0.89670.90120.00002009.02.12 01:560.89640.000.000.0040.99
55651702009.02.12 01:05sell9.43eurgbp0.89690.90140.00002009.02.12 02:070.89660.000.000.0040.64
55663752009.02.12 02:05sell9.52eurgbp0.89660.90120.00002009.02.12 06:500.89930.000.000.00-369.34
55665572009.02.12 02:13buy9.62eurgbp0.89620.89170.00002009.02.12 02:400.89690.000.000.0096.78
55674802009.02.12 02:40sell9.57eurgbp0.89680.90130.00002009.02.12 09:520.89960.000.000.00-385.30
56174162009.02.12 22:00sell10.03eurgbp0.90070.90520.00002009.02.13 03:100.90100.000.00-6.45-43.05
56174282009.02.12 22:00sell8.92eurgbp0.90110.90560.00002009.02.13 02:040.90160.000.00-5.74-63.83
56271352009.02.13 02:04buy8.86eurgbp0.90160.89690.00002009.02.13 05:070.89690.000.000.00-598.35
56290902009.02.13 03:10buy8.91eurgbp0.90100.89650.00002009.02.13 07:030.89820.000.000.00-358.88
57316042009.02.16 23:01sell9.17eurgbp0.89570.90020.00002009.02.17 00:120.89530.000.00-5.9052.44
57316292009.02.16 23:02sell8.17eurgbp0.89570.90030.00002009.02.17 00:130.89510.000.00-5.2670.07
57329752009.02.17 00:12buy8.40eurgbp0.89530.89080.00002009.02.17 00:160.89610.000.000.0095.94
57330292009.02.17 00:13buy8.33eurgbp0.89510.89060.00002009.02.17 00:140.89590.000.000.0095.13
57330902009.02.17 00:14sell8.51eurgbp0.89570.90020.00002009.02.17 01:140.89530.000.000.0048.65
57331882009.02.17 00:16sell8.47eurgbp0.89590.90040.00002009.02.17 00:440.89520.000.000.0084.72
57335712009.02.17 00:44buy8.64eurgbp0.89530.89080.00002009.02.17 01:490.89570.000.000.0049.37
57342402009.02.17 01:33buy8.56eurgbp0.89510.89060.00002009.02.17 02:330.89540.000.000.0036.59
57344652009.02.17 01:49sell8.74eurgbp0.89570.90020.00002009.02.17 02:290.89510.000.000.0074.80
57356842009.02.17 02:29buy8.69eurgbp0.89510.89060.00002009.02.17 05:080.89060.000.000.00-556.12
57360092009.02.17 02:33sell8.79eurgbp0.89540.89990.00002009.02.17 03:080.89450.000.000.00112.69
57371762009.02.17 03:09buy8.79eurgbp0.89520.89050.00002009.02.17 05:080.89050.000.000.00-587.51
57913702009.02.17 22:02sell8.82eurgbp0.88450.88900.00002009.02.17 22:190.88410.000.000.0050.33
57913812009.02.17 22:03sell7.90eurgbp0.88450.88900.00002009.02.17 22:270.88370.000.000.0090.15
57921402009.02.17 22:27buy8.13eurgbp0.88370.87920.00002009.02.17 22:310.88430.000.000.0069.59
57923232009.02.17 22:31sell8.19eurgbp0.88450.88900.00002009.02.17 23:400.88420.000.000.0035.00
57923442009.02.17 22:31sell8.13eurgbp0.88450.88900.00002009.02.17 23:400.88400.000.000.0057.91
57947822009.02.17 23:50buy9.06eurgbp0.88390.87940.00002009.02.18 02:110.88410.000.005.7925.80
57947842009.02.17 23:50buy8.09eurgbp0.88380.87930.00002009.02.18 01:490.88410.000.005.1734.55
57967852009.02.18 01:49sell8.21eurgbp0.88410.88860.00002009.02.18 02:510.88400.000.000.0011.70
57971712009.02.18 02:11sell8.24eurgbp0.88390.88860.00002009.02.18 03:140.88350.000.000.0046.98
57978302009.02.18 02:51buy8.31eurgbp0.88380.87930.00002009.02.18 04:220.88420.000.000.0047.39
57982542009.02.18 03:14buy8.25eurgbp0.88350.87900.00002009.02.18 04:190.88390.000.000.0047.05
57993412009.02.18 04:22sell9.24eurgbp0.88420.88870.00002009.02.18 04:570.88350.000.000.0092.15
57993632009.02.18 04:23sell8.25eurgbp0.88430.88880.00002009.02.18 04:570.88350.000.000.0094.04
58008252009.02.18 04:57buy9.39eurgbp0.88350.87900.00002009.02.18 05:120.88420.000.000.0093.61
58008782009.02.18 05:00sell8.47eurgbp0.88370.88820.00002009.02.18 09:000.88410.000.000.00-48.37
58011622009.02.18 05:12sell8.53eurgbp0.88400.88850.00002009.02.18 08:440.88410.000.000.00-12.18
58452792009.02.18 22:01buy9.42eurgbp0.88250.87800.00002009.02.18 22:110.88310.000.000.0080.39
58452872009.02.18 22:01buy8.44eurgbp0.88250.87800.00002009.02.19 02:340.88200.000.0016.18-60.12
58456132009.02.18 22:15buy8.60eurgbp0.88250.87800.00002009.02.19 02:340.88220.000.0016.49-36.77
58536522009.02.19 02:34buy9.43eurgbp0.88210.87760.00002009.02.19 06:070.88200.000.000.00-13.45
58536632009.02.19 02:36buy8.45eurgbp0.88210.87760.00002009.02.19 06:070.88200.000.000.00-12.06
58916322009.02.19 22:06sell9.41eurgbp0.88690.89140.00002009.02.19 22:170.88620.000.000.0094.10
58916362009.02.19 22:06sell8.41eurgbp0.88700.89150.00002009.02.19 22:170.88620.000.000.0096.11
58921332009.02.19 22:18buy9.56eurgbp0.88610.88160.00002009.02.19 23:060.88680.000.000.0095.51
58921362009.02.19 22:18buy8.55eurgbp0.88600.88150.00002009.02.19 23:020.88670.000.000.0085.44
58938082009.02.19 23:13sell9.70eurgbp0.88700.89150.00002009.02.19 23:300.88620.000.000.00110.95
58940342009.02.19 23:29buy8.78eurgbp0.88650.88200.00002009.02.20 00:100.88730.000.005.65100.27
58943642009.02.19 23:35sell8.89eurgbp0.88640.89090.00002009.02.20 05:410.88670.000.00-5.72-37.96
58967942009.02.20 00:10sell8.83eurgbp0.88730.89180.00002009.02.20 01:310.88690.000.000.0050.47
58988562009.02.20 01:47sell8.85eurgbp0.88730.89200.00002009.02.20 02:470.88710.000.000.0025.22
59012752009.02.20 02:56sell8.87eurgbp0.88750.89200.00002009.02.20 04:020.88710.000.000.0050.48
59040312009.02.20 04:02buy9.00eurgbp0.88710.88260.00002009.02.20 05:020.88750.000.000.0051.24
60274692009.02.23 23:00buy9.99eurgbp0.87710.87260.00002009.02.23 23:500.87770.000.000.0086.68
60274842009.02.23 23:00buy8.91eurgbp0.87690.87240.00002009.02.23 23:160.87760.000.000.0090.36
60277912009.02.23 23:20buy9.01eurgbp0.87710.87260.00002009.02.24 00:380.87740.000.005.8839.11
60283332009.02.23 23:55buy9.18eurgbp0.87710.87260.00002009.02.24 06:000.87380.000.005.99-440.81
60292162009.02.24 00:38sell9.27eurgbp0.87720.88190.00002009.02.24 00:440.87650.000.000.0094.01
60293152009.02.24 00:46buy9.18eurgbp0.87640.87190.00002009.02.24 01:460.87670.000.000.0039.89
60303762009.02.24 01:57buy9.18eurgbp0.87610.87160.00002009.02.24 06:080.87320.000.000.00-387.64
60753872009.02.24 22:04buy9.61eurgbp0.88710.88260.00002009.02.25 06:000.88320.000.006.27-543.63
60754032009.02.24 22:04buy8.57eurgbp0.88710.88260.00002009.02.25 06:000.88320.000.005.59-484.80
61383272009.02.25 23:00buy8.80eurgbp0.89570.89120.00002009.02.26 06:180.89300.000.0016.87-338.89
61384222009.02.25 23:01buy7.85eurgbp0.89570.89120.00002009.02.26 06:180.89300.000.0015.05-302.31
61972682009.02.26 22:10buy8.31eurgbp0.89090.88640.00002009.02.27 03:240.89040.000.005.35-59.29
61972862009.02.26 22:10buy7.44eurgbp0.89090.88640.00002009.02.27 03:280.89060.000.004.79-31.85
62087432009.02.27 03:24sell7.49eurgbp0.89040.89510.00002009.02.27 04:250.89000.000.000.0042.81
62091942009.02.27 03:28sell7.44eurgbp0.89060.89510.00002009.02.27 04:210.88980.000.000.0085.10
62106372009.02.27 04:24buy7.60eurgbp0.88980.88530.00002009.02.27 04:270.89060.000.000.0086.81
62108092009.02.27 04:31sell8.42eurgbp0.89100.89550.00002009.02.27 05:400.89070.000.000.0036.05
62108122009.02.27 04:31sell7.51eurgbp0.89120.89570.00002009.02.27 05:320.89110.000.000.0010.71
  0.00 0.00 -48.43 618.32
Closed P/L: 569.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 569.89 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 569.89 Equity: 10 569.89 Free Margin: 10 569.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 20 052.09 Gross Loss: 19 482.20 Total Net Profit: 569.89
Profit Factor: 1.03 Expected Payoff: 1.62  
Absolute Drawdown: 659.29 Maximal Drawdown: 3 533.58 (25.53%) Relative Drawdown: 26.29% (3 331.65)
 
Total Trades: 352 Short Positions (won %): 199 (83.42%) Long Positions (won %): 153 (81.70%)
Profit Trades (% of total): 291 (82.67%) Loss trades (% of total): 61 (17.33%)
Largest profit trade: 132.89 loss trade: -665.86
Average profit trade: 68.91 loss trade: -319.38
Maximum consecutive wins ($): 33 (2 550.76) consecutive losses ($): 8 (-2 529.31)
Maximal consecutive profit (count): 2 550.76 (33) consecutive loss (count): -2 529.31 (8)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 2