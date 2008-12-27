|Account: 160582
|Name: Your Lucky EURGBP rdb v1a
|Currency: USD
|2009 February 20, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3974903
|2008.12.27 23:53
|balance
|Deposit
|10 000.00
|4157478
|2009.01.06 00:55
|sell
|8.00
|eurgbp
|0.9278
|0.9323
|0.0000
|2009.01.06 01:56
|0.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|47.09
|4157496
|2009.01.06 00:55
|sell
|7.10
|eurgbp
|0.9278
|0.9323
|0.0000
|2009.01.06 01:56
|0.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|41.79
|4158541
|2009.01.06 02:00
|buy
|8.07
|eurgbp
|0.9266
|0.9221
|0.0000
|2009.01.06 02:07
|0.9273
|0.00
|0.00
|0.00
|82.95
|4158545
|2009.01.06 02:00
|buy
|7.15
|eurgbp
|0.9265
|0.9220
|0.0000
|2009.01.06 02:07
|0.9273
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|4158787
|2009.01.06 02:08
|sell
|8.20
|eurgbp
|0.9273
|0.9318
|0.0000
|2009.01.06 02:12
|0.9266
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|4158801
|2009.01.06 02:09
|sell
|7.28
|eurgbp
|0.9273
|0.9318
|0.0000
|2009.01.06 02:12
|0.9266
|0.00
|0.00
|0.00
|74.92
|4158842
|2009.01.06 02:12
|buy
|8.33
|eurgbp
|0.9266
|0.9221
|0.0000
|2009.01.06 02:19
|0.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|97.85
|4158896
|2009.01.06 02:16
|buy
|7.40
|eurgbp
|0.9266
|0.9221
|0.0000
|2009.01.06 02:19
|0.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|86.93
|4159156
|2009.01.06 02:28
|sell
|8.48
|eurgbp
|0.9278
|0.9323
|0.0000
|2009.01.06 02:36
|0.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|49.81
|4159162
|2009.01.06 02:29
|sell
|7.53
|eurgbp
|0.9278
|0.9323
|0.0000
|2009.01.06 02:39
|0.9270
|0.00
|0.00
|0.00
|88.48
|4159413
|2009.01.06 02:45
|buy
|8.59
|eurgbp
|0.9265
|0.9220
|0.0000
|2009.01.06 04:04
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|50.39
|4159424
|2009.01.06 02:45
|buy
|7.63
|eurgbp
|0.9265
|0.9220
|0.0000
|2009.01.06 04:04
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|44.75
|4160697
|2009.01.06 04:20
|buy
|8.67
|eurgbp
|0.9266
|0.9221
|0.0000
|2009.01.06 04:34
|0.9273
|0.00
|0.00
|0.00
|88.97
|4160791
|2009.01.06 04:30
|sell
|7.77
|eurgbp
|0.9270
|0.9315
|0.0000
|2009.01.06 06:49
|0.9266
|0.00
|0.00
|0.00
|45.41
|4160854
|2009.01.06 04:34
|sell
|7.81
|eurgbp
|0.9276
|0.9321
|0.0000
|2009.01.06 06:44
|0.9270
|0.00
|0.00
|0.00
|68.41
|4198304
|2009.01.06 22:00
|buy
|8.83
|eurgbp
|0.9040
|0.8995
|0.0000
|2009.01.06 22:14
|0.9048
|0.00
|0.00
|0.00
|105.60
|4198326
|2009.01.06 22:00
|buy
|7.83
|eurgbp
|0.9039
|0.8994
|0.0000
|2009.01.06 22:08
|0.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|81.85
|4200759
|2009.01.07 00:00
|sell
|8.98
|eurgbp
|0.9071
|0.9116
|0.0000
|2009.01.07 00:06
|0.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|53.63
|4200804
|2009.01.07 00:00
|sell
|7.97
|eurgbp
|0.9071
|0.9116
|0.0000
|2009.01.07 00:26
|0.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|106.92
|4200994
|2009.01.07 00:09
|sell
|8.11
|eurgbp
|0.9073
|0.9118
|0.0000
|2009.01.07 00:26
|0.9064
|0.00
|0.00
|0.00
|108.79
|4201543
|2009.01.07 00:32
|sell
|9.19
|eurgbp
|0.9071
|0.9116
|0.0000
|2009.01.07 00:39
|0.9065
|0.00
|0.00
|0.00
|82.11
|4201547
|2009.01.07 00:32
|sell
|8.17
|eurgbp
|0.9071
|0.9116
|0.0000
|2009.01.07 00:41
|0.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|109.55
|4202297
|2009.01.07 01:00
|sell
|9.35
|eurgbp
|0.9062
|0.9107
|0.0000
|2009.01.07 01:03
|0.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|97.67
|4202302
|2009.01.07 01:00
|sell
|8.30
|eurgbp
|0.9062
|0.9107
|0.0000
|2009.01.07 01:03
|0.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|86.70
|4202376
|2009.01.07 01:05
|sell
|9.50
|eurgbp
|0.9061
|0.9106
|0.0000
|2009.01.07 01:33
|0.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|85.03
|4202380
|2009.01.07 01:05
|sell
|8.43
|eurgbp
|0.9061
|0.9106
|0.0000
|2009.01.07 02:21
|0.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|37.69
|4202757
|2009.01.07 01:33
|buy
|8.72
|eurgbp
|0.9054
|0.9009
|0.0000
|2009.01.07 01:38
|0.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|90.95
|4202916
|2009.01.07 01:39
|buy
|8.73
|eurgbp
|0.9060
|0.9015
|0.0000
|2009.01.07 02:36
|0.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|91.02
|4203713
|2009.01.07 02:31
|sell
|8.74
|eurgbp
|0.9062
|0.9107
|0.0000
|2009.01.07 02:52
|0.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|104.21
|4203802
|2009.01.07 02:36
|sell
|8.72
|eurgbp
|0.9066
|0.9111
|0.0000
|2009.01.07 02:44
|0.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|104.06
|4204163
|2009.01.07 02:48
|buy
|8.95
|eurgbp
|0.9055
|0.9010
|0.0000
|2009.01.07 04:00
|0.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|53.27
|4204246
|2009.01.07 02:53
|buy
|8.91
|eurgbp
|0.9055
|0.9010
|0.0000
|2009.01.07 04:13
|0.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|26.52
|4205939
|2009.01.07 04:18
|sell
|9.97
|eurgbp
|0.9060
|0.9105
|0.0000
|2009.01.07 04:47
|0.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|89.05
|4205958
|2009.01.07 04:19
|sell
|8.86
|eurgbp
|0.9060
|0.9105
|0.0000
|2009.01.07 07:52
|0.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.21
|4206444
|2009.01.07 04:57
|sell
|9.04
|eurgbp
|0.9061
|0.9106
|0.0000
|2009.01.07 07:54
|0.9060
|0.00
|0.00
|0.00
|13.48
|4237590
|2009.01.07 22:01
|buy
|10.04
|eurgbp
|0.8997
|0.8952
|0.0000
|2009.01.07 22:14
|0.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|121.33
|4238026
|2009.01.07 22:14
|sell
|9.05
|eurgbp
|0.9005
|0.9050
|0.0000
|2009.01.08 06:00
|0.9034
|0.00
|0.00
|-18.45
|-395.17
|4238036
|2009.01.07 22:14
|sell
|9.12
|eurgbp
|0.9005
|0.9050
|0.0000
|2009.01.08 06:00
|0.9035
|0.00
|0.00
|-18.59
|-411.96
|4278727
|2009.01.08 22:00
|buy
|9.46
|eurgbp
|0.9014
|0.8969
|0.0000
|2009.01.09 06:01
|0.8987
|0.00
|0.00
|6.47
|-387.78
|4278739
|2009.01.08 22:00
|buy
|8.39
|eurgbp
|0.9015
|0.8969
|0.0000
|2009.01.09 06:00
|0.8989
|0.00
|0.00
|5.74
|-331.15
|4349980
|2009.01.13 00:00
|sell
|8.90
|eurgbp
|0.9020
|0.9065
|0.0000
|2009.01.13 01:26
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|26.39
|4350090
|2009.01.13 00:02
|sell
|7.89
|eurgbp
|0.9020
|0.9065
|0.0000
|2009.01.13 01:27
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|35.09
|4351059
|2009.01.13 01:36
|buy
|8.95
|eurgbp
|0.9016
|0.8971
|0.0000
|2009.01.13 02:26
|0.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|92.51
|4351062
|2009.01.13 01:36
|buy
|7.93
|eurgbp
|0.9015
|0.8970
|0.0000
|2009.01.13 02:24
|0.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|81.98
|4351983
|2009.01.13 02:24
|sell
|8.11
|eurgbp
|0.9021
|0.9066
|0.0000
|2009.01.13 05:35
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4352026
|2009.01.13 02:26
|sell
|8.16
|eurgbp
|0.9021
|0.9067
|0.0000
|2009.01.13 06:07
|0.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.05
|4353893
|2009.01.13 05:41
|sell
|8.16
|eurgbp
|0.9022
|0.9067
|0.0000
|2009.01.13 06:43
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|36.15
|4383362
|2009.01.13 22:00
|sell
|9.11
|eurgbp
|0.9090
|0.9136
|0.0000
|2009.01.13 22:23
|0.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|92.51
|4383546
|2009.01.13 22:10
|sell
|8.10
|eurgbp
|0.9091
|0.9136
|0.0000
|2009.01.13 22:23
|0.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|94.01
|4383850
|2009.01.13 22:28
|sell
|9.25
|eurgbp
|0.9091
|0.9136
|0.0000
|2009.01.14 00:08
|0.9087
|0.00
|0.00
|-6.04
|53.68
|4383853
|2009.01.13 22:29
|sell
|8.25
|eurgbp
|0.9091
|0.9136
|0.0000
|2009.01.14 00:09
|0.9087
|0.00
|0.00
|-5.38
|47.88
|4385806
|2009.01.14 00:08
|buy
|8.46
|eurgbp
|0.9087
|0.9042
|0.0000
|2009.01.14 00:19
|0.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|98.11
|4385900
|2009.01.14 00:09
|buy
|8.41
|eurgbp
|0.9087
|0.9042
|0.0000
|2009.01.14 00:19
|0.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|97.54
|4386099
|2009.01.14 00:19
|buy
|9.48
|eurgbp
|0.9092
|0.9047
|0.0000
|2009.01.14 01:57
|0.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|41.27
|4386104
|2009.01.14 00:20
|buy
|8.44
|eurgbp
|0.9091
|0.9046
|0.0000
|2009.01.14 01:57
|0.9094
|0.00
|0.00
|0.00
|36.74
|4387647
|2009.01.14 02:06
|sell
|9.55
|eurgbp
|0.9098
|0.9143
|0.0000
|2009.01.14 03:09
|0.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|41.72
|4387649
|2009.01.14 02:06
|sell
|8.48
|eurgbp
|0.9098
|0.9143
|0.0000
|2009.01.14 03:09
|0.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|37.05
|4388980
|2009.01.14 03:09
|buy
|8.71
|eurgbp
|0.9095
|0.9050
|0.0000
|2009.01.14 05:15
|0.9098
|0.00
|0.00
|0.00
|38.11
|4388984
|2009.01.14 03:09
|buy
|8.64
|eurgbp
|0.9095
|0.9050
|0.0000
|2009.01.14 05:15
|0.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|25.21
|4391271
|2009.01.14 05:15
|sell
|8.75
|eurgbp
|0.9098
|0.9143
|0.0000
|2009.01.14 09:19
|0.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.03
|4391273
|2009.01.14 05:15
|sell
|8.67
|eurgbp
|0.9097
|0.9144
|0.0000
|2009.01.14 06:30
|0.9124
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.60
|4426039
|2009.01.14 22:04
|buy
|9.35
|eurgbp
|0.9022
|0.8977
|0.0000
|2009.01.14 22:32
|0.9029
|0.00
|0.00
|0.00
|95.41
|4426049
|2009.01.14 22:04
|buy
|8.29
|eurgbp
|0.9020
|0.8975
|0.0000
|2009.01.14 22:27
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|84.60
|4426830
|2009.01.14 22:27
|sell
|8.49
|eurgbp
|0.9027
|0.9072
|0.0000
|2009.01.15 00:07
|0.9024
|0.00
|0.00
|-16.73
|37.22
|4426946
|2009.01.14 22:32
|sell
|8.54
|eurgbp
|0.9028
|0.9073
|0.0000
|2009.01.15 00:07
|0.9025
|0.00
|0.00
|-16.83
|37.43
|4429685
|2009.01.15 00:07
|buy
|8.62
|eurgbp
|0.9025
|0.8980
|0.0000
|2009.01.15 01:07
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|37.73
|4429705
|2009.01.15 00:07
|buy
|8.55
|eurgbp
|0.9025
|0.8979
|0.0000
|2009.01.15 01:10
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|37.42
|4431161
|2009.01.15 01:16
|buy
|9.58
|eurgbp
|0.9024
|0.8979
|0.0000
|2009.01.15 01:32
|0.9030
|0.00
|0.00
|0.00
|83.84
|4431168
|2009.01.15 01:17
|buy
|8.52
|eurgbp
|0.9024
|0.8979
|0.0000
|2009.01.15 01:33
|0.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|99.42
|4431323
|2009.01.15 01:32
|sell
|8.80
|eurgbp
|0.9029
|0.9074
|0.0000
|2009.01.15 03:03
|0.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|4431372
|2009.01.15 01:33
|sell
|8.71
|eurgbp
|0.9033
|0.9078
|0.0000
|2009.01.15 01:35
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|76.33
|4431528
|2009.01.15 01:41
|sell
|8.82
|eurgbp
|0.9028
|0.9073
|0.0000
|2009.01.15 04:31
|0.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|25.77
|4434383
|2009.01.15 03:03
|buy
|8.91
|eurgbp
|0.9026
|0.8981
|0.0000
|2009.01.15 03:13
|0.9033
|0.00
|0.00
|0.00
|90.82
|4434568
|2009.01.15 03:13
|sell
|8.86
|eurgbp
|0.9033
|0.9078
|0.0000
|2009.01.15 04:28
|0.9030
|0.00
|0.00
|0.00
|38.80
|4435903
|2009.01.15 04:28
|buy
|8.99
|eurgbp
|0.9028
|0.8983
|0.0000
|2009.01.15 08:28
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.41
|4435999
|2009.01.15 04:31
|buy
|8.93
|eurgbp
|0.9026
|0.8981
|0.0000
|2009.01.15 08:04
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.03
|4495341
|2009.01.15 22:02
|buy
|9.90
|eurgbp
|0.8981
|0.8936
|0.0000
|2009.01.16 03:53
|0.8936
|0.00
|0.00
|6.50
|-657.55
|4495347
|2009.01.15 22:02
|buy
|8.80
|eurgbp
|0.8979
|0.8934
|0.0000
|2009.01.16 03:53
|0.8934
|0.00
|0.00
|5.78
|-584.69
|4592479
|2009.01.19 23:03
|sell
|8.92
|eurgbp
|0.9068
|0.9113
|0.0000
|2009.01.19 23:34
|0.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|77.39
|4592512
|2009.01.19 23:06
|sell
|7.93
|eurgbp
|0.9068
|0.9113
|0.0000
|2009.01.19 23:34
|0.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|80.27
|4592971
|2009.01.19 23:34
|buy
|8.21
|eurgbp
|0.9062
|0.9017
|0.0000
|2009.01.20 00:06
|0.9070
|0.00
|0.00
|5.32
|94.61
|4592996
|2009.01.19 23:34
|buy
|8.13
|eurgbp
|0.9061
|0.9016
|0.0000
|2009.01.20 00:03
|0.9068
|0.00
|0.00
|5.27
|82.02
|4593713
|2009.01.20 00:03
|sell
|8.31
|eurgbp
|0.9067
|0.9112
|0.0000
|2009.01.20 00:12
|0.9112
|0.00
|0.00
|0.00
|-537.70
|4593772
|2009.01.20 00:06
|sell
|8.24
|eurgbp
|0.9071
|0.9116
|0.0000
|2009.01.20 02:29
|0.9116
|0.00
|0.00
|0.00
|-531.46
|4594448
|2009.01.20 00:35
|sell
|7.78
|eurgbp
|0.9079
|0.9124
|0.0000
|2009.01.20 01:45
|0.9076
|0.00
|0.00
|0.00
|33.68
|4595450
|2009.01.20 01:45
|buy
|7.88
|eurgbp
|0.9076
|0.9031
|0.0000
|2009.01.20 02:13
|0.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|79.42
|4595933
|2009.01.20 02:13
|sell
|7.84
|eurgbp
|0.9082
|0.9127
|0.0000
|2009.01.20 04:00
|0.9127
|0.00
|0.00
|0.00
|-503.94
|4637503
|2009.01.20 22:02
|sell
|8.03
|eurgbp
|0.9263
|0.9308
|0.0000
|2009.01.20 22:22
|0.9258
|0.00
|0.00
|0.00
|55.91
|4637510
|2009.01.20 22:02
|sell
|7.17
|eurgbp
|0.9263
|0.9308
|0.0000
|2009.01.20 22:22
|0.9258
|0.00
|0.00
|0.00
|49.93
|4638701
|2009.01.20 22:24
|sell
|8.11
|eurgbp
|0.9263
|0.9308
|0.0000
|2009.01.20 22:27
|0.9256
|0.00
|0.00
|0.00
|79.16
|4640793
|2009.01.20 22:57
|sell
|8.18
|eurgbp
|0.9263
|0.9308
|0.0000
|2009.01.20 22:59
|0.9256
|0.00
|0.00
|0.00
|79.72
|4640801
|2009.01.20 22:58
|sell
|7.31
|eurgbp
|0.9263
|0.9308
|0.0000
|2009.01.20 22:59
|0.9256
|0.00
|0.00
|0.00
|71.23
|4641251
|2009.01.20 23:04
|sell
|8.30
|eurgbp
|0.9262
|0.9307
|0.0000
|2009.01.20 23:06
|0.9256
|0.00
|0.00
|0.00
|69.24
|4641257
|2009.01.20 23:04
|sell
|7.41
|eurgbp
|0.9262
|0.9307
|0.0000
|2009.01.20 23:06
|0.9254
|0.00
|0.00
|0.00
|82.43
|4641730
|2009.01.20 23:13
|sell
|8.42
|eurgbp
|0.9262
|0.9307
|0.0000
|2009.01.21 00:05
|0.9307
|0.00
|0.00
|-5.30
|-524.20
|4641743
|2009.01.20 23:13
|sell
|7.52
|eurgbp
|0.9262
|0.9307
|0.0000
|2009.01.21 00:05
|0.9307
|0.00
|0.00
|-4.74
|-468.17
|4644545
|2009.01.21 00:17
|sell
|7.62
|eurgbp
|0.9280
|0.9325
|0.0000
|2009.01.21 00:56
|0.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|63.39
|4644599
|2009.01.21 00:18
|sell
|6.81
|eurgbp
|0.9279
|0.9325
|0.0000
|2009.01.21 01:16
|0.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|75.55
|4646293
|2009.01.21 01:01
|buy
|7.02
|eurgbp
|0.9272
|0.9227
|0.0000
|2009.01.21 01:26
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|77.90
|4646452
|2009.01.21 01:16
|buy
|6.98
|eurgbp
|0.9272
|0.9227
|0.0000
|2009.01.21 01:26
|0.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|67.78
|4647411
|2009.01.21 02:02
|buy
|7.84
|eurgbp
|0.9287
|0.9242
|0.0000
|2009.01.21 02:52
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|65.31
|4647422
|2009.01.21 02:03
|buy
|7.01
|eurgbp
|0.9289
|0.9242
|0.0000
|2009.01.21 05:14
|0.9290
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|4648997
|2009.01.21 02:52
|sell
|7.20
|eurgbp
|0.9292
|0.9337
|0.0000
|2009.01.21 02:59
|0.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|69.94
|4649320
|2009.01.21 03:02
|sell
|7.18
|eurgbp
|0.9283
|0.9328
|0.0000
|2009.01.21 03:53
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|69.93
|4649931
|2009.01.21 03:53
|buy
|7.17
|eurgbp
|0.9277
|0.9232
|0.0000
|2009.01.21 05:03
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|30.05
|4651930
|2009.01.21 05:03
|sell
|7.26
|eurgbp
|0.9283
|0.9328
|0.0000
|2009.01.21 08:12
|0.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4652188
|2009.01.21 05:14
|sell
|7.21
|eurgbp
|0.9290
|0.9335
|0.0000
|2009.01.21 05:17
|0.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|70.75
|4652447
|2009.01.21 05:18
|sell
|7.32
|eurgbp
|0.9283
|0.9328
|0.0000
|2009.01.21 08:12
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|4699923
|2009.01.21 23:30
|sell
|8.10
|eurgbp
|0.9334
|0.9379
|0.0000
|2009.01.21 23:32
|0.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|79.54
|4699933
|2009.01.21 23:30
|sell
|7.22
|eurgbp
|0.9335
|0.9380
|0.0000
|2009.01.21 23:32
|0.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|70.90
|4700229
|2009.01.21 23:33
|sell
|8.22
|eurgbp
|0.9332
|0.9377
|0.0000
|2009.01.22 00:34
|0.9329
|0.00
|0.00
|-15.54
|34.47
|4700324
|2009.01.21 23:34
|sell
|7.32
|eurgbp
|0.9332
|0.9377
|0.0000
|2009.01.22 00:34
|0.9328
|0.00
|0.00
|-13.83
|40.94
|4702924
|2009.01.22 00:36
|sell
|8.26
|eurgbp
|0.9324
|0.9370
|0.0000
|2009.01.22 01:26
|0.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|-527.53
|4702933
|2009.01.22 00:36
|sell
|7.34
|eurgbp
|0.9325
|0.9370
|0.0000
|2009.01.22 01:26
|0.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|-458.59
|4705691
|2009.01.22 01:26
|sell
|7.47
|eurgbp
|0.9365
|0.9410
|0.0000
|2009.01.22 01:29
|0.9360
|0.00
|0.00
|0.00
|51.94
|4705699
|2009.01.22 01:26
|sell
|6.66
|eurgbp
|0.9364
|0.9409
|0.0000
|2009.01.22 02:21
|0.9357
|0.00
|0.00
|0.00
|64.68
|4706033
|2009.01.22 01:41
|sell
|6.80
|eurgbp
|0.9362
|0.9407
|0.0000
|2009.01.22 02:21
|0.9354
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|4708438
|2009.01.22 03:01
|sell
|7.63
|eurgbp
|0.9345
|0.9390
|0.0000
|2009.01.22 03:20
|0.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|63.58
|4708439
|2009.01.22 03:01
|sell
|6.79
|eurgbp
|0.9344
|0.9390
|0.0000
|2009.01.22 03:20
|0.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|84.84
|4708729
|2009.01.22 03:20
|buy
|7.03
|eurgbp
|0.9337
|0.9292
|0.0000
|2009.01.22 03:42
|0.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|68.29
|4708747
|2009.01.22 03:20
|buy
|6.95
|eurgbp
|0.9334
|0.9289
|0.0000
|2009.01.22 03:21
|0.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|67.48
|4708896
|2009.01.22 03:24
|buy
|7.05
|eurgbp
|0.9339
|0.9294
|0.0000
|2009.01.22 03:43
|0.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|68.50
|4709257
|2009.01.22 03:42
|sell
|7.17
|eurgbp
|0.9345
|0.9390
|0.0000
|2009.01.22 03:50
|0.9338
|0.00
|0.00
|0.00
|69.91
|4709282
|2009.01.22 03:43
|sell
|7.12
|eurgbp
|0.9346
|0.9391
|0.0000
|2009.01.22 03:50
|0.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|69.42
|4709603
|2009.01.22 03:50
|buy
|7.28
|eurgbp
|0.9338
|0.9293
|0.0000
|2009.01.22 03:51
|0.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|81.04
|4709616
|2009.01.22 03:50
|buy
|7.21
|eurgbp
|0.9336
|0.9291
|0.0000
|2009.01.22 03:50
|0.9343
|0.00
|0.00
|0.00
|70.25
|4709693
|2009.01.22 03:51
|buy
|8.14
|eurgbp
|0.9346
|0.9301
|0.0000
|2009.01.22 06:13
|0.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|22.68
|4709695
|2009.01.22 03:51
|buy
|7.25
|eurgbp
|0.9346
|0.9301
|0.0000
|2009.01.22 06:13
|0.9347
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|4745845
|2009.01.22 22:00
|sell
|8.17
|eurgbp
|0.9380
|0.9425
|0.0000
|2009.01.22 22:04
|0.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|68.03
|4745854
|2009.01.22 22:00
|sell
|7.27
|eurgbp
|0.9380
|0.9425
|0.0000
|2009.01.22 22:04
|0.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|80.75
|4746230
|2009.01.22 22:13
|buy
|8.29
|eurgbp
|0.9366
|0.9321
|0.0000
|2009.01.22 23:02
|0.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|69.04
|4746236
|2009.01.22 22:13
|buy
|7.37
|eurgbp
|0.9365
|0.9320
|0.0000
|2009.01.22 22:47
|0.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|71.70
|4747013
|2009.01.22 22:48
|buy
|7.45
|eurgbp
|0.9368
|0.9323
|0.0000
|2009.01.22 23:20
|0.9376
|0.00
|0.00
|0.00
|82.60
|4747375
|2009.01.22 23:03
|sell
|7.66
|eurgbp
|0.9373
|0.9418
|0.0000
|2009.01.23 00:04
|0.9370
|0.00
|0.00
|-4.79
|31.91
|4747735
|2009.01.22 23:20
|sell
|7.61
|eurgbp
|0.9375
|0.9420
|0.0000
|2009.01.23 00:54
|0.9371
|0.00
|0.00
|-4.76
|42.27
|4748307
|2009.01.23 00:08
|sell
|7.67
|eurgbp
|0.9373
|0.9418
|0.0000
|2009.01.23 01:11
|0.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|31.96
|4748967
|2009.01.23 00:55
|sell
|7.68
|eurgbp
|0.9373
|0.9418
|0.0000
|2009.01.23 02:00
|0.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|31.99
|4749264
|2009.01.23 01:21
|sell
|7.71
|eurgbp
|0.9372
|0.9417
|0.0000
|2009.01.23 04:08
|0.9417
|0.00
|0.00
|0.00
|-478.31
|4749677
|2009.01.23 02:00
|buy
|7.78
|eurgbp
|0.9370
|0.9325
|0.0000
|2009.01.23 02:26
|0.9376
|0.00
|0.00
|0.00
|64.74
|4750015
|2009.01.23 02:26
|sell
|7.73
|eurgbp
|0.9377
|0.9422
|0.0000
|2009.01.23 06:35
|0.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|-308.46
|4841371
|2009.01.26 23:02
|buy
|7.99
|eurgbp
|0.9430
|0.9385
|0.0000
|2009.01.27 00:11
|0.9436
|0.00
|0.00
|5.03
|67.07
|4841381
|2009.01.26 23:02
|buy
|7.11
|eurgbp
|0.9431
|0.9386
|0.0000
|2009.01.27 00:11
|0.9434
|0.00
|0.00
|4.48
|29.84
|4842656
|2009.01.27 00:11
|sell
|7.34
|eurgbp
|0.9436
|0.9481
|0.0000
|2009.01.27 00:23
|0.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|72.12
|4842677
|2009.01.27 00:11
|sell
|7.28
|eurgbp
|0.9434
|0.9479
|0.0000
|2009.01.27 00:23
|0.9426
|0.00
|0.00
|0.00
|81.79
|4843280
|2009.01.27 00:23
|buy
|7.42
|eurgbp
|0.9427
|0.9382
|0.0000
|2009.01.27 00:43
|0.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|93.53
|4843325
|2009.01.27 00:24
|buy
|7.38
|eurgbp
|0.9428
|0.9383
|0.0000
|2009.01.27 00:43
|0.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|82.68
|4843904
|2009.01.27 00:43
|sell
|8.34
|eurgbp
|0.9438
|0.9483
|0.0000
|2009.01.27 00:44
|0.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|81.86
|4843913
|2009.01.27 00:43
|sell
|7.41
|eurgbp
|0.9439
|0.9484
|0.0000
|2009.01.27 00:44
|0.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|83.12
|4844155
|2009.01.27 00:57
|buy
|8.47
|eurgbp
|0.9429
|0.9384
|0.0000
|2009.01.27 01:01
|0.9434
|0.00
|0.00
|0.00
|59.25
|4844168
|2009.01.27 00:59
|buy
|7.53
|eurgbp
|0.9429
|0.9384
|0.0000
|2009.01.27 01:04
|0.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|94.82
|4844347
|2009.01.27 01:04
|sell
|7.77
|eurgbp
|0.9434
|0.9479
|0.0000
|2009.01.27 02:23
|0.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|32.55
|4844371
|2009.01.27 01:04
|sell
|7.71
|eurgbp
|0.9436
|0.9481
|0.0000
|2009.01.27 02:05
|0.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|32.33
|4845651
|2009.01.27 02:08
|sell
|7.71
|eurgbp
|0.9439
|0.9484
|0.0000
|2009.01.27 02:20
|0.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|75.36
|4846623
|2009.01.27 03:01
|buy
|8.71
|eurgbp
|0.9431
|0.9386
|0.0000
|2009.01.27 03:40
|0.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|72.82
|4846649
|2009.01.27 03:03
|buy
|7.74
|eurgbp
|0.9431
|0.9386
|0.0000
|2009.01.27 03:56
|0.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|86.33
|4847287
|2009.01.27 03:40
|sell
|7.99
|eurgbp
|0.9436
|0.9481
|0.0000
|2009.01.27 04:19
|0.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|78.13
|4847446
|2009.01.27 03:56
|sell
|7.93
|eurgbp
|0.9438
|0.9483
|0.0000
|2009.01.27 03:59
|0.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|77.51
|4847605
|2009.01.27 04:03
|sell
|8.03
|eurgbp
|0.9434
|0.9479
|0.0000
|2009.01.27 04:19
|0.9426
|0.00
|0.00
|0.00
|89.79
|4847691
|2009.01.27 04:19
|buy
|8.18
|eurgbp
|0.9426
|0.9381
|0.0000
|2009.01.27 04:26
|0.9434
|0.00
|0.00
|0.00
|91.38
|4847714
|2009.01.27 04:19
|buy
|8.12
|eurgbp
|0.9426
|0.9381
|0.0000
|2009.01.27 04:26
|0.9434
|0.00
|0.00
|0.00
|90.71
|4847777
|2009.01.27 04:26
|sell
|9.18
|eurgbp
|0.9434
|0.9479
|0.0000
|2009.01.27 04:27
|0.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|4847780
|2009.01.27 04:26
|sell
|8.17
|eurgbp
|0.9433
|0.9478
|0.0000
|2009.01.27 04:27
|0.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|91.40
|4847795
|2009.01.27 04:27
|buy
|8.43
|eurgbp
|0.9427
|0.9382
|0.0000
|2009.01.27 04:53
|0.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|94.54
|4847825
|2009.01.27 04:27
|buy
|8.37
|eurgbp
|0.9426
|0.9381
|0.0000
|2009.01.27 04:32
|0.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|81.88
|4847944
|2009.01.27 04:32
|sell
|8.54
|eurgbp
|0.9432
|0.9477
|0.0000
|2009.01.27 05:05
|0.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|96.05
|4848731
|2009.01.27 04:53
|sell
|8.47
|eurgbp
|0.9435
|0.9480
|0.0000
|2009.01.27 05:05
|0.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|83.30
|4849392
|2009.01.27 05:05
|buy
|8.68
|eurgbp
|0.9426
|0.9381
|0.0000
|2009.01.27 05:12
|0.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|109.62
|4849403
|2009.01.27 05:05
|buy
|8.61
|eurgbp
|0.9424
|0.9379
|0.0000
|2009.01.27 05:12
|0.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|132.89
|4849622
|2009.01.27 05:12
|sell
|9.79
|eurgbp
|0.9434
|0.9479
|0.0000
|2009.01.27 05:13
|0.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|82.46
|4849628
|2009.01.27 05:12
|sell
|8.71
|eurgbp
|0.9433
|0.9478
|0.0000
|2009.01.27 05:14
|0.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|110.10
|4849689
|2009.01.27 05:14
|buy
|9.00
|eurgbp
|0.9426
|0.9381
|0.0000
|2009.01.27 07:06
|0.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.99
|4849697
|2009.01.27 05:14
|buy
|8.91
|eurgbp
|0.9423
|0.9378
|0.0000
|2009.01.27 06:00
|0.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|87.44
|4885716
|2009.01.27 22:00
|sell
|9.72
|eurgbp
|0.9310
|0.9355
|0.0000
|2009.01.28 00:41
|0.9307
|0.00
|0.00
|-6.21
|41.36
|4885718
|2009.01.27 22:00
|sell
|8.64
|eurgbp
|0.9310
|0.9355
|0.0000
|2009.01.28 00:41
|0.9308
|0.00
|0.00
|-5.52
|24.51
|4888844
|2009.01.28 00:41
|buy
|8.86
|eurgbp
|0.9307
|0.9262
|0.0000
|2009.01.28 01:00
|0.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|87.77
|4888850
|2009.01.28 00:41
|buy
|8.79
|eurgbp
|0.9308
|0.9263
|0.0000
|2009.01.28 01:00
|0.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|99.49
|4889139
|2009.01.28 01:00
|sell
|8.96
|eurgbp
|0.9313
|0.9358
|0.0000
|2009.01.28 01:40
|0.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|89.10
|4889166
|2009.01.28 01:00
|sell
|8.90
|eurgbp
|0.9315
|0.9360
|0.0000
|2009.01.28 01:16
|0.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|88.41
|4889638
|2009.01.28 01:16
|sell
|8.99
|eurgbp
|0.9312
|0.9358
|0.0000
|2009.01.28 01:41
|0.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|102.21
|4890215
|2009.01.28 01:40
|buy
|9.16
|eurgbp
|0.9307
|0.9262
|0.0000
|2009.01.28 01:59
|0.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|103.93
|4890268
|2009.01.28 01:41
|buy
|9.11
|eurgbp
|0.9306
|0.9261
|0.0000
|2009.01.28 01:53
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|90.47
|4890534
|2009.01.28 01:54
|sell
|9.30
|eurgbp
|0.9313
|0.9358
|0.0000
|2009.01.28 02:54
|0.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|65.88
|4890595
|2009.01.28 01:59
|sell
|9.25
|eurgbp
|0.9314
|0.9359
|0.0000
|2009.01.28 02:21
|0.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|92.03
|4891093
|2009.01.28 02:21
|buy
|9.43
|eurgbp
|0.9309
|0.9264
|0.0000
|2009.01.28 02:30
|0.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|93.73
|4891227
|2009.01.28 02:30
|sell
|9.35
|eurgbp
|0.9318
|0.9363
|0.0000
|2009.01.28 02:42
|0.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|92.86
|4891673
|2009.01.28 02:42
|buy
|9.57
|eurgbp
|0.9309
|0.9264
|0.0000
|2009.01.28 02:56
|0.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|108.34
|4892060
|2009.01.28 02:54
|buy
|9.48
|eurgbp
|0.9307
|0.9262
|0.0000
|2009.01.28 02:55
|0.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|93.89
|4892201
|2009.01.28 02:55
|sell
|9.70
|eurgbp
|0.9315
|0.9360
|0.0000
|2009.01.28 04:38
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|27.59
|4892235
|2009.01.28 02:57
|sell
|9.65
|eurgbp
|0.9315
|0.9360
|0.0000
|2009.01.28 04:39
|0.9312
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|4894022
|2009.01.28 04:38
|buy
|9.76
|eurgbp
|0.9313
|0.9268
|0.0000
|2009.01.28 05:01
|0.9321
|0.00
|0.00
|0.00
|111.03
|4894029
|2009.01.28 04:39
|buy
|9.68
|eurgbp
|0.9312
|0.9267
|0.0000
|2009.01.28 04:57
|0.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|96.35
|4894301
|2009.01.28 05:00
|sell
|9.87
|eurgbp
|0.9317
|0.9362
|0.0000
|2009.01.28 06:00
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|56.13
|4894324
|2009.01.28 05:01
|sell
|9.81
|eurgbp
|0.9320
|0.9365
|0.0000
|2009.01.28 05:07
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|97.69
|4894403
|2009.01.28 05:07
|buy
|10.02
|eurgbp
|0.9314
|0.9269
|0.0000
|2009.01.28 07:05
|0.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.42
|4930441
|2009.01.28 22:16
|sell
|10.75
|eurgbp
|0.9237
|0.9282
|0.0000
|2009.01.28 23:40
|0.9234
|0.00
|0.00
|0.00
|45.95
|4930448
|2009.01.28 22:16
|sell
|9.58
|eurgbp
|0.9238
|0.9283
|0.0000
|2009.01.28 23:40
|0.9235
|0.00
|0.00
|0.00
|40.96
|4932651
|2009.01.29 00:06
|buy
|10.82
|eurgbp
|0.9238
|0.9193
|0.0000
|2009.01.29 01:10
|0.9241
|0.00
|0.00
|0.00
|46.22
|4932654
|2009.01.29 00:06
|buy
|9.61
|eurgbp
|0.9237
|0.9192
|0.0000
|2009.01.29 01:10
|0.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|41.05
|4934278
|2009.01.29 01:10
|sell
|9.74
|eurgbp
|0.9240
|0.9285
|0.0000
|2009.01.29 06:22
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|-385.62
|4934288
|2009.01.29 01:10
|sell
|9.80
|eurgbp
|0.9241
|0.9286
|0.0000
|2009.01.29 01:32
|0.9234
|0.00
|0.00
|0.00
|97.77
|4934797
|2009.01.29 01:34
|sell
|9.89
|eurgbp
|0.9240
|0.9285
|0.0000
|2009.01.29 06:22
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|-391.57
|4979121
|2009.01.30 00:00
|buy
|10.35
|eurgbp
|0.9063
|0.9015
|0.0000
|2009.01.30 01:22
|0.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|44.27
|4979245
|2009.01.30 00:03
|buy
|9.19
|eurgbp
|0.9059
|0.9014
|0.0000
|2009.01.30 01:04
|0.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|52.45
|4980148
|2009.01.30 01:04
|sell
|9.32
|eurgbp
|0.9063
|0.9108
|0.0000
|2009.01.30 01:12
|0.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|93.16
|4980499
|2009.01.30 01:17
|sell
|9.35
|eurgbp
|0.9058
|0.9104
|0.0000
|2009.01.30 08:06
|0.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.97
|4980644
|2009.01.30 01:22
|sell
|9.42
|eurgbp
|0.9066
|0.9111
|0.0000
|2009.01.30 01:26
|0.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|94.15
|4980865
|2009.01.30 01:30
|sell
|9.58
|eurgbp
|0.9058
|0.9103
|0.0000
|2009.01.30 08:06
|0.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.66
|5072388
|2009.02.02 23:00
|sell
|10.53
|eurgbp
|0.8997
|0.9042
|0.0000
|2009.02.03 00:08
|0.8994
|0.00
|0.00
|-6.73
|45.03
|5072392
|2009.02.02 23:00
|sell
|9.38
|eurgbp
|0.8998
|0.9043
|0.0000
|2009.02.03 00:06
|0.8995
|0.00
|0.00
|-5.99
|40.13
|5073670
|2009.02.03 00:08
|buy
|10.59
|eurgbp
|0.8995
|0.8949
|0.0000
|2009.02.03 00:15
|0.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|105.63
|5073835
|2009.02.03 00:15
|sell
|9.59
|eurgbp
|0.9002
|0.9047
|0.0000
|2009.02.03 03:13
|0.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|-614.23
|5073946
|2009.02.03 00:26
|sell
|9.64
|eurgbp
|0.9002
|0.9047
|0.0000
|2009.02.03 03:13
|0.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|-617.43
|5077197
|2009.02.03 03:13
|sell
|9.69
|eurgbp
|0.9042
|0.9087
|0.0000
|2009.02.03 03:17
|0.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|82.80
|5077203
|2009.02.03 03:13
|sell
|8.65
|eurgbp
|0.9041
|0.9086
|0.0000
|2009.02.03 03:18
|0.9033
|0.00
|0.00
|0.00
|98.58
|5077336
|2009.02.03 03:18
|sell
|9.84
|eurgbp
|0.9029
|0.9074
|0.0000
|2009.02.03 03:52
|0.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|98.04
|5077339
|2009.02.03 03:18
|sell
|8.76
|eurgbp
|0.9030
|0.9075
|0.0000
|2009.02.03 03:50
|0.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|87.24
|5078419
|2009.02.03 04:00
|sell
|9.98
|eurgbp
|0.9023
|0.9068
|0.0000
|2009.02.03 06:03
|0.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|-426.65
|5078455
|2009.02.03 04:00
|sell
|8.89
|eurgbp
|0.9024
|0.9069
|0.0000
|2009.02.03 06:03
|0.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|-380.10
|5127462
|2009.02.03 22:20
|buy
|9.34
|eurgbp
|0.9020
|0.8975
|0.0000
|2009.02.04 01:12
|0.9020
|0.00
|0.00
|6.05
|0.00
|5127468
|2009.02.03 22:20
|buy
|8.31
|eurgbp
|0.9018
|0.8973
|0.0000
|2009.02.03 23:25
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|36.04
|5129655
|2009.02.04 00:01
|sell
|8.41
|eurgbp
|0.9021
|0.9066
|0.0000
|2009.02.04 00:42
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|85.02
|5130355
|2009.02.04 00:42
|buy
|8.34
|eurgbp
|0.9013
|0.8968
|0.0000
|2009.02.04 00:46
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|84.18
|5130539
|2009.02.04 00:46
|buy
|8.38
|eurgbp
|0.9011
|0.8966
|0.0000
|2009.02.04 00:49
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|84.66
|5130682
|2009.02.04 00:56
|sell
|8.60
|eurgbp
|0.9020
|0.9065
|0.0000
|2009.02.04 01:57
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|62.08
|5130936
|2009.02.04 01:12
|sell
|8.63
|eurgbp
|0.9020
|0.9065
|0.0000
|2009.02.04 02:32
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|37.33
|5131820
|2009.02.04 02:04
|sell
|8.69
|eurgbp
|0.9019
|0.9064
|0.0000
|2009.02.04 02:53
|0.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|100.12
|5132558
|2009.02.04 02:32
|buy
|8.80
|eurgbp
|0.9014
|0.8969
|0.0000
|2009.02.04 03:20
|0.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|101.34
|5133125
|2009.02.04 02:53
|buy
|8.75
|eurgbp
|0.9012
|0.8967
|0.0000
|2009.02.04 03:09
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|88.11
|5133876
|2009.02.04 03:09
|sell
|8.93
|eurgbp
|0.9018
|0.9063
|0.0000
|2009.02.04 06:01
|0.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|-359.73
|5134076
|2009.02.04 03:20
|sell
|8.88
|eurgbp
|0.9021
|0.9066
|0.0000
|2009.02.04 08:54
|0.9049
|0.00
|0.00
|0.00
|-358.44
|5178824
|2009.02.04 22:00
|sell
|9.31
|eurgbp
|0.8889
|0.8934
|0.0000
|2009.02.04 23:01
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|40.40
|5178954
|2009.02.04 22:05
|sell
|8.31
|eurgbp
|0.8890
|0.8935
|0.0000
|2009.02.04 23:05
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|48.07
|5180207
|2009.02.04 23:25
|sell
|9.38
|eurgbp
|0.8886
|0.8932
|0.0000
|2009.02.05 00:52
|0.8883
|0.00
|0.00
|-18.36
|40.68
|5180208
|2009.02.04 23:25
|sell
|8.38
|eurgbp
|0.8887
|0.8932
|0.0000
|2009.02.05 00:52
|0.8884
|0.00
|0.00
|-16.40
|36.35
|5181656
|2009.02.05 00:52
|buy
|9.42
|eurgbp
|0.8883
|0.8838
|0.0000
|2009.02.05 01:16
|0.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|95.22
|5181691
|2009.02.05 00:53
|buy
|8.38
|eurgbp
|0.8882
|0.8837
|0.0000
|2009.02.05 01:16
|0.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|84.72
|5182194
|2009.02.05 01:16
|sell
|8.56
|eurgbp
|0.8887
|0.8932
|0.0000
|2009.02.05 02:25
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|37.08
|5182213
|2009.02.05 01:16
|sell
|8.61
|eurgbp
|0.8889
|0.8934
|0.0000
|2009.02.05 02:20
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|37.29
|5183394
|2009.02.05 02:25
|buy
|9.62
|eurgbp
|0.8883
|0.8838
|0.0000
|2009.02.05 03:05
|0.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|97.01
|5183409
|2009.02.05 02:25
|buy
|8.57
|eurgbp
|0.8882
|0.8837
|0.0000
|2009.02.05 03:02
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|49.37
|5184891
|2009.02.05 03:02
|sell
|8.71
|eurgbp
|0.8886
|0.8931
|0.0000
|2009.02.05 06:38
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5185234
|2009.02.05 03:05
|sell
|8.74
|eurgbp
|0.8891
|0.8936
|0.0000
|2009.02.05 04:29
|0.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|37.84
|5187425
|2009.02.05 04:29
|sell
|8.82
|eurgbp
|0.8887
|0.8932
|0.0000
|2009.02.05 07:06
|0.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|25.49
|5244689
|2009.02.05 22:00
|buy
|9.79
|eurgbp
|0.8745
|0.8700
|0.0000
|2009.02.05 22:11
|0.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|100.18
|5244703
|2009.02.05 22:00
|buy
|8.72
|eurgbp
|0.8744
|0.8699
|0.0000
|2009.02.05 22:11
|0.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|89.25
|5246869
|2009.02.05 22:59
|buy
|9.94
|eurgbp
|0.8745
|0.8700
|0.0000
|2009.02.05 23:43
|0.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|87.18
|5246872
|2009.02.05 22:59
|buy
|8.86
|eurgbp
|0.8745
|0.8700
|0.0000
|2009.02.05 23:54
|0.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|103.63
|5248318
|2009.02.06 00:01
|buy
|10.09
|eurgbp
|0.8755
|0.8710
|0.0000
|2009.02.06 04:01
|0.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.98
|5248327
|2009.02.06 00:01
|buy
|9.01
|eurgbp
|0.8756
|0.8711
|0.0000
|2009.02.06 04:01
|0.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.50
|5252574
|2009.02.06 04:01
|sell
|9.09
|eurgbp
|0.8753
|0.8798
|0.0000
|2009.02.06 05:04
|0.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|39.81
|5252582
|2009.02.06 04:01
|sell
|9.03
|eurgbp
|0.8753
|0.8798
|0.0000
|2009.02.06 04:54
|0.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|92.36
|5407029
|2009.02.09 23:31
|sell
|10.12
|eurgbp
|0.8731
|0.8776
|0.0000
|2009.02.10 00:08
|0.8724
|0.00
|0.00
|-6.79
|105.66
|5407072
|2009.02.09 23:31
|sell
|9.02
|eurgbp
|0.8732
|0.8777
|0.0000
|2009.02.10 00:04
|0.8725
|0.00
|0.00
|-6.05
|94.14
|5408331
|2009.02.10 00:13
|sell
|10.27
|eurgbp
|0.8728
|0.8773
|0.0000
|2009.02.10 01:24
|0.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|45.95
|5408413
|2009.02.10 00:16
|sell
|9.14
|eurgbp
|0.8730
|0.8775
|0.0000
|2009.02.10 01:24
|0.8726
|0.00
|0.00
|0.00
|54.53
|5410121
|2009.02.10 01:26
|sell
|10.35
|eurgbp
|0.8731
|0.8776
|0.0000
|2009.02.10 01:42
|0.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|107.97
|5410124
|2009.02.10 01:26
|sell
|9.22
|eurgbp
|0.8732
|0.8777
|0.0000
|2009.02.10 01:42
|0.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|109.92
|5410559
|2009.02.10 01:42
|buy
|10.52
|eurgbp
|0.8723
|0.8678
|0.0000
|2009.02.10 01:48
|0.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|109.44
|5411501
|2009.02.10 01:54
|sell
|10.61
|eurgbp
|0.8731
|0.8776
|0.0000
|2009.02.10 01:58
|0.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|110.36
|5411512
|2009.02.10 01:54
|sell
|9.47
|eurgbp
|0.8731
|0.8776
|0.0000
|2009.02.10 01:58
|0.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|98.51
|5411778
|2009.02.10 01:58
|buy
|10.78
|eurgbp
|0.8723
|0.8678
|0.0000
|2009.02.10 02:03
|0.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|112.17
|5411803
|2009.02.10 01:58
|buy
|9.60
|eurgbp
|0.8721
|0.8676
|0.0000
|2009.02.10 02:00
|0.8728
|0.00
|0.00
|0.00
|99.80
|5412325
|2009.02.10 02:03
|sell
|9.83
|eurgbp
|0.8730
|0.8775
|0.0000
|2009.02.10 02:15
|0.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|116.83
|5412956
|2009.02.10 02:15
|buy
|10.01
|eurgbp
|0.8723
|0.8678
|0.0000
|2009.02.10 03:05
|0.8678
|0.00
|0.00
|0.00
|-665.86
|5413007
|2009.02.10 02:15
|buy
|9.96
|eurgbp
|0.8722
|0.8677
|0.0000
|2009.02.10 03:05
|0.8677
|0.00
|0.00
|0.00
|-662.58
|5503948
|2009.02.11 00:01
|buy
|9.98
|eurgbp
|0.8881
|0.8836
|0.0000
|2009.02.11 00:34
|0.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|101.45
|5503970
|2009.02.11 00:01
|buy
|8.88
|eurgbp
|0.8880
|0.8835
|0.0000
|2009.02.11 00:34
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|90.25
|5505026
|2009.02.11 00:34
|sell
|9.08
|eurgbp
|0.8886
|0.8931
|0.0000
|2009.02.11 00:46
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|132.02
|5505070
|2009.02.11 00:34
|sell
|9.13
|eurgbp
|0.8887
|0.8932
|0.0000
|2009.02.11 00:40
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|92.95
|5505229
|2009.02.11 00:40
|buy
|9.34
|eurgbp
|0.8879
|0.8834
|0.0000
|2009.02.11 02:24
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|40.70
|5505437
|2009.02.11 00:46
|buy
|9.27
|eurgbp
|0.8877
|0.8832
|0.0000
|2009.02.11 02:19
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|40.42
|5509065
|2009.02.11 02:19
|sell
|9.39
|eurgbp
|0.8880
|0.8925
|0.0000
|2009.02.11 03:22
|0.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|40.81
|5509288
|2009.02.11 02:24
|sell
|9.33
|eurgbp
|0.8882
|0.8927
|0.0000
|2009.02.11 03:22
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|108.13
|5512508
|2009.02.11 03:22
|buy
|9.50
|eurgbp
|0.8877
|0.8832
|0.0000
|2009.02.11 04:49
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|41.32
|5512543
|2009.02.11 03:22
|buy
|9.45
|eurgbp
|0.8876
|0.8831
|0.0000
|2009.02.11 04:10
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|82.27
|5514113
|2009.02.11 04:14
|buy
|9.56
|eurgbp
|0.8880
|0.8835
|0.0000
|2009.02.11 05:21
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|5515074
|2009.02.11 04:49
|sell
|9.61
|eurgbp
|0.8880
|0.8925
|0.0000
|2009.02.11 07:27
|0.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|-404.05
|5516358
|2009.02.11 05:21
|sell
|9.55
|eurgbp
|0.8883
|0.8928
|0.0000
|2009.02.11 06:40
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|5563079
|2009.02.11 23:00
|buy
|10.34
|eurgbp
|0.8964
|0.8919
|0.0000
|2009.02.11 23:53
|0.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|89.25
|5563096
|2009.02.11 23:00
|buy
|9.24
|eurgbp
|0.8964
|0.8919
|0.0000
|2009.02.12 00:38
|0.8967
|0.00
|0.00
|17.96
|39.82
|5563802
|2009.02.12 00:01
|buy
|9.44
|eurgbp
|0.8964
|0.8919
|0.0000
|2009.02.12 01:04
|0.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|40.67
|5564549
|2009.02.12 00:38
|sell
|9.51
|eurgbp
|0.8967
|0.9012
|0.0000
|2009.02.12 01:56
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|40.99
|5565170
|2009.02.12 01:05
|sell
|9.43
|eurgbp
|0.8969
|0.9014
|0.0000
|2009.02.12 02:07
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|40.64
|5566375
|2009.02.12 02:05
|sell
|9.52
|eurgbp
|0.8966
|0.9012
|0.0000
|2009.02.12 06:50
|0.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|-369.34
|5566557
|2009.02.12 02:13
|buy
|9.62
|eurgbp
|0.8962
|0.8917
|0.0000
|2009.02.12 02:40
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|96.78
|5567480
|2009.02.12 02:40
|sell
|9.57
|eurgbp
|0.8968
|0.9013
|0.0000
|2009.02.12 09:52
|0.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|-385.30
|5617416
|2009.02.12 22:00
|sell
|10.03
|eurgbp
|0.9007
|0.9052
|0.0000
|2009.02.13 03:10
|0.9010
|0.00
|0.00
|-6.45
|-43.05
|5617428
|2009.02.12 22:00
|sell
|8.92
|eurgbp
|0.9011
|0.9056
|0.0000
|2009.02.13 02:04
|0.9016
|0.00
|0.00
|-5.74
|-63.83
|5627135
|2009.02.13 02:04
|buy
|8.86
|eurgbp
|0.9016
|0.8969
|0.0000
|2009.02.13 05:07
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|-598.35
|5629090
|2009.02.13 03:10
|buy
|8.91
|eurgbp
|0.9010
|0.8965
|0.0000
|2009.02.13 07:03
|0.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|-358.88
|5731604
|2009.02.16 23:01
|sell
|9.17
|eurgbp
|0.8957
|0.9002
|0.0000
|2009.02.17 00:12
|0.8953
|0.00
|0.00
|-5.90
|52.44
|5731629
|2009.02.16 23:02
|sell
|8.17
|eurgbp
|0.8957
|0.9003
|0.0000
|2009.02.17 00:13
|0.8951
|0.00
|0.00
|-5.26
|70.07
|5732975
|2009.02.17 00:12
|buy
|8.40
|eurgbp
|0.8953
|0.8908
|0.0000
|2009.02.17 00:16
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|95.94
|5733029
|2009.02.17 00:13
|buy
|8.33
|eurgbp
|0.8951
|0.8906
|0.0000
|2009.02.17 00:14
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|95.13
|5733090
|2009.02.17 00:14
|sell
|8.51
|eurgbp
|0.8957
|0.9002
|0.0000
|2009.02.17 01:14
|0.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|48.65
|5733188
|2009.02.17 00:16
|sell
|8.47
|eurgbp
|0.8959
|0.9004
|0.0000
|2009.02.17 00:44
|0.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|84.72
|5733571
|2009.02.17 00:44
|buy
|8.64
|eurgbp
|0.8953
|0.8908
|0.0000
|2009.02.17 01:49
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|49.37
|5734240
|2009.02.17 01:33
|buy
|8.56
|eurgbp
|0.8951
|0.8906
|0.0000
|2009.02.17 02:33
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|36.59
|5734465
|2009.02.17 01:49
|sell
|8.74
|eurgbp
|0.8957
|0.9002
|0.0000
|2009.02.17 02:29
|0.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|74.80
|5735684
|2009.02.17 02:29
|buy
|8.69
|eurgbp
|0.8951
|0.8906
|0.0000
|2009.02.17 05:08
|0.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|-556.12
|5736009
|2009.02.17 02:33
|sell
|8.79
|eurgbp
|0.8954
|0.8999
|0.0000
|2009.02.17 03:08
|0.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|112.69
|5737176
|2009.02.17 03:09
|buy
|8.79
|eurgbp
|0.8952
|0.8905
|0.0000
|2009.02.17 05:08
|0.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|-587.51
|5791370
|2009.02.17 22:02
|sell
|8.82
|eurgbp
|0.8845
|0.8890
|0.0000
|2009.02.17 22:19
|0.8841
|0.00
|0.00
|0.00
|50.33
|5791381
|2009.02.17 22:03
|sell
|7.90
|eurgbp
|0.8845
|0.8890
|0.0000
|2009.02.17 22:27
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|90.15
|5792140
|2009.02.17 22:27
|buy
|8.13
|eurgbp
|0.8837
|0.8792
|0.0000
|2009.02.17 22:31
|0.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|69.59
|5792323
|2009.02.17 22:31
|sell
|8.19
|eurgbp
|0.8845
|0.8890
|0.0000
|2009.02.17 23:40
|0.8842
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|5792344
|2009.02.17 22:31
|sell
|8.13
|eurgbp
|0.8845
|0.8890
|0.0000
|2009.02.17 23:40
|0.8840
|0.00
|0.00
|0.00
|57.91
|5794782
|2009.02.17 23:50
|buy
|9.06
|eurgbp
|0.8839
|0.8794
|0.0000
|2009.02.18 02:11
|0.8841
|0.00
|0.00
|5.79
|25.80
|5794784
|2009.02.17 23:50
|buy
|8.09
|eurgbp
|0.8838
|0.8793
|0.0000
|2009.02.18 01:49
|0.8841
|0.00
|0.00
|5.17
|34.55
|5796785
|2009.02.18 01:49
|sell
|8.21
|eurgbp
|0.8841
|0.8886
|0.0000
|2009.02.18 02:51
|0.8840
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|5797171
|2009.02.18 02:11
|sell
|8.24
|eurgbp
|0.8839
|0.8886
|0.0000
|2009.02.18 03:14
|0.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|46.98
|5797830
|2009.02.18 02:51
|buy
|8.31
|eurgbp
|0.8838
|0.8793
|0.0000
|2009.02.18 04:22
|0.8842
|0.00
|0.00
|0.00
|47.39
|5798254
|2009.02.18 03:14
|buy
|8.25
|eurgbp
|0.8835
|0.8790
|0.0000
|2009.02.18 04:19
|0.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|47.05
|5799341
|2009.02.18 04:22
|sell
|9.24
|eurgbp
|0.8842
|0.8887
|0.0000
|2009.02.18 04:57
|0.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|92.15
|5799363
|2009.02.18 04:23
|sell
|8.25
|eurgbp
|0.8843
|0.8888
|0.0000
|2009.02.18 04:57
|0.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|94.04
|5800825
|2009.02.18 04:57
|buy
|9.39
|eurgbp
|0.8835
|0.8790
|0.0000
|2009.02.18 05:12
|0.8842
|0.00
|0.00
|0.00
|93.61
|5800878
|2009.02.18 05:00
|sell
|8.47
|eurgbp
|0.8837
|0.8882
|0.0000
|2009.02.18 09:00
|0.8841
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.37
|5801162
|2009.02.18 05:12
|sell
|8.53
|eurgbp
|0.8840
|0.8885
|0.0000
|2009.02.18 08:44
|0.8841
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.18
|5845279
|2009.02.18 22:01
|buy
|9.42
|eurgbp
|0.8825
|0.8780
|0.0000
|2009.02.18 22:11
|0.8831
|0.00
|0.00
|0.00
|80.39
|5845287
|2009.02.18 22:01
|buy
|8.44
|eurgbp
|0.8825
|0.8780
|0.0000
|2009.02.19 02:34
|0.8820
|0.00
|0.00
|16.18
|-60.12
|5845613
|2009.02.18 22:15
|buy
|8.60
|eurgbp
|0.8825
|0.8780
|0.0000
|2009.02.19 02:34
|0.8822
|0.00
|0.00
|16.49
|-36.77
|5853652
|2009.02.19 02:34
|buy
|9.43
|eurgbp
|0.8821
|0.8776
|0.0000
|2009.02.19 06:07
|0.8820
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.45
|5853663
|2009.02.19 02:36
|buy
|8.45
|eurgbp
|0.8821
|0.8776
|0.0000
|2009.02.19 06:07
|0.8820
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.06
|5891632
|2009.02.19 22:06
|sell
|9.41
|eurgbp
|0.8869
|0.8914
|0.0000
|2009.02.19 22:17
|0.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|94.10
|5891636
|2009.02.19 22:06
|sell
|8.41
|eurgbp
|0.8870
|0.8915
|0.0000
|2009.02.19 22:17
|0.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|96.11
|5892133
|2009.02.19 22:18
|buy
|9.56
|eurgbp
|0.8861
|0.8816
|0.0000
|2009.02.19 23:06
|0.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|95.51
|5892136
|2009.02.19 22:18
|buy
|8.55
|eurgbp
|0.8860
|0.8815
|0.0000
|2009.02.19 23:02
|0.8867
|0.00
|0.00
|0.00
|85.44
|5893808
|2009.02.19 23:13
|sell
|9.70
|eurgbp
|0.8870
|0.8915
|0.0000
|2009.02.19 23:30
|0.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|110.95
|5894034
|2009.02.19 23:29
|buy
|8.78
|eurgbp
|0.8865
|0.8820
|0.0000
|2009.02.20 00:10
|0.8873
|0.00
|0.00
|5.65
|100.27
|5894364
|2009.02.19 23:35
|sell
|8.89
|eurgbp
|0.8864
|0.8909
|0.0000
|2009.02.20 05:41
|0.8867
|0.00
|0.00
|-5.72
|-37.96
|5896794
|2009.02.20 00:10
|sell
|8.83
|eurgbp
|0.8873
|0.8918
|0.0000
|2009.02.20 01:31
|0.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|50.47
|5898856
|2009.02.20 01:47
|sell
|8.85
|eurgbp
|0.8873
|0.8920
|0.0000
|2009.02.20 02:47
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|25.22
|5901275
|2009.02.20 02:56
|sell
|8.87
|eurgbp
|0.8875
|0.8920
|0.0000
|2009.02.20 04:02
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|50.48
|5904031
|2009.02.20 04:02
|buy
|9.00
|eurgbp
|0.8871
|0.8826
|0.0000
|2009.02.20 05:02
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|51.24
|
|0.00
|0.00
|-114.22
|2 596.01
|Closed P/L:
|2 481.79
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 481.79
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|12 481.79
|Equity:
|12 481.79
|Free Margin:
|12 481.79
|
|Details:
|Gross Profit:
|19 434.68
|Gross Loss:
|16 952.89
|Total Net Profit:
|2 481.79
|Profit Factor:
|1.15
|Expected Payoff:
|7.43
|
|Absolute Drawdown:
|659.29
|Maximal Drawdown:
|3 331.65 (26.29%)
|Relative Drawdown:
|26.29% (3 331.65)
|
|Total Trades:
|334
|Short Positions (won %):
|194 (82.99%)
|Long Positions (won %):
|140 (85.71%)
|Profit Trades (% of total):
|281 (84.13%)
|Loss trades (% of total):
|53 (15.87%)
|Largest
|profit trade:
|132.89
|loss trade:
|-665.86
|Average
|profit trade:
|69.16
|loss trade:
|-319.87
|Maximum
|consecutive wins ($):
|33 (2 550.76)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 830.94)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 550.76 (33)
|consecutive loss (count):
|-1 830.94 (6)
|Average
|consecutive wins:
|11
|consecutive losses:
|2