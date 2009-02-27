|Account: 55656
|Name: Josef Noll
|Currency: USD
|2009 March 11, 08:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5357411
|2009.03.11 00:54
|buy
|0.01
|audjpy
|64.09
|63.49
|64.64
|2009.03.11 04:33
|63.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|5357033
|2009.03.10 23:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3774
|1.3714
|1.3829
|2009.03.11 04:39
|1.3714
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.00
|5356864
|2009.03.10 23:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.3773
|1.3838
|1.3713
|2009.03.11 04:39
|1.3713
|0.00
|0.00
|-0.06
|12.00
|5356844
|2009.03.10 23:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2706
|1.2771
|1.2646
|2009.03.11 05:04
|1.2646
|0.00
|0.00
|-0.10
|12.00
|5356807
|2009.03.10 23:27
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1592
|1.1532
|1.1647
|2009.03.11 04:39
|1.1647
|0.00
|0.00
|-0.01
|9.44
|5356062
|2009.03.10 21:49
|buy
|0.02
|usdcad
|1.2811
|1.2751
|1.2866
|2009.03.11 05:06
|1.2866
|0.00
|0.00
|-0.08
|8.55
|5355803
|2009.03.10 21:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2688
|1.2628
|1.2743
|2009.03.11 07:36
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.00
|5354225
|2009.03.10 19:15
|sell
|0.04
|usdcad
|1.2874
|1.2823
|0.0000
|2009.03.10 21:32
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|15.91
|5354169
|2009.03.10 19:14
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2630
|1.2685
|0.0000
|2009.03.10 21:12
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|5354146
|2009.03.10 19:14
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1606
|1.1671
|1.1546
|2009.03.11 07:36
|1.1671
|0.00
|0.00
|-0.06
|-44.55
|5353996
|2009.03.10 19:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3722
|1.3787
|1.3662
|2009.03.11 00:54
|1.3787
|0.00
|0.00
|-0.03
|-6.50
|5353992
|2009.03.10 19:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2655
|1.2720
|1.2595
|2009.03.11 01:20
|1.2720
|0.00
|0.00
|-0.05
|-6.50
|5353926
|2009.03.10 19:09
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.3723
|1.3770
|0.0000
|2009.03.10 23:55
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|73.60
|5353740
|2009.03.10 19:03
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2675
|1.2615
|1.2730
|2009.03.10 19:36
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5353735
|2009.03.10 19:03
|buy
|0.01
|usdcad
|1.2856
|1.2796
|1.2911
|2009.03.10 21:59
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|5353577
|2009.03.10 18:55
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1568
|1.1635
|0.0000
|2009.03.10 19:37
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|5353476
|2009.03.10 18:52
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.3768
|1.3708
|1.3823
|2009.03.10 19:14
|1.3708
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5353381
|2009.03.10 18:49
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1555
|1.1620
|1.1495
|2009.03.10 19:16
|1.1620
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.38
|5353274
|2009.03.10 18:44
|sell
|0.08
|audjpy
|63.82
|64.47
|63.22
|2009.03.11 05:04
|63.22
|0.00
|0.00
|-0.71
|48.71
|5352874
|2009.03.10 18:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2713
|1.2658
|0.0000
|2009.03.10 19:09
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|5352833
|2009.03.10 18:24
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2720
|1.2660
|1.2775
|2009.03.10 19:08
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.40
|5352566
|2009.03.10 18:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3802
|1.3726
|0.0000
|2009.03.10 19:09
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|5352522
|2009.03.10 18:04
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.3813
|1.3753
|1.3868
|2009.03.10 18:53
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5352092
|2009.03.10 17:30
|buy
|0.01
|audcad
|0.8307
|0.8247
|0.8362
|2009.03.10 20:01
|0.8247
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|5352069
|2009.03.10 17:29
|sell
|0.02
|usdcad
|1.2824
|1.2889
|1.2764
|2009.03.10 19:50
|1.2889
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.09
|5351137
|2009.03.10 16:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.2800
|1.2852
|0.0000
|2009.03.10 19:03
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|5349649
|2009.03.10 16:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3858
|1.3795
|1.3910
|2009.03.10 18:15
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|5349607
|2009.03.10 16:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2765
|1.2705
|1.2820
|2009.03.10 18:48
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5347923
|2009.03.10 15:26
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1504
|1.1569
|1.1444
|2009.03.10 18:53
|1.1569
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.24
|5347606
|2009.03.10 15:16
|sell
|0.04
|audchf
|0.7452
|0.7517
|0.7392
|2009.03.10 23:32
|0.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.43
|5347337
|2009.03.10 15:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3900
|1.3840
|1.3955
|2009.03.10 16:39
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|5347318
|2009.03.10 15:10
|buy
|0.64
|usdcad
|1.2742
|1.2795
|0.0000
|2009.03.10 16:45
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|265.10
|5347289
|2009.03.10 15:09
|buy
|0.01
|audchf
|0.7453
|0.7393
|0.7508
|2009.03.10 21:09
|0.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|5346984
|2009.03.10 15:03
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2774
|1.2839
|1.2714
|2009.03.10 18:24
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|5346231
|2009.03.10 14:45
|buy
|0.32
|usdcad
|1.2787
|1.2727
|1.2842
|2009.03.10 15:15
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.86
|5346159
|2009.03.10 14:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1503
|1.1566
|0.0000
|2009.03.10 18:55
|1.1565
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|5346078
|2009.03.10 14:39
|buy
|0.01
|audjpy
|63.47
|62.87
|64.02
|2009.03.11 00:54
|64.02
|0.00
|0.00
|0.03
|5.57
|5346067
|2009.03.10 14:37
|sell
|0.04
|audjpy
|63.32
|63.97
|62.72
|2009.03.10 23:32
|63.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.35
|5345812
|2009.03.10 14:30
|sell
|0.02
|usdcad
|1.2837
|1.2787
|0.0000
|2009.03.10 14:46
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|7.82
|5345548
|2009.03.10 14:16
|buy
|0.32
|usdcad
|1.2788
|1.2835
|0.0000
|2009.03.10 14:30
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|117.18
|5345488
|2009.03.10 14:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2787
|1.2852
|1.2727
|2009.03.10 15:03
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|5345483
|2009.03.10 14:15
|buy
|0.02
|audcad
|0.8244
|0.8184
|0.8299
|2009.03.10 17:29
|0.8299
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|5344869
|2009.03.10 13:39
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1450
|1.1499
|0.0000
|2009.03.10 14:41
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|5344862
|2009.03.10 13:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2810
|1.2750
|1.2865
|2009.03.10 16:38
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5344770
|2009.03.10 13:33
|buy
|0.01
|audcad
|0.8289
|0.8229
|0.8344
|2009.03.10 17:30
|0.8301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|5344681
|2009.03.10 13:28
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1454
|1.1519
|1.1394
|2009.03.10 15:38
|1.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.64
|5344604
|2009.03.10 13:27
|buy
|0.02
|audchf
|0.7390
|0.7330
|0.7445
|2009.03.10 15:09
|0.7445
|0.00
|0.00
|0.00
|9.57
|5344489
|2009.03.10 13:25
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1495
|1.1435
|1.1550
|2009.03.10 13:40
|1.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.67
|5344487
|2009.03.10 13:24
|buy
|0.16
|usdcad
|1.2833
|1.2773
|1.2888
|2009.03.10 15:03
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.16
|5344483
|2009.03.10 13:24
|buy
|0.04
|usdjpy
|97.99
|98.55
|0.00
|2009.03.10 18:42
|98.55
|0.00
|0.00
|0.00
|22.73
|5344353
|2009.03.10 13:19
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2774
|1.2716
|0.0000
|2009.03.10 18:24
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|23.20
|5344309
|2009.03.10 13:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1515
|1.1457
|0.0000
|2009.03.10 13:28
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|5344265
|2009.03.10 13:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2759
|1.2808
|0.0000
|2009.03.10 13:39
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|5344189
|2009.03.10 13:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2853
|1.2797
|0.0000
|2009.03.10 14:15
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|4.38
|5344048
|2009.03.10 13:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2724
|1.2789
|1.2664
|2009.03.10 13:25
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5343973
|2009.03.10 13:04
|buy
|0.01
|audchf
|0.7435
|0.7375
|0.7490
|2009.03.10 13:47
|0.7375
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|5343312
|2009.03.10 11:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2674
|1.2739
|1.2614
|2009.03.10 13:14
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5343300
|2009.03.10 11:52
|sell
|0.02
|usdcad
|1.2918
|1.2861
|0.0000
|2009.03.10 13:15
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|8.86
|5343280
|2009.03.10 11:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1579
|1.1522
|0.0000
|2009.03.10 13:17
|1.1523
|0.00
|0.00
|0.00
|9.72
|5342701
|2009.03.10 11:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.3860
|1.3808
|0.0000
|2009.03.10 18:06
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|5342691
|2009.03.10 11:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3852
|1.3897
|0.0000
|2009.03.10 15:10
|1.3897
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|5342547
|2009.03.10 10:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2692
|1.2757
|0.0000
|2009.03.10 13:16
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|5342296
|2009.03.10 10:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3798
|1.3849
|0.0000
|2009.03.10 10:42
|1.3849
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|5342274
|2009.03.10 10:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3809
|1.3874
|1.3749
|2009.03.10 11:06
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5341801
|2009.03.10 09:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.3873
|1.3820
|0.0000
|2009.03.10 10:30
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|21.20
|5341790
|2009.03.10 09:40
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2867
|1.2932
|1.2807
|2009.03.10 13:15
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|5341767
|2009.03.10 09:40
|buy
|0.08
|usdcad
|1.2878
|1.2818
|1.2933
|2009.03.10 13:56
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.07
|5341729
|2009.03.10 09:35
|sell
|0.02
|audchf
|0.7402
|0.7467
|0.7342
|2009.03.10 15:53
|0.7467
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.28
|5341434
|2009.03.10 09:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1540
|1.1480
|1.1595
|2009.03.10 13:27
|1.1480
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|5341269
|2009.03.10 09:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2737
|1.2677
|1.2792
|2009.03.10 11:52
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|5341228
|2009.03.10 09:02
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2735
|1.2685
|0.0000
|2009.03.10 11:00
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|5341213
|2009.03.10 09:02
|sell
|0.02
|audusd
|0.6410
|0.6475
|0.6350
|2009.03.10 15:07
|0.6475
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5341188
|2009.03.10 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3843
|1.3783
|1.3898
|2009.03.10 11:05
|1.3853
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5340949
|2009.03.10 08:45
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2872
|1.2812
|1.2927
|2009.03.10 08:52
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|5340793
|2009.03.10 08:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3785
|1.3832
|0.0000
|2009.03.10 09:00
|1.3831
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5340366
|2009.03.10 07:45
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1484
|1.1531
|0.0000
|2009.03.10 09:11
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|65.22
|5339991
|2009.03.10 07:16
|buy
|0.02
|audjpy
|62.84
|62.24
|63.39
|2009.03.10 14:39
|63.39
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|5339920
|2009.03.10 07:12
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.44
|97.84
|98.99
|2009.03.10 18:42
|98.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|5339809
|2009.03.10 06:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1529
|1.1594
|1.1469
|2009.03.10 13:17
|1.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|5339795
|2009.03.10 06:58
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1529
|1.1469
|1.1584
|2009.03.10 09:12
|1.1540
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|5339671
|2009.03.10 06:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3830
|1.3770
|1.3885
|2009.03.10 09:00
|1.3841
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|5339614
|2009.03.10 06:42
|buy
|0.01
|audjpy
|63.30
|62.70
|63.85
|2009.03.10 07:35
|62.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|5339587
|2009.03.10 06:40
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2924
|1.2871
|0.0000
|2009.03.10 09:40
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|5339572
|2009.03.10 06:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.3823
|1.3888
|1.3763
|2009.03.10 10:30
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5339533
|2009.03.10 06:39
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2683
|1.2748
|1.2623
|2009.03.10 11:52
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5339253
|2009.03.10 05:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3772
|1.3837
|1.3712
|2009.03.10 06:44
|1.3837
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5339239
|2009.03.10 05:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3781
|1.3828
|0.0000
|2009.03.10 06:43
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5338920
|2009.03.10 04:13
|buy
|0.04
|usdcad
|1.2923
|1.2863
|1.2978
|2009.03.10 09:40
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.66
|5338916
|2009.03.10 04:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2676
|1.2735
|0.0000
|2009.03.10 09:03
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|5338700
|2009.03.10 03:14
|buy
|0.01
|audusd
|0.6377
|0.6436
|0.0000
|2009.03.10 13:17
|0.6436
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|5338499
|2009.03.10 02:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.3833
|1.3777
|0.0000
|2009.03.10 05:48
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|5338293
|2009.03.10 01:49
|buy
|0.01
|audchf
|0.7375
|0.7315
|0.7430
|2009.03.10 13:04
|0.7430
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|5338244
|2009.03.10 01:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3826
|1.3766
|1.3881
|2009.03.10 05:53
|1.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5338042
|2009.03.10 01:26
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1578
|1.1518
|1.1633
|2009.03.10 07:04
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.84
|5337985
|2009.03.10 01:23
|sell
|0.02
|audjpy
|62.82
|63.47
|62.22
|2009.03.10 14:39
|63.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.22
|5336765
|2009.03.09 22:09
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2796
|1.2736
|1.2851
|2009.03.10 08:45
|1.2851
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.73
|5336480
|2009.03.09 21:37
|buy
|0.08
|audchf
|0.7310
|0.7250
|0.7365
|2009.03.10 01:49
|0.7365
|0.00
|0.00
|0.29
|38.00
|5336371
|2009.03.09 21:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3779
|1.3824
|0.0000
|2009.03.10 01:42
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.02
|8.80
|5335994
|2009.03.09 20:22
|sell
|0.01
|audjpy
|62.31
|62.96
|61.71
|2009.03.10 01:26
|62.96
|0.00
|0.00
|-0.09
|-6.57
|5335759
|2009.03.09 19:50
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2838
|1.2778
|1.2893
|2009.03.09 22:09
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|5335402
|2009.03.09 18:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1583
|1.1533
|0.0000
|2009.03.10 06:59
|1.1533
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.34
|5334935
|2009.03.09 17:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3824
|1.3764
|1.3879
|2009.03.09 22:10
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5334309
|2009.03.09 16:51
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2808
|1.2873
|1.2748
|2009.03.10 08:46
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.23
|5334109
|2009.03.09 16:32
|buy
|0.04
|audchf
|0.7355
|0.7295
|0.7410
|2009.03.10 01:49
|0.7370
|0.00
|0.00
|0.14
|5.18
|5333983
|2009.03.09 16:20
|sell
|0.01
|audchf
|0.7351
|0.7416
|0.7291
|2009.03.10 11:52
|0.7416
|0.00
|0.00
|-0.11
|-5.61
|5333898
|2009.03.09 16:08
|buy
|0.02
|audcad
|0.8228
|0.8168
|0.8283
|2009.03.10 13:33
|0.8283
|0.00
|0.00
|0.05
|8.57
|5333531
|2009.03.09 15:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3775
|1.3820
|0.0000
|2009.03.09 17:56
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|5333496
|2009.03.09 15:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3782
|1.3847
|1.3722
|2009.03.10 04:04
|1.3847
|0.00
|0.00
|-0.03
|-6.50
|5333296
|2009.03.09 15:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1623
|1.1563
|1.1678
|2009.03.10 03:29
|1.1563
|0.00
|0.00
|-0.01
|-10.38
|5333054
|2009.03.09 15:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.3847
|1.3797
|0.0000
|2009.03.09 15:37
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5333048
|2009.03.09 15:13
|buy
|0.02
|usdcad
|1.2968
|1.2908
|1.3023
|2009.03.10 06:41
|1.2908
|0.00
|0.00
|-0.08
|-9.30
|5333008
|2009.03.09 15:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2633
|1.2698
|1.2573
|2009.03.10 06:42
|1.2698
|0.00
|0.00
|-0.10
|-13.00
|5332924
|2009.03.09 15:07
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2976
|1.2926
|0.0000
|2009.03.10 06:40
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.01
|3.79
|5332917
|2009.03.09 15:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2624
|1.2675
|0.0000
|2009.03.10 04:11
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.02
|5.10
|5332624
|2009.03.09 14:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3820
|1.3760
|1.3875
|2009.03.09 16:50
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5332473
|2009.03.09 14:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.3797
|1.3862
|1.3737
|2009.03.09 15:37
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|5332307
|2009.03.09 14:26
|buy
|0.01
|audcad
|0.8273
|0.8213
|0.8328
|2009.03.09 16:17
|0.8213
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|5332232
|2009.03.09 14:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3747
|1.3812
|1.3687
|2009.03.09 14:42
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5331970
|2009.03.09 13:57
|sell
|0.16
|usdcad
|1.3032
|1.2979
|0.0000
|2009.03.09 15:07
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|65.34
|5331927
|2009.03.09 13:54
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.3772
|1.3818
|0.0000
|2009.03.09 14:51
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|147.20
|5331926
|2009.03.09 13:54
|buy
|0.01
|usdcad
|1.3013
|1.2953
|1.3068
|2009.03.09 15:54
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|5331882
|2009.03.09 13:52
|sell
|0.08
|usdcad
|1.2982
|1.3047
|1.2922
|2009.03.09 14:06
|1.3047
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.86
|5331877
|2009.03.09 13:52
|buy
|0.08
|audusd
|0.6327
|0.6372
|0.0000
|2009.03.10 03:14
|0.6372
|0.00
|0.00
|0.29
|36.00
|5331795
|2009.03.09 13:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1668
|1.1608
|1.1723
|2009.03.09 15:43
|1.1608
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.17
|5331719
|2009.03.09 13:44
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2568
|1.2621
|0.0000
|2009.03.09 15:07
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|42.40
|5331593
|2009.03.09 13:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3803
|1.3749
|0.0000
|2009.03.09 14:21
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|5331532
|2009.03.09 13:36
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.3817
|1.3757
|1.3872
|2009.03.09 14:19
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|5331070
|2009.03.09 12:35
|buy
|0.01
|usdcad
|1.2950
|1.3008
|0.0000
|2009.03.09 13:54
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|5330878
|2009.03.09 12:23
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.3862
|1.3802
|1.3917
|2009.03.09 13:38
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5330723
|2009.03.09 12:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3869
|1.3807
|0.0000
|2009.03.09 13:39
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|5330626
|2009.03.09 12:05
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1639
|1.1585
|0.0000
|2009.03.09 18:55
|1.1585
|0.00
|0.00
|0.00
|18.64
|5330573
|2009.03.09 12:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2583
|1.2648
|1.2523
|2009.03.09 15:15
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5330557
|2009.03.09 12:02
|sell
|0.04
|usdcad
|1.2932
|1.2997
|1.2872
|2009.03.09 13:54
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|5330553
|2009.03.09 12:01
|sell
|0.16
|usdjpy
|98.98
|98.45
|0.00
|2009.03.10 07:12
|98.45
|0.00
|0.00
|0.10
|86.14
|5330314
|2009.03.09 11:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.3907
|1.3847
|1.3962
|2009.03.09 13:01
|1.3847
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5329940
|2009.03.09 11:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3929
|1.3872
|0.0000
|2009.03.09 12:15
|1.3872
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|5329906
|2009.03.09 11:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.93
|98.33
|99.48
|2009.03.10 10:20
|98.33
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.10
|5329580
|2009.03.09 10:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3952
|1.3892
|1.4007
|2009.03.09 11:47
|1.3892
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5329452
|2009.03.09 10:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3997
|1.3937
|1.4052
|2009.03.09 11:04
|1.3937
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5329443
|2009.03.09 10:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.3992
|1.3938
|0.0000
|2009.03.09 11:05
|1.3938
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|5329108
|2009.03.09 10:12
|sell
|0.01
|audusd
|0.6360
|0.6425
|0.6300
|2009.03.10 12:59
|0.6425
|0.00
|0.00
|-0.11
|-6.50
|5329102
|2009.03.09 10:12
|buy
|0.02
|audjpy
|62.68
|62.08
|63.23
|2009.03.10 06:42
|63.23
|0.00
|0.00
|0.06
|11.13
|5329097
|2009.03.09 10:12
|buy
|0.02
|audcad
|0.8209
|0.8149
|0.8264
|2009.03.09 14:26
|0.8264
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|5329058
|2009.03.09 10:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3942
|1.4007
|1.3882
|2009.03.09 11:24
|1.3932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5329041
|2009.03.09 10:11
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.3948
|1.3994
|0.0000
|2009.03.09 10:41
|1.3994
|0.00
|0.00
|0.00
|73.60
|5328979
|2009.03.09 10:10
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2613
|1.2553
|1.2668
|2009.03.09 15:07
|1.2623
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5328970
|2009.03.09 10:09
|buy
|0.04
|audusd
|0.6372
|0.6312
|0.6427
|2009.03.09 16:56
|0.6312
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5328560
|2009.03.09 09:42
|buy
|0.01
|usdcad
|1.2897
|1.2943
|0.0000
|2009.03.09 12:35
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|5328470
|2009.03.09 09:35
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.3998
|1.3938
|1.4053
|2009.03.09 10:11
|1.3937
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.80
|5328325
|2009.03.09 09:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4006
|1.3948
|0.0000
|2009.03.09 10:11
|1.3948
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|5327099
|2009.03.09 08:07
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4043
|1.3983
|1.4098
|2009.03.09 09:40
|1.3983
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5326994
|2009.03.09 08:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4076
|1.4010
|0.0000
|2009.03.09 09:22
|1.4010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|5326515
|2009.03.09 07:17
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1619
|1.1666
|0.0000
|2009.03.09 13:45
|1.1666
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|5326499
|2009.03.09 07:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4088
|1.4028
|1.4143
|2009.03.09 09:20
|1.4028
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5326118
|2009.03.09 05:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2649
|1.2585
|0.0000
|2009.03.09 12:02
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5326068
|2009.03.09 05:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2658
|1.2598
|1.2713
|2009.03.09 11:58
|1.2598
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5326026
|2009.03.09 05:23
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1589
|1.1654
|1.1529
|2009.03.09 12:07
|1.1654
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.15
|5325933
|2009.03.09 04:41
|sell
|0.02
|usdcad
|1.2881
|1.2946
|1.2821
|2009.03.09 12:34
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.04
|5325624
|2009.03.09 03:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|98.48
|99.13
|97.88
|2009.03.09 12:03
|99.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.46
|5325039
|2009.03.09 01:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2719
|1.2653
|0.0000
|2009.03.09 05:35
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|5324977
|2009.03.09 01:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1539
|1.1604
|1.1479
|2009.03.09 07:14
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|5324824
|2009.03.09 00:43
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2827
|1.2892
|1.2767
|2009.03.09 09:36
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|5324757
|2009.03.09 00:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1555
|1.1615
|0.0000
|2009.03.09 07:17
|1.1615
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|5324606
|2009.03.09 00:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2705
|1.2645
|1.2760
|2009.03.09 07:15
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5324406
|2009.03.08 23:54
|buy
|0.02
|usdcad
|1.2846
|1.2891
|0.0000
|2009.03.09 09:42
|1.2891
|0.00
|0.00
|0.00
|6.98
|5324136
|2009.03.08 23:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4133
|1.4073
|1.4188
|2009.03.09 08:01
|1.4073
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5324091
|2009.03.08 23:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2669
|1.2734
|1.2609
|2009.03.09 05:35
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|5324062
|2009.03.08 23:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4135
|1.4079
|0.0000
|2009.03.09 08:01
|1.4079
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|5323690
|2009.03.06 22:20
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2759
|1.2699
|1.2814
|2009.03.09 19:50
|1.2814
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.72
|5323620
|2009.03.06 22:03
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2784
|1.2724
|1.2839
|2009.03.06 22:20
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|5323616
|2009.03.06 22:02
|buy
|0.01
|audjpy
|63.13
|62.53
|63.68
|2009.03.09 13:43
|62.53
|0.00
|0.00
|0.03
|-6.07
|5323602
|2009.03.06 22:01
|sell
|0.02
|audjpy
|62.98
|63.63
|62.38
|2009.03.09 20:22
|62.38
|0.00
|0.00
|-0.18
|12.16
|5323568
|2009.03.06 21:59
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2765
|1.2830
|1.2705
|2009.03.09 16:51
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.20
|5323338
|2009.03.06 21:33
|buy
|0.01
|usdcad
|1.2892
|1.2832
|1.2947
|2009.03.09 00:14
|1.2832
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.68
|5323320
|2009.03.06 21:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.35
|98.90
|0.00
|2009.03.09 11:21
|98.90
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.56
|5323176
|2009.03.06 21:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2616
|1.2681
|1.2556
|2009.03.08 23:21
|1.2682
|0.00
|0.00
|-0.05
|-6.60
|5323177
|2009.03.06 21:24
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1601
|1.1541
|1.1656
|2009.03.09 00:56
|1.1541
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|5323166
|2009.03.06 21:24
|sell
|0.04
|usdcad
|1.2894
|1.2835
|0.0000
|2009.03.09 00:43
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.05
|18.39
|5323130
|2009.03.06 21:23
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1593
|1.1542
|0.0000
|2009.03.09 01:03
|1.1542
|0.00
|0.00
|-0.03
|17.67
|5323077
|2009.03.06 21:21
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2641
|1.2703
|0.0000
|2009.03.09 00:15
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.03
|12.40
|5320935
|2009.03.06 18:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2687
|1.2627
|1.2742
|2009.03.06 21:23
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5320225
|2009.03.06 17:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4082
|1.4147
|1.4022
|2009.03.09 00:49
|1.4147
|0.00
|0.00
|-0.03
|-6.50
|5320211
|2009.03.06 17:26
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.4084
|1.4130
|0.0000
|2009.03.08 23:06
|1.4130
|0.00
|0.00
|0.16
|73.60
|5320107
|2009.03.06 17:16
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2631
|1.2676
|0.0000
|2009.03.06 17:37
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5319971
|2009.03.06 17:07
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4130
|1.4070
|1.4185
|2009.03.06 21:22
|1.4069
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.80
|5319791
|2009.03.06 16:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4137
|1.4084
|0.0000
|2009.03.06 17:26
|1.4084
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|5319611
|2009.03.06 16:48
|buy
|0.02
|audjpy
|62.51
|61.91
|63.06
|2009.03.06 22:02
|63.06
|0.00
|0.00
|0.00
|11.19
|5319607
|2009.03.06 16:48
|sell
|0.01
|audjpy
|62.46
|63.11
|61.86
|2009.03.06 22:02
|63.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|5319527
|2009.03.06 16:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.75
|98.33
|0.00
|2009.03.06 21:31
|98.32
|0.00
|0.00
|0.00
|11.59
|5319494
|2009.03.06 16:45
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4175
|1.4115
|1.4230
|2009.03.06 17:07
|1.4115
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5319436
|2009.03.06 16:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4191
|1.4138
|0.0000
|2009.03.06 16:55
|1.4138
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|5319403
|2009.03.06 16:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4220
|1.4160
|1.4275
|2009.03.06 16:48
|1.4160
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5319085
|2009.03.06 16:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2676
|1.2616
|1.2731
|2009.03.06 18:01
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5319053
|2009.03.06 16:16
|buy
|0.02
|audusd
|0.6417
|0.6357
|0.6472
|2009.03.09 10:12
|0.6357
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.00
|5319036
|2009.03.06 16:15
|sell
|0.02
|usdcad
|1.2844
|1.2909
|1.2784
|2009.03.09 00:43
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.02
|1.56
|5319023
|2009.03.06 16:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.2842
|1.2890
|0.0000
|2009.03.06 21:33
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|5318959
|2009.03.06 16:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.21
|97.61
|98.76
|2009.03.06 16:48
|97.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.15
|5318926
|2009.03.06 16:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2682
|1.2618
|0.0000
|2009.03.06 21:24
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5318155
|2009.03.06 15:44
|sell
|0.04
|usdjpy
|97.96
|98.61
|97.36
|2009.03.09 08:43
|98.61
|0.00
|0.00
|0.02
|-26.37
|5318097
|2009.03.06 15:43
|buy
|0.01
|audusd
|0.6462
|0.6402
|0.6517
|2009.03.06 16:48
|0.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5318064
|2009.03.06 15:42
|sell
|0.04
|audjpy
|63.12
|63.77
|62.52
|2009.03.06 16:48
|62.52
|0.00
|0.00
|0.00
|24.59
|5317777
|2009.03.06 15:34
|buy
|0.02
|audchf
|0.7400
|0.7340
|0.7455
|2009.03.09 16:51
|0.7340
|0.00
|0.00
|0.07
|-10.33
|5317156
|2009.03.06 15:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.72
|98.19
|0.00
|2009.03.06 16:08
|98.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|5316982
|2009.03.06 15:03
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2742
|1.2690
|0.0000
|2009.03.06 16:02
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|166.40
|5316654
|2009.03.06 14:55
|buy
|0.04
|usdcad
|1.2785
|1.2838
|0.0000
|2009.03.06 16:15
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|16.51
|5316648
|2009.03.06 14:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4272
|1.4198
|0.0000
|2009.03.06 16:40
|1.4199
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|5316615
|2009.03.06 14:54
|buy
|0.01
|audjpy
|62.97
|62.37
|63.52
|2009.03.06 16:50
|62.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.15
|5316613
|2009.03.06 14:54
|buy
|0.01
|audchf
|0.7445
|0.7385
|0.7500
|2009.03.06 16:17
|0.7385
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|5316551
|2009.03.06 14:53
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.46
|98.11
|96.86
|2009.03.06 16:01
|98.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.25
|5316286
|2009.03.06 14:46
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2794
|1.2859
|1.2734
|2009.03.06 16:16
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|5315585
|2009.03.06 14:34
|buy
|0.01
|audcad
|0.8254
|0.8194
|0.8309
|2009.03.09 14:26
|0.8265
|0.00
|0.00
|0.03
|0.84
|5315474
|2009.03.06 14:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.25
|97.70
|0.00
|2009.03.06 15:07
|97.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|5315468
|2009.03.06 14:32
|sell
|0.02
|audjpy
|62.61
|63.26
|62.01
|2009.03.06 15:42
|63.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.29
|5315448
|2009.03.06 14:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4265
|1.4205
|1.4320
|2009.03.06 16:40
|1.4204
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|5315379
|2009.03.06 14:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2721
|1.2661
|1.2776
|2009.03.06 16:51
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5315355
|2009.03.06 14:31
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1538
|1.1599
|0.0000
|2009.03.06 21:24
|1.1599
|0.00
|0.00
|0.00
|10.52
|5314739
|2009.03.06 14:07
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2715
|1.2655
|1.2770
|2009.03.06 22:03
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|5314157
|2009.03.06 13:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1584
|1.1524
|1.1639
|2009.03.06 14:31
|1.1521
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.47
|5313748
|2009.03.06 13:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2655
|1.2710
|0.0000
|2009.03.06 14:31
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|5313084
|2009.03.06 12:56
|buy
|0.01
|audjpy
|62.34
|61.74
|62.89
|2009.03.06 14:54
|62.89
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|5312316
|2009.03.06 11:37
|buy
|0.02
|usdcad
|1.2831
|1.2771
|1.2886
|2009.03.06 15:03
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|5312211
|2009.03.06 11:30
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2718
|1.2783
|1.2658
|2009.03.06 21:59
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|5312182
|2009.03.06 11:27
|buy
|0.64
|audjpy
|61.73
|61.13
|62.28
|2009.03.06 12:56
|62.28
|0.00
|0.00
|0.00
|362.25
|5312121
|2009.03.06 11:22
|buy
|0.64
|usdjpy
|96.78
|97.26
|0.00
|2009.03.06 14:32
|97.23
|0.00
|0.00
|0.00
|296.20
|5312007
|2009.03.06 11:07
|buy
|0.01
|usdcad
|1.2876
|1.2816
|1.2931
|2009.03.06 11:38
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|5311946
|2009.03.06 11:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|96.96
|97.61
|96.36
|2009.03.06 14:54
|97.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|5311756
|2009.03.06 10:35
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2747
|1.2687
|1.2802
|2009.03.06 14:07
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|5311755
|2009.03.06 10:35
|buy
|0.04
|audcad
|0.8193
|0.8133
|0.8248
|2009.03.06 14:33
|0.8248
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|5311685
|2009.03.06 10:26
|sell
|0.01
|audjpy
|62.11
|62.76
|61.51
|2009.03.06 14:53
|62.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.67
|5311683
|2009.03.06 10:26
|buy
|0.32
|audjpy
|62.19
|61.59
|62.74
|2009.03.06 11:28
|61.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.78
|5311675
|2009.03.06 10:26
|buy
|0.16
|audchf
|0.7385
|0.7325
|0.7440
|2009.03.06 14:54
|0.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|76.21
|5311598
|2009.03.06 10:15
|sell
|0.02
|usdcad
|1.2849
|1.2798
|0.0000
|2009.03.06 14:46
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|5311584
|2009.03.06 10:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4217
|1.4262
|0.0000
|2009.03.06 14:32
|1.4262
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|5311395
|2009.03.06 09:57
|buy
|0.02
|audusd
|0.6409
|0.6458
|0.0000
|2009.03.06 15:43
|0.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|5311308
|2009.03.06 09:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4222
|1.4287
|1.4162
|2009.03.06 15:42
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5310722
|2009.03.06 08:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1542
|1.1607
|1.1482
|2009.03.06 21:23
|1.1607
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|5310555
|2009.03.06 08:40
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2797
|1.2862
|1.2737
|2009.03.06 11:02
|1.2862
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|5310515
|2009.03.06 08:38
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.4286
|1.4234
|0.0000
|2009.03.06 09:52
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5310088
|2009.03.06 08:07
|buy
|0.32
|usdjpy
|97.24
|96.64
|97.79
|2009.03.06 11:27
|96.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.68
|5310078
|2009.03.06 08:07
|buy
|0.01
|audusd
|0.6454
|0.6394
|0.6509
|2009.03.06 10:17
|0.6394
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5309998
|2009.03.06 08:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2700
|1.2640
|1.2755
|2009.03.06 14:31
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|5309923
|2009.03.06 08:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1492
|1.1557
|1.1432
|2009.03.06 10:09
|1.1557
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.62
|5309917
|2009.03.06 08:00
|buy
|0.04
|usdcad
|1.2820
|1.2873
|0.0000
|2009.03.06 11:07
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|16.47
|5309900
|2009.03.06 08:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2692
|1.2757
|1.2632
|2009.03.06 16:05
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|5309875
|2009.03.06 08:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.7417
|0.7482
|0.7357
|2009.03.09 16:19
|0.7357
|0.00
|0.00
|-0.11
|5.16
|5309871
|2009.03.06 08:00
|buy
|0.64
|usdchf
|1.1526
|1.1580
|0.0000
|2009.03.06 13:52
|1.1580
|0.00
|0.00
|0.00
|298.45
|5309723
|2009.03.06 07:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4262
|1.4202
|1.4317
|2009.03.06 13:50
|1.4202
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5309669
|2009.03.06 07:53
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.4236
|1.4301
|1.4176
|2009.03.06 09:53
|1.4226
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5309642
|2009.03.06 07:51
|buy
|0.08
|audchf
|0.7430
|0.7370
|0.7485
|2009.03.06 10:27
|0.7370
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.53
|5309608
|2009.03.06 07:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.67
|96.98
|0.00
|2009.03.06 11:00
|96.98
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|5309594
|2009.03.06 07:48
|buy
|0.16
|usdjpy
|97.69
|97.09
|98.24
|2009.03.06 10:56
|97.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.88
|5309490
|2009.03.06 07:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1555
|1.1495
|0.0000
|2009.03.06 08:00
|1.1495
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|5309464
|2009.03.06 07:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2647
|1.2698
|0.0000
|2009.03.06 08:02
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|5309417
|2009.03.06 07:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2635
|1.2700
|1.2575
|2009.03.06 08:02
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|5309412
|2009.03.06 07:30
|buy
|0.32
|usdchf
|1.1571
|1.1511
|1.1626
|2009.03.06 08:00
|1.1511
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.80
|5309173
|2009.03.06 07:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4193
|1.4260
|0.0000
|2009.03.06 07:55
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|5309137
|2009.03.06 07:01
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2787
|1.2727
|1.2842
|2009.03.06 10:35
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|5309118
|2009.03.06 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2590
|1.2641
|0.0000
|2009.03.06 07:30
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|5309054
|2009.03.06 06:56
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2585
|1.2650
|1.2525
|2009.03.06 07:31
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5308979
|2009.03.06 06:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1618
|1.1558
|0.0000
|2009.03.06 07:32
|1.1558
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|5308976
|2009.03.06 06:39
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1616
|1.1556
|1.1671
|2009.03.06 07:30
|1.1556
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.07
|5308702
|2009.03.06 05:26
|sell
|0.02
|audusd
|0.6422
|0.6363
|0.0000
|2009.03.09 10:12
|0.6363
|0.00
|0.00
|-0.22
|11.80
|5308659
|2009.03.06 05:18
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2851
|1.2800
|0.0000
|2009.03.06 08:40
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|5308338
|2009.03.06 04:22
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4186
|1.4251
|1.4126
|2009.03.06 07:55
|1.4253
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.80
|5308184
|2009.03.06 03:52
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1661
|1.1601
|1.1716
|2009.03.06 07:15
|1.1601
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.38
|5308145
|2009.03.06 03:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1673
|1.1621
|0.0000
|2009.03.06 06:39
|1.1621
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|5307344
|2009.03.06 01:35
|buy
|0.02
|usdcad
|1.2866
|1.2806
|1.2921
|2009.03.06 08:01
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.37
|5307189
|2009.03.06 01:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|98.28
|97.69
|0.00
|2009.03.06 07:49
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|5306479
|2009.03.05 23:14
|buy
|0.01
|usdcad
|1.2911
|1.2851
|1.2966
|2009.03.06 01:51
|1.2851
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.67
|5306480
|2009.03.05 23:14
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2907
|1.2855
|0.0000
|2009.03.06 05:18
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.01
|4.05
|5306205
|2009.03.05 22:46
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2825
|1.2765
|1.2880
|2009.03.06 07:01
|1.2765
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.02
|5305606
|2009.03.05 21:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.78
|98.43
|97.18
|2009.03.06 01:35
|98.43
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.60
|5305551
|2009.03.05 21:48
|buy
|0.02
|audnzd
|1.2747
|1.2687
|1.2802
|2009.03.05 22:46
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|5305288
|2009.03.05 21:34
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2798
|1.2863
|1.2738
|2009.03.06 11:30
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.03
|3.00
|5304577
|2009.03.05 20:24
|buy
|0.16
|audjpy
|62.66
|62.06
|63.21
|2009.03.06 10:26
|62.06
|0.00
|0.00
|0.47
|-98.68
|5304544
|2009.03.05 20:21
|sell
|0.01
|audusd
|0.6372
|0.6437
|0.6312
|2009.03.06 07:30
|0.6437
|0.00
|0.00
|-0.11
|-6.50
|5304004
|2009.03.05 19:27
|buy
|0.04
|audchf
|0.7476
|0.7416
|0.7531
|2009.03.06 08:00
|0.7416
|0.00
|0.00
|0.14
|-20.84
|5303945
|2009.03.05 19:22
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2753
|1.2818
|1.2693
|2009.03.05 21:34
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|5303893
|2009.03.05 19:19
|sell
|0.01
|audchf
|0.7483
|0.7548
|0.7423
|2009.03.06 08:00
|0.7423
|0.00
|0.00
|-0.11
|5.21
|5303887
|2009.03.05 19:18
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1706
|1.1646
|1.1761
|2009.03.06 04:31
|1.1646
|0.00
|0.00
|-0.01
|-20.61
|5302361
|2009.03.05 19:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4141
|1.4189
|0.0000
|2009.03.06 07:04
|1.4189
|0.00
|0.00
|0.01
|4.80
|5302356
|2009.03.05 19:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4136
|1.4201
|1.4076
|2009.03.06 07:29
|1.4201
|0.00
|0.00
|-0.06
|-13.00
|5300180
|2009.03.05 17:28
|sell
|0.01
|audjpy
|62.78
|63.43
|62.18
|2009.03.06 10:26
|62.18
|0.00
|0.00
|-0.09
|6.17
|5300149
|2009.03.05 17:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4082
|1.4129
|0.0000
|2009.03.05 17:50
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|5300073
|2009.03.05 17:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4086
|1.4151
|1.4026
|2009.03.05 19:27
|1.4151
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5299943
|2009.03.05 17:15
|buy
|0.02
|audchf
|0.7521
|0.7461
|0.7576
|2009.03.05 19:35
|0.7461
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.27
|5299266
|2009.03.05 16:37
|buy
|0.08
|usdjpy
|98.17
|97.57
|98.72
|2009.03.06 07:50
|97.57
|0.00
|0.00
|-0.15
|-49.20
|5299192
|2009.03.05 16:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1728
|1.1675
|0.0000
|2009.03.06 03:46
|1.1675
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.54
|5299091
|2009.03.05 16:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4143
|1.4089
|0.0000
|2009.03.05 17:21
|1.4089
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|5299052
|2009.03.05 16:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4127
|1.4067
|1.4182
|2009.03.05 19:02
|1.4137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5298882
|2009.03.05 16:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|98.30
|97.79
|0.00
|2009.03.05 21:51
|97.79
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|5298520
|2009.03.05 16:09
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1751
|1.1691
|1.1806
|2009.03.05 19:19
|1.1691
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.26
|5298447
|2009.03.05 16:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2544
|1.2589
|0.0000
|2009.03.06 07:00
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.02
|4.40
|5298340
|2009.03.05 16:04
|sell
|0.02
|audusd
|0.6435
|0.6379
|0.0000
|2009.03.05 20:16
|0.6379
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|5298294
|2009.03.05 16:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2535
|1.2600
|1.2475
|2009.03.06 07:00
|1.2600
|0.00
|0.00
|-0.10
|-13.00
|5297730
|2009.03.05 15:38
|sell
|0.02
|audjpy
|63.45
|64.10
|62.85
|2009.03.05 17:28
|62.85
|0.00
|0.00
|0.00
|12.19
|5297464
|2009.03.05 15:29
|buy
|0.01
|audchf
|0.7566
|0.7506
|0.7621
|2009.03.05 17:20
|0.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|5297034
|2009.03.05 15:12
|sell
|0.01
|audjpy
|62.95
|63.60
|62.35
|2009.03.05 15:50
|63.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|5297016
|2009.03.05 15:12
|buy
|0.08
|audjpy
|63.11
|62.51
|63.66
|2009.03.05 20:59
|62.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.86
|5297013
|2009.03.05 15:12
|buy
|0.04
|usdjpy
|98.62
|98.02
|99.17
|2009.03.05 16:38
|98.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.90
|5296878
|2009.03.05 15:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|98.94
|99.59
|98.34
|2009.03.05 16:24
|98.34
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|5296864
|2009.03.05 15:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2485
|1.2550
|1.2425
|2009.03.05 16:07
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5296694
|2009.03.05 15:01
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2488
|1.2534
|0.0000
|2009.03.05 16:03
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|36.80
|5295355
|2009.03.05 14:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1796
|1.1736
|1.1851
|2009.03.05 16:32
|1.1736
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|5295326
|2009.03.05 14:40
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1786
|1.1730
|0.0000
|2009.03.05 16:35
|1.1730
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|5295210
|2009.03.05 14:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4070
|1.4010
|1.4125
|2009.03.05 16:09
|1.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|5295070
|2009.03.05 14:38
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2533
|1.2473
|1.2588
|2009.03.05 16:06
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5293330
|2009.03.05 14:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4116
|1.4056
|1.4171
|2009.03.05 16:32
|1.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|5292100
|2009.03.05 13:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4093
|1.4161
|1.4036
|2009.03.05 16:36
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|5290960
|2009.03.05 13:27
|buy
|0.08
|audchf
|0.7506
|0.7446
|0.7561
|2009.03.05 15:29
|0.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|37.33
|5290355
|2009.03.05 13:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.6385
|0.6450
|0.6325
|2009.03.05 20:21
|0.6375
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5290244
|2009.03.05 13:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2539
|1.2488
|0.0000
|2009.03.05 15:08
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|5289874
|2009.03.05 13:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4045
|1.4110
|1.3985
|2009.03.05 14:11
|1.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5289758
|2009.03.05 13:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4058
|1.4111
|0.0000
|2009.03.05 14:12
|1.4111
|0.00
|0.00
|0.00
|42.40
|5289521
|2009.03.05 13:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.08
|98.48
|99.63
|2009.03.05 15:12
|98.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|5288482
|2009.03.05 12:36
|buy
|0.04
|audjpy
|63.56
|62.96
|64.11
|2009.03.05 15:12
|62.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.79
|5288442
|2009.03.05 12:35
|sell
|0.01
|audjpy
|63.56
|64.21
|62.96
|2009.03.05 15:12
|62.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|5287784
|2009.03.05 12:23
|buy
|0.04
|audusd
|0.6402
|0.6450
|0.0000
|2009.03.06 08:07
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.14
|19.20
|5287732
|2009.03.05 12:23
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4105
|1.4045
|1.4160
|2009.03.05 13:07
|1.4045
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5287725
|2009.03.05 12:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4105
|1.4052
|0.0000
|2009.03.05 13:07
|1.4052
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|5283737
|2009.03.05 11:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4150
|1.4090
|1.4205
|2009.03.05 12:31
|1.4090
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5282191
|2009.03.05 10:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4166
|1.4231
|1.4106
|2009.03.05 12:23
|1.4106
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5279354
|2009.03.05 09:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4230
|1.4174
|0.0000
|2009.03.05 10:27
|1.4175
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|5276279
|2009.03.05 08:30
|sell
|0.02
|audjpy
|64.22
|64.87
|63.62
|2009.03.05 12:35
|63.62
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|5275707
|2009.03.05 08:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4195
|1.4135
|1.4250
|2009.03.05 11:01
|1.4135
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5275550
|2009.03.05 08:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4180
|1.4245
|1.4120
|2009.03.05 10:30
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5275201
|2009.03.05 08:07
|sell
|0.32
|usdjpy
|99.57
|99.06
|0.00
|2009.03.05 15:09
|99.08
|0.00
|0.00
|0.00
|158.26
|5273824
|2009.03.05 07:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2578
|1.2518
|1.2633
|2009.03.05 14:39
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5273217
|2009.03.05 07:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.53
|98.93
|100.08
|2009.03.05 15:09
|98.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.17
|5272573
|2009.03.05 07:10
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1742
|1.1787
|0.0000
|2009.03.05 14:40
|1.1787
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|5272395
|2009.03.05 07:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4130
|1.4195
|1.4070
|2009.03.05 08:16
|1.4195
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5263775
|2009.03.05 03:25
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2795
|1.2735
|1.2850
|2009.03.05 21:48
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|5263401
|2009.03.05 03:16
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1734
|1.1799
|1.1674
|2009.03.05 14:43
|1.1799
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.02
|5263364
|2009.03.05 03:15
|sell
|0.01
|audjpy
|63.72
|64.37
|63.12
|2009.03.05 12:35
|63.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5263308
|2009.03.05 03:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2596
|1.2540
|0.0000
|2009.03.05 13:13
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|5262606
|2009.03.05 02:58
|sell
|0.01
|audusd
|0.6443
|0.6389
|0.0000
|2009.03.05 13:15
|0.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|5262527
|2009.03.05 02:56
|buy
|0.04
|audchf
|0.7552
|0.7492
|0.7607
|2009.03.05 15:29
|0.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|5262350
|2009.03.05 02:51
|sell
|0.01
|audchf
|0.7550
|0.7615
|0.7490
|2009.03.05 19:19
|0.7490
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|5261328
|2009.03.05 02:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4139
|1.4192
|0.0000
|2009.03.05 08:18
|1.4192
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|5261163
|2009.03.05 02:22
|buy
|0.02
|audusd
|0.6447
|0.6387
|0.6502
|2009.03.05 12:37
|0.6387
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5258761
|2009.03.05 01:31
|buy
|0.02
|audcad
|0.8238
|0.8178
|0.8293
|2009.03.06 14:33
|0.8248
|0.00
|0.00
|0.05
|1.56
|5257424
|2009.03.05 01:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.94
|99.47
|0.00
|2009.03.05 07:24
|99.47
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|5257422
|2009.03.05 01:03
|buy
|0.02
|audjpy
|64.02
|63.42
|64.57
|2009.03.05 12:39
|63.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.08
|5256057
|2009.03.05 00:30
|sell
|0.01
|audcad
|0.8234
|0.8299
|0.8174
|2009.03.10 17:15
|0.8299
|0.00
|0.00
|-0.24
|-5.08
|5251938
|2009.03.04 22:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1684
|1.1749
|1.1624
|2009.03.05 07:28
|1.1750
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.62
|5251620
|2009.03.04 22:49
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1686
|1.1740
|0.0000
|2009.03.05 07:09
|1.1740
|0.00
|0.00
|-0.08
|36.80
|5251600
|2009.03.04 22:49
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2660
|1.2606
|0.0000
|2009.03.05 02:05
|1.2606
|0.00
|0.00
|-2.50
|86.40
|5251490
|2009.03.04 22:46
|buy
|0.02
|audchf
|0.7597
|0.7537
|0.7652
|2009.03.05 03:14
|0.7537
|0.00
|0.00
|0.22
|-10.23
|5249117
|2009.03.04 21:57
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2830
|1.2770
|1.2885
|2009.03.05 03:25
|1.2770
|0.00
|0.00
|-0.31
|-3.01
|5247929
|2009.03.04 21:33
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2872
|1.2812
|1.2927
|2009.03.04 21:57
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|5247265
|2009.03.04 21:19
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.4192
|1.4141
|0.0000
|2009.03.05 02:53
|1.4141
|0.00
|0.00
|-1.49
|81.60
|5247171
|2009.03.04 21:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4184
|1.4124
|1.4239
|2009.03.05 08:18
|1.4194
|0.00
|0.00
|0.03
|1.00
|5242240
|2009.03.04 19:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4116
|1.4181
|0.0000
|2009.03.04 21:18
|1.4181
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|5239789
|2009.03.04 18:27
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1731
|1.1671
|1.1786
|2009.03.04 22:59
|1.1671
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.56
|5236665
|2009.03.04 17:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1743
|1.1688
|0.0000
|2009.03.04 22:54
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|5236597
|2009.03.04 17:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4161
|1.4101
|1.4216
|2009.03.04 19:44
|1.4101
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5236592
|2009.03.04 17:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2623
|1.2563
|1.2678
|2009.03.05 10:27
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.05
|-6.00
|5236561
|2009.03.04 17:34
|sell
|0.16
|audusd
|0.6498
|0.6447
|0.0000
|2009.03.05 02:58
|0.6447
|0.00
|0.00
|-5.23
|81.60
|5236467
|2009.03.04 17:32
|buy
|0.01
|audusd
|0.6492
|0.6432
|0.6547
|2009.03.05 03:08
|0.6432
|0.00
|0.00
|0.11
|-6.00
|5236358
|2009.03.04 17:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2609
|1.2674
|1.2549
|2009.03.05 03:14
|1.2600
|0.00
|0.00
|-1.25
|7.20
|5236272
|2009.03.04 17:30
|buy
|0.01
|audjpy
|64.47
|63.87
|65.02
|2009.03.05 03:09
|63.87
|0.00
|0.00
|0.09
|-6.05
|5236260
|2009.03.04 17:30
|sell
|0.32
|audjpy
|64.38
|65.03
|63.78
|2009.03.05 03:15
|63.78
|0.00
|0.00
|-8.42
|193.49
|5236189
|2009.03.04 17:29
|buy
|0.01
|audchf
|0.7642
|0.7582
|0.7697
|2009.03.04 22:56
|0.7582
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|5236091
|2009.03.04 17:28
|sell
|0.04
|audcad
|0.8301
|0.8366
|0.8241
|2009.03.05 00:30
|0.8241
|0.00
|0.00
|-0.93
|18.83
|5235257
|2009.03.04 17:07
|sell
|0.08
|audchf
|0.7616
|0.7681
|0.7556
|2009.03.05 02:51
|0.7556
|0.00
|0.00
|-2.59
|40.95
|5234670
|2009.03.04 16:51
|sell
|0.08
|audusd
|0.6448
|0.6513
|0.6388
|2009.03.04 17:35
|0.6514
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.80
|5233447
|2009.03.04 16:18
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2832
|1.2897
|1.2772
|2009.03.05 19:22
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.10
|3.00
|5231601
|2009.03.04 15:08
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.4142
|1.4207
|1.4082
|2009.03.05 07:05
|1.4132
|0.00
|0.00
|-0.74
|8.00
|5231578
|2009.03.04 15:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2575
|1.2621
|0.0000
|2009.03.04 17:34
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|5231492
|2009.03.04 15:01
|buy
|0.01
|audchf
|0.7583
|0.7523
|0.7638
|2009.03.04 17:29
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|5231124
|2009.03.04 14:32
|sell
|0.04
|audchf
|0.7566
|0.7631
|0.7506
|2009.03.04 17:28
|0.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.06
|5231090
|2009.03.04 14:32
|sell
|0.16
|audjpy
|63.84
|64.49
|63.24
|2009.03.04 17:32
|64.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.75
|5231064
|2009.03.04 14:31
|buy
|0.01
|audjpy
|63.84
|63.24
|64.39
|2009.03.04 17:30
|64.39
|0.00
|0.00
|0.00
|5.54
|5230956
|2009.03.04 14:24
|buy
|0.01
|audcad
|0.8283
|0.8223
|0.8338
|2009.03.05 02:56
|0.8223
|0.00
|0.00
|0.08
|-4.70
|5230637
|2009.03.04 14:11
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2559
|1.2624
|1.2499
|2009.03.04 17:34
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5230634
|2009.03.04 14:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1777
|1.1717
|1.1832
|2009.03.04 20:15
|1.1717
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|5230528
|2009.03.04 14:04
|buy
|0.01
|audusd
|0.6419
|0.6488
|0.0000
|2009.03.04 17:32
|0.6488
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|5227764
|2009.03.04 11:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4108
|1.4157
|0.0000
|2009.03.04 17:34
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|5227264
|2009.03.04 11:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4092
|1.4157
|1.4032
|2009.03.04 17:30
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5227034
|2009.03.04 11:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.39
|98.79
|99.94
|2009.03.05 07:25
|99.50
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.11
|5225146
|2009.03.04 09:36
|sell
|0.02
|audcad
|0.8250
|0.8315
|0.8190
|2009.03.04 17:29
|0.8315
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.15
|5225139
|2009.03.04 09:36
|sell
|0.04
|audusd
|0.6398
|0.6463
|0.6338
|2009.03.04 17:06
|0.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5224993
|2009.03.04 09:30
|sell
|0.08
|audjpy
|63.34
|63.99
|62.74
|2009.03.04 14:56
|63.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.28
|5224634
|2009.03.04 09:15
|buy
|0.01
|audjpy
|63.22
|62.62
|63.77
|2009.03.04 14:31
|63.77
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|5224519
|2009.03.04 09:13
|sell
|0.16
|usdjpy
|99.07
|99.72
|98.47
|2009.03.05 15:09
|98.97
|0.00
|0.00
|0.29
|16.17
|5224286
|2009.03.04 09:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.90
|99.36
|0.00
|2009.03.04 11:10
|99.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|5223660
|2009.03.04 08:41
|sell
|0.02
|audchf
|0.7516
|0.7584
|0.7459
|2009.03.04 15:16
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.57
|5223657
|2009.03.04 08:41
|sell
|0.04
|audjpy
|62.84
|63.49
|62.24
|2009.03.04 09:33
|63.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.18
|5223402
|2009.03.04 08:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4054
|1.3994
|1.4109
|2009.03.04 11:49
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|5223382
|2009.03.04 08:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4042
|1.4107
|1.3982
|2009.03.04 11:49
|1.4108
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|5223242
|2009.03.04 08:22
|buy
|0.01
|audusd
|0.6364
|0.6415
|0.0000
|2009.03.04 14:04
|0.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|5223226
|2009.03.04 08:21
|buy
|0.01
|audchf
|0.7522
|0.7462
|0.7577
|2009.03.04 15:01
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|5222664
|2009.03.04 08:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2526
|1.2572
|0.0000
|2009.03.04 15:06
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|5222083
|2009.03.04 07:43
|sell
|0.02
|audusd
|0.6348
|0.6413
|0.6288
|2009.03.04 14:02
|0.6413
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5222068
|2009.03.04 07:43
|buy
|0.01
|audcad
|0.8221
|0.8161
|0.8276
|2009.03.04 14:24
|0.8276
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|5221885
|2009.03.04 07:34
|buy
|0.01
|audjpy
|62.60
|62.00
|63.15
|2009.03.04 09:15
|63.15
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|5219621
|2009.03.04 04:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2509
|1.2574
|1.2449
|2009.03.04 14:59
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|5218618
|2009.03.04 03:28
|sell
|0.02
|audjpy
|62.34
|62.99
|61.74
|2009.03.04 09:12
|62.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.13
|5217976
|2009.03.04 01:54
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2797
|1.2737
|1.2852
|2009.03.04 21:33
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|5217975
|2009.03.04 01:54
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2786
|1.2851
|1.2726
|2009.03.04 16:18
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|5217918
|2009.03.04 01:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2459
|1.2524
|1.2399
|2009.03.04 08:01
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5217894
|2009.03.04 01:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1822
|1.1762
|1.1877
|2009.03.04 15:06
|1.1762
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|5217868
|2009.03.04 01:46
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2468
|1.2515
|0.0000
|2009.03.04 07:52
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|75.20
|5217865
|2009.03.04 01:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3992
|1.4057
|1.3932
|2009.03.04 08:37
|1.4057
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5217802
|2009.03.04 01:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3999
|1.3936
|1.4051
|2009.03.04 08:29
|1.4051
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|5217785
|2009.03.04 01:43
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1809
|1.1746
|0.0000
|2009.03.04 17:36
|1.1746
|0.00
|0.00
|0.00
|21.45
|5217784
|2009.03.04 01:43
|sell
|0.01
|audjpy
|61.84
|62.49
|61.24
|2009.03.04 03:42
|62.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|5217762
|2009.03.04 01:42
|sell
|0.01
|audusd
|0.6298
|0.6363
|0.6238
|2009.03.04 08:21
|0.6363
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5217713
|2009.03.04 01:41
|buy
|0.08
|audjpy
|61.98
|61.38
|62.53
|2009.03.04 07:34
|62.53
|0.00
|0.00
|0.00
|44.65
|5217710
|2009.03.04 01:41
|buy
|0.16
|audcad
|0.8158
|0.8098
|0.8213
|2009.03.04 07:43
|0.8213
|0.00
|0.00
|0.00
|68.01
|5217697
|2009.03.04 01:40
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2868
|1.2933
|1.2808
|2009.03.04 01:54
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|5217548
|2009.03.04 01:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2512
|1.2462
|0.0000
|2009.03.04 01:48
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|5217509
|2009.03.04 01:34
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2513
|1.2453
|1.2568
|2009.03.04 08:01
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5217486
|2009.03.04 01:34
|buy
|0.08
|audusd
|0.6315
|0.6361
|0.0000
|2009.03.04 08:22
|0.6361
|0.00
|0.00
|0.00
|36.80
|5217395
|2009.03.04 01:31
|buy
|0.04
|audchf
|0.7464
|0.7401
|0.7516
|2009.03.04 08:21
|0.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|17.62
|5217394
|2009.03.04 01:31
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2819
|1.2884
|1.2759
|2009.03.04 01:40
|1.2884
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|5217393
|2009.03.04 01:31
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2839
|1.2779
|1.2894
|2009.03.04 01:54
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|5217358
|2009.03.04 01:30
|sell
|0.01
|audchf
|0.7469
|0.7534
|0.7409
|2009.03.04 09:11
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.49
|5217356
|2009.03.04 01:30
|sell
|0.01
|audcad
|0.8200
|0.8265
|0.8140
|2009.03.04 10:09
|0.8265
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|5217353
|2009.03.04 01:30
|buy
|0.08
|audcad
|0.8205
|0.8145
|0.8260
|2009.03.04 07:43
|0.8213
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|5217340
|2009.03.04 01:30
|buy
|0.04
|audjpy
|62.43
|61.83
|62.98
|2009.03.04 01:43
|61.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.42
|5217320
|2009.03.04 01:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.6355
|0.6303
|0.0000
|2009.03.04 01:42
|0.6303
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5217317
|2009.03.04 01:30
|buy
|0.04
|audusd
|0.6360
|0.6300
|0.6415
|2009.03.04 01:41
|0.6300
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5215965
|2009.03.03 22:35
|sell
|0.01
|audjpy
|62.51
|63.16
|61.91
|2009.03.04 01:43
|61.91
|0.00
|0.00
|-0.09
|6.11
|5215815
|2009.03.03 22:17
|buy
|0.04
|audcad
|0.8251
|0.8191
|0.8306
|2009.03.04 01:30
|0.8186
|0.00
|0.00
|0.10
|-20.10
|5215529
|2009.03.03 21:58
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2876
|1.2816
|1.2931
|2009.03.04 01:30
|1.2816
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.96
|5212994
|2009.03.03 18:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2581
|1.2514
|0.0000
|2009.03.04 01:35
|1.2514
|0.00
|0.00
|-0.10
|13.40
|5212747
|2009.03.03 18:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4044
|1.3984
|1.4099
|2009.03.04 01:47
|1.3984
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.00
|5212717
|2009.03.03 18:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4044
|1.3994
|0.0000
|2009.03.04 01:46
|1.3994
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.00
|5212439
|2009.03.03 17:42
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.3986
|1.4042
|0.0000
|2009.03.03 18:02
|1.4042
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|5211932
|2009.03.03 17:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2531
|1.2596
|1.2471
|2009.03.03 20:37
|1.2596
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5211891
|2009.03.03 17:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3994
|1.4059
|1.3934
|2009.03.03 18:23
|1.4059
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5211679
|2009.03.03 17:05
|buy
|0.02
|audchf
|0.7508
|0.7448
|0.7563
|2009.03.04 01:34
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.07
|-10.18
|5211574
|2009.03.03 16:58
|sell
|0.01
|audcad
|0.8268
|0.8333
|0.8208
|2009.03.04 01:30
|0.8208
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.64
|5211552
|2009.03.03 16:57
|buy
|0.02
|audjpy
|62.91
|62.31
|63.46
|2009.03.04 01:30
|62.28
|0.00
|0.00
|0.06
|-12.82
|5211529
|2009.03.03 16:56
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2558
|1.2498
|1.2613
|2009.03.04 01:40
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.07
|-24.00
|5211309
|2009.03.03 16:39
|buy
|0.02
|audusd
|0.6410
|0.6350
|0.6465
|2009.03.04 01:30
|0.6348
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.40
|5211191
|2009.03.03 16:29
|sell
|0.08
|usdjpy
|98.54
|99.19
|97.94
|2009.03.04 09:20
|99.19
|0.00
|0.00
|0.05
|-52.42
|5210907
|2009.03.03 16:05
|buy
|0.02
|audcad
|0.8296
|0.8236
|0.8351
|2009.03.03 22:42
|0.8236
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|5210797
|2009.03.03 16:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4031
|1.3971
|1.4086
|2009.03.03 18:02
|1.4042
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|5210739
|2009.03.03 16:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1759
|1.1824
|1.1699
|2009.03.04 01:46
|1.1824
|0.00
|0.00
|-0.01
|-10.99
|5210716
|2009.03.03 15:56
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1760
|1.1820
|0.0000
|2009.03.04 01:47
|1.1820
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|5210599
|2009.03.03 15:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2587
|1.2533
|0.0000
|2009.03.03 17:14
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|5210311
|2009.03.03 15:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4063
|1.3996
|0.0000
|2009.03.03 17:13
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|5210271
|2009.03.03 15:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.34
|98.89
|0.00
|2009.03.04 09:05
|98.89
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.56
|5210068
|2009.03.03 15:20
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2921
|1.2861
|1.2976
|2009.03.03 21:58
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|5209902
|2009.03.03 15:07
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1703
|1.1754
|0.0000
|2009.03.03 15:55
|1.1754
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|5209864
|2009.03.03 15:05
|sell
|0.32
|audcad
|0.8335
|0.8400
|0.8275
|2009.03.03 16:58
|0.8275
|0.00
|0.00
|0.00
|148.22
|5209861
|2009.03.03 15:05
|buy
|0.01
|audcad
|0.8341
|0.8281
|0.8396
|2009.03.03 16:21
|0.8281
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|5209822
|2009.03.03 15:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4076
|1.4016
|1.4131
|2009.03.03 16:11
|1.4016
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5209632
|2009.03.03 14:53
|buy
|0.01
|audjpy
|63.36
|62.76
|63.91
|2009.03.03 17:04
|62.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|5209550
|2009.03.03 14:52
|buy
|0.01
|audusd
|0.6455
|0.6395
|0.6510
|2009.03.03 16:53
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5209518
|2009.03.03 14:49
|sell
|0.16
|audjpy
|63.18
|63.83
|62.58
|2009.03.03 22:35
|62.58
|0.00
|0.00
|0.00
|97.79
|5209426
|2009.03.03 14:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2639
|1.2589
|0.0000
|2009.03.03 15:50
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5209257
|2009.03.03 14:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4124
|1.4073
|0.0000
|2009.03.03 15:04
|1.4073
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|5209164
|2009.03.03 14:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4122
|1.4062
|1.4177
|2009.03.03 15:38
|1.4062
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5208960
|2009.03.03 14:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4074
|1.4139
|1.4014
|2009.03.03 15:38
|1.4064
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5208888
|2009.03.03 14:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|98.03
|98.68
|97.43
|2009.03.04 08:20
|98.68
|0.00
|0.00
|0.02
|-26.35
|5208602
|2009.03.03 13:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4059
|1.4117
|0.0000
|2009.03.03 14:23
|1.4116
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|5208073
|2009.03.03 12:57
|buy
|0.02
|audusd
|0.6395
|0.6443
|0.0000
|2009.03.03 14:51
|0.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|5208023
|2009.03.03 12:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1759
|1.1707
|0.0000
|2009.03.03 15:07
|1.1707
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|5207939
|2009.03.03 12:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2589
|1.2654
|1.2529
|2009.03.03 14:56
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5207918
|2009.03.03 12:44
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4001
|1.4047
|0.0000
|2009.03.03 13:16
|1.4047
|0.00
|0.00
|0.00
|36.80
|5207869
|2009.03.03 12:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1748
|1.1688
|1.1803
|2009.03.03 15:56
|1.1758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|5207781
|2009.03.03 12:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4024
|1.4089
|1.3964
|2009.03.03 14:21
|1.4089
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5207698
|2009.03.03 12:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2603
|1.2543
|1.2658
|2009.03.03 17:11
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5207060
|2009.03.03 11:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4047
|1.3987
|1.4102
|2009.03.03 13:36
|1.4056
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|5205623
|2009.03.03 10:13
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2897
|1.2962
|1.2837
|2009.03.04 01:30
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.03
|2.96
|5205612
|2009.03.03 10:12
|sell
|0.16
|audcad
|0.8285
|0.8350
|0.8225
|2009.03.03 15:05
|0.8350
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.47
|5205503
|2009.03.03 10:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4089
|1.4027
|0.0000
|2009.03.03 12:36
|1.4027
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|5205495
|2009.03.03 10:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4092
|1.4032
|1.4147
|2009.03.03 12:35
|1.4032
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5205349
|2009.03.03 09:51
|buy
|0.01
|audcad
|0.8279
|0.8219
|0.8334
|2009.03.03 15:05
|0.8334
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|5205270
|2009.03.03 09:47
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.4150
|1.4096
|0.0000
|2009.03.03 10:02
|1.4096
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|5205130
|2009.03.03 09:36
|buy
|0.01
|audusd
|0.6440
|0.6380
|0.6495
|2009.03.03 14:52
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5205065
|2009.03.03 09:29
|buy
|0.01
|audchf
|0.7553
|0.7493
|0.7608
|2009.03.03 22:32
|0.7493
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|5205056
|2009.03.03 09:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4138
|1.4078
|1.4193
|2009.03.03 10:59
|1.4078
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5204742
|2009.03.03 09:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.86
|98.31
|0.00
|2009.03.03 15:34
|98.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|5204636
|2009.03.03 08:58
|sell
|0.02
|audchf
|0.7537
|0.7602
|0.7477
|2009.03.04 01:30
|0.7477
|0.00
|0.00
|-0.21
|10.17
|5203689
|2009.03.03 07:16
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1689
|1.1739
|0.0000
|2009.03.03 10:01
|1.1739
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|5203666
|2009.03.03 07:15
|buy
|0.01
|audjpy
|62.76
|62.16
|63.31
|2009.03.03 14:53
|63.31
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|5203662
|2009.03.03 07:15
|sell
|0.08
|audjpy
|62.68
|63.33
|62.08
|2009.03.03 14:52
|63.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.99
|5203621
|2009.03.03 07:14
|sell
|0.04
|audusd
|0.6425
|0.6490
|0.6365
|2009.03.04 01:30
|0.6365
|0.00
|0.00
|-0.44
|24.00
|5203584
|2009.03.03 07:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1709
|1.1774
|1.1649
|2009.03.03 16:01
|1.1774
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.52
|5203563
|2009.03.03 07:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2648
|1.2588
|1.2703
|2009.03.03 12:44
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5203509
|2009.03.03 07:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2642
|1.2591
|0.0000
|2009.03.03 12:45
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|5203266
|2009.03.03 06:16
|sell
|0.08
|audcad
|0.8234
|0.8299
|0.8174
|2009.03.03 10:13
|0.8299
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.45
|5202672
|2009.03.03 04:43
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4098
|1.4163
|1.4038
|2009.03.03 10:02
|1.4090
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5202587
|2009.03.03 04:32
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2861
|1.2801
|1.2916
|2009.03.03 15:20
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|5202567
|2009.03.03 04:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4088
|1.4135
|0.0000
|2009.03.03 09:29
|1.4135
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|5202488
|2009.03.03 04:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1734
|1.1674
|1.1789
|2009.03.03 12:42
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5202473
|2009.03.03 04:30
|sell
|0.04
|audjpy
|62.15
|62.80
|61.55
|2009.03.03 08:03
|62.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.61
|5202469
|2009.03.03 04:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.6389
|0.6437
|0.0000
|2009.03.03 09:36
|0.6437
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|5202465
|2009.03.03 04:30
|buy
|0.01
|audchf
|0.7493
|0.7433
|0.7548
|2009.03.03 09:29
|0.7548
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|5202468
|2009.03.03 04:30
|sell
|0.01
|audchf
|0.7487
|0.7552
|0.7427
|2009.03.03 09:01
|0.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.54
|5202447
|2009.03.03 04:30
|buy
|0.01
|audjpy
|62.13
|61.53
|62.68
|2009.03.03 07:15
|62.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|5202445
|2009.03.03 04:30
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2856
|1.2921
|1.2796
|2009.03.03 10:13
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|5202441
|2009.03.03 04:30
|buy
|0.01
|audcad
|0.8217
|0.8157
|0.8272
|2009.03.03 09:51
|0.8272
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|5202435
|2009.03.03 04:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.6375
|0.6440
|0.6315
|2009.03.03 08:58
|0.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5202158
|2009.03.03 03:35
|sell
|0.04
|audcad
|0.8184
|0.8249
|0.8124
|2009.03.03 06:34
|0.8249
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.20
|5202078
|2009.03.03 03:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2598
|1.2644
|0.0000
|2009.03.03 07:07
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|5202037
|2009.03.03 03:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.53
|98.18
|96.93
|2009.03.03 14:21
|98.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.24
|5201926
|2009.03.03 03:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2592
|1.2657
|1.2532
|2009.03.03 07:14
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5201871
|2009.03.03 02:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4046
|1.4111
|1.3986
|2009.03.03 04:55
|1.4112
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|5201235
|2009.03.03 01:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3996
|1.4061
|1.3936
|2009.03.03 03:29
|1.4062
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|5200499
|2009.03.03 00:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.03
|97.68
|96.43
|2009.03.03 08:00
|97.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|5199911
|2009.03.03 00:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1779
|1.1719
|1.1834
|2009.03.03 04:31
|1.1719
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|5199910
|2009.03.03 00:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2542
|1.2607
|1.2482
|2009.03.03 04:30
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5199886
|2009.03.03 00:03
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2540
|1.2588
|0.0000
|2009.03.03 03:04
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|5197515
|2009.03.02 21:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4054
|1.4000
|0.0000
|2009.03.03 01:39
|1.4000
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.80
|5197244
|2009.03.02 20:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.64
|97.13
|0.00
|2009.03.03 00:01
|97.13
|0.00
|0.00
|0.01
|10.50
|5196364
|2009.03.02 19:59
|sell
|0.02
|audjpy
|61.65
|62.30
|61.05
|2009.03.03 04:31
|62.32
|0.00
|0.00
|-0.18
|-13.76
|5195598
|2009.03.02 18:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1764
|1.1712
|0.0000
|2009.03.03 07:09
|1.1712
|0.00
|0.00
|-0.01
|8.88
|5195039
|2009.03.02 18:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4029
|1.4086
|0.0000
|2009.03.03 04:31
|1.4086
|0.00
|0.00
|0.01
|5.70
|5194424
|2009.03.02 17:53
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.3965
|1.4021
|0.0000
|2009.03.02 18:23
|1.4021
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|5194383
|2009.03.02 17:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.14
|97.79
|96.54
|2009.03.03 00:39
|97.04
|0.00
|0.00
|0.01
|1.03
|5194356
|2009.03.02 17:52
|sell
|0.01
|audjpy
|61.15
|61.80
|60.55
|2009.03.02 20:16
|61.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.67
|5194208
|2009.03.02 17:44
|sell
|0.01
|audusd
|0.6304
|0.6369
|0.6244
|2009.03.03 04:30
|0.6379
|0.00
|0.00
|-0.11
|-7.50
|5194006
|2009.03.02 17:38
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2783
|1.2848
|1.2723
|2009.03.03 04:30
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.03
|-4.91
|5193868
|2009.03.02 17:30
|buy
|0.02
|audjpy
|61.51
|60.91
|62.06
|2009.03.03 04:30
|62.06
|0.00
|0.00
|0.06
|11.29
|5193068
|2009.03.02 16:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4004
|1.4069
|1.3944
|2009.03.02 21:12
|1.4069
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5192892
|2009.03.02 16:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4010
|1.3950
|1.4065
|2009.03.02 18:23
|1.4022
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|5192690
|2009.03.02 16:41
|sell
|0.01
|audchf
|0.7410
|0.7475
|0.7350
|2009.03.03 04:30
|0.7493
|0.00
|0.00
|-0.11
|-7.07
|5192570
|2009.03.02 16:33
|buy
|0.02
|audchf
|0.7428
|0.7368
|0.7483
|2009.03.03 04:30
|0.7483
|0.00
|0.00
|0.07
|9.37
|5191803
|2009.03.02 16:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.75
|97.20
|0.00
|2009.03.02 17:52
|97.20
|0.00
|0.00
|0.00
|11.32
|5191512
|2009.03.02 15:47
|buy
|0.01
|audjpy
|61.97
|61.37
|62.52
|2009.03.02 17:37
|61.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|5191173
|2009.03.02 15:25
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1714
|1.1779
|1.1654
|2009.03.03 00:02
|1.1779
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.52
|5190902
|2009.03.02 15:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4055
|1.3995
|1.4110
|2009.03.02 17:04
|1.3995
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5190766
|2009.03.02 15:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4060
|1.4008
|0.0000
|2009.03.02 16:56
|1.4008
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5190315
|2009.03.02 14:45
|sell
|0.02
|audjpy
|61.81
|62.46
|61.21
|2009.03.02 17:52
|61.21
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|5190297
|2009.03.02 14:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1726
|1.1776
|0.0000
|2009.03.03 00:03
|1.1776
|0.00
|0.00
|-0.01
|8.49
|5189944
|2009.03.02 14:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4134
|1.4064
|0.0000
|2009.03.02 15:07
|1.4064
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5189928
|2009.03.02 14:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2603
|1.2544
|0.0000
|2009.03.03 00:03
|1.2544
|0.00
|0.00
|-0.10
|11.80
|5189658
|2009.03.02 14:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4100
|1.4040
|1.4155
|2009.03.02 15:24
|1.4040
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5189119
|2009.03.02 13:35
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.4040
|1.4088
|0.0000
|2009.03.02 14:04
|1.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|153.60
|5188921
|2009.03.02 13:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2553
|1.2618
|1.2493
|2009.03.02 14:31
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5188840
|2009.03.02 13:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4084
|1.4149
|1.4024
|2009.03.02 15:07
|1.4064
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5188831
|2009.03.02 13:25
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.4085
|1.4025
|1.4140
|2009.03.02 14:09
|1.4097
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|5188716
|2009.03.02 13:20
|sell
|0.01
|audjpy
|61.31
|61.96
|60.71
|2009.03.02 15:47
|61.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|5188715
|2009.03.02 13:20
|buy
|0.02
|audjpy
|61.36
|60.76
|61.91
|2009.03.02 15:47
|61.91
|0.00
|0.00
|0.00
|11.28
|5188010
|2009.03.02 12:51
|buy
|0.01
|audcad
|0.8153
|0.8093
|0.8208
|2009.03.03 04:30
|0.8208
|0.00
|0.00
|0.03
|4.27
|5187991
|2009.03.02 12:50
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4130
|1.4070
|1.4185
|2009.03.02 13:25
|1.4070
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5187289
|2009.03.02 11:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4161
|1.4089
|0.0000
|2009.03.02 13:25
|1.4089
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|5187273
|2009.03.02 11:57
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4175
|1.4115
|1.4230
|2009.03.02 13:24
|1.4115
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5186520
|2009.03.02 11:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2616
|1.2561
|0.0000
|2009.03.02 13:25
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|5184864
|2009.03.02 09:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1771
|1.1711
|1.1826
|2009.03.02 15:23
|1.1711
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|5184831
|2009.03.02 09:46
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1769
|1.1718
|0.0000
|2009.03.02 15:25
|1.1718
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|5184162
|2009.03.02 09:23
|buy
|0.02
|audusd
|0.6330
|0.6270
|0.6385
|2009.03.03 04:30
|0.6385
|0.00
|0.00
|0.07
|11.00
|5183838
|2009.03.02 09:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4220
|1.4160
|1.4275
|2009.03.02 11:57
|1.4160
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5183832
|2009.03.02 09:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4224
|1.4169
|0.0000
|2009.03.02 11:57
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|5183595
|2009.03.02 08:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.25
|97.90
|96.65
|2009.03.02 17:52
|97.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|5183215
|2009.03.02 08:36
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2862
|1.2927
|1.2802
|2009.03.02 17:38
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|5182723
|2009.03.02 08:08
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4286
|1.4232
|0.0000
|2009.03.02 09:14
|1.4232
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|5182666
|2009.03.02 08:07
|sell
|0.02
|audchf
|0.7475
|0.7540
|0.7415
|2009.03.02 16:41
|0.7415
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|5182289
|2009.03.02 07:54
|buy
|0.01
|audchf
|0.7473
|0.7413
|0.7528
|2009.03.02 16:41
|0.7413
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|5182237
|2009.03.02 07:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2616
|1.2565
|0.0000
|2009.03.02 09:25
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|5182201
|2009.03.02 07:53
|buy
|0.01
|audusd
|0.6375
|0.6315
|0.6430
|2009.03.02 13:20
|0.6315
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5182187
|2009.03.02 07:53
|sell
|0.02
|audcad
|0.8134
|0.8199
|0.8074
|2009.03.03 04:30
|0.8214
|0.00
|0.00
|-0.15
|-12.42
|5182144
|2009.03.02 07:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4266
|1.4206
|1.4321
|2009.03.02 09:19
|1.4206
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5182128
|2009.03.02 07:52
|sell
|0.02
|audusd
|0.6360
|0.6308
|0.0000
|2009.03.02 17:44
|0.6308
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|5181006
|2009.03.02 06:13
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.39
|97.84
|0.00
|2009.03.03 09:01
|97.84
|0.00
|0.00
|-0.04
|9.20
|5180917
|2009.03.02 06:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4236
|1.4301
|1.4176
|2009.03.02 09:14
|1.4226
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5180176
|2009.03.02 05:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4184
|1.4249
|1.4124
|2009.03.02 07:26
|1.4249
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5180136
|2009.03.02 05:14
|buy
|0.02
|audusd
|0.6314
|0.6371
|0.0000
|2009.03.02 07:53
|0.6371
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|5180025
|2009.03.02 05:09
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4200
|1.4264
|0.0000
|2009.03.02 07:52
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|50.40
|5178239
|2009.03.02 03:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.84
|97.24
|98.39
|2009.03.02 08:57
|97.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.17
|5178225
|2009.03.02 03:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.78
|97.27
|0.00
|2009.03.02 08:59
|97.27
|0.00
|0.00
|0.00
|10.49
|5178194
|2009.03.02 03:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1719
|1.1784
|1.1659
|2009.03.02 13:19
|1.1784
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.52
|5178193
|2009.03.02 03:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1722
|1.1767
|0.0000
|2009.03.02 09:47
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|5177750
|2009.03.02 02:42
|sell
|0.02
|audjpy
|61.96
|62.61
|61.36
|2009.03.02 13:20
|61.36
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|5177736
|2009.03.02 02:42
|buy
|0.01
|audusd
|0.6359
|0.6299
|0.6414
|2009.03.02 07:53
|0.6370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|5177721
|2009.03.02 02:42
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2820
|1.2885
|1.2760
|2009.03.02 08:36
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|5177691
|2009.03.02 02:41
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2774
|1.2839
|1.2714
|2009.03.02 02:42
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|5177607
|2009.03.02 02:38
|buy
|0.01
|audjpy
|61.85
|61.25
|62.40
|2009.03.02 15:47
|61.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|5176783
|2009.03.02 01:38
|buy
|0.16
|audjpy
|61.24
|60.64
|61.79
|2009.03.02 02:38
|61.79
|0.00
|0.00
|0.00
|90.36
|5176738
|2009.03.02 01:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2566
|1.2631
|1.2506
|2009.03.02 13:27
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5176608
|2009.03.02 01:30
|buy
|0.08
|audusd
|0.6299
|0.6345
|0.0000
|2009.03.02 02:38
|0.6345
|0.00
|0.00
|0.00
|36.80
|5176466
|2009.03.02 01:23
|sell
|0.02
|audnzd
|1.2856
|1.2921
|1.2796
|2009.03.02 02:41
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|5.96
|5176428
|2009.03.02 01:22
|sell
|0.01
|audusd
|0.6310
|0.6375
|0.6250
|2009.03.02 07:53
|0.6375
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5176402
|2009.03.02 01:22
|buy
|0.04
|audchf
|0.7412
|0.7352
|0.7467
|2009.03.02 07:54
|0.7467
|0.00
|0.00
|0.00
|18.79
|5176394
|2009.03.02 01:22
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2813
|1.2753
|1.2868
|2009.03.03 04:32
|1.2868
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.72
|5176392
|2009.03.02 01:22
|sell
|0.01
|audjpy
|61.46
|62.11
|60.86
|2009.03.02 02:57
|62.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.77
|5176388
|2009.03.02 01:22
|buy
|0.04
|audcad
|0.8090
|0.8030
|0.8145
|2009.03.02 12:51
|0.8145
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|5176391
|2009.03.02 01:22
|sell
|0.01
|audcad
|0.8083
|0.8148
|0.8023
|2009.03.02 11:13
|0.8148
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|5176386
|2009.03.02 01:22
|sell
|0.01
|audchf
|0.7424
|0.7489
|0.7364
|2009.03.02 16:41
|0.7415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|5176380
|2009.03.02 01:22
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2855
|1.2795
|1.2910
|2009.03.02 01:22
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|5176242
|2009.03.02 01:12
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2585
|1.2525
|1.2640
|2009.03.03 03:29
|1.2595
|0.00
|0.00
|0.14
|8.00
|5175564
|2009.03.02 00:31
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1725
|1.1651
|0.0000
|2009.03.02 03:02
|1.1722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|5175545
|2009.03.02 00:31
|buy
|0.08
|audjpy
|61.70
|61.10
|62.25
|2009.03.02 02:38
|61.79
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|5175506
|2009.03.02 00:29
|buy
|0.04
|audusd
|0.6344
|0.6284
|0.6399
|2009.03.02 02:42
|0.6354
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5175445
|2009.03.02 00:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4245
|1.4188
|0.0000
|2009.03.02 05:15
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|5175428
|2009.03.02 00:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4246
|1.4186
|1.4301
|2009.03.02 05:14
|1.4186
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5175356
|2009.03.02 00:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.25
|97.90
|96.65
|2009.03.02 03:08
|97.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|5175348
|2009.03.02 00:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.28
|97.79
|0.00
|2009.03.02 03:04
|97.73
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5174974
|2009.03.02 00:03
|buy
|0.04
|audjpy
|62.16
|61.56
|62.71
|2009.03.02 00:43
|61.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.68
|5174585
|2009.03.01 23:45
|buy
|0.02
|audchf
|0.7459
|0.7399
|0.7514
|2009.03.02 01:22
|0.7398
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.39
|5174584
|2009.03.01 23:45
|sell
|0.01
|audjpy
|62.18
|62.83
|61.58
|2009.03.02 01:22
|61.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|5174122
|2009.03.01 23:06
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2803
|1.2868
|1.2743
|2009.03.02 01:23
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|5174082
|2009.03.01 23:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2630
|1.2568
|0.0000
|2009.03.02 01:34
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|5174063
|2009.03.01 23:03
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2631
|1.2571
|1.2686
|2009.03.02 01:29
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.40
|5174039
|2009.03.01 23:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4294
|1.4234
|1.4349
|2009.03.02 00:29
|1.4234
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5174035
|2009.03.01 23:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4298
|1.4248
|0.0000
|2009.03.02 00:26
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5173754
|2009.02.27 22:49
|sell
|0.01
|audusd
|0.6385
|0.6315
|0.0000
|2009.03.02 01:22
|0.6315
|0.00
|0.00
|-0.11
|7.00
|5173657
|2009.02.27 22:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1708
|1.1648
|1.1763
|2009.03.02 03:01
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.58
|5173644
|2009.02.27 22:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.6392
|0.6332
|0.6447
|2009.03.02 00:43
|0.6332
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.00
|5173150
|2009.02.27 21:37
|buy
|0.02
|audjpy
|62.62
|62.02
|63.17
|2009.03.02 00:05
|62.02
|0.00
|0.00
|0.06
|-12.31
|5173148
|2009.02.27 21:36
|buy
|0.02
|audcad
|0.8138
|0.8078
|0.8193
|2009.03.02 01:22
|0.8074
|0.00
|0.00
|0.05
|-10.01
|5172997
|2009.02.27 21:21
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2676
|1.2616
|1.2731
|2009.03.01 23:46
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.03
|-12.00
|5172231
|2009.02.27 19:46
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2780
|1.2720
|1.2835
|2009.03.02 01:22
|1.2835
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.71
|5172092
|2009.02.27 19:36
|buy
|0.01
|audcad
|0.8185
|0.8125
|0.8240
|2009.02.27 22:50
|0.8125
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|5172062
|2009.02.27 19:32
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2813
|1.2753
|1.2868
|2009.02.27 19:46
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|5171734
|2009.02.27 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2721
|1.2661
|1.2776
|2009.02.27 22:25
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5171726
|2009.02.27 19:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4351
|1.4299
|0.0000
|2009.03.01 23:03
|1.4301
|0.00
|0.00
|-0.12
|20.00
|5171628
|2009.02.27 18:56
|sell
|0.04
|audusd
|0.6448
|0.6393
|0.0000
|2009.02.27 22:26
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|5171573
|2009.02.27 18:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4339
|1.4279
|1.4394
|2009.03.01 23:30
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.20
|5171017
|2009.02.27 18:13
|buy
|0.01
|audusd
|0.6438
|0.6378
|0.6493
|2009.03.01 23:44
|0.6378
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.00
|5170968
|2009.02.27 18:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2694
|1.2759
|1.2634
|2009.03.01 23:03
|1.2634
|0.00
|0.00
|-0.10
|12.00
|5170966
|2009.02.27 18:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4300
|1.4365
|1.4240
|2009.02.27 19:01
|1.4365
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5170906
|2009.02.27 18:08
|buy
|0.01
|audjpy
|63.07
|62.47
|63.62
|2009.02.27 21:55
|62.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.14
|5170719
|2009.02.27 18:00
|sell
|0.04
|audcad
|0.8156
|0.8221
|0.8096
|2009.03.02 01:22
|0.8096
|0.00
|0.00
|-0.31
|18.76
|5170700
|2009.02.27 17:59
|buy
|0.01
|audchf
|0.7504
|0.7444
|0.7559
|2009.03.02 00:10
|0.7444
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.12
|5170409
|2009.02.27 17:36
|sell
|0.02
|audchf
|0.7490
|0.7555
|0.7430
|2009.03.02 01:22
|0.7430
|0.00
|0.00
|-0.22
|10.23
|5170194
|2009.02.27 17:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2644
|1.2709
|1.2584
|2009.02.27 18:55
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5170124
|2009.02.27 17:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2661
|1.2718
|0.0000
|2009.02.27 19:00
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|5170034
|2009.02.27 17:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1674
|1.1739
|1.1614
|2009.03.02 00:45
|1.1739
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.07
|5169749
|2009.02.27 17:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1624
|1.1689
|1.1564
|2009.02.27 17:24
|1.1689
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.56
|5169577
|2009.02.27 17:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.7440
|0.7505
|0.7380
|2009.02.27 18:01
|0.7505
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.56
|5169550
|2009.02.27 16:59
|buy
|0.01
|audchf
|0.7443
|0.7383
|0.7498
|2009.02.27 17:59
|0.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|5169547
|2009.02.27 16:59
|buy
|0.02
|audjpy
|62.43
|61.83
|62.98
|2009.02.27 18:08
|62.98
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|5169543
|2009.02.27 16:59
|buy
|0.02
|audusd
|0.6380
|0.6429
|0.0000
|2009.02.27 18:12
|0.6429
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|5169532
|2009.02.27 16:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4250
|1.4315
|1.4190
|2009.02.27 18:11
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5169500
|2009.02.27 16:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4265
|1.4337
|0.0000
|2009.02.27 18:53
|1.4337
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|5169357
|2009.02.27 16:52
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.4320
|1.4248
|0.0000
|2009.02.27 16:59
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|115.20
|5169316
|2009.02.27 16:49
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2760
|1.2825
|1.2700
|2009.03.01 23:06
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.24
|5169299
|2009.02.27 16:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4310
|1.4250
|1.4365
|2009.02.27 16:59
|1.4250
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5169219
|2009.02.27 16:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2708
|1.2648
|1.2763
|2009.02.27 17:24
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5169119
|2009.02.27 16:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2698
|1.2646
|0.0000
|2009.02.27 17:25
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|5169110
|2009.02.27 16:40
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1658
|1.1705
|0.0000
|2009.02.27 22:26
|1.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|15.72
|5169042
|2009.02.27 16:35
|buy
|0.01
|audusd
|0.6423
|0.6363
|0.6478
|2009.02.27 18:13
|0.6435
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|5168973
|2009.02.27 16:32
|sell
|0.02
|audchf
|0.7508
|0.7447
|0.0000
|2009.02.27 17:00
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|5168883
|2009.02.27 16:29
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.4270
|1.4335
|1.4210
|2009.02.27 16:59
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|5168847
|2009.02.27 16:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2662
|1.2707
|0.0000
|2009.02.27 16:45
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|5168814
|2009.02.27 16:26
|buy
|0.01
|audjpy
|62.89
|62.29
|63.44
|2009.02.27 18:08
|62.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|5168813
|2009.02.27 16:26
|sell
|0.04
|audjpy
|62.84
|63.49
|62.24
|2009.03.01 23:45
|62.24
|0.00
|0.00
|-0.36
|24.57
|5168713
|2009.02.27 16:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4243
|1.4308
|0.0000
|2009.02.27 16:48
|1.4306
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|5168413
|2009.02.27 16:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4219
|1.4284
|1.4159
|2009.02.27 16:29
|1.4284
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5168334
|2009.02.27 16:02
|sell
|0.04
|usdjpy
|97.92
|98.57
|97.32
|2009.03.02 00:23
|97.32
|0.00
|0.00
|0.02
|24.66
|5168238
|2009.02.27 15:57
|buy
|0.01
|audcad
|0.8122
|0.8062
|0.8177
|2009.02.27 19:36
|0.8177
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|5168183
|2009.02.27 15:55
|sell
|0.02
|audcad
|0.8106
|0.8171
|0.8046
|2009.02.27 18:58
|0.8171
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.26
|5168170
|2009.02.27 15:53
|sell
|0.02
|audusd
|0.6397
|0.6462
|0.6337
|2009.02.27 22:49
|0.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|5168101
|2009.02.27 15:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.76
|97.16
|98.31
|2009.03.02 01:00
|97.16
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.18
|5168055
|2009.02.27 15:45
|sell
|0.02
|audjpy
|62.32
|62.97
|61.72
|2009.02.27 16:26
|62.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.25
|5168044
|2009.02.27 15:45
|buy
|0.01
|audjpy
|62.29
|61.69
|62.84
|2009.02.27 16:26
|62.84
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|5167846
|2009.02.27 15:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4180
|1.4238
|0.0000
|2009.02.27 16:22
|1.4238
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|5167807
|2009.02.27 15:24
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1688
|1.1627
|0.0000
|2009.02.27 17:08
|1.1627
|0.00
|0.00
|0.00
|5.25
|5167792
|2009.02.27 15:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4168
|1.4233
|1.4108
|2009.02.27 16:22
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5167565
|2009.02.27 15:07
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1703
|1.1643
|1.1758
|2009.02.27 16:43
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.31
|5167273
|2009.02.27 14:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.42
|98.07
|96.82
|2009.02.27 16:26
|98.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.26
|5166842
|2009.02.27 14:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2605
|1.2656
|0.0000
|2009.02.27 16:26
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|5166829
|2009.02.27 14:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|96.91
|97.56
|96.31
|2009.02.27 15:45
|97.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|5166789
|2009.02.27 14:35
|buy
|0.04
|audjpy
|61.66
|61.06
|62.21
|2009.02.27 15:45
|62.21
|0.00
|0.00
|0.00
|22.57
|5166700
|2009.02.27 14:33
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.14
|97.74
|0.00
|2009.02.27 15:47
|97.74
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|5166434
|2009.02.27 14:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4118
|1.4183
|1.4058
|2009.02.27 15:27
|1.4183
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5166379
|2009.02.27 14:20
|sell
|0.01
|audjpy
|61.82
|62.47
|61.22
|2009.02.27 15:46
|62.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|5166371
|2009.02.27 14:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4129
|1.4177
|0.0000
|2009.02.27 15:27
|1.4177
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|5166368
|2009.02.27 14:20
|sell
|0.01
|audusd
|0.6347
|0.6412
|0.6287
|2009.02.27 16:25
|0.6412
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5166198
|2009.02.27 14:13
|sell
|0.01
|audchf
|0.7458
|0.7523
|0.7398
|2009.02.27 17:00
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|5166190
|2009.02.27 14:13
|buy
|0.02
|audusd
|0.6363
|0.6419
|0.0000
|2009.02.27 16:35
|0.6419
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|5165993
|2009.02.27 13:56
|buy
|0.02
|audchf
|0.7484
|0.7424
|0.7539
|2009.02.27 16:59
|0.7424
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.31
|5165978
|2009.02.27 13:56
|buy
|0.02
|audjpy
|62.11
|61.51
|62.66
|2009.02.27 14:36
|61.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.38
|5163681
|2009.02.27 09:52
|buy
|0.01
|audusd
|0.6408
|0.6348
|0.6463
|2009.02.27 14:20
|0.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5163682
|2009.02.27 09:52
|sell
|0.01
|audusd
|0.6404
|0.6352
|0.0000
|2009.02.27 14:20
|0.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5163678
|2009.02.27 09:52
|buy
|0.01
|audjpy
|62.56
|61.96
|63.11
|2009.02.27 13:57
|61.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.17
|5163679
|2009.02.27 09:52
|sell
|0.01
|audjpy
|62.49
|63.14
|61.89
|2009.02.27 14:20
|61.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|5163677
|2009.02.27 09:52
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2718
|1.2783
|1.2658
|2009.02.27 16:49
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|5163676
|2009.02.27 09:52
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2738
|1.2678
|1.2793
|2009.02.27 19:32
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|5163674
|2009.02.27 09:52
|buy
|0.01
|audchf
|0.7529
|0.7469
|0.7584
|2009.02.27 14:05
|0.7469
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|5163675
|2009.02.27 09:52
|sell
|0.01
|audchf
|0.7523
|0.7588
|0.7463
|2009.02.27 14:13
|0.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|5163669
|2009.02.27 09:51
|buy
|0.01
|audcad
|0.8062
|0.8002
|0.8117
|2009.02.27 15:57
|0.8117
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|5163670
|2009.02.27 09:51
|sell
|0.01
|audcad
|0.8055
|0.8120
|0.7995
|2009.02.27 15:55
|0.8120
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|5163666
|2009.02.27 09:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.60
|97.00
|98.15
|2009.02.27 14:35
|96.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|5163667
|2009.02.27 09:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.58
|96.95
|0.00
|2009.02.27 14:36
|96.95
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|5163665
|2009.02.27 09:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1745
|1.1692
|0.0000
|2009.02.27 15:24
|1.1692
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|5163664
|2009.02.27 09:51
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1748
|1.1688
|1.1803
|2009.02.27 15:24
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|5163663
|2009.02.27 09:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4171
|1.4121
|0.0000
|2009.02.27 14:21
|1.4121
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5163662
|2009.02.27 09:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4174
|1.4114
|1.4229
|2009.02.27 14:21
|1.4114
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5163659
|2009.02.27 09:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2650
|1.2590
|1.2705
|2009.02.27 16:28
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5163661
|2009.02.27 09:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2648
|1.2713
|1.2588
|2009.02.27 16:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5163571
|2009.02.27 09:47
|balance
|Deposit
|1 200.00
|0.00
|0.00
|-25.82
|1 957.21
|Closed P/L:
|1 931.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5344772
|2009.03.10 13:33
|sell
|0.02
|audcad
|0.8284
|0.8349
|0.8224
|0.8262
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.43
|5354159
|2009.03.10 19:14
|buy
|0.02
|audcad
|0.8262
|0.8202
|0.8317
|0.8255
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.08
|5355759
|2009.03.10 21:09
|buy
|0.01
|audchf
|0.7505
|0.7442
|0.7557
|0.7480
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.15
|5356338
|2009.03.10 22:19
|sell
|0.08
|audchf
|0.7502
|0.7567
|0.7442
|0.7486
|0.00
|0.00
|-0.87
|10.98
|5359974
|2009.03.11 07:19
|buy
|0.01
|audjpy
|63.12
|62.52
|63.67
|63.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|5359975
|2009.03.11 07:19
|sell
|0.01
|audjpy
|63.05
|63.70
|62.45
|63.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|5340989
|2009.03.10 08:46
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2853
|1.2918
|1.2793
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.03
|0.75
|5341053
|2009.03.10 08:52
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2832
|1.2772
|1.2887
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.70
|5344326
|2009.03.10 13:17
|buy
|0.01
|audusd
|0.6441
|0.6381
|0.6496
|0.6420
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.10
|5346184
|2009.03.10 14:43
|sell
|0.04
|audusd
|0.6460
|0.6525
|0.6400
|0.6424
|0.00
|0.00
|-0.44
|14.40
|5359976
|2009.03.11 07:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2644
|1.2709
|1.2584
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|5359972
|2009.03.11 07:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3699
|1.3639
|1.3754
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5359973
|2009.03.11 07:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3696
|1.3761
|1.3636
|1.3722
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|5355983
|2009.03.10 21:32
|sell
|0.01
|usdcad
|1.2819
|1.2884
|1.2759
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.03
|5354696
|2009.03.10 19:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1637
|1.1577
|1.1692
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|5339943
|2009.03.10 07:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|98.43
|99.08
|97.83
|98.55
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.22
|5353243
|2009.03.10 18:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.58
|97.98
|99.13
|98.53
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.51
|5360198
|2009.03.11 07:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2639
|1.2579
|1.2694
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|5360199
|2009.03.11 07:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1659
|1.1724
|1.1599
|1.1653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|5360240
|2009.03.11 07:43
|buy
|0.01
|usdcad
|1.2862
|1.2802
|1.2917
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|5360561
|2009.03.11 07:59
|sell
|0.02
|usdcad
|1.2870
|1.2935
|1.2810
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|0.00
|0.00
|-1.40
|19.93
|Floating P/L:
|18.53
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 200.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 931.39
|Floating P/L:
|18.53
|Margin:
|42.29
|Balance:
|3 131.39
|Equity:
|3 149.92
|Free Margin:
|3 107.63
|Details:
|Gross Profit:
|6 999.19
|Gross Loss:
|5 067.80
|Total Net Profit:
|1 931.39
|Profit Factor:
|1.38
|Expected Payoff:
|2.81
|Absolute Drawdown:
|45.85
|Maximal Drawdown:
|1 049.53 (42.10%)
|Relative Drawdown:
|42.10% (1 049.53)
|Total Trades:
|687
|Short Positions (won %):
|318 (54.09%)
|Long Positions (won %):
|369 (52.57%)
|Profit Trades (% of total):
|366 (53.28%)
|Loss trades (% of total):
|321 (46.72%)
|Largest
|profit trade:
|362.25
|loss trade:
|-198.78
|Average
|profit trade:
|19.12
|loss trade:
|-15.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (91.08)
|consecutive losses ($):
|5 (-65.89)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|362.25 (1)
|consecutive loss (count):
|-397.46 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2