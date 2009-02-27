Activtrades Ltd

Account: 55656 Name: Josef Noll Currency: USD 2009 March 11, 08:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
53574112009.03.11 00:54buy0.01audjpy64.0963.4964.642009.03.11 04:3363.490.000.000.00-6.10
53570332009.03.10 23:56buy0.01gbpusd1.37741.37141.38292009.03.11 04:391.37140.000.000.01-6.00
53568642009.03.10 23:29sell0.02gbpusd1.37731.38381.37132009.03.11 04:391.37130.000.00-0.0612.00
53568442009.03.10 23:28sell0.02eurusd1.27061.27711.26462009.03.11 05:041.26460.000.00-0.1012.00
53568072009.03.10 23:27buy0.02usdchf1.15921.15321.16472009.03.11 04:391.16470.000.00-0.019.44
53560622009.03.10 21:49buy0.02usdcad1.28111.27511.28662009.03.11 05:061.28660.000.00-0.088.55
53558032009.03.10 21:12buy0.01eurusd1.26881.26281.27432009.03.11 07:361.26280.000.000.02-6.00
53542252009.03.10 19:15sell0.04usdcad1.28741.28230.00002009.03.10 21:321.28230.000.000.0015.91
53541692009.03.10 19:14buy0.16eurusd1.26301.26850.00002009.03.10 21:121.26850.000.000.0088.00
53541462009.03.10 19:14sell0.08usdchf1.16061.16711.15462009.03.11 07:361.16710.000.00-0.06-44.55
53539962009.03.10 19:09sell0.01gbpusd1.37221.37871.36622009.03.11 00:541.37870.000.00-0.03-6.50
53539922009.03.10 19:09sell0.01eurusd1.26551.27201.25952009.03.11 01:201.27200.000.00-0.05-6.50
53539262009.03.10 19:09buy0.16gbpusd1.37231.37700.00002009.03.10 23:551.37690.000.000.0073.60
53537402009.03.10 19:03buy0.08eurusd1.26751.26151.27302009.03.10 19:361.26150.000.000.00-48.00
53537352009.03.10 19:03buy0.01usdcad1.28561.27961.29112009.03.10 21:591.27960.000.000.00-4.69
53535772009.03.10 18:55buy0.01usdchf1.15681.16350.00002009.03.10 19:371.16350.000.000.005.76
53534762009.03.10 18:52buy0.08gbpusd1.37681.37081.38232009.03.10 19:141.37080.000.000.00-48.00
53533812009.03.10 18:49sell0.04usdchf1.15551.16201.14952009.03.10 19:161.16200.000.000.00-22.38
53532742009.03.10 18:44sell0.08audjpy63.8264.4763.222009.03.11 05:0463.220.000.00-0.7148.71
53528742009.03.10 18:24sell0.01eurusd1.27131.26580.00002009.03.10 19:091.26580.000.000.005.50
53528332009.03.10 18:24buy0.04eurusd1.27201.26601.27752009.03.10 19:081.26590.000.000.00-24.40
53525662009.03.10 18:06sell0.01gbpusd1.38021.37260.00002009.03.10 19:091.37260.000.000.007.60
53525222009.03.10 18:04buy0.04gbpusd1.38131.37531.38682009.03.10 18:531.37530.000.000.00-24.00
53520922009.03.10 17:30buy0.01audcad0.83070.82470.83622009.03.10 20:010.82470.000.000.00-4.65
53520692009.03.10 17:29sell0.02usdcad1.28241.28891.27642009.03.10 19:501.28890.000.000.00-10.09
53511372009.03.10 16:45buy0.01usdcad1.28001.28520.00002009.03.10 19:031.28520.000.000.004.05
53496492009.03.10 16:11buy0.02gbpusd1.38581.37951.39102009.03.10 18:151.37950.000.000.00-12.60
53496072009.03.10 16:10buy0.02eurusd1.27651.27051.28202009.03.10 18:481.27050.000.000.00-12.00
53479232009.03.10 15:26sell0.02usdchf1.15041.15691.14442009.03.10 18:531.15690.000.000.00-11.24
53476062009.03.10 15:16sell0.04audchf0.74520.75170.73922009.03.10 23:320.75170.000.000.00-22.43
53473372009.03.10 15:10buy0.01gbpusd1.39001.38401.39552009.03.10 16:391.38380.000.000.00-6.20
53473182009.03.10 15:10buy0.64usdcad1.27421.27950.00002009.03.10 16:451.27950.000.000.00265.10
53472892009.03.10 15:09buy0.01audchf0.74530.73930.75082009.03.10 21:090.75080.000.000.004.73
53469842009.03.10 15:03sell0.01usdcad1.27741.28391.27142009.03.10 18:241.28390.000.000.00-5.06
53462312009.03.10 14:45buy0.32usdcad1.27871.27271.28422009.03.10 15:151.27270.000.000.00-150.86
53461592009.03.10 14:41buy0.01usdchf1.15031.15660.00002009.03.10 18:551.15650.000.000.005.36
53460782009.03.10 14:39buy0.01audjpy63.4762.8764.022009.03.11 00:5464.020.000.000.035.57
53460672009.03.10 14:37sell0.04audjpy63.3263.9762.722009.03.10 23:3263.970.000.000.00-26.35
53458122009.03.10 14:30sell0.02usdcad1.28371.27870.00002009.03.10 14:461.27870.000.000.007.82
53455482009.03.10 14:16buy0.32usdcad1.27881.28350.00002009.03.10 14:301.28350.000.000.00117.18
53454882009.03.10 14:15sell0.01usdcad1.27871.28521.27272009.03.10 15:031.27770.000.000.000.78
53454832009.03.10 14:15buy0.02audcad0.82440.81840.82992009.03.10 17:290.82990.000.000.008.58
53448692009.03.10 13:39buy0.04usdchf1.14501.14990.00002009.03.10 14:411.14990.000.000.0017.04
53448622009.03.10 13:39buy0.01eurusd1.28101.27501.28652009.03.10 16:381.27500.000.000.00-6.00
53447702009.03.10 13:33buy0.01audcad0.82890.82290.83442009.03.10 17:300.83010.000.000.000.93
53446812009.03.10 13:28sell0.01usdchf1.14541.15191.13942009.03.10 15:381.15190.000.000.00-5.64
53446042009.03.10 13:27buy0.02audchf0.73900.73300.74452009.03.10 15:090.74450.000.000.009.57
53444892009.03.10 13:25buy0.02usdchf1.14951.14351.15502009.03.10 13:401.14340.000.000.00-10.67
53444872009.03.10 13:24buy0.16usdcad1.28331.27731.28882009.03.10 15:031.27730.000.000.00-75.16
53444832009.03.10 13:24buy0.04usdjpy97.9998.550.002009.03.10 18:4298.550.000.000.0022.73
53443532009.03.10 13:19sell0.04eurusd1.27741.27160.00002009.03.10 18:241.27160.000.000.0023.20
53443092009.03.10 13:17sell0.01usdchf1.15151.14570.00002009.03.10 13:281.14580.000.000.004.97
53442652009.03.10 13:16buy0.01eurusd1.27591.28080.00002009.03.10 13:391.28080.000.000.004.90
53441892009.03.10 13:15sell0.01usdcad1.28531.27970.00002009.03.10 14:151.27970.000.000.004.38
53440482009.03.10 13:13sell0.02eurusd1.27241.27891.26642009.03.10 13:251.27890.000.000.00-13.00
53439732009.03.10 13:04buy0.01audchf0.74350.73750.74902009.03.10 13:470.73750.000.000.00-5.23
53433122009.03.10 11:52sell0.01eurusd1.26741.27391.26142009.03.10 13:141.27390.000.000.00-6.50
53433002009.03.10 11:52sell0.02usdcad1.29181.28610.00002009.03.10 13:151.28610.000.000.008.86
53432802009.03.10 11:51sell0.02usdchf1.15791.15220.00002009.03.10 13:171.15230.000.000.009.72
53427012009.03.10 11:06sell0.02gbpusd1.38601.38080.00002009.03.10 18:061.38080.000.000.0010.40
53426912009.03.10 11:05buy0.01gbpusd1.38521.38970.00002009.03.10 15:101.38970.000.000.004.50
53425472009.03.10 10:55buy0.02eurusd1.26921.27570.00002009.03.10 13:161.27570.000.000.0013.00
53422962009.03.10 10:32buy0.02gbpusd1.37981.38490.00002009.03.10 10:421.38490.000.000.0010.20
53422742009.03.10 10:30sell0.01gbpusd1.38091.38741.37492009.03.10 11:061.38740.000.000.00-6.50
53418012009.03.10 09:41sell0.04gbpusd1.38731.38200.00002009.03.10 10:301.38200.000.000.0021.20
53417902009.03.10 09:40sell0.01usdcad1.28671.29321.28072009.03.10 13:151.28580.000.000.000.70
53417672009.03.10 09:40buy0.08usdcad1.28781.28181.29332009.03.10 13:561.28170.000.000.00-38.07
53417292009.03.10 09:35sell0.02audchf0.74020.74670.73422009.03.10 15:530.74670.000.000.00-11.28
53414342009.03.10 09:12buy0.01usdchf1.15401.14801.15952009.03.10 13:271.14800.000.000.00-5.23
53412692009.03.10 09:03buy0.01eurusd1.27371.26771.27922009.03.10 11:521.26750.000.000.00-6.20
53412282009.03.10 09:02sell0.08eurusd1.27351.26850.00002009.03.10 11:001.26850.000.000.0040.00
53412132009.03.10 09:02sell0.02audusd0.64100.64750.63502009.03.10 15:070.64750.000.000.00-13.00
53411882009.03.10 09:00buy0.01gbpusd1.38431.37831.38982009.03.10 11:051.38530.000.000.001.00
53409492009.03.10 08:45buy0.01audnzd1.28721.28121.29272009.03.10 08:521.28120.000.000.00-2.99
53407932009.03.10 08:31buy0.02gbpusd1.37851.38320.00002009.03.10 09:001.38310.000.000.009.20
53403662009.03.10 07:45buy0.16usdchf1.14841.15310.00002009.03.10 09:111.15310.000.000.0065.22
53399912009.03.10 07:16buy0.02audjpy62.8462.2463.392009.03.10 14:3963.390.000.000.0011.18
53399202009.03.10 07:12buy0.02usdjpy98.4497.8498.992009.03.10 18:4298.550.000.000.002.23
53398092009.03.10 06:59sell0.01usdchf1.15291.15941.14692009.03.10 13:171.15190.000.000.000.87
53397952009.03.10 06:58buy0.08usdchf1.15291.14691.15842009.03.10 09:121.15400.000.000.007.63
53396712009.03.10 06:43buy0.01gbpusd1.38301.37701.38852009.03.10 09:001.38410.000.000.001.10
53396142009.03.10 06:42buy0.01audjpy63.3062.7063.852009.03.10 07:3562.700.000.000.00-6.09
53395872009.03.10 06:40sell0.01usdcad1.29241.28710.00002009.03.10 09:401.28710.000.000.004.12
53395722009.03.10 06:40sell0.02gbpusd1.38231.38881.37632009.03.10 10:301.38130.000.000.002.00
53395332009.03.10 06:39sell0.04eurusd1.26831.27481.26232009.03.10 11:521.26750.000.000.003.20
53392532009.03.10 05:48sell0.01gbpusd1.37721.38371.37122009.03.10 06:441.38370.000.000.00-6.50
53392392009.03.10 05:48buy0.02gbpusd1.37811.38280.00002009.03.10 06:431.38270.000.000.009.20
53389202009.03.10 04:13buy0.04usdcad1.29231.28631.29782009.03.10 09:401.28630.000.000.00-18.66
53389162009.03.10 04:11buy0.01eurusd1.26761.27350.00002009.03.10 09:031.27350.000.000.005.90
53387002009.03.10 03:14buy0.01audusd0.63770.64360.00002009.03.10 13:170.64360.000.000.005.90
53384992009.03.10 02:20sell0.02gbpusd1.38331.37770.00002009.03.10 05:481.37770.000.000.0011.20
53382932009.03.10 01:49buy0.01audchf0.73750.73150.74302009.03.10 13:040.74300.000.000.004.75
53382442009.03.10 01:42buy0.01gbpusd1.38261.37661.38812009.03.10 05:531.37660.000.000.00-6.00
53380422009.03.10 01:26buy0.04usdchf1.15781.15181.16332009.03.10 07:041.15180.000.000.00-20.84
53379852009.03.10 01:23sell0.02audjpy62.8263.4762.222009.03.10 14:3963.470.000.000.00-13.22
53367652009.03.09 22:09buy0.01audnzd1.27961.27361.28512009.03.10 08:451.28510.000.00-0.102.73
53364802009.03.09 21:37buy0.08audchf0.73100.72500.73652009.03.10 01:490.73650.000.000.2938.00
53363712009.03.09 21:15buy0.02gbpusd1.37791.38240.00002009.03.10 01:421.38230.000.000.028.80
53359942009.03.09 20:22sell0.01audjpy62.3162.9661.712009.03.10 01:2662.960.000.00-0.09-6.57
53357592009.03.09 19:50buy0.01audnzd1.28381.27781.28932009.03.09 22:091.27780.000.000.00-2.96
53354022009.03.09 18:55sell0.01usdchf1.15831.15330.00002009.03.10 06:591.15330.000.00-0.014.34
53349352009.03.09 17:56buy0.01gbpusd1.38241.37641.38792009.03.09 22:101.37640.000.000.00-6.00
53343092009.03.09 16:51sell0.01audnzd1.28081.28731.27482009.03.10 08:461.28730.000.000.03-3.23
53341092009.03.09 16:32buy0.04audchf0.73550.72950.74102009.03.10 01:490.73700.000.000.145.18
53339832009.03.09 16:20sell0.01audchf0.73510.74160.72912009.03.10 11:520.74160.000.00-0.11-5.61
53338982009.03.09 16:08buy0.02audcad0.82280.81680.82832009.03.10 13:330.82830.000.000.058.57
53335312009.03.09 15:38buy0.02gbpusd1.37751.38200.00002009.03.09 17:561.38200.000.000.009.00
53334962009.03.09 15:37sell0.01gbpusd1.37821.38471.37222009.03.10 04:041.38470.000.00-0.03-6.50
53332962009.03.09 15:20buy0.02usdchf1.16231.15631.16782009.03.10 03:291.15630.000.00-0.01-10.38
53330542009.03.09 15:14sell0.04gbpusd1.38471.37970.00002009.03.09 15:371.37970.000.000.0020.00
53330482009.03.09 15:13buy0.02usdcad1.29681.29081.30232009.03.10 06:411.29080.000.00-0.08-9.30
53330082009.03.09 15:13sell0.02eurusd1.26331.26981.25732009.03.10 06:421.26980.000.00-0.10-13.00
53329242009.03.09 15:07sell0.01usdcad1.29761.29260.00002009.03.10 06:401.29270.000.000.013.79
53329172009.03.09 15:07buy0.01eurusd1.26241.26750.00002009.03.10 04:111.26750.000.000.025.10
53326242009.03.09 14:51buy0.01gbpusd1.38201.37601.38752009.03.09 16:501.37600.000.000.00-6.00
53324732009.03.09 14:40sell0.02gbpusd1.37971.38621.37372009.03.09 15:371.37860.000.000.002.20
53323072009.03.09 14:26buy0.01audcad0.82730.82130.83282009.03.09 16:170.82130.000.000.00-4.63
53322322009.03.09 14:21sell0.01gbpusd1.37471.38121.36872009.03.09 14:421.38120.000.000.00-6.50
53319702009.03.09 13:57sell0.16usdcad1.30321.29790.00002009.03.09 15:071.29790.000.000.0065.34
53319272009.03.09 13:54buy0.32gbpusd1.37721.38180.00002009.03.09 14:511.38180.000.000.00147.20
53319262009.03.09 13:54buy0.01usdcad1.30131.29531.30682009.03.09 15:541.29530.000.000.00-4.63
53318822009.03.09 13:52sell0.08usdcad1.29821.30471.29222009.03.09 14:061.30470.000.000.00-39.86
53318772009.03.09 13:52buy0.08audusd0.63270.63720.00002009.03.10 03:140.63720.000.000.2936.00
53317952009.03.09 13:45buy0.01usdchf1.16681.16081.17232009.03.09 15:431.16080.000.000.00-5.17
53317192009.03.09 13:44buy0.08eurusd1.25681.26210.00002009.03.09 15:071.26210.000.000.0042.40
53315932009.03.09 13:39sell0.01gbpusd1.38031.37490.00002009.03.09 14:211.37490.000.000.005.40
53315322009.03.09 13:36buy0.16gbpusd1.38171.37571.38722009.03.09 14:191.37570.000.000.00-96.00
53310702009.03.09 12:35buy0.01usdcad1.29501.30080.00002009.03.09 13:541.30080.000.000.004.46
53308782009.03.09 12:23buy0.08gbpusd1.38621.38021.39172009.03.09 13:381.38020.000.000.00-48.00
53307232009.03.09 12:15sell0.01gbpusd1.38691.38070.00002009.03.09 13:391.38070.000.000.006.20
53306262009.03.09 12:05sell0.04usdchf1.16391.15850.00002009.03.09 18:551.15850.000.000.0018.64
53305732009.03.09 12:02sell0.01eurusd1.25831.26481.25232009.03.09 15:151.26480.000.000.00-6.50
53305572009.03.09 12:02sell0.04usdcad1.29321.29971.28722009.03.09 13:541.29970.000.000.00-20.00
53305532009.03.09 12:01sell0.16usdjpy98.9898.450.002009.03.10 07:1298.450.000.000.1086.14
53303142009.03.09 11:46buy0.04gbpusd1.39071.38471.39622009.03.09 13:011.38470.000.000.00-24.00
53299402009.03.09 11:24sell0.01gbpusd1.39291.38720.00002009.03.09 12:151.38720.000.000.005.70
53299062009.03.09 11:21buy0.01usdjpy98.9398.3399.482009.03.10 10:2098.330.000.00-0.02-6.10
53295802009.03.09 10:54buy0.02gbpusd1.39521.38921.40072009.03.09 11:471.38920.000.000.00-12.00
53294522009.03.09 10:41buy0.01gbpusd1.39971.39371.40522009.03.09 11:041.39370.000.000.00-6.00
53294432009.03.09 10:41sell0.02gbpusd1.39921.39380.00002009.03.09 11:051.39380.000.000.0010.80
53291082009.03.09 10:12sell0.01audusd0.63600.64250.63002009.03.10 12:590.64250.000.00-0.11-6.50
53291022009.03.09 10:12buy0.02audjpy62.6862.0863.232009.03.10 06:4263.230.000.000.0611.13
53290972009.03.09 10:12buy0.02audcad0.82090.81490.82642009.03.09 14:260.82640.000.000.008.42
53290582009.03.09 10:11sell0.01gbpusd1.39421.40071.38822009.03.09 11:241.39320.000.000.001.00
53290412009.03.09 10:11buy0.16gbpusd1.39481.39940.00002009.03.09 10:411.39940.000.000.0073.60
53289792009.03.09 10:10buy0.04eurusd1.26131.25531.26682009.03.09 15:071.26230.000.000.004.00
53289702009.03.09 10:09buy0.04audusd0.63720.63120.64272009.03.09 16:560.63120.000.000.00-24.00
53285602009.03.09 09:42buy0.01usdcad1.28971.29430.00002009.03.09 12:351.29430.000.000.003.55
53284702009.03.09 09:35buy0.08gbpusd1.39981.39381.40532009.03.09 10:111.39370.000.000.00-48.80
53283252009.03.09 09:22sell0.01gbpusd1.40061.39480.00002009.03.09 10:111.39480.000.000.005.80
53270992009.03.09 08:07buy0.04gbpusd1.40431.39831.40982009.03.09 09:401.39830.000.000.00-24.00
53269942009.03.09 08:01sell0.01gbpusd1.40761.40100.00002009.03.09 09:221.40100.000.000.006.60
53265152009.03.09 07:17buy0.01usdchf1.16191.16660.00002009.03.09 13:451.16660.000.000.004.03
53264992009.03.09 07:16buy0.02gbpusd1.40881.40281.41432009.03.09 09:201.40280.000.000.00-12.00
53261182009.03.09 05:35sell0.01eurusd1.26491.25850.00002009.03.09 12:021.25850.000.000.006.40
53260682009.03.09 05:30buy0.02eurusd1.26581.25981.27132009.03.09 11:581.25980.000.000.00-12.00
53260262009.03.09 05:23sell0.02usdchf1.15891.16541.15292009.03.09 12:071.16540.000.000.00-11.15
53259332009.03.09 04:41sell0.02usdcad1.28811.29461.28212009.03.09 12:341.29460.000.000.00-10.04
53256242009.03.09 03:26sell0.08usdjpy98.4899.1397.882009.03.09 12:0399.130.000.000.00-52.46
53250392009.03.09 01:14sell0.04eurusd1.27191.26530.00002009.03.09 05:351.26530.000.000.0026.40
53249772009.03.09 01:03sell0.01usdchf1.15391.16041.14792009.03.09 07:141.16040.000.000.00-5.60
53248242009.03.09 00:43sell0.01usdcad1.28271.28921.27672009.03.09 09:361.28920.000.000.00-5.04
53247572009.03.09 00:36buy0.02usdchf1.15551.16150.00002009.03.09 07:171.16150.000.000.0010.33
53246062009.03.09 00:15buy0.01eurusd1.27051.26451.27602009.03.09 07:151.26450.000.000.00-6.00
53244062009.03.08 23:54buy0.02usdcad1.28461.28910.00002009.03.09 09:421.28910.000.000.006.98
53241362009.03.08 23:06buy0.01gbpusd1.41331.40731.41882009.03.09 08:011.40730.000.000.00-6.00
53240912009.03.08 23:03sell0.02eurusd1.26691.27341.26092009.03.09 05:351.26510.000.000.003.60
53240622009.03.08 23:02sell0.02gbpusd1.41351.40790.00002009.03.09 08:011.40790.000.000.0011.20
53236902009.03.06 22:20buy0.01audnzd1.27591.26991.28142009.03.09 19:501.28140.000.00-0.102.72
53236202009.03.06 22:03buy0.01audnzd1.27841.27241.28392009.03.06 22:201.27240.000.000.00-3.02
53236162009.03.06 22:02buy0.01audjpy63.1362.5363.682009.03.09 13:4362.530.000.000.03-6.07
53236022009.03.06 22:01sell0.02audjpy62.9863.6362.382009.03.09 20:2262.380.000.00-0.1812.16
53235682009.03.06 21:59sell0.01audnzd1.27651.28301.27052009.03.09 16:511.28300.000.000.03-3.20
53233382009.03.06 21:33buy0.01usdcad1.28921.28321.29472009.03.09 00:141.28320.000.00-0.04-4.68
53233202009.03.06 21:31buy0.01usdjpy98.3598.900.002009.03.09 11:2198.900.000.00-0.025.56
53231762009.03.06 21:24sell0.01eurusd1.26161.26811.25562009.03.08 23:211.26820.000.00-0.05-6.60
53231772009.03.06 21:24buy0.01usdchf1.16011.15411.16562009.03.09 00:561.15410.000.000.00-5.20
53231662009.03.06 21:24sell0.04usdcad1.28941.28350.00002009.03.09 00:431.28350.000.000.0518.39
53231302009.03.06 21:23sell0.04usdchf1.15931.15420.00002009.03.09 01:031.15420.000.00-0.0317.67
53230772009.03.06 21:21buy0.02eurusd1.26411.27030.00002009.03.09 00:151.27030.000.000.0312.40
53209352009.03.06 18:01buy0.01eurusd1.26871.26271.27422009.03.06 21:231.26270.000.000.00-6.00
53202252009.03.06 17:27sell0.01gbpusd1.40821.41471.40222009.03.09 00:491.41470.000.00-0.03-6.50
53202112009.03.06 17:26buy0.16gbpusd1.40841.41300.00002009.03.08 23:061.41300.000.000.1673.60
53201072009.03.06 17:16buy0.04eurusd1.26311.26760.00002009.03.06 17:371.26760.000.000.0018.00
53199712009.03.06 17:07buy0.08gbpusd1.41301.40701.41852009.03.06 21:221.40690.000.000.00-48.80
53197912009.03.06 16:55sell0.01gbpusd1.41371.40840.00002009.03.06 17:261.40840.000.000.005.30
53196112009.03.06 16:48buy0.02audjpy62.5161.9163.062009.03.06 22:0263.060.000.000.0011.19
53196072009.03.06 16:48sell0.01audjpy62.4663.1161.862009.03.06 22:0263.110.000.000.00-6.61
53195272009.03.06 16:47buy0.02usdjpy97.7598.330.002009.03.06 21:3198.320.000.000.0011.59
53194942009.03.06 16:45buy0.04gbpusd1.41751.41151.42302009.03.06 17:071.41150.000.000.00-24.00
53194362009.03.06 16:40sell0.01gbpusd1.41911.41380.00002009.03.06 16:551.41380.000.000.005.30
53194032009.03.06 16:38buy0.02gbpusd1.42201.41601.42752009.03.06 16:481.41600.000.000.00-12.00
53190852009.03.06 16:17buy0.02eurusd1.26761.26161.27312009.03.06 18:011.26860.000.000.002.00
53190532009.03.06 16:16buy0.02audusd0.64170.63570.64722009.03.09 10:120.63570.000.000.07-12.00
53190362009.03.06 16:15sell0.02usdcad1.28441.29091.27842009.03.09 00:431.28340.000.000.021.56
53190232009.03.06 16:15buy0.01usdcad1.28421.28900.00002009.03.06 21:331.28870.000.000.003.49
53189592009.03.06 16:08buy0.01usdjpy98.2197.6198.762009.03.06 16:4897.610.000.000.00-6.15
53189262009.03.06 16:05sell0.01eurusd1.26821.26180.00002009.03.06 21:241.26180.000.000.006.40
53181552009.03.06 15:44sell0.04usdjpy97.9698.6197.362009.03.09 08:4398.610.000.000.02-26.37
53180972009.03.06 15:43buy0.01audusd0.64620.64020.65172009.03.06 16:480.64020.000.000.00-6.00
53180642009.03.06 15:42sell0.04audjpy63.1263.7762.522009.03.06 16:4862.520.000.000.0024.59
53177772009.03.06 15:34buy0.02audchf0.74000.73400.74552009.03.09 16:510.73400.000.000.07-10.33
53171562009.03.06 15:07buy0.01usdjpy97.7298.190.002009.03.06 16:0898.190.000.000.004.79
53169822009.03.06 15:03sell0.32eurusd1.27421.26900.00002009.03.06 16:021.26900.000.000.00166.40
53166542009.03.06 14:55buy0.04usdcad1.27851.28380.00002009.03.06 16:151.28380.000.000.0016.51
53166482009.03.06 14:55sell0.02gbpusd1.42721.41980.00002009.03.06 16:401.41990.000.000.0014.60
53166152009.03.06 14:54buy0.01audjpy62.9762.3763.522009.03.06 16:5062.370.000.000.00-6.15
53166132009.03.06 14:54buy0.01audchf0.74450.73850.75002009.03.06 16:170.73850.000.000.00-5.20
53165512009.03.06 14:53sell0.02usdjpy97.4698.1196.862009.03.06 16:0198.110.000.000.00-13.25
53162862009.03.06 14:46sell0.01usdcad1.27941.28591.27342009.03.06 16:161.28590.000.000.00-5.05
53155852009.03.06 14:34buy0.01audcad0.82540.81940.83092009.03.09 14:260.82650.000.000.030.84
53154742009.03.06 14:32buy0.01usdjpy97.2597.700.002009.03.06 15:0797.700.000.000.004.61
53154682009.03.06 14:32sell0.02audjpy62.6163.2662.012009.03.06 15:4263.260.000.000.00-13.29
53154482009.03.06 14:32buy0.01gbpusd1.42651.42051.43202009.03.06 16:401.42040.000.000.00-6.10
53153792009.03.06 14:31buy0.01eurusd1.27211.26611.27762009.03.06 16:511.26610.000.000.00-6.00
53153552009.03.06 14:31buy0.02usdchf1.15381.15990.00002009.03.06 21:241.15990.000.000.0010.52
53147392009.03.06 14:07buy0.01audnzd1.27151.26551.27702009.03.06 22:031.27700.000.000.002.77
53141572009.03.06 13:52buy0.01usdchf1.15841.15241.16392009.03.06 14:311.15210.000.000.00-5.47
53137482009.03.06 13:50buy0.02eurusd1.26551.27100.00002009.03.06 14:311.27090.000.000.0010.80
53130842009.03.06 12:56buy0.01audjpy62.3461.7462.892009.03.06 14:5462.890.000.000.005.64
53123162009.03.06 11:37buy0.02usdcad1.28311.27711.28862009.03.06 15:031.27710.000.000.00-9.40
53122112009.03.06 11:30sell0.01audnzd1.27181.27831.26582009.03.06 21:591.27830.000.000.00-3.26
53121822009.03.06 11:27buy0.64audjpy61.7361.1362.282009.03.06 12:5662.280.000.000.00362.25
53121212009.03.06 11:22buy0.64usdjpy96.7897.260.002009.03.06 14:3297.230.000.000.00296.20
53120072009.03.06 11:07buy0.01usdcad1.28761.28161.29312009.03.06 11:381.28160.000.000.00-4.68
53119462009.03.06 11:00sell0.01usdjpy96.9697.6196.362009.03.06 14:5497.610.000.000.00-6.66
53117562009.03.06 10:35buy0.01audnzd1.27471.26871.28022009.03.06 14:071.26870.000.000.00-3.02
53117552009.03.06 10:35buy0.04audcad0.81930.81330.82482009.03.06 14:330.82480.000.000.0017.16
53116852009.03.06 10:26sell0.01audjpy62.1162.7661.512009.03.06 14:5362.760.000.000.00-6.67
53116832009.03.06 10:26buy0.32audjpy62.1961.5962.742009.03.06 11:2861.590.000.000.00-198.78
53116752009.03.06 10:26buy0.16audchf0.73850.73250.74402009.03.06 14:540.74400.000.000.0076.21
53115982009.03.06 10:15sell0.02usdcad1.28491.27980.00002009.03.06 14:461.27980.000.000.007.97
53115842009.03.06 10:14buy0.02gbpusd1.42171.42620.00002009.03.06 14:321.42620.000.000.009.00
53113952009.03.06 09:57buy0.02audusd0.64090.64580.00002009.03.06 15:430.64580.000.000.009.80
53113082009.03.06 09:53sell0.01gbpusd1.42221.42871.41622009.03.06 15:421.42870.000.000.00-6.50
53107222009.03.06 08:57sell0.02usdchf1.15421.16071.14822009.03.06 21:231.16070.000.000.00-11.20
53105552009.03.06 08:40sell0.01usdcad1.27971.28621.27372009.03.06 11:021.28620.000.000.00-5.05
53105152009.03.06 08:38sell0.16gbpusd1.42861.42340.00002009.03.06 09:521.42360.000.000.0080.00
53100882009.03.06 08:07buy0.32usdjpy97.2496.6497.792009.03.06 11:2796.640.000.000.00-198.68
53100782009.03.06 08:07buy0.01audusd0.64540.63940.65092009.03.06 10:170.63940.000.000.00-6.00
53099982009.03.06 08:02buy0.01eurusd1.27001.26401.27552009.03.06 14:311.27180.000.000.001.80
53099232009.03.06 08:00sell0.01usdchf1.14921.15571.14322009.03.06 10:091.15570.000.000.00-5.62
53099172009.03.06 08:00buy0.04usdcad1.28201.28730.00002009.03.06 11:071.28730.000.000.0016.47
53099002009.03.06 08:00sell0.16eurusd1.26921.27571.26322009.03.06 16:051.26820.000.000.0016.00
53098752009.03.06 08:00sell0.01audchf0.74170.74820.73572009.03.09 16:190.73570.000.00-0.115.16
53098712009.03.06 08:00buy0.64usdchf1.15261.15800.00002009.03.06 13:521.15800.000.000.00298.45
53097232009.03.06 07:55buy0.01gbpusd1.42621.42021.43172009.03.06 13:501.42020.000.000.00-6.00
53096692009.03.06 07:53sell0.08gbpusd1.42361.43011.41762009.03.06 09:531.42260.000.000.008.00
53096422009.03.06 07:51buy0.08audchf0.74300.73700.74852009.03.06 10:270.73700.000.000.00-41.53
53096082009.03.06 07:49sell0.01usdjpy97.6796.980.002009.03.06 11:0096.980.000.000.007.11
53095942009.03.06 07:48buy0.16usdjpy97.6997.0998.242009.03.06 10:5697.090.000.000.00-98.88
53094902009.03.06 07:32sell0.01usdchf1.15551.14950.00002009.03.06 08:001.14950.000.000.005.22
53094642009.03.06 07:30buy0.01eurusd1.26471.26980.00002009.03.06 08:021.26980.000.000.005.10
53094172009.03.06 07:30sell0.08eurusd1.26351.27001.25752009.03.06 08:021.27000.000.000.00-52.00
53094122009.03.06 07:30buy0.32usdchf1.15711.15111.16262009.03.06 08:001.15110.000.000.00-166.80
53091732009.03.06 07:04buy0.01gbpusd1.41931.42600.00002009.03.06 07:551.42550.000.000.006.20
53091372009.03.06 07:01buy0.01audnzd1.27871.27271.28422009.03.06 10:351.27270.000.000.00-3.00
53091182009.03.06 07:00buy0.01eurusd1.25901.26410.00002009.03.06 07:301.26410.000.000.005.10
53090542009.03.06 06:56sell0.04eurusd1.25851.26501.25252009.03.06 07:311.26500.000.000.00-26.00
53089792009.03.06 06:39sell0.01usdchf1.16181.15580.00002009.03.06 07:321.15580.000.000.005.19
53089762009.03.06 06:39buy0.16usdchf1.16161.15561.16712009.03.06 07:301.15560.000.000.00-83.07
53087022009.03.06 05:26sell0.02audusd0.64220.63630.00002009.03.09 10:120.63630.000.00-0.2211.80
53086592009.03.06 05:18sell0.01usdcad1.28511.28000.00002009.03.06 08:401.28000.000.000.003.98
53083382009.03.06 04:22sell0.04gbpusd1.41861.42511.41262009.03.06 07:551.42530.000.000.00-26.80
53081842009.03.06 03:52buy0.08usdchf1.16611.16011.17162009.03.06 07:151.16010.000.000.00-41.38
53081452009.03.06 03:47sell0.01usdchf1.16731.16210.00002009.03.06 06:391.16210.000.000.004.47
53073442009.03.06 01:35buy0.02usdcad1.28661.28061.29212009.03.06 08:011.28060.000.000.00-9.37
53071892009.03.06 01:17sell0.02usdjpy98.2897.690.002009.03.06 07:4997.690.000.000.0012.08
53064792009.03.05 23:14buy0.01usdcad1.29111.28511.29662009.03.06 01:511.28510.000.00-0.04-4.67
53064802009.03.05 23:14sell0.01usdcad1.29071.28550.00002009.03.06 05:181.28550.000.000.014.05
53062052009.03.05 22:46buy0.01audnzd1.28251.27651.28802009.03.06 07:011.27650.000.00-0.10-3.02
53056062009.03.05 21:51sell0.01usdjpy97.7898.4397.182009.03.06 01:3598.430.000.000.01-6.60
53055512009.03.05 21:48buy0.02audnzd1.27471.26871.28022009.03.05 22:461.28020.000.000.005.49
53052882009.03.05 21:34sell0.01audnzd1.27981.28631.27382009.03.06 11:301.27380.000.000.033.00
53045772009.03.05 20:24buy0.16audjpy62.6662.0663.212009.03.06 10:2662.060.000.000.47-98.68
53045442009.03.05 20:21sell0.01audusd0.63720.64370.63122009.03.06 07:300.64370.000.00-0.11-6.50
53040042009.03.05 19:27buy0.04audchf0.74760.74160.75312009.03.06 08:000.74160.000.000.14-20.84
53039452009.03.05 19:22sell0.01audnzd1.27531.28181.26932009.03.05 21:341.28180.000.000.00-3.24
53038932009.03.05 19:19sell0.01audchf0.74830.75480.74232009.03.06 08:000.74230.000.00-0.115.21
53038872009.03.05 19:18buy0.04usdchf1.17061.16461.17612009.03.06 04:311.16460.000.00-0.01-20.61
53023612009.03.05 19:02buy0.01gbpusd1.41411.41890.00002009.03.06 07:041.41890.000.000.014.80
53023562009.03.05 19:01sell0.02gbpusd1.41361.42011.40762009.03.06 07:291.42010.000.00-0.06-13.00
53001802009.03.05 17:28sell0.01audjpy62.7863.4362.182009.03.06 10:2662.180.000.00-0.096.17
53001492009.03.05 17:27buy0.02gbpusd1.40821.41290.00002009.03.05 17:501.41290.000.000.009.40
53000732009.03.05 17:21sell0.01gbpusd1.40861.41511.40262009.03.05 19:271.41510.000.000.00-6.50
52999432009.03.05 17:15buy0.02audchf0.75210.74610.75762009.03.05 19:350.74610.000.000.00-10.27
52992662009.03.05 16:37buy0.08usdjpy98.1797.5798.722009.03.06 07:5097.570.000.00-0.15-49.20
52991922009.03.05 16:35sell0.01usdchf1.17281.16750.00002009.03.06 03:461.16750.000.00-0.014.54
52990912009.03.05 16:34sell0.04gbpusd1.41431.40890.00002009.03.05 17:211.40890.000.000.0021.60
52990522009.03.05 16:32buy0.01gbpusd1.41271.40671.41822009.03.05 19:021.41370.000.000.001.00
52988822009.03.05 16:24sell0.01usdjpy98.3097.790.002009.03.05 21:5197.790.000.000.005.22
52985202009.03.05 16:09buy0.02usdchf1.17511.16911.18062009.03.05 19:191.16910.000.000.00-10.26
52984472009.03.05 16:06buy0.01eurusd1.25441.25890.00002009.03.06 07:001.25880.000.000.024.40
52983402009.03.05 16:04sell0.02audusd0.64350.63790.00002009.03.05 20:160.63790.000.000.0011.20
52982942009.03.05 16:02sell0.02eurusd1.25351.26001.24752009.03.06 07:001.26000.000.00-0.10-13.00
52977302009.03.05 15:38sell0.02audjpy63.4564.1062.852009.03.05 17:2862.850.000.000.0012.19
52974642009.03.05 15:29buy0.01audchf0.75660.75060.76212009.03.05 17:200.75060.000.000.00-5.10
52970342009.03.05 15:12sell0.01audjpy62.9563.6062.352009.03.05 15:5063.600.000.000.00-6.58
52970162009.03.05 15:12buy0.08audjpy63.1162.5163.662009.03.05 20:5962.510.000.000.00-48.86
52970132009.03.05 15:12buy0.04usdjpy98.6298.0299.172009.03.05 16:3898.010.000.000.00-24.90
52968782009.03.05 15:09sell0.01usdjpy98.9499.5998.342009.03.05 16:2498.340.000.000.006.10
52968642009.03.05 15:08sell0.01eurusd1.24851.25501.24252009.03.05 16:071.25500.000.000.00-6.50
52966942009.03.05 15:01buy0.08eurusd1.24881.25340.00002009.03.05 16:031.25340.000.000.0036.80
52953552009.03.05 14:40buy0.01usdchf1.17961.17361.18512009.03.05 16:321.17360.000.000.00-5.11
52953262009.03.05 14:40sell0.04usdchf1.17861.17300.00002009.03.05 16:351.17300.000.000.0019.10
52952102009.03.05 14:39buy0.02gbpusd1.40701.40101.41252009.03.05 16:091.41250.000.000.0011.00
52950702009.03.05 14:38buy0.04eurusd1.25331.24731.25882009.03.05 16:061.25430.000.000.004.00
52933302009.03.05 14:12buy0.01gbpusd1.41161.40561.41712009.03.05 16:321.41250.000.000.000.90
52921002009.03.05 13:47sell0.02gbpusd1.40931.41611.40362009.03.05 16:361.41610.000.000.00-13.60
52909602009.03.05 13:27buy0.08audchf0.75060.74460.75612009.03.05 15:290.75610.000.000.0037.33
52903552009.03.05 13:15sell0.01audusd0.63850.64500.63252009.03.05 20:210.63750.000.000.001.00
52902442009.03.05 13:13sell0.01eurusd1.25391.24880.00002009.03.05 15:081.24880.000.000.005.10
52898742009.03.05 13:07sell0.01gbpusd1.40451.41101.39852009.03.05 14:111.41100.000.000.00-6.50
52897582009.03.05 13:05buy0.08gbpusd1.40581.41110.00002009.03.05 14:121.41110.000.000.0042.40
52895212009.03.05 13:01buy0.02usdjpy99.0898.4899.632009.03.05 15:1298.450.000.000.00-12.80
52884822009.03.05 12:36buy0.04audjpy63.5662.9664.112009.03.05 15:1262.950.000.000.00-24.79
52884422009.03.05 12:35sell0.01audjpy63.5664.2162.962009.03.05 15:1262.960.000.000.006.10
52877842009.03.05 12:23buy0.04audusd0.64020.64500.00002009.03.06 08:070.64500.000.000.1419.20
52877322009.03.05 12:23buy0.04gbpusd1.41051.40451.41602009.03.05 13:071.40450.000.000.00-24.00
52877252009.03.05 12:23sell0.01gbpusd1.41051.40520.00002009.03.05 13:071.40520.000.000.005.30
52837372009.03.05 11:01buy0.02gbpusd1.41501.40901.42052009.03.05 12:311.40900.000.000.00-12.00
52821912009.03.05 10:30sell0.01gbpusd1.41661.42311.41062009.03.05 12:231.41060.000.000.006.00
52793542009.03.05 09:34sell0.04gbpusd1.42301.41740.00002009.03.05 10:271.41750.000.000.0022.00
52762792009.03.05 08:30sell0.02audjpy64.2264.8763.622009.03.05 12:3563.620.000.000.0012.06
52757072009.03.05 08:18buy0.01gbpusd1.41951.41351.42502009.03.05 11:011.41350.000.000.00-6.00
52755502009.03.05 08:15sell0.02gbpusd1.41801.42451.41202009.03.05 10:301.41700.000.000.002.00
52752012009.03.05 08:07sell0.32usdjpy99.5799.060.002009.03.05 15:0999.080.000.000.00158.26
52738242009.03.05 07:38buy0.02eurusd1.25781.25181.26332009.03.05 14:391.25180.000.000.00-12.00
52732172009.03.05 07:25buy0.01usdjpy99.5398.93100.082009.03.05 15:0998.920.000.000.00-6.17
52725732009.03.05 07:10buy0.01usdchf1.17421.17870.00002009.03.05 14:401.17870.000.000.003.82
52723952009.03.05 07:05sell0.01gbpusd1.41301.41951.40702009.03.05 08:161.41950.000.000.00-6.50
52637752009.03.05 03:25buy0.01audnzd1.27951.27351.28502009.03.05 21:481.27350.000.000.00-2.99
52634012009.03.05 03:16sell0.02usdchf1.17341.17991.16742009.03.05 14:431.17990.000.000.00-11.02
52633642009.03.05 03:15sell0.01audjpy63.7264.3763.122009.03.05 12:3563.620.000.000.001.00
52633082009.03.05 03:14sell0.01eurusd1.25961.25400.00002009.03.05 13:131.25400.000.000.005.60
52626062009.03.05 02:58sell0.01audusd0.64430.63890.00002009.03.05 13:150.63890.000.000.005.40
52625272009.03.05 02:56buy0.04audchf0.75520.74920.76072009.03.05 15:290.75610.000.000.003.06
52623502009.03.05 02:51sell0.01audchf0.75500.76150.74902009.03.05 19:190.74900.000.000.005.12
52613282009.03.05 02:25buy0.02gbpusd1.41391.41920.00002009.03.05 08:181.41920.000.000.0010.60
52611632009.03.05 02:22buy0.02audusd0.64470.63870.65022009.03.05 12:370.63870.000.000.00-12.00
52587612009.03.05 01:31buy0.02audcad0.82380.81780.82932009.03.06 14:330.82480.000.000.051.56
52574242009.03.05 01:03buy0.02usdjpy98.9499.470.002009.03.05 07:2499.470.000.000.0010.66
52574222009.03.05 01:03buy0.02audjpy64.0263.4264.572009.03.05 12:3963.420.000.000.00-12.08
52560572009.03.05 00:30sell0.01audcad0.82340.82990.81742009.03.10 17:150.82990.000.00-0.24-5.08
52519382009.03.04 22:54sell0.01usdchf1.16841.17491.16242009.03.05 07:281.17500.000.00-0.02-5.62
52516202009.03.04 22:49buy0.08usdchf1.16861.17400.00002009.03.05 07:091.17400.000.00-0.0836.80
52516002009.03.04 22:49sell0.16eurusd1.26601.26060.00002009.03.05 02:051.26060.000.00-2.5086.40
52514902009.03.04 22:46buy0.02audchf0.75970.75370.76522009.03.05 03:140.75370.000.000.22-10.23
52491172009.03.04 21:57buy0.01audnzd1.28301.27701.28852009.03.05 03:251.27700.000.00-0.31-3.01
52479292009.03.04 21:33buy0.01audnzd1.28721.28121.29272009.03.04 21:571.28120.000.000.00-3.04
52472652009.03.04 21:19sell0.16gbpusd1.41921.41410.00002009.03.05 02:531.41410.000.00-1.4981.60
52471712009.03.04 21:18buy0.01gbpusd1.41841.41241.42392009.03.05 08:181.41940.000.000.031.00
52422402009.03.04 19:26buy0.02gbpusd1.41161.41810.00002009.03.04 21:181.41810.000.000.0013.00
52397892009.03.04 18:27buy0.04usdchf1.17311.16711.17862009.03.04 22:591.16710.000.000.00-20.56
52366652009.03.04 17:36sell0.01usdchf1.17431.16880.00002009.03.04 22:541.16880.000.000.004.71
52365972009.03.04 17:34buy0.01gbpusd1.41611.41011.42162009.03.04 19:441.41010.000.000.00-6.00
52365922009.03.04 17:34buy0.01eurusd1.26231.25631.26782009.03.05 10:271.25630.000.000.05-6.00
52365612009.03.04 17:34sell0.16audusd0.64980.64470.00002009.03.05 02:580.64470.000.00-5.2381.60
52364672009.03.04 17:32buy0.01audusd0.64920.64320.65472009.03.05 03:080.64320.000.000.11-6.00
52363582009.03.04 17:30sell0.08eurusd1.26091.26741.25492009.03.05 03:141.26000.000.00-1.257.20
52362722009.03.04 17:30buy0.01audjpy64.4763.8765.022009.03.05 03:0963.870.000.000.09-6.05
52362602009.03.04 17:30sell0.32audjpy64.3865.0363.782009.03.05 03:1563.780.000.00-8.42193.49
52361892009.03.04 17:29buy0.01audchf0.76420.75820.76972009.03.04 22:560.75820.000.000.00-5.14
52360912009.03.04 17:28sell0.04audcad0.83010.83660.82412009.03.05 00:300.82410.000.00-0.9318.83
52352572009.03.04 17:07sell0.08audchf0.76160.76810.75562009.03.05 02:510.75560.000.00-2.5940.95
52346702009.03.04 16:51sell0.08audusd0.64480.65130.63882009.03.04 17:350.65140.000.000.00-52.80
52334472009.03.04 16:18sell0.01audnzd1.28321.28971.27722009.03.05 19:221.27720.000.000.103.00
52316012009.03.04 15:08sell0.08gbpusd1.41421.42071.40822009.03.05 07:051.41320.000.00-0.748.00
52315782009.03.04 15:06buy0.01eurusd1.25751.26210.00002009.03.04 17:341.26210.000.000.004.60
52314922009.03.04 15:01buy0.01audchf0.75830.75230.76382009.03.04 17:290.76380.000.000.004.67
52311242009.03.04 14:32sell0.04audchf0.75660.76310.75062009.03.04 17:280.76310.000.000.00-22.06
52310902009.03.04 14:32sell0.16audjpy63.8464.4963.242009.03.04 17:3264.490.000.000.00-104.75
52310642009.03.04 14:31buy0.01audjpy63.8463.2464.392009.03.04 17:3064.390.000.000.005.54
52309562009.03.04 14:24buy0.01audcad0.82830.82230.83382009.03.05 02:560.82230.000.000.08-4.70
52306372009.03.04 14:11sell0.04eurusd1.25591.26241.24992009.03.04 17:341.26240.000.000.00-26.00
52306342009.03.04 14:11buy0.02usdchf1.17771.17171.18322009.03.04 20:151.17170.000.000.00-10.24
52305282009.03.04 14:04buy0.01audusd0.64190.64880.00002009.03.04 17:320.64880.000.000.006.90
52277642009.03.04 11:49buy0.01gbpusd1.41081.41570.00002009.03.04 17:341.41570.000.000.004.90
52272642009.03.04 11:20sell0.04gbpusd1.40921.41571.40322009.03.04 17:301.41570.000.000.00-26.00
52270342009.03.04 11:10buy0.01usdjpy99.3998.7999.942009.03.05 07:2599.500.000.00-0.051.11
52251462009.03.04 09:36sell0.02audcad0.82500.83150.81902009.03.04 17:290.83150.000.000.00-10.15
52251392009.03.04 09:36sell0.04audusd0.63980.64630.63382009.03.04 17:060.64630.000.000.00-26.00
52249932009.03.04 09:30sell0.08audjpy63.3463.9962.742009.03.04 14:5663.990.000.000.00-52.28
52246342009.03.04 09:15buy0.01audjpy63.2262.6263.772009.03.04 14:3163.770.000.000.005.53
52245192009.03.04 09:13sell0.16usdjpy99.0799.7298.472009.03.05 15:0998.970.000.000.2916.17
52242862009.03.04 09:05buy0.01usdjpy98.9099.360.002009.03.04 11:1099.360.000.000.004.63
52236602009.03.04 08:41sell0.02audchf0.75160.75840.74592009.03.04 15:160.75840.000.000.00-11.57
52236572009.03.04 08:41sell0.04audjpy62.8463.4962.242009.03.04 09:3363.490.000.000.00-26.18
52234022009.03.04 08:29buy0.01gbpusd1.40541.39941.41092009.03.04 11:491.41090.000.000.005.50
52233822009.03.04 08:29sell0.02gbpusd1.40421.41071.39822009.03.04 11:491.41080.000.000.00-13.20
52232422009.03.04 08:22buy0.01audusd0.63640.64150.00002009.03.04 14:040.64150.000.000.005.10
52232262009.03.04 08:21buy0.01audchf0.75220.74620.75772009.03.04 15:010.75770.000.000.004.67
52226642009.03.04 08:01buy0.01eurusd1.25261.25720.00002009.03.04 15:061.25720.000.000.004.60
52220832009.03.04 07:43sell0.02audusd0.63480.64130.62882009.03.04 14:020.64130.000.000.00-13.00
52220682009.03.04 07:43buy0.01audcad0.82210.81610.82762009.03.04 14:240.82760.000.000.004.26
52218852009.03.04 07:34buy0.01audjpy62.6062.0063.152009.03.04 09:1563.150.000.000.005.55
52196212009.03.04 04:42sell0.02eurusd1.25091.25741.24492009.03.04 14:591.25750.000.000.00-13.20
52186182009.03.04 03:28sell0.02audjpy62.3462.9961.742009.03.04 09:1262.990.000.000.00-13.13
52179762009.03.04 01:54buy0.01audnzd1.27971.27371.28522009.03.04 21:331.28520.000.000.002.79
52179752009.03.04 01:54sell0.01audnzd1.27861.28511.27262009.03.04 16:181.28510.000.000.00-3.26
52179182009.03.04 01:48sell0.01eurusd1.24591.25241.23992009.03.04 08:011.25240.000.000.00-6.50
52178942009.03.04 01:47buy0.01usdchf1.18221.17621.18772009.03.04 15:061.17620.000.000.00-5.10
52178682009.03.04 01:46buy0.16eurusd1.24681.25150.00002009.03.04 07:521.25150.000.000.0075.20
52178652009.03.04 01:46sell0.01gbpusd1.39921.40571.39322009.03.04 08:371.40570.000.000.00-6.50
52178022009.03.04 01:44buy0.02gbpusd1.39991.39361.40512009.03.04 08:291.40510.000.000.0010.40
52177852009.03.04 01:43sell0.04usdchf1.18091.17460.00002009.03.04 17:361.17460.000.000.0021.45
52177842009.03.04 01:43sell0.01audjpy61.8462.4961.242009.03.04 03:4262.490.000.000.00-6.59
52177622009.03.04 01:42sell0.01audusd0.62980.63630.62382009.03.04 08:210.63630.000.000.00-6.50
52177132009.03.04 01:41buy0.08audjpy61.9861.3862.532009.03.04 07:3462.530.000.000.0044.65
52177102009.03.04 01:41buy0.16audcad0.81580.80980.82132009.03.04 07:430.82130.000.000.0068.01
52176972009.03.04 01:40sell0.01audnzd1.28681.29331.28082009.03.04 01:541.28080.000.000.002.95
52175482009.03.04 01:35sell0.01eurusd1.25121.24620.00002009.03.04 01:481.24630.000.000.004.90
52175092009.03.04 01:34buy0.08eurusd1.25131.24531.25682009.03.04 08:011.25230.000.000.008.00
52174862009.03.04 01:34buy0.08audusd0.63150.63610.00002009.03.04 08:220.63610.000.000.0036.80
52173952009.03.04 01:31buy0.04audchf0.74640.74010.75162009.03.04 08:210.75160.000.000.0017.62
52173942009.03.04 01:31sell0.01audnzd1.28191.28841.27592009.03.04 01:401.28840.000.000.00-3.19
52173932009.03.04 01:31buy0.01audnzd1.28391.27791.28942009.03.04 01:541.27790.000.000.00-2.95
52173582009.03.04 01:30sell0.01audchf0.74690.75340.74092009.03.04 09:110.75340.000.000.00-5.49
52173562009.03.04 01:30sell0.01audcad0.82000.82650.81402009.03.04 10:090.82650.000.000.00-5.02
52173532009.03.04 01:30buy0.08audcad0.82050.81450.82602009.03.04 07:430.82130.000.000.004.94
52173402009.03.04 01:30buy0.04audjpy62.4361.8362.982009.03.04 01:4361.830.000.000.00-24.42
52173202009.03.04 01:30sell0.01audusd0.63550.63030.00002009.03.04 01:420.63030.000.000.005.20
52173172009.03.04 01:30buy0.04audusd0.63600.63000.64152009.03.04 01:410.63000.000.000.00-24.00
52159652009.03.03 22:35sell0.01audjpy62.5163.1661.912009.03.04 01:4361.910.000.00-0.096.11
52158152009.03.03 22:17buy0.04audcad0.82510.81910.83062009.03.04 01:300.81860.000.000.10-20.10
52155292009.03.03 21:58buy0.01audnzd1.28761.28161.29312009.03.04 01:301.28160.000.00-0.10-2.96
52129942009.03.03 18:18sell0.02eurusd1.25811.25140.00002009.03.04 01:351.25140.000.00-0.1013.40
52127472009.03.03 18:02buy0.01gbpusd1.40441.39841.40992009.03.04 01:471.39840.000.000.01-6.00
52127172009.03.03 18:01sell0.02gbpusd1.40441.39940.00002009.03.04 01:461.39940.000.00-0.0610.00
52124392009.03.03 17:42buy0.08gbpusd1.39861.40420.00002009.03.03 18:021.40420.000.000.0044.80
52119322009.03.03 17:14sell0.01eurusd1.25311.25961.24712009.03.03 20:371.25960.000.000.00-6.50
52118912009.03.03 17:13sell0.01gbpusd1.39941.40591.39342009.03.03 18:231.40590.000.000.00-6.50
52116792009.03.03 17:05buy0.02audchf0.75080.74480.75632009.03.04 01:340.74480.000.000.07-10.18
52115742009.03.03 16:58sell0.01audcad0.82680.83330.82082009.03.04 01:300.82080.000.00-0.084.64
52115522009.03.03 16:57buy0.02audjpy62.9162.3163.462009.03.04 01:3062.280.000.000.06-12.82
52115292009.03.03 16:56buy0.04eurusd1.25581.24981.26132009.03.04 01:401.24980.000.000.07-24.00
52113092009.03.03 16:39buy0.02audusd0.64100.63500.64652009.03.04 01:300.63480.000.000.07-12.40
52111912009.03.03 16:29sell0.08usdjpy98.5499.1997.942009.03.04 09:2099.190.000.000.05-52.42
52109072009.03.03 16:05buy0.02audcad0.82960.82360.83512009.03.03 22:420.82360.000.000.00-9.29
52107972009.03.03 16:00buy0.04gbpusd1.40311.39711.40862009.03.03 18:021.40420.000.000.004.40
52107392009.03.03 16:00sell0.02usdchf1.17591.18241.16992009.03.04 01:461.18240.000.00-0.01-10.99
52107162009.03.03 15:56buy0.01usdchf1.17601.18200.00002009.03.04 01:471.18200.000.000.005.08
52105992009.03.03 15:50sell0.01eurusd1.25871.25330.00002009.03.03 17:141.25330.000.000.005.40
52103112009.03.03 15:38sell0.01gbpusd1.40631.39960.00002009.03.03 17:131.39960.000.000.006.70
52102712009.03.03 15:34buy0.01usdjpy98.3498.890.002009.03.04 09:0598.890.000.00-0.025.56
52100682009.03.03 15:20buy0.01audnzd1.29211.28611.29762009.03.03 21:581.28610.000.000.00-2.98
52099022009.03.03 15:07buy0.02usdchf1.17031.17540.00002009.03.03 15:551.17540.000.000.008.68
52098642009.03.03 15:05sell0.32audcad0.83350.84000.82752009.03.03 16:580.82750.000.000.00148.22
52098612009.03.03 15:05buy0.01audcad0.83410.82810.83962009.03.03 16:210.82810.000.000.00-4.65
52098222009.03.03 15:04buy0.02gbpusd1.40761.40161.41312009.03.03 16:111.40160.000.000.00-12.00
52096322009.03.03 14:53buy0.01audjpy63.3662.7663.912009.03.03 17:0462.760.000.000.00-6.09
52095502009.03.03 14:52buy0.01audusd0.64550.63950.65102009.03.03 16:530.63950.000.000.00-6.00
52095182009.03.03 14:49sell0.16audjpy63.1863.8362.582009.03.03 22:3562.580.000.000.0097.79
52094262009.03.03 14:45sell0.02eurusd1.26391.25890.00002009.03.03 15:501.25890.000.000.0010.00
52092572009.03.03 14:28sell0.04gbpusd1.41241.40730.00002009.03.03 15:041.40730.000.000.0020.40
52091642009.03.03 14:23buy0.01gbpusd1.41221.40621.41772009.03.03 15:381.40620.000.000.00-6.00
52089602009.03.03 14:07sell0.02gbpusd1.40741.41391.40142009.03.03 15:381.40640.000.000.002.00
52088882009.03.03 14:05sell0.04usdjpy98.0398.6897.432009.03.04 08:2098.680.000.000.02-26.35
52086022009.03.03 13:36buy0.01gbpusd1.40591.41170.00002009.03.03 14:231.41160.000.000.005.70
52080732009.03.03 12:57buy0.02audusd0.63950.64430.00002009.03.03 14:510.64430.000.000.009.60
52080232009.03.03 12:51sell0.02usdchf1.17591.17070.00002009.03.03 15:071.17070.000.000.008.88
52079392009.03.03 12:46sell0.01eurusd1.25891.26541.25292009.03.03 14:561.26540.000.000.00-6.50
52079182009.03.03 12:44buy0.08gbpusd1.40011.40470.00002009.03.03 13:161.40470.000.000.0036.80
52078692009.03.03 12:42buy0.01usdchf1.17481.16881.18032009.03.03 15:561.17580.000.000.000.85
52077812009.03.03 12:36sell0.01gbpusd1.40241.40891.39642009.03.03 14:211.40890.000.000.00-6.50
52076982009.03.03 12:31buy0.02eurusd1.26031.25431.26582009.03.03 17:111.25430.000.000.00-12.00
52070602009.03.03 11:46buy0.04gbpusd1.40471.39871.41022009.03.03 13:361.40560.000.000.003.60
52056232009.03.03 10:13sell0.01audnzd1.28971.29621.28372009.03.04 01:301.28370.000.000.032.96
52056122009.03.03 10:12sell0.16audcad0.82850.83500.82252009.03.03 15:050.83500.000.000.00-80.47
52055032009.03.03 10:02sell0.01gbpusd1.40891.40270.00002009.03.03 12:361.40270.000.000.006.20
52054952009.03.03 10:02buy0.02gbpusd1.40921.40321.41472009.03.03 12:351.40320.000.000.00-12.00
52053492009.03.03 09:51buy0.01audcad0.82790.82190.83342009.03.03 15:050.83340.000.000.004.26
52052702009.03.03 09:47sell0.08gbpusd1.41501.40960.00002009.03.03 10:021.40960.000.000.0043.20
52051302009.03.03 09:36buy0.01audusd0.64400.63800.64952009.03.03 14:520.64500.000.000.001.00
52050652009.03.03 09:29buy0.01audchf0.75530.74930.76082009.03.03 22:320.74930.000.000.00-5.10
52050562009.03.03 09:29buy0.01gbpusd1.41381.40781.41932009.03.03 10:591.40780.000.000.00-6.00
52047422009.03.03 09:01buy0.01usdjpy97.8698.310.002009.03.03 15:3498.310.000.000.004.58
52046362009.03.03 08:58sell0.02audchf0.75370.76020.74772009.03.04 01:300.74770.000.00-0.2110.17
52036892009.03.03 07:16buy0.04usdchf1.16891.17390.00002009.03.03 10:011.17390.000.000.0017.04
52036662009.03.03 07:15buy0.01audjpy62.7662.1663.312009.03.03 14:5363.310.000.000.005.61
52036622009.03.03 07:15sell0.08audjpy62.6863.3362.082009.03.03 14:5263.330.000.000.00-52.99
52036212009.03.03 07:14sell0.04audusd0.64250.64900.63652009.03.04 01:300.63650.000.00-0.4424.00
52035842009.03.03 07:09sell0.01usdchf1.17091.17741.16492009.03.03 16:011.17740.000.000.00-5.52
52035632009.03.03 07:07buy0.01eurusd1.26481.25881.27032009.03.03 12:441.25880.000.000.00-6.00
52035092009.03.03 07:06sell0.04eurusd1.26421.25910.00002009.03.03 12:451.25910.000.000.0020.40
52032662009.03.03 06:16sell0.08audcad0.82340.82990.81742009.03.03 10:130.82990.000.000.00-40.45
52026722009.03.03 04:43sell0.04gbpusd1.40981.41631.40382009.03.03 10:021.40900.000.000.003.20
52025872009.03.03 04:32buy0.01audnzd1.28611.28011.29162009.03.03 15:201.29160.000.000.002.74
52025672009.03.03 04:31buy0.01gbpusd1.40881.41350.00002009.03.03 09:291.41350.000.000.004.70
52024882009.03.03 04:30buy0.02usdchf1.17341.16741.17892009.03.03 12:421.17440.000.000.001.70
52024732009.03.03 04:30sell0.04audjpy62.1562.8061.552009.03.03 08:0362.800.000.000.00-26.61
52024692009.03.03 04:30buy0.01audusd0.63890.64370.00002009.03.03 09:360.64370.000.000.004.80
52024652009.03.03 04:30buy0.01audchf0.74930.74330.75482009.03.03 09:290.75480.000.000.004.69
52024682009.03.03 04:30sell0.01audchf0.74870.75520.74272009.03.03 09:010.75520.000.000.00-5.54
52024472009.03.03 04:30buy0.01audjpy62.1361.5362.682009.03.03 07:1562.680.000.000.005.64
52024452009.03.03 04:30sell0.01audnzd1.28561.29211.27962009.03.03 10:131.29210.000.000.00-3.25
52024412009.03.03 04:30buy0.01audcad0.82170.81570.82722009.03.03 09:510.82720.000.000.004.29
52024352009.03.03 04:30sell0.02audusd0.63750.64400.63152009.03.03 08:580.64400.000.000.00-13.00
52021582009.03.03 03:35sell0.04audcad0.81840.82490.81242009.03.03 06:340.82490.000.000.00-20.20
52020782009.03.03 03:29buy0.01eurusd1.25981.26440.00002009.03.03 07:071.26430.000.000.004.50
52020372009.03.03 03:25sell0.02usdjpy97.5398.1896.932009.03.03 14:2198.180.000.000.00-13.24
52019262009.03.03 03:03sell0.02eurusd1.25921.26571.25322009.03.03 07:141.26570.000.000.00-13.00
52018712009.03.03 02:57sell0.02gbpusd1.40461.41111.39862009.03.03 04:551.41120.000.000.00-13.20
52012352009.03.03 01:39sell0.01gbpusd1.39961.40611.39362009.03.03 03:291.40620.000.000.00-6.60
52004992009.03.03 00:40sell0.01usdjpy97.0397.6896.432009.03.03 08:0097.680.000.000.00-6.65
51999112009.03.03 00:03buy0.01usdchf1.17791.17191.18342009.03.03 04:311.17190.000.000.00-5.12
51999102009.03.03 00:03sell0.01eurusd1.25421.26071.24822009.03.03 04:301.26070.000.000.00-6.50
51998862009.03.03 00:03buy0.16eurusd1.25401.25880.00002009.03.03 03:041.25880.000.000.0076.80
51975152009.03.02 21:09sell0.02gbpusd1.40541.40000.00002009.03.03 01:391.40000.000.00-0.0610.80
51972442009.03.02 20:50sell0.02usdjpy97.6497.130.002009.03.03 00:0197.130.000.000.0110.50
51963642009.03.02 19:59sell0.02audjpy61.6562.3061.052009.03.03 04:3162.320.000.00-0.18-13.76
51955982009.03.02 18:57sell0.02usdchf1.17641.17120.00002009.03.03 07:091.17120.000.00-0.018.88
51950392009.03.02 18:23buy0.01gbpusd1.40291.40860.00002009.03.03 04:311.40860.000.000.015.70
51944242009.03.02 17:53buy0.08gbpusd1.39651.40210.00002009.03.02 18:231.40210.000.000.0044.80
51943832009.03.02 17:52sell0.01usdjpy97.1497.7996.542009.03.03 00:3997.040.000.000.011.03
51943562009.03.02 17:52sell0.01audjpy61.1561.8060.552009.03.02 20:1661.800.000.000.00-6.67
51942082009.03.02 17:44sell0.01audusd0.63040.63690.62442009.03.03 04:300.63790.000.00-0.11-7.50
51940062009.03.02 17:38sell0.01audnzd1.27831.28481.27232009.03.03 04:301.28820.000.000.03-4.91
51938682009.03.02 17:30buy0.02audjpy61.5160.9162.062009.03.03 04:3062.060.000.000.0611.29
51930682009.03.02 16:56sell0.01gbpusd1.40041.40691.39442009.03.02 21:121.40690.000.000.00-6.50
51928922009.03.02 16:49buy0.04gbpusd1.40101.39501.40652009.03.02 18:231.40220.000.000.004.80
51926902009.03.02 16:41sell0.01audchf0.74100.74750.73502009.03.03 04:300.74930.000.00-0.11-7.07
51925702009.03.02 16:33buy0.02audchf0.74280.73680.74832009.03.03 04:300.74830.000.000.079.37
51918032009.03.02 16:01sell0.02usdjpy97.7597.200.002009.03.02 17:5297.200.000.000.0011.32
51915122009.03.02 15:47buy0.01audjpy61.9761.3762.522009.03.02 17:3761.370.000.000.00-6.16
51911732009.03.02 15:25sell0.01usdchf1.17141.17791.16542009.03.03 00:021.17790.000.00-0.01-5.52
51909022009.03.02 15:13buy0.02gbpusd1.40551.39951.41102009.03.02 17:041.39950.000.000.00-12.00
51907662009.03.02 15:07sell0.01gbpusd1.40601.40080.00002009.03.02 16:561.40080.000.000.005.20
51903152009.03.02 14:45sell0.02audjpy61.8162.4661.212009.03.02 17:5261.210.000.000.0012.35
51902972009.03.02 14:45buy0.02usdchf1.17261.17760.00002009.03.03 00:031.17760.000.00-0.018.49
51899442009.03.02 14:30sell0.02gbpusd1.41341.40640.00002009.03.02 15:071.40640.000.000.0014.00
51899282009.03.02 14:30sell0.02eurusd1.26031.25440.00002009.03.03 00:031.25440.000.00-0.1011.80
51896582009.03.02 14:09buy0.01gbpusd1.41001.40401.41552009.03.02 15:241.40400.000.000.00-6.00
51891192009.03.02 13:35buy0.32gbpusd1.40401.40880.00002009.03.02 14:041.40880.000.000.00153.60
51889212009.03.02 13:27sell0.01eurusd1.25531.26181.24932009.03.02 14:311.26180.000.000.00-6.50
51888402009.03.02 13:25sell0.01gbpusd1.40841.41491.40242009.03.02 15:071.40640.000.000.002.00
51888312009.03.02 13:25buy0.16gbpusd1.40851.40251.41402009.03.02 14:091.40970.000.000.0019.20
51887162009.03.02 13:20sell0.01audjpy61.3161.9660.712009.03.02 15:4761.960.000.000.00-6.66
51887152009.03.02 13:20buy0.02audjpy61.3660.7661.912009.03.02 15:4761.910.000.000.0011.28
51880102009.03.02 12:51buy0.01audcad0.81530.80930.82082009.03.03 04:300.82080.000.000.034.27
51879912009.03.02 12:50buy0.08gbpusd1.41301.40701.41852009.03.02 13:251.40700.000.000.00-48.00
51872892009.03.02 11:57sell0.01gbpusd1.41611.40890.00002009.03.02 13:251.40890.000.000.007.20
51872732009.03.02 11:57buy0.04gbpusd1.41751.41151.42302009.03.02 13:241.41150.000.000.00-24.00
51865202009.03.02 11:00sell0.02eurusd1.26161.25610.00002009.03.02 13:251.25610.000.000.0011.00
51848642009.03.02 09:47buy0.01usdchf1.17711.17111.18262009.03.02 15:231.17110.000.000.00-5.12
51848312009.03.02 09:46sell0.02usdchf1.17691.17180.00002009.03.02 15:251.17180.000.000.008.70
51841622009.03.02 09:23buy0.02audusd0.63300.62700.63852009.03.03 04:300.63850.000.000.0711.00
51838382009.03.02 09:14buy0.02gbpusd1.42201.41601.42752009.03.02 11:571.41600.000.000.00-12.00
51838322009.03.02 09:14sell0.01gbpusd1.42241.41690.00002009.03.02 11:571.41690.000.000.005.50
51835952009.03.02 08:59sell0.01usdjpy97.2597.9096.652009.03.02 17:5297.150.000.000.001.03
51832152009.03.02 08:36sell0.01audnzd1.28621.29271.28022009.03.02 17:381.28020.000.000.002.96
51827232009.03.02 08:08sell0.04gbpusd1.42861.42320.00002009.03.02 09:141.42320.000.000.0021.60
51826662009.03.02 08:07sell0.02audchf0.74750.75400.74152009.03.02 16:410.74150.000.000.0010.24
51822892009.03.02 07:54buy0.01audchf0.74730.74130.75282009.03.02 16:410.74130.000.000.00-5.12
51822372009.03.02 07:54sell0.02eurusd1.26161.25650.00002009.03.02 09:251.25650.000.000.0010.20
51822012009.03.02 07:53buy0.01audusd0.63750.63150.64302009.03.02 13:200.63150.000.000.00-6.00
51821872009.03.02 07:53sell0.02audcad0.81340.81990.80742009.03.03 04:300.82140.000.00-0.15-12.42
51821442009.03.02 07:52buy0.01gbpusd1.42661.42061.43212009.03.02 09:191.42060.000.000.00-6.00
51821282009.03.02 07:52sell0.02audusd0.63600.63080.00002009.03.02 17:440.63080.000.000.0010.40
51810062009.03.02 06:13buy0.02usdjpy97.3997.840.002009.03.03 09:0197.840.000.00-0.049.20
51809172009.03.02 06:07sell0.02gbpusd1.42361.43011.41762009.03.02 09:141.42260.000.000.002.00
51801762009.03.02 05:15sell0.01gbpusd1.41841.42491.41242009.03.02 07:261.42490.000.000.00-6.50
51801362009.03.02 05:14buy0.02audusd0.63140.63710.00002009.03.02 07:530.63710.000.000.0011.40
51800252009.03.02 05:09buy0.08gbpusd1.42001.42640.00002009.03.02 07:521.42630.000.000.0050.40
51782392009.03.02 03:04buy0.01usdjpy97.8497.2498.392009.03.02 08:5797.240.000.000.00-6.17
51782252009.03.02 03:04sell0.02usdjpy97.7897.270.002009.03.02 08:5997.270.000.000.0010.49
51781942009.03.02 03:02sell0.01usdchf1.17191.17841.16592009.03.02 13:191.17840.000.000.00-5.52
51781932009.03.02 03:02buy0.01usdchf1.17221.17670.00002009.03.02 09:471.17670.000.000.003.82
51777502009.03.02 02:42sell0.02audjpy61.9662.6161.362009.03.02 13:2061.360.000.000.0012.35
51777362009.03.02 02:42buy0.01audusd0.63590.62990.64142009.03.02 07:530.63700.000.000.001.10
51777212009.03.02 02:42sell0.01audnzd1.28201.28851.27602009.03.02 08:361.28850.000.000.00-3.21
51776912009.03.02 02:41sell0.01audnzd1.27741.28391.27142009.03.02 02:421.28390.000.000.00-3.22
51776072009.03.02 02:38buy0.01audjpy61.8561.2562.402009.03.02 15:4761.910.000.000.000.61
51767832009.03.02 01:38buy0.16audjpy61.2460.6461.792009.03.02 02:3861.790.000.000.0090.36
51767382009.03.02 01:34sell0.01eurusd1.25661.26311.25062009.03.02 13:271.25560.000.000.001.00
51766082009.03.02 01:30buy0.08audusd0.62990.63450.00002009.03.02 02:380.63450.000.000.0036.80
51764662009.03.02 01:23sell0.02audnzd1.28561.29211.27962009.03.02 02:411.27960.000.000.005.96
51764282009.03.02 01:22sell0.01audusd0.63100.63750.62502009.03.02 07:530.63750.000.000.00-6.50
51764022009.03.02 01:22buy0.04audchf0.74120.73520.74672009.03.02 07:540.74670.000.000.0018.79
51763942009.03.02 01:22buy0.01audnzd1.28131.27531.28682009.03.03 04:321.28680.000.00-0.102.72
51763922009.03.02 01:22sell0.01audjpy61.4662.1160.862009.03.02 02:5762.120.000.000.00-6.77
51763882009.03.02 01:22buy0.04audcad0.80900.80300.81452009.03.02 12:510.81450.000.000.0017.14
51763912009.03.02 01:22sell0.01audcad0.80830.81480.80232009.03.02 11:130.81480.000.000.00-5.08
51763862009.03.02 01:22sell0.01audchf0.74240.74890.73642009.03.02 16:410.74150.000.000.000.76
51763802009.03.02 01:22buy0.01audnzd1.28551.27951.29102009.03.02 01:221.27950.000.000.00-2.96
51762422009.03.02 01:12buy0.08eurusd1.25851.25251.26402009.03.03 03:291.25950.000.000.148.00
51755642009.03.02 00:31sell0.04usdchf1.17251.16510.00002009.03.02 03:021.17220.000.000.001.02
51755452009.03.02 00:31buy0.08audjpy61.7061.1062.252009.03.02 02:3861.790.000.000.007.40
51755062009.03.02 00:29buy0.04audusd0.63440.62840.63992009.03.02 02:420.63540.000.000.004.00
51754452009.03.02 00:26sell0.01gbpusd1.42451.41880.00002009.03.02 05:151.41880.000.000.005.70
51754282009.03.02 00:25buy0.04gbpusd1.42461.41861.43012009.03.02 05:141.41860.000.000.00-24.00
51753562009.03.02 00:23sell0.01usdjpy97.2597.9096.652009.03.02 03:0897.900.000.000.00-6.64
51753482009.03.02 00:23buy0.02usdjpy97.2897.790.002009.03.02 03:0497.730.000.000.009.21
51749742009.03.02 00:03buy0.04audjpy62.1661.5662.712009.03.02 00:4361.560.000.000.00-24.68
51745852009.03.01 23:45buy0.02audchf0.74590.73990.75142009.03.02 01:220.73980.000.000.00-10.39
51745842009.03.01 23:45sell0.01audjpy62.1862.8361.582009.03.02 01:2261.580.000.000.006.17
51741222009.03.01 23:06sell0.01audnzd1.28031.28681.27432009.03.02 01:231.28760.000.000.00-3.60
51740822009.03.01 23:03sell0.01eurusd1.26301.25680.00002009.03.02 01:341.25680.000.000.006.20
51740632009.03.01 23:03buy0.04eurusd1.26311.25711.26862009.03.02 01:291.25700.000.000.00-24.40
51740392009.03.01 23:03buy0.02gbpusd1.42941.42341.43492009.03.02 00:291.42340.000.000.00-12.00
51740352009.03.01 23:03sell0.01gbpusd1.42981.42480.00002009.03.02 00:261.42480.000.000.005.00
51737542009.02.27 22:49sell0.01audusd0.63850.63150.00002009.03.02 01:220.63150.000.00-0.117.00
51736572009.02.27 22:26buy0.01usdchf1.17081.16481.17632009.03.02 03:011.16430.000.000.00-5.58
51736442009.02.27 22:25buy0.02audusd0.63920.63320.64472009.03.02 00:430.63320.000.000.07-12.00
51731502009.02.27 21:37buy0.02audjpy62.6262.0263.172009.03.02 00:0562.020.000.000.06-12.31
51731482009.02.27 21:36buy0.02audcad0.81380.80780.81932009.03.02 01:220.80740.000.000.05-10.01
51729972009.02.27 21:21buy0.02eurusd1.26761.26161.27312009.03.01 23:461.26160.000.000.03-12.00
51722312009.02.27 19:46buy0.01audnzd1.27801.27201.28352009.03.02 01:221.28350.000.00-0.102.71
51720922009.02.27 19:36buy0.01audcad0.81850.81250.82402009.02.27 22:500.81250.000.000.00-4.71
51720622009.02.27 19:32buy0.01audnzd1.28131.27531.28682009.02.27 19:461.27530.000.000.00-3.02
51717342009.02.27 19:00buy0.01eurusd1.27211.26611.27762009.02.27 22:251.26610.000.000.00-6.00
51717262009.02.27 19:00sell0.04gbpusd1.43511.42990.00002009.03.01 23:031.43010.000.00-0.1220.00
51716282009.02.27 18:56sell0.04audusd0.64480.63930.00002009.02.27 22:260.63930.000.000.0022.00
51715732009.02.27 18:53buy0.01gbpusd1.43391.42791.43942009.03.01 23:301.42770.000.000.01-6.20
51710172009.02.27 18:13buy0.01audusd0.64380.63780.64932009.03.01 23:440.63780.000.000.04-6.00
51709682009.02.27 18:11sell0.02eurusd1.26941.27591.26342009.03.01 23:031.26340.000.00-0.1012.00
51709662009.02.27 18:11sell0.02gbpusd1.43001.43651.42402009.02.27 19:011.43650.000.000.00-13.00
51709062009.02.27 18:08buy0.01audjpy63.0762.4763.622009.02.27 21:5562.470.000.000.00-6.14
51707192009.02.27 18:00sell0.04audcad0.81560.82210.80962009.03.02 01:220.80960.000.00-0.3118.76
51707002009.02.27 17:59buy0.01audchf0.75040.74440.75592009.03.02 00:100.74440.000.000.04-5.12
51704092009.02.27 17:36sell0.02audchf0.74900.75550.74302009.03.02 01:220.74300.000.00-0.2210.23
51701942009.02.27 17:25sell0.01eurusd1.26441.27091.25842009.02.27 18:551.27090.000.000.00-6.50
51701242009.02.27 17:23buy0.02eurusd1.26611.27180.00002009.02.27 19:001.27180.000.000.0011.40
51700342009.02.27 17:20sell0.02usdchf1.16741.17391.16142009.03.02 00:451.17390.000.00-0.01-11.07
51697492009.02.27 17:08sell0.01usdchf1.16241.16891.15642009.02.27 17:241.16890.000.000.00-5.56
51695772009.02.27 17:00sell0.01audchf0.74400.75050.73802009.02.27 18:010.75050.000.000.00-5.56
51695502009.02.27 16:59buy0.01audchf0.74430.73830.74982009.02.27 17:590.74980.000.000.004.71
51695472009.02.27 16:59buy0.02audjpy62.4361.8362.982009.02.27 18:0862.980.000.000.0011.22
51695432009.02.27 16:59buy0.02audusd0.63800.64290.00002009.02.27 18:120.64290.000.000.009.80
51695322009.02.27 16:59sell0.01gbpusd1.42501.43151.41902009.02.27 18:111.43150.000.000.00-6.50
51695002009.02.27 16:59buy0.02gbpusd1.42651.43370.00002009.02.27 18:531.43370.000.000.0014.40
51693572009.02.27 16:52sell0.16gbpusd1.43201.42480.00002009.02.27 16:591.42480.000.000.00115.20
51693162009.02.27 16:49sell0.01audnzd1.27601.28251.27002009.03.01 23:061.28250.000.000.03-3.24
51692992009.02.27 16:48buy0.01gbpusd1.43101.42501.43652009.02.27 16:591.42500.000.000.00-6.00
51692192009.02.27 16:45buy0.01eurusd1.27081.26481.27632009.02.27 17:241.26480.000.000.00-6.00
51691192009.02.27 16:40sell0.02eurusd1.26981.26460.00002009.02.27 17:251.26460.000.000.0010.40
51691102009.02.27 16:40buy0.04usdchf1.16581.17050.00002009.02.27 22:261.17040.000.000.0015.72
51690422009.02.27 16:35buy0.01audusd0.64230.63630.64782009.02.27 18:130.64350.000.000.001.20
51689732009.02.27 16:32sell0.02audchf0.75080.74470.00002009.02.27 17:000.74470.000.000.0010.48
51688832009.02.27 16:29sell0.08gbpusd1.42701.43351.42102009.02.27 16:591.42480.000.000.0017.60
51688472009.02.27 16:28buy0.01eurusd1.26621.27070.00002009.02.27 16:451.27070.000.000.004.50
51688142009.02.27 16:26buy0.01audjpy62.8962.2963.442009.02.27 18:0862.990.000.000.001.02
51688132009.02.27 16:26sell0.04audjpy62.8463.4962.242009.03.01 23:4562.240.000.00-0.3624.57
51687132009.02.27 16:22buy0.01gbpusd1.42431.43080.00002009.02.27 16:481.43060.000.000.006.30
51684132009.02.27 16:05sell0.04gbpusd1.42191.42841.41592009.02.27 16:291.42840.000.000.00-26.00
51683342009.02.27 16:02sell0.04usdjpy97.9298.5797.322009.03.02 00:2397.320.000.000.0224.66
51682382009.02.27 15:57buy0.01audcad0.81220.80620.81772009.02.27 19:360.81770.000.000.004.33
51681832009.02.27 15:55sell0.02audcad0.81060.81710.80462009.02.27 18:580.81710.000.000.00-10.26
51681702009.02.27 15:53sell0.02audusd0.63970.64620.63372009.02.27 22:490.63880.000.000.001.80
51681012009.02.27 15:47buy0.01usdjpy97.7697.1698.312009.03.02 01:0097.160.000.00-0.02-6.18
51680552009.02.27 15:45sell0.02audjpy62.3262.9761.722009.02.27 16:2662.970.000.000.00-13.25
51680442009.02.27 15:45buy0.01audjpy62.2961.6962.842009.02.27 16:2662.840.000.000.005.61
51678462009.02.27 15:27buy0.01gbpusd1.41801.42380.00002009.02.27 16:221.42380.000.000.005.80
51678072009.02.27 15:24sell0.01usdchf1.16881.16270.00002009.02.27 17:081.16270.000.000.005.25
51677922009.02.27 15:24sell0.02gbpusd1.41681.42331.41082009.02.27 16:221.42330.000.000.00-13.00
51675652009.02.27 15:07buy0.02usdchf1.17031.16431.17582009.02.27 16:431.16430.000.000.00-10.31
51672732009.02.27 14:59sell0.02usdjpy97.4298.0796.822009.02.27 16:2698.070.000.000.00-13.26
51668422009.02.27 14:36buy0.02eurusd1.26051.26560.00002009.02.27 16:261.26560.000.000.0010.20
51668292009.02.27 14:36sell0.01usdjpy96.9197.5696.312009.02.27 15:4597.560.000.000.00-6.66
51667892009.02.27 14:35buy0.04audjpy61.6661.0662.212009.02.27 15:4562.210.000.000.0022.57
51667002009.02.27 14:33buy0.02usdjpy97.1497.740.002009.02.27 15:4797.740.000.000.0012.28
51664342009.02.27 14:21sell0.01gbpusd1.41181.41831.40582009.02.27 15:271.41830.000.000.00-6.50
51663792009.02.27 14:20sell0.01audjpy61.8262.4761.222009.02.27 15:4662.470.000.000.00-6.65
51663712009.02.27 14:20buy0.02gbpusd1.41291.41770.00002009.02.27 15:271.41770.000.000.009.60
51663682009.02.27 14:20sell0.01audusd0.63470.64120.62872009.02.27 16:250.64120.000.000.00-6.50
51661982009.02.27 14:13sell0.01audchf0.74580.75230.73982009.02.27 17:000.74470.000.000.000.95
51661902009.02.27 14:13buy0.02audusd0.63630.64190.00002009.02.27 16:350.64190.000.000.0011.20
51659932009.02.27 13:56buy0.02audchf0.74840.74240.75392009.02.27 16:590.74240.000.000.00-10.31
51659782009.02.27 13:56buy0.02audjpy62.1161.5162.662009.02.27 14:3661.510.000.000.00-12.38
51636812009.02.27 09:52buy0.01audusd0.64080.63480.64632009.02.27 14:200.63480.000.000.00-6.00
51636822009.02.27 09:52sell0.01audusd0.64040.63520.00002009.02.27 14:200.63520.000.000.005.20
51636782009.02.27 09:52buy0.01audjpy62.5661.9663.112009.02.27 13:5761.960.000.000.00-6.17
51636792009.02.27 09:52sell0.01audjpy62.4963.1461.892009.02.27 14:2061.890.000.000.006.16
51636772009.02.27 09:52sell0.01audnzd1.27181.27831.26582009.02.27 16:491.27830.000.000.00-3.28
51636762009.02.27 09:52buy0.01audnzd1.27381.26781.27932009.02.27 19:321.27930.000.000.002.77
51636742009.02.27 09:52buy0.01audchf0.75290.74690.75842009.02.27 14:050.74690.000.000.00-5.11
51636752009.02.27 09:52sell0.01audchf0.75230.75880.74632009.02.27 14:130.74630.000.000.005.11
51636692009.02.27 09:51buy0.01audcad0.80620.80020.81172009.02.27 15:570.81170.000.000.004.33
51636702009.02.27 09:51sell0.01audcad0.80550.81200.79952009.02.27 15:550.81200.000.000.00-5.13
51636662009.02.27 09:51buy0.01usdjpy97.6097.0098.152009.02.27 14:3596.980.000.000.00-6.39
51636672009.02.27 09:51sell0.01usdjpy97.5896.950.002009.02.27 14:3696.950.000.000.006.50
51636652009.02.27 09:51sell0.01usdchf1.17451.16920.00002009.02.27 15:241.16920.000.000.004.53
51636642009.02.27 09:51buy0.01usdchf1.17481.16881.18032009.02.27 15:241.16880.000.000.00-5.13
51636632009.02.27 09:51sell0.01gbpusd1.41711.41210.00002009.02.27 14:211.41210.000.000.005.00
51636622009.02.27 09:51buy0.01gbpusd1.41741.41141.42292009.02.27 14:211.41140.000.000.00-6.00
51636592009.02.27 09:51buy0.01eurusd1.26501.25901.27052009.02.27 16:281.26600.000.000.001.00
51636612009.02.27 09:51sell0.01eurusd1.26481.27131.25882009.02.27 16:421.27130.000.000.00-6.50
51635712009.02.27 09:47balanceDeposit1 200.00
  0.00 0.00 -25.82 1 957.21
Closed P/L: 1 931.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
53447722009.03.10 13:33sell0.02audcad0.82840.83490.8224 0.82620.000.00-0.153.43
53541592009.03.10 19:14buy0.02audcad0.82620.82020.8317 0.82550.000.000.05-1.08
53557592009.03.10 21:09buy0.01audchf0.75050.74420.7557 0.74800.000.000.04-2.15
53563382009.03.10 22:19sell0.08audchf0.75020.75670.7442 0.74860.000.00-0.8710.98
53599742009.03.11 07:19buy0.01audjpy63.1262.5263.67 63.250.000.000.001.32
53599752009.03.11 07:19sell0.01audjpy63.0563.7062.45 63.320.000.000.00-2.74
53409892009.03.10 08:46sell0.01audnzd1.28531.29181.2793 1.28380.000.000.030.75
53410532009.03.10 08:52buy0.01audnzd1.28321.27721.2887 1.28180.000.00-0.10-0.70
53443262009.03.10 13:17buy0.01audusd0.64410.63810.6496 0.64200.000.000.04-2.10
53461842009.03.10 14:43sell0.04audusd0.64600.65250.6400 0.64240.000.00-0.4414.40
53599762009.03.11 07:19sell0.01eurusd1.26441.27091.2584 1.26500.000.000.00-0.60
53599722009.03.11 07:19buy0.01gbpusd1.36991.36391.3754 1.37190.000.000.002.00
53599732009.03.11 07:19sell0.01gbpusd1.36961.37611.3636 1.37220.000.000.00-2.60
53559832009.03.10 21:32sell0.01usdcad1.28191.28841.2759 1.28580.000.000.01-3.03
53546962009.03.10 19:37buy0.01usdchf1.16371.15771.1692 1.16500.000.000.001.12
53399432009.03.10 07:12sell0.01usdjpy98.4399.0897.83 98.550.000.000.01-1.22
53532432009.03.10 18:42buy0.01usdjpy98.5897.9899.13 98.530.000.00-0.02-0.51
53601982009.03.11 07:42buy0.01eurusd1.26391.25791.2694 1.26480.000.000.000.90
53601992009.03.11 07:42sell0.01usdchf1.16591.17241.1599 1.16530.000.000.000.51
53602402009.03.11 07:43buy0.01usdcad1.28621.28021.2917 1.28540.000.000.00-0.62
53605612009.03.11 07:59sell0.02usdcad1.28701.29351.2810 1.28580.000.000.001.87
  0.00 0.00 -1.40 19.93
 Floating P/L: 18.53
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 931.39 Floating P/L: 18.53 Margin: 42.29
Balance: 3 131.39 Equity: 3 149.92 Free Margin: 3 107.63
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 999.19 Gross Loss: 5 067.80 Total Net Profit: 1 931.39
Profit Factor: 1.38 Expected Payoff: 2.81  
Absolute Drawdown: 45.85 Maximal Drawdown: 1 049.53 (42.10%) Relative Drawdown: 42.10% (1 049.53)
 
Total Trades: 687 Short Positions (won %): 318 (54.09%) Long Positions (won %): 369 (52.57%)
Profit Trades (% of total): 366 (53.28%) Loss trades (% of total): 321 (46.72%)
Largest profit trade: 362.25 loss trade: -198.78
Average profit trade: 19.12 loss trade: -15.79
Maximum consecutive wins ($): 8 (91.08) consecutive losses ($): 5 (-65.89)
Maximal consecutive profit (count): 362.25 (1) consecutive loss (count): -397.46 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2