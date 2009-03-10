|Account: 55521
|Name: Josef Noll
|Currency: USD
|2009 March 11, 08:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5347109
|2009.03.10 15:07
|sell
|0.04
|cadjpy
|77.07
|77.72
|76.47
|2009.03.11 05:06
|76.47
|0.00
|0.00
|-0.06
|24.41
|5353273
|2009.03.10 18:44
|sell
|0.08
|audjpy
|63.82
|64.47
|63.22
|2009.03.11 05:04
|63.22
|0.00
|0.00
|-0.71
|48.71
|5356591
|2009.03.10 22:52
|sell
|0.02
|eurjpy
|125.24
|125.89
|124.64
|2009.03.11 05:04
|124.64
|0.00
|0.00
|-0.05
|12.17
|5356908
|2009.03.10 23:33
|sell
|0.04
|nzdjpy
|49.87
|50.52
|49.27
|2009.03.11 04:57
|49.27
|0.00
|0.00
|-0.58
|24.35
|5354206
|2009.03.10 19:15
|buy
|0.02
|chfjpy
|85.09
|84.49
|85.64
|2009.03.11 04:40
|84.49
|0.00
|0.00
|-0.03
|-12.19
|5356824
|2009.03.10 23:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|135.79
|136.44
|135.19
|2009.03.11 04:40
|135.19
|0.00
|0.00
|0.00
|12.17
|5357119
|2009.03.11 00:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|125.43
|124.83
|125.98
|2009.03.11 04:39
|124.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|5356907
|2009.03.10 23:33
|buy
|0.01
|nzdjpy
|49.92
|49.32
|50.47
|2009.03.11 04:36
|49.32
|0.00
|0.00
|0.05
|-6.09
|5356865
|2009.03.10 23:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.97
|135.37
|136.52
|2009.03.11 04:34
|135.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|5357410
|2009.03.11 00:54
|buy
|0.01
|audjpy
|64.09
|63.49
|64.64
|2009.03.11 04:33
|63.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|5346079
|2009.03.10 14:39
|buy
|0.01
|audjpy
|63.47
|62.87
|64.02
|2009.03.11 00:54
|64.02
|0.00
|0.00
|0.03
|5.57
|5344813
|2009.03.10 13:36
|sell
|0.02
|nzdjpy
|49.37
|50.02
|48.77
|2009.03.11 00:43
|50.02
|0.00
|0.00
|-0.29
|-13.15
|5353833
|2009.03.10 19:08
|buy
|0.04
|eurjpy
|124.96
|125.41
|0.00
|2009.03.11 00:05
|125.41
|0.00
|0.00
|0.03
|18.23
|5339637
|2009.03.10 06:42
|buy
|0.01
|nzdjpy
|49.31
|48.71
|49.86
|2009.03.10 23:33
|49.86
|0.00
|0.00
|0.00
|5.57
|5346066
|2009.03.10 14:37
|sell
|0.04
|audjpy
|63.32
|63.97
|62.72
|2009.03.10 23:32
|63.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.35
|5354192
|2009.03.10 19:15
|buy
|0.08
|gbpjpy
|135.33
|134.73
|135.88
|2009.03.10 23:29
|135.88
|0.00
|0.00
|0.00
|44.60
|5354172
|2009.03.10 19:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|135.29
|135.94
|134.69
|2009.03.10 23:29
|135.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|5354306
|2009.03.10 19:17
|sell
|0.01
|eurjpy
|124.73
|125.38
|124.13
|2009.03.10 23:28
|125.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|5344658
|2009.03.10 13:27
|sell
|0.02
|chfjpy
|85.51
|84.97
|0.00
|2009.03.10 19:38
|84.97
|0.00
|0.00
|0.00
|10.93
|5344663
|2009.03.10 13:28
|buy
|0.01
|chfjpy
|85.54
|84.94
|86.09
|2009.03.10 19:17
|84.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|5352267
|2009.03.10 17:48
|sell
|0.01
|eurjpy
|125.26
|124.76
|0.00
|2009.03.10 19:17
|124.76
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|5352530
|2009.03.10 18:04
|buy
|0.04
|gbpjpy
|135.80
|135.20
|136.35
|2009.03.10 19:15
|135.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.31
|5351603
|2009.03.10 17:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|135.98
|136.63
|135.38
|2009.03.10 19:14
|135.38
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|5350827
|2009.03.10 16:39
|buy
|0.02
|eurjpy
|125.42
|124.82
|125.97
|2009.03.10 19:13
|124.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.15
|5342853
|2009.03.10 11:12
|buy
|0.04
|usdjpy
|98.25
|98.78
|0.00
|2009.03.10 19:13
|98.78
|0.00
|0.00
|0.00
|21.46
|5347717
|2009.03.10 15:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.25
|135.65
|136.80
|2009.03.10 18:17
|135.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.20
|5346107
|2009.03.10 14:40
|sell
|0.04
|eurjpy
|125.85
|125.30
|0.00
|2009.03.10 17:48
|125.30
|0.00
|0.00
|0.00
|22.39
|5346109
|2009.03.10 14:40
|buy
|0.01
|eurjpy
|125.87
|125.27
|126.42
|2009.03.10 17:47
|125.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.11
|5344910
|2009.03.10 13:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|136.16
|136.81
|135.56
|2009.03.10 17:03
|136.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|5347249
|2009.03.10 15:09
|sell
|0.04
|gbpjpy
|136.68
|137.33
|136.08
|2009.03.10 17:03
|136.08
|0.00
|0.00
|0.00
|24.38
|5347241
|2009.03.10 15:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.70
|136.10
|137.25
|2009.03.10 16:39
|136.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|5344328
|2009.03.10 13:17
|sell
|0.02
|cadjpy
|76.57
|77.22
|75.97
|2009.03.10 15:10
|77.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.22
|5343232
|2009.03.10 11:46
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.07
|135.47
|136.62
|2009.03.10 15:09
|136.62
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|5339919
|2009.03.10 07:12
|buy
|0.02
|cadjpy
|76.30
|75.70
|76.85
|2009.03.10 14:44
|76.85
|0.00
|0.00
|0.00
|11.19
|5344102
|2009.03.10 13:14
|sell
|0.02
|eurjpy
|125.30
|125.95
|124.70
|2009.03.10 14:41
|125.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.21
|5344085
|2009.03.10 13:14
|buy
|0.01
|eurjpy
|125.30
|124.70
|125.85
|2009.03.10 14:40
|125.85
|0.00
|0.00
|0.00
|5.59
|5334204
|2009.03.09 16:42
|sell
|0.01
|nzdjpy
|48.86
|49.51
|48.26
|2009.03.10 14:40
|49.51
|0.00
|0.00
|-0.15
|-6.61
|5337984
|2009.03.10 01:23
|sell
|0.02
|audjpy
|62.82
|63.47
|62.22
|2009.03.10 14:39
|63.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.22
|5339990
|2009.03.10 07:16
|buy
|0.02
|audjpy
|62.84
|62.24
|63.39
|2009.03.10 14:39
|63.39
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|5343600
|2009.03.10 12:28
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.07
|76.72
|75.47
|2009.03.10 14:15
|76.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|5344622
|2009.03.10 13:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|135.66
|136.31
|135.06
|2009.03.10 13:45
|136.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|5343246
|2009.03.10 11:47
|sell
|0.01
|chfjpy
|85.00
|85.65
|84.40
|2009.03.10 13:38
|85.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|5341410
|2009.03.10 09:11
|buy
|0.02
|chfjpy
|85.41
|84.81
|85.96
|2009.03.10 13:27
|85.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|5342706
|2009.03.10 11:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|136.32
|136.97
|135.72
|2009.03.10 13:27
|135.72
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|5333883
|2009.03.09 16:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.70
|98.10
|99.25
|2009.03.10 13:23
|98.09
|0.00
|0.00
|-0.04
|-12.44
|5343281
|2009.03.10 11:51
|buy
|0.04
|chfjpy
|84.96
|85.44
|0.00
|2009.03.10 13:20
|85.44
|0.00
|0.00
|0.00
|19.53
|5342557
|2009.03.10 10:56
|sell
|0.01
|eurjpy
|124.80
|125.45
|124.20
|2009.03.10 13:16
|125.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.73
|5338099
|2009.03.10 01:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|125.17
|124.57
|125.72
|2009.03.10 13:14
|125.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|5342592
|2009.03.10 10:59
|buy
|0.02
|eurjpy
|124.72
|125.24
|0.00
|2009.03.10 13:14
|125.24
|0.00
|0.00
|0.00
|10.57
|5332873
|2009.03.09 15:06
|sell
|0.02
|cadjpy
|76.23
|76.88
|75.63
|2009.03.10 12:28
|76.13
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.04
|5339700
|2009.03.10 06:45
|sell
|0.04
|cadjpy
|76.73
|77.38
|76.13
|2009.03.10 12:28
|76.13
|0.00
|0.00
|0.00
|24.42
|5342755
|2009.03.10 11:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.52
|135.92
|137.07
|2009.03.10 12:14
|135.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|5338144
|2009.03.10 01:37
|sell
|0.08
|chfjpy
|85.57
|85.04
|0.00
|2009.03.10 11:47
|85.04
|0.00
|0.00
|0.00
|43.11
|5342278
|2009.03.10 10:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|135.90
|135.30
|136.45
|2009.03.10 11:06
|136.45
|0.00
|0.00
|0.00
|22.37
|5342280
|2009.03.10 10:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|135.82
|136.47
|135.22
|2009.03.10 11:06
|136.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|5339597
|2009.03.10 06:41
|sell
|0.04
|eurjpy
|125.48
|124.83
|0.00
|2009.03.10 10:56
|124.83
|0.00
|0.00
|0.00
|26.44
|5341982
|2009.03.10 10:01
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.38
|135.78
|136.93
|2009.03.10 10:31
|135.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.19
|5341185
|2009.03.10 09:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|136.49
|137.14
|135.89
|2009.03.10 10:30
|135.89
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|5341757
|2009.03.10 09:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.83
|136.23
|137.38
|2009.03.10 10:18
|136.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|5340419
|2009.03.10 07:48
|buy
|0.01
|chfjpy
|85.86
|85.26
|86.41
|2009.03.10 10:00
|85.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|5341263
|2009.03.10 09:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.68
|136.08
|137.23
|2009.03.10 09:39
|136.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|5341353
|2009.03.10 09:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.22
|135.62
|136.77
|2009.03.10 09:39
|136.77
|0.00
|0.00
|0.00
|11.16
|5339936
|2009.03.10 07:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.06
|135.46
|136.61
|2009.03.10 09:03
|136.61
|0.00
|0.00
|0.00
|5.58
|5339937
|2009.03.10 07:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|135.99
|136.64
|135.39
|2009.03.10 09:02
|136.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|5333224
|2009.03.09 15:18
|buy
|0.01
|chfjpy
|85.33
|85.82
|0.00
|2009.03.10 07:47
|85.82
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.98
|5339613
|2009.03.10 06:42
|buy
|0.01
|audjpy
|63.30
|62.70
|63.85
|2009.03.10 07:35
|62.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|5339647
|2009.03.10 06:43
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.76
|76.16
|77.31
|2009.03.10 07:29
|76.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|5330554
|2009.03.09 12:01
|sell
|0.16
|usdjpy
|98.98
|98.45
|0.00
|2009.03.10 07:12
|98.45
|0.00
|0.00
|0.10
|86.14
|5338751
|2009.03.10 03:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.59
|135.99
|137.14
|2009.03.10 07:12
|135.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.19
|5338018
|2009.03.10 01:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|136.68
|137.33
|136.08
|2009.03.10 07:12
|136.08
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|5333264
|2009.03.09 15:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.16
|98.56
|99.71
|2009.03.10 06:59
|98.56
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.09
|5331704
|2009.03.09 13:43
|buy
|0.02
|cadjpy
|76.16
|75.56
|76.71
|2009.03.10 06:43
|76.71
|0.00
|0.00
|0.01
|11.12
|5336008
|2009.03.09 20:24
|buy
|0.04
|nzdjpy
|48.70
|48.10
|49.25
|2009.03.10 06:42
|49.25
|0.00
|0.00
|0.19
|22.24
|5337982
|2009.03.10 01:23
|sell
|0.02
|eurjpy
|124.98
|125.63
|124.38
|2009.03.10 06:42
|125.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.14
|5329103
|2009.03.09 10:12
|buy
|0.02
|audjpy
|62.68
|62.08
|63.23
|2009.03.10 06:42
|63.23
|0.00
|0.00
|0.06
|11.13
|5327768
|2009.03.09 08:49
|sell
|0.04
|chfjpy
|85.07
|85.72
|84.47
|2009.03.10 06:42
|85.72
|0.00
|0.00
|0.02
|-26.29
|5338163
|2009.03.10 01:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.05
|136.45
|137.60
|2009.03.10 05:47
|136.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.06
|5333528
|2009.03.09 15:38
|buy
|0.04
|gbpjpy
|136.42
|135.82
|136.97
|2009.03.10 01:37
|136.97
|0.00
|0.00
|0.00
|22.20
|5335930
|2009.03.09 20:16
|buy
|0.02
|eurjpy
|124.58
|125.14
|0.00
|2009.03.10 01:30
|125.14
|0.00
|0.00
|0.02
|11.31
|5335903
|2009.03.09 20:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.17
|136.82
|135.57
|2009.03.10 01:27
|136.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.56
|5336167
|2009.03.09 20:40
|sell
|0.01
|eurjpy
|124.48
|125.13
|123.88
|2009.03.10 01:27
|125.13
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.56
|5335993
|2009.03.09 20:22
|sell
|0.01
|audjpy
|62.31
|62.96
|61.71
|2009.03.10 01:26
|62.96
|0.00
|0.00
|-0.09
|-6.57
|5329114
|2009.03.09 10:13
|buy
|0.02
|nzdjpy
|49.16
|48.56
|49.71
|2009.03.09 21:37
|48.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.16
|5333003
|2009.03.09 15:12
|sell
|0.04
|eurjpy
|125.08
|124.51
|0.00
|2009.03.09 20:40
|124.51
|0.00
|0.00
|0.00
|23.07
|5332912
|2009.03.09 15:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|125.03
|124.43
|125.58
|2009.03.09 20:40
|124.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.07
|5323601
|2009.03.06 22:01
|sell
|0.02
|audjpy
|62.98
|63.63
|62.38
|2009.03.09 20:22
|62.38
|0.00
|0.00
|-0.18
|12.16
|5334936
|2009.03.09 17:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|136.85
|137.50
|136.25
|2009.03.09 20:14
|136.25
|0.00
|0.00
|0.00
|12.15
|5333530
|2009.03.09 15:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.35
|137.00
|135.75
|2009.03.09 20:14
|136.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|5316620
|2009.03.06 14:54
|sell
|0.04
|nzdjpy
|49.50
|50.15
|48.90
|2009.03.09 16:42
|48.90
|0.00
|0.00
|-0.59
|24.25
|5333337
|2009.03.09 15:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.90
|136.30
|137.45
|2009.03.09 15:56
|136.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.14
|5333017
|2009.03.09 15:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|137.02
|137.67
|136.42
|2009.03.09 15:38
|136.42
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|5333103
|2009.03.09 15:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.35
|136.75
|137.90
|2009.03.09 15:35
|136.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|5327909
|2009.03.09 08:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.69
|99.14
|0.00
|2009.03.09 15:18
|99.14
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|5327918
|2009.03.09 08:52
|buy
|0.01
|chfjpy
|85.20
|84.60
|85.75
|2009.03.09 15:18
|85.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|5331703
|2009.03.09 13:43
|buy
|0.02
|chfjpy
|84.75
|85.26
|0.00
|2009.03.09 15:16
|85.26
|0.00
|0.00
|0.00
|10.28
|5332482
|2009.03.09 14:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.73
|136.13
|137.28
|2009.03.09 15:15
|137.28
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|5327514
|2009.03.09 08:37
|sell
|0.02
|eurjpy
|124.57
|125.22
|123.97
|2009.03.09 15:13
|125.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.13
|5331599
|2009.03.09 13:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.52
|137.17
|135.92
|2009.03.09 15:13
|137.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.56
|5332236
|2009.03.09 14:21
|sell
|0.01
|cadjpy
|75.72
|76.37
|75.12
|2009.03.09 15:07
|76.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.56
|5331276
|2009.03.09 13:02
|buy
|0.02
|eurjpy
|124.50
|125.00
|0.00
|2009.03.09 15:07
|125.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|5331600
|2009.03.09 13:40
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.57
|135.97
|137.12
|2009.03.09 14:40
|136.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|5332223
|2009.03.09 14:20
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.11
|135.51
|136.66
|2009.03.09 14:40
|136.66
|0.00
|0.00
|0.00
|88.85
|5323567
|2009.03.06 21:58
|sell
|0.02
|cadjpy
|76.39
|77.04
|75.79
|2009.03.09 14:21
|75.79
|0.00
|0.00
|-0.03
|12.12
|5325074
|2009.03.09 01:18
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.61
|76.01
|77.16
|2009.03.09 13:54
|76.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.06
|5323625
|2009.03.06 22:04
|buy
|0.01
|audjpy
|63.16
|62.56
|63.71
|2009.03.09 13:42
|62.56
|0.00
|0.00
|0.03
|-6.07
|5331259
|2009.03.09 13:01
|buy
|0.04
|gbpjpy
|137.02
|136.42
|137.57
|2009.03.09 13:42
|136.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.28
|5329909
|2009.03.09 11:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.95
|124.35
|125.50
|2009.03.09 13:42
|124.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.07
|5324488
|2009.03.09 00:06
|buy
|0.01
|nzdjpy
|49.62
|49.02
|50.17
|2009.03.09 13:40
|49.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.07
|5331194
|2009.03.09 12:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.19
|137.84
|136.59
|2009.03.09 13:40
|136.59
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|5330339
|2009.03.09 11:47
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.47
|136.87
|138.02
|2009.03.09 13:27
|136.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.12
|5329790
|2009.03.09 11:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.86
|138.51
|137.26
|2009.03.09 12:54
|137.26
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|5325625
|2009.03.09 03:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|98.48
|99.13
|97.88
|2009.03.09 12:03
|99.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.46
|5329789
|2009.03.09 11:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.93
|137.33
|138.48
|2009.03.09 11:47
|137.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.07
|5328433
|2009.03.09 09:30
|buy
|0.02
|eurjpy
|124.39
|124.92
|0.00
|2009.03.09 11:21
|124.92
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|5329045
|2009.03.09 10:11
|buy
|0.08
|gbpjpy
|137.49
|136.89
|138.04
|2009.03.09 10:41
|138.04
|0.00
|0.00
|0.00
|44.58
|5329050
|2009.03.09 10:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.43
|138.08
|136.83
|2009.03.09 10:41
|138.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|5328437
|2009.03.09 09:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|137.99
|137.39
|138.54
|2009.03.09 10:11
|137.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.35
|5328305
|2009.03.09 09:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.17
|138.82
|137.57
|2009.03.09 10:11
|137.57
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|5327697
|2009.03.09 08:44
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.85
|124.25
|125.40
|2009.03.09 10:07
|124.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|5328148
|2009.03.09 09:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.45
|137.85
|139.00
|2009.03.09 09:35
|137.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.18
|5327602
|2009.03.09 08:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|138.86
|139.51
|138.26
|2009.03.09 09:21
|138.26
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|5327585
|2009.03.09 08:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.90
|138.30
|139.45
|2009.03.09 09:21
|138.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|5318121
|2009.03.06 15:43
|buy
|0.01
|chfjpy
|84.97
|84.37
|85.52
|2009.03.09 08:52
|85.16
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.93
|5326572
|2009.03.09 07:22
|buy
|0.02
|chfjpy
|84.52
|85.16
|0.00
|2009.03.09 08:52
|85.16
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|5323273
|2009.03.06 21:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.19
|98.68
|0.00
|2009.03.09 08:52
|98.68
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.97
|5316617
|2009.03.06 14:54
|sell
|0.02
|chfjpy
|84.56
|85.21
|83.96
|2009.03.09 08:50
|85.21
|0.00
|0.00
|0.01
|-13.17
|5325798
|2009.03.09 04:23
|buy
|0.02
|eurjpy
|124.49
|123.89
|125.04
|2009.03.09 08:44
|124.82
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|5326589
|2009.03.09 07:23
|buy
|0.04
|eurjpy
|124.02
|124.82
|0.00
|2009.03.09 08:44
|124.82
|0.00
|0.00
|0.00
|32.43
|5325923
|2009.03.09 04:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.35
|139.00
|137.75
|2009.03.09 08:44
|139.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|5326584
|2009.03.09 07:22
|buy
|0.04
|gbpjpy
|138.29
|137.69
|138.84
|2009.03.09 08:43
|138.84
|0.00
|0.00
|0.00
|22.31
|5318152
|2009.03.06 15:44
|sell
|0.04
|usdjpy
|97.96
|98.61
|97.36
|2009.03.09 08:43
|98.61
|0.00
|0.00
|0.02
|-26.37
|5326557
|2009.03.09 07:21
|sell
|0.01
|eurjpy
|124.07
|124.72
|123.47
|2009.03.09 08:43
|124.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|5325767
|2009.03.09 04:13
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.74
|138.14
|139.29
|2009.03.09 08:07
|138.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.21
|5318163
|2009.03.06 15:44
|sell
|0.04
|chfjpy
|85.07
|84.54
|0.00
|2009.03.09 07:24
|84.54
|0.00
|0.00
|0.02
|21.58
|5324558
|2009.03.09 00:13
|sell
|0.04
|eurjpy
|124.71
|125.36
|124.11
|2009.03.09 07:21
|124.11
|0.00
|0.00
|0.00
|24.43
|5323981
|2009.03.08 23:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|139.03
|139.68
|138.43
|2009.03.09 04:40
|138.43
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|5325071
|2009.03.09 01:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.19
|138.59
|139.74
|2009.03.09 04:38
|138.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.12
|5325112
|2009.03.09 01:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.94
|124.34
|125.49
|2009.03.09 04:38
|124.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.11
|5323671
|2009.03.06 22:16
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.44
|124.92
|0.00
|2009.03.09 01:23
|124.92
|0.00
|0.00
|0.01
|4.89
|5319512
|2009.03.06 16:46
|buy
|0.02
|cadjpy
|76.00
|75.40
|76.55
|2009.03.09 01:18
|76.55
|0.00
|0.00
|0.01
|11.20
|5323628
|2009.03.06 22:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.57
|137.97
|139.12
|2009.03.09 01:17
|139.12
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|5323381
|2009.03.06 21:35
|sell
|0.02
|eurjpy
|124.21
|124.86
|123.61
|2009.03.09 01:13
|124.86
|0.00
|0.00
|-0.05
|-13.24
|5316588
|2009.03.06 14:54
|buy
|0.01
|nzdjpy
|49.48
|48.88
|50.03
|2009.03.09 00:06
|49.57
|0.00
|0.00
|0.05
|0.92
|5322370
|2009.03.06 19:35
|buy
|0.02
|nzdjpy
|49.02
|48.42
|49.57
|2009.03.09 00:06
|49.57
|0.00
|0.00
|0.10
|11.20
|5322586
|2009.03.06 20:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|138.38
|139.03
|137.78
|2009.03.08 23:00
|139.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|5323125
|2009.03.06 21:23
|buy
|0.02
|eurjpy
|123.89
|124.40
|0.00
|2009.03.06 22:16
|124.40
|0.00
|0.00
|0.00
|10.36
|5320171
|2009.03.06 17:21
|buy
|0.16
|gbpjpy
|137.93
|137.33
|138.48
|2009.03.06 22:05
|138.48
|0.00
|0.00
|0.00
|89.45
|5319513
|2009.03.06 16:46
|sell
|0.01
|cadjpy
|75.88
|76.53
|75.28
|2009.03.06 22:04
|76.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|5319606
|2009.03.06 16:48
|buy
|0.04
|audjpy
|62.53
|61.93
|63.08
|2009.03.06 22:04
|63.08
|0.00
|0.00
|0.00
|22.37
|5319608
|2009.03.06 16:48
|sell
|0.01
|audjpy
|62.47
|63.12
|61.87
|2009.03.06 22:02
|63.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|5320172
|2009.03.06 17:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.88
|138.53
|137.28
|2009.03.06 21:46
|138.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|5323262
|2009.03.06 21:29
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.71
|124.36
|123.11
|2009.03.06 21:46
|124.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|5318809
|2009.03.06 16:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.07
|97.47
|98.62
|2009.03.06 21:29
|98.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|5322544
|2009.03.06 20:06
|sell
|0.02
|eurjpy
|124.27
|123.75
|0.00
|2009.03.06 21:29
|123.75
|0.00
|0.00
|0.00
|10.59
|5322572
|2009.03.06 20:08
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.34
|123.74
|124.89
|2009.03.06 21:23
|123.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.32
|5319603
|2009.03.06 16:48
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.61
|98.06
|0.00
|2009.03.06 20:13
|98.06
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|5319598
|2009.03.06 16:48
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.77
|124.42
|123.17
|2009.03.06 20:12
|124.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|5319549
|2009.03.06 16:47
|buy
|0.04
|eurjpy
|123.83
|124.31
|0.00
|2009.03.06 20:08
|124.31
|0.00
|0.00
|0.00
|19.59
|5319594
|2009.03.06 16:48
|buy
|0.08
|gbpjpy
|138.39
|137.79
|138.94
|2009.03.06 17:26
|137.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.03
|5319518
|2009.03.06 16:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.54
|139.19
|137.94
|2009.03.06 17:21
|137.94
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|5319009
|2009.03.06 16:13
|buy
|0.02
|audjpy
|63.01
|62.41
|63.56
|2009.03.06 16:50
|62.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.29
|5319082
|2009.03.06 16:16
|buy
|0.02
|eurjpy
|124.28
|123.68
|124.83
|2009.03.06 16:50
|123.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.29
|5318063
|2009.03.06 15:42
|sell
|0.04
|audjpy
|63.12
|63.77
|62.52
|2009.03.06 16:48
|62.52
|0.00
|0.00
|0.00
|24.59
|5319477
|2009.03.06 16:45
|buy
|0.04
|gbpjpy
|138.85
|138.25
|139.40
|2009.03.06 16:48
|138.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.59
|5318046
|2009.03.06 15:42
|sell
|0.16
|eurjpy
|124.62
|123.80
|0.00
|2009.03.06 16:48
|123.80
|0.00
|0.00
|0.00
|134.35
|5319361
|2009.03.06 16:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|139.21
|139.86
|138.61
|2009.03.06 16:47
|138.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|5316954
|2009.03.06 15:02
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.49
|75.89
|77.04
|2009.03.06 16:46
|75.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.14
|5318145
|2009.03.06 15:43
|sell
|0.08
|cadjpy
|76.60
|77.25
|76.00
|2009.03.06 16:46
|76.00
|0.00
|0.00
|0.00
|49.07
|5319360
|2009.03.06 16:35
|buy
|0.02
|gbpjpy
|139.30
|138.70
|139.85
|2009.03.06 16:45
|138.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.27
|5318066
|2009.03.06 15:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.80
|139.20
|140.35
|2009.03.06 16:35
|139.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.13
|5318104
|2009.03.06 15:43
|sell
|0.16
|gbpjpy
|139.90
|140.55
|139.30
|2009.03.06 16:35
|139.30
|0.00
|0.00
|0.00
|98.09
|5318117
|2009.03.06 15:43
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.74
|124.14
|125.29
|2009.03.06 16:35
|124.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.13
|5318273
|2009.03.06 15:45
|buy
|0.01
|audjpy
|63.46
|62.86
|64.01
|2009.03.06 16:16
|62.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.12
|5316628
|2009.03.06 14:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.58
|98.04
|0.00
|2009.03.06 16:02
|98.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|5316556
|2009.03.06 14:53
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.46
|98.11
|96.86
|2009.03.06 16:01
|98.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.25
|5316574
|2009.03.06 14:54
|buy
|0.01
|audjpy
|62.84
|62.24
|63.39
|2009.03.06 15:45
|63.39
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|5316541
|2009.03.06 14:53
|sell
|0.04
|cadjpy
|76.10
|76.75
|75.50
|2009.03.06 15:44
|76.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.53
|5316987
|2009.03.06 15:03
|sell
|0.08
|gbpjpy
|139.40
|140.05
|138.80
|2009.03.06 15:44
|140.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.16
|5315424
|2009.03.06 14:32
|buy
|0.01
|chfjpy
|84.35
|84.94
|0.00
|2009.03.06 15:43
|84.94
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|5316627
|2009.03.06 14:54
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.16
|124.72
|0.00
|2009.03.06 15:43
|124.72
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|5316614
|2009.03.06 14:54
|sell
|0.08
|eurjpy
|124.12
|124.77
|123.52
|2009.03.06 15:43
|124.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.56
|5316514
|2009.03.06 14:52
|sell
|0.02
|audjpy
|62.62
|63.27
|62.02
|2009.03.06 15:42
|63.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.28
|5316609
|2009.03.06 14:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.18
|138.58
|139.73
|2009.03.06 15:42
|139.73
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|5315165
|2009.03.06 14:30
|sell
|0.02
|nzdjpy
|49.00
|49.65
|48.40
|2009.03.06 15:42
|49.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.29
|5316547
|2009.03.06 14:53
|sell
|0.04
|gbpjpy
|138.88
|139.53
|138.28
|2009.03.06 15:41
|139.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.59
|5311809
|2009.03.06 10:42
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.06
|84.71
|83.46
|2009.03.06 15:02
|84.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|5315362
|2009.03.06 14:31
|buy
|0.01
|cadjpy
|75.86
|75.26
|76.41
|2009.03.06 15:02
|76.41
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|5311909
|2009.03.06 10:58
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.00
|97.58
|0.00
|2009.03.06 14:54
|97.58
|0.00
|0.00
|0.00
|47.55
|5315278
|2009.03.06 14:31
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.37
|124.14
|0.00
|2009.03.06 14:54
|124.14
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|5315389
|2009.03.06 14:31
|sell
|0.04
|eurjpy
|123.55
|124.20
|122.95
|2009.03.06 14:54
|124.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.45
|5311947
|2009.03.06 11:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|96.96
|97.61
|96.36
|2009.03.06 14:54
|97.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|5316445
|2009.03.06 14:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.56
|137.96
|139.11
|2009.03.06 14:54
|139.11
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|5313017
|2009.03.06 12:51
|sell
|0.02
|cadjpy
|75.60
|76.25
|75.00
|2009.03.06 14:54
|76.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.33
|5311184
|2009.03.06 09:43
|buy
|0.02
|nzdjpy
|48.87
|48.27
|49.42
|2009.03.06 14:54
|49.42
|0.00
|0.00
|0.00
|11.28
|5315813
|2009.03.06 14:36
|buy
|0.02
|audjpy
|62.22
|61.62
|62.77
|2009.03.06 14:54
|62.77
|0.00
|0.00
|0.00
|11.28
|5315469
|2009.03.06 14:32
|buy
|0.01
|audjpy
|62.67
|62.07
|63.22
|2009.03.06 14:54
|62.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|5315965
|2009.03.06 14:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|138.37
|139.02
|137.77
|2009.03.06 14:53
|139.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.33
|5311684
|2009.03.06 10:26
|sell
|0.01
|audjpy
|62.12
|62.77
|61.52
|2009.03.06 14:53
|62.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.67
|5315714
|2009.03.06 14:35
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.41
|137.81
|138.96
|2009.03.06 14:51
|138.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|5315815
|2009.03.06 14:36
|buy
|0.04
|gbpjpy
|137.95
|137.35
|138.50
|2009.03.06 14:51
|138.50
|0.00
|0.00
|0.00
|22.63
|5315817
|2009.03.06 14:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.87
|138.52
|137.27
|2009.03.06 14:47
|138.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.69
|5315428
|2009.03.06 14:32
|sell
|0.04
|gbpjpy
|138.60
|139.25
|138.00
|2009.03.06 14:36
|138.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24.76
|5315466
|2009.03.06 14:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.87
|138.27
|139.42
|2009.03.06 14:35
|138.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.18
|5311753
|2009.03.06 10:35
|buy
|0.04
|audjpy
|62.06
|61.46
|62.61
|2009.03.06 14:32
|62.61
|0.00
|0.00
|0.00
|22.61
|5315162
|2009.03.06 14:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.24
|137.64
|138.79
|2009.03.06 14:32
|138.79
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|5315116
|2009.03.06 14:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|123.05
|123.73
|122.48
|2009.03.06 14:32
|123.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.98
|5315154
|2009.03.06 14:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|138.10
|138.75
|137.50
|2009.03.06 14:32
|138.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.37
|5311904
|2009.03.06 10:58
|buy
|0.04
|chfjpy
|83.84
|84.31
|0.00
|2009.03.06 14:32
|84.31
|0.00
|0.00
|0.00
|19.35
|5312147
|2009.03.06 11:23
|buy
|0.08
|cadjpy
|75.24
|74.64
|75.79
|2009.03.06 14:31
|75.79
|0.00
|0.00
|0.00
|45.31
|5314555
|2009.03.06 13:55
|buy
|0.02
|eurjpy
|122.75
|123.24
|0.00
|2009.03.06 14:31
|123.24
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|5311902
|2009.03.06 10:58
|sell
|0.01
|nzdjpy
|48.50
|49.15
|47.90
|2009.03.06 14:31
|49.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.79
|5314857
|2009.03.06 14:14
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.54
|123.19
|121.94
|2009.03.06 14:30
|123.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.79
|5312823
|2009.03.06 12:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.07
|137.47
|138.62
|2009.03.06 14:30
|138.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|5314847
|2009.03.06 14:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.60
|138.25
|137.00
|2009.03.06 14:30
|138.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.69
|5314850
|2009.03.06 14:13
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.62
|137.02
|138.17
|2009.03.06 14:30
|138.17
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|5313025
|2009.03.06 12:51
|sell
|0.02
|eurjpy
|123.25
|122.58
|0.00
|2009.03.06 14:13
|122.58
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|5312058
|2009.03.06 11:16
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.75
|123.40
|122.15
|2009.03.06 14:13
|122.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|5313026
|2009.03.06 12:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|138.28
|138.93
|137.68
|2009.03.06 14:13
|137.68
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|5313021
|2009.03.06 12:51
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.20
|122.60
|123.75
|2009.03.06 14:13
|122.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|5312188
|2009.03.06 11:27
|sell
|0.01
|cadjpy
|75.10
|75.75
|74.50
|2009.03.06 13:05
|75.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.69
|5311918
|2009.03.06 10:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.78
|138.43
|137.18
|2009.03.06 12:51
|138.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.69
|5312122
|2009.03.06 11:22
|buy
|0.04
|eurjpy
|122.54
|123.17
|0.00
|2009.03.06 12:51
|123.17
|0.00
|0.00
|0.00
|25.97
|5312191
|2009.03.06 11:27
|buy
|0.16
|gbpjpy
|137.45
|136.85
|138.00
|2009.03.06 12:37
|138.00
|0.00
|0.00
|0.00
|90.79
|5311910
|2009.03.06 10:58
|buy
|0.08
|gbpjpy
|137.90
|137.30
|138.45
|2009.03.06 11:29
|137.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.69
|5311774
|2009.03.06 10:38
|buy
|0.04
|cadjpy
|75.69
|75.09
|76.24
|2009.03.06 11:27
|75.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.84
|5311442
|2009.03.06 09:59
|sell
|0.01
|cadjpy
|75.76
|76.41
|75.16
|2009.03.06 11:27
|75.16
|0.00
|0.00
|0.00
|6.21
|5311895
|2009.03.06 10:58
|buy
|0.02
|eurjpy
|123.03
|122.43
|123.58
|2009.03.06 11:27
|122.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.42
|5309952
|2009.03.06 08:01
|buy
|0.04
|usdjpy
|97.46
|96.86
|98.01
|2009.03.06 11:22
|96.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.44
|5307197
|2009.03.06 01:18
|sell
|0.02
|eurjpy
|123.40
|122.77
|0.00
|2009.03.06 11:16
|122.77
|0.00
|0.00
|0.00
|12.99
|5311245
|2009.03.06 09:48
|buy
|0.02
|chfjpy
|84.30
|83.70
|84.85
|2009.03.06 11:16
|83.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.39
|5309609
|2009.03.06 07:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.67
|96.98
|0.00
|2009.03.06 11:00
|96.98
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|5307234
|2009.03.06 01:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.48
|122.88
|124.03
|2009.03.06 11:00
|122.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|5311185
|2009.03.06 09:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.44
|139.09
|137.84
|2009.03.06 10:59
|137.84
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|5311220
|2009.03.06 09:46
|buy
|0.04
|gbpjpy
|138.37
|137.77
|138.92
|2009.03.06 10:59
|137.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.75
|5307296
|2009.03.06 01:27
|sell
|0.02
|nzdjpy
|49.15
|49.80
|48.55
|2009.03.06 10:58
|48.55
|0.00
|0.00
|0.00
|12.37
|5309611
|2009.03.06 07:49
|buy
|0.02
|cadjpy
|76.14
|75.54
|76.69
|2009.03.06 10:58
|75.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.37
|5309415
|2009.03.06 07:30
|sell
|0.04
|chfjpy
|84.66
|84.11
|0.00
|2009.03.06 10:42
|84.11
|0.00
|0.00
|0.00
|22.64
|5311074
|2009.03.06 09:32
|buy
|0.02
|audjpy
|62.52
|61.92
|63.07
|2009.03.06 10:36
|61.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.35
|5307193
|2009.03.06 01:17
|sell
|0.02
|audjpy
|62.78
|63.43
|62.18
|2009.03.06 10:26
|62.18
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|5307405
|2009.03.06 01:39
|buy
|0.01
|nzdjpy
|49.32
|48.72
|49.87
|2009.03.06 10:19
|48.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|5309485
|2009.03.06 07:32
|buy
|0.01
|chfjpy
|84.75
|84.15
|85.30
|2009.03.06 10:09
|84.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.17
|5307286
|2009.03.06 01:26
|sell
|0.02
|cadjpy
|76.43
|77.08
|75.83
|2009.03.06 09:59
|75.83
|0.00
|0.00
|0.00
|12.34
|5311082
|2009.03.06 09:33
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.82
|138.22
|139.37
|2009.03.06 09:50
|138.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.36
|5310797
|2009.03.06 09:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|139.10
|139.75
|138.50
|2009.03.06 09:43
|138.50
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|5310911
|2009.03.06 09:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.27
|138.67
|139.82
|2009.03.06 09:39
|138.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.17
|5307269
|2009.03.06 01:24
|buy
|0.01
|audjpy
|62.98
|62.38
|63.53
|2009.03.06 09:39
|62.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.18
|5307808
|2009.03.06 02:50
|buy
|0.02
|gbpjpy
|139.10
|138.50
|139.65
|2009.03.06 09:13
|139.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|5310354
|2009.03.06 08:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.60
|139.25
|138.00
|2009.03.06 09:06
|139.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.67
|5310358
|2009.03.06 08:26
|buy
|0.04
|gbpjpy
|138.65
|138.05
|139.20
|2009.03.06 09:06
|139.20
|0.00
|0.00
|0.00
|22.57
|5307215
|2009.03.06 01:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|139.27
|139.92
|138.67
|2009.03.06 08:26
|138.67
|0.00
|0.00
|0.00
|24.64
|5309220
|2009.03.06 07:11
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.91
|97.31
|98.46
|2009.03.06 08:06
|97.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.75
|5307454
|2009.03.06 01:43
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.59
|75.99
|77.14
|2009.03.06 08:01
|75.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.17
|5307226
|2009.03.06 01:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|98.37
|97.69
|0.00
|2009.03.06 07:49
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|5307319
|2009.03.06 01:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.38
|97.78
|98.93
|2009.03.06 07:48
|97.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|5307471
|2009.03.06 01:44
|buy
|0.01
|chfjpy
|84.24
|84.72
|0.00
|2009.03.06 07:32
|84.72
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|5307360
|2009.03.06 01:35
|sell
|0.02
|chfjpy
|84.16
|84.81
|83.56
|2009.03.06 07:31
|84.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.27
|5305800
|2009.03.05 22:10
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.66
|84.31
|83.06
|2009.03.06 04:38
|84.31
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.63
|5307441
|2009.03.06 01:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.55
|138.95
|140.10
|2009.03.06 02:52
|138.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.11
|5305791
|2009.03.05 22:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.87
|98.52
|97.27
|2009.03.06 01:54
|98.52
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.60
|5305799
|2009.03.05 22:10
|buy
|0.01
|chfjpy
|83.70
|84.19
|0.00
|2009.03.06 01:44
|84.19
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.98
|5305786
|2009.03.05 22:10
|buy
|0.01
|cadjpy
|75.97
|75.37
|76.52
|2009.03.06 01:43
|76.52
|0.00
|0.00
|0.01
|5.58
|5307135
|2009.03.06 01:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.93
|138.33
|139.48
|2009.03.06 01:42
|139.48
|0.00
|0.00
|0.00
|5.59
|5305797
|2009.03.05 22:10
|buy
|0.01
|nzdjpy
|48.71
|48.11
|49.26
|2009.03.06 01:39
|49.26
|0.00
|0.00
|0.05
|5.59
|5305794
|2009.03.05 22:10
|sell
|0.01
|cadjpy
|75.92
|76.57
|75.32
|2009.03.06 01:39
|76.57
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.61
|5305798
|2009.03.05 22:10
|sell
|0.01
|nzdjpy
|48.65
|49.30
|48.05
|2009.03.06 01:39
|49.30
|0.00
|0.00
|-0.15
|-6.60
|5305790
|2009.03.05 22:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.89
|98.35
|0.00
|2009.03.06 01:29
|98.35
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.68
|5306946
|2009.03.06 00:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|138.73
|139.38
|138.13
|2009.03.06 01:26
|139.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.21
|5305788
|2009.03.05 22:10
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.89
|123.54
|122.29
|2009.03.06 01:25
|123.54
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.61
|5305792
|2009.03.05 22:10
|buy
|0.01
|audjpy
|62.35
|61.75
|62.90
|2009.03.06 01:24
|62.90
|0.00
|0.00
|0.03
|5.59
|5305787
|2009.03.05 22:10
|buy
|0.01
|eurjpy
|122.92
|123.45
|0.00
|2009.03.06 01:19
|123.45
|0.00
|0.00
|0.01
|5.39
|5305793
|2009.03.05 22:10
|sell
|0.01
|audjpy
|62.28
|62.93
|61.68
|2009.03.06 01:19
|62.93
|0.00
|0.00
|-0.09
|-6.60
|5305796
|2009.03.05 22:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.29
|137.69
|138.84
|2009.03.06 01:13
|138.84
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|5305789
|2009.03.05 22:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.23
|138.88
|137.63
|2009.03.06 00:52
|138.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|5298040
|2009.03.05 15:48
|buy
|0.10
|nzdjpy
|49.68
|0.00
|49.83
|2009.03.05 22:08
|48.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.14
|5298861
|2009.03.05 16:23
|buy
|0.20
|nzdjpy
|49.46
|0.00
|49.62
|2009.03.05 22:08
|48.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-157.29
|5299187
|2009.03.05 16:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.6438
|0.0000
|0.6453
|2009.03.05 22:08
|0.6368
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|5299804
|2009.03.05 17:08
|buy
|0.20
|audusd
|0.6417
|0.0000
|0.6433
|2009.03.05 22:08
|0.6368
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|5299948
|2009.03.05 17:16
|buy
|0.40
|audusd
|0.6395
|0.0000
|0.6412
|2009.03.05 22:08
|0.6368
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|5300116
|2009.03.05 17:26
|buy
|0.40
|nzdjpy
|49.24
|0.00
|49.41
|2009.03.05 22:08
|48.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.78
|5303967
|2009.03.05 19:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4710
|0.0000
|1.4725
|2009.03.05 22:08
|1.4682
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.94
|5304087
|2009.03.05 19:35
|buy
|0.20
|eurchf
|1.4688
|0.0000
|1.4704
|2009.03.05 22:07
|1.4683
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.54
|5304554
|2009.03.05 20:22
|buy
|0.80
|audusd
|0.6370
|0.0000
|0.6388
|2009.03.05 22:07
|0.6369
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|5304586
|2009.03.05 20:24
|buy
|0.80
|nzdjpy
|49.01
|0.00
|49.19
|2009.03.05 22:07
|48.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-261.49
|5304900
|2009.03.05 21:00
|buy
|0.10
|audchf
|0.7456
|0.0000
|0.7471
|2009.03.05 22:07
|0.7450
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|5305575
|2009.03.05 21:50
|buy
|0.10
|audnzd
|1.2790
|0.0000
|1.2805
|2009.03.05 22:07
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|5305373
|2009.03.05 21:37
|buy
|0.10
|audnzd
|1.2814
|0.0000
|1.2829
|2009.03.05 21:49
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.93
|5305549
|2009.03.05 21:48
|buy
|0.20
|audnzd
|1.2765
|0.0000
|1.2781
|2009.03.05 21:48
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|15.92
|5298207
|2009.03.05 16:00
|buy
|0.10
|audnzd
|1.2801
|0.0000
|1.2816
|2009.03.05 21:37
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|5299381
|2009.03.05 16:42
|buy
|0.20
|audnzd
|1.2779
|0.0000
|1.2795
|2009.03.05 21:34
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|15.91
|5298601
|2009.03.05 16:11
|buy
|0.20
|eurchf
|1.4739
|0.0000
|1.4752
|2009.03.05 19:25
|1.4708
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.97
|5298329
|2009.03.05 16:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4760
|0.0000
|1.4775
|2009.03.05 19:25
|1.4708
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.43
|5303846
|2009.03.05 19:14
|buy
|0.40
|eurchf
|1.4717
|0.0000
|1.4734
|2009.03.05 19:25
|1.4708
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.75
|5303913
|2009.03.05 19:19
|buy
|0.80
|eurchf
|1.4689
|0.0000
|1.4707
|2009.03.05 19:25
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|123.04
|5300665
|2009.03.05 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|1.2575
|2009.03.05 19:09
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|5301278
|2009.03.05 18:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2555
|2009.03.05 19:09
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5300446
|2009.03.05 17:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2557
|0.0000
|1.2572
|2009.03.05 18:00
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5299176
|2009.03.05 16:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1724
|1.2724
|1.1709
|2009.03.05 18:00
|1.1729
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|5299670
|2009.03.05 16:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1745
|1.2745
|1.1729
|2009.03.05 17:59
|1.1729
|0.00
|0.00
|0.00
|27.28
|5300445
|2009.03.05 17:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2559
|0.0000
|1.2575
|2009.03.05 17:49
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5299351
|2009.03.05 16:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2582
|0.0000
|1.2597
|2009.03.05 17:49
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5299445
|2009.03.05 16:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2561
|0.0000
|1.2577
|2009.03.05 17:49
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|5299894
|2009.03.05 17:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2556
|2009.03.05 17:49
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|5299096
|2009.03.05 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2568
|0.0000
|1.2583
|2009.03.05 16:41
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5299011
|2009.03.05 16:30
|buy
|0.20
|audnzd
|1.2779
|0.0000
|1.2795
|2009.03.05 16:39
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|5297724
|2009.03.05 15:38
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.5032
|0.0000
|0.5047
|2009.03.05 16:36
|0.5031
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|5298434
|2009.03.05 16:05
|buy
|0.10
|audusd
|0.6439
|0.0000
|0.6454
|2009.03.05 16:35
|0.6435
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|5299017
|2009.03.05 16:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1742
|1.2742
|1.1727
|2009.03.05 16:35
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|5298816
|2009.03.05 16:21
|buy
|0.20
|audusd
|0.6418
|0.0000
|0.6434
|2009.03.05 16:34
|0.6434
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5298465
|2009.03.05 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2550
|0.0000
|1.2565
|2009.03.05 16:34
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5298318
|2009.03.05 16:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1760
|1.2760
|1.1745
|2009.03.05 16:31
|1.1745
|0.00
|0.00
|0.00
|12.77
|5297913
|2009.03.05 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2532
|0.0000
|1.2547
|2009.03.05 16:07
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5297550
|2009.03.05 15:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.6421
|0.0000
|0.6436
|2009.03.05 16:05
|0.6436
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5297194
|2009.03.05 15:17
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4739
|0.0000
|1.4754
|2009.03.05 16:03
|1.4754
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|5297714
|2009.03.05 15:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1774
|1.2774
|1.1759
|2009.03.05 16:03
|1.1759
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|5295342
|2009.03.05 14:40
|buy
|0.10
|nzdjpy
|49.56
|0.00
|49.71
|2009.03.05 15:48
|49.69
|0.00
|0.00
|0.00
|13.16
|5297705
|2009.03.05 15:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2515
|0.0000
|1.2530
|2009.03.05 15:45
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5297315
|2009.03.05 15:20
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.5011
|0.0000
|0.5026
|2009.03.05 15:38
|0.5026
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5295346
|2009.03.05 14:40
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1792
|1.2792
|1.1776
|2009.03.05 15:37
|1.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|27.17
|5295052
|2009.03.05 14:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1771
|1.2771
|1.1756
|2009.03.05 15:37
|1.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|5295120
|2009.03.05 14:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2526
|0.0000
|1.2543
|2009.03.05 15:37
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|5296585
|2009.03.05 14:59
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|1.2516
|2009.03.05 15:37
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|5294908
|2009.03.05 14:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2564
|2009.03.05 15:36
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|5292758
|2009.03.05 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2569
|0.0000
|1.2584
|2009.03.05 15:36
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|5297195
|2009.03.05 15:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.6404
|0.0000
|0.6419
|2009.03.05 15:30
|0.6419
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5293263
|2009.03.05 14:10
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.5015
|0.0000
|0.5030
|2009.03.05 15:20
|0.5011
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|5295391
|2009.03.05 14:41
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.4993
|0.0000
|0.5009
|2009.03.05 15:20
|0.5009
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5293776
|2009.03.05 14:21
|buy
|0.10
|audchf
|0.7538
|0.0000
|0.7553
|2009.03.05 15:18
|0.7553
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|5287783
|2009.03.05 12:23
|buy
|0.20
|audusd
|0.6403
|0.0000
|0.6419
|2009.03.05 15:17
|0.6398
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|5296181
|2009.03.05 14:50
|buy
|0.20
|audusd
|0.6382
|0.0000
|0.6398
|2009.03.05 15:17
|0.6398
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5292755
|2009.03.05 14:00
|buy
|0.10
|audchf
|0.7528
|0.0000
|0.7543
|2009.03.05 14:17
|0.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|5283764
|2009.03.05 11:01
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.5017
|0.0000
|0.5032
|2009.03.05 14:10
|0.5012
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|5288441
|2009.03.05 12:35
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.4996
|0.0000
|0.5012
|2009.03.05 14:10
|0.5012
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5291515
|2009.03.05 13:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|1.2560
|2009.03.05 13:45
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5283753
|2009.03.05 11:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.6424
|0.0000
|0.6439
|2009.03.05 13:39
|0.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|5283545
|2009.03.05 10:58
|buy
|0.10
|audcad
|0.8240
|0.0000
|0.8255
|2009.03.05 13:38
|0.8236
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|5287776
|2009.03.05 12:23
|buy
|0.20
|audcad
|0.8219
|0.0000
|0.8235
|2009.03.05 13:38
|0.8235
|0.00
|0.00
|0.00
|24.89
|5290135
|2009.03.05 13:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|0.0000
|1.2555
|2009.03.05 13:23
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5275568
|2009.03.05 08:15
|buy
|0.10
|audcad
|0.8234
|0.0000
|0.8249
|2009.03.05 10:58
|0.8231
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|5281257
|2009.03.05 10:12
|buy
|0.20
|audcad
|0.8213
|0.0000
|0.8229
|2009.03.05 10:58
|0.8229
|0.00
|0.00
|0.00
|24.99
|5274738
|2009.03.05 08:00
|buy
|0.10
|audchf
|0.7543
|0.0000
|0.7558
|2009.03.05 08:28
|0.7558
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|5274274
|2009.03.05 07:49
|buy
|0.10
|audcad
|0.8212
|0.0000
|0.8227
|2009.03.05 08:15
|0.8227
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|5274132
|2009.03.05 07:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2584
|0.0000
|1.2599
|2009.03.05 07:48
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|5176409
|2009.03.02 01:22
|sell
|0.01
|audcad
|0.8061
|0.8891
|0.8001
|2009.03.05 07:42
|0.8208
|0.00
|0.00
|-0.39
|-11.50
|5189379
|2009.03.02 13:47
|sell
|0.02
|audcad
|0.8151
|0.8891
|0.8091
|2009.03.05 07:42
|0.8210
|0.00
|0.00
|-0.77
|-9.23
|5216501
|2009.03.03 23:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.01
|146.31
|137.41
|2009.03.05 07:42
|140.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.45
|5273933
|2009.03.05 07:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2582
|1.3007
|1.2532
|2009.03.05 07:41
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|5273937
|2009.03.05 07:40
|buy
|0.01
|audcad
|0.8213
|0.7383
|0.8273
|2009.03.05 07:41
|0.8200
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|5273943
|2009.03.05 07:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2580
|1.2155
|1.2630
|2009.03.05 07:41
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|5273940
|2009.03.05 07:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2584
|1.2204
|1.2634
|2009.03.05 07:40
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|5172993
|2009.02.27 21:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2677
|1.2297
|1.2727
|2009.03.05 07:40
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.11
|-9.60
|5273934
|2009.03.05 07:40
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2584
|1.2294
|1.2634
|2009.03.05 07:40
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|5171680
|2009.02.27 18:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2722
|1.2297
|1.2772
|2009.03.05 07:40
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.11
|-14.10
|5174065
|2009.03.01 23:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2631
|1.2296
|1.2681
|2009.03.05 07:40
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.16
|-10.00
|5216500
|2009.03.03 23:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.08
|129.78
|138.68
|2009.03.04 08:29
|138.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|5176365
|2009.03.02 01:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2577
|1.3002
|1.2527
|2009.03.03 17:15
|1.2527
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.00
|5189919
|2009.03.02 14:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.54
|129.24
|138.14
|2009.03.03 09:00
|138.14
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|5176244
|2009.03.02 01:12
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2585
|1.2295
|1.2635
|2009.03.03 04:54
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.07
|20.00
|5182156
|2009.03.02 07:52
|buy
|0.01
|audcad
|0.8135
|0.7305
|0.8195
|2009.03.03 04:30
|0.8195
|0.00
|0.00
|0.03
|4.66
|5189062
|2009.03.02 13:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.61
|144.91
|136.01
|2009.03.02 17:34
|136.01
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|5190058
|2009.03.02 14:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2623
|1.3003
|1.2573
|2009.03.02 17:07
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5189935
|2009.03.02 14:30
|sell
|0.03
|gbpjpy
|137.52
|144.92
|136.92
|2009.03.02 15:07
|136.92
|0.00
|0.00
|0.00
|18.49
|5183646
|2009.03.02 09:01
|buy
|0.03
|gbpjpy
|138.63
|131.23
|139.23
|2009.03.02 14:30
|137.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.07
|5189916
|2009.03.02 14:30
|buy
|0.03
|gbpjpy
|137.51
|130.11
|138.11
|2009.03.02 14:30
|137.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|5187229
|2009.03.02 11:54
|buy
|0.09
|gbpjpy
|137.72
|131.22
|138.32
|2009.03.02 14:30
|137.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.97
|5182727
|2009.03.02 08:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.55
|131.25
|140.15
|2009.03.02 14:30
|137.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.58
|5188873
|2009.03.02 13:25
|buy
|0.27
|gbpjpy
|136.80
|131.20
|137.40
|2009.03.02 14:30
|137.40
|0.00
|0.00
|0.00
|166.47
|5187928
|2009.03.02 12:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.28
|145.58
|136.68
|2009.03.02 13:34
|136.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|5185565
|2009.03.02 10:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.95
|146.25
|137.35
|2009.03.02 12:48
|137.35
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|5183642
|2009.03.02 09:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.60
|146.90
|138.00
|2009.03.02 10:21
|138.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|5180260
|2009.03.02 05:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.35
|146.65
|137.75
|2009.03.02 09:01
|138.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|5182266
|2009.03.02 07:54
|sell
|0.03
|gbpjpy
|139.26
|146.66
|138.66
|2009.03.02 09:01
|138.66
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|5177834
|2009.03.02 02:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.89
|130.59
|139.49
|2009.03.02 08:08
|139.49
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|5170706
|2009.02.27 17:59
|buy
|0.01
|audcad
|0.8158
|0.7328
|0.8218
|2009.03.02 07:52
|0.8128
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.35
|5176410
|2009.03.02 01:22
|buy
|0.02
|audcad
|0.8068
|0.7328
|0.8128
|2009.03.02 07:52
|0.8128
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|5175801
|2009.03.02 00:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.14
|146.44
|137.54
|2009.03.02 05:17
|138.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|5178074
|2009.03.02 02:59
|sell
|0.03
|gbpjpy
|139.04
|146.44
|138.44
|2009.03.02 05:17
|138.44
|0.00
|0.00
|0.00
|18.45
|5175803
|2009.03.02 00:43
|buy
|0.09
|gbpjpy
|138.21
|131.71
|138.81
|2009.03.02 02:48
|138.81
|0.00
|0.00
|0.00
|55.44
|5175084
|2009.03.02 00:09
|buy
|0.03
|gbpjpy
|139.14
|131.74
|139.74
|2009.03.02 02:48
|138.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.17
|5170909
|2009.02.27 18:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|140.05
|131.75
|140.65
|2009.03.02 02:48
|138.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.73
|5169097
|2009.02.27 16:40
|sell
|0.02
|audcad
|0.8134
|0.8874
|0.8074
|2009.03.02 01:22
|0.8074
|0.00
|0.00
|-0.16
|9.38
|5163934
|2009.02.27 10:08
|sell
|0.01
|audcad
|0.8044
|0.8874
|0.7984
|2009.03.02 01:22
|0.8073
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.27
|5174129
|2009.03.01 23:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2629
|1.3054
|1.2579
|2009.03.02 01:21
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5175316
|2009.03.02 00:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.83
|147.13
|138.23
|2009.03.02 00:43
|138.23
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|5175310
|2009.03.02 00:22
|sell
|0.03
|gbpjpy
|138.85
|146.25
|138.25
|2009.03.02 00:22
|138.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|5167327
|2009.02.27 15:00
|sell
|0.03
|gbpjpy
|137.71
|145.11
|137.11
|2009.03.02 00:22
|138.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.58
|5168703
|2009.02.27 16:22
|sell
|0.27
|gbpjpy
|139.53
|145.13
|138.93
|2009.03.02 00:21
|138.93
|0.00
|0.00
|-0.03
|166.34
|5166823
|2009.02.27 14:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.80
|145.10
|136.20
|2009.03.02 00:21
|138.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.87
|5168087
|2009.02.27 15:46
|sell
|0.09
|gbpjpy
|138.62
|145.12
|138.02
|2009.03.02 00:21
|138.93
|0.00
|0.00
|-0.01
|-28.65
|5170134
|2009.02.27 17:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2657
|1.3082
|1.2607
|2009.03.01 23:03
|1.2632
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.50
|5171588
|2009.02.27 18:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2702
|1.3082
|1.2652
|2009.03.01 23:03
|1.2652
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.00
|5169165
|2009.02.27 16:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2713
|1.2288
|1.2763
|2009.02.27 18:59
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|5170039
|2009.02.27 17:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2668
|1.2288
|1.2718
|2009.02.27 18:59
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5169521
|2009.02.27 16:59
|buy
|0.03
|gbpjpy
|139.37
|131.97
|139.97
|2009.02.27 18:08
|139.97
|0.00
|0.00
|0.00
|18.36
|5169298
|2009.02.27 16:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|140.27
|131.97
|140.87
|2009.02.27 18:08
|139.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|5167975
|2009.02.27 15:39
|buy
|0.01
|audcad
|0.8092
|0.7262
|0.8152
|2009.02.27 17:59
|0.8152
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|5168877
|2009.02.27 16:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2662
|1.3042
|1.2612
|2009.02.27 17:23
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|5166420
|2009.02.27 14:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2617
|1.3042
|1.2567
|2009.02.27 17:23
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|5169151
|2009.02.27 16:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2707
|1.3042
|1.2657
|2009.02.27 17:23
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5168702
|2009.02.27 16:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.60
|131.30
|140.20
|2009.02.27 16:48
|140.20
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|5168785
|2009.02.27 16:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2661
|1.2236
|1.2711
|2009.02.27 16:42
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5162278
|2009.02.27 08:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2698
|1.2318
|1.2748
|2009.02.27 16:25
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|5161153
|2009.02.27 06:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2743
|1.2318
|1.2793
|2009.02.27 16:25
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|5166604
|2009.02.27 14:30
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2608
|1.2318
|1.2658
|2009.02.27 16:25
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5162949
|2009.02.27 09:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2653
|1.2318
|1.2703
|2009.02.27 16:25
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5168356
|2009.02.27 16:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.91
|130.61
|139.51
|2009.02.27 16:22
|139.51
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|5167840
|2009.02.27 15:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.25
|129.95
|138.85
|2009.02.27 16:03
|138.85
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|5152566
|2009.02.26 15:14
|buy
|0.01
|audcad
|0.8116
|0.7286
|0.8176
|2009.02.27 15:39
|0.8086
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.36
|5166385
|2009.02.27 14:20
|buy
|0.02
|audcad
|0.8026
|0.7286
|0.8086
|2009.02.27 15:39
|0.8086
|0.00
|0.00
|0.00
|9.46
|5166387
|2009.02.27 14:20
|buy
|0.03
|gbpjpy
|137.59
|130.19
|138.19
|2009.02.27 15:27
|138.19
|0.00
|0.00
|0.00
|18.47
|5165034
|2009.02.27 11:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.50
|130.20
|139.10
|2009.02.27 15:27
|138.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|5166391
|2009.02.27 14:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.50
|145.80
|136.90
|2009.02.27 14:36
|136.90
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|5162753
|2009.02.27 09:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2668
|1.3093
|1.2618
|2009.02.27 14:21
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5163636
|2009.02.27 09:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.18
|146.48
|137.58
|2009.02.27 14:20
|137.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|5161271
|2009.02.27 06:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.65
|131.35
|140.25
|2009.02.27 11:56
|138.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|5162828
|2009.02.27 09:07
|buy
|0.03
|gbpjpy
|138.75
|131.35
|139.35
|2009.02.27 11:56
|138.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.53
|5164020
|2009.02.27 10:15
|buy
|0.09
|gbpjpy
|137.84
|131.34
|138.44
|2009.02.27 11:55
|138.44
|0.00
|0.00
|0.00
|55.39
|5152567
|2009.02.26 15:14
|sell
|0.01
|audcad
|0.8109
|0.8939
|0.8049
|2009.02.27 10:08
|0.8049
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.77
|5162756
|2009.02.27 09:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.92
|147.22
|138.32
|2009.02.27 09:49
|138.32
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|5161272
|2009.02.27 06:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|139.58
|147.88
|138.98
|2009.02.27 09:05
|138.98
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|5158853
|2009.02.27 00:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2721
|1.3146
|1.2671
|2009.02.27 09:05
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5157104
|2009.02.26 21:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2738
|1.2358
|1.2788
|2009.02.27 06:09
|1.2742
|0.00
|0.00
|0.02
|0.40
|5159583
|2009.02.27 01:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2692
|1.2357
|1.2742
|2009.02.27 06:09
|1.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5154815
|2009.02.26 17:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2783
|1.2358
|1.2833
|2009.02.27 06:09
|1.2742
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.10
|5152561
|2009.02.26 15:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2773
|1.3198
|1.2723
|2009.02.27 00:27
|1.2723
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.00
|5153749
|2009.02.26 16:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2730
|1.2350
|1.2780
|2009.02.26 17:22
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5152560
|2009.02.26 15:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2775
|1.2350
|1.2825
|2009.02.26 17:22
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|5152494
|2009.02.26 15:08
|balance
|Deposit
|1 200.00
|0.00
|0.00
|-3.56
|579.56
|Closed P/L:
|576.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5346205
|2009.03.10 14:44
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.91
|76.31
|77.46
|76.64
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.74
|5354705
|2009.03.10 19:38
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.92
|85.57
|84.32
|84.64
|0.00
|0.00
|0.01
|2.84
|5339942
|2009.03.10 07:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|98.43
|99.08
|97.83
|98.58
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.52
|5354120
|2009.03.10 19:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.80
|98.20
|99.35
|98.56
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.44
|5360251
|2009.03.11 07:43
|buy
|0.01
|chfjpy
|84.51
|83.91
|85.06
|84.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|5360252
|2009.03.11 07:43
|buy
|0.01
|audjpy
|63.33
|62.73
|63.88
|63.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|5360253
|2009.03.11 07:43
|sell
|0.01
|audjpy
|63.26
|63.91
|62.66
|63.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|5360254
|2009.03.11 07:43
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.52
|123.92
|125.07
|124.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|5360255
|2009.03.11 07:43
|sell
|0.01
|eurjpy
|124.49
|125.14
|123.89
|124.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|5360256
|2009.03.11 07:43
|buy
|0.01
|nzdjpy
|49.34
|48.74
|49.89
|49.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|5360257
|2009.03.11 07:43
|sell
|0.01
|nzdjpy
|49.28
|49.93
|48.68
|49.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|5360258
|2009.03.11 07:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.99
|134.39
|135.54
|135.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|5360259
|2009.03.11 07:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.92
|135.57
|134.32
|135.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|5360260
|2009.03.11 07:43
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.55
|77.20
|75.95
|76.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.24
|Floating P/L:
|-9.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 200.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|576.00
|Floating P/L:
|-9.23
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 776.00
|Equity:
|1 766.77
|Free Margin:
|1 766.77
|Details:
|Gross Profit:
|3 994.64
|Gross Loss:
|3 418.64
|Total Net Profit:
|576.00
|Profit Factor:
|1.17
|Expected Payoff:
|1.35
|Absolute Drawdown:
|251.46
|Maximal Drawdown:
|1 297.09 (57.76%)
|Relative Drawdown:
|57.76% (1 297.09)
|Total Trades:
|426
|Short Positions (won %):
|165 (52.12%)
|Long Positions (won %):
|261 (52.87%)
|Profit Trades (% of total):
|224 (52.58%)
|Loss trades (% of total):
|202 (47.42%)
|Largest
|profit trade:
|166.47
|loss trade:
|-261.49
|Average
|profit trade:
|17.83
|loss trade:
|-16.92
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (171.23)
|consecutive losses ($):
|12 (-1 077.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|189.55 (3)
|consecutive loss (count):
|-1 077.92 (12)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2