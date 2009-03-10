Activtrades Ltd

Account: 55521 Name: Josef Noll Currency: USD 2009 March 11, 08:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
53471092009.03.10 15:07sell0.04cadjpy77.0777.7276.472009.03.11 05:0676.470.000.00-0.0624.41
53532732009.03.10 18:44sell0.08audjpy63.8264.4763.222009.03.11 05:0463.220.000.00-0.7148.71
53565912009.03.10 22:52sell0.02eurjpy125.24125.89124.642009.03.11 05:04124.640.000.00-0.0512.17
53569082009.03.10 23:33sell0.04nzdjpy49.8750.5249.272009.03.11 04:5749.270.000.00-0.5824.35
53542062009.03.10 19:15buy0.02chfjpy85.0984.4985.642009.03.11 04:4084.490.000.00-0.03-12.19
53568242009.03.10 23:28sell0.02gbpjpy135.79136.44135.192009.03.11 04:40135.190.000.000.0012.17
53571192009.03.11 00:05buy0.01eurjpy125.43124.83125.982009.03.11 04:39124.800.000.000.00-6.39
53569072009.03.10 23:33buy0.01nzdjpy49.9249.3250.472009.03.11 04:3649.320.000.000.05-6.09
53568652009.03.10 23:29buy0.01gbpjpy135.97135.37136.522009.03.11 04:34135.370.000.000.00-6.10
53574102009.03.11 00:54buy0.01audjpy64.0963.4964.642009.03.11 04:3363.490.000.000.00-6.10
53460792009.03.10 14:39buy0.01audjpy63.4762.8764.022009.03.11 00:5464.020.000.000.035.57
53448132009.03.10 13:36sell0.02nzdjpy49.3750.0248.772009.03.11 00:4350.020.000.00-0.29-13.15
53538332009.03.10 19:08buy0.04eurjpy124.96125.410.002009.03.11 00:05125.410.000.000.0318.23
53396372009.03.10 06:42buy0.01nzdjpy49.3148.7149.862009.03.10 23:3349.860.000.000.005.57
53460662009.03.10 14:37sell0.04audjpy63.3263.9762.722009.03.10 23:3263.970.000.000.00-26.35
53541922009.03.10 19:15buy0.08gbpjpy135.33134.73135.882009.03.10 23:29135.880.000.000.0044.60
53541722009.03.10 19:14sell0.01gbpjpy135.29135.94134.692009.03.10 23:29135.940.000.000.00-6.58
53543062009.03.10 19:17sell0.01eurjpy124.73125.38124.132009.03.10 23:28125.380.000.000.00-6.58
53446582009.03.10 13:27sell0.02chfjpy85.5184.970.002009.03.10 19:3884.970.000.000.0010.93
53446632009.03.10 13:28buy0.01chfjpy85.5484.9486.092009.03.10 19:1784.940.000.000.00-6.09
53522672009.03.10 17:48sell0.01eurjpy125.26124.760.002009.03.10 19:17124.760.000.000.005.07
53525302009.03.10 18:04buy0.04gbpjpy135.80135.20136.352009.03.10 19:15135.200.000.000.00-24.31
53516032009.03.10 17:03sell0.01gbpjpy135.98136.63135.382009.03.10 19:14135.380.000.000.006.07
53508272009.03.10 16:39buy0.02eurjpy125.42124.82125.972009.03.10 19:13124.820.000.000.00-12.15
53428532009.03.10 11:12buy0.04usdjpy98.2598.780.002009.03.10 19:1398.780.000.000.0021.46
53477172009.03.10 15:19buy0.02gbpjpy136.25135.65136.802009.03.10 18:17135.650.000.000.00-12.20
53461072009.03.10 14:40sell0.04eurjpy125.85125.300.002009.03.10 17:48125.300.000.000.0022.39
53461092009.03.10 14:40buy0.01eurjpy125.87125.27126.422009.03.10 17:47125.270.000.000.00-6.11
53449102009.03.10 13:40sell0.02gbpjpy136.16136.81135.562009.03.10 17:03136.060.000.000.002.03
53472492009.03.10 15:09sell0.04gbpjpy136.68137.33136.082009.03.10 17:03136.080.000.000.0024.38
53472412009.03.10 15:09buy0.01gbpjpy136.70136.10137.252009.03.10 16:39136.100.000.000.00-6.10
53443282009.03.10 13:17sell0.02cadjpy76.5777.2275.972009.03.10 15:1077.220.000.000.00-13.22
53432322009.03.10 11:46buy0.02gbpjpy136.07135.47136.622009.03.10 15:09136.620.000.000.0011.18
53399192009.03.10 07:12buy0.02cadjpy76.3075.7076.852009.03.10 14:4476.850.000.000.0011.19
53441022009.03.10 13:14sell0.02eurjpy125.30125.95124.702009.03.10 14:41125.950.000.000.00-13.21
53440852009.03.10 13:14buy0.01eurjpy125.30124.70125.852009.03.10 14:40125.850.000.000.005.59
53342042009.03.09 16:42sell0.01nzdjpy48.8649.5148.262009.03.10 14:4049.510.000.00-0.15-6.61
53379842009.03.10 01:23sell0.02audjpy62.8263.4762.222009.03.10 14:3963.470.000.000.00-13.22
53399902009.03.10 07:16buy0.02audjpy62.8462.2463.392009.03.10 14:3963.390.000.000.0011.18
53436002009.03.10 12:28sell0.01cadjpy76.0776.7275.472009.03.10 14:1576.720.000.000.00-6.63
53446222009.03.10 13:27sell0.01gbpjpy135.66136.31135.062009.03.10 13:45136.310.000.000.00-6.62
53432462009.03.10 11:47sell0.01chfjpy85.0085.6584.402009.03.10 13:3885.650.000.000.00-6.63
53414102009.03.10 09:11buy0.02chfjpy85.4184.8185.962009.03.10 13:2785.510.000.000.002.04
53427062009.03.10 11:06sell0.02gbpjpy136.32136.97135.722009.03.10 13:27135.720.000.000.0012.25
53338832009.03.09 16:07buy0.02usdjpy98.7098.1099.252009.03.10 13:2398.090.000.00-0.04-12.44
53432812009.03.10 11:51buy0.04chfjpy84.9685.440.002009.03.10 13:2085.440.000.000.0019.53
53425572009.03.10 10:56sell0.01eurjpy124.80125.45124.202009.03.10 13:16125.560.000.000.00-7.73
53380992009.03.10 01:30buy0.01eurjpy125.17124.57125.722009.03.10 13:14125.270.000.000.001.02
53425922009.03.10 10:59buy0.02eurjpy124.72125.240.002009.03.10 13:14125.240.000.000.0010.57
53328732009.03.09 15:06sell0.02cadjpy76.2376.8875.632009.03.10 12:2876.130.000.00-0.032.04
53397002009.03.10 06:45sell0.04cadjpy76.7377.3876.132009.03.10 12:2876.130.000.000.0024.42
53427552009.03.10 11:06buy0.01gbpjpy136.52135.92137.072009.03.10 12:14135.920.000.000.00-6.10
53381442009.03.10 01:37sell0.08chfjpy85.5785.040.002009.03.10 11:4785.040.000.000.0043.11
53422782009.03.10 10:30buy0.04gbpjpy135.90135.30136.452009.03.10 11:06136.450.000.000.0022.37
53422802009.03.10 10:31sell0.01gbpjpy135.82136.47135.222009.03.10 11:06136.470.000.000.00-6.60
53395972009.03.10 06:41sell0.04eurjpy125.48124.830.002009.03.10 10:56124.830.000.000.0026.44
53419822009.03.10 10:01buy0.02gbpjpy136.38135.78136.932009.03.10 10:31135.780.000.000.00-12.19
53411852009.03.10 09:00sell0.02gbpjpy136.49137.14135.892009.03.10 10:30135.890.000.000.0012.20
53417572009.03.10 09:39buy0.01gbpjpy136.83136.23137.382009.03.10 10:18136.230.000.000.00-6.10
53404192009.03.10 07:48buy0.01chfjpy85.8685.2686.412009.03.10 10:0085.260.000.000.00-6.09
53412632009.03.10 09:03buy0.01gbpjpy136.68136.08137.232009.03.10 09:39136.770.000.000.000.91
53413532009.03.10 09:11buy0.02gbpjpy136.22135.62136.772009.03.10 09:39136.770.000.000.0011.16
53399362009.03.10 07:12buy0.01gbpjpy136.06135.46136.612009.03.10 09:03136.610.000.000.005.58
53399372009.03.10 07:12sell0.01gbpjpy135.99136.64135.392009.03.10 09:02136.640.000.000.00-6.59
53332242009.03.09 15:18buy0.01chfjpy85.3385.820.002009.03.10 07:4785.820.000.00-0.024.98
53396132009.03.10 06:42buy0.01audjpy63.3062.7063.852009.03.10 07:3562.700.000.000.00-6.09
53396472009.03.10 06:43buy0.01cadjpy76.7676.1677.312009.03.10 07:2976.160.000.000.00-6.09
53305542009.03.09 12:01sell0.16usdjpy98.9898.450.002009.03.10 07:1298.450.000.000.1086.14
53387512009.03.10 03:39buy0.02gbpjpy136.59135.99137.142009.03.10 07:12135.990.000.000.00-12.19
53380182009.03.10 01:25sell0.02gbpjpy136.68137.33136.082009.03.10 07:12136.080.000.000.0012.20
53332642009.03.09 15:18buy0.01usdjpy99.1698.5699.712009.03.10 06:5998.560.000.00-0.02-6.09
53317042009.03.09 13:43buy0.02cadjpy76.1675.5676.712009.03.10 06:4376.710.000.000.0111.12
53360082009.03.09 20:24buy0.04nzdjpy48.7048.1049.252009.03.10 06:4249.250.000.000.1922.24
53379822009.03.10 01:23sell0.02eurjpy124.98125.63124.382009.03.10 06:42125.630.000.000.00-13.14
53291032009.03.09 10:12buy0.02audjpy62.6862.0863.232009.03.10 06:4263.230.000.000.0611.13
53277682009.03.09 08:49sell0.04chfjpy85.0785.7284.472009.03.10 06:4285.720.000.000.02-26.29
53381632009.03.10 01:37buy0.01gbpjpy137.05136.45137.602009.03.10 05:47136.450.000.000.00-6.06
53335282009.03.09 15:38buy0.04gbpjpy136.42135.82136.972009.03.10 01:37136.970.000.000.0022.20
53359302009.03.09 20:16buy0.02eurjpy124.58125.140.002009.03.10 01:30125.140.000.000.0211.31
53359032009.03.09 20:14sell0.01gbpjpy136.17136.82135.572009.03.10 01:27136.820.000.000.00-6.56
53361672009.03.09 20:40sell0.01eurjpy124.48125.13123.882009.03.10 01:27125.130.000.00-0.02-6.56
53359932009.03.09 20:22sell0.01audjpy62.3162.9661.712009.03.10 01:2662.960.000.00-0.09-6.57
53291142009.03.09 10:13buy0.02nzdjpy49.1648.5649.712009.03.09 21:3748.560.000.000.00-12.16
53330032009.03.09 15:12sell0.04eurjpy125.08124.510.002009.03.09 20:40124.510.000.000.0023.07
53329122009.03.09 15:07buy0.01eurjpy125.03124.43125.582009.03.09 20:40124.430.000.000.00-6.07
53236012009.03.06 22:01sell0.02audjpy62.9863.6362.382009.03.09 20:2262.380.000.00-0.1812.16
53349362009.03.09 17:56sell0.02gbpjpy136.85137.50136.252009.03.09 20:14136.250.000.000.0012.15
53335302009.03.09 15:38sell0.01gbpjpy136.35137.00135.752009.03.09 20:14136.250.000.000.001.01
53166202009.03.06 14:54sell0.04nzdjpy49.5050.1548.902009.03.09 16:4248.900.000.00-0.5924.25
53333372009.03.09 15:22buy0.02gbpjpy136.90136.30137.452009.03.09 15:56136.300.000.000.00-12.14
53330172009.03.09 15:13sell0.02gbpjpy137.02137.67136.422009.03.09 15:38136.420.000.000.0012.11
53331032009.03.09 15:15buy0.01gbpjpy137.35136.75137.902009.03.09 15:35136.750.000.000.00-6.05
53279092009.03.09 08:52buy0.01usdjpy98.6999.140.002009.03.09 15:1899.140.000.000.004.54
53279182009.03.09 08:52buy0.01chfjpy85.2084.6085.752009.03.09 15:1885.300.000.000.001.01
53317032009.03.09 13:43buy0.02chfjpy84.7585.260.002009.03.09 15:1685.260.000.000.0010.28
53324822009.03.09 14:40buy0.01gbpjpy136.73136.13137.282009.03.09 15:15137.280.000.000.005.55
53275142009.03.09 08:37sell0.02eurjpy124.57125.22123.972009.03.09 15:13125.270.000.000.00-14.13
53315992009.03.09 13:40sell0.01gbpjpy136.52137.17135.922009.03.09 15:13137.170.000.000.00-6.56
53322362009.03.09 14:21sell0.01cadjpy75.7276.3775.122009.03.09 15:0776.370.000.000.00-6.56
53312762009.03.09 13:02buy0.02eurjpy124.50125.000.002009.03.09 15:07125.000.000.000.0010.10
53316002009.03.09 13:40buy0.08gbpjpy136.57135.97137.122009.03.09 14:40136.670.000.000.008.07
53322232009.03.09 14:20buy0.16gbpjpy136.11135.51136.662009.03.09 14:40136.660.000.000.0088.85
53235672009.03.06 21:58sell0.02cadjpy76.3977.0475.792009.03.09 14:2175.790.000.00-0.0312.12
53250742009.03.09 01:18buy0.01cadjpy76.6176.0177.162009.03.09 13:5476.010.000.000.00-6.06
53236252009.03.06 22:04buy0.01audjpy63.1662.5663.712009.03.09 13:4262.560.000.000.03-6.07
53312592009.03.09 13:01buy0.04gbpjpy137.02136.42137.572009.03.09 13:42136.420.000.000.00-24.28
53299092009.03.09 11:21buy0.01eurjpy124.95124.35125.502009.03.09 13:42124.350.000.000.00-6.07
53244882009.03.09 00:06buy0.01nzdjpy49.6249.0250.172009.03.09 13:4049.020.000.000.00-6.07
53311942009.03.09 12:54sell0.01gbpjpy137.19137.84136.592009.03.09 13:40136.590.000.000.006.07
53303392009.03.09 11:47buy0.02gbpjpy137.47136.87138.022009.03.09 13:27136.870.000.000.00-12.12
53297902009.03.09 11:13sell0.01gbpjpy137.86138.51137.262009.03.09 12:54137.260.000.000.006.06
53256252009.03.09 03:26sell0.08usdjpy98.4899.1397.882009.03.09 12:0399.130.000.000.00-52.46
53297892009.03.09 11:13buy0.01gbpjpy137.93137.33138.482009.03.09 11:47137.330.000.000.00-6.07
53284332009.03.09 09:30buy0.02eurjpy124.39124.920.002009.03.09 11:21124.920.000.000.0010.71
53290452009.03.09 10:11buy0.08gbpjpy137.49136.89138.042009.03.09 10:41138.040.000.000.0044.58
53290502009.03.09 10:11sell0.01gbpjpy137.43138.08136.832009.03.09 10:41138.080.000.000.00-6.59
53284372009.03.09 09:30buy0.04gbpjpy137.99137.39138.542009.03.09 10:11137.390.000.000.00-24.35
53283052009.03.09 09:21sell0.01gbpjpy138.17138.82137.572009.03.09 10:11137.570.000.000.006.09
53276972009.03.09 08:44buy0.01eurjpy124.85124.25125.402009.03.09 10:07124.250.000.000.00-6.09
53281482009.03.09 09:08buy0.02gbpjpy138.45137.85139.002009.03.09 09:35137.850.000.000.00-12.18
53276022009.03.09 08:44sell0.02gbpjpy138.86139.51138.262009.03.09 09:21138.260.000.000.0012.16
53275852009.03.09 08:43buy0.01gbpjpy138.90138.30139.452009.03.09 09:21138.300.000.000.00-6.08
53181212009.03.06 15:43buy0.01chfjpy84.9784.3785.522009.03.09 08:5285.160.000.00-0.021.93
53265722009.03.09 07:22buy0.02chfjpy84.5285.160.002009.03.09 08:5285.160.000.000.0012.97
53232732009.03.06 21:29buy0.01usdjpy98.1998.680.002009.03.09 08:5298.680.000.00-0.024.97
53166172009.03.06 14:54sell0.02chfjpy84.5685.2183.962009.03.09 08:5085.210.000.000.01-13.17
53257982009.03.09 04:23buy0.02eurjpy124.49123.89125.042009.03.09 08:44124.820.000.000.006.69
53265892009.03.09 07:23buy0.04eurjpy124.02124.820.002009.03.09 08:44124.820.000.000.0032.43
53259232009.03.09 04:40sell0.01gbpjpy138.35139.00137.752009.03.09 08:44139.000.000.000.00-6.58
53265842009.03.09 07:22buy0.04gbpjpy138.29137.69138.842009.03.09 08:43138.840.000.000.0022.31
53181522009.03.06 15:44sell0.04usdjpy97.9698.6197.362009.03.09 08:4398.610.000.000.02-26.37
53265572009.03.09 07:21sell0.01eurjpy124.07124.72123.472009.03.09 08:43124.720.000.000.00-6.59
53257672009.03.09 04:13buy0.02gbpjpy138.74138.14139.292009.03.09 08:07138.140.000.000.00-12.21
53181632009.03.06 15:44sell0.04chfjpy85.0784.540.002009.03.09 07:2484.540.000.000.0221.58
53245582009.03.09 00:13sell0.04eurjpy124.71125.36124.112009.03.09 07:21124.110.000.000.0024.43
53239812009.03.08 23:00sell0.01gbpjpy139.03139.68138.432009.03.09 04:40138.430.000.000.006.12
53250712009.03.09 01:17buy0.01gbpjpy139.19138.59139.742009.03.09 04:38138.590.000.000.00-6.12
53251122009.03.09 01:23buy0.01eurjpy124.94124.34125.492009.03.09 04:38124.340.000.000.00-6.11
53236712009.03.06 22:16buy0.01eurjpy124.44124.920.002009.03.09 01:23124.920.000.000.014.89
53195122009.03.06 16:46buy0.02cadjpy76.0075.4076.552009.03.09 01:1876.550.000.000.0111.20
53236282009.03.06 22:05buy0.01gbpjpy138.57137.97139.122009.03.09 01:17139.120.000.000.005.61
53233812009.03.06 21:35sell0.02eurjpy124.21124.86123.612009.03.09 01:13124.860.000.00-0.05-13.24
53165882009.03.06 14:54buy0.01nzdjpy49.4848.8850.032009.03.09 00:0649.570.000.000.050.92
53223702009.03.06 19:35buy0.02nzdjpy49.0248.4249.572009.03.09 00:0649.570.000.000.1011.20
53225862009.03.06 20:11sell0.02gbpjpy138.38139.03137.782009.03.08 23:00139.100.000.000.00-14.63
53231252009.03.06 21:23buy0.02eurjpy123.89124.400.002009.03.06 22:16124.400.000.000.0010.36
53201712009.03.06 17:21buy0.16gbpjpy137.93137.33138.482009.03.06 22:05138.480.000.000.0089.45
53195132009.03.06 16:46sell0.01cadjpy75.8876.5375.282009.03.06 22:0476.530.000.000.00-6.61
53196062009.03.06 16:48buy0.04audjpy62.5361.9363.082009.03.06 22:0463.080.000.000.0022.37
53196082009.03.06 16:48sell0.01audjpy62.4763.1261.872009.03.06 22:0263.120.000.000.00-6.62
53201722009.03.06 17:21sell0.01gbpjpy137.88138.53137.282009.03.06 21:46138.530.000.000.00-6.61
53232622009.03.06 21:29sell0.01eurjpy123.71124.36123.112009.03.06 21:46124.360.000.000.00-6.61
53188092009.03.06 16:02buy0.01usdjpy98.0797.4798.622009.03.06 21:2998.160.000.000.000.92
53225442009.03.06 20:06sell0.02eurjpy124.27123.750.002009.03.06 21:29123.750.000.000.0010.59
53225722009.03.06 20:08buy0.01eurjpy124.34123.74124.892009.03.06 21:23123.720.000.000.00-6.32
53196032009.03.06 16:48buy0.02usdjpy97.6198.060.002009.03.06 20:1398.060.000.000.009.18
53195982009.03.06 16:48sell0.01eurjpy123.77124.42123.172009.03.06 20:12124.420.000.000.00-6.63
53195492009.03.06 16:47buy0.04eurjpy123.83124.310.002009.03.06 20:08124.310.000.000.0019.59
53195942009.03.06 16:48buy0.08gbpjpy138.39137.79138.942009.03.06 17:26137.790.000.000.00-49.03
53195182009.03.06 16:47sell0.01gbpjpy138.54139.19137.942009.03.06 17:21137.940.000.000.006.13
53190092009.03.06 16:13buy0.02audjpy63.0162.4163.562009.03.06 16:5062.410.000.000.00-12.29
53190822009.03.06 16:16buy0.02eurjpy124.28123.68124.832009.03.06 16:50123.680.000.000.00-12.29
53180632009.03.06 15:42sell0.04audjpy63.1263.7762.522009.03.06 16:4862.520.000.000.0024.59
53194772009.03.06 16:45buy0.04gbpjpy138.85138.25139.402009.03.06 16:48138.250.000.000.00-24.59
53180462009.03.06 15:42sell0.16eurjpy124.62123.800.002009.03.06 16:48123.800.000.000.00134.35
53193612009.03.06 16:35sell0.01gbpjpy139.21139.86138.612009.03.06 16:47138.610.000.000.006.13
53169542009.03.06 15:02buy0.01cadjpy76.4975.8977.042009.03.06 16:4675.890.000.000.00-6.14
53181452009.03.06 15:43sell0.08cadjpy76.6077.2576.002009.03.06 16:4676.000.000.000.0049.07
53193602009.03.06 16:35buy0.02gbpjpy139.30138.70139.852009.03.06 16:45138.700.000.000.00-12.27
53180662009.03.06 15:42buy0.01gbpjpy139.80139.20140.352009.03.06 16:35139.200.000.000.00-6.13
53181042009.03.06 15:43sell0.16gbpjpy139.90140.55139.302009.03.06 16:35139.300.000.000.0098.09
53181172009.03.06 15:43buy0.01eurjpy124.74124.14125.292009.03.06 16:35124.140.000.000.00-6.13
53182732009.03.06 15:45buy0.01audjpy63.4662.8664.012009.03.06 16:1662.860.000.000.00-6.12
53166282009.03.06 14:54buy0.01usdjpy97.5898.040.002009.03.06 16:0298.040.000.000.004.69
53165562009.03.06 14:53sell0.02usdjpy97.4698.1196.862009.03.06 16:0198.110.000.000.00-13.25
53165742009.03.06 14:54buy0.01audjpy62.8462.2463.392009.03.06 15:4563.390.000.000.005.62
53165412009.03.06 14:53sell0.04cadjpy76.1076.7575.502009.03.06 15:4476.750.000.000.00-26.53
53169872009.03.06 15:03sell0.08gbpjpy139.40140.05138.802009.03.06 15:44140.100.000.000.00-57.16
53154242009.03.06 14:32buy0.01chfjpy84.3584.940.002009.03.06 15:4384.940.000.000.006.03
53166272009.03.06 14:54buy0.01eurjpy124.16124.720.002009.03.06 15:43124.720.000.000.005.72
53166142009.03.06 14:54sell0.08eurjpy124.12124.77123.522009.03.06 15:43124.800.000.000.00-55.56
53165142009.03.06 14:52sell0.02audjpy62.6263.2762.022009.03.06 15:4263.270.000.000.00-13.28
53166092009.03.06 14:54buy0.01gbpjpy139.18138.58139.732009.03.06 15:42139.730.000.000.005.63
53151652009.03.06 14:30sell0.02nzdjpy49.0049.6548.402009.03.06 15:4249.650.000.000.00-13.29
53165472009.03.06 14:53sell0.04gbpjpy138.88139.53138.282009.03.06 15:41139.530.000.000.00-26.59
53118092009.03.06 10:42sell0.01chfjpy84.0684.7183.462009.03.06 15:0284.710.000.000.00-6.65
53153622009.03.06 14:31buy0.01cadjpy75.8675.2676.412009.03.06 15:0276.410.000.000.005.63
53119092009.03.06 10:58buy0.08usdjpy97.0097.580.002009.03.06 14:5497.580.000.000.0047.55
53152782009.03.06 14:31buy0.01eurjpy123.37124.140.002009.03.06 14:54124.140.000.000.007.89
53153892009.03.06 14:31sell0.04eurjpy123.55124.20122.952009.03.06 14:54124.220.000.000.00-27.45
53119472009.03.06 11:00sell0.01usdjpy96.9697.6196.362009.03.06 14:5497.610.000.000.00-6.66
53164452009.03.06 14:51buy0.01gbpjpy138.56137.96139.112009.03.06 14:54139.110.000.000.005.64
53130172009.03.06 12:51sell0.02cadjpy75.6076.2575.002009.03.06 14:5476.250.000.000.00-13.33
53111842009.03.06 09:43buy0.02nzdjpy48.8748.2749.422009.03.06 14:5449.420.000.000.0011.28
53158132009.03.06 14:36buy0.02audjpy62.2261.6262.772009.03.06 14:5462.770.000.000.0011.28
53154692009.03.06 14:32buy0.01audjpy62.6762.0763.222009.03.06 14:5462.770.000.000.001.02
53159652009.03.06 14:38sell0.02gbpjpy138.37139.02137.772009.03.06 14:53139.020.000.000.00-13.33
53116842009.03.06 10:26sell0.01audjpy62.1262.7761.522009.03.06 14:5362.770.000.000.00-6.67
53157142009.03.06 14:35buy0.02gbpjpy138.41137.81138.962009.03.06 14:51138.500.000.000.001.85
53158152009.03.06 14:36buy0.04gbpjpy137.95137.35138.502009.03.06 14:51138.500.000.000.0022.63
53158172009.03.06 14:36sell0.01gbpjpy137.87138.52137.272009.03.06 14:47138.520.000.000.00-6.69
53154282009.03.06 14:32sell0.04gbpjpy138.60139.25138.002009.03.06 14:36138.000.000.000.0024.76
53154662009.03.06 14:32buy0.01gbpjpy138.87138.27139.422009.03.06 14:35138.270.000.000.00-6.18
53117532009.03.06 10:35buy0.04audjpy62.0661.4662.612009.03.06 14:3262.610.000.000.0022.61
53151622009.03.06 14:30buy0.01gbpjpy138.24137.64138.792009.03.06 14:32138.790.000.000.005.65
53151162009.03.06 14:30sell0.02eurjpy123.05123.73122.482009.03.06 14:32123.730.000.000.00-13.98
53151542009.03.06 14:30sell0.02gbpjpy138.10138.75137.502009.03.06 14:32138.750.000.000.00-13.37
53119042009.03.06 10:58buy0.04chfjpy83.8484.310.002009.03.06 14:3284.310.000.000.0019.35
53121472009.03.06 11:23buy0.08cadjpy75.2474.6475.792009.03.06 14:3175.790.000.000.0045.31
53145552009.03.06 13:55buy0.02eurjpy122.75123.240.002009.03.06 14:31123.240.000.000.0010.08
53119022009.03.06 10:58sell0.01nzdjpy48.5049.1547.902009.03.06 14:3149.160.000.000.00-6.79
53148572009.03.06 14:14sell0.01eurjpy122.54123.19121.942009.03.06 14:30123.200.000.000.00-6.79
53128232009.03.06 12:37buy0.01gbpjpy138.07137.47138.622009.03.06 14:30138.230.000.000.001.65
53148472009.03.06 14:13sell0.01gbpjpy137.60138.25137.002009.03.06 14:30138.250.000.000.00-6.69
53148502009.03.06 14:13buy0.02gbpjpy137.62137.02138.172009.03.06 14:30138.170.000.000.0011.33
53130252009.03.06 12:51sell0.02eurjpy123.25122.580.002009.03.06 14:13122.580.000.000.0013.84
53120582009.03.06 11:16sell0.01eurjpy122.75123.40122.152009.03.06 14:13122.580.000.000.001.76
53130262009.03.06 12:51sell0.02gbpjpy138.28138.93137.682009.03.06 14:13137.680.000.000.0012.40
53130212009.03.06 12:51buy0.01eurjpy123.20122.60123.752009.03.06 14:13122.600.000.000.00-6.20
53121882009.03.06 11:27sell0.01cadjpy75.1075.7574.502009.03.06 13:0575.750.000.000.00-6.69
53119182009.03.06 10:59sell0.01gbpjpy137.78138.43137.182009.03.06 12:51138.430.000.000.00-6.69
53121222009.03.06 11:22buy0.04eurjpy122.54123.170.002009.03.06 12:51123.170.000.000.0025.97
53121912009.03.06 11:27buy0.16gbpjpy137.45136.85138.002009.03.06 12:37138.000.000.000.0090.79
53119102009.03.06 10:58buy0.08gbpjpy137.90137.30138.452009.03.06 11:29137.300.000.000.00-49.69
53117742009.03.06 10:38buy0.04cadjpy75.6975.0976.242009.03.06 11:2775.090.000.000.00-24.84
53114422009.03.06 09:59sell0.01cadjpy75.7676.4175.162009.03.06 11:2775.160.000.000.006.21
53118952009.03.06 10:58buy0.02eurjpy123.03122.43123.582009.03.06 11:27122.430.000.000.00-12.42
53099522009.03.06 08:01buy0.04usdjpy97.4696.8698.012009.03.06 11:2296.820.000.000.00-26.44
53071972009.03.06 01:18sell0.02eurjpy123.40122.770.002009.03.06 11:16122.770.000.000.0012.99
53112452009.03.06 09:48buy0.02chfjpy84.3083.7084.852009.03.06 11:1683.700.000.000.00-12.39
53096092009.03.06 07:49sell0.01usdjpy97.6796.980.002009.03.06 11:0096.980.000.000.007.11
53072342009.03.06 01:19buy0.01eurjpy123.48122.88124.032009.03.06 11:00122.880.000.000.00-6.19
53111852009.03.06 09:43sell0.01gbpjpy138.44139.09137.842009.03.06 10:59137.840.000.000.006.19
53112202009.03.06 09:46buy0.04gbpjpy138.37137.77138.922009.03.06 10:59137.770.000.000.00-24.75
53072962009.03.06 01:27sell0.02nzdjpy49.1549.8048.552009.03.06 10:5848.550.000.000.0012.37
53096112009.03.06 07:49buy0.02cadjpy76.1475.5476.692009.03.06 10:5875.540.000.000.00-12.37
53094152009.03.06 07:30sell0.04chfjpy84.6684.110.002009.03.06 10:4284.110.000.000.0022.64
53110742009.03.06 09:32buy0.02audjpy62.5261.9263.072009.03.06 10:3661.920.000.000.00-12.35
53071932009.03.06 01:17sell0.02audjpy62.7863.4362.182009.03.06 10:2662.180.000.000.0012.33
53074052009.03.06 01:39buy0.01nzdjpy49.3248.7249.872009.03.06 10:1948.720.000.000.00-6.16
53094852009.03.06 07:32buy0.01chfjpy84.7584.1585.302009.03.06 10:0984.150.000.000.00-6.17
53072862009.03.06 01:26sell0.02cadjpy76.4377.0875.832009.03.06 09:5975.830.000.000.0012.34
53110822009.03.06 09:33buy0.02gbpjpy138.82138.22139.372009.03.06 09:50138.220.000.000.00-12.36
53107972009.03.06 09:05sell0.02gbpjpy139.10139.75138.502009.03.06 09:43138.500.000.000.0012.35
53109112009.03.06 09:13buy0.01gbpjpy139.27138.67139.822009.03.06 09:39138.670.000.000.00-6.17
53072692009.03.06 01:24buy0.01audjpy62.9862.3863.532009.03.06 09:3962.380.000.000.00-6.18
53078082009.03.06 02:50buy0.02gbpjpy139.10138.50139.652009.03.06 09:13139.210.000.000.002.26
53103542009.03.06 08:26sell0.01gbpjpy138.60139.25138.002009.03.06 09:06139.250.000.000.00-6.67
53103582009.03.06 08:26buy0.04gbpjpy138.65138.05139.202009.03.06 09:06139.200.000.000.0022.57
53072152009.03.06 01:19sell0.04gbpjpy139.27139.92138.672009.03.06 08:26138.670.000.000.0024.64
53092202009.03.06 07:11buy0.02usdjpy97.9197.3198.462009.03.06 08:0697.290.000.000.00-12.75
53074542009.03.06 01:43buy0.01cadjpy76.5975.9977.142009.03.06 08:0175.990.000.000.00-6.17
53072262009.03.06 01:19sell0.02usdjpy98.3797.690.002009.03.06 07:4997.690.000.000.0013.92
53073192009.03.06 01:29buy0.01usdjpy98.3897.7898.932009.03.06 07:4897.770.000.000.00-6.24
53074712009.03.06 01:44buy0.01chfjpy84.2484.720.002009.03.06 07:3284.720.000.000.004.90
53073602009.03.06 01:35sell0.02chfjpy84.1684.8183.562009.03.06 07:3184.810.000.000.00-13.27
53058002009.03.05 22:10sell0.01chfjpy83.6684.3183.062009.03.06 04:3884.310.000.000.01-6.63
53074412009.03.06 01:42buy0.01gbpjpy139.55138.95140.102009.03.06 02:52138.950.000.000.00-6.11
53057912009.03.05 22:10sell0.01usdjpy97.8798.5297.272009.03.06 01:5498.520.000.000.01-6.60
53057992009.03.05 22:10buy0.01chfjpy83.7084.190.002009.03.06 01:4484.190.000.00-0.024.98
53057862009.03.05 22:10buy0.01cadjpy75.9775.3776.522009.03.06 01:4376.520.000.000.015.58
53071352009.03.06 01:13buy0.01gbpjpy138.93138.33139.482009.03.06 01:42139.480.000.000.005.59
53057972009.03.05 22:10buy0.01nzdjpy48.7148.1149.262009.03.06 01:3949.260.000.000.055.59
53057942009.03.05 22:10sell0.01cadjpy75.9276.5775.322009.03.06 01:3976.570.000.00-0.02-6.61
53057982009.03.05 22:10sell0.01nzdjpy48.6549.3048.052009.03.06 01:3949.300.000.00-0.15-6.60
53057902009.03.05 22:10buy0.01usdjpy97.8998.350.002009.03.06 01:2998.350.000.00-0.024.68
53069462009.03.06 00:37sell0.02gbpjpy138.73139.38138.132009.03.06 01:26139.380.000.000.00-13.21
53057882009.03.05 22:10sell0.01eurjpy122.89123.54122.292009.03.06 01:25123.540.000.00-0.02-6.61
53057922009.03.05 22:10buy0.01audjpy62.3561.7562.902009.03.06 01:2462.900.000.000.035.59
53057872009.03.05 22:10buy0.01eurjpy122.92123.450.002009.03.06 01:19123.450.000.000.015.39
53057932009.03.05 22:10sell0.01audjpy62.2862.9361.682009.03.06 01:1962.930.000.00-0.09-6.60
53057962009.03.05 22:10buy0.01gbpjpy138.29137.69138.842009.03.06 01:13138.840.000.000.005.60
53057892009.03.05 22:10sell0.01gbpjpy138.23138.88137.632009.03.06 00:52138.880.000.000.00-6.61
52980402009.03.05 15:48buy0.10nzdjpy49.680.0049.832009.03.05 22:0848.680.000.000.00-102.14
52988612009.03.05 16:23buy0.20nzdjpy49.460.0049.622009.03.05 22:0848.690.000.000.00-157.29
52991872009.03.05 16:35buy0.10audusd0.64380.00000.64532009.03.05 22:080.63680.000.000.00-70.00
52998042009.03.05 17:08buy0.20audusd0.64170.00000.64332009.03.05 22:080.63680.000.000.00-98.00
52999482009.03.05 17:16buy0.40audusd0.63950.00000.64122009.03.05 22:080.63680.000.000.00-108.00
53001162009.03.05 17:26buy0.40nzdjpy49.240.0049.412009.03.05 22:0848.680.000.000.00-228.78
53039672009.03.05 19:25buy0.10eurchf1.47100.00001.47252009.03.05 22:081.46820.000.000.00-23.94
53040872009.03.05 19:35buy0.20eurchf1.46880.00001.47042009.03.05 22:071.46830.000.000.00-8.54
53045542009.03.05 20:22buy0.80audusd0.63700.00000.63882009.03.05 22:070.63690.000.000.00-8.00
53045862009.03.05 20:24buy0.80nzdjpy49.010.0049.192009.03.05 22:0748.690.000.000.00-261.49
53049002009.03.05 21:00buy0.10audchf0.74560.00000.74712009.03.05 22:070.74500.000.000.00-5.13
53055752009.03.05 21:50buy0.10audnzd1.27900.00001.28052009.03.05 22:071.27940.000.000.001.99
53053732009.03.05 21:37buy0.10audnzd1.28140.00001.28292009.03.05 21:491.27840.000.000.00-14.93
53055492009.03.05 21:48buy0.20audnzd1.27650.00001.27812009.03.05 21:481.27810.000.000.0015.92
52982072009.03.05 16:00buy0.10audnzd1.28010.00001.28162009.03.05 21:371.27950.000.000.00-2.98
52993812009.03.05 16:42buy0.20audnzd1.27790.00001.27952009.03.05 21:341.27950.000.000.0015.91
52986012009.03.05 16:11buy0.20eurchf1.47390.00001.47522009.03.05 19:251.47080.000.000.00-52.97
52983292009.03.05 16:03buy0.10eurchf1.47600.00001.47752009.03.05 19:251.47080.000.000.00-44.43
53038462009.03.05 19:14buy0.40eurchf1.47170.00001.47342009.03.05 19:251.47080.000.000.00-30.75
53039132009.03.05 19:19buy0.80eurchf1.46890.00001.47072009.03.05 19:251.47070.000.000.00123.04
53006652009.03.05 18:01buy0.10eurusd1.25600.00001.25752009.03.05 19:091.25550.000.000.00-5.00
53012782009.03.05 18:56buy0.20eurusd1.25390.00001.25552009.03.05 19:091.25550.000.000.0032.00
53004462009.03.05 17:49buy0.10eurusd1.25570.00001.25722009.03.05 18:001.25720.000.000.0015.00
52991762009.03.05 16:35sell0.10usdchf1.17241.27241.17092009.03.05 18:001.17290.000.000.00-4.26
52996702009.03.05 16:59sell0.20usdchf1.17451.27451.17292009.03.05 17:591.17290.000.000.0027.28
53004452009.03.05 17:49buy0.20eurusd1.25590.00001.25752009.03.05 17:491.25560.000.000.00-6.00
52993512009.03.05 16:41buy0.10eurusd1.25820.00001.25972009.03.05 17:491.25560.000.000.00-26.00
52994452009.03.05 16:45buy0.20eurusd1.25610.00001.25772009.03.05 17:491.25570.000.000.00-8.00
52998942009.03.05 17:15buy0.40eurusd1.25390.00001.25562009.03.05 17:491.25560.000.000.0068.00
52990962009.03.05 16:34buy0.10eurusd1.25680.00001.25832009.03.05 16:411.25830.000.000.0015.00
52990112009.03.05 16:30buy0.20audnzd1.27790.00001.27952009.03.05 16:391.27950.000.000.0016.08
52977242009.03.05 15:38buy0.10nzdusd0.50320.00000.50472009.03.05 16:360.50310.000.000.00-1.00
52984342009.03.05 16:05buy0.10audusd0.64390.00000.64542009.03.05 16:350.64350.000.000.00-4.00
52990172009.03.05 16:31sell0.10usdchf1.17421.27421.17272009.03.05 16:351.17270.000.000.0012.79
52988162009.03.05 16:21buy0.20audusd0.64180.00000.64342009.03.05 16:340.64340.000.000.0032.00
52984652009.03.05 16:07buy0.10eurusd1.25500.00001.25652009.03.05 16:341.25650.000.000.0015.00
52983182009.03.05 16:03sell0.10usdchf1.17601.27601.17452009.03.05 16:311.17450.000.000.0012.77
52979132009.03.05 15:45buy0.10eurusd1.25320.00001.25472009.03.05 16:071.25470.000.000.0015.00
52975502009.03.05 15:30buy0.10audusd0.64210.00000.64362009.03.05 16:050.64360.000.000.0015.00
52971942009.03.05 15:17buy0.10eurchf1.47390.00001.47542009.03.05 16:031.47540.000.000.0012.75
52977142009.03.05 15:37sell0.10usdchf1.17741.27741.17592009.03.05 16:031.17590.000.000.0012.76
52953422009.03.05 14:40buy0.10nzdjpy49.560.0049.712009.03.05 15:4849.690.000.000.0013.16
52977052009.03.05 15:37buy0.10eurusd1.25150.00001.25302009.03.05 15:451.25300.000.000.0015.00
52973152009.03.05 15:20buy0.10nzdusd0.50110.00000.50262009.03.05 15:380.50260.000.000.0015.00
52953462009.03.05 14:40sell0.20usdchf1.17921.27921.17762009.03.05 15:371.17760.000.000.0027.17
52950522009.03.05 14:38sell0.10usdchf1.17711.27711.17562009.03.05 15:371.17760.000.000.00-4.25
52951202009.03.05 14:38buy0.40eurusd1.25260.00001.25432009.03.05 15:371.25150.000.000.00-44.00
52965852009.03.05 14:59buy0.80eurusd1.24980.00001.25162009.03.05 15:371.25150.000.000.00136.00
52949082009.03.05 14:36buy0.20eurusd1.25480.00001.25642009.03.05 15:361.25140.000.000.00-68.00
52927582009.03.05 14:00buy0.10eurusd1.25690.00001.25842009.03.05 15:361.25140.000.000.00-55.00
52971952009.03.05 15:17buy0.10audusd0.64040.00000.64192009.03.05 15:300.64190.000.000.0015.00
52932632009.03.05 14:10buy0.10nzdusd0.50150.00000.50302009.03.05 15:200.50110.000.000.00-4.00
52953912009.03.05 14:41buy0.20nzdusd0.49930.00000.50092009.03.05 15:200.50090.000.000.0032.00
52937762009.03.05 14:21buy0.10audchf0.75380.00000.75532009.03.05 15:180.75530.000.000.0012.72
52877832009.03.05 12:23buy0.20audusd0.64030.00000.64192009.03.05 15:170.63980.000.000.00-10.00
52961812009.03.05 14:50buy0.20audusd0.63820.00000.63982009.03.05 15:170.63980.000.000.0032.00
52927552009.03.05 14:00buy0.10audchf0.75280.00000.75432009.03.05 14:170.75430.000.000.0012.75
52837642009.03.05 11:01buy0.10nzdusd0.50170.00000.50322009.03.05 14:100.50120.000.000.00-5.00
52884412009.03.05 12:35buy0.20nzdusd0.49960.00000.50122009.03.05 14:100.50120.000.000.0032.00
52915152009.03.05 13:37buy0.10eurusd1.25450.00001.25602009.03.05 13:451.25600.000.000.0015.00
52837532009.03.05 11:01buy0.10audusd0.64240.00000.64392009.03.05 13:390.64060.000.000.00-18.00
52835452009.03.05 10:58buy0.10audcad0.82400.00000.82552009.03.05 13:380.82360.000.000.00-3.11
52877762009.03.05 12:23buy0.20audcad0.82190.00000.82352009.03.05 13:380.82350.000.000.0024.89
52901352009.03.05 13:12buy0.10eurusd1.25400.00001.25552009.03.05 13:231.25550.000.000.0015.00
52755682009.03.05 08:15buy0.10audcad0.82340.00000.82492009.03.05 10:580.82310.000.000.00-2.34
52812572009.03.05 10:12buy0.20audcad0.82130.00000.82292009.03.05 10:580.82290.000.000.0024.99
52747382009.03.05 08:00buy0.10audchf0.75430.00000.75582009.03.05 08:280.75580.000.000.0012.78
52742742009.03.05 07:49buy0.10audcad0.82120.00000.82272009.03.05 08:150.82270.000.000.0011.74
52741322009.03.05 07:45buy0.10eurusd1.25840.00001.25992009.03.05 07:481.25830.000.000.00-1.00
51764092009.03.02 01:22sell0.01audcad0.80610.88910.80012009.03.05 07:420.82080.000.00-0.39-11.50
51893792009.03.02 13:47sell0.02audcad0.81510.88910.80912009.03.05 07:420.82100.000.00-0.77-9.23
52165012009.03.03 23:39sell0.01gbpjpy138.01146.31137.412009.03.05 07:42140.540.000.000.00-25.45
52739332009.03.05 07:40sell0.01eurusd1.25821.30071.25322009.03.05 07:411.25800.000.000.000.20
52739372009.03.05 07:40buy0.01audcad0.82130.73830.82732009.03.05 07:410.82000.000.000.00-1.02
52739432009.03.05 07:40buy0.01eurusd1.25801.21551.26302009.03.05 07:411.25780.000.000.00-0.20
52739402009.03.05 07:40buy0.01eurusd1.25841.22041.26342009.03.05 07:401.25810.000.000.00-0.30
51729932009.02.27 21:21buy0.01eurusd1.26771.22971.27272009.03.05 07:401.25810.000.000.11-9.60
52739342009.03.05 07:40buy0.04eurusd1.25841.22941.26342009.03.05 07:401.25810.000.000.00-1.20
51716802009.02.27 18:59buy0.01eurusd1.27221.22971.27722009.03.05 07:401.25810.000.000.11-14.10
51740652009.03.01 23:03buy0.02eurusd1.26311.22961.26812009.03.05 07:401.25810.000.000.16-10.00
52165002009.03.03 23:39buy0.01gbpjpy138.08129.78138.682009.03.04 08:29138.680.000.000.006.07
51763652009.03.02 01:21sell0.01eurusd1.25771.30021.25272009.03.03 17:151.25270.000.00-0.055.00
51899192009.03.02 14:30buy0.01gbpjpy137.54129.24138.142009.03.03 09:00138.140.000.000.006.13
51762442009.03.02 01:12buy0.04eurusd1.25851.22951.26352009.03.03 04:541.26350.000.000.0720.00
51821562009.03.02 07:52buy0.01audcad0.81350.73050.81952009.03.03 04:300.81950.000.000.034.66
51890622009.03.02 13:34sell0.01gbpjpy136.61144.91136.012009.03.02 17:34136.010.000.000.006.16
51900582009.03.02 14:36sell0.01eurusd1.26231.30031.25732009.03.02 17:071.25730.000.000.005.00
51899352009.03.02 14:30sell0.03gbpjpy137.52144.92136.922009.03.02 15:07136.920.000.000.0018.49
51836462009.03.02 09:01buy0.03gbpjpy138.63131.23139.232009.03.02 14:30137.460.000.000.00-36.07
51899162009.03.02 14:30buy0.03gbpjpy137.51130.11138.112009.03.02 14:30137.460.000.000.00-1.54
51872292009.03.02 11:54buy0.09gbpjpy137.72131.22138.322009.03.02 14:30137.450.000.000.00-24.97
51827272009.03.02 08:08buy0.01gbpjpy139.55131.25140.152009.03.02 14:30137.450.000.000.00-21.58
51888732009.03.02 13:25buy0.27gbpjpy136.80131.20137.402009.03.02 14:30137.400.000.000.00166.47
51879282009.03.02 12:48sell0.01gbpjpy137.28145.58136.682009.03.02 13:34136.680.000.000.006.17
51855652009.03.02 10:21sell0.01gbpjpy137.95146.25137.352009.03.02 12:48137.350.000.000.006.18
51836422009.03.02 09:01sell0.01gbpjpy138.60146.90138.002009.03.02 10:21138.000.000.000.006.17
51802602009.03.02 05:17sell0.01gbpjpy138.35146.65137.752009.03.02 09:01138.660.000.000.00-3.18
51822662009.03.02 07:54sell0.03gbpjpy139.26146.66138.662009.03.02 09:01138.660.000.000.0018.50
51778342009.03.02 02:48buy0.01gbpjpy138.89130.59139.492009.03.02 08:08139.490.000.000.006.15
51707062009.02.27 17:59buy0.01audcad0.81580.73280.82182009.03.02 07:520.81280.000.000.03-2.35
51764102009.03.02 01:22buy0.02audcad0.80680.73280.81282009.03.02 07:520.81280.000.000.009.40
51758012009.03.02 00:43sell0.01gbpjpy138.14146.44137.542009.03.02 05:17138.430.000.000.00-2.98
51780742009.03.02 02:59sell0.03gbpjpy139.04146.44138.442009.03.02 05:17138.440.000.000.0018.45
51758032009.03.02 00:43buy0.09gbpjpy138.21131.71138.812009.03.02 02:48138.810.000.000.0055.44
51750842009.03.02 00:09buy0.03gbpjpy139.14131.74139.742009.03.02 02:48138.810.000.000.00-10.17
51709092009.02.27 18:08buy0.01gbpjpy140.05131.75140.652009.03.02 02:48138.810.000.000.00-12.73
51690972009.02.27 16:40sell0.02audcad0.81340.88740.80742009.03.02 01:220.80740.000.00-0.169.38
51639342009.02.27 10:08sell0.01audcad0.80440.88740.79842009.03.02 01:220.80730.000.00-0.08-2.27
51741292009.03.01 23:06sell0.01eurusd1.26291.30541.25792009.03.02 01:211.25790.000.000.005.00
51753162009.03.02 00:22sell0.01gbpjpy138.83147.13138.232009.03.02 00:43138.230.000.000.006.16
51753102009.03.02 00:22sell0.03gbpjpy138.85146.25138.252009.03.02 00:22138.930.000.000.00-2.47
51673272009.02.27 15:00sell0.03gbpjpy137.71145.11137.112009.03.02 00:22138.930.000.000.00-37.58
51687032009.02.27 16:22sell0.27gbpjpy139.53145.13138.932009.03.02 00:21138.930.000.00-0.03166.34
51668232009.02.27 14:36sell0.01gbpjpy136.80145.10136.202009.03.02 00:21138.930.000.000.00-21.87
51680872009.02.27 15:46sell0.09gbpjpy138.62145.12138.022009.03.02 00:21138.930.000.00-0.01-28.65
51701342009.02.27 17:24sell0.01eurusd1.26571.30821.26072009.03.01 23:031.26320.000.00-0.052.50
51715882009.02.27 18:54sell0.01eurusd1.27021.30821.26522009.03.01 23:031.26520.000.00-0.055.00
51691652009.02.27 16:42buy0.01eurusd1.27131.22881.27632009.02.27 18:591.27180.000.000.000.50
51700392009.02.27 17:21buy0.01eurusd1.26681.22881.27182009.02.27 18:591.27180.000.000.005.00
51695212009.02.27 16:59buy0.03gbpjpy139.37131.97139.972009.02.27 18:08139.970.000.000.0018.36
51692982009.02.27 16:48buy0.01gbpjpy140.27131.97140.872009.02.27 18:08139.970.000.000.00-3.06
51679752009.02.27 15:39buy0.01audcad0.80920.72620.81522009.02.27 17:590.81520.000.000.004.73
51688772009.02.27 16:29sell0.01eurusd1.26621.30421.26122009.02.27 17:231.26570.000.000.000.50
51664202009.02.27 14:21sell0.01eurusd1.26171.30421.25672009.02.27 17:231.26570.000.000.00-4.00
51691512009.02.27 16:42sell0.02eurusd1.27071.30421.26572009.02.27 17:231.26570.000.000.0010.00
51687022009.02.27 16:22buy0.01gbpjpy139.60131.30140.202009.02.27 16:48140.200.000.000.006.12
51687852009.02.27 16:25buy0.01eurusd1.26611.22361.27112009.02.27 16:421.27110.000.000.005.00
51622782009.02.27 08:26buy0.01eurusd1.26981.23181.27482009.02.27 16:251.26590.000.000.00-3.90
51611532009.02.27 06:10buy0.01eurusd1.27431.23181.27932009.02.27 16:251.26580.000.000.00-8.50
51666042009.02.27 14:30buy0.04eurusd1.26081.23181.26582009.02.27 16:251.26580.000.000.0020.00
51629492009.02.27 09:13buy0.02eurusd1.26531.23181.27032009.02.27 16:251.26580.000.000.001.00
51683562009.02.27 16:03buy0.01gbpjpy138.91130.61139.512009.02.27 16:22139.510.000.000.006.12
51678402009.02.27 15:27buy0.01gbpjpy138.25129.95138.852009.02.27 16:03138.850.000.000.006.13
51525662009.02.26 15:14buy0.01audcad0.81160.72860.81762009.02.27 15:390.80860.000.000.03-2.36
51663852009.02.27 14:20buy0.02audcad0.80260.72860.80862009.02.27 15:390.80860.000.000.009.46
51663872009.02.27 14:20buy0.03gbpjpy137.59130.19138.192009.02.27 15:27138.190.000.000.0018.47
51650342009.02.27 11:56buy0.01gbpjpy138.50130.20139.102009.02.27 15:27138.190.000.000.00-3.18
51663912009.02.27 14:20sell0.01gbpjpy137.50145.80136.902009.02.27 14:36136.900.000.000.006.19
51627532009.02.27 09:05sell0.01eurusd1.26681.30931.26182009.02.27 14:211.26180.000.000.005.00
51636362009.02.27 09:49sell0.01gbpjpy138.18146.48137.582009.02.27 14:20137.580.000.000.006.16
51612712009.02.27 06:37buy0.01gbpjpy139.65131.35140.252009.02.27 11:56138.440.000.000.00-12.40
51628282009.02.27 09:07buy0.03gbpjpy138.75131.35139.352009.02.27 11:56138.440.000.000.00-9.53
51640202009.02.27 10:15buy0.09gbpjpy137.84131.34138.442009.02.27 11:55138.440.000.000.0055.39
51525672009.02.26 15:14sell0.01audcad0.81090.89390.80492009.02.27 10:080.80490.000.00-0.084.77
51627562009.02.27 09:05sell0.01gbpjpy138.92147.22138.322009.02.27 09:49138.320.000.000.006.15
51612722009.02.27 06:37sell0.01gbpjpy139.58147.88138.982009.02.27 09:05138.980.000.000.006.13
51588532009.02.27 00:27sell0.01eurusd1.27211.31461.26712009.02.27 09:051.26710.000.000.005.00
51571042009.02.26 21:19buy0.01eurusd1.27381.23581.27882009.02.27 06:091.27420.000.000.020.40
51595832009.02.27 01:49buy0.02eurusd1.26921.23571.27422009.02.27 06:091.27420.000.000.0010.00
51548152009.02.26 17:22buy0.01eurusd1.27831.23581.28332009.02.27 06:091.27420.000.000.02-4.10
51525612009.02.26 15:14sell0.01eurusd1.27731.31981.27232009.02.27 00:271.27230.000.00-0.055.00
51537492009.02.26 16:16buy0.01eurusd1.27301.23501.27802009.02.26 17:221.27800.000.000.005.00
51525602009.02.26 15:14buy0.01eurusd1.27751.23501.28252009.02.26 17:221.27800.000.000.000.50
51524942009.02.26 15:08balanceDeposit1 200.00
  0.00 0.00 -3.56 579.56
Closed P/L: 576.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
53462052009.03.10 14:44buy0.01cadjpy76.9176.3177.46 76.640.000.000.01-2.74
53547052009.03.10 19:38sell0.01chfjpy84.9285.5784.32 84.640.000.000.012.84
53399422009.03.10 07:12sell0.01usdjpy98.4399.0897.83 98.580.000.000.01-1.52
53541202009.03.10 19:13buy0.01usdjpy98.8098.2099.35 98.560.000.00-0.02-2.44
53602512009.03.11 07:43buy0.01chfjpy84.5183.9185.06 84.600.000.000.000.91
53602522009.03.11 07:43buy0.01audjpy63.3362.7363.88 63.320.000.000.00-0.10
53602532009.03.11 07:43sell0.01audjpy63.2663.9162.66 63.390.000.000.00-1.32
53602542009.03.11 07:43buy0.01eurjpy124.52123.92125.07 124.700.000.000.001.83
53602552009.03.11 07:43sell0.01eurjpy124.49125.14123.89 124.730.000.000.00-2.44
53602562009.03.11 07:43buy0.01nzdjpy49.3448.7449.89 49.350.000.000.000.10
53602572009.03.11 07:43sell0.01nzdjpy49.2849.9348.68 49.410.000.000.00-1.32
53602582009.03.11 07:43buy0.01gbpjpy134.99134.39135.54 135.240.000.000.002.54
53602592009.03.11 07:43sell0.01gbpjpy134.92135.57134.32 135.310.000.000.00-3.96
53602602009.03.11 07:43sell0.01cadjpy76.5577.2075.95 76.710.000.000.00-1.62
  0.00 0.00 0.01 -9.24
 Floating P/L: -9.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 576.00 Floating P/L: -9.23 Margin: 0.00
Balance: 1 776.00 Equity: 1 766.77 Free Margin: 1 766.77
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 994.64 Gross Loss: 3 418.64 Total Net Profit: 576.00
Profit Factor: 1.17 Expected Payoff: 1.35  
Absolute Drawdown: 251.46 Maximal Drawdown: 1 297.09 (57.76%) Relative Drawdown: 57.76% (1 297.09)
 
Total Trades: 426 Short Positions (won %): 165 (52.12%) Long Positions (won %): 261 (52.87%)
Profit Trades (% of total): 224 (52.58%) Loss trades (% of total): 202 (47.42%)
Largest profit trade: 166.47 loss trade: -261.49
Average profit trade: 17.83 loss trade: -16.92
Maximum consecutive wins ($): 11 (171.23) consecutive losses ($): 12 (-1 077.92)
Maximal consecutive profit (count): 189.55 (3) consecutive loss (count): -1 077.92 (12)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2