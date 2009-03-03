|Account: 55656
|Name: Josef Noll
|Currency: USD
|2009 March 3, 12:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5205503
|2009.03.03 10:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4089
|1.4027
|0.0000
|2009.03.03 12:36
|1.4027
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|5205495
|2009.03.03 10:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4092
|1.4032
|1.4147
|2009.03.03 12:35
|1.4032
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5205270
|2009.03.03 09:47
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.4150
|1.4096
|0.0000
|2009.03.03 10:02
|1.4096
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|5205056
|2009.03.03 09:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4138
|1.4078
|1.4193
|2009.03.03 10:59
|1.4078
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5203689
|2009.03.03 07:16
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1689
|1.1739
|0.0000
|2009.03.03 10:01
|1.1739
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|5203563
|2009.03.03 07:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2648
|1.2588
|1.2703
|2009.03.03 12:44
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5203509
|2009.03.03 07:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2642
|1.2591
|0.0000
|2009.03.03 12:45
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|5203266
|2009.03.03 06:16
|sell
|0.08
|audcad
|0.8234
|0.8299
|0.8174
|2009.03.03 10:13
|0.8299
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.45
|5202672
|2009.03.03 04:43
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4098
|1.4163
|1.4038
|2009.03.03 10:02
|1.4090
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5202567
|2009.03.03 04:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4088
|1.4135
|0.0000
|2009.03.03 09:29
|1.4135
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|5202488
|2009.03.03 04:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1734
|1.1674
|1.1789
|2009.03.03 12:42
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5202473
|2009.03.03 04:30
|sell
|0.04
|audjpy
|62.15
|62.80
|61.55
|2009.03.03 08:03
|62.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.61
|5202469
|2009.03.03 04:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.6389
|0.6437
|0.0000
|2009.03.03 09:36
|0.6437
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|5202468
|2009.03.03 04:30
|sell
|0.01
|audchf
|0.7487
|0.7552
|0.7427
|2009.03.03 09:01
|0.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.54
|5202465
|2009.03.03 04:30
|buy
|0.01
|audchf
|0.7493
|0.7433
|0.7548
|2009.03.03 09:29
|0.7548
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|5202447
|2009.03.03 04:30
|buy
|0.01
|audjpy
|62.13
|61.53
|62.68
|2009.03.03 07:15
|62.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|5202445
|2009.03.03 04:30
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2856
|1.2921
|1.2796
|2009.03.03 10:13
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|5202441
|2009.03.03 04:30
|buy
|0.01
|audcad
|0.8217
|0.8157
|0.8272
|2009.03.03 09:51
|0.8272
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|5202435
|2009.03.03 04:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.6375
|0.6440
|0.6315
|2009.03.03 08:58
|0.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5202158
|2009.03.03 03:35
|sell
|0.04
|audcad
|0.8184
|0.8249
|0.8124
|2009.03.03 06:34
|0.8249
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.20
|5202078
|2009.03.03 03:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2598
|1.2644
|0.0000
|2009.03.03 07:07
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|5201926
|2009.03.03 03:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2592
|1.2657
|1.2532
|2009.03.03 07:14
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5201871
|2009.03.03 02:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4046
|1.4111
|1.3986
|2009.03.03 04:55
|1.4112
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|5201235
|2009.03.03 01:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3996
|1.4061
|1.3936
|2009.03.03 03:29
|1.4062
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|5200499
|2009.03.03 00:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.03
|97.68
|96.43
|2009.03.03 08:00
|97.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|5199911
|2009.03.03 00:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1779
|1.1719
|1.1834
|2009.03.03 04:31
|1.1719
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|5199910
|2009.03.03 00:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2542
|1.2607
|1.2482
|2009.03.03 04:30
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5199886
|2009.03.03 00:03
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2540
|1.2588
|0.0000
|2009.03.03 03:04
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|5197515
|2009.03.02 21:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4054
|1.4000
|0.0000
|2009.03.03 01:39
|1.4000
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.80
|5197244
|2009.03.02 20:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.64
|97.13
|0.00
|2009.03.03 00:01
|97.13
|0.00
|0.00
|0.01
|10.50
|5196364
|2009.03.02 19:59
|sell
|0.02
|audjpy
|61.65
|62.30
|61.05
|2009.03.03 04:31
|62.32
|0.00
|0.00
|-0.18
|-13.76
|5195598
|2009.03.02 18:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1764
|1.1712
|0.0000
|2009.03.03 07:09
|1.1712
|0.00
|0.00
|-0.01
|8.88
|5195039
|2009.03.02 18:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4029
|1.4086
|0.0000
|2009.03.03 04:31
|1.4086
|0.00
|0.00
|0.01
|5.70
|5194424
|2009.03.02 17:53
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.3965
|1.4021
|0.0000
|2009.03.02 18:23
|1.4021
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|5194383
|2009.03.02 17:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.14
|97.79
|96.54
|2009.03.03 00:39
|97.04
|0.00
|0.00
|0.01
|1.03
|5194356
|2009.03.02 17:52
|sell
|0.01
|audjpy
|61.15
|61.80
|60.55
|2009.03.02 20:16
|61.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.67
|5194208
|2009.03.02 17:44
|sell
|0.01
|audusd
|0.6304
|0.6369
|0.6244
|2009.03.03 04:30
|0.6379
|0.00
|0.00
|-0.11
|-7.50
|5194006
|2009.03.02 17:38
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2783
|1.2848
|1.2723
|2009.03.03 04:30
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.03
|-4.91
|5193868
|2009.03.02 17:30
|buy
|0.02
|audjpy
|61.51
|60.91
|62.06
|2009.03.03 04:30
|62.06
|0.00
|0.00
|0.06
|11.29
|5193068
|2009.03.02 16:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4004
|1.4069
|1.3944
|2009.03.02 21:12
|1.4069
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5192892
|2009.03.02 16:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4010
|1.3950
|1.4065
|2009.03.02 18:23
|1.4022
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|5192690
|2009.03.02 16:41
|sell
|0.01
|audchf
|0.7410
|0.7475
|0.7350
|2009.03.03 04:30
|0.7493
|0.00
|0.00
|-0.11
|-7.07
|5192570
|2009.03.02 16:33
|buy
|0.02
|audchf
|0.7428
|0.7368
|0.7483
|2009.03.03 04:30
|0.7483
|0.00
|0.00
|0.07
|9.37
|5191803
|2009.03.02 16:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.75
|97.20
|0.00
|2009.03.02 17:52
|97.20
|0.00
|0.00
|0.00
|11.32
|5191512
|2009.03.02 15:47
|buy
|0.01
|audjpy
|61.97
|61.37
|62.52
|2009.03.02 17:37
|61.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|5191173
|2009.03.02 15:25
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1714
|1.1779
|1.1654
|2009.03.03 00:02
|1.1779
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.52
|5190902
|2009.03.02 15:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4055
|1.3995
|1.4110
|2009.03.02 17:04
|1.3995
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5190766
|2009.03.02 15:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4060
|1.4008
|0.0000
|2009.03.02 16:56
|1.4008
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5190315
|2009.03.02 14:45
|sell
|0.02
|audjpy
|61.81
|62.46
|61.21
|2009.03.02 17:52
|61.21
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|5190297
|2009.03.02 14:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1726
|1.1776
|0.0000
|2009.03.03 00:03
|1.1776
|0.00
|0.00
|-0.01
|8.49
|5189944
|2009.03.02 14:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4134
|1.4064
|0.0000
|2009.03.02 15:07
|1.4064
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5189928
|2009.03.02 14:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2603
|1.2544
|0.0000
|2009.03.03 00:03
|1.2544
|0.00
|0.00
|-0.10
|11.80
|5189658
|2009.03.02 14:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4100
|1.4040
|1.4155
|2009.03.02 15:24
|1.4040
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5189119
|2009.03.02 13:35
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.4040
|1.4088
|0.0000
|2009.03.02 14:04
|1.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|153.60
|5188921
|2009.03.02 13:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2553
|1.2618
|1.2493
|2009.03.02 14:31
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5188840
|2009.03.02 13:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4084
|1.4149
|1.4024
|2009.03.02 15:07
|1.4064
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5188831
|2009.03.02 13:25
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.4085
|1.4025
|1.4140
|2009.03.02 14:09
|1.4097
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|5188716
|2009.03.02 13:20
|sell
|0.01
|audjpy
|61.31
|61.96
|60.71
|2009.03.02 15:47
|61.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|5188715
|2009.03.02 13:20
|buy
|0.02
|audjpy
|61.36
|60.76
|61.91
|2009.03.02 15:47
|61.91
|0.00
|0.00
|0.00
|11.28
|5188010
|2009.03.02 12:51
|buy
|0.01
|audcad
|0.8153
|0.8093
|0.8208
|2009.03.03 04:30
|0.8208
|0.00
|0.00
|0.03
|4.27
|5187991
|2009.03.02 12:50
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4130
|1.4070
|1.4185
|2009.03.02 13:25
|1.4070
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5187289
|2009.03.02 11:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4161
|1.4089
|0.0000
|2009.03.02 13:25
|1.4089
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|5187273
|2009.03.02 11:57
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4175
|1.4115
|1.4230
|2009.03.02 13:24
|1.4115
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5186520
|2009.03.02 11:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2616
|1.2561
|0.0000
|2009.03.02 13:25
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|5184864
|2009.03.02 09:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1771
|1.1711
|1.1826
|2009.03.02 15:23
|1.1711
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|5184831
|2009.03.02 09:46
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1769
|1.1718
|0.0000
|2009.03.02 15:25
|1.1718
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|5184162
|2009.03.02 09:23
|buy
|0.02
|audusd
|0.6330
|0.6270
|0.6385
|2009.03.03 04:30
|0.6385
|0.00
|0.00
|0.07
|11.00
|5183838
|2009.03.02 09:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4220
|1.4160
|1.4275
|2009.03.02 11:57
|1.4160
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5183832
|2009.03.02 09:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4224
|1.4169
|0.0000
|2009.03.02 11:57
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|5183595
|2009.03.02 08:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.25
|97.90
|96.65
|2009.03.02 17:52
|97.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|5183215
|2009.03.02 08:36
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2862
|1.2927
|1.2802
|2009.03.02 17:38
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|5182723
|2009.03.02 08:08
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4286
|1.4232
|0.0000
|2009.03.02 09:14
|1.4232
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|5182666
|2009.03.02 08:07
|sell
|0.02
|audchf
|0.7475
|0.7540
|0.7415
|2009.03.02 16:41
|0.7415
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|5182289
|2009.03.02 07:54
|buy
|0.01
|audchf
|0.7473
|0.7413
|0.7528
|2009.03.02 16:41
|0.7413
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|5182237
|2009.03.02 07:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2616
|1.2565
|0.0000
|2009.03.02 09:25
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|5182201
|2009.03.02 07:53
|buy
|0.01
|audusd
|0.6375
|0.6315
|0.6430
|2009.03.02 13:20
|0.6315
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5182187
|2009.03.02 07:53
|sell
|0.02
|audcad
|0.8134
|0.8199
|0.8074
|2009.03.03 04:30
|0.8214
|0.00
|0.00
|-0.15
|-12.42
|5182144
|2009.03.02 07:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4266
|1.4206
|1.4321
|2009.03.02 09:19
|1.4206
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5182128
|2009.03.02 07:52
|sell
|0.02
|audusd
|0.6360
|0.6308
|0.0000
|2009.03.02 17:44
|0.6308
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|5181006
|2009.03.02 06:13
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.39
|97.84
|0.00
|2009.03.03 09:01
|97.84
|0.00
|0.00
|-0.04
|9.20
|5180917
|2009.03.02 06:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4236
|1.4301
|1.4176
|2009.03.02 09:14
|1.4226
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5180176
|2009.03.02 05:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4184
|1.4249
|1.4124
|2009.03.02 07:26
|1.4249
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5180136
|2009.03.02 05:14
|buy
|0.02
|audusd
|0.6314
|0.6371
|0.0000
|2009.03.02 07:53
|0.6371
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|5180025
|2009.03.02 05:09
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4200
|1.4264
|0.0000
|2009.03.02 07:52
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|50.40
|5178239
|2009.03.02 03:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.84
|97.24
|98.39
|2009.03.02 08:57
|97.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.17
|5178225
|2009.03.02 03:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.78
|97.27
|0.00
|2009.03.02 08:59
|97.27
|0.00
|0.00
|0.00
|10.49
|5178194
|2009.03.02 03:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1719
|1.1784
|1.1659
|2009.03.02 13:19
|1.1784
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.52
|5178193
|2009.03.02 03:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1722
|1.1767
|0.0000
|2009.03.02 09:47
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|5177750
|2009.03.02 02:42
|sell
|0.02
|audjpy
|61.96
|62.61
|61.36
|2009.03.02 13:20
|61.36
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|5177736
|2009.03.02 02:42
|buy
|0.01
|audusd
|0.6359
|0.6299
|0.6414
|2009.03.02 07:53
|0.6370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|5177721
|2009.03.02 02:42
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2820
|1.2885
|1.2760
|2009.03.02 08:36
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|5177691
|2009.03.02 02:41
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2774
|1.2839
|1.2714
|2009.03.02 02:42
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|5177607
|2009.03.02 02:38
|buy
|0.01
|audjpy
|61.85
|61.25
|62.40
|2009.03.02 15:47
|61.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|5176783
|2009.03.02 01:38
|buy
|0.16
|audjpy
|61.24
|60.64
|61.79
|2009.03.02 02:38
|61.79
|0.00
|0.00
|0.00
|90.36
|5176738
|2009.03.02 01:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2566
|1.2631
|1.2506
|2009.03.02 13:27
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5176608
|2009.03.02 01:30
|buy
|0.08
|audusd
|0.6299
|0.6345
|0.0000
|2009.03.02 02:38
|0.6345
|0.00
|0.00
|0.00
|36.80
|5176466
|2009.03.02 01:23
|sell
|0.02
|audnzd
|1.2856
|1.2921
|1.2796
|2009.03.02 02:41
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|5.96
|5176428
|2009.03.02 01:22
|sell
|0.01
|audusd
|0.6310
|0.6375
|0.6250
|2009.03.02 07:53
|0.6375
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5176402
|2009.03.02 01:22
|buy
|0.04
|audchf
|0.7412
|0.7352
|0.7467
|2009.03.02 07:54
|0.7467
|0.00
|0.00
|0.00
|18.79
|5176394
|2009.03.02 01:22
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2813
|1.2753
|1.2868
|2009.03.03 04:32
|1.2868
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.72
|5176392
|2009.03.02 01:22
|sell
|0.01
|audjpy
|61.46
|62.11
|60.86
|2009.03.02 02:57
|62.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.77
|5176388
|2009.03.02 01:22
|buy
|0.04
|audcad
|0.8090
|0.8030
|0.8145
|2009.03.02 12:51
|0.8145
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|5176391
|2009.03.02 01:22
|sell
|0.01
|audcad
|0.8083
|0.8148
|0.8023
|2009.03.02 11:13
|0.8148
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|5176386
|2009.03.02 01:22
|sell
|0.01
|audchf
|0.7424
|0.7489
|0.7364
|2009.03.02 16:41
|0.7415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|5176380
|2009.03.02 01:22
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2855
|1.2795
|1.2910
|2009.03.02 01:22
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|5176242
|2009.03.02 01:12
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2585
|1.2525
|1.2640
|2009.03.03 03:29
|1.2595
|0.00
|0.00
|0.14
|8.00
|5175564
|2009.03.02 00:31
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1725
|1.1651
|0.0000
|2009.03.02 03:02
|1.1722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|5175545
|2009.03.02 00:31
|buy
|0.08
|audjpy
|61.70
|61.10
|62.25
|2009.03.02 02:38
|61.79
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|5175506
|2009.03.02 00:29
|buy
|0.04
|audusd
|0.6344
|0.6284
|0.6399
|2009.03.02 02:42
|0.6354
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5175445
|2009.03.02 00:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4245
|1.4188
|0.0000
|2009.03.02 05:15
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|5175428
|2009.03.02 00:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4246
|1.4186
|1.4301
|2009.03.02 05:14
|1.4186
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5175356
|2009.03.02 00:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.25
|97.90
|96.65
|2009.03.02 03:08
|97.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|5175348
|2009.03.02 00:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.28
|97.79
|0.00
|2009.03.02 03:04
|97.73
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5174974
|2009.03.02 00:03
|buy
|0.04
|audjpy
|62.16
|61.56
|62.71
|2009.03.02 00:43
|61.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.68
|5174585
|2009.03.01 23:45
|buy
|0.02
|audchf
|0.7459
|0.7399
|0.7514
|2009.03.02 01:22
|0.7398
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.39
|5174584
|2009.03.01 23:45
|sell
|0.01
|audjpy
|62.18
|62.83
|61.58
|2009.03.02 01:22
|61.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|5174122
|2009.03.01 23:06
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2803
|1.2868
|1.2743
|2009.03.02 01:23
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|5174082
|2009.03.01 23:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2630
|1.2568
|0.0000
|2009.03.02 01:34
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|5174063
|2009.03.01 23:03
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2631
|1.2571
|1.2686
|2009.03.02 01:29
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.40
|5174039
|2009.03.01 23:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4294
|1.4234
|1.4349
|2009.03.02 00:29
|1.4234
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5174035
|2009.03.01 23:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4298
|1.4248
|0.0000
|2009.03.02 00:26
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5173754
|2009.02.27 22:49
|sell
|0.01
|audusd
|0.6385
|0.6315
|0.0000
|2009.03.02 01:22
|0.6315
|0.00
|0.00
|-0.11
|7.00
|5173657
|2009.02.27 22:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1708
|1.1648
|1.1763
|2009.03.02 03:01
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.58
|5173644
|2009.02.27 22:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.6392
|0.6332
|0.6447
|2009.03.02 00:43
|0.6332
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.00
|5173150
|2009.02.27 21:37
|buy
|0.02
|audjpy
|62.62
|62.02
|63.17
|2009.03.02 00:05
|62.02
|0.00
|0.00
|0.06
|-12.31
|5173148
|2009.02.27 21:36
|buy
|0.02
|audcad
|0.8138
|0.8078
|0.8193
|2009.03.02 01:22
|0.8074
|0.00
|0.00
|0.05
|-10.01
|5172997
|2009.02.27 21:21
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2676
|1.2616
|1.2731
|2009.03.01 23:46
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.03
|-12.00
|5172231
|2009.02.27 19:46
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2780
|1.2720
|1.2835
|2009.03.02 01:22
|1.2835
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.71
|5172092
|2009.02.27 19:36
|buy
|0.01
|audcad
|0.8185
|0.8125
|0.8240
|2009.02.27 22:50
|0.8125
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|5172062
|2009.02.27 19:32
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2813
|1.2753
|1.2868
|2009.02.27 19:46
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|5171734
|2009.02.27 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2721
|1.2661
|1.2776
|2009.02.27 22:25
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5171726
|2009.02.27 19:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4351
|1.4299
|0.0000
|2009.03.01 23:03
|1.4301
|0.00
|0.00
|-0.12
|20.00
|5171628
|2009.02.27 18:56
|sell
|0.04
|audusd
|0.6448
|0.6393
|0.0000
|2009.02.27 22:26
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|5171573
|2009.02.27 18:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4339
|1.4279
|1.4394
|2009.03.01 23:30
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.20
|5171017
|2009.02.27 18:13
|buy
|0.01
|audusd
|0.6438
|0.6378
|0.6493
|2009.03.01 23:44
|0.6378
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.00
|5170968
|2009.02.27 18:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2694
|1.2759
|1.2634
|2009.03.01 23:03
|1.2634
|0.00
|0.00
|-0.10
|12.00
|5170966
|2009.02.27 18:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4300
|1.4365
|1.4240
|2009.02.27 19:01
|1.4365
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5170906
|2009.02.27 18:08
|buy
|0.01
|audjpy
|63.07
|62.47
|63.62
|2009.02.27 21:55
|62.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.14
|5170719
|2009.02.27 18:00
|sell
|0.04
|audcad
|0.8156
|0.8221
|0.8096
|2009.03.02 01:22
|0.8096
|0.00
|0.00
|-0.31
|18.76
|5170700
|2009.02.27 17:59
|buy
|0.01
|audchf
|0.7504
|0.7444
|0.7559
|2009.03.02 00:10
|0.7444
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.12
|5170409
|2009.02.27 17:36
|sell
|0.02
|audchf
|0.7490
|0.7555
|0.7430
|2009.03.02 01:22
|0.7430
|0.00
|0.00
|-0.22
|10.23
|5170194
|2009.02.27 17:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2644
|1.2709
|1.2584
|2009.02.27 18:55
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5170124
|2009.02.27 17:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2661
|1.2718
|0.0000
|2009.02.27 19:00
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|5170034
|2009.02.27 17:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1674
|1.1739
|1.1614
|2009.03.02 00:45
|1.1739
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.07
|5169749
|2009.02.27 17:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1624
|1.1689
|1.1564
|2009.02.27 17:24
|1.1689
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.56
|5169577
|2009.02.27 17:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.7440
|0.7505
|0.7380
|2009.02.27 18:01
|0.7505
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.56
|5169550
|2009.02.27 16:59
|buy
|0.01
|audchf
|0.7443
|0.7383
|0.7498
|2009.02.27 17:59
|0.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|5169547
|2009.02.27 16:59
|buy
|0.02
|audjpy
|62.43
|61.83
|62.98
|2009.02.27 18:08
|62.98
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|5169543
|2009.02.27 16:59
|buy
|0.02
|audusd
|0.6380
|0.6429
|0.0000
|2009.02.27 18:12
|0.6429
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|5169532
|2009.02.27 16:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4250
|1.4315
|1.4190
|2009.02.27 18:11
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5169500
|2009.02.27 16:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4265
|1.4337
|0.0000
|2009.02.27 18:53
|1.4337
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|5169357
|2009.02.27 16:52
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.4320
|1.4248
|0.0000
|2009.02.27 16:59
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|115.20
|5169316
|2009.02.27 16:49
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2760
|1.2825
|1.2700
|2009.03.01 23:06
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.24
|5169299
|2009.02.27 16:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4310
|1.4250
|1.4365
|2009.02.27 16:59
|1.4250
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5169219
|2009.02.27 16:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2708
|1.2648
|1.2763
|2009.02.27 17:24
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5169119
|2009.02.27 16:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2698
|1.2646
|0.0000
|2009.02.27 17:25
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|5169110
|2009.02.27 16:40
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1658
|1.1705
|0.0000
|2009.02.27 22:26
|1.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|15.72
|5169042
|2009.02.27 16:35
|buy
|0.01
|audusd
|0.6423
|0.6363
|0.6478
|2009.02.27 18:13
|0.6435
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|5168973
|2009.02.27 16:32
|sell
|0.02
|audchf
|0.7508
|0.7447
|0.0000
|2009.02.27 17:00
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|5168883
|2009.02.27 16:29
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.4270
|1.4335
|1.4210
|2009.02.27 16:59
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|5168847
|2009.02.27 16:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2662
|1.2707
|0.0000
|2009.02.27 16:45
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|5168814
|2009.02.27 16:26
|buy
|0.01
|audjpy
|62.89
|62.29
|63.44
|2009.02.27 18:08
|62.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|5168813
|2009.02.27 16:26
|sell
|0.04
|audjpy
|62.84
|63.49
|62.24
|2009.03.01 23:45
|62.24
|0.00
|0.00
|-0.36
|24.57
|5168713
|2009.02.27 16:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4243
|1.4308
|0.0000
|2009.02.27 16:48
|1.4306
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|5168413
|2009.02.27 16:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4219
|1.4284
|1.4159
|2009.02.27 16:29
|1.4284
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5168334
|2009.02.27 16:02
|sell
|0.04
|usdjpy
|97.92
|98.57
|97.32
|2009.03.02 00:23
|97.32
|0.00
|0.00
|0.02
|24.66
|5168238
|2009.02.27 15:57
|buy
|0.01
|audcad
|0.8122
|0.8062
|0.8177
|2009.02.27 19:36
|0.8177
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|5168183
|2009.02.27 15:55
|sell
|0.02
|audcad
|0.8106
|0.8171
|0.8046
|2009.02.27 18:58
|0.8171
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.26
|5168170
|2009.02.27 15:53
|sell
|0.02
|audusd
|0.6397
|0.6462
|0.6337
|2009.02.27 22:49
|0.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|5168101
|2009.02.27 15:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.76
|97.16
|98.31
|2009.03.02 01:00
|97.16
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.18
|5168055
|2009.02.27 15:45
|sell
|0.02
|audjpy
|62.32
|62.97
|61.72
|2009.02.27 16:26
|62.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.25
|5168044
|2009.02.27 15:45
|buy
|0.01
|audjpy
|62.29
|61.69
|62.84
|2009.02.27 16:26
|62.84
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|5167846
|2009.02.27 15:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4180
|1.4238
|0.0000
|2009.02.27 16:22
|1.4238
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|5167807
|2009.02.27 15:24
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1688
|1.1627
|0.0000
|2009.02.27 17:08
|1.1627
|0.00
|0.00
|0.00
|5.25
|5167792
|2009.02.27 15:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4168
|1.4233
|1.4108
|2009.02.27 16:22
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5167565
|2009.02.27 15:07
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1703
|1.1643
|1.1758
|2009.02.27 16:43
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.31
|5167273
|2009.02.27 14:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.42
|98.07
|96.82
|2009.02.27 16:26
|98.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.26
|5166842
|2009.02.27 14:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2605
|1.2656
|0.0000
|2009.02.27 16:26
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|5166829
|2009.02.27 14:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|96.91
|97.56
|96.31
|2009.02.27 15:45
|97.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|5166789
|2009.02.27 14:35
|buy
|0.04
|audjpy
|61.66
|61.06
|62.21
|2009.02.27 15:45
|62.21
|0.00
|0.00
|0.00
|22.57
|5166700
|2009.02.27 14:33
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.14
|97.74
|0.00
|2009.02.27 15:47
|97.74
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|5166434
|2009.02.27 14:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4118
|1.4183
|1.4058
|2009.02.27 15:27
|1.4183
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5166379
|2009.02.27 14:20
|sell
|0.01
|audjpy
|61.82
|62.47
|61.22
|2009.02.27 15:46
|62.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|5166371
|2009.02.27 14:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4129
|1.4177
|0.0000
|2009.02.27 15:27
|1.4177
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|5166368
|2009.02.27 14:20
|sell
|0.01
|audusd
|0.6347
|0.6412
|0.6287
|2009.02.27 16:25
|0.6412
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5166198
|2009.02.27 14:13
|sell
|0.01
|audchf
|0.7458
|0.7523
|0.7398
|2009.02.27 17:00
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|5166190
|2009.02.27 14:13
|buy
|0.02
|audusd
|0.6363
|0.6419
|0.0000
|2009.02.27 16:35
|0.6419
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|5165993
|2009.02.27 13:56
|buy
|0.02
|audchf
|0.7484
|0.7424
|0.7539
|2009.02.27 16:59
|0.7424
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.31
|5165978
|2009.02.27 13:56
|buy
|0.02
|audjpy
|62.11
|61.51
|62.66
|2009.02.27 14:36
|61.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.38
|5163682
|2009.02.27 09:52
|sell
|0.01
|audusd
|0.6404
|0.6352
|0.0000
|2009.02.27 14:20
|0.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5163681
|2009.02.27 09:52
|buy
|0.01
|audusd
|0.6408
|0.6348
|0.6463
|2009.02.27 14:20
|0.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5163678
|2009.02.27 09:52
|buy
|0.01
|audjpy
|62.56
|61.96
|63.11
|2009.02.27 13:57
|61.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.17
|5163679
|2009.02.27 09:52
|sell
|0.01
|audjpy
|62.49
|63.14
|61.89
|2009.02.27 14:20
|61.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|5163677
|2009.02.27 09:52
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2718
|1.2783
|1.2658
|2009.02.27 16:49
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|5163676
|2009.02.27 09:52
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2738
|1.2678
|1.2793
|2009.02.27 19:32
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|5163674
|2009.02.27 09:52
|buy
|0.01
|audchf
|0.7529
|0.7469
|0.7584
|2009.02.27 14:05
|0.7469
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|5163675
|2009.02.27 09:52
|sell
|0.01
|audchf
|0.7523
|0.7588
|0.7463
|2009.02.27 14:13
|0.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|5163670
|2009.02.27 09:51
|sell
|0.01
|audcad
|0.8055
|0.8120
|0.7995
|2009.02.27 15:55
|0.8120
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|5163669
|2009.02.27 09:51
|buy
|0.01
|audcad
|0.8062
|0.8002
|0.8117
|2009.02.27 15:57
|0.8117
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|5163666
|2009.02.27 09:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.60
|97.00
|98.15
|2009.02.27 14:35
|96.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|5163667
|2009.02.27 09:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|97.58
|96.95
|0.00
|2009.02.27 14:36
|96.95
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|5163665
|2009.02.27 09:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1745
|1.1692
|0.0000
|2009.02.27 15:24
|1.1692
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|5163664
|2009.02.27 09:51
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1748
|1.1688
|1.1803
|2009.02.27 15:24
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|5163663
|2009.02.27 09:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4171
|1.4121
|0.0000
|2009.02.27 14:21
|1.4121
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5163662
|2009.02.27 09:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4174
|1.4114
|1.4229
|2009.02.27 14:21
|1.4114
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5163661
|2009.02.27 09:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2648
|1.2713
|1.2588
|2009.02.27 16:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5163659
|2009.02.27 09:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2650
|1.2590
|1.2705
|2009.02.27 16:28
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5163571
|2009.02.27 09:47
|balance
|Deposit
|1 200.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|604.18
|Closed P/L:
|602.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5202037
|2009.03.03 03:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|97.53
|98.18
|96.93
|97.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|5202587
|2009.03.03 04:32
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2861
|1.2801
|1.2916
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|5203584
|2009.03.03 07:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1709
|1.1774
|1.1649
|1.1759
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|5203621
|2009.03.03 07:14
|sell
|0.04
|audusd
|0.6425
|0.6490
|0.6365
|0.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5203662
|2009.03.03 07:15
|sell
|0.08
|audjpy
|62.68
|63.33
|62.08
|62.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|5203666
|2009.03.03 07:15
|buy
|0.01
|audjpy
|62.76
|62.16
|63.31
|62.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|5204636
|2009.03.03 08:58
|sell
|0.02
|audchf
|0.7537
|0.7602
|0.7477
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|5204742
|2009.03.03 09:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.86
|97.26
|98.41
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|5205065
|2009.03.03 09:29
|buy
|0.01
|audchf
|0.7553
|0.7493
|0.7608
|0.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|5205130
|2009.03.03 09:36
|buy
|0.01
|audusd
|0.6440
|0.6380
|0.6495
|0.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|5205349
|2009.03.03 09:51
|buy
|0.01
|audcad
|0.8279
|0.8219
|0.8334
|0.8271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|5205612
|2009.03.03 10:12
|sell
|0.16
|audcad
|0.8285
|0.8350
|0.8225
|0.8278
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|5205623
|2009.03.03 10:13
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2897
|1.2962
|1.2837
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|5207060
|2009.03.03 11:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4047
|1.3987
|1.4102
|1.4004
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|5207698
|2009.03.03 12:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2603
|1.2543
|1.2658
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|5207781
|2009.03.03 12:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4024
|1.4089
|1.3964
|1.4007
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5207869
|2009.03.03 12:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1748
|1.1688
|1.1803
|1.1756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|5207918
|2009.03.03 12:44
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4001
|1.3941
|1.4056
|1.4004
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|5207939
|2009.03.03 12:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2589
|1.2654
|1.2529
|1.2587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|5208023
|2009.03.03 12:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1759
|1.1824
|1.1699
|1.1759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.29
|Floating P/L:
|-8.29
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 200.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|602.73
|Floating P/L:
|-8.29
|Margin:
|182.12
|Balance:
|1 802.73
|Equity:
|1 794.44
|Free Margin:
|1 612.32
|Details:
|Gross Profit:
|1 490.12
|Gross Loss:
|887.39
|Total Net Profit:
|602.73
|Profit Factor:
|1.68
|Expected Payoff:
|2.91
|Absolute Drawdown:
|45.85
|Maximal Drawdown:
|99.10 (5.36%)
|Relative Drawdown:
|5.36% (99.10)
|Total Trades:
|207
|Short Positions (won %):
|105 (53.33%)
|Long Positions (won %):
|102 (55.88%)
|Profit Trades (% of total):
|113 (54.59%)
|Loss trades (% of total):
|94 (45.41%)
|Largest
|profit trade:
|153.60
|loss trade:
|-48.00
|Average
|profit trade:
|13.19
|loss trade:
|-9.44
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (91.08)
|consecutive losses ($):
|5 (-65.89)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|184.80 (4)
|consecutive loss (count):
|-65.89 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2