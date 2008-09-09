Strategy Tester Report
pipmaker_v10_b_s-bod
PKasa-Server (Build 220)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2008.09.01 01:00 - 2009.02.13 23:00 (2008.09.01 - 2009.02.16)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersPRICE_SELECT="BUY/SELL ONLY @ SET PRICE"; BuyOrderPrice=0; SellOrderPrice=0; TRADE_DIRECTION="SELECT TRADES LONG OR SHORT"; TradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.02; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=40; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=5; MaximumSellOrders=5; SLTotalinDollar=5000; AlertOn=true; SoundON=true;
Bars in test3786Ticks modelled2542578Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit400.00
Total net profit718.84Gross profit1615.62Gross loss-896.78
Profit factor1.80Expected payoff1.01
Absolute drawdown28.76Maximal drawdown382.45 (32.12%)Relative drawdown32.12% (382.45)
Total trades711Short positions (won %)711 (88.05%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)626 (88.05%)Loss trades (% of total)85 (11.95%)
Largestprofit trade88.46loss trade-97.12
Averageprofit trade2.58loss trade-10.55
Maximumconsecutive wins (profit in money)40 (101.34)consecutive losses (loss in money)4 (-81.93)
Maximalconsecutive profit (count of wins)101.34 (40)consecutive loss (count of losses)-101.87 (2)
Averageconsecutive wins9consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 10:25sell10.02108.190.000.00
22008.09.01 10:36close10.02108.130.000.001.11401.11
32008.09.01 10:36sell20.02108.100.000.00
42008.09.01 10:38close20.02108.040.000.001.11402.22
52008.09.01 10:38sell30.02108.030.000.00
62008.09.01 10:40close30.02107.970.000.001.11403.33
72008.09.01 10:40sell40.02107.960.000.00
82008.09.01 10:41close40.02107.900.000.001.11404.44
92008.09.01 10:41sell50.02107.870.000.00
102008.09.01 10:51close50.02107.800.000.001.30405.74
112008.09.01 10:51sell60.02107.770.000.00
122008.09.01 10:55close60.02107.710.000.001.11406.85
132008.09.01 10:55sell70.02107.700.000.00
142008.09.01 10:56close70.02107.640.000.001.11407.96
152008.09.01 10:56sell80.02107.630.000.00
162008.09.01 19:15sell90.03108.130.000.00
172008.09.02 01:23close90.03107.900.000.006.35414.31
182008.09.02 01:23close80.02107.900.000.00-5.03409.29
192008.09.02 01:24sell100.02107.870.000.00
202008.09.02 01:25close100.02107.810.000.001.11410.40
212008.09.02 01:26sell110.02107.800.000.00
222008.09.03 00:04sell120.03108.560.000.00
232008.09.03 18:47close120.03108.230.000.009.15419.55
242008.09.03 18:47close110.02108.230.000.00-7.98411.57
252008.09.03 18:47sell130.02108.220.000.00
262008.09.03 18:56close130.02108.160.000.001.11412.68
272008.09.03 18:57sell140.02108.130.000.00
282008.09.04 06:17close140.02108.070.000.001.03413.71
292008.09.04 06:17sell150.02108.060.000.00
302008.09.04 06:26close150.02108.000.000.001.11414.82
312008.09.04 06:26sell160.02107.990.000.00
322008.09.04 09:28close160.02107.920.000.001.30416.12
332008.09.04 09:28sell170.02107.890.000.00
342008.09.04 15:42sell180.03108.290.000.00
352008.09.04 16:10close180.03108.100.000.005.27421.39
362008.09.04 16:10close170.02108.100.000.00-3.89417.50
372008.09.04 16:10sell190.02108.090.000.00
382008.09.04 17:33close190.02108.030.000.001.11418.61
392008.09.04 17:33sell200.02108.020.000.00
402008.09.04 17:49close200.02107.960.000.001.11419.72
412008.09.04 17:49sell210.02107.950.000.00
422008.09.04 17:51close210.02107.890.000.001.11420.83
432008.09.04 17:51sell220.02107.880.000.00
442008.09.04 18:18close220.02107.820.000.001.11421.94
452008.09.04 18:18sell230.02107.810.000.00
462008.09.04 18:18close230.02107.750.000.001.11423.05
472008.09.04 18:18sell240.02107.740.000.00
482008.09.04 18:21close240.02107.680.000.001.11424.16
492008.09.04 18:21sell250.02107.650.000.00
502008.09.04 18:32close250.02107.580.000.001.30425.46
512008.09.04 18:32sell260.02107.550.000.00
522008.09.04 19:56close260.02107.490.000.001.12426.58
532008.09.04 19:56sell270.02107.480.000.00
542008.09.04 19:57close270.02107.420.000.001.12427.70
552008.09.04 19:57sell280.02107.410.000.00
562008.09.04 20:12close280.02107.320.000.001.68429.38
572008.09.04 20:12sell290.02107.310.000.00
582008.09.04 20:19close290.02107.230.000.001.49430.87
592008.09.04 20:19sell300.02107.220.000.00
602008.09.04 21:10close300.02107.150.000.001.31432.18
612008.09.04 21:10sell310.02107.140.000.00
622008.09.04 21:11close310.02107.080.000.001.12433.30
632008.09.04 21:11sell320.02107.050.000.00
642008.09.04 21:54close320.02106.980.000.001.31434.61
652008.09.04 21:54sell330.02106.970.000.00
662008.09.05 00:19close330.02106.910.000.001.09435.71
672008.09.05 00:30sell340.02106.410.000.00
682008.09.05 00:30close340.02106.350.000.001.13436.84
692008.09.05 00:30sell350.02106.340.000.00
702008.09.05 00:30close350.02106.280.000.001.13437.97
712008.09.05 00:30sell360.02106.270.000.00
722008.09.05 01:02close360.02106.200.000.001.32439.29
732008.09.05 01:02sell370.02106.190.000.00
742008.09.05 01:04close370.02106.130.000.001.13440.42
752008.09.05 01:04sell380.02106.120.000.00
762008.09.05 01:05close380.02106.050.000.001.32441.74
772008.09.05 01:05sell390.02106.020.000.00
782008.09.05 01:06close390.02105.960.000.001.13442.87
792008.09.05 01:06sell400.02105.920.000.00
802008.09.05 01:06close400.02105.860.000.001.13444.00
812008.09.05 01:07sell410.02105.820.000.00
822008.09.05 01:07close410.02105.750.000.001.32445.32
832008.09.05 01:07sell420.02105.740.000.00
842008.09.05 01:13sell430.03106.140.000.00
852008.09.05 01:21close430.03105.940.000.005.66450.98
862008.09.05 01:21close420.02105.940.000.00-3.78447.20
872008.09.05 01:21sell440.02105.930.000.00
882008.09.05 02:21sell450.03106.690.000.00
892008.09.05 11:12close450.03106.360.000.009.31456.51
902008.09.05 11:12close440.02106.360.000.00-8.09448.42
912008.09.05 11:12sell460.02106.350.000.00
922008.09.05 11:12close460.02106.280.000.001.32449.74
932008.09.05 11:12sell470.02106.270.000.00
942008.09.05 11:15close470.02106.210.000.001.13450.87
952008.09.05 11:15sell480.02106.200.000.00
962008.09.05 15:30close480.02106.130.000.001.32452.19
972008.09.05 15:53sell490.02106.030.000.00
982008.09.08 04:15sell500.03108.330.000.00
992008.09.08 14:18sell510.04108.730.000.00
1002008.09.08 18:00close510.04107.980.000.0027.78479.97
1012008.09.08 18:00close500.03107.980.000.009.72489.69
1022008.09.08 18:00close490.02107.980.000.00-36.15453.54
1032008.09.08 18:00sell520.02107.970.000.00
1042008.09.08 18:00close520.02107.900.000.001.30454.84
1052008.09.08 18:01sell530.02107.850.000.00
1062008.09.08 19:13close530.02107.790.000.001.11455.95
1072008.09.08 19:13sell540.02107.780.000.00
1082008.09.09 01:50sell550.03108.180.000.00
1092008.09.09 02:11close550.03107.930.000.006.95462.90
1102008.09.09 02:11close540.02107.930.000.00-2.81460.09
1112008.09.09 02:11sell560.02107.940.000.00
1122008.09.09 03:24close560.02107.870.000.001.30461.39
1132008.09.09 03:24sell570.02107.860.000.00
1142008.09.09 03:27close570.02107.800.000.001.11462.50
1152008.09.09 03:28sell580.02107.790.000.00
1162008.09.09 03:55close580.02107.730.000.001.11463.61
1172008.09.09 03:55sell590.02107.720.000.00
1182008.09.09 03:58close590.02107.660.000.001.11464.72
1192008.09.09 03:58sell600.02107.650.000.00
1202008.09.09 04:04close600.02107.580.000.001.30466.02
1212008.09.09 04:04sell610.02107.540.000.00
1222008.09.09 04:04close610.02107.480.000.001.12467.14
1232008.09.09 04:04sell620.02107.450.000.00
1242008.09.09 05:49close620.02107.390.000.001.12468.26
1252008.09.09 05:49sell630.02107.380.000.00
1262008.09.09 08:03close630.02107.310.000.001.30469.56
1272008.09.09 08:03sell640.02107.300.000.00
1282008.09.09 15:50sell650.03107.890.000.00
1292008.09.09 17:49close650.03107.610.000.007.81477.37
1302008.09.09 17:49close640.02107.610.000.00-5.76471.61
1312008.09.09 17:49sell660.02107.580.000.00
1322008.09.09 17:51close660.02107.520.000.001.12472.73
1332008.09.09 17:51sell670.02107.510.000.00
1342008.09.09 17:57close670.02107.440.000.001.30474.03
1352008.09.09 17:57sell680.02107.430.000.00
1362008.09.09 18:01close680.02107.370.000.001.12475.15
1372008.09.09 18:01sell690.02107.360.000.00
1382008.09.09 18:12close690.02107.300.000.001.12476.27
1392008.09.09 18:12sell700.02107.290.000.00
1402008.09.09 18:16close700.02107.230.000.001.12477.39
1412008.09.09 18:16sell710.02107.200.000.00
1422008.09.09 18:16close710.02107.130.000.001.31478.70
1432008.09.09 18:16sell720.02107.120.000.00
1442008.09.09 21:08close720.02107.040.000.001.49480.19
1452008.09.09 21:09sell730.02106.960.000.00
1462008.09.09 21:11close730.02106.900.000.001.12481.31
1472008.09.09 21:11sell740.02106.890.000.00
1482008.09.09 23:35close740.02106.830.000.001.12482.43
1492008.09.09 23:35sell750.02106.800.000.00
1502008.09.09 23:37close750.02106.740.000.001.12483.55
1512008.09.09 23:37sell760.02106.710.000.00
1522008.09.10 15:08close760.02106.650.000.001.10484.66
1532008.09.11 00:15sell770.02107.650.000.00
1542008.09.11 00:34close770.02107.590.000.001.12485.78
1552008.09.11 02:19sell780.02107.590.000.00
1562008.09.11 02:20close780.02107.530.000.001.12486.90
1572008.09.11 02:21sell790.02107.530.000.00
1582008.09.11 02:28close790.02107.470.000.001.12488.02
1592008.09.11 02:28sell800.02107.460.000.00
1602008.09.11 02:33close800.02107.390.000.001.30489.32
1612008.09.11 02:33sell810.02107.380.000.00
1622008.09.11 03:39close810.02107.320.000.001.12490.44
1632008.09.11 03:39sell820.02107.310.000.00
1642008.09.11 10:00close820.02107.250.000.001.12491.56
1652008.09.11 10:00sell830.02107.240.000.00
1662008.09.11 10:11close830.02107.180.000.001.12492.68
1672008.09.11 10:11sell840.02107.150.000.00
1682008.09.11 10:12close840.02107.090.000.001.12493.80
1692008.09.11 10:12sell850.02107.080.000.00
1702008.09.11 11:36close850.02107.020.000.001.12494.92
1712008.09.11 11:36sell860.02106.990.000.00
1722008.09.11 12:11close860.02106.920.000.001.31496.23
1732008.09.11 12:12sell870.02106.890.000.00
1742008.09.11 12:15close870.02106.830.000.001.12497.35
1752008.09.11 12:15sell880.02106.820.000.00
1762008.09.11 12:27close880.02106.750.000.001.31498.66
1772008.09.11 12:27sell890.02106.760.000.00
1782008.09.11 14:36close890.02106.700.000.001.12499.78
1792008.09.11 14:36sell900.02106.690.000.00
1802008.09.11 14:47close900.02106.630.000.001.13500.91
1812008.09.11 14:47sell910.02106.600.000.00
1822008.09.11 14:47close910.02106.540.000.001.13502.04
1832008.09.11 14:47sell920.02106.510.000.00
1842008.09.11 15:30close920.02106.450.000.001.13503.17
1852008.09.11 15:30sell930.02106.420.000.00
1862008.09.11 15:56close930.02106.360.000.001.13504.30
1872008.09.11 15:56sell940.02106.320.000.00
1882008.09.11 15:56close940.02106.260.000.001.13505.43
1892008.09.11 15:56sell950.02106.250.000.00
1902008.09.11 16:43close950.02106.190.000.001.13506.56
1912008.09.11 16:43sell960.02106.160.000.00
1922008.09.11 16:45close960.02106.080.000.001.51508.07
1932008.09.11 16:45sell970.02106.070.000.00
1942008.09.11 20:17sell980.03106.470.000.00
1952008.09.12 01:16sell990.04106.940.000.00
1962008.09.15 01:00close990.04105.970.000.0036.56544.63
1972008.09.15 01:00close980.03105.970.000.0014.07558.70
1982008.09.15 01:00close970.02105.970.000.001.84560.54
1992008.09.15 05:48sell1000.02105.750.000.00
2002008.09.15 05:49close1000.02105.680.000.001.32561.86
2012008.09.15 05:49sell1010.02105.650.000.00
2022008.09.15 06:01close1010.02105.580.000.001.33563.19
2032008.09.15 06:01sell1020.02105.550.000.00
2042008.09.15 06:11close1020.02105.480.000.001.33564.52
2052008.09.15 06:11sell1030.02105.470.000.00
2062008.09.15 06:14close1030.02105.410.000.001.14565.66
2072008.09.15 06:14sell1040.02105.400.000.00
2082008.09.15 06:18close1040.02105.330.000.001.33566.99
2092008.09.15 06:18sell1050.02105.320.000.00
2102008.09.15 10:03sell1060.03105.720.000.00
2112008.09.15 10:37close1060.03105.510.000.005.97572.96
2122008.09.15 10:37close1050.02105.510.000.00-3.60569.36
2132008.09.15 10:37sell1070.02105.480.000.00
2142008.09.15 10:37close1070.02105.420.000.001.14570.50
2152008.09.15 10:37sell1080.02105.410.000.00
2162008.09.15 10:41close1080.02105.350.000.001.14571.64
2172008.09.15 10:41sell1090.02105.320.000.00
2182008.09.15 10:49close1090.02105.260.000.001.14572.78
2192008.09.15 10:49sell1100.02105.230.000.00
2202008.09.15 10:50close1100.02105.170.000.001.14573.92
2212008.09.15 10:50sell1110.02105.140.000.00
2222008.09.15 11:04close1110.02105.080.000.001.14575.06
2232008.09.15 11:04sell1120.02105.070.000.00
2242008.09.15 11:06close1120.02105.000.000.001.33576.39
2252008.09.15 11:06sell1130.02104.990.000.00
2262008.09.15 11:12close1130.02104.930.000.001.14577.53
2272008.09.15 11:12sell1140.02104.920.000.00
2282008.09.15 11:13close1140.02104.860.000.001.14578.67
2292008.09.15 11:13sell1150.02104.850.000.00
2302008.09.15 11:35close1150.02104.790.000.001.15579.82
2312008.09.15 11:35sell1160.02104.750.000.00
2322008.09.15 11:36close1160.02104.690.000.001.15580.97
2332008.09.15 11:36sell1170.02104.680.000.00
2342008.09.15 11:37close1170.02104.610.000.001.34582.31
2352008.09.15 11:37sell1180.02104.600.000.00
2362008.09.15 11:38close1180.02104.540.000.001.15583.46
2372008.09.15 11:38sell1190.02104.530.000.00
2382008.09.15 12:16sell1200.03104.930.000.00
2392008.09.15 18:45sell1210.04105.700.000.00
2402008.09.15 22:51close1210.04105.170.000.0020.16603.62
2412008.09.15 22:51close1200.03105.170.000.00-6.85596.77
2422008.09.15 22:51close1190.02105.170.000.00-12.17584.60
2432008.09.15 22:51sell1220.02105.140.000.00
2442008.09.15 22:53close1220.02105.070.000.001.33585.93
2452008.09.15 22:53sell1230.02105.060.000.00
2462008.09.15 22:55close1230.02105.000.000.001.14587.07
2472008.09.15 22:55sell1240.02104.990.000.00
2482008.09.15 22:57close1240.02104.930.000.001.14588.21
2492008.09.15 22:57sell1250.02104.920.000.00
2502008.09.15 22:58close1250.02104.860.000.001.14589.35
2512008.09.15 22:58sell1260.02104.850.000.00
2522008.09.15 23:07close1260.02104.790.000.001.15590.50
2532008.09.15 23:07sell1270.02104.780.000.00
2542008.09.15 23:08close1270.02104.710.000.001.34591.84
2552008.09.15 23:08sell1280.02104.680.000.00
2562008.09.16 00:03close1280.02104.620.000.001.12592.96
2572008.09.16 00:05sell1290.02104.550.000.00
2582008.09.16 00:58close1290.02104.490.000.001.15594.11
2592008.09.16 00:58sell1300.02104.440.000.00
2602008.09.16 00:58close1300.02104.380.000.001.15595.26
2612008.09.16 00:58sell1310.02104.370.000.00
2622008.09.16 00:58close1310.02104.290.000.001.53596.79
2632008.09.16 00:58sell1320.02104.280.000.00
2642008.09.16 01:14close1320.02104.220.000.001.15597.94
2652008.09.16 01:14sell1330.02104.210.000.00
2662008.09.16 03:36close1330.02104.150.000.001.15599.09
2672008.09.16 03:36sell1340.02104.140.000.00
2682008.09.16 03:44close1340.02104.080.000.001.15600.24
2692008.09.16 03:44sell1350.02104.070.000.00
2702008.09.16 09:52close1350.02104.010.000.001.15601.39
2712008.09.16 09:52sell1360.02103.980.000.00
2722008.09.16 09:52close1360.02103.920.000.001.15602.54
2732008.09.16 09:52sell1370.02103.890.000.00
2742008.09.16 09:55close1370.02103.830.000.001.16603.70
2752008.09.16 09:55sell1380.02103.820.000.00
2762008.09.16 10:14close1380.02103.750.000.001.35605.05
2772008.09.16 10:14sell1390.02103.740.000.00
2782008.09.16 10:27close1390.02103.680.000.001.16606.21
2792008.09.16 10:27sell1400.02103.670.000.00
2802008.09.16 15:11sell1410.03104.080.000.00
2812008.09.16 15:13close1410.03103.880.000.005.78611.99
2822008.09.16 15:13close1400.02103.880.000.00-4.04607.95
2832008.09.16 15:14sell1420.02103.870.000.00
2842008.09.16 15:15close1420.02103.810.000.001.16609.11
2852008.09.16 15:15sell1430.02103.800.000.00
2862008.09.16 15:18close1430.02103.740.000.001.16610.27
2872008.09.16 15:19sell1440.02103.710.000.00
2882008.09.16 15:58close1440.02103.650.000.001.16611.43
2892008.09.16 15:58sell1450.02103.640.000.00
2902008.09.16 15:58close1450.02103.580.000.001.16612.59
2912008.09.16 15:58sell1460.02103.570.000.00
2922008.09.17 00:45sell1470.03105.310.000.00
2932008.09.17 18:05close1470.03104.590.000.0020.65633.24
2942008.09.17 18:05close1460.02104.590.000.00-19.53613.72
2952008.09.17 18:05sell1480.02104.580.000.00
2962008.09.17 18:08close1480.02104.520.000.001.15614.87
2972008.09.17 18:08sell1490.02104.490.000.00
2982008.09.17 18:08close1490.02104.430.000.001.15616.02
2992008.09.17 18:08sell1500.02104.390.000.00
3002008.09.17 18:13sell1510.03104.800.000.00
3012008.09.17 18:29close1510.03104.610.000.005.45621.47
3022008.09.17 18:29close1500.02104.610.000.00-4.21617.26
3032008.09.17 18:29sell1520.02104.580.000.00
3042008.09.17 18:30close1520.02104.520.000.001.15618.41
3052008.09.17 18:30sell1530.02104.490.000.00
3062008.09.17 23:02sell1540.03104.890.000.00
3072008.09.17 23:20close1540.03104.700.000.005.44623.85
3082008.09.17 23:20close1530.02104.700.000.00-4.01619.84
3092008.09.17 23:20sell1550.02104.670.000.00
3102008.09.17 23:20close1550.02104.610.000.001.15620.99
3112008.09.17 23:20sell1560.02104.570.000.00
3122008.09.17 23:49close1560.02104.510.000.001.15622.14
3132008.09.17 23:49sell1570.02104.500.000.00
3142008.09.18 00:10close1570.02104.430.000.001.26623.40
3152008.09.18 00:10sell1580.02104.390.000.00
3162008.09.18 00:10close1580.02104.320.000.001.34624.74
3172008.09.18 00:10sell1590.02104.280.000.00
3182008.09.18 02:30close1590.02104.220.000.001.15625.89
3192008.09.18 02:30sell1600.02104.210.000.00
3202008.09.18 13:42sell1610.03104.630.000.00
3212008.09.18 13:47close1610.03104.430.000.005.75631.64
3222008.09.18 13:47close1600.02104.430.000.00-4.21627.43
3232008.09.18 13:47sell1620.02104.420.000.00
3242008.09.18 19:47close1620.02104.360.000.001.15628.58
3252008.09.18 19:47sell1630.02104.350.000.00
3262008.09.18 19:48close1630.02104.290.000.001.15629.73
3272008.09.18 19:48sell1640.02104.280.000.00
3282008.09.18 19:52close1640.02104.220.000.001.15630.88
3292008.09.18 19:52sell1650.02104.190.000.00
3302008.09.18 19:58close1650.02104.120.000.001.34632.22
3312008.09.18 19:58sell1660.02104.090.000.00
3322008.09.18 19:59close1660.02104.030.000.001.15633.37
3332008.09.18 20:00sell1670.02103.990.000.00
3342008.09.18 20:26sell1680.03104.400.000.00
3352008.09.22 02:00sell1690.04106.830.000.00
3362008.09.22 22:01close1690.04105.370.000.0055.42688.79
3372008.09.22 22:01close1680.03105.370.000.00-27.70661.09
3382008.09.22 22:01close1670.02105.370.000.00-26.24634.85
3392008.09.22 22:01sell1700.02105.360.000.00
3402008.09.22 22:26close1700.02105.300.000.001.14635.99
3412008.09.22 22:26sell1710.02105.290.000.00
3422008.09.22 22:37close1710.02105.220.000.001.33637.32
3432008.09.22 22:37sell1720.02105.210.000.00
3442008.09.25 02:03sell1730.03106.050.000.00
3452008.09.25 09:08close1730.03105.690.000.0010.22647.54
3462008.09.25 09:08close1720.02105.690.000.00-9.21638.33
3472008.09.25 09:08sell1740.02105.680.000.00
3482008.09.25 09:43close1740.02105.620.000.001.14639.47
3492008.09.25 09:43sell1750.02105.580.000.00
3502008.09.25 10:07close1750.02105.520.000.001.14640.61
3512008.09.25 10:07sell1760.02105.510.000.00
3522008.09.25 14:46sell1770.03105.920.000.00
3532008.09.25 15:33close1770.03105.720.000.005.68646.29
3542008.09.25 15:33close1760.02105.720.000.00-3.97642.32
3552008.09.25 15:33sell1780.02105.710.000.00
3562008.09.25 15:41close1780.02105.650.000.001.14643.46
3572008.09.25 15:41sell1790.02105.640.000.00
3582008.09.26 00:15sell1800.03106.440.000.00
3592008.09.26 02:57close1800.03106.090.000.009.90653.36
3602008.09.26 02:57close1790.02106.090.000.00-8.51644.85
3612008.09.26 02:57sell1810.02106.080.000.00
3622008.09.26 03:35close1810.02106.020.000.001.13645.98
3632008.09.26 03:35sell1820.02106.010.000.00
3642008.09.26 03:36close1820.02105.950.000.001.13647.11
3652008.09.26 03:36sell1830.02105.940.000.00
3662008.09.26 03:36close1830.02105.870.000.001.32648.43
3672008.09.26 03:37sell1840.02105.860.000.00
3682008.09.26 06:46close1840.02105.800.000.001.13649.56
3692008.09.26 06:46sell1850.02105.790.000.00
3702008.09.26 07:16close1850.02105.730.000.001.13650.69
3712008.09.26 07:16sell1860.02105.720.000.00
3722008.09.26 07:46close1860.02105.660.000.001.14651.83
3732008.09.26 07:46sell1870.02105.630.000.00
3742008.09.26 10:32close1870.02105.570.000.001.14652.97
3752008.09.26 10:32sell1880.02105.560.000.00
3762008.09.26 10:40close1880.02105.500.000.001.14654.11
3772008.09.26 10:40sell1890.02105.490.000.00
3782008.09.26 10:43close1890.02105.430.000.001.14655.25
3792008.09.26 10:43sell1900.02105.420.000.00
3802008.09.26 10:58close1900.02105.360.000.001.14656.39
3812008.09.26 10:58sell1910.02105.330.000.00
3822008.09.26 11:14close1910.02105.270.000.001.14657.53
3832008.09.26 11:14sell1920.02105.260.000.00
3842008.09.26 14:56close1920.02105.200.000.001.14658.67
3852008.09.26 14:56sell1930.02105.190.000.00
3862008.09.26 15:28close1930.02105.130.000.001.14659.81
3872008.09.26 15:28sell1940.02105.120.000.00
3882008.09.26 15:36close1940.02105.060.000.001.14660.95
3892008.09.26 15:36sell1950.02105.030.000.00
3902008.09.26 21:15sell1960.03106.060.000.00
3912008.09.29 16:10close1960.03105.610.000.0012.74673.69
3922008.09.29 16:10close1950.02105.610.000.00-11.01662.69
3932008.09.29 16:10sell1970.02105.580.000.00
3942008.09.29 16:25close1970.02105.520.000.001.14663.83
3952008.09.29 16:25sell1980.02105.510.000.00
3962008.09.29 16:35close1980.02105.450.000.001.14664.97
3972008.09.29 16:35sell1990.02105.440.000.00
3982008.09.29 16:42close1990.02105.380.000.001.14666.11
3992008.09.29 16:42sell2000.02105.350.000.00
4002008.09.29 17:05close2000.02105.290.000.001.14667.25
4012008.09.29 17:05sell2010.02105.250.000.00
4022008.09.29 17:11close2010.02105.190.000.001.14668.39
4032008.09.29 17:11sell2020.02105.160.000.00
4042008.09.29 17:15close2020.02105.100.000.001.14669.53
4052008.09.29 17:15sell2030.02105.090.000.00
4062008.09.29 17:16close2030.02105.030.000.001.14670.67
4072008.09.29 17:16sell2040.02105.020.000.00
4082008.09.29 17:18close2040.02104.960.000.001.14671.81
4092008.09.29 17:18sell2050.02104.930.000.00
4102008.09.29 17:18close2050.02104.870.000.001.14672.95
4112008.09.29 17:18sell2060.02104.840.000.00
4122008.09.29 17:20close2060.02104.770.000.001.34674.29
4132008.09.29 17:20sell2070.02104.760.000.00
4142008.09.29 17:21close2070.02104.690.000.001.34675.63
4152008.09.29 17:21sell2080.02104.680.000.00
4162008.09.29 17:21close2080.02104.610.000.001.34676.97
4172008.09.29 17:21sell2090.02104.600.000.00
4182008.09.29 19:01sell2100.03105.010.000.00
4192008.09.29 20:42close2100.03104.820.000.005.44682.41
4202008.09.29 20:42close2090.02104.820.000.00-4.20678.21
4212008.09.29 20:45sell2110.02104.590.000.00
4222008.09.29 20:46close2110.02104.490.000.001.91680.12
4232008.09.29 20:46sell2120.02104.480.000.00
4242008.09.29 20:46close2120.02104.420.000.001.15681.27
4252008.09.29 20:46sell2130.02104.380.000.00
4262008.09.29 20:46close2130.02104.300.000.001.53682.80
4272008.09.29 20:46sell2140.02104.260.000.00
4282008.09.29 20:57sell2150.03104.680.000.00
4292008.09.29 21:09close2150.03104.490.000.005.46688.26
4302008.09.29 21:09close2140.02104.490.000.00-4.40683.86
4312008.09.29 21:09sell2160.02104.480.000.00
4322008.09.29 21:09close2160.02104.410.000.001.34685.20
4332008.09.29 21:09sell2170.02104.400.000.00
4342008.09.29 21:09close2170.02104.320.000.001.53686.73
4352008.09.29 21:09sell2180.02104.280.000.00
4362008.09.29 21:16close2180.02104.220.000.001.15687.88
4372008.09.29 21:16sell2190.02104.210.000.00
4382008.09.29 22:16close2190.02104.150.000.001.15689.03
4392008.09.29 22:16sell2200.02104.120.000.00
4402008.09.29 22:26close2200.02104.060.000.001.15690.18
4412008.09.29 22:26sell2210.02104.050.000.00
4422008.09.30 00:59close2210.02103.990.000.001.12691.30
4432008.09.30 00:59sell2220.02103.960.000.00
4442008.09.30 01:21close2220.02103.900.000.001.15692.45
4452008.09.30 01:21sell2230.02103.890.000.00
4462008.09.30 01:24close2230.02103.830.000.001.16693.61
4472008.09.30 01:24sell2240.02103.820.000.00
4482008.09.30 01:31close2240.02103.760.000.001.16694.77
4492008.09.30 01:31sell2250.02103.720.000.00
4502008.09.30 01:32close2250.02103.650.000.001.35696.12
4512008.09.30 01:32sell2260.02103.620.000.00
4522008.09.30 03:55close2260.02103.560.000.001.16697.28
4532008.09.30 04:00sell2270.02103.880.000.00
4542008.09.30 04:08close2270.02103.810.000.001.35698.63
4552008.09.30 04:09sell2280.02103.780.000.00
4562008.09.30 04:16close2280.02103.720.000.001.16699.79
4572008.09.30 04:17sell2290.02103.690.000.00
4582008.09.30 06:18sell2300.03104.090.000.00
4592008.10.01 00:20sell2310.04106.040.000.00
4602008.10.03 15:24close2310.04104.840.000.0045.57745.37
4612008.10.03 15:24close2300.03104.840.000.00-21.65723.71
4622008.10.03 15:24close2290.02104.840.000.00-22.07701.64
4632008.10.03 15:25sell2320.02104.810.000.00
4642008.10.03 15:28close2320.02104.750.000.001.15702.79
4652008.10.03 15:28sell2330.02104.720.000.00
4662008.10.03 15:30close2330.02104.640.000.001.53704.32
4672008.10.03 15:30sell2340.02104.600.000.00
4682008.10.03 15:30close2340.02104.540.000.001.15705.47
4692008.10.03 15:30sell2350.02104.530.000.00
4702008.10.03 21:30sell2360.03105.300.000.00
4712008.10.06 01:00close2360.03104.910.000.0011.11716.58
4722008.10.06 01:00close2350.02104.910.000.00-7.27709.32
4732008.10.06 02:26sell2370.02104.670.000.00
4742008.10.06 02:31close2370.02104.600.000.001.34710.66
4752008.10.06 02:31sell2380.02104.590.000.00
4762008.10.06 02:49close2380.02104.530.000.001.15711.81
4772008.10.06 02:49sell2390.02104.520.000.00
4782008.10.06 02:50close2390.02104.460.000.001.15712.96
4792008.10.06 02:50sell2400.02104.430.000.00
4802008.10.06 03:17close2400.02104.370.000.001.15714.11
4812008.10.06 03:17sell2410.02104.360.000.00
4822008.10.06 03:21close2410.02104.300.000.001.15715.26
4832008.10.06 03:21sell2420.02104.290.000.00
4842008.10.06 06:02close2420.02104.230.000.001.15716.41
4852008.10.06 06:02sell2430.02104.220.000.00
4862008.10.06 06:05close2430.02104.160.000.001.15717.56
4872008.10.06 06:05sell2440.02104.150.000.00
4882008.10.06 06:11close2440.02104.090.000.001.15718.71
4892008.10.06 06:11sell2450.02104.080.000.00
4902008.10.06 06:16close2450.02104.020.000.001.15719.86
4912008.10.06 06:16sell2460.02104.010.000.00
4922008.10.06 06:25close2460.02103.950.000.001.15721.01
4932008.10.06 06:25sell2470.02103.920.000.00
4942008.10.06 06:39close2470.02103.860.000.001.16722.17
4952008.10.06 06:39sell2480.02103.830.000.00
4962008.10.06 06:52close2480.02103.760.000.001.35723.52
4972008.10.06 06:53sell2490.02103.710.000.00
4982008.10.06 07:13close2490.02103.650.000.001.16724.68
4992008.10.06 07:13sell2500.02103.650.000.00
5002008.10.06 07:13close2500.02103.590.000.001.16725.84
5012008.10.06 07:13sell2510.02103.580.000.00
5022008.10.06 07:14close2510.02103.520.000.001.16727.00
5032008.10.06 07:14sell2520.02103.490.000.00
5042008.10.06 07:14close2520.02103.430.000.001.16728.16
5052008.10.06 07:14sell2530.02103.400.000.00
5062008.10.06 07:16close2530.02103.340.000.001.16729.32
5072008.10.06 07:16sell2540.02103.310.000.00
5082008.10.06 07:16close2540.02103.250.000.001.16730.48
5092008.10.06 07:17sell2550.02103.220.000.00
5102008.10.06 07:17close2550.02103.160.000.001.16731.64
5112008.10.06 07:17sell2560.02103.130.000.00
5122008.10.06 07:17close2560.02103.060.000.001.36733.00
5132008.10.06 07:17sell2570.02103.030.000.00
5142008.10.06 07:39close2570.02102.970.000.001.17734.17
5152008.10.06 07:39sell2580.02102.940.000.00
5162008.10.06 07:43close2580.02102.880.000.001.17735.34
5172008.10.06 07:43sell2590.02102.870.000.00
5182008.10.06 08:52sell2600.03103.300.000.00
5192008.10.06 13:32close2600.03103.100.000.005.82741.16
5202008.10.06 13:32close2590.02103.100.000.00-4.46736.70
5212008.10.06 13:32sell2610.02103.090.000.00
5222008.10.06 13:36close2610.02103.020.000.001.36738.06
5232008.10.06 13:36sell2620.02102.990.000.00
5242008.10.06 16:20close2620.02102.930.000.001.17739.23
5252008.10.06 16:20sell2630.02102.900.000.00
5262008.10.06 16:30close2630.02102.840.000.001.17740.40
5272008.10.06 16:30sell2640.02102.810.000.00
5282008.10.06 16:31close2640.02102.750.000.001.17741.57
5292008.10.06 16:31sell2650.02102.720.000.00
5302008.10.06 16:57close2650.02102.640.000.001.56743.13
5312008.10.06 16:57sell2660.02102.610.000.00
5322008.10.06 17:04close2660.02102.550.000.001.17744.30
5332008.10.06 17:04sell2670.02102.540.000.00
5342008.10.06 17:04close2670.02102.480.000.001.17745.47
5352008.10.06 17:04sell2680.02102.440.000.00
5362008.10.06 17:10close2680.02102.370.000.001.37746.84
5372008.10.06 17:10sell2690.02102.340.000.00
5382008.10.06 17:11close2690.02102.280.000.001.17748.01
5392008.10.06 17:11sell2700.02102.250.000.00
5402008.10.06 17:12close2700.02102.190.000.001.17749.18
5412008.10.06 17:12sell2710.02102.160.000.00
5422008.10.06 17:13close2710.02102.100.000.001.18750.36
5432008.10.06 17:13sell2720.02102.090.000.00
5442008.10.06 17:14close2720.02102.030.000.001.18751.54
5452008.10.06 17:14sell2730.02102.020.000.00
5462008.10.06 17:15close2730.02101.960.000.001.18752.72
5472008.10.06 17:15sell2740.02101.950.000.00
5482008.10.06 17:16close2740.02101.890.000.001.18753.90
5492008.10.06 17:16sell2750.02101.860.000.00
5502008.10.06 17:16close2750.02101.800.000.001.18755.08
5512008.10.06 17:16sell2760.02101.790.000.00
5522008.10.06 17:16close2760.02101.730.000.001.18756.26
5532008.10.06 17:16sell2770.02101.700.000.00
5542008.10.06 17:16close2770.02101.640.000.001.18757.44
5552008.10.06 17:16sell2780.02101.610.000.00
5562008.10.06 17:17close2780.02101.550.000.001.18758.62
5572008.10.06 17:17sell2790.02101.540.000.00
5582008.10.06 17:17close2790.02101.470.000.001.38760.00
5592008.10.06 17:17sell2800.02101.440.000.00
5602008.10.06 17:17close2800.02101.370.000.001.38761.38
5612008.10.06 17:17sell2810.02101.330.000.00
5622008.10.06 17:18close2810.02101.270.000.001.18762.56
5632008.10.06 17:18sell2820.02101.260.000.00
5642008.10.06 17:18close2820.02101.200.000.001.19763.75
5652008.10.06 17:18sell2830.02101.170.000.00
5662008.10.06 17:19close2830.02101.100.000.001.38765.13
5672008.10.06 17:19sell2840.02101.050.000.00
5682008.10.06 17:19close2840.02100.990.000.001.19766.32
5692008.10.06 17:19sell2850.02100.930.000.00
5702008.10.06 17:19close2850.02100.840.000.001.79768.11
5712008.10.06 17:19sell2860.02100.830.000.00
5722008.10.06 17:19close2860.02100.760.000.001.39769.50
5732008.10.06 17:19sell2870.02100.710.000.00
5742008.10.06 17:19close2870.02100.620.000.001.79771.29
5752008.10.06 17:19sell2880.02100.570.000.00
5762008.10.06 17:19close2880.02100.500.000.001.39772.68
5772008.10.06 17:19sell2890.02100.440.000.00
5782008.10.06 17:19close2890.02100.380.000.001.20773.88
5792008.10.06 17:19sell2900.02100.310.000.00
5802008.10.06 17:19close2900.02100.250.000.001.20775.08
5812008.10.06 17:19sell2910.02100.250.000.00
5822008.10.06 17:23sell2920.03100.650.000.00
5832008.10.06 17:23sell2930.04101.060.000.00
5842008.10.06 17:24sell2940.05101.480.000.00
5852008.10.06 17:26close2940.05100.990.000.0024.26799.34
5862008.10.06 17:26close2930.04100.990.000.002.77802.11
5872008.10.06 17:26close2920.03100.990.000.00-10.10792.01
5882008.10.06 17:26close2910.02100.990.000.00-14.65777.36
5892008.10.06 17:26sell2950.02100.960.000.00
5902008.10.06 17:26close2950.02100.890.000.001.39778.75
5912008.10.06 17:26sell2960.02100.860.000.00
5922008.10.06 17:26close2960.02100.800.000.001.19779.94
5932008.10.06 17:26sell2970.02100.770.000.00
5942008.10.06 17:26close2970.02100.710.000.001.19781.13
5952008.10.06 17:26sell2980.02100.670.000.00
5962008.10.06 17:26close2980.02100.610.000.001.19782.32
5972008.10.06 17:26sell2990.02100.570.000.00
5982008.10.06 17:28close2990.02100.510.000.001.19783.51
5992008.10.06 17:28sell3000.02100.480.000.00
6002008.10.06 17:31sell3010.03100.890.000.00
6012008.10.06 17:33close3010.03100.700.000.005.66789.17
6022008.10.06 17:33close3000.02100.700.000.00-4.37784.80
6032008.10.06 17:34sell3020.02100.590.000.00
6042008.10.06 17:34close3020.02100.530.000.001.19785.99
6052008.10.06 17:34sell3030.02100.500.000.00
6062008.10.06 17:38close3030.02100.440.000.001.19787.18
6072008.10.06 17:38sell3040.02100.400.000.00
6082008.10.06 18:00sell3050.03101.160.000.00
6092008.10.06 19:17close3050.03100.830.000.009.82797.00
6102008.10.06 19:17close3040.02100.830.000.00-8.53788.47
6112008.10.06 19:17sell3060.02100.820.000.00
6122008.10.06 19:42close3060.02100.760.000.001.19789.66
6132008.10.06 19:42sell3070.02100.750.000.00
6142008.10.06 20:46close3070.02100.690.000.001.19790.85
6152008.10.06 20:46sell3080.02100.680.000.00
6162008.10.06 20:48close3080.02100.620.000.001.19792.04
6172008.10.06 20:48sell3090.02100.610.000.00
6182008.10.06 20:49close3090.02100.550.000.001.19793.23
6192008.10.06 20:49sell3100.02100.540.000.00
6202008.10.06 20:49close3100.02100.490.000.001.00794.23
6212008.10.06 20:49sell3110.02100.450.000.00
6222008.10.06 20:49close3110.02100.390.000.001.20795.43
6232008.10.06 20:49sell3120.02100.350.000.00
6242008.10.07 01:16sell3130.03101.350.000.00
6252008.10.07 11:30sell3140.04101.750.000.00
6262008.10.07 22:47close3140.04101.290.000.0018.17813.60
6272008.10.07 22:47close3130.03101.290.000.001.78815.38
6282008.10.07 22:47close3120.02101.290.000.00-18.59796.79
6292008.10.07 22:47sell3150.02101.280.000.00
6302008.10.07 22:49close3150.02101.220.000.001.19797.98
6312008.10.07 22:49sell3160.02101.180.000.00
6322008.10.07 22:50close3160.02101.120.000.001.19799.17
6332008.10.07 22:50sell3170.02101.110.000.00
6342008.10.08 00:57sell3180.03101.530.000.00
6352008.10.08 02:08close3180.03101.330.000.005.92805.09
6362008.10.08 02:08close3170.02101.330.000.00-4.37800.73
6372008.10.08 02:15sell3190.02101.360.000.00
6382008.10.08 02:54close3190.02101.300.000.001.18801.91
6392008.10.08 02:54sell3200.02101.290.000.00
6402008.10.08 02:55close3200.02101.230.000.001.19803.10
6412008.10.08 02:55sell3210.02101.220.000.00
6422008.10.08 02:55close3210.02101.160.000.001.19804.29
6432008.10.08 02:55sell3220.02101.120.000.00
6442008.10.08 07:45close3220.02101.060.000.001.19805.48
6452008.10.08 07:45sell3230.02101.050.000.00
6462008.10.08 07:46close3230.02100.980.000.001.39806.87
6472008.10.08 07:46sell3240.02100.970.000.00
6482008.10.08 07:47close3240.02100.900.000.001.39808.26
6492008.10.08 07:47sell3250.02100.870.000.00
6502008.10.08 07:48close3250.02100.810.000.001.19809.45
6512008.10.08 07:48sell3260.02100.780.000.00
6522008.10.08 07:54close3260.02100.720.000.001.19810.64
6532008.10.08 07:54sell3270.02100.680.000.00
6542008.10.08 08:01close3270.02100.620.000.001.19811.83
6552008.10.08 08:01sell3280.02100.580.000.00
6562008.10.08 08:08close3280.02100.520.000.001.19813.02
6572008.10.08 08:08sell3290.02100.520.000.00
6582008.10.08 08:09close3290.02100.470.000.001.00814.02
6592008.10.08 08:09sell3300.02100.460.000.00
6602008.10.08 08:09close3300.02100.410.000.001.00815.02
6612008.10.08 08:09sell3310.02100.380.000.00
6622008.10.08 08:23close3310.02100.330.000.001.00816.02
6632008.10.08 08:23sell3320.02100.300.000.00
6642008.10.08 08:24close3320.02100.230.000.001.40817.42
6652008.10.08 08:24sell3330.02100.220.000.00
6662008.10.08 08:24close3330.02100.160.000.001.20818.62
6672008.10.08 08:24sell3340.02100.150.000.00
6682008.10.08 08:24close3340.02100.090.000.001.20819.82
6692008.10.08 08:24sell3350.02100.030.000.00
6702008.10.08 08:25close3350.0299.980.000.001.00820.82
6712008.10.08 08:25sell3360.0299.950.000.00
6722008.10.08 08:27close3360.0299.900.000.001.00821.82
6732008.10.08 08:27sell3370.0299.890.000.00
6742008.10.08 08:33close3370.0299.840.000.001.00822.82
6752008.10.08 08:33sell3380.0299.810.000.00
6762008.10.08 08:35close3380.0299.760.000.001.00823.82
6772008.10.08 08:35sell3390.0299.730.000.00
6782008.10.08 08:37close3390.0299.680.000.001.00824.82
6792008.10.08 08:37sell3400.0299.670.000.00
6802008.10.08 09:25sell3410.03100.250.000.00
6812008.10.08 09:57close3410.0399.990.000.007.80832.62
6822008.10.08 09:57close3400.0299.990.000.00-6.40826.22
6832008.10.08 09:57sell3420.0299.960.000.00
6842008.10.08 10:02close3420.0299.910.000.001.00827.22
6852008.10.08 10:02sell3430.0299.900.000.00
6862008.10.08 11:20sell3440.03100.310.000.00
6872008.10.08 11:53close3440.03100.110.000.005.99833.21
6882008.10.08 11:53close3430.02100.110.000.00-4.20829.01
6892008.10.08 12:00sell3450.02100.020.000.00
6902008.10.08 12:02close3450.0299.970.000.001.00830.01
6912008.10.08 12:02sell3460.0299.960.000.00
6922008.10.08 12:04close3460.0299.910.000.001.00831.01
6932008.10.08 12:04sell3470.0299.880.000.00
6942008.10.08 12:05close3470.0299.830.000.001.00832.01
6952008.10.08 12:05sell3480.0299.800.000.00
6962008.10.08 12:06close3480.0299.740.000.001.20833.21
6972008.10.08 12:06sell3490.0299.730.000.00
6982008.10.08 12:06close3490.0299.670.000.001.20834.41
6992008.10.08 12:06sell3500.0299.630.000.00
7002008.10.08 12:06close3500.0299.580.000.001.00835.41
7012008.10.08 12:06sell3510.0299.540.000.00
7022008.10.08 12:07close3510.0299.490.000.001.01836.42
7032008.10.08 12:07sell3520.0299.460.000.00
7042008.10.08 12:07close3520.0299.410.000.001.01837.43
7052008.10.08 12:07sell3530.0299.380.000.00
7062008.10.08 12:11sell3540.0399.780.000.00
7072008.10.08 12:13close3540.0399.600.000.005.42842.85
7082008.10.08 12:13close3530.0299.600.000.00-4.42838.43
7092008.10.08 12:13sell3550.0299.570.000.00
7102008.10.08 12:13close3550.0299.520.000.001.00839.43
7112008.10.08 12:13sell3560.0299.510.000.00
7122008.10.08 12:16close3560.0299.460.000.001.01840.44
7132008.10.08 12:16sell3570.0299.450.000.00
7142008.10.08 12:16close3570.0299.400.000.001.01841.45
7152008.10.08 12:16sell3580.0299.370.000.00
7162008.10.08 12:22close3580.0299.320.000.001.01842.46
7172008.10.08 12:22sell3590.0299.280.000.00
7182008.10.08 12:27close3590.0299.230.000.001.01843.47
7192008.10.08 12:27sell3600.0299.200.000.00
7202008.10.08 12:28close3600.0299.150.000.001.01844.48
7212008.10.08 12:28sell3610.0299.140.000.00
7222008.10.08 12:33close3610.0299.090.000.001.01845.49
7232008.10.08 12:33sell3620.0299.080.000.00
7242008.10.08 12:33close3620.0299.030.000.001.01846.50
7252008.10.08 12:33sell3630.0298.970.000.00
7262008.10.08 12:35close3630.0298.920.000.001.01847.51
7272008.10.08 12:35sell3640.0298.910.000.00
7282008.10.08 12:37close3640.0298.850.000.001.21848.72
7292008.10.08 12:37sell3650.0298.810.000.00
7302008.10.08 12:39close3650.0298.760.000.001.01849.73
7312008.10.08 12:39sell3660.0298.750.000.00
7322008.10.08 12:39close3660.0298.700.000.001.01850.74
7332008.10.08 12:39sell3670.0298.670.000.00
7342008.10.08 12:40close3670.0298.620.000.001.01851.75
7352008.10.08 12:40sell3680.0298.610.000.00
7362008.10.08 12:41sell3690.0399.010.000.00
7372008.10.08 12:42close3690.0398.810.000.006.07857.82
7382008.10.08 12:42close3680.0298.810.000.00-4.05853.77
7392008.10.08 12:43sell3700.0298.730.000.00
7402008.10.08 14:01sell3710.03100.140.000.00
7412008.10.08 15:46close3710.0399.550.000.0017.78871.55
7422008.10.08 15:46close3700.0299.550.000.00-16.47855.08
7432008.10.08 15:46sell3720.0299.520.000.00
7442008.10.08 15:47close3720.0299.470.000.001.01856.09
7452008.10.08 15:47sell3730.0299.430.000.00
7462008.10.08 15:47close3730.0299.380.000.001.01857.10
7472008.10.08 15:47sell3740.0299.370.000.00
7482008.10.08 15:51sell3750.0399.780.000.00
7492008.10.08 16:01close3750.0399.590.000.005.72862.82
7502008.10.08 16:01close3740.0299.590.000.00-4.42858.40
7512008.10.08 16:01sell3760.0299.560.000.00
7522008.10.08 16:02close3760.0299.510.000.001.00859.40
7532008.10.08 16:03sell3770.0299.480.000.00
7542008.10.08 17:37sell3780.03100.030.000.00
7552008.10.08 17:54close3780.0399.790.000.007.22866.62
7562008.10.08 17:54close3770.0299.790.000.00-6.21860.41
7572008.10.08 17:54sell3790.0299.760.000.00
7582008.10.08 18:43close3790.0299.710.000.001.00861.41
7592008.10.08 18:43sell3800.0299.670.000.00
7602008.10.08 19:08close3800.0299.620.000.001.00862.41
7612008.10.08 19:08sell3810.0299.590.000.00
7622008.10.08 19:09close3810.0299.540.000.001.00863.41
7632008.10.08 19:09sell3820.0299.510.000.00
7642008.10.08 19:09close3820.0299.460.000.001.01864.42
7652008.10.08 19:09sell3830.0299.430.000.00
7662008.10.08 19:10close3830.0299.380.000.001.01865.43
7672008.10.08 19:10sell3840.0299.350.000.00
7682008.10.08 23:00sell3850.0399.830.000.00
7692008.10.08 23:35close3850.0399.610.000.006.63872.06
7702008.10.08 23:35close3840.0299.610.000.00-5.22866.84
7712008.10.08 23:36sell3860.0299.580.000.00
7722008.10.08 23:38close3860.0299.520.000.001.21868.05
7732008.10.08 23:38sell3870.0299.510.000.00
7742008.10.08 23:39close3870.0299.460.000.001.01869.06
7752008.10.08 23:39sell3880.0299.450.000.00
7762008.10.08 23:42close3880.0299.400.000.001.01870.07
7772008.10.08 23:42sell3890.0299.350.000.00
7782008.10.08 23:58close3890.0299.280.000.001.41871.48
7792008.10.08 23:58sell3900.0299.270.000.00
7802008.10.08 23:58close3900.0299.220.000.001.01872.49
7812008.10.08 23:58sell3910.0299.180.000.00
7822008.10.09 00:00close3910.0299.120.000.001.13873.62
7832008.10.09 00:01sell3920.0298.970.000.00
7842008.10.09 00:01close3920.0298.920.000.001.01874.63
7852008.10.09 00:01sell3930.0298.910.000.00
7862008.10.10 00:02sell3940.0399.730.000.00
7872008.10.10 02:19close3940.0399.380.000.0010.57885.20
7882008.10.10 02:19close3930.0299.380.000.00-9.49875.71
7892008.10.10 02:19sell3950.0299.350.000.00
7902008.10.10 02:22close3950.0299.300.000.001.01876.72
7912008.10.10 02:22sell3960.0299.270.000.00
7922008.10.10 02:23close3960.0299.220.000.001.01877.73
7932008.10.10 02:23sell3970.0299.210.000.00
7942008.10.10 02:30close3970.0299.160.000.001.01878.74
7952008.10.10 02:30sell3980.0299.150.000.00
7962008.10.10 02:44close3980.0299.100.000.001.01879.75
7972008.10.10 02:44sell3990.0299.090.000.00
7982008.10.10 02:45close3990.0299.040.000.001.01880.76
7992008.10.10 02:45sell4000.0299.030.000.00
8002008.10.10 02:45close4000.0298.980.000.001.01881.77
8012008.10.10 02:45sell4010.0298.950.000.00
8022008.10.10 02:45close4010.0298.900.000.001.01882.78
8032008.10.10 02:45sell4020.0298.860.000.00
8042008.10.10 02:51close4020.0298.810.000.001.01883.79
8052008.10.10 02:51sell4030.0298.800.000.00
8062008.10.10 02:51close4030.0298.750.000.001.01884.80
8072008.10.10 02:51sell4040.0298.720.000.00
8082008.10.10 02:52close4040.0298.660.000.001.22886.02
8092008.10.10 02:52sell4050.0298.650.000.00
8102008.10.10 02:52close4050.0298.600.000.001.01887.03
8112008.10.10 02:52sell4060.0298.590.000.00
8122008.10.10 02:52close4060.0298.530.000.001.22888.25
8132008.10.10 02:52sell4070.0298.520.000.00
8142008.10.10 02:54sell4080.0398.920.000.00
8152008.10.10 02:55close4080.0398.740.000.005.47893.72
8162008.10.10 02:55close4070.0298.740.000.00-4.46889.26
8172008.10.10 02:55sell4090.0298.700.000.00
8182008.10.10 03:10close4090.0298.650.000.001.01890.27
8192008.10.10 03:10sell4100.0298.620.000.00
8202008.10.10 03:10close4100.0298.560.000.001.22891.49
8212008.10.10 03:10sell4110.0298.530.000.00
8222008.10.10 03:11close4110.0298.480.000.001.02892.51
8232008.10.10 03:11sell4120.0298.440.000.00
8242008.10.10 03:12close4120.0298.360.000.001.63894.14
8252008.10.10 03:12sell4130.0298.310.000.00
8262008.10.10 03:13close4130.0298.260.000.001.02895.16
8272008.10.10 03:13sell4140.0298.220.000.00
8282008.10.10 03:14close4140.0298.170.000.001.02896.18
8292008.10.10 03:14sell4150.0298.130.000.00
8302008.10.10 03:14close4150.0298.080.000.001.02897.20
8312008.10.10 03:14sell4160.0298.050.000.00
8322008.10.10 03:14close4160.0298.000.000.001.02898.22
8332008.10.10 03:14sell4170.0297.960.000.00
8342008.10.10 03:17sell4180.0398.360.000.00
8352008.10.10 03:32close4180.0398.180.000.005.50903.72
8362008.10.10 03:32close4170.0298.180.000.00-4.48899.24
8372008.10.10 03:32sell4190.0298.130.000.00
8382008.10.10 03:38sell4200.0398.530.000.00
8392008.10.10 04:03sell4210.0498.930.000.00
8402008.10.10 07:01close4210.0498.600.000.0013.39912.63
8412008.10.10 07:01close4200.0398.600.000.00-2.13910.50
8422008.10.10 07:01close4190.0298.600.000.00-9.53900.97
8432008.10.10 07:01sell4220.0298.550.000.00
8442008.10.10 07:43sell4230.0398.960.000.00
8452008.10.10 09:14close4230.0398.760.000.006.08907.05
8462008.10.10 09:14close4220.0298.760.000.00-4.25902.80
8472008.10.10 09:15sell4240.0298.730.000.00
8482008.10.10 09:17close4240.0298.680.000.001.01903.81
8492008.10.10 09:17sell4250.0298.670.000.00
8502008.10.10 09:18close4250.0298.620.000.001.01904.82
8512008.10.10 09:18sell4260.0298.610.000.00
8522008.10.10 10:23close4260.0298.560.000.001.01905.83
8532008.10.10 10:23sell4270.0298.550.000.00
8542008.10.10 11:30sell4280.0398.970.000.00
8552008.10.10 12:40close4280.0398.780.000.005.77911.60
8562008.10.10 12:40close4270.0298.780.000.00-4.66906.94
8572008.10.10 12:45sell4290.0298.830.000.00
8582008.10.10 15:59close4290.0298.780.000.001.01907.95
8592008.10.10 16:00sell4300.0298.770.000.00
8602008.10.10 16:13close4300.0298.720.000.001.01908.96
8612008.10.10 16:13sell4310.0298.690.000.00
8622008.10.10 19:00sell4320.0399.430.000.00
8632008.10.13 02:43sell4330.04100.630.000.00
8642008.10.13 05:37close4330.0499.780.000.0034.07943.03
8652008.10.13 05:37close4320.0399.780.000.00-10.56932.47
8662008.10.13 05:37close4310.0299.780.000.00-21.88910.60
8672008.10.13 05:37sell4340.0299.770.000.00
8682008.10.13 05:42close4340.0299.720.000.001.00911.60
8692008.10.13 05:42sell4350.0299.690.000.00
8702008.10.13 05:49close4350.0299.640.000.001.00912.60
8712008.10.13 05:49sell4360.0299.630.000.00
8722008.10.13 05:50close4360.0299.580.000.001.00913.60
8732008.10.13 05:50sell4370.0299.570.000.00
8742008.10.13 06:55sell4380.03100.010.000.00
8752008.10.13 07:24close4380.0399.810.000.006.01919.61
8762008.10.13 07:24close4370.0299.810.000.00-4.81914.80
8772008.10.13 07:25sell4390.0299.780.000.00
8782008.10.13 11:45sell4400.03100.470.000.00
8792008.10.13 15:08close4400.03100.170.000.008.98923.78
8802008.10.13 15:08close4390.02100.170.000.00-7.79915.99
8812008.10.13 15:08sell4410.02100.140.000.00
8822008.10.13 15:08close4410.02100.090.000.001.00916.99
8832008.10.13 15:08sell4420.02100.060.000.00
8842008.10.13 15:08close4420.02100.010.000.001.00917.99
8852008.10.13 15:08sell4430.02100.000.000.00
8862008.10.13 16:13sell4440.03100.400.000.00
8872008.10.14 20:55sell4450.04101.750.000.00
8882008.10.15 15:30close4450.04100.890.000.0034.05952.04
8892008.10.15 15:30close4440.03100.890.000.00-14.65937.39
8902008.10.15 15:30close4430.02100.890.000.00-17.69919.70
8912008.10.15 15:30sell4460.02100.880.000.00
8922008.10.15 16:51sell4470.03101.280.000.00
8932008.10.15 20:32close4470.03101.080.000.005.94925.64
8942008.10.15 20:32close4460.02101.080.000.00-3.96921.68
8952008.10.15 20:32sell4480.02101.050.000.00
8962008.10.15 20:36close4480.02100.990.000.001.19922.87
8972008.10.15 20:36sell4490.02100.960.000.00
8982008.10.15 20:49close4490.02100.900.000.001.19924.06
8992008.10.15 20:49sell4500.02100.860.000.00
9002008.10.15 20:50close4500.02100.790.000.001.39925.45
9012008.10.15 20:51sell4510.02100.780.000.00
9022008.10.15 20:54close4510.02100.720.000.001.19926.64
9032008.10.15 20:54sell4520.02100.710.000.00
9042008.10.15 20:58close4520.02100.650.000.001.19927.83
9052008.10.15 20:58sell4530.02100.640.000.00
9062008.10.15 21:00close4530.02100.580.000.001.19929.02
9072008.10.15 21:00sell4540.02100.570.000.00
9082008.10.15 21:04close4540.02100.510.000.001.19930.21
9092008.10.15 21:04sell4550.02100.500.000.00
9102008.10.15 21:16close4550.02100.440.000.001.19931.40
9112008.10.15 21:16sell4560.02100.430.000.00
9122008.10.15 21:54sell4570.03100.840.000.00
9132008.10.15 22:30close4570.03100.640.000.005.96937.36
9142008.10.15 22:30close4560.02100.640.000.00-4.17933.19
9152008.10.15 22:30sell4580.02100.630.000.00
9162008.10.15 22:50close4580.02100.570.000.001.19934.38
9172008.10.15 22:50sell4590.02100.560.000.00
9182008.10.15 22:52close4590.02100.490.000.001.39935.77
9192008.10.15 22:52sell4600.02100.460.000.00
9202008.10.15 22:56close4600.02100.410.000.001.00936.77
9212008.10.15 22:56sell4610.02100.380.000.00
9222008.10.15 22:58close4610.02100.330.000.001.00937.77
9232008.10.15 22:58sell4620.02100.320.000.00
9242008.10.15 23:00close4620.02100.270.000.001.00938.77
9252008.10.15 23:00sell4630.02100.260.000.00
9262008.10.15 23:03close4630.02100.210.000.001.00939.77
9272008.10.15 23:03sell4640.02100.210.000.00
9282008.10.15 23:03close4640.02100.130.000.001.60941.37
9292008.10.15 23:04sell4650.02100.130.000.00
9302008.10.15 23:09close4650.02100.080.000.001.00942.37
9312008.10.15 23:09sell4660.02100.070.000.00
9322008.10.15 23:11close4660.02100.020.000.001.00943.37
9332008.10.15 23:11sell4670.02100.010.000.00
9342008.10.15 23:22close4670.0299.960.000.001.00944.37
9352008.10.15 23:23sell4680.0299.950.000.00
9362008.10.15 23:24close4680.0299.890.000.001.20945.57
9372008.10.15 23:24sell4690.0299.880.000.00
9382008.10.16 00:09close4690.0299.820.000.001.12946.69
9392008.10.16 00:09sell4700.0299.780.000.00
9402008.10.16 00:24close4700.0299.730.000.001.00947.69
9412008.10.16 00:24sell4710.0299.720.000.00
9422008.10.16 00:28close4710.0299.670.000.001.00948.69
9432008.10.16 00:28sell4720.0299.660.000.00
9442008.10.16 00:29close4720.0299.610.000.001.00949.69
9452008.10.16 00:29sell4730.0299.570.000.00
9462008.10.16 01:31close4730.0299.510.000.001.21950.90
9472008.10.16 01:31sell4740.0299.500.000.00
9482008.10.16 01:31close4740.0299.450.000.001.01951.91
9492008.10.16 01:31sell4750.0299.440.000.00
9502008.10.16 02:12close4750.0299.390.000.001.01952.92
9512008.10.16 02:12sell4760.0299.340.000.00
9522008.10.16 02:58close4760.0299.290.000.001.01953.93
9532008.10.16 02:58sell4770.0299.280.000.00
9542008.10.17 01:30sell4780.03101.420.000.00
9552008.10.21 05:18sell4790.04101.840.000.00
9562008.10.21 10:29close4790.04101.100.000.0029.28983.21
9572008.10.21 10:29close4780.03101.100.000.009.42992.63
9582008.10.21 10:29close4770.02101.100.000.00-36.08956.55
9592008.10.21 10:29sell4800.02101.070.000.00
9602008.10.21 10:49close4800.02101.000.000.001.39957.94
9612008.10.21 10:49sell4810.02100.970.000.00
9622008.10.21 14:30close4810.02100.910.000.001.19959.13
9632008.10.21 14:30sell4820.02100.900.000.00
9642008.10.21 14:37close4820.02100.840.000.001.19960.32
9652008.10.21 14:37sell4830.02100.830.000.00
9662008.10.21 15:56close4830.02100.770.000.001.19961.51
9672008.10.21 15:56sell4840.02100.760.000.00
9682008.10.21 18:36close4840.02100.700.000.001.19962.70
9692008.10.21 18:36sell4850.02100.690.000.00
9702008.10.21 18:46close4850.02100.630.000.001.19963.89
9712008.10.21 18:46sell4860.02100.620.000.00
9722008.10.21 18:50close4860.02100.560.000.001.19965.08
9732008.10.21 18:50sell4870.02100.550.000.00
9742008.10.21 18:51close4870.02100.500.000.001.00966.08
9752008.10.21 18:51sell4880.02100.490.000.00
9762008.10.21 18:52close4880.02100.440.000.001.00967.08
9772008.10.21 18:52sell4890.02100.430.000.00
9782008.10.21 18:58close4890.02100.380.000.001.00968.08
9792008.10.21 18:58sell4900.02100.350.000.00
9802008.10.21 19:10close4900.02100.300.000.001.00969.08
9812008.10.21 19:11sell4910.02100.290.000.00
9822008.10.21 20:57close4910.02100.240.000.001.00970.08
9832008.10.21 20:58sell4920.02100.200.000.00
9842008.10.21 22:49close4920.02100.150.000.001.00971.08
9852008.10.21 22:49sell4930.02100.140.000.00
9862008.10.22 00:05close4930.02100.080.000.001.17972.26
9872008.10.22 07:00sell4940.0299.950.000.00
9882008.10.22 07:16close4940.0299.890.000.001.20973.46
9892008.10.22 07:16sell4950.0299.860.000.00
9902008.10.22 07:26close4950.0299.780.000.001.60975.06
9912008.10.22 07:26sell4960.0299.770.000.00
9922008.10.22 07:28close4960.0299.720.000.001.00976.06
9932008.10.22 07:28sell4970.0299.710.000.00
9942008.10.22 07:28close4970.0299.660.000.001.00977.06
9952008.10.22 07:29sell4980.0299.630.000.00
9962008.10.22 07:35close4980.0299.570.000.001.21978.27
9972008.10.22 07:35sell4990.0299.540.000.00
9982008.10.22 08:45close4990.0299.490.000.001.01979.28
9992008.10.22 08:45sell5000.0299.480.000.00
10002008.10.22 10:28close5000.0299.430.000.001.01980.29
10012008.10.22 10:28sell5010.0299.400.000.00
10022008.10.22 10:28close5010.0299.350.000.001.01981.30
10032008.10.22 10:28sell5020.0299.340.000.00
10042008.10.22 10:31close5020.0299.290.000.001.01982.31
10052008.10.22 10:31sell5030.0299.260.000.00
10062008.10.22 10:32close5030.0299.210.000.001.01983.32
10072008.10.22 10:32sell5040.0299.170.000.00
10082008.10.22 10:33close5040.0299.110.000.001.21984.53
10092008.10.22 10:33sell5050.0299.100.000.00
10102008.10.22 10:33close5050.0299.040.000.001.21985.74
10112008.10.22 10:33sell5060.0299.030.000.00
10122008.10.22 10:33close5060.0298.960.000.001.41987.15
10132008.10.22 10:33sell5070.0298.920.000.00
10142008.10.22 11:04sell5080.0399.330.000.00
10152008.10.22 11:12close5080.0399.140.000.005.75992.90
10162008.10.22 11:12close5070.0299.140.000.00-4.44988.46
10172008.10.22 11:12sell5090.0299.110.000.00
10182008.10.22 12:19close5090.0299.060.000.001.01989.47
10192008.10.22 12:19sell5100.0299.050.000.00
10202008.10.22 12:28close5100.0298.990.000.001.21990.68
10212008.10.22 12:28sell5110.0298.980.000.00
10222008.10.22 12:31close5110.0298.930.000.001.01991.69
10232008.10.22 12:31sell5120.0298.900.000.00
10242008.10.22 12:39close5120.0298.850.000.001.01992.70
10252008.10.22 12:39sell5130.0298.840.000.00
10262008.10.22 12:41close5130.0298.790.000.001.01993.71
10272008.10.22 12:41sell5140.0298.780.000.00
10282008.10.22 12:57close5140.0298.730.000.001.01994.72
10292008.10.22 12:57sell5150.0298.720.000.00
10302008.10.22 13:01close5150.0298.670.000.001.01995.73
10312008.10.22 13:01sell5160.0298.660.000.00
10322008.10.22 13:29close5160.0298.610.000.001.01996.74
10332008.10.22 13:29sell5170.0298.580.000.00
10342008.10.22 14:11close5170.0298.530.000.001.01997.75
10352008.10.22 14:11sell5180.0298.530.000.00
10362008.10.22 14:12close5180.0298.480.000.001.02998.77
10372008.10.22 14:12sell5190.0298.470.000.00
10382008.10.22 14:15close5190.0298.420.000.001.02999.79
10392008.10.22 14:15sell5200.0298.410.000.00
10402008.10.22 14:17close5200.0298.360.000.001.021000.81
10412008.10.22 14:17sell5210.0298.330.000.00
10422008.10.22 14:55sell5220.0398.730.000.00
10432008.10.22 18:37close5220.0398.550.000.005.481006.29
10442008.10.22 18:37close5210.0298.550.000.00-4.461001.83
10452008.10.22 18:38sell5230.0298.540.000.00
10462008.10.22 19:13close5230.0298.490.000.001.021002.85
10472008.10.22 19:13sell5240.0298.480.000.00
10482008.10.22 20:07close5240.0298.430.000.001.021003.87
10492008.10.22 20:08sell5250.0298.420.000.00
10502008.10.22 20:27close5250.0298.370.000.001.021004.89
10512008.10.22 20:27sell5260.0298.370.000.00
10522008.10.22 20:37close5260.0298.320.000.001.021005.91
10532008.10.22 20:37sell5270.0298.310.000.00
10542008.10.22 20:45close5270.0298.260.000.001.021006.93
10552008.10.22 20:45sell5280.0298.250.000.00
10562008.10.22 21:05close5280.0298.200.000.001.021007.95
10572008.10.22 21:06sell5290.0298.170.000.00
10582008.10.22 21:31close5290.0298.120.000.001.021008.97
10592008.10.22 21:31sell5300.0298.110.000.00
10602008.10.22 21:32close5300.0298.060.000.001.021009.99
10612008.10.22 21:32sell5310.0298.050.000.00
10622008.10.22 21:43close5310.0298.000.000.001.021011.01
10632008.10.22 21:43sell5320.0297.990.000.00
10642008.10.22 21:50close5320.0297.930.000.001.231012.24
10652008.10.22 21:50sell5330.0297.920.000.00
10662008.10.22 21:54close5330.0297.870.000.001.021013.26
10672008.10.22 21:55sell5340.0297.840.000.00
10682008.10.22 22:17close5340.0297.790.000.001.021014.28
10692008.10.22 22:17sell5350.0297.780.000.00
10702008.10.22 22:20close5350.0297.730.000.001.021015.30
10712008.10.22 22:20sell5360.0297.700.000.00
10722008.10.22 22:21close5360.0297.650.000.001.021016.32
10732008.10.22 22:21sell5370.0297.640.000.00
10742008.10.22 22:21close5370.0297.590.000.001.021017.34
10752008.10.22 22:21sell5380.0297.560.000.00
10762008.10.22 22:22close5380.0297.510.000.001.031018.37
10772008.10.22 22:22sell5390.0297.470.000.00
10782008.10.22 22:22close5390.0297.420.000.001.031019.40
10792008.10.22 22:22sell5400.0297.390.000.00
10802008.10.22 22:22close5400.0297.340.000.001.031020.43
10812008.10.22 22:22sell5410.0297.300.000.00
10822008.10.22 22:33close5410.0297.240.000.001.231021.66
10832008.10.22 22:33sell5420.0297.230.000.00
10842008.10.22 23:01sell5430.0397.640.000.00
10852008.10.23 03:38close5430.0397.440.000.006.041027.70
10862008.10.23 03:38close5420.0297.440.000.00-4.391023.31
10872008.10.23 03:38sell5440.0297.430.000.00
10882008.10.23 03:38close5440.0297.380.000.001.031024.34
10892008.10.23 03:38sell5450.0297.370.000.00
10902008.10.23 06:35close5450.0297.320.000.001.031025.37
10912008.10.23 06:35sell5460.0297.310.000.00
10922008.10.23 06:41close5460.0297.260.000.001.031026.40
10932008.10.23 06:41sell5470.0297.230.000.00
10942008.10.23 06:50close5470.0297.170.000.001.231027.63
10952008.10.23 06:50sell5480.0297.160.000.00
10962008.10.23 06:50close5480.0297.090.000.001.441029.07
10972008.10.23 06:51sell5490.0297.080.000.00
10982008.10.23 06:51close5490.0297.030.000.001.031030.10
10992008.10.23 06:51sell5500.0297.020.000.00
11002008.10.23 06:52close5500.0296.920.000.002.061032.16
11012008.10.23 06:52sell5510.0296.910.000.00
11022008.10.23 08:00sell5520.0397.310.000.00
11032008.10.23 14:50close5520.0397.130.000.005.561037.72
11042008.10.23 14:50close5510.0297.130.000.00-4.531033.19
11052008.10.23 14:50sell5530.0297.100.000.00
11062008.10.23 14:51close5530.0297.050.000.001.031034.22
11072008.10.23 14:51sell5540.0297.040.000.00
11082008.10.23 15:03close5540.0296.990.000.001.031035.25
11092008.10.23 15:04sell5550.0296.960.000.00
11102008.10.23 15:25close5550.0296.900.000.001.241036.49
11112008.10.23 15:25sell5560.0296.890.000.00
11122008.10.23 16:43sell5570.0397.400.000.00
11132008.10.23 16:51close5570.0397.170.000.007.101043.59
11142008.10.23 16:51close5560.0297.170.000.00-5.761037.83
11152008.10.23 19:15sell5580.0297.380.000.00
11162008.10.23 19:19close5580.0297.330.000.001.031038.86
11172008.10.23 19:19sell5590.0297.320.000.00
11182008.10.23 19:22close5590.0297.270.000.001.031039.89
11192008.10.23 19:22sell5600.0297.240.000.00
11202008.10.23 19:26close5600.0297.190.000.001.031040.92
11212008.10.23 19:26sell5610.0297.160.000.00
11222008.10.23 19:29close5610.0297.100.000.001.241042.16
11232008.10.23 19:29sell5620.0297.070.000.00
11242008.10.23 19:41close5620.0297.020.000.001.031043.19
11252008.10.23 19:41sell5630.0296.990.000.00
11262008.10.23 19:42close5630.0296.920.000.001.441044.63
11272008.10.23 19:42sell5640.0296.880.000.00
11282008.10.23 20:31close5640.0296.830.000.001.031045.66
11292008.10.23 20:31sell5650.0296.800.000.00
11302008.10.23 20:31close5650.0296.750.000.001.031046.69
11312008.10.23 20:31sell5660.0296.720.000.00
11322008.10.23 20:32close5660.0296.670.000.001.031047.72
11332008.10.23 20:32sell5670.0296.630.000.00
11342008.10.23 20:35close5670.0296.580.000.001.041048.76
11352008.10.23 20:35sell5680.0296.550.000.00
11362008.10.23 21:02close5680.0296.500.000.001.041049.80
11372008.10.23 21:02sell5690.0296.460.000.00
11382008.10.23 21:22close5690.0296.410.000.001.041050.84
11392008.10.23 21:22sell5700.0296.380.000.00
11402008.10.23 21:41close5700.0296.330.000.001.041051.88
11412008.10.23 21:41sell5710.0296.300.000.00
11422008.10.23 21:47close5710.0296.250.000.001.041052.92
11432008.10.23 21:47sell5720.0296.220.000.00
11442008.10.23 21:48close5720.0296.170.000.001.041053.96
11452008.10.23 21:48sell5730.0296.140.000.00
11462008.10.23 21:49close5730.0296.090.000.001.041055.00
11472008.10.23 21:49sell5740.0296.080.000.00
11482008.10.23 21:51close5740.0296.030.000.001.041056.04
11492008.10.23 21:51sell5750.0296.020.000.00
11502008.10.23 21:53close5750.0295.970.000.001.041057.08
11512008.10.23 21:53sell5760.0295.960.000.00
11522008.10.23 22:18sell5770.0396.360.000.00
11532008.10.23 22:56sell5780.0496.770.000.00
11542008.10.24 03:52sell5790.0597.170.000.00
11552008.10.24 04:54close5790.0596.670.000.0025.861082.94
11562008.10.24 04:54close5780.0496.670.000.004.091087.03
11572008.10.24 04:54close5770.0396.670.000.00-9.661077.37
11582008.10.24 04:54close5760.0296.670.000.00-14.721062.66
11592008.10.24 04:54sell5800.0296.660.000.00
11602008.10.24 05:01close5800.0296.610.000.001.041063.70
11612008.10.24 05:01sell5810.0296.580.000.00
11622008.10.24 05:01close5810.0296.530.000.001.041064.74
11632008.10.24 05:01sell5820.0296.500.000.00
11642008.10.24 05:18close5820.0296.450.000.001.041065.78
11652008.10.24 05:18sell5830.0296.440.000.00
11662008.10.24 05:33close5830.0296.390.000.001.041066.82
11672008.10.24 05:33sell5840.0296.380.000.00
11682008.10.24 05:34close5840.0296.330.000.001.041067.86
11692008.10.24 05:34sell5850.0296.320.000.00
11702008.10.24 05:35close5850.0296.260.000.001.251069.11
11712008.10.24 05:35sell5860.0296.250.000.00
11722008.10.24 05:36close5860.0296.200.000.001.041070.15
11732008.10.24 05:36sell5870.0296.200.000.00
11742008.10.24 05:40close5870.0296.120.000.001.661071.81
11752008.10.24 05:40sell5880.0296.110.000.00
11762008.10.24 05:40close5880.0296.040.000.001.461073.27
11772008.10.24 05:40sell5890.0296.040.000.00
11782008.10.24 06:04close5890.0295.990.000.001.041074.31
11792008.10.24 06:04sell5900.0295.960.000.00
11802008.10.24 06:26close5900.0295.910.000.001.041075.35
11812008.10.24 06:26sell5910.0295.900.000.00
11822008.10.24 06:35close5910.0295.830.000.001.461076.81
11832008.10.24 06:35sell5920.0295.780.000.00
11842008.10.24 06:35close5920.0295.730.000.001.041077.85
11852008.10.24 06:35sell5930.0295.720.000.00
11862008.10.24 06:35close5930.0295.640.000.001.671079.52
11872008.10.24 06:35sell5940.0295.630.000.00
11882008.10.24 06:36close5940.0295.580.000.001.051080.57
11892008.10.24 06:36sell5950.0295.550.000.00
11902008.10.24 06:36close5950.0295.500.000.001.051081.62
11912008.10.24 06:36sell5960.0295.470.000.00
11922008.10.24 06:37close5960.0295.420.000.001.051082.67
11932008.10.24 06:37sell5970.0295.380.000.00
11942008.10.24 07:08sell5980.0395.960.000.00
11952008.10.24 07:15close5980.0395.700.000.008.151090.82
11962008.10.24 07:15close5970.0295.700.000.00-6.691084.13
11972008.10.24 07:15sell5990.0295.670.000.00
11982008.10.24 07:15close5990.0295.620.000.001.051085.18
11992008.10.24 07:15sell6000.0295.590.000.00
12002008.10.24 07:16close6000.0295.540.000.001.051086.23
12012008.10.24 07:16sell6010.0295.540.000.00
12022008.10.24 07:36sell6020.0395.960.000.00
12032008.10.24 08:17close6020.0395.770.000.005.951092.18
12042008.10.24 08:17close6010.0295.770.000.00-4.801087.38
12052008.10.24 08:18sell6030.0295.760.000.00
12062008.10.24 08:18close6030.0295.710.000.001.041088.42
12072008.10.24 08:18sell6040.0295.680.000.00
12082008.10.24 08:29close6040.0295.630.000.001.051089.47
12092008.10.24 08:29sell6050.0295.600.000.00
12102008.10.24 08:45close6050.0295.550.000.001.051090.52
12112008.10.24 08:45sell6060.0295.510.000.00
12122008.10.24 08:47close6060.0295.450.000.001.261091.78
12132008.10.24 08:47sell6070.0295.440.000.00
12142008.10.24 08:52close6070.0295.390.000.001.051092.83
12152008.10.24 08:52sell6080.0295.350.000.00
12162008.10.24 08:52close6080.0295.300.000.001.051093.88
12172008.10.24 08:52sell6090.0295.260.000.00
12182008.10.24 08:52close6090.0295.190.000.001.471095.35
12192008.10.24 08:52sell6100.0295.180.000.00
12202008.10.24 09:30close6100.0295.120.000.001.261096.61
12212008.10.24 09:30sell6110.0295.090.000.00
12222008.10.24 09:30close6110.0295.030.000.001.261097.87
12232008.10.24 09:30sell6120.0295.000.000.00
12242008.10.24 09:30close6120.0294.950.000.001.051098.92
12252008.10.24 09:30sell6130.0294.920.000.00
12262008.10.24 09:33close6130.0294.870.000.001.051099.97
12272008.10.24 09:33sell6140.0294.840.000.00
12282008.10.24 09:34close6140.0294.790.000.001.051101.02
12292008.10.24 09:34sell6150.0294.780.000.00
12302008.10.24 10:04sell6160.0395.180.000.00
12312008.10.24 10:35close6160.0395.000.000.005.681106.70
12322008.10.24 10:35close6150.0295.000.000.00-4.631102.07
12332008.10.24 10:35sell6170.0294.990.000.00
12342008.10.24 11:11close6170.0294.930.000.001.261103.33
12352008.10.24 11:11sell6180.0294.900.000.00
12362008.10.24 11:13close6180.0294.850.000.001.051104.38
12372008.10.24 11:13sell6190.0294.840.000.00
12382008.10.24 11:14close6190.0294.780.000.001.271105.65
12392008.10.24 11:14sell6200.0294.730.000.00
12402008.10.24 11:14close6200.0294.650.000.001.691107.34
12412008.10.24 11:14sell6210.0294.600.000.00
12422008.10.24 11:14close6210.0294.530.000.001.481108.82
12432008.10.24 11:14sell6220.0294.520.000.00
12442008.10.24 11:14close6220.0294.450.000.001.481110.30
12452008.10.24 11:14sell6230.0294.400.000.00
12462008.10.24 11:14close6230.0294.330.000.001.481111.78
12472008.10.24 11:14sell6240.0294.320.000.00
12482008.10.24 11:14close6240.0294.240.000.001.701113.48
12492008.10.24 11:14sell6250.0294.190.000.00
12502008.10.24 11:14close6250.0294.130.000.001.271114.75
12512008.10.24 11:14sell6260.0294.070.000.00
12522008.10.24 11:15close6260.0293.980.000.001.921116.67
12532008.10.24 11:15sell6270.0293.910.000.00
12542008.10.24 11:15close6270.0293.820.000.001.921118.59
12552008.10.24 11:15sell6280.0293.740.000.00
12562008.10.24 11:15close6280.0293.650.000.001.921120.51
12572008.10.24 11:15sell6290.0293.570.000.00
12582008.10.24 11:15close6290.0293.480.000.001.931122.44
12592008.10.24 11:15sell6300.0293.410.000.00
12602008.10.24 11:15close6300.0293.320.000.001.931124.37
12612008.10.24 11:15sell6310.0293.240.000.00
12622008.10.24 11:15close6310.0293.160.000.001.721126.09
12632008.10.24 11:15sell6320.0293.070.000.00
12642008.10.24 11:15close6320.0293.020.000.001.081127.17
12652008.10.24 11:15sell6330.0292.930.000.00
12662008.10.24 11:15close6330.0292.880.000.001.081128.25
12672008.10.24 11:15sell6340.0292.790.000.00
12682008.10.24 11:15sell6350.0393.200.000.00
12692008.10.24 11:15close6350.0392.880.000.0010.341138.59
12702008.10.24 11:15close6340.0292.880.000.00-1.941136.65
12712008.10.24 11:16sell6360.0292.840.000.00
12722008.10.24 11:16sell6370.0393.270.000.00
12732008.10.24 11:16sell6380.0493.680.000.00
12742008.10.24 11:41sell6390.0594.090.000.00
12752008.10.24 11:50close6390.0593.610.000.0025.641162.29
12762008.10.24 11:50close6380.0493.610.000.002.991165.28
12772008.10.24 11:50close6370.0393.610.000.00-10.901154.38
12782008.10.24 11:50close6360.0293.610.000.00-16.451137.93
12792008.10.24 11:50sell6400.0293.580.000.00
12802008.10.24 11:51close6400.0293.530.000.001.071139.00
12812008.10.24 11:51sell6410.0293.520.000.00
12822008.10.24 11:51close6410.0293.470.000.001.071140.07
12832008.10.24 11:51sell6420.0293.430.000.00
12842008.10.24 11:51close6420.0293.380.000.001.071141.14
12852008.10.24 11:51sell6430.0293.340.000.00
12862008.10.24 11:52close6430.0293.290.000.001.071142.21
12872008.10.24 11:52sell6440.0293.260.000.00
12882008.10.24 11:56close6440.0293.210.000.001.071143.28
12892008.10.24 11:56sell6450.0293.180.000.00
12902008.10.24 11:56close6450.0293.130.000.001.071144.35
12912008.10.24 11:56sell6460.0293.090.000.00
12922008.10.24 11:56close6460.0293.040.000.001.071145.42
12932008.10.24 11:56sell6470.0293.030.000.00
12942008.10.24 12:00close6470.0292.980.000.001.081146.50
12952008.10.24 12:00sell6480.0292.950.000.00
12962008.10.24 12:29close6480.0292.890.000.001.291147.79
12972008.10.24 12:29sell6490.0292.880.000.00
12982008.10.24 12:29close6490.0292.830.000.001.081148.87
12992008.10.24 12:29sell6500.0292.820.000.00
13002008.10.24 12:30close6500.0292.750.000.001.511150.38
13012008.10.24 12:30sell6510.0292.740.000.00
13022008.10.24 12:30close6510.0292.680.000.001.291151.67
13032008.10.24 12:30sell6520.0292.670.000.00
13042008.10.24 12:31close6520.0292.620.000.001.081152.75
13052008.10.24 12:31sell6530.0292.610.000.00
13062008.10.24 12:32close6530.0292.560.000.001.081153.83
13072008.10.24 12:32sell6540.0292.520.000.00
13082008.10.24 12:32close6540.0292.470.000.001.081154.91
13092008.10.24 12:32sell6550.0292.430.000.00
13102008.10.24 12:32close6550.0292.370.000.001.301156.21
13112008.10.24 12:32sell6560.0292.340.000.00
13122008.10.24 12:33close6560.0292.280.000.001.301157.51
13132008.10.24 12:33sell6570.0292.270.000.00
13142008.10.24 12:33close6570.0292.220.000.001.081158.59
13152008.10.24 12:33sell6580.0292.160.000.00
13162008.10.24 12:33close6580.0292.070.000.001.961160.55
13172008.10.24 12:33sell6590.0291.980.000.00
13182008.10.24 12:34close6590.0291.930.000.001.091161.64
13192008.10.24 12:34sell6600.0291.900.000.00
13202008.10.24 12:34close6600.0291.850.000.001.091162.73
13212008.10.24 12:34sell6610.0291.820.000.00
13222008.10.24 12:34close6610.0291.770.000.001.091163.82
13232008.10.24 12:34sell6620.0291.710.000.00
13242008.10.24 12:34close6620.0291.640.000.001.531165.35
13252008.10.24 12:34sell6630.0291.570.000.00
13262008.10.24 12:34close6630.0291.510.000.001.311166.66
13272008.10.24 12:34sell6640.0291.450.000.00
13282008.10.24 12:34close6640.0291.390.000.001.311167.97
13292008.10.24 12:34sell6650.0291.320.000.00
13302008.10.24 12:34close6650.0291.240.000.001.751169.72
13312008.10.24 12:34sell6660.0291.170.000.00
13322008.10.24 12:35close6660.0291.120.000.001.101170.82
13332008.10.24 12:35sell6670.0291.080.000.00
13342008.10.24 12:35sell6680.0391.480.000.00
13352008.10.24 12:41close6680.0391.300.000.005.911176.73
13362008.10.24 12:41close6670.0291.300.000.00-4.821171.91
13372008.10.24 12:41sell6690.0291.290.000.00
13382008.10.24 12:41close6690.0291.240.000.001.101173.01
13392008.10.24 12:42sell6700.0291.210.000.00
13402008.10.24 12:42close6700.0291.160.000.001.101174.11
13412008.10.24 12:42sell6710.0291.130.000.00
13422008.10.24 12:42close6710.0291.080.000.001.101175.21
13432008.10.24 12:42sell6720.0291.050.000.00
13442008.10.24 12:42close6720.0291.000.000.001.101176.31
13452008.10.24 12:42sell6730.0290.970.000.00
13462008.10.24 12:49sell6740.0391.370.000.00
13472008.10.24 13:09sell6750.0491.780.000.00
13482008.10.24 13:39sell6760.0592.500.000.00
13492008.10.24 14:10close6760.0591.820.000.0037.031213.34
13502008.10.24 14:10close6750.0491.820.000.00-1.741211.60
13512008.10.24 14:10close6740.0391.820.000.00-14.701196.90
13522008.10.24 14:10close6730.0291.820.000.00-18.511178.39
13532008.10.24 14:10sell6770.0291.790.000.00
13542008.10.24 14:10close6770.0291.740.000.001.091179.48
13552008.10.24 14:10sell6780.0291.700.000.00
13562008.10.24 14:11close6780.0291.650.000.001.091180.57
13572008.10.24 14:11sell6790.0291.620.000.00
13582008.10.24 14:11close6790.0291.570.000.001.091181.66
13592008.10.24 14:11sell6800.0291.540.000.00
13602008.10.24 14:12close6800.0291.490.000.001.091182.75
13612008.10.24 14:12sell6810.0291.460.000.00
13622008.10.24 14:12close6810.0291.410.000.001.091183.84
13632008.10.24 14:12sell6820.0291.380.000.00
13642008.10.24 14:19sell6830.0391.780.000.00
13652008.10.24 14:42sell6840.0492.250.000.00
13662008.10.24 16:30close6840.0491.860.000.0016.981200.82
13672008.10.24 16:30close6830.0391.860.000.00-2.611198.21
13682008.10.24 16:30close6820.0291.860.000.00-10.451187.76
13692008.10.24 16:30sell6850.0291.800.000.00
13702008.10.24 16:30close6850.0291.750.000.001.091188.85
13712008.10.24 16:30sell6860.0291.690.000.00
13722008.10.24 16:30close6860.0291.600.000.001.971190.82
13732008.10.24 16:30sell6870.0291.530.000.00
13742008.10.24 16:31sell6880.0391.940.000.00
13752008.10.24 16:31sell6890.0492.360.000.00
13762008.10.24 17:45sell6900.0592.770.000.00
13772008.10.24 23:45sell6910.0694.210.000.00
13782008.10.27 01:03close6910.0692.840.000.0088.461279.28
13792008.10.27 01:03close6900.0592.840.000.00-3.831275.45
13802008.10.27 01:03close6890.0492.840.000.00-20.731254.71
13812008.10.27 01:03close6880.0392.840.000.00-29.121225.59
13822008.10.27 01:03close6870.0292.840.000.00-28.251197.35
13832008.10.27 01:30sell6920.0292.900.000.00
13842008.10.27 01:32close6920.0292.850.000.001.081198.43
13852008.10.27 01:32sell6930.0292.820.000.00
13862008.10.27 01:32close6930.0292.770.000.001.081199.51
13872008.10.27 01:32sell6940.0292.740.000.00
13882008.10.27 01:34close6940.0292.690.000.001.081200.59
13892008.10.27 01:34sell6950.0292.660.000.00
13902008.10.27 10:01sell6960.0393.070.000.00
13912008.10.27 10:05close6960.0392.880.000.006.141206.73
13922008.10.27 10:05close6950.0292.880.000.00-4.741201.99
13932008.10.27 10:05sell6970.0292.850.000.00
13942008.10.27 10:11close6970.0292.800.000.001.081203.07
13952008.10.27 10:11sell6980.0292.770.000.00
13962008.10.27 10:11close6980.0292.720.000.001.081204.15
13972008.10.27 10:11sell6990.0292.680.000.00
13982008.10.27 10:14close6990.0292.630.000.001.081205.23
13992008.10.27 10:14sell7000.0292.620.000.00
14002008.10.27 10:14close7000.0292.560.000.001.301206.53
14012008.10.27 10:15sell7010.0292.520.000.00
14022008.10.27 10:40close7010.0292.470.000.001.081207.61
14032008.10.27 10:40sell7020.0292.410.000.00
14042008.10.27 10:41close7020.0292.350.000.001.301208.91
14052008.10.27 10:41sell7030.0292.310.000.00
14062008.10.27 11:05close7030.0292.260.000.001.081209.99
14072008.10.27 11:05sell7040.0292.250.000.00
14082008.10.27 11:06close7040.0292.190.000.001.301211.29
14092008.10.27 11:06sell7050.0292.190.000.00
14102008.10.27 11:11close7050.0292.140.000.001.091212.38
14112008.10.27 11:11sell7060.0292.110.000.00
14122008.10.27 11:43sell7070.0392.670.000.00
14132008.10.27 12:00close7070.0392.420.000.008.121220.50
14142008.10.27 12:00close7060.0292.420.000.00-6.711213.79
14152008.10.27 12:00sell7080.0292.410.000.00
14162008.10.27 12:25close7080.0292.360.000.001.081214.87
14172008.10.27 12:25sell7090.0292.320.000.00
14182008.10.27 13:00sell7100.0392.720.000.00
14192008.10.27 23:02close7100.0392.540.000.005.841220.71
14202008.10.27 23:02close7090.0292.540.000.00-4.751215.96
14212008.10.27 23:02sell7110.0292.510.000.00
14222008.10.28 20:32close at stop7110.0297.230.000.00-97.121118.84