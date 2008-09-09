|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.09.01 01:00 - 2009.02.13 23:00 (2008.09.01 - 2009.02.16)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|PRICE_SELECT="BUY/SELL ONLY @ SET PRICE"; BuyOrderPrice=0; SellOrderPrice=0; TRADE_DIRECTION="SELECT TRADES LONG OR SHORT"; TradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.02; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=40; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=5; MaximumSellOrders=5; SLTotalinDollar=5000; AlertOn=true; SoundON=true;
|Bars in test
|3786
|Ticks modelled
|2542578
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|400.00
|Total net profit
|718.84
|Gross profit
|1615.62
|Gross loss
|-896.78
|Profit factor
|1.80
|Expected payoff
|1.01
|Absolute drawdown
|28.76
|Maximal drawdown
|382.45 (32.12%)
|Relative drawdown
|32.12% (382.45)
|Total trades
|711
|Short positions (won %)
|711 (88.05%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|626 (88.05%)
|Loss trades (% of total)
|85 (11.95%)
|Largest
|profit trade
|88.46
|loss trade
|-97.12
|Average
|profit trade
|2.58
|loss trade
|-10.55
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|40 (101.34)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-81.93)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|101.34 (40)
|consecutive loss (count of losses)
|-101.87 (2)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 10:25
|sell
|1
|0.02
|108.19
|0.00
|0.00
|2
|2008.09.01 10:36
|close
|1
|0.02
|108.13
|0.00
|0.00
|1.11
|401.11
|3
|2008.09.01 10:36
|sell
|2
|0.02
|108.10
|0.00
|0.00
|4
|2008.09.01 10:38
|close
|2
|0.02
|108.04
|0.00
|0.00
|1.11
|402.22
|5
|2008.09.01 10:38
|sell
|3
|0.02
|108.03
|0.00
|0.00
|6
|2008.09.01 10:40
|close
|3
|0.02
|107.97
|0.00
|0.00
|1.11
|403.33
|7
|2008.09.01 10:40
|sell
|4
|0.02
|107.96
|0.00
|0.00
|8
|2008.09.01 10:41
|close
|4
|0.02
|107.90
|0.00
|0.00
|1.11
|404.44
|9
|2008.09.01 10:41
|sell
|5
|0.02
|107.87
|0.00
|0.00
|10
|2008.09.01 10:51
|close
|5
|0.02
|107.80
|0.00
|0.00
|1.30
|405.74
|11
|2008.09.01 10:51
|sell
|6
|0.02
|107.77
|0.00
|0.00
|12
|2008.09.01 10:55
|close
|6
|0.02
|107.71
|0.00
|0.00
|1.11
|406.85
|13
|2008.09.01 10:55
|sell
|7
|0.02
|107.70
|0.00
|0.00
|14
|2008.09.01 10:56
|close
|7
|0.02
|107.64
|0.00
|0.00
|1.11
|407.96
|15
|2008.09.01 10:56
|sell
|8
|0.02
|107.63
|0.00
|0.00
|16
|2008.09.01 19:15
|sell
|9
|0.03
|108.13
|0.00
|0.00
|17
|2008.09.02 01:23
|close
|9
|0.03
|107.90
|0.00
|0.00
|6.35
|414.31
|18
|2008.09.02 01:23
|close
|8
|0.02
|107.90
|0.00
|0.00
|-5.03
|409.29
|19
|2008.09.02 01:24
|sell
|10
|0.02
|107.87
|0.00
|0.00
|20
|2008.09.02 01:25
|close
|10
|0.02
|107.81
|0.00
|0.00
|1.11
|410.40
|21
|2008.09.02 01:26
|sell
|11
|0.02
|107.80
|0.00
|0.00
|22
|2008.09.03 00:04
|sell
|12
|0.03
|108.56
|0.00
|0.00
|23
|2008.09.03 18:47
|close
|12
|0.03
|108.23
|0.00
|0.00
|9.15
|419.55
|24
|2008.09.03 18:47
|close
|11
|0.02
|108.23
|0.00
|0.00
|-7.98
|411.57
|25
|2008.09.03 18:47
|sell
|13
|0.02
|108.22
|0.00
|0.00
|26
|2008.09.03 18:56
|close
|13
|0.02
|108.16
|0.00
|0.00
|1.11
|412.68
|27
|2008.09.03 18:57
|sell
|14
|0.02
|108.13
|0.00
|0.00
|28
|2008.09.04 06:17
|close
|14
|0.02
|108.07
|0.00
|0.00
|1.03
|413.71
|29
|2008.09.04 06:17
|sell
|15
|0.02
|108.06
|0.00
|0.00
|30
|2008.09.04 06:26
|close
|15
|0.02
|108.00
|0.00
|0.00
|1.11
|414.82
|31
|2008.09.04 06:26
|sell
|16
|0.02
|107.99
|0.00
|0.00
|32
|2008.09.04 09:28
|close
|16
|0.02
|107.92
|0.00
|0.00
|1.30
|416.12
|33
|2008.09.04 09:28
|sell
|17
|0.02
|107.89
|0.00
|0.00
|34
|2008.09.04 15:42
|sell
|18
|0.03
|108.29
|0.00
|0.00
|35
|2008.09.04 16:10
|close
|18
|0.03
|108.10
|0.00
|0.00
|5.27
|421.39
|36
|2008.09.04 16:10
|close
|17
|0.02
|108.10
|0.00
|0.00
|-3.89
|417.50
|37
|2008.09.04 16:10
|sell
|19
|0.02
|108.09
|0.00
|0.00
|38
|2008.09.04 17:33
|close
|19
|0.02
|108.03
|0.00
|0.00
|1.11
|418.61
|39
|2008.09.04 17:33
|sell
|20
|0.02
|108.02
|0.00
|0.00
|40
|2008.09.04 17:49
|close
|20
|0.02
|107.96
|0.00
|0.00
|1.11
|419.72
|41
|2008.09.04 17:49
|sell
|21
|0.02
|107.95
|0.00
|0.00
|42
|2008.09.04 17:51
|close
|21
|0.02
|107.89
|0.00
|0.00
|1.11
|420.83
|43
|2008.09.04 17:51
|sell
|22
|0.02
|107.88
|0.00
|0.00
|44
|2008.09.04 18:18
|close
|22
|0.02
|107.82
|0.00
|0.00
|1.11
|421.94
|45
|2008.09.04 18:18
|sell
|23
|0.02
|107.81
|0.00
|0.00
|46
|2008.09.04 18:18
|close
|23
|0.02
|107.75
|0.00
|0.00
|1.11
|423.05
|47
|2008.09.04 18:18
|sell
|24
|0.02
|107.74
|0.00
|0.00
|48
|2008.09.04 18:21
|close
|24
|0.02
|107.68
|0.00
|0.00
|1.11
|424.16
|49
|2008.09.04 18:21
|sell
|25
|0.02
|107.65
|0.00
|0.00
|50
|2008.09.04 18:32
|close
|25
|0.02
|107.58
|0.00
|0.00
|1.30
|425.46
|51
|2008.09.04 18:32
|sell
|26
|0.02
|107.55
|0.00
|0.00
|52
|2008.09.04 19:56
|close
|26
|0.02
|107.49
|0.00
|0.00
|1.12
|426.58
|53
|2008.09.04 19:56
|sell
|27
|0.02
|107.48
|0.00
|0.00
|54
|2008.09.04 19:57
|close
|27
|0.02
|107.42
|0.00
|0.00
|1.12
|427.70
|55
|2008.09.04 19:57
|sell
|28
|0.02
|107.41
|0.00
|0.00
|56
|2008.09.04 20:12
|close
|28
|0.02
|107.32
|0.00
|0.00
|1.68
|429.38
|57
|2008.09.04 20:12
|sell
|29
|0.02
|107.31
|0.00
|0.00
|58
|2008.09.04 20:19
|close
|29
|0.02
|107.23
|0.00
|0.00
|1.49
|430.87
|59
|2008.09.04 20:19
|sell
|30
|0.02
|107.22
|0.00
|0.00
|60
|2008.09.04 21:10
|close
|30
|0.02
|107.15
|0.00
|0.00
|1.31
|432.18
|61
|2008.09.04 21:10
|sell
|31
|0.02
|107.14
|0.00
|0.00
|62
|2008.09.04 21:11
|close
|31
|0.02
|107.08
|0.00
|0.00
|1.12
|433.30
|63
|2008.09.04 21:11
|sell
|32
|0.02
|107.05
|0.00
|0.00
|64
|2008.09.04 21:54
|close
|32
|0.02
|106.98
|0.00
|0.00
|1.31
|434.61
|65
|2008.09.04 21:54
|sell
|33
|0.02
|106.97
|0.00
|0.00
|66
|2008.09.05 00:19
|close
|33
|0.02
|106.91
|0.00
|0.00
|1.09
|435.71
|67
|2008.09.05 00:30
|sell
|34
|0.02
|106.41
|0.00
|0.00
|68
|2008.09.05 00:30
|close
|34
|0.02
|106.35
|0.00
|0.00
|1.13
|436.84
|69
|2008.09.05 00:30
|sell
|35
|0.02
|106.34
|0.00
|0.00
|70
|2008.09.05 00:30
|close
|35
|0.02
|106.28
|0.00
|0.00
|1.13
|437.97
|71
|2008.09.05 00:30
|sell
|36
|0.02
|106.27
|0.00
|0.00
|72
|2008.09.05 01:02
|close
|36
|0.02
|106.20
|0.00
|0.00
|1.32
|439.29
|73
|2008.09.05 01:02
|sell
|37
|0.02
|106.19
|0.00
|0.00
|74
|2008.09.05 01:04
|close
|37
|0.02
|106.13
|0.00
|0.00
|1.13
|440.42
|75
|2008.09.05 01:04
|sell
|38
|0.02
|106.12
|0.00
|0.00
|76
|2008.09.05 01:05
|close
|38
|0.02
|106.05
|0.00
|0.00
|1.32
|441.74
|77
|2008.09.05 01:05
|sell
|39
|0.02
|106.02
|0.00
|0.00
|78
|2008.09.05 01:06
|close
|39
|0.02
|105.96
|0.00
|0.00
|1.13
|442.87
|79
|2008.09.05 01:06
|sell
|40
|0.02
|105.92
|0.00
|0.00
|80
|2008.09.05 01:06
|close
|40
|0.02
|105.86
|0.00
|0.00
|1.13
|444.00
|81
|2008.09.05 01:07
|sell
|41
|0.02
|105.82
|0.00
|0.00
|82
|2008.09.05 01:07
|close
|41
|0.02
|105.75
|0.00
|0.00
|1.32
|445.32
|83
|2008.09.05 01:07
|sell
|42
|0.02
|105.74
|0.00
|0.00
|84
|2008.09.05 01:13
|sell
|43
|0.03
|106.14
|0.00
|0.00
|85
|2008.09.05 01:21
|close
|43
|0.03
|105.94
|0.00
|0.00
|5.66
|450.98
|86
|2008.09.05 01:21
|close
|42
|0.02
|105.94
|0.00
|0.00
|-3.78
|447.20
|87
|2008.09.05 01:21
|sell
|44
|0.02
|105.93
|0.00
|0.00
|88
|2008.09.05 02:21
|sell
|45
|0.03
|106.69
|0.00
|0.00
|89
|2008.09.05 11:12
|close
|45
|0.03
|106.36
|0.00
|0.00
|9.31
|456.51
|90
|2008.09.05 11:12
|close
|44
|0.02
|106.36
|0.00
|0.00
|-8.09
|448.42
|91
|2008.09.05 11:12
|sell
|46
|0.02
|106.35
|0.00
|0.00
|92
|2008.09.05 11:12
|close
|46
|0.02
|106.28
|0.00
|0.00
|1.32
|449.74
|93
|2008.09.05 11:12
|sell
|47
|0.02
|106.27
|0.00
|0.00
|94
|2008.09.05 11:15
|close
|47
|0.02
|106.21
|0.00
|0.00
|1.13
|450.87
|95
|2008.09.05 11:15
|sell
|48
|0.02
|106.20
|0.00
|0.00
|96
|2008.09.05 15:30
|close
|48
|0.02
|106.13
|0.00
|0.00
|1.32
|452.19
|97
|2008.09.05 15:53
|sell
|49
|0.02
|106.03
|0.00
|0.00
|98
|2008.09.08 04:15
|sell
|50
|0.03
|108.33
|0.00
|0.00
|99
|2008.09.08 14:18
|sell
|51
|0.04
|108.73
|0.00
|0.00
|100
|2008.09.08 18:00
|close
|51
|0.04
|107.98
|0.00
|0.00
|27.78
|479.97
|101
|2008.09.08 18:00
|close
|50
|0.03
|107.98
|0.00
|0.00
|9.72
|489.69
|102
|2008.09.08 18:00
|close
|49
|0.02
|107.98
|0.00
|0.00
|-36.15
|453.54
|103
|2008.09.08 18:00
|sell
|52
|0.02
|107.97
|0.00
|0.00
|104
|2008.09.08 18:00
|close
|52
|0.02
|107.90
|0.00
|0.00
|1.30
|454.84
|105
|2008.09.08 18:01
|sell
|53
|0.02
|107.85
|0.00
|0.00
|106
|2008.09.08 19:13
|close
|53
|0.02
|107.79
|0.00
|0.00
|1.11
|455.95
|107
|2008.09.08 19:13
|sell
|54
|0.02
|107.78
|0.00
|0.00
|108
|2008.09.09 01:50
|sell
|55
|0.03
|108.18
|0.00
|0.00
|109
|2008.09.09 02:11
|close
|55
|0.03
|107.93
|0.00
|0.00
|6.95
|462.90
|110
|2008.09.09 02:11
|close
|54
|0.02
|107.93
|0.00
|0.00
|-2.81
|460.09
|111
|2008.09.09 02:11
|sell
|56
|0.02
|107.94
|0.00
|0.00
|112
|2008.09.09 03:24
|close
|56
|0.02
|107.87
|0.00
|0.00
|1.30
|461.39
|113
|2008.09.09 03:24
|sell
|57
|0.02
|107.86
|0.00
|0.00
|114
|2008.09.09 03:27
|close
|57
|0.02
|107.80
|0.00
|0.00
|1.11
|462.50
|115
|2008.09.09 03:28
|sell
|58
|0.02
|107.79
|0.00
|0.00
|116
|2008.09.09 03:55
|close
|58
|0.02
|107.73
|0.00
|0.00
|1.11
|463.61
|117
|2008.09.09 03:55
|sell
|59
|0.02
|107.72
|0.00
|0.00
|118
|2008.09.09 03:58
|close
|59
|0.02
|107.66
|0.00
|0.00
|1.11
|464.72
|119
|2008.09.09 03:58
|sell
|60
|0.02
|107.65
|0.00
|0.00
|120
|2008.09.09 04:04
|close
|60
|0.02
|107.58
|0.00
|0.00
|1.30
|466.02
|121
|2008.09.09 04:04
|sell
|61
|0.02
|107.54
|0.00
|0.00
|122
|2008.09.09 04:04
|close
|61
|0.02
|107.48
|0.00
|0.00
|1.12
|467.14
|123
|2008.09.09 04:04
|sell
|62
|0.02
|107.45
|0.00
|0.00
|124
|2008.09.09 05:49
|close
|62
|0.02
|107.39
|0.00
|0.00
|1.12
|468.26
|125
|2008.09.09 05:49
|sell
|63
|0.02
|107.38
|0.00
|0.00
|126
|2008.09.09 08:03
|close
|63
|0.02
|107.31
|0.00
|0.00
|1.30
|469.56
|127
|2008.09.09 08:03
|sell
|64
|0.02
|107.30
|0.00
|0.00
|128
|2008.09.09 15:50
|sell
|65
|0.03
|107.89
|0.00
|0.00
|129
|2008.09.09 17:49
|close
|65
|0.03
|107.61
|0.00
|0.00
|7.81
|477.37
|130
|2008.09.09 17:49
|close
|64
|0.02
|107.61
|0.00
|0.00
|-5.76
|471.61
|131
|2008.09.09 17:49
|sell
|66
|0.02
|107.58
|0.00
|0.00
|132
|2008.09.09 17:51
|close
|66
|0.02
|107.52
|0.00
|0.00
|1.12
|472.73
|133
|2008.09.09 17:51
|sell
|67
|0.02
|107.51
|0.00
|0.00
|134
|2008.09.09 17:57
|close
|67
|0.02
|107.44
|0.00
|0.00
|1.30
|474.03
|135
|2008.09.09 17:57
|sell
|68
|0.02
|107.43
|0.00
|0.00
|136
|2008.09.09 18:01
|close
|68
|0.02
|107.37
|0.00
|0.00
|1.12
|475.15
|137
|2008.09.09 18:01
|sell
|69
|0.02
|107.36
|0.00
|0.00
|138
|2008.09.09 18:12
|close
|69
|0.02
|107.30
|0.00
|0.00
|1.12
|476.27
|139
|2008.09.09 18:12
|sell
|70
|0.02
|107.29
|0.00
|0.00
|140
|2008.09.09 18:16
|close
|70
|0.02
|107.23
|0.00
|0.00
|1.12
|477.39
|141
|2008.09.09 18:16
|sell
|71
|0.02
|107.20
|0.00
|0.00
|142
|2008.09.09 18:16
|close
|71
|0.02
|107.13
|0.00
|0.00
|1.31
|478.70
|143
|2008.09.09 18:16
|sell
|72
|0.02
|107.12
|0.00
|0.00
|144
|2008.09.09 21:08
|close
|72
|0.02
|107.04
|0.00
|0.00
|1.49
|480.19
|145
|2008.09.09 21:09
|sell
|73
|0.02
|106.96
|0.00
|0.00
|146
|2008.09.09 21:11
|close
|73
|0.02
|106.90
|0.00
|0.00
|1.12
|481.31
|147
|2008.09.09 21:11
|sell
|74
|0.02
|106.89
|0.00
|0.00
|148
|2008.09.09 23:35
|close
|74
|0.02
|106.83
|0.00
|0.00
|1.12
|482.43
|149
|2008.09.09 23:35
|sell
|75
|0.02
|106.80
|0.00
|0.00
|150
|2008.09.09 23:37
|close
|75
|0.02
|106.74
|0.00
|0.00
|1.12
|483.55
|151
|2008.09.09 23:37
|sell
|76
|0.02
|106.71
|0.00
|0.00
|152
|2008.09.10 15:08
|close
|76
|0.02
|106.65
|0.00
|0.00
|1.10
|484.66
|153
|2008.09.11 00:15
|sell
|77
|0.02
|107.65
|0.00
|0.00
|154
|2008.09.11 00:34
|close
|77
|0.02
|107.59
|0.00
|0.00
|1.12
|485.78
|155
|2008.09.11 02:19
|sell
|78
|0.02
|107.59
|0.00
|0.00
|156
|2008.09.11 02:20
|close
|78
|0.02
|107.53
|0.00
|0.00
|1.12
|486.90
|157
|2008.09.11 02:21
|sell
|79
|0.02
|107.53
|0.00
|0.00
|158
|2008.09.11 02:28
|close
|79
|0.02
|107.47
|0.00
|0.00
|1.12
|488.02
|159
|2008.09.11 02:28
|sell
|80
|0.02
|107.46
|0.00
|0.00
|160
|2008.09.11 02:33
|close
|80
|0.02
|107.39
|0.00
|0.00
|1.30
|489.32
|161
|2008.09.11 02:33
|sell
|81
|0.02
|107.38
|0.00
|0.00
|162
|2008.09.11 03:39
|close
|81
|0.02
|107.32
|0.00
|0.00
|1.12
|490.44
|163
|2008.09.11 03:39
|sell
|82
|0.02
|107.31
|0.00
|0.00
|164
|2008.09.11 10:00
|close
|82
|0.02
|107.25
|0.00
|0.00
|1.12
|491.56
|165
|2008.09.11 10:00
|sell
|83
|0.02
|107.24
|0.00
|0.00
|166
|2008.09.11 10:11
|close
|83
|0.02
|107.18
|0.00
|0.00
|1.12
|492.68
|167
|2008.09.11 10:11
|sell
|84
|0.02
|107.15
|0.00
|0.00
|168
|2008.09.11 10:12
|close
|84
|0.02
|107.09
|0.00
|0.00
|1.12
|493.80
|169
|2008.09.11 10:12
|sell
|85
|0.02
|107.08
|0.00
|0.00
|170
|2008.09.11 11:36
|close
|85
|0.02
|107.02
|0.00
|0.00
|1.12
|494.92
|171
|2008.09.11 11:36
|sell
|86
|0.02
|106.99
|0.00
|0.00
|172
|2008.09.11 12:11
|close
|86
|0.02
|106.92
|0.00
|0.00
|1.31
|496.23
|173
|2008.09.11 12:12
|sell
|87
|0.02
|106.89
|0.00
|0.00
|174
|2008.09.11 12:15
|close
|87
|0.02
|106.83
|0.00
|0.00
|1.12
|497.35
|175
|2008.09.11 12:15
|sell
|88
|0.02
|106.82
|0.00
|0.00
|176
|2008.09.11 12:27
|close
|88
|0.02
|106.75
|0.00
|0.00
|1.31
|498.66
|177
|2008.09.11 12:27
|sell
|89
|0.02
|106.76
|0.00
|0.00
|178
|2008.09.11 14:36
|close
|89
|0.02
|106.70
|0.00
|0.00
|1.12
|499.78
|179
|2008.09.11 14:36
|sell
|90
|0.02
|106.69
|0.00
|0.00
|180
|2008.09.11 14:47
|close
|90
|0.02
|106.63
|0.00
|0.00
|1.13
|500.91
|181
|2008.09.11 14:47
|sell
|91
|0.02
|106.60
|0.00
|0.00
|182
|2008.09.11 14:47
|close
|91
|0.02
|106.54
|0.00
|0.00
|1.13
|502.04
|183
|2008.09.11 14:47
|sell
|92
|0.02
|106.51
|0.00
|0.00
|184
|2008.09.11 15:30
|close
|92
|0.02
|106.45
|0.00
|0.00
|1.13
|503.17
|185
|2008.09.11 15:30
|sell
|93
|0.02
|106.42
|0.00
|0.00
|186
|2008.09.11 15:56
|close
|93
|0.02
|106.36
|0.00
|0.00
|1.13
|504.30
|187
|2008.09.11 15:56
|sell
|94
|0.02
|106.32
|0.00
|0.00
|188
|2008.09.11 15:56
|close
|94
|0.02
|106.26
|0.00
|0.00
|1.13
|505.43
|189
|2008.09.11 15:56
|sell
|95
|0.02
|106.25
|0.00
|0.00
|190
|2008.09.11 16:43
|close
|95
|0.02
|106.19
|0.00
|0.00
|1.13
|506.56
|191
|2008.09.11 16:43
|sell
|96
|0.02
|106.16
|0.00
|0.00
|192
|2008.09.11 16:45
|close
|96
|0.02
|106.08
|0.00
|0.00
|1.51
|508.07
|193
|2008.09.11 16:45
|sell
|97
|0.02
|106.07
|0.00
|0.00
|194
|2008.09.11 20:17
|sell
|98
|0.03
|106.47
|0.00
|0.00
|195
|2008.09.12 01:16
|sell
|99
|0.04
|106.94
|0.00
|0.00
|196
|2008.09.15 01:00
|close
|99
|0.04
|105.97
|0.00
|0.00
|36.56
|544.63
|197
|2008.09.15 01:00
|close
|98
|0.03
|105.97
|0.00
|0.00
|14.07
|558.70
|198
|2008.09.15 01:00
|close
|97
|0.02
|105.97
|0.00
|0.00
|1.84
|560.54
|199
|2008.09.15 05:48
|sell
|100
|0.02
|105.75
|0.00
|0.00
|200
|2008.09.15 05:49
|close
|100
|0.02
|105.68
|0.00
|0.00
|1.32
|561.86
|201
|2008.09.15 05:49
|sell
|101
|0.02
|105.65
|0.00
|0.00
|202
|2008.09.15 06:01
|close
|101
|0.02
|105.58
|0.00
|0.00
|1.33
|563.19
|203
|2008.09.15 06:01
|sell
|102
|0.02
|105.55
|0.00
|0.00
|204
|2008.09.15 06:11
|close
|102
|0.02
|105.48
|0.00
|0.00
|1.33
|564.52
|205
|2008.09.15 06:11
|sell
|103
|0.02
|105.47
|0.00
|0.00
|206
|2008.09.15 06:14
|close
|103
|0.02
|105.41
|0.00
|0.00
|1.14
|565.66
|207
|2008.09.15 06:14
|sell
|104
|0.02
|105.40
|0.00
|0.00
|208
|2008.09.15 06:18
|close
|104
|0.02
|105.33
|0.00
|0.00
|1.33
|566.99
|209
|2008.09.15 06:18
|sell
|105
|0.02
|105.32
|0.00
|0.00
|210
|2008.09.15 10:03
|sell
|106
|0.03
|105.72
|0.00
|0.00
|211
|2008.09.15 10:37
|close
|106
|0.03
|105.51
|0.00
|0.00
|5.97
|572.96
|212
|2008.09.15 10:37
|close
|105
|0.02
|105.51
|0.00
|0.00
|-3.60
|569.36
|213
|2008.09.15 10:37
|sell
|107
|0.02
|105.48
|0.00
|0.00
|214
|2008.09.15 10:37
|close
|107
|0.02
|105.42
|0.00
|0.00
|1.14
|570.50
|215
|2008.09.15 10:37
|sell
|108
|0.02
|105.41
|0.00
|0.00
|216
|2008.09.15 10:41
|close
|108
|0.02
|105.35
|0.00
|0.00
|1.14
|571.64
|217
|2008.09.15 10:41
|sell
|109
|0.02
|105.32
|0.00
|0.00
|218
|2008.09.15 10:49
|close
|109
|0.02
|105.26
|0.00
|0.00
|1.14
|572.78
|219
|2008.09.15 10:49
|sell
|110
|0.02
|105.23
|0.00
|0.00
|220
|2008.09.15 10:50
|close
|110
|0.02
|105.17
|0.00
|0.00
|1.14
|573.92
|221
|2008.09.15 10:50
|sell
|111
|0.02
|105.14
|0.00
|0.00
|222
|2008.09.15 11:04
|close
|111
|0.02
|105.08
|0.00
|0.00
|1.14
|575.06
|223
|2008.09.15 11:04
|sell
|112
|0.02
|105.07
|0.00
|0.00
|224
|2008.09.15 11:06
|close
|112
|0.02
|105.00
|0.00
|0.00
|1.33
|576.39
|225
|2008.09.15 11:06
|sell
|113
|0.02
|104.99
|0.00
|0.00
|226
|2008.09.15 11:12
|close
|113
|0.02
|104.93
|0.00
|0.00
|1.14
|577.53
|227
|2008.09.15 11:12
|sell
|114
|0.02
|104.92
|0.00
|0.00
|228
|2008.09.15 11:13
|close
|114
|0.02
|104.86
|0.00
|0.00
|1.14
|578.67
|229
|2008.09.15 11:13
|sell
|115
|0.02
|104.85
|0.00
|0.00
|230
|2008.09.15 11:35
|close
|115
|0.02
|104.79
|0.00
|0.00
|1.15
|579.82
|231
|2008.09.15 11:35
|sell
|116
|0.02
|104.75
|0.00
|0.00
|232
|2008.09.15 11:36
|close
|116
|0.02
|104.69
|0.00
|0.00
|1.15
|580.97
|233
|2008.09.15 11:36
|sell
|117
|0.02
|104.68
|0.00
|0.00
|234
|2008.09.15 11:37
|close
|117
|0.02
|104.61
|0.00
|0.00
|1.34
|582.31
|235
|2008.09.15 11:37
|sell
|118
|0.02
|104.60
|0.00
|0.00
|236
|2008.09.15 11:38
|close
|118
|0.02
|104.54
|0.00
|0.00
|1.15
|583.46
|237
|2008.09.15 11:38
|sell
|119
|0.02
|104.53
|0.00
|0.00
|238
|2008.09.15 12:16
|sell
|120
|0.03
|104.93
|0.00
|0.00
|239
|2008.09.15 18:45
|sell
|121
|0.04
|105.70
|0.00
|0.00
|240
|2008.09.15 22:51
|close
|121
|0.04
|105.17
|0.00
|0.00
|20.16
|603.62
|241
|2008.09.15 22:51
|close
|120
|0.03
|105.17
|0.00
|0.00
|-6.85
|596.77
|242
|2008.09.15 22:51
|close
|119
|0.02
|105.17
|0.00
|0.00
|-12.17
|584.60
|243
|2008.09.15 22:51
|sell
|122
|0.02
|105.14
|0.00
|0.00
|244
|2008.09.15 22:53
|close
|122
|0.02
|105.07
|0.00
|0.00
|1.33
|585.93
|245
|2008.09.15 22:53
|sell
|123
|0.02
|105.06
|0.00
|0.00
|246
|2008.09.15 22:55
|close
|123
|0.02
|105.00
|0.00
|0.00
|1.14
|587.07
|247
|2008.09.15 22:55
|sell
|124
|0.02
|104.99
|0.00
|0.00
|248
|2008.09.15 22:57
|close
|124
|0.02
|104.93
|0.00
|0.00
|1.14
|588.21
|249
|2008.09.15 22:57
|sell
|125
|0.02
|104.92
|0.00
|0.00
|250
|2008.09.15 22:58
|close
|125
|0.02
|104.86
|0.00
|0.00
|1.14
|589.35
|251
|2008.09.15 22:58
|sell
|126
|0.02
|104.85
|0.00
|0.00
|252
|2008.09.15 23:07
|close
|126
|0.02
|104.79
|0.00
|0.00
|1.15
|590.50
|253
|2008.09.15 23:07
|sell
|127
|0.02
|104.78
|0.00
|0.00
|254
|2008.09.15 23:08
|close
|127
|0.02
|104.71
|0.00
|0.00
|1.34
|591.84
|255
|2008.09.15 23:08
|sell
|128
|0.02
|104.68
|0.00
|0.00
|256
|2008.09.16 00:03
|close
|128
|0.02
|104.62
|0.00
|0.00
|1.12
|592.96
|257
|2008.09.16 00:05
|sell
|129
|0.02
|104.55
|0.00
|0.00
|258
|2008.09.16 00:58
|close
|129
|0.02
|104.49
|0.00
|0.00
|1.15
|594.11
|259
|2008.09.16 00:58
|sell
|130
|0.02
|104.44
|0.00
|0.00
|260
|2008.09.16 00:58
|close
|130
|0.02
|104.38
|0.00
|0.00
|1.15
|595.26
|261
|2008.09.16 00:58
|sell
|131
|0.02
|104.37
|0.00
|0.00
|262
|2008.09.16 00:58
|close
|131
|0.02
|104.29
|0.00
|0.00
|1.53
|596.79
|263
|2008.09.16 00:58
|sell
|132
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|264
|2008.09.16 01:14
|close
|132
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|597.94
|265
|2008.09.16 01:14
|sell
|133
|0.02
|104.21
|0.00
|0.00
|266
|2008.09.16 03:36
|close
|133
|0.02
|104.15
|0.00
|0.00
|1.15
|599.09
|267
|2008.09.16 03:36
|sell
|134
|0.02
|104.14
|0.00
|0.00
|268
|2008.09.16 03:44
|close
|134
|0.02
|104.08
|0.00
|0.00
|1.15
|600.24
|269
|2008.09.16 03:44
|sell
|135
|0.02
|104.07
|0.00
|0.00
|270
|2008.09.16 09:52
|close
|135
|0.02
|104.01
|0.00
|0.00
|1.15
|601.39
|271
|2008.09.16 09:52
|sell
|136
|0.02
|103.98
|0.00
|0.00
|272
|2008.09.16 09:52
|close
|136
|0.02
|103.92
|0.00
|0.00
|1.15
|602.54
|273
|2008.09.16 09:52
|sell
|137
|0.02
|103.89
|0.00
|0.00
|274
|2008.09.16 09:55
|close
|137
|0.02
|103.83
|0.00
|0.00
|1.16
|603.70
|275
|2008.09.16 09:55
|sell
|138
|0.02
|103.82
|0.00
|0.00
|276
|2008.09.16 10:14
|close
|138
|0.02
|103.75
|0.00
|0.00
|1.35
|605.05
|277
|2008.09.16 10:14
|sell
|139
|0.02
|103.74
|0.00
|0.00
|278
|2008.09.16 10:27
|close
|139
|0.02
|103.68
|0.00
|0.00
|1.16
|606.21
|279
|2008.09.16 10:27
|sell
|140
|0.02
|103.67
|0.00
|0.00
|280
|2008.09.16 15:11
|sell
|141
|0.03
|104.08
|0.00
|0.00
|281
|2008.09.16 15:13
|close
|141
|0.03
|103.88
|0.00
|0.00
|5.78
|611.99
|282
|2008.09.16 15:13
|close
|140
|0.02
|103.88
|0.00
|0.00
|-4.04
|607.95
|283
|2008.09.16 15:14
|sell
|142
|0.02
|103.87
|0.00
|0.00
|284
|2008.09.16 15:15
|close
|142
|0.02
|103.81
|0.00
|0.00
|1.16
|609.11
|285
|2008.09.16 15:15
|sell
|143
|0.02
|103.80
|0.00
|0.00
|286
|2008.09.16 15:18
|close
|143
|0.02
|103.74
|0.00
|0.00
|1.16
|610.27
|287
|2008.09.16 15:19
|sell
|144
|0.02
|103.71
|0.00
|0.00
|288
|2008.09.16 15:58
|close
|144
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|1.16
|611.43
|289
|2008.09.16 15:58
|sell
|145
|0.02
|103.64
|0.00
|0.00
|290
|2008.09.16 15:58
|close
|145
|0.02
|103.58
|0.00
|0.00
|1.16
|612.59
|291
|2008.09.16 15:58
|sell
|146
|0.02
|103.57
|0.00
|0.00
|292
|2008.09.17 00:45
|sell
|147
|0.03
|105.31
|0.00
|0.00
|293
|2008.09.17 18:05
|close
|147
|0.03
|104.59
|0.00
|0.00
|20.65
|633.24
|294
|2008.09.17 18:05
|close
|146
|0.02
|104.59
|0.00
|0.00
|-19.53
|613.72
|295
|2008.09.17 18:05
|sell
|148
|0.02
|104.58
|0.00
|0.00
|296
|2008.09.17 18:08
|close
|148
|0.02
|104.52
|0.00
|0.00
|1.15
|614.87
|297
|2008.09.17 18:08
|sell
|149
|0.02
|104.49
|0.00
|0.00
|298
|2008.09.17 18:08
|close
|149
|0.02
|104.43
|0.00
|0.00
|1.15
|616.02
|299
|2008.09.17 18:08
|sell
|150
|0.02
|104.39
|0.00
|0.00
|300
|2008.09.17 18:13
|sell
|151
|0.03
|104.80
|0.00
|0.00
|301
|2008.09.17 18:29
|close
|151
|0.03
|104.61
|0.00
|0.00
|5.45
|621.47
|302
|2008.09.17 18:29
|close
|150
|0.02
|104.61
|0.00
|0.00
|-4.21
|617.26
|303
|2008.09.17 18:29
|sell
|152
|0.02
|104.58
|0.00
|0.00
|304
|2008.09.17 18:30
|close
|152
|0.02
|104.52
|0.00
|0.00
|1.15
|618.41
|305
|2008.09.17 18:30
|sell
|153
|0.02
|104.49
|0.00
|0.00
|306
|2008.09.17 23:02
|sell
|154
|0.03
|104.89
|0.00
|0.00
|307
|2008.09.17 23:20
|close
|154
|0.03
|104.70
|0.00
|0.00
|5.44
|623.85
|308
|2008.09.17 23:20
|close
|153
|0.02
|104.70
|0.00
|0.00
|-4.01
|619.84
|309
|2008.09.17 23:20
|sell
|155
|0.02
|104.67
|0.00
|0.00
|310
|2008.09.17 23:20
|close
|155
|0.02
|104.61
|0.00
|0.00
|1.15
|620.99
|311
|2008.09.17 23:20
|sell
|156
|0.02
|104.57
|0.00
|0.00
|312
|2008.09.17 23:49
|close
|156
|0.02
|104.51
|0.00
|0.00
|1.15
|622.14
|313
|2008.09.17 23:49
|sell
|157
|0.02
|104.50
|0.00
|0.00
|314
|2008.09.18 00:10
|close
|157
|0.02
|104.43
|0.00
|0.00
|1.26
|623.40
|315
|2008.09.18 00:10
|sell
|158
|0.02
|104.39
|0.00
|0.00
|316
|2008.09.18 00:10
|close
|158
|0.02
|104.32
|0.00
|0.00
|1.34
|624.74
|317
|2008.09.18 00:10
|sell
|159
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|318
|2008.09.18 02:30
|close
|159
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|625.89
|319
|2008.09.18 02:30
|sell
|160
|0.02
|104.21
|0.00
|0.00
|320
|2008.09.18 13:42
|sell
|161
|0.03
|104.63
|0.00
|0.00
|321
|2008.09.18 13:47
|close
|161
|0.03
|104.43
|0.00
|0.00
|5.75
|631.64
|322
|2008.09.18 13:47
|close
|160
|0.02
|104.43
|0.00
|0.00
|-4.21
|627.43
|323
|2008.09.18 13:47
|sell
|162
|0.02
|104.42
|0.00
|0.00
|324
|2008.09.18 19:47
|close
|162
|0.02
|104.36
|0.00
|0.00
|1.15
|628.58
|325
|2008.09.18 19:47
|sell
|163
|0.02
|104.35
|0.00
|0.00
|326
|2008.09.18 19:48
|close
|163
|0.02
|104.29
|0.00
|0.00
|1.15
|629.73
|327
|2008.09.18 19:48
|sell
|164
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|328
|2008.09.18 19:52
|close
|164
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|630.88
|329
|2008.09.18 19:52
|sell
|165
|0.02
|104.19
|0.00
|0.00
|330
|2008.09.18 19:58
|close
|165
|0.02
|104.12
|0.00
|0.00
|1.34
|632.22
|331
|2008.09.18 19:58
|sell
|166
|0.02
|104.09
|0.00
|0.00
|332
|2008.09.18 19:59
|close
|166
|0.02
|104.03
|0.00
|0.00
|1.15
|633.37
|333
|2008.09.18 20:00
|sell
|167
|0.02
|103.99
|0.00
|0.00
|334
|2008.09.18 20:26
|sell
|168
|0.03
|104.40
|0.00
|0.00
|335
|2008.09.22 02:00
|sell
|169
|0.04
|106.83
|0.00
|0.00
|336
|2008.09.22 22:01
|close
|169
|0.04
|105.37
|0.00
|0.00
|55.42
|688.79
|337
|2008.09.22 22:01
|close
|168
|0.03
|105.37
|0.00
|0.00
|-27.70
|661.09
|338
|2008.09.22 22:01
|close
|167
|0.02
|105.37
|0.00
|0.00
|-26.24
|634.85
|339
|2008.09.22 22:01
|sell
|170
|0.02
|105.36
|0.00
|0.00
|340
|2008.09.22 22:26
|close
|170
|0.02
|105.30
|0.00
|0.00
|1.14
|635.99
|341
|2008.09.22 22:26
|sell
|171
|0.02
|105.29
|0.00
|0.00
|342
|2008.09.22 22:37
|close
|171
|0.02
|105.22
|0.00
|0.00
|1.33
|637.32
|343
|2008.09.22 22:37
|sell
|172
|0.02
|105.21
|0.00
|0.00
|344
|2008.09.25 02:03
|sell
|173
|0.03
|106.05
|0.00
|0.00
|345
|2008.09.25 09:08
|close
|173
|0.03
|105.69
|0.00
|0.00
|10.22
|647.54
|346
|2008.09.25 09:08
|close
|172
|0.02
|105.69
|0.00
|0.00
|-9.21
|638.33
|347
|2008.09.25 09:08
|sell
|174
|0.02
|105.68
|0.00
|0.00
|348
|2008.09.25 09:43
|close
|174
|0.02
|105.62
|0.00
|0.00
|1.14
|639.47
|349
|2008.09.25 09:43
|sell
|175
|0.02
|105.58
|0.00
|0.00
|350
|2008.09.25 10:07
|close
|175
|0.02
|105.52
|0.00
|0.00
|1.14
|640.61
|351
|2008.09.25 10:07
|sell
|176
|0.02
|105.51
|0.00
|0.00
|352
|2008.09.25 14:46
|sell
|177
|0.03
|105.92
|0.00
|0.00
|353
|2008.09.25 15:33
|close
|177
|0.03
|105.72
|0.00
|0.00
|5.68
|646.29
|354
|2008.09.25 15:33
|close
|176
|0.02
|105.72
|0.00
|0.00
|-3.97
|642.32
|355
|2008.09.25 15:33
|sell
|178
|0.02
|105.71
|0.00
|0.00
|356
|2008.09.25 15:41
|close
|178
|0.02
|105.65
|0.00
|0.00
|1.14
|643.46
|357
|2008.09.25 15:41
|sell
|179
|0.02
|105.64
|0.00
|0.00
|358
|2008.09.26 00:15
|sell
|180
|0.03
|106.44
|0.00
|0.00
|359
|2008.09.26 02:57
|close
|180
|0.03
|106.09
|0.00
|0.00
|9.90
|653.36
|360
|2008.09.26 02:57
|close
|179
|0.02
|106.09
|0.00
|0.00
|-8.51
|644.85
|361
|2008.09.26 02:57
|sell
|181
|0.02
|106.08
|0.00
|0.00
|362
|2008.09.26 03:35
|close
|181
|0.02
|106.02
|0.00
|0.00
|1.13
|645.98
|363
|2008.09.26 03:35
|sell
|182
|0.02
|106.01
|0.00
|0.00
|364
|2008.09.26 03:36
|close
|182
|0.02
|105.95
|0.00
|0.00
|1.13
|647.11
|365
|2008.09.26 03:36
|sell
|183
|0.02
|105.94
|0.00
|0.00
|366
|2008.09.26 03:36
|close
|183
|0.02
|105.87
|0.00
|0.00
|1.32
|648.43
|367
|2008.09.26 03:37
|sell
|184
|0.02
|105.86
|0.00
|0.00
|368
|2008.09.26 06:46
|close
|184
|0.02
|105.80
|0.00
|0.00
|1.13
|649.56
|369
|2008.09.26 06:46
|sell
|185
|0.02
|105.79
|0.00
|0.00
|370
|2008.09.26 07:16
|close
|185
|0.02
|105.73
|0.00
|0.00
|1.13
|650.69
|371
|2008.09.26 07:16
|sell
|186
|0.02
|105.72
|0.00
|0.00
|372
|2008.09.26 07:46
|close
|186
|0.02
|105.66
|0.00
|0.00
|1.14
|651.83
|373
|2008.09.26 07:46
|sell
|187
|0.02
|105.63
|0.00
|0.00
|374
|2008.09.26 10:32
|close
|187
|0.02
|105.57
|0.00
|0.00
|1.14
|652.97
|375
|2008.09.26 10:32
|sell
|188
|0.02
|105.56
|0.00
|0.00
|376
|2008.09.26 10:40
|close
|188
|0.02
|105.50
|0.00
|0.00
|1.14
|654.11
|377
|2008.09.26 10:40
|sell
|189
|0.02
|105.49
|0.00
|0.00
|378
|2008.09.26 10:43
|close
|189
|0.02
|105.43
|0.00
|0.00
|1.14
|655.25
|379
|2008.09.26 10:43
|sell
|190
|0.02
|105.42
|0.00
|0.00
|380
|2008.09.26 10:58
|close
|190
|0.02
|105.36
|0.00
|0.00
|1.14
|656.39
|381
|2008.09.26 10:58
|sell
|191
|0.02
|105.33
|0.00
|0.00
|382
|2008.09.26 11:14
|close
|191
|0.02
|105.27
|0.00
|0.00
|1.14
|657.53
|383
|2008.09.26 11:14
|sell
|192
|0.02
|105.26
|0.00
|0.00
|384
|2008.09.26 14:56
|close
|192
|0.02
|105.20
|0.00
|0.00
|1.14
|658.67
|385
|2008.09.26 14:56
|sell
|193
|0.02
|105.19
|0.00
|0.00
|386
|2008.09.26 15:28
|close
|193
|0.02
|105.13
|0.00
|0.00
|1.14
|659.81
|387
|2008.09.26 15:28
|sell
|194
|0.02
|105.12
|0.00
|0.00
|388
|2008.09.26 15:36
|close
|194
|0.02
|105.06
|0.00
|0.00
|1.14
|660.95
|389
|2008.09.26 15:36
|sell
|195
|0.02
|105.03
|0.00
|0.00
|390
|2008.09.26 21:15
|sell
|196
|0.03
|106.06
|0.00
|0.00
|391
|2008.09.29 16:10
|close
|196
|0.03
|105.61
|0.00
|0.00
|12.74
|673.69
|392
|2008.09.29 16:10
|close
|195
|0.02
|105.61
|0.00
|0.00
|-11.01
|662.69
|393
|2008.09.29 16:10
|sell
|197
|0.02
|105.58
|0.00
|0.00
|394
|2008.09.29 16:25
|close
|197
|0.02
|105.52
|0.00
|0.00
|1.14
|663.83
|395
|2008.09.29 16:25
|sell
|198
|0.02
|105.51
|0.00
|0.00
|396
|2008.09.29 16:35
|close
|198
|0.02
|105.45
|0.00
|0.00
|1.14
|664.97
|397
|2008.09.29 16:35
|sell
|199
|0.02
|105.44
|0.00
|0.00
|398
|2008.09.29 16:42
|close
|199
|0.02
|105.38
|0.00
|0.00
|1.14
|666.11
|399
|2008.09.29 16:42
|sell
|200
|0.02
|105.35
|0.00
|0.00
|400
|2008.09.29 17:05
|close
|200
|0.02
|105.29
|0.00
|0.00
|1.14
|667.25
|401
|2008.09.29 17:05
|sell
|201
|0.02
|105.25
|0.00
|0.00
|402
|2008.09.29 17:11
|close
|201
|0.02
|105.19
|0.00
|0.00
|1.14
|668.39
|403
|2008.09.29 17:11
|sell
|202
|0.02
|105.16
|0.00
|0.00
|404
|2008.09.29 17:15
|close
|202
|0.02
|105.10
|0.00
|0.00
|1.14
|669.53
|405
|2008.09.29 17:15
|sell
|203
|0.02
|105.09
|0.00
|0.00
|406
|2008.09.29 17:16
|close
|203
|0.02
|105.03
|0.00
|0.00
|1.14
|670.67
|407
|2008.09.29 17:16
|sell
|204
|0.02
|105.02
|0.00
|0.00
|408
|2008.09.29 17:18
|close
|204
|0.02
|104.96
|0.00
|0.00
|1.14
|671.81
|409
|2008.09.29 17:18
|sell
|205
|0.02
|104.93
|0.00
|0.00
|410
|2008.09.29 17:18
|close
|205
|0.02
|104.87
|0.00
|0.00
|1.14
|672.95
|411
|2008.09.29 17:18
|sell
|206
|0.02
|104.84
|0.00
|0.00
|412
|2008.09.29 17:20
|close
|206
|0.02
|104.77
|0.00
|0.00
|1.34
|674.29
|413
|2008.09.29 17:20
|sell
|207
|0.02
|104.76
|0.00
|0.00
|414
|2008.09.29 17:21
|close
|207
|0.02
|104.69
|0.00
|0.00
|1.34
|675.63
|415
|2008.09.29 17:21
|sell
|208
|0.02
|104.68
|0.00
|0.00
|416
|2008.09.29 17:21
|close
|208
|0.02
|104.61
|0.00
|0.00
|1.34
|676.97
|417
|2008.09.29 17:21
|sell
|209
|0.02
|104.60
|0.00
|0.00
|418
|2008.09.29 19:01
|sell
|210
|0.03
|105.01
|0.00
|0.00
|419
|2008.09.29 20:42
|close
|210
|0.03
|104.82
|0.00
|0.00
|5.44
|682.41
|420
|2008.09.29 20:42
|close
|209
|0.02
|104.82
|0.00
|0.00
|-4.20
|678.21
|421
|2008.09.29 20:45
|sell
|211
|0.02
|104.59
|0.00
|0.00
|422
|2008.09.29 20:46
|close
|211
|0.02
|104.49
|0.00
|0.00
|1.91
|680.12
|423
|2008.09.29 20:46
|sell
|212
|0.02
|104.48
|0.00
|0.00
|424
|2008.09.29 20:46
|close
|212
|0.02
|104.42
|0.00
|0.00
|1.15
|681.27
|425
|2008.09.29 20:46
|sell
|213
|0.02
|104.38
|0.00
|0.00
|426
|2008.09.29 20:46
|close
|213
|0.02
|104.30
|0.00
|0.00
|1.53
|682.80
|427
|2008.09.29 20:46
|sell
|214
|0.02
|104.26
|0.00
|0.00
|428
|2008.09.29 20:57
|sell
|215
|0.03
|104.68
|0.00
|0.00
|429
|2008.09.29 21:09
|close
|215
|0.03
|104.49
|0.00
|0.00
|5.46
|688.26
|430
|2008.09.29 21:09
|close
|214
|0.02
|104.49
|0.00
|0.00
|-4.40
|683.86
|431
|2008.09.29 21:09
|sell
|216
|0.02
|104.48
|0.00
|0.00
|432
|2008.09.29 21:09
|close
|216
|0.02
|104.41
|0.00
|0.00
|1.34
|685.20
|433
|2008.09.29 21:09
|sell
|217
|0.02
|104.40
|0.00
|0.00
|434
|2008.09.29 21:09
|close
|217
|0.02
|104.32
|0.00
|0.00
|1.53
|686.73
|435
|2008.09.29 21:09
|sell
|218
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|436
|2008.09.29 21:16
|close
|218
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|687.88
|437
|2008.09.29 21:16
|sell
|219
|0.02
|104.21
|0.00
|0.00
|438
|2008.09.29 22:16
|close
|219
|0.02
|104.15
|0.00
|0.00
|1.15
|689.03
|439
|2008.09.29 22:16
|sell
|220
|0.02
|104.12
|0.00
|0.00
|440
|2008.09.29 22:26
|close
|220
|0.02
|104.06
|0.00
|0.00
|1.15
|690.18
|441
|2008.09.29 22:26
|sell
|221
|0.02
|104.05
|0.00
|0.00
|442
|2008.09.30 00:59
|close
|221
|0.02
|103.99
|0.00
|0.00
|1.12
|691.30
|443
|2008.09.30 00:59
|sell
|222
|0.02
|103.96
|0.00
|0.00
|444
|2008.09.30 01:21
|close
|222
|0.02
|103.90
|0.00
|0.00
|1.15
|692.45
|445
|2008.09.30 01:21
|sell
|223
|0.02
|103.89
|0.00
|0.00
|446
|2008.09.30 01:24
|close
|223
|0.02
|103.83
|0.00
|0.00
|1.16
|693.61
|447
|2008.09.30 01:24
|sell
|224
|0.02
|103.82
|0.00
|0.00
|448
|2008.09.30 01:31
|close
|224
|0.02
|103.76
|0.00
|0.00
|1.16
|694.77
|449
|2008.09.30 01:31
|sell
|225
|0.02
|103.72
|0.00
|0.00
|450
|2008.09.30 01:32
|close
|225
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|1.35
|696.12
|451
|2008.09.30 01:32
|sell
|226
|0.02
|103.62
|0.00
|0.00
|452
|2008.09.30 03:55
|close
|226
|0.02
|103.56
|0.00
|0.00
|1.16
|697.28
|453
|2008.09.30 04:00
|sell
|227
|0.02
|103.88
|0.00
|0.00
|454
|2008.09.30 04:08
|close
|227
|0.02
|103.81
|0.00
|0.00
|1.35
|698.63
|455
|2008.09.30 04:09
|sell
|228
|0.02
|103.78
|0.00
|0.00
|456
|2008.09.30 04:16
|close
|228
|0.02
|103.72
|0.00
|0.00
|1.16
|699.79
|457
|2008.09.30 04:17
|sell
|229
|0.02
|103.69
|0.00
|0.00
|458
|2008.09.30 06:18
|sell
|230
|0.03
|104.09
|0.00
|0.00
|459
|2008.10.01 00:20
|sell
|231
|0.04
|106.04
|0.00
|0.00
|460
|2008.10.03 15:24
|close
|231
|0.04
|104.84
|0.00
|0.00
|45.57
|745.37
|461
|2008.10.03 15:24
|close
|230
|0.03
|104.84
|0.00
|0.00
|-21.65
|723.71
|462
|2008.10.03 15:24
|close
|229
|0.02
|104.84
|0.00
|0.00
|-22.07
|701.64
|463
|2008.10.03 15:25
|sell
|232
|0.02
|104.81
|0.00
|0.00
|464
|2008.10.03 15:28
|close
|232
|0.02
|104.75
|0.00
|0.00
|1.15
|702.79
|465
|2008.10.03 15:28
|sell
|233
|0.02
|104.72
|0.00
|0.00
|466
|2008.10.03 15:30
|close
|233
|0.02
|104.64
|0.00
|0.00
|1.53
|704.32
|467
|2008.10.03 15:30
|sell
|234
|0.02
|104.60
|0.00
|0.00
|468
|2008.10.03 15:30
|close
|234
|0.02
|104.54
|0.00
|0.00
|1.15
|705.47
|469
|2008.10.03 15:30
|sell
|235
|0.02
|104.53
|0.00
|0.00
|470
|2008.10.03 21:30
|sell
|236
|0.03
|105.30
|0.00
|0.00
|471
|2008.10.06 01:00
|close
|236
|0.03
|104.91
|0.00
|0.00
|11.11
|716.58
|472
|2008.10.06 01:00
|close
|235
|0.02
|104.91
|0.00
|0.00
|-7.27
|709.32
|473
|2008.10.06 02:26
|sell
|237
|0.02
|104.67
|0.00
|0.00
|474
|2008.10.06 02:31
|close
|237
|0.02
|104.60
|0.00
|0.00
|1.34
|710.66
|475
|2008.10.06 02:31
|sell
|238
|0.02
|104.59
|0.00
|0.00
|476
|2008.10.06 02:49
|close
|238
|0.02
|104.53
|0.00
|0.00
|1.15
|711.81
|477
|2008.10.06 02:49
|sell
|239
|0.02
|104.52
|0.00
|0.00
|478
|2008.10.06 02:50
|close
|239
|0.02
|104.46
|0.00
|0.00
|1.15
|712.96
|479
|2008.10.06 02:50
|sell
|240
|0.02
|104.43
|0.00
|0.00
|480
|2008.10.06 03:17
|close
|240
|0.02
|104.37
|0.00
|0.00
|1.15
|714.11
|481
|2008.10.06 03:17
|sell
|241
|0.02
|104.36
|0.00
|0.00
|482
|2008.10.06 03:21
|close
|241
|0.02
|104.30
|0.00
|0.00
|1.15
|715.26
|483
|2008.10.06 03:21
|sell
|242
|0.02
|104.29
|0.00
|0.00
|484
|2008.10.06 06:02
|close
|242
|0.02
|104.23
|0.00
|0.00
|1.15
|716.41
|485
|2008.10.06 06:02
|sell
|243
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|486
|2008.10.06 06:05
|close
|243
|0.02
|104.16
|0.00
|0.00
|1.15
|717.56
|487
|2008.10.06 06:05
|sell
|244
|0.02
|104.15
|0.00
|0.00
|488
|2008.10.06 06:11
|close
|244
|0.02
|104.09
|0.00
|0.00
|1.15
|718.71
|489
|2008.10.06 06:11
|sell
|245
|0.02
|104.08
|0.00
|0.00
|490
|2008.10.06 06:16
|close
|245
|0.02
|104.02
|0.00
|0.00
|1.15
|719.86
|491
|2008.10.06 06:16
|sell
|246
|0.02
|104.01
|0.00
|0.00
|492
|2008.10.06 06:25
|close
|246
|0.02
|103.95
|0.00
|0.00
|1.15
|721.01
|493
|2008.10.06 06:25
|sell
|247
|0.02
|103.92
|0.00
|0.00
|494
|2008.10.06 06:39
|close
|247
|0.02
|103.86
|0.00
|0.00
|1.16
|722.17
|495
|2008.10.06 06:39
|sell
|248
|0.02
|103.83
|0.00
|0.00
|496
|2008.10.06 06:52
|close
|248
|0.02
|103.76
|0.00
|0.00
|1.35
|723.52
|497
|2008.10.06 06:53
|sell
|249
|0.02
|103.71
|0.00
|0.00
|498
|2008.10.06 07:13
|close
|249
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|1.16
|724.68
|499
|2008.10.06 07:13
|sell
|250
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|500
|2008.10.06 07:13
|close
|250
|0.02
|103.59
|0.00
|0.00
|1.16
|725.84
|501
|2008.10.06 07:13
|sell
|251
|0.02
|103.58
|0.00
|0.00
|502
|2008.10.06 07:14
|close
|251
|0.02
|103.52
|0.00
|0.00
|1.16
|727.00
|503
|2008.10.06 07:14
|sell
|252
|0.02
|103.49
|0.00
|0.00
|504
|2008.10.06 07:14
|close
|252
|0.02
|103.43
|0.00
|0.00
|1.16
|728.16
|505
|2008.10.06 07:14
|sell
|253
|0.02
|103.40
|0.00
|0.00
|506
|2008.10.06 07:16
|close
|253
|0.02
|103.34
|0.00
|0.00
|1.16
|729.32
|507
|2008.10.06 07:16
|sell
|254
|0.02
|103.31
|0.00
|0.00
|508
|2008.10.06 07:16
|close
|254
|0.02
|103.25
|0.00
|0.00
|1.16
|730.48
|509
|2008.10.06 07:17
|sell
|255
|0.02
|103.22
|0.00
|0.00
|510
|2008.10.06 07:17
|close
|255
|0.02
|103.16
|0.00
|0.00
|1.16
|731.64
|511
|2008.10.06 07:17
|sell
|256
|0.02
|103.13
|0.00
|0.00
|512
|2008.10.06 07:17
|close
|256
|0.02
|103.06
|0.00
|0.00
|1.36
|733.00
|513
|2008.10.06 07:17
|sell
|257
|0.02
|103.03
|0.00
|0.00
|514
|2008.10.06 07:39
|close
|257
|0.02
|102.97
|0.00
|0.00
|1.17
|734.17
|515
|2008.10.06 07:39
|sell
|258
|0.02
|102.94
|0.00
|0.00
|516
|2008.10.06 07:43
|close
|258
|0.02
|102.88
|0.00
|0.00
|1.17
|735.34
|517
|2008.10.06 07:43
|sell
|259
|0.02
|102.87
|0.00
|0.00
|518
|2008.10.06 08:52
|sell
|260
|0.03
|103.30
|0.00
|0.00
|519
|2008.10.06 13:32
|close
|260
|0.03
|103.10
|0.00
|0.00
|5.82
|741.16
|520
|2008.10.06 13:32
|close
|259
|0.02
|103.10
|0.00
|0.00
|-4.46
|736.70
|521
|2008.10.06 13:32
|sell
|261
|0.02
|103.09
|0.00
|0.00
|522
|2008.10.06 13:36
|close
|261
|0.02
|103.02
|0.00
|0.00
|1.36
|738.06
|523
|2008.10.06 13:36
|sell
|262
|0.02
|102.99
|0.00
|0.00
|524
|2008.10.06 16:20
|close
|262
|0.02
|102.93
|0.00
|0.00
|1.17
|739.23
|525
|2008.10.06 16:20
|sell
|263
|0.02
|102.90
|0.00
|0.00
|526
|2008.10.06 16:30
|close
|263
|0.02
|102.84
|0.00
|0.00
|1.17
|740.40
|527
|2008.10.06 16:30
|sell
|264
|0.02
|102.81
|0.00
|0.00
|528
|2008.10.06 16:31
|close
|264
|0.02
|102.75
|0.00
|0.00
|1.17
|741.57
|529
|2008.10.06 16:31
|sell
|265
|0.02
|102.72
|0.00
|0.00
|530
|2008.10.06 16:57
|close
|265
|0.02
|102.64
|0.00
|0.00
|1.56
|743.13
|531
|2008.10.06 16:57
|sell
|266
|0.02
|102.61
|0.00
|0.00
|532
|2008.10.06 17:04
|close
|266
|0.02
|102.55
|0.00
|0.00
|1.17
|744.30
|533
|2008.10.06 17:04
|sell
|267
|0.02
|102.54
|0.00
|0.00
|534
|2008.10.06 17:04
|close
|267
|0.02
|102.48
|0.00
|0.00
|1.17
|745.47
|535
|2008.10.06 17:04
|sell
|268
|0.02
|102.44
|0.00
|0.00
|536
|2008.10.06 17:10
|close
|268
|0.02
|102.37
|0.00
|0.00
|1.37
|746.84
|537
|2008.10.06 17:10
|sell
|269
|0.02
|102.34
|0.00
|0.00
|538
|2008.10.06 17:11
|close
|269
|0.02
|102.28
|0.00
|0.00
|1.17
|748.01
|539
|2008.10.06 17:11
|sell
|270
|0.02
|102.25
|0.00
|0.00
|540
|2008.10.06 17:12
|close
|270
|0.02
|102.19
|0.00
|0.00
|1.17
|749.18
|541
|2008.10.06 17:12
|sell
|271
|0.02
|102.16
|0.00
|0.00
|542
|2008.10.06 17:13
|close
|271
|0.02
|102.10
|0.00
|0.00
|1.18
|750.36
|543
|2008.10.06 17:13
|sell
|272
|0.02
|102.09
|0.00
|0.00
|544
|2008.10.06 17:14
|close
|272
|0.02
|102.03
|0.00
|0.00
|1.18
|751.54
|545
|2008.10.06 17:14
|sell
|273
|0.02
|102.02
|0.00
|0.00
|546
|2008.10.06 17:15
|close
|273
|0.02
|101.96
|0.00
|0.00
|1.18
|752.72
|547
|2008.10.06 17:15
|sell
|274
|0.02
|101.95
|0.00
|0.00
|548
|2008.10.06 17:16
|close
|274
|0.02
|101.89
|0.00
|0.00
|1.18
|753.90
|549
|2008.10.06 17:16
|sell
|275
|0.02
|101.86
|0.00
|0.00
|550
|2008.10.06 17:16
|close
|275
|0.02
|101.80
|0.00
|0.00
|1.18
|755.08
|551
|2008.10.06 17:16
|sell
|276
|0.02
|101.79
|0.00
|0.00
|552
|2008.10.06 17:16
|close
|276
|0.02
|101.73
|0.00
|0.00
|1.18
|756.26
|553
|2008.10.06 17:16
|sell
|277
|0.02
|101.70
|0.00
|0.00
|554
|2008.10.06 17:16
|close
|277
|0.02
|101.64
|0.00
|0.00
|1.18
|757.44
|555
|2008.10.06 17:16
|sell
|278
|0.02
|101.61
|0.00
|0.00
|556
|2008.10.06 17:17
|close
|278
|0.02
|101.55
|0.00
|0.00
|1.18
|758.62
|557
|2008.10.06 17:17
|sell
|279
|0.02
|101.54
|0.00
|0.00
|558
|2008.10.06 17:17
|close
|279
|0.02
|101.47
|0.00
|0.00
|1.38
|760.00
|559
|2008.10.06 17:17
|sell
|280
|0.02
|101.44
|0.00
|0.00
|560
|2008.10.06 17:17
|close
|280
|0.02
|101.37
|0.00
|0.00
|1.38
|761.38
|561
|2008.10.06 17:17
|sell
|281
|0.02
|101.33
|0.00
|0.00
|562
|2008.10.06 17:18
|close
|281
|0.02
|101.27
|0.00
|0.00
|1.18
|762.56
|563
|2008.10.06 17:18
|sell
|282
|0.02
|101.26
|0.00
|0.00
|564
|2008.10.06 17:18
|close
|282
|0.02
|101.20
|0.00
|0.00
|1.19
|763.75
|565
|2008.10.06 17:18
|sell
|283
|0.02
|101.17
|0.00
|0.00
|566
|2008.10.06 17:19
|close
|283
|0.02
|101.10
|0.00
|0.00
|1.38
|765.13
|567
|2008.10.06 17:19
|sell
|284
|0.02
|101.05
|0.00
|0.00
|568
|2008.10.06 17:19
|close
|284
|0.02
|100.99
|0.00
|0.00
|1.19
|766.32
|569
|2008.10.06 17:19
|sell
|285
|0.02
|100.93
|0.00
|0.00
|570
|2008.10.06 17:19
|close
|285
|0.02
|100.84
|0.00
|0.00
|1.79
|768.11
|571
|2008.10.06 17:19
|sell
|286
|0.02
|100.83
|0.00
|0.00
|572
|2008.10.06 17:19
|close
|286
|0.02
|100.76
|0.00
|0.00
|1.39
|769.50
|573
|2008.10.06 17:19
|sell
|287
|0.02
|100.71
|0.00
|0.00
|574
|2008.10.06 17:19
|close
|287
|0.02
|100.62
|0.00
|0.00
|1.79
|771.29
|575
|2008.10.06 17:19
|sell
|288
|0.02
|100.57
|0.00
|0.00
|576
|2008.10.06 17:19
|close
|288
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|1.39
|772.68
|577
|2008.10.06 17:19
|sell
|289
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|578
|2008.10.06 17:19
|close
|289
|0.02
|100.38
|0.00
|0.00
|1.20
|773.88
|579
|2008.10.06 17:19
|sell
|290
|0.02
|100.31
|0.00
|0.00
|580
|2008.10.06 17:19
|close
|290
|0.02
|100.25
|0.00
|0.00
|1.20
|775.08
|581
|2008.10.06 17:19
|sell
|291
|0.02
|100.25
|0.00
|0.00
|582
|2008.10.06 17:23
|sell
|292
|0.03
|100.65
|0.00
|0.00
|583
|2008.10.06 17:23
|sell
|293
|0.04
|101.06
|0.00
|0.00
|584
|2008.10.06 17:24
|sell
|294
|0.05
|101.48
|0.00
|0.00
|585
|2008.10.06 17:26
|close
|294
|0.05
|100.99
|0.00
|0.00
|24.26
|799.34
|586
|2008.10.06 17:26
|close
|293
|0.04
|100.99
|0.00
|0.00
|2.77
|802.11
|587
|2008.10.06 17:26
|close
|292
|0.03
|100.99
|0.00
|0.00
|-10.10
|792.01
|588
|2008.10.06 17:26
|close
|291
|0.02
|100.99
|0.00
|0.00
|-14.65
|777.36
|589
|2008.10.06 17:26
|sell
|295
|0.02
|100.96
|0.00
|0.00
|590
|2008.10.06 17:26
|close
|295
|0.02
|100.89
|0.00
|0.00
|1.39
|778.75
|591
|2008.10.06 17:26
|sell
|296
|0.02
|100.86
|0.00
|0.00
|592
|2008.10.06 17:26
|close
|296
|0.02
|100.80
|0.00
|0.00
|1.19
|779.94
|593
|2008.10.06 17:26
|sell
|297
|0.02
|100.77
|0.00
|0.00
|594
|2008.10.06 17:26
|close
|297
|0.02
|100.71
|0.00
|0.00
|1.19
|781.13
|595
|2008.10.06 17:26
|sell
|298
|0.02
|100.67
|0.00
|0.00
|596
|2008.10.06 17:26
|close
|298
|0.02
|100.61
|0.00
|0.00
|1.19
|782.32
|597
|2008.10.06 17:26
|sell
|299
|0.02
|100.57
|0.00
|0.00
|598
|2008.10.06 17:28
|close
|299
|0.02
|100.51
|0.00
|0.00
|1.19
|783.51
|599
|2008.10.06 17:28
|sell
|300
|0.02
|100.48
|0.00
|0.00
|600
|2008.10.06 17:31
|sell
|301
|0.03
|100.89
|0.00
|0.00
|601
|2008.10.06 17:33
|close
|301
|0.03
|100.70
|0.00
|0.00
|5.66
|789.17
|602
|2008.10.06 17:33
|close
|300
|0.02
|100.70
|0.00
|0.00
|-4.37
|784.80
|603
|2008.10.06 17:34
|sell
|302
|0.02
|100.59
|0.00
|0.00
|604
|2008.10.06 17:34
|close
|302
|0.02
|100.53
|0.00
|0.00
|1.19
|785.99
|605
|2008.10.06 17:34
|sell
|303
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|606
|2008.10.06 17:38
|close
|303
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|1.19
|787.18
|607
|2008.10.06 17:38
|sell
|304
|0.02
|100.40
|0.00
|0.00
|608
|2008.10.06 18:00
|sell
|305
|0.03
|101.16
|0.00
|0.00
|609
|2008.10.06 19:17
|close
|305
|0.03
|100.83
|0.00
|0.00
|9.82
|797.00
|610
|2008.10.06 19:17
|close
|304
|0.02
|100.83
|0.00
|0.00
|-8.53
|788.47
|611
|2008.10.06 19:17
|sell
|306
|0.02
|100.82
|0.00
|0.00
|612
|2008.10.06 19:42
|close
|306
|0.02
|100.76
|0.00
|0.00
|1.19
|789.66
|613
|2008.10.06 19:42
|sell
|307
|0.02
|100.75
|0.00
|0.00
|614
|2008.10.06 20:46
|close
|307
|0.02
|100.69
|0.00
|0.00
|1.19
|790.85
|615
|2008.10.06 20:46
|sell
|308
|0.02
|100.68
|0.00
|0.00
|616
|2008.10.06 20:48
|close
|308
|0.02
|100.62
|0.00
|0.00
|1.19
|792.04
|617
|2008.10.06 20:48
|sell
|309
|0.02
|100.61
|0.00
|0.00
|618
|2008.10.06 20:49
|close
|309
|0.02
|100.55
|0.00
|0.00
|1.19
|793.23
|619
|2008.10.06 20:49
|sell
|310
|0.02
|100.54
|0.00
|0.00
|620
|2008.10.06 20:49
|close
|310
|0.02
|100.49
|0.00
|0.00
|1.00
|794.23
|621
|2008.10.06 20:49
|sell
|311
|0.02
|100.45
|0.00
|0.00
|622
|2008.10.06 20:49
|close
|311
|0.02
|100.39
|0.00
|0.00
|1.20
|795.43
|623
|2008.10.06 20:49
|sell
|312
|0.02
|100.35
|0.00
|0.00
|624
|2008.10.07 01:16
|sell
|313
|0.03
|101.35
|0.00
|0.00
|625
|2008.10.07 11:30
|sell
|314
|0.04
|101.75
|0.00
|0.00
|626
|2008.10.07 22:47
|close
|314
|0.04
|101.29
|0.00
|0.00
|18.17
|813.60
|627
|2008.10.07 22:47
|close
|313
|0.03
|101.29
|0.00
|0.00
|1.78
|815.38
|628
|2008.10.07 22:47
|close
|312
|0.02
|101.29
|0.00
|0.00
|-18.59
|796.79
|629
|2008.10.07 22:47
|sell
|315
|0.02
|101.28
|0.00
|0.00
|630
|2008.10.07 22:49
|close
|315
|0.02
|101.22
|0.00
|0.00
|1.19
|797.98
|631
|2008.10.07 22:49
|sell
|316
|0.02
|101.18
|0.00
|0.00
|632
|2008.10.07 22:50
|close
|316
|0.02
|101.12
|0.00
|0.00
|1.19
|799.17
|633
|2008.10.07 22:50
|sell
|317
|0.02
|101.11
|0.00
|0.00
|634
|2008.10.08 00:57
|sell
|318
|0.03
|101.53
|0.00
|0.00
|635
|2008.10.08 02:08
|close
|318
|0.03
|101.33
|0.00
|0.00
|5.92
|805.09
|636
|2008.10.08 02:08
|close
|317
|0.02
|101.33
|0.00
|0.00
|-4.37
|800.73
|637
|2008.10.08 02:15
|sell
|319
|0.02
|101.36
|0.00
|0.00
|638
|2008.10.08 02:54
|close
|319
|0.02
|101.30
|0.00
|0.00
|1.18
|801.91
|639
|2008.10.08 02:54
|sell
|320
|0.02
|101.29
|0.00
|0.00
|640
|2008.10.08 02:55
|close
|320
|0.02
|101.23
|0.00
|0.00
|1.19
|803.10
|641
|2008.10.08 02:55
|sell
|321
|0.02
|101.22
|0.00
|0.00
|642
|2008.10.08 02:55
|close
|321
|0.02
|101.16
|0.00
|0.00
|1.19
|804.29
|643
|2008.10.08 02:55
|sell
|322
|0.02
|101.12
|0.00
|0.00
|644
|2008.10.08 07:45
|close
|322
|0.02
|101.06
|0.00
|0.00
|1.19
|805.48
|645
|2008.10.08 07:45
|sell
|323
|0.02
|101.05
|0.00
|0.00
|646
|2008.10.08 07:46
|close
|323
|0.02
|100.98
|0.00
|0.00
|1.39
|806.87
|647
|2008.10.08 07:46
|sell
|324
|0.02
|100.97
|0.00
|0.00
|648
|2008.10.08 07:47
|close
|324
|0.02
|100.90
|0.00
|0.00
|1.39
|808.26
|649
|2008.10.08 07:47
|sell
|325
|0.02
|100.87
|0.00
|0.00
|650
|2008.10.08 07:48
|close
|325
|0.02
|100.81
|0.00
|0.00
|1.19
|809.45
|651
|2008.10.08 07:48
|sell
|326
|0.02
|100.78
|0.00
|0.00
|652
|2008.10.08 07:54
|close
|326
|0.02
|100.72
|0.00
|0.00
|1.19
|810.64
|653
|2008.10.08 07:54
|sell
|327
|0.02
|100.68
|0.00
|0.00
|654
|2008.10.08 08:01
|close
|327
|0.02
|100.62
|0.00
|0.00
|1.19
|811.83
|655
|2008.10.08 08:01
|sell
|328
|0.02
|100.58
|0.00
|0.00
|656
|2008.10.08 08:08
|close
|328
|0.02
|100.52
|0.00
|0.00
|1.19
|813.02
|657
|2008.10.08 08:08
|sell
|329
|0.02
|100.52
|0.00
|0.00
|658
|2008.10.08 08:09
|close
|329
|0.02
|100.47
|0.00
|0.00
|1.00
|814.02
|659
|2008.10.08 08:09
|sell
|330
|0.02
|100.46
|0.00
|0.00
|660
|2008.10.08 08:09
|close
|330
|0.02
|100.41
|0.00
|0.00
|1.00
|815.02
|661
|2008.10.08 08:09
|sell
|331
|0.02
|100.38
|0.00
|0.00
|662
|2008.10.08 08:23
|close
|331
|0.02
|100.33
|0.00
|0.00
|1.00
|816.02
|663
|2008.10.08 08:23
|sell
|332
|0.02
|100.30
|0.00
|0.00
|664
|2008.10.08 08:24
|close
|332
|0.02
|100.23
|0.00
|0.00
|1.40
|817.42
|665
|2008.10.08 08:24
|sell
|333
|0.02
|100.22
|0.00
|0.00
|666
|2008.10.08 08:24
|close
|333
|0.02
|100.16
|0.00
|0.00
|1.20
|818.62
|667
|2008.10.08 08:24
|sell
|334
|0.02
|100.15
|0.00
|0.00
|668
|2008.10.08 08:24
|close
|334
|0.02
|100.09
|0.00
|0.00
|1.20
|819.82
|669
|2008.10.08 08:24
|sell
|335
|0.02
|100.03
|0.00
|0.00
|670
|2008.10.08 08:25
|close
|335
|0.02
|99.98
|0.00
|0.00
|1.00
|820.82
|671
|2008.10.08 08:25
|sell
|336
|0.02
|99.95
|0.00
|0.00
|672
|2008.10.08 08:27
|close
|336
|0.02
|99.90
|0.00
|0.00
|1.00
|821.82
|673
|2008.10.08 08:27
|sell
|337
|0.02
|99.89
|0.00
|0.00
|674
|2008.10.08 08:33
|close
|337
|0.02
|99.84
|0.00
|0.00
|1.00
|822.82
|675
|2008.10.08 08:33
|sell
|338
|0.02
|99.81
|0.00
|0.00
|676
|2008.10.08 08:35
|close
|338
|0.02
|99.76
|0.00
|0.00
|1.00
|823.82
|677
|2008.10.08 08:35
|sell
|339
|0.02
|99.73
|0.00
|0.00
|678
|2008.10.08 08:37
|close
|339
|0.02
|99.68
|0.00
|0.00
|1.00
|824.82
|679
|2008.10.08 08:37
|sell
|340
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|680
|2008.10.08 09:25
|sell
|341
|0.03
|100.25
|0.00
|0.00
|681
|2008.10.08 09:57
|close
|341
|0.03
|99.99
|0.00
|0.00
|7.80
|832.62
|682
|2008.10.08 09:57
|close
|340
|0.02
|99.99
|0.00
|0.00
|-6.40
|826.22
|683
|2008.10.08 09:57
|sell
|342
|0.02
|99.96
|0.00
|0.00
|684
|2008.10.08 10:02
|close
|342
|0.02
|99.91
|0.00
|0.00
|1.00
|827.22
|685
|2008.10.08 10:02
|sell
|343
|0.02
|99.90
|0.00
|0.00
|686
|2008.10.08 11:20
|sell
|344
|0.03
|100.31
|0.00
|0.00
|687
|2008.10.08 11:53
|close
|344
|0.03
|100.11
|0.00
|0.00
|5.99
|833.21
|688
|2008.10.08 11:53
|close
|343
|0.02
|100.11
|0.00
|0.00
|-4.20
|829.01
|689
|2008.10.08 12:00
|sell
|345
|0.02
|100.02
|0.00
|0.00
|690
|2008.10.08 12:02
|close
|345
|0.02
|99.97
|0.00
|0.00
|1.00
|830.01
|691
|2008.10.08 12:02
|sell
|346
|0.02
|99.96
|0.00
|0.00
|692
|2008.10.08 12:04
|close
|346
|0.02
|99.91
|0.00
|0.00
|1.00
|831.01
|693
|2008.10.08 12:04
|sell
|347
|0.02
|99.88
|0.00
|0.00
|694
|2008.10.08 12:05
|close
|347
|0.02
|99.83
|0.00
|0.00
|1.00
|832.01
|695
|2008.10.08 12:05
|sell
|348
|0.02
|99.80
|0.00
|0.00
|696
|2008.10.08 12:06
|close
|348
|0.02
|99.74
|0.00
|0.00
|1.20
|833.21
|697
|2008.10.08 12:06
|sell
|349
|0.02
|99.73
|0.00
|0.00
|698
|2008.10.08 12:06
|close
|349
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|1.20
|834.41
|699
|2008.10.08 12:06
|sell
|350
|0.02
|99.63
|0.00
|0.00
|700
|2008.10.08 12:06
|close
|350
|0.02
|99.58
|0.00
|0.00
|1.00
|835.41
|701
|2008.10.08 12:06
|sell
|351
|0.02
|99.54
|0.00
|0.00
|702
|2008.10.08 12:07
|close
|351
|0.02
|99.49
|0.00
|0.00
|1.01
|836.42
|703
|2008.10.08 12:07
|sell
|352
|0.02
|99.46
|0.00
|0.00
|704
|2008.10.08 12:07
|close
|352
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|1.01
|837.43
|705
|2008.10.08 12:07
|sell
|353
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|706
|2008.10.08 12:11
|sell
|354
|0.03
|99.78
|0.00
|0.00
|707
|2008.10.08 12:13
|close
|354
|0.03
|99.60
|0.00
|0.00
|5.42
|842.85
|708
|2008.10.08 12:13
|close
|353
|0.02
|99.60
|0.00
|0.00
|-4.42
|838.43
|709
|2008.10.08 12:13
|sell
|355
|0.02
|99.57
|0.00
|0.00
|710
|2008.10.08 12:13
|close
|355
|0.02
|99.52
|0.00
|0.00
|1.00
|839.43
|711
|2008.10.08 12:13
|sell
|356
|0.02
|99.51
|0.00
|0.00
|712
|2008.10.08 12:16
|close
|356
|0.02
|99.46
|0.00
|0.00
|1.01
|840.44
|713
|2008.10.08 12:16
|sell
|357
|0.02
|99.45
|0.00
|0.00
|714
|2008.10.08 12:16
|close
|357
|0.02
|99.40
|0.00
|0.00
|1.01
|841.45
|715
|2008.10.08 12:16
|sell
|358
|0.02
|99.37
|0.00
|0.00
|716
|2008.10.08 12:22
|close
|358
|0.02
|99.32
|0.00
|0.00
|1.01
|842.46
|717
|2008.10.08 12:22
|sell
|359
|0.02
|99.28
|0.00
|0.00
|718
|2008.10.08 12:27
|close
|359
|0.02
|99.23
|0.00
|0.00
|1.01
|843.47
|719
|2008.10.08 12:27
|sell
|360
|0.02
|99.20
|0.00
|0.00
|720
|2008.10.08 12:28
|close
|360
|0.02
|99.15
|0.00
|0.00
|1.01
|844.48
|721
|2008.10.08 12:28
|sell
|361
|0.02
|99.14
|0.00
|0.00
|722
|2008.10.08 12:33
|close
|361
|0.02
|99.09
|0.00
|0.00
|1.01
|845.49
|723
|2008.10.08 12:33
|sell
|362
|0.02
|99.08
|0.00
|0.00
|724
|2008.10.08 12:33
|close
|362
|0.02
|99.03
|0.00
|0.00
|1.01
|846.50
|725
|2008.10.08 12:33
|sell
|363
|0.02
|98.97
|0.00
|0.00
|726
|2008.10.08 12:35
|close
|363
|0.02
|98.92
|0.00
|0.00
|1.01
|847.51
|727
|2008.10.08 12:35
|sell
|364
|0.02
|98.91
|0.00
|0.00
|728
|2008.10.08 12:37
|close
|364
|0.02
|98.85
|0.00
|0.00
|1.21
|848.72
|729
|2008.10.08 12:37
|sell
|365
|0.02
|98.81
|0.00
|0.00
|730
|2008.10.08 12:39
|close
|365
|0.02
|98.76
|0.00
|0.00
|1.01
|849.73
|731
|2008.10.08 12:39
|sell
|366
|0.02
|98.75
|0.00
|0.00
|732
|2008.10.08 12:39
|close
|366
|0.02
|98.70
|0.00
|0.00
|1.01
|850.74
|733
|2008.10.08 12:39
|sell
|367
|0.02
|98.67
|0.00
|0.00
|734
|2008.10.08 12:40
|close
|367
|0.02
|98.62
|0.00
|0.00
|1.01
|851.75
|735
|2008.10.08 12:40
|sell
|368
|0.02
|98.61
|0.00
|0.00
|736
|2008.10.08 12:41
|sell
|369
|0.03
|99.01
|0.00
|0.00
|737
|2008.10.08 12:42
|close
|369
|0.03
|98.81
|0.00
|0.00
|6.07
|857.82
|738
|2008.10.08 12:42
|close
|368
|0.02
|98.81
|0.00
|0.00
|-4.05
|853.77
|739
|2008.10.08 12:43
|sell
|370
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|740
|2008.10.08 14:01
|sell
|371
|0.03
|100.14
|0.00
|0.00
|741
|2008.10.08 15:46
|close
|371
|0.03
|99.55
|0.00
|0.00
|17.78
|871.55
|742
|2008.10.08 15:46
|close
|370
|0.02
|99.55
|0.00
|0.00
|-16.47
|855.08
|743
|2008.10.08 15:46
|sell
|372
|0.02
|99.52
|0.00
|0.00
|744
|2008.10.08 15:47
|close
|372
|0.02
|99.47
|0.00
|0.00
|1.01
|856.09
|745
|2008.10.08 15:47
|sell
|373
|0.02
|99.43
|0.00
|0.00
|746
|2008.10.08 15:47
|close
|373
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|1.01
|857.10
|747
|2008.10.08 15:47
|sell
|374
|0.02
|99.37
|0.00
|0.00
|748
|2008.10.08 15:51
|sell
|375
|0.03
|99.78
|0.00
|0.00
|749
|2008.10.08 16:01
|close
|375
|0.03
|99.59
|0.00
|0.00
|5.72
|862.82
|750
|2008.10.08 16:01
|close
|374
|0.02
|99.59
|0.00
|0.00
|-4.42
|858.40
|751
|2008.10.08 16:01
|sell
|376
|0.02
|99.56
|0.00
|0.00
|752
|2008.10.08 16:02
|close
|376
|0.02
|99.51
|0.00
|0.00
|1.00
|859.40
|753
|2008.10.08 16:03
|sell
|377
|0.02
|99.48
|0.00
|0.00
|754
|2008.10.08 17:37
|sell
|378
|0.03
|100.03
|0.00
|0.00
|755
|2008.10.08 17:54
|close
|378
|0.03
|99.79
|0.00
|0.00
|7.22
|866.62
|756
|2008.10.08 17:54
|close
|377
|0.02
|99.79
|0.00
|0.00
|-6.21
|860.41
|757
|2008.10.08 17:54
|sell
|379
|0.02
|99.76
|0.00
|0.00
|758
|2008.10.08 18:43
|close
|379
|0.02
|99.71
|0.00
|0.00
|1.00
|861.41
|759
|2008.10.08 18:43
|sell
|380
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|760
|2008.10.08 19:08
|close
|380
|0.02
|99.62
|0.00
|0.00
|1.00
|862.41
|761
|2008.10.08 19:08
|sell
|381
|0.02
|99.59
|0.00
|0.00
|762
|2008.10.08 19:09
|close
|381
|0.02
|99.54
|0.00
|0.00
|1.00
|863.41
|763
|2008.10.08 19:09
|sell
|382
|0.02
|99.51
|0.00
|0.00
|764
|2008.10.08 19:09
|close
|382
|0.02
|99.46
|0.00
|0.00
|1.01
|864.42
|765
|2008.10.08 19:09
|sell
|383
|0.02
|99.43
|0.00
|0.00
|766
|2008.10.08 19:10
|close
|383
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|1.01
|865.43
|767
|2008.10.08 19:10
|sell
|384
|0.02
|99.35
|0.00
|0.00
|768
|2008.10.08 23:00
|sell
|385
|0.03
|99.83
|0.00
|0.00
|769
|2008.10.08 23:35
|close
|385
|0.03
|99.61
|0.00
|0.00
|6.63
|872.06
|770
|2008.10.08 23:35
|close
|384
|0.02
|99.61
|0.00
|0.00
|-5.22
|866.84
|771
|2008.10.08 23:36
|sell
|386
|0.02
|99.58
|0.00
|0.00
|772
|2008.10.08 23:38
|close
|386
|0.02
|99.52
|0.00
|0.00
|1.21
|868.05
|773
|2008.10.08 23:38
|sell
|387
|0.02
|99.51
|0.00
|0.00
|774
|2008.10.08 23:39
|close
|387
|0.02
|99.46
|0.00
|0.00
|1.01
|869.06
|775
|2008.10.08 23:39
|sell
|388
|0.02
|99.45
|0.00
|0.00
|776
|2008.10.08 23:42
|close
|388
|0.02
|99.40
|0.00
|0.00
|1.01
|870.07
|777
|2008.10.08 23:42
|sell
|389
|0.02
|99.35
|0.00
|0.00
|778
|2008.10.08 23:58
|close
|389
|0.02
|99.28
|0.00
|0.00
|1.41
|871.48
|779
|2008.10.08 23:58
|sell
|390
|0.02
|99.27
|0.00
|0.00
|780
|2008.10.08 23:58
|close
|390
|0.02
|99.22
|0.00
|0.00
|1.01
|872.49
|781
|2008.10.08 23:58
|sell
|391
|0.02
|99.18
|0.00
|0.00
|782
|2008.10.09 00:00
|close
|391
|0.02
|99.12
|0.00
|0.00
|1.13
|873.62
|783
|2008.10.09 00:01
|sell
|392
|0.02
|98.97
|0.00
|0.00
|784
|2008.10.09 00:01
|close
|392
|0.02
|98.92
|0.00
|0.00
|1.01
|874.63
|785
|2008.10.09 00:01
|sell
|393
|0.02
|98.91
|0.00
|0.00
|786
|2008.10.10 00:02
|sell
|394
|0.03
|99.73
|0.00
|0.00
|787
|2008.10.10 02:19
|close
|394
|0.03
|99.38
|0.00
|0.00
|10.57
|885.20
|788
|2008.10.10 02:19
|close
|393
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|-9.49
|875.71
|789
|2008.10.10 02:19
|sell
|395
|0.02
|99.35
|0.00
|0.00
|790
|2008.10.10 02:22
|close
|395
|0.02
|99.30
|0.00
|0.00
|1.01
|876.72
|791
|2008.10.10 02:22
|sell
|396
|0.02
|99.27
|0.00
|0.00
|792
|2008.10.10 02:23
|close
|396
|0.02
|99.22
|0.00
|0.00
|1.01
|877.73
|793
|2008.10.10 02:23
|sell
|397
|0.02
|99.21
|0.00
|0.00
|794
|2008.10.10 02:30
|close
|397
|0.02
|99.16
|0.00
|0.00
|1.01
|878.74
|795
|2008.10.10 02:30
|sell
|398
|0.02
|99.15
|0.00
|0.00
|796
|2008.10.10 02:44
|close
|398
|0.02
|99.10
|0.00
|0.00
|1.01
|879.75
|797
|2008.10.10 02:44
|sell
|399
|0.02
|99.09
|0.00
|0.00
|798
|2008.10.10 02:45
|close
|399
|0.02
|99.04
|0.00
|0.00
|1.01
|880.76
|799
|2008.10.10 02:45
|sell
|400
|0.02
|99.03
|0.00
|0.00
|800
|2008.10.10 02:45
|close
|400
|0.02
|98.98
|0.00
|0.00
|1.01
|881.77
|801
|2008.10.10 02:45
|sell
|401
|0.02
|98.95
|0.00
|0.00
|802
|2008.10.10 02:45
|close
|401
|0.02
|98.90
|0.00
|0.00
|1.01
|882.78
|803
|2008.10.10 02:45
|sell
|402
|0.02
|98.86
|0.00
|0.00
|804
|2008.10.10 02:51
|close
|402
|0.02
|98.81
|0.00
|0.00
|1.01
|883.79
|805
|2008.10.10 02:51
|sell
|403
|0.02
|98.80
|0.00
|0.00
|806
|2008.10.10 02:51
|close
|403
|0.02
|98.75
|0.00
|0.00
|1.01
|884.80
|807
|2008.10.10 02:51
|sell
|404
|0.02
|98.72
|0.00
|0.00
|808
|2008.10.10 02:52
|close
|404
|0.02
|98.66
|0.00
|0.00
|1.22
|886.02
|809
|2008.10.10 02:52
|sell
|405
|0.02
|98.65
|0.00
|0.00
|810
|2008.10.10 02:52
|close
|405
|0.02
|98.60
|0.00
|0.00
|1.01
|887.03
|811
|2008.10.10 02:52
|sell
|406
|0.02
|98.59
|0.00
|0.00
|812
|2008.10.10 02:52
|close
|406
|0.02
|98.53
|0.00
|0.00
|1.22
|888.25
|813
|2008.10.10 02:52
|sell
|407
|0.02
|98.52
|0.00
|0.00
|814
|2008.10.10 02:54
|sell
|408
|0.03
|98.92
|0.00
|0.00
|815
|2008.10.10 02:55
|close
|408
|0.03
|98.74
|0.00
|0.00
|5.47
|893.72
|816
|2008.10.10 02:55
|close
|407
|0.02
|98.74
|0.00
|0.00
|-4.46
|889.26
|817
|2008.10.10 02:55
|sell
|409
|0.02
|98.70
|0.00
|0.00
|818
|2008.10.10 03:10
|close
|409
|0.02
|98.65
|0.00
|0.00
|1.01
|890.27
|819
|2008.10.10 03:10
|sell
|410
|0.02
|98.62
|0.00
|0.00
|820
|2008.10.10 03:10
|close
|410
|0.02
|98.56
|0.00
|0.00
|1.22
|891.49
|821
|2008.10.10 03:10
|sell
|411
|0.02
|98.53
|0.00
|0.00
|822
|2008.10.10 03:11
|close
|411
|0.02
|98.48
|0.00
|0.00
|1.02
|892.51
|823
|2008.10.10 03:11
|sell
|412
|0.02
|98.44
|0.00
|0.00
|824
|2008.10.10 03:12
|close
|412
|0.02
|98.36
|0.00
|0.00
|1.63
|894.14
|825
|2008.10.10 03:12
|sell
|413
|0.02
|98.31
|0.00
|0.00
|826
|2008.10.10 03:13
|close
|413
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|1.02
|895.16
|827
|2008.10.10 03:13
|sell
|414
|0.02
|98.22
|0.00
|0.00
|828
|2008.10.10 03:14
|close
|414
|0.02
|98.17
|0.00
|0.00
|1.02
|896.18
|829
|2008.10.10 03:14
|sell
|415
|0.02
|98.13
|0.00
|0.00
|830
|2008.10.10 03:14
|close
|415
|0.02
|98.08
|0.00
|0.00
|1.02
|897.20
|831
|2008.10.10 03:14
|sell
|416
|0.02
|98.05
|0.00
|0.00
|832
|2008.10.10 03:14
|close
|416
|0.02
|98.00
|0.00
|0.00
|1.02
|898.22
|833
|2008.10.10 03:14
|sell
|417
|0.02
|97.96
|0.00
|0.00
|834
|2008.10.10 03:17
|sell
|418
|0.03
|98.36
|0.00
|0.00
|835
|2008.10.10 03:32
|close
|418
|0.03
|98.18
|0.00
|0.00
|5.50
|903.72
|836
|2008.10.10 03:32
|close
|417
|0.02
|98.18
|0.00
|0.00
|-4.48
|899.24
|837
|2008.10.10 03:32
|sell
|419
|0.02
|98.13
|0.00
|0.00
|838
|2008.10.10 03:38
|sell
|420
|0.03
|98.53
|0.00
|0.00
|839
|2008.10.10 04:03
|sell
|421
|0.04
|98.93
|0.00
|0.00
|840
|2008.10.10 07:01
|close
|421
|0.04
|98.60
|0.00
|0.00
|13.39
|912.63
|841
|2008.10.10 07:01
|close
|420
|0.03
|98.60
|0.00
|0.00
|-2.13
|910.50
|842
|2008.10.10 07:01
|close
|419
|0.02
|98.60
|0.00
|0.00
|-9.53
|900.97
|843
|2008.10.10 07:01
|sell
|422
|0.02
|98.55
|0.00
|0.00
|844
|2008.10.10 07:43
|sell
|423
|0.03
|98.96
|0.00
|0.00
|845
|2008.10.10 09:14
|close
|423
|0.03
|98.76
|0.00
|0.00
|6.08
|907.05
|846
|2008.10.10 09:14
|close
|422
|0.02
|98.76
|0.00
|0.00
|-4.25
|902.80
|847
|2008.10.10 09:15
|sell
|424
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|848
|2008.10.10 09:17
|close
|424
|0.02
|98.68
|0.00
|0.00
|1.01
|903.81
|849
|2008.10.10 09:17
|sell
|425
|0.02
|98.67
|0.00
|0.00
|850
|2008.10.10 09:18
|close
|425
|0.02
|98.62
|0.00
|0.00
|1.01
|904.82
|851
|2008.10.10 09:18
|sell
|426
|0.02
|98.61
|0.00
|0.00
|852
|2008.10.10 10:23
|close
|426
|0.02
|98.56
|0.00
|0.00
|1.01
|905.83
|853
|2008.10.10 10:23
|sell
|427
|0.02
|98.55
|0.00
|0.00
|854
|2008.10.10 11:30
|sell
|428
|0.03
|98.97
|0.00
|0.00
|855
|2008.10.10 12:40
|close
|428
|0.03
|98.78
|0.00
|0.00
|5.77
|911.60
|856
|2008.10.10 12:40
|close
|427
|0.02
|98.78
|0.00
|0.00
|-4.66
|906.94
|857
|2008.10.10 12:45
|sell
|429
|0.02
|98.83
|0.00
|0.00
|858
|2008.10.10 15:59
|close
|429
|0.02
|98.78
|0.00
|0.00
|1.01
|907.95
|859
|2008.10.10 16:00
|sell
|430
|0.02
|98.77
|0.00
|0.00
|860
|2008.10.10 16:13
|close
|430
|0.02
|98.72
|0.00
|0.00
|1.01
|908.96
|861
|2008.10.10 16:13
|sell
|431
|0.02
|98.69
|0.00
|0.00
|862
|2008.10.10 19:00
|sell
|432
|0.03
|99.43
|0.00
|0.00
|863
|2008.10.13 02:43
|sell
|433
|0.04
|100.63
|0.00
|0.00
|864
|2008.10.13 05:37
|close
|433
|0.04
|99.78
|0.00
|0.00
|34.07
|943.03
|865
|2008.10.13 05:37
|close
|432
|0.03
|99.78
|0.00
|0.00
|-10.56
|932.47
|866
|2008.10.13 05:37
|close
|431
|0.02
|99.78
|0.00
|0.00
|-21.88
|910.60
|867
|2008.10.13 05:37
|sell
|434
|0.02
|99.77
|0.00
|0.00
|868
|2008.10.13 05:42
|close
|434
|0.02
|99.72
|0.00
|0.00
|1.00
|911.60
|869
|2008.10.13 05:42
|sell
|435
|0.02
|99.69
|0.00
|0.00
|870
|2008.10.13 05:49
|close
|435
|0.02
|99.64
|0.00
|0.00
|1.00
|912.60
|871
|2008.10.13 05:49
|sell
|436
|0.02
|99.63
|0.00
|0.00
|872
|2008.10.13 05:50
|close
|436
|0.02
|99.58
|0.00
|0.00
|1.00
|913.60
|873
|2008.10.13 05:50
|sell
|437
|0.02
|99.57
|0.00
|0.00
|874
|2008.10.13 06:55
|sell
|438
|0.03
|100.01
|0.00
|0.00
|875
|2008.10.13 07:24
|close
|438
|0.03
|99.81
|0.00
|0.00
|6.01
|919.61
|876
|2008.10.13 07:24
|close
|437
|0.02
|99.81
|0.00
|0.00
|-4.81
|914.80
|877
|2008.10.13 07:25
|sell
|439
|0.02
|99.78
|0.00
|0.00
|878
|2008.10.13 11:45
|sell
|440
|0.03
|100.47
|0.00
|0.00
|879
|2008.10.13 15:08
|close
|440
|0.03
|100.17
|0.00
|0.00
|8.98
|923.78
|880
|2008.10.13 15:08
|close
|439
|0.02
|100.17
|0.00
|0.00
|-7.79
|915.99
|881
|2008.10.13 15:08
|sell
|441
|0.02
|100.14
|0.00
|0.00
|882
|2008.10.13 15:08
|close
|441
|0.02
|100.09
|0.00
|0.00
|1.00
|916.99
|883
|2008.10.13 15:08
|sell
|442
|0.02
|100.06
|0.00
|0.00
|884
|2008.10.13 15:08
|close
|442
|0.02
|100.01
|0.00
|0.00
|1.00
|917.99
|885
|2008.10.13 15:08
|sell
|443
|0.02
|100.00
|0.00
|0.00
|886
|2008.10.13 16:13
|sell
|444
|0.03
|100.40
|0.00
|0.00
|887
|2008.10.14 20:55
|sell
|445
|0.04
|101.75
|0.00
|0.00
|888
|2008.10.15 15:30
|close
|445
|0.04
|100.89
|0.00
|0.00
|34.05
|952.04
|889
|2008.10.15 15:30
|close
|444
|0.03
|100.89
|0.00
|0.00
|-14.65
|937.39
|890
|2008.10.15 15:30
|close
|443
|0.02
|100.89
|0.00
|0.00
|-17.69
|919.70
|891
|2008.10.15 15:30
|sell
|446
|0.02
|100.88
|0.00
|0.00
|892
|2008.10.15 16:51
|sell
|447
|0.03
|101.28
|0.00
|0.00
|893
|2008.10.15 20:32
|close
|447
|0.03
|101.08
|0.00
|0.00
|5.94
|925.64
|894
|2008.10.15 20:32
|close
|446
|0.02
|101.08
|0.00
|0.00
|-3.96
|921.68
|895
|2008.10.15 20:32
|sell
|448
|0.02
|101.05
|0.00
|0.00
|896
|2008.10.15 20:36
|close
|448
|0.02
|100.99
|0.00
|0.00
|1.19
|922.87
|897
|2008.10.15 20:36
|sell
|449
|0.02
|100.96
|0.00
|0.00
|898
|2008.10.15 20:49
|close
|449
|0.02
|100.90
|0.00
|0.00
|1.19
|924.06
|899
|2008.10.15 20:49
|sell
|450
|0.02
|100.86
|0.00
|0.00
|900
|2008.10.15 20:50
|close
|450
|0.02
|100.79
|0.00
|0.00
|1.39
|925.45
|901
|2008.10.15 20:51
|sell
|451
|0.02
|100.78
|0.00
|0.00
|902
|2008.10.15 20:54
|close
|451
|0.02
|100.72
|0.00
|0.00
|1.19
|926.64
|903
|2008.10.15 20:54
|sell
|452
|0.02
|100.71
|0.00
|0.00
|904
|2008.10.15 20:58
|close
|452
|0.02
|100.65
|0.00
|0.00
|1.19
|927.83
|905
|2008.10.15 20:58
|sell
|453
|0.02
|100.64
|0.00
|0.00
|906
|2008.10.15 21:00
|close
|453
|0.02
|100.58
|0.00
|0.00
|1.19
|929.02
|907
|2008.10.15 21:00
|sell
|454
|0.02
|100.57
|0.00
|0.00
|908
|2008.10.15 21:04
|close
|454
|0.02
|100.51
|0.00
|0.00
|1.19
|930.21
|909
|2008.10.15 21:04
|sell
|455
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|910
|2008.10.15 21:16
|close
|455
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|1.19
|931.40
|911
|2008.10.15 21:16
|sell
|456
|0.02
|100.43
|0.00
|0.00
|912
|2008.10.15 21:54
|sell
|457
|0.03
|100.84
|0.00
|0.00
|913
|2008.10.15 22:30
|close
|457
|0.03
|100.64
|0.00
|0.00
|5.96
|937.36
|914
|2008.10.15 22:30
|close
|456
|0.02
|100.64
|0.00
|0.00
|-4.17
|933.19
|915
|2008.10.15 22:30
|sell
|458
|0.02
|100.63
|0.00
|0.00
|916
|2008.10.15 22:50
|close
|458
|0.02
|100.57
|0.00
|0.00
|1.19
|934.38
|917
|2008.10.15 22:50
|sell
|459
|0.02
|100.56
|0.00
|0.00
|918
|2008.10.15 22:52
|close
|459
|0.02
|100.49
|0.00
|0.00
|1.39
|935.77
|919
|2008.10.15 22:52
|sell
|460
|0.02
|100.46
|0.00
|0.00
|920
|2008.10.15 22:56
|close
|460
|0.02
|100.41
|0.00
|0.00
|1.00
|936.77
|921
|2008.10.15 22:56
|sell
|461
|0.02
|100.38
|0.00
|0.00
|922
|2008.10.15 22:58
|close
|461
|0.02
|100.33
|0.00
|0.00
|1.00
|937.77
|923
|2008.10.15 22:58
|sell
|462
|0.02
|100.32
|0.00
|0.00
|924
|2008.10.15 23:00
|close
|462
|0.02
|100.27
|0.00
|0.00
|1.00
|938.77
|925
|2008.10.15 23:00
|sell
|463
|0.02
|100.26
|0.00
|0.00
|926
|2008.10.15 23:03
|close
|463
|0.02
|100.21
|0.00
|0.00
|1.00
|939.77
|927
|2008.10.15 23:03
|sell
|464
|0.02
|100.21
|0.00
|0.00
|928
|2008.10.15 23:03
|close
|464
|0.02
|100.13
|0.00
|0.00
|1.60
|941.37
|929
|2008.10.15 23:04
|sell
|465
|0.02
|100.13
|0.00
|0.00
|930
|2008.10.15 23:09
|close
|465
|0.02
|100.08
|0.00
|0.00
|1.00
|942.37
|931
|2008.10.15 23:09
|sell
|466
|0.02
|100.07
|0.00
|0.00
|932
|2008.10.15 23:11
|close
|466
|0.02
|100.02
|0.00
|0.00
|1.00
|943.37
|933
|2008.10.15 23:11
|sell
|467
|0.02
|100.01
|0.00
|0.00
|934
|2008.10.15 23:22
|close
|467
|0.02
|99.96
|0.00
|0.00
|1.00
|944.37
|935
|2008.10.15 23:23
|sell
|468
|0.02
|99.95
|0.00
|0.00
|936
|2008.10.15 23:24
|close
|468
|0.02
|99.89
|0.00
|0.00
|1.20
|945.57
|937
|2008.10.15 23:24
|sell
|469
|0.02
|99.88
|0.00
|0.00
|938
|2008.10.16 00:09
|close
|469
|0.02
|99.82
|0.00
|0.00
|1.12
|946.69
|939
|2008.10.16 00:09
|sell
|470
|0.02
|99.78
|0.00
|0.00
|940
|2008.10.16 00:24
|close
|470
|0.02
|99.73
|0.00
|0.00
|1.00
|947.69
|941
|2008.10.16 00:24
|sell
|471
|0.02
|99.72
|0.00
|0.00
|942
|2008.10.16 00:28
|close
|471
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|1.00
|948.69
|943
|2008.10.16 00:28
|sell
|472
|0.02
|99.66
|0.00
|0.00
|944
|2008.10.16 00:29
|close
|472
|0.02
|99.61
|0.00
|0.00
|1.00
|949.69
|945
|2008.10.16 00:29
|sell
|473
|0.02
|99.57
|0.00
|0.00
|946
|2008.10.16 01:31
|close
|473
|0.02
|99.51
|0.00
|0.00
|1.21
|950.90
|947
|2008.10.16 01:31
|sell
|474
|0.02
|99.50
|0.00
|0.00
|948
|2008.10.16 01:31
|close
|474
|0.02
|99.45
|0.00
|0.00
|1.01
|951.91
|949
|2008.10.16 01:31
|sell
|475
|0.02
|99.44
|0.00
|0.00
|950
|2008.10.16 02:12
|close
|475
|0.02
|99.39
|0.00
|0.00
|1.01
|952.92
|951
|2008.10.16 02:12
|sell
|476
|0.02
|99.34
|0.00
|0.00
|952
|2008.10.16 02:58
|close
|476
|0.02
|99.29
|0.00
|0.00
|1.01
|953.93
|953
|2008.10.16 02:58
|sell
|477
|0.02
|99.28
|0.00
|0.00
|954
|2008.10.17 01:30
|sell
|478
|0.03
|101.42
|0.00
|0.00
|955
|2008.10.21 05:18
|sell
|479
|0.04
|101.84
|0.00
|0.00
|956
|2008.10.21 10:29
|close
|479
|0.04
|101.10
|0.00
|0.00
|29.28
|983.21
|957
|2008.10.21 10:29
|close
|478
|0.03
|101.10
|0.00
|0.00
|9.42
|992.63
|958
|2008.10.21 10:29
|close
|477
|0.02
|101.10
|0.00
|0.00
|-36.08
|956.55
|959
|2008.10.21 10:29
|sell
|480
|0.02
|101.07
|0.00
|0.00
|960
|2008.10.21 10:49
|close
|480
|0.02
|101.00
|0.00
|0.00
|1.39
|957.94
|961
|2008.10.21 10:49
|sell
|481
|0.02
|100.97
|0.00
|0.00
|962
|2008.10.21 14:30
|close
|481
|0.02
|100.91
|0.00
|0.00
|1.19
|959.13
|963
|2008.10.21 14:30
|sell
|482
|0.02
|100.90
|0.00
|0.00
|964
|2008.10.21 14:37
|close
|482
|0.02
|100.84
|0.00
|0.00
|1.19
|960.32
|965
|2008.10.21 14:37
|sell
|483
|0.02
|100.83
|0.00
|0.00
|966
|2008.10.21 15:56
|close
|483
|0.02
|100.77
|0.00
|0.00
|1.19
|961.51
|967
|2008.10.21 15:56
|sell
|484
|0.02
|100.76
|0.00
|0.00
|968
|2008.10.21 18:36
|close
|484
|0.02
|100.70
|0.00
|0.00
|1.19
|962.70
|969
|2008.10.21 18:36
|sell
|485
|0.02
|100.69
|0.00
|0.00
|970
|2008.10.21 18:46
|close
|485
|0.02
|100.63
|0.00
|0.00
|1.19
|963.89
|971
|2008.10.21 18:46
|sell
|486
|0.02
|100.62
|0.00
|0.00
|972
|2008.10.21 18:50
|close
|486
|0.02
|100.56
|0.00
|0.00
|1.19
|965.08
|973
|2008.10.21 18:50
|sell
|487
|0.02
|100.55
|0.00
|0.00
|974
|2008.10.21 18:51
|close
|487
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|1.00
|966.08
|975
|2008.10.21 18:51
|sell
|488
|0.02
|100.49
|0.00
|0.00
|976
|2008.10.21 18:52
|close
|488
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|1.00
|967.08
|977
|2008.10.21 18:52
|sell
|489
|0.02
|100.43
|0.00
|0.00
|978
|2008.10.21 18:58
|close
|489
|0.02
|100.38
|0.00
|0.00
|1.00
|968.08
|979
|2008.10.21 18:58
|sell
|490
|0.02
|100.35
|0.00
|0.00
|980
|2008.10.21 19:10
|close
|490
|0.02
|100.30
|0.00
|0.00
|1.00
|969.08
|981
|2008.10.21 19:11
|sell
|491
|0.02
|100.29
|0.00
|0.00
|982
|2008.10.21 20:57
|close
|491
|0.02
|100.24
|0.00
|0.00
|1.00
|970.08
|983
|2008.10.21 20:58
|sell
|492
|0.02
|100.20
|0.00
|0.00
|984
|2008.10.21 22:49
|close
|492
|0.02
|100.15
|0.00
|0.00
|1.00
|971.08
|985
|2008.10.21 22:49
|sell
|493
|0.02
|100.14
|0.00
|0.00
|986
|2008.10.22 00:05
|close
|493
|0.02
|100.08
|0.00
|0.00
|1.17
|972.26
|987
|2008.10.22 07:00
|sell
|494
|0.02
|99.95
|0.00
|0.00
|988
|2008.10.22 07:16
|close
|494
|0.02
|99.89
|0.00
|0.00
|1.20
|973.46
|989
|2008.10.22 07:16
|sell
|495
|0.02
|99.86
|0.00
|0.00
|990
|2008.10.22 07:26
|close
|495
|0.02
|99.78
|0.00
|0.00
|1.60
|975.06
|991
|2008.10.22 07:26
|sell
|496
|0.02
|99.77
|0.00
|0.00
|992
|2008.10.22 07:28
|close
|496
|0.02
|99.72
|0.00
|0.00
|1.00
|976.06
|993
|2008.10.22 07:28
|sell
|497
|0.02
|99.71
|0.00
|0.00
|994
|2008.10.22 07:28
|close
|497
|0.02
|99.66
|0.00
|0.00
|1.00
|977.06
|995
|2008.10.22 07:29
|sell
|498
|0.02
|99.63
|0.00
|0.00
|996
|2008.10.22 07:35
|close
|498
|0.02
|99.57
|0.00
|0.00
|1.21
|978.27
|997
|2008.10.22 07:35
|sell
|499
|0.02
|99.54
|0.00
|0.00
|998
|2008.10.22 08:45
|close
|499
|0.02
|99.49
|0.00
|0.00
|1.01
|979.28
|999
|2008.10.22 08:45
|sell
|500
|0.02
|99.48
|0.00
|0.00
|1000
|2008.10.22 10:28
|close
|500
|0.02
|99.43
|0.00
|0.00
|1.01
|980.29
|1001
|2008.10.22 10:28
|sell
|501
|0.02
|99.40
|0.00
|0.00
|1002
|2008.10.22 10:28
|close
|501
|0.02
|99.35
|0.00
|0.00
|1.01
|981.30
|1003
|2008.10.22 10:28
|sell
|502
|0.02
|99.34
|0.00
|0.00
|1004
|2008.10.22 10:31
|close
|502
|0.02
|99.29
|0.00
|0.00
|1.01
|982.31
|1005
|2008.10.22 10:31
|sell
|503
|0.02
|99.26
|0.00
|0.00
|1006
|2008.10.22 10:32
|close
|503
|0.02
|99.21
|0.00
|0.00
|1.01
|983.32
|1007
|2008.10.22 10:32
|sell
|504
|0.02
|99.17
|0.00
|0.00
|1008
|2008.10.22 10:33
|close
|504
|0.02
|99.11
|0.00
|0.00
|1.21
|984.53
|1009
|2008.10.22 10:33
|sell
|505
|0.02
|99.10
|0.00
|0.00
|1010
|2008.10.22 10:33
|close
|505
|0.02
|99.04
|0.00
|0.00
|1.21
|985.74
|1011
|2008.10.22 10:33
|sell
|506
|0.02
|99.03
|0.00
|0.00
|1012
|2008.10.22 10:33
|close
|506
|0.02
|98.96
|0.00
|0.00
|1.41
|987.15
|1013
|2008.10.22 10:33
|sell
|507
|0.02
|98.92
|0.00
|0.00
|1014
|2008.10.22 11:04
|sell
|508
|0.03
|99.33
|0.00
|0.00
|1015
|2008.10.22 11:12
|close
|508
|0.03
|99.14
|0.00
|0.00
|5.75
|992.90
|1016
|2008.10.22 11:12
|close
|507
|0.02
|99.14
|0.00
|0.00
|-4.44
|988.46
|1017
|2008.10.22 11:12
|sell
|509
|0.02
|99.11
|0.00
|0.00
|1018
|2008.10.22 12:19
|close
|509
|0.02
|99.06
|0.00
|0.00
|1.01
|989.47
|1019
|2008.10.22 12:19
|sell
|510
|0.02
|99.05
|0.00
|0.00
|1020
|2008.10.22 12:28
|close
|510
|0.02
|98.99
|0.00
|0.00
|1.21
|990.68
|1021
|2008.10.22 12:28
|sell
|511
|0.02
|98.98
|0.00
|0.00
|1022
|2008.10.22 12:31
|close
|511
|0.02
|98.93
|0.00
|0.00
|1.01
|991.69
|1023
|2008.10.22 12:31
|sell
|512
|0.02
|98.90
|0.00
|0.00
|1024
|2008.10.22 12:39
|close
|512
|0.02
|98.85
|0.00
|0.00
|1.01
|992.70
|1025
|2008.10.22 12:39
|sell
|513
|0.02
|98.84
|0.00
|0.00
|1026
|2008.10.22 12:41
|close
|513
|0.02
|98.79
|0.00
|0.00
|1.01
|993.71
|1027
|2008.10.22 12:41
|sell
|514
|0.02
|98.78
|0.00
|0.00
|1028
|2008.10.22 12:57
|close
|514
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|1.01
|994.72
|1029
|2008.10.22 12:57
|sell
|515
|0.02
|98.72
|0.00
|0.00
|1030
|2008.10.22 13:01
|close
|515
|0.02
|98.67
|0.00
|0.00
|1.01
|995.73
|1031
|2008.10.22 13:01
|sell
|516
|0.02
|98.66
|0.00
|0.00
|1032
|2008.10.22 13:29
|close
|516
|0.02
|98.61
|0.00
|0.00
|1.01
|996.74
|1033
|2008.10.22 13:29
|sell
|517
|0.02
|98.58
|0.00
|0.00
|1034
|2008.10.22 14:11
|close
|517
|0.02
|98.53
|0.00
|0.00
|1.01
|997.75
|1035
|2008.10.22 14:11
|sell
|518
|0.02
|98.53
|0.00
|0.00
|1036
|2008.10.22 14:12
|close
|518
|0.02
|98.48
|0.00
|0.00
|1.02
|998.77
|1037
|2008.10.22 14:12
|sell
|519
|0.02
|98.47
|0.00
|0.00
|1038
|2008.10.22 14:15
|close
|519
|0.02
|98.42
|0.00
|0.00
|1.02
|999.79
|1039
|2008.10.22 14:15
|sell
|520
|0.02
|98.41
|0.00
|0.00
|1040
|2008.10.22 14:17
|close
|520
|0.02
|98.36
|0.00
|0.00
|1.02
|1000.81
|1041
|2008.10.22 14:17
|sell
|521
|0.02
|98.33
|0.00
|0.00
|1042
|2008.10.22 14:55
|sell
|522
|0.03
|98.73
|0.00
|0.00
|1043
|2008.10.22 18:37
|close
|522
|0.03
|98.55
|0.00
|0.00
|5.48
|1006.29
|1044
|2008.10.22 18:37
|close
|521
|0.02
|98.55
|0.00
|0.00
|-4.46
|1001.83
|1045
|2008.10.22 18:38
|sell
|523
|0.02
|98.54
|0.00
|0.00
|1046
|2008.10.22 19:13
|close
|523
|0.02
|98.49
|0.00
|0.00
|1.02
|1002.85
|1047
|2008.10.22 19:13
|sell
|524
|0.02
|98.48
|0.00
|0.00
|1048
|2008.10.22 20:07
|close
|524
|0.02
|98.43
|0.00
|0.00
|1.02
|1003.87
|1049
|2008.10.22 20:08
|sell
|525
|0.02
|98.42
|0.00
|0.00
|1050
|2008.10.22 20:27
|close
|525
|0.02
|98.37
|0.00
|0.00
|1.02
|1004.89
|1051
|2008.10.22 20:27
|sell
|526
|0.02
|98.37
|0.00
|0.00
|1052
|2008.10.22 20:37
|close
|526
|0.02
|98.32
|0.00
|0.00
|1.02
|1005.91
|1053
|2008.10.22 20:37
|sell
|527
|0.02
|98.31
|0.00
|0.00
|1054
|2008.10.22 20:45
|close
|527
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|1.02
|1006.93
|1055
|2008.10.22 20:45
|sell
|528
|0.02
|98.25
|0.00
|0.00
|1056
|2008.10.22 21:05
|close
|528
|0.02
|98.20
|0.00
|0.00
|1.02
|1007.95
|1057
|2008.10.22 21:06
|sell
|529
|0.02
|98.17
|0.00
|0.00
|1058
|2008.10.22 21:31
|close
|529
|0.02
|98.12
|0.00
|0.00
|1.02
|1008.97
|1059
|2008.10.22 21:31
|sell
|530
|0.02
|98.11
|0.00
|0.00
|1060
|2008.10.22 21:32
|close
|530
|0.02
|98.06
|0.00
|0.00
|1.02
|1009.99
|1061
|2008.10.22 21:32
|sell
|531
|0.02
|98.05
|0.00
|0.00
|1062
|2008.10.22 21:43
|close
|531
|0.02
|98.00
|0.00
|0.00
|1.02
|1011.01
|1063
|2008.10.22 21:43
|sell
|532
|0.02
|97.99
|0.00
|0.00
|1064
|2008.10.22 21:50
|close
|532
|0.02
|97.93
|0.00
|0.00
|1.23
|1012.24
|1065
|2008.10.22 21:50
|sell
|533
|0.02
|97.92
|0.00
|0.00
|1066
|2008.10.22 21:54
|close
|533
|0.02
|97.87
|0.00
|0.00
|1.02
|1013.26
|1067
|2008.10.22 21:55
|sell
|534
|0.02
|97.84
|0.00
|0.00
|1068
|2008.10.22 22:17
|close
|534
|0.02
|97.79
|0.00
|0.00
|1.02
|1014.28
|1069
|2008.10.22 22:17
|sell
|535
|0.02
|97.78
|0.00
|0.00
|1070
|2008.10.22 22:20
|close
|535
|0.02
|97.73
|0.00
|0.00
|1.02
|1015.30
|1071
|2008.10.22 22:20
|sell
|536
|0.02
|97.70
|0.00
|0.00
|1072
|2008.10.22 22:21
|close
|536
|0.02
|97.65
|0.00
|0.00
|1.02
|1016.32
|1073
|2008.10.22 22:21
|sell
|537
|0.02
|97.64
|0.00
|0.00
|1074
|2008.10.22 22:21
|close
|537
|0.02
|97.59
|0.00
|0.00
|1.02
|1017.34
|1075
|2008.10.22 22:21
|sell
|538
|0.02
|97.56
|0.00
|0.00
|1076
|2008.10.22 22:22
|close
|538
|0.02
|97.51
|0.00
|0.00
|1.03
|1018.37
|1077
|2008.10.22 22:22
|sell
|539
|0.02
|97.47
|0.00
|0.00
|1078
|2008.10.22 22:22
|close
|539
|0.02
|97.42
|0.00
|0.00
|1.03
|1019.40
|1079
|2008.10.22 22:22
|sell
|540
|0.02
|97.39
|0.00
|0.00
|1080
|2008.10.22 22:22
|close
|540
|0.02
|97.34
|0.00
|0.00
|1.03
|1020.43
|1081
|2008.10.22 22:22
|sell
|541
|0.02
|97.30
|0.00
|0.00
|1082
|2008.10.22 22:33
|close
|541
|0.02
|97.24
|0.00
|0.00
|1.23
|1021.66
|1083
|2008.10.22 22:33
|sell
|542
|0.02
|97.23
|0.00
|0.00
|1084
|2008.10.22 23:01
|sell
|543
|0.03
|97.64
|0.00
|0.00
|1085
|2008.10.23 03:38
|close
|543
|0.03
|97.44
|0.00
|0.00
|6.04
|1027.70
|1086
|2008.10.23 03:38
|close
|542
|0.02
|97.44
|0.00
|0.00
|-4.39
|1023.31
|1087
|2008.10.23 03:38
|sell
|544
|0.02
|97.43
|0.00
|0.00
|1088
|2008.10.23 03:38
|close
|544
|0.02
|97.38
|0.00
|0.00
|1.03
|1024.34
|1089
|2008.10.23 03:38
|sell
|545
|0.02
|97.37
|0.00
|0.00
|1090
|2008.10.23 06:35
|close
|545
|0.02
|97.32
|0.00
|0.00
|1.03
|1025.37
|1091
|2008.10.23 06:35
|sell
|546
|0.02
|97.31
|0.00
|0.00
|1092
|2008.10.23 06:41
|close
|546
|0.02
|97.26
|0.00
|0.00
|1.03
|1026.40
|1093
|2008.10.23 06:41
|sell
|547
|0.02
|97.23
|0.00
|0.00
|1094
|2008.10.23 06:50
|close
|547
|0.02
|97.17
|0.00
|0.00
|1.23
|1027.63
|1095
|2008.10.23 06:50
|sell
|548
|0.02
|97.16
|0.00
|0.00
|1096
|2008.10.23 06:50
|close
|548
|0.02
|97.09
|0.00
|0.00
|1.44
|1029.07
|1097
|2008.10.23 06:51
|sell
|549
|0.02
|97.08
|0.00
|0.00
|1098
|2008.10.23 06:51
|close
|549
|0.02
|97.03
|0.00
|0.00
|1.03
|1030.10
|1099
|2008.10.23 06:51
|sell
|550
|0.02
|97.02
|0.00
|0.00
|1100
|2008.10.23 06:52
|close
|550
|0.02
|96.92
|0.00
|0.00
|2.06
|1032.16
|1101
|2008.10.23 06:52
|sell
|551
|0.02
|96.91
|0.00
|0.00
|1102
|2008.10.23 08:00
|sell
|552
|0.03
|97.31
|0.00
|0.00
|1103
|2008.10.23 14:50
|close
|552
|0.03
|97.13
|0.00
|0.00
|5.56
|1037.72
|1104
|2008.10.23 14:50
|close
|551
|0.02
|97.13
|0.00
|0.00
|-4.53
|1033.19
|1105
|2008.10.23 14:50
|sell
|553
|0.02
|97.10
|0.00
|0.00
|1106
|2008.10.23 14:51
|close
|553
|0.02
|97.05
|0.00
|0.00
|1.03
|1034.22
|1107
|2008.10.23 14:51
|sell
|554
|0.02
|97.04
|0.00
|0.00
|1108
|2008.10.23 15:03
|close
|554
|0.02
|96.99
|0.00
|0.00
|1.03
|1035.25
|1109
|2008.10.23 15:04
|sell
|555
|0.02
|96.96
|0.00
|0.00
|1110
|2008.10.23 15:25
|close
|555
|0.02
|96.90
|0.00
|0.00
|1.24
|1036.49
|1111
|2008.10.23 15:25
|sell
|556
|0.02
|96.89
|0.00
|0.00
|1112
|2008.10.23 16:43
|sell
|557
|0.03
|97.40
|0.00
|0.00
|1113
|2008.10.23 16:51
|close
|557
|0.03
|97.17
|0.00
|0.00
|7.10
|1043.59
|1114
|2008.10.23 16:51
|close
|556
|0.02
|97.17
|0.00
|0.00
|-5.76
|1037.83
|1115
|2008.10.23 19:15
|sell
|558
|0.02
|97.38
|0.00
|0.00
|1116
|2008.10.23 19:19
|close
|558
|0.02
|97.33
|0.00
|0.00
|1.03
|1038.86
|1117
|2008.10.23 19:19
|sell
|559
|0.02
|97.32
|0.00
|0.00
|1118
|2008.10.23 19:22
|close
|559
|0.02
|97.27
|0.00
|0.00
|1.03
|1039.89
|1119
|2008.10.23 19:22
|sell
|560
|0.02
|97.24
|0.00
|0.00
|1120
|2008.10.23 19:26
|close
|560
|0.02
|97.19
|0.00
|0.00
|1.03
|1040.92
|1121
|2008.10.23 19:26
|sell
|561
|0.02
|97.16
|0.00
|0.00
|1122
|2008.10.23 19:29
|close
|561
|0.02
|97.10
|0.00
|0.00
|1.24
|1042.16
|1123
|2008.10.23 19:29
|sell
|562
|0.02
|97.07
|0.00
|0.00
|1124
|2008.10.23 19:41
|close
|562
|0.02
|97.02
|0.00
|0.00
|1.03
|1043.19
|1125
|2008.10.23 19:41
|sell
|563
|0.02
|96.99
|0.00
|0.00
|1126
|2008.10.23 19:42
|close
|563
|0.02
|96.92
|0.00
|0.00
|1.44
|1044.63
|1127
|2008.10.23 19:42
|sell
|564
|0.02
|96.88
|0.00
|0.00
|1128
|2008.10.23 20:31
|close
|564
|0.02
|96.83
|0.00
|0.00
|1.03
|1045.66
|1129
|2008.10.23 20:31
|sell
|565
|0.02
|96.80
|0.00
|0.00
|1130
|2008.10.23 20:31
|close
|565
|0.02
|96.75
|0.00
|0.00
|1.03
|1046.69
|1131
|2008.10.23 20:31
|sell
|566
|0.02
|96.72
|0.00
|0.00
|1132
|2008.10.23 20:32
|close
|566
|0.02
|96.67
|0.00
|0.00
|1.03
|1047.72
|1133
|2008.10.23 20:32
|sell
|567
|0.02
|96.63
|0.00
|0.00
|1134
|2008.10.23 20:35
|close
|567
|0.02
|96.58
|0.00
|0.00
|1.04
|1048.76
|1135
|2008.10.23 20:35
|sell
|568
|0.02
|96.55
|0.00
|0.00
|1136
|2008.10.23 21:02
|close
|568
|0.02
|96.50
|0.00
|0.00
|1.04
|1049.80
|1137
|2008.10.23 21:02
|sell
|569
|0.02
|96.46
|0.00
|0.00
|1138
|2008.10.23 21:22
|close
|569
|0.02
|96.41
|0.00
|0.00
|1.04
|1050.84
|1139
|2008.10.23 21:22
|sell
|570
|0.02
|96.38
|0.00
|0.00
|1140
|2008.10.23 21:41
|close
|570
|0.02
|96.33
|0.00
|0.00
|1.04
|1051.88
|1141
|2008.10.23 21:41
|sell
|571
|0.02
|96.30
|0.00
|0.00
|1142
|2008.10.23 21:47
|close
|571
|0.02
|96.25
|0.00
|0.00
|1.04
|1052.92
|1143
|2008.10.23 21:47
|sell
|572
|0.02
|96.22
|0.00
|0.00
|1144
|2008.10.23 21:48
|close
|572
|0.02
|96.17
|0.00
|0.00
|1.04
|1053.96
|1145
|2008.10.23 21:48
|sell
|573
|0.02
|96.14
|0.00
|0.00
|1146
|2008.10.23 21:49
|close
|573
|0.02
|96.09
|0.00
|0.00
|1.04
|1055.00
|1147
|2008.10.23 21:49
|sell
|574
|0.02
|96.08
|0.00
|0.00
|1148
|2008.10.23 21:51
|close
|574
|0.02
|96.03
|0.00
|0.00
|1.04
|1056.04
|1149
|2008.10.23 21:51
|sell
|575
|0.02
|96.02
|0.00
|0.00
|1150
|2008.10.23 21:53
|close
|575
|0.02
|95.97
|0.00
|0.00
|1.04
|1057.08
|1151
|2008.10.23 21:53
|sell
|576
|0.02
|95.96
|0.00
|0.00
|1152
|2008.10.23 22:18
|sell
|577
|0.03
|96.36
|0.00
|0.00
|1153
|2008.10.23 22:56
|sell
|578
|0.04
|96.77
|0.00
|0.00
|1154
|2008.10.24 03:52
|sell
|579
|0.05
|97.17
|0.00
|0.00
|1155
|2008.10.24 04:54
|close
|579
|0.05
|96.67
|0.00
|0.00
|25.86
|1082.94
|1156
|2008.10.24 04:54
|close
|578
|0.04
|96.67
|0.00
|0.00
|4.09
|1087.03
|1157
|2008.10.24 04:54
|close
|577
|0.03
|96.67
|0.00
|0.00
|-9.66
|1077.37
|1158
|2008.10.24 04:54
|close
|576
|0.02
|96.67
|0.00
|0.00
|-14.72
|1062.66
|1159
|2008.10.24 04:54
|sell
|580
|0.02
|96.66
|0.00
|0.00
|1160
|2008.10.24 05:01
|close
|580
|0.02
|96.61
|0.00
|0.00
|1.04
|1063.70
|1161
|2008.10.24 05:01
|sell
|581
|0.02
|96.58
|0.00
|0.00
|1162
|2008.10.24 05:01
|close
|581
|0.02
|96.53
|0.00
|0.00
|1.04
|1064.74
|1163
|2008.10.24 05:01
|sell
|582
|0.02
|96.50
|0.00
|0.00
|1164
|2008.10.24 05:18
|close
|582
|0.02
|96.45
|0.00
|0.00
|1.04
|1065.78
|1165
|2008.10.24 05:18
|sell
|583
|0.02
|96.44
|0.00
|0.00
|1166
|2008.10.24 05:33
|close
|583
|0.02
|96.39
|0.00
|0.00
|1.04
|1066.82
|1167
|2008.10.24 05:33
|sell
|584
|0.02
|96.38
|0.00
|0.00
|1168
|2008.10.24 05:34
|close
|584
|0.02
|96.33
|0.00
|0.00
|1.04
|1067.86
|1169
|2008.10.24 05:34
|sell
|585
|0.02
|96.32
|0.00
|0.00
|1170
|2008.10.24 05:35
|close
|585
|0.02
|96.26
|0.00
|0.00
|1.25
|1069.11
|1171
|2008.10.24 05:35
|sell
|586
|0.02
|96.25
|0.00
|0.00
|1172
|2008.10.24 05:36
|close
|586
|0.02
|96.20
|0.00
|0.00
|1.04
|1070.15
|1173
|2008.10.24 05:36
|sell
|587
|0.02
|96.20
|0.00
|0.00
|1174
|2008.10.24 05:40
|close
|587
|0.02
|96.12
|0.00
|0.00
|1.66
|1071.81
|1175
|2008.10.24 05:40
|sell
|588
|0.02
|96.11
|0.00
|0.00
|1176
|2008.10.24 05:40
|close
|588
|0.02
|96.04
|0.00
|0.00
|1.46
|1073.27
|1177
|2008.10.24 05:40
|sell
|589
|0.02
|96.04
|0.00
|0.00
|1178
|2008.10.24 06:04
|close
|589
|0.02
|95.99
|0.00
|0.00
|1.04
|1074.31
|1179
|2008.10.24 06:04
|sell
|590
|0.02
|95.96
|0.00
|0.00
|1180
|2008.10.24 06:26
|close
|590
|0.02
|95.91
|0.00
|0.00
|1.04
|1075.35
|1181
|2008.10.24 06:26
|sell
|591
|0.02
|95.90
|0.00
|0.00
|1182
|2008.10.24 06:35
|close
|591
|0.02
|95.83
|0.00
|0.00
|1.46
|1076.81
|1183
|2008.10.24 06:35
|sell
|592
|0.02
|95.78
|0.00
|0.00
|1184
|2008.10.24 06:35
|close
|592
|0.02
|95.73
|0.00
|0.00
|1.04
|1077.85
|1185
|2008.10.24 06:35
|sell
|593
|0.02
|95.72
|0.00
|0.00
|1186
|2008.10.24 06:35
|close
|593
|0.02
|95.64
|0.00
|0.00
|1.67
|1079.52
|1187
|2008.10.24 06:35
|sell
|594
|0.02
|95.63
|0.00
|0.00
|1188
|2008.10.24 06:36
|close
|594
|0.02
|95.58
|0.00
|0.00
|1.05
|1080.57
|1189
|2008.10.24 06:36
|sell
|595
|0.02
|95.55
|0.00
|0.00
|1190
|2008.10.24 06:36
|close
|595
|0.02
|95.50
|0.00
|0.00
|1.05
|1081.62
|1191
|2008.10.24 06:36
|sell
|596
|0.02
|95.47
|0.00
|0.00
|1192
|2008.10.24 06:37
|close
|596
|0.02
|95.42
|0.00
|0.00
|1.05
|1082.67
|1193
|2008.10.24 06:37
|sell
|597
|0.02
|95.38
|0.00
|0.00
|1194
|2008.10.24 07:08
|sell
|598
|0.03
|95.96
|0.00
|0.00
|1195
|2008.10.24 07:15
|close
|598
|0.03
|95.70
|0.00
|0.00
|8.15
|1090.82
|1196
|2008.10.24 07:15
|close
|597
|0.02
|95.70
|0.00
|0.00
|-6.69
|1084.13
|1197
|2008.10.24 07:15
|sell
|599
|0.02
|95.67
|0.00
|0.00
|1198
|2008.10.24 07:15
|close
|599
|0.02
|95.62
|0.00
|0.00
|1.05
|1085.18
|1199
|2008.10.24 07:15
|sell
|600
|0.02
|95.59
|0.00
|0.00
|1200
|2008.10.24 07:16
|close
|600
|0.02
|95.54
|0.00
|0.00
|1.05
|1086.23
|1201
|2008.10.24 07:16
|sell
|601
|0.02
|95.54
|0.00
|0.00
|1202
|2008.10.24 07:36
|sell
|602
|0.03
|95.96
|0.00
|0.00
|1203
|2008.10.24 08:17
|close
|602
|0.03
|95.77
|0.00
|0.00
|5.95
|1092.18
|1204
|2008.10.24 08:17
|close
|601
|0.02
|95.77
|0.00
|0.00
|-4.80
|1087.38
|1205
|2008.10.24 08:18
|sell
|603
|0.02
|95.76
|0.00
|0.00
|1206
|2008.10.24 08:18
|close
|603
|0.02
|95.71
|0.00
|0.00
|1.04
|1088.42
|1207
|2008.10.24 08:18
|sell
|604
|0.02
|95.68
|0.00
|0.00
|1208
|2008.10.24 08:29
|close
|604
|0.02
|95.63
|0.00
|0.00
|1.05
|1089.47
|1209
|2008.10.24 08:29
|sell
|605
|0.02
|95.60
|0.00
|0.00
|1210
|2008.10.24 08:45
|close
|605
|0.02
|95.55
|0.00
|0.00
|1.05
|1090.52
|1211
|2008.10.24 08:45
|sell
|606
|0.02
|95.51
|0.00
|0.00
|1212
|2008.10.24 08:47
|close
|606
|0.02
|95.45
|0.00
|0.00
|1.26
|1091.78
|1213
|2008.10.24 08:47
|sell
|607
|0.02
|95.44
|0.00
|0.00
|1214
|2008.10.24 08:52
|close
|607
|0.02
|95.39
|0.00
|0.00
|1.05
|1092.83
|1215
|2008.10.24 08:52
|sell
|608
|0.02
|95.35
|0.00
|0.00
|1216
|2008.10.24 08:52
|close
|608
|0.02
|95.30
|0.00
|0.00
|1.05
|1093.88
|1217
|2008.10.24 08:52
|sell
|609
|0.02
|95.26
|0.00
|0.00
|1218
|2008.10.24 08:52
|close
|609
|0.02
|95.19
|0.00
|0.00
|1.47
|1095.35
|1219
|2008.10.24 08:52
|sell
|610
|0.02
|95.18
|0.00
|0.00
|1220
|2008.10.24 09:30
|close
|610
|0.02
|95.12
|0.00
|0.00
|1.26
|1096.61
|1221
|2008.10.24 09:30
|sell
|611
|0.02
|95.09
|0.00
|0.00
|1222
|2008.10.24 09:30
|close
|611
|0.02
|95.03
|0.00
|0.00
|1.26
|1097.87
|1223
|2008.10.24 09:30
|sell
|612
|0.02
|95.00
|0.00
|0.00
|1224
|2008.10.24 09:30
|close
|612
|0.02
|94.95
|0.00
|0.00
|1.05
|1098.92
|1225
|2008.10.24 09:30
|sell
|613
|0.02
|94.92
|0.00
|0.00
|1226
|2008.10.24 09:33
|close
|613
|0.02
|94.87
|0.00
|0.00
|1.05
|1099.97
|1227
|2008.10.24 09:33
|sell
|614
|0.02
|94.84
|0.00
|0.00
|1228
|2008.10.24 09:34
|close
|614
|0.02
|94.79
|0.00
|0.00
|1.05
|1101.02
|1229
|2008.10.24 09:34
|sell
|615
|0.02
|94.78
|0.00
|0.00
|1230
|2008.10.24 10:04
|sell
|616
|0.03
|95.18
|0.00
|0.00
|1231
|2008.10.24 10:35
|close
|616
|0.03
|95.00
|0.00
|0.00
|5.68
|1106.70
|1232
|2008.10.24 10:35
|close
|615
|0.02
|95.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|1102.07
|1233
|2008.10.24 10:35
|sell
|617
|0.02
|94.99
|0.00
|0.00
|1234
|2008.10.24 11:11
|close
|617
|0.02
|94.93
|0.00
|0.00
|1.26
|1103.33
|1235
|2008.10.24 11:11
|sell
|618
|0.02
|94.90
|0.00
|0.00
|1236
|2008.10.24 11:13
|close
|618
|0.02
|94.85
|0.00
|0.00
|1.05
|1104.38
|1237
|2008.10.24 11:13
|sell
|619
|0.02
|94.84
|0.00
|0.00
|1238
|2008.10.24 11:14
|close
|619
|0.02
|94.78
|0.00
|0.00
|1.27
|1105.65
|1239
|2008.10.24 11:14
|sell
|620
|0.02
|94.73
|0.00
|0.00
|1240
|2008.10.24 11:14
|close
|620
|0.02
|94.65
|0.00
|0.00
|1.69
|1107.34
|1241
|2008.10.24 11:14
|sell
|621
|0.02
|94.60
|0.00
|0.00
|1242
|2008.10.24 11:14
|close
|621
|0.02
|94.53
|0.00
|0.00
|1.48
|1108.82
|1243
|2008.10.24 11:14
|sell
|622
|0.02
|94.52
|0.00
|0.00
|1244
|2008.10.24 11:14
|close
|622
|0.02
|94.45
|0.00
|0.00
|1.48
|1110.30
|1245
|2008.10.24 11:14
|sell
|623
|0.02
|94.40
|0.00
|0.00
|1246
|2008.10.24 11:14
|close
|623
|0.02
|94.33
|0.00
|0.00
|1.48
|1111.78
|1247
|2008.10.24 11:14
|sell
|624
|0.02
|94.32
|0.00
|0.00
|1248
|2008.10.24 11:14
|close
|624
|0.02
|94.24
|0.00
|0.00
|1.70
|1113.48
|1249
|2008.10.24 11:14
|sell
|625
|0.02
|94.19
|0.00
|0.00
|1250
|2008.10.24 11:14
|close
|625
|0.02
|94.13
|0.00
|0.00
|1.27
|1114.75
|1251
|2008.10.24 11:14
|sell
|626
|0.02
|94.07
|0.00
|0.00
|1252
|2008.10.24 11:15
|close
|626
|0.02
|93.98
|0.00
|0.00
|1.92
|1116.67
|1253
|2008.10.24 11:15
|sell
|627
|0.02
|93.91
|0.00
|0.00
|1254
|2008.10.24 11:15
|close
|627
|0.02
|93.82
|0.00
|0.00
|1.92
|1118.59
|1255
|2008.10.24 11:15
|sell
|628
|0.02
|93.74
|0.00
|0.00
|1256
|2008.10.24 11:15
|close
|628
|0.02
|93.65
|0.00
|0.00
|1.92
|1120.51
|1257
|2008.10.24 11:15
|sell
|629
|0.02
|93.57
|0.00
|0.00
|1258
|2008.10.24 11:15
|close
|629
|0.02
|93.48
|0.00
|0.00
|1.93
|1122.44
|1259
|2008.10.24 11:15
|sell
|630
|0.02
|93.41
|0.00
|0.00
|1260
|2008.10.24 11:15
|close
|630
|0.02
|93.32
|0.00
|0.00
|1.93
|1124.37
|1261
|2008.10.24 11:15
|sell
|631
|0.02
|93.24
|0.00
|0.00
|1262
|2008.10.24 11:15
|close
|631
|0.02
|93.16
|0.00
|0.00
|1.72
|1126.09
|1263
|2008.10.24 11:15
|sell
|632
|0.02
|93.07
|0.00
|0.00
|1264
|2008.10.24 11:15
|close
|632
|0.02
|93.02
|0.00
|0.00
|1.08
|1127.17
|1265
|2008.10.24 11:15
|sell
|633
|0.02
|92.93
|0.00
|0.00
|1266
|2008.10.24 11:15
|close
|633
|0.02
|92.88
|0.00
|0.00
|1.08
|1128.25
|1267
|2008.10.24 11:15
|sell
|634
|0.02
|92.79
|0.00
|0.00
|1268
|2008.10.24 11:15
|sell
|635
|0.03
|93.20
|0.00
|0.00
|1269
|2008.10.24 11:15
|close
|635
|0.03
|92.88
|0.00
|0.00
|10.34
|1138.59
|1270
|2008.10.24 11:15
|close
|634
|0.02
|92.88
|0.00
|0.00
|-1.94
|1136.65
|1271
|2008.10.24 11:16
|sell
|636
|0.02
|92.84
|0.00
|0.00
|1272
|2008.10.24 11:16
|sell
|637
|0.03
|93.27
|0.00
|0.00
|1273
|2008.10.24 11:16
|sell
|638
|0.04
|93.68
|0.00
|0.00
|1274
|2008.10.24 11:41
|sell
|639
|0.05
|94.09
|0.00
|0.00
|1275
|2008.10.24 11:50
|close
|639
|0.05
|93.61
|0.00
|0.00
|25.64
|1162.29
|1276
|2008.10.24 11:50
|close
|638
|0.04
|93.61
|0.00
|0.00
|2.99
|1165.28
|1277
|2008.10.24 11:50
|close
|637
|0.03
|93.61
|0.00
|0.00
|-10.90
|1154.38
|1278
|2008.10.24 11:50
|close
|636
|0.02
|93.61
|0.00
|0.00
|-16.45
|1137.93
|1279
|2008.10.24 11:50
|sell
|640
|0.02
|93.58
|0.00
|0.00
|1280
|2008.10.24 11:51
|close
|640
|0.02
|93.53
|0.00
|0.00
|1.07
|1139.00
|1281
|2008.10.24 11:51
|sell
|641
|0.02
|93.52
|0.00
|0.00
|1282
|2008.10.24 11:51
|close
|641
|0.02
|93.47
|0.00
|0.00
|1.07
|1140.07
|1283
|2008.10.24 11:51
|sell
|642
|0.02
|93.43
|0.00
|0.00
|1284
|2008.10.24 11:51
|close
|642
|0.02
|93.38
|0.00
|0.00
|1.07
|1141.14
|1285
|2008.10.24 11:51
|sell
|643
|0.02
|93.34
|0.00
|0.00
|1286
|2008.10.24 11:52
|close
|643
|0.02
|93.29
|0.00
|0.00
|1.07
|1142.21
|1287
|2008.10.24 11:52
|sell
|644
|0.02
|93.26
|0.00
|0.00
|1288
|2008.10.24 11:56
|close
|644
|0.02
|93.21
|0.00
|0.00
|1.07
|1143.28
|1289
|2008.10.24 11:56
|sell
|645
|0.02
|93.18
|0.00
|0.00
|1290
|2008.10.24 11:56
|close
|645
|0.02
|93.13
|0.00
|0.00
|1.07
|1144.35
|1291
|2008.10.24 11:56
|sell
|646
|0.02
|93.09
|0.00
|0.00
|1292
|2008.10.24 11:56
|close
|646
|0.02
|93.04
|0.00
|0.00
|1.07
|1145.42
|1293
|2008.10.24 11:56
|sell
|647
|0.02
|93.03
|0.00
|0.00
|1294
|2008.10.24 12:00
|close
|647
|0.02
|92.98
|0.00
|0.00
|1.08
|1146.50
|1295
|2008.10.24 12:00
|sell
|648
|0.02
|92.95
|0.00
|0.00
|1296
|2008.10.24 12:29
|close
|648
|0.02
|92.89
|0.00
|0.00
|1.29
|1147.79
|1297
|2008.10.24 12:29
|sell
|649
|0.02
|92.88
|0.00
|0.00
|1298
|2008.10.24 12:29
|close
|649
|0.02
|92.83
|0.00
|0.00
|1.08
|1148.87
|1299
|2008.10.24 12:29
|sell
|650
|0.02
|92.82
|0.00
|0.00
|1300
|2008.10.24 12:30
|close
|650
|0.02
|92.75
|0.00
|0.00
|1.51
|1150.38
|1301
|2008.10.24 12:30
|sell
|651
|0.02
|92.74
|0.00
|0.00
|1302
|2008.10.24 12:30
|close
|651
|0.02
|92.68
|0.00
|0.00
|1.29
|1151.67
|1303
|2008.10.24 12:30
|sell
|652
|0.02
|92.67
|0.00
|0.00
|1304
|2008.10.24 12:31
|close
|652
|0.02
|92.62
|0.00
|0.00
|1.08
|1152.75
|1305
|2008.10.24 12:31
|sell
|653
|0.02
|92.61
|0.00
|0.00
|1306
|2008.10.24 12:32
|close
|653
|0.02
|92.56
|0.00
|0.00
|1.08
|1153.83
|1307
|2008.10.24 12:32
|sell
|654
|0.02
|92.52
|0.00
|0.00
|1308
|2008.10.24 12:32
|close
|654
|0.02
|92.47
|0.00
|0.00
|1.08
|1154.91
|1309
|2008.10.24 12:32
|sell
|655
|0.02
|92.43
|0.00
|0.00
|1310
|2008.10.24 12:32
|close
|655
|0.02
|92.37
|0.00
|0.00
|1.30
|1156.21
|1311
|2008.10.24 12:32
|sell
|656
|0.02
|92.34
|0.00
|0.00
|1312
|2008.10.24 12:33
|close
|656
|0.02
|92.28
|0.00
|0.00
|1.30
|1157.51
|1313
|2008.10.24 12:33
|sell
|657
|0.02
|92.27
|0.00
|0.00
|1314
|2008.10.24 12:33
|close
|657
|0.02
|92.22
|0.00
|0.00
|1.08
|1158.59
|1315
|2008.10.24 12:33
|sell
|658
|0.02
|92.16
|0.00
|0.00
|1316
|2008.10.24 12:33
|close
|658
|0.02
|92.07
|0.00
|0.00
|1.96
|1160.55
|1317
|2008.10.24 12:33
|sell
|659
|0.02
|91.98
|0.00
|0.00
|1318
|2008.10.24 12:34
|close
|659
|0.02
|91.93
|0.00
|0.00
|1.09
|1161.64
|1319
|2008.10.24 12:34
|sell
|660
|0.02
|91.90
|0.00
|0.00
|1320
|2008.10.24 12:34
|close
|660
|0.02
|91.85
|0.00
|0.00
|1.09
|1162.73
|1321
|2008.10.24 12:34
|sell
|661
|0.02
|91.82
|0.00
|0.00
|1322
|2008.10.24 12:34
|close
|661
|0.02
|91.77
|0.00
|0.00
|1.09
|1163.82
|1323
|2008.10.24 12:34
|sell
|662
|0.02
|91.71
|0.00
|0.00
|1324
|2008.10.24 12:34
|close
|662
|0.02
|91.64
|0.00
|0.00
|1.53
|1165.35
|1325
|2008.10.24 12:34
|sell
|663
|0.02
|91.57
|0.00
|0.00
|1326
|2008.10.24 12:34
|close
|663
|0.02
|91.51
|0.00
|0.00
|1.31
|1166.66
|1327
|2008.10.24 12:34
|sell
|664
|0.02
|91.45
|0.00
|0.00
|1328
|2008.10.24 12:34
|close
|664
|0.02
|91.39
|0.00
|0.00
|1.31
|1167.97
|1329
|2008.10.24 12:34
|sell
|665
|0.02
|91.32
|0.00
|0.00
|1330
|2008.10.24 12:34
|close
|665
|0.02
|91.24
|0.00
|0.00
|1.75
|1169.72
|1331
|2008.10.24 12:34
|sell
|666
|0.02
|91.17
|0.00
|0.00
|1332
|2008.10.24 12:35
|close
|666
|0.02
|91.12
|0.00
|0.00
|1.10
|1170.82
|1333
|2008.10.24 12:35
|sell
|667
|0.02
|91.08
|0.00
|0.00
|1334
|2008.10.24 12:35
|sell
|668
|0.03
|91.48
|0.00
|0.00
|1335
|2008.10.24 12:41
|close
|668
|0.03
|91.30
|0.00
|0.00
|5.91
|1176.73
|1336
|2008.10.24 12:41
|close
|667
|0.02
|91.30
|0.00
|0.00
|-4.82
|1171.91
|1337
|2008.10.24 12:41
|sell
|669
|0.02
|91.29
|0.00
|0.00
|1338
|2008.10.24 12:41
|close
|669
|0.02
|91.24
|0.00
|0.00
|1.10
|1173.01
|1339
|2008.10.24 12:42
|sell
|670
|0.02
|91.21
|0.00
|0.00
|1340
|2008.10.24 12:42
|close
|670
|0.02
|91.16
|0.00
|0.00
|1.10
|1174.11
|1341
|2008.10.24 12:42
|sell
|671
|0.02
|91.13
|0.00
|0.00
|1342
|2008.10.24 12:42
|close
|671
|0.02
|91.08
|0.00
|0.00
|1.10
|1175.21
|1343
|2008.10.24 12:42
|sell
|672
|0.02
|91.05
|0.00
|0.00
|1344
|2008.10.24 12:42
|close
|672
|0.02
|91.00
|0.00
|0.00
|1.10
|1176.31
|1345
|2008.10.24 12:42
|sell
|673
|0.02
|90.97
|0.00
|0.00
|1346
|2008.10.24 12:49
|sell
|674
|0.03
|91.37
|0.00
|0.00
|1347
|2008.10.24 13:09
|sell
|675
|0.04
|91.78
|0.00
|0.00
|1348
|2008.10.24 13:39
|sell
|676
|0.05
|92.50
|0.00
|0.00
|1349
|2008.10.24 14:10
|close
|676
|0.05
|91.82
|0.00
|0.00
|37.03
|1213.34
|1350
|2008.10.24 14:10
|close
|675
|0.04
|91.82
|0.00
|0.00
|-1.74
|1211.60
|1351
|2008.10.24 14:10
|close
|674
|0.03
|91.82
|0.00
|0.00
|-14.70
|1196.90
|1352
|2008.10.24 14:10
|close
|673
|0.02
|91.82
|0.00
|0.00
|-18.51
|1178.39
|1353
|2008.10.24 14:10
|sell
|677
|0.02
|91.79
|0.00
|0.00
|1354
|2008.10.24 14:10
|close
|677
|0.02
|91.74
|0.00
|0.00
|1.09
|1179.48
|1355
|2008.10.24 14:10
|sell
|678
|0.02
|91.70
|0.00
|0.00
|1356
|2008.10.24 14:11
|close
|678
|0.02
|91.65
|0.00
|0.00
|1.09
|1180.57
|1357
|2008.10.24 14:11
|sell
|679
|0.02
|91.62
|0.00
|0.00
|1358
|2008.10.24 14:11
|close
|679
|0.02
|91.57
|0.00
|0.00
|1.09
|1181.66
|1359
|2008.10.24 14:11
|sell
|680
|0.02
|91.54
|0.00
|0.00
|1360
|2008.10.24 14:12
|close
|680
|0.02
|91.49
|0.00
|0.00
|1.09
|1182.75
|1361
|2008.10.24 14:12
|sell
|681
|0.02
|91.46
|0.00
|0.00
|1362
|2008.10.24 14:12
|close
|681
|0.02
|91.41
|0.00
|0.00
|1.09
|1183.84
|1363
|2008.10.24 14:12
|sell
|682
|0.02
|91.38
|0.00
|0.00
|1364
|2008.10.24 14:19
|sell
|683
|0.03
|91.78
|0.00
|0.00
|1365
|2008.10.24 14:42
|sell
|684
|0.04
|92.25
|0.00
|0.00
|1366
|2008.10.24 16:30
|close
|684
|0.04
|91.86
|0.00
|0.00
|16.98
|1200.82
|1367
|2008.10.24 16:30
|close
|683
|0.03
|91.86
|0.00
|0.00
|-2.61
|1198.21
|1368
|2008.10.24 16:30
|close
|682
|0.02
|91.86
|0.00
|0.00
|-10.45
|1187.76
|1369
|2008.10.24 16:30
|sell
|685
|0.02
|91.80
|0.00
|0.00
|1370
|2008.10.24 16:30
|close
|685
|0.02
|91.75
|0.00
|0.00
|1.09
|1188.85
|1371
|2008.10.24 16:30
|sell
|686
|0.02
|91.69
|0.00
|0.00
|1372
|2008.10.24 16:30
|close
|686
|0.02
|91.60
|0.00
|0.00
|1.97
|1190.82
|1373
|2008.10.24 16:30
|sell
|687
|0.02
|91.53
|0.00
|0.00
|1374
|2008.10.24 16:31
|sell
|688
|0.03
|91.94
|0.00
|0.00
|1375
|2008.10.24 16:31
|sell
|689
|0.04
|92.36
|0.00
|0.00
|1376
|2008.10.24 17:45
|sell
|690
|0.05
|92.77
|0.00
|0.00
|1377
|2008.10.24 23:45
|sell
|691
|0.06
|94.21
|0.00
|0.00
|1378
|2008.10.27 01:03
|close
|691
|0.06
|92.84
|0.00
|0.00
|88.46
|1279.28
|1379
|2008.10.27 01:03
|close
|690
|0.05
|92.84
|0.00
|0.00
|-3.83
|1275.45
|1380
|2008.10.27 01:03
|close
|689
|0.04
|92.84
|0.00
|0.00
|-20.73
|1254.71
|1381
|2008.10.27 01:03
|close
|688
|0.03
|92.84
|0.00
|0.00
|-29.12
|1225.59
|1382
|2008.10.27 01:03
|close
|687
|0.02
|92.84
|0.00
|0.00
|-28.25
|1197.35
|1383
|2008.10.27 01:30
|sell
|692
|0.02
|92.90
|0.00
|0.00
|1384
|2008.10.27 01:32
|close
|692
|0.02
|92.85
|0.00
|0.00
|1.08
|1198.43
|1385
|2008.10.27 01:32
|sell
|693
|0.02
|92.82
|0.00
|0.00
|1386
|2008.10.27 01:32
|close
|693
|0.02
|92.77
|0.00
|0.00
|1.08
|1199.51
|1387
|2008.10.27 01:32
|sell
|694
|0.02
|92.74
|0.00
|0.00
|1388
|2008.10.27 01:34
|close
|694
|0.02
|92.69
|0.00
|0.00
|1.08
|1200.59
|1389
|2008.10.27 01:34
|sell
|695
|0.02
|92.66
|0.00
|0.00
|1390
|2008.10.27 10:01
|sell
|696
|0.03
|93.07
|0.00
|0.00
|1391
|2008.10.27 10:05
|close
|696
|0.03
|92.88
|0.00
|0.00
|6.14
|1206.73
|1392
|2008.10.27 10:05
|close
|695
|0.02
|92.88
|0.00
|0.00
|-4.74
|1201.99
|1393
|2008.10.27 10:05
|sell
|697
|0.02
|92.85
|0.00
|0.00
|1394
|2008.10.27 10:11
|close
|697
|0.02
|92.80
|0.00
|0.00
|1.08
|1203.07
|1395
|2008.10.27 10:11
|sell
|698
|0.02
|92.77
|0.00
|0.00
|1396
|2008.10.27 10:11
|close
|698
|0.02
|92.72
|0.00
|0.00
|1.08
|1204.15
|1397
|2008.10.27 10:11
|sell
|699
|0.02
|92.68
|0.00
|0.00
|1398
|2008.10.27 10:14
|close
|699
|0.02
|92.63
|0.00
|0.00
|1.08
|1205.23
|1399
|2008.10.27 10:14
|sell
|700
|0.02
|92.62
|0.00
|0.00
|1400
|2008.10.27 10:14
|close
|700
|0.02
|92.56
|0.00
|0.00
|1.30
|1206.53
|1401
|2008.10.27 10:15
|sell
|701
|0.02
|92.52
|0.00
|0.00
|1402
|2008.10.27 10:40
|close
|701
|0.02
|92.47
|0.00
|0.00
|1.08
|1207.61
|1403
|2008.10.27 10:40
|sell
|702
|0.02
|92.41
|0.00
|0.00
|1404
|2008.10.27 10:41
|close
|702
|0.02
|92.35
|0.00
|0.00
|1.30
|1208.91
|1405
|2008.10.27 10:41
|sell
|703
|0.02
|92.31
|0.00
|0.00
|1406
|2008.10.27 11:05
|close
|703
|0.02
|92.26
|0.00
|0.00
|1.08
|1209.99
|1407
|2008.10.27 11:05
|sell
|704
|0.02
|92.25
|0.00
|0.00
|1408
|2008.10.27 11:06
|close
|704
|0.02
|92.19
|0.00
|0.00
|1.30
|1211.29
|1409
|2008.10.27 11:06
|sell
|705
|0.02
|92.19
|0.00
|0.00
|1410
|2008.10.27 11:11
|close
|705
|0.02
|92.14
|0.00
|0.00
|1.09
|1212.38
|1411
|2008.10.27 11:11
|sell
|706
|0.02
|92.11
|0.00
|0.00
|1412
|2008.10.27 11:43
|sell
|707
|0.03
|92.67
|0.00
|0.00
|1413
|2008.10.27 12:00
|close
|707
|0.03
|92.42
|0.00
|0.00
|8.12
|1220.50
|1414
|2008.10.27 12:00
|close
|706
|0.02
|92.42
|0.00
|0.00
|-6.71
|1213.79
|1415
|2008.10.27 12:00
|sell
|708
|0.02
|92.41
|0.00
|0.00
|1416
|2008.10.27 12:25
|close
|708
|0.02
|92.36
|0.00
|0.00
|1.08
|1214.87
|1417
|2008.10.27 12:25
|sell
|709
|0.02
|92.32
|0.00
|0.00
|1418
|2008.10.27 13:00
|sell
|710
|0.03
|92.72
|0.00
|0.00
|1419
|2008.10.27 23:02
|close
|710
|0.03
|92.54
|0.00
|0.00
|5.84
|1220.71
|1420
|2008.10.27 23:02
|close
|709
|0.02
|92.54
|0.00
|0.00
|-4.75
|1215.96
|1421
|2008.10.27 23:02
|sell
|711
|0.02
|92.51
|0.00
|0.00
|1422
|2008.10.28 20:32
|close at stop
|711
|0.02
|97.23
|0.00
|0.00
|-97.12
|1118.84