Strategy Tester Report
pipmaker_v10_b_s-bod
PKasa-Server (Build 220)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2008.09.01 01:00 - 2009.02.13 23:00 (2008.09.01 - 2009.02.16)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersPRICE_SELECT="BUY/SELL ONLY @ SET PRICE"; BuyOrderPrice=0; SellOrderPrice=0; TRADE_DIRECTION="SELECT TRADES LONG OR SHORT"; TradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.02; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=40; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=2; MaximumSellOrders=2; SLTotalinDollar=5000; AlertOn=true; SoundON=true;
Bars in test3786Ticks modelled2542578Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit400.00
Total net profit594.00Gross profit1337.79Gross loss-743.79
Profit factor1.80Expected payoff0.87
Absolute drawdown34.39Maximal drawdown557.64 (59.46%)Relative drawdown59.46% (557.64)
Total trades679Short positions (won %)679 (89.54%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)608 (89.54%)Loss trades (% of total)71 (10.46%)
Largestprofit trade35.94loss trade-112.37
Averageprofit trade2.20loss trade-10.48
Maximumconsecutive wins (profit in money)39 (69.39)consecutive losses (loss in money)2 (-179.64)
Maximalconsecutive profit (count of wins)69.39 (39)consecutive loss (count of losses)-179.64 (2)
Averageconsecutive wins9consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 10:25sell10.02108.190.000.00
22008.09.01 10:36close10.02108.130.000.001.11401.11
32008.09.01 10:36sell20.02108.100.000.00
42008.09.01 10:38close20.02108.040.000.001.11402.22
52008.09.01 10:38sell30.02108.030.000.00
62008.09.01 10:40close30.02107.970.000.001.11403.33
72008.09.01 10:40sell40.02107.960.000.00
82008.09.01 10:41close40.02107.900.000.001.11404.44
92008.09.01 10:41sell50.02107.870.000.00
102008.09.01 10:51close50.02107.800.000.001.30405.74
112008.09.01 10:51sell60.02107.770.000.00
122008.09.01 10:55close60.02107.710.000.001.11406.85
132008.09.01 10:55sell70.02107.700.000.00
142008.09.01 10:56close70.02107.640.000.001.11407.96
152008.09.01 10:56sell80.02107.630.000.00
162008.09.01 19:15sell90.04108.130.000.00
172008.09.02 01:23close90.04107.940.000.006.99414.95
182008.09.02 01:23close80.02107.940.000.00-5.77409.18
192008.09.02 01:23sell100.02107.880.000.00
202008.09.02 01:25close100.02107.820.000.001.11410.29
212008.09.02 01:25sell110.02107.810.000.00
222008.09.03 00:04sell120.04108.560.000.00
232008.09.03 18:43close120.04108.290.000.009.97420.26
242008.09.03 18:43close110.02108.290.000.00-8.90411.37
252008.09.03 18:43sell130.02108.280.000.00
262008.09.03 18:54close130.02108.220.000.001.11412.48
272008.09.03 18:54sell140.02108.210.000.00
282008.09.03 18:57close140.02108.150.000.001.11413.59
292008.09.03 18:57sell150.02108.140.000.00
302008.09.04 06:09close150.02108.080.000.001.03414.62
312008.09.04 06:09sell160.02108.070.000.00
322008.09.04 06:24close160.02108.010.000.001.11415.73
332008.09.04 06:25sell170.02108.000.000.00
342008.09.04 09:27close170.02107.940.000.001.11416.84
352008.09.04 09:27sell180.02107.930.000.00
362008.09.04 17:51close180.02107.870.000.001.11417.95
372008.09.04 17:51sell190.02107.860.000.00
382008.09.04 18:18close190.02107.800.000.001.11419.06
392008.09.04 18:18sell200.02107.770.000.00
402008.09.04 18:21close200.02107.710.000.001.11420.17
412008.09.04 18:21sell210.02107.700.000.00
422008.09.04 18:31close210.02107.640.000.001.11421.28
432008.09.04 18:31sell220.02107.630.000.00
442008.09.04 18:32close220.02107.570.000.001.12422.40
452008.09.04 18:32sell230.02107.560.000.00
462008.09.04 19:56close230.02107.500.000.001.12423.52
472008.09.04 19:56sell240.02107.470.000.00
482008.09.04 19:58close240.02107.410.000.001.12424.64
492008.09.04 19:58sell250.02107.400.000.00
502008.09.04 20:12close250.02107.320.000.001.49426.13
512008.09.04 20:12sell260.02107.310.000.00
522008.09.04 20:19close260.02107.230.000.001.49427.62
532008.09.04 20:19sell270.02107.220.000.00
542008.09.04 21:10close270.02107.150.000.001.31428.93
552008.09.04 21:10sell280.02107.140.000.00
562008.09.04 21:11close280.02107.080.000.001.12430.05
572008.09.04 21:11sell290.02107.050.000.00
582008.09.04 21:54close290.02106.980.000.001.31431.36
592008.09.04 21:54sell300.02106.970.000.00
602008.09.05 00:19close300.02106.910.000.001.09432.45
612008.09.05 00:30sell310.02106.410.000.00
622008.09.05 00:30close310.02106.350.000.001.13433.58
632008.09.05 00:30sell320.02106.340.000.00
642008.09.05 00:30close320.02106.280.000.001.13434.71
652008.09.05 00:30sell330.02106.270.000.00
662008.09.05 01:02close330.02106.200.000.001.32436.03
672008.09.05 01:02sell340.02106.190.000.00
682008.09.05 01:04close340.02106.130.000.001.13437.16
692008.09.05 01:04sell350.02106.120.000.00
702008.09.05 01:05close350.02106.050.000.001.32438.48
712008.09.05 01:05sell360.02106.020.000.00
722008.09.05 01:06close360.02105.960.000.001.13439.61
732008.09.05 01:06sell370.02105.920.000.00
742008.09.05 01:06close370.02105.860.000.001.13440.74
752008.09.05 01:07sell380.02105.820.000.00
762008.09.05 01:07close380.02105.750.000.001.32442.06
772008.09.05 01:07sell390.02105.740.000.00
782008.09.05 01:13sell400.04106.140.000.00
792008.09.05 01:21close400.04105.980.000.006.04448.10
802008.09.05 01:21close390.02105.980.000.00-4.53443.57
812008.09.05 01:21sell410.02105.970.000.00
822008.09.05 02:21sell420.04106.690.000.00
832008.09.05 10:53close420.04106.430.000.009.77453.34
842008.09.05 10:53close410.02106.430.000.00-8.64444.70
852008.09.05 10:53sell430.02106.420.000.00
862008.09.05 11:12close430.02106.360.000.001.13445.83
872008.09.05 11:12sell440.02106.350.000.00
882008.09.05 11:12close440.02106.280.000.001.32447.15
892008.09.05 11:12sell450.02106.270.000.00
902008.09.05 11:15close450.02106.210.000.001.13448.28
912008.09.05 11:15sell460.02106.200.000.00
922008.09.05 15:30close460.02106.130.000.001.32449.60
932008.09.05 15:53sell470.02106.030.000.00
942008.09.08 04:15sell480.04108.330.000.00
952008.09.09 04:04close480.04107.530.000.0029.71479.31
962008.09.09 04:04close470.02107.530.000.00-27.95451.36
972008.09.09 04:04sell490.02107.520.000.00
982008.09.09 04:04close490.02107.450.000.001.30452.66
992008.09.09 04:05sell500.02107.420.000.00
1002008.09.09 05:51close500.02107.360.000.001.12453.78
1012008.09.09 05:51sell510.02107.350.000.00
1022008.09.09 08:06close510.02107.280.000.001.30455.08
1032008.09.09 08:07sell520.02107.270.000.00
1042008.09.09 15:50sell530.04107.890.000.00
1052008.09.09 17:48close530.04107.660.000.008.55463.63
1062008.09.09 17:48close520.02107.660.000.00-7.25456.38
1072008.09.09 17:49sell540.02107.590.000.00
1082008.09.09 17:51close540.02107.530.000.001.12457.50
1092008.09.09 17:51sell550.02107.500.000.00
1102008.09.09 17:57close550.02107.440.000.001.12458.62
1112008.09.09 17:57sell560.02107.430.000.00
1122008.09.09 18:01close560.02107.370.000.001.12459.74
1132008.09.09 18:01sell570.02107.360.000.00
1142008.09.09 18:12close570.02107.300.000.001.12460.86
1152008.09.09 18:12sell580.02107.290.000.00
1162008.09.09 18:16close580.02107.230.000.001.12461.98
1172008.09.09 18:16sell590.02107.200.000.00
1182008.09.09 18:16close590.02107.130.000.001.31463.29
1192008.09.09 18:16sell600.02107.120.000.00
1202008.09.09 21:08close600.02107.040.000.001.49464.78
1212008.09.09 21:09sell610.02106.960.000.00
1222008.09.09 21:11close610.02106.900.000.001.12465.90
1232008.09.09 21:11sell620.02106.890.000.00
1242008.09.09 23:35close620.02106.830.000.001.12467.02
1252008.09.09 23:35sell630.02106.800.000.00
1262008.09.09 23:37close630.02106.740.000.001.12468.14
1272008.09.09 23:37sell640.02106.710.000.00
1282008.09.10 15:08close640.02106.650.000.001.10469.24
1292008.09.11 00:15sell650.02107.650.000.00
1302008.09.11 00:34close650.02107.590.000.001.12470.36
1312008.09.11 02:19sell660.02107.590.000.00
1322008.09.11 02:20close660.02107.530.000.001.12471.48
1332008.09.11 02:21sell670.02107.530.000.00
1342008.09.11 02:28close670.02107.470.000.001.12472.60
1352008.09.11 02:28sell680.02107.460.000.00
1362008.09.11 02:33close680.02107.390.000.001.30473.90
1372008.09.11 02:33sell690.02107.380.000.00
1382008.09.11 03:39close690.02107.320.000.001.12475.02
1392008.09.11 03:39sell700.02107.310.000.00
1402008.09.11 10:00close700.02107.250.000.001.12476.14
1412008.09.11 10:00sell710.02107.240.000.00
1422008.09.11 10:11close710.02107.180.000.001.12477.26
1432008.09.11 10:11sell720.02107.150.000.00
1442008.09.11 10:12close720.02107.090.000.001.12478.38
1452008.09.11 10:12sell730.02107.080.000.00
1462008.09.11 11:36close730.02107.020.000.001.12479.50
1472008.09.11 11:36sell740.02106.990.000.00
1482008.09.11 12:11close740.02106.920.000.001.31480.81
1492008.09.11 12:12sell750.02106.890.000.00
1502008.09.11 12:15close750.02106.830.000.001.12481.93
1512008.09.11 12:15sell760.02106.820.000.00
1522008.09.11 12:27close760.02106.750.000.001.31483.24
1532008.09.11 12:27sell770.02106.760.000.00
1542008.09.11 14:36close770.02106.700.000.001.12484.36
1552008.09.11 14:36sell780.02106.690.000.00
1562008.09.11 14:47close780.02106.630.000.001.13485.49
1572008.09.11 14:47sell790.02106.600.000.00
1582008.09.11 14:47close790.02106.540.000.001.13486.62
1592008.09.11 14:47sell800.02106.510.000.00
1602008.09.11 15:30close800.02106.450.000.001.13487.75
1612008.09.11 15:30sell810.02106.420.000.00
1622008.09.11 15:56close810.02106.360.000.001.13488.88
1632008.09.11 15:56sell820.02106.320.000.00
1642008.09.11 15:56close820.02106.260.000.001.13490.01
1652008.09.11 15:56sell830.02106.250.000.00
1662008.09.11 16:43close830.02106.190.000.001.13491.14
1672008.09.11 16:43sell840.02106.160.000.00
1682008.09.11 16:45close840.02106.080.000.001.51492.65
1692008.09.11 16:45sell850.02106.070.000.00
1702008.09.11 20:17sell860.04106.470.000.00
1712008.09.15 01:00close860.04105.970.000.0018.77511.42
1722008.09.15 01:00close850.02105.970.000.001.84513.26
1732008.09.15 05:48sell870.02105.750.000.00
1742008.09.15 05:49close870.02105.680.000.001.32514.58
1752008.09.15 05:49sell880.02105.650.000.00
1762008.09.15 06:01close880.02105.580.000.001.33515.91
1772008.09.15 06:01sell890.02105.550.000.00
1782008.09.15 06:11close890.02105.480.000.001.33517.24
1792008.09.15 06:11sell900.02105.470.000.00
1802008.09.15 06:14close900.02105.410.000.001.14518.38
1812008.09.15 06:14sell910.02105.400.000.00
1822008.09.15 06:18close910.02105.330.000.001.33519.71
1832008.09.15 06:18sell920.02105.320.000.00
1842008.09.15 10:03sell930.04105.720.000.00
1852008.09.15 10:36close930.04105.560.000.006.06525.77
1862008.09.15 10:36close920.02105.560.000.00-4.55521.22
1872008.09.15 10:36sell940.02105.530.000.00
1882008.09.15 10:37close940.02105.460.000.001.33522.55
1892008.09.15 10:37sell950.02105.430.000.00
1902008.09.15 10:41close950.02105.370.000.001.14523.69
1912008.09.15 10:41sell960.02105.360.000.00
1922008.09.15 10:46close960.02105.290.000.001.33525.02
1932008.09.15 10:46sell970.02105.280.000.00
1942008.09.15 10:49close970.02105.220.000.001.14526.16
1952008.09.15 10:49sell980.02105.190.000.00
1962008.09.15 10:50close980.02105.130.000.001.14527.30
1972008.09.15 10:50sell990.02105.090.000.00
1982008.09.15 11:05close990.02105.030.000.001.14528.44
1992008.09.15 11:05sell1000.02105.000.000.00
2002008.09.15 11:12close1000.02104.940.000.001.14529.58
2012008.09.15 11:12sell1010.02104.910.000.00
2022008.09.15 11:13close1010.02104.850.000.001.14530.72
2032008.09.15 11:13sell1020.02104.820.000.00
2042008.09.15 11:36close1020.02104.740.000.001.53532.25
2052008.09.15 11:36sell1030.02104.730.000.00
2062008.09.15 11:37close1030.02104.670.000.001.15533.40
2072008.09.15 11:37sell1040.02104.660.000.00
2082008.09.15 11:37close1040.02104.600.000.001.15534.55
2092008.09.15 11:37sell1050.02104.560.000.00
2102008.09.15 12:18sell1060.04104.970.000.00
2112008.09.15 23:07close1060.04104.810.000.006.11540.66
2122008.09.15 23:07close1050.02104.810.000.00-4.77535.89
2132008.09.15 23:07sell1070.02104.800.000.00
2142008.09.15 23:08close1070.02104.740.000.001.15537.04
2152008.09.15 23:08sell1080.02104.730.000.00
2162008.09.15 23:53close1080.02104.670.000.001.15538.19
2172008.09.15 23:53sell1090.02104.640.000.00
2182008.09.16 00:04close1090.02104.580.000.001.12539.31
2192008.09.16 00:05sell1100.02104.550.000.00
2202008.09.16 00:58close1100.02104.490.000.001.15540.46
2212008.09.16 00:58sell1110.02104.440.000.00
2222008.09.16 00:58close1110.02104.380.000.001.15541.61
2232008.09.16 00:58sell1120.02104.370.000.00
2242008.09.16 00:58close1120.02104.290.000.001.53543.14
2252008.09.16 00:58sell1130.02104.280.000.00
2262008.09.16 01:14close1130.02104.220.000.001.15544.29
2272008.09.16 01:14sell1140.02104.210.000.00
2282008.09.16 03:36close1140.02104.150.000.001.15545.44
2292008.09.16 03:36sell1150.02104.140.000.00
2302008.09.16 03:44close1150.02104.080.000.001.15546.59
2312008.09.16 03:44sell1160.02104.070.000.00
2322008.09.16 09:52close1160.02104.010.000.001.15547.74
2332008.09.16 09:52sell1170.02103.980.000.00
2342008.09.16 09:52close1170.02103.920.000.001.15548.89
2352008.09.16 09:52sell1180.02103.890.000.00
2362008.09.16 09:55close1180.02103.830.000.001.16550.05
2372008.09.16 09:55sell1190.02103.820.000.00
2382008.09.16 10:14close1190.02103.750.000.001.35551.40
2392008.09.16 10:14sell1200.02103.740.000.00
2402008.09.16 10:27close1200.02103.680.000.001.16552.56
2412008.09.16 10:27sell1210.02103.670.000.00
2422008.09.16 15:11sell1220.04104.080.000.00
2432008.09.16 15:13close1220.04103.920.000.006.16558.72
2442008.09.16 15:13close1210.02103.920.000.00-4.81553.91
2452008.09.16 15:14sell1230.02103.870.000.00
2462008.09.16 15:15close1230.02103.810.000.001.16555.07
2472008.09.16 15:15sell1240.02103.800.000.00
2482008.09.16 15:18close1240.02103.740.000.001.16556.23
2492008.09.16 15:19sell1250.02103.710.000.00
2502008.09.16 15:58close1250.02103.650.000.001.16557.39
2512008.09.16 15:58sell1260.02103.640.000.00
2522008.09.16 15:58close1260.02103.580.000.001.16558.55
2532008.09.16 15:58sell1270.02103.570.000.00
2542008.09.17 00:45sell1280.04105.310.000.00
2552008.09.17 17:38close1280.04104.710.000.0022.92581.47
2562008.09.17 17:38close1270.02104.710.000.00-21.80559.68
2572008.09.17 17:38sell1290.02104.680.000.00
2582008.09.17 18:02close1290.02104.620.000.001.15560.83
2592008.09.17 18:03sell1300.02104.620.000.00
2602008.09.17 18:05close1300.02104.560.000.001.15561.98
2612008.09.17 18:05sell1310.02104.550.000.00
2622008.09.17 18:08close1310.02104.490.000.001.15563.13
2632008.09.17 18:08sell1320.02104.460.000.00
2642008.09.17 18:13sell1330.04104.860.000.00
2652008.09.17 18:14close1330.04104.700.000.006.11569.24
2662008.09.17 18:14close1320.02104.700.000.00-4.58564.66
2672008.09.17 18:29sell1340.02104.610.000.00
2682008.09.17 18:30close1340.02104.550.000.001.15565.81
2692008.09.17 18:30sell1350.02104.520.000.00
2702008.09.17 18:31close1350.02104.460.000.001.15566.96
2712008.09.17 18:32sell1360.02104.450.000.00
2722008.09.17 23:01sell1370.04104.860.000.00
2732008.09.17 23:20close1370.04104.700.000.006.11573.07
2742008.09.17 23:20close1360.02104.700.000.00-4.78568.29
2752008.09.17 23:20sell1380.02104.670.000.00
2762008.09.17 23:20close1380.02104.610.000.001.15569.44
2772008.09.17 23:20sell1390.02104.570.000.00
2782008.09.17 23:49close1390.02104.510.000.001.15570.59
2792008.09.17 23:49sell1400.02104.500.000.00
2802008.09.18 00:10close1400.02104.430.000.001.26571.85
2812008.09.18 00:10sell1410.02104.390.000.00
2822008.09.18 00:10close1410.02104.320.000.001.34573.19
2832008.09.18 00:10sell1420.02104.280.000.00
2842008.09.18 02:30close1420.02104.220.000.001.15574.34
2852008.09.18 02:30sell1430.02104.210.000.00
2862008.09.18 13:42sell1440.04104.630.000.00
2872008.09.18 13:46close1440.04104.470.000.006.13580.47
2882008.09.18 13:46close1430.02104.470.000.00-4.98575.49
2892008.09.18 13:46sell1450.02104.440.000.00
2902008.09.18 19:47close1450.02104.380.000.001.15576.64
2912008.09.18 19:47sell1460.02104.350.000.00
2922008.09.18 19:48close1460.02104.290.000.001.15577.79
2932008.09.18 19:48sell1470.02104.280.000.00
2942008.09.18 19:52close1470.02104.220.000.001.15578.94
2952008.09.18 19:52sell1480.02104.190.000.00
2962008.09.18 19:58close1480.02104.120.000.001.34580.28
2972008.09.18 19:58sell1490.02104.090.000.00
2982008.09.18 19:59close1490.02104.030.000.001.15581.43
2992008.09.18 20:00sell1500.02103.990.000.00
3002008.09.18 20:26sell1510.04104.400.000.00
3012008.09.29 20:47close1510.04104.230.000.006.05587.48
3022008.09.29 20:47close1500.02104.230.000.00-4.84582.64
3032008.09.29 20:47sell1520.02104.220.000.00
3042008.09.29 20:52sell1530.04104.630.000.00
3052008.09.29 21:09close1530.04104.470.000.006.13588.77
3062008.09.29 21:09close1520.02104.470.000.00-4.79583.98
3072008.09.29 21:09sell1540.02104.440.000.00
3082008.09.29 21:09close1540.02104.370.000.001.34585.32
3092008.09.29 21:09sell1550.02104.330.000.00
3102008.09.29 21:15close1550.02104.270.000.001.15586.47
3112008.09.29 21:15sell1560.02104.240.000.00
3122008.09.29 22:06close1560.02104.180.000.001.15587.62
3132008.09.29 22:06sell1570.02104.150.000.00
3142008.09.29 22:23close1570.02104.090.000.001.15588.77
3152008.09.29 22:23sell1580.02104.080.000.00
3162008.09.30 00:46close1580.02104.020.000.001.12589.89
3172008.09.30 00:46sell1590.02104.010.000.00
3182008.09.30 01:20close1590.02103.950.000.001.15591.04
3192008.09.30 01:20sell1600.02103.940.000.00
3202008.09.30 01:21close1600.02103.880.000.001.16592.20
3212008.09.30 01:21sell1610.02103.850.000.00
3222008.09.30 01:31close1610.02103.790.000.001.16593.36
3232008.09.30 01:31sell1620.02103.780.000.00
3242008.09.30 01:31close1620.02103.690.000.001.74595.10
3252008.09.30 01:31sell1630.02103.690.000.00
3262008.09.30 01:34close1630.02103.630.000.001.16596.26
3272008.09.30 01:34sell1640.02103.580.000.00
3282008.09.30 03:55close1640.02103.520.000.001.16597.42
3292008.09.30 04:00sell1650.02103.880.000.00
3302008.09.30 04:08close1650.02103.810.000.001.35598.77
3312008.09.30 04:09sell1660.02103.780.000.00
3322008.09.30 04:16close1660.02103.720.000.001.16599.93
3332008.09.30 04:17sell1670.02103.690.000.00
3342008.09.30 06:18sell1680.04104.090.000.00
3352008.10.06 06:27close1680.04103.930.000.005.85605.78
3362008.10.06 06:27close1670.02103.930.000.00-4.78601.01
3372008.10.06 06:27sell1690.02103.920.000.00
3382008.10.06 06:39close1690.02103.860.000.001.16602.17
3392008.10.06 06:39sell1700.02103.830.000.00
3402008.10.06 06:52close1700.02103.760.000.001.35603.52
3412008.10.06 06:53sell1710.02103.710.000.00
3422008.10.06 07:13close1710.02103.650.000.001.16604.68
3432008.10.06 07:13sell1720.02103.650.000.00
3442008.10.06 07:13close1720.02103.590.000.001.16605.84
3452008.10.06 07:13sell1730.02103.580.000.00
3462008.10.06 07:14close1730.02103.520.000.001.16607.00
3472008.10.06 07:14sell1740.02103.490.000.00
3482008.10.06 07:14close1740.02103.430.000.001.16608.16
3492008.10.06 07:14sell1750.02103.400.000.00
3502008.10.06 07:16close1750.02103.340.000.001.16609.32
3512008.10.06 07:16sell1760.02103.310.000.00
3522008.10.06 07:16close1760.02103.250.000.001.16610.48
3532008.10.06 07:17sell1770.02103.220.000.00
3542008.10.06 07:17close1770.02103.160.000.001.16611.64
3552008.10.06 07:17sell1780.02103.130.000.00
3562008.10.06 07:17close1780.02103.060.000.001.36613.00
3572008.10.06 07:17sell1790.02103.030.000.00
3582008.10.06 07:39close1790.02102.970.000.001.17614.17
3592008.10.06 07:39sell1800.02102.940.000.00
3602008.10.06 07:43close1800.02102.880.000.001.17615.34
3612008.10.06 07:43sell1810.02102.870.000.00
3622008.10.06 08:52sell1820.04103.300.000.00
3632008.10.06 13:32close1820.04103.130.000.006.59621.93
3642008.10.06 13:32close1810.02103.130.000.00-5.04616.89
3652008.10.06 13:32sell1830.02103.100.000.00
3662008.10.06 13:36close1830.02103.040.000.001.16618.05
3672008.10.06 13:36sell1840.02103.000.000.00
3682008.10.06 16:19close1840.02102.940.000.001.17619.22
3692008.10.06 16:19sell1850.02102.930.000.00
3702008.10.06 16:28close1850.02102.870.000.001.17620.39
3712008.10.06 16:28sell1860.02102.840.000.00
3722008.10.06 16:31close1860.02102.780.000.001.17621.56
3732008.10.06 16:31sell1870.02102.770.000.00
3742008.10.06 16:48close1870.02102.710.000.001.17622.73
3752008.10.06 16:48sell1880.02102.670.000.00
3762008.10.06 16:58close1880.02102.600.000.001.36624.09
3772008.10.06 16:58sell1890.02102.590.000.00
3782008.10.06 17:04close1890.02102.530.000.001.17625.26
3792008.10.06 17:04sell1900.02102.520.000.00
3802008.10.06 17:04close1900.02102.460.000.001.17626.43
3812008.10.06 17:04sell1910.02102.430.000.00
3822008.10.06 17:10close1910.02102.370.000.001.17627.60
3832008.10.06 17:10sell1920.02102.340.000.00
3842008.10.06 17:11close1920.02102.280.000.001.17628.77
3852008.10.06 17:11sell1930.02102.250.000.00
3862008.10.06 17:12close1930.02102.190.000.001.17629.94
3872008.10.06 17:12sell1940.02102.160.000.00
3882008.10.06 17:13close1940.02102.100.000.001.18631.12
3892008.10.06 17:13sell1950.02102.090.000.00
3902008.10.06 17:14close1950.02102.030.000.001.18632.30
3912008.10.06 17:14sell1960.02102.020.000.00
3922008.10.06 17:15close1960.02101.960.000.001.18633.48
3932008.10.06 17:15sell1970.02101.950.000.00
3942008.10.06 17:16close1970.02101.890.000.001.18634.66
3952008.10.06 17:16sell1980.02101.860.000.00
3962008.10.06 17:16close1980.02101.800.000.001.18635.84
3972008.10.06 17:16sell1990.02101.790.000.00
3982008.10.06 17:16close1990.02101.730.000.001.18637.02
3992008.10.06 17:16sell2000.02101.700.000.00
4002008.10.06 17:16close2000.02101.640.000.001.18638.20
4012008.10.06 17:16sell2010.02101.610.000.00
4022008.10.06 17:17close2010.02101.550.000.001.18639.38
4032008.10.06 17:17sell2020.02101.540.000.00
4042008.10.06 17:17close2020.02101.470.000.001.38640.76
4052008.10.06 17:17sell2030.02101.440.000.00
4062008.10.06 17:17close2030.02101.370.000.001.38642.14
4072008.10.06 17:17sell2040.02101.330.000.00
4082008.10.06 17:18close2040.02101.270.000.001.18643.32
4092008.10.06 17:18sell2050.02101.260.000.00
4102008.10.06 17:18close2050.02101.200.000.001.19644.51
4112008.10.06 17:18sell2060.02101.170.000.00
4122008.10.06 17:19close2060.02101.100.000.001.38645.89
4132008.10.06 17:19sell2070.02101.050.000.00
4142008.10.06 17:19close2070.02100.990.000.001.19647.08
4152008.10.06 17:19sell2080.02100.930.000.00
4162008.10.06 17:19close2080.02100.840.000.001.79648.87
4172008.10.06 17:19sell2090.02100.830.000.00
4182008.10.06 17:19close2090.02100.760.000.001.39650.26
4192008.10.06 17:19sell2100.02100.710.000.00
4202008.10.06 17:19close2100.02100.620.000.001.79652.05
4212008.10.06 17:19sell2110.02100.570.000.00
4222008.10.06 17:19close2110.02100.500.000.001.39653.44
4232008.10.06 17:19sell2120.02100.440.000.00
4242008.10.06 17:19close2120.02100.380.000.001.20654.64
4252008.10.06 17:19sell2130.02100.310.000.00
4262008.10.06 17:19close2130.02100.250.000.001.20655.84
4272008.10.06 17:19sell2140.02100.250.000.00
4282008.10.06 17:23sell2150.04100.650.000.00
4292008.10.06 17:28close2150.04100.490.000.006.37662.21
4302008.10.06 17:28close2140.02100.490.000.00-4.78657.43
4312008.10.06 17:28sell2160.02100.450.000.00
4322008.10.06 17:31sell2170.04100.860.000.00
4332008.10.06 17:33close2170.04100.700.000.006.36663.79
4342008.10.06 17:33close2160.02100.700.000.00-4.97658.82
4352008.10.06 17:34sell2180.02100.590.000.00
4362008.10.06 17:34close2180.02100.530.000.001.19660.01
4372008.10.06 17:34sell2190.02100.500.000.00
4382008.10.06 17:38close2190.02100.440.000.001.19661.20
4392008.10.06 17:38sell2200.02100.400.000.00
4402008.10.06 18:00sell2210.04101.160.000.00
4412008.10.06 19:17close2210.04100.880.000.0011.10672.30
4422008.10.06 19:17close2200.02100.880.000.00-9.52662.78
4432008.10.06 19:17sell2220.02100.870.000.00
4442008.10.06 19:25close2220.02100.810.000.001.19663.97
4452008.10.06 19:25sell2230.02100.800.000.00
4462008.10.06 20:16close2230.02100.740.000.001.19665.16
4472008.10.06 20:16sell2240.02100.730.000.00
4482008.10.06 20:46close2240.02100.670.000.001.19666.35
4492008.10.06 20:46sell2250.02100.660.000.00
4502008.10.06 20:48close2250.02100.590.000.001.39667.74
4512008.10.06 20:48sell2260.02100.560.000.00
4522008.10.06 20:49close2260.02100.500.000.001.19668.93
4532008.10.06 20:49sell2270.02100.470.000.00
4542008.10.06 20:49close2270.02100.410.000.001.20670.13
4552008.10.06 20:49sell2280.02100.370.000.00
4562008.10.06 21:27close2280.02100.320.000.001.00671.13
4572008.10.06 21:27sell2290.02100.310.000.00
4582008.10.07 01:16sell2300.04101.350.000.00
4592008.10.08 07:46close2300.04100.980.000.0014.61685.74
4602008.10.08 07:46close2290.02100.980.000.00-13.32672.42
4612008.10.08 07:46sell2310.02100.970.000.00
4622008.10.08 07:47close2310.02100.900.000.001.39673.81
4632008.10.08 07:47sell2320.02100.870.000.00
4642008.10.08 07:48close2320.02100.810.000.001.19675.00
4652008.10.08 07:48sell2330.02100.780.000.00
4662008.10.08 07:54close2330.02100.720.000.001.19676.19
4672008.10.08 07:54sell2340.02100.680.000.00
4682008.10.08 08:01close2340.02100.620.000.001.19677.38
4692008.10.08 08:01sell2350.02100.580.000.00
4702008.10.08 08:08close2350.02100.520.000.001.19678.57
4712008.10.08 08:08sell2360.02100.520.000.00
4722008.10.08 08:09close2360.02100.470.000.001.00679.57
4732008.10.08 08:09sell2370.02100.460.000.00
4742008.10.08 08:09close2370.02100.410.000.001.00680.57
4752008.10.08 08:09sell2380.02100.380.000.00
4762008.10.08 08:23close2380.02100.330.000.001.00681.57
4772008.10.08 08:23sell2390.02100.300.000.00
4782008.10.08 08:24close2390.02100.230.000.001.40682.97
4792008.10.08 08:24sell2400.02100.220.000.00
4802008.10.08 08:24close2400.02100.160.000.001.20684.17
4812008.10.08 08:24sell2410.02100.150.000.00
4822008.10.08 08:24close2410.02100.090.000.001.20685.37
4832008.10.08 08:24sell2420.02100.030.000.00
4842008.10.08 08:25close2420.0299.980.000.001.00686.37
4852008.10.08 08:25sell2430.0299.950.000.00
4862008.10.08 08:27close2430.0299.900.000.001.00687.37
4872008.10.08 08:27sell2440.0299.890.000.00
4882008.10.08 08:33close2440.0299.840.000.001.00688.37
4892008.10.08 08:33sell2450.0299.810.000.00
4902008.10.08 08:35close2450.0299.760.000.001.00689.37
4912008.10.08 08:35sell2460.0299.730.000.00
4922008.10.08 08:37close2460.0299.680.000.001.00690.37
4932008.10.08 08:37sell2470.0299.670.000.00
4942008.10.08 09:25sell2480.04100.250.000.00
4952008.10.08 09:57close2480.04100.040.000.008.40698.77
4962008.10.08 09:57close2470.02100.040.000.00-7.40691.37
4972008.10.08 09:57sell2490.02100.010.000.00
4982008.10.08 10:01close2490.0299.960.000.001.00692.37
4992008.10.08 10:01sell2500.0299.950.000.00
5002008.10.08 11:20sell2510.04100.360.000.00
5012008.10.08 11:24close2510.04100.200.000.006.39698.76
5022008.10.08 11:24close2500.02100.200.000.00-4.99693.77
5032008.10.08 11:25sell2520.02100.160.000.00
5042008.10.08 11:53close2520.02100.110.000.001.00694.77
5052008.10.08 12:00sell2530.02100.020.000.00
5062008.10.08 12:02close2530.0299.970.000.001.00695.77
5072008.10.08 12:02sell2540.0299.960.000.00
5082008.10.08 12:04close2540.0299.910.000.001.00696.77
5092008.10.08 12:04sell2550.0299.880.000.00
5102008.10.08 12:05close2550.0299.830.000.001.00697.77
5112008.10.08 12:05sell2560.0299.800.000.00
5122008.10.08 12:06close2560.0299.740.000.001.20698.97
5132008.10.08 12:06sell2570.0299.730.000.00
5142008.10.08 12:06close2570.0299.670.000.001.20700.17
5152008.10.08 12:06sell2580.0299.630.000.00
5162008.10.08 12:06close2580.0299.580.000.001.00701.17
5172008.10.08 12:06sell2590.0299.540.000.00
5182008.10.08 12:07close2590.0299.490.000.001.01702.18
5192008.10.08 12:07sell2600.0299.460.000.00
5202008.10.08 12:07close2600.0299.410.000.001.01703.19
5212008.10.08 12:07sell2610.0299.380.000.00
5222008.10.08 12:11sell2620.0499.780.000.00
5232008.10.08 12:13close2620.0499.630.000.006.02709.21
5242008.10.08 12:13close2610.0299.630.000.00-5.02704.19
5252008.10.08 12:13sell2630.0299.600.000.00
5262008.10.08 12:13close2630.0299.550.000.001.00705.19
5272008.10.08 12:13sell2640.0299.520.000.00
5282008.10.08 12:15close2640.0299.470.000.001.01706.20
5292008.10.08 12:15sell2650.0299.460.000.00
5302008.10.08 12:16close2650.0299.410.000.001.01707.21
5312008.10.08 12:16sell2660.0299.380.000.00
5322008.10.08 12:22close2660.0299.330.000.001.01708.22
5332008.10.08 12:22sell2670.0299.320.000.00
5342008.10.08 12:22close2670.0299.270.000.001.01709.23
5352008.10.08 12:22sell2680.0299.270.000.00
5362008.10.08 12:27close2680.0299.220.000.001.01710.24
5372008.10.08 12:27sell2690.0299.190.000.00
5382008.10.08 12:33close2690.0299.140.000.001.01711.25
5392008.10.08 12:33sell2700.0299.110.000.00
5402008.10.08 12:33close2700.0299.060.000.001.01712.26
5412008.10.08 12:33sell2710.0299.020.000.00
5422008.10.08 12:33close2710.0298.960.000.001.21713.47
5432008.10.08 12:33sell2720.0298.950.000.00
5442008.10.08 12:35close2720.0298.900.000.001.01714.48
5452008.10.08 12:35sell2730.0298.870.000.00
5462008.10.08 12:37close2730.0298.800.000.001.42715.90
5472008.10.08 12:37sell2740.0298.790.000.00
5482008.10.08 12:39close2740.0298.740.000.001.01716.91
5492008.10.08 12:39sell2750.0298.710.000.00
5502008.10.08 12:39close2750.0298.660.000.001.01717.92
5512008.10.08 12:39sell2760.0298.630.000.00
5522008.10.08 12:41sell2770.0499.030.000.00
5532008.10.08 12:42close2770.0498.870.000.006.47724.39
5542008.10.08 12:42close2760.0298.870.000.00-4.85719.54
5552008.10.08 12:43sell2780.0298.730.000.00
5562008.10.08 14:01sell2790.04100.140.000.00
5572008.10.08 15:44close2790.0499.650.000.0019.67739.21
5582008.10.08 15:44close2780.0299.650.000.00-18.46720.75
5592008.10.08 15:45sell2800.0299.640.000.00
5602008.10.08 15:46close2800.0299.590.000.001.00721.75
5612008.10.08 15:46sell2810.0299.580.000.00
5622008.10.08 15:46close2810.0299.530.000.001.00722.75
5632008.10.08 15:47sell2820.0299.520.000.00
5642008.10.08 15:47close2820.0299.470.000.001.01723.76
5652008.10.08 15:47sell2830.0299.430.000.00
5662008.10.08 15:47close2830.0299.380.000.001.01724.77
5672008.10.08 15:47sell2840.0299.370.000.00
5682008.10.08 15:51sell2850.0499.780.000.00
5692008.10.08 16:01close2850.0499.620.000.006.42731.19
5702008.10.08 16:01close2840.0299.620.000.00-5.02726.17
5712008.10.08 16:01sell2860.0299.590.000.00
5722008.10.08 16:02close2860.0299.540.000.001.00727.17
5732008.10.08 16:02sell2870.0299.510.000.00
5742008.10.08 17:37sell2880.04100.030.000.00
5752008.10.08 17:53close2880.0499.840.000.007.61734.78
5762008.10.08 17:53close2870.0299.840.000.00-6.61728.17
5772008.10.08 17:53sell2890.0299.810.000.00
5782008.10.08 18:43close2890.0299.760.000.001.00729.17
5792008.10.08 18:43sell2900.0299.730.000.00
5802008.10.08 18:43close2900.0299.680.000.001.00730.17
5812008.10.08 18:43sell2910.0299.670.000.00
5822008.10.08 19:08close2910.0299.620.000.001.00731.17
5832008.10.08 19:08sell2920.0299.590.000.00
5842008.10.08 19:09close2920.0299.540.000.001.00732.17
5852008.10.08 19:09sell2930.0299.510.000.00
5862008.10.08 19:09close2930.0299.460.000.001.01733.18
5872008.10.08 19:09sell2940.0299.430.000.00
5882008.10.08 19:10close2940.0299.380.000.001.01734.19
5892008.10.08 19:10sell2950.0299.350.000.00
5902008.10.08 23:00sell2960.0499.830.000.00
5912008.10.08 23:21close2960.0499.650.000.007.23741.42
5922008.10.08 23:21close2950.0299.650.000.00-6.02735.40
5932008.10.08 23:21sell2970.0299.610.000.00
5942008.10.08 23:36close2970.0299.560.000.001.00736.40
5952008.10.08 23:36sell2980.0299.550.000.00
5962008.10.08 23:38close2980.0299.480.000.001.41737.81
5972008.10.08 23:38sell2990.0299.470.000.00
5982008.10.08 23:41close2990.0299.410.000.001.21739.02
5992008.10.08 23:41sell3000.0299.410.000.00
6002008.10.08 23:42close3000.0299.360.000.001.01740.03
6012008.10.08 23:42sell3010.0299.310.000.00
6022008.10.08 23:58close3010.0299.260.000.001.01741.04
6032008.10.08 23:58sell3020.0299.210.000.00
6042008.10.08 23:59close3020.0299.160.000.001.01742.05
6052008.10.08 23:59sell3030.0299.150.000.00
6062008.10.09 00:00close3030.0299.080.000.001.33743.38
6072008.10.09 00:01sell3040.0298.970.000.00
6082008.10.09 00:01close3040.0298.920.000.001.01744.39
6092008.10.09 00:01sell3050.0298.910.000.00
6102008.10.10 00:02sell3060.0499.730.000.00
6112008.10.10 01:06close3060.0499.420.000.0012.47756.86
6122008.10.10 01:06close3050.0299.420.000.00-10.29746.57
6132008.10.10 01:06sell3070.0299.410.000.00
6142008.10.10 02:19close3070.0299.360.000.001.01747.58
6152008.10.10 02:20sell3080.0299.320.000.00
6162008.10.10 02:23close3080.0299.270.000.001.01748.59
6172008.10.10 02:23sell3090.0299.260.000.00
6182008.10.10 02:29close3090.0299.210.000.001.01749.60
6192008.10.10 02:29sell3100.0299.160.000.00
6202008.10.10 02:31close3100.0299.110.000.001.01750.61
6212008.10.10 02:31sell3110.0299.100.000.00
6222008.10.10 02:44close3110.0299.050.000.001.01751.62
6232008.10.10 02:44sell3120.0299.040.000.00
6242008.10.10 02:45close3120.0298.980.000.001.21752.83
6252008.10.10 02:45sell3130.0298.950.000.00
6262008.10.10 02:45close3130.0298.900.000.001.01753.84
6272008.10.10 02:45sell3140.0298.860.000.00
6282008.10.10 02:51close3140.0298.810.000.001.01754.85
6292008.10.10 02:51sell3150.0298.800.000.00
6302008.10.10 02:51close3150.0298.750.000.001.01755.86
6312008.10.10 02:51sell3160.0298.720.000.00
6322008.10.10 02:52close3160.0298.660.000.001.22757.08
6332008.10.10 02:52sell3170.0298.650.000.00
6342008.10.10 02:52close3170.0298.600.000.001.01758.09
6352008.10.10 02:52sell3180.0298.590.000.00
6362008.10.10 02:52close3180.0298.530.000.001.22759.31
6372008.10.10 02:52sell3190.0298.520.000.00
6382008.10.10 02:54sell3200.0498.920.000.00
6392008.10.10 02:55close3200.0498.760.000.006.48765.79
6402008.10.10 02:55close3190.0298.760.000.00-4.86760.93
6412008.10.10 02:55sell3210.0298.730.000.00
6422008.10.10 03:10close3210.0298.670.000.001.22762.15
6432008.10.10 03:10sell3220.0298.640.000.00
6442008.10.10 03:10close3220.0298.590.000.001.01763.16
6452008.10.10 03:10sell3230.0298.560.000.00
6462008.10.10 03:11close3230.0298.510.000.001.02764.18
6472008.10.10 03:11sell3240.0298.500.000.00
6482008.10.10 03:11close3240.0298.450.000.001.02765.20
6492008.10.10 03:11sell3250.0298.440.000.00
6502008.10.10 03:12close3250.0298.360.000.001.63766.83
6512008.10.10 03:12sell3260.0298.310.000.00
6522008.10.10 03:13close3260.0298.260.000.001.02767.85
6532008.10.10 03:13sell3270.0298.220.000.00
6542008.10.10 03:14close3270.0298.170.000.001.02768.87
6552008.10.10 03:14sell3280.0298.130.000.00
6562008.10.10 03:14close3280.0298.080.000.001.02769.89
6572008.10.10 03:14sell3290.0298.050.000.00
6582008.10.10 03:14close3290.0298.000.000.001.02770.91
6592008.10.10 03:14sell3300.0297.960.000.00
6602008.10.10 03:17sell3310.0498.360.000.00
6612008.10.10 03:32close3310.0498.200.000.006.52777.43
6622008.10.10 03:32close3300.0298.200.000.00-4.89772.54
6632008.10.10 03:32sell3320.0298.160.000.00
6642008.10.10 03:38sell3330.0498.560.000.00
6652008.10.22 14:16close3330.0498.390.000.006.39778.93
6662008.10.22 14:16close3320.0298.390.000.00-4.94774.00
6672008.10.22 14:17sell3340.0298.380.000.00
6682008.10.22 17:15sell3350.0498.840.000.00
6692008.10.22 18:31close3350.0498.670.000.006.89780.89
6702008.10.22 18:31close3340.0298.670.000.00-5.88775.01
6712008.10.22 18:31sell3360.0298.640.000.00
6722008.10.22 18:37close3360.0298.590.000.001.01776.02
6732008.10.22 18:37sell3370.0298.560.000.00
6742008.10.22 19:12close3370.0298.510.000.001.02777.04
6752008.10.22 19:12sell3380.0298.500.000.00
6762008.10.22 19:13close3380.0298.450.000.001.02778.06
6772008.10.22 19:14sell3390.0298.440.000.00
6782008.10.22 20:27close3390.0298.380.000.001.22779.28
6792008.10.22 20:27sell3400.0298.370.000.00
6802008.10.22 20:37close3400.0298.320.000.001.02780.30
6812008.10.22 20:37sell3410.0298.310.000.00
6822008.10.22 20:45close3410.0298.260.000.001.02781.32
6832008.10.22 20:45sell3420.0298.250.000.00
6842008.10.22 21:05close3420.0298.200.000.001.02782.34
6852008.10.22 21:06sell3430.0298.170.000.00
6862008.10.22 21:31close3430.0298.120.000.001.02783.36
6872008.10.22 21:31sell3440.0298.110.000.00
6882008.10.22 21:32close3440.0298.060.000.001.02784.38
6892008.10.22 21:32sell3450.0298.050.000.00
6902008.10.22 21:43close3450.0298.000.000.001.02785.40
6912008.10.22 21:43sell3460.0297.990.000.00
6922008.10.22 21:50close3460.0297.930.000.001.23786.63
6932008.10.22 21:50sell3470.0297.920.000.00
6942008.10.22 21:54close3470.0297.870.000.001.02787.65
6952008.10.22 21:55sell3480.0297.840.000.00
6962008.10.22 22:17close3480.0297.790.000.001.02788.67
6972008.10.22 22:17sell3490.0297.780.000.00
6982008.10.22 22:20close3490.0297.730.000.001.02789.69
6992008.10.22 22:20sell3500.0297.700.000.00
7002008.10.22 22:21close3500.0297.650.000.001.02790.71
7012008.10.22 22:21sell3510.0297.640.000.00
7022008.10.22 22:21close3510.0297.590.000.001.02791.73
7032008.10.22 22:21sell3520.0297.560.000.00
7042008.10.22 22:22close3520.0297.510.000.001.03792.76
7052008.10.22 22:22sell3530.0297.470.000.00
7062008.10.22 22:22close3530.0297.420.000.001.03793.79
7072008.10.22 22:22sell3540.0297.390.000.00
7082008.10.22 22:22close3540.0297.340.000.001.03794.82
7092008.10.22 22:22sell3550.0297.300.000.00
7102008.10.22 22:33close3550.0297.240.000.001.23796.05
7112008.10.22 22:33sell3560.0297.230.000.00
7122008.10.22 23:01sell3570.0497.640.000.00
7132008.10.23 03:33close3570.0497.480.000.006.41802.46
7142008.10.23 03:33close3560.0297.480.000.00-5.21797.25
7152008.10.23 03:33sell3580.0297.470.000.00
7162008.10.23 03:38close3580.0297.420.000.001.03798.28
7172008.10.23 03:38sell3590.0297.410.000.00
7182008.10.23 03:40close3590.0297.340.000.001.44799.72
7192008.10.23 03:40sell3600.0297.330.000.00
7202008.10.23 06:41close3600.0297.280.000.001.03800.75
7212008.10.23 06:41sell3610.0297.250.000.00
7222008.10.23 06:50close3610.0297.200.000.001.03801.78
7232008.10.23 06:50sell3620.0297.170.000.00
7242008.10.23 06:50close3620.0297.090.000.001.65803.43
7252008.10.23 06:51sell3630.0297.080.000.00
7262008.10.23 06:51close3630.0297.030.000.001.03804.46
7272008.10.23 06:51sell3640.0297.020.000.00
7282008.10.23 06:52close3640.0296.920.000.002.06806.52
7292008.10.23 06:52sell3650.0296.910.000.00
7302008.10.23 08:00sell3660.0497.310.000.00
7312008.10.23 14:50close3660.0497.160.000.006.18812.70
7322008.10.23 14:50close3650.0297.160.000.00-5.15807.55
7332008.10.23 14:50sell3670.0297.150.000.00
7342008.10.23 14:50close3670.0297.100.000.001.03808.58
7352008.10.23 14:50sell3680.0297.060.000.00
7362008.10.23 14:59close3680.0297.010.000.001.03809.61
7372008.10.23 14:59sell3690.0297.000.000.00
7382008.10.23 15:04close3690.0296.950.000.001.03810.64
7392008.10.23 15:04sell3700.0296.940.000.00
7402008.10.23 15:26close3700.0296.890.000.001.03811.67
7412008.10.23 15:26sell3710.0296.880.000.00
7422008.10.23 16:43sell3720.0497.400.000.00
7432008.10.23 16:50close3720.0497.210.000.007.82819.49
7442008.10.23 16:50close3710.0297.210.000.00-6.79812.70
7452008.10.23 19:15sell3730.0297.380.000.00
7462008.10.23 19:19close3730.0297.330.000.001.03813.73
7472008.10.23 19:19sell3740.0297.320.000.00
7482008.10.23 19:22close3740.0297.270.000.001.03814.76
7492008.10.23 19:22sell3750.0297.240.000.00
7502008.10.23 19:26close3750.0297.190.000.001.03815.79
7512008.10.23 19:26sell3760.0297.160.000.00
7522008.10.23 19:29close3760.0297.100.000.001.24817.03
7532008.10.23 19:29sell3770.0297.070.000.00
7542008.10.23 19:41close3770.0297.020.000.001.03818.06
7552008.10.23 19:41sell3780.0296.990.000.00
7562008.10.23 19:42close3780.0296.920.000.001.44819.50
7572008.10.23 19:42sell3790.0296.880.000.00
7582008.10.23 20:31close3790.0296.830.000.001.03820.53
7592008.10.23 20:31sell3800.0296.800.000.00
7602008.10.23 20:31close3800.0296.750.000.001.03821.56
7612008.10.23 20:31sell3810.0296.720.000.00
7622008.10.23 20:32close3810.0296.670.000.001.03822.59
7632008.10.23 20:32sell3820.0296.630.000.00
7642008.10.23 20:35close3820.0296.580.000.001.04823.63
7652008.10.23 20:35sell3830.0296.550.000.00
7662008.10.23 21:02close3830.0296.500.000.001.04824.67
7672008.10.23 21:02sell3840.0296.460.000.00
7682008.10.23 21:22close3840.0296.410.000.001.04825.71
7692008.10.23 21:22sell3850.0296.380.000.00
7702008.10.23 21:41close3850.0296.330.000.001.04826.75
7712008.10.23 21:41sell3860.0296.300.000.00
7722008.10.23 21:47close3860.0296.250.000.001.04827.79
7732008.10.23 21:47sell3870.0296.220.000.00
7742008.10.23 21:48close3870.0296.170.000.001.04828.83
7752008.10.23 21:48sell3880.0296.140.000.00
7762008.10.23 21:49close3880.0296.090.000.001.04829.87
7772008.10.23 21:49sell3890.0296.080.000.00
7782008.10.23 21:51close3890.0296.030.000.001.04830.91
7792008.10.23 21:51sell3900.0296.020.000.00
7802008.10.23 21:53close3900.0295.970.000.001.04831.95
7812008.10.23 21:53sell3910.0295.960.000.00
7822008.10.23 22:18sell3920.0496.360.000.00
7832008.10.24 05:36close3920.0496.200.000.006.60838.55
7842008.10.24 05:36close3910.0296.200.000.00-5.02833.54
7852008.10.24 05:36sell3930.0296.200.000.00
7862008.10.24 05:40close3930.0296.120.000.001.66835.20
7872008.10.24 05:40sell3940.0296.110.000.00
7882008.10.24 05:40close3940.0296.040.000.001.46836.66
7892008.10.24 05:40sell3950.0296.040.000.00
7902008.10.24 06:04close3950.0295.990.000.001.04837.70
7912008.10.24 06:04sell3960.0295.960.000.00
7922008.10.24 06:26close3960.0295.910.000.001.04838.74
7932008.10.24 06:26sell3970.0295.900.000.00
7942008.10.24 06:35close3970.0295.830.000.001.46840.20
7952008.10.24 06:35sell3980.0295.780.000.00
7962008.10.24 06:35close3980.0295.730.000.001.04841.24
7972008.10.24 06:35sell3990.0295.720.000.00
7982008.10.24 06:35close3990.0295.640.000.001.67842.91
7992008.10.24 06:35sell4000.0295.630.000.00
8002008.10.24 06:36close4000.0295.580.000.001.05843.96
8012008.10.24 06:36sell4010.0295.550.000.00
8022008.10.24 06:36close4010.0295.500.000.001.05845.01
8032008.10.24 06:36sell4020.0295.470.000.00
8042008.10.24 06:37close4020.0295.420.000.001.05846.06
8052008.10.24 06:37sell4030.0295.380.000.00
8062008.10.24 07:08sell4040.0495.960.000.00
8072008.10.24 07:14close4040.0495.750.000.008.77854.83
8082008.10.24 07:14close4030.0295.750.000.00-7.73847.10
8092008.10.24 07:14sell4050.0295.710.000.00
8102008.10.24 07:15close4050.0295.660.000.001.05848.15
8112008.10.24 07:15sell4060.0295.650.000.00
8122008.10.24 07:15close4060.0295.600.000.001.05849.20
8132008.10.24 07:16sell4070.0295.570.000.00
8142008.10.24 07:36sell4080.0495.970.000.00
8152008.10.24 08:17close4080.0495.820.000.006.26855.46
8162008.10.24 08:17close4070.0295.820.000.00-5.22850.24
8172008.10.24 08:17sell4090.0295.790.000.00
8182008.10.24 08:18close4090.0295.740.000.001.04851.28
8192008.10.24 08:18sell4100.0295.710.000.00
8202008.10.24 08:27close4100.0295.650.000.001.25852.53
8212008.10.24 08:27sell4110.0295.620.000.00
8222008.10.24 08:38close4110.0295.570.000.001.05853.58
8232008.10.24 08:38sell4120.0295.560.000.00
8242008.10.24 08:46close4120.0295.510.000.001.05854.63
8252008.10.24 08:46sell4130.0295.480.000.00
8262008.10.24 08:51close4130.0295.410.000.001.47856.10
8272008.10.24 08:52sell4140.0295.370.000.00
8282008.10.24 08:52close4140.0295.320.000.001.05857.15
8292008.10.24 08:52sell4150.0295.310.000.00
8302008.10.24 08:52close4150.0295.260.000.001.05858.20
8312008.10.24 08:52sell4160.0295.250.000.00
8322008.10.24 08:52close4160.0295.190.000.001.26859.46
8332008.10.24 08:52sell4170.0295.180.000.00
8342008.10.24 09:30close4170.0295.120.000.001.26860.72
8352008.10.24 09:30sell4180.0295.090.000.00
8362008.10.24 09:30close4180.0295.030.000.001.26861.98
8372008.10.24 09:30sell4190.0295.000.000.00
8382008.10.24 09:30close4190.0294.950.000.001.05863.03
8392008.10.24 09:30sell4200.0294.920.000.00
8402008.10.24 09:33close4200.0294.870.000.001.05864.08
8412008.10.24 09:33sell4210.0294.840.000.00
8422008.10.24 09:34close4210.0294.790.000.001.05865.13
8432008.10.24 09:34sell4220.0294.780.000.00
8442008.10.24 10:04sell4230.0495.180.000.00
8452008.10.24 10:05close4230.0495.030.000.006.31871.44
8462008.10.24 10:05close4220.0295.030.000.00-5.26866.18
8472008.10.24 10:15sell4240.0295.000.000.00
8482008.10.24 11:11close4240.0294.950.000.001.05867.23
8492008.10.24 11:11sell4250.0294.940.000.00
8502008.10.24 11:12close4250.0294.890.000.001.05868.28
8512008.10.24 11:12sell4260.0294.880.000.00
8522008.10.24 11:13close4260.0294.830.000.001.05869.33
8532008.10.24 11:13sell4270.0294.790.000.00
8542008.10.24 11:14close4270.0294.720.000.001.48870.81
8552008.10.24 11:14sell4280.0294.670.000.00
8562008.10.24 11:14close4280.0294.620.000.001.06871.87
8572008.10.24 11:14sell4290.0294.570.000.00
8582008.10.24 11:14close4290.0294.510.000.001.27873.14
8592008.10.24 11:14sell4300.0294.460.000.00
8602008.10.24 11:14close4300.0294.390.000.001.48874.62
8612008.10.24 11:14sell4310.0294.340.000.00
8622008.10.24 11:14close4310.0294.280.000.001.27875.89
8632008.10.24 11:14sell4320.0294.220.000.00
8642008.10.24 11:14close4320.0294.170.000.001.06876.95
8652008.10.24 11:14sell4330.0294.110.000.00
8662008.10.24 11:14close4330.0294.050.000.001.28878.23
8672008.10.24 11:15sell4340.0294.020.000.00
8682008.10.24 11:15close4340.0293.930.000.001.92880.15
8692008.10.24 11:15sell4350.0293.850.000.00
8702008.10.24 11:15close4350.0293.760.000.001.92882.07
8712008.10.24 11:15sell4360.0293.680.000.00
8722008.10.24 11:15close4360.0293.590.000.001.92883.99
8732008.10.24 11:15sell4370.0293.580.000.00
8742008.10.24 11:15close4370.0293.480.000.002.14886.13
8752008.10.24 11:15sell4380.0293.410.000.00
8762008.10.24 11:15close4380.0293.320.000.001.93888.06
8772008.10.24 11:15sell4390.0293.240.000.00
8782008.10.24 11:15close4390.0293.160.000.001.72889.78
8792008.10.24 11:15sell4400.0293.070.000.00
8802008.10.24 11:15close4400.0293.020.000.001.08890.86
8812008.10.24 11:15sell4410.0292.930.000.00
8822008.10.24 11:15close4410.0292.880.000.001.08891.94
8832008.10.24 11:15sell4420.0292.790.000.00
8842008.10.24 11:15sell4430.0493.200.000.00
8852008.10.24 11:15close4430.0492.880.000.0013.78905.72
8862008.10.24 11:15close4420.0292.880.000.00-1.94903.78
8872008.10.24 11:16sell4440.0292.840.000.00
8882008.10.24 11:16sell4450.0493.270.000.00
8892008.10.24 11:56close4450.0493.110.000.006.87910.65
8902008.10.24 11:56close4440.0293.110.000.00-5.80904.85
8912008.10.24 11:56sell4460.0293.100.000.00
8922008.10.24 11:56close4460.0293.040.000.001.29906.14
8932008.10.24 11:56sell4470.0293.030.000.00
8942008.10.24 12:00close4470.0292.980.000.001.08907.22
8952008.10.24 12:00sell4480.0292.950.000.00
8962008.10.24 12:29close4480.0292.890.000.001.29908.51
8972008.10.24 12:29sell4490.0292.880.000.00
8982008.10.24 12:29close4490.0292.830.000.001.08909.59
8992008.10.24 12:29sell4500.0292.820.000.00
9002008.10.24 12:30close4500.0292.750.000.001.51911.10
9012008.10.24 12:30sell4510.0292.740.000.00
9022008.10.24 12:30close4510.0292.680.000.001.29912.39
9032008.10.24 12:30sell4520.0292.670.000.00
9042008.10.24 12:31close4520.0292.620.000.001.08913.47
9052008.10.24 12:31sell4530.0292.610.000.00
9062008.10.24 12:32close4530.0292.560.000.001.08914.55
9072008.10.24 12:32sell4540.0292.520.000.00
9082008.10.24 12:32close4540.0292.470.000.001.08915.63
9092008.10.24 12:32sell4550.0292.430.000.00
9102008.10.24 12:32close4550.0292.370.000.001.30916.93
9112008.10.24 12:32sell4560.0292.340.000.00
9122008.10.24 12:33close4560.0292.280.000.001.30918.23
9132008.10.24 12:33sell4570.0292.270.000.00
9142008.10.24 12:33close4570.0292.220.000.001.08919.31
9152008.10.24 12:33sell4580.0292.160.000.00
9162008.10.24 12:33close4580.0292.070.000.001.96921.27
9172008.10.24 12:33sell4590.0291.980.000.00
9182008.10.24 12:34close4590.0291.930.000.001.09922.36
9192008.10.24 12:34sell4600.0291.900.000.00
9202008.10.24 12:34close4600.0291.850.000.001.09923.45
9212008.10.24 12:34sell4610.0291.820.000.00
9222008.10.24 12:34close4610.0291.770.000.001.09924.54
9232008.10.24 12:34sell4620.0291.710.000.00
9242008.10.24 12:34close4620.0291.640.000.001.53926.07
9252008.10.24 12:34sell4630.0291.570.000.00
9262008.10.24 12:34close4630.0291.510.000.001.31927.38
9272008.10.24 12:34sell4640.0291.450.000.00
9282008.10.24 12:34close4640.0291.390.000.001.31928.69
9292008.10.24 12:34sell4650.0291.320.000.00
9302008.10.24 12:34close4650.0291.240.000.001.75930.44
9312008.10.24 12:34sell4660.0291.170.000.00
9322008.10.24 12:35close4660.0291.120.000.001.10931.54
9332008.10.24 12:35sell4670.0291.080.000.00
9342008.10.24 12:35sell4680.0491.480.000.00
9352008.10.24 12:41close4680.0491.330.000.006.57938.11
9362008.10.24 12:41close4670.0291.330.000.00-5.47932.64
9372008.10.24 12:41sell4690.0291.300.000.00
9382008.10.24 12:41close4690.0291.250.000.001.10933.74
9392008.10.24 12:41sell4700.0291.220.000.00
9402008.10.24 12:42close4700.0291.170.000.001.10934.84
9412008.10.24 12:42sell4710.0291.140.000.00
9422008.10.24 12:42close4710.0291.090.000.001.10935.94
9432008.10.24 12:42sell4720.0291.060.000.00
9442008.10.24 12:42close4720.0291.000.000.001.32937.26
9452008.10.24 12:42sell4730.0290.970.000.00
9462008.10.24 12:49sell4740.0491.370.000.00
9472008.12.12 05:30close4740.0491.150.000.007.11944.37
9482008.12.12 05:30close4730.0291.150.000.00-5.22939.15
9492008.12.12 05:30sell4750.0291.140.000.00
9502008.12.12 05:40close4750.0291.090.000.001.10940.25
9512008.12.12 05:41sell4760.0291.080.000.00
9522008.12.12 05:46close4760.0291.030.000.001.10941.35
9532008.12.12 05:46sell4770.0291.050.000.00
9542008.12.12 05:46close4770.0290.990.000.001.32942.67
9552008.12.12 05:46sell4780.0290.990.000.00
9562008.12.12 05:46close4780.0290.920.000.001.54944.21
9572008.12.12 05:46sell4790.0290.910.000.00
9582008.12.12 05:46close4790.0290.840.000.001.54945.75
9592008.12.12 05:46sell4800.0290.840.000.00
9602008.12.12 05:49close4800.0290.760.000.001.76947.51
9612008.12.12 05:49sell4810.0290.710.000.00
9622008.12.12 05:50close4810.0290.660.000.001.10948.61
9632008.12.12 05:50sell4820.0290.610.000.00
9642008.12.12 05:59close4820.0290.550.000.001.33949.94
9652008.12.12 05:59sell4830.0290.540.000.00
9662008.12.12 06:02close4830.0290.490.000.001.11951.05
9672008.12.12 06:02sell4840.0290.440.000.00
9682008.12.12 06:09close4840.0290.350.000.001.99953.04
9692008.12.12 06:10sell4850.0290.260.000.00
9702008.12.12 06:10close4850.0290.180.000.001.77954.81
9712008.12.12 06:10sell4860.0290.170.000.00
9722008.12.12 06:10close4860.0290.110.000.001.33956.14
9732008.12.12 06:10sell4870.0290.120.000.00
9742008.12.12 06:19close4870.0290.050.000.001.55957.69
9752008.12.12 06:19sell4880.0290.050.000.00
9762008.12.12 06:21close4880.0289.920.000.002.89960.58
9772008.12.12 06:21sell4890.0289.920.000.00
9782008.12.12 06:27close4890.0289.870.000.001.11961.69
9792008.12.12 06:27sell4900.0289.870.000.00
9802008.12.12 06:27close4900.0289.780.000.002.00963.69
9812008.12.12 06:28sell4910.0289.670.000.00
9822008.12.12 06:28close4910.0289.600.000.001.56965.25
9832008.12.12 06:28sell4920.0289.590.000.00
9842008.12.12 06:28close4920.0289.540.000.001.12966.37
9852008.12.12 06:28sell4930.0289.530.000.00
9862008.12.12 06:28close4930.0289.450.000.001.79968.16
9872008.12.12 06:29sell4940.0289.060.000.00
9882008.12.12 06:30close4940.0289.010.000.001.12969.28
9892008.12.12 06:30sell4950.0289.000.000.00
9902008.12.12 06:30close4950.0288.940.000.001.35970.63
9912008.12.12 06:30sell4960.0288.930.000.00
9922008.12.12 06:30close4960.0288.860.000.001.58972.21
9932008.12.12 06:30sell4970.0288.810.000.00
9942008.12.12 06:31close4970.0288.620.000.004.29976.50
9952008.12.12 06:31sell4980.0288.750.000.00
9962008.12.12 06:33sell4990.0489.160.000.00
9972008.12.16 22:55close4990.0488.970.000.008.44984.94
9982008.12.16 22:55close4980.0288.970.000.00-5.00979.94
9992008.12.16 22:55sell5000.0288.960.000.00
10002008.12.16 22:55close5000.0288.890.000.001.57981.51
10012008.12.16 22:56sell5010.0288.830.000.00
10022008.12.16 22:56close5010.0288.780.000.001.13982.64
10032008.12.16 22:56sell5020.0288.770.000.00
10042008.12.16 22:57close5020.0288.700.000.001.58984.22
10052008.12.16 22:57sell5030.0288.640.000.00
10062008.12.16 23:31sell5040.0489.040.000.00
10072008.12.17 00:04close5040.0488.880.000.007.15991.37
10082008.12.17 00:04close5030.0288.880.000.00-5.43985.94
10092008.12.17 00:04sell5050.0288.850.000.00
10102008.12.17 00:11close5050.0288.800.000.001.13987.07
10112008.12.17 00:11sell5060.0288.790.000.00
10122008.12.17 01:59close5060.0288.730.000.001.35988.42
10132008.12.17 02:00sell5070.0288.680.000.00
10142008.12.17 06:11close5070.0288.630.000.001.13989.55
10152008.12.17 06:11sell5080.0288.600.000.00
10162008.12.17 06:30close5080.0288.550.000.001.13990.68
10172008.12.17 06:30sell5090.0288.520.000.00
10182008.12.17 06:46close5090.0288.460.000.001.36992.04
10192008.12.17 06:46sell5100.0288.450.000.00
10202008.12.17 06:47close5100.0288.400.000.001.13993.17
10212008.12.17 06:47sell5110.0288.390.000.00
10222008.12.17 06:50close5110.0288.340.000.001.13994.30
10232008.12.17 06:50sell5120.0288.330.000.00
10242008.12.17 06:53close5120.0288.280.000.001.13995.43
10252008.12.17 06:53sell5130.0288.240.000.00
10262008.12.17 09:33sell5140.0488.640.000.00
10272008.12.17 10:23close5140.0488.490.000.006.781002.21
10282008.12.17 10:23close5130.0288.490.000.00-5.65996.56
10292008.12.17 10:23sell5150.0288.480.000.00
10302008.12.17 10:26close5150.0288.430.000.001.13997.69
10312008.12.17 10:26sell5160.0288.420.000.00
10322008.12.17 10:31close5160.0288.370.000.001.13998.82
10332008.12.17 10:31sell5170.0288.330.000.00
10342008.12.17 11:09close5170.0288.270.000.001.361000.18
10352008.12.17 11:09sell5180.0288.270.000.00
10362008.12.17 11:12close5180.0288.220.000.001.131001.31
10372008.12.17 11:12sell5190.0288.220.000.00
10382008.12.17 16:17close5190.0288.170.000.001.131002.44
10392008.12.17 16:17sell5200.0288.130.000.00
10402008.12.17 16:18close5200.0288.070.000.001.361003.80
10412008.12.17 16:18sell5210.0288.060.000.00
10422008.12.17 16:30close5210.0288.010.000.001.141004.94
10432008.12.17 16:30sell5220.0288.000.000.00
10442008.12.17 16:32close5220.0287.950.000.001.141006.08
10452008.12.17 16:32sell5230.0287.940.000.00
10462008.12.17 16:33close5230.0287.880.000.001.371007.45
10472008.12.17 16:33sell5240.0287.870.000.00
10482008.12.17 16:34close5240.0287.810.000.001.371008.82
10492008.12.17 16:34sell5250.0287.770.000.00
10502008.12.17 16:57close5250.0287.710.000.001.371010.19
10512008.12.17 16:57sell5260.0287.700.000.00
10522008.12.17 16:58close5260.0287.640.000.001.371011.56
10532008.12.17 16:58sell5270.0287.650.000.00
10542008.12.17 16:59close5270.0287.600.000.001.141012.70
10552008.12.17 16:59sell5280.0287.600.000.00
10562008.12.17 17:02close5280.0287.550.000.001.141013.84
10572008.12.17 17:02sell5290.0287.520.000.00
10582008.12.17 17:03close5290.0287.460.000.001.371015.21
10592008.12.17 17:03sell5300.0287.450.000.00
10602008.12.17 17:04close5300.0287.350.000.002.291017.50
10612008.12.17 17:04sell5310.0287.350.000.00
10622008.12.17 17:04close5310.0287.260.000.002.061019.56
10632008.12.17 17:04sell5320.0287.270.000.00
10642008.12.17 17:04close5320.0287.220.000.001.151020.71
10652008.12.17 17:04sell5330.0287.130.000.00
10662008.12.17 17:46sell5340.0487.710.000.00
10672008.12.17 18:11close5340.0487.490.000.0010.061030.77
10682008.12.17 18:11close5330.0287.490.000.00-8.231022.54
10692008.12.17 18:11sell5350.0287.480.000.00
10702008.12.17 22:39close5350.0287.420.000.001.371023.91
10712008.12.17 22:40sell5360.0287.390.000.00
10722008.12.17 23:19close5360.0287.340.000.001.141025.05
10732008.12.17 23:20sell5370.0287.330.000.00
10742008.12.17 23:39close5370.0287.280.000.001.151026.20
10752008.12.17 23:39sell5380.0287.270.000.00
10762008.12.17 23:42close5380.0287.220.000.001.151027.35
10772008.12.17 23:42sell5390.0287.210.000.00
10782008.12.19 01:30sell5400.0489.350.000.00
10792008.12.19 10:06close5400.0488.620.000.0032.951060.30
10802008.12.19 10:06close5390.0288.620.000.00-31.921028.38
10812008.12.19 10:06sell5410.0288.580.000.00
10822008.12.19 10:23close5410.0288.530.000.001.131029.51
10832008.12.19 10:23sell5420.0288.520.000.00
10842008.12.19 10:47close5420.0288.460.000.001.361030.87
10852008.12.19 10:47sell5430.0288.430.000.00
10862008.12.19 17:00sell5440.0489.060.000.00
10872009.01.14 17:37close5440.0488.800.000.0010.471041.33
10882009.01.14 17:37close5430.0288.800.000.00-8.951032.38
10892009.01.14 17:37sell5450.0288.770.000.00
10902009.01.14 17:43close5450.0288.720.000.001.131033.51
10912009.01.14 17:43sell5460.0288.680.000.00
10922009.01.14 17:44close5460.0288.630.000.001.131034.64
10932009.01.14 17:44sell5470.0288.620.000.00
10942009.01.14 22:01sell5480.0489.090.000.00
10952009.01.15 00:05close5480.0488.910.000.007.941042.59
10962009.01.15 00:05close5470.0288.910.000.00-6.601035.99
10972009.01.15 00:05sell5490.0288.900.000.00
10982009.01.15 06:00close5490.0288.850.000.001.131037.12
10992009.01.15 06:01sell5500.0288.800.000.00
11002009.01.15 10:50close5500.0288.750.000.001.131038.25
11012009.01.15 10:50sell5510.0288.720.000.00
11022009.01.15 10:55close5510.0288.670.000.001.131039.38
11032009.01.15 10:55sell5520.0288.640.000.00
11042009.01.15 10:56close5520.0288.590.000.001.131040.51
11052009.01.15 10:56sell5530.0288.580.000.00
11062009.01.15 11:00close5530.0288.530.000.001.131041.64
11072009.01.15 11:00sell5540.0288.490.000.00
11082009.01.19 03:15sell5550.0490.830.000.00
11092009.01.20 18:13close5550.0490.020.000.0035.941077.58
11102009.01.20 18:13close5540.0290.020.000.00-34.071043.51
11112009.01.20 18:13sell5560.0290.010.000.00
11122009.01.20 19:27close5560.0289.960.000.001.111044.62
11132009.01.20 19:27sell5570.0289.930.000.00
11142009.01.20 19:28close5570.0289.880.000.001.111045.73
11152009.01.20 19:28sell5580.0289.850.000.00
11162009.01.20 22:02close5580.0289.800.000.001.111046.84
11172009.01.20 22:02sell5590.0289.790.000.00
11182009.01.20 22:16close5590.0289.730.000.001.341048.18
11192009.01.20 22:17sell5600.0289.720.000.00
11202009.01.21 10:30close5600.0289.670.000.001.091049.27
11212009.01.21 10:30sell5610.0289.660.000.00
11222009.01.21 17:07close5610.0289.610.000.001.121050.39
11232009.01.21 17:15sell5620.0289.230.000.00
11242009.01.21 17:28close5620.0289.180.000.001.121051.51
11252009.01.21 17:28sell5630.0289.170.000.00
11262009.01.21 17:29close5630.0289.120.000.001.121052.63
11272009.01.21 17:29sell5640.0289.090.000.00
11282009.01.21 17:34close5640.0289.040.000.001.121053.75
11292009.01.21 17:34sell5650.0289.010.000.00
11302009.01.21 17:34close5650.0288.960.000.001.121054.87
11312009.01.21 17:34sell5660.0288.930.000.00
11322009.01.21 17:38close5660.0288.880.000.001.131056.00
11332009.01.21 17:38sell5670.0288.870.000.00
11342009.01.21 17:40close5670.0288.820.000.001.131057.13
11352009.01.21 17:40sell5680.0288.780.000.00
11362009.01.21 17:41close5680.0288.720.000.001.351058.48
11372009.01.21 17:41sell5690.0288.680.000.00
11382009.01.21 17:41close5690.0288.620.000.001.351059.83
11392009.01.21 17:41sell5700.0288.580.000.00
11402009.01.21 17:41close5700.0288.520.000.001.361061.19
11412009.01.21 17:41sell5710.0288.470.000.00
11422009.01.21 17:42close5710.0288.410.000.001.361062.55
11432009.01.21 17:42sell5720.0288.290.000.00
11442009.01.21 17:42close5720.0288.240.000.001.131063.68
11452009.01.21 17:42sell5730.0288.160.000.00
11462009.01.21 17:42close5730.0288.110.000.001.131064.81
11472009.01.21 17:42sell5740.0287.970.000.00
11482009.01.21 17:44sell5750.0488.370.000.00
11492009.01.21 17:45close5750.0488.220.000.006.801071.61
11502009.01.21 17:45close5740.0288.220.000.00-5.671065.94
11512009.01.21 17:45sell5760.0288.190.000.00
11522009.01.21 17:50close5760.0288.140.000.001.131067.07
11532009.01.21 17:50sell5770.0288.130.000.00
11542009.01.21 17:50close5770.0288.080.000.001.141068.21
11552009.01.21 17:50sell5780.0288.070.000.00
11562009.01.21 17:50close5780.0288.020.000.001.141069.35
11572009.01.21 17:50sell5790.0287.990.000.00
11582009.01.21 17:58close5790.0287.940.000.001.141070.49
11592009.01.21 17:58sell5800.0287.910.000.00
11602009.01.21 17:59close5800.0287.840.000.001.591072.08
11612009.01.21 17:59sell5810.0287.800.000.00
11622009.01.21 17:59close5810.0287.750.000.001.141073.22
11632009.01.21 17:59sell5820.0287.710.000.00
11642009.01.21 17:59close5820.0287.650.000.001.371074.59
11652009.01.21 17:59sell5830.0287.590.000.00
11662009.01.21 18:01close5830.0287.540.000.001.141075.73
11672009.01.21 18:01sell5840.0287.510.000.00
11682009.01.21 18:02close5840.0287.450.000.001.371077.10
11692009.01.21 18:02sell5850.0287.440.000.00
11702009.01.21 18:02close5850.0287.380.000.001.371078.47
11712009.01.21 18:02sell5860.0287.340.000.00
11722009.01.21 18:03close5860.0287.290.000.001.151079.62
11732009.01.21 18:03sell5870.0287.260.000.00
11742009.01.21 18:04close5870.0287.210.000.001.151080.77
11752009.01.21 18:04sell5880.0287.180.000.00
11762009.01.21 18:05sell5890.0487.590.000.00
11772009.01.21 18:10close5890.0487.430.000.007.321088.09
11782009.01.21 18:10close5880.0287.430.000.00-5.721082.37
11792009.01.21 18:11sell5900.0287.370.000.00
11802009.01.21 18:11close5900.0287.310.000.001.371083.74
11812009.01.21 18:11sell5910.0287.270.000.00
11822009.01.21 18:50sell5920.0488.020.000.00
11832009.01.21 18:57close5920.0487.750.000.0012.311096.05
11842009.01.21 18:57close5910.0287.750.000.00-10.941085.11
11852009.01.21 18:57sell5930.0287.710.000.00
11862009.01.21 18:57close5930.0287.660.000.001.141086.25
11872009.01.21 18:57sell5940.0287.620.000.00
11882009.01.21 19:37sell5950.0488.030.000.00
11892009.01.21 19:43close5950.0487.860.000.007.741093.99
11902009.01.21 19:43close5940.0287.860.000.00-5.461088.53
11912009.01.21 19:44sell5960.0287.770.000.00
11922009.01.22 01:15sell5970.0489.340.000.00
11932009.01.22 02:13close5970.0488.790.000.0024.781113.31
11942009.01.22 02:13close5960.0288.790.000.00-23.061090.26
11952009.01.22 02:14sell5980.0288.760.000.00
11962009.01.22 02:14close5980.0288.690.000.001.581091.84
11972009.01.22 02:14sell5990.0288.680.000.00
11982009.01.22 02:14close5990.0288.630.000.001.131092.97
11992009.01.22 02:14sell6000.0288.630.000.00
12002009.01.22 09:35sell6010.0489.120.000.00
12012009.01.22 10:35close6010.0488.940.000.008.101101.07
12022009.01.22 10:35close6000.0288.940.000.00-6.971094.10
12032009.01.22 10:35sell6020.0288.910.000.00
12042009.01.22 13:15close6020.0288.860.000.001.131095.23
12052009.01.22 13:15sell6030.0288.830.000.00
12062009.01.22 13:17close6030.0288.770.000.001.351096.58
12072009.01.22 13:17sell6040.0288.740.000.00
12082009.01.22 14:59close6040.0288.690.000.001.131097.71
12092009.01.22 14:59sell6050.0288.650.000.00
12102009.01.22 15:01close6050.0288.600.000.001.131098.84
12112009.01.22 15:01sell6060.0288.560.000.00
12122009.01.22 15:17close6060.0288.510.000.001.131099.97
12132009.01.22 15:17sell6070.0288.460.000.00
12142009.01.22 15:17close6070.0288.400.000.001.361101.33
12152009.01.22 15:17sell6080.0288.390.000.00
12162009.01.22 15:17close6080.0288.330.000.001.361102.69
12172009.01.22 15:17sell6090.0288.320.000.00
12182009.01.22 15:24close6090.0288.270.000.001.131103.82
12192009.01.22 15:24sell6100.0288.260.000.00
12202009.01.22 15:30close6100.0288.210.000.001.131104.95
12212009.01.22 15:30sell6110.0288.180.000.00
12222009.01.22 15:31close6110.0288.130.000.001.131106.08
12232009.01.22 15:31sell6120.0288.100.000.00
12242009.01.22 16:52sell6130.0488.500.000.00
12252009.01.23 09:57close6130.0488.350.000.006.741112.82
12262009.01.23 09:57close6120.0288.350.000.00-5.691107.13
12272009.01.23 10:00sell6140.0288.340.000.00
12282009.01.23 10:06close6140.0288.290.000.001.131108.26
12292009.01.23 10:06sell6150.0288.280.000.00
12302009.01.23 10:21close6150.0288.230.000.001.131109.39
12312009.01.23 10:21sell6160.0288.220.000.00
12322009.01.23 11:21close6160.0288.170.000.001.131110.52
12332009.01.23 11:21sell6170.0288.130.000.00
12342009.01.23 12:05close6170.0288.080.000.001.141111.66
12352009.01.23 12:05sell6180.0288.070.000.00
12362009.01.23 12:06close6180.0288.020.000.001.141112.80
12372009.01.23 12:06sell6190.0287.980.000.00
12382009.01.23 19:00sell6200.0488.730.000.00
12392009.01.26 01:00close6200.0488.410.000.0014.431127.23
12402009.01.26 01:00close6190.0288.410.000.00-9.761117.47
12412009.01.26 01:30sell6210.0288.300.000.00
12422009.01.27 00:15sell6220.0488.820.000.00
12432009.01.27 17:11close6220.0488.630.000.008.571126.04
12442009.01.27 17:11close6210.0288.630.000.00-7.481118.57
12452009.01.27 17:15sell6230.0288.720.000.00
12462009.01.27 17:17close6230.0288.670.000.001.131119.70
12472009.01.27 17:17sell6240.0288.660.000.00
12482009.01.27 17:18close6240.0288.610.000.001.131120.83
12492009.01.27 17:18sell6250.0288.600.000.00
12502009.01.27 17:19close6250.0288.550.000.001.131121.96
12512009.01.27 17:19sell6260.0288.540.000.00
12522009.01.27 17:19close6260.0288.490.000.001.131123.09
12532009.01.27 17:19sell6270.0288.480.000.00
12542009.01.27 18:08sell6280.0488.890.000.00
12552009.01.27 20:05close6280.0488.730.000.007.211130.30
12562009.01.27 20:05close6270.0288.730.000.00-5.641124.66
12572009.01.27 20:05sell6290.0288.720.000.00
12582009.01.27 20:56close6290.0288.670.000.001.131125.79
12592009.01.27 20:56sell6300.0288.660.000.00
12602009.01.27 20:57close6300.0288.610.000.001.131126.92
12612009.01.27 20:57sell6310.0288.600.000.00
12622009.01.27 21:00close6310.0288.550.000.001.131128.05
12632009.01.27 21:00sell6320.0288.540.000.00
12642009.01.29 04:29sell6330.0490.120.000.00
12652009.01.29 18:29close6330.0489.570.000.0024.561152.61
12662009.01.29 18:29close6320.0289.570.000.00-23.101129.50
12672009.01.29 18:29sell6340.0289.560.000.00
12682009.01.29 20:00close6340.0289.510.000.001.121130.62
12692009.01.29 20:00sell6350.0289.500.000.00
12702009.01.30 01:16sell6360.0489.920.000.00
12712009.01.30 02:24close6360.0489.760.000.007.131137.75
12722009.01.30 02:24close6350.0289.760.000.00-5.821131.94
12732009.01.30 02:24sell6370.0289.750.000.00
12742009.01.30 02:26close6370.0289.700.000.001.111133.05
12752009.01.30 02:26sell6380.0289.690.000.00
12762009.01.30 02:32close6380.0289.640.000.001.121134.17
12772009.01.30 02:32sell6390.0289.630.000.00
12782009.01.30 02:54close6390.0289.580.000.001.121135.29
12792009.01.30 02:54sell6400.0289.570.000.00
12802009.01.30 03:23close6400.0289.520.000.001.121136.41
12812009.01.30 03:23sell6410.0289.510.000.00
12822009.01.30 03:26close6410.0289.460.000.001.121137.53
12832009.01.30 03:26sell6420.0289.450.000.00
12842009.01.30 03:26close6420.0289.400.000.001.121138.65
12852009.01.30 03:26sell6430.0289.390.000.00
12862009.01.30 03:27close6430.0289.340.000.001.121139.77
12872009.01.30 03:27sell6440.0289.330.000.00
12882009.01.30 06:01close6440.0289.280.000.001.121140.89
12892009.01.30 06:01sell6450.0289.270.000.00
12902009.01.30 07:18close6450.0289.220.000.001.121142.01
12912009.01.30 07:18sell6460.0289.210.000.00
12922009.01.30 15:30sell6470.0489.610.000.00
12932009.01.30 16:17close6470.0489.460.000.006.711148.72
12942009.01.30 16:17close6460.0289.460.000.00-5.591143.13
12952009.01.30 16:17sell6480.0289.430.000.00
12962009.01.30 21:10sell6490.0489.850.000.00
12972009.02.02 01:00close6490.0489.690.000.007.091150.22
12982009.02.02 01:00close6480.0289.690.000.00-5.831144.39
12992009.02.02 02:24sell6500.0289.580.000.00
13002009.02.02 08:45close6500.0289.530.000.001.121145.51
13012009.02.02 08:45sell6510.0289.520.000.00
13022009.02.02 09:45close6510.0289.470.000.001.121146.63
13032009.02.02 09:45sell6520.0289.460.000.00
13042009.02.02 09:56close6520.0289.410.000.001.121147.75
13052009.02.02 09:56sell6530.0289.400.000.00
13062009.02.02 09:59close6530.0289.350.000.001.121148.87
13072009.02.02 09:59sell6540.0289.340.000.00
13082009.02.02 10:02close6540.0289.290.000.001.121149.99
13092009.02.02 10:02sell6550.0289.280.000.00
13102009.02.02 10:15close6550.0289.230.000.001.121151.11
13112009.02.02 10:15sell6560.0289.220.000.00
13122009.02.02 10:34close6560.0289.170.000.001.121152.23
13132009.02.02 10:34sell6570.0289.160.000.00
13142009.02.02 10:43close6570.0289.110.000.001.121153.35
13152009.02.02 10:43sell6580.0289.100.000.00
13162009.02.02 10:43close6580.0289.050.000.001.121154.47
13172009.02.02 10:43sell6590.0289.040.000.00
13182009.02.02 10:51close6590.0288.990.000.001.121155.59
13192009.02.02 10:51sell6600.0288.980.000.00
13202009.02.02 11:01close6600.0288.930.000.001.121156.71
13212009.02.02 11:01sell6610.0288.920.000.00
13222009.02.02 11:01close6610.0288.870.000.001.131157.84
13232009.02.02 11:01sell6620.0288.860.000.00
13242009.02.02 20:52sell6630.0489.590.000.00
13252009.02.03 00:04close6630.0489.330.000.0011.591169.43
13262009.02.03 00:04close6620.0289.330.000.00-10.551158.88
13272009.02.03 00:04sell6640.0289.320.000.00
13282009.02.03 16:10close6640.0289.270.000.001.121160.00
13292009.02.03 16:10sell6650.0289.260.000.00
13302009.02.03 16:32close6650.0289.210.000.001.121161.12
13312009.02.03 16:32sell6660.0289.180.000.00
13322009.02.03 16:32close6660.0289.130.000.001.121162.24
13332009.02.03 16:32sell6670.0289.120.000.00
13342009.02.03 16:32close6670.0289.070.000.001.121163.36
13352009.02.03 16:32sell6680.0289.040.000.00
13362009.02.03 16:40close6680.0288.990.000.001.121164.48
13372009.02.03 16:40sell6690.0288.980.000.00
13382009.02.03 16:41close6690.0288.930.000.001.121165.60
13392009.02.03 16:41sell6700.0288.900.000.00
13402009.02.03 17:21close6700.0288.850.000.001.131166.73
13412009.02.03 17:21sell6710.0288.840.000.00
13422009.02.03 17:21close6710.0288.790.000.001.131167.86
13432009.02.03 17:21sell6720.0288.780.000.00
13442009.02.03 17:22close6720.0288.730.000.001.131168.99
13452009.02.03 17:22sell6730.0288.720.000.00
13462009.02.03 17:23close6730.0288.670.000.001.131170.12
13472009.02.03 17:23sell6740.0288.660.000.00
13482009.02.03 17:24close6740.0288.610.000.001.131171.25
13492009.02.03 17:24sell6750.0288.600.000.00
13502009.02.03 18:14sell6760.0489.140.000.00
13512009.02.04 09:25close6760.0488.940.000.008.941180.19
13522009.02.04 09:25close6750.0288.940.000.00-7.681172.51
13532009.02.04 09:25sell6770.0288.930.000.00
13542009.02.04 09:34close6770.0288.880.000.001.131173.64
13552009.02.04 09:34sell6780.0288.870.000.00
13562009.02.04 23:01sell6790.0489.380.000.00
13572009.02.13 23:59close at stop6790.0491.950.000.00-112.371061.27
13582009.02.13 23:59close at stop6780.0291.950.000.00-67.27994.00