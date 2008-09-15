|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.09.01 01:00 - 2009.02.13 23:00 (2008.09.01 - 2009.02.16)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|PRICE_SELECT="BUY/SELL ONLY @ SET PRICE"; BuyOrderPrice=0; SellOrderPrice=0; TRADE_DIRECTION="SELECT TRADES LONG OR SHORT"; TradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.02; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=40; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=2; MaximumSellOrders=2; SLTotalinDollar=5000; AlertOn=true; SoundON=true;
|Bars in test
|3786
|Ticks modelled
|2542578
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|400.00
|Total net profit
|594.00
|Gross profit
|1337.79
|Gross loss
|-743.79
|Profit factor
|1.80
|Expected payoff
|0.87
|Absolute drawdown
|34.39
|Maximal drawdown
|557.64 (59.46%)
|Relative drawdown
|59.46% (557.64)
|Total trades
|679
|Short positions (won %)
|679 (89.54%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|608 (89.54%)
|Loss trades (% of total)
|71 (10.46%)
|Largest
|profit trade
|35.94
|loss trade
|-112.37
|Average
|profit trade
|2.20
|loss trade
|-10.48
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|39 (69.39)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-179.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|69.39 (39)
|consecutive loss (count of losses)
|-179.64 (2)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 10:25
|sell
|1
|0.02
|108.19
|0.00
|0.00
|2
|2008.09.01 10:36
|close
|1
|0.02
|108.13
|0.00
|0.00
|1.11
|401.11
|3
|2008.09.01 10:36
|sell
|2
|0.02
|108.10
|0.00
|0.00
|4
|2008.09.01 10:38
|close
|2
|0.02
|108.04
|0.00
|0.00
|1.11
|402.22
|5
|2008.09.01 10:38
|sell
|3
|0.02
|108.03
|0.00
|0.00
|6
|2008.09.01 10:40
|close
|3
|0.02
|107.97
|0.00
|0.00
|1.11
|403.33
|7
|2008.09.01 10:40
|sell
|4
|0.02
|107.96
|0.00
|0.00
|8
|2008.09.01 10:41
|close
|4
|0.02
|107.90
|0.00
|0.00
|1.11
|404.44
|9
|2008.09.01 10:41
|sell
|5
|0.02
|107.87
|0.00
|0.00
|10
|2008.09.01 10:51
|close
|5
|0.02
|107.80
|0.00
|0.00
|1.30
|405.74
|11
|2008.09.01 10:51
|sell
|6
|0.02
|107.77
|0.00
|0.00
|12
|2008.09.01 10:55
|close
|6
|0.02
|107.71
|0.00
|0.00
|1.11
|406.85
|13
|2008.09.01 10:55
|sell
|7
|0.02
|107.70
|0.00
|0.00
|14
|2008.09.01 10:56
|close
|7
|0.02
|107.64
|0.00
|0.00
|1.11
|407.96
|15
|2008.09.01 10:56
|sell
|8
|0.02
|107.63
|0.00
|0.00
|16
|2008.09.01 19:15
|sell
|9
|0.04
|108.13
|0.00
|0.00
|17
|2008.09.02 01:23
|close
|9
|0.04
|107.94
|0.00
|0.00
|6.99
|414.95
|18
|2008.09.02 01:23
|close
|8
|0.02
|107.94
|0.00
|0.00
|-5.77
|409.18
|19
|2008.09.02 01:23
|sell
|10
|0.02
|107.88
|0.00
|0.00
|20
|2008.09.02 01:25
|close
|10
|0.02
|107.82
|0.00
|0.00
|1.11
|410.29
|21
|2008.09.02 01:25
|sell
|11
|0.02
|107.81
|0.00
|0.00
|22
|2008.09.03 00:04
|sell
|12
|0.04
|108.56
|0.00
|0.00
|23
|2008.09.03 18:43
|close
|12
|0.04
|108.29
|0.00
|0.00
|9.97
|420.26
|24
|2008.09.03 18:43
|close
|11
|0.02
|108.29
|0.00
|0.00
|-8.90
|411.37
|25
|2008.09.03 18:43
|sell
|13
|0.02
|108.28
|0.00
|0.00
|26
|2008.09.03 18:54
|close
|13
|0.02
|108.22
|0.00
|0.00
|1.11
|412.48
|27
|2008.09.03 18:54
|sell
|14
|0.02
|108.21
|0.00
|0.00
|28
|2008.09.03 18:57
|close
|14
|0.02
|108.15
|0.00
|0.00
|1.11
|413.59
|29
|2008.09.03 18:57
|sell
|15
|0.02
|108.14
|0.00
|0.00
|30
|2008.09.04 06:09
|close
|15
|0.02
|108.08
|0.00
|0.00
|1.03
|414.62
|31
|2008.09.04 06:09
|sell
|16
|0.02
|108.07
|0.00
|0.00
|32
|2008.09.04 06:24
|close
|16
|0.02
|108.01
|0.00
|0.00
|1.11
|415.73
|33
|2008.09.04 06:25
|sell
|17
|0.02
|108.00
|0.00
|0.00
|34
|2008.09.04 09:27
|close
|17
|0.02
|107.94
|0.00
|0.00
|1.11
|416.84
|35
|2008.09.04 09:27
|sell
|18
|0.02
|107.93
|0.00
|0.00
|36
|2008.09.04 17:51
|close
|18
|0.02
|107.87
|0.00
|0.00
|1.11
|417.95
|37
|2008.09.04 17:51
|sell
|19
|0.02
|107.86
|0.00
|0.00
|38
|2008.09.04 18:18
|close
|19
|0.02
|107.80
|0.00
|0.00
|1.11
|419.06
|39
|2008.09.04 18:18
|sell
|20
|0.02
|107.77
|0.00
|0.00
|40
|2008.09.04 18:21
|close
|20
|0.02
|107.71
|0.00
|0.00
|1.11
|420.17
|41
|2008.09.04 18:21
|sell
|21
|0.02
|107.70
|0.00
|0.00
|42
|2008.09.04 18:31
|close
|21
|0.02
|107.64
|0.00
|0.00
|1.11
|421.28
|43
|2008.09.04 18:31
|sell
|22
|0.02
|107.63
|0.00
|0.00
|44
|2008.09.04 18:32
|close
|22
|0.02
|107.57
|0.00
|0.00
|1.12
|422.40
|45
|2008.09.04 18:32
|sell
|23
|0.02
|107.56
|0.00
|0.00
|46
|2008.09.04 19:56
|close
|23
|0.02
|107.50
|0.00
|0.00
|1.12
|423.52
|47
|2008.09.04 19:56
|sell
|24
|0.02
|107.47
|0.00
|0.00
|48
|2008.09.04 19:58
|close
|24
|0.02
|107.41
|0.00
|0.00
|1.12
|424.64
|49
|2008.09.04 19:58
|sell
|25
|0.02
|107.40
|0.00
|0.00
|50
|2008.09.04 20:12
|close
|25
|0.02
|107.32
|0.00
|0.00
|1.49
|426.13
|51
|2008.09.04 20:12
|sell
|26
|0.02
|107.31
|0.00
|0.00
|52
|2008.09.04 20:19
|close
|26
|0.02
|107.23
|0.00
|0.00
|1.49
|427.62
|53
|2008.09.04 20:19
|sell
|27
|0.02
|107.22
|0.00
|0.00
|54
|2008.09.04 21:10
|close
|27
|0.02
|107.15
|0.00
|0.00
|1.31
|428.93
|55
|2008.09.04 21:10
|sell
|28
|0.02
|107.14
|0.00
|0.00
|56
|2008.09.04 21:11
|close
|28
|0.02
|107.08
|0.00
|0.00
|1.12
|430.05
|57
|2008.09.04 21:11
|sell
|29
|0.02
|107.05
|0.00
|0.00
|58
|2008.09.04 21:54
|close
|29
|0.02
|106.98
|0.00
|0.00
|1.31
|431.36
|59
|2008.09.04 21:54
|sell
|30
|0.02
|106.97
|0.00
|0.00
|60
|2008.09.05 00:19
|close
|30
|0.02
|106.91
|0.00
|0.00
|1.09
|432.45
|61
|2008.09.05 00:30
|sell
|31
|0.02
|106.41
|0.00
|0.00
|62
|2008.09.05 00:30
|close
|31
|0.02
|106.35
|0.00
|0.00
|1.13
|433.58
|63
|2008.09.05 00:30
|sell
|32
|0.02
|106.34
|0.00
|0.00
|64
|2008.09.05 00:30
|close
|32
|0.02
|106.28
|0.00
|0.00
|1.13
|434.71
|65
|2008.09.05 00:30
|sell
|33
|0.02
|106.27
|0.00
|0.00
|66
|2008.09.05 01:02
|close
|33
|0.02
|106.20
|0.00
|0.00
|1.32
|436.03
|67
|2008.09.05 01:02
|sell
|34
|0.02
|106.19
|0.00
|0.00
|68
|2008.09.05 01:04
|close
|34
|0.02
|106.13
|0.00
|0.00
|1.13
|437.16
|69
|2008.09.05 01:04
|sell
|35
|0.02
|106.12
|0.00
|0.00
|70
|2008.09.05 01:05
|close
|35
|0.02
|106.05
|0.00
|0.00
|1.32
|438.48
|71
|2008.09.05 01:05
|sell
|36
|0.02
|106.02
|0.00
|0.00
|72
|2008.09.05 01:06
|close
|36
|0.02
|105.96
|0.00
|0.00
|1.13
|439.61
|73
|2008.09.05 01:06
|sell
|37
|0.02
|105.92
|0.00
|0.00
|74
|2008.09.05 01:06
|close
|37
|0.02
|105.86
|0.00
|0.00
|1.13
|440.74
|75
|2008.09.05 01:07
|sell
|38
|0.02
|105.82
|0.00
|0.00
|76
|2008.09.05 01:07
|close
|38
|0.02
|105.75
|0.00
|0.00
|1.32
|442.06
|77
|2008.09.05 01:07
|sell
|39
|0.02
|105.74
|0.00
|0.00
|78
|2008.09.05 01:13
|sell
|40
|0.04
|106.14
|0.00
|0.00
|79
|2008.09.05 01:21
|close
|40
|0.04
|105.98
|0.00
|0.00
|6.04
|448.10
|80
|2008.09.05 01:21
|close
|39
|0.02
|105.98
|0.00
|0.00
|-4.53
|443.57
|81
|2008.09.05 01:21
|sell
|41
|0.02
|105.97
|0.00
|0.00
|82
|2008.09.05 02:21
|sell
|42
|0.04
|106.69
|0.00
|0.00
|83
|2008.09.05 10:53
|close
|42
|0.04
|106.43
|0.00
|0.00
|9.77
|453.34
|84
|2008.09.05 10:53
|close
|41
|0.02
|106.43
|0.00
|0.00
|-8.64
|444.70
|85
|2008.09.05 10:53
|sell
|43
|0.02
|106.42
|0.00
|0.00
|86
|2008.09.05 11:12
|close
|43
|0.02
|106.36
|0.00
|0.00
|1.13
|445.83
|87
|2008.09.05 11:12
|sell
|44
|0.02
|106.35
|0.00
|0.00
|88
|2008.09.05 11:12
|close
|44
|0.02
|106.28
|0.00
|0.00
|1.32
|447.15
|89
|2008.09.05 11:12
|sell
|45
|0.02
|106.27
|0.00
|0.00
|90
|2008.09.05 11:15
|close
|45
|0.02
|106.21
|0.00
|0.00
|1.13
|448.28
|91
|2008.09.05 11:15
|sell
|46
|0.02
|106.20
|0.00
|0.00
|92
|2008.09.05 15:30
|close
|46
|0.02
|106.13
|0.00
|0.00
|1.32
|449.60
|93
|2008.09.05 15:53
|sell
|47
|0.02
|106.03
|0.00
|0.00
|94
|2008.09.08 04:15
|sell
|48
|0.04
|108.33
|0.00
|0.00
|95
|2008.09.09 04:04
|close
|48
|0.04
|107.53
|0.00
|0.00
|29.71
|479.31
|96
|2008.09.09 04:04
|close
|47
|0.02
|107.53
|0.00
|0.00
|-27.95
|451.36
|97
|2008.09.09 04:04
|sell
|49
|0.02
|107.52
|0.00
|0.00
|98
|2008.09.09 04:04
|close
|49
|0.02
|107.45
|0.00
|0.00
|1.30
|452.66
|99
|2008.09.09 04:05
|sell
|50
|0.02
|107.42
|0.00
|0.00
|100
|2008.09.09 05:51
|close
|50
|0.02
|107.36
|0.00
|0.00
|1.12
|453.78
|101
|2008.09.09 05:51
|sell
|51
|0.02
|107.35
|0.00
|0.00
|102
|2008.09.09 08:06
|close
|51
|0.02
|107.28
|0.00
|0.00
|1.30
|455.08
|103
|2008.09.09 08:07
|sell
|52
|0.02
|107.27
|0.00
|0.00
|104
|2008.09.09 15:50
|sell
|53
|0.04
|107.89
|0.00
|0.00
|105
|2008.09.09 17:48
|close
|53
|0.04
|107.66
|0.00
|0.00
|8.55
|463.63
|106
|2008.09.09 17:48
|close
|52
|0.02
|107.66
|0.00
|0.00
|-7.25
|456.38
|107
|2008.09.09 17:49
|sell
|54
|0.02
|107.59
|0.00
|0.00
|108
|2008.09.09 17:51
|close
|54
|0.02
|107.53
|0.00
|0.00
|1.12
|457.50
|109
|2008.09.09 17:51
|sell
|55
|0.02
|107.50
|0.00
|0.00
|110
|2008.09.09 17:57
|close
|55
|0.02
|107.44
|0.00
|0.00
|1.12
|458.62
|111
|2008.09.09 17:57
|sell
|56
|0.02
|107.43
|0.00
|0.00
|112
|2008.09.09 18:01
|close
|56
|0.02
|107.37
|0.00
|0.00
|1.12
|459.74
|113
|2008.09.09 18:01
|sell
|57
|0.02
|107.36
|0.00
|0.00
|114
|2008.09.09 18:12
|close
|57
|0.02
|107.30
|0.00
|0.00
|1.12
|460.86
|115
|2008.09.09 18:12
|sell
|58
|0.02
|107.29
|0.00
|0.00
|116
|2008.09.09 18:16
|close
|58
|0.02
|107.23
|0.00
|0.00
|1.12
|461.98
|117
|2008.09.09 18:16
|sell
|59
|0.02
|107.20
|0.00
|0.00
|118
|2008.09.09 18:16
|close
|59
|0.02
|107.13
|0.00
|0.00
|1.31
|463.29
|119
|2008.09.09 18:16
|sell
|60
|0.02
|107.12
|0.00
|0.00
|120
|2008.09.09 21:08
|close
|60
|0.02
|107.04
|0.00
|0.00
|1.49
|464.78
|121
|2008.09.09 21:09
|sell
|61
|0.02
|106.96
|0.00
|0.00
|122
|2008.09.09 21:11
|close
|61
|0.02
|106.90
|0.00
|0.00
|1.12
|465.90
|123
|2008.09.09 21:11
|sell
|62
|0.02
|106.89
|0.00
|0.00
|124
|2008.09.09 23:35
|close
|62
|0.02
|106.83
|0.00
|0.00
|1.12
|467.02
|125
|2008.09.09 23:35
|sell
|63
|0.02
|106.80
|0.00
|0.00
|126
|2008.09.09 23:37
|close
|63
|0.02
|106.74
|0.00
|0.00
|1.12
|468.14
|127
|2008.09.09 23:37
|sell
|64
|0.02
|106.71
|0.00
|0.00
|128
|2008.09.10 15:08
|close
|64
|0.02
|106.65
|0.00
|0.00
|1.10
|469.24
|129
|2008.09.11 00:15
|sell
|65
|0.02
|107.65
|0.00
|0.00
|130
|2008.09.11 00:34
|close
|65
|0.02
|107.59
|0.00
|0.00
|1.12
|470.36
|131
|2008.09.11 02:19
|sell
|66
|0.02
|107.59
|0.00
|0.00
|132
|2008.09.11 02:20
|close
|66
|0.02
|107.53
|0.00
|0.00
|1.12
|471.48
|133
|2008.09.11 02:21
|sell
|67
|0.02
|107.53
|0.00
|0.00
|134
|2008.09.11 02:28
|close
|67
|0.02
|107.47
|0.00
|0.00
|1.12
|472.60
|135
|2008.09.11 02:28
|sell
|68
|0.02
|107.46
|0.00
|0.00
|136
|2008.09.11 02:33
|close
|68
|0.02
|107.39
|0.00
|0.00
|1.30
|473.90
|137
|2008.09.11 02:33
|sell
|69
|0.02
|107.38
|0.00
|0.00
|138
|2008.09.11 03:39
|close
|69
|0.02
|107.32
|0.00
|0.00
|1.12
|475.02
|139
|2008.09.11 03:39
|sell
|70
|0.02
|107.31
|0.00
|0.00
|140
|2008.09.11 10:00
|close
|70
|0.02
|107.25
|0.00
|0.00
|1.12
|476.14
|141
|2008.09.11 10:00
|sell
|71
|0.02
|107.24
|0.00
|0.00
|142
|2008.09.11 10:11
|close
|71
|0.02
|107.18
|0.00
|0.00
|1.12
|477.26
|143
|2008.09.11 10:11
|sell
|72
|0.02
|107.15
|0.00
|0.00
|144
|2008.09.11 10:12
|close
|72
|0.02
|107.09
|0.00
|0.00
|1.12
|478.38
|145
|2008.09.11 10:12
|sell
|73
|0.02
|107.08
|0.00
|0.00
|146
|2008.09.11 11:36
|close
|73
|0.02
|107.02
|0.00
|0.00
|1.12
|479.50
|147
|2008.09.11 11:36
|sell
|74
|0.02
|106.99
|0.00
|0.00
|148
|2008.09.11 12:11
|close
|74
|0.02
|106.92
|0.00
|0.00
|1.31
|480.81
|149
|2008.09.11 12:12
|sell
|75
|0.02
|106.89
|0.00
|0.00
|150
|2008.09.11 12:15
|close
|75
|0.02
|106.83
|0.00
|0.00
|1.12
|481.93
|151
|2008.09.11 12:15
|sell
|76
|0.02
|106.82
|0.00
|0.00
|152
|2008.09.11 12:27
|close
|76
|0.02
|106.75
|0.00
|0.00
|1.31
|483.24
|153
|2008.09.11 12:27
|sell
|77
|0.02
|106.76
|0.00
|0.00
|154
|2008.09.11 14:36
|close
|77
|0.02
|106.70
|0.00
|0.00
|1.12
|484.36
|155
|2008.09.11 14:36
|sell
|78
|0.02
|106.69
|0.00
|0.00
|156
|2008.09.11 14:47
|close
|78
|0.02
|106.63
|0.00
|0.00
|1.13
|485.49
|157
|2008.09.11 14:47
|sell
|79
|0.02
|106.60
|0.00
|0.00
|158
|2008.09.11 14:47
|close
|79
|0.02
|106.54
|0.00
|0.00
|1.13
|486.62
|159
|2008.09.11 14:47
|sell
|80
|0.02
|106.51
|0.00
|0.00
|160
|2008.09.11 15:30
|close
|80
|0.02
|106.45
|0.00
|0.00
|1.13
|487.75
|161
|2008.09.11 15:30
|sell
|81
|0.02
|106.42
|0.00
|0.00
|162
|2008.09.11 15:56
|close
|81
|0.02
|106.36
|0.00
|0.00
|1.13
|488.88
|163
|2008.09.11 15:56
|sell
|82
|0.02
|106.32
|0.00
|0.00
|164
|2008.09.11 15:56
|close
|82
|0.02
|106.26
|0.00
|0.00
|1.13
|490.01
|165
|2008.09.11 15:56
|sell
|83
|0.02
|106.25
|0.00
|0.00
|166
|2008.09.11 16:43
|close
|83
|0.02
|106.19
|0.00
|0.00
|1.13
|491.14
|167
|2008.09.11 16:43
|sell
|84
|0.02
|106.16
|0.00
|0.00
|168
|2008.09.11 16:45
|close
|84
|0.02
|106.08
|0.00
|0.00
|1.51
|492.65
|169
|2008.09.11 16:45
|sell
|85
|0.02
|106.07
|0.00
|0.00
|170
|2008.09.11 20:17
|sell
|86
|0.04
|106.47
|0.00
|0.00
|171
|2008.09.15 01:00
|close
|86
|0.04
|105.97
|0.00
|0.00
|18.77
|511.42
|172
|2008.09.15 01:00
|close
|85
|0.02
|105.97
|0.00
|0.00
|1.84
|513.26
|173
|2008.09.15 05:48
|sell
|87
|0.02
|105.75
|0.00
|0.00
|174
|2008.09.15 05:49
|close
|87
|0.02
|105.68
|0.00
|0.00
|1.32
|514.58
|175
|2008.09.15 05:49
|sell
|88
|0.02
|105.65
|0.00
|0.00
|176
|2008.09.15 06:01
|close
|88
|0.02
|105.58
|0.00
|0.00
|1.33
|515.91
|177
|2008.09.15 06:01
|sell
|89
|0.02
|105.55
|0.00
|0.00
|178
|2008.09.15 06:11
|close
|89
|0.02
|105.48
|0.00
|0.00
|1.33
|517.24
|179
|2008.09.15 06:11
|sell
|90
|0.02
|105.47
|0.00
|0.00
|180
|2008.09.15 06:14
|close
|90
|0.02
|105.41
|0.00
|0.00
|1.14
|518.38
|181
|2008.09.15 06:14
|sell
|91
|0.02
|105.40
|0.00
|0.00
|182
|2008.09.15 06:18
|close
|91
|0.02
|105.33
|0.00
|0.00
|1.33
|519.71
|183
|2008.09.15 06:18
|sell
|92
|0.02
|105.32
|0.00
|0.00
|184
|2008.09.15 10:03
|sell
|93
|0.04
|105.72
|0.00
|0.00
|185
|2008.09.15 10:36
|close
|93
|0.04
|105.56
|0.00
|0.00
|6.06
|525.77
|186
|2008.09.15 10:36
|close
|92
|0.02
|105.56
|0.00
|0.00
|-4.55
|521.22
|187
|2008.09.15 10:36
|sell
|94
|0.02
|105.53
|0.00
|0.00
|188
|2008.09.15 10:37
|close
|94
|0.02
|105.46
|0.00
|0.00
|1.33
|522.55
|189
|2008.09.15 10:37
|sell
|95
|0.02
|105.43
|0.00
|0.00
|190
|2008.09.15 10:41
|close
|95
|0.02
|105.37
|0.00
|0.00
|1.14
|523.69
|191
|2008.09.15 10:41
|sell
|96
|0.02
|105.36
|0.00
|0.00
|192
|2008.09.15 10:46
|close
|96
|0.02
|105.29
|0.00
|0.00
|1.33
|525.02
|193
|2008.09.15 10:46
|sell
|97
|0.02
|105.28
|0.00
|0.00
|194
|2008.09.15 10:49
|close
|97
|0.02
|105.22
|0.00
|0.00
|1.14
|526.16
|195
|2008.09.15 10:49
|sell
|98
|0.02
|105.19
|0.00
|0.00
|196
|2008.09.15 10:50
|close
|98
|0.02
|105.13
|0.00
|0.00
|1.14
|527.30
|197
|2008.09.15 10:50
|sell
|99
|0.02
|105.09
|0.00
|0.00
|198
|2008.09.15 11:05
|close
|99
|0.02
|105.03
|0.00
|0.00
|1.14
|528.44
|199
|2008.09.15 11:05
|sell
|100
|0.02
|105.00
|0.00
|0.00
|200
|2008.09.15 11:12
|close
|100
|0.02
|104.94
|0.00
|0.00
|1.14
|529.58
|201
|2008.09.15 11:12
|sell
|101
|0.02
|104.91
|0.00
|0.00
|202
|2008.09.15 11:13
|close
|101
|0.02
|104.85
|0.00
|0.00
|1.14
|530.72
|203
|2008.09.15 11:13
|sell
|102
|0.02
|104.82
|0.00
|0.00
|204
|2008.09.15 11:36
|close
|102
|0.02
|104.74
|0.00
|0.00
|1.53
|532.25
|205
|2008.09.15 11:36
|sell
|103
|0.02
|104.73
|0.00
|0.00
|206
|2008.09.15 11:37
|close
|103
|0.02
|104.67
|0.00
|0.00
|1.15
|533.40
|207
|2008.09.15 11:37
|sell
|104
|0.02
|104.66
|0.00
|0.00
|208
|2008.09.15 11:37
|close
|104
|0.02
|104.60
|0.00
|0.00
|1.15
|534.55
|209
|2008.09.15 11:37
|sell
|105
|0.02
|104.56
|0.00
|0.00
|210
|2008.09.15 12:18
|sell
|106
|0.04
|104.97
|0.00
|0.00
|211
|2008.09.15 23:07
|close
|106
|0.04
|104.81
|0.00
|0.00
|6.11
|540.66
|212
|2008.09.15 23:07
|close
|105
|0.02
|104.81
|0.00
|0.00
|-4.77
|535.89
|213
|2008.09.15 23:07
|sell
|107
|0.02
|104.80
|0.00
|0.00
|214
|2008.09.15 23:08
|close
|107
|0.02
|104.74
|0.00
|0.00
|1.15
|537.04
|215
|2008.09.15 23:08
|sell
|108
|0.02
|104.73
|0.00
|0.00
|216
|2008.09.15 23:53
|close
|108
|0.02
|104.67
|0.00
|0.00
|1.15
|538.19
|217
|2008.09.15 23:53
|sell
|109
|0.02
|104.64
|0.00
|0.00
|218
|2008.09.16 00:04
|close
|109
|0.02
|104.58
|0.00
|0.00
|1.12
|539.31
|219
|2008.09.16 00:05
|sell
|110
|0.02
|104.55
|0.00
|0.00
|220
|2008.09.16 00:58
|close
|110
|0.02
|104.49
|0.00
|0.00
|1.15
|540.46
|221
|2008.09.16 00:58
|sell
|111
|0.02
|104.44
|0.00
|0.00
|222
|2008.09.16 00:58
|close
|111
|0.02
|104.38
|0.00
|0.00
|1.15
|541.61
|223
|2008.09.16 00:58
|sell
|112
|0.02
|104.37
|0.00
|0.00
|224
|2008.09.16 00:58
|close
|112
|0.02
|104.29
|0.00
|0.00
|1.53
|543.14
|225
|2008.09.16 00:58
|sell
|113
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|226
|2008.09.16 01:14
|close
|113
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|544.29
|227
|2008.09.16 01:14
|sell
|114
|0.02
|104.21
|0.00
|0.00
|228
|2008.09.16 03:36
|close
|114
|0.02
|104.15
|0.00
|0.00
|1.15
|545.44
|229
|2008.09.16 03:36
|sell
|115
|0.02
|104.14
|0.00
|0.00
|230
|2008.09.16 03:44
|close
|115
|0.02
|104.08
|0.00
|0.00
|1.15
|546.59
|231
|2008.09.16 03:44
|sell
|116
|0.02
|104.07
|0.00
|0.00
|232
|2008.09.16 09:52
|close
|116
|0.02
|104.01
|0.00
|0.00
|1.15
|547.74
|233
|2008.09.16 09:52
|sell
|117
|0.02
|103.98
|0.00
|0.00
|234
|2008.09.16 09:52
|close
|117
|0.02
|103.92
|0.00
|0.00
|1.15
|548.89
|235
|2008.09.16 09:52
|sell
|118
|0.02
|103.89
|0.00
|0.00
|236
|2008.09.16 09:55
|close
|118
|0.02
|103.83
|0.00
|0.00
|1.16
|550.05
|237
|2008.09.16 09:55
|sell
|119
|0.02
|103.82
|0.00
|0.00
|238
|2008.09.16 10:14
|close
|119
|0.02
|103.75
|0.00
|0.00
|1.35
|551.40
|239
|2008.09.16 10:14
|sell
|120
|0.02
|103.74
|0.00
|0.00
|240
|2008.09.16 10:27
|close
|120
|0.02
|103.68
|0.00
|0.00
|1.16
|552.56
|241
|2008.09.16 10:27
|sell
|121
|0.02
|103.67
|0.00
|0.00
|242
|2008.09.16 15:11
|sell
|122
|0.04
|104.08
|0.00
|0.00
|243
|2008.09.16 15:13
|close
|122
|0.04
|103.92
|0.00
|0.00
|6.16
|558.72
|244
|2008.09.16 15:13
|close
|121
|0.02
|103.92
|0.00
|0.00
|-4.81
|553.91
|245
|2008.09.16 15:14
|sell
|123
|0.02
|103.87
|0.00
|0.00
|246
|2008.09.16 15:15
|close
|123
|0.02
|103.81
|0.00
|0.00
|1.16
|555.07
|247
|2008.09.16 15:15
|sell
|124
|0.02
|103.80
|0.00
|0.00
|248
|2008.09.16 15:18
|close
|124
|0.02
|103.74
|0.00
|0.00
|1.16
|556.23
|249
|2008.09.16 15:19
|sell
|125
|0.02
|103.71
|0.00
|0.00
|250
|2008.09.16 15:58
|close
|125
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|1.16
|557.39
|251
|2008.09.16 15:58
|sell
|126
|0.02
|103.64
|0.00
|0.00
|252
|2008.09.16 15:58
|close
|126
|0.02
|103.58
|0.00
|0.00
|1.16
|558.55
|253
|2008.09.16 15:58
|sell
|127
|0.02
|103.57
|0.00
|0.00
|254
|2008.09.17 00:45
|sell
|128
|0.04
|105.31
|0.00
|0.00
|255
|2008.09.17 17:38
|close
|128
|0.04
|104.71
|0.00
|0.00
|22.92
|581.47
|256
|2008.09.17 17:38
|close
|127
|0.02
|104.71
|0.00
|0.00
|-21.80
|559.68
|257
|2008.09.17 17:38
|sell
|129
|0.02
|104.68
|0.00
|0.00
|258
|2008.09.17 18:02
|close
|129
|0.02
|104.62
|0.00
|0.00
|1.15
|560.83
|259
|2008.09.17 18:03
|sell
|130
|0.02
|104.62
|0.00
|0.00
|260
|2008.09.17 18:05
|close
|130
|0.02
|104.56
|0.00
|0.00
|1.15
|561.98
|261
|2008.09.17 18:05
|sell
|131
|0.02
|104.55
|0.00
|0.00
|262
|2008.09.17 18:08
|close
|131
|0.02
|104.49
|0.00
|0.00
|1.15
|563.13
|263
|2008.09.17 18:08
|sell
|132
|0.02
|104.46
|0.00
|0.00
|264
|2008.09.17 18:13
|sell
|133
|0.04
|104.86
|0.00
|0.00
|265
|2008.09.17 18:14
|close
|133
|0.04
|104.70
|0.00
|0.00
|6.11
|569.24
|266
|2008.09.17 18:14
|close
|132
|0.02
|104.70
|0.00
|0.00
|-4.58
|564.66
|267
|2008.09.17 18:29
|sell
|134
|0.02
|104.61
|0.00
|0.00
|268
|2008.09.17 18:30
|close
|134
|0.02
|104.55
|0.00
|0.00
|1.15
|565.81
|269
|2008.09.17 18:30
|sell
|135
|0.02
|104.52
|0.00
|0.00
|270
|2008.09.17 18:31
|close
|135
|0.02
|104.46
|0.00
|0.00
|1.15
|566.96
|271
|2008.09.17 18:32
|sell
|136
|0.02
|104.45
|0.00
|0.00
|272
|2008.09.17 23:01
|sell
|137
|0.04
|104.86
|0.00
|0.00
|273
|2008.09.17 23:20
|close
|137
|0.04
|104.70
|0.00
|0.00
|6.11
|573.07
|274
|2008.09.17 23:20
|close
|136
|0.02
|104.70
|0.00
|0.00
|-4.78
|568.29
|275
|2008.09.17 23:20
|sell
|138
|0.02
|104.67
|0.00
|0.00
|276
|2008.09.17 23:20
|close
|138
|0.02
|104.61
|0.00
|0.00
|1.15
|569.44
|277
|2008.09.17 23:20
|sell
|139
|0.02
|104.57
|0.00
|0.00
|278
|2008.09.17 23:49
|close
|139
|0.02
|104.51
|0.00
|0.00
|1.15
|570.59
|279
|2008.09.17 23:49
|sell
|140
|0.02
|104.50
|0.00
|0.00
|280
|2008.09.18 00:10
|close
|140
|0.02
|104.43
|0.00
|0.00
|1.26
|571.85
|281
|2008.09.18 00:10
|sell
|141
|0.02
|104.39
|0.00
|0.00
|282
|2008.09.18 00:10
|close
|141
|0.02
|104.32
|0.00
|0.00
|1.34
|573.19
|283
|2008.09.18 00:10
|sell
|142
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|284
|2008.09.18 02:30
|close
|142
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|574.34
|285
|2008.09.18 02:30
|sell
|143
|0.02
|104.21
|0.00
|0.00
|286
|2008.09.18 13:42
|sell
|144
|0.04
|104.63
|0.00
|0.00
|287
|2008.09.18 13:46
|close
|144
|0.04
|104.47
|0.00
|0.00
|6.13
|580.47
|288
|2008.09.18 13:46
|close
|143
|0.02
|104.47
|0.00
|0.00
|-4.98
|575.49
|289
|2008.09.18 13:46
|sell
|145
|0.02
|104.44
|0.00
|0.00
|290
|2008.09.18 19:47
|close
|145
|0.02
|104.38
|0.00
|0.00
|1.15
|576.64
|291
|2008.09.18 19:47
|sell
|146
|0.02
|104.35
|0.00
|0.00
|292
|2008.09.18 19:48
|close
|146
|0.02
|104.29
|0.00
|0.00
|1.15
|577.79
|293
|2008.09.18 19:48
|sell
|147
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|294
|2008.09.18 19:52
|close
|147
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|578.94
|295
|2008.09.18 19:52
|sell
|148
|0.02
|104.19
|0.00
|0.00
|296
|2008.09.18 19:58
|close
|148
|0.02
|104.12
|0.00
|0.00
|1.34
|580.28
|297
|2008.09.18 19:58
|sell
|149
|0.02
|104.09
|0.00
|0.00
|298
|2008.09.18 19:59
|close
|149
|0.02
|104.03
|0.00
|0.00
|1.15
|581.43
|299
|2008.09.18 20:00
|sell
|150
|0.02
|103.99
|0.00
|0.00
|300
|2008.09.18 20:26
|sell
|151
|0.04
|104.40
|0.00
|0.00
|301
|2008.09.29 20:47
|close
|151
|0.04
|104.23
|0.00
|0.00
|6.05
|587.48
|302
|2008.09.29 20:47
|close
|150
|0.02
|104.23
|0.00
|0.00
|-4.84
|582.64
|303
|2008.09.29 20:47
|sell
|152
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|304
|2008.09.29 20:52
|sell
|153
|0.04
|104.63
|0.00
|0.00
|305
|2008.09.29 21:09
|close
|153
|0.04
|104.47
|0.00
|0.00
|6.13
|588.77
|306
|2008.09.29 21:09
|close
|152
|0.02
|104.47
|0.00
|0.00
|-4.79
|583.98
|307
|2008.09.29 21:09
|sell
|154
|0.02
|104.44
|0.00
|0.00
|308
|2008.09.29 21:09
|close
|154
|0.02
|104.37
|0.00
|0.00
|1.34
|585.32
|309
|2008.09.29 21:09
|sell
|155
|0.02
|104.33
|0.00
|0.00
|310
|2008.09.29 21:15
|close
|155
|0.02
|104.27
|0.00
|0.00
|1.15
|586.47
|311
|2008.09.29 21:15
|sell
|156
|0.02
|104.24
|0.00
|0.00
|312
|2008.09.29 22:06
|close
|156
|0.02
|104.18
|0.00
|0.00
|1.15
|587.62
|313
|2008.09.29 22:06
|sell
|157
|0.02
|104.15
|0.00
|0.00
|314
|2008.09.29 22:23
|close
|157
|0.02
|104.09
|0.00
|0.00
|1.15
|588.77
|315
|2008.09.29 22:23
|sell
|158
|0.02
|104.08
|0.00
|0.00
|316
|2008.09.30 00:46
|close
|158
|0.02
|104.02
|0.00
|0.00
|1.12
|589.89
|317
|2008.09.30 00:46
|sell
|159
|0.02
|104.01
|0.00
|0.00
|318
|2008.09.30 01:20
|close
|159
|0.02
|103.95
|0.00
|0.00
|1.15
|591.04
|319
|2008.09.30 01:20
|sell
|160
|0.02
|103.94
|0.00
|0.00
|320
|2008.09.30 01:21
|close
|160
|0.02
|103.88
|0.00
|0.00
|1.16
|592.20
|321
|2008.09.30 01:21
|sell
|161
|0.02
|103.85
|0.00
|0.00
|322
|2008.09.30 01:31
|close
|161
|0.02
|103.79
|0.00
|0.00
|1.16
|593.36
|323
|2008.09.30 01:31
|sell
|162
|0.02
|103.78
|0.00
|0.00
|324
|2008.09.30 01:31
|close
|162
|0.02
|103.69
|0.00
|0.00
|1.74
|595.10
|325
|2008.09.30 01:31
|sell
|163
|0.02
|103.69
|0.00
|0.00
|326
|2008.09.30 01:34
|close
|163
|0.02
|103.63
|0.00
|0.00
|1.16
|596.26
|327
|2008.09.30 01:34
|sell
|164
|0.02
|103.58
|0.00
|0.00
|328
|2008.09.30 03:55
|close
|164
|0.02
|103.52
|0.00
|0.00
|1.16
|597.42
|329
|2008.09.30 04:00
|sell
|165
|0.02
|103.88
|0.00
|0.00
|330
|2008.09.30 04:08
|close
|165
|0.02
|103.81
|0.00
|0.00
|1.35
|598.77
|331
|2008.09.30 04:09
|sell
|166
|0.02
|103.78
|0.00
|0.00
|332
|2008.09.30 04:16
|close
|166
|0.02
|103.72
|0.00
|0.00
|1.16
|599.93
|333
|2008.09.30 04:17
|sell
|167
|0.02
|103.69
|0.00
|0.00
|334
|2008.09.30 06:18
|sell
|168
|0.04
|104.09
|0.00
|0.00
|335
|2008.10.06 06:27
|close
|168
|0.04
|103.93
|0.00
|0.00
|5.85
|605.78
|336
|2008.10.06 06:27
|close
|167
|0.02
|103.93
|0.00
|0.00
|-4.78
|601.01
|337
|2008.10.06 06:27
|sell
|169
|0.02
|103.92
|0.00
|0.00
|338
|2008.10.06 06:39
|close
|169
|0.02
|103.86
|0.00
|0.00
|1.16
|602.17
|339
|2008.10.06 06:39
|sell
|170
|0.02
|103.83
|0.00
|0.00
|340
|2008.10.06 06:52
|close
|170
|0.02
|103.76
|0.00
|0.00
|1.35
|603.52
|341
|2008.10.06 06:53
|sell
|171
|0.02
|103.71
|0.00
|0.00
|342
|2008.10.06 07:13
|close
|171
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|1.16
|604.68
|343
|2008.10.06 07:13
|sell
|172
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|344
|2008.10.06 07:13
|close
|172
|0.02
|103.59
|0.00
|0.00
|1.16
|605.84
|345
|2008.10.06 07:13
|sell
|173
|0.02
|103.58
|0.00
|0.00
|346
|2008.10.06 07:14
|close
|173
|0.02
|103.52
|0.00
|0.00
|1.16
|607.00
|347
|2008.10.06 07:14
|sell
|174
|0.02
|103.49
|0.00
|0.00
|348
|2008.10.06 07:14
|close
|174
|0.02
|103.43
|0.00
|0.00
|1.16
|608.16
|349
|2008.10.06 07:14
|sell
|175
|0.02
|103.40
|0.00
|0.00
|350
|2008.10.06 07:16
|close
|175
|0.02
|103.34
|0.00
|0.00
|1.16
|609.32
|351
|2008.10.06 07:16
|sell
|176
|0.02
|103.31
|0.00
|0.00
|352
|2008.10.06 07:16
|close
|176
|0.02
|103.25
|0.00
|0.00
|1.16
|610.48
|353
|2008.10.06 07:17
|sell
|177
|0.02
|103.22
|0.00
|0.00
|354
|2008.10.06 07:17
|close
|177
|0.02
|103.16
|0.00
|0.00
|1.16
|611.64
|355
|2008.10.06 07:17
|sell
|178
|0.02
|103.13
|0.00
|0.00
|356
|2008.10.06 07:17
|close
|178
|0.02
|103.06
|0.00
|0.00
|1.36
|613.00
|357
|2008.10.06 07:17
|sell
|179
|0.02
|103.03
|0.00
|0.00
|358
|2008.10.06 07:39
|close
|179
|0.02
|102.97
|0.00
|0.00
|1.17
|614.17
|359
|2008.10.06 07:39
|sell
|180
|0.02
|102.94
|0.00
|0.00
|360
|2008.10.06 07:43
|close
|180
|0.02
|102.88
|0.00
|0.00
|1.17
|615.34
|361
|2008.10.06 07:43
|sell
|181
|0.02
|102.87
|0.00
|0.00
|362
|2008.10.06 08:52
|sell
|182
|0.04
|103.30
|0.00
|0.00
|363
|2008.10.06 13:32
|close
|182
|0.04
|103.13
|0.00
|0.00
|6.59
|621.93
|364
|2008.10.06 13:32
|close
|181
|0.02
|103.13
|0.00
|0.00
|-5.04
|616.89
|365
|2008.10.06 13:32
|sell
|183
|0.02
|103.10
|0.00
|0.00
|366
|2008.10.06 13:36
|close
|183
|0.02
|103.04
|0.00
|0.00
|1.16
|618.05
|367
|2008.10.06 13:36
|sell
|184
|0.02
|103.00
|0.00
|0.00
|368
|2008.10.06 16:19
|close
|184
|0.02
|102.94
|0.00
|0.00
|1.17
|619.22
|369
|2008.10.06 16:19
|sell
|185
|0.02
|102.93
|0.00
|0.00
|370
|2008.10.06 16:28
|close
|185
|0.02
|102.87
|0.00
|0.00
|1.17
|620.39
|371
|2008.10.06 16:28
|sell
|186
|0.02
|102.84
|0.00
|0.00
|372
|2008.10.06 16:31
|close
|186
|0.02
|102.78
|0.00
|0.00
|1.17
|621.56
|373
|2008.10.06 16:31
|sell
|187
|0.02
|102.77
|0.00
|0.00
|374
|2008.10.06 16:48
|close
|187
|0.02
|102.71
|0.00
|0.00
|1.17
|622.73
|375
|2008.10.06 16:48
|sell
|188
|0.02
|102.67
|0.00
|0.00
|376
|2008.10.06 16:58
|close
|188
|0.02
|102.60
|0.00
|0.00
|1.36
|624.09
|377
|2008.10.06 16:58
|sell
|189
|0.02
|102.59
|0.00
|0.00
|378
|2008.10.06 17:04
|close
|189
|0.02
|102.53
|0.00
|0.00
|1.17
|625.26
|379
|2008.10.06 17:04
|sell
|190
|0.02
|102.52
|0.00
|0.00
|380
|2008.10.06 17:04
|close
|190
|0.02
|102.46
|0.00
|0.00
|1.17
|626.43
|381
|2008.10.06 17:04
|sell
|191
|0.02
|102.43
|0.00
|0.00
|382
|2008.10.06 17:10
|close
|191
|0.02
|102.37
|0.00
|0.00
|1.17
|627.60
|383
|2008.10.06 17:10
|sell
|192
|0.02
|102.34
|0.00
|0.00
|384
|2008.10.06 17:11
|close
|192
|0.02
|102.28
|0.00
|0.00
|1.17
|628.77
|385
|2008.10.06 17:11
|sell
|193
|0.02
|102.25
|0.00
|0.00
|386
|2008.10.06 17:12
|close
|193
|0.02
|102.19
|0.00
|0.00
|1.17
|629.94
|387
|2008.10.06 17:12
|sell
|194
|0.02
|102.16
|0.00
|0.00
|388
|2008.10.06 17:13
|close
|194
|0.02
|102.10
|0.00
|0.00
|1.18
|631.12
|389
|2008.10.06 17:13
|sell
|195
|0.02
|102.09
|0.00
|0.00
|390
|2008.10.06 17:14
|close
|195
|0.02
|102.03
|0.00
|0.00
|1.18
|632.30
|391
|2008.10.06 17:14
|sell
|196
|0.02
|102.02
|0.00
|0.00
|392
|2008.10.06 17:15
|close
|196
|0.02
|101.96
|0.00
|0.00
|1.18
|633.48
|393
|2008.10.06 17:15
|sell
|197
|0.02
|101.95
|0.00
|0.00
|394
|2008.10.06 17:16
|close
|197
|0.02
|101.89
|0.00
|0.00
|1.18
|634.66
|395
|2008.10.06 17:16
|sell
|198
|0.02
|101.86
|0.00
|0.00
|396
|2008.10.06 17:16
|close
|198
|0.02
|101.80
|0.00
|0.00
|1.18
|635.84
|397
|2008.10.06 17:16
|sell
|199
|0.02
|101.79
|0.00
|0.00
|398
|2008.10.06 17:16
|close
|199
|0.02
|101.73
|0.00
|0.00
|1.18
|637.02
|399
|2008.10.06 17:16
|sell
|200
|0.02
|101.70
|0.00
|0.00
|400
|2008.10.06 17:16
|close
|200
|0.02
|101.64
|0.00
|0.00
|1.18
|638.20
|401
|2008.10.06 17:16
|sell
|201
|0.02
|101.61
|0.00
|0.00
|402
|2008.10.06 17:17
|close
|201
|0.02
|101.55
|0.00
|0.00
|1.18
|639.38
|403
|2008.10.06 17:17
|sell
|202
|0.02
|101.54
|0.00
|0.00
|404
|2008.10.06 17:17
|close
|202
|0.02
|101.47
|0.00
|0.00
|1.38
|640.76
|405
|2008.10.06 17:17
|sell
|203
|0.02
|101.44
|0.00
|0.00
|406
|2008.10.06 17:17
|close
|203
|0.02
|101.37
|0.00
|0.00
|1.38
|642.14
|407
|2008.10.06 17:17
|sell
|204
|0.02
|101.33
|0.00
|0.00
|408
|2008.10.06 17:18
|close
|204
|0.02
|101.27
|0.00
|0.00
|1.18
|643.32
|409
|2008.10.06 17:18
|sell
|205
|0.02
|101.26
|0.00
|0.00
|410
|2008.10.06 17:18
|close
|205
|0.02
|101.20
|0.00
|0.00
|1.19
|644.51
|411
|2008.10.06 17:18
|sell
|206
|0.02
|101.17
|0.00
|0.00
|412
|2008.10.06 17:19
|close
|206
|0.02
|101.10
|0.00
|0.00
|1.38
|645.89
|413
|2008.10.06 17:19
|sell
|207
|0.02
|101.05
|0.00
|0.00
|414
|2008.10.06 17:19
|close
|207
|0.02
|100.99
|0.00
|0.00
|1.19
|647.08
|415
|2008.10.06 17:19
|sell
|208
|0.02
|100.93
|0.00
|0.00
|416
|2008.10.06 17:19
|close
|208
|0.02
|100.84
|0.00
|0.00
|1.79
|648.87
|417
|2008.10.06 17:19
|sell
|209
|0.02
|100.83
|0.00
|0.00
|418
|2008.10.06 17:19
|close
|209
|0.02
|100.76
|0.00
|0.00
|1.39
|650.26
|419
|2008.10.06 17:19
|sell
|210
|0.02
|100.71
|0.00
|0.00
|420
|2008.10.06 17:19
|close
|210
|0.02
|100.62
|0.00
|0.00
|1.79
|652.05
|421
|2008.10.06 17:19
|sell
|211
|0.02
|100.57
|0.00
|0.00
|422
|2008.10.06 17:19
|close
|211
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|1.39
|653.44
|423
|2008.10.06 17:19
|sell
|212
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|424
|2008.10.06 17:19
|close
|212
|0.02
|100.38
|0.00
|0.00
|1.20
|654.64
|425
|2008.10.06 17:19
|sell
|213
|0.02
|100.31
|0.00
|0.00
|426
|2008.10.06 17:19
|close
|213
|0.02
|100.25
|0.00
|0.00
|1.20
|655.84
|427
|2008.10.06 17:19
|sell
|214
|0.02
|100.25
|0.00
|0.00
|428
|2008.10.06 17:23
|sell
|215
|0.04
|100.65
|0.00
|0.00
|429
|2008.10.06 17:28
|close
|215
|0.04
|100.49
|0.00
|0.00
|6.37
|662.21
|430
|2008.10.06 17:28
|close
|214
|0.02
|100.49
|0.00
|0.00
|-4.78
|657.43
|431
|2008.10.06 17:28
|sell
|216
|0.02
|100.45
|0.00
|0.00
|432
|2008.10.06 17:31
|sell
|217
|0.04
|100.86
|0.00
|0.00
|433
|2008.10.06 17:33
|close
|217
|0.04
|100.70
|0.00
|0.00
|6.36
|663.79
|434
|2008.10.06 17:33
|close
|216
|0.02
|100.70
|0.00
|0.00
|-4.97
|658.82
|435
|2008.10.06 17:34
|sell
|218
|0.02
|100.59
|0.00
|0.00
|436
|2008.10.06 17:34
|close
|218
|0.02
|100.53
|0.00
|0.00
|1.19
|660.01
|437
|2008.10.06 17:34
|sell
|219
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|438
|2008.10.06 17:38
|close
|219
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|1.19
|661.20
|439
|2008.10.06 17:38
|sell
|220
|0.02
|100.40
|0.00
|0.00
|440
|2008.10.06 18:00
|sell
|221
|0.04
|101.16
|0.00
|0.00
|441
|2008.10.06 19:17
|close
|221
|0.04
|100.88
|0.00
|0.00
|11.10
|672.30
|442
|2008.10.06 19:17
|close
|220
|0.02
|100.88
|0.00
|0.00
|-9.52
|662.78
|443
|2008.10.06 19:17
|sell
|222
|0.02
|100.87
|0.00
|0.00
|444
|2008.10.06 19:25
|close
|222
|0.02
|100.81
|0.00
|0.00
|1.19
|663.97
|445
|2008.10.06 19:25
|sell
|223
|0.02
|100.80
|0.00
|0.00
|446
|2008.10.06 20:16
|close
|223
|0.02
|100.74
|0.00
|0.00
|1.19
|665.16
|447
|2008.10.06 20:16
|sell
|224
|0.02
|100.73
|0.00
|0.00
|448
|2008.10.06 20:46
|close
|224
|0.02
|100.67
|0.00
|0.00
|1.19
|666.35
|449
|2008.10.06 20:46
|sell
|225
|0.02
|100.66
|0.00
|0.00
|450
|2008.10.06 20:48
|close
|225
|0.02
|100.59
|0.00
|0.00
|1.39
|667.74
|451
|2008.10.06 20:48
|sell
|226
|0.02
|100.56
|0.00
|0.00
|452
|2008.10.06 20:49
|close
|226
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|1.19
|668.93
|453
|2008.10.06 20:49
|sell
|227
|0.02
|100.47
|0.00
|0.00
|454
|2008.10.06 20:49
|close
|227
|0.02
|100.41
|0.00
|0.00
|1.20
|670.13
|455
|2008.10.06 20:49
|sell
|228
|0.02
|100.37
|0.00
|0.00
|456
|2008.10.06 21:27
|close
|228
|0.02
|100.32
|0.00
|0.00
|1.00
|671.13
|457
|2008.10.06 21:27
|sell
|229
|0.02
|100.31
|0.00
|0.00
|458
|2008.10.07 01:16
|sell
|230
|0.04
|101.35
|0.00
|0.00
|459
|2008.10.08 07:46
|close
|230
|0.04
|100.98
|0.00
|0.00
|14.61
|685.74
|460
|2008.10.08 07:46
|close
|229
|0.02
|100.98
|0.00
|0.00
|-13.32
|672.42
|461
|2008.10.08 07:46
|sell
|231
|0.02
|100.97
|0.00
|0.00
|462
|2008.10.08 07:47
|close
|231
|0.02
|100.90
|0.00
|0.00
|1.39
|673.81
|463
|2008.10.08 07:47
|sell
|232
|0.02
|100.87
|0.00
|0.00
|464
|2008.10.08 07:48
|close
|232
|0.02
|100.81
|0.00
|0.00
|1.19
|675.00
|465
|2008.10.08 07:48
|sell
|233
|0.02
|100.78
|0.00
|0.00
|466
|2008.10.08 07:54
|close
|233
|0.02
|100.72
|0.00
|0.00
|1.19
|676.19
|467
|2008.10.08 07:54
|sell
|234
|0.02
|100.68
|0.00
|0.00
|468
|2008.10.08 08:01
|close
|234
|0.02
|100.62
|0.00
|0.00
|1.19
|677.38
|469
|2008.10.08 08:01
|sell
|235
|0.02
|100.58
|0.00
|0.00
|470
|2008.10.08 08:08
|close
|235
|0.02
|100.52
|0.00
|0.00
|1.19
|678.57
|471
|2008.10.08 08:08
|sell
|236
|0.02
|100.52
|0.00
|0.00
|472
|2008.10.08 08:09
|close
|236
|0.02
|100.47
|0.00
|0.00
|1.00
|679.57
|473
|2008.10.08 08:09
|sell
|237
|0.02
|100.46
|0.00
|0.00
|474
|2008.10.08 08:09
|close
|237
|0.02
|100.41
|0.00
|0.00
|1.00
|680.57
|475
|2008.10.08 08:09
|sell
|238
|0.02
|100.38
|0.00
|0.00
|476
|2008.10.08 08:23
|close
|238
|0.02
|100.33
|0.00
|0.00
|1.00
|681.57
|477
|2008.10.08 08:23
|sell
|239
|0.02
|100.30
|0.00
|0.00
|478
|2008.10.08 08:24
|close
|239
|0.02
|100.23
|0.00
|0.00
|1.40
|682.97
|479
|2008.10.08 08:24
|sell
|240
|0.02
|100.22
|0.00
|0.00
|480
|2008.10.08 08:24
|close
|240
|0.02
|100.16
|0.00
|0.00
|1.20
|684.17
|481
|2008.10.08 08:24
|sell
|241
|0.02
|100.15
|0.00
|0.00
|482
|2008.10.08 08:24
|close
|241
|0.02
|100.09
|0.00
|0.00
|1.20
|685.37
|483
|2008.10.08 08:24
|sell
|242
|0.02
|100.03
|0.00
|0.00
|484
|2008.10.08 08:25
|close
|242
|0.02
|99.98
|0.00
|0.00
|1.00
|686.37
|485
|2008.10.08 08:25
|sell
|243
|0.02
|99.95
|0.00
|0.00
|486
|2008.10.08 08:27
|close
|243
|0.02
|99.90
|0.00
|0.00
|1.00
|687.37
|487
|2008.10.08 08:27
|sell
|244
|0.02
|99.89
|0.00
|0.00
|488
|2008.10.08 08:33
|close
|244
|0.02
|99.84
|0.00
|0.00
|1.00
|688.37
|489
|2008.10.08 08:33
|sell
|245
|0.02
|99.81
|0.00
|0.00
|490
|2008.10.08 08:35
|close
|245
|0.02
|99.76
|0.00
|0.00
|1.00
|689.37
|491
|2008.10.08 08:35
|sell
|246
|0.02
|99.73
|0.00
|0.00
|492
|2008.10.08 08:37
|close
|246
|0.02
|99.68
|0.00
|0.00
|1.00
|690.37
|493
|2008.10.08 08:37
|sell
|247
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|494
|2008.10.08 09:25
|sell
|248
|0.04
|100.25
|0.00
|0.00
|495
|2008.10.08 09:57
|close
|248
|0.04
|100.04
|0.00
|0.00
|8.40
|698.77
|496
|2008.10.08 09:57
|close
|247
|0.02
|100.04
|0.00
|0.00
|-7.40
|691.37
|497
|2008.10.08 09:57
|sell
|249
|0.02
|100.01
|0.00
|0.00
|498
|2008.10.08 10:01
|close
|249
|0.02
|99.96
|0.00
|0.00
|1.00
|692.37
|499
|2008.10.08 10:01
|sell
|250
|0.02
|99.95
|0.00
|0.00
|500
|2008.10.08 11:20
|sell
|251
|0.04
|100.36
|0.00
|0.00
|501
|2008.10.08 11:24
|close
|251
|0.04
|100.20
|0.00
|0.00
|6.39
|698.76
|502
|2008.10.08 11:24
|close
|250
|0.02
|100.20
|0.00
|0.00
|-4.99
|693.77
|503
|2008.10.08 11:25
|sell
|252
|0.02
|100.16
|0.00
|0.00
|504
|2008.10.08 11:53
|close
|252
|0.02
|100.11
|0.00
|0.00
|1.00
|694.77
|505
|2008.10.08 12:00
|sell
|253
|0.02
|100.02
|0.00
|0.00
|506
|2008.10.08 12:02
|close
|253
|0.02
|99.97
|0.00
|0.00
|1.00
|695.77
|507
|2008.10.08 12:02
|sell
|254
|0.02
|99.96
|0.00
|0.00
|508
|2008.10.08 12:04
|close
|254
|0.02
|99.91
|0.00
|0.00
|1.00
|696.77
|509
|2008.10.08 12:04
|sell
|255
|0.02
|99.88
|0.00
|0.00
|510
|2008.10.08 12:05
|close
|255
|0.02
|99.83
|0.00
|0.00
|1.00
|697.77
|511
|2008.10.08 12:05
|sell
|256
|0.02
|99.80
|0.00
|0.00
|512
|2008.10.08 12:06
|close
|256
|0.02
|99.74
|0.00
|0.00
|1.20
|698.97
|513
|2008.10.08 12:06
|sell
|257
|0.02
|99.73
|0.00
|0.00
|514
|2008.10.08 12:06
|close
|257
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|1.20
|700.17
|515
|2008.10.08 12:06
|sell
|258
|0.02
|99.63
|0.00
|0.00
|516
|2008.10.08 12:06
|close
|258
|0.02
|99.58
|0.00
|0.00
|1.00
|701.17
|517
|2008.10.08 12:06
|sell
|259
|0.02
|99.54
|0.00
|0.00
|518
|2008.10.08 12:07
|close
|259
|0.02
|99.49
|0.00
|0.00
|1.01
|702.18
|519
|2008.10.08 12:07
|sell
|260
|0.02
|99.46
|0.00
|0.00
|520
|2008.10.08 12:07
|close
|260
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|1.01
|703.19
|521
|2008.10.08 12:07
|sell
|261
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|522
|2008.10.08 12:11
|sell
|262
|0.04
|99.78
|0.00
|0.00
|523
|2008.10.08 12:13
|close
|262
|0.04
|99.63
|0.00
|0.00
|6.02
|709.21
|524
|2008.10.08 12:13
|close
|261
|0.02
|99.63
|0.00
|0.00
|-5.02
|704.19
|525
|2008.10.08 12:13
|sell
|263
|0.02
|99.60
|0.00
|0.00
|526
|2008.10.08 12:13
|close
|263
|0.02
|99.55
|0.00
|0.00
|1.00
|705.19
|527
|2008.10.08 12:13
|sell
|264
|0.02
|99.52
|0.00
|0.00
|528
|2008.10.08 12:15
|close
|264
|0.02
|99.47
|0.00
|0.00
|1.01
|706.20
|529
|2008.10.08 12:15
|sell
|265
|0.02
|99.46
|0.00
|0.00
|530
|2008.10.08 12:16
|close
|265
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|1.01
|707.21
|531
|2008.10.08 12:16
|sell
|266
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|532
|2008.10.08 12:22
|close
|266
|0.02
|99.33
|0.00
|0.00
|1.01
|708.22
|533
|2008.10.08 12:22
|sell
|267
|0.02
|99.32
|0.00
|0.00
|534
|2008.10.08 12:22
|close
|267
|0.02
|99.27
|0.00
|0.00
|1.01
|709.23
|535
|2008.10.08 12:22
|sell
|268
|0.02
|99.27
|0.00
|0.00
|536
|2008.10.08 12:27
|close
|268
|0.02
|99.22
|0.00
|0.00
|1.01
|710.24
|537
|2008.10.08 12:27
|sell
|269
|0.02
|99.19
|0.00
|0.00
|538
|2008.10.08 12:33
|close
|269
|0.02
|99.14
|0.00
|0.00
|1.01
|711.25
|539
|2008.10.08 12:33
|sell
|270
|0.02
|99.11
|0.00
|0.00
|540
|2008.10.08 12:33
|close
|270
|0.02
|99.06
|0.00
|0.00
|1.01
|712.26
|541
|2008.10.08 12:33
|sell
|271
|0.02
|99.02
|0.00
|0.00
|542
|2008.10.08 12:33
|close
|271
|0.02
|98.96
|0.00
|0.00
|1.21
|713.47
|543
|2008.10.08 12:33
|sell
|272
|0.02
|98.95
|0.00
|0.00
|544
|2008.10.08 12:35
|close
|272
|0.02
|98.90
|0.00
|0.00
|1.01
|714.48
|545
|2008.10.08 12:35
|sell
|273
|0.02
|98.87
|0.00
|0.00
|546
|2008.10.08 12:37
|close
|273
|0.02
|98.80
|0.00
|0.00
|1.42
|715.90
|547
|2008.10.08 12:37
|sell
|274
|0.02
|98.79
|0.00
|0.00
|548
|2008.10.08 12:39
|close
|274
|0.02
|98.74
|0.00
|0.00
|1.01
|716.91
|549
|2008.10.08 12:39
|sell
|275
|0.02
|98.71
|0.00
|0.00
|550
|2008.10.08 12:39
|close
|275
|0.02
|98.66
|0.00
|0.00
|1.01
|717.92
|551
|2008.10.08 12:39
|sell
|276
|0.02
|98.63
|0.00
|0.00
|552
|2008.10.08 12:41
|sell
|277
|0.04
|99.03
|0.00
|0.00
|553
|2008.10.08 12:42
|close
|277
|0.04
|98.87
|0.00
|0.00
|6.47
|724.39
|554
|2008.10.08 12:42
|close
|276
|0.02
|98.87
|0.00
|0.00
|-4.85
|719.54
|555
|2008.10.08 12:43
|sell
|278
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|556
|2008.10.08 14:01
|sell
|279
|0.04
|100.14
|0.00
|0.00
|557
|2008.10.08 15:44
|close
|279
|0.04
|99.65
|0.00
|0.00
|19.67
|739.21
|558
|2008.10.08 15:44
|close
|278
|0.02
|99.65
|0.00
|0.00
|-18.46
|720.75
|559
|2008.10.08 15:45
|sell
|280
|0.02
|99.64
|0.00
|0.00
|560
|2008.10.08 15:46
|close
|280
|0.02
|99.59
|0.00
|0.00
|1.00
|721.75
|561
|2008.10.08 15:46
|sell
|281
|0.02
|99.58
|0.00
|0.00
|562
|2008.10.08 15:46
|close
|281
|0.02
|99.53
|0.00
|0.00
|1.00
|722.75
|563
|2008.10.08 15:47
|sell
|282
|0.02
|99.52
|0.00
|0.00
|564
|2008.10.08 15:47
|close
|282
|0.02
|99.47
|0.00
|0.00
|1.01
|723.76
|565
|2008.10.08 15:47
|sell
|283
|0.02
|99.43
|0.00
|0.00
|566
|2008.10.08 15:47
|close
|283
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|1.01
|724.77
|567
|2008.10.08 15:47
|sell
|284
|0.02
|99.37
|0.00
|0.00
|568
|2008.10.08 15:51
|sell
|285
|0.04
|99.78
|0.00
|0.00
|569
|2008.10.08 16:01
|close
|285
|0.04
|99.62
|0.00
|0.00
|6.42
|731.19
|570
|2008.10.08 16:01
|close
|284
|0.02
|99.62
|0.00
|0.00
|-5.02
|726.17
|571
|2008.10.08 16:01
|sell
|286
|0.02
|99.59
|0.00
|0.00
|572
|2008.10.08 16:02
|close
|286
|0.02
|99.54
|0.00
|0.00
|1.00
|727.17
|573
|2008.10.08 16:02
|sell
|287
|0.02
|99.51
|0.00
|0.00
|574
|2008.10.08 17:37
|sell
|288
|0.04
|100.03
|0.00
|0.00
|575
|2008.10.08 17:53
|close
|288
|0.04
|99.84
|0.00
|0.00
|7.61
|734.78
|576
|2008.10.08 17:53
|close
|287
|0.02
|99.84
|0.00
|0.00
|-6.61
|728.17
|577
|2008.10.08 17:53
|sell
|289
|0.02
|99.81
|0.00
|0.00
|578
|2008.10.08 18:43
|close
|289
|0.02
|99.76
|0.00
|0.00
|1.00
|729.17
|579
|2008.10.08 18:43
|sell
|290
|0.02
|99.73
|0.00
|0.00
|580
|2008.10.08 18:43
|close
|290
|0.02
|99.68
|0.00
|0.00
|1.00
|730.17
|581
|2008.10.08 18:43
|sell
|291
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|582
|2008.10.08 19:08
|close
|291
|0.02
|99.62
|0.00
|0.00
|1.00
|731.17
|583
|2008.10.08 19:08
|sell
|292
|0.02
|99.59
|0.00
|0.00
|584
|2008.10.08 19:09
|close
|292
|0.02
|99.54
|0.00
|0.00
|1.00
|732.17
|585
|2008.10.08 19:09
|sell
|293
|0.02
|99.51
|0.00
|0.00
|586
|2008.10.08 19:09
|close
|293
|0.02
|99.46
|0.00
|0.00
|1.01
|733.18
|587
|2008.10.08 19:09
|sell
|294
|0.02
|99.43
|0.00
|0.00
|588
|2008.10.08 19:10
|close
|294
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|1.01
|734.19
|589
|2008.10.08 19:10
|sell
|295
|0.02
|99.35
|0.00
|0.00
|590
|2008.10.08 23:00
|sell
|296
|0.04
|99.83
|0.00
|0.00
|591
|2008.10.08 23:21
|close
|296
|0.04
|99.65
|0.00
|0.00
|7.23
|741.42
|592
|2008.10.08 23:21
|close
|295
|0.02
|99.65
|0.00
|0.00
|-6.02
|735.40
|593
|2008.10.08 23:21
|sell
|297
|0.02
|99.61
|0.00
|0.00
|594
|2008.10.08 23:36
|close
|297
|0.02
|99.56
|0.00
|0.00
|1.00
|736.40
|595
|2008.10.08 23:36
|sell
|298
|0.02
|99.55
|0.00
|0.00
|596
|2008.10.08 23:38
|close
|298
|0.02
|99.48
|0.00
|0.00
|1.41
|737.81
|597
|2008.10.08 23:38
|sell
|299
|0.02
|99.47
|0.00
|0.00
|598
|2008.10.08 23:41
|close
|299
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|1.21
|739.02
|599
|2008.10.08 23:41
|sell
|300
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|600
|2008.10.08 23:42
|close
|300
|0.02
|99.36
|0.00
|0.00
|1.01
|740.03
|601
|2008.10.08 23:42
|sell
|301
|0.02
|99.31
|0.00
|0.00
|602
|2008.10.08 23:58
|close
|301
|0.02
|99.26
|0.00
|0.00
|1.01
|741.04
|603
|2008.10.08 23:58
|sell
|302
|0.02
|99.21
|0.00
|0.00
|604
|2008.10.08 23:59
|close
|302
|0.02
|99.16
|0.00
|0.00
|1.01
|742.05
|605
|2008.10.08 23:59
|sell
|303
|0.02
|99.15
|0.00
|0.00
|606
|2008.10.09 00:00
|close
|303
|0.02
|99.08
|0.00
|0.00
|1.33
|743.38
|607
|2008.10.09 00:01
|sell
|304
|0.02
|98.97
|0.00
|0.00
|608
|2008.10.09 00:01
|close
|304
|0.02
|98.92
|0.00
|0.00
|1.01
|744.39
|609
|2008.10.09 00:01
|sell
|305
|0.02
|98.91
|0.00
|0.00
|610
|2008.10.10 00:02
|sell
|306
|0.04
|99.73
|0.00
|0.00
|611
|2008.10.10 01:06
|close
|306
|0.04
|99.42
|0.00
|0.00
|12.47
|756.86
|612
|2008.10.10 01:06
|close
|305
|0.02
|99.42
|0.00
|0.00
|-10.29
|746.57
|613
|2008.10.10 01:06
|sell
|307
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|614
|2008.10.10 02:19
|close
|307
|0.02
|99.36
|0.00
|0.00
|1.01
|747.58
|615
|2008.10.10 02:20
|sell
|308
|0.02
|99.32
|0.00
|0.00
|616
|2008.10.10 02:23
|close
|308
|0.02
|99.27
|0.00
|0.00
|1.01
|748.59
|617
|2008.10.10 02:23
|sell
|309
|0.02
|99.26
|0.00
|0.00
|618
|2008.10.10 02:29
|close
|309
|0.02
|99.21
|0.00
|0.00
|1.01
|749.60
|619
|2008.10.10 02:29
|sell
|310
|0.02
|99.16
|0.00
|0.00
|620
|2008.10.10 02:31
|close
|310
|0.02
|99.11
|0.00
|0.00
|1.01
|750.61
|621
|2008.10.10 02:31
|sell
|311
|0.02
|99.10
|0.00
|0.00
|622
|2008.10.10 02:44
|close
|311
|0.02
|99.05
|0.00
|0.00
|1.01
|751.62
|623
|2008.10.10 02:44
|sell
|312
|0.02
|99.04
|0.00
|0.00
|624
|2008.10.10 02:45
|close
|312
|0.02
|98.98
|0.00
|0.00
|1.21
|752.83
|625
|2008.10.10 02:45
|sell
|313
|0.02
|98.95
|0.00
|0.00
|626
|2008.10.10 02:45
|close
|313
|0.02
|98.90
|0.00
|0.00
|1.01
|753.84
|627
|2008.10.10 02:45
|sell
|314
|0.02
|98.86
|0.00
|0.00
|628
|2008.10.10 02:51
|close
|314
|0.02
|98.81
|0.00
|0.00
|1.01
|754.85
|629
|2008.10.10 02:51
|sell
|315
|0.02
|98.80
|0.00
|0.00
|630
|2008.10.10 02:51
|close
|315
|0.02
|98.75
|0.00
|0.00
|1.01
|755.86
|631
|2008.10.10 02:51
|sell
|316
|0.02
|98.72
|0.00
|0.00
|632
|2008.10.10 02:52
|close
|316
|0.02
|98.66
|0.00
|0.00
|1.22
|757.08
|633
|2008.10.10 02:52
|sell
|317
|0.02
|98.65
|0.00
|0.00
|634
|2008.10.10 02:52
|close
|317
|0.02
|98.60
|0.00
|0.00
|1.01
|758.09
|635
|2008.10.10 02:52
|sell
|318
|0.02
|98.59
|0.00
|0.00
|636
|2008.10.10 02:52
|close
|318
|0.02
|98.53
|0.00
|0.00
|1.22
|759.31
|637
|2008.10.10 02:52
|sell
|319
|0.02
|98.52
|0.00
|0.00
|638
|2008.10.10 02:54
|sell
|320
|0.04
|98.92
|0.00
|0.00
|639
|2008.10.10 02:55
|close
|320
|0.04
|98.76
|0.00
|0.00
|6.48
|765.79
|640
|2008.10.10 02:55
|close
|319
|0.02
|98.76
|0.00
|0.00
|-4.86
|760.93
|641
|2008.10.10 02:55
|sell
|321
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|642
|2008.10.10 03:10
|close
|321
|0.02
|98.67
|0.00
|0.00
|1.22
|762.15
|643
|2008.10.10 03:10
|sell
|322
|0.02
|98.64
|0.00
|0.00
|644
|2008.10.10 03:10
|close
|322
|0.02
|98.59
|0.00
|0.00
|1.01
|763.16
|645
|2008.10.10 03:10
|sell
|323
|0.02
|98.56
|0.00
|0.00
|646
|2008.10.10 03:11
|close
|323
|0.02
|98.51
|0.00
|0.00
|1.02
|764.18
|647
|2008.10.10 03:11
|sell
|324
|0.02
|98.50
|0.00
|0.00
|648
|2008.10.10 03:11
|close
|324
|0.02
|98.45
|0.00
|0.00
|1.02
|765.20
|649
|2008.10.10 03:11
|sell
|325
|0.02
|98.44
|0.00
|0.00
|650
|2008.10.10 03:12
|close
|325
|0.02
|98.36
|0.00
|0.00
|1.63
|766.83
|651
|2008.10.10 03:12
|sell
|326
|0.02
|98.31
|0.00
|0.00
|652
|2008.10.10 03:13
|close
|326
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|1.02
|767.85
|653
|2008.10.10 03:13
|sell
|327
|0.02
|98.22
|0.00
|0.00
|654
|2008.10.10 03:14
|close
|327
|0.02
|98.17
|0.00
|0.00
|1.02
|768.87
|655
|2008.10.10 03:14
|sell
|328
|0.02
|98.13
|0.00
|0.00
|656
|2008.10.10 03:14
|close
|328
|0.02
|98.08
|0.00
|0.00
|1.02
|769.89
|657
|2008.10.10 03:14
|sell
|329
|0.02
|98.05
|0.00
|0.00
|658
|2008.10.10 03:14
|close
|329
|0.02
|98.00
|0.00
|0.00
|1.02
|770.91
|659
|2008.10.10 03:14
|sell
|330
|0.02
|97.96
|0.00
|0.00
|660
|2008.10.10 03:17
|sell
|331
|0.04
|98.36
|0.00
|0.00
|661
|2008.10.10 03:32
|close
|331
|0.04
|98.20
|0.00
|0.00
|6.52
|777.43
|662
|2008.10.10 03:32
|close
|330
|0.02
|98.20
|0.00
|0.00
|-4.89
|772.54
|663
|2008.10.10 03:32
|sell
|332
|0.02
|98.16
|0.00
|0.00
|664
|2008.10.10 03:38
|sell
|333
|0.04
|98.56
|0.00
|0.00
|665
|2008.10.22 14:16
|close
|333
|0.04
|98.39
|0.00
|0.00
|6.39
|778.93
|666
|2008.10.22 14:16
|close
|332
|0.02
|98.39
|0.00
|0.00
|-4.94
|774.00
|667
|2008.10.22 14:17
|sell
|334
|0.02
|98.38
|0.00
|0.00
|668
|2008.10.22 17:15
|sell
|335
|0.04
|98.84
|0.00
|0.00
|669
|2008.10.22 18:31
|close
|335
|0.04
|98.67
|0.00
|0.00
|6.89
|780.89
|670
|2008.10.22 18:31
|close
|334
|0.02
|98.67
|0.00
|0.00
|-5.88
|775.01
|671
|2008.10.22 18:31
|sell
|336
|0.02
|98.64
|0.00
|0.00
|672
|2008.10.22 18:37
|close
|336
|0.02
|98.59
|0.00
|0.00
|1.01
|776.02
|673
|2008.10.22 18:37
|sell
|337
|0.02
|98.56
|0.00
|0.00
|674
|2008.10.22 19:12
|close
|337
|0.02
|98.51
|0.00
|0.00
|1.02
|777.04
|675
|2008.10.22 19:12
|sell
|338
|0.02
|98.50
|0.00
|0.00
|676
|2008.10.22 19:13
|close
|338
|0.02
|98.45
|0.00
|0.00
|1.02
|778.06
|677
|2008.10.22 19:14
|sell
|339
|0.02
|98.44
|0.00
|0.00
|678
|2008.10.22 20:27
|close
|339
|0.02
|98.38
|0.00
|0.00
|1.22
|779.28
|679
|2008.10.22 20:27
|sell
|340
|0.02
|98.37
|0.00
|0.00
|680
|2008.10.22 20:37
|close
|340
|0.02
|98.32
|0.00
|0.00
|1.02
|780.30
|681
|2008.10.22 20:37
|sell
|341
|0.02
|98.31
|0.00
|0.00
|682
|2008.10.22 20:45
|close
|341
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|1.02
|781.32
|683
|2008.10.22 20:45
|sell
|342
|0.02
|98.25
|0.00
|0.00
|684
|2008.10.22 21:05
|close
|342
|0.02
|98.20
|0.00
|0.00
|1.02
|782.34
|685
|2008.10.22 21:06
|sell
|343
|0.02
|98.17
|0.00
|0.00
|686
|2008.10.22 21:31
|close
|343
|0.02
|98.12
|0.00
|0.00
|1.02
|783.36
|687
|2008.10.22 21:31
|sell
|344
|0.02
|98.11
|0.00
|0.00
|688
|2008.10.22 21:32
|close
|344
|0.02
|98.06
|0.00
|0.00
|1.02
|784.38
|689
|2008.10.22 21:32
|sell
|345
|0.02
|98.05
|0.00
|0.00
|690
|2008.10.22 21:43
|close
|345
|0.02
|98.00
|0.00
|0.00
|1.02
|785.40
|691
|2008.10.22 21:43
|sell
|346
|0.02
|97.99
|0.00
|0.00
|692
|2008.10.22 21:50
|close
|346
|0.02
|97.93
|0.00
|0.00
|1.23
|786.63
|693
|2008.10.22 21:50
|sell
|347
|0.02
|97.92
|0.00
|0.00
|694
|2008.10.22 21:54
|close
|347
|0.02
|97.87
|0.00
|0.00
|1.02
|787.65
|695
|2008.10.22 21:55
|sell
|348
|0.02
|97.84
|0.00
|0.00
|696
|2008.10.22 22:17
|close
|348
|0.02
|97.79
|0.00
|0.00
|1.02
|788.67
|697
|2008.10.22 22:17
|sell
|349
|0.02
|97.78
|0.00
|0.00
|698
|2008.10.22 22:20
|close
|349
|0.02
|97.73
|0.00
|0.00
|1.02
|789.69
|699
|2008.10.22 22:20
|sell
|350
|0.02
|97.70
|0.00
|0.00
|700
|2008.10.22 22:21
|close
|350
|0.02
|97.65
|0.00
|0.00
|1.02
|790.71
|701
|2008.10.22 22:21
|sell
|351
|0.02
|97.64
|0.00
|0.00
|702
|2008.10.22 22:21
|close
|351
|0.02
|97.59
|0.00
|0.00
|1.02
|791.73
|703
|2008.10.22 22:21
|sell
|352
|0.02
|97.56
|0.00
|0.00
|704
|2008.10.22 22:22
|close
|352
|0.02
|97.51
|0.00
|0.00
|1.03
|792.76
|705
|2008.10.22 22:22
|sell
|353
|0.02
|97.47
|0.00
|0.00
|706
|2008.10.22 22:22
|close
|353
|0.02
|97.42
|0.00
|0.00
|1.03
|793.79
|707
|2008.10.22 22:22
|sell
|354
|0.02
|97.39
|0.00
|0.00
|708
|2008.10.22 22:22
|close
|354
|0.02
|97.34
|0.00
|0.00
|1.03
|794.82
|709
|2008.10.22 22:22
|sell
|355
|0.02
|97.30
|0.00
|0.00
|710
|2008.10.22 22:33
|close
|355
|0.02
|97.24
|0.00
|0.00
|1.23
|796.05
|711
|2008.10.22 22:33
|sell
|356
|0.02
|97.23
|0.00
|0.00
|712
|2008.10.22 23:01
|sell
|357
|0.04
|97.64
|0.00
|0.00
|713
|2008.10.23 03:33
|close
|357
|0.04
|97.48
|0.00
|0.00
|6.41
|802.46
|714
|2008.10.23 03:33
|close
|356
|0.02
|97.48
|0.00
|0.00
|-5.21
|797.25
|715
|2008.10.23 03:33
|sell
|358
|0.02
|97.47
|0.00
|0.00
|716
|2008.10.23 03:38
|close
|358
|0.02
|97.42
|0.00
|0.00
|1.03
|798.28
|717
|2008.10.23 03:38
|sell
|359
|0.02
|97.41
|0.00
|0.00
|718
|2008.10.23 03:40
|close
|359
|0.02
|97.34
|0.00
|0.00
|1.44
|799.72
|719
|2008.10.23 03:40
|sell
|360
|0.02
|97.33
|0.00
|0.00
|720
|2008.10.23 06:41
|close
|360
|0.02
|97.28
|0.00
|0.00
|1.03
|800.75
|721
|2008.10.23 06:41
|sell
|361
|0.02
|97.25
|0.00
|0.00
|722
|2008.10.23 06:50
|close
|361
|0.02
|97.20
|0.00
|0.00
|1.03
|801.78
|723
|2008.10.23 06:50
|sell
|362
|0.02
|97.17
|0.00
|0.00
|724
|2008.10.23 06:50
|close
|362
|0.02
|97.09
|0.00
|0.00
|1.65
|803.43
|725
|2008.10.23 06:51
|sell
|363
|0.02
|97.08
|0.00
|0.00
|726
|2008.10.23 06:51
|close
|363
|0.02
|97.03
|0.00
|0.00
|1.03
|804.46
|727
|2008.10.23 06:51
|sell
|364
|0.02
|97.02
|0.00
|0.00
|728
|2008.10.23 06:52
|close
|364
|0.02
|96.92
|0.00
|0.00
|2.06
|806.52
|729
|2008.10.23 06:52
|sell
|365
|0.02
|96.91
|0.00
|0.00
|730
|2008.10.23 08:00
|sell
|366
|0.04
|97.31
|0.00
|0.00
|731
|2008.10.23 14:50
|close
|366
|0.04
|97.16
|0.00
|0.00
|6.18
|812.70
|732
|2008.10.23 14:50
|close
|365
|0.02
|97.16
|0.00
|0.00
|-5.15
|807.55
|733
|2008.10.23 14:50
|sell
|367
|0.02
|97.15
|0.00
|0.00
|734
|2008.10.23 14:50
|close
|367
|0.02
|97.10
|0.00
|0.00
|1.03
|808.58
|735
|2008.10.23 14:50
|sell
|368
|0.02
|97.06
|0.00
|0.00
|736
|2008.10.23 14:59
|close
|368
|0.02
|97.01
|0.00
|0.00
|1.03
|809.61
|737
|2008.10.23 14:59
|sell
|369
|0.02
|97.00
|0.00
|0.00
|738
|2008.10.23 15:04
|close
|369
|0.02
|96.95
|0.00
|0.00
|1.03
|810.64
|739
|2008.10.23 15:04
|sell
|370
|0.02
|96.94
|0.00
|0.00
|740
|2008.10.23 15:26
|close
|370
|0.02
|96.89
|0.00
|0.00
|1.03
|811.67
|741
|2008.10.23 15:26
|sell
|371
|0.02
|96.88
|0.00
|0.00
|742
|2008.10.23 16:43
|sell
|372
|0.04
|97.40
|0.00
|0.00
|743
|2008.10.23 16:50
|close
|372
|0.04
|97.21
|0.00
|0.00
|7.82
|819.49
|744
|2008.10.23 16:50
|close
|371
|0.02
|97.21
|0.00
|0.00
|-6.79
|812.70
|745
|2008.10.23 19:15
|sell
|373
|0.02
|97.38
|0.00
|0.00
|746
|2008.10.23 19:19
|close
|373
|0.02
|97.33
|0.00
|0.00
|1.03
|813.73
|747
|2008.10.23 19:19
|sell
|374
|0.02
|97.32
|0.00
|0.00
|748
|2008.10.23 19:22
|close
|374
|0.02
|97.27
|0.00
|0.00
|1.03
|814.76
|749
|2008.10.23 19:22
|sell
|375
|0.02
|97.24
|0.00
|0.00
|750
|2008.10.23 19:26
|close
|375
|0.02
|97.19
|0.00
|0.00
|1.03
|815.79
|751
|2008.10.23 19:26
|sell
|376
|0.02
|97.16
|0.00
|0.00
|752
|2008.10.23 19:29
|close
|376
|0.02
|97.10
|0.00
|0.00
|1.24
|817.03
|753
|2008.10.23 19:29
|sell
|377
|0.02
|97.07
|0.00
|0.00
|754
|2008.10.23 19:41
|close
|377
|0.02
|97.02
|0.00
|0.00
|1.03
|818.06
|755
|2008.10.23 19:41
|sell
|378
|0.02
|96.99
|0.00
|0.00
|756
|2008.10.23 19:42
|close
|378
|0.02
|96.92
|0.00
|0.00
|1.44
|819.50
|757
|2008.10.23 19:42
|sell
|379
|0.02
|96.88
|0.00
|0.00
|758
|2008.10.23 20:31
|close
|379
|0.02
|96.83
|0.00
|0.00
|1.03
|820.53
|759
|2008.10.23 20:31
|sell
|380
|0.02
|96.80
|0.00
|0.00
|760
|2008.10.23 20:31
|close
|380
|0.02
|96.75
|0.00
|0.00
|1.03
|821.56
|761
|2008.10.23 20:31
|sell
|381
|0.02
|96.72
|0.00
|0.00
|762
|2008.10.23 20:32
|close
|381
|0.02
|96.67
|0.00
|0.00
|1.03
|822.59
|763
|2008.10.23 20:32
|sell
|382
|0.02
|96.63
|0.00
|0.00
|764
|2008.10.23 20:35
|close
|382
|0.02
|96.58
|0.00
|0.00
|1.04
|823.63
|765
|2008.10.23 20:35
|sell
|383
|0.02
|96.55
|0.00
|0.00
|766
|2008.10.23 21:02
|close
|383
|0.02
|96.50
|0.00
|0.00
|1.04
|824.67
|767
|2008.10.23 21:02
|sell
|384
|0.02
|96.46
|0.00
|0.00
|768
|2008.10.23 21:22
|close
|384
|0.02
|96.41
|0.00
|0.00
|1.04
|825.71
|769
|2008.10.23 21:22
|sell
|385
|0.02
|96.38
|0.00
|0.00
|770
|2008.10.23 21:41
|close
|385
|0.02
|96.33
|0.00
|0.00
|1.04
|826.75
|771
|2008.10.23 21:41
|sell
|386
|0.02
|96.30
|0.00
|0.00
|772
|2008.10.23 21:47
|close
|386
|0.02
|96.25
|0.00
|0.00
|1.04
|827.79
|773
|2008.10.23 21:47
|sell
|387
|0.02
|96.22
|0.00
|0.00
|774
|2008.10.23 21:48
|close
|387
|0.02
|96.17
|0.00
|0.00
|1.04
|828.83
|775
|2008.10.23 21:48
|sell
|388
|0.02
|96.14
|0.00
|0.00
|776
|2008.10.23 21:49
|close
|388
|0.02
|96.09
|0.00
|0.00
|1.04
|829.87
|777
|2008.10.23 21:49
|sell
|389
|0.02
|96.08
|0.00
|0.00
|778
|2008.10.23 21:51
|close
|389
|0.02
|96.03
|0.00
|0.00
|1.04
|830.91
|779
|2008.10.23 21:51
|sell
|390
|0.02
|96.02
|0.00
|0.00
|780
|2008.10.23 21:53
|close
|390
|0.02
|95.97
|0.00
|0.00
|1.04
|831.95
|781
|2008.10.23 21:53
|sell
|391
|0.02
|95.96
|0.00
|0.00
|782
|2008.10.23 22:18
|sell
|392
|0.04
|96.36
|0.00
|0.00
|783
|2008.10.24 05:36
|close
|392
|0.04
|96.20
|0.00
|0.00
|6.60
|838.55
|784
|2008.10.24 05:36
|close
|391
|0.02
|96.20
|0.00
|0.00
|-5.02
|833.54
|785
|2008.10.24 05:36
|sell
|393
|0.02
|96.20
|0.00
|0.00
|786
|2008.10.24 05:40
|close
|393
|0.02
|96.12
|0.00
|0.00
|1.66
|835.20
|787
|2008.10.24 05:40
|sell
|394
|0.02
|96.11
|0.00
|0.00
|788
|2008.10.24 05:40
|close
|394
|0.02
|96.04
|0.00
|0.00
|1.46
|836.66
|789
|2008.10.24 05:40
|sell
|395
|0.02
|96.04
|0.00
|0.00
|790
|2008.10.24 06:04
|close
|395
|0.02
|95.99
|0.00
|0.00
|1.04
|837.70
|791
|2008.10.24 06:04
|sell
|396
|0.02
|95.96
|0.00
|0.00
|792
|2008.10.24 06:26
|close
|396
|0.02
|95.91
|0.00
|0.00
|1.04
|838.74
|793
|2008.10.24 06:26
|sell
|397
|0.02
|95.90
|0.00
|0.00
|794
|2008.10.24 06:35
|close
|397
|0.02
|95.83
|0.00
|0.00
|1.46
|840.20
|795
|2008.10.24 06:35
|sell
|398
|0.02
|95.78
|0.00
|0.00
|796
|2008.10.24 06:35
|close
|398
|0.02
|95.73
|0.00
|0.00
|1.04
|841.24
|797
|2008.10.24 06:35
|sell
|399
|0.02
|95.72
|0.00
|0.00
|798
|2008.10.24 06:35
|close
|399
|0.02
|95.64
|0.00
|0.00
|1.67
|842.91
|799
|2008.10.24 06:35
|sell
|400
|0.02
|95.63
|0.00
|0.00
|800
|2008.10.24 06:36
|close
|400
|0.02
|95.58
|0.00
|0.00
|1.05
|843.96
|801
|2008.10.24 06:36
|sell
|401
|0.02
|95.55
|0.00
|0.00
|802
|2008.10.24 06:36
|close
|401
|0.02
|95.50
|0.00
|0.00
|1.05
|845.01
|803
|2008.10.24 06:36
|sell
|402
|0.02
|95.47
|0.00
|0.00
|804
|2008.10.24 06:37
|close
|402
|0.02
|95.42
|0.00
|0.00
|1.05
|846.06
|805
|2008.10.24 06:37
|sell
|403
|0.02
|95.38
|0.00
|0.00
|806
|2008.10.24 07:08
|sell
|404
|0.04
|95.96
|0.00
|0.00
|807
|2008.10.24 07:14
|close
|404
|0.04
|95.75
|0.00
|0.00
|8.77
|854.83
|808
|2008.10.24 07:14
|close
|403
|0.02
|95.75
|0.00
|0.00
|-7.73
|847.10
|809
|2008.10.24 07:14
|sell
|405
|0.02
|95.71
|0.00
|0.00
|810
|2008.10.24 07:15
|close
|405
|0.02
|95.66
|0.00
|0.00
|1.05
|848.15
|811
|2008.10.24 07:15
|sell
|406
|0.02
|95.65
|0.00
|0.00
|812
|2008.10.24 07:15
|close
|406
|0.02
|95.60
|0.00
|0.00
|1.05
|849.20
|813
|2008.10.24 07:16
|sell
|407
|0.02
|95.57
|0.00
|0.00
|814
|2008.10.24 07:36
|sell
|408
|0.04
|95.97
|0.00
|0.00
|815
|2008.10.24 08:17
|close
|408
|0.04
|95.82
|0.00
|0.00
|6.26
|855.46
|816
|2008.10.24 08:17
|close
|407
|0.02
|95.82
|0.00
|0.00
|-5.22
|850.24
|817
|2008.10.24 08:17
|sell
|409
|0.02
|95.79
|0.00
|0.00
|818
|2008.10.24 08:18
|close
|409
|0.02
|95.74
|0.00
|0.00
|1.04
|851.28
|819
|2008.10.24 08:18
|sell
|410
|0.02
|95.71
|0.00
|0.00
|820
|2008.10.24 08:27
|close
|410
|0.02
|95.65
|0.00
|0.00
|1.25
|852.53
|821
|2008.10.24 08:27
|sell
|411
|0.02
|95.62
|0.00
|0.00
|822
|2008.10.24 08:38
|close
|411
|0.02
|95.57
|0.00
|0.00
|1.05
|853.58
|823
|2008.10.24 08:38
|sell
|412
|0.02
|95.56
|0.00
|0.00
|824
|2008.10.24 08:46
|close
|412
|0.02
|95.51
|0.00
|0.00
|1.05
|854.63
|825
|2008.10.24 08:46
|sell
|413
|0.02
|95.48
|0.00
|0.00
|826
|2008.10.24 08:51
|close
|413
|0.02
|95.41
|0.00
|0.00
|1.47
|856.10
|827
|2008.10.24 08:52
|sell
|414
|0.02
|95.37
|0.00
|0.00
|828
|2008.10.24 08:52
|close
|414
|0.02
|95.32
|0.00
|0.00
|1.05
|857.15
|829
|2008.10.24 08:52
|sell
|415
|0.02
|95.31
|0.00
|0.00
|830
|2008.10.24 08:52
|close
|415
|0.02
|95.26
|0.00
|0.00
|1.05
|858.20
|831
|2008.10.24 08:52
|sell
|416
|0.02
|95.25
|0.00
|0.00
|832
|2008.10.24 08:52
|close
|416
|0.02
|95.19
|0.00
|0.00
|1.26
|859.46
|833
|2008.10.24 08:52
|sell
|417
|0.02
|95.18
|0.00
|0.00
|834
|2008.10.24 09:30
|close
|417
|0.02
|95.12
|0.00
|0.00
|1.26
|860.72
|835
|2008.10.24 09:30
|sell
|418
|0.02
|95.09
|0.00
|0.00
|836
|2008.10.24 09:30
|close
|418
|0.02
|95.03
|0.00
|0.00
|1.26
|861.98
|837
|2008.10.24 09:30
|sell
|419
|0.02
|95.00
|0.00
|0.00
|838
|2008.10.24 09:30
|close
|419
|0.02
|94.95
|0.00
|0.00
|1.05
|863.03
|839
|2008.10.24 09:30
|sell
|420
|0.02
|94.92
|0.00
|0.00
|840
|2008.10.24 09:33
|close
|420
|0.02
|94.87
|0.00
|0.00
|1.05
|864.08
|841
|2008.10.24 09:33
|sell
|421
|0.02
|94.84
|0.00
|0.00
|842
|2008.10.24 09:34
|close
|421
|0.02
|94.79
|0.00
|0.00
|1.05
|865.13
|843
|2008.10.24 09:34
|sell
|422
|0.02
|94.78
|0.00
|0.00
|844
|2008.10.24 10:04
|sell
|423
|0.04
|95.18
|0.00
|0.00
|845
|2008.10.24 10:05
|close
|423
|0.04
|95.03
|0.00
|0.00
|6.31
|871.44
|846
|2008.10.24 10:05
|close
|422
|0.02
|95.03
|0.00
|0.00
|-5.26
|866.18
|847
|2008.10.24 10:15
|sell
|424
|0.02
|95.00
|0.00
|0.00
|848
|2008.10.24 11:11
|close
|424
|0.02
|94.95
|0.00
|0.00
|1.05
|867.23
|849
|2008.10.24 11:11
|sell
|425
|0.02
|94.94
|0.00
|0.00
|850
|2008.10.24 11:12
|close
|425
|0.02
|94.89
|0.00
|0.00
|1.05
|868.28
|851
|2008.10.24 11:12
|sell
|426
|0.02
|94.88
|0.00
|0.00
|852
|2008.10.24 11:13
|close
|426
|0.02
|94.83
|0.00
|0.00
|1.05
|869.33
|853
|2008.10.24 11:13
|sell
|427
|0.02
|94.79
|0.00
|0.00
|854
|2008.10.24 11:14
|close
|427
|0.02
|94.72
|0.00
|0.00
|1.48
|870.81
|855
|2008.10.24 11:14
|sell
|428
|0.02
|94.67
|0.00
|0.00
|856
|2008.10.24 11:14
|close
|428
|0.02
|94.62
|0.00
|0.00
|1.06
|871.87
|857
|2008.10.24 11:14
|sell
|429
|0.02
|94.57
|0.00
|0.00
|858
|2008.10.24 11:14
|close
|429
|0.02
|94.51
|0.00
|0.00
|1.27
|873.14
|859
|2008.10.24 11:14
|sell
|430
|0.02
|94.46
|0.00
|0.00
|860
|2008.10.24 11:14
|close
|430
|0.02
|94.39
|0.00
|0.00
|1.48
|874.62
|861
|2008.10.24 11:14
|sell
|431
|0.02
|94.34
|0.00
|0.00
|862
|2008.10.24 11:14
|close
|431
|0.02
|94.28
|0.00
|0.00
|1.27
|875.89
|863
|2008.10.24 11:14
|sell
|432
|0.02
|94.22
|0.00
|0.00
|864
|2008.10.24 11:14
|close
|432
|0.02
|94.17
|0.00
|0.00
|1.06
|876.95
|865
|2008.10.24 11:14
|sell
|433
|0.02
|94.11
|0.00
|0.00
|866
|2008.10.24 11:14
|close
|433
|0.02
|94.05
|0.00
|0.00
|1.28
|878.23
|867
|2008.10.24 11:15
|sell
|434
|0.02
|94.02
|0.00
|0.00
|868
|2008.10.24 11:15
|close
|434
|0.02
|93.93
|0.00
|0.00
|1.92
|880.15
|869
|2008.10.24 11:15
|sell
|435
|0.02
|93.85
|0.00
|0.00
|870
|2008.10.24 11:15
|close
|435
|0.02
|93.76
|0.00
|0.00
|1.92
|882.07
|871
|2008.10.24 11:15
|sell
|436
|0.02
|93.68
|0.00
|0.00
|872
|2008.10.24 11:15
|close
|436
|0.02
|93.59
|0.00
|0.00
|1.92
|883.99
|873
|2008.10.24 11:15
|sell
|437
|0.02
|93.58
|0.00
|0.00
|874
|2008.10.24 11:15
|close
|437
|0.02
|93.48
|0.00
|0.00
|2.14
|886.13
|875
|2008.10.24 11:15
|sell
|438
|0.02
|93.41
|0.00
|0.00
|876
|2008.10.24 11:15
|close
|438
|0.02
|93.32
|0.00
|0.00
|1.93
|888.06
|877
|2008.10.24 11:15
|sell
|439
|0.02
|93.24
|0.00
|0.00
|878
|2008.10.24 11:15
|close
|439
|0.02
|93.16
|0.00
|0.00
|1.72
|889.78
|879
|2008.10.24 11:15
|sell
|440
|0.02
|93.07
|0.00
|0.00
|880
|2008.10.24 11:15
|close
|440
|0.02
|93.02
|0.00
|0.00
|1.08
|890.86
|881
|2008.10.24 11:15
|sell
|441
|0.02
|92.93
|0.00
|0.00
|882
|2008.10.24 11:15
|close
|441
|0.02
|92.88
|0.00
|0.00
|1.08
|891.94
|883
|2008.10.24 11:15
|sell
|442
|0.02
|92.79
|0.00
|0.00
|884
|2008.10.24 11:15
|sell
|443
|0.04
|93.20
|0.00
|0.00
|885
|2008.10.24 11:15
|close
|443
|0.04
|92.88
|0.00
|0.00
|13.78
|905.72
|886
|2008.10.24 11:15
|close
|442
|0.02
|92.88
|0.00
|0.00
|-1.94
|903.78
|887
|2008.10.24 11:16
|sell
|444
|0.02
|92.84
|0.00
|0.00
|888
|2008.10.24 11:16
|sell
|445
|0.04
|93.27
|0.00
|0.00
|889
|2008.10.24 11:56
|close
|445
|0.04
|93.11
|0.00
|0.00
|6.87
|910.65
|890
|2008.10.24 11:56
|close
|444
|0.02
|93.11
|0.00
|0.00
|-5.80
|904.85
|891
|2008.10.24 11:56
|sell
|446
|0.02
|93.10
|0.00
|0.00
|892
|2008.10.24 11:56
|close
|446
|0.02
|93.04
|0.00
|0.00
|1.29
|906.14
|893
|2008.10.24 11:56
|sell
|447
|0.02
|93.03
|0.00
|0.00
|894
|2008.10.24 12:00
|close
|447
|0.02
|92.98
|0.00
|0.00
|1.08
|907.22
|895
|2008.10.24 12:00
|sell
|448
|0.02
|92.95
|0.00
|0.00
|896
|2008.10.24 12:29
|close
|448
|0.02
|92.89
|0.00
|0.00
|1.29
|908.51
|897
|2008.10.24 12:29
|sell
|449
|0.02
|92.88
|0.00
|0.00
|898
|2008.10.24 12:29
|close
|449
|0.02
|92.83
|0.00
|0.00
|1.08
|909.59
|899
|2008.10.24 12:29
|sell
|450
|0.02
|92.82
|0.00
|0.00
|900
|2008.10.24 12:30
|close
|450
|0.02
|92.75
|0.00
|0.00
|1.51
|911.10
|901
|2008.10.24 12:30
|sell
|451
|0.02
|92.74
|0.00
|0.00
|902
|2008.10.24 12:30
|close
|451
|0.02
|92.68
|0.00
|0.00
|1.29
|912.39
|903
|2008.10.24 12:30
|sell
|452
|0.02
|92.67
|0.00
|0.00
|904
|2008.10.24 12:31
|close
|452
|0.02
|92.62
|0.00
|0.00
|1.08
|913.47
|905
|2008.10.24 12:31
|sell
|453
|0.02
|92.61
|0.00
|0.00
|906
|2008.10.24 12:32
|close
|453
|0.02
|92.56
|0.00
|0.00
|1.08
|914.55
|907
|2008.10.24 12:32
|sell
|454
|0.02
|92.52
|0.00
|0.00
|908
|2008.10.24 12:32
|close
|454
|0.02
|92.47
|0.00
|0.00
|1.08
|915.63
|909
|2008.10.24 12:32
|sell
|455
|0.02
|92.43
|0.00
|0.00
|910
|2008.10.24 12:32
|close
|455
|0.02
|92.37
|0.00
|0.00
|1.30
|916.93
|911
|2008.10.24 12:32
|sell
|456
|0.02
|92.34
|0.00
|0.00
|912
|2008.10.24 12:33
|close
|456
|0.02
|92.28
|0.00
|0.00
|1.30
|918.23
|913
|2008.10.24 12:33
|sell
|457
|0.02
|92.27
|0.00
|0.00
|914
|2008.10.24 12:33
|close
|457
|0.02
|92.22
|0.00
|0.00
|1.08
|919.31
|915
|2008.10.24 12:33
|sell
|458
|0.02
|92.16
|0.00
|0.00
|916
|2008.10.24 12:33
|close
|458
|0.02
|92.07
|0.00
|0.00
|1.96
|921.27
|917
|2008.10.24 12:33
|sell
|459
|0.02
|91.98
|0.00
|0.00
|918
|2008.10.24 12:34
|close
|459
|0.02
|91.93
|0.00
|0.00
|1.09
|922.36
|919
|2008.10.24 12:34
|sell
|460
|0.02
|91.90
|0.00
|0.00
|920
|2008.10.24 12:34
|close
|460
|0.02
|91.85
|0.00
|0.00
|1.09
|923.45
|921
|2008.10.24 12:34
|sell
|461
|0.02
|91.82
|0.00
|0.00
|922
|2008.10.24 12:34
|close
|461
|0.02
|91.77
|0.00
|0.00
|1.09
|924.54
|923
|2008.10.24 12:34
|sell
|462
|0.02
|91.71
|0.00
|0.00
|924
|2008.10.24 12:34
|close
|462
|0.02
|91.64
|0.00
|0.00
|1.53
|926.07
|925
|2008.10.24 12:34
|sell
|463
|0.02
|91.57
|0.00
|0.00
|926
|2008.10.24 12:34
|close
|463
|0.02
|91.51
|0.00
|0.00
|1.31
|927.38
|927
|2008.10.24 12:34
|sell
|464
|0.02
|91.45
|0.00
|0.00
|928
|2008.10.24 12:34
|close
|464
|0.02
|91.39
|0.00
|0.00
|1.31
|928.69
|929
|2008.10.24 12:34
|sell
|465
|0.02
|91.32
|0.00
|0.00
|930
|2008.10.24 12:34
|close
|465
|0.02
|91.24
|0.00
|0.00
|1.75
|930.44
|931
|2008.10.24 12:34
|sell
|466
|0.02
|91.17
|0.00
|0.00
|932
|2008.10.24 12:35
|close
|466
|0.02
|91.12
|0.00
|0.00
|1.10
|931.54
|933
|2008.10.24 12:35
|sell
|467
|0.02
|91.08
|0.00
|0.00
|934
|2008.10.24 12:35
|sell
|468
|0.04
|91.48
|0.00
|0.00
|935
|2008.10.24 12:41
|close
|468
|0.04
|91.33
|0.00
|0.00
|6.57
|938.11
|936
|2008.10.24 12:41
|close
|467
|0.02
|91.33
|0.00
|0.00
|-5.47
|932.64
|937
|2008.10.24 12:41
|sell
|469
|0.02
|91.30
|0.00
|0.00
|938
|2008.10.24 12:41
|close
|469
|0.02
|91.25
|0.00
|0.00
|1.10
|933.74
|939
|2008.10.24 12:41
|sell
|470
|0.02
|91.22
|0.00
|0.00
|940
|2008.10.24 12:42
|close
|470
|0.02
|91.17
|0.00
|0.00
|1.10
|934.84
|941
|2008.10.24 12:42
|sell
|471
|0.02
|91.14
|0.00
|0.00
|942
|2008.10.24 12:42
|close
|471
|0.02
|91.09
|0.00
|0.00
|1.10
|935.94
|943
|2008.10.24 12:42
|sell
|472
|0.02
|91.06
|0.00
|0.00
|944
|2008.10.24 12:42
|close
|472
|0.02
|91.00
|0.00
|0.00
|1.32
|937.26
|945
|2008.10.24 12:42
|sell
|473
|0.02
|90.97
|0.00
|0.00
|946
|2008.10.24 12:49
|sell
|474
|0.04
|91.37
|0.00
|0.00
|947
|2008.12.12 05:30
|close
|474
|0.04
|91.15
|0.00
|0.00
|7.11
|944.37
|948
|2008.12.12 05:30
|close
|473
|0.02
|91.15
|0.00
|0.00
|-5.22
|939.15
|949
|2008.12.12 05:30
|sell
|475
|0.02
|91.14
|0.00
|0.00
|950
|2008.12.12 05:40
|close
|475
|0.02
|91.09
|0.00
|0.00
|1.10
|940.25
|951
|2008.12.12 05:41
|sell
|476
|0.02
|91.08
|0.00
|0.00
|952
|2008.12.12 05:46
|close
|476
|0.02
|91.03
|0.00
|0.00
|1.10
|941.35
|953
|2008.12.12 05:46
|sell
|477
|0.02
|91.05
|0.00
|0.00
|954
|2008.12.12 05:46
|close
|477
|0.02
|90.99
|0.00
|0.00
|1.32
|942.67
|955
|2008.12.12 05:46
|sell
|478
|0.02
|90.99
|0.00
|0.00
|956
|2008.12.12 05:46
|close
|478
|0.02
|90.92
|0.00
|0.00
|1.54
|944.21
|957
|2008.12.12 05:46
|sell
|479
|0.02
|90.91
|0.00
|0.00
|958
|2008.12.12 05:46
|close
|479
|0.02
|90.84
|0.00
|0.00
|1.54
|945.75
|959
|2008.12.12 05:46
|sell
|480
|0.02
|90.84
|0.00
|0.00
|960
|2008.12.12 05:49
|close
|480
|0.02
|90.76
|0.00
|0.00
|1.76
|947.51
|961
|2008.12.12 05:49
|sell
|481
|0.02
|90.71
|0.00
|0.00
|962
|2008.12.12 05:50
|close
|481
|0.02
|90.66
|0.00
|0.00
|1.10
|948.61
|963
|2008.12.12 05:50
|sell
|482
|0.02
|90.61
|0.00
|0.00
|964
|2008.12.12 05:59
|close
|482
|0.02
|90.55
|0.00
|0.00
|1.33
|949.94
|965
|2008.12.12 05:59
|sell
|483
|0.02
|90.54
|0.00
|0.00
|966
|2008.12.12 06:02
|close
|483
|0.02
|90.49
|0.00
|0.00
|1.11
|951.05
|967
|2008.12.12 06:02
|sell
|484
|0.02
|90.44
|0.00
|0.00
|968
|2008.12.12 06:09
|close
|484
|0.02
|90.35
|0.00
|0.00
|1.99
|953.04
|969
|2008.12.12 06:10
|sell
|485
|0.02
|90.26
|0.00
|0.00
|970
|2008.12.12 06:10
|close
|485
|0.02
|90.18
|0.00
|0.00
|1.77
|954.81
|971
|2008.12.12 06:10
|sell
|486
|0.02
|90.17
|0.00
|0.00
|972
|2008.12.12 06:10
|close
|486
|0.02
|90.11
|0.00
|0.00
|1.33
|956.14
|973
|2008.12.12 06:10
|sell
|487
|0.02
|90.12
|0.00
|0.00
|974
|2008.12.12 06:19
|close
|487
|0.02
|90.05
|0.00
|0.00
|1.55
|957.69
|975
|2008.12.12 06:19
|sell
|488
|0.02
|90.05
|0.00
|0.00
|976
|2008.12.12 06:21
|close
|488
|0.02
|89.92
|0.00
|0.00
|2.89
|960.58
|977
|2008.12.12 06:21
|sell
|489
|0.02
|89.92
|0.00
|0.00
|978
|2008.12.12 06:27
|close
|489
|0.02
|89.87
|0.00
|0.00
|1.11
|961.69
|979
|2008.12.12 06:27
|sell
|490
|0.02
|89.87
|0.00
|0.00
|980
|2008.12.12 06:27
|close
|490
|0.02
|89.78
|0.00
|0.00
|2.00
|963.69
|981
|2008.12.12 06:28
|sell
|491
|0.02
|89.67
|0.00
|0.00
|982
|2008.12.12 06:28
|close
|491
|0.02
|89.60
|0.00
|0.00
|1.56
|965.25
|983
|2008.12.12 06:28
|sell
|492
|0.02
|89.59
|0.00
|0.00
|984
|2008.12.12 06:28
|close
|492
|0.02
|89.54
|0.00
|0.00
|1.12
|966.37
|985
|2008.12.12 06:28
|sell
|493
|0.02
|89.53
|0.00
|0.00
|986
|2008.12.12 06:28
|close
|493
|0.02
|89.45
|0.00
|0.00
|1.79
|968.16
|987
|2008.12.12 06:29
|sell
|494
|0.02
|89.06
|0.00
|0.00
|988
|2008.12.12 06:30
|close
|494
|0.02
|89.01
|0.00
|0.00
|1.12
|969.28
|989
|2008.12.12 06:30
|sell
|495
|0.02
|89.00
|0.00
|0.00
|990
|2008.12.12 06:30
|close
|495
|0.02
|88.94
|0.00
|0.00
|1.35
|970.63
|991
|2008.12.12 06:30
|sell
|496
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|992
|2008.12.12 06:30
|close
|496
|0.02
|88.86
|0.00
|0.00
|1.58
|972.21
|993
|2008.12.12 06:30
|sell
|497
|0.02
|88.81
|0.00
|0.00
|994
|2008.12.12 06:31
|close
|497
|0.02
|88.62
|0.00
|0.00
|4.29
|976.50
|995
|2008.12.12 06:31
|sell
|498
|0.02
|88.75
|0.00
|0.00
|996
|2008.12.12 06:33
|sell
|499
|0.04
|89.16
|0.00
|0.00
|997
|2008.12.16 22:55
|close
|499
|0.04
|88.97
|0.00
|0.00
|8.44
|984.94
|998
|2008.12.16 22:55
|close
|498
|0.02
|88.97
|0.00
|0.00
|-5.00
|979.94
|999
|2008.12.16 22:55
|sell
|500
|0.02
|88.96
|0.00
|0.00
|1000
|2008.12.16 22:55
|close
|500
|0.02
|88.89
|0.00
|0.00
|1.57
|981.51
|1001
|2008.12.16 22:56
|sell
|501
|0.02
|88.83
|0.00
|0.00
|1002
|2008.12.16 22:56
|close
|501
|0.02
|88.78
|0.00
|0.00
|1.13
|982.64
|1003
|2008.12.16 22:56
|sell
|502
|0.02
|88.77
|0.00
|0.00
|1004
|2008.12.16 22:57
|close
|502
|0.02
|88.70
|0.00
|0.00
|1.58
|984.22
|1005
|2008.12.16 22:57
|sell
|503
|0.02
|88.64
|0.00
|0.00
|1006
|2008.12.16 23:31
|sell
|504
|0.04
|89.04
|0.00
|0.00
|1007
|2008.12.17 00:04
|close
|504
|0.04
|88.88
|0.00
|0.00
|7.15
|991.37
|1008
|2008.12.17 00:04
|close
|503
|0.02
|88.88
|0.00
|0.00
|-5.43
|985.94
|1009
|2008.12.17 00:04
|sell
|505
|0.02
|88.85
|0.00
|0.00
|1010
|2008.12.17 00:11
|close
|505
|0.02
|88.80
|0.00
|0.00
|1.13
|987.07
|1011
|2008.12.17 00:11
|sell
|506
|0.02
|88.79
|0.00
|0.00
|1012
|2008.12.17 01:59
|close
|506
|0.02
|88.73
|0.00
|0.00
|1.35
|988.42
|1013
|2008.12.17 02:00
|sell
|507
|0.02
|88.68
|0.00
|0.00
|1014
|2008.12.17 06:11
|close
|507
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|1.13
|989.55
|1015
|2008.12.17 06:11
|sell
|508
|0.02
|88.60
|0.00
|0.00
|1016
|2008.12.17 06:30
|close
|508
|0.02
|88.55
|0.00
|0.00
|1.13
|990.68
|1017
|2008.12.17 06:30
|sell
|509
|0.02
|88.52
|0.00
|0.00
|1018
|2008.12.17 06:46
|close
|509
|0.02
|88.46
|0.00
|0.00
|1.36
|992.04
|1019
|2008.12.17 06:46
|sell
|510
|0.02
|88.45
|0.00
|0.00
|1020
|2008.12.17 06:47
|close
|510
|0.02
|88.40
|0.00
|0.00
|1.13
|993.17
|1021
|2008.12.17 06:47
|sell
|511
|0.02
|88.39
|0.00
|0.00
|1022
|2008.12.17 06:50
|close
|511
|0.02
|88.34
|0.00
|0.00
|1.13
|994.30
|1023
|2008.12.17 06:50
|sell
|512
|0.02
|88.33
|0.00
|0.00
|1024
|2008.12.17 06:53
|close
|512
|0.02
|88.28
|0.00
|0.00
|1.13
|995.43
|1025
|2008.12.17 06:53
|sell
|513
|0.02
|88.24
|0.00
|0.00
|1026
|2008.12.17 09:33
|sell
|514
|0.04
|88.64
|0.00
|0.00
|1027
|2008.12.17 10:23
|close
|514
|0.04
|88.49
|0.00
|0.00
|6.78
|1002.21
|1028
|2008.12.17 10:23
|close
|513
|0.02
|88.49
|0.00
|0.00
|-5.65
|996.56
|1029
|2008.12.17 10:23
|sell
|515
|0.02
|88.48
|0.00
|0.00
|1030
|2008.12.17 10:26
|close
|515
|0.02
|88.43
|0.00
|0.00
|1.13
|997.69
|1031
|2008.12.17 10:26
|sell
|516
|0.02
|88.42
|0.00
|0.00
|1032
|2008.12.17 10:31
|close
|516
|0.02
|88.37
|0.00
|0.00
|1.13
|998.82
|1033
|2008.12.17 10:31
|sell
|517
|0.02
|88.33
|0.00
|0.00
|1034
|2008.12.17 11:09
|close
|517
|0.02
|88.27
|0.00
|0.00
|1.36
|1000.18
|1035
|2008.12.17 11:09
|sell
|518
|0.02
|88.27
|0.00
|0.00
|1036
|2008.12.17 11:12
|close
|518
|0.02
|88.22
|0.00
|0.00
|1.13
|1001.31
|1037
|2008.12.17 11:12
|sell
|519
|0.02
|88.22
|0.00
|0.00
|1038
|2008.12.17 16:17
|close
|519
|0.02
|88.17
|0.00
|0.00
|1.13
|1002.44
|1039
|2008.12.17 16:17
|sell
|520
|0.02
|88.13
|0.00
|0.00
|1040
|2008.12.17 16:18
|close
|520
|0.02
|88.07
|0.00
|0.00
|1.36
|1003.80
|1041
|2008.12.17 16:18
|sell
|521
|0.02
|88.06
|0.00
|0.00
|1042
|2008.12.17 16:30
|close
|521
|0.02
|88.01
|0.00
|0.00
|1.14
|1004.94
|1043
|2008.12.17 16:30
|sell
|522
|0.02
|88.00
|0.00
|0.00
|1044
|2008.12.17 16:32
|close
|522
|0.02
|87.95
|0.00
|0.00
|1.14
|1006.08
|1045
|2008.12.17 16:32
|sell
|523
|0.02
|87.94
|0.00
|0.00
|1046
|2008.12.17 16:33
|close
|523
|0.02
|87.88
|0.00
|0.00
|1.37
|1007.45
|1047
|2008.12.17 16:33
|sell
|524
|0.02
|87.87
|0.00
|0.00
|1048
|2008.12.17 16:34
|close
|524
|0.02
|87.81
|0.00
|0.00
|1.37
|1008.82
|1049
|2008.12.17 16:34
|sell
|525
|0.02
|87.77
|0.00
|0.00
|1050
|2008.12.17 16:57
|close
|525
|0.02
|87.71
|0.00
|0.00
|1.37
|1010.19
|1051
|2008.12.17 16:57
|sell
|526
|0.02
|87.70
|0.00
|0.00
|1052
|2008.12.17 16:58
|close
|526
|0.02
|87.64
|0.00
|0.00
|1.37
|1011.56
|1053
|2008.12.17 16:58
|sell
|527
|0.02
|87.65
|0.00
|0.00
|1054
|2008.12.17 16:59
|close
|527
|0.02
|87.60
|0.00
|0.00
|1.14
|1012.70
|1055
|2008.12.17 16:59
|sell
|528
|0.02
|87.60
|0.00
|0.00
|1056
|2008.12.17 17:02
|close
|528
|0.02
|87.55
|0.00
|0.00
|1.14
|1013.84
|1057
|2008.12.17 17:02
|sell
|529
|0.02
|87.52
|0.00
|0.00
|1058
|2008.12.17 17:03
|close
|529
|0.02
|87.46
|0.00
|0.00
|1.37
|1015.21
|1059
|2008.12.17 17:03
|sell
|530
|0.02
|87.45
|0.00
|0.00
|1060
|2008.12.17 17:04
|close
|530
|0.02
|87.35
|0.00
|0.00
|2.29
|1017.50
|1061
|2008.12.17 17:04
|sell
|531
|0.02
|87.35
|0.00
|0.00
|1062
|2008.12.17 17:04
|close
|531
|0.02
|87.26
|0.00
|0.00
|2.06
|1019.56
|1063
|2008.12.17 17:04
|sell
|532
|0.02
|87.27
|0.00
|0.00
|1064
|2008.12.17 17:04
|close
|532
|0.02
|87.22
|0.00
|0.00
|1.15
|1020.71
|1065
|2008.12.17 17:04
|sell
|533
|0.02
|87.13
|0.00
|0.00
|1066
|2008.12.17 17:46
|sell
|534
|0.04
|87.71
|0.00
|0.00
|1067
|2008.12.17 18:11
|close
|534
|0.04
|87.49
|0.00
|0.00
|10.06
|1030.77
|1068
|2008.12.17 18:11
|close
|533
|0.02
|87.49
|0.00
|0.00
|-8.23
|1022.54
|1069
|2008.12.17 18:11
|sell
|535
|0.02
|87.48
|0.00
|0.00
|1070
|2008.12.17 22:39
|close
|535
|0.02
|87.42
|0.00
|0.00
|1.37
|1023.91
|1071
|2008.12.17 22:40
|sell
|536
|0.02
|87.39
|0.00
|0.00
|1072
|2008.12.17 23:19
|close
|536
|0.02
|87.34
|0.00
|0.00
|1.14
|1025.05
|1073
|2008.12.17 23:20
|sell
|537
|0.02
|87.33
|0.00
|0.00
|1074
|2008.12.17 23:39
|close
|537
|0.02
|87.28
|0.00
|0.00
|1.15
|1026.20
|1075
|2008.12.17 23:39
|sell
|538
|0.02
|87.27
|0.00
|0.00
|1076
|2008.12.17 23:42
|close
|538
|0.02
|87.22
|0.00
|0.00
|1.15
|1027.35
|1077
|2008.12.17 23:42
|sell
|539
|0.02
|87.21
|0.00
|0.00
|1078
|2008.12.19 01:30
|sell
|540
|0.04
|89.35
|0.00
|0.00
|1079
|2008.12.19 10:06
|close
|540
|0.04
|88.62
|0.00
|0.00
|32.95
|1060.30
|1080
|2008.12.19 10:06
|close
|539
|0.02
|88.62
|0.00
|0.00
|-31.92
|1028.38
|1081
|2008.12.19 10:06
|sell
|541
|0.02
|88.58
|0.00
|0.00
|1082
|2008.12.19 10:23
|close
|541
|0.02
|88.53
|0.00
|0.00
|1.13
|1029.51
|1083
|2008.12.19 10:23
|sell
|542
|0.02
|88.52
|0.00
|0.00
|1084
|2008.12.19 10:47
|close
|542
|0.02
|88.46
|0.00
|0.00
|1.36
|1030.87
|1085
|2008.12.19 10:47
|sell
|543
|0.02
|88.43
|0.00
|0.00
|1086
|2008.12.19 17:00
|sell
|544
|0.04
|89.06
|0.00
|0.00
|1087
|2009.01.14 17:37
|close
|544
|0.04
|88.80
|0.00
|0.00
|10.47
|1041.33
|1088
|2009.01.14 17:37
|close
|543
|0.02
|88.80
|0.00
|0.00
|-8.95
|1032.38
|1089
|2009.01.14 17:37
|sell
|545
|0.02
|88.77
|0.00
|0.00
|1090
|2009.01.14 17:43
|close
|545
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|1.13
|1033.51
|1091
|2009.01.14 17:43
|sell
|546
|0.02
|88.68
|0.00
|0.00
|1092
|2009.01.14 17:44
|close
|546
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|1.13
|1034.64
|1093
|2009.01.14 17:44
|sell
|547
|0.02
|88.62
|0.00
|0.00
|1094
|2009.01.14 22:01
|sell
|548
|0.04
|89.09
|0.00
|0.00
|1095
|2009.01.15 00:05
|close
|548
|0.04
|88.91
|0.00
|0.00
|7.94
|1042.59
|1096
|2009.01.15 00:05
|close
|547
|0.02
|88.91
|0.00
|0.00
|-6.60
|1035.99
|1097
|2009.01.15 00:05
|sell
|549
|0.02
|88.90
|0.00
|0.00
|1098
|2009.01.15 06:00
|close
|549
|0.02
|88.85
|0.00
|0.00
|1.13
|1037.12
|1099
|2009.01.15 06:01
|sell
|550
|0.02
|88.80
|0.00
|0.00
|1100
|2009.01.15 10:50
|close
|550
|0.02
|88.75
|0.00
|0.00
|1.13
|1038.25
|1101
|2009.01.15 10:50
|sell
|551
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|1102
|2009.01.15 10:55
|close
|551
|0.02
|88.67
|0.00
|0.00
|1.13
|1039.38
|1103
|2009.01.15 10:55
|sell
|552
|0.02
|88.64
|0.00
|0.00
|1104
|2009.01.15 10:56
|close
|552
|0.02
|88.59
|0.00
|0.00
|1.13
|1040.51
|1105
|2009.01.15 10:56
|sell
|553
|0.02
|88.58
|0.00
|0.00
|1106
|2009.01.15 11:00
|close
|553
|0.02
|88.53
|0.00
|0.00
|1.13
|1041.64
|1107
|2009.01.15 11:00
|sell
|554
|0.02
|88.49
|0.00
|0.00
|1108
|2009.01.19 03:15
|sell
|555
|0.04
|90.83
|0.00
|0.00
|1109
|2009.01.20 18:13
|close
|555
|0.04
|90.02
|0.00
|0.00
|35.94
|1077.58
|1110
|2009.01.20 18:13
|close
|554
|0.02
|90.02
|0.00
|0.00
|-34.07
|1043.51
|1111
|2009.01.20 18:13
|sell
|556
|0.02
|90.01
|0.00
|0.00
|1112
|2009.01.20 19:27
|close
|556
|0.02
|89.96
|0.00
|0.00
|1.11
|1044.62
|1113
|2009.01.20 19:27
|sell
|557
|0.02
|89.93
|0.00
|0.00
|1114
|2009.01.20 19:28
|close
|557
|0.02
|89.88
|0.00
|0.00
|1.11
|1045.73
|1115
|2009.01.20 19:28
|sell
|558
|0.02
|89.85
|0.00
|0.00
|1116
|2009.01.20 22:02
|close
|558
|0.02
|89.80
|0.00
|0.00
|1.11
|1046.84
|1117
|2009.01.20 22:02
|sell
|559
|0.02
|89.79
|0.00
|0.00
|1118
|2009.01.20 22:16
|close
|559
|0.02
|89.73
|0.00
|0.00
|1.34
|1048.18
|1119
|2009.01.20 22:17
|sell
|560
|0.02
|89.72
|0.00
|0.00
|1120
|2009.01.21 10:30
|close
|560
|0.02
|89.67
|0.00
|0.00
|1.09
|1049.27
|1121
|2009.01.21 10:30
|sell
|561
|0.02
|89.66
|0.00
|0.00
|1122
|2009.01.21 17:07
|close
|561
|0.02
|89.61
|0.00
|0.00
|1.12
|1050.39
|1123
|2009.01.21 17:15
|sell
|562
|0.02
|89.23
|0.00
|0.00
|1124
|2009.01.21 17:28
|close
|562
|0.02
|89.18
|0.00
|0.00
|1.12
|1051.51
|1125
|2009.01.21 17:28
|sell
|563
|0.02
|89.17
|0.00
|0.00
|1126
|2009.01.21 17:29
|close
|563
|0.02
|89.12
|0.00
|0.00
|1.12
|1052.63
|1127
|2009.01.21 17:29
|sell
|564
|0.02
|89.09
|0.00
|0.00
|1128
|2009.01.21 17:34
|close
|564
|0.02
|89.04
|0.00
|0.00
|1.12
|1053.75
|1129
|2009.01.21 17:34
|sell
|565
|0.02
|89.01
|0.00
|0.00
|1130
|2009.01.21 17:34
|close
|565
|0.02
|88.96
|0.00
|0.00
|1.12
|1054.87
|1131
|2009.01.21 17:34
|sell
|566
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|1132
|2009.01.21 17:38
|close
|566
|0.02
|88.88
|0.00
|0.00
|1.13
|1056.00
|1133
|2009.01.21 17:38
|sell
|567
|0.02
|88.87
|0.00
|0.00
|1134
|2009.01.21 17:40
|close
|567
|0.02
|88.82
|0.00
|0.00
|1.13
|1057.13
|1135
|2009.01.21 17:40
|sell
|568
|0.02
|88.78
|0.00
|0.00
|1136
|2009.01.21 17:41
|close
|568
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|1.35
|1058.48
|1137
|2009.01.21 17:41
|sell
|569
|0.02
|88.68
|0.00
|0.00
|1138
|2009.01.21 17:41
|close
|569
|0.02
|88.62
|0.00
|0.00
|1.35
|1059.83
|1139
|2009.01.21 17:41
|sell
|570
|0.02
|88.58
|0.00
|0.00
|1140
|2009.01.21 17:41
|close
|570
|0.02
|88.52
|0.00
|0.00
|1.36
|1061.19
|1141
|2009.01.21 17:41
|sell
|571
|0.02
|88.47
|0.00
|0.00
|1142
|2009.01.21 17:42
|close
|571
|0.02
|88.41
|0.00
|0.00
|1.36
|1062.55
|1143
|2009.01.21 17:42
|sell
|572
|0.02
|88.29
|0.00
|0.00
|1144
|2009.01.21 17:42
|close
|572
|0.02
|88.24
|0.00
|0.00
|1.13
|1063.68
|1145
|2009.01.21 17:42
|sell
|573
|0.02
|88.16
|0.00
|0.00
|1146
|2009.01.21 17:42
|close
|573
|0.02
|88.11
|0.00
|0.00
|1.13
|1064.81
|1147
|2009.01.21 17:42
|sell
|574
|0.02
|87.97
|0.00
|0.00
|1148
|2009.01.21 17:44
|sell
|575
|0.04
|88.37
|0.00
|0.00
|1149
|2009.01.21 17:45
|close
|575
|0.04
|88.22
|0.00
|0.00
|6.80
|1071.61
|1150
|2009.01.21 17:45
|close
|574
|0.02
|88.22
|0.00
|0.00
|-5.67
|1065.94
|1151
|2009.01.21 17:45
|sell
|576
|0.02
|88.19
|0.00
|0.00
|1152
|2009.01.21 17:50
|close
|576
|0.02
|88.14
|0.00
|0.00
|1.13
|1067.07
|1153
|2009.01.21 17:50
|sell
|577
|0.02
|88.13
|0.00
|0.00
|1154
|2009.01.21 17:50
|close
|577
|0.02
|88.08
|0.00
|0.00
|1.14
|1068.21
|1155
|2009.01.21 17:50
|sell
|578
|0.02
|88.07
|0.00
|0.00
|1156
|2009.01.21 17:50
|close
|578
|0.02
|88.02
|0.00
|0.00
|1.14
|1069.35
|1157
|2009.01.21 17:50
|sell
|579
|0.02
|87.99
|0.00
|0.00
|1158
|2009.01.21 17:58
|close
|579
|0.02
|87.94
|0.00
|0.00
|1.14
|1070.49
|1159
|2009.01.21 17:58
|sell
|580
|0.02
|87.91
|0.00
|0.00
|1160
|2009.01.21 17:59
|close
|580
|0.02
|87.84
|0.00
|0.00
|1.59
|1072.08
|1161
|2009.01.21 17:59
|sell
|581
|0.02
|87.80
|0.00
|0.00
|1162
|2009.01.21 17:59
|close
|581
|0.02
|87.75
|0.00
|0.00
|1.14
|1073.22
|1163
|2009.01.21 17:59
|sell
|582
|0.02
|87.71
|0.00
|0.00
|1164
|2009.01.21 17:59
|close
|582
|0.02
|87.65
|0.00
|0.00
|1.37
|1074.59
|1165
|2009.01.21 17:59
|sell
|583
|0.02
|87.59
|0.00
|0.00
|1166
|2009.01.21 18:01
|close
|583
|0.02
|87.54
|0.00
|0.00
|1.14
|1075.73
|1167
|2009.01.21 18:01
|sell
|584
|0.02
|87.51
|0.00
|0.00
|1168
|2009.01.21 18:02
|close
|584
|0.02
|87.45
|0.00
|0.00
|1.37
|1077.10
|1169
|2009.01.21 18:02
|sell
|585
|0.02
|87.44
|0.00
|0.00
|1170
|2009.01.21 18:02
|close
|585
|0.02
|87.38
|0.00
|0.00
|1.37
|1078.47
|1171
|2009.01.21 18:02
|sell
|586
|0.02
|87.34
|0.00
|0.00
|1172
|2009.01.21 18:03
|close
|586
|0.02
|87.29
|0.00
|0.00
|1.15
|1079.62
|1173
|2009.01.21 18:03
|sell
|587
|0.02
|87.26
|0.00
|0.00
|1174
|2009.01.21 18:04
|close
|587
|0.02
|87.21
|0.00
|0.00
|1.15
|1080.77
|1175
|2009.01.21 18:04
|sell
|588
|0.02
|87.18
|0.00
|0.00
|1176
|2009.01.21 18:05
|sell
|589
|0.04
|87.59
|0.00
|0.00
|1177
|2009.01.21 18:10
|close
|589
|0.04
|87.43
|0.00
|0.00
|7.32
|1088.09
|1178
|2009.01.21 18:10
|close
|588
|0.02
|87.43
|0.00
|0.00
|-5.72
|1082.37
|1179
|2009.01.21 18:11
|sell
|590
|0.02
|87.37
|0.00
|0.00
|1180
|2009.01.21 18:11
|close
|590
|0.02
|87.31
|0.00
|0.00
|1.37
|1083.74
|1181
|2009.01.21 18:11
|sell
|591
|0.02
|87.27
|0.00
|0.00
|1182
|2009.01.21 18:50
|sell
|592
|0.04
|88.02
|0.00
|0.00
|1183
|2009.01.21 18:57
|close
|592
|0.04
|87.75
|0.00
|0.00
|12.31
|1096.05
|1184
|2009.01.21 18:57
|close
|591
|0.02
|87.75
|0.00
|0.00
|-10.94
|1085.11
|1185
|2009.01.21 18:57
|sell
|593
|0.02
|87.71
|0.00
|0.00
|1186
|2009.01.21 18:57
|close
|593
|0.02
|87.66
|0.00
|0.00
|1.14
|1086.25
|1187
|2009.01.21 18:57
|sell
|594
|0.02
|87.62
|0.00
|0.00
|1188
|2009.01.21 19:37
|sell
|595
|0.04
|88.03
|0.00
|0.00
|1189
|2009.01.21 19:43
|close
|595
|0.04
|87.86
|0.00
|0.00
|7.74
|1093.99
|1190
|2009.01.21 19:43
|close
|594
|0.02
|87.86
|0.00
|0.00
|-5.46
|1088.53
|1191
|2009.01.21 19:44
|sell
|596
|0.02
|87.77
|0.00
|0.00
|1192
|2009.01.22 01:15
|sell
|597
|0.04
|89.34
|0.00
|0.00
|1193
|2009.01.22 02:13
|close
|597
|0.04
|88.79
|0.00
|0.00
|24.78
|1113.31
|1194
|2009.01.22 02:13
|close
|596
|0.02
|88.79
|0.00
|0.00
|-23.06
|1090.26
|1195
|2009.01.22 02:14
|sell
|598
|0.02
|88.76
|0.00
|0.00
|1196
|2009.01.22 02:14
|close
|598
|0.02
|88.69
|0.00
|0.00
|1.58
|1091.84
|1197
|2009.01.22 02:14
|sell
|599
|0.02
|88.68
|0.00
|0.00
|1198
|2009.01.22 02:14
|close
|599
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|1.13
|1092.97
|1199
|2009.01.22 02:14
|sell
|600
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|1200
|2009.01.22 09:35
|sell
|601
|0.04
|89.12
|0.00
|0.00
|1201
|2009.01.22 10:35
|close
|601
|0.04
|88.94
|0.00
|0.00
|8.10
|1101.07
|1202
|2009.01.22 10:35
|close
|600
|0.02
|88.94
|0.00
|0.00
|-6.97
|1094.10
|1203
|2009.01.22 10:35
|sell
|602
|0.02
|88.91
|0.00
|0.00
|1204
|2009.01.22 13:15
|close
|602
|0.02
|88.86
|0.00
|0.00
|1.13
|1095.23
|1205
|2009.01.22 13:15
|sell
|603
|0.02
|88.83
|0.00
|0.00
|1206
|2009.01.22 13:17
|close
|603
|0.02
|88.77
|0.00
|0.00
|1.35
|1096.58
|1207
|2009.01.22 13:17
|sell
|604
|0.02
|88.74
|0.00
|0.00
|1208
|2009.01.22 14:59
|close
|604
|0.02
|88.69
|0.00
|0.00
|1.13
|1097.71
|1209
|2009.01.22 14:59
|sell
|605
|0.02
|88.65
|0.00
|0.00
|1210
|2009.01.22 15:01
|close
|605
|0.02
|88.60
|0.00
|0.00
|1.13
|1098.84
|1211
|2009.01.22 15:01
|sell
|606
|0.02
|88.56
|0.00
|0.00
|1212
|2009.01.22 15:17
|close
|606
|0.02
|88.51
|0.00
|0.00
|1.13
|1099.97
|1213
|2009.01.22 15:17
|sell
|607
|0.02
|88.46
|0.00
|0.00
|1214
|2009.01.22 15:17
|close
|607
|0.02
|88.40
|0.00
|0.00
|1.36
|1101.33
|1215
|2009.01.22 15:17
|sell
|608
|0.02
|88.39
|0.00
|0.00
|1216
|2009.01.22 15:17
|close
|608
|0.02
|88.33
|0.00
|0.00
|1.36
|1102.69
|1217
|2009.01.22 15:17
|sell
|609
|0.02
|88.32
|0.00
|0.00
|1218
|2009.01.22 15:24
|close
|609
|0.02
|88.27
|0.00
|0.00
|1.13
|1103.82
|1219
|2009.01.22 15:24
|sell
|610
|0.02
|88.26
|0.00
|0.00
|1220
|2009.01.22 15:30
|close
|610
|0.02
|88.21
|0.00
|0.00
|1.13
|1104.95
|1221
|2009.01.22 15:30
|sell
|611
|0.02
|88.18
|0.00
|0.00
|1222
|2009.01.22 15:31
|close
|611
|0.02
|88.13
|0.00
|0.00
|1.13
|1106.08
|1223
|2009.01.22 15:31
|sell
|612
|0.02
|88.10
|0.00
|0.00
|1224
|2009.01.22 16:52
|sell
|613
|0.04
|88.50
|0.00
|0.00
|1225
|2009.01.23 09:57
|close
|613
|0.04
|88.35
|0.00
|0.00
|6.74
|1112.82
|1226
|2009.01.23 09:57
|close
|612
|0.02
|88.35
|0.00
|0.00
|-5.69
|1107.13
|1227
|2009.01.23 10:00
|sell
|614
|0.02
|88.34
|0.00
|0.00
|1228
|2009.01.23 10:06
|close
|614
|0.02
|88.29
|0.00
|0.00
|1.13
|1108.26
|1229
|2009.01.23 10:06
|sell
|615
|0.02
|88.28
|0.00
|0.00
|1230
|2009.01.23 10:21
|close
|615
|0.02
|88.23
|0.00
|0.00
|1.13
|1109.39
|1231
|2009.01.23 10:21
|sell
|616
|0.02
|88.22
|0.00
|0.00
|1232
|2009.01.23 11:21
|close
|616
|0.02
|88.17
|0.00
|0.00
|1.13
|1110.52
|1233
|2009.01.23 11:21
|sell
|617
|0.02
|88.13
|0.00
|0.00
|1234
|2009.01.23 12:05
|close
|617
|0.02
|88.08
|0.00
|0.00
|1.14
|1111.66
|1235
|2009.01.23 12:05
|sell
|618
|0.02
|88.07
|0.00
|0.00
|1236
|2009.01.23 12:06
|close
|618
|0.02
|88.02
|0.00
|0.00
|1.14
|1112.80
|1237
|2009.01.23 12:06
|sell
|619
|0.02
|87.98
|0.00
|0.00
|1238
|2009.01.23 19:00
|sell
|620
|0.04
|88.73
|0.00
|0.00
|1239
|2009.01.26 01:00
|close
|620
|0.04
|88.41
|0.00
|0.00
|14.43
|1127.23
|1240
|2009.01.26 01:00
|close
|619
|0.02
|88.41
|0.00
|0.00
|-9.76
|1117.47
|1241
|2009.01.26 01:30
|sell
|621
|0.02
|88.30
|0.00
|0.00
|1242
|2009.01.27 00:15
|sell
|622
|0.04
|88.82
|0.00
|0.00
|1243
|2009.01.27 17:11
|close
|622
|0.04
|88.63
|0.00
|0.00
|8.57
|1126.04
|1244
|2009.01.27 17:11
|close
|621
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|-7.48
|1118.57
|1245
|2009.01.27 17:15
|sell
|623
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|1246
|2009.01.27 17:17
|close
|623
|0.02
|88.67
|0.00
|0.00
|1.13
|1119.70
|1247
|2009.01.27 17:17
|sell
|624
|0.02
|88.66
|0.00
|0.00
|1248
|2009.01.27 17:18
|close
|624
|0.02
|88.61
|0.00
|0.00
|1.13
|1120.83
|1249
|2009.01.27 17:18
|sell
|625
|0.02
|88.60
|0.00
|0.00
|1250
|2009.01.27 17:19
|close
|625
|0.02
|88.55
|0.00
|0.00
|1.13
|1121.96
|1251
|2009.01.27 17:19
|sell
|626
|0.02
|88.54
|0.00
|0.00
|1252
|2009.01.27 17:19
|close
|626
|0.02
|88.49
|0.00
|0.00
|1.13
|1123.09
|1253
|2009.01.27 17:19
|sell
|627
|0.02
|88.48
|0.00
|0.00
|1254
|2009.01.27 18:08
|sell
|628
|0.04
|88.89
|0.00
|0.00
|1255
|2009.01.27 20:05
|close
|628
|0.04
|88.73
|0.00
|0.00
|7.21
|1130.30
|1256
|2009.01.27 20:05
|close
|627
|0.02
|88.73
|0.00
|0.00
|-5.64
|1124.66
|1257
|2009.01.27 20:05
|sell
|629
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|1258
|2009.01.27 20:56
|close
|629
|0.02
|88.67
|0.00
|0.00
|1.13
|1125.79
|1259
|2009.01.27 20:56
|sell
|630
|0.02
|88.66
|0.00
|0.00
|1260
|2009.01.27 20:57
|close
|630
|0.02
|88.61
|0.00
|0.00
|1.13
|1126.92
|1261
|2009.01.27 20:57
|sell
|631
|0.02
|88.60
|0.00
|0.00
|1262
|2009.01.27 21:00
|close
|631
|0.02
|88.55
|0.00
|0.00
|1.13
|1128.05
|1263
|2009.01.27 21:00
|sell
|632
|0.02
|88.54
|0.00
|0.00
|1264
|2009.01.29 04:29
|sell
|633
|0.04
|90.12
|0.00
|0.00
|1265
|2009.01.29 18:29
|close
|633
|0.04
|89.57
|0.00
|0.00
|24.56
|1152.61
|1266
|2009.01.29 18:29
|close
|632
|0.02
|89.57
|0.00
|0.00
|-23.10
|1129.50
|1267
|2009.01.29 18:29
|sell
|634
|0.02
|89.56
|0.00
|0.00
|1268
|2009.01.29 20:00
|close
|634
|0.02
|89.51
|0.00
|0.00
|1.12
|1130.62
|1269
|2009.01.29 20:00
|sell
|635
|0.02
|89.50
|0.00
|0.00
|1270
|2009.01.30 01:16
|sell
|636
|0.04
|89.92
|0.00
|0.00
|1271
|2009.01.30 02:24
|close
|636
|0.04
|89.76
|0.00
|0.00
|7.13
|1137.75
|1272
|2009.01.30 02:24
|close
|635
|0.02
|89.76
|0.00
|0.00
|-5.82
|1131.94
|1273
|2009.01.30 02:24
|sell
|637
|0.02
|89.75
|0.00
|0.00
|1274
|2009.01.30 02:26
|close
|637
|0.02
|89.70
|0.00
|0.00
|1.11
|1133.05
|1275
|2009.01.30 02:26
|sell
|638
|0.02
|89.69
|0.00
|0.00
|1276
|2009.01.30 02:32
|close
|638
|0.02
|89.64
|0.00
|0.00
|1.12
|1134.17
|1277
|2009.01.30 02:32
|sell
|639
|0.02
|89.63
|0.00
|0.00
|1278
|2009.01.30 02:54
|close
|639
|0.02
|89.58
|0.00
|0.00
|1.12
|1135.29
|1279
|2009.01.30 02:54
|sell
|640
|0.02
|89.57
|0.00
|0.00
|1280
|2009.01.30 03:23
|close
|640
|0.02
|89.52
|0.00
|0.00
|1.12
|1136.41
|1281
|2009.01.30 03:23
|sell
|641
|0.02
|89.51
|0.00
|0.00
|1282
|2009.01.30 03:26
|close
|641
|0.02
|89.46
|0.00
|0.00
|1.12
|1137.53
|1283
|2009.01.30 03:26
|sell
|642
|0.02
|89.45
|0.00
|0.00
|1284
|2009.01.30 03:26
|close
|642
|0.02
|89.40
|0.00
|0.00
|1.12
|1138.65
|1285
|2009.01.30 03:26
|sell
|643
|0.02
|89.39
|0.00
|0.00
|1286
|2009.01.30 03:27
|close
|643
|0.02
|89.34
|0.00
|0.00
|1.12
|1139.77
|1287
|2009.01.30 03:27
|sell
|644
|0.02
|89.33
|0.00
|0.00
|1288
|2009.01.30 06:01
|close
|644
|0.02
|89.28
|0.00
|0.00
|1.12
|1140.89
|1289
|2009.01.30 06:01
|sell
|645
|0.02
|89.27
|0.00
|0.00
|1290
|2009.01.30 07:18
|close
|645
|0.02
|89.22
|0.00
|0.00
|1.12
|1142.01
|1291
|2009.01.30 07:18
|sell
|646
|0.02
|89.21
|0.00
|0.00
|1292
|2009.01.30 15:30
|sell
|647
|0.04
|89.61
|0.00
|0.00
|1293
|2009.01.30 16:17
|close
|647
|0.04
|89.46
|0.00
|0.00
|6.71
|1148.72
|1294
|2009.01.30 16:17
|close
|646
|0.02
|89.46
|0.00
|0.00
|-5.59
|1143.13
|1295
|2009.01.30 16:17
|sell
|648
|0.02
|89.43
|0.00
|0.00
|1296
|2009.01.30 21:10
|sell
|649
|0.04
|89.85
|0.00
|0.00
|1297
|2009.02.02 01:00
|close
|649
|0.04
|89.69
|0.00
|0.00
|7.09
|1150.22
|1298
|2009.02.02 01:00
|close
|648
|0.02
|89.69
|0.00
|0.00
|-5.83
|1144.39
|1299
|2009.02.02 02:24
|sell
|650
|0.02
|89.58
|0.00
|0.00
|1300
|2009.02.02 08:45
|close
|650
|0.02
|89.53
|0.00
|0.00
|1.12
|1145.51
|1301
|2009.02.02 08:45
|sell
|651
|0.02
|89.52
|0.00
|0.00
|1302
|2009.02.02 09:45
|close
|651
|0.02
|89.47
|0.00
|0.00
|1.12
|1146.63
|1303
|2009.02.02 09:45
|sell
|652
|0.02
|89.46
|0.00
|0.00
|1304
|2009.02.02 09:56
|close
|652
|0.02
|89.41
|0.00
|0.00
|1.12
|1147.75
|1305
|2009.02.02 09:56
|sell
|653
|0.02
|89.40
|0.00
|0.00
|1306
|2009.02.02 09:59
|close
|653
|0.02
|89.35
|0.00
|0.00
|1.12
|1148.87
|1307
|2009.02.02 09:59
|sell
|654
|0.02
|89.34
|0.00
|0.00
|1308
|2009.02.02 10:02
|close
|654
|0.02
|89.29
|0.00
|0.00
|1.12
|1149.99
|1309
|2009.02.02 10:02
|sell
|655
|0.02
|89.28
|0.00
|0.00
|1310
|2009.02.02 10:15
|close
|655
|0.02
|89.23
|0.00
|0.00
|1.12
|1151.11
|1311
|2009.02.02 10:15
|sell
|656
|0.02
|89.22
|0.00
|0.00
|1312
|2009.02.02 10:34
|close
|656
|0.02
|89.17
|0.00
|0.00
|1.12
|1152.23
|1313
|2009.02.02 10:34
|sell
|657
|0.02
|89.16
|0.00
|0.00
|1314
|2009.02.02 10:43
|close
|657
|0.02
|89.11
|0.00
|0.00
|1.12
|1153.35
|1315
|2009.02.02 10:43
|sell
|658
|0.02
|89.10
|0.00
|0.00
|1316
|2009.02.02 10:43
|close
|658
|0.02
|89.05
|0.00
|0.00
|1.12
|1154.47
|1317
|2009.02.02 10:43
|sell
|659
|0.02
|89.04
|0.00
|0.00
|1318
|2009.02.02 10:51
|close
|659
|0.02
|88.99
|0.00
|0.00
|1.12
|1155.59
|1319
|2009.02.02 10:51
|sell
|660
|0.02
|88.98
|0.00
|0.00
|1320
|2009.02.02 11:01
|close
|660
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|1.12
|1156.71
|1321
|2009.02.02 11:01
|sell
|661
|0.02
|88.92
|0.00
|0.00
|1322
|2009.02.02 11:01
|close
|661
|0.02
|88.87
|0.00
|0.00
|1.13
|1157.84
|1323
|2009.02.02 11:01
|sell
|662
|0.02
|88.86
|0.00
|0.00
|1324
|2009.02.02 20:52
|sell
|663
|0.04
|89.59
|0.00
|0.00
|1325
|2009.02.03 00:04
|close
|663
|0.04
|89.33
|0.00
|0.00
|11.59
|1169.43
|1326
|2009.02.03 00:04
|close
|662
|0.02
|89.33
|0.00
|0.00
|-10.55
|1158.88
|1327
|2009.02.03 00:04
|sell
|664
|0.02
|89.32
|0.00
|0.00
|1328
|2009.02.03 16:10
|close
|664
|0.02
|89.27
|0.00
|0.00
|1.12
|1160.00
|1329
|2009.02.03 16:10
|sell
|665
|0.02
|89.26
|0.00
|0.00
|1330
|2009.02.03 16:32
|close
|665
|0.02
|89.21
|0.00
|0.00
|1.12
|1161.12
|1331
|2009.02.03 16:32
|sell
|666
|0.02
|89.18
|0.00
|0.00
|1332
|2009.02.03 16:32
|close
|666
|0.02
|89.13
|0.00
|0.00
|1.12
|1162.24
|1333
|2009.02.03 16:32
|sell
|667
|0.02
|89.12
|0.00
|0.00
|1334
|2009.02.03 16:32
|close
|667
|0.02
|89.07
|0.00
|0.00
|1.12
|1163.36
|1335
|2009.02.03 16:32
|sell
|668
|0.02
|89.04
|0.00
|0.00
|1336
|2009.02.03 16:40
|close
|668
|0.02
|88.99
|0.00
|0.00
|1.12
|1164.48
|1337
|2009.02.03 16:40
|sell
|669
|0.02
|88.98
|0.00
|0.00
|1338
|2009.02.03 16:41
|close
|669
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|1.12
|1165.60
|1339
|2009.02.03 16:41
|sell
|670
|0.02
|88.90
|0.00
|0.00
|1340
|2009.02.03 17:21
|close
|670
|0.02
|88.85
|0.00
|0.00
|1.13
|1166.73
|1341
|2009.02.03 17:21
|sell
|671
|0.02
|88.84
|0.00
|0.00
|1342
|2009.02.03 17:21
|close
|671
|0.02
|88.79
|0.00
|0.00
|1.13
|1167.86
|1343
|2009.02.03 17:21
|sell
|672
|0.02
|88.78
|0.00
|0.00
|1344
|2009.02.03 17:22
|close
|672
|0.02
|88.73
|0.00
|0.00
|1.13
|1168.99
|1345
|2009.02.03 17:22
|sell
|673
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|1346
|2009.02.03 17:23
|close
|673
|0.02
|88.67
|0.00
|0.00
|1.13
|1170.12
|1347
|2009.02.03 17:23
|sell
|674
|0.02
|88.66
|0.00
|0.00
|1348
|2009.02.03 17:24
|close
|674
|0.02
|88.61
|0.00
|0.00
|1.13
|1171.25
|1349
|2009.02.03 17:24
|sell
|675
|0.02
|88.60
|0.00
|0.00
|1350
|2009.02.03 18:14
|sell
|676
|0.04
|89.14
|0.00
|0.00
|1351
|2009.02.04 09:25
|close
|676
|0.04
|88.94
|0.00
|0.00
|8.94
|1180.19
|1352
|2009.02.04 09:25
|close
|675
|0.02
|88.94
|0.00
|0.00
|-7.68
|1172.51
|1353
|2009.02.04 09:25
|sell
|677
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|1354
|2009.02.04 09:34
|close
|677
|0.02
|88.88
|0.00
|0.00
|1.13
|1173.64
|1355
|2009.02.04 09:34
|sell
|678
|0.02
|88.87
|0.00
|0.00
|1356
|2009.02.04 23:01
|sell
|679
|0.04
|89.38
|0.00
|0.00
|1357
|2009.02.13 23:59
|close at stop
|679
|0.04
|91.95
|0.00
|0.00
|-112.37
|1061.27
|1358
|2009.02.13 23:59
|close at stop
|678
|0.02
|91.95
|0.00
|0.00
|-67.27
|994.00