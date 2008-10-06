|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.09.01 01:00 - 2009.02.13 23:00 (2008.09.01 - 2009.02.16)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|PRICE_SELECT="BUY/SELL ONLY @ SET PRICE"; BuyOrderPrice=0; SellOrderPrice=0; TRADE_DIRECTION="SELECT TRADES LONG OR SHORT"; TradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.02; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=40; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; AlertOn=true; SoundON=true;
|Bars in test
|3786
|Ticks modelled
|2542578
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|400.00
|Total net profit
|1916.16
|Gross profit
|4852.90
|Gross loss
|-2936.75
|Profit factor
|1.65
|Expected payoff
|1.22
|Absolute drawdown
|59.03
|Maximal drawdown
|765.94 (58.67%)
|Relative drawdown
|58.67% (765.94)
|Total trades
|1576
|Short positions (won %)
|1576 (87.94%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|1386 (87.94%)
|Loss trades (% of total)
|190 (12.06%)
|Largest
|profit trade
|356.79
|loss trade
|-89.21
|Average
|profit trade
|3.50
|loss trade
|-15.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|40 (142.52)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-226.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|362.90 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-229.01 (3)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 10:25
|sell
|1
|0.02
|108.19
|0.00
|0.00
|2
|2008.09.01 10:36
|close
|1
|0.02
|108.13
|0.00
|0.00
|1.11
|401.11
|3
|2008.09.01 10:36
|sell
|2
|0.02
|108.10
|0.00
|0.00
|4
|2008.09.01 10:38
|close
|2
|0.02
|108.04
|0.00
|0.00
|1.11
|402.22
|5
|2008.09.01 10:38
|sell
|3
|0.02
|108.03
|0.00
|0.00
|6
|2008.09.01 10:40
|close
|3
|0.02
|107.97
|0.00
|0.00
|1.11
|403.33
|7
|2008.09.01 10:40
|sell
|4
|0.02
|107.96
|0.00
|0.00
|8
|2008.09.01 10:41
|close
|4
|0.02
|107.90
|0.00
|0.00
|1.11
|404.44
|9
|2008.09.01 10:41
|sell
|5
|0.02
|107.87
|0.00
|0.00
|10
|2008.09.01 10:51
|close
|5
|0.02
|107.80
|0.00
|0.00
|1.30
|405.74
|11
|2008.09.01 10:51
|sell
|6
|0.02
|107.77
|0.00
|0.00
|12
|2008.09.01 10:55
|close
|6
|0.02
|107.71
|0.00
|0.00
|1.11
|406.85
|13
|2008.09.01 10:55
|sell
|7
|0.02
|107.70
|0.00
|0.00
|14
|2008.09.01 10:56
|close
|7
|0.02
|107.64
|0.00
|0.00
|1.11
|407.96
|15
|2008.09.01 10:56
|sell
|8
|0.02
|107.63
|0.00
|0.00
|16
|2008.09.01 19:15
|sell
|9
|0.04
|108.13
|0.00
|0.00
|17
|2008.09.02 01:23
|close
|9
|0.04
|107.94
|0.00
|0.00
|6.99
|414.95
|18
|2008.09.02 01:23
|close
|8
|0.02
|107.94
|0.00
|0.00
|-5.77
|409.18
|19
|2008.09.02 01:23
|sell
|10
|0.02
|107.88
|0.00
|0.00
|20
|2008.09.02 01:25
|close
|10
|0.02
|107.82
|0.00
|0.00
|1.11
|410.29
|21
|2008.09.02 01:25
|sell
|11
|0.02
|107.81
|0.00
|0.00
|22
|2008.09.03 00:04
|sell
|12
|0.04
|108.56
|0.00
|0.00
|23
|2008.09.03 18:43
|close
|12
|0.04
|108.29
|0.00
|0.00
|9.97
|420.26
|24
|2008.09.03 18:43
|close
|11
|0.02
|108.29
|0.00
|0.00
|-8.90
|411.37
|25
|2008.09.03 18:43
|sell
|13
|0.02
|108.28
|0.00
|0.00
|26
|2008.09.03 18:54
|close
|13
|0.02
|108.22
|0.00
|0.00
|1.11
|412.48
|27
|2008.09.03 18:54
|sell
|14
|0.02
|108.21
|0.00
|0.00
|28
|2008.09.03 18:57
|close
|14
|0.02
|108.15
|0.00
|0.00
|1.11
|413.59
|29
|2008.09.03 18:57
|sell
|15
|0.02
|108.14
|0.00
|0.00
|30
|2008.09.04 06:09
|close
|15
|0.02
|108.08
|0.00
|0.00
|1.03
|414.62
|31
|2008.09.04 06:09
|sell
|16
|0.02
|108.07
|0.00
|0.00
|32
|2008.09.04 06:24
|close
|16
|0.02
|108.01
|0.00
|0.00
|1.11
|415.73
|33
|2008.09.04 06:25
|sell
|17
|0.02
|108.00
|0.00
|0.00
|34
|2008.09.04 09:27
|close
|17
|0.02
|107.94
|0.00
|0.00
|1.11
|416.84
|35
|2008.09.04 09:27
|sell
|18
|0.02
|107.93
|0.00
|0.00
|36
|2008.09.04 17:51
|close
|18
|0.02
|107.87
|0.00
|0.00
|1.11
|417.95
|37
|2008.09.04 17:51
|sell
|19
|0.02
|107.86
|0.00
|0.00
|38
|2008.09.04 18:18
|close
|19
|0.02
|107.80
|0.00
|0.00
|1.11
|419.06
|39
|2008.09.04 18:18
|sell
|20
|0.02
|107.77
|0.00
|0.00
|40
|2008.09.04 18:21
|close
|20
|0.02
|107.71
|0.00
|0.00
|1.11
|420.17
|41
|2008.09.04 18:21
|sell
|21
|0.02
|107.70
|0.00
|0.00
|42
|2008.09.04 18:31
|close
|21
|0.02
|107.64
|0.00
|0.00
|1.11
|421.28
|43
|2008.09.04 18:31
|sell
|22
|0.02
|107.63
|0.00
|0.00
|44
|2008.09.04 18:32
|close
|22
|0.02
|107.57
|0.00
|0.00
|1.12
|422.40
|45
|2008.09.04 18:32
|sell
|23
|0.02
|107.56
|0.00
|0.00
|46
|2008.09.04 19:56
|close
|23
|0.02
|107.50
|0.00
|0.00
|1.12
|423.52
|47
|2008.09.04 19:56
|sell
|24
|0.02
|107.47
|0.00
|0.00
|48
|2008.09.04 19:58
|close
|24
|0.02
|107.41
|0.00
|0.00
|1.12
|424.64
|49
|2008.09.04 19:58
|sell
|25
|0.02
|107.40
|0.00
|0.00
|50
|2008.09.04 20:12
|close
|25
|0.02
|107.32
|0.00
|0.00
|1.49
|426.13
|51
|2008.09.04 20:12
|sell
|26
|0.02
|107.31
|0.00
|0.00
|52
|2008.09.04 20:19
|close
|26
|0.02
|107.23
|0.00
|0.00
|1.49
|427.62
|53
|2008.09.04 20:19
|sell
|27
|0.02
|107.22
|0.00
|0.00
|54
|2008.09.04 21:10
|close
|27
|0.02
|107.15
|0.00
|0.00
|1.31
|428.93
|55
|2008.09.04 21:10
|sell
|28
|0.02
|107.14
|0.00
|0.00
|56
|2008.09.04 21:11
|close
|28
|0.02
|107.08
|0.00
|0.00
|1.12
|430.05
|57
|2008.09.04 21:11
|sell
|29
|0.02
|107.05
|0.00
|0.00
|58
|2008.09.04 21:54
|close
|29
|0.02
|106.98
|0.00
|0.00
|1.31
|431.36
|59
|2008.09.04 21:54
|sell
|30
|0.02
|106.97
|0.00
|0.00
|60
|2008.09.05 00:19
|close
|30
|0.02
|106.91
|0.00
|0.00
|1.09
|432.45
|61
|2008.09.05 00:30
|sell
|31
|0.02
|106.41
|0.00
|0.00
|62
|2008.09.05 00:30
|close
|31
|0.02
|106.35
|0.00
|0.00
|1.13
|433.58
|63
|2008.09.05 00:30
|sell
|32
|0.02
|106.34
|0.00
|0.00
|64
|2008.09.05 00:30
|close
|32
|0.02
|106.28
|0.00
|0.00
|1.13
|434.71
|65
|2008.09.05 00:30
|sell
|33
|0.02
|106.27
|0.00
|0.00
|66
|2008.09.05 01:02
|close
|33
|0.02
|106.20
|0.00
|0.00
|1.32
|436.03
|67
|2008.09.05 01:02
|sell
|34
|0.02
|106.19
|0.00
|0.00
|68
|2008.09.05 01:04
|close
|34
|0.02
|106.13
|0.00
|0.00
|1.13
|437.16
|69
|2008.09.05 01:04
|sell
|35
|0.02
|106.12
|0.00
|0.00
|70
|2008.09.05 01:05
|close
|35
|0.02
|106.05
|0.00
|0.00
|1.32
|438.48
|71
|2008.09.05 01:05
|sell
|36
|0.02
|106.02
|0.00
|0.00
|72
|2008.09.05 01:06
|close
|36
|0.02
|105.96
|0.00
|0.00
|1.13
|439.61
|73
|2008.09.05 01:06
|sell
|37
|0.02
|105.92
|0.00
|0.00
|74
|2008.09.05 01:06
|close
|37
|0.02
|105.86
|0.00
|0.00
|1.13
|440.74
|75
|2008.09.05 01:07
|sell
|38
|0.02
|105.82
|0.00
|0.00
|76
|2008.09.05 01:07
|close
|38
|0.02
|105.75
|0.00
|0.00
|1.32
|442.06
|77
|2008.09.05 01:07
|sell
|39
|0.02
|105.74
|0.00
|0.00
|78
|2008.09.05 01:13
|sell
|40
|0.04
|106.14
|0.00
|0.00
|79
|2008.09.05 01:21
|close
|40
|0.04
|105.98
|0.00
|0.00
|6.04
|448.10
|80
|2008.09.05 01:21
|close
|39
|0.02
|105.98
|0.00
|0.00
|-4.53
|443.57
|81
|2008.09.05 01:21
|sell
|41
|0.02
|105.97
|0.00
|0.00
|82
|2008.09.05 02:21
|sell
|42
|0.04
|106.69
|0.00
|0.00
|83
|2008.09.05 10:53
|close
|42
|0.04
|106.43
|0.00
|0.00
|9.77
|453.34
|84
|2008.09.05 10:53
|close
|41
|0.02
|106.43
|0.00
|0.00
|-8.64
|444.70
|85
|2008.09.05 10:53
|sell
|43
|0.02
|106.42
|0.00
|0.00
|86
|2008.09.05 11:12
|close
|43
|0.02
|106.36
|0.00
|0.00
|1.13
|445.83
|87
|2008.09.05 11:12
|sell
|44
|0.02
|106.35
|0.00
|0.00
|88
|2008.09.05 11:12
|close
|44
|0.02
|106.28
|0.00
|0.00
|1.32
|447.15
|89
|2008.09.05 11:12
|sell
|45
|0.02
|106.27
|0.00
|0.00
|90
|2008.09.05 11:15
|close
|45
|0.02
|106.21
|0.00
|0.00
|1.13
|448.28
|91
|2008.09.05 11:15
|sell
|46
|0.02
|106.20
|0.00
|0.00
|92
|2008.09.05 15:30
|close
|46
|0.02
|106.13
|0.00
|0.00
|1.32
|449.60
|93
|2008.09.05 15:53
|sell
|47
|0.02
|106.03
|0.00
|0.00
|94
|2008.09.08 04:15
|sell
|48
|0.04
|108.33
|0.00
|0.00
|95
|2008.09.08 14:18
|sell
|49
|0.08
|108.73
|0.00
|0.00
|96
|2008.09.08 16:55
|close
|49
|0.08
|108.22
|0.00
|0.00
|37.70
|487.30
|97
|2008.09.08 16:55
|close
|48
|0.04
|108.22
|0.00
|0.00
|4.07
|491.37
|98
|2008.09.08 16:55
|close
|47
|0.02
|108.22
|0.00
|0.00
|-40.50
|450.88
|99
|2008.09.08 16:55
|sell
|50
|0.02
|108.21
|0.00
|0.00
|100
|2008.09.08 17:57
|close
|50
|0.02
|108.15
|0.00
|0.00
|1.11
|451.99
|101
|2008.09.08 17:57
|sell
|51
|0.02
|108.12
|0.00
|0.00
|102
|2008.09.08 17:58
|close
|51
|0.02
|108.06
|0.00
|0.00
|1.11
|453.10
|103
|2008.09.08 17:58
|sell
|52
|0.02
|108.06
|0.00
|0.00
|104
|2008.09.08 17:59
|close
|52
|0.02
|108.00
|0.00
|0.00
|1.11
|454.21
|105
|2008.09.08 17:59
|sell
|53
|0.02
|107.97
|0.00
|0.00
|106
|2008.09.08 18:00
|close
|53
|0.02
|107.90
|0.00
|0.00
|1.30
|455.51
|107
|2008.09.08 18:01
|sell
|54
|0.02
|107.85
|0.00
|0.00
|108
|2008.09.08 19:13
|close
|54
|0.02
|107.79
|0.00
|0.00
|1.11
|456.62
|109
|2008.09.08 19:13
|sell
|55
|0.02
|107.78
|0.00
|0.00
|110
|2008.09.09 01:50
|sell
|56
|0.04
|108.18
|0.00
|0.00
|111
|2008.09.09 02:11
|close
|56
|0.04
|107.93
|0.00
|0.00
|9.27
|465.89
|112
|2008.09.09 02:11
|close
|55
|0.02
|107.93
|0.00
|0.00
|-2.81
|463.08
|113
|2008.09.09 02:11
|sell
|57
|0.02
|107.94
|0.00
|0.00
|114
|2008.09.09 03:24
|close
|57
|0.02
|107.87
|0.00
|0.00
|1.30
|464.38
|115
|2008.09.09 03:24
|sell
|58
|0.02
|107.86
|0.00
|0.00
|116
|2008.09.09 03:27
|close
|58
|0.02
|107.80
|0.00
|0.00
|1.11
|465.49
|117
|2008.09.09 03:28
|sell
|59
|0.02
|107.79
|0.00
|0.00
|118
|2008.09.09 03:55
|close
|59
|0.02
|107.73
|0.00
|0.00
|1.11
|466.60
|119
|2008.09.09 03:55
|sell
|60
|0.02
|107.72
|0.00
|0.00
|120
|2008.09.09 03:58
|close
|60
|0.02
|107.66
|0.00
|0.00
|1.11
|467.71
|121
|2008.09.09 03:58
|sell
|61
|0.02
|107.65
|0.00
|0.00
|122
|2008.09.09 04:04
|close
|61
|0.02
|107.58
|0.00
|0.00
|1.30
|469.01
|123
|2008.09.09 04:04
|sell
|62
|0.02
|107.54
|0.00
|0.00
|124
|2008.09.09 04:04
|close
|62
|0.02
|107.48
|0.00
|0.00
|1.12
|470.13
|125
|2008.09.09 04:04
|sell
|63
|0.02
|107.45
|0.00
|0.00
|126
|2008.09.09 05:49
|close
|63
|0.02
|107.39
|0.00
|0.00
|1.12
|471.25
|127
|2008.09.09 05:49
|sell
|64
|0.02
|107.38
|0.00
|0.00
|128
|2008.09.09 08:03
|close
|64
|0.02
|107.31
|0.00
|0.00
|1.30
|472.55
|129
|2008.09.09 08:03
|sell
|65
|0.02
|107.30
|0.00
|0.00
|130
|2008.09.09 15:50
|sell
|66
|0.04
|107.89
|0.00
|0.00
|131
|2008.09.09 17:48
|close
|66
|0.04
|107.66
|0.00
|0.00
|8.55
|481.10
|132
|2008.09.09 17:48
|close
|65
|0.02
|107.66
|0.00
|0.00
|-6.69
|474.41
|133
|2008.09.09 17:49
|sell
|67
|0.02
|107.59
|0.00
|0.00
|134
|2008.09.09 17:51
|close
|67
|0.02
|107.53
|0.00
|0.00
|1.12
|475.53
|135
|2008.09.09 17:51
|sell
|68
|0.02
|107.50
|0.00
|0.00
|136
|2008.09.09 17:57
|close
|68
|0.02
|107.44
|0.00
|0.00
|1.12
|476.65
|137
|2008.09.09 17:57
|sell
|69
|0.02
|107.43
|0.00
|0.00
|138
|2008.09.09 18:01
|close
|69
|0.02
|107.37
|0.00
|0.00
|1.12
|477.77
|139
|2008.09.09 18:01
|sell
|70
|0.02
|107.36
|0.00
|0.00
|140
|2008.09.09 18:12
|close
|70
|0.02
|107.30
|0.00
|0.00
|1.12
|478.89
|141
|2008.09.09 18:12
|sell
|71
|0.02
|107.29
|0.00
|0.00
|142
|2008.09.09 18:16
|close
|71
|0.02
|107.23
|0.00
|0.00
|1.12
|480.01
|143
|2008.09.09 18:16
|sell
|72
|0.02
|107.20
|0.00
|0.00
|144
|2008.09.09 18:16
|close
|72
|0.02
|107.13
|0.00
|0.00
|1.31
|481.32
|145
|2008.09.09 18:16
|sell
|73
|0.02
|107.12
|0.00
|0.00
|146
|2008.09.09 21:08
|close
|73
|0.02
|107.04
|0.00
|0.00
|1.49
|482.81
|147
|2008.09.09 21:09
|sell
|74
|0.02
|106.96
|0.00
|0.00
|148
|2008.09.09 21:11
|close
|74
|0.02
|106.90
|0.00
|0.00
|1.12
|483.93
|149
|2008.09.09 21:11
|sell
|75
|0.02
|106.89
|0.00
|0.00
|150
|2008.09.09 23:35
|close
|75
|0.02
|106.83
|0.00
|0.00
|1.12
|485.05
|151
|2008.09.09 23:35
|sell
|76
|0.02
|106.80
|0.00
|0.00
|152
|2008.09.09 23:37
|close
|76
|0.02
|106.74
|0.00
|0.00
|1.12
|486.17
|153
|2008.09.09 23:37
|sell
|77
|0.02
|106.71
|0.00
|0.00
|154
|2008.09.10 15:08
|close
|77
|0.02
|106.65
|0.00
|0.00
|1.10
|487.28
|155
|2008.09.11 00:15
|sell
|78
|0.02
|107.65
|0.00
|0.00
|156
|2008.09.11 00:34
|close
|78
|0.02
|107.59
|0.00
|0.00
|1.12
|488.40
|157
|2008.09.11 02:19
|sell
|79
|0.02
|107.59
|0.00
|0.00
|158
|2008.09.11 02:20
|close
|79
|0.02
|107.53
|0.00
|0.00
|1.12
|489.52
|159
|2008.09.11 02:21
|sell
|80
|0.02
|107.53
|0.00
|0.00
|160
|2008.09.11 02:28
|close
|80
|0.02
|107.47
|0.00
|0.00
|1.12
|490.64
|161
|2008.09.11 02:28
|sell
|81
|0.02
|107.46
|0.00
|0.00
|162
|2008.09.11 02:33
|close
|81
|0.02
|107.39
|0.00
|0.00
|1.30
|491.94
|163
|2008.09.11 02:33
|sell
|82
|0.02
|107.38
|0.00
|0.00
|164
|2008.09.11 03:39
|close
|82
|0.02
|107.32
|0.00
|0.00
|1.12
|493.06
|165
|2008.09.11 03:39
|sell
|83
|0.02
|107.31
|0.00
|0.00
|166
|2008.09.11 10:00
|close
|83
|0.02
|107.25
|0.00
|0.00
|1.12
|494.18
|167
|2008.09.11 10:00
|sell
|84
|0.02
|107.24
|0.00
|0.00
|168
|2008.09.11 10:11
|close
|84
|0.02
|107.18
|0.00
|0.00
|1.12
|495.30
|169
|2008.09.11 10:11
|sell
|85
|0.02
|107.15
|0.00
|0.00
|170
|2008.09.11 10:12
|close
|85
|0.02
|107.09
|0.00
|0.00
|1.12
|496.42
|171
|2008.09.11 10:12
|sell
|86
|0.02
|107.08
|0.00
|0.00
|172
|2008.09.11 11:36
|close
|86
|0.02
|107.02
|0.00
|0.00
|1.12
|497.54
|173
|2008.09.11 11:36
|sell
|87
|0.02
|106.99
|0.00
|0.00
|174
|2008.09.11 12:11
|close
|87
|0.02
|106.92
|0.00
|0.00
|1.31
|498.85
|175
|2008.09.11 12:12
|sell
|88
|0.02
|106.89
|0.00
|0.00
|176
|2008.09.11 12:15
|close
|88
|0.02
|106.83
|0.00
|0.00
|1.12
|499.97
|177
|2008.09.11 12:15
|sell
|89
|0.02
|106.82
|0.00
|0.00
|178
|2008.09.11 12:27
|close
|89
|0.02
|106.75
|0.00
|0.00
|1.31
|501.28
|179
|2008.09.11 12:27
|sell
|90
|0.02
|106.76
|0.00
|0.00
|180
|2008.09.11 14:36
|close
|90
|0.02
|106.70
|0.00
|0.00
|1.12
|502.40
|181
|2008.09.11 14:36
|sell
|91
|0.02
|106.69
|0.00
|0.00
|182
|2008.09.11 14:47
|close
|91
|0.02
|106.63
|0.00
|0.00
|1.13
|503.53
|183
|2008.09.11 14:47
|sell
|92
|0.02
|106.60
|0.00
|0.00
|184
|2008.09.11 14:47
|close
|92
|0.02
|106.54
|0.00
|0.00
|1.13
|504.66
|185
|2008.09.11 14:47
|sell
|93
|0.02
|106.51
|0.00
|0.00
|186
|2008.09.11 15:30
|close
|93
|0.02
|106.45
|0.00
|0.00
|1.13
|505.79
|187
|2008.09.11 15:30
|sell
|94
|0.02
|106.42
|0.00
|0.00
|188
|2008.09.11 15:56
|close
|94
|0.02
|106.36
|0.00
|0.00
|1.13
|506.92
|189
|2008.09.11 15:56
|sell
|95
|0.02
|106.32
|0.00
|0.00
|190
|2008.09.11 15:56
|close
|95
|0.02
|106.26
|0.00
|0.00
|1.13
|508.05
|191
|2008.09.11 15:56
|sell
|96
|0.02
|106.25
|0.00
|0.00
|192
|2008.09.11 16:43
|close
|96
|0.02
|106.19
|0.00
|0.00
|1.13
|509.18
|193
|2008.09.11 16:43
|sell
|97
|0.02
|106.16
|0.00
|0.00
|194
|2008.09.11 16:45
|close
|97
|0.02
|106.08
|0.00
|0.00
|1.51
|510.69
|195
|2008.09.11 16:45
|sell
|98
|0.02
|106.07
|0.00
|0.00
|196
|2008.09.11 20:17
|sell
|99
|0.04
|106.47
|0.00
|0.00
|197
|2008.09.12 01:16
|sell
|100
|0.08
|106.94
|0.00
|0.00
|198
|2008.09.15 01:00
|close
|100
|0.08
|105.97
|0.00
|0.00
|73.13
|583.81
|199
|2008.09.15 01:00
|close
|99
|0.04
|105.97
|0.00
|0.00
|18.77
|602.58
|200
|2008.09.15 01:00
|close
|98
|0.02
|105.97
|0.00
|0.00
|1.84
|604.42
|201
|2008.09.15 05:48
|sell
|101
|0.02
|105.75
|0.00
|0.00
|202
|2008.09.15 05:49
|close
|101
|0.02
|105.68
|0.00
|0.00
|1.32
|605.74
|203
|2008.09.15 05:49
|sell
|102
|0.02
|105.65
|0.00
|0.00
|204
|2008.09.15 06:01
|close
|102
|0.02
|105.58
|0.00
|0.00
|1.33
|607.07
|205
|2008.09.15 06:01
|sell
|103
|0.02
|105.55
|0.00
|0.00
|206
|2008.09.15 06:11
|close
|103
|0.02
|105.48
|0.00
|0.00
|1.33
|608.40
|207
|2008.09.15 06:11
|sell
|104
|0.02
|105.47
|0.00
|0.00
|208
|2008.09.15 06:14
|close
|104
|0.02
|105.41
|0.00
|0.00
|1.14
|609.54
|209
|2008.09.15 06:14
|sell
|105
|0.02
|105.40
|0.00
|0.00
|210
|2008.09.15 06:18
|close
|105
|0.02
|105.33
|0.00
|0.00
|1.33
|610.87
|211
|2008.09.15 06:18
|sell
|106
|0.02
|105.32
|0.00
|0.00
|212
|2008.09.15 10:03
|sell
|107
|0.04
|105.72
|0.00
|0.00
|213
|2008.09.15 10:36
|close
|107
|0.04
|105.56
|0.00
|0.00
|6.06
|616.93
|214
|2008.09.15 10:36
|close
|106
|0.02
|105.56
|0.00
|0.00
|-4.55
|612.38
|215
|2008.09.15 10:36
|sell
|108
|0.02
|105.53
|0.00
|0.00
|216
|2008.09.15 10:37
|close
|108
|0.02
|105.46
|0.00
|0.00
|1.33
|613.71
|217
|2008.09.15 10:37
|sell
|109
|0.02
|105.43
|0.00
|0.00
|218
|2008.09.15 10:41
|close
|109
|0.02
|105.37
|0.00
|0.00
|1.14
|614.85
|219
|2008.09.15 10:41
|sell
|110
|0.02
|105.36
|0.00
|0.00
|220
|2008.09.15 10:46
|close
|110
|0.02
|105.29
|0.00
|0.00
|1.33
|616.18
|221
|2008.09.15 10:46
|sell
|111
|0.02
|105.28
|0.00
|0.00
|222
|2008.09.15 10:49
|close
|111
|0.02
|105.22
|0.00
|0.00
|1.14
|617.32
|223
|2008.09.15 10:49
|sell
|112
|0.02
|105.19
|0.00
|0.00
|224
|2008.09.15 10:50
|close
|112
|0.02
|105.13
|0.00
|0.00
|1.14
|618.46
|225
|2008.09.15 10:50
|sell
|113
|0.02
|105.09
|0.00
|0.00
|226
|2008.09.15 11:05
|close
|113
|0.02
|105.03
|0.00
|0.00
|1.14
|619.60
|227
|2008.09.15 11:05
|sell
|114
|0.02
|105.00
|0.00
|0.00
|228
|2008.09.15 11:12
|close
|114
|0.02
|104.94
|0.00
|0.00
|1.14
|620.74
|229
|2008.09.15 11:12
|sell
|115
|0.02
|104.91
|0.00
|0.00
|230
|2008.09.15 11:13
|close
|115
|0.02
|104.85
|0.00
|0.00
|1.14
|621.88
|231
|2008.09.15 11:13
|sell
|116
|0.02
|104.82
|0.00
|0.00
|232
|2008.09.15 11:36
|close
|116
|0.02
|104.74
|0.00
|0.00
|1.53
|623.41
|233
|2008.09.15 11:36
|sell
|117
|0.02
|104.73
|0.00
|0.00
|234
|2008.09.15 11:37
|close
|117
|0.02
|104.67
|0.00
|0.00
|1.15
|624.56
|235
|2008.09.15 11:37
|sell
|118
|0.02
|104.66
|0.00
|0.00
|236
|2008.09.15 11:37
|close
|118
|0.02
|104.60
|0.00
|0.00
|1.15
|625.71
|237
|2008.09.15 11:37
|sell
|119
|0.02
|104.56
|0.00
|0.00
|238
|2008.09.15 12:18
|sell
|120
|0.04
|104.97
|0.00
|0.00
|239
|2008.09.15 18:45
|sell
|121
|0.08
|105.70
|0.00
|0.00
|240
|2008.09.15 22:30
|close
|121
|0.08
|105.32
|0.00
|0.00
|28.86
|654.57
|241
|2008.09.15 22:30
|close
|120
|0.04
|105.32
|0.00
|0.00
|-13.29
|641.28
|242
|2008.09.15 22:30
|close
|119
|0.02
|105.32
|0.00
|0.00
|-14.43
|626.85
|243
|2008.09.15 22:30
|sell
|122
|0.02
|105.31
|0.00
|0.00
|244
|2008.09.15 22:39
|close
|122
|0.02
|105.24
|0.00
|0.00
|1.33
|628.18
|245
|2008.09.15 22:39
|sell
|123
|0.02
|105.23
|0.00
|0.00
|246
|2008.09.15 22:51
|close
|123
|0.02
|105.17
|0.00
|0.00
|1.14
|629.32
|247
|2008.09.15 22:51
|sell
|124
|0.02
|105.14
|0.00
|0.00
|248
|2008.09.15 22:53
|close
|124
|0.02
|105.07
|0.00
|0.00
|1.33
|630.65
|249
|2008.09.15 22:53
|sell
|125
|0.02
|105.06
|0.00
|0.00
|250
|2008.09.15 22:55
|close
|125
|0.02
|105.00
|0.00
|0.00
|1.14
|631.79
|251
|2008.09.15 22:55
|sell
|126
|0.02
|104.99
|0.00
|0.00
|252
|2008.09.15 22:57
|close
|126
|0.02
|104.93
|0.00
|0.00
|1.14
|632.93
|253
|2008.09.15 22:57
|sell
|127
|0.02
|104.92
|0.00
|0.00
|254
|2008.09.15 22:58
|close
|127
|0.02
|104.86
|0.00
|0.00
|1.14
|634.07
|255
|2008.09.15 22:58
|sell
|128
|0.02
|104.85
|0.00
|0.00
|256
|2008.09.15 23:07
|close
|128
|0.02
|104.79
|0.00
|0.00
|1.15
|635.22
|257
|2008.09.15 23:07
|sell
|129
|0.02
|104.78
|0.00
|0.00
|258
|2008.09.15 23:08
|close
|129
|0.02
|104.71
|0.00
|0.00
|1.34
|636.56
|259
|2008.09.15 23:08
|sell
|130
|0.02
|104.68
|0.00
|0.00
|260
|2008.09.16 00:03
|close
|130
|0.02
|104.62
|0.00
|0.00
|1.12
|637.68
|261
|2008.09.16 00:05
|sell
|131
|0.02
|104.55
|0.00
|0.00
|262
|2008.09.16 00:58
|close
|131
|0.02
|104.49
|0.00
|0.00
|1.15
|638.83
|263
|2008.09.16 00:58
|sell
|132
|0.02
|104.44
|0.00
|0.00
|264
|2008.09.16 00:58
|close
|132
|0.02
|104.38
|0.00
|0.00
|1.15
|639.98
|265
|2008.09.16 00:58
|sell
|133
|0.02
|104.37
|0.00
|0.00
|266
|2008.09.16 00:58
|close
|133
|0.02
|104.29
|0.00
|0.00
|1.53
|641.51
|267
|2008.09.16 00:58
|sell
|134
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|268
|2008.09.16 01:14
|close
|134
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|642.66
|269
|2008.09.16 01:14
|sell
|135
|0.02
|104.21
|0.00
|0.00
|270
|2008.09.16 03:36
|close
|135
|0.02
|104.15
|0.00
|0.00
|1.15
|643.81
|271
|2008.09.16 03:36
|sell
|136
|0.02
|104.14
|0.00
|0.00
|272
|2008.09.16 03:44
|close
|136
|0.02
|104.08
|0.00
|0.00
|1.15
|644.96
|273
|2008.09.16 03:44
|sell
|137
|0.02
|104.07
|0.00
|0.00
|274
|2008.09.16 09:52
|close
|137
|0.02
|104.01
|0.00
|0.00
|1.15
|646.11
|275
|2008.09.16 09:52
|sell
|138
|0.02
|103.98
|0.00
|0.00
|276
|2008.09.16 09:52
|close
|138
|0.02
|103.92
|0.00
|0.00
|1.15
|647.26
|277
|2008.09.16 09:52
|sell
|139
|0.02
|103.89
|0.00
|0.00
|278
|2008.09.16 09:55
|close
|139
|0.02
|103.83
|0.00
|0.00
|1.16
|648.42
|279
|2008.09.16 09:55
|sell
|140
|0.02
|103.82
|0.00
|0.00
|280
|2008.09.16 10:14
|close
|140
|0.02
|103.75
|0.00
|0.00
|1.35
|649.77
|281
|2008.09.16 10:14
|sell
|141
|0.02
|103.74
|0.00
|0.00
|282
|2008.09.16 10:27
|close
|141
|0.02
|103.68
|0.00
|0.00
|1.16
|650.93
|283
|2008.09.16 10:27
|sell
|142
|0.02
|103.67
|0.00
|0.00
|284
|2008.09.16 15:11
|sell
|143
|0.04
|104.08
|0.00
|0.00
|285
|2008.09.16 15:13
|close
|143
|0.04
|103.92
|0.00
|0.00
|6.16
|657.09
|286
|2008.09.16 15:13
|close
|142
|0.02
|103.92
|0.00
|0.00
|-4.81
|652.28
|287
|2008.09.16 15:14
|sell
|144
|0.02
|103.87
|0.00
|0.00
|288
|2008.09.16 15:15
|close
|144
|0.02
|103.81
|0.00
|0.00
|1.16
|653.44
|289
|2008.09.16 15:15
|sell
|145
|0.02
|103.80
|0.00
|0.00
|290
|2008.09.16 15:18
|close
|145
|0.02
|103.74
|0.00
|0.00
|1.16
|654.60
|291
|2008.09.16 15:19
|sell
|146
|0.02
|103.71
|0.00
|0.00
|292
|2008.09.16 15:58
|close
|146
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|1.16
|655.76
|293
|2008.09.16 15:58
|sell
|147
|0.02
|103.64
|0.00
|0.00
|294
|2008.09.16 15:58
|close
|147
|0.02
|103.58
|0.00
|0.00
|1.16
|656.92
|295
|2008.09.16 15:58
|sell
|148
|0.02
|103.57
|0.00
|0.00
|296
|2008.09.17 00:45
|sell
|149
|0.04
|105.31
|0.00
|0.00
|297
|2008.09.17 17:38
|close
|149
|0.04
|104.71
|0.00
|0.00
|22.92
|679.84
|298
|2008.09.17 17:38
|close
|148
|0.02
|104.71
|0.00
|0.00
|-21.80
|658.04
|299
|2008.09.17 17:38
|sell
|150
|0.02
|104.68
|0.00
|0.00
|300
|2008.09.17 18:02
|close
|150
|0.02
|104.62
|0.00
|0.00
|1.15
|659.19
|301
|2008.09.17 18:03
|sell
|151
|0.02
|104.62
|0.00
|0.00
|302
|2008.09.17 18:05
|close
|151
|0.02
|104.56
|0.00
|0.00
|1.15
|660.34
|303
|2008.09.17 18:05
|sell
|152
|0.02
|104.55
|0.00
|0.00
|304
|2008.09.17 18:08
|close
|152
|0.02
|104.49
|0.00
|0.00
|1.15
|661.49
|305
|2008.09.17 18:08
|sell
|153
|0.02
|104.46
|0.00
|0.00
|306
|2008.09.17 18:13
|sell
|154
|0.04
|104.86
|0.00
|0.00
|307
|2008.09.17 18:14
|close
|154
|0.04
|104.70
|0.00
|0.00
|6.11
|667.60
|308
|2008.09.17 18:14
|close
|153
|0.02
|104.70
|0.00
|0.00
|-4.58
|663.02
|309
|2008.09.17 18:29
|sell
|155
|0.02
|104.61
|0.00
|0.00
|310
|2008.09.17 18:30
|close
|155
|0.02
|104.55
|0.00
|0.00
|1.15
|664.17
|311
|2008.09.17 18:30
|sell
|156
|0.02
|104.52
|0.00
|0.00
|312
|2008.09.17 18:31
|close
|156
|0.02
|104.46
|0.00
|0.00
|1.15
|665.32
|313
|2008.09.17 18:32
|sell
|157
|0.02
|104.45
|0.00
|0.00
|314
|2008.09.17 23:01
|sell
|158
|0.04
|104.86
|0.00
|0.00
|315
|2008.09.17 23:20
|close
|158
|0.04
|104.70
|0.00
|0.00
|6.11
|671.43
|316
|2008.09.17 23:20
|close
|157
|0.02
|104.70
|0.00
|0.00
|-4.78
|666.65
|317
|2008.09.17 23:20
|sell
|159
|0.02
|104.67
|0.00
|0.00
|318
|2008.09.17 23:20
|close
|159
|0.02
|104.61
|0.00
|0.00
|1.15
|667.80
|319
|2008.09.17 23:20
|sell
|160
|0.02
|104.57
|0.00
|0.00
|320
|2008.09.17 23:49
|close
|160
|0.02
|104.51
|0.00
|0.00
|1.15
|668.95
|321
|2008.09.17 23:49
|sell
|161
|0.02
|104.50
|0.00
|0.00
|322
|2008.09.18 00:10
|close
|161
|0.02
|104.43
|0.00
|0.00
|1.26
|670.22
|323
|2008.09.18 00:10
|sell
|162
|0.02
|104.39
|0.00
|0.00
|324
|2008.09.18 00:10
|close
|162
|0.02
|104.32
|0.00
|0.00
|1.34
|671.56
|325
|2008.09.18 00:10
|sell
|163
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|326
|2008.09.18 02:30
|close
|163
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|672.71
|327
|2008.09.18 02:30
|sell
|164
|0.02
|104.21
|0.00
|0.00
|328
|2008.09.18 13:42
|sell
|165
|0.04
|104.63
|0.00
|0.00
|329
|2008.09.18 13:46
|close
|165
|0.04
|104.47
|0.00
|0.00
|6.13
|678.84
|330
|2008.09.18 13:46
|close
|164
|0.02
|104.47
|0.00
|0.00
|-4.98
|673.86
|331
|2008.09.18 13:46
|sell
|166
|0.02
|104.44
|0.00
|0.00
|332
|2008.09.18 19:47
|close
|166
|0.02
|104.38
|0.00
|0.00
|1.15
|675.01
|333
|2008.09.18 19:47
|sell
|167
|0.02
|104.35
|0.00
|0.00
|334
|2008.09.18 19:48
|close
|167
|0.02
|104.29
|0.00
|0.00
|1.15
|676.16
|335
|2008.09.18 19:48
|sell
|168
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|336
|2008.09.18 19:52
|close
|168
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|677.31
|337
|2008.09.18 19:52
|sell
|169
|0.02
|104.19
|0.00
|0.00
|338
|2008.09.18 19:58
|close
|169
|0.02
|104.12
|0.00
|0.00
|1.34
|678.65
|339
|2008.09.18 19:58
|sell
|170
|0.02
|104.09
|0.00
|0.00
|340
|2008.09.18 19:59
|close
|170
|0.02
|104.03
|0.00
|0.00
|1.15
|679.80
|341
|2008.09.18 20:00
|sell
|171
|0.02
|103.99
|0.00
|0.00
|342
|2008.09.18 20:26
|sell
|172
|0.04
|104.40
|0.00
|0.00
|343
|2008.09.22 02:00
|sell
|173
|0.08
|106.83
|0.00
|0.00
|344
|2008.09.22 20:33
|close
|173
|0.08
|105.72
|0.00
|0.00
|84.00
|763.80
|345
|2008.09.22 20:33
|close
|172
|0.04
|105.72
|0.00
|0.00
|-50.04
|713.75
|346
|2008.09.22 20:33
|close
|171
|0.02
|105.72
|0.00
|0.00
|-32.78
|680.97
|347
|2008.09.22 20:33
|sell
|174
|0.02
|105.69
|0.00
|0.00
|348
|2008.09.22 21:23
|close
|174
|0.02
|105.63
|0.00
|0.00
|1.14
|682.11
|349
|2008.09.22 21:23
|sell
|175
|0.02
|105.62
|0.00
|0.00
|350
|2008.09.22 21:36
|close
|175
|0.02
|105.56
|0.00
|0.00
|1.14
|683.25
|351
|2008.09.22 21:36
|sell
|176
|0.02
|105.55
|0.00
|0.00
|352
|2008.09.22 21:43
|close
|176
|0.02
|105.49
|0.00
|0.00
|1.14
|684.39
|353
|2008.09.22 21:43
|sell
|177
|0.02
|105.46
|0.00
|0.00
|354
|2008.09.22 22:00
|close
|177
|0.02
|105.40
|0.00
|0.00
|1.14
|685.53
|355
|2008.09.22 22:01
|sell
|178
|0.02
|105.37
|0.00
|0.00
|356
|2008.09.22 22:26
|close
|178
|0.02
|105.30
|0.00
|0.00
|1.33
|686.86
|357
|2008.09.22 22:26
|sell
|179
|0.02
|105.29
|0.00
|0.00
|358
|2008.09.22 22:37
|close
|179
|0.02
|105.22
|0.00
|0.00
|1.33
|688.19
|359
|2008.09.22 22:37
|sell
|180
|0.02
|105.21
|0.00
|0.00
|360
|2008.09.25 02:03
|sell
|181
|0.04
|106.05
|0.00
|0.00
|361
|2008.09.25 08:39
|close
|181
|0.04
|105.75
|0.00
|0.00
|11.35
|699.54
|362
|2008.09.25 08:39
|close
|180
|0.02
|105.75
|0.00
|0.00
|-10.34
|689.20
|363
|2008.09.25 08:39
|sell
|182
|0.02
|105.74
|0.00
|0.00
|364
|2008.09.25 09:13
|close
|182
|0.02
|105.67
|0.00
|0.00
|1.32
|690.52
|365
|2008.09.25 09:13
|sell
|183
|0.02
|105.66
|0.00
|0.00
|366
|2008.09.25 09:43
|close
|183
|0.02
|105.60
|0.00
|0.00
|1.14
|691.66
|367
|2008.09.25 09:43
|sell
|184
|0.02
|105.59
|0.00
|0.00
|368
|2008.09.25 09:51
|close
|184
|0.02
|105.53
|0.00
|0.00
|1.14
|692.80
|369
|2008.09.25 09:52
|sell
|185
|0.02
|105.53
|0.00
|0.00
|370
|2008.09.25 14:46
|sell
|186
|0.04
|105.93
|0.00
|0.00
|371
|2008.09.25 15:33
|close
|186
|0.04
|105.77
|0.00
|0.00
|6.05
|698.85
|372
|2008.09.25 15:33
|close
|185
|0.02
|105.77
|0.00
|0.00
|-4.54
|694.31
|373
|2008.09.25 15:33
|sell
|187
|0.02
|105.74
|0.00
|0.00
|374
|2008.09.25 15:41
|close
|187
|0.02
|105.67
|0.00
|0.00
|1.32
|695.63
|375
|2008.09.25 15:41
|sell
|188
|0.02
|105.66
|0.00
|0.00
|376
|2008.09.26 00:15
|sell
|189
|0.04
|106.44
|0.00
|0.00
|377
|2008.09.26 02:53
|close
|189
|0.04
|106.16
|0.00
|0.00
|10.55
|706.18
|378
|2008.09.26 02:53
|close
|188
|0.02
|106.16
|0.00
|0.00
|-9.45
|696.74
|379
|2008.09.26 02:53
|sell
|190
|0.02
|106.15
|0.00
|0.00
|380
|2008.09.26 02:57
|close
|190
|0.02
|106.09
|0.00
|0.00
|1.13
|697.87
|381
|2008.09.26 02:57
|sell
|191
|0.02
|106.08
|0.00
|0.00
|382
|2008.09.26 03:35
|close
|191
|0.02
|106.02
|0.00
|0.00
|1.13
|699.00
|383
|2008.09.26 03:35
|sell
|192
|0.02
|106.01
|0.00
|0.00
|384
|2008.09.26 03:36
|close
|192
|0.02
|105.95
|0.00
|0.00
|1.13
|700.13
|385
|2008.09.26 03:36
|sell
|193
|0.02
|105.94
|0.00
|0.00
|386
|2008.09.26 03:36
|close
|193
|0.02
|105.87
|0.00
|0.00
|1.32
|701.45
|387
|2008.09.26 03:37
|sell
|194
|0.02
|105.86
|0.00
|0.00
|388
|2008.09.26 06:46
|close
|194
|0.02
|105.80
|0.00
|0.00
|1.13
|702.58
|389
|2008.09.26 06:46
|sell
|195
|0.02
|105.79
|0.00
|0.00
|390
|2008.09.26 07:16
|close
|195
|0.02
|105.73
|0.00
|0.00
|1.13
|703.71
|391
|2008.09.26 07:16
|sell
|196
|0.02
|105.72
|0.00
|0.00
|392
|2008.09.26 07:46
|close
|196
|0.02
|105.66
|0.00
|0.00
|1.14
|704.85
|393
|2008.09.26 07:46
|sell
|197
|0.02
|105.63
|0.00
|0.00
|394
|2008.09.26 10:32
|close
|197
|0.02
|105.57
|0.00
|0.00
|1.14
|705.99
|395
|2008.09.26 10:32
|sell
|198
|0.02
|105.56
|0.00
|0.00
|396
|2008.09.26 10:40
|close
|198
|0.02
|105.50
|0.00
|0.00
|1.14
|707.13
|397
|2008.09.26 10:40
|sell
|199
|0.02
|105.49
|0.00
|0.00
|398
|2008.09.26 10:43
|close
|199
|0.02
|105.43
|0.00
|0.00
|1.14
|708.27
|399
|2008.09.26 10:43
|sell
|200
|0.02
|105.42
|0.00
|0.00
|400
|2008.09.26 10:58
|close
|200
|0.02
|105.36
|0.00
|0.00
|1.14
|709.41
|401
|2008.09.26 10:58
|sell
|201
|0.02
|105.33
|0.00
|0.00
|402
|2008.09.26 11:14
|close
|201
|0.02
|105.27
|0.00
|0.00
|1.14
|710.55
|403
|2008.09.26 11:14
|sell
|202
|0.02
|105.26
|0.00
|0.00
|404
|2008.09.26 14:56
|close
|202
|0.02
|105.20
|0.00
|0.00
|1.14
|711.69
|405
|2008.09.26 14:56
|sell
|203
|0.02
|105.19
|0.00
|0.00
|406
|2008.09.26 15:28
|close
|203
|0.02
|105.13
|0.00
|0.00
|1.14
|712.83
|407
|2008.09.26 15:28
|sell
|204
|0.02
|105.12
|0.00
|0.00
|408
|2008.09.26 15:36
|close
|204
|0.02
|105.06
|0.00
|0.00
|1.14
|713.97
|409
|2008.09.26 15:36
|sell
|205
|0.02
|105.03
|0.00
|0.00
|410
|2008.09.26 21:15
|sell
|206
|0.04
|106.06
|0.00
|0.00
|411
|2008.09.29 16:08
|close
|206
|0.04
|105.69
|0.00
|0.00
|13.95
|727.92
|412
|2008.09.29 16:08
|close
|205
|0.02
|105.69
|0.00
|0.00
|-12.52
|715.40
|413
|2008.09.29 16:08
|sell
|207
|0.02
|105.68
|0.00
|0.00
|414
|2008.09.29 16:10
|close
|207
|0.02
|105.61
|0.00
|0.00
|1.33
|716.73
|415
|2008.09.29 16:10
|sell
|208
|0.02
|105.58
|0.00
|0.00
|416
|2008.09.29 16:25
|close
|208
|0.02
|105.52
|0.00
|0.00
|1.14
|717.87
|417
|2008.09.29 16:25
|sell
|209
|0.02
|105.51
|0.00
|0.00
|418
|2008.09.29 16:35
|close
|209
|0.02
|105.45
|0.00
|0.00
|1.14
|719.01
|419
|2008.09.29 16:35
|sell
|210
|0.02
|105.44
|0.00
|0.00
|420
|2008.09.29 16:42
|close
|210
|0.02
|105.38
|0.00
|0.00
|1.14
|720.15
|421
|2008.09.29 16:42
|sell
|211
|0.02
|105.35
|0.00
|0.00
|422
|2008.09.29 17:05
|close
|211
|0.02
|105.29
|0.00
|0.00
|1.14
|721.29
|423
|2008.09.29 17:05
|sell
|212
|0.02
|105.25
|0.00
|0.00
|424
|2008.09.29 17:11
|close
|212
|0.02
|105.19
|0.00
|0.00
|1.14
|722.43
|425
|2008.09.29 17:11
|sell
|213
|0.02
|105.16
|0.00
|0.00
|426
|2008.09.29 17:15
|close
|213
|0.02
|105.10
|0.00
|0.00
|1.14
|723.57
|427
|2008.09.29 17:15
|sell
|214
|0.02
|105.09
|0.00
|0.00
|428
|2008.09.29 17:16
|close
|214
|0.02
|105.03
|0.00
|0.00
|1.14
|724.71
|429
|2008.09.29 17:16
|sell
|215
|0.02
|105.02
|0.00
|0.00
|430
|2008.09.29 17:18
|close
|215
|0.02
|104.96
|0.00
|0.00
|1.14
|725.85
|431
|2008.09.29 17:18
|sell
|216
|0.02
|104.93
|0.00
|0.00
|432
|2008.09.29 17:18
|close
|216
|0.02
|104.87
|0.00
|0.00
|1.14
|726.99
|433
|2008.09.29 17:18
|sell
|217
|0.02
|104.84
|0.00
|0.00
|434
|2008.09.29 17:20
|close
|217
|0.02
|104.77
|0.00
|0.00
|1.34
|728.33
|435
|2008.09.29 17:20
|sell
|218
|0.02
|104.76
|0.00
|0.00
|436
|2008.09.29 17:21
|close
|218
|0.02
|104.69
|0.00
|0.00
|1.34
|729.67
|437
|2008.09.29 17:21
|sell
|219
|0.02
|104.68
|0.00
|0.00
|438
|2008.09.29 17:21
|close
|219
|0.02
|104.61
|0.00
|0.00
|1.34
|731.01
|439
|2008.09.29 17:21
|sell
|220
|0.02
|104.60
|0.00
|0.00
|440
|2008.09.29 19:01
|sell
|221
|0.04
|105.01
|0.00
|0.00
|441
|2008.09.29 20:42
|close
|221
|0.04
|104.85
|0.00
|0.00
|6.10
|737.11
|442
|2008.09.29 20:42
|close
|220
|0.02
|104.85
|0.00
|0.00
|-4.77
|732.34
|443
|2008.09.29 20:45
|sell
|222
|0.02
|104.59
|0.00
|0.00
|444
|2008.09.29 20:46
|close
|222
|0.02
|104.49
|0.00
|0.00
|1.91
|734.25
|445
|2008.09.29 20:46
|sell
|223
|0.02
|104.48
|0.00
|0.00
|446
|2008.09.29 20:46
|close
|223
|0.02
|104.42
|0.00
|0.00
|1.15
|735.40
|447
|2008.09.29 20:46
|sell
|224
|0.02
|104.38
|0.00
|0.00
|448
|2008.09.29 20:46
|close
|224
|0.02
|104.30
|0.00
|0.00
|1.53
|736.93
|449
|2008.09.29 20:46
|sell
|225
|0.02
|104.26
|0.00
|0.00
|450
|2008.09.29 20:57
|sell
|226
|0.04
|104.68
|0.00
|0.00
|451
|2008.09.29 21:09
|close
|226
|0.04
|104.51
|0.00
|0.00
|6.51
|743.44
|452
|2008.09.29 21:09
|close
|225
|0.02
|104.51
|0.00
|0.00
|-4.78
|738.66
|453
|2008.09.29 21:09
|sell
|227
|0.02
|104.47
|0.00
|0.00
|454
|2008.09.29 21:09
|close
|227
|0.02
|104.41
|0.00
|0.00
|1.15
|739.81
|455
|2008.09.29 21:09
|sell
|228
|0.02
|104.40
|0.00
|0.00
|456
|2008.09.29 21:09
|close
|228
|0.02
|104.32
|0.00
|0.00
|1.53
|741.34
|457
|2008.09.29 21:09
|sell
|229
|0.02
|104.28
|0.00
|0.00
|458
|2008.09.29 21:16
|close
|229
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|1.15
|742.49
|459
|2008.09.29 21:16
|sell
|230
|0.02
|104.21
|0.00
|0.00
|460
|2008.09.29 22:16
|close
|230
|0.02
|104.15
|0.00
|0.00
|1.15
|743.64
|461
|2008.09.29 22:16
|sell
|231
|0.02
|104.12
|0.00
|0.00
|462
|2008.09.29 22:26
|close
|231
|0.02
|104.06
|0.00
|0.00
|1.15
|744.79
|463
|2008.09.29 22:26
|sell
|232
|0.02
|104.05
|0.00
|0.00
|464
|2008.09.30 00:59
|close
|232
|0.02
|103.99
|0.00
|0.00
|1.12
|745.91
|465
|2008.09.30 00:59
|sell
|233
|0.02
|103.96
|0.00
|0.00
|466
|2008.09.30 01:21
|close
|233
|0.02
|103.90
|0.00
|0.00
|1.15
|747.06
|467
|2008.09.30 01:21
|sell
|234
|0.02
|103.89
|0.00
|0.00
|468
|2008.09.30 01:24
|close
|234
|0.02
|103.83
|0.00
|0.00
|1.16
|748.22
|469
|2008.09.30 01:24
|sell
|235
|0.02
|103.82
|0.00
|0.00
|470
|2008.09.30 01:31
|close
|235
|0.02
|103.76
|0.00
|0.00
|1.16
|749.38
|471
|2008.09.30 01:31
|sell
|236
|0.02
|103.72
|0.00
|0.00
|472
|2008.09.30 01:32
|close
|236
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|1.35
|750.73
|473
|2008.09.30 01:32
|sell
|237
|0.02
|103.62
|0.00
|0.00
|474
|2008.09.30 03:55
|close
|237
|0.02
|103.56
|0.00
|0.00
|1.16
|751.89
|475
|2008.09.30 04:00
|sell
|238
|0.02
|103.88
|0.00
|0.00
|476
|2008.09.30 04:08
|close
|238
|0.02
|103.81
|0.00
|0.00
|1.35
|753.24
|477
|2008.09.30 04:09
|sell
|239
|0.02
|103.78
|0.00
|0.00
|478
|2008.09.30 04:16
|close
|239
|0.02
|103.72
|0.00
|0.00
|1.16
|754.40
|479
|2008.09.30 04:17
|sell
|240
|0.02
|103.69
|0.00
|0.00
|480
|2008.09.30 06:18
|sell
|241
|0.04
|104.09
|0.00
|0.00
|481
|2008.10.01 00:20
|sell
|242
|0.08
|106.04
|0.00
|0.00
|482
|2008.10.02 18:34
|close
|242
|0.08
|105.13
|0.00
|0.00
|68.94
|823.34
|483
|2008.10.02 18:34
|close
|241
|0.04
|105.13
|0.00
|0.00
|-39.78
|783.57
|484
|2008.10.02 18:34
|close
|240
|0.02
|105.13
|0.00
|0.00
|-27.49
|756.07
|485
|2008.10.02 18:34
|sell
|243
|0.02
|105.12
|0.00
|0.00
|486
|2008.10.03 02:47
|close
|243
|0.02
|105.06
|0.00
|0.00
|1.11
|757.19
|487
|2008.10.03 02:47
|sell
|244
|0.02
|105.05
|0.00
|0.00
|488
|2008.10.03 02:49
|close
|244
|0.02
|104.99
|0.00
|0.00
|1.14
|758.33
|489
|2008.10.03 02:49
|sell
|245
|0.02
|104.98
|0.00
|0.00
|490
|2008.10.03 03:28
|close
|245
|0.02
|104.92
|0.00
|0.00
|1.14
|759.47
|491
|2008.10.03 03:28
|sell
|246
|0.02
|104.89
|0.00
|0.00
|492
|2008.10.03 15:25
|close
|246
|0.02
|104.83
|0.00
|0.00
|1.14
|760.61
|493
|2008.10.03 15:25
|sell
|247
|0.02
|104.82
|0.00
|0.00
|494
|2008.10.03 15:28
|close
|247
|0.02
|104.76
|0.00
|0.00
|1.15
|761.76
|495
|2008.10.03 15:28
|sell
|248
|0.02
|104.75
|0.00
|0.00
|496
|2008.10.03 15:30
|close
|248
|0.02
|104.69
|0.00
|0.00
|1.15
|762.91
|497
|2008.10.03 15:30
|sell
|249
|0.02
|104.68
|0.00
|0.00
|498
|2008.10.03 15:30
|close
|249
|0.02
|104.62
|0.00
|0.00
|1.15
|764.06
|499
|2008.10.03 15:30
|sell
|250
|0.02
|104.61
|0.00
|0.00
|500
|2008.10.03 15:30
|close
|250
|0.02
|104.54
|0.00
|0.00
|1.34
|765.40
|501
|2008.10.03 15:30
|sell
|251
|0.02
|104.53
|0.00
|0.00
|502
|2008.10.03 21:30
|sell
|252
|0.04
|105.30
|0.00
|0.00
|503
|2008.10.06 01:00
|close
|252
|0.04
|104.91
|0.00
|0.00
|14.82
|780.21
|504
|2008.10.06 01:00
|close
|251
|0.02
|104.91
|0.00
|0.00
|-7.27
|772.95
|505
|2008.10.06 02:26
|sell
|253
|0.02
|104.67
|0.00
|0.00
|506
|2008.10.06 02:31
|close
|253
|0.02
|104.60
|0.00
|0.00
|1.34
|774.29
|507
|2008.10.06 02:31
|sell
|254
|0.02
|104.59
|0.00
|0.00
|508
|2008.10.06 02:49
|close
|254
|0.02
|104.53
|0.00
|0.00
|1.15
|775.44
|509
|2008.10.06 02:49
|sell
|255
|0.02
|104.52
|0.00
|0.00
|510
|2008.10.06 02:50
|close
|255
|0.02
|104.46
|0.00
|0.00
|1.15
|776.59
|511
|2008.10.06 02:50
|sell
|256
|0.02
|104.43
|0.00
|0.00
|512
|2008.10.06 03:17
|close
|256
|0.02
|104.37
|0.00
|0.00
|1.15
|777.74
|513
|2008.10.06 03:17
|sell
|257
|0.02
|104.36
|0.00
|0.00
|514
|2008.10.06 03:21
|close
|257
|0.02
|104.30
|0.00
|0.00
|1.15
|778.89
|515
|2008.10.06 03:21
|sell
|258
|0.02
|104.29
|0.00
|0.00
|516
|2008.10.06 06:02
|close
|258
|0.02
|104.23
|0.00
|0.00
|1.15
|780.04
|517
|2008.10.06 06:02
|sell
|259
|0.02
|104.22
|0.00
|0.00
|518
|2008.10.06 06:05
|close
|259
|0.02
|104.16
|0.00
|0.00
|1.15
|781.19
|519
|2008.10.06 06:05
|sell
|260
|0.02
|104.15
|0.00
|0.00
|520
|2008.10.06 06:11
|close
|260
|0.02
|104.09
|0.00
|0.00
|1.15
|782.34
|521
|2008.10.06 06:11
|sell
|261
|0.02
|104.08
|0.00
|0.00
|522
|2008.10.06 06:16
|close
|261
|0.02
|104.02
|0.00
|0.00
|1.15
|783.49
|523
|2008.10.06 06:16
|sell
|262
|0.02
|104.01
|0.00
|0.00
|524
|2008.10.06 06:25
|close
|262
|0.02
|103.95
|0.00
|0.00
|1.15
|784.64
|525
|2008.10.06 06:25
|sell
|263
|0.02
|103.92
|0.00
|0.00
|526
|2008.10.06 06:39
|close
|263
|0.02
|103.86
|0.00
|0.00
|1.16
|785.80
|527
|2008.10.06 06:39
|sell
|264
|0.02
|103.83
|0.00
|0.00
|528
|2008.10.06 06:52
|close
|264
|0.02
|103.76
|0.00
|0.00
|1.35
|787.15
|529
|2008.10.06 06:53
|sell
|265
|0.02
|103.71
|0.00
|0.00
|530
|2008.10.06 07:13
|close
|265
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|1.16
|788.31
|531
|2008.10.06 07:13
|sell
|266
|0.02
|103.65
|0.00
|0.00
|532
|2008.10.06 07:13
|close
|266
|0.02
|103.59
|0.00
|0.00
|1.16
|789.47
|533
|2008.10.06 07:13
|sell
|267
|0.02
|103.58
|0.00
|0.00
|534
|2008.10.06 07:14
|close
|267
|0.02
|103.52
|0.00
|0.00
|1.16
|790.63
|535
|2008.10.06 07:14
|sell
|268
|0.02
|103.49
|0.00
|0.00
|536
|2008.10.06 07:14
|close
|268
|0.02
|103.43
|0.00
|0.00
|1.16
|791.79
|537
|2008.10.06 07:14
|sell
|269
|0.02
|103.40
|0.00
|0.00
|538
|2008.10.06 07:16
|close
|269
|0.02
|103.34
|0.00
|0.00
|1.16
|792.95
|539
|2008.10.06 07:16
|sell
|270
|0.02
|103.31
|0.00
|0.00
|540
|2008.10.06 07:16
|close
|270
|0.02
|103.25
|0.00
|0.00
|1.16
|794.11
|541
|2008.10.06 07:17
|sell
|271
|0.02
|103.22
|0.00
|0.00
|542
|2008.10.06 07:17
|close
|271
|0.02
|103.16
|0.00
|0.00
|1.16
|795.27
|543
|2008.10.06 07:17
|sell
|272
|0.02
|103.13
|0.00
|0.00
|544
|2008.10.06 07:17
|close
|272
|0.02
|103.06
|0.00
|0.00
|1.36
|796.63
|545
|2008.10.06 07:17
|sell
|273
|0.02
|103.03
|0.00
|0.00
|546
|2008.10.06 07:39
|close
|273
|0.02
|102.97
|0.00
|0.00
|1.17
|797.80
|547
|2008.10.06 07:39
|sell
|274
|0.02
|102.94
|0.00
|0.00
|548
|2008.10.06 07:43
|close
|274
|0.02
|102.88
|0.00
|0.00
|1.17
|798.97
|549
|2008.10.06 07:43
|sell
|275
|0.02
|102.87
|0.00
|0.00
|550
|2008.10.06 08:52
|sell
|276
|0.04
|103.30
|0.00
|0.00
|551
|2008.10.06 13:32
|close
|276
|0.04
|103.13
|0.00
|0.00
|6.59
|805.56
|552
|2008.10.06 13:32
|close
|275
|0.02
|103.13
|0.00
|0.00
|-5.04
|800.52
|553
|2008.10.06 13:32
|sell
|277
|0.02
|103.10
|0.00
|0.00
|554
|2008.10.06 13:36
|close
|277
|0.02
|103.04
|0.00
|0.00
|1.16
|801.68
|555
|2008.10.06 13:36
|sell
|278
|0.02
|103.00
|0.00
|0.00
|556
|2008.10.06 16:19
|close
|278
|0.02
|102.94
|0.00
|0.00
|1.17
|802.85
|557
|2008.10.06 16:19
|sell
|279
|0.02
|102.93
|0.00
|0.00
|558
|2008.10.06 16:28
|close
|279
|0.02
|102.87
|0.00
|0.00
|1.17
|804.02
|559
|2008.10.06 16:28
|sell
|280
|0.02
|102.84
|0.00
|0.00
|560
|2008.10.06 16:31
|close
|280
|0.02
|102.78
|0.00
|0.00
|1.17
|805.19
|561
|2008.10.06 16:31
|sell
|281
|0.02
|102.77
|0.00
|0.00
|562
|2008.10.06 16:48
|close
|281
|0.02
|102.71
|0.00
|0.00
|1.17
|806.36
|563
|2008.10.06 16:48
|sell
|282
|0.02
|102.67
|0.00
|0.00
|564
|2008.10.06 16:58
|close
|282
|0.02
|102.60
|0.00
|0.00
|1.36
|807.72
|565
|2008.10.06 16:58
|sell
|283
|0.02
|102.59
|0.00
|0.00
|566
|2008.10.06 17:04
|close
|283
|0.02
|102.53
|0.00
|0.00
|1.17
|808.89
|567
|2008.10.06 17:04
|sell
|284
|0.02
|102.52
|0.00
|0.00
|568
|2008.10.06 17:04
|close
|284
|0.02
|102.46
|0.00
|0.00
|1.17
|810.06
|569
|2008.10.06 17:04
|sell
|285
|0.02
|102.43
|0.00
|0.00
|570
|2008.10.06 17:10
|close
|285
|0.02
|102.37
|0.00
|0.00
|1.17
|811.23
|571
|2008.10.06 17:10
|sell
|286
|0.02
|102.34
|0.00
|0.00
|572
|2008.10.06 17:11
|close
|286
|0.02
|102.28
|0.00
|0.00
|1.17
|812.40
|573
|2008.10.06 17:11
|sell
|287
|0.02
|102.25
|0.00
|0.00
|574
|2008.10.06 17:12
|close
|287
|0.02
|102.19
|0.00
|0.00
|1.17
|813.57
|575
|2008.10.06 17:12
|sell
|288
|0.02
|102.16
|0.00
|0.00
|576
|2008.10.06 17:13
|close
|288
|0.02
|102.10
|0.00
|0.00
|1.18
|814.75
|577
|2008.10.06 17:13
|sell
|289
|0.02
|102.09
|0.00
|0.00
|578
|2008.10.06 17:14
|close
|289
|0.02
|102.03
|0.00
|0.00
|1.18
|815.93
|579
|2008.10.06 17:14
|sell
|290
|0.02
|102.02
|0.00
|0.00
|580
|2008.10.06 17:15
|close
|290
|0.02
|101.96
|0.00
|0.00
|1.18
|817.11
|581
|2008.10.06 17:15
|sell
|291
|0.02
|101.95
|0.00
|0.00
|582
|2008.10.06 17:16
|close
|291
|0.02
|101.89
|0.00
|0.00
|1.18
|818.29
|583
|2008.10.06 17:16
|sell
|292
|0.02
|101.86
|0.00
|0.00
|584
|2008.10.06 17:16
|close
|292
|0.02
|101.80
|0.00
|0.00
|1.18
|819.47
|585
|2008.10.06 17:16
|sell
|293
|0.02
|101.79
|0.00
|0.00
|586
|2008.10.06 17:16
|close
|293
|0.02
|101.73
|0.00
|0.00
|1.18
|820.65
|587
|2008.10.06 17:16
|sell
|294
|0.02
|101.70
|0.00
|0.00
|588
|2008.10.06 17:16
|close
|294
|0.02
|101.64
|0.00
|0.00
|1.18
|821.83
|589
|2008.10.06 17:16
|sell
|295
|0.02
|101.61
|0.00
|0.00
|590
|2008.10.06 17:17
|close
|295
|0.02
|101.55
|0.00
|0.00
|1.18
|823.01
|591
|2008.10.06 17:17
|sell
|296
|0.02
|101.54
|0.00
|0.00
|592
|2008.10.06 17:17
|close
|296
|0.02
|101.47
|0.00
|0.00
|1.38
|824.39
|593
|2008.10.06 17:17
|sell
|297
|0.02
|101.44
|0.00
|0.00
|594
|2008.10.06 17:17
|close
|297
|0.02
|101.37
|0.00
|0.00
|1.38
|825.77
|595
|2008.10.06 17:17
|sell
|298
|0.02
|101.33
|0.00
|0.00
|596
|2008.10.06 17:18
|close
|298
|0.02
|101.27
|0.00
|0.00
|1.18
|826.95
|597
|2008.10.06 17:18
|sell
|299
|0.02
|101.26
|0.00
|0.00
|598
|2008.10.06 17:18
|close
|299
|0.02
|101.20
|0.00
|0.00
|1.19
|828.14
|599
|2008.10.06 17:18
|sell
|300
|0.02
|101.17
|0.00
|0.00
|600
|2008.10.06 17:19
|close
|300
|0.02
|101.10
|0.00
|0.00
|1.38
|829.52
|601
|2008.10.06 17:19
|sell
|301
|0.02
|101.05
|0.00
|0.00
|602
|2008.10.06 17:19
|close
|301
|0.02
|100.99
|0.00
|0.00
|1.19
|830.71
|603
|2008.10.06 17:19
|sell
|302
|0.02
|100.93
|0.00
|0.00
|604
|2008.10.06 17:19
|close
|302
|0.02
|100.84
|0.00
|0.00
|1.79
|832.50
|605
|2008.10.06 17:19
|sell
|303
|0.02
|100.83
|0.00
|0.00
|606
|2008.10.06 17:19
|close
|303
|0.02
|100.76
|0.00
|0.00
|1.39
|833.89
|607
|2008.10.06 17:19
|sell
|304
|0.02
|100.71
|0.00
|0.00
|608
|2008.10.06 17:19
|close
|304
|0.02
|100.62
|0.00
|0.00
|1.79
|835.68
|609
|2008.10.06 17:19
|sell
|305
|0.02
|100.57
|0.00
|0.00
|610
|2008.10.06 17:19
|close
|305
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|1.39
|837.07
|611
|2008.10.06 17:19
|sell
|306
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|612
|2008.10.06 17:19
|close
|306
|0.02
|100.38
|0.00
|0.00
|1.20
|838.27
|613
|2008.10.06 17:19
|sell
|307
|0.02
|100.31
|0.00
|0.00
|614
|2008.10.06 17:19
|close
|307
|0.02
|100.25
|0.00
|0.00
|1.20
|839.47
|615
|2008.10.06 17:19
|sell
|308
|0.02
|100.25
|0.00
|0.00
|616
|2008.10.06 17:23
|sell
|309
|0.04
|100.65
|0.00
|0.00
|617
|2008.10.06 17:23
|sell
|310
|0.08
|101.06
|0.00
|0.00
|618
|2008.10.06 17:24
|sell
|311
|0.16
|101.48
|0.00
|0.00
|619
|2008.10.06 17:25
|close
|311
|0.16
|101.17
|0.00
|0.00
|49.03
|888.50
|620
|2008.10.06 17:25
|close
|310
|0.08
|101.17
|0.00
|0.00
|-8.70
|879.80
|621
|2008.10.06 17:25
|close
|309
|0.04
|101.17
|0.00
|0.00
|-20.56
|859.24
|622
|2008.10.06 17:25
|close
|308
|0.02
|101.17
|0.00
|0.00
|-18.19
|841.05
|623
|2008.10.06 17:26
|sell
|312
|0.02
|101.07
|0.00
|0.00
|624
|2008.10.06 17:26
|close
|312
|0.02
|101.01
|0.00
|0.00
|1.19
|842.24
|625
|2008.10.06 17:26
|sell
|313
|0.02
|100.97
|0.00
|0.00
|626
|2008.10.06 17:26
|close
|313
|0.02
|100.91
|0.00
|0.00
|1.19
|843.43
|627
|2008.10.06 17:26
|sell
|314
|0.02
|100.90
|0.00
|0.00
|628
|2008.10.06 17:26
|close
|314
|0.02
|100.83
|0.00
|0.00
|1.39
|844.82
|629
|2008.10.06 17:26
|sell
|315
|0.02
|100.80
|0.00
|0.00
|630
|2008.10.06 17:26
|close
|315
|0.02
|100.74
|0.00
|0.00
|1.19
|846.01
|631
|2008.10.06 17:26
|sell
|316
|0.02
|100.70
|0.00
|0.00
|632
|2008.10.06 17:26
|close
|316
|0.02
|100.63
|0.00
|0.00
|1.39
|847.40
|633
|2008.10.06 17:26
|sell
|317
|0.02
|100.59
|0.00
|0.00
|634
|2008.10.06 17:27
|close
|317
|0.02
|100.53
|0.00
|0.00
|1.19
|848.59
|635
|2008.10.06 17:27
|sell
|318
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|636
|2008.10.06 17:31
|sell
|319
|0.04
|100.90
|0.00
|0.00
|637
|2008.10.06 17:33
|close
|319
|0.04
|100.75
|0.00
|0.00
|5.96
|854.55
|638
|2008.10.06 17:33
|close
|318
|0.02
|100.75
|0.00
|0.00
|-4.96
|849.59
|639
|2008.10.06 17:34
|sell
|320
|0.02
|100.59
|0.00
|0.00
|640
|2008.10.06 17:34
|close
|320
|0.02
|100.53
|0.00
|0.00
|1.19
|850.78
|641
|2008.10.06 17:34
|sell
|321
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|642
|2008.10.06 17:38
|close
|321
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|1.19
|851.97
|643
|2008.10.06 17:38
|sell
|322
|0.02
|100.40
|0.00
|0.00
|644
|2008.10.06 18:00
|sell
|323
|0.04
|101.16
|0.00
|0.00
|645
|2008.10.06 19:17
|close
|323
|0.04
|100.88
|0.00
|0.00
|11.10
|863.07
|646
|2008.10.06 19:17
|close
|322
|0.02
|100.88
|0.00
|0.00
|-9.52
|853.55
|647
|2008.10.06 19:17
|sell
|324
|0.02
|100.87
|0.00
|0.00
|648
|2008.10.06 19:25
|close
|324
|0.02
|100.81
|0.00
|0.00
|1.19
|854.74
|649
|2008.10.06 19:25
|sell
|325
|0.02
|100.80
|0.00
|0.00
|650
|2008.10.06 20:16
|close
|325
|0.02
|100.74
|0.00
|0.00
|1.19
|855.93
|651
|2008.10.06 20:16
|sell
|326
|0.02
|100.73
|0.00
|0.00
|652
|2008.10.06 20:46
|close
|326
|0.02
|100.67
|0.00
|0.00
|1.19
|857.12
|653
|2008.10.06 20:46
|sell
|327
|0.02
|100.66
|0.00
|0.00
|654
|2008.10.06 20:48
|close
|327
|0.02
|100.59
|0.00
|0.00
|1.39
|858.51
|655
|2008.10.06 20:48
|sell
|328
|0.02
|100.56
|0.00
|0.00
|656
|2008.10.06 20:49
|close
|328
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|1.19
|859.70
|657
|2008.10.06 20:49
|sell
|329
|0.02
|100.47
|0.00
|0.00
|658
|2008.10.06 20:49
|close
|329
|0.02
|100.41
|0.00
|0.00
|1.20
|860.90
|659
|2008.10.06 20:49
|sell
|330
|0.02
|100.37
|0.00
|0.00
|660
|2008.10.06 21:27
|close
|330
|0.02
|100.32
|0.00
|0.00
|1.00
|861.90
|661
|2008.10.06 21:27
|sell
|331
|0.02
|100.31
|0.00
|0.00
|662
|2008.10.07 01:16
|sell
|332
|0.04
|101.35
|0.00
|0.00
|663
|2008.10.07 11:30
|sell
|333
|0.08
|101.75
|0.00
|0.00
|664
|2008.10.07 22:37
|close
|333
|0.08
|101.42
|0.00
|0.00
|26.03
|887.93
|665
|2008.10.07 22:37
|close
|332
|0.04
|101.42
|0.00
|0.00
|-2.76
|885.17
|666
|2008.10.07 22:37
|close
|331
|0.02
|101.42
|0.00
|0.00
|-21.92
|863.25
|667
|2008.10.07 22:37
|sell
|334
|0.02
|101.41
|0.00
|0.00
|668
|2008.10.07 22:40
|close
|334
|0.02
|101.35
|0.00
|0.00
|1.18
|864.43
|669
|2008.10.07 22:40
|sell
|335
|0.02
|101.31
|0.00
|0.00
|670
|2008.10.07 22:47
|close
|335
|0.02
|101.25
|0.00
|0.00
|1.19
|865.62
|671
|2008.10.07 22:47
|sell
|336
|0.02
|101.22
|0.00
|0.00
|672
|2008.10.07 22:49
|close
|336
|0.02
|101.16
|0.00
|0.00
|1.19
|866.81
|673
|2008.10.07 22:49
|sell
|337
|0.02
|101.12
|0.00
|0.00
|674
|2008.10.08 00:57
|sell
|338
|0.04
|101.53
|0.00
|0.00
|675
|2008.10.08 02:07
|close
|338
|0.04
|101.37
|0.00
|0.00
|6.31
|873.12
|676
|2008.10.08 02:07
|close
|337
|0.02
|101.37
|0.00
|0.00
|-4.96
|868.17
|677
|2008.10.08 02:15
|sell
|339
|0.02
|101.36
|0.00
|0.00
|678
|2008.10.08 02:54
|close
|339
|0.02
|101.30
|0.00
|0.00
|1.18
|869.35
|679
|2008.10.08 02:54
|sell
|340
|0.02
|101.29
|0.00
|0.00
|680
|2008.10.08 02:55
|close
|340
|0.02
|101.23
|0.00
|0.00
|1.19
|870.54
|681
|2008.10.08 02:55
|sell
|341
|0.02
|101.22
|0.00
|0.00
|682
|2008.10.08 02:55
|close
|341
|0.02
|101.16
|0.00
|0.00
|1.19
|871.73
|683
|2008.10.08 02:55
|sell
|342
|0.02
|101.12
|0.00
|0.00
|684
|2008.10.08 07:45
|close
|342
|0.02
|101.06
|0.00
|0.00
|1.19
|872.92
|685
|2008.10.08 07:45
|sell
|343
|0.02
|101.05
|0.00
|0.00
|686
|2008.10.08 07:46
|close
|343
|0.02
|100.98
|0.00
|0.00
|1.39
|874.31
|687
|2008.10.08 07:46
|sell
|344
|0.02
|100.97
|0.00
|0.00
|688
|2008.10.08 07:47
|close
|344
|0.02
|100.90
|0.00
|0.00
|1.39
|875.70
|689
|2008.10.08 07:47
|sell
|345
|0.02
|100.87
|0.00
|0.00
|690
|2008.10.08 07:48
|close
|345
|0.02
|100.81
|0.00
|0.00
|1.19
|876.89
|691
|2008.10.08 07:48
|sell
|346
|0.02
|100.78
|0.00
|0.00
|692
|2008.10.08 07:54
|close
|346
|0.02
|100.72
|0.00
|0.00
|1.19
|878.08
|693
|2008.10.08 07:54
|sell
|347
|0.02
|100.68
|0.00
|0.00
|694
|2008.10.08 08:01
|close
|347
|0.02
|100.62
|0.00
|0.00
|1.19
|879.27
|695
|2008.10.08 08:01
|sell
|348
|0.02
|100.58
|0.00
|0.00
|696
|2008.10.08 08:08
|close
|348
|0.02
|100.52
|0.00
|0.00
|1.19
|880.46
|697
|2008.10.08 08:08
|sell
|349
|0.02
|100.52
|0.00
|0.00
|698
|2008.10.08 08:09
|close
|349
|0.02
|100.47
|0.00
|0.00
|1.00
|881.46
|699
|2008.10.08 08:09
|sell
|350
|0.02
|100.46
|0.00
|0.00
|700
|2008.10.08 08:09
|close
|350
|0.02
|100.41
|0.00
|0.00
|1.00
|882.46
|701
|2008.10.08 08:09
|sell
|351
|0.02
|100.38
|0.00
|0.00
|702
|2008.10.08 08:23
|close
|351
|0.02
|100.33
|0.00
|0.00
|1.00
|883.46
|703
|2008.10.08 08:23
|sell
|352
|0.02
|100.30
|0.00
|0.00
|704
|2008.10.08 08:24
|close
|352
|0.02
|100.23
|0.00
|0.00
|1.40
|884.86
|705
|2008.10.08 08:24
|sell
|353
|0.02
|100.22
|0.00
|0.00
|706
|2008.10.08 08:24
|close
|353
|0.02
|100.16
|0.00
|0.00
|1.20
|886.06
|707
|2008.10.08 08:24
|sell
|354
|0.02
|100.15
|0.00
|0.00
|708
|2008.10.08 08:24
|close
|354
|0.02
|100.09
|0.00
|0.00
|1.20
|887.26
|709
|2008.10.08 08:24
|sell
|355
|0.02
|100.03
|0.00
|0.00
|710
|2008.10.08 08:25
|close
|355
|0.02
|99.98
|0.00
|0.00
|1.00
|888.26
|711
|2008.10.08 08:25
|sell
|356
|0.02
|99.95
|0.00
|0.00
|712
|2008.10.08 08:27
|close
|356
|0.02
|99.90
|0.00
|0.00
|1.00
|889.26
|713
|2008.10.08 08:27
|sell
|357
|0.02
|99.89
|0.00
|0.00
|714
|2008.10.08 08:33
|close
|357
|0.02
|99.84
|0.00
|0.00
|1.00
|890.26
|715
|2008.10.08 08:33
|sell
|358
|0.02
|99.81
|0.00
|0.00
|716
|2008.10.08 08:35
|close
|358
|0.02
|99.76
|0.00
|0.00
|1.00
|891.26
|717
|2008.10.08 08:35
|sell
|359
|0.02
|99.73
|0.00
|0.00
|718
|2008.10.08 08:37
|close
|359
|0.02
|99.68
|0.00
|0.00
|1.00
|892.26
|719
|2008.10.08 08:37
|sell
|360
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|720
|2008.10.08 09:25
|sell
|361
|0.04
|100.25
|0.00
|0.00
|721
|2008.10.08 09:57
|close
|361
|0.04
|100.04
|0.00
|0.00
|8.40
|900.66
|722
|2008.10.08 09:57
|close
|360
|0.02
|100.04
|0.00
|0.00
|-7.40
|893.26
|723
|2008.10.08 09:57
|sell
|362
|0.02
|100.01
|0.00
|0.00
|724
|2008.10.08 10:01
|close
|362
|0.02
|99.96
|0.00
|0.00
|1.00
|894.26
|725
|2008.10.08 10:01
|sell
|363
|0.02
|99.95
|0.00
|0.00
|726
|2008.10.08 11:20
|sell
|364
|0.04
|100.36
|0.00
|0.00
|727
|2008.10.08 11:24
|close
|364
|0.04
|100.20
|0.00
|0.00
|6.39
|900.65
|728
|2008.10.08 11:24
|close
|363
|0.02
|100.20
|0.00
|0.00
|-4.99
|895.66
|729
|2008.10.08 11:25
|sell
|365
|0.02
|100.16
|0.00
|0.00
|730
|2008.10.08 11:53
|close
|365
|0.02
|100.11
|0.00
|0.00
|1.00
|896.66
|731
|2008.10.08 12:00
|sell
|366
|0.02
|100.02
|0.00
|0.00
|732
|2008.10.08 12:02
|close
|366
|0.02
|99.97
|0.00
|0.00
|1.00
|897.66
|733
|2008.10.08 12:02
|sell
|367
|0.02
|99.96
|0.00
|0.00
|734
|2008.10.08 12:04
|close
|367
|0.02
|99.91
|0.00
|0.00
|1.00
|898.66
|735
|2008.10.08 12:04
|sell
|368
|0.02
|99.88
|0.00
|0.00
|736
|2008.10.08 12:05
|close
|368
|0.02
|99.83
|0.00
|0.00
|1.00
|899.66
|737
|2008.10.08 12:05
|sell
|369
|0.02
|99.80
|0.00
|0.00
|738
|2008.10.08 12:06
|close
|369
|0.02
|99.74
|0.00
|0.00
|1.20
|900.86
|739
|2008.10.08 12:06
|sell
|370
|0.02
|99.73
|0.00
|0.00
|740
|2008.10.08 12:06
|close
|370
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|1.20
|902.06
|741
|2008.10.08 12:06
|sell
|371
|0.02
|99.63
|0.00
|0.00
|742
|2008.10.08 12:06
|close
|371
|0.02
|99.58
|0.00
|0.00
|1.00
|903.06
|743
|2008.10.08 12:06
|sell
|372
|0.02
|99.54
|0.00
|0.00
|744
|2008.10.08 12:07
|close
|372
|0.02
|99.49
|0.00
|0.00
|1.01
|904.07
|745
|2008.10.08 12:07
|sell
|373
|0.02
|99.46
|0.00
|0.00
|746
|2008.10.08 12:07
|close
|373
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|1.01
|905.08
|747
|2008.10.08 12:07
|sell
|374
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|748
|2008.10.08 12:11
|sell
|375
|0.04
|99.78
|0.00
|0.00
|749
|2008.10.08 12:13
|close
|375
|0.04
|99.63
|0.00
|0.00
|6.02
|911.10
|750
|2008.10.08 12:13
|close
|374
|0.02
|99.63
|0.00
|0.00
|-5.02
|906.08
|751
|2008.10.08 12:13
|sell
|376
|0.02
|99.60
|0.00
|0.00
|752
|2008.10.08 12:13
|close
|376
|0.02
|99.55
|0.00
|0.00
|1.00
|907.08
|753
|2008.10.08 12:13
|sell
|377
|0.02
|99.52
|0.00
|0.00
|754
|2008.10.08 12:15
|close
|377
|0.02
|99.47
|0.00
|0.00
|1.01
|908.09
|755
|2008.10.08 12:15
|sell
|378
|0.02
|99.46
|0.00
|0.00
|756
|2008.10.08 12:16
|close
|378
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|1.01
|909.10
|757
|2008.10.08 12:16
|sell
|379
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|758
|2008.10.08 12:22
|close
|379
|0.02
|99.33
|0.00
|0.00
|1.01
|910.11
|759
|2008.10.08 12:22
|sell
|380
|0.02
|99.32
|0.00
|0.00
|760
|2008.10.08 12:22
|close
|380
|0.02
|99.27
|0.00
|0.00
|1.01
|911.12
|761
|2008.10.08 12:22
|sell
|381
|0.02
|99.27
|0.00
|0.00
|762
|2008.10.08 12:27
|close
|381
|0.02
|99.22
|0.00
|0.00
|1.01
|912.13
|763
|2008.10.08 12:27
|sell
|382
|0.02
|99.19
|0.00
|0.00
|764
|2008.10.08 12:33
|close
|382
|0.02
|99.14
|0.00
|0.00
|1.01
|913.14
|765
|2008.10.08 12:33
|sell
|383
|0.02
|99.11
|0.00
|0.00
|766
|2008.10.08 12:33
|close
|383
|0.02
|99.06
|0.00
|0.00
|1.01
|914.15
|767
|2008.10.08 12:33
|sell
|384
|0.02
|99.02
|0.00
|0.00
|768
|2008.10.08 12:33
|close
|384
|0.02
|98.96
|0.00
|0.00
|1.21
|915.36
|769
|2008.10.08 12:33
|sell
|385
|0.02
|98.95
|0.00
|0.00
|770
|2008.10.08 12:35
|close
|385
|0.02
|98.90
|0.00
|0.00
|1.01
|916.37
|771
|2008.10.08 12:35
|sell
|386
|0.02
|98.87
|0.00
|0.00
|772
|2008.10.08 12:37
|close
|386
|0.02
|98.80
|0.00
|0.00
|1.42
|917.79
|773
|2008.10.08 12:37
|sell
|387
|0.02
|98.79
|0.00
|0.00
|774
|2008.10.08 12:39
|close
|387
|0.02
|98.74
|0.00
|0.00
|1.01
|918.80
|775
|2008.10.08 12:39
|sell
|388
|0.02
|98.71
|0.00
|0.00
|776
|2008.10.08 12:39
|close
|388
|0.02
|98.66
|0.00
|0.00
|1.01
|919.81
|777
|2008.10.08 12:39
|sell
|389
|0.02
|98.63
|0.00
|0.00
|778
|2008.10.08 12:41
|sell
|390
|0.04
|99.03
|0.00
|0.00
|779
|2008.10.08 12:42
|close
|390
|0.04
|98.87
|0.00
|0.00
|6.47
|926.28
|780
|2008.10.08 12:42
|close
|389
|0.02
|98.87
|0.00
|0.00
|-4.85
|921.43
|781
|2008.10.08 12:43
|sell
|391
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|782
|2008.10.08 14:01
|sell
|392
|0.04
|100.14
|0.00
|0.00
|783
|2008.10.08 15:44
|close
|392
|0.04
|99.65
|0.00
|0.00
|19.67
|941.10
|784
|2008.10.08 15:44
|close
|391
|0.02
|99.65
|0.00
|0.00
|-18.46
|922.64
|785
|2008.10.08 15:45
|sell
|393
|0.02
|99.64
|0.00
|0.00
|786
|2008.10.08 15:46
|close
|393
|0.02
|99.59
|0.00
|0.00
|1.00
|923.64
|787
|2008.10.08 15:46
|sell
|394
|0.02
|99.58
|0.00
|0.00
|788
|2008.10.08 15:46
|close
|394
|0.02
|99.53
|0.00
|0.00
|1.00
|924.64
|789
|2008.10.08 15:47
|sell
|395
|0.02
|99.52
|0.00
|0.00
|790
|2008.10.08 15:47
|close
|395
|0.02
|99.47
|0.00
|0.00
|1.01
|925.65
|791
|2008.10.08 15:47
|sell
|396
|0.02
|99.43
|0.00
|0.00
|792
|2008.10.08 15:47
|close
|396
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|1.01
|926.66
|793
|2008.10.08 15:47
|sell
|397
|0.02
|99.37
|0.00
|0.00
|794
|2008.10.08 15:51
|sell
|398
|0.04
|99.78
|0.00
|0.00
|795
|2008.10.08 16:01
|close
|398
|0.04
|99.62
|0.00
|0.00
|6.42
|933.08
|796
|2008.10.08 16:01
|close
|397
|0.02
|99.62
|0.00
|0.00
|-5.02
|928.06
|797
|2008.10.08 16:01
|sell
|399
|0.02
|99.59
|0.00
|0.00
|798
|2008.10.08 16:02
|close
|399
|0.02
|99.54
|0.00
|0.00
|1.00
|929.06
|799
|2008.10.08 16:02
|sell
|400
|0.02
|99.51
|0.00
|0.00
|800
|2008.10.08 17:37
|sell
|401
|0.04
|100.03
|0.00
|0.00
|801
|2008.10.08 17:53
|close
|401
|0.04
|99.84
|0.00
|0.00
|7.61
|936.67
|802
|2008.10.08 17:53
|close
|400
|0.02
|99.84
|0.00
|0.00
|-6.61
|930.06
|803
|2008.10.08 17:53
|sell
|402
|0.02
|99.81
|0.00
|0.00
|804
|2008.10.08 18:43
|close
|402
|0.02
|99.76
|0.00
|0.00
|1.00
|931.06
|805
|2008.10.08 18:43
|sell
|403
|0.02
|99.73
|0.00
|0.00
|806
|2008.10.08 18:43
|close
|403
|0.02
|99.68
|0.00
|0.00
|1.00
|932.06
|807
|2008.10.08 18:43
|sell
|404
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|808
|2008.10.08 19:08
|close
|404
|0.02
|99.62
|0.00
|0.00
|1.00
|933.06
|809
|2008.10.08 19:08
|sell
|405
|0.02
|99.59
|0.00
|0.00
|810
|2008.10.08 19:09
|close
|405
|0.02
|99.54
|0.00
|0.00
|1.00
|934.06
|811
|2008.10.08 19:09
|sell
|406
|0.02
|99.51
|0.00
|0.00
|812
|2008.10.08 19:09
|close
|406
|0.02
|99.46
|0.00
|0.00
|1.01
|935.07
|813
|2008.10.08 19:09
|sell
|407
|0.02
|99.43
|0.00
|0.00
|814
|2008.10.08 19:10
|close
|407
|0.02
|99.38
|0.00
|0.00
|1.01
|936.08
|815
|2008.10.08 19:10
|sell
|408
|0.02
|99.35
|0.00
|0.00
|816
|2008.10.08 23:00
|sell
|409
|0.04
|99.83
|0.00
|0.00
|817
|2008.10.08 23:21
|close
|409
|0.04
|99.65
|0.00
|0.00
|7.23
|943.31
|818
|2008.10.08 23:21
|close
|408
|0.02
|99.65
|0.00
|0.00
|-6.02
|937.29
|819
|2008.10.08 23:21
|sell
|410
|0.02
|99.61
|0.00
|0.00
|820
|2008.10.08 23:36
|close
|410
|0.02
|99.56
|0.00
|0.00
|1.00
|938.29
|821
|2008.10.08 23:36
|sell
|411
|0.02
|99.55
|0.00
|0.00
|822
|2008.10.08 23:38
|close
|411
|0.02
|99.48
|0.00
|0.00
|1.41
|939.70
|823
|2008.10.08 23:38
|sell
|412
|0.02
|99.47
|0.00
|0.00
|824
|2008.10.08 23:41
|close
|412
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|1.21
|940.91
|825
|2008.10.08 23:41
|sell
|413
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|826
|2008.10.08 23:42
|close
|413
|0.02
|99.36
|0.00
|0.00
|1.01
|941.92
|827
|2008.10.08 23:42
|sell
|414
|0.02
|99.31
|0.00
|0.00
|828
|2008.10.08 23:58
|close
|414
|0.02
|99.26
|0.00
|0.00
|1.01
|942.93
|829
|2008.10.08 23:58
|sell
|415
|0.02
|99.21
|0.00
|0.00
|830
|2008.10.08 23:59
|close
|415
|0.02
|99.16
|0.00
|0.00
|1.01
|943.94
|831
|2008.10.08 23:59
|sell
|416
|0.02
|99.15
|0.00
|0.00
|832
|2008.10.09 00:00
|close
|416
|0.02
|99.08
|0.00
|0.00
|1.33
|945.27
|833
|2008.10.09 00:01
|sell
|417
|0.02
|98.97
|0.00
|0.00
|834
|2008.10.09 00:01
|close
|417
|0.02
|98.92
|0.00
|0.00
|1.01
|946.28
|835
|2008.10.09 00:01
|sell
|418
|0.02
|98.91
|0.00
|0.00
|836
|2008.10.10 00:02
|sell
|419
|0.04
|99.73
|0.00
|0.00
|837
|2008.10.10 01:06
|close
|419
|0.04
|99.42
|0.00
|0.00
|12.47
|958.75
|838
|2008.10.10 01:06
|close
|418
|0.02
|99.42
|0.00
|0.00
|-10.29
|948.46
|839
|2008.10.10 01:06
|sell
|420
|0.02
|99.41
|0.00
|0.00
|840
|2008.10.10 02:19
|close
|420
|0.02
|99.36
|0.00
|0.00
|1.01
|949.47
|841
|2008.10.10 02:20
|sell
|421
|0.02
|99.32
|0.00
|0.00
|842
|2008.10.10 02:23
|close
|421
|0.02
|99.27
|0.00
|0.00
|1.01
|950.48
|843
|2008.10.10 02:23
|sell
|422
|0.02
|99.26
|0.00
|0.00
|844
|2008.10.10 02:29
|close
|422
|0.02
|99.21
|0.00
|0.00
|1.01
|951.49
|845
|2008.10.10 02:29
|sell
|423
|0.02
|99.16
|0.00
|0.00
|846
|2008.10.10 02:31
|close
|423
|0.02
|99.11
|0.00
|0.00
|1.01
|952.50
|847
|2008.10.10 02:31
|sell
|424
|0.02
|99.10
|0.00
|0.00
|848
|2008.10.10 02:44
|close
|424
|0.02
|99.05
|0.00
|0.00
|1.01
|953.51
|849
|2008.10.10 02:44
|sell
|425
|0.02
|99.04
|0.00
|0.00
|850
|2008.10.10 02:45
|close
|425
|0.02
|98.98
|0.00
|0.00
|1.21
|954.72
|851
|2008.10.10 02:45
|sell
|426
|0.02
|98.95
|0.00
|0.00
|852
|2008.10.10 02:45
|close
|426
|0.02
|98.90
|0.00
|0.00
|1.01
|955.73
|853
|2008.10.10 02:45
|sell
|427
|0.02
|98.86
|0.00
|0.00
|854
|2008.10.10 02:51
|close
|427
|0.02
|98.81
|0.00
|0.00
|1.01
|956.74
|855
|2008.10.10 02:51
|sell
|428
|0.02
|98.80
|0.00
|0.00
|856
|2008.10.10 02:51
|close
|428
|0.02
|98.75
|0.00
|0.00
|1.01
|957.75
|857
|2008.10.10 02:51
|sell
|429
|0.02
|98.72
|0.00
|0.00
|858
|2008.10.10 02:52
|close
|429
|0.02
|98.66
|0.00
|0.00
|1.22
|958.97
|859
|2008.10.10 02:52
|sell
|430
|0.02
|98.65
|0.00
|0.00
|860
|2008.10.10 02:52
|close
|430
|0.02
|98.60
|0.00
|0.00
|1.01
|959.98
|861
|2008.10.10 02:52
|sell
|431
|0.02
|98.59
|0.00
|0.00
|862
|2008.10.10 02:52
|close
|431
|0.02
|98.53
|0.00
|0.00
|1.22
|961.20
|863
|2008.10.10 02:52
|sell
|432
|0.02
|98.52
|0.00
|0.00
|864
|2008.10.10 02:54
|sell
|433
|0.04
|98.92
|0.00
|0.00
|865
|2008.10.10 02:55
|close
|433
|0.04
|98.76
|0.00
|0.00
|6.48
|967.68
|866
|2008.10.10 02:55
|close
|432
|0.02
|98.76
|0.00
|0.00
|-4.86
|962.82
|867
|2008.10.10 02:55
|sell
|434
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|868
|2008.10.10 03:10
|close
|434
|0.02
|98.67
|0.00
|0.00
|1.22
|964.04
|869
|2008.10.10 03:10
|sell
|435
|0.02
|98.64
|0.00
|0.00
|870
|2008.10.10 03:10
|close
|435
|0.02
|98.59
|0.00
|0.00
|1.01
|965.05
|871
|2008.10.10 03:10
|sell
|436
|0.02
|98.56
|0.00
|0.00
|872
|2008.10.10 03:11
|close
|436
|0.02
|98.51
|0.00
|0.00
|1.02
|966.07
|873
|2008.10.10 03:11
|sell
|437
|0.02
|98.50
|0.00
|0.00
|874
|2008.10.10 03:11
|close
|437
|0.02
|98.45
|0.00
|0.00
|1.02
|967.09
|875
|2008.10.10 03:11
|sell
|438
|0.02
|98.44
|0.00
|0.00
|876
|2008.10.10 03:12
|close
|438
|0.02
|98.36
|0.00
|0.00
|1.63
|968.72
|877
|2008.10.10 03:12
|sell
|439
|0.02
|98.31
|0.00
|0.00
|878
|2008.10.10 03:13
|close
|439
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|1.02
|969.74
|879
|2008.10.10 03:13
|sell
|440
|0.02
|98.22
|0.00
|0.00
|880
|2008.10.10 03:14
|close
|440
|0.02
|98.17
|0.00
|0.00
|1.02
|970.76
|881
|2008.10.10 03:14
|sell
|441
|0.02
|98.13
|0.00
|0.00
|882
|2008.10.10 03:14
|close
|441
|0.02
|98.08
|0.00
|0.00
|1.02
|971.78
|883
|2008.10.10 03:14
|sell
|442
|0.02
|98.05
|0.00
|0.00
|884
|2008.10.10 03:14
|close
|442
|0.02
|98.00
|0.00
|0.00
|1.02
|972.80
|885
|2008.10.10 03:14
|sell
|443
|0.02
|97.96
|0.00
|0.00
|886
|2008.10.10 03:17
|sell
|444
|0.04
|98.36
|0.00
|0.00
|887
|2008.10.10 03:32
|close
|444
|0.04
|98.20
|0.00
|0.00
|6.52
|979.32
|888
|2008.10.10 03:32
|close
|443
|0.02
|98.20
|0.00
|0.00
|-4.89
|974.43
|889
|2008.10.10 03:32
|sell
|445
|0.02
|98.16
|0.00
|0.00
|890
|2008.10.10 03:38
|sell
|446
|0.04
|98.56
|0.00
|0.00
|891
|2008.10.10 04:47
|sell
|447
|0.08
|98.97
|0.00
|0.00
|892
|2008.10.10 06:30
|close
|447
|0.08
|98.73
|0.00
|0.00
|19.45
|993.88
|893
|2008.10.10 06:30
|close
|446
|0.04
|98.73
|0.00
|0.00
|-6.89
|986.99
|894
|2008.10.10 06:30
|close
|445
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|-11.55
|975.44
|895
|2008.10.10 06:47
|sell
|448
|0.02
|98.83
|0.00
|0.00
|896
|2008.10.10 06:48
|close
|448
|0.02
|98.78
|0.00
|0.00
|1.01
|976.45
|897
|2008.10.10 06:48
|sell
|449
|0.02
|98.77
|0.00
|0.00
|898
|2008.10.10 07:00
|close
|449
|0.02
|98.72
|0.00
|0.00
|1.01
|977.46
|899
|2008.10.10 07:00
|sell
|450
|0.02
|98.69
|0.00
|0.00
|900
|2008.10.10 07:01
|close
|450
|0.02
|98.64
|0.00
|0.00
|1.01
|978.47
|901
|2008.10.10 07:01
|sell
|451
|0.02
|98.60
|0.00
|0.00
|902
|2008.10.10 10:24
|close
|451
|0.02
|98.55
|0.00
|0.00
|1.01
|979.48
|903
|2008.10.10 10:24
|sell
|452
|0.02
|98.54
|0.00
|0.00
|904
|2008.10.10 11:30
|sell
|453
|0.04
|98.97
|0.00
|0.00
|905
|2008.10.10 12:38
|close
|453
|0.04
|98.81
|0.00
|0.00
|6.48
|985.96
|906
|2008.10.10 12:38
|close
|452
|0.02
|98.81
|0.00
|0.00
|-5.47
|980.49
|907
|2008.10.10 12:45
|sell
|454
|0.02
|98.83
|0.00
|0.00
|908
|2008.10.10 15:59
|close
|454
|0.02
|98.78
|0.00
|0.00
|1.01
|981.50
|909
|2008.10.10 16:00
|sell
|455
|0.02
|98.77
|0.00
|0.00
|910
|2008.10.10 16:13
|close
|455
|0.02
|98.72
|0.00
|0.00
|1.01
|982.51
|911
|2008.10.10 16:13
|sell
|456
|0.02
|98.69
|0.00
|0.00
|912
|2008.10.10 19:00
|sell
|457
|0.04
|99.43
|0.00
|0.00
|913
|2008.10.10 20:56
|close
|457
|0.04
|99.16
|0.00
|0.00
|10.89
|993.40
|914
|2008.10.10 20:56
|close
|456
|0.02
|99.16
|0.00
|0.00
|-9.48
|983.92
|915
|2008.10.10 20:56
|sell
|458
|0.02
|99.15
|0.00
|0.00
|916
|2008.10.10 21:30
|sell
|459
|0.04
|99.56
|0.00
|0.00
|917
|2008.10.13 02:43
|sell
|460
|0.08
|100.63
|0.00
|0.00
|918
|2008.10.13 04:19
|close
|460
|0.08
|100.09
|0.00
|0.00
|43.16
|1027.08
|919
|2008.10.13 04:19
|close
|459
|0.04
|100.09
|0.00
|0.00
|-21.23
|1005.85
|920
|2008.10.13 04:19
|close
|458
|0.02
|100.09
|0.00
|0.00
|-18.81
|987.05
|921
|2008.10.13 04:19
|sell
|461
|0.02
|100.05
|0.00
|0.00
|922
|2008.10.13 05:30
|close
|461
|0.02
|100.00
|0.00
|0.00
|1.00
|988.05
|923
|2008.10.13 05:30
|sell
|462
|0.02
|99.99
|0.00
|0.00
|924
|2008.10.13 05:35
|close
|462
|0.02
|99.93
|0.00
|0.00
|1.20
|989.25
|925
|2008.10.13 05:36
|sell
|463
|0.02
|99.90
|0.00
|0.00
|926
|2008.10.13 05:36
|close
|463
|0.02
|99.85
|0.00
|0.00
|1.00
|990.25
|927
|2008.10.13 05:36
|sell
|464
|0.02
|99.82
|0.00
|0.00
|928
|2008.10.13 05:37
|close
|464
|0.02
|99.77
|0.00
|0.00
|1.00
|991.25
|929
|2008.10.13 05:37
|sell
|465
|0.02
|99.74
|0.00
|0.00
|930
|2008.10.13 05:44
|close
|465
|0.02
|99.69
|0.00
|0.00
|1.00
|992.25
|931
|2008.10.13 05:44
|sell
|466
|0.02
|99.68
|0.00
|0.00
|932
|2008.10.13 05:49
|close
|466
|0.02
|99.63
|0.00
|0.00
|1.00
|993.25
|933
|2008.10.13 05:49
|sell
|467
|0.02
|99.62
|0.00
|0.00
|934
|2008.10.13 06:55
|sell
|468
|0.04
|100.03
|0.00
|0.00
|935
|2008.10.13 07:22
|close
|468
|0.04
|99.87
|0.00
|0.00
|6.41
|999.66
|936
|2008.10.13 07:22
|close
|467
|0.02
|99.87
|0.00
|0.00
|-5.01
|994.65
|937
|2008.10.13 07:22
|sell
|469
|0.02
|99.86
|0.00
|0.00
|938
|2008.10.13 07:24
|close
|469
|0.02
|99.81
|0.00
|0.00
|1.00
|995.65
|939
|2008.10.13 07:25
|sell
|470
|0.02
|99.78
|0.00
|0.00
|940
|2008.10.13 11:45
|sell
|471
|0.04
|100.47
|0.00
|0.00
|941
|2008.10.13 12:29
|close
|471
|0.04
|100.22
|0.00
|0.00
|9.98
|1005.63
|942
|2008.10.13 12:29
|close
|470
|0.02
|100.22
|0.00
|0.00
|-8.78
|996.85
|943
|2008.10.13 12:29
|sell
|472
|0.02
|100.22
|0.00
|0.00
|944
|2008.10.13 15:08
|close
|472
|0.02
|100.17
|0.00
|0.00
|1.00
|997.85
|945
|2008.10.13 15:08
|sell
|473
|0.02
|100.14
|0.00
|0.00
|946
|2008.10.13 15:08
|close
|473
|0.02
|100.09
|0.00
|0.00
|1.00
|998.85
|947
|2008.10.13 15:08
|sell
|474
|0.02
|100.06
|0.00
|0.00
|948
|2008.10.13 15:08
|close
|474
|0.02
|100.01
|0.00
|0.00
|1.00
|999.85
|949
|2008.10.13 15:08
|sell
|475
|0.02
|100.00
|0.00
|0.00
|950
|2008.10.13 16:13
|sell
|476
|0.04
|100.40
|0.00
|0.00
|951
|2008.10.13 16:44
|close
|476
|0.04
|100.25
|0.00
|0.00
|5.99
|1005.84
|952
|2008.10.13 16:44
|close
|475
|0.02
|100.25
|0.00
|0.00
|-4.99
|1000.85
|953
|2008.10.13 16:44
|sell
|477
|0.02
|100.21
|0.00
|0.00
|954
|2008.10.14 20:55
|sell
|478
|0.04
|101.75
|0.00
|0.00
|955
|2008.10.15 04:13
|close
|478
|0.04
|101.21
|0.00
|0.00
|21.29
|1022.13
|956
|2008.10.15 04:13
|close
|477
|0.02
|101.21
|0.00
|0.00
|-19.81
|1002.32
|957
|2008.10.15 04:13
|sell
|479
|0.02
|101.15
|0.00
|0.00
|958
|2008.10.15 11:41
|close
|479
|0.02
|101.09
|0.00
|0.00
|1.19
|1003.51
|959
|2008.10.15 11:41
|sell
|480
|0.02
|101.08
|0.00
|0.00
|960
|2008.10.15 11:50
|close
|480
|0.02
|101.01
|0.00
|0.00
|1.39
|1004.90
|961
|2008.10.15 11:50
|sell
|481
|0.02
|100.98
|0.00
|0.00
|962
|2008.10.15 15:30
|close
|481
|0.02
|100.91
|0.00
|0.00
|1.39
|1006.29
|963
|2008.10.15 15:30
|sell
|482
|0.02
|100.87
|0.00
|0.00
|964
|2008.10.15 16:51
|sell
|483
|0.04
|101.28
|0.00
|0.00
|965
|2008.10.15 20:32
|close
|483
|0.04
|101.12
|0.00
|0.00
|6.33
|1012.62
|966
|2008.10.15 20:32
|close
|482
|0.02
|101.12
|0.00
|0.00
|-4.94
|1007.68
|967
|2008.10.15 20:32
|sell
|484
|0.02
|101.09
|0.00
|0.00
|968
|2008.10.15 20:35
|close
|484
|0.02
|101.03
|0.00
|0.00
|1.19
|1008.87
|969
|2008.10.15 20:35
|sell
|485
|0.02
|101.02
|0.00
|0.00
|970
|2008.10.15 20:37
|close
|485
|0.02
|100.96
|0.00
|0.00
|1.19
|1010.06
|971
|2008.10.15 20:37
|sell
|486
|0.02
|100.95
|0.00
|0.00
|972
|2008.10.15 20:49
|close
|486
|0.02
|100.88
|0.00
|0.00
|1.39
|1011.45
|973
|2008.10.15 20:49
|sell
|487
|0.02
|100.87
|0.00
|0.00
|974
|2008.10.15 20:50
|close
|487
|0.02
|100.81
|0.00
|0.00
|1.19
|1012.64
|975
|2008.10.15 20:50
|sell
|488
|0.02
|100.77
|0.00
|0.00
|976
|2008.10.15 20:55
|close
|488
|0.02
|100.70
|0.00
|0.00
|1.39
|1014.03
|977
|2008.10.15 20:55
|sell
|489
|0.02
|100.69
|0.00
|0.00
|978
|2008.10.15 20:58
|close
|489
|0.02
|100.63
|0.00
|0.00
|1.19
|1015.22
|979
|2008.10.15 20:58
|sell
|490
|0.02
|100.62
|0.00
|0.00
|980
|2008.10.15 21:02
|close
|490
|0.02
|100.56
|0.00
|0.00
|1.19
|1016.41
|981
|2008.10.15 21:02
|sell
|491
|0.02
|100.55
|0.00
|0.00
|982
|2008.10.15 21:05
|close
|491
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|1.00
|1017.41
|983
|2008.10.15 21:05
|sell
|492
|0.02
|100.49
|0.00
|0.00
|984
|2008.10.15 21:16
|close
|492
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|1.00
|1018.41
|985
|2008.10.15 21:16
|sell
|493
|0.02
|100.43
|0.00
|0.00
|986
|2008.10.15 21:54
|sell
|494
|0.04
|100.84
|0.00
|0.00
|987
|2008.10.15 22:29
|close
|494
|0.04
|100.67
|0.00
|0.00
|6.75
|1025.16
|988
|2008.10.15 22:29
|close
|493
|0.02
|100.67
|0.00
|0.00
|-4.77
|1020.39
|989
|2008.10.15 22:29
|sell
|495
|0.02
|100.66
|0.00
|0.00
|990
|2008.10.15 22:50
|close
|495
|0.02
|100.60
|0.00
|0.00
|1.19
|1021.58
|991
|2008.10.15 22:50
|sell
|496
|0.02
|100.57
|0.00
|0.00
|992
|2008.10.15 22:52
|close
|496
|0.02
|100.51
|0.00
|0.00
|1.19
|1022.77
|993
|2008.10.15 22:52
|sell
|497
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|994
|2008.10.15 22:53
|close
|497
|0.02
|100.45
|0.00
|0.00
|1.00
|1023.77
|995
|2008.10.15 22:53
|sell
|498
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|996
|2008.10.15 22:56
|close
|498
|0.02
|100.39
|0.00
|0.00
|1.00
|1024.77
|997
|2008.10.15 22:56
|sell
|499
|0.02
|100.38
|0.00
|0.00
|998
|2008.10.15 22:58
|close
|499
|0.02
|100.33
|0.00
|0.00
|1.00
|1025.77
|999
|2008.10.15 22:58
|sell
|500
|0.02
|100.32
|0.00
|0.00
|1000
|2008.10.15 23:00
|close
|500
|0.02
|100.27
|0.00
|0.00
|1.00
|1026.77
|1001
|2008.10.15 23:00
|sell
|501
|0.02
|100.26
|0.00
|0.00
|1002
|2008.10.15 23:03
|close
|501
|0.02
|100.21
|0.00
|0.00
|1.00
|1027.77
|1003
|2008.10.15 23:03
|sell
|502
|0.02
|100.21
|0.00
|0.00
|1004
|2008.10.15 23:03
|close
|502
|0.02
|100.13
|0.00
|0.00
|1.60
|1029.37
|1005
|2008.10.15 23:04
|sell
|503
|0.02
|100.13
|0.00
|0.00
|1006
|2008.10.15 23:09
|close
|503
|0.02
|100.08
|0.00
|0.00
|1.00
|1030.37
|1007
|2008.10.15 23:09
|sell
|504
|0.02
|100.07
|0.00
|0.00
|1008
|2008.10.15 23:11
|close
|504
|0.02
|100.02
|0.00
|0.00
|1.00
|1031.37
|1009
|2008.10.15 23:11
|sell
|505
|0.02
|100.01
|0.00
|0.00
|1010
|2008.10.15 23:22
|close
|505
|0.02
|99.96
|0.00
|0.00
|1.00
|1032.37
|1011
|2008.10.15 23:23
|sell
|506
|0.02
|99.95
|0.00
|0.00
|1012
|2008.10.15 23:24
|close
|506
|0.02
|99.89
|0.00
|0.00
|1.20
|1033.57
|1013
|2008.10.15 23:24
|sell
|507
|0.02
|99.88
|0.00
|0.00
|1014
|2008.10.16 00:09
|close
|507
|0.02
|99.82
|0.00
|0.00
|1.12
|1034.70
|1015
|2008.10.16 00:09
|sell
|508
|0.02
|99.78
|0.00
|0.00
|1016
|2008.10.16 00:24
|close
|508
|0.02
|99.73
|0.00
|0.00
|1.00
|1035.70
|1017
|2008.10.16 00:24
|sell
|509
|0.02
|99.72
|0.00
|0.00
|1018
|2008.10.16 00:28
|close
|509
|0.02
|99.67
|0.00
|0.00
|1.00
|1036.70
|1019
|2008.10.16 00:28
|sell
|510
|0.02
|99.66
|0.00
|0.00
|1020
|2008.10.16 00:29
|close
|510
|0.02
|99.61
|0.00
|0.00
|1.00
|1037.70
|1021
|2008.10.16 00:29
|sell
|511
|0.02
|99.57
|0.00
|0.00
|1022
|2008.10.16 01:31
|close
|511
|0.02
|99.51
|0.00
|0.00
|1.21
|1038.91
|1023
|2008.10.16 01:31
|sell
|512
|0.02
|99.50
|0.00
|0.00
|1024
|2008.10.16 01:31
|close
|512
|0.02
|99.45
|0.00
|0.00
|1.01
|1039.92
|1025
|2008.10.16 01:31
|sell
|513
|0.02
|99.44
|0.00
|0.00
|1026
|2008.10.16 02:12
|close
|513
|0.02
|99.39
|0.00
|0.00
|1.01
|1040.93
|1027
|2008.10.16 02:12
|sell
|514
|0.02
|99.34
|0.00
|0.00
|1028
|2008.10.16 02:58
|close
|514
|0.02
|99.29
|0.00
|0.00
|1.01
|1041.94
|1029
|2008.10.16 02:58
|sell
|515
|0.02
|99.28
|0.00
|0.00
|1030
|2008.10.17 01:30
|sell
|516
|0.04
|101.42
|0.00
|0.00
|1031
|2008.10.17 12:56
|close
|516
|0.04
|100.68
|0.00
|0.00
|29.40
|1071.34
|1032
|2008.10.17 12:56
|close
|515
|0.02
|100.68
|0.00
|0.00
|-27.84
|1043.50
|1033
|2008.10.17 12:56
|sell
|517
|0.02
|100.67
|0.00
|0.00
|1034
|2008.10.17 22:30
|sell
|518
|0.04
|101.54
|0.00
|0.00
|1035
|2008.10.21 09:53
|close
|518
|0.04
|101.22
|0.00
|0.00
|12.55
|1056.05
|1036
|2008.10.21 09:53
|close
|517
|0.02
|101.22
|0.00
|0.00
|-10.92
|1045.12
|1037
|2008.10.21 09:53
|sell
|519
|0.02
|101.14
|0.00
|0.00
|1038
|2008.10.21 10:29
|close
|519
|0.02
|101.08
|0.00
|0.00
|1.19
|1046.31
|1039
|2008.10.21 10:29
|sell
|520
|0.02
|101.07
|0.00
|0.00
|1040
|2008.10.21 10:49
|close
|520
|0.02
|101.00
|0.00
|0.00
|1.39
|1047.70
|1041
|2008.10.21 10:49
|sell
|521
|0.02
|100.97
|0.00
|0.00
|1042
|2008.10.21 14:30
|close
|521
|0.02
|100.91
|0.00
|0.00
|1.19
|1048.89
|1043
|2008.10.21 14:30
|sell
|522
|0.02
|100.90
|0.00
|0.00
|1044
|2008.10.21 14:37
|close
|522
|0.02
|100.84
|0.00
|0.00
|1.19
|1050.08
|1045
|2008.10.21 14:37
|sell
|523
|0.02
|100.83
|0.00
|0.00
|1046
|2008.10.21 15:56
|close
|523
|0.02
|100.77
|0.00
|0.00
|1.19
|1051.27
|1047
|2008.10.21 15:56
|sell
|524
|0.02
|100.76
|0.00
|0.00
|1048
|2008.10.21 18:36
|close
|524
|0.02
|100.70
|0.00
|0.00
|1.19
|1052.46
|1049
|2008.10.21 18:36
|sell
|525
|0.02
|100.69
|0.00
|0.00
|1050
|2008.10.21 18:46
|close
|525
|0.02
|100.63
|0.00
|0.00
|1.19
|1053.65
|1051
|2008.10.21 18:46
|sell
|526
|0.02
|100.62
|0.00
|0.00
|1052
|2008.10.21 18:50
|close
|526
|0.02
|100.56
|0.00
|0.00
|1.19
|1054.84
|1053
|2008.10.21 18:50
|sell
|527
|0.02
|100.55
|0.00
|0.00
|1054
|2008.10.21 18:51
|close
|527
|0.02
|100.50
|0.00
|0.00
|1.00
|1055.84
|1055
|2008.10.21 18:51
|sell
|528
|0.02
|100.49
|0.00
|0.00
|1056
|2008.10.21 18:52
|close
|528
|0.02
|100.44
|0.00
|0.00
|1.00
|1056.84
|1057
|2008.10.21 18:52
|sell
|529
|0.02
|100.43
|0.00
|0.00
|1058
|2008.10.21 18:58
|close
|529
|0.02
|100.38
|0.00
|0.00
|1.00
|1057.84
|1059
|2008.10.21 18:58
|sell
|530
|0.02
|100.35
|0.00
|0.00
|1060
|2008.10.21 19:10
|close
|530
|0.02
|100.30
|0.00
|0.00
|1.00
|1058.84
|1061
|2008.10.21 19:11
|sell
|531
|0.02
|100.29
|0.00
|0.00
|1062
|2008.10.21 20:57
|close
|531
|0.02
|100.24
|0.00
|0.00
|1.00
|1059.84
|1063
|2008.10.21 20:58
|sell
|532
|0.02
|100.20
|0.00
|0.00
|1064
|2008.10.21 22:49
|close
|532
|0.02
|100.15
|0.00
|0.00
|1.00
|1060.84
|1065
|2008.10.21 22:49
|sell
|533
|0.02
|100.14
|0.00
|0.00
|1066
|2008.10.22 00:05
|close
|533
|0.02
|100.08
|0.00
|0.00
|1.17
|1062.02
|1067
|2008.10.22 07:00
|sell
|534
|0.02
|99.95
|0.00
|0.00
|1068
|2008.10.22 07:16
|close
|534
|0.02
|99.89
|0.00
|0.00
|1.20
|1063.22
|1069
|2008.10.22 07:16
|sell
|535
|0.02
|99.86
|0.00
|0.00
|1070
|2008.10.22 07:26
|close
|535
|0.02
|99.78
|0.00
|0.00
|1.60
|1064.82
|1071
|2008.10.22 07:26
|sell
|536
|0.02
|99.77
|0.00
|0.00
|1072
|2008.10.22 07:28
|close
|536
|0.02
|99.72
|0.00
|0.00
|1.00
|1065.82
|1073
|2008.10.22 07:28
|sell
|537
|0.02
|99.71
|0.00
|0.00
|1074
|2008.10.22 07:28
|close
|537
|0.02
|99.66
|0.00
|0.00
|1.00
|1066.82
|1075
|2008.10.22 07:29
|sell
|538
|0.02
|99.63
|0.00
|0.00
|1076
|2008.10.22 07:35
|close
|538
|0.02
|99.57
|0.00
|0.00
|1.21
|1068.03
|1077
|2008.10.22 07:35
|sell
|539
|0.02
|99.54
|0.00
|0.00
|1078
|2008.10.22 08:45
|close
|539
|0.02
|99.49
|0.00
|0.00
|1.01
|1069.04
|1079
|2008.10.22 08:45
|sell
|540
|0.02
|99.48
|0.00
|0.00
|1080
|2008.10.22 10:28
|close
|540
|0.02
|99.43
|0.00
|0.00
|1.01
|1070.05
|1081
|2008.10.22 10:28
|sell
|541
|0.02
|99.40
|0.00
|0.00
|1082
|2008.10.22 10:28
|close
|541
|0.02
|99.35
|0.00
|0.00
|1.01
|1071.06
|1083
|2008.10.22 10:28
|sell
|542
|0.02
|99.34
|0.00
|0.00
|1084
|2008.10.22 10:31
|close
|542
|0.02
|99.29
|0.00
|0.00
|1.01
|1072.07
|1085
|2008.10.22 10:31
|sell
|543
|0.02
|99.26
|0.00
|0.00
|1086
|2008.10.22 10:32
|close
|543
|0.02
|99.21
|0.00
|0.00
|1.01
|1073.08
|1087
|2008.10.22 10:32
|sell
|544
|0.02
|99.17
|0.00
|0.00
|1088
|2008.10.22 10:33
|close
|544
|0.02
|99.11
|0.00
|0.00
|1.21
|1074.29
|1089
|2008.10.22 10:33
|sell
|545
|0.02
|99.10
|0.00
|0.00
|1090
|2008.10.22 10:33
|close
|545
|0.02
|99.04
|0.00
|0.00
|1.21
|1075.50
|1091
|2008.10.22 10:33
|sell
|546
|0.02
|99.03
|0.00
|0.00
|1092
|2008.10.22 10:33
|close
|546
|0.02
|98.96
|0.00
|0.00
|1.41
|1076.91
|1093
|2008.10.22 10:33
|sell
|547
|0.02
|98.92
|0.00
|0.00
|1094
|2008.10.22 11:04
|sell
|548
|0.04
|99.33
|0.00
|0.00
|1095
|2008.10.22 11:07
|close
|548
|0.04
|99.17
|0.00
|0.00
|6.45
|1083.36
|1096
|2008.10.22 11:07
|close
|547
|0.02
|99.17
|0.00
|0.00
|-5.04
|1078.32
|1097
|2008.10.22 11:07
|sell
|549
|0.02
|99.16
|0.00
|0.00
|1098
|2008.10.22 11:12
|close
|549
|0.02
|99.11
|0.00
|0.00
|1.01
|1079.33
|1099
|2008.10.22 11:12
|sell
|550
|0.02
|99.10
|0.00
|0.00
|1100
|2008.10.22 12:20
|close
|550
|0.02
|99.05
|0.00
|0.00
|1.01
|1080.34
|1101
|2008.10.22 12:20
|sell
|551
|0.02
|99.01
|0.00
|0.00
|1102
|2008.10.22 12:31
|close
|551
|0.02
|98.96
|0.00
|0.00
|1.01
|1081.35
|1103
|2008.10.22 12:31
|sell
|552
|0.02
|98.95
|0.00
|0.00
|1104
|2008.10.22 12:36
|close
|552
|0.02
|98.90
|0.00
|0.00
|1.01
|1082.36
|1105
|2008.10.22 12:36
|sell
|553
|0.02
|98.87
|0.00
|0.00
|1106
|2008.10.22 12:39
|close
|553
|0.02
|98.82
|0.00
|0.00
|1.01
|1083.37
|1107
|2008.10.22 12:39
|sell
|554
|0.02
|98.79
|0.00
|0.00
|1108
|2008.10.22 12:54
|close
|554
|0.02
|98.74
|0.00
|0.00
|1.01
|1084.38
|1109
|2008.10.22 12:54
|sell
|555
|0.02
|98.73
|0.00
|0.00
|1110
|2008.10.22 13:01
|close
|555
|0.02
|98.68
|0.00
|0.00
|1.01
|1085.39
|1111
|2008.10.22 13:01
|sell
|556
|0.02
|98.65
|0.00
|0.00
|1112
|2008.10.22 13:29
|close
|556
|0.02
|98.60
|0.00
|0.00
|1.01
|1086.40
|1113
|2008.10.22 13:29
|sell
|557
|0.02
|98.59
|0.00
|0.00
|1114
|2008.10.22 14:10
|close
|557
|0.02
|98.54
|0.00
|0.00
|1.01
|1087.41
|1115
|2008.10.22 14:11
|sell
|558
|0.02
|98.51
|0.00
|0.00
|1116
|2008.10.22 14:14
|close
|558
|0.02
|98.46
|0.00
|0.00
|1.02
|1088.43
|1117
|2008.10.22 14:14
|sell
|559
|0.02
|98.45
|0.00
|0.00
|1118
|2008.10.22 14:16
|close
|559
|0.02
|98.39
|0.00
|0.00
|1.22
|1089.65
|1119
|2008.10.22 14:17
|sell
|560
|0.02
|98.38
|0.00
|0.00
|1120
|2008.10.22 17:15
|sell
|561
|0.04
|98.84
|0.00
|0.00
|1121
|2008.10.22 18:31
|close
|561
|0.04
|98.67
|0.00
|0.00
|6.89
|1096.54
|1122
|2008.10.22 18:31
|close
|560
|0.02
|98.67
|0.00
|0.00
|-5.88
|1090.66
|1123
|2008.10.22 18:31
|sell
|562
|0.02
|98.64
|0.00
|0.00
|1124
|2008.10.22 18:37
|close
|562
|0.02
|98.59
|0.00
|0.00
|1.01
|1091.67
|1125
|2008.10.22 18:37
|sell
|563
|0.02
|98.56
|0.00
|0.00
|1126
|2008.10.22 19:12
|close
|563
|0.02
|98.51
|0.00
|0.00
|1.02
|1092.69
|1127
|2008.10.22 19:12
|sell
|564
|0.02
|98.50
|0.00
|0.00
|1128
|2008.10.22 19:13
|close
|564
|0.02
|98.45
|0.00
|0.00
|1.02
|1093.71
|1129
|2008.10.22 19:14
|sell
|565
|0.02
|98.44
|0.00
|0.00
|1130
|2008.10.22 20:27
|close
|565
|0.02
|98.38
|0.00
|0.00
|1.22
|1094.93
|1131
|2008.10.22 20:27
|sell
|566
|0.02
|98.37
|0.00
|0.00
|1132
|2008.10.22 20:37
|close
|566
|0.02
|98.32
|0.00
|0.00
|1.02
|1095.95
|1133
|2008.10.22 20:37
|sell
|567
|0.02
|98.31
|0.00
|0.00
|1134
|2008.10.22 20:45
|close
|567
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|1.02
|1096.97
|1135
|2008.10.22 20:45
|sell
|568
|0.02
|98.25
|0.00
|0.00
|1136
|2008.10.22 21:05
|close
|568
|0.02
|98.20
|0.00
|0.00
|1.02
|1097.99
|1137
|2008.10.22 21:06
|sell
|569
|0.02
|98.17
|0.00
|0.00
|1138
|2008.10.22 21:31
|close
|569
|0.02
|98.12
|0.00
|0.00
|1.02
|1099.01
|1139
|2008.10.22 21:31
|sell
|570
|0.02
|98.11
|0.00
|0.00
|1140
|2008.10.22 21:32
|close
|570
|0.02
|98.06
|0.00
|0.00
|1.02
|1100.03
|1141
|2008.10.22 21:32
|sell
|571
|0.02
|98.05
|0.00
|0.00
|1142
|2008.10.22 21:43
|close
|571
|0.02
|98.00
|0.00
|0.00
|1.02
|1101.05
|1143
|2008.10.22 21:43
|sell
|572
|0.02
|97.99
|0.00
|0.00
|1144
|2008.10.22 21:50
|close
|572
|0.02
|97.93
|0.00
|0.00
|1.23
|1102.28
|1145
|2008.10.22 21:50
|sell
|573
|0.02
|97.92
|0.00
|0.00
|1146
|2008.10.22 21:54
|close
|573
|0.02
|97.87
|0.00
|0.00
|1.02
|1103.30
|1147
|2008.10.22 21:55
|sell
|574
|0.02
|97.84
|0.00
|0.00
|1148
|2008.10.22 22:17
|close
|574
|0.02
|97.79
|0.00
|0.00
|1.02
|1104.32
|1149
|2008.10.22 22:17
|sell
|575
|0.02
|97.78
|0.00
|0.00
|1150
|2008.10.22 22:20
|close
|575
|0.02
|97.73
|0.00
|0.00
|1.02
|1105.34
|1151
|2008.10.22 22:20
|sell
|576
|0.02
|97.70
|0.00
|0.00
|1152
|2008.10.22 22:21
|close
|576
|0.02
|97.65
|0.00
|0.00
|1.02
|1106.36
|1153
|2008.10.22 22:21
|sell
|577
|0.02
|97.64
|0.00
|0.00
|1154
|2008.10.22 22:21
|close
|577
|0.02
|97.59
|0.00
|0.00
|1.02
|1107.38
|1155
|2008.10.22 22:21
|sell
|578
|0.02
|97.56
|0.00
|0.00
|1156
|2008.10.22 22:22
|close
|578
|0.02
|97.51
|0.00
|0.00
|1.03
|1108.41
|1157
|2008.10.22 22:22
|sell
|579
|0.02
|97.47
|0.00
|0.00
|1158
|2008.10.22 22:22
|close
|579
|0.02
|97.42
|0.00
|0.00
|1.03
|1109.44
|1159
|2008.10.22 22:22
|sell
|580
|0.02
|97.39
|0.00
|0.00
|1160
|2008.10.22 22:22
|close
|580
|0.02
|97.34
|0.00
|0.00
|1.03
|1110.47
|1161
|2008.10.22 22:22
|sell
|581
|0.02
|97.30
|0.00
|0.00
|1162
|2008.10.22 22:33
|close
|581
|0.02
|97.24
|0.00
|0.00
|1.23
|1111.70
|1163
|2008.10.22 22:33
|sell
|582
|0.02
|97.23
|0.00
|0.00
|1164
|2008.10.22 23:01
|sell
|583
|0.04
|97.64
|0.00
|0.00
|1165
|2008.10.23 03:33
|close
|583
|0.04
|97.48
|0.00
|0.00
|6.41
|1118.11
|1166
|2008.10.23 03:33
|close
|582
|0.02
|97.48
|0.00
|0.00
|-5.21
|1112.91
|1167
|2008.10.23 03:33
|sell
|584
|0.02
|97.47
|0.00
|0.00
|1168
|2008.10.23 03:38
|close
|584
|0.02
|97.42
|0.00
|0.00
|1.03
|1113.94
|1169
|2008.10.23 03:38
|sell
|585
|0.02
|97.41
|0.00
|0.00
|1170
|2008.10.23 03:40
|close
|585
|0.02
|97.34
|0.00
|0.00
|1.44
|1115.38
|1171
|2008.10.23 03:40
|sell
|586
|0.02
|97.33
|0.00
|0.00
|1172
|2008.10.23 06:41
|close
|586
|0.02
|97.28
|0.00
|0.00
|1.03
|1116.41
|1173
|2008.10.23 06:41
|sell
|587
|0.02
|97.25
|0.00
|0.00
|1174
|2008.10.23 06:50
|close
|587
|0.02
|97.20
|0.00
|0.00
|1.03
|1117.44
|1175
|2008.10.23 06:50
|sell
|588
|0.02
|97.17
|0.00
|0.00
|1176
|2008.10.23 06:50
|close
|588
|0.02
|97.09
|0.00
|0.00
|1.65
|1119.09
|1177
|2008.10.23 06:51
|sell
|589
|0.02
|97.08
|0.00
|0.00
|1178
|2008.10.23 06:51
|close
|589
|0.02
|97.03
|0.00
|0.00
|1.03
|1120.12
|1179
|2008.10.23 06:51
|sell
|590
|0.02
|97.02
|0.00
|0.00
|1180
|2008.10.23 06:52
|close
|590
|0.02
|96.92
|0.00
|0.00
|2.06
|1122.18
|1181
|2008.10.23 06:52
|sell
|591
|0.02
|96.91
|0.00
|0.00
|1182
|2008.10.23 08:00
|sell
|592
|0.04
|97.31
|0.00
|0.00
|1183
|2008.10.23 14:50
|close
|592
|0.04
|97.16
|0.00
|0.00
|6.18
|1128.36
|1184
|2008.10.23 14:50
|close
|591
|0.02
|97.16
|0.00
|0.00
|-5.15
|1123.21
|1185
|2008.10.23 14:50
|sell
|593
|0.02
|97.15
|0.00
|0.00
|1186
|2008.10.23 14:50
|close
|593
|0.02
|97.10
|0.00
|0.00
|1.03
|1124.24
|1187
|2008.10.23 14:50
|sell
|594
|0.02
|97.06
|0.00
|0.00
|1188
|2008.10.23 14:59
|close
|594
|0.02
|97.01
|0.00
|0.00
|1.03
|1125.27
|1189
|2008.10.23 14:59
|sell
|595
|0.02
|97.00
|0.00
|0.00
|1190
|2008.10.23 15:04
|close
|595
|0.02
|96.95
|0.00
|0.00
|1.03
|1126.30
|1191
|2008.10.23 15:04
|sell
|596
|0.02
|96.94
|0.00
|0.00
|1192
|2008.10.23 15:26
|close
|596
|0.02
|96.89
|0.00
|0.00
|1.03
|1127.33
|1193
|2008.10.23 15:26
|sell
|597
|0.02
|96.88
|0.00
|0.00
|1194
|2008.10.23 16:43
|sell
|598
|0.04
|97.40
|0.00
|0.00
|1195
|2008.10.23 16:50
|close
|598
|0.04
|97.21
|0.00
|0.00
|7.82
|1135.15
|1196
|2008.10.23 16:50
|close
|597
|0.02
|97.21
|0.00
|0.00
|-6.79
|1128.36
|1197
|2008.10.23 19:15
|sell
|599
|0.02
|97.38
|0.00
|0.00
|1198
|2008.10.23 19:19
|close
|599
|0.02
|97.33
|0.00
|0.00
|1.03
|1129.39
|1199
|2008.10.23 19:19
|sell
|600
|0.02
|97.32
|0.00
|0.00
|1200
|2008.10.23 19:22
|close
|600
|0.02
|97.27
|0.00
|0.00
|1.03
|1130.42
|1201
|2008.10.23 19:22
|sell
|601
|0.02
|97.24
|0.00
|0.00
|1202
|2008.10.23 19:26
|close
|601
|0.02
|97.19
|0.00
|0.00
|1.03
|1131.45
|1203
|2008.10.23 19:26
|sell
|602
|0.02
|97.16
|0.00
|0.00
|1204
|2008.10.23 19:29
|close
|602
|0.02
|97.10
|0.00
|0.00
|1.24
|1132.69
|1205
|2008.10.23 19:29
|sell
|603
|0.02
|97.07
|0.00
|0.00
|1206
|2008.10.23 19:41
|close
|603
|0.02
|97.02
|0.00
|0.00
|1.03
|1133.72
|1207
|2008.10.23 19:41
|sell
|604
|0.02
|96.99
|0.00
|0.00
|1208
|2008.10.23 19:42
|close
|604
|0.02
|96.92
|0.00
|0.00
|1.44
|1135.16
|1209
|2008.10.23 19:42
|sell
|605
|0.02
|96.88
|0.00
|0.00
|1210
|2008.10.23 20:31
|close
|605
|0.02
|96.83
|0.00
|0.00
|1.03
|1136.19
|1211
|2008.10.23 20:31
|sell
|606
|0.02
|96.80
|0.00
|0.00
|1212
|2008.10.23 20:31
|close
|606
|0.02
|96.75
|0.00
|0.00
|1.03
|1137.22
|1213
|2008.10.23 20:31
|sell
|607
|0.02
|96.72
|0.00
|0.00
|1214
|2008.10.23 20:32
|close
|607
|0.02
|96.67
|0.00
|0.00
|1.03
|1138.25
|1215
|2008.10.23 20:32
|sell
|608
|0.02
|96.63
|0.00
|0.00
|1216
|2008.10.23 20:35
|close
|608
|0.02
|96.58
|0.00
|0.00
|1.04
|1139.29
|1217
|2008.10.23 20:35
|sell
|609
|0.02
|96.55
|0.00
|0.00
|1218
|2008.10.23 21:02
|close
|609
|0.02
|96.50
|0.00
|0.00
|1.04
|1140.33
|1219
|2008.10.23 21:02
|sell
|610
|0.02
|96.46
|0.00
|0.00
|1220
|2008.10.23 21:22
|close
|610
|0.02
|96.41
|0.00
|0.00
|1.04
|1141.37
|1221
|2008.10.23 21:22
|sell
|611
|0.02
|96.38
|0.00
|0.00
|1222
|2008.10.23 21:41
|close
|611
|0.02
|96.33
|0.00
|0.00
|1.04
|1142.41
|1223
|2008.10.23 21:41
|sell
|612
|0.02
|96.30
|0.00
|0.00
|1224
|2008.10.23 21:47
|close
|612
|0.02
|96.25
|0.00
|0.00
|1.04
|1143.45
|1225
|2008.10.23 21:47
|sell
|613
|0.02
|96.22
|0.00
|0.00
|1226
|2008.10.23 21:48
|close
|613
|0.02
|96.17
|0.00
|0.00
|1.04
|1144.49
|1227
|2008.10.23 21:48
|sell
|614
|0.02
|96.14
|0.00
|0.00
|1228
|2008.10.23 21:49
|close
|614
|0.02
|96.09
|0.00
|0.00
|1.04
|1145.53
|1229
|2008.10.23 21:49
|sell
|615
|0.02
|96.08
|0.00
|0.00
|1230
|2008.10.23 21:51
|close
|615
|0.02
|96.03
|0.00
|0.00
|1.04
|1146.57
|1231
|2008.10.23 21:51
|sell
|616
|0.02
|96.02
|0.00
|0.00
|1232
|2008.10.23 21:53
|close
|616
|0.02
|95.97
|0.00
|0.00
|1.04
|1147.61
|1233
|2008.10.23 21:53
|sell
|617
|0.02
|95.96
|0.00
|0.00
|1234
|2008.10.23 22:18
|sell
|618
|0.04
|96.36
|0.00
|0.00
|1235
|2008.10.23 22:56
|sell
|619
|0.08
|96.77
|0.00
|0.00
|1236
|2008.10.24 03:52
|sell
|620
|0.16
|97.17
|0.00
|0.00
|1237
|2008.10.24 04:54
|close
|620
|0.16
|96.87
|0.00
|0.00
|49.55
|1197.16
|1238
|2008.10.24 04:54
|close
|619
|0.08
|96.87
|0.00
|0.00
|-8.36
|1188.79
|1239
|2008.10.24 04:54
|close
|618
|0.04
|96.87
|0.00
|0.00
|-21.11
|1167.68
|1240
|2008.10.24 04:54
|close
|617
|0.02
|96.87
|0.00
|0.00
|-18.82
|1148.86
|1241
|2008.10.24 04:54
|sell
|621
|0.02
|96.82
|0.00
|0.00
|1242
|2008.10.24 04:54
|close
|621
|0.02
|96.74
|0.00
|0.00
|1.65
|1150.51
|1243
|2008.10.24 04:54
|sell
|622
|0.02
|96.73
|0.00
|0.00
|1244
|2008.10.24 04:54
|close
|622
|0.02
|96.67
|0.00
|0.00
|1.24
|1151.75
|1245
|2008.10.24 04:54
|sell
|623
|0.02
|96.66
|0.00
|0.00
|1246
|2008.10.24 05:01
|close
|623
|0.02
|96.61
|0.00
|0.00
|1.04
|1152.79
|1247
|2008.10.24 05:01
|sell
|624
|0.02
|96.58
|0.00
|0.00
|1248
|2008.10.24 05:01
|close
|624
|0.02
|96.53
|0.00
|0.00
|1.04
|1153.83
|1249
|2008.10.24 05:01
|sell
|625
|0.02
|96.50
|0.00
|0.00
|1250
|2008.10.24 05:18
|close
|625
|0.02
|96.45
|0.00
|0.00
|1.04
|1154.87
|1251
|2008.10.24 05:18
|sell
|626
|0.02
|96.44
|0.00
|0.00
|1252
|2008.10.24 05:33
|close
|626
|0.02
|96.39
|0.00
|0.00
|1.04
|1155.91
|1253
|2008.10.24 05:33
|sell
|627
|0.02
|96.38
|0.00
|0.00
|1254
|2008.10.24 05:34
|close
|627
|0.02
|96.33
|0.00
|0.00
|1.04
|1156.95
|1255
|2008.10.24 05:34
|sell
|628
|0.02
|96.32
|0.00
|0.00
|1256
|2008.10.24 05:35
|close
|628
|0.02
|96.26
|0.00
|0.00
|1.25
|1158.20
|1257
|2008.10.24 05:35
|sell
|629
|0.02
|96.25
|0.00
|0.00
|1258
|2008.10.24 05:36
|close
|629
|0.02
|96.20
|0.00
|0.00
|1.04
|1159.24
|1259
|2008.10.24 05:36
|sell
|630
|0.02
|96.20
|0.00
|0.00
|1260
|2008.10.24 05:40
|close
|630
|0.02
|96.12
|0.00
|0.00
|1.66
|1160.90
|1261
|2008.10.24 05:40
|sell
|631
|0.02
|96.11
|0.00
|0.00
|1262
|2008.10.24 05:40
|close
|631
|0.02
|96.04
|0.00
|0.00
|1.46
|1162.36
|1263
|2008.10.24 05:40
|sell
|632
|0.02
|96.04
|0.00
|0.00
|1264
|2008.10.24 06:04
|close
|632
|0.02
|95.99
|0.00
|0.00
|1.04
|1163.40
|1265
|2008.10.24 06:04
|sell
|633
|0.02
|95.96
|0.00
|0.00
|1266
|2008.10.24 06:26
|close
|633
|0.02
|95.91
|0.00
|0.00
|1.04
|1164.44
|1267
|2008.10.24 06:26
|sell
|634
|0.02
|95.90
|0.00
|0.00
|1268
|2008.10.24 06:35
|close
|634
|0.02
|95.83
|0.00
|0.00
|1.46
|1165.90
|1269
|2008.10.24 06:35
|sell
|635
|0.02
|95.78
|0.00
|0.00
|1270
|2008.10.24 06:35
|close
|635
|0.02
|95.73
|0.00
|0.00
|1.04
|1166.94
|1271
|2008.10.24 06:35
|sell
|636
|0.02
|95.72
|0.00
|0.00
|1272
|2008.10.24 06:35
|close
|636
|0.02
|95.64
|0.00
|0.00
|1.67
|1168.61
|1273
|2008.10.24 06:35
|sell
|637
|0.02
|95.63
|0.00
|0.00
|1274
|2008.10.24 06:36
|close
|637
|0.02
|95.58
|0.00
|0.00
|1.05
|1169.66
|1275
|2008.10.24 06:36
|sell
|638
|0.02
|95.55
|0.00
|0.00
|1276
|2008.10.24 06:36
|close
|638
|0.02
|95.50
|0.00
|0.00
|1.05
|1170.71
|1277
|2008.10.24 06:36
|sell
|639
|0.02
|95.47
|0.00
|0.00
|1278
|2008.10.24 06:37
|close
|639
|0.02
|95.42
|0.00
|0.00
|1.05
|1171.76
|1279
|2008.10.24 06:37
|sell
|640
|0.02
|95.38
|0.00
|0.00
|1280
|2008.10.24 07:08
|sell
|641
|0.04
|95.96
|0.00
|0.00
|1281
|2008.10.24 07:14
|close
|641
|0.04
|95.75
|0.00
|0.00
|8.77
|1180.53
|1282
|2008.10.24 07:14
|close
|640
|0.02
|95.75
|0.00
|0.00
|-7.73
|1172.80
|1283
|2008.10.24 07:14
|sell
|642
|0.02
|95.71
|0.00
|0.00
|1284
|2008.10.24 07:15
|close
|642
|0.02
|95.66
|0.00
|0.00
|1.05
|1173.85
|1285
|2008.10.24 07:15
|sell
|643
|0.02
|95.65
|0.00
|0.00
|1286
|2008.10.24 07:15
|close
|643
|0.02
|95.60
|0.00
|0.00
|1.05
|1174.90
|1287
|2008.10.24 07:16
|sell
|644
|0.02
|95.57
|0.00
|0.00
|1288
|2008.10.24 07:36
|sell
|645
|0.04
|95.97
|0.00
|0.00
|1289
|2008.10.24 08:17
|close
|645
|0.04
|95.82
|0.00
|0.00
|6.26
|1181.16
|1290
|2008.10.24 08:17
|close
|644
|0.02
|95.82
|0.00
|0.00
|-5.22
|1175.94
|1291
|2008.10.24 08:17
|sell
|646
|0.02
|95.79
|0.00
|0.00
|1292
|2008.10.24 08:18
|close
|646
|0.02
|95.74
|0.00
|0.00
|1.04
|1176.98
|1293
|2008.10.24 08:18
|sell
|647
|0.02
|95.71
|0.00
|0.00
|1294
|2008.10.24 08:27
|close
|647
|0.02
|95.65
|0.00
|0.00
|1.25
|1178.23
|1295
|2008.10.24 08:27
|sell
|648
|0.02
|95.62
|0.00
|0.00
|1296
|2008.10.24 08:38
|close
|648
|0.02
|95.57
|0.00
|0.00
|1.05
|1179.28
|1297
|2008.10.24 08:38
|sell
|649
|0.02
|95.56
|0.00
|0.00
|1298
|2008.10.24 08:46
|close
|649
|0.02
|95.51
|0.00
|0.00
|1.05
|1180.33
|1299
|2008.10.24 08:46
|sell
|650
|0.02
|95.48
|0.00
|0.00
|1300
|2008.10.24 08:51
|close
|650
|0.02
|95.41
|0.00
|0.00
|1.47
|1181.80
|1301
|2008.10.24 08:52
|sell
|651
|0.02
|95.37
|0.00
|0.00
|1302
|2008.10.24 08:52
|close
|651
|0.02
|95.32
|0.00
|0.00
|1.05
|1182.85
|1303
|2008.10.24 08:52
|sell
|652
|0.02
|95.31
|0.00
|0.00
|1304
|2008.10.24 08:52
|close
|652
|0.02
|95.26
|0.00
|0.00
|1.05
|1183.90
|1305
|2008.10.24 08:52
|sell
|653
|0.02
|95.25
|0.00
|0.00
|1306
|2008.10.24 08:52
|close
|653
|0.02
|95.19
|0.00
|0.00
|1.26
|1185.16
|1307
|2008.10.24 08:52
|sell
|654
|0.02
|95.18
|0.00
|0.00
|1308
|2008.10.24 09:30
|close
|654
|0.02
|95.12
|0.00
|0.00
|1.26
|1186.42
|1309
|2008.10.24 09:30
|sell
|655
|0.02
|95.09
|0.00
|0.00
|1310
|2008.10.24 09:30
|close
|655
|0.02
|95.03
|0.00
|0.00
|1.26
|1187.68
|1311
|2008.10.24 09:30
|sell
|656
|0.02
|95.00
|0.00
|0.00
|1312
|2008.10.24 09:30
|close
|656
|0.02
|94.95
|0.00
|0.00
|1.05
|1188.73
|1313
|2008.10.24 09:30
|sell
|657
|0.02
|94.92
|0.00
|0.00
|1314
|2008.10.24 09:33
|close
|657
|0.02
|94.87
|0.00
|0.00
|1.05
|1189.78
|1315
|2008.10.24 09:33
|sell
|658
|0.02
|94.84
|0.00
|0.00
|1316
|2008.10.24 09:34
|close
|658
|0.02
|94.79
|0.00
|0.00
|1.05
|1190.83
|1317
|2008.10.24 09:34
|sell
|659
|0.02
|94.78
|0.00
|0.00
|1318
|2008.10.24 10:04
|sell
|660
|0.04
|95.18
|0.00
|0.00
|1319
|2008.10.24 10:05
|close
|660
|0.04
|95.03
|0.00
|0.00
|6.31
|1197.14
|1320
|2008.10.24 10:05
|close
|659
|0.02
|95.03
|0.00
|0.00
|-5.26
|1191.88
|1321
|2008.10.24 10:15
|sell
|661
|0.02
|95.00
|0.00
|0.00
|1322
|2008.10.24 11:11
|close
|661
|0.02
|94.95
|0.00
|0.00
|1.05
|1192.93
|1323
|2008.10.24 11:11
|sell
|662
|0.02
|94.94
|0.00
|0.00
|1324
|2008.10.24 11:12
|close
|662
|0.02
|94.89
|0.00
|0.00
|1.05
|1193.98
|1325
|2008.10.24 11:12
|sell
|663
|0.02
|94.88
|0.00
|0.00
|1326
|2008.10.24 11:13
|close
|663
|0.02
|94.83
|0.00
|0.00
|1.05
|1195.03
|1327
|2008.10.24 11:13
|sell
|664
|0.02
|94.79
|0.00
|0.00
|1328
|2008.10.24 11:14
|close
|664
|0.02
|94.72
|0.00
|0.00
|1.48
|1196.51
|1329
|2008.10.24 11:14
|sell
|665
|0.02
|94.67
|0.00
|0.00
|1330
|2008.10.24 11:14
|close
|665
|0.02
|94.62
|0.00
|0.00
|1.06
|1197.57
|1331
|2008.10.24 11:14
|sell
|666
|0.02
|94.57
|0.00
|0.00
|1332
|2008.10.24 11:14
|close
|666
|0.02
|94.51
|0.00
|0.00
|1.27
|1198.84
|1333
|2008.10.24 11:14
|sell
|667
|0.02
|94.46
|0.00
|0.00
|1334
|2008.10.24 11:14
|close
|667
|0.02
|94.39
|0.00
|0.00
|1.48
|1200.32
|1335
|2008.10.24 11:14
|sell
|668
|0.02
|94.34
|0.00
|0.00
|1336
|2008.10.24 11:14
|close
|668
|0.02
|94.28
|0.00
|0.00
|1.27
|1201.59
|1337
|2008.10.24 11:14
|sell
|669
|0.02
|94.22
|0.00
|0.00
|1338
|2008.10.24 11:14
|close
|669
|0.02
|94.17
|0.00
|0.00
|1.06
|1202.65
|1339
|2008.10.24 11:14
|sell
|670
|0.02
|94.11
|0.00
|0.00
|1340
|2008.10.24 11:14
|close
|670
|0.02
|94.05
|0.00
|0.00
|1.28
|1203.93
|1341
|2008.10.24 11:15
|sell
|671
|0.02
|94.02
|0.00
|0.00
|1342
|2008.10.24 11:15
|close
|671
|0.02
|93.93
|0.00
|0.00
|1.92
|1205.85
|1343
|2008.10.24 11:15
|sell
|672
|0.02
|93.85
|0.00
|0.00
|1344
|2008.10.24 11:15
|close
|672
|0.02
|93.76
|0.00
|0.00
|1.92
|1207.77
|1345
|2008.10.24 11:15
|sell
|673
|0.02
|93.68
|0.00
|0.00
|1346
|2008.10.24 11:15
|close
|673
|0.02
|93.59
|0.00
|0.00
|1.92
|1209.69
|1347
|2008.10.24 11:15
|sell
|674
|0.02
|93.58
|0.00
|0.00
|1348
|2008.10.24 11:15
|close
|674
|0.02
|93.48
|0.00
|0.00
|2.14
|1211.83
|1349
|2008.10.24 11:15
|sell
|675
|0.02
|93.41
|0.00
|0.00
|1350
|2008.10.24 11:15
|close
|675
|0.02
|93.32
|0.00
|0.00
|1.93
|1213.76
|1351
|2008.10.24 11:15
|sell
|676
|0.02
|93.24
|0.00
|0.00
|1352
|2008.10.24 11:15
|close
|676
|0.02
|93.16
|0.00
|0.00
|1.72
|1215.48
|1353
|2008.10.24 11:15
|sell
|677
|0.02
|93.07
|0.00
|0.00
|1354
|2008.10.24 11:15
|close
|677
|0.02
|93.02
|0.00
|0.00
|1.08
|1216.56
|1355
|2008.10.24 11:15
|sell
|678
|0.02
|92.93
|0.00
|0.00
|1356
|2008.10.24 11:15
|close
|678
|0.02
|92.88
|0.00
|0.00
|1.08
|1217.64
|1357
|2008.10.24 11:15
|sell
|679
|0.02
|92.79
|0.00
|0.00
|1358
|2008.10.24 11:15
|sell
|680
|0.04
|93.20
|0.00
|0.00
|1359
|2008.10.24 11:15
|close
|680
|0.04
|92.88
|0.00
|0.00
|13.78
|1231.42
|1360
|2008.10.24 11:15
|close
|679
|0.02
|92.88
|0.00
|0.00
|-1.94
|1229.48
|1361
|2008.10.24 11:16
|sell
|681
|0.02
|92.84
|0.00
|0.00
|1362
|2008.10.24 11:16
|sell
|682
|0.04
|93.27
|0.00
|0.00
|1363
|2008.10.24 11:16
|sell
|683
|0.08
|93.68
|0.00
|0.00
|1364
|2008.10.24 11:16
|close
|683
|0.08
|93.41
|0.00
|0.00
|23.12
|1252.60
|1365
|2008.10.24 11:16
|close
|682
|0.04
|93.41
|0.00
|0.00
|-6.00
|1246.60
|1366
|2008.10.24 11:16
|close
|681
|0.02
|93.41
|0.00
|0.00
|-12.20
|1234.40
|1367
|2008.10.24 11:16
|sell
|684
|0.02
|93.63
|0.00
|0.00
|1368
|2008.10.24 11:17
|close
|684
|0.02
|93.58
|0.00
|0.00
|1.07
|1235.47
|1369
|2008.10.24 11:17
|sell
|685
|0.02
|93.57
|0.00
|0.00
|1370
|2008.10.24 11:18
|close
|685
|0.02
|93.51
|0.00
|0.00
|1.28
|1236.75
|1371
|2008.10.24 11:18
|sell
|686
|0.02
|93.46
|0.00
|0.00
|1372
|2008.10.24 11:18
|close
|686
|0.02
|93.41
|0.00
|0.00
|1.07
|1237.82
|1373
|2008.10.24 11:18
|sell
|687
|0.02
|93.36
|0.00
|0.00
|1374
|2008.10.24 11:20
|sell
|688
|0.04
|93.76
|0.00
|0.00
|1375
|2008.10.24 11:21
|close
|688
|0.04
|93.61
|0.00
|0.00
|6.41
|1244.23
|1376
|2008.10.24 11:21
|close
|687
|0.02
|93.61
|0.00
|0.00
|-5.34
|1238.89
|1377
|2008.10.24 11:21
|sell
|689
|0.02
|93.58
|0.00
|0.00
|1378
|2008.10.24 11:21
|close
|689
|0.02
|93.52
|0.00
|0.00
|1.28
|1240.17
|1379
|2008.10.24 11:21
|sell
|690
|0.02
|93.49
|0.00
|0.00
|1380
|2008.10.24 11:21
|close
|690
|0.02
|93.44
|0.00
|0.00
|1.07
|1241.24
|1381
|2008.10.24 11:21
|sell
|691
|0.02
|93.40
|0.00
|0.00
|1382
|2008.10.24 11:23
|sell
|692
|0.04
|93.81
|0.00
|0.00
|1383
|2008.10.24 11:50
|close
|692
|0.04
|93.65
|0.00
|0.00
|6.83
|1248.07
|1384
|2008.10.24 11:50
|close
|691
|0.02
|93.65
|0.00
|0.00
|-5.34
|1242.73
|1385
|2008.10.24 11:50
|sell
|693
|0.02
|93.64
|0.00
|0.00
|1386
|2008.10.24 11:50
|close
|693
|0.02
|93.58
|0.00
|0.00
|1.28
|1244.01
|1387
|2008.10.24 11:50
|sell
|694
|0.02
|93.55
|0.00
|0.00
|1388
|2008.10.24 11:51
|close
|694
|0.02
|93.49
|0.00
|0.00
|1.28
|1245.29
|1389
|2008.10.24 11:51
|sell
|695
|0.02
|93.48
|0.00
|0.00
|1390
|2008.10.24 11:51
|close
|695
|0.02
|93.42
|0.00
|0.00
|1.28
|1246.57
|1391
|2008.10.24 11:51
|sell
|696
|0.02
|93.38
|0.00
|0.00
|1392
|2008.10.24 11:52
|close
|696
|0.02
|93.33
|0.00
|0.00
|1.07
|1247.64
|1393
|2008.10.24 11:52
|sell
|697
|0.02
|93.32
|0.00
|0.00
|1394
|2008.10.24 11:53
|close
|697
|0.02
|93.27
|0.00
|0.00
|1.07
|1248.71
|1395
|2008.10.24 11:53
|sell
|698
|0.02
|93.24
|0.00
|0.00
|1396
|2008.10.24 11:56
|close
|698
|0.02
|93.18
|0.00
|0.00
|1.29
|1250.00
|1397
|2008.10.24 11:56
|sell
|699
|0.02
|93.15
|0.00
|0.00
|1398
|2008.10.24 11:56
|close
|699
|0.02
|93.09
|0.00
|0.00
|1.29
|1251.29
|1399
|2008.10.24 11:56
|sell
|700
|0.02
|93.06
|0.00
|0.00
|1400
|2008.10.24 12:00
|close
|700
|0.02
|93.01
|0.00
|0.00
|1.08
|1252.37
|1401
|2008.10.24 12:00
|sell
|701
|0.02
|92.98
|0.00
|0.00
|1402
|2008.10.24 12:29
|close
|701
|0.02
|92.93
|0.00
|0.00
|1.08
|1253.45
|1403
|2008.10.24 12:29
|sell
|702
|0.02
|92.92
|0.00
|0.00
|1404
|2008.10.24 12:29
|close
|702
|0.02
|92.85
|0.00
|0.00
|1.51
|1254.96
|1405
|2008.10.24 12:29
|sell
|703
|0.02
|92.81
|0.00
|0.00
|1406
|2008.10.24 12:30
|close
|703
|0.02
|92.75
|0.00
|0.00
|1.29
|1256.25
|1407
|2008.10.24 12:30
|sell
|704
|0.02
|92.74
|0.00
|0.00
|1408
|2008.10.24 12:30
|close
|704
|0.02
|92.68
|0.00
|0.00
|1.29
|1257.54
|1409
|2008.10.24 12:30
|sell
|705
|0.02
|92.67
|0.00
|0.00
|1410
|2008.10.24 12:31
|close
|705
|0.02
|92.62
|0.00
|0.00
|1.08
|1258.62
|1411
|2008.10.24 12:31
|sell
|706
|0.02
|92.61
|0.00
|0.00
|1412
|2008.10.24 12:32
|close
|706
|0.02
|92.56
|0.00
|0.00
|1.08
|1259.70
|1413
|2008.10.24 12:32
|sell
|707
|0.02
|92.52
|0.00
|0.00
|1414
|2008.10.24 12:32
|close
|707
|0.02
|92.47
|0.00
|0.00
|1.08
|1260.78
|1415
|2008.10.24 12:32
|sell
|708
|0.02
|92.43
|0.00
|0.00
|1416
|2008.10.24 12:32
|close
|708
|0.02
|92.37
|0.00
|0.00
|1.30
|1262.08
|1417
|2008.10.24 12:32
|sell
|709
|0.02
|92.34
|0.00
|0.00
|1418
|2008.10.24 12:33
|close
|709
|0.02
|92.28
|0.00
|0.00
|1.30
|1263.38
|1419
|2008.10.24 12:33
|sell
|710
|0.02
|92.27
|0.00
|0.00
|1420
|2008.10.24 12:33
|close
|710
|0.02
|92.22
|0.00
|0.00
|1.08
|1264.46
|1421
|2008.10.24 12:33
|sell
|711
|0.02
|92.16
|0.00
|0.00
|1422
|2008.10.24 12:33
|close
|711
|0.02
|92.07
|0.00
|0.00
|1.96
|1266.42
|1423
|2008.10.24 12:33
|sell
|712
|0.02
|91.98
|0.00
|0.00
|1424
|2008.10.24 12:34
|close
|712
|0.02
|91.93
|0.00
|0.00
|1.09
|1267.51
|1425
|2008.10.24 12:34
|sell
|713
|0.02
|91.90
|0.00
|0.00
|1426
|2008.10.24 12:34
|close
|713
|0.02
|91.85
|0.00
|0.00
|1.09
|1268.60
|1427
|2008.10.24 12:34
|sell
|714
|0.02
|91.82
|0.00
|0.00
|1428
|2008.10.24 12:34
|close
|714
|0.02
|91.77
|0.00
|0.00
|1.09
|1269.69
|1429
|2008.10.24 12:34
|sell
|715
|0.02
|91.71
|0.00
|0.00
|1430
|2008.10.24 12:34
|close
|715
|0.02
|91.64
|0.00
|0.00
|1.53
|1271.22
|1431
|2008.10.24 12:34
|sell
|716
|0.02
|91.57
|0.00
|0.00
|1432
|2008.10.24 12:34
|close
|716
|0.02
|91.51
|0.00
|0.00
|1.31
|1272.53
|1433
|2008.10.24 12:34
|sell
|717
|0.02
|91.45
|0.00
|0.00
|1434
|2008.10.24 12:34
|close
|717
|0.02
|91.39
|0.00
|0.00
|1.31
|1273.84
|1435
|2008.10.24 12:34
|sell
|718
|0.02
|91.32
|0.00
|0.00
|1436
|2008.10.24 12:34
|close
|718
|0.02
|91.24
|0.00
|0.00
|1.75
|1275.59
|1437
|2008.10.24 12:34
|sell
|719
|0.02
|91.17
|0.00
|0.00
|1438
|2008.10.24 12:35
|close
|719
|0.02
|91.12
|0.00
|0.00
|1.10
|1276.69
|1439
|2008.10.24 12:35
|sell
|720
|0.02
|91.08
|0.00
|0.00
|1440
|2008.10.24 12:35
|sell
|721
|0.04
|91.48
|0.00
|0.00
|1441
|2008.10.24 12:41
|close
|721
|0.04
|91.33
|0.00
|0.00
|6.57
|1283.26
|1442
|2008.10.24 12:41
|close
|720
|0.02
|91.33
|0.00
|0.00
|-5.47
|1277.79
|1443
|2008.10.24 12:41
|sell
|722
|0.02
|91.30
|0.00
|0.00
|1444
|2008.10.24 12:41
|close
|722
|0.02
|91.25
|0.00
|0.00
|1.10
|1278.89
|1445
|2008.10.24 12:41
|sell
|723
|0.02
|91.22
|0.00
|0.00
|1446
|2008.10.24 12:42
|close
|723
|0.02
|91.17
|0.00
|0.00
|1.10
|1279.99
|1447
|2008.10.24 12:42
|sell
|724
|0.02
|91.14
|0.00
|0.00
|1448
|2008.10.24 12:42
|close
|724
|0.02
|91.09
|0.00
|0.00
|1.10
|1281.09
|1449
|2008.10.24 12:42
|sell
|725
|0.02
|91.06
|0.00
|0.00
|1450
|2008.10.24 12:42
|close
|725
|0.02
|91.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1282.41
|1451
|2008.10.24 12:42
|sell
|726
|0.02
|90.97
|0.00
|0.00
|1452
|2008.10.24 12:49
|sell
|727
|0.04
|91.37
|0.00
|0.00
|1453
|2008.10.24 13:09
|sell
|728
|0.08
|91.78
|0.00
|0.00
|1454
|2008.10.24 13:39
|sell
|729
|0.16
|92.50
|0.00
|0.00
|1455
|2008.10.24 13:41
|close
|729
|0.16
|92.05
|0.00
|0.00
|78.22
|1360.63
|1456
|2008.10.24 13:41
|close
|728
|0.08
|92.05
|0.00
|0.00
|-23.47
|1337.16
|1457
|2008.10.24 13:41
|close
|727
|0.04
|92.05
|0.00
|0.00
|-29.55
|1307.61
|1458
|2008.10.24 13:41
|close
|726
|0.02
|92.05
|0.00
|0.00
|-23.47
|1284.14
|1459
|2008.10.24 13:41
|sell
|730
|0.02
|92.02
|0.00
|0.00
|1460
|2008.10.24 13:41
|close
|730
|0.02
|91.96
|0.00
|0.00
|1.30
|1285.44
|1461
|2008.10.24 13:41
|sell
|731
|0.02
|91.93
|0.00
|0.00
|1462
|2008.10.24 13:43
|sell
|732
|0.04
|92.34
|0.00
|0.00
|1463
|2008.10.24 13:44
|close
|732
|0.04
|92.17
|0.00
|0.00
|7.38
|1292.82
|1464
|2008.10.24 13:44
|close
|731
|0.02
|92.17
|0.00
|0.00
|-5.21
|1287.61
|1465
|2008.10.24 13:44
|sell
|733
|0.02
|92.14
|0.00
|0.00
|1466
|2008.10.24 14:02
|close
|733
|0.02
|92.09
|0.00
|0.00
|1.09
|1288.70
|1467
|2008.10.24 14:02
|sell
|734
|0.02
|92.06
|0.00
|0.00
|1468
|2008.10.24 14:02
|close
|734
|0.02
|92.01
|0.00
|0.00
|1.09
|1289.79
|1469
|2008.10.24 14:02
|sell
|735
|0.02
|91.98
|0.00
|0.00
|1470
|2008.10.24 14:05
|close
|735
|0.02
|91.93
|0.00
|0.00
|1.09
|1290.88
|1471
|2008.10.24 14:05
|sell
|736
|0.02
|91.88
|0.00
|0.00
|1472
|2008.10.24 14:10
|close
|736
|0.02
|91.82
|0.00
|0.00
|1.31
|1292.19
|1473
|2008.10.24 14:10
|sell
|737
|0.02
|91.79
|0.00
|0.00
|1474
|2008.10.24 14:10
|close
|737
|0.02
|91.74
|0.00
|0.00
|1.09
|1293.28
|1475
|2008.10.24 14:10
|sell
|738
|0.02
|91.70
|0.00
|0.00
|1476
|2008.10.24 14:11
|close
|738
|0.02
|91.65
|0.00
|0.00
|1.09
|1294.37
|1477
|2008.10.24 14:11
|sell
|739
|0.02
|91.62
|0.00
|0.00
|1478
|2008.10.24 14:11
|close
|739
|0.02
|91.57
|0.00
|0.00
|1.09
|1295.46
|1479
|2008.10.24 14:11
|sell
|740
|0.02
|91.54
|0.00
|0.00
|1480
|2008.10.24 14:12
|close
|740
|0.02
|91.49
|0.00
|0.00
|1.09
|1296.55
|1481
|2008.10.24 14:12
|sell
|741
|0.02
|91.46
|0.00
|0.00
|1482
|2008.10.24 14:12
|close
|741
|0.02
|91.41
|0.00
|0.00
|1.09
|1297.64
|1483
|2008.10.24 14:12
|sell
|742
|0.02
|91.38
|0.00
|0.00
|1484
|2008.10.24 14:19
|sell
|743
|0.04
|91.78
|0.00
|0.00
|1485
|2008.10.24 14:42
|sell
|744
|0.08
|92.25
|0.00
|0.00
|1486
|2008.10.24 16:29
|close
|744
|0.08
|91.98
|0.00
|0.00
|23.48
|1321.12
|1487
|2008.10.24 16:29
|close
|743
|0.04
|91.98
|0.00
|0.00
|-8.70
|1312.42
|1488
|2008.10.24 16:29
|close
|742
|0.02
|91.98
|0.00
|0.00
|-13.05
|1299.37
|1489
|2008.10.24 16:30
|sell
|745
|0.02
|91.95
|0.00
|0.00
|1490
|2008.10.24 16:30
|close
|745
|0.02
|91.90
|0.00
|0.00
|1.09
|1300.46
|1491
|2008.10.24 16:30
|sell
|746
|0.02
|91.90
|0.00
|0.00
|1492
|2008.10.24 16:30
|close
|746
|0.02
|91.82
|0.00
|0.00
|1.74
|1302.20
|1493
|2008.10.24 16:30
|sell
|747
|0.02
|91.81
|0.00
|0.00
|1494
|2008.10.24 16:30
|close
|747
|0.02
|91.75
|0.00
|0.00
|1.31
|1303.51
|1495
|2008.10.24 16:30
|sell
|748
|0.02
|91.69
|0.00
|0.00
|1496
|2008.10.24 16:30
|close
|748
|0.02
|91.60
|0.00
|0.00
|1.97
|1305.48
|1497
|2008.10.24 16:30
|sell
|749
|0.02
|91.53
|0.00
|0.00
|1498
|2008.10.24 16:31
|sell
|750
|0.04
|91.94
|0.00
|0.00
|1499
|2008.10.24 16:31
|sell
|751
|0.08
|92.36
|0.00
|0.00
|1500
|2008.10.24 17:45
|sell
|752
|0.16
|92.77
|0.00
|0.00
|1501
|2008.10.24 23:45
|sell
|753
|0.32
|94.21
|0.00
|0.00
|1502
|2008.10.27 01:00
|close
|753
|0.32
|93.17
|0.00
|0.00
|356.79
|1662.27
|1503
|2008.10.27 01:00
|close
|752
|0.16
|93.17
|0.00
|0.00
|-68.90
|1593.37
|1504
|2008.10.27 01:00
|close
|751
|0.08
|93.17
|0.00
|0.00
|-69.65
|1523.72
|1505
|2008.10.27 01:00
|close
|750
|0.04
|93.17
|0.00
|0.00
|-52.86
|1470.86
|1506
|2008.10.27 01:00
|close
|749
|0.02
|93.17
|0.00
|0.00
|-35.23
|1435.63
|1507
|2008.10.27 01:30
|sell
|754
|0.02
|92.90
|0.00
|0.00
|1508
|2008.10.27 01:32
|close
|754
|0.02
|92.85
|0.00
|0.00
|1.08
|1436.71
|1509
|2008.10.27 01:32
|sell
|755
|0.02
|92.82
|0.00
|0.00
|1510
|2008.10.27 01:32
|close
|755
|0.02
|92.77
|0.00
|0.00
|1.08
|1437.79
|1511
|2008.10.27 01:32
|sell
|756
|0.02
|92.74
|0.00
|0.00
|1512
|2008.10.27 01:34
|close
|756
|0.02
|92.69
|0.00
|0.00
|1.08
|1438.87
|1513
|2008.10.27 01:34
|sell
|757
|0.02
|92.66
|0.00
|0.00
|1514
|2008.10.27 10:01
|sell
|758
|0.04
|93.07
|0.00
|0.00
|1515
|2008.10.27 10:05
|close
|758
|0.04
|92.91
|0.00
|0.00
|6.89
|1445.76
|1516
|2008.10.27 10:05
|close
|757
|0.02
|92.91
|0.00
|0.00
|-5.38
|1440.38
|1517
|2008.10.27 10:05
|sell
|759
|0.02
|92.88
|0.00
|0.00
|1518
|2008.10.27 10:08
|close
|759
|0.02
|92.83
|0.00
|0.00
|1.08
|1441.46
|1519
|2008.10.27 10:08
|sell
|760
|0.02
|92.80
|0.00
|0.00
|1520
|2008.10.27 10:11
|close
|760
|0.02
|92.74
|0.00
|0.00
|1.29
|1442.75
|1521
|2008.10.27 10:11
|sell
|761
|0.02
|92.71
|0.00
|0.00
|1522
|2008.10.27 10:11
|close
|761
|0.02
|92.65
|0.00
|0.00
|1.30
|1444.05
|1523
|2008.10.27 10:11
|sell
|762
|0.02
|92.64
|0.00
|0.00
|1524
|2008.10.27 10:14
|close
|762
|0.02
|92.58
|0.00
|0.00
|1.30
|1445.35
|1525
|2008.10.27 10:14
|sell
|763
|0.02
|92.54
|0.00
|0.00
|1526
|2008.10.27 10:39
|close
|763
|0.02
|92.48
|0.00
|0.00
|1.30
|1446.65
|1527
|2008.10.27 10:40
|sell
|764
|0.02
|92.45
|0.00
|0.00
|1528
|2008.10.27 10:41
|close
|764
|0.02
|92.40
|0.00
|0.00
|1.08
|1447.73
|1529
|2008.10.27 10:41
|sell
|765
|0.02
|92.37
|0.00
|0.00
|1530
|2008.10.27 10:41
|close
|765
|0.02
|92.31
|0.00
|0.00
|1.30
|1449.03
|1531
|2008.10.27 10:41
|sell
|766
|0.02
|92.30
|0.00
|0.00
|1532
|2008.10.27 11:06
|close
|766
|0.02
|92.25
|0.00
|0.00
|1.08
|1450.11
|1533
|2008.10.27 11:06
|sell
|767
|0.02
|92.21
|0.00
|0.00
|1534
|2008.10.27 11:11
|close
|767
|0.02
|92.15
|0.00
|0.00
|1.30
|1451.41
|1535
|2008.10.27 11:11
|sell
|768
|0.02
|92.14
|0.00
|0.00
|1536
|2008.10.27 11:11
|close
|768
|0.02
|92.09
|0.00
|0.00
|1.09
|1452.50
|1537
|2008.10.27 11:11
|sell
|769
|0.02
|92.05
|0.00
|0.00
|1538
|2008.10.27 11:43
|sell
|770
|0.04
|92.67
|0.00
|0.00
|1539
|2008.10.27 12:00
|close
|770
|0.04
|92.44
|0.00
|0.00
|9.95
|1462.45
|1540
|2008.10.27 12:00
|close
|769
|0.02
|92.44
|0.00
|0.00
|-8.44
|1454.01
|1541
|2008.10.27 12:00
|sell
|771
|0.02
|92.40
|0.00
|0.00
|1542
|2008.10.27 12:25
|close
|771
|0.02
|92.34
|0.00
|0.00
|1.30
|1455.31
|1543
|2008.10.27 12:25
|sell
|772
|0.02
|92.31
|0.00
|0.00
|1544
|2008.10.27 13:00
|sell
|773
|0.04
|92.72
|0.00
|0.00
|1545
|2008.10.27 23:02
|close
|773
|0.04
|92.54
|0.00
|0.00
|7.78
|1463.09
|1546
|2008.10.27 23:02
|close
|772
|0.02
|92.54
|0.00
|0.00
|-4.97
|1458.12
|1547
|2008.10.27 23:02
|sell
|774
|0.02
|92.51
|0.00
|0.00
|1548
|2008.10.29 01:00
|sell
|775
|0.04
|98.20
|0.00
|0.00
|1549
|2008.10.29 06:19
|close
|775
|0.04
|96.28
|0.00
|0.00
|79.77
|1537.89
|1550
|2008.10.29 06:19
|close
|774
|0.02
|96.28
|0.00
|0.00
|-78.36
|1459.53
|1551
|2008.10.29 06:20
|sell
|776
|0.02
|96.27
|0.00
|0.00
|1552
|2008.10.29 07:06
|sell
|777
|0.04
|96.67
|0.00
|0.00
|1553
|2008.10.29 07:14
|close
|777
|0.04
|96.52
|0.00
|0.00
|6.22
|1465.75
|1554
|2008.10.29 07:14
|close
|776
|0.02
|96.52
|0.00
|0.00
|-5.18
|1460.57
|1555
|2008.10.29 07:14
|sell
|778
|0.02
|96.49
|0.00
|0.00
|1556
|2008.10.29 07:14
|close
|778
|0.02
|96.44
|0.00
|0.00
|1.04
|1461.61
|1557
|2008.10.29 07:14
|sell
|779
|0.02
|96.41
|0.00
|0.00
|1558
|2008.10.29 07:17
|close
|779
|0.02
|96.36
|0.00
|0.00
|1.04
|1462.65
|1559
|2008.10.29 07:17
|sell
|780
|0.02
|96.35
|0.00
|0.00
|1560
|2008.10.29 07:18
|close
|780
|0.02
|96.30
|0.00
|0.00
|1.04
|1463.69
|1561
|2008.10.29 07:18
|sell
|781
|0.02
|96.25
|0.00
|0.00
|1562
|2008.10.29 07:18
|close
|781
|0.02
|96.17
|0.00
|0.00
|1.66
|1465.35
|1563
|2008.10.29 07:19
|sell
|782
|0.02
|96.12
|0.00
|0.00
|1564
|2008.10.29 09:00
|sell
|783
|0.04
|96.53
|0.00
|0.00
|1565
|2008.10.29 09:00
|close
|783
|0.04
|96.36
|0.00
|0.00
|7.06
|1472.41
|1566
|2008.10.29 09:00
|close
|782
|0.02
|96.36
|0.00
|0.00
|-4.98
|1467.43
|1567
|2008.10.29 09:00
|sell
|784
|0.02
|96.33
|0.00
|0.00
|1568
|2008.10.29 12:45
|sell
|785
|0.04
|97.00
|0.00
|0.00
|1569
|2008.10.29 13:20
|close
|785
|0.04
|96.75
|0.00
|0.00
|10.34
|1477.77
|1570
|2008.10.29 13:20
|close
|784
|0.02
|96.75
|0.00
|0.00
|-8.68
|1469.09
|1571
|2008.10.29 13:20
|sell
|786
|0.02
|96.74
|0.00
|0.00
|1572
|2008.10.29 14:30
|sell
|787
|0.04
|97.14
|0.00
|0.00
|1573
|2008.10.29 14:35
|close
|787
|0.04
|96.98
|0.00
|0.00
|6.60
|1475.69
|1574
|2008.10.29 14:35
|close
|786
|0.02
|96.98
|0.00
|0.00
|-4.95
|1470.74
|1575
|2008.10.29 14:35
|sell
|788
|0.02
|96.94
|0.00
|0.00
|1576
|2008.10.29 14:35
|close
|788
|0.02
|96.89
|0.00
|0.00
|1.03
|1471.77
|1577
|2008.10.29 14:35
|sell
|789
|0.02
|96.85
|0.00
|0.00
|1578
|2008.10.29 15:32
|close
|789
|0.02
|96.80
|0.00
|0.00
|1.03
|1472.80
|1579
|2008.10.29 15:32
|sell
|790
|0.02
|96.77
|0.00
|0.00
|1580
|2008.10.29 15:51
|close
|790
|0.02
|96.72
|0.00
|0.00
|1.03
|1473.83
|1581
|2008.10.29 15:51
|sell
|791
|0.02
|96.71
|0.00
|0.00
|1582
|2008.10.29 19:45
|sell
|792
|0.04
|97.56
|0.00
|0.00
|1583
|2008.10.29 19:57
|close
|792
|0.04
|97.26
|0.00
|0.00
|12.34
|1486.17
|1584
|2008.10.29 19:57
|close
|791
|0.02
|97.26
|0.00
|0.00
|-11.31
|1474.86
|1585
|2008.10.29 19:57
|sell
|793
|0.02
|97.22
|0.00
|0.00
|1586
|2008.10.29 19:57
|close
|793
|0.02
|97.17
|0.00
|0.00
|1.03
|1475.89
|1587
|2008.10.29 19:57
|sell
|794
|0.02
|97.14
|0.00
|0.00
|1588
|2008.10.29 19:57
|close
|794
|0.02
|97.08
|0.00
|0.00
|1.24
|1477.13
|1589
|2008.10.29 19:57
|sell
|795
|0.02
|97.07
|0.00
|0.00
|1590
|2008.10.29 20:18
|close
|795
|0.02
|97.01
|0.00
|0.00
|1.24
|1478.37
|1591
|2008.10.29 20:18
|sell
|796
|0.02
|96.96
|0.00
|0.00
|1592
|2008.10.29 20:18
|close
|796
|0.02
|96.91
|0.00
|0.00
|1.03
|1479.40
|1593
|2008.10.29 20:18
|sell
|797
|0.02
|96.86
|0.00
|0.00
|1594
|2008.10.29 20:18
|close
|797
|0.02
|96.79
|0.00
|0.00
|1.45
|1480.85
|1595
|2008.10.29 20:18
|sell
|798
|0.02
|96.78
|0.00
|0.00
|1596
|2008.10.29 20:18
|close
|798
|0.02
|96.73
|0.00
|0.00
|1.03
|1481.88
|1597
|2008.10.29 20:18
|sell
|799
|0.02
|96.67
|0.00
|0.00
|1598
|2008.10.29 20:18
|close
|799
|0.02
|96.62
|0.00
|0.00
|1.03
|1482.91
|1599
|2008.10.29 20:18
|sell
|800
|0.02
|96.56
|0.00
|0.00
|1600
|2008.10.29 20:19
|sell
|801
|0.04
|96.98
|0.00
|0.00
|1601
|2008.10.29 20:22
|close
|801
|0.04
|96.81
|0.00
|0.00
|7.02
|1489.93
|1602
|2008.10.29 20:22
|close
|800
|0.02
|96.81
|0.00
|0.00
|-5.16
|1484.77
|1603
|2008.10.29 20:22
|sell
|802
|0.02
|96.77
|0.00
|0.00
|1604
|2008.10.29 20:25
|close
|802
|0.02
|96.71
|0.00
|0.00
|1.24
|1486.01
|1605
|2008.10.29 20:25
|sell
|803
|0.02
|96.68
|0.00
|0.00
|1606
|2008.10.29 20:32
|close
|803
|0.02
|96.63
|0.00
|0.00
|1.03
|1487.04
|1607
|2008.10.29 20:32
|sell
|804
|0.02
|96.59
|0.00
|0.00
|1608
|2008.10.29 20:32
|close
|804
|0.02
|96.54
|0.00
|0.00
|1.04
|1488.08
|1609
|2008.10.29 20:32
|sell
|805
|0.02
|96.50
|0.00
|0.00
|1610
|2008.10.29 20:33
|close
|805
|0.02
|96.45
|0.00
|0.00
|1.04
|1489.12
|1611
|2008.10.29 20:33
|sell
|806
|0.02
|96.45
|0.00
|0.00
|1612
|2008.10.29 20:55
|sell
|807
|0.04
|96.86
|0.00
|0.00
|1613
|2008.10.29 21:14
|sell
|808
|0.08
|97.26
|0.00
|0.00
|1614
|2008.10.29 22:24
|close
|808
|0.08
|97.02
|0.00
|0.00
|19.79
|1508.91
|1615
|2008.10.29 22:24
|close
|807
|0.04
|97.02
|0.00
|0.00
|-6.60
|1502.31
|1616
|2008.10.29 22:24
|close
|806
|0.02
|97.02
|0.00
|0.00
|-11.75
|1490.56
|1617
|2008.10.29 22:24
|sell
|809
|0.02
|96.99
|0.00
|0.00
|1618
|2008.10.29 22:24
|close
|809
|0.02
|96.93
|0.00
|0.00
|1.24
|1491.80
|1619
|2008.10.29 22:24
|sell
|810
|0.02
|96.90
|0.00
|0.00
|1620
|2008.10.29 22:25
|close
|810
|0.02
|96.85
|0.00
|0.00
|1.03
|1492.83
|1621
|2008.10.29 22:25
|sell
|811
|0.02
|96.84
|0.00
|0.00
|1622
|2008.10.30 00:30
|sell
|812
|0.04
|97.26
|0.00
|0.00
|1623
|2008.10.31 02:15
|sell
|813
|0.08
|98.40
|0.00
|0.00
|1624
|2008.10.31 07:00
|close
|813
|0.08
|97.83
|0.00
|0.00
|46.61
|1539.44
|1625
|2008.10.31 07:00
|close
|812
|0.04
|97.83
|0.00
|0.00
|-23.36
|1516.08
|1626
|2008.10.31 07:00
|close
|811
|0.02
|97.83
|0.00
|0.00
|-20.34
|1495.74
|1627
|2008.10.31 07:00
|sell
|814
|0.02
|97.82
|0.00
|0.00
|1628
|2008.10.31 07:00
|close
|814
|0.02
|97.76
|0.00
|0.00
|1.23
|1496.97
|1629
|2008.10.31 07:00
|sell
|815
|0.02
|97.72
|0.00
|0.00
|1630
|2008.10.31 07:02
|sell
|816
|0.04
|98.13
|0.00
|0.00
|1631
|2008.10.31 08:09
|close
|816
|0.04
|97.97
|0.00
|0.00
|6.53
|1503.50
|1632
|2008.10.31 08:09
|close
|815
|0.02
|97.97
|0.00
|0.00
|-5.10
|1498.40
|1633
|2008.10.31 08:09
|sell
|817
|0.02
|97.93
|0.00
|0.00
|1634
|2008.10.31 08:09
|close
|817
|0.02
|97.88
|0.00
|0.00
|1.02
|1499.42
|1635
|2008.10.31 08:09
|sell
|818
|0.02
|97.84
|0.00
|0.00
|1636
|2008.10.31 08:10
|close
|818
|0.02
|97.79
|0.00
|0.00
|1.02
|1500.44
|1637
|2008.10.31 08:10
|sell
|819
|0.02
|97.79
|0.00
|0.00
|1638
|2008.10.31 08:24
|close
|819
|0.02
|97.72
|0.00
|0.00
|1.43
|1501.87
|1639
|2008.10.31 08:25
|sell
|820
|0.02
|97.66
|0.00
|0.00
|1640
|2008.10.31 08:25
|close
|820
|0.02
|97.60
|0.00
|0.00
|1.23
|1503.10
|1641
|2008.10.31 08:25
|sell
|821
|0.02
|97.57
|0.00
|0.00
|1642
|2008.10.31 08:28
|close
|821
|0.02
|97.52
|0.00
|0.00
|1.03
|1504.13
|1643
|2008.10.31 08:28
|sell
|822
|0.02
|97.49
|0.00
|0.00
|1644
|2008.10.31 08:36
|close
|822
|0.02
|97.44
|0.00
|0.00
|1.03
|1505.16
|1645
|2008.10.31 08:36
|sell
|823
|0.02
|97.43
|0.00
|0.00
|1646
|2008.10.31 08:36
|close
|823
|0.02
|97.36
|0.00
|0.00
|1.44
|1506.60
|1647
|2008.10.31 08:36
|sell
|824
|0.02
|97.35
|0.00
|0.00
|1648
|2008.10.31 08:36
|close
|824
|0.02
|97.30
|0.00
|0.00
|1.03
|1507.63
|1649
|2008.10.31 08:36
|sell
|825
|0.02
|97.25
|0.00
|0.00
|1650
|2008.10.31 08:37
|close
|825
|0.02
|97.20
|0.00
|0.00
|1.03
|1508.66
|1651
|2008.10.31 08:37
|sell
|826
|0.02
|97.17
|0.00
|0.00
|1652
|2008.10.31 08:37
|close
|826
|0.02
|97.12
|0.00
|0.00
|1.03
|1509.69
|1653
|2008.10.31 08:38
|sell
|827
|0.02
|97.09
|0.00
|0.00
|1654
|2008.10.31 08:47
|close
|827
|0.02
|97.04
|0.00
|0.00
|1.03
|1510.72
|1655
|2008.10.31 08:48
|sell
|828
|0.02
|97.00
|0.00
|0.00
|1656
|2008.10.31 08:48
|close
|828
|0.02
|96.95
|0.00
|0.00
|1.03
|1511.75
|1657
|2008.10.31 08:48
|sell
|829
|0.02
|96.94
|0.00
|0.00
|1658
|2008.10.31 09:19
|close
|829
|0.02
|96.89
|0.00
|0.00
|1.03
|1512.78
|1659
|2008.10.31 09:19
|sell
|830
|0.02
|96.88
|0.00
|0.00
|1660
|2008.10.31 09:19
|close
|830
|0.02
|96.83
|0.00
|0.00
|1.03
|1513.81
|1661
|2008.10.31 09:19
|sell
|831
|0.02
|96.79
|0.00
|0.00
|1662
|2008.10.31 09:19
|close
|831
|0.02
|96.74
|0.00
|0.00
|1.03
|1514.84
|1663
|2008.10.31 09:19
|sell
|832
|0.02
|96.68
|0.00
|0.00
|1664
|2008.10.31 09:22
|close
|832
|0.02
|96.63
|0.00
|0.00
|1.03
|1515.87
|1665
|2008.10.31 09:22
|sell
|833
|0.02
|96.60
|0.00
|0.00
|1666
|2008.10.31 09:24
|close
|833
|0.02
|96.55
|0.00
|0.00
|1.04
|1516.91
|1667
|2008.10.31 09:24
|sell
|834
|0.02
|96.52
|0.00
|0.00
|1668
|2008.10.31 09:33
|close
|834
|0.02
|96.47
|0.00
|0.00
|1.04
|1517.95
|1669
|2008.10.31 09:33
|sell
|835
|0.02
|96.43
|0.00
|0.00
|1670
|2008.10.31 10:20
|sell
|836
|0.04
|97.18
|0.00
|0.00
|1671
|2008.10.31 10:27
|close
|836
|0.04
|96.91
|0.00
|0.00
|11.14
|1529.09
|1672
|2008.10.31 10:27
|close
|835
|0.02
|96.91
|0.00
|0.00
|-9.91
|1519.18
|1673
|2008.10.31 10:27
|sell
|837
|0.02
|96.90
|0.00
|0.00
|1674
|2008.10.31 10:27
|close
|837
|0.02
|96.85
|0.00
|0.00
|1.03
|1520.21
|1675
|2008.10.31 10:27
|sell
|838
|0.02
|96.81
|0.00
|0.00
|1676
|2008.10.31 10:28
|close
|838
|0.02
|96.76
|0.00
|0.00
|1.03
|1521.24
|1677
|2008.10.31 10:28
|sell
|839
|0.02
|96.75
|0.00
|0.00
|1678
|2008.10.31 11:03
|close
|839
|0.02
|96.70
|0.00
|0.00
|1.03
|1522.27
|1679
|2008.10.31 11:03
|sell
|840
|0.02
|96.66
|0.00
|0.00
|1680
|2008.10.31 18:00
|sell
|841
|0.04
|98.37
|0.00
|0.00
|1681
|2008.11.04 01:52
|sell
|842
|0.08
|98.95
|0.00
|0.00
|1682
|2008.11.04 03:25
|close
|842
|0.08
|98.43
|0.00
|0.00
|42.26
|1564.53
|1683
|2008.11.04 03:25
|close
|841
|0.04
|98.43
|0.00
|0.00
|-2.54
|1561.98
|1684
|2008.11.04 03:25
|close
|840
|0.02
|98.43
|0.00
|0.00
|-36.01
|1525.97
|1685
|2008.11.04 03:25
|sell
|843
|0.02
|98.40
|0.00
|0.00
|1686
|2008.11.04 04:11
|sell
|844
|0.04
|98.82
|0.00
|0.00
|1687
|2008.11.04 05:33
|close
|844
|0.04
|98.66
|0.00
|0.00
|6.49
|1532.46
|1688
|2008.11.04 05:33
|close
|843
|0.02
|98.66
|0.00
|0.00
|-5.27
|1527.19
|1689
|2008.11.04 05:33
|sell
|845
|0.02
|98.62
|0.00
|0.00
|1690
|2008.11.04 06:11
|close
|845
|0.02
|98.57
|0.00
|0.00
|1.01
|1528.20
|1691
|2008.11.04 06:11
|sell
|846
|0.02
|98.54
|0.00
|0.00
|1692
|2008.11.04 06:16
|close
|846
|0.02
|98.49
|0.00
|0.00
|1.02
|1529.22
|1693
|2008.11.04 06:16
|sell
|847
|0.02
|98.46
|0.00
|0.00
|1694
|2008.11.04 10:45
|sell
|848
|0.04
|98.86
|0.00
|0.00
|1695
|2008.11.05 00:04
|sell
|849
|0.08
|99.67
|0.00
|0.00
|1696
|2008.11.05 10:09
|close
|849
|0.08
|99.25
|0.00
|0.00
|33.85
|1563.07
|1697
|2008.11.05 10:09
|close
|848
|0.04
|99.25
|0.00
|0.00
|-15.77
|1547.30
|1698
|2008.11.05 10:09
|close
|847
|0.02
|99.25
|0.00
|0.00
|-15.95
|1531.35
|1699
|2008.11.05 10:09
|sell
|850
|0.02
|99.22
|0.00
|0.00
|1700
|2008.11.05 10:11
|close
|850
|0.02
|99.16
|0.00
|0.00
|1.21
|1532.56
|1701
|2008.11.05 10:11
|sell
|851
|0.02
|99.13
|0.00
|0.00
|1702
|2008.11.05 10:15
|close
|851
|0.02
|99.08
|0.00
|0.00
|1.01
|1533.57
|1703
|2008.11.05 10:15
|sell
|852
|0.02
|99.05
|0.00
|0.00
|1704
|2008.11.05 10:16
|close
|852
|0.02
|99.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1534.58
|1705
|2008.11.05 10:16
|sell
|853
|0.02
|98.97
|0.00
|0.00
|1706
|2008.11.05 10:16
|close
|853
|0.02
|98.92
|0.00
|0.00
|1.01
|1535.59
|1707
|2008.11.05 10:16
|sell
|854
|0.02
|98.91
|0.00
|0.00
|1708
|2008.11.05 10:26
|close
|854
|0.02
|98.86
|0.00
|0.00
|1.01
|1536.60
|1709
|2008.11.05 10:26
|sell
|855
|0.02
|98.85
|0.00
|0.00
|1710
|2008.11.05 11:07
|close
|855
|0.02
|98.80
|0.00
|0.00
|1.01
|1537.61
|1711
|2008.11.05 11:07
|sell
|856
|0.02
|98.79
|0.00
|0.00
|1712
|2008.11.05 11:11
|close
|856
|0.02
|98.74
|0.00
|0.00
|1.01
|1538.62
|1713
|2008.11.05 11:11
|sell
|857
|0.02
|98.71
|0.00
|0.00
|1714
|2008.11.05 11:14
|close
|857
|0.02
|98.66
|0.00
|0.00
|1.01
|1539.63
|1715
|2008.11.05 11:14
|sell
|858
|0.02
|98.62
|0.00
|0.00
|1716
|2008.11.05 11:18
|close
|858
|0.02
|98.57
|0.00
|0.00
|1.01
|1540.64
|1717
|2008.11.05 11:18
|sell
|859
|0.02
|98.54
|0.00
|0.00
|1718
|2008.11.05 11:46
|close
|859
|0.02
|98.49
|0.00
|0.00
|1.02
|1541.66
|1719
|2008.11.05 11:46
|sell
|860
|0.02
|98.48
|0.00
|0.00
|1720
|2008.11.05 11:46
|close
|860
|0.02
|98.43
|0.00
|0.00
|1.02
|1542.68
|1721
|2008.11.05 11:46
|sell
|861
|0.02
|98.40
|0.00
|0.00
|1722
|2008.11.05 11:55
|close
|861
|0.02
|98.35
|0.00
|0.00
|1.02
|1543.70
|1723
|2008.11.05 11:55
|sell
|862
|0.02
|98.34
|0.00
|0.00
|1724
|2008.11.05 11:58
|close
|862
|0.02
|98.29
|0.00
|0.00
|1.02
|1544.72
|1725
|2008.11.05 11:58
|sell
|863
|0.02
|98.26
|0.00
|0.00
|1726
|2008.11.05 12:36
|sell
|864
|0.04
|98.67
|0.00
|0.00
|1727
|2008.11.05 16:45
|close
|864
|0.04
|98.51
|0.00
|0.00
|6.50
|1551.22
|1728
|2008.11.05 16:45
|close
|863
|0.02
|98.51
|0.00
|0.00
|-5.08
|1546.14
|1729
|2008.11.05 16:45
|sell
|865
|0.02
|98.50
|0.00
|0.00
|1730
|2008.11.05 16:46
|close
|865
|0.02
|98.45
|0.00
|0.00
|1.02
|1547.16
|1731
|2008.11.05 16:46
|sell
|866
|0.02
|98.44
|0.00
|0.00
|1732
|2008.11.05 17:11
|sell
|867
|0.04
|98.94
|0.00
|0.00
|1733
|2008.11.05 19:36
|close
|867
|0.04
|98.75
|0.00
|0.00
|7.70
|1554.86
|1734
|2008.11.05 19:36
|close
|866
|0.02
|98.75
|0.00
|0.00
|-6.28
|1548.58
|1735
|2008.11.05 19:36
|sell
|868
|0.02
|98.72
|0.00
|0.00
|1736
|2008.11.05 19:37
|close
|868
|0.02
|98.67
|0.00
|0.00
|1.01
|1549.59
|1737
|2008.11.05 19:37
|sell
|869
|0.02
|98.66
|0.00
|0.00
|1738
|2008.11.05 19:40
|close
|869
|0.02
|98.61
|0.00
|0.00
|1.01
|1550.60
|1739
|2008.11.05 19:40
|sell
|870
|0.02
|98.58
|0.00
|0.00
|1740
|2008.11.05 22:42
|close
|870
|0.02
|98.53
|0.00
|0.00
|1.01
|1551.61
|1741
|2008.11.05 22:42
|sell
|871
|0.02
|98.49
|0.00
|0.00
|1742
|2008.11.05 22:51
|close
|871
|0.02
|98.44
|0.00
|0.00
|1.02
|1552.63
|1743
|2008.11.05 22:51
|sell
|872
|0.02
|98.43
|0.00
|0.00
|1744
|2008.11.05 22:53
|close
|872
|0.02
|98.38
|0.00
|0.00
|1.02
|1553.65
|1745
|2008.11.05 22:53
|sell
|873
|0.02
|98.37
|0.00
|0.00
|1746
|2008.11.05 22:58
|close
|873
|0.02
|98.32
|0.00
|0.00
|1.02
|1554.67
|1747
|2008.11.05 22:58
|sell
|874
|0.02
|98.29
|0.00
|0.00
|1748
|2008.11.05 22:59
|close
|874
|0.02
|98.24
|0.00
|0.00
|1.02
|1555.69
|1749
|2008.11.05 22:59
|sell
|875
|0.02
|98.23
|0.00
|0.00
|1750
|2008.11.05 22:59
|close
|875
|0.02
|98.18
|0.00
|0.00
|1.02
|1556.71
|1751
|2008.11.05 22:59
|sell
|876
|0.02
|98.17
|0.00
|0.00
|1752
|2008.11.05 23:56
|close
|876
|0.02
|98.11
|0.00
|0.00
|1.22
|1557.93
|1753
|2008.11.05 23:56
|sell
|877
|0.02
|98.10
|0.00
|0.00
|1754
|2008.11.05 23:56
|close
|877
|0.02
|98.04
|0.00
|0.00
|1.22
|1559.15
|1755
|2008.11.05 23:57
|sell
|878
|0.02
|97.96
|0.00
|0.00
|1756
|2008.11.05 23:57
|close
|878
|0.02
|97.91
|0.00
|0.00
|1.02
|1560.17
|1757
|2008.11.05 23:57
|sell
|879
|0.02
|97.87
|0.00
|0.00
|1758
|2008.11.06 00:10
|close
|879
|0.02
|97.81
|0.00
|0.00
|1.15
|1561.32
|1759
|2008.11.06 00:10
|sell
|880
|0.02
|97.80
|0.00
|0.00
|1760
|2008.11.06 05:19
|close
|880
|0.02
|97.75
|0.00
|0.00
|1.02
|1562.34
|1761
|2008.11.06 05:20
|sell
|881
|0.02
|97.71
|0.00
|0.00
|1762
|2008.11.06 05:22
|close
|881
|0.02
|97.65
|0.00
|0.00
|1.23
|1563.57
|1763
|2008.11.06 05:22
|sell
|882
|0.02
|97.62
|0.00
|0.00
|1764
|2008.11.06 07:08
|close
|882
|0.02
|97.57
|0.00
|0.00
|1.02
|1564.59
|1765
|2008.11.06 07:08
|sell
|883
|0.02
|97.56
|0.00
|0.00
|1766
|2008.11.06 15:03
|close
|883
|0.02
|97.51
|0.00
|0.00
|1.03
|1565.62
|1767
|2008.11.06 15:03
|sell
|884
|0.02
|97.48
|0.00
|0.00
|1768
|2008.11.06 15:34
|sell
|885
|0.04
|97.90
|0.00
|0.00
|1769
|2008.11.06 20:10
|close
|885
|0.04
|97.74
|0.00
|0.00
|6.55
|1572.17
|1770
|2008.11.06 20:10
|close
|884
|0.02
|97.74
|0.00
|0.00
|-5.32
|1566.85
|1771
|2008.11.06 20:10
|sell
|886
|0.02
|97.73
|0.00
|0.00
|1772
|2008.11.06 20:11
|close
|886
|0.02
|97.68
|0.00
|0.00
|1.02
|1567.87
|1773
|2008.11.06 20:11
|sell
|887
|0.02
|97.67
|0.00
|0.00
|1774
|2008.11.06 20:12
|close
|887
|0.02
|97.62
|0.00
|0.00
|1.02
|1568.89
|1775
|2008.11.06 20:12
|sell
|888
|0.02
|97.61
|0.00
|0.00
|1776
|2008.11.06 20:43
|close
|888
|0.02
|97.56
|0.00
|0.00
|1.03
|1569.92
|1777
|2008.11.06 20:43
|sell
|889
|0.02
|97.53
|0.00
|0.00
|1778
|2008.11.07 00:20
|close
|889
|0.02
|97.48
|0.00
|0.00
|1.00
|1570.93
|1779
|2008.11.07 00:20
|sell
|890
|0.02
|97.47
|0.00
|0.00
|1780
|2008.11.07 00:35
|close
|890
|0.02
|97.42
|0.00
|0.00
|1.03
|1571.96
|1781
|2008.11.07 00:35
|sell
|891
|0.02
|97.41
|0.00
|0.00
|1782
|2008.11.07 01:23
|close
|891
|0.02
|97.35
|0.00
|0.00
|1.23
|1573.19
|1783
|2008.11.07 01:23
|sell
|892
|0.02
|97.32
|0.00
|0.00
|1784
|2008.11.07 01:26
|close
|892
|0.02
|97.27
|0.00
|0.00
|1.03
|1574.22
|1785
|2008.11.07 01:26
|sell
|893
|0.02
|97.26
|0.00
|0.00
|1786
|2008.11.07 02:39
|close
|893
|0.02
|97.21
|0.00
|0.00
|1.03
|1575.25
|1787
|2008.11.07 02:39
|sell
|894
|0.02
|97.18
|0.00
|0.00
|1788
|2008.11.07 02:41
|close
|894
|0.02
|97.13
|0.00
|0.00
|1.03
|1576.28
|1789
|2008.11.07 02:41
|sell
|895
|0.02
|97.10
|0.00
|0.00
|1790
|2008.11.07 02:45
|close
|895
|0.02
|97.05
|0.00
|0.00
|1.03
|1577.31
|1791
|2008.11.07 02:45
|sell
|896
|0.02
|97.04
|0.00
|0.00
|1792
|2008.11.07 02:48
|close
|896
|0.02
|96.97
|0.00
|0.00
|1.44
|1578.75
|1793
|2008.11.07 02:48
|sell
|897
|0.02
|96.96
|0.00
|0.00
|1794
|2008.11.07 03:21
|close
|897
|0.02
|96.91
|0.00
|0.00
|1.03
|1579.78
|1795
|2008.11.07 03:21
|sell
|898
|0.02
|96.90
|0.00
|0.00
|1796
|2008.11.07 03:21
|close
|898
|0.02
|96.84
|0.00
|0.00
|1.24
|1581.02
|1797
|2008.11.07 03:22
|sell
|899
|0.02
|96.83
|0.00
|0.00
|1798
|2008.11.07 03:24
|close
|899
|0.02
|96.78
|0.00
|0.00
|1.03
|1582.05
|1799
|2008.11.07 03:24
|sell
|900
|0.02
|96.77
|0.00
|0.00
|1800
|2008.11.07 09:01
|sell
|901
|0.04
|97.34
|0.00
|0.00
|1801
|2008.11.07 15:30
|close
|901
|0.04
|97.10
|0.00
|0.00
|9.89
|1591.94
|1802
|2008.11.07 15:30
|close
|900
|0.02
|97.10
|0.00
|0.00
|-6.80
|1585.14
|1803
|2008.11.07 16:00
|sell
|902
|0.02
|97.27
|0.00
|0.00
|1804
|2008.11.07 16:01
|close
|902
|0.02
|97.22
|0.00
|0.00
|1.03
|1586.17
|1805
|2008.11.07 16:01
|sell
|903
|0.02
|97.18
|0.00
|0.00
|1806
|2008.11.10 01:00
|sell
|904
|0.04
|98.95
|0.00
|0.00
|1807
|2008.11.10 18:06
|close
|904
|0.04
|98.34
|0.00
|0.00
|24.81
|1610.98
|1808
|2008.11.10 18:06
|close
|903
|0.02
|98.34
|0.00
|0.00
|-23.62
|1587.36
|1809
|2008.11.10 18:06
|sell
|905
|0.02
|98.33
|0.00
|0.00
|1810
|2008.11.10 18:07
|close
|905
|0.02
|98.28
|0.00
|0.00
|1.02
|1588.38
|1811
|2008.11.10 18:07
|sell
|906
|0.02
|98.25
|0.00
|0.00
|1812
|2008.11.10 18:50
|close
|906
|0.02
|98.20
|0.00
|0.00
|1.02
|1589.40
|1813
|2008.11.10 18:50
|sell
|907
|0.02
|98.17
|0.00
|0.00
|1814
|2008.11.10 18:54
|close
|907
|0.02
|98.12
|0.00
|0.00
|1.02
|1590.42
|1815
|2008.11.10 18:54
|sell
|908
|0.02
|98.11
|0.00
|0.00
|1816
|2008.11.10 18:55
|close
|908
|0.02
|98.06
|0.00
|0.00
|1.02
|1591.44
|1817
|2008.11.10 18:55
|sell
|909
|0.02
|98.05
|0.00
|0.00
|1818
|2008.11.10 18:59
|close
|909
|0.02
|98.00
|0.00
|0.00
|1.02
|1592.46
|1819
|2008.11.10 18:59
|sell
|910
|0.02
|97.97
|0.00
|0.00
|1820
|2008.11.10 19:00
|close
|910
|0.02
|97.92
|0.00
|0.00
|1.02
|1593.48
|1821
|2008.11.10 19:01
|sell
|911
|0.02
|97.91
|0.00
|0.00
|1822
|2008.11.10 19:36
|close
|911
|0.02
|97.86
|0.00
|0.00
|1.02
|1594.50
|1823
|2008.11.10 19:36
|sell
|912
|0.02
|97.85
|0.00
|0.00
|1824
|2008.11.10 19:41
|close
|912
|0.02
|97.80
|0.00
|0.00
|1.02
|1595.52
|1825
|2008.11.10 19:41
|sell
|913
|0.02
|97.79
|0.00
|0.00
|1826
|2008.11.10 19:41
|close
|913
|0.02
|97.74
|0.00
|0.00
|1.02
|1596.54
|1827
|2008.11.10 19:41
|sell
|914
|0.02
|97.71
|0.00
|0.00
|1828
|2008.11.10 19:44
|close
|914
|0.02
|97.65
|0.00
|0.00
|1.23
|1597.77
|1829
|2008.11.10 19:44
|sell
|915
|0.02
|97.64
|0.00
|0.00
|1830
|2008.11.10 20:44
|sell
|916
|0.04
|98.05
|0.00
|0.00
|1831
|2008.11.10 21:50
|close
|916
|0.04
|97.89
|0.00
|0.00
|6.54
|1604.31
|1832
|2008.11.10 21:50
|close
|915
|0.02
|97.89
|0.00
|0.00
|-5.11
|1599.20
|1833
|2008.11.10 21:50
|sell
|917
|0.02
|97.88
|0.00
|0.00
|1834
|2008.11.10 22:01
|close
|917
|0.02
|97.83
|0.00
|0.00
|1.02
|1600.22
|1835
|2008.11.10 22:01
|sell
|918
|0.02
|97.80
|0.00
|0.00
|1836
|2008.11.10 22:07
|close
|918
|0.02
|97.75
|0.00
|0.00
|1.02
|1601.24
|1837
|2008.11.10 22:07
|sell
|919
|0.02
|97.72
|0.00
|0.00
|1838
|2008.11.10 22:22
|close
|919
|0.02
|97.66
|0.00
|0.00
|1.23
|1602.47
|1839
|2008.11.10 22:22
|sell
|920
|0.02
|97.65
|0.00
|0.00
|1840
|2008.11.11 02:54
|close
|920
|0.02
|97.59
|0.00
|0.00
|1.20
|1603.68
|1841
|2008.11.11 02:54
|sell
|921
|0.02
|97.58
|0.00
|0.00
|1842
|2008.11.11 02:55
|close
|921
|0.02
|97.53
|0.00
|0.00
|1.03
|1604.71
|1843
|2008.11.11 02:55
|sell
|922
|0.02
|97.50
|0.00
|0.00
|1844
|2008.11.11 07:30
|sell
|923
|0.04
|97.93
|0.00
|0.00
|1845
|2008.11.11 09:40
|close
|923
|0.04
|97.77
|0.00
|0.00
|6.55
|1611.26
|1846
|2008.11.11 09:40
|close
|922
|0.02
|97.77
|0.00
|0.00
|-5.52
|1605.74
|1847
|2008.11.11 09:40
|sell
|924
|0.02
|97.74
|0.00
|0.00
|1848
|2008.11.11 09:56
|close
|924
|0.02
|97.69
|0.00
|0.00
|1.02
|1606.76
|1849
|2008.11.11 09:56
|sell
|925
|0.02
|97.68
|0.00
|0.00
|1850
|2008.11.11 09:59
|close
|925
|0.02
|97.62
|0.00
|0.00
|1.23
|1607.99
|1851
|2008.11.11 09:59
|sell
|926
|0.02
|97.61
|0.00
|0.00
|1852
|2008.11.11 16:57
|close
|926
|0.02
|97.56
|0.00
|0.00
|1.03
|1609.02
|1853
|2008.11.11 16:57
|sell
|927
|0.02
|97.55
|0.00
|0.00
|1854
|2008.11.11 16:59
|close
|927
|0.02
|97.50
|0.00
|0.00
|1.03
|1610.05
|1855
|2008.11.11 16:59
|sell
|928
|0.02
|97.49
|0.00
|0.00
|1856
|2008.11.11 17:40
|close
|928
|0.02
|97.44
|0.00
|0.00
|1.03
|1611.08
|1857
|2008.11.11 17:40
|sell
|929
|0.02
|97.43
|0.00
|0.00
|1858
|2008.11.11 18:02
|close
|929
|0.02
|97.38
|0.00
|0.00
|1.03
|1612.11
|1859
|2008.11.11 18:02
|sell
|930
|0.02
|97.37
|0.00
|0.00
|1860
|2008.11.11 18:05
|close
|930
|0.02
|97.32
|0.00
|0.00
|1.03
|1613.14
|1861
|2008.11.11 18:05
|sell
|931
|0.02
|97.31
|0.00
|0.00
|1862
|2008.11.11 19:00
|sell
|932
|0.04
|97.72
|0.00
|0.00
|1863
|2008.11.11 19:09
|close
|932
|0.04
|97.56
|0.00
|0.00
|6.56
|1619.70
|1864
|2008.11.11 19:09
|close
|931
|0.02
|97.56
|0.00
|0.00
|-5.13
|1614.57
|1865
|2008.11.11 19:09
|sell
|933
|0.02
|97.55
|0.00
|0.00
|1866
|2008.11.11 20:34
|close
|933
|0.02
|97.50
|0.00
|0.00
|1.03
|1615.60
|1867
|2008.11.11 20:35
|sell
|934
|0.02
|97.49
|0.00
|0.00
|1868
|2008.11.12 01:31
|close
|934
|0.02
|97.44
|0.00
|0.00
|1.00
|1616.60
|1869
|2008.11.12 01:31
|sell
|935
|0.02
|97.43
|0.00
|0.00
|1870
|2008.11.12 01:31
|close
|935
|0.02
|97.37
|0.00
|0.00
|1.23
|1617.83
|1871
|2008.11.12 01:31
|sell
|936
|0.02
|97.36
|0.00
|0.00
|1872
|2008.11.12 01:31
|close
|936
|0.02
|97.31
|0.00
|0.00
|1.03
|1618.86
|1873
|2008.11.12 01:31
|sell
|937
|0.02
|97.30
|0.00
|0.00
|1874
|2008.11.12 01:36
|close
|937
|0.02
|97.25
|0.00
|0.00
|1.03
|1619.89
|1875
|2008.11.12 01:36
|sell
|938
|0.02
|97.24
|0.00
|0.00
|1876
|2008.11.12 01:47
|close
|938
|0.02
|97.19
|0.00
|0.00
|1.03
|1620.92
|1877
|2008.11.12 01:47
|sell
|939
|0.02
|97.18
|0.00
|0.00
|1878
|2008.11.12 06:00
|sell
|940
|0.04
|97.59
|0.00
|0.00
|1879
|2008.11.12 11:51
|close
|940
|0.04
|97.43
|0.00
|0.00
|6.57
|1627.49
|1880
|2008.11.12 11:51
|close
|939
|0.02
|97.43
|0.00
|0.00
|-5.13
|1622.36
|1881
|2008.11.12 11:51
|sell
|941
|0.02
|97.42
|0.00
|0.00
|1882
|2008.11.12 11:53
|close
|941
|0.02
|97.37
|0.00
|0.00
|1.03
|1623.39
|1883
|2008.11.12 11:53
|sell
|942
|0.02
|97.34
|0.00
|0.00
|1884
|2008.11.12 11:55
|close
|942
|0.02
|97.29
|0.00
|0.00
|1.03
|1624.42
|1885
|2008.11.12 11:55
|sell
|943
|0.02
|97.26
|0.00
|0.00
|1886
|2008.11.12 12:04
|close
|943
|0.02
|97.19
|0.00
|0.00
|1.44
|1625.86
|1887
|2008.11.12 12:04
|sell
|944
|0.02
|97.18
|0.00
|0.00
|1888
|2008.11.12 12:10
|close
|944
|0.02
|97.12
|0.00
|0.00
|1.24
|1627.10
|1889
|2008.11.12 12:10
|sell
|945
|0.02
|97.11
|0.00
|0.00
|1890
|2008.11.12 15:54
|close
|945
|0.02
|97.05
|0.00
|0.00
|1.24
|1628.34
|1891
|2008.11.12 15:54
|sell
|946
|0.02
|97.02
|0.00
|0.00
|1892
|2008.11.12 15:57
|close
|946
|0.02
|96.97
|0.00
|0.00
|1.03
|1629.37
|1893
|2008.11.12 15:57
|sell
|947
|0.02
|96.94
|0.00
|0.00
|1894
|2008.11.12 15:58
|close
|947
|0.02
|96.89
|0.00
|0.00
|1.03
|1630.40
|1895
|2008.11.12 15:58
|sell
|948
|0.02
|96.86
|0.00
|0.00
|1896
|2008.11.12 16:01
|close
|948
|0.02
|96.81
|0.00
|0.00
|1.03
|1631.43
|1897
|2008.11.12 16:01
|sell
|949
|0.02
|96.80
|0.00
|0.00
|1898
|2008.11.12 16:01
|close
|949
|0.02
|96.75
|0.00
|0.00
|1.03
|1632.46
|1899
|2008.11.12 16:01
|sell
|950
|0.02
|96.72
|0.00
|0.00
|1900
|2008.11.12 16:02
|close
|950
|0.02
|96.67
|0.00
|0.00
|1.03
|1633.49
|1901
|2008.11.12 16:02
|sell
|951
|0.02
|96.64
|0.00
|0.00
|1902
|2008.11.12 16:03
|close
|951
|0.02
|96.59
|0.00
|0.00
|1.04
|1634.53
|1903
|2008.11.12 16:03
|sell
|952
|0.02
|96.55
|0.00
|0.00
|1904
|2008.11.12 16:05
|close
|952
|0.02
|96.50
|0.00
|0.00
|1.04
|1635.57
|1905
|2008.11.12 16:05
|sell
|953
|0.02
|96.47
|0.00
|0.00
|1906
|2008.11.12 16:05
|close
|953
|0.02
|96.42
|0.00
|0.00
|1.04
|1636.61
|1907
|2008.11.12 16:05
|sell
|954
|0.02
|96.39
|0.00
|0.00
|1908
|2008.11.12 16:09
|close
|954
|0.02
|96.33
|0.00
|0.00
|1.25
|1637.86
|1909
|2008.11.12 16:10
|sell
|955
|0.02
|96.32
|0.00
|0.00
|1910
|2008.11.12 17:21
|close
|955
|0.02
|96.27
|0.00
|0.00
|1.04
|1638.90
|1911
|2008.11.12 17:21
|sell
|956
|0.02
|96.26
|0.00
|0.00
|1912
|2008.11.12 17:28
|close
|956
|0.02
|96.21
|0.00
|0.00
|1.04
|1639.94
|1913
|2008.11.12 17:28
|sell
|957
|0.02
|96.20
|0.00
|0.00
|1914
|2008.11.12 17:30
|close
|957
|0.02
|96.15
|0.00
|0.00
|1.04
|1640.98
|1915
|2008.11.12 17:30
|sell
|958
|0.02
|96.12
|0.00
|0.00
|1916
|2008.11.12 17:32
|close
|958
|0.02
|96.07
|0.00
|0.00
|1.04
|1642.02
|1917
|2008.11.12 17:32
|sell
|959
|0.02
|96.04
|0.00
|0.00
|1918
|2008.11.12 17:35
|close
|959
|0.02
|95.99
|0.00
|0.00
|1.04
|1643.06
|1919
|2008.11.12 17:35
|sell
|960
|0.02
|95.98
|0.00
|0.00
|1920
|2008.11.12 17:36
|close
|960
|0.02
|95.93
|0.00
|0.00
|1.04
|1644.10
|1921
|2008.11.12 17:36
|sell
|961
|0.02
|95.92
|0.00
|0.00
|1922
|2008.11.12 17:36
|close
|961
|0.02
|95.87
|0.00
|0.00
|1.04
|1645.14
|1923
|2008.11.12 17:37
|sell
|962
|0.02
|95.87
|0.00
|0.00
|1924
|2008.11.12 17:37
|close
|962
|0.02
|95.82
|0.00
|0.00
|1.04
|1646.18
|1925
|2008.11.12 17:37
|sell
|963
|0.02
|95.81
|0.00
|0.00
|1926
|2008.11.12 17:38
|close
|963
|0.02
|95.76
|0.00
|0.00
|1.04
|1647.22
|1927
|2008.11.12 17:38
|sell
|964
|0.02
|95.73
|0.00
|0.00
|1928
|2008.11.12 17:38
|close
|964
|0.02
|95.68
|0.00
|0.00
|1.05
|1648.27
|1929
|2008.11.12 17:38
|sell
|965
|0.02
|95.65
|0.00
|0.00
|1930
|2008.11.12 17:39
|close
|965
|0.02
|95.60
|0.00
|0.00
|1.05
|1649.32
|1931
|2008.11.12 17:39
|sell
|966
|0.02
|95.56
|0.00
|0.00
|1932
|2008.11.12 17:39
|close
|966
|0.02
|95.50
|0.00
|0.00
|1.26
|1650.58
|1933
|2008.11.12 17:39
|sell
|967
|0.02
|95.46
|0.00
|0.00
|1934
|2008.11.12 17:39
|close
|967
|0.02
|95.40
|0.00
|0.00
|1.26
|1651.84
|1935
|2008.11.12 17:39
|sell
|968
|0.02
|95.35
|0.00
|0.00
|1936
|2008.11.12 18:03
|close
|968
|0.02
|95.30
|0.00
|0.00
|1.05
|1652.89
|1937
|2008.11.12 18:03
|sell
|969
|0.02
|95.27
|0.00
|0.00
|1938
|2008.11.12 18:04
|close
|969
|0.02
|95.22
|0.00
|0.00
|1.05
|1653.94
|1939
|2008.11.12 18:04
|sell
|970
|0.02
|95.19
|0.00
|0.00
|1940
|2008.11.12 18:06
|close
|970
|0.02
|95.14
|0.00
|0.00
|1.05
|1654.99
|1941
|2008.11.12 18:06
|sell
|971
|0.02
|95.11
|0.00
|0.00
|1942
|2008.11.12 18:06
|close
|971
|0.02
|95.06
|0.00
|0.00
|1.05
|1656.04
|1943
|2008.11.12 18:06
|sell
|972
|0.02
|95.03
|0.00
|0.00
|1944
|2008.11.12 18:07
|close
|972
|0.02
|94.96
|0.00
|0.00
|1.47
|1657.51
|1945
|2008.11.12 18:07
|sell
|973
|0.02
|94.95
|0.00
|0.00
|1946
|2008.11.12 18:12
|close
|973
|0.02
|94.90
|0.00
|0.00
|1.05
|1658.56
|1947
|2008.11.12 18:12
|sell
|974
|0.02
|94.87
|0.00
|0.00
|1948
|2008.11.12 18:12
|close
|974
|0.02
|94.82
|0.00
|0.00
|1.05
|1659.61
|1949
|2008.11.12 18:12
|sell
|975
|0.02
|94.79
|0.00
|0.00
|1950
|2008.11.12 18:13
|close
|975
|0.02
|94.74
|0.00
|0.00
|1.06
|1660.67
|1951
|2008.11.12 18:13
|sell
|976
|0.02
|94.73
|0.00
|0.00
|1952
|2008.11.12 18:13
|close
|976
|0.02
|94.67
|0.00
|0.00
|1.27
|1661.94
|1953
|2008.11.12 18:13
|sell
|977
|0.02
|94.66
|0.00
|0.00
|1954
|2008.11.12 18:13
|close
|977
|0.02
|94.61
|0.00
|0.00
|1.06
|1663.00
|1955
|2008.11.12 18:13
|sell
|978
|0.02
|94.58
|0.00
|0.00
|1956
|2008.11.12 18:13
|close
|978
|0.02
|94.52
|0.00
|0.00
|1.27
|1664.27
|1957
|2008.11.12 18:13
|sell
|979
|0.02
|94.49
|0.00
|0.00
|1958
|2008.11.12 18:16
|sell
|980
|0.04
|94.89
|0.00
|0.00
|1959
|2008.11.12 19:08
|sell
|981
|0.08
|95.55
|0.00
|0.00
|1960
|2008.11.12 20:35
|close
|981
|0.08
|95.20
|0.00
|0.00
|29.41
|1693.68
|1961
|2008.11.12 20:35
|close
|980
|0.04
|95.20
|0.00
|0.00
|-13.03
|1680.65
|1962
|2008.11.12 20:35
|close
|979
|0.02
|95.20
|0.00
|0.00
|-14.92
|1665.73
|1963
|2008.11.12 20:35
|sell
|982
|0.02
|95.16
|0.00
|0.00
|1964
|2008.11.12 22:22
|close
|982
|0.02
|95.11
|0.00
|0.00
|1.05
|1666.78
|1965
|2008.11.12 22:22
|sell
|983
|0.02
|95.10
|0.00
|0.00
|1966
|2008.11.12 22:30
|close
|983
|0.02
|95.05
|0.00
|0.00
|1.05
|1667.83
|1967
|2008.11.12 22:30
|sell
|984
|0.02
|95.04
|0.00
|0.00
|1968
|2008.11.12 22:43
|close
|984
|0.02
|94.99
|0.00
|0.00
|1.05
|1668.88
|1969
|2008.11.12 22:43
|sell
|985
|0.02
|94.96
|0.00
|0.00
|1970
|2008.11.12 22:44
|close
|985
|0.02
|94.91
|0.00
|0.00
|1.05
|1669.93
|1971
|2008.11.12 22:44
|sell
|986
|0.02
|94.88
|0.00
|0.00
|1972
|2008.11.12 23:03
|close
|986
|0.02
|94.83
|0.00
|0.00
|1.05
|1670.98
|1973
|2008.11.12 23:03
|sell
|987
|0.02
|94.82
|0.00
|0.00
|1974
|2008.11.13 00:02
|close
|987
|0.02
|94.76
|0.00
|0.00
|1.19
|1672.17
|1975
|2008.11.13 00:02
|sell
|988
|0.02
|94.75
|0.00
|0.00
|1976
|2008.11.13 00:03
|close
|988
|0.02
|94.69
|0.00
|0.00
|1.27
|1673.44
|1977
|2008.11.13 00:03
|sell
|989
|0.02
|94.68
|0.00
|0.00
|1978
|2008.11.13 00:03
|close
|989
|0.02
|94.63
|0.00
|0.00
|1.06
|1674.50
|1979
|2008.11.13 00:03
|sell
|990
|0.02
|94.59
|0.00
|0.00
|1980
|2008.11.13 00:06
|close
|990
|0.02
|94.54
|0.00
|0.00
|1.06
|1675.56
|1981
|2008.11.13 00:06
|sell
|991
|0.02
|94.53
|0.00
|0.00
|1982
|2008.11.13 02:01
|sell
|992
|0.04
|94.93
|0.00
|0.00
|1983
|2008.11.14 02:00
|sell
|993
|0.08
|97.61
|0.00
|0.00
|1984
|2008.11.14 14:23
|close
|993
|0.08
|96.38
|0.00
|0.00
|102.10
|1777.66
|1985
|2008.11.14 14:23
|close
|992
|0.04
|96.38
|0.00
|0.00
|-60.23
|1717.43
|1986
|2008.11.14 14:23
|close
|991
|0.02
|96.38
|0.00
|0.00
|-38.42
|1679.02
|1987
|2008.11.14 14:23
|sell
|994
|0.02
|96.37
|0.00
|0.00
|1988
|2008.11.14 14:23
|close
|994
|0.02
|96.30
|0.00
|0.00
|1.45
|1680.47
|1989
|2008.11.14 14:23
|sell
|995
|0.02
|96.26
|0.00
|0.00
|1990
|2008.11.14 15:30
|close
|995
|0.02
|96.21
|0.00
|0.00
|1.04
|1681.51
|1991
|2008.11.14 15:30
|sell
|996
|0.02
|96.18
|0.00
|0.00
|1992
|2008.11.14 15:30
|close
|996
|0.02
|96.12
|0.00
|0.00
|1.25
|1682.76
|1993
|2008.11.14 15:30
|sell
|997
|0.02
|96.08
|0.00
|0.00
|1994
|2008.11.14 16:06
|sell
|998
|0.04
|96.48
|0.00
|0.00
|1995
|2008.11.14 23:00
|sell
|999
|0.08
|97.09
|0.00
|0.00
|1996
|2008.11.17 01:00
|close
|999
|0.08
|96.29
|0.00
|0.00
|66.37
|1749.12
|1997
|2008.11.17 01:00
|close
|998
|0.04
|96.29
|0.00
|0.00
|7.84
|1756.96
|1998
|2008.11.17 01:00
|close
|997
|0.02
|96.29
|0.00
|0.00
|-4.39
|1752.57
|1999
|2008.11.17 01:30
|sell
|1000
|0.02
|96.20
|0.00
|0.00
|2000
|2008.11.17 01:42
|close
|1000
|0.02
|96.14
|0.00
|0.00
|1.25
|1753.82
|2001
|2008.11.17 01:42
|sell
|1001
|0.02
|96.11
|0.00
|0.00
|2002
|2008.11.17 01:42
|close
|1001
|0.02
|96.06
|0.00
|0.00
|1.04
|1754.86
|2003
|2008.11.17 01:43
|sell
|1002
|0.02
|95.96
|0.00
|0.00
|2004
|2008.11.18 00:15
|sell
|1003
|0.04
|96.37
|0.00
|0.00
|2005
|2008.11.18 11:10
|close
|1003
|0.04
|96.21
|0.00
|0.00
|6.65
|1761.51
|2006
|2008.11.18 11:10
|close
|1002
|0.02
|96.21
|0.00
|0.00
|-5.23
|1756.29
|2007
|2008.11.18 11:10
|sell
|1004
|0.02
|96.18
|0.00
|0.00
|2008
|2008.11.18 13:32
|close
|1004
|0.02
|96.12
|0.00
|0.00
|1.25
|1757.54
|2009
|2008.11.18 13:33
|sell
|1005
|0.02
|96.11
|0.00
|0.00
|2010
|2008.11.18 13:35
|close
|1005
|0.02
|96.06
|0.00
|0.00
|1.04
|1758.58
|2011
|2008.11.18 13:35
|sell
|1006
|0.02
|96.05
|0.00
|0.00
|2012
|2008.11.19 01:15
|sell
|1007
|0.04
|96.79
|0.00
|0.00
|2013
|2008.11.19 02:54
|close
|1007
|0.04
|96.52
|0.00
|0.00
|11.19
|1769.77
|2014
|2008.11.19 02:54
|close
|1006
|0.02
|96.52
|0.00
|0.00
|-9.77
|1760.00
|2015
|2008.11.19 02:54
|sell
|1008
|0.02
|96.49
|0.00
|0.00
|2016
|2008.11.19 05:27
|close
|1008
|0.02
|96.44
|0.00
|0.00
|1.04
|1761.04
|2017
|2008.11.19 05:27
|sell
|1009
|0.02
|96.43
|0.00
|0.00
|2018
|2008.11.19 05:32
|close
|1009
|0.02
|96.38
|0.00
|0.00
|1.04
|1762.08
|2019
|2008.11.19 05:32
|sell
|1010
|0.02
|96.37
|0.00
|0.00
|2020
|2008.11.19 15:42
|sell
|1011
|0.04
|96.81
|0.00
|0.00
|2021
|2008.11.19 16:13
|close
|1011
|0.04
|96.64
|0.00
|0.00
|7.04
|1769.12
|2022
|2008.11.19 16:13
|close
|1010
|0.02
|96.64
|0.00
|0.00
|-5.59
|1763.53
|2023
|2008.11.19 16:13
|sell
|1012
|0.02
|96.61
|0.00
|0.00
|2024
|2008.11.19 16:16
|close
|1012
|0.02
|96.54
|0.00
|0.00
|1.45
|1764.98
|2025
|2008.11.19 16:16
|sell
|1013
|0.02
|96.53
|0.00
|0.00
|2026
|2008.11.19 16:16
|close
|1013
|0.02
|96.48
|0.00
|0.00
|1.04
|1766.02
|2027
|2008.11.19 16:16
|sell
|1014
|0.02
|96.45
|0.00
|0.00
|2028
|2008.11.19 19:18
|close
|1014
|0.02
|96.40
|0.00
|0.00
|1.04
|1767.06
|2029
|2008.11.19 19:18
|sell
|1015
|0.02
|96.39
|0.00
|0.00
|2030
|2008.11.19 20:33
|close
|1015
|0.02
|96.33
|0.00
|0.00
|1.25
|1768.31
|2031
|2008.11.19 20:33
|sell
|1016
|0.02
|96.32
|0.00
|0.00
|2032
|2008.11.19 20:34
|close
|1016
|0.02
|96.27
|0.00
|0.00
|1.04
|1769.35
|2033
|2008.11.19 20:34
|sell
|1017
|0.02
|96.26
|0.00
|0.00
|2034
|2008.11.19 21:04
|close
|1017
|0.02
|96.21
|0.00
|0.00
|1.04
|1770.39
|2035
|2008.11.19 21:04
|sell
|1018
|0.02
|96.18
|0.00
|0.00
|2036
|2008.11.19 21:04
|close
|1018
|0.02
|96.13
|0.00
|0.00
|1.04
|1771.43
|2037
|2008.11.19 21:04
|sell
|1019
|0.02
|96.09
|0.00
|0.00
|2038
|2008.11.19 21:06
|close
|1019
|0.02
|96.04
|0.00
|0.00
|1.04
|1772.47
|2039
|2008.11.19 21:06
|sell
|1020
|0.02
|96.01
|0.00
|0.00
|2040
|2008.11.19 22:39
|close
|1020
|0.02
|95.96
|0.00
|0.00
|1.04
|1773.51
|2041
|2008.11.19 22:39
|sell
|1021
|0.02
|95.93
|0.00
|0.00
|2042
|2008.11.19 22:39
|close
|1021
|0.02
|95.88
|0.00
|0.00
|1.04
|1774.55
|2043
|2008.11.19 22:39
|sell
|1022
|0.02
|95.85
|0.00
|0.00
|2044
|2008.11.19 22:48
|close
|1022
|0.02
|95.80
|0.00
|0.00
|1.04
|1775.59
|2045
|2008.11.19 22:48
|sell
|1023
|0.02
|95.76
|0.00
|0.00
|2046
|2008.11.19 22:59
|close
|1023
|0.02
|95.71
|0.00
|0.00
|1.04
|1776.63
|2047
|2008.11.19 22:59
|sell
|1024
|0.02
|95.68
|0.00
|0.00
|2048
|2008.11.20 00:05
|close
|1024
|0.02
|95.62
|0.00
|0.00
|1.17
|1777.81
|2049
|2008.11.20 00:05
|sell
|1025
|0.02
|95.61
|0.00
|0.00
|2050
|2008.11.20 06:04
|close
|1025
|0.02
|95.56
|0.00
|0.00
|1.05
|1778.86
|2051
|2008.11.20 06:04
|sell
|1026
|0.02
|95.53
|0.00
|0.00
|2052
|2008.11.20 06:16
|close
|1026
|0.02
|95.48
|0.00
|0.00
|1.05
|1779.91
|2053
|2008.11.20 06:16
|sell
|1027
|0.02
|95.47
|0.00
|0.00
|2054
|2008.11.20 06:18
|close
|1027
|0.02
|95.42
|0.00
|0.00
|1.05
|1780.96
|2055
|2008.11.20 06:18
|sell
|1028
|0.02
|95.41
|0.00
|0.00
|2056
|2008.11.20 06:20
|close
|1028
|0.02
|95.36
|0.00
|0.00
|1.05
|1782.01
|2057
|2008.11.20 06:20
|sell
|1029
|0.02
|95.33
|0.00
|0.00
|2058
|2008.11.20 06:38
|close
|1029
|0.02
|95.28
|0.00
|0.00
|1.05
|1783.06
|2059
|2008.11.20 06:38
|sell
|1030
|0.02
|95.25
|0.00
|0.00
|2060
|2008.11.20 06:50
|close
|1030
|0.02
|95.20
|0.00
|0.00
|1.05
|1784.11
|2061
|2008.11.20 06:50
|sell
|1031
|0.02
|95.17
|0.00
|0.00
|2062
|2008.11.20 06:51
|close
|1031
|0.02
|95.11
|0.00
|0.00
|1.26
|1785.37
|2063
|2008.11.20 06:51
|sell
|1032
|0.02
|95.10
|0.00
|0.00
|2064
|2008.11.20 06:54
|close
|1032
|0.02
|95.05
|0.00
|0.00
|1.05
|1786.42
|2065
|2008.11.20 06:55
|sell
|1033
|0.02
|95.05
|0.00
|0.00
|2066
|2008.11.20 07:45
|close
|1033
|0.02
|95.00
|0.00
|0.00
|1.05
|1787.47
|2067
|2008.11.20 07:45
|sell
|1034
|0.02
|94.97
|0.00
|0.00
|2068
|2008.11.20 15:30
|sell
|1035
|0.04
|95.51
|0.00
|0.00
|2069
|2008.11.20 15:30
|close
|1035
|0.04
|95.31
|0.00
|0.00
|8.39
|1795.86
|2070
|2008.11.20 15:30
|close
|1034
|0.02
|95.31
|0.00
|0.00
|-7.13
|1788.73
|2071
|2008.11.20 15:30
|sell
|1036
|0.02
|95.30
|0.00
|0.00
|2072
|2008.11.20 15:50
|close
|1036
|0.02
|95.25
|0.00
|0.00
|1.05
|1789.78
|2073
|2008.11.20 15:51
|sell
|1037
|0.02
|95.24
|0.00
|0.00
|2074
|2008.11.20 15:51
|close
|1037
|0.02
|95.19
|0.00
|0.00
|1.05
|1790.83
|2075
|2008.11.20 15:51
|sell
|1038
|0.02
|95.18
|0.00
|0.00
|2076
|2008.11.20 15:54
|close
|1038
|0.02
|95.13
|0.00
|0.00
|1.05
|1791.88
|2077
|2008.11.20 15:54
|sell
|1039
|0.02
|95.10
|0.00
|0.00
|2078
|2008.11.20 15:55
|close
|1039
|0.02
|95.05
|0.00
|0.00
|1.05
|1792.93
|2079
|2008.11.20 15:55
|sell
|1040
|0.02
|95.04
|0.00
|0.00
|2080
|2008.11.20 16:09
|close
|1040
|0.02
|94.99
|0.00
|0.00
|1.05
|1793.98
|2081
|2008.11.20 16:09
|sell
|1041
|0.02
|94.96
|0.00
|0.00
|2082
|2008.11.20 16:09
|close
|1041
|0.02
|94.91
|0.00
|0.00
|1.05
|1795.03
|2083
|2008.11.20 16:09
|sell
|1042
|0.02
|94.88
|0.00
|0.00
|2084
|2008.11.20 16:10
|close
|1042
|0.02
|94.83
|0.00
|0.00
|1.05
|1796.08
|2085
|2008.11.20 16:10
|sell
|1043
|0.02
|94.80
|0.00
|0.00
|2086
|2008.11.20 16:11
|close
|1043
|0.02
|94.75
|0.00
|0.00
|1.06
|1797.14
|2087
|2008.11.20 16:11
|sell
|1044
|0.02
|94.74
|0.00
|0.00
|2088
|2008.11.20 16:11
|close
|1044
|0.02
|94.69
|0.00
|0.00
|1.06
|1798.20
|2089
|2008.11.20 16:11
|sell
|1045
|0.02
|94.68
|0.00
|0.00
|2090
|2008.11.20 16:20
|close
|1045
|0.02
|94.63
|0.00
|0.00
|1.06
|1799.26
|2091
|2008.11.20 16:20
|sell
|1046
|0.02
|94.62
|0.00
|0.00
|2092
|2008.11.20 16:20
|close
|1046
|0.02
|94.55
|0.00
|0.00
|1.48
|1800.74
|2093
|2008.11.20 16:20
|sell
|1047
|0.02
|94.51
|0.00
|0.00
|2094
|2008.11.20 16:21
|close
|1047
|0.02
|94.46
|0.00
|0.00
|1.06
|1801.80
|2095
|2008.11.20 16:21
|sell
|1048
|0.02
|94.43
|0.00
|0.00
|2096
|2008.11.20 16:23
|close
|1048
|0.02
|94.37
|0.00
|0.00
|1.27
|1803.07
|2097
|2008.11.20 16:23
|sell
|1049
|0.02
|94.33
|0.00
|0.00
|2098
|2008.11.20 18:10
|sell
|1050
|0.04
|94.99
|0.00
|0.00
|2099
|2008.11.20 19:04
|close
|1050
|0.04
|94.75
|0.00
|0.00
|10.13
|1813.20
|2100
|2008.11.20 19:04
|close
|1049
|0.02
|94.75
|0.00
|0.00
|-8.87
|1804.33
|2101
|2008.11.20 21:30
|sell
|1051
|0.02
|95.14
|0.00
|0.00
|2102
|2008.11.20 21:31
|close
|1051
|0.02
|95.09
|0.00
|0.00
|1.05
|1805.38
|2103
|2008.11.20 21:31
|sell
|1052
|0.02
|95.06
|0.00
|0.00
|2104
|2008.11.20 21:32
|close
|1052
|0.02
|95.01
|0.00
|0.00
|1.05
|1806.43
|2105
|2008.11.20 21:32
|sell
|1053
|0.02
|94.98
|0.00
|0.00
|2106
|2008.11.20 21:34
|close
|1053
|0.02
|94.93
|0.00
|0.00
|1.05
|1807.48
|2107
|2008.11.20 21:34
|sell
|1054
|0.02
|94.92
|0.00
|0.00
|2108
|2008.11.20 21:48
|close
|1054
|0.02
|94.85
|0.00
|0.00
|1.48
|1808.96
|2109
|2008.11.20 21:48
|sell
|1055
|0.02
|94.84
|0.00
|0.00
|2110
|2008.11.20 21:57
|close
|1055
|0.02
|94.79
|0.00
|0.00
|1.05
|1810.01
|2111
|2008.11.20 21:57
|sell
|1056
|0.02
|94.76
|0.00
|0.00
|2112
|2008.11.20 21:58
|close
|1056
|0.02
|94.71
|0.00
|0.00
|1.06
|1811.07
|2113
|2008.11.20 21:58
|sell
|1057
|0.02
|94.70
|0.00
|0.00
|2114
|2008.11.20 22:05
|close
|1057
|0.02
|94.65
|0.00
|0.00
|1.06
|1812.13
|2115
|2008.11.20 22:05
|sell
|1058
|0.02
|94.61
|0.00
|0.00
|2116
|2008.11.20 22:19
|close
|1058
|0.02
|94.55
|0.00
|0.00
|1.27
|1813.40
|2117
|2008.11.20 22:19
|sell
|1059
|0.02
|94.54
|0.00
|0.00
|2118
|2008.11.20 22:23
|close
|1059
|0.02
|94.49
|0.00
|0.00
|1.06
|1814.46
|2119
|2008.11.20 22:23
|sell
|1060
|0.02
|94.48
|0.00
|0.00
|2120
|2008.11.20 22:27
|close
|1060
|0.02
|94.42
|0.00
|0.00
|1.27
|1815.73
|2121
|2008.11.20 22:27
|sell
|1061
|0.02
|94.39
|0.00
|0.00
|2122
|2008.11.20 22:34
|close
|1061
|0.02
|94.34
|0.00
|0.00
|1.06
|1816.79
|2123
|2008.11.20 22:34
|sell
|1062
|0.02
|94.31
|0.00
|0.00
|2124
|2008.11.20 22:34
|close
|1062
|0.02
|94.26
|0.00
|0.00
|1.06
|1817.85
|2125
|2008.11.20 22:34
|sell
|1063
|0.02
|94.23
|0.00
|0.00
|2126
|2008.11.20 22:35
|close
|1063
|0.02
|94.18
|0.00
|0.00
|1.06
|1818.91
|2127
|2008.11.20 22:35
|sell
|1064
|0.02
|94.15
|0.00
|0.00
|2128
|2008.11.20 22:36
|close
|1064
|0.02
|94.09
|0.00
|0.00
|1.28
|1820.19
|2129
|2008.11.20 22:36
|sell
|1065
|0.02
|94.08
|0.00
|0.00
|2130
|2008.11.20 22:39
|close
|1065
|0.02
|94.03
|0.00
|0.00
|1.06
|1821.25
|2131
|2008.11.20 22:39
|sell
|1066
|0.02
|94.02
|0.00
|0.00
|2132
|2008.11.20 22:43
|close
|1066
|0.02
|93.97
|0.00
|0.00
|1.06
|1822.31
|2133
|2008.11.20 22:43
|sell
|1067
|0.02
|93.96
|0.00
|0.00
|2134
|2008.11.20 22:54
|close
|1067
|0.02
|93.90
|0.00
|0.00
|1.28
|1823.59
|2135
|2008.11.20 22:54
|sell
|1068
|0.02
|93.89
|0.00
|0.00
|2136
|2008.11.20 22:54
|close
|1068
|0.02
|93.84
|0.00
|0.00
|1.07
|1824.66
|2137
|2008.11.20 22:55
|sell
|1069
|0.02
|93.83
|0.00
|0.00
|2138
|2008.11.20 22:56
|close
|1069
|0.02
|93.78
|0.00
|0.00
|1.07
|1825.73
|2139
|2008.11.20 22:56
|sell
|1070
|0.02
|93.75
|0.00
|0.00
|2140
|2008.11.20 23:38
|close
|1070
|0.02
|93.70
|0.00
|0.00
|1.07
|1826.80
|2141
|2008.11.20 23:38
|sell
|1071
|0.02
|93.69
|0.00
|0.00
|2142
|2008.11.20 23:41
|close
|1071
|0.02
|93.64
|0.00
|0.00
|1.07
|1827.87
|2143
|2008.11.20 23:41
|sell
|1072
|0.02
|93.63
|0.00
|0.00
|2144
|2008.11.20 23:42
|close
|1072
|0.02
|93.58
|0.00
|0.00
|1.07
|1828.94
|2145
|2008.11.20 23:42
|sell
|1073
|0.02
|93.57
|0.00
|0.00
|2146
|2008.11.24 02:15
|sell
|1074
|0.04
|95.57
|0.00
|0.00
|2147
|2008.11.25 01:15
|sell
|1075
|0.08
|96.94
|0.00
|0.00
|2148
|2008.11.25 11:16
|close
|1075
|0.08
|96.05
|0.00
|0.00
|74.13
|1903.07
|2149
|2008.11.25 11:16
|close
|1074
|0.04
|96.05
|0.00
|0.00
|-20.04
|1883.02
|2150
|2008.11.25 11:16
|close
|1073
|0.02
|96.05
|0.00
|0.00
|-51.72
|1831.31
|2151
|2008.11.25 11:16
|sell
|1076
|0.02
|96.04
|0.00
|0.00
|2152
|2008.11.25 11:18
|close
|1076
|0.02
|95.99
|0.00
|0.00
|1.04
|1832.35
|2153
|2008.11.25 11:18
|sell
|1077
|0.02
|95.96
|0.00
|0.00
|2154
|2008.11.25 11:18
|close
|1077
|0.02
|95.90
|0.00
|0.00
|1.25
|1833.60
|2155
|2008.11.25 11:18
|sell
|1078
|0.02
|95.89
|0.00
|0.00
|2156
|2008.11.25 11:18
|close
|1078
|0.02
|95.83
|0.00
|0.00
|1.25
|1834.85
|2157
|2008.11.25 11:18
|sell
|1079
|0.02
|95.82
|0.00
|0.00
|2158
|2008.11.25 12:09
|close
|1079
|0.02
|95.77
|0.00
|0.00
|1.04
|1835.89
|2159
|2008.11.25 12:09
|sell
|1080
|0.02
|95.76
|0.00
|0.00
|2160
|2008.11.25 12:14
|close
|1080
|0.02
|95.70
|0.00
|0.00
|1.25
|1837.14
|2161
|2008.11.25 12:14
|sell
|1081
|0.02
|95.67
|0.00
|0.00
|2162
|2008.11.25 16:55
|close
|1081
|0.02
|95.61
|0.00
|0.00
|1.26
|1838.40
|2163
|2008.11.25 16:55
|sell
|1082
|0.02
|95.58
|0.00
|0.00
|2164
|2008.11.25 16:56
|close
|1082
|0.02
|95.53
|0.00
|0.00
|1.05
|1839.45
|2165
|2008.11.25 16:56
|sell
|1083
|0.02
|95.52
|0.00
|0.00
|2166
|2008.11.25 16:56
|close
|1083
|0.02
|95.47
|0.00
|0.00
|1.05
|1840.50
|2167
|2008.11.25 16:56
|sell
|1084
|0.02
|95.44
|0.00
|0.00
|2168
|2008.11.25 17:41
|close
|1084
|0.02
|95.39
|0.00
|0.00
|1.05
|1841.55
|2169
|2008.11.25 17:41
|sell
|1085
|0.02
|95.38
|0.00
|0.00
|2170
|2008.11.25 17:45
|close
|1085
|0.02
|95.33
|0.00
|0.00
|1.05
|1842.60
|2171
|2008.11.25 17:45
|sell
|1086
|0.02
|95.32
|0.00
|0.00
|2172
|2008.11.25 17:46
|close
|1086
|0.02
|95.27
|0.00
|0.00
|1.05
|1843.65
|2173
|2008.11.25 17:46
|sell
|1087
|0.02
|95.26
|0.00
|0.00
|2174
|2008.11.25 17:48
|close
|1087
|0.02
|95.20
|0.00
|0.00
|1.26
|1844.91
|2175
|2008.11.25 17:48
|sell
|1088
|0.02
|95.19
|0.00
|0.00
|2176
|2008.11.25 18:37
|sell
|1089
|0.04
|95.59
|0.00
|0.00
|2177
|2008.11.25 19:05
|close
|1089
|0.04
|95.43
|0.00
|0.00
|6.71
|1851.62
|2178
|2008.11.25 19:05
|close
|1088
|0.02
|95.43
|0.00
|0.00
|-5.03
|1846.59
|2179
|2008.11.25 19:05
|sell
|1090
|0.02
|95.42
|0.00
|0.00
|2180
|2008.11.25 19:17
|close
|1090
|0.02
|95.37
|0.00
|0.00
|1.05
|1847.64
|2181
|2008.11.25 19:17
|sell
|1091
|0.02
|95.33
|0.00
|0.00
|2182
|2008.11.25 19:24
|close
|1091
|0.02
|95.27
|0.00
|0.00
|1.26
|1848.90
|2183
|2008.11.25 19:24
|sell
|1092
|0.02
|95.23
|0.00
|0.00
|2184
|2008.11.25 19:24
|close
|1092
|0.02
|95.17
|0.00
|0.00
|1.26
|1850.16
|2185
|2008.11.25 19:24
|sell
|1093
|0.02
|95.16
|0.00
|0.00
|2186
|2008.11.25 19:24
|close
|1093
|0.02
|95.09
|0.00
|0.00
|1.47
|1851.63
|2187
|2008.11.25 19:24
|sell
|1094
|0.02
|95.08
|0.00
|0.00
|2188
|2008.11.25 20:03
|close
|1094
|0.02
|95.03
|0.00
|0.00
|1.05
|1852.68
|2189
|2008.11.25 20:03
|sell
|1095
|0.02
|95.02
|0.00
|0.00
|2190
|2008.11.25 20:04
|close
|1095
|0.02
|94.96
|0.00
|0.00
|1.26
|1853.94
|2191
|2008.11.25 20:04
|sell
|1096
|0.02
|94.95
|0.00
|0.00
|2192
|2008.11.25 21:02
|sell
|1097
|0.04
|95.36
|0.00
|0.00
|2193
|2008.11.25 21:11
|close
|1097
|0.04
|95.20
|0.00
|0.00
|6.72
|1860.66
|2194
|2008.11.25 21:11
|close
|1096
|0.02
|95.20
|0.00
|0.00
|-5.25
|1855.41
|2195
|2008.11.25 21:11
|sell
|1098
|0.02
|95.19
|0.00
|0.00
|2196
|2008.11.25 23:26
|close
|1098
|0.02
|95.14
|0.00
|0.00
|1.05
|1856.46
|2197
|2008.11.25 23:27
|sell
|1099
|0.02
|95.10
|0.00
|0.00
|2198
|2008.11.25 23:30
|close
|1099
|0.02
|95.04
|0.00
|0.00
|1.26
|1857.72
|2199
|2008.11.25 23:30
|sell
|1100
|0.02
|95.03
|0.00
|0.00
|2200
|2008.11.25 23:32
|close
|1100
|0.02
|94.98
|0.00
|0.00
|1.05
|1858.77
|2201
|2008.11.25 23:32
|sell
|1101
|0.02
|94.97
|0.00
|0.00
|2202
|2008.11.26 02:26
|close
|1101
|0.02
|94.92
|0.00
|0.00
|1.02
|1859.79
|2203
|2008.11.26 02:26
|sell
|1102
|0.02
|94.88
|0.00
|0.00
|2204
|2008.11.26 02:26
|close
|1102
|0.02
|94.82
|0.00
|0.00
|1.27
|1861.06
|2205
|2008.11.26 02:26
|sell
|1103
|0.02
|94.81
|0.00
|0.00
|2206
|2008.11.26 09:12
|close
|1103
|0.02
|94.76
|0.00
|0.00
|1.06
|1862.12
|2207
|2008.11.26 09:12
|sell
|1104
|0.02
|94.73
|0.00
|0.00
|2208
|2008.11.26 15:00
|sell
|1105
|0.04
|95.14
|0.00
|0.00
|2209
|2008.11.26 15:30
|close
|1105
|0.04
|94.97
|0.00
|0.00
|7.16
|1869.28
|2210
|2008.11.26 15:30
|close
|1104
|0.02
|94.97
|0.00
|0.00
|-5.05
|1864.23
|2211
|2008.11.26 15:30
|sell
|1106
|0.02
|94.93
|0.00
|0.00
|2212
|2008.11.26 16:44
|close
|1106
|0.02
|94.88
|0.00
|0.00
|1.05
|1865.28
|2213
|2008.11.26 16:44
|sell
|1107
|0.02
|94.85
|0.00
|0.00
|2214
|2008.11.26 17:38
|close
|1107
|0.02
|94.73
|0.00
|0.00
|2.53
|1867.81
|2215
|2008.11.26 17:38
|sell
|1108
|0.02
|94.68
|0.00
|0.00
|2216
|2008.11.26 18:10
|sell
|1109
|0.04
|95.09
|0.00
|0.00
|2217
|2008.11.27 00:15
|sell
|1110
|0.08
|95.58
|0.00
|0.00
|2218
|2008.11.27 03:48
|close
|1110
|0.08
|95.30
|0.00
|0.00
|23.50
|1891.31
|2219
|2008.11.27 03:48
|close
|1109
|0.04
|95.30
|0.00
|0.00
|-8.97
|1882.34
|2220
|2008.11.27 03:48
|close
|1108
|0.02
|95.30
|0.00
|0.00
|-13.09
|1869.26
|2221
|2008.11.27 03:48
|sell
|1111
|0.02
|95.29
|0.00
|0.00
|2222
|2008.11.27 03:58
|close
|1111
|0.02
|95.24
|0.00
|0.00
|1.05
|1870.31
|2223
|2008.11.27 03:58
|sell
|1112
|0.02
|95.23
|0.00
|0.00
|2224
|2008.11.27 04:05
|close
|1112
|0.02
|95.18
|0.00
|0.00
|1.05
|1871.36
|2225
|2008.11.27 04:05
|sell
|1113
|0.02
|95.14
|0.00
|0.00
|2226
|2008.11.27 06:10
|close
|1113
|0.02
|95.09
|0.00
|0.00
|1.05
|1872.41
|2227
|2008.11.27 06:10
|sell
|1114
|0.02
|95.08
|0.00
|0.00
|2228
|2008.11.27 07:09
|close
|1114
|0.02
|95.03
|0.00
|0.00
|1.05
|1873.46
|2229
|2008.11.27 07:09
|sell
|1115
|0.02
|95.02
|0.00
|0.00
|2230
|2008.11.27 19:30
|sell
|1116
|0.04
|95.43
|0.00
|0.00
|2231
|2008.11.27 23:59
|close
|1116
|0.04
|95.25
|0.00
|0.00
|7.56
|1881.02
|2232
|2008.11.27 23:59
|close
|1115
|0.02
|95.25
|0.00
|0.00
|-4.83
|1876.19
|2233
|2008.11.27 23:59
|sell
|1117
|0.02
|95.22
|0.00
|0.00
|2234
|2008.11.28 12:25
|close
|1117
|0.02
|95.16
|0.00
|0.00
|1.23
|1877.42
|2235
|2008.11.28 12:30
|sell
|1118
|0.02
|95.18
|0.00
|0.00
|2236
|2008.12.01 09:56
|close
|1118
|0.02
|95.13
|0.00
|0.00
|1.02
|1878.45
|2237
|2008.12.01 09:56
|sell
|1119
|0.02
|95.12
|0.00
|0.00
|2238
|2008.12.01 09:59
|close
|1119
|0.02
|95.07
|0.00
|0.00
|1.05
|1879.50
|2239
|2008.12.01 09:59
|sell
|1120
|0.02
|95.06
|0.00
|0.00
|2240
|2008.12.01 10:16
|close
|1120
|0.02
|95.01
|0.00
|0.00
|1.05
|1880.55
|2241
|2008.12.01 10:17
|sell
|1121
|0.02
|94.98
|0.00
|0.00
|2242
|2008.12.01 10:17
|close
|1121
|0.02
|94.89
|0.00
|0.00
|1.90
|1882.45
|2243
|2008.12.01 10:18
|sell
|1122
|0.02
|94.88
|0.00
|0.00
|2244
|2008.12.01 10:19
|close
|1122
|0.02
|94.83
|0.00
|0.00
|1.05
|1883.50
|2245
|2008.12.01 10:19
|sell
|1123
|0.02
|94.82
|0.00
|0.00
|2246
|2008.12.01 10:23
|close
|1123
|0.02
|94.69
|0.00
|0.00
|2.75
|1886.25
|2247
|2008.12.01 10:23
|sell
|1124
|0.02
|94.68
|0.00
|0.00
|2248
|2008.12.01 10:24
|close
|1124
|0.02
|94.62
|0.00
|0.00
|1.27
|1887.52
|2249
|2008.12.01 10:24
|sell
|1125
|0.02
|94.61
|0.00
|0.00
|2250
|2008.12.01 11:04
|close
|1125
|0.02
|94.56
|0.00
|0.00
|1.06
|1888.58
|2251
|2008.12.01 11:04
|sell
|1126
|0.02
|94.55
|0.00
|0.00
|2252
|2008.12.01 11:08
|close
|1126
|0.02
|94.50
|0.00
|0.00
|1.06
|1889.64
|2253
|2008.12.01 11:08
|sell
|1127
|0.02
|94.46
|0.00
|0.00
|2254
|2008.12.01 11:09
|close
|1127
|0.02
|94.39
|0.00
|0.00
|1.48
|1891.12
|2255
|2008.12.01 11:09
|sell
|1128
|0.02
|94.38
|0.00
|0.00
|2256
|2008.12.01 11:15
|close
|1128
|0.02
|94.32
|0.00
|0.00
|1.27
|1892.39
|2257
|2008.12.01 11:15
|sell
|1129
|0.02
|94.31
|0.00
|0.00
|2258
|2008.12.01 11:20
|close
|1129
|0.02
|94.26
|0.00
|0.00
|1.06
|1893.45
|2259
|2008.12.01 11:21
|sell
|1130
|0.02
|94.23
|0.00
|0.00
|2260
|2008.12.01 11:31
|close
|1130
|0.02
|94.16
|0.00
|0.00
|1.49
|1894.94
|2261
|2008.12.01 11:31
|sell
|1131
|0.02
|94.15
|0.00
|0.00
|2262
|2008.12.01 11:34
|close
|1131
|0.02
|94.07
|0.00
|0.00
|1.70
|1896.64
|2263
|2008.12.01 11:34
|sell
|1132
|0.02
|94.06
|0.00
|0.00
|2264
|2008.12.01 11:35
|close
|1132
|0.02
|94.01
|0.00
|0.00
|1.06
|1897.70
|2265
|2008.12.01 11:35
|sell
|1133
|0.02
|94.00
|0.00
|0.00
|2266
|2008.12.01 11:36
|close
|1133
|0.02
|93.95
|0.00
|0.00
|1.06
|1898.76
|2267
|2008.12.01 11:36
|sell
|1134
|0.02
|93.96
|0.00
|0.00
|2268
|2008.12.01 12:16
|close
|1134
|0.02
|93.89
|0.00
|0.00
|1.49
|1900.25
|2269
|2008.12.01 12:16
|sell
|1135
|0.02
|93.89
|0.00
|0.00
|2270
|2008.12.01 12:17
|close
|1135
|0.02
|93.84
|0.00
|0.00
|1.07
|1901.32
|2271
|2008.12.01 12:17
|sell
|1136
|0.02
|93.83
|0.00
|0.00
|2272
|2008.12.01 12:17
|close
|1136
|0.02
|93.74
|0.00
|0.00
|1.92
|1903.24
|2273
|2008.12.01 12:18
|sell
|1137
|0.02
|93.73
|0.00
|0.00
|2274
|2008.12.01 12:18
|close
|1137
|0.02
|93.66
|0.00
|0.00
|1.49
|1904.73
|2275
|2008.12.01 12:18
|sell
|1138
|0.02
|93.65
|0.00
|0.00
|2276
|2008.12.01 12:38
|close
|1138
|0.02
|93.59
|0.00
|0.00
|1.28
|1906.01
|2277
|2008.12.01 12:38
|sell
|1139
|0.02
|93.58
|0.00
|0.00
|2278
|2008.12.01 13:19
|sell
|1140
|0.04
|93.98
|0.00
|0.00
|2279
|2008.12.01 14:32
|close
|1140
|0.04
|93.83
|0.00
|0.00
|6.39
|1912.40
|2280
|2008.12.01 14:32
|close
|1139
|0.02
|93.83
|0.00
|0.00
|-5.33
|1907.07
|2281
|2008.12.01 14:33
|sell
|1141
|0.02
|93.82
|0.00
|0.00
|2282
|2008.12.01 14:40
|close
|1141
|0.02
|93.77
|0.00
|0.00
|1.07
|1908.14
|2283
|2008.12.01 14:40
|sell
|1142
|0.02
|93.76
|0.00
|0.00
|2284
|2008.12.01 16:59
|close
|1142
|0.02
|93.70
|0.00
|0.00
|1.28
|1909.42
|2285
|2008.12.01 16:59
|sell
|1143
|0.02
|93.69
|0.00
|0.00
|2286
|2008.12.01 17:02
|close
|1143
|0.02
|93.64
|0.00
|0.00
|1.07
|1910.49
|2287
|2008.12.01 17:02
|sell
|1144
|0.02
|93.60
|0.00
|0.00
|2288
|2008.12.01 19:26
|close
|1144
|0.02
|93.55
|0.00
|0.00
|1.07
|1911.56
|2289
|2008.12.01 19:26
|sell
|1145
|0.02
|93.51
|0.00
|0.00
|2290
|2008.12.01 19:28
|close
|1145
|0.02
|93.45
|0.00
|0.00
|1.28
|1912.84
|2291
|2008.12.01 19:28
|sell
|1146
|0.02
|93.44
|0.00
|0.00
|2292
|2008.12.01 19:30
|close
|1146
|0.02
|93.39
|0.00
|0.00
|1.07
|1913.91
|2293
|2008.12.01 19:30
|sell
|1147
|0.02
|93.39
|0.00
|0.00
|2294
|2008.12.01 19:30
|close
|1147
|0.02
|93.32
|0.00
|0.00
|1.50
|1915.41
|2295
|2008.12.01 19:30
|sell
|1148
|0.02
|93.31
|0.00
|0.00
|2296
|2008.12.01 19:31
|close
|1148
|0.02
|93.24
|0.00
|0.00
|1.50
|1916.91
|2297
|2008.12.01 19:31
|sell
|1149
|0.02
|93.18
|0.00
|0.00
|2298
|2008.12.01 19:52
|close
|1149
|0.02
|93.13
|0.00
|0.00
|1.07
|1917.98
|2299
|2008.12.01 19:52
|sell
|1150
|0.02
|93.10
|0.00
|0.00
|2300
|2008.12.02 00:25
|close
|1150
|0.02
|93.05
|0.00
|0.00
|1.04
|1919.02
|2301
|2008.12.02 00:25
|sell
|1151
|0.02
|93.01
|0.00
|0.00
|2302
|2008.12.02 00:31
|close
|1151
|0.02
|92.96
|0.00
|0.00
|1.08
|1920.10
|2303
|2008.12.02 00:31
|sell
|1152
|0.02
|92.92
|0.00
|0.00
|2304
|2008.12.02 10:22
|close
|1152
|0.02
|92.86
|0.00
|0.00
|1.29
|1921.39
|2305
|2008.12.02 10:22
|sell
|1153
|0.02
|92.85
|0.00
|0.00
|2306
|2008.12.02 10:27
|close
|1153
|0.02
|92.80
|0.00
|0.00
|1.08
|1922.47
|2307
|2008.12.02 10:27
|sell
|1154
|0.02
|92.75
|0.00
|0.00
|2308
|2008.12.02 10:29
|close
|1154
|0.02
|92.70
|0.00
|0.00
|1.08
|1923.55
|2309
|2008.12.02 10:29
|sell
|1155
|0.02
|92.66
|0.00
|0.00
|2310
|2008.12.02 11:20
|sell
|1156
|0.04
|93.06
|0.00
|0.00
|2311
|2008.12.03 02:53
|close
|1156
|0.04
|92.90
|0.00
|0.00
|6.84
|1930.39
|2312
|2008.12.03 02:53
|close
|1155
|0.02
|92.90
|0.00
|0.00
|-5.20
|1925.19
|2313
|2008.12.03 02:53
|sell
|1157
|0.02
|92.87
|0.00
|0.00
|2314
|2008.12.03 11:01
|close
|1157
|0.02
|92.81
|0.00
|0.00
|1.29
|1926.48
|2315
|2008.12.03 11:01
|sell
|1158
|0.02
|92.81
|0.00
|0.00
|2316
|2008.12.03 11:17
|close
|1158
|0.02
|92.76
|0.00
|0.00
|1.08
|1927.56
|2317
|2008.12.03 11:17
|sell
|1159
|0.02
|92.73
|0.00
|0.00
|2318
|2008.12.03 16:19
|close
|1159
|0.02
|92.68
|0.00
|0.00
|1.08
|1928.64
|2319
|2008.12.03 16:20
|sell
|1160
|0.02
|92.67
|0.00
|0.00
|2320
|2008.12.03 16:55
|close
|1160
|0.02
|92.62
|0.00
|0.00
|1.08
|1929.72
|2321
|2008.12.03 16:55
|sell
|1161
|0.02
|92.58
|0.00
|0.00
|2322
|2008.12.03 19:45
|sell
|1162
|0.04
|92.98
|0.00
|0.00
|2323
|2008.12.03 20:26
|close
|1162
|0.04
|92.83
|0.00
|0.00
|6.46
|1936.18
|2324
|2008.12.03 20:26
|close
|1161
|0.02
|92.83
|0.00
|0.00
|-5.39
|1930.79
|2325
|2008.12.03 20:26
|sell
|1163
|0.02
|92.82
|0.00
|0.00
|2326
|2008.12.03 20:37
|close
|1163
|0.02
|92.77
|0.00
|0.00
|1.08
|1931.87
|2327
|2008.12.03 20:37
|sell
|1164
|0.02
|92.76
|0.00
|0.00
|2328
|2008.12.04 01:45
|sell
|1165
|0.04
|93.17
|0.00
|0.00
|2329
|2008.12.04 07:06
|close
|1165
|0.04
|93.01
|0.00
|0.00
|6.88
|1938.75
|2330
|2008.12.04 07:06
|close
|1164
|0.02
|93.01
|0.00
|0.00
|-5.46
|1933.29
|2331
|2008.12.04 07:07
|sell
|1166
|0.02
|92.98
|0.00
|0.00
|2332
|2008.12.04 07:10
|close
|1166
|0.02
|92.93
|0.00
|0.00
|1.08
|1934.37
|2333
|2008.12.04 07:10
|sell
|1167
|0.02
|92.92
|0.00
|0.00
|2334
|2008.12.04 08:59
|close
|1167
|0.02
|92.86
|0.00
|0.00
|1.29
|1935.66
|2335
|2008.12.04 08:59
|sell
|1168
|0.02
|92.85
|0.00
|0.00
|2336
|2008.12.04 09:00
|close
|1168
|0.02
|92.79
|0.00
|0.00
|1.29
|1936.95
|2337
|2008.12.04 09:01
|sell
|1169
|0.02
|92.78
|0.00
|0.00
|2338
|2008.12.04 09:04
|close
|1169
|0.02
|92.71
|0.00
|0.00
|1.51
|1938.46
|2339
|2008.12.04 09:05
|sell
|1170
|0.02
|92.68
|0.00
|0.00
|2340
|2008.12.04 13:10
|close
|1170
|0.02
|92.63
|0.00
|0.00
|1.08
|1939.54
|2341
|2008.12.04 13:10
|sell
|1171
|0.02
|92.62
|0.00
|0.00
|2342
|2008.12.04 13:20
|close
|1171
|0.02
|92.57
|0.00
|0.00
|1.08
|1940.62
|2343
|2008.12.04 13:20
|sell
|1172
|0.02
|92.56
|0.00
|0.00
|2344
|2008.12.04 13:24
|close
|1172
|0.02
|92.51
|0.00
|0.00
|1.08
|1941.70
|2345
|2008.12.04 13:24
|sell
|1173
|0.02
|92.46
|0.00
|0.00
|2346
|2008.12.04 21:46
|close
|1173
|0.02
|92.39
|0.00
|0.00
|1.52
|1943.22
|2347
|2008.12.04 21:46
|sell
|1174
|0.02
|92.38
|0.00
|0.00
|2348
|2008.12.04 22:02
|close
|1174
|0.02
|92.33
|0.00
|0.00
|1.08
|1944.30
|2349
|2008.12.04 22:02
|sell
|1175
|0.02
|92.32
|0.00
|0.00
|2350
|2008.12.04 22:06
|close
|1175
|0.02
|92.27
|0.00
|0.00
|1.08
|1945.38
|2351
|2008.12.04 22:06
|sell
|1176
|0.02
|92.26
|0.00
|0.00
|2352
|2008.12.04 22:34
|close
|1176
|0.02
|92.21
|0.00
|0.00
|1.08
|1946.46
|2353
|2008.12.04 22:34
|sell
|1177
|0.02
|92.20
|0.00
|0.00
|2354
|2008.12.04 22:35
|close
|1177
|0.02
|92.14
|0.00
|0.00
|1.30
|1947.76
|2355
|2008.12.04 22:35
|sell
|1178
|0.02
|92.13
|0.00
|0.00
|2356
|2008.12.04 22:45
|close
|1178
|0.02
|92.08
|0.00
|0.00
|1.09
|1948.85
|2357
|2008.12.04 22:45
|sell
|1179
|0.02
|92.07
|0.00
|0.00
|2358
|2008.12.05 11:26
|close
|1179
|0.02
|92.02
|0.00
|0.00
|1.06
|1949.92
|2359
|2008.12.05 11:26
|sell
|1180
|0.02
|92.01
|0.00
|0.00
|2360
|2008.12.05 15:31
|close
|1180
|0.02
|91.95
|0.00
|0.00
|1.31
|1951.23
|2361
|2008.12.05 15:45
|sell
|1181
|0.02
|91.63
|0.00
|0.00
|2362
|2008.12.05 19:45
|sell
|1182
|0.04
|92.03
|0.00
|0.00
|2363
|2008.12.09 03:00
|sell
|1183
|0.08
|92.73
|0.00
|0.00
|2364
|2008.12.09 10:25
|close
|1183
|0.08
|92.36
|0.00
|0.00
|32.05
|1983.28
|2365
|2008.12.09 10:25
|close
|1182
|0.04
|92.36
|0.00
|0.00
|-14.39
|1968.89
|2366
|2008.12.09 10:25
|close
|1181
|0.02
|92.36
|0.00
|0.00
|-15.86
|1953.02
|2367
|2008.12.09 10:25
|sell
|1184
|0.02
|92.35
|0.00
|0.00
|2368
|2008.12.09 10:36
|close
|1184
|0.02
|92.30
|0.00
|0.00
|1.08
|1954.10
|2369
|2008.12.09 10:36
|sell
|1185
|0.02
|92.27
|0.00
|0.00
|2370
|2008.12.09 20:02
|close
|1185
|0.02
|92.21
|0.00
|0.00
|1.30
|1955.40
|2371
|2008.12.09 20:03
|sell
|1186
|0.02
|92.20
|0.00
|0.00
|2372
|2008.12.09 20:22
|close
|1186
|0.02
|92.15
|0.00
|0.00
|1.09
|1956.49
|2373
|2008.12.09 20:23
|sell
|1187
|0.02
|92.14
|0.00
|0.00
|2374
|2008.12.09 20:32
|close
|1187
|0.02
|92.09
|0.00
|0.00
|1.09
|1957.58
|2375
|2008.12.09 20:32
|sell
|1188
|0.02
|92.08
|0.00
|0.00
|2376
|2008.12.09 20:34
|close
|1188
|0.02
|92.03
|0.00
|0.00
|1.09
|1958.67
|2377
|2008.12.09 20:35
|sell
|1189
|0.02
|92.02
|0.00
|0.00
|2378
|2008.12.09 21:35
|close
|1189
|0.02
|91.96
|0.00
|0.00
|1.30
|1959.97
|2379
|2008.12.09 21:35
|sell
|1190
|0.02
|91.95
|0.00
|0.00
|2380
|2008.12.11 02:15
|sell
|1191
|0.04
|92.63
|0.00
|0.00
|2381
|2008.12.11 04:37
|close
|1191
|0.04
|92.38
|0.00
|0.00
|10.82
|1970.79
|2382
|2008.12.11 04:37
|close
|1190
|0.02
|92.38
|0.00
|0.00
|-9.41
|1961.38
|2383
|2008.12.11 04:37
|sell
|1192
|0.02
|92.34
|0.00
|0.00
|2384
|2008.12.11 08:00
|close
|1192
|0.02
|92.29
|0.00
|0.00
|1.08
|1962.46
|2385
|2008.12.11 08:00
|sell
|1193
|0.02
|92.28
|0.00
|0.00
|2386
|2008.12.11 10:40
|close
|1193
|0.02
|92.23
|0.00
|0.00
|1.08
|1963.54
|2387
|2008.12.11 10:41
|sell
|1194
|0.02
|92.22
|0.00
|0.00
|2388
|2008.12.11 11:48
|close
|1194
|0.02
|92.16
|0.00
|0.00
|1.30
|1964.84
|2389
|2008.12.11 11:48
|sell
|1195
|0.02
|92.15
|0.00
|0.00
|2390
|2008.12.11 11:48
|close
|1195
|0.02
|92.08
|0.00
|0.00
|1.52
|1966.36
|2391
|2008.12.11 11:48
|sell
|1196
|0.02
|92.07
|0.00
|0.00
|2392
|2008.12.11 11:50
|close
|1196
|0.02
|92.02
|0.00
|0.00
|1.09
|1967.45
|2393
|2008.12.11 11:50
|sell
|1197
|0.02
|91.99
|0.00
|0.00
|2394
|2008.12.11 11:54
|close
|1197
|0.02
|91.93
|0.00
|0.00
|1.31
|1968.76
|2395
|2008.12.11 11:54
|sell
|1198
|0.02
|91.92
|0.00
|0.00
|2396
|2008.12.11 11:57
|close
|1198
|0.02
|91.87
|0.00
|0.00
|1.09
|1969.85
|2397
|2008.12.11 11:57
|sell
|1199
|0.02
|91.86
|0.00
|0.00
|2398
|2008.12.11 14:16
|close
|1199
|0.02
|91.72
|0.00
|0.00
|3.05
|1972.90
|2399
|2008.12.11 14:16
|sell
|1200
|0.02
|91.73
|0.00
|0.00
|2400
|2008.12.11 14:18
|close
|1200
|0.02
|91.64
|0.00
|0.00
|1.96
|1974.86
|2401
|2008.12.11 14:18
|sell
|1201
|0.02
|91.63
|0.00
|0.00
|2402
|2008.12.11 14:18
|close
|1201
|0.02
|91.58
|0.00
|0.00
|1.09
|1975.95
|2403
|2008.12.11 14:18
|sell
|1202
|0.02
|91.52
|0.00
|0.00
|2404
|2008.12.11 14:32
|close
|1202
|0.02
|91.45
|0.00
|0.00
|1.53
|1977.48
|2405
|2008.12.11 14:32
|sell
|1203
|0.02
|91.41
|0.00
|0.00
|2406
|2008.12.11 14:33
|close
|1203
|0.02
|91.35
|0.00
|0.00
|1.31
|1978.79
|2407
|2008.12.11 14:33
|sell
|1204
|0.02
|91.35
|0.00
|0.00
|2408
|2008.12.11 14:37
|close
|1204
|0.02
|91.29
|0.00
|0.00
|1.31
|1980.10
|2409
|2008.12.11 14:37
|sell
|1205
|0.02
|91.28
|0.00
|0.00
|2410
|2008.12.11 15:31
|close
|1205
|0.02
|91.21
|0.00
|0.00
|1.53
|1981.63
|2411
|2008.12.11 15:31
|sell
|1206
|0.02
|91.21
|0.00
|0.00
|2412
|2008.12.11 20:01
|sell
|1207
|0.04
|91.61
|0.00
|0.00
|2413
|2008.12.11 20:32
|close
|1207
|0.04
|91.45
|0.00
|0.00
|7.00
|1988.63
|2414
|2008.12.11 20:32
|close
|1206
|0.02
|91.45
|0.00
|0.00
|-5.25
|1983.38
|2415
|2008.12.11 20:33
|sell
|1208
|0.02
|91.42
|0.00
|0.00
|2416
|2008.12.12 02:23
|close
|1208
|0.02
|91.37
|0.00
|0.00
|1.06
|1984.44
|2417
|2008.12.12 05:30
|sell
|1209
|0.02
|91.20
|0.00
|0.00
|2418
|2008.12.12 05:30
|close
|1209
|0.02
|91.15
|0.00
|0.00
|1.10
|1985.54
|2419
|2008.12.12 05:30
|sell
|1210
|0.02
|91.14
|0.00
|0.00
|2420
|2008.12.12 05:40
|close
|1210
|0.02
|91.09
|0.00
|0.00
|1.10
|1986.64
|2421
|2008.12.12 05:41
|sell
|1211
|0.02
|91.08
|0.00
|0.00
|2422
|2008.12.12 05:46
|close
|1211
|0.02
|91.03
|0.00
|0.00
|1.10
|1987.74
|2423
|2008.12.12 05:46
|sell
|1212
|0.02
|91.05
|0.00
|0.00
|2424
|2008.12.12 05:46
|close
|1212
|0.02
|90.99
|0.00
|0.00
|1.32
|1989.06
|2425
|2008.12.12 05:46
|sell
|1213
|0.02
|90.99
|0.00
|0.00
|2426
|2008.12.12 05:46
|close
|1213
|0.02
|90.92
|0.00
|0.00
|1.54
|1990.60
|2427
|2008.12.12 05:46
|sell
|1214
|0.02
|90.91
|0.00
|0.00
|2428
|2008.12.12 05:46
|close
|1214
|0.02
|90.84
|0.00
|0.00
|1.54
|1992.14
|2429
|2008.12.12 05:46
|sell
|1215
|0.02
|90.84
|0.00
|0.00
|2430
|2008.12.12 05:49
|close
|1215
|0.02
|90.76
|0.00
|0.00
|1.76
|1993.90
|2431
|2008.12.12 05:49
|sell
|1216
|0.02
|90.71
|0.00
|0.00
|2432
|2008.12.12 05:50
|close
|1216
|0.02
|90.66
|0.00
|0.00
|1.10
|1995.00
|2433
|2008.12.12 05:50
|sell
|1217
|0.02
|90.61
|0.00
|0.00
|2434
|2008.12.12 05:59
|close
|1217
|0.02
|90.55
|0.00
|0.00
|1.33
|1996.33
|2435
|2008.12.12 05:59
|sell
|1218
|0.02
|90.54
|0.00
|0.00
|2436
|2008.12.12 06:02
|close
|1218
|0.02
|90.49
|0.00
|0.00
|1.11
|1997.44
|2437
|2008.12.12 06:02
|sell
|1219
|0.02
|90.44
|0.00
|0.00
|2438
|2008.12.12 06:09
|close
|1219
|0.02
|90.35
|0.00
|0.00
|1.99
|1999.43
|2439
|2008.12.12 06:10
|sell
|1220
|0.02
|90.26
|0.00
|0.00
|2440
|2008.12.12 06:10
|close
|1220
|0.02
|90.18
|0.00
|0.00
|1.77
|2001.20
|2441
|2008.12.12 06:10
|sell
|1221
|0.02
|90.17
|0.00
|0.00
|2442
|2008.12.12 06:10
|close
|1221
|0.02
|90.11
|0.00
|0.00
|1.33
|2002.53
|2443
|2008.12.12 06:10
|sell
|1222
|0.02
|90.12
|0.00
|0.00
|2444
|2008.12.12 06:19
|close
|1222
|0.02
|90.05
|0.00
|0.00
|1.55
|2004.08
|2445
|2008.12.12 06:19
|sell
|1223
|0.02
|90.05
|0.00
|0.00
|2446
|2008.12.12 06:21
|close
|1223
|0.02
|89.92
|0.00
|0.00
|2.89
|2006.97
|2447
|2008.12.12 06:21
|sell
|1224
|0.02
|89.92
|0.00
|0.00
|2448
|2008.12.12 06:27
|close
|1224
|0.02
|89.87
|0.00
|0.00
|1.11
|2008.08
|2449
|2008.12.12 06:27
|sell
|1225
|0.02
|89.87
|0.00
|0.00
|2450
|2008.12.12 06:27
|close
|1225
|0.02
|89.78
|0.00
|0.00
|2.00
|2010.08
|2451
|2008.12.12 06:28
|sell
|1226
|0.02
|89.67
|0.00
|0.00
|2452
|2008.12.12 06:28
|close
|1226
|0.02
|89.60
|0.00
|0.00
|1.56
|2011.64
|2453
|2008.12.12 06:28
|sell
|1227
|0.02
|89.59
|0.00
|0.00
|2454
|2008.12.12 06:28
|close
|1227
|0.02
|89.54
|0.00
|0.00
|1.12
|2012.76
|2455
|2008.12.12 06:28
|sell
|1228
|0.02
|89.53
|0.00
|0.00
|2456
|2008.12.12 06:28
|close
|1228
|0.02
|89.45
|0.00
|0.00
|1.79
|2014.55
|2457
|2008.12.12 06:29
|sell
|1229
|0.02
|89.06
|0.00
|0.00
|2458
|2008.12.12 06:30
|close
|1229
|0.02
|89.01
|0.00
|0.00
|1.12
|2015.67
|2459
|2008.12.12 06:30
|sell
|1230
|0.02
|89.00
|0.00
|0.00
|2460
|2008.12.12 06:30
|close
|1230
|0.02
|88.94
|0.00
|0.00
|1.35
|2017.02
|2461
|2008.12.12 06:30
|sell
|1231
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|2462
|2008.12.12 06:30
|close
|1231
|0.02
|88.86
|0.00
|0.00
|1.58
|2018.60
|2463
|2008.12.12 06:30
|sell
|1232
|0.02
|88.81
|0.00
|0.00
|2464
|2008.12.12 06:31
|close
|1232
|0.02
|88.62
|0.00
|0.00
|4.29
|2022.89
|2465
|2008.12.12 06:31
|sell
|1233
|0.02
|88.75
|0.00
|0.00
|2466
|2008.12.12 06:33
|sell
|1234
|0.04
|89.16
|0.00
|0.00
|2467
|2008.12.12 07:24
|sell
|1235
|0.08
|89.66
|0.00
|0.00
|2468
|2008.12.12 13:00
|sell
|1236
|0.16
|90.15
|0.00
|0.00
|2469
|2008.12.12 20:30
|sell
|1237
|0.32
|91.02
|0.00
|0.00
|2470
|2008.12.15 15:20
|close
|1237
|0.32
|90.42
|0.00
|0.00
|211.93
|2234.82
|2471
|2008.12.15 15:20
|close
|1236
|0.16
|90.42
|0.00
|0.00
|-47.99
|2186.83
|2472
|2008.12.15 15:20
|close
|1235
|0.08
|90.42
|0.00
|0.00
|-67.34
|2119.49
|2473
|2008.12.15 15:20
|close
|1234
|0.04
|90.42
|0.00
|0.00
|-55.79
|2063.70
|2474
|2008.12.15 15:20
|close
|1233
|0.02
|90.42
|0.00
|0.00
|-36.97
|2026.73
|2475
|2008.12.15 15:20
|sell
|1238
|0.02
|90.39
|0.00
|0.00
|2476
|2008.12.15 15:21
|close
|1238
|0.02
|90.34
|0.00
|0.00
|1.11
|2027.84
|2477
|2008.12.15 15:21
|sell
|1239
|0.02
|90.30
|0.00
|0.00
|2478
|2008.12.16 08:52
|close
|1239
|0.02
|90.25
|0.00
|0.00
|1.08
|2028.93
|2479
|2008.12.16 08:52
|sell
|1240
|0.02
|90.22
|0.00
|0.00
|2480
|2008.12.16 09:22
|close
|1240
|0.02
|90.17
|0.00
|0.00
|1.11
|2030.04
|2481
|2008.12.16 09:22
|sell
|1241
|0.02
|90.14
|0.00
|0.00
|2482
|2008.12.16 12:54
|close
|1241
|0.02
|90.04
|0.00
|0.00
|2.22
|2032.26
|2483
|2008.12.16 12:54
|sell
|1242
|0.02
|90.04
|0.00
|0.00
|2484
|2008.12.16 12:58
|close
|1242
|0.02
|89.99
|0.00
|0.00
|1.11
|2033.37
|2485
|2008.12.16 12:58
|sell
|1243
|0.02
|89.98
|0.00
|0.00
|2486
|2008.12.16 12:59
|close
|1243
|0.02
|89.93
|0.00
|0.00
|1.11
|2034.48
|2487
|2008.12.16 13:00
|sell
|1244
|0.02
|89.89
|0.00
|0.00
|2488
|2008.12.16 15:17
|close
|1244
|0.02
|89.84
|0.00
|0.00
|1.11
|2035.59
|2489
|2008.12.16 15:17
|sell
|1245
|0.02
|89.81
|0.00
|0.00
|2490
|2008.12.16 15:41
|close
|1245
|0.02
|89.76
|0.00
|0.00
|1.11
|2036.70
|2491
|2008.12.16 15:42
|sell
|1246
|0.02
|89.73
|0.00
|0.00
|2492
|2008.12.16 21:22
|close
|1246
|0.02
|89.66
|0.00
|0.00
|1.56
|2038.26
|2493
|2008.12.16 21:30
|sell
|1247
|0.02
|89.52
|0.00
|0.00
|2494
|2008.12.16 21:31
|close
|1247
|0.02
|89.46
|0.00
|0.00
|1.34
|2039.60
|2495
|2008.12.16 21:31
|sell
|1248
|0.02
|89.45
|0.00
|0.00
|2496
|2008.12.16 21:31
|close
|1248
|0.02
|89.38
|0.00
|0.00
|1.57
|2041.17
|2497
|2008.12.16 21:32
|sell
|1249
|0.02
|89.35
|0.00
|0.00
|2498
|2008.12.16 21:33
|close
|1249
|0.02
|89.30
|0.00
|0.00
|1.12
|2042.29
|2499
|2008.12.16 21:33
|sell
|1250
|0.02
|89.29
|0.00
|0.00
|2500
|2008.12.16 21:33
|close
|1250
|0.02
|89.23
|0.00
|0.00
|1.34
|2043.63
|2501
|2008.12.16 21:33
|sell
|1251
|0.02
|89.22
|0.00
|0.00
|2502
|2008.12.16 21:36
|close
|1251
|0.02
|89.16
|0.00
|0.00
|1.35
|2044.98
|2503
|2008.12.16 21:36
|sell
|1252
|0.02
|89.13
|0.00
|0.00
|2504
|2008.12.16 22:25
|close
|1252
|0.02
|89.07
|0.00
|0.00
|1.35
|2046.33
|2505
|2008.12.16 22:25
|sell
|1253
|0.02
|89.06
|0.00
|0.00
|2506
|2008.12.16 22:55
|close
|1253
|0.02
|89.01
|0.00
|0.00
|1.12
|2047.45
|2507
|2008.12.16 22:55
|sell
|1254
|0.02
|88.95
|0.00
|0.00
|2508
|2008.12.16 22:55
|close
|1254
|0.02
|88.89
|0.00
|0.00
|1.35
|2048.80
|2509
|2008.12.16 22:56
|sell
|1255
|0.02
|88.83
|0.00
|0.00
|2510
|2008.12.16 22:56
|close
|1255
|0.02
|88.78
|0.00
|0.00
|1.13
|2049.93
|2511
|2008.12.16 22:56
|sell
|1256
|0.02
|88.77
|0.00
|0.00
|2512
|2008.12.16 22:57
|close
|1256
|0.02
|88.70
|0.00
|0.00
|1.58
|2051.51
|2513
|2008.12.16 22:57
|sell
|1257
|0.02
|88.64
|0.00
|0.00
|2514
|2008.12.16 23:31
|sell
|1258
|0.04
|89.04
|0.00
|0.00
|2515
|2008.12.17 00:04
|close
|1258
|0.04
|88.88
|0.00
|0.00
|7.15
|2058.65
|2516
|2008.12.17 00:04
|close
|1257
|0.02
|88.88
|0.00
|0.00
|-5.43
|2053.23
|2517
|2008.12.17 00:04
|sell
|1259
|0.02
|88.85
|0.00
|0.00
|2518
|2008.12.17 00:11
|close
|1259
|0.02
|88.80
|0.00
|0.00
|1.13
|2054.36
|2519
|2008.12.17 00:11
|sell
|1260
|0.02
|88.79
|0.00
|0.00
|2520
|2008.12.17 01:59
|close
|1260
|0.02
|88.73
|0.00
|0.00
|1.35
|2055.71
|2521
|2008.12.17 02:00
|sell
|1261
|0.02
|88.68
|0.00
|0.00
|2522
|2008.12.17 06:11
|close
|1261
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|1.13
|2056.84
|2523
|2008.12.17 06:11
|sell
|1262
|0.02
|88.60
|0.00
|0.00
|2524
|2008.12.17 06:30
|close
|1262
|0.02
|88.55
|0.00
|0.00
|1.13
|2057.97
|2525
|2008.12.17 06:30
|sell
|1263
|0.02
|88.52
|0.00
|0.00
|2526
|2008.12.17 06:46
|close
|1263
|0.02
|88.46
|0.00
|0.00
|1.36
|2059.33
|2527
|2008.12.17 06:46
|sell
|1264
|0.02
|88.45
|0.00
|0.00
|2528
|2008.12.17 06:47
|close
|1264
|0.02
|88.40
|0.00
|0.00
|1.13
|2060.46
|2529
|2008.12.17 06:47
|sell
|1265
|0.02
|88.39
|0.00
|0.00
|2530
|2008.12.17 06:50
|close
|1265
|0.02
|88.34
|0.00
|0.00
|1.13
|2061.59
|2531
|2008.12.17 06:50
|sell
|1266
|0.02
|88.33
|0.00
|0.00
|2532
|2008.12.17 06:53
|close
|1266
|0.02
|88.28
|0.00
|0.00
|1.13
|2062.72
|2533
|2008.12.17 06:53
|sell
|1267
|0.02
|88.24
|0.00
|0.00
|2534
|2008.12.17 09:33
|sell
|1268
|0.04
|88.64
|0.00
|0.00
|2535
|2008.12.17 10:23
|close
|1268
|0.04
|88.49
|0.00
|0.00
|6.78
|2069.50
|2536
|2008.12.17 10:23
|close
|1267
|0.02
|88.49
|0.00
|0.00
|-5.65
|2063.85
|2537
|2008.12.17 10:23
|sell
|1269
|0.02
|88.48
|0.00
|0.00
|2538
|2008.12.17 10:26
|close
|1269
|0.02
|88.43
|0.00
|0.00
|1.13
|2064.98
|2539
|2008.12.17 10:26
|sell
|1270
|0.02
|88.42
|0.00
|0.00
|2540
|2008.12.17 10:31
|close
|1270
|0.02
|88.37
|0.00
|0.00
|1.13
|2066.11
|2541
|2008.12.17 10:31
|sell
|1271
|0.02
|88.33
|0.00
|0.00
|2542
|2008.12.17 11:09
|close
|1271
|0.02
|88.27
|0.00
|0.00
|1.36
|2067.47
|2543
|2008.12.17 11:09
|sell
|1272
|0.02
|88.27
|0.00
|0.00
|2544
|2008.12.17 11:12
|close
|1272
|0.02
|88.22
|0.00
|0.00
|1.13
|2068.60
|2545
|2008.12.17 11:12
|sell
|1273
|0.02
|88.22
|0.00
|0.00
|2546
|2008.12.17 16:17
|close
|1273
|0.02
|88.17
|0.00
|0.00
|1.13
|2069.73
|2547
|2008.12.17 16:17
|sell
|1274
|0.02
|88.13
|0.00
|0.00
|2548
|2008.12.17 16:18
|close
|1274
|0.02
|88.07
|0.00
|0.00
|1.36
|2071.09
|2549
|2008.12.17 16:18
|sell
|1275
|0.02
|88.06
|0.00
|0.00
|2550
|2008.12.17 16:30
|close
|1275
|0.02
|88.01
|0.00
|0.00
|1.14
|2072.23
|2551
|2008.12.17 16:30
|sell
|1276
|0.02
|88.00
|0.00
|0.00
|2552
|2008.12.17 16:32
|close
|1276
|0.02
|87.95
|0.00
|0.00
|1.14
|2073.37
|2553
|2008.12.17 16:32
|sell
|1277
|0.02
|87.94
|0.00
|0.00
|2554
|2008.12.17 16:33
|close
|1277
|0.02
|87.88
|0.00
|0.00
|1.37
|2074.74
|2555
|2008.12.17 16:33
|sell
|1278
|0.02
|87.87
|0.00
|0.00
|2556
|2008.12.17 16:34
|close
|1278
|0.02
|87.81
|0.00
|0.00
|1.37
|2076.11
|2557
|2008.12.17 16:34
|sell
|1279
|0.02
|87.77
|0.00
|0.00
|2558
|2008.12.17 16:57
|close
|1279
|0.02
|87.71
|0.00
|0.00
|1.37
|2077.48
|2559
|2008.12.17 16:57
|sell
|1280
|0.02
|87.70
|0.00
|0.00
|2560
|2008.12.17 16:58
|close
|1280
|0.02
|87.64
|0.00
|0.00
|1.37
|2078.85
|2561
|2008.12.17 16:58
|sell
|1281
|0.02
|87.65
|0.00
|0.00
|2562
|2008.12.17 16:59
|close
|1281
|0.02
|87.60
|0.00
|0.00
|1.14
|2079.99
|2563
|2008.12.17 16:59
|sell
|1282
|0.02
|87.60
|0.00
|0.00
|2564
|2008.12.17 17:02
|close
|1282
|0.02
|87.55
|0.00
|0.00
|1.14
|2081.13
|2565
|2008.12.17 17:02
|sell
|1283
|0.02
|87.52
|0.00
|0.00
|2566
|2008.12.17 17:03
|close
|1283
|0.02
|87.46
|0.00
|0.00
|1.37
|2082.50
|2567
|2008.12.17 17:03
|sell
|1284
|0.02
|87.45
|0.00
|0.00
|2568
|2008.12.17 17:04
|close
|1284
|0.02
|87.35
|0.00
|0.00
|2.29
|2084.79
|2569
|2008.12.17 17:04
|sell
|1285
|0.02
|87.35
|0.00
|0.00
|2570
|2008.12.17 17:04
|close
|1285
|0.02
|87.26
|0.00
|0.00
|2.06
|2086.85
|2571
|2008.12.17 17:04
|sell
|1286
|0.02
|87.27
|0.00
|0.00
|2572
|2008.12.17 17:04
|close
|1286
|0.02
|87.22
|0.00
|0.00
|1.15
|2088.00
|2573
|2008.12.17 17:04
|sell
|1287
|0.02
|87.13
|0.00
|0.00
|2574
|2008.12.17 17:46
|sell
|1288
|0.04
|87.71
|0.00
|0.00
|2575
|2008.12.17 18:11
|close
|1288
|0.04
|87.49
|0.00
|0.00
|10.06
|2098.06
|2576
|2008.12.17 18:11
|close
|1287
|0.02
|87.49
|0.00
|0.00
|-8.23
|2089.83
|2577
|2008.12.17 18:11
|sell
|1289
|0.02
|87.48
|0.00
|0.00
|2578
|2008.12.17 22:39
|close
|1289
|0.02
|87.42
|0.00
|0.00
|1.37
|2091.20
|2579
|2008.12.17 22:40
|sell
|1290
|0.02
|87.39
|0.00
|0.00
|2580
|2008.12.17 23:19
|close
|1290
|0.02
|87.34
|0.00
|0.00
|1.14
|2092.34
|2581
|2008.12.17 23:20
|sell
|1291
|0.02
|87.33
|0.00
|0.00
|2582
|2008.12.17 23:39
|close
|1291
|0.02
|87.28
|0.00
|0.00
|1.15
|2093.49
|2583
|2008.12.17 23:39
|sell
|1292
|0.02
|87.27
|0.00
|0.00
|2584
|2008.12.17 23:42
|close
|1292
|0.02
|87.22
|0.00
|0.00
|1.15
|2094.64
|2585
|2008.12.17 23:42
|sell
|1293
|0.02
|87.21
|0.00
|0.00
|2586
|2008.12.19 01:30
|sell
|1294
|0.04
|89.35
|0.00
|0.00
|2587
|2008.12.19 10:06
|close
|1294
|0.04
|88.62
|0.00
|0.00
|32.95
|2127.59
|2588
|2008.12.19 10:06
|close
|1293
|0.02
|88.62
|0.00
|0.00
|-31.92
|2095.67
|2589
|2008.12.19 10:06
|sell
|1295
|0.02
|88.58
|0.00
|0.00
|2590
|2008.12.19 10:23
|close
|1295
|0.02
|88.53
|0.00
|0.00
|1.13
|2096.80
|2591
|2008.12.19 10:23
|sell
|1296
|0.02
|88.52
|0.00
|0.00
|2592
|2008.12.19 10:47
|close
|1296
|0.02
|88.46
|0.00
|0.00
|1.36
|2098.16
|2593
|2008.12.19 10:47
|sell
|1297
|0.02
|88.43
|0.00
|0.00
|2594
|2008.12.19 17:00
|sell
|1298
|0.04
|89.06
|0.00
|0.00
|2595
|2008.12.23 02:02
|sell
|1299
|0.08
|90.15
|0.00
|0.00
|2596
|2008.12.24 01:30
|sell
|1300
|0.16
|90.90
|0.00
|0.00
|2597
|2008.12.24 10:32
|close
|1300
|0.16
|90.28
|0.00
|0.00
|109.88
|2208.04
|2598
|2008.12.24 10:32
|close
|1299
|0.08
|90.28
|0.00
|0.00
|-11.62
|2196.41
|2599
|2008.12.24 10:32
|close
|1298
|0.04
|90.28
|0.00
|0.00
|-54.21
|2142.21
|2600
|2008.12.24 10:32
|close
|1297
|0.02
|90.28
|0.00
|0.00
|-41.06
|2101.15
|2601
|2008.12.24 10:32
|sell
|1301
|0.02
|90.25
|0.00
|0.00
|2602
|2008.12.29 13:00
|close
|1301
|0.02
|90.09
|0.00
|0.00
|3.42
|2104.57
|2603
|2008.12.29 13:00
|sell
|1302
|0.02
|90.06
|0.00
|0.00
|2604
|2008.12.29 13:01
|close
|1302
|0.02
|90.01
|0.00
|0.00
|1.11
|2105.68
|2605
|2008.12.29 13:01
|sell
|1303
|0.02
|89.96
|0.00
|0.00
|2606
|2008.12.29 13:02
|close
|1303
|0.02
|89.91
|0.00
|0.00
|1.11
|2106.79
|2607
|2008.12.29 13:03
|sell
|1304
|0.02
|89.91
|0.00
|0.00
|2608
|2008.12.29 13:06
|close
|1304
|0.02
|89.85
|0.00
|0.00
|1.34
|2108.13
|2609
|2008.12.29 13:06
|sell
|1305
|0.02
|89.84
|0.00
|0.00
|2610
|2008.12.29 13:07
|close
|1305
|0.02
|89.79
|0.00
|0.00
|1.11
|2109.24
|2611
|2008.12.29 13:08
|sell
|1306
|0.02
|89.78
|0.00
|0.00
|2612
|2008.12.29 14:29
|sell
|1307
|0.04
|90.18
|0.00
|0.00
|2613
|2008.12.29 20:45
|close
|1307
|0.04
|90.02
|0.00
|0.00
|7.11
|2116.35
|2614
|2008.12.29 20:45
|close
|1306
|0.02
|90.02
|0.00
|0.00
|-5.33
|2111.02
|2615
|2008.12.29 20:45
|sell
|1308
|0.02
|89.98
|0.00
|0.00
|2616
|2008.12.30 02:15
|sell
|1309
|0.04
|90.57
|0.00
|0.00
|2617
|2008.12.30 04:23
|close
|1309
|0.04
|90.34
|0.00
|0.00
|10.18
|2121.20
|2618
|2008.12.30 04:23
|close
|1308
|0.02
|90.34
|0.00
|0.00
|-8.00
|2113.20
|2619
|2008.12.30 04:23
|sell
|1310
|0.02
|90.33
|0.00
|0.00
|2620
|2008.12.30 04:23
|close
|1310
|0.02
|90.27
|0.00
|0.00
|1.33
|2114.53
|2621
|2008.12.30 04:23
|sell
|1311
|0.02
|90.27
|0.00
|0.00
|2622
|2008.12.30 07:02
|close
|1311
|0.02
|90.22
|0.00
|0.00
|1.11
|2115.64
|2623
|2008.12.30 07:03
|sell
|1312
|0.02
|90.21
|0.00
|0.00
|2624
|2008.12.30 07:46
|close
|1312
|0.02
|90.16
|0.00
|0.00
|1.11
|2116.75
|2625
|2008.12.30 07:46
|sell
|1313
|0.02
|90.13
|0.00
|0.00
|2626
|2008.12.30 12:41
|close
|1313
|0.02
|90.07
|0.00
|0.00
|1.33
|2118.08
|2627
|2008.12.30 12:41
|sell
|1314
|0.02
|90.06
|0.00
|0.00
|2628
|2009.01.02 17:03
|sell
|1315
|0.04
|90.91
|0.00
|0.00
|2629
|2009.01.05 01:00
|sell
|1316
|0.08
|92.09
|0.00
|0.00
|2630
|2009.01.06 00:26
|sell
|1317
|0.16
|93.19
|0.00
|0.00
|2631
|2009.01.07 09:38
|sell
|1318
|0.32
|93.59
|0.00
|0.00
|2632
|2009.01.07 15:16
|close
|1318
|0.32
|92.98
|0.00
|0.00
|209.94
|2328.02
|2633
|2009.01.07 15:16
|close
|1317
|0.16
|92.98
|0.00
|0.00
|35.93
|2363.96
|2634
|2009.01.07 15:16
|close
|1316
|0.08
|92.98
|0.00
|0.00
|-76.79
|2287.17
|2635
|2009.01.07 15:16
|close
|1315
|0.04
|92.98
|0.00
|0.00
|-89.21
|2197.96
|2636
|2009.01.07 15:16
|close
|1314
|0.02
|92.98
|0.00
|0.00
|-63.02
|2134.95
|2637
|2009.01.07 15:16
|sell
|1319
|0.02
|92.99
|0.00
|0.00
|2638
|2009.01.07 15:16
|close
|1319
|0.02
|92.94
|0.00
|0.00
|1.08
|2136.03
|2639
|2009.01.07 15:16
|sell
|1320
|0.02
|92.90
|0.00
|0.00
|2640
|2009.01.07 15:18
|close
|1320
|0.02
|92.83
|0.00
|0.00
|1.51
|2137.54
|2641
|2009.01.07 15:18
|sell
|1321
|0.02
|92.82
|0.00
|0.00
|2642
|2009.01.07 15:18
|close
|1321
|0.02
|92.77
|0.00
|0.00
|1.08
|2138.62
|2643
|2009.01.07 15:18
|sell
|1322
|0.02
|92.76
|0.00
|0.00
|2644
|2009.01.07 15:18
|close
|1322
|0.02
|92.69
|0.00
|0.00
|1.51
|2140.13
|2645
|2009.01.07 15:19
|sell
|1323
|0.02
|92.66
|0.00
|0.00
|2646
|2009.01.07 15:37
|close
|1323
|0.02
|92.60
|0.00
|0.00
|1.30
|2141.43
|2647
|2009.01.07 15:37
|sell
|1324
|0.02
|92.57
|0.00
|0.00
|2648
|2009.01.07 15:38
|close
|1324
|0.02
|92.52
|0.00
|0.00
|1.08
|2142.51
|2649
|2009.01.07 15:38
|sell
|1325
|0.02
|92.51
|0.00
|0.00
|2650
|2009.01.07 15:38
|close
|1325
|0.02
|92.46
|0.00
|0.00
|1.08
|2143.59
|2651
|2009.01.07 15:39
|sell
|1326
|0.02
|92.45
|0.00
|0.00
|2652
|2009.01.07 16:08
|sell
|1327
|0.04
|92.86
|0.00
|0.00
|2653
|2009.01.07 17:35
|close
|1327
|0.04
|92.70
|0.00
|0.00
|6.90
|2150.49
|2654
|2009.01.07 17:35
|close
|1326
|0.02
|92.70
|0.00
|0.00
|-5.39
|2145.10
|2655
|2009.01.07 17:35
|sell
|1328
|0.02
|92.69
|0.00
|0.00
|2656
|2009.01.07 18:05
|close
|1328
|0.02
|92.64
|0.00
|0.00
|1.08
|2146.18
|2657
|2009.01.07 18:05
|sell
|1329
|0.02
|92.63
|0.00
|0.00
|2658
|2009.01.07 19:08
|close
|1329
|0.02
|92.57
|0.00
|0.00
|1.30
|2147.48
|2659
|2009.01.07 19:08
|sell
|1330
|0.02
|92.56
|0.00
|0.00
|2660
|2009.01.07 22:15
|close
|1330
|0.02
|92.51
|0.00
|0.00
|1.08
|2148.56
|2661
|2009.01.07 22:16
|sell
|1331
|0.02
|92.50
|0.00
|0.00
|2662
|2009.01.07 22:18
|close
|1331
|0.02
|92.45
|0.00
|0.00
|1.08
|2149.64
|2663
|2009.01.07 22:18
|sell
|1332
|0.02
|92.42
|0.00
|0.00
|2664
|2009.01.07 22:19
|close
|1332
|0.02
|92.35
|0.00
|0.00
|1.52
|2151.16
|2665
|2009.01.07 22:19
|sell
|1333
|0.02
|92.34
|0.00
|0.00
|2666
|2009.01.08 08:16
|close
|1333
|0.02
|92.28
|0.00
|0.00
|1.22
|2152.38
|2667
|2009.01.08 08:16
|sell
|1334
|0.02
|92.22
|0.00
|0.00
|2668
|2009.01.08 08:31
|close
|1334
|0.02
|92.17
|0.00
|0.00
|1.08
|2153.46
|2669
|2009.01.08 08:31
|sell
|1335
|0.02
|92.13
|0.00
|0.00
|2670
|2009.01.08 08:34
|close
|1335
|0.02
|92.08
|0.00
|0.00
|1.09
|2154.55
|2671
|2009.01.08 08:34
|sell
|1336
|0.02
|92.07
|0.00
|0.00
|2672
|2009.01.08 08:52
|close
|1336
|0.02
|92.01
|0.00
|0.00
|1.30
|2155.85
|2673
|2009.01.08 08:53
|sell
|1337
|0.02
|91.94
|0.00
|0.00
|2674
|2009.01.08 08:58
|close
|1337
|0.02
|91.88
|0.00
|0.00
|1.31
|2157.16
|2675
|2009.01.08 08:58
|sell
|1338
|0.02
|91.87
|0.00
|0.00
|2676
|2009.01.08 09:36
|close
|1338
|0.02
|91.82
|0.00
|0.00
|1.09
|2158.25
|2677
|2009.01.08 09:36
|sell
|1339
|0.02
|91.81
|0.00
|0.00
|2678
|2009.01.08 09:37
|close
|1339
|0.02
|91.74
|0.00
|0.00
|1.53
|2159.78
|2679
|2009.01.08 09:37
|sell
|1340
|0.02
|91.71
|0.00
|0.00
|2680
|2009.01.08 09:56
|close
|1340
|0.02
|91.65
|0.00
|0.00
|1.31
|2161.09
|2681
|2009.01.08 09:56
|sell
|1341
|0.02
|91.65
|0.00
|0.00
|2682
|2009.01.08 10:04
|close
|1341
|0.02
|91.60
|0.00
|0.00
|1.09
|2162.18
|2683
|2009.01.08 10:04
|sell
|1342
|0.02
|91.60
|0.00
|0.00
|2684
|2009.01.08 14:34
|close
|1342
|0.02
|91.55
|0.00
|0.00
|1.09
|2163.27
|2685
|2009.01.08 14:34
|sell
|1343
|0.02
|91.52
|0.00
|0.00
|2686
|2009.01.08 14:35
|close
|1343
|0.02
|91.47
|0.00
|0.00
|1.09
|2164.36
|2687
|2009.01.08 14:35
|sell
|1344
|0.02
|91.44
|0.00
|0.00
|2688
|2009.01.08 14:35
|close
|1344
|0.02
|91.37
|0.00
|0.00
|1.53
|2165.89
|2689
|2009.01.08 14:35
|sell
|1345
|0.02
|91.37
|0.00
|0.00
|2690
|2009.01.08 14:40
|close
|1345
|0.02
|91.32
|0.00
|0.00
|1.10
|2166.99
|2691
|2009.01.08 14:41
|sell
|1346
|0.02
|91.32
|0.00
|0.00
|2692
|2009.01.08 14:50
|close
|1346
|0.02
|91.25
|0.00
|0.00
|1.53
|2168.52
|2693
|2009.01.08 14:50
|sell
|1347
|0.02
|91.25
|0.00
|0.00
|2694
|2009.01.08 15:25
|close
|1347
|0.02
|91.19
|0.00
|0.00
|1.32
|2169.84
|2695
|2009.01.08 15:26
|sell
|1348
|0.02
|91.18
|0.00
|0.00
|2696
|2009.01.08 15:28
|close
|1348
|0.02
|91.13
|0.00
|0.00
|1.10
|2170.94
|2697
|2009.01.08 15:28
|sell
|1349
|0.02
|91.12
|0.00
|0.00
|2698
|2009.01.08 15:31
|close
|1349
|0.02
|91.03
|0.00
|0.00
|1.98
|2172.92
|2699
|2009.01.08 15:32
|sell
|1350
|0.02
|91.04
|0.00
|0.00
|2700
|2009.01.08 15:34
|close
|1350
|0.02
|90.99
|0.00
|0.00
|1.10
|2174.02
|2701
|2009.01.08 15:34
|sell
|1351
|0.02
|90.98
|0.00
|0.00
|2702
|2009.01.08 15:34
|close
|1351
|0.02
|90.92
|0.00
|0.00
|1.32
|2175.34
|2703
|2009.01.08 15:35
|sell
|1352
|0.02
|90.88
|0.00
|0.00
|2704
|2009.01.08 16:47
|sell
|1353
|0.04
|91.28
|0.00
|0.00
|2705
|2009.01.08 17:03
|close
|1353
|0.04
|91.13
|0.00
|0.00
|6.58
|2181.92
|2706
|2009.01.08 17:03
|close
|1352
|0.02
|91.13
|0.00
|0.00
|-5.49
|2176.43
|2707
|2009.01.08 17:03
|sell
|1354
|0.02
|91.12
|0.00
|0.00
|2708
|2009.01.08 17:05
|close
|1354
|0.02
|91.06
|0.00
|0.00
|1.32
|2177.75
|2709
|2009.01.08 17:05
|sell
|1355
|0.02
|91.05
|0.00
|0.00
|2710
|2009.01.08 17:07
|close
|1355
|0.02
|91.00
|0.00
|0.00
|1.10
|2178.85
|2711
|2009.01.08 17:07
|sell
|1356
|0.02
|91.00
|0.00
|0.00
|2712
|2009.01.09 11:23
|close
|1356
|0.02
|90.95
|0.00
|0.00
|1.07
|2179.92
|2713
|2009.01.09 11:23
|sell
|1357
|0.02
|90.94
|0.00
|0.00
|2714
|2009.01.09 11:52
|close
|1357
|0.02
|90.89
|0.00
|0.00
|1.10
|2181.02
|2715
|2009.01.09 11:52
|sell
|1358
|0.02
|90.85
|0.00
|0.00
|2716
|2009.01.09 11:52
|close
|1358
|0.02
|90.78
|0.00
|0.00
|1.54
|2182.56
|2717
|2009.01.09 11:52
|sell
|1359
|0.02
|90.74
|0.00
|0.00
|2718
|2009.01.09 11:54
|close
|1359
|0.02
|90.68
|0.00
|0.00
|1.32
|2183.88
|2719
|2009.01.09 11:54
|sell
|1360
|0.02
|90.65
|0.00
|0.00
|2720
|2009.01.09 11:54
|close
|1360
|0.02
|90.60
|0.00
|0.00
|1.10
|2184.98
|2721
|2009.01.09 11:54
|sell
|1361
|0.02
|90.59
|0.00
|0.00
|2722
|2009.01.09 17:29
|close
|1361
|0.02
|90.54
|0.00
|0.00
|1.10
|2186.08
|2723
|2009.01.09 17:29
|sell
|1362
|0.02
|90.50
|0.00
|0.00
|2724
|2009.01.09 17:29
|close
|1362
|0.02
|90.45
|0.00
|0.00
|1.11
|2187.19
|2725
|2009.01.09 17:29
|sell
|1363
|0.02
|90.44
|0.00
|0.00
|2726
|2009.01.09 17:30
|close
|1363
|0.02
|90.38
|0.00
|0.00
|1.33
|2188.52
|2727
|2009.01.09 17:30
|sell
|1364
|0.02
|90.35
|0.00
|0.00
|2728
|2009.01.09 17:30
|close
|1364
|0.02
|90.29
|0.00
|0.00
|1.33
|2189.85
|2729
|2009.01.09 17:31
|sell
|1365
|0.02
|90.28
|0.00
|0.00
|2730
|2009.01.09 17:31
|close
|1365
|0.02
|90.23
|0.00
|0.00
|1.11
|2190.96
|2731
|2009.01.09 17:31
|sell
|1366
|0.02
|90.22
|0.00
|0.00
|2732
|2009.01.09 18:18
|close
|1366
|0.02
|90.17
|0.00
|0.00
|1.11
|2192.07
|2733
|2009.01.09 18:18
|sell
|1367
|0.02
|90.16
|0.00
|0.00
|2734
|2009.01.12 01:00
|close
|1367
|0.02
|90.07
|0.00
|0.00
|1.97
|2194.05
|2735
|2009.01.12 02:38
|sell
|1368
|0.02
|89.95
|0.00
|0.00
|2736
|2009.01.12 13:25
|close
|1368
|0.02
|89.88
|0.00
|0.00
|1.56
|2195.61
|2737
|2009.01.12 13:25
|sell
|1369
|0.02
|89.83
|0.00
|0.00
|2738
|2009.01.12 13:41
|close
|1369
|0.02
|89.78
|0.00
|0.00
|1.11
|2196.72
|2739
|2009.01.12 13:41
|sell
|1370
|0.02
|89.75
|0.00
|0.00
|2740
|2009.01.12 13:43
|close
|1370
|0.02
|89.70
|0.00
|0.00
|1.11
|2197.83
|2741
|2009.01.12 13:43
|sell
|1371
|0.02
|89.69
|0.00
|0.00
|2742
|2009.01.12 13:44
|close
|1371
|0.02
|89.63
|0.00
|0.00
|1.34
|2199.17
|2743
|2009.01.12 13:44
|sell
|1372
|0.02
|89.60
|0.00
|0.00
|2744
|2009.01.12 16:45
|close
|1372
|0.02
|89.54
|0.00
|0.00
|1.34
|2200.51
|2745
|2009.01.12 16:45
|sell
|1373
|0.02
|89.49
|0.00
|0.00
|2746
|2009.01.12 17:08
|close
|1373
|0.02
|89.41
|0.00
|0.00
|1.79
|2202.30
|2747
|2009.01.12 17:08
|sell
|1374
|0.02
|89.40
|0.00
|0.00
|2748
|2009.01.12 17:08
|close
|1374
|0.02
|89.32
|0.00
|0.00
|1.79
|2204.09
|2749
|2009.01.12 17:08
|sell
|1375
|0.02
|89.33
|0.00
|0.00
|2750
|2009.01.12 17:35
|close
|1375
|0.02
|89.28
|0.00
|0.00
|1.12
|2205.21
|2751
|2009.01.12 17:35
|sell
|1376
|0.02
|89.27
|0.00
|0.00
|2752
|2009.01.12 17:56
|close
|1376
|0.02
|89.22
|0.00
|0.00
|1.12
|2206.33
|2753
|2009.01.12 17:56
|sell
|1377
|0.02
|89.19
|0.00
|0.00
|2754
|2009.01.12 18:06
|close
|1377
|0.02
|89.12
|0.00
|0.00
|1.57
|2207.90
|2755
|2009.01.12 18:06
|sell
|1378
|0.02
|89.11
|0.00
|0.00
|2756
|2009.01.12 18:11
|close
|1378
|0.02
|89.06
|0.00
|0.00
|1.12
|2209.02
|2757
|2009.01.12 18:11
|sell
|1379
|0.02
|89.03
|0.00
|0.00
|2758
|2009.01.12 18:36
|close
|1379
|0.02
|88.98
|0.00
|0.00
|1.12
|2210.14
|2759
|2009.01.12 18:37
|sell
|1380
|0.02
|88.97
|0.00
|0.00
|2760
|2009.01.12 18:41
|close
|1380
|0.02
|88.92
|0.00
|0.00
|1.12
|2211.26
|2761
|2009.01.12 18:41
|sell
|1381
|0.02
|88.91
|0.00
|0.00
|2762
|2009.01.13 10:38
|close
|1381
|0.02
|88.86
|0.00
|0.00
|1.10
|2212.36
|2763
|2009.01.13 10:38
|sell
|1382
|0.02
|88.83
|0.00
|0.00
|2764
|2009.01.14 02:31
|sell
|1383
|0.04
|89.23
|0.00
|0.00
|2765
|2009.01.14 15:50
|close
|1383
|0.04
|89.07
|0.00
|0.00
|7.19
|2219.55
|2766
|2009.01.14 15:50
|close
|1382
|0.02
|89.07
|0.00
|0.00
|-5.42
|2214.14
|2767
|2009.01.14 15:51
|sell
|1384
|0.02
|89.06
|0.00
|0.00
|2768
|2009.01.14 16:17
|close
|1384
|0.02
|88.99
|0.00
|0.00
|1.57
|2215.71
|2769
|2009.01.14 16:17
|sell
|1385
|0.02
|88.98
|0.00
|0.00
|2770
|2009.01.14 17:35
|close
|1385
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|1.12
|2216.83
|2771
|2009.01.14 17:35
|sell
|1386
|0.02
|88.89
|0.00
|0.00
|2772
|2009.01.14 17:36
|close
|1386
|0.02
|88.84
|0.00
|0.00
|1.13
|2217.96
|2773
|2009.01.14 17:36
|sell
|1387
|0.02
|88.83
|0.00
|0.00
|2774
|2009.01.14 17:37
|close
|1387
|0.02
|88.77
|0.00
|0.00
|1.35
|2219.31
|2775
|2009.01.14 17:37
|sell
|1388
|0.02
|88.74
|0.00
|0.00
|2776
|2009.01.14 17:43
|close
|1388
|0.02
|88.69
|0.00
|0.00
|1.13
|2220.44
|2777
|2009.01.14 17:43
|sell
|1389
|0.02
|88.68
|0.00
|0.00
|2778
|2009.01.14 17:44
|close
|1389
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|1.13
|2221.57
|2779
|2009.01.14 17:44
|sell
|1390
|0.02
|88.62
|0.00
|0.00
|2780
|2009.01.14 22:01
|sell
|1391
|0.04
|89.09
|0.00
|0.00
|2781
|2009.01.15 00:05
|close
|1391
|0.04
|88.91
|0.00
|0.00
|7.94
|2229.51
|2782
|2009.01.15 00:05
|close
|1390
|0.02
|88.91
|0.00
|0.00
|-6.60
|2222.91
|2783
|2009.01.15 00:05
|sell
|1392
|0.02
|88.90
|0.00
|0.00
|2784
|2009.01.15 06:00
|close
|1392
|0.02
|88.85
|0.00
|0.00
|1.13
|2224.04
|2785
|2009.01.15 06:01
|sell
|1393
|0.02
|88.80
|0.00
|0.00
|2786
|2009.01.15 10:50
|close
|1393
|0.02
|88.75
|0.00
|0.00
|1.13
|2225.17
|2787
|2009.01.15 10:50
|sell
|1394
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|2788
|2009.01.15 10:55
|close
|1394
|0.02
|88.67
|0.00
|0.00
|1.13
|2226.30
|2789
|2009.01.15 10:55
|sell
|1395
|0.02
|88.64
|0.00
|0.00
|2790
|2009.01.15 10:56
|close
|1395
|0.02
|88.59
|0.00
|0.00
|1.13
|2227.43
|2791
|2009.01.15 10:56
|sell
|1396
|0.02
|88.58
|0.00
|0.00
|2792
|2009.01.15 11:00
|close
|1396
|0.02
|88.53
|0.00
|0.00
|1.13
|2228.56
|2793
|2009.01.15 11:00
|sell
|1397
|0.02
|88.49
|0.00
|0.00
|2794
|2009.01.19 03:15
|sell
|1398
|0.04
|90.83
|0.00
|0.00
|2795
|2009.01.20 18:13
|close
|1398
|0.04
|90.02
|0.00
|0.00
|35.94
|2264.50
|2796
|2009.01.20 18:13
|close
|1397
|0.02
|90.02
|0.00
|0.00
|-34.07
|2230.43
|2797
|2009.01.20 18:13
|sell
|1399
|0.02
|90.01
|0.00
|0.00
|2798
|2009.01.20 19:27
|close
|1399
|0.02
|89.96
|0.00
|0.00
|1.11
|2231.54
|2799
|2009.01.20 19:27
|sell
|1400
|0.02
|89.93
|0.00
|0.00
|2800
|2009.01.20 19:28
|close
|1400
|0.02
|89.88
|0.00
|0.00
|1.11
|2232.65
|2801
|2009.01.20 19:28
|sell
|1401
|0.02
|89.85
|0.00
|0.00
|2802
|2009.01.20 22:02
|close
|1401
|0.02
|89.80
|0.00
|0.00
|1.11
|2233.76
|2803
|2009.01.20 22:02
|sell
|1402
|0.02
|89.79
|0.00
|0.00
|2804
|2009.01.20 22:16
|close
|1402
|0.02
|89.73
|0.00
|0.00
|1.34
|2235.10
|2805
|2009.01.20 22:17
|sell
|1403
|0.02
|89.72
|0.00
|0.00
|2806
|2009.01.21 10:30
|close
|1403
|0.02
|89.67
|0.00
|0.00
|1.09
|2236.20
|2807
|2009.01.21 10:30
|sell
|1404
|0.02
|89.66
|0.00
|0.00
|2808
|2009.01.21 17:07
|close
|1404
|0.02
|89.61
|0.00
|0.00
|1.12
|2237.32
|2809
|2009.01.21 17:15
|sell
|1405
|0.02
|89.23
|0.00
|0.00
|2810
|2009.01.21 17:28
|close
|1405
|0.02
|89.18
|0.00
|0.00
|1.12
|2238.44
|2811
|2009.01.21 17:28
|sell
|1406
|0.02
|89.17
|0.00
|0.00
|2812
|2009.01.21 17:29
|close
|1406
|0.02
|89.12
|0.00
|0.00
|1.12
|2239.56
|2813
|2009.01.21 17:29
|sell
|1407
|0.02
|89.09
|0.00
|0.00
|2814
|2009.01.21 17:34
|close
|1407
|0.02
|89.04
|0.00
|0.00
|1.12
|2240.68
|2815
|2009.01.21 17:34
|sell
|1408
|0.02
|89.01
|0.00
|0.00
|2816
|2009.01.21 17:34
|close
|1408
|0.02
|88.96
|0.00
|0.00
|1.12
|2241.80
|2817
|2009.01.21 17:34
|sell
|1409
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|2818
|2009.01.21 17:38
|close
|1409
|0.02
|88.88
|0.00
|0.00
|1.13
|2242.93
|2819
|2009.01.21 17:38
|sell
|1410
|0.02
|88.87
|0.00
|0.00
|2820
|2009.01.21 17:40
|close
|1410
|0.02
|88.82
|0.00
|0.00
|1.13
|2244.06
|2821
|2009.01.21 17:40
|sell
|1411
|0.02
|88.78
|0.00
|0.00
|2822
|2009.01.21 17:41
|close
|1411
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|1.35
|2245.41
|2823
|2009.01.21 17:41
|sell
|1412
|0.02
|88.68
|0.00
|0.00
|2824
|2009.01.21 17:41
|close
|1412
|0.02
|88.62
|0.00
|0.00
|1.35
|2246.76
|2825
|2009.01.21 17:41
|sell
|1413
|0.02
|88.58
|0.00
|0.00
|2826
|2009.01.21 17:41
|close
|1413
|0.02
|88.52
|0.00
|0.00
|1.36
|2248.12
|2827
|2009.01.21 17:41
|sell
|1414
|0.02
|88.47
|0.00
|0.00
|2828
|2009.01.21 17:42
|close
|1414
|0.02
|88.41
|0.00
|0.00
|1.36
|2249.48
|2829
|2009.01.21 17:42
|sell
|1415
|0.02
|88.29
|0.00
|0.00
|2830
|2009.01.21 17:42
|close
|1415
|0.02
|88.24
|0.00
|0.00
|1.13
|2250.61
|2831
|2009.01.21 17:42
|sell
|1416
|0.02
|88.16
|0.00
|0.00
|2832
|2009.01.21 17:42
|close
|1416
|0.02
|88.11
|0.00
|0.00
|1.13
|2251.74
|2833
|2009.01.21 17:42
|sell
|1417
|0.02
|87.97
|0.00
|0.00
|2834
|2009.01.21 17:44
|sell
|1418
|0.04
|88.37
|0.00
|0.00
|2835
|2009.01.21 17:45
|close
|1418
|0.04
|88.22
|0.00
|0.00
|6.80
|2258.54
|2836
|2009.01.21 17:45
|close
|1417
|0.02
|88.22
|0.00
|0.00
|-5.67
|2252.87
|2837
|2009.01.21 17:45
|sell
|1419
|0.02
|88.19
|0.00
|0.00
|2838
|2009.01.21 17:50
|close
|1419
|0.02
|88.14
|0.00
|0.00
|1.13
|2254.00
|2839
|2009.01.21 17:50
|sell
|1420
|0.02
|88.13
|0.00
|0.00
|2840
|2009.01.21 17:50
|close
|1420
|0.02
|88.08
|0.00
|0.00
|1.14
|2255.14
|2841
|2009.01.21 17:50
|sell
|1421
|0.02
|88.07
|0.00
|0.00
|2842
|2009.01.21 17:50
|close
|1421
|0.02
|88.02
|0.00
|0.00
|1.14
|2256.28
|2843
|2009.01.21 17:50
|sell
|1422
|0.02
|87.99
|0.00
|0.00
|2844
|2009.01.21 17:58
|close
|1422
|0.02
|87.94
|0.00
|0.00
|1.14
|2257.42
|2845
|2009.01.21 17:58
|sell
|1423
|0.02
|87.91
|0.00
|0.00
|2846
|2009.01.21 17:59
|close
|1423
|0.02
|87.84
|0.00
|0.00
|1.59
|2259.01
|2847
|2009.01.21 17:59
|sell
|1424
|0.02
|87.80
|0.00
|0.00
|2848
|2009.01.21 17:59
|close
|1424
|0.02
|87.75
|0.00
|0.00
|1.14
|2260.15
|2849
|2009.01.21 17:59
|sell
|1425
|0.02
|87.71
|0.00
|0.00
|2850
|2009.01.21 17:59
|close
|1425
|0.02
|87.65
|0.00
|0.00
|1.37
|2261.52
|2851
|2009.01.21 17:59
|sell
|1426
|0.02
|87.59
|0.00
|0.00
|2852
|2009.01.21 18:01
|close
|1426
|0.02
|87.54
|0.00
|0.00
|1.14
|2262.66
|2853
|2009.01.21 18:01
|sell
|1427
|0.02
|87.51
|0.00
|0.00
|2854
|2009.01.21 18:02
|close
|1427
|0.02
|87.45
|0.00
|0.00
|1.37
|2264.03
|2855
|2009.01.21 18:02
|sell
|1428
|0.02
|87.44
|0.00
|0.00
|2856
|2009.01.21 18:02
|close
|1428
|0.02
|87.38
|0.00
|0.00
|1.37
|2265.40
|2857
|2009.01.21 18:02
|sell
|1429
|0.02
|87.34
|0.00
|0.00
|2858
|2009.01.21 18:03
|close
|1429
|0.02
|87.29
|0.00
|0.00
|1.15
|2266.55
|2859
|2009.01.21 18:03
|sell
|1430
|0.02
|87.26
|0.00
|0.00
|2860
|2009.01.21 18:04
|close
|1430
|0.02
|87.21
|0.00
|0.00
|1.15
|2267.70
|2861
|2009.01.21 18:04
|sell
|1431
|0.02
|87.18
|0.00
|0.00
|2862
|2009.01.21 18:05
|sell
|1432
|0.04
|87.59
|0.00
|0.00
|2863
|2009.01.21 18:10
|close
|1432
|0.04
|87.43
|0.00
|0.00
|7.32
|2275.02
|2864
|2009.01.21 18:10
|close
|1431
|0.02
|87.43
|0.00
|0.00
|-5.72
|2269.30
|2865
|2009.01.21 18:11
|sell
|1433
|0.02
|87.37
|0.00
|0.00
|2866
|2009.01.21 18:11
|close
|1433
|0.02
|87.31
|0.00
|0.00
|1.37
|2270.67
|2867
|2009.01.21 18:11
|sell
|1434
|0.02
|87.27
|0.00
|0.00
|2868
|2009.01.21 18:50
|sell
|1435
|0.04
|88.02
|0.00
|0.00
|2869
|2009.01.21 18:57
|close
|1435
|0.04
|87.75
|0.00
|0.00
|12.31
|2282.98
|2870
|2009.01.21 18:57
|close
|1434
|0.02
|87.75
|0.00
|0.00
|-10.94
|2272.04
|2871
|2009.01.21 18:57
|sell
|1436
|0.02
|87.71
|0.00
|0.00
|2872
|2009.01.21 18:57
|close
|1436
|0.02
|87.66
|0.00
|0.00
|1.14
|2273.18
|2873
|2009.01.21 18:57
|sell
|1437
|0.02
|87.62
|0.00
|0.00
|2874
|2009.01.21 19:37
|sell
|1438
|0.04
|88.03
|0.00
|0.00
|2875
|2009.01.21 19:43
|close
|1438
|0.04
|87.86
|0.00
|0.00
|7.74
|2280.92
|2876
|2009.01.21 19:43
|close
|1437
|0.02
|87.86
|0.00
|0.00
|-5.46
|2275.46
|2877
|2009.01.21 19:44
|sell
|1439
|0.02
|87.77
|0.00
|0.00
|2878
|2009.01.22 01:15
|sell
|1440
|0.04
|89.34
|0.00
|0.00
|2879
|2009.01.22 02:13
|close
|1440
|0.04
|88.79
|0.00
|0.00
|24.78
|2300.24
|2880
|2009.01.22 02:13
|close
|1439
|0.02
|88.79
|0.00
|0.00
|-23.06
|2277.18
|2881
|2009.01.22 02:14
|sell
|1441
|0.02
|88.76
|0.00
|0.00
|2882
|2009.01.22 02:14
|close
|1441
|0.02
|88.69
|0.00
|0.00
|1.58
|2278.76
|2883
|2009.01.22 02:14
|sell
|1442
|0.02
|88.68
|0.00
|0.00
|2884
|2009.01.22 02:14
|close
|1442
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|1.13
|2279.89
|2885
|2009.01.22 02:14
|sell
|1443
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|2886
|2009.01.22 09:35
|sell
|1444
|0.04
|89.12
|0.00
|0.00
|2887
|2009.01.22 10:35
|close
|1444
|0.04
|88.94
|0.00
|0.00
|8.10
|2287.99
|2888
|2009.01.22 10:35
|close
|1443
|0.02
|88.94
|0.00
|0.00
|-6.97
|2281.02
|2889
|2009.01.22 10:35
|sell
|1445
|0.02
|88.91
|0.00
|0.00
|2890
|2009.01.22 13:15
|close
|1445
|0.02
|88.86
|0.00
|0.00
|1.13
|2282.15
|2891
|2009.01.22 13:15
|sell
|1446
|0.02
|88.83
|0.00
|0.00
|2892
|2009.01.22 13:17
|close
|1446
|0.02
|88.77
|0.00
|0.00
|1.35
|2283.50
|2893
|2009.01.22 13:17
|sell
|1447
|0.02
|88.74
|0.00
|0.00
|2894
|2009.01.22 14:59
|close
|1447
|0.02
|88.69
|0.00
|0.00
|1.13
|2284.63
|2895
|2009.01.22 14:59
|sell
|1448
|0.02
|88.65
|0.00
|0.00
|2896
|2009.01.22 15:01
|close
|1448
|0.02
|88.60
|0.00
|0.00
|1.13
|2285.76
|2897
|2009.01.22 15:01
|sell
|1449
|0.02
|88.56
|0.00
|0.00
|2898
|2009.01.22 15:17
|close
|1449
|0.02
|88.51
|0.00
|0.00
|1.13
|2286.89
|2899
|2009.01.22 15:17
|sell
|1450
|0.02
|88.46
|0.00
|0.00
|2900
|2009.01.22 15:17
|close
|1450
|0.02
|88.40
|0.00
|0.00
|1.36
|2288.25
|2901
|2009.01.22 15:17
|sell
|1451
|0.02
|88.39
|0.00
|0.00
|2902
|2009.01.22 15:17
|close
|1451
|0.02
|88.33
|0.00
|0.00
|1.36
|2289.61
|2903
|2009.01.22 15:17
|sell
|1452
|0.02
|88.32
|0.00
|0.00
|2904
|2009.01.22 15:24
|close
|1452
|0.02
|88.27
|0.00
|0.00
|1.13
|2290.74
|2905
|2009.01.22 15:24
|sell
|1453
|0.02
|88.26
|0.00
|0.00
|2906
|2009.01.22 15:30
|close
|1453
|0.02
|88.21
|0.00
|0.00
|1.13
|2291.87
|2907
|2009.01.22 15:30
|sell
|1454
|0.02
|88.18
|0.00
|0.00
|2908
|2009.01.22 15:31
|close
|1454
|0.02
|88.13
|0.00
|0.00
|1.13
|2293.00
|2909
|2009.01.22 15:31
|sell
|1455
|0.02
|88.10
|0.00
|0.00
|2910
|2009.01.22 16:52
|sell
|1456
|0.04
|88.50
|0.00
|0.00
|2911
|2009.01.22 22:15
|sell
|1457
|0.08
|88.90
|0.00
|0.00
|2912
|2009.01.22 22:38
|close
|1457
|0.08
|88.66
|0.00
|0.00
|21.66
|2314.66
|2913
|2009.01.22 22:38
|close
|1456
|0.04
|88.66
|0.00
|0.00
|-7.22
|2307.44
|2914
|2009.01.22 22:38
|close
|1455
|0.02
|88.66
|0.00
|0.00
|-12.63
|2294.81
|2915
|2009.01.22 22:38
|sell
|1458
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|2916
|2009.01.23 07:09
|close
|1458
|0.02
|88.58
|0.00
|0.00
|1.10
|2295.91
|2917
|2009.01.23 07:09
|sell
|1459
|0.02
|88.57
|0.00
|0.00
|2918
|2009.01.23 07:59
|close
|1459
|0.02
|88.50
|0.00
|0.00
|1.58
|2297.49
|2919
|2009.01.23 07:59
|sell
|1460
|0.02
|88.49
|0.00
|0.00
|2920
|2009.01.23 08:14
|close
|1460
|0.02
|88.44
|0.00
|0.00
|1.13
|2298.62
|2921
|2009.01.23 08:15
|sell
|1461
|0.02
|88.38
|0.00
|0.00
|2922
|2009.01.23 09:57
|close
|1461
|0.02
|88.33
|0.00
|0.00
|1.13
|2299.75
|2923
|2009.01.23 10:00
|sell
|1462
|0.02
|88.34
|0.00
|0.00
|2924
|2009.01.23 10:06
|close
|1462
|0.02
|88.29
|0.00
|0.00
|1.13
|2300.88
|2925
|2009.01.23 10:06
|sell
|1463
|0.02
|88.28
|0.00
|0.00
|2926
|2009.01.23 10:21
|close
|1463
|0.02
|88.23
|0.00
|0.00
|1.13
|2302.01
|2927
|2009.01.23 10:21
|sell
|1464
|0.02
|88.22
|0.00
|0.00
|2928
|2009.01.23 11:21
|close
|1464
|0.02
|88.17
|0.00
|0.00
|1.13
|2303.14
|2929
|2009.01.23 11:21
|sell
|1465
|0.02
|88.13
|0.00
|0.00
|2930
|2009.01.23 12:05
|close
|1465
|0.02
|88.08
|0.00
|0.00
|1.14
|2304.28
|2931
|2009.01.23 12:05
|sell
|1466
|0.02
|88.07
|0.00
|0.00
|2932
|2009.01.23 12:06
|close
|1466
|0.02
|88.02
|0.00
|0.00
|1.14
|2305.42
|2933
|2009.01.23 12:06
|sell
|1467
|0.02
|87.98
|0.00
|0.00
|2934
|2009.01.23 19:00
|sell
|1468
|0.04
|88.73
|0.00
|0.00
|2935
|2009.01.26 01:00
|close
|1468
|0.04
|88.41
|0.00
|0.00
|14.43
|2319.85
|2936
|2009.01.26 01:00
|close
|1467
|0.02
|88.41
|0.00
|0.00
|-9.76
|2310.10
|2937
|2009.01.26 01:30
|sell
|1469
|0.02
|88.30
|0.00
|0.00
|2938
|2009.01.27 00:15
|sell
|1470
|0.04
|88.82
|0.00
|0.00
|2939
|2009.01.27 17:11
|close
|1470
|0.04
|88.63
|0.00
|0.00
|8.57
|2318.67
|2940
|2009.01.27 17:11
|close
|1469
|0.02
|88.63
|0.00
|0.00
|-7.48
|2311.19
|2941
|2009.01.27 17:15
|sell
|1471
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|2942
|2009.01.27 17:17
|close
|1471
|0.02
|88.67
|0.00
|0.00
|1.13
|2312.32
|2943
|2009.01.27 17:17
|sell
|1472
|0.02
|88.66
|0.00
|0.00
|2944
|2009.01.27 17:18
|close
|1472
|0.02
|88.61
|0.00
|0.00
|1.13
|2313.45
|2945
|2009.01.27 17:18
|sell
|1473
|0.02
|88.60
|0.00
|0.00
|2946
|2009.01.27 17:19
|close
|1473
|0.02
|88.55
|0.00
|0.00
|1.13
|2314.58
|2947
|2009.01.27 17:19
|sell
|1474
|0.02
|88.54
|0.00
|0.00
|2948
|2009.01.27 17:19
|close
|1474
|0.02
|88.49
|0.00
|0.00
|1.13
|2315.71
|2949
|2009.01.27 17:19
|sell
|1475
|0.02
|88.48
|0.00
|0.00
|2950
|2009.01.27 18:08
|sell
|1476
|0.04
|88.89
|0.00
|0.00
|2951
|2009.01.27 20:05
|close
|1476
|0.04
|88.73
|0.00
|0.00
|7.21
|2322.92
|2952
|2009.01.27 20:05
|close
|1475
|0.02
|88.73
|0.00
|0.00
|-5.64
|2317.28
|2953
|2009.01.27 20:05
|sell
|1477
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|2954
|2009.01.27 20:56
|close
|1477
|0.02
|88.67
|0.00
|0.00
|1.13
|2318.41
|2955
|2009.01.27 20:56
|sell
|1478
|0.02
|88.66
|0.00
|0.00
|2956
|2009.01.27 20:57
|close
|1478
|0.02
|88.61
|0.00
|0.00
|1.13
|2319.54
|2957
|2009.01.27 20:57
|sell
|1479
|0.02
|88.60
|0.00
|0.00
|2958
|2009.01.27 21:00
|close
|1479
|0.02
|88.55
|0.00
|0.00
|1.13
|2320.67
|2959
|2009.01.27 21:00
|sell
|1480
|0.02
|88.54
|0.00
|0.00
|2960
|2009.01.29 04:29
|sell
|1481
|0.04
|90.12
|0.00
|0.00
|2961
|2009.01.29 18:29
|close
|1481
|0.04
|89.57
|0.00
|0.00
|24.56
|2345.23
|2962
|2009.01.29 18:29
|close
|1480
|0.02
|89.57
|0.00
|0.00
|-23.10
|2322.13
|2963
|2009.01.29 18:29
|sell
|1482
|0.02
|89.56
|0.00
|0.00
|2964
|2009.01.29 20:00
|close
|1482
|0.02
|89.51
|0.00
|0.00
|1.12
|2323.25
|2965
|2009.01.29 20:00
|sell
|1483
|0.02
|89.50
|0.00
|0.00
|2966
|2009.01.30 01:16
|sell
|1484
|0.04
|89.92
|0.00
|0.00
|2967
|2009.01.30 02:24
|close
|1484
|0.04
|89.76
|0.00
|0.00
|7.13
|2330.38
|2968
|2009.01.30 02:24
|close
|1483
|0.02
|89.76
|0.00
|0.00
|-5.82
|2324.56
|2969
|2009.01.30 02:24
|sell
|1485
|0.02
|89.75
|0.00
|0.00
|2970
|2009.01.30 02:26
|close
|1485
|0.02
|89.70
|0.00
|0.00
|1.11
|2325.67
|2971
|2009.01.30 02:26
|sell
|1486
|0.02
|89.69
|0.00
|0.00
|2972
|2009.01.30 02:32
|close
|1486
|0.02
|89.64
|0.00
|0.00
|1.12
|2326.79
|2973
|2009.01.30 02:32
|sell
|1487
|0.02
|89.63
|0.00
|0.00
|2974
|2009.01.30 02:54
|close
|1487
|0.02
|89.58
|0.00
|0.00
|1.12
|2327.91
|2975
|2009.01.30 02:54
|sell
|1488
|0.02
|89.57
|0.00
|0.00
|2976
|2009.01.30 03:23
|close
|1488
|0.02
|89.52
|0.00
|0.00
|1.12
|2329.03
|2977
|2009.01.30 03:23
|sell
|1489
|0.02
|89.51
|0.00
|0.00
|2978
|2009.01.30 03:26
|close
|1489
|0.02
|89.46
|0.00
|0.00
|1.12
|2330.15
|2979
|2009.01.30 03:26
|sell
|1490
|0.02
|89.45
|0.00
|0.00
|2980
|2009.01.30 03:26
|close
|1490
|0.02
|89.40
|0.00
|0.00
|1.12
|2331.27
|2981
|2009.01.30 03:26
|sell
|1491
|0.02
|89.39
|0.00
|0.00
|2982
|2009.01.30 03:27
|close
|1491
|0.02
|89.34
|0.00
|0.00
|1.12
|2332.39
|2983
|2009.01.30 03:27
|sell
|1492
|0.02
|89.33
|0.00
|0.00
|2984
|2009.01.30 06:01
|close
|1492
|0.02
|89.28
|0.00
|0.00
|1.12
|2333.51
|2985
|2009.01.30 06:01
|sell
|1493
|0.02
|89.27
|0.00
|0.00
|2986
|2009.01.30 07:18
|close
|1493
|0.02
|89.22
|0.00
|0.00
|1.12
|2334.63
|2987
|2009.01.30 07:18
|sell
|1494
|0.02
|89.21
|0.00
|0.00
|2988
|2009.01.30 15:30
|sell
|1495
|0.04
|89.61
|0.00
|0.00
|2989
|2009.01.30 16:17
|close
|1495
|0.04
|89.46
|0.00
|0.00
|6.71
|2341.34
|2990
|2009.01.30 16:17
|close
|1494
|0.02
|89.46
|0.00
|0.00
|-5.59
|2335.75
|2991
|2009.01.30 16:17
|sell
|1496
|0.02
|89.43
|0.00
|0.00
|2992
|2009.01.30 21:10
|sell
|1497
|0.04
|89.85
|0.00
|0.00
|2993
|2009.02.02 01:00
|close
|1497
|0.04
|89.69
|0.00
|0.00
|7.09
|2342.84
|2994
|2009.02.02 01:00
|close
|1496
|0.02
|89.69
|0.00
|0.00
|-5.83
|2337.01
|2995
|2009.02.02 02:24
|sell
|1498
|0.02
|89.58
|0.00
|0.00
|2996
|2009.02.02 08:45
|close
|1498
|0.02
|89.53
|0.00
|0.00
|1.12
|2338.13
|2997
|2009.02.02 08:45
|sell
|1499
|0.02
|89.52
|0.00
|0.00
|2998
|2009.02.02 09:45
|close
|1499
|0.02
|89.47
|0.00
|0.00
|1.12
|2339.25
|2999
|2009.02.02 09:45
|sell
|1500
|0.02
|89.46
|0.00
|0.00
|3000
|2009.02.02 09:56
|close
|1500
|0.02
|89.41
|0.00
|0.00
|1.12
|2340.37
|3001
|2009.02.02 09:56
|sell
|1501
|0.02
|89.40
|0.00
|0.00
|3002
|2009.02.02 09:59
|close
|1501
|0.02
|89.35
|0.00
|0.00
|1.12
|2341.49
|3003
|2009.02.02 09:59
|sell
|1502
|0.02
|89.34
|0.00
|0.00
|3004
|2009.02.02 10:02
|close
|1502
|0.02
|89.29
|0.00
|0.00
|1.12
|2342.61
|3005
|2009.02.02 10:02
|sell
|1503
|0.02
|89.28
|0.00
|0.00
|3006
|2009.02.02 10:15
|close
|1503
|0.02
|89.23
|0.00
|0.00
|1.12
|2343.73
|3007
|2009.02.02 10:15
|sell
|1504
|0.02
|89.22
|0.00
|0.00
|3008
|2009.02.02 10:34
|close
|1504
|0.02
|89.17
|0.00
|0.00
|1.12
|2344.85
|3009
|2009.02.02 10:34
|sell
|1505
|0.02
|89.16
|0.00
|0.00
|3010
|2009.02.02 10:43
|close
|1505
|0.02
|89.11
|0.00
|0.00
|1.12
|2345.97
|3011
|2009.02.02 10:43
|sell
|1506
|0.02
|89.10
|0.00
|0.00
|3012
|2009.02.02 10:43
|close
|1506
|0.02
|89.05
|0.00
|0.00
|1.12
|2347.09
|3013
|2009.02.02 10:43
|sell
|1507
|0.02
|89.04
|0.00
|0.00
|3014
|2009.02.02 10:51
|close
|1507
|0.02
|88.99
|0.00
|0.00
|1.12
|2348.21
|3015
|2009.02.02 10:51
|sell
|1508
|0.02
|88.98
|0.00
|0.00
|3016
|2009.02.02 11:01
|close
|1508
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|1.12
|2349.33
|3017
|2009.02.02 11:01
|sell
|1509
|0.02
|88.92
|0.00
|0.00
|3018
|2009.02.02 11:01
|close
|1509
|0.02
|88.87
|0.00
|0.00
|1.13
|2350.46
|3019
|2009.02.02 11:01
|sell
|1510
|0.02
|88.86
|0.00
|0.00
|3020
|2009.02.02 20:52
|sell
|1511
|0.04
|89.59
|0.00
|0.00
|3021
|2009.02.03 00:04
|close
|1511
|0.04
|89.33
|0.00
|0.00
|11.59
|2362.05
|3022
|2009.02.03 00:04
|close
|1510
|0.02
|89.33
|0.00
|0.00
|-10.55
|2351.51
|3023
|2009.02.03 00:04
|sell
|1512
|0.02
|89.32
|0.00
|0.00
|3024
|2009.02.03 16:10
|close
|1512
|0.02
|89.27
|0.00
|0.00
|1.12
|2352.63
|3025
|2009.02.03 16:10
|sell
|1513
|0.02
|89.26
|0.00
|0.00
|3026
|2009.02.03 16:32
|close
|1513
|0.02
|89.21
|0.00
|0.00
|1.12
|2353.75
|3027
|2009.02.03 16:32
|sell
|1514
|0.02
|89.18
|0.00
|0.00
|3028
|2009.02.03 16:32
|close
|1514
|0.02
|89.13
|0.00
|0.00
|1.12
|2354.87
|3029
|2009.02.03 16:32
|sell
|1515
|0.02
|89.12
|0.00
|0.00
|3030
|2009.02.03 16:32
|close
|1515
|0.02
|89.07
|0.00
|0.00
|1.12
|2355.99
|3031
|2009.02.03 16:32
|sell
|1516
|0.02
|89.04
|0.00
|0.00
|3032
|2009.02.03 16:40
|close
|1516
|0.02
|88.99
|0.00
|0.00
|1.12
|2357.11
|3033
|2009.02.03 16:40
|sell
|1517
|0.02
|88.98
|0.00
|0.00
|3034
|2009.02.03 16:41
|close
|1517
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|1.12
|2358.23
|3035
|2009.02.03 16:41
|sell
|1518
|0.02
|88.90
|0.00
|0.00
|3036
|2009.02.03 17:21
|close
|1518
|0.02
|88.85
|0.00
|0.00
|1.13
|2359.36
|3037
|2009.02.03 17:21
|sell
|1519
|0.02
|88.84
|0.00
|0.00
|3038
|2009.02.03 17:21
|close
|1519
|0.02
|88.79
|0.00
|0.00
|1.13
|2360.49
|3039
|2009.02.03 17:21
|sell
|1520
|0.02
|88.78
|0.00
|0.00
|3040
|2009.02.03 17:22
|close
|1520
|0.02
|88.73
|0.00
|0.00
|1.13
|2361.62
|3041
|2009.02.03 17:22
|sell
|1521
|0.02
|88.72
|0.00
|0.00
|3042
|2009.02.03 17:23
|close
|1521
|0.02
|88.67
|0.00
|0.00
|1.13
|2362.75
|3043
|2009.02.03 17:23
|sell
|1522
|0.02
|88.66
|0.00
|0.00
|3044
|2009.02.03 17:24
|close
|1522
|0.02
|88.61
|0.00
|0.00
|1.13
|2363.88
|3045
|2009.02.03 17:24
|sell
|1523
|0.02
|88.60
|0.00
|0.00
|3046
|2009.02.03 18:14
|sell
|1524
|0.04
|89.14
|0.00
|0.00
|3047
|2009.02.04 09:25
|close
|1524
|0.04
|88.94
|0.00
|0.00
|8.94
|2372.81
|3048
|2009.02.04 09:25
|close
|1523
|0.02
|88.94
|0.00
|0.00
|-7.68
|2365.14
|3049
|2009.02.04 09:25
|sell
|1525
|0.02
|88.93
|0.00
|0.00
|3050
|2009.02.04 09:34
|close
|1525
|0.02
|88.88
|0.00
|0.00
|1.13
|2366.27
|3051
|2009.02.04 09:34
|sell
|1526
|0.02
|88.87
|0.00
|0.00
|3052
|2009.02.04 23:01
|sell
|1527
|0.04
|89.38
|0.00
|0.00
|3053
|2009.02.06 00:21
|sell
|1528
|0.08
|91.11
|0.00
|0.00
|3054
|2009.02.09 03:33
|sell
|1529
|0.16
|91.72
|0.00
|0.00
|3055
|2009.02.09 08:03
|close
|1529
|0.16
|91.05
|0.00
|0.00
|117.74
|2484.01
|3056
|2009.02.09 08:03
|close
|1528
|0.08
|91.05
|0.00
|0.00
|5.17
|2489.18
|3057
|2009.02.09 08:03
|close
|1527
|0.04
|91.05
|0.00
|0.00
|-73.63
|2415.55
|3058
|2009.02.09 08:03
|close
|1526
|0.02
|91.05
|0.00
|0.00
|-48.02
|2367.53
|3059
|2009.02.09 08:04
|sell
|1530
|0.02
|91.02
|0.00
|0.00
|3060
|2009.02.09 08:04
|close
|1530
|0.02
|90.97
|0.00
|0.00
|1.10
|2368.63
|3061
|2009.02.09 08:04
|sell
|1531
|0.02
|90.94
|0.00
|0.00
|3062
|2009.02.09 15:00
|sell
|1532
|0.04
|91.57
|0.00
|0.00
|3063
|2009.02.09 17:04
|close
|1532
|0.04
|91.34
|0.00
|0.00
|10.07
|2378.70
|3064
|2009.02.09 17:04
|close
|1531
|0.02
|91.34
|0.00
|0.00
|-8.76
|2369.94
|3065
|2009.02.09 17:04
|sell
|1533
|0.02
|91.31
|0.00
|0.00
|3066
|2009.02.10 02:30
|close
|1533
|0.02
|91.26
|0.00
|0.00
|1.07
|2371.01
|3067
|2009.02.10 02:30
|sell
|1534
|0.02
|91.25
|0.00
|0.00
|3068
|2009.02.10 02:32
|close
|1534
|0.02
|91.20
|0.00
|0.00
|1.10
|2372.11
|3069
|2009.02.10 02:32
|sell
|1535
|0.02
|91.19
|0.00
|0.00
|3070
|2009.02.10 03:00
|close
|1535
|0.02
|91.14
|0.00
|0.00
|1.10
|2373.21
|3071
|2009.02.10 03:00
|sell
|1536
|0.02
|91.11
|0.00
|0.00
|3072
|2009.02.10 03:05
|close
|1536
|0.02
|91.06
|0.00
|0.00
|1.10
|2374.31
|3073
|2009.02.10 03:05
|sell
|1537
|0.02
|91.03
|0.00
|0.00
|3074
|2009.02.10 07:57
|sell
|1538
|0.04
|91.43
|0.00
|0.00
|3075
|2009.02.10 09:40
|close
|1538
|0.04
|91.28
|0.00
|0.00
|6.57
|2380.88
|3076
|2009.02.10 09:40
|close
|1537
|0.02
|91.28
|0.00
|0.00
|-5.48
|2375.40
|3077
|2009.02.10 09:46
|sell
|1539
|0.02
|91.27
|0.00
|0.00
|3078
|2009.02.10 11:01
|close
|1539
|0.02
|91.22
|0.00
|0.00
|1.10
|2376.50
|3079
|2009.02.10 11:01
|sell
|1540
|0.02
|91.19
|0.00
|0.00
|3080
|2009.02.10 11:11
|close
|1540
|0.02
|91.14
|0.00
|0.00
|1.10
|2377.60
|3081
|2009.02.10 11:11
|sell
|1541
|0.02
|91.11
|0.00
|0.00
|3082
|2009.02.10 11:11
|close
|1541
|0.02
|91.06
|0.00
|0.00
|1.10
|2378.70
|3083
|2009.02.10 11:11
|sell
|1542
|0.02
|91.02
|0.00
|0.00
|3084
|2009.02.10 11:23
|close
|1542
|0.02
|90.97
|0.00
|0.00
|1.10
|2379.80
|3085
|2009.02.10 11:23
|sell
|1543
|0.02
|90.96
|0.00
|0.00
|3086
|2009.02.10 11:23
|close
|1543
|0.02
|90.91
|0.00
|0.00
|1.10
|2380.90
|3087
|2009.02.10 11:23
|sell
|1544
|0.02
|90.90
|0.00
|0.00
|3088
|2009.02.10 11:23
|close
|1544
|0.02
|90.84
|0.00
|0.00
|1.32
|2382.22
|3089
|2009.02.10 11:24
|sell
|1545
|0.02
|90.81
|0.00
|0.00
|3090
|2009.02.10 13:00
|sell
|1546
|0.04
|91.22
|0.00
|0.00
|3091
|2009.02.10 14:01
|close
|1546
|0.04
|91.06
|0.00
|0.00
|7.03
|2389.25
|3092
|2009.02.10 14:01
|close
|1545
|0.02
|91.06
|0.00
|0.00
|-5.49
|2383.76
|3093
|2009.02.10 14:01
|sell
|1547
|0.02
|91.03
|0.00
|0.00
|3094
|2009.02.10 18:06
|close
|1547
|0.02
|90.97
|0.00
|0.00
|1.32
|2385.08
|3095
|2009.02.10 18:06
|sell
|1548
|0.02
|90.94
|0.00
|0.00
|3096
|2009.02.10 18:07
|close
|1548
|0.02
|90.89
|0.00
|0.00
|1.10
|2386.18
|3097
|2009.02.10 18:07
|sell
|1549
|0.02
|90.88
|0.00
|0.00
|3098
|2009.02.10 18:12
|close
|1549
|0.02
|90.83
|0.00
|0.00
|1.10
|2387.28
|3099
|2009.02.10 18:12
|sell
|1550
|0.02
|90.80
|0.00
|0.00
|3100
|2009.02.10 18:12
|close
|1550
|0.02
|90.75
|0.00
|0.00
|1.10
|2388.38
|3101
|2009.02.10 18:12
|sell
|1551
|0.02
|90.72
|0.00
|0.00
|3102
|2009.02.10 18:12
|close
|1551
|0.02
|90.67
|0.00
|0.00
|1.10
|2389.48
|3103
|2009.02.10 18:12
|sell
|1552
|0.02
|90.63
|0.00
|0.00
|3104
|2009.02.10 18:35
|close
|1552
|0.02
|90.58
|0.00
|0.00
|1.10
|2390.58
|3105
|2009.02.10 18:35
|sell
|1553
|0.02
|90.57
|0.00
|0.00
|3106
|2009.02.10 18:35
|close
|1553
|0.02
|90.52
|0.00
|0.00
|1.10
|2391.68
|3107
|2009.02.10 18:35
|sell
|1554
|0.02
|90.49
|0.00
|0.00
|3108
|2009.02.10 18:39
|close
|1554
|0.02
|90.44
|0.00
|0.00
|1.11
|2392.79
|3109
|2009.02.10 18:39
|sell
|1555
|0.02
|90.41
|0.00
|0.00
|3110
|2009.02.10 18:41
|close
|1555
|0.02
|90.35
|0.00
|0.00
|1.33
|2394.12
|3111
|2009.02.10 18:41
|sell
|1556
|0.02
|90.32
|0.00
|0.00
|3112
|2009.02.10 19:26
|sell
|1557
|0.04
|90.77
|0.00
|0.00
|3113
|2009.02.10 20:19
|close
|1557
|0.04
|90.60
|0.00
|0.00
|7.51
|2401.63
|3114
|2009.02.10 20:19
|close
|1556
|0.02
|90.60
|0.00
|0.00
|-6.18
|2395.45
|3115
|2009.02.10 20:19
|sell
|1558
|0.02
|90.59
|0.00
|0.00
|3116
|2009.02.10 20:20
|close
|1558
|0.02
|90.54
|0.00
|0.00
|1.10
|2396.55
|3117
|2009.02.10 20:20
|sell
|1559
|0.02
|90.51
|0.00
|0.00
|3118
|2009.02.10 20:20
|close
|1559
|0.02
|90.46
|0.00
|0.00
|1.11
|2397.66
|3119
|2009.02.10 20:20
|sell
|1560
|0.02
|90.45
|0.00
|0.00
|3120
|2009.02.10 20:22
|close
|1560
|0.02
|90.40
|0.00
|0.00
|1.11
|2398.77
|3121
|2009.02.10 20:22
|sell
|1561
|0.02
|90.39
|0.00
|0.00
|3122
|2009.02.10 20:22
|close
|1561
|0.02
|90.34
|0.00
|0.00
|1.11
|2399.88
|3123
|2009.02.10 20:22
|sell
|1562
|0.02
|90.31
|0.00
|0.00
|3124
|2009.02.10 21:24
|close
|1562
|0.02
|90.26
|0.00
|0.00
|1.11
|2400.99
|3125
|2009.02.10 21:24
|sell
|1563
|0.02
|90.23
|0.00
|0.00
|3126
|2009.02.10 21:28
|close
|1563
|0.02
|90.18
|0.00
|0.00
|1.11
|2402.10
|3127
|2009.02.10 21:28
|sell
|1564
|0.02
|90.15
|0.00
|0.00
|3128
|2009.02.11 07:42
|close
|1564
|0.02
|90.09
|0.00
|0.00
|1.30
|2403.41
|3129
|2009.02.11 07:42
|sell
|1565
|0.02
|90.08
|0.00
|0.00
|3130
|2009.02.11 07:42
|close
|1565
|0.02
|90.02
|0.00
|0.00
|1.33
|2404.74
|3131
|2009.02.11 07:42
|sell
|1566
|0.02
|90.01
|0.00
|0.00
|3132
|2009.02.11 07:42
|close
|1566
|0.02
|89.94
|0.00
|0.00
|1.56
|2406.30
|3133
|2009.02.11 07:42
|sell
|1567
|0.02
|89.90
|0.00
|0.00
|3134
|2009.02.11 08:28
|close
|1567
|0.02
|89.85
|0.00
|0.00
|1.11
|2407.41
|3135
|2009.02.11 08:28
|sell
|1568
|0.02
|89.82
|0.00
|0.00
|3136
|2009.02.11 11:39
|close
|1568
|0.02
|89.77
|0.00
|0.00
|1.11
|2408.52
|3137
|2009.02.11 11:39
|sell
|1569
|0.02
|89.74
|0.00
|0.00
|3138
|2009.02.11 21:03
|sell
|1570
|0.04
|90.39
|0.00
|0.00
|3139
|2009.02.12 03:08
|close
|1570
|0.04
|90.15
|0.00
|0.00
|10.49
|2419.01
|3140
|2009.02.12 03:08
|close
|1569
|0.02
|90.15
|0.00
|0.00
|-9.18
|2409.83
|3141
|2009.02.12 03:08
|sell
|1571
|0.02
|90.14
|0.00
|0.00
|3142
|2009.02.12 04:30
|close
|1571
|0.02
|90.09
|0.00
|0.00
|1.11
|2410.94
|3143
|2009.02.12 04:30
|sell
|1572
|0.02
|90.08
|0.00
|0.00
|3144
|2009.02.12 04:38
|close
|1572
|0.02
|90.03
|0.00
|0.00
|1.11
|2412.05
|3145
|2009.02.12 04:38
|sell
|1573
|0.02
|90.02
|0.00
|0.00
|3146
|2009.02.12 05:44
|close
|1573
|0.02
|89.97
|0.00
|0.00
|1.11
|2413.16
|3147
|2009.02.12 05:44
|sell
|1574
|0.02
|89.94
|0.00
|0.00
|3148
|2009.02.12 10:51
|close
|1574
|0.02
|89.88
|0.00
|0.00
|1.34
|2414.50
|3149
|2009.02.12 10:51
|sell
|1575
|0.02
|89.85
|0.00
|0.00
|3150
|2009.02.13 01:30
|sell
|1576
|0.04
|90.74
|0.00
|0.00
|3151
|2009.02.13 23:59
|close at stop
|1576
|0.04
|91.95
|0.00
|0.00
|-52.64
|2361.86
|3152
|2009.02.13 23:59
|close at stop
|1575
|0.02
|91.95
|0.00
|0.00
|-45.71
|2316.16