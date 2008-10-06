Strategy Tester Report
pipmaker_v10_b_s-bod
PKasa-Server (Build 220)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2008.09.01 01:00 - 2009.02.13 23:00 (2008.09.01 - 2009.02.16)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersPRICE_SELECT="BUY/SELL ONLY @ SET PRICE"; BuyOrderPrice=0; SellOrderPrice=0; TRADE_DIRECTION="SELECT TRADES LONG OR SHORT"; TradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.02; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=40; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; AlertOn=true; SoundON=true;
Bars in test3786Ticks modelled2542578Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit400.00
Total net profit1916.16Gross profit4852.90Gross loss-2936.75
Profit factor1.65Expected payoff1.22
Absolute drawdown59.03Maximal drawdown765.94 (58.67%)Relative drawdown58.67% (765.94)
Total trades1576Short positions (won %)1576 (87.94%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)1386 (87.94%)Loss trades (% of total)190 (12.06%)
Largestprofit trade356.79loss trade-89.21
Averageprofit trade3.50loss trade-15.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)40 (142.52)consecutive losses (loss in money)4 (-226.64)
Maximalconsecutive profit (count of wins)362.90 (5)consecutive loss (count of losses)-229.01 (3)
Averageconsecutive wins9consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 10:25sell10.02108.190.000.00
22008.09.01 10:36close10.02108.130.000.001.11401.11
32008.09.01 10:36sell20.02108.100.000.00
42008.09.01 10:38close20.02108.040.000.001.11402.22
52008.09.01 10:38sell30.02108.030.000.00
62008.09.01 10:40close30.02107.970.000.001.11403.33
72008.09.01 10:40sell40.02107.960.000.00
82008.09.01 10:41close40.02107.900.000.001.11404.44
92008.09.01 10:41sell50.02107.870.000.00
102008.09.01 10:51close50.02107.800.000.001.30405.74
112008.09.01 10:51sell60.02107.770.000.00
122008.09.01 10:55close60.02107.710.000.001.11406.85
132008.09.01 10:55sell70.02107.700.000.00
142008.09.01 10:56close70.02107.640.000.001.11407.96
152008.09.01 10:56sell80.02107.630.000.00
162008.09.01 19:15sell90.04108.130.000.00
172008.09.02 01:23close90.04107.940.000.006.99414.95
182008.09.02 01:23close80.02107.940.000.00-5.77409.18
192008.09.02 01:23sell100.02107.880.000.00
202008.09.02 01:25close100.02107.820.000.001.11410.29
212008.09.02 01:25sell110.02107.810.000.00
222008.09.03 00:04sell120.04108.560.000.00
232008.09.03 18:43close120.04108.290.000.009.97420.26
242008.09.03 18:43close110.02108.290.000.00-8.90411.37
252008.09.03 18:43sell130.02108.280.000.00
262008.09.03 18:54close130.02108.220.000.001.11412.48
272008.09.03 18:54sell140.02108.210.000.00
282008.09.03 18:57close140.02108.150.000.001.11413.59
292008.09.03 18:57sell150.02108.140.000.00
302008.09.04 06:09close150.02108.080.000.001.03414.62
312008.09.04 06:09sell160.02108.070.000.00
322008.09.04 06:24close160.02108.010.000.001.11415.73
332008.09.04 06:25sell170.02108.000.000.00
342008.09.04 09:27close170.02107.940.000.001.11416.84
352008.09.04 09:27sell180.02107.930.000.00
362008.09.04 17:51close180.02107.870.000.001.11417.95
372008.09.04 17:51sell190.02107.860.000.00
382008.09.04 18:18close190.02107.800.000.001.11419.06
392008.09.04 18:18sell200.02107.770.000.00
402008.09.04 18:21close200.02107.710.000.001.11420.17
412008.09.04 18:21sell210.02107.700.000.00
422008.09.04 18:31close210.02107.640.000.001.11421.28
432008.09.04 18:31sell220.02107.630.000.00
442008.09.04 18:32close220.02107.570.000.001.12422.40
452008.09.04 18:32sell230.02107.560.000.00
462008.09.04 19:56close230.02107.500.000.001.12423.52
472008.09.04 19:56sell240.02107.470.000.00
482008.09.04 19:58close240.02107.410.000.001.12424.64
492008.09.04 19:58sell250.02107.400.000.00
502008.09.04 20:12close250.02107.320.000.001.49426.13
512008.09.04 20:12sell260.02107.310.000.00
522008.09.04 20:19close260.02107.230.000.001.49427.62
532008.09.04 20:19sell270.02107.220.000.00
542008.09.04 21:10close270.02107.150.000.001.31428.93
552008.09.04 21:10sell280.02107.140.000.00
562008.09.04 21:11close280.02107.080.000.001.12430.05
572008.09.04 21:11sell290.02107.050.000.00
582008.09.04 21:54close290.02106.980.000.001.31431.36
592008.09.04 21:54sell300.02106.970.000.00
602008.09.05 00:19close300.02106.910.000.001.09432.45
612008.09.05 00:30sell310.02106.410.000.00
622008.09.05 00:30close310.02106.350.000.001.13433.58
632008.09.05 00:30sell320.02106.340.000.00
642008.09.05 00:30close320.02106.280.000.001.13434.71
652008.09.05 00:30sell330.02106.270.000.00
662008.09.05 01:02close330.02106.200.000.001.32436.03
672008.09.05 01:02sell340.02106.190.000.00
682008.09.05 01:04close340.02106.130.000.001.13437.16
692008.09.05 01:04sell350.02106.120.000.00
702008.09.05 01:05close350.02106.050.000.001.32438.48
712008.09.05 01:05sell360.02106.020.000.00
722008.09.05 01:06close360.02105.960.000.001.13439.61
732008.09.05 01:06sell370.02105.920.000.00
742008.09.05 01:06close370.02105.860.000.001.13440.74
752008.09.05 01:07sell380.02105.820.000.00
762008.09.05 01:07close380.02105.750.000.001.32442.06
772008.09.05 01:07sell390.02105.740.000.00
782008.09.05 01:13sell400.04106.140.000.00
792008.09.05 01:21close400.04105.980.000.006.04448.10
802008.09.05 01:21close390.02105.980.000.00-4.53443.57
812008.09.05 01:21sell410.02105.970.000.00
822008.09.05 02:21sell420.04106.690.000.00
832008.09.05 10:53close420.04106.430.000.009.77453.34
842008.09.05 10:53close410.02106.430.000.00-8.64444.70
852008.09.05 10:53sell430.02106.420.000.00
862008.09.05 11:12close430.02106.360.000.001.13445.83
872008.09.05 11:12sell440.02106.350.000.00
882008.09.05 11:12close440.02106.280.000.001.32447.15
892008.09.05 11:12sell450.02106.270.000.00
902008.09.05 11:15close450.02106.210.000.001.13448.28
912008.09.05 11:15sell460.02106.200.000.00
922008.09.05 15:30close460.02106.130.000.001.32449.60
932008.09.05 15:53sell470.02106.030.000.00
942008.09.08 04:15sell480.04108.330.000.00
952008.09.08 14:18sell490.08108.730.000.00
962008.09.08 16:55close490.08108.220.000.0037.70487.30
972008.09.08 16:55close480.04108.220.000.004.07491.37
982008.09.08 16:55close470.02108.220.000.00-40.50450.88
992008.09.08 16:55sell500.02108.210.000.00
1002008.09.08 17:57close500.02108.150.000.001.11451.99
1012008.09.08 17:57sell510.02108.120.000.00
1022008.09.08 17:58close510.02108.060.000.001.11453.10
1032008.09.08 17:58sell520.02108.060.000.00
1042008.09.08 17:59close520.02108.000.000.001.11454.21
1052008.09.08 17:59sell530.02107.970.000.00
1062008.09.08 18:00close530.02107.900.000.001.30455.51
1072008.09.08 18:01sell540.02107.850.000.00
1082008.09.08 19:13close540.02107.790.000.001.11456.62
1092008.09.08 19:13sell550.02107.780.000.00
1102008.09.09 01:50sell560.04108.180.000.00
1112008.09.09 02:11close560.04107.930.000.009.27465.89
1122008.09.09 02:11close550.02107.930.000.00-2.81463.08
1132008.09.09 02:11sell570.02107.940.000.00
1142008.09.09 03:24close570.02107.870.000.001.30464.38
1152008.09.09 03:24sell580.02107.860.000.00
1162008.09.09 03:27close580.02107.800.000.001.11465.49
1172008.09.09 03:28sell590.02107.790.000.00
1182008.09.09 03:55close590.02107.730.000.001.11466.60
1192008.09.09 03:55sell600.02107.720.000.00
1202008.09.09 03:58close600.02107.660.000.001.11467.71
1212008.09.09 03:58sell610.02107.650.000.00
1222008.09.09 04:04close610.02107.580.000.001.30469.01
1232008.09.09 04:04sell620.02107.540.000.00
1242008.09.09 04:04close620.02107.480.000.001.12470.13
1252008.09.09 04:04sell630.02107.450.000.00
1262008.09.09 05:49close630.02107.390.000.001.12471.25
1272008.09.09 05:49sell640.02107.380.000.00
1282008.09.09 08:03close640.02107.310.000.001.30472.55
1292008.09.09 08:03sell650.02107.300.000.00
1302008.09.09 15:50sell660.04107.890.000.00
1312008.09.09 17:48close660.04107.660.000.008.55481.10
1322008.09.09 17:48close650.02107.660.000.00-6.69474.41
1332008.09.09 17:49sell670.02107.590.000.00
1342008.09.09 17:51close670.02107.530.000.001.12475.53
1352008.09.09 17:51sell680.02107.500.000.00
1362008.09.09 17:57close680.02107.440.000.001.12476.65
1372008.09.09 17:57sell690.02107.430.000.00
1382008.09.09 18:01close690.02107.370.000.001.12477.77
1392008.09.09 18:01sell700.02107.360.000.00
1402008.09.09 18:12close700.02107.300.000.001.12478.89
1412008.09.09 18:12sell710.02107.290.000.00
1422008.09.09 18:16close710.02107.230.000.001.12480.01
1432008.09.09 18:16sell720.02107.200.000.00
1442008.09.09 18:16close720.02107.130.000.001.31481.32
1452008.09.09 18:16sell730.02107.120.000.00
1462008.09.09 21:08close730.02107.040.000.001.49482.81
1472008.09.09 21:09sell740.02106.960.000.00
1482008.09.09 21:11close740.02106.900.000.001.12483.93
1492008.09.09 21:11sell750.02106.890.000.00
1502008.09.09 23:35close750.02106.830.000.001.12485.05
1512008.09.09 23:35sell760.02106.800.000.00
1522008.09.09 23:37close760.02106.740.000.001.12486.17
1532008.09.09 23:37sell770.02106.710.000.00
1542008.09.10 15:08close770.02106.650.000.001.10487.28
1552008.09.11 00:15sell780.02107.650.000.00
1562008.09.11 00:34close780.02107.590.000.001.12488.40
1572008.09.11 02:19sell790.02107.590.000.00
1582008.09.11 02:20close790.02107.530.000.001.12489.52
1592008.09.11 02:21sell800.02107.530.000.00
1602008.09.11 02:28close800.02107.470.000.001.12490.64
1612008.09.11 02:28sell810.02107.460.000.00
1622008.09.11 02:33close810.02107.390.000.001.30491.94
1632008.09.11 02:33sell820.02107.380.000.00
1642008.09.11 03:39close820.02107.320.000.001.12493.06
1652008.09.11 03:39sell830.02107.310.000.00
1662008.09.11 10:00close830.02107.250.000.001.12494.18
1672008.09.11 10:00sell840.02107.240.000.00
1682008.09.11 10:11close840.02107.180.000.001.12495.30
1692008.09.11 10:11sell850.02107.150.000.00
1702008.09.11 10:12close850.02107.090.000.001.12496.42
1712008.09.11 10:12sell860.02107.080.000.00
1722008.09.11 11:36close860.02107.020.000.001.12497.54
1732008.09.11 11:36sell870.02106.990.000.00
1742008.09.11 12:11close870.02106.920.000.001.31498.85
1752008.09.11 12:12sell880.02106.890.000.00
1762008.09.11 12:15close880.02106.830.000.001.12499.97
1772008.09.11 12:15sell890.02106.820.000.00
1782008.09.11 12:27close890.02106.750.000.001.31501.28
1792008.09.11 12:27sell900.02106.760.000.00
1802008.09.11 14:36close900.02106.700.000.001.12502.40
1812008.09.11 14:36sell910.02106.690.000.00
1822008.09.11 14:47close910.02106.630.000.001.13503.53
1832008.09.11 14:47sell920.02106.600.000.00
1842008.09.11 14:47close920.02106.540.000.001.13504.66
1852008.09.11 14:47sell930.02106.510.000.00
1862008.09.11 15:30close930.02106.450.000.001.13505.79
1872008.09.11 15:30sell940.02106.420.000.00
1882008.09.11 15:56close940.02106.360.000.001.13506.92
1892008.09.11 15:56sell950.02106.320.000.00
1902008.09.11 15:56close950.02106.260.000.001.13508.05
1912008.09.11 15:56sell960.02106.250.000.00
1922008.09.11 16:43close960.02106.190.000.001.13509.18
1932008.09.11 16:43sell970.02106.160.000.00
1942008.09.11 16:45close970.02106.080.000.001.51510.69
1952008.09.11 16:45sell980.02106.070.000.00
1962008.09.11 20:17sell990.04106.470.000.00
1972008.09.12 01:16sell1000.08106.940.000.00
1982008.09.15 01:00close1000.08105.970.000.0073.13583.81
1992008.09.15 01:00close990.04105.970.000.0018.77602.58
2002008.09.15 01:00close980.02105.970.000.001.84604.42
2012008.09.15 05:48sell1010.02105.750.000.00
2022008.09.15 05:49close1010.02105.680.000.001.32605.74
2032008.09.15 05:49sell1020.02105.650.000.00
2042008.09.15 06:01close1020.02105.580.000.001.33607.07
2052008.09.15 06:01sell1030.02105.550.000.00
2062008.09.15 06:11close1030.02105.480.000.001.33608.40
2072008.09.15 06:11sell1040.02105.470.000.00
2082008.09.15 06:14close1040.02105.410.000.001.14609.54
2092008.09.15 06:14sell1050.02105.400.000.00
2102008.09.15 06:18close1050.02105.330.000.001.33610.87
2112008.09.15 06:18sell1060.02105.320.000.00
2122008.09.15 10:03sell1070.04105.720.000.00
2132008.09.15 10:36close1070.04105.560.000.006.06616.93
2142008.09.15 10:36close1060.02105.560.000.00-4.55612.38
2152008.09.15 10:36sell1080.02105.530.000.00
2162008.09.15 10:37close1080.02105.460.000.001.33613.71
2172008.09.15 10:37sell1090.02105.430.000.00
2182008.09.15 10:41close1090.02105.370.000.001.14614.85
2192008.09.15 10:41sell1100.02105.360.000.00
2202008.09.15 10:46close1100.02105.290.000.001.33616.18
2212008.09.15 10:46sell1110.02105.280.000.00
2222008.09.15 10:49close1110.02105.220.000.001.14617.32
2232008.09.15 10:49sell1120.02105.190.000.00
2242008.09.15 10:50close1120.02105.130.000.001.14618.46
2252008.09.15 10:50sell1130.02105.090.000.00
2262008.09.15 11:05close1130.02105.030.000.001.14619.60
2272008.09.15 11:05sell1140.02105.000.000.00
2282008.09.15 11:12close1140.02104.940.000.001.14620.74
2292008.09.15 11:12sell1150.02104.910.000.00
2302008.09.15 11:13close1150.02104.850.000.001.14621.88
2312008.09.15 11:13sell1160.02104.820.000.00
2322008.09.15 11:36close1160.02104.740.000.001.53623.41
2332008.09.15 11:36sell1170.02104.730.000.00
2342008.09.15 11:37close1170.02104.670.000.001.15624.56
2352008.09.15 11:37sell1180.02104.660.000.00
2362008.09.15 11:37close1180.02104.600.000.001.15625.71
2372008.09.15 11:37sell1190.02104.560.000.00
2382008.09.15 12:18sell1200.04104.970.000.00
2392008.09.15 18:45sell1210.08105.700.000.00
2402008.09.15 22:30close1210.08105.320.000.0028.86654.57
2412008.09.15 22:30close1200.04105.320.000.00-13.29641.28
2422008.09.15 22:30close1190.02105.320.000.00-14.43626.85
2432008.09.15 22:30sell1220.02105.310.000.00
2442008.09.15 22:39close1220.02105.240.000.001.33628.18
2452008.09.15 22:39sell1230.02105.230.000.00
2462008.09.15 22:51close1230.02105.170.000.001.14629.32
2472008.09.15 22:51sell1240.02105.140.000.00
2482008.09.15 22:53close1240.02105.070.000.001.33630.65
2492008.09.15 22:53sell1250.02105.060.000.00
2502008.09.15 22:55close1250.02105.000.000.001.14631.79
2512008.09.15 22:55sell1260.02104.990.000.00
2522008.09.15 22:57close1260.02104.930.000.001.14632.93
2532008.09.15 22:57sell1270.02104.920.000.00
2542008.09.15 22:58close1270.02104.860.000.001.14634.07
2552008.09.15 22:58sell1280.02104.850.000.00
2562008.09.15 23:07close1280.02104.790.000.001.15635.22
2572008.09.15 23:07sell1290.02104.780.000.00
2582008.09.15 23:08close1290.02104.710.000.001.34636.56
2592008.09.15 23:08sell1300.02104.680.000.00
2602008.09.16 00:03close1300.02104.620.000.001.12637.68
2612008.09.16 00:05sell1310.02104.550.000.00
2622008.09.16 00:58close1310.02104.490.000.001.15638.83
2632008.09.16 00:58sell1320.02104.440.000.00
2642008.09.16 00:58close1320.02104.380.000.001.15639.98
2652008.09.16 00:58sell1330.02104.370.000.00
2662008.09.16 00:58close1330.02104.290.000.001.53641.51
2672008.09.16 00:58sell1340.02104.280.000.00
2682008.09.16 01:14close1340.02104.220.000.001.15642.66
2692008.09.16 01:14sell1350.02104.210.000.00
2702008.09.16 03:36close1350.02104.150.000.001.15643.81
2712008.09.16 03:36sell1360.02104.140.000.00
2722008.09.16 03:44close1360.02104.080.000.001.15644.96
2732008.09.16 03:44sell1370.02104.070.000.00
2742008.09.16 09:52close1370.02104.010.000.001.15646.11
2752008.09.16 09:52sell1380.02103.980.000.00
2762008.09.16 09:52close1380.02103.920.000.001.15647.26
2772008.09.16 09:52sell1390.02103.890.000.00
2782008.09.16 09:55close1390.02103.830.000.001.16648.42
2792008.09.16 09:55sell1400.02103.820.000.00
2802008.09.16 10:14close1400.02103.750.000.001.35649.77
2812008.09.16 10:14sell1410.02103.740.000.00
2822008.09.16 10:27close1410.02103.680.000.001.16650.93
2832008.09.16 10:27sell1420.02103.670.000.00
2842008.09.16 15:11sell1430.04104.080.000.00
2852008.09.16 15:13close1430.04103.920.000.006.16657.09
2862008.09.16 15:13close1420.02103.920.000.00-4.81652.28
2872008.09.16 15:14sell1440.02103.870.000.00
2882008.09.16 15:15close1440.02103.810.000.001.16653.44
2892008.09.16 15:15sell1450.02103.800.000.00
2902008.09.16 15:18close1450.02103.740.000.001.16654.60
2912008.09.16 15:19sell1460.02103.710.000.00
2922008.09.16 15:58close1460.02103.650.000.001.16655.76
2932008.09.16 15:58sell1470.02103.640.000.00
2942008.09.16 15:58close1470.02103.580.000.001.16656.92
2952008.09.16 15:58sell1480.02103.570.000.00
2962008.09.17 00:45sell1490.04105.310.000.00
2972008.09.17 17:38close1490.04104.710.000.0022.92679.84
2982008.09.17 17:38close1480.02104.710.000.00-21.80658.04
2992008.09.17 17:38sell1500.02104.680.000.00
3002008.09.17 18:02close1500.02104.620.000.001.15659.19
3012008.09.17 18:03sell1510.02104.620.000.00
3022008.09.17 18:05close1510.02104.560.000.001.15660.34
3032008.09.17 18:05sell1520.02104.550.000.00
3042008.09.17 18:08close1520.02104.490.000.001.15661.49
3052008.09.17 18:08sell1530.02104.460.000.00
3062008.09.17 18:13sell1540.04104.860.000.00
3072008.09.17 18:14close1540.04104.700.000.006.11667.60
3082008.09.17 18:14close1530.02104.700.000.00-4.58663.02
3092008.09.17 18:29sell1550.02104.610.000.00
3102008.09.17 18:30close1550.02104.550.000.001.15664.17
3112008.09.17 18:30sell1560.02104.520.000.00
3122008.09.17 18:31close1560.02104.460.000.001.15665.32
3132008.09.17 18:32sell1570.02104.450.000.00
3142008.09.17 23:01sell1580.04104.860.000.00
3152008.09.17 23:20close1580.04104.700.000.006.11671.43
3162008.09.17 23:20close1570.02104.700.000.00-4.78666.65
3172008.09.17 23:20sell1590.02104.670.000.00
3182008.09.17 23:20close1590.02104.610.000.001.15667.80
3192008.09.17 23:20sell1600.02104.570.000.00
3202008.09.17 23:49close1600.02104.510.000.001.15668.95
3212008.09.17 23:49sell1610.02104.500.000.00
3222008.09.18 00:10close1610.02104.430.000.001.26670.22
3232008.09.18 00:10sell1620.02104.390.000.00
3242008.09.18 00:10close1620.02104.320.000.001.34671.56
3252008.09.18 00:10sell1630.02104.280.000.00
3262008.09.18 02:30close1630.02104.220.000.001.15672.71
3272008.09.18 02:30sell1640.02104.210.000.00
3282008.09.18 13:42sell1650.04104.630.000.00
3292008.09.18 13:46close1650.04104.470.000.006.13678.84
3302008.09.18 13:46close1640.02104.470.000.00-4.98673.86
3312008.09.18 13:46sell1660.02104.440.000.00
3322008.09.18 19:47close1660.02104.380.000.001.15675.01
3332008.09.18 19:47sell1670.02104.350.000.00
3342008.09.18 19:48close1670.02104.290.000.001.15676.16
3352008.09.18 19:48sell1680.02104.280.000.00
3362008.09.18 19:52close1680.02104.220.000.001.15677.31
3372008.09.18 19:52sell1690.02104.190.000.00
3382008.09.18 19:58close1690.02104.120.000.001.34678.65
3392008.09.18 19:58sell1700.02104.090.000.00
3402008.09.18 19:59close1700.02104.030.000.001.15679.80
3412008.09.18 20:00sell1710.02103.990.000.00
3422008.09.18 20:26sell1720.04104.400.000.00
3432008.09.22 02:00sell1730.08106.830.000.00
3442008.09.22 20:33close1730.08105.720.000.0084.00763.80
3452008.09.22 20:33close1720.04105.720.000.00-50.04713.75
3462008.09.22 20:33close1710.02105.720.000.00-32.78680.97
3472008.09.22 20:33sell1740.02105.690.000.00
3482008.09.22 21:23close1740.02105.630.000.001.14682.11
3492008.09.22 21:23sell1750.02105.620.000.00
3502008.09.22 21:36close1750.02105.560.000.001.14683.25
3512008.09.22 21:36sell1760.02105.550.000.00
3522008.09.22 21:43close1760.02105.490.000.001.14684.39
3532008.09.22 21:43sell1770.02105.460.000.00
3542008.09.22 22:00close1770.02105.400.000.001.14685.53
3552008.09.22 22:01sell1780.02105.370.000.00
3562008.09.22 22:26close1780.02105.300.000.001.33686.86
3572008.09.22 22:26sell1790.02105.290.000.00
3582008.09.22 22:37close1790.02105.220.000.001.33688.19
3592008.09.22 22:37sell1800.02105.210.000.00
3602008.09.25 02:03sell1810.04106.050.000.00
3612008.09.25 08:39close1810.04105.750.000.0011.35699.54
3622008.09.25 08:39close1800.02105.750.000.00-10.34689.20
3632008.09.25 08:39sell1820.02105.740.000.00
3642008.09.25 09:13close1820.02105.670.000.001.32690.52
3652008.09.25 09:13sell1830.02105.660.000.00
3662008.09.25 09:43close1830.02105.600.000.001.14691.66
3672008.09.25 09:43sell1840.02105.590.000.00
3682008.09.25 09:51close1840.02105.530.000.001.14692.80
3692008.09.25 09:52sell1850.02105.530.000.00
3702008.09.25 14:46sell1860.04105.930.000.00
3712008.09.25 15:33close1860.04105.770.000.006.05698.85
3722008.09.25 15:33close1850.02105.770.000.00-4.54694.31
3732008.09.25 15:33sell1870.02105.740.000.00
3742008.09.25 15:41close1870.02105.670.000.001.32695.63
3752008.09.25 15:41sell1880.02105.660.000.00
3762008.09.26 00:15sell1890.04106.440.000.00
3772008.09.26 02:53close1890.04106.160.000.0010.55706.18
3782008.09.26 02:53close1880.02106.160.000.00-9.45696.74
3792008.09.26 02:53sell1900.02106.150.000.00
3802008.09.26 02:57close1900.02106.090.000.001.13697.87
3812008.09.26 02:57sell1910.02106.080.000.00
3822008.09.26 03:35close1910.02106.020.000.001.13699.00
3832008.09.26 03:35sell1920.02106.010.000.00
3842008.09.26 03:36close1920.02105.950.000.001.13700.13
3852008.09.26 03:36sell1930.02105.940.000.00
3862008.09.26 03:36close1930.02105.870.000.001.32701.45
3872008.09.26 03:37sell1940.02105.860.000.00
3882008.09.26 06:46close1940.02105.800.000.001.13702.58
3892008.09.26 06:46sell1950.02105.790.000.00
3902008.09.26 07:16close1950.02105.730.000.001.13703.71
3912008.09.26 07:16sell1960.02105.720.000.00
3922008.09.26 07:46close1960.02105.660.000.001.14704.85
3932008.09.26 07:46sell1970.02105.630.000.00
3942008.09.26 10:32close1970.02105.570.000.001.14705.99
3952008.09.26 10:32sell1980.02105.560.000.00
3962008.09.26 10:40close1980.02105.500.000.001.14707.13
3972008.09.26 10:40sell1990.02105.490.000.00
3982008.09.26 10:43close1990.02105.430.000.001.14708.27
3992008.09.26 10:43sell2000.02105.420.000.00
4002008.09.26 10:58close2000.02105.360.000.001.14709.41
4012008.09.26 10:58sell2010.02105.330.000.00
4022008.09.26 11:14close2010.02105.270.000.001.14710.55
4032008.09.26 11:14sell2020.02105.260.000.00
4042008.09.26 14:56close2020.02105.200.000.001.14711.69
4052008.09.26 14:56sell2030.02105.190.000.00
4062008.09.26 15:28close2030.02105.130.000.001.14712.83
4072008.09.26 15:28sell2040.02105.120.000.00
4082008.09.26 15:36close2040.02105.060.000.001.14713.97
4092008.09.26 15:36sell2050.02105.030.000.00
4102008.09.26 21:15sell2060.04106.060.000.00
4112008.09.29 16:08close2060.04105.690.000.0013.95727.92
4122008.09.29 16:08close2050.02105.690.000.00-12.52715.40
4132008.09.29 16:08sell2070.02105.680.000.00
4142008.09.29 16:10close2070.02105.610.000.001.33716.73
4152008.09.29 16:10sell2080.02105.580.000.00
4162008.09.29 16:25close2080.02105.520.000.001.14717.87
4172008.09.29 16:25sell2090.02105.510.000.00
4182008.09.29 16:35close2090.02105.450.000.001.14719.01
4192008.09.29 16:35sell2100.02105.440.000.00
4202008.09.29 16:42close2100.02105.380.000.001.14720.15
4212008.09.29 16:42sell2110.02105.350.000.00
4222008.09.29 17:05close2110.02105.290.000.001.14721.29
4232008.09.29 17:05sell2120.02105.250.000.00
4242008.09.29 17:11close2120.02105.190.000.001.14722.43
4252008.09.29 17:11sell2130.02105.160.000.00
4262008.09.29 17:15close2130.02105.100.000.001.14723.57
4272008.09.29 17:15sell2140.02105.090.000.00
4282008.09.29 17:16close2140.02105.030.000.001.14724.71
4292008.09.29 17:16sell2150.02105.020.000.00
4302008.09.29 17:18close2150.02104.960.000.001.14725.85
4312008.09.29 17:18sell2160.02104.930.000.00
4322008.09.29 17:18close2160.02104.870.000.001.14726.99
4332008.09.29 17:18sell2170.02104.840.000.00
4342008.09.29 17:20close2170.02104.770.000.001.34728.33
4352008.09.29 17:20sell2180.02104.760.000.00
4362008.09.29 17:21close2180.02104.690.000.001.34729.67
4372008.09.29 17:21sell2190.02104.680.000.00
4382008.09.29 17:21close2190.02104.610.000.001.34731.01
4392008.09.29 17:21sell2200.02104.600.000.00
4402008.09.29 19:01sell2210.04105.010.000.00
4412008.09.29 20:42close2210.04104.850.000.006.10737.11
4422008.09.29 20:42close2200.02104.850.000.00-4.77732.34
4432008.09.29 20:45sell2220.02104.590.000.00
4442008.09.29 20:46close2220.02104.490.000.001.91734.25
4452008.09.29 20:46sell2230.02104.480.000.00
4462008.09.29 20:46close2230.02104.420.000.001.15735.40
4472008.09.29 20:46sell2240.02104.380.000.00
4482008.09.29 20:46close2240.02104.300.000.001.53736.93
4492008.09.29 20:46sell2250.02104.260.000.00
4502008.09.29 20:57sell2260.04104.680.000.00
4512008.09.29 21:09close2260.04104.510.000.006.51743.44
4522008.09.29 21:09close2250.02104.510.000.00-4.78738.66
4532008.09.29 21:09sell2270.02104.470.000.00
4542008.09.29 21:09close2270.02104.410.000.001.15739.81
4552008.09.29 21:09sell2280.02104.400.000.00
4562008.09.29 21:09close2280.02104.320.000.001.53741.34
4572008.09.29 21:09sell2290.02104.280.000.00
4582008.09.29 21:16close2290.02104.220.000.001.15742.49
4592008.09.29 21:16sell2300.02104.210.000.00
4602008.09.29 22:16close2300.02104.150.000.001.15743.64
4612008.09.29 22:16sell2310.02104.120.000.00
4622008.09.29 22:26close2310.02104.060.000.001.15744.79
4632008.09.29 22:26sell2320.02104.050.000.00
4642008.09.30 00:59close2320.02103.990.000.001.12745.91
4652008.09.30 00:59sell2330.02103.960.000.00
4662008.09.30 01:21close2330.02103.900.000.001.15747.06
4672008.09.30 01:21sell2340.02103.890.000.00
4682008.09.30 01:24close2340.02103.830.000.001.16748.22
4692008.09.30 01:24sell2350.02103.820.000.00
4702008.09.30 01:31close2350.02103.760.000.001.16749.38
4712008.09.30 01:31sell2360.02103.720.000.00
4722008.09.30 01:32close2360.02103.650.000.001.35750.73
4732008.09.30 01:32sell2370.02103.620.000.00
4742008.09.30 03:55close2370.02103.560.000.001.16751.89
4752008.09.30 04:00sell2380.02103.880.000.00
4762008.09.30 04:08close2380.02103.810.000.001.35753.24
4772008.09.30 04:09sell2390.02103.780.000.00
4782008.09.30 04:16close2390.02103.720.000.001.16754.40
4792008.09.30 04:17sell2400.02103.690.000.00
4802008.09.30 06:18sell2410.04104.090.000.00
4812008.10.01 00:20sell2420.08106.040.000.00
4822008.10.02 18:34close2420.08105.130.000.0068.94823.34
4832008.10.02 18:34close2410.04105.130.000.00-39.78783.57
4842008.10.02 18:34close2400.02105.130.000.00-27.49756.07
4852008.10.02 18:34sell2430.02105.120.000.00
4862008.10.03 02:47close2430.02105.060.000.001.11757.19
4872008.10.03 02:47sell2440.02105.050.000.00
4882008.10.03 02:49close2440.02104.990.000.001.14758.33
4892008.10.03 02:49sell2450.02104.980.000.00
4902008.10.03 03:28close2450.02104.920.000.001.14759.47
4912008.10.03 03:28sell2460.02104.890.000.00
4922008.10.03 15:25close2460.02104.830.000.001.14760.61
4932008.10.03 15:25sell2470.02104.820.000.00
4942008.10.03 15:28close2470.02104.760.000.001.15761.76
4952008.10.03 15:28sell2480.02104.750.000.00
4962008.10.03 15:30close2480.02104.690.000.001.15762.91
4972008.10.03 15:30sell2490.02104.680.000.00
4982008.10.03 15:30close2490.02104.620.000.001.15764.06
4992008.10.03 15:30sell2500.02104.610.000.00
5002008.10.03 15:30close2500.02104.540.000.001.34765.40
5012008.10.03 15:30sell2510.02104.530.000.00
5022008.10.03 21:30sell2520.04105.300.000.00
5032008.10.06 01:00close2520.04104.910.000.0014.82780.21
5042008.10.06 01:00close2510.02104.910.000.00-7.27772.95
5052008.10.06 02:26sell2530.02104.670.000.00
5062008.10.06 02:31close2530.02104.600.000.001.34774.29
5072008.10.06 02:31sell2540.02104.590.000.00
5082008.10.06 02:49close2540.02104.530.000.001.15775.44
5092008.10.06 02:49sell2550.02104.520.000.00
5102008.10.06 02:50close2550.02104.460.000.001.15776.59
5112008.10.06 02:50sell2560.02104.430.000.00
5122008.10.06 03:17close2560.02104.370.000.001.15777.74
5132008.10.06 03:17sell2570.02104.360.000.00
5142008.10.06 03:21close2570.02104.300.000.001.15778.89
5152008.10.06 03:21sell2580.02104.290.000.00
5162008.10.06 06:02close2580.02104.230.000.001.15780.04
5172008.10.06 06:02sell2590.02104.220.000.00
5182008.10.06 06:05close2590.02104.160.000.001.15781.19
5192008.10.06 06:05sell2600.02104.150.000.00
5202008.10.06 06:11close2600.02104.090.000.001.15782.34
5212008.10.06 06:11sell2610.02104.080.000.00
5222008.10.06 06:16close2610.02104.020.000.001.15783.49
5232008.10.06 06:16sell2620.02104.010.000.00
5242008.10.06 06:25close2620.02103.950.000.001.15784.64
5252008.10.06 06:25sell2630.02103.920.000.00
5262008.10.06 06:39close2630.02103.860.000.001.16785.80
5272008.10.06 06:39sell2640.02103.830.000.00
5282008.10.06 06:52close2640.02103.760.000.001.35787.15
5292008.10.06 06:53sell2650.02103.710.000.00
5302008.10.06 07:13close2650.02103.650.000.001.16788.31
5312008.10.06 07:13sell2660.02103.650.000.00
5322008.10.06 07:13close2660.02103.590.000.001.16789.47
5332008.10.06 07:13sell2670.02103.580.000.00
5342008.10.06 07:14close2670.02103.520.000.001.16790.63
5352008.10.06 07:14sell2680.02103.490.000.00
5362008.10.06 07:14close2680.02103.430.000.001.16791.79
5372008.10.06 07:14sell2690.02103.400.000.00
5382008.10.06 07:16close2690.02103.340.000.001.16792.95
5392008.10.06 07:16sell2700.02103.310.000.00
5402008.10.06 07:16close2700.02103.250.000.001.16794.11
5412008.10.06 07:17sell2710.02103.220.000.00
5422008.10.06 07:17close2710.02103.160.000.001.16795.27
5432008.10.06 07:17sell2720.02103.130.000.00
5442008.10.06 07:17close2720.02103.060.000.001.36796.63
5452008.10.06 07:17sell2730.02103.030.000.00
5462008.10.06 07:39close2730.02102.970.000.001.17797.80
5472008.10.06 07:39sell2740.02102.940.000.00
5482008.10.06 07:43close2740.02102.880.000.001.17798.97
5492008.10.06 07:43sell2750.02102.870.000.00
5502008.10.06 08:52sell2760.04103.300.000.00
5512008.10.06 13:32close2760.04103.130.000.006.59805.56
5522008.10.06 13:32close2750.02103.130.000.00-5.04800.52
5532008.10.06 13:32sell2770.02103.100.000.00
5542008.10.06 13:36close2770.02103.040.000.001.16801.68
5552008.10.06 13:36sell2780.02103.000.000.00
5562008.10.06 16:19close2780.02102.940.000.001.17802.85
5572008.10.06 16:19sell2790.02102.930.000.00
5582008.10.06 16:28close2790.02102.870.000.001.17804.02
5592008.10.06 16:28sell2800.02102.840.000.00
5602008.10.06 16:31close2800.02102.780.000.001.17805.19
5612008.10.06 16:31sell2810.02102.770.000.00
5622008.10.06 16:48close2810.02102.710.000.001.17806.36
5632008.10.06 16:48sell2820.02102.670.000.00
5642008.10.06 16:58close2820.02102.600.000.001.36807.72
5652008.10.06 16:58sell2830.02102.590.000.00
5662008.10.06 17:04close2830.02102.530.000.001.17808.89
5672008.10.06 17:04sell2840.02102.520.000.00
5682008.10.06 17:04close2840.02102.460.000.001.17810.06
5692008.10.06 17:04sell2850.02102.430.000.00
5702008.10.06 17:10close2850.02102.370.000.001.17811.23
5712008.10.06 17:10sell2860.02102.340.000.00
5722008.10.06 17:11close2860.02102.280.000.001.17812.40
5732008.10.06 17:11sell2870.02102.250.000.00
5742008.10.06 17:12close2870.02102.190.000.001.17813.57
5752008.10.06 17:12sell2880.02102.160.000.00
5762008.10.06 17:13close2880.02102.100.000.001.18814.75
5772008.10.06 17:13sell2890.02102.090.000.00
5782008.10.06 17:14close2890.02102.030.000.001.18815.93
5792008.10.06 17:14sell2900.02102.020.000.00
5802008.10.06 17:15close2900.02101.960.000.001.18817.11
5812008.10.06 17:15sell2910.02101.950.000.00
5822008.10.06 17:16close2910.02101.890.000.001.18818.29
5832008.10.06 17:16sell2920.02101.860.000.00
5842008.10.06 17:16close2920.02101.800.000.001.18819.47
5852008.10.06 17:16sell2930.02101.790.000.00
5862008.10.06 17:16close2930.02101.730.000.001.18820.65
5872008.10.06 17:16sell2940.02101.700.000.00
5882008.10.06 17:16close2940.02101.640.000.001.18821.83
5892008.10.06 17:16sell2950.02101.610.000.00
5902008.10.06 17:17close2950.02101.550.000.001.18823.01
5912008.10.06 17:17sell2960.02101.540.000.00
5922008.10.06 17:17close2960.02101.470.000.001.38824.39
5932008.10.06 17:17sell2970.02101.440.000.00
5942008.10.06 17:17close2970.02101.370.000.001.38825.77
5952008.10.06 17:17sell2980.02101.330.000.00
5962008.10.06 17:18close2980.02101.270.000.001.18826.95
5972008.10.06 17:18sell2990.02101.260.000.00
5982008.10.06 17:18close2990.02101.200.000.001.19828.14
5992008.10.06 17:18sell3000.02101.170.000.00
6002008.10.06 17:19close3000.02101.100.000.001.38829.52
6012008.10.06 17:19sell3010.02101.050.000.00
6022008.10.06 17:19close3010.02100.990.000.001.19830.71
6032008.10.06 17:19sell3020.02100.930.000.00
6042008.10.06 17:19close3020.02100.840.000.001.79832.50
6052008.10.06 17:19sell3030.02100.830.000.00
6062008.10.06 17:19close3030.02100.760.000.001.39833.89
6072008.10.06 17:19sell3040.02100.710.000.00
6082008.10.06 17:19close3040.02100.620.000.001.79835.68
6092008.10.06 17:19sell3050.02100.570.000.00
6102008.10.06 17:19close3050.02100.500.000.001.39837.07
6112008.10.06 17:19sell3060.02100.440.000.00
6122008.10.06 17:19close3060.02100.380.000.001.20838.27
6132008.10.06 17:19sell3070.02100.310.000.00
6142008.10.06 17:19close3070.02100.250.000.001.20839.47
6152008.10.06 17:19sell3080.02100.250.000.00
6162008.10.06 17:23sell3090.04100.650.000.00
6172008.10.06 17:23sell3100.08101.060.000.00
6182008.10.06 17:24sell3110.16101.480.000.00
6192008.10.06 17:25close3110.16101.170.000.0049.03888.50
6202008.10.06 17:25close3100.08101.170.000.00-8.70879.80
6212008.10.06 17:25close3090.04101.170.000.00-20.56859.24
6222008.10.06 17:25close3080.02101.170.000.00-18.19841.05
6232008.10.06 17:26sell3120.02101.070.000.00
6242008.10.06 17:26close3120.02101.010.000.001.19842.24
6252008.10.06 17:26sell3130.02100.970.000.00
6262008.10.06 17:26close3130.02100.910.000.001.19843.43
6272008.10.06 17:26sell3140.02100.900.000.00
6282008.10.06 17:26close3140.02100.830.000.001.39844.82
6292008.10.06 17:26sell3150.02100.800.000.00
6302008.10.06 17:26close3150.02100.740.000.001.19846.01
6312008.10.06 17:26sell3160.02100.700.000.00
6322008.10.06 17:26close3160.02100.630.000.001.39847.40
6332008.10.06 17:26sell3170.02100.590.000.00
6342008.10.06 17:27close3170.02100.530.000.001.19848.59
6352008.10.06 17:27sell3180.02100.500.000.00
6362008.10.06 17:31sell3190.04100.900.000.00
6372008.10.06 17:33close3190.04100.750.000.005.96854.55
6382008.10.06 17:33close3180.02100.750.000.00-4.96849.59
6392008.10.06 17:34sell3200.02100.590.000.00
6402008.10.06 17:34close3200.02100.530.000.001.19850.78
6412008.10.06 17:34sell3210.02100.500.000.00
6422008.10.06 17:38close3210.02100.440.000.001.19851.97
6432008.10.06 17:38sell3220.02100.400.000.00
6442008.10.06 18:00sell3230.04101.160.000.00
6452008.10.06 19:17close3230.04100.880.000.0011.10863.07
6462008.10.06 19:17close3220.02100.880.000.00-9.52853.55
6472008.10.06 19:17sell3240.02100.870.000.00
6482008.10.06 19:25close3240.02100.810.000.001.19854.74
6492008.10.06 19:25sell3250.02100.800.000.00
6502008.10.06 20:16close3250.02100.740.000.001.19855.93
6512008.10.06 20:16sell3260.02100.730.000.00
6522008.10.06 20:46close3260.02100.670.000.001.19857.12
6532008.10.06 20:46sell3270.02100.660.000.00
6542008.10.06 20:48close3270.02100.590.000.001.39858.51
6552008.10.06 20:48sell3280.02100.560.000.00
6562008.10.06 20:49close3280.02100.500.000.001.19859.70
6572008.10.06 20:49sell3290.02100.470.000.00
6582008.10.06 20:49close3290.02100.410.000.001.20860.90
6592008.10.06 20:49sell3300.02100.370.000.00
6602008.10.06 21:27close3300.02100.320.000.001.00861.90
6612008.10.06 21:27sell3310.02100.310.000.00
6622008.10.07 01:16sell3320.04101.350.000.00
6632008.10.07 11:30sell3330.08101.750.000.00
6642008.10.07 22:37close3330.08101.420.000.0026.03887.93
6652008.10.07 22:37close3320.04101.420.000.00-2.76885.17
6662008.10.07 22:37close3310.02101.420.000.00-21.92863.25
6672008.10.07 22:37sell3340.02101.410.000.00
6682008.10.07 22:40close3340.02101.350.000.001.18864.43
6692008.10.07 22:40sell3350.02101.310.000.00
6702008.10.07 22:47close3350.02101.250.000.001.19865.62
6712008.10.07 22:47sell3360.02101.220.000.00
6722008.10.07 22:49close3360.02101.160.000.001.19866.81
6732008.10.07 22:49sell3370.02101.120.000.00
6742008.10.08 00:57sell3380.04101.530.000.00
6752008.10.08 02:07close3380.04101.370.000.006.31873.12
6762008.10.08 02:07close3370.02101.370.000.00-4.96868.17
6772008.10.08 02:15sell3390.02101.360.000.00
6782008.10.08 02:54close3390.02101.300.000.001.18869.35
6792008.10.08 02:54sell3400.02101.290.000.00
6802008.10.08 02:55close3400.02101.230.000.001.19870.54
6812008.10.08 02:55sell3410.02101.220.000.00
6822008.10.08 02:55close3410.02101.160.000.001.19871.73
6832008.10.08 02:55sell3420.02101.120.000.00
6842008.10.08 07:45close3420.02101.060.000.001.19872.92
6852008.10.08 07:45sell3430.02101.050.000.00
6862008.10.08 07:46close3430.02100.980.000.001.39874.31
6872008.10.08 07:46sell3440.02100.970.000.00
6882008.10.08 07:47close3440.02100.900.000.001.39875.70
6892008.10.08 07:47sell3450.02100.870.000.00
6902008.10.08 07:48close3450.02100.810.000.001.19876.89
6912008.10.08 07:48sell3460.02100.780.000.00
6922008.10.08 07:54close3460.02100.720.000.001.19878.08
6932008.10.08 07:54sell3470.02100.680.000.00
6942008.10.08 08:01close3470.02100.620.000.001.19879.27
6952008.10.08 08:01sell3480.02100.580.000.00
6962008.10.08 08:08close3480.02100.520.000.001.19880.46
6972008.10.08 08:08sell3490.02100.520.000.00
6982008.10.08 08:09close3490.02100.470.000.001.00881.46
6992008.10.08 08:09sell3500.02100.460.000.00
7002008.10.08 08:09close3500.02100.410.000.001.00882.46
7012008.10.08 08:09sell3510.02100.380.000.00
7022008.10.08 08:23close3510.02100.330.000.001.00883.46
7032008.10.08 08:23sell3520.02100.300.000.00
7042008.10.08 08:24close3520.02100.230.000.001.40884.86
7052008.10.08 08:24sell3530.02100.220.000.00
7062008.10.08 08:24close3530.02100.160.000.001.20886.06
7072008.10.08 08:24sell3540.02100.150.000.00
7082008.10.08 08:24close3540.02100.090.000.001.20887.26
7092008.10.08 08:24sell3550.02100.030.000.00
7102008.10.08 08:25close3550.0299.980.000.001.00888.26
7112008.10.08 08:25sell3560.0299.950.000.00
7122008.10.08 08:27close3560.0299.900.000.001.00889.26
7132008.10.08 08:27sell3570.0299.890.000.00
7142008.10.08 08:33close3570.0299.840.000.001.00890.26
7152008.10.08 08:33sell3580.0299.810.000.00
7162008.10.08 08:35close3580.0299.760.000.001.00891.26
7172008.10.08 08:35sell3590.0299.730.000.00
7182008.10.08 08:37close3590.0299.680.000.001.00892.26
7192008.10.08 08:37sell3600.0299.670.000.00
7202008.10.08 09:25sell3610.04100.250.000.00
7212008.10.08 09:57close3610.04100.040.000.008.40900.66
7222008.10.08 09:57close3600.02100.040.000.00-7.40893.26
7232008.10.08 09:57sell3620.02100.010.000.00
7242008.10.08 10:01close3620.0299.960.000.001.00894.26
7252008.10.08 10:01sell3630.0299.950.000.00
7262008.10.08 11:20sell3640.04100.360.000.00
7272008.10.08 11:24close3640.04100.200.000.006.39900.65
7282008.10.08 11:24close3630.02100.200.000.00-4.99895.66
7292008.10.08 11:25sell3650.02100.160.000.00
7302008.10.08 11:53close3650.02100.110.000.001.00896.66
7312008.10.08 12:00sell3660.02100.020.000.00
7322008.10.08 12:02close3660.0299.970.000.001.00897.66
7332008.10.08 12:02sell3670.0299.960.000.00
7342008.10.08 12:04close3670.0299.910.000.001.00898.66
7352008.10.08 12:04sell3680.0299.880.000.00
7362008.10.08 12:05close3680.0299.830.000.001.00899.66
7372008.10.08 12:05sell3690.0299.800.000.00
7382008.10.08 12:06close3690.0299.740.000.001.20900.86
7392008.10.08 12:06sell3700.0299.730.000.00
7402008.10.08 12:06close3700.0299.670.000.001.20902.06
7412008.10.08 12:06sell3710.0299.630.000.00
7422008.10.08 12:06close3710.0299.580.000.001.00903.06
7432008.10.08 12:06sell3720.0299.540.000.00
7442008.10.08 12:07close3720.0299.490.000.001.01904.07
7452008.10.08 12:07sell3730.0299.460.000.00
7462008.10.08 12:07close3730.0299.410.000.001.01905.08
7472008.10.08 12:07sell3740.0299.380.000.00
7482008.10.08 12:11sell3750.0499.780.000.00
7492008.10.08 12:13close3750.0499.630.000.006.02911.10
7502008.10.08 12:13close3740.0299.630.000.00-5.02906.08
7512008.10.08 12:13sell3760.0299.600.000.00
7522008.10.08 12:13close3760.0299.550.000.001.00907.08
7532008.10.08 12:13sell3770.0299.520.000.00
7542008.10.08 12:15close3770.0299.470.000.001.01908.09
7552008.10.08 12:15sell3780.0299.460.000.00
7562008.10.08 12:16close3780.0299.410.000.001.01909.10
7572008.10.08 12:16sell3790.0299.380.000.00
7582008.10.08 12:22close3790.0299.330.000.001.01910.11
7592008.10.08 12:22sell3800.0299.320.000.00
7602008.10.08 12:22close3800.0299.270.000.001.01911.12
7612008.10.08 12:22sell3810.0299.270.000.00
7622008.10.08 12:27close3810.0299.220.000.001.01912.13
7632008.10.08 12:27sell3820.0299.190.000.00
7642008.10.08 12:33close3820.0299.140.000.001.01913.14
7652008.10.08 12:33sell3830.0299.110.000.00
7662008.10.08 12:33close3830.0299.060.000.001.01914.15
7672008.10.08 12:33sell3840.0299.020.000.00
7682008.10.08 12:33close3840.0298.960.000.001.21915.36
7692008.10.08 12:33sell3850.0298.950.000.00
7702008.10.08 12:35close3850.0298.900.000.001.01916.37
7712008.10.08 12:35sell3860.0298.870.000.00
7722008.10.08 12:37close3860.0298.800.000.001.42917.79
7732008.10.08 12:37sell3870.0298.790.000.00
7742008.10.08 12:39close3870.0298.740.000.001.01918.80
7752008.10.08 12:39sell3880.0298.710.000.00
7762008.10.08 12:39close3880.0298.660.000.001.01919.81
7772008.10.08 12:39sell3890.0298.630.000.00
7782008.10.08 12:41sell3900.0499.030.000.00
7792008.10.08 12:42close3900.0498.870.000.006.47926.28
7802008.10.08 12:42close3890.0298.870.000.00-4.85921.43
7812008.10.08 12:43sell3910.0298.730.000.00
7822008.10.08 14:01sell3920.04100.140.000.00
7832008.10.08 15:44close3920.0499.650.000.0019.67941.10
7842008.10.08 15:44close3910.0299.650.000.00-18.46922.64
7852008.10.08 15:45sell3930.0299.640.000.00
7862008.10.08 15:46close3930.0299.590.000.001.00923.64
7872008.10.08 15:46sell3940.0299.580.000.00
7882008.10.08 15:46close3940.0299.530.000.001.00924.64
7892008.10.08 15:47sell3950.0299.520.000.00
7902008.10.08 15:47close3950.0299.470.000.001.01925.65
7912008.10.08 15:47sell3960.0299.430.000.00
7922008.10.08 15:47close3960.0299.380.000.001.01926.66
7932008.10.08 15:47sell3970.0299.370.000.00
7942008.10.08 15:51sell3980.0499.780.000.00
7952008.10.08 16:01close3980.0499.620.000.006.42933.08
7962008.10.08 16:01close3970.0299.620.000.00-5.02928.06
7972008.10.08 16:01sell3990.0299.590.000.00
7982008.10.08 16:02close3990.0299.540.000.001.00929.06
7992008.10.08 16:02sell4000.0299.510.000.00
8002008.10.08 17:37sell4010.04100.030.000.00
8012008.10.08 17:53close4010.0499.840.000.007.61936.67
8022008.10.08 17:53close4000.0299.840.000.00-6.61930.06
8032008.10.08 17:53sell4020.0299.810.000.00
8042008.10.08 18:43close4020.0299.760.000.001.00931.06
8052008.10.08 18:43sell4030.0299.730.000.00
8062008.10.08 18:43close4030.0299.680.000.001.00932.06
8072008.10.08 18:43sell4040.0299.670.000.00
8082008.10.08 19:08close4040.0299.620.000.001.00933.06
8092008.10.08 19:08sell4050.0299.590.000.00
8102008.10.08 19:09close4050.0299.540.000.001.00934.06
8112008.10.08 19:09sell4060.0299.510.000.00
8122008.10.08 19:09close4060.0299.460.000.001.01935.07
8132008.10.08 19:09sell4070.0299.430.000.00
8142008.10.08 19:10close4070.0299.380.000.001.01936.08
8152008.10.08 19:10sell4080.0299.350.000.00
8162008.10.08 23:00sell4090.0499.830.000.00
8172008.10.08 23:21close4090.0499.650.000.007.23943.31
8182008.10.08 23:21close4080.0299.650.000.00-6.02937.29
8192008.10.08 23:21sell4100.0299.610.000.00
8202008.10.08 23:36close4100.0299.560.000.001.00938.29
8212008.10.08 23:36sell4110.0299.550.000.00
8222008.10.08 23:38close4110.0299.480.000.001.41939.70
8232008.10.08 23:38sell4120.0299.470.000.00
8242008.10.08 23:41close4120.0299.410.000.001.21940.91
8252008.10.08 23:41sell4130.0299.410.000.00
8262008.10.08 23:42close4130.0299.360.000.001.01941.92
8272008.10.08 23:42sell4140.0299.310.000.00
8282008.10.08 23:58close4140.0299.260.000.001.01942.93
8292008.10.08 23:58sell4150.0299.210.000.00
8302008.10.08 23:59close4150.0299.160.000.001.01943.94
8312008.10.08 23:59sell4160.0299.150.000.00
8322008.10.09 00:00close4160.0299.080.000.001.33945.27
8332008.10.09 00:01sell4170.0298.970.000.00
8342008.10.09 00:01close4170.0298.920.000.001.01946.28
8352008.10.09 00:01sell4180.0298.910.000.00
8362008.10.10 00:02sell4190.0499.730.000.00
8372008.10.10 01:06close4190.0499.420.000.0012.47958.75
8382008.10.10 01:06close4180.0299.420.000.00-10.29948.46
8392008.10.10 01:06sell4200.0299.410.000.00
8402008.10.10 02:19close4200.0299.360.000.001.01949.47
8412008.10.10 02:20sell4210.0299.320.000.00
8422008.10.10 02:23close4210.0299.270.000.001.01950.48
8432008.10.10 02:23sell4220.0299.260.000.00
8442008.10.10 02:29close4220.0299.210.000.001.01951.49
8452008.10.10 02:29sell4230.0299.160.000.00
8462008.10.10 02:31close4230.0299.110.000.001.01952.50
8472008.10.10 02:31sell4240.0299.100.000.00
8482008.10.10 02:44close4240.0299.050.000.001.01953.51
8492008.10.10 02:44sell4250.0299.040.000.00
8502008.10.10 02:45close4250.0298.980.000.001.21954.72
8512008.10.10 02:45sell4260.0298.950.000.00
8522008.10.10 02:45close4260.0298.900.000.001.01955.73
8532008.10.10 02:45sell4270.0298.860.000.00
8542008.10.10 02:51close4270.0298.810.000.001.01956.74
8552008.10.10 02:51sell4280.0298.800.000.00
8562008.10.10 02:51close4280.0298.750.000.001.01957.75
8572008.10.10 02:51sell4290.0298.720.000.00
8582008.10.10 02:52close4290.0298.660.000.001.22958.97
8592008.10.10 02:52sell4300.0298.650.000.00
8602008.10.10 02:52close4300.0298.600.000.001.01959.98
8612008.10.10 02:52sell4310.0298.590.000.00
8622008.10.10 02:52close4310.0298.530.000.001.22961.20
8632008.10.10 02:52sell4320.0298.520.000.00
8642008.10.10 02:54sell4330.0498.920.000.00
8652008.10.10 02:55close4330.0498.760.000.006.48967.68
8662008.10.10 02:55close4320.0298.760.000.00-4.86962.82
8672008.10.10 02:55sell4340.0298.730.000.00
8682008.10.10 03:10close4340.0298.670.000.001.22964.04
8692008.10.10 03:10sell4350.0298.640.000.00
8702008.10.10 03:10close4350.0298.590.000.001.01965.05
8712008.10.10 03:10sell4360.0298.560.000.00
8722008.10.10 03:11close4360.0298.510.000.001.02966.07
8732008.10.10 03:11sell4370.0298.500.000.00
8742008.10.10 03:11close4370.0298.450.000.001.02967.09
8752008.10.10 03:11sell4380.0298.440.000.00
8762008.10.10 03:12close4380.0298.360.000.001.63968.72
8772008.10.10 03:12sell4390.0298.310.000.00
8782008.10.10 03:13close4390.0298.260.000.001.02969.74
8792008.10.10 03:13sell4400.0298.220.000.00
8802008.10.10 03:14close4400.0298.170.000.001.02970.76
8812008.10.10 03:14sell4410.0298.130.000.00
8822008.10.10 03:14close4410.0298.080.000.001.02971.78
8832008.10.10 03:14sell4420.0298.050.000.00
8842008.10.10 03:14close4420.0298.000.000.001.02972.80
8852008.10.10 03:14sell4430.0297.960.000.00
8862008.10.10 03:17sell4440.0498.360.000.00
8872008.10.10 03:32close4440.0498.200.000.006.52979.32
8882008.10.10 03:32close4430.0298.200.000.00-4.89974.43
8892008.10.10 03:32sell4450.0298.160.000.00
8902008.10.10 03:38sell4460.0498.560.000.00
8912008.10.10 04:47sell4470.0898.970.000.00
8922008.10.10 06:30close4470.0898.730.000.0019.45993.88
8932008.10.10 06:30close4460.0498.730.000.00-6.89986.99
8942008.10.10 06:30close4450.0298.730.000.00-11.55975.44
8952008.10.10 06:47sell4480.0298.830.000.00
8962008.10.10 06:48close4480.0298.780.000.001.01976.45
8972008.10.10 06:48sell4490.0298.770.000.00
8982008.10.10 07:00close4490.0298.720.000.001.01977.46
8992008.10.10 07:00sell4500.0298.690.000.00
9002008.10.10 07:01close4500.0298.640.000.001.01978.47
9012008.10.10 07:01sell4510.0298.600.000.00
9022008.10.10 10:24close4510.0298.550.000.001.01979.48
9032008.10.10 10:24sell4520.0298.540.000.00
9042008.10.10 11:30sell4530.0498.970.000.00
9052008.10.10 12:38close4530.0498.810.000.006.48985.96
9062008.10.10 12:38close4520.0298.810.000.00-5.47980.49
9072008.10.10 12:45sell4540.0298.830.000.00
9082008.10.10 15:59close4540.0298.780.000.001.01981.50
9092008.10.10 16:00sell4550.0298.770.000.00
9102008.10.10 16:13close4550.0298.720.000.001.01982.51
9112008.10.10 16:13sell4560.0298.690.000.00
9122008.10.10 19:00sell4570.0499.430.000.00
9132008.10.10 20:56close4570.0499.160.000.0010.89993.40
9142008.10.10 20:56close4560.0299.160.000.00-9.48983.92
9152008.10.10 20:56sell4580.0299.150.000.00
9162008.10.10 21:30sell4590.0499.560.000.00
9172008.10.13 02:43sell4600.08100.630.000.00
9182008.10.13 04:19close4600.08100.090.000.0043.161027.08
9192008.10.13 04:19close4590.04100.090.000.00-21.231005.85
9202008.10.13 04:19close4580.02100.090.000.00-18.81987.05
9212008.10.13 04:19sell4610.02100.050.000.00
9222008.10.13 05:30close4610.02100.000.000.001.00988.05
9232008.10.13 05:30sell4620.0299.990.000.00
9242008.10.13 05:35close4620.0299.930.000.001.20989.25
9252008.10.13 05:36sell4630.0299.900.000.00
9262008.10.13 05:36close4630.0299.850.000.001.00990.25
9272008.10.13 05:36sell4640.0299.820.000.00
9282008.10.13 05:37close4640.0299.770.000.001.00991.25
9292008.10.13 05:37sell4650.0299.740.000.00
9302008.10.13 05:44close4650.0299.690.000.001.00992.25
9312008.10.13 05:44sell4660.0299.680.000.00
9322008.10.13 05:49close4660.0299.630.000.001.00993.25
9332008.10.13 05:49sell4670.0299.620.000.00
9342008.10.13 06:55sell4680.04100.030.000.00
9352008.10.13 07:22close4680.0499.870.000.006.41999.66
9362008.10.13 07:22close4670.0299.870.000.00-5.01994.65
9372008.10.13 07:22sell4690.0299.860.000.00
9382008.10.13 07:24close4690.0299.810.000.001.00995.65
9392008.10.13 07:25sell4700.0299.780.000.00
9402008.10.13 11:45sell4710.04100.470.000.00
9412008.10.13 12:29close4710.04100.220.000.009.981005.63
9422008.10.13 12:29close4700.02100.220.000.00-8.78996.85
9432008.10.13 12:29sell4720.02100.220.000.00
9442008.10.13 15:08close4720.02100.170.000.001.00997.85
9452008.10.13 15:08sell4730.02100.140.000.00
9462008.10.13 15:08close4730.02100.090.000.001.00998.85
9472008.10.13 15:08sell4740.02100.060.000.00
9482008.10.13 15:08close4740.02100.010.000.001.00999.85
9492008.10.13 15:08sell4750.02100.000.000.00
9502008.10.13 16:13sell4760.04100.400.000.00
9512008.10.13 16:44close4760.04100.250.000.005.991005.84
9522008.10.13 16:44close4750.02100.250.000.00-4.991000.85
9532008.10.13 16:44sell4770.02100.210.000.00
9542008.10.14 20:55sell4780.04101.750.000.00
9552008.10.15 04:13close4780.04101.210.000.0021.291022.13
9562008.10.15 04:13close4770.02101.210.000.00-19.811002.32
9572008.10.15 04:13sell4790.02101.150.000.00
9582008.10.15 11:41close4790.02101.090.000.001.191003.51
9592008.10.15 11:41sell4800.02101.080.000.00
9602008.10.15 11:50close4800.02101.010.000.001.391004.90
9612008.10.15 11:50sell4810.02100.980.000.00
9622008.10.15 15:30close4810.02100.910.000.001.391006.29
9632008.10.15 15:30sell4820.02100.870.000.00
9642008.10.15 16:51sell4830.04101.280.000.00
9652008.10.15 20:32close4830.04101.120.000.006.331012.62
9662008.10.15 20:32close4820.02101.120.000.00-4.941007.68
9672008.10.15 20:32sell4840.02101.090.000.00
9682008.10.15 20:35close4840.02101.030.000.001.191008.87
9692008.10.15 20:35sell4850.02101.020.000.00
9702008.10.15 20:37close4850.02100.960.000.001.191010.06
9712008.10.15 20:37sell4860.02100.950.000.00
9722008.10.15 20:49close4860.02100.880.000.001.391011.45
9732008.10.15 20:49sell4870.02100.870.000.00
9742008.10.15 20:50close4870.02100.810.000.001.191012.64
9752008.10.15 20:50sell4880.02100.770.000.00
9762008.10.15 20:55close4880.02100.700.000.001.391014.03
9772008.10.15 20:55sell4890.02100.690.000.00
9782008.10.15 20:58close4890.02100.630.000.001.191015.22
9792008.10.15 20:58sell4900.02100.620.000.00
9802008.10.15 21:02close4900.02100.560.000.001.191016.41
9812008.10.15 21:02sell4910.02100.550.000.00
9822008.10.15 21:05close4910.02100.500.000.001.001017.41
9832008.10.15 21:05sell4920.02100.490.000.00
9842008.10.15 21:16close4920.02100.440.000.001.001018.41
9852008.10.15 21:16sell4930.02100.430.000.00
9862008.10.15 21:54sell4940.04100.840.000.00
9872008.10.15 22:29close4940.04100.670.000.006.751025.16
9882008.10.15 22:29close4930.02100.670.000.00-4.771020.39
9892008.10.15 22:29sell4950.02100.660.000.00
9902008.10.15 22:50close4950.02100.600.000.001.191021.58
9912008.10.15 22:50sell4960.02100.570.000.00
9922008.10.15 22:52close4960.02100.510.000.001.191022.77
9932008.10.15 22:52sell4970.02100.500.000.00
9942008.10.15 22:53close4970.02100.450.000.001.001023.77
9952008.10.15 22:53sell4980.02100.440.000.00
9962008.10.15 22:56close4980.02100.390.000.001.001024.77
9972008.10.15 22:56sell4990.02100.380.000.00
9982008.10.15 22:58close4990.02100.330.000.001.001025.77
9992008.10.15 22:58sell5000.02100.320.000.00
10002008.10.15 23:00close5000.02100.270.000.001.001026.77
10012008.10.15 23:00sell5010.02100.260.000.00
10022008.10.15 23:03close5010.02100.210.000.001.001027.77
10032008.10.15 23:03sell5020.02100.210.000.00
10042008.10.15 23:03close5020.02100.130.000.001.601029.37
10052008.10.15 23:04sell5030.02100.130.000.00
10062008.10.15 23:09close5030.02100.080.000.001.001030.37
10072008.10.15 23:09sell5040.02100.070.000.00
10082008.10.15 23:11close5040.02100.020.000.001.001031.37
10092008.10.15 23:11sell5050.02100.010.000.00
10102008.10.15 23:22close5050.0299.960.000.001.001032.37
10112008.10.15 23:23sell5060.0299.950.000.00
10122008.10.15 23:24close5060.0299.890.000.001.201033.57
10132008.10.15 23:24sell5070.0299.880.000.00
10142008.10.16 00:09close5070.0299.820.000.001.121034.70
10152008.10.16 00:09sell5080.0299.780.000.00
10162008.10.16 00:24close5080.0299.730.000.001.001035.70
10172008.10.16 00:24sell5090.0299.720.000.00
10182008.10.16 00:28close5090.0299.670.000.001.001036.70
10192008.10.16 00:28sell5100.0299.660.000.00
10202008.10.16 00:29close5100.0299.610.000.001.001037.70
10212008.10.16 00:29sell5110.0299.570.000.00
10222008.10.16 01:31close5110.0299.510.000.001.211038.91
10232008.10.16 01:31sell5120.0299.500.000.00
10242008.10.16 01:31close5120.0299.450.000.001.011039.92
10252008.10.16 01:31sell5130.0299.440.000.00
10262008.10.16 02:12close5130.0299.390.000.001.011040.93
10272008.10.16 02:12sell5140.0299.340.000.00
10282008.10.16 02:58close5140.0299.290.000.001.011041.94
10292008.10.16 02:58sell5150.0299.280.000.00
10302008.10.17 01:30sell5160.04101.420.000.00
10312008.10.17 12:56close5160.04100.680.000.0029.401071.34
10322008.10.17 12:56close5150.02100.680.000.00-27.841043.50
10332008.10.17 12:56sell5170.02100.670.000.00
10342008.10.17 22:30sell5180.04101.540.000.00
10352008.10.21 09:53close5180.04101.220.000.0012.551056.05
10362008.10.21 09:53close5170.02101.220.000.00-10.921045.12
10372008.10.21 09:53sell5190.02101.140.000.00
10382008.10.21 10:29close5190.02101.080.000.001.191046.31
10392008.10.21 10:29sell5200.02101.070.000.00
10402008.10.21 10:49close5200.02101.000.000.001.391047.70
10412008.10.21 10:49sell5210.02100.970.000.00
10422008.10.21 14:30close5210.02100.910.000.001.191048.89
10432008.10.21 14:30sell5220.02100.900.000.00
10442008.10.21 14:37close5220.02100.840.000.001.191050.08
10452008.10.21 14:37sell5230.02100.830.000.00
10462008.10.21 15:56close5230.02100.770.000.001.191051.27
10472008.10.21 15:56sell5240.02100.760.000.00
10482008.10.21 18:36close5240.02100.700.000.001.191052.46
10492008.10.21 18:36sell5250.02100.690.000.00
10502008.10.21 18:46close5250.02100.630.000.001.191053.65
10512008.10.21 18:46sell5260.02100.620.000.00
10522008.10.21 18:50close5260.02100.560.000.001.191054.84
10532008.10.21 18:50sell5270.02100.550.000.00
10542008.10.21 18:51close5270.02100.500.000.001.001055.84
10552008.10.21 18:51sell5280.02100.490.000.00
10562008.10.21 18:52close5280.02100.440.000.001.001056.84
10572008.10.21 18:52sell5290.02100.430.000.00
10582008.10.21 18:58close5290.02100.380.000.001.001057.84
10592008.10.21 18:58sell5300.02100.350.000.00
10602008.10.21 19:10close5300.02100.300.000.001.001058.84
10612008.10.21 19:11sell5310.02100.290.000.00
10622008.10.21 20:57close5310.02100.240.000.001.001059.84
10632008.10.21 20:58sell5320.02100.200.000.00
10642008.10.21 22:49close5320.02100.150.000.001.001060.84
10652008.10.21 22:49sell5330.02100.140.000.00
10662008.10.22 00:05close5330.02100.080.000.001.171062.02
10672008.10.22 07:00sell5340.0299.950.000.00
10682008.10.22 07:16close5340.0299.890.000.001.201063.22
10692008.10.22 07:16sell5350.0299.860.000.00
10702008.10.22 07:26close5350.0299.780.000.001.601064.82
10712008.10.22 07:26sell5360.0299.770.000.00
10722008.10.22 07:28close5360.0299.720.000.001.001065.82
10732008.10.22 07:28sell5370.0299.710.000.00
10742008.10.22 07:28close5370.0299.660.000.001.001066.82
10752008.10.22 07:29sell5380.0299.630.000.00
10762008.10.22 07:35close5380.0299.570.000.001.211068.03
10772008.10.22 07:35sell5390.0299.540.000.00
10782008.10.22 08:45close5390.0299.490.000.001.011069.04
10792008.10.22 08:45sell5400.0299.480.000.00
10802008.10.22 10:28close5400.0299.430.000.001.011070.05
10812008.10.22 10:28sell5410.0299.400.000.00
10822008.10.22 10:28close5410.0299.350.000.001.011071.06
10832008.10.22 10:28sell5420.0299.340.000.00
10842008.10.22 10:31close5420.0299.290.000.001.011072.07
10852008.10.22 10:31sell5430.0299.260.000.00
10862008.10.22 10:32close5430.0299.210.000.001.011073.08
10872008.10.22 10:32sell5440.0299.170.000.00
10882008.10.22 10:33close5440.0299.110.000.001.211074.29
10892008.10.22 10:33sell5450.0299.100.000.00
10902008.10.22 10:33close5450.0299.040.000.001.211075.50
10912008.10.22 10:33sell5460.0299.030.000.00
10922008.10.22 10:33close5460.0298.960.000.001.411076.91
10932008.10.22 10:33sell5470.0298.920.000.00
10942008.10.22 11:04sell5480.0499.330.000.00
10952008.10.22 11:07close5480.0499.170.000.006.451083.36
10962008.10.22 11:07close5470.0299.170.000.00-5.041078.32
10972008.10.22 11:07sell5490.0299.160.000.00
10982008.10.22 11:12close5490.0299.110.000.001.011079.33
10992008.10.22 11:12sell5500.0299.100.000.00
11002008.10.22 12:20close5500.0299.050.000.001.011080.34
11012008.10.22 12:20sell5510.0299.010.000.00
11022008.10.22 12:31close5510.0298.960.000.001.011081.35
11032008.10.22 12:31sell5520.0298.950.000.00
11042008.10.22 12:36close5520.0298.900.000.001.011082.36
11052008.10.22 12:36sell5530.0298.870.000.00
11062008.10.22 12:39close5530.0298.820.000.001.011083.37
11072008.10.22 12:39sell5540.0298.790.000.00
11082008.10.22 12:54close5540.0298.740.000.001.011084.38
11092008.10.22 12:54sell5550.0298.730.000.00
11102008.10.22 13:01close5550.0298.680.000.001.011085.39
11112008.10.22 13:01sell5560.0298.650.000.00
11122008.10.22 13:29close5560.0298.600.000.001.011086.40
11132008.10.22 13:29sell5570.0298.590.000.00
11142008.10.22 14:10close5570.0298.540.000.001.011087.41
11152008.10.22 14:11sell5580.0298.510.000.00
11162008.10.22 14:14close5580.0298.460.000.001.021088.43
11172008.10.22 14:14sell5590.0298.450.000.00
11182008.10.22 14:16close5590.0298.390.000.001.221089.65
11192008.10.22 14:17sell5600.0298.380.000.00
11202008.10.22 17:15sell5610.0498.840.000.00
11212008.10.22 18:31close5610.0498.670.000.006.891096.54
11222008.10.22 18:31close5600.0298.670.000.00-5.881090.66
11232008.10.22 18:31sell5620.0298.640.000.00
11242008.10.22 18:37close5620.0298.590.000.001.011091.67
11252008.10.22 18:37sell5630.0298.560.000.00
11262008.10.22 19:12close5630.0298.510.000.001.021092.69
11272008.10.22 19:12sell5640.0298.500.000.00
11282008.10.22 19:13close5640.0298.450.000.001.021093.71
11292008.10.22 19:14sell5650.0298.440.000.00
11302008.10.22 20:27close5650.0298.380.000.001.221094.93
11312008.10.22 20:27sell5660.0298.370.000.00
11322008.10.22 20:37close5660.0298.320.000.001.021095.95
11332008.10.22 20:37sell5670.0298.310.000.00
11342008.10.22 20:45close5670.0298.260.000.001.021096.97
11352008.10.22 20:45sell5680.0298.250.000.00
11362008.10.22 21:05close5680.0298.200.000.001.021097.99
11372008.10.22 21:06sell5690.0298.170.000.00
11382008.10.22 21:31close5690.0298.120.000.001.021099.01
11392008.10.22 21:31sell5700.0298.110.000.00
11402008.10.22 21:32close5700.0298.060.000.001.021100.03
11412008.10.22 21:32sell5710.0298.050.000.00
11422008.10.22 21:43close5710.0298.000.000.001.021101.05
11432008.10.22 21:43sell5720.0297.990.000.00
11442008.10.22 21:50close5720.0297.930.000.001.231102.28
11452008.10.22 21:50sell5730.0297.920.000.00
11462008.10.22 21:54close5730.0297.870.000.001.021103.30
11472008.10.22 21:55sell5740.0297.840.000.00
11482008.10.22 22:17close5740.0297.790.000.001.021104.32
11492008.10.22 22:17sell5750.0297.780.000.00
11502008.10.22 22:20close5750.0297.730.000.001.021105.34
11512008.10.22 22:20sell5760.0297.700.000.00
11522008.10.22 22:21close5760.0297.650.000.001.021106.36
11532008.10.22 22:21sell5770.0297.640.000.00
11542008.10.22 22:21close5770.0297.590.000.001.021107.38
11552008.10.22 22:21sell5780.0297.560.000.00
11562008.10.22 22:22close5780.0297.510.000.001.031108.41
11572008.10.22 22:22sell5790.0297.470.000.00
11582008.10.22 22:22close5790.0297.420.000.001.031109.44
11592008.10.22 22:22sell5800.0297.390.000.00
11602008.10.22 22:22close5800.0297.340.000.001.031110.47
11612008.10.22 22:22sell5810.0297.300.000.00
11622008.10.22 22:33close5810.0297.240.000.001.231111.70
11632008.10.22 22:33sell5820.0297.230.000.00
11642008.10.22 23:01sell5830.0497.640.000.00
11652008.10.23 03:33close5830.0497.480.000.006.411118.11
11662008.10.23 03:33close5820.0297.480.000.00-5.211112.91
11672008.10.23 03:33sell5840.0297.470.000.00
11682008.10.23 03:38close5840.0297.420.000.001.031113.94
11692008.10.23 03:38sell5850.0297.410.000.00
11702008.10.23 03:40close5850.0297.340.000.001.441115.38
11712008.10.23 03:40sell5860.0297.330.000.00
11722008.10.23 06:41close5860.0297.280.000.001.031116.41
11732008.10.23 06:41sell5870.0297.250.000.00
11742008.10.23 06:50close5870.0297.200.000.001.031117.44
11752008.10.23 06:50sell5880.0297.170.000.00
11762008.10.23 06:50close5880.0297.090.000.001.651119.09
11772008.10.23 06:51sell5890.0297.080.000.00
11782008.10.23 06:51close5890.0297.030.000.001.031120.12
11792008.10.23 06:51sell5900.0297.020.000.00
11802008.10.23 06:52close5900.0296.920.000.002.061122.18
11812008.10.23 06:52sell5910.0296.910.000.00
11822008.10.23 08:00sell5920.0497.310.000.00
11832008.10.23 14:50close5920.0497.160.000.006.181128.36
11842008.10.23 14:50close5910.0297.160.000.00-5.151123.21
11852008.10.23 14:50sell5930.0297.150.000.00
11862008.10.23 14:50close5930.0297.100.000.001.031124.24
11872008.10.23 14:50sell5940.0297.060.000.00
11882008.10.23 14:59close5940.0297.010.000.001.031125.27
11892008.10.23 14:59sell5950.0297.000.000.00
11902008.10.23 15:04close5950.0296.950.000.001.031126.30
11912008.10.23 15:04sell5960.0296.940.000.00
11922008.10.23 15:26close5960.0296.890.000.001.031127.33
11932008.10.23 15:26sell5970.0296.880.000.00
11942008.10.23 16:43sell5980.0497.400.000.00
11952008.10.23 16:50close5980.0497.210.000.007.821135.15
11962008.10.23 16:50close5970.0297.210.000.00-6.791128.36
11972008.10.23 19:15sell5990.0297.380.000.00
11982008.10.23 19:19close5990.0297.330.000.001.031129.39
11992008.10.23 19:19sell6000.0297.320.000.00
12002008.10.23 19:22close6000.0297.270.000.001.031130.42
12012008.10.23 19:22sell6010.0297.240.000.00
12022008.10.23 19:26close6010.0297.190.000.001.031131.45
12032008.10.23 19:26sell6020.0297.160.000.00
12042008.10.23 19:29close6020.0297.100.000.001.241132.69
12052008.10.23 19:29sell6030.0297.070.000.00
12062008.10.23 19:41close6030.0297.020.000.001.031133.72
12072008.10.23 19:41sell6040.0296.990.000.00
12082008.10.23 19:42close6040.0296.920.000.001.441135.16
12092008.10.23 19:42sell6050.0296.880.000.00
12102008.10.23 20:31close6050.0296.830.000.001.031136.19
12112008.10.23 20:31sell6060.0296.800.000.00
12122008.10.23 20:31close6060.0296.750.000.001.031137.22
12132008.10.23 20:31sell6070.0296.720.000.00
12142008.10.23 20:32close6070.0296.670.000.001.031138.25
12152008.10.23 20:32sell6080.0296.630.000.00
12162008.10.23 20:35close6080.0296.580.000.001.041139.29
12172008.10.23 20:35sell6090.0296.550.000.00
12182008.10.23 21:02close6090.0296.500.000.001.041140.33
12192008.10.23 21:02sell6100.0296.460.000.00
12202008.10.23 21:22close6100.0296.410.000.001.041141.37
12212008.10.23 21:22sell6110.0296.380.000.00
12222008.10.23 21:41close6110.0296.330.000.001.041142.41
12232008.10.23 21:41sell6120.0296.300.000.00
12242008.10.23 21:47close6120.0296.250.000.001.041143.45
12252008.10.23 21:47sell6130.0296.220.000.00
12262008.10.23 21:48close6130.0296.170.000.001.041144.49
12272008.10.23 21:48sell6140.0296.140.000.00
12282008.10.23 21:49close6140.0296.090.000.001.041145.53
12292008.10.23 21:49sell6150.0296.080.000.00
12302008.10.23 21:51close6150.0296.030.000.001.041146.57
12312008.10.23 21:51sell6160.0296.020.000.00
12322008.10.23 21:53close6160.0295.970.000.001.041147.61
12332008.10.23 21:53sell6170.0295.960.000.00
12342008.10.23 22:18sell6180.0496.360.000.00
12352008.10.23 22:56sell6190.0896.770.000.00
12362008.10.24 03:52sell6200.1697.170.000.00
12372008.10.24 04:54close6200.1696.870.000.0049.551197.16
12382008.10.24 04:54close6190.0896.870.000.00-8.361188.79
12392008.10.24 04:54close6180.0496.870.000.00-21.111167.68
12402008.10.24 04:54close6170.0296.870.000.00-18.821148.86
12412008.10.24 04:54sell6210.0296.820.000.00
12422008.10.24 04:54close6210.0296.740.000.001.651150.51
12432008.10.24 04:54sell6220.0296.730.000.00
12442008.10.24 04:54close6220.0296.670.000.001.241151.75
12452008.10.24 04:54sell6230.0296.660.000.00
12462008.10.24 05:01close6230.0296.610.000.001.041152.79
12472008.10.24 05:01sell6240.0296.580.000.00
12482008.10.24 05:01close6240.0296.530.000.001.041153.83
12492008.10.24 05:01sell6250.0296.500.000.00
12502008.10.24 05:18close6250.0296.450.000.001.041154.87
12512008.10.24 05:18sell6260.0296.440.000.00
12522008.10.24 05:33close6260.0296.390.000.001.041155.91
12532008.10.24 05:33sell6270.0296.380.000.00
12542008.10.24 05:34close6270.0296.330.000.001.041156.95
12552008.10.24 05:34sell6280.0296.320.000.00
12562008.10.24 05:35close6280.0296.260.000.001.251158.20
12572008.10.24 05:35sell6290.0296.250.000.00
12582008.10.24 05:36close6290.0296.200.000.001.041159.24
12592008.10.24 05:36sell6300.0296.200.000.00
12602008.10.24 05:40close6300.0296.120.000.001.661160.90
12612008.10.24 05:40sell6310.0296.110.000.00
12622008.10.24 05:40close6310.0296.040.000.001.461162.36
12632008.10.24 05:40sell6320.0296.040.000.00
12642008.10.24 06:04close6320.0295.990.000.001.041163.40
12652008.10.24 06:04sell6330.0295.960.000.00
12662008.10.24 06:26close6330.0295.910.000.001.041164.44
12672008.10.24 06:26sell6340.0295.900.000.00
12682008.10.24 06:35close6340.0295.830.000.001.461165.90
12692008.10.24 06:35sell6350.0295.780.000.00
12702008.10.24 06:35close6350.0295.730.000.001.041166.94
12712008.10.24 06:35sell6360.0295.720.000.00
12722008.10.24 06:35close6360.0295.640.000.001.671168.61
12732008.10.24 06:35sell6370.0295.630.000.00
12742008.10.24 06:36close6370.0295.580.000.001.051169.66
12752008.10.24 06:36sell6380.0295.550.000.00
12762008.10.24 06:36close6380.0295.500.000.001.051170.71
12772008.10.24 06:36sell6390.0295.470.000.00
12782008.10.24 06:37close6390.0295.420.000.001.051171.76
12792008.10.24 06:37sell6400.0295.380.000.00
12802008.10.24 07:08sell6410.0495.960.000.00
12812008.10.24 07:14close6410.0495.750.000.008.771180.53
12822008.10.24 07:14close6400.0295.750.000.00-7.731172.80
12832008.10.24 07:14sell6420.0295.710.000.00
12842008.10.24 07:15close6420.0295.660.000.001.051173.85
12852008.10.24 07:15sell6430.0295.650.000.00
12862008.10.24 07:15close6430.0295.600.000.001.051174.90
12872008.10.24 07:16sell6440.0295.570.000.00
12882008.10.24 07:36sell6450.0495.970.000.00
12892008.10.24 08:17close6450.0495.820.000.006.261181.16
12902008.10.24 08:17close6440.0295.820.000.00-5.221175.94
12912008.10.24 08:17sell6460.0295.790.000.00
12922008.10.24 08:18close6460.0295.740.000.001.041176.98
12932008.10.24 08:18sell6470.0295.710.000.00
12942008.10.24 08:27close6470.0295.650.000.001.251178.23
12952008.10.24 08:27sell6480.0295.620.000.00
12962008.10.24 08:38close6480.0295.570.000.001.051179.28
12972008.10.24 08:38sell6490.0295.560.000.00
12982008.10.24 08:46close6490.0295.510.000.001.051180.33
12992008.10.24 08:46sell6500.0295.480.000.00
13002008.10.24 08:51close6500.0295.410.000.001.471181.80
13012008.10.24 08:52sell6510.0295.370.000.00
13022008.10.24 08:52close6510.0295.320.000.001.051182.85
13032008.10.24 08:52sell6520.0295.310.000.00
13042008.10.24 08:52close6520.0295.260.000.001.051183.90
13052008.10.24 08:52sell6530.0295.250.000.00
13062008.10.24 08:52close6530.0295.190.000.001.261185.16
13072008.10.24 08:52sell6540.0295.180.000.00
13082008.10.24 09:30close6540.0295.120.000.001.261186.42
13092008.10.24 09:30sell6550.0295.090.000.00
13102008.10.24 09:30close6550.0295.030.000.001.261187.68
13112008.10.24 09:30sell6560.0295.000.000.00
13122008.10.24 09:30close6560.0294.950.000.001.051188.73
13132008.10.24 09:30sell6570.0294.920.000.00
13142008.10.24 09:33close6570.0294.870.000.001.051189.78
13152008.10.24 09:33sell6580.0294.840.000.00
13162008.10.24 09:34close6580.0294.790.000.001.051190.83
13172008.10.24 09:34sell6590.0294.780.000.00
13182008.10.24 10:04sell6600.0495.180.000.00
13192008.10.24 10:05close6600.0495.030.000.006.311197.14
13202008.10.24 10:05close6590.0295.030.000.00-5.261191.88
13212008.10.24 10:15sell6610.0295.000.000.00
13222008.10.24 11:11close6610.0294.950.000.001.051192.93
13232008.10.24 11:11sell6620.0294.940.000.00
13242008.10.24 11:12close6620.0294.890.000.001.051193.98
13252008.10.24 11:12sell6630.0294.880.000.00
13262008.10.24 11:13close6630.0294.830.000.001.051195.03
13272008.10.24 11:13sell6640.0294.790.000.00
13282008.10.24 11:14close6640.0294.720.000.001.481196.51
13292008.10.24 11:14sell6650.0294.670.000.00
13302008.10.24 11:14close6650.0294.620.000.001.061197.57
13312008.10.24 11:14sell6660.0294.570.000.00
13322008.10.24 11:14close6660.0294.510.000.001.271198.84
13332008.10.24 11:14sell6670.0294.460.000.00
13342008.10.24 11:14close6670.0294.390.000.001.481200.32
13352008.10.24 11:14sell6680.0294.340.000.00
13362008.10.24 11:14close6680.0294.280.000.001.271201.59
13372008.10.24 11:14sell6690.0294.220.000.00
13382008.10.24 11:14close6690.0294.170.000.001.061202.65
13392008.10.24 11:14sell6700.0294.110.000.00
13402008.10.24 11:14close6700.0294.050.000.001.281203.93
13412008.10.24 11:15sell6710.0294.020.000.00
13422008.10.24 11:15close6710.0293.930.000.001.921205.85
13432008.10.24 11:15sell6720.0293.850.000.00
13442008.10.24 11:15close6720.0293.760.000.001.921207.77
13452008.10.24 11:15sell6730.0293.680.000.00
13462008.10.24 11:15close6730.0293.590.000.001.921209.69
13472008.10.24 11:15sell6740.0293.580.000.00
13482008.10.24 11:15close6740.0293.480.000.002.141211.83
13492008.10.24 11:15sell6750.0293.410.000.00
13502008.10.24 11:15close6750.0293.320.000.001.931213.76
13512008.10.24 11:15sell6760.0293.240.000.00
13522008.10.24 11:15close6760.0293.160.000.001.721215.48
13532008.10.24 11:15sell6770.0293.070.000.00
13542008.10.24 11:15close6770.0293.020.000.001.081216.56
13552008.10.24 11:15sell6780.0292.930.000.00
13562008.10.24 11:15close6780.0292.880.000.001.081217.64
13572008.10.24 11:15sell6790.0292.790.000.00
13582008.10.24 11:15sell6800.0493.200.000.00
13592008.10.24 11:15close6800.0492.880.000.0013.781231.42
13602008.10.24 11:15close6790.0292.880.000.00-1.941229.48
13612008.10.24 11:16sell6810.0292.840.000.00
13622008.10.24 11:16sell6820.0493.270.000.00
13632008.10.24 11:16sell6830.0893.680.000.00
13642008.10.24 11:16close6830.0893.410.000.0023.121252.60
13652008.10.24 11:16close6820.0493.410.000.00-6.001246.60
13662008.10.24 11:16close6810.0293.410.000.00-12.201234.40
13672008.10.24 11:16sell6840.0293.630.000.00
13682008.10.24 11:17close6840.0293.580.000.001.071235.47
13692008.10.24 11:17sell6850.0293.570.000.00
13702008.10.24 11:18close6850.0293.510.000.001.281236.75
13712008.10.24 11:18sell6860.0293.460.000.00
13722008.10.24 11:18close6860.0293.410.000.001.071237.82
13732008.10.24 11:18sell6870.0293.360.000.00
13742008.10.24 11:20sell6880.0493.760.000.00
13752008.10.24 11:21close6880.0493.610.000.006.411244.23
13762008.10.24 11:21close6870.0293.610.000.00-5.341238.89
13772008.10.24 11:21sell6890.0293.580.000.00
13782008.10.24 11:21close6890.0293.520.000.001.281240.17
13792008.10.24 11:21sell6900.0293.490.000.00
13802008.10.24 11:21close6900.0293.440.000.001.071241.24
13812008.10.24 11:21sell6910.0293.400.000.00
13822008.10.24 11:23sell6920.0493.810.000.00
13832008.10.24 11:50close6920.0493.650.000.006.831248.07
13842008.10.24 11:50close6910.0293.650.000.00-5.341242.73
13852008.10.24 11:50sell6930.0293.640.000.00
13862008.10.24 11:50close6930.0293.580.000.001.281244.01
13872008.10.24 11:50sell6940.0293.550.000.00
13882008.10.24 11:51close6940.0293.490.000.001.281245.29
13892008.10.24 11:51sell6950.0293.480.000.00
13902008.10.24 11:51close6950.0293.420.000.001.281246.57
13912008.10.24 11:51sell6960.0293.380.000.00
13922008.10.24 11:52close6960.0293.330.000.001.071247.64
13932008.10.24 11:52sell6970.0293.320.000.00
13942008.10.24 11:53close6970.0293.270.000.001.071248.71
13952008.10.24 11:53sell6980.0293.240.000.00
13962008.10.24 11:56close6980.0293.180.000.001.291250.00
13972008.10.24 11:56sell6990.0293.150.000.00
13982008.10.24 11:56close6990.0293.090.000.001.291251.29
13992008.10.24 11:56sell7000.0293.060.000.00
14002008.10.24 12:00close7000.0293.010.000.001.081252.37
14012008.10.24 12:00sell7010.0292.980.000.00
14022008.10.24 12:29close7010.0292.930.000.001.081253.45
14032008.10.24 12:29sell7020.0292.920.000.00
14042008.10.24 12:29close7020.0292.850.000.001.511254.96
14052008.10.24 12:29sell7030.0292.810.000.00
14062008.10.24 12:30close7030.0292.750.000.001.291256.25
14072008.10.24 12:30sell7040.0292.740.000.00
14082008.10.24 12:30close7040.0292.680.000.001.291257.54
14092008.10.24 12:30sell7050.0292.670.000.00
14102008.10.24 12:31close7050.0292.620.000.001.081258.62
14112008.10.24 12:31sell7060.0292.610.000.00
14122008.10.24 12:32close7060.0292.560.000.001.081259.70
14132008.10.24 12:32sell7070.0292.520.000.00
14142008.10.24 12:32close7070.0292.470.000.001.081260.78
14152008.10.24 12:32sell7080.0292.430.000.00
14162008.10.24 12:32close7080.0292.370.000.001.301262.08
14172008.10.24 12:32sell7090.0292.340.000.00
14182008.10.24 12:33close7090.0292.280.000.001.301263.38
14192008.10.24 12:33sell7100.0292.270.000.00
14202008.10.24 12:33close7100.0292.220.000.001.081264.46
14212008.10.24 12:33sell7110.0292.160.000.00
14222008.10.24 12:33close7110.0292.070.000.001.961266.42
14232008.10.24 12:33sell7120.0291.980.000.00
14242008.10.24 12:34close7120.0291.930.000.001.091267.51
14252008.10.24 12:34sell7130.0291.900.000.00
14262008.10.24 12:34close7130.0291.850.000.001.091268.60
14272008.10.24 12:34sell7140.0291.820.000.00
14282008.10.24 12:34close7140.0291.770.000.001.091269.69
14292008.10.24 12:34sell7150.0291.710.000.00
14302008.10.24 12:34close7150.0291.640.000.001.531271.22
14312008.10.24 12:34sell7160.0291.570.000.00
14322008.10.24 12:34close7160.0291.510.000.001.311272.53
14332008.10.24 12:34sell7170.0291.450.000.00
14342008.10.24 12:34close7170.0291.390.000.001.311273.84
14352008.10.24 12:34sell7180.0291.320.000.00
14362008.10.24 12:34close7180.0291.240.000.001.751275.59
14372008.10.24 12:34sell7190.0291.170.000.00
14382008.10.24 12:35close7190.0291.120.000.001.101276.69
14392008.10.24 12:35sell7200.0291.080.000.00
14402008.10.24 12:35sell7210.0491.480.000.00
14412008.10.24 12:41close7210.0491.330.000.006.571283.26
14422008.10.24 12:41close7200.0291.330.000.00-5.471277.79
14432008.10.24 12:41sell7220.0291.300.000.00
14442008.10.24 12:41close7220.0291.250.000.001.101278.89
14452008.10.24 12:41sell7230.0291.220.000.00
14462008.10.24 12:42close7230.0291.170.000.001.101279.99
14472008.10.24 12:42sell7240.0291.140.000.00
14482008.10.24 12:42close7240.0291.090.000.001.101281.09
14492008.10.24 12:42sell7250.0291.060.000.00
14502008.10.24 12:42close7250.0291.000.000.001.321282.41
14512008.10.24 12:42sell7260.0290.970.000.00
14522008.10.24 12:49sell7270.0491.370.000.00
14532008.10.24 13:09sell7280.0891.780.000.00
14542008.10.24 13:39sell7290.1692.500.000.00
14552008.10.24 13:41close7290.1692.050.000.0078.221360.63
14562008.10.24 13:41close7280.0892.050.000.00-23.471337.16
14572008.10.24 13:41close7270.0492.050.000.00-29.551307.61
14582008.10.24 13:41close7260.0292.050.000.00-23.471284.14
14592008.10.24 13:41sell7300.0292.020.000.00
14602008.10.24 13:41close7300.0291.960.000.001.301285.44
14612008.10.24 13:41sell7310.0291.930.000.00
14622008.10.24 13:43sell7320.0492.340.000.00
14632008.10.24 13:44close7320.0492.170.000.007.381292.82
14642008.10.24 13:44close7310.0292.170.000.00-5.211287.61
14652008.10.24 13:44sell7330.0292.140.000.00
14662008.10.24 14:02close7330.0292.090.000.001.091288.70
14672008.10.24 14:02sell7340.0292.060.000.00
14682008.10.24 14:02close7340.0292.010.000.001.091289.79
14692008.10.24 14:02sell7350.0291.980.000.00
14702008.10.24 14:05close7350.0291.930.000.001.091290.88
14712008.10.24 14:05sell7360.0291.880.000.00
14722008.10.24 14:10close7360.0291.820.000.001.311292.19
14732008.10.24 14:10sell7370.0291.790.000.00
14742008.10.24 14:10close7370.0291.740.000.001.091293.28
14752008.10.24 14:10sell7380.0291.700.000.00
14762008.10.24 14:11close7380.0291.650.000.001.091294.37
14772008.10.24 14:11sell7390.0291.620.000.00
14782008.10.24 14:11close7390.0291.570.000.001.091295.46
14792008.10.24 14:11sell7400.0291.540.000.00
14802008.10.24 14:12close7400.0291.490.000.001.091296.55
14812008.10.24 14:12sell7410.0291.460.000.00
14822008.10.24 14:12close7410.0291.410.000.001.091297.64
14832008.10.24 14:12sell7420.0291.380.000.00
14842008.10.24 14:19sell7430.0491.780.000.00
14852008.10.24 14:42sell7440.0892.250.000.00
14862008.10.24 16:29close7440.0891.980.000.0023.481321.12
14872008.10.24 16:29close7430.0491.980.000.00-8.701312.42
14882008.10.24 16:29close7420.0291.980.000.00-13.051299.37
14892008.10.24 16:30sell7450.0291.950.000.00
14902008.10.24 16:30close7450.0291.900.000.001.091300.46
14912008.10.24 16:30sell7460.0291.900.000.00
14922008.10.24 16:30close7460.0291.820.000.001.741302.20
14932008.10.24 16:30sell7470.0291.810.000.00
14942008.10.24 16:30close7470.0291.750.000.001.311303.51
14952008.10.24 16:30sell7480.0291.690.000.00
14962008.10.24 16:30close7480.0291.600.000.001.971305.48
14972008.10.24 16:30sell7490.0291.530.000.00
14982008.10.24 16:31sell7500.0491.940.000.00
14992008.10.24 16:31sell7510.0892.360.000.00
15002008.10.24 17:45sell7520.1692.770.000.00
15012008.10.24 23:45sell7530.3294.210.000.00
15022008.10.27 01:00close7530.3293.170.000.00356.791662.27
15032008.10.27 01:00close7520.1693.170.000.00-68.901593.37
15042008.10.27 01:00close7510.0893.170.000.00-69.651523.72
15052008.10.27 01:00close7500.0493.170.000.00-52.861470.86
15062008.10.27 01:00close7490.0293.170.000.00-35.231435.63
15072008.10.27 01:30sell7540.0292.900.000.00
15082008.10.27 01:32close7540.0292.850.000.001.081436.71
15092008.10.27 01:32sell7550.0292.820.000.00
15102008.10.27 01:32close7550.0292.770.000.001.081437.79
15112008.10.27 01:32sell7560.0292.740.000.00
15122008.10.27 01:34close7560.0292.690.000.001.081438.87
15132008.10.27 01:34sell7570.0292.660.000.00
15142008.10.27 10:01sell7580.0493.070.000.00
15152008.10.27 10:05close7580.0492.910.000.006.891445.76
15162008.10.27 10:05close7570.0292.910.000.00-5.381440.38
15172008.10.27 10:05sell7590.0292.880.000.00
15182008.10.27 10:08close7590.0292.830.000.001.081441.46
15192008.10.27 10:08sell7600.0292.800.000.00
15202008.10.27 10:11close7600.0292.740.000.001.291442.75
15212008.10.27 10:11sell7610.0292.710.000.00
15222008.10.27 10:11close7610.0292.650.000.001.301444.05
15232008.10.27 10:11sell7620.0292.640.000.00
15242008.10.27 10:14close7620.0292.580.000.001.301445.35
15252008.10.27 10:14sell7630.0292.540.000.00
15262008.10.27 10:39close7630.0292.480.000.001.301446.65
15272008.10.27 10:40sell7640.0292.450.000.00
15282008.10.27 10:41close7640.0292.400.000.001.081447.73
15292008.10.27 10:41sell7650.0292.370.000.00
15302008.10.27 10:41close7650.0292.310.000.001.301449.03
15312008.10.27 10:41sell7660.0292.300.000.00
15322008.10.27 11:06close7660.0292.250.000.001.081450.11
15332008.10.27 11:06sell7670.0292.210.000.00
15342008.10.27 11:11close7670.0292.150.000.001.301451.41
15352008.10.27 11:11sell7680.0292.140.000.00
15362008.10.27 11:11close7680.0292.090.000.001.091452.50
15372008.10.27 11:11sell7690.0292.050.000.00
15382008.10.27 11:43sell7700.0492.670.000.00
15392008.10.27 12:00close7700.0492.440.000.009.951462.45
15402008.10.27 12:00close7690.0292.440.000.00-8.441454.01
15412008.10.27 12:00sell7710.0292.400.000.00
15422008.10.27 12:25close7710.0292.340.000.001.301455.31
15432008.10.27 12:25sell7720.0292.310.000.00
15442008.10.27 13:00sell7730.0492.720.000.00
15452008.10.27 23:02close7730.0492.540.000.007.781463.09
15462008.10.27 23:02close7720.0292.540.000.00-4.971458.12
15472008.10.27 23:02sell7740.0292.510.000.00
15482008.10.29 01:00sell7750.0498.200.000.00
15492008.10.29 06:19close7750.0496.280.000.0079.771537.89
15502008.10.29 06:19close7740.0296.280.000.00-78.361459.53
15512008.10.29 06:20sell7760.0296.270.000.00
15522008.10.29 07:06sell7770.0496.670.000.00
15532008.10.29 07:14close7770.0496.520.000.006.221465.75
15542008.10.29 07:14close7760.0296.520.000.00-5.181460.57
15552008.10.29 07:14sell7780.0296.490.000.00
15562008.10.29 07:14close7780.0296.440.000.001.041461.61
15572008.10.29 07:14sell7790.0296.410.000.00
15582008.10.29 07:17close7790.0296.360.000.001.041462.65
15592008.10.29 07:17sell7800.0296.350.000.00
15602008.10.29 07:18close7800.0296.300.000.001.041463.69
15612008.10.29 07:18sell7810.0296.250.000.00
15622008.10.29 07:18close7810.0296.170.000.001.661465.35
15632008.10.29 07:19sell7820.0296.120.000.00
15642008.10.29 09:00sell7830.0496.530.000.00
15652008.10.29 09:00close7830.0496.360.000.007.061472.41
15662008.10.29 09:00close7820.0296.360.000.00-4.981467.43
15672008.10.29 09:00sell7840.0296.330.000.00
15682008.10.29 12:45sell7850.0497.000.000.00
15692008.10.29 13:20close7850.0496.750.000.0010.341477.77
15702008.10.29 13:20close7840.0296.750.000.00-8.681469.09
15712008.10.29 13:20sell7860.0296.740.000.00
15722008.10.29 14:30sell7870.0497.140.000.00
15732008.10.29 14:35close7870.0496.980.000.006.601475.69
15742008.10.29 14:35close7860.0296.980.000.00-4.951470.74
15752008.10.29 14:35sell7880.0296.940.000.00
15762008.10.29 14:35close7880.0296.890.000.001.031471.77
15772008.10.29 14:35sell7890.0296.850.000.00
15782008.10.29 15:32close7890.0296.800.000.001.031472.80
15792008.10.29 15:32sell7900.0296.770.000.00
15802008.10.29 15:51close7900.0296.720.000.001.031473.83
15812008.10.29 15:51sell7910.0296.710.000.00
15822008.10.29 19:45sell7920.0497.560.000.00
15832008.10.29 19:57close7920.0497.260.000.0012.341486.17
15842008.10.29 19:57close7910.0297.260.000.00-11.311474.86
15852008.10.29 19:57sell7930.0297.220.000.00
15862008.10.29 19:57close7930.0297.170.000.001.031475.89
15872008.10.29 19:57sell7940.0297.140.000.00
15882008.10.29 19:57close7940.0297.080.000.001.241477.13
15892008.10.29 19:57sell7950.0297.070.000.00
15902008.10.29 20:18close7950.0297.010.000.001.241478.37
15912008.10.29 20:18sell7960.0296.960.000.00
15922008.10.29 20:18close7960.0296.910.000.001.031479.40
15932008.10.29 20:18sell7970.0296.860.000.00
15942008.10.29 20:18close7970.0296.790.000.001.451480.85
15952008.10.29 20:18sell7980.0296.780.000.00
15962008.10.29 20:18close7980.0296.730.000.001.031481.88
15972008.10.29 20:18sell7990.0296.670.000.00
15982008.10.29 20:18close7990.0296.620.000.001.031482.91
15992008.10.29 20:18sell8000.0296.560.000.00
16002008.10.29 20:19sell8010.0496.980.000.00
16012008.10.29 20:22close8010.0496.810.000.007.021489.93
16022008.10.29 20:22close8000.0296.810.000.00-5.161484.77
16032008.10.29 20:22sell8020.0296.770.000.00
16042008.10.29 20:25close8020.0296.710.000.001.241486.01
16052008.10.29 20:25sell8030.0296.680.000.00
16062008.10.29 20:32close8030.0296.630.000.001.031487.04
16072008.10.29 20:32sell8040.0296.590.000.00
16082008.10.29 20:32close8040.0296.540.000.001.041488.08
16092008.10.29 20:32sell8050.0296.500.000.00
16102008.10.29 20:33close8050.0296.450.000.001.041489.12
16112008.10.29 20:33sell8060.0296.450.000.00
16122008.10.29 20:55sell8070.0496.860.000.00
16132008.10.29 21:14sell8080.0897.260.000.00
16142008.10.29 22:24close8080.0897.020.000.0019.791508.91
16152008.10.29 22:24close8070.0497.020.000.00-6.601502.31
16162008.10.29 22:24close8060.0297.020.000.00-11.751490.56
16172008.10.29 22:24sell8090.0296.990.000.00
16182008.10.29 22:24close8090.0296.930.000.001.241491.80
16192008.10.29 22:24sell8100.0296.900.000.00
16202008.10.29 22:25close8100.0296.850.000.001.031492.83
16212008.10.29 22:25sell8110.0296.840.000.00
16222008.10.30 00:30sell8120.0497.260.000.00
16232008.10.31 02:15sell8130.0898.400.000.00
16242008.10.31 07:00close8130.0897.830.000.0046.611539.44
16252008.10.31 07:00close8120.0497.830.000.00-23.361516.08
16262008.10.31 07:00close8110.0297.830.000.00-20.341495.74
16272008.10.31 07:00sell8140.0297.820.000.00
16282008.10.31 07:00close8140.0297.760.000.001.231496.97
16292008.10.31 07:00sell8150.0297.720.000.00
16302008.10.31 07:02sell8160.0498.130.000.00
16312008.10.31 08:09close8160.0497.970.000.006.531503.50
16322008.10.31 08:09close8150.0297.970.000.00-5.101498.40
16332008.10.31 08:09sell8170.0297.930.000.00
16342008.10.31 08:09close8170.0297.880.000.001.021499.42
16352008.10.31 08:09sell8180.0297.840.000.00
16362008.10.31 08:10close8180.0297.790.000.001.021500.44
16372008.10.31 08:10sell8190.0297.790.000.00
16382008.10.31 08:24close8190.0297.720.000.001.431501.87
16392008.10.31 08:25sell8200.0297.660.000.00
16402008.10.31 08:25close8200.0297.600.000.001.231503.10
16412008.10.31 08:25sell8210.0297.570.000.00
16422008.10.31 08:28close8210.0297.520.000.001.031504.13
16432008.10.31 08:28sell8220.0297.490.000.00
16442008.10.31 08:36close8220.0297.440.000.001.031505.16
16452008.10.31 08:36sell8230.0297.430.000.00
16462008.10.31 08:36close8230.0297.360.000.001.441506.60
16472008.10.31 08:36sell8240.0297.350.000.00
16482008.10.31 08:36close8240.0297.300.000.001.031507.63
16492008.10.31 08:36sell8250.0297.250.000.00
16502008.10.31 08:37close8250.0297.200.000.001.031508.66
16512008.10.31 08:37sell8260.0297.170.000.00
16522008.10.31 08:37close8260.0297.120.000.001.031509.69
16532008.10.31 08:38sell8270.0297.090.000.00
16542008.10.31 08:47close8270.0297.040.000.001.031510.72
16552008.10.31 08:48sell8280.0297.000.000.00
16562008.10.31 08:48close8280.0296.950.000.001.031511.75
16572008.10.31 08:48sell8290.0296.940.000.00
16582008.10.31 09:19close8290.0296.890.000.001.031512.78
16592008.10.31 09:19sell8300.0296.880.000.00
16602008.10.31 09:19close8300.0296.830.000.001.031513.81
16612008.10.31 09:19sell8310.0296.790.000.00
16622008.10.31 09:19close8310.0296.740.000.001.031514.84
16632008.10.31 09:19sell8320.0296.680.000.00
16642008.10.31 09:22close8320.0296.630.000.001.031515.87
16652008.10.31 09:22sell8330.0296.600.000.00
16662008.10.31 09:24close8330.0296.550.000.001.041516.91
16672008.10.31 09:24sell8340.0296.520.000.00
16682008.10.31 09:33close8340.0296.470.000.001.041517.95
16692008.10.31 09:33sell8350.0296.430.000.00
16702008.10.31 10:20sell8360.0497.180.000.00
16712008.10.31 10:27close8360.0496.910.000.0011.141529.09
16722008.10.31 10:27close8350.0296.910.000.00-9.911519.18
16732008.10.31 10:27sell8370.0296.900.000.00
16742008.10.31 10:27close8370.0296.850.000.001.031520.21
16752008.10.31 10:27sell8380.0296.810.000.00
16762008.10.31 10:28close8380.0296.760.000.001.031521.24
16772008.10.31 10:28sell8390.0296.750.000.00
16782008.10.31 11:03close8390.0296.700.000.001.031522.27
16792008.10.31 11:03sell8400.0296.660.000.00
16802008.10.31 18:00sell8410.0498.370.000.00
16812008.11.04 01:52sell8420.0898.950.000.00
16822008.11.04 03:25close8420.0898.430.000.0042.261564.53
16832008.11.04 03:25close8410.0498.430.000.00-2.541561.98
16842008.11.04 03:25close8400.0298.430.000.00-36.011525.97
16852008.11.04 03:25sell8430.0298.400.000.00
16862008.11.04 04:11sell8440.0498.820.000.00
16872008.11.04 05:33close8440.0498.660.000.006.491532.46
16882008.11.04 05:33close8430.0298.660.000.00-5.271527.19
16892008.11.04 05:33sell8450.0298.620.000.00
16902008.11.04 06:11close8450.0298.570.000.001.011528.20
16912008.11.04 06:11sell8460.0298.540.000.00
16922008.11.04 06:16close8460.0298.490.000.001.021529.22
16932008.11.04 06:16sell8470.0298.460.000.00
16942008.11.04 10:45sell8480.0498.860.000.00
16952008.11.05 00:04sell8490.0899.670.000.00
16962008.11.05 10:09close8490.0899.250.000.0033.851563.07
16972008.11.05 10:09close8480.0499.250.000.00-15.771547.30
16982008.11.05 10:09close8470.0299.250.000.00-15.951531.35
16992008.11.05 10:09sell8500.0299.220.000.00
17002008.11.05 10:11close8500.0299.160.000.001.211532.56
17012008.11.05 10:11sell8510.0299.130.000.00
17022008.11.05 10:15close8510.0299.080.000.001.011533.57
17032008.11.05 10:15sell8520.0299.050.000.00
17042008.11.05 10:16close8520.0299.000.000.001.011534.58
17052008.11.05 10:16sell8530.0298.970.000.00
17062008.11.05 10:16close8530.0298.920.000.001.011535.59
17072008.11.05 10:16sell8540.0298.910.000.00
17082008.11.05 10:26close8540.0298.860.000.001.011536.60
17092008.11.05 10:26sell8550.0298.850.000.00
17102008.11.05 11:07close8550.0298.800.000.001.011537.61
17112008.11.05 11:07sell8560.0298.790.000.00
17122008.11.05 11:11close8560.0298.740.000.001.011538.62
17132008.11.05 11:11sell8570.0298.710.000.00
17142008.11.05 11:14close8570.0298.660.000.001.011539.63
17152008.11.05 11:14sell8580.0298.620.000.00
17162008.11.05 11:18close8580.0298.570.000.001.011540.64
17172008.11.05 11:18sell8590.0298.540.000.00
17182008.11.05 11:46close8590.0298.490.000.001.021541.66
17192008.11.05 11:46sell8600.0298.480.000.00
17202008.11.05 11:46close8600.0298.430.000.001.021542.68
17212008.11.05 11:46sell8610.0298.400.000.00
17222008.11.05 11:55close8610.0298.350.000.001.021543.70
17232008.11.05 11:55sell8620.0298.340.000.00
17242008.11.05 11:58close8620.0298.290.000.001.021544.72
17252008.11.05 11:58sell8630.0298.260.000.00
17262008.11.05 12:36sell8640.0498.670.000.00
17272008.11.05 16:45close8640.0498.510.000.006.501551.22
17282008.11.05 16:45close8630.0298.510.000.00-5.081546.14
17292008.11.05 16:45sell8650.0298.500.000.00
17302008.11.05 16:46close8650.0298.450.000.001.021547.16
17312008.11.05 16:46sell8660.0298.440.000.00
17322008.11.05 17:11sell8670.0498.940.000.00
17332008.11.05 19:36close8670.0498.750.000.007.701554.86
17342008.11.05 19:36close8660.0298.750.000.00-6.281548.58
17352008.11.05 19:36sell8680.0298.720.000.00
17362008.11.05 19:37close8680.0298.670.000.001.011549.59
17372008.11.05 19:37sell8690.0298.660.000.00
17382008.11.05 19:40close8690.0298.610.000.001.011550.60
17392008.11.05 19:40sell8700.0298.580.000.00
17402008.11.05 22:42close8700.0298.530.000.001.011551.61
17412008.11.05 22:42sell8710.0298.490.000.00
17422008.11.05 22:51close8710.0298.440.000.001.021552.63
17432008.11.05 22:51sell8720.0298.430.000.00
17442008.11.05 22:53close8720.0298.380.000.001.021553.65
17452008.11.05 22:53sell8730.0298.370.000.00
17462008.11.05 22:58close8730.0298.320.000.001.021554.67
17472008.11.05 22:58sell8740.0298.290.000.00
17482008.11.05 22:59close8740.0298.240.000.001.021555.69
17492008.11.05 22:59sell8750.0298.230.000.00
17502008.11.05 22:59close8750.0298.180.000.001.021556.71
17512008.11.05 22:59sell8760.0298.170.000.00
17522008.11.05 23:56close8760.0298.110.000.001.221557.93
17532008.11.05 23:56sell8770.0298.100.000.00
17542008.11.05 23:56close8770.0298.040.000.001.221559.15
17552008.11.05 23:57sell8780.0297.960.000.00
17562008.11.05 23:57close8780.0297.910.000.001.021560.17
17572008.11.05 23:57sell8790.0297.870.000.00
17582008.11.06 00:10close8790.0297.810.000.001.151561.32
17592008.11.06 00:10sell8800.0297.800.000.00
17602008.11.06 05:19close8800.0297.750.000.001.021562.34
17612008.11.06 05:20sell8810.0297.710.000.00
17622008.11.06 05:22close8810.0297.650.000.001.231563.57
17632008.11.06 05:22sell8820.0297.620.000.00
17642008.11.06 07:08close8820.0297.570.000.001.021564.59
17652008.11.06 07:08sell8830.0297.560.000.00
17662008.11.06 15:03close8830.0297.510.000.001.031565.62
17672008.11.06 15:03sell8840.0297.480.000.00
17682008.11.06 15:34sell8850.0497.900.000.00
17692008.11.06 20:10close8850.0497.740.000.006.551572.17
17702008.11.06 20:10close8840.0297.740.000.00-5.321566.85
17712008.11.06 20:10sell8860.0297.730.000.00
17722008.11.06 20:11close8860.0297.680.000.001.021567.87
17732008.11.06 20:11sell8870.0297.670.000.00
17742008.11.06 20:12close8870.0297.620.000.001.021568.89
17752008.11.06 20:12sell8880.0297.610.000.00
17762008.11.06 20:43close8880.0297.560.000.001.031569.92
17772008.11.06 20:43sell8890.0297.530.000.00
17782008.11.07 00:20close8890.0297.480.000.001.001570.93
17792008.11.07 00:20sell8900.0297.470.000.00
17802008.11.07 00:35close8900.0297.420.000.001.031571.96
17812008.11.07 00:35sell8910.0297.410.000.00
17822008.11.07 01:23close8910.0297.350.000.001.231573.19
17832008.11.07 01:23sell8920.0297.320.000.00
17842008.11.07 01:26close8920.0297.270.000.001.031574.22
17852008.11.07 01:26sell8930.0297.260.000.00
17862008.11.07 02:39close8930.0297.210.000.001.031575.25
17872008.11.07 02:39sell8940.0297.180.000.00
17882008.11.07 02:41close8940.0297.130.000.001.031576.28
17892008.11.07 02:41sell8950.0297.100.000.00
17902008.11.07 02:45close8950.0297.050.000.001.031577.31
17912008.11.07 02:45sell8960.0297.040.000.00
17922008.11.07 02:48close8960.0296.970.000.001.441578.75
17932008.11.07 02:48sell8970.0296.960.000.00
17942008.11.07 03:21close8970.0296.910.000.001.031579.78
17952008.11.07 03:21sell8980.0296.900.000.00
17962008.11.07 03:21close8980.0296.840.000.001.241581.02
17972008.11.07 03:22sell8990.0296.830.000.00
17982008.11.07 03:24close8990.0296.780.000.001.031582.05
17992008.11.07 03:24sell9000.0296.770.000.00
18002008.11.07 09:01sell9010.0497.340.000.00
18012008.11.07 15:30close9010.0497.100.000.009.891591.94
18022008.11.07 15:30close9000.0297.100.000.00-6.801585.14
18032008.11.07 16:00sell9020.0297.270.000.00
18042008.11.07 16:01close9020.0297.220.000.001.031586.17
18052008.11.07 16:01sell9030.0297.180.000.00
18062008.11.10 01:00sell9040.0498.950.000.00
18072008.11.10 18:06close9040.0498.340.000.0024.811610.98
18082008.11.10 18:06close9030.0298.340.000.00-23.621587.36
18092008.11.10 18:06sell9050.0298.330.000.00
18102008.11.10 18:07close9050.0298.280.000.001.021588.38
18112008.11.10 18:07sell9060.0298.250.000.00
18122008.11.10 18:50close9060.0298.200.000.001.021589.40
18132008.11.10 18:50sell9070.0298.170.000.00
18142008.11.10 18:54close9070.0298.120.000.001.021590.42
18152008.11.10 18:54sell9080.0298.110.000.00
18162008.11.10 18:55close9080.0298.060.000.001.021591.44
18172008.11.10 18:55sell9090.0298.050.000.00
18182008.11.10 18:59close9090.0298.000.000.001.021592.46
18192008.11.10 18:59sell9100.0297.970.000.00
18202008.11.10 19:00close9100.0297.920.000.001.021593.48
18212008.11.10 19:01sell9110.0297.910.000.00
18222008.11.10 19:36close9110.0297.860.000.001.021594.50
18232008.11.10 19:36sell9120.0297.850.000.00
18242008.11.10 19:41close9120.0297.800.000.001.021595.52
18252008.11.10 19:41sell9130.0297.790.000.00
18262008.11.10 19:41close9130.0297.740.000.001.021596.54
18272008.11.10 19:41sell9140.0297.710.000.00
18282008.11.10 19:44close9140.0297.650.000.001.231597.77
18292008.11.10 19:44sell9150.0297.640.000.00
18302008.11.10 20:44sell9160.0498.050.000.00
18312008.11.10 21:50close9160.0497.890.000.006.541604.31
18322008.11.10 21:50close9150.0297.890.000.00-5.111599.20
18332008.11.10 21:50sell9170.0297.880.000.00
18342008.11.10 22:01close9170.0297.830.000.001.021600.22
18352008.11.10 22:01sell9180.0297.800.000.00
18362008.11.10 22:07close9180.0297.750.000.001.021601.24
18372008.11.10 22:07sell9190.0297.720.000.00
18382008.11.10 22:22close9190.0297.660.000.001.231602.47
18392008.11.10 22:22sell9200.0297.650.000.00
18402008.11.11 02:54close9200.0297.590.000.001.201603.68
18412008.11.11 02:54sell9210.0297.580.000.00
18422008.11.11 02:55close9210.0297.530.000.001.031604.71
18432008.11.11 02:55sell9220.0297.500.000.00
18442008.11.11 07:30sell9230.0497.930.000.00
18452008.11.11 09:40close9230.0497.770.000.006.551611.26
18462008.11.11 09:40close9220.0297.770.000.00-5.521605.74
18472008.11.11 09:40sell9240.0297.740.000.00
18482008.11.11 09:56close9240.0297.690.000.001.021606.76
18492008.11.11 09:56sell9250.0297.680.000.00
18502008.11.11 09:59close9250.0297.620.000.001.231607.99
18512008.11.11 09:59sell9260.0297.610.000.00
18522008.11.11 16:57close9260.0297.560.000.001.031609.02
18532008.11.11 16:57sell9270.0297.550.000.00
18542008.11.11 16:59close9270.0297.500.000.001.031610.05
18552008.11.11 16:59sell9280.0297.490.000.00
18562008.11.11 17:40close9280.0297.440.000.001.031611.08
18572008.11.11 17:40sell9290.0297.430.000.00
18582008.11.11 18:02close9290.0297.380.000.001.031612.11
18592008.11.11 18:02sell9300.0297.370.000.00
18602008.11.11 18:05close9300.0297.320.000.001.031613.14
18612008.11.11 18:05sell9310.0297.310.000.00
18622008.11.11 19:00sell9320.0497.720.000.00
18632008.11.11 19:09close9320.0497.560.000.006.561619.70
18642008.11.11 19:09close9310.0297.560.000.00-5.131614.57
18652008.11.11 19:09sell9330.0297.550.000.00
18662008.11.11 20:34close9330.0297.500.000.001.031615.60
18672008.11.11 20:35sell9340.0297.490.000.00
18682008.11.12 01:31close9340.0297.440.000.001.001616.60
18692008.11.12 01:31sell9350.0297.430.000.00
18702008.11.12 01:31close9350.0297.370.000.001.231617.83
18712008.11.12 01:31sell9360.0297.360.000.00
18722008.11.12 01:31close9360.0297.310.000.001.031618.86
18732008.11.12 01:31sell9370.0297.300.000.00
18742008.11.12 01:36close9370.0297.250.000.001.031619.89
18752008.11.12 01:36sell9380.0297.240.000.00
18762008.11.12 01:47close9380.0297.190.000.001.031620.92
18772008.11.12 01:47sell9390.0297.180.000.00
18782008.11.12 06:00sell9400.0497.590.000.00
18792008.11.12 11:51close9400.0497.430.000.006.571627.49
18802008.11.12 11:51close9390.0297.430.000.00-5.131622.36
18812008.11.12 11:51sell9410.0297.420.000.00
18822008.11.12 11:53close9410.0297.370.000.001.031623.39
18832008.11.12 11:53sell9420.0297.340.000.00
18842008.11.12 11:55close9420.0297.290.000.001.031624.42
18852008.11.12 11:55sell9430.0297.260.000.00
18862008.11.12 12:04close9430.0297.190.000.001.441625.86
18872008.11.12 12:04sell9440.0297.180.000.00
18882008.11.12 12:10close9440.0297.120.000.001.241627.10
18892008.11.12 12:10sell9450.0297.110.000.00
18902008.11.12 15:54close9450.0297.050.000.001.241628.34
18912008.11.12 15:54sell9460.0297.020.000.00
18922008.11.12 15:57close9460.0296.970.000.001.031629.37
18932008.11.12 15:57sell9470.0296.940.000.00
18942008.11.12 15:58close9470.0296.890.000.001.031630.40
18952008.11.12 15:58sell9480.0296.860.000.00
18962008.11.12 16:01close9480.0296.810.000.001.031631.43
18972008.11.12 16:01sell9490.0296.800.000.00
18982008.11.12 16:01close9490.0296.750.000.001.031632.46
18992008.11.12 16:01sell9500.0296.720.000.00
19002008.11.12 16:02close9500.0296.670.000.001.031633.49
19012008.11.12 16:02sell9510.0296.640.000.00
19022008.11.12 16:03close9510.0296.590.000.001.041634.53
19032008.11.12 16:03sell9520.0296.550.000.00
19042008.11.12 16:05close9520.0296.500.000.001.041635.57
19052008.11.12 16:05sell9530.0296.470.000.00
19062008.11.12 16:05close9530.0296.420.000.001.041636.61
19072008.11.12 16:05sell9540.0296.390.000.00
19082008.11.12 16:09close9540.0296.330.000.001.251637.86
19092008.11.12 16:10sell9550.0296.320.000.00
19102008.11.12 17:21close9550.0296.270.000.001.041638.90
19112008.11.12 17:21sell9560.0296.260.000.00
19122008.11.12 17:28close9560.0296.210.000.001.041639.94
19132008.11.12 17:28sell9570.0296.200.000.00
19142008.11.12 17:30close9570.0296.150.000.001.041640.98
19152008.11.12 17:30sell9580.0296.120.000.00
19162008.11.12 17:32close9580.0296.070.000.001.041642.02
19172008.11.12 17:32sell9590.0296.040.000.00
19182008.11.12 17:35close9590.0295.990.000.001.041643.06
19192008.11.12 17:35sell9600.0295.980.000.00
19202008.11.12 17:36close9600.0295.930.000.001.041644.10
19212008.11.12 17:36sell9610.0295.920.000.00
19222008.11.12 17:36close9610.0295.870.000.001.041645.14
19232008.11.12 17:37sell9620.0295.870.000.00
19242008.11.12 17:37close9620.0295.820.000.001.041646.18
19252008.11.12 17:37sell9630.0295.810.000.00
19262008.11.12 17:38close9630.0295.760.000.001.041647.22
19272008.11.12 17:38sell9640.0295.730.000.00
19282008.11.12 17:38close9640.0295.680.000.001.051648.27
19292008.11.12 17:38sell9650.0295.650.000.00
19302008.11.12 17:39close9650.0295.600.000.001.051649.32
19312008.11.12 17:39sell9660.0295.560.000.00
19322008.11.12 17:39close9660.0295.500.000.001.261650.58
19332008.11.12 17:39sell9670.0295.460.000.00
19342008.11.12 17:39close9670.0295.400.000.001.261651.84
19352008.11.12 17:39sell9680.0295.350.000.00
19362008.11.12 18:03close9680.0295.300.000.001.051652.89
19372008.11.12 18:03sell9690.0295.270.000.00
19382008.11.12 18:04close9690.0295.220.000.001.051653.94
19392008.11.12 18:04sell9700.0295.190.000.00
19402008.11.12 18:06close9700.0295.140.000.001.051654.99
19412008.11.12 18:06sell9710.0295.110.000.00
19422008.11.12 18:06close9710.0295.060.000.001.051656.04
19432008.11.12 18:06sell9720.0295.030.000.00
19442008.11.12 18:07close9720.0294.960.000.001.471657.51
19452008.11.12 18:07sell9730.0294.950.000.00
19462008.11.12 18:12close9730.0294.900.000.001.051658.56
19472008.11.12 18:12sell9740.0294.870.000.00
19482008.11.12 18:12close9740.0294.820.000.001.051659.61
19492008.11.12 18:12sell9750.0294.790.000.00
19502008.11.12 18:13close9750.0294.740.000.001.061660.67
19512008.11.12 18:13sell9760.0294.730.000.00
19522008.11.12 18:13close9760.0294.670.000.001.271661.94
19532008.11.12 18:13sell9770.0294.660.000.00
19542008.11.12 18:13close9770.0294.610.000.001.061663.00
19552008.11.12 18:13sell9780.0294.580.000.00
19562008.11.12 18:13close9780.0294.520.000.001.271664.27
19572008.11.12 18:13sell9790.0294.490.000.00
19582008.11.12 18:16sell9800.0494.890.000.00
19592008.11.12 19:08sell9810.0895.550.000.00
19602008.11.12 20:35close9810.0895.200.000.0029.411693.68
19612008.11.12 20:35close9800.0495.200.000.00-13.031680.65
19622008.11.12 20:35close9790.0295.200.000.00-14.921665.73
19632008.11.12 20:35sell9820.0295.160.000.00
19642008.11.12 22:22close9820.0295.110.000.001.051666.78
19652008.11.12 22:22sell9830.0295.100.000.00
19662008.11.12 22:30close9830.0295.050.000.001.051667.83
19672008.11.12 22:30sell9840.0295.040.000.00
19682008.11.12 22:43close9840.0294.990.000.001.051668.88
19692008.11.12 22:43sell9850.0294.960.000.00
19702008.11.12 22:44close9850.0294.910.000.001.051669.93
19712008.11.12 22:44sell9860.0294.880.000.00
19722008.11.12 23:03close9860.0294.830.000.001.051670.98
19732008.11.12 23:03sell9870.0294.820.000.00
19742008.11.13 00:02close9870.0294.760.000.001.191672.17
19752008.11.13 00:02sell9880.0294.750.000.00
19762008.11.13 00:03close9880.0294.690.000.001.271673.44
19772008.11.13 00:03sell9890.0294.680.000.00
19782008.11.13 00:03close9890.0294.630.000.001.061674.50
19792008.11.13 00:03sell9900.0294.590.000.00
19802008.11.13 00:06close9900.0294.540.000.001.061675.56
19812008.11.13 00:06sell9910.0294.530.000.00
19822008.11.13 02:01sell9920.0494.930.000.00
19832008.11.14 02:00sell9930.0897.610.000.00
19842008.11.14 14:23close9930.0896.380.000.00102.101777.66
19852008.11.14 14:23close9920.0496.380.000.00-60.231717.43
19862008.11.14 14:23close9910.0296.380.000.00-38.421679.02
19872008.11.14 14:23sell9940.0296.370.000.00
19882008.11.14 14:23close9940.0296.300.000.001.451680.47
19892008.11.14 14:23sell9950.0296.260.000.00
19902008.11.14 15:30close9950.0296.210.000.001.041681.51
19912008.11.14 15:30sell9960.0296.180.000.00
19922008.11.14 15:30close9960.0296.120.000.001.251682.76
19932008.11.14 15:30sell9970.0296.080.000.00
19942008.11.14 16:06sell9980.0496.480.000.00
19952008.11.14 23:00sell9990.0897.090.000.00
19962008.11.17 01:00close9990.0896.290.000.0066.371749.12
19972008.11.17 01:00close9980.0496.290.000.007.841756.96
19982008.11.17 01:00close9970.0296.290.000.00-4.391752.57
19992008.11.17 01:30sell10000.0296.200.000.00
20002008.11.17 01:42close10000.0296.140.000.001.251753.82
20012008.11.17 01:42sell10010.0296.110.000.00
20022008.11.17 01:42close10010.0296.060.000.001.041754.86
20032008.11.17 01:43sell10020.0295.960.000.00
20042008.11.18 00:15sell10030.0496.370.000.00
20052008.11.18 11:10close10030.0496.210.000.006.651761.51
20062008.11.18 11:10close10020.0296.210.000.00-5.231756.29
20072008.11.18 11:10sell10040.0296.180.000.00
20082008.11.18 13:32close10040.0296.120.000.001.251757.54
20092008.11.18 13:33sell10050.0296.110.000.00
20102008.11.18 13:35close10050.0296.060.000.001.041758.58
20112008.11.18 13:35sell10060.0296.050.000.00
20122008.11.19 01:15sell10070.0496.790.000.00
20132008.11.19 02:54close10070.0496.520.000.0011.191769.77
20142008.11.19 02:54close10060.0296.520.000.00-9.771760.00
20152008.11.19 02:54sell10080.0296.490.000.00
20162008.11.19 05:27close10080.0296.440.000.001.041761.04
20172008.11.19 05:27sell10090.0296.430.000.00
20182008.11.19 05:32close10090.0296.380.000.001.041762.08
20192008.11.19 05:32sell10100.0296.370.000.00
20202008.11.19 15:42sell10110.0496.810.000.00
20212008.11.19 16:13close10110.0496.640.000.007.041769.12
20222008.11.19 16:13close10100.0296.640.000.00-5.591763.53
20232008.11.19 16:13sell10120.0296.610.000.00
20242008.11.19 16:16close10120.0296.540.000.001.451764.98
20252008.11.19 16:16sell10130.0296.530.000.00
20262008.11.19 16:16close10130.0296.480.000.001.041766.02
20272008.11.19 16:16sell10140.0296.450.000.00
20282008.11.19 19:18close10140.0296.400.000.001.041767.06
20292008.11.19 19:18sell10150.0296.390.000.00
20302008.11.19 20:33close10150.0296.330.000.001.251768.31
20312008.11.19 20:33sell10160.0296.320.000.00
20322008.11.19 20:34close10160.0296.270.000.001.041769.35
20332008.11.19 20:34sell10170.0296.260.000.00
20342008.11.19 21:04close10170.0296.210.000.001.041770.39
20352008.11.19 21:04sell10180.0296.180.000.00
20362008.11.19 21:04close10180.0296.130.000.001.041771.43
20372008.11.19 21:04sell10190.0296.090.000.00
20382008.11.19 21:06close10190.0296.040.000.001.041772.47
20392008.11.19 21:06sell10200.0296.010.000.00
20402008.11.19 22:39close10200.0295.960.000.001.041773.51
20412008.11.19 22:39sell10210.0295.930.000.00
20422008.11.19 22:39close10210.0295.880.000.001.041774.55
20432008.11.19 22:39sell10220.0295.850.000.00
20442008.11.19 22:48close10220.0295.800.000.001.041775.59
20452008.11.19 22:48sell10230.0295.760.000.00
20462008.11.19 22:59close10230.0295.710.000.001.041776.63
20472008.11.19 22:59sell10240.0295.680.000.00
20482008.11.20 00:05close10240.0295.620.000.001.171777.81
20492008.11.20 00:05sell10250.0295.610.000.00
20502008.11.20 06:04close10250.0295.560.000.001.051778.86
20512008.11.20 06:04sell10260.0295.530.000.00
20522008.11.20 06:16close10260.0295.480.000.001.051779.91
20532008.11.20 06:16sell10270.0295.470.000.00
20542008.11.20 06:18close10270.0295.420.000.001.051780.96
20552008.11.20 06:18sell10280.0295.410.000.00
20562008.11.20 06:20close10280.0295.360.000.001.051782.01
20572008.11.20 06:20sell10290.0295.330.000.00
20582008.11.20 06:38close10290.0295.280.000.001.051783.06
20592008.11.20 06:38sell10300.0295.250.000.00
20602008.11.20 06:50close10300.0295.200.000.001.051784.11
20612008.11.20 06:50sell10310.0295.170.000.00
20622008.11.20 06:51close10310.0295.110.000.001.261785.37
20632008.11.20 06:51sell10320.0295.100.000.00
20642008.11.20 06:54close10320.0295.050.000.001.051786.42
20652008.11.20 06:55sell10330.0295.050.000.00
20662008.11.20 07:45close10330.0295.000.000.001.051787.47
20672008.11.20 07:45sell10340.0294.970.000.00
20682008.11.20 15:30sell10350.0495.510.000.00
20692008.11.20 15:30close10350.0495.310.000.008.391795.86
20702008.11.20 15:30close10340.0295.310.000.00-7.131788.73
20712008.11.20 15:30sell10360.0295.300.000.00
20722008.11.20 15:50close10360.0295.250.000.001.051789.78
20732008.11.20 15:51sell10370.0295.240.000.00
20742008.11.20 15:51close10370.0295.190.000.001.051790.83
20752008.11.20 15:51sell10380.0295.180.000.00
20762008.11.20 15:54close10380.0295.130.000.001.051791.88
20772008.11.20 15:54sell10390.0295.100.000.00
20782008.11.20 15:55close10390.0295.050.000.001.051792.93
20792008.11.20 15:55sell10400.0295.040.000.00
20802008.11.20 16:09close10400.0294.990.000.001.051793.98
20812008.11.20 16:09sell10410.0294.960.000.00
20822008.11.20 16:09close10410.0294.910.000.001.051795.03
20832008.11.20 16:09sell10420.0294.880.000.00
20842008.11.20 16:10close10420.0294.830.000.001.051796.08
20852008.11.20 16:10sell10430.0294.800.000.00
20862008.11.20 16:11close10430.0294.750.000.001.061797.14
20872008.11.20 16:11sell10440.0294.740.000.00
20882008.11.20 16:11close10440.0294.690.000.001.061798.20
20892008.11.20 16:11sell10450.0294.680.000.00
20902008.11.20 16:20close10450.0294.630.000.001.061799.26
20912008.11.20 16:20sell10460.0294.620.000.00
20922008.11.20 16:20close10460.0294.550.000.001.481800.74
20932008.11.20 16:20sell10470.0294.510.000.00
20942008.11.20 16:21close10470.0294.460.000.001.061801.80
20952008.11.20 16:21sell10480.0294.430.000.00
20962008.11.20 16:23close10480.0294.370.000.001.271803.07
20972008.11.20 16:23sell10490.0294.330.000.00
20982008.11.20 18:10sell10500.0494.990.000.00
20992008.11.20 19:04close10500.0494.750.000.0010.131813.20
21002008.11.20 19:04close10490.0294.750.000.00-8.871804.33
21012008.11.20 21:30sell10510.0295.140.000.00
21022008.11.20 21:31close10510.0295.090.000.001.051805.38
21032008.11.20 21:31sell10520.0295.060.000.00
21042008.11.20 21:32close10520.0295.010.000.001.051806.43
21052008.11.20 21:32sell10530.0294.980.000.00
21062008.11.20 21:34close10530.0294.930.000.001.051807.48
21072008.11.20 21:34sell10540.0294.920.000.00
21082008.11.20 21:48close10540.0294.850.000.001.481808.96
21092008.11.20 21:48sell10550.0294.840.000.00
21102008.11.20 21:57close10550.0294.790.000.001.051810.01
21112008.11.20 21:57sell10560.0294.760.000.00
21122008.11.20 21:58close10560.0294.710.000.001.061811.07
21132008.11.20 21:58sell10570.0294.700.000.00
21142008.11.20 22:05close10570.0294.650.000.001.061812.13
21152008.11.20 22:05sell10580.0294.610.000.00
21162008.11.20 22:19close10580.0294.550.000.001.271813.40
21172008.11.20 22:19sell10590.0294.540.000.00
21182008.11.20 22:23close10590.0294.490.000.001.061814.46
21192008.11.20 22:23sell10600.0294.480.000.00
21202008.11.20 22:27close10600.0294.420.000.001.271815.73
21212008.11.20 22:27sell10610.0294.390.000.00
21222008.11.20 22:34close10610.0294.340.000.001.061816.79
21232008.11.20 22:34sell10620.0294.310.000.00
21242008.11.20 22:34close10620.0294.260.000.001.061817.85
21252008.11.20 22:34sell10630.0294.230.000.00
21262008.11.20 22:35close10630.0294.180.000.001.061818.91
21272008.11.20 22:35sell10640.0294.150.000.00
21282008.11.20 22:36close10640.0294.090.000.001.281820.19
21292008.11.20 22:36sell10650.0294.080.000.00
21302008.11.20 22:39close10650.0294.030.000.001.061821.25
21312008.11.20 22:39sell10660.0294.020.000.00
21322008.11.20 22:43close10660.0293.970.000.001.061822.31
21332008.11.20 22:43sell10670.0293.960.000.00
21342008.11.20 22:54close10670.0293.900.000.001.281823.59
21352008.11.20 22:54sell10680.0293.890.000.00
21362008.11.20 22:54close10680.0293.840.000.001.071824.66
21372008.11.20 22:55sell10690.0293.830.000.00
21382008.11.20 22:56close10690.0293.780.000.001.071825.73
21392008.11.20 22:56sell10700.0293.750.000.00
21402008.11.20 23:38close10700.0293.700.000.001.071826.80
21412008.11.20 23:38sell10710.0293.690.000.00
21422008.11.20 23:41close10710.0293.640.000.001.071827.87
21432008.11.20 23:41sell10720.0293.630.000.00
21442008.11.20 23:42close10720.0293.580.000.001.071828.94
21452008.11.20 23:42sell10730.0293.570.000.00
21462008.11.24 02:15sell10740.0495.570.000.00
21472008.11.25 01:15sell10750.0896.940.000.00
21482008.11.25 11:16close10750.0896.050.000.0074.131903.07
21492008.11.25 11:16close10740.0496.050.000.00-20.041883.02
21502008.11.25 11:16close10730.0296.050.000.00-51.721831.31
21512008.11.25 11:16sell10760.0296.040.000.00
21522008.11.25 11:18close10760.0295.990.000.001.041832.35
21532008.11.25 11:18sell10770.0295.960.000.00
21542008.11.25 11:18close10770.0295.900.000.001.251833.60
21552008.11.25 11:18sell10780.0295.890.000.00
21562008.11.25 11:18close10780.0295.830.000.001.251834.85
21572008.11.25 11:18sell10790.0295.820.000.00
21582008.11.25 12:09close10790.0295.770.000.001.041835.89
21592008.11.25 12:09sell10800.0295.760.000.00
21602008.11.25 12:14close10800.0295.700.000.001.251837.14
21612008.11.25 12:14sell10810.0295.670.000.00
21622008.11.25 16:55close10810.0295.610.000.001.261838.40
21632008.11.25 16:55sell10820.0295.580.000.00
21642008.11.25 16:56close10820.0295.530.000.001.051839.45
21652008.11.25 16:56sell10830.0295.520.000.00
21662008.11.25 16:56close10830.0295.470.000.001.051840.50
21672008.11.25 16:56sell10840.0295.440.000.00
21682008.11.25 17:41close10840.0295.390.000.001.051841.55
21692008.11.25 17:41sell10850.0295.380.000.00
21702008.11.25 17:45close10850.0295.330.000.001.051842.60
21712008.11.25 17:45sell10860.0295.320.000.00
21722008.11.25 17:46close10860.0295.270.000.001.051843.65
21732008.11.25 17:46sell10870.0295.260.000.00
21742008.11.25 17:48close10870.0295.200.000.001.261844.91
21752008.11.25 17:48sell10880.0295.190.000.00
21762008.11.25 18:37sell10890.0495.590.000.00
21772008.11.25 19:05close10890.0495.430.000.006.711851.62
21782008.11.25 19:05close10880.0295.430.000.00-5.031846.59
21792008.11.25 19:05sell10900.0295.420.000.00
21802008.11.25 19:17close10900.0295.370.000.001.051847.64
21812008.11.25 19:17sell10910.0295.330.000.00
21822008.11.25 19:24close10910.0295.270.000.001.261848.90
21832008.11.25 19:24sell10920.0295.230.000.00
21842008.11.25 19:24close10920.0295.170.000.001.261850.16
21852008.11.25 19:24sell10930.0295.160.000.00
21862008.11.25 19:24close10930.0295.090.000.001.471851.63
21872008.11.25 19:24sell10940.0295.080.000.00
21882008.11.25 20:03close10940.0295.030.000.001.051852.68
21892008.11.25 20:03sell10950.0295.020.000.00
21902008.11.25 20:04close10950.0294.960.000.001.261853.94
21912008.11.25 20:04sell10960.0294.950.000.00
21922008.11.25 21:02sell10970.0495.360.000.00
21932008.11.25 21:11close10970.0495.200.000.006.721860.66
21942008.11.25 21:11close10960.0295.200.000.00-5.251855.41
21952008.11.25 21:11sell10980.0295.190.000.00
21962008.11.25 23:26close10980.0295.140.000.001.051856.46
21972008.11.25 23:27sell10990.0295.100.000.00
21982008.11.25 23:30close10990.0295.040.000.001.261857.72
21992008.11.25 23:30sell11000.0295.030.000.00
22002008.11.25 23:32close11000.0294.980.000.001.051858.77
22012008.11.25 23:32sell11010.0294.970.000.00
22022008.11.26 02:26close11010.0294.920.000.001.021859.79
22032008.11.26 02:26sell11020.0294.880.000.00
22042008.11.26 02:26close11020.0294.820.000.001.271861.06
22052008.11.26 02:26sell11030.0294.810.000.00
22062008.11.26 09:12close11030.0294.760.000.001.061862.12
22072008.11.26 09:12sell11040.0294.730.000.00
22082008.11.26 15:00sell11050.0495.140.000.00
22092008.11.26 15:30close11050.0494.970.000.007.161869.28
22102008.11.26 15:30close11040.0294.970.000.00-5.051864.23
22112008.11.26 15:30sell11060.0294.930.000.00
22122008.11.26 16:44close11060.0294.880.000.001.051865.28
22132008.11.26 16:44sell11070.0294.850.000.00
22142008.11.26 17:38close11070.0294.730.000.002.531867.81
22152008.11.26 17:38sell11080.0294.680.000.00
22162008.11.26 18:10sell11090.0495.090.000.00
22172008.11.27 00:15sell11100.0895.580.000.00
22182008.11.27 03:48close11100.0895.300.000.0023.501891.31
22192008.11.27 03:48close11090.0495.300.000.00-8.971882.34
22202008.11.27 03:48close11080.0295.300.000.00-13.091869.26
22212008.11.27 03:48sell11110.0295.290.000.00
22222008.11.27 03:58close11110.0295.240.000.001.051870.31
22232008.11.27 03:58sell11120.0295.230.000.00
22242008.11.27 04:05close11120.0295.180.000.001.051871.36
22252008.11.27 04:05sell11130.0295.140.000.00
22262008.11.27 06:10close11130.0295.090.000.001.051872.41
22272008.11.27 06:10sell11140.0295.080.000.00
22282008.11.27 07:09close11140.0295.030.000.001.051873.46
22292008.11.27 07:09sell11150.0295.020.000.00
22302008.11.27 19:30sell11160.0495.430.000.00
22312008.11.27 23:59close11160.0495.250.000.007.561881.02
22322008.11.27 23:59close11150.0295.250.000.00-4.831876.19
22332008.11.27 23:59sell11170.0295.220.000.00
22342008.11.28 12:25close11170.0295.160.000.001.231877.42
22352008.11.28 12:30sell11180.0295.180.000.00
22362008.12.01 09:56close11180.0295.130.000.001.021878.45
22372008.12.01 09:56sell11190.0295.120.000.00
22382008.12.01 09:59close11190.0295.070.000.001.051879.50
22392008.12.01 09:59sell11200.0295.060.000.00
22402008.12.01 10:16close11200.0295.010.000.001.051880.55
22412008.12.01 10:17sell11210.0294.980.000.00
22422008.12.01 10:17close11210.0294.890.000.001.901882.45
22432008.12.01 10:18sell11220.0294.880.000.00
22442008.12.01 10:19close11220.0294.830.000.001.051883.50
22452008.12.01 10:19sell11230.0294.820.000.00
22462008.12.01 10:23close11230.0294.690.000.002.751886.25
22472008.12.01 10:23sell11240.0294.680.000.00
22482008.12.01 10:24close11240.0294.620.000.001.271887.52
22492008.12.01 10:24sell11250.0294.610.000.00
22502008.12.01 11:04close11250.0294.560.000.001.061888.58
22512008.12.01 11:04sell11260.0294.550.000.00
22522008.12.01 11:08close11260.0294.500.000.001.061889.64
22532008.12.01 11:08sell11270.0294.460.000.00
22542008.12.01 11:09close11270.0294.390.000.001.481891.12
22552008.12.01 11:09sell11280.0294.380.000.00
22562008.12.01 11:15close11280.0294.320.000.001.271892.39
22572008.12.01 11:15sell11290.0294.310.000.00
22582008.12.01 11:20close11290.0294.260.000.001.061893.45
22592008.12.01 11:21sell11300.0294.230.000.00
22602008.12.01 11:31close11300.0294.160.000.001.491894.94
22612008.12.01 11:31sell11310.0294.150.000.00
22622008.12.01 11:34close11310.0294.070.000.001.701896.64
22632008.12.01 11:34sell11320.0294.060.000.00
22642008.12.01 11:35close11320.0294.010.000.001.061897.70
22652008.12.01 11:35sell11330.0294.000.000.00
22662008.12.01 11:36close11330.0293.950.000.001.061898.76
22672008.12.01 11:36sell11340.0293.960.000.00
22682008.12.01 12:16close11340.0293.890.000.001.491900.25
22692008.12.01 12:16sell11350.0293.890.000.00
22702008.12.01 12:17close11350.0293.840.000.001.071901.32
22712008.12.01 12:17sell11360.0293.830.000.00
22722008.12.01 12:17close11360.0293.740.000.001.921903.24
22732008.12.01 12:18sell11370.0293.730.000.00
22742008.12.01 12:18close11370.0293.660.000.001.491904.73
22752008.12.01 12:18sell11380.0293.650.000.00
22762008.12.01 12:38close11380.0293.590.000.001.281906.01
22772008.12.01 12:38sell11390.0293.580.000.00
22782008.12.01 13:19sell11400.0493.980.000.00
22792008.12.01 14:32close11400.0493.830.000.006.391912.40
22802008.12.01 14:32close11390.0293.830.000.00-5.331907.07
22812008.12.01 14:33sell11410.0293.820.000.00
22822008.12.01 14:40close11410.0293.770.000.001.071908.14
22832008.12.01 14:40sell11420.0293.760.000.00
22842008.12.01 16:59close11420.0293.700.000.001.281909.42
22852008.12.01 16:59sell11430.0293.690.000.00
22862008.12.01 17:02close11430.0293.640.000.001.071910.49
22872008.12.01 17:02sell11440.0293.600.000.00
22882008.12.01 19:26close11440.0293.550.000.001.071911.56
22892008.12.01 19:26sell11450.0293.510.000.00
22902008.12.01 19:28close11450.0293.450.000.001.281912.84
22912008.12.01 19:28sell11460.0293.440.000.00
22922008.12.01 19:30close11460.0293.390.000.001.071913.91
22932008.12.01 19:30sell11470.0293.390.000.00
22942008.12.01 19:30close11470.0293.320.000.001.501915.41
22952008.12.01 19:30sell11480.0293.310.000.00
22962008.12.01 19:31close11480.0293.240.000.001.501916.91
22972008.12.01 19:31sell11490.0293.180.000.00
22982008.12.01 19:52close11490.0293.130.000.001.071917.98
22992008.12.01 19:52sell11500.0293.100.000.00
23002008.12.02 00:25close11500.0293.050.000.001.041919.02
23012008.12.02 00:25sell11510.0293.010.000.00
23022008.12.02 00:31close11510.0292.960.000.001.081920.10
23032008.12.02 00:31sell11520.0292.920.000.00
23042008.12.02 10:22close11520.0292.860.000.001.291921.39
23052008.12.02 10:22sell11530.0292.850.000.00
23062008.12.02 10:27close11530.0292.800.000.001.081922.47
23072008.12.02 10:27sell11540.0292.750.000.00
23082008.12.02 10:29close11540.0292.700.000.001.081923.55
23092008.12.02 10:29sell11550.0292.660.000.00
23102008.12.02 11:20sell11560.0493.060.000.00
23112008.12.03 02:53close11560.0492.900.000.006.841930.39
23122008.12.03 02:53close11550.0292.900.000.00-5.201925.19
23132008.12.03 02:53sell11570.0292.870.000.00
23142008.12.03 11:01close11570.0292.810.000.001.291926.48
23152008.12.03 11:01sell11580.0292.810.000.00
23162008.12.03 11:17close11580.0292.760.000.001.081927.56
23172008.12.03 11:17sell11590.0292.730.000.00
23182008.12.03 16:19close11590.0292.680.000.001.081928.64
23192008.12.03 16:20sell11600.0292.670.000.00
23202008.12.03 16:55close11600.0292.620.000.001.081929.72
23212008.12.03 16:55sell11610.0292.580.000.00
23222008.12.03 19:45sell11620.0492.980.000.00
23232008.12.03 20:26close11620.0492.830.000.006.461936.18
23242008.12.03 20:26close11610.0292.830.000.00-5.391930.79
23252008.12.03 20:26sell11630.0292.820.000.00
23262008.12.03 20:37close11630.0292.770.000.001.081931.87
23272008.12.03 20:37sell11640.0292.760.000.00
23282008.12.04 01:45sell11650.0493.170.000.00
23292008.12.04 07:06close11650.0493.010.000.006.881938.75
23302008.12.04 07:06close11640.0293.010.000.00-5.461933.29
23312008.12.04 07:07sell11660.0292.980.000.00
23322008.12.04 07:10close11660.0292.930.000.001.081934.37
23332008.12.04 07:10sell11670.0292.920.000.00
23342008.12.04 08:59close11670.0292.860.000.001.291935.66
23352008.12.04 08:59sell11680.0292.850.000.00
23362008.12.04 09:00close11680.0292.790.000.001.291936.95
23372008.12.04 09:01sell11690.0292.780.000.00
23382008.12.04 09:04close11690.0292.710.000.001.511938.46
23392008.12.04 09:05sell11700.0292.680.000.00
23402008.12.04 13:10close11700.0292.630.000.001.081939.54
23412008.12.04 13:10sell11710.0292.620.000.00
23422008.12.04 13:20close11710.0292.570.000.001.081940.62
23432008.12.04 13:20sell11720.0292.560.000.00
23442008.12.04 13:24close11720.0292.510.000.001.081941.70
23452008.12.04 13:24sell11730.0292.460.000.00
23462008.12.04 21:46close11730.0292.390.000.001.521943.22
23472008.12.04 21:46sell11740.0292.380.000.00
23482008.12.04 22:02close11740.0292.330.000.001.081944.30
23492008.12.04 22:02sell11750.0292.320.000.00
23502008.12.04 22:06close11750.0292.270.000.001.081945.38
23512008.12.04 22:06sell11760.0292.260.000.00
23522008.12.04 22:34close11760.0292.210.000.001.081946.46
23532008.12.04 22:34sell11770.0292.200.000.00
23542008.12.04 22:35close11770.0292.140.000.001.301947.76
23552008.12.04 22:35sell11780.0292.130.000.00
23562008.12.04 22:45close11780.0292.080.000.001.091948.85
23572008.12.04 22:45sell11790.0292.070.000.00
23582008.12.05 11:26close11790.0292.020.000.001.061949.92
23592008.12.05 11:26sell11800.0292.010.000.00
23602008.12.05 15:31close11800.0291.950.000.001.311951.23
23612008.12.05 15:45sell11810.0291.630.000.00
23622008.12.05 19:45sell11820.0492.030.000.00
23632008.12.09 03:00sell11830.0892.730.000.00
23642008.12.09 10:25close11830.0892.360.000.0032.051983.28
23652008.12.09 10:25close11820.0492.360.000.00-14.391968.89
23662008.12.09 10:25close11810.0292.360.000.00-15.861953.02
23672008.12.09 10:25sell11840.0292.350.000.00
23682008.12.09 10:36close11840.0292.300.000.001.081954.10
23692008.12.09 10:36sell11850.0292.270.000.00
23702008.12.09 20:02close11850.0292.210.000.001.301955.40
23712008.12.09 20:03sell11860.0292.200.000.00
23722008.12.09 20:22close11860.0292.150.000.001.091956.49
23732008.12.09 20:23sell11870.0292.140.000.00
23742008.12.09 20:32close11870.0292.090.000.001.091957.58
23752008.12.09 20:32sell11880.0292.080.000.00
23762008.12.09 20:34close11880.0292.030.000.001.091958.67
23772008.12.09 20:35sell11890.0292.020.000.00
23782008.12.09 21:35close11890.0291.960.000.001.301959.97
23792008.12.09 21:35sell11900.0291.950.000.00
23802008.12.11 02:15sell11910.0492.630.000.00
23812008.12.11 04:37close11910.0492.380.000.0010.821970.79
23822008.12.11 04:37close11900.0292.380.000.00-9.411961.38
23832008.12.11 04:37sell11920.0292.340.000.00
23842008.12.11 08:00close11920.0292.290.000.001.081962.46
23852008.12.11 08:00sell11930.0292.280.000.00
23862008.12.11 10:40close11930.0292.230.000.001.081963.54
23872008.12.11 10:41sell11940.0292.220.000.00
23882008.12.11 11:48close11940.0292.160.000.001.301964.84
23892008.12.11 11:48sell11950.0292.150.000.00
23902008.12.11 11:48close11950.0292.080.000.001.521966.36
23912008.12.11 11:48sell11960.0292.070.000.00
23922008.12.11 11:50close11960.0292.020.000.001.091967.45
23932008.12.11 11:50sell11970.0291.990.000.00
23942008.12.11 11:54close11970.0291.930.000.001.311968.76
23952008.12.11 11:54sell11980.0291.920.000.00
23962008.12.11 11:57close11980.0291.870.000.001.091969.85
23972008.12.11 11:57sell11990.0291.860.000.00
23982008.12.11 14:16close11990.0291.720.000.003.051972.90
23992008.12.11 14:16sell12000.0291.730.000.00
24002008.12.11 14:18close12000.0291.640.000.001.961974.86
24012008.12.11 14:18sell12010.0291.630.000.00
24022008.12.11 14:18close12010.0291.580.000.001.091975.95
24032008.12.11 14:18sell12020.0291.520.000.00
24042008.12.11 14:32close12020.0291.450.000.001.531977.48
24052008.12.11 14:32sell12030.0291.410.000.00
24062008.12.11 14:33close12030.0291.350.000.001.311978.79
24072008.12.11 14:33sell12040.0291.350.000.00
24082008.12.11 14:37close12040.0291.290.000.001.311980.10
24092008.12.11 14:37sell12050.0291.280.000.00
24102008.12.11 15:31close12050.0291.210.000.001.531981.63
24112008.12.11 15:31sell12060.0291.210.000.00
24122008.12.11 20:01sell12070.0491.610.000.00
24132008.12.11 20:32close12070.0491.450.000.007.001988.63
24142008.12.11 20:32close12060.0291.450.000.00-5.251983.38
24152008.12.11 20:33sell12080.0291.420.000.00
24162008.12.12 02:23close12080.0291.370.000.001.061984.44
24172008.12.12 05:30sell12090.0291.200.000.00
24182008.12.12 05:30close12090.0291.150.000.001.101985.54
24192008.12.12 05:30sell12100.0291.140.000.00
24202008.12.12 05:40close12100.0291.090.000.001.101986.64
24212008.12.12 05:41sell12110.0291.080.000.00
24222008.12.12 05:46close12110.0291.030.000.001.101987.74
24232008.12.12 05:46sell12120.0291.050.000.00
24242008.12.12 05:46close12120.0290.990.000.001.321989.06
24252008.12.12 05:46sell12130.0290.990.000.00
24262008.12.12 05:46close12130.0290.920.000.001.541990.60
24272008.12.12 05:46sell12140.0290.910.000.00
24282008.12.12 05:46close12140.0290.840.000.001.541992.14
24292008.12.12 05:46sell12150.0290.840.000.00
24302008.12.12 05:49close12150.0290.760.000.001.761993.90
24312008.12.12 05:49sell12160.0290.710.000.00
24322008.12.12 05:50close12160.0290.660.000.001.101995.00
24332008.12.12 05:50sell12170.0290.610.000.00
24342008.12.12 05:59close12170.0290.550.000.001.331996.33
24352008.12.12 05:59sell12180.0290.540.000.00
24362008.12.12 06:02close12180.0290.490.000.001.111997.44
24372008.12.12 06:02sell12190.0290.440.000.00
24382008.12.12 06:09close12190.0290.350.000.001.991999.43
24392008.12.12 06:10sell12200.0290.260.000.00
24402008.12.12 06:10close12200.0290.180.000.001.772001.20
24412008.12.12 06:10sell12210.0290.170.000.00
24422008.12.12 06:10close12210.0290.110.000.001.332002.53
24432008.12.12 06:10sell12220.0290.120.000.00
24442008.12.12 06:19close12220.0290.050.000.001.552004.08
24452008.12.12 06:19sell12230.0290.050.000.00
24462008.12.12 06:21close12230.0289.920.000.002.892006.97
24472008.12.12 06:21sell12240.0289.920.000.00
24482008.12.12 06:27close12240.0289.870.000.001.112008.08
24492008.12.12 06:27sell12250.0289.870.000.00
24502008.12.12 06:27close12250.0289.780.000.002.002010.08
24512008.12.12 06:28sell12260.0289.670.000.00
24522008.12.12 06:28close12260.0289.600.000.001.562011.64
24532008.12.12 06:28sell12270.0289.590.000.00
24542008.12.12 06:28close12270.0289.540.000.001.122012.76
24552008.12.12 06:28sell12280.0289.530.000.00
24562008.12.12 06:28close12280.0289.450.000.001.792014.55
24572008.12.12 06:29sell12290.0289.060.000.00
24582008.12.12 06:30close12290.0289.010.000.001.122015.67
24592008.12.12 06:30sell12300.0289.000.000.00
24602008.12.12 06:30close12300.0288.940.000.001.352017.02
24612008.12.12 06:30sell12310.0288.930.000.00
24622008.12.12 06:30close12310.0288.860.000.001.582018.60
24632008.12.12 06:30sell12320.0288.810.000.00
24642008.12.12 06:31close12320.0288.620.000.004.292022.89
24652008.12.12 06:31sell12330.0288.750.000.00
24662008.12.12 06:33sell12340.0489.160.000.00
24672008.12.12 07:24sell12350.0889.660.000.00
24682008.12.12 13:00sell12360.1690.150.000.00
24692008.12.12 20:30sell12370.3291.020.000.00
24702008.12.15 15:20close12370.3290.420.000.00211.932234.82
24712008.12.15 15:20close12360.1690.420.000.00-47.992186.83
24722008.12.15 15:20close12350.0890.420.000.00-67.342119.49
24732008.12.15 15:20close12340.0490.420.000.00-55.792063.70
24742008.12.15 15:20close12330.0290.420.000.00-36.972026.73
24752008.12.15 15:20sell12380.0290.390.000.00
24762008.12.15 15:21close12380.0290.340.000.001.112027.84
24772008.12.15 15:21sell12390.0290.300.000.00
24782008.12.16 08:52close12390.0290.250.000.001.082028.93
24792008.12.16 08:52sell12400.0290.220.000.00
24802008.12.16 09:22close12400.0290.170.000.001.112030.04
24812008.12.16 09:22sell12410.0290.140.000.00
24822008.12.16 12:54close12410.0290.040.000.002.222032.26
24832008.12.16 12:54sell12420.0290.040.000.00
24842008.12.16 12:58close12420.0289.990.000.001.112033.37
24852008.12.16 12:58sell12430.0289.980.000.00
24862008.12.16 12:59close12430.0289.930.000.001.112034.48
24872008.12.16 13:00sell12440.0289.890.000.00
24882008.12.16 15:17close12440.0289.840.000.001.112035.59
24892008.12.16 15:17sell12450.0289.810.000.00
24902008.12.16 15:41close12450.0289.760.000.001.112036.70
24912008.12.16 15:42sell12460.0289.730.000.00
24922008.12.16 21:22close12460.0289.660.000.001.562038.26
24932008.12.16 21:30sell12470.0289.520.000.00
24942008.12.16 21:31close12470.0289.460.000.001.342039.60
24952008.12.16 21:31sell12480.0289.450.000.00
24962008.12.16 21:31close12480.0289.380.000.001.572041.17
24972008.12.16 21:32sell12490.0289.350.000.00
24982008.12.16 21:33close12490.0289.300.000.001.122042.29
24992008.12.16 21:33sell12500.0289.290.000.00
25002008.12.16 21:33close12500.0289.230.000.001.342043.63
25012008.12.16 21:33sell12510.0289.220.000.00
25022008.12.16 21:36close12510.0289.160.000.001.352044.98
25032008.12.16 21:36sell12520.0289.130.000.00
25042008.12.16 22:25close12520.0289.070.000.001.352046.33
25052008.12.16 22:25sell12530.0289.060.000.00
25062008.12.16 22:55close12530.0289.010.000.001.122047.45
25072008.12.16 22:55sell12540.0288.950.000.00
25082008.12.16 22:55close12540.0288.890.000.001.352048.80
25092008.12.16 22:56sell12550.0288.830.000.00
25102008.12.16 22:56close12550.0288.780.000.001.132049.93
25112008.12.16 22:56sell12560.0288.770.000.00
25122008.12.16 22:57close12560.0288.700.000.001.582051.51
25132008.12.16 22:57sell12570.0288.640.000.00
25142008.12.16 23:31sell12580.0489.040.000.00
25152008.12.17 00:04close12580.0488.880.000.007.152058.65
25162008.12.17 00:04close12570.0288.880.000.00-5.432053.23
25172008.12.17 00:04sell12590.0288.850.000.00
25182008.12.17 00:11close12590.0288.800.000.001.132054.36
25192008.12.17 00:11sell12600.0288.790.000.00
25202008.12.17 01:59close12600.0288.730.000.001.352055.71
25212008.12.17 02:00sell12610.0288.680.000.00
25222008.12.17 06:11close12610.0288.630.000.001.132056.84
25232008.12.17 06:11sell12620.0288.600.000.00
25242008.12.17 06:30close12620.0288.550.000.001.132057.97
25252008.12.17 06:30sell12630.0288.520.000.00
25262008.12.17 06:46close12630.0288.460.000.001.362059.33
25272008.12.17 06:46sell12640.0288.450.000.00
25282008.12.17 06:47close12640.0288.400.000.001.132060.46
25292008.12.17 06:47sell12650.0288.390.000.00
25302008.12.17 06:50close12650.0288.340.000.001.132061.59
25312008.12.17 06:50sell12660.0288.330.000.00
25322008.12.17 06:53close12660.0288.280.000.001.132062.72
25332008.12.17 06:53sell12670.0288.240.000.00
25342008.12.17 09:33sell12680.0488.640.000.00
25352008.12.17 10:23close12680.0488.490.000.006.782069.50
25362008.12.17 10:23close12670.0288.490.000.00-5.652063.85
25372008.12.17 10:23sell12690.0288.480.000.00
25382008.12.17 10:26close12690.0288.430.000.001.132064.98
25392008.12.17 10:26sell12700.0288.420.000.00
25402008.12.17 10:31close12700.0288.370.000.001.132066.11
25412008.12.17 10:31sell12710.0288.330.000.00
25422008.12.17 11:09close12710.0288.270.000.001.362067.47
25432008.12.17 11:09sell12720.0288.270.000.00
25442008.12.17 11:12close12720.0288.220.000.001.132068.60
25452008.12.17 11:12sell12730.0288.220.000.00
25462008.12.17 16:17close12730.0288.170.000.001.132069.73
25472008.12.17 16:17sell12740.0288.130.000.00
25482008.12.17 16:18close12740.0288.070.000.001.362071.09
25492008.12.17 16:18sell12750.0288.060.000.00
25502008.12.17 16:30close12750.0288.010.000.001.142072.23
25512008.12.17 16:30sell12760.0288.000.000.00
25522008.12.17 16:32close12760.0287.950.000.001.142073.37
25532008.12.17 16:32sell12770.0287.940.000.00
25542008.12.17 16:33close12770.0287.880.000.001.372074.74
25552008.12.17 16:33sell12780.0287.870.000.00
25562008.12.17 16:34close12780.0287.810.000.001.372076.11
25572008.12.17 16:34sell12790.0287.770.000.00
25582008.12.17 16:57close12790.0287.710.000.001.372077.48
25592008.12.17 16:57sell12800.0287.700.000.00
25602008.12.17 16:58close12800.0287.640.000.001.372078.85
25612008.12.17 16:58sell12810.0287.650.000.00
25622008.12.17 16:59close12810.0287.600.000.001.142079.99
25632008.12.17 16:59sell12820.0287.600.000.00
25642008.12.17 17:02close12820.0287.550.000.001.142081.13
25652008.12.17 17:02sell12830.0287.520.000.00
25662008.12.17 17:03close12830.0287.460.000.001.372082.50
25672008.12.17 17:03sell12840.0287.450.000.00
25682008.12.17 17:04close12840.0287.350.000.002.292084.79
25692008.12.17 17:04sell12850.0287.350.000.00
25702008.12.17 17:04close12850.0287.260.000.002.062086.85
25712008.12.17 17:04sell12860.0287.270.000.00
25722008.12.17 17:04close12860.0287.220.000.001.152088.00
25732008.12.17 17:04sell12870.0287.130.000.00
25742008.12.17 17:46sell12880.0487.710.000.00
25752008.12.17 18:11close12880.0487.490.000.0010.062098.06
25762008.12.17 18:11close12870.0287.490.000.00-8.232089.83
25772008.12.17 18:11sell12890.0287.480.000.00
25782008.12.17 22:39close12890.0287.420.000.001.372091.20
25792008.12.17 22:40sell12900.0287.390.000.00
25802008.12.17 23:19close12900.0287.340.000.001.142092.34
25812008.12.17 23:20sell12910.0287.330.000.00
25822008.12.17 23:39close12910.0287.280.000.001.152093.49
25832008.12.17 23:39sell12920.0287.270.000.00
25842008.12.17 23:42close12920.0287.220.000.001.152094.64
25852008.12.17 23:42sell12930.0287.210.000.00
25862008.12.19 01:30sell12940.0489.350.000.00
25872008.12.19 10:06close12940.0488.620.000.0032.952127.59
25882008.12.19 10:06close12930.0288.620.000.00-31.922095.67
25892008.12.19 10:06sell12950.0288.580.000.00
25902008.12.19 10:23close12950.0288.530.000.001.132096.80
25912008.12.19 10:23sell12960.0288.520.000.00
25922008.12.19 10:47close12960.0288.460.000.001.362098.16
25932008.12.19 10:47sell12970.0288.430.000.00
25942008.12.19 17:00sell12980.0489.060.000.00
25952008.12.23 02:02sell12990.0890.150.000.00
25962008.12.24 01:30sell13000.1690.900.000.00
25972008.12.24 10:32close13000.1690.280.000.00109.882208.04
25982008.12.24 10:32close12990.0890.280.000.00-11.622196.41
25992008.12.24 10:32close12980.0490.280.000.00-54.212142.21
26002008.12.24 10:32close12970.0290.280.000.00-41.062101.15
26012008.12.24 10:32sell13010.0290.250.000.00
26022008.12.29 13:00close13010.0290.090.000.003.422104.57
26032008.12.29 13:00sell13020.0290.060.000.00
26042008.12.29 13:01close13020.0290.010.000.001.112105.68
26052008.12.29 13:01sell13030.0289.960.000.00
26062008.12.29 13:02close13030.0289.910.000.001.112106.79
26072008.12.29 13:03sell13040.0289.910.000.00
26082008.12.29 13:06close13040.0289.850.000.001.342108.13
26092008.12.29 13:06sell13050.0289.840.000.00
26102008.12.29 13:07close13050.0289.790.000.001.112109.24
26112008.12.29 13:08sell13060.0289.780.000.00
26122008.12.29 14:29sell13070.0490.180.000.00
26132008.12.29 20:45close13070.0490.020.000.007.112116.35
26142008.12.29 20:45close13060.0290.020.000.00-5.332111.02
26152008.12.29 20:45sell13080.0289.980.000.00
26162008.12.30 02:15sell13090.0490.570.000.00
26172008.12.30 04:23close13090.0490.340.000.0010.182121.20
26182008.12.30 04:23close13080.0290.340.000.00-8.002113.20
26192008.12.30 04:23sell13100.0290.330.000.00
26202008.12.30 04:23close13100.0290.270.000.001.332114.53
26212008.12.30 04:23sell13110.0290.270.000.00
26222008.12.30 07:02close13110.0290.220.000.001.112115.64
26232008.12.30 07:03sell13120.0290.210.000.00
26242008.12.30 07:46close13120.0290.160.000.001.112116.75
26252008.12.30 07:46sell13130.0290.130.000.00
26262008.12.30 12:41close13130.0290.070.000.001.332118.08
26272008.12.30 12:41sell13140.0290.060.000.00
26282009.01.02 17:03sell13150.0490.910.000.00
26292009.01.05 01:00sell13160.0892.090.000.00
26302009.01.06 00:26sell13170.1693.190.000.00
26312009.01.07 09:38sell13180.3293.590.000.00
26322009.01.07 15:16close13180.3292.980.000.00209.942328.02
26332009.01.07 15:16close13170.1692.980.000.0035.932363.96
26342009.01.07 15:16close13160.0892.980.000.00-76.792287.17
26352009.01.07 15:16close13150.0492.980.000.00-89.212197.96
26362009.01.07 15:16close13140.0292.980.000.00-63.022134.95
26372009.01.07 15:16sell13190.0292.990.000.00
26382009.01.07 15:16close13190.0292.940.000.001.082136.03
26392009.01.07 15:16sell13200.0292.900.000.00
26402009.01.07 15:18close13200.0292.830.000.001.512137.54
26412009.01.07 15:18sell13210.0292.820.000.00
26422009.01.07 15:18close13210.0292.770.000.001.082138.62
26432009.01.07 15:18sell13220.0292.760.000.00
26442009.01.07 15:18close13220.0292.690.000.001.512140.13
26452009.01.07 15:19sell13230.0292.660.000.00
26462009.01.07 15:37close13230.0292.600.000.001.302141.43
26472009.01.07 15:37sell13240.0292.570.000.00
26482009.01.07 15:38close13240.0292.520.000.001.082142.51
26492009.01.07 15:38sell13250.0292.510.000.00
26502009.01.07 15:38close13250.0292.460.000.001.082143.59
26512009.01.07 15:39sell13260.0292.450.000.00
26522009.01.07 16:08sell13270.0492.860.000.00
26532009.01.07 17:35close13270.0492.700.000.006.902150.49
26542009.01.07 17:35close13260.0292.700.000.00-5.392145.10
26552009.01.07 17:35sell13280.0292.690.000.00
26562009.01.07 18:05close13280.0292.640.000.001.082146.18
26572009.01.07 18:05sell13290.0292.630.000.00
26582009.01.07 19:08close13290.0292.570.000.001.302147.48
26592009.01.07 19:08sell13300.0292.560.000.00
26602009.01.07 22:15close13300.0292.510.000.001.082148.56
26612009.01.07 22:16sell13310.0292.500.000.00
26622009.01.07 22:18close13310.0292.450.000.001.082149.64
26632009.01.07 22:18sell13320.0292.420.000.00
26642009.01.07 22:19close13320.0292.350.000.001.522151.16
26652009.01.07 22:19sell13330.0292.340.000.00
26662009.01.08 08:16close13330.0292.280.000.001.222152.38
26672009.01.08 08:16sell13340.0292.220.000.00
26682009.01.08 08:31close13340.0292.170.000.001.082153.46
26692009.01.08 08:31sell13350.0292.130.000.00
26702009.01.08 08:34close13350.0292.080.000.001.092154.55
26712009.01.08 08:34sell13360.0292.070.000.00
26722009.01.08 08:52close13360.0292.010.000.001.302155.85
26732009.01.08 08:53sell13370.0291.940.000.00
26742009.01.08 08:58close13370.0291.880.000.001.312157.16
26752009.01.08 08:58sell13380.0291.870.000.00
26762009.01.08 09:36close13380.0291.820.000.001.092158.25
26772009.01.08 09:36sell13390.0291.810.000.00
26782009.01.08 09:37close13390.0291.740.000.001.532159.78
26792009.01.08 09:37sell13400.0291.710.000.00
26802009.01.08 09:56close13400.0291.650.000.001.312161.09
26812009.01.08 09:56sell13410.0291.650.000.00
26822009.01.08 10:04close13410.0291.600.000.001.092162.18
26832009.01.08 10:04sell13420.0291.600.000.00
26842009.01.08 14:34close13420.0291.550.000.001.092163.27
26852009.01.08 14:34sell13430.0291.520.000.00
26862009.01.08 14:35close13430.0291.470.000.001.092164.36
26872009.01.08 14:35sell13440.0291.440.000.00
26882009.01.08 14:35close13440.0291.370.000.001.532165.89
26892009.01.08 14:35sell13450.0291.370.000.00
26902009.01.08 14:40close13450.0291.320.000.001.102166.99
26912009.01.08 14:41sell13460.0291.320.000.00
26922009.01.08 14:50close13460.0291.250.000.001.532168.52
26932009.01.08 14:50sell13470.0291.250.000.00
26942009.01.08 15:25close13470.0291.190.000.001.322169.84
26952009.01.08 15:26sell13480.0291.180.000.00
26962009.01.08 15:28close13480.0291.130.000.001.102170.94
26972009.01.08 15:28sell13490.0291.120.000.00
26982009.01.08 15:31close13490.0291.030.000.001.982172.92
26992009.01.08 15:32sell13500.0291.040.000.00
27002009.01.08 15:34close13500.0290.990.000.001.102174.02
27012009.01.08 15:34sell13510.0290.980.000.00
27022009.01.08 15:34close13510.0290.920.000.001.322175.34
27032009.01.08 15:35sell13520.0290.880.000.00
27042009.01.08 16:47sell13530.0491.280.000.00
27052009.01.08 17:03close13530.0491.130.000.006.582181.92
27062009.01.08 17:03close13520.0291.130.000.00-5.492176.43
27072009.01.08 17:03sell13540.0291.120.000.00
27082009.01.08 17:05close13540.0291.060.000.001.322177.75
27092009.01.08 17:05sell13550.0291.050.000.00
27102009.01.08 17:07close13550.0291.000.000.001.102178.85
27112009.01.08 17:07sell13560.0291.000.000.00
27122009.01.09 11:23close13560.0290.950.000.001.072179.92
27132009.01.09 11:23sell13570.0290.940.000.00
27142009.01.09 11:52close13570.0290.890.000.001.102181.02
27152009.01.09 11:52sell13580.0290.850.000.00
27162009.01.09 11:52close13580.0290.780.000.001.542182.56
27172009.01.09 11:52sell13590.0290.740.000.00
27182009.01.09 11:54close13590.0290.680.000.001.322183.88
27192009.01.09 11:54sell13600.0290.650.000.00
27202009.01.09 11:54close13600.0290.600.000.001.102184.98
27212009.01.09 11:54sell13610.0290.590.000.00
27222009.01.09 17:29close13610.0290.540.000.001.102186.08
27232009.01.09 17:29sell13620.0290.500.000.00
27242009.01.09 17:29close13620.0290.450.000.001.112187.19
27252009.01.09 17:29sell13630.0290.440.000.00
27262009.01.09 17:30close13630.0290.380.000.001.332188.52
27272009.01.09 17:30sell13640.0290.350.000.00
27282009.01.09 17:30close13640.0290.290.000.001.332189.85
27292009.01.09 17:31sell13650.0290.280.000.00
27302009.01.09 17:31close13650.0290.230.000.001.112190.96
27312009.01.09 17:31sell13660.0290.220.000.00
27322009.01.09 18:18close13660.0290.170.000.001.112192.07
27332009.01.09 18:18sell13670.0290.160.000.00
27342009.01.12 01:00close13670.0290.070.000.001.972194.05
27352009.01.12 02:38sell13680.0289.950.000.00
27362009.01.12 13:25close13680.0289.880.000.001.562195.61
27372009.01.12 13:25sell13690.0289.830.000.00
27382009.01.12 13:41close13690.0289.780.000.001.112196.72
27392009.01.12 13:41sell13700.0289.750.000.00
27402009.01.12 13:43close13700.0289.700.000.001.112197.83
27412009.01.12 13:43sell13710.0289.690.000.00
27422009.01.12 13:44close13710.0289.630.000.001.342199.17
27432009.01.12 13:44sell13720.0289.600.000.00
27442009.01.12 16:45close13720.0289.540.000.001.342200.51
27452009.01.12 16:45sell13730.0289.490.000.00
27462009.01.12 17:08close13730.0289.410.000.001.792202.30
27472009.01.12 17:08sell13740.0289.400.000.00
27482009.01.12 17:08close13740.0289.320.000.001.792204.09
27492009.01.12 17:08sell13750.0289.330.000.00
27502009.01.12 17:35close13750.0289.280.000.001.122205.21
27512009.01.12 17:35sell13760.0289.270.000.00
27522009.01.12 17:56close13760.0289.220.000.001.122206.33
27532009.01.12 17:56sell13770.0289.190.000.00
27542009.01.12 18:06close13770.0289.120.000.001.572207.90
27552009.01.12 18:06sell13780.0289.110.000.00
27562009.01.12 18:11close13780.0289.060.000.001.122209.02
27572009.01.12 18:11sell13790.0289.030.000.00
27582009.01.12 18:36close13790.0288.980.000.001.122210.14
27592009.01.12 18:37sell13800.0288.970.000.00
27602009.01.12 18:41close13800.0288.920.000.001.122211.26
27612009.01.12 18:41sell13810.0288.910.000.00
27622009.01.13 10:38close13810.0288.860.000.001.102212.36
27632009.01.13 10:38sell13820.0288.830.000.00
27642009.01.14 02:31sell13830.0489.230.000.00
27652009.01.14 15:50close13830.0489.070.000.007.192219.55
27662009.01.14 15:50close13820.0289.070.000.00-5.422214.14
27672009.01.14 15:51sell13840.0289.060.000.00
27682009.01.14 16:17close13840.0288.990.000.001.572215.71
27692009.01.14 16:17sell13850.0288.980.000.00
27702009.01.14 17:35close13850.0288.930.000.001.122216.83
27712009.01.14 17:35sell13860.0288.890.000.00
27722009.01.14 17:36close13860.0288.840.000.001.132217.96
27732009.01.14 17:36sell13870.0288.830.000.00
27742009.01.14 17:37close13870.0288.770.000.001.352219.31
27752009.01.14 17:37sell13880.0288.740.000.00
27762009.01.14 17:43close13880.0288.690.000.001.132220.44
27772009.01.14 17:43sell13890.0288.680.000.00
27782009.01.14 17:44close13890.0288.630.000.001.132221.57
27792009.01.14 17:44sell13900.0288.620.000.00
27802009.01.14 22:01sell13910.0489.090.000.00
27812009.01.15 00:05close13910.0488.910.000.007.942229.51
27822009.01.15 00:05close13900.0288.910.000.00-6.602222.91
27832009.01.15 00:05sell13920.0288.900.000.00
27842009.01.15 06:00close13920.0288.850.000.001.132224.04
27852009.01.15 06:01sell13930.0288.800.000.00
27862009.01.15 10:50close13930.0288.750.000.001.132225.17
27872009.01.15 10:50sell13940.0288.720.000.00
27882009.01.15 10:55close13940.0288.670.000.001.132226.30
27892009.01.15 10:55sell13950.0288.640.000.00
27902009.01.15 10:56close13950.0288.590.000.001.132227.43
27912009.01.15 10:56sell13960.0288.580.000.00
27922009.01.15 11:00close13960.0288.530.000.001.132228.56
27932009.01.15 11:00sell13970.0288.490.000.00
27942009.01.19 03:15sell13980.0490.830.000.00
27952009.01.20 18:13close13980.0490.020.000.0035.942264.50
27962009.01.20 18:13close13970.0290.020.000.00-34.072230.43
27972009.01.20 18:13sell13990.0290.010.000.00
27982009.01.20 19:27close13990.0289.960.000.001.112231.54
27992009.01.20 19:27sell14000.0289.930.000.00
28002009.01.20 19:28close14000.0289.880.000.001.112232.65
28012009.01.20 19:28sell14010.0289.850.000.00
28022009.01.20 22:02close14010.0289.800.000.001.112233.76
28032009.01.20 22:02sell14020.0289.790.000.00
28042009.01.20 22:16close14020.0289.730.000.001.342235.10
28052009.01.20 22:17sell14030.0289.720.000.00
28062009.01.21 10:30close14030.0289.670.000.001.092236.20
28072009.01.21 10:30sell14040.0289.660.000.00
28082009.01.21 17:07close14040.0289.610.000.001.122237.32
28092009.01.21 17:15sell14050.0289.230.000.00
28102009.01.21 17:28close14050.0289.180.000.001.122238.44
28112009.01.21 17:28sell14060.0289.170.000.00
28122009.01.21 17:29close14060.0289.120.000.001.122239.56
28132009.01.21 17:29sell14070.0289.090.000.00
28142009.01.21 17:34close14070.0289.040.000.001.122240.68
28152009.01.21 17:34sell14080.0289.010.000.00
28162009.01.21 17:34close14080.0288.960.000.001.122241.80
28172009.01.21 17:34sell14090.0288.930.000.00
28182009.01.21 17:38close14090.0288.880.000.001.132242.93
28192009.01.21 17:38sell14100.0288.870.000.00
28202009.01.21 17:40close14100.0288.820.000.001.132244.06
28212009.01.21 17:40sell14110.0288.780.000.00
28222009.01.21 17:41close14110.0288.720.000.001.352245.41
28232009.01.21 17:41sell14120.0288.680.000.00
28242009.01.21 17:41close14120.0288.620.000.001.352246.76
28252009.01.21 17:41sell14130.0288.580.000.00
28262009.01.21 17:41close14130.0288.520.000.001.362248.12
28272009.01.21 17:41sell14140.0288.470.000.00
28282009.01.21 17:42close14140.0288.410.000.001.362249.48
28292009.01.21 17:42sell14150.0288.290.000.00
28302009.01.21 17:42close14150.0288.240.000.001.132250.61
28312009.01.21 17:42sell14160.0288.160.000.00
28322009.01.21 17:42close14160.0288.110.000.001.132251.74
28332009.01.21 17:42sell14170.0287.970.000.00
28342009.01.21 17:44sell14180.0488.370.000.00
28352009.01.21 17:45close14180.0488.220.000.006.802258.54
28362009.01.21 17:45close14170.0288.220.000.00-5.672252.87
28372009.01.21 17:45sell14190.0288.190.000.00
28382009.01.21 17:50close14190.0288.140.000.001.132254.00
28392009.01.21 17:50sell14200.0288.130.000.00
28402009.01.21 17:50close14200.0288.080.000.001.142255.14
28412009.01.21 17:50sell14210.0288.070.000.00
28422009.01.21 17:50close14210.0288.020.000.001.142256.28
28432009.01.21 17:50sell14220.0287.990.000.00
28442009.01.21 17:58close14220.0287.940.000.001.142257.42
28452009.01.21 17:58sell14230.0287.910.000.00
28462009.01.21 17:59close14230.0287.840.000.001.592259.01
28472009.01.21 17:59sell14240.0287.800.000.00
28482009.01.21 17:59close14240.0287.750.000.001.142260.15
28492009.01.21 17:59sell14250.0287.710.000.00
28502009.01.21 17:59close14250.0287.650.000.001.372261.52
28512009.01.21 17:59sell14260.0287.590.000.00
28522009.01.21 18:01close14260.0287.540.000.001.142262.66
28532009.01.21 18:01sell14270.0287.510.000.00
28542009.01.21 18:02close14270.0287.450.000.001.372264.03
28552009.01.21 18:02sell14280.0287.440.000.00
28562009.01.21 18:02close14280.0287.380.000.001.372265.40
28572009.01.21 18:02sell14290.0287.340.000.00
28582009.01.21 18:03close14290.0287.290.000.001.152266.55
28592009.01.21 18:03sell14300.0287.260.000.00
28602009.01.21 18:04close14300.0287.210.000.001.152267.70
28612009.01.21 18:04sell14310.0287.180.000.00
28622009.01.21 18:05sell14320.0487.590.000.00
28632009.01.21 18:10close14320.0487.430.000.007.322275.02
28642009.01.21 18:10close14310.0287.430.000.00-5.722269.30
28652009.01.21 18:11sell14330.0287.370.000.00
28662009.01.21 18:11close14330.0287.310.000.001.372270.67
28672009.01.21 18:11sell14340.0287.270.000.00
28682009.01.21 18:50sell14350.0488.020.000.00
28692009.01.21 18:57close14350.0487.750.000.0012.312282.98
28702009.01.21 18:57close14340.0287.750.000.00-10.942272.04
28712009.01.21 18:57sell14360.0287.710.000.00
28722009.01.21 18:57close14360.0287.660.000.001.142273.18
28732009.01.21 18:57sell14370.0287.620.000.00
28742009.01.21 19:37sell14380.0488.030.000.00
28752009.01.21 19:43close14380.0487.860.000.007.742280.92
28762009.01.21 19:43close14370.0287.860.000.00-5.462275.46
28772009.01.21 19:44sell14390.0287.770.000.00
28782009.01.22 01:15sell14400.0489.340.000.00
28792009.01.22 02:13close14400.0488.790.000.0024.782300.24
28802009.01.22 02:13close14390.0288.790.000.00-23.062277.18
28812009.01.22 02:14sell14410.0288.760.000.00
28822009.01.22 02:14close14410.0288.690.000.001.582278.76
28832009.01.22 02:14sell14420.0288.680.000.00
28842009.01.22 02:14close14420.0288.630.000.001.132279.89
28852009.01.22 02:14sell14430.0288.630.000.00
28862009.01.22 09:35sell14440.0489.120.000.00
28872009.01.22 10:35close14440.0488.940.000.008.102287.99
28882009.01.22 10:35close14430.0288.940.000.00-6.972281.02
28892009.01.22 10:35sell14450.0288.910.000.00
28902009.01.22 13:15close14450.0288.860.000.001.132282.15
28912009.01.22 13:15sell14460.0288.830.000.00
28922009.01.22 13:17close14460.0288.770.000.001.352283.50
28932009.01.22 13:17sell14470.0288.740.000.00
28942009.01.22 14:59close14470.0288.690.000.001.132284.63
28952009.01.22 14:59sell14480.0288.650.000.00
28962009.01.22 15:01close14480.0288.600.000.001.132285.76
28972009.01.22 15:01sell14490.0288.560.000.00
28982009.01.22 15:17close14490.0288.510.000.001.132286.89
28992009.01.22 15:17sell14500.0288.460.000.00
29002009.01.22 15:17close14500.0288.400.000.001.362288.25
29012009.01.22 15:17sell14510.0288.390.000.00
29022009.01.22 15:17close14510.0288.330.000.001.362289.61
29032009.01.22 15:17sell14520.0288.320.000.00
29042009.01.22 15:24close14520.0288.270.000.001.132290.74
29052009.01.22 15:24sell14530.0288.260.000.00
29062009.01.22 15:30close14530.0288.210.000.001.132291.87
29072009.01.22 15:30sell14540.0288.180.000.00
29082009.01.22 15:31close14540.0288.130.000.001.132293.00
29092009.01.22 15:31sell14550.0288.100.000.00
29102009.01.22 16:52sell14560.0488.500.000.00
29112009.01.22 22:15sell14570.0888.900.000.00
29122009.01.22 22:38close14570.0888.660.000.0021.662314.66
29132009.01.22 22:38close14560.0488.660.000.00-7.222307.44
29142009.01.22 22:38close14550.0288.660.000.00-12.632294.81
29152009.01.22 22:38sell14580.0288.630.000.00
29162009.01.23 07:09close14580.0288.580.000.001.102295.91
29172009.01.23 07:09sell14590.0288.570.000.00
29182009.01.23 07:59close14590.0288.500.000.001.582297.49
29192009.01.23 07:59sell14600.0288.490.000.00
29202009.01.23 08:14close14600.0288.440.000.001.132298.62
29212009.01.23 08:15sell14610.0288.380.000.00
29222009.01.23 09:57close14610.0288.330.000.001.132299.75
29232009.01.23 10:00sell14620.0288.340.000.00
29242009.01.23 10:06close14620.0288.290.000.001.132300.88
29252009.01.23 10:06sell14630.0288.280.000.00
29262009.01.23 10:21close14630.0288.230.000.001.132302.01
29272009.01.23 10:21sell14640.0288.220.000.00
29282009.01.23 11:21close14640.0288.170.000.001.132303.14
29292009.01.23 11:21sell14650.0288.130.000.00
29302009.01.23 12:05close14650.0288.080.000.001.142304.28
29312009.01.23 12:05sell14660.0288.070.000.00
29322009.01.23 12:06close14660.0288.020.000.001.142305.42
29332009.01.23 12:06sell14670.0287.980.000.00
29342009.01.23 19:00sell14680.0488.730.000.00
29352009.01.26 01:00close14680.0488.410.000.0014.432319.85
29362009.01.26 01:00close14670.0288.410.000.00-9.762310.10
29372009.01.26 01:30sell14690.0288.300.000.00
29382009.01.27 00:15sell14700.0488.820.000.00
29392009.01.27 17:11close14700.0488.630.000.008.572318.67
29402009.01.27 17:11close14690.0288.630.000.00-7.482311.19
29412009.01.27 17:15sell14710.0288.720.000.00
29422009.01.27 17:17close14710.0288.670.000.001.132312.32
29432009.01.27 17:17sell14720.0288.660.000.00
29442009.01.27 17:18close14720.0288.610.000.001.132313.45
29452009.01.27 17:18sell14730.0288.600.000.00
29462009.01.27 17:19close14730.0288.550.000.001.132314.58
29472009.01.27 17:19sell14740.0288.540.000.00
29482009.01.27 17:19close14740.0288.490.000.001.132315.71
29492009.01.27 17:19sell14750.0288.480.000.00
29502009.01.27 18:08sell14760.0488.890.000.00
29512009.01.27 20:05close14760.0488.730.000.007.212322.92
29522009.01.27 20:05close14750.0288.730.000.00-5.642317.28
29532009.01.27 20:05sell14770.0288.720.000.00
29542009.01.27 20:56close14770.0288.670.000.001.132318.41
29552009.01.27 20:56sell14780.0288.660.000.00
29562009.01.27 20:57close14780.0288.610.000.001.132319.54
29572009.01.27 20:57sell14790.0288.600.000.00
29582009.01.27 21:00close14790.0288.550.000.001.132320.67
29592009.01.27 21:00sell14800.0288.540.000.00
29602009.01.29 04:29sell14810.0490.120.000.00
29612009.01.29 18:29close14810.0489.570.000.0024.562345.23
29622009.01.29 18:29close14800.0289.570.000.00-23.102322.13
29632009.01.29 18:29sell14820.0289.560.000.00
29642009.01.29 20:00close14820.0289.510.000.001.122323.25
29652009.01.29 20:00sell14830.0289.500.000.00
29662009.01.30 01:16sell14840.0489.920.000.00
29672009.01.30 02:24close14840.0489.760.000.007.132330.38
29682009.01.30 02:24close14830.0289.760.000.00-5.822324.56
29692009.01.30 02:24sell14850.0289.750.000.00
29702009.01.30 02:26close14850.0289.700.000.001.112325.67
29712009.01.30 02:26sell14860.0289.690.000.00
29722009.01.30 02:32close14860.0289.640.000.001.122326.79
29732009.01.30 02:32sell14870.0289.630.000.00
29742009.01.30 02:54close14870.0289.580.000.001.122327.91
29752009.01.30 02:54sell14880.0289.570.000.00
29762009.01.30 03:23close14880.0289.520.000.001.122329.03
29772009.01.30 03:23sell14890.0289.510.000.00
29782009.01.30 03:26close14890.0289.460.000.001.122330.15
29792009.01.30 03:26sell14900.0289.450.000.00
29802009.01.30 03:26close14900.0289.400.000.001.122331.27
29812009.01.30 03:26sell14910.0289.390.000.00
29822009.01.30 03:27close14910.0289.340.000.001.122332.39
29832009.01.30 03:27sell14920.0289.330.000.00
29842009.01.30 06:01close14920.0289.280.000.001.122333.51
29852009.01.30 06:01sell14930.0289.270.000.00
29862009.01.30 07:18close14930.0289.220.000.001.122334.63
29872009.01.30 07:18sell14940.0289.210.000.00
29882009.01.30 15:30sell14950.0489.610.000.00
29892009.01.30 16:17close14950.0489.460.000.006.712341.34
29902009.01.30 16:17close14940.0289.460.000.00-5.592335.75
29912009.01.30 16:17sell14960.0289.430.000.00
29922009.01.30 21:10sell14970.0489.850.000.00
29932009.02.02 01:00close14970.0489.690.000.007.092342.84
29942009.02.02 01:00close14960.0289.690.000.00-5.832337.01
29952009.02.02 02:24sell14980.0289.580.000.00
29962009.02.02 08:45close14980.0289.530.000.001.122338.13
29972009.02.02 08:45sell14990.0289.520.000.00
29982009.02.02 09:45close14990.0289.470.000.001.122339.25
29992009.02.02 09:45sell15000.0289.460.000.00
30002009.02.02 09:56close15000.0289.410.000.001.122340.37
30012009.02.02 09:56sell15010.0289.400.000.00
30022009.02.02 09:59close15010.0289.350.000.001.122341.49
30032009.02.02 09:59sell15020.0289.340.000.00
30042009.02.02 10:02close15020.0289.290.000.001.122342.61
30052009.02.02 10:02sell15030.0289.280.000.00
30062009.02.02 10:15close15030.0289.230.000.001.122343.73
30072009.02.02 10:15sell15040.0289.220.000.00
30082009.02.02 10:34close15040.0289.170.000.001.122344.85
30092009.02.02 10:34sell15050.0289.160.000.00
30102009.02.02 10:43close15050.0289.110.000.001.122345.97
30112009.02.02 10:43sell15060.0289.100.000.00
30122009.02.02 10:43close15060.0289.050.000.001.122347.09
30132009.02.02 10:43sell15070.0289.040.000.00
30142009.02.02 10:51close15070.0288.990.000.001.122348.21
30152009.02.02 10:51sell15080.0288.980.000.00
30162009.02.02 11:01close15080.0288.930.000.001.122349.33
30172009.02.02 11:01sell15090.0288.920.000.00
30182009.02.02 11:01close15090.0288.870.000.001.132350.46
30192009.02.02 11:01sell15100.0288.860.000.00
30202009.02.02 20:52sell15110.0489.590.000.00
30212009.02.03 00:04close15110.0489.330.000.0011.592362.05
30222009.02.03 00:04close15100.0289.330.000.00-10.552351.51
30232009.02.03 00:04sell15120.0289.320.000.00
30242009.02.03 16:10close15120.0289.270.000.001.122352.63
30252009.02.03 16:10sell15130.0289.260.000.00
30262009.02.03 16:32close15130.0289.210.000.001.122353.75
30272009.02.03 16:32sell15140.0289.180.000.00
30282009.02.03 16:32close15140.0289.130.000.001.122354.87
30292009.02.03 16:32sell15150.0289.120.000.00
30302009.02.03 16:32close15150.0289.070.000.001.122355.99
30312009.02.03 16:32sell15160.0289.040.000.00
30322009.02.03 16:40close15160.0288.990.000.001.122357.11
30332009.02.03 16:40sell15170.0288.980.000.00
30342009.02.03 16:41close15170.0288.930.000.001.122358.23
30352009.02.03 16:41sell15180.0288.900.000.00
30362009.02.03 17:21close15180.0288.850.000.001.132359.36
30372009.02.03 17:21sell15190.0288.840.000.00
30382009.02.03 17:21close15190.0288.790.000.001.132360.49
30392009.02.03 17:21sell15200.0288.780.000.00
30402009.02.03 17:22close15200.0288.730.000.001.132361.62
30412009.02.03 17:22sell15210.0288.720.000.00
30422009.02.03 17:23close15210.0288.670.000.001.132362.75
30432009.02.03 17:23sell15220.0288.660.000.00
30442009.02.03 17:24close15220.0288.610.000.001.132363.88
30452009.02.03 17:24sell15230.0288.600.000.00
30462009.02.03 18:14sell15240.0489.140.000.00
30472009.02.04 09:25close15240.0488.940.000.008.942372.81
30482009.02.04 09:25close15230.0288.940.000.00-7.682365.14
30492009.02.04 09:25sell15250.0288.930.000.00
30502009.02.04 09:34close15250.0288.880.000.001.132366.27
30512009.02.04 09:34sell15260.0288.870.000.00
30522009.02.04 23:01sell15270.0489.380.000.00
30532009.02.06 00:21sell15280.0891.110.000.00
30542009.02.09 03:33sell15290.1691.720.000.00
30552009.02.09 08:03close15290.1691.050.000.00117.742484.01
30562009.02.09 08:03close15280.0891.050.000.005.172489.18
30572009.02.09 08:03close15270.0491.050.000.00-73.632415.55
30582009.02.09 08:03close15260.0291.050.000.00-48.022367.53
30592009.02.09 08:04sell15300.0291.020.000.00
30602009.02.09 08:04close15300.0290.970.000.001.102368.63
30612009.02.09 08:04sell15310.0290.940.000.00
30622009.02.09 15:00sell15320.0491.570.000.00
30632009.02.09 17:04close15320.0491.340.000.0010.072378.70
30642009.02.09 17:04close15310.0291.340.000.00-8.762369.94
30652009.02.09 17:04sell15330.0291.310.000.00
30662009.02.10 02:30close15330.0291.260.000.001.072371.01
30672009.02.10 02:30sell15340.0291.250.000.00
30682009.02.10 02:32close15340.0291.200.000.001.102372.11
30692009.02.10 02:32sell15350.0291.190.000.00
30702009.02.10 03:00close15350.0291.140.000.001.102373.21
30712009.02.10 03:00sell15360.0291.110.000.00
30722009.02.10 03:05close15360.0291.060.000.001.102374.31
30732009.02.10 03:05sell15370.0291.030.000.00
30742009.02.10 07:57sell15380.0491.430.000.00
30752009.02.10 09:40close15380.0491.280.000.006.572380.88
30762009.02.10 09:40close15370.0291.280.000.00-5.482375.40
30772009.02.10 09:46sell15390.0291.270.000.00
30782009.02.10 11:01close15390.0291.220.000.001.102376.50
30792009.02.10 11:01sell15400.0291.190.000.00
30802009.02.10 11:11close15400.0291.140.000.001.102377.60
30812009.02.10 11:11sell15410.0291.110.000.00
30822009.02.10 11:11close15410.0291.060.000.001.102378.70
30832009.02.10 11:11sell15420.0291.020.000.00
30842009.02.10 11:23close15420.0290.970.000.001.102379.80
30852009.02.10 11:23sell15430.0290.960.000.00
30862009.02.10 11:23close15430.0290.910.000.001.102380.90
30872009.02.10 11:23sell15440.0290.900.000.00
30882009.02.10 11:23close15440.0290.840.000.001.322382.22
30892009.02.10 11:24sell15450.0290.810.000.00
30902009.02.10 13:00sell15460.0491.220.000.00
30912009.02.10 14:01close15460.0491.060.000.007.032389.25
30922009.02.10 14:01close15450.0291.060.000.00-5.492383.76
30932009.02.10 14:01sell15470.0291.030.000.00
30942009.02.10 18:06close15470.0290.970.000.001.322385.08
30952009.02.10 18:06sell15480.0290.940.000.00
30962009.02.10 18:07close15480.0290.890.000.001.102386.18
30972009.02.10 18:07sell15490.0290.880.000.00
30982009.02.10 18:12close15490.0290.830.000.001.102387.28
30992009.02.10 18:12sell15500.0290.800.000.00
31002009.02.10 18:12close15500.0290.750.000.001.102388.38
31012009.02.10 18:12sell15510.0290.720.000.00
31022009.02.10 18:12close15510.0290.670.000.001.102389.48
31032009.02.10 18:12sell15520.0290.630.000.00
31042009.02.10 18:35close15520.0290.580.000.001.102390.58
31052009.02.10 18:35sell15530.0290.570.000.00
31062009.02.10 18:35close15530.0290.520.000.001.102391.68
31072009.02.10 18:35sell15540.0290.490.000.00
31082009.02.10 18:39close15540.0290.440.000.001.112392.79
31092009.02.10 18:39sell15550.0290.410.000.00
31102009.02.10 18:41close15550.0290.350.000.001.332394.12
31112009.02.10 18:41sell15560.0290.320.000.00
31122009.02.10 19:26sell15570.0490.770.000.00
31132009.02.10 20:19close15570.0490.600.000.007.512401.63
31142009.02.10 20:19close15560.0290.600.000.00-6.182395.45
31152009.02.10 20:19sell15580.0290.590.000.00
31162009.02.10 20:20close15580.0290.540.000.001.102396.55
31172009.02.10 20:20sell15590.0290.510.000.00
31182009.02.10 20:20close15590.0290.460.000.001.112397.66
31192009.02.10 20:20sell15600.0290.450.000.00
31202009.02.10 20:22close15600.0290.400.000.001.112398.77
31212009.02.10 20:22sell15610.0290.390.000.00
31222009.02.10 20:22close15610.0290.340.000.001.112399.88
31232009.02.10 20:22sell15620.0290.310.000.00
31242009.02.10 21:24close15620.0290.260.000.001.112400.99
31252009.02.10 21:24sell15630.0290.230.000.00
31262009.02.10 21:28close15630.0290.180.000.001.112402.10
31272009.02.10 21:28sell15640.0290.150.000.00
31282009.02.11 07:42close15640.0290.090.000.001.302403.41
31292009.02.11 07:42sell15650.0290.080.000.00
31302009.02.11 07:42close15650.0290.020.000.001.332404.74
31312009.02.11 07:42sell15660.0290.010.000.00
31322009.02.11 07:42close15660.0289.940.000.001.562406.30
31332009.02.11 07:42sell15670.0289.900.000.00
31342009.02.11 08:28close15670.0289.850.000.001.112407.41
31352009.02.11 08:28sell15680.0289.820.000.00
31362009.02.11 11:39close15680.0289.770.000.001.112408.52
31372009.02.11 11:39sell15690.0289.740.000.00
31382009.02.11 21:03sell15700.0490.390.000.00
31392009.02.12 03:08close15700.0490.150.000.0010.492419.01
31402009.02.12 03:08close15690.0290.150.000.00-9.182409.83
31412009.02.12 03:08sell15710.0290.140.000.00
31422009.02.12 04:30close15710.0290.090.000.001.112410.94
31432009.02.12 04:30sell15720.0290.080.000.00
31442009.02.12 04:38close15720.0290.030.000.001.112412.05
31452009.02.12 04:38sell15730.0290.020.000.00
31462009.02.12 05:44close15730.0289.970.000.001.112413.16
31472009.02.12 05:44sell15740.0289.940.000.00
31482009.02.12 10:51close15740.0289.880.000.001.342414.50
31492009.02.12 10:51sell15750.0289.850.000.00
31502009.02.13 01:30sell15760.0490.740.000.00
31512009.02.13 23:59close at stop15760.0491.950.000.00-52.642361.86
31522009.02.13 23:59close at stop15750.0291.950.000.00-45.712316.16