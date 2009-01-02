Strategy Tester Report
pipmaker_v10_b_s-bod
PKasa-Server (Build 220)

СимволUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период15 Минути (M15) 2009.01.02 07:00 - 2009.02.26 23:45 (2009.01.01 - 2009.02.27)
МоделВсички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал)
ПараметриPRICE_SELECT="BUY/SELL ONLY @ SET PRICE"; BuyOrderPrice=0; SellOrderPrice=0; TRADE_DIRECTION="SELECT TRADES LONG OR SHORT"; TradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=40; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; AlertOn=true; SoundON=true;
Барове за тест4782Моделирани тикове978058Качество на моделиране90.00%
Mismatched charts errors38
Начален депозит400.00
Обща нетна печалба-394.19Груба печалба399.00Груба загуба-793.19
Печеливш фактор0.50Очаквано възнаграждение-2.07
Абсолютна загуба394.19Максимално спадане на нивото %568.21 (98.99%)Relative drawdown98.99% (568.21)
Общо сделки190Къси позиции (спечелени %)190 (81.58%)Дълги позиции (спечелени %)0 (0.00%)
Печеливши сделки (% от всички)155 (81.58%)Загубени сделки (% от всички)35 (18.42%)
Най-голямаПечеливша търговия59.75Загубена търговия-181.57
СредноПечеливша търговия2.57Загубена търговия-22.66
МаксимумПоследователни печаливши сделки (печалбата в пари)32 (38.76)Последователни загубени сделки (загубата в пари)5 (-567.76)
МаксималенПоследователни печалби (брой спечелени сделки)63.78 (3)Последователни загуби (брой загубени сделки)-567.76 (5)
СредноПоследователни печаливши сделки6Последователни загубени сделки1
Graph
Дата и часТипПоръчкаЛотовеЦенаСтопЛимитПечалбаБаланс
12009.01.02 17:03sell10.0190.910.000.00
22009.01.02 17:04close10.0190.810.000.001.10401.10
32009.01.02 17:04sell20.0190.800.000.00
42009.01.05 01:00sell30.0292.090.000.00
52009.01.06 00:26sell40.0493.190.000.00
62009.01.07 09:38sell50.0893.590.000.00
72009.01.07 10:51close50.0893.080.000.0043.83444.93
82009.01.07 10:51close40.0493.080.000.004.67449.60
92009.01.07 10:51close30.0293.080.000.00-21.33428.27
102009.01.07 10:51close20.0193.080.000.00-24.55403.72
112009.01.07 10:51sell60.0193.070.000.00
122009.01.07 15:16close60.0192.970.000.001.08404.80
132009.01.07 15:16sell70.0192.930.000.00
142009.01.07 15:18close70.0192.830.000.001.08405.88
152009.01.07 15:18sell80.0192.820.000.00
162009.01.07 15:18close80.0192.720.000.001.08406.96
172009.01.07 15:18sell90.0192.670.000.00
182009.01.07 15:38close90.0192.570.000.001.08408.04
192009.01.07 15:38sell100.0192.560.000.00
202009.01.07 15:38close100.0192.460.000.001.08409.12
212009.01.07 15:39sell110.0192.450.000.00
222009.01.07 16:08sell120.0292.860.000.00
232009.01.07 17:36close120.0292.690.000.003.67412.79
242009.01.07 17:36close110.0192.690.000.00-2.59410.20
252009.01.07 17:36sell130.0192.680.000.00
262009.01.07 19:08close130.0192.570.000.001.19411.39
272009.01.07 19:08sell140.0192.560.000.00
282009.01.07 22:18close140.0192.460.000.001.08412.47
292009.01.07 22:18sell150.0192.450.000.00
302009.01.07 22:19close150.0192.350.000.001.08413.55
312009.01.07 22:19sell160.0192.340.000.00
322009.01.08 08:16close160.0192.240.000.001.03414.58
332009.01.08 08:16sell170.0192.230.000.00
342009.01.08 08:33close170.0192.110.000.001.30415.88
352009.01.08 08:33sell180.0192.080.000.00
362009.01.08 08:53close180.0191.960.000.001.30417.18
372009.01.08 08:53sell190.0191.930.000.00
382009.01.08 09:36close190.0191.820.000.001.20418.38
392009.01.08 09:36sell200.0191.810.000.00
402009.01.08 09:37close200.0191.710.000.001.09419.47
412009.01.08 09:37sell210.0191.700.000.00
422009.01.08 10:04close210.0191.600.000.001.09420.56
432009.01.08 10:04sell220.0191.600.000.00
442009.01.08 14:34close220.0191.490.000.001.20421.76
452009.01.08 14:34sell230.0191.460.000.00
462009.01.08 14:40close230.0191.350.000.001.20422.96
472009.01.08 14:40sell240.0191.340.000.00
482009.01.08 14:51close240.0191.240.000.001.10424.06
492009.01.08 14:52sell250.0191.240.000.00
502009.01.08 15:27close250.0191.140.000.001.10425.16
512009.01.08 15:28sell260.0191.110.000.00
522009.01.08 15:34close260.0191.010.000.001.10426.26
532009.01.08 15:34sell270.0191.000.000.00
542009.01.08 15:35close270.0190.900.000.001.10427.36
552009.01.08 15:35sell280.0190.900.000.00
562009.01.09 11:52close280.0190.780.000.001.30428.67
572009.01.09 11:52sell290.0190.740.000.00
582009.01.09 11:54close290.0190.640.000.001.10429.77
592009.01.09 11:54sell300.0190.630.000.00
602009.01.09 17:29close300.0190.520.000.001.22430.99
612009.01.09 17:29sell310.0190.510.000.00
622009.01.09 17:30close310.0190.420.000.001.00431.99
632009.01.09 17:30sell320.0190.380.000.00
642009.01.09 17:30close320.0190.290.000.001.00432.99
652009.01.09 17:31sell330.0190.280.000.00
662009.01.09 17:34close330.0190.180.000.001.11434.10
672009.01.09 17:34sell340.0190.170.000.00
682009.01.12 01:00close340.0190.070.000.001.09435.19
692009.01.12 02:38sell350.0189.950.000.00
702009.01.12 13:25close350.0189.850.000.001.11436.30
712009.01.12 13:25sell360.0189.840.000.00
722009.01.12 13:42close360.0189.750.000.001.00437.30
732009.01.12 13:42sell370.0189.740.000.00
742009.01.12 13:43close370.0189.650.000.001.00438.30
752009.01.12 13:44sell380.0189.640.000.00
762009.01.12 16:45close380.0189.540.000.001.12439.42
772009.01.12 16:45sell390.0189.490.000.00
782009.01.12 17:08close390.0189.390.000.001.12440.54
792009.01.12 17:08sell400.0189.340.000.00
802009.01.12 17:53close400.0189.250.000.001.01441.55
812009.01.12 17:53sell410.0189.240.000.00
822009.01.12 18:06close410.0189.120.000.001.35442.90
832009.01.12 18:06sell420.0189.110.000.00
842009.01.12 18:15close420.0189.020.000.001.01443.91
852009.01.12 18:16sell430.0188.990.000.00
862009.01.12 18:41close430.0188.900.000.001.01444.92
872009.01.12 18:42sell440.0188.890.000.00
882009.01.14 12:01sell450.0289.290.000.00
892009.01.14 15:30close450.0289.110.000.004.04448.96
902009.01.14 15:30close440.0189.110.000.00-2.50446.46
912009.01.14 15:31sell460.0189.090.000.00
922009.01.14 16:17close460.0188.990.000.001.12447.58
932009.01.14 16:17sell470.0188.980.000.00
942009.01.14 17:36close470.0188.890.000.001.01448.59
952009.01.14 17:36sell480.0188.880.000.00
962009.01.14 17:37close480.0188.790.000.001.01449.60
972009.01.14 17:37sell490.0188.780.000.00
982009.01.14 17:43close490.0188.690.000.001.01450.61
992009.01.14 17:43sell500.0188.680.000.00
1002009.01.14 22:01sell510.0289.090.000.00
1012009.01.15 00:05close510.0288.910.000.003.96454.57
1022009.01.15 00:05close500.0188.910.000.00-2.64451.93
1032009.01.15 00:05sell520.0188.900.000.00
1042009.01.15 06:01close520.0188.800.000.001.13453.06
1052009.01.15 06:01sell530.0188.790.000.00
1062009.01.15 10:55close530.0188.700.000.001.01454.07
1072009.01.15 10:55sell540.0188.690.000.00
1082009.01.15 10:56close540.0188.600.000.001.02455.09
1092009.01.15 10:56sell550.0188.570.000.00
1102009.01.19 03:15sell560.0290.830.000.00
1112009.01.20 18:13close560.0290.040.000.0017.52472.61
1122009.01.20 18:13close550.0190.040.000.00-16.38456.24
1132009.01.20 18:13sell570.0190.030.000.00
1142009.01.20 19:27close570.0189.940.000.001.00457.24
1152009.01.20 19:27sell580.0189.910.000.00
1162009.01.20 21:47close580.0189.820.000.001.00458.24
1172009.01.20 21:47sell590.0189.810.000.00
1182009.01.20 22:16close590.0189.720.000.001.00459.24
1192009.01.20 22:17sell600.0189.720.000.00
1202009.01.21 17:07close600.0189.620.000.001.10460.34
1212009.01.21 17:15sell610.0189.230.000.00
1222009.01.21 17:29close610.0189.130.000.001.12461.46
1232009.01.21 17:29sell620.0189.120.000.00
1242009.01.21 17:34close620.0189.030.000.001.01462.47
1252009.01.21 17:34sell630.0189.000.000.00
1262009.01.21 17:37close630.0188.910.000.001.01463.48
1272009.01.21 17:37sell640.0188.900.000.00
1282009.01.21 17:40close640.0188.800.000.001.13464.61
1292009.01.21 17:40sell650.0188.770.000.00
1302009.01.21 17:41close650.0188.680.000.001.01465.62
1312009.01.21 17:41sell660.0188.670.000.00
1322009.01.21 17:41close660.0188.570.000.001.13466.75
1332009.01.21 17:41sell670.0188.530.000.00
1342009.01.21 17:42close670.0188.410.000.001.36468.11
1352009.01.21 17:42sell680.0188.290.000.00
1362009.01.21 17:42close680.0188.180.000.001.25469.36
1372009.01.21 17:42sell690.0188.170.000.00
1382009.01.21 17:42close690.0187.990.000.002.05471.41
1392009.01.21 17:42sell700.0188.000.000.00
1402009.01.21 17:44sell710.0288.400.000.00
1412009.01.21 17:45close710.0288.230.000.003.85475.26
1422009.01.21 17:45close700.0188.230.000.00-2.61472.65
1432009.01.21 17:45sell720.0188.220.000.00
1442009.01.21 17:50close720.0188.130.000.001.02473.67
1452009.01.21 17:50sell730.0188.100.000.00
1462009.01.21 17:50close730.0188.010.000.001.02474.69
1472009.01.21 17:50sell740.0187.980.000.00
1482009.01.21 17:59close740.0187.890.000.001.02475.71
1492009.01.21 17:59sell750.0187.860.000.00
1502009.01.21 17:59close750.0187.750.000.001.25476.96
1512009.01.21 17:59sell760.0187.710.000.00
1522009.01.21 17:59close760.0187.610.000.001.14478.10
1532009.01.21 17:59sell770.0187.600.000.00
1542009.01.21 18:02close770.0187.510.000.001.03479.13
1552009.01.21 18:02sell780.0187.500.000.00
1562009.01.21 18:02close780.0187.400.000.001.14480.27
1572009.01.21 18:02sell790.0187.360.000.00
1582009.01.21 18:03close790.0187.260.000.001.15481.42
1592009.01.21 18:03sell800.0187.230.000.00
1602009.01.21 18:04close800.0187.140.000.001.03482.45
1612009.01.21 18:04sell810.0187.130.000.00
1622009.01.21 18:05sell820.0287.540.000.00
1632009.01.21 18:11close820.0287.370.000.003.89486.34
1642009.01.21 18:11close810.0187.370.000.00-2.75483.59
1652009.01.21 18:11sell830.0187.340.000.00
1662009.01.21 18:11close830.0187.250.000.001.03484.62
1672009.01.21 18:11sell840.0187.240.000.00
1682009.01.21 18:50sell850.0288.020.000.00
1692009.01.21 18:57close850.0287.730.000.006.61491.23
1702009.01.21 18:57close840.0187.730.000.00-5.59485.64
1712009.01.21 18:57sell860.0187.720.000.00
1722009.01.21 18:58close860.0187.620.000.001.14486.78
1732009.01.21 18:58sell870.0187.590.000.00
1742009.01.21 19:37sell880.0288.000.000.00
1752009.01.21 19:43close880.0287.810.000.004.33491.11
1762009.01.21 19:43close870.0187.810.000.00-2.51488.60
1772009.01.21 19:44sell890.0187.770.000.00
1782009.01.22 01:15sell900.0289.340.000.00
1792009.01.22 02:14close900.0288.780.000.0012.62501.22
1802009.01.22 02:14close890.0188.780.000.00-11.43489.80
1812009.01.22 02:14sell910.0188.770.000.00
1822009.01.22 02:14close910.0188.670.000.001.13490.93
1832009.01.22 02:14sell920.0188.610.000.00
1842009.01.22 09:35sell930.0289.120.000.00
1852009.01.22 10:58close930.0288.920.000.004.50495.43
1862009.01.22 10:58close920.0188.920.000.00-3.49491.94
1872009.01.22 10:58sell940.0188.910.000.00
1882009.01.22 13:15close940.0188.820.000.001.01492.95
1892009.01.22 13:15sell950.0188.790.000.00
1902009.01.22 14:59close950.0188.700.000.001.01493.96
1912009.01.22 14:59sell960.0188.670.000.00
1922009.01.22 15:01close960.0188.580.000.001.02494.98
1932009.01.22 15:01sell970.0188.570.000.00
1942009.01.22 15:17close970.0188.480.000.001.02496.00
1952009.01.22 15:17sell980.0188.440.000.00
1962009.01.22 15:17close980.0188.350.000.001.02497.02
1972009.01.22 15:17sell990.0188.310.000.00
1982009.01.22 15:30close990.0188.220.000.001.02498.04
1992009.01.22 15:30sell1000.0188.190.000.00
2002009.01.22 15:32close1000.0188.100.000.001.02499.06
2012009.01.22 15:32sell1010.0188.070.000.00
2022009.01.22 16:48sell1020.0288.470.000.00
2032009.01.22 22:15sell1030.0488.900.000.00
2042009.01.22 22:39close1030.0488.640.000.0011.73510.79
2052009.01.22 22:39close1020.0288.640.000.00-3.84506.95
2062009.01.22 22:39close1010.0188.640.000.00-6.43500.52
2072009.01.22 22:39sell1040.0188.600.000.00
2082009.01.23 07:59close1040.0188.500.000.001.11501.63
2092009.01.23 07:59sell1050.0188.490.000.00
2102009.01.23 08:15close1050.0188.400.000.001.02502.65
2112009.01.23 08:15sell1060.0188.370.000.00
2122009.01.23 10:07close1060.0188.270.000.001.13503.78
2132009.01.23 10:07sell1070.0188.260.000.00
2142009.01.23 11:21close1070.0188.170.000.001.02504.80
2152009.01.23 11:21sell1080.0188.130.000.00
2162009.01.23 12:06close1080.0188.040.000.001.02505.82
2172009.01.23 12:06sell1090.0188.030.000.00
2182009.01.23 19:00sell1100.0288.730.000.00
2192009.01.26 01:00close1100.0288.410.000.007.21513.03
2202009.01.26 01:00close1090.0188.410.000.00-4.32508.72
2212009.01.26 01:30sell1110.0188.300.000.00
2222009.01.27 00:15sell1120.0288.820.000.00
2232009.01.27 17:11close1120.0288.610.000.004.74513.46
2242009.01.27 17:11close1110.0188.610.000.00-3.52509.94
2252009.01.27 17:15sell1130.0188.720.000.00
2262009.01.27 17:17close1130.0188.630.000.001.02510.96
2272009.01.27 17:17sell1140.0188.620.000.00
2282009.01.27 17:19close1140.0188.530.000.001.02511.98
2292009.01.27 17:19sell1150.0188.520.000.00
2302009.01.27 18:23sell1160.0289.010.000.00
2312009.01.27 19:46close1160.0288.810.000.004.50516.48
2322009.01.27 19:46close1150.0188.810.000.00-3.27513.21
2332009.01.27 20:05sell1170.0188.790.000.00
2342009.01.27 20:48close1170.0188.700.000.001.01514.22
2352009.01.27 20:48sell1180.0188.690.000.00
2362009.01.27 20:57close1180.0188.600.000.001.02515.24
2372009.01.27 20:57sell1190.0188.590.000.00
2382009.01.27 21:00close1190.0188.500.000.001.02516.26
2392009.01.27 21:00sell1200.0188.490.000.00
2402009.01.29 04:29sell1210.0290.120.000.00
2412009.01.29 18:30close1210.0289.540.000.0012.96529.22
2422009.01.29 18:30close1200.0189.540.000.00-11.79517.43
2432009.01.29 18:30sell1220.0189.530.000.00
2442009.01.30 01:18sell1230.0289.930.000.00
2452009.01.30 02:24close1230.0289.760.000.003.79521.22
2462009.01.30 02:24close1220.0189.760.000.00-2.58518.64
2472009.01.30 02:24sell1240.0189.750.000.00
2482009.01.30 02:32close1240.0189.660.000.001.00519.64
2492009.01.30 02:32sell1250.0189.650.000.00
2502009.01.30 02:54close1250.0189.560.000.001.00520.64
2512009.01.30 02:54sell1260.0189.550.000.00
2522009.01.30 03:26close1260.0189.460.000.001.01521.65
2532009.01.30 03:26sell1270.0189.450.000.00
2542009.01.30 03:27close1270.0189.360.000.001.01522.66
2552009.01.30 03:27sell1280.0189.350.000.00
2562009.01.30 06:01close1280.0189.260.000.001.01523.67
2572009.01.30 06:01sell1290.0189.250.000.00
2582009.01.30 15:30sell1300.0289.650.000.00
2592009.01.30 16:16close1300.0289.480.000.003.80527.47
2602009.01.30 16:16close1290.0189.480.000.00-2.57524.90
2612009.01.30 16:16sell1310.0189.470.000.00
2622009.01.30 21:10sell1320.0289.870.000.00
2632009.02.02 01:00close1320.0289.690.000.003.98528.88
2642009.02.02 01:00close1310.0189.690.000.00-2.47526.42
2652009.02.02 02:24sell1330.0189.580.000.00
2662009.02.02 09:44close1330.0189.490.000.001.01527.43
2672009.02.02 09:45sell1340.0189.490.000.00
2682009.02.02 09:56close1340.0189.400.000.001.01528.44
2692009.02.02 09:56sell1350.0189.390.000.00
2702009.02.02 10:02close1350.0189.300.000.001.01529.45
2712009.02.02 10:02sell1360.0189.290.000.00
2722009.02.02 10:33close1360.0189.200.000.001.01530.46
2732009.02.02 10:33sell1370.0189.190.000.00
2742009.02.02 10:43close1370.0189.100.000.001.01531.47
2752009.02.02 10:43sell1380.0189.090.000.00
2762009.02.02 10:51close1380.0189.000.000.001.01532.48
2772009.02.02 10:51sell1390.0188.990.000.00
2782009.02.02 11:01close1390.0188.900.000.001.01533.49
2792009.02.02 11:01sell1400.0188.890.000.00
2802009.02.02 20:52sell1410.0289.590.000.00
2812009.02.03 00:06close1410.0289.320.000.006.02539.51
2822009.02.03 00:06close1400.0189.320.000.00-4.83534.68
2832009.02.03 00:06sell1420.0189.310.000.00
2842009.02.03 16:32close1420.0189.220.000.001.01535.69
2852009.02.03 16:32sell1430.0189.190.000.00
2862009.02.03 16:32close1430.0189.100.000.001.01536.70
2872009.02.03 16:32sell1440.0189.070.000.00
2882009.02.03 16:40close1440.0188.980.000.001.01537.71
2892009.02.03 16:40sell1450.0188.970.000.00
2902009.02.03 17:20close1450.0188.880.000.001.01538.72
2912009.02.03 17:20sell1460.0188.870.000.00
2922009.02.03 17:21close1460.0188.780.000.001.01539.73
2932009.02.03 17:21sell1470.0188.770.000.00
2942009.02.03 17:23close1470.0188.680.000.001.01540.74
2952009.02.03 17:23sell1480.0188.670.000.00
2962009.02.03 18:14sell1490.0289.140.000.00
2972009.02.04 09:25close1490.0288.950.000.004.24544.98
2982009.02.04 09:25close1480.0188.950.000.00-3.17541.81
2992009.02.04 09:25sell1500.0188.940.000.00
3002009.02.04 09:44close1500.0188.850.000.001.01542.82
3012009.02.04 09:44sell1510.0188.840.000.00
3022009.02.04 23:01sell1520.0289.380.000.00
3032009.02.06 00:21sell1530.0491.110.000.00
3042009.02.09 03:33sell1540.0891.720.000.00
3052009.02.09 08:04close1540.0891.040.000.0059.75602.57
3062009.02.09 08:04close1530.0491.040.000.003.02605.59
3072009.02.09 08:04close1520.0291.040.000.00-36.62568.97
3082009.02.09 08:04close1510.0191.040.000.00-24.25544.72
3092009.02.09 08:04sell1550.0191.030.000.00
3102009.02.09 08:12close1550.0190.930.000.001.10545.82
3112009.02.09 08:12sell1560.0190.900.000.00
3122009.02.09 15:00sell1570.0291.570.000.00
3132009.02.09 17:05close1570.0291.310.000.005.69551.51
3142009.02.09 17:05close1560.0191.310.000.00-4.49547.02
3152009.02.09 17:05sell1580.0191.300.000.00
3162009.02.09 17:59sell1590.0291.700.000.00
3172009.02.09 18:01close1590.0291.530.000.003.71550.73
3182009.02.09 18:01close1580.0191.530.000.00-2.51548.22
3192009.02.09 18:15sell1600.0191.460.000.00
3202009.02.09 18:42close1600.0191.360.000.001.09549.31
3212009.02.09 18:42sell1610.0191.350.000.00
3222009.02.10 02:31close1610.0191.240.000.001.19550.51
3232009.02.10 02:31sell1620.0191.210.000.00
3242009.02.10 03:04close1620.0191.110.000.001.10551.61
3252009.02.10 03:04sell1630.0191.100.000.00
3262009.02.10 11:20close1630.0191.000.000.001.10552.71
3272009.02.10 11:20sell1640.0190.990.000.00
3282009.02.10 11:23close1640.0190.890.000.001.10553.81
3292009.02.10 11:23sell1650.0190.860.000.00
3302009.02.10 18:00sell1660.0291.260.000.00
3312009.02.10 18:06close1660.0291.080.000.003.95557.76
3322009.02.10 18:06close1650.0191.080.000.00-2.42555.34
3332009.02.10 18:06sell1670.0191.050.000.00
3342009.02.10 18:06close1670.0190.940.000.001.21556.55
3352009.02.10 18:06sell1680.0190.910.000.00
3362009.02.10 18:12close1680.0190.810.000.001.10557.65
3372009.02.10 18:12sell1690.0190.780.000.00
3382009.02.10 18:12close1690.0190.680.000.001.10558.75
3392009.02.10 18:12sell1700.0190.650.000.00
3402009.02.10 18:35close1700.0190.550.000.001.10559.85
3412009.02.10 18:35sell1710.0190.540.000.00
3422009.02.10 18:39close1710.0190.450.000.001.00560.85
3432009.02.10 18:39sell1720.0190.420.000.00
3442009.02.10 18:41close1720.0190.320.000.001.11561.96
3452009.02.10 18:41sell1730.0190.280.000.00
3462009.02.10 19:26sell1740.0290.770.000.00
3472009.02.10 20:19close1740.0290.570.000.004.42566.38
3482009.02.10 20:19close1730.0190.570.000.00-3.20563.18
3492009.02.10 20:19sell1750.0190.540.000.00
3502009.02.10 20:21close1750.0190.450.000.001.00564.18
3512009.02.10 20:21sell1760.0190.420.000.00
3522009.02.10 20:22close1760.0190.330.000.001.00565.18
3532009.02.10 20:22sell1770.0190.300.000.00
3542009.02.10 21:24close1770.0190.210.000.001.00566.18
3552009.02.10 21:24sell1780.0190.200.000.00
3562009.02.11 07:42close1780.0190.090.000.001.20567.38
3572009.02.11 07:42sell1790.0190.080.000.00
3582009.02.11 07:42close1790.0189.990.000.001.00568.38
3592009.02.11 07:42sell1800.0189.950.000.00
3602009.02.11 08:28close1800.0189.850.000.001.11569.49
3612009.02.11 08:28sell1810.0189.820.000.00
3622009.02.11 11:39close1810.0189.730.000.001.00570.49
3632009.02.11 11:39sell1820.0189.690.000.00
3642009.02.11 21:03sell1830.0290.390.000.00
3652009.02.12 04:29close1830.0290.120.000.005.90576.39
3662009.02.12 04:29close1820.0190.120.000.00-4.82571.57
3672009.02.12 04:29sell1840.0190.090.000.00
3682009.02.12 05:18close1840.0190.000.000.001.00572.57
3692009.02.12 05:18sell1850.0189.970.000.00
3702009.02.12 10:51close1850.0189.880.000.001.00573.57
3712009.02.12 10:51sell1860.0189.850.000.00
3722009.02.13 01:30sell1870.0290.740.000.00
3732009.02.16 01:41sell1880.0491.640.000.00
3742009.02.18 00:06sell1890.0892.340.000.00
3752009.02.19 00:30sell1900.1693.670.000.00
3762009.02.19 21:42close at stop1900.1694.480.000.00-137.17436.40
3772009.02.19 21:42close at stop1890.0894.480.000.00-181.57254.83
3782009.02.19 21:42close at stop1880.0494.480.000.00-120.55134.29
3792009.02.19 21:42close at stop1870.0294.480.000.00-79.3554.93
3802009.02.19 21:42close at stop1860.0194.480.000.00-49.125.81