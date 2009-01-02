|Символ
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Период
|15 Минути (M15) 2009.01.02 07:00 - 2009.02.26 23:45 (2009.01.01 - 2009.02.27)
|Модел
|Всички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал)
|Параметри
|PRICE_SELECT="BUY/SELL ONLY @ SET PRICE"; BuyOrderPrice=0; SellOrderPrice=0; TRADE_DIRECTION="SELECT TRADES LONG OR SHORT"; TradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=40; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; AlertOn=true; SoundON=true;
|Барове за тест
|4782
|Моделирани тикове
|978058
|Качество на моделиране
|90.00%
|Mismatched charts errors
|38
|Начален депозит
|400.00
|Обща нетна печалба
|-394.19
|Груба печалба
|399.00
|Груба загуба
|-793.19
|Печеливш фактор
|0.50
|Очаквано възнаграждение
|-2.07
|Абсолютна загуба
|394.19
|Максимално спадане на нивото %
|568.21 (98.99%)
|Relative drawdown
|98.99% (568.21)
|Общо сделки
|190
|Къси позиции (спечелени %)
|190 (81.58%)
|Дълги позиции (спечелени %)
|0 (0.00%)
|Печеливши сделки (% от всички)
|155 (81.58%)
|Загубени сделки (% от всички)
|35 (18.42%)
|Най-голяма
|Печеливша търговия
|59.75
|Загубена търговия
|-181.57
|Средно
|Печеливша търговия
|2.57
|Загубена търговия
|-22.66
|Максимум
|Последователни печаливши сделки (печалбата в пари)
|32 (38.76)
|Последователни загубени сделки (загубата в пари)
|5 (-567.76)
|Максимален
|Последователни печалби (брой спечелени сделки)
|63.78 (3)
|Последователни загуби (брой загубени сделки)
|-567.76 (5)
|Средно
|Последователни печаливши сделки
|6
|Последователни загубени сделки
|1
|№
|Дата и час
|Тип
|Поръчка
|Лотове
|Цена
|Стоп
|Лимит
|Печалба
|Баланс
|1
|2009.01.02 17:03
|sell
|1
|0.01
|90.91
|0.00
|0.00
|2
|2009.01.02 17:04
|close
|1
|0.01
|90.81
|0.00
|0.00
|1.10
|401.10
|3
|2009.01.02 17:04
|sell
|2
|0.01
|90.80
|0.00
|0.00
|4
|2009.01.05 01:00
|sell
|3
|0.02
|92.09
|0.00
|0.00
|5
|2009.01.06 00:26
|sell
|4
|0.04
|93.19
|0.00
|0.00
|6
|2009.01.07 09:38
|sell
|5
|0.08
|93.59
|0.00
|0.00
|7
|2009.01.07 10:51
|close
|5
|0.08
|93.08
|0.00
|0.00
|43.83
|444.93
|8
|2009.01.07 10:51
|close
|4
|0.04
|93.08
|0.00
|0.00
|4.67
|449.60
|9
|2009.01.07 10:51
|close
|3
|0.02
|93.08
|0.00
|0.00
|-21.33
|428.27
|10
|2009.01.07 10:51
|close
|2
|0.01
|93.08
|0.00
|0.00
|-24.55
|403.72
|11
|2009.01.07 10:51
|sell
|6
|0.01
|93.07
|0.00
|0.00
|12
|2009.01.07 15:16
|close
|6
|0.01
|92.97
|0.00
|0.00
|1.08
|404.80
|13
|2009.01.07 15:16
|sell
|7
|0.01
|92.93
|0.00
|0.00
|14
|2009.01.07 15:18
|close
|7
|0.01
|92.83
|0.00
|0.00
|1.08
|405.88
|15
|2009.01.07 15:18
|sell
|8
|0.01
|92.82
|0.00
|0.00
|16
|2009.01.07 15:18
|close
|8
|0.01
|92.72
|0.00
|0.00
|1.08
|406.96
|17
|2009.01.07 15:18
|sell
|9
|0.01
|92.67
|0.00
|0.00
|18
|2009.01.07 15:38
|close
|9
|0.01
|92.57
|0.00
|0.00
|1.08
|408.04
|19
|2009.01.07 15:38
|sell
|10
|0.01
|92.56
|0.00
|0.00
|20
|2009.01.07 15:38
|close
|10
|0.01
|92.46
|0.00
|0.00
|1.08
|409.12
|21
|2009.01.07 15:39
|sell
|11
|0.01
|92.45
|0.00
|0.00
|22
|2009.01.07 16:08
|sell
|12
|0.02
|92.86
|0.00
|0.00
|23
|2009.01.07 17:36
|close
|12
|0.02
|92.69
|0.00
|0.00
|3.67
|412.79
|24
|2009.01.07 17:36
|close
|11
|0.01
|92.69
|0.00
|0.00
|-2.59
|410.20
|25
|2009.01.07 17:36
|sell
|13
|0.01
|92.68
|0.00
|0.00
|26
|2009.01.07 19:08
|close
|13
|0.01
|92.57
|0.00
|0.00
|1.19
|411.39
|27
|2009.01.07 19:08
|sell
|14
|0.01
|92.56
|0.00
|0.00
|28
|2009.01.07 22:18
|close
|14
|0.01
|92.46
|0.00
|0.00
|1.08
|412.47
|29
|2009.01.07 22:18
|sell
|15
|0.01
|92.45
|0.00
|0.00
|30
|2009.01.07 22:19
|close
|15
|0.01
|92.35
|0.00
|0.00
|1.08
|413.55
|31
|2009.01.07 22:19
|sell
|16
|0.01
|92.34
|0.00
|0.00
|32
|2009.01.08 08:16
|close
|16
|0.01
|92.24
|0.00
|0.00
|1.03
|414.58
|33
|2009.01.08 08:16
|sell
|17
|0.01
|92.23
|0.00
|0.00
|34
|2009.01.08 08:33
|close
|17
|0.01
|92.11
|0.00
|0.00
|1.30
|415.88
|35
|2009.01.08 08:33
|sell
|18
|0.01
|92.08
|0.00
|0.00
|36
|2009.01.08 08:53
|close
|18
|0.01
|91.96
|0.00
|0.00
|1.30
|417.18
|37
|2009.01.08 08:53
|sell
|19
|0.01
|91.93
|0.00
|0.00
|38
|2009.01.08 09:36
|close
|19
|0.01
|91.82
|0.00
|0.00
|1.20
|418.38
|39
|2009.01.08 09:36
|sell
|20
|0.01
|91.81
|0.00
|0.00
|40
|2009.01.08 09:37
|close
|20
|0.01
|91.71
|0.00
|0.00
|1.09
|419.47
|41
|2009.01.08 09:37
|sell
|21
|0.01
|91.70
|0.00
|0.00
|42
|2009.01.08 10:04
|close
|21
|0.01
|91.60
|0.00
|0.00
|1.09
|420.56
|43
|2009.01.08 10:04
|sell
|22
|0.01
|91.60
|0.00
|0.00
|44
|2009.01.08 14:34
|close
|22
|0.01
|91.49
|0.00
|0.00
|1.20
|421.76
|45
|2009.01.08 14:34
|sell
|23
|0.01
|91.46
|0.00
|0.00
|46
|2009.01.08 14:40
|close
|23
|0.01
|91.35
|0.00
|0.00
|1.20
|422.96
|47
|2009.01.08 14:40
|sell
|24
|0.01
|91.34
|0.00
|0.00
|48
|2009.01.08 14:51
|close
|24
|0.01
|91.24
|0.00
|0.00
|1.10
|424.06
|49
|2009.01.08 14:52
|sell
|25
|0.01
|91.24
|0.00
|0.00
|50
|2009.01.08 15:27
|close
|25
|0.01
|91.14
|0.00
|0.00
|1.10
|425.16
|51
|2009.01.08 15:28
|sell
|26
|0.01
|91.11
|0.00
|0.00
|52
|2009.01.08 15:34
|close
|26
|0.01
|91.01
|0.00
|0.00
|1.10
|426.26
|53
|2009.01.08 15:34
|sell
|27
|0.01
|91.00
|0.00
|0.00
|54
|2009.01.08 15:35
|close
|27
|0.01
|90.90
|0.00
|0.00
|1.10
|427.36
|55
|2009.01.08 15:35
|sell
|28
|0.01
|90.90
|0.00
|0.00
|56
|2009.01.09 11:52
|close
|28
|0.01
|90.78
|0.00
|0.00
|1.30
|428.67
|57
|2009.01.09 11:52
|sell
|29
|0.01
|90.74
|0.00
|0.00
|58
|2009.01.09 11:54
|close
|29
|0.01
|90.64
|0.00
|0.00
|1.10
|429.77
|59
|2009.01.09 11:54
|sell
|30
|0.01
|90.63
|0.00
|0.00
|60
|2009.01.09 17:29
|close
|30
|0.01
|90.52
|0.00
|0.00
|1.22
|430.99
|61
|2009.01.09 17:29
|sell
|31
|0.01
|90.51
|0.00
|0.00
|62
|2009.01.09 17:30
|close
|31
|0.01
|90.42
|0.00
|0.00
|1.00
|431.99
|63
|2009.01.09 17:30
|sell
|32
|0.01
|90.38
|0.00
|0.00
|64
|2009.01.09 17:30
|close
|32
|0.01
|90.29
|0.00
|0.00
|1.00
|432.99
|65
|2009.01.09 17:31
|sell
|33
|0.01
|90.28
|0.00
|0.00
|66
|2009.01.09 17:34
|close
|33
|0.01
|90.18
|0.00
|0.00
|1.11
|434.10
|67
|2009.01.09 17:34
|sell
|34
|0.01
|90.17
|0.00
|0.00
|68
|2009.01.12 01:00
|close
|34
|0.01
|90.07
|0.00
|0.00
|1.09
|435.19
|69
|2009.01.12 02:38
|sell
|35
|0.01
|89.95
|0.00
|0.00
|70
|2009.01.12 13:25
|close
|35
|0.01
|89.85
|0.00
|0.00
|1.11
|436.30
|71
|2009.01.12 13:25
|sell
|36
|0.01
|89.84
|0.00
|0.00
|72
|2009.01.12 13:42
|close
|36
|0.01
|89.75
|0.00
|0.00
|1.00
|437.30
|73
|2009.01.12 13:42
|sell
|37
|0.01
|89.74
|0.00
|0.00
|74
|2009.01.12 13:43
|close
|37
|0.01
|89.65
|0.00
|0.00
|1.00
|438.30
|75
|2009.01.12 13:44
|sell
|38
|0.01
|89.64
|0.00
|0.00
|76
|2009.01.12 16:45
|close
|38
|0.01
|89.54
|0.00
|0.00
|1.12
|439.42
|77
|2009.01.12 16:45
|sell
|39
|0.01
|89.49
|0.00
|0.00
|78
|2009.01.12 17:08
|close
|39
|0.01
|89.39
|0.00
|0.00
|1.12
|440.54
|79
|2009.01.12 17:08
|sell
|40
|0.01
|89.34
|0.00
|0.00
|80
|2009.01.12 17:53
|close
|40
|0.01
|89.25
|0.00
|0.00
|1.01
|441.55
|81
|2009.01.12 17:53
|sell
|41
|0.01
|89.24
|0.00
|0.00
|82
|2009.01.12 18:06
|close
|41
|0.01
|89.12
|0.00
|0.00
|1.35
|442.90
|83
|2009.01.12 18:06
|sell
|42
|0.01
|89.11
|0.00
|0.00
|84
|2009.01.12 18:15
|close
|42
|0.01
|89.02
|0.00
|0.00
|1.01
|443.91
|85
|2009.01.12 18:16
|sell
|43
|0.01
|88.99
|0.00
|0.00
|86
|2009.01.12 18:41
|close
|43
|0.01
|88.90
|0.00
|0.00
|1.01
|444.92
|87
|2009.01.12 18:42
|sell
|44
|0.01
|88.89
|0.00
|0.00
|88
|2009.01.14 12:01
|sell
|45
|0.02
|89.29
|0.00
|0.00
|89
|2009.01.14 15:30
|close
|45
|0.02
|89.11
|0.00
|0.00
|4.04
|448.96
|90
|2009.01.14 15:30
|close
|44
|0.01
|89.11
|0.00
|0.00
|-2.50
|446.46
|91
|2009.01.14 15:31
|sell
|46
|0.01
|89.09
|0.00
|0.00
|92
|2009.01.14 16:17
|close
|46
|0.01
|88.99
|0.00
|0.00
|1.12
|447.58
|93
|2009.01.14 16:17
|sell
|47
|0.01
|88.98
|0.00
|0.00
|94
|2009.01.14 17:36
|close
|47
|0.01
|88.89
|0.00
|0.00
|1.01
|448.59
|95
|2009.01.14 17:36
|sell
|48
|0.01
|88.88
|0.00
|0.00
|96
|2009.01.14 17:37
|close
|48
|0.01
|88.79
|0.00
|0.00
|1.01
|449.60
|97
|2009.01.14 17:37
|sell
|49
|0.01
|88.78
|0.00
|0.00
|98
|2009.01.14 17:43
|close
|49
|0.01
|88.69
|0.00
|0.00
|1.01
|450.61
|99
|2009.01.14 17:43
|sell
|50
|0.01
|88.68
|0.00
|0.00
|100
|2009.01.14 22:01
|sell
|51
|0.02
|89.09
|0.00
|0.00
|101
|2009.01.15 00:05
|close
|51
|0.02
|88.91
|0.00
|0.00
|3.96
|454.57
|102
|2009.01.15 00:05
|close
|50
|0.01
|88.91
|0.00
|0.00
|-2.64
|451.93
|103
|2009.01.15 00:05
|sell
|52
|0.01
|88.90
|0.00
|0.00
|104
|2009.01.15 06:01
|close
|52
|0.01
|88.80
|0.00
|0.00
|1.13
|453.06
|105
|2009.01.15 06:01
|sell
|53
|0.01
|88.79
|0.00
|0.00
|106
|2009.01.15 10:55
|close
|53
|0.01
|88.70
|0.00
|0.00
|1.01
|454.07
|107
|2009.01.15 10:55
|sell
|54
|0.01
|88.69
|0.00
|0.00
|108
|2009.01.15 10:56
|close
|54
|0.01
|88.60
|0.00
|0.00
|1.02
|455.09
|109
|2009.01.15 10:56
|sell
|55
|0.01
|88.57
|0.00
|0.00
|110
|2009.01.19 03:15
|sell
|56
|0.02
|90.83
|0.00
|0.00
|111
|2009.01.20 18:13
|close
|56
|0.02
|90.04
|0.00
|0.00
|17.52
|472.61
|112
|2009.01.20 18:13
|close
|55
|0.01
|90.04
|0.00
|0.00
|-16.38
|456.24
|113
|2009.01.20 18:13
|sell
|57
|0.01
|90.03
|0.00
|0.00
|114
|2009.01.20 19:27
|close
|57
|0.01
|89.94
|0.00
|0.00
|1.00
|457.24
|115
|2009.01.20 19:27
|sell
|58
|0.01
|89.91
|0.00
|0.00
|116
|2009.01.20 21:47
|close
|58
|0.01
|89.82
|0.00
|0.00
|1.00
|458.24
|117
|2009.01.20 21:47
|sell
|59
|0.01
|89.81
|0.00
|0.00
|118
|2009.01.20 22:16
|close
|59
|0.01
|89.72
|0.00
|0.00
|1.00
|459.24
|119
|2009.01.20 22:17
|sell
|60
|0.01
|89.72
|0.00
|0.00
|120
|2009.01.21 17:07
|close
|60
|0.01
|89.62
|0.00
|0.00
|1.10
|460.34
|121
|2009.01.21 17:15
|sell
|61
|0.01
|89.23
|0.00
|0.00
|122
|2009.01.21 17:29
|close
|61
|0.01
|89.13
|0.00
|0.00
|1.12
|461.46
|123
|2009.01.21 17:29
|sell
|62
|0.01
|89.12
|0.00
|0.00
|124
|2009.01.21 17:34
|close
|62
|0.01
|89.03
|0.00
|0.00
|1.01
|462.47
|125
|2009.01.21 17:34
|sell
|63
|0.01
|89.00
|0.00
|0.00
|126
|2009.01.21 17:37
|close
|63
|0.01
|88.91
|0.00
|0.00
|1.01
|463.48
|127
|2009.01.21 17:37
|sell
|64
|0.01
|88.90
|0.00
|0.00
|128
|2009.01.21 17:40
|close
|64
|0.01
|88.80
|0.00
|0.00
|1.13
|464.61
|129
|2009.01.21 17:40
|sell
|65
|0.01
|88.77
|0.00
|0.00
|130
|2009.01.21 17:41
|close
|65
|0.01
|88.68
|0.00
|0.00
|1.01
|465.62
|131
|2009.01.21 17:41
|sell
|66
|0.01
|88.67
|0.00
|0.00
|132
|2009.01.21 17:41
|close
|66
|0.01
|88.57
|0.00
|0.00
|1.13
|466.75
|133
|2009.01.21 17:41
|sell
|67
|0.01
|88.53
|0.00
|0.00
|134
|2009.01.21 17:42
|close
|67
|0.01
|88.41
|0.00
|0.00
|1.36
|468.11
|135
|2009.01.21 17:42
|sell
|68
|0.01
|88.29
|0.00
|0.00
|136
|2009.01.21 17:42
|close
|68
|0.01
|88.18
|0.00
|0.00
|1.25
|469.36
|137
|2009.01.21 17:42
|sell
|69
|0.01
|88.17
|0.00
|0.00
|138
|2009.01.21 17:42
|close
|69
|0.01
|87.99
|0.00
|0.00
|2.05
|471.41
|139
|2009.01.21 17:42
|sell
|70
|0.01
|88.00
|0.00
|0.00
|140
|2009.01.21 17:44
|sell
|71
|0.02
|88.40
|0.00
|0.00
|141
|2009.01.21 17:45
|close
|71
|0.02
|88.23
|0.00
|0.00
|3.85
|475.26
|142
|2009.01.21 17:45
|close
|70
|0.01
|88.23
|0.00
|0.00
|-2.61
|472.65
|143
|2009.01.21 17:45
|sell
|72
|0.01
|88.22
|0.00
|0.00
|144
|2009.01.21 17:50
|close
|72
|0.01
|88.13
|0.00
|0.00
|1.02
|473.67
|145
|2009.01.21 17:50
|sell
|73
|0.01
|88.10
|0.00
|0.00
|146
|2009.01.21 17:50
|close
|73
|0.01
|88.01
|0.00
|0.00
|1.02
|474.69
|147
|2009.01.21 17:50
|sell
|74
|0.01
|87.98
|0.00
|0.00
|148
|2009.01.21 17:59
|close
|74
|0.01
|87.89
|0.00
|0.00
|1.02
|475.71
|149
|2009.01.21 17:59
|sell
|75
|0.01
|87.86
|0.00
|0.00
|150
|2009.01.21 17:59
|close
|75
|0.01
|87.75
|0.00
|0.00
|1.25
|476.96
|151
|2009.01.21 17:59
|sell
|76
|0.01
|87.71
|0.00
|0.00
|152
|2009.01.21 17:59
|close
|76
|0.01
|87.61
|0.00
|0.00
|1.14
|478.10
|153
|2009.01.21 17:59
|sell
|77
|0.01
|87.60
|0.00
|0.00
|154
|2009.01.21 18:02
|close
|77
|0.01
|87.51
|0.00
|0.00
|1.03
|479.13
|155
|2009.01.21 18:02
|sell
|78
|0.01
|87.50
|0.00
|0.00
|156
|2009.01.21 18:02
|close
|78
|0.01
|87.40
|0.00
|0.00
|1.14
|480.27
|157
|2009.01.21 18:02
|sell
|79
|0.01
|87.36
|0.00
|0.00
|158
|2009.01.21 18:03
|close
|79
|0.01
|87.26
|0.00
|0.00
|1.15
|481.42
|159
|2009.01.21 18:03
|sell
|80
|0.01
|87.23
|0.00
|0.00
|160
|2009.01.21 18:04
|close
|80
|0.01
|87.14
|0.00
|0.00
|1.03
|482.45
|161
|2009.01.21 18:04
|sell
|81
|0.01
|87.13
|0.00
|0.00
|162
|2009.01.21 18:05
|sell
|82
|0.02
|87.54
|0.00
|0.00
|163
|2009.01.21 18:11
|close
|82
|0.02
|87.37
|0.00
|0.00
|3.89
|486.34
|164
|2009.01.21 18:11
|close
|81
|0.01
|87.37
|0.00
|0.00
|-2.75
|483.59
|165
|2009.01.21 18:11
|sell
|83
|0.01
|87.34
|0.00
|0.00
|166
|2009.01.21 18:11
|close
|83
|0.01
|87.25
|0.00
|0.00
|1.03
|484.62
|167
|2009.01.21 18:11
|sell
|84
|0.01
|87.24
|0.00
|0.00
|168
|2009.01.21 18:50
|sell
|85
|0.02
|88.02
|0.00
|0.00
|169
|2009.01.21 18:57
|close
|85
|0.02
|87.73
|0.00
|0.00
|6.61
|491.23
|170
|2009.01.21 18:57
|close
|84
|0.01
|87.73
|0.00
|0.00
|-5.59
|485.64
|171
|2009.01.21 18:57
|sell
|86
|0.01
|87.72
|0.00
|0.00
|172
|2009.01.21 18:58
|close
|86
|0.01
|87.62
|0.00
|0.00
|1.14
|486.78
|173
|2009.01.21 18:58
|sell
|87
|0.01
|87.59
|0.00
|0.00
|174
|2009.01.21 19:37
|sell
|88
|0.02
|88.00
|0.00
|0.00
|175
|2009.01.21 19:43
|close
|88
|0.02
|87.81
|0.00
|0.00
|4.33
|491.11
|176
|2009.01.21 19:43
|close
|87
|0.01
|87.81
|0.00
|0.00
|-2.51
|488.60
|177
|2009.01.21 19:44
|sell
|89
|0.01
|87.77
|0.00
|0.00
|178
|2009.01.22 01:15
|sell
|90
|0.02
|89.34
|0.00
|0.00
|179
|2009.01.22 02:14
|close
|90
|0.02
|88.78
|0.00
|0.00
|12.62
|501.22
|180
|2009.01.22 02:14
|close
|89
|0.01
|88.78
|0.00
|0.00
|-11.43
|489.80
|181
|2009.01.22 02:14
|sell
|91
|0.01
|88.77
|0.00
|0.00
|182
|2009.01.22 02:14
|close
|91
|0.01
|88.67
|0.00
|0.00
|1.13
|490.93
|183
|2009.01.22 02:14
|sell
|92
|0.01
|88.61
|0.00
|0.00
|184
|2009.01.22 09:35
|sell
|93
|0.02
|89.12
|0.00
|0.00
|185
|2009.01.22 10:58
|close
|93
|0.02
|88.92
|0.00
|0.00
|4.50
|495.43
|186
|2009.01.22 10:58
|close
|92
|0.01
|88.92
|0.00
|0.00
|-3.49
|491.94
|187
|2009.01.22 10:58
|sell
|94
|0.01
|88.91
|0.00
|0.00
|188
|2009.01.22 13:15
|close
|94
|0.01
|88.82
|0.00
|0.00
|1.01
|492.95
|189
|2009.01.22 13:15
|sell
|95
|0.01
|88.79
|0.00
|0.00
|190
|2009.01.22 14:59
|close
|95
|0.01
|88.70
|0.00
|0.00
|1.01
|493.96
|191
|2009.01.22 14:59
|sell
|96
|0.01
|88.67
|0.00
|0.00
|192
|2009.01.22 15:01
|close
|96
|0.01
|88.58
|0.00
|0.00
|1.02
|494.98
|193
|2009.01.22 15:01
|sell
|97
|0.01
|88.57
|0.00
|0.00
|194
|2009.01.22 15:17
|close
|97
|0.01
|88.48
|0.00
|0.00
|1.02
|496.00
|195
|2009.01.22 15:17
|sell
|98
|0.01
|88.44
|0.00
|0.00
|196
|2009.01.22 15:17
|close
|98
|0.01
|88.35
|0.00
|0.00
|1.02
|497.02
|197
|2009.01.22 15:17
|sell
|99
|0.01
|88.31
|0.00
|0.00
|198
|2009.01.22 15:30
|close
|99
|0.01
|88.22
|0.00
|0.00
|1.02
|498.04
|199
|2009.01.22 15:30
|sell
|100
|0.01
|88.19
|0.00
|0.00
|200
|2009.01.22 15:32
|close
|100
|0.01
|88.10
|0.00
|0.00
|1.02
|499.06
|201
|2009.01.22 15:32
|sell
|101
|0.01
|88.07
|0.00
|0.00
|202
|2009.01.22 16:48
|sell
|102
|0.02
|88.47
|0.00
|0.00
|203
|2009.01.22 22:15
|sell
|103
|0.04
|88.90
|0.00
|0.00
|204
|2009.01.22 22:39
|close
|103
|0.04
|88.64
|0.00
|0.00
|11.73
|510.79
|205
|2009.01.22 22:39
|close
|102
|0.02
|88.64
|0.00
|0.00
|-3.84
|506.95
|206
|2009.01.22 22:39
|close
|101
|0.01
|88.64
|0.00
|0.00
|-6.43
|500.52
|207
|2009.01.22 22:39
|sell
|104
|0.01
|88.60
|0.00
|0.00
|208
|2009.01.23 07:59
|close
|104
|0.01
|88.50
|0.00
|0.00
|1.11
|501.63
|209
|2009.01.23 07:59
|sell
|105
|0.01
|88.49
|0.00
|0.00
|210
|2009.01.23 08:15
|close
|105
|0.01
|88.40
|0.00
|0.00
|1.02
|502.65
|211
|2009.01.23 08:15
|sell
|106
|0.01
|88.37
|0.00
|0.00
|212
|2009.01.23 10:07
|close
|106
|0.01
|88.27
|0.00
|0.00
|1.13
|503.78
|213
|2009.01.23 10:07
|sell
|107
|0.01
|88.26
|0.00
|0.00
|214
|2009.01.23 11:21
|close
|107
|0.01
|88.17
|0.00
|0.00
|1.02
|504.80
|215
|2009.01.23 11:21
|sell
|108
|0.01
|88.13
|0.00
|0.00
|216
|2009.01.23 12:06
|close
|108
|0.01
|88.04
|0.00
|0.00
|1.02
|505.82
|217
|2009.01.23 12:06
|sell
|109
|0.01
|88.03
|0.00
|0.00
|218
|2009.01.23 19:00
|sell
|110
|0.02
|88.73
|0.00
|0.00
|219
|2009.01.26 01:00
|close
|110
|0.02
|88.41
|0.00
|0.00
|7.21
|513.03
|220
|2009.01.26 01:00
|close
|109
|0.01
|88.41
|0.00
|0.00
|-4.32
|508.72
|221
|2009.01.26 01:30
|sell
|111
|0.01
|88.30
|0.00
|0.00
|222
|2009.01.27 00:15
|sell
|112
|0.02
|88.82
|0.00
|0.00
|223
|2009.01.27 17:11
|close
|112
|0.02
|88.61
|0.00
|0.00
|4.74
|513.46
|224
|2009.01.27 17:11
|close
|111
|0.01
|88.61
|0.00
|0.00
|-3.52
|509.94
|225
|2009.01.27 17:15
|sell
|113
|0.01
|88.72
|0.00
|0.00
|226
|2009.01.27 17:17
|close
|113
|0.01
|88.63
|0.00
|0.00
|1.02
|510.96
|227
|2009.01.27 17:17
|sell
|114
|0.01
|88.62
|0.00
|0.00
|228
|2009.01.27 17:19
|close
|114
|0.01
|88.53
|0.00
|0.00
|1.02
|511.98
|229
|2009.01.27 17:19
|sell
|115
|0.01
|88.52
|0.00
|0.00
|230
|2009.01.27 18:23
|sell
|116
|0.02
|89.01
|0.00
|0.00
|231
|2009.01.27 19:46
|close
|116
|0.02
|88.81
|0.00
|0.00
|4.50
|516.48
|232
|2009.01.27 19:46
|close
|115
|0.01
|88.81
|0.00
|0.00
|-3.27
|513.21
|233
|2009.01.27 20:05
|sell
|117
|0.01
|88.79
|0.00
|0.00
|234
|2009.01.27 20:48
|close
|117
|0.01
|88.70
|0.00
|0.00
|1.01
|514.22
|235
|2009.01.27 20:48
|sell
|118
|0.01
|88.69
|0.00
|0.00
|236
|2009.01.27 20:57
|close
|118
|0.01
|88.60
|0.00
|0.00
|1.02
|515.24
|237
|2009.01.27 20:57
|sell
|119
|0.01
|88.59
|0.00
|0.00
|238
|2009.01.27 21:00
|close
|119
|0.01
|88.50
|0.00
|0.00
|1.02
|516.26
|239
|2009.01.27 21:00
|sell
|120
|0.01
|88.49
|0.00
|0.00
|240
|2009.01.29 04:29
|sell
|121
|0.02
|90.12
|0.00
|0.00
|241
|2009.01.29 18:30
|close
|121
|0.02
|89.54
|0.00
|0.00
|12.96
|529.22
|242
|2009.01.29 18:30
|close
|120
|0.01
|89.54
|0.00
|0.00
|-11.79
|517.43
|243
|2009.01.29 18:30
|sell
|122
|0.01
|89.53
|0.00
|0.00
|244
|2009.01.30 01:18
|sell
|123
|0.02
|89.93
|0.00
|0.00
|245
|2009.01.30 02:24
|close
|123
|0.02
|89.76
|0.00
|0.00
|3.79
|521.22
|246
|2009.01.30 02:24
|close
|122
|0.01
|89.76
|0.00
|0.00
|-2.58
|518.64
|247
|2009.01.30 02:24
|sell
|124
|0.01
|89.75
|0.00
|0.00
|248
|2009.01.30 02:32
|close
|124
|0.01
|89.66
|0.00
|0.00
|1.00
|519.64
|249
|2009.01.30 02:32
|sell
|125
|0.01
|89.65
|0.00
|0.00
|250
|2009.01.30 02:54
|close
|125
|0.01
|89.56
|0.00
|0.00
|1.00
|520.64
|251
|2009.01.30 02:54
|sell
|126
|0.01
|89.55
|0.00
|0.00
|252
|2009.01.30 03:26
|close
|126
|0.01
|89.46
|0.00
|0.00
|1.01
|521.65
|253
|2009.01.30 03:26
|sell
|127
|0.01
|89.45
|0.00
|0.00
|254
|2009.01.30 03:27
|close
|127
|0.01
|89.36
|0.00
|0.00
|1.01
|522.66
|255
|2009.01.30 03:27
|sell
|128
|0.01
|89.35
|0.00
|0.00
|256
|2009.01.30 06:01
|close
|128
|0.01
|89.26
|0.00
|0.00
|1.01
|523.67
|257
|2009.01.30 06:01
|sell
|129
|0.01
|89.25
|0.00
|0.00
|258
|2009.01.30 15:30
|sell
|130
|0.02
|89.65
|0.00
|0.00
|259
|2009.01.30 16:16
|close
|130
|0.02
|89.48
|0.00
|0.00
|3.80
|527.47
|260
|2009.01.30 16:16
|close
|129
|0.01
|89.48
|0.00
|0.00
|-2.57
|524.90
|261
|2009.01.30 16:16
|sell
|131
|0.01
|89.47
|0.00
|0.00
|262
|2009.01.30 21:10
|sell
|132
|0.02
|89.87
|0.00
|0.00
|263
|2009.02.02 01:00
|close
|132
|0.02
|89.69
|0.00
|0.00
|3.98
|528.88
|264
|2009.02.02 01:00
|close
|131
|0.01
|89.69
|0.00
|0.00
|-2.47
|526.42
|265
|2009.02.02 02:24
|sell
|133
|0.01
|89.58
|0.00
|0.00
|266
|2009.02.02 09:44
|close
|133
|0.01
|89.49
|0.00
|0.00
|1.01
|527.43
|267
|2009.02.02 09:45
|sell
|134
|0.01
|89.49
|0.00
|0.00
|268
|2009.02.02 09:56
|close
|134
|0.01
|89.40
|0.00
|0.00
|1.01
|528.44
|269
|2009.02.02 09:56
|sell
|135
|0.01
|89.39
|0.00
|0.00
|270
|2009.02.02 10:02
|close
|135
|0.01
|89.30
|0.00
|0.00
|1.01
|529.45
|271
|2009.02.02 10:02
|sell
|136
|0.01
|89.29
|0.00
|0.00
|272
|2009.02.02 10:33
|close
|136
|0.01
|89.20
|0.00
|0.00
|1.01
|530.46
|273
|2009.02.02 10:33
|sell
|137
|0.01
|89.19
|0.00
|0.00
|274
|2009.02.02 10:43
|close
|137
|0.01
|89.10
|0.00
|0.00
|1.01
|531.47
|275
|2009.02.02 10:43
|sell
|138
|0.01
|89.09
|0.00
|0.00
|276
|2009.02.02 10:51
|close
|138
|0.01
|89.00
|0.00
|0.00
|1.01
|532.48
|277
|2009.02.02 10:51
|sell
|139
|0.01
|88.99
|0.00
|0.00
|278
|2009.02.02 11:01
|close
|139
|0.01
|88.90
|0.00
|0.00
|1.01
|533.49
|279
|2009.02.02 11:01
|sell
|140
|0.01
|88.89
|0.00
|0.00
|280
|2009.02.02 20:52
|sell
|141
|0.02
|89.59
|0.00
|0.00
|281
|2009.02.03 00:06
|close
|141
|0.02
|89.32
|0.00
|0.00
|6.02
|539.51
|282
|2009.02.03 00:06
|close
|140
|0.01
|89.32
|0.00
|0.00
|-4.83
|534.68
|283
|2009.02.03 00:06
|sell
|142
|0.01
|89.31
|0.00
|0.00
|284
|2009.02.03 16:32
|close
|142
|0.01
|89.22
|0.00
|0.00
|1.01
|535.69
|285
|2009.02.03 16:32
|sell
|143
|0.01
|89.19
|0.00
|0.00
|286
|2009.02.03 16:32
|close
|143
|0.01
|89.10
|0.00
|0.00
|1.01
|536.70
|287
|2009.02.03 16:32
|sell
|144
|0.01
|89.07
|0.00
|0.00
|288
|2009.02.03 16:40
|close
|144
|0.01
|88.98
|0.00
|0.00
|1.01
|537.71
|289
|2009.02.03 16:40
|sell
|145
|0.01
|88.97
|0.00
|0.00
|290
|2009.02.03 17:20
|close
|145
|0.01
|88.88
|0.00
|0.00
|1.01
|538.72
|291
|2009.02.03 17:20
|sell
|146
|0.01
|88.87
|0.00
|0.00
|292
|2009.02.03 17:21
|close
|146
|0.01
|88.78
|0.00
|0.00
|1.01
|539.73
|293
|2009.02.03 17:21
|sell
|147
|0.01
|88.77
|0.00
|0.00
|294
|2009.02.03 17:23
|close
|147
|0.01
|88.68
|0.00
|0.00
|1.01
|540.74
|295
|2009.02.03 17:23
|sell
|148
|0.01
|88.67
|0.00
|0.00
|296
|2009.02.03 18:14
|sell
|149
|0.02
|89.14
|0.00
|0.00
|297
|2009.02.04 09:25
|close
|149
|0.02
|88.95
|0.00
|0.00
|4.24
|544.98
|298
|2009.02.04 09:25
|close
|148
|0.01
|88.95
|0.00
|0.00
|-3.17
|541.81
|299
|2009.02.04 09:25
|sell
|150
|0.01
|88.94
|0.00
|0.00
|300
|2009.02.04 09:44
|close
|150
|0.01
|88.85
|0.00
|0.00
|1.01
|542.82
|301
|2009.02.04 09:44
|sell
|151
|0.01
|88.84
|0.00
|0.00
|302
|2009.02.04 23:01
|sell
|152
|0.02
|89.38
|0.00
|0.00
|303
|2009.02.06 00:21
|sell
|153
|0.04
|91.11
|0.00
|0.00
|304
|2009.02.09 03:33
|sell
|154
|0.08
|91.72
|0.00
|0.00
|305
|2009.02.09 08:04
|close
|154
|0.08
|91.04
|0.00
|0.00
|59.75
|602.57
|306
|2009.02.09 08:04
|close
|153
|0.04
|91.04
|0.00
|0.00
|3.02
|605.59
|307
|2009.02.09 08:04
|close
|152
|0.02
|91.04
|0.00
|0.00
|-36.62
|568.97
|308
|2009.02.09 08:04
|close
|151
|0.01
|91.04
|0.00
|0.00
|-24.25
|544.72
|309
|2009.02.09 08:04
|sell
|155
|0.01
|91.03
|0.00
|0.00
|310
|2009.02.09 08:12
|close
|155
|0.01
|90.93
|0.00
|0.00
|1.10
|545.82
|311
|2009.02.09 08:12
|sell
|156
|0.01
|90.90
|0.00
|0.00
|312
|2009.02.09 15:00
|sell
|157
|0.02
|91.57
|0.00
|0.00
|313
|2009.02.09 17:05
|close
|157
|0.02
|91.31
|0.00
|0.00
|5.69
|551.51
|314
|2009.02.09 17:05
|close
|156
|0.01
|91.31
|0.00
|0.00
|-4.49
|547.02
|315
|2009.02.09 17:05
|sell
|158
|0.01
|91.30
|0.00
|0.00
|316
|2009.02.09 17:59
|sell
|159
|0.02
|91.70
|0.00
|0.00
|317
|2009.02.09 18:01
|close
|159
|0.02
|91.53
|0.00
|0.00
|3.71
|550.73
|318
|2009.02.09 18:01
|close
|158
|0.01
|91.53
|0.00
|0.00
|-2.51
|548.22
|319
|2009.02.09 18:15
|sell
|160
|0.01
|91.46
|0.00
|0.00
|320
|2009.02.09 18:42
|close
|160
|0.01
|91.36
|0.00
|0.00
|1.09
|549.31
|321
|2009.02.09 18:42
|sell
|161
|0.01
|91.35
|0.00
|0.00
|322
|2009.02.10 02:31
|close
|161
|0.01
|91.24
|0.00
|0.00
|1.19
|550.51
|323
|2009.02.10 02:31
|sell
|162
|0.01
|91.21
|0.00
|0.00
|324
|2009.02.10 03:04
|close
|162
|0.01
|91.11
|0.00
|0.00
|1.10
|551.61
|325
|2009.02.10 03:04
|sell
|163
|0.01
|91.10
|0.00
|0.00
|326
|2009.02.10 11:20
|close
|163
|0.01
|91.00
|0.00
|0.00
|1.10
|552.71
|327
|2009.02.10 11:20
|sell
|164
|0.01
|90.99
|0.00
|0.00
|328
|2009.02.10 11:23
|close
|164
|0.01
|90.89
|0.00
|0.00
|1.10
|553.81
|329
|2009.02.10 11:23
|sell
|165
|0.01
|90.86
|0.00
|0.00
|330
|2009.02.10 18:00
|sell
|166
|0.02
|91.26
|0.00
|0.00
|331
|2009.02.10 18:06
|close
|166
|0.02
|91.08
|0.00
|0.00
|3.95
|557.76
|332
|2009.02.10 18:06
|close
|165
|0.01
|91.08
|0.00
|0.00
|-2.42
|555.34
|333
|2009.02.10 18:06
|sell
|167
|0.01
|91.05
|0.00
|0.00
|334
|2009.02.10 18:06
|close
|167
|0.01
|90.94
|0.00
|0.00
|1.21
|556.55
|335
|2009.02.10 18:06
|sell
|168
|0.01
|90.91
|0.00
|0.00
|336
|2009.02.10 18:12
|close
|168
|0.01
|90.81
|0.00
|0.00
|1.10
|557.65
|337
|2009.02.10 18:12
|sell
|169
|0.01
|90.78
|0.00
|0.00
|338
|2009.02.10 18:12
|close
|169
|0.01
|90.68
|0.00
|0.00
|1.10
|558.75
|339
|2009.02.10 18:12
|sell
|170
|0.01
|90.65
|0.00
|0.00
|340
|2009.02.10 18:35
|close
|170
|0.01
|90.55
|0.00
|0.00
|1.10
|559.85
|341
|2009.02.10 18:35
|sell
|171
|0.01
|90.54
|0.00
|0.00
|342
|2009.02.10 18:39
|close
|171
|0.01
|90.45
|0.00
|0.00
|1.00
|560.85
|343
|2009.02.10 18:39
|sell
|172
|0.01
|90.42
|0.00
|0.00
|344
|2009.02.10 18:41
|close
|172
|0.01
|90.32
|0.00
|0.00
|1.11
|561.96
|345
|2009.02.10 18:41
|sell
|173
|0.01
|90.28
|0.00
|0.00
|346
|2009.02.10 19:26
|sell
|174
|0.02
|90.77
|0.00
|0.00
|347
|2009.02.10 20:19
|close
|174
|0.02
|90.57
|0.00
|0.00
|4.42
|566.38
|348
|2009.02.10 20:19
|close
|173
|0.01
|90.57
|0.00
|0.00
|-3.20
|563.18
|349
|2009.02.10 20:19
|sell
|175
|0.01
|90.54
|0.00
|0.00
|350
|2009.02.10 20:21
|close
|175
|0.01
|90.45
|0.00
|0.00
|1.00
|564.18
|351
|2009.02.10 20:21
|sell
|176
|0.01
|90.42
|0.00
|0.00
|352
|2009.02.10 20:22
|close
|176
|0.01
|90.33
|0.00
|0.00
|1.00
|565.18
|353
|2009.02.10 20:22
|sell
|177
|0.01
|90.30
|0.00
|0.00
|354
|2009.02.10 21:24
|close
|177
|0.01
|90.21
|0.00
|0.00
|1.00
|566.18
|355
|2009.02.10 21:24
|sell
|178
|0.01
|90.20
|0.00
|0.00
|356
|2009.02.11 07:42
|close
|178
|0.01
|90.09
|0.00
|0.00
|1.20
|567.38
|357
|2009.02.11 07:42
|sell
|179
|0.01
|90.08
|0.00
|0.00
|358
|2009.02.11 07:42
|close
|179
|0.01
|89.99
|0.00
|0.00
|1.00
|568.38
|359
|2009.02.11 07:42
|sell
|180
|0.01
|89.95
|0.00
|0.00
|360
|2009.02.11 08:28
|close
|180
|0.01
|89.85
|0.00
|0.00
|1.11
|569.49
|361
|2009.02.11 08:28
|sell
|181
|0.01
|89.82
|0.00
|0.00
|362
|2009.02.11 11:39
|close
|181
|0.01
|89.73
|0.00
|0.00
|1.00
|570.49
|363
|2009.02.11 11:39
|sell
|182
|0.01
|89.69
|0.00
|0.00
|364
|2009.02.11 21:03
|sell
|183
|0.02
|90.39
|0.00
|0.00
|365
|2009.02.12 04:29
|close
|183
|0.02
|90.12
|0.00
|0.00
|5.90
|576.39
|366
|2009.02.12 04:29
|close
|182
|0.01
|90.12
|0.00
|0.00
|-4.82
|571.57
|367
|2009.02.12 04:29
|sell
|184
|0.01
|90.09
|0.00
|0.00
|368
|2009.02.12 05:18
|close
|184
|0.01
|90.00
|0.00
|0.00
|1.00
|572.57
|369
|2009.02.12 05:18
|sell
|185
|0.01
|89.97
|0.00
|0.00
|370
|2009.02.12 10:51
|close
|185
|0.01
|89.88
|0.00
|0.00
|1.00
|573.57
|371
|2009.02.12 10:51
|sell
|186
|0.01
|89.85
|0.00
|0.00
|372
|2009.02.13 01:30
|sell
|187
|0.02
|90.74
|0.00
|0.00
|373
|2009.02.16 01:41
|sell
|188
|0.04
|91.64
|0.00
|0.00
|374
|2009.02.18 00:06
|sell
|189
|0.08
|92.34
|0.00
|0.00
|375
|2009.02.19 00:30
|sell
|190
|0.16
|93.67
|0.00
|0.00
|376
|2009.02.19 21:42
|close at stop
|190
|0.16
|94.48
|0.00
|0.00
|-137.17
|436.40
|377
|2009.02.19 21:42
|close at stop
|189
|0.08
|94.48
|0.00
|0.00
|-181.57
|254.83
|378
|2009.02.19 21:42
|close at stop
|188
|0.04
|94.48
|0.00
|0.00
|-120.55
|134.29
|379
|2009.02.19 21:42
|close at stop
|187
|0.02
|94.48
|0.00
|0.00
|-79.35
|54.93
|380
|2009.02.19 21:42
|close at stop
|186
|0.01
|94.48
|0.00
|0.00
|-49.12
|5.81