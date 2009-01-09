Strategy Tester Report
Pro-Fx-Experts_Stochastic_Trader
Tadawulfx-Live (Build 220)
|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.01.09 00:00 - 2009.03.03 23:00 (2009.01.09 - 2009.03.04)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=1; TakeProfit=500; Stoploss=90; Close_Order_on_Swing=true;
TrailingOrders=true;
TrailingStop=45; Use_ProfitLock=true;
LockTriggerPips=40; PipsToLock=20; EAName="Stochastic_Trader"; Show_Comment=true;
|Bars in test
|1866
|Ticks modelled
|1299912
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|3664.40
|Gross profit
|9955.60
|Gross loss
|-6291.20
|Profit factor
|1.58
|Expected payoff
|114.51
|Absolute drawdown
|637.20
|Maximal drawdown
|5141.60 (29.78%)
|Relative drawdown
|29.78% (5141.60)
|Total trades
|32
|Short positions (won %)
|9 (77.78%)
|Long positions (won %)
|23 (60.87%)
|Profit trades (% of total)
|21 (65.63%)
|Loss trades (% of total)
|11 (34.38%)
|Largest
|profit trade
|2140.00
|loss trade
|-1800.00
|Average
|profit trade
|474.08
|loss trade
|-571.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (2832.80)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-3901.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2832.80 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-3901.60 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.09 00:01
|buy
|1
|1.00
|1.5226
|1.5136
|1.5726
|2
|2009.01.09 00:10
|close
|1
|1.00
|1.5225
|1.5136
|1.5726
|-10.00
|9990.00
|3
|2009.01.09 00:10
|sell
|2
|2.00
|1.5225
|1.5315
|1.4725
|4
|2009.01.09 01:51
|modify
|2
|2.00
|1.5225
|1.5205
|1.4725
|5
|2009.01.09 03:35
|s/l
|2
|2.00
|1.5205
|1.5205
|1.4725
|400.00
|10390.00
|6
|2009.01.09 05:00
|buy
|3
|1.00
|1.5184
|1.5094
|1.5684
|7
|2009.01.09 07:52
|modify
|3
|1.00
|1.5184
|1.5204
|1.5684
|8
|2009.01.09 08:20
|modify
|3
|1.00
|1.5184
|1.5210
|1.5684
|9
|2009.01.09 08:20
|modify
|3
|1.00
|1.5184
|1.5212
|1.5684
|10
|2009.01.09 08:20
|modify
|3
|1.00
|1.5184
|1.5216
|1.5684
|11
|2009.01.09 08:20
|modify
|3
|1.00
|1.5184
|1.5219
|1.5684
|12
|2009.01.09 08:20
|modify
|3
|1.00
|1.5184
|1.5223
|1.5684
|13
|2009.01.09 08:23
|modify
|3
|1.00
|1.5184
|1.5225
|1.5684
|14
|2009.01.09 08:23
|modify
|3
|1.00
|1.5184
|1.5227
|1.5684
|15
|2009.01.09 08:24
|modify
|3
|1.00
|1.5184
|1.5228
|1.5684
|16
|2009.01.09 08:24
|modify
|3
|1.00
|1.5184
|1.5229
|1.5684
|17
|2009.01.09 08:53
|s/l
|3
|1.00
|1.5229
|1.5229
|1.5684
|450.00
|10840.00
|18
|2009.01.09 22:08
|buy
|4
|1.00
|1.5180
|1.5090
|1.5680
|19
|2009.01.12 00:00
|s/l
|4
|1.00
|1.5090
|1.5090
|1.5680
|-887.20
|9952.80
|20
|2009.01.14 09:05
|buy
|5
|1.00
|1.4645
|1.4555
|1.5145
|21
|2009.01.14 09:23
|modify
|5
|1.00
|1.4645
|1.4665
|1.5145
|22
|2009.01.14 09:41
|s/l
|5
|1.00
|1.4665
|1.4665
|1.5145
|200.00
|10152.80
|23
|2009.01.14 16:02
|buy
|6
|1.00
|1.4615
|1.4525
|1.5115
|24
|2009.01.14 18:00
|close
|6
|1.00
|1.4613
|1.4525
|1.5115
|-20.00
|10132.80
|25
|2009.01.14 18:00
|sell
|7
|2.00
|1.4613
|1.4703
|1.4113
|26
|2009.01.14 21:06
|modify
|7
|2.00
|1.4613
|1.4593
|1.4113
|27
|2009.01.14 22:29
|s/l
|7
|2.00
|1.4593
|1.4593
|1.4113
|400.00
|10532.80
|28
|2009.01.15 12:00
|buy
|8
|1.00
|1.4615
|1.4525
|1.5115
|29
|2009.01.15 14:43
|modify
|8
|1.00
|1.4615
|1.4635
|1.5115
|30
|2009.01.15 15:07
|modify
|8
|1.00
|1.4615
|1.4637
|1.5115
|31
|2009.01.15 15:20
|s/l
|8
|1.00
|1.4637
|1.4637
|1.5115
|220.00
|10752.80
|32
|2009.01.16 17:56
|sell
|9
|1.00
|1.4763
|1.4853
|1.4263
|33
|2009.01.16 18:01
|modify
|9
|1.00
|1.4763
|1.4743
|1.4263
|34
|2009.01.16 18:04
|s/l
|9
|1.00
|1.4743
|1.4743
|1.4263
|200.00
|10952.80
|35
|2009.01.16 21:00
|buy
|10
|1.00
|1.4757
|1.4667
|1.5257
|36
|2009.01.19 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.4757
|1.4822
|1.5257
|37
|2009.01.19 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.4757
|1.4824
|1.5257
|38
|2009.01.19 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.4757
|1.4825
|1.5257
|39
|2009.01.19 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.4757
|1.4827
|1.5257
|40
|2009.01.19 00:16
|modify
|10
|1.00
|1.4757
|1.4830
|1.5257
|41
|2009.01.19 00:16
|modify
|10
|1.00
|1.4757
|1.4833
|1.5257
|42
|2009.01.19 00:16
|modify
|10
|1.00
|1.4757
|1.4836
|1.5257
|43
|2009.01.19 00:17
|modify
|10
|1.00
|1.4757
|1.4840
|1.5257
|44
|2009.01.19 00:17
|modify
|10
|1.00
|1.4757
|1.4842
|1.5257
|45
|2009.01.19 01:52
|s/l
|10
|1.00
|1.4842
|1.4842
|1.5257
|862.80
|11815.60
|46
|2009.01.21 20:54
|buy
|11
|1.00
|1.3925
|1.3835
|1.4425
|47
|2009.01.21 21:22
|modify
|11
|1.00
|1.3925
|1.3945
|1.4425
|48
|2009.01.21 21:25
|s/l
|11
|1.00
|1.3945
|1.3945
|1.4425
|200.00
|12015.60
|49
|2009.01.27 15:15
|buy
|12
|1.00
|1.4085
|1.3995
|1.4585
|50
|2009.01.27 16:39
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4105
|1.4585
|51
|2009.01.27 16:42
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4107
|1.4585
|52
|2009.01.27 16:48
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4109
|1.4585
|53
|2009.01.27 16:48
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4111
|1.4585
|54
|2009.01.27 16:48
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4113
|1.4585
|55
|2009.01.27 16:49
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4115
|1.4585
|56
|2009.01.27 16:49
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4117
|1.4585
|57
|2009.01.27 16:50
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4119
|1.4585
|58
|2009.01.27 16:51
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4120
|1.4585
|59
|2009.01.27 16:51
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4121
|1.4585
|60
|2009.01.27 16:52
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4122
|1.4585
|61
|2009.01.27 16:52
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4123
|1.4585
|62
|2009.01.27 16:52
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4125
|1.4585
|63
|2009.01.27 16:52
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4127
|1.4585
|64
|2009.01.27 16:52
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4129
|1.4585
|65
|2009.01.27 16:52
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4131
|1.4585
|66
|2009.01.27 16:52
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4133
|1.4585
|67
|2009.01.27 16:52
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4135
|1.4585
|68
|2009.01.27 16:52
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4137
|1.4585
|69
|2009.01.27 17:09
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4139
|1.4585
|70
|2009.01.27 17:09
|modify
|12
|1.00
|1.4085
|1.4140
|1.4585
|71
|2009.01.27 17:16
|s/l
|12
|1.00
|1.4140
|1.4140
|1.4585
|550.00
|12565.60
|72
|2009.02.02 05:49
|buy
|13
|1.00
|1.4371
|1.4281
|1.4871
|73
|2009.02.02 06:31
|modify
|13
|1.00
|1.4371
|1.4391
|1.4871
|74
|2009.02.02 07:05
|s/l
|13
|1.00
|1.4391
|1.4391
|1.4871
|200.00
|12765.60
|75
|2009.02.02 07:53
|sell
|14
|1.00
|1.4343
|1.4433
|1.3843
|76
|2009.02.02 08:22
|modify
|14
|1.00
|1.4343
|1.4323
|1.3843
|77
|2009.02.02 08:27
|s/l
|14
|1.00
|1.4323
|1.4323
|1.3843
|200.00
|12965.60
|78
|2009.02.02 18:33
|buy
|15
|1.00
|1.4275
|1.4185
|1.4775
|79
|2009.02.02 20:00
|close
|15
|1.00
|1.4237
|1.4185
|1.4775
|-380.00
|12585.60
|80
|2009.02.02 20:00
|sell
|16
|2.00
|1.4237
|1.4327
|1.3737
|81
|2009.02.03 02:11
|close
|16
|2.00
|1.4238
|1.4327
|1.3737
|-50.80
|12534.80
|82
|2009.02.03 02:11
|buy
|17
|2.00
|1.4238
|1.4148
|1.4738
|83
|2009.02.03 15:15
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4258
|1.4738
|84
|2009.02.03 15:16
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4260
|1.4738
|85
|2009.02.03 15:16
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4261
|1.4738
|86
|2009.02.03 15:16
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4262
|1.4738
|87
|2009.02.03 15:16
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4263
|1.4738
|88
|2009.02.03 15:16
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4264
|1.4738
|89
|2009.02.03 15:16
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4265
|1.4738
|90
|2009.02.03 15:16
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4267
|1.4738
|91
|2009.02.03 15:16
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4269
|1.4738
|92
|2009.02.03 15:16
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4271
|1.4738
|93
|2009.02.03 15:22
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4273
|1.4738
|94
|2009.02.03 15:22
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4275
|1.4738
|95
|2009.02.03 15:22
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4277
|1.4738
|96
|2009.02.03 15:22
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4279
|1.4738
|97
|2009.02.03 15:22
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4280
|1.4738
|98
|2009.02.03 15:22
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4281
|1.4738
|99
|2009.02.03 15:22
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4282
|1.4738
|100
|2009.02.03 15:22
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4283
|1.4738
|101
|2009.02.03 15:22
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4284
|1.4738
|102
|2009.02.03 15:27
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4285
|1.4738
|103
|2009.02.03 15:27
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4287
|1.4738
|104
|2009.02.03 15:28
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4289
|1.4738
|105
|2009.02.03 15:28
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4291
|1.4738
|106
|2009.02.03 15:28
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4293
|1.4738
|107
|2009.02.03 15:28
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4295
|1.4738
|108
|2009.02.03 15:28
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4297
|1.4738
|109
|2009.02.03 15:28
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4299
|1.4738
|110
|2009.02.03 16:06
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4300
|1.4738
|111
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4301
|1.4738
|112
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4302
|1.4738
|113
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4303
|1.4738
|114
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4304
|1.4738
|115
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4305
|1.4738
|116
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4307
|1.4738
|117
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4309
|1.4738
|118
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4311
|1.4738
|119
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4313
|1.4738
|120
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4315
|1.4738
|121
|2009.02.03 16:07
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4317
|1.4738
|122
|2009.02.03 16:08
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4319
|1.4738
|123
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4320
|1.4738
|124
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4321
|1.4738
|125
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4322
|1.4738
|126
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4323
|1.4738
|127
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4324
|1.4738
|128
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4325
|1.4738
|129
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4327
|1.4738
|130
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4329
|1.4738
|131
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4331
|1.4738
|132
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4333
|1.4738
|133
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4335
|1.4738
|134
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4337
|1.4738
|135
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4339
|1.4738
|136
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4341
|1.4738
|137
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4342
|1.4738
|138
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4343
|1.4738
|139
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4344
|1.4738
|140
|2009.02.03 16:09
|modify
|17
|2.00
|1.4238
|1.4345
|1.4738
|141
|2009.02.03 16:30
|s/l
|17
|2.00
|1.4345
|1.4345
|1.4738
|2140.00
|14674.80
|142
|2009.02.04 04:00
|buy
|18
|1.00
|1.4393
|1.4303
|1.4893
|143
|2009.02.04 07:20
|modify
|18
|1.00
|1.4393
|1.4413
|1.4893
|144
|2009.02.04 07:39
|modify
|18
|1.00
|1.4393
|1.4415
|1.4893
|145
|2009.02.04 07:41
|modify
|18
|1.00
|1.4393
|1.4417
|1.4893
|146
|2009.02.04 07:41
|modify
|18
|1.00
|1.4393
|1.4419
|1.4893
|147
|2009.02.04 07:54
|s/l
|18
|1.00
|1.4419
|1.4419
|1.4893
|260.00
|14934.80
|148
|2009.02.04 22:06
|buy
|19
|1.00
|1.4462
|1.4372
|1.4962
|149
|2009.02.05 08:00
|close
|19
|1.00
|1.4444
|1.4372
|1.4962
|-141.60
|14793.20
|150
|2009.02.05 08:00
|sell
|20
|2.00
|1.4444
|1.4534
|1.3944
|151
|2009.02.05 08:07
|modify
|20
|2.00
|1.4444
|1.4424
|1.3944
|152
|2009.02.05 08:10
|modify
|20
|2.00
|1.4444
|1.4422
|1.3944
|153
|2009.02.05 08:11
|modify
|20
|2.00
|1.4444
|1.4420
|1.3944
|154
|2009.02.05 08:11
|modify
|20
|2.00
|1.4444
|1.4418
|1.3944
|155
|2009.02.05 08:11
|modify
|20
|2.00
|1.4444
|1.4416
|1.3944
|156
|2009.02.05 08:11
|modify
|20
|2.00
|1.4444
|1.4414
|1.3944
|157
|2009.02.05 08:22
|s/l
|20
|2.00
|1.4414
|1.4414
|1.3944
|600.00
|15393.20
|158
|2009.02.06 00:00
|buy
|21
|1.00
|1.4631
|1.4541
|1.5131
|159
|2009.02.06 08:07
|modify
|21
|1.00
|1.4631
|1.4651
|1.5131
|160
|2009.02.06 08:09
|s/l
|21
|1.00
|1.4651
|1.4651
|1.5131
|200.00
|15593.20
|161
|2009.02.09 06:01
|buy
|22
|1.00
|1.4767
|1.4677
|1.5267
|162
|2009.02.09 10:18
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4787
|1.5267
|163
|2009.02.09 10:28
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4788
|1.5267
|164
|2009.02.09 10:28
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4789
|1.5267
|165
|2009.02.09 10:29
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4791
|1.5267
|166
|2009.02.09 10:53
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4793
|1.5267
|167
|2009.02.09 10:53
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4795
|1.5267
|168
|2009.02.09 10:53
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4797
|1.5267
|169
|2009.02.09 10:53
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4799
|1.5267
|170
|2009.02.09 10:54
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4801
|1.5267
|171
|2009.02.09 10:54
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4803
|1.5267
|172
|2009.02.09 10:54
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4804
|1.5267
|173
|2009.02.09 11:14
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4805
|1.5267
|174
|2009.02.09 11:22
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4806
|1.5267
|175
|2009.02.09 11:22
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4807
|1.5267
|176
|2009.02.09 11:23
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4808
|1.5267
|177
|2009.02.09 11:23
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4809
|1.5267
|178
|2009.02.09 11:23
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4811
|1.5267
|179
|2009.02.09 11:23
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4813
|1.5267
|180
|2009.02.09 11:58
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4815
|1.5267
|181
|2009.02.09 11:59
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4817
|1.5267
|182
|2009.02.09 11:59
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4819
|1.5267
|183
|2009.02.09 11:59
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4821
|1.5267
|184
|2009.02.09 12:04
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4823
|1.5267
|185
|2009.02.09 12:05
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4824
|1.5267
|186
|2009.02.09 12:05
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4825
|1.5267
|187
|2009.02.09 12:05
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4826
|1.5267
|188
|2009.02.09 12:05
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4827
|1.5267
|189
|2009.02.09 12:05
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4828
|1.5267
|190
|2009.02.09 12:07
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4829
|1.5267
|191
|2009.02.09 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4831
|1.5267
|192
|2009.02.09 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4833
|1.5267
|193
|2009.02.09 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4835
|1.5267
|194
|2009.02.09 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4837
|1.5267
|195
|2009.02.09 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4839
|1.5267
|196
|2009.02.09 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4841
|1.5267
|197
|2009.02.09 12:09
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4844
|1.5267
|198
|2009.02.09 12:09
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4845
|1.5267
|199
|2009.02.09 12:09
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4846
|1.5267
|200
|2009.02.09 12:09
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4848
|1.5267
|201
|2009.02.09 12:09
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4849
|1.5267
|202
|2009.02.09 12:10
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4851
|1.5267
|203
|2009.02.09 12:10
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4853
|1.5267
|204
|2009.02.09 12:12
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4855
|1.5267
|205
|2009.02.09 12:12
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4857
|1.5267
|206
|2009.02.09 12:12
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4859
|1.5267
|207
|2009.02.09 12:12
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4861
|1.5267
|208
|2009.02.09 12:12
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4863
|1.5267
|209
|2009.02.09 12:12
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4865
|1.5267
|210
|2009.02.09 12:12
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4866
|1.5267
|211
|2009.02.09 12:34
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4868
|1.5267
|212
|2009.02.09 12:34
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4869
|1.5267
|213
|2009.02.09 12:34
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4871
|1.5267
|214
|2009.02.09 12:34
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4873
|1.5267
|215
|2009.02.09 12:35
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4875
|1.5267
|216
|2009.02.09 12:35
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4877
|1.5267
|217
|2009.02.09 12:35
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4879
|1.5267
|218
|2009.02.09 12:35
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4881
|1.5267
|219
|2009.02.09 12:35
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4883
|1.5267
|220
|2009.02.09 12:35
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4885
|1.5267
|221
|2009.02.09 12:35
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4886
|1.5267
|222
|2009.02.09 12:35
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4887
|1.5267
|223
|2009.02.09 12:35
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4888
|1.5267
|224
|2009.02.09 12:35
|modify
|22
|1.00
|1.4767
|1.4889
|1.5267
|225
|2009.02.09 13:07
|s/l
|22
|1.00
|1.4889
|1.4889
|1.5267
|1220.00
|16813.20
|226
|2009.02.10 00:24
|buy
|23
|1.00
|1.4916
|1.4826
|1.5416
|227
|2009.02.10 01:18
|s/l
|23
|1.00
|1.4826
|1.4826
|1.5416
|-900.00
|15913.20
|228
|2009.02.10 02:24
|buy
|24
|1.00
|1.4827
|1.4737
|1.5327
|229
|2009.02.10 03:28
|modify
|24
|1.00
|1.4827
|1.4847
|1.5327
|230
|2009.02.10 03:33
|s/l
|24
|1.00
|1.4847
|1.4847
|1.5327
|200.00
|16113.20
|231
|2009.02.13 01:04
|buy
|25
|1.00
|1.4316
|1.4226
|1.4816
|232
|2009.02.13 01:19
|close
|25
|1.00
|1.4282
|1.4226
|1.4816
|-340.00
|15773.20
|233
|2009.02.13 01:19
|sell
|26
|2.00
|1.4282
|1.4372
|1.3782
|234
|2009.02.13 04:07
|s/l
|26
|2.00
|1.4372
|1.4372
|1.3782
|-1800.00
|13973.20
|235
|2009.02.13 17:00
|buy
|27
|1.00
|1.4433
|1.4343
|1.4933
|236
|2009.02.17 17:30
|s/l
|27
|1.00
|1.4343
|1.4343
|1.4933
|-874.40
|13098.80
|237
|2009.02.19 19:00
|buy
|28
|1.00
|1.4329
|1.4239
|1.4829
|238
|2009.02.20 01:48
|s/l
|28
|1.00
|1.4239
|1.4239
|1.4829
|-887.20
|12211.60
|239
|2009.02.23 02:28
|buy
|29
|1.00
|1.4417
|1.4327
|1.4917
|240
|2009.02.23 02:40
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4437
|1.4917
|241
|2009.02.23 02:48
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4439
|1.4917
|242
|2009.02.23 02:48
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4441
|1.4917
|243
|2009.02.23 02:48
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4442
|1.4917
|244
|2009.02.23 02:48
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4443
|1.4917
|245
|2009.02.23 02:48
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4445
|1.4917
|246
|2009.02.23 02:48
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4446
|1.4917
|247
|2009.02.23 02:49
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4448
|1.4917
|248
|2009.02.23 02:49
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4450
|1.4917
|249
|2009.02.23 02:49
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4452
|1.4917
|250
|2009.02.23 02:50
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4455
|1.4917
|251
|2009.02.23 02:50
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4457
|1.4917
|252
|2009.02.23 02:50
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4460
|1.4917
|253
|2009.02.23 02:50
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4462
|1.4917
|254
|2009.02.23 02:50
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4463
|1.4917
|255
|2009.02.23 02:50
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4464
|1.4917
|256
|2009.02.23 02:51
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4465
|1.4917
|257
|2009.02.23 02:52
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4466
|1.4917
|258
|2009.02.23 02:56
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4468
|1.4917
|259
|2009.02.23 02:56
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4470
|1.4917
|260
|2009.02.23 02:56
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4473
|1.4917
|261
|2009.02.23 02:56
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4475
|1.4917
|262
|2009.02.23 02:56
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4477
|1.4917
|263
|2009.02.23 02:56
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4479
|1.4917
|264
|2009.02.23 02:56
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4481
|1.4917
|265
|2009.02.23 02:56
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4483
|1.4917
|266
|2009.02.23 02:57
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4484
|1.4917
|267
|2009.02.23 02:57
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4485
|1.4917
|268
|2009.02.23 02:57
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4486
|1.4917
|269
|2009.02.23 02:57
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4488
|1.4917
|270
|2009.02.23 03:23
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4490
|1.4917
|271
|2009.02.23 03:24
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4493
|1.4917
|272
|2009.02.23 03:24
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4495
|1.4917
|273
|2009.02.23 03:24
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4497
|1.4917
|274
|2009.02.23 03:24
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4499
|1.4917
|275
|2009.02.23 03:24
|modify
|29
|1.00
|1.4417
|1.4502
|1.4917
|276
|2009.02.23 06:23
|s/l
|29
|1.00
|1.4502
|1.4502
|1.4917
|850.00
|13061.60
|277
|2009.02.23 19:14
|buy
|30
|1.00
|1.4538
|1.4448
|1.5038
|278
|2009.02.24 07:39
|close
|30
|1.00
|1.4537
|1.4448
|1.5038
|2.80
|13064.40
|279
|2009.02.24 07:39
|sell
|31
|2.00
|1.4537
|1.4627
|1.4037
|280
|2009.02.24 07:58
|modify
|31
|2.00
|1.4537
|1.4517
|1.4037
|281
|2009.02.24 08:11
|s/l
|31
|2.00
|1.4517
|1.4517
|1.4037
|400.00
|13464.40
|282
|2009.03.03 07:05
|sell
|32
|1.00
|1.4112
|1.4202
|1.3612
|283
|2009.03.03 08:39
|modify
|32
|1.00
|1.4112
|1.4092
|1.3612
|284
|2009.03.03 08:52
|s/l
|32
|1.00
|1.4092
|1.4092
|1.3612
|200.00
|13664.40