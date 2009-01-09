Strategy Tester Report
Pro-Fx-Experts_Stochastic_Trader
Tadawulfx-Live (Build 220)

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.01.09 00:00 - 2009.03.03 23:00 (2009.01.09 - 2009.03.04)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=1; TakeProfit=500; Stoploss=90; Close_Order_on_Swing=true; TrailingOrders=true; TrailingStop=45; Use_ProfitLock=true; LockTriggerPips=40; PipsToLock=20; EAName="Stochastic_Trader"; Show_Comment=true;
Bars in test1866Ticks modelled1299912Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit3664.40Gross profit9955.60Gross loss-6291.20
Profit factor1.58Expected payoff114.51
Absolute drawdown637.20Maximal drawdown5141.60 (29.78%)Relative drawdown29.78% (5141.60)
Total trades32Short positions (won %)9 (77.78%)Long positions (won %)23 (60.87%)
Profit trades (% of total)21 (65.63%)Loss trades (% of total)11 (34.38%)
Largestprofit trade2140.00loss trade-1800.00
Averageprofit trade474.08loss trade-571.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (2832.80)consecutive losses (loss in money)4 (-3901.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2832.80 (8)consecutive loss (count of losses)-3901.60 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.09 00:01buy11.001.52261.51361.5726
22009.01.09 00:10close11.001.52251.51361.5726-10.009990.00
32009.01.09 00:10sell22.001.52251.53151.4725
42009.01.09 01:51modify22.001.52251.52051.4725
52009.01.09 03:35s/l22.001.52051.52051.4725400.0010390.00
62009.01.09 05:00buy31.001.51841.50941.5684
72009.01.09 07:52modify31.001.51841.52041.5684
82009.01.09 08:20modify31.001.51841.52101.5684
92009.01.09 08:20modify31.001.51841.52121.5684
102009.01.09 08:20modify31.001.51841.52161.5684
112009.01.09 08:20modify31.001.51841.52191.5684
122009.01.09 08:20modify31.001.51841.52231.5684
132009.01.09 08:23modify31.001.51841.52251.5684
142009.01.09 08:23modify31.001.51841.52271.5684
152009.01.09 08:24modify31.001.51841.52281.5684
162009.01.09 08:24modify31.001.51841.52291.5684
172009.01.09 08:53s/l31.001.52291.52291.5684450.0010840.00
182009.01.09 22:08buy41.001.51801.50901.5680
192009.01.12 00:00s/l41.001.50901.50901.5680-887.209952.80
202009.01.14 09:05buy51.001.46451.45551.5145
212009.01.14 09:23modify51.001.46451.46651.5145
222009.01.14 09:41s/l51.001.46651.46651.5145200.0010152.80
232009.01.14 16:02buy61.001.46151.45251.5115
242009.01.14 18:00close61.001.46131.45251.5115-20.0010132.80
252009.01.14 18:00sell72.001.46131.47031.4113
262009.01.14 21:06modify72.001.46131.45931.4113
272009.01.14 22:29s/l72.001.45931.45931.4113400.0010532.80
282009.01.15 12:00buy81.001.46151.45251.5115
292009.01.15 14:43modify81.001.46151.46351.5115
302009.01.15 15:07modify81.001.46151.46371.5115
312009.01.15 15:20s/l81.001.46371.46371.5115220.0010752.80
322009.01.16 17:56sell91.001.47631.48531.4263
332009.01.16 18:01modify91.001.47631.47431.4263
342009.01.16 18:04s/l91.001.47431.47431.4263200.0010952.80
352009.01.16 21:00buy101.001.47571.46671.5257
362009.01.19 00:00modify101.001.47571.48221.5257
372009.01.19 00:00modify101.001.47571.48241.5257
382009.01.19 00:00modify101.001.47571.48251.5257
392009.01.19 00:00modify101.001.47571.48271.5257
402009.01.19 00:16modify101.001.47571.48301.5257
412009.01.19 00:16modify101.001.47571.48331.5257
422009.01.19 00:16modify101.001.47571.48361.5257
432009.01.19 00:17modify101.001.47571.48401.5257
442009.01.19 00:17modify101.001.47571.48421.5257
452009.01.19 01:52s/l101.001.48421.48421.5257862.8011815.60
462009.01.21 20:54buy111.001.39251.38351.4425
472009.01.21 21:22modify111.001.39251.39451.4425
482009.01.21 21:25s/l111.001.39451.39451.4425200.0012015.60
492009.01.27 15:15buy121.001.40851.39951.4585
502009.01.27 16:39modify121.001.40851.41051.4585
512009.01.27 16:42modify121.001.40851.41071.4585
522009.01.27 16:48modify121.001.40851.41091.4585
532009.01.27 16:48modify121.001.40851.41111.4585
542009.01.27 16:48modify121.001.40851.41131.4585
552009.01.27 16:49modify121.001.40851.41151.4585
562009.01.27 16:49modify121.001.40851.41171.4585
572009.01.27 16:50modify121.001.40851.41191.4585
582009.01.27 16:51modify121.001.40851.41201.4585
592009.01.27 16:51modify121.001.40851.41211.4585
602009.01.27 16:52modify121.001.40851.41221.4585
612009.01.27 16:52modify121.001.40851.41231.4585
622009.01.27 16:52modify121.001.40851.41251.4585
632009.01.27 16:52modify121.001.40851.41271.4585
642009.01.27 16:52modify121.001.40851.41291.4585
652009.01.27 16:52modify121.001.40851.41311.4585
662009.01.27 16:52modify121.001.40851.41331.4585
672009.01.27 16:52modify121.001.40851.41351.4585
682009.01.27 16:52modify121.001.40851.41371.4585
692009.01.27 17:09modify121.001.40851.41391.4585
702009.01.27 17:09modify121.001.40851.41401.4585
712009.01.27 17:16s/l121.001.41401.41401.4585550.0012565.60
722009.02.02 05:49buy131.001.43711.42811.4871
732009.02.02 06:31modify131.001.43711.43911.4871
742009.02.02 07:05s/l131.001.43911.43911.4871200.0012765.60
752009.02.02 07:53sell141.001.43431.44331.3843
762009.02.02 08:22modify141.001.43431.43231.3843
772009.02.02 08:27s/l141.001.43231.43231.3843200.0012965.60
782009.02.02 18:33buy151.001.42751.41851.4775
792009.02.02 20:00close151.001.42371.41851.4775-380.0012585.60
802009.02.02 20:00sell162.001.42371.43271.3737
812009.02.03 02:11close162.001.42381.43271.3737-50.8012534.80
822009.02.03 02:11buy172.001.42381.41481.4738
832009.02.03 15:15modify172.001.42381.42581.4738
842009.02.03 15:16modify172.001.42381.42601.4738
852009.02.03 15:16modify172.001.42381.42611.4738
862009.02.03 15:16modify172.001.42381.42621.4738
872009.02.03 15:16modify172.001.42381.42631.4738
882009.02.03 15:16modify172.001.42381.42641.4738
892009.02.03 15:16modify172.001.42381.42651.4738
902009.02.03 15:16modify172.001.42381.42671.4738
912009.02.03 15:16modify172.001.42381.42691.4738
922009.02.03 15:16modify172.001.42381.42711.4738
932009.02.03 15:22modify172.001.42381.42731.4738
942009.02.03 15:22modify172.001.42381.42751.4738
952009.02.03 15:22modify172.001.42381.42771.4738
962009.02.03 15:22modify172.001.42381.42791.4738
972009.02.03 15:22modify172.001.42381.42801.4738
982009.02.03 15:22modify172.001.42381.42811.4738
992009.02.03 15:22modify172.001.42381.42821.4738
1002009.02.03 15:22modify172.001.42381.42831.4738
1012009.02.03 15:22modify172.001.42381.42841.4738
1022009.02.03 15:27modify172.001.42381.42851.4738
1032009.02.03 15:27modify172.001.42381.42871.4738
1042009.02.03 15:28modify172.001.42381.42891.4738
1052009.02.03 15:28modify172.001.42381.42911.4738
1062009.02.03 15:28modify172.001.42381.42931.4738
1072009.02.03 15:28modify172.001.42381.42951.4738
1082009.02.03 15:28modify172.001.42381.42971.4738
1092009.02.03 15:28modify172.001.42381.42991.4738
1102009.02.03 16:06modify172.001.42381.43001.4738
1112009.02.03 16:07modify172.001.42381.43011.4738
1122009.02.03 16:07modify172.001.42381.43021.4738
1132009.02.03 16:07modify172.001.42381.43031.4738
1142009.02.03 16:07modify172.001.42381.43041.4738
1152009.02.03 16:07modify172.001.42381.43051.4738
1162009.02.03 16:07modify172.001.42381.43071.4738
1172009.02.03 16:07modify172.001.42381.43091.4738
1182009.02.03 16:07modify172.001.42381.43111.4738
1192009.02.03 16:07modify172.001.42381.43131.4738
1202009.02.03 16:07modify172.001.42381.43151.4738
1212009.02.03 16:07modify172.001.42381.43171.4738
1222009.02.03 16:08modify172.001.42381.43191.4738
1232009.02.03 16:09modify172.001.42381.43201.4738
1242009.02.03 16:09modify172.001.42381.43211.4738
1252009.02.03 16:09modify172.001.42381.43221.4738
1262009.02.03 16:09modify172.001.42381.43231.4738
1272009.02.03 16:09modify172.001.42381.43241.4738
1282009.02.03 16:09modify172.001.42381.43251.4738
1292009.02.03 16:09modify172.001.42381.43271.4738
1302009.02.03 16:09modify172.001.42381.43291.4738
1312009.02.03 16:09modify172.001.42381.43311.4738
1322009.02.03 16:09modify172.001.42381.43331.4738
1332009.02.03 16:09modify172.001.42381.43351.4738
1342009.02.03 16:09modify172.001.42381.43371.4738
1352009.02.03 16:09modify172.001.42381.43391.4738
1362009.02.03 16:09modify172.001.42381.43411.4738
1372009.02.03 16:09modify172.001.42381.43421.4738
1382009.02.03 16:09modify172.001.42381.43431.4738
1392009.02.03 16:09modify172.001.42381.43441.4738
1402009.02.03 16:09modify172.001.42381.43451.4738
1412009.02.03 16:30s/l172.001.43451.43451.47382140.0014674.80
1422009.02.04 04:00buy181.001.43931.43031.4893
1432009.02.04 07:20modify181.001.43931.44131.4893
1442009.02.04 07:39modify181.001.43931.44151.4893
1452009.02.04 07:41modify181.001.43931.44171.4893
1462009.02.04 07:41modify181.001.43931.44191.4893
1472009.02.04 07:54s/l181.001.44191.44191.4893260.0014934.80
1482009.02.04 22:06buy191.001.44621.43721.4962
1492009.02.05 08:00close191.001.44441.43721.4962-141.6014793.20
1502009.02.05 08:00sell202.001.44441.45341.3944
1512009.02.05 08:07modify202.001.44441.44241.3944
1522009.02.05 08:10modify202.001.44441.44221.3944
1532009.02.05 08:11modify202.001.44441.44201.3944
1542009.02.05 08:11modify202.001.44441.44181.3944
1552009.02.05 08:11modify202.001.44441.44161.3944
1562009.02.05 08:11modify202.001.44441.44141.3944
1572009.02.05 08:22s/l202.001.44141.44141.3944600.0015393.20
1582009.02.06 00:00buy211.001.46311.45411.5131
1592009.02.06 08:07modify211.001.46311.46511.5131
1602009.02.06 08:09s/l211.001.46511.46511.5131200.0015593.20
1612009.02.09 06:01buy221.001.47671.46771.5267
1622009.02.09 10:18modify221.001.47671.47871.5267
1632009.02.09 10:28modify221.001.47671.47881.5267
1642009.02.09 10:28modify221.001.47671.47891.5267
1652009.02.09 10:29modify221.001.47671.47911.5267
1662009.02.09 10:53modify221.001.47671.47931.5267
1672009.02.09 10:53modify221.001.47671.47951.5267
1682009.02.09 10:53modify221.001.47671.47971.5267
1692009.02.09 10:53modify221.001.47671.47991.5267
1702009.02.09 10:54modify221.001.47671.48011.5267
1712009.02.09 10:54modify221.001.47671.48031.5267
1722009.02.09 10:54modify221.001.47671.48041.5267
1732009.02.09 11:14modify221.001.47671.48051.5267
1742009.02.09 11:22modify221.001.47671.48061.5267
1752009.02.09 11:22modify221.001.47671.48071.5267
1762009.02.09 11:23modify221.001.47671.48081.5267
1772009.02.09 11:23modify221.001.47671.48091.5267
1782009.02.09 11:23modify221.001.47671.48111.5267
1792009.02.09 11:23modify221.001.47671.48131.5267
1802009.02.09 11:58modify221.001.47671.48151.5267
1812009.02.09 11:59modify221.001.47671.48171.5267
1822009.02.09 11:59modify221.001.47671.48191.5267
1832009.02.09 11:59modify221.001.47671.48211.5267
1842009.02.09 12:04modify221.001.47671.48231.5267
1852009.02.09 12:05modify221.001.47671.48241.5267
1862009.02.09 12:05modify221.001.47671.48251.5267
1872009.02.09 12:05modify221.001.47671.48261.5267
1882009.02.09 12:05modify221.001.47671.48271.5267
1892009.02.09 12:05modify221.001.47671.48281.5267
1902009.02.09 12:07modify221.001.47671.48291.5267
1912009.02.09 12:08modify221.001.47671.48311.5267
1922009.02.09 12:08modify221.001.47671.48331.5267
1932009.02.09 12:08modify221.001.47671.48351.5267
1942009.02.09 12:08modify221.001.47671.48371.5267
1952009.02.09 12:08modify221.001.47671.48391.5267
1962009.02.09 12:08modify221.001.47671.48411.5267
1972009.02.09 12:09modify221.001.47671.48441.5267
1982009.02.09 12:09modify221.001.47671.48451.5267
1992009.02.09 12:09modify221.001.47671.48461.5267
2002009.02.09 12:09modify221.001.47671.48481.5267
2012009.02.09 12:09modify221.001.47671.48491.5267
2022009.02.09 12:10modify221.001.47671.48511.5267
2032009.02.09 12:10modify221.001.47671.48531.5267
2042009.02.09 12:12modify221.001.47671.48551.5267
2052009.02.09 12:12modify221.001.47671.48571.5267
2062009.02.09 12:12modify221.001.47671.48591.5267
2072009.02.09 12:12modify221.001.47671.48611.5267
2082009.02.09 12:12modify221.001.47671.48631.5267
2092009.02.09 12:12modify221.001.47671.48651.5267
2102009.02.09 12:12modify221.001.47671.48661.5267
2112009.02.09 12:34modify221.001.47671.48681.5267
2122009.02.09 12:34modify221.001.47671.48691.5267
2132009.02.09 12:34modify221.001.47671.48711.5267
2142009.02.09 12:34modify221.001.47671.48731.5267
2152009.02.09 12:35modify221.001.47671.48751.5267
2162009.02.09 12:35modify221.001.47671.48771.5267
2172009.02.09 12:35modify221.001.47671.48791.5267
2182009.02.09 12:35modify221.001.47671.48811.5267
2192009.02.09 12:35modify221.001.47671.48831.5267
2202009.02.09 12:35modify221.001.47671.48851.5267
2212009.02.09 12:35modify221.001.47671.48861.5267
2222009.02.09 12:35modify221.001.47671.48871.5267
2232009.02.09 12:35modify221.001.47671.48881.5267
2242009.02.09 12:35modify221.001.47671.48891.5267
2252009.02.09 13:07s/l221.001.48891.48891.52671220.0016813.20
2262009.02.10 00:24buy231.001.49161.48261.5416
2272009.02.10 01:18s/l231.001.48261.48261.5416-900.0015913.20
2282009.02.10 02:24buy241.001.48271.47371.5327
2292009.02.10 03:28modify241.001.48271.48471.5327
2302009.02.10 03:33s/l241.001.48471.48471.5327200.0016113.20
2312009.02.13 01:04buy251.001.43161.42261.4816
2322009.02.13 01:19close251.001.42821.42261.4816-340.0015773.20
2332009.02.13 01:19sell262.001.42821.43721.3782
2342009.02.13 04:07s/l262.001.43721.43721.3782-1800.0013973.20
2352009.02.13 17:00buy271.001.44331.43431.4933
2362009.02.17 17:30s/l271.001.43431.43431.4933-874.4013098.80
2372009.02.19 19:00buy281.001.43291.42391.4829
2382009.02.20 01:48s/l281.001.42391.42391.4829-887.2012211.60
2392009.02.23 02:28buy291.001.44171.43271.4917
2402009.02.23 02:40modify291.001.44171.44371.4917
2412009.02.23 02:48modify291.001.44171.44391.4917
2422009.02.23 02:48modify291.001.44171.44411.4917
2432009.02.23 02:48modify291.001.44171.44421.4917
2442009.02.23 02:48modify291.001.44171.44431.4917
2452009.02.23 02:48modify291.001.44171.44451.4917
2462009.02.23 02:48modify291.001.44171.44461.4917
2472009.02.23 02:49modify291.001.44171.44481.4917
2482009.02.23 02:49modify291.001.44171.44501.4917
2492009.02.23 02:49modify291.001.44171.44521.4917
2502009.02.23 02:50modify291.001.44171.44551.4917
2512009.02.23 02:50modify291.001.44171.44571.4917
2522009.02.23 02:50modify291.001.44171.44601.4917
2532009.02.23 02:50modify291.001.44171.44621.4917
2542009.02.23 02:50modify291.001.44171.44631.4917
2552009.02.23 02:50modify291.001.44171.44641.4917
2562009.02.23 02:51modify291.001.44171.44651.4917
2572009.02.23 02:52modify291.001.44171.44661.4917
2582009.02.23 02:56modify291.001.44171.44681.4917
2592009.02.23 02:56modify291.001.44171.44701.4917
2602009.02.23 02:56modify291.001.44171.44731.4917
2612009.02.23 02:56modify291.001.44171.44751.4917
2622009.02.23 02:56modify291.001.44171.44771.4917
2632009.02.23 02:56modify291.001.44171.44791.4917
2642009.02.23 02:56modify291.001.44171.44811.4917
2652009.02.23 02:56modify291.001.44171.44831.4917
2662009.02.23 02:57modify291.001.44171.44841.4917
2672009.02.23 02:57modify291.001.44171.44851.4917
2682009.02.23 02:57modify291.001.44171.44861.4917
2692009.02.23 02:57modify291.001.44171.44881.4917
2702009.02.23 03:23modify291.001.44171.44901.4917
2712009.02.23 03:24modify291.001.44171.44931.4917
2722009.02.23 03:24modify291.001.44171.44951.4917
2732009.02.23 03:24modify291.001.44171.44971.4917
2742009.02.23 03:24modify291.001.44171.44991.4917
2752009.02.23 03:24modify291.001.44171.45021.4917
2762009.02.23 06:23s/l291.001.45021.45021.4917850.0013061.60
2772009.02.23 19:14buy301.001.45381.44481.5038
2782009.02.24 07:39close301.001.45371.44481.50382.8013064.40
2792009.02.24 07:39sell312.001.45371.46271.4037
2802009.02.24 07:58modify312.001.45371.45171.4037
2812009.02.24 08:11s/l312.001.45171.45171.4037400.0013464.40
2822009.03.03 07:05sell321.001.41121.42021.3612
2832009.03.03 08:39modify321.001.41121.40921.3612
2842009.03.03 08:52s/l321.001.40921.40921.3612200.0013664.40