|Account: 30775
|Name: Mr N Winarno
|Currency: USD
|2009 March 12, 04:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5548075
|2009.02.02 10:57
|balance
|Wire Transfer Re:19417641
|500.00
|5566366
|2009.02.03 11:38
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9032
|0.8984
|0.9057
|2009.02.03 11:45
|0.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|5566702
|2009.02.03 11:58
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9030
|0.8982
|0.9055
|2009.02.03 11:59
|0.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|5573070
|2009.02.03 16:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9043
|0.9091
|0.9018
|2009.02.03 16:17
|0.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|5573417
|2009.02.03 16:28
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9027
|0.8979
|0.9052
|2009.02.03 16:37
|0.9033
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|5573734
|2009.02.03 16:43
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9041
|0.9089
|0.9016
|2009.02.03 16:55
|0.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|5594258
|2009.02.04 17:32
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8877
|0.8925
|0.8852
|2009.02.04 17:45
|0.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|5594558
|2009.02.04 18:13
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8879
|0.8927
|0.8854
|2009.02.04 19:27
|0.8891
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.33
|5594579
|2009.02.04 18:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8883
|0.8931
|0.8858
|2009.02.04 18:31
|0.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|5594813
|2009.02.04 18:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8883
|0.8931
|0.8858
|2009.02.04 19:24
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|5595102
|2009.02.04 19:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8892
|0.8940
|0.8867
|2009.02.04 19:15
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|5595133
|2009.02.04 19:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8887
|0.8935
|0.8862
|2009.02.04 19:22
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|5604508
|2009.02.05 11:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4504
|1.4478
|0.0000
|2009.02.05 12:00
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5604862
|2009.02.05 12:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4515
|1.4518
|0.0000
|2009.02.05 12:02
|1.4533
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5614248
|2009.02.05 17:41
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8772
|0.8820
|0.8747
|2009.02.05 18:47
|0.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|5614437
|2009.02.05 17:53
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8776
|0.8824
|0.8751
|2009.02.05 18:47
|0.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|5615327
|2009.02.05 19:06
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8765
|0.8717
|0.8790
|2009.02.06 07:06
|0.8717
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.32
|5615664
|2009.02.05 19:48
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8753
|0.8705
|0.8778
|2009.02.06 00:09
|0.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|5615880
|2009.02.05 20:09
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8745
|0.8697
|0.8770
|2009.02.05 20:11
|0.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|5616002
|2009.02.05 20:40
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8749
|0.8701
|0.8774
|2009.02.05 21:51
|0.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|4.38
|5618596
|2009.02.06 05:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8745
|0.8697
|0.8770
|2009.02.06 07:25
|0.8697
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.41
|5618863
|2009.02.06 06:11
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8740
|0.8692
|0.8765
|2009.02.06 07:25
|0.8692
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.44
|5619579
|2009.02.06 07:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8717
|0.8681
|0.0000
|2009.02.06 07:29
|0.8681
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.85
|5636166
|2009.02.09 01:25
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8747
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 02:08
|0.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|5636216
|2009.02.09 01:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8751
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 02:08
|0.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|5636404
|2009.02.09 01:46
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8755
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 02:05
|0.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|5636767
|2009.02.09 02:23
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8755
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 06:27
|0.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|5636791
|2009.02.09 02:24
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8758
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 06:19
|0.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|5636841
|2009.02.09 02:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8762
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 02:38
|0.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|7.38
|5637052
|2009.02.09 02:49
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8762
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 06:12
|0.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|5653196
|2009.02.09 22:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8722
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 22:16
|0.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|5653842
|2009.02.09 23:58
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8722
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 00:00
|0.8727
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|5676597
|2009.02.10 20:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 20:44
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|5677188
|2009.02.10 21:08
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8890
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 21:14
|0.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|5677413
|2009.02.10 21:45
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8878
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 21:46
|0.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|10.17
|5677573
|2009.02.10 21:54
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8878
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 22:14
|0.8880
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.90
|5677628
|2009.02.10 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8875
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 22:02
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|5677681
|2009.02.10 22:06
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8874
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 22:08
|0.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|5677710
|2009.02.10 22:12
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8875
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 22:14
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|5677759
|2009.02.10 22:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8874
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 22:32
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|5697543
|2009.02.11 20:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 20:04
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|7.19
|5697649
|2009.02.11 20:07
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 20:21
|0.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|7.19
|5697823
|2009.02.11 20:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8962
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 20:45
|0.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|7.18
|5697926
|2009.02.11 20:55
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8962
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 21:53
|0.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|5698305
|2009.02.11 22:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 22:38
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|5719070
|2009.02.12 20:47
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 20:51
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|7.13
|5719319
|2009.02.12 20:55
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9009
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 20:56
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|7.13
|5719539
|2009.02.12 21:16
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 21:35
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|7.13
|5719564
|2009.02.12 21:17
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9026
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 21:18
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|5719980
|2009.02.12 22:12
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 22:13
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|5720019
|2009.02.12 22:14
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 22:17
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|5720093
|2009.02.12 22:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 22:22
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|5720115
|2009.02.12 22:22
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9026
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 22:23
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|5720292
|2009.02.12 22:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9012
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 22:55
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5720436
|2009.02.12 23:07
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 23:08
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|5720542
|2009.02.12 23:26
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 23:37
|0.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|5720605
|2009.02.12 23:37
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 23:38
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|5720674
|2009.02.12 23:49
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 23:51
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|5720758
|2009.02.13 00:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9014
|0.0000
|0.0000
|2009.02.13 00:07
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|5720847
|2009.02.13 00:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9014
|0.0000
|0.0000
|2009.02.13 00:12
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|5720880
|2009.02.13 00:11
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9010
|0.0000
|0.0000
|2009.02.13 00:13
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|5720897
|2009.02.13 00:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9013
|0.0000
|0.0000
|2009.02.13 00:29
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|5720977
|2009.02.13 00:25
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9009
|0.0000
|0.0000
|2009.02.13 00:48
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|5721219
|2009.02.13 01:10
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9009
|0.0000
|0.0000
|2009.02.13 02:32
|0.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.02
|5721257
|2009.02.13 01:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9006
|0.0000
|0.0000
|2009.02.13 02:31
|0.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.58
|5721348
|2009.02.13 01:32
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9002
|0.0000
|0.0000
|2009.02.13 02:05
|0.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|5752558
|2009.02.16 20:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8946
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 20:31
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|11.41
|5752590
|2009.02.16 20:31
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8952
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 20:33
|0.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5752599
|2009.02.16 20:32
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8947
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 20:35
|0.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|5753533
|2009.02.16 23:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8950
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 23:51
|0.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|5753844
|2009.02.17 00:29
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 00:32
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|5774477
|2009.02.17 20:07
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8847
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 20:12
|0.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|5.71
|5774674
|2009.02.17 20:23
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8837
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 20:31
|0.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|5775353
|2009.02.17 21:50
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8837
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 22:11
|0.8839
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.85
|5775440
|2009.02.17 22:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8834
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 23:07
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|5795100
|2009.02.18 20:06
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8821
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 20:11
|0.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|5795270
|2009.02.18 20:26
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8821
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 00:26
|0.8818
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.28
|5795340
|2009.02.18 20:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8816
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 20:39
|0.8822
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|5795475
|2009.02.18 20:49
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8817
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 22:13
|0.8820
|0.00
|0.00
|-0.11
|4.27
|5795532
|2009.02.18 20:56
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8814
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 20:59
|0.8819
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|5796034
|2009.02.18 22:18
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8817
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 00:25
|0.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|5816059
|2009.02.19 20:12
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 20:14
|0.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|5816188
|2009.02.19 20:19
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8859
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 21:01
|0.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|5816898
|2009.02.19 22:08
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|2009.02.20 02:13
|0.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.69
|5816923
|2009.02.19 22:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 23:30
|0.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|5860164
|2009.02.23 16:23
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8755
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 16:49
|0.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|5861768
|2009.02.23 18:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8778
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 19:33
|0.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|5861870
|2009.02.23 18:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8782
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 18:49
|0.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|5862374
|2009.02.23 19:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8782
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 19:29
|0.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|5862400
|2009.02.23 19:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8786
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 19:17
|0.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|5862559
|2009.02.23 19:24
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8786
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 19:26
|0.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|5862729
|2009.02.23 19:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8775
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 19:50
|0.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|5863082
|2009.02.23 20:10
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8774
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 20:30
|0.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|5863319
|2009.02.23 20:44
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8772
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 20:54
|0.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|5863492
|2009.02.23 20:56
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8772
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 21:13
|0.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|5863865
|2009.02.23 21:56
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:20
|0.8766
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.90
|5884991
|2009.02.24 20:06
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8866
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 20:28
|0.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|5885023
|2009.02.24 20:09
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8863
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 20:40
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|14.48
|5885289
|2009.02.24 20:49
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8874
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 21:54
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|5885944
|2009.02.24 22:25
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8865
|0.8822
|0.8875
|2009.02.25 04:30
|0.8822
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.42
|5909699
|2009.02.25 22:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8949
|0.8901
|0.8974
|2009.02.25 22:13
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|5909888
|2009.02.25 22:26
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8945
|0.8897
|0.8970
|2009.02.25 22:56
|0.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|5910080
|2009.02.25 23:12
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8945
|0.8897
|0.8970
|2009.02.25 23:50
|0.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|5910321
|2009.02.26 00:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8945
|0.8897
|0.8970
|2009.02.26 03:58
|0.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.68
|5910741
|2009.02.26 00:45
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8941
|0.8893
|0.8966
|2009.02.26 03:57
|0.8935
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.56
|5928340
|2009.02.26 18:14
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8913
|0.8961
|0.8888
|2009.02.26 18:39
|0.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|5928386
|2009.02.26 18:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8917
|0.8965
|0.8892
|2009.02.26 18:34
|0.8910
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|5929249
|2009.02.26 20:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8903
|0.8855
|0.8928
|2009.02.26 20:21
|0.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|5929839
|2009.02.26 21:48
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8899
|0.8851
|0.8924
|2009.02.26 21:59
|0.8901
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.86
|5929935
|2009.02.26 21:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8896
|0.8848
|0.8921
|2009.02.26 22:00
|0.8902
|0.00
|0.00
|-0.04
|8.59
|5929961
|2009.02.26 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8897
|0.8849
|0.8922
|2009.02.26 23:39
|0.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|5929994
|2009.02.26 22:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8893
|0.8845
|0.8918
|2009.02.26 22:09
|0.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|12.88
|5930426
|2009.02.26 23:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8894
|0.8846
|0.8919
|2009.02.26 23:40
|0.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|5974693
|2009.03.02 19:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8962
|0.8914
|0.8987
|2009.03.02 23:40
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.04
|-9.82
|5975073
|2009.03.02 19:55
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8957
|0.8909
|0.8982
|2009.03.02 23:41
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.40
|5975187
|2009.03.02 20:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8952
|0.8904
|0.8977
|2009.03.02 20:28
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|5975648
|2009.03.02 20:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8952
|0.8904
|0.8977
|2009.03.02 22:05
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.04
|4.22
|5976820
|2009.03.02 23:03
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8943
|0.8895
|0.8968
|2009.03.02 23:05
|0.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|5977138
|2009.03.02 23:41
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8956
|0.9004
|0.8931
|2009.03.02 23:45
|0.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|5998362
|2009.03.03 19:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8950
|0.8998
|0.8925
|2009.03.03 19:38
|0.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|5998872
|2009.03.03 20:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8936
|0.8888
|0.8961
|2009.03.03 20:54
|0.8942
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|5999158
|2009.03.03 21:10
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8936
|0.8888
|0.8961
|2009.03.03 21:22
|0.8943
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|5999551
|2009.03.03 22:09
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8936
|0.8888
|0.8961
|2009.03.03 23:25
|0.8939
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|6020425
|2009.03.04 20:03
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8927
|0.8879
|0.8952
|2009.03.05 01:29
|0.8915
|0.00
|0.00
|0.11
|-16.96
|6020743
|2009.03.04 20:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8913
|0.8865
|0.8938
|2009.03.04 20:55
|0.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|6021141
|2009.03.04 21:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8915
|0.8867
|0.8940
|2009.03.04 22:01
|0.8921
|0.00
|0.00
|0.11
|8.51
|6021401
|2009.03.04 22:18
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8914
|0.8866
|0.8939
|2009.03.04 23:05
|0.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|6022718
|2009.03.05 00:59
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8911
|0.8863
|0.8936
|2009.03.05 01:28
|0.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|6043967
|2009.03.05 20:46
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8893
|0.8941
|0.8868
|2009.03.05 21:04
|0.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|6044551
|2009.03.05 21:45
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8882
|0.8834
|0.8907
|2009.03.05 22:03
|0.8890
|0.00
|0.00
|0.04
|11.29
|6044761
|2009.03.05 22:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8881
|0.8833
|0.8906
|2009.03.06 00:08
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|6045165
|2009.03.05 23:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8877
|0.8829
|0.8902
|2009.03.06 01:13
|0.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|6045500
|2009.03.06 00:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8873
|0.8825
|0.8898
|2009.03.06 01:14
|0.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|6068404
|2009.03.08 21:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8984
|0.9032
|0.8959
|2009.03.08 21:29
|0.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|6068517
|2009.03.08 21:32
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8974
|0.8926
|0.8999
|2009.03.08 23:09
|0.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|6068947
|2009.03.08 23:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8977
|0.9025
|0.8952
|2009.03.09 00:10
|0.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|6068990
|2009.03.08 23:13
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8982
|0.9030
|0.8957
|2009.03.09 00:08
|0.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|6069064
|2009.03.08 23:22
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8987
|0.9035
|0.8962
|2009.03.08 23:59
|0.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|6069387
|2009.03.09 00:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8978
|0.8930
|0.9003
|2009.03.09 00:14
|0.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|6069526
|2009.03.09 00:10
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8974
|0.8926
|0.8999
|2009.03.09 00:51
|0.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|6091078
|2009.03.09 19:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9150
|0.9198
|0.9125
|2009.03.09 19:40
|0.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|6091597
|2009.03.09 19:40
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9143
|0.9095
|0.9168
|2009.03.09 20:02
|0.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|6091654
|2009.03.09 19:46
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9139
|0.9091
|0.9164
|2009.03.09 20:02
|0.9146
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|6091954
|2009.03.09 20:59
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9152
|0.9200
|0.9127
|2009.03.09 21:32
|0.9150
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|6092027
|2009.03.09 21:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9156
|0.9204
|0.9131
|2009.03.09 21:40
|0.9149
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|6092084
|2009.03.09 21:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9160
|0.9208
|0.9135
|2009.03.09 21:25
|0.9153
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|6092175
|2009.03.09 21:40
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9147
|0.9099
|0.9172
|2009.03.09 23:41
|0.9147
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|6092341
|2009.03.09 22:23
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9143
|0.9095
|0.9168
|2009.03.09 23:27
|0.9147
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|6116686
|2009.03.10 19:17
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9204
|0.9156
|0.9229
|2009.03.10 19:36
|0.9210
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|6117301
|2009.03.10 20:17
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9218
|0.9266
|0.9193
|2009.03.10 21:13
|0.9217
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|6117570
|2009.03.10 20:59
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9223
|0.9271
|0.9198
|2009.03.10 21:14
|0.9216
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|6117821
|2009.03.10 21:35
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9222
|0.9270
|0.9197
|2009.03.10 22:47
|0.9221
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.38
|6117864
|2009.03.10 21:40
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9228
|0.9276
|0.9203
|2009.03.10 22:00
|0.9222
|0.00
|0.00
|-0.07
|8.25
|6117997
|2009.03.10 22:12
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9227
|0.9275
|0.9202
|2009.03.10 22:49
|0.9221
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|6142228
|2009.03.11 19:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9248
|0.9200
|0.9273
|2009.03.11 19:15
|0.9249
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|6142278
|2009.03.11 19:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9244
|0.9196
|0.9269
|2009.03.11 19:05
|0.9250
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|6142438
|2009.03.11 19:12
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9244
|0.9196
|0.9269
|2009.03.11 19:18
|0.9250
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|6143000
|2009.03.11 19:38
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9264
|0.9312
|0.9239
|2009.03.11 20:01
|0.9258
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|6143759
|2009.03.11 21:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9262
|0.9310
|0.9237
|2009.03.11 22:26
|0.9258
|0.00
|0.00
|-0.21
|5.55
|6144191
|2009.03.11 22:46
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9260
|0.9308
|0.9235
|2009.03.11 22:49
|0.9254
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|
|0.00
|0.00
|-0.35
|426.23
|Closed P/L:
|425.88
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|425.88
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|925.87
|Equity:
|925.87
|Free Margin:
|925.87
|
|Details:
|Gross Profit:
|952.83
|Gross Loss:
|526.95
|Total Net Profit:
|425.88
|Profit Factor:
|1.81
|Expected Payoff:
|2.68
|
|Absolute Drawdown:
|199.78
|Maximal Drawdown:
|271.80 (47.52%)
|Relative Drawdown:
|47.52% (271.80)
|
|Total Trades:
|159
|Short Positions (won %):
|63 (93.65%)
|Long Positions (won %):
|96 (84.38%)
|Profit Trades (% of total):
|140 (88.05%)
|Loss trades (% of total):
|19 (11.95%)
|Largest
|profit trade:
|18.00
|loss trade:
|-70.44
|Average
|profit trade:
|6.81
|loss trade:
|-27.73
|Maximum
|consecutive wins ($):
|34 (244.70)
|consecutive losses ($):
|5 (-269.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|244.70 (34)
|consecutive loss (count):
|-269.87 (5)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|2