Alpari (US), LLC.

Account: 95315 Name: Srecko Currency: USD 2009 March 3, 09:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
56760042009.02.16 00:39balanceDeposit2 000.00
56795462009.02.16 04:05sell0.20eurchf1.49000.00000.00002009.02.16 04:411.48960.000.000.006.86
56798302009.02.16 04:32sell0.17eurgbp0.89750.00000.00002009.02.16 08:360.89860.000.000.00-26.53
56972652009.02.16 21:29buy0.40eurgbp0.89520.00000.00002009.02.16 21:380.89580.000.000.0034.21
56981602009.02.16 22:37sell0.15eurchf1.48441.49971.48002009.02.16 22:371.48380.000.000.007.75
56989972009.02.16 22:55sell0.18eurchf1.48480.00000.00002009.02.16 22:561.48440.000.000.006.20
56989292009.02.16 22:51sell0.15eurchf1.48461.50031.47942009.02.16 23:051.48400.000.000.007.77
56996672009.02.16 23:12buy0.41eurgbp0.89510.00000.00002009.02.16 23:140.89570.000.000.0035.11
57003302009.02.16 23:44buy0.41eurgbp0.89510.00000.00002009.02.16 23:500.89550.000.000.0023.42
57010492009.02.17 00:02sell0.14eurchf1.48520.00000.00002009.02.17 00:171.48470.000.000.006.03
57015252009.02.17 00:32buy0.29eurgbp0.89490.00000.00002009.02.17 00:340.89550.000.000.0024.85
57008012009.02.16 23:59sell0.17eurchf1.48470.00000.00002009.02.17 00:361.48450.000.00-0.662.93
57004562009.02.16 23:58sell0.32eurchf1.48471.50131.47942009.02.17 01:041.48480.000.00-1.24-2.76
57022102009.02.17 01:06buy0.21eurchf1.48410.00000.00002009.02.17 01:081.48460.000.000.009.04
57023072009.02.17 01:15sell0.33eurchf1.48501.50141.48052009.02.17 01:161.48450.000.000.0014.22
57028002009.02.17 01:23buy0.21eurchf1.48410.00000.00002009.02.17 01:251.48440.000.000.005.42
57033072009.02.17 01:24buy0.19eurchf1.48360.00000.00002009.02.17 01:251.48420.000.000.009.81
57034782009.02.17 01:26buy0.22eurchf1.48400.00000.00002009.02.17 01:321.48370.000.000.00-5.68
57035282009.02.17 01:28buy0.37eurgbp0.89490.00000.00002009.02.17 01:320.89550.000.000.0031.62
57036542009.02.17 01:32buy0.17eurchf1.48390.00000.00002009.02.17 01:441.48450.000.000.008.77
57044862009.02.17 02:07buy0.16eurchf1.48350.00000.00002009.02.17 02:091.48370.000.000.002.74
57048492009.02.17 02:09buy0.16eurchf1.48360.00000.00002009.02.17 02:121.48390.000.000.004.10
57055232009.02.17 02:15buy0.09eurchf1.48320.00000.00002009.02.17 02:161.48370.000.000.003.86
57051802009.02.17 02:12buy0.12eurchf1.48360.00000.00002009.02.17 02:181.48430.000.000.007.18
57055992009.02.17 02:17buy0.09eurchf1.48320.00000.00002009.02.17 02:191.48500.000.000.0013.83
57057832009.02.17 02:19sell0.11eurchf1.48490.00000.00002009.02.17 02:211.48420.000.000.006.58
57059822009.02.17 02:25sell0.11eurchf1.48490.00000.00002009.02.17 02:271.48400.000.000.008.45
57062912009.02.17 02:30sell0.11eurchf1.48470.00000.00002009.02.17 02:381.48410.000.000.005.64
57065802009.02.17 02:39sell0.11eurchf1.48490.00000.00002009.02.17 02:421.48440.000.000.004.70
57068662009.02.17 02:46buy0.10eurchf1.48340.00000.00002009.02.17 02:541.48400.000.000.005.12
57075552009.02.17 03:04buy0.10eurchf1.48340.00000.00002009.02.17 03:261.48390.000.000.004.27
57084242009.02.17 03:36sell0.08eurchf1.48490.00000.00002009.02.17 03:421.48440.000.000.003.41
57087092009.02.17 03:53sell0.07eurchf1.48540.00000.00002009.02.17 04:181.48500.000.000.002.38
57086422009.02.17 03:50sell0.08eurchf1.48500.00000.00002009.02.17 04:211.48460.000.000.002.73
57083942009.02.17 03:35sell0.10eurchf1.48460.00000.00002009.02.17 04:311.48410.000.000.004.26
57097062009.02.17 04:30buy0.08eurchf1.48420.00000.00002009.02.17 04:371.48470.000.000.003.41
57043952009.02.17 02:07buy0.44eurgbp0.89480.00000.00002009.02.17 09:060.89450.000.000.00-18.64
57049092009.02.17 02:11buy0.28eurgbp0.89480.00000.00002009.02.17 09:060.89450.000.000.00-11.87
57364362009.02.17 21:07sell0.45eurgbp0.88480.00000.00002009.02.17 21:100.88440.000.000.0025.67
57369702009.02.17 21:27buy0.45eurgbp0.88360.00000.00002009.02.17 21:280.88400.000.000.0025.67
57373652009.02.17 21:34sell0.46eurgbp0.88470.00000.00002009.02.17 21:370.88420.000.000.0032.82
57378952009.02.17 21:51sell0.47eurgbp0.88490.00000.00002009.02.17 22:150.88440.000.000.0033.48
57393262009.02.17 22:30buy0.37eurchf1.47211.45621.47762009.02.17 22:311.47300.000.000.0028.49
57400142009.02.17 22:49buy0.33eurgbp0.88370.00000.00002009.02.18 00:480.88390.000.00-0.619.39
57418662009.02.17 23:58buy0.19eurgbp0.88360.00000.00002009.02.18 01:100.88390.000.00-0.358.12
57397292009.02.17 22:39buy0.57eurgbp0.88380.86860.88882009.02.18 01:320.88380.000.00-1.060.00
57450222009.02.18 01:57buy0.43eurgbp0.88340.00000.00002009.02.18 02:000.88380.000.000.0024.48
57418252009.02.17 23:54buy0.18eurchf1.47161.45621.47592009.02.18 02:111.47160.000.000.620.00
57462172009.02.18 03:22sell0.24eurchf1.47160.00000.00002009.02.18 03:361.47110.000.000.0010.28
57467322009.02.18 03:41sell0.49eurgbp0.88420.00000.00002009.02.18 03:490.88380.000.000.0027.93
57754182009.02.18 21:06buy0.49eurgbp0.88220.00000.00002009.02.18 21:100.88250.000.000.0020.90
57754982009.02.18 21:09buy0.19eurchf1.47590.00000.00002009.02.18 21:141.47660.000.000.0011.31
57760532009.02.18 21:32buy0.37eurgbp0.88170.00000.00002009.02.18 21:390.88240.000.000.0036.84
57758712009.02.18 21:26buy0.50eurgbp0.88220.00000.00002009.02.18 21:390.88260.000.000.0028.44
57764932009.02.18 21:55buy0.38eurgbp0.88150.00000.00002009.02.18 22:000.88190.000.000.0021.63
57778802009.02.18 22:10buy0.21eurchf1.47611.45941.48092009.02.18 22:181.47720.000.000.0019.62
57801602009.02.19 00:02buy0.13eurchf1.47580.00000.00002009.02.19 00:451.47630.000.000.005.53
57763642009.02.18 21:49buy0.51eurgbp0.88190.00000.00002009.02.19 00:550.88190.000.00-2.830.00
57770972009.02.18 22:01buy0.46eurgbp0.88190.86660.88732009.02.19 00:550.88170.000.00-2.55-13.10
57834582009.02.19 02:43buy0.26eurchf1.47580.00000.00002009.02.19 02:561.47650.000.000.0015.50
58200852009.02.19 23:15buy0.19eurchf1.48680.00000.00002009.02.19 23:231.48730.000.000.008.09
58202122009.02.19 23:24sell0.38eurgbp0.88750.00000.00002009.02.20 01:050.88720.000.000.4916.27
58227522009.02.20 01:29sell0.20eurchf1.48780.00000.00002009.02.20 01:371.48730.000.000.008.51
58235842009.02.20 01:59sell0.38eurgbp0.88770.00000.00002009.02.20 02:370.88730.000.000.0021.65
58198482009.02.19 23:07sell0.52eurgbp0.88700.00000.00002009.02.20 02:390.88710.000.000.67-7.41
58532832009.02.23 00:20sell0.19eurchf1.48370.00000.00002009.02.23 00:331.48320.000.000.008.21
58534702009.02.23 00:39sell0.20eurchf1.48360.00000.00002009.02.23 00:411.48370.000.000.00-1.73
58535262009.02.23 00:41sell0.20eurchf1.48340.00000.00002009.02.23 00:421.48350.000.000.00-1.73
58532102009.02.23 00:16sell0.53eurgbp0.88990.00000.00002009.02.23 00:430.88930.000.000.0045.78
58535612009.02.23 00:42sell0.20eurchf1.48320.00000.00002009.02.23 01:011.48240.000.000.0013.80
58551982009.02.23 02:00buy0.27eurchf1.48090.00000.00002009.02.23 02:051.48140.000.000.0011.66
58557092009.02.23 02:24buy0.55eurgbp0.88940.00000.00002009.02.23 02:280.88990.000.000.0039.61
58558812009.02.23 02:28buy0.56eurgbp0.88940.00000.00002009.02.23 02:360.88990.000.000.0040.37
58564882009.02.23 02:41buy0.56eurgbp0.88940.00000.00002009.02.23 02:470.88990.000.000.0040.52
58572152009.02.23 02:52sell0.57eurgbp0.89040.00000.00002009.02.23 02:530.89000.000.000.0033.09
58578552009.02.23 03:00sell0.58eurgbp0.89020.00000.00002009.02.23 03:030.88980.000.000.0033.67
58580362009.02.23 03:06sell0.42eurgbp0.89080.00000.00002009.02.23 03:180.89040.000.000.0024.40
58579922009.02.23 03:05sell0.59eurgbp0.89040.00000.00002009.02.23 03:190.89000.000.000.0034.29
58590132009.02.23 03:52buy0.43eurgbp0.88900.00000.00002009.02.23 04:260.88940.000.000.0024.97
58586952009.02.23 03:34buy0.60eurgbp0.88960.00000.00002009.02.23 08:170.88930.000.000.00-26.24
58598292009.02.23 04:47buy0.43eurgbp0.88920.00000.00002009.02.23 08:170.88940.000.000.0012.54
58835642009.02.23 21:24buy0.60eurgbp0.87740.00000.00002009.02.23 21:350.87780.000.000.0034.77
58840142009.02.23 21:46sell0.22eurchf1.48570.00000.00002009.02.23 21:471.48520.000.000.009.40
58838462009.02.23 21:43buy0.61eurgbp0.87730.00000.00002009.02.23 21:540.87770.000.000.0035.31
58842542009.02.23 21:56buy0.31eurchf1.48430.00000.00002009.02.23 22:051.48350.000.000.00-21.24
58842632009.02.23 21:56buy0.53eurgbp0.87710.00000.00002009.02.23 22:050.87740.000.000.0023.01
58848182009.02.23 22:12buy0.25eurchf1.48410.00000.00002009.02.23 22:131.48480.000.000.0014.98
58850542009.02.23 22:22buy0.18eurchf1.48370.00000.00002009.02.23 22:261.48380.000.000.001.54
58851292009.02.23 22:26buy0.15eurchf1.48400.00000.00002009.02.23 22:361.48460.000.000.007.69
58849752009.02.23 22:20buy0.50eurgbp0.87710.00000.00002009.02.23 22:390.87720.000.000.007.23
58850712009.02.23 22:23buy0.32eurgbp0.87710.00000.00002009.02.23 22:500.87730.000.000.009.26
58851402009.02.23 22:27buy0.25eurgbp0.87730.00000.00002009.02.23 22:500.87740.000.000.003.62
58853012009.02.23 22:48buy0.30eurgbp0.87710.00000.00002009.02.23 22:500.87740.000.000.0013.02
58852932009.02.23 22:46buy0.17eurchf1.48390.00000.00002009.02.23 22:501.48350.000.000.00-5.82
58853922009.02.23 22:50buy0.26eurchf1.48380.00000.00002009.02.23 22:511.48400.000.000.004.45
58854192009.02.23 22:53buy0.25eurchf1.48390.00000.00002009.02.23 23:041.48430.000.000.008.56
58861722009.02.23 23:12buy0.19eurchf1.48360.00000.00002009.02.23 23:181.48360.000.000.000.00
58862352009.02.23 23:18buy0.20eurchf1.48370.00000.00002009.02.23 23:251.48420.000.000.008.56
58858312009.02.23 22:56buy0.43eurgbp0.87640.00000.00002009.02.23 23:380.87750.000.000.0068.43
58845852009.02.23 22:00buy0.46eurgbp0.87700.86160.88142009.02.23 23:380.87700.000.000.000.00
58868342009.02.23 23:38sell0.53eurgbp0.87750.00000.00002009.02.23 23:400.87590.000.000.00122.81
58888292009.02.24 00:46buy0.36eurchf1.48361.46731.48932009.02.24 00:481.48420.000.000.0018.49
58877232009.02.23 23:45buy0.78eurgbp0.87640.86100.88212009.02.24 00:490.87670.000.00-1.4733.91
58896482009.02.24 00:54buy0.27eurchf1.48330.00000.00002009.02.24 00:591.48350.000.000.004.62
58897792009.02.24 00:57buy0.47eurgbp0.87610.00000.00002009.02.24 01:010.87660.000.000.0033.97
58905492009.02.24 01:01buy0.27eurchf1.48330.00000.00002009.02.24 01:031.48370.000.000.009.23
58907252009.02.24 01:07buy0.27eurchf1.48340.00000.00002009.02.24 01:101.48310.000.000.00-6.92
58911962009.02.24 01:09buy0.48eurgbp0.87570.00000.00002009.02.24 01:100.87620.000.000.0034.69
58912552009.02.24 01:10buy0.22eurchf1.48330.00000.00002009.02.24 01:151.48370.000.000.007.51
58916672009.02.24 01:23buy0.28eurchf1.48300.00000.00002009.02.24 02:101.48360.000.000.0014.38
58894122009.02.24 00:53buy0.53eurchf1.48361.46801.48812009.02.24 02:141.48410.000.000.0022.69
58930472009.02.24 02:27sell0.13eurchf1.48440.00000.00002009.02.24 02:291.48380.000.000.006.68
58933422009.02.24 02:39sell0.12eurchf1.48440.00000.00002009.02.24 03:011.48390.000.000.005.14
58929162009.02.24 02:22sell0.16eurchf1.48400.00000.00002009.02.24 03:021.48360.000.000.005.48
58939832009.02.24 03:33sell0.12eurchf1.48510.00000.00002009.02.24 04:061.48450.000.000.006.16
58938772009.02.24 03:20sell0.13eurchf1.48470.00000.00002009.02.24 04:171.48420.000.000.005.57
58926222009.02.24 02:14buy0.44eurgbp0.87480.00000.00002009.02.24 06:460.87450.000.000.00-19.23
58925232009.02.24 02:13buy0.43eurgbp0.87540.00000.00002009.02.24 07:400.87510.000.000.00-18.75
58920672009.02.24 01:53buy0.49eurgbp0.87570.00000.00002009.02.24 07:420.87540.000.000.00-21.35
58950062009.02.24 04:35sell0.11eurchf1.48510.00000.00002009.02.24 08:041.48520.000.000.00-0.94
58948962009.02.24 04:25sell0.13eurchf1.48480.00000.00002009.02.24 08:151.48470.000.000.001.12
58938472009.02.24 03:17sell0.15eurchf1.48420.00000.00002009.02.24 08:151.48460.000.000.00-5.14
59205222009.02.24 21:25buy0.50eurgbp0.88630.00000.00002009.02.24 21:280.88700.000.000.0050.67
59203802009.02.24 21:13buy0.70eurgbp0.88660.00000.00002009.02.24 21:280.88710.000.000.0050.67
59277542009.02.25 01:57buy0.07eurchf1.49030.00000.00002009.02.25 06:041.49050.000.000.001.20
59270172009.02.25 01:11buy0.72eurgbp0.88600.00000.00002009.02.25 07:470.88150.000.000.00-470.90
59274542009.02.25 01:44buy0.34eurgbp0.88540.00000.00002009.02.25 08:530.88500.000.000.00-19.77
59275192009.02.25 01:45buy0.23eurgbp0.88500.00000.00002009.02.25 08:540.88500.000.000.000.00
59270272009.02.25 01:12buy0.60eurgbp0.88580.86940.89032009.02.25 11:210.88550.000.000.00-26.09
59522762009.02.25 22:42buy0.48eurchf1.48711.47181.49122009.02.25 22:441.48780.000.000.0028.74
59527852009.02.25 23:07buy0.62eurgbp0.89500.00000.00002009.02.25 23:130.89550.000.000.0044.06
59535122009.02.25 23:30sell0.23eurchf1.48900.00000.00002009.02.25 23:361.48900.000.000.000.00
59542342009.02.26 00:15buy0.36eurchf1.48791.47121.49372009.02.26 00:261.48860.000.000.0021.54
59552172009.02.26 00:59buy0.16eurchf1.48800.00000.00002009.02.26 01:021.48820.000.000.002.73
59534732009.02.25 23:26buy0.63eurgbp0.89470.00000.00002009.02.26 01:090.89490.000.00-3.4917.93
59567642009.02.26 01:46sell0.12eurchf1.48980.00000.00002009.02.26 01:521.48950.000.000.003.08
59568102009.02.26 01:50sell0.08eurchf1.48960.00000.00002009.02.26 01:551.48920.000.000.002.74
59557042009.02.26 01:27sell0.25eurchf1.48920.00000.00002009.02.26 01:561.48900.000.000.004.27
59558982009.02.26 01:30sell0.33eurchf1.48951.50511.48422009.02.26 01:561.48900.000.000.0014.11
59574082009.02.26 02:16sell0.13eurchf1.49010.00000.00002009.02.26 02:321.48970.000.000.004.45
59577702009.02.26 02:45sell0.12eurchf1.48990.00000.00002009.02.26 03:041.48930.000.000.006.16
59568472009.02.26 01:52sell0.06eurchf1.48950.00000.00002009.02.26 03:091.48910.000.000.002.05
59585892009.02.26 03:52sell0.14eurchf1.49000.00000.00002009.02.26 04:091.48930.000.000.008.37
59592112009.02.26 04:53sell0.15eurchf1.49060.00000.00002009.02.26 05:071.49010.000.000.006.42
59567342009.02.26 01:45buy0.33eurgbp0.89420.00000.00002009.02.26 05:590.89380.000.000.00-18.80
59568212009.02.26 01:51buy0.14eurgbp0.89420.00000.00002009.02.26 05:590.89380.000.000.00-7.98
59567762009.02.26 01:47buy0.21eurgbp0.89420.00000.00002009.02.26 06:010.89390.000.000.00-8.97
59550892009.02.26 00:46buy0.54eurgbp0.89460.87920.89952009.02.26 06:030.89420.000.000.00-30.74
59753182009.02.26 21:00buy0.32eurchf1.48540.00000.00002009.02.26 21:071.48590.000.000.0013.73
59755492009.02.26 21:11buy0.32eurchf1.48500.00000.00002009.02.26 21:161.48530.000.000.008.24
59757552009.02.26 21:17buy0.19eurchf1.48520.00000.00002009.02.26 21:181.48600.000.000.0013.04
59755952009.02.26 21:13buy0.55eurgbp0.89070.00000.00002009.02.26 21:210.89090.000.000.0015.72
59757152009.02.26 21:15buy0.40eurgbp0.89040.00000.00002009.02.26 21:210.89110.000.000.0039.99
59760452009.02.26 21:31buy0.28eurchf1.48460.00000.00002009.02.26 21:491.48500.000.000.009.61
59771772009.02.26 22:31buy0.32eurchf1.48251.46701.48682009.02.26 22:351.48310.000.000.0016.49
59782312009.02.26 22:54sell0.16eurchf1.48451.50141.48032009.02.26 22:571.48370.000.000.0011.00
59777122009.02.26 22:49buy0.35eurgbp0.88980.87320.89482009.02.26 23:090.88960.000.000.00-10.02
59785862009.02.26 22:56buy0.21eurgbp0.88990.00000.00002009.02.27 00:420.89020.000.000.008.99
59761732009.02.26 21:39buy0.49eurgbp0.89050.00000.00002009.02.27 01:480.89020.000.000.00-20.97
59775992009.02.26 22:49buy0.43eurgbp0.89010.00000.00002009.02.27 01:480.89010.000.000.000.00
59820542009.02.27 01:49sell0.55eurgbp0.89030.00000.00002009.02.27 01:550.88990.000.000.0031.40
59829602009.02.27 02:32sell0.40eurgbp0.89090.00000.00002009.02.27 02:420.89050.000.000.0022.86
59828432009.02.27 02:28sell0.56eurgbp0.89060.00000.00002009.02.27 03:130.89010.000.000.0040.01
59834992009.02.27 03:14buy0.28eurchf1.48190.00000.00002009.02.27 03:411.48260.000.000.0016.82
59838772009.02.27 03:52sell0.21eurchf1.48290.00000.00002009.02.27 04:231.48220.000.000.0012.61
59838372009.02.27 03:48sell0.22eurchf1.48290.00000.00002009.02.27 04:231.48220.000.000.0013.21
59837702009.02.27 03:43sell0.22eurchf1.48270.00000.00002009.02.27 04:241.48220.000.000.009.44
59842642009.02.27 04:18sell0.25eurgbp0.89170.00000.00002009.02.27 04:390.89110.000.000.0021.41
59840622009.02.27 04:04sell0.35eurgbp0.89140.00000.00002009.02.27 04:390.89080.000.000.0029.97
59836592009.02.27 03:30sell0.50eurgbp0.89100.00000.00002009.02.27 04:400.89060.000.000.0028.54
59845082009.02.27 04:41buy0.26eurchf1.48150.00000.00002009.02.27 04:471.48200.000.000.0011.15
59844982009.02.27 04:40buy0.30eurchf1.48190.00000.00002009.02.27 04:491.48260.000.000.0018.01
59759432009.02.26 21:24buy0.33eurchf1.48520.00000.00002009.02.27 08:371.48520.000.002.320.00
60052152009.03.02 00:42sell0.70eurgbp0.88560.00000.00002009.03.02 00:450.88520.000.000.0039.82
60054722009.03.02 00:49sell0.52eurgbp0.88580.00000.00002009.03.02 00:530.88540.000.000.0029.59
60054252009.03.02 00:47sell0.71eurgbp0.88550.00000.00002009.03.02 00:590.88540.000.000.0010.10
60056322009.03.02 00:55sell0.52eurgbp0.88580.00000.00002009.03.02 01:120.88500.000.000.0059.18
60085332009.03.02 02:57sell0.73eurgbp0.88540.00000.00002009.03.02 02:590.88480.000.000.0062.40
60086172009.03.02 02:59sell0.75eurgbp0.88550.00000.00002009.03.02 03:000.88470.000.000.0085.48
60087372009.03.02 03:00sell0.76eurgbp0.88550.00000.00002009.03.02 03:010.88480.000.000.0075.83
60108652009.03.02 04:37buy0.78eurgbp0.88410.00000.00002009.03.02 05:120.88450.000.000.0044.29
60309372009.03.02 21:10buy0.57eurgbp0.89520.00000.00002009.03.02 21:130.89560.000.000.0032.08
60311442009.03.02 21:13buy0.58eurgbp0.89540.00000.00002009.03.02 21:170.89580.000.000.0032.61
60315342009.03.02 21:40buy0.59eurgbp0.89540.00000.00002009.03.02 22:170.89560.000.000.0016.57
60323682009.03.02 22:00buy0.49eurgbp0.89510.87970.89972009.03.02 22:190.89570.000.000.0041.29
60328962009.03.02 22:10buy0.22eurchf1.47851.46151.48392009.03.02 22:461.47900.000.000.009.36
60330242009.03.02 22:11buy0.23eurgbp0.89510.00000.00002009.03.02 23:180.89540.000.000.009.68
60344202009.03.02 23:19sell0.73eurgbp0.89570.91170.89142009.03.02 23:550.89510.000.000.0061.52
60360872009.03.03 00:02buy0.48eurchf1.47761.46181.48242009.03.03 00:151.47780.000.000.008.16
60378752009.03.03 00:24buy0.36eurchf1.47721.46081.48292009.03.03 01:151.47780.000.000.0018.38
60392172009.03.03 01:07buy0.35eurgbp0.89450.00000.00002009.03.03 01:280.89540.000.000.0044.20
60305962009.03.02 21:00buy0.79eurgbp0.89570.00000.00002009.03.03 01:280.89540.000.000.00-33.26
60367242009.03.03 00:03buy0.55eurgbp0.89480.87950.90052009.03.03 01:280.89530.000.000.0038.60
60396982009.03.03 01:17sell0.29eurchf1.47821.49351.47382009.03.03 01:591.47760.000.000.0014.80
60405962009.03.03 01:29sell0.67eurgbp0.89560.91260.89132009.03.03 04:430.89560.000.000.000.00
60403382009.03.03 01:29sell0.77eurgbp0.89550.00000.00002009.03.03 04:430.89550.000.000.000.00
60438182009.03.03 04:43buy0.85eurgbp0.89570.00000.00002009.03.03 05:060.89580.000.000.0011.98
60443172009.03.03 04:59buy0.61eurgbp0.89540.00000.00002009.03.03 05:060.89600.000.000.0051.59
  0.00 0.00 -10.16 2 298.84
Closed P/L: 2 288.68
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 288.68 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 288.68 Equity: 4 288.68 Free Margin: 4 288.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 158.27 Gross Loss: 869.59 Total Net Profit: 2 288.68
Profit Factor: 3.63 Expected Payoff: 11.62  
Absolute Drawdown: 19.67 Maximal Drawdown: 516.76 (14.43%) Relative Drawdown: 14.43% (516.76)
 
Total Trades: 197 Short Positions (won %): 76 (90.79%) Long Positions (won %): 121 (80.99%)
Profit Trades (% of total): 167 (84.77%) Loss trades (% of total): 30 (15.23%)
Largest profit trade: 122.81 loss trade: -470.90
Average profit trade: 18.91 loss trade: -28.99
Maximum consecutive wins ($): 32 (938.29) consecutive losses ($): 4 (-60.27)
Maximal consecutive profit (count): 938.29 (32) consecutive loss (count): -490.67 (2)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2