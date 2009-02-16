|Account: 95315
|Name: Srecko
|Currency: USD
|2009 March 3, 09:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5676004
|2009.02.16 00:39
|balance
|Deposit
|2 000.00
|5679546
|2009.02.16 04:05
|sell
|0.20
|eurchf
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 04:41
|1.4896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.86
|5679830
|2009.02.16 04:32
|sell
|0.17
|eurgbp
|0.8975
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 08:36
|0.8986
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.53
|5697265
|2009.02.16 21:29
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.8952
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 21:38
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|34.21
|5698160
|2009.02.16 22:37
|sell
|0.15
|eurchf
|1.4844
|1.4997
|1.4800
|2009.02.16 22:37
|1.4838
|0.00
|0.00
|0.00
|7.75
|5698997
|2009.02.16 22:55
|sell
|0.18
|eurchf
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 22:56
|1.4844
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|5698929
|2009.02.16 22:51
|sell
|0.15
|eurchf
|1.4846
|1.5003
|1.4794
|2009.02.16 23:05
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|5699667
|2009.02.16 23:12
|buy
|0.41
|eurgbp
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 23:14
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|35.11
|5700330
|2009.02.16 23:44
|buy
|0.41
|eurgbp
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 23:50
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|23.42
|5701049
|2009.02.17 00:02
|sell
|0.14
|eurchf
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 00:17
|1.4847
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|5701525
|2009.02.17 00:32
|buy
|0.29
|eurgbp
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 00:34
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|24.85
|5700801
|2009.02.16 23:59
|sell
|0.17
|eurchf
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 00:36
|1.4845
|0.00
|0.00
|-0.66
|2.93
|5700456
|2009.02.16 23:58
|sell
|0.32
|eurchf
|1.4847
|1.5013
|1.4794
|2009.02.17 01:04
|1.4848
|0.00
|0.00
|-1.24
|-2.76
|5702210
|2009.02.17 01:06
|buy
|0.21
|eurchf
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 01:08
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|5702307
|2009.02.17 01:15
|sell
|0.33
|eurchf
|1.4850
|1.5014
|1.4805
|2009.02.17 01:16
|1.4845
|0.00
|0.00
|0.00
|14.22
|5702800
|2009.02.17 01:23
|buy
|0.21
|eurchf
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 01:25
|1.4844
|0.00
|0.00
|0.00
|5.42
|5703307
|2009.02.17 01:24
|buy
|0.19
|eurchf
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 01:25
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|9.81
|5703478
|2009.02.17 01:26
|buy
|0.22
|eurchf
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 01:32
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.68
|5703528
|2009.02.17 01:28
|buy
|0.37
|eurgbp
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 01:32
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|31.62
|5703654
|2009.02.17 01:32
|buy
|0.17
|eurchf
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 01:44
|1.4845
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|5704486
|2009.02.17 02:07
|buy
|0.16
|eurchf
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 02:09
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|5704849
|2009.02.17 02:09
|buy
|0.16
|eurchf
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 02:12
|1.4839
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|5705523
|2009.02.17 02:15
|buy
|0.09
|eurchf
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 02:16
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|5705180
|2009.02.17 02:12
|buy
|0.12
|eurchf
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 02:18
|1.4843
|0.00
|0.00
|0.00
|7.18
|5705599
|2009.02.17 02:17
|buy
|0.09
|eurchf
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 02:19
|1.4850
|0.00
|0.00
|0.00
|13.83
|5705783
|2009.02.17 02:19
|sell
|0.11
|eurchf
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 02:21
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|5705982
|2009.02.17 02:25
|sell
|0.11
|eurchf
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 02:27
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|5706291
|2009.02.17 02:30
|sell
|0.11
|eurchf
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 02:38
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|5706580
|2009.02.17 02:39
|sell
|0.11
|eurchf
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 02:42
|1.4844
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|5706866
|2009.02.17 02:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 02:54
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|5707555
|2009.02.17 03:04
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 03:26
|1.4839
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|5708424
|2009.02.17 03:36
|sell
|0.08
|eurchf
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 03:42
|1.4844
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|5708709
|2009.02.17 03:53
|sell
|0.07
|eurchf
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 04:18
|1.4850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|5708642
|2009.02.17 03:50
|sell
|0.08
|eurchf
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 04:21
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|5708394
|2009.02.17 03:35
|sell
|0.10
|eurchf
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 04:31
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|5709706
|2009.02.17 04:30
|buy
|0.08
|eurchf
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 04:37
|1.4847
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|5704395
|2009.02.17 02:07
|buy
|0.44
|eurgbp
|0.8948
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 09:06
|0.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.64
|5704909
|2009.02.17 02:11
|buy
|0.28
|eurgbp
|0.8948
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 09:06
|0.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.87
|5736436
|2009.02.17 21:07
|sell
|0.45
|eurgbp
|0.8848
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 21:10
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|25.67
|5736970
|2009.02.17 21:27
|buy
|0.45
|eurgbp
|0.8836
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 21:28
|0.8840
|0.00
|0.00
|0.00
|25.67
|5737365
|2009.02.17 21:34
|sell
|0.46
|eurgbp
|0.8847
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 21:37
|0.8842
|0.00
|0.00
|0.00
|32.82
|5737895
|2009.02.17 21:51
|sell
|0.47
|eurgbp
|0.8849
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 22:15
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|33.48
|5739326
|2009.02.17 22:30
|buy
|0.37
|eurchf
|1.4721
|1.4562
|1.4776
|2009.02.17 22:31
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|28.49
|5740014
|2009.02.17 22:49
|buy
|0.33
|eurgbp
|0.8837
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 00:48
|0.8839
|0.00
|0.00
|-0.61
|9.39
|5741866
|2009.02.17 23:58
|buy
|0.19
|eurgbp
|0.8836
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 01:10
|0.8839
|0.00
|0.00
|-0.35
|8.12
|5739729
|2009.02.17 22:39
|buy
|0.57
|eurgbp
|0.8838
|0.8686
|0.8888
|2009.02.18 01:32
|0.8838
|0.00
|0.00
|-1.06
|0.00
|5745022
|2009.02.18 01:57
|buy
|0.43
|eurgbp
|0.8834
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 02:00
|0.8838
|0.00
|0.00
|0.00
|24.48
|5741825
|2009.02.17 23:54
|buy
|0.18
|eurchf
|1.4716
|1.4562
|1.4759
|2009.02.18 02:11
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.62
|0.00
|5746217
|2009.02.18 03:22
|sell
|0.24
|eurchf
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 03:36
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|10.28
|5746732
|2009.02.18 03:41
|sell
|0.49
|eurgbp
|0.8842
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 03:49
|0.8838
|0.00
|0.00
|0.00
|27.93
|5775418
|2009.02.18 21:06
|buy
|0.49
|eurgbp
|0.8822
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 21:10
|0.8825
|0.00
|0.00
|0.00
|20.90
|5775498
|2009.02.18 21:09
|buy
|0.19
|eurchf
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 21:14
|1.4766
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|5776053
|2009.02.18 21:32
|buy
|0.37
|eurgbp
|0.8817
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 21:39
|0.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|36.84
|5775871
|2009.02.18 21:26
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.8822
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 21:39
|0.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|28.44
|5776493
|2009.02.18 21:55
|buy
|0.38
|eurgbp
|0.8815
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 22:00
|0.8819
|0.00
|0.00
|0.00
|21.63
|5777880
|2009.02.18 22:10
|buy
|0.21
|eurchf
|1.4761
|1.4594
|1.4809
|2009.02.18 22:18
|1.4772
|0.00
|0.00
|0.00
|19.62
|5780160
|2009.02.19 00:02
|buy
|0.13
|eurchf
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 00:45
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|5776364
|2009.02.18 21:49
|buy
|0.51
|eurgbp
|0.8819
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 00:55
|0.8819
|0.00
|0.00
|-2.83
|0.00
|5777097
|2009.02.18 22:01
|buy
|0.46
|eurgbp
|0.8819
|0.8666
|0.8873
|2009.02.19 00:55
|0.8817
|0.00
|0.00
|-2.55
|-13.10
|5783458
|2009.02.19 02:43
|buy
|0.26
|eurchf
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 02:56
|1.4765
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|5820085
|2009.02.19 23:15
|buy
|0.19
|eurchf
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 23:23
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|8.09
|5820212
|2009.02.19 23:24
|sell
|0.38
|eurgbp
|0.8875
|0.0000
|0.0000
|2009.02.20 01:05
|0.8872
|0.00
|0.00
|0.49
|16.27
|5822752
|2009.02.20 01:29
|sell
|0.20
|eurchf
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|2009.02.20 01:37
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|5823584
|2009.02.20 01:59
|sell
|0.38
|eurgbp
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|2009.02.20 02:37
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|21.65
|5819848
|2009.02.19 23:07
|sell
|0.52
|eurgbp
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|2009.02.20 02:39
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.67
|-7.41
|5853283
|2009.02.23 00:20
|sell
|0.19
|eurchf
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 00:33
|1.4832
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|5853470
|2009.02.23 00:39
|sell
|0.20
|eurchf
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 00:41
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|5853526
|2009.02.23 00:41
|sell
|0.20
|eurchf
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 00:42
|1.4835
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|5853210
|2009.02.23 00:16
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 00:43
|0.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|45.78
|5853561
|2009.02.23 00:42
|sell
|0.20
|eurchf
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 01:01
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|5855198
|2009.02.23 02:00
|buy
|0.27
|eurchf
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 02:05
|1.4814
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|5855709
|2009.02.23 02:24
|buy
|0.55
|eurgbp
|0.8894
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 02:28
|0.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|39.61
|5855881
|2009.02.23 02:28
|buy
|0.56
|eurgbp
|0.8894
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 02:36
|0.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|40.37
|5856488
|2009.02.23 02:41
|buy
|0.56
|eurgbp
|0.8894
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 02:47
|0.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|40.52
|5857215
|2009.02.23 02:52
|sell
|0.57
|eurgbp
|0.8904
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 02:53
|0.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|33.09
|5857855
|2009.02.23 03:00
|sell
|0.58
|eurgbp
|0.8902
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 03:03
|0.8898
|0.00
|0.00
|0.00
|33.67
|5858036
|2009.02.23 03:06
|sell
|0.42
|eurgbp
|0.8908
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 03:18
|0.8904
|0.00
|0.00
|0.00
|24.40
|5857992
|2009.02.23 03:05
|sell
|0.59
|eurgbp
|0.8904
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 03:19
|0.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|34.29
|5859013
|2009.02.23 03:52
|buy
|0.43
|eurgbp
|0.8890
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 04:26
|0.8894
|0.00
|0.00
|0.00
|24.97
|5858695
|2009.02.23 03:34
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 08:17
|0.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.24
|5859829
|2009.02.23 04:47
|buy
|0.43
|eurgbp
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 08:17
|0.8894
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|5883564
|2009.02.23 21:24
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8774
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 21:35
|0.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|34.77
|5884014
|2009.02.23 21:46
|sell
|0.22
|eurchf
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 21:47
|1.4852
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|5883846
|2009.02.23 21:43
|buy
|0.61
|eurgbp
|0.8773
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 21:54
|0.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|35.31
|5884254
|2009.02.23 21:56
|buy
|0.31
|eurchf
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:05
|1.4835
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.24
|5884263
|2009.02.23 21:56
|buy
|0.53
|eurgbp
|0.8771
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:05
|0.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|23.01
|5884818
|2009.02.23 22:12
|buy
|0.25
|eurchf
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:13
|1.4848
|0.00
|0.00
|0.00
|14.98
|5885054
|2009.02.23 22:22
|buy
|0.18
|eurchf
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:26
|1.4838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|5885129
|2009.02.23 22:26
|buy
|0.15
|eurchf
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:36
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|7.69
|5884975
|2009.02.23 22:20
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.8771
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:39
|0.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|5885071
|2009.02.23 22:23
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.8771
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:50
|0.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|9.26
|5885140
|2009.02.23 22:27
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.8773
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:50
|0.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|5885301
|2009.02.23 22:48
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.8771
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:50
|0.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|13.02
|5885293
|2009.02.23 22:46
|buy
|0.17
|eurchf
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:50
|1.4835
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|5885392
|2009.02.23 22:50
|buy
|0.26
|eurchf
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 22:51
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|5885419
|2009.02.23 22:53
|buy
|0.25
|eurchf
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 23:04
|1.4843
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|5886172
|2009.02.23 23:12
|buy
|0.19
|eurchf
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 23:18
|1.4836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5886235
|2009.02.23 23:18
|buy
|0.20
|eurchf
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 23:25
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|5885831
|2009.02.23 22:56
|buy
|0.43
|eurgbp
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 23:38
|0.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|68.43
|5884585
|2009.02.23 22:00
|buy
|0.46
|eurgbp
|0.8770
|0.8616
|0.8814
|2009.02.23 23:38
|0.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5886834
|2009.02.23 23:38
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.8775
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 23:40
|0.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|122.81
|5888829
|2009.02.24 00:46
|buy
|0.36
|eurchf
|1.4836
|1.4673
|1.4893
|2009.02.24 00:48
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|18.49
|5887723
|2009.02.23 23:45
|buy
|0.78
|eurgbp
|0.8764
|0.8610
|0.8821
|2009.02.24 00:49
|0.8767
|0.00
|0.00
|-1.47
|33.91
|5889648
|2009.02.24 00:54
|buy
|0.27
|eurchf
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 00:59
|1.4835
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|5889779
|2009.02.24 00:57
|buy
|0.47
|eurgbp
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 01:01
|0.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|33.97
|5890549
|2009.02.24 01:01
|buy
|0.27
|eurchf
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 01:03
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5890725
|2009.02.24 01:07
|buy
|0.27
|eurchf
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 01:10
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.92
|5891196
|2009.02.24 01:09
|buy
|0.48
|eurgbp
|0.8757
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 01:10
|0.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|34.69
|5891255
|2009.02.24 01:10
|buy
|0.22
|eurchf
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 01:15
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|7.51
|5891667
|2009.02.24 01:23
|buy
|0.28
|eurchf
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 02:10
|1.4836
|0.00
|0.00
|0.00
|14.38
|5889412
|2009.02.24 00:53
|buy
|0.53
|eurchf
|1.4836
|1.4680
|1.4881
|2009.02.24 02:14
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|22.69
|5893047
|2009.02.24 02:27
|sell
|0.13
|eurchf
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 02:29
|1.4838
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|5893342
|2009.02.24 02:39
|sell
|0.12
|eurchf
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 03:01
|1.4839
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|5892916
|2009.02.24 02:22
|sell
|0.16
|eurchf
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 03:02
|1.4836
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|5893983
|2009.02.24 03:33
|sell
|0.12
|eurchf
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 04:06
|1.4845
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|5893877
|2009.02.24 03:20
|sell
|0.13
|eurchf
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 04:17
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|5.57
|5892622
|2009.02.24 02:14
|buy
|0.44
|eurgbp
|0.8748
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 06:46
|0.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.23
|5892523
|2009.02.24 02:13
|buy
|0.43
|eurgbp
|0.8754
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 07:40
|0.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.75
|5892067
|2009.02.24 01:53
|buy
|0.49
|eurgbp
|0.8757
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 07:42
|0.8754
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.35
|5895006
|2009.02.24 04:35
|sell
|0.11
|eurchf
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 08:04
|1.4852
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|5894896
|2009.02.24 04:25
|sell
|0.13
|eurchf
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 08:15
|1.4847
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|5893847
|2009.02.24 03:17
|sell
|0.15
|eurchf
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 08:15
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|5920522
|2009.02.24 21:25
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.8863
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 21:28
|0.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|50.67
|5920380
|2009.02.24 21:13
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.8866
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 21:28
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|50.67
|5927754
|2009.02.25 01:57
|buy
|0.07
|eurchf
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 06:04
|1.4905
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|5927017
|2009.02.25 01:11
|buy
|0.72
|eurgbp
|0.8860
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 07:47
|0.8815
|0.00
|0.00
|0.00
|-470.90
|5927454
|2009.02.25 01:44
|buy
|0.34
|eurgbp
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 08:53
|0.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.77
|5927519
|2009.02.25 01:45
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.8850
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 08:54
|0.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5927027
|2009.02.25 01:12
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8858
|0.8694
|0.8903
|2009.02.25 11:21
|0.8855
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.09
|5952276
|2009.02.25 22:42
|buy
|0.48
|eurchf
|1.4871
|1.4718
|1.4912
|2009.02.25 22:44
|1.4878
|0.00
|0.00
|0.00
|28.74
|5952785
|2009.02.25 23:07
|buy
|0.62
|eurgbp
|0.8950
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 23:13
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|44.06
|5953512
|2009.02.25 23:30
|sell
|0.23
|eurchf
|1.4890
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 23:36
|1.4890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5954234
|2009.02.26 00:15
|buy
|0.36
|eurchf
|1.4879
|1.4712
|1.4937
|2009.02.26 00:26
|1.4886
|0.00
|0.00
|0.00
|21.54
|5955217
|2009.02.26 00:59
|buy
|0.16
|eurchf
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 01:02
|1.4882
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|5953473
|2009.02.25 23:26
|buy
|0.63
|eurgbp
|0.8947
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 01:09
|0.8949
|0.00
|0.00
|-3.49
|17.93
|5956764
|2009.02.26 01:46
|sell
|0.12
|eurchf
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 01:52
|1.4895
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|5956810
|2009.02.26 01:50
|sell
|0.08
|eurchf
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 01:55
|1.4892
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|5955704
|2009.02.26 01:27
|sell
|0.25
|eurchf
|1.4892
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 01:56
|1.4890
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|5955898
|2009.02.26 01:30
|sell
|0.33
|eurchf
|1.4895
|1.5051
|1.4842
|2009.02.26 01:56
|1.4890
|0.00
|0.00
|0.00
|14.11
|5957408
|2009.02.26 02:16
|sell
|0.13
|eurchf
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 02:32
|1.4897
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|5957770
|2009.02.26 02:45
|sell
|0.12
|eurchf
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 03:04
|1.4893
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|5956847
|2009.02.26 01:52
|sell
|0.06
|eurchf
|1.4895
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 03:09
|1.4891
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|5958589
|2009.02.26 03:52
|sell
|0.14
|eurchf
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 04:09
|1.4893
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|5959211
|2009.02.26 04:53
|sell
|0.15
|eurchf
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 05:07
|1.4901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|5956734
|2009.02.26 01:45
|buy
|0.33
|eurgbp
|0.8942
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 05:59
|0.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.80
|5956821
|2009.02.26 01:51
|buy
|0.14
|eurgbp
|0.8942
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 05:59
|0.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|5956776
|2009.02.26 01:47
|buy
|0.21
|eurgbp
|0.8942
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 06:01
|0.8939
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.97
|5955089
|2009.02.26 00:46
|buy
|0.54
|eurgbp
|0.8946
|0.8792
|0.8995
|2009.02.26 06:03
|0.8942
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.74
|5975318
|2009.02.26 21:00
|buy
|0.32
|eurchf
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 21:07
|1.4859
|0.00
|0.00
|0.00
|13.73
|5975549
|2009.02.26 21:11
|buy
|0.32
|eurchf
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 21:16
|1.4853
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|5975755
|2009.02.26 21:17
|buy
|0.19
|eurchf
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 21:18
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|13.04
|5975595
|2009.02.26 21:13
|buy
|0.55
|eurgbp
|0.8907
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 21:21
|0.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|15.72
|5975715
|2009.02.26 21:15
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.8904
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 21:21
|0.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|39.99
|5976045
|2009.02.26 21:31
|buy
|0.28
|eurchf
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 21:49
|1.4850
|0.00
|0.00
|0.00
|9.61
|5977177
|2009.02.26 22:31
|buy
|0.32
|eurchf
|1.4825
|1.4670
|1.4868
|2009.02.26 22:35
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|16.49
|5978231
|2009.02.26 22:54
|sell
|0.16
|eurchf
|1.4845
|1.5014
|1.4803
|2009.02.26 22:57
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|5977712
|2009.02.26 22:49
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.8898
|0.8732
|0.8948
|2009.02.26 23:09
|0.8896
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.02
|5978586
|2009.02.26 22:56
|buy
|0.21
|eurgbp
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 00:42
|0.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|8.99
|5976173
|2009.02.26 21:39
|buy
|0.49
|eurgbp
|0.8905
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 01:48
|0.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.97
|5977599
|2009.02.26 22:49
|buy
|0.43
|eurgbp
|0.8901
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 01:48
|0.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5982054
|2009.02.27 01:49
|sell
|0.55
|eurgbp
|0.8903
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 01:55
|0.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|31.40
|5982960
|2009.02.27 02:32
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.8909
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 02:42
|0.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|22.86
|5982843
|2009.02.27 02:28
|sell
|0.56
|eurgbp
|0.8906
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 03:13
|0.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|40.01
|5983499
|2009.02.27 03:14
|buy
|0.28
|eurchf
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 03:41
|1.4826
|0.00
|0.00
|0.00
|16.82
|5983877
|2009.02.27 03:52
|sell
|0.21
|eurchf
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 04:23
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|12.61
|5983837
|2009.02.27 03:48
|sell
|0.22
|eurchf
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 04:23
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|5983770
|2009.02.27 03:43
|sell
|0.22
|eurchf
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 04:24
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|5984264
|2009.02.27 04:18
|sell
|0.25
|eurgbp
|0.8917
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 04:39
|0.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|21.41
|5984062
|2009.02.27 04:04
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.8914
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 04:39
|0.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|29.97
|5983659
|2009.02.27 03:30
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.8910
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 04:40
|0.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|28.54
|5984508
|2009.02.27 04:41
|buy
|0.26
|eurchf
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 04:47
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|11.15
|5984498
|2009.02.27 04:40
|buy
|0.30
|eurchf
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 04:49
|1.4826
|0.00
|0.00
|0.00
|18.01
|5975943
|2009.02.26 21:24
|buy
|0.33
|eurchf
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|2009.02.27 08:37
|1.4852
|0.00
|0.00
|2.32
|0.00
|6005215
|2009.03.02 00:42
|sell
|0.70
|eurgbp
|0.8856
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 00:45
|0.8852
|0.00
|0.00
|0.00
|39.82
|6005472
|2009.03.02 00:49
|sell
|0.52
|eurgbp
|0.8858
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 00:53
|0.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|29.59
|6005425
|2009.03.02 00:47
|sell
|0.71
|eurgbp
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 00:59
|0.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|6005632
|2009.03.02 00:55
|sell
|0.52
|eurgbp
|0.8858
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 01:12
|0.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|59.18
|6008533
|2009.03.02 02:57
|sell
|0.73
|eurgbp
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 02:59
|0.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|6008617
|2009.03.02 02:59
|sell
|0.75
|eurgbp
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 03:00
|0.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|85.48
|6008737
|2009.03.02 03:00
|sell
|0.76
|eurgbp
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 03:01
|0.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|75.83
|6010865
|2009.03.02 04:37
|buy
|0.78
|eurgbp
|0.8841
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 05:12
|0.8845
|0.00
|0.00
|0.00
|44.29
|6030937
|2009.03.02 21:10
|buy
|0.57
|eurgbp
|0.8952
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 21:13
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|32.08
|6031144
|2009.03.02 21:13
|buy
|0.58
|eurgbp
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 21:17
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|32.61
|6031534
|2009.03.02 21:40
|buy
|0.59
|eurgbp
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 22:17
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|6032368
|2009.03.02 22:00
|buy
|0.49
|eurgbp
|0.8951
|0.8797
|0.8997
|2009.03.02 22:19
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|41.29
|6032896
|2009.03.02 22:10
|buy
|0.22
|eurchf
|1.4785
|1.4615
|1.4839
|2009.03.02 22:46
|1.4790
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|6033024
|2009.03.02 22:11
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 23:18
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|6034420
|2009.03.02 23:19
|sell
|0.73
|eurgbp
|0.8957
|0.9117
|0.8914
|2009.03.02 23:55
|0.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|61.52
|6036087
|2009.03.03 00:02
|buy
|0.48
|eurchf
|1.4776
|1.4618
|1.4824
|2009.03.03 00:15
|1.4778
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|6037875
|2009.03.03 00:24
|buy
|0.36
|eurchf
|1.4772
|1.4608
|1.4829
|2009.03.03 01:15
|1.4778
|0.00
|0.00
|0.00
|18.38
|6039217
|2009.03.03 01:07
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 01:28
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|44.20
|6030596
|2009.03.02 21:00
|buy
|0.79
|eurgbp
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 01:28
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.26
|6036724
|2009.03.03 00:03
|buy
|0.55
|eurgbp
|0.8948
|0.8795
|0.9005
|2009.03.03 01:28
|0.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|38.60
|6039698
|2009.03.03 01:17
|sell
|0.29
|eurchf
|1.4782
|1.4935
|1.4738
|2009.03.03 01:59
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|14.80
|6040596
|2009.03.03 01:29
|sell
|0.67
|eurgbp
|0.8956
|0.9126
|0.8913
|2009.03.03 04:43
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6040338
|2009.03.03 01:29
|sell
|0.77
|eurgbp
|0.8955
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 04:43
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6043818
|2009.03.03 04:43
|buy
|0.85
|eurgbp
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 05:06
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|11.98
|6044317
|2009.03.03 04:59
|buy
|0.61
|eurgbp
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 05:06
|0.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|51.59
|0.00
|0.00
|-10.16
|2 298.84
|Closed P/L:
|2 288.68
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 288.68
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 288.68
|Equity:
|4 288.68
|Free Margin:
|4 288.68
|Details:
|Gross Profit:
|3 158.27
|Gross Loss:
|869.59
|Total Net Profit:
|2 288.68
|Profit Factor:
|3.63
|Expected Payoff:
|11.62
|Absolute Drawdown:
|19.67
|Maximal Drawdown:
|516.76 (14.43%)
|Relative Drawdown:
|14.43% (516.76)
|Total Trades:
|197
|Short Positions (won %):
|76 (90.79%)
|Long Positions (won %):
|121 (80.99%)
|Profit Trades (% of total):
|167 (84.77%)
|Loss trades (% of total):
|30 (15.23%)
|Largest
|profit trade:
|122.81
|loss trade:
|-470.90
|Average
|profit trade:
|18.91
|loss trade:
|-28.99
|Maximum
|consecutive wins ($):
|32 (938.29)
|consecutive losses ($):
|4 (-60.27)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|938.29 (32)
|consecutive loss (count):
|-490.67 (2)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|2