|Account: 5400729
|Name: My OzFx Squeeze refined v3.1
|Currency: USD
|2009 February 27, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42117416
|2008.12.27 21:11
|balance
|Deposit
|50 000.00
|43608747
|2009.01.05 21:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|127.12
|124.52
|127.52
|2009.01.06 23:00
|126.14
|0.00
|0.00
|-0.06
|-41.95
|43608754
|2009.01.05 21:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|127.12
|124.52
|128.12
|2009.01.06 23:00
|126.13
|0.00
|0.00
|-0.06
|-42.38
|43608761
|2009.01.05 21:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|127.12
|124.52
|131.12
|2009.01.06 23:00
|126.13
|0.00
|0.00
|-0.06
|-42.38
|44032383
|2009.01.06 18:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1182
|1.1462
|1.1152
|2009.01.06 19:05
|1.1152
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|44032419
|2009.01.06 18:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1182
|1.1082
|1.0982
|2009.01.07 08:00
|1.1082
|0.00
|0.00
|-0.17
|36.09
|44032446
|2009.01.06 18:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1182
|1.1082
|1.0762
|2009.01.07 08:00
|1.1082
|0.00
|0.00
|-0.17
|36.09
|44097026
|2009.01.06 23:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|126.15
|128.75
|125.75
|2009.01.07 20:18
|125.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.32
|44097035
|2009.01.06 23:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|126.15
|128.75
|125.15
|2009.01.08 07:35
|125.15
|0.00
|0.00
|-2.27
|43.52
|44097041
|2009.01.06 23:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|126.15
|128.75
|122.15
|2009.01.08 14:00
|125.07
|0.00
|0.00
|-2.27
|47.40
|44387007
|2009.01.07 19:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1032
|1.0752
|1.1062
|2009.01.08 00:30
|1.1062
|0.00
|0.00
|-0.41
|10.85
|44387010
|2009.01.07 19:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1032
|1.0752
|1.1232
|2009.01.08 06:30
|1.0988
|0.00
|0.00
|-0.41
|-16.02
|44387013
|2009.01.07 19:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1032
|1.0752
|1.1452
|2009.01.08 06:30
|1.0988
|0.00
|0.00
|-0.41
|-16.02
|44488902
|2009.01.08 06:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.0988
|1.1268
|1.0958
|2009.01.08 13:10
|1.0958
|0.00
|0.00
|0.00
|10.95
|44488904
|2009.01.08 06:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.0988
|1.0888
|1.0788
|2009.01.08 14:11
|1.0888
|0.00
|0.00
|0.00
|36.74
|44488905
|2009.01.08 06:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.0988
|1.0888
|1.0568
|2009.01.08 14:11
|1.0888
|0.00
|0.00
|0.00
|36.74
|44637747
|2009.01.08 14:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|125.51
|122.91
|125.91
|2009.01.09 01:30
|124.52
|0.00
|0.00
|-0.03
|-43.45
|44757491
|2009.01.09 01:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|124.53
|127.13
|124.13
|2009.01.09 09:53
|124.13
|0.00
|0.00
|0.00
|17.64
|44757494
|2009.01.09 01:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|124.53
|127.13
|123.53
|2009.01.09 14:27
|123.53
|0.00
|0.00
|0.00
|43.80
|44757497
|2009.01.09 01:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|124.53
|121.49
|120.53
|2009.01.12 00:36
|120.53
|0.00
|0.00
|-0.76
|177.68
|45305767
|2009.01.12 15:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1172
|1.1452
|1.1142
|2009.01.12 16:03
|1.1142
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|45305773
|2009.01.12 15:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1172
|1.1452
|1.0972
|2009.01.13 00:30
|1.1167
|0.00
|0.00
|-0.17
|1.79
|45305780
|2009.01.12 15:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1172
|1.1452
|1.0752
|2009.01.13 00:30
|1.1165
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.51
|45455326
|2009.01.12 22:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|119.36
|116.76
|119.76
|2009.01.14 10:00
|117.94
|0.00
|0.00
|-0.66
|-63.59
|45455330
|2009.01.12 22:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|119.36
|116.76
|120.36
|2009.01.14 10:00
|117.94
|0.00
|0.00
|-0.66
|-63.59
|45455332
|2009.01.12 22:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|119.36
|116.76
|123.36
|2009.01.14 10:00
|117.94
|0.00
|0.00
|-0.66
|-63.59
|45502253
|2009.01.13 01:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1188
|1.0908
|1.1218
|2009.01.13 05:44
|1.1218
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|45502420
|2009.01.13 01:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1188
|1.0908
|1.1388
|2009.01.14 19:30
|1.1157
|0.00
|0.00
|-0.14
|-11.11
|45502432
|2009.01.13 01:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1188
|1.0908
|1.1608
|2009.01.14 19:30
|1.1157
|0.00
|0.00
|-0.14
|-11.11
|46115548
|2009.01.14 10:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|117.96
|120.56
|117.56
|2009.01.14 13:16
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|17.91
|46115574
|2009.01.14 10:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|117.96
|120.56
|116.96
|2009.01.14 13:40
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|44.83
|46115602
|2009.01.14 10:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|117.96
|120.56
|113.96
|2009.01.14 21:30
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|24.24
|46269381
|2009.01.14 19:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1158
|1.1438
|1.1128
|2009.01.16 09:00
|1.1215
|0.00
|0.00
|-0.49
|-20.33
|46269383
|2009.01.14 19:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1158
|1.1438
|1.0958
|2009.01.16 09:00
|1.1217
|0.00
|0.00
|-0.49
|-21.04
|46269384
|2009.01.14 19:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1158
|1.1438
|1.0738
|2009.01.16 09:00
|1.1217
|0.00
|0.00
|-0.49
|-21.04
|46292470
|2009.01.14 21:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|117.40
|114.80
|117.80
|2009.01.14 23:55
|117.80
|0.00
|0.00
|-1.98
|17.94
|46292474
|2009.01.14 21:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|117.40
|114.80
|118.40
|2009.01.15 15:30
|116.40
|0.00
|0.00
|-1.98
|-44.87
|46292478
|2009.01.14 21:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|117.40
|114.80
|121.40
|2009.01.15 15:30
|116.38
|0.00
|0.00
|-1.98
|-45.77
|46650795
|2009.01.15 19:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|117.97
|115.37
|118.37
|2009.01.15 19:43
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|17.80
|46650815
|2009.01.15 19:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|117.97
|115.37
|118.97
|2009.01.16 01:40
|118.97
|0.00
|0.00
|-0.66
|44.37
|46650831
|2009.01.15 19:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|117.97
|119.48
|121.97
|2009.01.16 17:00
|119.58
|0.00
|0.00
|-0.66
|71.32
|46848692
|2009.01.16 09:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1216
|1.0936
|1.1246
|2009.01.19 13:29
|1.1246
|0.00
|0.00
|-0.14
|10.67
|46848693
|2009.01.16 09:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1216
|1.1316
|1.1416
|2009.01.19 15:22
|1.1316
|0.00
|0.00
|-0.14
|35.35
|46848698
|2009.01.16 09:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1216
|1.1316
|1.1636
|2009.01.19 15:22
|1.1316
|0.00
|0.00
|-0.14
|35.35
|47019741
|2009.01.16 17:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|119.31
|121.91
|118.91
|2009.01.18 23:11
|121.91
|0.00
|0.00
|-0.04
|-113.95
|47019746
|2009.01.16 17:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|119.31
|121.91
|118.31
|2009.01.18 23:11
|121.91
|0.00
|0.00
|-0.04
|-113.95
|47019749
|2009.01.16 17:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|119.31
|121.91
|115.31
|2009.01.18 23:11
|121.91
|0.00
|0.00
|-0.04
|-113.95
|47131430
|2009.01.19 05:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|121.19
|123.79
|120.79
|2009.01.19 07:08
|120.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.65
|47131432
|2009.01.19 05:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|121.19
|123.79
|120.19
|2009.01.19 07:22
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|44.23
|47131433
|2009.01.19 05:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|121.19
|118.15
|117.19
|2009.01.20 04:28
|117.19
|0.00
|0.00
|-0.04
|177.32
|47609370
|2009.01.20 09:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.03
|115.43
|118.43
|2009.01.20 22:05
|115.43
|0.00
|0.00
|-0.66
|-115.96
|47609374
|2009.01.20 09:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.03
|115.43
|119.03
|2009.01.20 22:05
|115.43
|0.00
|0.00
|-0.66
|-115.96
|47609383
|2009.01.20 09:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.03
|115.43
|122.03
|2009.01.20 22:05
|115.43
|0.00
|0.00
|-0.66
|-115.96
|47910902
|2009.01.21 02:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|116.25
|113.65
|116.65
|2009.01.21 02:33
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|17.77
|47910907
|2009.01.21 02:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|116.25
|113.65
|117.25
|2009.01.21 15:30
|114.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.62
|47910911
|2009.01.21 02:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|116.25
|113.65
|120.25
|2009.01.21 15:30
|114.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.18
|47934329
|2009.01.21 03:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1424
|1.1704
|1.1394
|2009.01.21 09:59
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|10.53
|47934368
|2009.01.21 03:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1424
|1.1704
|1.1224
|2009.01.23 13:23
|1.1704
|0.00
|0.00
|-0.49
|-95.69
|47934402
|2009.01.21 03:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1424
|1.1704
|1.1004
|2009.01.23 13:23
|1.1704
|0.00
|0.00
|-0.49
|-95.69
|48169742
|2009.01.21 15:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|114.91
|117.51
|114.51
|2009.01.21 15:38
|114.51
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|48169752
|2009.01.21 15:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|114.91
|117.51
|113.91
|2009.01.21 15:42
|113.91
|0.00
|0.00
|0.00
|45.25
|48169759
|2009.01.21 15:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|114.91
|113.38
|110.91
|2009.01.21 16:32
|113.38
|0.00
|0.00
|0.00
|69.62
|48584966
|2009.01.22 11:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|115.69
|118.29
|115.29
|2009.01.22 11:33
|115.29
|0.00
|0.00
|0.00
|18.01
|48751081
|2009.01.22 19:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|115.71
|113.11
|116.11
|2009.01.22 19:08
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|17.91
|48751111
|2009.01.22 19:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|115.71
|113.11
|116.71
|2009.01.23 02:00
|115.51
|0.00
|0.00
|-0.66
|-9.00
|48824346
|2009.01.23 02:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|115.52
|118.12
|115.12
|2009.01.23 04:04
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.98
|48824361
|2009.01.23 02:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|115.52
|118.12
|114.52
|2009.01.23 06:08
|114.52
|0.00
|0.00
|0.00
|45.17
|48824365
|2009.01.23 02:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|115.52
|114.01
|111.52
|2009.01.23 14:12
|114.01
|0.00
|0.00
|0.00
|67.96
|49049462
|2009.01.23 14:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|114.25
|111.65
|114.65
|2009.01.23 15:14
|114.65
|0.00
|0.00
|0.00
|17.91
|49049475
|2009.01.23 14:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|114.25
|111.65
|115.25
|2009.01.23 18:20
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|44.92
|49049480
|2009.01.23 14:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|114.25
|111.65
|118.25
|2009.01.25 23:30
|113.74
|0.00
|0.00
|-0.66
|-23.11
|49113949
|2009.01.23 17:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1600
|1.1880
|1.1570
|2009.01.23 18:27
|1.1570
|0.00
|0.00
|0.00
|10.37
|49113973
|2009.01.23 17:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1600
|1.1500
|1.1400
|2009.01.26 19:35
|1.1400
|0.00
|0.00
|-0.12
|70.18
|49113978
|2009.01.23 17:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1600
|1.1399
|1.1180
|2009.01.27 00:02
|1.1399
|0.00
|0.00
|-0.24
|70.53
|49181236
|2009.01.25 23:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|113.74
|116.34
|113.34
|2009.01.26 09:00
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.45
|49181237
|2009.01.25 23:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|113.74
|116.34
|112.74
|2009.01.26 09:00
|115.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.00
|49181238
|2009.01.25 23:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|113.74
|116.34
|109.74
|2009.01.26 09:00
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.44
|49786441
|2009.01.27 11:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|117.58
|120.18
|117.18
|2009.01.27 12:23
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|17.96
|49786455
|2009.01.27 11:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|117.58
|120.18
|116.58
|2009.01.27 15:11
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|45.08
|49786458
|2009.01.27 11:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|117.58
|120.18
|113.58
|2009.01.28 00:00
|118.10
|0.00
|0.00
|-0.13
|-23.28
|49990070
|2009.01.28 00:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.10
|115.50
|118.50
|2009.01.28 08:01
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|17.94
|49990087
|2009.01.28 00:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.10
|115.50
|119.10
|2009.01.28 17:00
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|44.50
|49990099
|2009.01.28 00:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.10
|115.50
|122.10
|2009.01.29 01:00
|118.61
|0.00
|0.00
|-0.13
|22.56
|50041183
|2009.01.28 03:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1372
|1.1652
|1.1342
|2009.01.28 08:04
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|50041194
|2009.01.28 03:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1372
|1.1652
|1.1172
|2009.01.28 11:00
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.34
|50041199
|2009.01.28 03:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1372
|1.1652
|1.0952
|2009.01.28 11:00
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.34
|50169205
|2009.01.28 11:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1431
|1.1151
|1.1461
|2009.01.28 15:41
|1.1461
|0.00
|0.00
|0.00
|10.47
|50169206
|2009.01.28 11:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1431
|1.1533
|1.1631
|2009.01.28 19:27
|1.1533
|0.00
|0.00
|0.00
|35.38
|50169208
|2009.01.28 11:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1431
|1.1533
|1.1851
|2009.01.28 19:27
|1.1533
|0.00
|0.00
|0.00
|35.38
|50439236
|2009.01.29 01:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.63
|121.23
|118.23
|2009.01.29 02:29
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|17.74
|50439237
|2009.01.29 01:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.63
|121.23
|117.63
|2009.01.29 07:03
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|44.46
|50439239
|2009.01.29 01:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.63
|121.23
|114.63
|2009.01.29 13:00
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|50650678
|2009.01.29 13:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.18
|115.58
|118.58
|2009.01.30 00:32
|115.58
|0.00
|0.00
|-0.04
|-116.05
|50650685
|2009.01.29 13:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.18
|115.58
|119.18
|2009.01.30 00:32
|115.58
|0.00
|0.00
|-0.04
|-116.05
|50650688
|2009.01.29 13:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.18
|115.58
|122.18
|2009.01.30 00:32
|115.58
|0.00
|0.00
|-0.04
|-116.05
|50776927
|2009.01.29 18:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1516
|1.1236
|1.1546
|2009.01.29 22:27
|1.1546
|0.00
|0.00
|-0.12
|10.39
|50776951
|2009.01.29 18:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1516
|1.1626
|1.1716
|2009.01.30 12:08
|1.1626
|0.00
|0.00
|-0.12
|37.85
|50776964
|2009.01.29 18:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1516
|1.1626
|1.1936
|2009.01.30 12:08
|1.1626
|0.00
|0.00
|-0.12
|37.85
|51059634
|2009.01.30 14:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|115.51
|112.91
|115.91
|2009.02.02 17:38
|115.91
|0.00
|0.00
|-0.04
|17.79
|51059641
|2009.01.30 14:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|115.51
|112.91
|116.51
|2009.02.02 23:00
|114.53
|0.00
|0.00
|-0.08
|-43.87
|51363424
|2009.02.02 12:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1604
|1.1884
|1.1574
|2009.02.03 11:59
|1.1574
|0.00
|0.00
|-0.14
|10.37
|51363526
|2009.02.02 12:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1604
|1.1503
|1.1404
|2009.02.03 14:24
|1.1503
|0.00
|0.00
|-0.14
|35.12
|51539452
|2009.02.02 23:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|114.53
|117.13
|114.13
|2009.02.03 08:00
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.79
|51539461
|2009.02.02 23:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|114.53
|117.13
|113.53
|2009.02.03 08:00
|115.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.23
|51539464
|2009.02.02 23:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|114.53
|117.13
|110.53
|2009.02.03 08:00
|115.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.23
|51652321
|2009.02.03 08:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|115.50
|112.90
|115.90
|2009.02.03 16:07
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|17.93
|51652331
|2009.02.03 08:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|115.50
|112.90
|116.50
|2009.02.03 20:33
|116.50
|0.00
|0.00
|0.00
|44.81
|51652356
|2009.02.03 08:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|115.50
|112.90
|119.50
|2009.02.04 08:00
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|51957050
|2009.02.04 05:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1467
|1.1187
|1.1497
|2009.02.04 08:53
|1.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|10.44
|51957055
|2009.02.04 05:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1467
|1.1567
|1.1667
|2009.02.04 14:08
|1.1567
|0.00
|0.00
|0.00
|34.58
|51957058
|2009.02.04 05:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1467
|1.1567
|1.1887
|2009.02.04 14:08
|1.1567
|0.00
|0.00
|0.00
|34.58
|52013786
|2009.02.04 08:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|115.38
|117.98
|114.98
|2009.02.04 10:53
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|17.99
|52013802
|2009.02.04 08:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|115.38
|117.98
|114.38
|2009.02.04 12:30
|114.38
|0.00
|0.00
|0.00
|44.90
|52013815
|2009.02.04 08:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|115.38
|117.98
|111.38
|2009.02.05 07:30
|115.30
|0.00
|0.00
|-1.98
|3.57
|52338471
|2009.02.05 07:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|115.29
|112.69
|115.69
|2009.02.05 09:37
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|17.81
|52338475
|2009.02.05 07:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|115.29
|112.69
|116.29
|2009.02.05 16:05
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|44.26
|52338481
|2009.02.05 07:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|115.29
|116.82
|119.29
|2009.02.05 20:05
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|67.04
|52638137
|2009.02.06 01:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|116.22
|118.82
|115.82
|2009.02.06 07:12
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|17.61
|52638157
|2009.02.06 01:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|116.22
|118.82
|115.22
|2009.02.06 08:30
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.86
|52638165
|2009.02.06 01:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|116.22
|118.82
|112.22
|2009.02.06 08:30
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.42
|52719679
|2009.02.06 08:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|116.80
|114.20
|117.20
|2009.02.06 09:17
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|52719680
|2009.02.06 08:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|116.80
|114.20
|117.80
|2009.02.06 14:02
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|43.60
|52719684
|2009.02.06 08:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|116.80
|118.30
|120.80
|2009.02.09 02:28
|118.30
|0.00
|0.00
|-0.04
|65.57
|53024172
|2009.02.09 02:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.30
|120.90
|117.90
|2009.02.09 05:36
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|53024177
|2009.02.09 02:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.30
|120.90
|117.30
|2009.02.09 06:12
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|43.95
|53024180
|2009.02.09 02:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.30
|120.90
|114.30
|2009.02.09 11:30
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.56
|53079428
|2009.02.09 08:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1657
|1.1377
|1.1687
|2009.02.09 12:30
|1.1599
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|53079442
|2009.02.09 08:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1657
|1.1377
|1.1857
|2009.02.09 12:30
|1.1598
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.35
|53079450
|2009.02.09 08:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1657
|1.1377
|1.2077
|2009.02.09 12:30
|1.1597
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.70
|53131955
|2009.02.09 11:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.85
|116.25
|119.25
|2009.02.09 13:06
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|17.45
|53131970
|2009.02.09 11:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.85
|116.25
|119.85
|2009.02.09 14:20
|119.85
|0.00
|0.00
|0.00
|43.63
|53131989
|2009.02.09 11:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|118.85
|116.25
|122.85
|2009.02.09 19:30
|118.98
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|53150804
|2009.02.09 12:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1598
|1.1878
|1.1568
|2009.02.09 13:19
|1.1568
|0.00
|0.00
|0.00
|10.37
|53150808
|2009.02.09 12:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1598
|1.1878
|1.1398
|2009.02.11 15:30
|1.1613
|0.00
|0.00
|-0.28
|-5.17
|53150813
|2009.02.09 12:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1598
|1.1878
|1.1178
|2009.02.11 15:30
|1.1613
|0.00
|0.00
|-0.28
|-5.17
|53294154
|2009.02.09 19:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.97
|121.57
|118.57
|2009.02.09 23:45
|118.57
|0.00
|0.00
|-0.66
|17.51
|53294164
|2009.02.09 19:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.97
|121.57
|117.97
|2009.02.10 00:18
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.66
|43.81
|53294177
|2009.02.09 19:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.97
|117.44
|114.97
|2009.02.10 01:26
|117.44
|0.00
|0.00
|-0.66
|66.99
|53486981
|2009.02.10 07:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|117.82
|115.22
|118.22
|2009.02.10 08:20
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|53486983
|2009.02.10 07:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|117.82
|115.22
|118.82
|2009.02.10 15:06
|118.82
|0.00
|0.00
|0.00
|43.85
|53486990
|2009.02.10 07:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|117.82
|115.22
|121.82
|2009.02.10 17:00
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|53703986
|2009.02.10 17:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|117.52
|120.12
|117.12
|2009.02.10 18:10
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.65
|53704044
|2009.02.10 17:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|117.52
|120.12
|116.52
|2009.02.10 18:22
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|44.24
|53704079
|2009.02.10 17:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|117.52
|120.12
|113.52
|2009.02.11 09:00
|116.87
|0.00
|0.00
|-0.66
|28.88
|53923325
|2009.02.11 09:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|116.87
|114.27
|117.27
|2009.02.11 13:55
|117.27
|0.00
|0.00
|0.00
|17.72
|53923365
|2009.02.11 09:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|116.87
|114.27
|117.87
|2009.02.13 03:15
|117.87
|0.00
|0.00
|-0.17
|43.85
|53923391
|2009.02.11 09:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|116.87
|118.38
|120.87
|2009.02.19 21:00
|119.35
|0.00
|0.00
|-0.42
|105.19
|54042728
|2009.02.11 15:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1613
|1.1333
|1.1643
|2009.02.12 10:12
|1.1643
|0.00
|0.00
|-0.37
|10.31
|54042745
|2009.02.11 15:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1613
|1.1333
|1.1813
|2009.02.12 21:00
|1.1627
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.82
|54042754
|2009.02.11 15:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1613
|1.1333
|1.2033
|2009.02.12 21:00
|1.1628
|0.00
|0.00
|-0.37
|5.16
|54471757
|2009.02.12 21:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1627
|1.1907
|1.1597
|2009.02.12 22:31
|1.1597
|0.00
|0.00
|-0.14
|10.35
|54471764
|2009.02.12 21:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1627
|1.1907
|1.1427
|2009.02.17 01:30
|1.1716
|0.00
|0.00
|-0.42
|-30.39
|54471774
|2009.02.12 21:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1627
|1.1907
|1.1207
|2009.02.17 01:30
|1.1716
|0.00
|0.00
|-0.42
|-30.39
|55064365
|2009.02.17 01:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1717
|1.1437
|1.1747
|2009.02.17 06:39
|1.1747
|0.00
|0.00
|0.00
|10.22
|55064373
|2009.02.17 01:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1717
|1.1437
|1.1917
|2009.02.17 10:00
|1.1689
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.58
|55064381
|2009.02.17 01:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1717
|1.1437
|1.2137
|2009.02.17 10:00
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|55202850
|2009.02.17 10:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1691
|1.1971
|1.1661
|2009.02.18 06:37
|1.1661
|0.00
|0.00
|-0.14
|10.29
|55202877
|2009.02.17 10:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1691
|1.1971
|1.1491
|2009.02.18 09:00
|1.1727
|0.00
|0.00
|-0.14
|-12.28
|55202905
|2009.02.17 10:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1691
|1.1971
|1.1271
|2009.02.18 09:00
|1.1726
|0.00
|0.00
|-0.14
|-11.94
|55547448
|2009.02.18 09:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1728
|1.1448
|1.1758
|2009.02.18 10:11
|1.1758
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|55547457
|2009.02.18 09:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1728
|1.1448
|1.1928
|2009.02.19 00:00
|1.1745
|0.00
|0.00
|-0.37
|5.79
|55547475
|2009.02.18 09:00
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1728
|1.1448
|1.2148
|2009.02.19 00:00
|1.1745
|0.00
|0.00
|-0.37
|5.79
|55811885
|2009.02.19 00:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1744
|1.2024
|1.1714
|2009.02.19 14:12
|1.1714
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|55811892
|2009.02.19 00:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1744
|1.1642
|1.1544
|2009.02.20 17:09
|1.1544
|0.00
|0.00
|-0.14
|69.30
|55811895
|2009.02.19 00:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1744
|1.1541
|1.1324
|2009.02.20 17:09
|1.1541
|0.00
|0.00
|-0.14
|70.36
|56146081
|2009.02.20 00:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.96
|121.56
|118.56
|2009.02.20 04:08
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|17.02
|56146104
|2009.02.20 00:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.96
|121.56
|117.96
|2009.02.20 08:13
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|42.70
|56146118
|2009.02.20 00:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|118.96
|121.56
|114.96
|2009.02.20 15:00
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.09
|56334000
|2009.02.20 15:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|119.09
|116.49
|119.49
|2009.02.20 17:02
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|56334022
|2009.02.20 15:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|119.09
|116.49
|120.09
|2009.02.23 01:44
|120.09
|0.00
|0.00
|-0.04
|42.89
|56334046
|2009.02.20 15:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|119.09
|120.60
|123.09
|2009.02.23 15:00
|120.70
|0.00
|0.00
|-0.04
|68.27
|56603362
|2009.02.23 08:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1543
|1.1263
|1.1573
|2009.02.23 09:15
|1.1573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.37
|56603369
|2009.02.23 08:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1543
|1.1644
|1.1743
|2009.02.23 15:58
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|34.70
|56603370
|2009.02.23 08:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1543
|1.1644
|1.1963
|2009.02.23 15:58
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|34.70
|56722261
|2009.02.23 15:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|120.71
|123.31
|120.31
|2009.02.23 15:06
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|56722284
|2009.02.23 15:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|120.71
|123.31
|119.71
|2009.02.23 23:54
|119.71
|0.00
|0.00
|-0.66
|42.37
|56722300
|2009.02.23 15:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|120.71
|123.31
|116.71
|2009.02.24 03:30
|120.74
|0.00
|0.00
|-0.66
|-1.27
|56882042
|2009.02.24 03:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|120.72
|118.12
|121.12
|2009.02.24 04:16
|121.12
|0.00
|0.00
|0.00
|16.81
|56882049
|2009.02.24 03:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|120.72
|118.12
|121.72
|2009.02.24 08:03
|121.72
|0.00
|0.00
|0.00
|41.95
|56882051
|2009.02.24 03:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|120.72
|123.74
|124.72
|2009.02.24 19:24
|124.72
|0.00
|0.00
|0.00
|165.21
|56911963
|2009.02.24 06:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1663
|1.1943
|1.1633
|2009.02.24 07:39
|1.1633
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|56911967
|2009.02.24 06:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1663
|1.1562
|1.1463
|2009.02.24 10:35
|1.1562
|0.00
|0.00
|0.00
|34.94
|56911968
|2009.02.24 06:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1663
|1.1562
|1.1243
|2009.02.24 10:35
|1.1562
|0.00
|0.00
|0.00
|34.94
|57056311
|2009.02.24 14:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1656
|1.1376
|1.1686
|2009.02.24 16:11
|1.1686
|0.00
|0.00
|0.00
|10.27
|57056327
|2009.02.24 14:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1656
|1.1376
|1.1856
|2009.02.27 14:30
|1.1691
|0.00
|0.00
|-0.61
|11.98
|57056338
|2009.02.24 14:30
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1656
|1.1376
|1.2076
|2009.02.27 14:30
|1.1692
|0.00
|0.00
|-0.61
|12.32
|57193342
|2009.02.25 01:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|124.01
|126.61
|123.61
|2009.02.25 11:46
|123.61
|0.00
|0.00
|0.00
|16.59
|57193345
|2009.02.25 01:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|124.01
|126.61
|123.01
|2009.02.25 18:00
|123.89
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|57193346
|2009.02.25 01:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|124.01
|126.61
|120.01
|2009.02.25 18:00
|123.89
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|57449903
|2009.02.25 18:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|123.90
|121.30
|124.30
|2009.02.25 18:56
|124.30
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|57449914
|2009.02.25 18:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|123.90
|121.30
|124.90
|2009.02.26 09:30
|124.90
|0.00
|0.00
|-0.13
|40.86
|57449918
|2009.02.25 18:00
|buy
|0.40
|eurjpym
|123.90
|125.42
|127.90
|2009.02.26 18:27
|125.42
|0.00
|0.00
|-0.13
|61.82
|57813040
|2009.02.26 23:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|125.14
|127.74
|124.74
|2009.02.27 00:18
|124.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.32
|57813044
|2009.02.26 23:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|125.14
|127.74
|124.14
|2009.02.27 00:59
|124.14
|0.00
|0.00
|0.00
|40.92
|57813046
|2009.02.26 23:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|125.14
|123.63
|121.14
|2009.02.27 10:30
|123.63
|0.00
|0.00
|0.00
|61.91
|58018409
|2009.02.27 14:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1690
|1.1970
|1.1660
|2009.02.27 15:40
|1.1660
|0.00
|0.00
|0.00
|10.29
|
|0.00
|0.00
|-36.99
|1 651.48
|Closed P/L:
|1 614.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|58046098
|2009.02.27 15:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|124.31
|121.71
|124.71
|
|123.69
|0.00
|0.00
|-0.04
|-25.42
|58046140
|2009.02.27 15:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|124.31
|121.71
|125.31
|
|123.69
|0.00
|0.00
|-0.04
|-25.42
|58046190
|2009.02.27 15:30
|buy
|0.40
|eurjpym
|124.31
|121.71
|128.31
|
|123.69
|0.00
|0.00
|-0.04
|-25.42
|58018414
|2009.02.27 14:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1690
|1.1970
|1.1490
|
|1.1701
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.76
|58018421
|2009.02.27 14:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1690
|1.1970
|1.1270
|
|1.1701
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.76
|
|0.00
|0.00
|-0.40
|-83.78
|
|Floating P/L:
|-84.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 614.49
|Floating P/L:
|-84.18
|Margin:
|100.00
|Balance:
|51 614.49
|Equity:
|51 530.31
|Free Margin:
|51 430.31
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 333.40
|Gross Loss:
|2 718.91
|Total Net Profit:
|1 614.49
|Profit Factor:
|1.59
|Expected Payoff:
|8.28
|
|Absolute Drawdown:
|374.40
|Maximal Drawdown:
|716.13 (1.42%)
|Relative Drawdown:
|1.42% (716.13)
|
|Total Trades:
|195
|Short Positions (won %):
|100 (72.00%)
|Long Positions (won %):
|95 (67.37%)
|Profit Trades (% of total):
|136 (69.74%)
|Loss trades (% of total):
|59 (30.26%)
|Largest
|profit trade:
|177.28
|loss trade:
|-116.62
|Average
|profit trade:
|31.86
|loss trade:
|-46.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (612.28)
|consecutive losses ($):
|4 (-261.66)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|612.28 (19)
|consecutive loss (count):
|-349.86 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2