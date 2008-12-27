Interbank FX, LLC

Account: 5400729 Name: My OzFx Squeeze refined v3.1 Currency: USD 2009 February 27, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
421174162008.12.27 21:11balanceDeposit50 000.00
436087472009.01.05 21:30buy0.40eurjpym127.12124.52127.522009.01.06 23:00126.140.000.00-0.06-41.95
436087542009.01.05 21:30buy0.40eurjpym127.12124.52128.122009.01.06 23:00126.130.000.00-0.06-42.38
436087612009.01.05 21:30buy0.40eurjpym127.12124.52131.122009.01.06 23:00126.130.000.00-0.06-42.38
440323832009.01.06 18:00sell0.40usdchfm1.11821.14621.11522009.01.06 19:051.11520.000.000.0010.76
440324192009.01.06 18:00sell0.40usdchfm1.11821.10821.09822009.01.07 08:001.10820.000.00-0.1736.09
440324462009.01.06 18:00sell0.40usdchfm1.11821.10821.07622009.01.07 08:001.10820.000.00-0.1736.09
440970262009.01.06 23:00sell0.40eurjpym126.15128.75125.752009.01.07 20:18125.750.000.000.0017.32
440970352009.01.06 23:00sell0.40eurjpym126.15128.75125.152009.01.08 07:35125.150.000.00-2.2743.52
440970412009.01.06 23:00sell0.40eurjpym126.15128.75122.152009.01.08 14:00125.070.000.00-2.2747.40
443870072009.01.07 19:30buy0.40usdchfm1.10321.07521.10622009.01.08 00:301.10620.000.00-0.4110.85
443870102009.01.07 19:30buy0.40usdchfm1.10321.07521.12322009.01.08 06:301.09880.000.00-0.41-16.02
443870132009.01.07 19:30buy0.40usdchfm1.10321.07521.14522009.01.08 06:301.09880.000.00-0.41-16.02
444889022009.01.08 06:30sell0.40usdchfm1.09881.12681.09582009.01.08 13:101.09580.000.000.0010.95
444889042009.01.08 06:30sell0.40usdchfm1.09881.08881.07882009.01.08 14:111.08880.000.000.0036.74
444889052009.01.08 06:30sell0.40usdchfm1.09881.08881.05682009.01.08 14:111.08880.000.000.0036.74
446377472009.01.08 14:30buy0.40eurjpym125.51122.91125.912009.01.09 01:30124.520.000.00-0.03-43.45
447574912009.01.09 01:30sell0.40eurjpym124.53127.13124.132009.01.09 09:53124.130.000.000.0017.64
447574942009.01.09 01:30sell0.40eurjpym124.53127.13123.532009.01.09 14:27123.530.000.000.0043.80
447574972009.01.09 01:30sell0.40eurjpym124.53121.49120.532009.01.12 00:36120.530.000.00-0.76177.68
453057672009.01.12 15:00sell0.40usdchfm1.11721.14521.11422009.01.12 16:031.11420.000.000.0010.77
453057732009.01.12 15:00sell0.40usdchfm1.11721.14521.09722009.01.13 00:301.11670.000.00-0.171.79
453057802009.01.12 15:00sell0.40usdchfm1.11721.14521.07522009.01.13 00:301.11650.000.00-0.172.51
454553262009.01.12 22:30buy0.40eurjpym119.36116.76119.762009.01.14 10:00117.940.000.00-0.66-63.59
454553302009.01.12 22:30buy0.40eurjpym119.36116.76120.362009.01.14 10:00117.940.000.00-0.66-63.59
454553322009.01.12 22:30buy0.40eurjpym119.36116.76123.362009.01.14 10:00117.940.000.00-0.66-63.59
455022532009.01.13 01:00buy0.40usdchfm1.11881.09081.12182009.01.13 05:441.12180.000.000.0010.70
455024202009.01.13 01:00buy0.40usdchfm1.11881.09081.13882009.01.14 19:301.11570.000.00-0.14-11.11
455024322009.01.13 01:00buy0.40usdchfm1.11881.09081.16082009.01.14 19:301.11570.000.00-0.14-11.11
461155482009.01.14 10:00sell0.40eurjpym117.96120.56117.562009.01.14 13:16117.560.000.000.0017.91
461155742009.01.14 10:00sell0.40eurjpym117.96120.56116.962009.01.14 13:40116.960.000.000.0044.83
461156022009.01.14 10:00sell0.40eurjpym117.96120.56113.962009.01.14 21:30117.420.000.000.0024.24
462693812009.01.14 19:30sell0.40usdchfm1.11581.14381.11282009.01.16 09:001.12150.000.00-0.49-20.33
462693832009.01.14 19:30sell0.40usdchfm1.11581.14381.09582009.01.16 09:001.12170.000.00-0.49-21.04
462693842009.01.14 19:30sell0.40usdchfm1.11581.14381.07382009.01.16 09:001.12170.000.00-0.49-21.04
462924702009.01.14 21:30buy0.40eurjpym117.40114.80117.802009.01.14 23:55117.800.000.00-1.9817.94
462924742009.01.14 21:30buy0.40eurjpym117.40114.80118.402009.01.15 15:30116.400.000.00-1.98-44.87
462924782009.01.14 21:30buy0.40eurjpym117.40114.80121.402009.01.15 15:30116.380.000.00-1.98-45.77
466507952009.01.15 19:00buy0.40eurjpym117.97115.37118.372009.01.15 19:43118.370.000.000.0017.80
466508152009.01.15 19:00buy0.40eurjpym117.97115.37118.972009.01.16 01:40118.970.000.00-0.6644.37
466508312009.01.15 19:00buy0.40eurjpym117.97119.48121.972009.01.16 17:00119.580.000.00-0.6671.32
468486922009.01.16 09:00buy0.40usdchfm1.12161.09361.12462009.01.19 13:291.12460.000.00-0.1410.67
468486932009.01.16 09:00buy0.40usdchfm1.12161.13161.14162009.01.19 15:221.13160.000.00-0.1435.35
468486982009.01.16 09:00buy0.40usdchfm1.12161.13161.16362009.01.19 15:221.13160.000.00-0.1435.35
470197412009.01.16 17:30sell0.40eurjpym119.31121.91118.912009.01.18 23:11121.910.000.00-0.04-113.95
470197462009.01.16 17:30sell0.40eurjpym119.31121.91118.312009.01.18 23:11121.910.000.00-0.04-113.95
470197492009.01.16 17:30sell0.40eurjpym119.31121.91115.312009.01.18 23:11121.910.000.00-0.04-113.95
471314302009.01.19 05:30sell0.40eurjpym121.19123.79120.792009.01.19 07:08120.790.000.000.0017.65
471314322009.01.19 05:30sell0.40eurjpym121.19123.79120.192009.01.19 07:22120.190.000.000.0044.23
471314332009.01.19 05:30sell0.40eurjpym121.19118.15117.192009.01.20 04:28117.190.000.00-0.04177.32
476093702009.01.20 09:30buy0.40eurjpym118.03115.43118.432009.01.20 22:05115.430.000.00-0.66-115.96
476093742009.01.20 09:30buy0.40eurjpym118.03115.43119.032009.01.20 22:05115.430.000.00-0.66-115.96
476093832009.01.20 09:30buy0.40eurjpym118.03115.43122.032009.01.20 22:05115.430.000.00-0.66-115.96
479109022009.01.21 02:00buy0.40eurjpym116.25113.65116.652009.01.21 02:33116.650.000.000.0017.77
479109072009.01.21 02:00buy0.40eurjpym116.25113.65117.252009.01.21 15:30114.900.000.000.00-60.62
479109112009.01.21 02:00buy0.40eurjpym116.25113.65120.252009.01.21 15:30114.910.000.000.00-60.18
479343292009.01.21 03:00sell0.40usdchfm1.14241.17041.13942009.01.21 09:591.13940.000.000.0010.53
479343682009.01.21 03:00sell0.40usdchfm1.14241.17041.12242009.01.23 13:231.17040.000.00-0.49-95.69
479344022009.01.21 03:00sell0.40usdchfm1.14241.17041.10042009.01.23 13:231.17040.000.00-0.49-95.69
481697422009.01.21 15:30sell0.40eurjpym114.91117.51114.512009.01.21 15:38114.510.000.000.0018.00
481697522009.01.21 15:30sell0.40eurjpym114.91117.51113.912009.01.21 15:42113.910.000.000.0045.25
481697592009.01.21 15:30sell0.40eurjpym114.91113.38110.912009.01.21 16:32113.380.000.000.0069.62
485849662009.01.22 11:00sell0.40eurjpym115.69118.29115.292009.01.22 11:33115.290.000.000.0018.01
487510812009.01.22 19:00buy0.40eurjpym115.71113.11116.112009.01.22 19:08116.110.000.000.0017.91
487511112009.01.22 19:00buy0.40eurjpym115.71113.11116.712009.01.23 02:00115.510.000.00-0.66-9.00
488243462009.01.23 02:00sell0.40eurjpym115.52118.12115.122009.01.23 04:04115.120.000.000.0017.98
488243612009.01.23 02:00sell0.40eurjpym115.52118.12114.522009.01.23 06:08114.520.000.000.0045.17
488243652009.01.23 02:00sell0.40eurjpym115.52114.01111.522009.01.23 14:12114.010.000.000.0067.96
490494622009.01.23 14:30buy0.40eurjpym114.25111.65114.652009.01.23 15:14114.650.000.000.0017.91
490494752009.01.23 14:30buy0.40eurjpym114.25111.65115.252009.01.23 18:20115.250.000.000.0044.92
490494802009.01.23 14:30buy0.40eurjpym114.25111.65118.252009.01.25 23:30113.740.000.00-0.66-23.11
491139492009.01.23 17:30sell0.40usdchfm1.16001.18801.15702009.01.23 18:271.15700.000.000.0010.37
491139732009.01.23 17:30sell0.40usdchfm1.16001.15001.14002009.01.26 19:351.14000.000.00-0.1270.18
491139782009.01.23 17:30sell0.40usdchfm1.16001.13991.11802009.01.27 00:021.13990.000.00-0.2470.53
491812362009.01.25 23:30sell0.40eurjpym113.74116.34113.342009.01.26 09:00115.510.000.000.00-79.45
491812372009.01.25 23:30sell0.40eurjpym113.74116.34112.742009.01.26 09:00115.500.000.000.00-79.00
491812382009.01.25 23:30sell0.40eurjpym113.74116.34109.742009.01.26 09:00115.510.000.000.00-79.44
497864412009.01.27 11:30sell0.40eurjpym117.58120.18117.182009.01.27 12:23117.180.000.000.0017.96
497864552009.01.27 11:30sell0.40eurjpym117.58120.18116.582009.01.27 15:11116.580.000.000.0045.08
497864582009.01.27 11:30sell0.40eurjpym117.58120.18113.582009.01.28 00:00118.100.000.00-0.13-23.28
499900702009.01.28 00:00buy0.40eurjpym118.10115.50118.502009.01.28 08:01118.500.000.000.0017.94
499900872009.01.28 00:00buy0.40eurjpym118.10115.50119.102009.01.28 17:00119.100.000.000.0044.50
499900992009.01.28 00:00buy0.40eurjpym118.10115.50122.102009.01.29 01:00118.610.000.00-0.1322.56
500411832009.01.28 03:00sell0.40usdchfm1.13721.16521.13422009.01.28 08:041.13420.000.000.0010.58
500411942009.01.28 03:00sell0.40usdchfm1.13721.16521.11722009.01.28 11:001.14330.000.000.00-21.34
500411992009.01.28 03:00sell0.40usdchfm1.13721.16521.09522009.01.28 11:001.14330.000.000.00-21.34
501692052009.01.28 11:00buy0.40usdchfm1.14311.11511.14612009.01.28 15:411.14610.000.000.0010.47
501692062009.01.28 11:00buy0.40usdchfm1.14311.15331.16312009.01.28 19:271.15330.000.000.0035.38
501692082009.01.28 11:00buy0.40usdchfm1.14311.15331.18512009.01.28 19:271.15330.000.000.0035.38
504392362009.01.29 01:00sell0.40eurjpym118.63121.23118.232009.01.29 02:29118.230.000.000.0017.74
504392372009.01.29 01:00sell0.40eurjpym118.63121.23117.632009.01.29 07:03117.630.000.000.0044.46
504392392009.01.29 01:00sell0.40eurjpym118.63121.23114.632009.01.29 13:00118.200.000.000.0019.10
506506782009.01.29 13:00buy0.40eurjpym118.18115.58118.582009.01.30 00:32115.580.000.00-0.04-116.05
506506852009.01.29 13:00buy0.40eurjpym118.18115.58119.182009.01.30 00:32115.580.000.00-0.04-116.05
506506882009.01.29 13:00buy0.40eurjpym118.18115.58122.182009.01.30 00:32115.580.000.00-0.04-116.05
507769272009.01.29 18:00buy0.40usdchfm1.15161.12361.15462009.01.29 22:271.15460.000.00-0.1210.39
507769512009.01.29 18:00buy0.40usdchfm1.15161.16261.17162009.01.30 12:081.16260.000.00-0.1237.85
507769642009.01.29 18:00buy0.40usdchfm1.15161.16261.19362009.01.30 12:081.16260.000.00-0.1237.85
510596342009.01.30 14:30buy0.40eurjpym115.51112.91115.912009.02.02 17:38115.910.000.00-0.0417.79
510596412009.01.30 14:30buy0.40eurjpym115.51112.91116.512009.02.02 23:00114.530.000.00-0.08-43.87
513634242009.02.02 12:00sell0.40usdchfm1.16041.18841.15742009.02.03 11:591.15740.000.00-0.1410.37
513635262009.02.02 12:00sell0.40usdchfm1.16041.15031.14042009.02.03 14:241.15030.000.00-0.1435.12
515394522009.02.02 23:00sell0.40eurjpym114.53117.13114.132009.02.03 08:00115.490.000.000.00-42.79
515394612009.02.02 23:00sell0.40eurjpym114.53117.13113.532009.02.03 08:00115.500.000.000.00-43.23
515394642009.02.02 23:00sell0.40eurjpym114.53117.13110.532009.02.03 08:00115.500.000.000.00-43.23
516523212009.02.03 08:00buy0.40eurjpym115.50112.90115.902009.02.03 16:07115.900.000.000.0017.93
516523312009.02.03 08:00buy0.40eurjpym115.50112.90116.502009.02.03 20:33116.500.000.000.0044.81
516523562009.02.03 08:00buy0.40eurjpym115.50112.90119.502009.02.04 08:00115.370.000.000.00-5.85
519570502009.02.04 05:00buy0.40usdchfm1.14671.11871.14972009.02.04 08:531.14970.000.000.0010.44
519570552009.02.04 05:00buy0.40usdchfm1.14671.15671.16672009.02.04 14:081.15670.000.000.0034.58
519570582009.02.04 05:00buy0.40usdchfm1.14671.15671.18872009.02.04 14:081.15670.000.000.0034.58
520137862009.02.04 08:00sell0.40eurjpym115.38117.98114.982009.02.04 10:53114.980.000.000.0017.99
520138022009.02.04 08:00sell0.40eurjpym115.38117.98114.382009.02.04 12:30114.380.000.000.0044.90
520138152009.02.04 08:00sell0.40eurjpym115.38117.98111.382009.02.05 07:30115.300.000.00-1.983.57
523384712009.02.05 07:30buy0.40eurjpym115.29112.69115.692009.02.05 09:37115.690.000.000.0017.81
523384752009.02.05 07:30buy0.40eurjpym115.29112.69116.292009.02.05 16:05116.290.000.000.0044.26
523384812009.02.05 07:30buy0.40eurjpym115.29116.82119.292009.02.05 20:05116.820.000.000.0067.04
526381372009.02.06 01:00sell0.40eurjpym116.22118.82115.822009.02.06 07:12115.820.000.000.0017.61
526381572009.02.06 01:00sell0.40eurjpym116.22118.82115.222009.02.06 08:30116.810.000.000.00-25.86
526381652009.02.06 01:00sell0.40eurjpym116.22118.82112.222009.02.06 08:30116.800.000.000.00-25.42
527196792009.02.06 08:30buy0.40eurjpym116.80114.20117.202009.02.06 09:17117.200.000.000.0017.50
527196802009.02.06 08:30buy0.40eurjpym116.80114.20117.802009.02.06 14:02117.800.000.000.0043.60
527196842009.02.06 08:30buy0.40eurjpym116.80118.30120.802009.02.09 02:28118.300.000.00-0.0465.57
530241722009.02.09 02:30sell0.40eurjpym118.30120.90117.902009.02.09 05:36117.900.000.000.0017.54
530241772009.02.09 02:30sell0.40eurjpym118.30120.90117.302009.02.09 06:12117.300.000.000.0043.95
530241802009.02.09 02:30sell0.40eurjpym118.30120.90114.302009.02.09 11:30118.840.000.000.00-23.56
530794282009.02.09 08:00buy0.40usdchfm1.16571.13771.16872009.02.09 12:301.15990.000.000.00-20.00
530794422009.02.09 08:00buy0.40usdchfm1.16571.13771.18572009.02.09 12:301.15980.000.000.00-20.35
530794502009.02.09 08:00buy0.40usdchfm1.16571.13771.20772009.02.09 12:301.15970.000.000.00-20.70
531319552009.02.09 11:30buy0.40eurjpym118.85116.25119.252009.02.09 13:06119.250.000.000.0017.45
531319702009.02.09 11:30buy0.40eurjpym118.85116.25119.852009.02.09 14:20119.850.000.000.0043.63
531319892009.02.09 11:30buy0.40eurjpym118.85116.25122.852009.02.09 19:30118.980.000.000.005.68
531508042009.02.09 12:30sell0.40usdchfm1.15981.18781.15682009.02.09 13:191.15680.000.000.0010.37
531508082009.02.09 12:30sell0.40usdchfm1.15981.18781.13982009.02.11 15:301.16130.000.00-0.28-5.17
531508132009.02.09 12:30sell0.40usdchfm1.15981.18781.11782009.02.11 15:301.16130.000.00-0.28-5.17
532941542009.02.09 19:30sell0.40eurjpym118.97121.57118.572009.02.09 23:45118.570.000.00-0.6617.51
532941642009.02.09 19:30sell0.40eurjpym118.97121.57117.972009.02.10 00:18117.970.000.00-0.6643.81
532941772009.02.09 19:30sell0.40eurjpym118.97117.44114.972009.02.10 01:26117.440.000.00-0.6666.99
534869812009.02.10 07:30buy0.40eurjpym117.82115.22118.222009.02.10 08:20118.220.000.000.0017.50
534869832009.02.10 07:30buy0.40eurjpym117.82115.22118.822009.02.10 15:06118.820.000.000.0043.85
534869902009.02.10 07:30buy0.40eurjpym117.82115.22121.822009.02.10 17:00117.530.000.000.00-12.80
537039862009.02.10 17:00sell0.40eurjpym117.52120.12117.122009.02.10 18:10117.120.000.000.0017.65
537040442009.02.10 17:00sell0.40eurjpym117.52120.12116.522009.02.10 18:22116.520.000.000.0044.24
537040792009.02.10 17:00sell0.40eurjpym117.52120.12113.522009.02.11 09:00116.870.000.00-0.6628.88
539233252009.02.11 09:00buy0.40eurjpym116.87114.27117.272009.02.11 13:55117.270.000.000.0017.72
539233652009.02.11 09:00buy0.40eurjpym116.87114.27117.872009.02.13 03:15117.870.000.00-0.1743.85
539233912009.02.11 09:00buy0.40eurjpym116.87118.38120.872009.02.19 21:00119.350.000.00-0.42105.19
540427282009.02.11 15:30buy0.40usdchfm1.16131.13331.16432009.02.12 10:121.16430.000.00-0.3710.31
540427452009.02.11 15:30buy0.40usdchfm1.16131.13331.18132009.02.12 21:001.16270.000.00-0.374.82
540427542009.02.11 15:30buy0.40usdchfm1.16131.13331.20332009.02.12 21:001.16280.000.00-0.375.16
544717572009.02.12 21:00sell0.40usdchfm1.16271.19071.15972009.02.12 22:311.15970.000.00-0.1410.35
544717642009.02.12 21:00sell0.40usdchfm1.16271.19071.14272009.02.17 01:301.17160.000.00-0.42-30.39
544717742009.02.12 21:00sell0.40usdchfm1.16271.19071.12072009.02.17 01:301.17160.000.00-0.42-30.39
550643652009.02.17 01:30buy0.40usdchfm1.17171.14371.17472009.02.17 06:391.17470.000.000.0010.22
550643732009.02.17 01:30buy0.40usdchfm1.17171.14371.19172009.02.17 10:001.16890.000.000.00-9.58
550643812009.02.17 01:30buy0.40usdchfm1.17171.14371.21372009.02.17 10:001.16880.000.000.00-9.92
552028502009.02.17 10:00sell0.40usdchfm1.16911.19711.16612009.02.18 06:371.16610.000.00-0.1410.29
552028772009.02.17 10:00sell0.40usdchfm1.16911.19711.14912009.02.18 09:001.17270.000.00-0.14-12.28
552029052009.02.17 10:00sell0.40usdchfm1.16911.19711.12712009.02.18 09:001.17260.000.00-0.14-11.94
555474482009.02.18 09:00buy0.40usdchfm1.17281.14481.17582009.02.18 10:111.17580.000.000.0010.21
555474572009.02.18 09:00buy0.40usdchfm1.17281.14481.19282009.02.19 00:001.17450.000.00-0.375.79
555474752009.02.18 09:00buy0.40usdchfm1.17281.14481.21482009.02.19 00:001.17450.000.00-0.375.79
558118852009.02.19 00:00sell0.40usdchfm1.17441.20241.17142009.02.19 14:121.17140.000.000.0010.24
558118922009.02.19 00:00sell0.40usdchfm1.17441.16421.15442009.02.20 17:091.15440.000.00-0.1469.30
558118952009.02.19 00:00sell0.40usdchfm1.17441.15411.13242009.02.20 17:091.15410.000.00-0.1470.36
561460812009.02.20 00:00sell0.40eurjpym118.96121.56118.562009.02.20 04:08118.560.000.000.0017.02
561461042009.02.20 00:00sell0.40eurjpym118.96121.56117.962009.02.20 08:13117.960.000.000.0042.70
561461182009.02.20 00:00sell0.40eurjpym118.96121.56114.962009.02.20 15:00119.080.000.000.00-5.09
563340002009.02.20 15:00buy0.40eurjpym119.09116.49119.492009.02.20 17:02119.490.000.000.0017.05
563340222009.02.20 15:00buy0.40eurjpym119.09116.49120.092009.02.23 01:44120.090.000.00-0.0442.89
563340462009.02.20 15:00buy0.40eurjpym119.09120.60123.092009.02.23 15:00120.700.000.00-0.0468.27
566033622009.02.23 08:30buy0.40usdchfm1.15431.12631.15732009.02.23 09:151.15730.000.000.0010.37
566033692009.02.23 08:30buy0.40usdchfm1.15431.16441.17432009.02.23 15:581.16440.000.000.0034.70
566033702009.02.23 08:30buy0.40usdchfm1.15431.16441.19632009.02.23 15:581.16440.000.000.0034.70
567222612009.02.23 15:00sell0.40eurjpym120.71123.31120.312009.02.23 15:06120.310.000.000.0016.97
567222842009.02.23 15:00sell0.40eurjpym120.71123.31119.712009.02.23 23:54119.710.000.00-0.6642.37
567223002009.02.23 15:00sell0.40eurjpym120.71123.31116.712009.02.24 03:30120.740.000.00-0.66-1.27
568820422009.02.24 03:30buy0.40eurjpym120.72118.12121.122009.02.24 04:16121.120.000.000.0016.81
568820492009.02.24 03:30buy0.40eurjpym120.72118.12121.722009.02.24 08:03121.720.000.000.0041.95
568820512009.02.24 03:30buy0.40eurjpym120.72123.74124.722009.02.24 19:24124.720.000.000.00165.21
569119632009.02.24 06:00sell0.40usdchfm1.16631.19431.16332009.02.24 07:391.16330.000.000.0010.32
569119672009.02.24 06:00sell0.40usdchfm1.16631.15621.14632009.02.24 10:351.15620.000.000.0034.94
569119682009.02.24 06:00sell0.40usdchfm1.16631.15621.12432009.02.24 10:351.15620.000.000.0034.94
570563112009.02.24 14:30buy0.40usdchfm1.16561.13761.16862009.02.24 16:111.16860.000.000.0010.27
570563272009.02.24 14:30buy0.40usdchfm1.16561.13761.18562009.02.27 14:301.16910.000.00-0.6111.98
570563382009.02.24 14:30buy0.40usdchfm1.16561.13761.20762009.02.27 14:301.16920.000.00-0.6112.32
571933422009.02.25 01:30sell0.40eurjpym124.01126.61123.612009.02.25 11:46123.610.000.000.0016.59
571933452009.02.25 01:30sell0.40eurjpym124.01126.61123.012009.02.25 18:00123.890.000.000.004.94
571933462009.02.25 01:30sell0.40eurjpym124.01126.61120.012009.02.25 18:00123.890.000.000.004.94
574499032009.02.25 18:00buy0.40eurjpym123.90121.30124.302009.02.25 18:56124.300.000.000.0016.43
574499142009.02.25 18:00buy0.40eurjpym123.90121.30124.902009.02.26 09:30124.900.000.00-0.1340.86
574499182009.02.25 18:00buy0.40eurjpym123.90125.42127.902009.02.26 18:27125.420.000.00-0.1361.82
578130402009.02.26 23:30sell0.40eurjpym125.14127.74124.742009.02.27 00:18124.740.000.000.0016.32
578130442009.02.26 23:30sell0.40eurjpym125.14127.74124.142009.02.27 00:59124.140.000.000.0040.92
578130462009.02.26 23:30sell0.40eurjpym125.14123.63121.142009.02.27 10:30123.630.000.000.0061.91
580184092009.02.27 14:30sell0.40usdchfm1.16901.19701.16602009.02.27 15:401.16600.000.000.0010.29
  0.00 0.00 -36.99 1 651.48
Closed P/L: 1 614.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
580460982009.02.27 15:30buy0.40eurjpym124.31121.71124.71 123.690.000.00-0.04-25.42
580461402009.02.27 15:30buy0.40eurjpym124.31121.71125.31 123.690.000.00-0.04-25.42
580461902009.02.27 15:30buy0.40eurjpym124.31121.71128.31 123.690.000.00-0.04-25.42
580184142009.02.27 14:30sell0.40usdchfm1.16901.19701.1490 1.17010.000.00-0.14-3.76
580184212009.02.27 14:30sell0.40usdchfm1.16901.19701.1270 1.17010.000.00-0.14-3.76
  0.00 0.00 -0.40 -83.78
 Floating P/L: -84.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 614.49 Floating P/L: -84.18 Margin: 100.00
Balance: 51 614.49 Equity: 51 530.31 Free Margin: 51 430.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 333.40 Gross Loss: 2 718.91 Total Net Profit: 1 614.49
Profit Factor: 1.59 Expected Payoff: 8.28  
Absolute Drawdown: 374.40 Maximal Drawdown: 716.13 (1.42%) Relative Drawdown: 1.42% (716.13)
 
Total Trades: 195 Short Positions (won %): 100 (72.00%) Long Positions (won %): 95 (67.37%)
Profit Trades (% of total): 136 (69.74%) Loss trades (% of total): 59 (30.26%)
Largest profit trade: 177.28 loss trade: -116.62
Average profit trade: 31.86 loss trade: -46.08
Maximum consecutive wins ($): 19 (612.28) consecutive losses ($): 4 (-261.66)
Maximal consecutive profit (count): 612.28 (19) consecutive loss (count): -349.86 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2