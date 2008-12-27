FXDD

Account: 6109365 Name: My OzFx Squeeze refined v3.1 Currency: USD 2009 February 27, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
558172402008.12.27 23:10balanceDeposit50 000.00
565821522009.01.05 23:30buy0.40eurjpy127.12124.52127.522009.01.07 01:00126.140.000.003.83-419.56
565821542009.01.05 23:30buy0.40eurjpy127.12124.52128.122009.01.07 01:00126.130.000.003.83-423.84
565821562009.01.05 23:30buy0.40eurjpy127.12124.52131.122009.01.07 01:00126.130.000.003.83-423.84
567563862009.01.06 20:00sell0.40usdchf1.11841.14641.11542009.01.06 21:051.11540.000.000.00107.58
567564042009.01.06 20:00sell0.40usdchf1.11841.10831.09842009.01.07 10:021.10830.000.00-0.74364.52
567564262009.01.06 20:00sell0.40usdchf1.11841.10831.07642009.01.07 10:021.10830.000.00-0.74364.52
567968922009.01.07 01:00sell0.40eurjpy126.14128.74125.742009.01.07 22:18125.740.000.000.00173.18
567968952009.01.07 01:00sell0.40eurjpy126.14128.74125.142009.01.08 09:36125.140.000.00-11.27435.26
567968972009.01.07 01:00sell0.40eurjpy126.14128.74122.142009.01.08 16:30125.510.000.00-11.27276.17
569646042009.01.07 22:00buy0.40usdchf1.10281.07481.10582009.01.08 02:031.10580.000.000.00108.52
569646322009.01.07 22:00buy0.40usdchf1.10281.07481.12282009.01.08 08:301.09900.000.000.00-138.31
569646452009.01.07 22:00buy0.40usdchf1.10281.07481.14482009.01.08 08:301.09910.000.000.00-134.66
570332642009.01.08 08:30sell0.40usdchf1.09901.12701.09602009.01.08 15:101.09600.000.000.00109.49
570332672009.01.08 08:30sell0.40usdchf1.09901.08891.07902009.01.08 16:111.08890.000.000.00371.02
570332702009.01.08 08:30sell0.40usdchf1.09901.08891.05702009.01.08 16:111.08890.000.000.00371.02
571230462009.01.08 16:30buy0.40eurjpy125.49122.89125.892009.01.09 03:30124.530.000.001.93-421.33
571230532009.01.08 16:30buy0.40eurjpy125.49122.89126.492009.01.09 03:30124.540.000.001.93-416.94
571230592009.01.08 16:30buy0.40eurjpy125.49122.89129.492009.01.09 03:30124.540.000.001.93-416.94
571902652009.01.09 03:30sell0.40eurjpy124.52127.12124.122009.01.09 11:54124.120.000.000.00176.39
571902682009.01.09 03:30sell0.40eurjpy124.52127.12123.522009.01.09 16:27123.520.000.000.00437.93
571902722009.01.09 03:30sell0.40eurjpy124.52121.51120.522009.01.12 02:36120.520.000.00-3.701 776.99
574561732009.01.12 17:00sell0.40usdchf1.11731.14531.11432009.01.12 17:561.11430.000.000.00107.69
574561812009.01.12 17:00sell0.40usdchf1.11731.14531.09732009.01.13 02:301.11640.000.00-0.7232.25
574561852009.01.12 17:00sell0.40usdchf1.11731.14531.07532009.01.13 02:301.11640.000.00-0.7232.25
575161122009.01.13 00:30buy0.40eurjpy119.35116.75119.752009.01.14 15:59116.750.000.000.92-1 166.70
575161152009.01.13 00:30buy0.40eurjpy119.35116.75120.352009.01.14 15:59116.750.000.000.92-1 166.70
575161172009.01.13 00:30buy0.40eurjpy119.35116.75123.352009.01.14 12:00118.000.000.000.92-604.43
575327542009.01.13 02:30buy0.40usdchf1.11641.08841.11942009.01.13 07:421.11940.000.000.00107.20
575327562009.01.13 02:30buy0.40usdchf1.11641.08841.13642009.01.14 21:301.11580.000.000.00-21.51
575327612009.01.13 02:30buy0.40usdchf1.11641.08841.15842009.01.14 21:301.11580.000.000.00-21.51
578699112009.01.14 21:30sell0.40usdchf1.11591.14391.11292009.01.16 11:001.12160.000.00-2.87-203.28
578699142009.01.14 21:30sell0.40usdchf1.11591.14391.09592009.01.16 11:001.12170.000.00-2.87-206.83
578699172009.01.14 21:30sell0.40usdchf1.11591.14391.07392009.01.16 11:001.12170.000.00-2.87-206.83
578809162009.01.14 23:30buy0.40eurjpy117.41114.81117.812009.01.15 01:55117.810.000.002.75179.46
578809222009.01.14 23:30buy0.40eurjpy117.41114.81118.412009.01.15 17:30116.420.000.002.75-444.10
578809272009.01.14 23:30buy0.40eurjpy117.41114.81121.412009.01.15 17:30116.420.000.002.75-444.10
580697772009.01.15 21:00buy0.40eurjpy117.92115.32118.322009.01.15 21:34118.320.000.000.00178.09
580697972009.01.15 21:00buy0.40eurjpy117.92115.32118.922009.01.16 03:35118.920.000.000.91443.70
580698102009.01.15 21:00buy0.40eurjpy117.92119.55121.922009.01.16 19:00119.550.000.000.91721.63
581547492009.01.16 11:00buy0.40usdchf1.12151.09351.12452009.01.19 15:291.12450.000.000.00106.71
581547522009.01.16 11:00buy0.40usdchf1.12151.13151.14152009.01.19 17:221.13150.000.000.00353.51
581547542009.01.16 11:00buy0.40usdchf1.12151.13151.16352009.01.19 17:221.13150.000.000.00353.51
582238502009.01.16 19:00sell0.40eurjpy119.51122.11119.112009.01.19 01:16122.110.000.00-5.25-1 139.10
582825552009.01.19 07:30sell0.40eurjpy121.18123.78120.782009.01.19 09:08120.780.000.000.00176.46
582825642009.01.19 07:30sell0.40eurjpy121.18123.78120.182009.01.19 09:22120.180.000.000.00442.48
582825712009.01.19 07:30sell0.40eurjpy121.18118.18117.182009.01.20 06:28117.180.000.00-3.561 773.05
585345242009.01.20 11:30buy0.40eurjpy118.01115.41118.412009.01.21 00:29115.410.000.001.99-1 159.42
586627142009.01.21 04:00buy0.40eurjpy116.26113.66116.662009.01.21 04:33116.660.000.000.00177.72
586627302009.01.21 04:00buy0.40eurjpy116.26113.66117.262009.01.21 17:30114.880.000.000.00-619.67
586627492009.01.21 04:00buy0.40eurjpy116.26113.66120.262009.01.21 17:30114.870.000.000.00-624.16
586705222009.01.21 05:00sell0.40usdchf1.14231.17031.13932009.01.21 11:591.13930.000.000.00105.33
586705322009.01.21 05:00sell0.40usdchf1.14231.17031.12232009.01.23 15:231.17030.000.00-2.43-957.02
586705432009.01.21 05:00sell0.40usdchf1.14231.17031.10032009.01.23 15:231.17030.000.00-2.43-957.02
587700192009.01.21 17:30sell0.40eurjpy114.89117.49114.492009.01.21 17:41114.490.000.000.00180.22
587700302009.01.21 17:30sell0.40eurjpy114.89117.49113.892009.01.21 17:42113.890.000.000.00452.39
587700362009.01.21 17:30sell0.40eurjpy114.89113.38110.892009.01.21 18:32113.380.000.000.00687.15
589374562009.01.22 13:00sell0.40eurjpy115.67118.27115.272009.01.22 13:33115.270.000.000.00180.14
589374772009.01.22 13:00sell0.40eurjpy115.67118.27114.672009.01.22 15:18114.670.000.000.00452.95
589374892009.01.22 13:00sell0.40eurjpy115.67118.27111.672009.01.22 21:00115.670.000.000.000.00
590123072009.01.22 21:00buy0.40eurjpy115.68113.08116.082009.01.22 21:08116.080.000.000.00179.17
590123202009.01.22 21:00buy0.40eurjpy115.68113.08116.682009.01.23 04:00115.510.000.002.00-76.46
590123482009.01.22 21:00buy0.40eurjpy115.68113.08119.682009.01.23 04:00115.510.000.002.00-76.46
590440832009.01.23 04:00sell0.40eurjpy115.52118.12115.122009.01.23 06:04115.120.000.000.00179.81
590440862009.01.23 04:00sell0.40eurjpy115.52118.12114.522009.01.23 08:08114.520.000.000.00451.72
590440912009.01.23 04:00sell0.40eurjpy115.52114.01111.522009.01.23 16:12114.010.000.000.00679.57
591424752009.01.23 16:30buy0.40eurjpy114.25111.65114.652009.01.23 17:14114.650.000.000.00179.03
591424792009.01.23 16:30buy0.40eurjpy114.25111.65115.252009.01.23 20:21115.250.000.000.00449.09
591731182009.01.23 19:30sell0.40usdchf1.16001.18801.15702009.01.23 20:271.15700.000.000.00103.72
591731372009.01.23 19:30sell0.40usdchf1.16001.18801.14002009.01.26 03:001.16250.000.00-0.61-86.02
591731462009.01.23 19:30sell0.40usdchf1.16001.18801.11802009.01.26 03:001.16250.000.00-0.61-86.02
592006402009.01.26 01:00sell0.40eurjpy114.20116.80113.802009.01.26 01:24113.800.000.000.00181.00
592152262009.01.26 03:00buy0.40usdchf1.16261.13461.16562009.01.26 11:001.15850.000.000.00-141.56
592152282009.01.26 03:00buy0.40usdchf1.16261.13461.18262009.01.26 11:001.15840.000.000.00-145.03
592152312009.01.26 03:00buy0.40usdchf1.16261.13461.20462009.01.26 11:001.15840.000.000.00-145.03
592516912009.01.26 09:30sell0.40eurjpy114.13116.73113.732009.01.26 11:00115.490.000.000.00-610.55
592517012009.01.26 09:30sell0.40eurjpy114.13116.73113.132009.01.26 11:00115.500.000.000.00-614.97
592517052009.01.26 09:30sell0.40eurjpy114.13116.73110.132009.01.26 11:00115.500.000.000.00-614.91
592684732009.01.26 11:00sell0.40usdchf1.15841.18641.15542009.01.26 14:581.15540.000.000.00103.86
592684872009.01.26 11:00sell0.40usdchf1.15841.14841.13842009.01.26 22:101.13840.000.000.00702.74
592685042009.01.26 11:00sell0.40usdchf1.15841.13831.11642009.01.26 23:041.13830.000.000.00706.32
592688002009.01.26 11:00buy0.40eurjpy115.50112.90115.902009.01.26 12:36115.900.000.000.00178.91
592688052009.01.26 11:00buy0.40eurjpy115.50112.90116.502009.01.26 16:04116.500.000.000.00449.18
592688062009.01.26 11:00buy0.40eurjpy115.50117.01119.502009.01.26 20:05117.010.000.000.00677.43
594690962009.01.27 13:30sell0.40eurjpy117.56120.16117.162009.01.27 14:24117.160.000.000.00179.59
594691002009.01.27 13:30sell0.40eurjpy117.56120.16116.562009.01.27 17:11116.560.000.000.00450.86
594691042009.01.27 13:30sell0.40eurjpy117.56120.16113.562009.01.28 02:00118.080.000.00-2.26-232.76
595603942009.01.28 02:00buy0.40eurjpy118.08115.48118.482009.01.28 10:02118.480.000.000.00179.33
595603962009.01.28 02:00buy0.40eurjpy118.08115.48119.082009.01.28 19:00119.080.000.000.00445.03
595603992009.01.28 02:00buy0.40eurjpy118.08115.48122.082009.01.29 03:00118.560.000.001.80212.39
595770522009.01.28 05:00sell0.40usdchf1.13711.16511.13412009.01.28 10:101.13410.000.000.00105.81
596268422009.01.28 13:00buy0.40usdchf1.14271.11471.14572009.01.28 17:251.14570.000.000.00104.74
596268522009.01.28 13:00buy0.40usdchf1.14271.15271.16272009.01.28 21:331.15270.000.000.00347.01
596268642009.01.28 13:00buy0.40usdchf1.14271.15271.18472009.01.28 21:331.15270.000.000.00347.01
597346962009.01.29 03:00sell0.40eurjpy118.58121.18118.182009.01.29 04:29118.180.000.000.00177.47
597347032009.01.29 03:00sell0.40eurjpy118.58121.18117.582009.01.29 09:03117.580.000.000.00444.60
597347112009.01.29 03:00sell0.40eurjpy118.58121.18114.582009.01.29 15:00118.230.000.000.00155.47
598116362009.01.29 15:00buy0.40eurjpy118.21115.61118.612009.01.30 02:32115.610.000.000.59-1 160.07
598633602009.01.29 20:00buy0.40usdchf1.15171.12371.15472009.01.30 00:281.15470.000.000.00103.92
599833332009.01.30 16:30buy0.40eurjpy115.48112.88115.882009.02.02 19:38115.880.000.000.58177.93
599833482009.01.30 16:30buy0.40eurjpy115.48112.88116.482009.02.03 00:30114.700.000.001.57-348.95
599833602009.01.30 16:30buy0.40eurjpy115.48112.88119.482009.02.03 00:30114.680.000.001.57-357.90
601161792009.02.02 14:00sell0.40usdchf1.16051.18851.15752009.02.03 13:591.15750.000.00-0.86103.67
601161922009.02.02 14:00sell0.40usdchf1.16051.15051.14052009.02.03 16:241.15050.000.00-0.86347.67
601162072009.02.02 14:00sell0.40usdchf1.16051.15051.11852009.02.03 16:241.15050.000.00-0.86347.67
601963012009.02.03 00:30sell0.40eurjpy114.69117.29114.292009.02.04 14:30114.290.000.00-2.42179.64
601963032009.02.03 00:30sell0.40eurjpy114.69117.29113.692009.02.05 09:30115.310.000.00-9.57-276.51
601963042009.02.03 00:30sell0.40eurjpy114.69117.29110.692009.02.05 09:30115.310.000.00-9.57-276.51
603852902009.02.04 04:00buy0.40usdchf1.14681.11881.14982009.02.04 10:531.14980.000.000.00104.37
603853012009.02.04 04:00buy0.40usdchf1.14681.15681.16682009.02.04 16:081.15680.000.000.00345.78
603853102009.02.04 04:00buy0.40usdchf1.14681.15681.18882009.02.04 16:081.15680.000.000.00345.78
605832322009.02.05 09:30buy0.40eurjpy115.30112.70115.702009.02.05 11:37115.700.000.000.00178.06
605832442009.02.05 09:30buy0.40eurjpy115.30112.70116.302009.02.05 18:05116.300.000.000.00442.57
605832592009.02.05 09:30buy0.40eurjpy115.30116.80119.302009.02.05 22:05116.800.000.000.00657.39
607151782009.02.06 02:30sell0.40eurjpy116.31118.91115.912009.02.06 08:45115.910.000.000.00176.17
607151802009.02.06 02:30sell0.40eurjpy116.31118.91115.312009.02.06 10:30116.840.000.000.00-232.25
607151812009.02.06 02:30sell0.40eurjpy116.31118.91112.312009.02.06 10:30116.820.000.000.00-223.49
607551162009.02.06 10:30buy0.40eurjpy116.83114.23117.232009.02.06 11:41117.230.000.000.00175.06
607551232009.02.06 10:30buy0.40eurjpy116.83114.23117.832009.02.06 16:02117.830.000.000.00436.06
607551262009.02.06 10:30buy0.40eurjpy116.83118.33120.832009.02.09 03:30118.750.000.001.00836.87
608683902009.02.09 03:30sell0.40eurjpy118.74121.34118.342009.02.09 04:28118.340.000.000.00174.75
608684052009.02.09 03:30sell0.40eurjpy118.74121.34117.742009.02.09 08:02117.740.000.000.00438.74
608684062009.02.09 03:30sell0.40eurjpy118.74121.34114.742009.02.09 13:30118.830.000.000.00-39.28
608974442009.02.09 08:30buy0.40usdchf1.16451.13651.16752009.02.09 10:181.16750.000.000.00102.78
608974532009.02.09 08:30buy0.40usdchf1.16451.13651.18452009.02.09 14:301.15990.000.000.00-158.63
608974572009.02.09 08:30buy0.40usdchf1.16451.13651.20652009.02.09 14:301.15980.000.000.00-162.10
609301222009.02.09 13:30buy0.40eurjpy118.82116.22119.222009.02.09 15:06119.220.000.000.00174.61
609301272009.02.09 13:30buy0.40eurjpy118.82116.22119.822009.02.09 16:20119.820.000.000.00436.26
609301312009.02.09 13:30buy0.40eurjpy118.82116.22122.822009.02.09 21:30118.960.000.000.0061.21
609382642009.02.09 14:30sell0.40usdchf1.16001.18801.15702009.02.09 15:181.15700.000.000.00103.72
609382752009.02.09 14:30sell0.40usdchf1.16001.18801.14002009.02.11 17:301.16160.000.00-1.72-55.10
609382782009.02.09 14:30sell0.40usdchf1.16001.18801.11802009.02.11 17:301.16160.000.00-1.72-55.10
609925472009.02.09 21:30sell0.40eurjpy118.97121.57118.572009.02.10 01:45118.570.000.00-2.32175.17
609925502009.02.09 21:30sell0.40eurjpy118.97121.57117.972009.02.10 02:18117.970.000.00-2.32438.02
609925552009.02.09 21:30sell0.40eurjpy118.97117.46114.972009.02.10 03:57117.460.000.00-2.32660.69
610652042009.02.10 09:30buy0.40eurjpy117.81115.21118.212009.02.10 10:20118.210.000.000.00175.01
610652112009.02.10 09:30buy0.40eurjpy117.81115.21118.812009.02.10 17:06118.810.000.000.00438.55
610652132009.02.10 09:30buy0.40eurjpy117.81115.21121.812009.02.10 19:00117.510.000.000.00-132.39
611479652009.02.10 19:00sell0.40eurjpy117.52120.12117.122009.02.10 20:11117.120.000.000.00176.50
611479762009.02.10 19:00sell0.40eurjpy117.52120.12116.522009.02.10 20:22116.520.000.000.00442.62
611479862009.02.10 19:00sell0.40eurjpy117.52120.12113.522009.02.11 11:00116.830.000.00-2.31306.71
612792232009.02.11 14:30buy0.40eurjpy116.64114.04117.042009.02.11 15:48117.040.000.000.00177.40
612792272009.02.11 14:30buy0.40eurjpy116.64114.04117.642009.02.13 05:08117.640.000.003.82438.65
612792312009.02.11 14:30buy0.40eurjpy116.64118.16120.642009.02.13 18:20118.160.000.003.82662.53
613056332009.02.11 17:30buy0.40usdchf1.16161.13361.16462009.02.12 12:131.16460.000.000.00103.04
613056452009.02.11 17:30buy0.40usdchf1.16161.13361.18162009.02.12 23:001.16290.000.000.0044.72
613056582009.02.11 17:30buy0.40usdchf1.16161.13361.20362009.02.12 23:001.16290.000.000.0044.72
614857932009.02.12 23:00sell0.40usdchf1.16301.19101.16002009.02.13 00:221.16000.000.00-0.86103.45
614857982009.02.12 23:00sell0.40usdchf1.16301.19101.14302009.02.17 03:301.17180.000.00-2.58-300.39
614858002009.02.12 23:00sell0.40usdchf1.16301.19101.12102009.02.17 03:301.17180.000.00-2.58-300.39
617798152009.02.17 03:30buy0.40usdchf1.17191.14391.17492009.02.17 08:481.17490.000.000.00102.14
617798192009.02.17 03:30buy0.40usdchf1.17191.14391.19192009.02.17 12:001.16910.000.000.00-95.80
617798202009.02.17 03:30buy0.40usdchf1.17191.14391.21392009.02.17 12:001.16900.000.000.00-99.23
618485862009.02.17 12:00sell0.40usdchf1.16891.19691.16592009.02.18 08:381.16590.000.00-0.86102.92
619170952009.02.17 21:30buy0.40eurjpy116.62114.02117.022009.02.18 15:39117.020.000.000.90172.49
619170982009.02.17 21:30buy0.40eurjpy116.62114.02117.622009.02.18 17:31117.620.000.000.90427.03
619171002009.02.17 21:30buy0.40eurjpy116.62119.65120.622009.02.19 17:11119.650.000.003.581 286.89
619930472009.02.18 11:00buy0.40usdchf1.17231.14431.17532009.02.18 11:461.17530.000.000.00102.10
620992302009.02.19 02:00sell0.40usdchf1.17481.20281.17182009.02.19 16:111.17180.000.000.00102.41
620992482009.02.19 02:00sell0.40usdchf1.17481.16481.15482009.02.20 19:091.15480.000.00-0.86692.76
620992562009.02.19 02:00sell0.40usdchf1.17481.15471.13282009.02.20 19:091.15470.000.00-0.86696.28
622331412009.02.19 23:00sell0.40eurjpy119.36121.96118.962009.02.20 01:59118.960.000.00-2.11170.20
622331662009.02.19 23:00sell0.40eurjpy119.36121.96118.362009.02.20 07:26118.360.000.00-2.11425.31
622331742009.02.19 23:00sell0.40eurjpy119.36121.96115.362009.02.20 13:30118.740.000.00-2.11263.77
623148472009.02.20 13:30buy0.40eurjpy118.72116.12119.122009.02.20 17:06119.120.000.000.00169.67
623148492009.02.20 13:30buy0.40eurjpy118.72116.12119.722009.02.20 19:07119.720.000.000.00426.80
624823712009.02.23 10:30buy0.40usdchf1.15441.12641.15742009.02.23 11:151.15740.000.000.00103.68
624823762009.02.23 10:30buy0.40usdchf1.15441.16441.17442009.02.23 18:011.16440.000.000.00343.52
624823782009.02.23 10:30buy0.40usdchf1.15441.16441.19642009.02.23 18:011.16440.000.000.00343.52
625544002009.02.23 17:00sell0.40eurjpy120.70123.30120.302009.02.23 17:06120.300.000.000.00169.69
625609082009.02.23 17:30sell0.40eurjpy120.52123.12120.122009.02.23 22:47120.120.000.000.00169.15
625609092009.02.23 17:30sell0.40eurjpy120.52123.12119.522009.02.24 02:17119.520.000.00-2.11424.09
625609112009.02.23 17:30sell0.40eurjpy120.52123.12116.522009.02.24 05:30120.740.000.00-2.11-92.72
626270622009.02.24 05:30buy0.40eurjpy120.73118.13121.132009.02.24 07:07121.130.000.000.00168.25
626270682009.02.24 05:30buy0.40eurjpy120.73118.13121.732009.02.24 10:03121.730.000.000.00419.51
626270732009.02.24 05:30buy0.40eurjpy120.73123.75124.732009.02.24 21:24124.730.000.000.001 651.87
626406682009.02.24 08:00sell0.40usdchf1.16631.19431.16332009.02.24 09:391.16330.000.000.00103.15
626406772009.02.24 08:00sell0.40usdchf1.16631.15621.14632009.02.24 12:351.15620.000.000.00349.42
626406792009.02.24 08:00sell0.40usdchf1.16631.15621.12432009.02.24 12:351.15620.000.000.00349.42
627824422009.02.25 03:30sell0.40eurjpy124.02126.62123.622009.02.25 13:46123.620.000.000.00165.84
627824432009.02.25 03:30sell0.40eurjpy124.02126.62123.022009.02.25 20:00123.900.000.000.0049.39
627824442009.02.25 03:30sell0.40eurjpy124.02126.62120.022009.02.25 20:00123.890.000.000.0053.50
627952242009.02.25 06:00buy0.40usdchf1.16371.13571.16672009.02.25 17:581.16670.000.000.00102.85
627952692009.02.25 06:00buy0.40usdchf1.16371.17371.18372009.02.27 10:301.17370.000.000.00340.80
627953032009.02.25 06:00buy0.40usdchf1.16371.17371.20572009.02.27 10:301.17370.000.000.00340.80
628886502009.02.25 20:00buy0.40eurjpy123.89121.29124.292009.02.25 20:56124.290.000.000.00164.25
628887302009.02.25 20:00buy0.40eurjpy123.89121.29124.892009.02.26 11:30124.890.000.002.72408.58
628887602009.02.25 20:00buy0.40eurjpy123.89125.40127.892009.02.26 21:34125.400.000.002.72614.51
630343082009.02.27 01:30sell0.40eurjpy125.15127.75124.752009.02.27 02:18124.750.000.000.00163.25
630343132009.02.27 01:30sell0.40eurjpy125.15127.75124.152009.02.27 02:59124.150.000.000.00409.12
630343162009.02.27 01:30sell0.40eurjpy125.15123.65121.152009.02.27 12:30123.650.000.000.00614.82
631191462009.02.27 16:30sell0.40usdchf1.16921.19721.16622009.02.27 17:401.16620.000.000.00102.90
631274302009.02.27 17:30buy0.40eurjpy124.26121.66124.662009.02.27 17:48124.660.000.000.00163.35
  0.00 0.00 -49.25 25 021.42
Closed P/L: 24 972.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
631191522009.02.27 16:30sell0.40usdchf1.16921.19721.1492 1.17020.000.00-0.86-34.18
631191552009.02.27 16:30sell0.40usdchf1.16921.19721.1272 1.17020.000.00-0.86-34.18
631274492009.02.27 17:30buy0.40eurjpy124.26121.66125.26 123.700.000.000.90-229.53
631274672009.02.27 17:30buy0.40eurjpy124.26121.66128.26 123.700.000.000.90-229.53
  0.00 0.00 0.08 -527.42
 Floating P/L: -527.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 24 972.17 Floating P/L: -527.34 Margin: 906.86
Balance: 74 972.17 Equity: 74 444.83 Free Margin: 73 537.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 44 923.34 Gross Loss: 19 951.17 Total Net Profit: 24 972.17
Profit Factor: 2.25 Expected Payoff: 130.06  
Absolute Drawdown: 1 558.56 Maximal Drawdown: 4 103.24 (7.81%) Relative Drawdown: 7.81% (4 103.24)
 
Total Trades: 192 Short Positions (won %): 96 (77.08%) Long Positions (won %): 96 (67.71%)
Profit Trades (% of total): 139 (72.40%) Loss trades (% of total): 53 (27.60%)
Largest profit trade: 1 773.29 loss trade: -1 165.78
Average profit trade: 323.19 loss trade: -376.44
Maximum consecutive wins ($): 20 (6 741.02) consecutive losses ($): 8 (-2 445.31)
Maximal consecutive profit (count): 6 741.02 (20) consecutive loss (count): -2 978.09 (5)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2