|Account: 6109365
|Name: My OzFx Squeeze refined v3.1
|Currency: USD
|2009 February 27, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|55817240
|2008.12.27 23:10
|balance
|Deposit
|50 000.00
|56582152
|2009.01.05 23:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|127.12
|124.52
|127.52
|2009.01.07 01:00
|126.14
|0.00
|0.00
|3.83
|-419.56
|56582154
|2009.01.05 23:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|127.12
|124.52
|128.12
|2009.01.07 01:00
|126.13
|0.00
|0.00
|3.83
|-423.84
|56582156
|2009.01.05 23:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|127.12
|124.52
|131.12
|2009.01.07 01:00
|126.13
|0.00
|0.00
|3.83
|-423.84
|56756386
|2009.01.06 20:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1184
|1.1464
|1.1154
|2009.01.06 21:05
|1.1154
|0.00
|0.00
|0.00
|107.58
|56756404
|2009.01.06 20:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1184
|1.1083
|1.0984
|2009.01.07 10:02
|1.1083
|0.00
|0.00
|-0.74
|364.52
|56756426
|2009.01.06 20:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1184
|1.1083
|1.0764
|2009.01.07 10:02
|1.1083
|0.00
|0.00
|-0.74
|364.52
|56796892
|2009.01.07 01:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|126.14
|128.74
|125.74
|2009.01.07 22:18
|125.74
|0.00
|0.00
|0.00
|173.18
|56796895
|2009.01.07 01:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|126.14
|128.74
|125.14
|2009.01.08 09:36
|125.14
|0.00
|0.00
|-11.27
|435.26
|56796897
|2009.01.07 01:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|126.14
|128.74
|122.14
|2009.01.08 16:30
|125.51
|0.00
|0.00
|-11.27
|276.17
|56964604
|2009.01.07 22:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1028
|1.0748
|1.1058
|2009.01.08 02:03
|1.1058
|0.00
|0.00
|0.00
|108.52
|56964632
|2009.01.07 22:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1028
|1.0748
|1.1228
|2009.01.08 08:30
|1.0990
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.31
|56964645
|2009.01.07 22:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1028
|1.0748
|1.1448
|2009.01.08 08:30
|1.0991
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.66
|57033264
|2009.01.08 08:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0990
|1.1270
|1.0960
|2009.01.08 15:10
|1.0960
|0.00
|0.00
|0.00
|109.49
|57033267
|2009.01.08 08:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0990
|1.0889
|1.0790
|2009.01.08 16:11
|1.0889
|0.00
|0.00
|0.00
|371.02
|57033270
|2009.01.08 08:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0990
|1.0889
|1.0570
|2009.01.08 16:11
|1.0889
|0.00
|0.00
|0.00
|371.02
|57123046
|2009.01.08 16:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|125.49
|122.89
|125.89
|2009.01.09 03:30
|124.53
|0.00
|0.00
|1.93
|-421.33
|57123053
|2009.01.08 16:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|125.49
|122.89
|126.49
|2009.01.09 03:30
|124.54
|0.00
|0.00
|1.93
|-416.94
|57123059
|2009.01.08 16:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|125.49
|122.89
|129.49
|2009.01.09 03:30
|124.54
|0.00
|0.00
|1.93
|-416.94
|57190265
|2009.01.09 03:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|124.52
|127.12
|124.12
|2009.01.09 11:54
|124.12
|0.00
|0.00
|0.00
|176.39
|57190268
|2009.01.09 03:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|124.52
|127.12
|123.52
|2009.01.09 16:27
|123.52
|0.00
|0.00
|0.00
|437.93
|57190272
|2009.01.09 03:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|124.52
|121.51
|120.52
|2009.01.12 02:36
|120.52
|0.00
|0.00
|-3.70
|1 776.99
|57456173
|2009.01.12 17:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1173
|1.1453
|1.1143
|2009.01.12 17:56
|1.1143
|0.00
|0.00
|0.00
|107.69
|57456181
|2009.01.12 17:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1173
|1.1453
|1.0973
|2009.01.13 02:30
|1.1164
|0.00
|0.00
|-0.72
|32.25
|57456185
|2009.01.12 17:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1173
|1.1453
|1.0753
|2009.01.13 02:30
|1.1164
|0.00
|0.00
|-0.72
|32.25
|57516112
|2009.01.13 00:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|119.35
|116.75
|119.75
|2009.01.14 15:59
|116.75
|0.00
|0.00
|0.92
|-1 166.70
|57516115
|2009.01.13 00:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|119.35
|116.75
|120.35
|2009.01.14 15:59
|116.75
|0.00
|0.00
|0.92
|-1 166.70
|57516117
|2009.01.13 00:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|119.35
|116.75
|123.35
|2009.01.14 12:00
|118.00
|0.00
|0.00
|0.92
|-604.43
|57532754
|2009.01.13 02:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1164
|1.0884
|1.1194
|2009.01.13 07:42
|1.1194
|0.00
|0.00
|0.00
|107.20
|57532756
|2009.01.13 02:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1164
|1.0884
|1.1364
|2009.01.14 21:30
|1.1158
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.51
|57532761
|2009.01.13 02:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1164
|1.0884
|1.1584
|2009.01.14 21:30
|1.1158
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.51
|57869911
|2009.01.14 21:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1159
|1.1439
|1.1129
|2009.01.16 11:00
|1.1216
|0.00
|0.00
|-2.87
|-203.28
|57869914
|2009.01.14 21:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1159
|1.1439
|1.0959
|2009.01.16 11:00
|1.1217
|0.00
|0.00
|-2.87
|-206.83
|57869917
|2009.01.14 21:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1159
|1.1439
|1.0739
|2009.01.16 11:00
|1.1217
|0.00
|0.00
|-2.87
|-206.83
|57880916
|2009.01.14 23:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|117.41
|114.81
|117.81
|2009.01.15 01:55
|117.81
|0.00
|0.00
|2.75
|179.46
|57880922
|2009.01.14 23:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|117.41
|114.81
|118.41
|2009.01.15 17:30
|116.42
|0.00
|0.00
|2.75
|-444.10
|57880927
|2009.01.14 23:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|117.41
|114.81
|121.41
|2009.01.15 17:30
|116.42
|0.00
|0.00
|2.75
|-444.10
|58069777
|2009.01.15 21:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|117.92
|115.32
|118.32
|2009.01.15 21:34
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|178.09
|58069797
|2009.01.15 21:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|117.92
|115.32
|118.92
|2009.01.16 03:35
|118.92
|0.00
|0.00
|0.91
|443.70
|58069810
|2009.01.15 21:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|117.92
|119.55
|121.92
|2009.01.16 19:00
|119.55
|0.00
|0.00
|0.91
|721.63
|58154749
|2009.01.16 11:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1215
|1.0935
|1.1245
|2009.01.19 15:29
|1.1245
|0.00
|0.00
|0.00
|106.71
|58154752
|2009.01.16 11:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1215
|1.1315
|1.1415
|2009.01.19 17:22
|1.1315
|0.00
|0.00
|0.00
|353.51
|58154754
|2009.01.16 11:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1215
|1.1315
|1.1635
|2009.01.19 17:22
|1.1315
|0.00
|0.00
|0.00
|353.51
|58223850
|2009.01.16 19:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|119.51
|122.11
|119.11
|2009.01.19 01:16
|122.11
|0.00
|0.00
|-5.25
|-1 139.10
|58282555
|2009.01.19 07:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|121.18
|123.78
|120.78
|2009.01.19 09:08
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|176.46
|58282564
|2009.01.19 07:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|121.18
|123.78
|120.18
|2009.01.19 09:22
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|442.48
|58282571
|2009.01.19 07:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|121.18
|118.18
|117.18
|2009.01.20 06:28
|117.18
|0.00
|0.00
|-3.56
|1 773.05
|58534524
|2009.01.20 11:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|118.01
|115.41
|118.41
|2009.01.21 00:29
|115.41
|0.00
|0.00
|1.99
|-1 159.42
|58662714
|2009.01.21 04:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.26
|113.66
|116.66
|2009.01.21 04:33
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|177.72
|58662730
|2009.01.21 04:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.26
|113.66
|117.26
|2009.01.21 17:30
|114.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-619.67
|58662749
|2009.01.21 04:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.26
|113.66
|120.26
|2009.01.21 17:30
|114.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-624.16
|58670522
|2009.01.21 05:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1423
|1.1703
|1.1393
|2009.01.21 11:59
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|105.33
|58670532
|2009.01.21 05:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1423
|1.1703
|1.1223
|2009.01.23 15:23
|1.1703
|0.00
|0.00
|-2.43
|-957.02
|58670543
|2009.01.21 05:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1423
|1.1703
|1.1003
|2009.01.23 15:23
|1.1703
|0.00
|0.00
|-2.43
|-957.02
|58770019
|2009.01.21 17:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|114.89
|117.49
|114.49
|2009.01.21 17:41
|114.49
|0.00
|0.00
|0.00
|180.22
|58770030
|2009.01.21 17:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|114.89
|117.49
|113.89
|2009.01.21 17:42
|113.89
|0.00
|0.00
|0.00
|452.39
|58770036
|2009.01.21 17:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|114.89
|113.38
|110.89
|2009.01.21 18:32
|113.38
|0.00
|0.00
|0.00
|687.15
|58937456
|2009.01.22 13:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|115.67
|118.27
|115.27
|2009.01.22 13:33
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|180.14
|58937477
|2009.01.22 13:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|115.67
|118.27
|114.67
|2009.01.22 15:18
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|452.95
|58937489
|2009.01.22 13:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|115.67
|118.27
|111.67
|2009.01.22 21:00
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|59012307
|2009.01.22 21:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.68
|113.08
|116.08
|2009.01.22 21:08
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|179.17
|59012320
|2009.01.22 21:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.68
|113.08
|116.68
|2009.01.23 04:00
|115.51
|0.00
|0.00
|2.00
|-76.46
|59012348
|2009.01.22 21:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.68
|113.08
|119.68
|2009.01.23 04:00
|115.51
|0.00
|0.00
|2.00
|-76.46
|59044083
|2009.01.23 04:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|115.52
|118.12
|115.12
|2009.01.23 06:04
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|179.81
|59044086
|2009.01.23 04:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|115.52
|118.12
|114.52
|2009.01.23 08:08
|114.52
|0.00
|0.00
|0.00
|451.72
|59044091
|2009.01.23 04:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|115.52
|114.01
|111.52
|2009.01.23 16:12
|114.01
|0.00
|0.00
|0.00
|679.57
|59142475
|2009.01.23 16:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|114.25
|111.65
|114.65
|2009.01.23 17:14
|114.65
|0.00
|0.00
|0.00
|179.03
|59142479
|2009.01.23 16:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|114.25
|111.65
|115.25
|2009.01.23 20:21
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|449.09
|59173118
|2009.01.23 19:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1600
|1.1880
|1.1570
|2009.01.23 20:27
|1.1570
|0.00
|0.00
|0.00
|103.72
|59173137
|2009.01.23 19:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1600
|1.1880
|1.1400
|2009.01.26 03:00
|1.1625
|0.00
|0.00
|-0.61
|-86.02
|59173146
|2009.01.23 19:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1600
|1.1880
|1.1180
|2009.01.26 03:00
|1.1625
|0.00
|0.00
|-0.61
|-86.02
|59200640
|2009.01.26 01:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|114.20
|116.80
|113.80
|2009.01.26 01:24
|113.80
|0.00
|0.00
|0.00
|181.00
|59215226
|2009.01.26 03:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1626
|1.1346
|1.1656
|2009.01.26 11:00
|1.1585
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.56
|59215228
|2009.01.26 03:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1626
|1.1346
|1.1826
|2009.01.26 11:00
|1.1584
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.03
|59215231
|2009.01.26 03:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1626
|1.1346
|1.2046
|2009.01.26 11:00
|1.1584
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.03
|59251691
|2009.01.26 09:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|114.13
|116.73
|113.73
|2009.01.26 11:00
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-610.55
|59251701
|2009.01.26 09:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|114.13
|116.73
|113.13
|2009.01.26 11:00
|115.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-614.97
|59251705
|2009.01.26 09:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|114.13
|116.73
|110.13
|2009.01.26 11:00
|115.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-614.91
|59268473
|2009.01.26 11:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1584
|1.1864
|1.1554
|2009.01.26 14:58
|1.1554
|0.00
|0.00
|0.00
|103.86
|59268487
|2009.01.26 11:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1584
|1.1484
|1.1384
|2009.01.26 22:10
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|702.74
|59268504
|2009.01.26 11:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1584
|1.1383
|1.1164
|2009.01.26 23:04
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|706.32
|59268800
|2009.01.26 11:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.50
|112.90
|115.90
|2009.01.26 12:36
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|178.91
|59268805
|2009.01.26 11:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.50
|112.90
|116.50
|2009.01.26 16:04
|116.50
|0.00
|0.00
|0.00
|449.18
|59268806
|2009.01.26 11:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.50
|117.01
|119.50
|2009.01.26 20:05
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|677.43
|59469096
|2009.01.27 13:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|117.56
|120.16
|117.16
|2009.01.27 14:24
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|179.59
|59469100
|2009.01.27 13:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|117.56
|120.16
|116.56
|2009.01.27 17:11
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|450.86
|59469104
|2009.01.27 13:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|117.56
|120.16
|113.56
|2009.01.28 02:00
|118.08
|0.00
|0.00
|-2.26
|-232.76
|59560394
|2009.01.28 02:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|118.08
|115.48
|118.48
|2009.01.28 10:02
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|179.33
|59560396
|2009.01.28 02:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|118.08
|115.48
|119.08
|2009.01.28 19:00
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|445.03
|59560399
|2009.01.28 02:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|118.08
|115.48
|122.08
|2009.01.29 03:00
|118.56
|0.00
|0.00
|1.80
|212.39
|59577052
|2009.01.28 05:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1371
|1.1651
|1.1341
|2009.01.28 10:10
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|105.81
|59626842
|2009.01.28 13:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1427
|1.1147
|1.1457
|2009.01.28 17:25
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|104.74
|59626852
|2009.01.28 13:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1427
|1.1527
|1.1627
|2009.01.28 21:33
|1.1527
|0.00
|0.00
|0.00
|347.01
|59626864
|2009.01.28 13:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1427
|1.1527
|1.1847
|2009.01.28 21:33
|1.1527
|0.00
|0.00
|0.00
|347.01
|59734696
|2009.01.29 03:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|118.58
|121.18
|118.18
|2009.01.29 04:29
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|177.47
|59734703
|2009.01.29 03:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|118.58
|121.18
|117.58
|2009.01.29 09:03
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|444.60
|59734711
|2009.01.29 03:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|118.58
|121.18
|114.58
|2009.01.29 15:00
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|155.47
|59811636
|2009.01.29 15:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|118.21
|115.61
|118.61
|2009.01.30 02:32
|115.61
|0.00
|0.00
|0.59
|-1 160.07
|59863360
|2009.01.29 20:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1517
|1.1237
|1.1547
|2009.01.30 00:28
|1.1547
|0.00
|0.00
|0.00
|103.92
|59983333
|2009.01.30 16:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.48
|112.88
|115.88
|2009.02.02 19:38
|115.88
|0.00
|0.00
|0.58
|177.93
|59983348
|2009.01.30 16:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.48
|112.88
|116.48
|2009.02.03 00:30
|114.70
|0.00
|0.00
|1.57
|-348.95
|59983360
|2009.01.30 16:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.48
|112.88
|119.48
|2009.02.03 00:30
|114.68
|0.00
|0.00
|1.57
|-357.90
|60116179
|2009.02.02 14:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1605
|1.1885
|1.1575
|2009.02.03 13:59
|1.1575
|0.00
|0.00
|-0.86
|103.67
|60116192
|2009.02.02 14:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1605
|1.1505
|1.1405
|2009.02.03 16:24
|1.1505
|0.00
|0.00
|-0.86
|347.67
|60116207
|2009.02.02 14:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1605
|1.1505
|1.1185
|2009.02.03 16:24
|1.1505
|0.00
|0.00
|-0.86
|347.67
|60196301
|2009.02.03 00:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|114.69
|117.29
|114.29
|2009.02.04 14:30
|114.29
|0.00
|0.00
|-2.42
|179.64
|60196303
|2009.02.03 00:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|114.69
|117.29
|113.69
|2009.02.05 09:30
|115.31
|0.00
|0.00
|-9.57
|-276.51
|60196304
|2009.02.03 00:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|114.69
|117.29
|110.69
|2009.02.05 09:30
|115.31
|0.00
|0.00
|-9.57
|-276.51
|60385290
|2009.02.04 04:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1468
|1.1188
|1.1498
|2009.02.04 10:53
|1.1498
|0.00
|0.00
|0.00
|104.37
|60385301
|2009.02.04 04:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1468
|1.1568
|1.1668
|2009.02.04 16:08
|1.1568
|0.00
|0.00
|0.00
|345.78
|60385310
|2009.02.04 04:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1468
|1.1568
|1.1888
|2009.02.04 16:08
|1.1568
|0.00
|0.00
|0.00
|345.78
|60583232
|2009.02.05 09:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.30
|112.70
|115.70
|2009.02.05 11:37
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|178.06
|60583244
|2009.02.05 09:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.30
|112.70
|116.30
|2009.02.05 18:05
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|442.57
|60583259
|2009.02.05 09:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|115.30
|116.80
|119.30
|2009.02.05 22:05
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|657.39
|60715178
|2009.02.06 02:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|116.31
|118.91
|115.91
|2009.02.06 08:45
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|176.17
|60715180
|2009.02.06 02:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|116.31
|118.91
|115.31
|2009.02.06 10:30
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.25
|60715181
|2009.02.06 02:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|116.31
|118.91
|112.31
|2009.02.06 10:30
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-223.49
|60755116
|2009.02.06 10:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.83
|114.23
|117.23
|2009.02.06 11:41
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|175.06
|60755123
|2009.02.06 10:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.83
|114.23
|117.83
|2009.02.06 16:02
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|436.06
|60755126
|2009.02.06 10:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.83
|118.33
|120.83
|2009.02.09 03:30
|118.75
|0.00
|0.00
|1.00
|836.87
|60868390
|2009.02.09 03:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|118.74
|121.34
|118.34
|2009.02.09 04:28
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|174.75
|60868405
|2009.02.09 03:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|118.74
|121.34
|117.74
|2009.02.09 08:02
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|438.74
|60868406
|2009.02.09 03:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|118.74
|121.34
|114.74
|2009.02.09 13:30
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.28
|60897444
|2009.02.09 08:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1645
|1.1365
|1.1675
|2009.02.09 10:18
|1.1675
|0.00
|0.00
|0.00
|102.78
|60897453
|2009.02.09 08:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1645
|1.1365
|1.1845
|2009.02.09 14:30
|1.1599
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.63
|60897457
|2009.02.09 08:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1645
|1.1365
|1.2065
|2009.02.09 14:30
|1.1598
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.10
|60930122
|2009.02.09 13:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|118.82
|116.22
|119.22
|2009.02.09 15:06
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|174.61
|60930127
|2009.02.09 13:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|118.82
|116.22
|119.82
|2009.02.09 16:20
|119.82
|0.00
|0.00
|0.00
|436.26
|60930131
|2009.02.09 13:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|118.82
|116.22
|122.82
|2009.02.09 21:30
|118.96
|0.00
|0.00
|0.00
|61.21
|60938264
|2009.02.09 14:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1600
|1.1880
|1.1570
|2009.02.09 15:18
|1.1570
|0.00
|0.00
|0.00
|103.72
|60938275
|2009.02.09 14:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1600
|1.1880
|1.1400
|2009.02.11 17:30
|1.1616
|0.00
|0.00
|-1.72
|-55.10
|60938278
|2009.02.09 14:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1600
|1.1880
|1.1180
|2009.02.11 17:30
|1.1616
|0.00
|0.00
|-1.72
|-55.10
|60992547
|2009.02.09 21:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|118.97
|121.57
|118.57
|2009.02.10 01:45
|118.57
|0.00
|0.00
|-2.32
|175.17
|60992550
|2009.02.09 21:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|118.97
|121.57
|117.97
|2009.02.10 02:18
|117.97
|0.00
|0.00
|-2.32
|438.02
|60992555
|2009.02.09 21:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|118.97
|117.46
|114.97
|2009.02.10 03:57
|117.46
|0.00
|0.00
|-2.32
|660.69
|61065204
|2009.02.10 09:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|117.81
|115.21
|118.21
|2009.02.10 10:20
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|175.01
|61065211
|2009.02.10 09:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|117.81
|115.21
|118.81
|2009.02.10 17:06
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|438.55
|61065213
|2009.02.10 09:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|117.81
|115.21
|121.81
|2009.02.10 19:00
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.39
|61147965
|2009.02.10 19:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|117.52
|120.12
|117.12
|2009.02.10 20:11
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|176.50
|61147976
|2009.02.10 19:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|117.52
|120.12
|116.52
|2009.02.10 20:22
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|442.62
|61147986
|2009.02.10 19:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|117.52
|120.12
|113.52
|2009.02.11 11:00
|116.83
|0.00
|0.00
|-2.31
|306.71
|61279223
|2009.02.11 14:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.64
|114.04
|117.04
|2009.02.11 15:48
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|177.40
|61279227
|2009.02.11 14:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.64
|114.04
|117.64
|2009.02.13 05:08
|117.64
|0.00
|0.00
|3.82
|438.65
|61279231
|2009.02.11 14:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.64
|118.16
|120.64
|2009.02.13 18:20
|118.16
|0.00
|0.00
|3.82
|662.53
|61305633
|2009.02.11 17:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1616
|1.1336
|1.1646
|2009.02.12 12:13
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|103.04
|61305645
|2009.02.11 17:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1616
|1.1336
|1.1816
|2009.02.12 23:00
|1.1629
|0.00
|0.00
|0.00
|44.72
|61305658
|2009.02.11 17:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1616
|1.1336
|1.2036
|2009.02.12 23:00
|1.1629
|0.00
|0.00
|0.00
|44.72
|61485793
|2009.02.12 23:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1630
|1.1910
|1.1600
|2009.02.13 00:22
|1.1600
|0.00
|0.00
|-0.86
|103.45
|61485798
|2009.02.12 23:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1630
|1.1910
|1.1430
|2009.02.17 03:30
|1.1718
|0.00
|0.00
|-2.58
|-300.39
|61485800
|2009.02.12 23:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1630
|1.1910
|1.1210
|2009.02.17 03:30
|1.1718
|0.00
|0.00
|-2.58
|-300.39
|61779815
|2009.02.17 03:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1719
|1.1439
|1.1749
|2009.02.17 08:48
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|102.14
|61779819
|2009.02.17 03:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1719
|1.1439
|1.1919
|2009.02.17 12:00
|1.1691
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.80
|61779820
|2009.02.17 03:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1719
|1.1439
|1.2139
|2009.02.17 12:00
|1.1690
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.23
|61848586
|2009.02.17 12:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1689
|1.1969
|1.1659
|2009.02.18 08:38
|1.1659
|0.00
|0.00
|-0.86
|102.92
|61917095
|2009.02.17 21:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.62
|114.02
|117.02
|2009.02.18 15:39
|117.02
|0.00
|0.00
|0.90
|172.49
|61917098
|2009.02.17 21:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.62
|114.02
|117.62
|2009.02.18 17:31
|117.62
|0.00
|0.00
|0.90
|427.03
|61917100
|2009.02.17 21:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|116.62
|119.65
|120.62
|2009.02.19 17:11
|119.65
|0.00
|0.00
|3.58
|1 286.89
|61993047
|2009.02.18 11:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1723
|1.1443
|1.1753
|2009.02.18 11:46
|1.1753
|0.00
|0.00
|0.00
|102.10
|62099230
|2009.02.19 02:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1748
|1.2028
|1.1718
|2009.02.19 16:11
|1.1718
|0.00
|0.00
|0.00
|102.41
|62099248
|2009.02.19 02:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1748
|1.1648
|1.1548
|2009.02.20 19:09
|1.1548
|0.00
|0.00
|-0.86
|692.76
|62099256
|2009.02.19 02:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1748
|1.1547
|1.1328
|2009.02.20 19:09
|1.1547
|0.00
|0.00
|-0.86
|696.28
|62233141
|2009.02.19 23:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|119.36
|121.96
|118.96
|2009.02.20 01:59
|118.96
|0.00
|0.00
|-2.11
|170.20
|62233166
|2009.02.19 23:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|119.36
|121.96
|118.36
|2009.02.20 07:26
|118.36
|0.00
|0.00
|-2.11
|425.31
|62233174
|2009.02.19 23:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|119.36
|121.96
|115.36
|2009.02.20 13:30
|118.74
|0.00
|0.00
|-2.11
|263.77
|62314847
|2009.02.20 13:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|118.72
|116.12
|119.12
|2009.02.20 17:06
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|169.67
|62314849
|2009.02.20 13:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|118.72
|116.12
|119.72
|2009.02.20 19:07
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|426.80
|62482371
|2009.02.23 10:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1544
|1.1264
|1.1574
|2009.02.23 11:15
|1.1574
|0.00
|0.00
|0.00
|103.68
|62482376
|2009.02.23 10:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1544
|1.1644
|1.1744
|2009.02.23 18:01
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|343.52
|62482378
|2009.02.23 10:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1544
|1.1644
|1.1964
|2009.02.23 18:01
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|343.52
|62554400
|2009.02.23 17:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|120.70
|123.30
|120.30
|2009.02.23 17:06
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|169.69
|62560908
|2009.02.23 17:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|120.52
|123.12
|120.12
|2009.02.23 22:47
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|169.15
|62560909
|2009.02.23 17:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|120.52
|123.12
|119.52
|2009.02.24 02:17
|119.52
|0.00
|0.00
|-2.11
|424.09
|62560911
|2009.02.23 17:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|120.52
|123.12
|116.52
|2009.02.24 05:30
|120.74
|0.00
|0.00
|-2.11
|-92.72
|62627062
|2009.02.24 05:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|120.73
|118.13
|121.13
|2009.02.24 07:07
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|168.25
|62627068
|2009.02.24 05:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|120.73
|118.13
|121.73
|2009.02.24 10:03
|121.73
|0.00
|0.00
|0.00
|419.51
|62627073
|2009.02.24 05:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|120.73
|123.75
|124.73
|2009.02.24 21:24
|124.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1 651.87
|62640668
|2009.02.24 08:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1663
|1.1943
|1.1633
|2009.02.24 09:39
|1.1633
|0.00
|0.00
|0.00
|103.15
|62640677
|2009.02.24 08:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1663
|1.1562
|1.1463
|2009.02.24 12:35
|1.1562
|0.00
|0.00
|0.00
|349.42
|62640679
|2009.02.24 08:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1663
|1.1562
|1.1243
|2009.02.24 12:35
|1.1562
|0.00
|0.00
|0.00
|349.42
|62782442
|2009.02.25 03:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|124.02
|126.62
|123.62
|2009.02.25 13:46
|123.62
|0.00
|0.00
|0.00
|165.84
|62782443
|2009.02.25 03:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|124.02
|126.62
|123.02
|2009.02.25 20:00
|123.90
|0.00
|0.00
|0.00
|49.39
|62782444
|2009.02.25 03:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|124.02
|126.62
|120.02
|2009.02.25 20:00
|123.89
|0.00
|0.00
|0.00
|53.50
|62795224
|2009.02.25 06:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1637
|1.1357
|1.1667
|2009.02.25 17:58
|1.1667
|0.00
|0.00
|0.00
|102.85
|62795269
|2009.02.25 06:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1637
|1.1737
|1.1837
|2009.02.27 10:30
|1.1737
|0.00
|0.00
|0.00
|340.80
|62795303
|2009.02.25 06:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1637
|1.1737
|1.2057
|2009.02.27 10:30
|1.1737
|0.00
|0.00
|0.00
|340.80
|62888650
|2009.02.25 20:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|123.89
|121.29
|124.29
|2009.02.25 20:56
|124.29
|0.00
|0.00
|0.00
|164.25
|62888730
|2009.02.25 20:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|123.89
|121.29
|124.89
|2009.02.26 11:30
|124.89
|0.00
|0.00
|2.72
|408.58
|62888760
|2009.02.25 20:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|123.89
|125.40
|127.89
|2009.02.26 21:34
|125.40
|0.00
|0.00
|2.72
|614.51
|63034308
|2009.02.27 01:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|125.15
|127.75
|124.75
|2009.02.27 02:18
|124.75
|0.00
|0.00
|0.00
|163.25
|63034313
|2009.02.27 01:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|125.15
|127.75
|124.15
|2009.02.27 02:59
|124.15
|0.00
|0.00
|0.00
|409.12
|63034316
|2009.02.27 01:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|125.15
|123.65
|121.15
|2009.02.27 12:30
|123.65
|0.00
|0.00
|0.00
|614.82
|63119146
|2009.02.27 16:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1692
|1.1972
|1.1662
|2009.02.27 17:40
|1.1662
|0.00
|0.00
|0.00
|102.90
|63127430
|2009.02.27 17:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|124.26
|121.66
|124.66
|2009.02.27 17:48
|124.66
|0.00
|0.00
|0.00
|163.35
|
|0.00
|0.00
|-49.25
|25 021.42
|Closed P/L:
|24 972.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|63119152
|2009.02.27 16:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1692
|1.1972
|1.1492
|
|1.1702
|0.00
|0.00
|-0.86
|-34.18
|63119155
|2009.02.27 16:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1692
|1.1972
|1.1272
|
|1.1702
|0.00
|0.00
|-0.86
|-34.18
|63127449
|2009.02.27 17:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|124.26
|121.66
|125.26
|
|123.70
|0.00
|0.00
|0.90
|-229.53
|63127467
|2009.02.27 17:30
|buy
|0.40
|eurjpy
|124.26
|121.66
|128.26
|
|123.70
|0.00
|0.00
|0.90
|-229.53
|
|0.00
|0.00
|0.08
|-527.42
|
|Floating P/L:
|-527.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|24 972.17
|Floating P/L:
|-527.34
|Margin:
|906.86
|Balance:
|74 972.17
|Equity:
|74 444.83
|Free Margin:
|73 537.97
|
|Details:
|Gross Profit:
|44 923.34
|Gross Loss:
|19 951.17
|Total Net Profit:
|24 972.17
|Profit Factor:
|2.25
|Expected Payoff:
|130.06
|
|Absolute Drawdown:
|1 558.56
|Maximal Drawdown:
|4 103.24 (7.81%)
|Relative Drawdown:
|7.81% (4 103.24)
|
|Total Trades:
|192
|Short Positions (won %):
|96 (77.08%)
|Long Positions (won %):
|96 (67.71%)
|Profit Trades (% of total):
|139 (72.40%)
|Loss trades (% of total):
|53 (27.60%)
|Largest
|profit trade:
|1 773.29
|loss trade:
|-1 165.78
|Average
|profit trade:
|323.19
|loss trade:
|-376.44
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (6 741.02)
|consecutive losses ($):
|8 (-2 445.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|6 741.02 (20)
|consecutive loss (count):
|-2 978.09 (5)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2