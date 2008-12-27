Interbank FX, LLC

Account: 5400730 Name: My OzFx Squeeze refined v3.1 Currency: USD 2009 February 27, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
421174172008.12.27 21:11balanceDeposit50 000.00
430702982009.01.04 23:00buy0.10eurjpym128.03121.28130.532009.01.09 20:11121.280.000.00-0.05-74.74
430703662009.01.04 23:00buy0.10eurjpym128.03121.28130.532009.01.09 20:11121.280.000.00-0.05-74.74
430704672009.01.04 23:00buy0.10eurjpym128.03121.28138.032009.01.09 20:11121.280.000.00-0.05-74.74
467058302009.01.16 00:00buy0.10eurjpym118.42119.19120.922009.01.16 08:12119.190.000.000.008.54
467058652009.01.16 00:00buy0.10eurjpym118.42119.19120.922009.01.16 08:12119.190.000.000.008.54
467058802009.01.16 00:00buy0.10eurjpym118.42119.19128.422009.01.16 08:12119.190.000.000.008.54
469126312009.01.16 12:00buy0.10eurjpym120.62121.38123.122009.01.19 00:51121.380.000.00-0.178.35
469126472009.01.16 12:00buy0.10eurjpym120.62121.38123.122009.01.19 00:51121.380.000.00-0.178.35
469126642009.01.16 12:00buy0.10eurjpym120.62121.38130.622009.01.19 00:51121.380.000.00-0.178.35
474639602009.01.20 04:00sell0.10eurjpym117.63116.06115.132009.01.21 00:51116.060.000.00-0.0117.45
474639792009.01.20 04:00sell0.10eurjpym117.63116.06115.132009.01.21 00:51116.060.000.00-0.0117.45
474639972009.01.20 04:00sell0.10eurjpym117.63116.06107.632009.01.21 00:51116.060.000.00-0.0117.45
494657542009.01.26 16:00buy0.10eurjpym117.67117.94120.172009.01.27 04:48117.940.000.00-0.173.02
494658022009.01.26 16:00buy0.10eurjpym117.67117.94120.172009.01.27 04:48117.940.000.00-0.173.02
494658102009.01.26 16:00buy0.10eurjpym117.67117.94127.672009.01.27 04:48117.940.000.00-0.173.02
506277432009.01.29 12:00sell0.10eurjpym117.77116.23115.272009.01.30 03:51115.270.000.00-0.1727.97
506278542009.01.29 12:00sell0.10eurjpym117.77116.23115.272009.01.30 03:51115.270.000.00-0.1727.97
506278642009.01.29 12:00sell0.10eurjpym117.77115.71107.772009.01.30 14:35115.710.000.00-0.1722.96
519066352009.02.04 00:00buy0.10eurjpym116.33117.86118.832009.02.05 17:10118.830.000.00-0.0327.13
519066572009.02.04 00:00buy0.10eurjpym116.33117.86118.832009.02.05 17:10118.830.000.00-0.0327.13
519066802009.02.04 00:00buy0.10eurjpym116.33118.13126.332009.02.05 17:14118.130.000.00-0.0319.61
537697152009.02.10 20:00sell0.10eurjpym116.03115.77113.532009.02.12 15:41115.770.000.00-0.672.87
537698702009.02.10 20:00sell0.10eurjpym116.03115.77113.532009.02.12 15:41115.770.000.00-0.672.87
537700392009.02.10 20:00sell0.10eurjpym116.03115.77106.032009.02.12 15:41115.770.000.00-0.672.87
545435682009.02.13 04:00buy0.10eurjpym117.90111.15120.402009.02.17 08:00116.540.000.00-0.02-14.75
545435852009.02.13 04:00buy0.10eurjpym117.90111.15120.402009.02.17 08:00116.540.000.00-0.02-14.75
545435952009.02.13 04:00buy0.10eurjpym117.90111.15127.902009.02.17 08:00116.540.000.00-0.02-14.75
557094972009.02.18 16:00buy0.10eurjpym117.30118.83119.802009.02.19 13:55119.800.000.00-0.0326.54
557095312009.02.18 16:00buy0.10eurjpym117.30118.83119.802009.02.19 13:55119.800.000.00-0.0326.54
557095642009.02.18 16:00buy0.10eurjpym117.30119.35127.302009.02.19 15:35119.350.000.00-0.0321.80
578606982009.02.27 04:00sell0.10eurjpym124.03123.77121.532009.02.27 10:56123.770.000.000.002.66
578607122009.02.27 04:00sell0.10eurjpym124.03123.77121.532009.02.27 10:56123.770.000.000.002.66
578607212009.02.27 04:00sell0.10eurjpym124.03123.77114.032009.02.27 10:56123.770.000.000.002.66
579688222009.02.27 12:00sell0.10eurjpym123.60123.05121.102009.02.27 14:01123.050.000.000.005.64
579688512009.02.27 12:00sell0.10eurjpym123.60123.05121.102009.02.27 14:01123.050.000.000.005.64
579688682009.02.27 12:00sell0.10eurjpym123.60123.05113.602009.02.27 14:01123.050.000.000.005.64
  0.00 0.00 -3.96 104.77
Closed P/L: 100.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 100.81 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 50 100.81 Equity: 50 100.81 Free Margin: 50 100.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 369.49 Gross Loss: 268.68 Total Net Profit: 100.81
Profit Factor: 1.38 Expected Payoff: 2.80  
Absolute Drawdown: 224.37 Maximal Drawdown: 224.37 (0.45%) Relative Drawdown: 0.45% (224.37)
 
Total Trades: 36 Short Positions (won %): 15 (100.00%) Long Positions (won %): 21 (71.43%)
Profit Trades (% of total): 30 (83.33%) Loss trades (% of total): 6 (16.67%)
Largest profit trade: 27.80 loss trade: -74.79
Average profit trade: 12.32 loss trade: -44.78
Maximum consecutive wins ($): 21 (269.80) consecutive losses ($): 3 (-224.37)
Maximal consecutive profit (count): 269.80 (21) consecutive loss (count): -224.37 (3)
Average consecutive wins: 15 consecutive losses: 3