|Account: 5400730
|Name: My OzFx Squeeze refined v3.1
|Currency: USD
|2009 February 27, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42117417
|2008.12.27 21:11
|balance
|Deposit
|50 000.00
|43070298
|2009.01.04 23:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|128.03
|121.28
|130.53
|2009.01.09 20:11
|121.28
|0.00
|0.00
|-0.05
|-74.74
|43070366
|2009.01.04 23:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|128.03
|121.28
|130.53
|2009.01.09 20:11
|121.28
|0.00
|0.00
|-0.05
|-74.74
|43070467
|2009.01.04 23:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|128.03
|121.28
|138.03
|2009.01.09 20:11
|121.28
|0.00
|0.00
|-0.05
|-74.74
|46705830
|2009.01.16 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|118.42
|119.19
|120.92
|2009.01.16 08:12
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|46705865
|2009.01.16 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|118.42
|119.19
|120.92
|2009.01.16 08:12
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|46705880
|2009.01.16 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|118.42
|119.19
|128.42
|2009.01.16 08:12
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|46912631
|2009.01.16 12:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|120.62
|121.38
|123.12
|2009.01.19 00:51
|121.38
|0.00
|0.00
|-0.17
|8.35
|46912647
|2009.01.16 12:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|120.62
|121.38
|123.12
|2009.01.19 00:51
|121.38
|0.00
|0.00
|-0.17
|8.35
|46912664
|2009.01.16 12:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|120.62
|121.38
|130.62
|2009.01.19 00:51
|121.38
|0.00
|0.00
|-0.17
|8.35
|47463960
|2009.01.20 04:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|117.63
|116.06
|115.13
|2009.01.21 00:51
|116.06
|0.00
|0.00
|-0.01
|17.45
|47463979
|2009.01.20 04:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|117.63
|116.06
|115.13
|2009.01.21 00:51
|116.06
|0.00
|0.00
|-0.01
|17.45
|47463997
|2009.01.20 04:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|117.63
|116.06
|107.63
|2009.01.21 00:51
|116.06
|0.00
|0.00
|-0.01
|17.45
|49465754
|2009.01.26 16:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|117.67
|117.94
|120.17
|2009.01.27 04:48
|117.94
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.02
|49465802
|2009.01.26 16:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|117.67
|117.94
|120.17
|2009.01.27 04:48
|117.94
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.02
|49465810
|2009.01.26 16:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|117.67
|117.94
|127.67
|2009.01.27 04:48
|117.94
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.02
|50627743
|2009.01.29 12:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|117.77
|116.23
|115.27
|2009.01.30 03:51
|115.27
|0.00
|0.00
|-0.17
|27.97
|50627854
|2009.01.29 12:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|117.77
|116.23
|115.27
|2009.01.30 03:51
|115.27
|0.00
|0.00
|-0.17
|27.97
|50627864
|2009.01.29 12:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|117.77
|115.71
|107.77
|2009.01.30 14:35
|115.71
|0.00
|0.00
|-0.17
|22.96
|51906635
|2009.02.04 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|116.33
|117.86
|118.83
|2009.02.05 17:10
|118.83
|0.00
|0.00
|-0.03
|27.13
|51906657
|2009.02.04 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|116.33
|117.86
|118.83
|2009.02.05 17:10
|118.83
|0.00
|0.00
|-0.03
|27.13
|51906680
|2009.02.04 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|116.33
|118.13
|126.33
|2009.02.05 17:14
|118.13
|0.00
|0.00
|-0.03
|19.61
|53769715
|2009.02.10 20:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|116.03
|115.77
|113.53
|2009.02.12 15:41
|115.77
|0.00
|0.00
|-0.67
|2.87
|53769870
|2009.02.10 20:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|116.03
|115.77
|113.53
|2009.02.12 15:41
|115.77
|0.00
|0.00
|-0.67
|2.87
|53770039
|2009.02.10 20:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|116.03
|115.77
|106.03
|2009.02.12 15:41
|115.77
|0.00
|0.00
|-0.67
|2.87
|54543568
|2009.02.13 04:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|117.90
|111.15
|120.40
|2009.02.17 08:00
|116.54
|0.00
|0.00
|-0.02
|-14.75
|54543585
|2009.02.13 04:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|117.90
|111.15
|120.40
|2009.02.17 08:00
|116.54
|0.00
|0.00
|-0.02
|-14.75
|54543595
|2009.02.13 04:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|117.90
|111.15
|127.90
|2009.02.17 08:00
|116.54
|0.00
|0.00
|-0.02
|-14.75
|55709497
|2009.02.18 16:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|117.30
|118.83
|119.80
|2009.02.19 13:55
|119.80
|0.00
|0.00
|-0.03
|26.54
|55709531
|2009.02.18 16:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|117.30
|118.83
|119.80
|2009.02.19 13:55
|119.80
|0.00
|0.00
|-0.03
|26.54
|55709564
|2009.02.18 16:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|117.30
|119.35
|127.30
|2009.02.19 15:35
|119.35
|0.00
|0.00
|-0.03
|21.80
|57860698
|2009.02.27 04:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|124.03
|123.77
|121.53
|2009.02.27 10:56
|123.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|57860712
|2009.02.27 04:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|124.03
|123.77
|121.53
|2009.02.27 10:56
|123.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|57860721
|2009.02.27 04:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|124.03
|123.77
|114.03
|2009.02.27 10:56
|123.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|57968822
|2009.02.27 12:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|123.60
|123.05
|121.10
|2009.02.27 14:01
|123.05
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|57968851
|2009.02.27 12:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|123.60
|123.05
|121.10
|2009.02.27 14:01
|123.05
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|57968868
|2009.02.27 12:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|123.60
|123.05
|113.60
|2009.02.27 14:01
|123.05
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|
|0.00
|0.00
|-3.96
|104.77
|Closed P/L:
|100.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|100.81
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|50 100.81
|Equity:
|50 100.81
|Free Margin:
|50 100.81
|
|Details:
|Gross Profit:
|369.49
|Gross Loss:
|268.68
|Total Net Profit:
|100.81
|Profit Factor:
|1.38
|Expected Payoff:
|2.80
|
|Absolute Drawdown:
|224.37
|Maximal Drawdown:
|224.37 (0.45%)
|Relative Drawdown:
|0.45% (224.37)
|
|Total Trades:
|36
|Short Positions (won %):
|15 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|21 (71.43%)
|Profit Trades (% of total):
|30 (83.33%)
|Loss trades (% of total):
|6 (16.67%)
|Largest
|profit trade:
|27.80
|loss trade:
|-74.79
|Average
|profit trade:
|12.32
|loss trade:
|-44.78
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (269.80)
|consecutive losses ($):
|3 (-224.37)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|269.80 (21)
|consecutive loss (count):
|-224.37 (3)
|Average
|consecutive wins:
|15
|consecutive losses:
|3