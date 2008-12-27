FXDD

Account: 6109368 Name: My OzFx Squeeze refined v3.1 Currency: USD 2009 February 27, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
558172432008.12.27 23:12balanceDeposit50 000.00
564255922009.01.05 04:00buy0.10eurjpy128.21121.46130.712009.01.05 16:00126.450.000.000.00-189.04
564255962009.01.05 04:00buy0.10eurjpy128.21121.46130.712009.01.05 16:00126.440.000.000.00-190.11
564256012009.01.05 04:00buy0.10eurjpy128.21121.46138.212009.01.05 16:00126.440.000.000.00-190.11
565266212009.01.05 16:00sell0.10eurjpy126.44126.18123.942009.01.06 15:37126.180.000.00-0.9427.56
565266302009.01.05 16:00sell0.10eurjpy126.44126.18123.942009.01.06 15:37126.180.000.00-0.9427.56
565266422009.01.05 16:00sell0.10eurjpy126.44126.18116.442009.01.06 15:37126.180.000.00-0.9427.56
581077642009.01.16 04:00buy0.10eurjpy118.95119.21121.452009.01.16 10:05119.210.000.000.0028.83
581077752009.01.16 04:00buy0.10eurjpy118.95119.21121.452009.01.16 10:05119.210.000.000.0028.83
581077822009.01.16 04:00buy0.10eurjpy118.95119.21128.952009.01.16 10:05119.210.000.000.0028.83
581629982009.01.16 12:00buy0.10eurjpy119.80121.35122.302009.01.19 02:51121.350.000.000.23170.23
581630572009.01.16 12:00buy0.10eurjpy119.80121.35122.302009.01.19 02:51121.350.000.000.23170.23
581630792009.01.16 12:00buy0.10eurjpy119.80121.35129.802009.01.19 02:51121.350.000.000.23170.23
592205002009.01.26 04:00buy0.10eurjpy114.79116.34117.292009.01.26 17:00117.290.000.000.00280.05
592205132009.01.26 04:00buy0.10eurjpy114.79116.34117.292009.01.26 17:00117.290.000.000.00280.05
592205152009.01.26 04:00buy0.10eurjpy114.79117.10124.792009.01.26 19:59117.100.000.000.00259.34
593470712009.01.26 20:00buy0.10eurjpy117.12117.91119.622009.01.27 06:50117.910.000.000.1588.49
593470872009.01.26 20:00buy0.10eurjpy117.12117.91119.622009.01.27 06:50117.910.000.000.1588.49
593470972009.01.26 20:00buy0.10eurjpy117.12117.91127.122009.01.27 06:50117.910.000.000.1588.49
598631852009.01.29 20:00sell0.10eurjpy116.14115.62113.642009.01.30 16:29115.620.000.00-0.5658.02
598631992009.01.29 20:00sell0.10eurjpy116.14115.62113.642009.01.30 16:29115.620.000.00-0.5658.02
598632122009.01.29 20:00sell0.10eurjpy116.14115.62106.142009.01.30 16:29115.620.000.00-0.5658.02
603630112009.02.04 00:00buy0.10eurjpy116.64117.95119.142009.02.05 19:14117.950.000.000.74142.89
606859672009.02.05 20:00buy0.10eurjpy117.95118.96120.452009.02.06 21:19118.960.000.000.25109.91
606859972009.02.05 20:00buy0.10eurjpy117.95118.96120.452009.02.06 21:19118.960.000.000.25109.91
606860212009.02.05 20:00buy0.10eurjpy117.95118.96127.952009.02.06 21:19118.960.000.000.25109.91
612242802009.02.11 08:00sell0.10eurjpy116.09115.84113.592009.02.12 17:54115.840.000.00-1.7327.57
612242882009.02.11 08:00sell0.10eurjpy116.09115.84113.592009.02.12 17:54115.840.000.00-1.7327.57
612242912009.02.11 08:00sell0.10eurjpy116.09115.84106.092009.02.12 17:54115.840.000.00-1.7327.57
615288982009.02.13 08:00buy0.10eurjpy117.67117.93120.172009.02.16 00:00117.930.000.000.2428.28
615289022009.02.13 08:00buy0.10eurjpy117.67117.93120.172009.02.16 00:00117.930.000.000.2428.28
615289072009.02.13 08:00buy0.10eurjpy117.67117.93127.672009.02.16 00:00117.930.000.000.2428.28
617581362009.02.17 00:00buy0.10eurjpy117.47119.05119.972009.02.19 16:02119.970.000.000.89265.06
617581612009.02.17 00:00buy0.10eurjpy117.47119.05119.972009.02.19 16:02119.970.000.000.89265.06
617581672009.02.17 00:00buy0.10eurjpy117.47119.55127.472009.02.19 17:20119.550.000.000.89220.99
630878572009.02.27 12:00sell0.10eurjpy123.20122.93120.702009.02.27 15:51122.930.000.000.0027.75
630878632009.02.27 12:00sell0.10eurjpy123.20122.93120.702009.02.27 15:51122.930.000.000.0027.75
630878672009.02.27 12:00sell0.10eurjpy123.20122.93113.202009.02.27 15:51122.930.000.000.0027.75
  0.00 0.00 -3.67 2 844.10
Closed P/L: 2 840.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 840.43 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 52 840.43 Equity: 52 840.43 Free Margin: 52 840.43
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 409.69 Gross Loss: 569.26 Total Net Profit: 2 840.43
Profit Factor: 5.99 Expected Payoff: 76.77  
Absolute Drawdown: 569.26 Maximal Drawdown: 569.26 (1.14%) Relative Drawdown: 1.14% (569.26)
 
Total Trades: 37 Short Positions (won %): 12 (100.00%) Long Positions (won %): 25 (88.00%)
Profit Trades (% of total): 34 (91.89%) Loss trades (% of total): 3 (8.11%)
Largest profit trade: 280.05 loss trade: -190.11
Average profit trade: 100.29 loss trade: -189.75
Maximum consecutive wins ($): 34 (3 409.69) consecutive losses ($): 3 (-569.26)
Maximal consecutive profit (count): 3 409.69 (34) consecutive loss (count): -569.26 (3)
Average consecutive wins: 34 consecutive losses: 3