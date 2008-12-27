|Account: 6109368
|Name: My OzFx Squeeze refined v3.1
|Currency: USD
|2009 February 27, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|55817243
|2008.12.27 23:12
|balance
|Deposit
|50 000.00
|56425592
|2009.01.05 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|128.21
|121.46
|130.71
|2009.01.05 16:00
|126.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.04
|56425596
|2009.01.05 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|128.21
|121.46
|130.71
|2009.01.05 16:00
|126.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.11
|56425601
|2009.01.05 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|128.21
|121.46
|138.21
|2009.01.05 16:00
|126.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.11
|56526621
|2009.01.05 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|126.44
|126.18
|123.94
|2009.01.06 15:37
|126.18
|0.00
|0.00
|-0.94
|27.56
|56526630
|2009.01.05 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|126.44
|126.18
|123.94
|2009.01.06 15:37
|126.18
|0.00
|0.00
|-0.94
|27.56
|56526642
|2009.01.05 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|126.44
|126.18
|116.44
|2009.01.06 15:37
|126.18
|0.00
|0.00
|-0.94
|27.56
|58107764
|2009.01.16 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|118.95
|119.21
|121.45
|2009.01.16 10:05
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|28.83
|58107775
|2009.01.16 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|118.95
|119.21
|121.45
|2009.01.16 10:05
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|28.83
|58107782
|2009.01.16 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|118.95
|119.21
|128.95
|2009.01.16 10:05
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|28.83
|58162998
|2009.01.16 12:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|119.80
|121.35
|122.30
|2009.01.19 02:51
|121.35
|0.00
|0.00
|0.23
|170.23
|58163057
|2009.01.16 12:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|119.80
|121.35
|122.30
|2009.01.19 02:51
|121.35
|0.00
|0.00
|0.23
|170.23
|58163079
|2009.01.16 12:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|119.80
|121.35
|129.80
|2009.01.19 02:51
|121.35
|0.00
|0.00
|0.23
|170.23
|59220500
|2009.01.26 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|114.79
|116.34
|117.29
|2009.01.26 17:00
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|280.05
|59220513
|2009.01.26 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|114.79
|116.34
|117.29
|2009.01.26 17:00
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|280.05
|59220515
|2009.01.26 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|114.79
|117.10
|124.79
|2009.01.26 19:59
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|259.34
|59347071
|2009.01.26 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.12
|117.91
|119.62
|2009.01.27 06:50
|117.91
|0.00
|0.00
|0.15
|88.49
|59347087
|2009.01.26 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.12
|117.91
|119.62
|2009.01.27 06:50
|117.91
|0.00
|0.00
|0.15
|88.49
|59347097
|2009.01.26 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.12
|117.91
|127.12
|2009.01.27 06:50
|117.91
|0.00
|0.00
|0.15
|88.49
|59863185
|2009.01.29 20:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|116.14
|115.62
|113.64
|2009.01.30 16:29
|115.62
|0.00
|0.00
|-0.56
|58.02
|59863199
|2009.01.29 20:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|116.14
|115.62
|113.64
|2009.01.30 16:29
|115.62
|0.00
|0.00
|-0.56
|58.02
|59863212
|2009.01.29 20:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|116.14
|115.62
|106.14
|2009.01.30 16:29
|115.62
|0.00
|0.00
|-0.56
|58.02
|60363011
|2009.02.04 00:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|116.64
|117.95
|119.14
|2009.02.05 19:14
|117.95
|0.00
|0.00
|0.74
|142.89
|60685967
|2009.02.05 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.95
|118.96
|120.45
|2009.02.06 21:19
|118.96
|0.00
|0.00
|0.25
|109.91
|60685997
|2009.02.05 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.95
|118.96
|120.45
|2009.02.06 21:19
|118.96
|0.00
|0.00
|0.25
|109.91
|60686021
|2009.02.05 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.95
|118.96
|127.95
|2009.02.06 21:19
|118.96
|0.00
|0.00
|0.25
|109.91
|61224280
|2009.02.11 08:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|116.09
|115.84
|113.59
|2009.02.12 17:54
|115.84
|0.00
|0.00
|-1.73
|27.57
|61224288
|2009.02.11 08:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|116.09
|115.84
|113.59
|2009.02.12 17:54
|115.84
|0.00
|0.00
|-1.73
|27.57
|61224291
|2009.02.11 08:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|116.09
|115.84
|106.09
|2009.02.12 17:54
|115.84
|0.00
|0.00
|-1.73
|27.57
|61528898
|2009.02.13 08:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.67
|117.93
|120.17
|2009.02.16 00:00
|117.93
|0.00
|0.00
|0.24
|28.28
|61528902
|2009.02.13 08:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.67
|117.93
|120.17
|2009.02.16 00:00
|117.93
|0.00
|0.00
|0.24
|28.28
|61528907
|2009.02.13 08:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.67
|117.93
|127.67
|2009.02.16 00:00
|117.93
|0.00
|0.00
|0.24
|28.28
|61758136
|2009.02.17 00:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.47
|119.05
|119.97
|2009.02.19 16:02
|119.97
|0.00
|0.00
|0.89
|265.06
|61758161
|2009.02.17 00:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.47
|119.05
|119.97
|2009.02.19 16:02
|119.97
|0.00
|0.00
|0.89
|265.06
|61758167
|2009.02.17 00:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.47
|119.55
|127.47
|2009.02.19 17:20
|119.55
|0.00
|0.00
|0.89
|220.99
|63087857
|2009.02.27 12:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|123.20
|122.93
|120.70
|2009.02.27 15:51
|122.93
|0.00
|0.00
|0.00
|27.75
|63087863
|2009.02.27 12:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|123.20
|122.93
|120.70
|2009.02.27 15:51
|122.93
|0.00
|0.00
|0.00
|27.75
|63087867
|2009.02.27 12:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|123.20
|122.93
|113.20
|2009.02.27 15:51
|122.93
|0.00
|0.00
|0.00
|27.75
|
|0.00
|0.00
|-3.67
|2 844.10
|Closed P/L:
|2 840.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 840.43
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|52 840.43
|Equity:
|52 840.43
|Free Margin:
|52 840.43
|
|Details:
|Gross Profit:
|3 409.69
|Gross Loss:
|569.26
|Total Net Profit:
|2 840.43
|Profit Factor:
|5.99
|Expected Payoff:
|76.77
|
|Absolute Drawdown:
|569.26
|Maximal Drawdown:
|569.26 (1.14%)
|Relative Drawdown:
|1.14% (569.26)
|
|Total Trades:
|37
|Short Positions (won %):
|12 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|25 (88.00%)
|Profit Trades (% of total):
|34 (91.89%)
|Loss trades (% of total):
|3 (8.11%)
|Largest
|profit trade:
|280.05
|loss trade:
|-190.11
|Average
|profit trade:
|100.29
|loss trade:
|-189.75
|Maximum
|consecutive wins ($):
|34 (3 409.69)
|consecutive losses ($):
|3 (-569.26)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 409.69 (34)
|consecutive loss (count):
|-569.26 (3)
|Average
|consecutive wins:
|34
|consecutive losses:
|3