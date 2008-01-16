Strategy Tester Report
Piplite v2.1
FXDD-MT4 Demo Server (Build 221)

SymbolEURCHF (Euro vs. Swiss Franc)
Period30 Minutes (M30) 2007.12.27 00:00 - 2009.03.05 23:30 (2007.12.27 - 2009.03.06)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersInitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="Piplite"; NumberPortionSet="Portion of Account to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=false; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; AccountTypeSet="1 = standard, 10 = micro account"; Accounttype=1; MoneyMangement=true; MaximumRisk=12; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; LotSize=0.01; LotIncrementSet="Lot Inc used if MM is off (.01-.05)"; LotIncrement=0.01; Slippage=5; ProfitTargetSet="Set desired Profit; autoset with MM on!"; ProfitTarget=1; ProfitSkewSet="Multiplier for Profit Target if MM on!"; ProfitSkewSet2="Inop with MM off"; ProfitSkew=12; ProfitTakeSet="1-mixed, 2-global, 3-split, 1 is best!"; ProfitMode=1; ProfitTrailSet="Tries to grow profit past Profit Target if true"; ProfitTrailing=true; ProfitRetraceSet="Max % decrease in Profit before"; ProfitRetraceSet2="closing orders"; MaxRetrace=20; TradeDirectionSet="Piplite trades best when set to true!"; ReverseDirection=true; RSIIndicatorSet="Period and Bars for aRSI"; RSIIndicatorSet2="Set ARSI_trigger = 0 for auto ATR entry"; UseARSI=true; RSI_period=30; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.006; MARSICrossSet="Further checks trades in Trend"; Use_MARSI_Cross=false; RSIMA_MA_Period=10; RSIMA_RSI_Period=14; TrendProtectSet="True=enable RSI trade window"; TrendProtect=false; Window=40; TradeEntryDelaySet="Prevent multiple entries within a certain time frame in seconds"; Use_Entry_Delay=false; Minimum_Entry_Delay=1200; OrderSpaceSet="Autosets additional order spacing if true"; OrderSpaceSet2="Trend/spacing used if false"; AutoSpacing=true; StDevTF=60; StDevPer=10; StDevMode=1; Spacing=10; TrendSpacing=1000; TradeWindowSet="Trade Session Hours in Server Time"; UseTradeTime=true; StartSession1=19; EndSession1=7; Sunday=true; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; NFP_Friday=false;
Bars in test15578Ticks modelled4384175Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit20000.00
Total net profit312161.29Gross profit533332.99Gross loss-221171.70
Profit factor2.41Expected payoff459.74
Absolute drawdown6855.92Maximal drawdown74134.68 (31.94%)Relative drawdown64.29% (52776.96)
Total trades679Short positions (won %)291 (62.89%)Long positions (won %)388 (59.54%)
Profit trades (% of total)414 (60.97%)Loss trades (% of total)265 (39.03%)
Largestprofit trade14158.84loss trade-8567.92
Averageprofit trade1288.24loss trade-834.61
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (2917.79)consecutive losses (loss in money)7 (-2525.21)
Maximalconsecutive profit (count of wins)24627.53 (7)consecutive loss (count of losses)-17688.78 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.12.28 20:22buy10.241.65860.00000.0000
22007.12.28 23:00buy20.481.65750.00000.0000
32008.01.02 19:00buy30.721.64660.00000.0000
42008.01.03 19:06buy40.961.64060.00000.0000
52008.01.03 22:59buy51.201.63910.00000.0000
62008.01.07 19:32sell60.241.64130.00000.0000
72008.01.08 04:12sell70.481.64290.00000.0000
82008.01.08 06:13sell80.721.64420.00000.0000
92008.01.08 23:24buy91.441.63780.00000.0000
102008.01.09 00:17buy101.681.63610.00000.0000
112008.01.09 21:58buy111.921.63400.00000.0000
122008.01.09 22:01buy122.161.63330.00000.0000
132008.01.10 04:18close122.161.63790.00000.0000854.4920854.49
142008.01.10 04:18close111.921.63790.00000.0000646.3521500.84
152008.01.10 04:18close101.681.63790.00000.0000268.3921769.23
162008.01.10 04:18close91.441.63790.00000.000027.7521796.98
172008.01.10 04:18close80.721.63830.00000.0000343.0722140.05
182008.01.10 04:18close70.481.63830.00000.0000176.1722316.22
192008.01.10 04:18close60.241.63830.00000.000054.5222370.74
202008.01.10 04:18close51.201.63790.00000.0000-98.5122272.23
212008.01.10 04:18close40.961.63790.00000.0000-200.1122072.13
222008.01.10 04:18close30.721.63790.00000.0000-508.1021564.02
232008.01.10 04:18close20.481.63790.00000.0000-775.5320788.50
242008.01.10 04:18close10.241.63790.00000.0000-410.0020378.50
252008.01.10 04:27sell130.241.63830.00000.0000
262008.01.11 06:53buy140.241.63140.00000.0000
272008.01.15 03:59buy150.481.62370.00000.0000
282008.01.15 04:23buy160.721.62300.00000.0000
292008.01.15 04:27buy170.961.62230.00000.0000
302008.01.16 00:34buy181.201.61770.00000.0000
312008.01.16 02:11buy191.441.61680.00000.0000
322008.01.16 02:13buy201.681.61580.00000.0000
332008.01.16 04:23buy211.921.61410.00000.0000
342008.01.16 06:54buy222.161.61210.00000.0000
352008.01.16 19:06buy232.401.61070.00000.0000
362008.01.16 19:10buy242.641.60930.00000.0000
372008.01.16 22:38close242.641.61470.00000.00001200.8121579.31
382008.01.16 22:38close232.401.61470.00000.0000808.6222387.93
392008.01.16 22:38close222.161.61470.00000.0000473.0522860.98
402008.01.16 22:38close211.921.61470.00000.000097.0422958.02
412008.01.16 22:38close201.681.61470.00000.0000-155.6622802.36
422008.01.16 22:38close191.441.61470.00000.0000-254.7222547.64
432008.01.16 22:38close181.201.61470.00000.0000-303.2322244.41
442008.01.16 22:38close170.961.61470.00000.0000-611.9621632.45
452008.01.16 22:38close160.721.61470.00000.0000-501.4221131.03
462008.01.16 22:38close150.481.61470.00000.0000-362.5820768.46
472008.01.16 22:38close140.241.61470.00000.0000-335.6520432.81
482008.01.16 22:38close130.241.61510.00000.0000464.0120896.81
492008.01.16 22:38sell250.251.61490.00000.0000
502008.01.17 23:31buy260.251.61230.00000.0000
512008.01.18 19:07buy270.501.61080.00000.0000
522008.01.18 19:56buy280.751.60930.00000.0000
532008.01.18 22:36buy291.001.60680.00000.0000
542008.01.22 23:29buy301.251.60190.00000.0000
552008.01.23 03:26close301.251.60710.00000.0000550.9021447.71
562008.01.23 03:26close291.001.60710.00000.000033.4121481.12
572008.01.23 03:26close280.751.60710.00000.0000-132.8821348.24
582008.01.23 03:26close270.501.60710.00000.0000-151.7621196.48
592008.01.23 03:26close260.251.60710.00000.0000-106.8021089.68
602008.01.23 03:26close250.251.60750.00000.0000146.8821236.56
612008.01.23 03:26sell310.251.60700.00000.0000
622008.01.23 06:09buy320.251.60220.00000.0000
632008.01.23 06:38buy330.501.60060.00000.0000
642008.01.24 05:09buy340.751.59340.00000.0000
652008.01.24 16:02close340.751.59830.00000.0000309.5521546.11
662008.01.24 16:02close330.501.59830.00000.0000-92.7921453.32
672008.01.24 16:02close320.251.59830.00000.0000-80.1021373.22
682008.01.24 16:02close310.251.59870.00000.0000170.9221544.14
692008.01.24 19:27sell350.261.60160.00000.0000
702008.01.24 22:40sell360.521.60440.00000.0000
712008.01.25 01:05sell370.781.60640.00000.0000
722008.01.25 19:15buy380.261.61040.00000.0000
732008.01.25 20:57buy390.521.60930.00000.0000
742008.01.28 06:53buy400.781.60660.00000.0000
752008.01.29 01:39sell411.041.61230.00000.0000
762008.01.30 22:15sell421.301.61710.00000.0000
772008.01.30 22:29sell431.561.61810.00000.0000
782008.01.30 23:49close431.561.61300.00000.0000669.9822214.12
792008.01.30 23:49close421.301.61300.00000.0000448.8422662.96
802008.01.30 23:49close411.041.61300.00000.0000-66.5922596.37
812008.01.30 23:49close400.781.61260.00000.0000398.4322994.80
822008.01.30 23:49close390.521.61260.00000.0000148.7723143.57
832008.01.30 23:49close380.261.61260.00000.000050.3023193.87
842008.01.30 23:49close370.781.61300.00000.0000-445.4222748.45
852008.01.30 23:49close360.521.61300.00000.0000-387.1722361.28
862008.01.30 23:49close350.261.61300.00000.0000-254.8922106.39
872008.01.30 23:49buy440.271.61290.00000.0000
882008.01.31 00:03buy450.541.61150.00000.0000
892008.01.31 00:27buy460.811.60980.00000.0000
902008.01.31 01:20buy471.081.60760.00000.0000
912008.01.31 19:28sell480.271.60750.00000.0000
922008.01.31 19:54sell490.541.60990.00000.0000
932008.02.04 02:03close490.541.61250.00000.0000-123.7421982.65
942008.02.04 02:03close480.271.61250.00000.0000-116.4421866.21
952008.02.04 02:03close471.081.61210.00000.0000415.2222281.43
962008.02.04 02:03close460.811.61210.00000.0000161.3222442.76
972008.02.04 02:03close450.541.61210.00000.000030.2222472.97
982008.02.04 02:03close440.271.61210.00000.0000-14.5322458.45
992008.02.04 04:40sell500.271.61330.00000.0000
1002008.02.04 19:06buy510.271.61440.00000.0000
1012008.02.04 20:46buy520.541.61370.00000.0000
1022008.02.04 20:56buy530.811.61300.00000.0000
1032008.02.05 11:22close530.811.61690.00000.0000268.2922726.73
1042008.02.05 11:22close520.541.61690.00000.0000147.0122873.75
1052008.02.05 11:22close510.271.61690.00000.000057.5922931.34
1062008.02.05 11:22close500.271.61730.00000.0000-92.3122839.03
1072008.02.05 19:00buy540.271.61220.00000.0000
1082008.02.06 02:28buy550.541.60940.00000.0000
1092008.02.06 04:41buy560.811.60820.00000.0000
1102008.02.06 04:42buy571.081.60710.00000.0000
1112008.02.06 20:03sell580.271.60830.00000.0000
1122008.02.07 22:35buy591.351.59750.00000.0000
1132008.02.12 19:26close591.351.60750.00000.00001148.1123987.14
1142008.02.12 19:26close580.271.60790.00000.00000.8523987.99
1152008.02.12 19:26close571.081.60750.00000.000053.9624041.95
1162008.02.12 19:26close560.811.60750.00000.0000-34.5824007.37
1172008.02.12 19:26close550.541.60750.00000.0000-77.6323929.74
1182008.02.12 19:26close540.271.60750.00000.0000-101.7623827.97
1192008.02.12 19:26sell600.291.60760.00000.0000
1202008.02.13 20:10sell610.581.61500.00000.0000
1212008.02.14 04:48buy620.291.61240.00000.0000
1222008.02.14 19:11buy630.581.61000.00000.0000
1232008.02.14 20:50buy640.871.60670.00000.0000
1242008.02.15 19:26buy651.161.60180.00000.0000
1252008.02.18 09:00close651.161.60600.00000.0000413.5324241.50
1262008.02.18 09:00close640.871.60600.00000.0000-46.5824194.92
1272008.02.18 09:00close630.581.60600.00000.0000-192.2724002.64
1282008.02.18 09:00close620.291.60600.00000.0000-154.7723847.87
1292008.02.18 09:00close610.581.60640.00000.0000405.2824253.16
1302008.02.18 09:00close600.291.60640.00000.000020.4524273.61
1312008.02.20 05:36sell660.291.61360.00000.0000
1322008.02.20 05:41sell670.581.61400.00000.0000
1332008.02.20 05:43sell680.871.61440.00000.0000
1342008.02.20 10:30close680.871.61050.00000.0000285.7224559.33
1352008.02.20 10:30close670.581.61050.00000.0000170.9524730.28
1362008.02.20 10:30close660.291.61050.00000.000075.7024805.98
1372008.02.20 20:08sell690.301.61430.00000.0000
1382008.02.20 20:19sell700.601.61560.00000.0000
1392008.02.20 20:21sell710.901.61680.00000.0000
1402008.02.20 20:34sell721.201.61800.00000.0000
1412008.02.21 19:44buy730.301.61850.00000.0000
1422008.02.21 20:10buy740.601.61650.00000.0000
1432008.02.21 20:24buy750.901.61450.00000.0000
1442008.02.21 20:26buy761.201.61250.00000.0000
1452008.02.22 19:08buy771.501.60900.00000.0000
1462008.02.22 19:08close771.501.60850.00000.0000-63.1724742.81
1472008.02.22 19:08close761.201.60850.00000.0000-401.0624341.75
1482008.02.22 19:08close750.901.60850.00000.0000-452.4223889.33
1492008.02.22 19:08close740.601.60850.00000.0000-402.6823486.65
1502008.02.22 19:08close730.301.60850.00000.0000-251.8823234.77
1512008.02.22 19:08close721.201.60890.00000.0000895.1624129.93
1522008.02.22 19:08close710.901.60890.00000.0000580.4224710.35
1532008.02.22 19:08close700.601.60890.00000.0000326.3225036.67
1542008.02.22 19:08close690.301.60890.00000.0000130.3225166.99
1552008.02.22 19:09buy780.301.60890.00000.0000
1562008.02.25 23:38sell790.301.61520.00000.0000
1572008.02.27 22:26buy800.601.60710.00000.0000
1582008.02.28 19:01buy810.901.59810.00000.0000
1592008.02.29 04:02buy821.201.59590.00000.0000
1602008.02.29 04:08buy831.501.59510.00000.0000
1612008.02.29 04:09buy841.801.59430.00000.0000
1622008.02.29 04:57buy852.101.59320.00000.0000
1632008.02.29 09:03close852.101.59610.00000.0000512.9725679.96
1642008.02.29 09:03close841.801.59610.00000.0000272.9125952.87
1652008.02.29 09:03close831.501.59610.00000.0000126.3526079.22
1662008.02.29 09:03close821.201.59610.00000.000020.2126099.43
1672008.02.29 09:03close810.901.59610.00000.0000-149.1725950.27
1682008.02.29 09:03close800.601.59610.00000.0000-549.4225400.84
1692008.02.29 09:03close790.301.59650.00000.0000463.2625864.11
1702008.02.29 09:03close780.301.59610.00000.0000-317.7525546.35
1712008.02.29 19:00buy860.311.58460.00000.0000
1722008.02.29 23:31buy870.621.58200.00000.0000
1732008.03.03 02:02buy880.931.57250.00000.0000
1742008.03.03 03:09sell890.311.57250.00000.0000
1752008.03.03 18:27close890.311.58430.00000.0000-308.0425238.31
1762008.03.03 18:27close880.931.58390.00000.0000893.0226131.33
1772008.03.03 18:27close870.621.58390.00000.0000100.9126232.24
1782008.03.03 18:27close860.311.58390.00000.0000-17.4426214.80
1792008.03.03 19:00sell900.311.58410.00000.0000
1802008.03.04 03:16buy910.311.58140.00000.0000
1812008.03.06 06:37sell920.621.58550.00000.0000
1822008.03.06 20:48buy930.621.57860.00000.0000
1832008.03.06 20:48buy940.931.57800.00000.0000
1842008.03.06 20:49buy951.241.57740.00000.0000
1852008.03.06 20:51buy961.551.57680.00000.0000
1862008.03.06 21:09close961.551.57730.00000.000065.2826280.08
1872008.03.06 21:09close951.241.57730.00000.0000-10.4426269.64
1882008.03.06 21:09close940.931.57730.00000.0000-54.8326214.81
1892008.03.06 21:09close930.621.57730.00000.0000-67.8926146.92
1902008.03.06 21:09close920.621.57770.00000.0000407.2426554.16
1912008.03.06 21:09close910.311.57730.00000.0000-103.7026450.47
1922008.03.06 21:09close900.311.57770.00000.0000159.1926609.66
1932008.03.06 21:09buy970.321.57760.00000.0000
1942008.03.06 22:12buy980.641.57580.00000.0000
1952008.03.06 23:10buy990.961.57360.00000.0000
1962008.03.10 02:11buy1001.281.57050.00000.0000
1972008.03.10 19:01buy1011.601.56640.00000.0000
1982008.03.10 19:02buy1021.921.56470.00000.0000
1992008.03.11 03:03buy1032.241.56250.00000.0000
2002008.03.11 11:02close1032.241.56860.00000.00001150.9427760.60
2012008.03.11 11:02close1021.921.56860.00000.0000635.9428396.54
2022008.03.11 11:02close1011.601.56860.00000.0000300.8428697.37
2032008.03.11 11:02close1001.281.56860.00000.0000-201.3928495.99
2042008.03.11 11:02close990.961.56860.00000.0000-396.5028099.49
2052008.03.11 11:02close980.641.56860.00000.0000-382.9327716.55
2062008.03.11 11:02close970.321.56860.00000.0000-239.9927476.57
2072008.03.11 21:08sell1040.331.58180.00000.0000
2082008.03.12 01:12sell1050.661.58630.00000.0000
2092008.03.12 03:56buy1060.331.58090.00000.0000
2102008.03.12 20:35buy1070.661.57950.00000.0000
2112008.03.12 21:11buy1080.991.57790.00000.0000
2122008.03.12 22:01close1080.991.57900.00000.000091.7327568.30
2132008.03.12 22:01close1070.661.57900.00000.0000-27.8027540.50
2142008.03.12 22:01close1060.331.57900.00000.0000-52.8127487.69
2152008.03.12 22:01close1050.661.57940.00000.0000383.4927871.18
2162008.03.12 22:01close1040.331.57940.00000.000065.0227936.20
2172008.03.12 22:07buy1090.341.57870.00000.0000
2182008.03.12 23:08buy1100.681.57700.00000.0000
2192008.03.13 06:12buy1111.021.57570.00000.0000
2202008.03.13 06:39buy1121.361.57420.00000.0000
2212008.03.13 15:46close1121.361.57720.00000.0000343.6728279.87
2222008.03.13 15:46close1111.021.57720.00000.0000128.8728408.74
2232008.03.13 15:46close1100.681.57720.00000.000016.9828425.72
2242008.03.13 15:46close1090.341.57720.00000.0000-40.1928385.53
2252008.03.13 19:01sell1130.341.57740.00000.0000
2262008.03.13 20:46sell1140.681.57970.00000.0000
2272008.03.14 11:44close1140.681.57410.00000.0000317.2128702.74
2282008.03.14 11:44close1130.341.57410.00000.000092.7528795.49
2292008.03.14 20:23buy1150.351.56850.00000.0000
2302008.03.14 21:15buy1160.701.56700.00000.0000
2312008.03.14 21:28buy1171.051.56550.00000.0000
2322008.03.14 21:29buy1181.401.56390.00000.0000
2332008.03.14 22:28close1181.401.56700.00000.0000365.5729161.06
2342008.03.14 22:28close1171.051.56700.00000.0000132.6629293.72
2352008.03.14 22:28close1160.701.56700.00000.00000.0029293.72
2362008.03.14 22:28close1150.351.56700.00000.0000-44.2329249.49
2372008.03.14 22:33buy1190.351.56490.00000.0000
2382008.03.17 02:00buy1200.701.55880.00000.0000
2392008.03.17 03:29buy1211.051.55350.00000.0000
2402008.03.17 04:28sell1220.351.55260.00000.0000
2412008.03.17 04:36buy1231.401.54640.00000.0000
2422008.03.17 05:25buy1241.751.53760.00000.0000
2432008.03.17 10:09close1241.751.54880.00000.00001650.9530900.44
2442008.03.17 10:09close1231.401.54880.00000.0000283.0231183.46
2452008.03.17 10:09close1220.351.54920.00000.0000100.2131283.67
2462008.03.17 10:09close1211.051.54880.00000.0000-415.6930867.98
2472008.03.17 10:09close1200.701.54880.00000.0000-589.6330278.35
2482008.03.17 10:09close1190.351.54880.00000.0000-473.6929804.66
2492008.03.17 23:42buy1250.361.54950.00000.0000
2502008.03.18 04:26buy1260.721.54710.00000.0000
2512008.03.18 12:43close1260.721.55760.00000.0000636.7930441.45
2522008.03.18 12:43close1250.361.55760.00000.0000246.6030688.04
2532008.03.18 19:15sell1270.371.56310.00000.0000
2542008.03.18 20:46sell1280.741.56590.00000.0000
2552008.03.18 21:35buy1290.371.55880.00000.0000
2562008.03.18 21:39close1290.371.55950.00000.000021.8230709.86
2572008.03.18 21:39close1280.741.55990.00000.0000373.8931083.75
2582008.03.18 21:39close1270.371.55990.00000.000099.7131183.46
2592008.03.18 21:41buy1300.371.55900.00000.0000
2602008.03.18 21:52sell1310.371.56610.00000.0000
2612008.03.19 01:10sell1320.741.56900.00000.0000
2622008.03.19 03:40close1320.741.56460.00000.0000274.1931457.65
2632008.03.19 03:40close1310.371.56460.00000.000044.8631502.51
2642008.03.19 03:40close1300.371.56420.00000.0000163.0631665.57
2652008.03.19 19:51buy1330.381.56200.00000.0000
2662008.03.19 21:04buy1340.761.56030.00000.0000
2672008.03.20 00:12buy1351.141.55840.00000.0000
2682008.03.20 10:56close1351.141.56230.00000.0000374.5032040.07
2692008.03.20 10:56close1340.761.56230.00000.0000134.2232174.30
2702008.03.20 10:56close1330.381.56230.00000.000012.6932186.99
2712008.03.20 19:00buy1360.391.55870.00000.0000
2722008.03.21 00:07buy1370.781.55620.00000.0000
2732008.03.21 02:14buy1381.171.55410.00000.0000
2742008.03.21 09:13close1381.171.55820.00000.0000404.0632591.05
2752008.03.21 09:13close1370.781.55820.00000.0000131.4032722.45
2762008.03.21 09:13close1360.391.55820.00000.0000-15.3732707.08
2772008.03.24 02:00sell1390.391.55980.00000.0000
2782008.03.24 03:08sell1400.781.56130.00000.0000
2792008.03.24 03:29sell1411.171.56210.00000.0000
2802008.03.24 06:03sell1421.561.56480.00000.0000
2812008.03.24 19:21sell1431.951.57530.00000.0000
2822008.03.25 05:22sell1442.341.57680.00000.0000
2832008.03.25 23:48buy1450.391.57200.00000.0000
2842008.03.26 13:16close1450.391.56830.00000.0000-120.4932586.58
2852008.03.26 13:16close1442.341.56870.00000.00001584.2234170.81
2862008.03.26 13:16close1431.951.56870.00000.00001063.9535234.75
2872008.03.26 13:16close1421.561.56870.00000.0000-528.2034706.55
2882008.03.26 13:16close1411.171.56870.00000.0000-662.1834044.37
2892008.03.26 13:16close1400.781.56870.00000.0000-494.0033550.37
2902008.03.26 13:16close1390.391.56870.00000.0000-296.2633254.12
2912008.03.26 20:55buy1460.401.56690.00000.0000
2922008.03.27 20:27sell1470.401.57160.00000.0000
2932008.03.31 04:12sell1480.801.57480.00000.0000
2942008.03.31 18:53close1480.801.56890.00000.0000397.4733651.59
2952008.03.31 18:53close1470.401.56890.00000.000086.8833738.47
2962008.03.31 18:53close1460.401.56850.00000.000059.3333797.80
2972008.03.31 19:17buy1490.411.56680.00000.0000
2982008.04.01 19:13sell1500.411.57890.00000.0000
2992008.04.01 22:53sell1510.821.58120.00000.0000
3002008.04.02 09:39close1510.821.57980.00000.000092.5033890.30
3012008.04.02 09:39close1500.411.57980.00000.0000-33.1633857.14
3022008.04.02 09:39close1490.411.57940.00000.0000437.3634294.50
3032008.04.02 19:09sell1520.411.58560.00000.0000
3042008.04.02 22:03buy1530.411.58140.00000.0000
3052008.04.07 19:26sell1540.821.59510.00000.0000
3062008.04.09 17:53close1540.821.58820.00000.0000468.1234762.62
3072008.04.09 17:53close1530.411.58780.00000.0000228.8134991.43
3082008.04.09 17:53close1520.411.58820.00000.0000-104.3634887.07
3092008.04.09 19:00buy1550.421.58370.00000.0000
3102008.04.10 03:31buy1560.841.58190.00000.0000
3112008.04.10 19:00sell1570.421.58250.00000.0000
3122008.04.10 19:37sell1580.841.58550.00000.0000
3132008.04.11 04:50sell1591.261.58830.00000.0000
3142008.04.11 13:58close1591.261.58440.00000.0000413.8135300.88
3152008.04.11 13:58close1580.841.58440.00000.000073.5435374.42
3162008.04.11 13:58close1570.421.58440.00000.0000-69.3435305.08
3172008.04.11 13:58close1560.841.58400.00000.0000150.8635455.94
3182008.04.11 13:58close1550.421.58400.00000.000015.1835471.11
3192008.04.14 03:17buy1600.431.57920.00000.0000
3202008.04.14 03:22buy1610.861.57790.00000.0000
3212008.04.14 19:45sell1620.431.58090.00000.0000
3222008.04.14 19:51sell1630.861.58200.00000.0000
3232008.04.15 05:19sell1641.291.58430.00000.0000
3242008.04.15 08:51close1641.291.58210.00000.0000238.9935710.10
3252008.04.15 08:51close1630.861.58210.00000.0000-11.6235698.49
3262008.04.15 08:51close1620.431.58210.00000.0000-45.6435652.85
3272008.04.15 08:51close1610.861.58170.00000.0000277.5935930.44
3282008.04.15 08:51close1600.431.58170.00000.000091.7236022.16
3292008.04.15 19:58sell1650.431.58520.00000.0000
3302008.04.15 20:03sell1660.861.58670.00000.0000
3312008.04.15 20:25sell1671.291.58830.00000.0000
3322008.04.16 01:12sell1681.721.59110.00000.0000
3332008.04.16 13:16close1681.721.58730.00000.0000550.4036572.56
3342008.04.16 13:16close1671.291.58730.00000.0000102.0736674.62
3352008.04.16 13:16close1660.861.58730.00000.0000-47.8436626.79
3362008.04.16 13:16close1650.431.58730.00000.0000-78.2336548.56
3372008.04.16 19:00sell1690.441.59460.00000.0000
3382008.04.17 20:51sell1700.881.60010.00000.0000
3392008.04.18 05:56buy1710.441.59780.00000.0000
3402008.04.23 19:49sell1721.321.61380.00000.0000
3412008.04.24 04:59sell1731.761.61510.00000.0000
3422008.04.24 19:07sell1742.201.62100.00000.0000
3432008.04.24 19:55sell1752.641.62410.00000.0000
3442008.04.25 17:39close1752.641.61640.00000.00001698.4038246.96
3452008.04.25 17:39close1742.201.61640.00000.0000841.0239087.97
3462008.04.25 17:39close1731.761.61640.00000.0000-201.6338886.35
3472008.04.25 17:39close1721.321.61640.00000.0000-315.8838570.47
3482008.04.25 17:39close1710.441.61600.00000.0000682.8839253.36
3492008.04.25 17:39close1700.881.61640.00000.0000-1243.7438009.62
3502008.04.25 17:39close1690.441.61640.00000.0000-832.3737177.25
3512008.04.28 19:29sell1760.451.61870.00000.0000
3522008.04.28 20:15sell1770.901.61970.00000.0000
3532008.04.29 17:37close1770.901.61240.00000.0000548.6837725.93
3542008.04.29 17:37close1760.451.61240.00000.0000236.4537962.38
3552008.04.30 21:17sell1780.461.62220.00000.0000
3562008.04.30 21:54buy1790.461.61710.00000.0000
3572008.05.06 19:01sell1800.921.63060.00000.0000
3582008.05.06 22:21sell1811.381.63230.00000.0000
3592008.05.07 15:30close1811.381.62960.00000.0000306.7538269.13
3602008.05.07 15:30close1800.921.62960.00000.000072.7938341.92
3612008.05.07 15:30close1790.461.62920.00000.0000477.5638819.48
3622008.05.07 15:30close1780.461.62960.00000.0000-303.0338516.45
3632008.05.07 21:28buy1820.461.62580.00000.0000
3642008.05.08 02:53buy1830.921.62320.00000.0000
3652008.05.08 04:52buy1841.381.62200.00000.0000
3662008.05.09 00:54buy1851.841.61740.00000.0000
3672008.05.09 04:49buy1862.301.61610.00000.0000
3682008.05.12 03:46sell1870.461.61340.00000.0000
3692008.05.12 06:04sell1880.921.61410.00000.0000
3702008.05.12 14:23close1880.921.62230.00000.0000-635.2937881.16
3712008.05.12 14:23close1870.461.62230.00000.0000-344.7637536.40
3722008.05.12 14:23close1862.301.62190.00000.00001129.8938666.28
3732008.05.12 14:23close1851.841.62190.00000.0000702.4339368.71
3742008.05.12 14:23close1841.381.62190.00000.0000-4.1539364.57
3752008.05.12 14:23close1830.921.62190.00000.0000-95.7539268.82
3762008.05.12 14:23close1820.461.62190.00000.0000-144.8739123.95
3772008.05.13 19:22sell1890.471.62900.00000.0000
3782008.05.15 04:56buy1900.471.63040.00000.0000
3792008.05.15 05:27buy1910.941.62950.00000.0000
3802008.05.19 19:17sell1920.941.63720.00000.0000
3812008.05.20 20:41buy1931.411.62490.00000.0000
3822008.05.20 22:52buy1941.881.62300.00000.0000
3832008.05.21 09:24close1941.881.62420.00000.0000195.1239319.07
3842008.05.21 09:24close1931.411.62420.00000.0000-79.3239239.75
3852008.05.21 09:24close1920.941.62460.00000.0000987.8240227.57
3862008.05.21 09:24close1910.941.62420.00000.0000-409.4439818.13
3872008.05.21 09:24close1900.471.62420.00000.0000-240.3539577.78
3882008.05.21 09:24close1890.471.62460.00000.0000155.0239732.80
3892008.05.21 21:16buy1950.481.62180.00000.0000
3902008.05.21 21:50buy1960.961.62040.00000.0000
3912008.05.21 22:28buy1971.441.61920.00000.0000
3922008.05.22 03:10buy1981.921.61680.00000.0000
3932008.05.22 09:23close1981.921.62030.00000.0000566.0440298.84
3942008.05.22 09:23close1971.441.62030.00000.0000145.1540443.98
3952008.05.22 09:23close1960.961.62030.00000.0000-0.2840443.70
3962008.05.22 09:23close1950.481.62030.00000.0000-56.7440386.96
3972008.05.23 19:43buy1990.481.61420.00000.0000
3982008.05.26 03:54sell2000.481.61730.00000.0000
3992008.05.27 21:41sell2010.961.62060.00000.0000
4002008.05.27 21:50sell2021.441.62200.00000.0000
4012008.05.28 07:56close2021.441.61880.00000.0000380.7140767.67
4022008.05.28 07:56close2010.961.61880.00000.0000140.6440908.31
4032008.05.28 07:56close2000.481.61880.00000.0000-65.5140842.79
4042008.05.28 07:56close1990.481.61840.00000.0000173.7241016.51
4052008.05.29 05:56sell2030.491.62590.00000.0000
4062008.05.30 19:07buy2040.491.62200.00000.0000
4072008.06.02 19:00buy2050.981.61410.00000.0000
4082008.06.02 19:35buy2061.471.61250.00000.0000
4092008.06.02 19:37buy2071.961.61100.00000.0000
4102008.06.02 19:41buy2082.451.60940.00000.0000
4112008.06.02 22:56close2082.451.61200.00000.0000536.5541553.06
4122008.06.02 22:56close2071.961.61200.00000.0000165.1041718.16
4132008.06.02 22:56close2061.471.61200.00000.0000-61.9141656.25
4142008.06.02 22:56close2050.981.61200.00000.0000-173.3541482.90
4152008.06.02 22:56close2040.491.61200.00000.0000-411.4041071.50
4162008.06.02 22:56close2030.491.61240.00000.0000552.0641623.56
4172008.06.03 20:31buy2090.501.60990.00000.0000
4182008.06.03 21:28buy2101.001.60740.00000.0000
4192008.06.04 19:22sell2110.501.60960.00000.0000
4202008.06.05 13:55close2110.501.61620.00000.0000-285.5341338.03
4212008.06.05 13:55close2101.001.61580.00000.0000718.4042056.43
4222008.06.05 13:55close2090.501.61580.00000.0000253.9142310.34
4232008.06.05 19:24sell2120.511.61880.00000.0000
4242008.06.09 01:01buy2130.511.60680.00000.0000
4252008.06.10 06:18buy2141.021.60610.00000.0000
4262008.06.10 06:51buy2151.531.60570.00000.0000
4272008.06.10 08:03close2151.531.60650.00000.0000103.1042413.44
4282008.06.10 08:03close2141.021.60650.00000.000034.3642447.80
4292008.06.10 08:03close2130.511.60650.00000.0000-11.5142436.29
4302008.06.10 08:03close2120.511.60690.00000.0000503.2942939.58
4312008.06.10 20:13sell2160.521.61230.00000.0000
4322008.06.10 20:27sell2171.041.61330.00000.0000
4332008.06.11 17:32close2171.041.60780.00000.0000476.4043415.98
4342008.06.11 17:32close2160.521.60780.00000.0000194.4043610.38
4352008.06.11 21:58buy2180.521.60660.00000.0000
4362008.06.11 23:51buy2191.041.60440.00000.0000
4372008.06.12 14:22close2191.041.60990.00000.0000490.2744100.65
4382008.06.12 14:22close2180.521.60990.00000.0000148.7744249.42
4392008.06.12 20:57buy2200.531.60820.00000.0000
4402008.06.16 20:16sell2210.531.61600.00000.0000
4412008.06.16 20:17sell2221.061.61690.00000.0000
4422008.06.16 20:23sell2231.591.61780.00000.0000
4432008.06.16 20:29sell2242.121.61870.00000.0000
4442008.06.16 23:16close2242.121.61690.00000.0000321.3544570.77
4452008.06.16 23:16close2231.591.61690.00000.0000120.5144691.28
4462008.06.16 23:16close2221.061.61690.00000.00000.0044691.28
4472008.06.16 23:16close2210.531.61690.00000.0000-40.1744651.11
4482008.06.16 23:16close2200.531.61650.00000.0000373.4145024.53
4492008.06.17 04:56buy2250.541.61480.00000.0000
4502008.06.18 19:59buy2261.081.61280.00000.0000
4512008.06.18 20:38buy2271.621.61050.00000.0000
4522008.06.19 03:14buy2282.161.60880.00000.0000
4532008.06.19 10:34close2282.161.61290.00000.0000745.9645770.49
4542008.06.19 10:34close2271.621.61290.00000.0000340.6846111.17
4552008.06.19 10:34close2261.081.61290.00000.000017.8946129.05
4562008.06.19 10:34close2250.541.61290.00000.0000-80.5646048.49
4572008.06.19 19:09sell2290.551.62170.00000.0000
4582008.06.20 02:48buy2300.551.61850.00000.0000
4592008.06.23 20:18sell2311.101.62390.00000.0000
4602008.06.24 17:50close2311.101.61800.00000.0000540.9346589.42
4612008.06.24 17:50close2300.551.61760.00000.0000-38.7246550.71
4622008.06.24 17:50close2290.551.61800.00000.0000162.9746713.68
4632008.06.24 19:27sell2320.561.62100.00000.0000
4642008.06.25 21:22sell2331.121.62420.00000.0000
4652008.06.25 21:32buy2340.561.62100.00000.0000
4662008.06.26 19:08buy2351.121.61620.00000.0000
4672008.06.26 20:58buy2361.681.61380.00000.0000
4682008.06.26 21:27buy2372.241.61180.00000.0000
4692008.06.26 23:48close2372.241.61300.00000.0000226.4146940.09
4702008.06.26 23:48close2361.681.61300.00000.0000-113.2046826.89
4712008.06.26 23:48close2351.121.61300.00000.0000-301.8946525.00
4722008.06.26 23:48close2340.561.61300.00000.0000-372.7946152.21
4732008.06.26 23:48close2331.121.61340.00000.00001001.5247153.73
4742008.06.26 23:48close2320.561.61340.00000.0000347.0047500.73
4752008.06.27 03:10buy2380.571.61160.00000.0000
4762008.06.30 20:38buy2391.141.60390.00000.0000
4772008.06.30 22:47sell2400.571.60850.00000.0000
4782008.07.01 22:03sell2411.141.61070.00000.0000
4792008.07.08 19:00sell2421.711.61630.00000.0000
4802008.07.08 22:40sell2432.281.61930.00000.0000
4812008.07.09 07:40close2432.281.61710.00000.0000410.8047911.53
4822008.07.09 07:40close2421.711.61710.00000.0000-123.9047787.63
4832008.07.09 07:40close2411.141.61710.00000.0000-660.8047126.83
4842008.07.09 07:40close2400.571.61710.00000.0000-438.9046687.93
4852008.07.09 07:40close2391.141.61670.00000.00001256.9347944.86
4862008.07.09 07:40close2380.571.61670.00000.0000260.3248205.18
4872008.07.09 22:07buy2440.581.61970.00000.0000
4882008.07.09 22:44buy2451.161.61890.00000.0000
4892008.07.11 19:44buy2461.741.61660.00000.0000
4902008.07.11 22:12sell2470.581.62020.00000.0000
4912008.07.14 01:19close2470.581.62120.00000.0000-51.7948153.39
4922008.07.14 01:19close2461.741.62080.00000.0000620.2948773.68
4932008.07.14 01:19close2451.161.62080.00000.0000201.3848975.06
4942008.07.14 01:19close2440.581.62080.00000.000061.6049036.66
4952008.07.14 01:19sell2480.591.62090.00000.0000
4962008.07.14 01:28sell2491.181.62250.00000.0000
4972008.07.14 19:00buy2500.591.61730.00000.0000
4982008.07.15 04:56buy2511.181.61500.00000.0000
4992008.07.22 19:00sell2521.771.62570.00000.0000
5002008.07.22 19:02close2521.771.62650.00000.0000-119.2548917.41
5012008.07.22 19:02close2511.181.62610.00000.00001125.6750043.08
5022008.07.22 19:02close2500.591.62610.00000.0000450.1350493.21
5032008.07.22 19:02close2491.181.62650.00000.0000-445.5150047.70
5042008.07.22 19:02close2480.591.62650.00000.0000-302.2549745.46
5052008.07.22 19:02sell2530.601.62630.00000.0000
5062008.07.22 19:24sell2541.201.62890.00000.0000
5072008.07.24 20:09buy2550.601.62520.00000.0000
5082008.07.24 20:52buy2561.201.62450.00000.0000
5092008.07.24 22:47buy2571.801.62320.00000.0000
5102008.07.24 23:54close2571.801.62600.00000.0000424.5350169.99
5112008.07.24 23:54close2561.201.62600.00000.0000151.6250321.61
5122008.07.24 23:54close2550.601.62600.00000.000040.4350362.04
5132008.07.24 23:54close2541.201.62640.00000.0000228.2150590.24
5142008.07.24 23:54close2530.601.62640.00000.0000-17.2650572.98
5152008.07.25 21:20buy2580.611.62640.00000.0000
5162008.07.29 03:56buy2591.221.62590.00000.0000
5172008.07.29 23:52sell2600.611.63120.00000.0000
5182008.07.29 23:55sell2611.221.63180.00000.0000
5192008.08.06 19:44sell2621.831.63440.00000.0000
5202008.08.07 09:21close2621.831.63350.00000.0000110.7650683.74
5212008.08.07 09:21close2611.221.63350.00000.0000-242.9350440.80
5222008.08.07 09:21close2600.611.63350.00000.0000-152.2950288.51
5232008.08.07 09:21close2591.221.63310.00000.0000776.2851064.80
5242008.08.07 09:21close2580.611.63310.00000.0000365.7751430.56
5252008.08.08 00:25buy2630.621.62700.00000.0000
5262008.08.08 04:24buy2641.241.62570.00000.0000
5272008.08.11 01:00buy2651.861.61960.00000.0000
5282008.08.13 20:31sell2660.621.62080.00000.0000
5292008.08.14 19:27sell2671.241.62290.00000.0000
5302008.08.18 19:17buy2682.481.61360.00000.0000
5312008.08.20 21:18close2682.481.62010.00000.00001371.2652801.82
5322008.08.20 21:18close2671.241.62050.00000.0000225.3753027.20
5332008.08.20 21:18close2660.621.62050.00000.0000-6.4253020.77
5342008.08.20 21:18close2651.861.62010.00000.0000123.7353144.50
5352008.08.20 21:18close2641.241.62010.00000.0000-551.2752593.23
5362008.08.20 21:18close2630.621.62010.00000.0000-343.5352249.70
5372008.08.20 21:18sell2690.631.62040.00000.0000
5382008.08.20 21:37sell2701.261.62110.00000.0000
5392008.08.22 19:29sell2711.891.62480.00000.0000
5402008.08.25 04:45buy2720.631.62190.00000.0000
5412008.08.25 19:00buy2731.261.61760.00000.0000
5422008.08.26 10:13close2731.261.61750.00000.0000-7.2052242.50
5432008.08.26 10:13close2720.631.61750.00000.0000-231.7852010.72
5442008.08.26 10:13close2711.891.61790.00000.00001078.9653089.68
5452008.08.26 10:13close2701.261.61790.00000.0000301.0653390.74
5462008.08.26 10:13close2690.631.61790.00000.0000113.4053504.14
5472008.08.26 19:52buy2740.641.61150.00000.0000
5482008.08.27 04:02sell2750.641.61320.00000.0000
5492008.08.28 19:26sell2761.281.61510.00000.0000
5502008.08.28 19:31sell2771.921.61620.00000.0000
5512008.09.01 15:23close2771.921.60810.00000.00001290.1054794.24
5522008.09.01 15:23close2761.281.60810.00000.0000741.5055535.74
5532008.09.01 15:23close2750.641.60810.00000.0000258.5855794.32
5542008.09.01 15:23close2740.641.60770.00000.0000-194.4555599.88
5552008.09.02 01:18buy2780.671.60720.00000.0000
5562008.09.02 22:03buy2791.341.60560.00000.0000
5572008.09.03 19:00buy2802.011.60200.00000.0000
5582008.09.04 19:00buy2812.681.59370.00000.0000
5592008.09.04 20:31buy2823.351.58940.00000.0000
5602008.09.04 22:16sell2830.671.58970.00000.0000
5612008.09.08 01:00sell2841.341.60660.00000.0000
5622008.09.08 01:16close2841.341.60570.00000.0000101.5655701.44
5632008.09.08 01:16close2830.671.60570.00000.0000-909.5554791.89
5642008.09.08 01:16close2823.351.60530.00000.00004504.7859296.67
5652008.09.08 01:16close2812.681.60530.00000.00002633.1461929.80
5662008.09.08 01:16close2802.011.60530.00000.0000585.9662515.77
5672008.09.08 01:16close2791.341.60530.00000.0000-12.0662503.71
5682008.09.08 01:16close2780.671.60530.00000.0000-96.3362407.38
5692008.09.08 01:16sell2850.751.60500.00000.0000
5702008.09.08 03:04buy2860.751.60520.00000.0000
5712008.09.08 19:00buy2871.501.59750.00000.0000
5722008.09.09 03:29buy2882.251.59550.00000.0000
5732008.09.09 03:30buy2893.001.59400.00000.0000
5742008.09.09 10:51close2893.001.59730.00000.0000833.8963241.27
5752008.09.09 10:51close2882.251.59730.00000.0000341.1463582.41
5762008.09.09 10:51close2871.501.59730.00000.0000-21.1963561.22
5772008.09.09 10:51close2860.751.59730.00000.0000-497.0463064.19
5782008.09.09 10:51close2850.751.59770.00000.0000457.2363521.42
5792008.09.09 19:00buy2900.761.59490.00000.0000
5802008.09.09 23:35buy2911.521.59200.00000.0000
5812008.09.10 06:11sell2920.761.59620.00000.0000
5822008.09.11 01:25buy2932.281.58970.00000.0000
5832008.09.12 00:13close2932.281.59330.00000.0000697.5564218.97
5842008.09.12 00:13close2920.761.59370.00000.0000144.5364363.51
5852008.09.12 00:13close2911.521.59330.00000.0000187.0664550.57
5862008.09.12 00:13close2900.761.59330.00000.0000-92.1164458.45
5872008.09.12 00:13sell2940.771.59340.00000.0000
5882008.09.12 19:01sell2951.541.60660.00000.0000
5892008.09.15 01:00buy2960.771.60090.00000.0000
5902008.09.15 11:21close2960.771.59300.00000.0000-512.3863946.07
5912008.09.15 11:21close2951.541.59340.00000.00001703.9965650.07
5922008.09.15 11:21close2940.771.59340.00000.0000-3.9265646.15
5932008.09.15 19:00buy2970.791.58680.00000.0000
5942008.09.16 03:29buy2981.581.58480.00000.0000
5952008.09.16 19:00sell2990.791.58500.00000.0000
5962008.09.16 21:14buy3002.371.58070.00000.0000
5972008.09.16 21:40sell3011.581.58780.00000.0000
5982008.09.16 21:41close3011.581.58670.00000.0000146.3665792.51
5992008.09.16 21:41close3002.371.58630.00000.00001117.9366910.44
6002008.09.16 21:41close2990.791.58670.00000.0000-113.1066797.34
6012008.09.16 21:41close2981.581.58630.00000.0000199.6366996.97
6022008.09.16 21:41close2970.791.58630.00000.0000-31.1366965.84
6032008.09.16 21:42sell3020.801.58660.00000.0000
6042008.09.16 23:11sell3031.601.58980.00000.0000
6052008.09.17 00:52buy3040.801.58310.00000.0000
6062008.09.17 03:11sell3052.401.59150.00000.0000
6072008.09.17 16:13close3052.401.58830.00000.0000646.7467612.58
6082008.09.17 16:13close3040.801.58790.00000.0000323.4567936.03
6092008.09.17 16:13close3031.601.58830.00000.0000193.9668129.99
6102008.09.17 16:13close3020.801.58830.00000.0000-118.5968011.40
6112008.09.17 19:02buy3060.821.58350.00000.0000
6122008.09.18 03:06buy3071.641.57790.00000.0000
6132008.09.18 10:02close3071.641.58810.00000.00001409.0369420.43
6142008.09.18 10:02close3060.821.58810.00000.0000324.4069744.83
6152008.09.18 19:00buy3080.841.58040.00000.0000
6162008.09.18 19:38buy3091.681.57810.00000.0000
6172008.09.18 22:25sell3100.841.58400.00000.0000
6182008.09.18 22:45sell3111.681.58610.00000.0000
6192008.09.19 05:15sell3122.521.58900.00000.0000
6202008.09.19 05:38close3122.521.58830.00000.0000148.5569893.38
6212008.09.19 05:38close3111.681.58830.00000.0000-319.7969573.59
6222008.09.19 05:38close3100.841.58830.00000.0000-308.4469265.15
6232008.09.19 05:38close3091.681.58790.00000.00001391.3570656.49
6242008.09.19 05:38close3080.841.58790.00000.0000532.9571189.44
6252008.09.19 21:39buy3130.851.59480.00000.0000
6262008.09.19 23:15sell3140.851.60020.00000.0000
6272008.09.22 19:01buy3151.701.59230.00000.0000
6282008.09.22 20:30buy3162.551.58930.00000.0000
6292008.09.22 21:26close3162.551.59270.00000.0000730.2971919.73
6302008.09.22 21:26close3151.701.59270.00000.000057.2871977.01
6312008.09.22 21:26close3140.851.59310.00000.0000503.8972480.90
6322008.09.22 21:26close3130.851.59270.00000.0000-148.0472332.85
6332008.09.22 22:46buy3170.871.58950.00000.0000
6342008.09.24 01:03sell3180.871.59410.00000.0000
6352008.09.24 19:11sell3191.741.59680.00000.0000
6362008.09.26 05:18close3191.741.59100.00000.0000814.4473147.29
6372008.09.26 05:18close3180.871.59100.00000.0000209.4173356.70
6382008.09.26 05:18close3170.871.59060.00000.000094.7773451.47
6392008.09.26 19:06sell3200.881.59020.00000.0000
6402008.09.26 19:11sell3211.761.59140.00000.0000
6412008.09.26 22:31sell3222.641.59330.00000.0000
6422008.09.29 01:18buy3230.881.58960.00000.0000
6432008.09.29 02:27close3230.881.58860.00000.0000-74.1273377.35
6442008.09.29 02:27close3222.641.58900.00000.0000942.5374319.88
6452008.09.29 02:27close3211.761.58900.00000.0000346.7474666.62
6462008.09.29 02:27close3200.881.58900.00000.000084.4574751.07
6472008.09.29 02:27buy3240.901.58920.00000.0000
6482008.09.29 04:04sell3250.901.59290.00000.0000
6492008.09.29 20:20buy3261.801.57680.00000.0000
6502008.09.29 20:46buy3272.701.57290.00000.0000
6512008.09.30 01:31buy3283.601.56940.00000.0000
6522008.09.30 05:46close3283.601.57350.00000.00001243.2675994.33
6532008.09.30 05:46close3272.701.57350.00000.0000143.7876138.12
6542008.09.30 05:46close3261.801.57350.00000.0000-495.4675642.66
6552008.09.30 05:46close3250.901.57390.00000.00001435.4277078.08
6562008.09.30 05:46close3240.901.57350.00000.0000-1187.7675890.32
6572008.09.30 19:25sell3290.911.57800.00000.0000
6582008.09.30 20:41sell3301.821.58020.00000.0000
6592008.09.30 21:55sell3312.731.58250.00000.0000
6602008.10.01 04:58buy3320.911.57870.00000.0000
6612008.10.01 05:28buy3331.821.57670.00000.0000
6622008.10.01 05:57close3331.821.57760.00000.0000137.9876028.30
6632008.10.01 05:57close3320.911.57760.00000.0000-84.3175943.99
6642008.10.01 05:57close3312.731.57800.00000.00001020.6476964.63
6652008.10.01 05:57close3301.821.57800.00000.0000327.9277292.55
6662008.10.01 05:57close3290.911.57800.00000.0000-4.6377287.92
6672008.10.01 21:15sell3340.931.57830.00000.0000
6682008.10.02 05:08buy3350.931.57390.00000.0000
6692008.10.06 01:00buy3361.861.55080.00000.0000
6702008.10.06 02:06buy3372.791.54550.00000.0000
6712008.10.06 02:54buy3383.721.54000.00000.0000
6722008.10.06 05:13close3383.721.54540.00000.00001692.0578979.97
6732008.10.06 05:13close3372.791.54540.00000.0000-23.5078956.47
6742008.10.06 05:13close3361.861.54540.00000.0000-846.0278110.45
6752008.10.06 05:13close3350.931.54540.00000.0000-2227.5375882.92
6762008.10.06 05:13close3340.931.54580.00000.00002521.6078404.52
6772008.10.06 05:13sell3390.941.54550.00000.0000
6782008.10.06 06:28buy3400.941.54400.00000.0000
6792008.10.06 22:51sell3411.881.54980.00000.0000
6802008.10.07 02:06sell3422.821.55200.00000.0000
6812008.10.07 03:51close3422.821.54790.00000.0000973.6479378.16
6822008.10.07 03:51close3411.881.54790.00000.0000291.2379669.40
6832008.10.07 03:51close3400.941.54750.00000.0000279.6879949.08
6842008.10.07 03:51close3390.941.54790.00000.0000-194.7679754.31
6852008.10.07 04:03buy3430.961.54660.00000.0000
6862008.10.07 06:45sell3440.961.55140.00000.0000
6872008.10.08 19:00buy3451.921.54220.00000.0000
6882008.10.08 22:03buy3462.881.53810.00000.0000
6892008.10.09 05:39close3462.881.54230.00000.00001042.3080796.61
6902008.10.09 05:39close3451.921.54230.00000.000031.7980828.41
6912008.10.09 05:39close3440.961.54270.00000.0000683.7881512.19
6922008.10.09 05:39close3430.961.54230.00000.0000-337.2981174.90
6932008.10.09 05:39sell3470.971.54220.00000.0000
6942008.10.09 19:03buy3480.971.54310.00000.0000
6952008.10.09 20:23buy3491.941.54070.00000.0000
6962008.10.09 22:20buy3502.911.53850.00000.0000
6972008.10.09 22:46buy3513.881.53630.00000.0000
6982008.10.10 03:32buy3524.851.53200.00000.0000
6992008.10.10 06:16buy3535.821.52760.00000.0000
7002008.10.10 06:57buy3546.791.52330.00000.0000
7012008.10.10 21:52buy3557.761.51150.00000.0000
7022008.10.10 22:37close3557.761.52690.00000.000010066.0491240.94
7032008.10.10 22:37close3546.791.52690.00000.00002058.9793299.91
7042008.10.10 22:37close3535.821.52690.00000.0000-343.1692956.75
7052008.10.10 22:37close3524.851.52690.00000.0000-2083.4790873.28
7062008.10.10 22:37close3513.881.52690.00000.0000-3061.5887811.70
7072008.10.10 22:37close3502.911.52690.00000.0000-2835.4484976.27
7082008.10.10 22:37close3491.941.52690.00000.0000-2249.7982726.48
7092008.10.10 22:37close3480.971.52690.00000.0000-1320.9981405.49
7102008.10.10 22:37close3470.971.52730.00000.00001212.1682617.65
7112008.10.10 22:37sell3560.991.52670.00000.0000
7122008.10.13 01:00sell3571.981.53460.00000.0000
7132008.10.13 04:18buy3580.991.53630.00000.0000
7142008.10.13 19:28sell3592.971.54260.00000.0000
7152008.10.13 22:24sell3603.961.54420.00000.0000
7162008.10.13 22:37sell3614.951.54580.00000.0000
7172008.10.13 22:51sell3625.941.54750.00000.0000
7182008.10.13 23:32close3625.941.54250.00000.00002501.0585118.70
7192008.10.13 23:32close3614.951.54250.00000.00001375.5886494.28
7202008.10.13 23:32close3603.961.54250.00000.0000566.9087061.18
7212008.10.13 23:32close3592.971.54250.00000.000025.0187086.19
7222008.10.13 23:32close3580.991.54210.00000.0000483.6687569.85
7232008.10.13 23:32close3571.981.54250.00000.0000-1317.2286252.63
7242008.10.13 23:32close3560.991.54250.00000.0000-1322.2684930.37
7252008.10.13 23:49sell3631.021.54650.00000.0000
7262008.10.14 19:04buy3641.021.54820.00000.0000
7272008.10.14 21:46buy3652.041.54640.00000.0000
7282008.10.15 02:25buy3663.061.54530.00000.0000
7292008.10.15 03:07buy3674.081.54370.00000.0000
7302008.10.15 08:41close3674.081.54670.00000.00001030.9985961.36
7312008.10.15 08:41close3663.061.54670.00000.0000360.8586322.21
7322008.10.15 08:41close3652.041.54670.00000.000057.0886379.30
7332008.10.15 08:41close3641.021.54670.00000.0000-126.1186253.18
7342008.10.15 08:41close3631.021.54710.00000.0000-61.9286191.26
7352008.10.15 20:18buy3681.031.53810.00000.0000
7362008.10.15 20:26buy3692.061.53380.00000.0000
7372008.10.15 22:59buy3703.091.52850.00000.0000
7382008.10.16 03:12sell3711.031.52580.00000.0000
7392008.10.16 05:03sell3722.061.53180.00000.0000
7402008.10.20 19:03sell3733.091.53330.00000.0000
7412008.10.20 23:38sell3744.121.53530.00000.0000
7422008.10.21 09:47close3744.121.53070.00000.00001574.9987766.25
7432008.10.21 09:47close3733.091.53070.00000.0000660.8388427.08
7442008.10.21 09:47close3722.061.53070.00000.0000159.3888586.45
7452008.10.21 09:47close3711.031.53070.00000.0000-440.7388145.72
7462008.10.21 09:47close3703.091.53030.00000.0000518.7888664.50
7472008.10.21 09:47close3692.061.53030.00000.0000-573.7988090.71
7482008.10.21 09:47close3681.031.53030.00000.0000-659.9687430.75
7492008.10.21 19:00buy3751.051.51750.00000.0000
7502008.10.21 19:29buy3762.101.51400.00000.0000
7512008.10.21 22:20buy3773.151.50840.00000.0000
7522008.10.22 00:32sell3781.051.50650.00000.0000
7532008.10.22 05:48buy3794.201.50210.00000.0000
7542008.10.22 06:32buy3805.251.49860.00000.0000
7552008.10.22 19:42buy3816.301.49500.00000.0000
7562008.10.22 19:42buy3827.351.49330.00000.0000
7572008.10.22 22:32buy3838.401.49060.00000.0000
7582008.10.22 22:41buy3849.451.48790.00000.0000
7592008.10.22 23:49close3849.451.49590.00000.00006367.9393798.68
7602008.10.22 23:49close3838.401.49590.00000.00003750.0097548.68
7612008.10.22 23:49close3827.351.49590.00000.00001609.6699158.34
7622008.10.22 23:49close3816.301.49590.00000.0000477.6099635.94
7632008.10.22 23:49close3805.251.49590.00000.0000-1193.9998441.95
7642008.10.22 23:49close3794.201.49590.00000.0000-2193.3996248.56
7652008.10.22 23:49close3781.051.49630.00000.0000901.9097150.46
7662008.10.22 23:49close3773.151.49590.00000.0000-3308.0993842.37
7672008.10.22 23:49close3762.101.49590.00000.0000-3195.9590646.42
7682008.10.22 23:49close3751.051.49590.00000.0000-1907.5288738.89
7692008.10.23 02:09buy3851.061.49140.00000.0000
7702008.10.23 02:24buy3862.121.48920.00000.0000
7712008.10.23 06:41buy3873.181.48720.00000.0000
7722008.10.23 07:59close3873.181.49190.00000.00001258.9389997.82
7732008.10.23 07:59close3862.121.49190.00000.0000482.1490479.96
7742008.10.23 07:59close3851.061.49190.00000.000044.6590524.61
7752008.10.23 20:03buy3881.091.49220.00000.0000
7762008.10.23 20:35buy3892.181.49050.00000.0000
7772008.10.23 22:46sell3901.091.49650.00000.0000
7782008.10.23 22:59sell3912.181.49860.00000.0000
7792008.10.24 00:06sell3923.271.50130.00000.0000
7802008.10.24 00:09close3923.271.50250.00000.0000-330.4490194.17
7812008.10.24 00:09close3912.181.50250.00000.0000-727.0589467.12
7822008.10.24 00:09close3901.091.50250.00000.0000-556.2888910.85
7832008.10.24 00:09close3892.181.50210.00000.00002135.9791046.82
7842008.10.24 00:09close3881.091.50210.00000.0000911.9191958.72
7852008.10.24 00:09sell3931.101.50200.00000.0000
7862008.10.24 05:55buy3941.101.49640.00000.0000
7872008.10.24 06:48buy3952.201.49300.00000.0000
7882008.10.27 02:00buy3963.301.46300.00000.0000
7892008.10.27 19:00buy3974.401.44130.00000.0000
7902008.10.28 04:04buy3985.501.43720.00000.0000
7912008.10.28 04:05buy3996.601.43310.00000.0000
7922008.10.28 07:38close3996.601.44670.00000.00007560.6499519.36
7932008.10.28 07:38close3985.501.44670.00000.00004401.12103920.48
7942008.10.28 07:38close3974.401.44670.00000.00002013.28105933.77
7952008.10.28 07:38close3963.301.44670.00000.0000-4521.88101411.89
7962008.10.28 07:38close3952.201.44670.00000.0000-8567.9292843.97
7972008.10.28 07:38close3941.101.44670.00000.0000-4598.9888244.99
7982008.10.28 07:38close3931.101.44710.00000.00005074.2893319.26
7992008.10.28 21:24sell4001.121.45370.00000.0000
8002008.10.28 21:45sell4012.241.45700.00000.0000
8012008.10.28 21:53sell4023.361.46040.00000.0000
8022008.10.28 22:21sell4034.481.46500.00000.0000
8032008.10.29 00:46sell4045.601.47400.00000.0000
8042008.10.29 03:10buy4051.121.47250.00000.0000
8052008.10.29 06:08buy4062.241.46480.00000.0000
8062008.10.29 08:28close4062.241.46290.00000.0000-358.4992960.77
8072008.10.29 08:28close4051.121.46290.00000.0000-905.6692055.11
8082008.10.29 08:28close4045.601.46330.00000.00005045.9097101.01
8092008.10.29 08:28close4034.481.46330.00000.0000618.5697719.57
8102008.10.29 08:28close4023.361.46330.00000.0000-837.6496881.93
8112008.10.29 08:28close4012.241.46330.00000.0000-1199.7895682.15
8122008.10.29 08:28close4001.121.46330.00000.0000-911.1394771.02
8132008.10.29 19:00buy4071.141.46170.00000.0000
8142008.10.29 21:18buy4082.281.45760.00000.0000
8152008.10.29 22:16sell4091.141.46680.00000.0000
8162008.10.29 22:37close4091.141.46830.00000.0000-144.0094627.02
8172008.10.29 22:37close4082.281.46790.00000.00001978.1096605.12
8182008.10.29 22:37close4071.141.46790.00000.0000595.3597200.47
8192008.10.29 22:37sell4101.171.46800.00000.0000
8202008.10.30 03:18sell4112.341.47130.00000.0000
8212008.10.30 03:51sell4123.511.47450.00000.0000
8222008.10.30 04:14sell4134.681.47940.00000.0000
8232008.10.30 04:26sell4145.851.48430.00000.0000
8242008.10.30 06:29buy4151.171.48530.00000.0000
8252008.10.30 12:46close4151.171.47490.00000.0000-1024.9496175.53
8262008.10.30 12:46close4145.851.47530.00000.00004433.68100609.21
8272008.10.30 12:46close4134.681.47530.00000.00001615.84102225.05
8282008.10.30 12:46close4123.511.47530.00000.0000-236.46101988.59
8292008.10.30 12:46close4112.341.47530.00000.0000-788.21101200.38
8302008.10.30 12:46close4101.171.47530.00000.0000-737.10100463.29
8312008.10.30 19:00buy4161.211.46910.00000.0000
8322008.10.30 21:37sell4171.211.47820.00000.0000
8332008.10.31 02:23buy4182.421.46690.00000.0000
8342008.10.31 02:32buy4193.631.46460.00000.0000
8352008.10.31 03:39buy4204.841.46190.00000.0000
8362008.10.31 03:59buy4216.051.45920.00000.0000
8372008.10.31 06:22close4216.051.46280.00000.00001834.57102297.86
8382008.10.31 06:22close4204.841.46280.00000.0000366.91102664.77
8392008.10.31 06:22close4193.631.46280.00000.0000-550.37102114.40
8402008.10.31 06:22close4182.421.46280.00000.0000-835.75101278.65
8412008.10.31 06:22close4171.211.46320.00000.00001522.26102800.91
8422008.10.31 06:22close4161.211.46280.00000.0000-638.81102162.10
8432008.10.31 19:00sell4221.231.48200.00000.0000
8442008.10.31 19:02buy4231.231.47740.00000.0000
8452008.11.03 06:16buy4242.461.47400.00000.0000
8462008.11.03 09:37close4242.461.48030.00000.00001305.42103467.52
8472008.11.03 09:37close4231.231.48030.00000.0000303.79103771.31
8482008.11.03 09:37close4221.231.48070.00000.0000128.39103899.70
8492008.11.03 20:44buy4251.251.48180.00000.0000
8502008.11.03 22:32buy4262.501.47990.00000.0000
8512008.11.04 01:05sell4271.251.48680.00000.0000
8522008.11.04 01:11close4271.251.48540.00000.0000147.37104047.07
8532008.11.04 01:11close4262.501.48500.00000.00001080.74105127.81
8542008.11.04 01:11close4251.251.48500.00000.0000340.32105468.13
8552008.11.04 01:17sell4281.271.48680.00000.0000
8562008.11.04 04:25buy4291.271.48210.00000.0000
8572008.11.04 04:29buy4302.541.48090.00000.0000
8582008.11.04 19:05sell4312.541.50300.00000.0000
8592008.11.04 19:49sell4323.811.51030.00000.0000
8602008.11.04 19:55close4323.811.51280.00000.0000-802.11104666.02
8612008.11.04 19:55close4312.541.51280.00000.0000-2096.17102569.85
8622008.11.04 19:55close4302.541.51240.00000.00006739.39109309.24
8632008.11.04 19:55close4291.271.51240.00000.00003241.32112550.56
8642008.11.04 19:55close4281.271.51280.00000.0000-2780.63109769.93
8652008.11.04 19:55sell4331.321.51250.00000.0000
8662008.11.04 20:09buy4341.321.51000.00000.0000
8672008.11.05 23:10buy4352.641.50670.00000.0000
8682008.11.05 23:22buy4363.961.50380.00000.0000
8692008.11.06 00:53buy4375.281.50010.00000.0000
8702008.11.06 11:12close4375.281.50430.00000.00001867.92111637.85
8712008.11.06 11:12close4363.961.50430.00000.0000199.00111836.85
8722008.11.06 11:12close4352.641.50430.00000.0000-512.21111324.63
8732008.11.06 11:12close4341.321.50430.00000.0000-619.44110705.19
8742008.11.06 11:12close4331.321.50470.00000.0000840.17111545.37
8752008.11.06 19:11buy4381.341.49880.00000.0000
8762008.11.06 19:35buy4392.681.49590.00000.0000
8772008.11.07 12:13close4392.681.50210.00000.00001406.87112952.24
8782008.11.07 12:13close4381.341.50210.00000.0000376.10113328.34
8792008.11.10 02:00sell4401.361.50450.00000.0000
8802008.11.10 02:25sell4412.721.50670.00000.0000
8812008.11.10 03:16sell4424.081.50930.00000.0000
8822008.11.10 03:52sell4435.441.51200.00000.0000
8832008.11.10 11:03close4435.441.50770.00000.00001969.85115298.19
8842008.11.10 11:03close4424.081.50770.00000.0000549.73115847.92
8852008.11.10 11:03close4412.721.50770.00000.0000-229.05115618.87
8862008.11.10 11:03close4401.361.50770.00000.0000-366.49115252.38
8872008.11.10 19:00buy4441.381.50730.00000.0000
8882008.11.10 19:53buy4452.761.50430.00000.0000
8892008.11.11 03:18buy4464.141.50140.00000.0000
8902008.11.11 03:40buy4475.521.49930.00000.0000
8912008.11.11 07:38close4475.521.50370.00000.00002045.82117298.20
8922008.11.11 07:38close4464.141.50370.00000.0000802.06118100.26
8932008.11.11 07:38close4452.761.50370.00000.0000-132.01117968.25
8942008.11.11 07:38close4441.381.50370.00000.0000-414.72117553.54
8952008.11.11 19:00buy4481.411.48440.00000.0000
8962008.11.12 05:10sell4491.411.49050.00000.0000
8972008.11.12 05:12sell4502.821.49220.00000.0000
8982008.11.12 14:14close4502.821.48780.00000.00001044.88118598.42
8992008.11.12 14:14close4491.411.48780.00000.0000320.59118919.01
9002008.11.12 14:14close4481.411.48740.00000.0000360.12119279.13
9012008.11.12 19:00buy4511.431.47720.00000.0000
9022008.11.12 19:05buy4522.861.47260.00000.0000
9032008.11.12 20:15close4522.861.48060.00000.00001927.22121206.35
9042008.11.12 20:15close4511.431.48060.00000.0000409.53121615.88
9052008.11.13 01:53buy4531.461.47900.00000.0000
9062008.11.13 19:00sell4541.461.50020.00000.0000
9072008.11.13 22:31sell4552.921.50550.00000.0000
9082008.11.13 22:36close4552.921.50730.00000.0000-442.61121173.27
9092008.11.13 22:36close4541.461.50730.00000.0000-872.93120300.34
9102008.11.13 22:36close4531.461.50690.00000.00003431.10123731.44
9112008.11.13 22:36sell4561.481.50710.00000.0000
9122008.11.13 22:43sell4572.961.51250.00000.0000
9132008.11.13 23:56sell4584.441.52000.00000.0000
9142008.11.14 00:34buy4591.481.51610.00000.0000
9152008.11.14 10:55close4591.481.51140.00000.0000-585.91123145.53
9162008.11.14 10:55close4584.441.51180.00000.00003043.35126188.88
9172008.11.14 10:55close4572.961.51180.00000.0000159.43126348.31
9182008.11.14 10:55close4561.481.51180.00000.0000-593.30125755.01
9192008.11.14 19:15sell4601.511.51240.00000.0000
9202008.11.14 21:40sell4613.021.51390.00000.0000
9212008.11.14 22:24sell4624.531.51550.00000.0000
9222008.11.14 22:43sell4636.041.51720.00000.0000
9232008.11.14 23:33close4636.041.51370.00000.00001780.21127535.22
9242008.11.14 23:33close4624.531.51370.00000.0000686.65128221.87
9252008.11.14 23:33close4613.021.51370.00000.000050.86128272.73
9262008.11.14 23:33close4601.511.51370.00000.0000-165.31128107.42
9272008.11.17 02:00buy4641.541.50440.00000.0000
9282008.11.17 06:52sell4651.541.50870.00000.0000
9292008.11.17 19:01sell4663.081.51620.00000.0000
9302008.11.17 19:49sell4674.621.51990.00000.0000
9312008.11.18 00:32close4674.621.51550.00000.00001688.32129795.74
9322008.11.18 00:32close4663.081.51550.00000.0000165.89129961.63
9332008.11.18 00:32close4651.541.51550.00000.0000-889.69129071.94
9342008.11.18 00:32close4641.541.51510.00000.00001392.15130464.09
9352008.11.18 00:32buy4681.571.51510.00000.0000
9362008.11.18 06:49buy4693.141.51210.00000.0000
9372008.11.18 19:42sell4701.571.51920.00000.0000
9382008.11.18 19:43close4701.571.51790.00000.0000171.87130635.96
9392008.11.18 19:43close4693.141.51750.00000.00001428.23132064.19
9402008.11.18 19:43close4681.571.51750.00000.0000317.38132381.57
9412008.11.18 19:45sell4711.591.51920.00000.0000
9422008.11.18 21:14buy4721.591.51460.00000.0000
9432008.11.20 19:02sell4733.181.52940.00000.0000
9442008.11.20 20:47sell4744.771.53420.00000.0000
9452008.11.20 21:22close4744.771.53020.00000.00001606.74133988.31
9462008.11.20 21:22close4733.181.53020.00000.0000-214.23133774.08
9472008.11.20 21:22close4721.591.52980.00000.00002052.97135827.05
9482008.11.20 21:22close4711.591.53020.00000.0000-1505.21134321.84
9492008.11.20 23:50buy4751.611.52570.00000.0000
9502008.11.21 06:32sell4761.611.52880.00000.0000
9512008.11.21 23:38sell4773.221.53740.00000.0000
9522008.11.24 02:04sell4784.831.54040.00000.0000
9532008.11.24 04:14close4784.831.53580.00000.00001870.99136192.83
9542008.11.24 04:14close4773.221.53580.00000.0000417.48136610.30
9552008.11.24 04:14close4761.611.53580.00000.0000-957.25135653.05
9562008.11.24 04:14close4751.611.53540.00000.00001324.18136977.23
9572008.11.25 01:00sell4791.641.54690.00000.0000
9582008.11.25 03:30buy4801.641.54190.00000.0000
9592008.11.25 19:08buy4813.281.54060.00000.0000
9602008.11.25 23:26close4813.281.54630.00000.00001574.79138552.02
9612008.11.25 23:26close4801.641.54630.00000.0000607.81139159.83
9622008.11.25 23:26close4791.641.54670.00000.000027.62139187.45
9632008.11.25 23:36sell4821.671.54800.00000.0000
9642008.11.26 03:23buy4831.671.54350.00000.0000
9652008.11.26 19:15sell4843.341.55010.00000.0000
9662008.11.26 22:18sell4855.011.55140.00000.0000
9672008.11.26 22:52sell4866.681.55260.00000.0000
9682008.11.27 01:04close4866.681.55030.00000.00001191.84140379.30
9692008.11.27 01:04close4855.011.55030.00000.0000387.61140766.90
9702008.11.27 01:04close4843.341.55030.00000.0000-107.23140659.67
9712008.11.27 01:04close4831.671.54990.00000.0000913.86141573.53
9722008.11.27 01:04close4821.671.55030.00000.0000-357.45141216.08
9732008.11.27 19:31sell4871.691.54920.00000.0000
9742008.11.28 05:19sell4883.381.55030.00000.0000
9752008.11.28 16:12close4883.381.54500.00000.00001508.55142724.63
9762008.11.28 16:12close4871.691.54500.00000.0000589.13143313.76
9772008.11.28 19:00buy4891.721.54210.00000.0000
9782008.12.01 02:59buy4903.441.53980.00000.0000
9792008.12.01 03:00buy4915.161.53750.00000.0000
9802008.12.01 03:06buy4926.881.53520.00000.0000
9812008.12.01 04:19buy4938.601.53170.00000.0000
9822008.12.01 07:42close4938.601.53680.00000.00003694.41147008.17
9832008.12.01 07:42close4926.881.53680.00000.0000927.22147935.39
9842008.12.01 07:42close4915.161.53680.00000.0000-304.24147631.15
9852008.12.01 07:42close4903.441.53680.00000.0000-869.27146761.88
9862008.12.01 07:42close4891.721.53680.00000.0000-763.19145998.70
9872008.12.01 19:00buy4941.751.52490.00000.0000
9882008.12.01 20:53buy4953.501.52140.00000.0000
9892008.12.01 23:59buy4965.251.51850.00000.0000
9902008.12.02 12:21close4965.251.52340.00000.00002181.10148179.79
9912008.12.02 12:21close4953.501.52340.00000.0000599.12148778.91
9922008.12.02 12:21close4941.751.52340.00000.0000-216.36148562.55
9932008.12.02 19:13sell4971.781.53320.00000.0000
9942008.12.03 19:00sell4983.561.53920.00000.0000
9952008.12.03 21:42buy4991.781.53270.00000.0000
9962008.12.04 12:03close4991.781.53070.00000.0000-285.39148277.16
9972008.12.04 12:03close4983.561.53110.00000.00002373.96150651.12
9982008.12.04 12:03close4971.781.53110.00000.0000278.55150929.67
9992008.12.04 19:00sell5001.811.53810.00000.0000
10002008.12.04 20:39buy5011.811.53280.00000.0000
10012008.12.04 22:46buy5023.621.53070.00000.0000
10022008.12.04 23:09buy5035.431.52810.00000.0000
10032008.12.04 23:15buy5047.241.52550.00000.0000
10042008.12.04 23:36buy5059.051.52270.00000.0000
10052008.12.04 23:58close5059.051.52700.00000.00003277.88154207.55
10062008.12.04 23:58close5047.241.52700.00000.0000914.76155122.31
10072008.12.04 23:58close5035.431.52700.00000.0000-503.12154619.19
10082008.12.04 23:58close5023.621.52700.00000.0000-1128.20153490.99
10092008.12.04 23:58close5011.811.52700.00000.0000-884.27152606.72
10102008.12.04 23:58close5001.811.52740.00000.00001630.90154237.62
10112008.12.04 23:58buy5061.851.52750.00000.0000
10122008.12.05 19:25close5061.851.54580.00000.00002856.69157094.31
10132008.12.08 03:28sell5071.891.55380.00000.0000
10142008.12.08 06:14sell5083.781.55620.00000.0000
10152008.12.08 19:04buy5091.891.55640.00000.0000
10162008.12.08 22:59sell5105.671.55920.00000.0000
10172008.12.09 19:32sell5117.561.56260.00000.0000
10182008.12.09 20:13sell5129.451.56370.00000.0000
10192008.12.09 21:21close5129.451.55940.00000.00003421.89160516.20
10202008.12.09 21:21close5117.561.55940.00000.00002037.23162553.43
10212008.12.09 21:21close5105.671.55940.00000.0000-124.34162429.09
10222008.12.09 21:21close5091.891.55900.00000.0000419.05162848.14
10232008.12.09 21:21close5083.781.55940.00000.0000-1037.84161810.29
10242008.12.09 21:21close5071.891.55940.00000.0000-900.90160909.40
10252008.12.09 22:09buy5131.931.55790.00000.0000
10262008.12.09 22:24buy5143.861.55710.00000.0000
10272008.12.10 20:58buy5155.791.55500.00000.0000
10282008.12.10 23:12close5155.791.55870.00000.00001804.50162713.90
10292008.12.10 23:12close5143.861.55870.00000.0000530.69163244.59
10302008.12.10 23:12close5131.931.55870.00000.0000135.28163379.87
10312008.12.11 00:00sell5161.961.55990.00000.0000
10322008.12.11 19:26sell5173.921.57620.00000.0000
10332008.12.11 22:08sell5185.881.58080.00000.0000
10342008.12.12 06:47buy5191.961.57760.00000.0000
10352008.12.12 10:31close5191.961.57200.00000.0000-924.53162455.34
10362008.12.12 10:31close5185.881.57240.00000.00004129.41166584.75
10372008.12.12 10:31close5173.921.57240.00000.00001234.45167819.21
10382008.12.12 10:31close5161.961.57240.00000.0000-2073.13165746.07
10392008.12.15 02:55sell5201.991.57710.00000.0000
10402008.12.15 03:38sell5213.981.57870.00000.0000
10412008.12.15 23:44sell5225.971.58660.00000.0000
10422008.12.16 13:08close5225.971.57960.00000.00003488.77169234.85
10432008.12.16 13:08close5213.981.57960.00000.0000-321.89168912.96
10442008.12.16 13:08close5201.991.57960.00000.0000-429.08168483.88
10452008.12.16 19:05buy5232.021.57590.00000.0000
10462008.12.16 19:13buy5244.041.57340.00000.0000
10472008.12.16 22:37sell5252.021.57960.00000.0000
10482008.12.16 23:59close5252.021.57930.00000.000051.03168534.91
10492008.12.16 23:59close5244.041.57890.00000.00001871.63170406.54
10502008.12.16 23:59close5232.021.57890.00000.0000510.45170916.99
10512008.12.17 00:00sell5262.051.57940.00000.0000
10522008.12.17 00:01sell5274.101.58120.00000.0000
10532008.12.17 01:28buy5282.051.57400.00000.0000
10542008.12.17 02:14close5282.051.57470.00000.0000120.87171037.86
10552008.12.17 02:14close5274.101.57510.00000.00002106.11173143.97
10562008.12.17 02:14close5262.051.57510.00000.0000742.32173886.29
10572008.12.17 19:01sell5292.091.55620.00000.0000
10582008.12.17 20:08buy5302.091.55460.00000.0000
10592008.12.17 21:48buy5314.181.54700.00000.0000
10602008.12.19 04:21buy5326.271.53900.00000.0000
10612008.12.19 12:07close5326.271.54640.00000.00003908.19177794.48
10622008.12.19 12:07close5314.181.54640.00000.0000-165.91177628.57
10632008.12.19 12:07close5302.091.54640.00000.0000-1420.89176207.69
10642008.12.19 12:07close5292.091.54680.00000.00001611.86177819.55
10652008.12.19 19:12sell5332.131.54690.00000.0000
10662008.12.19 19:36buy5342.131.54020.00000.0000
10672008.12.19 21:41buy5354.261.53760.00000.0000
10682008.12.22 19:00buy5366.391.52940.00000.0000
10692008.12.22 20:42buy5378.521.52560.00000.0000
10702008.12.22 20:49buy53810.651.52180.00000.0000
10712008.12.23 03:11close53810.651.52740.00000.00005052.46182872.01
10722008.12.23 03:11close5378.521.52740.00000.00001314.89184186.90
10732008.12.23 03:11close5366.391.52740.00000.0000-1059.15183127.75
10742008.12.23 03:11close5354.261.52740.00000.0000-3636.93179490.81
10752008.12.23 03:11close5342.131.52740.00000.0000-2284.94177205.88
10762008.12.23 03:11close5332.131.52780.00000.00003404.26180610.14
10772008.12.23 03:21sell5392.171.52810.00000.0000
10782008.12.23 19:00buy5402.171.51370.00000.0000
10792008.12.26 19:00buy5414.341.50410.00000.0000
10802008.12.26 19:39close5414.341.50440.00000.0000109.67180719.81
10812008.12.26 19:39close5402.171.50440.00000.0000-1670.47179049.35
10822008.12.26 19:39close5392.171.50480.00000.00004202.56183251.91
10832008.12.26 20:56buy5422.201.50340.00000.0000
10842008.12.29 04:06buy5434.401.50090.00000.0000
10852008.12.29 04:08buy5446.601.49930.00000.0000
10862008.12.29 04:53buy5458.801.49730.00000.0000
10872008.12.29 04:54buy54611.001.49550.00000.0000
10882008.12.29 06:04close54611.001.49980.00000.00003984.17187236.08
10892008.12.29 06:04close5458.801.49980.00000.00001853.10189089.18
10902008.12.29 06:04close5446.601.49980.00000.0000277.96189367.14
10912008.12.29 06:04close5434.401.49980.00000.0000-407.68188959.46
10922008.12.29 06:04close5422.201.49980.00000.0000-661.14188298.32
10932008.12.29 19:00buy5472.261.48360.00000.0000
10942008.12.29 19:14buy5484.521.47790.00000.0000
10952008.12.29 19:36sell5492.261.48200.00000.0000
10962008.12.30 04:42sell5504.521.48550.00000.0000
10972008.12.31 02:44sell5516.781.49320.00000.0000
10982008.12.31 05:11close5516.781.49110.00000.00001198.99189497.31
10992008.12.31 05:11close5504.521.49110.00000.0000-2154.54187342.77
11002008.12.31 05:11close5492.261.49110.00000.0000-1754.87185587.90
11012008.12.31 05:11close5484.521.49070.00000.00004897.84190485.73
11022008.12.31 05:11close5472.261.49070.00000.00001363.85191849.58
11032008.12.31 19:00buy5522.301.48250.00000.0000
11042008.12.31 19:00buy5534.601.47900.00000.0000
11052008.12.31 19:47close5534.601.48660.00000.00002944.74194794.32
11062008.12.31 19:47close5522.301.48660.00000.0000794.31195588.63
11072008.12.31 20:28sell5542.351.49070.00000.0000
11082008.12.31 21:32sell5554.701.49330.00000.0000
11092009.01.02 10:23close5554.701.48710.00000.00002358.23197946.87
11102009.01.02 10:23close5542.351.48710.00000.0000664.59198611.46
11112009.01.05 02:34buy5562.381.50040.00000.0000
11122009.01.05 05:11buy5574.761.49450.00000.0000
11132009.01.05 11:40close5574.761.50140.00000.00002766.51201377.97
11142009.01.05 11:40close5562.381.50140.00000.0000200.47201578.44
11152009.01.05 19:04buy5582.421.50070.00000.0000
11162009.01.05 19:35sell5592.421.50690.00000.0000
11172009.01.06 00:10sell5604.841.50860.00000.0000
11182009.01.06 00:23sell5617.261.51030.00000.0000
11192009.01.06 00:38sell5629.681.51200.00000.0000
11202009.01.06 00:49sell56312.101.51380.00000.0000
11212009.01.06 03:05close56312.101.51050.00000.00003362.53204940.97
11222009.01.06 03:05close5629.681.51050.00000.00001222.74206163.71
11232009.01.06 03:05close5617.261.51050.00000.0000-122.27206041.44
11242009.01.06 03:05close5604.841.51050.00000.0000-774.40205267.04
11252009.01.06 03:05close5592.421.51050.00000.0000-745.95204521.08
11262009.01.06 03:05close5582.421.51010.00000.00001922.67206443.76
11272009.01.06 19:02sell5642.481.50690.00000.0000
11282009.01.06 20:49sell5654.961.51060.00000.0000
11292009.01.07 04:06buy5662.481.50530.00000.0000
11302009.01.07 11:59close5662.481.50260.00000.0000-564.02205879.74
11312009.01.07 11:59close5654.961.50300.00000.00003149.16209028.90
11322009.01.07 11:59close5642.481.50300.00000.0000801.87209830.77
11332009.01.07 19:05sell5672.521.50270.00000.0000
11342009.01.09 19:18buy5682.521.49690.00000.0000
11352009.01.09 23:55buy5695.041.49550.00000.0000
11362009.01.12 17:24close5695.041.50120.00000.00002433.48212264.25
11372009.01.12 17:24close5682.521.50120.00000.0000919.56213183.81
11382009.01.12 17:24close5672.521.50160.00000.0000169.32213353.13
11392009.01.12 19:00buy5702.561.49030.00000.0000
11402009.01.12 19:03buy5715.121.48710.00000.0000
11412009.01.12 20:49sell5722.561.48850.00000.0000
11422009.01.13 19:00buy5737.681.48110.00000.0000
11432009.01.13 20:04buy57410.241.47920.00000.0000
11442009.01.13 20:24buy57512.801.47720.00000.0000
11452009.01.14 08:42close57512.801.48150.00000.00004670.83218023.97
11462009.01.14 08:42close57410.241.48150.00000.00002011.60220035.57
11472009.01.14 08:42close5737.681.48150.00000.0000279.59220315.15
11482009.01.14 08:42close5722.561.48190.00000.00001396.77221711.92
11492009.01.14 08:42close5715.121.48150.00000.0000-2387.33219324.59
11502009.01.14 08:42close5702.561.48150.00000.0000-1883.68217440.91
11512009.01.15 19:18buy5762.611.47060.00000.0000
11522009.01.15 21:58sell5772.611.47580.00000.0000
11532009.01.15 22:45sell5785.221.47840.00000.0000
11542009.01.16 22:13sell5797.831.48330.00000.0000
11552009.01.19 02:00sell58010.441.48680.00000.0000
11562009.01.19 02:19sell58113.051.48940.00000.0000
11572009.01.19 02:44sell58215.661.49210.00000.0000
11582009.01.19 12:00close58215.661.48650.00000.00007384.92224825.83
11592009.01.19 12:00close58113.051.48650.00000.00003186.95228012.78
11602009.01.19 12:00close58010.441.48650.00000.0000263.75228276.53
11612009.01.19 12:00close5797.831.48650.00000.0000-2149.82226126.71
11622009.01.19 12:00close5785.221.48650.00000.0000-3613.71222513.00
11632009.01.19 12:00close5772.611.48650.00000.0000-2378.30220134.70
11642009.01.19 12:00close5762.611.48610.00000.00003421.75223556.45
11652009.01.20 00:35buy5832.681.48370.00000.0000
11662009.01.20 02:12buy5845.361.48160.00000.0000
11672009.01.20 03:53buy5858.041.47940.00000.0000
11682009.01.20 11:45close5858.041.48340.00000.00002708.90226265.35
11692009.01.20 11:45close5845.361.48340.00000.0000812.67227078.02
11702009.01.20 11:45close5832.681.48340.00000.0000-67.72227010.30
11712009.01.20 21:47sell5862.721.48280.00000.0000
11722009.01.20 23:55buy5872.721.47800.00000.0000
11732009.01.21 06:15sell5885.441.48390.00000.0000
11742009.01.21 12:40close5885.441.47810.00000.00002657.01229667.31
11752009.01.21 12:40close5872.721.47770.00000.0000-61.36229605.94
11762009.01.21 12:40close5862.721.47810.00000.00001062.71230668.65
11772009.01.21 19:00buy5892.771.47640.00000.0000
11782009.01.21 20:30sell5902.771.48230.00000.0000
11792009.01.21 20:42sell5915.541.48490.00000.0000
11802009.01.21 20:59sell5928.311.48750.00000.0000
11812009.01.21 21:36sell59311.081.49150.00000.0000
11822009.01.21 22:53sell59413.851.49730.00000.0000
11832009.01.22 06:12sell59516.621.50380.00000.0000
11842009.01.22 16:56close59516.621.49480.00000.000012596.21243264.86
11852009.01.22 16:56close59413.851.49480.00000.00002704.38245969.24
11862009.01.22 16:56close59311.081.49480.00000.0000-3248.20242721.04
11872009.01.22 16:56close5928.311.49480.00000.0000-5235.32237485.73
11882009.01.22 16:56close5915.541.49480.00000.0000-4703.17232782.55
11892009.01.22 16:56close5902.771.49480.00000.0000-2958.07229824.48
11902009.01.22 16:56close5892.771.49440.00000.00004222.34234046.81
11912009.01.22 19:00buy5962.811.49500.00000.0000
11922009.01.22 22:04sell5972.811.50100.00000.0000
11932009.01.26 06:33sell5985.621.50350.00000.0000
11942009.01.26 22:48close5985.621.49780.00000.00002697.60236744.41
11952009.01.26 22:48close5972.811.49780.00000.0000728.62237473.04
11962009.01.26 22:48close5962.811.49740.00000.0000583.29238056.33
11972009.01.26 22:48buy5992.861.49790.00000.0000
11982009.01.27 02:42sell6002.861.50240.00000.0000
11992009.01.28 01:28sell6015.721.50430.00000.0000
12002009.01.28 02:09sell6028.581.50650.00000.0000
12012009.01.28 20:50sell60311.441.51760.00000.0000
12022009.01.29 12:32close60311.441.50890.00000.00008206.69246263.02
12032009.01.29 12:32close6028.581.50890.00000.0000-1865.04244397.98
12042009.01.29 12:32close6015.721.50890.00000.0000-2303.06242094.92
12052009.01.29 12:32close6002.861.50890.00000.0000-1623.68240471.24
12062009.01.29 12:32close5992.861.50850.00000.00002592.35243063.59
12072009.01.29 19:00buy6042.921.49760.00000.0000
12082009.01.29 20:02buy6055.841.49190.00000.0000
12092009.01.29 22:29sell6062.921.49260.00000.0000
12102009.01.30 03:56buy6078.761.48910.00000.0000
12112009.01.30 17:07close6078.761.49580.00000.00004943.73248007.32
12122009.01.30 17:07close6062.921.49620.00000.0000-900.09247107.23
12132009.01.30 17:07close6055.841.49580.00000.00001934.30249041.53
12142009.01.30 17:07close6042.921.49580.00000.0000-434.80248606.73
12152009.01.30 19:00buy6082.981.48740.00000.0000
12162009.01.30 19:42buy6095.961.48540.00000.0000
12172009.02.02 02:57buy6108.941.48290.00000.0000
12182009.02.02 16:11close6108.941.48760.00000.00003539.26252145.99
12192009.02.02 16:11close6095.961.48760.00000.00001120.61253266.60
12202009.02.02 16:11close6082.981.48760.00000.000058.28253324.88
12212009.02.02 20:02sell6113.041.49210.00000.0000
12222009.02.03 02:22buy6123.041.48880.00000.0000
12232009.02.03 05:30sell6136.081.49350.00000.0000
12242009.02.03 06:42sell6149.121.49500.00000.0000
12252009.02.03 06:56sell61512.161.49650.00000.0000
12262009.02.03 07:17close61512.161.49360.00000.00002969.60256294.48
12272009.02.03 07:17close6149.121.49360.00000.00001075.20257369.68
12282009.02.03 07:17close6136.081.49360.00000.0000-51.20257318.48
12292009.02.03 07:17close6123.041.49320.00000.00001126.69258445.17
12302009.02.03 07:17close6113.041.49360.00000.0000-399.47258045.71
12312009.02.03 22:39sell6163.101.48920.00000.0000
12322009.02.04 03:57buy6173.101.48680.00000.0000
12332009.02.05 19:06sell6186.201.49490.00000.0000
12342009.02.05 20:01sell6199.301.49730.00000.0000
12352009.02.05 20:37sell62012.401.49970.00000.0000
12362009.02.09 19:00sell62115.501.51150.00000.0000
12372009.02.09 20:51sell62218.601.51420.00000.0000
12382009.02.10 12:03close62218.601.50510.00000.000014158.84272204.55
12392009.02.10 12:03close62115.501.50510.00000.00008274.81280479.36
12402009.02.10 12:03close62012.401.50510.00000.0000-5828.01274651.35
12412009.02.10 12:03close6199.301.50510.00000.0000-6250.59268400.76
12422009.02.10 12:03close6186.201.50510.00000.0000-5420.11262980.66
12432009.02.10 12:03close6173.101.50470.00000.00004724.46267705.12
12442009.02.10 12:03close6163.101.50510.00000.0000-4261.15263443.97
12452009.02.10 19:06buy6233.161.50300.00000.0000
12462009.02.10 19:07buy6246.321.50080.00000.0000
12472009.02.10 19:12buy6259.481.49860.00000.0000
12482009.02.10 19:21close6259.481.50250.00000.00003114.21266558.18
12492009.02.10 19:21close6246.321.50250.00000.0000904.98267463.16
12502009.02.10 19:21close6233.161.50250.00000.0000-133.09267330.07
12512009.02.10 19:21buy6263.211.50300.00000.0000
12522009.02.10 19:25buy6276.421.50070.00000.0000
12532009.02.10 19:31buy6289.631.49850.00000.0000
12542009.02.10 19:35buy62912.841.49620.00000.0000
12552009.02.10 21:22buy63016.051.49240.00000.0000
12562009.02.11 10:50close63016.051.49740.00000.00006803.13274133.19
12572009.02.11 10:50close62912.841.49740.00000.00001332.67275465.86
12582009.02.11 10:50close6289.631.49740.00000.0000-866.15274599.71
12592009.02.11 10:50close6276.421.49740.00000.0000-1767.13272832.58
12602009.02.11 10:50close6263.211.49740.00000.0000-1505.44271327.13
12612009.02.11 20:17buy6313.261.49410.00000.0000
12622009.02.11 21:45buy6326.521.49240.00000.0000
12632009.02.12 05:29sell6333.261.49600.00000.0000
12642009.02.12 23:04buy6349.781.48960.00000.0000
12652009.02.12 23:34close6349.781.49380.00000.00003459.90274787.03
12662009.02.12 23:34close6333.261.49420.00000.0000494.15275281.18
12672009.02.12 23:34close6326.521.49380.00000.0000821.92276103.10
12682009.02.12 23:34close6313.261.49380.00000.0000-55.86276047.24
12692009.02.12 23:43sell6353.311.49520.00000.0000
12702009.02.13 19:20buy6363.311.49220.00000.0000
12712009.02.16 02:00buy6376.621.48900.00000.0000
12722009.02.16 02:26buy6389.931.48650.00000.0000
12732009.02.16 10:47close6389.931.49050.00000.00003345.69279392.93
12742009.02.16 10:47close6376.621.49050.00000.0000836.42280229.35
12752009.02.16 10:47close6363.311.49050.00000.0000-464.99279764.36
12762009.02.16 10:47close6353.311.49090.00000.00001164.89280929.25
12772009.02.16 20:16buy6393.371.48410.00000.0000
12782009.02.17 05:57sell6403.371.48620.00000.0000
12792009.02.17 19:48buy6416.741.47740.00000.0000
12802009.02.17 21:12buy64210.111.47580.00000.0000
12812009.02.17 23:51buy64313.481.47400.00000.0000
12822009.02.18 00:13buy64416.851.47170.00000.0000
12832009.02.18 10:50close64416.851.47530.00000.00005109.50286038.75
12842009.02.18 10:50close64313.481.47530.00000.00001512.64287551.38
12852009.02.18 10:50close64210.111.47530.00000.0000-398.37287153.01
12862009.02.18 10:50close6416.741.47530.00000.0000-1173.93285979.08
12872009.02.18 10:50close6403.371.47570.00000.00002962.64288941.72
12882009.02.18 10:50close6393.371.47530.00000.0000-2479.70286462.02
12892009.02.18 19:22sell6453.441.48070.00000.0000
12902009.02.18 20:02sell6466.881.48250.00000.0000
12912009.02.18 20:11sell64710.321.48430.00000.0000
12922009.02.18 20:53close64710.321.48040.00000.00003389.30289851.32
12932009.02.18 20:53close6466.881.48040.00000.00001216.67291067.99
12942009.02.18 20:53close6453.441.48040.00000.000086.90291154.89
12952009.02.18 21:38buy6483.491.47710.00000.0000
12962009.02.18 22:39buy6496.981.47540.00000.0000
12972009.02.19 13:58close6496.981.49070.00000.00009052.24300207.13
12982009.02.19 13:58close6483.491.49070.00000.00004026.37304233.50
12992009.02.19 23:17buy6503.651.48720.00000.0000
13002009.02.20 19:57buy6517.301.48290.00000.0000
13012009.02.20 20:03buy65210.951.47730.00000.0000
13022009.02.20 20:13close65210.951.48400.00000.00006179.67310413.17
13032009.02.20 20:13close6517.301.48400.00000.0000676.38311089.55
13042009.02.20 20:13close6503.651.48400.00000.0000-973.93310115.62
13052009.02.20 20:13buy6533.721.48410.00000.0000
13062009.02.20 21:23buy6547.441.47750.00000.0000
13072009.02.20 22:18sell6553.721.47970.00000.0000
13082009.02.23 04:41sell6567.441.48530.00000.0000
13092009.02.24 19:22sell65711.161.48880.00000.0000
13102009.02.25 05:55sell65814.881.49210.00000.0000
13112009.02.25 10:09close65814.881.48770.00000.00005513.43315629.05
13122009.02.25 10:09close65711.161.48770.00000.0000976.99316606.04
13132009.02.25 10:09close6567.441.48770.00000.0000-1579.37315026.67
13142009.02.25 10:09close6553.721.48770.00000.0000-2562.89312463.77
13152009.02.25 10:09close6547.441.48730.00000.00006202.04318665.81
13162009.02.25 10:09close6533.721.48730.00000.00001032.97319698.78
13172009.02.25 19:00buy6593.841.48250.00000.0000
13182009.02.25 21:57sell6603.841.48740.00000.0000
13192009.02.25 22:49sell6617.681.48940.00000.0000
13202009.02.25 22:51sell66211.521.49140.00000.0000
13212009.02.26 00:10close66211.521.48820.00000.00002928.49322627.27
13222009.02.26 00:10close6617.681.48820.00000.0000658.85323286.12
13232009.02.26 00:10close6603.841.48820.00000.0000-317.31322968.82
13242009.02.26 00:10close6593.841.48780.00000.00001745.53324714.35
13252009.02.26 19:00sell6633.901.48860.00000.0000
13262009.02.26 23:54buy6643.901.48410.00000.0000
13272009.02.27 00:27buy6657.801.48250.00000.0000
13282009.03.02 02:03buy66611.701.47830.00000.0000
13292009.03.02 03:22buy66715.601.47600.00000.0000
13302009.03.02 11:48close66715.601.47960.00000.00004730.46329444.81
13312009.03.02 11:48close66611.701.47960.00000.00001281.17330725.98
13322009.03.02 11:48close6657.801.47960.00000.0000-1884.18328841.80
13332009.03.02 11:48close6643.901.47960.00000.0000-1457.12327384.69
13342009.03.02 11:48close6633.901.48000.00000.00002784.73330169.42
13352009.03.02 19:01buy6683.961.47670.00000.0000
13362009.03.02 22:34sell6693.961.48030.00000.0000
13372009.03.03 06:56sell6707.921.48110.00000.0000
13382009.03.03 19:42buy6717.921.47510.00000.0000
13392009.03.04 03:40buy67211.881.47330.00000.0000
13402009.03.04 03:42close67211.881.47330.00000.00000.00330169.42
13412009.03.04 03:42close6717.921.47330.00000.0000-1179.33328990.09
13422009.03.04 03:42close6707.921.47370.00000.00004895.11333885.20
13432009.03.04 03:42close6693.961.47370.00000.00002160.62336045.82
13442009.03.04 03:42close6683.961.47330.00000.0000-1112.62334933.20
13452009.03.04 03:42buy6734.021.47390.00000.0000
13462009.03.04 19:00sell6744.021.48140.00000.0000
13472009.03.04 19:07sell6758.041.48260.00000.0000
13482009.03.05 01:23close6758.041.47730.00000.00003465.65338398.86
13492009.03.05 01:23close6744.021.47730.00000.00001326.59339725.44
13502009.03.05 01:23close6734.021.47690.00000.00001048.55340773.99
13512009.03.05 01:23buy6764.091.47720.00000.0000
13522009.03.05 19:20buy6778.181.47270.00000.0000
13532009.03.05 21:18buy67812.271.47100.00000.0000
13542009.03.05 21:19buy67916.361.46910.00000.0000
13552009.03.05 23:59close at stop67916.361.46870.00000.0000-551.21340222.78
13562009.03.05 23:59close at stop67812.271.46870.00000.0000-2377.10337845.68
13572009.03.05 23:59close at stop6778.181.46870.00000.0000-2756.07335089.61
13582009.03.05 23:59close at stop6764.091.46870.00000.0000-2928.32332161.29