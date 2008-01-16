Strategy Tester Report
Piplite v2.1
FXDD-MT4 Demo Server (Build 221)
|Symbol
|EURCHF (Euro vs. Swiss Franc)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.12.27 00:00 - 2009.03.05 23:30 (2007.12.27 - 2009.03.06)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|InitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="Piplite"; NumberPortionSet="Portion of Account to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=false;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
AccountTypeSet="1 = standard, 10 = micro account"; Accounttype=1; MoneyMangement=true;
MaximumRisk=12; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; LotSize=0.01; LotIncrementSet="Lot Inc used if MM is off (.01-.05)"; LotIncrement=0.01; Slippage=5; ProfitTargetSet="Set desired Profit; autoset with MM on!"; ProfitTarget=1; ProfitSkewSet="Multiplier for Profit Target if MM on!"; ProfitSkewSet2="Inop with MM off"; ProfitSkew=12; ProfitTakeSet="1-mixed, 2-global, 3-split, 1 is best!"; ProfitMode=1; ProfitTrailSet="Tries to grow profit past Profit Target if true"; ProfitTrailing=true;
ProfitRetraceSet="Max % decrease in Profit before"; ProfitRetraceSet2="closing orders"; MaxRetrace=20; TradeDirectionSet="Piplite trades best when set to true!"; ReverseDirection=true;
RSIIndicatorSet="Period and Bars for aRSI"; RSIIndicatorSet2="Set ARSI_trigger = 0 for auto ATR entry"; UseARSI=true;
RSI_period=30; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.006; MARSICrossSet="Further checks trades in Trend"; Use_MARSI_Cross=false;
RSIMA_MA_Period=10; RSIMA_RSI_Period=14; TrendProtectSet="True=enable RSI trade window"; TrendProtect=false;
Window=40; TradeEntryDelaySet="Prevent multiple entries within a certain time frame in seconds"; Use_Entry_Delay=false;
Minimum_Entry_Delay=1200; OrderSpaceSet="Autosets additional order spacing if true"; OrderSpaceSet2="Trend/spacing used if false"; AutoSpacing=true;
StDevTF=60; StDevPer=10; StDevMode=1; Spacing=10; TrendSpacing=1000; TradeWindowSet="Trade Session Hours in Server Time"; UseTradeTime=true;
StartSession1=19; EndSession1=7; Sunday=true;
Monday=true;
Tuesday=true;
Wednesday=true;
Thursday=true;
Friday=true;
NFP_Friday=false;
|Bars in test
|15578
|Ticks modelled
|4384175
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|312161.29
|Gross profit
|533332.99
|Gross loss
|-221171.70
|Profit factor
|2.41
|Expected payoff
|459.74
|Absolute drawdown
|6855.92
|Maximal drawdown
|74134.68 (31.94%)
|Relative drawdown
|64.29% (52776.96)
|Total trades
|679
|Short positions (won %)
|291 (62.89%)
|Long positions (won %)
|388 (59.54%)
|Profit trades (% of total)
|414 (60.97%)
|Loss trades (% of total)
|265 (39.03%)
|Largest
|profit trade
|14158.84
|loss trade
|-8567.92
|Average
|profit trade
|1288.24
|loss trade
|-834.61
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (2917.79)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-2525.21)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|24627.53 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-17688.78 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.12.28 20:22
|buy
|1
|0.24
|1.6586
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.12.28 23:00
|buy
|2
|0.48
|1.6575
|0.0000
|0.0000
|3
|2008.01.02 19:00
|buy
|3
|0.72
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.01.03 19:06
|buy
|4
|0.96
|1.6406
|0.0000
|0.0000
|5
|2008.01.03 22:59
|buy
|5
|1.20
|1.6391
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.01.07 19:32
|sell
|6
|0.24
|1.6413
|0.0000
|0.0000
|7
|2008.01.08 04:12
|sell
|7
|0.48
|1.6429
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.01.08 06:13
|sell
|8
|0.72
|1.6442
|0.0000
|0.0000
|9
|2008.01.08 23:24
|buy
|9
|1.44
|1.6378
|0.0000
|0.0000
|10
|2008.01.09 00:17
|buy
|10
|1.68
|1.6361
|0.0000
|0.0000
|11
|2008.01.09 21:58
|buy
|11
|1.92
|1.6340
|0.0000
|0.0000
|12
|2008.01.09 22:01
|buy
|12
|2.16
|1.6333
|0.0000
|0.0000
|13
|2008.01.10 04:18
|close
|12
|2.16
|1.6379
|0.0000
|0.0000
|854.49
|20854.49
|14
|2008.01.10 04:18
|close
|11
|1.92
|1.6379
|0.0000
|0.0000
|646.35
|21500.84
|15
|2008.01.10 04:18
|close
|10
|1.68
|1.6379
|0.0000
|0.0000
|268.39
|21769.23
|16
|2008.01.10 04:18
|close
|9
|1.44
|1.6379
|0.0000
|0.0000
|27.75
|21796.98
|17
|2008.01.10 04:18
|close
|8
|0.72
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|343.07
|22140.05
|18
|2008.01.10 04:18
|close
|7
|0.48
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|176.17
|22316.22
|19
|2008.01.10 04:18
|close
|6
|0.24
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|54.52
|22370.74
|20
|2008.01.10 04:18
|close
|5
|1.20
|1.6379
|0.0000
|0.0000
|-98.51
|22272.23
|21
|2008.01.10 04:18
|close
|4
|0.96
|1.6379
|0.0000
|0.0000
|-200.11
|22072.13
|22
|2008.01.10 04:18
|close
|3
|0.72
|1.6379
|0.0000
|0.0000
|-508.10
|21564.02
|23
|2008.01.10 04:18
|close
|2
|0.48
|1.6379
|0.0000
|0.0000
|-775.53
|20788.50
|24
|2008.01.10 04:18
|close
|1
|0.24
|1.6379
|0.0000
|0.0000
|-410.00
|20378.50
|25
|2008.01.10 04:27
|sell
|13
|0.24
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|26
|2008.01.11 06:53
|buy
|14
|0.24
|1.6314
|0.0000
|0.0000
|27
|2008.01.15 03:59
|buy
|15
|0.48
|1.6237
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.01.15 04:23
|buy
|16
|0.72
|1.6230
|0.0000
|0.0000
|29
|2008.01.15 04:27
|buy
|17
|0.96
|1.6223
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.01.16 00:34
|buy
|18
|1.20
|1.6177
|0.0000
|0.0000
|31
|2008.01.16 02:11
|buy
|19
|1.44
|1.6168
|0.0000
|0.0000
|32
|2008.01.16 02:13
|buy
|20
|1.68
|1.6158
|0.0000
|0.0000
|33
|2008.01.16 04:23
|buy
|21
|1.92
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.01.16 06:54
|buy
|22
|2.16
|1.6121
|0.0000
|0.0000
|35
|2008.01.16 19:06
|buy
|23
|2.40
|1.6107
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.01.16 19:10
|buy
|24
|2.64
|1.6093
|0.0000
|0.0000
|37
|2008.01.16 22:38
|close
|24
|2.64
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|1200.81
|21579.31
|38
|2008.01.16 22:38
|close
|23
|2.40
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|808.62
|22387.93
|39
|2008.01.16 22:38
|close
|22
|2.16
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|473.05
|22860.98
|40
|2008.01.16 22:38
|close
|21
|1.92
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|97.04
|22958.02
|41
|2008.01.16 22:38
|close
|20
|1.68
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|-155.66
|22802.36
|42
|2008.01.16 22:38
|close
|19
|1.44
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|-254.72
|22547.64
|43
|2008.01.16 22:38
|close
|18
|1.20
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|-303.23
|22244.41
|44
|2008.01.16 22:38
|close
|17
|0.96
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|-611.96
|21632.45
|45
|2008.01.16 22:38
|close
|16
|0.72
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|-501.42
|21131.03
|46
|2008.01.16 22:38
|close
|15
|0.48
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|-362.58
|20768.46
|47
|2008.01.16 22:38
|close
|14
|0.24
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|-335.65
|20432.81
|48
|2008.01.16 22:38
|close
|13
|0.24
|1.6151
|0.0000
|0.0000
|464.01
|20896.81
|49
|2008.01.16 22:38
|sell
|25
|0.25
|1.6149
|0.0000
|0.0000
|50
|2008.01.17 23:31
|buy
|26
|0.25
|1.6123
|0.0000
|0.0000
|51
|2008.01.18 19:07
|buy
|27
|0.50
|1.6108
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.01.18 19:56
|buy
|28
|0.75
|1.6093
|0.0000
|0.0000
|53
|2008.01.18 22:36
|buy
|29
|1.00
|1.6068
|0.0000
|0.0000
|54
|2008.01.22 23:29
|buy
|30
|1.25
|1.6019
|0.0000
|0.0000
|55
|2008.01.23 03:26
|close
|30
|1.25
|1.6071
|0.0000
|0.0000
|550.90
|21447.71
|56
|2008.01.23 03:26
|close
|29
|1.00
|1.6071
|0.0000
|0.0000
|33.41
|21481.12
|57
|2008.01.23 03:26
|close
|28
|0.75
|1.6071
|0.0000
|0.0000
|-132.88
|21348.24
|58
|2008.01.23 03:26
|close
|27
|0.50
|1.6071
|0.0000
|0.0000
|-151.76
|21196.48
|59
|2008.01.23 03:26
|close
|26
|0.25
|1.6071
|0.0000
|0.0000
|-106.80
|21089.68
|60
|2008.01.23 03:26
|close
|25
|0.25
|1.6075
|0.0000
|0.0000
|146.88
|21236.56
|61
|2008.01.23 03:26
|sell
|31
|0.25
|1.6070
|0.0000
|0.0000
|62
|2008.01.23 06:09
|buy
|32
|0.25
|1.6022
|0.0000
|0.0000
|63
|2008.01.23 06:38
|buy
|33
|0.50
|1.6006
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.01.24 05:09
|buy
|34
|0.75
|1.5934
|0.0000
|0.0000
|65
|2008.01.24 16:02
|close
|34
|0.75
|1.5983
|0.0000
|0.0000
|309.55
|21546.11
|66
|2008.01.24 16:02
|close
|33
|0.50
|1.5983
|0.0000
|0.0000
|-92.79
|21453.32
|67
|2008.01.24 16:02
|close
|32
|0.25
|1.5983
|0.0000
|0.0000
|-80.10
|21373.22
|68
|2008.01.24 16:02
|close
|31
|0.25
|1.5987
|0.0000
|0.0000
|170.92
|21544.14
|69
|2008.01.24 19:27
|sell
|35
|0.26
|1.6016
|0.0000
|0.0000
|70
|2008.01.24 22:40
|sell
|36
|0.52
|1.6044
|0.0000
|0.0000
|71
|2008.01.25 01:05
|sell
|37
|0.78
|1.6064
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.01.25 19:15
|buy
|38
|0.26
|1.6104
|0.0000
|0.0000
|73
|2008.01.25 20:57
|buy
|39
|0.52
|1.6093
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.01.28 06:53
|buy
|40
|0.78
|1.6066
|0.0000
|0.0000
|75
|2008.01.29 01:39
|sell
|41
|1.04
|1.6123
|0.0000
|0.0000
|76
|2008.01.30 22:15
|sell
|42
|1.30
|1.6171
|0.0000
|0.0000
|77
|2008.01.30 22:29
|sell
|43
|1.56
|1.6181
|0.0000
|0.0000
|78
|2008.01.30 23:49
|close
|43
|1.56
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|669.98
|22214.12
|79
|2008.01.30 23:49
|close
|42
|1.30
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|448.84
|22662.96
|80
|2008.01.30 23:49
|close
|41
|1.04
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|-66.59
|22596.37
|81
|2008.01.30 23:49
|close
|40
|0.78
|1.6126
|0.0000
|0.0000
|398.43
|22994.80
|82
|2008.01.30 23:49
|close
|39
|0.52
|1.6126
|0.0000
|0.0000
|148.77
|23143.57
|83
|2008.01.30 23:49
|close
|38
|0.26
|1.6126
|0.0000
|0.0000
|50.30
|23193.87
|84
|2008.01.30 23:49
|close
|37
|0.78
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|-445.42
|22748.45
|85
|2008.01.30 23:49
|close
|36
|0.52
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|-387.17
|22361.28
|86
|2008.01.30 23:49
|close
|35
|0.26
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|-254.89
|22106.39
|87
|2008.01.30 23:49
|buy
|44
|0.27
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|88
|2008.01.31 00:03
|buy
|45
|0.54
|1.6115
|0.0000
|0.0000
|89
|2008.01.31 00:27
|buy
|46
|0.81
|1.6098
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.01.31 01:20
|buy
|47
|1.08
|1.6076
|0.0000
|0.0000
|91
|2008.01.31 19:28
|sell
|48
|0.27
|1.6075
|0.0000
|0.0000
|92
|2008.01.31 19:54
|sell
|49
|0.54
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|93
|2008.02.04 02:03
|close
|49
|0.54
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|-123.74
|21982.65
|94
|2008.02.04 02:03
|close
|48
|0.27
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|-116.44
|21866.21
|95
|2008.02.04 02:03
|close
|47
|1.08
|1.6121
|0.0000
|0.0000
|415.22
|22281.43
|96
|2008.02.04 02:03
|close
|46
|0.81
|1.6121
|0.0000
|0.0000
|161.32
|22442.76
|97
|2008.02.04 02:03
|close
|45
|0.54
|1.6121
|0.0000
|0.0000
|30.22
|22472.97
|98
|2008.02.04 02:03
|close
|44
|0.27
|1.6121
|0.0000
|0.0000
|-14.53
|22458.45
|99
|2008.02.04 04:40
|sell
|50
|0.27
|1.6133
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.02.04 19:06
|buy
|51
|0.27
|1.6144
|0.0000
|0.0000
|101
|2008.02.04 20:46
|buy
|52
|0.54
|1.6137
|0.0000
|0.0000
|102
|2008.02.04 20:56
|buy
|53
|0.81
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|103
|2008.02.05 11:22
|close
|53
|0.81
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|268.29
|22726.73
|104
|2008.02.05 11:22
|close
|52
|0.54
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|147.01
|22873.75
|105
|2008.02.05 11:22
|close
|51
|0.27
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|57.59
|22931.34
|106
|2008.02.05 11:22
|close
|50
|0.27
|1.6173
|0.0000
|0.0000
|-92.31
|22839.03
|107
|2008.02.05 19:00
|buy
|54
|0.27
|1.6122
|0.0000
|0.0000
|108
|2008.02.06 02:28
|buy
|55
|0.54
|1.6094
|0.0000
|0.0000
|109
|2008.02.06 04:41
|buy
|56
|0.81
|1.6082
|0.0000
|0.0000
|110
|2008.02.06 04:42
|buy
|57
|1.08
|1.6071
|0.0000
|0.0000
|111
|2008.02.06 20:03
|sell
|58
|0.27
|1.6083
|0.0000
|0.0000
|112
|2008.02.07 22:35
|buy
|59
|1.35
|1.5975
|0.0000
|0.0000
|113
|2008.02.12 19:26
|close
|59
|1.35
|1.6075
|0.0000
|0.0000
|1148.11
|23987.14
|114
|2008.02.12 19:26
|close
|58
|0.27
|1.6079
|0.0000
|0.0000
|0.85
|23987.99
|115
|2008.02.12 19:26
|close
|57
|1.08
|1.6075
|0.0000
|0.0000
|53.96
|24041.95
|116
|2008.02.12 19:26
|close
|56
|0.81
|1.6075
|0.0000
|0.0000
|-34.58
|24007.37
|117
|2008.02.12 19:26
|close
|55
|0.54
|1.6075
|0.0000
|0.0000
|-77.63
|23929.74
|118
|2008.02.12 19:26
|close
|54
|0.27
|1.6075
|0.0000
|0.0000
|-101.76
|23827.97
|119
|2008.02.12 19:26
|sell
|60
|0.29
|1.6076
|0.0000
|0.0000
|120
|2008.02.13 20:10
|sell
|61
|0.58
|1.6150
|0.0000
|0.0000
|121
|2008.02.14 04:48
|buy
|62
|0.29
|1.6124
|0.0000
|0.0000
|122
|2008.02.14 19:11
|buy
|63
|0.58
|1.6100
|0.0000
|0.0000
|123
|2008.02.14 20:50
|buy
|64
|0.87
|1.6067
|0.0000
|0.0000
|124
|2008.02.15 19:26
|buy
|65
|1.16
|1.6018
|0.0000
|0.0000
|125
|2008.02.18 09:00
|close
|65
|1.16
|1.6060
|0.0000
|0.0000
|413.53
|24241.50
|126
|2008.02.18 09:00
|close
|64
|0.87
|1.6060
|0.0000
|0.0000
|-46.58
|24194.92
|127
|2008.02.18 09:00
|close
|63
|0.58
|1.6060
|0.0000
|0.0000
|-192.27
|24002.64
|128
|2008.02.18 09:00
|close
|62
|0.29
|1.6060
|0.0000
|0.0000
|-154.77
|23847.87
|129
|2008.02.18 09:00
|close
|61
|0.58
|1.6064
|0.0000
|0.0000
|405.28
|24253.16
|130
|2008.02.18 09:00
|close
|60
|0.29
|1.6064
|0.0000
|0.0000
|20.45
|24273.61
|131
|2008.02.20 05:36
|sell
|66
|0.29
|1.6136
|0.0000
|0.0000
|132
|2008.02.20 05:41
|sell
|67
|0.58
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|133
|2008.02.20 05:43
|sell
|68
|0.87
|1.6144
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.02.20 10:30
|close
|68
|0.87
|1.6105
|0.0000
|0.0000
|285.72
|24559.33
|135
|2008.02.20 10:30
|close
|67
|0.58
|1.6105
|0.0000
|0.0000
|170.95
|24730.28
|136
|2008.02.20 10:30
|close
|66
|0.29
|1.6105
|0.0000
|0.0000
|75.70
|24805.98
|137
|2008.02.20 20:08
|sell
|69
|0.30
|1.6143
|0.0000
|0.0000
|138
|2008.02.20 20:19
|sell
|70
|0.60
|1.6156
|0.0000
|0.0000
|139
|2008.02.20 20:21
|sell
|71
|0.90
|1.6168
|0.0000
|0.0000
|140
|2008.02.20 20:34
|sell
|72
|1.20
|1.6180
|0.0000
|0.0000
|141
|2008.02.21 19:44
|buy
|73
|0.30
|1.6185
|0.0000
|0.0000
|142
|2008.02.21 20:10
|buy
|74
|0.60
|1.6165
|0.0000
|0.0000
|143
|2008.02.21 20:24
|buy
|75
|0.90
|1.6145
|0.0000
|0.0000
|144
|2008.02.21 20:26
|buy
|76
|1.20
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|145
|2008.02.22 19:08
|buy
|77
|1.50
|1.6090
|0.0000
|0.0000
|146
|2008.02.22 19:08
|close
|77
|1.50
|1.6085
|0.0000
|0.0000
|-63.17
|24742.81
|147
|2008.02.22 19:08
|close
|76
|1.20
|1.6085
|0.0000
|0.0000
|-401.06
|24341.75
|148
|2008.02.22 19:08
|close
|75
|0.90
|1.6085
|0.0000
|0.0000
|-452.42
|23889.33
|149
|2008.02.22 19:08
|close
|74
|0.60
|1.6085
|0.0000
|0.0000
|-402.68
|23486.65
|150
|2008.02.22 19:08
|close
|73
|0.30
|1.6085
|0.0000
|0.0000
|-251.88
|23234.77
|151
|2008.02.22 19:08
|close
|72
|1.20
|1.6089
|0.0000
|0.0000
|895.16
|24129.93
|152
|2008.02.22 19:08
|close
|71
|0.90
|1.6089
|0.0000
|0.0000
|580.42
|24710.35
|153
|2008.02.22 19:08
|close
|70
|0.60
|1.6089
|0.0000
|0.0000
|326.32
|25036.67
|154
|2008.02.22 19:08
|close
|69
|0.30
|1.6089
|0.0000
|0.0000
|130.32
|25166.99
|155
|2008.02.22 19:09
|buy
|78
|0.30
|1.6089
|0.0000
|0.0000
|156
|2008.02.25 23:38
|sell
|79
|0.30
|1.6152
|0.0000
|0.0000
|157
|2008.02.27 22:26
|buy
|80
|0.60
|1.6071
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.02.28 19:01
|buy
|81
|0.90
|1.5981
|0.0000
|0.0000
|159
|2008.02.29 04:02
|buy
|82
|1.20
|1.5959
|0.0000
|0.0000
|160
|2008.02.29 04:08
|buy
|83
|1.50
|1.5951
|0.0000
|0.0000
|161
|2008.02.29 04:09
|buy
|84
|1.80
|1.5943
|0.0000
|0.0000
|162
|2008.02.29 04:57
|buy
|85
|2.10
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|163
|2008.02.29 09:03
|close
|85
|2.10
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|512.97
|25679.96
|164
|2008.02.29 09:03
|close
|84
|1.80
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|272.91
|25952.87
|165
|2008.02.29 09:03
|close
|83
|1.50
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|126.35
|26079.22
|166
|2008.02.29 09:03
|close
|82
|1.20
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|20.21
|26099.43
|167
|2008.02.29 09:03
|close
|81
|0.90
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|-149.17
|25950.27
|168
|2008.02.29 09:03
|close
|80
|0.60
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|-549.42
|25400.84
|169
|2008.02.29 09:03
|close
|79
|0.30
|1.5965
|0.0000
|0.0000
|463.26
|25864.11
|170
|2008.02.29 09:03
|close
|78
|0.30
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|-317.75
|25546.35
|171
|2008.02.29 19:00
|buy
|86
|0.31
|1.5846
|0.0000
|0.0000
|172
|2008.02.29 23:31
|buy
|87
|0.62
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|173
|2008.03.03 02:02
|buy
|88
|0.93
|1.5725
|0.0000
|0.0000
|174
|2008.03.03 03:09
|sell
|89
|0.31
|1.5725
|0.0000
|0.0000
|175
|2008.03.03 18:27
|close
|89
|0.31
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|-308.04
|25238.31
|176
|2008.03.03 18:27
|close
|88
|0.93
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|893.02
|26131.33
|177
|2008.03.03 18:27
|close
|87
|0.62
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|100.91
|26232.24
|178
|2008.03.03 18:27
|close
|86
|0.31
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|-17.44
|26214.80
|179
|2008.03.03 19:00
|sell
|90
|0.31
|1.5841
|0.0000
|0.0000
|180
|2008.03.04 03:16
|buy
|91
|0.31
|1.5814
|0.0000
|0.0000
|181
|2008.03.06 06:37
|sell
|92
|0.62
|1.5855
|0.0000
|0.0000
|182
|2008.03.06 20:48
|buy
|93
|0.62
|1.5786
|0.0000
|0.0000
|183
|2008.03.06 20:48
|buy
|94
|0.93
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|184
|2008.03.06 20:49
|buy
|95
|1.24
|1.5774
|0.0000
|0.0000
|185
|2008.03.06 20:51
|buy
|96
|1.55
|1.5768
|0.0000
|0.0000
|186
|2008.03.06 21:09
|close
|96
|1.55
|1.5773
|0.0000
|0.0000
|65.28
|26280.08
|187
|2008.03.06 21:09
|close
|95
|1.24
|1.5773
|0.0000
|0.0000
|-10.44
|26269.64
|188
|2008.03.06 21:09
|close
|94
|0.93
|1.5773
|0.0000
|0.0000
|-54.83
|26214.81
|189
|2008.03.06 21:09
|close
|93
|0.62
|1.5773
|0.0000
|0.0000
|-67.89
|26146.92
|190
|2008.03.06 21:09
|close
|92
|0.62
|1.5777
|0.0000
|0.0000
|407.24
|26554.16
|191
|2008.03.06 21:09
|close
|91
|0.31
|1.5773
|0.0000
|0.0000
|-103.70
|26450.47
|192
|2008.03.06 21:09
|close
|90
|0.31
|1.5777
|0.0000
|0.0000
|159.19
|26609.66
|193
|2008.03.06 21:09
|buy
|97
|0.32
|1.5776
|0.0000
|0.0000
|194
|2008.03.06 22:12
|buy
|98
|0.64
|1.5758
|0.0000
|0.0000
|195
|2008.03.06 23:10
|buy
|99
|0.96
|1.5736
|0.0000
|0.0000
|196
|2008.03.10 02:11
|buy
|100
|1.28
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|197
|2008.03.10 19:01
|buy
|101
|1.60
|1.5664
|0.0000
|0.0000
|198
|2008.03.10 19:02
|buy
|102
|1.92
|1.5647
|0.0000
|0.0000
|199
|2008.03.11 03:03
|buy
|103
|2.24
|1.5625
|0.0000
|0.0000
|200
|2008.03.11 11:02
|close
|103
|2.24
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|1150.94
|27760.60
|201
|2008.03.11 11:02
|close
|102
|1.92
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|635.94
|28396.54
|202
|2008.03.11 11:02
|close
|101
|1.60
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|300.84
|28697.37
|203
|2008.03.11 11:02
|close
|100
|1.28
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|-201.39
|28495.99
|204
|2008.03.11 11:02
|close
|99
|0.96
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|-396.50
|28099.49
|205
|2008.03.11 11:02
|close
|98
|0.64
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|-382.93
|27716.55
|206
|2008.03.11 11:02
|close
|97
|0.32
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|-239.99
|27476.57
|207
|2008.03.11 21:08
|sell
|104
|0.33
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|208
|2008.03.12 01:12
|sell
|105
|0.66
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|209
|2008.03.12 03:56
|buy
|106
|0.33
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|210
|2008.03.12 20:35
|buy
|107
|0.66
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|211
|2008.03.12 21:11
|buy
|108
|0.99
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|212
|2008.03.12 22:01
|close
|108
|0.99
|1.5790
|0.0000
|0.0000
|91.73
|27568.30
|213
|2008.03.12 22:01
|close
|107
|0.66
|1.5790
|0.0000
|0.0000
|-27.80
|27540.50
|214
|2008.03.12 22:01
|close
|106
|0.33
|1.5790
|0.0000
|0.0000
|-52.81
|27487.69
|215
|2008.03.12 22:01
|close
|105
|0.66
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|383.49
|27871.18
|216
|2008.03.12 22:01
|close
|104
|0.33
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|65.02
|27936.20
|217
|2008.03.12 22:07
|buy
|109
|0.34
|1.5787
|0.0000
|0.0000
|218
|2008.03.12 23:08
|buy
|110
|0.68
|1.5770
|0.0000
|0.0000
|219
|2008.03.13 06:12
|buy
|111
|1.02
|1.5757
|0.0000
|0.0000
|220
|2008.03.13 06:39
|buy
|112
|1.36
|1.5742
|0.0000
|0.0000
|221
|2008.03.13 15:46
|close
|112
|1.36
|1.5772
|0.0000
|0.0000
|343.67
|28279.87
|222
|2008.03.13 15:46
|close
|111
|1.02
|1.5772
|0.0000
|0.0000
|128.87
|28408.74
|223
|2008.03.13 15:46
|close
|110
|0.68
|1.5772
|0.0000
|0.0000
|16.98
|28425.72
|224
|2008.03.13 15:46
|close
|109
|0.34
|1.5772
|0.0000
|0.0000
|-40.19
|28385.53
|225
|2008.03.13 19:01
|sell
|113
|0.34
|1.5774
|0.0000
|0.0000
|226
|2008.03.13 20:46
|sell
|114
|0.68
|1.5797
|0.0000
|0.0000
|227
|2008.03.14 11:44
|close
|114
|0.68
|1.5741
|0.0000
|0.0000
|317.21
|28702.74
|228
|2008.03.14 11:44
|close
|113
|0.34
|1.5741
|0.0000
|0.0000
|92.75
|28795.49
|229
|2008.03.14 20:23
|buy
|115
|0.35
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|230
|2008.03.14 21:15
|buy
|116
|0.70
|1.5670
|0.0000
|0.0000
|231
|2008.03.14 21:28
|buy
|117
|1.05
|1.5655
|0.0000
|0.0000
|232
|2008.03.14 21:29
|buy
|118
|1.40
|1.5639
|0.0000
|0.0000
|233
|2008.03.14 22:28
|close
|118
|1.40
|1.5670
|0.0000
|0.0000
|365.57
|29161.06
|234
|2008.03.14 22:28
|close
|117
|1.05
|1.5670
|0.0000
|0.0000
|132.66
|29293.72
|235
|2008.03.14 22:28
|close
|116
|0.70
|1.5670
|0.0000
|0.0000
|0.00
|29293.72
|236
|2008.03.14 22:28
|close
|115
|0.35
|1.5670
|0.0000
|0.0000
|-44.23
|29249.49
|237
|2008.03.14 22:33
|buy
|119
|0.35
|1.5649
|0.0000
|0.0000
|238
|2008.03.17 02:00
|buy
|120
|0.70
|1.5588
|0.0000
|0.0000
|239
|2008.03.17 03:29
|buy
|121
|1.05
|1.5535
|0.0000
|0.0000
|240
|2008.03.17 04:28
|sell
|122
|0.35
|1.5526
|0.0000
|0.0000
|241
|2008.03.17 04:36
|buy
|123
|1.40
|1.5464
|0.0000
|0.0000
|242
|2008.03.17 05:25
|buy
|124
|1.75
|1.5376
|0.0000
|0.0000
|243
|2008.03.17 10:09
|close
|124
|1.75
|1.5488
|0.0000
|0.0000
|1650.95
|30900.44
|244
|2008.03.17 10:09
|close
|123
|1.40
|1.5488
|0.0000
|0.0000
|283.02
|31183.46
|245
|2008.03.17 10:09
|close
|122
|0.35
|1.5492
|0.0000
|0.0000
|100.21
|31283.67
|246
|2008.03.17 10:09
|close
|121
|1.05
|1.5488
|0.0000
|0.0000
|-415.69
|30867.98
|247
|2008.03.17 10:09
|close
|120
|0.70
|1.5488
|0.0000
|0.0000
|-589.63
|30278.35
|248
|2008.03.17 10:09
|close
|119
|0.35
|1.5488
|0.0000
|0.0000
|-473.69
|29804.66
|249
|2008.03.17 23:42
|buy
|125
|0.36
|1.5495
|0.0000
|0.0000
|250
|2008.03.18 04:26
|buy
|126
|0.72
|1.5471
|0.0000
|0.0000
|251
|2008.03.18 12:43
|close
|126
|0.72
|1.5576
|0.0000
|0.0000
|636.79
|30441.45
|252
|2008.03.18 12:43
|close
|125
|0.36
|1.5576
|0.0000
|0.0000
|246.60
|30688.04
|253
|2008.03.18 19:15
|sell
|127
|0.37
|1.5631
|0.0000
|0.0000
|254
|2008.03.18 20:46
|sell
|128
|0.74
|1.5659
|0.0000
|0.0000
|255
|2008.03.18 21:35
|buy
|129
|0.37
|1.5588
|0.0000
|0.0000
|256
|2008.03.18 21:39
|close
|129
|0.37
|1.5595
|0.0000
|0.0000
|21.82
|30709.86
|257
|2008.03.18 21:39
|close
|128
|0.74
|1.5599
|0.0000
|0.0000
|373.89
|31083.75
|258
|2008.03.18 21:39
|close
|127
|0.37
|1.5599
|0.0000
|0.0000
|99.71
|31183.46
|259
|2008.03.18 21:41
|buy
|130
|0.37
|1.5590
|0.0000
|0.0000
|260
|2008.03.18 21:52
|sell
|131
|0.37
|1.5661
|0.0000
|0.0000
|261
|2008.03.19 01:10
|sell
|132
|0.74
|1.5690
|0.0000
|0.0000
|262
|2008.03.19 03:40
|close
|132
|0.74
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|274.19
|31457.65
|263
|2008.03.19 03:40
|close
|131
|0.37
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|44.86
|31502.51
|264
|2008.03.19 03:40
|close
|130
|0.37
|1.5642
|0.0000
|0.0000
|163.06
|31665.57
|265
|2008.03.19 19:51
|buy
|133
|0.38
|1.5620
|0.0000
|0.0000
|266
|2008.03.19 21:04
|buy
|134
|0.76
|1.5603
|0.0000
|0.0000
|267
|2008.03.20 00:12
|buy
|135
|1.14
|1.5584
|0.0000
|0.0000
|268
|2008.03.20 10:56
|close
|135
|1.14
|1.5623
|0.0000
|0.0000
|374.50
|32040.07
|269
|2008.03.20 10:56
|close
|134
|0.76
|1.5623
|0.0000
|0.0000
|134.22
|32174.30
|270
|2008.03.20 10:56
|close
|133
|0.38
|1.5623
|0.0000
|0.0000
|12.69
|32186.99
|271
|2008.03.20 19:00
|buy
|136
|0.39
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|272
|2008.03.21 00:07
|buy
|137
|0.78
|1.5562
|0.0000
|0.0000
|273
|2008.03.21 02:14
|buy
|138
|1.17
|1.5541
|0.0000
|0.0000
|274
|2008.03.21 09:13
|close
|138
|1.17
|1.5582
|0.0000
|0.0000
|404.06
|32591.05
|275
|2008.03.21 09:13
|close
|137
|0.78
|1.5582
|0.0000
|0.0000
|131.40
|32722.45
|276
|2008.03.21 09:13
|close
|136
|0.39
|1.5582
|0.0000
|0.0000
|-15.37
|32707.08
|277
|2008.03.24 02:00
|sell
|139
|0.39
|1.5598
|0.0000
|0.0000
|278
|2008.03.24 03:08
|sell
|140
|0.78
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|279
|2008.03.24 03:29
|sell
|141
|1.17
|1.5621
|0.0000
|0.0000
|280
|2008.03.24 06:03
|sell
|142
|1.56
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|281
|2008.03.24 19:21
|sell
|143
|1.95
|1.5753
|0.0000
|0.0000
|282
|2008.03.25 05:22
|sell
|144
|2.34
|1.5768
|0.0000
|0.0000
|283
|2008.03.25 23:48
|buy
|145
|0.39
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|284
|2008.03.26 13:16
|close
|145
|0.39
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|-120.49
|32586.58
|285
|2008.03.26 13:16
|close
|144
|2.34
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|1584.22
|34170.81
|286
|2008.03.26 13:16
|close
|143
|1.95
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|1063.95
|35234.75
|287
|2008.03.26 13:16
|close
|142
|1.56
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-528.20
|34706.55
|288
|2008.03.26 13:16
|close
|141
|1.17
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-662.18
|34044.37
|289
|2008.03.26 13:16
|close
|140
|0.78
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-494.00
|33550.37
|290
|2008.03.26 13:16
|close
|139
|0.39
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-296.26
|33254.12
|291
|2008.03.26 20:55
|buy
|146
|0.40
|1.5669
|0.0000
|0.0000
|292
|2008.03.27 20:27
|sell
|147
|0.40
|1.5716
|0.0000
|0.0000
|293
|2008.03.31 04:12
|sell
|148
|0.80
|1.5748
|0.0000
|0.0000
|294
|2008.03.31 18:53
|close
|148
|0.80
|1.5689
|0.0000
|0.0000
|397.47
|33651.59
|295
|2008.03.31 18:53
|close
|147
|0.40
|1.5689
|0.0000
|0.0000
|86.88
|33738.47
|296
|2008.03.31 18:53
|close
|146
|0.40
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|59.33
|33797.80
|297
|2008.03.31 19:17
|buy
|149
|0.41
|1.5668
|0.0000
|0.0000
|298
|2008.04.01 19:13
|sell
|150
|0.41
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|299
|2008.04.01 22:53
|sell
|151
|0.82
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|300
|2008.04.02 09:39
|close
|151
|0.82
|1.5798
|0.0000
|0.0000
|92.50
|33890.30
|301
|2008.04.02 09:39
|close
|150
|0.41
|1.5798
|0.0000
|0.0000
|-33.16
|33857.14
|302
|2008.04.02 09:39
|close
|149
|0.41
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|437.36
|34294.50
|303
|2008.04.02 19:09
|sell
|152
|0.41
|1.5856
|0.0000
|0.0000
|304
|2008.04.02 22:03
|buy
|153
|0.41
|1.5814
|0.0000
|0.0000
|305
|2008.04.07 19:26
|sell
|154
|0.82
|1.5951
|0.0000
|0.0000
|306
|2008.04.09 17:53
|close
|154
|0.82
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|468.12
|34762.62
|307
|2008.04.09 17:53
|close
|153
|0.41
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|228.81
|34991.43
|308
|2008.04.09 17:53
|close
|152
|0.41
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|-104.36
|34887.07
|309
|2008.04.09 19:00
|buy
|155
|0.42
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|310
|2008.04.10 03:31
|buy
|156
|0.84
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|311
|2008.04.10 19:00
|sell
|157
|0.42
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|312
|2008.04.10 19:37
|sell
|158
|0.84
|1.5855
|0.0000
|0.0000
|313
|2008.04.11 04:50
|sell
|159
|1.26
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|314
|2008.04.11 13:58
|close
|159
|1.26
|1.5844
|0.0000
|0.0000
|413.81
|35300.88
|315
|2008.04.11 13:58
|close
|158
|0.84
|1.5844
|0.0000
|0.0000
|73.54
|35374.42
|316
|2008.04.11 13:58
|close
|157
|0.42
|1.5844
|0.0000
|0.0000
|-69.34
|35305.08
|317
|2008.04.11 13:58
|close
|156
|0.84
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|150.86
|35455.94
|318
|2008.04.11 13:58
|close
|155
|0.42
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|15.18
|35471.11
|319
|2008.04.14 03:17
|buy
|160
|0.43
|1.5792
|0.0000
|0.0000
|320
|2008.04.14 03:22
|buy
|161
|0.86
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|321
|2008.04.14 19:45
|sell
|162
|0.43
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|322
|2008.04.14 19:51
|sell
|163
|0.86
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|323
|2008.04.15 05:19
|sell
|164
|1.29
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|324
|2008.04.15 08:51
|close
|164
|1.29
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|238.99
|35710.10
|325
|2008.04.15 08:51
|close
|163
|0.86
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|-11.62
|35698.49
|326
|2008.04.15 08:51
|close
|162
|0.43
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|-45.64
|35652.85
|327
|2008.04.15 08:51
|close
|161
|0.86
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|277.59
|35930.44
|328
|2008.04.15 08:51
|close
|160
|0.43
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|91.72
|36022.16
|329
|2008.04.15 19:58
|sell
|165
|0.43
|1.5852
|0.0000
|0.0000
|330
|2008.04.15 20:03
|sell
|166
|0.86
|1.5867
|0.0000
|0.0000
|331
|2008.04.15 20:25
|sell
|167
|1.29
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|332
|2008.04.16 01:12
|sell
|168
|1.72
|1.5911
|0.0000
|0.0000
|333
|2008.04.16 13:16
|close
|168
|1.72
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|550.40
|36572.56
|334
|2008.04.16 13:16
|close
|167
|1.29
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|102.07
|36674.62
|335
|2008.04.16 13:16
|close
|166
|0.86
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|-47.84
|36626.79
|336
|2008.04.16 13:16
|close
|165
|0.43
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|-78.23
|36548.56
|337
|2008.04.16 19:00
|sell
|169
|0.44
|1.5946
|0.0000
|0.0000
|338
|2008.04.17 20:51
|sell
|170
|0.88
|1.6001
|0.0000
|0.0000
|339
|2008.04.18 05:56
|buy
|171
|0.44
|1.5978
|0.0000
|0.0000
|340
|2008.04.23 19:49
|sell
|172
|1.32
|1.6138
|0.0000
|0.0000
|341
|2008.04.24 04:59
|sell
|173
|1.76
|1.6151
|0.0000
|0.0000
|342
|2008.04.24 19:07
|sell
|174
|2.20
|1.6210
|0.0000
|0.0000
|343
|2008.04.24 19:55
|sell
|175
|2.64
|1.6241
|0.0000
|0.0000
|344
|2008.04.25 17:39
|close
|175
|2.64
|1.6164
|0.0000
|0.0000
|1698.40
|38246.96
|345
|2008.04.25 17:39
|close
|174
|2.20
|1.6164
|0.0000
|0.0000
|841.02
|39087.97
|346
|2008.04.25 17:39
|close
|173
|1.76
|1.6164
|0.0000
|0.0000
|-201.63
|38886.35
|347
|2008.04.25 17:39
|close
|172
|1.32
|1.6164
|0.0000
|0.0000
|-315.88
|38570.47
|348
|2008.04.25 17:39
|close
|171
|0.44
|1.6160
|0.0000
|0.0000
|682.88
|39253.36
|349
|2008.04.25 17:39
|close
|170
|0.88
|1.6164
|0.0000
|0.0000
|-1243.74
|38009.62
|350
|2008.04.25 17:39
|close
|169
|0.44
|1.6164
|0.0000
|0.0000
|-832.37
|37177.25
|351
|2008.04.28 19:29
|sell
|176
|0.45
|1.6187
|0.0000
|0.0000
|352
|2008.04.28 20:15
|sell
|177
|0.90
|1.6197
|0.0000
|0.0000
|353
|2008.04.29 17:37
|close
|177
|0.90
|1.6124
|0.0000
|0.0000
|548.68
|37725.93
|354
|2008.04.29 17:37
|close
|176
|0.45
|1.6124
|0.0000
|0.0000
|236.45
|37962.38
|355
|2008.04.30 21:17
|sell
|178
|0.46
|1.6222
|0.0000
|0.0000
|356
|2008.04.30 21:54
|buy
|179
|0.46
|1.6171
|0.0000
|0.0000
|357
|2008.05.06 19:01
|sell
|180
|0.92
|1.6306
|0.0000
|0.0000
|358
|2008.05.06 22:21
|sell
|181
|1.38
|1.6323
|0.0000
|0.0000
|359
|2008.05.07 15:30
|close
|181
|1.38
|1.6296
|0.0000
|0.0000
|306.75
|38269.13
|360
|2008.05.07 15:30
|close
|180
|0.92
|1.6296
|0.0000
|0.0000
|72.79
|38341.92
|361
|2008.05.07 15:30
|close
|179
|0.46
|1.6292
|0.0000
|0.0000
|477.56
|38819.48
|362
|2008.05.07 15:30
|close
|178
|0.46
|1.6296
|0.0000
|0.0000
|-303.03
|38516.45
|363
|2008.05.07 21:28
|buy
|182
|0.46
|1.6258
|0.0000
|0.0000
|364
|2008.05.08 02:53
|buy
|183
|0.92
|1.6232
|0.0000
|0.0000
|365
|2008.05.08 04:52
|buy
|184
|1.38
|1.6220
|0.0000
|0.0000
|366
|2008.05.09 00:54
|buy
|185
|1.84
|1.6174
|0.0000
|0.0000
|367
|2008.05.09 04:49
|buy
|186
|2.30
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|368
|2008.05.12 03:46
|sell
|187
|0.46
|1.6134
|0.0000
|0.0000
|369
|2008.05.12 06:04
|sell
|188
|0.92
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|370
|2008.05.12 14:23
|close
|188
|0.92
|1.6223
|0.0000
|0.0000
|-635.29
|37881.16
|371
|2008.05.12 14:23
|close
|187
|0.46
|1.6223
|0.0000
|0.0000
|-344.76
|37536.40
|372
|2008.05.12 14:23
|close
|186
|2.30
|1.6219
|0.0000
|0.0000
|1129.89
|38666.28
|373
|2008.05.12 14:23
|close
|185
|1.84
|1.6219
|0.0000
|0.0000
|702.43
|39368.71
|374
|2008.05.12 14:23
|close
|184
|1.38
|1.6219
|0.0000
|0.0000
|-4.15
|39364.57
|375
|2008.05.12 14:23
|close
|183
|0.92
|1.6219
|0.0000
|0.0000
|-95.75
|39268.82
|376
|2008.05.12 14:23
|close
|182
|0.46
|1.6219
|0.0000
|0.0000
|-144.87
|39123.95
|377
|2008.05.13 19:22
|sell
|189
|0.47
|1.6290
|0.0000
|0.0000
|378
|2008.05.15 04:56
|buy
|190
|0.47
|1.6304
|0.0000
|0.0000
|379
|2008.05.15 05:27
|buy
|191
|0.94
|1.6295
|0.0000
|0.0000
|380
|2008.05.19 19:17
|sell
|192
|0.94
|1.6372
|0.0000
|0.0000
|381
|2008.05.20 20:41
|buy
|193
|1.41
|1.6249
|0.0000
|0.0000
|382
|2008.05.20 22:52
|buy
|194
|1.88
|1.6230
|0.0000
|0.0000
|383
|2008.05.21 09:24
|close
|194
|1.88
|1.6242
|0.0000
|0.0000
|195.12
|39319.07
|384
|2008.05.21 09:24
|close
|193
|1.41
|1.6242
|0.0000
|0.0000
|-79.32
|39239.75
|385
|2008.05.21 09:24
|close
|192
|0.94
|1.6246
|0.0000
|0.0000
|987.82
|40227.57
|386
|2008.05.21 09:24
|close
|191
|0.94
|1.6242
|0.0000
|0.0000
|-409.44
|39818.13
|387
|2008.05.21 09:24
|close
|190
|0.47
|1.6242
|0.0000
|0.0000
|-240.35
|39577.78
|388
|2008.05.21 09:24
|close
|189
|0.47
|1.6246
|0.0000
|0.0000
|155.02
|39732.80
|389
|2008.05.21 21:16
|buy
|195
|0.48
|1.6218
|0.0000
|0.0000
|390
|2008.05.21 21:50
|buy
|196
|0.96
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|391
|2008.05.21 22:28
|buy
|197
|1.44
|1.6192
|0.0000
|0.0000
|392
|2008.05.22 03:10
|buy
|198
|1.92
|1.6168
|0.0000
|0.0000
|393
|2008.05.22 09:23
|close
|198
|1.92
|1.6203
|0.0000
|0.0000
|566.04
|40298.84
|394
|2008.05.22 09:23
|close
|197
|1.44
|1.6203
|0.0000
|0.0000
|145.15
|40443.98
|395
|2008.05.22 09:23
|close
|196
|0.96
|1.6203
|0.0000
|0.0000
|-0.28
|40443.70
|396
|2008.05.22 09:23
|close
|195
|0.48
|1.6203
|0.0000
|0.0000
|-56.74
|40386.96
|397
|2008.05.23 19:43
|buy
|199
|0.48
|1.6142
|0.0000
|0.0000
|398
|2008.05.26 03:54
|sell
|200
|0.48
|1.6173
|0.0000
|0.0000
|399
|2008.05.27 21:41
|sell
|201
|0.96
|1.6206
|0.0000
|0.0000
|400
|2008.05.27 21:50
|sell
|202
|1.44
|1.6220
|0.0000
|0.0000
|401
|2008.05.28 07:56
|close
|202
|1.44
|1.6188
|0.0000
|0.0000
|380.71
|40767.67
|402
|2008.05.28 07:56
|close
|201
|0.96
|1.6188
|0.0000
|0.0000
|140.64
|40908.31
|403
|2008.05.28 07:56
|close
|200
|0.48
|1.6188
|0.0000
|0.0000
|-65.51
|40842.79
|404
|2008.05.28 07:56
|close
|199
|0.48
|1.6184
|0.0000
|0.0000
|173.72
|41016.51
|405
|2008.05.29 05:56
|sell
|203
|0.49
|1.6259
|0.0000
|0.0000
|406
|2008.05.30 19:07
|buy
|204
|0.49
|1.6220
|0.0000
|0.0000
|407
|2008.06.02 19:00
|buy
|205
|0.98
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|408
|2008.06.02 19:35
|buy
|206
|1.47
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|409
|2008.06.02 19:37
|buy
|207
|1.96
|1.6110
|0.0000
|0.0000
|410
|2008.06.02 19:41
|buy
|208
|2.45
|1.6094
|0.0000
|0.0000
|411
|2008.06.02 22:56
|close
|208
|2.45
|1.6120
|0.0000
|0.0000
|536.55
|41553.06
|412
|2008.06.02 22:56
|close
|207
|1.96
|1.6120
|0.0000
|0.0000
|165.10
|41718.16
|413
|2008.06.02 22:56
|close
|206
|1.47
|1.6120
|0.0000
|0.0000
|-61.91
|41656.25
|414
|2008.06.02 22:56
|close
|205
|0.98
|1.6120
|0.0000
|0.0000
|-173.35
|41482.90
|415
|2008.06.02 22:56
|close
|204
|0.49
|1.6120
|0.0000
|0.0000
|-411.40
|41071.50
|416
|2008.06.02 22:56
|close
|203
|0.49
|1.6124
|0.0000
|0.0000
|552.06
|41623.56
|417
|2008.06.03 20:31
|buy
|209
|0.50
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|418
|2008.06.03 21:28
|buy
|210
|1.00
|1.6074
|0.0000
|0.0000
|419
|2008.06.04 19:22
|sell
|211
|0.50
|1.6096
|0.0000
|0.0000
|420
|2008.06.05 13:55
|close
|211
|0.50
|1.6162
|0.0000
|0.0000
|-285.53
|41338.03
|421
|2008.06.05 13:55
|close
|210
|1.00
|1.6158
|0.0000
|0.0000
|718.40
|42056.43
|422
|2008.06.05 13:55
|close
|209
|0.50
|1.6158
|0.0000
|0.0000
|253.91
|42310.34
|423
|2008.06.05 19:24
|sell
|212
|0.51
|1.6188
|0.0000
|0.0000
|424
|2008.06.09 01:01
|buy
|213
|0.51
|1.6068
|0.0000
|0.0000
|425
|2008.06.10 06:18
|buy
|214
|1.02
|1.6061
|0.0000
|0.0000
|426
|2008.06.10 06:51
|buy
|215
|1.53
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|427
|2008.06.10 08:03
|close
|215
|1.53
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|103.10
|42413.44
|428
|2008.06.10 08:03
|close
|214
|1.02
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|34.36
|42447.80
|429
|2008.06.10 08:03
|close
|213
|0.51
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|-11.51
|42436.29
|430
|2008.06.10 08:03
|close
|212
|0.51
|1.6069
|0.0000
|0.0000
|503.29
|42939.58
|431
|2008.06.10 20:13
|sell
|216
|0.52
|1.6123
|0.0000
|0.0000
|432
|2008.06.10 20:27
|sell
|217
|1.04
|1.6133
|0.0000
|0.0000
|433
|2008.06.11 17:32
|close
|217
|1.04
|1.6078
|0.0000
|0.0000
|476.40
|43415.98
|434
|2008.06.11 17:32
|close
|216
|0.52
|1.6078
|0.0000
|0.0000
|194.40
|43610.38
|435
|2008.06.11 21:58
|buy
|218
|0.52
|1.6066
|0.0000
|0.0000
|436
|2008.06.11 23:51
|buy
|219
|1.04
|1.6044
|0.0000
|0.0000
|437
|2008.06.12 14:22
|close
|219
|1.04
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|490.27
|44100.65
|438
|2008.06.12 14:22
|close
|218
|0.52
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|148.77
|44249.42
|439
|2008.06.12 20:57
|buy
|220
|0.53
|1.6082
|0.0000
|0.0000
|440
|2008.06.16 20:16
|sell
|221
|0.53
|1.6160
|0.0000
|0.0000
|441
|2008.06.16 20:17
|sell
|222
|1.06
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|442
|2008.06.16 20:23
|sell
|223
|1.59
|1.6178
|0.0000
|0.0000
|443
|2008.06.16 20:29
|sell
|224
|2.12
|1.6187
|0.0000
|0.0000
|444
|2008.06.16 23:16
|close
|224
|2.12
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|321.35
|44570.77
|445
|2008.06.16 23:16
|close
|223
|1.59
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|120.51
|44691.28
|446
|2008.06.16 23:16
|close
|222
|1.06
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|0.00
|44691.28
|447
|2008.06.16 23:16
|close
|221
|0.53
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|-40.17
|44651.11
|448
|2008.06.16 23:16
|close
|220
|0.53
|1.6165
|0.0000
|0.0000
|373.41
|45024.53
|449
|2008.06.17 04:56
|buy
|225
|0.54
|1.6148
|0.0000
|0.0000
|450
|2008.06.18 19:59
|buy
|226
|1.08
|1.6128
|0.0000
|0.0000
|451
|2008.06.18 20:38
|buy
|227
|1.62
|1.6105
|0.0000
|0.0000
|452
|2008.06.19 03:14
|buy
|228
|2.16
|1.6088
|0.0000
|0.0000
|453
|2008.06.19 10:34
|close
|228
|2.16
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|745.96
|45770.49
|454
|2008.06.19 10:34
|close
|227
|1.62
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|340.68
|46111.17
|455
|2008.06.19 10:34
|close
|226
|1.08
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|17.89
|46129.05
|456
|2008.06.19 10:34
|close
|225
|0.54
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|-80.56
|46048.49
|457
|2008.06.19 19:09
|sell
|229
|0.55
|1.6217
|0.0000
|0.0000
|458
|2008.06.20 02:48
|buy
|230
|0.55
|1.6185
|0.0000
|0.0000
|459
|2008.06.23 20:18
|sell
|231
|1.10
|1.6239
|0.0000
|0.0000
|460
|2008.06.24 17:50
|close
|231
|1.10
|1.6180
|0.0000
|0.0000
|540.93
|46589.42
|461
|2008.06.24 17:50
|close
|230
|0.55
|1.6176
|0.0000
|0.0000
|-38.72
|46550.71
|462
|2008.06.24 17:50
|close
|229
|0.55
|1.6180
|0.0000
|0.0000
|162.97
|46713.68
|463
|2008.06.24 19:27
|sell
|232
|0.56
|1.6210
|0.0000
|0.0000
|464
|2008.06.25 21:22
|sell
|233
|1.12
|1.6242
|0.0000
|0.0000
|465
|2008.06.25 21:32
|buy
|234
|0.56
|1.6210
|0.0000
|0.0000
|466
|2008.06.26 19:08
|buy
|235
|1.12
|1.6162
|0.0000
|0.0000
|467
|2008.06.26 20:58
|buy
|236
|1.68
|1.6138
|0.0000
|0.0000
|468
|2008.06.26 21:27
|buy
|237
|2.24
|1.6118
|0.0000
|0.0000
|469
|2008.06.26 23:48
|close
|237
|2.24
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|226.41
|46940.09
|470
|2008.06.26 23:48
|close
|236
|1.68
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|-113.20
|46826.89
|471
|2008.06.26 23:48
|close
|235
|1.12
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|-301.89
|46525.00
|472
|2008.06.26 23:48
|close
|234
|0.56
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|-372.79
|46152.21
|473
|2008.06.26 23:48
|close
|233
|1.12
|1.6134
|0.0000
|0.0000
|1001.52
|47153.73
|474
|2008.06.26 23:48
|close
|232
|0.56
|1.6134
|0.0000
|0.0000
|347.00
|47500.73
|475
|2008.06.27 03:10
|buy
|238
|0.57
|1.6116
|0.0000
|0.0000
|476
|2008.06.30 20:38
|buy
|239
|1.14
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|477
|2008.06.30 22:47
|sell
|240
|0.57
|1.6085
|0.0000
|0.0000
|478
|2008.07.01 22:03
|sell
|241
|1.14
|1.6107
|0.0000
|0.0000
|479
|2008.07.08 19:00
|sell
|242
|1.71
|1.6163
|0.0000
|0.0000
|480
|2008.07.08 22:40
|sell
|243
|2.28
|1.6193
|0.0000
|0.0000
|481
|2008.07.09 07:40
|close
|243
|2.28
|1.6171
|0.0000
|0.0000
|410.80
|47911.53
|482
|2008.07.09 07:40
|close
|242
|1.71
|1.6171
|0.0000
|0.0000
|-123.90
|47787.63
|483
|2008.07.09 07:40
|close
|241
|1.14
|1.6171
|0.0000
|0.0000
|-660.80
|47126.83
|484
|2008.07.09 07:40
|close
|240
|0.57
|1.6171
|0.0000
|0.0000
|-438.90
|46687.93
|485
|2008.07.09 07:40
|close
|239
|1.14
|1.6167
|0.0000
|0.0000
|1256.93
|47944.86
|486
|2008.07.09 07:40
|close
|238
|0.57
|1.6167
|0.0000
|0.0000
|260.32
|48205.18
|487
|2008.07.09 22:07
|buy
|244
|0.58
|1.6197
|0.0000
|0.0000
|488
|2008.07.09 22:44
|buy
|245
|1.16
|1.6189
|0.0000
|0.0000
|489
|2008.07.11 19:44
|buy
|246
|1.74
|1.6166
|0.0000
|0.0000
|490
|2008.07.11 22:12
|sell
|247
|0.58
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|491
|2008.07.14 01:19
|close
|247
|0.58
|1.6212
|0.0000
|0.0000
|-51.79
|48153.39
|492
|2008.07.14 01:19
|close
|246
|1.74
|1.6208
|0.0000
|0.0000
|620.29
|48773.68
|493
|2008.07.14 01:19
|close
|245
|1.16
|1.6208
|0.0000
|0.0000
|201.38
|48975.06
|494
|2008.07.14 01:19
|close
|244
|0.58
|1.6208
|0.0000
|0.0000
|61.60
|49036.66
|495
|2008.07.14 01:19
|sell
|248
|0.59
|1.6209
|0.0000
|0.0000
|496
|2008.07.14 01:28
|sell
|249
|1.18
|1.6225
|0.0000
|0.0000
|497
|2008.07.14 19:00
|buy
|250
|0.59
|1.6173
|0.0000
|0.0000
|498
|2008.07.15 04:56
|buy
|251
|1.18
|1.6150
|0.0000
|0.0000
|499
|2008.07.22 19:00
|sell
|252
|1.77
|1.6257
|0.0000
|0.0000
|500
|2008.07.22 19:02
|close
|252
|1.77
|1.6265
|0.0000
|0.0000
|-119.25
|48917.41
|501
|2008.07.22 19:02
|close
|251
|1.18
|1.6261
|0.0000
|0.0000
|1125.67
|50043.08
|502
|2008.07.22 19:02
|close
|250
|0.59
|1.6261
|0.0000
|0.0000
|450.13
|50493.21
|503
|2008.07.22 19:02
|close
|249
|1.18
|1.6265
|0.0000
|0.0000
|-445.51
|50047.70
|504
|2008.07.22 19:02
|close
|248
|0.59
|1.6265
|0.0000
|0.0000
|-302.25
|49745.46
|505
|2008.07.22 19:02
|sell
|253
|0.60
|1.6263
|0.0000
|0.0000
|506
|2008.07.22 19:24
|sell
|254
|1.20
|1.6289
|0.0000
|0.0000
|507
|2008.07.24 20:09
|buy
|255
|0.60
|1.6252
|0.0000
|0.0000
|508
|2008.07.24 20:52
|buy
|256
|1.20
|1.6245
|0.0000
|0.0000
|509
|2008.07.24 22:47
|buy
|257
|1.80
|1.6232
|0.0000
|0.0000
|510
|2008.07.24 23:54
|close
|257
|1.80
|1.6260
|0.0000
|0.0000
|424.53
|50169.99
|511
|2008.07.24 23:54
|close
|256
|1.20
|1.6260
|0.0000
|0.0000
|151.62
|50321.61
|512
|2008.07.24 23:54
|close
|255
|0.60
|1.6260
|0.0000
|0.0000
|40.43
|50362.04
|513
|2008.07.24 23:54
|close
|254
|1.20
|1.6264
|0.0000
|0.0000
|228.21
|50590.24
|514
|2008.07.24 23:54
|close
|253
|0.60
|1.6264
|0.0000
|0.0000
|-17.26
|50572.98
|515
|2008.07.25 21:20
|buy
|258
|0.61
|1.6264
|0.0000
|0.0000
|516
|2008.07.29 03:56
|buy
|259
|1.22
|1.6259
|0.0000
|0.0000
|517
|2008.07.29 23:52
|sell
|260
|0.61
|1.6312
|0.0000
|0.0000
|518
|2008.07.29 23:55
|sell
|261
|1.22
|1.6318
|0.0000
|0.0000
|519
|2008.08.06 19:44
|sell
|262
|1.83
|1.6344
|0.0000
|0.0000
|520
|2008.08.07 09:21
|close
|262
|1.83
|1.6335
|0.0000
|0.0000
|110.76
|50683.74
|521
|2008.08.07 09:21
|close
|261
|1.22
|1.6335
|0.0000
|0.0000
|-242.93
|50440.80
|522
|2008.08.07 09:21
|close
|260
|0.61
|1.6335
|0.0000
|0.0000
|-152.29
|50288.51
|523
|2008.08.07 09:21
|close
|259
|1.22
|1.6331
|0.0000
|0.0000
|776.28
|51064.80
|524
|2008.08.07 09:21
|close
|258
|0.61
|1.6331
|0.0000
|0.0000
|365.77
|51430.56
|525
|2008.08.08 00:25
|buy
|263
|0.62
|1.6270
|0.0000
|0.0000
|526
|2008.08.08 04:24
|buy
|264
|1.24
|1.6257
|0.0000
|0.0000
|527
|2008.08.11 01:00
|buy
|265
|1.86
|1.6196
|0.0000
|0.0000
|528
|2008.08.13 20:31
|sell
|266
|0.62
|1.6208
|0.0000
|0.0000
|529
|2008.08.14 19:27
|sell
|267
|1.24
|1.6229
|0.0000
|0.0000
|530
|2008.08.18 19:17
|buy
|268
|2.48
|1.6136
|0.0000
|0.0000
|531
|2008.08.20 21:18
|close
|268
|2.48
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|1371.26
|52801.82
|532
|2008.08.20 21:18
|close
|267
|1.24
|1.6205
|0.0000
|0.0000
|225.37
|53027.20
|533
|2008.08.20 21:18
|close
|266
|0.62
|1.6205
|0.0000
|0.0000
|-6.42
|53020.77
|534
|2008.08.20 21:18
|close
|265
|1.86
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|123.73
|53144.50
|535
|2008.08.20 21:18
|close
|264
|1.24
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|-551.27
|52593.23
|536
|2008.08.20 21:18
|close
|263
|0.62
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|-343.53
|52249.70
|537
|2008.08.20 21:18
|sell
|269
|0.63
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|538
|2008.08.20 21:37
|sell
|270
|1.26
|1.6211
|0.0000
|0.0000
|539
|2008.08.22 19:29
|sell
|271
|1.89
|1.6248
|0.0000
|0.0000
|540
|2008.08.25 04:45
|buy
|272
|0.63
|1.6219
|0.0000
|0.0000
|541
|2008.08.25 19:00
|buy
|273
|1.26
|1.6176
|0.0000
|0.0000
|542
|2008.08.26 10:13
|close
|273
|1.26
|1.6175
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|52242.50
|543
|2008.08.26 10:13
|close
|272
|0.63
|1.6175
|0.0000
|0.0000
|-231.78
|52010.72
|544
|2008.08.26 10:13
|close
|271
|1.89
|1.6179
|0.0000
|0.0000
|1078.96
|53089.68
|545
|2008.08.26 10:13
|close
|270
|1.26
|1.6179
|0.0000
|0.0000
|301.06
|53390.74
|546
|2008.08.26 10:13
|close
|269
|0.63
|1.6179
|0.0000
|0.0000
|113.40
|53504.14
|547
|2008.08.26 19:52
|buy
|274
|0.64
|1.6115
|0.0000
|0.0000
|548
|2008.08.27 04:02
|sell
|275
|0.64
|1.6132
|0.0000
|0.0000
|549
|2008.08.28 19:26
|sell
|276
|1.28
|1.6151
|0.0000
|0.0000
|550
|2008.08.28 19:31
|sell
|277
|1.92
|1.6162
|0.0000
|0.0000
|551
|2008.09.01 15:23
|close
|277
|1.92
|1.6081
|0.0000
|0.0000
|1290.10
|54794.24
|552
|2008.09.01 15:23
|close
|276
|1.28
|1.6081
|0.0000
|0.0000
|741.50
|55535.74
|553
|2008.09.01 15:23
|close
|275
|0.64
|1.6081
|0.0000
|0.0000
|258.58
|55794.32
|554
|2008.09.01 15:23
|close
|274
|0.64
|1.6077
|0.0000
|0.0000
|-194.45
|55599.88
|555
|2008.09.02 01:18
|buy
|278
|0.67
|1.6072
|0.0000
|0.0000
|556
|2008.09.02 22:03
|buy
|279
|1.34
|1.6056
|0.0000
|0.0000
|557
|2008.09.03 19:00
|buy
|280
|2.01
|1.6020
|0.0000
|0.0000
|558
|2008.09.04 19:00
|buy
|281
|2.68
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|559
|2008.09.04 20:31
|buy
|282
|3.35
|1.5894
|0.0000
|0.0000
|560
|2008.09.04 22:16
|sell
|283
|0.67
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|561
|2008.09.08 01:00
|sell
|284
|1.34
|1.6066
|0.0000
|0.0000
|562
|2008.09.08 01:16
|close
|284
|1.34
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|101.56
|55701.44
|563
|2008.09.08 01:16
|close
|283
|0.67
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|-909.55
|54791.89
|564
|2008.09.08 01:16
|close
|282
|3.35
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|4504.78
|59296.67
|565
|2008.09.08 01:16
|close
|281
|2.68
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|2633.14
|61929.80
|566
|2008.09.08 01:16
|close
|280
|2.01
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|585.96
|62515.77
|567
|2008.09.08 01:16
|close
|279
|1.34
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|-12.06
|62503.71
|568
|2008.09.08 01:16
|close
|278
|0.67
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|-96.33
|62407.38
|569
|2008.09.08 01:16
|sell
|285
|0.75
|1.6050
|0.0000
|0.0000
|570
|2008.09.08 03:04
|buy
|286
|0.75
|1.6052
|0.0000
|0.0000
|571
|2008.09.08 19:00
|buy
|287
|1.50
|1.5975
|0.0000
|0.0000
|572
|2008.09.09 03:29
|buy
|288
|2.25
|1.5955
|0.0000
|0.0000
|573
|2008.09.09 03:30
|buy
|289
|3.00
|1.5940
|0.0000
|0.0000
|574
|2008.09.09 10:51
|close
|289
|3.00
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|833.89
|63241.27
|575
|2008.09.09 10:51
|close
|288
|2.25
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|341.14
|63582.41
|576
|2008.09.09 10:51
|close
|287
|1.50
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|-21.19
|63561.22
|577
|2008.09.09 10:51
|close
|286
|0.75
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|-497.04
|63064.19
|578
|2008.09.09 10:51
|close
|285
|0.75
|1.5977
|0.0000
|0.0000
|457.23
|63521.42
|579
|2008.09.09 19:00
|buy
|290
|0.76
|1.5949
|0.0000
|0.0000
|580
|2008.09.09 23:35
|buy
|291
|1.52
|1.5920
|0.0000
|0.0000
|581
|2008.09.10 06:11
|sell
|292
|0.76
|1.5962
|0.0000
|0.0000
|582
|2008.09.11 01:25
|buy
|293
|2.28
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|583
|2008.09.12 00:13
|close
|293
|2.28
|1.5933
|0.0000
|0.0000
|697.55
|64218.97
|584
|2008.09.12 00:13
|close
|292
|0.76
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|144.53
|64363.51
|585
|2008.09.12 00:13
|close
|291
|1.52
|1.5933
|0.0000
|0.0000
|187.06
|64550.57
|586
|2008.09.12 00:13
|close
|290
|0.76
|1.5933
|0.0000
|0.0000
|-92.11
|64458.45
|587
|2008.09.12 00:13
|sell
|294
|0.77
|1.5934
|0.0000
|0.0000
|588
|2008.09.12 19:01
|sell
|295
|1.54
|1.6066
|0.0000
|0.0000
|589
|2008.09.15 01:00
|buy
|296
|0.77
|1.6009
|0.0000
|0.0000
|590
|2008.09.15 11:21
|close
|296
|0.77
|1.5930
|0.0000
|0.0000
|-512.38
|63946.07
|591
|2008.09.15 11:21
|close
|295
|1.54
|1.5934
|0.0000
|0.0000
|1703.99
|65650.07
|592
|2008.09.15 11:21
|close
|294
|0.77
|1.5934
|0.0000
|0.0000
|-3.92
|65646.15
|593
|2008.09.15 19:00
|buy
|297
|0.79
|1.5868
|0.0000
|0.0000
|594
|2008.09.16 03:29
|buy
|298
|1.58
|1.5848
|0.0000
|0.0000
|595
|2008.09.16 19:00
|sell
|299
|0.79
|1.5850
|0.0000
|0.0000
|596
|2008.09.16 21:14
|buy
|300
|2.37
|1.5807
|0.0000
|0.0000
|597
|2008.09.16 21:40
|sell
|301
|1.58
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|598
|2008.09.16 21:41
|close
|301
|1.58
|1.5867
|0.0000
|0.0000
|146.36
|65792.51
|599
|2008.09.16 21:41
|close
|300
|2.37
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|1117.93
|66910.44
|600
|2008.09.16 21:41
|close
|299
|0.79
|1.5867
|0.0000
|0.0000
|-113.10
|66797.34
|601
|2008.09.16 21:41
|close
|298
|1.58
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|199.63
|66996.97
|602
|2008.09.16 21:41
|close
|297
|0.79
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|-31.13
|66965.84
|603
|2008.09.16 21:42
|sell
|302
|0.80
|1.5866
|0.0000
|0.0000
|604
|2008.09.16 23:11
|sell
|303
|1.60
|1.5898
|0.0000
|0.0000
|605
|2008.09.17 00:52
|buy
|304
|0.80
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|606
|2008.09.17 03:11
|sell
|305
|2.40
|1.5915
|0.0000
|0.0000
|607
|2008.09.17 16:13
|close
|305
|2.40
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|646.74
|67612.58
|608
|2008.09.17 16:13
|close
|304
|0.80
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|323.45
|67936.03
|609
|2008.09.17 16:13
|close
|303
|1.60
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|193.96
|68129.99
|610
|2008.09.17 16:13
|close
|302
|0.80
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|-118.59
|68011.40
|611
|2008.09.17 19:02
|buy
|306
|0.82
|1.5835
|0.0000
|0.0000
|612
|2008.09.18 03:06
|buy
|307
|1.64
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|613
|2008.09.18 10:02
|close
|307
|1.64
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|1409.03
|69420.43
|614
|2008.09.18 10:02
|close
|306
|0.82
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|324.40
|69744.83
|615
|2008.09.18 19:00
|buy
|308
|0.84
|1.5804
|0.0000
|0.0000
|616
|2008.09.18 19:38
|buy
|309
|1.68
|1.5781
|0.0000
|0.0000
|617
|2008.09.18 22:25
|sell
|310
|0.84
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|618
|2008.09.18 22:45
|sell
|311
|1.68
|1.5861
|0.0000
|0.0000
|619
|2008.09.19 05:15
|sell
|312
|2.52
|1.5890
|0.0000
|0.0000
|620
|2008.09.19 05:38
|close
|312
|2.52
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|148.55
|69893.38
|621
|2008.09.19 05:38
|close
|311
|1.68
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|-319.79
|69573.59
|622
|2008.09.19 05:38
|close
|310
|0.84
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|-308.44
|69265.15
|623
|2008.09.19 05:38
|close
|309
|1.68
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|1391.35
|70656.49
|624
|2008.09.19 05:38
|close
|308
|0.84
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|532.95
|71189.44
|625
|2008.09.19 21:39
|buy
|313
|0.85
|1.5948
|0.0000
|0.0000
|626
|2008.09.19 23:15
|sell
|314
|0.85
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|627
|2008.09.22 19:01
|buy
|315
|1.70
|1.5923
|0.0000
|0.0000
|628
|2008.09.22 20:30
|buy
|316
|2.55
|1.5893
|0.0000
|0.0000
|629
|2008.09.22 21:26
|close
|316
|2.55
|1.5927
|0.0000
|0.0000
|730.29
|71919.73
|630
|2008.09.22 21:26
|close
|315
|1.70
|1.5927
|0.0000
|0.0000
|57.28
|71977.01
|631
|2008.09.22 21:26
|close
|314
|0.85
|1.5931
|0.0000
|0.0000
|503.89
|72480.90
|632
|2008.09.22 21:26
|close
|313
|0.85
|1.5927
|0.0000
|0.0000
|-148.04
|72332.85
|633
|2008.09.22 22:46
|buy
|317
|0.87
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|634
|2008.09.24 01:03
|sell
|318
|0.87
|1.5941
|0.0000
|0.0000
|635
|2008.09.24 19:11
|sell
|319
|1.74
|1.5968
|0.0000
|0.0000
|636
|2008.09.26 05:18
|close
|319
|1.74
|1.5910
|0.0000
|0.0000
|814.44
|73147.29
|637
|2008.09.26 05:18
|close
|318
|0.87
|1.5910
|0.0000
|0.0000
|209.41
|73356.70
|638
|2008.09.26 05:18
|close
|317
|0.87
|1.5906
|0.0000
|0.0000
|94.77
|73451.47
|639
|2008.09.26 19:06
|sell
|320
|0.88
|1.5902
|0.0000
|0.0000
|640
|2008.09.26 19:11
|sell
|321
|1.76
|1.5914
|0.0000
|0.0000
|641
|2008.09.26 22:31
|sell
|322
|2.64
|1.5933
|0.0000
|0.0000
|642
|2008.09.29 01:18
|buy
|323
|0.88
|1.5896
|0.0000
|0.0000
|643
|2008.09.29 02:27
|close
|323
|0.88
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|-74.12
|73377.35
|644
|2008.09.29 02:27
|close
|322
|2.64
|1.5890
|0.0000
|0.0000
|942.53
|74319.88
|645
|2008.09.29 02:27
|close
|321
|1.76
|1.5890
|0.0000
|0.0000
|346.74
|74666.62
|646
|2008.09.29 02:27
|close
|320
|0.88
|1.5890
|0.0000
|0.0000
|84.45
|74751.07
|647
|2008.09.29 02:27
|buy
|324
|0.90
|1.5892
|0.0000
|0.0000
|648
|2008.09.29 04:04
|sell
|325
|0.90
|1.5929
|0.0000
|0.0000
|649
|2008.09.29 20:20
|buy
|326
|1.80
|1.5768
|0.0000
|0.0000
|650
|2008.09.29 20:46
|buy
|327
|2.70
|1.5729
|0.0000
|0.0000
|651
|2008.09.30 01:31
|buy
|328
|3.60
|1.5694
|0.0000
|0.0000
|652
|2008.09.30 05:46
|close
|328
|3.60
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|1243.26
|75994.33
|653
|2008.09.30 05:46
|close
|327
|2.70
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|143.78
|76138.12
|654
|2008.09.30 05:46
|close
|326
|1.80
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|-495.46
|75642.66
|655
|2008.09.30 05:46
|close
|325
|0.90
|1.5739
|0.0000
|0.0000
|1435.42
|77078.08
|656
|2008.09.30 05:46
|close
|324
|0.90
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|-1187.76
|75890.32
|657
|2008.09.30 19:25
|sell
|329
|0.91
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|658
|2008.09.30 20:41
|sell
|330
|1.82
|1.5802
|0.0000
|0.0000
|659
|2008.09.30 21:55
|sell
|331
|2.73
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|660
|2008.10.01 04:58
|buy
|332
|0.91
|1.5787
|0.0000
|0.0000
|661
|2008.10.01 05:28
|buy
|333
|1.82
|1.5767
|0.0000
|0.0000
|662
|2008.10.01 05:57
|close
|333
|1.82
|1.5776
|0.0000
|0.0000
|137.98
|76028.30
|663
|2008.10.01 05:57
|close
|332
|0.91
|1.5776
|0.0000
|0.0000
|-84.31
|75943.99
|664
|2008.10.01 05:57
|close
|331
|2.73
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|1020.64
|76964.63
|665
|2008.10.01 05:57
|close
|330
|1.82
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|327.92
|77292.55
|666
|2008.10.01 05:57
|close
|329
|0.91
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|-4.63
|77287.92
|667
|2008.10.01 21:15
|sell
|334
|0.93
|1.5783
|0.0000
|0.0000
|668
|2008.10.02 05:08
|buy
|335
|0.93
|1.5739
|0.0000
|0.0000
|669
|2008.10.06 01:00
|buy
|336
|1.86
|1.5508
|0.0000
|0.0000
|670
|2008.10.06 02:06
|buy
|337
|2.79
|1.5455
|0.0000
|0.0000
|671
|2008.10.06 02:54
|buy
|338
|3.72
|1.5400
|0.0000
|0.0000
|672
|2008.10.06 05:13
|close
|338
|3.72
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|1692.05
|78979.97
|673
|2008.10.06 05:13
|close
|337
|2.79
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|-23.50
|78956.47
|674
|2008.10.06 05:13
|close
|336
|1.86
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|-846.02
|78110.45
|675
|2008.10.06 05:13
|close
|335
|0.93
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|-2227.53
|75882.92
|676
|2008.10.06 05:13
|close
|334
|0.93
|1.5458
|0.0000
|0.0000
|2521.60
|78404.52
|677
|2008.10.06 05:13
|sell
|339
|0.94
|1.5455
|0.0000
|0.0000
|678
|2008.10.06 06:28
|buy
|340
|0.94
|1.5440
|0.0000
|0.0000
|679
|2008.10.06 22:51
|sell
|341
|1.88
|1.5498
|0.0000
|0.0000
|680
|2008.10.07 02:06
|sell
|342
|2.82
|1.5520
|0.0000
|0.0000
|681
|2008.10.07 03:51
|close
|342
|2.82
|1.5479
|0.0000
|0.0000
|973.64
|79378.16
|682
|2008.10.07 03:51
|close
|341
|1.88
|1.5479
|0.0000
|0.0000
|291.23
|79669.40
|683
|2008.10.07 03:51
|close
|340
|0.94
|1.5475
|0.0000
|0.0000
|279.68
|79949.08
|684
|2008.10.07 03:51
|close
|339
|0.94
|1.5479
|0.0000
|0.0000
|-194.76
|79754.31
|685
|2008.10.07 04:03
|buy
|343
|0.96
|1.5466
|0.0000
|0.0000
|686
|2008.10.07 06:45
|sell
|344
|0.96
|1.5514
|0.0000
|0.0000
|687
|2008.10.08 19:00
|buy
|345
|1.92
|1.5422
|0.0000
|0.0000
|688
|2008.10.08 22:03
|buy
|346
|2.88
|1.5381
|0.0000
|0.0000
|689
|2008.10.09 05:39
|close
|346
|2.88
|1.5423
|0.0000
|0.0000
|1042.30
|80796.61
|690
|2008.10.09 05:39
|close
|345
|1.92
|1.5423
|0.0000
|0.0000
|31.79
|80828.41
|691
|2008.10.09 05:39
|close
|344
|0.96
|1.5427
|0.0000
|0.0000
|683.78
|81512.19
|692
|2008.10.09 05:39
|close
|343
|0.96
|1.5423
|0.0000
|0.0000
|-337.29
|81174.90
|693
|2008.10.09 05:39
|sell
|347
|0.97
|1.5422
|0.0000
|0.0000
|694
|2008.10.09 19:03
|buy
|348
|0.97
|1.5431
|0.0000
|0.0000
|695
|2008.10.09 20:23
|buy
|349
|1.94
|1.5407
|0.0000
|0.0000
|696
|2008.10.09 22:20
|buy
|350
|2.91
|1.5385
|0.0000
|0.0000
|697
|2008.10.09 22:46
|buy
|351
|3.88
|1.5363
|0.0000
|0.0000
|698
|2008.10.10 03:32
|buy
|352
|4.85
|1.5320
|0.0000
|0.0000
|699
|2008.10.10 06:16
|buy
|353
|5.82
|1.5276
|0.0000
|0.0000
|700
|2008.10.10 06:57
|buy
|354
|6.79
|1.5233
|0.0000
|0.0000
|701
|2008.10.10 21:52
|buy
|355
|7.76
|1.5115
|0.0000
|0.0000
|702
|2008.10.10 22:37
|close
|355
|7.76
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|10066.04
|91240.94
|703
|2008.10.10 22:37
|close
|354
|6.79
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|2058.97
|93299.91
|704
|2008.10.10 22:37
|close
|353
|5.82
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|-343.16
|92956.75
|705
|2008.10.10 22:37
|close
|352
|4.85
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|-2083.47
|90873.28
|706
|2008.10.10 22:37
|close
|351
|3.88
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|-3061.58
|87811.70
|707
|2008.10.10 22:37
|close
|350
|2.91
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|-2835.44
|84976.27
|708
|2008.10.10 22:37
|close
|349
|1.94
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|-2249.79
|82726.48
|709
|2008.10.10 22:37
|close
|348
|0.97
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|-1320.99
|81405.49
|710
|2008.10.10 22:37
|close
|347
|0.97
|1.5273
|0.0000
|0.0000
|1212.16
|82617.65
|711
|2008.10.10 22:37
|sell
|356
|0.99
|1.5267
|0.0000
|0.0000
|712
|2008.10.13 01:00
|sell
|357
|1.98
|1.5346
|0.0000
|0.0000
|713
|2008.10.13 04:18
|buy
|358
|0.99
|1.5363
|0.0000
|0.0000
|714
|2008.10.13 19:28
|sell
|359
|2.97
|1.5426
|0.0000
|0.0000
|715
|2008.10.13 22:24
|sell
|360
|3.96
|1.5442
|0.0000
|0.0000
|716
|2008.10.13 22:37
|sell
|361
|4.95
|1.5458
|0.0000
|0.0000
|717
|2008.10.13 22:51
|sell
|362
|5.94
|1.5475
|0.0000
|0.0000
|718
|2008.10.13 23:32
|close
|362
|5.94
|1.5425
|0.0000
|0.0000
|2501.05
|85118.70
|719
|2008.10.13 23:32
|close
|361
|4.95
|1.5425
|0.0000
|0.0000
|1375.58
|86494.28
|720
|2008.10.13 23:32
|close
|360
|3.96
|1.5425
|0.0000
|0.0000
|566.90
|87061.18
|721
|2008.10.13 23:32
|close
|359
|2.97
|1.5425
|0.0000
|0.0000
|25.01
|87086.19
|722
|2008.10.13 23:32
|close
|358
|0.99
|1.5421
|0.0000
|0.0000
|483.66
|87569.85
|723
|2008.10.13 23:32
|close
|357
|1.98
|1.5425
|0.0000
|0.0000
|-1317.22
|86252.63
|724
|2008.10.13 23:32
|close
|356
|0.99
|1.5425
|0.0000
|0.0000
|-1322.26
|84930.37
|725
|2008.10.13 23:49
|sell
|363
|1.02
|1.5465
|0.0000
|0.0000
|726
|2008.10.14 19:04
|buy
|364
|1.02
|1.5482
|0.0000
|0.0000
|727
|2008.10.14 21:46
|buy
|365
|2.04
|1.5464
|0.0000
|0.0000
|728
|2008.10.15 02:25
|buy
|366
|3.06
|1.5453
|0.0000
|0.0000
|729
|2008.10.15 03:07
|buy
|367
|4.08
|1.5437
|0.0000
|0.0000
|730
|2008.10.15 08:41
|close
|367
|4.08
|1.5467
|0.0000
|0.0000
|1030.99
|85961.36
|731
|2008.10.15 08:41
|close
|366
|3.06
|1.5467
|0.0000
|0.0000
|360.85
|86322.21
|732
|2008.10.15 08:41
|close
|365
|2.04
|1.5467
|0.0000
|0.0000
|57.08
|86379.30
|733
|2008.10.15 08:41
|close
|364
|1.02
|1.5467
|0.0000
|0.0000
|-126.11
|86253.18
|734
|2008.10.15 08:41
|close
|363
|1.02
|1.5471
|0.0000
|0.0000
|-61.92
|86191.26
|735
|2008.10.15 20:18
|buy
|368
|1.03
|1.5381
|0.0000
|0.0000
|736
|2008.10.15 20:26
|buy
|369
|2.06
|1.5338
|0.0000
|0.0000
|737
|2008.10.15 22:59
|buy
|370
|3.09
|1.5285
|0.0000
|0.0000
|738
|2008.10.16 03:12
|sell
|371
|1.03
|1.5258
|0.0000
|0.0000
|739
|2008.10.16 05:03
|sell
|372
|2.06
|1.5318
|0.0000
|0.0000
|740
|2008.10.20 19:03
|sell
|373
|3.09
|1.5333
|0.0000
|0.0000
|741
|2008.10.20 23:38
|sell
|374
|4.12
|1.5353
|0.0000
|0.0000
|742
|2008.10.21 09:47
|close
|374
|4.12
|1.5307
|0.0000
|0.0000
|1574.99
|87766.25
|743
|2008.10.21 09:47
|close
|373
|3.09
|1.5307
|0.0000
|0.0000
|660.83
|88427.08
|744
|2008.10.21 09:47
|close
|372
|2.06
|1.5307
|0.0000
|0.0000
|159.38
|88586.45
|745
|2008.10.21 09:47
|close
|371
|1.03
|1.5307
|0.0000
|0.0000
|-440.73
|88145.72
|746
|2008.10.21 09:47
|close
|370
|3.09
|1.5303
|0.0000
|0.0000
|518.78
|88664.50
|747
|2008.10.21 09:47
|close
|369
|2.06
|1.5303
|0.0000
|0.0000
|-573.79
|88090.71
|748
|2008.10.21 09:47
|close
|368
|1.03
|1.5303
|0.0000
|0.0000
|-659.96
|87430.75
|749
|2008.10.21 19:00
|buy
|375
|1.05
|1.5175
|0.0000
|0.0000
|750
|2008.10.21 19:29
|buy
|376
|2.10
|1.5140
|0.0000
|0.0000
|751
|2008.10.21 22:20
|buy
|377
|3.15
|1.5084
|0.0000
|0.0000
|752
|2008.10.22 00:32
|sell
|378
|1.05
|1.5065
|0.0000
|0.0000
|753
|2008.10.22 05:48
|buy
|379
|4.20
|1.5021
|0.0000
|0.0000
|754
|2008.10.22 06:32
|buy
|380
|5.25
|1.4986
|0.0000
|0.0000
|755
|2008.10.22 19:42
|buy
|381
|6.30
|1.4950
|0.0000
|0.0000
|756
|2008.10.22 19:42
|buy
|382
|7.35
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|757
|2008.10.22 22:32
|buy
|383
|8.40
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|758
|2008.10.22 22:41
|buy
|384
|9.45
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|759
|2008.10.22 23:49
|close
|384
|9.45
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|6367.93
|93798.68
|760
|2008.10.22 23:49
|close
|383
|8.40
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|3750.00
|97548.68
|761
|2008.10.22 23:49
|close
|382
|7.35
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|1609.66
|99158.34
|762
|2008.10.22 23:49
|close
|381
|6.30
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|477.60
|99635.94
|763
|2008.10.22 23:49
|close
|380
|5.25
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|-1193.99
|98441.95
|764
|2008.10.22 23:49
|close
|379
|4.20
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|-2193.39
|96248.56
|765
|2008.10.22 23:49
|close
|378
|1.05
|1.4963
|0.0000
|0.0000
|901.90
|97150.46
|766
|2008.10.22 23:49
|close
|377
|3.15
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|-3308.09
|93842.37
|767
|2008.10.22 23:49
|close
|376
|2.10
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|-3195.95
|90646.42
|768
|2008.10.22 23:49
|close
|375
|1.05
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|-1907.52
|88738.89
|769
|2008.10.23 02:09
|buy
|385
|1.06
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|770
|2008.10.23 02:24
|buy
|386
|2.12
|1.4892
|0.0000
|0.0000
|771
|2008.10.23 06:41
|buy
|387
|3.18
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|772
|2008.10.23 07:59
|close
|387
|3.18
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|1258.93
|89997.82
|773
|2008.10.23 07:59
|close
|386
|2.12
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|482.14
|90479.96
|774
|2008.10.23 07:59
|close
|385
|1.06
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|44.65
|90524.61
|775
|2008.10.23 20:03
|buy
|388
|1.09
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|776
|2008.10.23 20:35
|buy
|389
|2.18
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|777
|2008.10.23 22:46
|sell
|390
|1.09
|1.4965
|0.0000
|0.0000
|778
|2008.10.23 22:59
|sell
|391
|2.18
|1.4986
|0.0000
|0.0000
|779
|2008.10.24 00:06
|sell
|392
|3.27
|1.5013
|0.0000
|0.0000
|780
|2008.10.24 00:09
|close
|392
|3.27
|1.5025
|0.0000
|0.0000
|-330.44
|90194.17
|781
|2008.10.24 00:09
|close
|391
|2.18
|1.5025
|0.0000
|0.0000
|-727.05
|89467.12
|782
|2008.10.24 00:09
|close
|390
|1.09
|1.5025
|0.0000
|0.0000
|-556.28
|88910.85
|783
|2008.10.24 00:09
|close
|389
|2.18
|1.5021
|0.0000
|0.0000
|2135.97
|91046.82
|784
|2008.10.24 00:09
|close
|388
|1.09
|1.5021
|0.0000
|0.0000
|911.91
|91958.72
|785
|2008.10.24 00:09
|sell
|393
|1.10
|1.5020
|0.0000
|0.0000
|786
|2008.10.24 05:55
|buy
|394
|1.10
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|787
|2008.10.24 06:48
|buy
|395
|2.20
|1.4930
|0.0000
|0.0000
|788
|2008.10.27 02:00
|buy
|396
|3.30
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|789
|2008.10.27 19:00
|buy
|397
|4.40
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|790
|2008.10.28 04:04
|buy
|398
|5.50
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|791
|2008.10.28 04:05
|buy
|399
|6.60
|1.4331
|0.0000
|0.0000
|792
|2008.10.28 07:38
|close
|399
|6.60
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|7560.64
|99519.36
|793
|2008.10.28 07:38
|close
|398
|5.50
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|4401.12
|103920.48
|794
|2008.10.28 07:38
|close
|397
|4.40
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|2013.28
|105933.77
|795
|2008.10.28 07:38
|close
|396
|3.30
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|-4521.88
|101411.89
|796
|2008.10.28 07:38
|close
|395
|2.20
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|-8567.92
|92843.97
|797
|2008.10.28 07:38
|close
|394
|1.10
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|-4598.98
|88244.99
|798
|2008.10.28 07:38
|close
|393
|1.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|5074.28
|93319.26
|799
|2008.10.28 21:24
|sell
|400
|1.12
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|800
|2008.10.28 21:45
|sell
|401
|2.24
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|801
|2008.10.28 21:53
|sell
|402
|3.36
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|802
|2008.10.28 22:21
|sell
|403
|4.48
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|803
|2008.10.29 00:46
|sell
|404
|5.60
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|804
|2008.10.29 03:10
|buy
|405
|1.12
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|805
|2008.10.29 06:08
|buy
|406
|2.24
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|806
|2008.10.29 08:28
|close
|406
|2.24
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-358.49
|92960.77
|807
|2008.10.29 08:28
|close
|405
|1.12
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-905.66
|92055.11
|808
|2008.10.29 08:28
|close
|404
|5.60
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|5045.90
|97101.01
|809
|2008.10.29 08:28
|close
|403
|4.48
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|618.56
|97719.57
|810
|2008.10.29 08:28
|close
|402
|3.36
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-837.64
|96881.93
|811
|2008.10.29 08:28
|close
|401
|2.24
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-1199.78
|95682.15
|812
|2008.10.29 08:28
|close
|400
|1.12
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-911.13
|94771.02
|813
|2008.10.29 19:00
|buy
|407
|1.14
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|814
|2008.10.29 21:18
|buy
|408
|2.28
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|815
|2008.10.29 22:16
|sell
|409
|1.14
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|816
|2008.10.29 22:37
|close
|409
|1.14
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-144.00
|94627.02
|817
|2008.10.29 22:37
|close
|408
|2.28
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|1978.10
|96605.12
|818
|2008.10.29 22:37
|close
|407
|1.14
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|595.35
|97200.47
|819
|2008.10.29 22:37
|sell
|410
|1.17
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|820
|2008.10.30 03:18
|sell
|411
|2.34
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|821
|2008.10.30 03:51
|sell
|412
|3.51
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|822
|2008.10.30 04:14
|sell
|413
|4.68
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|823
|2008.10.30 04:26
|sell
|414
|5.85
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|824
|2008.10.30 06:29
|buy
|415
|1.17
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|825
|2008.10.30 12:46
|close
|415
|1.17
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|-1024.94
|96175.53
|826
|2008.10.30 12:46
|close
|414
|5.85
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|4433.68
|100609.21
|827
|2008.10.30 12:46
|close
|413
|4.68
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|1615.84
|102225.05
|828
|2008.10.30 12:46
|close
|412
|3.51
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|-236.46
|101988.59
|829
|2008.10.30 12:46
|close
|411
|2.34
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|-788.21
|101200.38
|830
|2008.10.30 12:46
|close
|410
|1.17
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|-737.10
|100463.29
|831
|2008.10.30 19:00
|buy
|416
|1.21
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|832
|2008.10.30 21:37
|sell
|417
|1.21
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|833
|2008.10.31 02:23
|buy
|418
|2.42
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|834
|2008.10.31 02:32
|buy
|419
|3.63
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|835
|2008.10.31 03:39
|buy
|420
|4.84
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|836
|2008.10.31 03:59
|buy
|421
|6.05
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|837
|2008.10.31 06:22
|close
|421
|6.05
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|1834.57
|102297.86
|838
|2008.10.31 06:22
|close
|420
|4.84
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|366.91
|102664.77
|839
|2008.10.31 06:22
|close
|419
|3.63
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-550.37
|102114.40
|840
|2008.10.31 06:22
|close
|418
|2.42
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-835.75
|101278.65
|841
|2008.10.31 06:22
|close
|417
|1.21
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|1522.26
|102800.91
|842
|2008.10.31 06:22
|close
|416
|1.21
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-638.81
|102162.10
|843
|2008.10.31 19:00
|sell
|422
|1.23
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|844
|2008.10.31 19:02
|buy
|423
|1.23
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|845
|2008.11.03 06:16
|buy
|424
|2.46
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|846
|2008.11.03 09:37
|close
|424
|2.46
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|1305.42
|103467.52
|847
|2008.11.03 09:37
|close
|423
|1.23
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|303.79
|103771.31
|848
|2008.11.03 09:37
|close
|422
|1.23
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|128.39
|103899.70
|849
|2008.11.03 20:44
|buy
|425
|1.25
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|850
|2008.11.03 22:32
|buy
|426
|2.50
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|851
|2008.11.04 01:05
|sell
|427
|1.25
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|852
|2008.11.04 01:11
|close
|427
|1.25
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|147.37
|104047.07
|853
|2008.11.04 01:11
|close
|426
|2.50
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|1080.74
|105127.81
|854
|2008.11.04 01:11
|close
|425
|1.25
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|340.32
|105468.13
|855
|2008.11.04 01:17
|sell
|428
|1.27
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|856
|2008.11.04 04:25
|buy
|429
|1.27
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|857
|2008.11.04 04:29
|buy
|430
|2.54
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|858
|2008.11.04 19:05
|sell
|431
|2.54
|1.5030
|0.0000
|0.0000
|859
|2008.11.04 19:49
|sell
|432
|3.81
|1.5103
|0.0000
|0.0000
|860
|2008.11.04 19:55
|close
|432
|3.81
|1.5128
|0.0000
|0.0000
|-802.11
|104666.02
|861
|2008.11.04 19:55
|close
|431
|2.54
|1.5128
|0.0000
|0.0000
|-2096.17
|102569.85
|862
|2008.11.04 19:55
|close
|430
|2.54
|1.5124
|0.0000
|0.0000
|6739.39
|109309.24
|863
|2008.11.04 19:55
|close
|429
|1.27
|1.5124
|0.0000
|0.0000
|3241.32
|112550.56
|864
|2008.11.04 19:55
|close
|428
|1.27
|1.5128
|0.0000
|0.0000
|-2780.63
|109769.93
|865
|2008.11.04 19:55
|sell
|433
|1.32
|1.5125
|0.0000
|0.0000
|866
|2008.11.04 20:09
|buy
|434
|1.32
|1.5100
|0.0000
|0.0000
|867
|2008.11.05 23:10
|buy
|435
|2.64
|1.5067
|0.0000
|0.0000
|868
|2008.11.05 23:22
|buy
|436
|3.96
|1.5038
|0.0000
|0.0000
|869
|2008.11.06 00:53
|buy
|437
|5.28
|1.5001
|0.0000
|0.0000
|870
|2008.11.06 11:12
|close
|437
|5.28
|1.5043
|0.0000
|0.0000
|1867.92
|111637.85
|871
|2008.11.06 11:12
|close
|436
|3.96
|1.5043
|0.0000
|0.0000
|199.00
|111836.85
|872
|2008.11.06 11:12
|close
|435
|2.64
|1.5043
|0.0000
|0.0000
|-512.21
|111324.63
|873
|2008.11.06 11:12
|close
|434
|1.32
|1.5043
|0.0000
|0.0000
|-619.44
|110705.19
|874
|2008.11.06 11:12
|close
|433
|1.32
|1.5047
|0.0000
|0.0000
|840.17
|111545.37
|875
|2008.11.06 19:11
|buy
|438
|1.34
|1.4988
|0.0000
|0.0000
|876
|2008.11.06 19:35
|buy
|439
|2.68
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|877
|2008.11.07 12:13
|close
|439
|2.68
|1.5021
|0.0000
|0.0000
|1406.87
|112952.24
|878
|2008.11.07 12:13
|close
|438
|1.34
|1.5021
|0.0000
|0.0000
|376.10
|113328.34
|879
|2008.11.10 02:00
|sell
|440
|1.36
|1.5045
|0.0000
|0.0000
|880
|2008.11.10 02:25
|sell
|441
|2.72
|1.5067
|0.0000
|0.0000
|881
|2008.11.10 03:16
|sell
|442
|4.08
|1.5093
|0.0000
|0.0000
|882
|2008.11.10 03:52
|sell
|443
|5.44
|1.5120
|0.0000
|0.0000
|883
|2008.11.10 11:03
|close
|443
|5.44
|1.5077
|0.0000
|0.0000
|1969.85
|115298.19
|884
|2008.11.10 11:03
|close
|442
|4.08
|1.5077
|0.0000
|0.0000
|549.73
|115847.92
|885
|2008.11.10 11:03
|close
|441
|2.72
|1.5077
|0.0000
|0.0000
|-229.05
|115618.87
|886
|2008.11.10 11:03
|close
|440
|1.36
|1.5077
|0.0000
|0.0000
|-366.49
|115252.38
|887
|2008.11.10 19:00
|buy
|444
|1.38
|1.5073
|0.0000
|0.0000
|888
|2008.11.10 19:53
|buy
|445
|2.76
|1.5043
|0.0000
|0.0000
|889
|2008.11.11 03:18
|buy
|446
|4.14
|1.5014
|0.0000
|0.0000
|890
|2008.11.11 03:40
|buy
|447
|5.52
|1.4993
|0.0000
|0.0000
|891
|2008.11.11 07:38
|close
|447
|5.52
|1.5037
|0.0000
|0.0000
|2045.82
|117298.20
|892
|2008.11.11 07:38
|close
|446
|4.14
|1.5037
|0.0000
|0.0000
|802.06
|118100.26
|893
|2008.11.11 07:38
|close
|445
|2.76
|1.5037
|0.0000
|0.0000
|-132.01
|117968.25
|894
|2008.11.11 07:38
|close
|444
|1.38
|1.5037
|0.0000
|0.0000
|-414.72
|117553.54
|895
|2008.11.11 19:00
|buy
|448
|1.41
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|896
|2008.11.12 05:10
|sell
|449
|1.41
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|897
|2008.11.12 05:12
|sell
|450
|2.82
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|898
|2008.11.12 14:14
|close
|450
|2.82
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|1044.88
|118598.42
|899
|2008.11.12 14:14
|close
|449
|1.41
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|320.59
|118919.01
|900
|2008.11.12 14:14
|close
|448
|1.41
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|360.12
|119279.13
|901
|2008.11.12 19:00
|buy
|451
|1.43
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|902
|2008.11.12 19:05
|buy
|452
|2.86
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|903
|2008.11.12 20:15
|close
|452
|2.86
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|1927.22
|121206.35
|904
|2008.11.12 20:15
|close
|451
|1.43
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|409.53
|121615.88
|905
|2008.11.13 01:53
|buy
|453
|1.46
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|906
|2008.11.13 19:00
|sell
|454
|1.46
|1.5002
|0.0000
|0.0000
|907
|2008.11.13 22:31
|sell
|455
|2.92
|1.5055
|0.0000
|0.0000
|908
|2008.11.13 22:36
|close
|455
|2.92
|1.5073
|0.0000
|0.0000
|-442.61
|121173.27
|909
|2008.11.13 22:36
|close
|454
|1.46
|1.5073
|0.0000
|0.0000
|-872.93
|120300.34
|910
|2008.11.13 22:36
|close
|453
|1.46
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|3431.10
|123731.44
|911
|2008.11.13 22:36
|sell
|456
|1.48
|1.5071
|0.0000
|0.0000
|912
|2008.11.13 22:43
|sell
|457
|2.96
|1.5125
|0.0000
|0.0000
|913
|2008.11.13 23:56
|sell
|458
|4.44
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|914
|2008.11.14 00:34
|buy
|459
|1.48
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|915
|2008.11.14 10:55
|close
|459
|1.48
|1.5114
|0.0000
|0.0000
|-585.91
|123145.53
|916
|2008.11.14 10:55
|close
|458
|4.44
|1.5118
|0.0000
|0.0000
|3043.35
|126188.88
|917
|2008.11.14 10:55
|close
|457
|2.96
|1.5118
|0.0000
|0.0000
|159.43
|126348.31
|918
|2008.11.14 10:55
|close
|456
|1.48
|1.5118
|0.0000
|0.0000
|-593.30
|125755.01
|919
|2008.11.14 19:15
|sell
|460
|1.51
|1.5124
|0.0000
|0.0000
|920
|2008.11.14 21:40
|sell
|461
|3.02
|1.5139
|0.0000
|0.0000
|921
|2008.11.14 22:24
|sell
|462
|4.53
|1.5155
|0.0000
|0.0000
|922
|2008.11.14 22:43
|sell
|463
|6.04
|1.5172
|0.0000
|0.0000
|923
|2008.11.14 23:33
|close
|463
|6.04
|1.5137
|0.0000
|0.0000
|1780.21
|127535.22
|924
|2008.11.14 23:33
|close
|462
|4.53
|1.5137
|0.0000
|0.0000
|686.65
|128221.87
|925
|2008.11.14 23:33
|close
|461
|3.02
|1.5137
|0.0000
|0.0000
|50.86
|128272.73
|926
|2008.11.14 23:33
|close
|460
|1.51
|1.5137
|0.0000
|0.0000
|-165.31
|128107.42
|927
|2008.11.17 02:00
|buy
|464
|1.54
|1.5044
|0.0000
|0.0000
|928
|2008.11.17 06:52
|sell
|465
|1.54
|1.5087
|0.0000
|0.0000
|929
|2008.11.17 19:01
|sell
|466
|3.08
|1.5162
|0.0000
|0.0000
|930
|2008.11.17 19:49
|sell
|467
|4.62
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|931
|2008.11.18 00:32
|close
|467
|4.62
|1.5155
|0.0000
|0.0000
|1688.32
|129795.74
|932
|2008.11.18 00:32
|close
|466
|3.08
|1.5155
|0.0000
|0.0000
|165.89
|129961.63
|933
|2008.11.18 00:32
|close
|465
|1.54
|1.5155
|0.0000
|0.0000
|-889.69
|129071.94
|934
|2008.11.18 00:32
|close
|464
|1.54
|1.5151
|0.0000
|0.0000
|1392.15
|130464.09
|935
|2008.11.18 00:32
|buy
|468
|1.57
|1.5151
|0.0000
|0.0000
|936
|2008.11.18 06:49
|buy
|469
|3.14
|1.5121
|0.0000
|0.0000
|937
|2008.11.18 19:42
|sell
|470
|1.57
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|938
|2008.11.18 19:43
|close
|470
|1.57
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|171.87
|130635.96
|939
|2008.11.18 19:43
|close
|469
|3.14
|1.5175
|0.0000
|0.0000
|1428.23
|132064.19
|940
|2008.11.18 19:43
|close
|468
|1.57
|1.5175
|0.0000
|0.0000
|317.38
|132381.57
|941
|2008.11.18 19:45
|sell
|471
|1.59
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|942
|2008.11.18 21:14
|buy
|472
|1.59
|1.5146
|0.0000
|0.0000
|943
|2008.11.20 19:02
|sell
|473
|3.18
|1.5294
|0.0000
|0.0000
|944
|2008.11.20 20:47
|sell
|474
|4.77
|1.5342
|0.0000
|0.0000
|945
|2008.11.20 21:22
|close
|474
|4.77
|1.5302
|0.0000
|0.0000
|1606.74
|133988.31
|946
|2008.11.20 21:22
|close
|473
|3.18
|1.5302
|0.0000
|0.0000
|-214.23
|133774.08
|947
|2008.11.20 21:22
|close
|472
|1.59
|1.5298
|0.0000
|0.0000
|2052.97
|135827.05
|948
|2008.11.20 21:22
|close
|471
|1.59
|1.5302
|0.0000
|0.0000
|-1505.21
|134321.84
|949
|2008.11.20 23:50
|buy
|475
|1.61
|1.5257
|0.0000
|0.0000
|950
|2008.11.21 06:32
|sell
|476
|1.61
|1.5288
|0.0000
|0.0000
|951
|2008.11.21 23:38
|sell
|477
|3.22
|1.5374
|0.0000
|0.0000
|952
|2008.11.24 02:04
|sell
|478
|4.83
|1.5404
|0.0000
|0.0000
|953
|2008.11.24 04:14
|close
|478
|4.83
|1.5358
|0.0000
|0.0000
|1870.99
|136192.83
|954
|2008.11.24 04:14
|close
|477
|3.22
|1.5358
|0.0000
|0.0000
|417.48
|136610.30
|955
|2008.11.24 04:14
|close
|476
|1.61
|1.5358
|0.0000
|0.0000
|-957.25
|135653.05
|956
|2008.11.24 04:14
|close
|475
|1.61
|1.5354
|0.0000
|0.0000
|1324.18
|136977.23
|957
|2008.11.25 01:00
|sell
|479
|1.64
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|958
|2008.11.25 03:30
|buy
|480
|1.64
|1.5419
|0.0000
|0.0000
|959
|2008.11.25 19:08
|buy
|481
|3.28
|1.5406
|0.0000
|0.0000
|960
|2008.11.25 23:26
|close
|481
|3.28
|1.5463
|0.0000
|0.0000
|1574.79
|138552.02
|961
|2008.11.25 23:26
|close
|480
|1.64
|1.5463
|0.0000
|0.0000
|607.81
|139159.83
|962
|2008.11.25 23:26
|close
|479
|1.64
|1.5467
|0.0000
|0.0000
|27.62
|139187.45
|963
|2008.11.25 23:36
|sell
|482
|1.67
|1.5480
|0.0000
|0.0000
|964
|2008.11.26 03:23
|buy
|483
|1.67
|1.5435
|0.0000
|0.0000
|965
|2008.11.26 19:15
|sell
|484
|3.34
|1.5501
|0.0000
|0.0000
|966
|2008.11.26 22:18
|sell
|485
|5.01
|1.5514
|0.0000
|0.0000
|967
|2008.11.26 22:52
|sell
|486
|6.68
|1.5526
|0.0000
|0.0000
|968
|2008.11.27 01:04
|close
|486
|6.68
|1.5503
|0.0000
|0.0000
|1191.84
|140379.30
|969
|2008.11.27 01:04
|close
|485
|5.01
|1.5503
|0.0000
|0.0000
|387.61
|140766.90
|970
|2008.11.27 01:04
|close
|484
|3.34
|1.5503
|0.0000
|0.0000
|-107.23
|140659.67
|971
|2008.11.27 01:04
|close
|483
|1.67
|1.5499
|0.0000
|0.0000
|913.86
|141573.53
|972
|2008.11.27 01:04
|close
|482
|1.67
|1.5503
|0.0000
|0.0000
|-357.45
|141216.08
|973
|2008.11.27 19:31
|sell
|487
|1.69
|1.5492
|0.0000
|0.0000
|974
|2008.11.28 05:19
|sell
|488
|3.38
|1.5503
|0.0000
|0.0000
|975
|2008.11.28 16:12
|close
|488
|3.38
|1.5450
|0.0000
|0.0000
|1508.55
|142724.63
|976
|2008.11.28 16:12
|close
|487
|1.69
|1.5450
|0.0000
|0.0000
|589.13
|143313.76
|977
|2008.11.28 19:00
|buy
|489
|1.72
|1.5421
|0.0000
|0.0000
|978
|2008.12.01 02:59
|buy
|490
|3.44
|1.5398
|0.0000
|0.0000
|979
|2008.12.01 03:00
|buy
|491
|5.16
|1.5375
|0.0000
|0.0000
|980
|2008.12.01 03:06
|buy
|492
|6.88
|1.5352
|0.0000
|0.0000
|981
|2008.12.01 04:19
|buy
|493
|8.60
|1.5317
|0.0000
|0.0000
|982
|2008.12.01 07:42
|close
|493
|8.60
|1.5368
|0.0000
|0.0000
|3694.41
|147008.17
|983
|2008.12.01 07:42
|close
|492
|6.88
|1.5368
|0.0000
|0.0000
|927.22
|147935.39
|984
|2008.12.01 07:42
|close
|491
|5.16
|1.5368
|0.0000
|0.0000
|-304.24
|147631.15
|985
|2008.12.01 07:42
|close
|490
|3.44
|1.5368
|0.0000
|0.0000
|-869.27
|146761.88
|986
|2008.12.01 07:42
|close
|489
|1.72
|1.5368
|0.0000
|0.0000
|-763.19
|145998.70
|987
|2008.12.01 19:00
|buy
|494
|1.75
|1.5249
|0.0000
|0.0000
|988
|2008.12.01 20:53
|buy
|495
|3.50
|1.5214
|0.0000
|0.0000
|989
|2008.12.01 23:59
|buy
|496
|5.25
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|990
|2008.12.02 12:21
|close
|496
|5.25
|1.5234
|0.0000
|0.0000
|2181.10
|148179.79
|991
|2008.12.02 12:21
|close
|495
|3.50
|1.5234
|0.0000
|0.0000
|599.12
|148778.91
|992
|2008.12.02 12:21
|close
|494
|1.75
|1.5234
|0.0000
|0.0000
|-216.36
|148562.55
|993
|2008.12.02 19:13
|sell
|497
|1.78
|1.5332
|0.0000
|0.0000
|994
|2008.12.03 19:00
|sell
|498
|3.56
|1.5392
|0.0000
|0.0000
|995
|2008.12.03 21:42
|buy
|499
|1.78
|1.5327
|0.0000
|0.0000
|996
|2008.12.04 12:03
|close
|499
|1.78
|1.5307
|0.0000
|0.0000
|-285.39
|148277.16
|997
|2008.12.04 12:03
|close
|498
|3.56
|1.5311
|0.0000
|0.0000
|2373.96
|150651.12
|998
|2008.12.04 12:03
|close
|497
|1.78
|1.5311
|0.0000
|0.0000
|278.55
|150929.67
|999
|2008.12.04 19:00
|sell
|500
|1.81
|1.5381
|0.0000
|0.0000
|1000
|2008.12.04 20:39
|buy
|501
|1.81
|1.5328
|0.0000
|0.0000
|1001
|2008.12.04 22:46
|buy
|502
|3.62
|1.5307
|0.0000
|0.0000
|1002
|2008.12.04 23:09
|buy
|503
|5.43
|1.5281
|0.0000
|0.0000
|1003
|2008.12.04 23:15
|buy
|504
|7.24
|1.5255
|0.0000
|0.0000
|1004
|2008.12.04 23:36
|buy
|505
|9.05
|1.5227
|0.0000
|0.0000
|1005
|2008.12.04 23:58
|close
|505
|9.05
|1.5270
|0.0000
|0.0000
|3277.88
|154207.55
|1006
|2008.12.04 23:58
|close
|504
|7.24
|1.5270
|0.0000
|0.0000
|914.76
|155122.31
|1007
|2008.12.04 23:58
|close
|503
|5.43
|1.5270
|0.0000
|0.0000
|-503.12
|154619.19
|1008
|2008.12.04 23:58
|close
|502
|3.62
|1.5270
|0.0000
|0.0000
|-1128.20
|153490.99
|1009
|2008.12.04 23:58
|close
|501
|1.81
|1.5270
|0.0000
|0.0000
|-884.27
|152606.72
|1010
|2008.12.04 23:58
|close
|500
|1.81
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|1630.90
|154237.62
|1011
|2008.12.04 23:58
|buy
|506
|1.85
|1.5275
|0.0000
|0.0000
|1012
|2008.12.05 19:25
|close
|506
|1.85
|1.5458
|0.0000
|0.0000
|2856.69
|157094.31
|1013
|2008.12.08 03:28
|sell
|507
|1.89
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|1014
|2008.12.08 06:14
|sell
|508
|3.78
|1.5562
|0.0000
|0.0000
|1015
|2008.12.08 19:04
|buy
|509
|1.89
|1.5564
|0.0000
|0.0000
|1016
|2008.12.08 22:59
|sell
|510
|5.67
|1.5592
|0.0000
|0.0000
|1017
|2008.12.09 19:32
|sell
|511
|7.56
|1.5626
|0.0000
|0.0000
|1018
|2008.12.09 20:13
|sell
|512
|9.45
|1.5637
|0.0000
|0.0000
|1019
|2008.12.09 21:21
|close
|512
|9.45
|1.5594
|0.0000
|0.0000
|3421.89
|160516.20
|1020
|2008.12.09 21:21
|close
|511
|7.56
|1.5594
|0.0000
|0.0000
|2037.23
|162553.43
|1021
|2008.12.09 21:21
|close
|510
|5.67
|1.5594
|0.0000
|0.0000
|-124.34
|162429.09
|1022
|2008.12.09 21:21
|close
|509
|1.89
|1.5590
|0.0000
|0.0000
|419.05
|162848.14
|1023
|2008.12.09 21:21
|close
|508
|3.78
|1.5594
|0.0000
|0.0000
|-1037.84
|161810.29
|1024
|2008.12.09 21:21
|close
|507
|1.89
|1.5594
|0.0000
|0.0000
|-900.90
|160909.40
|1025
|2008.12.09 22:09
|buy
|513
|1.93
|1.5579
|0.0000
|0.0000
|1026
|2008.12.09 22:24
|buy
|514
|3.86
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|1027
|2008.12.10 20:58
|buy
|515
|5.79
|1.5550
|0.0000
|0.0000
|1028
|2008.12.10 23:12
|close
|515
|5.79
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|1804.50
|162713.90
|1029
|2008.12.10 23:12
|close
|514
|3.86
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|530.69
|163244.59
|1030
|2008.12.10 23:12
|close
|513
|1.93
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|135.28
|163379.87
|1031
|2008.12.11 00:00
|sell
|516
|1.96
|1.5599
|0.0000
|0.0000
|1032
|2008.12.11 19:26
|sell
|517
|3.92
|1.5762
|0.0000
|0.0000
|1033
|2008.12.11 22:08
|sell
|518
|5.88
|1.5808
|0.0000
|0.0000
|1034
|2008.12.12 06:47
|buy
|519
|1.96
|1.5776
|0.0000
|0.0000
|1035
|2008.12.12 10:31
|close
|519
|1.96
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|-924.53
|162455.34
|1036
|2008.12.12 10:31
|close
|518
|5.88
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|4129.41
|166584.75
|1037
|2008.12.12 10:31
|close
|517
|3.92
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|1234.45
|167819.21
|1038
|2008.12.12 10:31
|close
|516
|1.96
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|-2073.13
|165746.07
|1039
|2008.12.15 02:55
|sell
|520
|1.99
|1.5771
|0.0000
|0.0000
|1040
|2008.12.15 03:38
|sell
|521
|3.98
|1.5787
|0.0000
|0.0000
|1041
|2008.12.15 23:44
|sell
|522
|5.97
|1.5866
|0.0000
|0.0000
|1042
|2008.12.16 13:08
|close
|522
|5.97
|1.5796
|0.0000
|0.0000
|3488.77
|169234.85
|1043
|2008.12.16 13:08
|close
|521
|3.98
|1.5796
|0.0000
|0.0000
|-321.89
|168912.96
|1044
|2008.12.16 13:08
|close
|520
|1.99
|1.5796
|0.0000
|0.0000
|-429.08
|168483.88
|1045
|2008.12.16 19:05
|buy
|523
|2.02
|1.5759
|0.0000
|0.0000
|1046
|2008.12.16 19:13
|buy
|524
|4.04
|1.5734
|0.0000
|0.0000
|1047
|2008.12.16 22:37
|sell
|525
|2.02
|1.5796
|0.0000
|0.0000
|1048
|2008.12.16 23:59
|close
|525
|2.02
|1.5793
|0.0000
|0.0000
|51.03
|168534.91
|1049
|2008.12.16 23:59
|close
|524
|4.04
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|1871.63
|170406.54
|1050
|2008.12.16 23:59
|close
|523
|2.02
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|510.45
|170916.99
|1051
|2008.12.17 00:00
|sell
|526
|2.05
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|1052
|2008.12.17 00:01
|sell
|527
|4.10
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|1053
|2008.12.17 01:28
|buy
|528
|2.05
|1.5740
|0.0000
|0.0000
|1054
|2008.12.17 02:14
|close
|528
|2.05
|1.5747
|0.0000
|0.0000
|120.87
|171037.86
|1055
|2008.12.17 02:14
|close
|527
|4.10
|1.5751
|0.0000
|0.0000
|2106.11
|173143.97
|1056
|2008.12.17 02:14
|close
|526
|2.05
|1.5751
|0.0000
|0.0000
|742.32
|173886.29
|1057
|2008.12.17 19:01
|sell
|529
|2.09
|1.5562
|0.0000
|0.0000
|1058
|2008.12.17 20:08
|buy
|530
|2.09
|1.5546
|0.0000
|0.0000
|1059
|2008.12.17 21:48
|buy
|531
|4.18
|1.5470
|0.0000
|0.0000
|1060
|2008.12.19 04:21
|buy
|532
|6.27
|1.5390
|0.0000
|0.0000
|1061
|2008.12.19 12:07
|close
|532
|6.27
|1.5464
|0.0000
|0.0000
|3908.19
|177794.48
|1062
|2008.12.19 12:07
|close
|531
|4.18
|1.5464
|0.0000
|0.0000
|-165.91
|177628.57
|1063
|2008.12.19 12:07
|close
|530
|2.09
|1.5464
|0.0000
|0.0000
|-1420.89
|176207.69
|1064
|2008.12.19 12:07
|close
|529
|2.09
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|1611.86
|177819.55
|1065
|2008.12.19 19:12
|sell
|533
|2.13
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|1066
|2008.12.19 19:36
|buy
|534
|2.13
|1.5402
|0.0000
|0.0000
|1067
|2008.12.19 21:41
|buy
|535
|4.26
|1.5376
|0.0000
|0.0000
|1068
|2008.12.22 19:00
|buy
|536
|6.39
|1.5294
|0.0000
|0.0000
|1069
|2008.12.22 20:42
|buy
|537
|8.52
|1.5256
|0.0000
|0.0000
|1070
|2008.12.22 20:49
|buy
|538
|10.65
|1.5218
|0.0000
|0.0000
|1071
|2008.12.23 03:11
|close
|538
|10.65
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|5052.46
|182872.01
|1072
|2008.12.23 03:11
|close
|537
|8.52
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|1314.89
|184186.90
|1073
|2008.12.23 03:11
|close
|536
|6.39
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|-1059.15
|183127.75
|1074
|2008.12.23 03:11
|close
|535
|4.26
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|-3636.93
|179490.81
|1075
|2008.12.23 03:11
|close
|534
|2.13
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|-2284.94
|177205.88
|1076
|2008.12.23 03:11
|close
|533
|2.13
|1.5278
|0.0000
|0.0000
|3404.26
|180610.14
|1077
|2008.12.23 03:21
|sell
|539
|2.17
|1.5281
|0.0000
|0.0000
|1078
|2008.12.23 19:00
|buy
|540
|2.17
|1.5137
|0.0000
|0.0000
|1079
|2008.12.26 19:00
|buy
|541
|4.34
|1.5041
|0.0000
|0.0000
|1080
|2008.12.26 19:39
|close
|541
|4.34
|1.5044
|0.0000
|0.0000
|109.67
|180719.81
|1081
|2008.12.26 19:39
|close
|540
|2.17
|1.5044
|0.0000
|0.0000
|-1670.47
|179049.35
|1082
|2008.12.26 19:39
|close
|539
|2.17
|1.5048
|0.0000
|0.0000
|4202.56
|183251.91
|1083
|2008.12.26 20:56
|buy
|542
|2.20
|1.5034
|0.0000
|0.0000
|1084
|2008.12.29 04:06
|buy
|543
|4.40
|1.5009
|0.0000
|0.0000
|1085
|2008.12.29 04:08
|buy
|544
|6.60
|1.4993
|0.0000
|0.0000
|1086
|2008.12.29 04:53
|buy
|545
|8.80
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|1087
|2008.12.29 04:54
|buy
|546
|11.00
|1.4955
|0.0000
|0.0000
|1088
|2008.12.29 06:04
|close
|546
|11.00
|1.4998
|0.0000
|0.0000
|3984.17
|187236.08
|1089
|2008.12.29 06:04
|close
|545
|8.80
|1.4998
|0.0000
|0.0000
|1853.10
|189089.18
|1090
|2008.12.29 06:04
|close
|544
|6.60
|1.4998
|0.0000
|0.0000
|277.96
|189367.14
|1091
|2008.12.29 06:04
|close
|543
|4.40
|1.4998
|0.0000
|0.0000
|-407.68
|188959.46
|1092
|2008.12.29 06:04
|close
|542
|2.20
|1.4998
|0.0000
|0.0000
|-661.14
|188298.32
|1093
|2008.12.29 19:00
|buy
|547
|2.26
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|1094
|2008.12.29 19:14
|buy
|548
|4.52
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|1095
|2008.12.29 19:36
|sell
|549
|2.26
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|1096
|2008.12.30 04:42
|sell
|550
|4.52
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|1097
|2008.12.31 02:44
|sell
|551
|6.78
|1.4932
|0.0000
|0.0000
|1098
|2008.12.31 05:11
|close
|551
|6.78
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|1198.99
|189497.31
|1099
|2008.12.31 05:11
|close
|550
|4.52
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|-2154.54
|187342.77
|1100
|2008.12.31 05:11
|close
|549
|2.26
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|-1754.87
|185587.90
|1101
|2008.12.31 05:11
|close
|548
|4.52
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|4897.84
|190485.73
|1102
|2008.12.31 05:11
|close
|547
|2.26
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|1363.85
|191849.58
|1103
|2008.12.31 19:00
|buy
|552
|2.30
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|1104
|2008.12.31 19:00
|buy
|553
|4.60
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|1105
|2008.12.31 19:47
|close
|553
|4.60
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|2944.74
|194794.32
|1106
|2008.12.31 19:47
|close
|552
|2.30
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|794.31
|195588.63
|1107
|2008.12.31 20:28
|sell
|554
|2.35
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|1108
|2008.12.31 21:32
|sell
|555
|4.70
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|1109
|2009.01.02 10:23
|close
|555
|4.70
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|2358.23
|197946.87
|1110
|2009.01.02 10:23
|close
|554
|2.35
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|664.59
|198611.46
|1111
|2009.01.05 02:34
|buy
|556
|2.38
|1.5004
|0.0000
|0.0000
|1112
|2009.01.05 05:11
|buy
|557
|4.76
|1.4945
|0.0000
|0.0000
|1113
|2009.01.05 11:40
|close
|557
|4.76
|1.5014
|0.0000
|0.0000
|2766.51
|201377.97
|1114
|2009.01.05 11:40
|close
|556
|2.38
|1.5014
|0.0000
|0.0000
|200.47
|201578.44
|1115
|2009.01.05 19:04
|buy
|558
|2.42
|1.5007
|0.0000
|0.0000
|1116
|2009.01.05 19:35
|sell
|559
|2.42
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|1117
|2009.01.06 00:10
|sell
|560
|4.84
|1.5086
|0.0000
|0.0000
|1118
|2009.01.06 00:23
|sell
|561
|7.26
|1.5103
|0.0000
|0.0000
|1119
|2009.01.06 00:38
|sell
|562
|9.68
|1.5120
|0.0000
|0.0000
|1120
|2009.01.06 00:49
|sell
|563
|12.10
|1.5138
|0.0000
|0.0000
|1121
|2009.01.06 03:05
|close
|563
|12.10
|1.5105
|0.0000
|0.0000
|3362.53
|204940.97
|1122
|2009.01.06 03:05
|close
|562
|9.68
|1.5105
|0.0000
|0.0000
|1222.74
|206163.71
|1123
|2009.01.06 03:05
|close
|561
|7.26
|1.5105
|0.0000
|0.0000
|-122.27
|206041.44
|1124
|2009.01.06 03:05
|close
|560
|4.84
|1.5105
|0.0000
|0.0000
|-774.40
|205267.04
|1125
|2009.01.06 03:05
|close
|559
|2.42
|1.5105
|0.0000
|0.0000
|-745.95
|204521.08
|1126
|2009.01.06 03:05
|close
|558
|2.42
|1.5101
|0.0000
|0.0000
|1922.67
|206443.76
|1127
|2009.01.06 19:02
|sell
|564
|2.48
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|1128
|2009.01.06 20:49
|sell
|565
|4.96
|1.5106
|0.0000
|0.0000
|1129
|2009.01.07 04:06
|buy
|566
|2.48
|1.5053
|0.0000
|0.0000
|1130
|2009.01.07 11:59
|close
|566
|2.48
|1.5026
|0.0000
|0.0000
|-564.02
|205879.74
|1131
|2009.01.07 11:59
|close
|565
|4.96
|1.5030
|0.0000
|0.0000
|3149.16
|209028.90
|1132
|2009.01.07 11:59
|close
|564
|2.48
|1.5030
|0.0000
|0.0000
|801.87
|209830.77
|1133
|2009.01.07 19:05
|sell
|567
|2.52
|1.5027
|0.0000
|0.0000
|1134
|2009.01.09 19:18
|buy
|568
|2.52
|1.4969
|0.0000
|0.0000
|1135
|2009.01.09 23:55
|buy
|569
|5.04
|1.4955
|0.0000
|0.0000
|1136
|2009.01.12 17:24
|close
|569
|5.04
|1.5012
|0.0000
|0.0000
|2433.48
|212264.25
|1137
|2009.01.12 17:24
|close
|568
|2.52
|1.5012
|0.0000
|0.0000
|919.56
|213183.81
|1138
|2009.01.12 17:24
|close
|567
|2.52
|1.5016
|0.0000
|0.0000
|169.32
|213353.13
|1139
|2009.01.12 19:00
|buy
|570
|2.56
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|1140
|2009.01.12 19:03
|buy
|571
|5.12
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|1141
|2009.01.12 20:49
|sell
|572
|2.56
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|1142
|2009.01.13 19:00
|buy
|573
|7.68
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|1143
|2009.01.13 20:04
|buy
|574
|10.24
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|1144
|2009.01.13 20:24
|buy
|575
|12.80
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|1145
|2009.01.14 08:42
|close
|575
|12.80
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|4670.83
|218023.97
|1146
|2009.01.14 08:42
|close
|574
|10.24
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|2011.60
|220035.57
|1147
|2009.01.14 08:42
|close
|573
|7.68
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|279.59
|220315.15
|1148
|2009.01.14 08:42
|close
|572
|2.56
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|1396.77
|221711.92
|1149
|2009.01.14 08:42
|close
|571
|5.12
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|-2387.33
|219324.59
|1150
|2009.01.14 08:42
|close
|570
|2.56
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|-1883.68
|217440.91
|1151
|2009.01.15 19:18
|buy
|576
|2.61
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1152
|2009.01.15 21:58
|sell
|577
|2.61
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|1153
|2009.01.15 22:45
|sell
|578
|5.22
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|1154
|2009.01.16 22:13
|sell
|579
|7.83
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|1155
|2009.01.19 02:00
|sell
|580
|10.44
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|1156
|2009.01.19 02:19
|sell
|581
|13.05
|1.4894
|0.0000
|0.0000
|1157
|2009.01.19 02:44
|sell
|582
|15.66
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|1158
|2009.01.19 12:00
|close
|582
|15.66
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|7384.92
|224825.83
|1159
|2009.01.19 12:00
|close
|581
|13.05
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|3186.95
|228012.78
|1160
|2009.01.19 12:00
|close
|580
|10.44
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|263.75
|228276.53
|1161
|2009.01.19 12:00
|close
|579
|7.83
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|-2149.82
|226126.71
|1162
|2009.01.19 12:00
|close
|578
|5.22
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|-3613.71
|222513.00
|1163
|2009.01.19 12:00
|close
|577
|2.61
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|-2378.30
|220134.70
|1164
|2009.01.19 12:00
|close
|576
|2.61
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|3421.75
|223556.45
|1165
|2009.01.20 00:35
|buy
|583
|2.68
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|1166
|2009.01.20 02:12
|buy
|584
|5.36
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|1167
|2009.01.20 03:53
|buy
|585
|8.04
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|1168
|2009.01.20 11:45
|close
|585
|8.04
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|2708.90
|226265.35
|1169
|2009.01.20 11:45
|close
|584
|5.36
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|812.67
|227078.02
|1170
|2009.01.20 11:45
|close
|583
|2.68
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|-67.72
|227010.30
|1171
|2009.01.20 21:47
|sell
|586
|2.72
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|1172
|2009.01.20 23:55
|buy
|587
|2.72
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|1173
|2009.01.21 06:15
|sell
|588
|5.44
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|1174
|2009.01.21 12:40
|close
|588
|5.44
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|2657.01
|229667.31
|1175
|2009.01.21 12:40
|close
|587
|2.72
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|-61.36
|229605.94
|1176
|2009.01.21 12:40
|close
|586
|2.72
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|1062.71
|230668.65
|1177
|2009.01.21 19:00
|buy
|589
|2.77
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|1178
|2009.01.21 20:30
|sell
|590
|2.77
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|1179
|2009.01.21 20:42
|sell
|591
|5.54
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|1180
|2009.01.21 20:59
|sell
|592
|8.31
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|1181
|2009.01.21 21:36
|sell
|593
|11.08
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|1182
|2009.01.21 22:53
|sell
|594
|13.85
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|1183
|2009.01.22 06:12
|sell
|595
|16.62
|1.5038
|0.0000
|0.0000
|1184
|2009.01.22 16:56
|close
|595
|16.62
|1.4948
|0.0000
|0.0000
|12596.21
|243264.86
|1185
|2009.01.22 16:56
|close
|594
|13.85
|1.4948
|0.0000
|0.0000
|2704.38
|245969.24
|1186
|2009.01.22 16:56
|close
|593
|11.08
|1.4948
|0.0000
|0.0000
|-3248.20
|242721.04
|1187
|2009.01.22 16:56
|close
|592
|8.31
|1.4948
|0.0000
|0.0000
|-5235.32
|237485.73
|1188
|2009.01.22 16:56
|close
|591
|5.54
|1.4948
|0.0000
|0.0000
|-4703.17
|232782.55
|1189
|2009.01.22 16:56
|close
|590
|2.77
|1.4948
|0.0000
|0.0000
|-2958.07
|229824.48
|1190
|2009.01.22 16:56
|close
|589
|2.77
|1.4944
|0.0000
|0.0000
|4222.34
|234046.81
|1191
|2009.01.22 19:00
|buy
|596
|2.81
|1.4950
|0.0000
|0.0000
|1192
|2009.01.22 22:04
|sell
|597
|2.81
|1.5010
|0.0000
|0.0000
|1193
|2009.01.26 06:33
|sell
|598
|5.62
|1.5035
|0.0000
|0.0000
|1194
|2009.01.26 22:48
|close
|598
|5.62
|1.4978
|0.0000
|0.0000
|2697.60
|236744.41
|1195
|2009.01.26 22:48
|close
|597
|2.81
|1.4978
|0.0000
|0.0000
|728.62
|237473.04
|1196
|2009.01.26 22:48
|close
|596
|2.81
|1.4974
|0.0000
|0.0000
|583.29
|238056.33
|1197
|2009.01.26 22:48
|buy
|599
|2.86
|1.4979
|0.0000
|0.0000
|1198
|2009.01.27 02:42
|sell
|600
|2.86
|1.5024
|0.0000
|0.0000
|1199
|2009.01.28 01:28
|sell
|601
|5.72
|1.5043
|0.0000
|0.0000
|1200
|2009.01.28 02:09
|sell
|602
|8.58
|1.5065
|0.0000
|0.0000
|1201
|2009.01.28 20:50
|sell
|603
|11.44
|1.5176
|0.0000
|0.0000
|1202
|2009.01.29 12:32
|close
|603
|11.44
|1.5089
|0.0000
|0.0000
|8206.69
|246263.02
|1203
|2009.01.29 12:32
|close
|602
|8.58
|1.5089
|0.0000
|0.0000
|-1865.04
|244397.98
|1204
|2009.01.29 12:32
|close
|601
|5.72
|1.5089
|0.0000
|0.0000
|-2303.06
|242094.92
|1205
|2009.01.29 12:32
|close
|600
|2.86
|1.5089
|0.0000
|0.0000
|-1623.68
|240471.24
|1206
|2009.01.29 12:32
|close
|599
|2.86
|1.5085
|0.0000
|0.0000
|2592.35
|243063.59
|1207
|2009.01.29 19:00
|buy
|604
|2.92
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|1208
|2009.01.29 20:02
|buy
|605
|5.84
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|1209
|2009.01.29 22:29
|sell
|606
|2.92
|1.4926
|0.0000
|0.0000
|1210
|2009.01.30 03:56
|buy
|607
|8.76
|1.4891
|0.0000
|0.0000
|1211
|2009.01.30 17:07
|close
|607
|8.76
|1.4958
|0.0000
|0.0000
|4943.73
|248007.32
|1212
|2009.01.30 17:07
|close
|606
|2.92
|1.4962
|0.0000
|0.0000
|-900.09
|247107.23
|1213
|2009.01.30 17:07
|close
|605
|5.84
|1.4958
|0.0000
|0.0000
|1934.30
|249041.53
|1214
|2009.01.30 17:07
|close
|604
|2.92
|1.4958
|0.0000
|0.0000
|-434.80
|248606.73
|1215
|2009.01.30 19:00
|buy
|608
|2.98
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|1216
|2009.01.30 19:42
|buy
|609
|5.96
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|1217
|2009.02.02 02:57
|buy
|610
|8.94
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1218
|2009.02.02 16:11
|close
|610
|8.94
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|3539.26
|252145.99
|1219
|2009.02.02 16:11
|close
|609
|5.96
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|1120.61
|253266.60
|1220
|2009.02.02 16:11
|close
|608
|2.98
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|58.28
|253324.88
|1221
|2009.02.02 20:02
|sell
|611
|3.04
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|1222
|2009.02.03 02:22
|buy
|612
|3.04
|1.4888
|0.0000
|0.0000
|1223
|2009.02.03 05:30
|sell
|613
|6.08
|1.4935
|0.0000
|0.0000
|1224
|2009.02.03 06:42
|sell
|614
|9.12
|1.4950
|0.0000
|0.0000
|1225
|2009.02.03 06:56
|sell
|615
|12.16
|1.4965
|0.0000
|0.0000
|1226
|2009.02.03 07:17
|close
|615
|12.16
|1.4936
|0.0000
|0.0000
|2969.60
|256294.48
|1227
|2009.02.03 07:17
|close
|614
|9.12
|1.4936
|0.0000
|0.0000
|1075.20
|257369.68
|1228
|2009.02.03 07:17
|close
|613
|6.08
|1.4936
|0.0000
|0.0000
|-51.20
|257318.48
|1229
|2009.02.03 07:17
|close
|612
|3.04
|1.4932
|0.0000
|0.0000
|1126.69
|258445.17
|1230
|2009.02.03 07:17
|close
|611
|3.04
|1.4936
|0.0000
|0.0000
|-399.47
|258045.71
|1231
|2009.02.03 22:39
|sell
|616
|3.10
|1.4892
|0.0000
|0.0000
|1232
|2009.02.04 03:57
|buy
|617
|3.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|1233
|2009.02.05 19:06
|sell
|618
|6.20
|1.4949
|0.0000
|0.0000
|1234
|2009.02.05 20:01
|sell
|619
|9.30
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|1235
|2009.02.05 20:37
|sell
|620
|12.40
|1.4997
|0.0000
|0.0000
|1236
|2009.02.09 19:00
|sell
|621
|15.50
|1.5115
|0.0000
|0.0000
|1237
|2009.02.09 20:51
|sell
|622
|18.60
|1.5142
|0.0000
|0.0000
|1238
|2009.02.10 12:03
|close
|622
|18.60
|1.5051
|0.0000
|0.0000
|14158.84
|272204.55
|1239
|2009.02.10 12:03
|close
|621
|15.50
|1.5051
|0.0000
|0.0000
|8274.81
|280479.36
|1240
|2009.02.10 12:03
|close
|620
|12.40
|1.5051
|0.0000
|0.0000
|-5828.01
|274651.35
|1241
|2009.02.10 12:03
|close
|619
|9.30
|1.5051
|0.0000
|0.0000
|-6250.59
|268400.76
|1242
|2009.02.10 12:03
|close
|618
|6.20
|1.5051
|0.0000
|0.0000
|-5420.11
|262980.66
|1243
|2009.02.10 12:03
|close
|617
|3.10
|1.5047
|0.0000
|0.0000
|4724.46
|267705.12
|1244
|2009.02.10 12:03
|close
|616
|3.10
|1.5051
|0.0000
|0.0000
|-4261.15
|263443.97
|1245
|2009.02.10 19:06
|buy
|623
|3.16
|1.5030
|0.0000
|0.0000
|1246
|2009.02.10 19:07
|buy
|624
|6.32
|1.5008
|0.0000
|0.0000
|1247
|2009.02.10 19:12
|buy
|625
|9.48
|1.4986
|0.0000
|0.0000
|1248
|2009.02.10 19:21
|close
|625
|9.48
|1.5025
|0.0000
|0.0000
|3114.21
|266558.18
|1249
|2009.02.10 19:21
|close
|624
|6.32
|1.5025
|0.0000
|0.0000
|904.98
|267463.16
|1250
|2009.02.10 19:21
|close
|623
|3.16
|1.5025
|0.0000
|0.0000
|-133.09
|267330.07
|1251
|2009.02.10 19:21
|buy
|626
|3.21
|1.5030
|0.0000
|0.0000
|1252
|2009.02.10 19:25
|buy
|627
|6.42
|1.5007
|0.0000
|0.0000
|1253
|2009.02.10 19:31
|buy
|628
|9.63
|1.4985
|0.0000
|0.0000
|1254
|2009.02.10 19:35
|buy
|629
|12.84
|1.4962
|0.0000
|0.0000
|1255
|2009.02.10 21:22
|buy
|630
|16.05
|1.4924
|0.0000
|0.0000
|1256
|2009.02.11 10:50
|close
|630
|16.05
|1.4974
|0.0000
|0.0000
|6803.13
|274133.19
|1257
|2009.02.11 10:50
|close
|629
|12.84
|1.4974
|0.0000
|0.0000
|1332.67
|275465.86
|1258
|2009.02.11 10:50
|close
|628
|9.63
|1.4974
|0.0000
|0.0000
|-866.15
|274599.71
|1259
|2009.02.11 10:50
|close
|627
|6.42
|1.4974
|0.0000
|0.0000
|-1767.13
|272832.58
|1260
|2009.02.11 10:50
|close
|626
|3.21
|1.4974
|0.0000
|0.0000
|-1505.44
|271327.13
|1261
|2009.02.11 20:17
|buy
|631
|3.26
|1.4941
|0.0000
|0.0000
|1262
|2009.02.11 21:45
|buy
|632
|6.52
|1.4924
|0.0000
|0.0000
|1263
|2009.02.12 05:29
|sell
|633
|3.26
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|1264
|2009.02.12 23:04
|buy
|634
|9.78
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|1265
|2009.02.12 23:34
|close
|634
|9.78
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|3459.90
|274787.03
|1266
|2009.02.12 23:34
|close
|633
|3.26
|1.4942
|0.0000
|0.0000
|494.15
|275281.18
|1267
|2009.02.12 23:34
|close
|632
|6.52
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|821.92
|276103.10
|1268
|2009.02.12 23:34
|close
|631
|3.26
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|-55.86
|276047.24
|1269
|2009.02.12 23:43
|sell
|635
|3.31
|1.4952
|0.0000
|0.0000
|1270
|2009.02.13 19:20
|buy
|636
|3.31
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|1271
|2009.02.16 02:00
|buy
|637
|6.62
|1.4890
|0.0000
|0.0000
|1272
|2009.02.16 02:26
|buy
|638
|9.93
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|1273
|2009.02.16 10:47
|close
|638
|9.93
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|3345.69
|279392.93
|1274
|2009.02.16 10:47
|close
|637
|6.62
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|836.42
|280229.35
|1275
|2009.02.16 10:47
|close
|636
|3.31
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|-464.99
|279764.36
|1276
|2009.02.16 10:47
|close
|635
|3.31
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|1164.89
|280929.25
|1277
|2009.02.16 20:16
|buy
|639
|3.37
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|1278
|2009.02.17 05:57
|sell
|640
|3.37
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|1279
|2009.02.17 19:48
|buy
|641
|6.74
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|1280
|2009.02.17 21:12
|buy
|642
|10.11
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|1281
|2009.02.17 23:51
|buy
|643
|13.48
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1282
|2009.02.18 00:13
|buy
|644
|16.85
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|1283
|2009.02.18 10:50
|close
|644
|16.85
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|5109.50
|286038.75
|1284
|2009.02.18 10:50
|close
|643
|13.48
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|1512.64
|287551.38
|1285
|2009.02.18 10:50
|close
|642
|10.11
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|-398.37
|287153.01
|1286
|2009.02.18 10:50
|close
|641
|6.74
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|-1173.93
|285979.08
|1287
|2009.02.18 10:50
|close
|640
|3.37
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|2962.64
|288941.72
|1288
|2009.02.18 10:50
|close
|639
|3.37
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|-2479.70
|286462.02
|1289
|2009.02.18 19:22
|sell
|645
|3.44
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|1290
|2009.02.18 20:02
|sell
|646
|6.88
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|1291
|2009.02.18 20:11
|sell
|647
|10.32
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|1292
|2009.02.18 20:53
|close
|647
|10.32
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|3389.30
|289851.32
|1293
|2009.02.18 20:53
|close
|646
|6.88
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|1216.67
|291067.99
|1294
|2009.02.18 20:53
|close
|645
|3.44
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|86.90
|291154.89
|1295
|2009.02.18 21:38
|buy
|648
|3.49
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|1296
|2009.02.18 22:39
|buy
|649
|6.98
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|1297
|2009.02.19 13:58
|close
|649
|6.98
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|9052.24
|300207.13
|1298
|2009.02.19 13:58
|close
|648
|3.49
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|4026.37
|304233.50
|1299
|2009.02.19 23:17
|buy
|650
|3.65
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|1300
|2009.02.20 19:57
|buy
|651
|7.30
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1301
|2009.02.20 20:03
|buy
|652
|10.95
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|1302
|2009.02.20 20:13
|close
|652
|10.95
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|6179.67
|310413.17
|1303
|2009.02.20 20:13
|close
|651
|7.30
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|676.38
|311089.55
|1304
|2009.02.20 20:13
|close
|650
|3.65
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|-973.93
|310115.62
|1305
|2009.02.20 20:13
|buy
|653
|3.72
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|1306
|2009.02.20 21:23
|buy
|654
|7.44
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|1307
|2009.02.20 22:18
|sell
|655
|3.72
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1308
|2009.02.23 04:41
|sell
|656
|7.44
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|1309
|2009.02.24 19:22
|sell
|657
|11.16
|1.4888
|0.0000
|0.0000
|1310
|2009.02.25 05:55
|sell
|658
|14.88
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|1311
|2009.02.25 10:09
|close
|658
|14.88
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|5513.43
|315629.05
|1312
|2009.02.25 10:09
|close
|657
|11.16
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|976.99
|316606.04
|1313
|2009.02.25 10:09
|close
|656
|7.44
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|-1579.37
|315026.67
|1314
|2009.02.25 10:09
|close
|655
|3.72
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|-2562.89
|312463.77
|1315
|2009.02.25 10:09
|close
|654
|7.44
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|6202.04
|318665.81
|1316
|2009.02.25 10:09
|close
|653
|3.72
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|1032.97
|319698.78
|1317
|2009.02.25 19:00
|buy
|659
|3.84
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|1318
|2009.02.25 21:57
|sell
|660
|3.84
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|1319
|2009.02.25 22:49
|sell
|661
|7.68
|1.4894
|0.0000
|0.0000
|1320
|2009.02.25 22:51
|sell
|662
|11.52
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|1321
|2009.02.26 00:10
|close
|662
|11.52
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|2928.49
|322627.27
|1322
|2009.02.26 00:10
|close
|661
|7.68
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|658.85
|323286.12
|1323
|2009.02.26 00:10
|close
|660
|3.84
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|-317.31
|322968.82
|1324
|2009.02.26 00:10
|close
|659
|3.84
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|1745.53
|324714.35
|1325
|2009.02.26 19:00
|sell
|663
|3.90
|1.4886
|0.0000
|0.0000
|1326
|2009.02.26 23:54
|buy
|664
|3.90
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|1327
|2009.02.27 00:27
|buy
|665
|7.80
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|1328
|2009.03.02 02:03
|buy
|666
|11.70
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|1329
|2009.03.02 03:22
|buy
|667
|15.60
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|1330
|2009.03.02 11:48
|close
|667
|15.60
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|4730.46
|329444.81
|1331
|2009.03.02 11:48
|close
|666
|11.70
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|1281.17
|330725.98
|1332
|2009.03.02 11:48
|close
|665
|7.80
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|-1884.18
|328841.80
|1333
|2009.03.02 11:48
|close
|664
|3.90
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|-1457.12
|327384.69
|1334
|2009.03.02 11:48
|close
|663
|3.90
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|2784.73
|330169.42
|1335
|2009.03.02 19:01
|buy
|668
|3.96
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|1336
|2009.03.02 22:34
|sell
|669
|3.96
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|1337
|2009.03.03 06:56
|sell
|670
|7.92
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|1338
|2009.03.03 19:42
|buy
|671
|7.92
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|1339
|2009.03.04 03:40
|buy
|672
|11.88
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|1340
|2009.03.04 03:42
|close
|672
|11.88
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|0.00
|330169.42
|1341
|2009.03.04 03:42
|close
|671
|7.92
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|-1179.33
|328990.09
|1342
|2009.03.04 03:42
|close
|670
|7.92
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|4895.11
|333885.20
|1343
|2009.03.04 03:42
|close
|669
|3.96
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2160.62
|336045.82
|1344
|2009.03.04 03:42
|close
|668
|3.96
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|-1112.62
|334933.20
|1345
|2009.03.04 03:42
|buy
|673
|4.02
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|1346
|2009.03.04 19:00
|sell
|674
|4.02
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|1347
|2009.03.04 19:07
|sell
|675
|8.04
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|1348
|2009.03.05 01:23
|close
|675
|8.04
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|3465.65
|338398.86
|1349
|2009.03.05 01:23
|close
|674
|4.02
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|1326.59
|339725.44
|1350
|2009.03.05 01:23
|close
|673
|4.02
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|1048.55
|340773.99
|1351
|2009.03.05 01:23
|buy
|676
|4.09
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|1352
|2009.03.05 19:20
|buy
|677
|8.18
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|1353
|2009.03.05 21:18
|buy
|678
|12.27
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|1354
|2009.03.05 21:19
|buy
|679
|16.36
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1355
|2009.03.05 23:59
|close at stop
|679
|16.36
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-551.21
|340222.78
|1356
|2009.03.05 23:59
|close at stop
|678
|12.27
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-2377.10
|337845.68
|1357
|2009.03.05 23:59
|close at stop
|677
|8.18
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-2756.07
|335089.61
|1358
|2009.03.05 23:59
|close at stop
|676
|4.09
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-2928.32
|332161.29