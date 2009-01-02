|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минути (M15) 2009.01.02 07:00 - 2009.02.23 23:45 (2009.01.01 - 2009.02.24)
|Модел
|Всички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал)
|Параметри
|PRICE_SELECT="BUY/SELL ONLY @ SET PRICE"; BuyOrderPrice=0; SellOrderPrice=0; TRADE_DIRECTION="SELECT TRADES LONG OR SHORT"; TradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=40; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; AlertOn=true; SoundON=true;
|Барове за тест
|4494
|Моделирани тикове
|1735960
|Качество на моделиране
|90.00%
|Mismatched charts errors
|52
|Начален депозит
|400.00
|Обща нетна печалба
|421.96
|Груба печалба
|832.86
|Груба загуба
|-410.90
|Печеливш фактор
|2.03
|Очаквано възнаграждение
|0.90
|Абсолютна загуба
|20.75
|Максимално спадане на нивото %
|109.49 (15.61%)
|Relative drawdown
|18.16% (103.69)
|Общо сделки
|467
|Къси позиции (спечелени %)
|467 (83.73%)
|Дълги позиции (спечелени %)
|0 (0.00%)
|Печеливши сделки (% от всички)
|391 (83.73%)
|Загубени сделки (% от всички)
|76 (16.27%)
|Най-голяма
|Печеливша търговия
|44.80
|Загубена търговия
|-25.50
|Средно
|Печеливша търговия
|2.13
|Загубена търговия
|-5.41
|Максимум
|Последователни печаливши сделки (печалбата в пари)
|23 (33.15)
|Последователни загубени сделки (загубата в пари)
|3 (-23.00)
|Максимален
|Последователни печалби (брой спечелени сделки)
|44.80 (1)
|Последователни загуби (брой загубени сделки)
|-43.49 (2)
|Средно
|Последователни печаливши сделки
|6
|Последователни загубени сделки
|1
|№
|Дата и час
|Тип
|Поръчка
|Лотове
|Цена
|Стоп
|Лимит
|Печалба
|Баланс
|1
|2009.01.02 07:30
|sell
|1
|0.01
|1.3863
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.01.02 07:32
|close
|1
|0.01
|1.3853
|0.0000
|0.0000
|1.00
|401.00
|3
|2009.01.02 07:32
|sell
|2
|0.01
|1.3852
|0.0000
|0.0000
|4
|2009.01.02 08:56
|close
|2
|0.01
|1.3842
|0.0000
|0.0000
|1.00
|402.00
|5
|2009.01.02 08:56
|sell
|3
|0.01
|1.3841
|0.0000
|0.0000
|6
|2009.01.05 06:06
|sell
|4
|0.02
|1.3882
|0.0000
|0.0000
|7
|2009.01.05 10:15
|close
|4
|0.02
|1.3863
|0.0000
|0.0000
|3.80
|405.80
|8
|2009.01.05 10:15
|close
|3
|0.01
|1.3863
|0.0000
|0.0000
|-2.25
|403.55
|9
|2009.01.05 10:19
|sell
|5
|0.01
|1.3833
|0.0000
|0.0000
|10
|2009.01.05 10:20
|close
|5
|0.01
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|1.20
|404.75
|11
|2009.01.05 10:20
|sell
|6
|0.01
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|12
|2009.01.05 10:20
|close
|6
|0.01
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|1.30
|406.05
|13
|2009.01.05 10:21
|sell
|7
|0.01
|1.3794
|0.0000
|0.0000
|14
|2009.01.05 10:22
|close
|7
|0.01
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|1.20
|407.25
|15
|2009.01.05 10:22
|sell
|8
|0.01
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|16
|2009.01.05 10:22
|close
|8
|0.01
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|1.00
|408.25
|17
|2009.01.05 10:22
|sell
|9
|0.01
|1.3762
|0.0000
|0.0000
|18
|2009.01.05 10:26
|close
|9
|0.01
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|1.40
|409.65
|19
|2009.01.05 10:26
|sell
|10
|0.01
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|20
|2009.01.05 10:26
|close
|10
|0.01
|1.3737
|0.0000
|0.0000
|1.10
|410.75
|21
|2009.01.05 10:26
|sell
|11
|0.01
|1.3729
|0.0000
|0.0000
|22
|2009.01.05 10:27
|close
|11
|0.01
|1.3717
|0.0000
|0.0000
|1.20
|411.95
|23
|2009.01.05 10:28
|sell
|12
|0.01
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|24
|2009.01.05 10:29
|close
|12
|0.01
|1.3683
|0.0000
|0.0000
|2.40
|414.35
|25
|2009.01.05 10:29
|sell
|13
|0.01
|1.3684
|0.0000
|0.0000
|26
|2009.01.05 10:34
|sell
|14
|0.02
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|27
|2009.01.05 10:35
|close
|14
|0.02
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|3.40
|417.75
|28
|2009.01.05 10:35
|close
|13
|0.01
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|415.45
|29
|2009.01.05 10:35
|sell
|15
|0.01
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|30
|2009.01.05 10:38
|close
|15
|0.01
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|1.10
|416.55
|31
|2009.01.05 10:38
|sell
|16
|0.01
|1.3692
|0.0000
|0.0000
|32
|2009.01.05 10:39
|close
|16
|0.01
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|2.10
|418.65
|33
|2009.01.05 10:39
|sell
|17
|0.01
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|34
|2009.01.05 11:35
|close
|17
|0.01
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|1.00
|419.65
|35
|2009.01.05 11:35
|sell
|18
|0.01
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|36
|2009.01.05 12:38
|sell
|19
|0.02
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|37
|2009.01.05 12:57
|close
|19
|0.02
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|3.60
|423.25
|38
|2009.01.05 12:57
|close
|18
|0.01
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|421.05
|39
|2009.01.05 12:57
|sell
|20
|0.01
|1.3678
|0.0000
|0.0000
|40
|2009.01.05 12:59
|close
|20
|0.01
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|1.00
|422.05
|41
|2009.01.05 12:59
|sell
|21
|0.01
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|42
|2009.01.05 13:55
|close
|21
|0.01
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1.00
|423.05
|43
|2009.01.05 13:56
|sell
|22
|0.01
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|44
|2009.01.05 13:56
|close
|22
|0.01
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|1.10
|424.15
|45
|2009.01.05 13:57
|sell
|23
|0.01
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|46
|2009.01.05 14:16
|close
|23
|0.01
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|1.20
|425.35
|47
|2009.01.05 14:16
|sell
|24
|0.01
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|48
|2009.01.05 14:17
|close
|24
|0.01
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1.20
|426.55
|49
|2009.01.05 14:18
|sell
|25
|0.01
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|50
|2009.01.05 14:29
|close
|25
|0.01
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|1.40
|427.95
|51
|2009.01.05 14:30
|sell
|26
|0.01
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|52
|2009.01.05 14:48
|close
|26
|0.01
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|1.20
|429.15
|53
|2009.01.05 14:48
|sell
|27
|0.01
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|54
|2009.01.05 14:59
|close
|27
|0.01
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|1.00
|430.15
|55
|2009.01.05 15:00
|sell
|28
|0.01
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|56
|2009.01.05 15:41
|sell
|29
|0.02
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|57
|2009.01.05 15:49
|close
|29
|0.02
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|3.60
|433.75
|58
|2009.01.05 15:49
|close
|28
|0.01
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|-2.60
|431.15
|59
|2009.01.05 15:56
|sell
|30
|0.01
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|60
|2009.01.05 15:58
|close
|30
|0.01
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|1.00
|432.15
|61
|2009.01.05 15:58
|sell
|31
|0.01
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|62
|2009.01.05 19:05
|close
|31
|0.01
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|1.10
|433.25
|63
|2009.01.05 19:06
|sell
|32
|0.01
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|64
|2009.01.05 19:29
|close
|32
|0.01
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|1.10
|434.35
|65
|2009.01.05 19:29
|sell
|33
|0.01
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|66
|2009.01.06 02:15
|sell
|34
|0.02
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|67
|2009.01.06 02:55
|close
|34
|0.02
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|5.40
|439.75
|68
|2009.01.06 02:55
|close
|33
|0.01
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-4.15
|435.60
|69
|2009.01.06 02:55
|sell
|35
|0.01
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|70
|2009.01.06 03:03
|close
|35
|0.01
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|1.20
|436.80
|71
|2009.01.06 03:03
|sell
|36
|0.01
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|72
|2009.01.06 06:33
|close
|36
|0.01
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|1.00
|437.80
|73
|2009.01.06 06:33
|sell
|37
|0.01
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|74
|2009.01.06 06:44
|close
|37
|0.01
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|1.00
|438.80
|75
|2009.01.06 06:45
|sell
|38
|0.01
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|76
|2009.01.06 06:45
|close
|38
|0.01
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|1.30
|440.10
|77
|2009.01.06 06:45
|sell
|39
|0.01
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|78
|2009.01.06 07:19
|close
|39
|0.01
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|1.00
|441.10
|79
|2009.01.06 07:19
|sell
|40
|0.01
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|80
|2009.01.06 07:19
|close
|40
|0.01
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|1.00
|442.10
|81
|2009.01.06 07:19
|sell
|41
|0.01
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|82
|2009.01.06 07:21
|close
|41
|0.01
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|1.10
|443.20
|83
|2009.01.06 07:21
|sell
|42
|0.01
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|84
|2009.01.06 09:28
|sell
|43
|0.02
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|85
|2009.01.06 09:33
|close
|43
|0.02
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|3.80
|447.00
|86
|2009.01.06 09:33
|close
|42
|0.01
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|444.70
|87
|2009.01.06 09:45
|sell
|44
|0.01
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|88
|2009.01.06 09:51
|close
|44
|0.01
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|1.00
|445.70
|89
|2009.01.06 09:51
|sell
|45
|0.01
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|90
|2009.01.06 09:54
|close
|45
|0.01
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|1.00
|446.70
|91
|2009.01.06 09:54
|sell
|46
|0.01
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|92
|2009.01.06 10:04
|close
|46
|0.01
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|1.00
|447.70
|93
|2009.01.06 10:04
|sell
|47
|0.01
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|94
|2009.01.06 10:17
|close
|47
|0.01
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|1.00
|448.70
|95
|2009.01.06 10:18
|sell
|48
|0.01
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|96
|2009.01.06 10:18
|close
|48
|0.01
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|1.10
|449.80
|97
|2009.01.06 10:18
|sell
|49
|0.01
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|98
|2009.01.06 10:21
|close
|49
|0.01
|1.3408
|0.0000
|0.0000
|1.10
|450.90
|99
|2009.01.06 10:21
|sell
|50
|0.01
|1.3407
|0.0000
|0.0000
|100
|2009.01.06 11:29
|sell
|51
|0.02
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|101
|2009.01.06 11:44
|close
|51
|0.02
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|3.60
|454.50
|102
|2009.01.06 11:44
|close
|50
|0.01
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|-2.60
|451.90
|103
|2009.01.06 11:44
|sell
|52
|0.01
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|104
|2009.01.06 12:01
|close
|52
|0.01
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|1.00
|452.90
|105
|2009.01.06 12:01
|sell
|53
|0.01
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|106
|2009.01.06 12:01
|close
|53
|0.01
|1.3410
|0.0000
|0.0000
|1.10
|454.00
|107
|2009.01.06 12:01
|sell
|54
|0.01
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|108
|2009.01.06 12:02
|close
|54
|0.01
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|1.40
|455.40
|109
|2009.01.06 12:02
|sell
|55
|0.01
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|110
|2009.01.06 12:08
|close
|55
|0.01
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|1.00
|456.40
|111
|2009.01.06 12:08
|sell
|56
|0.01
|1.3381
|0.0000
|0.0000
|112
|2009.01.06 12:56
|close
|56
|0.01
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|1.00
|457.40
|113
|2009.01.06 12:56
|sell
|57
|0.01
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|114
|2009.01.06 13:13
|close
|57
|0.01
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|1.00
|458.40
|115
|2009.01.06 13:13
|sell
|58
|0.01
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|116
|2009.01.06 13:44
|close
|58
|0.01
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|1.00
|459.40
|117
|2009.01.06 13:44
|sell
|59
|0.01
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|118
|2009.01.06 13:59
|close
|59
|0.01
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|1.00
|460.40
|119
|2009.01.06 13:59
|sell
|60
|0.01
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|120
|2009.01.06 14:27
|close
|60
|0.01
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|1.10
|461.50
|121
|2009.01.06 14:27
|sell
|61
|0.01
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|122
|2009.01.06 18:00
|sell
|62
|0.02
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|123
|2009.01.07 00:30
|sell
|63
|0.04
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|124
|2009.01.07 03:16
|close
|63
|0.04
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|26.40
|487.90
|125
|2009.01.07 03:16
|close
|62
|0.02
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|-12.90
|475.01
|126
|2009.01.07 03:16
|close
|61
|0.01
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|-11.55
|463.46
|127
|2009.01.07 03:16
|sell
|64
|0.01
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|128
|2009.01.07 03:55
|sell
|65
|0.02
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|129
|2009.01.07 08:01
|sell
|66
|0.04
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|130
|2009.01.07 09:00
|close
|66
|0.04
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|10.40
|473.86
|131
|2009.01.07 09:00
|close
|65
|0.02
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|471.06
|132
|2009.01.07 09:00
|close
|64
|0.01
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|465.66
|133
|2009.01.07 09:00
|sell
|67
|0.01
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|134
|2009.01.07 09:05
|close
|67
|0.01
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|1.00
|466.66
|135
|2009.01.07 09:05
|sell
|68
|0.01
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|136
|2009.01.08 01:30
|sell
|69
|0.02
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|137
|2009.01.08 02:34
|close
|69
|0.02
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|12.00
|478.66
|138
|2009.01.08 02:34
|close
|68
|0.01
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|-9.64
|469.02
|139
|2009.01.08 02:34
|sell
|70
|0.01
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|140
|2009.01.08 09:48
|sell
|71
|0.02
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|141
|2009.01.08 09:51
|close
|71
|0.02
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|3.40
|472.42
|142
|2009.01.08 09:51
|close
|70
|0.01
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|470.02
|143
|2009.01.08 09:51
|sell
|72
|0.01
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|144
|2009.01.08 09:52
|close
|72
|0.01
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|1.00
|471.02
|145
|2009.01.08 09:52
|sell
|73
|0.01
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|146
|2009.01.08 09:55
|close
|73
|0.01
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|1.10
|472.12
|147
|2009.01.08 09:55
|sell
|74
|0.01
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|148
|2009.01.08 10:24
|close
|74
|0.01
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|1.40
|473.52
|149
|2009.01.08 10:24
|sell
|75
|0.01
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|150
|2009.01.08 11:52
|sell
|76
|0.02
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|151
|2009.01.08 12:00
|close
|76
|0.02
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|4.20
|477.72
|152
|2009.01.08 12:00
|close
|75
|0.01
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|474.92
|153
|2009.01.08 12:00
|sell
|77
|0.01
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|154
|2009.01.08 12:03
|close
|77
|0.01
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|1.00
|475.92
|155
|2009.01.08 12:03
|sell
|78
|0.01
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|156
|2009.01.08 14:12
|close
|78
|0.01
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|1.00
|476.92
|157
|2009.01.08 14:12
|sell
|79
|0.01
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|158
|2009.01.08 14:17
|close
|79
|0.01
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1.00
|477.92
|159
|2009.01.08 14:17
|sell
|80
|0.01
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|160
|2009.01.09 00:01
|sell
|81
|0.02
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|161
|2009.01.09 05:30
|close
|81
|0.02
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|11.80
|489.72
|162
|2009.01.09 05:30
|close
|80
|0.01
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|-10.05
|479.67
|163
|2009.01.09 05:30
|sell
|82
|0.01
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|164
|2009.01.09 13:45
|sell
|83
|0.02
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|165
|2009.01.09 15:30
|close
|83
|0.02
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|3.40
|483.07
|166
|2009.01.09 15:30
|close
|82
|0.01
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|480.77
|167
|2009.01.09 15:30
|sell
|84
|0.01
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|168
|2009.01.09 15:30
|sell
|85
|0.02
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|169
|2009.01.09 15:41
|close
|85
|0.02
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|3.60
|484.37
|170
|2009.01.09 15:41
|close
|84
|0.01
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|482.17
|171
|2009.01.09 15:41
|sell
|86
|0.01
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|172
|2009.01.09 15:44
|close
|86
|0.01
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|1.00
|483.17
|173
|2009.01.09 15:44
|sell
|87
|0.01
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|174
|2009.01.09 15:44
|close
|87
|0.01
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1.10
|484.27
|175
|2009.01.09 15:44
|sell
|88
|0.01
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|176
|2009.01.09 15:46
|close
|88
|0.01
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|1.00
|485.27
|177
|2009.01.09 15:46
|sell
|89
|0.01
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|178
|2009.01.09 15:46
|close
|89
|0.01
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1.10
|486.37
|179
|2009.01.09 15:46
|sell
|90
|0.01
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|180
|2009.01.09 15:47
|close
|90
|0.01
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|1.00
|487.37
|181
|2009.01.09 15:47
|sell
|91
|0.01
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|182
|2009.01.09 15:49
|close
|91
|0.01
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1.00
|488.37
|183
|2009.01.09 15:49
|sell
|92
|0.01
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|184
|2009.01.09 15:56
|sell
|93
|0.02
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|185
|2009.01.09 15:59
|close
|93
|0.02
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|3.40
|491.77
|186
|2009.01.09 15:59
|close
|92
|0.01
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|489.47
|187
|2009.01.09 15:59
|sell
|94
|0.01
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|188
|2009.01.09 16:00
|close
|94
|0.01
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|1.00
|490.47
|189
|2009.01.09 16:00
|sell
|95
|0.01
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|190
|2009.01.09 16:01
|close
|95
|0.01
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|1.00
|491.47
|191
|2009.01.09 16:01
|sell
|96
|0.01
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|192
|2009.01.09 16:01
|close
|96
|0.01
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|1.00
|492.47
|193
|2009.01.09 16:01
|sell
|97
|0.01
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|194
|2009.01.09 16:03
|close
|97
|0.01
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|1.00
|493.47
|195
|2009.01.09 16:03
|sell
|98
|0.01
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|196
|2009.01.09 16:26
|close
|98
|0.01
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|1.10
|494.57
|197
|2009.01.09 16:26
|sell
|99
|0.01
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|198
|2009.01.09 16:26
|close
|99
|0.01
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|1.00
|495.57
|199
|2009.01.09 16:26
|sell
|100
|0.01
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|200
|2009.01.09 16:28
|close
|100
|0.01
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|1.00
|496.57
|201
|2009.01.09 16:28
|sell
|101
|0.01
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|202
|2009.01.09 16:33
|close
|101
|0.01
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|1.00
|497.57
|203
|2009.01.09 16:33
|sell
|102
|0.01
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|204
|2009.01.09 17:31
|close
|102
|0.01
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|1.10
|498.67
|205
|2009.01.09 17:31
|sell
|103
|0.01
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|206
|2009.01.09 17:31
|close
|103
|0.01
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1.00
|499.67
|207
|2009.01.09 17:31
|sell
|104
|0.01
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|208
|2009.01.09 19:29
|close
|104
|0.01
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|1.00
|500.67
|209
|2009.01.09 19:29
|sell
|105
|0.01
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|210
|2009.01.09 19:41
|close
|105
|0.01
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|1.00
|501.67
|211
|2009.01.09 19:41
|sell
|106
|0.01
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|212
|2009.01.09 20:36
|close
|106
|0.01
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|1.10
|502.77
|213
|2009.01.09 20:36
|sell
|107
|0.01
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|214
|2009.01.09 21:27
|close
|107
|0.01
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|1.00
|503.77
|215
|2009.01.09 21:27
|sell
|108
|0.01
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|216
|2009.01.09 21:28
|close
|108
|0.01
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|1.00
|504.77
|217
|2009.01.09 21:28
|sell
|109
|0.01
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|218
|2009.01.12 02:18
|close
|109
|0.01
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|1.05
|505.82
|219
|2009.01.12 02:18
|sell
|110
|0.01
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|220
|2009.01.12 02:28
|close
|110
|0.01
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|1.00
|506.82
|221
|2009.01.12 02:28
|sell
|111
|0.01
|1.3393
|0.0000
|0.0000
|222
|2009.01.12 02:36
|close
|111
|0.01
|1.3382
|0.0000
|0.0000
|1.10
|507.92
|223
|2009.01.12 02:37
|sell
|112
|0.01
|1.3381
|0.0000
|0.0000
|224
|2009.01.12 10:09
|close
|112
|0.01
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|1.00
|508.92
|225
|2009.01.12 10:09
|sell
|113
|0.01
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|226
|2009.01.12 10:18
|close
|113
|0.01
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|1.30
|510.22
|227
|2009.01.12 10:18
|sell
|114
|0.01
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|228
|2009.01.12 10:27
|close
|114
|0.01
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|1.00
|511.22
|229
|2009.01.12 10:28
|sell
|115
|0.01
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|230
|2009.01.12 10:31
|close
|115
|0.01
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|1.00
|512.22
|231
|2009.01.12 10:31
|sell
|116
|0.01
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|232
|2009.01.12 11:40
|sell
|117
|0.02
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|233
|2009.01.12 16:41
|sell
|118
|0.04
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|234
|2009.01.12 17:03
|close
|118
|0.04
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|10.40
|522.62
|235
|2009.01.12 17:03
|close
|117
|0.02
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|519.82
|236
|2009.01.12 17:03
|close
|116
|0.01
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|-6.30
|513.52
|237
|2009.01.12 17:03
|sell
|119
|0.01
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|238
|2009.01.12 17:03
|close
|119
|0.01
|1.3379
|0.0000
|0.0000
|1.00
|514.52
|239
|2009.01.12 17:03
|sell
|120
|0.01
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|240
|2009.01.12 17:04
|close
|120
|0.01
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|1.00
|515.52
|241
|2009.01.12 17:04
|sell
|121
|0.01
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|242
|2009.01.12 17:05
|close
|121
|0.01
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|1.00
|516.52
|243
|2009.01.12 17:05
|sell
|122
|0.01
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|244
|2009.01.12 17:06
|close
|122
|0.01
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|1.00
|517.52
|245
|2009.01.12 17:06
|sell
|123
|0.01
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|246
|2009.01.12 17:10
|close
|123
|0.01
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|1.10
|518.62
|247
|2009.01.12 17:10
|sell
|124
|0.01
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|248
|2009.01.12 17:11
|close
|124
|0.01
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|1.30
|519.92
|249
|2009.01.12 17:11
|sell
|125
|0.01
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|250
|2009.01.12 17:17
|close
|125
|0.01
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|1.00
|520.92
|251
|2009.01.12 17:17
|sell
|126
|0.01
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|252
|2009.01.12 18:01
|sell
|127
|0.02
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|253
|2009.01.13 02:23
|close
|127
|0.02
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|4.10
|525.02
|254
|2009.01.13 02:23
|close
|126
|0.01
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|-2.85
|522.18
|255
|2009.01.13 02:23
|sell
|128
|0.01
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|256
|2009.01.13 02:59
|close
|128
|0.01
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|1.00
|523.18
|257
|2009.01.13 02:59
|sell
|129
|0.01
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|258
|2009.01.13 07:42
|close
|129
|0.01
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|1.10
|524.28
|259
|2009.01.13 07:42
|sell
|130
|0.01
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|260
|2009.01.13 07:42
|close
|130
|0.01
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|1.00
|525.28
|261
|2009.01.13 07:42
|sell
|131
|0.01
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|262
|2009.01.13 07:43
|close
|131
|0.01
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|1.00
|526.28
|263
|2009.01.13 07:43
|sell
|132
|0.01
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|264
|2009.01.13 07:55
|close
|132
|0.01
|1.3260
|0.0000
|0.0000
|1.00
|527.28
|265
|2009.01.13 07:55
|sell
|133
|0.01
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|266
|2009.01.13 07:55
|close
|133
|0.01
|1.3249
|0.0000
|0.0000
|1.00
|528.28
|267
|2009.01.13 07:55
|sell
|134
|0.01
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|268
|2009.01.13 09:08
|close
|134
|0.01
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|1.10
|529.38
|269
|2009.01.13 09:08
|sell
|135
|0.01
|1.3233
|0.0000
|0.0000
|270
|2009.01.13 09:26
|close
|135
|0.01
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|1.00
|530.38
|271
|2009.01.13 09:26
|sell
|136
|0.01
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|272
|2009.01.13 09:48
|sell
|137
|0.02
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|273
|2009.01.13 10:52
|close
|137
|0.02
|1.3247
|0.0000
|0.0000
|3.40
|533.78
|274
|2009.01.13 10:52
|close
|136
|0.01
|1.3247
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|531.38
|275
|2009.01.13 11:00
|sell
|138
|0.01
|1.3249
|0.0000
|0.0000
|276
|2009.01.13 14:58
|sell
|139
|0.02
|1.3290
|0.0000
|0.0000
|277
|2009.01.13 15:11
|close
|139
|0.02
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|3.40
|534.78
|278
|2009.01.13 15:11
|close
|138
|0.01
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|532.38
|279
|2009.01.13 15:11
|sell
|140
|0.01
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|280
|2009.01.13 15:13
|close
|140
|0.01
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|1.10
|533.48
|281
|2009.01.13 15:13
|sell
|141
|0.01
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|282
|2009.01.13 15:16
|close
|141
|0.01
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|1.10
|534.58
|283
|2009.01.13 15:16
|sell
|142
|0.01
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|284
|2009.01.13 15:19
|close
|142
|0.01
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|1.00
|535.58
|285
|2009.01.13 15:19
|sell
|143
|0.01
|1.3233
|0.0000
|0.0000
|286
|2009.01.13 15:52
|close
|143
|0.01
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|1.00
|536.58
|287
|2009.01.13 15:52
|sell
|144
|0.01
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|288
|2009.01.13 15:52
|close
|144
|0.01
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|1.00
|537.58
|289
|2009.01.13 15:52
|sell
|145
|0.01
|1.3207
|0.0000
|0.0000
|290
|2009.01.13 16:25
|close
|145
|0.01
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|1.00
|538.58
|291
|2009.01.13 16:25
|sell
|146
|0.01
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|292
|2009.01.13 17:08
|sell
|147
|0.02
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|293
|2009.01.13 17:37
|close
|147
|0.02
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|3.60
|542.18
|294
|2009.01.13 17:37
|close
|146
|0.01
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|539.98
|295
|2009.01.13 17:38
|sell
|148
|0.01
|1.3214
|0.0000
|0.0000
|296
|2009.01.13 17:41
|close
|148
|0.01
|1.3204
|0.0000
|0.0000
|1.00
|540.98
|297
|2009.01.13 17:41
|sell
|149
|0.01
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|298
|2009.01.13 17:42
|close
|149
|0.01
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|1.00
|541.98
|299
|2009.01.13 17:42
|sell
|150
|0.01
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|300
|2009.01.13 17:46
|close
|150
|0.01
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|1.10
|543.08
|301
|2009.01.13 17:46
|sell
|151
|0.01
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|302
|2009.01.13 20:59
|close
|151
|0.01
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|1.10
|544.18
|303
|2009.01.13 20:59
|sell
|152
|0.01
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|304
|2009.01.13 21:00
|close
|152
|0.01
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|1.00
|545.18
|305
|2009.01.13 21:00
|sell
|153
|0.01
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|306
|2009.01.13 21:52
|sell
|154
|0.02
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|307
|2009.01.13 22:02
|close
|154
|0.02
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|3.80
|548.98
|308
|2009.01.13 22:02
|close
|153
|0.01
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|546.68
|309
|2009.01.13 22:02
|sell
|155
|0.01
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|310
|2009.01.13 22:17
|close
|155
|0.01
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|1.00
|547.68
|311
|2009.01.13 22:17
|sell
|156
|0.01
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|312
|2009.01.14 15:36
|close
|156
|0.01
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|1.05
|548.73
|313
|2009.01.14 15:36
|sell
|157
|0.01
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|314
|2009.01.14 15:37
|close
|157
|0.01
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|1.00
|549.73
|315
|2009.01.14 15:37
|sell
|158
|0.01
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|316
|2009.01.14 15:37
|close
|158
|0.01
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|1.00
|550.73
|317
|2009.01.14 15:37
|sell
|159
|0.01
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|318
|2009.01.14 15:38
|close
|159
|0.01
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|1.10
|551.83
|319
|2009.01.14 15:38
|sell
|160
|0.01
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|320
|2009.01.14 15:59
|close
|160
|0.01
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|1.00
|552.83
|321
|2009.01.14 15:59
|sell
|161
|0.01
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|322
|2009.01.14 17:14
|sell
|162
|0.02
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|323
|2009.01.15 01:05
|sell
|163
|0.04
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|324
|2009.01.15 09:11
|close
|163
|0.04
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|10.00
|562.83
|325
|2009.01.15 09:11
|close
|162
|0.02
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|-3.29
|559.54
|326
|2009.01.15 09:11
|close
|161
|0.01
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|-5.64
|553.90
|327
|2009.01.15 09:15
|sell
|164
|0.01
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|328
|2009.01.15 09:32
|close
|164
|0.01
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|1.00
|554.90
|329
|2009.01.15 09:33
|sell
|165
|0.01
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|330
|2009.01.15 14:50
|close
|165
|0.01
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|1.20
|556.10
|331
|2009.01.15 14:51
|sell
|166
|0.01
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|332
|2009.01.15 14:52
|close
|166
|0.01
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|1.00
|557.10
|333
|2009.01.15 14:52
|sell
|167
|0.01
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|334
|2009.01.15 14:53
|close
|167
|0.01
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|1.10
|558.20
|335
|2009.01.15 14:53
|sell
|168
|0.01
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|336
|2009.01.15 14:54
|close
|168
|0.01
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|1.00
|559.20
|337
|2009.01.15 14:54
|sell
|169
|0.01
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|338
|2009.01.15 15:08
|close
|169
|0.01
|1.3077
|0.0000
|0.0000
|1.10
|560.30
|339
|2009.01.15 15:09
|sell
|170
|0.01
|1.3077
|0.0000
|0.0000
|340
|2009.01.15 15:35
|sell
|171
|0.02
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|341
|2009.01.15 15:55
|sell
|172
|0.04
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|342
|2009.01.15 15:57
|sell
|173
|0.08
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|343
|2009.01.15 15:59
|close
|173
|0.08
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|24.00
|584.30
|344
|2009.01.15 15:59
|close
|172
|0.04
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|580.30
|345
|2009.01.15 15:59
|close
|171
|0.02
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|570.30
|346
|2009.01.15 15:59
|close
|170
|0.01
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|561.30
|347
|2009.01.15 16:45
|sell
|174
|0.01
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|348
|2009.01.15 16:47
|close
|174
|0.01
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|1.00
|562.30
|349
|2009.01.15 16:47
|sell
|175
|0.01
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|350
|2009.01.15 16:59
|close
|175
|0.01
|1.3076
|0.0000
|0.0000
|1.10
|563.40
|351
|2009.01.15 16:59
|sell
|176
|0.01
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|352
|2009.01.15 16:59
|close
|176
|0.01
|1.3062
|0.0000
|0.0000
|1.30
|564.70
|353
|2009.01.15 16:59
|sell
|177
|0.01
|1.3062
|0.0000
|0.0000
|354
|2009.01.15 17:06
|sell
|178
|0.02
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|355
|2009.01.15 17:15
|close
|178
|0.02
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|3.40
|568.10
|356
|2009.01.15 17:15
|close
|177
|0.01
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|565.80
|357
|2009.01.15 17:15
|sell
|179
|0.01
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|358
|2009.01.15 17:19
|close
|179
|0.01
|1.3071
|0.0000
|0.0000
|1.00
|566.80
|359
|2009.01.15 17:19
|sell
|180
|0.01
|1.3067
|0.0000
|0.0000
|360
|2009.01.15 17:27
|close
|180
|0.01
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|1.00
|567.80
|361
|2009.01.15 17:27
|sell
|181
|0.01
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|362
|2009.01.15 17:27
|close
|181
|0.01
|1.3046
|0.0000
|0.0000
|1.00
|568.80
|363
|2009.01.15 17:27
|sell
|182
|0.01
|1.3045
|0.0000
|0.0000
|364
|2009.01.15 17:32
|close
|182
|0.01
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|1.00
|569.80
|365
|2009.01.15 17:32
|sell
|183
|0.01
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|366
|2009.01.15 18:20
|sell
|184
|0.02
|1.3074
|0.0000
|0.0000
|367
|2009.01.15 20:13
|close
|184
|0.02
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|3.40
|573.20
|368
|2009.01.15 20:13
|close
|183
|0.01
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|570.90
|369
|2009.01.15 20:13
|sell
|185
|0.01
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|370
|2009.01.16 00:00
|sell
|186
|0.02
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|371
|2009.01.19 01:00
|sell
|187
|0.04
|1.3349
|0.0000
|0.0000
|372
|2009.01.19 13:14
|close
|187
|0.04
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|44.80
|615.70
|373
|2009.01.19 13:14
|close
|186
|0.02
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|-25.50
|590.20
|374
|2009.01.19 13:14
|close
|185
|0.01
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|572.20
|375
|2009.01.19 13:14
|sell
|188
|0.01
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|376
|2009.01.19 13:16
|close
|188
|0.01
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|1.00
|573.20
|377
|2009.01.19 13:16
|sell
|189
|0.01
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|378
|2009.01.19 14:28
|close
|189
|0.01
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|1.00
|574.20
|379
|2009.01.19 14:29
|sell
|190
|0.01
|1.3212
|0.0000
|0.0000
|380
|2009.01.19 14:52
|close
|190
|0.01
|1.3202
|0.0000
|0.0000
|1.00
|575.20
|381
|2009.01.19 14:52
|sell
|191
|0.01
|1.3201
|0.0000
|0.0000
|382
|2009.01.19 15:06
|close
|191
|0.01
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|1.00
|576.20
|383
|2009.01.19 15:06
|sell
|192
|0.01
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|384
|2009.01.19 15:23
|close
|192
|0.01
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|1.00
|577.20
|385
|2009.01.19 15:23
|sell
|193
|0.01
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|386
|2009.01.19 16:17
|close
|193
|0.01
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|1.00
|578.20
|387
|2009.01.19 16:17
|sell
|194
|0.01
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|388
|2009.01.19 16:18
|close
|194
|0.01
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|1.00
|579.20
|389
|2009.01.19 16:18
|sell
|195
|0.01
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|390
|2009.01.19 16:35
|close
|195
|0.01
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|1.00
|580.20
|391
|2009.01.19 16:35
|sell
|196
|0.01
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|392
|2009.01.19 16:44
|close
|196
|0.01
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|1.00
|581.20
|393
|2009.01.19 16:45
|sell
|197
|0.01
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|394
|2009.01.19 22:09
|close
|197
|0.01
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|1.00
|582.20
|395
|2009.01.19 22:10
|sell
|198
|0.01
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|396
|2009.01.19 22:20
|close
|198
|0.01
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|1.00
|583.20
|397
|2009.01.19 22:20
|sell
|199
|0.01
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|398
|2009.01.19 23:35
|close
|199
|0.01
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|1.10
|584.30
|399
|2009.01.19 23:35
|sell
|200
|0.01
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|400
|2009.01.19 23:57
|close
|200
|0.01
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|1.10
|585.40
|401
|2009.01.19 23:57
|sell
|201
|0.01
|1.3076
|0.0000
|0.0000
|402
|2009.01.20 00:18
|close
|201
|0.01
|1.3065
|0.0000
|0.0000
|1.05
|586.46
|403
|2009.01.20 00:47
|sell
|202
|0.01
|1.3061
|0.0000
|0.0000
|404
|2009.01.20 02:31
|close
|202
|0.01
|1.3051
|0.0000
|0.0000
|1.00
|587.46
|405
|2009.01.20 02:31
|sell
|203
|0.01
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|406
|2009.01.20 02:32
|close
|203
|0.01
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|1.00
|588.46
|407
|2009.01.20 02:32
|sell
|204
|0.01
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|408
|2009.01.20 02:34
|close
|204
|0.01
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|1.10
|589.56
|409
|2009.01.20 02:34
|sell
|205
|0.01
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|410
|2009.01.20 02:34
|close
|205
|0.01
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|1.00
|590.56
|411
|2009.01.20 02:34
|sell
|206
|0.01
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|412
|2009.01.20 02:56
|close
|206
|0.01
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|1.10
|591.66
|413
|2009.01.20 02:56
|sell
|207
|0.01
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|414
|2009.01.20 04:30
|sell
|208
|0.02
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|415
|2009.01.20 05:10
|close
|208
|0.02
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|3.80
|595.46
|416
|2009.01.20 05:10
|close
|207
|0.01
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|-2.60
|592.86
|417
|2009.01.20 05:10
|sell
|209
|0.01
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|418
|2009.01.20 06:11
|close
|209
|0.01
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|1.00
|593.86
|419
|2009.01.20 06:11
|sell
|210
|0.01
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|420
|2009.01.20 06:20
|close
|210
|0.01
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|1.10
|594.96
|421
|2009.01.20 06:20
|sell
|211
|0.01
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|422
|2009.01.20 06:28
|close
|211
|0.01
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|1.00
|595.96
|423
|2009.01.20 06:28
|sell
|212
|0.01
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|424
|2009.01.20 09:14
|close
|212
|0.01
|1.2973
|0.0000
|0.0000
|1.00
|596.96
|425
|2009.01.20 09:15
|sell
|213
|0.01
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|426
|2009.01.20 09:17
|close
|213
|0.01
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|1.00
|597.96
|427
|2009.01.20 09:17
|sell
|214
|0.01
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|428
|2009.01.20 09:52
|close
|214
|0.01
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|1.10
|599.06
|429
|2009.01.20 09:52
|sell
|215
|0.01
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|430
|2009.01.20 10:05
|close
|215
|0.01
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|1.00
|600.06
|431
|2009.01.20 10:05
|sell
|216
|0.01
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|432
|2009.01.20 10:54
|sell
|217
|0.02
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|433
|2009.01.20 11:44
|close
|217
|0.02
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|4.00
|604.06
|434
|2009.01.20 11:44
|close
|216
|0.01
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|-2.90
|601.16
|435
|2009.01.20 11:44
|sell
|218
|0.01
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|436
|2009.01.20 13:17
|close
|218
|0.01
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|1.00
|602.16
|437
|2009.01.20 13:17
|sell
|219
|0.01
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|438
|2009.01.20 14:56
|close
|219
|0.01
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|1.00
|603.16
|439
|2009.01.20 14:56
|sell
|220
|0.01
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|440
|2009.01.20 15:04
|close
|220
|0.01
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|1.00
|604.16
|441
|2009.01.20 15:04
|sell
|221
|0.01
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|442
|2009.01.20 17:01
|close
|221
|0.01
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|1.10
|605.26
|443
|2009.01.20 17:02
|sell
|222
|0.01
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|444
|2009.01.20 20:51
|close
|222
|0.01
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|1.00
|606.26
|445
|2009.01.20 20:51
|sell
|223
|0.01
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|446
|2009.01.20 20:59
|close
|223
|0.01
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|1.00
|607.26
|447
|2009.01.20 20:59
|sell
|224
|0.01
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|448
|2009.01.20 21:01
|close
|224
|0.01
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|1.00
|608.26
|449
|2009.01.20 21:01
|sell
|225
|0.01
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|450
|2009.01.20 21:22
|close
|225
|0.01
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|1.00
|609.26
|451
|2009.01.20 21:22
|sell
|226
|0.01
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|452
|2009.01.21 01:16
|close
|226
|0.01
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|1.05
|610.31
|453
|2009.01.21 01:16
|sell
|227
|0.01
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|454
|2009.01.21 10:02
|sell
|228
|0.02
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|455
|2009.01.21 10:26
|close
|228
|0.02
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|3.60
|613.91
|456
|2009.01.21 10:26
|close
|227
|0.01
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|611.51
|457
|2009.01.21 10:26
|sell
|229
|0.01
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|458
|2009.01.21 18:14
|close
|229
|0.01
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|1.00
|612.51
|459
|2009.01.21 18:14
|sell
|230
|0.01
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|460
|2009.01.21 18:36
|sell
|231
|0.02
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|461
|2009.01.21 18:55
|close
|231
|0.02
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|3.40
|615.91
|462
|2009.01.21 18:55
|close
|230
|0.01
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|613.61
|463
|2009.01.21 18:55
|sell
|232
|0.01
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|464
|2009.01.21 18:56
|close
|232
|0.01
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|1.00
|614.61
|465
|2009.01.21 18:56
|sell
|233
|0.01
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|466
|2009.01.21 18:56
|close
|233
|0.01
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|1.00
|615.61
|467
|2009.01.21 18:56
|sell
|234
|0.01
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|468
|2009.01.21 19:01
|close
|234
|0.01
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|1.00
|616.61
|469
|2009.01.21 19:01
|sell
|235
|0.01
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|470
|2009.01.21 19:06
|close
|235
|0.01
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|1.10
|617.71
|471
|2009.01.21 19:06
|sell
|236
|0.01
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|472
|2009.01.21 19:42
|sell
|237
|0.02
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|473
|2009.01.21 19:46
|close
|237
|0.02
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|3.40
|621.11
|474
|2009.01.21 19:46
|close
|236
|0.01
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|618.81
|475
|2009.01.21 19:47
|sell
|238
|0.01
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|476
|2009.01.22 01:30
|sell
|239
|0.02
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|477
|2009.01.22 03:23
|close
|239
|0.02
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|11.60
|630.41
|478
|2009.01.22 03:23
|close
|238
|0.01
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|-10.44
|619.96
|479
|2009.01.22 03:23
|sell
|240
|0.01
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|480
|2009.01.22 04:00
|sell
|241
|0.02
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|481
|2009.01.22 09:19
|close
|241
|0.02
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|3.80
|623.76
|482
|2009.01.22 09:19
|close
|240
|0.01
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|-2.70
|621.06
|483
|2009.01.22 09:19
|sell
|242
|0.01
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|484
|2009.01.22 10:33
|sell
|243
|0.02
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|485
|2009.01.22 12:59
|close
|243
|0.02
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|3.60
|624.66
|486
|2009.01.22 12:59
|close
|242
|0.01
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|622.36
|487
|2009.01.22 13:00
|sell
|244
|0.01
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|488
|2009.01.22 13:22
|close
|244
|0.01
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|1.00
|623.36
|489
|2009.01.22 13:23
|sell
|245
|0.01
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|490
|2009.01.22 13:33
|close
|245
|0.01
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|1.00
|624.36
|491
|2009.01.22 13:33
|sell
|246
|0.01
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|492
|2009.01.22 15:33
|close
|246
|0.01
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|1.00
|625.36
|493
|2009.01.22 15:34
|sell
|247
|0.01
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|494
|2009.01.22 15:40
|close
|247
|0.01
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|1.00
|626.36
|495
|2009.01.22 15:40
|sell
|248
|0.01
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|496
|2009.01.22 15:42
|close
|248
|0.01
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|1.00
|627.36
|497
|2009.01.22 15:42
|sell
|249
|0.01
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|498
|2009.01.22 15:48
|close
|249
|0.01
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|1.00
|628.36
|499
|2009.01.22 15:48
|sell
|250
|0.01
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|500
|2009.01.22 16:12
|close
|250
|0.01
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|1.10
|629.46
|501
|2009.01.22 16:12
|sell
|251
|0.01
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|502
|2009.01.22 16:48
|sell
|252
|0.02
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|503
|2009.01.22 17:07
|close
|252
|0.02
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|3.40
|632.86
|504
|2009.01.22 17:07
|close
|251
|0.01
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|630.56
|505
|2009.01.22 17:07
|sell
|253
|0.01
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|506
|2009.01.22 18:05
|close
|253
|0.01
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|1.00
|631.56
|507
|2009.01.22 18:20
|sell
|254
|0.01
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|508
|2009.01.23 02:35
|sell
|255
|0.02
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|509
|2009.01.23 04:40
|close
|255
|0.02
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|4.00
|635.56
|510
|2009.01.23 04:40
|close
|254
|0.01
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|-2.85
|632.72
|511
|2009.01.23 04:41
|sell
|256
|0.01
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|512
|2009.01.23 05:39
|close
|256
|0.01
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|1.20
|633.92
|513
|2009.01.23 05:40
|sell
|257
|0.01
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|514
|2009.01.23 06:23
|close
|257
|0.01
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|1.10
|635.02
|515
|2009.01.23 06:23
|sell
|258
|0.01
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|516
|2009.01.23 08:16
|close
|258
|0.01
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|1.00
|636.02
|517
|2009.01.23 08:16
|sell
|259
|0.01
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|518
|2009.01.23 09:32
|close
|259
|0.01
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|1.00
|637.02
|519
|2009.01.23 09:32
|sell
|260
|0.01
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|520
|2009.01.23 09:36
|close
|260
|0.01
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|1.30
|638.32
|521
|2009.01.23 09:36
|sell
|261
|0.01
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|522
|2009.01.23 09:39
|close
|261
|0.01
|1.2887
|0.0000
|0.0000
|1.00
|639.32
|523
|2009.01.23 09:39
|sell
|262
|0.01
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|524
|2009.01.23 09:40
|close
|262
|0.01
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|1.00
|640.32
|525
|2009.01.23 09:40
|sell
|263
|0.01
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|526
|2009.01.23 09:48
|close
|263
|0.01
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|1.10
|641.42
|527
|2009.01.23 09:48
|sell
|264
|0.01
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|528
|2009.01.23 09:53
|close
|264
|0.01
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|1.10
|642.52
|529
|2009.01.23 09:53
|sell
|265
|0.01
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|530
|2009.01.23 10:12
|close
|265
|0.01
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|1.00
|643.52
|531
|2009.01.23 10:12
|sell
|266
|0.01
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|532
|2009.01.23 10:12
|close
|266
|0.01
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|1.00
|644.52
|533
|2009.01.23 10:12
|sell
|267
|0.01
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|534
|2009.01.23 11:42
|close
|267
|0.01
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|1.00
|645.52
|535
|2009.01.23 11:42
|sell
|268
|0.01
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|536
|2009.01.23 11:43
|close
|268
|0.01
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|1.00
|646.52
|537
|2009.01.23 11:43
|sell
|269
|0.01
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|538
|2009.01.23 11:44
|close
|269
|0.01
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|1.00
|647.52
|539
|2009.01.23 11:44
|sell
|270
|0.01
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|540
|2009.01.23 11:45
|close
|270
|0.01
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|1.10
|648.62
|541
|2009.01.23 11:45
|sell
|271
|0.01
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|542
|2009.01.23 12:27
|sell
|272
|0.02
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|543
|2009.01.23 13:33
|close
|272
|0.02
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|3.60
|652.22
|544
|2009.01.23 13:33
|close
|271
|0.01
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|649.92
|545
|2009.01.23 13:33
|sell
|273
|0.01
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|546
|2009.01.23 15:36
|close
|273
|0.01
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|1.00
|650.92
|547
|2009.01.23 15:36
|sell
|274
|0.01
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|548
|2009.01.23 17:45
|sell
|275
|0.02
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|549
|2009.01.23 17:58
|close
|275
|0.02
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|3.40
|654.32
|550
|2009.01.23 17:58
|close
|274
|0.01
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|651.92
|551
|2009.01.23 17:58
|sell
|276
|0.01
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|552
|2009.01.23 23:45
|sell
|277
|0.02
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|553
|2009.01.26 01:00
|close
|277
|0.02
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|13.10
|665.02
|554
|2009.01.26 01:00
|close
|276
|0.01
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|-11.95
|653.07
|555
|2009.01.26 01:30
|sell
|278
|0.01
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|556
|2009.01.26 03:03
|close
|278
|0.01
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|1.40
|654.47
|557
|2009.01.26 03:03
|sell
|279
|0.01
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|558
|2009.01.26 08:11
|sell
|280
|0.02
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|559
|2009.01.26 09:17
|close
|280
|0.02
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|3.40
|657.87
|560
|2009.01.26 09:17
|close
|279
|0.01
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|655.57
|561
|2009.01.26 09:17
|sell
|281
|0.01
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|562
|2009.01.26 09:20
|close
|281
|0.01
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|1.00
|656.57
|563
|2009.01.26 09:20
|sell
|282
|0.01
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|564
|2009.01.27 02:03
|sell
|283
|0.02
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|565
|2009.01.29 09:03
|close
|283
|0.02
|1.3073
|0.0000
|0.0000
|21.02
|677.59
|566
|2009.01.29 09:03
|close
|282
|0.01
|1.3073
|0.0000
|0.0000
|-19.74
|657.85
|567
|2009.01.29 09:03
|sell
|284
|0.01
|1.3070
|0.0000
|0.0000
|568
|2009.01.29 09:04
|close
|284
|0.01
|1.3060
|0.0000
|0.0000
|1.00
|658.85
|569
|2009.01.29 09:04
|sell
|285
|0.01
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|570
|2009.01.29 10:33
|close
|285
|0.01
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|1.00
|659.85
|571
|2009.01.29 10:33
|sell
|286
|0.01
|1.3048
|0.0000
|0.0000
|572
|2009.01.29 11:34
|close
|286
|0.01
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|1.00
|660.85
|573
|2009.01.29 11:34
|sell
|287
|0.01
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|574
|2009.01.29 16:45
|sell
|288
|0.02
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|575
|2009.01.29 17:00
|close
|288
|0.02
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|6.80
|667.65
|576
|2009.01.29 17:00
|close
|287
|0.01
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|-5.80
|661.85
|577
|2009.01.29 17:00
|sell
|289
|0.01
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|578
|2009.01.29 17:01
|close
|289
|0.01
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|1.00
|662.85
|579
|2009.01.29 17:01
|sell
|290
|0.01
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|580
|2009.01.29 17:17
|close
|290
|0.01
|1.3069
|0.0000
|0.0000
|1.00
|663.85
|581
|2009.01.29 17:17
|sell
|291
|0.01
|1.3066
|0.0000
|0.0000
|582
|2009.01.29 18:30
|close
|291
|0.01
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|1.00
|664.85
|583
|2009.01.29 18:30
|sell
|292
|0.01
|1.3055
|0.0000
|0.0000
|584
|2009.01.29 18:31
|close
|292
|0.01
|1.3045
|0.0000
|0.0000
|1.00
|665.85
|585
|2009.01.29 18:31
|sell
|293
|0.01
|1.3044
|0.0000
|0.0000
|586
|2009.01.29 18:40
|close
|293
|0.01
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|1.00
|666.85
|587
|2009.01.29 18:40
|sell
|294
|0.01
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|588
|2009.01.29 18:51
|close
|294
|0.01
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|1.00
|667.85
|589
|2009.01.29 18:51
|sell
|295
|0.01
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|590
|2009.01.29 18:55
|close
|295
|0.01
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|1.00
|668.85
|591
|2009.01.29 18:55
|sell
|296
|0.01
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|592
|2009.01.29 18:57
|close
|296
|0.01
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|1.00
|669.85
|593
|2009.01.29 18:57
|sell
|297
|0.01
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|594
|2009.01.29 18:59
|close
|297
|0.01
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|1.00
|670.85
|595
|2009.01.29 18:59
|sell
|298
|0.01
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|596
|2009.01.29 19:01
|close
|298
|0.01
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|1.10
|671.95
|597
|2009.01.29 19:01
|sell
|299
|0.01
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|598
|2009.01.29 19:03
|close
|299
|0.01
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|1.00
|672.95
|599
|2009.01.29 19:03
|sell
|300
|0.01
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|600
|2009.01.29 19:09
|close
|300
|0.01
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|1.00
|673.95
|601
|2009.01.29 19:09
|sell
|301
|0.01
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|602
|2009.01.29 19:10
|close
|301
|0.01
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|1.00
|674.95
|603
|2009.01.29 19:10
|sell
|302
|0.01
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|604
|2009.01.30 01:11
|close
|302
|0.01
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|1.05
|676.00
|605
|2009.01.30 01:11
|sell
|303
|0.01
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|606
|2009.01.30 01:18
|close
|303
|0.01
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|1.00
|677.00
|607
|2009.01.30 01:18
|sell
|304
|0.01
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|608
|2009.01.30 02:24
|close
|304
|0.01
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|1.00
|678.00
|609
|2009.01.30 02:24
|sell
|305
|0.01
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|610
|2009.01.30 02:54
|close
|305
|0.01
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|1.00
|679.00
|611
|2009.01.30 02:54
|sell
|306
|0.01
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|612
|2009.01.30 02:56
|close
|306
|0.01
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|1.00
|680.00
|613
|2009.01.30 02:56
|sell
|307
|0.01
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|614
|2009.01.30 09:29
|close
|307
|0.01
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|1.00
|681.00
|615
|2009.01.30 09:30
|sell
|308
|0.01
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|616
|2009.01.30 11:08
|close
|308
|0.01
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|1.00
|682.00
|617
|2009.01.30 11:08
|sell
|309
|0.01
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|618
|2009.01.30 11:43
|close
|309
|0.01
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|1.00
|683.00
|619
|2009.01.30 11:43
|sell
|310
|0.01
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|620
|2009.01.30 11:43
|close
|310
|0.01
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|1.00
|684.00
|621
|2009.01.30 11:43
|sell
|311
|0.01
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|622
|2009.01.30 12:59
|sell
|312
|0.02
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|623
|2009.01.30 13:37
|close
|312
|0.02
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|3.40
|687.40
|624
|2009.01.30 13:37
|close
|311
|0.01
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|685.10
|625
|2009.01.30 13:37
|sell
|313
|0.01
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|626
|2009.01.30 13:38
|close
|313
|0.01
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|1.00
|686.10
|627
|2009.01.30 13:38
|sell
|314
|0.01
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|628
|2009.01.30 13:49
|close
|314
|0.01
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|1.00
|687.10
|629
|2009.01.30 13:49
|sell
|315
|0.01
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|630
|2009.01.30 13:52
|close
|315
|0.01
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|1.00
|688.10
|631
|2009.01.30 13:52
|sell
|316
|0.01
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|632
|2009.01.30 14:01
|close
|316
|0.01
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|1.00
|689.10
|633
|2009.01.30 14:01
|sell
|317
|0.01
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|634
|2009.01.30 15:06
|close
|317
|0.01
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|1.00
|690.10
|635
|2009.01.30 15:06
|sell
|318
|0.01
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|636
|2009.01.30 18:28
|close
|318
|0.01
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|1.00
|691.10
|637
|2009.01.30 18:28
|sell
|319
|0.01
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|638
|2009.01.30 19:05
|close
|319
|0.01
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|1.00
|692.10
|639
|2009.01.30 19:05
|sell
|320
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|640
|2009.01.30 20:05
|sell
|321
|0.02
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|641
|2009.01.30 20:40
|close
|321
|0.02
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|3.40
|695.50
|642
|2009.01.30 20:40
|close
|320
|0.01
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|693.20
|643
|2009.01.30 20:45
|sell
|322
|0.01
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|644
|2009.01.30 21:07
|close
|322
|0.01
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|1.00
|694.20
|645
|2009.01.30 21:08
|sell
|323
|0.01
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|646
|2009.01.30 21:56
|close
|323
|0.01
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|1.00
|695.20
|647
|2009.01.30 22:00
|sell
|324
|0.01
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|648
|2009.01.30 23:18
|close
|324
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1.00
|696.20
|649
|2009.01.30 23:18
|sell
|325
|0.01
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|650
|2009.01.30 23:24
|close
|325
|0.01
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|1.00
|697.20
|651
|2009.01.30 23:24
|sell
|326
|0.01
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|652
|2009.02.02 01:00
|close
|326
|0.01
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|1.55
|698.75
|653
|2009.02.02 02:56
|sell
|327
|0.01
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|654
|2009.02.02 03:22
|close
|327
|0.01
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|1.00
|699.75
|655
|2009.02.02 03:22
|sell
|328
|0.01
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|656
|2009.02.02 05:40
|close
|328
|0.01
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1.00
|700.75
|657
|2009.02.02 05:40
|sell
|329
|0.01
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|658
|2009.02.03 00:03
|sell
|330
|0.02
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|659
|2009.02.04 00:45
|sell
|331
|0.04
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|660
|2009.02.04 13:02
|close
|331
|0.04
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|36.80
|737.55
|661
|2009.02.04 13:02
|close
|330
|0.02
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|-15.70
|721.86
|662
|2009.02.04 13:02
|close
|329
|0.01
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|-20.10
|701.76
|663
|2009.02.04 13:02
|sell
|332
|0.01
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|664
|2009.02.04 13:03
|close
|332
|0.01
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|1.00
|702.76
|665
|2009.02.04 13:03
|sell
|333
|0.01
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|666
|2009.02.04 13:11
|close
|333
|0.01
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|1.00
|703.76
|667
|2009.02.04 13:11
|sell
|334
|0.01
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|668
|2009.02.04 13:12
|close
|334
|0.01
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|1.00
|704.76
|669
|2009.02.04 13:12
|sell
|335
|0.01
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|670
|2009.02.04 13:18
|close
|335
|0.01
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|1.00
|705.76
|671
|2009.02.04 13:18
|sell
|336
|0.01
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|672
|2009.02.04 13:31
|close
|336
|0.01
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|1.00
|706.76
|673
|2009.02.04 13:31
|sell
|337
|0.01
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|674
|2009.02.04 13:34
|close
|337
|0.01
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|1.00
|707.76
|675
|2009.02.04 13:34
|sell
|338
|0.01
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|676
|2009.02.04 14:30
|close
|338
|0.01
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|1.00
|708.76
|677
|2009.02.04 14:30
|sell
|339
|0.01
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|678
|2009.02.04 14:30
|close
|339
|0.01
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|1.00
|709.76
|679
|2009.02.04 14:30
|sell
|340
|0.01
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|680
|2009.02.04 15:16
|close
|340
|0.01
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|1.00
|710.76
|681
|2009.02.04 15:16
|sell
|341
|0.01
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|682
|2009.02.04 15:38
|sell
|342
|0.02
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|683
|2009.02.04 18:11
|close
|342
|0.02
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|4.00
|714.76
|684
|2009.02.04 18:11
|close
|341
|0.01
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|711.96
|685
|2009.02.04 18:15
|sell
|343
|0.01
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|686
|2009.02.04 18:16
|close
|343
|0.01
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|1.00
|712.96
|687
|2009.02.04 18:16
|sell
|344
|0.01
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|688
|2009.02.04 21:09
|close
|344
|0.01
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|1.00
|713.96
|689
|2009.02.04 21:09
|sell
|345
|0.01
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|690
|2009.02.04 21:24
|close
|345
|0.01
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|1.00
|714.96
|691
|2009.02.04 21:24
|sell
|346
|0.01
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|692
|2009.02.05 03:02
|close
|346
|0.01
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|1.06
|716.02
|693
|2009.02.05 03:02
|sell
|347
|0.01
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|694
|2009.02.05 10:17
|close
|347
|0.01
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|1.00
|717.02
|695
|2009.02.05 10:17
|sell
|348
|0.01
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|696
|2009.02.05 10:56
|sell
|349
|0.02
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|697
|2009.02.05 15:04
|close
|349
|0.02
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|3.40
|720.42
|698
|2009.02.05 15:04
|close
|348
|0.01
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|718.12
|699
|2009.02.05 15:04
|sell
|350
|0.01
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|700
|2009.02.05 15:30
|close
|350
|0.01
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|1.00
|719.12
|701
|2009.02.05 15:30
|sell
|351
|0.01
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|702
|2009.02.05 15:31
|close
|351
|0.01
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|1.00
|720.12
|703
|2009.02.05 15:31
|sell
|352
|0.01
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|704
|2009.02.05 15:33
|close
|352
|0.01
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|1.00
|721.12
|705
|2009.02.05 15:33
|sell
|353
|0.01
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|706
|2009.02.05 15:36
|close
|353
|0.01
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1.00
|722.12
|707
|2009.02.05 15:36
|sell
|354
|0.01
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|708
|2009.02.05 15:38
|close
|354
|0.01
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1.00
|723.12
|709
|2009.02.05 15:38
|sell
|355
|0.01
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|710
|2009.02.05 16:35
|sell
|356
|0.02
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|711
|2009.02.05 16:51
|close
|356
|0.02
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|3.40
|726.52
|712
|2009.02.05 16:51
|close
|355
|0.01
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|724.12
|713
|2009.02.05 16:51
|sell
|357
|0.01
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|714
|2009.02.05 20:45
|sell
|358
|0.02
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|715
|2009.02.05 21:55
|close
|358
|0.02
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|4.00
|728.12
|716
|2009.02.05 21:55
|close
|357
|0.01
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|725.12
|717
|2009.02.05 21:55
|sell
|359
|0.01
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|718
|2009.02.05 21:59
|close
|359
|0.01
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|1.00
|726.12
|719
|2009.02.05 21:59
|sell
|360
|0.01
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|720
|2009.02.05 22:05
|close
|360
|0.01
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1.00
|727.12
|721
|2009.02.05 22:05
|sell
|361
|0.01
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|722
|2009.02.06 00:38
|close
|361
|0.01
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|1.05
|728.17
|723
|2009.02.06 00:38
|sell
|362
|0.01
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|724
|2009.02.06 04:55
|close
|362
|0.01
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|1.00
|729.17
|725
|2009.02.06 04:55
|sell
|363
|0.01
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|726
|2009.02.06 09:12
|close
|363
|0.01
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|1.00
|730.17
|727
|2009.02.06 09:12
|sell
|364
|0.01
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|728
|2009.02.09 03:20
|sell
|365
|0.02
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|729
|2009.02.09 08:12
|close
|365
|0.02
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|13.40
|743.57
|730
|2009.02.09 08:12
|close
|364
|0.01
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|-12.35
|731.22
|731
|2009.02.09 08:12
|sell
|366
|0.01
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|732
|2009.02.10 00:16
|sell
|367
|0.02
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|733
|2009.02.10 02:17
|close
|367
|0.02
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|8.40
|739.62
|734
|2009.02.10 02:17
|close
|366
|0.01
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|-7.25
|732.37
|735
|2009.02.10 02:17
|sell
|368
|0.01
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|736
|2009.02.10 02:18
|close
|368
|0.01
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|1.00
|733.37
|737
|2009.02.10 02:18
|sell
|369
|0.01
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|738
|2009.02.10 02:18
|close
|369
|0.01
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|1.00
|734.37
|739
|2009.02.10 02:18
|sell
|370
|0.01
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|740
|2009.02.10 02:18
|close
|370
|0.01
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|1.00
|735.37
|741
|2009.02.10 02:18
|sell
|371
|0.01
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|742
|2009.02.10 02:30
|close
|371
|0.01
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|1.00
|736.37
|743
|2009.02.10 02:30
|sell
|372
|0.01
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|744
|2009.02.10 02:32
|close
|372
|0.01
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|1.00
|737.37
|745
|2009.02.10 02:32
|sell
|373
|0.01
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|746
|2009.02.10 03:01
|close
|373
|0.01
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|1.00
|738.37
|747
|2009.02.10 03:01
|sell
|374
|0.01
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|748
|2009.02.10 03:01
|close
|374
|0.01
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|1.00
|739.37
|749
|2009.02.10 03:01
|sell
|375
|0.01
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|750
|2009.02.10 03:04
|close
|375
|0.01
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|1.00
|740.37
|751
|2009.02.10 03:04
|sell
|376
|0.01
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|752
|2009.02.10 03:05
|close
|376
|0.01
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|1.00
|741.37
|753
|2009.02.10 03:05
|sell
|377
|0.01
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|754
|2009.02.10 03:05
|close
|377
|0.01
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|1.00
|742.37
|755
|2009.02.10 03:05
|sell
|378
|0.01
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|756
|2009.02.10 04:33
|sell
|379
|0.02
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|757
|2009.02.10 05:19
|close
|379
|0.02
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|4.00
|746.37
|758
|2009.02.10 05:19
|close
|378
|0.01
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|-2.90
|743.47
|759
|2009.02.10 05:19
|sell
|380
|0.01
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|760
|2009.02.10 05:22
|close
|380
|0.01
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|1.00
|744.47
|761
|2009.02.10 05:22
|sell
|381
|0.01
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|762
|2009.02.10 05:22
|close
|381
|0.01
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|1.00
|745.47
|763
|2009.02.10 05:22
|sell
|382
|0.01
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|764
|2009.02.10 05:41
|close
|382
|0.01
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|1.00
|746.47
|765
|2009.02.10 05:41
|sell
|383
|0.01
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|766
|2009.02.10 11:15
|sell
|384
|0.02
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|767
|2009.02.10 15:45
|sell
|385
|0.04
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|768
|2009.02.10 20:08
|close
|385
|0.04
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|19.20
|765.67
|769
|2009.02.10 20:08
|close
|384
|0.02
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|-7.60
|758.07
|770
|2009.02.10 20:08
|close
|383
|0.01
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|-10.30
|747.77
|771
|2009.02.10 20:08
|sell
|386
|0.01
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|772
|2009.02.10 20:21
|close
|386
|0.01
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|1.00
|748.77
|773
|2009.02.10 20:21
|sell
|387
|0.01
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|774
|2009.02.10 20:22
|close
|387
|0.01
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|1.00
|749.77
|775
|2009.02.10 20:22
|sell
|388
|0.01
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|776
|2009.02.10 21:00
|close
|388
|0.01
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|1.00
|750.77
|777
|2009.02.10 21:00
|sell
|389
|0.01
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|778
|2009.02.10 21:21
|close
|389
|0.01
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|1.00
|751.77
|779
|2009.02.10 21:21
|sell
|390
|0.01
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|780
|2009.02.10 21:21
|close
|390
|0.01
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|1.00
|752.77
|781
|2009.02.10 21:21
|sell
|391
|0.01
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|782
|2009.02.10 21:31
|close
|391
|0.01
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|1.00
|753.77
|783
|2009.02.10 21:31
|sell
|392
|0.01
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|784
|2009.02.10 21:55
|sell
|393
|0.02
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|785
|2009.02.11 03:21
|close
|393
|0.02
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|3.50
|757.28
|786
|2009.02.11 03:21
|close
|392
|0.01
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|-2.25
|755.03
|787
|2009.02.11 03:21
|sell
|394
|0.01
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|788
|2009.02.11 03:22
|close
|394
|0.01
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|1.00
|756.03
|789
|2009.02.11 03:22
|sell
|395
|0.01
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|790
|2009.02.11 17:30
|sell
|396
|0.02
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|791
|2009.02.11 17:41
|close
|396
|0.02
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|3.40
|759.43
|792
|2009.02.11 17:41
|close
|395
|0.01
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|757.13
|793
|2009.02.11 17:41
|sell
|397
|0.01
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|794
|2009.02.11 18:22
|sell
|398
|0.02
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|795
|2009.02.11 18:53
|close
|398
|0.02
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|3.40
|760.53
|796
|2009.02.11 18:53
|close
|397
|0.01
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|758.23
|797
|2009.02.11 18:53
|sell
|399
|0.01
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|798
|2009.02.11 19:00
|close
|399
|0.01
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|1.00
|759.23
|799
|2009.02.11 19:00
|sell
|400
|0.01
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|800
|2009.02.11 19:13
|close
|400
|0.01
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|1.00
|760.23
|801
|2009.02.11 19:14
|sell
|401
|0.01
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|802
|2009.02.11 19:54
|close
|401
|0.01
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|1.00
|761.23
|803
|2009.02.11 19:54
|sell
|402
|0.01
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|804
|2009.02.11 20:08
|close
|402
|0.01
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|1.00
|762.23
|805
|2009.02.11 20:08
|sell
|403
|0.01
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|806
|2009.02.12 00:31
|sell
|404
|0.02
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|807
|2009.02.12 01:16
|close
|404
|0.02
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|4.40
|766.63
|808
|2009.02.12 01:16
|close
|403
|0.01
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|-2.94
|763.68
|809
|2009.02.12 01:16
|sell
|405
|0.01
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|810
|2009.02.12 10:41
|close
|405
|0.01
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|1.00
|764.68
|811
|2009.02.12 10:41
|sell
|406
|0.01
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|812
|2009.02.12 10:53
|close
|406
|0.01
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|1.00
|765.68
|813
|2009.02.12 10:53
|sell
|407
|0.01
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|814
|2009.02.12 10:57
|close
|407
|0.01
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|1.00
|766.68
|815
|2009.02.12 10:57
|sell
|408
|0.01
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|816
|2009.02.12 11:04
|close
|408
|0.01
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|1.00
|767.68
|817
|2009.02.12 11:04
|sell
|409
|0.01
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|818
|2009.02.12 11:37
|sell
|410
|0.02
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|819
|2009.02.12 12:01
|close
|410
|0.02
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|3.40
|771.08
|820
|2009.02.12 12:01
|close
|409
|0.01
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|768.78
|821
|2009.02.12 12:01
|sell
|411
|0.01
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|822
|2009.02.12 12:12
|close
|411
|0.01
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|1.00
|769.78
|823
|2009.02.12 12:12
|sell
|412
|0.01
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|824
|2009.02.12 12:13
|close
|412
|0.01
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|1.00
|770.78
|825
|2009.02.12 12:13
|sell
|413
|0.01
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|826
|2009.02.12 12:32
|close
|413
|0.01
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|1.00
|771.78
|827
|2009.02.12 12:32
|sell
|414
|0.01
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|828
|2009.02.12 16:15
|close
|414
|0.01
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|1.00
|772.78
|829
|2009.02.12 16:15
|sell
|415
|0.01
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|830
|2009.02.12 16:16
|close
|415
|0.01
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|1.00
|773.78
|831
|2009.02.12 16:16
|sell
|416
|0.01
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|832
|2009.02.12 16:19
|close
|416
|0.01
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1.00
|774.78
|833
|2009.02.12 16:19
|sell
|417
|0.01
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|834
|2009.02.12 16:23
|close
|417
|0.01
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1.00
|775.78
|835
|2009.02.12 16:23
|sell
|418
|0.01
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|836
|2009.02.12 16:32
|close
|418
|0.01
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|1.00
|776.78
|837
|2009.02.12 16:32
|sell
|419
|0.01
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|838
|2009.02.12 16:33
|close
|419
|0.01
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|1.00
|777.78
|839
|2009.02.12 16:33
|sell
|420
|0.01
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|840
|2009.02.12 16:56
|close
|420
|0.01
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|1.00
|778.78
|841
|2009.02.12 16:56
|sell
|421
|0.01
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|842
|2009.02.12 17:31
|sell
|422
|0.02
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|843
|2009.02.12 21:45
|sell
|423
|0.04
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|844
|2009.02.12 21:55
|close
|423
|0.04
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|12.00
|790.78
|845
|2009.02.12 21:55
|close
|422
|0.02
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|786.58
|846
|2009.02.12 21:55
|close
|421
|0.01
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|-6.10
|780.48
|847
|2009.02.12 21:55
|sell
|424
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|848
|2009.02.12 22:00
|close
|424
|0.01
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1.00
|781.48
|849
|2009.02.12 22:00
|sell
|425
|0.01
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|850
|2009.02.13 14:00
|sell
|426
|0.02
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|851
|2009.02.13 15:12
|close
|426
|0.02
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|6.40
|787.88
|852
|2009.02.13 15:12
|close
|425
|0.01
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|-5.35
|782.54
|853
|2009.02.13 15:12
|sell
|427
|0.01
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|854
|2009.02.16 01:00
|close
|427
|0.01
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|2.95
|785.49
|855
|2009.02.16 02:57
|sell
|428
|0.01
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|856
|2009.02.16 07:18
|close
|428
|0.01
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|1.00
|786.49
|857
|2009.02.16 07:18
|sell
|429
|0.01
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|858
|2009.02.16 08:05
|close
|429
|0.01
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|1.00
|787.49
|859
|2009.02.16 08:05
|sell
|430
|0.01
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|860
|2009.02.16 08:47
|close
|430
|0.01
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|1.10
|788.59
|861
|2009.02.16 08:47
|sell
|431
|0.01
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|862
|2009.02.16 18:47
|sell
|432
|0.02
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|863
|2009.02.17 03:07
|close
|432
|0.02
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|3.50
|792.09
|864
|2009.02.17 03:07
|close
|431
|0.01
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|-2.35
|789.74
|865
|2009.02.17 03:08
|sell
|433
|0.01
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|866
|2009.02.17 03:08
|close
|433
|0.01
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|1.10
|790.84
|867
|2009.02.17 03:08
|sell
|434
|0.01
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|868
|2009.02.17 03:08
|close
|434
|0.01
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|1.10
|791.94
|869
|2009.02.17 03:08
|sell
|435
|0.01
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|870
|2009.02.17 03:12
|close
|435
|0.01
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|1.00
|792.94
|871
|2009.02.17 03:12
|sell
|436
|0.01
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|872
|2009.02.17 03:12
|close
|436
|0.01
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|1.30
|794.24
|873
|2009.02.17 03:12
|sell
|437
|0.01
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|874
|2009.02.17 03:19
|close
|437
|0.01
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|1.00
|795.24
|875
|2009.02.17 03:19
|sell
|438
|0.01
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|876
|2009.02.17 03:47
|close
|438
|0.01
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|1.00
|796.24
|877
|2009.02.17 03:48
|sell
|439
|0.01
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|878
|2009.02.17 04:13
|close
|439
|0.01
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|1.00
|797.24
|879
|2009.02.17 04:14
|sell
|440
|0.01
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|880
|2009.02.17 05:36
|close
|440
|0.01
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|1.00
|798.24
|881
|2009.02.17 05:36
|sell
|441
|0.01
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|882
|2009.02.17 08:36
|close
|441
|0.01
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|1.00
|799.24
|883
|2009.02.17 08:36
|sell
|442
|0.01
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|884
|2009.02.17 09:19
|close
|442
|0.01
|1.2620
|0.0000
|0.0000
|1.00
|800.24
|885
|2009.02.17 09:19
|sell
|443
|0.01
|1.2619
|0.0000
|0.0000
|886
|2009.02.17 09:26
|close
|443
|0.01
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|1.00
|801.24
|887
|2009.02.17 09:26
|sell
|444
|0.01
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|888
|2009.02.17 15:52
|close
|444
|0.01
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|1.20
|802.44
|889
|2009.02.17 15:53
|sell
|445
|0.01
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|890
|2009.02.17 15:57
|close
|445
|0.01
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|1.00
|803.44
|891
|2009.02.17 15:57
|sell
|446
|0.01
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|892
|2009.02.17 17:56
|close
|446
|0.01
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|1.00
|804.44
|893
|2009.02.17 17:56
|sell
|447
|0.01
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|894
|2009.02.17 18:57
|close
|447
|0.01
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|1.00
|805.44
|895
|2009.02.17 18:57
|sell
|448
|0.01
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|896
|2009.02.18 16:49
|close
|448
|0.01
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|1.05
|806.50
|897
|2009.02.18 16:49
|sell
|449
|0.01
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|898
|2009.02.18 17:10
|close
|449
|0.01
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|1.00
|807.50
|899
|2009.02.18 17:10
|sell
|450
|0.01
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|900
|2009.02.18 17:38
|close
|450
|0.01
|1.2526
|0.0000
|0.0000
|1.00
|808.50
|901
|2009.02.18 17:38
|sell
|451
|0.01
|1.2523
|0.0000
|0.0000
|902
|2009.02.18 22:11
|sell
|452
|0.02
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|903
|2009.02.18 23:04
|close
|452
|0.02
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|3.60
|812.10
|904
|2009.02.18 23:04
|close
|451
|0.01
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|809.90
|905
|2009.02.18 23:05
|sell
|453
|0.01
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|906
|2009.02.18 23:56
|close
|453
|0.01
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|1.00
|810.90
|907
|2009.02.18 23:56
|sell
|454
|0.01
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|908
|2009.02.20 00:05
|sell
|455
|0.02
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|909
|2009.02.20 04:03
|close
|455
|0.02
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|10.00
|820.90
|910
|2009.02.20 04:03
|close
|454
|0.01
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|-8.99
|811.90
|911
|2009.02.20 04:03
|sell
|456
|0.01
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|912
|2009.02.20 06:08
|close
|456
|0.01
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|1.10
|813.00
|913
|2009.02.20 06:08
|sell
|457
|0.01
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|914
|2009.02.20 06:36
|close
|457
|0.01
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|1.00
|814.00
|915
|2009.02.20 06:37
|sell
|458
|0.01
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|916
|2009.02.20 07:01
|close
|458
|0.01
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|1.00
|815.00
|917
|2009.02.20 07:01
|sell
|459
|0.01
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|918
|2009.02.20 09:08
|close
|459
|0.01
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|1.00
|816.00
|919
|2009.02.20 09:15
|sell
|460
|0.01
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|920
|2009.02.20 15:00
|sell
|461
|0.02
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|921
|2009.02.20 15:12
|close
|461
|0.02
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|3.60
|819.60
|922
|2009.02.20 15:12
|close
|460
|0.01
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|817.20
|923
|2009.02.20 15:12
|sell
|462
|0.01
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|924
|2009.02.20 16:07
|close
|462
|0.01
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|1.00
|818.20
|925
|2009.02.20 16:07
|sell
|463
|0.01
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|926
|2009.02.20 16:13
|close
|463
|0.01
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|1.00
|819.20
|927
|2009.02.20 16:13
|sell
|464
|0.01
|1.2567
|0.0000
|0.0000
|928
|2009.02.23 02:00
|sell
|465
|0.02
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|929
|2009.02.23 22:00
|close
|465
|0.02
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|15.80
|835.00
|930
|2009.02.23 22:00
|close
|464
|0.01
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|-14.35
|820.66
|931
|2009.02.23 22:00
|sell
|466
|0.01
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|932
|2009.02.23 22:53
|close
|466
|0.01
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|1.00
|821.66
|933
|2009.02.23 22:53
|sell
|467
|0.01
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|934
|2009.02.23 23:59
|close at stop
|467
|0.01
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|0.30
|821.96