Strategy Tester Report
pipmaker_v10_b_s-bod
PKasa-Server (Build 220)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минути (M15) 2009.01.02 07:00 - 2009.02.23 23:45 (2009.01.01 - 2009.02.24)
МоделВсички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал)
ПараметриPRICE_SELECT="BUY/SELL ONLY @ SET PRICE"; BuyOrderPrice=0; SellOrderPrice=0; TRADE_DIRECTION="SELECT TRADES LONG OR SHORT"; TradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=40; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; AlertOn=true; SoundON=true;
Барове за тест4494Моделирани тикове1735960Качество на моделиране90.00%
Mismatched charts errors52
Начален депозит400.00
Обща нетна печалба421.96Груба печалба832.86Груба загуба-410.90
Печеливш фактор2.03Очаквано възнаграждение0.90
Абсолютна загуба20.75Максимално спадане на нивото %109.49 (15.61%)Relative drawdown18.16% (103.69)
Общо сделки467Къси позиции (спечелени %)467 (83.73%)Дълги позиции (спечелени %)0 (0.00%)
Печеливши сделки (% от всички)391 (83.73%)Загубени сделки (% от всички)76 (16.27%)
Най-голямаПечеливша търговия44.80Загубена търговия-25.50
СредноПечеливша търговия2.13Загубена търговия-5.41
МаксимумПоследователни печаливши сделки (печалбата в пари)23 (33.15)Последователни загубени сделки (загубата в пари)3 (-23.00)
МаксималенПоследователни печалби (брой спечелени сделки)44.80 (1)Последователни загуби (брой загубени сделки)-43.49 (2)
СредноПоследователни печаливши сделки6Последователни загубени сделки1
Graph
Дата и часТипПоръчкаЛотовеЦенаСтопЛимитПечалбаБаланс
12009.01.02 07:30sell10.011.38630.00000.0000
22009.01.02 07:32close10.011.38530.00000.00001.00401.00
32009.01.02 07:32sell20.011.38520.00000.0000
42009.01.02 08:56close20.011.38420.00000.00001.00402.00
52009.01.02 08:56sell30.011.38410.00000.0000
62009.01.05 06:06sell40.021.38820.00000.0000
72009.01.05 10:15close40.021.38630.00000.00003.80405.80
82009.01.05 10:15close30.011.38630.00000.0000-2.25403.55
92009.01.05 10:19sell50.011.38330.00000.0000
102009.01.05 10:20close50.011.38210.00000.00001.20404.75
112009.01.05 10:20sell60.011.38140.00000.0000
122009.01.05 10:20close60.011.38010.00000.00001.30406.05
132009.01.05 10:21sell70.011.37940.00000.0000
142009.01.05 10:22close70.011.37820.00000.00001.20407.25
152009.01.05 10:22sell80.011.37810.00000.0000
162009.01.05 10:22close80.011.37710.00000.00001.00408.25
172009.01.05 10:22sell90.011.37620.00000.0000
182009.01.05 10:26close90.011.37480.00000.00001.40409.65
192009.01.05 10:26sell100.011.37480.00000.0000
202009.01.05 10:26close100.011.37370.00000.00001.10410.75
212009.01.05 10:26sell110.011.37290.00000.0000
222009.01.05 10:27close110.011.37170.00000.00001.20411.95
232009.01.05 10:28sell120.011.37070.00000.0000
242009.01.05 10:29close120.011.36830.00000.00002.40414.35
252009.01.05 10:29sell130.011.36840.00000.0000
262009.01.05 10:34sell140.021.37240.00000.0000
272009.01.05 10:35close140.021.37070.00000.00003.40417.75
282009.01.05 10:35close130.011.37070.00000.0000-2.30415.45
292009.01.05 10:35sell150.011.37040.00000.0000
302009.01.05 10:38close150.011.36930.00000.00001.10416.55
312009.01.05 10:38sell160.011.36920.00000.0000
322009.01.05 10:39close160.011.36710.00000.00002.10418.65
332009.01.05 10:39sell170.011.36700.00000.0000
342009.01.05 11:35close170.011.36600.00000.00001.00419.65
352009.01.05 11:35sell180.011.36570.00000.0000
362009.01.05 12:38sell190.021.36970.00000.0000
372009.01.05 12:57close190.021.36790.00000.00003.60423.25
382009.01.05 12:57close180.011.36790.00000.0000-2.20421.05
392009.01.05 12:57sell200.011.36780.00000.0000
402009.01.05 12:59close200.011.36680.00000.00001.00422.05
412009.01.05 12:59sell210.011.36670.00000.0000
422009.01.05 13:55close210.011.36570.00000.00001.00423.05
432009.01.05 13:56sell220.011.36530.00000.0000
442009.01.05 13:56close220.011.36420.00000.00001.10424.15
452009.01.05 13:57sell230.011.36250.00000.0000
462009.01.05 14:16close230.011.36130.00000.00001.20425.35
472009.01.05 14:16sell240.011.36120.00000.0000
482009.01.05 14:17close240.011.36000.00000.00001.20426.55
492009.01.05 14:18sell250.011.35990.00000.0000
502009.01.05 14:29close250.011.35850.00000.00001.40427.95
512009.01.05 14:30sell260.011.35820.00000.0000
522009.01.05 14:48close260.011.35700.00000.00001.20429.15
532009.01.05 14:48sell270.011.35690.00000.0000
542009.01.05 14:59close270.011.35590.00000.00001.00430.15
552009.01.05 15:00sell280.011.35580.00000.0000
562009.01.05 15:41sell290.021.36020.00000.0000
572009.01.05 15:49close290.021.35840.00000.00003.60433.75
582009.01.05 15:49close280.011.35840.00000.0000-2.60431.15
592009.01.05 15:56sell300.011.35940.00000.0000
602009.01.05 15:58close300.011.35840.00000.00001.00432.15
612009.01.05 15:58sell310.011.35800.00000.0000
622009.01.05 19:05close310.011.35690.00000.00001.10433.25
632009.01.05 19:06sell320.011.35660.00000.0000
642009.01.05 19:29close320.011.35550.00000.00001.10434.35
652009.01.05 19:29sell330.011.35510.00000.0000
662009.01.06 02:15sell340.021.36190.00000.0000
672009.01.06 02:55close340.021.35920.00000.00005.40439.75
682009.01.06 02:55close330.011.35920.00000.0000-4.15435.60
692009.01.06 02:55sell350.011.35910.00000.0000
702009.01.06 03:03close350.011.35790.00000.00001.20436.80
712009.01.06 03:03sell360.011.35780.00000.0000
722009.01.06 06:33close360.011.35680.00000.00001.00437.80
732009.01.06 06:33sell370.011.35670.00000.0000
742009.01.06 06:44close370.011.35570.00000.00001.00438.80
752009.01.06 06:45sell380.011.35530.00000.0000
762009.01.06 06:45close380.011.35400.00000.00001.30440.10
772009.01.06 06:45sell390.011.35390.00000.0000
782009.01.06 07:19close390.011.35290.00000.00001.00441.10
792009.01.06 07:19sell400.011.35280.00000.0000
802009.01.06 07:19close400.011.35180.00000.00001.00442.10
812009.01.06 07:19sell410.011.35190.00000.0000
822009.01.06 07:21close410.011.35080.00000.00001.10443.20
832009.01.06 07:21sell420.011.35090.00000.0000
842009.01.06 09:28sell430.021.35510.00000.0000
852009.01.06 09:33close430.021.35320.00000.00003.80447.00
862009.01.06 09:33close420.011.35320.00000.0000-2.30444.70
872009.01.06 09:45sell440.011.34750.00000.0000
882009.01.06 09:51close440.011.34650.00000.00001.00445.70
892009.01.06 09:51sell450.011.34640.00000.0000
902009.01.06 09:54close450.011.34540.00000.00001.00446.70
912009.01.06 09:54sell460.011.34530.00000.0000
922009.01.06 10:04close460.011.34430.00000.00001.00447.70
932009.01.06 10:04sell470.011.34420.00000.0000
942009.01.06 10:17close470.011.34320.00000.00001.00448.70
952009.01.06 10:18sell480.011.34310.00000.0000
962009.01.06 10:18close480.011.34200.00000.00001.10449.80
972009.01.06 10:18sell490.011.34190.00000.0000
982009.01.06 10:21close490.011.34080.00000.00001.10450.90
992009.01.06 10:21sell500.011.34070.00000.0000
1002009.01.06 11:29sell510.021.34510.00000.0000
1012009.01.06 11:44close510.021.34330.00000.00003.60454.50
1022009.01.06 11:44close500.011.34330.00000.0000-2.60451.90
1032009.01.06 11:44sell520.011.34320.00000.0000
1042009.01.06 12:01close520.011.34220.00000.00001.00452.90
1052009.01.06 12:01sell530.011.34210.00000.0000
1062009.01.06 12:01close530.011.34100.00000.00001.10454.00
1072009.01.06 12:01sell540.011.34090.00000.0000
1082009.01.06 12:02close540.011.33950.00000.00001.40455.40
1092009.01.06 12:02sell550.011.33940.00000.0000
1102009.01.06 12:08close550.011.33840.00000.00001.00456.40
1112009.01.06 12:08sell560.011.33810.00000.0000
1122009.01.06 12:56close560.011.33710.00000.00001.00457.40
1132009.01.06 12:56sell570.011.33670.00000.0000
1142009.01.06 13:13close570.011.33570.00000.00001.00458.40
1152009.01.06 13:13sell580.011.33570.00000.0000
1162009.01.06 13:44close580.011.33470.00000.00001.00459.40
1172009.01.06 13:44sell590.011.33460.00000.0000
1182009.01.06 13:59close590.011.33360.00000.00001.00460.40
1192009.01.06 13:59sell600.011.33330.00000.0000
1202009.01.06 14:27close600.011.33220.00000.00001.10461.50
1212009.01.06 14:27sell610.011.33210.00000.0000
1222009.01.06 18:00sell620.021.33720.00000.0000
1232009.01.07 00:30sell630.041.35020.00000.0000
1242009.01.07 03:16close630.041.34360.00000.000026.40487.90
1252009.01.07 03:16close620.021.34360.00000.0000-12.90475.01
1262009.01.07 03:16close610.011.34360.00000.0000-11.55463.46
1272009.01.07 03:16sell640.011.34320.00000.0000
1282009.01.07 03:55sell650.021.34720.00000.0000
1292009.01.07 08:01sell660.041.35120.00000.0000
1302009.01.07 09:00close660.041.34860.00000.000010.40473.86
1312009.01.07 09:00close650.021.34860.00000.0000-2.80471.06
1322009.01.07 09:00close640.011.34860.00000.0000-5.40465.66
1332009.01.07 09:00sell670.011.34850.00000.0000
1342009.01.07 09:05close670.011.34750.00000.00001.00466.66
1352009.01.07 09:05sell680.011.34720.00000.0000
1362009.01.08 01:30sell690.021.36270.00000.0000
1372009.01.08 02:34close690.021.35670.00000.000012.00478.66
1382009.01.08 02:34close680.011.35670.00000.0000-9.64469.02
1392009.01.08 02:34sell700.011.35660.00000.0000
1402009.01.08 09:48sell710.021.36070.00000.0000
1412009.01.08 09:51close710.021.35900.00000.00003.40472.42
1422009.01.08 09:51close700.011.35900.00000.0000-2.40470.02
1432009.01.08 09:51sell720.011.35870.00000.0000
1442009.01.08 09:52close720.011.35770.00000.00001.00471.02
1452009.01.08 09:52sell730.011.35720.00000.0000
1462009.01.08 09:55close730.011.35610.00000.00001.10472.12
1472009.01.08 09:55sell740.011.35600.00000.0000
1482009.01.08 10:24close740.011.35460.00000.00001.40473.52
1492009.01.08 10:24sell750.011.35430.00000.0000
1502009.01.08 11:52sell760.021.35920.00000.0000
1512009.01.08 12:00close760.021.35710.00000.00004.20477.72
1522009.01.08 12:00close750.011.35710.00000.0000-2.80474.92
1532009.01.08 12:00sell770.011.35700.00000.0000
1542009.01.08 12:03close770.011.35600.00000.00001.00475.92
1552009.01.08 12:03sell780.011.35590.00000.0000
1562009.01.08 14:12close780.011.35490.00000.00001.00476.92
1572009.01.08 14:12sell790.011.35460.00000.0000
1582009.01.08 14:17close790.011.35360.00000.00001.00477.92
1592009.01.08 14:17sell800.011.35350.00000.0000
1602009.01.09 00:01sell810.021.36940.00000.0000
1612009.01.09 05:30close810.021.36350.00000.000011.80489.72
1622009.01.09 05:30close800.011.36350.00000.0000-10.05479.67
1632009.01.09 05:30sell820.011.36340.00000.0000
1642009.01.09 13:45sell830.021.36740.00000.0000
1652009.01.09 15:30close830.021.36570.00000.00003.40483.07
1662009.01.09 15:30close820.011.36570.00000.0000-2.30480.77
1672009.01.09 15:30sell840.011.36540.00000.0000
1682009.01.09 15:30sell850.021.36940.00000.0000
1692009.01.09 15:41close850.021.36760.00000.00003.60484.37
1702009.01.09 15:41close840.011.36760.00000.0000-2.20482.17
1712009.01.09 15:41sell860.011.36720.00000.0000
1722009.01.09 15:44close860.011.36620.00000.00001.00483.17
1732009.01.09 15:44sell870.011.36590.00000.0000
1742009.01.09 15:44close870.011.36480.00000.00001.10484.27
1752009.01.09 15:44sell880.011.36450.00000.0000
1762009.01.09 15:46close880.011.36350.00000.00001.00485.27
1772009.01.09 15:46sell890.011.36310.00000.0000
1782009.01.09 15:46close890.011.36200.00000.00001.10486.37
1792009.01.09 15:46sell900.011.36190.00000.0000
1802009.01.09 15:47close900.011.36090.00000.00001.00487.37
1812009.01.09 15:47sell910.011.36060.00000.0000
1822009.01.09 15:49close910.011.35960.00000.00001.00488.37
1832009.01.09 15:49sell920.011.35930.00000.0000
1842009.01.09 15:56sell930.021.36330.00000.0000
1852009.01.09 15:59close930.021.36160.00000.00003.40491.77
1862009.01.09 15:59close920.011.36160.00000.0000-2.30489.47
1872009.01.09 15:59sell940.011.36130.00000.0000
1882009.01.09 16:00close940.011.36030.00000.00001.00490.47
1892009.01.09 16:00sell950.011.36000.00000.0000
1902009.01.09 16:01close950.011.35900.00000.00001.00491.47
1912009.01.09 16:01sell960.011.35870.00000.0000
1922009.01.09 16:01close960.011.35770.00000.00001.00492.47
1932009.01.09 16:01sell970.011.35730.00000.0000
1942009.01.09 16:03close970.011.35630.00000.00001.00493.47
1952009.01.09 16:03sell980.011.35600.00000.0000
1962009.01.09 16:26close980.011.35490.00000.00001.10494.57
1972009.01.09 16:26sell990.011.35450.00000.0000
1982009.01.09 16:26close990.011.35350.00000.00001.00495.57
1992009.01.09 16:26sell1000.011.35300.00000.0000
2002009.01.09 16:28close1000.011.35200.00000.00001.00496.57
2012009.01.09 16:28sell1010.011.35170.00000.0000
2022009.01.09 16:33close1010.011.35070.00000.00001.00497.57
2032009.01.09 16:33sell1020.011.35030.00000.0000
2042009.01.09 17:31close1020.011.34920.00000.00001.10498.67
2052009.01.09 17:31sell1030.011.34910.00000.0000
2062009.01.09 17:31close1030.011.34810.00000.00001.00499.67
2072009.01.09 17:31sell1040.011.34800.00000.0000
2082009.01.09 19:29close1040.011.34700.00000.00001.00500.67
2092009.01.09 19:29sell1050.011.34660.00000.0000
2102009.01.09 19:41close1050.011.34560.00000.00001.00501.67
2112009.01.09 19:41sell1060.011.34520.00000.0000
2122009.01.09 20:36close1060.011.34410.00000.00001.10502.77
2132009.01.09 20:36sell1070.011.34400.00000.0000
2142009.01.09 21:27close1070.011.34300.00000.00001.00503.77
2152009.01.09 21:27sell1080.011.34260.00000.0000
2162009.01.09 21:28close1080.011.34160.00000.00001.00504.77
2172009.01.09 21:28sell1090.011.34150.00000.0000
2182009.01.12 02:18close1090.011.34040.00000.00001.05505.82
2192009.01.12 02:18sell1100.011.34040.00000.0000
2202009.01.12 02:28close1100.011.33940.00000.00001.00506.82
2212009.01.12 02:28sell1110.011.33930.00000.0000
2222009.01.12 02:36close1110.011.33820.00000.00001.10507.92
2232009.01.12 02:37sell1120.011.33810.00000.0000
2242009.01.12 10:09close1120.011.33710.00000.00001.00508.92
2252009.01.12 10:09sell1130.011.33680.00000.0000
2262009.01.12 10:18close1130.011.33550.00000.00001.30510.22
2272009.01.12 10:18sell1140.011.33520.00000.0000
2282009.01.12 10:27close1140.011.33420.00000.00001.00511.22
2292009.01.12 10:28sell1150.011.33380.00000.0000
2302009.01.12 10:31close1150.011.33280.00000.00001.00512.22
2312009.01.12 10:31sell1160.011.33270.00000.0000
2322009.01.12 11:40sell1170.021.33760.00000.0000
2332009.01.12 16:41sell1180.041.34160.00000.0000
2342009.01.12 17:03close1180.041.33900.00000.000010.40522.62
2352009.01.12 17:03close1170.021.33900.00000.0000-2.80519.82
2362009.01.12 17:03close1160.011.33900.00000.0000-6.30513.52
2372009.01.12 17:03sell1190.011.33890.00000.0000
2382009.01.12 17:03close1190.011.33790.00000.00001.00514.52
2392009.01.12 17:03sell1200.011.33750.00000.0000
2402009.01.12 17:04close1200.011.33650.00000.00001.00515.52
2412009.01.12 17:04sell1210.011.33640.00000.0000
2422009.01.12 17:05close1210.011.33540.00000.00001.00516.52
2432009.01.12 17:05sell1220.011.33530.00000.0000
2442009.01.12 17:06close1220.011.33430.00000.00001.00517.52
2452009.01.12 17:06sell1230.011.33400.00000.0000
2462009.01.12 17:10close1230.011.33290.00000.00001.10518.62
2472009.01.12 17:10sell1240.011.33250.00000.0000
2482009.01.12 17:11close1240.011.33120.00000.00001.30519.92
2492009.01.12 17:11sell1250.011.33110.00000.0000
2502009.01.12 17:17close1250.011.33010.00000.00001.00520.92
2512009.01.12 17:17sell1260.011.32970.00000.0000
2522009.01.12 18:01sell1270.021.33460.00000.0000
2532009.01.13 02:23close1270.021.33250.00000.00004.10525.02
2542009.01.13 02:23close1260.011.33250.00000.0000-2.85522.18
2552009.01.13 02:23sell1280.011.33220.00000.0000
2562009.01.13 02:59close1280.011.33120.00000.00001.00523.18
2572009.01.13 02:59sell1290.011.33110.00000.0000
2582009.01.13 07:42close1290.011.33000.00000.00001.10524.28
2592009.01.13 07:42sell1300.011.32990.00000.0000
2602009.01.13 07:42close1300.011.32890.00000.00001.00525.28
2612009.01.13 07:42sell1310.011.32830.00000.0000
2622009.01.13 07:43close1310.011.32730.00000.00001.00526.28
2632009.01.13 07:43sell1320.011.32700.00000.0000
2642009.01.13 07:55close1320.011.32600.00000.00001.00527.28
2652009.01.13 07:55sell1330.011.32590.00000.0000
2662009.01.13 07:55close1330.011.32490.00000.00001.00528.28
2672009.01.13 07:55sell1340.011.32450.00000.0000
2682009.01.13 09:08close1340.011.32340.00000.00001.10529.38
2692009.01.13 09:08sell1350.011.32330.00000.0000
2702009.01.13 09:26close1350.011.32230.00000.00001.00530.38
2712009.01.13 09:26sell1360.011.32230.00000.0000
2722009.01.13 09:48sell1370.021.32640.00000.0000
2732009.01.13 10:52close1370.021.32470.00000.00003.40533.78
2742009.01.13 10:52close1360.011.32470.00000.0000-2.40531.38
2752009.01.13 11:00sell1380.011.32490.00000.0000
2762009.01.13 14:58sell1390.021.32900.00000.0000
2772009.01.13 15:11close1390.021.32730.00000.00003.40534.78
2782009.01.13 15:11close1380.011.32730.00000.0000-2.40532.38
2792009.01.13 15:11sell1400.011.32720.00000.0000
2802009.01.13 15:13close1400.011.32610.00000.00001.10533.48
2812009.01.13 15:13sell1410.011.32570.00000.0000
2822009.01.13 15:16close1410.011.32460.00000.00001.10534.58
2832009.01.13 15:16sell1420.011.32460.00000.0000
2842009.01.13 15:19close1420.011.32360.00000.00001.00535.58
2852009.01.13 15:19sell1430.011.32330.00000.0000
2862009.01.13 15:52close1430.011.32230.00000.00001.00536.58
2872009.01.13 15:52sell1440.011.32200.00000.0000
2882009.01.13 15:52close1440.011.32100.00000.00001.00537.58
2892009.01.13 15:52sell1450.011.32070.00000.0000
2902009.01.13 16:25close1450.011.31970.00000.00001.00538.58
2912009.01.13 16:25sell1460.011.31940.00000.0000
2922009.01.13 17:08sell1470.021.32340.00000.0000
2932009.01.13 17:37close1470.021.32160.00000.00003.60542.18
2942009.01.13 17:37close1460.011.32160.00000.0000-2.20539.98
2952009.01.13 17:38sell1480.011.32140.00000.0000
2962009.01.13 17:41close1480.011.32040.00000.00001.00540.98
2972009.01.13 17:41sell1490.011.32030.00000.0000
2982009.01.13 17:42close1490.011.31930.00000.00001.00541.98
2992009.01.13 17:42sell1500.011.31920.00000.0000
3002009.01.13 17:46close1500.011.31810.00000.00001.10543.08
3012009.01.13 17:46sell1510.011.31780.00000.0000
3022009.01.13 20:59close1510.011.31670.00000.00001.10544.18
3032009.01.13 20:59sell1520.011.31640.00000.0000
3042009.01.13 21:00close1520.011.31540.00000.00001.00545.18
3052009.01.13 21:00sell1530.011.31510.00000.0000
3062009.01.13 21:52sell1540.021.31930.00000.0000
3072009.01.13 22:02close1540.021.31740.00000.00003.80548.98
3082009.01.13 22:02close1530.011.31740.00000.0000-2.30546.68
3092009.01.13 22:02sell1550.011.31730.00000.0000
3102009.01.13 22:17close1550.011.31630.00000.00001.00547.68
3112009.01.13 22:17sell1560.011.31620.00000.0000
3122009.01.14 15:36close1560.011.31510.00000.00001.05548.73
3132009.01.14 15:36sell1570.011.31480.00000.0000
3142009.01.14 15:37close1570.011.31380.00000.00001.00549.73
3152009.01.14 15:37sell1580.011.31350.00000.0000
3162009.01.14 15:37close1580.011.31250.00000.00001.00550.73
3172009.01.14 15:37sell1590.011.31210.00000.0000
3182009.01.14 15:38close1590.011.31100.00000.00001.10551.83
3192009.01.14 15:38sell1600.011.31060.00000.0000
3202009.01.14 15:59close1600.011.30960.00000.00001.00552.83
3212009.01.14 15:59sell1610.011.30930.00000.0000
3222009.01.14 17:14sell1620.021.31330.00000.0000
3232009.01.15 01:05sell1630.041.31730.00000.0000
3242009.01.15 09:11close1630.041.31480.00000.000010.00562.83
3252009.01.15 09:11close1620.021.31480.00000.0000-3.29559.54
3262009.01.15 09:11close1610.011.31480.00000.0000-5.64553.90
3272009.01.15 09:15sell1640.011.31520.00000.0000
3282009.01.15 09:32close1640.011.31420.00000.00001.00554.90
3292009.01.15 09:33sell1650.011.31410.00000.0000
3302009.01.15 14:50close1650.011.31290.00000.00001.20556.10
3312009.01.15 14:51sell1660.011.31260.00000.0000
3322009.01.15 14:52close1660.011.31160.00000.00001.00557.10
3332009.01.15 14:52sell1670.011.31130.00000.0000
3342009.01.15 14:53close1670.011.31020.00000.00001.10558.20
3352009.01.15 14:53sell1680.011.30990.00000.0000
3362009.01.15 14:54close1680.011.30890.00000.00001.00559.20
3372009.01.15 14:54sell1690.011.30880.00000.0000
3382009.01.15 15:08close1690.011.30770.00000.00001.10560.30
3392009.01.15 15:09sell1700.011.30770.00000.0000
3402009.01.15 15:35sell1710.021.31170.00000.0000
3412009.01.15 15:55sell1720.041.31570.00000.0000
3422009.01.15 15:57sell1730.081.31970.00000.0000
3432009.01.15 15:59close1730.081.31670.00000.000024.00584.30
3442009.01.15 15:59close1720.041.31670.00000.0000-4.00580.30
3452009.01.15 15:59close1710.021.31670.00000.0000-10.00570.30
3462009.01.15 15:59close1700.011.31670.00000.0000-9.00561.30
3472009.01.15 16:45sell1740.011.30970.00000.0000
3482009.01.15 16:47close1740.011.30870.00000.00001.00562.30
3492009.01.15 16:47sell1750.011.30870.00000.0000
3502009.01.15 16:59close1750.011.30760.00000.00001.10563.40
3512009.01.15 16:59sell1760.011.30750.00000.0000
3522009.01.15 16:59close1760.011.30620.00000.00001.30564.70
3532009.01.15 16:59sell1770.011.30620.00000.0000
3542009.01.15 17:06sell1780.021.31020.00000.0000
3552009.01.15 17:15close1780.021.30850.00000.00003.40568.10
3562009.01.15 17:15close1770.011.30850.00000.0000-2.30565.80
3572009.01.15 17:15sell1790.011.30810.00000.0000
3582009.01.15 17:19close1790.011.30710.00000.00001.00566.80
3592009.01.15 17:19sell1800.011.30670.00000.0000
3602009.01.15 17:27close1800.011.30570.00000.00001.00567.80
3612009.01.15 17:27sell1810.011.30560.00000.0000
3622009.01.15 17:27close1810.011.30460.00000.00001.00568.80
3632009.01.15 17:27sell1820.011.30450.00000.0000
3642009.01.15 17:32close1820.011.30350.00000.00001.00569.80
3652009.01.15 17:32sell1830.011.30340.00000.0000
3662009.01.15 18:20sell1840.021.30740.00000.0000
3672009.01.15 20:13close1840.021.30570.00000.00003.40573.20
3682009.01.15 20:13close1830.011.30570.00000.0000-2.30570.90
3692009.01.15 20:13sell1850.011.30580.00000.0000
3702009.01.16 00:00sell1860.021.31100.00000.0000
3712009.01.19 01:00sell1870.041.33490.00000.0000
3722009.01.19 13:14close1870.041.32370.00000.000044.80615.70
3732009.01.19 13:14close1860.021.32370.00000.0000-25.50590.20
3742009.01.19 13:14close1850.011.32370.00000.0000-18.00572.20
3752009.01.19 13:14sell1880.011.32340.00000.0000
3762009.01.19 13:16close1880.011.32240.00000.00001.00573.20
3772009.01.19 13:16sell1890.011.32230.00000.0000
3782009.01.19 14:28close1890.011.32130.00000.00001.00574.20
3792009.01.19 14:29sell1900.011.32120.00000.0000
3802009.01.19 14:52close1900.011.32020.00000.00001.00575.20
3812009.01.19 14:52sell1910.011.32010.00000.0000
3822009.01.19 15:06close1910.011.31910.00000.00001.00576.20
3832009.01.19 15:06sell1920.011.31880.00000.0000
3842009.01.19 15:23close1920.011.31780.00000.00001.00577.20
3852009.01.19 15:23sell1930.011.31770.00000.0000
3862009.01.19 16:17close1930.011.31670.00000.00001.00578.20
3872009.01.19 16:17sell1940.011.31640.00000.0000
3882009.01.19 16:18close1940.011.31540.00000.00001.00579.20
3892009.01.19 16:18sell1950.011.31510.00000.0000
3902009.01.19 16:35close1950.011.31410.00000.00001.00580.20
3912009.01.19 16:35sell1960.011.31380.00000.0000
3922009.01.19 16:44close1960.011.31280.00000.00001.00581.20
3932009.01.19 16:45sell1970.011.31270.00000.0000
3942009.01.19 22:09close1970.011.31170.00000.00001.00582.20
3952009.01.19 22:10sell1980.011.31130.00000.0000
3962009.01.19 22:20close1980.011.31030.00000.00001.00583.20
3972009.01.19 22:20sell1990.011.31020.00000.0000
3982009.01.19 23:35close1990.011.30910.00000.00001.10584.30
3992009.01.19 23:35sell2000.011.30900.00000.0000
4002009.01.19 23:57close2000.011.30790.00000.00001.10585.40
4012009.01.19 23:57sell2010.011.30760.00000.0000
4022009.01.20 00:18close2010.011.30650.00000.00001.05586.46
4032009.01.20 00:47sell2020.011.30610.00000.0000
4042009.01.20 02:31close2020.011.30510.00000.00001.00587.46
4052009.01.20 02:31sell2030.011.30470.00000.0000
4062009.01.20 02:32close2030.011.30370.00000.00001.00588.46
4072009.01.20 02:32sell2040.011.30370.00000.0000
4082009.01.20 02:34close2040.011.30260.00000.00001.10589.56
4092009.01.20 02:34sell2050.011.30250.00000.0000
4102009.01.20 02:34close2050.011.30150.00000.00001.00590.56
4112009.01.20 02:34sell2060.011.30110.00000.0000
4122009.01.20 02:56close2060.011.30000.00000.00001.10591.66
4132009.01.20 02:56sell2070.011.29970.00000.0000
4142009.01.20 04:30sell2080.021.30420.00000.0000
4152009.01.20 05:10close2080.021.30230.00000.00003.80595.46
4162009.01.20 05:10close2070.011.30230.00000.0000-2.60592.86
4172009.01.20 05:10sell2090.011.30220.00000.0000
4182009.01.20 06:11close2090.011.30120.00000.00001.00593.86
4192009.01.20 06:11sell2100.011.30110.00000.0000
4202009.01.20 06:20close2100.011.30000.00000.00001.10594.96
4212009.01.20 06:20sell2110.011.29960.00000.0000
4222009.01.20 06:28close2110.011.29860.00000.00001.00595.96
4232009.01.20 06:28sell2120.011.29830.00000.0000
4242009.01.20 09:14close2120.011.29730.00000.00001.00596.96
4252009.01.20 09:15sell2130.011.29620.00000.0000
4262009.01.20 09:17close2130.011.29520.00000.00001.00597.96
4272009.01.20 09:17sell2140.011.29480.00000.0000
4282009.01.20 09:52close2140.011.29370.00000.00001.10599.06
4292009.01.20 09:52sell2150.011.29340.00000.0000
4302009.01.20 10:05close2150.011.29240.00000.00001.00600.06
4312009.01.20 10:05sell2160.011.29210.00000.0000
4322009.01.20 10:54sell2170.021.29700.00000.0000
4332009.01.20 11:44close2170.021.29500.00000.00004.00604.06
4342009.01.20 11:44close2160.011.29500.00000.0000-2.90601.16
4352009.01.20 11:44sell2180.011.29490.00000.0000
4362009.01.20 13:17close2180.011.29390.00000.00001.00602.16
4372009.01.20 13:17sell2190.011.29380.00000.0000
4382009.01.20 14:56close2190.011.29280.00000.00001.00603.16
4392009.01.20 14:56sell2200.011.29250.00000.0000
4402009.01.20 15:04close2200.011.29150.00000.00001.00604.16
4412009.01.20 15:04sell2210.011.29140.00000.0000
4422009.01.20 17:01close2210.011.29030.00000.00001.10605.26
4432009.01.20 17:02sell2220.011.29050.00000.0000
4442009.01.20 20:51close2220.011.28950.00000.00001.00606.26
4452009.01.20 20:51sell2230.011.28940.00000.0000
4462009.01.20 20:59close2230.011.28840.00000.00001.00607.26
4472009.01.20 20:59sell2240.011.28830.00000.0000
4482009.01.20 21:01close2240.011.28730.00000.00001.00608.26
4492009.01.20 21:01sell2250.011.28720.00000.0000
4502009.01.20 21:22close2250.011.28620.00000.00001.00609.26
4512009.01.20 21:22sell2260.011.28610.00000.0000
4522009.01.21 01:16close2260.011.28500.00000.00001.05610.31
4532009.01.21 01:16sell2270.011.28490.00000.0000
4542009.01.21 10:02sell2280.021.28910.00000.0000
4552009.01.21 10:26close2280.021.28730.00000.00003.60613.91
4562009.01.21 10:26close2270.011.28730.00000.0000-2.40611.51
4572009.01.21 10:26sell2290.011.28700.00000.0000
4582009.01.21 18:14close2290.011.28600.00000.00001.00612.51
4592009.01.21 18:14sell2300.011.28570.00000.0000
4602009.01.21 18:36sell2310.021.28970.00000.0000
4612009.01.21 18:55close2310.021.28800.00000.00003.40615.91
4622009.01.21 18:55close2300.011.28800.00000.0000-2.30613.61
4632009.01.21 18:55sell2320.011.28790.00000.0000
4642009.01.21 18:56close2320.011.28690.00000.00001.00614.61
4652009.01.21 18:56sell2330.011.28680.00000.0000
4662009.01.21 18:56close2330.011.28580.00000.00001.00615.61
4672009.01.21 18:56sell2340.011.28540.00000.0000
4682009.01.21 19:01close2340.011.28440.00000.00001.00616.61
4692009.01.21 19:01sell2350.011.28410.00000.0000
4702009.01.21 19:06close2350.011.28300.00000.00001.10617.71
4712009.01.21 19:06sell2360.011.28260.00000.0000
4722009.01.21 19:42sell2370.021.28660.00000.0000
4732009.01.21 19:46close2370.021.28490.00000.00003.40621.11
4742009.01.21 19:46close2360.011.28490.00000.0000-2.30618.81
4752009.01.21 19:47sell2380.011.28500.00000.0000
4762009.01.22 01:30sell2390.021.30110.00000.0000
4772009.01.22 03:23close2390.021.29530.00000.000011.60630.41
4782009.01.22 03:23close2380.011.29530.00000.0000-10.44619.96
4792009.01.22 03:23sell2400.011.29500.00000.0000
4802009.01.22 04:00sell2410.021.29960.00000.0000
4812009.01.22 09:19close2410.021.29770.00000.00003.80623.76
4822009.01.22 09:19close2400.011.29770.00000.0000-2.70621.06
4832009.01.22 09:19sell2420.011.29740.00000.0000
4842009.01.22 10:33sell2430.021.30150.00000.0000
4852009.01.22 12:59close2430.021.29970.00000.00003.60624.66
4862009.01.22 12:59close2420.011.29970.00000.0000-2.30622.36
4872009.01.22 13:00sell2440.011.29990.00000.0000
4882009.01.22 13:22close2440.011.29890.00000.00001.00623.36
4892009.01.22 13:23sell2450.011.29860.00000.0000
4902009.01.22 13:33close2450.011.29760.00000.00001.00624.36
4912009.01.22 13:33sell2460.011.29750.00000.0000
4922009.01.22 15:33close2460.011.29650.00000.00001.00625.36
4932009.01.22 15:34sell2470.011.29640.00000.0000
4942009.01.22 15:40close2470.011.29540.00000.00001.00626.36
4952009.01.22 15:40sell2480.011.29510.00000.0000
4962009.01.22 15:42close2480.011.29410.00000.00001.00627.36
4972009.01.22 15:42sell2490.011.29400.00000.0000
4982009.01.22 15:48close2490.011.29300.00000.00001.00628.36
4992009.01.22 15:48sell2500.011.29270.00000.0000
5002009.01.22 16:12close2500.011.29160.00000.00001.10629.46
5012009.01.22 16:12sell2510.011.29130.00000.0000
5022009.01.22 16:48sell2520.021.29530.00000.0000
5032009.01.22 17:07close2520.021.29360.00000.00003.40632.86
5042009.01.22 17:07close2510.011.29360.00000.0000-2.30630.56
5052009.01.22 17:07sell2530.011.29330.00000.0000
5062009.01.22 18:05close2530.011.29230.00000.00001.00631.56
5072009.01.22 18:20sell2540.011.29390.00000.0000
5082009.01.23 02:35sell2550.021.29870.00000.0000
5092009.01.23 04:40close2550.021.29670.00000.00004.00635.56
5102009.01.23 04:40close2540.011.29670.00000.0000-2.85632.72
5112009.01.23 04:41sell2560.011.29610.00000.0000
5122009.01.23 05:39close2560.011.29490.00000.00001.20633.92
5132009.01.23 05:40sell2570.011.29480.00000.0000
5142009.01.23 06:23close2570.011.29370.00000.00001.10635.02
5152009.01.23 06:23sell2580.011.29360.00000.0000
5162009.01.23 08:16close2580.011.29260.00000.00001.00636.02
5172009.01.23 08:16sell2590.011.29250.00000.0000
5182009.01.23 09:32close2590.011.29150.00000.00001.00637.02
5192009.01.23 09:32sell2600.011.29110.00000.0000
5202009.01.23 09:36close2600.011.28980.00000.00001.30638.32
5212009.01.23 09:36sell2610.011.28970.00000.0000
5222009.01.23 09:39close2610.011.28870.00000.00001.00639.32
5232009.01.23 09:39sell2620.011.28840.00000.0000
5242009.01.23 09:40close2620.011.28740.00000.00001.00640.32
5252009.01.23 09:40sell2630.011.28710.00000.0000
5262009.01.23 09:48close2630.011.28600.00000.00001.10641.42
5272009.01.23 09:48sell2640.011.28590.00000.0000
5282009.01.23 09:53close2640.011.28480.00000.00001.10642.52
5292009.01.23 09:53sell2650.011.28440.00000.0000
5302009.01.23 10:12close2650.011.28340.00000.00001.00643.52
5312009.01.23 10:12sell2660.011.28310.00000.0000
5322009.01.23 10:12close2660.011.28210.00000.00001.00644.52
5332009.01.23 10:12sell2670.011.28180.00000.0000
5342009.01.23 11:42close2670.011.28080.00000.00001.00645.52
5352009.01.23 11:42sell2680.011.28040.00000.0000
5362009.01.23 11:43close2680.011.27940.00000.00001.00646.52
5372009.01.23 11:43sell2690.011.27930.00000.0000
5382009.01.23 11:44close2690.011.27830.00000.00001.00647.52
5392009.01.23 11:44sell2700.011.27800.00000.0000
5402009.01.23 11:45close2700.011.27690.00000.00001.10648.62
5412009.01.23 11:45sell2710.011.27640.00000.0000
5422009.01.23 12:27sell2720.021.28050.00000.0000
5432009.01.23 13:33close2720.021.27870.00000.00003.60652.22
5442009.01.23 13:33close2710.011.27870.00000.0000-2.30649.92
5452009.01.23 13:33sell2730.011.27840.00000.0000
5462009.01.23 15:36close2730.011.27740.00000.00001.00650.92
5472009.01.23 15:36sell2740.011.27730.00000.0000
5482009.01.23 17:45sell2750.021.28140.00000.0000
5492009.01.23 17:58close2750.021.27970.00000.00003.40654.32
5502009.01.23 17:58close2740.011.27970.00000.0000-2.40651.92
5512009.01.23 17:58sell2760.011.27940.00000.0000
5522009.01.23 23:45sell2770.021.29790.00000.0000
5532009.01.26 01:00close2770.021.29130.00000.000013.10665.02
5542009.01.26 01:00close2760.011.29130.00000.0000-11.95653.07
5552009.01.26 01:30sell2780.011.28820.00000.0000
5562009.01.26 03:03close2780.011.28680.00000.00001.40654.47
5572009.01.26 03:03sell2790.011.28670.00000.0000
5582009.01.26 08:11sell2800.021.29070.00000.0000
5592009.01.26 09:17close2800.021.28900.00000.00003.40657.87
5602009.01.26 09:17close2790.011.28900.00000.0000-2.30655.57
5612009.01.26 09:17sell2810.011.28890.00000.0000
5622009.01.26 09:20close2810.011.28790.00000.00001.00656.57
5632009.01.26 09:20sell2820.011.28780.00000.0000
5642009.01.27 02:03sell2830.021.31800.00000.0000
5652009.01.29 09:03close2830.021.30730.00000.000021.02677.59
5662009.01.29 09:03close2820.011.30730.00000.0000-19.74657.85
5672009.01.29 09:03sell2840.011.30700.00000.0000
5682009.01.29 09:04close2840.011.30600.00000.00001.00658.85
5692009.01.29 09:04sell2850.011.30590.00000.0000
5702009.01.29 10:33close2850.011.30490.00000.00001.00659.85
5712009.01.29 10:33sell2860.011.30480.00000.0000
5722009.01.29 11:34close2860.011.30380.00000.00001.00660.85
5732009.01.29 11:34sell2870.011.30350.00000.0000
5742009.01.29 16:45sell2880.021.31270.00000.0000
5752009.01.29 17:00close2880.021.30930.00000.00006.80667.65
5762009.01.29 17:00close2870.011.30930.00000.0000-5.80661.85
5772009.01.29 17:00sell2890.011.30900.00000.0000
5782009.01.29 17:01close2890.011.30800.00000.00001.00662.85
5792009.01.29 17:01sell2900.011.30790.00000.0000
5802009.01.29 17:17close2900.011.30690.00000.00001.00663.85
5812009.01.29 17:17sell2910.011.30660.00000.0000
5822009.01.29 18:30close2910.011.30560.00000.00001.00664.85
5832009.01.29 18:30sell2920.011.30550.00000.0000
5842009.01.29 18:31close2920.011.30450.00000.00001.00665.85
5852009.01.29 18:31sell2930.011.30440.00000.0000
5862009.01.29 18:40close2930.011.30340.00000.00001.00666.85
5872009.01.29 18:40sell2940.011.30330.00000.0000
5882009.01.29 18:51close2940.011.30230.00000.00001.00667.85
5892009.01.29 18:51sell2950.011.30220.00000.0000
5902009.01.29 18:55close2950.011.30120.00000.00001.00668.85
5912009.01.29 18:55sell2960.011.30110.00000.0000
5922009.01.29 18:57close2960.011.30010.00000.00001.00669.85
5932009.01.29 18:57sell2970.011.30000.00000.0000
5942009.01.29 18:59close2970.011.29900.00000.00001.00670.85
5952009.01.29 18:59sell2980.011.29890.00000.0000
5962009.01.29 19:01close2980.011.29780.00000.00001.10671.95
5972009.01.29 19:01sell2990.011.29750.00000.0000
5982009.01.29 19:03close2990.011.29650.00000.00001.00672.95
5992009.01.29 19:03sell3000.011.29640.00000.0000
6002009.01.29 19:09close3000.011.29540.00000.00001.00673.95
6012009.01.29 19:09sell3010.011.29530.00000.0000
6022009.01.29 19:10close3010.011.29430.00000.00001.00674.95
6032009.01.29 19:10sell3020.011.29420.00000.0000
6042009.01.30 01:11close3020.011.29310.00000.00001.05676.00
6052009.01.30 01:11sell3030.011.29280.00000.0000
6062009.01.30 01:18close3030.011.29180.00000.00001.00677.00
6072009.01.30 01:18sell3040.011.29170.00000.0000
6082009.01.30 02:24close3040.011.29070.00000.00001.00678.00
6092009.01.30 02:24sell3050.011.29060.00000.0000
6102009.01.30 02:54close3050.011.28960.00000.00001.00679.00
6112009.01.30 02:54sell3060.011.28950.00000.0000
6122009.01.30 02:56close3060.011.28850.00000.00001.00680.00
6132009.01.30 02:56sell3070.011.28840.00000.0000
6142009.01.30 09:29close3070.011.28740.00000.00001.00681.00
6152009.01.30 09:30sell3080.011.28710.00000.0000
6162009.01.30 11:08close3080.011.28610.00000.00001.00682.00
6172009.01.30 11:08sell3090.011.28580.00000.0000
6182009.01.30 11:43close3090.011.28480.00000.00001.00683.00
6192009.01.30 11:43sell3100.011.28470.00000.0000
6202009.01.30 11:43close3100.011.28370.00000.00001.00684.00
6212009.01.30 11:43sell3110.011.28360.00000.0000
6222009.01.30 12:59sell3120.021.28760.00000.0000
6232009.01.30 13:37close3120.021.28590.00000.00003.40687.40
6242009.01.30 13:37close3110.011.28590.00000.0000-2.30685.10
6252009.01.30 13:37sell3130.011.28580.00000.0000
6262009.01.30 13:38close3130.011.28480.00000.00001.00686.10
6272009.01.30 13:38sell3140.011.28470.00000.0000
6282009.01.30 13:49close3140.011.28370.00000.00001.00687.10
6292009.01.30 13:49sell3150.011.28360.00000.0000
6302009.01.30 13:52close3150.011.28260.00000.00001.00688.10
6312009.01.30 13:52sell3160.011.28250.00000.0000
6322009.01.30 14:01close3160.011.28150.00000.00001.00689.10
6332009.01.30 14:01sell3170.011.28140.00000.0000
6342009.01.30 15:06close3170.011.28040.00000.00001.00690.10
6352009.01.30 15:06sell3180.011.28030.00000.0000
6362009.01.30 18:28close3180.011.27930.00000.00001.00691.10
6372009.01.30 18:28sell3190.011.27920.00000.0000
6382009.01.30 19:05close3190.011.27820.00000.00001.00692.10
6392009.01.30 19:05sell3200.011.27810.00000.0000
6402009.01.30 20:05sell3210.021.28210.00000.0000
6412009.01.30 20:40close3210.021.28040.00000.00003.40695.50
6422009.01.30 20:40close3200.011.28040.00000.0000-2.30693.20
6432009.01.30 20:45sell3220.011.28090.00000.0000
6442009.01.30 21:07close3220.011.27990.00000.00001.00694.20
6452009.01.30 21:08sell3230.011.27980.00000.0000
6462009.01.30 21:56close3230.011.27880.00000.00001.00695.20
6472009.01.30 22:00sell3240.011.27910.00000.0000
6482009.01.30 23:18close3240.011.27810.00000.00001.00696.20
6492009.01.30 23:18sell3250.011.27800.00000.0000
6502009.01.30 23:24close3250.011.27700.00000.00001.00697.20
6512009.01.30 23:24sell3260.011.27690.00000.0000
6522009.02.02 01:00close3260.011.27530.00000.00001.55698.75
6532009.02.02 02:56sell3270.011.27360.00000.0000
6542009.02.02 03:22close3270.011.27260.00000.00001.00699.75
6552009.02.02 03:22sell3280.011.27250.00000.0000
6562009.02.02 05:40close3280.011.27150.00000.00001.00700.75
6572009.02.02 05:40sell3290.011.27140.00000.0000
6582009.02.03 00:03sell3300.021.28360.00000.0000
6592009.02.04 00:45sell3310.041.30060.00000.0000
6602009.02.04 13:02close3310.041.29140.00000.000036.80737.55
6612009.02.04 13:02close3300.021.29140.00000.0000-15.70721.86
6622009.02.04 13:02close3290.011.29140.00000.0000-20.10701.76
6632009.02.04 13:02sell3320.011.29130.00000.0000
6642009.02.04 13:03close3320.011.29030.00000.00001.00702.76
6652009.02.04 13:03sell3330.011.29020.00000.0000
6662009.02.04 13:11close3330.011.28920.00000.00001.00703.76
6672009.02.04 13:11sell3340.011.28910.00000.0000
6682009.02.04 13:12close3340.011.28810.00000.00001.00704.76
6692009.02.04 13:12sell3350.011.28800.00000.0000
6702009.02.04 13:18close3350.011.28700.00000.00001.00705.76
6712009.02.04 13:18sell3360.011.28690.00000.0000
6722009.02.04 13:31close3360.011.28590.00000.00001.00706.76
6732009.02.04 13:31sell3370.011.28580.00000.0000
6742009.02.04 13:34close3370.011.28480.00000.00001.00707.76
6752009.02.04 13:34sell3380.011.28470.00000.0000
6762009.02.04 14:30close3380.011.28370.00000.00001.00708.76
6772009.02.04 14:30sell3390.011.28360.00000.0000
6782009.02.04 14:30close3390.011.28260.00000.00001.00709.76
6792009.02.04 14:30sell3400.011.28250.00000.0000
6802009.02.04 15:16close3400.011.28150.00000.00001.00710.76
6812009.02.04 15:16sell3410.011.28140.00000.0000
6822009.02.04 15:38sell3420.021.28620.00000.0000
6832009.02.04 18:11close3420.021.28420.00000.00004.00714.76
6842009.02.04 18:11close3410.011.28420.00000.0000-2.80711.96
6852009.02.04 18:15sell3430.011.28510.00000.0000
6862009.02.04 18:16close3430.011.28410.00000.00001.00712.96
6872009.02.04 18:16sell3440.011.28400.00000.0000
6882009.02.04 21:09close3440.011.28300.00000.00001.00713.96
6892009.02.04 21:09sell3450.011.28290.00000.0000
6902009.02.04 21:24close3450.011.28190.00000.00001.00714.96
6912009.02.04 21:24sell3460.011.28180.00000.0000
6922009.02.05 03:02close3460.011.28060.00000.00001.06716.02
6932009.02.05 03:02sell3470.011.28050.00000.0000
6942009.02.05 10:17close3470.011.27950.00000.00001.00717.02
6952009.02.05 10:17sell3480.011.27940.00000.0000
6962009.02.05 10:56sell3490.021.28340.00000.0000
6972009.02.05 15:04close3490.021.28170.00000.00003.40720.42
6982009.02.05 15:04close3480.011.28170.00000.0000-2.30718.12
6992009.02.05 15:04sell3500.011.28160.00000.0000
7002009.02.05 15:30close3500.011.28060.00000.00001.00719.12
7012009.02.05 15:30sell3510.011.28050.00000.0000
7022009.02.05 15:31close3510.011.27950.00000.00001.00720.12
7032009.02.05 15:31sell3520.011.27940.00000.0000
7042009.02.05 15:33close3520.011.27840.00000.00001.00721.12
7052009.02.05 15:33sell3530.011.27830.00000.0000
7062009.02.05 15:36close3530.011.27730.00000.00001.00722.12
7072009.02.05 15:36sell3540.011.27720.00000.0000
7082009.02.05 15:38close3540.011.27620.00000.00001.00723.12
7092009.02.05 15:38sell3550.011.27610.00000.0000
7102009.02.05 16:35sell3560.021.28020.00000.0000
7112009.02.05 16:51close3560.021.27850.00000.00003.40726.52
7122009.02.05 16:51close3550.011.27850.00000.0000-2.40724.12
7132009.02.05 16:51sell3570.011.27840.00000.0000
7142009.02.05 20:45sell3580.021.28340.00000.0000
7152009.02.05 21:55close3580.021.28140.00000.00004.00728.12
7162009.02.05 21:55close3570.011.28140.00000.0000-3.00725.12
7172009.02.05 21:55sell3590.011.28130.00000.0000
7182009.02.05 21:59close3590.011.28030.00000.00001.00726.12
7192009.02.05 21:59sell3600.011.28020.00000.0000
7202009.02.05 22:05close3600.011.27920.00000.00001.00727.12
7212009.02.05 22:05sell3610.011.27910.00000.0000
7222009.02.06 00:38close3610.011.27800.00000.00001.05728.17
7232009.02.06 00:38sell3620.011.27790.00000.0000
7242009.02.06 04:55close3620.011.27690.00000.00001.00729.17
7252009.02.06 04:55sell3630.011.27680.00000.0000
7262009.02.06 09:12close3630.011.27580.00000.00001.00730.17
7272009.02.06 09:12sell3640.011.27570.00000.0000
7282009.02.09 03:20sell3650.021.29470.00000.0000
7292009.02.09 08:12close3650.021.28800.00000.000013.40743.57
7302009.02.09 08:12close3640.011.28800.00000.0000-12.35731.22
7312009.02.09 08:12sell3660.011.28790.00000.0000
7322009.02.10 00:16sell3670.021.29930.00000.0000
7332009.02.10 02:17close3670.021.29510.00000.00008.40739.62
7342009.02.10 02:17close3660.011.29510.00000.0000-7.25732.37
7352009.02.10 02:17sell3680.011.29500.00000.0000
7362009.02.10 02:18close3680.011.29400.00000.00001.00733.37
7372009.02.10 02:18sell3690.011.29370.00000.0000
7382009.02.10 02:18close3690.011.29270.00000.00001.00734.37
7392009.02.10 02:18sell3700.011.29240.00000.0000
7402009.02.10 02:18close3700.011.29140.00000.00001.00735.37
7412009.02.10 02:18sell3710.011.29130.00000.0000
7422009.02.10 02:30close3710.011.29030.00000.00001.00736.37
7432009.02.10 02:30sell3720.011.29000.00000.0000
7442009.02.10 02:32close3720.011.28900.00000.00001.00737.37
7452009.02.10 02:32sell3730.011.28890.00000.0000
7462009.02.10 03:01close3730.011.28790.00000.00001.00738.37
7472009.02.10 03:01sell3740.011.28760.00000.0000
7482009.02.10 03:01close3740.011.28660.00000.00001.00739.37
7492009.02.10 03:01sell3750.011.28630.00000.0000
7502009.02.10 03:04close3750.011.28530.00000.00001.00740.37
7512009.02.10 03:04sell3760.011.28520.00000.0000
7522009.02.10 03:05close3760.011.28420.00000.00001.00741.37
7532009.02.10 03:05sell3770.011.28390.00000.0000
7542009.02.10 03:05close3770.011.28290.00000.00001.00742.37
7552009.02.10 03:05sell3780.011.28260.00000.0000
7562009.02.10 04:33sell3790.021.28750.00000.0000
7572009.02.10 05:19close3790.021.28550.00000.00004.00746.37
7582009.02.10 05:19close3780.011.28550.00000.0000-2.90743.47
7592009.02.10 05:19sell3800.011.28520.00000.0000
7602009.02.10 05:22close3800.011.28420.00000.00001.00744.47
7612009.02.10 05:22sell3810.011.28410.00000.0000
7622009.02.10 05:22close3810.011.28310.00000.00001.00745.47
7632009.02.10 05:22sell3820.011.28270.00000.0000
7642009.02.10 05:41close3820.011.28170.00000.00001.00746.47
7652009.02.10 05:41sell3830.011.28160.00000.0000
7662009.02.10 11:15sell3840.021.28810.00000.0000
7672009.02.10 15:45sell3850.041.29670.00000.0000
7682009.02.10 20:08close3850.041.29190.00000.000019.20765.67
7692009.02.10 20:08close3840.021.29190.00000.0000-7.60758.07
7702009.02.10 20:08close3830.011.29190.00000.0000-10.30747.77
7712009.02.10 20:08sell3860.011.29160.00000.0000
7722009.02.10 20:21close3860.011.29060.00000.00001.00748.77
7732009.02.10 20:21sell3870.011.29030.00000.0000
7742009.02.10 20:22close3870.011.28930.00000.00001.00749.77
7752009.02.10 20:22sell3880.011.28920.00000.0000
7762009.02.10 21:00close3880.011.28820.00000.00001.00750.77
7772009.02.10 21:00sell3890.011.28790.00000.0000
7782009.02.10 21:21close3890.011.28690.00000.00001.00751.77
7792009.02.10 21:21sell3900.011.28650.00000.0000
7802009.02.10 21:21close3900.011.28550.00000.00001.00752.77
7812009.02.10 21:21sell3910.011.28510.00000.0000
7822009.02.10 21:31close3910.011.28410.00000.00001.00753.77
7832009.02.10 21:31sell3920.011.28380.00000.0000
7842009.02.10 21:55sell3930.021.28780.00000.0000
7852009.02.11 03:21close3930.021.28600.00000.00003.50757.28
7862009.02.11 03:21close3920.011.28600.00000.0000-2.25755.03
7872009.02.11 03:21sell3940.011.28590.00000.0000
7882009.02.11 03:22close3940.011.28490.00000.00001.00756.03
7892009.02.11 03:22sell3950.011.28480.00000.0000
7902009.02.11 17:30sell3960.021.28880.00000.0000
7912009.02.11 17:41close3960.021.28710.00000.00003.40759.43
7922009.02.11 17:41close3950.011.28710.00000.0000-2.30757.13
7932009.02.11 17:41sell3970.011.28680.00000.0000
7942009.02.11 18:22sell3980.021.29080.00000.0000
7952009.02.11 18:53close3980.021.28910.00000.00003.40760.53
7962009.02.11 18:53close3970.011.28910.00000.0000-2.30758.23
7972009.02.11 18:53sell3990.011.28900.00000.0000
7982009.02.11 19:00close3990.011.28800.00000.00001.00759.23
7992009.02.11 19:00sell4000.011.28760.00000.0000
8002009.02.11 19:13close4000.011.28660.00000.00001.00760.23
8012009.02.11 19:14sell4010.011.28630.00000.0000
8022009.02.11 19:54close4010.011.28530.00000.00001.00761.23
8032009.02.11 19:54sell4020.011.28520.00000.0000
8042009.02.11 20:08close4020.011.28420.00000.00001.00762.23
8052009.02.11 20:08sell4030.011.28390.00000.0000
8062009.02.12 00:31sell4040.021.28890.00000.0000
8072009.02.12 01:16close4040.021.28670.00000.00004.40766.63
8082009.02.12 01:16close4030.011.28670.00000.0000-2.94763.68
8092009.02.12 01:16sell4050.011.28660.00000.0000
8102009.02.12 10:41close4050.011.28560.00000.00001.00764.68
8112009.02.12 10:41sell4060.011.28550.00000.0000
8122009.02.12 10:53close4060.011.28450.00000.00001.00765.68
8132009.02.12 10:53sell4070.011.28440.00000.0000
8142009.02.12 10:57close4070.011.28340.00000.00001.00766.68
8152009.02.12 10:57sell4080.011.28330.00000.0000
8162009.02.12 11:04close4080.011.28230.00000.00001.00767.68
8172009.02.12 11:04sell4090.011.28200.00000.0000
8182009.02.12 11:37sell4100.021.28600.00000.0000
8192009.02.12 12:01close4100.021.28430.00000.00003.40771.08
8202009.02.12 12:01close4090.011.28430.00000.0000-2.30768.78
8212009.02.12 12:01sell4110.011.28420.00000.0000
8222009.02.12 12:12close4110.011.28320.00000.00001.00769.78
8232009.02.12 12:12sell4120.011.28290.00000.0000
8242009.02.12 12:13close4120.011.28190.00000.00001.00770.78
8252009.02.12 12:13sell4130.011.28160.00000.0000
8262009.02.12 12:32close4130.011.28060.00000.00001.00771.78
8272009.02.12 12:32sell4140.011.28050.00000.0000
8282009.02.12 16:15close4140.011.27950.00000.00001.00772.78
8292009.02.12 16:15sell4150.011.27940.00000.0000
8302009.02.12 16:16close4150.011.27840.00000.00001.00773.78
8312009.02.12 16:16sell4160.011.27830.00000.0000
8322009.02.12 16:19close4160.011.27730.00000.00001.00774.78
8332009.02.12 16:19sell4170.011.27720.00000.0000
8342009.02.12 16:23close4170.011.27620.00000.00001.00775.78
8352009.02.12 16:23sell4180.011.27590.00000.0000
8362009.02.12 16:32close4180.011.27490.00000.00001.00776.78
8372009.02.12 16:32sell4190.011.27450.00000.0000
8382009.02.12 16:33close4190.011.27350.00000.00001.00777.78
8392009.02.12 16:33sell4200.011.27320.00000.0000
8402009.02.12 16:56close4200.011.27220.00000.00001.00778.78
8412009.02.12 16:56sell4210.011.27210.00000.0000
8422009.02.12 17:31sell4220.021.27610.00000.0000
8432009.02.12 21:45sell4230.041.28120.00000.0000
8442009.02.12 21:55close4230.041.27820.00000.000012.00790.78
8452009.02.12 21:55close4220.021.27820.00000.0000-4.20786.58
8462009.02.12 21:55close4210.011.27820.00000.0000-6.10780.48
8472009.02.12 21:55sell4240.011.27810.00000.0000
8482009.02.12 22:00close4240.011.27710.00000.00001.00781.48
8492009.02.12 22:00sell4250.011.27700.00000.0000
8502009.02.13 14:00sell4260.021.28550.00000.0000
8512009.02.13 15:12close4260.021.28230.00000.00006.40787.88
8522009.02.13 15:12close4250.011.28230.00000.0000-5.35782.54
8532009.02.13 15:12sell4270.011.28220.00000.0000
8542009.02.16 01:00close4270.011.27920.00000.00002.95785.49
8552009.02.16 02:57sell4280.011.27610.00000.0000
8562009.02.16 07:18close4280.011.27510.00000.00001.00786.49
8572009.02.16 07:18sell4290.011.27500.00000.0000
8582009.02.16 08:05close4290.011.27400.00000.00001.00787.49
8592009.02.16 08:05sell4300.011.27390.00000.0000
8602009.02.16 08:47close4300.011.27280.00000.00001.10788.59
8612009.02.16 08:47sell4310.011.27270.00000.0000
8622009.02.16 18:47sell4320.021.27680.00000.0000
8632009.02.17 03:07close4320.021.27500.00000.00003.50792.09
8642009.02.17 03:07close4310.011.27500.00000.0000-2.35789.74
8652009.02.17 03:08sell4330.011.27450.00000.0000
8662009.02.17 03:08close4330.011.27340.00000.00001.10790.84
8672009.02.17 03:08sell4340.011.27330.00000.0000
8682009.02.17 03:08close4340.011.27220.00000.00001.10791.94
8692009.02.17 03:08sell4350.011.27180.00000.0000
8702009.02.17 03:12close4350.011.27080.00000.00001.00792.94
8712009.02.17 03:12sell4360.011.27020.00000.0000
8722009.02.17 03:12close4360.011.26890.00000.00001.30794.24
8732009.02.17 03:12sell4370.011.26830.00000.0000
8742009.02.17 03:19close4370.011.26730.00000.00001.00795.24
8752009.02.17 03:19sell4380.011.26740.00000.0000
8762009.02.17 03:47close4380.011.26640.00000.00001.00796.24
8772009.02.17 03:48sell4390.011.26630.00000.0000
8782009.02.17 04:13close4390.011.26530.00000.00001.00797.24
8792009.02.17 04:14sell4400.011.26520.00000.0000
8802009.02.17 05:36close4400.011.26420.00000.00001.00798.24
8812009.02.17 05:36sell4410.011.26410.00000.0000
8822009.02.17 08:36close4410.011.26310.00000.00001.00799.24
8832009.02.17 08:36sell4420.011.26300.00000.0000
8842009.02.17 09:19close4420.011.26200.00000.00001.00800.24
8852009.02.17 09:19sell4430.011.26190.00000.0000
8862009.02.17 09:26close4430.011.26090.00000.00001.00801.24
8872009.02.17 09:26sell4440.011.26060.00000.0000
8882009.02.17 15:52close4440.011.25940.00000.00001.20802.44
8892009.02.17 15:53sell4450.011.25980.00000.0000
8902009.02.17 15:57close4450.011.25880.00000.00001.00803.44
8912009.02.17 15:57sell4460.011.25850.00000.0000
8922009.02.17 17:56close4460.011.25750.00000.00001.00804.44
8932009.02.17 17:56sell4470.011.25740.00000.0000
8942009.02.17 18:57close4470.011.25640.00000.00001.00805.44
8952009.02.17 18:57sell4480.011.25630.00000.0000
8962009.02.18 16:49close4480.011.25520.00000.00001.05806.50
8972009.02.18 16:49sell4490.011.25490.00000.0000
8982009.02.18 17:10close4490.011.25390.00000.00001.00807.50
8992009.02.18 17:10sell4500.011.25360.00000.0000
9002009.02.18 17:38close4500.011.25260.00000.00001.00808.50
9012009.02.18 17:38sell4510.011.25230.00000.0000
9022009.02.18 22:11sell4520.021.25630.00000.0000
9032009.02.18 23:04close4520.021.25450.00000.00003.60812.10
9042009.02.18 23:04close4510.011.25450.00000.0000-2.20809.90
9052009.02.18 23:05sell4530.011.25420.00000.0000
9062009.02.18 23:56close4530.011.25320.00000.00001.00810.90
9072009.02.18 23:56sell4540.011.25290.00000.0000
9082009.02.20 00:05sell4550.021.26670.00000.0000
9092009.02.20 04:03close4550.021.26170.00000.000010.00820.90
9102009.02.20 04:03close4540.011.26170.00000.0000-8.99811.90
9112009.02.20 04:03sell4560.011.26130.00000.0000
9122009.02.20 06:08close4560.011.26020.00000.00001.10813.00
9132009.02.20 06:08sell4570.011.26010.00000.0000
9142009.02.20 06:36close4570.011.25910.00000.00001.00814.00
9152009.02.20 06:37sell4580.011.25900.00000.0000
9162009.02.20 07:01close4580.011.25800.00000.00001.00815.00
9172009.02.20 07:01sell4590.011.25760.00000.0000
9182009.02.20 09:08close4590.011.25660.00000.00001.00816.00
9192009.02.20 09:15sell4600.011.25690.00000.0000
9202009.02.20 15:00sell4610.021.26110.00000.0000
9212009.02.20 15:12close4610.021.25930.00000.00003.60819.60
9222009.02.20 15:12close4600.011.25930.00000.0000-2.40817.20
9232009.02.20 15:12sell4620.011.25890.00000.0000
9242009.02.20 16:07close4620.011.25790.00000.00001.00818.20
9252009.02.20 16:07sell4630.011.25780.00000.0000
9262009.02.20 16:13close4630.011.25680.00000.00001.00819.20
9272009.02.20 16:13sell4640.011.25670.00000.0000
9282009.02.23 02:00sell4650.021.27890.00000.0000
9292009.02.23 22:00close4650.021.27100.00000.000015.80835.00
9302009.02.23 22:00close4640.011.27100.00000.0000-14.35820.66
9312009.02.23 22:00sell4660.011.27090.00000.0000
9322009.02.23 22:53close4660.011.26990.00000.00001.00821.66
9332009.02.23 22:53sell4670.011.26980.00000.0000
9342009.02.23 23:59close at stop4670.011.26950.00000.00000.30821.96