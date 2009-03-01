Strategy Tester Report
EA_supercharger 2
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 210)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2009.03.01 23:00 - 2009.03.11 23:55 (2009.03.01 - 2009.03.12)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.1; StopLoss=0; Use_Auto_TakeProfit=true; Use_Auto_StopLoss=true; TakeProfit=25; TrailingStop=5; MaxTrades=10; Pips=20; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=7.94; USDJPYPipValue=9.03; mm=1; risk=35; AccountisNormal=1; TimeZoneofData=0;
Bars in test7262Ticks modelled127007Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors3
Initial deposit3000.00
Total net profit41366.04Gross profit58749.07Gross loss-17383.02
Profit factor3.38Expected payoff150.42
Absolute drawdown571.92Maximal drawdown12950.40 (62.76%)Relative drawdown62.76% (12950.40)
Total trades275Short positions (won %)214 (74.77%)Long positions (won %)61 (70.49%)
Profit trades (% of total)203 (73.82%)Loss trades (% of total)72 (26.18%)
Largestprofit trade2982.00loss trade-5402.00
Averageprofit trade289.40loss trade-241.43
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (2387.90)consecutive losses (loss in money)4 (-1725.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5666.90 (6)consecutive loss (count of losses)-8473.00 (2)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.03.01 23:00sell11.101.42630.00001.4243
22009.03.01 23:25t/p11.101.42430.00001.424322.003022.00
32009.03.01 23:25sell21.101.42390.00001.4219
42009.03.01 23:41t/p21.101.42190.00001.421922.003044.00
52009.03.01 23:42sell31.101.42130.00001.4193
62009.03.02 01:18sell42.201.42330.00001.4213
72009.03.02 01:48sell53.301.42530.00001.4228
82009.03.02 02:12t/p53.301.42280.00001.422882.503126.50
92009.03.02 02:12close42.201.42270.00001.421313.203139.70
102009.03.02 02:12close31.101.42240.00001.4193-12.423127.28
112009.03.02 02:12sell61.101.42210.00001.4201
122009.03.02 04:09t/p61.101.42010.00001.420122.003149.28
132009.03.02 04:09sell71.201.41970.00001.4177
142009.03.02 04:32sell82.401.42170.00001.4197
152009.03.02 05:07sell93.601.42370.00001.4212
162009.03.02 06:52sell104.801.42580.00001.4228
172009.03.02 06:54sell116.001.42780.00001.4238
182009.03.02 08:06t/p116.001.42380.00001.4238240.003389.28
192009.03.02 08:06close104.801.42370.00001.4228100.803490.08
202009.03.02 08:06close93.601.42380.00001.4212-3.603486.48
212009.03.02 08:06close82.401.42360.00001.4197-45.603440.88
222009.03.02 08:06close71.201.42350.00001.4177-45.603395.28
232009.03.02 08:06sell121.201.42290.00001.4209
242009.03.02 08:19t/p121.201.42090.00001.420924.003419.28
252009.03.02 08:19sell131.201.42010.00001.4181
262009.03.02 08:24t/p131.201.41810.00001.418124.003443.28
272009.03.02 08:24sell141.301.41770.00001.4157
282009.03.02 08:26sell152.601.41970.00001.4177
292009.03.02 08:34sell163.901.42170.00001.4192
302009.03.02 09:18t/p163.901.41920.00001.419297.503540.78
312009.03.02 09:18close152.601.41910.00001.417715.603556.38
322009.03.02 09:19close141.301.41920.00001.4157-19.503536.88
332009.03.02 09:19sell171.301.41860.00001.4166
342009.03.02 09:32sell182.601.42060.00001.4186
352009.03.02 10:53t/p182.601.41860.00001.418652.003588.88
362009.03.02 10:53close171.301.41860.00001.41660.003588.88
372009.03.02 10:53sell191.301.41790.00001.4159
382009.03.02 10:57t/p191.301.41590.00001.415926.003614.88
392009.03.02 10:57sell201.301.41550.00001.4135
402009.03.02 11:00sell212.601.41750.00001.4155
412009.03.02 11:19sell223.901.41960.00001.4171
422009.03.02 11:47t/p223.901.41710.00001.417197.503712.38
432009.03.02 11:47close212.601.41710.00001.415510.403722.78
442009.03.02 11:47close201.301.41700.00001.4135-19.503703.28
452009.03.02 11:47sell231.301.41640.00001.4144
462009.03.02 11:49t/p231.301.41440.00001.414426.003729.28
472009.03.02 11:49sell241.401.41400.00001.4120
482009.03.02 12:24t/p241.401.41200.00001.412028.003757.28
492009.03.02 12:24sell251.401.41150.00001.4095
502009.03.02 12:25t/p251.401.40950.00001.409528.003785.28
512009.03.02 12:25sell261.401.40900.00001.4070
522009.03.02 12:25t/p261.401.40700.00001.407028.003813.28
532009.03.02 12:25sell271.401.40660.00001.4046
542009.03.02 12:35t/p271.401.40460.00001.404628.003841.28
552009.03.02 12:35sell281.401.40420.00001.4022
562009.03.02 12:43sell292.801.40620.00001.4042
572009.03.02 12:46sell304.201.40820.00001.4057
582009.03.02 13:10sell315.601.41030.00001.4073
592009.03.02 13:30sell327.001.41230.00001.4083
602009.03.02 14:06t/p327.001.40830.00001.4083280.004121.28
612009.03.02 14:06close315.601.40830.00001.4073112.004233.28
622009.03.02 14:06close304.201.40800.00001.40578.404241.68
632009.03.02 14:06close292.801.40810.00001.4042-53.204188.48
642009.03.02 14:06close281.401.40820.00001.4022-56.004132.48
652009.03.02 14:06sell331.501.40740.00001.4054
662009.03.02 14:13t/p331.501.40540.00001.405430.004162.48
672009.03.02 14:13sell341.501.40500.00001.4030
682009.03.02 14:50sell353.001.40710.00001.4051
692009.03.02 15:12t/p353.001.40510.00001.405160.004222.48
702009.03.02 15:12close341.501.40510.00001.4030-1.504220.98
712009.03.02 15:13sell361.501.40460.00001.4026
722009.03.02 15:16t/p361.501.40260.00001.402630.004250.98
732009.03.02 15:16sell371.501.40220.00001.4002
742009.03.02 15:19sell383.001.40420.00001.4022
752009.03.02 15:46t/p383.001.40220.00001.402260.004310.98
762009.03.02 15:46close371.501.40220.00001.40020.004310.98
772009.03.02 15:46sell391.601.40170.00001.3997
782009.03.02 16:04t/p391.601.39970.00001.399732.004342.98
792009.03.02 16:04sell401.601.39930.00001.3973
802009.03.02 16:34t/p401.601.39730.00001.397332.004374.98
812009.03.02 16:34sell411.601.39680.00001.3948
822009.03.02 17:01sell423.201.39880.00001.3968
832009.03.02 17:10sell434.801.40080.00001.3983
842009.03.02 17:24sell446.401.40280.00001.3998
852009.03.02 20:02sell458.001.40480.00001.4008
862009.03.02 20:13sell469.601.40680.00001.4018
872009.03.03 00:31t/p469.601.40180.00001.4018477.224852.20
882009.03.03 00:31close458.001.40180.00001.4008237.685089.88
892009.03.03 00:32close446.401.40200.00001.399849.345139.22
902009.03.03 00:32close434.801.40190.00001.3983-54.195085.03
912009.03.03 00:32close423.201.40200.00001.3968-103.334981.70
922009.03.03 00:32close411.601.40190.00001.3948-82.064899.64
932009.03.03 00:32sell471.801.40140.00001.3994
942009.03.03 01:03sell483.601.40340.00001.4014
952009.03.03 02:29sell495.401.40550.00001.4030
962009.03.03 03:31sell507.201.40760.00001.4046
972009.03.03 03:43sell519.001.40960.00001.4056
982009.03.03 03:56sell5210.801.41170.00001.4067
992009.03.03 06:18sell5312.601.41370.00001.4077
1002009.03.03 07:35t/p5312.601.40770.00001.4077756.005655.64
1012009.03.03 07:35close5210.801.40770.00001.4067432.006087.64
1022009.03.03 07:35close519.001.40780.00001.4056162.006249.64
1032009.03.03 07:35close507.201.40770.00001.4046-7.206242.44
1042009.03.03 07:35close495.401.40760.00001.4030-113.406129.04
1052009.03.03 07:35close483.601.40750.00001.4014-147.605981.44
1062009.03.03 07:35close471.801.40740.00001.3994-108.005873.44
1072009.03.03 07:35sell542.101.40710.00001.4051
1082009.03.03 07:52sell554.201.40910.00001.4071
1092009.03.03 08:00sell566.301.41110.00001.4086
1102009.03.03 08:27sell578.401.41310.00001.4101
1112009.03.03 08:47sell5810.501.41510.00001.4111
1122009.03.03 09:00t/p5810.501.41110.00001.4111420.006293.44
1132009.03.03 09:00close578.401.41110.00001.4101168.006461.44
1142009.03.03 09:00close566.301.41090.00001.408612.606474.04
1152009.03.03 09:00close554.201.41100.00001.4071-79.806394.24
1162009.03.03 09:00close542.101.41090.00001.4051-79.806314.44
1172009.03.03 09:00sell592.301.41040.00001.4084
1182009.03.03 09:17sell604.601.41240.00001.4104
1192009.03.03 09:22t/p604.601.41040.00001.410492.006406.44
1202009.03.03 09:22close592.301.41030.00001.40842.306408.74
1212009.03.03 09:22sell612.301.40960.00001.4076
1222009.03.03 09:24sell624.601.41160.00001.4096
1232009.03.03 09:33t/p624.601.40960.00001.409692.006500.74
1242009.03.03 09:33close612.301.40960.00001.40760.006500.74
1252009.03.03 09:33sell632.301.40930.00001.4073
1262009.03.03 10:29t/p632.301.40730.00001.407346.006546.74
1272009.03.03 10:29sell642.301.40690.00001.4049
1282009.03.03 10:46t/p642.301.40490.00001.404946.006592.74
1292009.03.03 10:46sell652.401.40440.00001.4024
1302009.03.03 11:06sell664.801.40640.00001.4044
1312009.03.03 11:20t/p664.801.40440.00001.404496.006688.74
1322009.03.03 11:20close652.401.40440.00001.40240.006688.74
1332009.03.03 11:21sell672.401.40370.00001.4017
1342009.03.03 11:27sell684.801.40570.00001.4037
1352009.03.03 11:35t/p684.801.40370.00001.403796.006784.74
1362009.03.03 11:35close672.401.40350.00001.40174.806789.54
1372009.03.03 11:35sell692.401.40280.00001.4008
1382009.03.03 11:43t/p692.401.40080.00001.400848.006837.54
1392009.03.03 11:43sell702.401.40040.00001.3984
1402009.03.03 12:01sell714.801.40240.00001.4004
1412009.03.03 12:15sell727.201.40440.00001.4019
1422009.03.03 12:47sell739.601.40640.00001.4034
1432009.03.03 13:21sell7412.001.40840.00001.4044
1442009.03.03 13:23sell7514.401.41040.00001.4054
1452009.03.03 13:28sell7616.801.41250.00001.4065
1462009.03.03 14:38t/p7616.801.40650.00001.40651008.007845.54
1472009.03.03 14:38close7514.401.40640.00001.4054576.008421.54
1482009.03.03 14:38close7412.001.40630.00001.4044252.008673.54
1492009.03.03 14:38close739.601.40610.00001.403428.808702.34
1502009.03.03 14:38close727.201.40620.00001.4019-129.608572.74
1512009.03.03 14:38close714.801.40630.00001.4004-187.208385.54
1522009.03.03 14:38close702.401.40610.00001.3984-136.808248.74
1532009.03.03 14:38sell772.901.40550.00001.4035
1542009.03.03 14:50t/p772.901.40350.00001.403558.008306.74
1552009.03.03 14:50sell783.001.40310.00001.4011
1562009.03.03 15:05sell796.001.40530.00001.4033
1572009.03.03 15:10t/p796.001.40330.00001.4033120.008426.74
1582009.03.03 15:10close783.001.40330.00001.4011-6.008420.74
1592009.03.03 15:10sell803.001.40270.00001.4007
1602009.03.03 15:25sell816.001.40470.00001.4027
1612009.03.03 16:04t/p816.001.40270.00001.4027120.008540.74
1622009.03.03 16:04close803.001.40270.00001.40070.008540.74
1632009.03.03 16:04sell823.001.40220.00001.4002
1642009.03.03 16:13t/p823.001.40020.00001.400260.008600.74
1652009.03.03 16:13sell833.101.39970.00001.3977
1662009.03.03 16:14sell846.201.40180.00001.3998
1672009.03.03 16:42t/p846.201.39980.00001.3998124.008724.74
1682009.03.03 16:42close833.101.39980.00001.3977-3.108721.64
1692009.03.03 16:42sell853.101.39930.00001.3973
1702009.03.03 16:43sell866.201.40140.00001.3994
1712009.03.03 17:00sell879.301.40340.00001.4009
1722009.03.03 17:23sell8812.401.40570.00001.4027
1732009.03.03 19:38sell8915.501.40770.00001.4037
1742009.03.03 22:41t/p8915.501.40370.00001.4037620.009341.64
1752009.03.03 22:41close8812.401.40350.00001.4027272.809614.44
1762009.03.03 22:42close879.301.40340.00001.40090.009614.44
1772009.03.03 22:42close866.201.40290.00001.3994-93.009521.44
1782009.03.03 22:42close853.101.40300.00001.3973-114.709406.74
1792009.03.03 22:42sell903.301.40250.00001.4005
1802009.03.04 00:40t/p903.301.40050.00001.400565.049471.78
1812009.03.04 00:40sell913.401.40010.00001.3981
1822009.03.04 01:53sell926.801.40210.00001.4001
1832009.03.04 07:28sell9310.201.40410.00001.4016
1842009.03.04 07:38sell9413.601.40610.00001.4031
1852009.03.04 08:19sell9517.001.40820.00001.4042
1862009.03.04 09:09t/p9517.001.40420.00001.4042680.0010151.78
1872009.03.04 09:09close9413.601.40420.00001.4031258.4010410.18
1882009.03.04 09:09close9310.201.40430.00001.4016-20.4010389.78
1892009.03.04 09:09close926.801.40420.00001.4001-142.8010246.98
1902009.03.04 09:09close913.401.40430.00001.3981-142.8010104.18
1912009.03.04 09:09sell963.601.40400.00001.4020
1922009.03.04 09:19sell977.201.40610.00001.4041
1932009.03.04 09:22t/p977.201.40410.00001.4041144.0010248.18
1942009.03.04 09:22close963.601.40370.00001.402010.8010258.98
1952009.03.04 09:22sell983.601.40340.00001.4014
1962009.03.04 09:28sell997.201.40540.00001.4034
1972009.03.04 09:48sell10010.801.40740.00001.4049
1982009.03.04 09:56t/p10010.801.40490.00001.4049270.0010528.98
1992009.03.04 09:56close997.201.40490.00001.403436.0010564.98
2002009.03.04 09:56close983.601.40500.00001.4014-57.6010507.38
2012009.03.04 09:56sell1013.701.40450.00001.4025
2022009.03.04 10:05sell1027.401.40650.00001.4045
2032009.03.04 10:20sell10311.101.40860.00001.4061
2042009.03.04 10:49sell10414.801.41060.00001.4076
2052009.03.04 13:57sell10518.501.41260.00001.4086
2062009.03.04 14:08sell10622.201.41470.00001.4097
2072009.03.04 16:37sell10725.901.41670.00001.4107
2082009.03.04 18:32t/p10725.901.41070.00001.41071554.0012061.38
2092009.03.04 18:32close10622.201.41070.00001.4097888.0012949.38
2102009.03.04 18:32close10518.501.41080.00001.4086333.0013282.38
2112009.03.04 18:32close10414.801.41070.00001.4076-14.8013267.58
2122009.03.04 18:32close10311.101.41080.00001.4061-244.2013023.38
2132009.03.04 18:32close1027.401.41070.00001.4045-310.8012712.58
2142009.03.04 18:32close1013.701.41080.00001.4025-233.1012479.48
2152009.03.04 19:09buy1084.401.41240.00001.4144
2162009.03.04 19:38t/p1084.401.41440.00001.414488.0012567.48
2172009.03.04 19:38buy1094.401.41490.00001.4169
2182009.03.04 20:16t/p1094.401.41690.00001.416988.0012655.48
2192009.03.04 20:17buy1104.501.41760.00001.4196
2202009.03.04 21:50t/p1104.501.41960.00001.419690.0012745.48
2212009.03.05 00:01sell1114.501.41620.00001.4142
2222009.03.05 01:25t/p1114.501.41420.00001.414290.0012835.48
2232009.03.05 01:38buy1124.501.41520.00001.4172
2242009.03.05 06:04buy1139.001.41320.00001.4152
2252009.03.05 07:02t/p1139.001.41520.00001.4152180.0013015.48
2262009.03.05 07:02close1124.501.41530.00001.41724.5013019.98
2272009.03.05 07:03buy1144.601.41620.00001.4182
2282009.03.05 07:15t/p1144.601.41820.00001.418292.0013111.98
2292009.03.05 07:15buy1154.601.41880.00001.4208
2302009.03.05 08:06buy1169.201.41680.00001.4188
2312009.03.05 08:26t/p1169.201.41880.00001.4188184.0013295.98
2322009.03.05 08:26close1154.601.41880.00001.42080.0013295.98
2332009.03.05 08:26buy1174.701.41910.00001.4211
2342009.03.05 08:27t/p1174.701.42110.00001.421194.0013389.98
2352009.03.05 08:27buy1184.701.42150.00001.4235
2362009.03.05 08:41buy1199.401.41950.00001.4215
2372009.03.05 09:27buy12014.101.41740.00001.4199
2382009.03.05 10:00buy12118.801.41540.00001.4184
2392009.03.05 10:01buy12223.501.41340.00001.4174
2402009.03.05 10:33t/p12223.501.41740.00001.4174940.0014329.98
2412009.03.05 10:33close12118.801.41740.00001.4184376.0014705.98
2422009.03.05 10:33close12014.101.41730.00001.4199-14.1014691.88
2432009.03.05 10:33close1199.401.41740.00001.4215-197.4014494.48
2442009.03.05 10:33close1184.701.41730.00001.4235-197.4014297.08
2452009.03.05 10:33buy1235.101.41780.00001.4198
2462009.03.05 10:38buy12410.201.41570.00001.4177
2472009.03.05 10:45buy12515.301.41360.00001.4161
2482009.03.05 10:55t/p12515.301.41610.00001.4161382.5014679.58
2492009.03.05 10:55close12410.201.41610.00001.417740.8014720.38
2502009.03.05 10:55close1235.101.41620.00001.4198-81.6014638.78
2512009.03.05 10:55buy1265.201.41650.00001.4185
2522009.03.05 11:09buy12710.401.41450.00001.4165
2532009.03.05 11:22buy12815.601.41240.00001.4149
2542009.03.05 11:23buy12920.801.41030.00001.4133
2552009.03.05 11:33buy13026.001.40830.00001.4123
2562009.03.05 12:00t/p13026.001.41230.00001.41231040.0015678.78
2572009.03.05 12:00close12920.801.41230.00001.4133416.0016094.78
2582009.03.05 12:00close12815.601.41250.00001.414915.6016110.38
2592009.03.05 12:00close12710.401.41270.00001.4165-187.2015923.18
2602009.03.05 12:00close1265.201.41290.00001.4185-187.2015735.98
2612009.03.05 12:00buy1315.601.41350.00001.4155
2622009.03.05 12:01buy13211.201.41150.00001.4135
2632009.03.05 12:01buy13316.801.40930.00001.4118
2642009.03.05 12:04buy13422.401.40720.00001.4102
2652009.03.05 12:07buy13528.001.40520.00001.4092
2662009.03.05 12:47t/p13528.001.40920.00001.40921120.0016855.98
2672009.03.05 12:47close13422.401.40930.00001.4102470.4017326.38
2682009.03.05 12:47close13316.801.40920.00001.4118-16.8017309.58
2692009.03.05 12:47close13211.201.40930.00001.4135-246.4017063.18
2702009.03.05 12:47close1315.601.40920.00001.4155-240.8016822.38
2712009.03.05 12:47buy1365.901.40970.00001.4117
2722009.03.05 12:49buy13711.801.40760.00001.4096
2732009.03.05 13:09t/p13711.801.40960.00001.4096236.0017058.38
2742009.03.05 13:09close1365.901.40960.00001.4117-5.9017052.48
2752009.03.05 13:11buy1386.001.41070.00001.4127
2762009.03.05 13:29buy13912.001.40870.00001.4107
2772009.03.05 13:40buy14018.001.40670.00001.4092
2782009.03.05 13:52t/p14018.001.40920.00001.4092450.0017502.48
2792009.03.05 13:52close13912.001.40930.00001.410772.0017574.48
2802009.03.05 13:52close1386.001.40920.00001.4127-90.0017484.48
2812009.03.05 13:52buy1416.201.40970.00001.4117
2822009.03.05 15:09t/p1416.201.41170.00001.4117124.0017608.48
2832009.03.05 15:09buy1426.201.41220.00001.4142
2842009.03.05 15:22buy14312.401.41020.00001.4122
2852009.03.05 15:32t/p14312.401.41220.00001.4122248.0017856.48
2862009.03.05 15:32close1426.201.41220.00001.41420.0017856.48
2872009.03.05 15:32buy1446.301.41270.00001.4147
2882009.03.05 15:35t/p1446.301.41470.00001.4147126.0017982.48
2892009.03.05 15:35buy1456.301.41510.00001.4171
2902009.03.05 15:45buy14612.601.41310.00001.4151
2912009.03.05 15:53buy14718.901.41100.00001.4135
2922009.03.05 16:03t/p14718.901.41350.00001.4135472.5018454.98
2932009.03.05 16:03close14612.601.41360.00001.415163.0018517.98
2942009.03.05 16:03close1456.301.41370.00001.4171-88.2018429.78
2952009.03.05 16:03buy1486.501.41430.00001.4163
2962009.03.05 16:15buy14913.001.41230.00001.4143
2972009.03.05 16:20buy15019.501.41030.00001.4128
2982009.03.05 16:27buy15126.001.40820.00001.4112
2992009.03.05 16:49t/p15126.001.41120.00001.4112780.0019209.78
3002009.03.05 16:49close15019.501.41140.00001.4128214.5019424.28
3012009.03.05 16:49close14913.001.41160.00001.4143-91.0019333.28
3022009.03.05 16:49close1486.501.41150.00001.4163-182.0019151.28
3032009.03.05 16:49buy1526.801.41200.00001.4140
3042009.03.05 18:02t/p1526.801.41400.00001.4140136.0019287.28
3052009.03.05 18:02buy1536.801.41440.00001.4164
3062009.03.05 18:03buy15413.601.41230.00001.4143
3072009.03.05 18:19t/p15413.601.41430.00001.4143272.0019559.28
3082009.03.05 18:19close1536.801.41430.00001.4164-6.8019552.48
3092009.03.05 18:19buy1556.901.41460.00001.4166
3102009.03.05 18:53buy15613.801.41260.00001.4146
3112009.03.06 00:16t/p15613.801.41460.00001.4146273.3819825.86
3122009.03.06 00:16close1556.901.41460.00001.4166-1.3119824.55
3132009.03.06 00:16buy1577.001.41520.00001.4172
3142009.03.06 00:43t/p1577.001.41720.00001.4172140.0019964.55
3152009.03.06 01:09sell1587.001.41470.00001.4127
3162009.03.06 01:41sell15914.001.41670.00001.4147
3172009.03.06 01:53t/p15914.001.41470.00001.4147280.0020244.55
3182009.03.06 01:53close1587.001.41470.00001.41270.0020244.55
3192009.03.06 01:53sell1607.101.41440.00001.4124
3202009.03.06 01:59sell16114.201.41640.00001.4144
3212009.03.06 03:22sell16221.301.41850.00001.4160
3222009.03.06 06:30sell16328.401.42070.00001.4177
3232009.03.06 06:53sell16435.501.42280.00001.4188
3242009.03.06 06:55sell16542.601.42490.00001.4199
3252009.03.06 06:59sell16649.701.42700.00001.4210
3262009.03.06 09:16t/p16649.701.42100.00001.42102982.0023226.55
3272009.03.06 09:16close16542.601.42100.00001.41991661.4024887.95
3282009.03.06 09:16close16435.501.42110.00001.4188603.5025491.45
3292009.03.06 09:16close16328.401.42100.00001.4177-85.2025406.25
3302009.03.06 09:16close16221.301.42110.00001.4160-553.8024852.45
3312009.03.06 09:16close16114.201.42090.00001.4144-639.0024213.45
3322009.03.06 09:16close1607.101.42070.00001.4124-447.3023766.15
3332009.03.06 09:16sell1678.401.42040.00001.4184
3342009.03.06 09:21sell16816.801.42240.00001.4204
3352009.03.06 11:40sell16925.201.42440.00001.4219
3362009.03.06 12:24t/p16925.201.42190.00001.4219630.0024396.15
3372009.03.06 12:24close16816.801.42180.00001.4204100.8024496.95
3382009.03.06 12:24close1678.401.42190.00001.4184-126.0024370.95
3392009.03.06 12:24sell1708.601.42140.00001.4194
3402009.03.06 13:31sell17117.201.42360.00001.4216
3412009.03.06 13:31sell17225.801.42570.00001.4232
3422009.03.06 13:49t/p17225.801.42320.00001.4232645.0025015.95
3432009.03.06 13:49close17117.201.42310.00001.421686.0025101.95
3442009.03.06 13:49close1708.601.42290.00001.4194-129.0024972.95
3452009.03.06 13:49sell1738.801.42260.00001.4206
3462009.03.06 13:51sell17417.601.42460.00001.4226
3472009.03.06 13:55sell17526.401.42660.00001.4241
3482009.03.06 14:16t/p17526.401.42410.00001.4241660.0025632.95
3492009.03.06 14:16close17417.601.42410.00001.422688.0025720.95
3502009.03.06 14:16close1738.801.42430.00001.4206-149.6025571.35
3512009.03.06 14:19buy1769.001.42640.00001.4284
3522009.03.06 14:42t/p1769.001.42840.00001.4284180.0025751.35
3532009.03.06 14:42buy1779.101.42890.00001.4309
3542009.03.06 14:48buy17818.201.42650.00001.4285
3552009.03.06 14:51t/p17818.201.42850.00001.4285364.0026115.35
3562009.03.06 14:51close1779.101.42860.00001.4309-27.3026088.05
3572009.03.06 14:53sell1799.201.42640.00001.4244
3582009.03.06 15:00sell18018.401.42840.00001.4264
3592009.03.06 15:05t/p18018.401.42640.00001.4264368.0026456.05
3602009.03.06 15:05close1799.201.42640.00001.42440.0026456.05
3612009.03.06 15:05sell1819.301.42590.00001.4239
3622009.03.06 15:17t/p1819.301.42390.00001.4239186.0026642.05
3632009.03.06 15:17sell1829.401.42350.00001.4215
3642009.03.06 15:40t/p1829.401.42150.00001.4215188.0026830.05
3652009.03.06 15:40sell1839.401.42100.00001.4190
3662009.03.06 15:45t/p1839.401.41900.00001.4190188.0027018.05
3672009.03.06 15:45sell1849.501.41850.00001.4165
3682009.03.06 15:48t/p1849.501.41650.00001.4165190.0027208.05
3692009.03.06 15:48sell1859.601.41610.00001.4141
3702009.03.06 15:55t/p1859.601.41410.00001.4141192.0027400.05
3712009.03.06 15:55sell1869.601.41370.00001.4117
3722009.03.06 16:07t/p1869.601.41170.00001.4117192.0027592.05
3732009.03.06 16:07sell1879.701.41130.00001.4093
3742009.03.06 16:17t/p1879.701.40930.00001.4093194.0027786.05
3752009.03.06 16:17sell1889.801.40890.00001.4069
3762009.03.06 16:31sell18919.601.41090.00001.4089
3772009.03.06 17:36t/p18919.601.40890.00001.4089392.0028178.05
3782009.03.06 17:36close1889.801.40890.00001.40690.0028178.05
3792009.03.06 17:52buy1909.901.41010.00001.4121
3802009.03.06 20:22buy19119.801.40810.00001.4101
3812009.03.06 20:22buy19229.701.40590.00001.4084
3822009.03.06 20:46t/p19229.701.40840.00001.4084742.5028920.55
3832009.03.06 20:46close19119.801.40850.00001.410179.2028999.75
3842009.03.06 20:46close1909.901.40840.00001.4121-168.3028831.45
3852009.03.06 20:46buy19310.101.40890.00001.4109
3862009.03.06 20:47buy19420.201.40690.00001.4089
3872009.03.08 22:00t/p19310.101.41090.00001.4109202.0029033.45
3882009.03.08 22:00t/p19420.201.40890.00001.4089404.0029437.45
3892009.03.08 22:00buy19510.401.41290.00001.4149
3902009.03.08 23:52t/p19510.401.41490.00001.4149208.0029645.45
3912009.03.08 23:54buy19610.401.41560.00001.4176
3922009.03.09 00:43t/p19610.401.41760.00001.4176206.0229851.47
3932009.03.09 00:47sell19710.501.41650.00001.4145
3942009.03.09 01:11t/p19710.501.41450.00001.4145210.0030061.47
3952009.03.09 01:11sell19810.601.41390.00001.4119
3962009.03.09 03:38t/p19810.601.41190.00001.4119212.0030273.47
3972009.03.09 04:31sell19910.601.41030.00001.4083
3982009.03.09 05:05sell20021.201.41230.00001.4103
3992009.03.09 06:15t/p20021.201.41030.00001.4103424.0030697.47
4002009.03.09 06:15close19910.601.41020.00001.408310.6030708.07
4012009.03.09 06:15sell20110.801.40970.00001.4077
4022009.03.09 07:01t/p20110.801.40770.00001.4077216.0030924.07
4032009.03.09 07:01sell20210.901.40710.00001.4051
4042009.03.09 07:07t/p20210.901.40510.00001.4051218.0031142.07
4052009.03.09 07:07sell20310.901.40470.00001.4027
4062009.03.09 07:23sell20421.801.40670.00001.4047
4072009.03.09 07:36sell20532.701.40870.00001.4062
4082009.03.09 08:03t/p20532.701.40620.00001.4062817.5031959.57
4092009.03.09 08:03close20421.801.40620.00001.4047109.0032068.57
4102009.03.09 08:03close20310.901.40600.00001.4027-141.7031926.87
4112009.03.09 08:03sell20611.201.40570.00001.4037
4122009.03.09 08:19t/p20611.201.40370.00001.4037224.0032150.87
4132009.03.09 08:19sell20711.301.40320.00001.4012
4142009.03.09 08:21t/p20711.301.40120.00001.4012226.0032376.87
4152009.03.09 08:21sell20811.401.40080.00001.3988
4162009.03.09 08:40t/p20811.401.39880.00001.3988228.0032604.87
4172009.03.09 08:40sell20911.501.39830.00001.3963
4182009.03.09 08:50sell21023.001.40030.00001.3983
4192009.03.09 09:04t/p21023.001.39830.00001.3983460.0033064.87
4202009.03.09 09:04close20911.501.39830.00001.39630.0033064.87
4212009.03.09 09:05sell21111.601.39780.00001.3958
4222009.03.09 09:11t/p21111.601.39580.00001.3958232.0033296.87
4232009.03.09 09:11sell21211.701.39540.00001.3934
4242009.03.09 09:23sell21323.401.39740.00001.3954
4252009.03.09 09:41sell21435.101.39940.00001.3969
4262009.03.09 09:49t/p21435.101.39690.00001.3969877.5034174.37
4272009.03.09 09:49close21323.401.39680.00001.3954140.4034314.77
4282009.03.09 09:49close21211.701.39690.00001.3934-175.5034139.27
4292009.03.09 09:49sell21512.001.39630.00001.3943
4302009.03.09 10:04t/p21512.001.39430.00001.3943240.0034379.27
4312009.03.09 10:04sell21612.101.39340.00001.3914
4322009.03.09 10:12sell21724.201.39540.00001.3934
4332009.03.09 10:23t/p21724.201.39340.00001.3934484.0034863.27
4342009.03.09 10:23close21612.101.39340.00001.39140.0034863.27
4352009.03.09 10:23sell21812.301.39310.00001.3911
4362009.03.09 10:40t/p21812.301.39110.00001.3911246.0035109.27
4372009.03.09 10:40sell21912.301.39070.00001.3887
4382009.03.09 10:59t/p21912.301.38870.00001.3887246.0035355.27
4392009.03.09 10:59sell22012.401.38830.00001.3863
4402009.03.09 11:23t/p22012.401.38630.00001.3863248.0035603.27
4412009.03.09 11:23sell22112.501.38590.00001.3839
4422009.03.09 11:26sell22225.001.38790.00001.3859
4432009.03.09 11:45t/p22225.001.38590.00001.3859500.0036103.27
4442009.03.09 11:45close22112.501.38590.00001.38390.0036103.27
4452009.03.09 11:45sell22312.701.38560.00001.3836
4462009.03.09 11:47sell22425.401.38760.00001.3856
4472009.03.09 12:00t/p22425.401.38560.00001.3856508.0036611.27
4482009.03.09 12:00close22312.701.38540.00001.383625.4036636.67
4492009.03.09 12:00sell22512.901.38510.00001.3831
4502009.03.09 12:27t/p22512.901.38310.00001.3831258.0036894.67
4512009.03.09 12:27sell22613.001.38270.00001.3807
4522009.03.09 12:38t/p22613.001.38070.00001.3807260.0037154.67
4532009.03.09 12:38sell22713.101.38030.00001.3783
4542009.03.09 12:45t/p22713.101.37830.00001.3783262.0037416.67
4552009.03.09 12:45sell22813.101.37760.00001.3756
4562009.03.09 12:47sell22926.201.37970.00001.3777
4572009.03.09 12:54t/p22926.201.37770.00001.3777524.0037940.67
4582009.03.09 12:54close22813.101.37770.00001.3756-13.1037927.57
4592009.03.09 12:54sell23013.301.37740.00001.3754
4602009.03.09 13:00sell23126.601.37940.00001.3774
4612009.03.09 13:18t/p23126.601.37740.00001.3774532.0038459.57
4622009.03.09 13:18close23013.301.37740.00001.37540.0038459.57
4632009.03.09 13:18sell23213.501.37690.00001.3749
4642009.03.09 13:20t/p23213.501.37490.00001.3749270.0038729.57
4652009.03.09 13:20sell23313.601.37450.00001.3725
4662009.03.09 13:24sell23427.201.37650.00001.3745
4672009.03.09 13:34sell23540.801.37860.00001.3761
4682009.03.09 15:51t/p23540.801.37610.00001.37611020.0039749.57
4692009.03.09 15:51close23427.201.37600.00001.3745136.0039885.57
4702009.03.09 15:51close23313.601.37610.00001.3725-217.6039667.97
4712009.03.09 15:51sell23613.901.37560.00001.3736
4722009.03.09 16:13sell23727.801.37760.00001.3756
4732009.03.09 16:15sell23841.701.37960.00001.3771
4742009.03.09 21:05t/p23841.701.37710.00001.37711042.5040710.47
4752009.03.09 21:05close23727.801.37690.00001.3756194.6040905.07
4762009.03.09 21:06close23613.901.37710.00001.3736-208.5040696.57
4772009.03.09 22:23sell23914.301.37620.00001.3742
4782009.03.09 23:39sell24028.601.37830.00001.3763
4792009.03.10 00:25sell24142.901.38030.00001.3778
4802009.03.10 04:48t/p24142.901.37780.00001.37781072.5041769.07
4812009.03.10 04:48close24028.601.37780.00001.3763134.7141903.78
4822009.03.10 04:48close23914.301.37760.00001.3742-204.3541699.43
4832009.03.10 04:48sell24214.601.37730.00001.3753
4842009.03.10 05:27sell24329.201.37930.00001.3773
4852009.03.10 05:40sell24443.801.38140.00001.3789
4862009.03.10 06:30t/p24443.801.37890.00001.37891095.0042794.43
4872009.03.10 06:30close24329.201.37890.00001.3773116.8042911.23
4882009.03.10 06:30close24214.601.37900.00001.3753-248.2042663.03
4892009.03.10 06:30sell24515.001.37870.00001.3767
4902009.03.10 06:45sell24630.001.38070.00001.3787
4912009.03.10 06:56sell24745.001.38270.00001.3802
4922009.03.10 07:09t/p24745.001.38020.00001.38021125.0043788.03
4932009.03.10 07:09close24630.001.38020.00001.3787150.0043938.03
4942009.03.10 07:09close24515.001.37990.00001.3767-180.0043758.03
4952009.03.10 07:09sell24815.401.37960.00001.3776
4962009.03.10 07:44sell24930.801.38160.00001.3796
4972009.03.10 07:59sell25046.201.38360.00001.3811
4982009.03.10 09:30t/p25046.201.38110.00001.38111155.0044913.03
4992009.03.10 09:30close24930.801.38110.00001.3796154.0045067.03
5002009.03.10 09:30close24815.401.38100.00001.3776-215.6044851.43
5012009.03.10 09:30sell25115.701.38050.00001.3785
5022009.03.10 09:34sell25231.401.38250.00001.3805
5032009.03.10 09:37sell25347.101.38450.00001.3820
5042009.03.10 11:23t/p25347.101.38200.00001.38201177.5046028.93
5052009.03.10 11:23close25231.401.38190.00001.3805188.4046217.33
5062009.03.10 11:23close25115.701.38200.00001.3785-235.5045981.83
5072009.03.10 11:31buy25416.101.38340.00001.3854
5082009.03.10 12:14t/p25416.101.38540.00001.3854322.0046303.83
5092009.03.10 12:14buy25516.301.38650.00001.3885
5102009.03.10 12:24t/p25516.301.38850.00001.3885326.0046629.83
5112009.03.10 12:25sell25616.401.38650.00001.3845
5122009.03.10 12:40sell25732.801.38850.00001.3865
5132009.03.10 12:50t/p25732.801.38650.00001.3865656.0047285.83
5142009.03.10 12:50close25616.401.38650.00001.38450.0047285.83
5152009.03.10 12:50sell25816.601.38600.00001.3840
5162009.03.10 13:31t/p25816.601.38400.00001.3840332.0047617.83
5172009.03.10 13:31sell25916.701.38350.00001.3815
5182009.03.10 13:45sell26033.401.38550.00001.3835
5192009.03.10 16:03t/p26033.401.38350.00001.3835668.0048285.83
5202009.03.10 16:03close25916.701.38340.00001.381516.7048302.53
5212009.03.10 16:03sell26117.001.38290.00001.3809
5222009.03.10 16:34sell26234.001.38490.00001.3829
5232009.03.10 16:54t/p26234.001.38290.00001.3829680.0048982.53
5242009.03.10 16:54close26117.001.38290.00001.38090.0048982.53
5252009.03.10 17:04sell26317.201.38090.00001.3789
5262009.03.10 17:17t/p26317.201.37890.00001.3789344.0049326.53
5272009.03.10 17:17sell26417.301.37850.00001.3765
5282009.03.10 17:52t/p26417.301.37650.00001.3765346.0049672.53
5292009.03.10 17:52sell26517.401.37610.00001.3741
5302009.03.10 18:08t/p26517.401.37410.00001.3741348.0050020.53
5312009.03.10 18:08sell26617.601.37370.00001.3717
5322009.03.10 18:13t/p26617.601.37170.00001.3717352.0050372.53
5332009.03.10 18:13sell26717.701.37120.00001.3692
5342009.03.10 18:15t/p26717.701.36920.00001.3692354.0050726.53
5352009.03.10 18:15sell26817.801.36880.00001.3668
5362009.03.10 18:18sell26935.601.37090.00001.3689
5372009.03.11 04:04t/p26935.601.36890.00001.3689701.6851428.21
5382009.03.11 04:04close26817.801.36880.00001.3668-5.1651423.04
5392009.03.11 04:04sell27018.001.36810.00001.3661
5402009.03.11 04:27sell27136.001.37030.00001.3683
5412009.03.11 04:57t/p27136.001.36830.00001.3683720.0052143.04
5422009.03.11 04:57close27018.001.36830.00001.3661-36.0052107.04
5432009.03.11 04:57sell27218.301.36800.00001.3660
5442009.03.11 05:08sell27336.601.37000.00001.3680
5452009.03.11 06:36t/p27336.601.36800.00001.3680732.0052839.04
5462009.03.11 06:36close27218.301.36800.00001.36600.0052839.04
5472009.03.11 06:36sell27418.501.36740.00001.3654
5482009.03.11 06:43sell27537.001.36940.00001.3674
5492009.03.11 23:59close at stop27537.001.38400.00001.3674-5402.0047437.04
5502009.03.11 23:59close at stop27418.501.38400.00001.3654-3071.0044366.04