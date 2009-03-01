Strategy Tester Report
EA_supercharger 2
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 210)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2009.03.01 23:00 - 2009.03.11 23:55 (2009.03.01 - 2009.03.12)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.1; StopLoss=0; Use_Auto_TakeProfit=true;
Use_Auto_StopLoss=true;
TakeProfit=25; TrailingStop=5; MaxTrades=10; Pips=20; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=7.94; USDJPYPipValue=9.03; mm=1; risk=35; AccountisNormal=1; TimeZoneofData=0;
|Bars in test
|7262
|Ticks modelled
|127007
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|3
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|41366.04
|Gross profit
|58749.07
|Gross loss
|-17383.02
|Profit factor
|3.38
|Expected payoff
|150.42
|Absolute drawdown
|571.92
|Maximal drawdown
|12950.40 (62.76%)
|Relative drawdown
|62.76% (12950.40)
|Total trades
|275
|Short positions (won %)
|214 (74.77%)
|Long positions (won %)
|61 (70.49%)
|Profit trades (% of total)
|203 (73.82%)
|Loss trades (% of total)
|72 (26.18%)
|Largest
|profit trade
|2982.00
|loss trade
|-5402.00
|Average
|profit trade
|289.40
|loss trade
|-241.43
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (2387.90)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1725.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5666.90 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-8473.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.03.01 23:00
|sell
|1
|1.10
|1.4263
|0.0000
|1.4243
|2
|2009.03.01 23:25
|t/p
|1
|1.10
|1.4243
|0.0000
|1.4243
|22.00
|3022.00
|3
|2009.03.01 23:25
|sell
|2
|1.10
|1.4239
|0.0000
|1.4219
|4
|2009.03.01 23:41
|t/p
|2
|1.10
|1.4219
|0.0000
|1.4219
|22.00
|3044.00
|5
|2009.03.01 23:42
|sell
|3
|1.10
|1.4213
|0.0000
|1.4193
|6
|2009.03.02 01:18
|sell
|4
|2.20
|1.4233
|0.0000
|1.4213
|7
|2009.03.02 01:48
|sell
|5
|3.30
|1.4253
|0.0000
|1.4228
|8
|2009.03.02 02:12
|t/p
|5
|3.30
|1.4228
|0.0000
|1.4228
|82.50
|3126.50
|9
|2009.03.02 02:12
|close
|4
|2.20
|1.4227
|0.0000
|1.4213
|13.20
|3139.70
|10
|2009.03.02 02:12
|close
|3
|1.10
|1.4224
|0.0000
|1.4193
|-12.42
|3127.28
|11
|2009.03.02 02:12
|sell
|6
|1.10
|1.4221
|0.0000
|1.4201
|12
|2009.03.02 04:09
|t/p
|6
|1.10
|1.4201
|0.0000
|1.4201
|22.00
|3149.28
|13
|2009.03.02 04:09
|sell
|7
|1.20
|1.4197
|0.0000
|1.4177
|14
|2009.03.02 04:32
|sell
|8
|2.40
|1.4217
|0.0000
|1.4197
|15
|2009.03.02 05:07
|sell
|9
|3.60
|1.4237
|0.0000
|1.4212
|16
|2009.03.02 06:52
|sell
|10
|4.80
|1.4258
|0.0000
|1.4228
|17
|2009.03.02 06:54
|sell
|11
|6.00
|1.4278
|0.0000
|1.4238
|18
|2009.03.02 08:06
|t/p
|11
|6.00
|1.4238
|0.0000
|1.4238
|240.00
|3389.28
|19
|2009.03.02 08:06
|close
|10
|4.80
|1.4237
|0.0000
|1.4228
|100.80
|3490.08
|20
|2009.03.02 08:06
|close
|9
|3.60
|1.4238
|0.0000
|1.4212
|-3.60
|3486.48
|21
|2009.03.02 08:06
|close
|8
|2.40
|1.4236
|0.0000
|1.4197
|-45.60
|3440.88
|22
|2009.03.02 08:06
|close
|7
|1.20
|1.4235
|0.0000
|1.4177
|-45.60
|3395.28
|23
|2009.03.02 08:06
|sell
|12
|1.20
|1.4229
|0.0000
|1.4209
|24
|2009.03.02 08:19
|t/p
|12
|1.20
|1.4209
|0.0000
|1.4209
|24.00
|3419.28
|25
|2009.03.02 08:19
|sell
|13
|1.20
|1.4201
|0.0000
|1.4181
|26
|2009.03.02 08:24
|t/p
|13
|1.20
|1.4181
|0.0000
|1.4181
|24.00
|3443.28
|27
|2009.03.02 08:24
|sell
|14
|1.30
|1.4177
|0.0000
|1.4157
|28
|2009.03.02 08:26
|sell
|15
|2.60
|1.4197
|0.0000
|1.4177
|29
|2009.03.02 08:34
|sell
|16
|3.90
|1.4217
|0.0000
|1.4192
|30
|2009.03.02 09:18
|t/p
|16
|3.90
|1.4192
|0.0000
|1.4192
|97.50
|3540.78
|31
|2009.03.02 09:18
|close
|15
|2.60
|1.4191
|0.0000
|1.4177
|15.60
|3556.38
|32
|2009.03.02 09:19
|close
|14
|1.30
|1.4192
|0.0000
|1.4157
|-19.50
|3536.88
|33
|2009.03.02 09:19
|sell
|17
|1.30
|1.4186
|0.0000
|1.4166
|34
|2009.03.02 09:32
|sell
|18
|2.60
|1.4206
|0.0000
|1.4186
|35
|2009.03.02 10:53
|t/p
|18
|2.60
|1.4186
|0.0000
|1.4186
|52.00
|3588.88
|36
|2009.03.02 10:53
|close
|17
|1.30
|1.4186
|0.0000
|1.4166
|0.00
|3588.88
|37
|2009.03.02 10:53
|sell
|19
|1.30
|1.4179
|0.0000
|1.4159
|38
|2009.03.02 10:57
|t/p
|19
|1.30
|1.4159
|0.0000
|1.4159
|26.00
|3614.88
|39
|2009.03.02 10:57
|sell
|20
|1.30
|1.4155
|0.0000
|1.4135
|40
|2009.03.02 11:00
|sell
|21
|2.60
|1.4175
|0.0000
|1.4155
|41
|2009.03.02 11:19
|sell
|22
|3.90
|1.4196
|0.0000
|1.4171
|42
|2009.03.02 11:47
|t/p
|22
|3.90
|1.4171
|0.0000
|1.4171
|97.50
|3712.38
|43
|2009.03.02 11:47
|close
|21
|2.60
|1.4171
|0.0000
|1.4155
|10.40
|3722.78
|44
|2009.03.02 11:47
|close
|20
|1.30
|1.4170
|0.0000
|1.4135
|-19.50
|3703.28
|45
|2009.03.02 11:47
|sell
|23
|1.30
|1.4164
|0.0000
|1.4144
|46
|2009.03.02 11:49
|t/p
|23
|1.30
|1.4144
|0.0000
|1.4144
|26.00
|3729.28
|47
|2009.03.02 11:49
|sell
|24
|1.40
|1.4140
|0.0000
|1.4120
|48
|2009.03.02 12:24
|t/p
|24
|1.40
|1.4120
|0.0000
|1.4120
|28.00
|3757.28
|49
|2009.03.02 12:24
|sell
|25
|1.40
|1.4115
|0.0000
|1.4095
|50
|2009.03.02 12:25
|t/p
|25
|1.40
|1.4095
|0.0000
|1.4095
|28.00
|3785.28
|51
|2009.03.02 12:25
|sell
|26
|1.40
|1.4090
|0.0000
|1.4070
|52
|2009.03.02 12:25
|t/p
|26
|1.40
|1.4070
|0.0000
|1.4070
|28.00
|3813.28
|53
|2009.03.02 12:25
|sell
|27
|1.40
|1.4066
|0.0000
|1.4046
|54
|2009.03.02 12:35
|t/p
|27
|1.40
|1.4046
|0.0000
|1.4046
|28.00
|3841.28
|55
|2009.03.02 12:35
|sell
|28
|1.40
|1.4042
|0.0000
|1.4022
|56
|2009.03.02 12:43
|sell
|29
|2.80
|1.4062
|0.0000
|1.4042
|57
|2009.03.02 12:46
|sell
|30
|4.20
|1.4082
|0.0000
|1.4057
|58
|2009.03.02 13:10
|sell
|31
|5.60
|1.4103
|0.0000
|1.4073
|59
|2009.03.02 13:30
|sell
|32
|7.00
|1.4123
|0.0000
|1.4083
|60
|2009.03.02 14:06
|t/p
|32
|7.00
|1.4083
|0.0000
|1.4083
|280.00
|4121.28
|61
|2009.03.02 14:06
|close
|31
|5.60
|1.4083
|0.0000
|1.4073
|112.00
|4233.28
|62
|2009.03.02 14:06
|close
|30
|4.20
|1.4080
|0.0000
|1.4057
|8.40
|4241.68
|63
|2009.03.02 14:06
|close
|29
|2.80
|1.4081
|0.0000
|1.4042
|-53.20
|4188.48
|64
|2009.03.02 14:06
|close
|28
|1.40
|1.4082
|0.0000
|1.4022
|-56.00
|4132.48
|65
|2009.03.02 14:06
|sell
|33
|1.50
|1.4074
|0.0000
|1.4054
|66
|2009.03.02 14:13
|t/p
|33
|1.50
|1.4054
|0.0000
|1.4054
|30.00
|4162.48
|67
|2009.03.02 14:13
|sell
|34
|1.50
|1.4050
|0.0000
|1.4030
|68
|2009.03.02 14:50
|sell
|35
|3.00
|1.4071
|0.0000
|1.4051
|69
|2009.03.02 15:12
|t/p
|35
|3.00
|1.4051
|0.0000
|1.4051
|60.00
|4222.48
|70
|2009.03.02 15:12
|close
|34
|1.50
|1.4051
|0.0000
|1.4030
|-1.50
|4220.98
|71
|2009.03.02 15:13
|sell
|36
|1.50
|1.4046
|0.0000
|1.4026
|72
|2009.03.02 15:16
|t/p
|36
|1.50
|1.4026
|0.0000
|1.4026
|30.00
|4250.98
|73
|2009.03.02 15:16
|sell
|37
|1.50
|1.4022
|0.0000
|1.4002
|74
|2009.03.02 15:19
|sell
|38
|3.00
|1.4042
|0.0000
|1.4022
|75
|2009.03.02 15:46
|t/p
|38
|3.00
|1.4022
|0.0000
|1.4022
|60.00
|4310.98
|76
|2009.03.02 15:46
|close
|37
|1.50
|1.4022
|0.0000
|1.4002
|0.00
|4310.98
|77
|2009.03.02 15:46
|sell
|39
|1.60
|1.4017
|0.0000
|1.3997
|78
|2009.03.02 16:04
|t/p
|39
|1.60
|1.3997
|0.0000
|1.3997
|32.00
|4342.98
|79
|2009.03.02 16:04
|sell
|40
|1.60
|1.3993
|0.0000
|1.3973
|80
|2009.03.02 16:34
|t/p
|40
|1.60
|1.3973
|0.0000
|1.3973
|32.00
|4374.98
|81
|2009.03.02 16:34
|sell
|41
|1.60
|1.3968
|0.0000
|1.3948
|82
|2009.03.02 17:01
|sell
|42
|3.20
|1.3988
|0.0000
|1.3968
|83
|2009.03.02 17:10
|sell
|43
|4.80
|1.4008
|0.0000
|1.3983
|84
|2009.03.02 17:24
|sell
|44
|6.40
|1.4028
|0.0000
|1.3998
|85
|2009.03.02 20:02
|sell
|45
|8.00
|1.4048
|0.0000
|1.4008
|86
|2009.03.02 20:13
|sell
|46
|9.60
|1.4068
|0.0000
|1.4018
|87
|2009.03.03 00:31
|t/p
|46
|9.60
|1.4018
|0.0000
|1.4018
|477.22
|4852.20
|88
|2009.03.03 00:31
|close
|45
|8.00
|1.4018
|0.0000
|1.4008
|237.68
|5089.88
|89
|2009.03.03 00:32
|close
|44
|6.40
|1.4020
|0.0000
|1.3998
|49.34
|5139.22
|90
|2009.03.03 00:32
|close
|43
|4.80
|1.4019
|0.0000
|1.3983
|-54.19
|5085.03
|91
|2009.03.03 00:32
|close
|42
|3.20
|1.4020
|0.0000
|1.3968
|-103.33
|4981.70
|92
|2009.03.03 00:32
|close
|41
|1.60
|1.4019
|0.0000
|1.3948
|-82.06
|4899.64
|93
|2009.03.03 00:32
|sell
|47
|1.80
|1.4014
|0.0000
|1.3994
|94
|2009.03.03 01:03
|sell
|48
|3.60
|1.4034
|0.0000
|1.4014
|95
|2009.03.03 02:29
|sell
|49
|5.40
|1.4055
|0.0000
|1.4030
|96
|2009.03.03 03:31
|sell
|50
|7.20
|1.4076
|0.0000
|1.4046
|97
|2009.03.03 03:43
|sell
|51
|9.00
|1.4096
|0.0000
|1.4056
|98
|2009.03.03 03:56
|sell
|52
|10.80
|1.4117
|0.0000
|1.4067
|99
|2009.03.03 06:18
|sell
|53
|12.60
|1.4137
|0.0000
|1.4077
|100
|2009.03.03 07:35
|t/p
|53
|12.60
|1.4077
|0.0000
|1.4077
|756.00
|5655.64
|101
|2009.03.03 07:35
|close
|52
|10.80
|1.4077
|0.0000
|1.4067
|432.00
|6087.64
|102
|2009.03.03 07:35
|close
|51
|9.00
|1.4078
|0.0000
|1.4056
|162.00
|6249.64
|103
|2009.03.03 07:35
|close
|50
|7.20
|1.4077
|0.0000
|1.4046
|-7.20
|6242.44
|104
|2009.03.03 07:35
|close
|49
|5.40
|1.4076
|0.0000
|1.4030
|-113.40
|6129.04
|105
|2009.03.03 07:35
|close
|48
|3.60
|1.4075
|0.0000
|1.4014
|-147.60
|5981.44
|106
|2009.03.03 07:35
|close
|47
|1.80
|1.4074
|0.0000
|1.3994
|-108.00
|5873.44
|107
|2009.03.03 07:35
|sell
|54
|2.10
|1.4071
|0.0000
|1.4051
|108
|2009.03.03 07:52
|sell
|55
|4.20
|1.4091
|0.0000
|1.4071
|109
|2009.03.03 08:00
|sell
|56
|6.30
|1.4111
|0.0000
|1.4086
|110
|2009.03.03 08:27
|sell
|57
|8.40
|1.4131
|0.0000
|1.4101
|111
|2009.03.03 08:47
|sell
|58
|10.50
|1.4151
|0.0000
|1.4111
|112
|2009.03.03 09:00
|t/p
|58
|10.50
|1.4111
|0.0000
|1.4111
|420.00
|6293.44
|113
|2009.03.03 09:00
|close
|57
|8.40
|1.4111
|0.0000
|1.4101
|168.00
|6461.44
|114
|2009.03.03 09:00
|close
|56
|6.30
|1.4109
|0.0000
|1.4086
|12.60
|6474.04
|115
|2009.03.03 09:00
|close
|55
|4.20
|1.4110
|0.0000
|1.4071
|-79.80
|6394.24
|116
|2009.03.03 09:00
|close
|54
|2.10
|1.4109
|0.0000
|1.4051
|-79.80
|6314.44
|117
|2009.03.03 09:00
|sell
|59
|2.30
|1.4104
|0.0000
|1.4084
|118
|2009.03.03 09:17
|sell
|60
|4.60
|1.4124
|0.0000
|1.4104
|119
|2009.03.03 09:22
|t/p
|60
|4.60
|1.4104
|0.0000
|1.4104
|92.00
|6406.44
|120
|2009.03.03 09:22
|close
|59
|2.30
|1.4103
|0.0000
|1.4084
|2.30
|6408.74
|121
|2009.03.03 09:22
|sell
|61
|2.30
|1.4096
|0.0000
|1.4076
|122
|2009.03.03 09:24
|sell
|62
|4.60
|1.4116
|0.0000
|1.4096
|123
|2009.03.03 09:33
|t/p
|62
|4.60
|1.4096
|0.0000
|1.4096
|92.00
|6500.74
|124
|2009.03.03 09:33
|close
|61
|2.30
|1.4096
|0.0000
|1.4076
|0.00
|6500.74
|125
|2009.03.03 09:33
|sell
|63
|2.30
|1.4093
|0.0000
|1.4073
|126
|2009.03.03 10:29
|t/p
|63
|2.30
|1.4073
|0.0000
|1.4073
|46.00
|6546.74
|127
|2009.03.03 10:29
|sell
|64
|2.30
|1.4069
|0.0000
|1.4049
|128
|2009.03.03 10:46
|t/p
|64
|2.30
|1.4049
|0.0000
|1.4049
|46.00
|6592.74
|129
|2009.03.03 10:46
|sell
|65
|2.40
|1.4044
|0.0000
|1.4024
|130
|2009.03.03 11:06
|sell
|66
|4.80
|1.4064
|0.0000
|1.4044
|131
|2009.03.03 11:20
|t/p
|66
|4.80
|1.4044
|0.0000
|1.4044
|96.00
|6688.74
|132
|2009.03.03 11:20
|close
|65
|2.40
|1.4044
|0.0000
|1.4024
|0.00
|6688.74
|133
|2009.03.03 11:21
|sell
|67
|2.40
|1.4037
|0.0000
|1.4017
|134
|2009.03.03 11:27
|sell
|68
|4.80
|1.4057
|0.0000
|1.4037
|135
|2009.03.03 11:35
|t/p
|68
|4.80
|1.4037
|0.0000
|1.4037
|96.00
|6784.74
|136
|2009.03.03 11:35
|close
|67
|2.40
|1.4035
|0.0000
|1.4017
|4.80
|6789.54
|137
|2009.03.03 11:35
|sell
|69
|2.40
|1.4028
|0.0000
|1.4008
|138
|2009.03.03 11:43
|t/p
|69
|2.40
|1.4008
|0.0000
|1.4008
|48.00
|6837.54
|139
|2009.03.03 11:43
|sell
|70
|2.40
|1.4004
|0.0000
|1.3984
|140
|2009.03.03 12:01
|sell
|71
|4.80
|1.4024
|0.0000
|1.4004
|141
|2009.03.03 12:15
|sell
|72
|7.20
|1.4044
|0.0000
|1.4019
|142
|2009.03.03 12:47
|sell
|73
|9.60
|1.4064
|0.0000
|1.4034
|143
|2009.03.03 13:21
|sell
|74
|12.00
|1.4084
|0.0000
|1.4044
|144
|2009.03.03 13:23
|sell
|75
|14.40
|1.4104
|0.0000
|1.4054
|145
|2009.03.03 13:28
|sell
|76
|16.80
|1.4125
|0.0000
|1.4065
|146
|2009.03.03 14:38
|t/p
|76
|16.80
|1.4065
|0.0000
|1.4065
|1008.00
|7845.54
|147
|2009.03.03 14:38
|close
|75
|14.40
|1.4064
|0.0000
|1.4054
|576.00
|8421.54
|148
|2009.03.03 14:38
|close
|74
|12.00
|1.4063
|0.0000
|1.4044
|252.00
|8673.54
|149
|2009.03.03 14:38
|close
|73
|9.60
|1.4061
|0.0000
|1.4034
|28.80
|8702.34
|150
|2009.03.03 14:38
|close
|72
|7.20
|1.4062
|0.0000
|1.4019
|-129.60
|8572.74
|151
|2009.03.03 14:38
|close
|71
|4.80
|1.4063
|0.0000
|1.4004
|-187.20
|8385.54
|152
|2009.03.03 14:38
|close
|70
|2.40
|1.4061
|0.0000
|1.3984
|-136.80
|8248.74
|153
|2009.03.03 14:38
|sell
|77
|2.90
|1.4055
|0.0000
|1.4035
|154
|2009.03.03 14:50
|t/p
|77
|2.90
|1.4035
|0.0000
|1.4035
|58.00
|8306.74
|155
|2009.03.03 14:50
|sell
|78
|3.00
|1.4031
|0.0000
|1.4011
|156
|2009.03.03 15:05
|sell
|79
|6.00
|1.4053
|0.0000
|1.4033
|157
|2009.03.03 15:10
|t/p
|79
|6.00
|1.4033
|0.0000
|1.4033
|120.00
|8426.74
|158
|2009.03.03 15:10
|close
|78
|3.00
|1.4033
|0.0000
|1.4011
|-6.00
|8420.74
|159
|2009.03.03 15:10
|sell
|80
|3.00
|1.4027
|0.0000
|1.4007
|160
|2009.03.03 15:25
|sell
|81
|6.00
|1.4047
|0.0000
|1.4027
|161
|2009.03.03 16:04
|t/p
|81
|6.00
|1.4027
|0.0000
|1.4027
|120.00
|8540.74
|162
|2009.03.03 16:04
|close
|80
|3.00
|1.4027
|0.0000
|1.4007
|0.00
|8540.74
|163
|2009.03.03 16:04
|sell
|82
|3.00
|1.4022
|0.0000
|1.4002
|164
|2009.03.03 16:13
|t/p
|82
|3.00
|1.4002
|0.0000
|1.4002
|60.00
|8600.74
|165
|2009.03.03 16:13
|sell
|83
|3.10
|1.3997
|0.0000
|1.3977
|166
|2009.03.03 16:14
|sell
|84
|6.20
|1.4018
|0.0000
|1.3998
|167
|2009.03.03 16:42
|t/p
|84
|6.20
|1.3998
|0.0000
|1.3998
|124.00
|8724.74
|168
|2009.03.03 16:42
|close
|83
|3.10
|1.3998
|0.0000
|1.3977
|-3.10
|8721.64
|169
|2009.03.03 16:42
|sell
|85
|3.10
|1.3993
|0.0000
|1.3973
|170
|2009.03.03 16:43
|sell
|86
|6.20
|1.4014
|0.0000
|1.3994
|171
|2009.03.03 17:00
|sell
|87
|9.30
|1.4034
|0.0000
|1.4009
|172
|2009.03.03 17:23
|sell
|88
|12.40
|1.4057
|0.0000
|1.4027
|173
|2009.03.03 19:38
|sell
|89
|15.50
|1.4077
|0.0000
|1.4037
|174
|2009.03.03 22:41
|t/p
|89
|15.50
|1.4037
|0.0000
|1.4037
|620.00
|9341.64
|175
|2009.03.03 22:41
|close
|88
|12.40
|1.4035
|0.0000
|1.4027
|272.80
|9614.44
|176
|2009.03.03 22:42
|close
|87
|9.30
|1.4034
|0.0000
|1.4009
|0.00
|9614.44
|177
|2009.03.03 22:42
|close
|86
|6.20
|1.4029
|0.0000
|1.3994
|-93.00
|9521.44
|178
|2009.03.03 22:42
|close
|85
|3.10
|1.4030
|0.0000
|1.3973
|-114.70
|9406.74
|179
|2009.03.03 22:42
|sell
|90
|3.30
|1.4025
|0.0000
|1.4005
|180
|2009.03.04 00:40
|t/p
|90
|3.30
|1.4005
|0.0000
|1.4005
|65.04
|9471.78
|181
|2009.03.04 00:40
|sell
|91
|3.40
|1.4001
|0.0000
|1.3981
|182
|2009.03.04 01:53
|sell
|92
|6.80
|1.4021
|0.0000
|1.4001
|183
|2009.03.04 07:28
|sell
|93
|10.20
|1.4041
|0.0000
|1.4016
|184
|2009.03.04 07:38
|sell
|94
|13.60
|1.4061
|0.0000
|1.4031
|185
|2009.03.04 08:19
|sell
|95
|17.00
|1.4082
|0.0000
|1.4042
|186
|2009.03.04 09:09
|t/p
|95
|17.00
|1.4042
|0.0000
|1.4042
|680.00
|10151.78
|187
|2009.03.04 09:09
|close
|94
|13.60
|1.4042
|0.0000
|1.4031
|258.40
|10410.18
|188
|2009.03.04 09:09
|close
|93
|10.20
|1.4043
|0.0000
|1.4016
|-20.40
|10389.78
|189
|2009.03.04 09:09
|close
|92
|6.80
|1.4042
|0.0000
|1.4001
|-142.80
|10246.98
|190
|2009.03.04 09:09
|close
|91
|3.40
|1.4043
|0.0000
|1.3981
|-142.80
|10104.18
|191
|2009.03.04 09:09
|sell
|96
|3.60
|1.4040
|0.0000
|1.4020
|192
|2009.03.04 09:19
|sell
|97
|7.20
|1.4061
|0.0000
|1.4041
|193
|2009.03.04 09:22
|t/p
|97
|7.20
|1.4041
|0.0000
|1.4041
|144.00
|10248.18
|194
|2009.03.04 09:22
|close
|96
|3.60
|1.4037
|0.0000
|1.4020
|10.80
|10258.98
|195
|2009.03.04 09:22
|sell
|98
|3.60
|1.4034
|0.0000
|1.4014
|196
|2009.03.04 09:28
|sell
|99
|7.20
|1.4054
|0.0000
|1.4034
|197
|2009.03.04 09:48
|sell
|100
|10.80
|1.4074
|0.0000
|1.4049
|198
|2009.03.04 09:56
|t/p
|100
|10.80
|1.4049
|0.0000
|1.4049
|270.00
|10528.98
|199
|2009.03.04 09:56
|close
|99
|7.20
|1.4049
|0.0000
|1.4034
|36.00
|10564.98
|200
|2009.03.04 09:56
|close
|98
|3.60
|1.4050
|0.0000
|1.4014
|-57.60
|10507.38
|201
|2009.03.04 09:56
|sell
|101
|3.70
|1.4045
|0.0000
|1.4025
|202
|2009.03.04 10:05
|sell
|102
|7.40
|1.4065
|0.0000
|1.4045
|203
|2009.03.04 10:20
|sell
|103
|11.10
|1.4086
|0.0000
|1.4061
|204
|2009.03.04 10:49
|sell
|104
|14.80
|1.4106
|0.0000
|1.4076
|205
|2009.03.04 13:57
|sell
|105
|18.50
|1.4126
|0.0000
|1.4086
|206
|2009.03.04 14:08
|sell
|106
|22.20
|1.4147
|0.0000
|1.4097
|207
|2009.03.04 16:37
|sell
|107
|25.90
|1.4167
|0.0000
|1.4107
|208
|2009.03.04 18:32
|t/p
|107
|25.90
|1.4107
|0.0000
|1.4107
|1554.00
|12061.38
|209
|2009.03.04 18:32
|close
|106
|22.20
|1.4107
|0.0000
|1.4097
|888.00
|12949.38
|210
|2009.03.04 18:32
|close
|105
|18.50
|1.4108
|0.0000
|1.4086
|333.00
|13282.38
|211
|2009.03.04 18:32
|close
|104
|14.80
|1.4107
|0.0000
|1.4076
|-14.80
|13267.58
|212
|2009.03.04 18:32
|close
|103
|11.10
|1.4108
|0.0000
|1.4061
|-244.20
|13023.38
|213
|2009.03.04 18:32
|close
|102
|7.40
|1.4107
|0.0000
|1.4045
|-310.80
|12712.58
|214
|2009.03.04 18:32
|close
|101
|3.70
|1.4108
|0.0000
|1.4025
|-233.10
|12479.48
|215
|2009.03.04 19:09
|buy
|108
|4.40
|1.4124
|0.0000
|1.4144
|216
|2009.03.04 19:38
|t/p
|108
|4.40
|1.4144
|0.0000
|1.4144
|88.00
|12567.48
|217
|2009.03.04 19:38
|buy
|109
|4.40
|1.4149
|0.0000
|1.4169
|218
|2009.03.04 20:16
|t/p
|109
|4.40
|1.4169
|0.0000
|1.4169
|88.00
|12655.48
|219
|2009.03.04 20:17
|buy
|110
|4.50
|1.4176
|0.0000
|1.4196
|220
|2009.03.04 21:50
|t/p
|110
|4.50
|1.4196
|0.0000
|1.4196
|90.00
|12745.48
|221
|2009.03.05 00:01
|sell
|111
|4.50
|1.4162
|0.0000
|1.4142
|222
|2009.03.05 01:25
|t/p
|111
|4.50
|1.4142
|0.0000
|1.4142
|90.00
|12835.48
|223
|2009.03.05 01:38
|buy
|112
|4.50
|1.4152
|0.0000
|1.4172
|224
|2009.03.05 06:04
|buy
|113
|9.00
|1.4132
|0.0000
|1.4152
|225
|2009.03.05 07:02
|t/p
|113
|9.00
|1.4152
|0.0000
|1.4152
|180.00
|13015.48
|226
|2009.03.05 07:02
|close
|112
|4.50
|1.4153
|0.0000
|1.4172
|4.50
|13019.98
|227
|2009.03.05 07:03
|buy
|114
|4.60
|1.4162
|0.0000
|1.4182
|228
|2009.03.05 07:15
|t/p
|114
|4.60
|1.4182
|0.0000
|1.4182
|92.00
|13111.98
|229
|2009.03.05 07:15
|buy
|115
|4.60
|1.4188
|0.0000
|1.4208
|230
|2009.03.05 08:06
|buy
|116
|9.20
|1.4168
|0.0000
|1.4188
|231
|2009.03.05 08:26
|t/p
|116
|9.20
|1.4188
|0.0000
|1.4188
|184.00
|13295.98
|232
|2009.03.05 08:26
|close
|115
|4.60
|1.4188
|0.0000
|1.4208
|0.00
|13295.98
|233
|2009.03.05 08:26
|buy
|117
|4.70
|1.4191
|0.0000
|1.4211
|234
|2009.03.05 08:27
|t/p
|117
|4.70
|1.4211
|0.0000
|1.4211
|94.00
|13389.98
|235
|2009.03.05 08:27
|buy
|118
|4.70
|1.4215
|0.0000
|1.4235
|236
|2009.03.05 08:41
|buy
|119
|9.40
|1.4195
|0.0000
|1.4215
|237
|2009.03.05 09:27
|buy
|120
|14.10
|1.4174
|0.0000
|1.4199
|238
|2009.03.05 10:00
|buy
|121
|18.80
|1.4154
|0.0000
|1.4184
|239
|2009.03.05 10:01
|buy
|122
|23.50
|1.4134
|0.0000
|1.4174
|240
|2009.03.05 10:33
|t/p
|122
|23.50
|1.4174
|0.0000
|1.4174
|940.00
|14329.98
|241
|2009.03.05 10:33
|close
|121
|18.80
|1.4174
|0.0000
|1.4184
|376.00
|14705.98
|242
|2009.03.05 10:33
|close
|120
|14.10
|1.4173
|0.0000
|1.4199
|-14.10
|14691.88
|243
|2009.03.05 10:33
|close
|119
|9.40
|1.4174
|0.0000
|1.4215
|-197.40
|14494.48
|244
|2009.03.05 10:33
|close
|118
|4.70
|1.4173
|0.0000
|1.4235
|-197.40
|14297.08
|245
|2009.03.05 10:33
|buy
|123
|5.10
|1.4178
|0.0000
|1.4198
|246
|2009.03.05 10:38
|buy
|124
|10.20
|1.4157
|0.0000
|1.4177
|247
|2009.03.05 10:45
|buy
|125
|15.30
|1.4136
|0.0000
|1.4161
|248
|2009.03.05 10:55
|t/p
|125
|15.30
|1.4161
|0.0000
|1.4161
|382.50
|14679.58
|249
|2009.03.05 10:55
|close
|124
|10.20
|1.4161
|0.0000
|1.4177
|40.80
|14720.38
|250
|2009.03.05 10:55
|close
|123
|5.10
|1.4162
|0.0000
|1.4198
|-81.60
|14638.78
|251
|2009.03.05 10:55
|buy
|126
|5.20
|1.4165
|0.0000
|1.4185
|252
|2009.03.05 11:09
|buy
|127
|10.40
|1.4145
|0.0000
|1.4165
|253
|2009.03.05 11:22
|buy
|128
|15.60
|1.4124
|0.0000
|1.4149
|254
|2009.03.05 11:23
|buy
|129
|20.80
|1.4103
|0.0000
|1.4133
|255
|2009.03.05 11:33
|buy
|130
|26.00
|1.4083
|0.0000
|1.4123
|256
|2009.03.05 12:00
|t/p
|130
|26.00
|1.4123
|0.0000
|1.4123
|1040.00
|15678.78
|257
|2009.03.05 12:00
|close
|129
|20.80
|1.4123
|0.0000
|1.4133
|416.00
|16094.78
|258
|2009.03.05 12:00
|close
|128
|15.60
|1.4125
|0.0000
|1.4149
|15.60
|16110.38
|259
|2009.03.05 12:00
|close
|127
|10.40
|1.4127
|0.0000
|1.4165
|-187.20
|15923.18
|260
|2009.03.05 12:00
|close
|126
|5.20
|1.4129
|0.0000
|1.4185
|-187.20
|15735.98
|261
|2009.03.05 12:00
|buy
|131
|5.60
|1.4135
|0.0000
|1.4155
|262
|2009.03.05 12:01
|buy
|132
|11.20
|1.4115
|0.0000
|1.4135
|263
|2009.03.05 12:01
|buy
|133
|16.80
|1.4093
|0.0000
|1.4118
|264
|2009.03.05 12:04
|buy
|134
|22.40
|1.4072
|0.0000
|1.4102
|265
|2009.03.05 12:07
|buy
|135
|28.00
|1.4052
|0.0000
|1.4092
|266
|2009.03.05 12:47
|t/p
|135
|28.00
|1.4092
|0.0000
|1.4092
|1120.00
|16855.98
|267
|2009.03.05 12:47
|close
|134
|22.40
|1.4093
|0.0000
|1.4102
|470.40
|17326.38
|268
|2009.03.05 12:47
|close
|133
|16.80
|1.4092
|0.0000
|1.4118
|-16.80
|17309.58
|269
|2009.03.05 12:47
|close
|132
|11.20
|1.4093
|0.0000
|1.4135
|-246.40
|17063.18
|270
|2009.03.05 12:47
|close
|131
|5.60
|1.4092
|0.0000
|1.4155
|-240.80
|16822.38
|271
|2009.03.05 12:47
|buy
|136
|5.90
|1.4097
|0.0000
|1.4117
|272
|2009.03.05 12:49
|buy
|137
|11.80
|1.4076
|0.0000
|1.4096
|273
|2009.03.05 13:09
|t/p
|137
|11.80
|1.4096
|0.0000
|1.4096
|236.00
|17058.38
|274
|2009.03.05 13:09
|close
|136
|5.90
|1.4096
|0.0000
|1.4117
|-5.90
|17052.48
|275
|2009.03.05 13:11
|buy
|138
|6.00
|1.4107
|0.0000
|1.4127
|276
|2009.03.05 13:29
|buy
|139
|12.00
|1.4087
|0.0000
|1.4107
|277
|2009.03.05 13:40
|buy
|140
|18.00
|1.4067
|0.0000
|1.4092
|278
|2009.03.05 13:52
|t/p
|140
|18.00
|1.4092
|0.0000
|1.4092
|450.00
|17502.48
|279
|2009.03.05 13:52
|close
|139
|12.00
|1.4093
|0.0000
|1.4107
|72.00
|17574.48
|280
|2009.03.05 13:52
|close
|138
|6.00
|1.4092
|0.0000
|1.4127
|-90.00
|17484.48
|281
|2009.03.05 13:52
|buy
|141
|6.20
|1.4097
|0.0000
|1.4117
|282
|2009.03.05 15:09
|t/p
|141
|6.20
|1.4117
|0.0000
|1.4117
|124.00
|17608.48
|283
|2009.03.05 15:09
|buy
|142
|6.20
|1.4122
|0.0000
|1.4142
|284
|2009.03.05 15:22
|buy
|143
|12.40
|1.4102
|0.0000
|1.4122
|285
|2009.03.05 15:32
|t/p
|143
|12.40
|1.4122
|0.0000
|1.4122
|248.00
|17856.48
|286
|2009.03.05 15:32
|close
|142
|6.20
|1.4122
|0.0000
|1.4142
|0.00
|17856.48
|287
|2009.03.05 15:32
|buy
|144
|6.30
|1.4127
|0.0000
|1.4147
|288
|2009.03.05 15:35
|t/p
|144
|6.30
|1.4147
|0.0000
|1.4147
|126.00
|17982.48
|289
|2009.03.05 15:35
|buy
|145
|6.30
|1.4151
|0.0000
|1.4171
|290
|2009.03.05 15:45
|buy
|146
|12.60
|1.4131
|0.0000
|1.4151
|291
|2009.03.05 15:53
|buy
|147
|18.90
|1.4110
|0.0000
|1.4135
|292
|2009.03.05 16:03
|t/p
|147
|18.90
|1.4135
|0.0000
|1.4135
|472.50
|18454.98
|293
|2009.03.05 16:03
|close
|146
|12.60
|1.4136
|0.0000
|1.4151
|63.00
|18517.98
|294
|2009.03.05 16:03
|close
|145
|6.30
|1.4137
|0.0000
|1.4171
|-88.20
|18429.78
|295
|2009.03.05 16:03
|buy
|148
|6.50
|1.4143
|0.0000
|1.4163
|296
|2009.03.05 16:15
|buy
|149
|13.00
|1.4123
|0.0000
|1.4143
|297
|2009.03.05 16:20
|buy
|150
|19.50
|1.4103
|0.0000
|1.4128
|298
|2009.03.05 16:27
|buy
|151
|26.00
|1.4082
|0.0000
|1.4112
|299
|2009.03.05 16:49
|t/p
|151
|26.00
|1.4112
|0.0000
|1.4112
|780.00
|19209.78
|300
|2009.03.05 16:49
|close
|150
|19.50
|1.4114
|0.0000
|1.4128
|214.50
|19424.28
|301
|2009.03.05 16:49
|close
|149
|13.00
|1.4116
|0.0000
|1.4143
|-91.00
|19333.28
|302
|2009.03.05 16:49
|close
|148
|6.50
|1.4115
|0.0000
|1.4163
|-182.00
|19151.28
|303
|2009.03.05 16:49
|buy
|152
|6.80
|1.4120
|0.0000
|1.4140
|304
|2009.03.05 18:02
|t/p
|152
|6.80
|1.4140
|0.0000
|1.4140
|136.00
|19287.28
|305
|2009.03.05 18:02
|buy
|153
|6.80
|1.4144
|0.0000
|1.4164
|306
|2009.03.05 18:03
|buy
|154
|13.60
|1.4123
|0.0000
|1.4143
|307
|2009.03.05 18:19
|t/p
|154
|13.60
|1.4143
|0.0000
|1.4143
|272.00
|19559.28
|308
|2009.03.05 18:19
|close
|153
|6.80
|1.4143
|0.0000
|1.4164
|-6.80
|19552.48
|309
|2009.03.05 18:19
|buy
|155
|6.90
|1.4146
|0.0000
|1.4166
|310
|2009.03.05 18:53
|buy
|156
|13.80
|1.4126
|0.0000
|1.4146
|311
|2009.03.06 00:16
|t/p
|156
|13.80
|1.4146
|0.0000
|1.4146
|273.38
|19825.86
|312
|2009.03.06 00:16
|close
|155
|6.90
|1.4146
|0.0000
|1.4166
|-1.31
|19824.55
|313
|2009.03.06 00:16
|buy
|157
|7.00
|1.4152
|0.0000
|1.4172
|314
|2009.03.06 00:43
|t/p
|157
|7.00
|1.4172
|0.0000
|1.4172
|140.00
|19964.55
|315
|2009.03.06 01:09
|sell
|158
|7.00
|1.4147
|0.0000
|1.4127
|316
|2009.03.06 01:41
|sell
|159
|14.00
|1.4167
|0.0000
|1.4147
|317
|2009.03.06 01:53
|t/p
|159
|14.00
|1.4147
|0.0000
|1.4147
|280.00
|20244.55
|318
|2009.03.06 01:53
|close
|158
|7.00
|1.4147
|0.0000
|1.4127
|0.00
|20244.55
|319
|2009.03.06 01:53
|sell
|160
|7.10
|1.4144
|0.0000
|1.4124
|320
|2009.03.06 01:59
|sell
|161
|14.20
|1.4164
|0.0000
|1.4144
|321
|2009.03.06 03:22
|sell
|162
|21.30
|1.4185
|0.0000
|1.4160
|322
|2009.03.06 06:30
|sell
|163
|28.40
|1.4207
|0.0000
|1.4177
|323
|2009.03.06 06:53
|sell
|164
|35.50
|1.4228
|0.0000
|1.4188
|324
|2009.03.06 06:55
|sell
|165
|42.60
|1.4249
|0.0000
|1.4199
|325
|2009.03.06 06:59
|sell
|166
|49.70
|1.4270
|0.0000
|1.4210
|326
|2009.03.06 09:16
|t/p
|166
|49.70
|1.4210
|0.0000
|1.4210
|2982.00
|23226.55
|327
|2009.03.06 09:16
|close
|165
|42.60
|1.4210
|0.0000
|1.4199
|1661.40
|24887.95
|328
|2009.03.06 09:16
|close
|164
|35.50
|1.4211
|0.0000
|1.4188
|603.50
|25491.45
|329
|2009.03.06 09:16
|close
|163
|28.40
|1.4210
|0.0000
|1.4177
|-85.20
|25406.25
|330
|2009.03.06 09:16
|close
|162
|21.30
|1.4211
|0.0000
|1.4160
|-553.80
|24852.45
|331
|2009.03.06 09:16
|close
|161
|14.20
|1.4209
|0.0000
|1.4144
|-639.00
|24213.45
|332
|2009.03.06 09:16
|close
|160
|7.10
|1.4207
|0.0000
|1.4124
|-447.30
|23766.15
|333
|2009.03.06 09:16
|sell
|167
|8.40
|1.4204
|0.0000
|1.4184
|334
|2009.03.06 09:21
|sell
|168
|16.80
|1.4224
|0.0000
|1.4204
|335
|2009.03.06 11:40
|sell
|169
|25.20
|1.4244
|0.0000
|1.4219
|336
|2009.03.06 12:24
|t/p
|169
|25.20
|1.4219
|0.0000
|1.4219
|630.00
|24396.15
|337
|2009.03.06 12:24
|close
|168
|16.80
|1.4218
|0.0000
|1.4204
|100.80
|24496.95
|338
|2009.03.06 12:24
|close
|167
|8.40
|1.4219
|0.0000
|1.4184
|-126.00
|24370.95
|339
|2009.03.06 12:24
|sell
|170
|8.60
|1.4214
|0.0000
|1.4194
|340
|2009.03.06 13:31
|sell
|171
|17.20
|1.4236
|0.0000
|1.4216
|341
|2009.03.06 13:31
|sell
|172
|25.80
|1.4257
|0.0000
|1.4232
|342
|2009.03.06 13:49
|t/p
|172
|25.80
|1.4232
|0.0000
|1.4232
|645.00
|25015.95
|343
|2009.03.06 13:49
|close
|171
|17.20
|1.4231
|0.0000
|1.4216
|86.00
|25101.95
|344
|2009.03.06 13:49
|close
|170
|8.60
|1.4229
|0.0000
|1.4194
|-129.00
|24972.95
|345
|2009.03.06 13:49
|sell
|173
|8.80
|1.4226
|0.0000
|1.4206
|346
|2009.03.06 13:51
|sell
|174
|17.60
|1.4246
|0.0000
|1.4226
|347
|2009.03.06 13:55
|sell
|175
|26.40
|1.4266
|0.0000
|1.4241
|348
|2009.03.06 14:16
|t/p
|175
|26.40
|1.4241
|0.0000
|1.4241
|660.00
|25632.95
|349
|2009.03.06 14:16
|close
|174
|17.60
|1.4241
|0.0000
|1.4226
|88.00
|25720.95
|350
|2009.03.06 14:16
|close
|173
|8.80
|1.4243
|0.0000
|1.4206
|-149.60
|25571.35
|351
|2009.03.06 14:19
|buy
|176
|9.00
|1.4264
|0.0000
|1.4284
|352
|2009.03.06 14:42
|t/p
|176
|9.00
|1.4284
|0.0000
|1.4284
|180.00
|25751.35
|353
|2009.03.06 14:42
|buy
|177
|9.10
|1.4289
|0.0000
|1.4309
|354
|2009.03.06 14:48
|buy
|178
|18.20
|1.4265
|0.0000
|1.4285
|355
|2009.03.06 14:51
|t/p
|178
|18.20
|1.4285
|0.0000
|1.4285
|364.00
|26115.35
|356
|2009.03.06 14:51
|close
|177
|9.10
|1.4286
|0.0000
|1.4309
|-27.30
|26088.05
|357
|2009.03.06 14:53
|sell
|179
|9.20
|1.4264
|0.0000
|1.4244
|358
|2009.03.06 15:00
|sell
|180
|18.40
|1.4284
|0.0000
|1.4264
|359
|2009.03.06 15:05
|t/p
|180
|18.40
|1.4264
|0.0000
|1.4264
|368.00
|26456.05
|360
|2009.03.06 15:05
|close
|179
|9.20
|1.4264
|0.0000
|1.4244
|0.00
|26456.05
|361
|2009.03.06 15:05
|sell
|181
|9.30
|1.4259
|0.0000
|1.4239
|362
|2009.03.06 15:17
|t/p
|181
|9.30
|1.4239
|0.0000
|1.4239
|186.00
|26642.05
|363
|2009.03.06 15:17
|sell
|182
|9.40
|1.4235
|0.0000
|1.4215
|364
|2009.03.06 15:40
|t/p
|182
|9.40
|1.4215
|0.0000
|1.4215
|188.00
|26830.05
|365
|2009.03.06 15:40
|sell
|183
|9.40
|1.4210
|0.0000
|1.4190
|366
|2009.03.06 15:45
|t/p
|183
|9.40
|1.4190
|0.0000
|1.4190
|188.00
|27018.05
|367
|2009.03.06 15:45
|sell
|184
|9.50
|1.4185
|0.0000
|1.4165
|368
|2009.03.06 15:48
|t/p
|184
|9.50
|1.4165
|0.0000
|1.4165
|190.00
|27208.05
|369
|2009.03.06 15:48
|sell
|185
|9.60
|1.4161
|0.0000
|1.4141
|370
|2009.03.06 15:55
|t/p
|185
|9.60
|1.4141
|0.0000
|1.4141
|192.00
|27400.05
|371
|2009.03.06 15:55
|sell
|186
|9.60
|1.4137
|0.0000
|1.4117
|372
|2009.03.06 16:07
|t/p
|186
|9.60
|1.4117
|0.0000
|1.4117
|192.00
|27592.05
|373
|2009.03.06 16:07
|sell
|187
|9.70
|1.4113
|0.0000
|1.4093
|374
|2009.03.06 16:17
|t/p
|187
|9.70
|1.4093
|0.0000
|1.4093
|194.00
|27786.05
|375
|2009.03.06 16:17
|sell
|188
|9.80
|1.4089
|0.0000
|1.4069
|376
|2009.03.06 16:31
|sell
|189
|19.60
|1.4109
|0.0000
|1.4089
|377
|2009.03.06 17:36
|t/p
|189
|19.60
|1.4089
|0.0000
|1.4089
|392.00
|28178.05
|378
|2009.03.06 17:36
|close
|188
|9.80
|1.4089
|0.0000
|1.4069
|0.00
|28178.05
|379
|2009.03.06 17:52
|buy
|190
|9.90
|1.4101
|0.0000
|1.4121
|380
|2009.03.06 20:22
|buy
|191
|19.80
|1.4081
|0.0000
|1.4101
|381
|2009.03.06 20:22
|buy
|192
|29.70
|1.4059
|0.0000
|1.4084
|382
|2009.03.06 20:46
|t/p
|192
|29.70
|1.4084
|0.0000
|1.4084
|742.50
|28920.55
|383
|2009.03.06 20:46
|close
|191
|19.80
|1.4085
|0.0000
|1.4101
|79.20
|28999.75
|384
|2009.03.06 20:46
|close
|190
|9.90
|1.4084
|0.0000
|1.4121
|-168.30
|28831.45
|385
|2009.03.06 20:46
|buy
|193
|10.10
|1.4089
|0.0000
|1.4109
|386
|2009.03.06 20:47
|buy
|194
|20.20
|1.4069
|0.0000
|1.4089
|387
|2009.03.08 22:00
|t/p
|193
|10.10
|1.4109
|0.0000
|1.4109
|202.00
|29033.45
|388
|2009.03.08 22:00
|t/p
|194
|20.20
|1.4089
|0.0000
|1.4089
|404.00
|29437.45
|389
|2009.03.08 22:00
|buy
|195
|10.40
|1.4129
|0.0000
|1.4149
|390
|2009.03.08 23:52
|t/p
|195
|10.40
|1.4149
|0.0000
|1.4149
|208.00
|29645.45
|391
|2009.03.08 23:54
|buy
|196
|10.40
|1.4156
|0.0000
|1.4176
|392
|2009.03.09 00:43
|t/p
|196
|10.40
|1.4176
|0.0000
|1.4176
|206.02
|29851.47
|393
|2009.03.09 00:47
|sell
|197
|10.50
|1.4165
|0.0000
|1.4145
|394
|2009.03.09 01:11
|t/p
|197
|10.50
|1.4145
|0.0000
|1.4145
|210.00
|30061.47
|395
|2009.03.09 01:11
|sell
|198
|10.60
|1.4139
|0.0000
|1.4119
|396
|2009.03.09 03:38
|t/p
|198
|10.60
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|212.00
|30273.47
|397
|2009.03.09 04:31
|sell
|199
|10.60
|1.4103
|0.0000
|1.4083
|398
|2009.03.09 05:05
|sell
|200
|21.20
|1.4123
|0.0000
|1.4103
|399
|2009.03.09 06:15
|t/p
|200
|21.20
|1.4103
|0.0000
|1.4103
|424.00
|30697.47
|400
|2009.03.09 06:15
|close
|199
|10.60
|1.4102
|0.0000
|1.4083
|10.60
|30708.07
|401
|2009.03.09 06:15
|sell
|201
|10.80
|1.4097
|0.0000
|1.4077
|402
|2009.03.09 07:01
|t/p
|201
|10.80
|1.4077
|0.0000
|1.4077
|216.00
|30924.07
|403
|2009.03.09 07:01
|sell
|202
|10.90
|1.4071
|0.0000
|1.4051
|404
|2009.03.09 07:07
|t/p
|202
|10.90
|1.4051
|0.0000
|1.4051
|218.00
|31142.07
|405
|2009.03.09 07:07
|sell
|203
|10.90
|1.4047
|0.0000
|1.4027
|406
|2009.03.09 07:23
|sell
|204
|21.80
|1.4067
|0.0000
|1.4047
|407
|2009.03.09 07:36
|sell
|205
|32.70
|1.4087
|0.0000
|1.4062
|408
|2009.03.09 08:03
|t/p
|205
|32.70
|1.4062
|0.0000
|1.4062
|817.50
|31959.57
|409
|2009.03.09 08:03
|close
|204
|21.80
|1.4062
|0.0000
|1.4047
|109.00
|32068.57
|410
|2009.03.09 08:03
|close
|203
|10.90
|1.4060
|0.0000
|1.4027
|-141.70
|31926.87
|411
|2009.03.09 08:03
|sell
|206
|11.20
|1.4057
|0.0000
|1.4037
|412
|2009.03.09 08:19
|t/p
|206
|11.20
|1.4037
|0.0000
|1.4037
|224.00
|32150.87
|413
|2009.03.09 08:19
|sell
|207
|11.30
|1.4032
|0.0000
|1.4012
|414
|2009.03.09 08:21
|t/p
|207
|11.30
|1.4012
|0.0000
|1.4012
|226.00
|32376.87
|415
|2009.03.09 08:21
|sell
|208
|11.40
|1.4008
|0.0000
|1.3988
|416
|2009.03.09 08:40
|t/p
|208
|11.40
|1.3988
|0.0000
|1.3988
|228.00
|32604.87
|417
|2009.03.09 08:40
|sell
|209
|11.50
|1.3983
|0.0000
|1.3963
|418
|2009.03.09 08:50
|sell
|210
|23.00
|1.4003
|0.0000
|1.3983
|419
|2009.03.09 09:04
|t/p
|210
|23.00
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|460.00
|33064.87
|420
|2009.03.09 09:04
|close
|209
|11.50
|1.3983
|0.0000
|1.3963
|0.00
|33064.87
|421
|2009.03.09 09:05
|sell
|211
|11.60
|1.3978
|0.0000
|1.3958
|422
|2009.03.09 09:11
|t/p
|211
|11.60
|1.3958
|0.0000
|1.3958
|232.00
|33296.87
|423
|2009.03.09 09:11
|sell
|212
|11.70
|1.3954
|0.0000
|1.3934
|424
|2009.03.09 09:23
|sell
|213
|23.40
|1.3974
|0.0000
|1.3954
|425
|2009.03.09 09:41
|sell
|214
|35.10
|1.3994
|0.0000
|1.3969
|426
|2009.03.09 09:49
|t/p
|214
|35.10
|1.3969
|0.0000
|1.3969
|877.50
|34174.37
|427
|2009.03.09 09:49
|close
|213
|23.40
|1.3968
|0.0000
|1.3954
|140.40
|34314.77
|428
|2009.03.09 09:49
|close
|212
|11.70
|1.3969
|0.0000
|1.3934
|-175.50
|34139.27
|429
|2009.03.09 09:49
|sell
|215
|12.00
|1.3963
|0.0000
|1.3943
|430
|2009.03.09 10:04
|t/p
|215
|12.00
|1.3943
|0.0000
|1.3943
|240.00
|34379.27
|431
|2009.03.09 10:04
|sell
|216
|12.10
|1.3934
|0.0000
|1.3914
|432
|2009.03.09 10:12
|sell
|217
|24.20
|1.3954
|0.0000
|1.3934
|433
|2009.03.09 10:23
|t/p
|217
|24.20
|1.3934
|0.0000
|1.3934
|484.00
|34863.27
|434
|2009.03.09 10:23
|close
|216
|12.10
|1.3934
|0.0000
|1.3914
|0.00
|34863.27
|435
|2009.03.09 10:23
|sell
|218
|12.30
|1.3931
|0.0000
|1.3911
|436
|2009.03.09 10:40
|t/p
|218
|12.30
|1.3911
|0.0000
|1.3911
|246.00
|35109.27
|437
|2009.03.09 10:40
|sell
|219
|12.30
|1.3907
|0.0000
|1.3887
|438
|2009.03.09 10:59
|t/p
|219
|12.30
|1.3887
|0.0000
|1.3887
|246.00
|35355.27
|439
|2009.03.09 10:59
|sell
|220
|12.40
|1.3883
|0.0000
|1.3863
|440
|2009.03.09 11:23
|t/p
|220
|12.40
|1.3863
|0.0000
|1.3863
|248.00
|35603.27
|441
|2009.03.09 11:23
|sell
|221
|12.50
|1.3859
|0.0000
|1.3839
|442
|2009.03.09 11:26
|sell
|222
|25.00
|1.3879
|0.0000
|1.3859
|443
|2009.03.09 11:45
|t/p
|222
|25.00
|1.3859
|0.0000
|1.3859
|500.00
|36103.27
|444
|2009.03.09 11:45
|close
|221
|12.50
|1.3859
|0.0000
|1.3839
|0.00
|36103.27
|445
|2009.03.09 11:45
|sell
|223
|12.70
|1.3856
|0.0000
|1.3836
|446
|2009.03.09 11:47
|sell
|224
|25.40
|1.3876
|0.0000
|1.3856
|447
|2009.03.09 12:00
|t/p
|224
|25.40
|1.3856
|0.0000
|1.3856
|508.00
|36611.27
|448
|2009.03.09 12:00
|close
|223
|12.70
|1.3854
|0.0000
|1.3836
|25.40
|36636.67
|449
|2009.03.09 12:00
|sell
|225
|12.90
|1.3851
|0.0000
|1.3831
|450
|2009.03.09 12:27
|t/p
|225
|12.90
|1.3831
|0.0000
|1.3831
|258.00
|36894.67
|451
|2009.03.09 12:27
|sell
|226
|13.00
|1.3827
|0.0000
|1.3807
|452
|2009.03.09 12:38
|t/p
|226
|13.00
|1.3807
|0.0000
|1.3807
|260.00
|37154.67
|453
|2009.03.09 12:38
|sell
|227
|13.10
|1.3803
|0.0000
|1.3783
|454
|2009.03.09 12:45
|t/p
|227
|13.10
|1.3783
|0.0000
|1.3783
|262.00
|37416.67
|455
|2009.03.09 12:45
|sell
|228
|13.10
|1.3776
|0.0000
|1.3756
|456
|2009.03.09 12:47
|sell
|229
|26.20
|1.3797
|0.0000
|1.3777
|457
|2009.03.09 12:54
|t/p
|229
|26.20
|1.3777
|0.0000
|1.3777
|524.00
|37940.67
|458
|2009.03.09 12:54
|close
|228
|13.10
|1.3777
|0.0000
|1.3756
|-13.10
|37927.57
|459
|2009.03.09 12:54
|sell
|230
|13.30
|1.3774
|0.0000
|1.3754
|460
|2009.03.09 13:00
|sell
|231
|26.60
|1.3794
|0.0000
|1.3774
|461
|2009.03.09 13:18
|t/p
|231
|26.60
|1.3774
|0.0000
|1.3774
|532.00
|38459.57
|462
|2009.03.09 13:18
|close
|230
|13.30
|1.3774
|0.0000
|1.3754
|0.00
|38459.57
|463
|2009.03.09 13:18
|sell
|232
|13.50
|1.3769
|0.0000
|1.3749
|464
|2009.03.09 13:20
|t/p
|232
|13.50
|1.3749
|0.0000
|1.3749
|270.00
|38729.57
|465
|2009.03.09 13:20
|sell
|233
|13.60
|1.3745
|0.0000
|1.3725
|466
|2009.03.09 13:24
|sell
|234
|27.20
|1.3765
|0.0000
|1.3745
|467
|2009.03.09 13:34
|sell
|235
|40.80
|1.3786
|0.0000
|1.3761
|468
|2009.03.09 15:51
|t/p
|235
|40.80
|1.3761
|0.0000
|1.3761
|1020.00
|39749.57
|469
|2009.03.09 15:51
|close
|234
|27.20
|1.3760
|0.0000
|1.3745
|136.00
|39885.57
|470
|2009.03.09 15:51
|close
|233
|13.60
|1.3761
|0.0000
|1.3725
|-217.60
|39667.97
|471
|2009.03.09 15:51
|sell
|236
|13.90
|1.3756
|0.0000
|1.3736
|472
|2009.03.09 16:13
|sell
|237
|27.80
|1.3776
|0.0000
|1.3756
|473
|2009.03.09 16:15
|sell
|238
|41.70
|1.3796
|0.0000
|1.3771
|474
|2009.03.09 21:05
|t/p
|238
|41.70
|1.3771
|0.0000
|1.3771
|1042.50
|40710.47
|475
|2009.03.09 21:05
|close
|237
|27.80
|1.3769
|0.0000
|1.3756
|194.60
|40905.07
|476
|2009.03.09 21:06
|close
|236
|13.90
|1.3771
|0.0000
|1.3736
|-208.50
|40696.57
|477
|2009.03.09 22:23
|sell
|239
|14.30
|1.3762
|0.0000
|1.3742
|478
|2009.03.09 23:39
|sell
|240
|28.60
|1.3783
|0.0000
|1.3763
|479
|2009.03.10 00:25
|sell
|241
|42.90
|1.3803
|0.0000
|1.3778
|480
|2009.03.10 04:48
|t/p
|241
|42.90
|1.3778
|0.0000
|1.3778
|1072.50
|41769.07
|481
|2009.03.10 04:48
|close
|240
|28.60
|1.3778
|0.0000
|1.3763
|134.71
|41903.78
|482
|2009.03.10 04:48
|close
|239
|14.30
|1.3776
|0.0000
|1.3742
|-204.35
|41699.43
|483
|2009.03.10 04:48
|sell
|242
|14.60
|1.3773
|0.0000
|1.3753
|484
|2009.03.10 05:27
|sell
|243
|29.20
|1.3793
|0.0000
|1.3773
|485
|2009.03.10 05:40
|sell
|244
|43.80
|1.3814
|0.0000
|1.3789
|486
|2009.03.10 06:30
|t/p
|244
|43.80
|1.3789
|0.0000
|1.3789
|1095.00
|42794.43
|487
|2009.03.10 06:30
|close
|243
|29.20
|1.3789
|0.0000
|1.3773
|116.80
|42911.23
|488
|2009.03.10 06:30
|close
|242
|14.60
|1.3790
|0.0000
|1.3753
|-248.20
|42663.03
|489
|2009.03.10 06:30
|sell
|245
|15.00
|1.3787
|0.0000
|1.3767
|490
|2009.03.10 06:45
|sell
|246
|30.00
|1.3807
|0.0000
|1.3787
|491
|2009.03.10 06:56
|sell
|247
|45.00
|1.3827
|0.0000
|1.3802
|492
|2009.03.10 07:09
|t/p
|247
|45.00
|1.3802
|0.0000
|1.3802
|1125.00
|43788.03
|493
|2009.03.10 07:09
|close
|246
|30.00
|1.3802
|0.0000
|1.3787
|150.00
|43938.03
|494
|2009.03.10 07:09
|close
|245
|15.00
|1.3799
|0.0000
|1.3767
|-180.00
|43758.03
|495
|2009.03.10 07:09
|sell
|248
|15.40
|1.3796
|0.0000
|1.3776
|496
|2009.03.10 07:44
|sell
|249
|30.80
|1.3816
|0.0000
|1.3796
|497
|2009.03.10 07:59
|sell
|250
|46.20
|1.3836
|0.0000
|1.3811
|498
|2009.03.10 09:30
|t/p
|250
|46.20
|1.3811
|0.0000
|1.3811
|1155.00
|44913.03
|499
|2009.03.10 09:30
|close
|249
|30.80
|1.3811
|0.0000
|1.3796
|154.00
|45067.03
|500
|2009.03.10 09:30
|close
|248
|15.40
|1.3810
|0.0000
|1.3776
|-215.60
|44851.43
|501
|2009.03.10 09:30
|sell
|251
|15.70
|1.3805
|0.0000
|1.3785
|502
|2009.03.10 09:34
|sell
|252
|31.40
|1.3825
|0.0000
|1.3805
|503
|2009.03.10 09:37
|sell
|253
|47.10
|1.3845
|0.0000
|1.3820
|504
|2009.03.10 11:23
|t/p
|253
|47.10
|1.3820
|0.0000
|1.3820
|1177.50
|46028.93
|505
|2009.03.10 11:23
|close
|252
|31.40
|1.3819
|0.0000
|1.3805
|188.40
|46217.33
|506
|2009.03.10 11:23
|close
|251
|15.70
|1.3820
|0.0000
|1.3785
|-235.50
|45981.83
|507
|2009.03.10 11:31
|buy
|254
|16.10
|1.3834
|0.0000
|1.3854
|508
|2009.03.10 12:14
|t/p
|254
|16.10
|1.3854
|0.0000
|1.3854
|322.00
|46303.83
|509
|2009.03.10 12:14
|buy
|255
|16.30
|1.3865
|0.0000
|1.3885
|510
|2009.03.10 12:24
|t/p
|255
|16.30
|1.3885
|0.0000
|1.3885
|326.00
|46629.83
|511
|2009.03.10 12:25
|sell
|256
|16.40
|1.3865
|0.0000
|1.3845
|512
|2009.03.10 12:40
|sell
|257
|32.80
|1.3885
|0.0000
|1.3865
|513
|2009.03.10 12:50
|t/p
|257
|32.80
|1.3865
|0.0000
|1.3865
|656.00
|47285.83
|514
|2009.03.10 12:50
|close
|256
|16.40
|1.3865
|0.0000
|1.3845
|0.00
|47285.83
|515
|2009.03.10 12:50
|sell
|258
|16.60
|1.3860
|0.0000
|1.3840
|516
|2009.03.10 13:31
|t/p
|258
|16.60
|1.3840
|0.0000
|1.3840
|332.00
|47617.83
|517
|2009.03.10 13:31
|sell
|259
|16.70
|1.3835
|0.0000
|1.3815
|518
|2009.03.10 13:45
|sell
|260
|33.40
|1.3855
|0.0000
|1.3835
|519
|2009.03.10 16:03
|t/p
|260
|33.40
|1.3835
|0.0000
|1.3835
|668.00
|48285.83
|520
|2009.03.10 16:03
|close
|259
|16.70
|1.3834
|0.0000
|1.3815
|16.70
|48302.53
|521
|2009.03.10 16:03
|sell
|261
|17.00
|1.3829
|0.0000
|1.3809
|522
|2009.03.10 16:34
|sell
|262
|34.00
|1.3849
|0.0000
|1.3829
|523
|2009.03.10 16:54
|t/p
|262
|34.00
|1.3829
|0.0000
|1.3829
|680.00
|48982.53
|524
|2009.03.10 16:54
|close
|261
|17.00
|1.3829
|0.0000
|1.3809
|0.00
|48982.53
|525
|2009.03.10 17:04
|sell
|263
|17.20
|1.3809
|0.0000
|1.3789
|526
|2009.03.10 17:17
|t/p
|263
|17.20
|1.3789
|0.0000
|1.3789
|344.00
|49326.53
|527
|2009.03.10 17:17
|sell
|264
|17.30
|1.3785
|0.0000
|1.3765
|528
|2009.03.10 17:52
|t/p
|264
|17.30
|1.3765
|0.0000
|1.3765
|346.00
|49672.53
|529
|2009.03.10 17:52
|sell
|265
|17.40
|1.3761
|0.0000
|1.3741
|530
|2009.03.10 18:08
|t/p
|265
|17.40
|1.3741
|0.0000
|1.3741
|348.00
|50020.53
|531
|2009.03.10 18:08
|sell
|266
|17.60
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|532
|2009.03.10 18:13
|t/p
|266
|17.60
|1.3717
|0.0000
|1.3717
|352.00
|50372.53
|533
|2009.03.10 18:13
|sell
|267
|17.70
|1.3712
|0.0000
|1.3692
|534
|2009.03.10 18:15
|t/p
|267
|17.70
|1.3692
|0.0000
|1.3692
|354.00
|50726.53
|535
|2009.03.10 18:15
|sell
|268
|17.80
|1.3688
|0.0000
|1.3668
|536
|2009.03.10 18:18
|sell
|269
|35.60
|1.3709
|0.0000
|1.3689
|537
|2009.03.11 04:04
|t/p
|269
|35.60
|1.3689
|0.0000
|1.3689
|701.68
|51428.21
|538
|2009.03.11 04:04
|close
|268
|17.80
|1.3688
|0.0000
|1.3668
|-5.16
|51423.04
|539
|2009.03.11 04:04
|sell
|270
|18.00
|1.3681
|0.0000
|1.3661
|540
|2009.03.11 04:27
|sell
|271
|36.00
|1.3703
|0.0000
|1.3683
|541
|2009.03.11 04:57
|t/p
|271
|36.00
|1.3683
|0.0000
|1.3683
|720.00
|52143.04
|542
|2009.03.11 04:57
|close
|270
|18.00
|1.3683
|0.0000
|1.3661
|-36.00
|52107.04
|543
|2009.03.11 04:57
|sell
|272
|18.30
|1.3680
|0.0000
|1.3660
|544
|2009.03.11 05:08
|sell
|273
|36.60
|1.3700
|0.0000
|1.3680
|545
|2009.03.11 06:36
|t/p
|273
|36.60
|1.3680
|0.0000
|1.3680
|732.00
|52839.04
|546
|2009.03.11 06:36
|close
|272
|18.30
|1.3680
|0.0000
|1.3660
|0.00
|52839.04
|547
|2009.03.11 06:36
|sell
|274
|18.50
|1.3674
|0.0000
|1.3654
|548
|2009.03.11 06:43
|sell
|275
|37.00
|1.3694
|0.0000
|1.3674
|549
|2009.03.11 23:59
|close at stop
|275
|37.00
|1.3840
|0.0000
|1.3674
|-5402.00
|47437.04
|550
|2009.03.11 23:59
|close at stop
|274
|18.50
|1.3840
|0.0000
|1.3654
|-3071.00
|44366.04