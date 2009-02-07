|Account: 5473080
|Name: Demo
|Currency: USD
|2009 March 6, 20:56
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|52961561
|2009.02.07 05:03
|balance
|Deposit
|10 000.00
|53070836
|2009.02.09 07:17
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 07:26
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|53022891
|2009.02.09 02:27
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 07:26
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|52985533
|2009.02.09 00:02
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 07:26
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|53083269
|2009.02.09 08:10
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 08:41
|1.4794
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|53343809
|2009.02.10 00:17
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 02:25
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|53357366
|2009.02.10 00:32
|buy
|1.50
|gbpusdm
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 02:25
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|53320257
|2009.02.09 22:50
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 02:25
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|53430361
|2009.02.10 03:46
|buy
|0.51
|gbpusdm
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 05:47
|1.4868
|0.00
|0.00
|0.00
|32.13
|53499928
|2009.02.10 08:14
|sell
|0.51
|gbpusdm
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 09:01
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|36.72
|53784913
|2009.02.10 21:26
|sell
|0.51
|gbpusdm
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 02:58
|1.4493
|0.00
|0.00
|-0.50
|10.71
|53822749
|2009.02.11 00:40
|buy
|0.51
|gbpusdm
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 02:58
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.71
|53873294
|2009.02.11 05:43
|buy
|1.02
|gbpusdm
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 09:33
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|53858018
|2009.02.11 04:16
|buy
|0.51
|gbpusdm
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 09:33
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.65
|53878178
|2009.02.11 05:53
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 09:36
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.00
|71.91
|54237527
|2009.02.12 08:57
|buy
|5.61
|gbpusdm
|1.4188
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 12:30
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|286.11
|54234206
|2009.02.12 08:53
|buy
|4.59
|gbpusdm
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 12:30
|1.4237
|0.00
|0.00
|0.00
|91.80
|54221850
|2009.02.12 08:27
|buy
|3.57
|gbpusdm
|1.4253
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 12:30
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.69
|54220926
|2009.02.12 08:25
|buy
|3.06
|gbpusdm
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 12:30
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.80
|54217279
|2009.02.12 08:17
|buy
|2.55
|gbpusdm
|1.4281
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 12:30
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.75
|54216189
|2009.02.12 08:16
|buy
|2.04
|gbpusdm
|1.4294
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 12:30
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.32
|54212273
|2009.02.12 08:10
|buy
|1.02
|gbpusdm
|1.4323
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 12:30
|1.4232
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.82
|54210176
|2009.02.12 08:02
|buy
|0.51
|gbpusdm
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 12:30
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.55
|54152884
|2009.02.12 01:55
|sell
|0.51
|gbpusdm
|1.4401
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 12:30
|1.4237
|0.00
|0.00
|0.00
|83.64
|54235799
|2009.02.12 08:54
|buy
|5.10
|gbpusdm
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 13:32
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|204.00
|54227186
|2009.02.12 08:37
|buy
|4.08
|gbpusdm
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 13:32
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|53.04
|54213955
|2009.02.12 08:13
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 13:32
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.98
|54489789
|2009.02.12 22:31
|sell
|1.04
|gbpusdm
|1.4305
|0.0000
|0.0000
|2009.02.15 23:00
|1.4225
|0.00
|0.00
|-1.03
|83.20
|54477948
|2009.02.12 21:24
|sell
|0.52
|gbpusdm
|1.4271
|0.0000
|0.0000
|2009.02.15 23:00
|1.4229
|0.00
|0.00
|-1.02
|21.84
|54841369
|2009.02.16 06:42
|buy
|1.04
|gbpusdm
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 08:02
|1.4244
|0.00
|0.00
|0.00
|73.84
|54780664
|2009.02.16 00:00
|buy
|0.52
|gbpusdm
|1.4239
|0.0000
|0.0000
|2009.02.16 08:02
|1.4244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|55051660
|2009.02.17 01:13
|buy
|1.59
|gbpusdm
|1.4201
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 03:15
|1.4229
|0.00
|0.00
|0.00
|44.52
|55047286
|2009.02.17 01:09
|buy
|1.06
|gbpusdm
|1.4222
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 03:15
|1.4231
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|55043286
|2009.02.17 01:08
|buy
|0.53
|gbpusdm
|1.4243
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 03:15
|1.4231
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.36
|55013580
|2009.02.16 21:57
|sell
|0.53
|gbpusdm
|1.4293
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 03:16
|1.4235
|0.00
|0.00
|-0.52
|30.74
|55145613
|2009.02.17 07:26
|buy
|1.06
|gbpusdm
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 09:31
|1.4205
|0.00
|0.00
|0.00
|64.66
|55129659
|2009.02.17 06:40
|buy
|0.53
|gbpusdm
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|2009.02.17 09:31
|1.4205
|0.00
|0.00
|0.00
|10.07
|55505660
|2009.02.18 07:12
|sell
|1.59
|gbpusdm
|1.4294
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 08:00
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|82.68
|55499136
|2009.02.18 06:44
|sell
|1.06
|gbpusdm
|1.4281
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 08:00
|1.4247
|0.00
|0.00
|0.00
|36.04
|55498548
|2009.02.18 06:43
|sell
|0.53
|gbpusdm
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 08:00
|1.4250
|0.00
|0.00
|0.00
|12.19
|55539878
|2009.02.18 08:38
|buy
|3.24
|gbpusdm
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 10:23
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|100.44
|55538039
|2009.02.18 08:34
|buy
|2.70
|gbpusdm
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 10:23
|1.4186
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|55535367
|2009.02.18 08:28
|buy
|2.16
|gbpusdm
|1.4185
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 10:23
|1.4186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|55532746
|2009.02.18 08:23
|buy
|1.62
|gbpusdm
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 10:23
|1.4186
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.68
|55532021
|2009.02.18 08:22
|buy
|1.08
|gbpusdm
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 10:23
|1.4185
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.32
|55526981
|2009.02.18 08:12
|buy
|0.54
|gbpusdm
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|2009.02.18 10:23
|1.4185
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.22
|55906600
|2009.02.19 08:33
|sell
|3.78
|gbpusdm
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 15:11
|1.4332
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|55894301
|2009.02.19 08:07
|sell
|3.24
|gbpusdm
|1.4358
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 15:11
|1.4331
|0.00
|0.00
|0.00
|87.48
|55887140
|2009.02.19 07:47
|sell
|2.70
|gbpusdm
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 15:11
|1.4331
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|55881258
|2009.02.19 07:31
|sell
|2.16
|gbpusdm
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 15:11
|1.4331
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.40
|55880413
|2009.02.19 07:30
|sell
|1.62
|gbpusdm
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 15:11
|1.4331
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.84
|55841041
|2009.02.19 02:36
|sell
|1.08
|gbpusdm
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 15:11
|1.4331
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.08
|55819244
|2009.02.19 00:17
|sell
|0.54
|gbpusdm
|1.4255
|0.0000
|0.0000
|2009.02.19 15:11
|1.4331
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.04
|56119856
|2009.02.19 21:00
|buy
|0.55
|gbpusdm
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|2009.02.20 17:07
|1.4429
|0.00
|0.00
|0.10
|81.95
|56572899
|2009.02.23 07:01
|sell
|1.65
|gbpusdm
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 18:58
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|108.90
|56513672
|2009.02.23 01:50
|sell
|1.10
|gbpusdm
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 18:58
|1.4502
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|56505668
|2009.02.23 01:40
|sell
|0.55
|gbpusdm
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|2009.02.23 18:58
|1.4502
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.05
|56866239
|2009.02.24 01:48
|sell
|1.12
|gbpusdm
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 06:58
|1.4505
|0.00
|0.00
|0.00
|54.88
|56820563
|2009.02.23 21:40
|buy
|0.56
|gbpusdm
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 06:58
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.11
|15.12
|56857706
|2009.02.24 01:14
|sell
|0.56
|gbpusdm
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|2009.02.24 06:58
|1.4505
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|57270422
|2009.02.25 08:07
|sell
|2.80
|gbpusdm
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 08:39
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.00
|78.40
|57268971
|2009.02.25 08:05
|sell
|2.24
|gbpusdm
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 08:39
|1.4570
|0.00
|0.00
|0.00
|29.12
|57266955
|2009.02.25 08:01
|sell
|1.68
|gbpusdm
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 08:39
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|57211086
|2009.02.25 03:02
|sell
|1.12
|gbpusdm
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 08:39
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|57161410
|2009.02.24 22:21
|sell
|0.56
|gbpusdm
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 08:39
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.80
|56923174
|2009.02.24 06:58
|buy
|0.56
|gbpusdm
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 08:39
|1.4565
|0.00
|0.00
|0.11
|34.72
|57288068
|2009.02.25 08:53
|sell
|0.57
|gbpusdm
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|2009.02.25 11:36
|1.4431
|0.00
|0.00
|0.00
|84.93
|57525812
|2009.02.26 01:13
|sell
|0.57
|gbpusdm
|1.4272
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 08:09
|1.4202
|0.00
|0.00
|0.00
|39.90
|57586945
|2009.02.26 07:41
|buy
|1.14
|gbpusdm
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 08:09
|1.4197
|0.00
|0.00
|0.00
|36.48
|57491570
|2009.02.25 21:06
|buy
|0.57
|gbpusdm
|1.4189
|0.0000
|0.0000
|2009.02.26 08:09
|1.4198
|0.00
|0.00
|0.32
|5.13
|58261998
|2009.03.02 08:24
|buy
|2.28
|gbpusdm
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 08:35
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|82.08
|58260998
|2009.03.02 08:22
|buy
|1.71
|gbpusdm
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 08:35
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|29.07
|58162757
|2009.03.02 00:00
|buy
|1.14
|gbpusdm
|1.4220
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 08:35
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|57814850
|2009.02.26 23:38
|buy
|0.57
|gbpusdm
|1.4291
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 08:35
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.11
|-42.75
|57604645
|2009.02.26 08:51
|sell
|0.57
|gbpusdm
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|2009.03.02 08:35
|1.4221
|0.00
|0.00
|-1.12
|21.09
|58532283
|2009.03.03 03:55
|sell
|2.32
|gbpusdm
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 04:14
|1.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|62.64
|58530916
|2009.03.03 03:54
|sell
|1.74
|gbpusdm
|1.4101
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 04:14
|1.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|22.62
|58520837
|2009.03.03 03:31
|sell
|1.16
|gbpusdm
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 04:14
|1.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|58519795
|2009.03.03 03:30
|sell
|0.58
|gbpusdm
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 04:14
|1.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|58492135
|2009.03.03 00:36
|buy
|0.58
|gbpusdm
|1.4008
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 04:14
|1.4084
|0.00
|0.00
|0.00
|44.08
|58556650
|2009.03.03 06:06
|sell
|1.16
|gbpusdm
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 09:00
|1.4106
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|58600286
|2009.03.03 08:48
|sell
|1.74
|gbpusdm
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 09:00
|1.4106
|0.00
|0.00
|0.00
|85.26
|58540107
|2009.03.03 04:22
|sell
|0.58
|gbpusdm
|1.4090
|0.0000
|0.0000
|2009.03.03 09:00
|1.4106
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|58834616
|2009.03.04 00:45
|buy
|1.18
|gbpusdm
|1.3997
|0.0000
|0.0000
|2009.03.04 07:29
|1.4049
|0.00
|0.00
|0.00
|61.36
|58823311
|2009.03.04 00:34
|buy
|0.59
|gbpusdm
|1.4013
|0.0000
|0.0000
|2009.03.04 07:29
|1.4050
|0.00
|0.00
|0.00
|21.83
|59199411
|2009.03.05 08:34
|sell
|2.95
|gbpusdm
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|2009.03.05 09:27
|1.4173
|0.00
|0.00
|0.00
|162.25
|59197259
|2009.03.05 08:27
|sell
|2.36
|gbpusdm
|1.4205
|0.0000
|0.0000
|2009.03.05 09:27
|1.4171
|0.00
|0.00
|0.00
|80.24
|59169532
|2009.03.05 06:04
|buy
|0.59
|gbpusdm
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|2009.03.05 09:27
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|20.06
|59104805
|2009.03.04 21:41
|sell
|1.77
|gbpusdm
|1.4189
|0.0000
|0.0000
|2009.03.05 09:27
|1.4171
|0.00
|0.00
|-5.26
|31.86
|58925762
|2009.03.04 08:19
|sell
|1.18
|gbpusdm
|1.4082
|0.0000
|0.0000
|2009.03.05 09:27
|1.4172
|0.00
|0.00
|-3.50
|-106.20
|58905983
|2009.03.04 07:39
|sell
|0.59
|gbpusdm
|1.4065
|0.0000
|0.0000
|2009.03.05 09:27
|1.4174
|0.00
|0.00
|-1.75
|-64.31
|0.00
|0.00
|-13.95
|1 979.87
|Closed P/L:
|1 965.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 965.92
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 965.92
|Equity:
|11 965.92
|Free Margin:
|11 965.92
|Details:
|Gross Profit:
|3 235.90
|Gross Loss:
|1 269.98
|Total Net Profit:
|1 965.92
|Profit Factor:
|2.55
|Expected Payoff:
|21.84
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|531.93 (5.00%)
|Relative Drawdown:
|5.00% (531.93)
|Total Trades:
|90
|Short Positions (won %):
|42 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|48 (62.50%)
|Profit Trades (% of total):
|58 (64.44%)
|Loss trades (% of total):
|32 (35.56%)
|Largest
|profit trade:
|286.11
|loss trade:
|-118.32
|Average
|profit trade:
|55.79
|loss trade:
|-39.69
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (378.96)
|consecutive losses ($):
|6 (-531.93)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|449.82 (3)
|consecutive loss (count):
|-531.93 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2