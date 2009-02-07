Interbank FX, LLC

Account: 5473080 Name: Demo Currency: USD 2009 March 6, 20:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
529615612009.02.07 05:03balanceDeposit10 000.00
530708362009.02.09 07:17buy1.00gbpusdm1.47200.00000.00002009.02.09 07:261.47330.000.000.0013.00
530228912009.02.09 02:27buy0.50gbpusdm1.47580.00000.00002009.02.09 07:261.47330.000.000.00-12.50
529855332009.02.09 00:02sell0.40gbpusdm1.48240.00000.00002009.02.09 07:261.47360.000.000.0035.20
530832692009.02.09 08:10buy0.50gbpusdm1.47140.00000.00002009.02.09 08:411.47940.000.000.0040.00
533438092009.02.10 00:17buy1.00gbpusdm1.48470.00000.00002009.02.10 02:251.48460.000.000.00-1.00
533573662009.02.10 00:32buy1.50gbpusdm1.48100.00000.00002009.02.10 02:251.48460.000.000.0054.00
533202572009.02.09 22:50buy0.50gbpusdm1.48840.00000.00002009.02.10 02:251.48460.000.000.00-19.00
534303612009.02.10 03:46buy0.51gbpusdm1.48050.00000.00002009.02.10 05:471.48680.000.000.0032.13
534999282009.02.10 08:14sell0.51gbpusdm1.48820.00000.00002009.02.10 09:011.48100.000.000.0036.72
537849132009.02.10 21:26sell0.51gbpusdm1.45140.00000.00002009.02.11 02:581.44930.000.00-0.5010.71
538227492009.02.11 00:40buy0.51gbpusdm1.45100.00000.00002009.02.11 02:581.44890.000.000.00-10.71
538732942009.02.11 05:43buy1.02gbpusdm1.44480.00000.00002009.02.11 09:331.44630.000.000.0015.30
538580182009.02.11 04:16buy0.51gbpusdm1.44780.00000.00002009.02.11 09:331.44630.000.000.00-7.65
538781782009.02.11 05:53buy1.53gbpusdm1.44180.00000.00002009.02.11 09:361.44650.000.000.0071.91
542375272009.02.12 08:57buy5.61gbpusdm1.41880.00000.00002009.02.12 12:301.42390.000.000.00286.11
542342062009.02.12 08:53buy4.59gbpusdm1.42170.00000.00002009.02.12 12:301.42370.000.000.0091.80
542218502009.02.12 08:27buy3.57gbpusdm1.42530.00000.00002009.02.12 12:301.42360.000.000.00-60.69
542209262009.02.12 08:25buy3.06gbpusdm1.42660.00000.00002009.02.12 12:301.42360.000.000.00-91.80
542172792009.02.12 08:17buy2.55gbpusdm1.42810.00000.00002009.02.12 12:301.42360.000.000.00-114.75
542161892009.02.12 08:16buy2.04gbpusdm1.42940.00000.00002009.02.12 12:301.42360.000.000.00-118.32
542122732009.02.12 08:10buy1.02gbpusdm1.43230.00000.00002009.02.12 12:301.42320.000.000.00-92.82
542101762009.02.12 08:02buy0.51gbpusdm1.43380.00000.00002009.02.12 12:301.42330.000.000.00-53.55
541528842009.02.12 01:55sell0.51gbpusdm1.44010.00000.00002009.02.12 12:301.42370.000.000.0083.64
542357992009.02.12 08:54buy5.10gbpusdm1.42020.00000.00002009.02.12 13:321.42420.000.000.00204.00
542271862009.02.12 08:37buy4.08gbpusdm1.42300.00000.00002009.02.12 13:321.42430.000.000.0053.04
542139552009.02.12 08:13buy1.53gbpusdm1.43080.00000.00002009.02.12 13:321.42420.000.000.00-100.98
544897892009.02.12 22:31sell1.04gbpusdm1.43050.00000.00002009.02.15 23:001.42250.000.00-1.0383.20
544779482009.02.12 21:24sell0.52gbpusdm1.42710.00000.00002009.02.15 23:001.42290.000.00-1.0221.84
548413692009.02.16 06:42buy1.04gbpusdm1.41730.00000.00002009.02.16 08:021.42440.000.000.0073.84
547806642009.02.16 00:00buy0.52gbpusdm1.42390.00000.00002009.02.16 08:021.42440.000.000.002.60
550516602009.02.17 01:13buy1.59gbpusdm1.42010.00000.00002009.02.17 03:151.42290.000.000.0044.52
550472862009.02.17 01:09buy1.06gbpusdm1.42220.00000.00002009.02.17 03:151.42310.000.000.009.54
550432862009.02.17 01:08buy0.53gbpusdm1.42430.00000.00002009.02.17 03:151.42310.000.000.00-6.36
550135802009.02.16 21:57sell0.53gbpusdm1.42930.00000.00002009.02.17 03:161.42350.000.00-0.5230.74
551456132009.02.17 07:26buy1.06gbpusdm1.41440.00000.00002009.02.17 09:311.42050.000.000.0064.66
551296592009.02.17 06:40buy0.53gbpusdm1.41860.00000.00002009.02.17 09:311.42050.000.000.0010.07
555056602009.02.18 07:12sell1.59gbpusdm1.42940.00000.00002009.02.18 08:001.42420.000.000.0082.68
554991362009.02.18 06:44sell1.06gbpusdm1.42810.00000.00002009.02.18 08:001.42470.000.000.0036.04
554985482009.02.18 06:43sell0.53gbpusdm1.42730.00000.00002009.02.18 08:001.42500.000.000.0012.19
555398782009.02.18 08:38buy3.24gbpusdm1.41570.00000.00002009.02.18 10:231.41880.000.000.00100.44
555380392009.02.18 08:34buy2.70gbpusdm1.41710.00000.00002009.02.18 10:231.41860.000.000.0040.50
555353672009.02.18 08:28buy2.16gbpusdm1.41850.00000.00002009.02.18 10:231.41860.000.000.002.16
555327462009.02.18 08:23buy1.62gbpusdm1.42000.00000.00002009.02.18 10:231.41860.000.000.00-22.68
555320212009.02.18 08:22buy1.08gbpusdm1.42140.00000.00002009.02.18 10:231.41850.000.000.00-31.32
555269812009.02.18 08:12buy0.54gbpusdm1.42280.00000.00002009.02.18 10:231.41850.000.000.00-23.22
559066002009.02.19 08:33sell3.78gbpusdm1.43820.00000.00002009.02.19 15:111.43320.000.000.00189.00
558943012009.02.19 08:07sell3.24gbpusdm1.43580.00000.00002009.02.19 15:111.43310.000.000.0087.48
558871402009.02.19 07:47sell2.70gbpusdm1.43330.00000.00002009.02.19 15:111.43310.000.000.005.40
558812582009.02.19 07:31sell2.16gbpusdm1.43160.00000.00002009.02.19 15:111.43310.000.000.00-32.40
558804132009.02.19 07:30sell1.62gbpusdm1.42990.00000.00002009.02.19 15:111.43310.000.000.00-51.84
558410412009.02.19 02:36sell1.08gbpusdm1.42800.00000.00002009.02.19 15:111.43310.000.000.00-55.08
558192442009.02.19 00:17sell0.54gbpusdm1.42550.00000.00002009.02.19 15:111.43310.000.000.00-41.04
561198562009.02.19 21:00buy0.55gbpusdm1.42800.00000.00002009.02.20 17:071.44290.000.000.1081.95
565728992009.02.23 07:01sell1.65gbpusdm1.45690.00000.00002009.02.23 18:581.45030.000.000.00108.90
565136722009.02.23 01:50sell1.10gbpusdm1.45010.00000.00002009.02.23 18:581.45020.000.000.00-1.10
565056682009.02.23 01:40sell0.55gbpusdm1.44510.00000.00002009.02.23 18:581.45020.000.000.00-28.05
568662392009.02.24 01:48sell1.12gbpusdm1.45540.00000.00002009.02.24 06:581.45050.000.000.0054.88
568205632009.02.23 21:40buy0.56gbpusdm1.44730.00000.00002009.02.24 06:581.45000.000.000.1115.12
568577062009.02.24 01:14sell0.56gbpusdm1.45250.00000.00002009.02.24 06:581.45050.000.000.0011.20
572704222009.02.25 08:07sell2.80gbpusdm1.45970.00000.00002009.02.25 08:391.45690.000.000.0078.40
572689712009.02.25 08:05sell2.24gbpusdm1.45830.00000.00002009.02.25 08:391.45700.000.000.0029.12
572669552009.02.25 08:01sell1.68gbpusdm1.45680.00000.00002009.02.25 08:391.45690.000.000.00-1.68
572110862009.02.25 03:02sell1.12gbpusdm1.45540.00000.00002009.02.25 08:391.45690.000.000.00-16.80
571614102009.02.24 22:21sell0.56gbpusdm1.45140.00000.00002009.02.25 08:391.45690.000.000.00-30.80
569231742009.02.24 06:58buy0.56gbpusdm1.45030.00000.00002009.02.25 08:391.45650.000.000.1134.72
572880682009.02.25 08:53sell0.57gbpusdm1.45800.00000.00002009.02.25 11:361.44310.000.000.0084.93
575258122009.02.26 01:13sell0.57gbpusdm1.42720.00000.00002009.02.26 08:091.42020.000.000.0039.90
575869452009.02.26 07:41buy1.14gbpusdm1.41650.00000.00002009.02.26 08:091.41970.000.000.0036.48
574915702009.02.25 21:06buy0.57gbpusdm1.41890.00000.00002009.02.26 08:091.41980.000.000.325.13
582619982009.03.02 08:24buy2.28gbpusdm1.41800.00000.00002009.03.02 08:351.42160.000.000.0082.08
582609982009.03.02 08:22buy1.71gbpusdm1.41990.00000.00002009.03.02 08:351.42160.000.000.0029.07
581627572009.03.02 00:00buy1.14gbpusdm1.42200.00000.00002009.03.02 08:351.42160.000.000.00-4.56
578148502009.02.26 23:38buy0.57gbpusdm1.42910.00000.00002009.03.02 08:351.42160.000.000.11-42.75
576046452009.02.26 08:51sell0.57gbpusdm1.42580.00000.00002009.03.02 08:351.42210.000.00-1.1221.09
585322832009.03.03 03:55sell2.32gbpusdm1.41150.00000.00002009.03.03 04:141.40880.000.000.0062.64
585309162009.03.03 03:54sell1.74gbpusdm1.41010.00000.00002009.03.03 04:141.40880.000.000.0022.62
585208372009.03.03 03:31sell1.16gbpusdm1.40860.00000.00002009.03.03 04:141.40880.000.000.00-2.32
585197952009.03.03 03:30sell0.58gbpusdm1.40720.00000.00002009.03.03 04:141.40880.000.000.00-9.28
584921352009.03.03 00:36buy0.58gbpusdm1.40080.00000.00002009.03.03 04:141.40840.000.000.0044.08
585566502009.03.03 06:06sell1.16gbpusdm1.41190.00000.00002009.03.03 09:001.41060.000.000.0015.08
586002862009.03.03 08:48sell1.74gbpusdm1.41550.00000.00002009.03.03 09:001.41060.000.000.0085.26
585401072009.03.03 04:22sell0.58gbpusdm1.40900.00000.00002009.03.03 09:001.41060.000.000.00-9.28
588346162009.03.04 00:45buy1.18gbpusdm1.39970.00000.00002009.03.04 07:291.40490.000.000.0061.36
588233112009.03.04 00:34buy0.59gbpusdm1.40130.00000.00002009.03.04 07:291.40500.000.000.0021.83
591994112009.03.05 08:34sell2.95gbpusdm1.42280.00000.00002009.03.05 09:271.41730.000.000.00162.25
591972592009.03.05 08:27sell2.36gbpusdm1.42050.00000.00002009.03.05 09:271.41710.000.000.0080.24
591695322009.03.05 06:04buy0.59gbpusdm1.41320.00000.00002009.03.05 09:271.41660.000.000.0020.06
591048052009.03.04 21:41sell1.77gbpusdm1.41890.00000.00002009.03.05 09:271.41710.000.00-5.2631.86
589257622009.03.04 08:19sell1.18gbpusdm1.40820.00000.00002009.03.05 09:271.41720.000.00-3.50-106.20
589059832009.03.04 07:39sell0.59gbpusdm1.40650.00000.00002009.03.05 09:271.41740.000.00-1.75-64.31
  0.00 0.00 -13.95 1 979.87
Closed P/L: 1 965.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 965.92 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 965.92 Equity: 11 965.92 Free Margin: 11 965.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 235.90 Gross Loss: 1 269.98 Total Net Profit: 1 965.92
Profit Factor: 2.55 Expected Payoff: 21.84  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 531.93 (5.00%) Relative Drawdown: 5.00% (531.93)
 
Total Trades: 90 Short Positions (won %): 42 (66.67%) Long Positions (won %): 48 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 58 (64.44%) Loss trades (% of total): 32 (35.56%)
Largest profit trade: 286.11 loss trade: -118.32
Average profit trade: 55.79 loss trade: -39.69
Maximum consecutive wins ($): 9 (378.96) consecutive losses ($): 6 (-531.93)
Maximal consecutive profit (count): 449.82 (3) consecutive loss (count): -531.93 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2