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|2009.02.03 05:53
|sell
|0.40
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|2009.02.03 07:26
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|17.09
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|
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|0.00
|0.00
|1 208.09
|Closed P/L:
|1 208.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 208.09
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 208.09
|Equity:
|11 208.09
|Free Margin:
|11 208.09
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 242.78
|Gross Loss:
|3 034.69
|Total Net Profit:
|1 208.09
|Profit Factor:
|1.40
|Expected Payoff:
|7.60
|
|Absolute Drawdown:
|682.37
|Maximal Drawdown:
|1 863.73 (16.67%)
|Relative Drawdown:
|16.67% (1 863.73)
|
|Total Trades:
|159
|Short Positions (won %):
|105 (85.71%)
|Long Positions (won %):
|54 (88.89%)
|Profit Trades (% of total):
|138 (86.79%)
|Loss trades (% of total):
|21 (13.21%)
|Largest
|profit trade:
|212.78
|loss trade:
|-625.88
|Average
|profit trade:
|30.74
|loss trade:
|-144.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|41 (1 130.79)
|consecutive losses ($):
|3 (-1 863.73)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 130.79 (41)
|consecutive loss (count):
|-1 863.73 (3)
|Average
|consecutive wins:
|10
|consecutive losses:
|2