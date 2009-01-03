Belvedere Inc.

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Closed P/L: 1 208.09
Open Trades:
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 208.09 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 208.09 Equity: 11 208.09 Free Margin: 11 208.09
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 242.78 Gross Loss: 3 034.69 Total Net Profit: 1 208.09
Profit Factor: 1.40 Expected Payoff: 7.60  
Absolute Drawdown: 682.37 Maximal Drawdown: 1 863.73 (16.67%) Relative Drawdown: 16.67% (1 863.73)
 
Total Trades: 159 Short Positions (won %): 105 (85.71%) Long Positions (won %): 54 (88.89%)
Profit Trades (% of total): 138 (86.79%) Loss trades (% of total): 21 (13.21%)
Largest profit trade: 212.78 loss trade: -625.88
Average profit trade: 30.74 loss trade: -144.51
Maximum consecutive wins ($): 41 (1 130.79) consecutive losses ($): 3 (-1 863.73)
Maximal consecutive profit (count): 1 130.79 (41) consecutive loss (count): -1 863.73 (3)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 2