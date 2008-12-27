EuroOrient Securities&Financial Services Ltd

Account: 458489 Name: Your Lucky EURGBP rdb v1a Currency: USD 2009 February 13, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
144337232008.12.27 23:54balanceDeposit10 000.00
149944442009.01.06 00:00sell0.10eurgbp0.927330.972330.000002009.01.06 00:390.926600.000.000.0010.73
149944792009.01.06 00:00sell0.10eurgbp0.927420.972420.000002009.01.06 00:110.926710.000.000.0010.44
149985882009.01.06 00:55sell0.10eurgbp0.927440.972440.000002009.01.06 02:000.926990.000.000.006.63
149985952009.01.06 00:55sell0.10eurgbp0.927310.972310.000002009.01.06 02:000.926850.000.000.006.77
150041702009.01.06 02:00buy0.10eurgbp0.927060.882060.000002009.01.06 04:340.927280.000.000.003.23
150042242009.01.06 02:00buy0.10eurgbp0.926850.881850.000002009.01.06 02:290.927600.000.000.0011.00
150069682009.01.06 02:29sell0.10eurgbp0.927580.972580.000002009.01.06 02:450.926860.000.000.0010.57
150077412009.01.06 02:45buy0.10eurgbp0.926810.881810.000002009.01.06 04:080.927120.000.000.004.54
150116142009.01.06 04:20buy0.10eurgbp0.926810.881810.000002009.01.06 04:350.927510.000.000.0010.27
150121062009.01.06 04:34sell0.10eurgbp0.927320.972320.000002009.01.06 06:450.927000.000.000.004.67
150121822009.01.06 04:35sell0.10eurgbp0.927580.972580.000002009.01.06 06:440.927270.000.000.004.52
151403452009.01.06 22:00sell0.10eurgbp0.904890.949890.000002009.01.06 22:000.904070.000.000.0012.27
151403882009.01.06 22:00sell0.10eurgbp0.904870.949870.000002009.01.06 22:000.904070.000.000.0011.97
151405992009.01.06 22:00buy0.10eurgbp0.904040.859040.000002009.01.06 22:180.904740.000.000.0010.46
151406212009.01.06 22:00buy0.10eurgbp0.903970.858970.000002009.01.06 22:170.904670.000.000.0010.46
151423462009.01.06 22:18sell0.10eurgbp0.904890.949890.000002009.01.06 22:410.904100.000.000.0011.82
151423702009.01.06 22:18sell0.10eurgbp0.904900.949900.000002009.01.06 22:400.904200.000.000.0010.47
151463772009.01.06 23:00buy0.10eurgbp0.903700.858700.000002009.01.06 23:100.904590.000.000.0013.29
151465462009.01.06 23:00buy0.10eurgbp0.903670.858670.000002009.01.06 23:100.904650.000.000.0014.63
151473542009.01.06 23:10sell0.10eurgbp0.904590.949590.000002009.01.07 03:050.904690.000.00-0.11-1.49
151473682009.01.06 23:10sell0.10eurgbp0.904610.949610.000002009.01.07 03:050.904510.000.00-0.111.49
151682182009.01.07 03:05buy0.10eurgbp0.904650.859650.000002009.01.07 03:570.905370.000.000.0010.72
151682322009.01.07 03:05buy0.10eurgbp0.904510.859510.000002009.01.07 03:570.905230.000.000.0010.72
151727962009.01.07 03:57sell0.10eurgbp0.905320.950320.000002009.01.07 08:510.905710.000.000.00-5.83
151728132009.01.07 03:57sell0.10eurgbp0.905420.950420.000002009.01.07 08:510.905780.000.000.00-5.38
153344122009.01.07 22:05sell0.10eurgbp0.900000.945000.000002009.01.08 11:040.900380.000.00-0.32-5.73
153345102009.01.07 22:05sell0.10eurgbp0.899950.944950.000002009.01.08 11:040.900330.000.00-0.32-5.72
155469292009.01.08 22:00buy0.10eurgbp0.901530.856530.000002009.01.09 11:170.901260.000.00-0.02-4.09
155469432009.01.08 22:00buy0.10eurgbp0.901530.856530.000002009.01.09 11:170.901700.000.00-0.022.58
159463852009.01.12 23:50sell0.10eurgbp0.902530.947530.000002009.01.13 00:010.901800.000.00-0.1010.81
159464652009.01.12 23:51sell0.10eurgbp0.902580.947580.000002009.01.13 00:010.901840.000.00-0.1010.97
159474242009.01.13 00:01buy0.10eurgbp0.901890.856890.000002009.01.13 00:040.902600.000.000.0010.51
159474462009.01.13 00:01buy0.10eurgbp0.901600.856600.000002009.01.13 00:020.902350.000.000.0011.11
159475802009.01.13 00:02sell0.10eurgbp0.902280.947280.000002009.01.13 01:100.901970.000.000.004.59
159477622009.01.13 00:04sell0.10eurgbp0.902770.947770.000002009.01.13 01:050.902420.000.000.005.19
159513462009.01.13 01:27buy0.10eurgbp0.901770.856770.000002009.01.13 02:290.902090.000.000.004.72
159513702009.01.13 01:27buy0.10eurgbp0.901800.856800.000002009.01.13 02:290.902200.000.000.005.91
159573292009.01.13 02:29sell0.10eurgbp0.902230.947230.000002009.01.13 05:340.902190.000.000.000.59
159573402009.01.13 02:29sell0.10eurgbp0.902200.947200.000002009.01.13 05:350.902200.000.000.000.00
159692632009.01.13 05:34sell0.10eurgbp0.901960.946960.000002009.01.13 07:420.901580.000.000.005.61
159693122009.01.13 05:35sell0.10eurgbp0.901940.946940.000002009.01.13 07:420.901190.000.000.0011.07
161242962009.01.13 22:00sell0.10eurgbp0.908900.953900.000002009.01.13 23:590.908570.000.000.004.79
161243452009.01.13 22:00sell0.10eurgbp0.908920.953920.000002009.01.13 23:590.908620.000.000.004.35
161411882009.01.13 23:59buy0.10eurgbp0.908550.863550.000002009.01.14 00:190.909570.000.00-0.0114.78
161412042009.01.13 23:59buy0.10eurgbp0.908620.863620.000002009.01.14 00:190.909570.000.00-0.0113.77
161437992009.01.14 00:19sell0.10eurgbp0.909700.954700.000002009.01.14 00:190.908800.000.000.0013.06
161438352009.01.14 00:19sell0.10eurgbp0.909910.954910.000002009.01.14 00:190.909190.000.000.0010.44
161439022009.01.14 00:20buy0.10eurgbp0.908730.863730.000002009.01.14 01:580.909030.000.000.004.35
161439292009.01.14 00:21buy0.10eurgbp0.908760.863760.000002009.01.14 02:000.909060.000.000.004.35
161518922009.01.14 01:58sell0.10eurgbp0.909000.954000.000002009.01.14 09:250.909350.000.000.00-5.11
161531212009.01.14 02:00sell0.10eurgbp0.909160.954160.000002009.01.14 05:030.909160.000.000.000.00
161649042009.01.14 05:09sell0.10eurgbp0.909350.954350.000002009.01.14 09:250.909750.000.000.00-5.84
163036352009.01.14 22:00buy0.10eurgbp0.902260.857260.000002009.01.14 22:320.902980.000.000.0010.50
163036662009.01.14 22:00buy0.10eurgbp0.902230.857230.000002009.01.14 22:320.902950.000.000.0010.50
163074362009.01.14 22:32sell0.10eurgbp0.902980.947980.000002009.01.14 23:430.902660.000.000.004.68
163074432009.01.14 22:32sell0.10eurgbp0.902980.947980.000002009.01.14 23:430.902670.000.000.004.53
163153582009.01.14 23:53sell0.10eurgbp0.903130.948130.000002009.01.15 00:530.902610.000.00-0.317.60
163153602009.01.14 23:53sell0.10eurgbp0.903080.948080.000002009.01.15 00:120.902370.000.00-0.3110.38
163190292009.01.15 00:53buy0.10eurgbp0.902460.857460.000002009.01.15 01:490.903190.000.000.0010.65
163190342009.01.15 00:53buy0.10eurgbp0.902420.857420.000002009.01.15 01:490.903190.000.000.0011.24
163239782009.01.15 01:49sell0.10eurgbp0.903090.948090.000002009.01.15 03:040.902740.000.000.005.10
163239832009.01.15 01:49sell0.10eurgbp0.903110.948110.000002009.01.15 04:180.902910.000.000.002.92
163309012009.01.15 03:04buy0.10eurgbp0.902820.857820.000002009.01.15 03:250.903530.000.000.0010.35
163324372009.01.15 03:25sell0.10eurgbp0.903520.948520.000002009.01.15 04:250.903180.000.000.004.96
163355542009.01.15 04:18buy0.10eurgbp0.902940.857940.000002009.01.15 11:090.902590.000.000.00-5.11
163358352009.01.15 04:27buy0.10eurgbp0.902820.857820.000002009.01.15 08:280.902430.000.000.00-5.70
164980612009.01.15 22:00sell0.10eurgbp0.897740.942740.000002009.01.15 22:190.897030.000.000.0010.42
164980742009.01.15 22:00sell0.10eurgbp0.897780.942780.000002009.01.15 22:190.897060.000.000.0010.56
164999712009.01.15 22:24buy0.10eurgbp0.896770.851770.000002009.01.15 23:240.897170.000.000.005.86
165000602009.01.15 22:24buy0.10eurgbp0.896740.851740.000002009.01.15 23:240.897330.000.000.008.65
165045952009.01.15 23:24sell0.10eurgbp0.897280.942280.000002009.01.15 23:560.896540.000.000.0010.84
165046042009.01.15 23:24sell0.10eurgbp0.897330.942330.000002009.01.15 23:500.896600.000.000.0010.69
165063602009.01.15 23:50buy0.10eurgbp0.896650.851650.000002009.01.16 01:080.897110.000.00-0.016.74
165065902009.01.15 23:57buy0.10eurgbp0.896510.851510.000002009.01.16 01:070.896860.000.00-0.015.12
165105532009.01.16 01:07sell0.10eurgbp0.896830.941830.000002009.01.16 02:530.896530.000.000.004.41
165106512009.01.16 01:08sell0.10eurgbp0.896800.941800.000002009.01.16 03:050.896490.000.000.004.55
165162752009.01.16 03:05sell0.10eurgbp0.896070.941070.000002009.01.16 03:480.895380.000.000.0010.16
165162822009.01.16 03:05sell0.10eurgbp0.896090.941090.000002009.01.16 03:480.895380.000.000.0010.46
165194042009.01.16 03:48buy0.10eurgbp0.895390.850390.000002009.01.16 05:510.895770.000.000.005.62
165194092009.01.16 03:48buy0.10eurgbp0.895530.850530.000002009.01.16 05:520.895910.000.000.005.61
166755612009.01.18 23:01buy0.10eurgbp0.899830.854830.000002009.01.19 03:150.899680.000.000.00-2.22
166755692009.01.18 23:01buy0.10eurgbp0.899770.854770.000002009.01.19 03:150.899700.000.000.00-1.04
168527922009.01.19 23:00sell0.10eurgbp0.906510.951510.000002009.01.19 23:470.905600.000.000.0013.16
168529872009.01.19 23:02sell0.10eurgbp0.906460.951460.000002009.01.19 23:470.905600.000.000.0012.44
168574452009.01.19 23:49buy0.10eurgbp0.905720.860720.000002009.01.20 00:090.906850.000.00-0.0116.27
168574562009.01.19 23:49buy0.10eurgbp0.905790.860790.000002009.01.20 00:090.906850.000.00-0.0115.26
168602172009.01.20 00:09sell0.10eurgbp0.906830.951830.000002009.01.20 11:210.929000.000.000.00-309.78
168602712009.01.20 00:09sell0.10eurgbp0.906910.951910.000002009.01.20 11:210.929070.000.000.00-309.59
170752302009.01.20 22:00sell0.10eurgbp0.926000.971000.000002009.01.20 22:280.925260.000.000.0010.32
170752452009.01.20 22:00sell0.10eurgbp0.926030.971030.000002009.01.20 22:280.925310.000.000.0010.04
170821112009.01.20 22:57sell0.10eurgbp0.926020.971020.000002009.01.23 19:000.941360.000.00-0.49-209.42
170821222009.01.20 22:57sell0.10eurgbp0.925990.970990.000002009.01.23 19:000.941410.000.00-0.49-210.51
176361192009.01.25 23:33sell0.10eurgbp0.943030.988030.000002009.01.26 10:210.943430.000.000.00-5.49
176361802009.01.25 23:34sell0.10eurgbp0.943140.988140.000002009.01.26 10:210.943480.000.000.00-4.66
178284182009.01.26 23:01sell0.10eurgbp0.943100.988100.000002009.01.27 00:010.942720.000.00-0.105.31
178286002009.01.26 23:01sell0.10eurgbp0.943040.988040.000002009.01.27 00:010.942580.000.00-0.106.43
178329652009.01.27 00:01buy0.10eurgbp0.942700.897700.000002009.01.27 00:110.943540.000.000.0011.75
178330062009.01.27 00:01buy0.10eurgbp0.942580.897580.000002009.01.27 00:110.943540.000.000.0013.43
178348572009.01.27 00:11sell0.10eurgbp0.943460.988460.000002009.01.27 00:240.942620.000.000.0011.80
178349892009.01.27 00:11sell0.10eurgbp0.943600.988600.000002009.01.27 00:240.942820.000.000.0010.96
178384562009.01.27 00:24buy0.10eurgbp0.942810.897810.000002009.01.27 01:040.943530.000.000.0010.07
178385012009.01.27 00:24buy0.10eurgbp0.942520.897520.000002009.01.27 00:430.943220.000.000.009.81
178399822009.01.27 00:43buy0.10eurgbp0.942920.897920.000002009.01.27 01:050.943670.000.000.0010.48
178421282009.01.27 01:04sell0.10eurgbp0.943570.988570.000002009.01.27 02:060.943270.000.000.004.19
178423552009.01.27 01:05sell0.10eurgbp0.943620.988620.000002009.01.27 02:060.943230.000.000.005.45
178477622009.01.27 02:12sell0.10eurgbp0.943760.988760.000002009.01.27 02:260.943040.000.000.0010.05
178480912009.01.27 02:19buy0.10eurgbp0.943410.898410.000002009.01.27 03:560.943740.000.000.004.61
178517462009.01.27 03:04buy0.10eurgbp0.943120.898120.000002009.01.28 21:230.920950.000.00-0.01-316.39
178548422009.01.27 03:56sell0.10eurgbp0.943710.988710.000002009.01.27 04:190.942990.000.000.0010.05
178566192009.01.27 04:19buy0.10eurgbp0.942800.897800.000002009.01.28 21:230.920630.000.00-0.01-316.44
182645912009.01.28 22:16sell0.10eurgbp0.923950.968950.000002009.01.28 22:160.923250.000.000.009.94
182649812009.01.28 22:18sell0.10eurgbp0.923900.968900.000002009.01.28 23:290.923550.000.000.004.98
182653472009.01.28 22:21sell0.10eurgbp0.924000.969000.000002009.01.28 23:290.923700.000.000.004.27
182755302009.01.28 23:54sell0.10eurgbp0.924510.969510.000002009.01.29 00:040.923780.000.00-0.3010.41
182774522009.01.29 00:04buy0.10eurgbp0.923810.878810.000002009.01.29 01:100.924120.000.000.004.41
182774642009.01.29 00:04buy0.10eurgbp0.923820.878820.000002009.01.29 01:100.924190.000.000.005.27
182831202009.01.29 01:10sell0.10eurgbp0.924200.969200.000002009.01.29 10:240.924600.000.000.00-5.66
182831592009.01.29 01:10sell0.10eurgbp0.924230.969230.000002009.01.29 10:240.924550.000.000.00-4.53
184578562009.01.30 00:00sell0.10eurgbp0.905510.950510.000002009.01.30 08:060.905910.000.000.00-5.70
184578832009.01.30 00:00sell0.10eurgbp0.905580.950580.000002009.01.30 08:060.905960.000.000.00-5.42
188053722009.02.02 23:00sell0.10eurgbp0.899740.944740.000002009.02.04 11:100.900110.000.00-0.20-5.32
188053792009.02.02 23:00sell0.10eurgbp0.899800.944800.000002009.02.03 00:060.899470.000.00-0.104.71
188134732009.02.03 00:06buy0.10eurgbp0.899470.854470.000002009.02.03 00:300.900180.000.000.0010.11
188164382009.02.03 00:30sell0.10eurgbp0.900220.945220.000002009.02.03 10:060.900610.000.000.00-5.56
190095172009.02.03 22:20buy0.10eurgbp0.901900.856900.000002009.02.04 01:260.901950.000.00-0.010.72
190269232009.02.04 01:26sell0.10eurgbp0.901980.946980.000002009.02.04 02:320.901630.000.000.005.05
190321572009.02.04 02:32buy0.10eurgbp0.901540.856540.000002009.02.04 03:270.902250.000.000.0010.21
190375902009.02.04 03:27sell0.10eurgbp0.902340.947340.000002009.02.04 10:050.902700.000.000.00-5.18
191946212009.02.04 22:05sell0.10eurgbp0.888870.933870.000002009.02.04 23:140.888460.000.000.005.92
191947802009.02.04 22:06sell0.10eurgbp0.888870.933870.000002009.02.04 23:140.888380.000.000.007.08
192020032009.02.04 23:25sell0.10eurgbp0.888580.933580.000002009.02.05 00:530.888200.000.00-0.305.50
192027602009.02.04 23:30buy0.10eurgbp0.888280.843280.000002009.02.05 00:220.889050.000.00-0.0411.13
192077832009.02.05 00:22sell0.10eurgbp0.889190.934190.000002009.02.05 00:520.888380.000.000.0011.72
192093482009.02.05 00:52buy0.10eurgbp0.888410.843410.000002009.02.05 01:480.889190.000.000.0011.27
192094592009.02.05 00:53buy0.10eurgbp0.888190.843190.000002009.02.05 01:260.888950.000.000.0010.98
192111262009.02.05 01:27sell0.10eurgbp0.888890.933890.000002009.02.05 02:300.888570.000.000.004.62
192123252009.02.05 01:48sell0.10eurgbp0.888810.933810.000002009.02.05 02:490.888500.000.000.004.48
192166112009.02.05 02:49buy0.10eurgbp0.888420.843420.000002009.02.05 03:080.889130.000.000.0010.24
192166172009.02.05 02:49buy0.10eurgbp0.888250.843250.000002009.02.05 03:060.888950.000.000.0010.09
192186322009.02.05 03:06sell0.10eurgbp0.888890.933890.000002009.02.05 05:350.888650.000.000.003.47
192187922009.02.05 03:08sell0.10eurgbp0.888880.933880.000002009.02.05 05:350.888490.000.000.005.63
192263322009.02.05 05:35buy0.10eurgbp0.888580.843580.000002009.02.05 07:420.888880.000.000.004.33
192263542009.02.05 05:35buy0.10eurgbp0.888530.843530.000002009.02.05 06:490.888840.000.000.004.48
193620862009.02.05 22:00buy0.10eurgbp0.874250.829250.000002009.02.05 22:110.874960.000.000.0010.39
193621232009.02.05 22:00buy0.10eurgbp0.874440.829440.000002009.02.05 22:300.875170.000.000.0010.69
193673672009.02.05 22:59buy0.10eurgbp0.874620.829620.000002009.02.05 23:540.875350.000.000.0010.67
193673802009.02.05 22:59buy0.10eurgbp0.874600.829600.000002009.02.05 23:540.875350.000.000.0010.96
193715282009.02.05 23:54sell0.10eurgbp0.875330.920330.000002009.02.06 00:150.874620.000.00-0.1010.39
193715422009.02.05 23:54sell0.10eurgbp0.875300.920300.000002009.02.06 00:150.874550.000.00-0.1010.97
193734022009.02.06 00:15buy0.10eurgbp0.874550.829550.000002009.02.06 02:130.874850.000.000.004.39
193734132009.02.06 00:15buy0.10eurgbp0.874490.829490.000002009.02.06 02:090.874800.000.000.004.53
193787712009.02.06 02:09sell0.10eurgbp0.874840.919840.000002009.02.06 03:540.874500.000.000.004.97
193789482009.02.06 02:13sell0.10eurgbp0.874850.919850.000002009.02.06 03:540.874550.000.000.004.39
193855592009.02.06 03:58sell0.10eurgbp0.874590.919590.000002009.02.06 07:210.874680.000.000.00-1.32
193855792009.02.06 03:59sell0.10eurgbp0.874600.919600.000002009.02.06 07:210.874700.000.000.00-1.46
195291492009.02.08 23:05sell0.10eurgbp0.876180.921180.000002009.02.09 01:010.875760.000.000.006.22
195293042009.02.08 23:12sell0.10eurgbp0.876170.921170.000002009.02.09 01:010.875690.000.000.007.12
197148192009.02.09 23:32buy0.10eurgbp0.873010.828010.000002009.02.10 11:110.872650.000.00-0.01-5.31
197158142009.02.09 23:42buy0.10eurgbp0.873010.828010.000002009.02.10 11:110.872700.000.00-0.01-4.58
199080002009.02.10 22:00sell0.10eurgbp0.888320.933320.000002009.02.10 23:000.887980.000.000.004.94
199080352009.02.10 22:00sell0.10eurgbp0.888400.933400.000002009.02.10 23:000.887950.000.000.006.54
199144062009.02.10 23:01sell0.10eurgbp0.888060.933060.000002009.02.11 00:060.887760.000.00-0.104.36
199144112009.02.10 23:01sell0.10eurgbp0.888080.933080.000002009.02.11 00:070.887780.000.00-0.104.36
199193642009.02.11 00:06buy0.10eurgbp0.887860.842860.000002009.02.11 02:380.888080.000.000.003.19
199193912009.02.11 00:07buy0.10eurgbp0.887780.842780.000002009.02.11 02:310.888040.000.000.003.78
199287862009.02.11 02:31sell0.10eurgbp0.888080.933080.000002009.02.11 03:220.887380.000.000.0010.14
199295392009.02.11 02:38sell0.10eurgbp0.888030.933030.000002009.02.11 06:380.888410.000.000.00-5.51
199339902009.02.11 03:22buy0.10eurgbp0.887450.842450.000002009.02.11 03:290.888150.000.000.0010.13
199353892009.02.11 03:45buy0.10eurgbp0.888220.843220.000002009.02.11 06:080.888430.000.000.003.05
200779182009.02.11 22:00sell0.10eurgbp0.897480.942480.000002009.02.11 22:230.896780.000.000.0010.06
200779412009.02.11 22:00sell0.10eurgbp0.897390.942390.000002009.02.11 22:230.896660.000.000.0010.50
200812422009.02.11 22:32buy0.10eurgbp0.896550.851550.000002009.02.11 23:530.896850.000.000.004.32
200812502009.02.11 22:32buy0.10eurgbp0.896550.851550.000002009.02.12 01:000.896780.000.00-0.043.30
200878922009.02.12 00:01buy0.10eurgbp0.896600.851600.000002009.02.12 02:320.896810.000.000.003.02
200915522009.02.12 01:00sell0.10eurgbp0.896820.941820.000002009.02.12 02:130.896500.000.000.004.60
200965672009.02.12 02:20sell0.10eurgbp0.896240.941240.000002009.02.12 16:410.896600.000.000.00-5.12
200974952009.02.12 02:32sell0.10eurgbp0.896530.941530.000002009.02.12 16:260.896780.000.000.00-3.56
202599112009.02.12 22:00sell0.10eurgbp0.900170.945170.000002009.02.13 03:330.900560.000.00-0.10-5.59
202599552009.02.12 22:00sell0.10eurgbp0.900170.945170.000002009.02.13 03:360.900500.000.00-0.10-4.73
202905902009.02.13 03:33buy0.10eurgbp0.900560.855560.000002009.02.13 19:000.892900.000.000.00-110.44
202907092009.02.13 03:36buy0.10eurgbp0.900500.855500.000002009.02.13 19:000.893040.000.000.00-107.57
  0.00 0.00 -4.59 -904.90
Closed P/L: -909.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -909.49 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 090.51 Equity: 9 090.51 Free Margin: 9 090.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 120.80 Gross Loss: 2 030.29 Total Net Profit: -909.49
Profit Factor: 0.55 Expected Payoff: -5.02  
Absolute Drawdown: 978.32 Maximal Drawdown: 1 538.73 (14.57%) Relative Drawdown: 14.57% (1 538.73)
 
Total Trades: 181 Short Positions (won %): 107 (74.77%) Long Positions (won %): 74 (85.14%)
Profit Trades (% of total): 143 (79.01%) Loss trades (% of total): 38 (20.99%)
Largest profit trade: 16.26 loss trade: -316.45
Average profit trade: 7.84 loss trade: -53.43
Maximum consecutive wins ($): 25 (192.75) consecutive losses ($): 6 (-237.21)
Maximal consecutive profit (count): 192.75 (25) consecutive loss (count): -632.85 (2)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 3