EuroOrient Securities&Financial Services Ltd
|Account: 458489
|Name: Your Lucky EURGBP rdb v1a
|Currency: USD
|2009 January 30, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14433723
|2008.12.27 23:54
|balance
|Deposit
|10 000.00
|14994444
|2009.01.06 00:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92733
|0.97233
|0.00000
|2009.01.06 00:39
|0.92660
|0.00
|0.00
|0.00
|10.73
|14994479
|2009.01.06 00:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92742
|0.97242
|0.00000
|2009.01.06 00:11
|0.92671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.44
|14998588
|2009.01.06 00:55
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92744
|0.97244
|0.00000
|2009.01.06 02:00
|0.92699
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|14998595
|2009.01.06 00:55
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92731
|0.97231
|0.00000
|2009.01.06 02:00
|0.92685
|0.00
|0.00
|0.00
|6.77
|15004170
|2009.01.06 02:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92706
|0.88206
|0.00000
|2009.01.06 04:34
|0.92728
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|15004224
|2009.01.06 02:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92685
|0.88185
|0.00000
|2009.01.06 02:29
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|15006968
|2009.01.06 02:29
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92758
|0.97258
|0.00000
|2009.01.06 02:45
|0.92686
|0.00
|0.00
|0.00
|10.57
|15007741
|2009.01.06 02:45
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92681
|0.88181
|0.00000
|2009.01.06 04:08
|0.92712
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|15011614
|2009.01.06 04:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92681
|0.88181
|0.00000
|2009.01.06 04:35
|0.92751
|0.00
|0.00
|0.00
|10.27
|15012106
|2009.01.06 04:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92732
|0.97232
|0.00000
|2009.01.06 06:45
|0.92700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|15012182
|2009.01.06 04:35
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92758
|0.97258
|0.00000
|2009.01.06 06:44
|0.92727
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|15140345
|2009.01.06 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90489
|0.94989
|0.00000
|2009.01.06 22:00
|0.90407
|0.00
|0.00
|0.00
|12.27
|15140388
|2009.01.06 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90487
|0.94987
|0.00000
|2009.01.06 22:00
|0.90407
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|15140599
|2009.01.06 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90404
|0.85904
|0.00000
|2009.01.06 22:18
|0.90474
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|15140621
|2009.01.06 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90397
|0.85897
|0.00000
|2009.01.06 22:17
|0.90467
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|15142346
|2009.01.06 22:18
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90489
|0.94989
|0.00000
|2009.01.06 22:41
|0.90410
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|15142370
|2009.01.06 22:18
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90490
|0.94990
|0.00000
|2009.01.06 22:40
|0.90420
|0.00
|0.00
|0.00
|10.47
|15146377
|2009.01.06 23:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90370
|0.85870
|0.00000
|2009.01.06 23:10
|0.90459
|0.00
|0.00
|0.00
|13.29
|15146546
|2009.01.06 23:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90367
|0.85867
|0.00000
|2009.01.06 23:10
|0.90465
|0.00
|0.00
|0.00
|14.63
|15147354
|2009.01.06 23:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90459
|0.94959
|0.00000
|2009.01.07 03:05
|0.90469
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.49
|15147368
|2009.01.06 23:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90461
|0.94961
|0.00000
|2009.01.07 03:05
|0.90451
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.49
|15168218
|2009.01.07 03:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90465
|0.85965
|0.00000
|2009.01.07 03:57
|0.90537
|0.00
|0.00
|0.00
|10.72
|15168232
|2009.01.07 03:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90451
|0.85951
|0.00000
|2009.01.07 03:57
|0.90523
|0.00
|0.00
|0.00
|10.72
|15172796
|2009.01.07 03:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90532
|0.95032
|0.00000
|2009.01.07 08:51
|0.90571
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.83
|15172813
|2009.01.07 03:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90542
|0.95042
|0.00000
|2009.01.07 08:51
|0.90578
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.38
|15334412
|2009.01.07 22:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90000
|0.94500
|0.00000
|2009.01.08 11:04
|0.90038
|0.00
|0.00
|-0.32
|-5.73
|15334510
|2009.01.07 22:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89995
|0.94495
|0.00000
|2009.01.08 11:04
|0.90033
|0.00
|0.00
|-0.32
|-5.72
|15546929
|2009.01.08 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90153
|0.85653
|0.00000
|2009.01.09 11:17
|0.90126
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.09
|15546943
|2009.01.08 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90153
|0.85653
|0.00000
|2009.01.09 11:17
|0.90170
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.58
|15946385
|2009.01.12 23:50
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90253
|0.94753
|0.00000
|2009.01.13 00:01
|0.90180
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.81
|15946465
|2009.01.12 23:51
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90258
|0.94758
|0.00000
|2009.01.13 00:01
|0.90184
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.97
|15947424
|2009.01.13 00:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90189
|0.85689
|0.00000
|2009.01.13 00:04
|0.90260
|0.00
|0.00
|0.00
|10.51
|15947446
|2009.01.13 00:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90160
|0.85660
|0.00000
|2009.01.13 00:02
|0.90235
|0.00
|0.00
|0.00
|11.11
|15947580
|2009.01.13 00:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90228
|0.94728
|0.00000
|2009.01.13 01:10
|0.90197
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|15947762
|2009.01.13 00:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90277
|0.94777
|0.00000
|2009.01.13 01:05
|0.90242
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|15951346
|2009.01.13 01:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90177
|0.85677
|0.00000
|2009.01.13 02:29
|0.90209
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|15951370
|2009.01.13 01:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90180
|0.85680
|0.00000
|2009.01.13 02:29
|0.90220
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|15957329
|2009.01.13 02:29
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90223
|0.94723
|0.00000
|2009.01.13 05:34
|0.90219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|15957340
|2009.01.13 02:29
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90220
|0.94720
|0.00000
|2009.01.13 05:35
|0.90220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15969263
|2009.01.13 05:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90196
|0.94696
|0.00000
|2009.01.13 07:42
|0.90158
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|15969312
|2009.01.13 05:35
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90194
|0.94694
|0.00000
|2009.01.13 07:42
|0.90119
|0.00
|0.00
|0.00
|11.07
|16124296
|2009.01.13 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90890
|0.95390
|0.00000
|2009.01.13 23:59
|0.90857
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|16124345
|2009.01.13 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90892
|0.95392
|0.00000
|2009.01.13 23:59
|0.90862
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|16141188
|2009.01.13 23:59
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90855
|0.86355
|0.00000
|2009.01.14 00:19
|0.90957
|0.00
|0.00
|-0.01
|14.78
|16141204
|2009.01.13 23:59
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90862
|0.86362
|0.00000
|2009.01.14 00:19
|0.90957
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.77
|16143799
|2009.01.14 00:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90970
|0.95470
|0.00000
|2009.01.14 00:19
|0.90880
|0.00
|0.00
|0.00
|13.06
|16143835
|2009.01.14 00:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90991
|0.95491
|0.00000
|2009.01.14 00:19
|0.90919
|0.00
|0.00
|0.00
|10.44
|16143902
|2009.01.14 00:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90873
|0.86373
|0.00000
|2009.01.14 01:58
|0.90903
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|16143929
|2009.01.14 00:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90876
|0.86376
|0.00000
|2009.01.14 02:00
|0.90906
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|16151892
|2009.01.14 01:58
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90900
|0.95400
|0.00000
|2009.01.14 09:25
|0.90935
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|16153121
|2009.01.14 02:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90916
|0.95416
|0.00000
|2009.01.14 05:03
|0.90916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16164904
|2009.01.14 05:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90935
|0.95435
|0.00000
|2009.01.14 09:25
|0.90975
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.84
|16303635
|2009.01.14 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90226
|0.85726
|0.00000
|2009.01.14 22:32
|0.90298
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|16303666
|2009.01.14 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90223
|0.85723
|0.00000
|2009.01.14 22:32
|0.90295
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|16307436
|2009.01.14 22:32
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90298
|0.94798
|0.00000
|2009.01.14 23:43
|0.90266
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|16307443
|2009.01.14 22:32
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90298
|0.94798
|0.00000
|2009.01.14 23:43
|0.90267
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|16315358
|2009.01.14 23:53
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90313
|0.94813
|0.00000
|2009.01.15 00:53
|0.90261
|0.00
|0.00
|-0.31
|7.60
|16315360
|2009.01.14 23:53
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90308
|0.94808
|0.00000
|2009.01.15 00:12
|0.90237
|0.00
|0.00
|-0.31
|10.38
|16319029
|2009.01.15 00:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90246
|0.85746
|0.00000
|2009.01.15 01:49
|0.90319
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|16319034
|2009.01.15 00:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90242
|0.85742
|0.00000
|2009.01.15 01:49
|0.90319
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|16323978
|2009.01.15 01:49
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90309
|0.94809
|0.00000
|2009.01.15 03:04
|0.90274
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|16323983
|2009.01.15 01:49
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90311
|0.94811
|0.00000
|2009.01.15 04:18
|0.90291
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|16330901
|2009.01.15 03:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90282
|0.85782
|0.00000
|2009.01.15 03:25
|0.90353
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|16332437
|2009.01.15 03:25
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90352
|0.94852
|0.00000
|2009.01.15 04:25
|0.90318
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|16335554
|2009.01.15 04:18
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90294
|0.85794
|0.00000
|2009.01.15 11:09
|0.90259
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|16335835
|2009.01.15 04:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90282
|0.85782
|0.00000
|2009.01.15 08:28
|0.90243
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|16498061
|2009.01.15 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89774
|0.94274
|0.00000
|2009.01.15 22:19
|0.89703
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|16498074
|2009.01.15 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89778
|0.94278
|0.00000
|2009.01.15 22:19
|0.89706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.56
|16499971
|2009.01.15 22:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89677
|0.85177
|0.00000
|2009.01.15 23:24
|0.89717
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|16500060
|2009.01.15 22:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89674
|0.85174
|0.00000
|2009.01.15 23:24
|0.89733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|16504595
|2009.01.15 23:24
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89728
|0.94228
|0.00000
|2009.01.15 23:56
|0.89654
|0.00
|0.00
|0.00
|10.84
|16504604
|2009.01.15 23:24
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89733
|0.94233
|0.00000
|2009.01.15 23:50
|0.89660
|0.00
|0.00
|0.00
|10.69
|16506360
|2009.01.15 23:50
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89665
|0.85165
|0.00000
|2009.01.16 01:08
|0.89711
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.74
|16506590
|2009.01.15 23:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89651
|0.85151
|0.00000
|2009.01.16 01:07
|0.89686
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.12
|16510553
|2009.01.16 01:07
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89683
|0.94183
|0.00000
|2009.01.16 02:53
|0.89653
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|16510651
|2009.01.16 01:08
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89680
|0.94180
|0.00000
|2009.01.16 03:05
|0.89649
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|16516275
|2009.01.16 03:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89607
|0.94107
|0.00000
|2009.01.16 03:48
|0.89538
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|16516282
|2009.01.16 03:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89609
|0.94109
|0.00000
|2009.01.16 03:48
|0.89538
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|16519404
|2009.01.16 03:48
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89539
|0.85039
|0.00000
|2009.01.16 05:51
|0.89577
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|16519409
|2009.01.16 03:48
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89553
|0.85053
|0.00000
|2009.01.16 05:52
|0.89591
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|16675561
|2009.01.18 23:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89983
|0.85483
|0.00000
|2009.01.19 03:15
|0.89968
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|16675569
|2009.01.18 23:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89977
|0.85477
|0.00000
|2009.01.19 03:15
|0.89970
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|16852792
|2009.01.19 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90651
|0.95151
|0.00000
|2009.01.19 23:47
|0.90560
|0.00
|0.00
|0.00
|13.16
|16852987
|2009.01.19 23:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90646
|0.95146
|0.00000
|2009.01.19 23:47
|0.90560
|0.00
|0.00
|0.00
|12.44
|16857445
|2009.01.19 23:49
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90572
|0.86072
|0.00000
|2009.01.20 00:09
|0.90685
|0.00
|0.00
|-0.01
|16.27
|16857456
|2009.01.19 23:49
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90579
|0.86079
|0.00000
|2009.01.20 00:09
|0.90685
|0.00
|0.00
|-0.01
|15.26
|16860217
|2009.01.20 00:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90683
|0.95183
|0.00000
|2009.01.20 11:21
|0.92900
|0.00
|0.00
|0.00
|-309.78
|16860271
|2009.01.20 00:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90691
|0.95191
|0.00000
|2009.01.20 11:21
|0.92907
|0.00
|0.00
|0.00
|-309.59
|17075230
|2009.01.20 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92600
|0.97100
|0.00000
|2009.01.20 22:28
|0.92526
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|17075245
|2009.01.20 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92603
|0.97103
|0.00000
|2009.01.20 22:28
|0.92531
|0.00
|0.00
|0.00
|10.04
|17082111
|2009.01.20 22:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92602
|0.97102
|0.00000
|2009.01.23 19:00
|0.94136
|0.00
|0.00
|-0.49
|-209.42
|17082122
|2009.01.20 22:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92599
|0.97099
|0.00000
|2009.01.23 19:00
|0.94141
|0.00
|0.00
|-0.49
|-210.51
|17636119
|2009.01.25 23:33
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.94303
|0.98803
|0.00000
|2009.01.26 10:21
|0.94343
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.49
|17636180
|2009.01.25 23:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.94314
|0.98814
|0.00000
|2009.01.26 10:21
|0.94348
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.66
|17828418
|2009.01.26 23:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.94310
|0.98810
|0.00000
|2009.01.27 00:01
|0.94272
|0.00
|0.00
|-0.10
|5.31
|17828600
|2009.01.26 23:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.94304
|0.98804
|0.00000
|2009.01.27 00:01
|0.94258
|0.00
|0.00
|-0.10
|6.43
|17832965
|2009.01.27 00:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.94270
|0.89770
|0.00000
|2009.01.27 00:11
|0.94354
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|17833006
|2009.01.27 00:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.94258
|0.89758
|0.00000
|2009.01.27 00:11
|0.94354
|0.00
|0.00
|0.00
|13.43
|17834857
|2009.01.27 00:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.94346
|0.98846
|0.00000
|2009.01.27 00:24
|0.94262
|0.00
|0.00
|0.00
|11.80
|17834989
|2009.01.27 00:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.94360
|0.98860
|0.00000
|2009.01.27 00:24
|0.94282
|0.00
|0.00
|0.00
|10.96
|17838456
|2009.01.27 00:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.94281
|0.89781
|0.00000
|2009.01.27 01:04
|0.94353
|0.00
|0.00
|0.00
|10.07
|17838501
|2009.01.27 00:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.94252
|0.89752
|0.00000
|2009.01.27 00:43
|0.94322
|0.00
|0.00
|0.00
|9.81
|17839982
|2009.01.27 00:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.94292
|0.89792
|0.00000
|2009.01.27 01:05
|0.94367
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|17842128
|2009.01.27 01:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.94357
|0.98857
|0.00000
|2009.01.27 02:06
|0.94327
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|17842355
|2009.01.27 01:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.94362
|0.98862
|0.00000
|2009.01.27 02:06
|0.94323
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|17847762
|2009.01.27 02:12
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.94376
|0.98876
|0.00000
|2009.01.27 02:26
|0.94304
|0.00
|0.00
|0.00
|10.05
|17848091
|2009.01.27 02:19
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.94341
|0.89841
|0.00000
|2009.01.27 03:56
|0.94374
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|17851746
|2009.01.27 03:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.94312
|0.89812
|0.00000
|2009.01.28 21:23
|0.92095
|0.00
|0.00
|-0.01
|-316.39
|17854842
|2009.01.27 03:56
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.94371
|0.98871
|0.00000
|2009.01.27 04:19
|0.94299
|0.00
|0.00
|0.00
|10.05
|17856619
|2009.01.27 04:19
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.94280
|0.89780
|0.00000
|2009.01.28 21:23
|0.92063
|0.00
|0.00
|-0.01
|-316.44
|18264591
|2009.01.28 22:16
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92395
|0.96895
|0.00000
|2009.01.28 22:16
|0.92325
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|18264981
|2009.01.28 22:18
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92390
|0.96890
|0.00000
|2009.01.28 23:29
|0.92355
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|18265347
|2009.01.28 22:21
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92400
|0.96900
|0.00000
|2009.01.28 23:29
|0.92370
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|18275530
|2009.01.28 23:54
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92451
|0.96951
|0.00000
|2009.01.29 00:04
|0.92378
|0.00
|0.00
|-0.30
|10.41
|18277452
|2009.01.29 00:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92381
|0.87881
|0.00000
|2009.01.29 01:10
|0.92412
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|18277464
|2009.01.29 00:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92382
|0.87882
|0.00000
|2009.01.29 01:10
|0.92419
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|18283120
|2009.01.29 01:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92420
|0.96920
|0.00000
|2009.01.29 10:24
|0.92460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.66
|18283159
|2009.01.29 01:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92423
|0.96923
|0.00000
|2009.01.29 10:24
|0.92455
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|18457856
|2009.01.30 00:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90551
|0.95051
|0.00000
|2009.01.30 08:06
|0.90591
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|18457883
|2009.01.30 00:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90558
|0.95058
|0.00000
|2009.01.30 08:06
|0.90596
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.42
|
|0.00
|0.00
|-3.28
|-957.37
|Closed P/L:
|-960.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-960.65
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|9 039.35
|Equity:
|9 039.35
|Free Margin:
|9 039.35
|
|Details:
|Gross Profit:
|797.97
|Gross Loss:
|1 758.62
|Total Net Profit:
|-960.65
|Profit Factor:
|0.45
|Expected Payoff:
|-8.01
|
|Absolute Drawdown:
|978.32
|Maximal Drawdown:
|1 538.73 (14.57%)
|Relative Drawdown:
|14.57% (1 538.73)
|
|Total Trades:
|120
|Short Positions (won %):
|73 (76.71%)
|Long Positions (won %):
|47 (85.11%)
|Profit Trades (% of total):
|96 (80.00%)
|Loss trades (% of total):
|24 (20.00%)
|Largest
|profit trade:
|16.26
|loss trade:
|-316.45
|Average
|profit trade:
|8.31
|loss trade:
|-73.28
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (153.31)
|consecutive losses ($):
|5 (-27.41)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|178.74 (19)
|consecutive loss (count):
|-632.85 (2)
|Average
|consecutive wins:
|11
|consecutive losses:
|3