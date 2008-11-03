Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2
Tadawulfx-Live (Build 220)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.09.04 00:00 - 2009.02.03 23:55 (2008.09.04 - 2009.02.04)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Expert_Name="Your_Lucky_v2"; CloseAll_NOW=false;
StopAfterLastTrade=false;
TargetEquity=99900000; OpenHour=21; CloseHour=5; LotsOptimized=true;
Auto_LotsDecimal=true;
LotsDecimal=1; Risk=50; Lots=0.1; MaxLots=20; AutoRange_SL=true;
StopLoss=13; SL_OutSession=5; AutoRange_TP=true;
AccountProfitClose=true;
TakeProfit=6; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=5; Use_Damiani_Filter=true;
Time_Opened_Expire=true;
Hidden_TP=true;
Hidden_SL=true;
Hide_ALL=true;
TradeOnFriday=true;
CloseOnFriday=false;
MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
|Bars in test
|31185
|Ticks modelled
|1247143
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1600.00
|Total net profit
|2189.72
|Gross profit
|3726.81
|Gross loss
|-1537.09
|Profit factor
|2.42
|Expected payoff
|1.71
|Absolute drawdown
|61.35
|Maximal drawdown
|176.31 (8.52%)
|Relative drawdown
|8.52% (176.31)
|Total trades
|1281
|Short positions (won %)
|639 (92.64%)
|Long positions (won %)
|642 (92.06%)
|Profit trades (% of total)
|1183 (92.35%)
|Loss trades (% of total)
|98 (7.65%)
|Largest
|profit trade
|11.10
|loss trade
|-43.62
|Average
|profit trade
|3.15
|loss trade
|-15.68
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|90 (295.14)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-88.72)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|295.14 (90)
|consecutive loss (count of losses)
|-99.08 (3)
|Average
|consecutive wins
|20
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.04 01:03
|sell
|1
|0.05
|0.8171
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.09.04 01:13
|close
|1
|0.05
|0.8166
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1603.69
|3
|2008.09.04 03:06
|buy
|2
|0.05
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.09.04 03:19
|buy
|3
|0.05
|0.8166
|0.0000
|0.0000
|5
|2008.09.04 03:53
|close
|3
|0.05
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1606.65
|6
|2008.09.04 04:08
|close
|2
|0.05
|0.8173
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1608.87
|7
|2008.09.04 23:35
|sell
|4
|0.05
|0.8106
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.09.04 23:36
|close
|4
|0.05
|0.8101
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1612.57
|9
|2008.09.04 23:38
|sell
|5
|0.05
|0.8106
|0.0000
|0.0000
|10
|2008.09.04 23:43
|close
|5
|0.05
|0.8102
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1615.53
|11
|2008.09.04 23:45
|sell
|6
|0.05
|0.8102
|0.0000
|0.0000
|12
|2008.09.04 23:50
|close
|6
|0.05
|0.8098
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1618.49
|13
|2008.09.05 00:51
|sell
|7
|0.05
|0.8103
|0.0000
|0.0000
|14
|2008.09.05 00:54
|close
|7
|0.05
|0.8099
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1621.45
|15
|2008.09.05 01:10
|sell
|8
|0.05
|0.8103
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.09.05 01:35
|sell
|9
|0.05
|0.8108
|0.0000
|0.0000
|17
|2008.09.05 01:37
|close
|9
|0.05
|0.8104
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1624.41
|18
|2008.09.05 01:42
|sell
|10
|0.05
|0.8107
|0.0000
|0.0000
|19
|2008.09.05 01:46
|sell
|11
|0.05
|0.8111
|0.0000
|0.0000
|20
|2008.09.05 01:48
|close
|11
|0.05
|0.8106
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1628.10
|21
|2008.09.05 01:53
|sell
|12
|0.05
|0.8110
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.09.05 01:57
|close
|12
|0.05
|0.8106
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1631.06
|23
|2008.09.05 02:11
|sell
|13
|0.05
|0.8110
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.09.05 03:50
|close
|13
|0.05
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|-22.92
|1608.14
|25
|2008.09.05 03:50
|close
|10
|0.05
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|-25.14
|1583.00
|26
|2008.09.05 03:50
|close
|8
|0.05
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|-28.10
|1554.90
|27
|2008.09.08 02:19
|sell
|14
|0.05
|0.8057
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.09.08 02:31
|close
|14
|0.05
|0.8053
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1557.86
|29
|2008.09.08 02:55
|buy
|15
|0.05
|0.8045
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.09.08 03:08
|buy
|16
|0.05
|0.8042
|0.0000
|0.0000
|31
|2008.09.08 03:11
|close
|16
|0.05
|0.8046
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1560.82
|32
|2008.09.08 03:13
|buy
|17
|0.05
|0.8042
|0.0000
|0.0000
|33
|2008.09.08 03:30
|buy
|18
|0.05
|0.8036
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.09.08 03:38
|close
|18
|0.05
|0.8040
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1563.78
|35
|2008.09.08 03:41
|close
|17
|0.05
|0.8046
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1566.74
|36
|2008.09.08 03:59
|close
|15
|0.05
|0.8048
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1568.96
|37
|2008.09.08 04:11
|buy
|19
|0.05
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|38
|2008.09.08 04:12
|close
|19
|0.05
|0.8043
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1571.92
|39
|2008.09.08 04:25
|buy
|20
|0.05
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.09.08 04:36
|close
|20
|0.05
|0.8043
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1574.88
|41
|2008.09.08 04:45
|buy
|21
|0.05
|0.8036
|0.0000
|0.0000
|42
|2008.09.08 04:54
|buy
|22
|0.05
|0.8032
|0.0000
|0.0000
|43
|2008.09.08 05:39
|close
|22
|0.05
|0.8037
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1578.57
|44
|2008.09.08 05:42
|close
|21
|0.05
|0.8040
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1581.53
|45
|2008.09.08 21:32
|sell
|23
|0.05
|0.8048
|0.0000
|0.0000
|46
|2008.09.08 21:56
|close
|23
|0.05
|0.8044
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1584.49
|47
|2008.09.08 22:13
|buy
|24
|0.05
|0.8037
|0.0000
|0.0000
|48
|2008.09.08 23:06
|close
|24
|0.05
|0.8041
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1587.45
|49
|2008.09.08 23:11
|sell
|25
|0.05
|0.8049
|0.0000
|0.0000
|50
|2008.09.08 23:12
|close
|25
|0.05
|0.8045
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1590.41
|51
|2008.09.08 23:27
|buy
|26
|0.05
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.09.09 00:06
|close
|26
|0.05
|0.8040
|0.0000
|0.0000
|3.52
|1593.93
|53
|2008.09.09 00:07
|sell
|27
|0.05
|0.8047
|0.0000
|0.0000
|54
|2008.09.09 00:15
|close
|27
|0.05
|0.8042
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1597.63
|55
|2008.09.09 01:00
|buy
|28
|0.05
|0.8033
|0.0000
|0.0000
|56
|2008.09.09 01:24
|buy
|29
|0.05
|0.8030
|0.0000
|0.0000
|57
|2008.09.09 01:31
|close
|29
|0.05
|0.8034
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1600.59
|58
|2008.09.09 02:00
|close
|28
|0.05
|0.8036
|0.0000
|0.0000
|2.21
|1602.80
|59
|2008.09.09 02:57
|buy
|30
|0.05
|0.8030
|0.0000
|0.0000
|60
|2008.09.09 04:58
|buy
|31
|0.05
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|61
|2008.09.09 05:06
|close
|31
|0.05
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1605.76
|62
|2008.09.09 06:21
|close
|30
|0.05
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|-0.74
|1605.02
|63
|2008.09.09 21:08
|buy
|32
|0.05
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.09.09 21:27
|buy
|33
|0.05
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|65
|2008.09.09 22:34
|buy
|34
|0.05
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|66
|2008.09.09 22:41
|close
|34
|0.05
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1607.98
|67
|2008.09.09 22:41
|close
|33
|0.05
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1610.20
|68
|2008.09.09 22:51
|buy
|35
|0.05
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|69
|2008.09.09 23:02
|close
|35
|0.05
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1613.16
|70
|2008.09.09 23:02
|close
|32
|0.05
|0.8032
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1615.38
|71
|2008.09.09 23:31
|buy
|36
|0.05
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.09.10 00:10
|close
|36
|0.05
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|3.52
|1618.90
|73
|2008.09.10 00:15
|sell
|37
|0.05
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.09.10 00:20
|sell
|38
|0.05
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|75
|2008.09.10 00:43
|close
|38
|0.05
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1621.86
|76
|2008.09.10 00:43
|close
|37
|0.05
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1625.55
|77
|2008.09.10 00:56
|sell
|39
|0.05
|0.8034
|0.0000
|0.0000
|78
|2008.09.10 00:59
|close
|39
|0.05
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|4.43
|1629.98
|79
|2008.09.10 04:11
|sell
|40
|0.05
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|80
|2008.09.10 04:12
|close
|40
|0.05
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1632.94
|81
|2008.09.10 21:22
|sell
|41
|0.05
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|82
|2008.09.10 21:41
|close
|41
|0.05
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1635.90
|83
|2008.09.10 22:02
|buy
|42
|0.05
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|84
|2008.09.10 22:05
|close
|42
|0.05
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1639.60
|85
|2008.09.10 22:06
|buy
|43
|0.05
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|86
|2008.09.10 22:17
|close
|43
|0.05
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1643.29
|87
|2008.09.10 22:34
|buy
|44
|0.05
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|88
|2008.09.10 23:34
|close
|44
|0.05
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1645.51
|89
|2008.09.10 23:35
|sell
|45
|0.05
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.09.10 23:44
|close
|45
|0.05
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1649.20
|91
|2008.09.11 01:00
|buy
|46
|0.05
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|92
|2008.09.11 01:16
|close
|46
|0.05
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1652.16
|93
|2008.09.11 01:34
|buy
|47
|0.05
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|94
|2008.09.11 01:36
|close
|47
|0.05
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1655.12
|95
|2008.09.11 01:42
|buy
|48
|0.05
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|96
|2008.09.11 03:30
|close
|48
|0.05
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1657.34
|97
|2008.09.11 21:09
|sell
|49
|0.05
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|98
|2008.09.11 21:13
|close
|49
|0.05
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1660.30
|99
|2008.09.11 23:01
|sell
|50
|0.05
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.09.12 02:05
|close
|50
|0.05
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|0.09
|1660.39
|101
|2008.09.12 03:00
|buy
|51
|0.05
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|102
|2008.09.12 03:10
|buy
|52
|0.05
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|103
|2008.09.12 03:20
|close
|52
|0.05
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1664.08
|104
|2008.09.12 03:35
|buy
|53
|0.05
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|105
|2008.09.12 04:02
|close
|53
|0.05
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1667.77
|106
|2008.09.12 04:05
|close
|51
|0.05
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1669.99
|107
|2008.09.15 01:48
|sell
|54
|0.05
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|108
|2008.09.15 01:49
|sell
|55
|0.05
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|109
|2008.09.15 01:52
|sell
|56
|0.05
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|110
|2008.09.15 01:57
|close
|56
|0.05
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1672.95
|111
|2008.09.15 02:04
|close
|55
|0.05
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1676.65
|112
|2008.09.15 02:21
|sell
|57
|0.05
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|113
|2008.09.15 02:22
|sell
|58
|0.05
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|114
|2008.09.15 02:25
|close
|58
|0.05
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1679.61
|115
|2008.09.15 02:33
|close
|57
|0.05
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1682.57
|116
|2008.09.15 02:34
|close
|54
|0.05
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1686.27
|117
|2008.09.15 04:13
|sell
|59
|0.05
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|118
|2008.09.15 04:19
|sell
|60
|0.05
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|119
|2008.09.15 05:00
|close
|60
|0.05
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1689.23
|120
|2008.09.15 05:21
|close
|59
|0.05
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|-14.79
|1674.44
|121
|2008.09.15 21:24
|sell
|61
|0.05
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|122
|2008.09.15 21:29
|close
|61
|0.05
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1677.40
|123
|2008.09.15 21:45
|sell
|62
|0.05
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|124
|2008.09.15 21:59
|sell
|63
|0.05
|0.7945
|0.0000
|0.0000
|125
|2008.09.15 22:00
|close
|62
|0.05
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|-0.74
|1676.66
|126
|2008.09.15 22:00
|close
|63
|0.05
|0.7941
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1679.62
|127
|2008.09.15 22:36
|buy
|64
|0.05
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|128
|2008.09.15 22:50
|buy
|65
|0.05
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|129
|2008.09.15 23:02
|buy
|66
|0.05
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.09.15 23:30
|close
|66
|0.05
|0.7928
|0.0000
|0.0000
|4.44
|1684.06
|131
|2008.09.15 23:49
|close
|65
|0.05
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1687.02
|132
|2008.09.15 23:57
|close
|64
|0.05
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1689.24
|133
|2008.09.16 00:18
|buy
|67
|0.05
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.09.16 00:22
|close
|67
|0.05
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1692.20
|135
|2008.09.16 00:37
|sell
|68
|0.05
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|136
|2008.09.16 01:21
|sell
|69
|0.05
|0.7948
|0.0000
|0.0000
|137
|2008.09.16 01:30
|close
|69
|0.05
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1695.90
|138
|2008.09.16 01:51
|sell
|70
|0.05
|0.7944
|0.0000
|0.0000
|139
|2008.09.16 01:52
|close
|70
|0.05
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1698.86
|140
|2008.09.16 03:57
|close
|68
|0.05
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|-0.74
|1698.12
|141
|2008.09.16 03:57
|buy
|71
|0.05
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|142
|2008.09.16 04:10
|buy
|72
|0.05
|0.7931
|0.0000
|0.0000
|143
|2008.09.16 04:15
|buy
|73
|0.05
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|144
|2008.09.16 04:20
|close
|73
|0.05
|0.7931
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1701.08
|145
|2008.09.16 04:43
|close
|72
|0.05
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1704.04
|146
|2008.09.16 04:47
|close
|71
|0.05
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1707.73
|147
|2008.09.16 21:19
|sell
|74
|0.05
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|148
|2008.09.16 21:23
|close
|74
|0.05
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1710.69
|149
|2008.09.16 21:59
|sell
|75
|0.05
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|150
|2008.09.16 22:10
|close
|75
|0.05
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1713.65
|151
|2008.09.16 22:50
|sell
|76
|0.05
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|152
|2008.09.16 22:59
|close
|76
|0.05
|0.7925
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1716.61
|153
|2008.09.16 23:20
|buy
|77
|0.05
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|154
|2008.09.16 23:34
|close
|77
|0.05
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1720.30
|155
|2008.09.16 23:34
|buy
|78
|0.05
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|156
|2008.09.16 23:49
|close
|78
|0.05
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1723.99
|157
|2008.09.16 23:59
|buy
|79
|0.05
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.09.17 00:06
|close
|79
|0.05
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|3.52
|1727.51
|159
|2008.09.17 01:45
|sell
|80
|0.05
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|160
|2008.09.17 02:00
|sell
|81
|0.05
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|161
|2008.09.17 05:05
|close
|81
|0.05
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|-17.01
|1710.50
|162
|2008.09.17 05:05
|close
|80
|0.05
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|-19.96
|1690.54
|163
|2008.09.17 21:05
|buy
|82
|0.05
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|164
|2008.09.17 23:09
|close
|82
|0.05
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1692.76
|165
|2008.09.17 23:35
|sell
|83
|0.05
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|166
|2008.09.18 00:55
|sell
|84
|0.05
|0.7893
|0.0000
|0.0000
|167
|2008.09.18 01:16
|close
|84
|0.05
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1696.45
|168
|2008.09.18 01:35
|sell
|85
|0.05
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|169
|2008.09.18 01:51
|sell
|86
|0.05
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|170
|2008.09.18 02:00
|close
|86
|0.05
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1699.41
|171
|2008.09.18 02:02
|close
|83
|0.05
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|1.01
|1700.41
|172
|2008.09.18 02:19
|sell
|87
|0.05
|0.7902
|0.0000
|0.0000
|173
|2008.09.18 02:21
|close
|87
|0.05
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1703.37
|174
|2008.09.18 02:25
|sell
|88
|0.05
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|175
|2008.09.18 02:27
|sell
|89
|0.05
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|176
|2008.09.18 02:28
|close
|89
|0.05
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1706.33
|177
|2008.09.18 02:41
|sell
|90
|0.05
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|178
|2008.09.18 02:58
|close
|90
|0.05
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1709.29
|179
|2008.09.18 03:05
|close
|88
|0.05
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1712.25
|180
|2008.09.18 03:15
|sell
|91
|0.05
|0.7902
|0.0000
|0.0000
|181
|2008.09.18 03:17
|sell
|92
|0.05
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|182
|2008.09.18 03:22
|close
|92
|0.05
|0.7902
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1715.21
|183
|2008.09.18 03:23
|close
|91
|0.05
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1718.17
|184
|2008.09.18 04:06
|close
|85
|0.05
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|1.47
|1719.64
|185
|2008.09.18 04:06
|buy
|93
|0.05
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|186
|2008.09.18 05:28
|close
|93
|0.05
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1721.86
|187
|2008.09.18 21:08
|buy
|94
|0.05
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|188
|2008.09.18 23:18
|buy
|95
|0.05
|0.7886
|0.0000
|0.0000
|189
|2008.09.18 23:47
|close
|95
|0.05
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1724.82
|190
|2008.09.19 00:03
|buy
|96
|0.05
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|191
|2008.09.19 00:40
|buy
|97
|0.05
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|192
|2008.09.19 00:41
|close
|97
|0.05
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|4.44
|1729.26
|193
|2008.09.19 00:58
|buy
|98
|0.05
|0.7880
|0.0000
|0.0000
|194
|2008.09.19 01:31
|close
|98
|0.05
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1732.22
|195
|2008.09.19 02:11
|close
|96
|0.05
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1734.44
|196
|2008.09.19 02:12
|close
|94
|0.05
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|-3.13
|1731.31
|197
|2008.09.19 02:12
|sell
|99
|0.05
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|198
|2008.09.19 02:23
|close
|99
|0.05
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1735.00
|199
|2008.09.19 02:31
|buy
|100
|0.05
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|200
|2008.09.19 02:35
|close
|100
|0.05
|0.7883
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1737.96
|201
|2008.09.19 02:59
|buy
|101
|0.05
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|202
|2008.09.19 03:01
|close
|101
|0.05
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1740.92
|203
|2008.09.19 03:07
|buy
|102
|0.05
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|204
|2008.09.19 03:50
|close
|102
|0.05
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1743.88
|205
|2008.09.19 04:13
|buy
|103
|0.05
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|206
|2008.09.19 07:58
|close
|103
|0.05
|0.7878
|0.0000
|0.0000
|-0.73
|1743.15
|207
|2008.09.22 00:46
|buy
|104
|0.05
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|208
|2008.09.22 00:54
|buy
|105
|0.05
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|209
|2008.09.22 00:59
|close
|105
|0.05
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1746.84
|210
|2008.09.22 01:03
|close
|104
|0.05
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1749.80
|211
|2008.09.22 01:04
|sell
|106
|0.05
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|212
|2008.09.22 01:06
|close
|106
|0.05
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1752.76
|213
|2008.09.22 01:11
|sell
|107
|0.05
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|214
|2008.09.22 01:19
|sell
|108
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|215
|2008.09.22 02:37
|sell
|109
|0.05
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|216
|2008.09.22 05:58
|close
|107
|0.05
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|-14.79
|1737.97
|217
|2008.09.22 06:46
|close
|109
|0.05
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|-2.22
|1735.75
|218
|2008.09.22 08:25
|close
|108
|0.05
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|-2.21
|1733.54
|219
|2008.09.22 21:07
|sell
|110
|0.05
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|220
|2008.09.22 21:09
|sell
|111
|0.05
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|221
|2008.09.22 23:30
|close
|111
|0.05
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|1.48
|1735.02
|222
|2008.09.22 23:57
|close
|110
|0.05
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1735.02
|223
|2008.09.23 01:55
|sell
|112
|0.05
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|224
|2008.09.23 02:32
|sell
|113
|0.05
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|225
|2008.09.23 03:24
|close
|113
|0.05
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1737.98
|226
|2008.09.23 03:26
|close
|112
|0.05
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|2.95
|1740.93
|227
|2008.09.23 22:56
|buy
|114
|0.05
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|228
|2008.09.23 23:01
|close
|114
|0.05
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1743.89
|229
|2008.09.24 01:56
|buy
|115
|0.05
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|230
|2008.09.24 02:02
|close
|115
|0.05
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|4.44
|1748.33
|231
|2008.09.24 03:43
|sell
|116
|0.05
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|232
|2008.09.24 04:02
|close
|116
|0.05
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1751.29
|233
|2008.09.24 04:14
|sell
|117
|0.05
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|234
|2008.09.24 06:36
|close
|117
|0.05
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|1.48
|1752.77
|235
|2008.09.24 23:08
|sell
|118
|0.05
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|236
|2008.09.24 23:20
|close
|118
|0.05
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1755.73
|237
|2008.09.25 03:16
|sell
|119
|0.05
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|238
|2008.09.25 06:37
|close
|119
|0.05
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|-0.74
|1754.99
|239
|2008.09.25 21:00
|buy
|120
|0.05
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|240
|2008.09.25 21:01
|buy
|121
|0.05
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|241
|2008.09.25 21:03
|close
|121
|0.05
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1757.95
|242
|2008.09.25 21:05
|close
|120
|0.05
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1760.91
|243
|2008.09.25 21:23
|buy
|122
|0.05
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|244
|2008.09.25 22:12
|buy
|123
|0.05
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|245
|2008.09.25 23:13
|close
|123
|0.05
|0.7954
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1763.13
|246
|2008.09.25 23:56
|buy
|124
|0.05
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|247
|2008.09.26 00:30
|close
|124
|0.05
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|2.79
|1765.92
|248
|2008.09.26 00:30
|close
|122
|0.05
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|-0.17
|1765.75
|249
|2008.09.26 01:31
|sell
|125
|0.05
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|250
|2008.09.26 01:36
|close
|125
|0.05
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1768.71
|251
|2008.09.26 01:53
|sell
|126
|0.05
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|252
|2008.09.26 02:11
|sell
|127
|0.05
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|253
|2008.09.26 02:13
|close
|127
|0.05
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1771.67
|254
|2008.09.26 02:43
|close
|126
|0.05
|0.7957
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1774.63
|255
|2008.09.29 02:07
|buy
|128
|0.05
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|256
|2008.09.29 03:01
|buy
|129
|0.05
|0.7931
|0.0000
|0.0000
|257
|2008.09.29 03:03
|close
|129
|0.05
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1777.59
|258
|2008.09.29 03:07
|close
|128
|0.05
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|2.95
|1780.54
|259
|2008.09.29 04:32
|buy
|130
|0.05
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|260
|2008.09.29 05:02
|close
|130
|0.05
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1783.50
|261
|2008.09.29 21:16
|buy
|131
|0.05
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|262
|2008.09.29 21:36
|close
|131
|0.05
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1787.19
|263
|2008.09.29 22:30
|sell
|132
|0.05
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|264
|2008.09.29 22:41
|close
|132
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1790.15
|265
|2008.09.29 23:46
|sell
|133
|0.05
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|266
|2008.09.30 00:02
|sell
|134
|0.05
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|267
|2008.09.30 00:05
|close
|134
|0.05
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1793.11
|268
|2008.09.30 00:07
|close
|133
|0.05
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|3.04
|1796.15
|269
|2008.09.30 00:19
|sell
|135
|0.05
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|270
|2008.09.30 00:21
|sell
|136
|0.05
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|271
|2008.09.30 00:23
|close
|136
|0.05
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1799.84
|272
|2008.09.30 00:32
|close
|135
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1803.53
|273
|2008.09.30 00:45
|buy
|137
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|274
|2008.09.30 00:48
|buy
|138
|0.05
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|275
|2008.09.30 00:52
|close
|138
|0.05
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|4.43
|1807.96
|276
|2008.09.30 00:57
|close
|137
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1811.66
|277
|2008.09.30 01:01
|sell
|139
|0.05
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|278
|2008.09.30 01:04
|close
|139
|0.05
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|4.43
|1816.09
|279
|2008.09.30 01:08
|buy
|140
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|280
|2008.09.30 01:59
|buy
|141
|0.05
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|281
|2008.09.30 02:03
|close
|141
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1819.78
|282
|2008.09.30 02:05
|buy
|142
|0.05
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|283
|2008.09.30 02:41
|buy
|143
|0.05
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|284
|2008.09.30 04:20
|close
|143
|0.05
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1822.00
|285
|2008.09.30 04:59
|close
|142
|0.05
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1822.00
|286
|2008.09.30 05:08
|close
|140
|0.05
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|-2.95
|1819.05
|287
|2008.09.30 21:10
|sell
|144
|0.05
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|288
|2008.09.30 21:37
|close
|144
|0.05
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1822.01
|289
|2008.10.01 00:30
|buy
|145
|0.05
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|290
|2008.10.01 00:31
|close
|145
|0.05
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1824.97
|291
|2008.10.01 00:31
|buy
|146
|0.05
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|292
|2008.10.01 00:39
|close
|146
|0.05
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1827.93
|293
|2008.10.01 00:48
|buy
|147
|0.05
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|294
|2008.10.01 01:35
|close
|147
|0.05
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1830.89
|295
|2008.10.01 02:07
|sell
|148
|0.05
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|296
|2008.10.01 03:17
|close
|148
|0.05
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1833.11
|297
|2008.10.01 03:17
|buy
|149
|0.05
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|298
|2008.10.01 03:49
|buy
|150
|0.05
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|299
|2008.10.01 04:49
|close
|150
|0.05
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1836.07
|300
|2008.10.01 04:57
|close
|149
|0.05
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1838.29
|301
|2008.10.01 21:26
|buy
|151
|0.05
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|302
|2008.10.01 21:38
|close
|151
|0.05
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1841.25
|303
|2008.10.01 21:59
|buy
|152
|0.05
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|304
|2008.10.01 22:22
|close
|152
|0.05
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1844.21
|305
|2008.10.01 22:35
|buy
|153
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|306
|2008.10.01 22:45
|close
|153
|0.05
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1847.17
|307
|2008.10.01 23:01
|sell
|154
|0.05
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|308
|2008.10.01 23:10
|close
|154
|0.05
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1850.13
|309
|2008.10.01 23:18
|sell
|155
|0.05
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|310
|2008.10.01 23:24
|sell
|156
|0.05
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|311
|2008.10.01 23:29
|close
|156
|0.05
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1853.83
|312
|2008.10.01 23:30
|close
|155
|0.05
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1856.79
|313
|2008.10.01 23:30
|sell
|157
|0.05
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|314
|2008.10.01 23:40
|close
|157
|0.05
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1859.75
|315
|2008.10.02 01:55
|buy
|158
|0.05
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|316
|2008.10.02 01:59
|close
|158
|0.05
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1862.71
|317
|2008.10.02 02:02
|buy
|159
|0.05
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|318
|2008.10.02 04:08
|close
|159
|0.05
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|1845.71
|319
|2008.10.02 21:37
|buy
|160
|0.05
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|320
|2008.10.02 21:38
|close
|160
|0.05
|0.7833
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1848.67
|321
|2008.10.02 21:39
|buy
|161
|0.05
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|322
|2008.10.02 21:48
|close
|161
|0.05
|0.7833
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1851.63
|323
|2008.10.02 22:21
|sell
|162
|0.05
|0.7840
|0.0000
|0.0000
|324
|2008.10.02 22:50
|close
|162
|0.05
|0.7836
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1854.59
|325
|2008.10.02 23:24
|buy
|163
|0.05
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|326
|2008.10.02 23:43
|close
|163
|0.05
|0.7833
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1857.55
|327
|2008.10.02 23:56
|buy
|164
|0.05
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|328
|2008.10.03 00:14
|close
|164
|0.05
|0.7833
|0.0000
|0.0000
|2.79
|1860.34
|329
|2008.10.03 00:30
|buy
|165
|0.05
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|330
|2008.10.03 03:21
|close
|165
|0.05
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1860.34
|331
|2008.10.03 03:24
|sell
|166
|0.05
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|332
|2008.10.03 03:35
|close
|166
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1863.30
|333
|2008.10.03 04:00
|sell
|167
|0.05
|0.7831
|0.0000
|0.0000
|334
|2008.10.03 04:19
|close
|167
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1866.99
|335
|2008.10.06 04:30
|sell
|168
|0.05
|0.7734
|0.0000
|0.0000
|336
|2008.10.06 04:31
|sell
|169
|0.05
|0.7737
|0.0000
|0.0000
|337
|2008.10.06 04:32
|sell
|170
|0.05
|0.7741
|0.0000
|0.0000
|338
|2008.10.06 04:48
|close
|170
|0.05
|0.7736
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1870.69
|339
|2008.10.06 04:51
|close
|169
|0.05
|0.7733
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1873.65
|340
|2008.10.06 04:59
|sell
|171
|0.05
|0.7741
|0.0000
|0.0000
|341
|2008.10.06 05:16
|close
|171
|0.05
|0.7737
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1876.61
|342
|2008.10.06 06:17
|close
|168
|0.05
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|-19.97
|1856.64
|343
|2008.10.06 21:05
|buy
|172
|0.05
|0.7746
|0.0000
|0.0000
|344
|2008.10.06 21:09
|buy
|173
|0.05
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|345
|2008.10.06 21:21
|buy
|174
|0.05
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|346
|2008.10.06 21:22
|close
|174
|0.05
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1859.60
|347
|2008.10.06 21:32
|buy
|175
|0.05
|0.7736
|0.0000
|0.0000
|348
|2008.10.06 21:41
|close
|175
|0.05
|0.7740
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1862.56
|349
|2008.10.06 21:46
|close
|173
|0.05
|0.7746
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1865.52
|350
|2008.10.06 21:46
|close
|172
|0.05
|0.7750
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1868.48
|351
|2008.10.06 21:53
|buy
|176
|0.05
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|352
|2008.10.06 21:54
|close
|176
|0.05
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1871.44
|353
|2008.10.06 22:12
|sell
|177
|0.05
|0.7754
|0.0000
|0.0000
|354
|2008.10.06 22:37
|sell
|178
|0.05
|0.7760
|0.0000
|0.0000
|355
|2008.10.06 22:44
|close
|178
|0.05
|0.7756
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1874.40
|356
|2008.10.06 22:48
|close
|177
|0.05
|0.7748
|0.0000
|0.0000
|4.43
|1878.83
|357
|2008.10.06 23:00
|buy
|179
|0.05
|0.7741
|0.0000
|0.0000
|358
|2008.10.06 23:02
|buy
|180
|0.05
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|359
|2008.10.06 23:12
|close
|180
|0.05
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1881.79
|360
|2008.10.06 23:33
|close
|179
|0.05
|0.7747
|0.0000
|0.0000
|4.44
|1886.23
|361
|2008.10.06 23:39
|sell
|181
|0.05
|0.7753
|0.0000
|0.0000
|362
|2008.10.06 23:41
|close
|181
|0.05
|0.7748
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1889.92
|363
|2008.10.06 23:45
|buy
|182
|0.05
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|364
|2008.10.06 23:46
|buy
|183
|0.05
|0.7739
|0.0000
|0.0000
|365
|2008.10.06 23:50
|buy
|184
|0.05
|0.7735
|0.0000
|0.0000
|366
|2008.10.07 00:30
|close
|184
|0.05
|0.7740
|0.0000
|0.0000
|3.52
|1893.44
|367
|2008.10.07 00:44
|close
|183
|0.05
|0.7743
|0.0000
|0.0000
|2.79
|1896.23
|368
|2008.10.07 00:45
|close
|182
|0.05
|0.7745
|0.0000
|0.0000
|2.05
|1898.28
|369
|2008.10.07 00:48
|sell
|185
|0.05
|0.7749
|0.0000
|0.0000
|370
|2008.10.07 01:05
|sell
|186
|0.05
|0.7753
|0.0000
|0.0000
|371
|2008.10.07 01:17
|close
|186
|0.05
|0.7748
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1901.97
|372
|2008.10.07 01:23
|sell
|187
|0.05
|0.7753
|0.0000
|0.0000
|373
|2008.10.07 01:53
|sell
|188
|0.05
|0.7758
|0.0000
|0.0000
|374
|2008.10.07 02:22
|close
|188
|0.05
|0.7754
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1904.93
|375
|2008.10.07 02:50
|close
|187
|0.05
|0.7750
|0.0000
|0.0000
|2.21
|1907.14
|376
|2008.10.07 03:01
|close
|185
|0.05
|0.7743
|0.0000
|0.0000
|4.44
|1911.58
|377
|2008.10.07 03:36
|buy
|189
|0.05
|0.7746
|0.0000
|0.0000
|378
|2008.10.07 04:38
|buy
|190
|0.05
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|379
|2008.10.07 04:40
|buy
|191
|0.05
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|380
|2008.10.07 05:06
|close
|191
|0.05
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1914.54
|381
|2008.10.07 05:44
|close
|190
|0.05
|0.7722
|0.0000
|0.0000
|-14.79
|1899.75
|382
|2008.10.07 05:44
|close
|189
|0.05
|0.7722
|0.0000
|0.0000
|-17.75
|1882.00
|383
|2008.10.07 21:52
|sell
|192
|0.05
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|384
|2008.10.07 21:53
|sell
|193
|0.05
|0.7795
|0.0000
|0.0000
|385
|2008.10.07 22:00
|close
|193
|0.05
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1884.96
|386
|2008.10.07 22:22
|close
|192
|0.05
|0.7785
|0.0000
|0.0000
|4.43
|1889.39
|387
|2008.10.07 23:27
|buy
|194
|0.05
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|388
|2008.10.07 23:28
|close
|194
|0.05
|0.7783
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1893.08
|389
|2008.10.07 23:37
|sell
|195
|0.05
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|390
|2008.10.07 23:40
|close
|195
|0.05
|0.7786
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1896.77
|391
|2008.10.07 23:47
|buy
|196
|0.05
|0.7781
|0.0000
|0.0000
|392
|2008.10.07 23:51
|buy
|197
|0.05
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|393
|2008.10.08 00:24
|close
|196
|0.05
|0.7782
|0.0000
|0.0000
|0.57
|1897.34
|394
|2008.10.08 00:25
|close
|197
|0.05
|0.7784
|0.0000
|0.0000
|4.26
|1901.60
|395
|2008.10.08 01:26
|buy
|198
|0.05
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|396
|2008.10.08 01:28
|buy
|199
|0.05
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|397
|2008.10.08 01:29
|close
|199
|0.05
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1904.56
|398
|2008.10.08 01:31
|close
|198
|0.05
|0.7782
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1908.25
|399
|2008.10.08 01:43
|buy
|200
|0.05
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|400
|2008.10.08 01:46
|buy
|201
|0.05
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|401
|2008.10.08 01:51
|close
|201
|0.05
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1911.21
|402
|2008.10.08 01:53
|buy
|202
|0.05
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|403
|2008.10.08 01:55
|close
|202
|0.05
|0.7775
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1914.17
|404
|2008.10.08 01:57
|buy
|203
|0.05
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|405
|2008.10.08 02:05
|close
|203
|0.05
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1917.13
|406
|2008.10.08 02:52
|close
|200
|0.05
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|2.21
|1919.34
|407
|2008.10.08 03:06
|buy
|204
|0.05
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|408
|2008.10.08 03:12
|buy
|205
|0.05
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|409
|2008.10.08 03:28
|buy
|206
|0.05
|0.7764
|0.0000
|0.0000
|410
|2008.10.08 06:02
|close
|206
|0.05
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|1.47
|1920.81
|411
|2008.10.08 06:03
|close
|205
|0.05
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1920.81
|412
|2008.10.08 06:13
|close
|204
|0.05
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1920.81
|413
|2008.10.08 21:00
|buy
|207
|0.05
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|414
|2008.10.08 21:15
|buy
|208
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|415
|2008.10.08 21:59
|close
|208
|0.05
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1923.77
|416
|2008.10.08 22:05
|buy
|209
|0.05
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|417
|2008.10.08 22:35
|buy
|210
|0.05
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|418
|2008.10.08 22:40
|close
|210
|0.05
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1926.73
|419
|2008.10.08 22:48
|buy
|211
|0.05
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|420
|2008.10.09 01:20
|close
|211
|0.05
|0.7901
|0.0000
|0.0000
|0.97
|1927.70
|421
|2008.10.09 01:21
|close
|209
|0.05
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|-0.51
|1927.19
|422
|2008.10.09 03:04
|close
|207
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|-3.47
|1923.72
|423
|2008.10.09 03:04
|sell
|212
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|424
|2008.10.09 03:11
|close
|212
|0.05
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1927.42
|425
|2008.10.09 03:39
|buy
|213
|0.05
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|426
|2008.10.09 03:42
|close
|213
|0.05
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1930.38
|427
|2008.10.09 03:49
|sell
|214
|0.05
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|428
|2008.10.09 03:50
|close
|214
|0.05
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1933.34
|429
|2008.10.09 03:52
|sell
|215
|0.05
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|430
|2008.10.09 03:56
|close
|215
|0.05
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1937.04
|431
|2008.10.09 03:58
|sell
|216
|0.05
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|432
|2008.10.09 04:02
|sell
|217
|0.05
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|433
|2008.10.09 04:04
|close
|217
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1940.73
|434
|2008.10.09 04:07
|sell
|218
|0.05
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|435
|2008.10.09 04:07
|close
|216
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|0.74
|1941.47
|436
|2008.10.09 04:08
|close
|218
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1945.16
|437
|2008.10.09 04:08
|sell
|219
|0.05
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|438
|2008.10.09 04:10
|close
|219
|0.05
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1948.12
|439
|2008.10.09 04:21
|buy
|220
|0.05
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|440
|2008.10.09 04:25
|close
|220
|0.05
|0.7901
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1951.08
|441
|2008.10.09 04:25
|buy
|221
|0.05
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|442
|2008.10.09 04:30
|close
|221
|0.05
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1954.04
|443
|2008.10.09 04:38
|sell
|222
|0.05
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|444
|2008.10.09 04:43
|close
|222
|0.05
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1957.73
|445
|2008.10.09 04:46
|sell
|223
|0.05
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|446
|2008.10.09 04:58
|close
|223
|0.05
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1961.42
|447
|2008.10.09 21:00
|sell
|224
|0.05
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|448
|2008.10.09 21:02
|close
|224
|0.05
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1965.12
|449
|2008.10.09 21:21
|sell
|225
|0.05
|0.7942
|0.0000
|0.0000
|450
|2008.10.09 21:22
|sell
|226
|0.05
|0.7949
|0.0000
|0.0000
|451
|2008.10.09 21:24
|close
|226
|0.05
|0.7945
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1968.08
|452
|2008.10.09 21:24
|close
|225
|0.05
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1971.04
|453
|2008.10.09 21:39
|sell
|227
|0.05
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|454
|2008.10.09 21:43
|sell
|228
|0.05
|0.7948
|0.0000
|0.0000
|455
|2008.10.09 21:48
|close
|227
|0.05
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|-17.01
|1954.03
|456
|2008.10.09 21:50
|close
|228
|0.05
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|-17.74
|1936.29
|457
|2008.10.10 01:32
|sell
|229
|0.05
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|458
|2008.10.10 01:34
|close
|229
|0.05
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1939.25
|459
|2008.10.10 01:52
|sell
|230
|0.05
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|460
|2008.10.10 02:09
|sell
|231
|0.05
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|461
|2008.10.10 02:25
|close
|231
|0.05
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1942.21
|462
|2008.10.10 02:25
|close
|230
|0.05
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1945.17
|463
|2008.10.10 02:33
|sell
|232
|0.05
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|464
|2008.10.10 02:54
|close
|232
|0.05
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1948.13
|465
|2008.10.13 01:43
|sell
|233
|0.05
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|466
|2008.10.13 01:57
|close
|233
|0.05
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1951.09
|467
|2008.10.13 02:45
|buy
|234
|0.05
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|468
|2008.10.13 03:04
|close
|234
|0.05
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1954.78
|469
|2008.10.13 04:11
|buy
|235
|0.05
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|470
|2008.10.13 04:25
|close
|235
|0.05
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1958.47
|471
|2008.10.13 04:36
|sell
|236
|0.05
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|472
|2008.10.13 04:38
|sell
|237
|0.05
|0.7947
|0.0000
|0.0000
|473
|2008.10.13 04:49
|sell
|238
|0.05
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|474
|2008.10.13 04:57
|close
|238
|0.05
|0.7946
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1962.16
|475
|2008.10.13 04:59
|close
|237
|0.05
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1965.12
|476
|2008.10.13 05:10
|close
|236
|0.05
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1968.08
|477
|2008.10.13 21:02
|sell
|239
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|478
|2008.10.13 21:08
|sell
|240
|0.05
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|479
|2008.10.13 21:28
|close
|240
|0.05
|0.7824
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1971.78
|480
|2008.10.13 21:30
|close
|239
|0.05
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1975.48
|481
|2008.10.13 21:36
|buy
|241
|0.05
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|482
|2008.10.13 21:37
|close
|241
|0.05
|0.7824
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1979.17
|483
|2008.10.13 21:43
|sell
|242
|0.05
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|484
|2008.10.13 21:47
|close
|242
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1982.13
|485
|2008.10.13 21:51
|buy
|243
|0.05
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|486
|2008.10.13 21:55
|close
|243
|0.05
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1985.82
|487
|2008.10.13 21:59
|sell
|244
|0.05
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|488
|2008.10.13 22:01
|close
|244
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1988.78
|489
|2008.10.13 22:15
|sell
|245
|0.05
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|490
|2008.10.13 22:17
|close
|245
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1991.74
|491
|2008.10.13 22:30
|buy
|246
|0.05
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|492
|2008.10.13 22:32
|close
|246
|0.05
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1995.43
|493
|2008.10.13 22:35
|sell
|247
|0.05
|0.7831
|0.0000
|0.0000
|494
|2008.10.13 23:10
|close
|247
|0.05
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|4.43
|1999.86
|495
|2008.10.13 23:18
|buy
|248
|0.05
|0.7817
|0.0000
|0.0000
|496
|2008.10.13 23:19
|close
|248
|0.05
|0.7822
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2003.55
|497
|2008.10.13 23:24
|buy
|249
|0.05
|0.7817
|0.0000
|0.0000
|498
|2008.10.13 23:25
|close
|249
|0.05
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2007.98
|499
|2008.10.13 23:29
|buy
|250
|0.05
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|500
|2008.10.13 23:33
|buy
|251
|0.05
|0.7814
|0.0000
|0.0000
|501
|2008.10.13 23:36
|close
|251
|0.05
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2010.94
|502
|2008.10.13 23:37
|buy
|252
|0.05
|0.7814
|0.0000
|0.0000
|503
|2008.10.14 00:15
|buy
|253
|0.05
|0.7810
|0.0000
|0.0000
|504
|2008.10.14 01:17
|close
|253
|0.05
|0.7813
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2013.16
|505
|2008.10.14 01:40
|close
|252
|0.05
|0.7817
|0.0000
|0.0000
|2.05
|2015.21
|506
|2008.10.14 01:46
|close
|250
|0.05
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|2.05
|2017.26
|507
|2008.10.14 02:16
|sell
|254
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|508
|2008.10.14 02:35
|sell
|255
|0.05
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|509
|2008.10.14 02:40
|close
|255
|0.05
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2020.22
|510
|2008.10.14 02:42
|close
|254
|0.05
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2023.92
|511
|2008.10.14 02:53
|buy
|256
|0.05
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|512
|2008.10.14 02:57
|close
|256
|0.05
|0.7820
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2026.88
|513
|2008.10.14 02:59
|buy
|257
|0.05
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|514
|2008.10.14 03:00
|buy
|258
|0.05
|0.7812
|0.0000
|0.0000
|515
|2008.10.14 03:02
|close
|258
|0.05
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2029.84
|516
|2008.10.14 03:05
|buy
|259
|0.05
|0.7812
|0.0000
|0.0000
|517
|2008.10.14 03:09
|close
|259
|0.05
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2032.80
|518
|2008.10.14 03:24
|buy
|260
|0.05
|0.7812
|0.0000
|0.0000
|519
|2008.10.14 03:27
|close
|260
|0.05
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2035.76
|520
|2008.10.14 03:41
|buy
|261
|0.05
|0.7812
|0.0000
|0.0000
|521
|2008.10.14 03:44
|buy
|262
|0.05
|0.7808
|0.0000
|0.0000
|522
|2008.10.14 03:46
|close
|262
|0.05
|0.7812
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2038.72
|523
|2008.10.14 03:53
|close
|261
|0.05
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2041.68
|524
|2008.10.14 04:17
|buy
|263
|0.05
|0.7812
|0.0000
|0.0000
|525
|2008.10.14 04:26
|close
|263
|0.05
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2044.64
|526
|2008.10.14 04:31
|close
|257
|0.05
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2046.86
|527
|2008.10.14 04:38
|buy
|264
|0.05
|0.7809
|0.0000
|0.0000
|528
|2008.10.14 04:42
|close
|264
|0.05
|0.7813
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2049.82
|529
|2008.10.14 21:47
|buy
|265
|0.05
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|530
|2008.10.14 21:56
|close
|265
|0.05
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2052.78
|531
|2008.10.14 22:00
|sell
|266
|0.05
|0.7840
|0.0000
|0.0000
|532
|2008.10.14 22:08
|close
|266
|0.05
|0.7836
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2055.74
|533
|2008.10.14 22:16
|sell
|267
|0.05
|0.7842
|0.0000
|0.0000
|534
|2008.10.14 22:21
|close
|267
|0.05
|0.7838
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2058.70
|535
|2008.10.14 22:29
|buy
|268
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|536
|2008.10.14 22:36
|close
|268
|0.05
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2061.66
|537
|2008.10.14 22:44
|buy
|269
|0.05
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|538
|2008.10.14 23:01
|close
|269
|0.05
|0.7832
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2064.62
|539
|2008.10.14 23:08
|buy
|270
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|540
|2008.10.14 23:17
|buy
|271
|0.05
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|541
|2008.10.14 23:18
|close
|270
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2064.62
|542
|2008.10.14 23:19
|close
|271
|0.05
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2068.31
|543
|2008.10.14 23:19
|buy
|272
|0.05
|0.7827
|0.0000
|0.0000
|544
|2008.10.14 23:55
|buy
|273
|0.05
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|545
|2008.10.15 01:14
|buy
|274
|0.05
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|546
|2008.10.15 05:07
|close
|274
|0.05
|0.7789
|0.0000
|0.0000
|-19.96
|2048.35
|547
|2008.10.15 05:07
|close
|273
|0.05
|0.7789
|0.0000
|0.0000
|-23.83
|2024.52
|548
|2008.10.15 05:07
|close
|272
|0.05
|0.7789
|0.0000
|0.0000
|-28.26
|1996.26
|549
|2008.10.15 21:56
|buy
|275
|0.05
|0.7788
|0.0000
|0.0000
|550
|2008.10.15 21:59
|close
|275
|0.05
|0.7792
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1999.22
|551
|2008.10.16 01:39
|buy
|276
|0.05
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|552
|2008.10.16 01:40
|close
|276
|0.05
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2003.65
|553
|2008.10.16 01:51
|buy
|277
|0.05
|0.7822
|0.0000
|0.0000
|554
|2008.10.16 01:52
|buy
|278
|0.05
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|555
|2008.10.16 02:03
|close
|277
|0.05
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2004.39
|556
|2008.10.16 02:06
|buy
|279
|0.05
|0.7814
|0.0000
|0.0000
|557
|2008.10.16 02:08
|close
|279
|0.05
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2007.35
|558
|2008.10.16 02:11
|buy
|280
|0.05
|0.7815
|0.0000
|0.0000
|559
|2008.10.16 02:11
|close
|278
|0.05
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2007.35
|560
|2008.10.16 02:12
|close
|280
|0.05
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2010.31
|561
|2008.10.16 02:21
|buy
|281
|0.05
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|562
|2008.10.16 02:24
|buy
|282
|0.05
|0.7815
|0.0000
|0.0000
|563
|2008.10.16 02:35
|buy
|283
|0.05
|0.7811
|0.0000
|0.0000
|564
|2008.10.16 02:42
|close
|283
|0.05
|0.7815
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2013.27
|565
|2008.10.16 02:50
|buy
|284
|0.05
|0.7807
|0.0000
|0.0000
|566
|2008.10.16 04:49
|close
|282
|0.05
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|-17.74
|1995.53
|567
|2008.10.16 04:49
|close
|281
|0.05
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|-20.70
|1974.83
|568
|2008.10.16 05:31
|close
|284
|0.05
|0.7775
|0.0000
|0.0000
|-23.66
|1951.17
|569
|2008.10.16 22:29
|sell
|285
|0.05
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|570
|2008.10.16 22:33
|sell
|286
|0.05
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|571
|2008.10.16 22:39
|close
|286
|0.05
|0.7772
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1954.87
|572
|2008.10.16 22:46
|sell
|287
|0.05
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|573
|2008.10.16 23:01
|sell
|288
|0.05
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|574
|2008.10.17 00:25
|close
|288
|0.05
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|2.31
|1957.18
|575
|2008.10.17 00:30
|close
|287
|0.05
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1963.18
|576
|2008.10.17 00:30
|close
|285
|0.05
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|3.04
|1966.22
|577
|2008.10.17 00:38
|buy
|289
|0.05
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|578
|2008.10.17 00:54
|close
|289
|0.05
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1969.18
|579
|2008.10.17 01:07
|sell
|290
|0.05
|0.7788
|0.0000
|0.0000
|580
|2008.10.17 01:34
|close
|290
|0.05
|0.7784
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1972.14
|581
|2008.10.17 02:12
|sell
|291
|0.05
|0.7786
|0.0000
|0.0000
|582
|2008.10.17 02:15
|sell
|292
|0.05
|0.7789
|0.0000
|0.0000
|583
|2008.10.17 02:24
|close
|292
|0.05
|0.7785
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1975.10
|584
|2008.10.17 02:38
|close
|291
|0.05
|0.7782
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1978.06
|585
|2008.10.17 02:54
|buy
|293
|0.05
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|586
|2008.10.17 03:01
|close
|293
|0.05
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1981.02
|587
|2008.10.17 03:15
|buy
|294
|0.05
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|588
|2008.10.17 03:23
|buy
|295
|0.05
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|589
|2008.10.17 03:24
|close
|295
|0.05
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1983.98
|590
|2008.10.17 03:26
|buy
|296
|0.05
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|591
|2008.10.17 03:34
|close
|296
|0.05
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1986.94
|592
|2008.10.17 03:42
|buy
|297
|0.05
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|593
|2008.10.17 03:45
|close
|297
|0.05
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1989.90
|594
|2008.10.17 03:52
|buy
|298
|0.05
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|595
|2008.10.17 05:23
|close
|298
|0.05
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|2.22
|1992.12
|596
|2008.10.17 06:30
|close
|294
|0.05
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1992.12
|597
|2008.10.20 00:12
|buy
|299
|0.05
|0.7747
|0.0000
|0.0000
|598
|2008.10.20 01:08
|close
|299
|0.05
|0.7752
|0.0000
|0.0000
|3.69
|1995.81
|599
|2008.10.20 01:30
|sell
|300
|0.05
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|600
|2008.10.20 01:34
|close
|300
|0.05
|0.7757
|0.0000
|0.0000
|2.96
|1998.77
|601
|2008.10.20 01:57
|sell
|301
|0.05
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|602
|2008.10.20 02:01
|close
|301
|0.05
|0.7757
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2001.73
|603
|2008.10.20 02:48
|sell
|302
|0.05
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|604
|2008.10.20 02:52
|sell
|303
|0.05
|0.7767
|0.0000
|0.0000
|605
|2008.10.20 02:54
|sell
|304
|0.05
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|606
|2008.10.20 04:19
|close
|304
|0.05
|0.7767
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2003.95
|607
|2008.10.20 04:42
|close
|303
|0.05
|0.7764
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2006.17
|608
|2008.10.20 04:47
|sell
|305
|0.05
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|609
|2008.10.20 04:50
|close
|305
|0.05
|0.7765
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2009.13
|610
|2008.10.20 04:52
|close
|302
|0.05
|0.7758
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2011.35
|611
|2008.10.20 21:57
|buy
|306
|0.05
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|612
|2008.10.20 22:28
|close
|306
|0.05
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2014.31
|613
|2008.10.20 23:21
|buy
|307
|0.05
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|614
|2008.10.20 23:42
|close
|307
|0.05
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2018.01
|615
|2008.10.20 23:42
|buy
|308
|0.05
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|616
|2008.10.20 23:57
|close
|308
|0.05
|0.7772
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2020.97
|617
|2008.10.21 00:25
|buy
|309
|0.05
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|618
|2008.10.21 00:36
|close
|309
|0.05
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2023.93
|619
|2008.10.21 00:47
|sell
|310
|0.05
|0.7779
|0.0000
|0.0000
|620
|2008.10.21 00:51
|close
|310
|0.05
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2027.63
|621
|2008.10.21 00:54
|buy
|311
|0.05
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|622
|2008.10.21 00:55
|close
|311
|0.05
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2030.59
|623
|2008.10.21 01:31
|sell
|312
|0.05
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|624
|2008.10.21 01:43
|close
|312
|0.05
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2033.55
|625
|2008.10.21 02:05
|buy
|313
|0.05
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|626
|2008.10.21 02:26
|close
|313
|0.05
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2036.51
|627
|2008.10.21 02:40
|buy
|314
|0.05
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|628
|2008.10.21 08:50
|close
|314
|0.05
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|-17.74
|2018.77
|629
|2008.10.21 21:06
|buy
|315
|0.05
|0.7750
|0.0000
|0.0000
|630
|2008.10.21 21:10
|close
|315
|0.05
|0.7755
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2022.46
|631
|2008.10.22 00:30
|sell
|316
|0.05
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|632
|2008.10.22 00:46
|close
|316
|0.05
|0.7824
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2025.42
|633
|2008.10.22 00:55
|sell
|317
|0.05
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|634
|2008.10.22 00:57
|sell
|318
|0.05
|0.7832
|0.0000
|0.0000
|635
|2008.10.22 01:31
|close
|318
|0.05
|0.7827
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2029.11
|636
|2008.10.22 01:31
|close
|317
|0.05
|0.7824
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2032.07
|637
|2008.10.22 04:03
|sell
|319
|0.05
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|638
|2008.10.22 04:08
|close
|319
|0.05
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2035.03
|639
|2008.10.22 04:24
|sell
|320
|0.05
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|640
|2008.10.22 04:29
|sell
|321
|0.05
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|641
|2008.10.22 04:34
|sell
|322
|0.05
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|642
|2008.10.22 04:48
|close
|322
|0.05
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2037.99
|643
|2008.10.22 04:58
|sell
|323
|0.05
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|644
|2008.10.22 04:59
|close
|323
|0.05
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2040.95
|645
|2008.10.22 05:06
|close
|321
|0.05
|0.7856
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2043.91
|646
|2008.10.22 05:10
|close
|320
|0.05
|0.7853
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2046.87
|647
|2008.10.22 22:03
|sell
|324
|0.05
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|648
|2008.10.22 22:04
|sell
|325
|0.05
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|649
|2008.10.22 22:10
|sell
|326
|0.05
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|650
|2008.10.22 22:11
|close
|324
|0.05
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|-1.48
|2045.39
|651
|2008.10.22 22:11
|close
|326
|0.05
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|4.44
|2049.83
|652
|2008.10.22 22:12
|close
|325
|0.05
|0.7896
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2052.79
|653
|2008.10.22 22:32
|sell
|327
|0.05
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|654
|2008.10.22 22:33
|sell
|328
|0.05
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|655
|2008.10.22 22:48
|sell
|329
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|656
|2008.10.22 23:00
|close
|329
|0.05
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2055.75
|657
|2008.10.22 23:01
|close
|328
|0.05
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2058.71
|658
|2008.10.22 23:20
|close
|327
|0.05
|0.7896
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2061.67
|659
|2008.10.22 23:21
|buy
|330
|0.05
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|660
|2008.10.22 23:23
|close
|330
|0.05
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2065.36
|661
|2008.10.22 23:28
|buy
|331
|0.05
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|662
|2008.10.22 23:37
|close
|331
|0.05
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|11.09
|2076.45
|663
|2008.10.22 23:45
|sell
|332
|0.05
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|664
|2008.10.22 23:46
|close
|332
|0.05
|0.7901
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2079.41
|665
|2008.10.22 23:47
|sell
|333
|0.05
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|666
|2008.10.22 23:52
|close
|333
|0.05
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2083.11
|667
|2008.10.22 23:58
|sell
|334
|0.05
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|668
|2008.10.22 23:59
|sell
|335
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|669
|2008.10.23 00:13
|sell
|336
|0.05
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|670
|2008.10.23 00:16
|close
|336
|0.05
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2086.80
|671
|2008.10.23 00:38
|close
|335
|0.05
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|3.23
|2090.03
|672
|2008.10.23 00:44
|sell
|337
|0.05
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|673
|2008.10.23 01:04
|close
|337
|0.05
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2092.99
|674
|2008.10.23 01:04
|close
|334
|0.05
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|2.49
|2095.47
|675
|2008.10.23 01:36
|buy
|338
|0.05
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|676
|2008.10.23 02:02
|buy
|339
|0.05
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|677
|2008.10.23 02:06
|close
|339
|0.05
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2098.43
|678
|2008.10.23 02:13
|buy
|340
|0.05
|0.7877
|0.0000
|0.0000
|679
|2008.10.23 02:16
|close
|340
|0.05
|0.7883
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2102.86
|680
|2008.10.23 02:16
|buy
|341
|0.05
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|681
|2008.10.23 02:24
|close
|341
|0.05
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2106.56
|682
|2008.10.23 02:30
|close
|338
|0.05
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2109.52
|683
|2008.10.23 03:39
|buy
|342
|0.05
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|684
|2008.10.23 03:43
|close
|342
|0.05
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2112.48
|685
|2008.10.23 04:19
|sell
|343
|0.05
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|686
|2008.10.23 04:51
|close
|343
|0.05
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2116.17
|687
|2008.10.23 23:03
|sell
|344
|0.05
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|688
|2008.10.23 23:04
|close
|344
|0.05
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2119.13
|689
|2008.10.23 23:09
|buy
|345
|0.05
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|690
|2008.10.23 23:10
|buy
|346
|0.05
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|691
|2008.10.23 23:13
|close
|346
|0.05
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2122.09
|692
|2008.10.23 23:13
|buy
|347
|0.05
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|693
|2008.10.23 23:15
|close
|347
|0.05
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2125.79
|694
|2008.10.23 23:30
|buy
|348
|0.05
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|695
|2008.10.23 23:38
|buy
|349
|0.05
|0.7954
|0.0000
|0.0000
|696
|2008.10.23 23:44
|close
|349
|0.05
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2129.49
|697
|2008.10.24 00:00
|close
|348
|0.05
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|3.53
|2133.02
|698
|2008.10.24 00:05
|close
|345
|0.05
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|3.52
|2136.54
|699
|2008.10.24 00:33
|sell
|350
|0.05
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|700
|2008.10.24 01:27
|sell
|351
|0.05
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|701
|2008.10.24 01:34
|close
|351
|0.05
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2140.24
|702
|2008.10.24 02:08
|close
|350
|0.05
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2143.20
|703
|2008.10.24 02:08
|buy
|352
|0.05
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|704
|2008.10.24 02:13
|close
|352
|0.05
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2146.16
|705
|2008.10.24 02:13
|buy
|353
|0.05
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|706
|2008.10.24 02:15
|buy
|354
|0.05
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|707
|2008.10.24 02:23
|close
|354
|0.05
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2149.12
|708
|2008.10.24 02:34
|close
|353
|0.05
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2152.08
|709
|2008.10.24 02:51
|sell
|355
|0.05
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|710
|2008.10.24 02:52
|close
|355
|0.05
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2155.04
|711
|2008.10.24 02:52
|sell
|356
|0.05
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|712
|2008.10.24 02:55
|close
|356
|0.05
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2158.00
|713
|2008.10.24 03:14
|buy
|357
|0.05
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|714
|2008.10.24 03:20
|close
|357
|0.05
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2160.96
|715
|2008.10.24 03:38
|buy
|358
|0.05
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|716
|2008.10.24 03:41
|close
|358
|0.05
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2163.92
|717
|2008.10.24 03:55
|buy
|359
|0.05
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|718
|2008.10.24 03:56
|close
|359
|0.05
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2166.88
|719
|2008.10.24 04:34
|buy
|360
|0.05
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|720
|2008.10.24 04:49
|buy
|361
|0.05
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|721
|2008.10.24 04:52
|close
|361
|0.05
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2169.84
|722
|2008.10.24 04:57
|buy
|362
|0.05
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|723
|2008.10.24 04:59
|close
|362
|0.05
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2172.80
|724
|2008.10.24 05:02
|close
|360
|0.05
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2176.49
|725
|2008.10.27 02:05
|buy
|363
|0.05
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|726
|2008.10.27 02:22
|close
|363
|0.05
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2179.45
|727
|2008.10.27 03:30
|sell
|364
|0.05
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|728
|2008.10.27 03:35
|sell
|365
|0.05
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|729
|2008.10.27 03:51
|close
|365
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2182.41
|730
|2008.10.27 03:59
|close
|364
|0.05
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2185.37
|731
|2008.10.27 04:20
|sell
|366
|0.05
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|732
|2008.10.27 04:26
|close
|366
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2189.80
|733
|2008.10.27 04:27
|sell
|367
|0.05
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|734
|2008.10.27 04:34
|close
|367
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2194.23
|735
|2008.10.27 04:37
|buy
|368
|0.05
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|736
|2008.10.27 04:42
|close
|368
|0.05
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2197.93
|737
|2008.10.27 04:44
|sell
|369
|0.05
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|738
|2008.10.27 04:49
|close
|369
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2202.36
|739
|2008.10.27 04:57
|sell
|370
|0.05
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|740
|2008.10.27 04:58
|sell
|371
|0.05
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|741
|2008.10.27 05:05
|close
|371
|0.05
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|5.18
|2207.54
|742
|2008.10.27 05:09
|close
|370
|0.05
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2211.97
|743
|2008.10.27 21:01
|buy
|372
|0.05
|0.8007
|0.0000
|0.0000
|744
|2008.10.27 21:06
|close
|372
|0.05
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2215.66
|745
|2008.10.27 21:55
|sell
|373
|0.05
|0.8033
|0.0000
|0.0000
|746
|2008.10.27 22:12
|close
|373
|0.05
|0.8027
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2220.09
|747
|2008.10.27 22:27
|sell
|374
|0.05
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|748
|2008.10.27 22:28
|close
|374
|0.05
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2223.05
|749
|2008.10.27 22:58
|buy
|375
|0.05
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|750
|2008.10.27 23:00
|close
|375
|0.05
|0.8018
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2226.01
|751
|2008.10.27 23:16
|buy
|376
|0.05
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|752
|2008.10.27 23:38
|close
|376
|0.05
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2230.44
|753
|2008.10.27 23:42
|sell
|377
|0.05
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|754
|2008.10.27 23:44
|close
|377
|0.05
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2234.13
|755
|2008.10.28 00:21
|buy
|378
|0.05
|0.8015
|0.0000
|0.0000
|756
|2008.10.28 00:23
|close
|378
|0.05
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|6.65
|2240.78
|757
|2008.10.28 00:24
|buy
|379
|0.05
|0.8018
|0.0000
|0.0000
|758
|2008.10.28 00:27
|buy
|380
|0.05
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|759
|2008.10.28 00:36
|close
|380
|0.05
|0.8018
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2243.74
|760
|2008.10.28 00:36
|close
|379
|0.05
|0.8023
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2247.43
|761
|2008.10.28 01:04
|buy
|381
|0.05
|0.8009
|0.0000
|0.0000
|762
|2008.10.28 01:24
|close
|381
|0.05
|0.8013
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2250.39
|763
|2008.10.28 01:26
|sell
|382
|0.05
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|764
|2008.10.28 01:29
|close
|382
|0.05
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2253.35
|765
|2008.10.28 01:29
|sell
|383
|0.05
|0.8027
|0.0000
|0.0000
|766
|2008.10.28 01:31
|close
|383
|0.05
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2257.05
|767
|2008.10.28 01:33
|sell
|384
|0.05
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|768
|2008.10.28 01:42
|sell
|385
|0.05
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|769
|2008.10.28 01:54
|close
|384
|0.05
|0.8027
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2257.79
|770
|2008.10.28 01:54
|close
|385
|0.05
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|5.17
|2262.96
|771
|2008.10.28 02:20
|buy
|386
|0.05
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|772
|2008.10.28 02:30
|buy
|387
|0.05
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|773
|2008.10.28 02:38
|buy
|388
|0.05
|0.8008
|0.0000
|0.0000
|774
|2008.10.28 02:44
|close
|388
|0.05
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2265.92
|775
|2008.10.28 02:44
|buy
|389
|0.05
|0.8008
|0.0000
|0.0000
|776
|2008.10.28 03:00
|close
|389
|0.05
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2268.88
|777
|2008.10.28 03:11
|buy
|390
|0.05
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|778
|2008.10.28 04:31
|close
|390
|0.05
|0.8010
|0.0000
|0.0000
|2.95
|2271.83
|779
|2008.10.28 04:47
|buy
|391
|0.05
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|780
|2008.10.28 04:51
|close
|391
|0.05
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2274.79
|781
|2008.10.28 04:57
|buy
|392
|0.05
|0.8003
|0.0000
|0.0000
|782
|2008.10.28 05:11
|close
|387
|0.05
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|-16.26
|2258.53
|783
|2008.10.28 05:11
|close
|386
|0.05
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|-19.22
|2239.31
|784
|2008.10.28 05:38
|close
|392
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|-16.27
|2223.04
|785
|2008.10.28 22:41
|buy
|393
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|786
|2008.10.28 22:46
|close
|393
|0.05
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2226.00
|787
|2008.10.28 22:53
|sell
|394
|0.05
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|788
|2008.10.28 22:55
|close
|394
|0.05
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2228.96
|789
|2008.10.28 23:00
|buy
|395
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|790
|2008.10.28 23:04
|buy
|396
|0.05
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|791
|2008.10.28 23:24
|buy
|397
|0.05
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|792
|2008.10.28 23:25
|close
|395
|0.05
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|2211.96
|793
|2008.10.28 23:35
|buy
|398
|0.05
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|794
|2008.10.28 23:44
|close
|398
|0.05
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2214.92
|795
|2008.10.28 23:45
|close
|397
|0.05
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2217.88
|796
|2008.10.28 23:54
|close
|396
|0.05
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2221.57
|797
|2008.10.29 00:39
|buy
|399
|0.05
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|798
|2008.10.29 00:47
|buy
|400
|0.05
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|799
|2008.10.29 01:14
|close
|400
|0.05
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2224.53
|800
|2008.10.29 01:31
|close
|399
|0.05
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|-18.49
|2206.04
|801
|2008.10.29 04:07
|buy
|401
|0.05
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|802
|2008.10.29 04:15
|close
|401
|0.05
|0.7944
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2209.74
|803
|2008.10.29 23:03
|buy
|402
|0.05
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|804
|2008.10.29 23:04
|buy
|403
|0.05
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|805
|2008.10.29 23:08
|close
|403
|0.05
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2212.70
|806
|2008.10.29 23:12
|buy
|404
|0.05
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|807
|2008.10.29 23:16
|close
|404
|0.05
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2215.66
|808
|2008.10.29 23:36
|close
|402
|0.05
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2219.35
|809
|2008.10.29 23:37
|sell
|405
|0.05
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|810
|2008.10.29 23:46
|close
|405
|0.05
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2223.04
|811
|2008.10.30 00:00
|sell
|406
|0.05
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|812
|2008.10.30 00:02
|close
|406
|0.05
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2226.00
|813
|2008.10.30 00:09
|sell
|407
|0.05
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|814
|2008.10.30 01:18
|sell
|408
|0.05
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|815
|2008.10.30 01:21
|sell
|409
|0.05
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|816
|2008.10.30 02:13
|close
|409
|0.05
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|-20.70
|2205.30
|817
|2008.10.30 02:13
|close
|408
|0.05
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|-23.66
|2181.64
|818
|2008.10.30 02:13
|close
|407
|0.05
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|-27.36
|2154.28
|819
|2008.10.30 22:39
|sell
|410
|0.05
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|820
|2008.10.30 22:43
|sell
|411
|0.05
|0.7868
|0.0000
|0.0000
|821
|2008.10.30 22:44
|close
|411
|0.05
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2157.24
|822
|2008.10.30 22:44
|close
|410
|0.05
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2160.20
|823
|2008.10.30 22:58
|sell
|412
|0.05
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|824
|2008.10.30 23:12
|close
|412
|0.05
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2163.90
|825
|2008.10.30 23:22
|sell
|413
|0.05
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|826
|2008.10.30 23:25
|close
|413
|0.05
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2166.86
|827
|2008.10.30 23:30
|sell
|414
|0.05
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|828
|2008.10.30 23:32
|sell
|415
|0.05
|0.7868
|0.0000
|0.0000
|829
|2008.10.30 23:33
|close
|415
|0.05
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2169.82
|830
|2008.10.30 23:47
|close
|414
|0.05
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2173.52
|831
|2008.10.30 23:58
|sell
|416
|0.05
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|832
|2008.10.31 00:01
|close
|416
|0.05
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|3.05
|2176.57
|833
|2008.10.31 00:15
|sell
|417
|0.05
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|834
|2008.10.31 00:16
|close
|417
|0.05
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2179.53
|835
|2008.10.31 00:25
|buy
|418
|0.05
|0.7851
|0.0000
|0.0000
|836
|2008.10.31 00:31
|close
|418
|0.05
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2182.49
|837
|2008.10.31 00:45
|sell
|419
|0.05
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|838
|2008.10.31 00:50
|sell
|420
|0.05
|0.7868
|0.0000
|0.0000
|839
|2008.10.31 00:50
|close
|419
|0.05
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2183.23
|840
|2008.10.31 00:51
|close
|420
|0.05
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2186.19
|841
|2008.10.31 01:00
|sell
|421
|0.05
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|842
|2008.10.31 01:04
|close
|421
|0.05
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2189.15
|843
|2008.10.31 01:15
|buy
|422
|0.05
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|844
|2008.10.31 01:17
|buy
|423
|0.05
|0.7849
|0.0000
|0.0000
|845
|2008.10.31 01:20
|close
|422
|0.05
|0.7853
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2189.89
|846
|2008.10.31 01:20
|close
|423
|0.05
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2194.32
|847
|2008.10.31 01:22
|buy
|424
|0.05
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|848
|2008.10.31 01:23
|buy
|425
|0.05
|0.7848
|0.0000
|0.0000
|849
|2008.10.31 01:25
|close
|425
|0.05
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2198.75
|850
|2008.10.31 01:26
|close
|424
|0.05
|0.7856
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2201.71
|851
|2008.10.31 01:54
|buy
|426
|0.05
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|852
|2008.10.31 01:57
|buy
|427
|0.05
|0.7846
|0.0000
|0.0000
|853
|2008.10.31 02:04
|close
|427
|0.05
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2204.67
|854
|2008.10.31 02:15
|buy
|428
|0.05
|0.7846
|0.0000
|0.0000
|855
|2008.10.31 02:37
|close
|428
|0.05
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2207.63
|856
|2008.10.31 02:51
|close
|426
|0.05
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2211.32
|857
|2008.10.31 02:54
|sell
|429
|0.05
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|858
|2008.10.31 03:03
|close
|429
|0.05
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2214.28
|859
|2008.10.31 03:03
|sell
|430
|0.05
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|860
|2008.10.31 03:06
|close
|430
|0.05
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2217.24
|861
|2008.10.31 03:06
|sell
|431
|0.05
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|862
|2008.10.31 03:09
|close
|431
|0.05
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2220.20
|863
|2008.10.31 03:19
|sell
|432
|0.05
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|864
|2008.10.31 03:20
|close
|432
|0.05
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2223.16
|865
|2008.10.31 03:48
|buy
|433
|0.05
|0.7846
|0.0000
|0.0000
|866
|2008.10.31 03:51
|close
|433
|0.05
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2226.12
|867
|2008.10.31 03:52
|buy
|434
|0.05
|0.7849
|0.0000
|0.0000
|868
|2008.10.31 05:25
|close
|434
|0.05
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|2.21
|2228.33
|869
|2008.11.03 02:47
|buy
|435
|0.05
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|870
|2008.11.03 02:52
|buy
|436
|0.05
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|871
|2008.11.03 03:12
|close
|436
|0.05
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2232.02
|872
|2008.11.03 03:13
|close
|435
|0.05
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2234.98
|873
|2008.11.03 03:24
|buy
|437
|0.05
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|874
|2008.11.03 03:25
|buy
|438
|0.05
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|875
|2008.11.03 03:47
|close
|438
|0.05
|0.7873
|0.0000
|0.0000
|-30.31
|2204.67
|876
|2008.11.03 03:47
|close
|437
|0.05
|0.7873
|0.0000
|0.0000
|-35.49
|2169.18
|877
|2008.11.03 04:30
|buy
|439
|0.05
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|878
|2008.11.03 04:35
|buy
|440
|0.05
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|879
|2008.11.03 04:40
|close
|440
|0.05
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2172.88
|880
|2008.11.03 05:21
|close
|439
|0.05
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2177.31
|881
|2008.11.03 21:00
|buy
|441
|0.05
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|882
|2008.11.03 21:04
|buy
|442
|0.05
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|883
|2008.11.03 21:06
|close
|442
|0.05
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|5.18
|2182.49
|884
|2008.11.03 21:06
|close
|441
|0.05
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2185.45
|885
|2008.11.03 21:29
|buy
|443
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|886
|2008.11.03 21:33
|close
|443
|0.05
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2188.41
|887
|2008.11.03 22:00
|buy
|444
|0.05
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|888
|2008.11.03 22:02
|close
|444
|0.05
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2192.11
|889
|2008.11.03 22:27
|sell
|445
|0.05
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|890
|2008.11.03 22:29
|sell
|446
|0.05
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|891
|2008.11.03 22:39
|close
|446
|0.05
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2195.81
|892
|2008.11.03 22:50
|close
|445
|0.05
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2199.50
|893
|2008.11.03 23:07
|buy
|447
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|894
|2008.11.03 23:09
|close
|447
|0.05
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2202.46
|895
|2008.11.03 23:12
|buy
|448
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|896
|2008.11.03 23:14
|close
|448
|0.05
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2205.42
|897
|2008.11.03 23:21
|sell
|449
|0.05
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|898
|2008.11.03 23:22
|close
|449
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|5.91
|2211.33
|899
|2008.11.03 23:38
|sell
|450
|0.05
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|900
|2008.11.03 23:39
|sell
|451
|0.05
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|901
|2008.11.03 23:40
|close
|450
|0.05
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2212.07
|902
|2008.11.03 23:41
|sell
|452
|0.05
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|903
|2008.11.03 23:42
|close
|451
|0.05
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2212.81
|904
|2008.11.03 23:44
|close
|452
|0.05
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2215.77
|905
|2008.11.03 23:44
|sell
|453
|0.05
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|906
|2008.11.03 23:48
|sell
|454
|0.05
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|907
|2008.11.03 23:52
|close
|454
|0.05
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2219.47
|908
|2008.11.03 23:52
|close
|453
|0.05
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2223.90
|909
|2008.11.03 23:53
|buy
|455
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|910
|2008.11.03 23:54
|close
|455
|0.05
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2226.86
|911
|2008.11.03 23:58
|sell
|456
|0.05
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|912
|2008.11.03 23:59
|sell
|457
|0.05
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|913
|2008.11.04 00:01
|close
|457
|0.05
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|3.05
|2229.91
|914
|2008.11.04 00:07
|sell
|458
|0.05
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|915
|2008.11.04 00:09
|close
|458
|0.05
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2232.87
|916
|2008.11.04 00:10
|sell
|459
|0.05
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|917
|2008.11.04 00:23
|close
|459
|0.05
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2235.83
|918
|2008.11.04 00:34
|close
|456
|0.05
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|3.79
|2239.62
|919
|2008.11.04 00:37
|sell
|460
|0.05
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|920
|2008.11.04 00:50
|sell
|461
|0.05
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|921
|2008.11.04 00:51
|close
|460
|0.05
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2239.62
|922
|2008.11.04 00:51
|close
|461
|0.05
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|5.18
|2244.80
|923
|2008.11.04 00:59
|sell
|462
|0.05
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|924
|2008.11.04 01:02
|close
|462
|0.05
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2247.76
|925
|2008.11.04 01:07
|sell
|463
|0.05
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|926
|2008.11.04 01:13
|close
|463
|0.05
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2250.72
|927
|2008.11.04 01:14
|sell
|464
|0.05
|0.8003
|0.0000
|0.0000
|928
|2008.11.04 01:15
|sell
|465
|0.05
|0.8007
|0.0000
|0.0000
|929
|2008.11.04 01:17
|close
|465
|0.05
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|4.44
|2255.16
|930
|2008.11.04 01:19
|sell
|466
|0.05
|0.8008
|0.0000
|0.0000
|931
|2008.11.04 01:20
|close
|464
|0.05
|0.8003
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2255.16
|932
|2008.11.04 01:20
|close
|466
|0.05
|0.8004
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2258.12
|933
|2008.11.04 01:20
|sell
|467
|0.05
|0.8004
|0.0000
|0.0000
|934
|2008.11.04 01:22
|sell
|468
|0.05
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|935
|2008.11.04 01:53
|close
|468
|0.05
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2262.55
|936
|2008.11.04 01:54
|close
|467
|0.05
|0.8000
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2265.51
|937
|2008.11.04 02:20
|buy
|469
|0.05
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|938
|2008.11.04 02:25
|close
|469
|0.05
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2269.20
|939
|2008.11.04 02:25
|sell
|470
|0.05
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|940
|2008.11.04 02:26
|close
|470
|0.05
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|11.10
|2280.30
|941
|2008.11.04 02:31
|buy
|471
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|942
|2008.11.04 02:38
|close
|471
|0.05
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2283.26
|943
|2008.11.04 02:45
|buy
|472
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|944
|2008.11.04 02:56
|close
|472
|0.05
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2286.22
|945
|2008.11.04 03:16
|buy
|473
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|946
|2008.11.04 03:18
|close
|473
|0.05
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2289.18
|947
|2008.11.04 03:19
|buy
|474
|0.05
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|948
|2008.11.04 03:23
|buy
|475
|0.05
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|949
|2008.11.04 03:26
|close
|475
|0.05
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2292.14
|950
|2008.11.04 03:30
|buy
|476
|0.05
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|951
|2008.11.04 03:32
|close
|476
|0.05
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2295.84
|952
|2008.11.04 03:37
|buy
|477
|0.05
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|953
|2008.11.04 03:54
|close
|477
|0.05
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2298.80
|954
|2008.11.04 03:57
|close
|474
|0.05
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2301.76
|955
|2008.11.04 04:30
|sell
|478
|0.05
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|956
|2008.11.04 05:01
|close
|478
|0.05
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|-14.79
|2286.97
|957
|2008.11.05 02:00
|buy
|479
|0.05
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|958
|2008.11.05 02:11
|close
|479
|0.05
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2289.93
|959
|2008.11.05 02:53
|buy
|480
|0.05
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|960
|2008.11.05 03:04
|close
|480
|0.05
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2293.62
|961
|2008.11.05 03:06
|buy
|481
|0.05
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|962
|2008.11.05 03:25
|buy
|482
|0.05
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|963
|2008.11.05 03:34
|close
|482
|0.05
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2296.58
|964
|2008.11.05 03:34
|buy
|483
|0.05
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|965
|2008.11.05 03:42
|buy
|484
|0.05
|0.8123
|0.0000
|0.0000
|966
|2008.11.05 05:10
|close
|484
|0.05
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2298.80
|967
|2008.11.05 05:10
|close
|483
|0.05
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2302.50
|968
|2008.11.05 05:10
|close
|481
|0.05
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2304.72
|969
|2008.11.05 21:20
|buy
|485
|0.05
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|970
|2008.11.05 22:30
|buy
|486
|0.05
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|971
|2008.11.05 22:34
|close
|486
|0.05
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2307.68
|972
|2008.11.05 22:34
|buy
|487
|0.05
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|973
|2008.11.05 22:35
|buy
|488
|0.05
|0.8128
|0.0000
|0.0000
|974
|2008.11.05 22:43
|close
|488
|0.05
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2310.64
|975
|2008.11.05 22:47
|close
|487
|0.05
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2314.33
|976
|2008.11.05 22:49
|close
|485
|0.05
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2317.29
|977
|2008.11.05 23:28
|buy
|489
|0.05
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|978
|2008.11.05 23:30
|close
|489
|0.05
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2320.25
|979
|2008.11.05 23:30
|buy
|490
|0.05
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|980
|2008.11.05 23:31
|close
|490
|0.05
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2323.21
|981
|2008.11.05 23:44
|sell
|491
|0.05
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|982
|2008.11.06 00:02
|sell
|492
|0.05
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|983
|2008.11.06 00:20
|sell
|493
|0.05
|0.8149
|0.0000
|0.0000
|984
|2008.11.06 00:35
|close
|493
|0.05
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2326.91
|985
|2008.11.06 00:43
|sell
|494
|0.05
|0.8150
|0.0000
|0.0000
|986
|2008.11.06 01:12
|close
|494
|0.05
|0.8146
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2329.87
|987
|2008.11.06 01:22
|sell
|495
|0.05
|0.8150
|0.0000
|0.0000
|988
|2008.11.06 01:25
|close
|495
|0.05
|0.8146
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2332.83
|989
|2008.11.06 01:41
|sell
|496
|0.05
|0.8150
|0.0000
|0.0000
|990
|2008.11.06 01:43
|close
|496
|0.05
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2336.53
|991
|2008.11.06 01:43
|close
|492
|0.05
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2338.75
|992
|2008.11.06 01:50
|close
|491
|0.05
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|2.49
|2341.23
|993
|2008.11.06 01:58
|buy
|497
|0.05
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|994
|2008.11.06 02:06
|buy
|498
|0.05
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|995
|2008.11.06 02:08
|close
|497
|0.05
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|0.73
|2341.96
|996
|2008.11.06 02:08
|close
|498
|0.05
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2345.65
|997
|2008.11.06 02:09
|buy
|499
|0.05
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|998
|2008.11.06 02:53
|buy
|500
|0.05
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|999
|2008.11.06 02:55
|close
|500
|0.05
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2348.61
|1000
|2008.11.06 03:13
|buy
|501
|0.05
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|1001
|2008.11.06 04:03
|buy
|502
|0.05
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|1002
|2008.11.06 04:12
|close
|502
|0.05
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2352.31
|1003
|2008.11.06 04:12
|close
|501
|0.05
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2355.27
|1004
|2008.11.06 04:13
|close
|499
|0.05
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|2.21
|2357.48
|1005
|2008.11.06 04:48
|buy
|503
|0.05
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|1006
|2008.11.06 04:49
|close
|503
|0.05
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|4.44
|2361.92
|1007
|2008.11.06 21:00
|sell
|504
|0.05
|0.8089
|0.0000
|0.0000
|1008
|2008.11.06 21:01
|close
|504
|0.05
|0.8084
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2365.62
|1009
|2008.11.06 21:05
|sell
|505
|0.05
|0.8089
|0.0000
|0.0000
|1010
|2008.11.06 21:08
|close
|505
|0.05
|0.8085
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2368.58
|1011
|2008.11.06 21:11
|sell
|506
|0.05
|0.8089
|0.0000
|0.0000
|1012
|2008.11.06 21:12
|sell
|507
|0.05
|0.8092
|0.0000
|0.0000
|1013
|2008.11.06 21:14
|close
|506
|0.05
|0.8088
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2369.32
|1014
|2008.11.06 21:25
|sell
|508
|0.05
|0.8096
|0.0000
|0.0000
|1015
|2008.11.06 21:26
|close
|508
|0.05
|0.8092
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2372.28
|1016
|2008.11.06 22:22
|close
|507
|0.05
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|-36.98
|2335.30
|1017
|2008.11.06 22:48
|sell
|509
|0.05
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|1018
|2008.11.06 23:00
|sell
|510
|0.05
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|1019
|2008.11.06 23:21
|sell
|511
|0.05
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|1020
|2008.11.06 23:25
|close
|511
|0.05
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2338.26
|1021
|2008.11.06 23:26
|sell
|512
|0.05
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|1022
|2008.11.06 23:31
|close
|512
|0.05
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2341.22
|1023
|2008.11.06 23:32
|close
|510
|0.05
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2344.18
|1024
|2008.11.06 23:38
|close
|509
|0.05
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2347.14
|1025
|2008.11.06 23:46
|sell
|513
|0.05
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|1026
|2008.11.06 23:47
|close
|513
|0.05
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2350.10
|1027
|2008.11.06 23:47
|sell
|514
|0.05
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|1028
|2008.11.07 00:05
|close
|514
|0.05
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|4.53
|2354.63
|1029
|2008.11.07 00:26
|sell
|515
|0.05
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|1030
|2008.11.07 01:33
|close
|515
|0.05
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2356.85
|1031
|2008.11.07 01:49
|sell
|516
|0.05
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|1032
|2008.11.07 01:55
|close
|516
|0.05
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2359.81
|1033
|2008.11.07 02:13
|buy
|517
|0.05
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|1034
|2008.11.07 02:16
|close
|517
|0.05
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2364.24
|1035
|2008.11.07 02:27
|sell
|518
|0.05
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|1036
|2008.11.07 02:31
|close
|518
|0.05
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2367.20
|1037
|2008.11.07 03:00
|sell
|519
|0.05
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|1038
|2008.11.07 03:07
|close
|519
|0.05
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2370.16
|1039
|2008.11.07 04:52
|buy
|520
|0.05
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|1040
|2008.11.07 04:54
|buy
|521
|0.05
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|1041
|2008.11.07 05:04
|close
|521
|0.05
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|5.91
|2376.07
|1042
|2008.11.07 05:04
|close
|520
|0.05
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2379.76
|1043
|2008.11.10 00:05
|buy
|522
|0.05
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|1044
|2008.11.10 00:07
|buy
|523
|0.05
|0.8122
|0.0000
|0.0000
|1045
|2008.11.10 00:09
|close
|523
|0.05
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2383.46
|1046
|2008.11.10 00:18
|buy
|524
|0.05
|0.8123
|0.0000
|0.0000
|1047
|2008.11.10 00:20
|close
|524
|0.05
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2386.42
|1048
|2008.11.10 00:23
|buy
|525
|0.05
|0.8122
|0.0000
|0.0000
|1049
|2008.11.10 00:46
|buy
|526
|0.05
|0.8117
|0.0000
|0.0000
|1050
|2008.11.10 00:58
|close
|526
|0.05
|0.8121
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2389.38
|1051
|2008.11.10 01:09
|close
|525
|0.05
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2392.34
|1052
|2008.11.10 01:16
|close
|522
|0.05
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2394.56
|1053
|2008.11.10 01:18
|sell
|527
|0.05
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|1054
|2008.11.10 01:28
|close
|527
|0.05
|0.8128
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2398.99
|1055
|2008.11.10 01:37
|sell
|528
|0.05
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|1056
|2008.11.10 02:03
|close
|528
|0.05
|0.8128
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2403.42
|1057
|2008.11.10 02:11
|buy
|529
|0.05
|0.8119
|0.0000
|0.0000
|1058
|2008.11.10 03:04
|buy
|530
|0.05
|0.8115
|0.0000
|0.0000
|1059
|2008.11.10 03:28
|close
|530
|0.05
|0.8119
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2406.38
|1060
|2008.11.10 03:37
|close
|529
|0.05
|0.8123
|0.0000
|0.0000
|2.95
|2409.33
|1061
|2008.11.10 04:58
|sell
|531
|0.05
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|1062
|2008.11.10 04:59
|sell
|532
|0.05
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|1063
|2008.11.10 05:48
|close
|532
|0.05
|0.8128
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2413.76
|1064
|2008.11.10 06:07
|close
|531
|0.05
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2415.98
|1065
|2008.11.10 21:03
|sell
|533
|0.05
|0.8182
|0.0000
|0.0000
|1066
|2008.11.10 21:15
|close
|533
|0.05
|0.8178
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2418.94
|1067
|2008.11.10 21:34
|buy
|534
|0.05
|0.8169
|0.0000
|0.0000
|1068
|2008.11.10 21:39
|close
|534
|0.05
|0.8173
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2421.90
|1069
|2008.11.10 21:41
|buy
|535
|0.05
|0.8169
|0.0000
|0.0000
|1070
|2008.11.10 21:44
|close
|535
|0.05
|0.8173
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2424.86
|1071
|2008.11.10 21:45
|buy
|536
|0.05
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|1072
|2008.11.10 21:47
|buy
|537
|0.05
|0.8166
|0.0000
|0.0000
|1073
|2008.11.10 22:05
|buy
|538
|0.05
|0.8162
|0.0000
|0.0000
|1074
|2008.11.10 22:46
|close
|538
|0.05
|0.8167
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2428.55
|1075
|2008.11.10 22:47
|close
|537
|0.05
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2431.51
|1076
|2008.11.10 22:48
|close
|536
|0.05
|0.8173
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2433.73
|1077
|2008.11.10 23:28
|buy
|539
|0.05
|0.8159
|0.0000
|0.0000
|1078
|2008.11.10 23:35
|close
|539
|0.05
|0.8163
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2436.69
|1079
|2008.11.11 00:01
|buy
|540
|0.05
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|1080
|2008.11.11 00:10
|close
|540
|0.05
|0.8161
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2439.65
|1081
|2008.11.11 00:21
|buy
|541
|0.05
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|1082
|2008.11.11 00:24
|buy
|542
|0.05
|0.8153
|0.0000
|0.0000
|1083
|2008.11.11 00:40
|close
|542
|0.05
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2442.61
|1084
|2008.11.11 00:57
|buy
|543
|0.05
|0.8153
|0.0000
|0.0000
|1085
|2008.11.11 01:00
|close
|543
|0.05
|0.8158
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2446.31
|1086
|2008.11.11 01:10
|buy
|544
|0.05
|0.8153
|0.0000
|0.0000
|1087
|2008.11.11 01:14
|close
|544
|0.05
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2449.27
|1088
|2008.11.11 01:21
|buy
|545
|0.05
|0.8153
|0.0000
|0.0000
|1089
|2008.11.11 03:31
|close
|545
|0.05
|0.8114
|0.0000
|0.0000
|-28.83
|2420.44
|1090
|2008.11.11 03:31
|close
|541
|0.05
|0.8114
|0.0000
|0.0000
|-31.79
|2388.65
|1091
|2008.11.11 21:08
|buy
|546
|0.05
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|1092
|2008.11.11 22:00
|close
|546
|0.05
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2393.08
|1093
|2008.11.11 23:06
|buy
|547
|0.05
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|1094
|2008.11.11 23:18
|close
|547
|0.05
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2397.51
|1095
|2008.11.11 23:24
|buy
|548
|0.05
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|1096
|2008.11.11 23:26
|buy
|549
|0.05
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|1097
|2008.11.12 00:08
|close
|548
|0.05
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|0.57
|2398.08
|1098
|2008.11.12 00:08
|close
|549
|0.05
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|3.52
|2401.60
|1099
|2008.11.12 01:27
|sell
|550
|0.05
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|1100
|2008.11.12 01:28
|close
|550
|0.05
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2404.56
|1101
|2008.11.12 04:23
|sell
|551
|0.05
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|1102
|2008.11.12 04:24
|close
|551
|0.05
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2407.52
|1103
|2008.11.12 04:26
|sell
|552
|0.05
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|1104
|2008.11.12 04:45
|close
|552
|0.05
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2410.48
|1105
|2008.11.12 04:47
|sell
|553
|0.05
|0.8147
|0.0000
|0.0000
|1106
|2008.11.12 06:22
|close
|553
|0.05
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2412.70
|1107
|2008.11.12 21:16
|buy
|554
|0.05
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|1108
|2008.11.12 21:25
|buy
|555
|0.05
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|1109
|2008.11.12 21:29
|close
|554
|0.05
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2413.44
|1110
|2008.11.12 21:29
|close
|555
|0.05
|0.8368
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2417.87
|1111
|2008.11.12 21:59
|buy
|556
|0.05
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|1112
|2008.11.12 22:01
|close
|556
|0.05
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2420.83
|1113
|2008.11.12 22:01
|buy
|557
|0.05
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|1114
|2008.11.12 22:03
|buy
|558
|0.05
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|1115
|2008.11.12 22:04
|close
|557
|0.05
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2420.83
|1116
|2008.11.12 22:04
|close
|558
|0.05
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2424.53
|1117
|2008.11.12 22:22
|buy
|559
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|1118
|2008.11.12 22:23
|buy
|560
|0.05
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|1119
|2008.11.12 22:30
|close
|560
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2427.49
|1120
|2008.11.12 22:30
|buy
|561
|0.05
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|1121
|2008.11.12 22:31
|close
|559
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2427.49
|1122
|2008.11.12 22:43
|close
|561
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2430.45
|1123
|2008.11.12 23:04
|buy
|562
|0.05
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|1124
|2008.11.12 23:06
|buy
|563
|0.05
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|1125
|2008.11.12 23:09
|close
|563
|0.05
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2434.14
|1126
|2008.11.12 23:09
|close
|562
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2437.10
|1127
|2008.11.12 23:12
|buy
|564
|0.05
|0.8347
|0.0000
|0.0000
|1128
|2008.11.12 23:14
|close
|564
|0.05
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|5.91
|2443.01
|1129
|2008.11.12 23:15
|buy
|565
|0.05
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|1130
|2008.11.12 23:16
|buy
|566
|0.05
|0.8349
|0.0000
|0.0000
|1131
|2008.11.12 23:29
|close
|566
|0.05
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2447.44
|1132
|2008.11.12 23:31
|close
|565
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2451.14
|1133
|2008.11.12 23:39
|buy
|567
|0.05
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|1134
|2008.11.12 23:43
|close
|567
|0.05
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2454.10
|1135
|2008.11.12 23:49
|sell
|568
|0.05
|0.8369
|0.0000
|0.0000
|1136
|2008.11.13 00:28
|close
|568
|0.05
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|3.23
|2457.33
|1137
|2008.11.13 00:32
|buy
|569
|0.05
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|1138
|2008.11.13 00:44
|close
|569
|0.05
|0.8364
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2460.29
|1139
|2008.11.13 00:57
|buy
|570
|0.05
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|1140
|2008.11.13 00:59
|close
|570
|0.05
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2463.98
|1141
|2008.11.13 01:32
|sell
|571
|0.05
|0.8375
|0.0000
|0.0000
|1142
|2008.11.13 01:40
|sell
|572
|0.05
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|1143
|2008.11.13 01:40
|close
|571
|0.05
|0.8374
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2464.72
|1144
|2008.11.13 01:42
|close
|572
|0.05
|0.8374
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2468.42
|1145
|2008.11.13 02:04
|buy
|573
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|1146
|2008.11.13 02:08
|close
|573
|0.05
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2471.38
|1147
|2008.11.13 02:08
|buy
|574
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|1148
|2008.11.13 02:19
|close
|574
|0.05
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2474.34
|1149
|2008.11.13 02:37
|buy
|575
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|1150
|2008.11.13 02:38
|buy
|576
|0.05
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|1151
|2008.11.13 02:55
|close
|576
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2477.30
|1152
|2008.11.13 03:03
|buy
|577
|0.05
|0.8349
|0.0000
|0.0000
|1153
|2008.11.13 03:09
|close
|577
|0.05
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2480.99
|1154
|2008.11.13 03:15
|buy
|578
|0.05
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|1155
|2008.11.13 03:16
|buy
|579
|0.05
|0.8349
|0.0000
|0.0000
|1156
|2008.11.13 04:37
|close
|579
|0.05
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|2.95
|2483.94
|1157
|2008.11.13 04:54
|close
|578
|0.05
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2486.90
|1158
|2008.11.13 05:16
|close
|575
|0.05
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|1.48
|2488.38
|1159
|2008.11.13 23:13
|buy
|580
|0.05
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|1160
|2008.11.13 23:19
|buy
|581
|0.05
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1161
|2008.11.13 23:20
|close
|581
|0.05
|0.8610
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2492.07
|1162
|2008.11.13 23:25
|buy
|582
|0.05
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1163
|2008.11.13 23:26
|close
|580
|0.05
|0.8609
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2492.81
|1164
|2008.11.13 23:27
|close
|582
|0.05
|0.8610
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2496.50
|1165
|2008.11.13 23:35
|buy
|583
|0.05
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|1166
|2008.11.13 23:36
|close
|583
|0.05
|0.8613
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2500.20
|1167
|2008.11.13 23:47
|buy
|584
|0.05
|0.8607
|0.0000
|0.0000
|1168
|2008.11.13 23:51
|close
|584
|0.05
|0.8612
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2503.89
|1169
|2008.11.14 00:03
|sell
|585
|0.05
|0.8619
|0.0000
|0.0000
|1170
|2008.11.14 00:04
|close
|585
|0.05
|0.8615
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2506.85
|1171
|2008.11.14 00:09
|buy
|586
|0.05
|0.8606
|0.0000
|0.0000
|1172
|2008.11.14 00:25
|buy
|587
|0.05
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|1173
|2008.11.14 00:35
|buy
|588
|0.05
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|1174
|2008.11.14 01:18
|close
|588
|0.05
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2509.81
|1175
|2008.11.14 01:52
|close
|587
|0.05
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2512.03
|1176
|2008.11.14 01:56
|close
|586
|0.05
|0.8610
|0.0000
|0.0000
|2.95
|2514.98
|1177
|2008.11.14 02:31
|buy
|589
|0.05
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|1178
|2008.11.14 02:37
|close
|589
|0.05
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2517.94
|1179
|2008.11.14 02:40
|buy
|590
|0.05
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|1180
|2008.11.14 02:42
|close
|590
|0.05
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2520.90
|1181
|2008.11.14 03:40
|buy
|591
|0.05
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|1182
|2008.11.14 03:59
|buy
|592
|0.05
|0.8591
|0.0000
|0.0000
|1183
|2008.11.14 04:19
|buy
|593
|0.05
|0.8586
|0.0000
|0.0000
|1184
|2008.11.14 04:31
|close
|593
|0.05
|0.8590
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2523.86
|1185
|2008.11.14 04:37
|buy
|594
|0.05
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|1186
|2008.11.14 04:41
|close
|594
|0.05
|0.8592
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2527.56
|1187
|2008.11.14 04:47
|buy
|595
|0.05
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|1188
|2008.11.14 05:00
|close
|591
|0.05
|0.8572
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|2510.56
|1189
|2008.11.14 05:14
|close
|592
|0.05
|0.8570
|0.0000
|0.0000
|-15.53
|2495.03
|1190
|2008.11.14 05:26
|close
|595
|0.05
|0.8593
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2499.46
|1191
|2008.11.17 00:05
|buy
|596
|0.05
|0.8548
|0.0000
|0.0000
|1192
|2008.11.17 00:17
|close
|596
|0.05
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|-17.75
|2481.71
|1193
|2008.11.17 00:56
|buy
|597
|0.05
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|1194
|2008.11.17 01:13
|buy
|598
|0.05
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1195
|2008.11.17 01:15
|close
|598
|0.05
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2485.41
|1196
|2008.11.17 01:23
|close
|597
|0.05
|0.8544
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2489.11
|1197
|2008.11.17 01:27
|buy
|599
|0.05
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1198
|2008.11.17 01:32
|buy
|600
|0.05
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|1199
|2008.11.17 01:51
|close
|600
|0.05
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2493.54
|1200
|2008.11.17 01:57
|buy
|601
|0.05
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|1201
|2008.11.17 01:59
|close
|601
|0.05
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2497.97
|1202
|2008.11.17 02:04
|close
|599
|0.05
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2500.93
|1203
|2008.11.17 02:09
|buy
|602
|0.05
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|1204
|2008.11.17 02:14
|buy
|603
|0.05
|0.8527
|0.0000
|0.0000
|1205
|2008.11.17 02:26
|close
|603
|0.05
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2503.89
|1206
|2008.11.17 03:43
|close
|602
|0.05
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|2.95
|2506.84
|1207
|2008.11.17 03:43
|sell
|604
|0.05
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1208
|2008.11.17 03:56
|close
|604
|0.05
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2509.80
|1209
|2008.11.17 04:27
|sell
|605
|0.05
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1210
|2008.11.17 04:33
|close
|605
|0.05
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2512.76
|1211
|2008.11.17 04:39
|sell
|606
|0.05
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|1212
|2008.11.17 04:43
|close
|606
|0.05
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2515.72
|1213
|2008.11.17 04:53
|sell
|607
|0.05
|0.8543
|0.0000
|0.0000
|1214
|2008.11.17 04:55
|close
|607
|0.05
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2518.68
|1215
|2008.11.17 04:58
|buy
|608
|0.05
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|1216
|2008.11.17 04:59
|close
|608
|0.05
|0.8528
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2521.64
|1217
|2008.11.17 21:05
|buy
|609
|0.05
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1218
|2008.11.17 21:06
|buy
|610
|0.05
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1219
|2008.11.17 21:25
|buy
|611
|0.05
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|1220
|2008.11.17 23:04
|close
|611
|0.05
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2523.86
|1221
|2008.11.17 23:17
|buy
|612
|0.05
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|1222
|2008.11.17 23:43
|close
|612
|0.05
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2528.29
|1223
|2008.11.17 23:44
|close
|610
|0.05
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1.48
|2529.77
|1224
|2008.11.17 23:52
|close
|609
|0.05
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2531.99
|1225
|2008.11.18 00:18
|buy
|613
|0.05
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|1226
|2008.11.18 00:19
|buy
|614
|0.05
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|1227
|2008.11.18 00:30
|close
|614
|0.05
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2534.95
|1228
|2008.11.18 01:06
|buy
|615
|0.05
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|1229
|2008.11.18 01:13
|close
|615
|0.05
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2537.91
|1230
|2008.11.18 01:17
|close
|613
|0.05
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2541.60
|1231
|2008.11.18 01:20
|buy
|616
|0.05
|0.8429
|0.0000
|0.0000
|1232
|2008.11.18 01:23
|buy
|617
|0.05
|0.8425
|0.0000
|0.0000
|1233
|2008.11.18 01:24
|close
|617
|0.05
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2545.30
|1234
|2008.11.18 01:25
|close
|616
|0.05
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2549.00
|1235
|2008.11.18 01:26
|buy
|618
|0.05
|0.8431
|0.0000
|0.0000
|1236
|2008.11.18 01:28
|close
|618
|0.05
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2552.69
|1237
|2008.11.18 02:22
|buy
|619
|0.05
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|1238
|2008.11.18 02:30
|buy
|620
|0.05
|0.8424
|0.0000
|0.0000
|1239
|2008.11.18 02:31
|close
|620
|0.05
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2555.65
|1240
|2008.11.18 02:32
|close
|619
|0.05
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2558.61
|1241
|2008.11.18 02:44
|buy
|621
|0.05
|0.8426
|0.0000
|0.0000
|1242
|2008.11.18 02:47
|close
|621
|0.05
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2561.57
|1243
|2008.11.18 02:49
|buy
|622
|0.05
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|1244
|2008.11.18 02:58
|close
|622
|0.05
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2564.53
|1245
|2008.11.18 03:52
|buy
|623
|0.05
|0.8421
|0.0000
|0.0000
|1246
|2008.11.18 04:12
|close
|623
|0.05
|0.8426
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2568.22
|1247
|2008.11.18 21:04
|buy
|624
|0.05
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|1248
|2008.11.18 21:09
|close
|624
|0.05
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2571.91
|1249
|2008.11.18 21:23
|sell
|625
|0.05
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1250
|2008.11.18 21:24
|close
|625
|0.05
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|5.18
|2577.09
|1251
|2008.11.18 21:29
|sell
|626
|0.05
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1252
|2008.11.18 21:30
|close
|626
|0.05
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2580.05
|1253
|2008.11.18 21:30
|sell
|627
|0.05
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1254
|2008.11.18 21:31
|close
|627
|0.05
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2583.01
|1255
|2008.11.18 21:34
|sell
|628
|0.05
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1256
|2008.11.18 21:36
|sell
|629
|0.05
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1257
|2008.11.18 21:39
|sell
|630
|0.05
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|1258
|2008.11.18 21:40
|close
|630
|0.05
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2586.70
|1259
|2008.11.18 21:40
|sell
|631
|0.05
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|1260
|2008.11.18 21:43
|close
|631
|0.05
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2590.39
|1261
|2008.11.18 21:44
|close
|629
|0.05
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2594.08
|1262
|2008.11.18 21:45
|sell
|632
|0.05
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1263
|2008.11.18 21:47
|sell
|633
|0.05
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|1264
|2008.11.18 21:49
|close
|633
|0.05
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|5.17
|2599.25
|1265
|2008.11.18 21:49
|close
|632
|0.05
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2602.94
|1266
|2008.11.18 21:49
|sell
|634
|0.05
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1267
|2008.11.18 21:53
|sell
|635
|0.05
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|1268
|2008.11.18 21:56
|close
|635
|0.05
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2605.90
|1269
|2008.11.18 21:58
|close
|634
|0.05
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2610.33
|1270
|2008.11.18 22:17
|close
|628
|0.05
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2614.03
|1271
|2008.11.18 22:19
|buy
|636
|0.05
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|1272
|2008.11.18 22:41
|buy
|637
|0.05
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|1273
|2008.11.18 22:48
|close
|636
|0.05
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2614.77
|1274
|2008.11.18 22:48
|close
|637
|0.05
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2618.46
|1275
|2008.11.18 22:57
|buy
|638
|0.05
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|1276
|2008.11.18 23:15
|close
|638
|0.05
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2622.15
|1277
|2008.11.18 23:37
|buy
|639
|0.05
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|1278
|2008.11.18 23:40
|close
|639
|0.05
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2626.58
|1279
|2008.11.18 23:52
|sell
|640
|0.05
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1280
|2008.11.18 23:54
|close
|640
|0.05
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2629.54
|1281
|2008.11.19 00:13
|sell
|641
|0.05
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1282
|2008.11.19 00:43
|close
|641
|0.05
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2632.50
|1283
|2008.11.19 00:50
|sell
|642
|0.05
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1284
|2008.11.19 01:40
|close
|642
|0.05
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2636.20
|1285
|2008.11.19 01:55
|sell
|643
|0.05
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|1286
|2008.11.19 01:56
|close
|643
|0.05
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2639.89
|1287
|2008.11.19 02:13
|sell
|644
|0.05
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1288
|2008.11.19 02:47
|close
|644
|0.05
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2643.58
|1289
|2008.11.19 02:47
|buy
|645
|0.05
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1290
|2008.11.19 02:54
|close
|645
|0.05
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2646.54
|1291
|2008.11.19 02:56
|buy
|646
|0.05
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1292
|2008.11.19 02:59
|close
|646
|0.05
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2649.50
|1293
|2008.11.19 03:28
|buy
|647
|0.05
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1294
|2008.11.19 04:09
|buy
|648
|0.05
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|1295
|2008.11.19 05:24
|close
|648
|0.05
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2651.72
|1296
|2008.11.19 05:27
|close
|647
|0.05
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2653.94
|1297
|2008.11.19 21:01
|sell
|649
|0.05
|0.8384
|0.0000
|0.0000
|1298
|2008.11.19 21:10
|sell
|650
|0.05
|0.8389
|0.0000
|0.0000
|1299
|2008.11.19 21:16
|close
|650
|0.05
|0.8385
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2656.90
|1300
|2008.11.19 21:20
|close
|649
|0.05
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2660.60
|1301
|2008.11.19 22:40
|buy
|651
|0.05
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|1302
|2008.11.19 22:52
|buy
|652
|0.05
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|1303
|2008.11.19 23:15
|buy
|653
|0.05
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|1304
|2008.11.19 23:20
|close
|653
|0.05
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2663.56
|1305
|2008.11.19 23:43
|buy
|654
|0.05
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|1306
|2008.11.19 23:50
|close
|654
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2666.52
|1307
|2008.11.20 00:01
|buy
|655
|0.05
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|1308
|2008.11.20 02:27
|close
|652
|0.05
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|-0.51
|2666.01
|1309
|2008.11.20 02:27
|sell
|656
|0.05
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|1310
|2008.11.20 02:27
|close
|655
|0.05
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|1.48
|2667.49
|1311
|2008.11.20 02:33
|close
|656
|0.05
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2670.45
|1312
|2008.11.20 02:45
|close
|651
|0.05
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|-3.47
|2666.98
|1313
|2008.11.20 02:47
|sell
|657
|0.05
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|1314
|2008.11.20 02:58
|sell
|658
|0.05
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|1315
|2008.11.20 02:59
|sell
|659
|0.05
|0.8364
|0.0000
|0.0000
|1316
|2008.11.20 03:00
|close
|659
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|4.44
|2671.42
|1317
|2008.11.20 03:05
|sell
|660
|0.05
|0.8363
|0.0000
|0.0000
|1318
|2008.11.20 03:39
|close
|660
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2675.12
|1319
|2008.11.20 03:39
|close
|658
|0.05
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2678.08
|1320
|2008.11.20 03:48
|sell
|661
|0.05
|0.8363
|0.0000
|0.0000
|1321
|2008.11.20 03:54
|close
|661
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2681.78
|1322
|2008.11.20 04:19
|sell
|662
|0.05
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|1323
|2008.11.20 05:16
|close
|662
|0.05
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2684.74
|1324
|2008.11.20 05:17
|close
|657
|0.05
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|1.48
|2686.22
|1325
|2008.11.20 21:00
|buy
|663
|0.05
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|1326
|2008.11.20 21:09
|buy
|664
|0.05
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|1327
|2008.11.20 21:10
|close
|664
|0.05
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2689.92
|1328
|2008.11.20 21:15
|close
|663
|0.05
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2693.61
|1329
|2008.11.20 22:31
|buy
|665
|0.05
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|1330
|2008.11.20 22:36
|close
|665
|0.05
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2696.57
|1331
|2008.11.20 22:36
|buy
|666
|0.05
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|1332
|2008.11.20 22:47
|close
|666
|0.05
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2700.27
|1333
|2008.11.20 23:07
|sell
|667
|0.05
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|1334
|2008.11.20 23:11
|close
|667
|0.05
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|4.44
|2704.71
|1335
|2008.11.20 23:19
|sell
|668
|0.05
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|1336
|2008.11.20 23:21
|close
|668
|0.05
|0.8462
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2707.67
|1337
|2008.11.20 23:24
|sell
|669
|0.05
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|1338
|2008.11.20 23:27
|sell
|670
|0.05
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|1339
|2008.11.20 23:27
|close
|669
|0.05
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2708.41
|1340
|2008.11.20 23:28
|close
|670
|0.05
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2711.37
|1341
|2008.11.20 23:31
|sell
|671
|0.05
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|1342
|2008.11.20 23:39
|close
|671
|0.05
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|4.44
|2715.81
|1343
|2008.11.20 23:49
|buy
|672
|0.05
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|1344
|2008.11.20 23:50
|buy
|673
|0.05
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1345
|2008.11.20 23:52
|close
|673
|0.05
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2718.77
|1346
|2008.11.20 23:54
|buy
|674
|0.05
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1347
|2008.11.21 00:10
|buy
|675
|0.05
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|1348
|2008.11.21 03:35
|close
|675
|0.05
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|-0.74
|2718.03
|1349
|2008.11.21 03:41
|close
|674
|0.05
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|2717.13
|1350
|2008.11.21 03:59
|close
|672
|0.05
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|-3.13
|2714.00
|1351
|2008.11.21 04:23
|buy
|676
|0.05
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|1352
|2008.11.21 04:26
|close
|676
|0.05
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2716.96
|1353
|2008.11.24 00:10
|buy
|677
|0.05
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1354
|2008.11.24 00:24
|close
|677
|0.05
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2719.92
|1355
|2008.11.24 01:45
|sell
|678
|0.05
|0.8484
|0.0000
|0.0000
|1356
|2008.11.24 01:47
|close
|678
|0.05
|0.8480
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2722.88
|1357
|2008.11.24 03:11
|buy
|679
|0.05
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|1358
|2008.11.24 03:20
|close
|679
|0.05
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2725.84
|1359
|2008.11.24 04:24
|sell
|680
|0.05
|0.8475
|0.0000
|0.0000
|1360
|2008.11.24 04:33
|sell
|681
|0.05
|0.8479
|0.0000
|0.0000
|1361
|2008.11.24 04:46
|close
|681
|0.05
|0.8475
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2728.80
|1362
|2008.11.24 04:48
|close
|680
|0.05
|0.8471
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2731.76
|1363
|2008.11.24 21:23
|sell
|682
|0.05
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|1364
|2008.11.24 21:26
|sell
|683
|0.05
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|1365
|2008.11.24 21:27
|close
|683
|0.05
|0.8525
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2735.46
|1366
|2008.11.24 21:30
|sell
|684
|0.05
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|1367
|2008.11.24 21:34
|close
|684
|0.05
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2738.42
|1368
|2008.11.24 21:38
|close
|682
|0.05
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2742.12
|1369
|2008.11.24 22:57
|sell
|685
|0.05
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|1370
|2008.11.24 22:58
|sell
|686
|0.05
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|1371
|2008.11.24 23:10
|close
|686
|0.05
|0.8525
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2745.08
|1372
|2008.11.24 23:20
|sell
|687
|0.05
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|1373
|2008.11.24 23:22
|close
|687
|0.05
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|4.44
|2749.52
|1374
|2008.11.24 23:28
|sell
|688
|0.05
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|1375
|2008.11.24 23:30
|sell
|689
|0.05
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|1376
|2008.11.24 23:35
|close
|689
|0.05
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|5.91
|2755.43
|1377
|2008.11.25 00:25
|close
|688
|0.05
|0.8525
|0.0000
|0.0000
|3.05
|2758.48
|1378
|2008.11.25 00:38
|sell
|690
|0.05
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|1379
|2008.11.25 00:46
|close
|690
|0.05
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2762.17
|1380
|2008.11.25 01:14
|close
|685
|0.05
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|2.31
|2764.48
|1381
|2008.11.25 01:21
|buy
|691
|0.05
|0.8518
|0.0000
|0.0000
|1382
|2008.11.25 01:28
|close
|691
|0.05
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2768.91
|1383
|2008.11.25 01:48
|buy
|692
|0.05
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|1384
|2008.11.25 01:49
|buy
|693
|0.05
|0.8517
|0.0000
|0.0000
|1385
|2008.11.25 01:52
|buy
|694
|0.05
|0.8514
|0.0000
|0.0000
|1386
|2008.11.25 04:22
|close
|694
|0.05
|0.8516
|0.0000
|0.0000
|1.48
|2770.39
|1387
|2008.11.25 04:31
|buy
|695
|0.05
|0.8504
|0.0000
|0.0000
|1388
|2008.11.25 04:47
|close
|695
|0.05
|0.8509
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2774.08
|1389
|2008.11.25 04:47
|buy
|696
|0.05
|0.8505
|0.0000
|0.0000
|1390
|2008.11.25 06:10
|close
|692
|0.05
|0.8501
|0.0000
|0.0000
|-14.79
|2759.29
|1391
|2008.11.25 06:19
|close
|693
|0.05
|0.8497
|0.0000
|0.0000
|-14.79
|2744.50
|1392
|2008.11.25 07:22
|close
|696
|0.05
|0.8508
|0.0000
|0.0000
|2.21
|2746.71
|1393
|2008.11.25 22:12
|sell
|697
|0.05
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|1394
|2008.11.25 22:13
|sell
|698
|0.05
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|1395
|2008.11.25 22:35
|sell
|699
|0.05
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1396
|2008.11.25 23:00
|close
|699
|0.05
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2750.41
|1397
|2008.11.25 23:12
|sell
|700
|0.05
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|1398
|2008.11.25 23:13
|close
|700
|0.05
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2753.37
|1399
|2008.11.25 23:15
|close
|698
|0.05
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2755.59
|1400
|2008.11.25 23:58
|sell
|701
|0.05
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|1401
|2008.11.26 00:12
|sell
|702
|0.05
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|1402
|2008.11.26 00:18
|close
|702
|0.05
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2758.55
|1403
|2008.11.26 00:19
|close
|701
|0.05
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|3.05
|2761.60
|1404
|2008.11.26 00:28
|sell
|703
|0.05
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|1405
|2008.11.26 01:03
|close
|703
|0.05
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2765.29
|1406
|2008.11.26 01:07
|sell
|704
|0.05
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|1407
|2008.11.26 01:10
|close
|704
|0.05
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2768.25
|1408
|2008.11.26 01:14
|sell
|705
|0.05
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|1409
|2008.11.26 01:19
|sell
|706
|0.05
|0.8463
|0.0000
|0.0000
|1410
|2008.11.26 01:39
|close
|706
|0.05
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2771.21
|1411
|2008.11.26 01:40
|close
|705
|0.05
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2774.17
|1412
|2008.11.26 05:13
|close
|697
|0.05
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|-15.44
|2758.72
|1413
|2008.11.26 21:00
|buy
|707
|0.05
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|1414
|2008.11.26 21:10
|buy
|708
|0.05
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1415
|2008.11.26 21:12
|close
|708
|0.05
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2761.68
|1416
|2008.11.26 21:36
|close
|707
|0.05
|0.8409
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2765.37
|1417
|2008.11.26 22:13
|buy
|709
|0.05
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1418
|2008.11.26 22:21
|close
|709
|0.05
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2768.33
|1419
|2008.11.26 22:22
|buy
|710
|0.05
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|1420
|2008.11.26 22:23
|buy
|711
|0.05
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1421
|2008.11.26 22:27
|close
|711
|0.05
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2771.29
|1422
|2008.11.26 22:29
|close
|710
|0.05
|0.8408
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2774.98
|1423
|2008.11.26 23:01
|buy
|712
|0.05
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1424
|2008.11.26 23:02
|buy
|713
|0.05
|0.8395
|0.0000
|0.0000
|1425
|2008.11.26 23:03
|close
|712
|0.05
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2774.98
|1426
|2008.11.26 23:06
|close
|713
|0.05
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2778.68
|1427
|2008.11.26 23:08
|buy
|714
|0.05
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1428
|2008.11.26 23:15
|buy
|715
|0.05
|0.8394
|0.0000
|0.0000
|1429
|2008.11.26 23:18
|close
|715
|0.05
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2782.38
|1430
|2008.11.26 23:41
|close
|714
|0.05
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2785.34
|1431
|2008.11.26 23:43
|buy
|716
|0.05
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1432
|2008.11.26 23:52
|buy
|717
|0.05
|0.8394
|0.0000
|0.0000
|1433
|2008.11.27 00:13
|close
|717
|0.05
|0.8398
|0.0000
|0.0000
|2.45
|2787.79
|1434
|2008.11.27 00:23
|close
|716
|0.05
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|2.45
|2790.24
|1435
|2008.11.27 00:45
|sell
|718
|0.05
|0.8407
|0.0000
|0.0000
|1436
|2008.11.27 01:05
|sell
|719
|0.05
|0.8413
|0.0000
|0.0000
|1437
|2008.11.27 01:42
|close
|719
|0.05
|0.8408
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2793.93
|1438
|2008.11.27 01:54
|close
|718
|0.05
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2796.15
|1439
|2008.11.27 01:54
|buy
|720
|0.05
|0.8401
|0.0000
|0.0000
|1440
|2008.11.27 01:56
|close
|720
|0.05
|0.8405
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2799.11
|1441
|2008.11.27 02:09
|buy
|721
|0.05
|0.8397
|0.0000
|0.0000
|1442
|2008.11.27 02:34
|buy
|722
|0.05
|0.8394
|0.0000
|0.0000
|1443
|2008.11.27 02:42
|close
|722
|0.05
|0.8398
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2802.07
|1444
|2008.11.27 02:50
|close
|721
|0.05
|0.8401
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2805.03
|1445
|2008.11.27 03:49
|sell
|723
|0.05
|0.8410
|0.0000
|0.0000
|1446
|2008.11.27 04:18
|close
|723
|0.05
|0.8406
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2807.99
|1447
|2008.11.27 22:21
|buy
|724
|0.05
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|1448
|2008.11.27 22:26
|close
|724
|0.05
|0.8376
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2810.95
|1449
|2008.11.28 01:05
|sell
|725
|0.05
|0.8382
|0.0000
|0.0000
|1450
|2008.11.28 01:15
|close
|725
|0.05
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2813.91
|1451
|2008.11.28 01:33
|sell
|726
|0.05
|0.8382
|0.0000
|0.0000
|1452
|2008.11.28 01:36
|close
|726
|0.05
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2816.87
|1453
|2008.11.28 01:48
|sell
|727
|0.05
|0.8382
|0.0000
|0.0000
|1454
|2008.11.28 04:23
|close
|727
|0.05
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2819.09
|1455
|2008.12.01 01:02
|buy
|728
|0.05
|0.8250
|0.0000
|0.0000
|1456
|2008.12.01 01:04
|buy
|729
|0.05
|0.8246
|0.0000
|0.0000
|1457
|2008.12.01 01:13
|close
|729
|0.05
|0.8250
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2822.05
|1458
|2008.12.01 01:18
|close
|728
|0.05
|0.8256
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2826.48
|1459
|2008.12.01 02:01
|sell
|730
|0.05
|0.8261
|0.0000
|0.0000
|1460
|2008.12.01 02:03
|close
|730
|0.05
|0.8257
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2829.44
|1461
|2008.12.01 02:07
|sell
|731
|0.05
|0.8261
|0.0000
|0.0000
|1462
|2008.12.01 02:16
|close
|731
|0.05
|0.8257
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2832.40
|1463
|2008.12.01 02:27
|sell
|732
|0.05
|0.8263
|0.0000
|0.0000
|1464
|2008.12.01 02:48
|close
|732
|0.05
|0.8259
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2835.36
|1465
|2008.12.01 02:55
|sell
|733
|0.05
|0.8263
|0.0000
|0.0000
|1466
|2008.12.01 02:57
|sell
|734
|0.05
|0.8267
|0.0000
|0.0000
|1467
|2008.12.01 03:10
|close
|734
|0.05
|0.8263
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2838.32
|1468
|2008.12.01 03:41
|sell
|735
|0.05
|0.8267
|0.0000
|0.0000
|1469
|2008.12.01 03:58
|close
|735
|0.05
|0.8263
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2841.28
|1470
|2008.12.01 06:55
|close
|733
|0.05
|0.8267
|0.0000
|0.0000
|-2.96
|2838.32
|1471
|2008.12.01 21:07
|buy
|736
|0.05
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|1472
|2008.12.01 21:21
|close
|736
|0.05
|0.8495
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2842.01
|1473
|2008.12.01 21:33
|buy
|737
|0.05
|0.8489
|0.0000
|0.0000
|1474
|2008.12.01 21:42
|close
|737
|0.05
|0.8494
|0.0000
|0.0000
|3.69
|2845.70
|1475
|2008.12.01 22:12
|buy
|738
|0.05
|0.8489
|0.0000
|0.0000
|1476
|2008.12.01 22:18
|buy
|739
|0.05
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|1477
|2008.12.01 22:26
|buy
|740
|0.05
|0.8480
|0.0000
|0.0000
|1478
|2008.12.02 00:49
|close
|740
|0.05
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|1.31
|2847.01
|1479
|2008.12.02 01:16
|buy
|741
|0.05
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|1480
|2008.12.02 01:21
|close
|741
|0.05
|0.8474
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2849.97
|1481
|2008.12.02 01:31
|buy
|742
|0.05
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|1482
|2008.12.02 01:34
|close
|742
|0.05
|0.8473
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2852.93
|1483
|2008.12.02 01:36
|buy
|743
|0.05
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|1484
|2008.12.02 04:28
|close
|743
|0.05
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2852.93
|1485
|2008.12.02 05:21
|close
|738
|0.05
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|-14.96
|2837.97
|1486
|2008.12.02 07:00
|close
|739
|0.05
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|-3.13
|2834.84
|1487
|2008.12.02 21:00
|sell
|744
|0.05
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1488
|2008.12.02 21:04
|sell
|745
|0.05
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|1489
|2008.12.02 21:20
|close
|745
|0.05
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2837.80
|1490
|2008.12.02 21:20
|close
|744
|0.05
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2840.76
|1491
|2008.12.02 22:57
|sell
|746
|0.05
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1492
|2008.12.02 22:59
|close
|746
|0.05
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2843.72
|1493
|2008.12.02 23:01
|buy
|747
|0.05
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|1494
|2008.12.02 23:29
|close
|747
|0.05
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2847.42
|1495
|2008.12.03 00:06
|buy
|748
|0.05
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|1496
|2008.12.03 00:09
|close
|748
|0.05
|0.8527
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2850.38
|1497
|2008.12.03 00:25
|buy
|749
|0.05
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|1498
|2008.12.03 00:36
|close
|749
|0.05
|0.8527
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2853.34
|1499
|2008.12.03 00:44
|sell
|750
|0.05
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1500
|2008.12.03 00:46
|close
|750
|0.05
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2856.30
|1501
|2008.12.03 01:08
|sell
|751
|0.05
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|1502
|2008.12.03 01:33
|close
|751
|0.05
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2859.26
|1503
|2008.12.03 02:36
|sell
|752
|0.05
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1504
|2008.12.03 02:42
|close
|752
|0.05
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2862.22
|1505
|2008.12.03 02:44
|sell
|753
|0.05
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1506
|2008.12.03 02:46
|close
|753
|0.05
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2865.18
|1507
|2008.12.03 03:55
|buy
|754
|0.05
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|1508
|2008.12.03 04:34
|close
|754
|0.05
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2868.88
|1509
|2008.12.03 04:38
|sell
|755
|0.05
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1510
|2008.12.03 04:39
|close
|755
|0.05
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2871.84
|1511
|2008.12.03 04:43
|sell
|756
|0.05
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1512
|2008.12.03 06:26
|close
|756
|0.05
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2874.06
|1513
|2008.12.03 21:43
|buy
|757
|0.05
|0.8588
|0.0000
|0.0000
|1514
|2008.12.03 21:45
|close
|757
|0.05
|0.8592
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2877.02
|1515
|2008.12.03 21:58
|sell
|758
|0.05
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|1516
|2008.12.03 22:02
|sell
|759
|0.05
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1517
|2008.12.03 22:02
|close
|758
|0.05
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2877.02
|1518
|2008.12.03 22:04
|close
|759
|0.05
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2880.72
|1519
|2008.12.03 22:11
|sell
|760
|0.05
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|1520
|2008.12.03 22:16
|sell
|761
|0.05
|0.8606
|0.0000
|0.0000
|1521
|2008.12.03 22:27
|close
|761
|0.05
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2883.68
|1522
|2008.12.03 22:32
|close
|760
|0.05
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2887.38
|1523
|2008.12.03 22:42
|sell
|762
|0.05
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|1524
|2008.12.03 22:56
|sell
|763
|0.05
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1525
|2008.12.03 23:00
|close
|763
|0.05
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2891.08
|1526
|2008.12.03 23:02
|sell
|764
|0.05
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1527
|2008.12.03 23:04
|close
|764
|0.05
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|5.18
|2896.26
|1528
|2008.12.03 23:04
|close
|762
|0.05
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2899.22
|1529
|2008.12.03 23:45
|sell
|765
|0.05
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1530
|2008.12.04 00:20
|close
|765
|0.05
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|3.97
|2903.19
|1531
|2008.12.04 02:08
|sell
|766
|0.05
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1532
|2008.12.04 02:17
|close
|766
|0.05
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2906.89
|1533
|2008.12.04 02:41
|sell
|767
|0.05
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1534
|2008.12.04 04:11
|close
|767
|0.05
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2909.11
|1535
|2008.12.04 21:03
|buy
|768
|0.05
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|1536
|2008.12.04 21:04
|close
|768
|0.05
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|5.92
|2915.03
|1537
|2008.12.04 21:08
|sell
|769
|0.05
|0.8684
|0.0000
|0.0000
|1538
|2008.12.04 21:15
|close
|769
|0.05
|0.8677
|0.0000
|0.0000
|5.18
|2920.21
|1539
|2008.12.04 21:17
|sell
|770
|0.05
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|1540
|2008.12.04 21:21
|sell
|771
|0.05
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|1541
|2008.12.04 21:54
|close
|771
|0.05
|0.8717
|0.0000
|0.0000
|-23.66
|2896.55
|1542
|2008.12.04 21:54
|close
|770
|0.05
|0.8717
|0.0000
|0.0000
|-26.62
|2869.93
|1543
|2008.12.04 23:40
|buy
|772
|0.05
|0.8697
|0.0000
|0.0000
|1544
|2008.12.05 00:52
|close
|772
|0.05
|0.8700
|0.0000
|0.0000
|2.05
|2871.98
|1545
|2008.12.05 01:55
|buy
|773
|0.05
|0.8695
|0.0000
|0.0000
|1546
|2008.12.05 02:00
|close
|773
|0.05
|0.8699
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2874.94
|1547
|2008.12.05 02:18
|sell
|774
|0.05
|0.8707
|0.0000
|0.0000
|1548
|2008.12.05 02:22
|close
|774
|0.05
|0.8703
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2877.90
|1549
|2008.12.05 03:00
|sell
|775
|0.05
|0.8707
|0.0000
|0.0000
|1550
|2008.12.05 03:13
|close
|775
|0.05
|0.8703
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2880.86
|1551
|2008.12.05 03:37
|buy
|776
|0.05
|0.8695
|0.0000
|0.0000
|1552
|2008.12.05 04:00
|close
|776
|0.05
|0.8700
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2884.56
|1553
|2008.12.08 00:48
|sell
|777
|0.05
|0.8660
|0.0000
|0.0000
|1554
|2008.12.08 01:34
|close
|777
|0.05
|0.8656
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2887.52
|1555
|2008.12.08 01:41
|sell
|778
|0.05
|0.8664
|0.0000
|0.0000
|1556
|2008.12.08 01:44
|sell
|779
|0.05
|0.8669
|0.0000
|0.0000
|1557
|2008.12.08 01:59
|close
|779
|0.05
|0.8665
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2890.48
|1558
|2008.12.08 01:59
|sell
|780
|0.05
|0.8667
|0.0000
|0.0000
|1559
|2008.12.08 02:14
|close
|780
|0.05
|0.8663
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2893.44
|1560
|2008.12.08 02:25
|sell
|781
|0.05
|0.8669
|0.0000
|0.0000
|1561
|2008.12.08 02:27
|close
|781
|0.05
|0.8665
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2896.40
|1562
|2008.12.08 02:50
|close
|778
|0.05
|0.8661
|0.0000
|0.0000
|2.22
|2898.62
|1563
|2008.12.08 03:12
|buy
|782
|0.05
|0.8656
|0.0000
|0.0000
|1564
|2008.12.08 03:18
|buy
|783
|0.05
|0.8652
|0.0000
|0.0000
|1565
|2008.12.08 03:34
|close
|783
|0.05
|0.8656
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2901.58
|1566
|2008.12.08 03:46
|close
|782
|0.05
|0.8660
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2904.54
|1567
|2008.12.08 04:04
|buy
|784
|0.05
|0.8654
|0.0000
|0.0000
|1568
|2008.12.08 04:08
|close
|784
|0.05
|0.8658
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2907.50
|1569
|2008.12.08 04:40
|sell
|785
|0.05
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|1570
|2008.12.08 04:43
|close
|785
|0.05
|0.8661
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2911.20
|1571
|2008.12.08 04:57
|sell
|786
|0.05
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|1572
|2008.12.08 05:49
|close
|786
|0.05
|0.8661
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2914.90
|1573
|2008.12.08 21:41
|buy
|787
|0.05
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|1574
|2008.12.08 21:47
|buy
|788
|0.05
|0.8670
|0.0000
|0.0000
|1575
|2008.12.08 21:53
|close
|788
|0.05
|0.8676
|0.0000
|0.0000
|4.44
|2919.34
|1576
|2008.12.08 21:54
|close
|787
|0.05
|0.8678
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2922.30
|1577
|2008.12.08 22:21
|sell
|789
|0.05
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|1578
|2008.12.08 22:29
|sell
|790
|0.05
|0.8689
|0.0000
|0.0000
|1579
|2008.12.08 22:55
|sell
|791
|0.05
|0.8693
|0.0000
|0.0000
|1580
|2008.12.08 22:59
|close
|791
|0.05
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|5.91
|2928.21
|1581
|2008.12.08 22:59
|close
|790
|0.05
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2931.17
|1582
|2008.12.08 23:08
|sell
|792
|0.05
|0.8691
|0.0000
|0.0000
|1583
|2008.12.08 23:17
|close
|792
|0.05
|0.8683
|0.0000
|0.0000
|5.91
|2937.08
|1584
|2008.12.08 23:31
|sell
|793
|0.05
|0.8692
|0.0000
|0.0000
|1585
|2008.12.08 23:34
|close
|793
|0.05
|0.8686
|0.0000
|0.0000
|4.43
|2941.51
|1586
|2008.12.08 23:58
|sell
|794
|0.05
|0.8691
|0.0000
|0.0000
|1587
|2008.12.09 00:08
|close
|794
|0.05
|0.8686
|0.0000
|0.0000
|3.78
|2945.29
|1588
|2008.12.09 00:10
|close
|789
|0.05
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|3.05
|2948.34
|1589
|2008.12.09 00:31
|buy
|795
|0.05
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|1590
|2008.12.09 00:34
|close
|795
|0.05
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2951.30
|1591
|2008.12.09 00:41
|buy
|796
|0.05
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|1592
|2008.12.09 00:47
|close
|796
|0.05
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2954.26
|1593
|2008.12.09 01:56
|buy
|797
|0.05
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|1594
|2008.12.09 01:57
|buy
|798
|0.05
|0.8677
|0.0000
|0.0000
|1595
|2008.12.09 02:24
|buy
|799
|0.05
|0.8672
|0.0000
|0.0000
|1596
|2008.12.09 02:25
|close
|799
|0.05
|0.8676
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2957.22
|1597
|2008.12.09 02:53
|close
|797
|0.05
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|0.74
|2957.96
|1598
|2008.12.09 03:03
|buy
|800
|0.05
|0.8672
|0.0000
|0.0000
|1599
|2008.12.09 03:11
|close
|800
|0.05
|0.8676
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2960.92
|1600
|2008.12.09 03:16
|close
|798
|0.05
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|2.21
|2963.13
|1601
|2008.12.09 21:00
|sell
|801
|0.05
|0.8757
|0.0000
|0.0000
|1602
|2008.12.10 00:30
|close
|801
|0.05
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|0.83
|2963.96
|1603
|2008.12.10 00:30
|buy
|802
|0.05
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|1604
|2008.12.10 00:31
|close
|802
|0.05
|0.8760
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2966.92
|1605
|2008.12.10 02:08
|buy
|803
|0.05
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|1606
|2008.12.10 02:18
|close
|803
|0.05
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|5.92
|2972.84
|1607
|2008.12.10 04:44
|sell
|804
|0.05
|0.8768
|0.0000
|0.0000
|1608
|2008.12.10 05:31
|close
|804
|0.05
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2975.80
|1609
|2008.12.10 22:14
|buy
|805
|0.05
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1610
|2008.12.10 22:18
|close
|805
|0.05
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2978.76
|1611
|2008.12.10 22:29
|buy
|806
|0.05
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1612
|2008.12.10 22:31
|close
|806
|0.05
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2981.72
|1613
|2008.12.10 23:22
|buy
|807
|0.05
|0.8793
|0.0000
|0.0000
|1614
|2008.12.10 23:23
|close
|807
|0.05
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|3.70
|2985.42
|1615
|2008.12.10 23:24
|buy
|808
|0.05
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1616
|2008.12.10 23:25
|close
|808
|0.05
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2988.38
|1617
|2008.12.10 23:37
|buy
|809
|0.05
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1618
|2008.12.10 23:38
|close
|809
|0.05
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2991.34
|1619
|2008.12.10 23:44
|buy
|810
|0.05
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1620
|2008.12.10 23:48
|close
|810
|0.05
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2994.30
|1621
|2008.12.11 00:19
|sell
|811
|0.05
|0.8807
|0.0000
|0.0000
|1622
|2008.12.11 00:22
|close
|811
|0.05
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2997.26
|1623
|2008.12.11 00:26
|buy
|812
|0.05
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1624
|2008.12.11 00:30
|close
|812
|0.05
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3000.22
|1625
|2008.12.11 00:45
|buy
|813
|0.05
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1626
|2008.12.11 01:02
|close
|813
|0.05
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3003.18
|1627
|2008.12.11 01:08
|buy
|814
|0.05
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1628
|2008.12.11 01:12
|close
|814
|0.05
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3006.14
|1629
|2008.12.11 01:21
|buy
|815
|0.05
|0.8792
|0.0000
|0.0000
|1630
|2008.12.11 01:31
|close
|815
|0.05
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3009.83
|1631
|2008.12.11 01:37
|buy
|816
|0.05
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|1632
|2008.12.11 01:48
|buy
|817
|0.05
|0.8787
|0.0000
|0.0000
|1633
|2008.12.11 01:52
|close
|817
|0.05
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3012.79
|1634
|2008.12.11 02:38
|close
|816
|0.05
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|2.21
|3015.00
|1635
|2008.12.11 02:56
|buy
|818
|0.05
|0.8787
|0.0000
|0.0000
|1636
|2008.12.11 02:58
|close
|818
|0.05
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3017.96
|1637
|2008.12.11 03:18
|buy
|819
|0.05
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|1638
|2008.12.11 03:19
|buy
|820
|0.05
|0.8780
|0.0000
|0.0000
|1639
|2008.12.11 03:19
|close
|819
|0.05
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3017.96
|1640
|2008.12.11 03:25
|close
|820
|0.05
|0.8784
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3020.92
|1641
|2008.12.11 03:26
|buy
|821
|0.05
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|1642
|2008.12.11 03:36
|buy
|822
|0.05
|0.8781
|0.0000
|0.0000
|1643
|2008.12.11 03:56
|buy
|823
|0.05
|0.8778
|0.0000
|0.0000
|1644
|2008.12.11 05:36
|close
|823
|0.05
|0.8781
|0.0000
|0.0000
|2.21
|3023.13
|1645
|2008.12.11 06:27
|close
|822
|0.05
|0.8782
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3023.87
|1646
|2008.12.11 06:27
|close
|821
|0.05
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3023.87
|1647
|2008.12.11 21:22
|sell
|824
|0.05
|0.8888
|0.0000
|0.0000
|1648
|2008.12.11 21:24
|sell
|825
|0.05
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|1649
|2008.12.11 21:29
|close
|825
|0.05
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3028.30
|1650
|2008.12.11 21:32
|close
|824
|0.05
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3031.26
|1651
|2008.12.11 21:44
|sell
|826
|0.05
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|1652
|2008.12.11 21:45
|sell
|827
|0.05
|0.8891
|0.0000
|0.0000
|1653
|2008.12.11 21:55
|close
|827
|0.05
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3034.95
|1654
|2008.12.11 22:16
|sell
|828
|0.05
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|1655
|2008.12.11 22:20
|sell
|829
|0.05
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|1656
|2008.12.11 22:36
|close
|829
|0.05
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3037.91
|1657
|2008.12.11 22:58
|close
|828
|0.05
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3041.60
|1658
|2008.12.11 22:59
|close
|826
|0.05
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3043.82
|1659
|2008.12.11 23:16
|buy
|830
|0.05
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|1660
|2008.12.11 23:50
|close
|830
|0.05
|0.8883
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3048.25
|1661
|2008.12.11 23:53
|buy
|831
|0.05
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|1662
|2008.12.12 00:14
|close
|831
|0.05
|0.8878
|0.0000
|0.0000
|3.53
|3051.78
|1663
|2008.12.12 01:36
|buy
|832
|0.05
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|1664
|2008.12.12 01:44
|close
|832
|0.05
|0.8874
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3054.74
|1665
|2008.12.12 02:03
|sell
|833
|0.05
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|1666
|2008.12.12 02:07
|close
|833
|0.05
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3057.70
|1667
|2008.12.12 02:25
|sell
|834
|0.05
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|1668
|2008.12.12 02:30
|close
|834
|0.05
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3060.66
|1669
|2008.12.12 03:22
|buy
|835
|0.05
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|1670
|2008.12.12 04:05
|close
|835
|0.05
|0.8872
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3063.62
|1671
|2008.12.12 04:19
|sell
|836
|0.05
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|1672
|2008.12.12 04:21
|close
|836
|0.05
|0.8875
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3066.58
|1673
|2008.12.12 04:24
|sell
|837
|0.05
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|1674
|2008.12.12 04:25
|close
|837
|0.05
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3071.02
|1675
|2008.12.12 04:30
|sell
|838
|0.05
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|1676
|2008.12.12 04:33
|close
|838
|0.05
|0.8871
|0.0000
|0.0000
|5.92
|3076.94
|1677
|2008.12.12 04:49
|sell
|839
|0.05
|0.8878
|0.0000
|0.0000
|1678
|2008.12.12 05:08
|close
|839
|0.05
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3080.64
|1679
|2008.12.15 00:06
|sell
|840
|0.05
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|1680
|2008.12.15 00:11
|close
|840
|0.05
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3083.60
|1681
|2008.12.15 00:20
|sell
|841
|0.05
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|1682
|2008.12.15 00:21
|sell
|842
|0.05
|0.8956
|0.0000
|0.0000
|1683
|2008.12.15 00:35
|sell
|843
|0.05
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|1684
|2008.12.15 01:33
|close
|843
|0.05
|0.8956
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3086.56
|1685
|2008.12.15 01:35
|close
|842
|0.05
|0.8952
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3089.52
|1686
|2008.12.15 01:55
|sell
|844
|0.05
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|1687
|2008.12.15 02:11
|close
|844
|0.05
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3093.22
|1688
|2008.12.15 02:31
|sell
|845
|0.05
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|1689
|2008.12.15 02:37
|close
|845
|0.05
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3096.18
|1690
|2008.12.15 04:54
|sell
|846
|0.05
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|1691
|2008.12.15 05:59
|close
|846
|0.05
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3098.40
|1692
|2008.12.15 07:20
|close
|841
|0.05
|0.8981
|0.0000
|0.0000
|-23.66
|3074.74
|1693
|2008.12.15 21:00
|sell
|847
|0.05
|0.8958
|0.0000
|0.0000
|1694
|2008.12.15 21:15
|sell
|848
|0.05
|0.8962
|0.0000
|0.0000
|1695
|2008.12.15 21:19
|close
|848
|0.05
|0.8958
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3077.70
|1696
|2008.12.15 21:29
|sell
|849
|0.05
|0.8962
|0.0000
|0.0000
|1697
|2008.12.15 21:37
|close
|849
|0.05
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3081.40
|1698
|2008.12.15 21:38
|close
|847
|0.05
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3084.36
|1699
|2008.12.15 21:45
|sell
|850
|0.05
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|1700
|2008.12.15 22:05
|close
|850
|0.05
|0.8956
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3087.32
|1701
|2008.12.15 22:30
|buy
|851
|0.05
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|1702
|2008.12.15 22:33
|close
|851
|0.05
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3091.01
|1703
|2008.12.15 22:44
|buy
|852
|0.05
|0.8952
|0.0000
|0.0000
|1704
|2008.12.15 22:46
|buy
|853
|0.05
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|1705
|2008.12.15 22:58
|buy
|854
|0.05
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|1706
|2008.12.15 23:03
|close
|854
|0.05
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3095.44
|1707
|2008.12.15 23:05
|close
|853
|0.05
|0.8955
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3099.87
|1708
|2008.12.15 23:13
|close
|852
|0.05
|0.8956
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3102.83
|1709
|2008.12.16 00:39
|sell
|855
|0.05
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|1710
|2008.12.16 00:41
|close
|855
|0.05
|0.8956
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3105.79
|1711
|2008.12.16 02:06
|sell
|856
|0.05
|0.8962
|0.0000
|0.0000
|1712
|2008.12.16 02:11
|close
|856
|0.05
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3109.49
|1713
|2008.12.17 00:12
|buy
|857
|0.05
|0.9010
|0.0000
|0.0000
|1714
|2008.12.17 00:18
|close
|857
|0.05
|0.9014
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3112.45
|1715
|2008.12.17 00:19
|buy
|858
|0.05
|0.9009
|0.0000
|0.0000
|1716
|2008.12.17 00:34
|close
|858
|0.05
|0.9014
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3116.15
|1717
|2008.12.17 00:38
|sell
|859
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|1718
|2008.12.17 00:45
|sell
|860
|0.05
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|1719
|2008.12.17 00:56
|close
|860
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3119.11
|1720
|2008.12.17 01:00
|sell
|861
|0.05
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|1721
|2008.12.17 01:35
|sell
|862
|0.05
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|1722
|2008.12.17 01:46
|close
|862
|0.05
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3122.07
|1723
|2008.12.17 01:51
|close
|861
|0.05
|0.9021
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3125.03
|1724
|2008.12.17 01:58
|close
|859
|0.05
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3127.25
|1725
|2008.12.17 02:05
|sell
|863
|0.05
|0.9027
|0.0000
|0.0000
|1726
|2008.12.17 02:10
|close
|863
|0.05
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3130.95
|1727
|2008.12.17 03:18
|buy
|864
|0.05
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|1728
|2008.12.17 03:31
|close
|864
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3133.91
|1729
|2008.12.17 21:16
|sell
|865
|0.05
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|1730
|2008.12.17 21:17
|close
|865
|0.05
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3137.61
|1731
|2008.12.17 21:24
|sell
|866
|0.05
|0.9280
|0.0000
|0.0000
|1732
|2008.12.17 21:32
|close
|866
|0.05
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3140.57
|1733
|2008.12.17 21:45
|sell
|867
|0.05
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|1734
|2008.12.17 21:48
|close
|867
|0.05
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3144.27
|1735
|2008.12.17 22:30
|buy
|868
|0.05
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|1736
|2008.12.17 22:31
|close
|868
|0.05
|0.9278
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3147.23
|1737
|2008.12.17 22:38
|buy
|869
|0.05
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|1738
|2008.12.17 22:39
|buy
|870
|0.05
|0.9270
|0.0000
|0.0000
|1739
|2008.12.17 22:40
|close
|869
|0.05
|0.9275
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3147.97
|1740
|2008.12.17 22:41
|close
|870
|0.05
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3152.41
|1741
|2008.12.17 22:53
|sell
|871
|0.05
|0.9285
|0.0000
|0.0000
|1742
|2008.12.17 22:54
|close
|871
|0.05
|0.9279
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3156.85
|1743
|2008.12.17 23:05
|sell
|872
|0.05
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|1744
|2008.12.17 23:08
|sell
|873
|0.05
|0.9291
|0.0000
|0.0000
|1745
|2008.12.17 23:08
|close
|872
|0.05
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3157.59
|1746
|2008.12.17 23:09
|close
|873
|0.05
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3161.28
|1747
|2008.12.17 23:09
|sell
|874
|0.05
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|1748
|2008.12.17 23:17
|close
|874
|0.05
|0.9283
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3164.24
|1749
|2008.12.17 23:25
|sell
|875
|0.05
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|1750
|2008.12.17 23:31
|sell
|876
|0.05
|0.9290
|0.0000
|0.0000
|1751
|2008.12.17 23:33
|sell
|877
|0.05
|0.9294
|0.0000
|0.0000
|1752
|2008.12.17 23:34
|close
|877
|0.05
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3168.67
|1753
|2008.12.17 23:41
|close
|876
|0.05
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3171.63
|1754
|2008.12.17 23:44
|sell
|878
|0.05
|0.9294
|0.0000
|0.0000
|1755
|2008.12.17 23:45
|close
|875
|0.05
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3172.37
|1756
|2008.12.17 23:45
|close
|878
|0.05
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3176.80
|1757
|2008.12.17 23:46
|sell
|879
|0.05
|0.9289
|0.0000
|0.0000
|1758
|2008.12.17 23:48
|close
|879
|0.05
|0.9284
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3180.50
|1759
|2008.12.18 00:20
|sell
|880
|0.05
|0.9292
|0.0000
|0.0000
|1760
|2008.12.18 00:30
|close
|880
|0.05
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3184.93
|1761
|2008.12.18 00:38
|sell
|881
|0.05
|0.9294
|0.0000
|0.0000
|1762
|2008.12.18 00:43
|close
|881
|0.05
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3189.36
|1763
|2008.12.18 00:44
|sell
|882
|0.05
|0.9293
|0.0000
|0.0000
|1764
|2008.12.18 00:49
|close
|882
|0.05
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3193.05
|1765
|2008.12.18 01:09
|sell
|883
|0.05
|0.9294
|0.0000
|0.0000
|1766
|2008.12.18 01:23
|close
|883
|0.05
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3197.48
|1767
|2008.12.18 01:29
|sell
|884
|0.05
|0.9294
|0.0000
|0.0000
|1768
|2008.12.18 01:42
|sell
|885
|0.05
|0.9298
|0.0000
|0.0000
|1769
|2008.12.18 01:46
|close
|885
|0.05
|0.9294
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3200.44
|1770
|2008.12.18 01:55
|close
|884
|0.05
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3204.87
|1771
|2008.12.18 02:11
|sell
|886
|0.05
|0.9296
|0.0000
|0.0000
|1772
|2008.12.18 02:13
|sell
|887
|0.05
|0.9301
|0.0000
|0.0000
|1773
|2008.12.18 02:15
|close
|887
|0.05
|0.9297
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3207.83
|1774
|2008.12.18 02:17
|sell
|888
|0.05
|0.9301
|0.0000
|0.0000
|1775
|2008.12.18 02:23
|sell
|889
|0.05
|0.9305
|0.0000
|0.0000
|1776
|2008.12.18 02:28
|close
|889
|0.05
|0.9301
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3210.79
|1777
|2008.12.18 02:34
|close
|888
|0.05
|0.9297
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3213.75
|1778
|2008.12.18 02:50
|sell
|890
|0.05
|0.9300
|0.0000
|0.0000
|1779
|2008.12.18 02:58
|close
|890
|0.05
|0.9296
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3216.71
|1780
|2008.12.18 03:04
|close
|886
|0.05
|0.9292
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3219.67
|1781
|2008.12.18 03:16
|sell
|891
|0.05
|0.9301
|0.0000
|0.0000
|1782
|2008.12.18 03:19
|close
|891
|0.05
|0.9297
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3222.63
|1783
|2008.12.18 03:26
|sell
|892
|0.05
|0.9301
|0.0000
|0.0000
|1784
|2008.12.18 03:28
|close
|892
|0.05
|0.9297
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3225.59
|1785
|2008.12.18 04:13
|sell
|893
|0.05
|0.9305
|0.0000
|0.0000
|1786
|2008.12.18 04:35
|close
|893
|0.05
|0.9301
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3228.55
|1787
|2008.12.18 04:43
|sell
|894
|0.05
|0.9307
|0.0000
|0.0000
|1788
|2008.12.18 04:47
|close
|894
|0.05
|0.9302
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3232.25
|1789
|2008.12.18 21:24
|buy
|895
|0.05
|0.9498
|0.0000
|0.0000
|1790
|2008.12.18 21:25
|close
|895
|0.05
|0.9507
|0.0000
|0.0000
|6.66
|3238.91
|1791
|2008.12.18 21:30
|buy
|896
|0.05
|0.9498
|0.0000
|0.0000
|1792
|2008.12.18 21:31
|close
|896
|0.05
|0.9503
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3242.61
|1793
|2008.12.18 21:31
|buy
|897
|0.05
|0.9496
|0.0000
|0.0000
|1794
|2008.12.18 21:33
|buy
|898
|0.05
|0.9493
|0.0000
|0.0000
|1795
|2008.12.18 21:35
|close
|898
|0.05
|0.9497
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3245.57
|1796
|2008.12.18 21:35
|buy
|899
|0.05
|0.9493
|0.0000
|0.0000
|1797
|2008.12.18 21:36
|close
|897
|0.05
|0.9497
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3246.31
|1798
|2008.12.18 21:37
|close
|899
|0.05
|0.9497
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3249.27
|1799
|2008.12.18 21:37
|buy
|900
|0.05
|0.9499
|0.0000
|0.0000
|1800
|2008.12.18 21:38
|buy
|901
|0.05
|0.9489
|0.0000
|0.0000
|1801
|2008.12.18 21:39
|close
|901
|0.05
|0.9495
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3253.70
|1802
|2008.12.18 21:40
|buy
|902
|0.05
|0.9493
|0.0000
|0.0000
|1803
|2008.12.18 21:41
|close
|902
|0.05
|0.9497
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3256.66
|1804
|2008.12.18 21:58
|buy
|903
|0.05
|0.9486
|0.0000
|0.0000
|1805
|2008.12.18 21:59
|close
|903
|0.05
|0.9490
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3259.62
|1806
|2008.12.18 21:59
|buy
|904
|0.05
|0.9492
|0.0000
|0.0000
|1807
|2008.12.18 22:01
|buy
|905
|0.05
|0.9488
|0.0000
|0.0000
|1808
|2008.12.18 22:55
|close
|905
|0.05
|0.9492
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3262.58
|1809
|2008.12.18 23:02
|close
|904
|0.05
|0.9498
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3267.01
|1810
|2008.12.18 23:02
|close
|900
|0.05
|0.9502
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3269.23
|1811
|2008.12.19 00:12
|sell
|906
|0.05
|0.9499
|0.0000
|0.0000
|1812
|2008.12.19 00:16
|close
|906
|0.05
|0.9495
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3272.19
|1813
|2008.12.19 00:39
|buy
|907
|0.05
|0.9486
|0.0000
|0.0000
|1814
|2008.12.19 00:54
|close
|907
|0.05
|0.9490
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3275.15
|1815
|2008.12.19 00:57
|sell
|908
|0.05
|0.9497
|0.0000
|0.0000
|1816
|2008.12.19 01:00
|close
|908
|0.05
|0.9493
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3278.11
|1817
|2008.12.19 01:02
|sell
|909
|0.05
|0.9497
|0.0000
|0.0000
|1818
|2008.12.19 01:12
|close
|909
|0.05
|0.9492
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3281.81
|1819
|2008.12.19 01:20
|buy
|910
|0.05
|0.9486
|0.0000
|0.0000
|1820
|2008.12.19 01:35
|buy
|911
|0.05
|0.9480
|0.0000
|0.0000
|1821
|2008.12.19 05:10
|close
|911
|0.05
|0.9427
|0.0000
|0.0000
|-39.18
|3242.63
|1822
|2008.12.19 05:10
|close
|910
|0.05
|0.9427
|0.0000
|0.0000
|-43.62
|3199.01
|1823
|2008.12.22 00:00
|buy
|912
|0.05
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|1824
|2008.12.22 00:07
|buy
|913
|0.05
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|1825
|2008.12.22 00:34
|buy
|914
|0.05
|0.9310
|0.0000
|0.0000
|1826
|2008.12.22 00:35
|close
|914
|0.05
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3201.97
|1827
|2008.12.22 00:46
|buy
|915
|0.05
|0.9312
|0.0000
|0.0000
|1828
|2008.12.22 00:51
|close
|915
|0.05
|0.9316
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3204.93
|1829
|2008.12.22 00:52
|close
|913
|0.05
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3207.89
|1830
|2008.12.22 00:54
|close
|912
|0.05
|0.9324
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3211.58
|1831
|2008.12.22 02:30
|sell
|916
|0.05
|0.9371
|0.0000
|0.0000
|1832
|2008.12.22 02:54
|close
|916
|0.05
|0.9366
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3215.27
|1833
|2008.12.22 03:52
|sell
|917
|0.05
|0.9366
|0.0000
|0.0000
|1834
|2008.12.22 04:03
|sell
|918
|0.05
|0.9370
|0.0000
|0.0000
|1835
|2008.12.22 04:40
|sell
|919
|0.05
|0.9379
|0.0000
|0.0000
|1836
|2008.12.22 05:07
|close
|919
|0.05
|0.9374
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3218.97
|1837
|2008.12.22 05:32
|close
|918
|0.05
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3221.19
|1838
|2008.12.22 05:36
|close
|917
|0.05
|0.9362
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3224.15
|1839
|2008.12.22 22:00
|sell
|920
|0.05
|0.9406
|0.0000
|0.0000
|1840
|2008.12.22 22:07
|close
|920
|0.05
|0.9402
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3227.11
|1841
|2008.12.22 22:27
|sell
|921
|0.05
|0.9404
|0.0000
|0.0000
|1842
|2008.12.22 22:36
|close
|921
|0.05
|0.9399
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3230.81
|1843
|2008.12.22 22:49
|sell
|922
|0.05
|0.9407
|0.0000
|0.0000
|1844
|2008.12.22 22:50
|close
|922
|0.05
|0.9401
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3235.25
|1845
|2008.12.22 22:51
|sell
|923
|0.05
|0.9405
|0.0000
|0.0000
|1846
|2008.12.22 22:54
|close
|923
|0.05
|0.9401
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3238.21
|1847
|2008.12.22 23:00
|sell
|924
|0.05
|0.9405
|0.0000
|0.0000
|1848
|2008.12.22 23:03
|sell
|925
|0.05
|0.9409
|0.0000
|0.0000
|1849
|2008.12.22 23:06
|sell
|926
|0.05
|0.9412
|0.0000
|0.0000
|1850
|2008.12.22 23:06
|close
|925
|0.05
|0.9405
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3241.17
|1851
|2008.12.22 23:06
|close
|924
|0.05
|0.9405
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3241.17
|1852
|2008.12.22 23:07
|close
|926
|0.05
|0.9406
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3245.60
|1853
|2008.12.22 23:07
|sell
|927
|0.05
|0.9405
|0.0000
|0.0000
|1854
|2008.12.22 23:10
|close
|927
|0.05
|0.9401
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3248.56
|1855
|2008.12.22 23:10
|sell
|928
|0.05
|0.9406
|0.0000
|0.0000
|1856
|2008.12.22 23:12
|sell
|929
|0.05
|0.9410
|0.0000
|0.0000
|1857
|2008.12.22 23:14
|sell
|930
|0.05
|0.9414
|0.0000
|0.0000
|1858
|2008.12.22 23:19
|close
|930
|0.05
|0.9409
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3252.25
|1859
|2008.12.22 23:30
|close
|929
|0.05
|0.9406
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3255.21
|1860
|2008.12.22 23:42
|sell
|931
|0.05
|0.9411
|0.0000
|0.0000
|1861
|2008.12.22 23:49
|close
|931
|0.05
|0.9406
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3258.90
|1862
|2008.12.23 00:00
|sell
|932
|0.05
|0.9410
|0.0000
|0.0000
|1863
|2008.12.23 00:02
|sell
|933
|0.05
|0.9414
|0.0000
|0.0000
|1864
|2008.12.23 00:17
|close
|933
|0.05
|0.9409
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3262.59
|1865
|2008.12.23 00:37
|close
|932
|0.05
|0.9406
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3265.55
|1866
|2008.12.23 00:41
|sell
|934
|0.05
|0.9411
|0.0000
|0.0000
|1867
|2008.12.23 00:43
|sell
|935
|0.05
|0.9416
|0.0000
|0.0000
|1868
|2008.12.23 05:15
|close
|935
|0.05
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|-17.01
|3248.54
|1869
|2008.12.23 05:15
|close
|934
|0.05
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|-20.71
|3227.83
|1870
|2008.12.23 05:15
|close
|928
|0.05
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|-24.31
|3203.52
|1871
|2008.12.23 23:00
|buy
|936
|0.05
|0.9457
|0.0000
|0.0000
|1872
|2008.12.23 23:34
|close
|936
|0.05
|0.9461
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3206.48
|1873
|2008.12.23 23:47
|sell
|937
|0.05
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|1874
|2008.12.23 23:50
|close
|937
|0.05
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3210.18
|1875
|2008.12.23 23:56
|buy
|938
|0.05
|0.9450
|0.0000
|0.0000
|1876
|2008.12.23 23:57
|close
|938
|0.05
|0.9457
|0.0000
|0.0000
|5.17
|3215.35
|1877
|2008.12.24 00:03
|sell
|939
|0.05
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|1878
|2008.12.24 00:10
|close
|939
|0.05
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3219.05
|1879
|2008.12.24 00:10
|sell
|940
|0.05
|0.9464
|0.0000
|0.0000
|1880
|2008.12.24 00:15
|close
|940
|0.05
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3222.01
|1881
|2008.12.24 00:25
|sell
|941
|0.05
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|1882
|2008.12.24 00:31
|close
|941
|0.05
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3225.71
|1883
|2008.12.24 00:45
|sell
|942
|0.05
|0.9467
|0.0000
|0.0000
|1884
|2008.12.24 00:47
|close
|942
|0.05
|0.9463
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3228.67
|1885
|2008.12.24 00:47
|sell
|943
|0.05
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|1886
|2008.12.24 00:49
|close
|943
|0.05
|0.9459
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3233.11
|1887
|2008.12.24 00:53
|buy
|944
|0.05
|0.9453
|0.0000
|0.0000
|1888
|2008.12.24 00:58
|close
|944
|0.05
|0.9458
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3236.81
|1889
|2008.12.24 01:55
|buy
|945
|0.05
|0.9453
|0.0000
|0.0000
|1890
|2008.12.24 01:58
|close
|945
|0.05
|0.9459
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3241.25
|1891
|2008.12.24 02:38
|sell
|946
|0.05
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|1892
|2008.12.24 02:39
|close
|946
|0.05
|0.9464
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3244.21
|1893
|2008.12.24 03:45
|buy
|947
|0.05
|0.9453
|0.0000
|0.0000
|1894
|2008.12.24 03:53
|buy
|948
|0.05
|0.9448
|0.0000
|0.0000
|1895
|2008.12.24 04:08
|close
|948
|0.05
|0.9454
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3248.64
|1896
|2008.12.24 04:36
|buy
|949
|0.05
|0.9448
|0.0000
|0.0000
|1897
|2008.12.24 04:55
|buy
|950
|0.05
|0.9444
|0.0000
|0.0000
|1898
|2008.12.24 04:56
|close
|950
|0.05
|0.9449
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3252.34
|1899
|2008.12.24 06:13
|close
|949
|0.05
|0.9452
|0.0000
|0.0000
|2.95
|3255.29
|1900
|2008.12.24 06:13
|close
|947
|0.05
|0.9455
|0.0000
|0.0000
|1.48
|3256.77
|1901
|2008.12.29 02:16
|buy
|951
|0.05
|0.9608
|0.0000
|0.0000
|1902
|2008.12.29 02:20
|close
|951
|0.05
|0.9612
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3259.73
|1903
|2008.12.29 03:11
|sell
|952
|0.05
|0.9623
|0.0000
|0.0000
|1904
|2008.12.29 03:20
|sell
|953
|0.05
|0.9627
|0.0000
|0.0000
|1905
|2008.12.29 03:21
|close
|953
|0.05
|0.9623
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3262.69
|1906
|2008.12.29 03:34
|sell
|954
|0.05
|0.9627
|0.0000
|0.0000
|1907
|2008.12.29 03:42
|close
|954
|0.05
|0.9623
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3265.65
|1908
|2008.12.29 03:52
|sell
|955
|0.05
|0.9627
|0.0000
|0.0000
|1909
|2008.12.29 05:47
|close
|952
|0.05
|0.9645
|0.0000
|0.0000
|-16.27
|3249.38
|1910
|2008.12.29 05:47
|close
|955
|0.05
|0.9647
|0.0000
|0.0000
|-14.79
|3234.59
|1911
|2008.12.29 22:26
|buy
|956
|0.05
|0.9645
|0.0000
|0.0000
|1912
|2008.12.29 22:27
|close
|956
|0.05
|0.9649
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3237.55
|1913
|2008.12.29 22:39
|sell
|957
|0.05
|0.9665
|0.0000
|0.0000
|1914
|2008.12.29 22:48
|close
|957
|0.05
|0.9660
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3241.25
|1915
|2008.12.29 22:55
|sell
|958
|0.05
|0.9665
|0.0000
|0.0000
|1916
|2008.12.29 23:01
|close
|958
|0.05
|0.9661
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3244.21
|1917
|2008.12.29 23:04
|sell
|959
|0.05
|0.9667
|0.0000
|0.0000
|1918
|2008.12.29 23:16
|close
|959
|0.05
|0.9690
|0.0000
|0.0000
|-17.01
|3227.20
|1919
|2008.12.29 23:45
|sell
|960
|0.05
|0.9682
|0.0000
|0.0000
|1920
|2008.12.29 23:53
|close
|960
|0.05
|0.9677
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3230.90
|1921
|2008.12.30 00:21
|sell
|961
|0.05
|0.9685
|0.0000
|0.0000
|1922
|2008.12.30 00:22
|sell
|962
|0.05
|0.9693
|0.0000
|0.0000
|1923
|2008.12.30 01:02
|close
|961
|0.05
|0.9710
|0.0000
|0.0000
|-18.49
|3212.41
|1924
|2008.12.30 01:15
|close
|962
|0.05
|0.9716
|0.0000
|0.0000
|-17.01
|3195.40
|1925
|2008.12.30 02:04
|sell
|963
|0.05
|0.9717
|0.0000
|0.0000
|1926
|2008.12.30 02:11
|close
|963
|0.05
|0.9713
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3198.36
|1927
|2008.12.30 02:38
|sell
|964
|0.05
|0.9718
|0.0000
|0.0000
|1928
|2008.12.30 02:47
|sell
|965
|0.05
|0.9723
|0.0000
|0.0000
|1929
|2008.12.30 02:59
|close
|965
|0.05
|0.9719
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3201.32
|1930
|2008.12.30 03:04
|sell
|966
|0.05
|0.9724
|0.0000
|0.0000
|1931
|2008.12.30 03:08
|close
|966
|0.05
|0.9719
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3205.02
|1932
|2008.12.30 03:15
|sell
|967
|0.05
|0.9724
|0.0000
|0.0000
|1933
|2008.12.30 03:34
|close
|967
|0.05
|0.9720
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3207.98
|1934
|2008.12.30 03:42
|sell
|968
|0.05
|0.9727
|0.0000
|0.0000
|1935
|2008.12.30 04:04
|sell
|969
|0.05
|0.9731
|0.0000
|0.0000
|1936
|2008.12.30 04:21
|close
|969
|0.05
|0.9726
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3211.67
|1937
|2008.12.30 04:31
|close
|968
|0.05
|0.9723
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3214.63
|1938
|2008.12.30 04:49
|sell
|970
|0.05
|0.9725
|0.0000
|0.0000
|1939
|2008.12.30 05:06
|close
|970
|0.05
|0.9721
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3217.59
|1940
|2008.12.30 06:00
|close
|964
|0.05
|0.9719
|0.0000
|0.0000
|-0.74
|3216.85
|1941
|2008.12.30 21:05
|buy
|971
|0.05
|0.9778
|0.0000
|0.0000
|1942
|2008.12.30 21:13
|buy
|972
|0.05
|0.9775
|0.0000
|0.0000
|1943
|2008.12.30 22:20
|buy
|973
|0.05
|0.9752
|0.0000
|0.0000
|1944
|2008.12.30 22:27
|close
|973
|0.05
|0.9756
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3219.81
|1945
|2008.12.30 22:55
|buy
|974
|0.05
|0.9759
|0.0000
|0.0000
|1946
|2008.12.30 23:03
|close
|974
|0.05
|0.9763
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3222.77
|1947
|2008.12.30 23:10
|close
|972
|0.05
|0.9778
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3224.99
|1948
|2008.12.31 00:02
|close
|971
|0.05
|0.9778
|0.0000
|0.0000
|-0.17
|3224.82
|1949
|2008.12.31 00:03
|sell
|975
|0.05
|0.9783
|0.0000
|0.0000
|1950
|2008.12.31 00:09
|close
|975
|0.05
|0.9778
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3228.52
|1951
|2008.12.31 00:59
|sell
|976
|0.05
|0.9784
|0.0000
|0.0000
|1952
|2008.12.31 01:00
|close
|976
|0.05
|0.9780
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3231.48
|1953
|2008.12.31 01:28
|sell
|977
|0.05
|0.9784
|0.0000
|0.0000
|1954
|2008.12.31 01:33
|close
|977
|0.05
|0.9780
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3234.44
|1955
|2008.12.31 02:14
|buy
|978
|0.05
|0.9771
|0.0000
|0.0000
|1956
|2008.12.31 02:16
|close
|978
|0.05
|0.9775
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3237.40
|1957
|2008.12.31 03:00
|buy
|979
|0.05
|0.9773
|0.0000
|0.0000
|1958
|2008.12.31 03:19
|buy
|980
|0.05
|0.9768
|0.0000
|0.0000
|1959
|2008.12.31 03:36
|buy
|981
|0.05
|0.9763
|0.0000
|0.0000
|1960
|2008.12.31 06:33
|close
|979
|0.05
|0.9752
|0.0000
|0.0000
|-15.53
|3221.87
|1961
|2008.12.31 07:42
|close
|980
|0.05
|0.9748
|0.0000
|0.0000
|-14.78
|3207.09
|1962
|2008.12.31 07:50
|close
|981
|0.05
|0.9761
|0.0000
|0.0000
|-1.48
|3205.61
|1963
|2009.01.05 03:00
|buy
|982
|0.05
|0.9613
|0.0000
|0.0000
|1964
|2009.01.05 03:06
|buy
|983
|0.05
|0.9609
|0.0000
|0.0000
|1965
|2009.01.05 03:16
|buy
|984
|0.05
|0.9604
|0.0000
|0.0000
|1966
|2009.01.05 05:00
|close
|984
|0.05
|0.9583
|0.0000
|0.0000
|-15.53
|3190.08
|1967
|2009.01.05 05:00
|close
|983
|0.05
|0.9583
|0.0000
|0.0000
|-19.22
|3170.86
|1968
|2009.01.05 05:00
|close
|982
|0.05
|0.9583
|0.0000
|0.0000
|-22.18
|3148.68
|1969
|2009.01.05 23:28
|sell
|985
|0.05
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|1970
|2009.01.05 23:29
|sell
|986
|0.05
|0.9273
|0.0000
|0.0000
|1971
|2009.01.05 23:37
|close
|986
|0.05
|0.9268
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3152.37
|1972
|2009.01.05 23:40
|close
|985
|0.05
|0.9265
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3155.33
|1973
|2009.01.05 23:48
|sell
|987
|0.05
|0.9271
|0.0000
|0.0000
|1974
|2009.01.05 23:50
|close
|987
|0.05
|0.9266
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3159.02
|1975
|2009.01.05 23:50
|sell
|988
|0.05
|0.9271
|0.0000
|0.0000
|1976
|2009.01.05 23:56
|sell
|989
|0.05
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|1977
|2009.01.05 23:59
|sell
|990
|0.05
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|1978
|2009.01.06 00:52
|close
|990
|0.05
|0.9277
|0.0000
|0.0000
|3.05
|3162.06
|1979
|2009.01.06 01:00
|close
|989
|0.05
|0.9273
|0.0000
|0.0000
|2.31
|3164.37
|1980
|2009.01.06 01:01
|close
|988
|0.05
|0.9268
|0.0000
|0.0000
|2.30
|3166.67
|1981
|2009.01.06 01:15
|buy
|991
|0.05
|0.9270
|0.0000
|0.0000
|1982
|2009.01.06 01:19
|close
|991
|0.05
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3169.63
|1983
|2009.01.06 01:45
|buy
|992
|0.05
|0.9271
|0.0000
|0.0000
|1984
|2009.01.06 01:49
|buy
|993
|0.05
|0.9267
|0.0000
|0.0000
|1985
|2009.01.06 02:02
|buy
|994
|0.05
|0.9263
|0.0000
|0.0000
|1986
|2009.01.06 02:25
|close
|994
|0.05
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3174.06
|1987
|2009.01.06 02:32
|buy
|995
|0.05
|0.9263
|0.0000
|0.0000
|1988
|2009.01.06 02:44
|close
|995
|0.05
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3178.49
|1989
|2009.01.06 03:05
|close
|993
|0.05
|0.9271
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3181.45
|1990
|2009.01.06 03:09
|close
|992
|0.05
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3183.67
|1991
|2009.01.06 03:35
|sell
|996
|0.05
|0.9273
|0.0000
|0.0000
|1992
|2009.01.06 04:51
|sell
|997
|0.05
|0.9280
|0.0000
|0.0000
|1993
|2009.01.06 05:26
|close
|997
|0.05
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3186.63
|1994
|2009.01.06 05:46
|close
|996
|0.05
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|2.95
|3189.58
|1995
|2009.01.06 21:01
|buy
|998
|0.05
|0.9038
|0.0000
|0.0000
|1996
|2009.01.06 21:08
|close
|998
|0.05
|0.9043
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3193.28
|1997
|2009.01.06 21:22
|sell
|999
|0.05
|0.9052
|0.0000
|0.0000
|1998
|2009.01.06 21:26
|close
|999
|0.05
|0.9046
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3197.71
|1999
|2009.01.06 22:01
|buy
|1000
|0.05
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|2000
|2009.01.06 22:05
|close
|1000
|0.05
|0.9041
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3202.14
|2001
|2009.01.06 22:15
|sell
|1001
|0.05
|0.9050
|0.0000
|0.0000
|2002
|2009.01.06 22:20
|sell
|1002
|0.05
|0.9054
|0.0000
|0.0000
|2003
|2009.01.06 22:46
|sell
|1003
|0.05
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|2004
|2009.01.06 23:59
|close
|1003
|0.05
|0.9055
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3205.10
|2005
|2009.01.07 01:37
|sell
|1004
|0.05
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|2006
|2009.01.07 01:45
|close
|1004
|0.05
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3208.06
|2007
|2009.01.07 01:54
|close
|1002
|0.05
|0.9055
|0.0000
|0.0000
|-0.65
|3207.41
|2008
|2009.01.07 01:55
|close
|1001
|0.05
|0.9050
|0.0000
|0.0000
|0.09
|3207.50
|2009
|2009.01.07 01:56
|buy
|1005
|0.05
|0.9053
|0.0000
|0.0000
|2010
|2009.01.07 02:01
|close
|1005
|0.05
|0.9057
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3210.46
|2011
|2009.01.07 02:02
|buy
|1006
|0.05
|0.9056
|0.0000
|0.0000
|2012
|2009.01.07 02:04
|buy
|1007
|0.05
|0.9052
|0.0000
|0.0000
|2013
|2009.01.07 03:00
|close
|1007
|0.05
|0.9057
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3214.16
|2014
|2009.01.07 03:19
|close
|1006
|0.05
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3216.38
|2015
|2009.01.07 03:19
|sell
|1008
|0.05
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|2016
|2009.01.07 03:40
|sell
|1009
|0.05
|0.9063
|0.0000
|0.0000
|2017
|2009.01.07 03:48
|close
|1009
|0.05
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3219.34
|2018
|2009.01.07 03:48
|close
|1008
|0.05
|0.9055
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3222.30
|2019
|2009.01.07 03:59
|sell
|1010
|0.05
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|2020
|2009.01.07 04:06
|sell
|1011
|0.05
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|2021
|2009.01.07 04:15
|sell
|1012
|0.05
|0.9072
|0.0000
|0.0000
|2022
|2009.01.07 04:16
|close
|1012
|0.05
|0.9067
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3225.99
|2023
|2009.01.07 04:39
|close
|1011
|0.05
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3228.95
|2024
|2009.01.07 04:45
|close
|1010
|0.05
|0.9060
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3231.91
|2025
|2009.01.07 04:50
|sell
|1013
|0.05
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|2026
|2009.01.07 04:51
|sell
|1014
|0.05
|0.9072
|0.0000
|0.0000
|2027
|2009.01.07 05:02
|close
|1014
|0.05
|0.9065
|0.0000
|0.0000
|5.17
|3237.08
|2028
|2009.01.07 05:03
|close
|1013
|0.05
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3240.04
|2029
|2009.01.07 21:21
|sell
|1015
|0.05
|0.9008
|0.0000
|0.0000
|2030
|2009.01.07 21:23
|sell
|1016
|0.05
|0.9012
|0.0000
|0.0000
|2031
|2009.01.07 21:32
|sell
|1017
|0.05
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|2032
|2009.01.07 21:35
|close
|1017
|0.05
|0.9012
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3243.00
|2033
|2009.01.07 21:50
|sell
|1018
|0.05
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|2034
|2009.01.08 00:47
|close
|1018
|0.05
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|1.01
|3244.00
|2035
|2009.01.08 00:55
|sell
|1019
|0.05
|0.9026
|0.0000
|0.0000
|2036
|2009.01.08 01:42
|close
|1019
|0.05
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3246.96
|2037
|2009.01.08 02:07
|close
|1016
|0.05
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|-1.95
|3245.01
|2038
|2009.01.08 03:47
|sell
|1020
|0.05
|0.9036
|0.0000
|0.0000
|2039
|2009.01.08 03:50
|sell
|1021
|0.05
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|2040
|2009.01.08 03:56
|close
|1021
|0.05
|0.9033
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3249.45
|2041
|2009.01.08 04:17
|close
|1020
|0.05
|0.9032
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3252.41
|2042
|2009.01.08 04:34
|sell
|1022
|0.05
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|2043
|2009.01.08 05:00
|close
|1015
|0.05
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|-18.95
|3233.46
|2044
|2009.01.08 05:46
|close
|1022
|0.05
|0.9054
|0.0000
|0.0000
|-14.79
|3218.67
|2045
|2009.01.08 21:25
|buy
|1023
|0.05
|0.9010
|0.0000
|0.0000
|2046
|2009.01.08 21:40
|buy
|1024
|0.05
|0.9006
|0.0000
|0.0000
|2047
|2009.01.08 21:49
|close
|1024
|0.05
|0.9011
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3222.36
|2048
|2009.01.08 21:55
|buy
|1025
|0.05
|0.9004
|0.0000
|0.0000
|2049
|2009.01.08 22:30
|buy
|1026
|0.05
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|2050
|2009.01.08 22:32
|close
|1026
|0.05
|0.9001
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3225.32
|2051
|2009.01.08 22:35
|buy
|1027
|0.05
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|2052
|2009.01.08 22:44
|close
|1027
|0.05
|0.9001
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3228.28
|2053
|2009.01.08 22:59
|close
|1025
|0.05
|0.9007
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3230.50
|2054
|2009.01.08 23:07
|buy
|1028
|0.05
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|2055
|2009.01.08 23:10
|buy
|1029
|0.05
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|2056
|2009.01.08 23:11
|close
|1029
|0.05
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3233.46
|2057
|2009.01.08 23:12
|close
|1028
|0.05
|0.9001
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3236.42
|2058
|2009.01.08 23:23
|buy
|1030
|0.05
|0.8998
|0.0000
|0.0000
|2059
|2009.01.08 23:48
|close
|1030
|0.05
|0.9003
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3240.12
|2060
|2009.01.09 01:15
|close
|1023
|0.05
|0.9010
|0.0000
|0.0000
|-0.17
|3239.95
|2061
|2009.01.09 01:18
|sell
|1031
|0.05
|0.9007
|0.0000
|0.0000
|2062
|2009.01.09 01:34
|close
|1031
|0.05
|0.9003
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3242.91
|2063
|2009.01.09 02:05
|buy
|1032
|0.05
|0.8996
|0.0000
|0.0000
|2064
|2009.01.09 02:40
|close
|1032
|0.05
|0.9000
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3245.87
|2065
|2009.01.09 02:50
|buy
|1033
|0.05
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|2066
|2009.01.09 03:30
|close
|1033
|0.05
|0.8998
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3249.57
|2067
|2009.01.12 01:04
|sell
|1034
|0.05
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|2068
|2009.01.12 01:06
|close
|1034
|0.05
|0.8895
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3252.53
|2069
|2009.01.12 01:13
|sell
|1035
|0.05
|0.8897
|0.0000
|0.0000
|2070
|2009.01.12 01:14
|sell
|1036
|0.05
|0.8901
|0.0000
|0.0000
|2071
|2009.01.12 01:17
|close
|1036
|0.05
|0.8897
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3255.49
|2072
|2009.01.12 01:18
|close
|1035
|0.05
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3259.19
|2073
|2009.01.12 01:20
|sell
|1037
|0.05
|0.8897
|0.0000
|0.0000
|2074
|2009.01.12 01:26
|close
|1037
|0.05
|0.8893
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3262.15
|2075
|2009.01.12 01:35
|buy
|1038
|0.05
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|2076
|2009.01.12 01:38
|close
|1038
|0.05
|0.8888
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3265.11
|2077
|2009.01.12 02:36
|sell
|1039
|0.05
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|2078
|2009.01.12 02:55
|sell
|1040
|0.05
|0.8903
|0.0000
|0.0000
|2079
|2009.01.12 03:18
|sell
|1041
|0.05
|0.8908
|0.0000
|0.0000
|2080
|2009.01.12 03:26
|close
|1041
|0.05
|0.8904
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3268.07
|2081
|2009.01.12 03:51
|close
|1040
|0.05
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3271.03
|2082
|2009.01.12 03:53
|close
|1039
|0.05
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3273.25
|2083
|2009.01.12 04:16
|buy
|1042
|0.05
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|2084
|2009.01.12 04:40
|buy
|1043
|0.05
|0.8885
|0.0000
|0.0000
|2085
|2009.01.12 05:00
|close
|1042
|0.05
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|-15.53
|3257.72
|2086
|2009.01.12 05:00
|close
|1043
|0.05
|0.8863
|0.0000
|0.0000
|-16.26
|3241.46
|2087
|2009.01.12 21:39
|buy
|1044
|0.05
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|2088
|2009.01.12 21:49
|close
|1044
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3244.42
|2089
|2009.01.12 23:00
|buy
|1045
|0.05
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|2090
|2009.01.12 23:02
|close
|1045
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3247.38
|2091
|2009.01.13 00:36
|buy
|1046
|0.05
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|2092
|2009.01.13 01:08
|close
|1046
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3250.34
|2093
|2009.01.13 01:21
|buy
|1047
|0.05
|0.9014
|0.0000
|0.0000
|2094
|2009.01.13 01:22
|close
|1047
|0.05
|0.9018
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3253.30
|2095
|2009.01.13 02:05
|buy
|1048
|0.05
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|2096
|2009.01.13 02:06
|close
|1048
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3256.26
|2097
|2009.01.13 04:59
|sell
|1049
|0.05
|0.9027
|0.0000
|0.0000
|2098
|2009.01.13 05:07
|close
|1049
|0.05
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3259.96
|2099
|2009.01.13 21:34
|sell
|1050
|0.05
|0.9095
|0.0000
|0.0000
|2100
|2009.01.13 21:35
|sell
|1051
|0.05
|0.9098
|0.0000
|0.0000
|2101
|2009.01.13 21:46
|sell
|1052
|0.05
|0.9102
|0.0000
|0.0000
|2102
|2009.01.13 22:07
|close
|1052
|0.05
|0.9098
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3262.92
|2103
|2009.01.13 22:40
|close
|1051
|0.05
|0.9094
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3265.88
|2104
|2009.01.13 22:56
|close
|1050
|0.05
|0.9092
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3268.10
|2105
|2009.01.13 22:56
|buy
|1053
|0.05
|0.9092
|0.0000
|0.0000
|2106
|2009.01.13 23:01
|close
|1053
|0.05
|0.9097
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3271.79
|2107
|2009.01.13 23:02
|buy
|1054
|0.05
|0.9093
|0.0000
|0.0000
|2108
|2009.01.13 23:05
|close
|1054
|0.05
|0.9098
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3275.49
|2109
|2009.01.13 23:09
|buy
|1055
|0.05
|0.9087
|0.0000
|0.0000
|2110
|2009.01.13 23:19
|close
|1055
|0.05
|0.9099
|0.0000
|0.0000
|8.87
|3284.36
|2111
|2009.01.13 23:19
|buy
|1056
|0.05
|0.9093
|0.0000
|0.0000
|2112
|2009.01.13 23:26
|buy
|1057
|0.05
|0.9087
|0.0000
|0.0000
|2113
|2009.01.13 23:28
|buy
|1058
|0.05
|0.9083
|0.0000
|0.0000
|2114
|2009.01.13 23:33
|close
|1058
|0.05
|0.9089
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3288.80
|2115
|2009.01.13 23:33
|close
|1057
|0.05
|0.9091
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3291.76
|2116
|2009.01.13 23:40
|buy
|1059
|0.05
|0.9087
|0.0000
|0.0000
|2117
|2009.01.14 00:04
|buy
|1060
|0.05
|0.9083
|0.0000
|0.0000
|2118
|2009.01.14 00:39
|close
|1060
|0.05
|0.9087
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3294.72
|2119
|2009.01.14 00:42
|buy
|1061
|0.05
|0.9083
|0.0000
|0.0000
|2120
|2009.01.14 00:45
|close
|1061
|0.05
|0.9087
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3297.68
|2121
|2009.01.14 00:46
|close
|1059
|0.05
|0.9090
|0.0000
|0.0000
|2.05
|3299.73
|2122
|2009.01.14 01:00
|close
|1056
|0.05
|0.9098
|0.0000
|0.0000
|3.53
|3303.26
|2123
|2009.01.14 02:12
|buy
|1062
|0.05
|0.9089
|0.0000
|0.0000
|2124
|2009.01.14 02:28
|close
|1062
|0.05
|0.9095
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3307.69
|2125
|2009.01.14 03:12
|buy
|1063
|0.05
|0.9090
|0.0000
|0.0000
|2126
|2009.01.14 03:34
|close
|1063
|0.05
|0.9095
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3311.38
|2127
|2009.01.14 03:44
|buy
|1064
|0.05
|0.9089
|0.0000
|0.0000
|2128
|2009.01.14 03:50
|close
|1064
|0.05
|0.9095
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3315.81
|2129
|2009.01.14 04:12
|sell
|1065
|0.05
|0.9100
|0.0000
|0.0000
|2130
|2009.01.14 04:18
|sell
|1066
|0.05
|0.9104
|0.0000
|0.0000
|2131
|2009.01.14 04:26
|sell
|1067
|0.05
|0.9109
|0.0000
|0.0000
|2132
|2009.01.14 04:28
|close
|1067
|0.05
|0.9103
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3320.25
|2133
|2009.01.14 04:54
|sell
|1068
|0.05
|0.9109
|0.0000
|0.0000
|2134
|2009.01.14 06:04
|close
|1068
|0.05
|0.9106
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3322.47
|2135
|2009.01.14 06:06
|close
|1066
|0.05
|0.9101
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3324.69
|2136
|2009.01.14 06:45
|close
|1065
|0.05
|0.9098
|0.0000
|0.0000
|1.48
|3326.17
|2137
|2009.01.14 21:05
|buy
|1069
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2138
|2009.01.14 21:07
|close
|1069
|0.05
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3330.60
|2139
|2009.01.14 21:40
|sell
|1070
|0.05
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|2140
|2009.01.14 21:42
|close
|1070
|0.05
|0.9031
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3333.56
|2141
|2009.01.14 22:08
|sell
|1071
|0.05
|0.9033
|0.0000
|0.0000
|2142
|2009.01.14 22:17
|sell
|1072
|0.05
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|2143
|2009.01.14 22:23
|close
|1072
|0.05
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3336.52
|2144
|2009.01.14 22:41
|close
|1071
|0.05
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3340.21
|2145
|2009.01.14 23:08
|buy
|1073
|0.05
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2146
|2009.01.14 23:13
|close
|1073
|0.05
|0.9026
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3343.17
|2147
|2009.01.14 23:53
|buy
|1074
|0.05
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|2148
|2009.01.14 23:54
|close
|1074
|0.05
|0.9030
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3347.61
|2149
|2009.01.14 23:55
|buy
|1075
|0.05
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|2150
|2009.01.14 23:58
|buy
|1076
|0.05
|0.9020
|0.0000
|0.0000
|2151
|2009.01.15 00:03
|close
|1076
|0.05
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|3.18
|3350.79
|2152
|2009.01.15 00:05
|close
|1075
|0.05
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|2.45
|3353.24
|2153
|2009.01.15 00:18
|buy
|1077
|0.05
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2154
|2009.01.15 00:32
|close
|1077
|0.05
|0.9027
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3356.94
|2155
|2009.01.15 00:49
|sell
|1078
|0.05
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|2156
|2009.01.15 00:52
|sell
|1079
|0.05
|0.9038
|0.0000
|0.0000
|2157
|2009.01.15 01:20
|close
|1079
|0.05
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3359.90
|2158
|2009.01.15 01:20
|close
|1078
|0.05
|0.9031
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3362.86
|2159
|2009.01.15 01:38
|sell
|1080
|0.05
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|2160
|2009.01.15 01:52
|close
|1080
|0.05
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3365.82
|2161
|2009.01.15 01:59
|buy
|1081
|0.05
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|2162
|2009.01.15 02:01
|close
|1081
|0.05
|0.9032
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3368.78
|2163
|2009.01.15 02:03
|buy
|1082
|0.05
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|2164
|2009.01.15 02:12
|close
|1082
|0.05
|0.9032
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3371.74
|2165
|2009.01.15 02:25
|sell
|1083
|0.05
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|2166
|2009.01.15 02:29
|sell
|1084
|0.05
|0.9043
|0.0000
|0.0000
|2167
|2009.01.15 02:32
|close
|1084
|0.05
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3374.70
|2168
|2009.01.15 02:33
|sell
|1085
|0.05
|0.9043
|0.0000
|0.0000
|2169
|2009.01.15 02:39
|close
|1085
|0.05
|0.9036
|0.0000
|0.0000
|5.18
|3379.88
|2170
|2009.01.15 02:39
|close
|1083
|0.05
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3382.84
|2171
|2009.01.15 03:27
|buy
|1086
|0.05
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|2172
|2009.01.15 03:31
|buy
|1087
|0.05
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|2173
|2009.01.15 03:58
|buy
|1088
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2174
|2009.01.15 04:10
|close
|1088
|0.05
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3386.53
|2175
|2009.01.15 04:20
|buy
|1089
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2176
|2009.01.15 04:39
|close
|1089
|0.05
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3390.96
|2177
|2009.01.15 04:54
|buy
|1090
|0.05
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2178
|2009.01.15 05:55
|close
|1090
|0.05
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2.21
|3393.17
|2179
|2009.01.15 06:38
|close
|1087
|0.05
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3393.17
|2180
|2009.01.15 07:28
|close
|1086
|0.05
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|-2.96
|3390.21
|2181
|2009.01.15 21:37
|buy
|1091
|0.05
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|2182
|2009.01.15 21:39
|close
|1091
|0.05
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3393.90
|2183
|2009.01.15 22:12
|sell
|1092
|0.05
|0.8978
|0.0000
|0.0000
|2184
|2009.01.15 22:19
|close
|1092
|0.05
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3396.86
|2185
|2009.01.15 22:24
|sell
|1093
|0.05
|0.8980
|0.0000
|0.0000
|2186
|2009.01.15 22:35
|close
|1093
|0.05
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3401.30
|2187
|2009.01.15 22:58
|buy
|1094
|0.05
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|2188
|2009.01.15 23:16
|buy
|1095
|0.05
|0.8958
|0.0000
|0.0000
|2189
|2009.01.15 23:30
|buy
|1096
|0.05
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|2190
|2009.01.15 23:32
|close
|1096
|0.05
|0.8958
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3404.26
|2191
|2009.01.15 23:37
|close
|1095
|0.05
|0.8962
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3407.22
|2192
|2009.01.15 23:47
|buy
|1097
|0.05
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|2193
|2009.01.15 23:48
|close
|1097
|0.05
|0.8961
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3410.18
|2194
|2009.01.15 23:53
|close
|1094
|0.05
|0.8969
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3414.61
|2195
|2009.01.16 00:10
|sell
|1098
|0.05
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|2196
|2009.01.16 00:16
|close
|1098
|0.05
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3418.30
|2197
|2009.01.16 00:37
|sell
|1099
|0.05
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|2198
|2009.01.16 00:59
|sell
|1100
|0.05
|0.8976
|0.0000
|0.0000
|2199
|2009.01.16 01:04
|close
|1100
|0.05
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3421.26
|2200
|2009.01.16 01:06
|sell
|1101
|0.05
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|2201
|2009.01.16 01:41
|close
|1101
|0.05
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3424.95
|2202
|2009.01.16 01:41
|close
|1099
|0.05
|0.8965
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3427.17
|2203
|2009.01.16 02:43
|buy
|1102
|0.05
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|2204
|2009.01.16 02:48
|buy
|1103
|0.05
|0.8953
|0.0000
|0.0000
|2205
|2009.01.16 04:32
|close
|1103
|0.05
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3430.13
|2206
|2009.01.16 04:47
|close
|1102
|0.05
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3432.35
|2207
|2009.01.19 01:24
|buy
|1104
|0.05
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|2208
|2009.01.19 01:42
|close
|1104
|0.05
|0.8987
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3435.31
|2209
|2009.01.19 01:47
|buy
|1105
|0.05
|0.8981
|0.0000
|0.0000
|2210
|2009.01.19 01:50
|buy
|1106
|0.05
|0.8978
|0.0000
|0.0000
|2211
|2009.01.19 01:55
|close
|1105
|0.05
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3436.05
|2212
|2009.01.19 01:55
|close
|1106
|0.05
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3439.74
|2213
|2009.01.19 04:00
|buy
|1107
|0.05
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|2214
|2009.01.19 04:12
|buy
|1108
|0.05
|0.8979
|0.0000
|0.0000
|2215
|2009.01.19 04:24
|buy
|1109
|0.05
|0.8975
|0.0000
|0.0000
|2216
|2009.01.19 04:46
|close
|1109
|0.05
|0.8980
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3443.43
|2217
|2009.01.19 05:44
|close
|1108
|0.05
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3445.65
|2218
|2009.01.19 06:05
|close
|1107
|0.05
|0.8987
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3448.61
|2219
|2009.01.19 21:09
|sell
|1110
|0.05
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|2220
|2009.01.19 21:11
|close
|1110
|0.05
|0.9071
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3451.57
|2221
|2009.01.19 21:11
|sell
|1111
|0.05
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|2222
|2009.01.19 21:13
|close
|1111
|0.05
|0.9071
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3454.53
|2223
|2009.01.19 21:14
|sell
|1112
|0.05
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|2224
|2009.01.19 21:15
|close
|1112
|0.05
|0.9069
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3458.96
|2225
|2009.01.19 22:41
|buy
|1113
|0.05
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|2226
|2009.01.19 22:44
|close
|1113
|0.05
|0.9062
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3461.92
|2227
|2009.01.19 22:44
|buy
|1114
|0.05
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|2228
|2009.01.19 22:56
|buy
|1115
|0.05
|0.9053
|0.0000
|0.0000
|2229
|2009.01.19 22:58
|close
|1115
|0.05
|0.9057
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3464.88
|2230
|2009.01.19 22:59
|close
|1114
|0.05
|0.9063
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3468.58
|2231
|2009.01.19 23:06
|sell
|1116
|0.05
|0.9073
|0.0000
|0.0000
|2232
|2009.01.20 00:24
|sell
|1117
|0.05
|0.9080
|0.0000
|0.0000
|2233
|2009.01.20 00:28
|close
|1117
|0.05
|0.9076
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3471.54
|2234
|2009.01.20 01:01
|sell
|1118
|0.05
|0.9079
|0.0000
|0.0000
|2235
|2009.01.20 01:13
|sell
|1119
|0.05
|0.9085
|0.0000
|0.0000
|2236
|2009.01.20 01:20
|close
|1119
|0.05
|0.9080
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3475.24
|2237
|2009.01.20 01:28
|sell
|1120
|0.05
|0.9091
|0.0000
|0.0000
|2238
|2009.01.20 01:29
|close
|1120
|0.05
|0.9116
|0.0000
|0.0000
|-18.49
|3456.75
|2239
|2009.01.20 01:29
|close
|1118
|0.05
|0.9116
|0.0000
|0.0000
|-27.36
|3429.39
|2240
|2009.01.20 01:29
|close
|1116
|0.05
|0.9116
|0.0000
|0.0000
|-31.71
|3397.68
|2241
|2009.01.20 21:03
|sell
|1121
|0.05
|0.9266
|0.0000
|0.0000
|2242
|2009.01.20 21:22
|close
|1121
|0.05
|0.9261
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3401.38
|2243
|2009.01.20 21:57
|sell
|1122
|0.05
|0.9265
|0.0000
|0.0000
|2244
|2009.01.20 21:59
|close
|1122
|0.05
|0.9259
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3405.82
|2245
|2009.01.20 22:13
|sell
|1123
|0.05
|0.9265
|0.0000
|0.0000
|2246
|2009.01.20 22:18
|sell
|1124
|0.05
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|2247
|2009.01.20 22:27
|close
|1124
|0.05
|0.9265
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3408.78
|2248
|2009.01.20 22:28
|sell
|1125
|0.05
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|2249
|2009.01.20 22:29
|sell
|1126
|0.05
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|2250
|2009.01.20 22:43
|close
|1126
|0.05
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3412.47
|2251
|2009.01.20 22:51
|sell
|1127
|0.05
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|2252
|2009.01.20 22:57
|close
|1127
|0.05
|0.9272
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3415.43
|2253
|2009.01.20 22:59
|close
|1125
|0.05
|0.9264
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3419.13
|2254
|2009.01.20 22:59
|close
|1123
|0.05
|0.9261
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3422.09
|2255
|2009.01.21 00:01
|buy
|1128
|0.05
|0.9272
|0.0000
|0.0000
|2256
|2009.01.21 00:03
|close
|1128
|0.05
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3425.05
|2257
|2009.01.21 00:11
|buy
|1129
|0.05
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|2258
|2009.01.21 00:16
|buy
|1130
|0.05
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|2259
|2009.01.21 00:20
|close
|1130
|0.05
|0.9273
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3428.01
|2260
|2009.01.21 00:26
|close
|1129
|0.05
|0.9278
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3430.97
|2261
|2009.01.21 01:19
|buy
|1131
|0.05
|0.9275
|0.0000
|0.0000
|2262
|2009.01.21 01:22
|close
|1131
|0.05
|0.9280
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3434.66
|2263
|2009.01.21 01:46
|sell
|1132
|0.05
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|2264
|2009.01.21 01:51
|sell
|1133
|0.05
|0.9291
|0.0000
|0.0000
|2265
|2009.01.21 01:59
|close
|1133
|0.05
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3438.35
|2266
|2009.01.21 01:59
|close
|1132
|0.05
|0.9283
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3441.31
|2267
|2009.01.21 02:09
|sell
|1134
|0.05
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|2268
|2009.01.21 02:15
|sell
|1135
|0.05
|0.9291
|0.0000
|0.0000
|2269
|2009.01.21 02:17
|close
|1134
|0.05
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3442.05
|2270
|2009.01.21 02:17
|close
|1135
|0.05
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3445.74
|2271
|2009.01.21 02:52
|buy
|1136
|0.05
|0.9277
|0.0000
|0.0000
|2272
|2009.01.21 03:00
|close
|1136
|0.05
|0.9283
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3450.17
|2273
|2009.01.21 03:01
|buy
|1137
|0.05
|0.9278
|0.0000
|0.0000
|2274
|2009.01.21 03:04
|close
|1137
|0.05
|0.9283
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3453.86
|2275
|2009.01.21 03:05
|buy
|1138
|0.05
|0.9277
|0.0000
|0.0000
|2276
|2009.01.21 03:34
|buy
|1139
|0.05
|0.9272
|0.0000
|0.0000
|2277
|2009.01.21 03:39
|close
|1139
|0.05
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3456.82
|2278
|2009.01.21 03:41
|buy
|1140
|0.05
|0.9273
|0.0000
|0.0000
|2279
|2009.01.21 03:45
|close
|1140
|0.05
|0.9279
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3461.25
|2280
|2009.01.21 04:03
|close
|1138
|0.05
|0.9282
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3464.94
|2281
|2009.01.21 04:14
|sell
|1141
|0.05
|0.9290
|0.0000
|0.0000
|2282
|2009.01.21 04:17
|close
|1141
|0.05
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3467.90
|2283
|2009.01.21 04:20
|sell
|1142
|0.05
|0.9289
|0.0000
|0.0000
|2284
|2009.01.21 04:21
|close
|1142
|0.05
|0.9283
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3472.34
|2285
|2009.01.21 04:32
|sell
|1143
|0.05
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|2286
|2009.01.21 04:34
|close
|1143
|0.05
|0.9284
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3475.30
|2287
|2009.01.21 04:42
|sell
|1144
|0.05
|0.9289
|0.0000
|0.0000
|2288
|2009.01.21 04:43
|sell
|1145
|0.05
|0.9292
|0.0000
|0.0000
|2289
|2009.01.21 04:44
|close
|1144
|0.05
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3476.04
|2290
|2009.01.21 04:45
|close
|1145
|0.05
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3479.73
|2291
|2009.01.21 23:00
|sell
|1146
|0.05
|0.9334
|0.0000
|0.0000
|2292
|2009.01.21 23:07
|sell
|1147
|0.05
|0.9338
|0.0000
|0.0000
|2293
|2009.01.21 23:28
|sell
|1148
|0.05
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|2294
|2009.01.21 23:33
|close
|1148
|0.05
|0.9337
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3482.69
|2295
|2009.01.21 23:33
|close
|1147
|0.05
|0.9334
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3485.65
|2296
|2009.01.21 23:34
|close
|1146
|0.05
|0.9329
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3489.34
|2297
|2009.01.21 23:44
|sell
|1149
|0.05
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|2298
|2009.01.21 23:46
|sell
|1150
|0.05
|0.9345
|0.0000
|0.0000
|2299
|2009.01.21 23:47
|close
|1149
|0.05
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3489.34
|2300
|2009.01.21 23:47
|close
|1150
|0.05
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3492.30
|2301
|2009.01.21 23:47
|sell
|1151
|0.05
|0.9338
|0.0000
|0.0000
|2302
|2009.01.21 23:49
|sell
|1152
|0.05
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|2303
|2009.01.21 23:50
|close
|1152
|0.05
|0.9337
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3495.26
|2304
|2009.01.21 23:50
|close
|1151
|0.05
|0.9331
|0.0000
|0.0000
|5.18
|3500.44
|2305
|2009.01.22 00:10
|sell
|1153
|0.05
|0.9339
|0.0000
|0.0000
|2306
|2009.01.22 00:15
|sell
|1154
|0.05
|0.9343
|0.0000
|0.0000
|2307
|2009.01.22 01:00
|sell
|1155
|0.05
|0.9359
|0.0000
|0.0000
|2308
|2009.01.22 01:21
|close
|1155
|0.05
|0.9355
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3503.40
|2309
|2009.01.22 02:15
|close
|1154
|0.05
|0.9340
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3505.62
|2310
|2009.01.22 02:20
|close
|1153
|0.05
|0.9335
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3508.58
|2311
|2009.01.22 02:26
|buy
|1156
|0.05
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|2312
|2009.01.22 02:43
|close
|1156
|0.05
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3511.54
|2313
|2009.01.22 02:59
|buy
|1157
|0.05
|0.9337
|0.0000
|0.0000
|2314
|2009.01.22 03:00
|close
|1157
|0.05
|0.9345
|0.0000
|0.0000
|5.92
|3517.46
|2315
|2009.01.22 03:02
|buy
|1158
|0.05
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|2316
|2009.01.22 03:03
|close
|1158
|0.05
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3520.42
|2317
|2009.01.22 03:04
|buy
|1159
|0.05
|0.9338
|0.0000
|0.0000
|2318
|2009.01.22 03:14
|buy
|1160
|0.05
|0.9334
|0.0000
|0.0000
|2319
|2009.01.22 03:14
|close
|1159
|0.05
|0.9339
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3521.16
|2320
|2009.01.22 03:15
|close
|1160
|0.05
|0.9344
|0.0000
|0.0000
|7.39
|3528.55
|2321
|2009.01.22 03:15
|buy
|1161
|0.05
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|2322
|2009.01.22 03:18
|buy
|1162
|0.05
|0.9337
|0.0000
|0.0000
|2323
|2009.01.22 03:24
|close
|1162
|0.05
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3531.51
|2324
|2009.01.22 03:26
|buy
|1163
|0.05
|0.9333
|0.0000
|0.0000
|2325
|2009.01.22 03:38
|close
|1163
|0.05
|0.9338
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3535.20
|2326
|2009.01.22 03:40
|close
|1161
|0.05
|0.9345
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3538.16
|2327
|2009.01.22 03:47
|sell
|1164
|0.05
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|2328
|2009.01.22 03:49
|close
|1164
|0.05
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3541.12
|2329
|2009.01.22 03:50
|sell
|1165
|0.05
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|2330
|2009.01.22 03:51
|close
|1165
|0.05
|0.9340
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3545.56
|2331
|2009.01.22 04:01
|sell
|1166
|0.05
|0.9347
|0.0000
|0.0000
|2332
|2009.01.22 04:02
|close
|1166
|0.05
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3549.26
|2333
|2009.01.22 04:14
|sell
|1167
|0.05
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|2334
|2009.01.22 04:29
|close
|1167
|0.05
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3552.22
|2335
|2009.01.22 04:50
|sell
|1168
|0.05
|0.9348
|0.0000
|0.0000
|2336
|2009.01.22 05:16
|close
|1168
|0.05
|0.9344
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3555.18
|2337
|2009.01.22 21:00
|sell
|1169
|0.05
|0.9380
|0.0000
|0.0000
|2338
|2009.01.22 21:01
|sell
|1170
|0.05
|0.9384
|0.0000
|0.0000
|2339
|2009.01.22 21:03
|close
|1170
|0.05
|0.9380
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3558.14
|2340
|2009.01.22 21:04
|close
|1169
|0.05
|0.9375
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3561.84
|2341
|2009.01.22 21:13
|buy
|1171
|0.05
|0.9366
|0.0000
|0.0000
|2342
|2009.01.22 21:47
|close
|1171
|0.05
|0.9370
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3564.80
|2343
|2009.01.22 21:53
|buy
|1172
|0.05
|0.9363
|0.0000
|0.0000
|2344
|2009.01.22 21:55
|close
|1172
|0.05
|0.9368
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3568.49
|2345
|2009.01.22 23:55
|buy
|1173
|0.05
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|2346
|2009.01.22 23:56
|close
|1173
|0.05
|0.9374
|0.0000
|0.0000
|5.18
|3573.67
|2347
|2009.01.23 01:34
|sell
|1174
|0.05
|0.9378
|0.0000
|0.0000
|2348
|2009.01.23 01:35
|sell
|1175
|0.05
|0.9381
|0.0000
|0.0000
|2349
|2009.01.23 05:01
|close
|1175
|0.05
|0.9381
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3573.67
|2350
|2009.01.23 05:25
|close
|1174
|0.05
|0.9399
|0.0000
|0.0000
|-15.53
|3558.14
|2351
|2009.01.26 01:45
|buy
|1176
|0.05
|0.9463
|0.0000
|0.0000
|2352
|2009.01.26 01:49
|close
|1176
|0.05
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3561.83
|2353
|2009.01.26 01:57
|buy
|1177
|0.05
|0.9461
|0.0000
|0.0000
|2354
|2009.01.26 02:02
|close
|1177
|0.05
|0.9466
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3565.52
|2355
|2009.01.26 02:11
|buy
|1178
|0.05
|0.9466
|0.0000
|0.0000
|2356
|2009.01.26 02:16
|close
|1178
|0.05
|0.9470
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3568.48
|2357
|2009.01.26 03:07
|sell
|1179
|0.05
|0.9476
|0.0000
|0.0000
|2358
|2009.01.26 03:10
|sell
|1180
|0.05
|0.9480
|0.0000
|0.0000
|2359
|2009.01.26 03:23
|close
|1180
|0.05
|0.9476
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3571.44
|2360
|2009.01.26 03:25
|close
|1179
|0.05
|0.9471
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3575.14
|2361
|2009.01.26 03:57
|buy
|1181
|0.05
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|2362
|2009.01.26 03:59
|buy
|1182
|0.05
|0.9464
|0.0000
|0.0000
|2363
|2009.01.26 04:15
|buy
|1183
|0.05
|0.9461
|0.0000
|0.0000
|2364
|2009.01.26 04:31
|close
|1183
|0.05
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|5.17
|3580.31
|2365
|2009.01.26 04:32
|close
|1182
|0.05
|0.9469
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3584.00
|2366
|2009.01.26 04:33
|close
|1181
|0.05
|0.9472
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3586.96
|2367
|2009.01.26 04:34
|sell
|1184
|0.05
|0.9474
|0.0000
|0.0000
|2368
|2009.01.26 04:37
|close
|1184
|0.05
|0.9469
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3590.65
|2369
|2009.01.26 04:50
|buy
|1185
|0.05
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|2370
|2009.01.26 04:56
|close
|1185
|0.05
|0.9464
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3593.61
|2371
|2009.01.26 21:00
|buy
|1186
|0.05
|0.9432
|0.0000
|0.0000
|2372
|2009.01.26 21:03
|buy
|1187
|0.05
|0.9427
|0.0000
|0.0000
|2373
|2009.01.26 21:25
|close
|1187
|0.05
|0.9431
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3596.57
|2374
|2009.01.26 21:28
|close
|1186
|0.05
|0.9437
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3600.26
|2375
|2009.01.26 23:02
|buy
|1188
|0.05
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|2376
|2009.01.26 23:06
|close
|1188
|0.05
|0.9429
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3603.96
|2377
|2009.01.26 23:11
|sell
|1189
|0.05
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|2378
|2009.01.26 23:23
|close
|1189
|0.05
|0.9434
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3607.66
|2379
|2009.01.26 23:24
|buy
|1190
|0.05
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|2380
|2009.01.26 23:25
|buy
|1191
|0.05
|0.9421
|0.0000
|0.0000
|2381
|2009.01.26 23:30
|close
|1190
|0.05
|0.9425
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3608.40
|2382
|2009.01.26 23:30
|close
|1191
|0.05
|0.9426
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3612.09
|2383
|2009.01.26 23:30
|buy
|1192
|0.05
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|2384
|2009.01.26 23:39
|buy
|1193
|0.05
|0.9421
|0.0000
|0.0000
|2385
|2009.01.26 23:43
|close
|1192
|0.05
|0.9425
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3612.83
|2386
|2009.01.26 23:43
|close
|1193
|0.05
|0.9428
|0.0000
|0.0000
|5.17
|3618.00
|2387
|2009.01.27 00:19
|sell
|1194
|0.05
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|2388
|2009.01.27 00:26
|close
|1194
|0.05
|0.9436
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3620.96
|2389
|2009.01.27 00:53
|sell
|1195
|0.05
|0.9438
|0.0000
|0.0000
|2390
|2009.01.27 00:55
|sell
|1196
|0.05
|0.9441
|0.0000
|0.0000
|2391
|2009.01.27 01:01
|close
|1196
|0.05
|0.9437
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3623.92
|2392
|2009.01.27 01:02
|close
|1195
|0.05
|0.9434
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3626.88
|2393
|2009.01.27 01:12
|sell
|1197
|0.05
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|2394
|2009.01.27 01:16
|close
|1197
|0.05
|0.9436
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3629.84
|2395
|2009.01.27 01:18
|sell
|1198
|0.05
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|2396
|2009.01.27 01:19
|close
|1198
|0.05
|0.9434
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3633.54
|2397
|2009.01.27 02:17
|buy
|1199
|0.05
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|2398
|2009.01.27 02:18
|close
|1199
|0.05
|0.9431
|0.0000
|0.0000
|5.18
|3638.72
|2399
|2009.01.27 02:40
|sell
|1200
|0.05
|0.9436
|0.0000
|0.0000
|2400
|2009.01.27 02:56
|sell
|1201
|0.05
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|2401
|2009.01.27 02:57
|close
|1201
|0.05
|0.9436
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3641.68
|2402
|2009.01.27 02:59
|close
|1200
|0.05
|0.9432
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3644.64
|2403
|2009.01.27 03:27
|buy
|1202
|0.05
|0.9425
|0.0000
|0.0000
|2404
|2009.01.27 03:30
|close
|1202
|0.05
|0.9429
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3647.60
|2405
|2009.01.27 03:56
|sell
|1203
|0.05
|0.9437
|0.0000
|0.0000
|2406
|2009.01.27 04:00
|close
|1203
|0.05
|0.9433
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3650.56
|2407
|2009.01.27 04:05
|buy
|1204
|0.05
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|2408
|2009.01.27 04:06
|buy
|1205
|0.05
|0.9419
|0.0000
|0.0000
|2409
|2009.01.27 04:12
|close
|1205
|0.05
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3654.25
|2410
|2009.01.27 04:12
|close
|1204
|0.05
|0.9428
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3657.21
|2411
|2009.01.27 04:14
|buy
|1206
|0.05
|0.9423
|0.0000
|0.0000
|2412
|2009.01.27 04:19
|close
|1206
|0.05
|0.9427
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3660.17
|2413
|2009.01.27 04:24
|buy
|1207
|0.05
|0.9418
|0.0000
|0.0000
|2414
|2009.01.27 04:33
|close
|1207
|0.05
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|4.43
|3664.60
|2415
|2009.01.27 04:33
|buy
|1208
|0.05
|0.9421
|0.0000
|0.0000
|2416
|2009.01.27 04:47
|buy
|1209
|0.05
|0.9417
|0.0000
|0.0000
|2417
|2009.01.27 04:51
|close
|1209
|0.05
|0.9421
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3667.56
|2418
|2009.01.27 04:58
|buy
|1210
|0.05
|0.9417
|0.0000
|0.0000
|2419
|2009.01.27 04:59
|close
|1208
|0.05
|0.9421
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3667.56
|2420
|2009.01.27 05:00
|close
|1210
|0.05
|0.9426
|0.0000
|0.0000
|6.65
|3674.21
|2421
|2009.01.27 21:12
|sell
|1211
|0.05
|0.9316
|0.0000
|0.0000
|2422
|2009.01.27 21:24
|sell
|1212
|0.05
|0.9320
|0.0000
|0.0000
|2423
|2009.01.27 21:31
|close
|1212
|0.05
|0.9316
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3677.17
|2424
|2009.01.27 22:09
|close
|1211
|0.05
|0.9312
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3680.13
|2425
|2009.01.27 22:27
|buy
|1213
|0.05
|0.9309
|0.0000
|0.0000
|2426
|2009.01.27 22:33
|close
|1213
|0.05
|0.9313
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3683.09
|2427
|2009.01.27 23:30
|buy
|1214
|0.05
|0.9308
|0.0000
|0.0000
|2428
|2009.01.27 23:33
|close
|1214
|0.05
|0.9312
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3686.05
|2429
|2009.01.27 23:35
|buy
|1215
|0.05
|0.9309
|0.0000
|0.0000
|2430
|2009.01.28 00:00
|close
|1215
|0.05
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|3.53
|3689.58
|2431
|2009.01.28 00:07
|sell
|1216
|0.05
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|2432
|2009.01.28 00:15
|close
|1216
|0.05
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3692.54
|2433
|2009.01.28 00:25
|sell
|1217
|0.05
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|2434
|2009.01.28 00:26
|close
|1217
|0.05
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3695.50
|2435
|2009.01.28 00:40
|buy
|1218
|0.05
|0.9304
|0.0000
|0.0000
|2436
|2009.01.28 00:43
|close
|1218
|0.05
|0.9309
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3699.19
|2437
|2009.01.28 00:45
|buy
|1219
|0.05
|0.9308
|0.0000
|0.0000
|2438
|2009.01.28 00:50
|close
|1219
|0.05
|0.9312
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3702.15
|2439
|2009.01.28 01:01
|sell
|1220
|0.05
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|2440
|2009.01.28 01:11
|close
|1220
|0.05
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3705.11
|2441
|2009.01.28 01:21
|buy
|1221
|0.05
|0.9306
|0.0000
|0.0000
|2442
|2009.01.28 01:22
|close
|1221
|0.05
|0.9311
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3708.80
|2443
|2009.01.28 01:30
|sell
|1222
|0.05
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|2444
|2009.01.28 01:33
|close
|1222
|0.05
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3711.76
|2445
|2009.01.28 01:33
|sell
|1223
|0.05
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|2446
|2009.01.28 01:39
|close
|1223
|0.05
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3715.46
|2447
|2009.01.28 01:42
|buy
|1224
|0.05
|0.9306
|0.0000
|0.0000
|2448
|2009.01.28 01:43
|close
|1224
|0.05
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|5.91
|3721.37
|2449
|2009.01.28 01:50
|buy
|1225
|0.05
|0.9306
|0.0000
|0.0000
|2450
|2009.01.28 01:54
|buy
|1226
|0.05
|0.9302
|0.0000
|0.0000
|2451
|2009.01.28 01:55
|close
|1225
|0.05
|0.9307
|0.0000
|0.0000
|0.74
|3722.11
|2452
|2009.01.28 01:55
|close
|1226
|0.05
|0.9311
|0.0000
|0.0000
|6.65
|3728.76
|2453
|2009.01.28 01:58
|sell
|1227
|0.05
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|2454
|2009.01.28 01:59
|sell
|1228
|0.05
|0.9322
|0.0000
|0.0000
|2455
|2009.01.28 02:15
|close
|1228
|0.05
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3731.72
|2456
|2009.01.28 02:22
|sell
|1229
|0.05
|0.9322
|0.0000
|0.0000
|2457
|2009.01.28 02:24
|close
|1229
|0.05
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3734.68
|2458
|2009.01.28 02:28
|close
|1227
|0.05
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3737.64
|2459
|2009.01.28 02:38
|sell
|1230
|0.05
|0.9322
|0.0000
|0.0000
|2460
|2009.01.28 02:49
|close
|1230
|0.05
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3740.60
|2461
|2009.01.28 02:53
|sell
|1231
|0.05
|0.9323
|0.0000
|0.0000
|2462
|2009.01.28 03:00
|close
|1231
|0.05
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3743.56
|2463
|2009.01.28 04:15
|buy
|1232
|0.05
|0.9311
|0.0000
|0.0000
|2464
|2009.01.28 04:23
|close
|1232
|0.05
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3746.52
|2465
|2009.01.28 04:46
|buy
|1233
|0.05
|0.9310
|0.0000
|0.0000
|2466
|2009.01.28 04:47
|close
|1233
|0.05
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3749.48
|2467
|2009.01.28 21:40
|sell
|1234
|0.05
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|2468
|2009.01.28 22:10
|sell
|1235
|0.05
|0.9249
|0.0000
|0.0000
|2469
|2009.01.28 22:14
|close
|1235
|0.05
|0.9245
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3752.44
|2470
|2009.01.28 22:29
|close
|1234
|0.05
|0.9237
|0.0000
|0.0000
|4.44
|3756.88
|2471
|2009.01.28 23:06
|buy
|1236
|0.05
|0.9236
|0.0000
|0.0000
|2472
|2009.01.28 23:47
|buy
|1237
|0.05
|0.9230
|0.0000
|0.0000
|2473
|2009.01.28 23:48
|close
|1237
|0.05
|0.9235
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3760.58
|2474
|2009.01.28 23:55
|buy
|1238
|0.05
|0.9229
|0.0000
|0.0000
|2475
|2009.01.28 23:59
|close
|1238
|0.05
|0.9233
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3763.54
|2476
|2009.01.29 00:10
|close
|1236
|0.05
|0.9241
|0.0000
|0.0000
|3.19
|3766.73
|2477
|2009.01.29 00:10
|sell
|1239
|0.05
|0.9244
|0.0000
|0.0000
|2478
|2009.01.29 00:18
|close
|1239
|0.05
|0.9240
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3769.69
|2479
|2009.01.29 00:21
|sell
|1240
|0.05
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|2480
|2009.01.29 00:23
|close
|1240
|0.05
|0.9239
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3772.65
|2481
|2009.01.29 00:36
|sell
|1241
|0.05
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|2482
|2009.01.29 00:44
|close
|1241
|0.05
|0.9239
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3775.61
|2483
|2009.01.29 00:48
|sell
|1242
|0.05
|0.9244
|0.0000
|0.0000
|2484
|2009.01.29 01:06
|close
|1242
|0.05
|0.9240
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3778.57
|2485
|2009.01.29 01:16
|sell
|1243
|0.05
|0.9246
|0.0000
|0.0000
|2486
|2009.01.29 01:39
|close
|1243
|0.05
|0.9241
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3782.27
|2487
|2009.01.29 01:47
|sell
|1244
|0.05
|0.9248
|0.0000
|0.0000
|2488
|2009.01.29 01:49
|close
|1244
|0.05
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3785.97
|2489
|2009.01.29 01:52
|sell
|1245
|0.05
|0.9248
|0.0000
|0.0000
|2490
|2009.01.29 01:55
|close
|1245
|0.05
|0.9244
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3788.93
|2491
|2009.01.29 02:18
|sell
|1246
|0.05
|0.9250
|0.0000
|0.0000
|2492
|2009.01.29 02:21
|close
|1246
|0.05
|0.9245
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3792.63
|2493
|2009.01.29 02:26
|sell
|1247
|0.05
|0.9249
|0.0000
|0.0000
|2494
|2009.01.29 02:31
|close
|1247
|0.05
|0.9245
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3795.59
|2495
|2009.01.29 03:28
|sell
|1248
|0.05
|0.9252
|0.0000
|0.0000
|2496
|2009.01.29 03:45
|sell
|1249
|0.05
|0.9257
|0.0000
|0.0000
|2497
|2009.01.29 04:01
|close
|1249
|0.05
|0.9253
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3798.55
|2498
|2009.01.29 04:21
|close
|1248
|0.05
|0.9247
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3802.24
|2499
|2009.01.29 04:39
|sell
|1250
|0.05
|0.9257
|0.0000
|0.0000
|2500
|2009.01.29 04:40
|close
|1250
|0.05
|0.9253
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3805.20
|2501
|2009.01.29 04:51
|buy
|1251
|0.05
|0.9245
|0.0000
|0.0000
|2502
|2009.01.29 04:58
|close
|1251
|0.05
|0.9249
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3808.16
|2503
|2009.01.30 00:04
|sell
|1252
|0.05
|0.9063
|0.0000
|0.0000
|2504
|2009.01.30 00:07
|close
|1252
|0.05
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3811.12
|2505
|2009.01.30 00:21
|sell
|1253
|0.05
|0.9063
|0.0000
|0.0000
|2506
|2009.01.30 00:26
|close
|1253
|0.05
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3814.82
|2507
|2009.01.30 00:34
|sell
|1254
|0.05
|0.9062
|0.0000
|0.0000
|2508
|2009.01.30 00:51
|close
|1254
|0.05
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3817.78
|2509
|2009.01.30 01:17
|sell
|1255
|0.05
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|2510
|2009.01.30 01:39
|close
|1255
|0.05
|0.9060
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3820.74
|2511
|2009.01.30 01:53
|sell
|1256
|0.05
|0.9067
|0.0000
|0.0000
|2512
|2009.01.30 01:54
|sell
|1257
|0.05
|0.9074
|0.0000
|0.0000
|2513
|2009.01.30 01:56
|close
|1257
|0.05
|0.9069
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3824.43
|2514
|2009.01.30 01:58
|sell
|1258
|0.05
|0.9070
|0.0000
|0.0000
|2515
|2009.01.30 02:04
|sell
|1259
|0.05
|0.9074
|0.0000
|0.0000
|2516
|2009.01.30 02:05
|close
|1259
|0.05
|0.9069
|0.0000
|0.0000
|3.69
|3828.12
|2517
|2009.01.30 02:17
|close
|1258
|0.05
|0.9065
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3831.82
|2518
|2009.01.30 02:38
|sell
|1260
|0.05
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|2519
|2009.01.30 02:42
|sell
|1261
|0.05
|0.9078
|0.0000
|0.0000
|2520
|2009.01.30 02:51
|close
|1261
|0.05
|0.9073
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3835.52
|2521
|2009.01.30 02:52
|close
|1260
|0.05
|0.9071
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3838.48
|2522
|2009.01.30 03:00
|sell
|1262
|0.05
|0.9076
|0.0000
|0.0000
|2523
|2009.01.30 03:03
|sell
|1263
|0.05
|0.9079
|0.0000
|0.0000
|2524
|2009.01.30 03:12
|close
|1263
|0.05
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3841.44
|2525
|2009.01.30 03:13
|close
|1262
|0.05
|0.9072
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3844.40
|2526
|2009.01.30 03:43
|sell
|1264
|0.05
|0.9076
|0.0000
|0.0000
|2527
|2009.01.30 03:59
|close
|1264
|0.05
|0.9072
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3847.36
|2528
|2009.01.30 04:31
|sell
|1265
|0.05
|0.9077
|0.0000
|0.0000
|2529
|2009.01.30 04:38
|close
|1265
|0.05
|0.9073
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3850.32
|2530
|2009.01.30 04:43
|sell
|1266
|0.05
|0.9080
|0.0000
|0.0000
|2531
|2009.01.30 05:01
|close
|1266
|0.05
|0.9076
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3853.28
|2532
|2009.01.30 05:20
|close
|1256
|0.05
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|-0.74
|3852.54
|2533
|2009.02.02 02:15
|buy
|1267
|0.05
|0.8840
|0.0000
|0.0000
|2534
|2009.02.02 02:17
|close
|1267
|0.05
|0.8844
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3855.50
|2535
|2009.02.02 02:34
|buy
|1268
|0.05
|0.8839
|0.0000
|0.0000
|2536
|2009.02.02 02:35
|close
|1268
|0.05
|0.8843
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3858.46
|2537
|2009.02.02 03:12
|sell
|1269
|0.05
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|2538
|2009.02.02 03:14
|sell
|1270
|0.05
|0.8858
|0.0000
|0.0000
|2539
|2009.02.02 04:40
|close
|1270
|0.05
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3861.42
|2540
|2009.02.02 04:40
|close
|1269
|0.05
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|2.22
|3863.64
|2541
|2009.02.02 21:01
|buy
|1271
|0.05
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|2542
|2009.02.02 21:02
|buy
|1272
|0.05
|0.8995
|0.0000
|0.0000
|2543
|2009.02.02 21:29
|close
|1272
|0.05
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3866.60
|2544
|2009.02.02 21:38
|close
|1271
|0.05
|0.9003
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3869.56
|2545
|2009.02.02 21:44
|buy
|1273
|0.05
|0.8995
|0.0000
|0.0000
|2546
|2009.02.02 21:45
|close
|1273
|0.05
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3872.52
|2547
|2009.02.02 21:59
|buy
|1274
|0.05
|0.8995
|0.0000
|0.0000
|2548
|2009.02.02 22:00
|close
|1274
|0.05
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3875.48
|2549
|2009.02.02 22:47
|sell
|1275
|0.05
|0.9004
|0.0000
|0.0000
|2550
|2009.02.02 22:48
|close
|1275
|0.05
|0.9000
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3878.44
|2551
|2009.02.02 23:23
|sell
|1276
|0.05
|0.9004
|0.0000
|0.0000
|2552
|2009.02.02 23:25
|close
|1276
|0.05
|0.9000
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3881.40
|2553
|2009.02.03 00:01
|sell
|1277
|0.05
|0.9006
|0.0000
|0.0000
|2554
|2009.02.03 00:10
|sell
|1278
|0.05
|0.9009
|0.0000
|0.0000
|2555
|2009.02.03 00:24
|sell
|1279
|0.05
|0.9013
|0.0000
|0.0000
|2556
|2009.02.03 05:05
|close
|1279
|0.05
|0.9054
|0.0000
|0.0000
|-30.32
|3851.08
|2557
|2009.02.03 05:05
|close
|1278
|0.05
|0.9054
|0.0000
|0.0000
|-33.27
|3817.81
|2558
|2009.02.03 05:05
|close
|1277
|0.05
|0.9054
|0.0000
|0.0000
|-35.49
|3782.32
|2559
|2009.02.03 23:44
|buy
|1280
|0.05
|0.9011
|0.0000
|0.0000
|2560
|2009.02.03 23:45
|close
|1280
|0.05
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3786.02
|2561
|2009.02.03 23:52
|buy
|1281
|0.05
|0.9011
|0.0000
|0.0000
|2562
|2009.02.03 23:53
|close
|1281
|0.05
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|3.70
|3789.72