Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2
Tadawulfx-Live (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period5 Minutes (M5) 2008.09.04 00:00 - 2009.02.03 23:55 (2008.09.04 - 2009.02.04)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpert_Name="Your_Lucky_v2"; CloseAll_NOW=false; StopAfterLastTrade=false; TargetEquity=99900000; OpenHour=21; CloseHour=5; LotsOptimized=true; Auto_LotsDecimal=true; LotsDecimal=1; Risk=50; Lots=0.1; MaxLots=20; AutoRange_SL=true; StopLoss=13; SL_OutSession=5; AutoRange_TP=true; AccountProfitClose=true; TakeProfit=6; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=5; Use_Damiani_Filter=true; Time_Opened_Expire=true; Hidden_TP=true; Hidden_SL=true; Hide_ALL=true; TradeOnFriday=true; CloseOnFriday=false; MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
Bars in test31185Ticks modelled1247143Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1600.00
Total net profit2189.72Gross profit3726.81Gross loss-1537.09
Profit factor2.42Expected payoff1.71
Absolute drawdown61.35Maximal drawdown176.31 (8.52%)Relative drawdown8.52% (176.31)
Total trades1281Short positions (won %)639 (92.64%)Long positions (won %)642 (92.06%)
Profit trades (% of total)1183 (92.35%)Loss trades (% of total)98 (7.65%)
Largestprofit trade11.10loss trade-43.62
Averageprofit trade3.15loss trade-15.68
Maximumconsecutive wins (profit in money)90 (295.14)consecutive losses (loss in money)6 (-88.72)
Maximalconsecutive profit (count of wins)295.14 (90)consecutive loss (count of losses)-99.08 (3)
Averageconsecutive wins20consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.04 01:03sell10.050.81710.00000.0000
22008.09.04 01:13close10.050.81660.00000.00003.691603.69
32008.09.04 03:06buy20.050.81700.00000.0000
42008.09.04 03:19buy30.050.81660.00000.0000
52008.09.04 03:53close30.050.81700.00000.00002.961606.65
62008.09.04 04:08close20.050.81730.00000.00002.221608.87
72008.09.04 23:35sell40.050.81060.00000.0000
82008.09.04 23:36close40.050.81010.00000.00003.701612.57
92008.09.04 23:38sell50.050.81060.00000.0000
102008.09.04 23:43close50.050.81020.00000.00002.961615.53
112008.09.04 23:45sell60.050.81020.00000.0000
122008.09.04 23:50close60.050.80980.00000.00002.961618.49
132008.09.05 00:51sell70.050.81030.00000.0000
142008.09.05 00:54close70.050.80990.00000.00002.961621.45
152008.09.05 01:10sell80.050.81030.00000.0000
162008.09.05 01:35sell90.050.81080.00000.0000
172008.09.05 01:37close90.050.81040.00000.00002.961624.41
182008.09.05 01:42sell100.050.81070.00000.0000
192008.09.05 01:46sell110.050.81110.00000.0000
202008.09.05 01:48close110.050.81060.00000.00003.691628.10
212008.09.05 01:53sell120.050.81100.00000.0000
222008.09.05 01:57close120.050.81060.00000.00002.961631.06
232008.09.05 02:11sell130.050.81100.00000.0000
242008.09.05 03:50close130.050.81410.00000.0000-22.921608.14
252008.09.05 03:50close100.050.81410.00000.0000-25.141583.00
262008.09.05 03:50close80.050.81410.00000.0000-28.101554.90
272008.09.08 02:19sell140.050.80570.00000.0000
282008.09.08 02:31close140.050.80530.00000.00002.961557.86
292008.09.08 02:55buy150.050.80450.00000.0000
302008.09.08 03:08buy160.050.80420.00000.0000
312008.09.08 03:11close160.050.80460.00000.00002.961560.82
322008.09.08 03:13buy170.050.80420.00000.0000
332008.09.08 03:30buy180.050.80360.00000.0000
342008.09.08 03:38close180.050.80400.00000.00002.961563.78
352008.09.08 03:41close170.050.80460.00000.00002.961566.74
362008.09.08 03:59close150.050.80480.00000.00002.221568.96
372008.09.08 04:11buy190.050.80390.00000.0000
382008.09.08 04:12close190.050.80430.00000.00002.961571.92
392008.09.08 04:25buy200.050.80390.00000.0000
402008.09.08 04:36close200.050.80430.00000.00002.961574.88
412008.09.08 04:45buy210.050.80360.00000.0000
422008.09.08 04:54buy220.050.80320.00000.0000
432008.09.08 05:39close220.050.80370.00000.00003.691578.57
442008.09.08 05:42close210.050.80400.00000.00002.961581.53
452008.09.08 21:32sell230.050.80480.00000.0000
462008.09.08 21:56close230.050.80440.00000.00002.961584.49
472008.09.08 22:13buy240.050.80370.00000.0000
482008.09.08 23:06close240.050.80410.00000.00002.961587.45
492008.09.08 23:11sell250.050.80490.00000.0000
502008.09.08 23:12close250.050.80450.00000.00002.961590.41
512008.09.08 23:27buy260.050.80350.00000.0000
522008.09.09 00:06close260.050.80400.00000.00003.521593.93
532008.09.09 00:07sell270.050.80470.00000.0000
542008.09.09 00:15close270.050.80420.00000.00003.701597.63
552008.09.09 01:00buy280.050.80330.00000.0000
562008.09.09 01:24buy290.050.80300.00000.0000
572008.09.09 01:31close290.050.80340.00000.00002.961600.59
582008.09.09 02:00close280.050.80360.00000.00002.211602.80
592008.09.09 02:57buy300.050.80300.00000.0000
602008.09.09 04:58buy310.050.80250.00000.0000
612008.09.09 05:06close310.050.80290.00000.00002.961605.76
622008.09.09 06:21close300.050.80290.00000.0000-0.741605.02
632008.09.09 21:08buy320.050.80290.00000.0000
642008.09.09 21:27buy330.050.80250.00000.0000
652008.09.09 22:34buy340.050.80220.00000.0000
662008.09.09 22:41close340.050.80260.00000.00002.961607.98
672008.09.09 22:41close330.050.80280.00000.00002.221610.20
682008.09.09 22:51buy350.050.80250.00000.0000
692008.09.09 23:02close350.050.80290.00000.00002.961613.16
702008.09.09 23:02close320.050.80320.00000.00002.221615.38
712008.09.09 23:31buy360.050.80200.00000.0000
722008.09.10 00:10close360.050.80250.00000.00003.521618.90
732008.09.10 00:15sell370.050.80310.00000.0000
742008.09.10 00:20sell380.050.80350.00000.0000
752008.09.10 00:43close380.050.80310.00000.00002.961621.86
762008.09.10 00:43close370.050.80260.00000.00003.691625.55
772008.09.10 00:56sell390.050.80340.00000.0000
782008.09.10 00:59close390.050.80280.00000.00004.431629.98
792008.09.10 04:11sell400.050.80290.00000.0000
802008.09.10 04:12close400.050.80250.00000.00002.961632.94
812008.09.10 21:22sell410.050.79990.00000.0000
822008.09.10 21:41close410.050.79950.00000.00002.961635.90
832008.09.10 22:02buy420.050.79870.00000.0000
842008.09.10 22:05close420.050.79920.00000.00003.701639.60
852008.09.10 22:06buy430.050.79890.00000.0000
862008.09.10 22:17close430.050.79940.00000.00003.691643.29
872008.09.10 22:34buy440.050.79880.00000.0000
882008.09.10 23:34close440.050.79910.00000.00002.221645.51
892008.09.10 23:35sell450.050.79940.00000.0000
902008.09.10 23:44close450.050.79890.00000.00003.691649.20
912008.09.11 01:00buy460.050.79790.00000.0000
922008.09.11 01:16close460.050.79830.00000.00002.961652.16
932008.09.11 01:34buy470.050.79790.00000.0000
942008.09.11 01:36close470.050.79830.00000.00002.961655.12
952008.09.11 01:42buy480.050.79790.00000.0000
962008.09.11 03:30close480.050.79820.00000.00002.221657.34
972008.09.11 21:09sell490.050.79660.00000.0000
982008.09.11 21:13close490.050.79620.00000.00002.961660.30
992008.09.11 23:01sell500.050.79700.00000.0000
1002008.09.12 02:05close500.050.79700.00000.00000.091660.39
1012008.09.12 03:00buy510.050.79680.00000.0000
1022008.09.12 03:10buy520.050.79640.00000.0000
1032008.09.12 03:20close520.050.79690.00000.00003.691664.08
1042008.09.12 03:35buy530.050.79640.00000.0000
1052008.09.12 04:02close530.050.79690.00000.00003.691667.77
1062008.09.12 04:05close510.050.79710.00000.00002.221669.99
1072008.09.15 01:48sell540.050.79610.00000.0000
1082008.09.15 01:49sell550.050.79650.00000.0000
1092008.09.15 01:52sell560.050.79690.00000.0000
1102008.09.15 01:57close560.050.79650.00000.00002.961672.95
1112008.09.15 02:04close550.050.79600.00000.00003.701676.65
1122008.09.15 02:21sell570.050.79650.00000.0000
1132008.09.15 02:22sell580.050.79690.00000.0000
1142008.09.15 02:25close580.050.79650.00000.00002.961679.61
1152008.09.15 02:33close570.050.79610.00000.00002.961682.57
1162008.09.15 02:34close540.050.79560.00000.00003.701686.27
1172008.09.15 04:13sell590.050.79650.00000.0000
1182008.09.15 04:19sell600.050.79690.00000.0000
1192008.09.15 05:00close600.050.79650.00000.00002.961689.23
1202008.09.15 05:21close590.050.79850.00000.0000-14.791674.44
1212008.09.15 21:24sell610.050.79390.00000.0000
1222008.09.15 21:29close610.050.79350.00000.00002.961677.40
1232008.09.15 21:45sell620.050.79390.00000.0000
1242008.09.15 21:59sell630.050.79450.00000.0000
1252008.09.15 22:00close620.050.79400.00000.0000-0.741676.66
1262008.09.15 22:00close630.050.79410.00000.00002.961679.62
1272008.09.15 22:36buy640.050.79300.00000.0000
1282008.09.15 22:50buy650.050.79260.00000.0000
1292008.09.15 23:02buy660.050.79220.00000.0000
1302008.09.15 23:30close660.050.79280.00000.00004.441684.06
1312008.09.15 23:49close650.050.79300.00000.00002.961687.02
1322008.09.15 23:57close640.050.79330.00000.00002.221689.24
1332008.09.16 00:18buy670.050.79220.00000.0000
1342008.09.16 00:22close670.050.79260.00000.00002.961692.20
1352008.09.16 00:37sell680.050.79330.00000.0000
1362008.09.16 01:21sell690.050.79480.00000.0000
1372008.09.16 01:30close690.050.79430.00000.00003.701695.90
1382008.09.16 01:51sell700.050.79440.00000.0000
1392008.09.16 01:52close700.050.79400.00000.00002.961698.86
1402008.09.16 03:57close680.050.79340.00000.0000-0.741698.12
1412008.09.16 03:57buy710.050.79340.00000.0000
1422008.09.16 04:10buy720.050.79310.00000.0000
1432008.09.16 04:15buy730.050.79270.00000.0000
1442008.09.16 04:20close730.050.79310.00000.00002.961701.08
1452008.09.16 04:43close720.050.79350.00000.00002.961704.04
1462008.09.16 04:47close710.050.79390.00000.00003.691707.73
1472008.09.16 21:19sell740.050.79270.00000.0000
1482008.09.16 21:23close740.050.79230.00000.00002.961710.69
1492008.09.16 21:59sell750.050.79270.00000.0000
1502008.09.16 22:10close750.050.79230.00000.00002.961713.65
1512008.09.16 22:50sell760.050.79290.00000.0000
1522008.09.16 22:59close760.050.79250.00000.00002.961716.61
1532008.09.16 23:20buy770.050.79190.00000.0000
1542008.09.16 23:34close770.050.79240.00000.00003.691720.30
1552008.09.16 23:34buy780.050.79190.00000.0000
1562008.09.16 23:49close780.050.79240.00000.00003.691723.99
1572008.09.16 23:59buy790.050.79180.00000.0000
1582008.09.17 00:06close790.050.79230.00000.00003.521727.51
1592008.09.17 01:45sell800.050.79290.00000.0000
1602008.09.17 02:00sell810.050.79330.00000.0000
1612008.09.17 05:05close810.050.79560.00000.0000-17.011710.50
1622008.09.17 05:05close800.050.79560.00000.0000-19.961690.54
1632008.09.17 21:05buy820.050.78840.00000.0000
1642008.09.17 23:09close820.050.78870.00000.00002.221692.76
1652008.09.17 23:35sell830.050.78880.00000.0000
1662008.09.18 00:55sell840.050.78930.00000.0000
1672008.09.18 01:16close840.050.78880.00000.00003.691696.45
1682008.09.18 01:35sell850.050.78910.00000.0000
1692008.09.18 01:51sell860.050.78950.00000.0000
1702008.09.18 02:00close860.050.78910.00000.00002.961699.41
1712008.09.18 02:02close830.050.78870.00000.00001.011700.41
1722008.09.18 02:19sell870.050.79020.00000.0000
1732008.09.18 02:21close870.050.78980.00000.00002.961703.37
1742008.09.18 02:25sell880.050.78990.00000.0000
1752008.09.18 02:27sell890.050.79030.00000.0000
1762008.09.18 02:28close890.050.78990.00000.00002.961706.33
1772008.09.18 02:41sell900.050.79030.00000.0000
1782008.09.18 02:58close900.050.78990.00000.00002.961709.29
1792008.09.18 03:05close880.050.78950.00000.00002.961712.25
1802008.09.18 03:15sell910.050.79020.00000.0000
1812008.09.18 03:17sell920.050.79060.00000.0000
1822008.09.18 03:22close920.050.79020.00000.00002.961715.21
1832008.09.18 03:23close910.050.78980.00000.00002.961718.17
1842008.09.18 04:06close850.050.78890.00000.00001.471719.64
1852008.09.18 04:06buy930.050.78890.00000.0000
1862008.09.18 05:28close930.050.78920.00000.00002.221721.86
1872008.09.18 21:08buy940.050.78980.00000.0000
1882008.09.18 23:18buy950.050.78860.00000.0000
1892008.09.18 23:47close950.050.78900.00000.00002.961724.82
1902008.09.19 00:03buy960.050.78880.00000.0000
1912008.09.19 00:40buy970.050.78810.00000.0000
1922008.09.19 00:41close970.050.78870.00000.00004.441729.26
1932008.09.19 00:58buy980.050.78800.00000.0000
1942008.09.19 01:31close980.050.78840.00000.00002.961732.22
1952008.09.19 02:11close960.050.78910.00000.00002.221734.44
1962008.09.19 02:12close940.050.78940.00000.0000-3.131731.31
1972008.09.19 02:12sell990.050.78940.00000.0000
1982008.09.19 02:23close990.050.78890.00000.00003.691735.00
1992008.09.19 02:31buy1000.050.78790.00000.0000
2002008.09.19 02:35close1000.050.78830.00000.00002.961737.96
2012008.09.19 02:59buy1010.050.78810.00000.0000
2022008.09.19 03:01close1010.050.78850.00000.00002.961740.92
2032008.09.19 03:07buy1020.050.78810.00000.0000
2042008.09.19 03:50close1020.050.78850.00000.00002.961743.88
2052008.09.19 04:13buy1030.050.78790.00000.0000
2062008.09.19 07:58close1030.050.78780.00000.0000-0.731743.15
2072008.09.22 00:46buy1040.050.78950.00000.0000
2082008.09.22 00:54buy1050.050.78900.00000.0000
2092008.09.22 00:59close1050.050.78950.00000.00003.691746.84
2102008.09.22 01:03close1040.050.78990.00000.00002.961749.80
2112008.09.22 01:04sell1060.050.79040.00000.0000
2122008.09.22 01:06close1060.050.79000.00000.00002.961752.76
2132008.09.22 01:11sell1070.050.79040.00000.0000
2142008.09.22 01:19sell1080.050.79090.00000.0000
2152008.09.22 02:37sell1090.050.79130.00000.0000
2162008.09.22 05:58close1070.050.79240.00000.0000-14.791737.97
2172008.09.22 06:46close1090.050.79160.00000.0000-2.221735.75
2182008.09.22 08:25close1080.050.79120.00000.0000-2.211733.54
2192008.09.22 21:07sell1100.050.79670.00000.0000
2202008.09.22 21:09sell1110.050.79700.00000.0000
2212008.09.22 23:30close1110.050.79680.00000.00001.481735.02
2222008.09.22 23:57close1100.050.79670.00000.00000.001735.02
2232008.09.23 01:55sell1120.050.79730.00000.0000
2242008.09.23 02:32sell1130.050.79770.00000.0000
2252008.09.23 03:24close1130.050.79730.00000.00002.961737.98
2262008.09.23 03:26close1120.050.79690.00000.00002.951740.93
2272008.09.23 22:56buy1140.050.79110.00000.0000
2282008.09.23 23:01close1140.050.79150.00000.00002.961743.89
2292008.09.24 01:56buy1150.050.79100.00000.0000
2302008.09.24 02:02close1150.050.79160.00000.00004.441748.33
2312008.09.24 03:43sell1160.050.79190.00000.0000
2322008.09.24 04:02close1160.050.79150.00000.00002.961751.29
2332008.09.24 04:14sell1170.050.79190.00000.0000
2342008.09.24 06:36close1170.050.79170.00000.00001.481752.77
2352008.09.24 23:08sell1180.050.79230.00000.0000
2362008.09.24 23:20close1180.050.79190.00000.00002.961755.73
2372008.09.25 03:16sell1190.050.79210.00000.0000
2382008.09.25 06:37close1190.050.79220.00000.0000-0.741754.99
2392008.09.25 21:00buy1200.050.79560.00000.0000
2402008.09.25 21:01buy1210.050.79520.00000.0000
2412008.09.25 21:03close1210.050.79560.00000.00002.961757.95
2422008.09.25 21:05close1200.050.79600.00000.00002.961760.91
2432008.09.25 21:23buy1220.050.79550.00000.0000
2442008.09.25 22:12buy1230.050.79510.00000.0000
2452008.09.25 23:13close1230.050.79540.00000.00002.221763.13
2462008.09.25 23:56buy1240.050.79510.00000.0000
2472008.09.26 00:30close1240.050.79550.00000.00002.791765.92
2482008.09.26 00:30close1220.050.79550.00000.0000-0.171765.75
2492008.09.26 01:31sell1250.050.79600.00000.0000
2502008.09.26 01:36close1250.050.79560.00000.00002.961768.71
2512008.09.26 01:53sell1260.050.79610.00000.0000
2522008.09.26 02:11sell1270.050.79650.00000.0000
2532008.09.26 02:13close1270.050.79610.00000.00002.961771.67
2542008.09.26 02:43close1260.050.79570.00000.00002.961774.63
2552008.09.29 02:07buy1280.050.79340.00000.0000
2562008.09.29 03:01buy1290.050.79310.00000.0000
2572008.09.29 03:03close1290.050.79350.00000.00002.961777.59
2582008.09.29 03:07close1280.050.79380.00000.00002.951780.54
2592008.09.29 04:32buy1300.050.79300.00000.0000
2602008.09.29 05:02close1300.050.79340.00000.00002.961783.50
2612008.09.29 21:16buy1310.050.79780.00000.0000
2622008.09.29 21:36close1310.050.79830.00000.00003.691787.19
2632008.09.29 22:30sell1320.050.79900.00000.0000
2642008.09.29 22:41close1320.050.79860.00000.00002.961790.15
2652008.09.29 23:46sell1330.050.79920.00000.0000
2662008.09.30 00:02sell1340.050.79960.00000.0000
2672008.09.30 00:05close1340.050.79920.00000.00002.961793.11
2682008.09.30 00:07close1330.050.79880.00000.00003.041796.15
2692008.09.30 00:19sell1350.050.79910.00000.0000
2702008.09.30 00:21sell1360.050.79950.00000.0000
2712008.09.30 00:23close1360.050.79900.00000.00003.691799.84
2722008.09.30 00:32close1350.050.79860.00000.00003.691803.53
2732008.09.30 00:45buy1370.050.79810.00000.0000
2742008.09.30 00:48buy1380.050.79770.00000.0000
2752008.09.30 00:52close1380.050.79830.00000.00004.431807.96
2762008.09.30 00:57close1370.050.79860.00000.00003.701811.66
2772008.09.30 01:01sell1390.050.79940.00000.0000
2782008.09.30 01:04close1390.050.79880.00000.00004.431816.09
2792008.09.30 01:08buy1400.050.79810.00000.0000
2802008.09.30 01:59buy1410.050.79760.00000.0000
2812008.09.30 02:03close1410.050.79810.00000.00003.691819.78
2822008.09.30 02:05buy1420.050.79770.00000.0000
2832008.09.30 02:41buy1430.050.79730.00000.0000
2842008.09.30 04:20close1430.050.79760.00000.00002.221822.00
2852008.09.30 04:59close1420.050.79770.00000.00000.001822.00
2862008.09.30 05:08close1400.050.79770.00000.0000-2.951819.05
2872008.09.30 21:10sell1440.050.79210.00000.0000
2882008.09.30 21:37close1440.050.79170.00000.00002.961822.01
2892008.10.01 00:30buy1450.050.79080.00000.0000
2902008.10.01 00:31close1450.050.79120.00000.00002.961824.97
2912008.10.01 00:31buy1460.050.79120.00000.0000
2922008.10.01 00:39close1460.050.79160.00000.00002.961827.93
2932008.10.01 00:48buy1470.050.79110.00000.0000
2942008.10.01 01:35close1470.050.79150.00000.00002.961830.89
2952008.10.01 02:07sell1480.050.79210.00000.0000
2962008.10.01 03:17close1480.050.79180.00000.00002.221833.11
2972008.10.01 03:17buy1490.050.79150.00000.0000
2982008.10.01 03:49buy1500.050.79110.00000.0000
2992008.10.01 04:49close1500.050.79150.00000.00002.961836.07
3002008.10.01 04:57close1490.050.79180.00000.00002.221838.29
3012008.10.01 21:26buy1510.050.79140.00000.0000
3022008.10.01 21:38close1510.050.79180.00000.00002.961841.25
3032008.10.01 21:59buy1520.050.79120.00000.0000
3042008.10.01 22:22close1520.050.79160.00000.00002.961844.21
3052008.10.01 22:35buy1530.050.79090.00000.0000
3062008.10.01 22:45close1530.050.79130.00000.00002.961847.17
3072008.10.01 23:01sell1540.050.79190.00000.0000
3082008.10.01 23:10close1540.050.79150.00000.00002.961850.13
3092008.10.01 23:18sell1550.050.79200.00000.0000
3102008.10.01 23:24sell1560.050.79240.00000.0000
3112008.10.01 23:29close1560.050.79190.00000.00003.701853.83
3122008.10.01 23:30close1550.050.79160.00000.00002.961856.79
3132008.10.01 23:30sell1570.050.79200.00000.0000
3142008.10.01 23:40close1570.050.79160.00000.00002.961859.75
3152008.10.02 01:55buy1580.050.79110.00000.0000
3162008.10.02 01:59close1580.050.79150.00000.00002.961862.71
3172008.10.02 02:02buy1590.050.79110.00000.0000
3182008.10.02 04:08close1590.050.78880.00000.0000-17.001845.71
3192008.10.02 21:37buy1600.050.78290.00000.0000
3202008.10.02 21:38close1600.050.78330.00000.00002.961848.67
3212008.10.02 21:39buy1610.050.78290.00000.0000
3222008.10.02 21:48close1610.050.78330.00000.00002.961851.63
3232008.10.02 22:21sell1620.050.78400.00000.0000
3242008.10.02 22:50close1620.050.78360.00000.00002.961854.59
3252008.10.02 23:24buy1630.050.78290.00000.0000
3262008.10.02 23:43close1630.050.78330.00000.00002.961857.55
3272008.10.02 23:56buy1640.050.78290.00000.0000
3282008.10.03 00:14close1640.050.78330.00000.00002.791860.34
3292008.10.03 00:30buy1650.050.78280.00000.0000
3302008.10.03 03:21close1650.050.78280.00000.00000.001860.34
3312008.10.03 03:24sell1660.050.78300.00000.0000
3322008.10.03 03:35close1660.050.78260.00000.00002.961863.30
3332008.10.03 04:00sell1670.050.78310.00000.0000
3342008.10.03 04:19close1670.050.78260.00000.00003.691866.99
3352008.10.06 04:30sell1680.050.77340.00000.0000
3362008.10.06 04:31sell1690.050.77370.00000.0000
3372008.10.06 04:32sell1700.050.77410.00000.0000
3382008.10.06 04:48close1700.050.77360.00000.00003.701870.69
3392008.10.06 04:51close1690.050.77330.00000.00002.961873.65
3402008.10.06 04:59sell1710.050.77410.00000.0000
3412008.10.06 05:16close1710.050.77370.00000.00002.961876.61
3422008.10.06 06:17close1680.050.77610.00000.0000-19.971856.64
3432008.10.06 21:05buy1720.050.77460.00000.0000
3442008.10.06 21:09buy1730.050.77420.00000.0000
3452008.10.06 21:21buy1740.050.77380.00000.0000
3462008.10.06 21:22close1740.050.77420.00000.00002.961859.60
3472008.10.06 21:32buy1750.050.77360.00000.0000
3482008.10.06 21:41close1750.050.77400.00000.00002.961862.56
3492008.10.06 21:46close1730.050.77460.00000.00002.961865.52
3502008.10.06 21:46close1720.050.77500.00000.00002.961868.48
3512008.10.06 21:53buy1760.050.77380.00000.0000
3522008.10.06 21:54close1760.050.77420.00000.00002.961871.44
3532008.10.06 22:12sell1770.050.77540.00000.0000
3542008.10.06 22:37sell1780.050.77600.00000.0000
3552008.10.06 22:44close1780.050.77560.00000.00002.961874.40
3562008.10.06 22:48close1770.050.77480.00000.00004.431878.83
3572008.10.06 23:00buy1790.050.77410.00000.0000
3582008.10.06 23:02buy1800.050.77380.00000.0000
3592008.10.06 23:12close1800.050.77420.00000.00002.961881.79
3602008.10.06 23:33close1790.050.77470.00000.00004.441886.23
3612008.10.06 23:39sell1810.050.77530.00000.0000
3622008.10.06 23:41close1810.050.77480.00000.00003.691889.92
3632008.10.06 23:45buy1820.050.77420.00000.0000
3642008.10.06 23:46buy1830.050.77390.00000.0000
3652008.10.06 23:50buy1840.050.77350.00000.0000
3662008.10.07 00:30close1840.050.77400.00000.00003.521893.44
3672008.10.07 00:44close1830.050.77430.00000.00002.791896.23
3682008.10.07 00:45close1820.050.77450.00000.00002.051898.28
3692008.10.07 00:48sell1850.050.77490.00000.0000
3702008.10.07 01:05sell1860.050.77530.00000.0000
3712008.10.07 01:17close1860.050.77480.00000.00003.691901.97
3722008.10.07 01:23sell1870.050.77530.00000.0000
3732008.10.07 01:53sell1880.050.77580.00000.0000
3742008.10.07 02:22close1880.050.77540.00000.00002.961904.93
3752008.10.07 02:50close1870.050.77500.00000.00002.211907.14
3762008.10.07 03:01close1850.050.77430.00000.00004.441911.58
3772008.10.07 03:36buy1890.050.77460.00000.0000
3782008.10.07 04:38buy1900.050.77420.00000.0000
3792008.10.07 04:40buy1910.050.77380.00000.0000
3802008.10.07 05:06close1910.050.77420.00000.00002.961914.54
3812008.10.07 05:44close1900.050.77220.00000.0000-14.791899.75
3822008.10.07 05:44close1890.050.77220.00000.0000-17.751882.00
3832008.10.07 21:52sell1920.050.77910.00000.0000
3842008.10.07 21:53sell1930.050.77950.00000.0000
3852008.10.07 22:00close1930.050.77910.00000.00002.961884.96
3862008.10.07 22:22close1920.050.77850.00000.00004.431889.39
3872008.10.07 23:27buy1940.050.77780.00000.0000
3882008.10.07 23:28close1940.050.77830.00000.00003.691893.08
3892008.10.07 23:37sell1950.050.77910.00000.0000
3902008.10.07 23:40close1950.050.77860.00000.00003.691896.77
3912008.10.07 23:47buy1960.050.77810.00000.0000
3922008.10.07 23:51buy1970.050.77780.00000.0000
3932008.10.08 00:24close1960.050.77820.00000.00000.571897.34
3942008.10.08 00:25close1970.050.77840.00000.00004.261901.60
3952008.10.08 01:26buy1980.050.77770.00000.0000
3962008.10.08 01:28buy1990.050.77730.00000.0000
3972008.10.08 01:29close1990.050.77770.00000.00002.961904.56
3982008.10.08 01:31close1980.050.77820.00000.00003.691908.25
3992008.10.08 01:43buy2000.050.77770.00000.0000
4002008.10.08 01:46buy2010.050.77730.00000.0000
4012008.10.08 01:51close2010.050.77770.00000.00002.961911.21
4022008.10.08 01:53buy2020.050.77710.00000.0000
4032008.10.08 01:55close2020.050.77750.00000.00002.961914.17
4042008.10.08 01:57buy2030.050.77730.00000.0000
4052008.10.08 02:05close2030.050.77770.00000.00002.961917.13
4062008.10.08 02:52close2000.050.77800.00000.00002.211919.34
4072008.10.08 03:06buy2040.050.77710.00000.0000
4082008.10.08 03:12buy2050.050.77680.00000.0000
4092008.10.08 03:28buy2060.050.77640.00000.0000
4102008.10.08 06:02close2060.050.77660.00000.00001.471920.81
4112008.10.08 06:03close2050.050.77680.00000.00000.001920.81
4122008.10.08 06:13close2040.050.77710.00000.00000.001920.81
4132008.10.08 21:00buy2070.050.79130.00000.0000
4142008.10.08 21:15buy2080.050.79090.00000.0000
4152008.10.08 21:59close2080.050.79130.00000.00002.961923.77
4162008.10.08 22:05buy2090.050.79030.00000.0000
4172008.10.08 22:35buy2100.050.79000.00000.0000
4182008.10.08 22:40close2100.050.79040.00000.00002.961926.73
4192008.10.08 22:48buy2110.050.78990.00000.0000
4202008.10.09 01:20close2110.050.79010.00000.00000.971927.70
4212008.10.09 01:21close2090.050.79030.00000.0000-0.511927.19
4222008.10.09 03:04close2070.050.79090.00000.0000-3.471923.72
4232008.10.09 03:04sell2120.050.79090.00000.0000
4242008.10.09 03:11close2120.050.79040.00000.00003.701927.42
4252008.10.09 03:39buy2130.050.78990.00000.0000
4262008.10.09 03:42close2130.050.79030.00000.00002.961930.38
4272008.10.09 03:49sell2140.050.79100.00000.0000
4282008.10.09 03:50close2140.050.79060.00000.00002.961933.34
4292008.10.09 03:52sell2150.050.79100.00000.0000
4302008.10.09 03:56close2150.050.79050.00000.00003.701937.04
4312008.10.09 03:58sell2160.050.79100.00000.0000
4322008.10.09 04:02sell2170.050.79140.00000.0000
4332008.10.09 04:04close2170.050.79090.00000.00003.691940.73
4342008.10.09 04:07sell2180.050.79140.00000.0000
4352008.10.09 04:07close2160.050.79090.00000.00000.741941.47
4362008.10.09 04:08close2180.050.79090.00000.00003.691945.16
4372008.10.09 04:08sell2190.050.79100.00000.0000
4382008.10.09 04:10close2190.050.79060.00000.00002.961948.12
4392008.10.09 04:21buy2200.050.78970.00000.0000
4402008.10.09 04:25close2200.050.79010.00000.00002.961951.08
4412008.10.09 04:25buy2210.050.78990.00000.0000
4422008.10.09 04:30close2210.050.79030.00000.00002.961954.04
4432008.10.09 04:38sell2220.050.79110.00000.0000
4442008.10.09 04:43close2220.050.79060.00000.00003.691957.73
4452008.10.09 04:46sell2230.050.79110.00000.0000
4462008.10.09 04:58close2230.050.79060.00000.00003.691961.42
4472008.10.09 21:00sell2240.050.79430.00000.0000
4482008.10.09 21:02close2240.050.79380.00000.00003.701965.12
4492008.10.09 21:21sell2250.050.79420.00000.0000
4502008.10.09 21:22sell2260.050.79490.00000.0000
4512008.10.09 21:24close2260.050.79450.00000.00002.961968.08
4522008.10.09 21:24close2250.050.79380.00000.00002.961971.04
4532008.10.09 21:39sell2270.050.79430.00000.0000
4542008.10.09 21:43sell2280.050.79480.00000.0000
4552008.10.09 21:48close2270.050.79660.00000.0000-17.011954.03
4562008.10.09 21:50close2280.050.79720.00000.0000-17.741936.29
4572008.10.10 01:32sell2290.050.79640.00000.0000
4582008.10.10 01:34close2290.050.79600.00000.00002.961939.25
4592008.10.10 01:52sell2300.050.79660.00000.0000
4602008.10.10 02:09sell2310.050.79690.00000.0000
4612008.10.10 02:25close2310.050.79650.00000.00002.961942.21
4622008.10.10 02:25close2300.050.79620.00000.00002.961945.17
4632008.10.10 02:33sell2320.050.79700.00000.0000
4642008.10.10 02:54close2320.050.79660.00000.00002.961948.13
4652008.10.13 01:43sell2330.050.79390.00000.0000
4662008.10.13 01:57close2330.050.79350.00000.00002.961951.09
4672008.10.13 02:45buy2340.050.79330.00000.0000
4682008.10.13 03:04close2340.050.79380.00000.00003.691954.78
4692008.10.13 04:11buy2350.050.79330.00000.0000
4702008.10.13 04:25close2350.050.79380.00000.00003.691958.47
4712008.10.13 04:36sell2360.050.79430.00000.0000
4722008.10.13 04:38sell2370.050.79470.00000.0000
4732008.10.13 04:49sell2380.050.79510.00000.0000
4742008.10.13 04:57close2380.050.79460.00000.00003.691962.16
4752008.10.13 04:59close2370.050.79430.00000.00002.961965.12
4762008.10.13 05:10close2360.050.79390.00000.00002.961968.08
4772008.10.13 21:02sell2390.050.78260.00000.0000
4782008.10.13 21:08sell2400.050.78290.00000.0000
4792008.10.13 21:28close2400.050.78240.00000.00003.701971.78
4802008.10.13 21:30close2390.050.78210.00000.00003.701975.48
4812008.10.13 21:36buy2410.050.78190.00000.0000
4822008.10.13 21:37close2410.050.78240.00000.00003.691979.17
4832008.10.13 21:43sell2420.050.78300.00000.0000
4842008.10.13 21:47close2420.050.78260.00000.00002.961982.13
4852008.10.13 21:51buy2430.050.78180.00000.0000
4862008.10.13 21:55close2430.050.78230.00000.00003.691985.82
4872008.10.13 21:59sell2440.050.78300.00000.0000
4882008.10.13 22:01close2440.050.78260.00000.00002.961988.78
4892008.10.13 22:15sell2450.050.78300.00000.0000
4902008.10.13 22:17close2450.050.78260.00000.00002.961991.74
4912008.10.13 22:30buy2460.050.78180.00000.0000
4922008.10.13 22:32close2460.050.78230.00000.00003.691995.43
4932008.10.13 22:35sell2470.050.78310.00000.0000
4942008.10.13 23:10close2470.050.78250.00000.00004.431999.86
4952008.10.13 23:18buy2480.050.78170.00000.0000
4962008.10.13 23:19close2480.050.78220.00000.00003.692003.55
4972008.10.13 23:24buy2490.050.78170.00000.0000
4982008.10.13 23:25close2490.050.78230.00000.00004.432007.98
4992008.10.13 23:29buy2500.050.78180.00000.0000
5002008.10.13 23:33buy2510.050.78140.00000.0000
5012008.10.13 23:36close2510.050.78180.00000.00002.962010.94
5022008.10.13 23:37buy2520.050.78140.00000.0000
5032008.10.14 00:15buy2530.050.78100.00000.0000
5042008.10.14 01:17close2530.050.78130.00000.00002.222013.16
5052008.10.14 01:40close2520.050.78170.00000.00002.052015.21
5062008.10.14 01:46close2500.050.78210.00000.00002.052017.26
5072008.10.14 02:16sell2540.050.78260.00000.0000
5082008.10.14 02:35sell2550.050.78290.00000.0000
5092008.10.14 02:40close2550.050.78250.00000.00002.962020.22
5102008.10.14 02:42close2540.050.78210.00000.00003.702023.92
5112008.10.14 02:53buy2560.050.78160.00000.0000
5122008.10.14 02:57close2560.050.78200.00000.00002.962026.88
5132008.10.14 02:59buy2570.050.78160.00000.0000
5142008.10.14 03:00buy2580.050.78120.00000.0000
5152008.10.14 03:02close2580.050.78160.00000.00002.962029.84
5162008.10.14 03:05buy2590.050.78120.00000.0000
5172008.10.14 03:09close2590.050.78160.00000.00002.962032.80
5182008.10.14 03:24buy2600.050.78120.00000.0000
5192008.10.14 03:27close2600.050.78160.00000.00002.962035.76
5202008.10.14 03:41buy2610.050.78120.00000.0000
5212008.10.14 03:44buy2620.050.78080.00000.0000
5222008.10.14 03:46close2620.050.78120.00000.00002.962038.72
5232008.10.14 03:53close2610.050.78160.00000.00002.962041.68
5242008.10.14 04:17buy2630.050.78120.00000.0000
5252008.10.14 04:26close2630.050.78160.00000.00002.962044.64
5262008.10.14 04:31close2570.050.78190.00000.00002.222046.86
5272008.10.14 04:38buy2640.050.78090.00000.0000
5282008.10.14 04:42close2640.050.78130.00000.00002.962049.82
5292008.10.14 21:47buy2650.050.78250.00000.0000
5302008.10.14 21:56close2650.050.78290.00000.00002.962052.78
5312008.10.14 22:00sell2660.050.78400.00000.0000
5322008.10.14 22:08close2660.050.78360.00000.00002.962055.74
5332008.10.14 22:16sell2670.050.78420.00000.0000
5342008.10.14 22:21close2670.050.78380.00000.00002.962058.70
5352008.10.14 22:29buy2680.050.78260.00000.0000
5362008.10.14 22:36close2680.050.78300.00000.00002.962061.66
5372008.10.14 22:44buy2690.050.78280.00000.0000
5382008.10.14 23:01close2690.050.78320.00000.00002.962064.62
5392008.10.14 23:08buy2700.050.78260.00000.0000
5402008.10.14 23:17buy2710.050.78210.00000.0000
5412008.10.14 23:18close2700.050.78260.00000.00000.002064.62
5422008.10.14 23:19close2710.050.78260.00000.00003.692068.31
5432008.10.14 23:19buy2720.050.78270.00000.0000
5442008.10.14 23:55buy2730.050.78210.00000.0000
5452008.10.15 01:14buy2740.050.78160.00000.0000
5462008.10.15 05:07close2740.050.77890.00000.0000-19.962048.35
5472008.10.15 05:07close2730.050.77890.00000.0000-23.832024.52
5482008.10.15 05:07close2720.050.77890.00000.0000-28.261996.26
5492008.10.15 21:56buy2750.050.77880.00000.0000
5502008.10.15 21:59close2750.050.77920.00000.00002.961999.22
5512008.10.16 01:39buy2760.050.78190.00000.0000
5522008.10.16 01:40close2760.050.78250.00000.00004.432003.65
5532008.10.16 01:51buy2770.050.78220.00000.0000
5542008.10.16 01:52buy2780.050.78190.00000.0000
5552008.10.16 02:03close2770.050.78230.00000.00000.742004.39
5562008.10.16 02:06buy2790.050.78140.00000.0000
5572008.10.16 02:08close2790.050.78180.00000.00002.962007.35
5582008.10.16 02:11buy2800.050.78150.00000.0000
5592008.10.16 02:11close2780.050.78190.00000.00000.002007.35
5602008.10.16 02:12close2800.050.78190.00000.00002.962010.31
5612008.10.16 02:21buy2810.050.78190.00000.0000
5622008.10.16 02:24buy2820.050.78150.00000.0000
5632008.10.16 02:35buy2830.050.78110.00000.0000
5642008.10.16 02:42close2830.050.78150.00000.00002.962013.27
5652008.10.16 02:50buy2840.050.78070.00000.0000
5662008.10.16 04:49close2820.050.77910.00000.0000-17.741995.53
5672008.10.16 04:49close2810.050.77910.00000.0000-20.701974.83
5682008.10.16 05:31close2840.050.77750.00000.0000-23.661951.17
5692008.10.16 22:29sell2850.050.77730.00000.0000
5702008.10.16 22:33sell2860.050.77770.00000.0000
5712008.10.16 22:39close2860.050.77720.00000.00003.701954.87
5722008.10.16 22:46sell2870.050.77770.00000.0000
5732008.10.16 23:01sell2880.050.77800.00000.0000
5742008.10.17 00:25close2880.050.77770.00000.00002.311957.18
5752008.10.17 00:30close2870.050.77690.00000.00006.001963.18
5762008.10.17 00:30close2850.050.77690.00000.00003.041966.22
5772008.10.17 00:38buy2890.050.77700.00000.0000
5782008.10.17 00:54close2890.050.77740.00000.00002.961969.18
5792008.10.17 01:07sell2900.050.77880.00000.0000
5802008.10.17 01:34close2900.050.77840.00000.00002.961972.14
5812008.10.17 02:12sell2910.050.77860.00000.0000
5822008.10.17 02:15sell2920.050.77890.00000.0000
5832008.10.17 02:24close2920.050.77850.00000.00002.961975.10
5842008.10.17 02:38close2910.050.77820.00000.00002.961978.06
5852008.10.17 02:54buy2930.050.77730.00000.0000
5862008.10.17 03:01close2930.050.77770.00000.00002.961981.02
5872008.10.17 03:15buy2940.050.77740.00000.0000
5882008.10.17 03:23buy2950.050.77700.00000.0000
5892008.10.17 03:24close2950.050.77740.00000.00002.961983.98
5902008.10.17 03:26buy2960.050.77690.00000.0000
5912008.10.17 03:34close2960.050.77730.00000.00002.961986.94
5922008.10.17 03:42buy2970.050.77690.00000.0000
5932008.10.17 03:45close2970.050.77730.00000.00002.961989.90
5942008.10.17 03:52buy2980.050.77700.00000.0000
5952008.10.17 05:23close2980.050.77730.00000.00002.221992.12
5962008.10.17 06:30close2940.050.77740.00000.00000.001992.12
5972008.10.20 00:12buy2990.050.77470.00000.0000
5982008.10.20 01:08close2990.050.77520.00000.00003.691995.81
5992008.10.20 01:30sell3000.050.77610.00000.0000
6002008.10.20 01:34close3000.050.77570.00000.00002.961998.77
6012008.10.20 01:57sell3010.050.77610.00000.0000
6022008.10.20 02:01close3010.050.77570.00000.00002.962001.73
6032008.10.20 02:48sell3020.050.77610.00000.0000
6042008.10.20 02:52sell3030.050.77670.00000.0000
6052008.10.20 02:54sell3040.050.77700.00000.0000
6062008.10.20 04:19close3040.050.77670.00000.00002.222003.95
6072008.10.20 04:42close3030.050.77640.00000.00002.222006.17
6082008.10.20 04:47sell3050.050.77690.00000.0000
6092008.10.20 04:50close3050.050.77650.00000.00002.962009.13
6102008.10.20 04:52close3020.050.77580.00000.00002.222011.35
6112008.10.20 21:57buy3060.050.77700.00000.0000
6122008.10.20 22:28close3060.050.77740.00000.00002.962014.31
6132008.10.20 23:21buy3070.050.77680.00000.0000
6142008.10.20 23:42close3070.050.77730.00000.00003.702018.01
6152008.10.20 23:42buy3080.050.77680.00000.0000
6162008.10.20 23:57close3080.050.77720.00000.00002.962020.97
6172008.10.21 00:25buy3090.050.77660.00000.0000
6182008.10.21 00:36close3090.050.77700.00000.00002.962023.93
6192008.10.21 00:47sell3100.050.77790.00000.0000
6202008.10.21 00:51close3100.050.77740.00000.00003.702027.63
6212008.10.21 00:54buy3110.050.77660.00000.0000
6222008.10.21 00:55close3110.050.77700.00000.00002.962030.59
6232008.10.21 01:31sell3120.050.77780.00000.0000
6242008.10.21 01:43close3120.050.77740.00000.00002.962033.55
6252008.10.21 02:05buy3130.050.77660.00000.0000
6262008.10.21 02:26close3130.050.77700.00000.00002.962036.51
6272008.10.21 02:40buy3140.050.77660.00000.0000
6282008.10.21 08:50close3140.050.77420.00000.0000-17.742018.77
6292008.10.21 21:06buy3150.050.77500.00000.0000
6302008.10.21 21:10close3150.050.77550.00000.00003.692022.46
6312008.10.22 00:30sell3160.050.78280.00000.0000
6322008.10.22 00:46close3160.050.78240.00000.00002.962025.42
6332008.10.22 00:55sell3170.050.78280.00000.0000
6342008.10.22 00:57sell3180.050.78320.00000.0000
6352008.10.22 01:31close3180.050.78270.00000.00003.692029.11
6362008.10.22 01:31close3170.050.78240.00000.00002.962032.07
6372008.10.22 04:03sell3190.050.78580.00000.0000
6382008.10.22 04:08close3190.050.78540.00000.00002.962035.03
6392008.10.22 04:24sell3200.050.78570.00000.0000
6402008.10.22 04:29sell3210.050.78600.00000.0000
6412008.10.22 04:34sell3220.050.78640.00000.0000
6422008.10.22 04:48close3220.050.78600.00000.00002.962037.99
6432008.10.22 04:58sell3230.050.78660.00000.0000
6442008.10.22 04:59close3230.050.78620.00000.00002.962040.95
6452008.10.22 05:06close3210.050.78560.00000.00002.962043.91
6462008.10.22 05:10close3200.050.78530.00000.00002.962046.87
6472008.10.22 22:03sell3240.050.78970.00000.0000
6482008.10.22 22:04sell3250.050.79000.00000.0000
6492008.10.22 22:10sell3260.050.79040.00000.0000
6502008.10.22 22:11close3240.050.78990.00000.0000-1.482045.39
6512008.10.22 22:11close3260.050.78980.00000.00004.442049.83
6522008.10.22 22:12close3250.050.78960.00000.00002.962052.79
6532008.10.22 22:32sell3270.050.79000.00000.0000
6542008.10.22 22:33sell3280.050.79040.00000.0000
6552008.10.22 22:48sell3290.050.79090.00000.0000
6562008.10.22 23:00close3290.050.79050.00000.00002.962055.75
6572008.10.22 23:01close3280.050.79000.00000.00002.962058.71
6582008.10.22 23:20close3270.050.78960.00000.00002.962061.67
6592008.10.22 23:21buy3300.050.78900.00000.0000
6602008.10.22 23:23close3300.050.78950.00000.00003.692065.36
6612008.10.22 23:28buy3310.050.78890.00000.0000
6622008.10.22 23:37close3310.050.79040.00000.000011.092076.45
6632008.10.22 23:45sell3320.050.79050.00000.0000
6642008.10.22 23:46close3320.050.79010.00000.00002.962079.41
6652008.10.22 23:47sell3330.050.79040.00000.0000
6662008.10.22 23:52close3330.050.78990.00000.00003.702083.11
6672008.10.22 23:58sell3340.050.79060.00000.0000
6682008.10.22 23:59sell3350.050.79090.00000.0000
6692008.10.23 00:13sell3360.050.79130.00000.0000
6702008.10.23 00:16close3360.050.79080.00000.00003.692086.80
6712008.10.23 00:38close3350.050.79050.00000.00003.232090.03
6722008.10.23 00:44sell3370.050.79090.00000.0000
6732008.10.23 01:04close3370.050.79050.00000.00002.962092.99
6742008.10.23 01:04close3340.050.79030.00000.00002.492095.47
6752008.10.23 01:36buy3380.050.78880.00000.0000
6762008.10.23 02:02buy3390.050.78810.00000.0000
6772008.10.23 02:06close3390.050.78850.00000.00002.962098.43
6782008.10.23 02:13buy3400.050.78770.00000.0000
6792008.10.23 02:16close3400.050.78830.00000.00004.432102.86
6802008.10.23 02:16buy3410.050.78840.00000.0000
6812008.10.23 02:24close3410.050.78890.00000.00003.702106.56
6822008.10.23 02:30close3380.050.78920.00000.00002.962109.52
6832008.10.23 03:39buy3420.050.78840.00000.0000
6842008.10.23 03:43close3420.050.78880.00000.00002.962112.48
6852008.10.23 04:19sell3430.050.78940.00000.0000
6862008.10.23 04:51close3430.050.78890.00000.00003.692116.17
6872008.10.23 23:03sell3440.050.79800.00000.0000
6882008.10.23 23:04close3440.050.79760.00000.00002.962119.13
6892008.10.23 23:09buy3450.050.79630.00000.0000
6902008.10.23 23:10buy3460.050.79600.00000.0000
6912008.10.23 23:13close3460.050.79640.00000.00002.962122.09
6922008.10.23 23:13buy3470.050.79590.00000.0000
6932008.10.23 23:15close3470.050.79640.00000.00003.702125.79
6942008.10.23 23:30buy3480.050.79580.00000.0000
6952008.10.23 23:38buy3490.050.79540.00000.0000
6962008.10.23 23:44close3490.050.79590.00000.00003.702129.49
6972008.10.24 00:00close3480.050.79630.00000.00003.532133.02
6982008.10.24 00:05close3450.050.79680.00000.00003.522136.54
6992008.10.24 00:33sell3500.050.79700.00000.0000
7002008.10.24 01:27sell3510.050.79800.00000.0000
7012008.10.24 01:34close3510.050.79750.00000.00003.702140.24
7022008.10.24 02:08close3500.050.79660.00000.00002.962143.20
7032008.10.24 02:08buy3520.050.79660.00000.0000
7042008.10.24 02:13close3520.050.79700.00000.00002.962146.16
7052008.10.24 02:13buy3530.050.79710.00000.0000
7062008.10.24 02:15buy3540.050.79660.00000.0000
7072008.10.24 02:23close3540.050.79700.00000.00002.962149.12
7082008.10.24 02:34close3530.050.79750.00000.00002.962152.08
7092008.10.24 02:51sell3550.050.79830.00000.0000
7102008.10.24 02:52close3550.050.79790.00000.00002.962155.04
7112008.10.24 02:52sell3560.050.79830.00000.0000
7122008.10.24 02:55close3560.050.79790.00000.00002.962158.00
7132008.10.24 03:14buy3570.050.79690.00000.0000
7142008.10.24 03:20close3570.050.79730.00000.00002.962160.96
7152008.10.24 03:38buy3580.050.79680.00000.0000
7162008.10.24 03:41close3580.050.79720.00000.00002.962163.92
7172008.10.24 03:55buy3590.050.79670.00000.0000
7182008.10.24 03:56close3590.050.79710.00000.00002.962166.88
7192008.10.24 04:34buy3600.050.79620.00000.0000
7202008.10.24 04:49buy3610.050.79590.00000.0000
7212008.10.24 04:52close3610.050.79630.00000.00002.962169.84
7222008.10.24 04:57buy3620.050.79590.00000.0000
7232008.10.24 04:59close3620.050.79630.00000.00002.962172.80
7242008.10.24 05:02close3600.050.79670.00000.00003.692176.49
7252008.10.27 02:05buy3630.050.79590.00000.0000
7262008.10.27 02:22close3630.050.79630.00000.00002.962179.45
7272008.10.27 03:30sell3640.050.79870.00000.0000
7282008.10.27 03:35sell3650.050.79900.00000.0000
7292008.10.27 03:51close3650.050.79860.00000.00002.962182.41
7302008.10.27 03:59close3640.050.79830.00000.00002.962185.37
7312008.10.27 04:20sell3660.050.79920.00000.0000
7322008.10.27 04:26close3660.050.79860.00000.00004.432189.80
7332008.10.27 04:27sell3670.050.79920.00000.0000
7342008.10.27 04:34close3670.050.79860.00000.00004.432194.23
7352008.10.27 04:37buy3680.050.79800.00000.0000
7362008.10.27 04:42close3680.050.79850.00000.00003.702197.93
7372008.10.27 04:44sell3690.050.79920.00000.0000
7382008.10.27 04:49close3690.050.79860.00000.00004.432202.36
7392008.10.27 04:57sell3700.050.79940.00000.0000
7402008.10.27 04:58sell3710.050.79980.00000.0000
7412008.10.27 05:05close3710.050.79910.00000.00005.182207.54
7422008.10.27 05:09close3700.050.79880.00000.00004.432211.97
7432008.10.27 21:01buy3720.050.80070.00000.0000
7442008.10.27 21:06close3720.050.80120.00000.00003.692215.66
7452008.10.27 21:55sell3730.050.80330.00000.0000
7462008.10.27 22:12close3730.050.80270.00000.00004.432220.09
7472008.10.27 22:27sell3740.050.80350.00000.0000
7482008.10.27 22:28close3740.050.80310.00000.00002.962223.05
7492008.10.27 22:58buy3750.050.80140.00000.0000
7502008.10.27 23:00close3750.050.80180.00000.00002.962226.01
7512008.10.27 23:16buy3760.050.80200.00000.0000
7522008.10.27 23:38close3760.050.80260.00000.00004.432230.44
7532008.10.27 23:42sell3770.050.80310.00000.0000
7542008.10.27 23:44close3770.050.80260.00000.00003.692234.13
7552008.10.28 00:21buy3780.050.80150.00000.0000
7562008.10.28 00:23close3780.050.80240.00000.00006.652240.78
7572008.10.28 00:24buy3790.050.80180.00000.0000
7582008.10.28 00:27buy3800.050.80140.00000.0000
7592008.10.28 00:36close3800.050.80180.00000.00002.962243.74
7602008.10.28 00:36close3790.050.80230.00000.00003.692247.43
7612008.10.28 01:04buy3810.050.80090.00000.0000
7622008.10.28 01:24close3810.050.80130.00000.00002.962250.39
7632008.10.28 01:26sell3820.050.80280.00000.0000
7642008.10.28 01:29close3820.050.80240.00000.00002.962253.35
7652008.10.28 01:29sell3830.050.80270.00000.0000
7662008.10.28 01:31close3830.050.80220.00000.00003.702257.05
7672008.10.28 01:33sell3840.050.80280.00000.0000
7682008.10.28 01:42sell3850.050.80310.00000.0000
7692008.10.28 01:54close3840.050.80270.00000.00000.742257.79
7702008.10.28 01:54close3850.050.80240.00000.00005.172262.96
7712008.10.28 02:20buy3860.050.80160.00000.0000
7722008.10.28 02:30buy3870.050.80120.00000.0000
7732008.10.28 02:38buy3880.050.80080.00000.0000
7742008.10.28 02:44close3880.050.80120.00000.00002.962265.92
7752008.10.28 02:44buy3890.050.80080.00000.0000
7762008.10.28 03:00close3890.050.80120.00000.00002.962268.88
7772008.10.28 03:11buy3900.050.80060.00000.0000
7782008.10.28 04:31close3900.050.80100.00000.00002.952271.83
7792008.10.28 04:47buy3910.050.80020.00000.0000
7802008.10.28 04:51close3910.050.80060.00000.00002.962274.79
7812008.10.28 04:57buy3920.050.80030.00000.0000
7822008.10.28 05:11close3870.050.79900.00000.0000-16.262258.53
7832008.10.28 05:11close3860.050.79900.00000.0000-19.222239.31
7842008.10.28 05:38close3920.050.79810.00000.0000-16.272223.04
7852008.10.28 22:41buy3930.050.79810.00000.0000
7862008.10.28 22:46close3930.050.79850.00000.00002.962226.00
7872008.10.28 22:53sell3940.050.79950.00000.0000
7882008.10.28 22:55close3940.050.79910.00000.00002.962228.96
7892008.10.28 23:00buy3950.050.79810.00000.0000
7902008.10.28 23:04buy3960.050.79770.00000.0000
7912008.10.28 23:24buy3970.050.79720.00000.0000
7922008.10.28 23:25close3950.050.79580.00000.0000-17.002211.96
7932008.10.28 23:35buy3980.050.79690.00000.0000
7942008.10.28 23:44close3980.050.79730.00000.00002.962214.92
7952008.10.28 23:45close3970.050.79760.00000.00002.962217.88
7962008.10.28 23:54close3960.050.79820.00000.00003.692221.57
7972008.10.29 00:39buy3990.050.79760.00000.0000
7982008.10.29 00:47buy4000.050.79700.00000.0000
7992008.10.29 01:14close4000.050.79740.00000.00002.962224.53
8002008.10.29 01:31close3990.050.79510.00000.0000-18.492206.04
8012008.10.29 04:07buy4010.050.79390.00000.0000
8022008.10.29 04:15close4010.050.79440.00000.00003.702209.74
8032008.10.29 23:03buy4020.050.79050.00000.0000
8042008.10.29 23:04buy4030.050.79000.00000.0000
8052008.10.29 23:08close4030.050.79040.00000.00002.962212.70
8062008.10.29 23:12buy4040.050.79000.00000.0000
8072008.10.29 23:16close4040.050.79040.00000.00002.962215.66
8082008.10.29 23:36close4020.050.79100.00000.00003.692219.35
8092008.10.29 23:37sell4050.050.79130.00000.0000
8102008.10.29 23:46close4050.050.79080.00000.00003.692223.04
8112008.10.30 00:00sell4060.050.79150.00000.0000
8122008.10.30 00:02close4060.050.79110.00000.00002.962226.00
8132008.10.30 00:09sell4070.050.79150.00000.0000
8142008.10.30 01:18sell4080.050.79200.00000.0000
8152008.10.30 01:21sell4090.050.79240.00000.0000
8162008.10.30 02:13close4090.050.79520.00000.0000-20.702205.30
8172008.10.30 02:13close4080.050.79520.00000.0000-23.662181.64
8182008.10.30 02:13close4070.050.79520.00000.0000-27.362154.28
8192008.10.30 22:39sell4100.050.78640.00000.0000
8202008.10.30 22:43sell4110.050.78680.00000.0000
8212008.10.30 22:44close4110.050.78640.00000.00002.962157.24
8222008.10.30 22:44close4100.050.78600.00000.00002.962160.20
8232008.10.30 22:58sell4120.050.78630.00000.0000
8242008.10.30 23:12close4120.050.78580.00000.00003.702163.90
8252008.10.30 23:22sell4130.050.78660.00000.0000
8262008.10.30 23:25close4130.050.78620.00000.00002.962166.86
8272008.10.30 23:30sell4140.050.78650.00000.0000
8282008.10.30 23:32sell4150.050.78680.00000.0000
8292008.10.30 23:33close4150.050.78640.00000.00002.962169.82
8302008.10.30 23:47close4140.050.78600.00000.00003.702173.52
8312008.10.30 23:58sell4160.050.78650.00000.0000
8322008.10.31 00:01close4160.050.78610.00000.00003.052176.57
8332008.10.31 00:15sell4170.050.78660.00000.0000
8342008.10.31 00:16close4170.050.78620.00000.00002.962179.53
8352008.10.31 00:25buy4180.050.78510.00000.0000
8362008.10.31 00:31close4180.050.78550.00000.00002.962182.49
8372008.10.31 00:45sell4190.050.78650.00000.0000
8382008.10.31 00:50sell4200.050.78680.00000.0000
8392008.10.31 00:50close4190.050.78640.00000.00000.742183.23
8402008.10.31 00:51close4200.050.78640.00000.00002.962186.19
8412008.10.31 01:00sell4210.050.78650.00000.0000
8422008.10.31 01:04close4210.050.78610.00000.00002.962189.15
8432008.10.31 01:15buy4220.050.78520.00000.0000
8442008.10.31 01:17buy4230.050.78490.00000.0000
8452008.10.31 01:20close4220.050.78530.00000.00000.742189.89
8462008.10.31 01:20close4230.050.78550.00000.00004.432194.32
8472008.10.31 01:22buy4240.050.78520.00000.0000
8482008.10.31 01:23buy4250.050.78480.00000.0000
8492008.10.31 01:25close4250.050.78540.00000.00004.432198.75
8502008.10.31 01:26close4240.050.78560.00000.00002.962201.71
8512008.10.31 01:54buy4260.050.78500.00000.0000
8522008.10.31 01:57buy4270.050.78460.00000.0000
8532008.10.31 02:04close4270.050.78500.00000.00002.962204.67
8542008.10.31 02:15buy4280.050.78460.00000.0000
8552008.10.31 02:37close4280.050.78500.00000.00002.962207.63
8562008.10.31 02:51close4260.050.78550.00000.00003.692211.32
8572008.10.31 02:54sell4290.050.78620.00000.0000
8582008.10.31 03:03close4290.050.78580.00000.00002.962214.28
8592008.10.31 03:03sell4300.050.78620.00000.0000
8602008.10.31 03:06close4300.050.78580.00000.00002.962217.24
8612008.10.31 03:06sell4310.050.78620.00000.0000
8622008.10.31 03:09close4310.050.78580.00000.00002.962220.20
8632008.10.31 03:19sell4320.050.78610.00000.0000
8642008.10.31 03:20close4320.050.78570.00000.00002.962223.16
8652008.10.31 03:48buy4330.050.78460.00000.0000
8662008.10.31 03:51close4330.050.78500.00000.00002.962226.12
8672008.10.31 03:52buy4340.050.78490.00000.0000
8682008.10.31 05:25close4340.050.78520.00000.00002.212228.33
8692008.11.03 02:47buy4350.050.79220.00000.0000
8702008.11.03 02:52buy4360.050.79190.00000.0000
8712008.11.03 03:12close4360.050.79240.00000.00003.692232.02
8722008.11.03 03:13close4350.050.79260.00000.00002.962234.98
8732008.11.03 03:24buy4370.050.79210.00000.0000
8742008.11.03 03:25buy4380.050.79140.00000.0000
8752008.11.03 03:47close4380.050.78730.00000.0000-30.312204.67
8762008.11.03 03:47close4370.050.78730.00000.0000-35.492169.18
8772008.11.03 04:30buy4390.050.78910.00000.0000
8782008.11.03 04:35buy4400.050.78850.00000.0000
8792008.11.03 04:40close4400.050.78900.00000.00003.702172.88
8802008.11.03 05:21close4390.050.78970.00000.00004.432177.31
8812008.11.03 21:00buy4410.050.79830.00000.0000
8822008.11.03 21:04buy4420.050.79800.00000.0000
8832008.11.03 21:06close4420.050.79870.00000.00005.182182.49
8842008.11.03 21:06close4410.050.79870.00000.00002.962185.45
8852008.11.03 21:29buy4430.050.79810.00000.0000
8862008.11.03 21:33close4430.050.79850.00000.00002.962188.41
8872008.11.03 22:00buy4440.050.79800.00000.0000
8882008.11.03 22:02close4440.050.79850.00000.00003.702192.11
8892008.11.03 22:27sell4450.050.79940.00000.0000
8902008.11.03 22:29sell4460.050.79980.00000.0000
8912008.11.03 22:39close4460.050.79930.00000.00003.702195.81
8922008.11.03 22:50close4450.050.79890.00000.00003.692199.50
8932008.11.03 23:07buy4470.050.79810.00000.0000
8942008.11.03 23:09close4470.050.79850.00000.00002.962202.46
8952008.11.03 23:12buy4480.050.79810.00000.0000
8962008.11.03 23:14close4480.050.79850.00000.00002.962205.42
8972008.11.03 23:21sell4490.050.79940.00000.0000
8982008.11.03 23:22close4490.050.79860.00000.00005.912211.33
8992008.11.03 23:38sell4500.050.79940.00000.0000
9002008.11.03 23:39sell4510.050.79980.00000.0000
9012008.11.03 23:40close4500.050.79930.00000.00000.742212.07
9022008.11.03 23:41sell4520.050.80010.00000.0000
9032008.11.03 23:42close4510.050.79970.00000.00000.742212.81
9042008.11.03 23:44close4520.050.79970.00000.00002.962215.77
9052008.11.03 23:44sell4530.050.79940.00000.0000
9062008.11.03 23:48sell4540.050.79980.00000.0000
9072008.11.03 23:52close4540.050.79930.00000.00003.702219.47
9082008.11.03 23:52close4530.050.79880.00000.00004.432223.90
9092008.11.03 23:53buy4550.050.79810.00000.0000
9102008.11.03 23:54close4550.050.79850.00000.00002.962226.86
9112008.11.03 23:58sell4560.050.79980.00000.0000
9122008.11.03 23:59sell4570.050.80010.00000.0000
9132008.11.04 00:01close4570.050.79970.00000.00003.052229.91
9142008.11.04 00:07sell4580.050.80010.00000.0000
9152008.11.04 00:09close4580.050.79970.00000.00002.962232.87
9162008.11.04 00:10sell4590.050.80010.00000.0000
9172008.11.04 00:23close4590.050.79970.00000.00002.962235.83
9182008.11.04 00:34close4560.050.79930.00000.00003.792239.62
9192008.11.04 00:37sell4600.050.80010.00000.0000
9202008.11.04 00:50sell4610.050.80050.00000.0000
9212008.11.04 00:51close4600.050.80010.00000.00000.002239.62
9222008.11.04 00:51close4610.050.79980.00000.00005.182244.80
9232008.11.04 00:59sell4620.050.80010.00000.0000
9242008.11.04 01:02close4620.050.79970.00000.00002.962247.76
9252008.11.04 01:07sell4630.050.80050.00000.0000
9262008.11.04 01:13close4630.050.80010.00000.00002.962250.72
9272008.11.04 01:14sell4640.050.80030.00000.0000
9282008.11.04 01:15sell4650.050.80070.00000.0000
9292008.11.04 01:17close4650.050.80010.00000.00004.442255.16
9302008.11.04 01:19sell4660.050.80080.00000.0000
9312008.11.04 01:20close4640.050.80030.00000.00000.002255.16
9322008.11.04 01:20close4660.050.80040.00000.00002.962258.12
9332008.11.04 01:20sell4670.050.80040.00000.0000
9342008.11.04 01:22sell4680.050.80120.00000.0000
9352008.11.04 01:53close4680.050.80060.00000.00004.432262.55
9362008.11.04 01:54close4670.050.80000.00000.00002.962265.51
9372008.11.04 02:20buy4690.050.79900.00000.0000
9382008.11.04 02:25close4690.050.79950.00000.00003.692269.20
9392008.11.04 02:25sell4700.050.80060.00000.0000
9402008.11.04 02:26close4700.050.79910.00000.000011.102280.30
9412008.11.04 02:31buy4710.050.79860.00000.0000
9422008.11.04 02:38close4710.050.79900.00000.00002.962283.26
9432008.11.04 02:45buy4720.050.79860.00000.0000
9442008.11.04 02:56close4720.050.79900.00000.00002.962286.22
9452008.11.04 03:16buy4730.050.79810.00000.0000
9462008.11.04 03:18close4730.050.79850.00000.00002.962289.18
9472008.11.04 03:19buy4740.050.79860.00000.0000
9482008.11.04 03:23buy4750.050.79810.00000.0000
9492008.11.04 03:26close4750.050.79850.00000.00002.962292.14
9502008.11.04 03:30buy4760.050.79820.00000.0000
9512008.11.04 03:32close4760.050.79870.00000.00003.702295.84
9522008.11.04 03:37buy4770.050.79790.00000.0000
9532008.11.04 03:54close4770.050.79830.00000.00002.962298.80
9542008.11.04 03:57close4740.050.79900.00000.00002.962301.76
9552008.11.04 04:30sell4780.050.79940.00000.0000
9562008.11.04 05:01close4780.050.80140.00000.0000-14.792286.97
9572008.11.05 02:00buy4790.050.81310.00000.0000
9582008.11.05 02:11close4790.050.81350.00000.00002.962289.93
9592008.11.05 02:53buy4800.050.81320.00000.0000
9602008.11.05 03:04close4800.050.81370.00000.00003.692293.62
9612008.11.05 03:06buy4810.050.81310.00000.0000
9622008.11.05 03:25buy4820.050.81260.00000.0000
9632008.11.05 03:34close4820.050.81300.00000.00002.962296.58
9642008.11.05 03:34buy4830.050.81270.00000.0000
9652008.11.05 03:42buy4840.050.81230.00000.0000
9662008.11.05 05:10close4840.050.81260.00000.00002.222298.80
9672008.11.05 05:10close4830.050.81320.00000.00003.702302.50
9682008.11.05 05:10close4810.050.81340.00000.00002.222304.72
9692008.11.05 21:20buy4850.050.81390.00000.0000
9702008.11.05 22:30buy4860.050.81260.00000.0000
9712008.11.05 22:34close4860.050.81300.00000.00002.962307.68
9722008.11.05 22:34buy4870.050.81330.00000.0000
9732008.11.05 22:35buy4880.050.81280.00000.0000
9742008.11.05 22:43close4880.050.81320.00000.00002.962310.64
9752008.11.05 22:47close4870.050.81380.00000.00003.692314.33
9762008.11.05 22:49close4850.050.81430.00000.00002.962317.29
9772008.11.05 23:28buy4890.050.81260.00000.0000
9782008.11.05 23:30close4890.050.81300.00000.00002.962320.25
9792008.11.05 23:30buy4900.050.81260.00000.0000
9802008.11.05 23:31close4900.050.81300.00000.00002.962323.21
9812008.11.05 23:44sell4910.050.81380.00000.0000
9822008.11.06 00:02sell4920.050.81450.00000.0000
9832008.11.06 00:20sell4930.050.81490.00000.0000
9842008.11.06 00:35close4930.050.81440.00000.00003.702326.91
9852008.11.06 00:43sell4940.050.81500.00000.0000
9862008.11.06 01:12close4940.050.81460.00000.00002.962329.87
9872008.11.06 01:22sell4950.050.81500.00000.0000
9882008.11.06 01:25close4950.050.81460.00000.00002.962332.83
9892008.11.06 01:41sell4960.050.81500.00000.0000
9902008.11.06 01:43close4960.050.81450.00000.00003.702336.53
9912008.11.06 01:43close4920.050.81420.00000.00002.222338.75
9922008.11.06 01:50close4910.050.81350.00000.00002.492341.23
9932008.11.06 01:58buy4970.050.81350.00000.0000
9942008.11.06 02:06buy4980.050.81320.00000.0000
9952008.11.06 02:08close4970.050.81360.00000.00000.732341.96
9962008.11.06 02:08close4980.050.81370.00000.00003.692345.65
9972008.11.06 02:09buy4990.050.81350.00000.0000
9982008.11.06 02:53buy5000.050.81310.00000.0000
9992008.11.06 02:55close5000.050.81350.00000.00002.962348.61
10002008.11.06 03:13buy5010.050.81310.00000.0000
10012008.11.06 04:03buy5020.050.81260.00000.0000
10022008.11.06 04:12close5020.050.81310.00000.00003.702352.31
10032008.11.06 04:12close5010.050.81350.00000.00002.962355.27
10042008.11.06 04:13close4990.050.81380.00000.00002.212357.48
10052008.11.06 04:48buy5030.050.81260.00000.0000
10062008.11.06 04:49close5030.050.81320.00000.00004.442361.92
10072008.11.06 21:00sell5040.050.80890.00000.0000
10082008.11.06 21:01close5040.050.80840.00000.00003.702365.62
10092008.11.06 21:05sell5050.050.80890.00000.0000
10102008.11.06 21:08close5050.050.80850.00000.00002.962368.58
10112008.11.06 21:11sell5060.050.80890.00000.0000
10122008.11.06 21:12sell5070.050.80920.00000.0000
10132008.11.06 21:14close5060.050.80880.00000.00000.742369.32
10142008.11.06 21:25sell5080.050.80960.00000.0000
10152008.11.06 21:26close5080.050.80920.00000.00002.962372.28
10162008.11.06 22:22close5070.050.81420.00000.0000-36.982335.30
10172008.11.06 22:48sell5090.050.81350.00000.0000
10182008.11.06 23:00sell5100.050.81390.00000.0000
10192008.11.06 23:21sell5110.050.81450.00000.0000
10202008.11.06 23:25close5110.050.81410.00000.00002.962338.26
10212008.11.06 23:26sell5120.050.81430.00000.0000
10222008.11.06 23:31close5120.050.81390.00000.00002.962341.22
10232008.11.06 23:32close5100.050.81350.00000.00002.962344.18
10242008.11.06 23:38close5090.050.81310.00000.00002.962347.14
10252008.11.06 23:46sell5130.050.81430.00000.0000
10262008.11.06 23:47close5130.050.81390.00000.00002.962350.10
10272008.11.06 23:47sell5140.050.81430.00000.0000
10282008.11.07 00:05close5140.050.81370.00000.00004.532354.63
10292008.11.07 00:26sell5150.050.81450.00000.0000
10302008.11.07 01:33close5150.050.81420.00000.00002.222356.85
10312008.11.07 01:49sell5160.050.81480.00000.0000
10322008.11.07 01:55close5160.050.81440.00000.00002.962359.81
10332008.11.07 02:13buy5170.050.81330.00000.0000
10342008.11.07 02:16close5170.050.81390.00000.00004.432364.24
10352008.11.07 02:27sell5180.050.81480.00000.0000
10362008.11.07 02:31close5180.050.81440.00000.00002.962367.20
10372008.11.07 03:00sell5190.050.81480.00000.0000
10382008.11.07 03:07close5190.050.81440.00000.00002.962370.16
10392008.11.07 04:52buy5200.050.81340.00000.0000
10402008.11.07 04:54buy5210.050.81310.00000.0000
10412008.11.07 05:04close5210.050.81390.00000.00005.912376.07
10422008.11.07 05:04close5200.050.81390.00000.00003.692379.76
10432008.11.10 00:05buy5220.050.81270.00000.0000
10442008.11.10 00:07buy5230.050.81220.00000.0000
10452008.11.10 00:09close5230.050.81270.00000.00003.702383.46
10462008.11.10 00:18buy5240.050.81230.00000.0000
10472008.11.10 00:20close5240.050.81270.00000.00002.962386.42
10482008.11.10 00:23buy5250.050.81220.00000.0000
10492008.11.10 00:46buy5260.050.81170.00000.0000
10502008.11.10 00:58close5260.050.81210.00000.00002.962389.38
10512008.11.10 01:09close5250.050.81260.00000.00002.962392.34
10522008.11.10 01:16close5220.050.81300.00000.00002.222394.56
10532008.11.10 01:18sell5270.050.81340.00000.0000
10542008.11.10 01:28close5270.050.81280.00000.00004.432398.99
10552008.11.10 01:37sell5280.050.81340.00000.0000
10562008.11.10 02:03close5280.050.81280.00000.00004.432403.42
10572008.11.10 02:11buy5290.050.81190.00000.0000
10582008.11.10 03:04buy5300.050.81150.00000.0000
10592008.11.10 03:28close5300.050.81190.00000.00002.962406.38
10602008.11.10 03:37close5290.050.81230.00000.00002.952409.33
10612008.11.10 04:58sell5310.050.81300.00000.0000
10622008.11.10 04:59sell5320.050.81340.00000.0000
10632008.11.10 05:48close5320.050.81280.00000.00004.432413.76
10642008.11.10 06:07close5310.050.81270.00000.00002.222415.98
10652008.11.10 21:03sell5330.050.81820.00000.0000
10662008.11.10 21:15close5330.050.81780.00000.00002.962418.94
10672008.11.10 21:34buy5340.050.81690.00000.0000
10682008.11.10 21:39close5340.050.81730.00000.00002.962421.90
10692008.11.10 21:41buy5350.050.81690.00000.0000
10702008.11.10 21:44close5350.050.81730.00000.00002.962424.86
10712008.11.10 21:45buy5360.050.81700.00000.0000
10722008.11.10 21:47buy5370.050.81660.00000.0000
10732008.11.10 22:05buy5380.050.81620.00000.0000
10742008.11.10 22:46close5380.050.81670.00000.00003.692428.55
10752008.11.10 22:47close5370.050.81700.00000.00002.962431.51
10762008.11.10 22:48close5360.050.81730.00000.00002.222433.73
10772008.11.10 23:28buy5390.050.81590.00000.0000
10782008.11.10 23:35close5390.050.81630.00000.00002.962436.69
10792008.11.11 00:01buy5400.050.81570.00000.0000
10802008.11.11 00:10close5400.050.81610.00000.00002.962439.65
10812008.11.11 00:21buy5410.050.81570.00000.0000
10822008.11.11 00:24buy5420.050.81530.00000.0000
10832008.11.11 00:40close5420.050.81570.00000.00002.962442.61
10842008.11.11 00:57buy5430.050.81530.00000.0000
10852008.11.11 01:00close5430.050.81580.00000.00003.702446.31
10862008.11.11 01:10buy5440.050.81530.00000.0000
10872008.11.11 01:14close5440.050.81570.00000.00002.962449.27
10882008.11.11 01:21buy5450.050.81530.00000.0000
10892008.11.11 03:31close5450.050.81140.00000.0000-28.832420.44
10902008.11.11 03:31close5410.050.81140.00000.0000-31.792388.65
10912008.11.11 21:08buy5460.050.81350.00000.0000
10922008.11.11 22:00close5460.050.81410.00000.00004.432393.08
10932008.11.11 23:06buy5470.050.81350.00000.0000
10942008.11.11 23:18close5470.050.81410.00000.00004.432397.51
10952008.11.11 23:24buy5480.050.81360.00000.0000
10962008.11.11 23:26buy5490.050.81330.00000.0000
10972008.11.12 00:08close5480.050.81370.00000.00000.572398.08
10982008.11.12 00:08close5490.050.81380.00000.00003.522401.60
10992008.11.12 01:27sell5500.050.81480.00000.0000
11002008.11.12 01:28close5500.050.81440.00000.00002.962404.56
11012008.11.12 04:23sell5510.050.81480.00000.0000
11022008.11.12 04:24close5510.050.81440.00000.00002.962407.52
11032008.11.12 04:26sell5520.050.81480.00000.0000
11042008.11.12 04:45close5520.050.81440.00000.00002.962410.48
11052008.11.12 04:47sell5530.050.81470.00000.0000
11062008.11.12 06:22close5530.050.81440.00000.00002.222412.70
11072008.11.12 21:16buy5540.050.83650.00000.0000
11082008.11.12 21:25buy5550.050.83620.00000.0000
11092008.11.12 21:29close5540.050.83660.00000.00000.742413.44
11102008.11.12 21:29close5550.050.83680.00000.00004.432417.87
11112008.11.12 21:59buy5560.050.83560.00000.0000
11122008.11.12 22:01close5560.050.83600.00000.00002.962420.83
11132008.11.12 22:01buy5570.050.83600.00000.0000
11142008.11.12 22:03buy5580.050.83560.00000.0000
11152008.11.12 22:04close5570.050.83600.00000.00000.002420.83
11162008.11.12 22:04close5580.050.83610.00000.00003.702424.53
11172008.11.12 22:22buy5590.050.83580.00000.0000
11182008.11.12 22:23buy5600.050.83540.00000.0000
11192008.11.12 22:30close5600.050.83580.00000.00002.962427.49
11202008.11.12 22:30buy5610.050.83540.00000.0000
11212008.11.12 22:31close5590.050.83580.00000.00000.002427.49
11222008.11.12 22:43close5610.050.83580.00000.00002.962430.45
11232008.11.12 23:04buy5620.050.83540.00000.0000
11242008.11.12 23:06buy5630.050.83500.00000.0000
11252008.11.12 23:09close5630.050.83550.00000.00003.692434.14
11262008.11.12 23:09close5620.050.83580.00000.00002.962437.10
11272008.11.12 23:12buy5640.050.83470.00000.0000
11282008.11.12 23:14close5640.050.83550.00000.00005.912443.01
11292008.11.12 23:15buy5650.050.83530.00000.0000
11302008.11.12 23:16buy5660.050.83490.00000.0000
11312008.11.12 23:29close5660.050.83550.00000.00004.432447.44
11322008.11.12 23:31close5650.050.83580.00000.00003.702451.14
11332008.11.12 23:39buy5670.050.83520.00000.0000
11342008.11.12 23:43close5670.050.83560.00000.00002.962454.10
11352008.11.12 23:49sell5680.050.83690.00000.0000
11362008.11.13 00:28close5680.050.83650.00000.00003.232457.33
11372008.11.13 00:32buy5690.050.83600.00000.0000
11382008.11.13 00:44close5690.050.83640.00000.00002.962460.29
11392008.11.13 00:57buy5700.050.83610.00000.0000
11402008.11.13 00:59close5700.050.83660.00000.00003.692463.98
11412008.11.13 01:32sell5710.050.83750.00000.0000
11422008.11.13 01:40sell5720.050.83790.00000.0000
11432008.11.13 01:40close5710.050.83740.00000.00000.742464.72
11442008.11.13 01:42close5720.050.83740.00000.00003.702468.42
11452008.11.13 02:04buy5730.050.83580.00000.0000
11462008.11.13 02:08close5730.050.83620.00000.00002.962471.38
11472008.11.13 02:08buy5740.050.83580.00000.0000
11482008.11.13 02:19close5740.050.83620.00000.00002.962474.34
11492008.11.13 02:37buy5750.050.83580.00000.0000
11502008.11.13 02:38buy5760.050.83540.00000.0000
11512008.11.13 02:55close5760.050.83580.00000.00002.962477.30
11522008.11.13 03:03buy5770.050.83490.00000.0000
11532008.11.13 03:09close5770.050.83540.00000.00003.692480.99
11542008.11.13 03:15buy5780.050.83530.00000.0000
11552008.11.13 03:16buy5790.050.83490.00000.0000
11562008.11.13 04:37close5790.050.83530.00000.00002.952483.94
11572008.11.13 04:54close5780.050.83570.00000.00002.962486.90
11582008.11.13 05:16close5750.050.83600.00000.00001.482488.38
11592008.11.13 23:13buy5800.050.86080.00000.0000
11602008.11.13 23:19buy5810.050.86050.00000.0000
11612008.11.13 23:20close5810.050.86100.00000.00003.692492.07
11622008.11.13 23:25buy5820.050.86050.00000.0000
11632008.11.13 23:26close5800.050.86090.00000.00000.742492.81
11642008.11.13 23:27close5820.050.86100.00000.00003.692496.50
11652008.11.13 23:35buy5830.050.86080.00000.0000
11662008.11.13 23:36close5830.050.86130.00000.00003.702500.20
11672008.11.13 23:47buy5840.050.86070.00000.0000
11682008.11.13 23:51close5840.050.86120.00000.00003.692503.89
11692008.11.14 00:03sell5850.050.86190.00000.0000
11702008.11.14 00:04close5850.050.86150.00000.00002.962506.85
11712008.11.14 00:09buy5860.050.86060.00000.0000
11722008.11.14 00:25buy5870.050.86000.00000.0000
11732008.11.14 00:35buy5880.050.85950.00000.0000
11742008.11.14 01:18close5880.050.85990.00000.00002.962509.81
11752008.11.14 01:52close5870.050.86030.00000.00002.222512.03
11762008.11.14 01:56close5860.050.86100.00000.00002.952514.98
11772008.11.14 02:31buy5890.050.85950.00000.0000
11782008.11.14 02:37close5890.050.85990.00000.00002.962517.94
11792008.11.14 02:40buy5900.050.85950.00000.0000
11802008.11.14 02:42close5900.050.85990.00000.00002.962520.90
11812008.11.14 03:40buy5910.050.85950.00000.0000
11822008.11.14 03:59buy5920.050.85910.00000.0000
11832008.11.14 04:19buy5930.050.85860.00000.0000
11842008.11.14 04:31close5930.050.85900.00000.00002.962523.86
11852008.11.14 04:37buy5940.050.85870.00000.0000
11862008.11.14 04:41close5940.050.85920.00000.00003.702527.56
11872008.11.14 04:47buy5950.050.85870.00000.0000
11882008.11.14 05:00close5910.050.85720.00000.0000-17.002510.56
11892008.11.14 05:14close5920.050.85700.00000.0000-15.532495.03
11902008.11.14 05:26close5950.050.85930.00000.00004.432499.46
11912008.11.17 00:05buy5960.050.85480.00000.0000
11922008.11.17 00:17close5960.050.85240.00000.0000-17.752481.71
11932008.11.17 00:56buy5970.050.85390.00000.0000
11942008.11.17 01:13buy5980.050.85360.00000.0000
11952008.11.17 01:15close5980.050.85410.00000.00003.702485.41
11962008.11.17 01:23close5970.050.85440.00000.00003.702489.11
11972008.11.17 01:27buy5990.050.85360.00000.0000
11982008.11.17 01:32buy6000.050.85320.00000.0000
11992008.11.17 01:51close6000.050.85380.00000.00004.432493.54
12002008.11.17 01:57buy6010.050.85320.00000.0000
12012008.11.17 01:59close6010.050.85380.00000.00004.432497.97
12022008.11.17 02:04close5990.050.85400.00000.00002.962500.93
12032008.11.17 02:09buy6020.050.85320.00000.0000
12042008.11.17 02:14buy6030.050.85270.00000.0000
12052008.11.17 02:26close6030.050.85310.00000.00002.962503.89
12062008.11.17 03:43close6020.050.85360.00000.00002.952506.84
12072008.11.17 03:43sell6040.050.85360.00000.0000
12082008.11.17 03:56close6040.050.85320.00000.00002.962509.80
12092008.11.17 04:27sell6050.050.85380.00000.0000
12102008.11.17 04:33close6050.050.85340.00000.00002.962512.76
12112008.11.17 04:39sell6060.050.85410.00000.0000
12122008.11.17 04:43close6060.050.85370.00000.00002.962515.72
12132008.11.17 04:53sell6070.050.85430.00000.0000
12142008.11.17 04:55close6070.050.85390.00000.00002.962518.68
12152008.11.17 04:58buy6080.050.85240.00000.0000
12162008.11.17 04:59close6080.050.85280.00000.00002.962521.64
12172008.11.17 21:05buy6090.050.84470.00000.0000
12182008.11.17 21:06buy6100.050.84440.00000.0000
12192008.11.17 21:25buy6110.050.84390.00000.0000
12202008.11.17 23:04close6110.050.84420.00000.00002.222523.86
12212008.11.17 23:17buy6120.050.84330.00000.0000
12222008.11.17 23:43close6120.050.84390.00000.00004.432528.29
12232008.11.17 23:44close6100.050.84460.00000.00001.482529.77
12242008.11.17 23:52close6090.050.84500.00000.00002.222531.99
12252008.11.18 00:18buy6130.050.84340.00000.0000
12262008.11.18 00:19buy6140.050.84300.00000.0000
12272008.11.18 00:30close6140.050.84340.00000.00002.962534.95
12282008.11.18 01:06buy6150.050.84300.00000.0000
12292008.11.18 01:13close6150.050.84340.00000.00002.962537.91
12302008.11.18 01:17close6130.050.84390.00000.00003.692541.60
12312008.11.18 01:20buy6160.050.84290.00000.0000
12322008.11.18 01:23buy6170.050.84250.00000.0000
12332008.11.18 01:24close6170.050.84300.00000.00003.702545.30
12342008.11.18 01:25close6160.050.84340.00000.00003.702549.00
12352008.11.18 01:26buy6180.050.84310.00000.0000
12362008.11.18 01:28close6180.050.84360.00000.00003.692552.69
12372008.11.18 02:22buy6190.050.84280.00000.0000
12382008.11.18 02:30buy6200.050.84240.00000.0000
12392008.11.18 02:31close6200.050.84280.00000.00002.962555.65
12402008.11.18 02:32close6190.050.84320.00000.00002.962558.61
12412008.11.18 02:44buy6210.050.84260.00000.0000
12422008.11.18 02:47close6210.050.84300.00000.00002.962561.57
12432008.11.18 02:49buy6220.050.84280.00000.0000
12442008.11.18 02:58close6220.050.84320.00000.00002.962564.53
12452008.11.18 03:52buy6230.050.84210.00000.0000
12462008.11.18 04:12close6230.050.84260.00000.00003.692568.22
12472008.11.18 21:04buy6240.050.84350.00000.0000
12482008.11.18 21:09close6240.050.84400.00000.00003.692571.91
12492008.11.18 21:23sell6250.050.84460.00000.0000
12502008.11.18 21:24close6250.050.84390.00000.00005.182577.09
12512008.11.18 21:29sell6260.050.84470.00000.0000
12522008.11.18 21:30close6260.050.84430.00000.00002.962580.05
12532008.11.18 21:30sell6270.050.84460.00000.0000
12542008.11.18 21:31close6270.050.84420.00000.00002.962583.01
12552008.11.18 21:34sell6280.050.84470.00000.0000
12562008.11.18 21:36sell6290.050.84510.00000.0000
12572008.11.18 21:39sell6300.050.84540.00000.0000
12582008.11.18 21:40close6300.050.84490.00000.00003.692586.70
12592008.11.18 21:40sell6310.050.84540.00000.0000
12602008.11.18 21:43close6310.050.84490.00000.00003.692590.39
12612008.11.18 21:44close6290.050.84460.00000.00003.692594.08
12622008.11.18 21:45sell6320.050.84510.00000.0000
12632008.11.18 21:47sell6330.050.84540.00000.0000
12642008.11.18 21:49close6330.050.84470.00000.00005.172599.25
12652008.11.18 21:49close6320.050.84460.00000.00003.692602.94
12662008.11.18 21:49sell6340.050.84510.00000.0000
12672008.11.18 21:53sell6350.050.84550.00000.0000
12682008.11.18 21:56close6350.050.84510.00000.00002.962605.90
12692008.11.18 21:58close6340.050.84450.00000.00004.432610.33
12702008.11.18 22:17close6280.050.84420.00000.00003.702614.03
12712008.11.18 22:19buy6360.050.84370.00000.0000
12722008.11.18 22:41buy6370.050.84340.00000.0000
12732008.11.18 22:48close6360.050.84380.00000.00000.742614.77
12742008.11.18 22:48close6370.050.84390.00000.00003.692618.46
12752008.11.18 22:57buy6380.050.84350.00000.0000
12762008.11.18 23:15close6380.050.84400.00000.00003.692622.15
12772008.11.18 23:37buy6390.050.84350.00000.0000
12782008.11.18 23:40close6390.050.84410.00000.00004.432626.58
12792008.11.18 23:52sell6400.050.84460.00000.0000
12802008.11.18 23:54close6400.050.84420.00000.00002.962629.54
12812008.11.19 00:13sell6410.050.84460.00000.0000
12822008.11.19 00:43close6410.050.84420.00000.00002.962632.50
12832008.11.19 00:50sell6420.050.84470.00000.0000
12842008.11.19 01:40close6420.050.84420.00000.00003.702636.20
12852008.11.19 01:55sell6430.050.84520.00000.0000
12862008.11.19 01:56close6430.050.84470.00000.00003.692639.89
12872008.11.19 02:13sell6440.050.84510.00000.0000
12882008.11.19 02:47close6440.050.84460.00000.00003.692643.58
12892008.11.19 02:47buy6450.050.84440.00000.0000
12902008.11.19 02:54close6450.050.84480.00000.00002.962646.54
12912008.11.19 02:56buy6460.050.84440.00000.0000
12922008.11.19 02:59close6460.050.84480.00000.00002.962649.50
12932008.11.19 03:28buy6470.050.84440.00000.0000
12942008.11.19 04:09buy6480.050.84400.00000.0000
12952008.11.19 05:24close6480.050.84430.00000.00002.222651.72
12962008.11.19 05:27close6470.050.84470.00000.00002.222653.94
12972008.11.19 21:01sell6490.050.83840.00000.0000
12982008.11.19 21:10sell6500.050.83890.00000.0000
12992008.11.19 21:16close6500.050.83850.00000.00002.962656.90
13002008.11.19 21:20close6490.050.83790.00000.00003.702660.60
13012008.11.19 22:40buy6510.050.83610.00000.0000
13022008.11.19 22:52buy6520.050.83570.00000.0000
13032008.11.19 23:15buy6530.050.83530.00000.0000
13042008.11.19 23:20close6530.050.83570.00000.00002.962663.56
13052008.11.19 23:43buy6540.050.83540.00000.0000
13062008.11.19 23:50close6540.050.83580.00000.00002.962666.52
13072008.11.20 00:01buy6550.050.83540.00000.0000
13082008.11.20 02:27close6520.050.83570.00000.0000-0.512666.01
13092008.11.20 02:27sell6560.050.83570.00000.0000
13102008.11.20 02:27close6550.050.83560.00000.00001.482667.49
13112008.11.20 02:33close6560.050.83530.00000.00002.962670.45
13122008.11.20 02:45close6510.050.83570.00000.0000-3.472666.98
13132008.11.20 02:47sell6570.050.83560.00000.0000
13142008.11.20 02:58sell6580.050.83600.00000.0000
13152008.11.20 02:59sell6590.050.83640.00000.0000
13162008.11.20 03:00close6590.050.83580.00000.00004.442671.42
13172008.11.20 03:05sell6600.050.83630.00000.0000
13182008.11.20 03:39close6600.050.83580.00000.00003.702675.12
13192008.11.20 03:39close6580.050.83560.00000.00002.962678.08
13202008.11.20 03:48sell6610.050.83630.00000.0000
13212008.11.20 03:54close6610.050.83580.00000.00003.702681.78
13222008.11.20 04:19sell6620.050.83620.00000.0000
13232008.11.20 05:16close6620.050.83580.00000.00002.962684.74
13242008.11.20 05:17close6570.050.83540.00000.00001.482686.22
13252008.11.20 21:00buy6630.050.84500.00000.0000
13262008.11.20 21:09buy6640.050.84430.00000.0000
13272008.11.20 21:10close6640.050.84480.00000.00003.702689.92
13282008.11.20 21:15close6630.050.84550.00000.00003.692693.61
13292008.11.20 22:31buy6650.050.84530.00000.0000
13302008.11.20 22:36close6650.050.84570.00000.00002.962696.57
13312008.11.20 22:36buy6660.050.84540.00000.0000
13322008.11.20 22:47close6660.050.84590.00000.00003.702700.27
13332008.11.20 23:07sell6670.050.84660.00000.0000
13342008.11.20 23:11close6670.050.84600.00000.00004.442704.71
13352008.11.20 23:19sell6680.050.84660.00000.0000
13362008.11.20 23:21close6680.050.84620.00000.00002.962707.67
13372008.11.20 23:24sell6690.050.84660.00000.0000
13382008.11.20 23:27sell6700.050.84700.00000.0000
13392008.11.20 23:27close6690.050.84650.00000.00000.742708.41
13402008.11.20 23:28close6700.050.84660.00000.00002.962711.37
13412008.11.20 23:31sell6710.050.84660.00000.0000
13422008.11.20 23:39close6710.050.84600.00000.00004.442715.81
13432008.11.20 23:49buy6720.050.84550.00000.0000
13442008.11.20 23:50buy6730.050.84510.00000.0000
13452008.11.20 23:52close6730.050.84550.00000.00002.962718.77
13462008.11.20 23:54buy6740.050.84510.00000.0000
13472008.11.21 00:10buy6750.050.84450.00000.0000
13482008.11.21 03:35close6750.050.84440.00000.0000-0.742718.03
13492008.11.21 03:41close6740.050.84500.00000.0000-0.902717.13
13502008.11.21 03:59close6720.050.84510.00000.0000-3.132714.00
13512008.11.21 04:23buy6760.050.84390.00000.0000
13522008.11.21 04:26close6760.050.84430.00000.00002.962716.96
13532008.11.24 00:10buy6770.050.84440.00000.0000
13542008.11.24 00:24close6770.050.84480.00000.00002.962719.92
13552008.11.24 01:45sell6780.050.84840.00000.0000
13562008.11.24 01:47close6780.050.84800.00000.00002.962722.88
13572008.11.24 03:11buy6790.050.84650.00000.0000
13582008.11.24 03:20close6790.050.84690.00000.00002.962725.84
13592008.11.24 04:24sell6800.050.84750.00000.0000
13602008.11.24 04:33sell6810.050.84790.00000.0000
13612008.11.24 04:46close6810.050.84750.00000.00002.962728.80
13622008.11.24 04:48close6800.050.84710.00000.00002.962731.76
13632008.11.24 21:23sell6820.050.85260.00000.0000
13642008.11.24 21:26sell6830.050.85300.00000.0000
13652008.11.24 21:27close6830.050.85250.00000.00003.702735.46
13662008.11.24 21:30sell6840.050.85300.00000.0000
13672008.11.24 21:34close6840.050.85260.00000.00002.962738.42
13682008.11.24 21:38close6820.050.85210.00000.00003.702742.12
13692008.11.24 22:57sell6850.050.85240.00000.0000
13702008.11.24 22:58sell6860.050.85290.00000.0000
13712008.11.24 23:10close6860.050.85250.00000.00002.962745.08
13722008.11.24 23:20sell6870.050.85290.00000.0000
13732008.11.24 23:22close6870.050.85230.00000.00004.442749.52
13742008.11.24 23:28sell6880.050.85290.00000.0000
13752008.11.24 23:30sell6890.050.85340.00000.0000
13762008.11.24 23:35close6890.050.85260.00000.00005.912755.43
13772008.11.25 00:25close6880.050.85250.00000.00003.052758.48
13782008.11.25 00:38sell6900.050.85310.00000.0000
13792008.11.25 00:46close6900.050.85260.00000.00003.692762.17
13802008.11.25 01:14close6850.050.85210.00000.00002.312764.48
13812008.11.25 01:21buy6910.050.85180.00000.0000
13822008.11.25 01:28close6910.050.85240.00000.00004.432768.91
13832008.11.25 01:48buy6920.050.85210.00000.0000
13842008.11.25 01:49buy6930.050.85170.00000.0000
13852008.11.25 01:52buy6940.050.85140.00000.0000
13862008.11.25 04:22close6940.050.85160.00000.00001.482770.39
13872008.11.25 04:31buy6950.050.85040.00000.0000
13882008.11.25 04:47close6950.050.85090.00000.00003.692774.08
13892008.11.25 04:47buy6960.050.85050.00000.0000
13902008.11.25 06:10close6920.050.85010.00000.0000-14.792759.29
13912008.11.25 06:19close6930.050.84970.00000.0000-14.792744.50
13922008.11.25 07:22close6960.050.85080.00000.00002.212746.71
13932008.11.25 22:12sell6970.050.84360.00000.0000
13942008.11.25 22:13sell6980.050.84410.00000.0000
13952008.11.25 22:35sell6990.050.84470.00000.0000
13962008.11.25 23:00close6990.050.84420.00000.00003.702750.41
13972008.11.25 23:12sell7000.050.84500.00000.0000
13982008.11.25 23:13close7000.050.84460.00000.00002.962753.37
13992008.11.25 23:15close6980.050.84380.00000.00002.222755.59
14002008.11.25 23:58sell7010.050.84500.00000.0000
14012008.11.26 00:12sell7020.050.84550.00000.0000
14022008.11.26 00:18close7020.050.84510.00000.00002.962758.55
14032008.11.26 00:19close7010.050.84460.00000.00003.052761.60
14042008.11.26 00:28sell7030.050.84540.00000.0000
14052008.11.26 01:03close7030.050.84490.00000.00003.692765.29
14062008.11.26 01:07sell7040.050.84550.00000.0000
14072008.11.26 01:10close7040.050.84510.00000.00002.962768.25
14082008.11.26 01:14sell7050.050.84570.00000.0000
14092008.11.26 01:19sell7060.050.84630.00000.0000
14102008.11.26 01:39close7060.050.84590.00000.00002.962771.21
14112008.11.26 01:40close7050.050.84530.00000.00002.962774.17
14122008.11.26 05:13close6970.050.84570.00000.0000-15.442758.72
14132008.11.26 21:00buy7070.050.84040.00000.0000
14142008.11.26 21:10buy7080.050.83990.00000.0000
14152008.11.26 21:12close7080.050.84030.00000.00002.962761.68
14162008.11.26 21:36close7070.050.84090.00000.00003.692765.37
14172008.11.26 22:13buy7090.050.83990.00000.0000
14182008.11.26 22:21close7090.050.84030.00000.00002.962768.33
14192008.11.26 22:22buy7100.050.84030.00000.0000
14202008.11.26 22:23buy7110.050.83990.00000.0000
14212008.11.26 22:27close7110.050.84030.00000.00002.962771.29
14222008.11.26 22:29close7100.050.84080.00000.00003.692774.98
14232008.11.26 23:01buy7120.050.83990.00000.0000
14242008.11.26 23:02buy7130.050.83950.00000.0000
14252008.11.26 23:03close7120.050.83990.00000.00000.002774.98
14262008.11.26 23:06close7130.050.84000.00000.00003.702778.68
14272008.11.26 23:08buy7140.050.83990.00000.0000
14282008.11.26 23:15buy7150.050.83940.00000.0000
14292008.11.26 23:18close7150.050.83990.00000.00003.702782.38
14302008.11.26 23:41close7140.050.84030.00000.00002.962785.34
14312008.11.26 23:43buy7160.050.83990.00000.0000
14322008.11.26 23:52buy7170.050.83940.00000.0000
14332008.11.27 00:13close7170.050.83980.00000.00002.452787.79
14342008.11.27 00:23close7160.050.84030.00000.00002.452790.24
14352008.11.27 00:45sell7180.050.84070.00000.0000
14362008.11.27 01:05sell7190.050.84130.00000.0000
14372008.11.27 01:42close7190.050.84080.00000.00003.692793.93
14382008.11.27 01:54close7180.050.84040.00000.00002.222796.15
14392008.11.27 01:54buy7200.050.84010.00000.0000
14402008.11.27 01:56close7200.050.84050.00000.00002.962799.11
14412008.11.27 02:09buy7210.050.83970.00000.0000
14422008.11.27 02:34buy7220.050.83940.00000.0000
14432008.11.27 02:42close7220.050.83980.00000.00002.962802.07
14442008.11.27 02:50close7210.050.84010.00000.00002.962805.03
14452008.11.27 03:49sell7230.050.84100.00000.0000
14462008.11.27 04:18close7230.050.84060.00000.00002.962807.99
14472008.11.27 22:21buy7240.050.83720.00000.0000
14482008.11.27 22:26close7240.050.83760.00000.00002.962810.95
14492008.11.28 01:05sell7250.050.83820.00000.0000
14502008.11.28 01:15close7250.050.83780.00000.00002.962813.91
14512008.11.28 01:33sell7260.050.83820.00000.0000
14522008.11.28 01:36close7260.050.83780.00000.00002.962816.87
14532008.11.28 01:48sell7270.050.83820.00000.0000
14542008.11.28 04:23close7270.050.83790.00000.00002.222819.09
14552008.12.01 01:02buy7280.050.82500.00000.0000
14562008.12.01 01:04buy7290.050.82460.00000.0000
14572008.12.01 01:13close7290.050.82500.00000.00002.962822.05
14582008.12.01 01:18close7280.050.82560.00000.00004.432826.48
14592008.12.01 02:01sell7300.050.82610.00000.0000
14602008.12.01 02:03close7300.050.82570.00000.00002.962829.44
14612008.12.01 02:07sell7310.050.82610.00000.0000
14622008.12.01 02:16close7310.050.82570.00000.00002.962832.40
14632008.12.01 02:27sell7320.050.82630.00000.0000
14642008.12.01 02:48close7320.050.82590.00000.00002.962835.36
14652008.12.01 02:55sell7330.050.82630.00000.0000
14662008.12.01 02:57sell7340.050.82670.00000.0000
14672008.12.01 03:10close7340.050.82630.00000.00002.962838.32
14682008.12.01 03:41sell7350.050.82670.00000.0000
14692008.12.01 03:58close7350.050.82630.00000.00002.962841.28
14702008.12.01 06:55close7330.050.82670.00000.0000-2.962838.32
14712008.12.01 21:07buy7360.050.84900.00000.0000
14722008.12.01 21:21close7360.050.84950.00000.00003.692842.01
14732008.12.01 21:33buy7370.050.84890.00000.0000
14742008.12.01 21:42close7370.050.84940.00000.00003.692845.70
14752008.12.01 22:12buy7380.050.84890.00000.0000
14762008.12.01 22:18buy7390.050.84850.00000.0000
14772008.12.01 22:26buy7400.050.84800.00000.0000
14782008.12.02 00:49close7400.050.84820.00000.00001.312847.01
14792008.12.02 01:16buy7410.050.84700.00000.0000
14802008.12.02 01:21close7410.050.84740.00000.00002.962849.97
14812008.12.02 01:31buy7420.050.84690.00000.0000
14822008.12.02 01:34close7420.050.84730.00000.00002.962852.93
14832008.12.02 01:36buy7430.050.84700.00000.0000
14842008.12.02 04:28close7430.050.84700.00000.00000.002852.93
14852008.12.02 05:21close7380.050.84690.00000.0000-14.962837.97
14862008.12.02 07:00close7390.050.84810.00000.0000-3.132834.84
14872008.12.02 21:00sell7440.050.85360.00000.0000
14882008.12.02 21:04sell7450.050.85400.00000.0000
14892008.12.02 21:20close7450.050.85360.00000.00002.962837.80
14902008.12.02 21:20close7440.050.85320.00000.00002.962840.76
14912008.12.02 22:57sell7460.050.85380.00000.0000
14922008.12.02 22:59close7460.050.85340.00000.00002.962843.72
14932008.12.02 23:01buy7470.050.85260.00000.0000
14942008.12.02 23:29close7470.050.85310.00000.00003.702847.42
14952008.12.03 00:06buy7480.050.85230.00000.0000
14962008.12.03 00:09close7480.050.85270.00000.00002.962850.38
14972008.12.03 00:25buy7490.050.85230.00000.0000
14982008.12.03 00:36close7490.050.85270.00000.00002.962853.34
14992008.12.03 00:44sell7500.050.85360.00000.0000
15002008.12.03 00:46close7500.050.85320.00000.00002.962856.30
15012008.12.03 01:08sell7510.050.85350.00000.0000
15022008.12.03 01:33close7510.050.85310.00000.00002.962859.26
15032008.12.03 02:36sell7520.050.85380.00000.0000
15042008.12.03 02:42close7520.050.85340.00000.00002.962862.22
15052008.12.03 02:44sell7530.050.85380.00000.0000
15062008.12.03 02:46close7530.050.85340.00000.00002.962865.18
15072008.12.03 03:55buy7540.050.85260.00000.0000
15082008.12.03 04:34close7540.050.85310.00000.00003.702868.88
15092008.12.03 04:38sell7550.050.85360.00000.0000
15102008.12.03 04:39close7550.050.85320.00000.00002.962871.84
15112008.12.03 04:43sell7560.050.85360.00000.0000
15122008.12.03 06:26close7560.050.85330.00000.00002.222874.06
15132008.12.03 21:43buy7570.050.85880.00000.0000
15142008.12.03 21:45close7570.050.85920.00000.00002.962877.02
15152008.12.03 21:58sell7580.050.86000.00000.0000
15162008.12.03 22:02sell7590.050.86050.00000.0000
15172008.12.03 22:02close7580.050.86000.00000.00000.002877.02
15182008.12.03 22:04close7590.050.86000.00000.00003.702880.72
15192008.12.03 22:11sell7600.050.86030.00000.0000
15202008.12.03 22:16sell7610.050.86060.00000.0000
15212008.12.03 22:27close7610.050.86020.00000.00002.962883.68
15222008.12.03 22:32close7600.050.85980.00000.00003.702887.38
15232008.12.03 22:42sell7620.050.86020.00000.0000
15242008.12.03 22:56sell7630.050.86050.00000.0000
15252008.12.03 23:00close7630.050.86000.00000.00003.702891.08
15262008.12.03 23:02sell7640.050.86050.00000.0000
15272008.12.03 23:04close7640.050.85980.00000.00005.182896.26
15282008.12.03 23:04close7620.050.85980.00000.00002.962899.22
15292008.12.03 23:45sell7650.050.86050.00000.0000
15302008.12.04 00:20close7650.050.86000.00000.00003.972903.19
15312008.12.04 02:08sell7660.050.86050.00000.0000
15322008.12.04 02:17close7660.050.86000.00000.00003.702906.89
15332008.12.04 02:41sell7670.050.86050.00000.0000
15342008.12.04 04:11close7670.050.86020.00000.00002.222909.11
15352008.12.04 21:03buy7680.050.86660.00000.0000
15362008.12.04 21:04close7680.050.86740.00000.00005.922915.03
15372008.12.04 21:08sell7690.050.86840.00000.0000
15382008.12.04 21:15close7690.050.86770.00000.00005.182920.21
15392008.12.04 21:17sell7700.050.86810.00000.0000
15402008.12.04 21:21sell7710.050.86850.00000.0000
15412008.12.04 21:54close7710.050.87170.00000.0000-23.662896.55
15422008.12.04 21:54close7700.050.87170.00000.0000-26.622869.93
15432008.12.04 23:40buy7720.050.86970.00000.0000
15442008.12.05 00:52close7720.050.87000.00000.00002.052871.98
15452008.12.05 01:55buy7730.050.86950.00000.0000
15462008.12.05 02:00close7730.050.86990.00000.00002.962874.94
15472008.12.05 02:18sell7740.050.87070.00000.0000
15482008.12.05 02:22close7740.050.87030.00000.00002.962877.90
15492008.12.05 03:00sell7750.050.87070.00000.0000
15502008.12.05 03:13close7750.050.87030.00000.00002.962880.86
15512008.12.05 03:37buy7760.050.86950.00000.0000
15522008.12.05 04:00close7760.050.87000.00000.00003.702884.56
15532008.12.08 00:48sell7770.050.86600.00000.0000
15542008.12.08 01:34close7770.050.86560.00000.00002.962887.52
15552008.12.08 01:41sell7780.050.86640.00000.0000
15562008.12.08 01:44sell7790.050.86690.00000.0000
15572008.12.08 01:59close7790.050.86650.00000.00002.962890.48
15582008.12.08 01:59sell7800.050.86670.00000.0000
15592008.12.08 02:14close7800.050.86630.00000.00002.962893.44
15602008.12.08 02:25sell7810.050.86690.00000.0000
15612008.12.08 02:27close7810.050.86650.00000.00002.962896.40
15622008.12.08 02:50close7780.050.86610.00000.00002.222898.62
15632008.12.08 03:12buy7820.050.86560.00000.0000
15642008.12.08 03:18buy7830.050.86520.00000.0000
15652008.12.08 03:34close7830.050.86560.00000.00002.962901.58
15662008.12.08 03:46close7820.050.86600.00000.00002.962904.54
15672008.12.08 04:04buy7840.050.86540.00000.0000
15682008.12.08 04:08close7840.050.86580.00000.00002.962907.50
15692008.12.08 04:40sell7850.050.86660.00000.0000
15702008.12.08 04:43close7850.050.86610.00000.00003.702911.20
15712008.12.08 04:57sell7860.050.86660.00000.0000
15722008.12.08 05:49close7860.050.86610.00000.00003.702914.90
15732008.12.08 21:41buy7870.050.86740.00000.0000
15742008.12.08 21:47buy7880.050.86700.00000.0000
15752008.12.08 21:53close7880.050.86760.00000.00004.442919.34
15762008.12.08 21:54close7870.050.86780.00000.00002.962922.30
15772008.12.08 22:21sell7890.050.86850.00000.0000
15782008.12.08 22:29sell7900.050.86890.00000.0000
15792008.12.08 22:55sell7910.050.86930.00000.0000
15802008.12.08 22:59close7910.050.86850.00000.00005.912928.21
15812008.12.08 22:59close7900.050.86850.00000.00002.962931.17
15822008.12.08 23:08sell7920.050.86910.00000.0000
15832008.12.08 23:17close7920.050.86830.00000.00005.912937.08
15842008.12.08 23:31sell7930.050.86920.00000.0000
15852008.12.08 23:34close7930.050.86860.00000.00004.432941.51
15862008.12.08 23:58sell7940.050.86910.00000.0000
15872008.12.09 00:08close7940.050.86860.00000.00003.782945.29
15882008.12.09 00:10close7890.050.86810.00000.00003.052948.34
15892008.12.09 00:31buy7950.050.86810.00000.0000
15902008.12.09 00:34close7950.050.86850.00000.00002.962951.30
15912008.12.09 00:41buy7960.050.86810.00000.0000
15922008.12.09 00:47close7960.050.86850.00000.00002.962954.26
15932008.12.09 01:56buy7970.050.86800.00000.0000
15942008.12.09 01:57buy7980.050.86770.00000.0000
15952008.12.09 02:24buy7990.050.86720.00000.0000
15962008.12.09 02:25close7990.050.86760.00000.00002.962957.22
15972008.12.09 02:53close7970.050.86810.00000.00000.742957.96
15982008.12.09 03:03buy8000.050.86720.00000.0000
15992008.12.09 03:11close8000.050.86760.00000.00002.962960.92
16002008.12.09 03:16close7980.050.86800.00000.00002.212963.13
16012008.12.09 21:00sell8010.050.87570.00000.0000
16022008.12.10 00:30close8010.050.87560.00000.00000.832963.96
16032008.12.10 00:30buy8020.050.87560.00000.0000
16042008.12.10 00:31close8020.050.87600.00000.00002.962966.92
16052008.12.10 02:08buy8030.050.87560.00000.0000
16062008.12.10 02:18close8030.050.87640.00000.00005.922972.84
16072008.12.10 04:44sell8040.050.87680.00000.0000
16082008.12.10 05:31close8040.050.87640.00000.00002.962975.80
16092008.12.10 22:14buy8050.050.87940.00000.0000
16102008.12.10 22:18close8050.050.87980.00000.00002.962978.76
16112008.12.10 22:29buy8060.050.87940.00000.0000
16122008.12.10 22:31close8060.050.87980.00000.00002.962981.72
16132008.12.10 23:22buy8070.050.87930.00000.0000
16142008.12.10 23:23close8070.050.87980.00000.00003.702985.42
16152008.12.10 23:24buy8080.050.87940.00000.0000
16162008.12.10 23:25close8080.050.87980.00000.00002.962988.38
16172008.12.10 23:37buy8090.050.87940.00000.0000
16182008.12.10 23:38close8090.050.87980.00000.00002.962991.34
16192008.12.10 23:44buy8100.050.87940.00000.0000
16202008.12.10 23:48close8100.050.87980.00000.00002.962994.30
16212008.12.11 00:19sell8110.050.88070.00000.0000
16222008.12.11 00:22close8110.050.88030.00000.00002.962997.26
16232008.12.11 00:26buy8120.050.87940.00000.0000
16242008.12.11 00:30close8120.050.87980.00000.00002.963000.22
16252008.12.11 00:45buy8130.050.87940.00000.0000
16262008.12.11 01:02close8130.050.87980.00000.00002.963003.18
16272008.12.11 01:08buy8140.050.87940.00000.0000
16282008.12.11 01:12close8140.050.87980.00000.00002.963006.14
16292008.12.11 01:21buy8150.050.87920.00000.0000
16302008.12.11 01:31close8150.050.87970.00000.00003.693009.83
16312008.12.11 01:37buy8160.050.87910.00000.0000
16322008.12.11 01:48buy8170.050.87870.00000.0000
16332008.12.11 01:52close8170.050.87910.00000.00002.963012.79
16342008.12.11 02:38close8160.050.87940.00000.00002.213015.00
16352008.12.11 02:56buy8180.050.87870.00000.0000
16362008.12.11 02:58close8180.050.87910.00000.00002.963017.96
16372008.12.11 03:18buy8190.050.87850.00000.0000
16382008.12.11 03:19buy8200.050.87800.00000.0000
16392008.12.11 03:19close8190.050.87850.00000.00000.003017.96
16402008.12.11 03:25close8200.050.87840.00000.00002.963020.92
16412008.12.11 03:26buy8210.050.87850.00000.0000
16422008.12.11 03:36buy8220.050.87810.00000.0000
16432008.12.11 03:56buy8230.050.87780.00000.0000
16442008.12.11 05:36close8230.050.87810.00000.00002.213023.13
16452008.12.11 06:27close8220.050.87820.00000.00000.743023.87
16462008.12.11 06:27close8210.050.87850.00000.00000.003023.87
16472008.12.11 21:22sell8240.050.88880.00000.0000
16482008.12.11 21:24sell8250.050.88920.00000.0000
16492008.12.11 21:29close8250.050.88860.00000.00004.433028.30
16502008.12.11 21:32close8240.050.88840.00000.00002.963031.26
16512008.12.11 21:44sell8260.050.88870.00000.0000
16522008.12.11 21:45sell8270.050.88910.00000.0000
16532008.12.11 21:55close8270.050.88860.00000.00003.693034.95
16542008.12.11 22:16sell8280.050.88920.00000.0000
16552008.12.11 22:20sell8290.050.88960.00000.0000
16562008.12.11 22:36close8290.050.88920.00000.00002.963037.91
16572008.12.11 22:58close8280.050.88870.00000.00003.693041.60
16582008.12.11 22:59close8260.050.88840.00000.00002.223043.82
16592008.12.11 23:16buy8300.050.88770.00000.0000
16602008.12.11 23:50close8300.050.88830.00000.00004.433048.25
16612008.12.11 23:53buy8310.050.88730.00000.0000
16622008.12.12 00:14close8310.050.88780.00000.00003.533051.78
16632008.12.12 01:36buy8320.050.88700.00000.0000
16642008.12.12 01:44close8320.050.88740.00000.00002.963054.74
16652008.12.12 02:03sell8330.050.88810.00000.0000
16662008.12.12 02:07close8330.050.88770.00000.00002.963057.70
16672008.12.12 02:25sell8340.050.88810.00000.0000
16682008.12.12 02:30close8340.050.88770.00000.00002.963060.66
16692008.12.12 03:22buy8350.050.88680.00000.0000
16702008.12.12 04:05close8350.050.88720.00000.00002.963063.62
16712008.12.12 04:19sell8360.050.88790.00000.0000
16722008.12.12 04:21close8360.050.88750.00000.00002.963066.58
16732008.12.12 04:24sell8370.050.88790.00000.0000
16742008.12.12 04:25close8370.050.88730.00000.00004.443071.02
16752008.12.12 04:30sell8380.050.88790.00000.0000
16762008.12.12 04:33close8380.050.88710.00000.00005.923076.94
16772008.12.12 04:49sell8390.050.88780.00000.0000
16782008.12.12 05:08close8390.050.88730.00000.00003.703080.64
16792008.12.15 00:06sell8400.050.89490.00000.0000
16802008.12.15 00:11close8400.050.89450.00000.00002.963083.60
16812008.12.15 00:20sell8410.050.89490.00000.0000
16822008.12.15 00:21sell8420.050.89560.00000.0000
16832008.12.15 00:35sell8430.050.89600.00000.0000
16842008.12.15 01:33close8430.050.89560.00000.00002.963086.56
16852008.12.15 01:35close8420.050.89520.00000.00002.963089.52
16862008.12.15 01:55sell8440.050.89680.00000.0000
16872008.12.15 02:11close8440.050.89630.00000.00003.703093.22
16882008.12.15 02:31sell8450.050.89670.00000.0000
16892008.12.15 02:37close8450.050.89630.00000.00002.963096.18
16902008.12.15 04:54sell8460.050.89630.00000.0000
16912008.12.15 05:59close8460.050.89600.00000.00002.223098.40
16922008.12.15 07:20close8410.050.89810.00000.0000-23.663074.74
16932008.12.15 21:00sell8470.050.89580.00000.0000
16942008.12.15 21:15sell8480.050.89620.00000.0000
16952008.12.15 21:19close8480.050.89580.00000.00002.963077.70
16962008.12.15 21:29sell8490.050.89620.00000.0000
16972008.12.15 21:37close8490.050.89570.00000.00003.703081.40
16982008.12.15 21:38close8470.050.89540.00000.00002.963084.36
16992008.12.15 21:45sell8500.050.89600.00000.0000
17002008.12.15 22:05close8500.050.89560.00000.00002.963087.32
17012008.12.15 22:30buy8510.050.89490.00000.0000
17022008.12.15 22:33close8510.050.89540.00000.00003.693091.01
17032008.12.15 22:44buy8520.050.89520.00000.0000
17042008.12.15 22:46buy8530.050.89490.00000.0000
17052008.12.15 22:58buy8540.050.89450.00000.0000
17062008.12.15 23:03close8540.050.89510.00000.00004.433095.44
17072008.12.15 23:05close8530.050.89550.00000.00004.433099.87
17082008.12.15 23:13close8520.050.89560.00000.00002.963102.83
17092008.12.16 00:39sell8550.050.89600.00000.0000
17102008.12.16 00:41close8550.050.89560.00000.00002.963105.79
17112008.12.16 02:06sell8560.050.89620.00000.0000
17122008.12.16 02:11close8560.050.89570.00000.00003.703109.49
17132008.12.17 00:12buy8570.050.90100.00000.0000
17142008.12.17 00:18close8570.050.90140.00000.00002.963112.45
17152008.12.17 00:19buy8580.050.90090.00000.0000
17162008.12.17 00:34close8580.050.90140.00000.00003.703116.15
17172008.12.17 00:38sell8590.050.90190.00000.0000
17182008.12.17 00:45sell8600.050.90230.00000.0000
17192008.12.17 00:56close8600.050.90190.00000.00002.963119.11
17202008.12.17 01:00sell8610.050.90250.00000.0000
17212008.12.17 01:35sell8620.050.90280.00000.0000
17222008.12.17 01:46close8620.050.90240.00000.00002.963122.07
17232008.12.17 01:51close8610.050.90210.00000.00002.963125.03
17242008.12.17 01:58close8590.050.90160.00000.00002.223127.25
17252008.12.17 02:05sell8630.050.90270.00000.0000
17262008.12.17 02:10close8630.050.90220.00000.00003.703130.95
17272008.12.17 03:18buy8640.050.90150.00000.0000
17282008.12.17 03:31close8640.050.90190.00000.00002.963133.91
17292008.12.17 21:16sell8650.050.92810.00000.0000
17302008.12.17 21:17close8650.050.92760.00000.00003.703137.61
17312008.12.17 21:24sell8660.050.92800.00000.0000
17322008.12.17 21:32close8660.050.92760.00000.00002.963140.57
17332008.12.17 21:45sell8670.050.92810.00000.0000
17342008.12.17 21:48close8670.050.92760.00000.00003.703144.27
17352008.12.17 22:30buy8680.050.92740.00000.0000
17362008.12.17 22:31close8680.050.92780.00000.00002.963147.23
17372008.12.17 22:38buy8690.050.92740.00000.0000
17382008.12.17 22:39buy8700.050.92700.00000.0000
17392008.12.17 22:40close8690.050.92750.00000.00000.743147.97
17402008.12.17 22:41close8700.050.92760.00000.00004.443152.41
17412008.12.17 22:53sell8710.050.92850.00000.0000
17422008.12.17 22:54close8710.050.92790.00000.00004.443156.85
17432008.12.17 23:05sell8720.050.92870.00000.0000
17442008.12.17 23:08sell8730.050.92910.00000.0000
17452008.12.17 23:08close8720.050.92860.00000.00000.743157.59
17462008.12.17 23:09close8730.050.92860.00000.00003.693161.28
17472008.12.17 23:09sell8740.050.92870.00000.0000
17482008.12.17 23:17close8740.050.92830.00000.00002.963164.24
17492008.12.17 23:25sell8750.050.92870.00000.0000
17502008.12.17 23:31sell8760.050.92900.00000.0000
17512008.12.17 23:33sell8770.050.92940.00000.0000
17522008.12.17 23:34close8770.050.92880.00000.00004.433168.67
17532008.12.17 23:41close8760.050.92860.00000.00002.963171.63
17542008.12.17 23:44sell8780.050.92940.00000.0000
17552008.12.17 23:45close8750.050.92860.00000.00000.743172.37
17562008.12.17 23:45close8780.050.92880.00000.00004.433176.80
17572008.12.17 23:46sell8790.050.92890.00000.0000
17582008.12.17 23:48close8790.050.92840.00000.00003.703180.50
17592008.12.18 00:20sell8800.050.92920.00000.0000
17602008.12.18 00:30close8800.050.92860.00000.00004.433184.93
17612008.12.18 00:38sell8810.050.92940.00000.0000
17622008.12.18 00:43close8810.050.92880.00000.00004.433189.36
17632008.12.18 00:44sell8820.050.92930.00000.0000
17642008.12.18 00:49close8820.050.92880.00000.00003.693193.05
17652008.12.18 01:09sell8830.050.92940.00000.0000
17662008.12.18 01:23close8830.050.92880.00000.00004.433197.48
17672008.12.18 01:29sell8840.050.92940.00000.0000
17682008.12.18 01:42sell8850.050.92980.00000.0000
17692008.12.18 01:46close8850.050.92940.00000.00002.963200.44
17702008.12.18 01:55close8840.050.92880.00000.00004.433204.87
17712008.12.18 02:11sell8860.050.92960.00000.0000
17722008.12.18 02:13sell8870.050.93010.00000.0000
17732008.12.18 02:15close8870.050.92970.00000.00002.963207.83
17742008.12.18 02:17sell8880.050.93010.00000.0000
17752008.12.18 02:23sell8890.050.93050.00000.0000
17762008.12.18 02:28close8890.050.93010.00000.00002.963210.79
17772008.12.18 02:34close8880.050.92970.00000.00002.963213.75
17782008.12.18 02:50sell8900.050.93000.00000.0000
17792008.12.18 02:58close8900.050.92960.00000.00002.963216.71
17802008.12.18 03:04close8860.050.92920.00000.00002.963219.67
17812008.12.18 03:16sell8910.050.93010.00000.0000
17822008.12.18 03:19close8910.050.92970.00000.00002.963222.63
17832008.12.18 03:26sell8920.050.93010.00000.0000
17842008.12.18 03:28close8920.050.92970.00000.00002.963225.59
17852008.12.18 04:13sell8930.050.93050.00000.0000
17862008.12.18 04:35close8930.050.93010.00000.00002.963228.55
17872008.12.18 04:43sell8940.050.93070.00000.0000
17882008.12.18 04:47close8940.050.93020.00000.00003.703232.25
17892008.12.18 21:24buy8950.050.94980.00000.0000
17902008.12.18 21:25close8950.050.95070.00000.00006.663238.91
17912008.12.18 21:30buy8960.050.94980.00000.0000
17922008.12.18 21:31close8960.050.95030.00000.00003.703242.61
17932008.12.18 21:31buy8970.050.94960.00000.0000
17942008.12.18 21:33buy8980.050.94930.00000.0000
17952008.12.18 21:35close8980.050.94970.00000.00002.963245.57
17962008.12.18 21:35buy8990.050.94930.00000.0000
17972008.12.18 21:36close8970.050.94970.00000.00000.743246.31
17982008.12.18 21:37close8990.050.94970.00000.00002.963249.27
17992008.12.18 21:37buy9000.050.94990.00000.0000
18002008.12.18 21:38buy9010.050.94890.00000.0000
18012008.12.18 21:39close9010.050.94950.00000.00004.433253.70
18022008.12.18 21:40buy9020.050.94930.00000.0000
18032008.12.18 21:41close9020.050.94970.00000.00002.963256.66
18042008.12.18 21:58buy9030.050.94860.00000.0000
18052008.12.18 21:59close9030.050.94900.00000.00002.963259.62
18062008.12.18 21:59buy9040.050.94920.00000.0000
18072008.12.18 22:01buy9050.050.94880.00000.0000
18082008.12.18 22:55close9050.050.94920.00000.00002.963262.58
18092008.12.18 23:02close9040.050.94980.00000.00004.433267.01
18102008.12.18 23:02close9000.050.95020.00000.00002.223269.23
18112008.12.19 00:12sell9060.050.94990.00000.0000
18122008.12.19 00:16close9060.050.94950.00000.00002.963272.19
18132008.12.19 00:39buy9070.050.94860.00000.0000
18142008.12.19 00:54close9070.050.94900.00000.00002.963275.15
18152008.12.19 00:57sell9080.050.94970.00000.0000
18162008.12.19 01:00close9080.050.94930.00000.00002.963278.11
18172008.12.19 01:02sell9090.050.94970.00000.0000
18182008.12.19 01:12close9090.050.94920.00000.00003.703281.81
18192008.12.19 01:20buy9100.050.94860.00000.0000
18202008.12.19 01:35buy9110.050.94800.00000.0000
18212008.12.19 05:10close9110.050.94270.00000.0000-39.183242.63
18222008.12.19 05:10close9100.050.94270.00000.0000-43.623199.01
18232008.12.22 00:00buy9120.050.93190.00000.0000
18242008.12.22 00:07buy9130.050.93150.00000.0000
18252008.12.22 00:34buy9140.050.93100.00000.0000
18262008.12.22 00:35close9140.050.93140.00000.00002.963201.97
18272008.12.22 00:46buy9150.050.93120.00000.0000
18282008.12.22 00:51close9150.050.93160.00000.00002.963204.93
18292008.12.22 00:52close9130.050.93190.00000.00002.963207.89
18302008.12.22 00:54close9120.050.93240.00000.00003.693211.58
18312008.12.22 02:30sell9160.050.93710.00000.0000
18322008.12.22 02:54close9160.050.93660.00000.00003.693215.27
18332008.12.22 03:52sell9170.050.93660.00000.0000
18342008.12.22 04:03sell9180.050.93700.00000.0000
18352008.12.22 04:40sell9190.050.93790.00000.0000
18362008.12.22 05:07close9190.050.93740.00000.00003.703218.97
18372008.12.22 05:32close9180.050.93670.00000.00002.223221.19
18382008.12.22 05:36close9170.050.93620.00000.00002.963224.15
18392008.12.22 22:00sell9200.050.94060.00000.0000
18402008.12.22 22:07close9200.050.94020.00000.00002.963227.11
18412008.12.22 22:27sell9210.050.94040.00000.0000
18422008.12.22 22:36close9210.050.93990.00000.00003.703230.81
18432008.12.22 22:49sell9220.050.94070.00000.0000
18442008.12.22 22:50close9220.050.94010.00000.00004.443235.25
18452008.12.22 22:51sell9230.050.94050.00000.0000
18462008.12.22 22:54close9230.050.94010.00000.00002.963238.21
18472008.12.22 23:00sell9240.050.94050.00000.0000
18482008.12.22 23:03sell9250.050.94090.00000.0000
18492008.12.22 23:06sell9260.050.94120.00000.0000
18502008.12.22 23:06close9250.050.94050.00000.00002.963241.17
18512008.12.22 23:06close9240.050.94050.00000.00000.003241.17
18522008.12.22 23:07close9260.050.94060.00000.00004.433245.60
18532008.12.22 23:07sell9270.050.94050.00000.0000
18542008.12.22 23:10close9270.050.94010.00000.00002.963248.56
18552008.12.22 23:10sell9280.050.94060.00000.0000
18562008.12.22 23:12sell9290.050.94100.00000.0000
18572008.12.22 23:14sell9300.050.94140.00000.0000
18582008.12.22 23:19close9300.050.94090.00000.00003.693252.25
18592008.12.22 23:30close9290.050.94060.00000.00002.963255.21
18602008.12.22 23:42sell9310.050.94110.00000.0000
18612008.12.22 23:49close9310.050.94060.00000.00003.693258.90
18622008.12.23 00:00sell9320.050.94100.00000.0000
18632008.12.23 00:02sell9330.050.94140.00000.0000
18642008.12.23 00:17close9330.050.94090.00000.00003.693262.59
18652008.12.23 00:37close9320.050.94060.00000.00002.963265.55
18662008.12.23 00:41sell9340.050.94110.00000.0000
18672008.12.23 00:43sell9350.050.94160.00000.0000
18682008.12.23 05:15close9350.050.94390.00000.0000-17.013248.54
18692008.12.23 05:15close9340.050.94390.00000.0000-20.713227.83
18702008.12.23 05:15close9280.050.94390.00000.0000-24.313203.52
18712008.12.23 23:00buy9360.050.94570.00000.0000
18722008.12.23 23:34close9360.050.94610.00000.00002.963206.48
18732008.12.23 23:47sell9370.050.94650.00000.0000
18742008.12.23 23:50close9370.050.94600.00000.00003.703210.18
18752008.12.23 23:56buy9380.050.94500.00000.0000
18762008.12.23 23:57close9380.050.94570.00000.00005.173215.35
18772008.12.24 00:03sell9390.050.94650.00000.0000
18782008.12.24 00:10close9390.050.94600.00000.00003.703219.05
18792008.12.24 00:10sell9400.050.94640.00000.0000
18802008.12.24 00:15close9400.050.94600.00000.00002.963222.01
18812008.12.24 00:25sell9410.050.94650.00000.0000
18822008.12.24 00:31close9410.050.94600.00000.00003.703225.71
18832008.12.24 00:45sell9420.050.94670.00000.0000
18842008.12.24 00:47close9420.050.94630.00000.00002.963228.67
18852008.12.24 00:47sell9430.050.94650.00000.0000
18862008.12.24 00:49close9430.050.94590.00000.00004.443233.11
18872008.12.24 00:53buy9440.050.94530.00000.0000
18882008.12.24 00:58close9440.050.94580.00000.00003.703236.81
18892008.12.24 01:55buy9450.050.94530.00000.0000
18902008.12.24 01:58close9450.050.94590.00000.00004.443241.25
18912008.12.24 02:38sell9460.050.94680.00000.0000
18922008.12.24 02:39close9460.050.94640.00000.00002.963244.21
18932008.12.24 03:45buy9470.050.94530.00000.0000
18942008.12.24 03:53buy9480.050.94480.00000.0000
18952008.12.24 04:08close9480.050.94540.00000.00004.433248.64
18962008.12.24 04:36buy9490.050.94480.00000.0000
18972008.12.24 04:55buy9500.050.94440.00000.0000
18982008.12.24 04:56close9500.050.94490.00000.00003.703252.34
18992008.12.24 06:13close9490.050.94520.00000.00002.953255.29
19002008.12.24 06:13close9470.050.94550.00000.00001.483256.77
19012008.12.29 02:16buy9510.050.96080.00000.0000
19022008.12.29 02:20close9510.050.96120.00000.00002.963259.73
19032008.12.29 03:11sell9520.050.96230.00000.0000
19042008.12.29 03:20sell9530.050.96270.00000.0000
19052008.12.29 03:21close9530.050.96230.00000.00002.963262.69
19062008.12.29 03:34sell9540.050.96270.00000.0000
19072008.12.29 03:42close9540.050.96230.00000.00002.963265.65
19082008.12.29 03:52sell9550.050.96270.00000.0000
19092008.12.29 05:47close9520.050.96450.00000.0000-16.273249.38
19102008.12.29 05:47close9550.050.96470.00000.0000-14.793234.59
19112008.12.29 22:26buy9560.050.96450.00000.0000
19122008.12.29 22:27close9560.050.96490.00000.00002.963237.55
19132008.12.29 22:39sell9570.050.96650.00000.0000
19142008.12.29 22:48close9570.050.96600.00000.00003.703241.25
19152008.12.29 22:55sell9580.050.96650.00000.0000
19162008.12.29 23:01close9580.050.96610.00000.00002.963244.21
19172008.12.29 23:04sell9590.050.96670.00000.0000
19182008.12.29 23:16close9590.050.96900.00000.0000-17.013227.20
19192008.12.29 23:45sell9600.050.96820.00000.0000
19202008.12.29 23:53close9600.050.96770.00000.00003.703230.90
19212008.12.30 00:21sell9610.050.96850.00000.0000
19222008.12.30 00:22sell9620.050.96930.00000.0000
19232008.12.30 01:02close9610.050.97100.00000.0000-18.493212.41
19242008.12.30 01:15close9620.050.97160.00000.0000-17.013195.40
19252008.12.30 02:04sell9630.050.97170.00000.0000
19262008.12.30 02:11close9630.050.97130.00000.00002.963198.36
19272008.12.30 02:38sell9640.050.97180.00000.0000
19282008.12.30 02:47sell9650.050.97230.00000.0000
19292008.12.30 02:59close9650.050.97190.00000.00002.963201.32
19302008.12.30 03:04sell9660.050.97240.00000.0000
19312008.12.30 03:08close9660.050.97190.00000.00003.703205.02
19322008.12.30 03:15sell9670.050.97240.00000.0000
19332008.12.30 03:34close9670.050.97200.00000.00002.963207.98
19342008.12.30 03:42sell9680.050.97270.00000.0000
19352008.12.30 04:04sell9690.050.97310.00000.0000
19362008.12.30 04:21close9690.050.97260.00000.00003.693211.67
19372008.12.30 04:31close9680.050.97230.00000.00002.963214.63
19382008.12.30 04:49sell9700.050.97250.00000.0000
19392008.12.30 05:06close9700.050.97210.00000.00002.963217.59
19402008.12.30 06:00close9640.050.97190.00000.0000-0.743216.85
19412008.12.30 21:05buy9710.050.97780.00000.0000
19422008.12.30 21:13buy9720.050.97750.00000.0000
19432008.12.30 22:20buy9730.050.97520.00000.0000
19442008.12.30 22:27close9730.050.97560.00000.00002.963219.81
19452008.12.30 22:55buy9740.050.97590.00000.0000
19462008.12.30 23:03close9740.050.97630.00000.00002.963222.77
19472008.12.30 23:10close9720.050.97780.00000.00002.223224.99
19482008.12.31 00:02close9710.050.97780.00000.0000-0.173224.82
19492008.12.31 00:03sell9750.050.97830.00000.0000
19502008.12.31 00:09close9750.050.97780.00000.00003.703228.52
19512008.12.31 00:59sell9760.050.97840.00000.0000
19522008.12.31 01:00close9760.050.97800.00000.00002.963231.48
19532008.12.31 01:28sell9770.050.97840.00000.0000
19542008.12.31 01:33close9770.050.97800.00000.00002.963234.44
19552008.12.31 02:14buy9780.050.97710.00000.0000
19562008.12.31 02:16close9780.050.97750.00000.00002.963237.40
19572008.12.31 03:00buy9790.050.97730.00000.0000
19582008.12.31 03:19buy9800.050.97680.00000.0000
19592008.12.31 03:36buy9810.050.97630.00000.0000
19602008.12.31 06:33close9790.050.97520.00000.0000-15.533221.87
19612008.12.31 07:42close9800.050.97480.00000.0000-14.783207.09
19622008.12.31 07:50close9810.050.97610.00000.0000-1.483205.61
19632009.01.05 03:00buy9820.050.96130.00000.0000
19642009.01.05 03:06buy9830.050.96090.00000.0000
19652009.01.05 03:16buy9840.050.96040.00000.0000
19662009.01.05 05:00close9840.050.95830.00000.0000-15.533190.08
19672009.01.05 05:00close9830.050.95830.00000.0000-19.223170.86
19682009.01.05 05:00close9820.050.95830.00000.0000-22.183148.68
19692009.01.05 23:28sell9850.050.92690.00000.0000
19702009.01.05 23:29sell9860.050.92730.00000.0000
19712009.01.05 23:37close9860.050.92680.00000.00003.693152.37
19722009.01.05 23:40close9850.050.92650.00000.00002.963155.33
19732009.01.05 23:48sell9870.050.92710.00000.0000
19742009.01.05 23:50close9870.050.92660.00000.00003.693159.02
19752009.01.05 23:50sell9880.050.92710.00000.0000
19762009.01.05 23:56sell9890.050.92760.00000.0000
19772009.01.05 23:59sell9900.050.92810.00000.0000
19782009.01.06 00:52close9900.050.92770.00000.00003.053162.06
19792009.01.06 01:00close9890.050.92730.00000.00002.313164.37
19802009.01.06 01:01close9880.050.92680.00000.00002.303166.67
19812009.01.06 01:15buy9910.050.92700.00000.0000
19822009.01.06 01:19close9910.050.92740.00000.00002.963169.63
19832009.01.06 01:45buy9920.050.92710.00000.0000
19842009.01.06 01:49buy9930.050.92670.00000.0000
19852009.01.06 02:02buy9940.050.92630.00000.0000
19862009.01.06 02:25close9940.050.92690.00000.00004.433174.06
19872009.01.06 02:32buy9950.050.92630.00000.0000
19882009.01.06 02:44close9950.050.92690.00000.00004.433178.49
19892009.01.06 03:05close9930.050.92710.00000.00002.963181.45
19902009.01.06 03:09close9920.050.92740.00000.00002.223183.67
19912009.01.06 03:35sell9960.050.92730.00000.0000
19922009.01.06 04:51sell9970.050.92800.00000.0000
19932009.01.06 05:26close9970.050.92760.00000.00002.963186.63
19942009.01.06 05:46close9960.050.92690.00000.00002.953189.58
19952009.01.06 21:01buy9980.050.90380.00000.0000
19962009.01.06 21:08close9980.050.90430.00000.00003.703193.28
19972009.01.06 21:22sell9990.050.90520.00000.0000
19982009.01.06 21:26close9990.050.90460.00000.00004.433197.71
19992009.01.06 22:01buy10000.050.90350.00000.0000
20002009.01.06 22:05close10000.050.90410.00000.00004.433202.14
20012009.01.06 22:15sell10010.050.90500.00000.0000
20022009.01.06 22:20sell10020.050.90540.00000.0000
20032009.01.06 22:46sell10030.050.90590.00000.0000
20042009.01.06 23:59close10030.050.90550.00000.00002.963205.10
20052009.01.07 01:37sell10040.050.90680.00000.0000
20062009.01.07 01:45close10040.050.90640.00000.00002.963208.06
20072009.01.07 01:54close10020.050.90550.00000.0000-0.653207.41
20082009.01.07 01:55close10010.050.90500.00000.00000.093207.50
20092009.01.07 01:56buy10050.050.90530.00000.0000
20102009.01.07 02:01close10050.050.90570.00000.00002.963210.46
20112009.01.07 02:02buy10060.050.90560.00000.0000
20122009.01.07 02:04buy10070.050.90520.00000.0000
20132009.01.07 03:00close10070.050.90570.00000.00003.703214.16
20142009.01.07 03:19close10060.050.90590.00000.00002.223216.38
20152009.01.07 03:19sell10080.050.90590.00000.0000
20162009.01.07 03:40sell10090.050.90630.00000.0000
20172009.01.07 03:48close10090.050.90590.00000.00002.963219.34
20182009.01.07 03:48close10080.050.90550.00000.00002.963222.30
20192009.01.07 03:59sell10100.050.90640.00000.0000
20202009.01.07 04:06sell10110.050.90680.00000.0000
20212009.01.07 04:15sell10120.050.90720.00000.0000
20222009.01.07 04:16close10120.050.90670.00000.00003.693225.99
20232009.01.07 04:39close10110.050.90640.00000.00002.963228.95
20242009.01.07 04:45close10100.050.90600.00000.00002.963231.91
20252009.01.07 04:50sell10130.050.90680.00000.0000
20262009.01.07 04:51sell10140.050.90720.00000.0000
20272009.01.07 05:02close10140.050.90650.00000.00005.173237.08
20282009.01.07 05:03close10130.050.90640.00000.00002.963240.04
20292009.01.07 21:21sell10150.050.90080.00000.0000
20302009.01.07 21:23sell10160.050.90120.00000.0000
20312009.01.07 21:32sell10170.050.90160.00000.0000
20322009.01.07 21:35close10170.050.90120.00000.00002.963243.00
20332009.01.07 21:50sell10180.050.90160.00000.0000
20342009.01.08 00:47close10180.050.90150.00000.00001.013244.00
20352009.01.08 00:55sell10190.050.90260.00000.0000
20362009.01.08 01:42close10190.050.90220.00000.00002.963246.96
20372009.01.08 02:07close10160.050.90150.00000.0000-1.953245.01
20382009.01.08 03:47sell10200.050.90360.00000.0000
20392009.01.08 03:50sell10210.050.90390.00000.0000
20402009.01.08 03:56close10210.050.90330.00000.00004.443249.45
20412009.01.08 04:17close10200.050.90320.00000.00002.963252.41
20422009.01.08 04:34sell10220.050.90340.00000.0000
20432009.01.08 05:00close10150.050.90340.00000.0000-18.953233.46
20442009.01.08 05:46close10220.050.90540.00000.0000-14.793218.67
20452009.01.08 21:25buy10230.050.90100.00000.0000
20462009.01.08 21:40buy10240.050.90060.00000.0000
20472009.01.08 21:49close10240.050.90110.00000.00003.693222.36
20482009.01.08 21:55buy10250.050.90040.00000.0000
20492009.01.08 22:30buy10260.050.89970.00000.0000
20502009.01.08 22:32close10260.050.90010.00000.00002.963225.32
20512009.01.08 22:35buy10270.050.89970.00000.0000
20522009.01.08 22:44close10270.050.90010.00000.00002.963228.28
20532009.01.08 22:59close10250.050.90070.00000.00002.223230.50
20542009.01.08 23:07buy10280.050.89970.00000.0000
20552009.01.08 23:10buy10290.050.89930.00000.0000
20562009.01.08 23:11close10290.050.89970.00000.00002.963233.46
20572009.01.08 23:12close10280.050.90010.00000.00002.963236.42
20582009.01.08 23:23buy10300.050.89980.00000.0000
20592009.01.08 23:48close10300.050.90030.00000.00003.703240.12
20602009.01.09 01:15close10230.050.90100.00000.0000-0.173239.95
20612009.01.09 01:18sell10310.050.90070.00000.0000
20622009.01.09 01:34close10310.050.90030.00000.00002.963242.91
20632009.01.09 02:05buy10320.050.89960.00000.0000
20642009.01.09 02:40close10320.050.90000.00000.00002.963245.87
20652009.01.09 02:50buy10330.050.89930.00000.0000
20662009.01.09 03:30close10330.050.89980.00000.00003.703249.57
20672009.01.12 01:04sell10340.050.88990.00000.0000
20682009.01.12 01:06close10340.050.88950.00000.00002.963252.53
20692009.01.12 01:13sell10350.050.88970.00000.0000
20702009.01.12 01:14sell10360.050.89010.00000.0000
20712009.01.12 01:17close10360.050.88970.00000.00002.963255.49
20722009.01.12 01:18close10350.050.88920.00000.00003.703259.19
20732009.01.12 01:20sell10370.050.88970.00000.0000
20742009.01.12 01:26close10370.050.88930.00000.00002.963262.15
20752009.01.12 01:35buy10380.050.88840.00000.0000
20762009.01.12 01:38close10380.050.88880.00000.00002.963265.11
20772009.01.12 02:36sell10390.050.88990.00000.0000
20782009.01.12 02:55sell10400.050.89030.00000.0000
20792009.01.12 03:18sell10410.050.89080.00000.0000
20802009.01.12 03:26close10410.050.89040.00000.00002.963268.07
20812009.01.12 03:51close10400.050.88990.00000.00002.963271.03
20822009.01.12 03:53close10390.050.88960.00000.00002.223273.25
20832009.01.12 04:16buy10420.050.88890.00000.0000
20842009.01.12 04:40buy10430.050.88850.00000.0000
20852009.01.12 05:00close10420.050.88680.00000.0000-15.533257.72
20862009.01.12 05:00close10430.050.88630.00000.0000-16.263241.46
20872009.01.12 21:39buy10440.050.90150.00000.0000
20882009.01.12 21:49close10440.050.90190.00000.00002.963244.42
20892009.01.12 23:00buy10450.050.90150.00000.0000
20902009.01.12 23:02close10450.050.90190.00000.00002.963247.38
20912009.01.13 00:36buy10460.050.90150.00000.0000
20922009.01.13 01:08close10460.050.90190.00000.00002.963250.34
20932009.01.13 01:21buy10470.050.90140.00000.0000
20942009.01.13 01:22close10470.050.90180.00000.00002.963253.30
20952009.01.13 02:05buy10480.050.90150.00000.0000
20962009.01.13 02:06close10480.050.90190.00000.00002.963256.26
20972009.01.13 04:59sell10490.050.90270.00000.0000
20982009.01.13 05:07close10490.050.90220.00000.00003.703259.96
20992009.01.13 21:34sell10500.050.90950.00000.0000
21002009.01.13 21:35sell10510.050.90980.00000.0000
21012009.01.13 21:46sell10520.050.91020.00000.0000
21022009.01.13 22:07close10520.050.90980.00000.00002.963262.92
21032009.01.13 22:40close10510.050.90940.00000.00002.963265.88
21042009.01.13 22:56close10500.050.90920.00000.00002.223268.10
21052009.01.13 22:56buy10530.050.90920.00000.0000
21062009.01.13 23:01close10530.050.90970.00000.00003.693271.79
21072009.01.13 23:02buy10540.050.90930.00000.0000
21082009.01.13 23:05close10540.050.90980.00000.00003.703275.49
21092009.01.13 23:09buy10550.050.90870.00000.0000
21102009.01.13 23:19close10550.050.90990.00000.00008.873284.36
21112009.01.13 23:19buy10560.050.90930.00000.0000
21122009.01.13 23:26buy10570.050.90870.00000.0000
21132009.01.13 23:28buy10580.050.90830.00000.0000
21142009.01.13 23:33close10580.050.90890.00000.00004.443288.80
21152009.01.13 23:33close10570.050.90910.00000.00002.963291.76
21162009.01.13 23:40buy10590.050.90870.00000.0000
21172009.01.14 00:04buy10600.050.90830.00000.0000
21182009.01.14 00:39close10600.050.90870.00000.00002.963294.72
21192009.01.14 00:42buy10610.050.90830.00000.0000
21202009.01.14 00:45close10610.050.90870.00000.00002.963297.68
21212009.01.14 00:46close10590.050.90900.00000.00002.053299.73
21222009.01.14 01:00close10560.050.90980.00000.00003.533303.26
21232009.01.14 02:12buy10620.050.90890.00000.0000
21242009.01.14 02:28close10620.050.90950.00000.00004.433307.69
21252009.01.14 03:12buy10630.050.90900.00000.0000
21262009.01.14 03:34close10630.050.90950.00000.00003.693311.38
21272009.01.14 03:44buy10640.050.90890.00000.0000
21282009.01.14 03:50close10640.050.90950.00000.00004.433315.81
21292009.01.14 04:12sell10650.050.91000.00000.0000
21302009.01.14 04:18sell10660.050.91040.00000.0000
21312009.01.14 04:26sell10670.050.91090.00000.0000
21322009.01.14 04:28close10670.050.91030.00000.00004.443320.25
21332009.01.14 04:54sell10680.050.91090.00000.0000
21342009.01.14 06:04close10680.050.91060.00000.00002.223322.47
21352009.01.14 06:06close10660.050.91010.00000.00002.223324.69
21362009.01.14 06:45close10650.050.90980.00000.00001.483326.17
21372009.01.14 21:05buy10690.050.90190.00000.0000
21382009.01.14 21:07close10690.050.90250.00000.00004.433330.60
21392009.01.14 21:40sell10700.050.90350.00000.0000
21402009.01.14 21:42close10700.050.90310.00000.00002.963333.56
21412009.01.14 22:08sell10710.050.90330.00000.0000
21422009.01.14 22:17sell10720.050.90390.00000.0000
21432009.01.14 22:23close10720.050.90350.00000.00002.963336.52
21442009.01.14 22:41close10710.050.90280.00000.00003.693340.21
21452009.01.14 23:08buy10730.050.90220.00000.0000
21462009.01.14 23:13close10730.050.90260.00000.00002.963343.17
21472009.01.14 23:53buy10740.050.90240.00000.0000
21482009.01.14 23:54close10740.050.90300.00000.00004.443347.61
21492009.01.14 23:55buy10750.050.90240.00000.0000
21502009.01.14 23:58buy10760.050.90200.00000.0000
21512009.01.15 00:03close10760.050.90250.00000.00003.183350.79
21522009.01.15 00:05close10750.050.90280.00000.00002.453353.24
21532009.01.15 00:18buy10770.050.90220.00000.0000
21542009.01.15 00:32close10770.050.90270.00000.00003.703356.94
21552009.01.15 00:49sell10780.050.90350.00000.0000
21562009.01.15 00:52sell10790.050.90380.00000.0000
21572009.01.15 01:20close10790.050.90340.00000.00002.963359.90
21582009.01.15 01:20close10780.050.90310.00000.00002.963362.86
21592009.01.15 01:38sell10800.050.90390.00000.0000
21602009.01.15 01:52close10800.050.90350.00000.00002.963365.82
21612009.01.15 01:59buy10810.050.90280.00000.0000
21622009.01.15 02:01close10810.050.90320.00000.00002.963368.78
21632009.01.15 02:03buy10820.050.90280.00000.0000
21642009.01.15 02:12close10820.050.90320.00000.00002.963371.74
21652009.01.15 02:25sell10830.050.90390.00000.0000
21662009.01.15 02:29sell10840.050.90430.00000.0000
21672009.01.15 02:32close10840.050.90390.00000.00002.963374.70
21682009.01.15 02:33sell10850.050.90430.00000.0000
21692009.01.15 02:39close10850.050.90360.00000.00005.183379.88
21702009.01.15 02:39close10830.050.90350.00000.00002.963382.84
21712009.01.15 03:27buy10860.050.90280.00000.0000
21722009.01.15 03:31buy10870.050.90240.00000.0000
21732009.01.15 03:58buy10880.050.90190.00000.0000
21742009.01.15 04:10close10880.050.90240.00000.00003.693386.53
21752009.01.15 04:20buy10890.050.90190.00000.0000
21762009.01.15 04:39close10890.050.90250.00000.00004.433390.96
21772009.01.15 04:54buy10900.050.90190.00000.0000
21782009.01.15 05:55close10900.050.90220.00000.00002.213393.17
21792009.01.15 06:38close10870.050.90240.00000.00000.003393.17
21802009.01.15 07:28close10860.050.90240.00000.0000-2.963390.21
21812009.01.15 21:37buy10910.050.89630.00000.0000
21822009.01.15 21:39close10910.050.89680.00000.00003.693393.90
21832009.01.15 22:12sell10920.050.89780.00000.0000
21842009.01.15 22:19close10920.050.89740.00000.00002.963396.86
21852009.01.15 22:24sell10930.050.89800.00000.0000
21862009.01.15 22:35close10930.050.89740.00000.00004.443401.30
21872009.01.15 22:58buy10940.050.89630.00000.0000
21882009.01.15 23:16buy10950.050.89580.00000.0000
21892009.01.15 23:30buy10960.050.89540.00000.0000
21902009.01.15 23:32close10960.050.89580.00000.00002.963404.26
21912009.01.15 23:37close10950.050.89620.00000.00002.963407.22
21922009.01.15 23:47buy10970.050.89570.00000.0000
21932009.01.15 23:48close10970.050.89610.00000.00002.963410.18
21942009.01.15 23:53close10940.050.89690.00000.00004.433414.61
21952009.01.16 00:10sell10980.050.89720.00000.0000
21962009.01.16 00:16close10980.050.89670.00000.00003.693418.30
21972009.01.16 00:37sell10990.050.89680.00000.0000
21982009.01.16 00:59sell11000.050.89760.00000.0000
21992009.01.16 01:04close11000.050.89720.00000.00002.963421.26
22002009.01.16 01:06sell11010.050.89720.00000.0000
22012009.01.16 01:41close11010.050.89670.00000.00003.693424.95
22022009.01.16 01:41close10990.050.89650.00000.00002.223427.17
22032009.01.16 02:43buy11020.050.89570.00000.0000
22042009.01.16 02:48buy11030.050.89530.00000.0000
22052009.01.16 04:32close11030.050.89570.00000.00002.963430.13
22062009.01.16 04:47close11020.050.89600.00000.00002.223432.35
22072009.01.19 01:24buy11040.050.89830.00000.0000
22082009.01.19 01:42close11040.050.89870.00000.00002.963435.31
22092009.01.19 01:47buy11050.050.89810.00000.0000
22102009.01.19 01:50buy11060.050.89780.00000.0000
22112009.01.19 01:55close11050.050.89820.00000.00000.743436.05
22122009.01.19 01:55close11060.050.89830.00000.00003.693439.74
22132009.01.19 04:00buy11070.050.89830.00000.0000
22142009.01.19 04:12buy11080.050.89790.00000.0000
22152009.01.19 04:24buy11090.050.89750.00000.0000
22162009.01.19 04:46close11090.050.89800.00000.00003.693443.43
22172009.01.19 05:44close11080.050.89820.00000.00002.223445.65
22182009.01.19 06:05close11070.050.89870.00000.00002.963448.61
22192009.01.19 21:09sell11100.050.90750.00000.0000
22202009.01.19 21:11close11100.050.90710.00000.00002.963451.57
22212009.01.19 21:11sell11110.050.90750.00000.0000
22222009.01.19 21:13close11110.050.90710.00000.00002.963454.53
22232009.01.19 21:14sell11120.050.90750.00000.0000
22242009.01.19 21:15close11120.050.90690.00000.00004.433458.96
22252009.01.19 22:41buy11130.050.90580.00000.0000
22262009.01.19 22:44close11130.050.90620.00000.00002.963461.92
22272009.01.19 22:44buy11140.050.90580.00000.0000
22282009.01.19 22:56buy11150.050.90530.00000.0000
22292009.01.19 22:58close11150.050.90570.00000.00002.963464.88
22302009.01.19 22:59close11140.050.90630.00000.00003.703468.58
22312009.01.19 23:06sell11160.050.90730.00000.0000
22322009.01.20 00:24sell11170.050.90800.00000.0000
22332009.01.20 00:28close11170.050.90760.00000.00002.963471.54
22342009.01.20 01:01sell11180.050.90790.00000.0000
22352009.01.20 01:13sell11190.050.90850.00000.0000
22362009.01.20 01:20close11190.050.90800.00000.00003.703475.24
22372009.01.20 01:28sell11200.050.90910.00000.0000
22382009.01.20 01:29close11200.050.91160.00000.0000-18.493456.75
22392009.01.20 01:29close11180.050.91160.00000.0000-27.363429.39
22402009.01.20 01:29close11160.050.91160.00000.0000-31.713397.68
22412009.01.20 21:03sell11210.050.92660.00000.0000
22422009.01.20 21:22close11210.050.92610.00000.00003.703401.38
22432009.01.20 21:57sell11220.050.92650.00000.0000
22442009.01.20 21:59close11220.050.92590.00000.00004.443405.82
22452009.01.20 22:13sell11230.050.92650.00000.0000
22462009.01.20 22:18sell11240.050.92690.00000.0000
22472009.01.20 22:27close11240.050.92650.00000.00002.963408.78
22482009.01.20 22:28sell11250.050.92690.00000.0000
22492009.01.20 22:29sell11260.050.92740.00000.0000
22502009.01.20 22:43close11260.050.92690.00000.00003.693412.47
22512009.01.20 22:51sell11270.050.92760.00000.0000
22522009.01.20 22:57close11270.050.92720.00000.00002.963415.43
22532009.01.20 22:59close11250.050.92640.00000.00003.703419.13
22542009.01.20 22:59close11230.050.92610.00000.00002.963422.09
22552009.01.21 00:01buy11280.050.92720.00000.0000
22562009.01.21 00:03close11280.050.92760.00000.00002.963425.05
22572009.01.21 00:11buy11290.050.92740.00000.0000
22582009.01.21 00:16buy11300.050.92690.00000.0000
22592009.01.21 00:20close11300.050.92730.00000.00002.963428.01
22602009.01.21 00:26close11290.050.92780.00000.00002.963430.97
22612009.01.21 01:19buy11310.050.92750.00000.0000
22622009.01.21 01:22close11310.050.92800.00000.00003.693434.66
22632009.01.21 01:46sell11320.050.92870.00000.0000
22642009.01.21 01:51sell11330.050.92910.00000.0000
22652009.01.21 01:59close11330.050.92860.00000.00003.693438.35
22662009.01.21 01:59close11320.050.92830.00000.00002.963441.31
22672009.01.21 02:09sell11340.050.92880.00000.0000
22682009.01.21 02:15sell11350.050.92910.00000.0000
22692009.01.21 02:17close11340.050.92870.00000.00000.743442.05
22702009.01.21 02:17close11350.050.92860.00000.00003.693445.74
22712009.01.21 02:52buy11360.050.92770.00000.0000
22722009.01.21 03:00close11360.050.92830.00000.00004.433450.17
22732009.01.21 03:01buy11370.050.92780.00000.0000
22742009.01.21 03:04close11370.050.92830.00000.00003.693453.86
22752009.01.21 03:05buy11380.050.92770.00000.0000
22762009.01.21 03:34buy11390.050.92720.00000.0000
22772009.01.21 03:39close11390.050.92760.00000.00002.963456.82
22782009.01.21 03:41buy11400.050.92730.00000.0000
22792009.01.21 03:45close11400.050.92790.00000.00004.433461.25
22802009.01.21 04:03close11380.050.92820.00000.00003.693464.94
22812009.01.21 04:14sell11410.050.92900.00000.0000
22822009.01.21 04:17close11410.050.92860.00000.00002.963467.90
22832009.01.21 04:20sell11420.050.92890.00000.0000
22842009.01.21 04:21close11420.050.92830.00000.00004.443472.34
22852009.01.21 04:32sell11430.050.92880.00000.0000
22862009.01.21 04:34close11430.050.92840.00000.00002.963475.30
22872009.01.21 04:42sell11440.050.92890.00000.0000
22882009.01.21 04:43sell11450.050.92920.00000.0000
22892009.01.21 04:44close11440.050.92880.00000.00000.743476.04
22902009.01.21 04:45close11450.050.92870.00000.00003.693479.73
22912009.01.21 23:00sell11460.050.93340.00000.0000
22922009.01.21 23:07sell11470.050.93380.00000.0000
22932009.01.21 23:28sell11480.050.93410.00000.0000
22942009.01.21 23:33close11480.050.93370.00000.00002.963482.69
22952009.01.21 23:33close11470.050.93340.00000.00002.963485.65
22962009.01.21 23:34close11460.050.93290.00000.00003.693489.34
22972009.01.21 23:44sell11490.050.93410.00000.0000
22982009.01.21 23:46sell11500.050.93450.00000.0000
22992009.01.21 23:47close11490.050.93410.00000.00000.003489.34
23002009.01.21 23:47close11500.050.93410.00000.00002.963492.30
23012009.01.21 23:47sell11510.050.93380.00000.0000
23022009.01.21 23:49sell11520.050.93410.00000.0000
23032009.01.21 23:50close11520.050.93370.00000.00002.963495.26
23042009.01.21 23:50close11510.050.93310.00000.00005.183500.44
23052009.01.22 00:10sell11530.050.93390.00000.0000
23062009.01.22 00:15sell11540.050.93430.00000.0000
23072009.01.22 01:00sell11550.050.93590.00000.0000
23082009.01.22 01:21close11550.050.93550.00000.00002.963503.40
23092009.01.22 02:15close11540.050.93400.00000.00002.223505.62
23102009.01.22 02:20close11530.050.93350.00000.00002.963508.58
23112009.01.22 02:26buy11560.050.93420.00000.0000
23122009.01.22 02:43close11560.050.93460.00000.00002.963511.54
23132009.01.22 02:59buy11570.050.93370.00000.0000
23142009.01.22 03:00close11570.050.93450.00000.00005.923517.46
23152009.01.22 03:02buy11580.050.93420.00000.0000
23162009.01.22 03:03close11580.050.93460.00000.00002.963520.42
23172009.01.22 03:04buy11590.050.93380.00000.0000
23182009.01.22 03:14buy11600.050.93340.00000.0000
23192009.01.22 03:14close11590.050.93390.00000.00000.743521.16
23202009.01.22 03:15close11600.050.93440.00000.00007.393528.55
23212009.01.22 03:15buy11610.050.93410.00000.0000
23222009.01.22 03:18buy11620.050.93370.00000.0000
23232009.01.22 03:24close11620.050.93410.00000.00002.963531.51
23242009.01.22 03:26buy11630.050.93330.00000.0000
23252009.01.22 03:38close11630.050.93380.00000.00003.693535.20
23262009.01.22 03:40close11610.050.93450.00000.00002.963538.16
23272009.01.22 03:47sell11640.050.93460.00000.0000
23282009.01.22 03:49close11640.050.93420.00000.00002.963541.12
23292009.01.22 03:50sell11650.050.93460.00000.0000
23302009.01.22 03:51close11650.050.93400.00000.00004.443545.56
23312009.01.22 04:01sell11660.050.93470.00000.0000
23322009.01.22 04:02close11660.050.93420.00000.00003.703549.26
23332009.01.22 04:14sell11670.050.93460.00000.0000
23342009.01.22 04:29close11670.050.93420.00000.00002.963552.22
23352009.01.22 04:50sell11680.050.93480.00000.0000
23362009.01.22 05:16close11680.050.93440.00000.00002.963555.18
23372009.01.22 21:00sell11690.050.93800.00000.0000
23382009.01.22 21:01sell11700.050.93840.00000.0000
23392009.01.22 21:03close11700.050.93800.00000.00002.963558.14
23402009.01.22 21:04close11690.050.93750.00000.00003.703561.84
23412009.01.22 21:13buy11710.050.93660.00000.0000
23422009.01.22 21:47close11710.050.93700.00000.00002.963564.80
23432009.01.22 21:53buy11720.050.93630.00000.0000
23442009.01.22 21:55close11720.050.93680.00000.00003.693568.49
23452009.01.22 23:55buy11730.050.93670.00000.0000
23462009.01.22 23:56close11730.050.93740.00000.00005.183573.67
23472009.01.23 01:34sell11740.050.93780.00000.0000
23482009.01.23 01:35sell11750.050.93810.00000.0000
23492009.01.23 05:01close11750.050.93810.00000.00000.003573.67
23502009.01.23 05:25close11740.050.93990.00000.0000-15.533558.14
23512009.01.26 01:45buy11760.050.94630.00000.0000
23522009.01.26 01:49close11760.050.94680.00000.00003.693561.83
23532009.01.26 01:57buy11770.050.94610.00000.0000
23542009.01.26 02:02close11770.050.94660.00000.00003.693565.52
23552009.01.26 02:11buy11780.050.94660.00000.0000
23562009.01.26 02:16close11780.050.94700.00000.00002.963568.48
23572009.01.26 03:07sell11790.050.94760.00000.0000
23582009.01.26 03:10sell11800.050.94800.00000.0000
23592009.01.26 03:23close11800.050.94760.00000.00002.963571.44
23602009.01.26 03:25close11790.050.94710.00000.00003.703575.14
23612009.01.26 03:57buy11810.050.94680.00000.0000
23622009.01.26 03:59buy11820.050.94640.00000.0000
23632009.01.26 04:15buy11830.050.94610.00000.0000
23642009.01.26 04:31close11830.050.94680.00000.00005.173580.31
23652009.01.26 04:32close11820.050.94690.00000.00003.693584.00
23662009.01.26 04:33close11810.050.94720.00000.00002.963586.96
23672009.01.26 04:34sell11840.050.94740.00000.0000
23682009.01.26 04:37close11840.050.94690.00000.00003.693590.65
23692009.01.26 04:50buy11850.050.94600.00000.0000
23702009.01.26 04:56close11850.050.94640.00000.00002.963593.61
23712009.01.26 21:00buy11860.050.94320.00000.0000
23722009.01.26 21:03buy11870.050.94270.00000.0000
23732009.01.26 21:25close11870.050.94310.00000.00002.963596.57
23742009.01.26 21:28close11860.050.94370.00000.00003.693600.26
23752009.01.26 23:02buy11880.050.94240.00000.0000
23762009.01.26 23:06close11880.050.94290.00000.00003.703603.96
23772009.01.26 23:11sell11890.050.94390.00000.0000
23782009.01.26 23:23close11890.050.94340.00000.00003.703607.66
23792009.01.26 23:24buy11900.050.94240.00000.0000
23802009.01.26 23:25buy11910.050.94210.00000.0000
23812009.01.26 23:30close11900.050.94250.00000.00000.743608.40
23822009.01.26 23:30close11910.050.94260.00000.00003.693612.09
23832009.01.26 23:30buy11920.050.94240.00000.0000
23842009.01.26 23:39buy11930.050.94210.00000.0000
23852009.01.26 23:43close11920.050.94250.00000.00000.743612.83
23862009.01.26 23:43close11930.050.94280.00000.00005.173618.00
23872009.01.27 00:19sell11940.050.94400.00000.0000
23882009.01.27 00:26close11940.050.94360.00000.00002.963620.96
23892009.01.27 00:53sell11950.050.94380.00000.0000
23902009.01.27 00:55sell11960.050.94410.00000.0000
23912009.01.27 01:01close11960.050.94370.00000.00002.963623.92
23922009.01.27 01:02close11950.050.94340.00000.00002.963626.88
23932009.01.27 01:12sell11970.050.94400.00000.0000
23942009.01.27 01:16close11970.050.94360.00000.00002.963629.84
23952009.01.27 01:18sell11980.050.94390.00000.0000
23962009.01.27 01:19close11980.050.94340.00000.00003.703633.54
23972009.01.27 02:17buy11990.050.94240.00000.0000
23982009.01.27 02:18close11990.050.94310.00000.00005.183638.72
23992009.01.27 02:40sell12000.050.94360.00000.0000
24002009.01.27 02:56sell12010.050.94400.00000.0000
24012009.01.27 02:57close12010.050.94360.00000.00002.963641.68
24022009.01.27 02:59close12000.050.94320.00000.00002.963644.64
24032009.01.27 03:27buy12020.050.94250.00000.0000
24042009.01.27 03:30close12020.050.94290.00000.00002.963647.60
24052009.01.27 03:56sell12030.050.94370.00000.0000
24062009.01.27 04:00close12030.050.94330.00000.00002.963650.56
24072009.01.27 04:05buy12040.050.94240.00000.0000
24082009.01.27 04:06buy12050.050.94190.00000.0000
24092009.01.27 04:12close12050.050.94240.00000.00003.693654.25
24102009.01.27 04:12close12040.050.94280.00000.00002.963657.21
24112009.01.27 04:14buy12060.050.94230.00000.0000
24122009.01.27 04:19close12060.050.94270.00000.00002.963660.17
24132009.01.27 04:24buy12070.050.94180.00000.0000
24142009.01.27 04:33close12070.050.94240.00000.00004.433664.60
24152009.01.27 04:33buy12080.050.94210.00000.0000
24162009.01.27 04:47buy12090.050.94170.00000.0000
24172009.01.27 04:51close12090.050.94210.00000.00002.963667.56
24182009.01.27 04:58buy12100.050.94170.00000.0000
24192009.01.27 04:59close12080.050.94210.00000.00000.003667.56
24202009.01.27 05:00close12100.050.94260.00000.00006.653674.21
24212009.01.27 21:12sell12110.050.93160.00000.0000
24222009.01.27 21:24sell12120.050.93200.00000.0000
24232009.01.27 21:31close12120.050.93160.00000.00002.963677.17
24242009.01.27 22:09close12110.050.93120.00000.00002.963680.13
24252009.01.27 22:27buy12130.050.93090.00000.0000
24262009.01.27 22:33close12130.050.93130.00000.00002.963683.09
24272009.01.27 23:30buy12140.050.93080.00000.0000
24282009.01.27 23:33close12140.050.93120.00000.00002.963686.05
24292009.01.27 23:35buy12150.050.93090.00000.0000
24302009.01.28 00:00close12150.050.93140.00000.00003.533689.58
24312009.01.28 00:07sell12160.050.93190.00000.0000
24322009.01.28 00:15close12160.050.93150.00000.00002.963692.54
24332009.01.28 00:25sell12170.050.93180.00000.0000
24342009.01.28 00:26close12170.050.93140.00000.00002.963695.50
24352009.01.28 00:40buy12180.050.93040.00000.0000
24362009.01.28 00:43close12180.050.93090.00000.00003.693699.19
24372009.01.28 00:45buy12190.050.93080.00000.0000
24382009.01.28 00:50close12190.050.93120.00000.00002.963702.15
24392009.01.28 01:01sell12200.050.93180.00000.0000
24402009.01.28 01:11close12200.050.93140.00000.00002.963705.11
24412009.01.28 01:21buy12210.050.93060.00000.0000
24422009.01.28 01:22close12210.050.93110.00000.00003.693708.80
24432009.01.28 01:30sell12220.050.93190.00000.0000
24442009.01.28 01:33close12220.050.93150.00000.00002.963711.76
24452009.01.28 01:33sell12230.050.93190.00000.0000
24462009.01.28 01:39close12230.050.93140.00000.00003.703715.46
24472009.01.28 01:42buy12240.050.93060.00000.0000
24482009.01.28 01:43close12240.050.93140.00000.00005.913721.37
24492009.01.28 01:50buy12250.050.93060.00000.0000
24502009.01.28 01:54buy12260.050.93020.00000.0000
24512009.01.28 01:55close12250.050.93070.00000.00000.743722.11
24522009.01.28 01:55close12260.050.93110.00000.00006.653728.76
24532009.01.28 01:58sell12270.050.93190.00000.0000
24542009.01.28 01:59sell12280.050.93220.00000.0000
24552009.01.28 02:15close12280.050.93180.00000.00002.963731.72
24562009.01.28 02:22sell12290.050.93220.00000.0000
24572009.01.28 02:24close12290.050.93180.00000.00002.963734.68
24582009.01.28 02:28close12270.050.93150.00000.00002.963737.64
24592009.01.28 02:38sell12300.050.93220.00000.0000
24602009.01.28 02:49close12300.050.93180.00000.00002.963740.60
24612009.01.28 02:53sell12310.050.93230.00000.0000
24622009.01.28 03:00close12310.050.93190.00000.00002.963743.56
24632009.01.28 04:15buy12320.050.93110.00000.0000
24642009.01.28 04:23close12320.050.93150.00000.00002.963746.52
24652009.01.28 04:46buy12330.050.93100.00000.0000
24662009.01.28 04:47close12330.050.93140.00000.00002.963749.48
24672009.01.28 21:40sell12340.050.92430.00000.0000
24682009.01.28 22:10sell12350.050.92490.00000.0000
24692009.01.28 22:14close12350.050.92450.00000.00002.963752.44
24702009.01.28 22:29close12340.050.92370.00000.00004.443756.88
24712009.01.28 23:06buy12360.050.92360.00000.0000
24722009.01.28 23:47buy12370.050.92300.00000.0000
24732009.01.28 23:48close12370.050.92350.00000.00003.703760.58
24742009.01.28 23:55buy12380.050.92290.00000.0000
24752009.01.28 23:59close12380.050.92330.00000.00002.963763.54
24762009.01.29 00:10close12360.050.92410.00000.00003.193766.73
24772009.01.29 00:10sell12390.050.92440.00000.0000
24782009.01.29 00:18close12390.050.92400.00000.00002.963769.69
24792009.01.29 00:21sell12400.050.92430.00000.0000
24802009.01.29 00:23close12400.050.92390.00000.00002.963772.65
24812009.01.29 00:36sell12410.050.92430.00000.0000
24822009.01.29 00:44close12410.050.92390.00000.00002.963775.61
24832009.01.29 00:48sell12420.050.92440.00000.0000
24842009.01.29 01:06close12420.050.92400.00000.00002.963778.57
24852009.01.29 01:16sell12430.050.92460.00000.0000
24862009.01.29 01:39close12430.050.92410.00000.00003.703782.27
24872009.01.29 01:47sell12440.050.92480.00000.0000
24882009.01.29 01:49close12440.050.92430.00000.00003.703785.97
24892009.01.29 01:52sell12450.050.92480.00000.0000
24902009.01.29 01:55close12450.050.92440.00000.00002.963788.93
24912009.01.29 02:18sell12460.050.92500.00000.0000
24922009.01.29 02:21close12460.050.92450.00000.00003.703792.63
24932009.01.29 02:26sell12470.050.92490.00000.0000
24942009.01.29 02:31close12470.050.92450.00000.00002.963795.59
24952009.01.29 03:28sell12480.050.92520.00000.0000
24962009.01.29 03:45sell12490.050.92570.00000.0000
24972009.01.29 04:01close12490.050.92530.00000.00002.963798.55
24982009.01.29 04:21close12480.050.92470.00000.00003.693802.24
24992009.01.29 04:39sell12500.050.92570.00000.0000
25002009.01.29 04:40close12500.050.92530.00000.00002.963805.20
25012009.01.29 04:51buy12510.050.92450.00000.0000
25022009.01.29 04:58close12510.050.92490.00000.00002.963808.16
25032009.01.30 00:04sell12520.050.90630.00000.0000
25042009.01.30 00:07close12520.050.90590.00000.00002.963811.12
25052009.01.30 00:21sell12530.050.90630.00000.0000
25062009.01.30 00:26close12530.050.90580.00000.00003.703814.82
25072009.01.30 00:34sell12540.050.90620.00000.0000
25082009.01.30 00:51close12540.050.90580.00000.00002.963817.78
25092009.01.30 01:17sell12550.050.90640.00000.0000
25102009.01.30 01:39close12550.050.90600.00000.00002.963820.74
25112009.01.30 01:53sell12560.050.90670.00000.0000
25122009.01.30 01:54sell12570.050.90740.00000.0000
25132009.01.30 01:56close12570.050.90690.00000.00003.693824.43
25142009.01.30 01:58sell12580.050.90700.00000.0000
25152009.01.30 02:04sell12590.050.90740.00000.0000
25162009.01.30 02:05close12590.050.90690.00000.00003.693828.12
25172009.01.30 02:17close12580.050.90650.00000.00003.703831.82
25182009.01.30 02:38sell12600.050.90750.00000.0000
25192009.01.30 02:42sell12610.050.90780.00000.0000
25202009.01.30 02:51close12610.050.90730.00000.00003.703835.52
25212009.01.30 02:52close12600.050.90710.00000.00002.963838.48
25222009.01.30 03:00sell12620.050.90760.00000.0000
25232009.01.30 03:03sell12630.050.90790.00000.0000
25242009.01.30 03:12close12630.050.90750.00000.00002.963841.44
25252009.01.30 03:13close12620.050.90720.00000.00002.963844.40
25262009.01.30 03:43sell12640.050.90760.00000.0000
25272009.01.30 03:59close12640.050.90720.00000.00002.963847.36
25282009.01.30 04:31sell12650.050.90770.00000.0000
25292009.01.30 04:38close12650.050.90730.00000.00002.963850.32
25302009.01.30 04:43sell12660.050.90800.00000.0000
25312009.01.30 05:01close12660.050.90760.00000.00002.963853.28
25322009.01.30 05:20close12560.050.90680.00000.0000-0.743852.54
25332009.02.02 02:15buy12670.050.88400.00000.0000
25342009.02.02 02:17close12670.050.88440.00000.00002.963855.50
25352009.02.02 02:34buy12680.050.88390.00000.0000
25362009.02.02 02:35close12680.050.88430.00000.00002.963858.46
25372009.02.02 03:12sell12690.050.88550.00000.0000
25382009.02.02 03:14sell12700.050.88580.00000.0000
25392009.02.02 04:40close12700.050.88540.00000.00002.963861.42
25402009.02.02 04:40close12690.050.88520.00000.00002.223863.64
25412009.02.02 21:01buy12710.050.89990.00000.0000
25422009.02.02 21:02buy12720.050.89950.00000.0000
25432009.02.02 21:29close12720.050.89990.00000.00002.963866.60
25442009.02.02 21:38close12710.050.90030.00000.00002.963869.56
25452009.02.02 21:44buy12730.050.89950.00000.0000
25462009.02.02 21:45close12730.050.89990.00000.00002.963872.52
25472009.02.02 21:59buy12740.050.89950.00000.0000
25482009.02.02 22:00close12740.050.89990.00000.00002.963875.48
25492009.02.02 22:47sell12750.050.90040.00000.0000
25502009.02.02 22:48close12750.050.90000.00000.00002.963878.44
25512009.02.02 23:23sell12760.050.90040.00000.0000
25522009.02.02 23:25close12760.050.90000.00000.00002.963881.40
25532009.02.03 00:01sell12770.050.90060.00000.0000
25542009.02.03 00:10sell12780.050.90090.00000.0000
25552009.02.03 00:24sell12790.050.90130.00000.0000
25562009.02.03 05:05close12790.050.90540.00000.0000-30.323851.08
25572009.02.03 05:05close12780.050.90540.00000.0000-33.273817.81
25582009.02.03 05:05close12770.050.90540.00000.0000-35.493782.32
25592009.02.03 23:44buy12800.050.90110.00000.0000
25602009.02.03 23:45close12800.050.90160.00000.00003.703786.02
25612009.02.03 23:52buy12810.050.90110.00000.0000
25622009.02.03 23:53close12810.050.90160.00000.00003.703789.72