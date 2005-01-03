Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2b
FxClearing-Server (Build 220)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|5 Minutes (M5) 2005.01.03 00:00 - 2007.11.29 23:55 (2005.01.01 - 2007.11.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Expert_Name="Your_Lucky_v2b"; CloseAll_NOW=false;
StopAfterLastTrade=false;
TargetEquity=0; OpenHour=22; CloseHour=6; LotsOptimized=true;
Auto_LotsDecimal=true;
LotsDecimal=0; Risk=50; Lots=0.1; MaxLots=0; AutoRange_SL=true;
StopLoss=28; SL_OutSession=32; AutoRange_TP=true;
AccountProfitClose=true;
TakeProfit=5; TakeProfit_FAKE=25; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=4; Use_Damiani_Filter=true;
Time_Opened_Expire=true;
Hidden_TP=true;
Hidden_SL=true;
Hide_ALL=false;
TradeOnFriday=true;
CloseOnFriday=true;
MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
|Bars in test
|201600
|Ticks modelled
|2554002
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|294.54
|Gross profit
|1075.44
|Gross loss
|-780.91
|Profit factor
|1.38
|Expected payoff
|0.92
|Absolute drawdown
|5.77
|Maximal drawdown
|236.27 (16.81%)
|Relative drawdown
|16.81% (236.27)
|Total trades
|319
|Short positions (won %)
|161 (69.57%)
|Long positions (won %)
|158 (76.58%)
|Profit trades (% of total)
|233 (73.04%)
|Loss trades (% of total)
|86 (26.96%)
|Largest
|profit trade
|11.53
|loss trade
|-56.54
|Average
|profit trade
|4.62
|loss trade
|-9.08
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (81.13)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-103.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|91.17 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-103.78 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 00:55
|sell
|1
|0.10
|0.7073
|0.7112
|0.7048
|2
|2005.01.03 01:29
|close
|1
|0.10
|0.7068
|0.7112
|0.7048
|7.20
|1007.20
|3
|2005.01.03 03:57
|buy
|2
|0.10
|0.7058
|0.7019
|0.7083
|4
|2005.01.03 04:02
|close
|2
|0.10
|0.7063
|0.7019
|0.7083
|7.21
|1014.41
|5
|2005.01.03 04:45
|buy
|3
|0.10
|0.7056
|0.7017
|0.7081
|6
|2005.01.03 07:07
|close
|3
|0.10
|0.7058
|0.7017
|0.7081
|2.88
|1017.29
|7
|2005.01.03 22:03
|buy
|4
|0.10
|0.7072
|0.7033
|0.7097
|8
|2005.01.04 01:59
|close
|4
|0.10
|0.7071
|0.7033
|0.7097
|-1.79
|1015.50
|9
|2005.01.10 04:17
|buy
|5
|0.10
|0.6978
|0.6939
|0.7003
|10
|2005.01.10 05:17
|close
|5
|0.10
|0.6983
|0.6939
|0.7003
|7.20
|1022.70
|11
|2005.01.11 01:28
|sell
|6
|0.10
|0.6985
|0.7024
|0.6960
|12
|2005.01.11 03:37
|close
|6
|0.10
|0.6982
|0.7024
|0.6960
|4.33
|1027.03
|13
|2005.01.18 05:08
|buy
|7
|0.10
|0.7010
|0.6971
|0.7035
|14
|2005.01.18 06:37
|close
|7
|0.10
|0.7015
|0.6971
|0.7035
|7.20
|1034.23
|15
|2005.01.19 00:54
|sell
|8
|0.10
|0.6984
|0.7023
|0.6959
|16
|2005.01.19 01:57
|close
|8
|0.10
|0.6981
|0.7023
|0.6959
|4.33
|1038.56
|17
|2005.01.19 23:42
|sell
|9
|0.10
|0.6955
|0.6994
|0.6930
|18
|2005.01.20 00:19
|close
|9
|0.10
|0.6951
|0.6994
|0.6930
|6.15
|1044.71
|19
|2005.01.20 03:56
|buy
|10
|0.10
|0.6944
|0.6905
|0.6969
|20
|2005.01.20 06:14
|close
|10
|0.10
|0.6948
|0.6905
|0.6969
|5.76
|1050.47
|21
|2005.01.26 01:56
|buy
|11
|0.10
|0.6951
|0.6912
|0.6976
|22
|2005.01.26 04:18
|buy
|12
|0.10
|0.6948
|0.6909
|0.6973
|23
|2005.01.26 08:05
|close
|12
|0.10
|0.6947
|0.6909
|0.6973
|-1.44
|1049.03
|24
|2005.01.26 08:05
|close
|11
|0.10
|0.6948
|0.6912
|0.6976
|-4.32
|1044.71
|25
|2005.02.01 02:51
|buy
|13
|0.10
|0.6919
|0.6880
|0.6944
|26
|2005.02.01 05:42
|close
|13
|0.10
|0.6920
|0.6880
|0.6944
|1.44
|1046.15
|27
|2005.02.03 01:00
|sell
|14
|0.10
|0.6914
|0.6953
|0.6889
|28
|2005.02.03 02:13
|close
|14
|0.10
|0.6910
|0.6953
|0.6889
|5.77
|1051.92
|29
|2005.02.07 01:23
|buy
|15
|0.10
|0.6857
|0.6818
|0.6882
|30
|2005.02.07 01:38
|buy
|16
|0.10
|0.6853
|0.6814
|0.6878
|31
|2005.02.07 03:11
|buy
|17
|0.10
|0.6850
|0.6811
|0.6875
|32
|2005.02.07 06:55
|close
|16
|0.10
|0.6850
|0.6814
|0.6878
|-4.32
|1047.60
|33
|2005.02.07 07:13
|close
|17
|0.10
|0.6848
|0.6811
|0.6875
|-2.89
|1044.71
|34
|2005.02.07 07:58
|close
|15
|0.10
|0.6853
|0.6818
|0.6882
|-5.76
|1038.95
|35
|2005.02.07 23:40
|buy
|18
|0.10
|0.6862
|0.6823
|0.6887
|36
|2005.02.07 23:48
|close
|18
|0.10
|0.6866
|0.6823
|0.6887
|5.77
|1044.72
|37
|2005.02.09 05:44
|buy
|19
|0.10
|0.6879
|0.6840
|0.6904
|38
|2005.02.09 08:26
|close
|19
|0.10
|0.6881
|0.6840
|0.6904
|2.89
|1047.61
|39
|2005.02.09 23:26
|sell
|20
|0.10
|0.6891
|0.6930
|0.6866
|40
|2005.02.10 00:39
|close
|20
|0.10
|0.6887
|0.6930
|0.6866
|6.15
|1053.76
|41
|2005.02.14 01:10
|sell
|21
|0.10
|0.6894
|0.6933
|0.6869
|42
|2005.02.14 01:21
|close
|21
|0.10
|0.6889
|0.6933
|0.6869
|7.20
|1060.96
|43
|2005.02.14 22:50
|sell
|22
|0.10
|0.6870
|0.6909
|0.6845
|44
|2005.02.14 23:10
|sell
|23
|0.10
|0.6873
|0.6912
|0.6848
|45
|2005.02.15 00:32
|close
|23
|0.10
|0.6870
|0.6912
|0.6848
|4.45
|1065.41
|46
|2005.02.15 00:55
|sell
|24
|0.10
|0.6873
|0.6912
|0.6848
|47
|2005.02.15 02:56
|close
|22
|0.10
|0.6873
|0.6909
|0.6845
|-4.19
|1061.22
|48
|2005.02.15 02:59
|close
|24
|0.10
|0.6870
|0.6912
|0.6848
|4.32
|1065.54
|49
|2005.02.17 01:36
|sell
|25
|0.10
|0.6918
|0.6957
|0.6893
|50
|2005.02.17 04:26
|close
|25
|0.10
|0.6917
|0.6957
|0.6893
|1.44
|1066.98
|51
|2005.02.18 01:55
|sell
|26
|0.10
|0.6904
|0.6943
|0.6879
|52
|2005.02.18 04:48
|close
|26
|0.10
|0.6902
|0.6943
|0.6879
|2.88
|1069.86
|53
|2005.02.21 04:40
|buy
|27
|0.10
|0.6892
|0.6853
|0.6917
|54
|2005.02.21 07:31
|close
|27
|0.10
|0.6892
|0.6853
|0.6917
|0.00
|1069.86
|55
|2005.02.22 23:05
|sell
|28
|0.10
|0.6939
|0.6978
|0.6914
|56
|2005.02.23 00:24
|close
|28
|0.10
|0.6935
|0.6978
|0.6914
|5.90
|1075.76
|57
|2005.02.23 22:00
|buy
|29
|0.10
|0.6919
|0.6880
|0.6944
|58
|2005.02.23 23:12
|close
|29
|0.10
|0.6922
|0.6880
|0.6944
|4.32
|1080.08
|59
|2005.02.24 02:29
|sell
|30
|0.10
|0.6929
|0.6968
|0.6904
|60
|2005.02.24 06:34
|close
|30
|0.10
|0.6931
|0.6968
|0.6904
|-2.88
|1077.20
|61
|2005.03.02 05:05
|sell
|31
|0.10
|0.6867
|0.6906
|0.6842
|62
|2005.03.02 06:13
|close
|31
|0.10
|0.6864
|0.6906
|0.6842
|4.32
|1081.52
|63
|2005.03.10 02:20
|sell
|32
|0.10
|0.6962
|0.7001
|0.6937
|64
|2005.03.10 03:40
|close
|32
|0.10
|0.6959
|0.7001
|0.6937
|4.32
|1085.84
|65
|2005.03.10 23:04
|buy
|33
|0.10
|0.6977
|0.6938
|0.7002
|66
|2005.03.10 23:26
|close
|33
|0.10
|0.6982
|0.6938
|0.7002
|7.20
|1093.04
|67
|2005.03.11 00:15
|sell
|34
|0.10
|0.6986
|0.7025
|0.6961
|68
|2005.03.11 01:08
|close
|34
|0.10
|0.6982
|0.7025
|0.6961
|5.77
|1098.81
|69
|2005.03.21 22:17
|sell
|35
|0.10
|0.6943
|0.6982
|0.6918
|70
|2005.03.21 22:26
|close
|35
|0.10
|0.6937
|0.6982
|0.6918
|8.64
|1107.45
|71
|2005.03.24 01:26
|buy
|36
|0.10
|0.6940
|0.6901
|0.6965
|72
|2005.03.24 01:51
|close
|36
|0.10
|0.6946
|0.6901
|0.6965
|8.64
|1116.09
|73
|2005.03.29 01:53
|buy
|37
|0.10
|0.6902
|0.6863
|0.6927
|74
|2005.03.29 02:30
|close
|37
|0.10
|0.6907
|0.6863
|0.6927
|7.20
|1123.29
|75
|2005.03.30 22:00
|buy
|38
|0.10
|0.6879
|0.6840
|0.6904
|76
|2005.03.31 00:59
|close
|38
|0.10
|0.6879
|0.6840
|0.6904
|-1.04
|1122.25
|77
|2005.04.01 01:37
|sell
|39
|0.10
|0.6864
|0.6903
|0.6839
|78
|2005.04.01 01:52
|sell
|40
|0.10
|0.6868
|0.6907
|0.6843
|79
|2005.04.01 02:19
|close
|40
|0.10
|0.6863
|0.6907
|0.6843
|7.20
|1129.45
|80
|2005.04.01 05:55
|close
|39
|0.10
|0.6868
|0.6903
|0.6839
|-5.76
|1123.69
|81
|2005.04.08 00:15
|buy
|41
|0.10
|0.6867
|0.6828
|0.6892
|82
|2005.04.08 10:17
|close
|41
|0.10
|0.6863
|0.6828
|0.6892
|-5.76
|1117.93
|83
|2005.04.18 00:15
|buy
|42
|0.10
|0.6821
|0.6782
|0.6846
|84
|2005.04.18 01:06
|buy
|43
|0.10
|0.6818
|0.6779
|0.6843
|85
|2005.04.18 04:00
|close
|43
|0.10
|0.6818
|0.6779
|0.6843
|0.00
|1117.93
|86
|2005.04.18 04:16
|close
|42
|0.10
|0.6818
|0.6782
|0.6846
|-4.32
|1113.61
|87
|2005.04.19 05:50
|buy
|44
|0.10
|0.6838
|0.6799
|0.6863
|88
|2005.04.19 07:01
|close
|44
|0.10
|0.6841
|0.6799
|0.6863
|4.32
|1117.93
|89
|2005.04.19 22:00
|sell
|45
|0.10
|0.6810
|0.6849
|0.6785
|90
|2005.04.20 04:31
|close
|45
|0.10
|0.6813
|0.6849
|0.6785
|-4.20
|1113.73
|91
|2005.04.22 01:36
|buy
|46
|0.10
|0.6833
|0.6794
|0.6858
|92
|2005.04.22 02:32
|buy
|47
|0.10
|0.6830
|0.6791
|0.6855
|93
|2005.04.22 05:10
|close
|47
|0.10
|0.6832
|0.6791
|0.6855
|2.88
|1116.61
|94
|2005.04.22 05:36
|close
|46
|0.10
|0.6831
|0.6794
|0.6858
|-2.88
|1113.73
|95
|2005.04.27 01:33
|buy
|48
|0.10
|0.6808
|0.6769
|0.6833
|96
|2005.04.27 04:00
|close
|48
|0.10
|0.6810
|0.6769
|0.6833
|2.88
|1116.61
|97
|2005.05.03 02:04
|sell
|49
|0.10
|0.6787
|0.6826
|0.6762
|98
|2005.05.03 03:57
|close
|49
|0.10
|0.6782
|0.6826
|0.6762
|7.21
|1123.82
|99
|2005.05.03 23:00
|buy
|50
|0.10
|0.6801
|0.6762
|0.6826
|100
|2005.05.04 01:23
|close
|50
|0.10
|0.6803
|0.6762
|0.6826
|2.53
|1126.36
|101
|2005.05.04 03:30
|sell
|51
|0.10
|0.6808
|0.6847
|0.6783
|102
|2005.05.04 03:33
|sell
|52
|0.10
|0.6812
|0.6851
|0.6787
|103
|2005.05.04 07:47
|close
|52
|0.10
|0.6816
|0.6851
|0.6787
|-5.76
|1120.60
|104
|2005.05.04 11:48
|close
|51
|0.10
|0.6811
|0.6847
|0.6783
|-4.32
|1116.28
|105
|2005.05.05 23:07
|sell
|53
|0.10
|0.6803
|0.6842
|0.6778
|106
|2005.05.06 00:44
|sell
|54
|0.10
|0.6810
|0.6849
|0.6785
|107
|2005.05.06 03:08
|close
|54
|0.10
|0.6808
|0.6849
|0.6785
|2.88
|1119.16
|108
|2005.05.06 03:09
|close
|53
|0.10
|0.6806
|0.6842
|0.6778
|-4.20
|1114.96
|109
|2005.05.12 03:16
|buy
|55
|0.10
|0.6831
|0.6792
|0.6856
|110
|2005.05.12 04:42
|close
|55
|0.10
|0.6834
|0.6792
|0.6856
|4.32
|1119.28
|111
|2005.05.13 03:29
|buy
|56
|0.10
|0.6799
|0.6760
|0.6824
|112
|2005.05.13 07:00
|close
|56
|0.10
|0.6797
|0.6760
|0.6824
|-2.88
|1116.40
|113
|2005.05.23 02:04
|sell
|57
|0.10
|0.6879
|0.6918
|0.6854
|114
|2005.05.23 03:04
|close
|57
|0.10
|0.6876
|0.6918
|0.6854
|4.32
|1120.72
|115
|2005.05.25 00:33
|buy
|58
|0.10
|0.6878
|0.6839
|0.6903
|116
|2005.05.25 03:37
|close
|58
|0.10
|0.6879
|0.6839
|0.6903
|1.44
|1122.16
|117
|2005.05.30 01:35
|buy
|59
|0.10
|0.6871
|0.6832
|0.6896
|118
|2005.05.30 02:20
|close
|59
|0.10
|0.6875
|0.6832
|0.6896
|5.77
|1127.93
|119
|2005.06.02 03:48
|sell
|60
|0.10
|0.6746
|0.6785
|0.6721
|120
|2005.06.02 04:40
|close
|60
|0.10
|0.6741
|0.6785
|0.6721
|7.20
|1135.13
|121
|2005.06.06 03:52
|sell
|61
|0.10
|0.6750
|0.6789
|0.6725
|122
|2005.06.06 04:52
|close
|61
|0.10
|0.6747
|0.6789
|0.6725
|4.33
|1139.46
|123
|2005.06.08 22:51
|sell
|62
|0.10
|0.6709
|0.6748
|0.6684
|124
|2005.06.09 00:19
|close
|62
|0.10
|0.6706
|0.6748
|0.6684
|4.71
|1144.17
|125
|2005.06.09 02:25
|buy
|63
|0.10
|0.6701
|0.6662
|0.6726
|126
|2005.06.09 04:48
|buy
|64
|0.10
|0.6695
|0.6656
|0.6720
|127
|2005.06.09 06:06
|close
|64
|0.10
|0.6699
|0.6656
|0.6720
|5.76
|1149.93
|128
|2005.06.09 06:33
|close
|63
|0.10
|0.6698
|0.6662
|0.6726
|-4.32
|1145.61
|129
|2005.06.16 05:48
|buy
|65
|0.10
|0.6636
|0.6597
|0.6661
|130
|2005.06.16 06:30
|close
|65
|0.10
|0.6641
|0.6597
|0.6661
|7.20
|1152.81
|131
|2005.06.20 03:26
|sell
|66
|0.10
|0.6694
|0.6733
|0.6669
|132
|2005.06.20 06:41
|close
|66
|0.10
|0.6693
|0.6733
|0.6669
|1.44
|1154.25
|133
|2005.06.20 22:24
|buy
|67
|0.10
|0.6656
|0.6617
|0.6681
|134
|2005.06.20 23:02
|close
|67
|0.10
|0.6660
|0.6617
|0.6681
|5.77
|1160.02
|135
|2005.06.21 00:59
|sell
|68
|0.10
|0.6664
|0.6703
|0.6639
|136
|2005.06.21 03:23
|close
|68
|0.10
|0.6662
|0.6703
|0.6639
|2.88
|1162.90
|137
|2005.06.21 22:16
|sell
|69
|0.10
|0.6658
|0.6697
|0.6633
|138
|2005.06.22 02:40
|close
|69
|0.10
|0.6661
|0.6697
|0.6633
|-4.20
|1158.70
|139
|2005.06.22 03:38
|buy
|70
|0.10
|0.6655
|0.6616
|0.6680
|140
|2005.06.22 05:58
|close
|70
|0.10
|0.6657
|0.6616
|0.6680
|2.88
|1161.58
|141
|2005.06.24 01:20
|buy
|71
|0.10
|0.6622
|0.6583
|0.6647
|142
|2005.06.24 04:10
|close
|71
|0.10
|0.6622
|0.6583
|0.6647
|0.00
|1161.58
|143
|2005.06.27 00:45
|sell
|72
|0.10
|0.6639
|0.6678
|0.6614
|144
|2005.06.28 02:03
|sell
|73
|0.10
|0.6657
|0.6696
|0.6632
|145
|2005.06.28 06:04
|close
|73
|0.10
|0.6660
|0.6696
|0.6632
|-4.32
|1157.26
|146
|2005.06.28 11:40
|close
|72
|0.10
|0.6643
|0.6678
|0.6614
|-5.63
|1151.63
|147
|2005.06.29 22:23
|buy
|74
|0.10
|0.6683
|0.6644
|0.6708
|148
|2005.06.30 01:17
|close
|74
|0.10
|0.6685
|0.6644
|0.6708
|1.84
|1153.47
|149
|2005.06.30 01:22
|sell
|75
|0.10
|0.6687
|0.6726
|0.6662
|150
|2005.06.30 01:42
|sell
|76
|0.10
|0.6691
|0.6730
|0.6666
|151
|2005.06.30 02:45
|close
|76
|0.10
|0.6686
|0.6730
|0.6666
|7.20
|1160.67
|152
|2005.06.30 04:30
|close
|75
|0.10
|0.6686
|0.6726
|0.6662
|1.44
|1162.11
|153
|2005.07.01 01:07
|buy
|77
|0.10
|0.6748
|0.6709
|0.6773
|154
|2005.07.01 01:58
|close
|77
|0.10
|0.6752
|0.6709
|0.6773
|5.77
|1167.88
|155
|2005.07.04 00:15
|sell
|78
|0.10
|0.6772
|0.6811
|0.6747
|156
|2005.07.04 02:52
|close
|78
|0.10
|0.6770
|0.6811
|0.6747
|2.88
|1170.76
|157
|2005.07.04 03:34
|buy
|79
|0.10
|0.6766
|0.6727
|0.6791
|158
|2005.07.04 04:57
|close
|79
|0.10
|0.6769
|0.6727
|0.6791
|4.32
|1175.08
|159
|2005.07.05 01:23
|buy
|80
|0.10
|0.6758
|0.6719
|0.6783
|160
|2005.07.05 02:42
|close
|80
|0.10
|0.6761
|0.6719
|0.6783
|4.32
|1179.40
|161
|2005.07.07 01:07
|sell
|81
|0.10
|0.6810
|0.6849
|0.6785
|162
|2005.07.07 01:34
|close
|81
|0.10
|0.6805
|0.6849
|0.6785
|7.20
|1186.60
|163
|2005.07.07 04:44
|sell
|82
|0.10
|0.6811
|0.6850
|0.6786
|164
|2005.07.07 05:08
|close
|82
|0.10
|0.6806
|0.6850
|0.6786
|7.20
|1193.80
|165
|2005.07.08 00:04
|sell
|83
|0.10
|0.6855
|0.6894
|0.6830
|166
|2005.07.08 01:20
|close
|83
|0.10
|0.6851
|0.6894
|0.6830
|5.76
|1199.56
|167
|2005.07.08 01:43
|buy
|84
|0.10
|0.6847
|0.6808
|0.6872
|168
|2005.07.08 02:18
|close
|84
|0.10
|0.6851
|0.6808
|0.6872
|5.77
|1205.33
|169
|2005.07.11 04:13
|buy
|85
|0.10
|0.6876
|0.6837
|0.6901
|170
|2005.07.11 04:51
|close
|85
|0.10
|0.6880
|0.6837
|0.6901
|5.77
|1211.10
|171
|2005.07.13 00:06
|buy
|86
|0.10
|0.6878
|0.6839
|0.6903
|172
|2005.07.13 01:17
|close
|86
|0.10
|0.6881
|0.6839
|0.6903
|4.32
|1215.42
|173
|2005.07.14 02:00
|sell
|87
|0.10
|0.6858
|0.6897
|0.6833
|174
|2005.07.14 03:23
|close
|87
|0.10
|0.6854
|0.6897
|0.6833
|5.77
|1221.19
|175
|2005.07.14 03:53
|buy
|88
|0.10
|0.6848
|0.6809
|0.6873
|176
|2005.07.14 08:05
|close
|88
|0.10
|0.6844
|0.6809
|0.6873
|-5.76
|1215.43
|177
|2005.07.14 22:15
|buy
|89
|0.10
|0.6878
|0.6839
|0.6903
|178
|2005.07.15 01:13
|close
|89
|0.10
|0.6879
|0.6839
|0.6903
|1.09
|1216.52
|179
|2005.07.15 02:13
|sell
|90
|0.10
|0.6885
|0.6924
|0.6860
|180
|2005.07.15 03:10
|close
|90
|0.10
|0.6879
|0.6924
|0.6860
|8.65
|1225.17
|181
|2005.07.20 00:38
|sell
|91
|0.10
|0.6919
|0.6958
|0.6894
|182
|2005.07.20 04:13
|close
|91
|0.10
|0.6948
|0.6958
|0.6894
|-41.78
|1183.39
|183
|2005.07.21 01:21
|buy
|92
|0.10
|0.6975
|0.6936
|0.7000
|184
|2005.07.21 02:15
|close
|92
|0.10
|0.6980
|0.6936
|0.7000
|7.20
|1190.59
|185
|2005.07.21 02:34
|buy
|93
|0.10
|0.6972
|0.6933
|0.6997
|186
|2005.07.21 02:47
|close
|93
|0.10
|0.6978
|0.6933
|0.6997
|8.64
|1199.23
|187
|2005.07.21 02:59
|buy
|94
|0.10
|0.6971
|0.6932
|0.6996
|188
|2005.07.21 04:00
|close
|94
|0.10
|0.6974
|0.6932
|0.6996
|4.32
|1203.55
|189
|2005.07.21 22:49
|sell
|95
|0.10
|0.6945
|0.6984
|0.6920
|190
|2005.07.21 23:48
|close
|95
|0.10
|0.6939
|0.6984
|0.6920
|8.64
|1212.19
|191
|2005.07.22 00:25
|buy
|96
|0.10
|0.6932
|0.6893
|0.6957
|192
|2005.07.22 01:26
|close
|96
|0.10
|0.6936
|0.6893
|0.6957
|5.76
|1217.95
|193
|2005.07.22 01:37
|buy
|97
|0.10
|0.6932
|0.6893
|0.6957
|194
|2005.07.22 02:41
|close
|97
|0.10
|0.6936
|0.6893
|0.6957
|5.76
|1223.71
|195
|2005.07.22 03:39
|sell
|98
|0.10
|0.6939
|0.6978
|0.6914
|196
|2005.07.22 04:21
|sell
|99
|0.10
|0.6943
|0.6982
|0.6918
|197
|2005.07.22 05:27
|close
|99
|0.10
|0.6939
|0.6982
|0.6918
|5.76
|1229.47
|198
|2005.07.22 07:31
|close
|98
|0.10
|0.6943
|0.6978
|0.6914
|-5.76
|1223.71
|199
|2005.07.25 05:25
|sell
|100
|0.10
|0.6941
|0.6980
|0.6916
|200
|2005.07.25 06:27
|close
|100
|0.10
|0.6938
|0.6980
|0.6916
|4.32
|1228.03
|201
|2005.07.26 02:58
|buy
|101
|0.10
|0.6902
|0.6863
|0.6927
|202
|2005.07.26 04:50
|close
|101
|0.10
|0.6905
|0.6863
|0.6927
|4.32
|1232.35
|203
|2005.07.28 22:24
|sell
|102
|0.10
|0.6912
|0.6951
|0.6887
|204
|2005.07.28 23:33
|close
|102
|0.10
|0.6909
|0.6951
|0.6887
|4.32
|1236.67
|205
|2005.08.01 00:15
|sell
|103
|0.10
|0.6904
|0.6943
|0.6879
|206
|2005.08.01 01:03
|sell
|104
|0.10
|0.6908
|0.6947
|0.6883
|207
|2005.08.01 04:40
|close
|104
|0.10
|0.6909
|0.6947
|0.6883
|-1.44
|1235.23
|208
|2005.08.01 05:12
|close
|103
|0.10
|0.6908
|0.6943
|0.6879
|-5.77
|1229.46
|209
|2005.08.04 01:40
|buy
|105
|0.10
|0.6930
|0.6891
|0.6955
|210
|2005.08.04 03:16
|close
|105
|0.10
|0.6933
|0.6891
|0.6955
|4.33
|1233.79
|211
|2005.08.08 02:03
|sell
|106
|0.10
|0.6951
|0.6990
|0.6926
|212
|2005.08.08 03:23
|close
|106
|0.10
|0.6948
|0.6990
|0.6926
|4.32
|1238.11
|213
|2005.08.10 02:01
|buy
|107
|0.10
|0.6916
|0.6877
|0.6941
|214
|2005.08.10 06:13
|close
|107
|0.10
|0.6912
|0.6877
|0.6941
|-5.76
|1232.35
|215
|2005.08.11 22:13
|sell
|108
|0.10
|0.6883
|0.6922
|0.6858
|216
|2005.08.11 23:15
|close
|108
|0.10
|0.6879
|0.6922
|0.6858
|5.76
|1238.11
|217
|2005.08.15 02:32
|buy
|109
|0.10
|0.6850
|0.6811
|0.6875
|218
|2005.08.15 03:01
|buy
|110
|0.10
|0.6847
|0.6808
|0.6872
|219
|2005.08.16 02:17
|close
|109
|0.10
|0.6822
|0.6811
|0.6875
|-40.69
|1197.43
|220
|2005.08.16 10:30
|s/l
|110
|0.10
|0.6808
|0.6808
|0.6872
|-56.54
|1140.89
|221
|2005.08.17 02:03
|sell
|111
|0.10
|0.6830
|0.6869
|0.6805
|222
|2005.08.17 03:03
|close
|111
|0.10
|0.6824
|0.6869
|0.6805
|8.65
|1149.54
|223
|2005.08.23 02:47
|buy
|112
|0.10
|0.6782
|0.6743
|0.6807
|224
|2005.08.23 04:35
|close
|112
|0.10
|0.6786
|0.6743
|0.6807
|5.76
|1155.30
|225
|2005.08.29 04:44
|buy
|113
|0.10
|0.6817
|0.6778
|0.6842
|226
|2005.08.29 04:54
|close
|113
|0.10
|0.6822
|0.6778
|0.6842
|7.20
|1162.50
|227
|2005.09.02 00:08
|sell
|114
|0.10
|0.6819
|0.6858
|0.6794
|228
|2005.09.02 01:09
|close
|114
|0.10
|0.6816
|0.6858
|0.6794
|4.32
|1166.82
|229
|2005.09.05 03:32
|buy
|115
|0.10
|0.6808
|0.6769
|0.6833
|230
|2005.09.05 03:35
|close
|115
|0.10
|0.6814
|0.6769
|0.6833
|8.65
|1175.47
|231
|2005.09.05 03:36
|buy
|116
|0.10
|0.6808
|0.6769
|0.6833
|232
|2005.09.05 03:41
|close
|116
|0.10
|0.6812
|0.6769
|0.6833
|5.77
|1181.24
|233
|2005.09.05 04:02
|buy
|117
|0.10
|0.6808
|0.6769
|0.6833
|234
|2005.09.05 07:17
|close
|117
|0.10
|0.6808
|0.6769
|0.6833
|0.00
|1181.24
|235
|2005.09.05 23:28
|sell
|118
|0.10
|0.6801
|0.6840
|0.6776
|236
|2005.09.06 00:28
|close
|118
|0.10
|0.6797
|0.6840
|0.6776
|5.89
|1187.13
|237
|2005.09.06 02:33
|buy
|119
|0.10
|0.6790
|0.6751
|0.6815
|238
|2005.09.06 04:19
|buy
|120
|0.10
|0.6782
|0.6743
|0.6807
|239
|2005.09.06 06:40
|close
|120
|0.10
|0.6785
|0.6743
|0.6807
|4.32
|1191.45
|240
|2005.09.06 06:59
|close
|119
|0.10
|0.6787
|0.6751
|0.6815
|-4.32
|1187.13
|241
|2005.09.07 02:17
|sell
|121
|0.10
|0.6772
|0.6811
|0.6747
|242
|2005.09.07 11:35
|close
|121
|0.10
|0.6776
|0.6811
|0.6747
|-5.77
|1181.36
|243
|2005.09.08 03:08
|sell
|122
|0.10
|0.6765
|0.6804
|0.6740
|244
|2005.09.08 05:47
|close
|122
|0.10
|0.6763
|0.6804
|0.6740
|2.88
|1184.24
|245
|2005.09.08 23:13
|sell
|123
|0.10
|0.6760
|0.6799
|0.6735
|246
|2005.09.08 23:14
|close
|123
|0.10
|0.6755
|0.6799
|0.6735
|7.20
|1191.44
|247
|2005.09.14 00:55
|sell
|124
|0.10
|0.6736
|0.6775
|0.6711
|248
|2005.09.14 03:26
|close
|124
|0.10
|0.6733
|0.6775
|0.6711
|4.32
|1195.76
|249
|2005.09.15 02:50
|buy
|125
|0.10
|0.6729
|0.6690
|0.6754
|250
|2005.09.15 06:57
|close
|125
|0.10
|0.6725
|0.6690
|0.6754
|-5.76
|1190.00
|251
|2005.09.15 22:00
|sell
|126
|0.10
|0.6771
|0.6810
|0.6746
|252
|2005.09.15 22:14
|close
|126
|0.10
|0.6766
|0.6810
|0.6746
|7.20
|1197.20
|253
|2005.09.19 03:25
|buy
|127
|0.10
|0.6744
|0.6705
|0.6769
|254
|2005.09.19 09:15
|close
|127
|0.10
|0.6740
|0.6705
|0.6769
|-5.77
|1191.43
|255
|2005.09.20 02:44
|sell
|128
|0.10
|0.6738
|0.6777
|0.6713
|256
|2005.09.20 02:55
|sell
|129
|0.10
|0.6741
|0.6780
|0.6716
|257
|2005.09.20 06:27
|close
|129
|0.10
|0.6742
|0.6780
|0.6716
|-1.44
|1189.99
|258
|2005.09.20 07:01
|close
|128
|0.10
|0.6741
|0.6777
|0.6713
|-4.33
|1185.66
|259
|2005.09.21 03:47
|sell
|130
|0.10
|0.6750
|0.6789
|0.6725
|260
|2005.09.21 07:32
|close
|130
|0.10
|0.6751
|0.6789
|0.6725
|-1.44
|1184.22
|261
|2005.09.26 03:45
|sell
|131
|0.10
|0.6790
|0.6829
|0.6765
|262
|2005.09.26 03:52
|close
|131
|0.10
|0.6786
|0.6829
|0.6765
|5.77
|1189.99
|263
|2005.09.29 00:47
|sell
|132
|0.10
|0.6817
|0.6856
|0.6792
|264
|2005.09.29 02:46
|close
|132
|0.10
|0.6814
|0.6856
|0.6792
|4.33
|1194.32
|265
|2005.10.03 00:01
|sell
|133
|0.10
|0.6821
|0.6860
|0.6796
|266
|2005.10.03 02:18
|close
|133
|0.10
|0.6817
|0.6860
|0.6796
|5.76
|1200.08
|267
|2005.10.06 04:34
|sell
|134
|0.10
|0.6798
|0.6837
|0.6773
|268
|2005.10.06 05:44
|close
|134
|0.10
|0.6795
|0.6837
|0.6773
|4.33
|1204.41
|269
|2005.10.13 22:00
|sell
|135
|0.10
|0.6850
|0.6889
|0.6825
|270
|2005.10.13 22:54
|close
|135
|0.10
|0.6846
|0.6889
|0.6825
|5.77
|1210.18
|271
|2005.10.17 00:32
|sell
|136
|0.10
|0.6837
|0.6876
|0.6812
|272
|2005.10.17 02:23
|sell
|137
|0.10
|0.6842
|0.6881
|0.6817
|273
|2005.10.17 02:29
|close
|137
|0.10
|0.6838
|0.6881
|0.6817
|5.77
|1215.95
|274
|2005.10.17 02:52
|close
|136
|0.10
|0.6835
|0.6876
|0.6812
|2.88
|1218.83
|275
|2005.10.19 23:58
|sell
|138
|0.10
|0.6798
|0.6837
|0.6773
|276
|2005.10.20 00:42
|close
|138
|0.10
|0.6794
|0.6837
|0.6773
|6.16
|1224.99
|277
|2005.10.20 02:49
|sell
|139
|0.10
|0.6798
|0.6837
|0.6773
|278
|2005.10.20 03:02
|sell
|140
|0.10
|0.6801
|0.6840
|0.6776
|279
|2005.10.20 04:03
|close
|140
|0.10
|0.6798
|0.6840
|0.6776
|4.32
|1229.31
|280
|2005.10.20 05:44
|close
|139
|0.10
|0.6797
|0.6837
|0.6773
|1.44
|1230.75
|281
|2005.10.25 00:02
|buy
|141
|0.10
|0.6769
|0.6730
|0.6794
|282
|2005.10.25 00:09
|buy
|142
|0.10
|0.6766
|0.6727
|0.6791
|283
|2005.10.25 01:10
|close
|142
|0.10
|0.6770
|0.6727
|0.6791
|5.77
|1236.52
|284
|2005.10.25 01:12
|close
|141
|0.10
|0.6772
|0.6730
|0.6794
|4.33
|1240.85
|285
|2005.10.27 01:38
|buy
|143
|0.10
|0.6788
|0.6749
|0.6813
|286
|2005.10.27 04:32
|close
|143
|0.10
|0.6791
|0.6749
|0.6813
|4.32
|1245.17
|287
|2005.10.28 02:26
|sell
|144
|0.10
|0.6812
|0.6851
|0.6787
|288
|2005.10.28 02:55
|close
|144
|0.10
|0.6806
|0.6851
|0.6787
|8.64
|1253.81
|289
|2005.11.07 00:00
|sell
|145
|0.10
|0.6757
|0.6796
|0.6732
|290
|2005.11.07 00:49
|close
|145
|0.10
|0.6753
|0.6796
|0.6732
|5.77
|1259.58
|291
|2005.11.11 04:10
|buy
|146
|0.10
|0.6706
|0.6667
|0.6731
|292
|2005.11.11 05:27
|close
|146
|0.10
|0.6710
|0.6667
|0.6731
|5.77
|1265.35
|293
|2005.11.21 23:00
|sell
|147
|0.10
|0.6833
|0.6872
|0.6808
|294
|2005.11.22 02:35
|close
|147
|0.10
|0.6834
|0.6872
|0.6808
|-1.31
|1264.04
|295
|2005.11.23 22:42
|sell
|148
|0.10
|0.6857
|0.6896
|0.6832
|296
|2005.11.23 23:52
|close
|148
|0.10
|0.6854
|0.6896
|0.6832
|4.33
|1268.37
|297
|2005.11.25 01:13
|buy
|149
|0.10
|0.6835
|0.6796
|0.6860
|298
|2005.11.25 02:35
|close
|149
|0.10
|0.6838
|0.6796
|0.6860
|4.32
|1272.69
|299
|2005.11.28 00:32
|buy
|150
|0.10
|0.6833
|0.6794
|0.6858
|300
|2005.11.28 01:24
|close
|150
|0.10
|0.6838
|0.6794
|0.6858
|7.20
|1279.89
|301
|2005.11.28 22:02
|buy
|151
|0.10
|0.6845
|0.6806
|0.6870
|302
|2005.11.28 23:02
|close
|151
|0.10
|0.6850
|0.6806
|0.6870
|7.20
|1287.09
|303
|2005.11.29 01:23
|sell
|152
|0.10
|0.6857
|0.6896
|0.6832
|304
|2005.11.29 01:56
|sell
|153
|0.10
|0.6860
|0.6899
|0.6835
|305
|2005.11.29 02:02
|close
|152
|0.10
|0.6856
|0.6896
|0.6832
|1.44
|1288.53
|306
|2005.11.29 02:17
|close
|153
|0.10
|0.6855
|0.6899
|0.6835
|7.20
|1295.73
|307
|2005.11.29 03:58
|sell
|154
|0.10
|0.6859
|0.6898
|0.6834
|308
|2005.11.29 04:12
|sell
|155
|0.10
|0.6862
|0.6901
|0.6837
|309
|2005.11.29 05:40
|close
|155
|0.10
|0.6858
|0.6901
|0.6837
|5.77
|1301.50
|310
|2005.11.29 05:42
|close
|154
|0.10
|0.6856
|0.6898
|0.6834
|4.32
|1305.82
|311
|2005.12.01 22:00
|sell
|156
|0.10
|0.6778
|0.6817
|0.6753
|312
|2005.12.02 00:24
|close
|156
|0.10
|0.6776
|0.6817
|0.6753
|3.01
|1308.83
|313
|2005.12.06 01:22
|sell
|157
|0.10
|0.6772
|0.6811
|0.6747
|314
|2005.12.06 01:38
|close
|157
|0.10
|0.6768
|0.6811
|0.6747
|5.77
|1314.60
|315
|2005.12.07 01:09
|sell
|158
|0.10
|0.6773
|0.6812
|0.6748
|316
|2005.12.07 01:26
|close
|158
|0.10
|0.6769
|0.6812
|0.6748
|5.77
|1320.37
|317
|2005.12.09 01:55
|buy
|159
|0.10
|0.6736
|0.6697
|0.6761
|318
|2005.12.09 02:04
|close
|159
|0.10
|0.6741
|0.6697
|0.6761
|7.20
|1327.57
|319
|2005.12.13 22:00
|buy
|160
|0.10
|0.6745
|0.6706
|0.6770
|320
|2005.12.14 00:50
|close
|160
|0.10
|0.6745
|0.6706
|0.6770
|-0.35
|1327.22
|321
|2005.12.14 01:22
|sell
|161
|0.10
|0.6752
|0.6791
|0.6727
|322
|2005.12.14 02:22
|sell
|162
|0.10
|0.6755
|0.6794
|0.6730
|323
|2005.12.14 02:40
|sell
|163
|0.10
|0.6759
|0.6798
|0.6734
|324
|2005.12.14 03:16
|close
|161
|0.10
|0.6781
|0.6791
|0.6727
|-41.78
|1285.44
|325
|2005.12.14 03:18
|close
|162
|0.10
|0.6784
|0.6794
|0.6730
|-41.79
|1243.65
|326
|2005.12.14 09:42
|close
|163
|0.10
|0.6763
|0.6798
|0.6734
|-5.77
|1237.88
|327
|2005.12.15 02:19
|sell
|164
|0.10
|0.6770
|0.6809
|0.6745
|328
|2005.12.15 04:13
|close
|164
|0.10
|0.6767
|0.6809
|0.6745
|4.32
|1242.20
|329
|2005.12.15 04:49
|buy
|165
|0.10
|0.6758
|0.6719
|0.6783
|330
|2005.12.15 05:21
|close
|165
|0.10
|0.6762
|0.6719
|0.6783
|5.77
|1247.97
|331
|2005.12.19 03:00
|buy
|166
|0.10
|0.6781
|0.6742
|0.6806
|332
|2005.12.19 03:17
|close
|166
|0.10
|0.6786
|0.6742
|0.6806
|7.20
|1255.17
|333
|2005.12.20 02:27
|sell
|167
|0.10
|0.6816
|0.6855
|0.6791
|334
|2005.12.20 03:00
|close
|167
|0.10
|0.6811
|0.6855
|0.6791
|7.20
|1262.37
|335
|2005.12.20 22:05
|sell
|168
|0.10
|0.6766
|0.6805
|0.6741
|336
|2005.12.20 22:41
|close
|168
|0.10
|0.6762
|0.6805
|0.6741
|5.77
|1268.14
|337
|2005.12.22 00:02
|buy
|169
|0.10
|0.6779
|0.6740
|0.6804
|338
|2005.12.22 01:49
|close
|169
|0.10
|0.6785
|0.6740
|0.6804
|8.64
|1276.78
|339
|2005.12.22 23:14
|buy
|170
|0.10
|0.6826
|0.6787
|0.6851
|340
|2005.12.22 23:20
|close
|170
|0.10
|0.6831
|0.6787
|0.6851
|7.20
|1283.98
|341
|2005.12.26 01:04
|buy
|171
|0.10
|0.6838
|0.6799
|0.6863
|342
|2005.12.26 01:16
|close
|171
|0.10
|0.6842
|0.6799
|0.6863
|5.77
|1289.75
|343
|2005.12.26 03:34
|buy
|172
|0.10
|0.6834
|0.6795
|0.6859
|344
|2005.12.26 05:41
|close
|172
|0.10
|0.6837
|0.6795
|0.6859
|4.32
|1294.07
|345
|2005.12.26 22:15
|buy
|173
|0.10
|0.6836
|0.6797
|0.6861
|346
|2005.12.26 22:40
|close
|173
|0.10
|0.6841
|0.6797
|0.6861
|7.20
|1301.27
|347
|2005.12.28 23:25
|buy
|174
|0.10
|0.6887
|0.6848
|0.6912
|348
|2005.12.29 00:33
|close
|174
|0.10
|0.6891
|0.6848
|0.6912
|4.73
|1306.01
|349
|2005.12.29 04:42
|buy
|175
|0.10
|0.6880
|0.6841
|0.6905
|350
|2005.12.29 06:35
|close
|175
|0.10
|0.6883
|0.6841
|0.6905
|4.32
|1310.33
|351
|2005.12.30 03:17
|sell
|176
|0.10
|0.6877
|0.6916
|0.6852
|352
|2005.12.30 06:09
|close
|176
|0.10
|0.6877
|0.6916
|0.6852
|0.00
|1310.33
|353
|2006.01.02 02:17
|sell
|177
|0.10
|0.6884
|0.6923
|0.6859
|354
|2006.01.02 04:21
|close
|177
|0.10
|0.6876
|0.6923
|0.6859
|11.53
|1321.86
|355
|2006.01.02 22:49
|sell
|178
|0.10
|0.6869
|0.6908
|0.6844
|356
|2006.01.03 03:03
|sell
|179
|0.10
|0.6879
|0.6918
|0.6854
|357
|2006.01.03 03:37
|close
|179
|0.10
|0.6874
|0.6918
|0.6854
|7.20
|1329.06
|358
|2006.01.03 03:51
|close
|178
|0.10
|0.6873
|0.6908
|0.6844
|-5.64
|1323.42
|359
|2006.01.03 23:17
|buy
|180
|0.10
|0.6877
|0.6838
|0.6902
|360
|2006.01.04 00:39
|close
|180
|0.10
|0.6880
|0.6838
|0.6902
|3.97
|1327.39
|361
|2006.01.05 02:04
|buy
|181
|0.10
|0.6887
|0.6848
|0.6912
|362
|2006.01.05 05:08
|close
|181
|0.10
|0.6887
|0.6848
|0.6912
|0.00
|1327.39
|363
|2006.01.09 01:24
|buy
|182
|0.10
|0.6857
|0.6818
|0.6882
|364
|2006.01.09 01:28
|close
|182
|0.10
|0.6861
|0.6818
|0.6882
|5.77
|1333.16
|365
|2006.01.09 01:55
|buy
|183
|0.10
|0.6856
|0.6817
|0.6881
|366
|2006.01.09 02:17
|close
|183
|0.10
|0.6861
|0.6817
|0.6881
|7.21
|1340.37
|367
|2006.01.10 01:04
|buy
|184
|0.10
|0.6836
|0.6797
|0.6861
|368
|2006.01.10 05:37
|buy
|185
|0.10
|0.6827
|0.6788
|0.6852
|369
|2006.01.10 07:58
|close
|185
|0.10
|0.6830
|0.6788
|0.6852
|4.32
|1344.69
|370
|2006.01.10 08:03
|close
|184
|0.10
|0.6833
|0.6797
|0.6861
|-4.33
|1340.36
|371
|2006.01.16 05:19
|sell
|186
|0.10
|0.6841
|0.6880
|0.6816
|372
|2006.01.16 06:43
|close
|186
|0.10
|0.6837
|0.6880
|0.6816
|5.77
|1346.13
|373
|2006.01.18 03:01
|sell
|187
|0.10
|0.6856
|0.6895
|0.6831
|374
|2006.01.18 06:22
|close
|187
|0.10
|0.6856
|0.6895
|0.6831
|0.00
|1346.13
|375
|2006.01.19 23:44
|sell
|188
|0.10
|0.6880
|0.6919
|0.6855
|376
|2006.01.20 01:29
|close
|188
|0.10
|0.6877
|0.6919
|0.6855
|4.45
|1350.58
|377
|2006.01.27 05:41
|sell
|189
|0.10
|0.6862
|0.6901
|0.6837
|378
|2006.01.27 06:25
|close
|189
|0.10
|0.6857
|0.6901
|0.6837
|7.21
|1357.79
|379
|2006.01.30 01:37
|buy
|190
|0.10
|0.6837
|0.6798
|0.6862
|380
|2006.01.30 02:38
|close
|190
|0.10
|0.6841
|0.6798
|0.6862
|5.76
|1363.55
|381
|2006.01.30 04:09
|sell
|191
|0.10
|0.6844
|0.6883
|0.6819
|382
|2006.01.30 07:19
|close
|191
|0.10
|0.6844
|0.6883
|0.6819
|0.00
|1363.55
|383
|2006.01.31 22:27
|sell
|192
|0.10
|0.6834
|0.6873
|0.6809
|384
|2006.01.31 23:04
|close
|192
|0.10
|0.6829
|0.6873
|0.6809
|7.20
|1370.75
|385
|2006.02.02 22:57
|buy
|193
|0.10
|0.6790
|0.6751
|0.6815
|386
|2006.02.03 00:42
|close
|193
|0.10
|0.6793
|0.6751
|0.6815
|3.97
|1374.73
|387
|2006.02.07 22:08
|sell
|194
|0.10
|0.6866
|0.6905
|0.6841
|388
|2006.02.07 23:43
|close
|194
|0.10
|0.6863
|0.6905
|0.6841
|4.32
|1379.05
|389
|2006.02.10 00:48
|buy
|195
|0.10
|0.6875
|0.6836
|0.6900
|390
|2006.02.10 14:14
|s/l
|195
|0.10
|0.6836
|0.6836
|0.6900
|-56.19
|1322.86
|391
|2006.03.06 04:46
|buy
|196
|0.10
|0.6860
|0.6821
|0.6885
|392
|2006.03.06 05:51
|close
|196
|0.10
|0.6863
|0.6821
|0.6885
|4.33
|1327.19
|393
|2006.03.09 02:01
|sell
|197
|0.10
|0.6870
|0.6909
|0.6845
|394
|2006.03.09 02:39
|close
|197
|0.10
|0.6866
|0.6909
|0.6845
|5.77
|1332.96
|395
|2006.03.10 05:17
|sell
|198
|0.10
|0.6860
|0.6899
|0.6835
|396
|2006.03.10 07:00
|close
|198
|0.10
|0.6862
|0.6899
|0.6835
|-2.88
|1330.08
|397
|2006.04.03 00:43
|buy
|199
|0.10
|0.6972
|0.6933
|0.6997
|398
|2006.04.03 02:10
|close
|199
|0.10
|0.6976
|0.6933
|0.6997
|5.77
|1335.85
|399
|2006.04.03 05:01
|buy
|200
|0.10
|0.6966
|0.6927
|0.6991
|400
|2006.04.03 08:12
|close
|200
|0.10
|0.6967
|0.6927
|0.6991
|1.44
|1337.29
|401
|2006.05.01 23:36
|buy
|201
|0.10
|0.6890
|0.6851
|0.6915
|402
|2006.05.02 01:39
|close
|201
|0.10
|0.6894
|0.6851
|0.6915
|5.42
|1342.71
|403
|2006.05.03 01:01
|sell
|202
|0.10
|0.6862
|0.6901
|0.6837
|404
|2006.05.03 01:38
|sell
|203
|0.10
|0.6865
|0.6904
|0.6840
|405
|2006.05.03 04:29
|close
|203
|0.10
|0.6865
|0.6904
|0.6840
|0.00
|1342.71
|406
|2006.05.03 04:32
|close
|202
|0.10
|0.6862
|0.6901
|0.6837
|0.00
|1342.71
|407
|2006.05.04 01:18
|sell
|204
|0.10
|0.6862
|0.6901
|0.6837
|408
|2006.05.04 03:03
|sell
|205
|0.10
|0.6865
|0.6904
|0.6840
|409
|2006.05.04 05:18
|close
|204
|0.10
|0.6865
|0.6901
|0.6837
|-4.32
|1338.39
|410
|2006.05.04 05:47
|close
|205
|0.10
|0.6863
|0.6904
|0.6840
|2.88
|1341.27
|411
|2006.05.04 23:52
|buy
|206
|0.10
|0.6851
|0.6812
|0.6876
|412
|2006.05.05 00:32
|close
|206
|0.10
|0.6856
|0.6812
|0.6876
|6.85
|1348.12
|413
|2006.05.15 02:01
|buy
|207
|0.10
|0.6817
|0.6778
|0.6842
|414
|2006.05.15 04:02
|buy
|208
|0.10
|0.6812
|0.6773
|0.6837
|415
|2006.05.15 05:05
|close
|208
|0.10
|0.6815
|0.6773
|0.6837
|4.32
|1352.44
|416
|2006.05.15 05:24
|close
|207
|0.10
|0.6816
|0.6778
|0.6842
|-1.44
|1351.00
|417
|2006.05.23 22:00
|buy
|209
|0.10
|0.6820
|0.6781
|0.6845
|418
|2006.05.24 07:45
|close
|209
|0.10
|0.6817
|0.6781
|0.6845
|-4.67
|1346.34
|419
|2006.06.12 00:05
|buy
|210
|0.10
|0.6859
|0.6820
|0.6884
|420
|2006.06.12 02:57
|close
|210
|0.10
|0.6860
|0.6820
|0.6884
|1.44
|1347.78
|421
|2006.07.19 03:04
|buy
|211
|0.10
|0.6842
|0.6803
|0.6867
|422
|2006.07.19 05:56
|close
|211
|0.10
|0.6843
|0.6803
|0.6867
|1.44
|1349.22
|423
|2006.08.07 00:21
|sell
|212
|0.10
|0.6754
|0.6793
|0.6729
|424
|2006.08.07 03:42
|close
|212
|0.10
|0.6755
|0.6793
|0.6729
|-1.45
|1347.77
|425
|2006.08.11 03:43
|buy
|213
|0.10
|0.6746
|0.6707
|0.6771
|426
|2006.08.11 07:00
|close
|213
|0.10
|0.6743
|0.6707
|0.6771
|-4.33
|1343.44
|427
|2006.09.12 01:50
|buy
|214
|0.10
|0.6804
|0.6765
|0.6829
|428
|2006.09.12 03:03
|close
|214
|0.10
|0.6808
|0.6765
|0.6829
|5.76
|1349.20
|429
|2006.09.18 22:03
|sell
|215
|0.10
|0.6758
|0.6797
|0.6733
|430
|2006.09.18 22:13
|close
|215
|0.10
|0.6753
|0.6797
|0.6733
|7.20
|1356.40
|431
|2006.10.02 02:03
|sell
|216
|0.10
|0.6776
|0.6815
|0.6751
|432
|2006.10.02 04:53
|close
|216
|0.10
|0.6776
|0.6815
|0.6751
|0.00
|1356.40
|433
|2006.11.20 05:58
|sell
|217
|0.10
|0.6779
|0.6818
|0.6754
|434
|2006.11.20 07:50
|close
|217
|0.10
|0.6776
|0.6818
|0.6754
|4.33
|1360.73
|435
|2006.11.27 04:50
|buy
|218
|0.10
|0.6771
|0.6732
|0.6796
|436
|2006.11.27 06:13
|close
|218
|0.10
|0.6774
|0.6732
|0.6796
|4.32
|1365.05
|437
|2006.12.11 22:52
|buy
|219
|0.10
|0.6761
|0.6722
|0.6786
|438
|2006.12.12 03:45
|close
|219
|0.10
|0.6760
|0.6722
|0.6786
|-1.79
|1363.26
|439
|2007.01.11 02:25
|sell
|220
|0.10
|0.6700
|0.6739
|0.6675
|440
|2007.01.11 06:45
|close
|220
|0.10
|0.6703
|0.6739
|0.6675
|-4.32
|1358.94
|441
|2007.01.19 03:50
|sell
|221
|0.10
|0.6571
|0.6610
|0.6546
|442
|2007.01.19 08:19
|close
|221
|0.10
|0.6575
|0.6610
|0.6546
|-5.77
|1353.17
|443
|2007.01.23 03:45
|buy
|222
|0.10
|0.6540
|0.6501
|0.6565
|444
|2007.01.23 07:12
|close
|222
|0.10
|0.6543
|0.6501
|0.6565
|4.33
|1357.50
|445
|2007.02.22 01:10
|sell
|223
|0.10
|0.6729
|0.6768
|0.6704
|446
|2007.02.22 02:45
|close
|223
|0.10
|0.6726
|0.6768
|0.6704
|4.32
|1361.82
|447
|2007.02.26 01:23
|sell
|224
|0.10
|0.6711
|0.6750
|0.6686
|448
|2007.02.26 02:20
|sell
|225
|0.10
|0.6714
|0.6753
|0.6689
|449
|2007.02.26 06:25
|close
|225
|0.10
|0.6717
|0.6753
|0.6689
|-4.32
|1357.50
|450
|2007.02.26 07:37
|close
|224
|0.10
|0.6715
|0.6750
|0.6686
|-5.77
|1351.73
|451
|2007.02.28 02:04
|buy
|226
|0.10
|0.6739
|0.6700
|0.6764
|452
|2007.02.28 03:26
|buy
|227
|0.10
|0.6732
|0.6693
|0.6757
|453
|2007.02.28 06:30
|close
|227
|0.10
|0.6733
|0.6693
|0.6757
|1.44
|1353.17
|454
|2007.02.28 06:46
|close
|226
|0.10
|0.6736
|0.6700
|0.6764
|-4.32
|1348.85
|455
|2007.03.05 04:08
|buy
|228
|0.10
|0.6810
|0.6771
|0.6835
|456
|2007.03.05 05:35
|close
|228
|0.10
|0.6814
|0.6771
|0.6835
|5.76
|1354.61
|457
|2007.03.06 01:12
|buy
|229
|0.10
|0.6810
|0.6771
|0.6835
|458
|2007.03.06 01:19
|close
|229
|0.10
|0.6815
|0.6771
|0.6835
|7.20
|1361.81
|459
|2007.03.06 02:14
|buy
|230
|0.10
|0.6807
|0.6768
|0.6832
|460
|2007.03.06 03:09
|buy
|231
|0.10
|0.6803
|0.6764
|0.6828
|461
|2007.03.06 03:36
|buy
|232
|0.10
|0.6799
|0.6760
|0.6824
|462
|2007.03.06 05:57
|close
|232
|0.10
|0.6801
|0.6760
|0.6824
|2.88
|1364.69
|463
|2007.03.06 06:10
|close
|231
|0.10
|0.6804
|0.6764
|0.6828
|1.44
|1366.13
|464
|2007.03.06 06:23
|close
|230
|0.10
|0.6803
|0.6768
|0.6832
|-5.76
|1360.37
|465
|2007.03.07 03:46
|sell
|233
|0.10
|0.6802
|0.6841
|0.6777
|466
|2007.03.07 04:24
|sell
|234
|0.10
|0.6805
|0.6844
|0.6780
|467
|2007.03.07 04:31
|close
|233
|0.10
|0.6801
|0.6841
|0.6777
|1.44
|1361.81
|468
|2007.03.07 04:35
|close
|234
|0.10
|0.6800
|0.6844
|0.6780
|7.20
|1369.01
|469
|2007.03.14 00:55
|buy
|235
|0.10
|0.6837
|0.6798
|0.6862
|470
|2007.03.14 04:25
|close
|235
|0.10
|0.6836
|0.6798
|0.6862
|-1.44
|1367.57
|471
|2007.03.14 05:53
|sell
|236
|0.10
|0.6843
|0.6882
|0.6818
|472
|2007.03.14 14:37
|close
|236
|0.10
|0.6847
|0.6882
|0.6818
|-5.76
|1361.81
|473
|2007.03.16 00:20
|sell
|237
|0.10
|0.6841
|0.6880
|0.6816
|474
|2007.03.16 10:32
|close
|237
|0.10
|0.6845
|0.6880
|0.6816
|-5.76
|1356.05
|475
|2007.03.19 03:32
|buy
|238
|0.10
|0.6851
|0.6812
|0.6876
|476
|2007.03.19 03:38
|buy
|239
|0.10
|0.6848
|0.6809
|0.6873
|477
|2007.03.19 03:41
|close
|239
|0.10
|0.6853
|0.6809
|0.6873
|7.20
|1363.25
|478
|2007.03.19 03:53
|close
|238
|0.10
|0.6856
|0.6812
|0.6876
|7.20
|1370.45
|479
|2007.04.04 03:59
|sell
|240
|0.10
|0.6758
|0.6797
|0.6733
|480
|2007.04.04 06:49
|close
|240
|0.10
|0.6758
|0.6797
|0.6733
|0.00
|1370.45
|481
|2007.04.16 04:50
|buy
|241
|0.10
|0.6821
|0.6782
|0.6846
|482
|2007.04.16 08:52
|close
|241
|0.10
|0.6818
|0.6782
|0.6846
|-4.32
|1366.13
|483
|2007.04.25 02:13
|buy
|242
|0.10
|0.6807
|0.6768
|0.6832
|484
|2007.04.25 05:13
|close
|242
|0.10
|0.6808
|0.6768
|0.6832
|1.44
|1367.57
|485
|2007.05.10 01:31
|sell
|243
|0.10
|0.6790
|0.6829
|0.6765
|486
|2007.05.10 04:18
|close
|243
|0.10
|0.6788
|0.6829
|0.6765
|2.88
|1370.45
|487
|2007.05.21 00:07
|sell
|244
|0.10
|0.6846
|0.6885
|0.6821
|488
|2007.05.21 04:15
|close
|244
|0.10
|0.6848
|0.6885
|0.6821
|-2.88
|1367.57
|489
|2007.05.29 22:08
|buy
|245
|0.10
|0.6790
|0.6751
|0.6815
|490
|2007.05.30 01:00
|close
|245
|0.10
|0.6791
|0.6751
|0.6815
|1.09
|1368.67
|491
|2007.06.11 00:09
|buy
|246
|0.10
|0.6789
|0.6750
|0.6814
|492
|2007.06.11 01:13
|close
|246
|0.10
|0.6792
|0.6750
|0.6814
|4.32
|1372.99
|493
|2007.07.10 22:44
|sell
|247
|0.10
|0.6779
|0.6818
|0.6754
|494
|2007.07.10 23:49
|sell
|248
|0.10
|0.6783
|0.6822
|0.6758
|495
|2007.07.11 02:42
|close
|248
|0.10
|0.6783
|0.6822
|0.6758
|0.13
|1373.12
|496
|2007.07.11 02:47
|close
|247
|0.10
|0.6783
|0.6818
|0.6754
|-5.63
|1367.49
|497
|2007.07.18 02:16
|sell
|249
|0.10
|0.6741
|0.6780
|0.6716
|498
|2007.07.18 05:06
|close
|249
|0.10
|0.6738
|0.6780
|0.6716
|4.32
|1371.81
|499
|2007.07.27 02:06
|buy
|250
|0.10
|0.6709
|0.6670
|0.6734
|500
|2007.07.27 02:33
|close
|250
|0.10
|0.6714
|0.6670
|0.6734
|7.20
|1379.01
|501
|2007.07.30 04:00
|buy
|251
|0.10
|0.6735
|0.6696
|0.6760
|502
|2007.07.30 05:00
|close
|251
|0.10
|0.6738
|0.6696
|0.6760
|4.32
|1383.33
|503
|2007.07.31 01:05
|buy
|252
|0.10
|0.6758
|0.6719
|0.6783
|504
|2007.07.31 02:33
|buy
|253
|0.10
|0.6754
|0.6715
|0.6779
|505
|2007.07.31 02:57
|buy
|254
|0.10
|0.6751
|0.6712
|0.6776
|506
|2007.07.31 05:56
|close
|254
|0.10
|0.6751
|0.6712
|0.6776
|0.00
|1383.33
|507
|2007.07.31 07:08
|close
|253
|0.10
|0.6751
|0.6715
|0.6779
|-4.32
|1379.01
|508
|2007.07.31 07:09
|close
|252
|0.10
|0.6754
|0.6719
|0.6783
|-5.77
|1373.24
|509
|2007.07.31 22:00
|sell
|255
|0.10
|0.6735
|0.6774
|0.6710
|510
|2007.07.31 23:13
|sell
|256
|0.10
|0.6739
|0.6778
|0.6714
|511
|2007.08.01 00:52
|close
|256
|0.10
|0.6736
|0.6778
|0.6714
|4.45
|1377.69
|512
|2007.08.01 02:13
|close
|255
|0.10
|0.6738
|0.6774
|0.6710
|-4.19
|1373.50
|513
|2007.08.06 02:18
|buy
|257
|0.10
|0.6764
|0.6725
|0.6789
|514
|2007.08.06 03:45
|close
|257
|0.10
|0.6767
|0.6725
|0.6789
|4.33
|1377.83
|515
|2007.08.08 02:13
|sell
|258
|0.10
|0.6802
|0.6841
|0.6777
|516
|2007.08.08 05:53
|close
|258
|0.10
|0.6802
|0.6841
|0.6777
|0.00
|1377.83
|517
|2007.08.10 04:44
|buy
|259
|0.10
|0.6752
|0.6713
|0.6777
|518
|2007.08.10 05:01
|close
|259
|0.10
|0.6756
|0.6713
|0.6777
|5.77
|1383.60
|519
|2007.08.15 02:40
|sell
|260
|0.10
|0.6785
|0.6824
|0.6760
|520
|2007.08.15 03:49
|close
|260
|0.10
|0.6782
|0.6824
|0.6760
|4.32
|1387.92
|521
|2007.08.16 22:02
|buy
|261
|0.10
|0.6765
|0.6726
|0.6790
|522
|2007.08.16 22:33
|close
|261
|0.10
|0.6769
|0.6726
|0.6790
|5.77
|1393.69
|523
|2007.08.17 02:21
|buy
|262
|0.10
|0.6762
|0.6723
|0.6787
|524
|2007.08.17 02:34
|close
|262
|0.10
|0.6766
|0.6723
|0.6787
|5.77
|1399.46
|525
|2007.08.17 02:47
|sell
|263
|0.10
|0.6772
|0.6811
|0.6747
|526
|2007.08.17 04:27
|sell
|264
|0.10
|0.6776
|0.6815
|0.6751
|527
|2007.08.17 08:45
|close
|263
|0.10
|0.6804
|0.6811
|0.6747
|-46.13
|1353.33
|528
|2007.08.17 08:47
|close
|264
|0.10
|0.6809
|0.6815
|0.6751
|-47.56
|1305.77
|529
|2007.08.20 00:16
|sell
|265
|0.10
|0.6810
|0.6849
|0.6785
|530
|2007.08.20 00:59
|sell
|266
|0.10
|0.6814
|0.6853
|0.6789
|531
|2007.08.20 06:17
|close
|266
|0.10
|0.6818
|0.6853
|0.6789
|-5.76
|1300.01
|532
|2007.08.20 06:32
|close
|265
|0.10
|0.6813
|0.6849
|0.6785
|-4.33
|1295.68
|533
|2007.08.22 02:55
|buy
|267
|0.10
|0.6788
|0.6749
|0.6813
|534
|2007.08.22 03:57
|close
|267
|0.10
|0.6791
|0.6749
|0.6813
|4.32
|1300.00
|535
|2007.08.27 01:06
|buy
|268
|0.10
|0.6782
|0.6743
|0.6807
|536
|2007.08.27 05:02
|close
|268
|0.10
|0.6782
|0.6743
|0.6807
|0.00
|1300.00
|537
|2007.08.27 05:04
|sell
|269
|0.10
|0.6783
|0.6822
|0.6758
|538
|2007.08.27 07:55
|close
|269
|0.10
|0.6783
|0.6822
|0.6758
|0.00
|1300.00
|539
|2007.08.29 01:19
|buy
|270
|0.10
|0.6792
|0.6753
|0.6817
|540
|2007.08.29 01:36
|close
|270
|0.10
|0.6796
|0.6753
|0.6817
|5.77
|1305.77
|541
|2007.08.31 01:54
|sell
|271
|0.10
|0.6780
|0.6819
|0.6755
|542
|2007.08.31 06:29
|close
|271
|0.10
|0.6783
|0.6819
|0.6755
|-4.32
|1301.45
|543
|2007.09.03 01:18
|sell
|272
|0.10
|0.6763
|0.6802
|0.6738
|544
|2007.09.03 04:10
|close
|272
|0.10
|0.6763
|0.6802
|0.6738
|0.00
|1301.45
|545
|2007.09.07 02:38
|sell
|273
|0.10
|0.6773
|0.6812
|0.6748
|546
|2007.09.07 03:45
|close
|273
|0.10
|0.6769
|0.6812
|0.6748
|5.77
|1307.22
|547
|2007.09.07 05:57
|buy
|274
|0.10
|0.6766
|0.6727
|0.6791
|548
|2007.09.07 07:00
|close
|274
|0.10
|0.6763
|0.6727
|0.6791
|-4.32
|1302.90
|549
|2007.09.10 00:04
|sell
|275
|0.10
|0.6794
|0.6833
|0.6769
|550
|2007.09.10 02:01
|close
|275
|0.10
|0.6791
|0.6833
|0.6769
|4.32
|1307.22
|551
|2007.09.12 03:02
|sell
|276
|0.10
|0.6814
|0.6853
|0.6789
|552
|2007.09.12 06:33
|close
|276
|0.10
|0.6815
|0.6853
|0.6789
|-1.44
|1305.78
|553
|2007.09.13 22:17
|sell
|277
|0.10
|0.6842
|0.6881
|0.6817
|554
|2007.09.13 22:26
|sell
|278
|0.10
|0.6847
|0.6886
|0.6822
|555
|2007.09.13 23:12
|close
|277
|0.10
|0.6871
|0.6881
|0.6817
|-41.81
|1263.97
|556
|2007.09.14 00:43
|sell
|279
|0.10
|0.6868
|0.6907
|0.6843
|557
|2007.09.14 06:01
|close
|279
|0.10
|0.6871
|0.6907
|0.6843
|-4.33
|1259.64
|558
|2007.09.14 09:20
|close
|278
|0.10
|0.6881
|0.6886
|0.6822
|-48.88
|1210.76
|559
|2007.09.17 02:04
|buy
|280
|0.10
|0.6909
|0.6870
|0.6934
|560
|2007.09.17 04:55
|close
|280
|0.10
|0.6909
|0.6870
|0.6934
|0.00
|1210.76
|561
|2007.09.18 02:09
|sell
|281
|0.10
|0.6959
|0.6998
|0.6934
|562
|2007.09.18 08:06
|close
|281
|0.10
|0.6963
|0.6998
|0.6934
|-5.77
|1204.99
|563
|2007.09.24 03:39
|buy
|282
|0.10
|0.6967
|0.6928
|0.6992
|564
|2007.09.24 07:42
|close
|282
|0.10
|0.6964
|0.6928
|0.6992
|-4.32
|1200.67
|565
|2007.09.28 04:58
|sell
|283
|0.10
|0.6995
|0.7034
|0.6970
|566
|2007.09.28 10:22
|close
|283
|0.10
|0.6998
|0.7034
|0.6970
|-4.33
|1196.34
|567
|2007.10.01 01:08
|sell
|284
|0.10
|0.6977
|0.7016
|0.6952
|568
|2007.10.01 03:59
|close
|284
|0.10
|0.6976
|0.7016
|0.6952
|1.44
|1197.78
|569
|2007.10.08 00:11
|sell
|285
|0.10
|0.6930
|0.6969
|0.6905
|570
|2007.10.08 02:05
|close
|285
|0.10
|0.6927
|0.6969
|0.6905
|4.32
|1202.10
|571
|2007.10.08 04:38
|buy
|286
|0.10
|0.6922
|0.6883
|0.6947
|572
|2007.10.08 07:18
|close
|286
|0.10
|0.6925
|0.6883
|0.6947
|4.32
|1206.42
|573
|2007.10.09 22:13
|buy
|287
|0.10
|0.6922
|0.6883
|0.6947
|574
|2007.10.10 01:05
|close
|287
|0.10
|0.6923
|0.6883
|0.6947
|1.09
|1207.51
|575
|2007.10.10 02:13
|buy
|288
|0.10
|0.6918
|0.6879
|0.6943
|576
|2007.10.10 05:43
|close
|288
|0.10
|0.6918
|0.6879
|0.6943
|0.00
|1207.51
|577
|2007.10.16 00:18
|sell
|289
|0.10
|0.6959
|0.6998
|0.6934
|578
|2007.10.16 01:03
|close
|289
|0.10
|0.6954
|0.6998
|0.6934
|7.20
|1214.71
|579
|2007.10.19 04:52
|buy
|290
|0.10
|0.6984
|0.6945
|0.7009
|580
|2007.10.19 05:52
|close
|290
|0.10
|0.6987
|0.6945
|0.7009
|4.32
|1219.03
|581
|2007.10.22 01:45
|sell
|291
|0.10
|0.6993
|0.7032
|0.6968
|582
|2007.10.22 02:12
|close
|291
|0.10
|0.6989
|0.7032
|0.6968
|5.77
|1224.80
|583
|2007.10.22 04:13
|buy
|292
|0.10
|0.6984
|0.6945
|0.7009
|584
|2007.10.22 07:15
|close
|292
|0.10
|0.6984
|0.6945
|0.7009
|0.00
|1224.80
|585
|2007.10.31 22:56
|buy
|293
|0.10
|0.6958
|0.6919
|0.6983
|586
|2007.11.01 01:31
|close
|293
|0.10
|0.6961
|0.6919
|0.6983
|3.29
|1228.09
|587
|2007.11.01 22:04
|buy
|294
|0.10
|0.6934
|0.6895
|0.6959
|588
|2007.11.01 22:49
|close
|294
|0.10
|0.6939
|0.6895
|0.6959
|7.20
|1235.29
|589
|2007.11.07 23:13
|sell
|295
|0.10
|0.6970
|0.7009
|0.6945
|590
|2007.11.07 23:16
|sell
|296
|0.10
|0.6973
|0.7012
|0.6948
|591
|2007.11.07 23:30
|close
|295
|0.10
|0.6969
|0.7009
|0.6945
|1.44
|1236.73
|592
|2007.11.07 23:32
|close
|296
|0.10
|0.6968
|0.7012
|0.6948
|7.20
|1243.93
|593
|2007.11.08 01:40
|sell
|297
|0.10
|0.6972
|0.7011
|0.6947
|594
|2007.11.08 03:19
|close
|297
|0.10
|0.6968
|0.7011
|0.6947
|5.76
|1249.69
|595
|2007.11.08 23:15
|sell
|298
|0.10
|0.6963
|0.7002
|0.6938
|596
|2007.11.09 03:23
|close
|298
|0.10
|0.6967
|0.7002
|0.6938
|-5.63
|1244.06
|597
|2007.11.12 02:58
|sell
|299
|0.10
|0.7032
|0.7071
|0.7007
|598
|2007.11.12 08:19
|close
|299
|0.10
|0.7035
|0.7071
|0.7007
|-4.33
|1239.73
|599
|2007.11.13 02:56
|buy
|300
|0.10
|0.7068
|0.7029
|0.7093
|600
|2007.11.13 04:44
|close
|300
|0.10
|0.7071
|0.7029
|0.7093
|4.32
|1244.05
|601
|2007.11.14 02:58
|sell
|301
|0.10
|0.7056
|0.7095
|0.7031
|602
|2007.11.14 06:12
|close
|301
|0.10
|0.7056
|0.7095
|0.7031
|0.00
|1244.05
|603
|2007.11.15 01:40
|buy
|302
|0.10
|0.7133
|0.7094
|0.7158
|604
|2007.11.15 02:16
|buy
|303
|0.10
|0.7129
|0.7090
|0.7154
|605
|2007.11.15 03:17
|close
|303
|0.10
|0.7134
|0.7090
|0.7154
|7.21
|1251.26
|606
|2007.11.15 04:06
|close
|302
|0.10
|0.7135
|0.7094
|0.7158
|2.88
|1254.14
|607
|2007.11.15 22:32
|buy
|304
|0.10
|0.7148
|0.7109
|0.7173
|608
|2007.11.16 00:05
|close
|304
|0.10
|0.7151
|0.7109
|0.7173
|3.97
|1258.12
|609
|2007.11.16 05:32
|buy
|305
|0.10
|0.7150
|0.7111
|0.7175
|610
|2007.11.16 07:08
|close
|305
|0.10
|0.7150
|0.7111
|0.7175
|0.00
|1258.12
|611
|2007.11.19 22:59
|buy
|306
|0.10
|0.7152
|0.7113
|0.7177
|612
|2007.11.19 23:15
|close
|306
|0.10
|0.7156
|0.7113
|0.7177
|5.77
|1263.89
|613
|2007.11.21 23:18
|sell
|307
|0.10
|0.7200
|0.7239
|0.7175
|614
|2007.11.22 01:15
|sell
|308
|0.10
|0.7203
|0.7242
|0.7178
|615
|2007.11.22 03:26
|close
|307
|0.10
|0.7204
|0.7239
|0.7175
|-5.38
|1258.51
|616
|2007.11.22 03:36
|close
|308
|0.10
|0.7200
|0.7242
|0.7178
|4.33
|1262.84
|617
|2007.11.22 05:06
|buy
|309
|0.10
|0.7195
|0.7156
|0.7220
|618
|2007.11.22 05:07
|buy
|310
|0.10
|0.7191
|0.7152
|0.7216
|619
|2007.11.22 05:36
|close
|310
|0.10
|0.7196
|0.7152
|0.7216
|7.20
|1270.04
|620
|2007.11.22 10:10
|close
|309
|0.10
|0.7192
|0.7156
|0.7220
|-4.32
|1265.72
|621
|2007.11.26 00:00
|buy
|311
|0.10
|0.7194
|0.7155
|0.7219
|622
|2007.11.26 00:58
|buy
|312
|0.10
|0.7190
|0.7151
|0.7215
|623
|2007.11.26 01:08
|close
|312
|0.10
|0.7195
|0.7151
|0.7215
|7.20
|1272.92
|624
|2007.11.26 02:47
|buy
|313
|0.10
|0.7186
|0.7147
|0.7211
|625
|2007.11.26 03:13
|buy
|314
|0.10
|0.7183
|0.7144
|0.7208
|626
|2007.11.26 04:05
|close
|314
|0.10
|0.7188
|0.7144
|0.7208
|7.20
|1280.12
|627
|2007.11.26 04:07
|close
|313
|0.10
|0.7189
|0.7147
|0.7211
|4.32
|1284.44
|628
|2007.11.26 04:55
|close
|311
|0.10
|0.7190
|0.7155
|0.7219
|-5.76
|1278.68
|629
|2007.11.27 03:19
|buy
|315
|0.10
|0.7174
|0.7135
|0.7199
|630
|2007.11.27 07:35
|close
|315
|0.10
|0.7171
|0.7135
|0.7199
|-4.33
|1274.35
|631
|2007.11.28 00:17
|sell
|316
|0.10
|0.7176
|0.7215
|0.7151
|632
|2007.11.28 02:38
|close
|316
|0.10
|0.7173
|0.7215
|0.7151
|4.32
|1278.67
|633
|2007.11.28 22:00
|buy
|317
|0.10
|0.7128
|0.7089
|0.7153
|634
|2007.11.28 23:05
|close
|317
|0.10
|0.7131
|0.7089
|0.7153
|4.33
|1283.00
|635
|2007.11.29 01:23
|sell
|318
|0.10
|0.7141
|0.7180
|0.7116
|636
|2007.11.29 02:19
|close
|318
|0.10
|0.7137
|0.7180
|0.7116
|5.77
|1288.77
|637
|2007.11.29 05:07
|sell
|319
|0.10
|0.7144
|0.7183
|0.7119
|638
|2007.11.29 05:45
|close
|319
|0.10
|0.7140
|0.7183
|0.7119
|5.77
|1294.54