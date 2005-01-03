Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2b
FxClearing-Server (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period5 Minutes (M5) 2005.01.03 00:00 - 2007.11.29 23:55 (2005.01.01 - 2007.11.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpert_Name="Your_Lucky_v2b"; CloseAll_NOW=false; StopAfterLastTrade=false; TargetEquity=0; OpenHour=22; CloseHour=6; LotsOptimized=true; Auto_LotsDecimal=true; LotsDecimal=0; Risk=50; Lots=0.1; MaxLots=0; AutoRange_SL=true; StopLoss=28; SL_OutSession=32; AutoRange_TP=true; AccountProfitClose=true; TakeProfit=5; TakeProfit_FAKE=25; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=4; Use_Damiani_Filter=true; Time_Opened_Expire=true; Hidden_TP=true; Hidden_SL=true; Hide_ALL=false; TradeOnFriday=true; CloseOnFriday=true; MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
Bars in test201600Ticks modelled2554002Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit294.54Gross profit1075.44Gross loss-780.91
Profit factor1.38Expected payoff0.92
Absolute drawdown5.77Maximal drawdown236.27 (16.81%)Relative drawdown16.81% (236.27)
Total trades319Short positions (won %)161 (69.57%)Long positions (won %)158 (76.58%)
Profit trades (% of total)233 (73.04%)Loss trades (% of total)86 (26.96%)
Largestprofit trade11.53loss trade-56.54
Averageprofit trade4.62loss trade-9.08
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (81.13)consecutive losses (loss in money)4 (-103.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)91.17 (15)consecutive loss (count of losses)-103.78 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.03 00:55sell10.100.70730.71120.7048
22005.01.03 01:29close10.100.70680.71120.70487.201007.20
32005.01.03 03:57buy20.100.70580.70190.7083
42005.01.03 04:02close20.100.70630.70190.70837.211014.41
52005.01.03 04:45buy30.100.70560.70170.7081
62005.01.03 07:07close30.100.70580.70170.70812.881017.29
72005.01.03 22:03buy40.100.70720.70330.7097
82005.01.04 01:59close40.100.70710.70330.7097-1.791015.50
92005.01.10 04:17buy50.100.69780.69390.7003
102005.01.10 05:17close50.100.69830.69390.70037.201022.70
112005.01.11 01:28sell60.100.69850.70240.6960
122005.01.11 03:37close60.100.69820.70240.69604.331027.03
132005.01.18 05:08buy70.100.70100.69710.7035
142005.01.18 06:37close70.100.70150.69710.70357.201034.23
152005.01.19 00:54sell80.100.69840.70230.6959
162005.01.19 01:57close80.100.69810.70230.69594.331038.56
172005.01.19 23:42sell90.100.69550.69940.6930
182005.01.20 00:19close90.100.69510.69940.69306.151044.71
192005.01.20 03:56buy100.100.69440.69050.6969
202005.01.20 06:14close100.100.69480.69050.69695.761050.47
212005.01.26 01:56buy110.100.69510.69120.6976
222005.01.26 04:18buy120.100.69480.69090.6973
232005.01.26 08:05close120.100.69470.69090.6973-1.441049.03
242005.01.26 08:05close110.100.69480.69120.6976-4.321044.71
252005.02.01 02:51buy130.100.69190.68800.6944
262005.02.01 05:42close130.100.69200.68800.69441.441046.15
272005.02.03 01:00sell140.100.69140.69530.6889
282005.02.03 02:13close140.100.69100.69530.68895.771051.92
292005.02.07 01:23buy150.100.68570.68180.6882
302005.02.07 01:38buy160.100.68530.68140.6878
312005.02.07 03:11buy170.100.68500.68110.6875
322005.02.07 06:55close160.100.68500.68140.6878-4.321047.60
332005.02.07 07:13close170.100.68480.68110.6875-2.891044.71
342005.02.07 07:58close150.100.68530.68180.6882-5.761038.95
352005.02.07 23:40buy180.100.68620.68230.6887
362005.02.07 23:48close180.100.68660.68230.68875.771044.72
372005.02.09 05:44buy190.100.68790.68400.6904
382005.02.09 08:26close190.100.68810.68400.69042.891047.61
392005.02.09 23:26sell200.100.68910.69300.6866
402005.02.10 00:39close200.100.68870.69300.68666.151053.76
412005.02.14 01:10sell210.100.68940.69330.6869
422005.02.14 01:21close210.100.68890.69330.68697.201060.96
432005.02.14 22:50sell220.100.68700.69090.6845
442005.02.14 23:10sell230.100.68730.69120.6848
452005.02.15 00:32close230.100.68700.69120.68484.451065.41
462005.02.15 00:55sell240.100.68730.69120.6848
472005.02.15 02:56close220.100.68730.69090.6845-4.191061.22
482005.02.15 02:59close240.100.68700.69120.68484.321065.54
492005.02.17 01:36sell250.100.69180.69570.6893
502005.02.17 04:26close250.100.69170.69570.68931.441066.98
512005.02.18 01:55sell260.100.69040.69430.6879
522005.02.18 04:48close260.100.69020.69430.68792.881069.86
532005.02.21 04:40buy270.100.68920.68530.6917
542005.02.21 07:31close270.100.68920.68530.69170.001069.86
552005.02.22 23:05sell280.100.69390.69780.6914
562005.02.23 00:24close280.100.69350.69780.69145.901075.76
572005.02.23 22:00buy290.100.69190.68800.6944
582005.02.23 23:12close290.100.69220.68800.69444.321080.08
592005.02.24 02:29sell300.100.69290.69680.6904
602005.02.24 06:34close300.100.69310.69680.6904-2.881077.20
612005.03.02 05:05sell310.100.68670.69060.6842
622005.03.02 06:13close310.100.68640.69060.68424.321081.52
632005.03.10 02:20sell320.100.69620.70010.6937
642005.03.10 03:40close320.100.69590.70010.69374.321085.84
652005.03.10 23:04buy330.100.69770.69380.7002
662005.03.10 23:26close330.100.69820.69380.70027.201093.04
672005.03.11 00:15sell340.100.69860.70250.6961
682005.03.11 01:08close340.100.69820.70250.69615.771098.81
692005.03.21 22:17sell350.100.69430.69820.6918
702005.03.21 22:26close350.100.69370.69820.69188.641107.45
712005.03.24 01:26buy360.100.69400.69010.6965
722005.03.24 01:51close360.100.69460.69010.69658.641116.09
732005.03.29 01:53buy370.100.69020.68630.6927
742005.03.29 02:30close370.100.69070.68630.69277.201123.29
752005.03.30 22:00buy380.100.68790.68400.6904
762005.03.31 00:59close380.100.68790.68400.6904-1.041122.25
772005.04.01 01:37sell390.100.68640.69030.6839
782005.04.01 01:52sell400.100.68680.69070.6843
792005.04.01 02:19close400.100.68630.69070.68437.201129.45
802005.04.01 05:55close390.100.68680.69030.6839-5.761123.69
812005.04.08 00:15buy410.100.68670.68280.6892
822005.04.08 10:17close410.100.68630.68280.6892-5.761117.93
832005.04.18 00:15buy420.100.68210.67820.6846
842005.04.18 01:06buy430.100.68180.67790.6843
852005.04.18 04:00close430.100.68180.67790.68430.001117.93
862005.04.18 04:16close420.100.68180.67820.6846-4.321113.61
872005.04.19 05:50buy440.100.68380.67990.6863
882005.04.19 07:01close440.100.68410.67990.68634.321117.93
892005.04.19 22:00sell450.100.68100.68490.6785
902005.04.20 04:31close450.100.68130.68490.6785-4.201113.73
912005.04.22 01:36buy460.100.68330.67940.6858
922005.04.22 02:32buy470.100.68300.67910.6855
932005.04.22 05:10close470.100.68320.67910.68552.881116.61
942005.04.22 05:36close460.100.68310.67940.6858-2.881113.73
952005.04.27 01:33buy480.100.68080.67690.6833
962005.04.27 04:00close480.100.68100.67690.68332.881116.61
972005.05.03 02:04sell490.100.67870.68260.6762
982005.05.03 03:57close490.100.67820.68260.67627.211123.82
992005.05.03 23:00buy500.100.68010.67620.6826
1002005.05.04 01:23close500.100.68030.67620.68262.531126.36
1012005.05.04 03:30sell510.100.68080.68470.6783
1022005.05.04 03:33sell520.100.68120.68510.6787
1032005.05.04 07:47close520.100.68160.68510.6787-5.761120.60
1042005.05.04 11:48close510.100.68110.68470.6783-4.321116.28
1052005.05.05 23:07sell530.100.68030.68420.6778
1062005.05.06 00:44sell540.100.68100.68490.6785
1072005.05.06 03:08close540.100.68080.68490.67852.881119.16
1082005.05.06 03:09close530.100.68060.68420.6778-4.201114.96
1092005.05.12 03:16buy550.100.68310.67920.6856
1102005.05.12 04:42close550.100.68340.67920.68564.321119.28
1112005.05.13 03:29buy560.100.67990.67600.6824
1122005.05.13 07:00close560.100.67970.67600.6824-2.881116.40
1132005.05.23 02:04sell570.100.68790.69180.6854
1142005.05.23 03:04close570.100.68760.69180.68544.321120.72
1152005.05.25 00:33buy580.100.68780.68390.6903
1162005.05.25 03:37close580.100.68790.68390.69031.441122.16
1172005.05.30 01:35buy590.100.68710.68320.6896
1182005.05.30 02:20close590.100.68750.68320.68965.771127.93
1192005.06.02 03:48sell600.100.67460.67850.6721
1202005.06.02 04:40close600.100.67410.67850.67217.201135.13
1212005.06.06 03:52sell610.100.67500.67890.6725
1222005.06.06 04:52close610.100.67470.67890.67254.331139.46
1232005.06.08 22:51sell620.100.67090.67480.6684
1242005.06.09 00:19close620.100.67060.67480.66844.711144.17
1252005.06.09 02:25buy630.100.67010.66620.6726
1262005.06.09 04:48buy640.100.66950.66560.6720
1272005.06.09 06:06close640.100.66990.66560.67205.761149.93
1282005.06.09 06:33close630.100.66980.66620.6726-4.321145.61
1292005.06.16 05:48buy650.100.66360.65970.6661
1302005.06.16 06:30close650.100.66410.65970.66617.201152.81
1312005.06.20 03:26sell660.100.66940.67330.6669
1322005.06.20 06:41close660.100.66930.67330.66691.441154.25
1332005.06.20 22:24buy670.100.66560.66170.6681
1342005.06.20 23:02close670.100.66600.66170.66815.771160.02
1352005.06.21 00:59sell680.100.66640.67030.6639
1362005.06.21 03:23close680.100.66620.67030.66392.881162.90
1372005.06.21 22:16sell690.100.66580.66970.6633
1382005.06.22 02:40close690.100.66610.66970.6633-4.201158.70
1392005.06.22 03:38buy700.100.66550.66160.6680
1402005.06.22 05:58close700.100.66570.66160.66802.881161.58
1412005.06.24 01:20buy710.100.66220.65830.6647
1422005.06.24 04:10close710.100.66220.65830.66470.001161.58
1432005.06.27 00:45sell720.100.66390.66780.6614
1442005.06.28 02:03sell730.100.66570.66960.6632
1452005.06.28 06:04close730.100.66600.66960.6632-4.321157.26
1462005.06.28 11:40close720.100.66430.66780.6614-5.631151.63
1472005.06.29 22:23buy740.100.66830.66440.6708
1482005.06.30 01:17close740.100.66850.66440.67081.841153.47
1492005.06.30 01:22sell750.100.66870.67260.6662
1502005.06.30 01:42sell760.100.66910.67300.6666
1512005.06.30 02:45close760.100.66860.67300.66667.201160.67
1522005.06.30 04:30close750.100.66860.67260.66621.441162.11
1532005.07.01 01:07buy770.100.67480.67090.6773
1542005.07.01 01:58close770.100.67520.67090.67735.771167.88
1552005.07.04 00:15sell780.100.67720.68110.6747
1562005.07.04 02:52close780.100.67700.68110.67472.881170.76
1572005.07.04 03:34buy790.100.67660.67270.6791
1582005.07.04 04:57close790.100.67690.67270.67914.321175.08
1592005.07.05 01:23buy800.100.67580.67190.6783
1602005.07.05 02:42close800.100.67610.67190.67834.321179.40
1612005.07.07 01:07sell810.100.68100.68490.6785
1622005.07.07 01:34close810.100.68050.68490.67857.201186.60
1632005.07.07 04:44sell820.100.68110.68500.6786
1642005.07.07 05:08close820.100.68060.68500.67867.201193.80
1652005.07.08 00:04sell830.100.68550.68940.6830
1662005.07.08 01:20close830.100.68510.68940.68305.761199.56
1672005.07.08 01:43buy840.100.68470.68080.6872
1682005.07.08 02:18close840.100.68510.68080.68725.771205.33
1692005.07.11 04:13buy850.100.68760.68370.6901
1702005.07.11 04:51close850.100.68800.68370.69015.771211.10
1712005.07.13 00:06buy860.100.68780.68390.6903
1722005.07.13 01:17close860.100.68810.68390.69034.321215.42
1732005.07.14 02:00sell870.100.68580.68970.6833
1742005.07.14 03:23close870.100.68540.68970.68335.771221.19
1752005.07.14 03:53buy880.100.68480.68090.6873
1762005.07.14 08:05close880.100.68440.68090.6873-5.761215.43
1772005.07.14 22:15buy890.100.68780.68390.6903
1782005.07.15 01:13close890.100.68790.68390.69031.091216.52
1792005.07.15 02:13sell900.100.68850.69240.6860
1802005.07.15 03:10close900.100.68790.69240.68608.651225.17
1812005.07.20 00:38sell910.100.69190.69580.6894
1822005.07.20 04:13close910.100.69480.69580.6894-41.781183.39
1832005.07.21 01:21buy920.100.69750.69360.7000
1842005.07.21 02:15close920.100.69800.69360.70007.201190.59
1852005.07.21 02:34buy930.100.69720.69330.6997
1862005.07.21 02:47close930.100.69780.69330.69978.641199.23
1872005.07.21 02:59buy940.100.69710.69320.6996
1882005.07.21 04:00close940.100.69740.69320.69964.321203.55
1892005.07.21 22:49sell950.100.69450.69840.6920
1902005.07.21 23:48close950.100.69390.69840.69208.641212.19
1912005.07.22 00:25buy960.100.69320.68930.6957
1922005.07.22 01:26close960.100.69360.68930.69575.761217.95
1932005.07.22 01:37buy970.100.69320.68930.6957
1942005.07.22 02:41close970.100.69360.68930.69575.761223.71
1952005.07.22 03:39sell980.100.69390.69780.6914
1962005.07.22 04:21sell990.100.69430.69820.6918
1972005.07.22 05:27close990.100.69390.69820.69185.761229.47
1982005.07.22 07:31close980.100.69430.69780.6914-5.761223.71
1992005.07.25 05:25sell1000.100.69410.69800.6916
2002005.07.25 06:27close1000.100.69380.69800.69164.321228.03
2012005.07.26 02:58buy1010.100.69020.68630.6927
2022005.07.26 04:50close1010.100.69050.68630.69274.321232.35
2032005.07.28 22:24sell1020.100.69120.69510.6887
2042005.07.28 23:33close1020.100.69090.69510.68874.321236.67
2052005.08.01 00:15sell1030.100.69040.69430.6879
2062005.08.01 01:03sell1040.100.69080.69470.6883
2072005.08.01 04:40close1040.100.69090.69470.6883-1.441235.23
2082005.08.01 05:12close1030.100.69080.69430.6879-5.771229.46
2092005.08.04 01:40buy1050.100.69300.68910.6955
2102005.08.04 03:16close1050.100.69330.68910.69554.331233.79
2112005.08.08 02:03sell1060.100.69510.69900.6926
2122005.08.08 03:23close1060.100.69480.69900.69264.321238.11
2132005.08.10 02:01buy1070.100.69160.68770.6941
2142005.08.10 06:13close1070.100.69120.68770.6941-5.761232.35
2152005.08.11 22:13sell1080.100.68830.69220.6858
2162005.08.11 23:15close1080.100.68790.69220.68585.761238.11
2172005.08.15 02:32buy1090.100.68500.68110.6875
2182005.08.15 03:01buy1100.100.68470.68080.6872
2192005.08.16 02:17close1090.100.68220.68110.6875-40.691197.43
2202005.08.16 10:30s/l1100.100.68080.68080.6872-56.541140.89
2212005.08.17 02:03sell1110.100.68300.68690.6805
2222005.08.17 03:03close1110.100.68240.68690.68058.651149.54
2232005.08.23 02:47buy1120.100.67820.67430.6807
2242005.08.23 04:35close1120.100.67860.67430.68075.761155.30
2252005.08.29 04:44buy1130.100.68170.67780.6842
2262005.08.29 04:54close1130.100.68220.67780.68427.201162.50
2272005.09.02 00:08sell1140.100.68190.68580.6794
2282005.09.02 01:09close1140.100.68160.68580.67944.321166.82
2292005.09.05 03:32buy1150.100.68080.67690.6833
2302005.09.05 03:35close1150.100.68140.67690.68338.651175.47
2312005.09.05 03:36buy1160.100.68080.67690.6833
2322005.09.05 03:41close1160.100.68120.67690.68335.771181.24
2332005.09.05 04:02buy1170.100.68080.67690.6833
2342005.09.05 07:17close1170.100.68080.67690.68330.001181.24
2352005.09.05 23:28sell1180.100.68010.68400.6776
2362005.09.06 00:28close1180.100.67970.68400.67765.891187.13
2372005.09.06 02:33buy1190.100.67900.67510.6815
2382005.09.06 04:19buy1200.100.67820.67430.6807
2392005.09.06 06:40close1200.100.67850.67430.68074.321191.45
2402005.09.06 06:59close1190.100.67870.67510.6815-4.321187.13
2412005.09.07 02:17sell1210.100.67720.68110.6747
2422005.09.07 11:35close1210.100.67760.68110.6747-5.771181.36
2432005.09.08 03:08sell1220.100.67650.68040.6740
2442005.09.08 05:47close1220.100.67630.68040.67402.881184.24
2452005.09.08 23:13sell1230.100.67600.67990.6735
2462005.09.08 23:14close1230.100.67550.67990.67357.201191.44
2472005.09.14 00:55sell1240.100.67360.67750.6711
2482005.09.14 03:26close1240.100.67330.67750.67114.321195.76
2492005.09.15 02:50buy1250.100.67290.66900.6754
2502005.09.15 06:57close1250.100.67250.66900.6754-5.761190.00
2512005.09.15 22:00sell1260.100.67710.68100.6746
2522005.09.15 22:14close1260.100.67660.68100.67467.201197.20
2532005.09.19 03:25buy1270.100.67440.67050.6769
2542005.09.19 09:15close1270.100.67400.67050.6769-5.771191.43
2552005.09.20 02:44sell1280.100.67380.67770.6713
2562005.09.20 02:55sell1290.100.67410.67800.6716
2572005.09.20 06:27close1290.100.67420.67800.6716-1.441189.99
2582005.09.20 07:01close1280.100.67410.67770.6713-4.331185.66
2592005.09.21 03:47sell1300.100.67500.67890.6725
2602005.09.21 07:32close1300.100.67510.67890.6725-1.441184.22
2612005.09.26 03:45sell1310.100.67900.68290.6765
2622005.09.26 03:52close1310.100.67860.68290.67655.771189.99
2632005.09.29 00:47sell1320.100.68170.68560.6792
2642005.09.29 02:46close1320.100.68140.68560.67924.331194.32
2652005.10.03 00:01sell1330.100.68210.68600.6796
2662005.10.03 02:18close1330.100.68170.68600.67965.761200.08
2672005.10.06 04:34sell1340.100.67980.68370.6773
2682005.10.06 05:44close1340.100.67950.68370.67734.331204.41
2692005.10.13 22:00sell1350.100.68500.68890.6825
2702005.10.13 22:54close1350.100.68460.68890.68255.771210.18
2712005.10.17 00:32sell1360.100.68370.68760.6812
2722005.10.17 02:23sell1370.100.68420.68810.6817
2732005.10.17 02:29close1370.100.68380.68810.68175.771215.95
2742005.10.17 02:52close1360.100.68350.68760.68122.881218.83
2752005.10.19 23:58sell1380.100.67980.68370.6773
2762005.10.20 00:42close1380.100.67940.68370.67736.161224.99
2772005.10.20 02:49sell1390.100.67980.68370.6773
2782005.10.20 03:02sell1400.100.68010.68400.6776
2792005.10.20 04:03close1400.100.67980.68400.67764.321229.31
2802005.10.20 05:44close1390.100.67970.68370.67731.441230.75
2812005.10.25 00:02buy1410.100.67690.67300.6794
2822005.10.25 00:09buy1420.100.67660.67270.6791
2832005.10.25 01:10close1420.100.67700.67270.67915.771236.52
2842005.10.25 01:12close1410.100.67720.67300.67944.331240.85
2852005.10.27 01:38buy1430.100.67880.67490.6813
2862005.10.27 04:32close1430.100.67910.67490.68134.321245.17
2872005.10.28 02:26sell1440.100.68120.68510.6787
2882005.10.28 02:55close1440.100.68060.68510.67878.641253.81
2892005.11.07 00:00sell1450.100.67570.67960.6732
2902005.11.07 00:49close1450.100.67530.67960.67325.771259.58
2912005.11.11 04:10buy1460.100.67060.66670.6731
2922005.11.11 05:27close1460.100.67100.66670.67315.771265.35
2932005.11.21 23:00sell1470.100.68330.68720.6808
2942005.11.22 02:35close1470.100.68340.68720.6808-1.311264.04
2952005.11.23 22:42sell1480.100.68570.68960.6832
2962005.11.23 23:52close1480.100.68540.68960.68324.331268.37
2972005.11.25 01:13buy1490.100.68350.67960.6860
2982005.11.25 02:35close1490.100.68380.67960.68604.321272.69
2992005.11.28 00:32buy1500.100.68330.67940.6858
3002005.11.28 01:24close1500.100.68380.67940.68587.201279.89
3012005.11.28 22:02buy1510.100.68450.68060.6870
3022005.11.28 23:02close1510.100.68500.68060.68707.201287.09
3032005.11.29 01:23sell1520.100.68570.68960.6832
3042005.11.29 01:56sell1530.100.68600.68990.6835
3052005.11.29 02:02close1520.100.68560.68960.68321.441288.53
3062005.11.29 02:17close1530.100.68550.68990.68357.201295.73
3072005.11.29 03:58sell1540.100.68590.68980.6834
3082005.11.29 04:12sell1550.100.68620.69010.6837
3092005.11.29 05:40close1550.100.68580.69010.68375.771301.50
3102005.11.29 05:42close1540.100.68560.68980.68344.321305.82
3112005.12.01 22:00sell1560.100.67780.68170.6753
3122005.12.02 00:24close1560.100.67760.68170.67533.011308.83
3132005.12.06 01:22sell1570.100.67720.68110.6747
3142005.12.06 01:38close1570.100.67680.68110.67475.771314.60
3152005.12.07 01:09sell1580.100.67730.68120.6748
3162005.12.07 01:26close1580.100.67690.68120.67485.771320.37
3172005.12.09 01:55buy1590.100.67360.66970.6761
3182005.12.09 02:04close1590.100.67410.66970.67617.201327.57
3192005.12.13 22:00buy1600.100.67450.67060.6770
3202005.12.14 00:50close1600.100.67450.67060.6770-0.351327.22
3212005.12.14 01:22sell1610.100.67520.67910.6727
3222005.12.14 02:22sell1620.100.67550.67940.6730
3232005.12.14 02:40sell1630.100.67590.67980.6734
3242005.12.14 03:16close1610.100.67810.67910.6727-41.781285.44
3252005.12.14 03:18close1620.100.67840.67940.6730-41.791243.65
3262005.12.14 09:42close1630.100.67630.67980.6734-5.771237.88
3272005.12.15 02:19sell1640.100.67700.68090.6745
3282005.12.15 04:13close1640.100.67670.68090.67454.321242.20
3292005.12.15 04:49buy1650.100.67580.67190.6783
3302005.12.15 05:21close1650.100.67620.67190.67835.771247.97
3312005.12.19 03:00buy1660.100.67810.67420.6806
3322005.12.19 03:17close1660.100.67860.67420.68067.201255.17
3332005.12.20 02:27sell1670.100.68160.68550.6791
3342005.12.20 03:00close1670.100.68110.68550.67917.201262.37
3352005.12.20 22:05sell1680.100.67660.68050.6741
3362005.12.20 22:41close1680.100.67620.68050.67415.771268.14
3372005.12.22 00:02buy1690.100.67790.67400.6804
3382005.12.22 01:49close1690.100.67850.67400.68048.641276.78
3392005.12.22 23:14buy1700.100.68260.67870.6851
3402005.12.22 23:20close1700.100.68310.67870.68517.201283.98
3412005.12.26 01:04buy1710.100.68380.67990.6863
3422005.12.26 01:16close1710.100.68420.67990.68635.771289.75
3432005.12.26 03:34buy1720.100.68340.67950.6859
3442005.12.26 05:41close1720.100.68370.67950.68594.321294.07
3452005.12.26 22:15buy1730.100.68360.67970.6861
3462005.12.26 22:40close1730.100.68410.67970.68617.201301.27
3472005.12.28 23:25buy1740.100.68870.68480.6912
3482005.12.29 00:33close1740.100.68910.68480.69124.731306.01
3492005.12.29 04:42buy1750.100.68800.68410.6905
3502005.12.29 06:35close1750.100.68830.68410.69054.321310.33
3512005.12.30 03:17sell1760.100.68770.69160.6852
3522005.12.30 06:09close1760.100.68770.69160.68520.001310.33
3532006.01.02 02:17sell1770.100.68840.69230.6859
3542006.01.02 04:21close1770.100.68760.69230.685911.531321.86
3552006.01.02 22:49sell1780.100.68690.69080.6844
3562006.01.03 03:03sell1790.100.68790.69180.6854
3572006.01.03 03:37close1790.100.68740.69180.68547.201329.06
3582006.01.03 03:51close1780.100.68730.69080.6844-5.641323.42
3592006.01.03 23:17buy1800.100.68770.68380.6902
3602006.01.04 00:39close1800.100.68800.68380.69023.971327.39
3612006.01.05 02:04buy1810.100.68870.68480.6912
3622006.01.05 05:08close1810.100.68870.68480.69120.001327.39
3632006.01.09 01:24buy1820.100.68570.68180.6882
3642006.01.09 01:28close1820.100.68610.68180.68825.771333.16
3652006.01.09 01:55buy1830.100.68560.68170.6881
3662006.01.09 02:17close1830.100.68610.68170.68817.211340.37
3672006.01.10 01:04buy1840.100.68360.67970.6861
3682006.01.10 05:37buy1850.100.68270.67880.6852
3692006.01.10 07:58close1850.100.68300.67880.68524.321344.69
3702006.01.10 08:03close1840.100.68330.67970.6861-4.331340.36
3712006.01.16 05:19sell1860.100.68410.68800.6816
3722006.01.16 06:43close1860.100.68370.68800.68165.771346.13
3732006.01.18 03:01sell1870.100.68560.68950.6831
3742006.01.18 06:22close1870.100.68560.68950.68310.001346.13
3752006.01.19 23:44sell1880.100.68800.69190.6855
3762006.01.20 01:29close1880.100.68770.69190.68554.451350.58
3772006.01.27 05:41sell1890.100.68620.69010.6837
3782006.01.27 06:25close1890.100.68570.69010.68377.211357.79
3792006.01.30 01:37buy1900.100.68370.67980.6862
3802006.01.30 02:38close1900.100.68410.67980.68625.761363.55
3812006.01.30 04:09sell1910.100.68440.68830.6819
3822006.01.30 07:19close1910.100.68440.68830.68190.001363.55
3832006.01.31 22:27sell1920.100.68340.68730.6809
3842006.01.31 23:04close1920.100.68290.68730.68097.201370.75
3852006.02.02 22:57buy1930.100.67900.67510.6815
3862006.02.03 00:42close1930.100.67930.67510.68153.971374.73
3872006.02.07 22:08sell1940.100.68660.69050.6841
3882006.02.07 23:43close1940.100.68630.69050.68414.321379.05
3892006.02.10 00:48buy1950.100.68750.68360.6900
3902006.02.10 14:14s/l1950.100.68360.68360.6900-56.191322.86
3912006.03.06 04:46buy1960.100.68600.68210.6885
3922006.03.06 05:51close1960.100.68630.68210.68854.331327.19
3932006.03.09 02:01sell1970.100.68700.69090.6845
3942006.03.09 02:39close1970.100.68660.69090.68455.771332.96
3952006.03.10 05:17sell1980.100.68600.68990.6835
3962006.03.10 07:00close1980.100.68620.68990.6835-2.881330.08
3972006.04.03 00:43buy1990.100.69720.69330.6997
3982006.04.03 02:10close1990.100.69760.69330.69975.771335.85
3992006.04.03 05:01buy2000.100.69660.69270.6991
4002006.04.03 08:12close2000.100.69670.69270.69911.441337.29
4012006.05.01 23:36buy2010.100.68900.68510.6915
4022006.05.02 01:39close2010.100.68940.68510.69155.421342.71
4032006.05.03 01:01sell2020.100.68620.69010.6837
4042006.05.03 01:38sell2030.100.68650.69040.6840
4052006.05.03 04:29close2030.100.68650.69040.68400.001342.71
4062006.05.03 04:32close2020.100.68620.69010.68370.001342.71
4072006.05.04 01:18sell2040.100.68620.69010.6837
4082006.05.04 03:03sell2050.100.68650.69040.6840
4092006.05.04 05:18close2040.100.68650.69010.6837-4.321338.39
4102006.05.04 05:47close2050.100.68630.69040.68402.881341.27
4112006.05.04 23:52buy2060.100.68510.68120.6876
4122006.05.05 00:32close2060.100.68560.68120.68766.851348.12
4132006.05.15 02:01buy2070.100.68170.67780.6842
4142006.05.15 04:02buy2080.100.68120.67730.6837
4152006.05.15 05:05close2080.100.68150.67730.68374.321352.44
4162006.05.15 05:24close2070.100.68160.67780.6842-1.441351.00
4172006.05.23 22:00buy2090.100.68200.67810.6845
4182006.05.24 07:45close2090.100.68170.67810.6845-4.671346.34
4192006.06.12 00:05buy2100.100.68590.68200.6884
4202006.06.12 02:57close2100.100.68600.68200.68841.441347.78
4212006.07.19 03:04buy2110.100.68420.68030.6867
4222006.07.19 05:56close2110.100.68430.68030.68671.441349.22
4232006.08.07 00:21sell2120.100.67540.67930.6729
4242006.08.07 03:42close2120.100.67550.67930.6729-1.451347.77
4252006.08.11 03:43buy2130.100.67460.67070.6771
4262006.08.11 07:00close2130.100.67430.67070.6771-4.331343.44
4272006.09.12 01:50buy2140.100.68040.67650.6829
4282006.09.12 03:03close2140.100.68080.67650.68295.761349.20
4292006.09.18 22:03sell2150.100.67580.67970.6733
4302006.09.18 22:13close2150.100.67530.67970.67337.201356.40
4312006.10.02 02:03sell2160.100.67760.68150.6751
4322006.10.02 04:53close2160.100.67760.68150.67510.001356.40
4332006.11.20 05:58sell2170.100.67790.68180.6754
4342006.11.20 07:50close2170.100.67760.68180.67544.331360.73
4352006.11.27 04:50buy2180.100.67710.67320.6796
4362006.11.27 06:13close2180.100.67740.67320.67964.321365.05
4372006.12.11 22:52buy2190.100.67610.67220.6786
4382006.12.12 03:45close2190.100.67600.67220.6786-1.791363.26
4392007.01.11 02:25sell2200.100.67000.67390.6675
4402007.01.11 06:45close2200.100.67030.67390.6675-4.321358.94
4412007.01.19 03:50sell2210.100.65710.66100.6546
4422007.01.19 08:19close2210.100.65750.66100.6546-5.771353.17
4432007.01.23 03:45buy2220.100.65400.65010.6565
4442007.01.23 07:12close2220.100.65430.65010.65654.331357.50
4452007.02.22 01:10sell2230.100.67290.67680.6704
4462007.02.22 02:45close2230.100.67260.67680.67044.321361.82
4472007.02.26 01:23sell2240.100.67110.67500.6686
4482007.02.26 02:20sell2250.100.67140.67530.6689
4492007.02.26 06:25close2250.100.67170.67530.6689-4.321357.50
4502007.02.26 07:37close2240.100.67150.67500.6686-5.771351.73
4512007.02.28 02:04buy2260.100.67390.67000.6764
4522007.02.28 03:26buy2270.100.67320.66930.6757
4532007.02.28 06:30close2270.100.67330.66930.67571.441353.17
4542007.02.28 06:46close2260.100.67360.67000.6764-4.321348.85
4552007.03.05 04:08buy2280.100.68100.67710.6835
4562007.03.05 05:35close2280.100.68140.67710.68355.761354.61
4572007.03.06 01:12buy2290.100.68100.67710.6835
4582007.03.06 01:19close2290.100.68150.67710.68357.201361.81
4592007.03.06 02:14buy2300.100.68070.67680.6832
4602007.03.06 03:09buy2310.100.68030.67640.6828
4612007.03.06 03:36buy2320.100.67990.67600.6824
4622007.03.06 05:57close2320.100.68010.67600.68242.881364.69
4632007.03.06 06:10close2310.100.68040.67640.68281.441366.13
4642007.03.06 06:23close2300.100.68030.67680.6832-5.761360.37
4652007.03.07 03:46sell2330.100.68020.68410.6777
4662007.03.07 04:24sell2340.100.68050.68440.6780
4672007.03.07 04:31close2330.100.68010.68410.67771.441361.81
4682007.03.07 04:35close2340.100.68000.68440.67807.201369.01
4692007.03.14 00:55buy2350.100.68370.67980.6862
4702007.03.14 04:25close2350.100.68360.67980.6862-1.441367.57
4712007.03.14 05:53sell2360.100.68430.68820.6818
4722007.03.14 14:37close2360.100.68470.68820.6818-5.761361.81
4732007.03.16 00:20sell2370.100.68410.68800.6816
4742007.03.16 10:32close2370.100.68450.68800.6816-5.761356.05
4752007.03.19 03:32buy2380.100.68510.68120.6876
4762007.03.19 03:38buy2390.100.68480.68090.6873
4772007.03.19 03:41close2390.100.68530.68090.68737.201363.25
4782007.03.19 03:53close2380.100.68560.68120.68767.201370.45
4792007.04.04 03:59sell2400.100.67580.67970.6733
4802007.04.04 06:49close2400.100.67580.67970.67330.001370.45
4812007.04.16 04:50buy2410.100.68210.67820.6846
4822007.04.16 08:52close2410.100.68180.67820.6846-4.321366.13
4832007.04.25 02:13buy2420.100.68070.67680.6832
4842007.04.25 05:13close2420.100.68080.67680.68321.441367.57
4852007.05.10 01:31sell2430.100.67900.68290.6765
4862007.05.10 04:18close2430.100.67880.68290.67652.881370.45
4872007.05.21 00:07sell2440.100.68460.68850.6821
4882007.05.21 04:15close2440.100.68480.68850.6821-2.881367.57
4892007.05.29 22:08buy2450.100.67900.67510.6815
4902007.05.30 01:00close2450.100.67910.67510.68151.091368.67
4912007.06.11 00:09buy2460.100.67890.67500.6814
4922007.06.11 01:13close2460.100.67920.67500.68144.321372.99
4932007.07.10 22:44sell2470.100.67790.68180.6754
4942007.07.10 23:49sell2480.100.67830.68220.6758
4952007.07.11 02:42close2480.100.67830.68220.67580.131373.12
4962007.07.11 02:47close2470.100.67830.68180.6754-5.631367.49
4972007.07.18 02:16sell2490.100.67410.67800.6716
4982007.07.18 05:06close2490.100.67380.67800.67164.321371.81
4992007.07.27 02:06buy2500.100.67090.66700.6734
5002007.07.27 02:33close2500.100.67140.66700.67347.201379.01
5012007.07.30 04:00buy2510.100.67350.66960.6760
5022007.07.30 05:00close2510.100.67380.66960.67604.321383.33
5032007.07.31 01:05buy2520.100.67580.67190.6783
5042007.07.31 02:33buy2530.100.67540.67150.6779
5052007.07.31 02:57buy2540.100.67510.67120.6776
5062007.07.31 05:56close2540.100.67510.67120.67760.001383.33
5072007.07.31 07:08close2530.100.67510.67150.6779-4.321379.01
5082007.07.31 07:09close2520.100.67540.67190.6783-5.771373.24
5092007.07.31 22:00sell2550.100.67350.67740.6710
5102007.07.31 23:13sell2560.100.67390.67780.6714
5112007.08.01 00:52close2560.100.67360.67780.67144.451377.69
5122007.08.01 02:13close2550.100.67380.67740.6710-4.191373.50
5132007.08.06 02:18buy2570.100.67640.67250.6789
5142007.08.06 03:45close2570.100.67670.67250.67894.331377.83
5152007.08.08 02:13sell2580.100.68020.68410.6777
5162007.08.08 05:53close2580.100.68020.68410.67770.001377.83
5172007.08.10 04:44buy2590.100.67520.67130.6777
5182007.08.10 05:01close2590.100.67560.67130.67775.771383.60
5192007.08.15 02:40sell2600.100.67850.68240.6760
5202007.08.15 03:49close2600.100.67820.68240.67604.321387.92
5212007.08.16 22:02buy2610.100.67650.67260.6790
5222007.08.16 22:33close2610.100.67690.67260.67905.771393.69
5232007.08.17 02:21buy2620.100.67620.67230.6787
5242007.08.17 02:34close2620.100.67660.67230.67875.771399.46
5252007.08.17 02:47sell2630.100.67720.68110.6747
5262007.08.17 04:27sell2640.100.67760.68150.6751
5272007.08.17 08:45close2630.100.68040.68110.6747-46.131353.33
5282007.08.17 08:47close2640.100.68090.68150.6751-47.561305.77
5292007.08.20 00:16sell2650.100.68100.68490.6785
5302007.08.20 00:59sell2660.100.68140.68530.6789
5312007.08.20 06:17close2660.100.68180.68530.6789-5.761300.01
5322007.08.20 06:32close2650.100.68130.68490.6785-4.331295.68
5332007.08.22 02:55buy2670.100.67880.67490.6813
5342007.08.22 03:57close2670.100.67910.67490.68134.321300.00
5352007.08.27 01:06buy2680.100.67820.67430.6807
5362007.08.27 05:02close2680.100.67820.67430.68070.001300.00
5372007.08.27 05:04sell2690.100.67830.68220.6758
5382007.08.27 07:55close2690.100.67830.68220.67580.001300.00
5392007.08.29 01:19buy2700.100.67920.67530.6817
5402007.08.29 01:36close2700.100.67960.67530.68175.771305.77
5412007.08.31 01:54sell2710.100.67800.68190.6755
5422007.08.31 06:29close2710.100.67830.68190.6755-4.321301.45
5432007.09.03 01:18sell2720.100.67630.68020.6738
5442007.09.03 04:10close2720.100.67630.68020.67380.001301.45
5452007.09.07 02:38sell2730.100.67730.68120.6748
5462007.09.07 03:45close2730.100.67690.68120.67485.771307.22
5472007.09.07 05:57buy2740.100.67660.67270.6791
5482007.09.07 07:00close2740.100.67630.67270.6791-4.321302.90
5492007.09.10 00:04sell2750.100.67940.68330.6769
5502007.09.10 02:01close2750.100.67910.68330.67694.321307.22
5512007.09.12 03:02sell2760.100.68140.68530.6789
5522007.09.12 06:33close2760.100.68150.68530.6789-1.441305.78
5532007.09.13 22:17sell2770.100.68420.68810.6817
5542007.09.13 22:26sell2780.100.68470.68860.6822
5552007.09.13 23:12close2770.100.68710.68810.6817-41.811263.97
5562007.09.14 00:43sell2790.100.68680.69070.6843
5572007.09.14 06:01close2790.100.68710.69070.6843-4.331259.64
5582007.09.14 09:20close2780.100.68810.68860.6822-48.881210.76
5592007.09.17 02:04buy2800.100.69090.68700.6934
5602007.09.17 04:55close2800.100.69090.68700.69340.001210.76
5612007.09.18 02:09sell2810.100.69590.69980.6934
5622007.09.18 08:06close2810.100.69630.69980.6934-5.771204.99
5632007.09.24 03:39buy2820.100.69670.69280.6992
5642007.09.24 07:42close2820.100.69640.69280.6992-4.321200.67
5652007.09.28 04:58sell2830.100.69950.70340.6970
5662007.09.28 10:22close2830.100.69980.70340.6970-4.331196.34
5672007.10.01 01:08sell2840.100.69770.70160.6952
5682007.10.01 03:59close2840.100.69760.70160.69521.441197.78
5692007.10.08 00:11sell2850.100.69300.69690.6905
5702007.10.08 02:05close2850.100.69270.69690.69054.321202.10
5712007.10.08 04:38buy2860.100.69220.68830.6947
5722007.10.08 07:18close2860.100.69250.68830.69474.321206.42
5732007.10.09 22:13buy2870.100.69220.68830.6947
5742007.10.10 01:05close2870.100.69230.68830.69471.091207.51
5752007.10.10 02:13buy2880.100.69180.68790.6943
5762007.10.10 05:43close2880.100.69180.68790.69430.001207.51
5772007.10.16 00:18sell2890.100.69590.69980.6934
5782007.10.16 01:03close2890.100.69540.69980.69347.201214.71
5792007.10.19 04:52buy2900.100.69840.69450.7009
5802007.10.19 05:52close2900.100.69870.69450.70094.321219.03
5812007.10.22 01:45sell2910.100.69930.70320.6968
5822007.10.22 02:12close2910.100.69890.70320.69685.771224.80
5832007.10.22 04:13buy2920.100.69840.69450.7009
5842007.10.22 07:15close2920.100.69840.69450.70090.001224.80
5852007.10.31 22:56buy2930.100.69580.69190.6983
5862007.11.01 01:31close2930.100.69610.69190.69833.291228.09
5872007.11.01 22:04buy2940.100.69340.68950.6959
5882007.11.01 22:49close2940.100.69390.68950.69597.201235.29
5892007.11.07 23:13sell2950.100.69700.70090.6945
5902007.11.07 23:16sell2960.100.69730.70120.6948
5912007.11.07 23:30close2950.100.69690.70090.69451.441236.73
5922007.11.07 23:32close2960.100.69680.70120.69487.201243.93
5932007.11.08 01:40sell2970.100.69720.70110.6947
5942007.11.08 03:19close2970.100.69680.70110.69475.761249.69
5952007.11.08 23:15sell2980.100.69630.70020.6938
5962007.11.09 03:23close2980.100.69670.70020.6938-5.631244.06
5972007.11.12 02:58sell2990.100.70320.70710.7007
5982007.11.12 08:19close2990.100.70350.70710.7007-4.331239.73
5992007.11.13 02:56buy3000.100.70680.70290.7093
6002007.11.13 04:44close3000.100.70710.70290.70934.321244.05
6012007.11.14 02:58sell3010.100.70560.70950.7031
6022007.11.14 06:12close3010.100.70560.70950.70310.001244.05
6032007.11.15 01:40buy3020.100.71330.70940.7158
6042007.11.15 02:16buy3030.100.71290.70900.7154
6052007.11.15 03:17close3030.100.71340.70900.71547.211251.26
6062007.11.15 04:06close3020.100.71350.70940.71582.881254.14
6072007.11.15 22:32buy3040.100.71480.71090.7173
6082007.11.16 00:05close3040.100.71510.71090.71733.971258.12
6092007.11.16 05:32buy3050.100.71500.71110.7175
6102007.11.16 07:08close3050.100.71500.71110.71750.001258.12
6112007.11.19 22:59buy3060.100.71520.71130.7177
6122007.11.19 23:15close3060.100.71560.71130.71775.771263.89
6132007.11.21 23:18sell3070.100.72000.72390.7175
6142007.11.22 01:15sell3080.100.72030.72420.7178
6152007.11.22 03:26close3070.100.72040.72390.7175-5.381258.51
6162007.11.22 03:36close3080.100.72000.72420.71784.331262.84
6172007.11.22 05:06buy3090.100.71950.71560.7220
6182007.11.22 05:07buy3100.100.71910.71520.7216
6192007.11.22 05:36close3100.100.71960.71520.72167.201270.04
6202007.11.22 10:10close3090.100.71920.71560.7220-4.321265.72
6212007.11.26 00:00buy3110.100.71940.71550.7219
6222007.11.26 00:58buy3120.100.71900.71510.7215
6232007.11.26 01:08close3120.100.71950.71510.72157.201272.92
6242007.11.26 02:47buy3130.100.71860.71470.7211
6252007.11.26 03:13buy3140.100.71830.71440.7208
6262007.11.26 04:05close3140.100.71880.71440.72087.201280.12
6272007.11.26 04:07close3130.100.71890.71470.72114.321284.44
6282007.11.26 04:55close3110.100.71900.71550.7219-5.761278.68
6292007.11.27 03:19buy3150.100.71740.71350.7199
6302007.11.27 07:35close3150.100.71710.71350.7199-4.331274.35
6312007.11.28 00:17sell3160.100.71760.72150.7151
6322007.11.28 02:38close3160.100.71730.72150.71514.321278.67
6332007.11.28 22:00buy3170.100.71280.70890.7153
6342007.11.28 23:05close3170.100.71310.70890.71534.331283.00
6352007.11.29 01:23sell3180.100.71410.71800.7116
6362007.11.29 02:19close3180.100.71370.71800.71165.771288.77
6372007.11.29 05:07sell3190.100.71440.71830.7119
6382007.11.29 05:45close3190.100.71400.71830.71195.771294.54