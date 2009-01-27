FX Clearing Group, Inc.

Account: 90949 Name: Nono Winarno Currency: USD 2009 February 12, 07:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
27936322009.01.27 00:53balanceDeposit PP250.00
27936842009.01.27 01:03sell0.03eurgbp0.94380.94860.94132009.01.27 01:180.94350.000.000.001.25
27937102009.01.27 01:05sell0.02eurgbp0.94410.94890.94162009.01.27 01:260.94340.000.000.001.96
27940602009.01.27 01:54sell0.03eurgbp0.94400.94880.94152009.01.27 02:020.94330.000.000.002.93
27940902009.01.27 01:57sell0.02eurgbp0.94430.94910.94182009.01.27 02:010.94370.000.000.001.68
27942192009.01.27 02:13sell0.03eurgbp0.94400.94880.94152009.01.27 02:190.94330.000.000.002.93
27945792009.01.27 03:17buy0.03eurgbp0.94260.93750.94482009.01.27 03:190.94320.000.000.002.51
27947532009.01.27 03:40sell0.03eurgbp0.94370.94850.94122009.01.27 04:000.94300.000.000.002.93
27948412009.01.27 03:55sell0.03eurgbp0.94410.94890.94162009.01.27 03:570.94370.000.000.001.67
27949772009.01.27 04:19buy0.03eurgbp0.94250.93770.94502009.01.27 04:240.94320.000.000.002.93
27950572009.01.27 04:27buy0.03eurgbp0.94270.93780.94512009.01.27 04:320.94330.000.000.002.52
28058492009.01.28 00:41buy0.03eurgbp0.93070.92590.93322009.01.28 00:590.93120.000.000.002.12
28060322009.01.28 01:07sell0.03eurgbp0.93190.93670.92942009.01.28 01:160.93170.000.000.000.85
28060682009.01.28 01:10sell0.03eurgbp0.93190.93700.92972009.01.28 01:220.93120.000.000.002.98
28061252009.01.28 01:14sell0.03eurgbp0.93220.93700.92972009.01.28 01:160.93090.000.000.005.53
28062432009.01.28 01:23sell0.03eurgbp0.93170.93660.92932009.01.28 01:270.93140.000.000.001.28
28062852009.01.28 01:25sell0.03eurgbp0.93170.93680.92952009.01.28 01:400.93100.000.000.002.98
28064372009.01.28 01:40buy0.03eurgbp0.93060.92580.93312009.01.28 01:500.93130.000.000.002.98
28066142009.01.28 02:01sell0.03eurgbp0.93190.93670.92942009.01.28 02:110.93120.000.000.002.98
28067572009.01.28 02:21buy0.03eurgbp0.93070.92590.93322009.01.28 02:240.93100.000.000.001.28
28068562009.01.28 02:31sell0.03eurgbp0.93180.93670.92942009.01.28 02:370.93160.000.000.000.85
28069062009.01.28 02:34sell0.03eurgbp0.93210.93690.92962009.01.28 02:390.93140.000.000.002.98
28069862009.01.28 02:42buy0.03eurgbp0.93080.92590.93322009.01.28 02:480.93150.000.000.002.98
28071012009.01.28 02:50buy0.03eurgbp0.93080.92600.93332009.01.28 02:550.93100.000.000.000.85
28071512009.01.28 02:54buy0.03eurgbp0.93050.92560.93292009.01.28 02:550.93110.000.000.002.55
28072062009.01.28 02:57sell0.03eurgbp0.93200.93680.92952009.01.28 04:010.93170.000.000.001.28
28078922009.01.28 04:40buy0.03eurgbp0.93090.92610.93342009.01.28 04:560.93150.000.000.002.56
28081562009.01.28 05:21buy0.03eurgbp0.93120.92630.93362009.01.28 05:310.93180.000.000.002.56
28173702009.01.28 23:05sell0.03eurgbp0.92440.92920.92192009.01.28 23:290.92370.000.000.002.99
28173972009.01.28 23:11sell0.03eurgbp0.92490.92970.92242009.01.28 23:140.92420.000.000.002.99
28174782009.01.28 23:31buy0.03eurgbp0.92340.91860.92592009.01.28 23:540.92420.000.000.003.41
28176292009.01.28 23:54sell0.03eurgbp0.92470.92950.92222009.01.28 23:550.92400.000.000.002.99
28177742009.01.29 00:06buy0.03eurgbp0.92350.91870.92602009.01.29 00:230.92410.000.000.002.57
28178052009.01.29 00:09buy0.03eurgbp0.92280.91800.92532009.01.29 00:160.92340.000.000.002.57
28180382009.01.29 00:46buy0.03eurgbp0.92280.91800.92532009.01.29 01:050.92350.000.000.002.99
28182622009.01.29 01:10sell0.03eurgbp0.92440.92920.92192009.01.29 01:230.92380.000.000.002.57
28184812009.01.29 01:35sell0.03eurgbp0.92420.92930.92202009.01.29 01:440.92350.000.000.002.98
28186312009.01.29 01:46sell0.03eurgbp0.92440.92920.92192009.01.29 02:400.92400.000.000.001.71
28190692009.01.29 02:47sell0.03eurgbp0.92470.92950.92222009.01.29 03:430.92460.000.000.000.42
28194832009.01.29 03:42sell0.03eurgbp0.92500.92980.92252009.01.29 04:010.92440.000.000.002.56
28197512009.01.29 04:28sell0.03eurgbp0.92510.92990.92262009.01.29 05:170.92470.000.000.001.71
28197922009.01.29 04:29sell0.03eurgbp0.92570.93070.92342009.01.29 04:330.92490.000.000.003.40
28198882009.01.29 04:45sell0.03eurgbp0.92570.93050.92322009.01.29 05:100.92500.000.000.002.98
28201602009.01.29 05:39sell0.04eurgbp0.92560.93040.92312009.01.29 05:400.92470.000.000.005.10
28202932009.01.29 05:51buy0.04eurgbp0.92450.91960.92692009.01.29 05:590.92500.000.000.002.83
28311002009.01.30 00:30buy0.04eurgbp0.90540.90050.90782009.01.30 01:030.90600.000.000.003.43
28312932009.01.30 01:05sell0.04eurgbp0.90620.91120.90392009.01.30 01:130.90540.000.000.004.57
28314802009.01.30 01:22sell0.04eurgbp0.90640.91120.90392009.01.30 01:260.90570.000.000.004.00
28315572009.01.30 01:30sell0.04eurgbp0.90630.91110.90382009.01.30 02:080.90550.000.000.004.58
28318622009.01.30 02:17sell0.04eurgbp0.90660.91140.90412009.01.30 07:000.90790.000.000.00-7.39
28322082009.01.30 02:54sell0.04eurgbp0.90690.91170.90442009.01.30 07:000.90780.000.000.00-5.11
28323252009.01.30 02:59sell0.03eurgbp0.90730.91210.90482009.01.30 06:190.90730.000.000.000.00
28454352009.02.02 02:00sell0.04eurgbp0.88630.89110.88382009.02.02 02:030.88550.000.000.004.61
28455782009.02.02 02:20sell0.04eurgbp0.88610.89090.88362009.02.02 02:330.88540.000.000.004.03
28458052009.02.02 02:54buy0.04eurgbp0.88450.87970.88702009.02.02 03:170.88440.000.000.00-0.58
28459852009.02.02 03:02buy0.04eurgbp0.88410.87930.88662009.02.02 03:170.88440.000.000.001.72
28460092009.02.02 03:07buy0.03eurgbp0.88380.87890.88622009.02.02 03:490.88480.000.000.004.32
28463882009.02.02 04:07sell0.04eurgbp0.88540.89020.88292009.02.02 05:400.88500.000.000.002.30
28464342009.02.02 04:13sell0.04eurgbp0.88570.89050.88322009.02.02 05:400.88530.000.000.002.30
28561152009.02.02 18:20buy0.04eurgbp0.90280.89790.90522009.02.02 18:270.90330.000.000.002.84
28564252009.02.02 18:56buy0.04eurgbp0.90180.89700.90432009.02.02 19:140.90190.000.000.000.57
28588322009.02.03 00:24sell0.04eurgbp0.90020.90530.89802009.02.03 04:350.90530.000.000.00-29.00
28590422009.02.03 01:01sell0.04eurgbp0.90070.90550.89822009.02.03 04:200.90290.000.000.00-12.54
28591022009.02.03 01:16sell0.04eurgbp0.90100.90580.89852009.02.03 04:200.90280.000.000.00-10.27
28607602009.02.03 04:21sell0.03eurgbp0.90380.90870.90142009.02.03 05:250.90390.000.000.00-0.43
28608022009.02.03 04:24sell0.03eurgbp0.90440.90920.90192009.02.03 04:430.90370.000.000.002.99
28610132009.02.03 04:40sell0.03eurgbp0.90480.90960.90232009.02.03 04:430.90410.000.000.002.99
28610482009.02.03 04:45sell0.03eurgbp0.90430.90910.90182009.02.03 05:260.90360.000.000.002.99
28729382009.02.04 00:01sell0.03eurgbp0.90230.90710.89982009.02.04 00:220.90190.000.000.001.73
28732092009.02.04 00:42buy0.03eurgbp0.90130.89630.90362009.02.04 00:460.90170.000.000.001.74
28732612009.02.04 00:44buy0.03eurgbp0.90110.89610.90342009.02.04 00:460.90190.000.000.003.46
28740502009.02.04 02:53buy0.03eurgbp0.90110.89610.90342009.02.04 03:170.90190.000.000.003.46
28743632009.02.04 03:18sell0.04eurgbp0.90200.90680.89952009.02.04 08:550.90540.000.000.00-19.59
28743962009.02.04 03:21sell0.03eurgbp0.90240.90720.89992009.02.04 08:210.90270.000.000.00-1.30
28745472009.02.04 03:56sell0.03eurgbp0.90290.90770.90042009.02.04 08:190.90310.000.000.00-0.86
28832972009.02.04 19:32sell0.03eurgbp0.88770.89250.88522009.02.04 19:530.88700.000.000.003.04
28834822009.02.04 20:13sell0.03eurgbp0.88800.89280.88552009.02.04 23:300.88840.000.000.00-1.74
28835052009.02.04 20:16sell0.03eurgbp0.88840.89320.88592009.02.04 21:230.88810.000.000.001.30
28836752009.02.04 20:50sell0.03eurgbp0.88850.89360.88632009.02.04 23:130.88830.000.000.000.87
28839842009.02.04 21:41sell0.03eurgbp0.88870.89380.88652009.02.04 23:020.88840.000.000.001.31
28848852009.02.05 00:22sell0.02eurgbp0.88910.89390.88662009.02.05 00:530.88820.000.000.002.60
28850482009.02.05 00:53buy0.02eurgbp0.88800.88310.89042009.02.05 00:590.88880.000.000.002.31
28851952009.02.05 01:19sell0.02eurgbp0.88920.89400.88672009.02.05 02:080.88840.000.000.002.32
28855662009.02.05 02:25buy0.02eurgbp0.88820.88340.89072009.02.05 03:020.88850.000.000.000.86
28857942009.02.05 02:55buy0.02eurgbp0.88800.88290.89022009.02.05 03:020.88870.000.000.002.02
28859292009.02.05 03:06sell0.02eurgbp0.88930.89410.88682009.02.05 03:530.88930.000.000.000.00
28860402009.02.05 03:17sell0.02eurgbp0.88970.89450.88722009.02.05 03:550.88900.000.000.002.02
28862782009.02.05 04:17buy0.02eurgbp0.88840.88360.89092009.02.05 04:330.88910.000.000.002.02
28945672009.02.05 19:44sell0.02eurgbp0.87720.88200.87472009.02.05 20:480.87720.000.000.000.00
28946272009.02.05 19:52sell0.02eurgbp0.87760.88240.87512009.02.05 20:520.87720.000.000.001.17
28946972009.02.05 19:59sell0.02eurgbp0.87860.88340.87612009.02.05 20:240.87790.000.000.002.05
28950512009.02.05 20:47buy0.02eurgbp0.87710.87230.87962009.02.05 23:550.87540.000.000.00-4.97
28951422009.02.05 21:06buy0.02eurgbp0.87650.87170.87902009.02.06 00:300.87530.000.000.00-3.50
28951662009.02.05 21:07buy0.02eurgbp0.87610.87130.87862009.02.06 00:300.87530.000.000.00-2.33
28967462009.02.06 00:57buy0.02eurgbp0.87410.86930.87662009.02.06 01:200.87460.000.000.001.46
28970452009.02.06 02:11sell0.02eurgbp0.87510.87990.87262009.02.06 02:540.87490.000.000.000.58
28973222009.02.06 02:49sell0.02eurgbp0.87550.88030.87302009.02.06 02:540.87480.000.000.002.05
28980672009.02.06 05:32sell0.02eurgbp0.87540.88020.87292009.02.06 05:340.87530.000.000.000.29
29074732009.02.09 00:40sell0.02eurgbp0.87610.88090.87362009.02.09 01:000.87600.000.000.000.30
29074902009.02.09 00:45sell0.02eurgbp0.87660.88140.87412009.02.09 01:010.87580.000.000.002.37
29076382009.02.09 01:04buy0.02eurgbp0.87450.86970.87702009.02.09 02:020.87490.000.000.001.19
29080242009.02.09 02:09sell0.02eurgbp0.87530.88010.87282009.02.09 02:130.87460.000.000.002.08
29080792009.02.09 02:14buy0.02eurgbp0.87400.86920.87652009.02.09 02:360.87410.000.000.000.29
29081342009.02.09 02:18buy0.02eurgbp0.87360.86880.87612009.02.09 02:590.87420.000.000.001.79
29083632009.02.09 03:01sell0.02eurgbp0.87460.87950.87222009.02.09 04:080.87470.000.000.00-0.29
29085272009.02.09 03:29sell0.02eurgbp0.87500.87980.87252009.02.09 08:330.87430.000.000.002.07
29086472009.02.09 03:45sell0.02eurgbp0.87540.88020.87292009.02.09 04:080.87450.000.000.002.66
29088552009.02.09 04:08buy0.02eurgbp0.87460.86960.87692009.02.09 04:230.87570.000.000.003.25
29089562009.02.09 04:23sell0.03eurgbp0.87560.88040.87312009.02.09 08:190.87570.000.000.00-0.44
29090182009.02.09 04:26sell0.02eurgbp0.87600.88080.87352009.02.09 08:190.87610.000.000.00-0.30
29189232009.02.10 00:04buy0.03eurgbp0.87250.86760.87492009.02.10 00:160.87300.000.000.002.23
29251082009.02.10 12:34sell0.03eurgbp0.87390.87870.87142009.02.10 13:140.87570.000.000.00-7.99
29251642009.02.10 12:39sell0.02eurgbp0.87430.87910.87182009.02.10 13:130.87580.000.000.00-4.44
29310542009.02.10 22:01sell0.02eurgbp0.88820.89300.88572009.02.10 22:440.88810.000.000.000.29
29310902009.02.10 22:07sell0.02eurgbp0.88870.89350.88622009.02.10 22:440.88800.000.000.002.03
29312552009.02.10 22:44buy0.02eurgbp0.88810.88330.89062009.02.10 23:050.88890.000.000.002.32
29316182009.02.10 23:45buy0.02eurgbp0.88790.88310.89042009.02.11 00:140.88800.000.000.000.29
29318382009.02.11 00:06buy0.02eurgbp0.88760.88280.89012009.02.11 00:310.88780.000.000.000.58
29319322009.02.11 00:23buy0.02eurgbp0.88720.88240.88972009.02.11 00:320.88790.000.000.002.04
29320002009.02.11 00:34sell0.03eurgbp0.88870.89380.88652009.02.11 00:390.88820.000.000.002.18
29320732009.02.11 00:46buy0.03eurgbp0.88750.88270.89002009.02.11 00:470.88810.000.000.002.61
29320982009.02.11 00:48buy0.03eurgbp0.88750.88260.88992009.02.11 02:030.88750.000.000.000.00
29323432009.02.11 01:31buy0.02eurgbp0.88730.88220.88952009.02.11 02:240.88840.000.000.003.20
29323662009.02.11 01:33buy0.02eurgbp0.88690.88210.88942009.02.11 02:030.88750.000.000.001.75
29326852009.02.11 02:22sell0.03eurgbp0.88790.89300.88572009.02.11 03:040.88800.000.000.00-0.43
29326992009.02.11 02:24sell0.03eurgbp0.88830.89310.88582009.02.11 03:240.88780.000.000.002.17
29328252009.02.11 02:40sell0.02eurgbp0.88860.89350.88622009.02.11 03:040.88820.000.000.001.16
29330612009.02.11 03:05buy0.03eurgbp0.88790.88310.89042009.02.11 03:070.88870.000.000.003.48
29331812009.02.11 03:23buy0.03eurgbp0.88770.88280.89012009.02.11 04:100.88830.000.000.002.62
29429302009.02.11 22:00sell0.03eurgbp0.89750.90240.89512009.02.11 22:210.89690.000.000.002.59
29430802009.02.11 22:23buy0.03eurgbp0.89640.89160.89892009.02.11 22:450.89640.000.000.000.00
29431672009.02.11 22:33buy0.03eurgbp0.89610.89120.89852009.02.11 23:530.89650.000.000.001.73
29432092009.02.11 22:34buy0.03eurgbp0.89580.89090.89822009.02.11 23:500.89610.000.000.001.30
29436102009.02.11 23:54sell0.03eurgbp0.89640.90140.89412009.02.12 00:030.89580.000.000.002.59
29440012009.02.12 01:07buy0.03eurgbp0.89530.89050.89782009.02.12 01:100.89660.000.000.005.61
29442832009.02.12 01:47sell0.03eurgbp0.89710.90190.89462009.02.12 03:300.89710.000.000.000.00
29446912009.02.12 02:44sell0.03eurgbp0.89760.90240.89512009.02.12 03:300.89710.000.000.002.16
  0.00 0.00 0.00 144.00
Closed P/L: 144.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
29446532009.02.12 02:40sell0.03eurgbp0.89720.90230.8950 0.89870.000.000.00-6.47
  0.00 0.00 0.00 -6.47
 Floating P/L: -6.47
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 250.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 144.00 Floating P/L: -6.47 Margin: 7.74
Balance: 394.00 Equity: 387.53 Free Margin: 379.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 257.50 Gross Loss: 113.50 Total Net Profit: 144.00
Profit Factor: 2.27 Expected Payoff: 1.06  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 54.63 (14.16%) Relative Drawdown: 14.16% (54.63)
 
Total Trades: 136 Short Positions (won %): 84 (80.95%) Long Positions (won %): 52 (92.31%)
Profit Trades (% of total): 116 (85.29%) Loss trades (% of total): 20 (14.71%)
Largest profit trade: 5.61 loss trade: -29.00
Average profit trade: 2.22 loss trade: -5.68
Maximum consecutive wins ($): 49 (126.25) consecutive losses ($): 3 (-51.81)
Maximal consecutive profit (count): 126.25 (49) consecutive loss (count): -51.81 (3)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 2