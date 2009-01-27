|Account: 90949
|Name: Nono Winarno
|Currency: USD
|2009 February 12, 07:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2793632
|2009.01.27 00:53
|balance
|Deposit PP
|250.00
|2793684
|2009.01.27 01:03
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9438
|0.9486
|0.9413
|2009.01.27 01:18
|0.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|2793710
|2009.01.27 01:05
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.9441
|0.9489
|0.9416
|2009.01.27 01:26
|0.9434
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|2794060
|2009.01.27 01:54
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9440
|0.9488
|0.9415
|2009.01.27 02:02
|0.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|2794090
|2009.01.27 01:57
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.9443
|0.9491
|0.9418
|2009.01.27 02:01
|0.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|2794219
|2009.01.27 02:13
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9440
|0.9488
|0.9415
|2009.01.27 02:19
|0.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|2794579
|2009.01.27 03:17
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9426
|0.9375
|0.9448
|2009.01.27 03:19
|0.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|2794753
|2009.01.27 03:40
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9437
|0.9485
|0.9412
|2009.01.27 04:00
|0.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|2794841
|2009.01.27 03:55
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9441
|0.9489
|0.9416
|2009.01.27 03:57
|0.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|2794977
|2009.01.27 04:19
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9425
|0.9377
|0.9450
|2009.01.27 04:24
|0.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|2795057
|2009.01.27 04:27
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9427
|0.9378
|0.9451
|2009.01.27 04:32
|0.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|2805849
|2009.01.28 00:41
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9307
|0.9259
|0.9332
|2009.01.28 00:59
|0.9312
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|2806032
|2009.01.28 01:07
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9319
|0.9367
|0.9294
|2009.01.28 01:16
|0.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|2806068
|2009.01.28 01:10
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9319
|0.9370
|0.9297
|2009.01.28 01:22
|0.9312
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|2806125
|2009.01.28 01:14
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9322
|0.9370
|0.9297
|2009.01.28 01:16
|0.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|2806243
|2009.01.28 01:23
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9317
|0.9366
|0.9293
|2009.01.28 01:27
|0.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|2806285
|2009.01.28 01:25
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9317
|0.9368
|0.9295
|2009.01.28 01:40
|0.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|2806437
|2009.01.28 01:40
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9306
|0.9258
|0.9331
|2009.01.28 01:50
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|2806614
|2009.01.28 02:01
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9319
|0.9367
|0.9294
|2009.01.28 02:11
|0.9312
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|2806757
|2009.01.28 02:21
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9307
|0.9259
|0.9332
|2009.01.28 02:24
|0.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|2806856
|2009.01.28 02:31
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9318
|0.9367
|0.9294
|2009.01.28 02:37
|0.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|2806906
|2009.01.28 02:34
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9321
|0.9369
|0.9296
|2009.01.28 02:39
|0.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|2806986
|2009.01.28 02:42
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9308
|0.9259
|0.9332
|2009.01.28 02:48
|0.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|2807101
|2009.01.28 02:50
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9308
|0.9260
|0.9333
|2009.01.28 02:55
|0.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|2807151
|2009.01.28 02:54
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9305
|0.9256
|0.9329
|2009.01.28 02:55
|0.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|2807206
|2009.01.28 02:57
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9320
|0.9368
|0.9295
|2009.01.28 04:01
|0.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|2807892
|2009.01.28 04:40
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9309
|0.9261
|0.9334
|2009.01.28 04:56
|0.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|2808156
|2009.01.28 05:21
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9312
|0.9263
|0.9336
|2009.01.28 05:31
|0.9318
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|2817370
|2009.01.28 23:05
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9244
|0.9292
|0.9219
|2009.01.28 23:29
|0.9237
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|2817397
|2009.01.28 23:11
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9249
|0.9297
|0.9224
|2009.01.28 23:14
|0.9242
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|2817478
|2009.01.28 23:31
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9234
|0.9186
|0.9259
|2009.01.28 23:54
|0.9242
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|2817629
|2009.01.28 23:54
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9247
|0.9295
|0.9222
|2009.01.28 23:55
|0.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|2817774
|2009.01.29 00:06
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9235
|0.9187
|0.9260
|2009.01.29 00:23
|0.9241
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|2817805
|2009.01.29 00:09
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9228
|0.9180
|0.9253
|2009.01.29 00:16
|0.9234
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|2818038
|2009.01.29 00:46
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9228
|0.9180
|0.9253
|2009.01.29 01:05
|0.9235
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|2818262
|2009.01.29 01:10
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9244
|0.9292
|0.9219
|2009.01.29 01:23
|0.9238
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|2818481
|2009.01.29 01:35
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9242
|0.9293
|0.9220
|2009.01.29 01:44
|0.9235
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|2818631
|2009.01.29 01:46
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9244
|0.9292
|0.9219
|2009.01.29 02:40
|0.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|2819069
|2009.01.29 02:47
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9247
|0.9295
|0.9222
|2009.01.29 03:43
|0.9246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2819483
|2009.01.29 03:42
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9250
|0.9298
|0.9225
|2009.01.29 04:01
|0.9244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|2819751
|2009.01.29 04:28
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9251
|0.9299
|0.9226
|2009.01.29 05:17
|0.9247
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|2819792
|2009.01.29 04:29
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9257
|0.9307
|0.9234
|2009.01.29 04:33
|0.9249
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|2819888
|2009.01.29 04:45
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9257
|0.9305
|0.9232
|2009.01.29 05:10
|0.9250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|2820160
|2009.01.29 05:39
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9256
|0.9304
|0.9231
|2009.01.29 05:40
|0.9247
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|2820293
|2009.01.29 05:51
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.9245
|0.9196
|0.9269
|2009.01.29 05:59
|0.9250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|2831100
|2009.01.30 00:30
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.9054
|0.9005
|0.9078
|2009.01.30 01:03
|0.9060
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|2831293
|2009.01.30 01:05
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9062
|0.9112
|0.9039
|2009.01.30 01:13
|0.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|4.57
|2831480
|2009.01.30 01:22
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9064
|0.9112
|0.9039
|2009.01.30 01:26
|0.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2831557
|2009.01.30 01:30
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9063
|0.9111
|0.9038
|2009.01.30 02:08
|0.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|2831862
|2009.01.30 02:17
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9066
|0.9114
|0.9041
|2009.01.30 07:00
|0.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|2832208
|2009.01.30 02:54
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9069
|0.9117
|0.9044
|2009.01.30 07:00
|0.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|2832325
|2009.01.30 02:59
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9073
|0.9121
|0.9048
|2009.01.30 06:19
|0.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2845435
|2009.02.02 02:00
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8863
|0.8911
|0.8838
|2009.02.02 02:03
|0.8855
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|2845578
|2009.02.02 02:20
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8861
|0.8909
|0.8836
|2009.02.02 02:33
|0.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|2845805
|2009.02.02 02:54
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8845
|0.8797
|0.8870
|2009.02.02 03:17
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|2845985
|2009.02.02 03:02
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8841
|0.8793
|0.8866
|2009.02.02 03:17
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2846009
|2009.02.02 03:07
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8838
|0.8789
|0.8862
|2009.02.02 03:49
|0.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|2846388
|2009.02.02 04:07
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8854
|0.8902
|0.8829
|2009.02.02 05:40
|0.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|2846434
|2009.02.02 04:13
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8857
|0.8905
|0.8832
|2009.02.02 05:40
|0.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|2856115
|2009.02.02 18:20
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.9028
|0.8979
|0.9052
|2009.02.02 18:27
|0.9033
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|2856425
|2009.02.02 18:56
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.9018
|0.8970
|0.9043
|2009.02.02 19:14
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|2858832
|2009.02.03 00:24
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9002
|0.9053
|0.8980
|2009.02.03 04:35
|0.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|2859042
|2009.02.03 01:01
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9007
|0.9055
|0.8982
|2009.02.03 04:20
|0.9029
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.54
|2859102
|2009.02.03 01:16
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9010
|0.9058
|0.8985
|2009.02.03 04:20
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.27
|2860760
|2009.02.03 04:21
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9038
|0.9087
|0.9014
|2009.02.03 05:25
|0.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|2860802
|2009.02.03 04:24
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9044
|0.9092
|0.9019
|2009.02.03 04:43
|0.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|2861013
|2009.02.03 04:40
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9048
|0.9096
|0.9023
|2009.02.03 04:43
|0.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|2861048
|2009.02.03 04:45
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9043
|0.9091
|0.9018
|2009.02.03 05:26
|0.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|2872938
|2009.02.04 00:01
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9023
|0.9071
|0.8998
|2009.02.04 00:22
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2873209
|2009.02.04 00:42
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9013
|0.8963
|0.9036
|2009.02.04 00:46
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|2873261
|2009.02.04 00:44
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9011
|0.8961
|0.9034
|2009.02.04 00:46
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|2874050
|2009.02.04 02:53
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.9011
|0.8961
|0.9034
|2009.02.04 03:17
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|2874363
|2009.02.04 03:18
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9020
|0.9068
|0.8995
|2009.02.04 08:55
|0.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.59
|2874396
|2009.02.04 03:21
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9024
|0.9072
|0.8999
|2009.02.04 08:21
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|2874547
|2009.02.04 03:56
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9029
|0.9077
|0.9004
|2009.02.04 08:19
|0.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|2883297
|2009.02.04 19:32
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8877
|0.8925
|0.8852
|2009.02.04 19:53
|0.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|2883482
|2009.02.04 20:13
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8880
|0.8928
|0.8855
|2009.02.04 23:30
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|2883505
|2009.02.04 20:16
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8884
|0.8932
|0.8859
|2009.02.04 21:23
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|2883675
|2009.02.04 20:50
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8885
|0.8936
|0.8863
|2009.02.04 23:13
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|2883984
|2009.02.04 21:41
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8887
|0.8938
|0.8865
|2009.02.04 23:02
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|2884885
|2009.02.05 00:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8891
|0.8939
|0.8866
|2009.02.05 00:53
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|2885048
|2009.02.05 00:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8880
|0.8831
|0.8904
|2009.02.05 00:59
|0.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|2885195
|2009.02.05 01:19
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8892
|0.8940
|0.8867
|2009.02.05 02:08
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|2885566
|2009.02.05 02:25
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8882
|0.8834
|0.8907
|2009.02.05 03:02
|0.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2885794
|2009.02.05 02:55
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8880
|0.8829
|0.8902
|2009.02.05 03:02
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|2885929
|2009.02.05 03:06
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8893
|0.8941
|0.8868
|2009.02.05 03:53
|0.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2886040
|2009.02.05 03:17
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8897
|0.8945
|0.8872
|2009.02.05 03:55
|0.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|2886278
|2009.02.05 04:17
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8884
|0.8836
|0.8909
|2009.02.05 04:33
|0.8891
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|2894567
|2009.02.05 19:44
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8772
|0.8820
|0.8747
|2009.02.05 20:48
|0.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2894627
|2009.02.05 19:52
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8776
|0.8824
|0.8751
|2009.02.05 20:52
|0.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|2894697
|2009.02.05 19:59
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8786
|0.8834
|0.8761
|2009.02.05 20:24
|0.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|2895051
|2009.02.05 20:47
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8771
|0.8723
|0.8796
|2009.02.05 23:55
|0.8754
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.97
|2895142
|2009.02.05 21:06
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8765
|0.8717
|0.8790
|2009.02.06 00:30
|0.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|2895166
|2009.02.05 21:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8761
|0.8713
|0.8786
|2009.02.06 00:30
|0.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|2896746
|2009.02.06 00:57
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8741
|0.8693
|0.8766
|2009.02.06 01:20
|0.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|2897045
|2009.02.06 02:11
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8751
|0.8799
|0.8726
|2009.02.06 02:54
|0.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|2897322
|2009.02.06 02:49
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8755
|0.8803
|0.8730
|2009.02.06 02:54
|0.8748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|2898067
|2009.02.06 05:32
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8754
|0.8802
|0.8729
|2009.02.06 05:34
|0.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|2907473
|2009.02.09 00:40
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8761
|0.8809
|0.8736
|2009.02.09 01:00
|0.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2907490
|2009.02.09 00:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8766
|0.8814
|0.8741
|2009.02.09 01:01
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|2907638
|2009.02.09 01:04
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8745
|0.8697
|0.8770
|2009.02.09 02:02
|0.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|2908024
|2009.02.09 02:09
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8753
|0.8801
|0.8728
|2009.02.09 02:13
|0.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|2908079
|2009.02.09 02:14
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8740
|0.8692
|0.8765
|2009.02.09 02:36
|0.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|2908134
|2009.02.09 02:18
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8736
|0.8688
|0.8761
|2009.02.09 02:59
|0.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|2908363
|2009.02.09 03:01
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8746
|0.8795
|0.8722
|2009.02.09 04:08
|0.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|2908527
|2009.02.09 03:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8750
|0.8798
|0.8725
|2009.02.09 08:33
|0.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|2908647
|2009.02.09 03:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8754
|0.8802
|0.8729
|2009.02.09 04:08
|0.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|2908855
|2009.02.09 04:08
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8746
|0.8696
|0.8769
|2009.02.09 04:23
|0.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|2908956
|2009.02.09 04:23
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8756
|0.8804
|0.8731
|2009.02.09 08:19
|0.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|2909018
|2009.02.09 04:26
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8760
|0.8808
|0.8735
|2009.02.09 08:19
|0.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|2918923
|2009.02.10 00:04
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8725
|0.8676
|0.8749
|2009.02.10 00:16
|0.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|2925108
|2009.02.10 12:34
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8739
|0.8787
|0.8714
|2009.02.10 13:14
|0.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|2925164
|2009.02.10 12:39
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8743
|0.8791
|0.8718
|2009.02.10 13:13
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.44
|2931054
|2009.02.10 22:01
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8882
|0.8930
|0.8857
|2009.02.10 22:44
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|2931090
|2009.02.10 22:07
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8887
|0.8935
|0.8862
|2009.02.10 22:44
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|2931255
|2009.02.10 22:44
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8881
|0.8833
|0.8906
|2009.02.10 23:05
|0.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|2931618
|2009.02.10 23:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8879
|0.8831
|0.8904
|2009.02.11 00:14
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|2931838
|2009.02.11 00:06
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8876
|0.8828
|0.8901
|2009.02.11 00:31
|0.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|2931932
|2009.02.11 00:23
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8872
|0.8824
|0.8897
|2009.02.11 00:32
|0.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|2932000
|2009.02.11 00:34
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8887
|0.8938
|0.8865
|2009.02.11 00:39
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|2932073
|2009.02.11 00:46
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8875
|0.8827
|0.8900
|2009.02.11 00:47
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|2932098
|2009.02.11 00:48
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8875
|0.8826
|0.8899
|2009.02.11 02:03
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2932343
|2009.02.11 01:31
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8873
|0.8822
|0.8895
|2009.02.11 02:24
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2932366
|2009.02.11 01:33
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8869
|0.8821
|0.8894
|2009.02.11 02:03
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|2932685
|2009.02.11 02:22
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8879
|0.8930
|0.8857
|2009.02.11 03:04
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|2932699
|2009.02.11 02:24
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8883
|0.8931
|0.8858
|2009.02.11 03:24
|0.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|2932825
|2009.02.11 02:40
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8886
|0.8935
|0.8862
|2009.02.11 03:04
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|2933061
|2009.02.11 03:05
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8879
|0.8831
|0.8904
|2009.02.11 03:07
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|2933181
|2009.02.11 03:23
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8877
|0.8828
|0.8901
|2009.02.11 04:10
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|2942930
|2009.02.11 22:00
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8975
|0.9024
|0.8951
|2009.02.11 22:21
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|2943080
|2009.02.11 22:23
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8964
|0.8916
|0.8989
|2009.02.11 22:45
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2943167
|2009.02.11 22:33
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8961
|0.8912
|0.8985
|2009.02.11 23:53
|0.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2943209
|2009.02.11 22:34
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8958
|0.8909
|0.8982
|2009.02.11 23:50
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|2943610
|2009.02.11 23:54
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8964
|0.9014
|0.8941
|2009.02.12 00:03
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|2944001
|2009.02.12 01:07
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8953
|0.8905
|0.8978
|2009.02.12 01:10
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|2944283
|2009.02.12 01:47
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8971
|0.9019
|0.8946
|2009.02.12 03:30
|0.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2944691
|2009.02.12 02:44
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8976
|0.9024
|0.8951
|2009.02.12 03:30
|0.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|Closed P/L:
|144.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2944653
|2009.02.12 02:40
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8972
|0.9023
|0.8950
|0.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.47
|Floating P/L:
|-6.47
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|250.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|144.00
|Floating P/L:
|-6.47
|Margin:
|7.74
|Balance:
|394.00
|Equity:
|387.53
|Free Margin:
|379.79
|Details:
|Gross Profit:
|257.50
|Gross Loss:
|113.50
|Total Net Profit:
|144.00
|Profit Factor:
|2.27
|Expected Payoff:
|1.06
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|54.63 (14.16%)
|Relative Drawdown:
|14.16% (54.63)
|Total Trades:
|136
|Short Positions (won %):
|84 (80.95%)
|Long Positions (won %):
|52 (92.31%)
|Profit Trades (% of total):
|116 (85.29%)
|Loss trades (% of total):
|20 (14.71%)
|Largest
|profit trade:
|5.61
|loss trade:
|-29.00
|Average
|profit trade:
|2.22
|loss trade:
|-5.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|49 (126.25)
|consecutive losses ($):
|3 (-51.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|126.25 (49)
|consecutive loss (count):
|-51.81 (3)
|Average
|consecutive wins:
|10
|consecutive losses:
|2